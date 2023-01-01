洛陽伽藍記序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛陽伽藍記序

魏撫軍府司馬楊衒之撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏撫軍府司馬楊衒之撰

三墳五典之說。九流百代之言。並理在人區而義兼天外。至於一乘二諦之原。三明六通之旨。西域備詳。東土靡記。自頂日感夢滿月流光。陽門飾豪眉之像。夜臺圖紺髮之形爾來奔競其風遂廣。至晉永嘉。唯有寺四十二所。逮皇魏受圖光宅嵩洛。篤信彌繁。法教愈盛。王侯貴臣棄象馬如脫屣。庶士豪家捨資財若遺跡。於是昭提櫛比寶塔駢羅。爭寫天上之姿。競摸山中之影。金剎與靈臺比高廣殿共阿房等壯。豈直木衣綈繡土被朱紫而已哉。暨永熙多難。皇輿遷鄴。諸寺僧尼亦與時徙。至武定五年歲在丁卯。余因行役重覽洛陽。城郭崩毀。宮室傾覆。寺觀灰燼。廟塔丘墟。牆被蒿艾。巷羅荊棘。野獸穴於荒階。山鳥巢於庭樹。遊兒牧豎躑躅於九逵。農夫耕稼藝黍於雙𨵗。麥秀之感。非獨殷墟黍離之悲信哉。周室京城。表裏凡有一千餘寺。今日寮廓鍾聲罕聞。恐後世無傳。故撰斯記。然寺數最多不可遍寫。今之所錄上大伽藍。其中小者取其詳。世諦事因而出之。先以城內為始。次及城外表列門名。以遠近為五篇。余才非著述。多有遺漏。後之君子詳其闕焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三墳五典之說。九流百代之言。並理在人區而義兼天外。至於一乘二諦之原。三明六通之旨。西域備詳。東土靡記。自頂日感夢滿月流光。陽門飾豪眉之像。夜臺圖紺髮之形爾來奔競其風遂廣。至晉永嘉。唯有寺四十二所。逮皇魏受圖光宅嵩洛。篤信彌繁。法教愈盛。王侯貴臣棄象馬如脫屣。庶士豪家捨資財若遺跡。於是昭提櫛比寶塔駢羅。爭寫天上之姿。競摸山中之影。金剎與靈臺比高廣殿共阿房等壯。豈直木衣綈繡土被朱紫而已哉。暨永熙多難。皇輿遷鄴。諸寺僧尼亦與時徙。至武定五年歲在丁卯。余因行役重覽洛陽。城郭崩毀。宮室傾覆。寺觀灰燼。廟塔丘墟。牆被蒿艾。巷羅荊棘。野獸穴於荒階。山鳥巢於庭樹。遊兒牧豎躑躅於九逵。農夫耕稼藝黍於雙𨵗。麥秀之感。非獨殷墟黍離之悲信哉。周室京城。表裏凡有一千餘寺。今日寮廓鍾聲罕聞。恐後世無傳。故撰斯記。然寺數最多不可遍寫。今之所錄上大伽藍。其中小者取其詳。世諦事因而出之。先以城內為始。次及城外表列門名。以遠近為五篇。余才非著述。多有遺漏。後之君子詳其闕焉。

大和十七年。後魏高祖。遷都洛陽。詔司空公穆亮。營造宮室。洛陽城門依魏晉舊名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大和十七年。後魏高祖。遷都洛陽。詔司空公穆亮。營造宮室。洛陽城門依魏晉舊名。

東面有三門。北頭第一門曰建春門。漢曰上東門。阮籍詩曰步出上東門是也。魏晉曰建春門。高祖因而不改。次南曰東陽門。漢曰東中門。魏晉曰東陽門。高祖因而不改。次南曰青陽門。漢曰望京門。魏晉曰清明門。高祖改為青陽門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東面有三門。北頭第一門曰建春門。漢曰上東門。阮籍詩曰步出上東門是也。魏晉曰建春門。高祖因而不改。次南曰東陽門。漢曰東中門。魏晉曰東陽門。高祖因而不改。次南曰青陽門。漢曰望京門。魏晉曰清明門。高祖改為青陽門。

南面有三門。東頭第一曰開陽門。初漢光武遷都洛陽作此門。始成而未有名。忽夜中有柱自來在樓上。後瑯琊郡開陽縣言南門一柱飛去。使來視之則是也。遂以開陽為名。自魏及晉。因而不改。高祖亦然。次西曰平昌門。漢曰平門。魏晉曰平昌門。高祖因而不改。次西曰宣陽門漢曰津門。魏晉曰津陽門。高祖因而不改。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南面有三門。東頭第一曰開陽門。初漢光武遷都洛陽作此門。始成而未有名。忽夜中有柱自來在樓上。後瑯琊郡開陽縣言南門一柱飛去。使來視之則是也。遂以開陽為名。自魏及晉。因而不改。高祖亦然。次西曰平昌門。漢曰平門。魏晉曰平昌門。高祖因而不改。次西曰宣陽門漢曰津門。魏晉曰津陽門。高祖因而不改。

西面有四門。南頭第一門曰西明門。漢曰廣陽門。魏晉因而不改。高祖改為西明門。次北曰西陽門。漢曰雍門。魏晉曰西明門。高祖改為西陽門。次北曰閶闔門。漢曰上西門。有銅璇璣玉衡以齊七政。魏晉曰閶闔門。高祖因而不改。次北曰承明門。承明者高祖所立。當金墉城前東西大道遷京之始。宮闕未就。高祖住在金墉城。城西有王南寺。高祖數詣寺。沙門論議故。通此門而未有名。世人謂之新門。時王公卿士常迎駕於新門。高祖謂御史中尉李彪曰。曹植詩云。謁帝承明廬。此門宜以承明為稱。遂名之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西面有四門。南頭第一門曰西明門。漢曰廣陽門。魏晉因而不改。高祖改為西明門。次北曰西陽門。漢曰雍門。魏晉曰西明門。高祖改為西陽門。次北曰閶闔門。漢曰上西門。有銅璇璣玉衡以齊七政。魏晉曰閶闔門。高祖因而不改。次北曰承明門。承明者高祖所立。當金墉城前東西大道遷京之始。宮闕未就。高祖住在金墉城。城西有王南寺。高祖數詣寺。沙門論議故。通此門而未有名。世人謂之新門。時王公卿士常迎駕於新門。高祖謂御史中尉李彪曰。曹植詩云。謁帝承明廬。此門宜以承明為稱。遂名之。

北面有二門。西頭曰大夏門。漢曰夏門。魏晉曰大夏門。嘗造三層樓。去地二十丈。洛陽城門樓。皆兩重。去地百尺。惟大夏門甍棟于雲。東頭曰廣莫門。漢曰穀門。魏晉曰廣莫門。高祖因而不改。廣莫門以西。至於大夏門。宮觀相連。被諸城上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北面有二門。西頭曰大夏門。漢曰夏門。魏晉曰大夏門。嘗造三層樓。去地二十丈。洛陽城門樓。皆兩重。去地百尺。惟大夏門甍棟于雲。東頭曰廣莫門。漢曰穀門。魏晉曰廣莫門。高祖因而不改。廣莫門以西。至於大夏門。宮觀相連。被諸城上也。

一門有三道。所謂九軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一門有三道。所謂九軌。

洛陽城內伽藍記卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛陽城內伽藍記卷第一

魏撫軍府司馬楊衒之撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏撫軍府司馬楊衒之撰

永寧寺。熙平元年靈太后胡氏所立也。在宮前閶闔門南一里御道西。其寺東有太尉府。西對永康里。南界昭玄曹。北隣御史臺。閶闔門前御道東有左衛府。府南有司徒府。司徒府南有國子學堂。內有孔丘像。顏淵問仁子路問政在側。國子南有宗正寺。寺南有太廟。廟南有護軍府。府南有衣冠里。御道西有右衛府。府南有太尉府。府南有將作曹。曹南有九級府。府南有太社。社南有凌陰里。即四朝時藏氷處也。中有九層浮圖一所。架木為之。舉高九十丈。有剎復高十丈。合去地一千尺。去京師百里已遙見之。初掘基至黃泉下。得金像三千軀。太后以為信法之徵。是以營建過度也。剎上有金寶瓶。容二十五石寶瓶。下有承露金盤三十重。周匝皆垂金鐸。復有鐵鎖。四道引剎向浮圖。四角鎖上。亦有金鐸。鐸大小如一石甕。子浮圖有九級角。角皆懸金鐸。合上下有一百二十鐸。浮圖有四面。面有三戶六窓。戶皆朱漆。扉上有五行金釘。合有五千四百枚。復有金環鋪首布。殫土木之功。窮造形之巧。佛事精妙不可思議。繡柱金鋪駭人心目。至於高風。永夜寶鐸和鳴。鏗鏘之聲聞及十餘里。浮圖北有佛殿一所。形如太極殿。中有丈八金像一軀。中長金像十軀。繡珠像三軀。織成五軀。作功奇巧。冠於當世。僧房樓觀一千餘間。雕梁粉壁青繅綺疏難得而言。栝柏松椿扶疎拂簷叢。竹香草布護階墀。是以常景碑云。須彌寶殿兜率淨宮。莫尚於斯也。外國所獻經像。皆在此寺。寺院牆皆施短椽。以瓦覆之。若今宮牆也。四面各開一門。南門樓三重通。三道去地二十丈。形製似今端門圖。以雲氣畫彩仙靈綺□青鎖□赫麗華。拱門有四力士四獅子。飾以金銀。加之珠玉裝嚴煥炳世所未聞。東西兩門亦皆如之。所可異者。唯樓二重。北門一道不施屋。似烏頭門。四門外樹以青槐亘以綠水。京邑行人多庇其下。路斷飛塵不由奔雲之潤。清風送涼。豈藉合歡之發。詔中書舍人常景。為寺碑文。景字永昌。河內人也。敏學博通。知名海內。大和十九年為高祖所器。拔為律學博士。刑法疑獄多訪於景。正始初。詔刊律令。永作通式。勅景共治書。侍御史高僧𥙿。羽林監王元龜。尚書郎祖瑩。員外散騎侍郎李琰之等。撰集其事。又詔太師彭城王勰。青州刺史劉芳入預其議。景討正科條。商搉古今。甚有倫序。見行於世。今律二十篇是也。又共芳造洛陽宮殿門閣之名。經途里邑之號。出除長安令。時人比之潘岳。其後歷位中書舍人。黃門侍郎祕書監。幽州刺史。儀同三司。學徒以為榮焉。景入參近侍。出為侯牧。居室貧儉事等農家。唯有經史盈車滿架。所著文集數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永寧寺。熙平元年靈太后胡氏所立也。在宮前閶闔門南一里御道西。其寺東有太尉府。西對永康里。南界昭玄曹。北隣御史臺。閶闔門前御道東有左衛府。府南有司徒府。司徒府南有國子學堂。內有孔丘像。顏淵問仁子路問政在側。國子南有宗正寺。寺南有太廟。廟南有護軍府。府南有衣冠里。御道西有右衛府。府南有太尉府。府南有將作曹。曹南有九級府。府南有太社。社南有凌陰里。即四朝時藏氷處也。中有九層浮圖一所。架木為之。舉高九十丈。有剎復高十丈。合去地一千尺。去京師百里已遙見之。初掘基至黃泉下。得金像三千軀。太后以為信法之徵。是以營建過度也。剎上有金寶瓶。容二十五石寶瓶。下有承露金盤三十重。周匝皆垂金鐸。復有鐵鎖。四道引剎向浮圖。四角鎖上。亦有金鐸。鐸大小如一石甕。子浮圖有九級角。角皆懸金鐸。合上下有一百二十鐸。浮圖有四面。面有三戶六窓。戶皆朱漆。扉上有五行金釘。合有五千四百枚。復有金環鋪首布。殫土木之功。窮造形之巧。佛事精妙不可思議。繡柱金鋪駭人心目。至於高風。永夜寶鐸和鳴。鏗鏘之聲聞及十餘里。浮圖北有佛殿一所。形如太極殿。中有丈八金像一軀。中長金像十軀。繡珠像三軀。織成五軀。作功奇巧。冠於當世。僧房樓觀一千餘間。雕梁粉壁青繅綺疏難得而言。栝柏松椿扶疎拂簷叢。竹香草布護階墀。是以常景碑云。須彌寶殿兜率淨宮。莫尚於斯也。外國所獻經像。皆在此寺。寺院牆皆施短椽。以瓦覆之。若今宮牆也。四面各開一門。南門樓三重通。三道去地二十丈。形製似今端門圖。以雲氣畫彩仙靈綺□青鎖□赫麗華。拱門有四力士四獅子。飾以金銀。加之珠玉裝嚴煥炳世所未聞。東西兩門亦皆如之。所可異者。唯樓二重。北門一道不施屋。似烏頭門。四門外樹以青槐亘以綠水。京邑行人多庇其下。路斷飛塵不由奔雲之潤。清風送涼。豈藉合歡之發。詔中書舍人常景。為寺碑文。景字永昌。河內人也。敏學博通。知名海內。大和十九年為高祖所器。拔為律學博士。刑法疑獄多訪於景。正始初。詔刊律令。永作通式。勅景共治書。侍御史高僧𥙿。羽林監王元龜。尚書郎祖瑩。員外散騎侍郎李琰之等。撰集其事。又詔太師彭城王勰。青州刺史劉芳入預其議。景討正科條。商搉古今。甚有倫序。見行於世。今律二十篇是也。又共芳造洛陽宮殿門閣之名。經途里邑之號。出除長安令。時人比之潘岳。其後歷位中書舍人。黃門侍郎祕書監。幽州刺史。儀同三司。學徒以為榮焉。景入參近侍。出為侯牧。居室貧儉事等農家。唯有經史盈車滿架。所著文集數

百餘篇。給事封暐伯作序。行於世。裝飾畢功。明帝與太后共登之。視宮內如掌中。臨京師若家庭。以其目見宮中禁人不聽升。衒之嘗與河南尹胡孝世共登之。下臨雲雨信哉不虛。時有西域沙門菩提達磨者。波斯國胡人也。起自荒裔來遊中土。見金盤炫日光照雲表。寶鐸含風響出天外。歌詠讚歎實是神功。自云年一百五十歲歷涉諸國。靡不周遍。而此寺精麗閻浮所無也。極物境界亦未有。此口唱南無合掌連日。至孝昌二年中。大風發屋拔樹。剎上寶瓶隨風而落入地丈餘。復命工匠更鑄新瓶。建義元年太原王爾朱榮總士馬於此寺。榮字天寶北地秀容人也。世為第一領民酋長博陵郡公部落八千餘家。有馬數萬匹富等天府。武泰元年二月中帝崩無子。立臨洮王世子釗以紹。大業年三歲太后貪秉朝政故。以立之。榮謂并州刺史元天穆曰。皇帝晏駕。春秋十九。海內士庶猶曰幼君。況今奉未言之兒。以臨天下而望昇平。其可得乎。吾世荷國恩不能坐看成敗。今欲以鐵馬五千赴哀山陵。兼問侍臣帝崩之由。君竟謂如何。穆曰。明公世跨并肆雄才傑出。部落之民控弦一萬。若能行廢立之事。伊霍復見今日。榮即共穆結異姓兄弟。穆年大榮兄事之。榮為盟主。穆亦拜榮。於是密議。長君諸王之中不知誰應當璧。遂於晉陽人各鑄像不成。唯長樂王子攸像光相具足。端嚴特妙。是以榮意在長樂。遣蒼頭王豐入洛。詢以為主。長樂即許之共剋期契。榮三軍皓素揚旌南出。太后聞榮舉兵。召王公議之時。胡氏專寵。皇宗怨望。假八議者莫肯致言。唯黃門侍郎徐統曰。爾朱榮馬邑小胡人。才凡鄙不度德量。力長戟指闕。所謂窮轍拒輪積薪候燎。今宿衛文武足得一戰。但守河橋觀其意趣。榮懸軍千里兵老師弊。以逸待勞破之必矣。后然統言。即遣都督李神軌鄭季明等。領眾五千鎮河橋。四月十一日榮過河內至高頭驛。長樂王從雷陂北渡赴榮軍所。神軌季明等見長樂王往遂開門降。十二日榮軍於芒山之北河陰之野。十三日召百官赴駕至者盡誅之。王公卿土及諸朝臣死者三千餘人。十四日車駕入城。大赦天下。改號為建義元年。是為莊帝。于時新經大兵人物殲盡。流迸之徒驚駭未出。莊帝肇升太極。解網垂仁。唯散騎常侍山偉一人拜恩南闕。加榮使持節中外諸軍事大將軍開府北道大行臺都督。十州諸軍事大將軍領左右。太原王其天穆為侍中太尉公世襲并州刺史。上黨王起家為公卿牧守者。不可勝數。二十日洛中草草猶自不安。死生相怨人懷異慮。貴室豪家并宅競竄。貧夫賤士襁負爭逃。於是出詔。濫死者普加褒贈。三品以上贈三公。五品以上贈令僕。七品以上贈州 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百餘篇。給事封暐伯作序。行於世。裝飾畢功。明帝與太后共登之。視宮內如掌中。臨京師若家庭。以其目見宮中禁人不聽升。衒之嘗與河南尹胡孝世共登之。下臨雲雨信哉不虛。時有西域沙門菩提達磨者。波斯國胡人也。起自荒裔來遊中土。見金盤炫日光照雲表。寶鐸含風響出天外。歌詠讚歎實是神功。自云年一百五十歲歷涉諸國。靡不周遍。而此寺精麗閻浮所無也。極物境界亦未有。此口唱南無合掌連日。至孝昌二年中。大風發屋拔樹。剎上寶瓶隨風而落入地丈餘。復命工匠更鑄新瓶。建義元年太原王爾朱榮總士馬於此寺。榮字天寶北地秀容人也。世為第一領民酋長博陵郡公部落八千餘家。有馬數萬匹富等天府。武泰元年二月中帝崩無子。立臨洮王世子釗以紹。大業年三歲太后貪秉朝政故。以立之。榮謂并州刺史元天穆曰。皇帝晏駕。春秋十九。海內士庶猶曰幼君。況今奉未言之兒。以臨天下而望昇平。其可得乎。吾世荷國恩不能坐看成敗。今欲以鐵馬五千赴哀山陵。兼問侍臣帝崩之由。君竟謂如何。穆曰。明公世跨并肆雄才傑出。部落之民控弦一萬。若能行廢立之事。伊霍復見今日。榮即共穆結異姓兄弟。穆年大榮兄事之。榮為盟主。穆亦拜榮。於是密議。長君諸王之中不知誰應當璧。遂於晉陽人各鑄像不成。唯長樂王子攸像光相具足。端嚴特妙。是以榮意在長樂。遣蒼頭王豐入洛。詢以為主。長樂即許之共剋期契。榮三軍皓素揚旌南出。太后聞榮舉兵。召王公議之時。胡氏專寵。皇宗怨望。假八議者莫肯致言。唯黃門侍郎徐統曰。爾朱榮馬邑小胡人。才凡鄙不度德量。力長戟指闕。所謂窮轍拒輪積薪候燎。今宿衛文武足得一戰。但守河橋觀其意趣。榮懸軍千里兵老師弊。以逸待勞破之必矣。后然統言。即遣都督李神軌鄭季明等。領眾五千鎮河橋。四月十一日榮過河內至高頭驛。長樂王從雷陂北渡赴榮軍所。神軌季明等見長樂王往遂開門降。十二日榮軍於芒山之北河陰之野。十三日召百官赴駕至者盡誅之。王公卿土及諸朝臣死者三千餘人。十四日車駕入城。大赦天下。改號為建義元年。是為莊帝。于時新經大兵人物殲盡。流迸之徒驚駭未出。莊帝肇升太極。解網垂仁。唯散騎常侍山偉一人拜恩南闕。加榮使持節中外諸軍事大將軍開府北道大行臺都督。十州諸軍事大將軍領左右。太原王其天穆為侍中太尉公世襲并州刺史。上黨王起家為公卿牧守者。不可勝數。二十日洛中草草猶自不安。死生相怨人懷異慮。貴室豪家并宅競竄。貧夫賤士襁負爭逃。於是出詔。濫死者普加褒贈。三品以上贈三公。五品以上贈令僕。七品以上贈州

牧。白民贈郡鎮。於是稍安。帝納榮女為皇后。進榮為柱國大將軍錄尚書事。餘官如故。進天穆為大將軍。餘官皆如故。永安二年五月北海王元顥復入洛。在此寺聚兵。顥莊帝從兄也。孝昌末鎮汲郡。聞爾朱榮入洛陽。遂南奔蕭衍。是年入洛。莊帝北巡。顥登皇帝位。改年曰建武元年。顥與莊帝書曰。大道既隱。天下匪公禍福不追與能義絕。朕猶庶幾五帝無取六軍正以糠粃萬乘錙銖大寶。非貪皇帝之尊。豈圖六合之富直。以爾朱榮往歲入洛。順而勤王終為魏賊。逆刃加於君親。鋒鏑肆於卿宰。元氏少長殆欲無遺。已有陳恒盜齊之心。非無六卿分晉之計。但以四海橫流欲篡未可。暫樹君臣假相拜置。害卿兄弟獨夫介立。遵養待時臣節詎久。朕覩此心寒遠投江。表泣請梁朝誓在復恥。風行建業電赴三川。正欲問罪於爾朱。出卿於桎梏。恤深怨於骨肉。解蒼生於倒懸。謂卿明眸擊節躬來見。我共敘哀辛同討兇羯。不意駕入城臯便。爾北渡雖迫於兇手勢不自由。或□生素懷棄劍猜。我聞之永歎。撫衿而失何者。朕之於卿兄弟非遠。連枝分葉興滅相依。假有內闚外猶禦侮。況我與卿睦厚偏篤其於急難。凡今莫如棄親即讎。義將焉據也。且爾朱榮不臣之跡。暴於旁午。謀魏社稷愚智同見。卿乃明白疑於必然。託命豺狼。委身虎口。棄親助賊。兄弟尋戈。假獲民地。本是榮物。若克城邑。絕非卿有。徒危宗。國以廣寇仇。快賊莽之心。假卞莊之利。有識之士。咸為慚之。今家國隆替在卿與我。若天道助順。誓茲義舉。則皇魏宗社與運無窮。儻天不厭亂。胡羯未殄。鴟鳴狼噬荐食河北。在榮為福。於卿為禍。豈伊異人尺書道意。卿宜三復兼利是圖富貴可保。狥人非慮終不食言。自相魚肉。善擇元吉。勿貽後悔。此黃門郎祖榮之詞也。時帝在長子城。太原王上黨王來赴急。六月。帝圍河內。太守元桃湯車騎將軍宗正珍孫等為顥守攻之弗克。時暑炎赫將士疲勞。太原王欲使帝幸晉陽。至秋更舉大義。未決。召劉助筮之。助曰。必克。於是至明盡力攻之。如其言。桃湯珍孫並斬首。以殉三軍。顥聞河內不守。親率百僚。出鎮河橋。特遷侍中安豐王延明往守硤石。七月帝至河陽。與顥隔河相望。太原王命車騎將軍爾朱兆潛師渡河破延明於硤石。顥聞延明敗亦散走。所將江淮子弟五千人。莫不解甲相泣。握手成列。顥與數千騎欲奔蕭衍。至長社為社民斬其首。傳送京師。二十日。帝還洛陽。進太原王天柱大將軍。餘官亦如故。進上黨王太宰。餘官亦如故。永安三年逆賊爾朱兆囚莊帝於寺。時太原王位極心驕功高意侈。與奪臧否肆意。帝恐謂左右曰。朕寧作高 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牧。白民贈郡鎮。於是稍安。帝納榮女為皇后。進榮為柱國大將軍錄尚書事。餘官如故。進天穆為大將軍。餘官皆如故。永安二年五月北海王元顥復入洛。在此寺聚兵。顥莊帝從兄也。孝昌末鎮汲郡。聞爾朱榮入洛陽。遂南奔蕭衍。是年入洛。莊帝北巡。顥登皇帝位。改年曰建武元年。顥與莊帝書曰。大道既隱。天下匪公禍福不追與能義絕。朕猶庶幾五帝無取六軍正以糠粃萬乘錙銖大寶。非貪皇帝之尊。豈圖六合之富直。以爾朱榮往歲入洛。順而勤王終為魏賊。逆刃加於君親。鋒鏑肆於卿宰。元氏少長殆欲無遺。已有陳恒盜齊之心。非無六卿分晉之計。但以四海橫流欲篡未可。暫樹君臣假相拜置。害卿兄弟獨夫介立。遵養待時臣節詎久。朕覩此心寒遠投江。表泣請梁朝誓在復恥。風行建業電赴三川。正欲問罪於爾朱。出卿於桎梏。恤深怨於骨肉。解蒼生於倒懸。謂卿明眸擊節躬來見。我共敘哀辛同討兇羯。不意駕入城臯便。爾北渡雖迫於兇手勢不自由。或□生素懷棄劍猜。我聞之永歎。撫衿而失何者。朕之於卿兄弟非遠。連枝分葉興滅相依。假有內闚外猶禦侮。況我與卿睦厚偏篤其於急難。凡今莫如棄親即讎。義將焉據也。且爾朱榮不臣之跡。暴於旁午。謀魏社稷愚智同見。卿乃明白疑於必然。託命豺狼。委身虎口。棄親助賊。兄弟尋戈。假獲民地。本是榮物。若克城邑。絕非卿有。徒危宗。國以廣寇仇。快賊莽之心。假卞莊之利。有識之士。咸為慚之。今家國隆替在卿與我。若天道助順。誓茲義舉。則皇魏宗社與運無窮。儻天不厭亂。胡羯未殄。鴟鳴狼噬荐食河北。在榮為福。於卿為禍。豈伊異人尺書道意。卿宜三復兼利是圖富貴可保。狥人非慮終不食言。自相魚肉。善擇元吉。勿貽後悔。此黃門郎祖榮之詞也。時帝在長子城。太原王上黨王來赴急。六月。帝圍河內。太守元桃湯車騎將軍宗正珍孫等為顥守攻之弗克。時暑炎赫將士疲勞。太原王欲使帝幸晉陽。至秋更舉大義。未決。召劉助筮之。助曰。必克。於是至明盡力攻之。如其言。桃湯珍孫並斬首。以殉三軍。顥聞河內不守。親率百僚。出鎮河橋。特遷侍中安豐王延明往守硤石。七月帝至河陽。與顥隔河相望。太原王命車騎將軍爾朱兆潛師渡河破延明於硤石。顥聞延明敗亦散走。所將江淮子弟五千人。莫不解甲相泣。握手成列。顥與數千騎欲奔蕭衍。至長社為社民斬其首。傳送京師。二十日。帝還洛陽。進太原王天柱大將軍。餘官亦如故。進上黨王太宰。餘官亦如故。永安三年逆賊爾朱兆囚莊帝於寺。時太原王位極心驕功高意侈。與奪臧否肆意。帝恐謂左右曰。朕寧作高

貴卿公死。不作漢獻帝生。九月二十五日詐言產太子。榮穆並入朝。莊帝手刃榮於光明殿。穆為伏兵魯暹所殺。榮世子部落大人亦死焉。榮下車騎將軍爾朱陽都等二十人隨入東華門。亦為伏兵所殺。唯右僕射爾朱世隆素在家。聞榮死總榮部曲燒西陽門奔河橋。至十月一日隆與妻鄉郡長公主。至芒山憑王寺。為榮追福齋。即遣爾朱侯討伐。爾朱那律歸等領胡騎一千皆白服來至郭下。索太原王尸喪。帝升大夏門望之。遣主書牛法尚。謂歸等曰。太原王立功不終。陰圖釁逆。王法無親。已依正刑罪止榮身。餘皆不問。卿等何為不降官爵如故。歸曰。臣從太原王來朝。陛下何忽今日枉致無理。臣欲還晉陽。不忍空去。願得太原王尸喪。生死無恨。發言雨淚哀不自勝。群胡慟哭。聲振京師。帝聞之亦為傷懷。遣待中朱元龍齋鐵券與世隆。待之不死。官位如故。世隆謂元龍曰。太原王功格天地造濟生民。赤心奉國神明所知。長樂不顧信誓。枉害忠良。今日兩行鐵字何足可信。吾為太原王報仇終不歸降。元龍見世隆呼帝為長樂。知其不欵。且以言帝。帝即出庫物置城西門外。募敢死之士。以討世隆。一日即得萬人。與歸等戰於郭外。兇勢不摧。歸等屢涉戎場便擊刺。京師士眾未習軍旅。雖皆義勇力不從心。三日頻戰而游魂不息。帝更募人斷河橋。有漢中人李荀為水軍。從上流放火燒橋。世隆見橋被焚。遂大剽生民北上太行。帝遣侍中源子恭黃門郎楊寬領步騎三萬鎮河內。世隆至高都。立太原太守長廣王瞱為主。改號曰建元元年。爾朱氏自封王者八人。長廣王都晉陽。遣潁川王爾朱兆。舉兵向京師。子恭軍失利。兆自雷波涉渡擒莊帝於式乾殿。帝初以黃河奔急。未謂兆得濟。不意兆不由舟楫。憑流而渡。是日水淺不沒馬腹故。及此難書契所記未之有也。衒之曰。昔光武受命。氷橋宜於滹水。昭烈中起。的盧踊於泥溝。皆理合於天神祇所福。故能功濟宇宙大庇生民。若兆者蜂目豺聲行窮梟獍。阻兵安忍賊害君親。皇靈有知。鑒其凶德。反使孟津由膝贊其逆心易稱大道。禍淫鬼神福謙。以此驗之信為虛說。時兆營軍尚書省建。天子金鼓庭設漏刻。嬪御妃主皆擁之於幕鎖。帝於寺門樓上。時十二月帝患寒。隨兆乞頭巾。兆不與。遂囚帝還晉陽。縊於三級寺。帝臨崩禮佛。願不為國王。又作五言曰。權去生道促。憂來死路長。懷恨出國門。含悲入鬼鄉。隧門一時閉。幽庭豈復光。思鳥吟青松。哀風吹白楊。昔來聞死苦。何言身自當。至太昌元年冬。始迎梓宮。赴京師葬帝靖陵。所作五言詩。即為挽歌詞。朝野聞之莫不悲慟。百姓觀者悉皆掩涕而已。永熙三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貴卿公死。不作漢獻帝生。九月二十五日詐言產太子。榮穆並入朝。莊帝手刃榮於光明殿。穆為伏兵魯暹所殺。榮世子部落大人亦死焉。榮下車騎將軍爾朱陽都等二十人隨入東華門。亦為伏兵所殺。唯右僕射爾朱世隆素在家。聞榮死總榮部曲燒西陽門奔河橋。至十月一日隆與妻鄉郡長公主。至芒山憑王寺。為榮追福齋。即遣爾朱侯討伐。爾朱那律歸等領胡騎一千皆白服來至郭下。索太原王尸喪。帝升大夏門望之。遣主書牛法尚。謂歸等曰。太原王立功不終。陰圖釁逆。王法無親。已依正刑罪止榮身。餘皆不問。卿等何為不降官爵如故。歸曰。臣從太原王來朝。陛下何忽今日枉致無理。臣欲還晉陽。不忍空去。願得太原王尸喪。生死無恨。發言雨淚哀不自勝。群胡慟哭。聲振京師。帝聞之亦為傷懷。遣待中朱元龍齋鐵券與世隆。待之不死。官位如故。世隆謂元龍曰。太原王功格天地造濟生民。赤心奉國神明所知。長樂不顧信誓。枉害忠良。今日兩行鐵字何足可信。吾為太原王報仇終不歸降。元龍見世隆呼帝為長樂。知其不欵。且以言帝。帝即出庫物置城西門外。募敢死之士。以討世隆。一日即得萬人。與歸等戰於郭外。兇勢不摧。歸等屢涉戎場便擊刺。京師士眾未習軍旅。雖皆義勇力不從心。三日頻戰而游魂不息。帝更募人斷河橋。有漢中人李荀為水軍。從上流放火燒橋。世隆見橋被焚。遂大剽生民北上太行。帝遣侍中源子恭黃門郎楊寬領步騎三萬鎮河內。世隆至高都。立太原太守長廣王瞱為主。改號曰建元元年。爾朱氏自封王者八人。長廣王都晉陽。遣潁川王爾朱兆。舉兵向京師。子恭軍失利。兆自雷波涉渡擒莊帝於式乾殿。帝初以黃河奔急。未謂兆得濟。不意兆不由舟楫。憑流而渡。是日水淺不沒馬腹故。及此難書契所記未之有也。衒之曰。昔光武受命。氷橋宜於滹水。昭烈中起。的盧踊於泥溝。皆理合於天神祇所福。故能功濟宇宙大庇生民。若兆者蜂目豺聲行窮梟獍。阻兵安忍賊害君親。皇靈有知。鑒其凶德。反使孟津由膝贊其逆心易稱大道。禍淫鬼神福謙。以此驗之信為虛說。時兆營軍尚書省建。天子金鼓庭設漏刻。嬪御妃主皆擁之於幕鎖。帝於寺門樓上。時十二月帝患寒。隨兆乞頭巾。兆不與。遂囚帝還晉陽。縊於三級寺。帝臨崩禮佛。願不為國王。又作五言曰。權去生道促。憂來死路長。懷恨出國門。含悲入鬼鄉。隧門一時閉。幽庭豈復光。思鳥吟青松。哀風吹白楊。昔來聞死苦。何言身自當。至太昌元年冬。始迎梓宮。赴京師葬帝靖陵。所作五言詩。即為挽歌詞。朝野聞之莫不悲慟。百姓觀者悉皆掩涕而已。永熙三

年二月浮圖為火所燒。帝登凌雲臺望火。遣南陽王寶炬錄尚書長孫椎。將羽林一千救赴火所。莫不悲惜垂淚而去。火初從第八級中平旦大發。當時雷雨晦冥。雜下霰雪。百姓道俗咸來觀火。悲哀之聲振動京邑。時有三比丘赴火而死。火經三月不滅。有火入地尋柱。周年猶有煙氣。其年五月中有人從象郡來云。見浮圖於海中。光明照耀儼然如新。海上之民。咸皆見之。俄然霧起。浮圖遂隱。至七月中。平陽王為侍中。斛斯椿所使奔於長安。十月而京師遷鄴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年二月浮圖為火所燒。帝登凌雲臺望火。遣南陽王寶炬錄尚書長孫椎。將羽林一千救赴火所。莫不悲惜垂淚而去。火初從第八級中平旦大發。當時雷雨晦冥。雜下霰雪。百姓道俗咸來觀火。悲哀之聲振動京邑。時有三比丘赴火而死。火經三月不滅。有火入地尋柱。周年猶有煙氣。其年五月中有人從象郡來云。見浮圖於海中。光明照耀儼然如新。海上之民。咸皆見之。俄然霧起。浮圖遂隱。至七月中。平陽王為侍中。斛斯椿所使奔於長安。十月而京師遷鄴。

建中寺。普泰元年尚書令樂平王爾朱世隆所立也。本是閹官司空劉騰宅。屋宇奢侈。梁棟踰制。一里之間廊廡充溢。堂比宣光殿。門匹乾明門。博敝弘麗。諸王莫及也。在西陽門內御道北。所謂延年里。劉騰宅東有太僕寺。寺東有乘黃署。署東有武庫署。即魏相國司馬文王府庫東至閶闔宮門是也。西陽門內御道南有永康里。里內復有領軍將軍元義宅。掘故井得。石銘云。是漢太尉荀彧宅。正光年中元義專權。太后幽隔永巷。騰為謀主。義是江陽王繼之子。太后妹婿。熙平初。明帝幼冲。諸王權上太后。拜義為侍中。領軍左右令總禁兵。委以腹心。反得幽隔永巷。六年太后哭曰。養虎自齧長虺成蛇。至孝昌二年太后反政。遂誅義等。沒騰田宅。元義誅日騰已物故。太后追思騰罪發墓殘尸。使其神靈無所歸趣。以宅賜高陽王雍。建義元年尚書令樂平王爾朱世隆為榮追福。題以為寺。朱門黃閣。所謂仙居也。以前廳為佛殿。後堂為講室。金花寶蓋。遍滿其中。有一涼風堂。本騰避暑之處。凄涼常冷。經夏無蠅。有萬年千歲之樹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建中寺。普泰元年尚書令樂平王爾朱世隆所立也。本是閹官司空劉騰宅。屋宇奢侈。梁棟踰制。一里之間廊廡充溢。堂比宣光殿。門匹乾明門。博敝弘麗。諸王莫及也。在西陽門內御道北。所謂延年里。劉騰宅東有太僕寺。寺東有乘黃署。署東有武庫署。即魏相國司馬文王府庫東至閶闔宮門是也。西陽門內御道南有永康里。里內復有領軍將軍元義宅。掘故井得。石銘云。是漢太尉荀彧宅。正光年中元義專權。太后幽隔永巷。騰為謀主。義是江陽王繼之子。太后妹婿。熙平初。明帝幼冲。諸王權上太后。拜義為侍中。領軍左右令總禁兵。委以腹心。反得幽隔永巷。六年太后哭曰。養虎自齧長虺成蛇。至孝昌二年太后反政。遂誅義等。沒騰田宅。元義誅日騰已物故。太后追思騰罪發墓殘尸。使其神靈無所歸趣。以宅賜高陽王雍。建義元年尚書令樂平王爾朱世隆為榮追福。題以為寺。朱門黃閣。所謂仙居也。以前廳為佛殿。後堂為講室。金花寶蓋。遍滿其中。有一涼風堂。本騰避暑之處。凄涼常冷。經夏無蠅。有萬年千歲之樹也。

長秋寺。劉騰所立也。騰初為長秋令。卿因以為名。在西陽門內御道北一里。亦在延年里。即是晉中朝時金市處。寺北有濛氾池。夏則有水。冬則竭矣。中有三層浮圖一所。金盤靈剎曜諸城內。作六牙白象負釋迦在虛空中。莊嚴佛事悉用金玉。工作之異難可具陳。四月四日。此像常出。辟邪師子導引其前。吞刀吐火騰驤一面。綵幢上索詭譎不常。奇伎異服冠於都市。像停之處。觀者如堵。迭相踐躍。常有死人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長秋寺。劉騰所立也。騰初為長秋令。卿因以為名。在西陽門內御道北一里。亦在延年里。即是晉中朝時金市處。寺北有濛氾池。夏則有水。冬則竭矣。中有三層浮圖一所。金盤靈剎曜諸城內。作六牙白象負釋迦在虛空中。莊嚴佛事悉用金玉。工作之異難可具陳。四月四日。此像常出。辟邪師子導引其前。吞刀吐火騰驤一面。綵幢上索詭譎不常。奇伎異服冠於都市。像停之處。觀者如堵。迭相踐躍。常有死人。

瑤光寺。世宗宣武皇帝所立。在閶闔城門御道北東去千秋門二里。千秋門內道北有西游園。園中有凌雲臺。即是魏文帝所築者。臺上有八角井。高祖於井北造涼風觀。登之遠望。目極洛川。臺下有碧海曲池。臺東有宣慈觀。去地十丈。觀東有靈芝鈞臺。累木為之。出於海中。去地二十丈。風生戶牖。雲起梁棟。丹楹刻桷。圖寫列仙。刻石為鯨魚背負鈞臺。既如從地踊出。又似空中飛下。鈞臺南有宣光殿。北有嘉福殿。西有九龍殿。殿前九龍吐水成一海。凡四殿皆有飛閣向靈芝往來。三伏之月。皇帝在靈芝臺。以避暑。有五層浮圖一所。去地五十丈。仙掌凌虛。鐸垂雲表。作工之妙埒美永寧。講殿尼房五百餘間。綺疏連亘戶牖相通。珍木香草不可勝言。牛筋狗骨之木。雞頭鴨脚之草。亦悉備焉。椒房嬪御學道之所。掖庭美人並在其中。亦有名族處女性愛道場。落髮辭親來儀此寺。屏珍麗之飾。服修道之衣。投心入正歸誠一乘。永安三年中。爾朱兆入洛陽。縱兵大掠。時有秀容胡騎數十。入瑤光寺婬穢。自此後頗獲譏訕。京師語曰。洛陽男兒。急作髻。瑤光寺尼。奪作婿。瑤光寺北有承明門。有金墉城。即魏氏所築。城東北角有魏文帝百尺樓。年雖久遠。形製如初。高祖在城內。作光極殿。因名金墉城。門為光極門。又作重樓飛閣。遍城上下。從地望之。有如雲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑤光寺。世宗宣武皇帝所立。在閶闔城門御道北東去千秋門二里。千秋門內道北有西游園。園中有凌雲臺。即是魏文帝所築者。臺上有八角井。高祖於井北造涼風觀。登之遠望。目極洛川。臺下有碧海曲池。臺東有宣慈觀。去地十丈。觀東有靈芝鈞臺。累木為之。出於海中。去地二十丈。風生戶牖。雲起梁棟。丹楹刻桷。圖寫列仙。刻石為鯨魚背負鈞臺。既如從地踊出。又似空中飛下。鈞臺南有宣光殿。北有嘉福殿。西有九龍殿。殿前九龍吐水成一海。凡四殿皆有飛閣向靈芝往來。三伏之月。皇帝在靈芝臺。以避暑。有五層浮圖一所。去地五十丈。仙掌凌虛。鐸垂雲表。作工之妙埒美永寧。講殿尼房五百餘間。綺疏連亘戶牖相通。珍木香草不可勝言。牛筋狗骨之木。雞頭鴨脚之草。亦悉備焉。椒房嬪御學道之所。掖庭美人並在其中。亦有名族處女性愛道場。落髮辭親來儀此寺。屏珍麗之飾。服修道之衣。投心入正歸誠一乘。永安三年中。爾朱兆入洛陽。縱兵大掠。時有秀容胡騎數十。入瑤光寺婬穢。自此後頗獲譏訕。京師語曰。洛陽男兒。急作髻。瑤光寺尼。奪作婿。瑤光寺北有承明門。有金墉城。即魏氏所築。城東北角有魏文帝百尺樓。年雖久遠。形製如初。高祖在城內。作光極殿。因名金墉城。門為光極門。又作重樓飛閣。遍城上下。從地望之。有如雲也。

景樂寺。太傅清河文獻王懌所立也。懌是孝文皇帝之子。宣武皇帝之弟。閶闔南御道西望永寧寺。正相當。寺西有司徒府。東有大將軍高肇宅。北連義井里。井里北門外有桑樹數株。枝條繁茂。下有甘井一所。石槽鐵罐供給行人飲水。庇陰多有憩者。有佛殿一所。像輦在焉。雕刻巧妙。冠絕一時。堂廡周環。曲房連接。輕條拂戶。花蘂被庭。至於大齋。常設女樂。歌聲繞梁。舞袖徐轉。絲管寥亮。諧妙入神。以是尼寺。丈夫不得入。得往觀者。以為至天堂。及文獻王薨。寺禁稍寬。百姓出入。無復限礙。後汝南王悅復修之。悅是文獻之弟。召諸音樂逞伎寺內。奇禽怪獸舞抃殿庭。飛空幻惑世所未覩。異端奇術總萃其中。剝驢投井。植棗種瓜。須臾之間。皆得食。士女觀者。目亂睛迷。自建義已後。京師頻有大兵。此戲遂隱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景樂寺。太傅清河文獻王懌所立也。懌是孝文皇帝之子。宣武皇帝之弟。閶闔南御道西望永寧寺。正相當。寺西有司徒府。東有大將軍高肇宅。北連義井里。井里北門外有桑樹數株。枝條繁茂。下有甘井一所。石槽鐵罐供給行人飲水。庇陰多有憩者。有佛殿一所。像輦在焉。雕刻巧妙。冠絕一時。堂廡周環。曲房連接。輕條拂戶。花蘂被庭。至於大齋。常設女樂。歌聲繞梁。舞袖徐轉。絲管寥亮。諧妙入神。以是尼寺。丈夫不得入。得往觀者。以為至天堂。及文獻王薨。寺禁稍寬。百姓出入。無復限礙。後汝南王悅復修之。悅是文獻之弟。召諸音樂逞伎寺內。奇禽怪獸舞抃殿庭。飛空幻惑世所未覩。異端奇術總萃其中。剝驢投井。植棗種瓜。須臾之間。皆得食。士女觀者。目亂睛迷。自建義已後。京師頻有大兵。此戲遂隱也。

昭儀尼寺。閹官等所立也。在東陽門內一里御道南東陽門內。道北太北倉導官二署。東南治粟里倉司官屬住其內。太后臨朝。閽寺專竉。宦者之家。積金滿堂。是以蕭忻云。高軒斗升者。閹官之釐婦。胡馬鳴呵者。莫不黃門之養息也。忻陽平人也。愛尚文籍少有名譽。見閽寺寵盛。遂發此言。因即知名。為治書侍御史。寺有一佛二菩薩。塑工精絕。京師所無也。四月七日。常出詣景明。景明三像恒出迎之。伎樂之盛與劉騰相比。堂前有酒樹麵木。昭儀寺有池。京師學徒謂之翟泉也。衒之按杜預注春秋云。翟泉在晉太倉西南。按晉太倉在建春門內。今太倉在東陽門內。此地今在太倉西南。明非翟泉也。後隱士趙逸云。此地是晉侍中石崇家池。池南有綠珠樓。於是學徒始寤經過者。想見綠珠之容也。池西南有願會寺。中書舍人王翊捨宅所立也。佛堂前生桑樹一株。直上五尺。枝條橫遶。柯葉傍布。形如羽蓋。復高五尺。又然凡為五重。每重葉椹各異。京師道俗謂之神桑。觀者成市。施者甚眾。帝聞而惡之。以為惑眾。命給事中黃門侍郎元紀伐殺之。其日雲霧晦冥。下斧之處。血流至地。見者莫不悲泣。寺南有宜壽里。內有苞信縣令叚暉宅。地下常聞鍾聲。時見五色光明照於堂宇。暉其異之。遂掘光所得金像一軀。可高三尺。有二菩薩。趺上銘云。晉太始二年五月十五日侍中中書監荀勗造。暉遂捨宅為光明寺。時人咸云。此荀勗舊宅。其後盜者欲竊此像。像與菩薩合聲喝賊。盜者驚怖應即殞倒。眾僧聞像叫聲。遂來捉得賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昭儀尼寺。閹官等所立也。在東陽門內一里御道南東陽門內。道北太北倉導官二署。東南治粟里倉司官屬住其內。太后臨朝。閽寺專竉。宦者之家。積金滿堂。是以蕭忻云。高軒斗升者。閹官之釐婦。胡馬鳴呵者。莫不黃門之養息也。忻陽平人也。愛尚文籍少有名譽。見閽寺寵盛。遂發此言。因即知名。為治書侍御史。寺有一佛二菩薩。塑工精絕。京師所無也。四月七日。常出詣景明。景明三像恒出迎之。伎樂之盛與劉騰相比。堂前有酒樹麵木。昭儀寺有池。京師學徒謂之翟泉也。衒之按杜預注春秋云。翟泉在晉太倉西南。按晉太倉在建春門內。今太倉在東陽門內。此地今在太倉西南。明非翟泉也。後隱士趙逸云。此地是晉侍中石崇家池。池南有綠珠樓。於是學徒始寤經過者。想見綠珠之容也。池西南有願會寺。中書舍人王翊捨宅所立也。佛堂前生桑樹一株。直上五尺。枝條橫遶。柯葉傍布。形如羽蓋。復高五尺。又然凡為五重。每重葉椹各異。京師道俗謂之神桑。觀者成市。施者甚眾。帝聞而惡之。以為惑眾。命給事中黃門侍郎元紀伐殺之。其日雲霧晦冥。下斧之處。血流至地。見者莫不悲泣。寺南有宜壽里。內有苞信縣令叚暉宅。地下常聞鍾聲。時見五色光明照於堂宇。暉其異之。遂掘光所得金像一軀。可高三尺。有二菩薩。趺上銘云。晉太始二年五月十五日侍中中書監荀勗造。暉遂捨宅為光明寺。時人咸云。此荀勗舊宅。其後盜者欲竊此像。像與菩薩合聲喝賊。盜者驚怖應即殞倒。眾僧聞像叫聲。遂來捉得賊。

胡統寺。太后從姑所立也。入道為尼。遂居此寺。在永寧南一里許。寶塔五重。金剎高聳。洞房周匝。對戶交疎。朱柱素壁。甚為佳麗。其寺諸尼。帝城名德。善於開導。工談義理。常入宮與太后說法。其資養緇流徒無比也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡統寺。太后從姑所立也。入道為尼。遂居此寺。在永寧南一里許。寶塔五重。金剎高聳。洞房周匝。對戶交疎。朱柱素壁。甚為佳麗。其寺諸尼。帝城名德。善於開導。工談義理。常入宮與太后說法。其資養緇流徒無比也。

修梵寺。在清陽門內御道北。嵩明寺復在修梵寺西。並雕牆峻宇。比屋連甍。亦是名寺也。修梵寺有金剛。鳩鴿不入。鳥雀不棲。菩提達磨云。得其真相也。寺北有永和里。漢太師董卓之宅也。里南北皆有池。卓之所造。今猶有水。冬夏不竭。里中太傅錄尚書長孫稚。尚書右僕射郭祚。吏部尚書邢鸞。廷尉卿元洪超。衛尉卿許伯桃。梁州刺史尉成興等六宅。皆高門華屋。齋館敞麗。楸槐蔭途。桐楊爽植。當世名為貴里。掘此地者。輒得金玉寶玩之物。邢鸞家常掘丹砂。及錢數十萬。銘云董太師之物。後卓夜中隨鸞索此物。鸞不與之。經年鸞遂卒矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修梵寺。在清陽門內御道北。嵩明寺復在修梵寺西。並雕牆峻宇。比屋連甍。亦是名寺也。修梵寺有金剛。鳩鴿不入。鳥雀不棲。菩提達磨云。得其真相也。寺北有永和里。漢太師董卓之宅也。里南北皆有池。卓之所造。今猶有水。冬夏不竭。里中太傅錄尚書長孫稚。尚書右僕射郭祚。吏部尚書邢鸞。廷尉卿元洪超。衛尉卿許伯桃。梁州刺史尉成興等六宅。皆高門華屋。齋館敞麗。楸槐蔭途。桐楊爽植。當世名為貴里。掘此地者。輒得金玉寶玩之物。邢鸞家常掘丹砂。及錢數十萬。銘云董太師之物。後卓夜中隨鸞索此物。鸞不與之。經年鸞遂卒矣。

景林寺。在開陽門內御道東。講殿疊起。房廡連屬。丹檻炫日。繡桷迎風。實為勝地。寺西有園。多饒奇果。春鳥秋蟬。鳴聲相續。中有禪房一所。內置祇洹精舍。形製雖小。巧構難加。以禪閣虛靜。隱室凝邃。嘉樹夾牖。芳杜匝階。雖云朝市想同巖谷。靜行之僧繩坐其內。飱風服道結跏數息。有石銘一所。國子博士盧白頭為其文。白頭一字景裕。范陽人也。性愛恬靜。丘園放敖。學極六經。說通百氏。普泰初。起家為國子博士。雖在朱門。以注述為事。注周易行之於世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景林寺。在開陽門內御道東。講殿疊起。房廡連屬。丹檻炫日。繡桷迎風。實為勝地。寺西有園。多饒奇果。春鳥秋蟬。鳴聲相續。中有禪房一所。內置祇洹精舍。形製雖小。巧構難加。以禪閣虛靜。隱室凝邃。嘉樹夾牖。芳杜匝階。雖云朝市想同巖谷。靜行之僧繩坐其內。飱風服道結跏數息。有石銘一所。國子博士盧白頭為其文。白頭一字景裕。范陽人也。性愛恬靜。丘園放敖。學極六經。說通百氏。普泰初。起家為國子博士。雖在朱門。以注述為事。注周易行之於世也。

建春門內御道南。有句盾典農籍田三署。籍田南有司農寺。御道北有空地。擬作東宮。晉中朝時。太倉處也。太倉南有翟泉。周迴三里。即春秋所謂王子虎晉狐偃盟於翟泉也。水猶澄清。洞底明靜。鱗甲潛藏。辨其魚鼈。高祖於泉北置河南尹。中朝時步廣里也。泉西有華林園。高祖以泉在園東。因名蒼龍海。華林園中有大海。即漢天淵池。池中猶有文帝九華臺。高祖於臺上。造清涼殿。世宗在海內作蓬萊山。山上有仙人館。上有鈞臺殿。並作虹蜺閣。乘虛來往。至於三月禊日季秋己辰。皇帝駕龍舟鷁首遊於其上。海西有藏氷室。六月出氷以給百官。海西南有景山殿。山東有羲和嶺。嶺上有溫風室。山西有姮娥峯。峯上有露寒館。並飛閣相通。凌山跨谷。山北有玄武池。山南有清暑殿。殿東有臨澗亭殿。西有臨危臺。景陽山南有百果園。果列作林。林各有堂。有仙人棗長五寸。把之兩頭俱出。核細如鍼。霜降乃熟。食之甚美。俗傳云出崑崙山。一曰西王母棗。又有仙人桃。其色赤表裏照徹。得霜即熟。亦出崑崙山。一曰王母桃也。奈林南有石碑一所。魏明帝所立也。題云苗茨之碑。高祖於碑北作苗茨堂。永安中年。莊帝馬射於華林園。百官皆來讀碑。疑苗字誤。國子博士李同軌曰。魏明英才世稱三公祖幹宣為其羽翼。但未知本意。如何不得言誤也。衒之時為奉朝請因即釋曰。以蒿覆之故。言苗茨何誤之。有眾咸稱善。以為得其旨歸。奈林西有都堂有流觴池。堂東有扶桑海。凡此諸海皆有石竇。流於地下。西通穀水。東連陽渠。亦與翟泉相連。若早魃為害穀水注之不竭。離畢滂潤陽穀泄之不盈。至於鱗甲異品羽毛殊類。濯波浮浪如似自然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建春門內御道南。有句盾典農籍田三署。籍田南有司農寺。御道北有空地。擬作東宮。晉中朝時。太倉處也。太倉南有翟泉。周迴三里。即春秋所謂王子虎晉狐偃盟於翟泉也。水猶澄清。洞底明靜。鱗甲潛藏。辨其魚鼈。高祖於泉北置河南尹。中朝時步廣里也。泉西有華林園。高祖以泉在園東。因名蒼龍海。華林園中有大海。即漢天淵池。池中猶有文帝九華臺。高祖於臺上。造清涼殿。世宗在海內作蓬萊山。山上有仙人館。上有鈞臺殿。並作虹蜺閣。乘虛來往。至於三月禊日季秋己辰。皇帝駕龍舟鷁首遊於其上。海西有藏氷室。六月出氷以給百官。海西南有景山殿。山東有羲和嶺。嶺上有溫風室。山西有姮娥峯。峯上有露寒館。並飛閣相通。凌山跨谷。山北有玄武池。山南有清暑殿。殿東有臨澗亭殿。西有臨危臺。景陽山南有百果園。果列作林。林各有堂。有仙人棗長五寸。把之兩頭俱出。核細如鍼。霜降乃熟。食之甚美。俗傳云出崑崙山。一曰西王母棗。又有仙人桃。其色赤表裏照徹。得霜即熟。亦出崑崙山。一曰王母桃也。奈林南有石碑一所。魏明帝所立也。題云苗茨之碑。高祖於碑北作苗茨堂。永安中年。莊帝馬射於華林園。百官皆來讀碑。疑苗字誤。國子博士李同軌曰。魏明英才世稱三公祖幹宣為其羽翼。但未知本意。如何不得言誤也。衒之時為奉朝請因即釋曰。以蒿覆之故。言苗茨何誤之。有眾咸稱善。以為得其旨歸。奈林西有都堂有流觴池。堂東有扶桑海。凡此諸海皆有石竇。流於地下。西通穀水。東連陽渠。亦與翟泉相連。若早魃為害穀水注之不竭。離畢滂潤陽穀泄之不盈。至於鱗甲異品羽毛殊類。濯波浮浪如似自然也。