効穀城本是漁澤。漢孝帝時。崔不意教人力田得穀。因名。後為縣。貳師泉去沙城東三程。漢時李廣利軍行渴乏。祝山神以劍劄山。因之水下。流向西數十里黃章泊。後有將。渴甚飲水。泉側而終。水遂不流。祇及平地。後來若人多即水多。若人少即水少。若郡眾大噉水則猛下。至今如然。其二師廟在路傍。久廢。但有積石。駝馬行人祈福之所。次東入瓜州界。州南有莫高窟。去州二十五里。中過石磧。帶山坡至彼。斗下谷中。其東即三危山。西即鳴沙山。中有自南流水。名之宕泉。古寺僧舍絕多。亦有洪鐘。其谷南北兩頭有天王堂及神祠。壁畫吐蕃贊普部從。其山西壁南北二里。並是鐫鑿高大沙窟。塑畫佛像。每窟動計費稅百萬。前設樓閣數層。有大像堂殿。其像長一百六十尺。其小龕無數。悉有虛檻通。連巡禮遊覽之景。次南山有觀音菩薩會現之處。郡人每詣彼。必徒行來往。其恭敬如是。鳴沙山去州十里。其山東西八十里。南北四十里。高處五百尺。悉純沙聚起。此山神異。峯如削成。其間有井。沙不能蔽。盛夏自鳴。人馬踐之聲振數十里。風俗端午日。城中子女皆躋高峯。一齊蹙下。其沙聲吼如雷。至曉看之。峭崿如舊。古號鳴沙。神沙而祠焉。近南有甘泉。自沙山南。其上源出大雪山。於西南壽昌縣界入燉煌。以其沃潤之功俗號甘泉。

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