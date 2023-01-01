大唐西域記
唐 玄奘譯、辯機撰12卷CBETA T2087大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
大唐西域記卷第九(一國)
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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大總持寺沙門辯機撰
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摩伽陀國下
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菩提樹東渡尼連禪那河，大林中有窣堵波。其北有池，香象侍母處也。如來在昔修菩薩行，為香象子，居北山中，遊此池側。其母盲也，採藕根，汲清水，恭行孝養，與時推移。屬有一人，遊林迷路，彷徨往來，悲號慟哭。象子聞而愍焉，導之以示歸路。是人既還，遂白王曰：「我知香象遊舍林藪，此奇貨也，可往捕之。」王納其言，興兵往狩，是人前導，指象示王，即時兩臂墮落，若有斬截者。其王雖驚此異，仍縛象子以歸。象子既已維縶多時，而不食水草，典廐者以聞，王遂親問之。象子曰：「我母盲冥，累日飢餓，今見幽厄，詎能甘食？」王愍其情也，故遂放之。
菩提樹東渡尼連禪那河，大林中有窣堵波。其北有池，香象侍母處也。如來在昔修菩薩行，為香象子，居北山中，遊此池側。其母盲也，採藕根，汲清水，恭行孝養，與時推移。屬有一人，遊林迷路，彷徨往來，悲號慟哭。象子聞而愍焉，導之以示歸路。是人既還，遂白王曰：「我知香象遊舍林藪，此奇貨也，可往捕之。」王納其言，興兵往狩，是人前導，指象示王，即時兩臂墮落，若有斬截者。其王雖驚此異，仍縛象子以歸。象子既已維縶多時，而不食水草，典廐者以聞，王遂親問之。象子曰：「我母盲冥，累日飢餓，今見幽厄，詎能甘食？」王愍其情也，故遂放之。
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其側窣堵波，前建石柱，是昔迦葉波佛於此宴坐。其側有過去四佛坐及經行遺迹之所。
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四佛坐東渡莫訶河，至大林中，有石柱，是外道入定發惡願處。昔有外道欝頭藍子者，志逸煙霞，身遺草澤，於此法林栖神匿迹。既具五神通，得第一有定。摩揭陀王特深宗敬，每至中時，請就宮食。欝頭藍子凌虛履空，往來無替。摩揭陀王候時瞻望，亦既至已，捧接置座。王將出遊，欲委留事，簡擢中宮，無堪承命。有少息女，淑慎令儀，既親且賢，無出其右，摩揭陀王召而命曰：「吾方遠遊，將有所委，爾宜悉心，慎終其事。彼欝頭藍仙，宿所宗敬，時至來飯，如我所奉。」勅誡既已，便即巡覽。少女承旨，瞻候如儀，大仙至已，捧而置座。欝頭藍子既觸女人，起欲界染，退失神通，飯訖言歸，不得虛遊。中心愧恥，詭謂女曰：「吾比修道業，入定怡神，凌虛往來，略無暇景，國人願覩，聞之久矣。然先達垂訓，利物為務，豈守獨善，忘其兼濟？今欲從門而出，履地而往，使夫覩見之徒，咸蒙福利。」王女聞已，宣告遠近。是時人以馳競，灑掃衢路，百千萬眾，佇望來儀。欝頭藍子步自王宮，至彼法林，宴坐入定，心馳外境，棲林則烏鳥嚶囀，臨池乃魚鼈諠聲，情散心亂，失神廢定。乃生忿恚，即發惡願：「願我當來為暴惡獸，狸身鳥翼，搏食生類，身廣三千里，兩翅各廣千五百里，投林噉諸羽族，入流食彼水生。」發願既已，忿心漸息，勤求頃之，復得本定。不久命終，生第一有天，壽八萬劫。如來記之，天壽畢已，當果昔願，得此弊身。從是流轉惡道，未期出離。
四佛坐東渡莫訶河，至大林中，有石柱，是外道入定發惡願處。昔有外道欝頭藍子者，志逸煙霞，身遺草澤，於此法林栖神匿迹。既具五神通，得第一有定。摩揭陀王特深宗敬，每至中時，請就宮食。欝頭藍子凌虛履空，往來無替。摩揭陀王候時瞻望，亦既至已，捧接置座。王將出遊，欲委留事，簡擢中宮，無堪承命。有少息女，淑慎令儀，既親且賢，無出其右，摩揭陀王召而命曰：「吾方遠遊，將有所委，爾宜悉心，慎終其事。彼欝頭藍仙，宿所宗敬，時至來飯，如我所奉。」勅誡既已，便即巡覽。少女承旨，瞻候如儀，大仙至已，捧而置座。欝頭藍子既觸女人，起欲界染，退失神通，飯訖言歸，不得虛遊。中心愧恥，詭謂女曰：「吾比修道業，入定怡神，凌虛往來，略無暇景，國人願覩，聞之久矣。然先達垂訓，利物為務，豈守獨善，忘其兼濟？今欲從門而出，履地而往，使夫覩見之徒，咸蒙福利。」王女聞已，宣告遠近。是時人以馳競，灑掃衢路，百千萬眾，佇望來儀。欝頭藍子步自王宮，至彼法林，宴坐入定，心馳外境，棲林則烏鳥嚶囀，臨池乃魚鼈諠聲，情散心亂，失神廢定。乃生忿恚，即發惡願：「願我當來為暴惡獸，狸身鳥翼，搏食生類，身廣三千里，兩翅各廣千五百里，投林噉諸羽族，入流食彼水生。」發願既已，忿心漸息，勤求頃之，復得本定。不久命終，生第一有天，壽八萬劫。如來記之，天壽畢已，當果昔願，得此弊身。從是流轉惡道，未期出離。
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莫訶河東入大林野，行百餘里，至屈屈(居勿反)吒播陀山(唐言雞足)，亦謂窶盧播陀山(唐言尊足)。高巒陗，無極深，壑洞無涯，山麓谿㵎，喬林羅谷，岡岑嶺嶂，繁草被巖，峻起三峯，傍挺絕崿，氣將天接，形與雲同。其後尊者大迦葉波居中寂滅，不敢指言，故云尊足。摩訶迦葉波者，聲聞弟子也，得六神通，具八解脫。如來化緣斯畢，垂將涅槃，告迦葉波曰：「我於曠劫勤修苦行，為諸眾生求無上法，昔所願期，今已果滿。我今將欲入大涅槃，以諸法藏囑累於汝，住持宣布，勿有失墜。姨母所獻金縷袈裟，慈氏成佛，留以傳付。我遺法中諸修行者，若比丘、比丘尼、鄔波索迦、(唐言近事男。舊曰伊蒱塞，又曰優波塞，又曰優婆塞，皆訛也)、鄔波斯迦(唐言近事女。舊曰優婆斯，又曰優婆夷，皆訛也)，皆先濟渡，令離流轉。」迦葉承旨，住持正法。結集既已，至第二十年，厭世無常，將入寂滅。乃往雞足山，山陰而上，屈盤取路，至西南岡。山峯險阻，崖徑槃薄，乃以錫扣，剖之如割。山徑既開，逐路而進，槃紆曲折，迴互斜通，至于山頂，東北面出，既入三峯之中，捧佛袈裟而立，以願力故，三峯斂覆，故今此山三脊隆起。當來慈氏世尊之興世也，三會說法之後，餘有無量憍慢眾生，將登此山，至迦葉所。慈氏彈指，山峯自開，彼諸眾生既見迦葉，更增憍慢。時大迦葉授衣致辭，禮敬已畢，身昇虛空，示諸神變，化火焚身，遂入寂滅。時眾瞻仰，憍慢心除，因而感悟，皆證聖果。故今山上建窣堵波，靜夜遠望，或見明炬，及有登山，遂無所覩。
莫訶河東入大林野，行百餘里，至屈屈(居勿反)吒播陀山(唐言雞足)，亦謂窶盧播陀山(唐言尊足)。高巒陗，無極深，壑洞無涯，山麓谿㵎，喬林羅谷，岡岑嶺嶂，繁草被巖，峻起三峯，傍挺絕崿，氣將天接，形與雲同。其後尊者大迦葉波居中寂滅，不敢指言，故云尊足。摩訶迦葉波者，聲聞弟子也，得六神通，具八解脫。如來化緣斯畢，垂將涅槃，告迦葉波曰：「我於曠劫勤修苦行，為諸眾生求無上法，昔所願期，今已果滿。我今將欲入大涅槃，以諸法藏囑累於汝，住持宣布，勿有失墜。姨母所獻金縷袈裟，慈氏成佛，留以傳付。我遺法中諸修行者，若比丘、比丘尼、鄔波索迦、(唐言近事男。舊曰伊蒱塞，又曰優波塞，又曰優婆塞，皆訛也)、鄔波斯迦(唐言近事女。舊曰優婆斯，又曰優婆夷，皆訛也)，皆先濟渡，令離流轉。」迦葉承旨，住持正法。結集既已，至第二十年，厭世無常，將入寂滅。乃往雞足山，山陰而上，屈盤取路，至西南岡。山峯險阻，崖徑槃薄，乃以錫扣，剖之如割。山徑既開，逐路而進，槃紆曲折，迴互斜通，至于山頂，東北面出，既入三峯之中，捧佛袈裟而立，以願力故，三峯斂覆，故今此山三脊隆起。當來慈氏世尊之興世也，三會說法之後，餘有無量憍慢眾生，將登此山，至迦葉所。慈氏彈指，山峯自開，彼諸眾生既見迦葉，更增憍慢。時大迦葉授衣致辭，禮敬已畢，身昇虛空，示諸神變，化火焚身，遂入寂滅。時眾瞻仰，憍慢心除，因而感悟，皆證聖果。故今山上建窣堵波，靜夜遠望，或見明炬，及有登山，遂無所覩。
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鷄足山東北行百餘里，至佛陀伐那山。峯崖崇峻，巘崿隱嶙，巖間石室，佛嘗降止。傍有盤石，帝釋、梵王摩牛頭栴檀塗飾如來，今其石上餘香郁烈。五百羅漢潛靈於此，諸有感遇，或得覩見，時作沙彌之形，入里乞食，隱顯靈奇之迹，羌難以述。佛陀伐那山空谷中東行三十餘里，至洩(移結反)瑟知林(唐言杖林)。林竹修篠，被山滿谷。其先有婆羅門，聞釋迦佛身長丈六，常懷疑惑，未之信也，乃以丈六竹杖，欲量佛身。恒於杖端出過丈六，如是增高，莫能窮實，遂投杖而去，因植根焉。中有大窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔，於此七日為諸天、人現大神通，說深妙法。
鷄足山東北行百餘里，至佛陀伐那山。峯崖崇峻，巘崿隱嶙，巖間石室，佛嘗降止。傍有盤石，帝釋、梵王摩牛頭栴檀塗飾如來，今其石上餘香郁烈。五百羅漢潛靈於此，諸有感遇，或得覩見，時作沙彌之形，入里乞食，隱顯靈奇之迹，羌難以述。佛陀伐那山空谷中東行三十餘里，至洩(移結反)瑟知林(唐言杖林)。林竹修篠，被山滿谷。其先有婆羅門，聞釋迦佛身長丈六，常懷疑惑，未之信也，乃以丈六竹杖，欲量佛身。恒於杖端出過丈六，如是增高，莫能窮實，遂投杖而去，因植根焉。中有大窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔，於此七日為諸天、人現大神通，說深妙法。
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杖林中近有鄔波索迦闍耶犀那者(唐言勝軍)，西印度剎帝利種也，志尚夷簡，情悅山林，迹居幻境，心遊真際，內外典籍，窮究幽微，辭論清高，儀範閑雅。諸沙門、婆羅門、外道、異學、國王、大臣、長者、豪右，相趨通謁，伏膺請益。受業門人，十室而六。年漸七十，耽讀不倦，餘藝捐廢，唯習佛經，策勵身心，不舍晝夜。印度之法，香末為泥，作小窣堵波，高五六寸，書寫經文，以置其中，謂之法舍利也；數漸盈積，建大窣堵波，總聚於內，常修供養。故勝軍之為業也，口則宣說妙法，導誘學人，手乃作窣堵波，式崇勝福，夜又經行禮誦，宴坐思惟，寢食不遑，晝夜無怠。年百歲矣，志業不衰。三十年間，凡作七拘胝(唐言億)法舍利窣堵波。每滿一拘胝，建大窣堵波，而總置中，盛修供養，請諸僧眾，法會稱慶，其時神光燭曜，靈異昭彰，自茲厥後，時放光明。
杖林中近有鄔波索迦闍耶犀那者(唐言勝軍)，西印度剎帝利種也，志尚夷簡，情悅山林，迹居幻境，心遊真際，內外典籍，窮究幽微，辭論清高，儀範閑雅。諸沙門、婆羅門、外道、異學、國王、大臣、長者、豪右，相趨通謁，伏膺請益。受業門人，十室而六。年漸七十，耽讀不倦，餘藝捐廢，唯習佛經，策勵身心，不舍晝夜。印度之法，香末為泥，作小窣堵波，高五六寸，書寫經文，以置其中，謂之法舍利也；數漸盈積，建大窣堵波，總聚於內，常修供養。故勝軍之為業也，口則宣說妙法，導誘學人，手乃作窣堵波，式崇勝福，夜又經行禮誦，宴坐思惟，寢食不遑，晝夜無怠。年百歲矣，志業不衰。三十年間，凡作七拘胝(唐言億)法舍利窣堵波。每滿一拘胝，建大窣堵波，而總置中，盛修供養，請諸僧眾，法會稱慶，其時神光燭曜，靈異昭彰，自茲厥後，時放光明。
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杖林西南十餘里，大山陽，有二溫泉，其水甚熱。在昔如來化出此水，於中浴焉。今者尚存，清流無減，遠近之人，皆來就浴，沈痾宿疹，無不除差。其傍則有窣堵波，如來經行之處也。杖林東南行六七里，至大山，橫嶺之前有石窣堵波，昔如來兩三月為諸人、天於此說法，時頻毘娑羅王欲來聽法，乃疏山積石，壘階以進，廣二十餘步，長三四里。
杖林西南十餘里，大山陽，有二溫泉，其水甚熱。在昔如來化出此水，於中浴焉。今者尚存，清流無減，遠近之人，皆來就浴，沈痾宿疹，無不除差。其傍則有窣堵波，如來經行之處也。杖林東南行六七里，至大山，橫嶺之前有石窣堵波，昔如來兩三月為諸人、天於此說法，時頻毘娑羅王欲來聽法，乃疏山積石，壘階以進，廣二十餘步，長三四里。
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大山北三四里，有孤山，昔廣博仙人棲隱於此，鑿崖為室，餘趾尚存，傳教門人，遺風猶扇。
大山北三四里，有孤山，昔廣博仙人棲隱於此，鑿崖為室，餘趾尚存，傳教門人，遺風猶扇。
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孤山東北四五里，有小孤山，山壁石室廣袤可坐千餘人矣，如來在昔於此三月說法。石室上有大磐石，帝釋、梵王摩牛頭栴檀塗飾佛身，石上餘香，于今郁烈。
孤山東北四五里，有小孤山，山壁石室廣袤可坐千餘人矣，如來在昔於此三月說法。石室上有大磐石，帝釋、梵王摩牛頭栴檀塗飾佛身，石上餘香，于今郁烈。
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石室西南隅有巖岫，印度謂之阿素洛(舊曰阿修羅，又曰阿須倫，又曰阿修羅，皆訛也)宮也。往有好事者，深閑呪術，顧儔命侶，十有四人，約契同志，入此巖岫。行三四十里，廓然大明，乃見城邑臺觀，皆是金銀琉璃。是人至已，有諸少女佇立門側，歡喜迎接，甚加禮遇。於是漸進至內城門，有二婢使各捧金盤，盛滿花香，而來迎候。謂諸人曰：「宜就池浴，塗冠香花，已而後入，斯為美矣。唯彼術士，宜時速進。」餘十三人遂即沐浴，既入池已，恍若有忘，乃坐稻田中，去此之北平川中，已三四十里矣。
石室西南隅有巖岫，印度謂之阿素洛(舊曰阿修羅，又曰阿須倫，又曰阿修羅，皆訛也)宮也。往有好事者，深閑呪術，顧儔命侶，十有四人，約契同志，入此巖岫。行三四十里，廓然大明，乃見城邑臺觀，皆是金銀琉璃。是人至已，有諸少女佇立門側，歡喜迎接，甚加禮遇。於是漸進至內城門，有二婢使各捧金盤，盛滿花香，而來迎候。謂諸人曰：「宜就池浴，塗冠香花，已而後入，斯為美矣。唯彼術士，宜時速進。」餘十三人遂即沐浴，既入池已，恍若有忘，乃坐稻田中，去此之北平川中，已三四十里矣。
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石室側有棧道，廣十餘步，長四五里。昔頻毘娑羅王將往佛所，乃斬石通谷，疏崖填川，或壘石，或鑿巖，作為階級，以至佛所。從此大山中東行六十餘里，至矩奢揭羅補羅城(唐言上茅宮城)。上茅宮城，摩揭陀國之正中，古先君王之所都，多出勝上吉祥香茅，以故謂之上茅城也。崇山四周，以為外郭，西通峽徑，北闢山門，東西長，南北狹，周一百五十餘里。內城餘趾周三十餘里。羯尼迦樹遍諸蹊徑，花含殊馥，色爛黃金，暮春之月，林皆金色。
石室側有棧道，廣十餘步，長四五里。昔頻毘娑羅王將往佛所，乃斬石通谷，疏崖填川，或壘石，或鑿巖，作為階級，以至佛所。從此大山中東行六十餘里，至矩奢揭羅補羅城(唐言上茅宮城)。上茅宮城，摩揭陀國之正中，古先君王之所都，多出勝上吉祥香茅，以故謂之上茅城也。崇山四周，以為外郭，西通峽徑，北闢山門，東西長，南北狹，周一百五十餘里。內城餘趾周三十餘里。羯尼迦樹遍諸蹊徑，花含殊馥，色爛黃金，暮春之月，林皆金色。
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宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王共為親友，乃放護財醉象，欲害如來。如來指端出五師子，醉象於此馴伏而前。
宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王共為親友，乃放護財醉象，欲害如來。如來指端出五師子，醉象於此馴伏而前。
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伏醉象東北有窣堵波，是舍利子聞阿濕婆恃比丘(唐言馬勝)說法證果之處。初，舍利子在家也，高才雅量，見重當時，門生學徒，傳以受業。此時將入王舍大城，馬勝比丘亦方乞食。時舍利子遙見馬勝，謂門生曰：「彼來者甚庠序，不證聖果，豈斯調寂？宜少佇待，觀其進趣。」馬勝比丘已證羅漢，心得自在，容止和雅，振錫來儀。舍利子曰：「長老善安樂耶？師何人，證何法，若此之悅豫乎？」馬勝謂曰：「爾不知耶，淨飯王太子，捨轉輪王位，悲愍六趣，苦行六年，證三菩提，具一切智，是吾師也。夫法者，非有非空，難用銓緒，唯佛與佛乃能究述，豈伊愚昧所能詳議？」因為頌說，稱讚佛法。舍利子聞已，便獲果證。
伏醉象東北有窣堵波，是舍利子聞阿濕婆恃比丘(唐言馬勝)說法證果之處。初，舍利子在家也，高才雅量，見重當時，門生學徒，傳以受業。此時將入王舍大城，馬勝比丘亦方乞食。時舍利子遙見馬勝，謂門生曰：「彼來者甚庠序，不證聖果，豈斯調寂？宜少佇待，觀其進趣。」馬勝比丘已證羅漢，心得自在，容止和雅，振錫來儀。舍利子曰：「長老善安樂耶？師何人，證何法，若此之悅豫乎？」馬勝謂曰：「爾不知耶，淨飯王太子，捨轉輪王位，悲愍六趣，苦行六年，證三菩提，具一切智，是吾師也。夫法者，非有非空，難用銓緒，唯佛與佛乃能究述，豈伊愚昧所能詳議？」因為頌說，稱讚佛法。舍利子聞已，便獲果證。
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舍利子證果北不遠，有大深坑，傍建窣堵波，是室利毱多(唐言勝密)以火坑、毒飯欲害佛處。勝密者，宗信外道，深著邪見。諸梵志曰：「喬答摩國人尊敬，遂令我徒無所恃賴，汝今可請至家飯會，門穿大坑，滿中縱火，棧以朽木，覆以燥土。凡諸飲食，皆雜毒藥，若免火坑，當遭毒食。」勝密承命，便設毒會。城中之人皆知勝密於世尊所起惡害心，咸皆勸請，願佛勿往。世尊告曰：「無得懷憂。如來之身，物莫能害。」於是受請而往。足履門閫，火坑成池，清瀾澄鑒，蓮花彌漫。勝密見已，憂惶無措，謂其徒曰：「以術免火，尚有毒食。」世尊飯食已訖，為說妙法，勝密聞已，謝咎歸依。
舍利子證果北不遠，有大深坑，傍建窣堵波，是室利毱多(唐言勝密)以火坑、毒飯欲害佛處。勝密者，宗信外道，深著邪見。諸梵志曰：「喬答摩國人尊敬，遂令我徒無所恃賴，汝今可請至家飯會，門穿大坑，滿中縱火，棧以朽木，覆以燥土。凡諸飲食，皆雜毒藥，若免火坑，當遭毒食。」勝密承命，便設毒會。城中之人皆知勝密於世尊所起惡害心，咸皆勸請，願佛勿往。世尊告曰：「無得懷憂。如來之身，物莫能害。」於是受請而往。足履門閫，火坑成池，清瀾澄鑒，蓮花彌漫。勝密見已，憂惶無措，謂其徒曰：「以術免火，尚有毒食。」世尊飯食已訖，為說妙法，勝密聞已，謝咎歸依。
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勝密火坑東北，山城之曲，有窣堵波，是時縛迦大醫(舊曰耆婆，訛也)於此為佛建說法堂，周其壖垣種植花菓，餘趾蘖株尚有遺迹。如來在世，多於中止。其傍復有縛迦故宅，餘基舊井，墟坎猶存。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山(唐言鷲峯，亦謂鷲臺。舊曰耆闍崛山，訛也)。接北山之陽，孤摽特起，既棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映，濃淡分色。如來御世垂五十年，多居此山，廣說妙法。頻毘娑羅王為聞法故，興發人徒，自山麓至峯岑，跨谷凌巖，編石為階，廣十餘步，長五六里。中路有二小窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；一謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂則東西長，南北狹。臨崖西埵有甎精舍，高廣奇製，東闢其戶，如來在昔多居說法，今作說法之像，量等如來之身。
勝密火坑東北，山城之曲，有窣堵波，是時縛迦大醫(舊曰耆婆，訛也)於此為佛建說法堂，周其壖垣種植花菓，餘趾蘖株尚有遺迹。如來在世，多於中止。其傍復有縛迦故宅，餘基舊井，墟坎猶存。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山(唐言鷲峯，亦謂鷲臺。舊曰耆闍崛山，訛也)。接北山之陽，孤摽特起，既棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映，濃淡分色。如來御世垂五十年，多居此山，廣說妙法。頻毘娑羅王為聞法故，興發人徒，自山麓至峯岑，跨谷凌巖，編石為階，廣十餘步，長五六里。中路有二小窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；一謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂則東西長，南北狹。臨崖西埵有甎精舍，高廣奇製，東闢其戶，如來在昔多居說法，今作說法之像，量等如來之身。
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精舍東有長石，如來經行所履也。傍有大石，高丈四五尺，周三十餘步，是提婆達多遙擲擊佛處也。其南崖下有窣堵波，在昔如來於此說《法花經》。精舍南山崖側有大石室，如來在昔於此入定。
精舍東有長石，如來經行所履也。傍有大石，高丈四五尺，周三十餘步，是提婆達多遙擲擊佛處也。其南崖下有窣堵波，在昔如來於此說《法花經》。精舍南山崖側有大石室，如來在昔於此入定。
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佛石室西北，石室前有大磐石，阿難為魔怖處也。尊者阿難於此入定，魔王化作鷲鳥，於黑月夜分據其大石，奮翼驚鳴，以怖尊者。尊者是時驚懼無措，如來鑒見，伸手安慰，通過石壁，摩阿難頂，以大慈言而告之曰：「魔所變化，宜無怖懼。」阿難蒙慰，身心安樂。石上鳥迹、崖中通穴，歲月雖久，于今尚存。
佛石室西北，石室前有大磐石，阿難為魔怖處也。尊者阿難於此入定，魔王化作鷲鳥，於黑月夜分據其大石，奮翼驚鳴，以怖尊者。尊者是時驚懼無措，如來鑒見，伸手安慰，通過石壁，摩阿難頂，以大慈言而告之曰：「魔所變化，宜無怖懼。」阿難蒙慰，身心安樂。石上鳥迹、崖中通穴，歲月雖久，于今尚存。
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精舍側有數石室，舍利子等諸大羅漢於此入定。舍利子石室前有一大井，枯涸無水，墟坎猶存。
精舍側有數石室，舍利子等諸大羅漢於此入定。舍利子石室前有一大井，枯涸無水，墟坎猶存。
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精舍東北石㵎中有大磐石，是如來曬袈裟之處，衣文明徹，皎如彫刻。其傍石上有佛脚迹，輪文雖暗，規摸可察。北山頂有窣堵波，是如來望摩揭陀城，於此七日說法。
精舍東北石㵎中有大磐石，是如來曬袈裟之處，衣文明徹，皎如彫刻。其傍石上有佛脚迹，輪文雖暗，規摸可察。北山頂有窣堵波，是如來望摩揭陀城，於此七日說法。
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山城北門西有毘布羅山，聞之土俗曰：山西南崖陰，昔有五百溫泉，今者數十而已，然猶有冷有暖，未盡溫也。其泉源發雪山之南無熱惱池，潛流至此，水甚清美，味同本池。流經五百枝小熱地獄，火熱上炎，致斯溫熱。泉流之口，並皆彫石，或作師子、白象之首，或作石筒懸流之道，下乃編石為池。諸方異域咸來此浴，浴者宿疾多差。溫泉左右諸窣堵波及精舍，基址鱗次，並是過去四佛坐及經行遺迹之所。此處既山水相帶，仁智攸居，隱淪之士蓋亦多矣。
山城北門西有毘布羅山，聞之土俗曰：山西南崖陰，昔有五百溫泉，今者數十而已，然猶有冷有暖，未盡溫也。其泉源發雪山之南無熱惱池，潛流至此，水甚清美，味同本池。流經五百枝小熱地獄，火熱上炎，致斯溫熱。泉流之口，並皆彫石，或作師子、白象之首，或作石筒懸流之道，下乃編石為池。諸方異域咸來此浴，浴者宿疾多差。溫泉左右諸窣堵波及精舍，基址鱗次，並是過去四佛坐及經行遺迹之所。此處既山水相帶，仁智攸居，隱淪之士蓋亦多矣。
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溫泉西有卑鉢羅石室，世尊在昔恒居其中。後壁洞穴是阿素洛宮也。習定比丘多居此室。時出怪異龍、蛇、師子之形，見之者心發狂亂。然斯勝地，靈聖所止，躡迹欽風，忘其災禍。近有比丘，戒行貞潔，心樂幽寂，欲於此室匿迹習定。或有諫曰：「勿往彼也。彼多災異，為害不少，既難取定，亦恐喪身。宜鑒前事，勿貽後悔。」比丘曰：「不然。我方志求佛果，摧伏天魔，若此之害，夫何足言？」便即振錫而往室焉。於是設壇場，誦禁呪。旬日之後，穴出少女，謂比丘曰：「尊者染衣守戒，為含識歸依；修慧習定，作生靈善導。而今居此，驚懼我曹。如來之教，豈若是耶？」比丘曰：「我守淨戒，遵聖教也。匿迹山谷，遠諠雜也。忽此見譏，其咎安在？」對曰：「尊者誦呪聲發，火從外入，燒我居室，苦我枝屬。唯願悲愍，勿復誦呪。」比丘曰：「誦呪自護，非欲害物。往者，行人居此習定，期於聖果，以濟幽塗，覩怪驚懼，喪棄身命，汝之辜也，其何辭乎？」對曰：「罪障既重，智慧斯淺。自今已來，屏居守分，亦願尊者勿誦神呪。」比丘於是修定如初，安靜無害。
溫泉西有卑鉢羅石室，世尊在昔恒居其中。後壁洞穴是阿素洛宮也。習定比丘多居此室。時出怪異龍、蛇、師子之形，見之者心發狂亂。然斯勝地，靈聖所止，躡迹欽風，忘其災禍。近有比丘，戒行貞潔，心樂幽寂，欲於此室匿迹習定。或有諫曰：「勿往彼也。彼多災異，為害不少，既難取定，亦恐喪身。宜鑒前事，勿貽後悔。」比丘曰：「不然。我方志求佛果，摧伏天魔，若此之害，夫何足言？」便即振錫而往室焉。於是設壇場，誦禁呪。旬日之後，穴出少女，謂比丘曰：「尊者染衣守戒，為含識歸依；修慧習定，作生靈善導。而今居此，驚懼我曹。如來之教，豈若是耶？」比丘曰：「我守淨戒，遵聖教也。匿迹山谷，遠諠雜也。忽此見譏，其咎安在？」對曰：「尊者誦呪聲發，火從外入，燒我居室，苦我枝屬。唯願悲愍，勿復誦呪。」比丘曰：「誦呪自護，非欲害物。往者，行人居此習定，期於聖果，以濟幽塗，覩怪驚懼，喪棄身命，汝之辜也，其何辭乎？」對曰：「罪障既重，智慧斯淺。自今已來，屏居守分，亦願尊者勿誦神呪。」比丘於是修定如初，安靜無害。
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毘布羅山上有窣堵波，昔者如來說法之處。今有露形外道，多依此住，修習苦行，夙夜匪懈，自旦至昏，旋轉觀察。山城北門左，南崖陰，東行二三里，至大石室，昔提婆達多於此入定。
毘布羅山上有窣堵波，昔者如來說法之處。今有露形外道，多依此住，修習苦行，夙夜匪懈，自旦至昏，旋轉觀察。山城北門左，南崖陰，東行二三里，至大石室，昔提婆達多於此入定。
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石室東不遠，磐石上有班采，狀血染，傍建窣堵波，是習定比丘自害證果之處。昔有比丘，勤勵心身，屏居修定，歲月逾遠，不證聖果。退而自咎，竊復歎曰：「無學之果，終不時證；有累之身，徒生何益！」便就此石自刺其頸，是時即證阿羅漢果，上昇虛空，示現神變，化火焚身，而入寂滅。美其雅操，建以記功。
石室東不遠，磐石上有班采，狀血染，傍建窣堵波，是習定比丘自害證果之處。昔有比丘，勤勵心身，屏居修定，歲月逾遠，不證聖果。退而自咎，竊復歎曰：「無學之果，終不時證；有累之身，徒生何益！」便就此石自刺其頸，是時即證阿羅漢果，上昇虛空，示現神變，化火焚身，而入寂滅。美其雅操，建以記功。
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比丘證果東石崖上，有石窣堵波，習定比丘投崖證果之處。昔在佛世，有一比丘，宴坐山林，修證果定，精勤已久，不得果證，晝夜繼念，無忘靜定。如來知其根機將發也，遂往彼而成之，自竹林園至山崖下，彈指而召，佇立以待。此比丘遙覩聖眾，身意勇悅，投崖而下，猶其淨心，敬信佛語，未至于地，已獲果證。世尊告曰：「宜知是時。」即昇虛空，示現神變。用彰淨信，故斯封記。
比丘證果東石崖上，有石窣堵波，習定比丘投崖證果之處。昔在佛世，有一比丘，宴坐山林，修證果定，精勤已久，不得果證，晝夜繼念，無忘靜定。如來知其根機將發也，遂往彼而成之，自竹林園至山崖下，彈指而召，佇立以待。此比丘遙覩聖眾，身意勇悅，投崖而下，猶其淨心，敬信佛語，未至于地，已獲果證。世尊告曰：「宜知是時。」即昇虛空，示現神變。用彰淨信，故斯封記。
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山城北門行一里餘，至迦蘭陀竹園。今有精舍，石基甎室，東闢其戶。如來在世，多居此中，說法開化，導凡拯俗。今作如來之身。初，此城中有大長者迦蘭陀，時稱豪貴，以大竹園施諸外道。及見如來，聞法淨信，追昔竹園居彼異眾，今天人師無以館舍。時諸神鬼感其誠心，斥逐外道，而告之曰：「長者迦蘭陀當以竹園起佛精舍，汝宜速去，得免危厄。」外道憤恚，含怒而去。長者於此建立精舍，功成事畢，躬往請佛，如來是時遂受其施。
山城北門行一里餘，至迦蘭陀竹園。今有精舍，石基甎室，東闢其戶。如來在世，多居此中，說法開化，導凡拯俗。今作如來之身。初，此城中有大長者迦蘭陀，時稱豪貴，以大竹園施諸外道。及見如來，聞法淨信，追昔竹園居彼異眾，今天人師無以館舍。時諸神鬼感其誠心，斥逐外道，而告之曰：「長者迦蘭陀當以竹園起佛精舍，汝宜速去，得免危厄。」外道憤恚，含怒而去。長者於此建立精舍，功成事畢，躬往請佛，如來是時遂受其施。
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迦蘭陀竹園東有窣堵波，阿闍多設咄路王(唐言未生怨，舊曰阿闍世，訛略也)之所建也。如來涅槃之後，諸王共分舍利，未生怨王得以持歸，式遵崇建，而修供養。無憂王之發信心也，開取舍利，建窣堵波，尚有遺餘，時燭光景。
迦蘭陀竹園東有窣堵波，阿闍多設咄路王(唐言未生怨，舊曰阿闍世，訛略也)之所建也。如來涅槃之後，諸王共分舍利，未生怨王得以持歸，式遵崇建，而修供養。無憂王之發信心也，開取舍利，建窣堵波，尚有遺餘，時燭光景。
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未生怨王窣堵波，有尊者阿難半身舍利。昔尊者將寂滅也，去摩揭陀國，趣吠舍釐城。兩國交爭，欲興兵甲。尊者傷愍，遂分其身，摩揭陀王奉歸供養，即斯勝地，式修崇建。其傍則有如來經行之處。次此不遠有窣堵波，是舍利子及沒特伽羅子等安居之所。
未生怨王窣堵波，有尊者阿難半身舍利。昔尊者將寂滅也，去摩揭陀國，趣吠舍釐城。兩國交爭，欲興兵甲。尊者傷愍，遂分其身，摩揭陀王奉歸供養，即斯勝地，式修崇建。其傍則有如來經行之處。次此不遠有窣堵波，是舍利子及沒特伽羅子等安居之所。
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竹林園西南行五六里，南山之陰，大竹林中，有大石室，是尊者摩訶迦葉在此與九百九十大阿羅漢，如來涅槃後結集三藏。前有故基，未生怨王為集法藏諸大羅漢建此堂宇。
竹林園西南行五六里，南山之陰，大竹林中，有大石室，是尊者摩訶迦葉在此與九百九十大阿羅漢，如來涅槃後結集三藏。前有故基，未生怨王為集法藏諸大羅漢建此堂宇。
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初，大迦葉宴坐山林，忽燭光明，又覩地震，曰：「是何祥變，若此之異？」以天眼觀，見佛世尊於雙樹林間入般涅槃，尋命徒屬趣拘尸城。路逢梵志，手執天花。迦葉問曰：「汝從何來？知我大師今在何處？」梵志對曰：「我適從彼拘尸城來，見汝大師已入涅槃，天、人大眾咸興供養，我所持花，自彼得也。」迦葉聞已，謂其徒曰：「慧日淪照，世界闇冥，善導遐棄，眾生顛墜。」懈怠比丘更相賀曰：「如來寂滅，我曹安樂，若有所犯，誰能訶制？」迦葉聞已，深更感傷，思集法藏，據教治犯。遂至雙樹，觀化禮敬。既而法王去世，人、天無導，諸大羅漢亦取滅度。時大迦葉作是思惟：「承順佛教，宜集法藏。」於是登蘇迷盧山，擊大揵稚，唱如是言：「今王舍城將有法事，諸證果人宜時速集！」揵稚聲中傳迦葉教，遍至三千大千世界，得神通者聞皆集會。是時迦葉告諸眾曰：「如來寂滅，世界空虛，當集法藏，用報佛恩。今將集法，務從簡靜，豈恃群居，不成勝業？其有具三明，得六通，聞持不謬，辯才無礙，如斯上人，可應結集。自餘果學，各歸其居。」於是得九百九十人，除阿難在學地，大迦葉召而謂曰：「汝未盡漏，宜出聖眾。」曰：「隨侍如來，多歷年所，每有法議，曾未棄遺。今將結集，而見擯斥，法王寂滅，失所依怙。」迦葉告曰：「勿懷憂惱。汝親侍佛，誠復多聞，然愛惑未盡，習結未斷。」阿難辭屈而出，至空寂處，欲取無學，勤求不證。既已疲怠，便欲假寐，未及伏枕，遂證羅漢。往結集所，叩門白至。迦葉問曰：「汝結盡耶？宜運神通，非門而入。」阿難承命，從鑰隙入，禮僧已畢，退而復坐。是時安居初十五日也。
初，大迦葉宴坐山林，忽燭光明，又覩地震，曰：「是何祥變，若此之異？」以天眼觀，見佛世尊於雙樹林間入般涅槃，尋命徒屬趣拘尸城。路逢梵志，手執天花。迦葉問曰：「汝從何來？知我大師今在何處？」梵志對曰：「我適從彼拘尸城來，見汝大師已入涅槃，天、人大眾咸興供養，我所持花，自彼得也。」迦葉聞已，謂其徒曰：「慧日淪照，世界闇冥，善導遐棄，眾生顛墜。」懈怠比丘更相賀曰：「如來寂滅，我曹安樂，若有所犯，誰能訶制？」迦葉聞已，深更感傷，思集法藏，據教治犯。遂至雙樹，觀化禮敬。既而法王去世，人、天無導，諸大羅漢亦取滅度。時大迦葉作是思惟：「承順佛教，宜集法藏。」於是登蘇迷盧山，擊大揵稚，唱如是言：「今王舍城將有法事，諸證果人宜時速集！」揵稚聲中傳迦葉教，遍至三千大千世界，得神通者聞皆集會。是時迦葉告諸眾曰：「如來寂滅，世界空虛，當集法藏，用報佛恩。今將集法，務從簡靜，豈恃群居，不成勝業？其有具三明，得六通，聞持不謬，辯才無礙，如斯上人，可應結集。自餘果學，各歸其居。」於是得九百九十人，除阿難在學地，大迦葉召而謂曰：「汝未盡漏，宜出聖眾。」曰：「隨侍如來，多歷年所，每有法議，曾未棄遺。今將結集，而見擯斥，法王寂滅，失所依怙。」迦葉告曰：「勿懷憂惱。汝親侍佛，誠復多聞，然愛惑未盡，習結未斷。」阿難辭屈而出，至空寂處，欲取無學，勤求不證。既已疲怠，便欲假寐，未及伏枕，遂證羅漢。往結集所，叩門白至。迦葉問曰：「汝結盡耶？宜運神通，非門而入。」阿難承命，從鑰隙入，禮僧已畢，退而復坐。是時安居初十五日也。
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於是迦葉揚言曰：「念哉諦聽！阿難聞持，如來稱讚，集素呾纜(舊曰修多羅，訛也)藏。優波釐持律明究，眾所知識，集毘奈耶(舊曰毘那耶，訛也)藏。我迦葉波集阿毘達磨藏。」兩三月盡，集三藏訖。以大迦葉僧中上座，因而謂之上座部焉。
於是迦葉揚言曰：「念哉諦聽！阿難聞持，如來稱讚，集素呾纜(舊曰修多羅，訛也)藏。優波釐持律明究，眾所知識，集毘奈耶(舊曰毘那耶，訛也)藏。我迦葉波集阿毘達磨藏。」兩三月盡，集三藏訖。以大迦葉僧中上座，因而謂之上座部焉。
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大迦葉波結集西北，有窣堵波，是阿難受僧訶責，不預結集，至此宴坐，證羅漢果。證果之後，方乃預焉。
大迦葉波結集西北，有窣堵波，是阿難受僧訶責，不預結集，至此宴坐，證羅漢果。證果之後，方乃預焉。
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阿難證果西行二十餘里，有窣堵波，無憂王之所建也，大眾部結集之處。諸學、無學數百千人，不預大迦葉結集之眾，而來至此，更相謂曰：「如來在世，同一師學，法王寂滅，簡異我曹。欲報佛恩，當集法藏。」於是凡、聖咸會，賢智畢萃，復集素呾纜藏、毘柰耶藏、阿毘達磨藏、雜集藏、禁呪藏，別為五藏。而此結集，凡、聖同會，因而謂之大眾部。
阿難證果西行二十餘里，有窣堵波，無憂王之所建也，大眾部結集之處。諸學、無學數百千人，不預大迦葉結集之眾，而來至此，更相謂曰：「如來在世，同一師學，法王寂滅，簡異我曹。欲報佛恩，當集法藏。」於是凡、聖咸會，賢智畢萃，復集素呾纜藏、毘柰耶藏、阿毘達磨藏、雜集藏、禁呪藏，別為五藏。而此結集，凡、聖同會，因而謂之大眾部。
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竹林精舍北行二百餘步，至迦蘭陀池，如來在昔多此說法。水既清澄，具八功德，佛涅槃後，枯涸無餘。
竹林精舍北行二百餘步，至迦蘭陀池，如來在昔多此說法。水既清澄，具八功德，佛涅槃後，枯涸無餘。
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迦蘭陀池西北行二三里，有窣堵波，無憂王所建也，高六十餘尺。傍有石柱，刻記立窣堵波事，高五十餘尺，上作象形。
迦蘭陀池西北行二三里，有窣堵波，無憂王所建也，高六十餘尺。傍有石柱，刻記立窣堵波事，高五十餘尺，上作象形。
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石柱東北不遠，至曷羅闍姞利呬城(唐言王舍)。外郭已壞，無復遺堵，內城雖毀，基址猶峻，周二十餘里，面有一門。
石柱東北不遠，至曷羅闍姞利呬城(唐言王舍)。外郭已壞，無復遺堵，內城雖毀，基址猶峻，周二十餘里，面有一門。
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初，頻毘娑羅王都在上宮城也，編戶之家頻遭火害。一家縱逸，四隣罹災，防火不暇，資產廢業，眾庶嗟怨，不安其居。王曰：「我以不德，下民罹患，修何德可以禳之？」群臣曰：「大王德化邕穆，政教明察，今茲細民不謹，致此火災，宜制嚴科，以清後犯，若有火起，窮究先發，罰其首惡，遷之寒林。寒林者，棄屍之所，俗謂不祥之地，人絕遊往之迹。今遷於彼，同夫棄屍。既恥陋居，當自謹護。」王曰：「善，宜遍宣告居。」頃之，王宮中先自失火。謂諸臣曰：「我其遷矣。」乃命太子監攝留事，欲清國憲，故遷居焉。時吠舍釐王聞頻毘娑羅王野處寒林，整集戎旅，欲襲不虞。邊候以聞，乃建城邑。以王先舍於此，故稱王舍城也。官屬、士、庶咸徙家焉。
初，頻毘娑羅王都在上宮城也，編戶之家頻遭火害。一家縱逸，四隣罹災，防火不暇，資產廢業，眾庶嗟怨，不安其居。王曰：「我以不德，下民罹患，修何德可以禳之？」群臣曰：「大王德化邕穆，政教明察，今茲細民不謹，致此火災，宜制嚴科，以清後犯，若有火起，窮究先發，罰其首惡，遷之寒林。寒林者，棄屍之所，俗謂不祥之地，人絕遊往之迹。今遷於彼，同夫棄屍。既恥陋居，當自謹護。」王曰：「善，宜遍宣告居。」頃之，王宮中先自失火。謂諸臣曰：「我其遷矣。」乃命太子監攝留事，欲清國憲，故遷居焉。時吠舍釐王聞頻毘娑羅王野處寒林，整集戎旅，欲襲不虞。邊候以聞，乃建城邑。以王先舍於此，故稱王舍城也。官屬、士、庶咸徙家焉。
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或云：至未生怨王乃築此城，未生怨太子既嗣王位，因遂都之。逮無憂王遷都波吒釐城，以王舍城施婆羅門，故今城中無復凡民，唯婆羅門減千家耳。
或云：至未生怨王乃築此城，未生怨太子既嗣王位，因遂都之。逮無憂王遷都波吒釐城，以王舍城施婆羅門，故今城中無復凡民，唯婆羅門減千家耳。
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宮城西南隅有二小伽藍，諸國客僧往來此止，是佛昔日說法之所。次此西北有窣堵波，珠底色迦(唐言星曆。舊曰樹提伽，訛也)長者本生故里。
宮城西南隅有二小伽藍，諸國客僧往來此止，是佛昔日說法之所。次此西北有窣堵波，珠底色迦(唐言星曆。舊曰樹提伽，訛也)長者本生故里。
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城南門外，道左有窣堵波，如來於此說法及度羅怙羅。從此北行三十餘里，至那爛陀(唐言施無厭)僧伽藍。聞之耆舊曰：此伽藍南菴沒羅林中有池，其龍名那爛陀，傍建伽藍，因取為稱。從其實議，是如來在昔修菩薩行，為大國王，建都此地，悲愍眾生，好樂周給，時美其德，號施無厭，由是伽藍因以為稱。其地本菴沒羅園，五百商人以十億金錢買以施佛，佛於此處三月說法，諸商人等亦證聖果。
城南門外，道左有窣堵波，如來於此說法及度羅怙羅。從此北行三十餘里，至那爛陀(唐言施無厭)僧伽藍。聞之耆舊曰：此伽藍南菴沒羅林中有池，其龍名那爛陀，傍建伽藍，因取為稱。從其實議，是如來在昔修菩薩行，為大國王，建都此地，悲愍眾生，好樂周給，時美其德，號施無厭，由是伽藍因以為稱。其地本菴沒羅園，五百商人以十億金錢買以施佛，佛於此處三月說法，諸商人等亦證聖果。
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佛涅槃後未久，此國先王鑠迦羅阿逸多(唐言帝日)，敬重一乘，遵崇三寶，式占福地，建此伽藍。初興功也，穿傷龍身，時有善占尼乾外道，見而記曰：「斯勝地也，建立伽藍，當必昌盛，為五印度之軌則，逾千載而彌隆，後進學人易以成業，然多歐血，傷龍故也。」其子佛陀毱多王(唐言覺護)，繼體承統，聿遵勝業，次此之南，又建伽藍。呾他揭多毱多王(唐言如來)，篤修前緒，次此之東，又建伽藍。婆羅阿迭多(唐言幼日)王之嗣位也，次此東北，又建伽藍。功成事畢，福會稱慶，輸誠幽顯，延請凡聖。其會也，五印度僧萬里雲集，眾坐已定，二僧後至，引上第三重閣。或有問曰：「王將設會，先請凡聖，大德何方，最後而至？」曰：「我至那國也，和上嬰疹，飯已方行，受王遠請，故來赴會。」問者驚駭，遽以白王。王心知聖也，躬往問焉，遲上重閣，莫知所去。王更深信，捨國出家。出家既已，位居僧末，心常怏怏，懷不自安：「我昔為王，尊居最上；今者出家，卑在眾末。」尋往白僧，自述情事。於是眾僧和合，令未受戒者以年齒為次，故此伽藍獨有斯制。其王之子代闍羅(唐言金剛)，嗣位之後，信心貞固，復於此西建立伽藍。其後中印度王此北復建大伽藍。於是周垣峻峙，同為一門，既歷代君王繼世興建，窮諸剞劂，誠壯觀也。
佛涅槃後未久，此國先王鑠迦羅阿逸多(唐言帝日)，敬重一乘，遵崇三寶，式占福地，建此伽藍。初興功也，穿傷龍身，時有善占尼乾外道，見而記曰：「斯勝地也，建立伽藍，當必昌盛，為五印度之軌則，逾千載而彌隆，後進學人易以成業，然多歐血，傷龍故也。」其子佛陀毱多王(唐言覺護)，繼體承統，聿遵勝業，次此之南，又建伽藍。呾他揭多毱多王(唐言如來)，篤修前緒，次此之東，又建伽藍。婆羅阿迭多(唐言幼日)王之嗣位也，次此東北，又建伽藍。功成事畢，福會稱慶，輸誠幽顯，延請凡聖。其會也，五印度僧萬里雲集，眾坐已定，二僧後至，引上第三重閣。或有問曰：「王將設會，先請凡聖，大德何方，最後而至？」曰：「我至那國也，和上嬰疹，飯已方行，受王遠請，故來赴會。」問者驚駭，遽以白王。王心知聖也，躬往問焉，遲上重閣，莫知所去。王更深信，捨國出家。出家既已，位居僧末，心常怏怏，懷不自安：「我昔為王，尊居最上；今者出家，卑在眾末。」尋往白僧，自述情事。於是眾僧和合，令未受戒者以年齒為次，故此伽藍獨有斯制。其王之子代闍羅(唐言金剛)，嗣位之後，信心貞固，復於此西建立伽藍。其後中印度王此北復建大伽藍。於是周垣峻峙，同為一門，既歷代君王繼世興建，窮諸剞劂，誠壯觀也。
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帝曰本大伽藍者，今置佛像，眾中日差四十僧就此而食，以報施主之恩。僧徒數千，並俊才高學也，德重當時，聲馳異域者，數百餘矣。戒行清白，律儀淳粹，僧有嚴制，眾咸貞素，印度諸國皆仰則焉。請益談玄，竭日不足，夙夜警誡，少長相成，其有不談三藏幽旨者，則形影自愧矣。故異域學人欲馳聲問，咸來稽疑，方流雅譽。是以竊名而遊，咸得禮重。殊方異域欲入談議，門者詰難，多屈而還；學深今古，乃得入焉。於是客遊後進，詳論藝能，其退飛者固十七八矣。二三博物，眾中次詰，莫不挫其銳、頹其名。若其高才博物，強識多能，明德哲人，聯暉繼軌。至如護法、護月，振芳塵於遺教；德慧、堅慧，流雅譽於當時；光友之清論；勝友之高談；智月則風鑒明敏；戒賢乃至德幽邃。若此上人，眾所知識，德隆先達，學貫舊章，述作論釋各十數部，並盛流通，見珍當世。伽藍四周，聖迹百數，舉其二三，可略言矣。
帝曰本大伽藍者，今置佛像，眾中日差四十僧就此而食，以報施主之恩。僧徒數千，並俊才高學也，德重當時，聲馳異域者，數百餘矣。戒行清白，律儀淳粹，僧有嚴制，眾咸貞素，印度諸國皆仰則焉。請益談玄，竭日不足，夙夜警誡，少長相成，其有不談三藏幽旨者，則形影自愧矣。故異域學人欲馳聲問，咸來稽疑，方流雅譽。是以竊名而遊，咸得禮重。殊方異域欲入談議，門者詰難，多屈而還；學深今古，乃得入焉。於是客遊後進，詳論藝能，其退飛者固十七八矣。二三博物，眾中次詰，莫不挫其銳、頹其名。若其高才博物，強識多能，明德哲人，聯暉繼軌。至如護法、護月，振芳塵於遺教；德慧、堅慧，流雅譽於當時；光友之清論；勝友之高談；智月則風鑒明敏；戒賢乃至德幽邃。若此上人，眾所知識，德隆先達，學貫舊章，述作論釋各十數部，並盛流通，見珍當世。伽藍四周，聖迹百數，舉其二三，可略言矣。
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伽藍西不遠有精舍，在昔如來三月止此，為諸天、人廣說妙法。南百餘步小窣堵波，遠方比丘見佛處。昔有比丘自遠方來，至此遇見如來聖眾，內發敬心，五體投地，便即發願求輪王位。如來見已，告諸眾曰：「彼比丘者甚可愍惜。福德深遠，信心堅固，若求佛果，不久當證。今其發願求轉輪王，於當來世必受此報。身體投地下至金輪，其中所有微塵之數，一一塵是一輪王報也。既耽世樂，聖果斯遠。」其南則有觀自在菩薩立像。或見執香爐往佛精舍，周旋右繞。
伽藍西不遠有精舍，在昔如來三月止此，為諸天、人廣說妙法。南百餘步小窣堵波，遠方比丘見佛處。昔有比丘自遠方來，至此遇見如來聖眾，內發敬心，五體投地，便即發願求輪王位。如來見已，告諸眾曰：「彼比丘者甚可愍惜。福德深遠，信心堅固，若求佛果，不久當證。今其發願求轉輪王，於當來世必受此報。身體投地下至金輪，其中所有微塵之數，一一塵是一輪王報也。既耽世樂，聖果斯遠。」其南則有觀自在菩薩立像。或見執香爐往佛精舍，周旋右繞。
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觀自在菩薩像南窣堵波中，有如來三月之間剃剪髮、爪。有嬰疾病，旋繞多愈。其西垣外池側窣堵波，是外道執雀於此問佛死生之事。次東南垣內五十餘步，有奇樹，高八九尺，其幹兩披，在昔如來嚼楊枝棄地，因植根柢，歲月雖久，初無增減。次東大精舍，高二百餘尺，如來在昔於此四月說諸妙法。次北百餘步精舍中，有觀自在菩薩像，淨信之徒興供養者所見不同，莫定其所，或立門側，或出簷前，諸國法俗咸來供養。
觀自在菩薩像南窣堵波中，有如來三月之間剃剪髮、爪。有嬰疾病，旋繞多愈。其西垣外池側窣堵波，是外道執雀於此問佛死生之事。次東南垣內五十餘步，有奇樹，高八九尺，其幹兩披，在昔如來嚼楊枝棄地，因植根柢，歲月雖久，初無增減。次東大精舍，高二百餘尺，如來在昔於此四月說諸妙法。次北百餘步精舍中，有觀自在菩薩像，淨信之徒興供養者所見不同，莫定其所，或立門側，或出簷前，諸國法俗咸來供養。
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觀自在菩薩精舍北有大精舍，高三百餘尺，婆羅阿迭多王之所建也，莊嚴度量及中佛像，同菩提樹下大精舍。其東北窣堵波，在昔如來於此七日演說妙法。西北則有過去四佛坐處。其南鍮石精舍，戒日王之所建立，功雖未畢，然其圖量十丈而後成之。次東二百餘步垣外，有銅立佛像，高八十餘尺，重閣六層，乃得彌覆，昔滿胄王之所作也。
觀自在菩薩精舍北有大精舍，高三百餘尺，婆羅阿迭多王之所建也，莊嚴度量及中佛像，同菩提樹下大精舍。其東北窣堵波，在昔如來於此七日演說妙法。西北則有過去四佛坐處。其南鍮石精舍，戒日王之所建立，功雖未畢，然其圖量十丈而後成之。次東二百餘步垣外，有銅立佛像，高八十餘尺，重閣六層，乃得彌覆，昔滿胄王之所作也。
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滿胄王銅佛像北二三里，甎精舍中，有多羅菩薩像。其量既高，其靈甚察。每歲元日，盛興供養，隣境國王、大臣、豪族，齎妙香花，持寶旛蓋，金石遞奏，絲竹相和，七日之中，建斯法會。其垣南門內有大井。昔在佛世，有大商侶，熱渴逼迫，來至佛所。世尊指其地，以可得水。商主乃以車軸築地，地既為陷，水遂泉涌。飲已聞法，皆悟聖果。
滿胄王銅佛像北二三里，甎精舍中，有多羅菩薩像。其量既高，其靈甚察。每歲元日，盛興供養，隣境國王、大臣、豪族，齎妙香花，持寶旛蓋，金石遞奏，絲竹相和，七日之中，建斯法會。其垣南門內有大井。昔在佛世，有大商侶，熱渴逼迫，來至佛所。世尊指其地，以可得水。商主乃以車軸築地，地既為陷，水遂泉涌。飲已聞法，皆悟聖果。
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伽藍西南行八九里，至拘理迦邑，中有窣堵波，無憂王之所建也，是尊者沒特伽羅子本生故里。傍有窣堵波，尊者於此入無餘涅槃，其中則有遺身舍利。尊者，大婆羅門種，與舍利子少為親友。舍利子以才明見貴，尊者以精鑒延譽，才智相比，動止必俱，結要終始，契同去就，相與厭俗，共求捨家，遂師珊闍耶焉。舍利子遇馬勝阿羅漢，聞法悟聖，還為尊者重述，聞而悟法，遂證初果。與其徒二百五十人俱到佛所，世尊遙見，指告眾曰：「彼來者，我弟子中神足第一。」既至佛所，請入法中。世尊告曰：「善來，比丘，淨修梵行，得離苦際。」聞是語時，鬚髮落，俗裳變，戒品淨，威儀調順。經七日，結漏盡，證羅漢果，得神通力。
伽藍西南行八九里，至拘理迦邑，中有窣堵波，無憂王之所建也，是尊者沒特伽羅子本生故里。傍有窣堵波，尊者於此入無餘涅槃，其中則有遺身舍利。尊者，大婆羅門種，與舍利子少為親友。舍利子以才明見貴，尊者以精鑒延譽，才智相比，動止必俱，結要終始，契同去就，相與厭俗，共求捨家，遂師珊闍耶焉。舍利子遇馬勝阿羅漢，聞法悟聖，還為尊者重述，聞而悟法，遂證初果。與其徒二百五十人俱到佛所，世尊遙見，指告眾曰：「彼來者，我弟子中神足第一。」既至佛所，請入法中。世尊告曰：「善來，比丘，淨修梵行，得離苦際。」聞是語時，鬚髮落，俗裳變，戒品淨，威儀調順。經七日，結漏盡，證羅漢果，得神通力。
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沒特伽羅子故里東行三四里，有窣堵波，頻毘娑羅王迎見佛處。如來初證佛果，知摩揭陀國人心渴仰，受頻毘娑羅王請，於晨朝時，著衣持鉢，與千比丘左右圍繞，皆是耆舊螺髻梵志，慕法染衣，前後羽從，入王舍城。時帝釋天王變為摩那婆，首冠螺髻，左手執金瓶，右手持寶杖，足蹈空虛，離地四指，在大眾中前導佛路。時摩揭陀國頻毘娑羅王與其國內諸婆羅門、長者、居士，百千萬眾，前後導從，出王舍城奉迎聖眾。頻毘娑羅王迎佛東南行二十餘里，至迦羅臂拏迦邑，中有窣堵波，無憂王之所建也。是尊者舍利子本生故里，井今尚在。傍有窣堵波，尊者於此寂滅，其中則有遺身舍利。
沒特伽羅子故里東行三四里，有窣堵波，頻毘娑羅王迎見佛處。如來初證佛果，知摩揭陀國人心渴仰，受頻毘娑羅王請，於晨朝時，著衣持鉢，與千比丘左右圍繞，皆是耆舊螺髻梵志，慕法染衣，前後羽從，入王舍城。時帝釋天王變為摩那婆，首冠螺髻，左手執金瓶，右手持寶杖，足蹈空虛，離地四指，在大眾中前導佛路。時摩揭陀國頻毘娑羅王與其國內諸婆羅門、長者、居士，百千萬眾，前後導從，出王舍城奉迎聖眾。頻毘娑羅王迎佛東南行二十餘里，至迦羅臂拏迦邑，中有窣堵波，無憂王之所建也。是尊者舍利子本生故里，井今尚在。傍有窣堵波，尊者於此寂滅，其中則有遺身舍利。
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尊者，大婆羅門種。其父高才博識，深鑒精微，凡諸典籍莫不究習。其妻感夢，具告夫曰：「吾昨宵寐，夢感異人，身被鎧甲，手執金剛，摧破諸山，退立一山之下。」夫曰：「夢甚善。汝當生男，達學貫世，摧諸論師，破其宗致，唯不如一人，為作弟子。」果而有娠，母忽聰明，高論劇談，言無屈滯。尊者年始八歲，名擅四方，其性淳質，其心慈悲，朽壞結縛，成就智慧。與沒特伽羅子少而相友，深厭塵俗，未有所歸，於是與沒特伽羅子於珊闍耶外道所而修習焉。乃相謂曰：「斯非究竟之理，未能窮苦際也。各求明導，先嘗甘露，必同其味。」時大阿羅漢馬勝執持應器，入城乞食。舍利子見其威儀閑雅，即而問曰：「汝師是誰？」曰：「釋種太子厭世出家，成等正覺。是我師也。」舍利子曰：「所說何法，可得聞乎？」曰：「我初受教，未達深義。」舍利子曰：「願說所聞。」馬勝乃隨宜演說，舍利子聞已，即證初果。遂與其徒二百五十人往詣佛所，世尊遙見，指告眾曰：「我弟子中智慧第一。」至已頂禮，願從佛法。世尊告曰：「善來，比丘。」聞是語時，戒品具足。過半月後，聞佛為長爪梵志說法，聞餘論而感悟，遂證羅漢之果。其後阿難承佛告寂滅期，展轉相語，各懷悲感，舍利子深增戀仰，不忍見佛入般涅槃，遂請世尊，先入寂滅。世尊告曰：「宜知是時。」告謝門人，至本生里，侍者沙彌遍告城邑。未生怨王及其國人莫不風馳，皆悉雲會。舍利子廣為說法，聞已而去。於後夜分，正意繫心，入滅盡定，從定起已而寂滅焉。
尊者，大婆羅門種。其父高才博識，深鑒精微，凡諸典籍莫不究習。其妻感夢，具告夫曰：「吾昨宵寐，夢感異人，身被鎧甲，手執金剛，摧破諸山，退立一山之下。」夫曰：「夢甚善。汝當生男，達學貫世，摧諸論師，破其宗致，唯不如一人，為作弟子。」果而有娠，母忽聰明，高論劇談，言無屈滯。尊者年始八歲，名擅四方，其性淳質，其心慈悲，朽壞結縛，成就智慧。與沒特伽羅子少而相友，深厭塵俗，未有所歸，於是與沒特伽羅子於珊闍耶外道所而修習焉。乃相謂曰：「斯非究竟之理，未能窮苦際也。各求明導，先嘗甘露，必同其味。」時大阿羅漢馬勝執持應器，入城乞食。舍利子見其威儀閑雅，即而問曰：「汝師是誰？」曰：「釋種太子厭世出家，成等正覺。是我師也。」舍利子曰：「所說何法，可得聞乎？」曰：「我初受教，未達深義。」舍利子曰：「願說所聞。」馬勝乃隨宜演說，舍利子聞已，即證初果。遂與其徒二百五十人往詣佛所，世尊遙見，指告眾曰：「我弟子中智慧第一。」至已頂禮，願從佛法。世尊告曰：「善來，比丘。」聞是語時，戒品具足。過半月後，聞佛為長爪梵志說法，聞餘論而感悟，遂證羅漢之果。其後阿難承佛告寂滅期，展轉相語，各懷悲感，舍利子深增戀仰，不忍見佛入般涅槃，遂請世尊，先入寂滅。世尊告曰：「宜知是時。」告謝門人，至本生里，侍者沙彌遍告城邑。未生怨王及其國人莫不風馳，皆悉雲會。舍利子廣為說法，聞已而去。於後夜分，正意繫心，入滅盡定，從定起已而寂滅焉。
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迦羅臂挐迦邑東南四五里，有窣堵波，是尊者舍利子門人入涅槃處。或曰：迦葉波佛在世時，有三拘胝(拘胝者，唐言億)大阿羅漢同於此地無餘寂滅。
迦羅臂挐迦邑東南四五里，有窣堵波，是尊者舍利子門人入涅槃處。或曰：迦葉波佛在世時，有三拘胝(拘胝者，唐言億)大阿羅漢同於此地無餘寂滅。
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舍利子門人窣堵波東行三十餘里，至因陀羅勢羅窶訶山(唐言帝釋窟)。其山巖谷杳冥，花林蓊欝，嶺有兩峯，岌然特起。西峯南巖間有大石室，廣而不高，昔如來嘗於中止。時時天帝釋以四十二疑事畫石請問，佛為演釋，其迹猶在。今作此像，擬昔聖儀，入中禮敬者，莫不肅然驚懼。山巖上有過去四佛坐及經行遺迹之所。東峯上有伽藍，聞諸土俗曰：其中僧眾，或於夜分，望見西峯石室佛像前每有燈炬，常為照燭。
舍利子門人窣堵波東行三十餘里，至因陀羅勢羅窶訶山(唐言帝釋窟)。其山巖谷杳冥，花林蓊欝，嶺有兩峯，岌然特起。西峯南巖間有大石室，廣而不高，昔如來嘗於中止。時時天帝釋以四十二疑事畫石請問，佛為演釋，其迹猶在。今作此像，擬昔聖儀，入中禮敬者，莫不肅然驚懼。山巖上有過去四佛坐及經行遺迹之所。東峯上有伽藍，聞諸土俗曰：其中僧眾，或於夜分，望見西峯石室佛像前每有燈炬，常為照燭。
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因陀羅勢羅窶訶山東峯伽藍前有窣堵波，謂亘(許贈反)娑(唐言雁)。昔此伽藍習翫小乘，小乘漸教也，故開三淨之食，而此伽藍遵而不墜。其後三淨求不時獲。有比丘經行，忽見群雁飛翔，戲言曰：「今日眾僧中食不充，摩訶薩埵宜知是時。」言聲未絕，一雁退飛，當其僧前，投身自殞。比丘見已，具白眾僧，聞者悲感，咸相謂曰：「如來設法，導誘隨機；我等守愚，遵行漸教。大乘者，正理也，宜改先執，務從聖旨。此雁垂誡，誠為明導，宜旌厚德，傳記終古。」於是建窣堵波，式昭遺烈，以彼死雁瘞其下焉。
因陀羅勢羅窶訶山東峯伽藍前有窣堵波，謂亘(許贈反)娑(唐言雁)。昔此伽藍習翫小乘，小乘漸教也，故開三淨之食，而此伽藍遵而不墜。其後三淨求不時獲。有比丘經行，忽見群雁飛翔，戲言曰：「今日眾僧中食不充，摩訶薩埵宜知是時。」言聲未絕，一雁退飛，當其僧前，投身自殞。比丘見已，具白眾僧，聞者悲感，咸相謂曰：「如來設法，導誘隨機；我等守愚，遵行漸教。大乘者，正理也，宜改先執，務從聖旨。此雁垂誡，誠為明導，宜旌厚德，傳記終古。」於是建窣堵波，式昭遺烈，以彼死雁瘞其下焉。
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因陀羅勢羅窶訶山東北行百五六十里，至迦布德迦(唐言鴿)伽藍，僧徒二百餘人，學說一切有部。伽藍東有窣堵波，無憂王之所建也。昔佛於此為諸大眾一宿說法。時有羅者於此林中網捕羽族，一日不獲，遂作是言：「我惟薄福，恒為弊事。」來至佛所，揚言唱曰：「今日如來於此說法，令我網捕都無所得，妻孥飢餓，其計安出？」如來告曰：「汝應蘊火，當與汝食。」如來是時化作大鴿，投火而死，羅者持歸，妻孥共食。其後重往佛所，如來方便攝化，羅者聞法，悔過自新，捨家修學，便證聖果。因名所建為鴿伽藍。
因陀羅勢羅窶訶山東北行百五六十里，至迦布德迦(唐言鴿)伽藍，僧徒二百餘人，學說一切有部。伽藍東有窣堵波，無憂王之所建也。昔佛於此為諸大眾一宿說法。時有羅者於此林中網捕羽族，一日不獲，遂作是言：「我惟薄福，恒為弊事。」來至佛所，揚言唱曰：「今日如來於此說法，令我網捕都無所得，妻孥飢餓，其計安出？」如來告曰：「汝應蘊火，當與汝食。」如來是時化作大鴿，投火而死，羅者持歸，妻孥共食。其後重往佛所，如來方便攝化，羅者聞法，悔過自新，捨家修學，便證聖果。因名所建為鴿伽藍。
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迦布德迦伽藍南二三里，至孤山。其山崇峻，樹林欝茂，名花清流，被崖緣壑。上多精舍靈廟，頗極剞劂之工。正中精舍有觀自在菩薩像，軀量雖小，威神感肅，手執蓮花，頂戴佛像。常有數人，斷食要心，求見菩薩，七日、二七日、乃至一月，其有感者，見觀自在菩薩，妙相莊嚴，威光赫奕，從像中出，慰喻其人。昔南海僧伽羅國王清旦以鏡照面，不見其身，乃覩贍部洲摩揭陀國多羅林中小山上有此菩薩像，王深感慶，圖以營求。既至此山，寔唯肖似，因建精舍，興諸供養。自後諸王尚想遺風，遂於其側建立精舍靈廟，香花伎樂供養不絕。
迦布德迦伽藍南二三里，至孤山。其山崇峻，樹林欝茂，名花清流，被崖緣壑。上多精舍靈廟，頗極剞劂之工。正中精舍有觀自在菩薩像，軀量雖小，威神感肅，手執蓮花，頂戴佛像。常有數人，斷食要心，求見菩薩，七日、二七日、乃至一月，其有感者，見觀自在菩薩，妙相莊嚴，威光赫奕，從像中出，慰喻其人。昔南海僧伽羅國王清旦以鏡照面，不見其身，乃覩贍部洲摩揭陀國多羅林中小山上有此菩薩像，王深感慶，圖以營求。既至此山，寔唯肖似，因建精舍，興諸供養。自後諸王尚想遺風，遂於其側建立精舍靈廟，香花伎樂供養不絕。
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孤山觀自在菩薩像東南行四十餘里，至一伽藍，僧徒五十餘人，並學小乘法教。伽藍前有大窣堵波，多有靈異，佛昔於此為梵天王等七日說法。其側則有過去三佛坐及經行遺迹之所。
孤山觀自在菩薩像東南行四十餘里，至一伽藍，僧徒五十餘人，並學小乘法教。伽藍前有大窣堵波，多有靈異，佛昔於此為梵天王等七日說法。其側則有過去三佛坐及經行遺迹之所。
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伽藍東北行七十餘里，殑伽河南，至大聚落，人民殷盛，有數天祠，並窮彫飾。東南不遠有大窣堵波，佛昔於此一宿說法。
伽藍東北行七十餘里，殑伽河南，至大聚落，人民殷盛，有數天祠，並窮彫飾。東南不遠有大窣堵波，佛昔於此一宿說法。
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從此東入山林中，行百餘里，至落般膩羅聚落。伽藍前有大窣堵波，無憂王之所建，佛昔於此三月說法。此北二三里有大池，周三十餘里，四色蓮花四時開發。從此東入大山林中，行二百餘里，至伊爛拏鉢伐多國(中印度境)。
從此東入山林中，行百餘里，至落般膩羅聚落。伽藍前有大窣堵波，無憂王之所建，佛昔於此三月說法。此北二三里有大池，周三十餘里，四色蓮花四時開發。從此東入大山林中，行二百餘里，至伊爛拏鉢伐多國(中印度境)。
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大唐西域記卷第九
大唐西域記卷第九
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