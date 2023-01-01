大唐西域記卷第九(一國) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐西域記卷第九(一國)

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

大總持寺沙門辯機撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大總持寺沙門辯機撰

摩伽陀國下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩伽陀國下

菩提樹東渡尼連禪那河，大林中有窣堵波。其北有池，香象侍母處也。如來在昔修菩薩行，為香象子，居北山中，遊此池側。其母盲也，採藕根，汲清水，恭行孝養，與時推移。屬有一人，遊林迷路，彷徨往來，悲號慟哭。象子聞而愍焉，導之以示歸路。是人既還，遂白王曰：「我知香象遊舍林藪，此奇貨也，可往捕之。」王納其言，興兵往狩，是人前導，指象示王，即時兩臂墮落，若有斬截者。其王雖驚此異，仍縛象子以歸。象子既已維縶多時，而不食水草，典廐者以聞，王遂親問之。象子曰：「我母盲冥，累日飢餓，今見幽厄，詎能甘食？」王愍其情也，故遂放之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提樹東渡尼連禪那河，大林中有窣堵波。其北有池，香象侍母處也。如來在昔修菩薩行，為香象子，居北山中，遊此池側。其母盲也，採藕根，汲清水，恭行孝養，與時推移。屬有一人，遊林迷路，彷徨往來，悲號慟哭。象子聞而愍焉，導之以示歸路。是人既還，遂白王曰：「我知香象遊舍林藪，此奇貨也，可往捕之。」王納其言，興兵往狩，是人前導，指象示王，即時兩臂墮落，若有斬截者。其王雖驚此異，仍縛象子以歸。象子既已維縶多時，而不食水草，典廐者以聞，王遂親問之。象子曰：「我母盲冥，累日飢餓，今見幽厄，詎能甘食？」王愍其情也，故遂放之。

其側窣堵波，前建石柱，是昔迦葉波佛於此宴坐。其側有過去四佛坐及經行遺迹之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其側窣堵波，前建石柱，是昔迦葉波佛於此宴坐。其側有過去四佛坐及經行遺迹之所。

四佛坐東渡莫訶河，至大林中，有石柱，是外道入定發惡願處。昔有外道欝頭藍子者，志逸煙霞，身遺草澤，於此法林栖神匿迹。既具五神通，得第一有定。摩揭陀王特深宗敬，每至中時，請就宮食。欝頭藍子凌虛履空，往來無替。摩揭陀王候時瞻望，亦既至已，捧接置座。王將出遊，欲委留事，簡擢中宮，無堪承命。有少息女，淑慎令儀，既親且賢，無出其右，摩揭陀王召而命曰：「吾方遠遊，將有所委，爾宜悉心，慎終其事。彼欝頭藍仙，宿所宗敬，時至來飯，如我所奉。」勅誡既已，便即巡覽。少女承旨，瞻候如儀，大仙至已，捧而置座。欝頭藍子既觸女人，起欲界染，退失神通，飯訖言歸，不得虛遊。中心愧恥，詭謂女曰：「吾比修道業，入定怡神，凌虛往來，略無暇景，國人願覩，聞之久矣。然先達垂訓，利物為務，豈守獨善，忘其兼濟？今欲從門而出，履地而往，使夫覩見之徒，咸蒙福利。」王女聞已，宣告遠近。是時人以馳競，灑掃衢路，百千萬眾，佇望來儀。欝頭藍子步自王宮，至彼法林，宴坐入定，心馳外境，棲林則烏鳥嚶囀，臨池乃魚鼈諠聲，情散心亂，失神廢定。乃生忿恚，即發惡願：「願我當來為暴惡獸，狸身鳥翼，搏食生類，身廣三千里，兩翅各廣千五百里，投林噉諸羽族，入流食彼水生。」發願既已，忿心漸息，勤求頃之，復得本定。不久命終，生第一有天，壽八萬劫。如來記之，天壽畢已，當果昔願，得此弊身。從是流轉惡道，未期出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四佛坐東渡莫訶河，至大林中，有石柱，是外道入定發惡願處。昔有外道欝頭藍子者，志逸煙霞，身遺草澤，於此法林栖神匿迹。既具五神通，得第一有定。摩揭陀王特深宗敬，每至中時，請就宮食。欝頭藍子凌虛履空，往來無替。摩揭陀王候時瞻望，亦既至已，捧接置座。王將出遊，欲委留事，簡擢中宮，無堪承命。有少息女，淑慎令儀，既親且賢，無出其右，摩揭陀王召而命曰：「吾方遠遊，將有所委，爾宜悉心，慎終其事。彼欝頭藍仙，宿所宗敬，時至來飯，如我所奉。」勅誡既已，便即巡覽。少女承旨，瞻候如儀，大仙至已，捧而置座。欝頭藍子既觸女人，起欲界染，退失神通，飯訖言歸，不得虛遊。中心愧恥，詭謂女曰：「吾比修道業，入定怡神，凌虛往來，略無暇景，國人願覩，聞之久矣。然先達垂訓，利物為務，豈守獨善，忘其兼濟？今欲從門而出，履地而往，使夫覩見之徒，咸蒙福利。」王女聞已，宣告遠近。是時人以馳競，灑掃衢路，百千萬眾，佇望來儀。欝頭藍子步自王宮，至彼法林，宴坐入定，心馳外境，棲林則烏鳥嚶囀，臨池乃魚鼈諠聲，情散心亂，失神廢定。乃生忿恚，即發惡願：「願我當來為暴惡獸，狸身鳥翼，搏食生類，身廣三千里，兩翅各廣千五百里，投林噉諸羽族，入流食彼水生。」發願既已，忿心漸息，勤求頃之，復得本定。不久命終，生第一有天，壽八萬劫。如來記之，天壽畢已，當果昔願，得此弊身。從是流轉惡道，未期出離。

莫訶河東入大林野，行百餘里，至屈屈(居勿反)吒播陀山(唐言雞足)，亦謂窶盧播陀山(唐言尊足)。高巒陗，無極深，壑洞無涯，山麓谿㵎，喬林羅谷，岡岑嶺嶂，繁草被巖，峻起三峯，傍挺絕崿，氣將天接，形與雲同。其後尊者大迦葉波居中寂滅，不敢指言，故云尊足。摩訶迦葉波者，聲聞弟子也，得六神通，具八解脫。如來化緣斯畢，垂將涅槃，告迦葉波曰：「我於曠劫勤修苦行，為諸眾生求無上法，昔所願期，今已果滿。我今將欲入大涅槃，以諸法藏囑累於汝，住持宣布，勿有失墜。姨母所獻金縷袈裟，慈氏成佛，留以傳付。我遺法中諸修行者，若比丘、比丘尼、鄔波索迦、(唐言近事男。舊曰伊蒱塞，又曰優波塞，又曰優婆塞，皆訛也)、鄔波斯迦(唐言近事女。舊曰優婆斯，又曰優婆夷，皆訛也)，皆先濟渡，令離流轉。」迦葉承旨，住持正法。結集既已，至第二十年，厭世無常，將入寂滅。乃往雞足山，山陰而上，屈盤取路，至西南岡。山峯險阻，崖徑槃薄，乃以錫扣，剖之如割。山徑既開，逐路而進，槃紆曲折，迴互斜通，至于山頂，東北面出，既入三峯之中，捧佛袈裟而立，以願力故，三峯斂覆，故今此山三脊隆起。當來慈氏世尊之興世也，三會說法之後，餘有無量憍慢眾生，將登此山，至迦葉所。慈氏彈指，山峯自開，彼諸眾生既見迦葉，更增憍慢。時大迦葉授衣致辭，禮敬已畢，身昇虛空，示諸神變，化火焚身，遂入寂滅。時眾瞻仰，憍慢心除，因而感悟，皆證聖果。故今山上建窣堵波，靜夜遠望，或見明炬，及有登山，遂無所覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫訶河東入大林野，行百餘里，至屈屈(居勿反)吒播陀山(唐言雞足)，亦謂窶盧播陀山(唐言尊足)。高巒陗，無極深，壑洞無涯，山麓谿㵎，喬林羅谷，岡岑嶺嶂，繁草被巖，峻起三峯，傍挺絕崿，氣將天接，形與雲同。其後尊者大迦葉波居中寂滅，不敢指言，故云尊足。摩訶迦葉波者，聲聞弟子也，得六神通，具八解脫。如來化緣斯畢，垂將涅槃，告迦葉波曰：「我於曠劫勤修苦行，為諸眾生求無上法，昔所願期，今已果滿。我今將欲入大涅槃，以諸法藏囑累於汝，住持宣布，勿有失墜。姨母所獻金縷袈裟，慈氏成佛，留以傳付。我遺法中諸修行者，若比丘、比丘尼、鄔波索迦、(唐言近事男。舊曰伊蒱塞，又曰優波塞，又曰優婆塞，皆訛也)、鄔波斯迦(唐言近事女。舊曰優婆斯，又曰優婆夷，皆訛也)，皆先濟渡，令離流轉。」迦葉承旨，住持正法。結集既已，至第二十年，厭世無常，將入寂滅。乃往雞足山，山陰而上，屈盤取路，至西南岡。山峯險阻，崖徑槃薄，乃以錫扣，剖之如割。山徑既開，逐路而進，槃紆曲折，迴互斜通，至于山頂，東北面出，既入三峯之中，捧佛袈裟而立，以願力故，三峯斂覆，故今此山三脊隆起。當來慈氏世尊之興世也，三會說法之後，餘有無量憍慢眾生，將登此山，至迦葉所。慈氏彈指，山峯自開，彼諸眾生既見迦葉，更增憍慢。時大迦葉授衣致辭，禮敬已畢，身昇虛空，示諸神變，化火焚身，遂入寂滅。時眾瞻仰，憍慢心除，因而感悟，皆證聖果。故今山上建窣堵波，靜夜遠望，或見明炬，及有登山，遂無所覩。

鷄足山東北行百餘里，至佛陀伐那山。峯崖崇峻，巘崿隱嶙，巖間石室，佛嘗降止。傍有盤石，帝釋、梵王摩牛頭栴檀塗飾如來，今其石上餘香郁烈。五百羅漢潛靈於此，諸有感遇，或得覩見，時作沙彌之形，入里乞食，隱顯靈奇之迹，羌難以述。佛陀伐那山空谷中東行三十餘里，至洩(移結反)瑟知林(唐言杖林)。林竹修篠，被山滿谷。其先有婆羅門，聞釋迦佛身長丈六，常懷疑惑，未之信也，乃以丈六竹杖，欲量佛身。恒於杖端出過丈六，如是增高，莫能窮實，遂投杖而去，因植根焉。中有大窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔，於此七日為諸天、人現大神通，說深妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鷄足山東北行百餘里，至佛陀伐那山。峯崖崇峻，巘崿隱嶙，巖間石室，佛嘗降止。傍有盤石，帝釋、梵王摩牛頭栴檀塗飾如來，今其石上餘香郁烈。五百羅漢潛靈於此，諸有感遇，或得覩見，時作沙彌之形，入里乞食，隱顯靈奇之迹，羌難以述。佛陀伐那山空谷中東行三十餘里，至洩(移結反)瑟知林(唐言杖林)。林竹修篠，被山滿谷。其先有婆羅門，聞釋迦佛身長丈六，常懷疑惑，未之信也，乃以丈六竹杖，欲量佛身。恒於杖端出過丈六，如是增高，莫能窮實，遂投杖而去，因植根焉。中有大窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔，於此七日為諸天、人現大神通，說深妙法。

杖林中近有鄔波索迦闍耶犀那者(唐言勝軍)，西印度剎帝利種也，志尚夷簡，情悅山林，迹居幻境，心遊真際，內外典籍，窮究幽微，辭論清高，儀範閑雅。諸沙門、婆羅門、外道、異學、國王、大臣、長者、豪右，相趨通謁，伏膺請益。受業門人，十室而六。年漸七十，耽讀不倦，餘藝捐廢，唯習佛經，策勵身心，不舍晝夜。印度之法，香末為泥，作小窣堵波，高五六寸，書寫經文，以置其中，謂之法舍利也；數漸盈積，建大窣堵波，總聚於內，常修供養。故勝軍之為業也，口則宣說妙法，導誘學人，手乃作窣堵波，式崇勝福，夜又經行禮誦，宴坐思惟，寢食不遑，晝夜無怠。年百歲矣，志業不衰。三十年間，凡作七拘胝(唐言億)法舍利窣堵波。每滿一拘胝，建大窣堵波，而總置中，盛修供養，請諸僧眾，法會稱慶，其時神光燭曜，靈異昭彰，自茲厥後，時放光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杖林中近有鄔波索迦闍耶犀那者(唐言勝軍)，西印度剎帝利種也，志尚夷簡，情悅山林，迹居幻境，心遊真際，內外典籍，窮究幽微，辭論清高，儀範閑雅。諸沙門、婆羅門、外道、異學、國王、大臣、長者、豪右，相趨通謁，伏膺請益。受業門人，十室而六。年漸七十，耽讀不倦，餘藝捐廢，唯習佛經，策勵身心，不舍晝夜。印度之法，香末為泥，作小窣堵波，高五六寸，書寫經文，以置其中，謂之法舍利也；數漸盈積，建大窣堵波，總聚於內，常修供養。故勝軍之為業也，口則宣說妙法，導誘學人，手乃作窣堵波，式崇勝福，夜又經行禮誦，宴坐思惟，寢食不遑，晝夜無怠。年百歲矣，志業不衰。三十年間，凡作七拘胝(唐言億)法舍利窣堵波。每滿一拘胝，建大窣堵波，而總置中，盛修供養，請諸僧眾，法會稱慶，其時神光燭曜，靈異昭彰，自茲厥後，時放光明。

杖林西南十餘里，大山陽，有二溫泉，其水甚熱。在昔如來化出此水，於中浴焉。今者尚存，清流無減，遠近之人，皆來就浴，沈痾宿疹，無不除差。其傍則有窣堵波，如來經行之處也。杖林東南行六七里，至大山，橫嶺之前有石窣堵波，昔如來兩三月為諸人、天於此說法，時頻毘娑羅王欲來聽法，乃疏山積石，壘階以進，廣二十餘步，長三四里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杖林西南十餘里，大山陽，有二溫泉，其水甚熱。在昔如來化出此水，於中浴焉。今者尚存，清流無減，遠近之人，皆來就浴，沈痾宿疹，無不除差。其傍則有窣堵波，如來經行之處也。杖林東南行六七里，至大山，橫嶺之前有石窣堵波，昔如來兩三月為諸人、天於此說法，時頻毘娑羅王欲來聽法，乃疏山積石，壘階以進，廣二十餘步，長三四里。

大山北三四里，有孤山，昔廣博仙人棲隱於此，鑿崖為室，餘趾尚存，傳教門人，遺風猶扇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大山北三四里，有孤山，昔廣博仙人棲隱於此，鑿崖為室，餘趾尚存，傳教門人，遺風猶扇。

孤山東北四五里，有小孤山，山壁石室廣袤可坐千餘人矣，如來在昔於此三月說法。石室上有大磐石，帝釋、梵王摩牛頭栴檀塗飾佛身，石上餘香，于今郁烈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山東北四五里，有小孤山，山壁石室廣袤可坐千餘人矣，如來在昔於此三月說法。石室上有大磐石，帝釋、梵王摩牛頭栴檀塗飾佛身，石上餘香，于今郁烈。

石室西南隅有巖岫，印度謂之阿素洛(舊曰阿修羅，又曰阿須倫，又曰阿修羅，皆訛也)宮也。往有好事者，深閑呪術，顧儔命侶，十有四人，約契同志，入此巖岫。行三四十里，廓然大明，乃見城邑臺觀，皆是金銀琉璃。是人至已，有諸少女佇立門側，歡喜迎接，甚加禮遇。於是漸進至內城門，有二婢使各捧金盤，盛滿花香，而來迎候。謂諸人曰：「宜就池浴，塗冠香花，已而後入，斯為美矣。唯彼術士，宜時速進。」餘十三人遂即沐浴，既入池已，恍若有忘，乃坐稻田中，去此之北平川中，已三四十里矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石室西南隅有巖岫，印度謂之阿素洛(舊曰阿修羅，又曰阿須倫，又曰阿修羅，皆訛也)宮也。往有好事者，深閑呪術，顧儔命侶，十有四人，約契同志，入此巖岫。行三四十里，廓然大明，乃見城邑臺觀，皆是金銀琉璃。是人至已，有諸少女佇立門側，歡喜迎接，甚加禮遇。於是漸進至內城門，有二婢使各捧金盤，盛滿花香，而來迎候。謂諸人曰：「宜就池浴，塗冠香花，已而後入，斯為美矣。唯彼術士，宜時速進。」餘十三人遂即沐浴，既入池已，恍若有忘，乃坐稻田中，去此之北平川中，已三四十里矣。

石室側有棧道，廣十餘步，長四五里。昔頻毘娑羅王將往佛所，乃斬石通谷，疏崖填川，或壘石，或鑿巖，作為階級，以至佛所。從此大山中東行六十餘里，至矩奢揭羅補羅城(唐言上茅宮城)。上茅宮城，摩揭陀國之正中，古先君王之所都，多出勝上吉祥香茅，以故謂之上茅城也。崇山四周，以為外郭，西通峽徑，北闢山門，東西長，南北狹，周一百五十餘里。內城餘趾周三十餘里。羯尼迦樹遍諸蹊徑，花含殊馥，色爛黃金，暮春之月，林皆金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石室側有棧道，廣十餘步，長四五里。昔頻毘娑羅王將往佛所，乃斬石通谷，疏崖填川，或壘石，或鑿巖，作為階級，以至佛所。從此大山中東行六十餘里，至矩奢揭羅補羅城(唐言上茅宮城)。上茅宮城，摩揭陀國之正中，古先君王之所都，多出勝上吉祥香茅，以故謂之上茅城也。崇山四周，以為外郭，西通峽徑，北闢山門，東西長，南北狹，周一百五十餘里。內城餘趾周三十餘里。羯尼迦樹遍諸蹊徑，花含殊馥，色爛黃金，暮春之月，林皆金色。

宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王共為親友，乃放護財醉象，欲害如來。如來指端出五師子，醉象於此馴伏而前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王共為親友，乃放護財醉象，欲害如來。如來指端出五師子，醉象於此馴伏而前。

伏醉象東北有窣堵波，是舍利子聞阿濕婆恃比丘(唐言馬勝)說法證果之處。初，舍利子在家也，高才雅量，見重當時，門生學徒，傳以受業。此時將入王舍大城，馬勝比丘亦方乞食。時舍利子遙見馬勝，謂門生曰：「彼來者甚庠序，不證聖果，豈斯調寂？宜少佇待，觀其進趣。」馬勝比丘已證羅漢，心得自在，容止和雅，振錫來儀。舍利子曰：「長老善安樂耶？師何人，證何法，若此之悅豫乎？」馬勝謂曰：「爾不知耶，淨飯王太子，捨轉輪王位，悲愍六趣，苦行六年，證三菩提，具一切智，是吾師也。夫法者，非有非空，難用銓緒，唯佛與佛乃能究述，豈伊愚昧所能詳議？」因為頌說，稱讚佛法。舍利子聞已，便獲果證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏醉象東北有窣堵波，是舍利子聞阿濕婆恃比丘(唐言馬勝)說法證果之處。初，舍利子在家也，高才雅量，見重當時，門生學徒，傳以受業。此時將入王舍大城，馬勝比丘亦方乞食。時舍利子遙見馬勝，謂門生曰：「彼來者甚庠序，不證聖果，豈斯調寂？宜少佇待，觀其進趣。」馬勝比丘已證羅漢，心得自在，容止和雅，振錫來儀。舍利子曰：「長老善安樂耶？師何人，證何法，若此之悅豫乎？」馬勝謂曰：「爾不知耶，淨飯王太子，捨轉輪王位，悲愍六趣，苦行六年，證三菩提，具一切智，是吾師也。夫法者，非有非空，難用銓緒，唯佛與佛乃能究述，豈伊愚昧所能詳議？」因為頌說，稱讚佛法。舍利子聞已，便獲果證。

舍利子證果北不遠，有大深坑，傍建窣堵波，是室利毱多(唐言勝密)以火坑、毒飯欲害佛處。勝密者，宗信外道，深著邪見。諸梵志曰：「喬答摩國人尊敬，遂令我徒無所恃賴，汝今可請至家飯會，門穿大坑，滿中縱火，棧以朽木，覆以燥土。凡諸飲食，皆雜毒藥，若免火坑，當遭毒食。」勝密承命，便設毒會。城中之人皆知勝密於世尊所起惡害心，咸皆勸請，願佛勿往。世尊告曰：「無得懷憂。如來之身，物莫能害。」於是受請而往。足履門閫，火坑成池，清瀾澄鑒，蓮花彌漫。勝密見已，憂惶無措，謂其徒曰：「以術免火，尚有毒食。」世尊飯食已訖，為說妙法，勝密聞已，謝咎歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子證果北不遠，有大深坑，傍建窣堵波，是室利毱多(唐言勝密)以火坑、毒飯欲害佛處。勝密者，宗信外道，深著邪見。諸梵志曰：「喬答摩國人尊敬，遂令我徒無所恃賴，汝今可請至家飯會，門穿大坑，滿中縱火，棧以朽木，覆以燥土。凡諸飲食，皆雜毒藥，若免火坑，當遭毒食。」勝密承命，便設毒會。城中之人皆知勝密於世尊所起惡害心，咸皆勸請，願佛勿往。世尊告曰：「無得懷憂。如來之身，物莫能害。」於是受請而往。足履門閫，火坑成池，清瀾澄鑒，蓮花彌漫。勝密見已，憂惶無措，謂其徒曰：「以術免火，尚有毒食。」世尊飯食已訖，為說妙法，勝密聞已，謝咎歸依。

勝密火坑東北，山城之曲，有窣堵波，是時縛迦大醫(舊曰耆婆，訛也)於此為佛建說法堂，周其壖垣種植花菓，餘趾蘖株尚有遺迹。如來在世，多於中止。其傍復有縛迦故宅，餘基舊井，墟坎猶存。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山(唐言鷲峯，亦謂鷲臺。舊曰耆闍崛山，訛也)。接北山之陽，孤摽特起，既棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映，濃淡分色。如來御世垂五十年，多居此山，廣說妙法。頻毘娑羅王為聞法故，興發人徒，自山麓至峯岑，跨谷凌巖，編石為階，廣十餘步，長五六里。中路有二小窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；一謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂則東西長，南北狹。臨崖西埵有甎精舍，高廣奇製，東闢其戶，如來在昔多居說法，今作說法之像，量等如來之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝密火坑東北，山城之曲，有窣堵波，是時縛迦大醫(舊曰耆婆，訛也)於此為佛建說法堂，周其壖垣種植花菓，餘趾蘖株尚有遺迹。如來在世，多於中止。其傍復有縛迦故宅，餘基舊井，墟坎猶存。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山(唐言鷲峯，亦謂鷲臺。舊曰耆闍崛山，訛也)。接北山之陽，孤摽特起，既棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映，濃淡分色。如來御世垂五十年，多居此山，廣說妙法。頻毘娑羅王為聞法故，興發人徒，自山麓至峯岑，跨谷凌巖，編石為階，廣十餘步，長五六里。中路有二小窣堵波，一謂下乘，即王至此徒行以進；一謂退凡，即簡凡人不令同往。其山頂則東西長，南北狹。臨崖西埵有甎精舍，高廣奇製，東闢其戶，如來在昔多居說法，今作說法之像，量等如來之身。

精舍東有長石，如來經行所履也。傍有大石，高丈四五尺，周三十餘步，是提婆達多遙擲擊佛處也。其南崖下有窣堵波，在昔如來於此說《法花經》。精舍南山崖側有大石室，如來在昔於此入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精舍東有長石，如來經行所履也。傍有大石，高丈四五尺，周三十餘步，是提婆達多遙擲擊佛處也。其南崖下有窣堵波，在昔如來於此說《法花經》。精舍南山崖側有大石室，如來在昔於此入定。

佛石室西北，石室前有大磐石，阿難為魔怖處也。尊者阿難於此入定，魔王化作鷲鳥，於黑月夜分據其大石，奮翼驚鳴，以怖尊者。尊者是時驚懼無措，如來鑒見，伸手安慰，通過石壁，摩阿難頂，以大慈言而告之曰：「魔所變化，宜無怖懼。」阿難蒙慰，身心安樂。石上鳥迹、崖中通穴，歲月雖久，于今尚存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛石室西北，石室前有大磐石，阿難為魔怖處也。尊者阿難於此入定，魔王化作鷲鳥，於黑月夜分據其大石，奮翼驚鳴，以怖尊者。尊者是時驚懼無措，如來鑒見，伸手安慰，通過石壁，摩阿難頂，以大慈言而告之曰：「魔所變化，宜無怖懼。」阿難蒙慰，身心安樂。石上鳥迹、崖中通穴，歲月雖久，于今尚存。

精舍側有數石室，舍利子等諸大羅漢於此入定。舍利子石室前有一大井，枯涸無水，墟坎猶存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精舍側有數石室，舍利子等諸大羅漢於此入定。舍利子石室前有一大井，枯涸無水，墟坎猶存。

精舍東北石㵎中有大磐石，是如來曬袈裟之處，衣文明徹，皎如彫刻。其傍石上有佛脚迹，輪文雖暗，規摸可察。北山頂有窣堵波，是如來望摩揭陀城，於此七日說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精舍東北石㵎中有大磐石，是如來曬袈裟之處，衣文明徹，皎如彫刻。其傍石上有佛脚迹，輪文雖暗，規摸可察。北山頂有窣堵波，是如來望摩揭陀城，於此七日說法。

山城北門西有毘布羅山，聞之土俗曰：山西南崖陰，昔有五百溫泉，今者數十而已，然猶有冷有暖，未盡溫也。其泉源發雪山之南無熱惱池，潛流至此，水甚清美，味同本池。流經五百枝小熱地獄，火熱上炎，致斯溫熱。泉流之口，並皆彫石，或作師子、白象之首，或作石筒懸流之道，下乃編石為池。諸方異域咸來此浴，浴者宿疾多差。溫泉左右諸窣堵波及精舍，基址鱗次，並是過去四佛坐及經行遺迹之所。此處既山水相帶，仁智攸居，隱淪之士蓋亦多矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山城北門西有毘布羅山，聞之土俗曰：山西南崖陰，昔有五百溫泉，今者數十而已，然猶有冷有暖，未盡溫也。其泉源發雪山之南無熱惱池，潛流至此，水甚清美，味同本池。流經五百枝小熱地獄，火熱上炎，致斯溫熱。泉流之口，並皆彫石，或作師子、白象之首，或作石筒懸流之道，下乃編石為池。諸方異域咸來此浴，浴者宿疾多差。溫泉左右諸窣堵波及精舍，基址鱗次，並是過去四佛坐及經行遺迹之所。此處既山水相帶，仁智攸居，隱淪之士蓋亦多矣。

溫泉西有卑鉢羅石室，世尊在昔恒居其中。後壁洞穴是阿素洛宮也。習定比丘多居此室。時出怪異龍、蛇、師子之形，見之者心發狂亂。然斯勝地，靈聖所止，躡迹欽風，忘其災禍。近有比丘，戒行貞潔，心樂幽寂，欲於此室匿迹習定。或有諫曰：「勿往彼也。彼多災異，為害不少，既難取定，亦恐喪身。宜鑒前事，勿貽後悔。」比丘曰：「不然。我方志求佛果，摧伏天魔，若此之害，夫何足言？」便即振錫而往室焉。於是設壇場，誦禁呪。旬日之後，穴出少女，謂比丘曰：「尊者染衣守戒，為含識歸依；修慧習定，作生靈善導。而今居此，驚懼我曹。如來之教，豈若是耶？」比丘曰：「我守淨戒，遵聖教也。匿迹山谷，遠諠雜也。忽此見譏，其咎安在？」對曰：「尊者誦呪聲發，火從外入，燒我居室，苦我枝屬。唯願悲愍，勿復誦呪。」比丘曰：「誦呪自護，非欲害物。往者，行人居此習定，期於聖果，以濟幽塗，覩怪驚懼，喪棄身命，汝之辜也，其何辭乎？」對曰：「罪障既重，智慧斯淺。自今已來，屏居守分，亦願尊者勿誦神呪。」比丘於是修定如初，安靜無害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫泉西有卑鉢羅石室，世尊在昔恒居其中。後壁洞穴是阿素洛宮也。習定比丘多居此室。時出怪異龍、蛇、師子之形，見之者心發狂亂。然斯勝地，靈聖所止，躡迹欽風，忘其災禍。近有比丘，戒行貞潔，心樂幽寂，欲於此室匿迹習定。或有諫曰：「勿往彼也。彼多災異，為害不少，既難取定，亦恐喪身。宜鑒前事，勿貽後悔。」比丘曰：「不然。我方志求佛果，摧伏天魔，若此之害，夫何足言？」便即振錫而往室焉。於是設壇場，誦禁呪。旬日之後，穴出少女，謂比丘曰：「尊者染衣守戒，為含識歸依；修慧習定，作生靈善導。而今居此，驚懼我曹。如來之教，豈若是耶？」比丘曰：「我守淨戒，遵聖教也。匿迹山谷，遠諠雜也。忽此見譏，其咎安在？」對曰：「尊者誦呪聲發，火從外入，燒我居室，苦我枝屬。唯願悲愍，勿復誦呪。」比丘曰：「誦呪自護，非欲害物。往者，行人居此習定，期於聖果，以濟幽塗，覩怪驚懼，喪棄身命，汝之辜也，其何辭乎？」對曰：「罪障既重，智慧斯淺。自今已來，屏居守分，亦願尊者勿誦神呪。」比丘於是修定如初，安靜無害。

毘布羅山上有窣堵波，昔者如來說法之處。今有露形外道，多依此住，修習苦行，夙夜匪懈，自旦至昏，旋轉觀察。山城北門左，南崖陰，東行二三里，至大石室，昔提婆達多於此入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘布羅山上有窣堵波，昔者如來說法之處。今有露形外道，多依此住，修習苦行，夙夜匪懈，自旦至昏，旋轉觀察。山城北門左，南崖陰，東行二三里，至大石室，昔提婆達多於此入定。

石室東不遠，磐石上有班采，狀血染，傍建窣堵波，是習定比丘自害證果之處。昔有比丘，勤勵心身，屏居修定，歲月逾遠，不證聖果。退而自咎，竊復歎曰：「無學之果，終不時證；有累之身，徒生何益！」便就此石自刺其頸，是時即證阿羅漢果，上昇虛空，示現神變，化火焚身，而入寂滅。美其雅操，建以記功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石室東不遠，磐石上有班采，狀血染，傍建窣堵波，是習定比丘自害證果之處。昔有比丘，勤勵心身，屏居修定，歲月逾遠，不證聖果。退而自咎，竊復歎曰：「無學之果，終不時證；有累之身，徒生何益！」便就此石自刺其頸，是時即證阿羅漢果，上昇虛空，示現神變，化火焚身，而入寂滅。美其雅操，建以記功。

比丘證果東石崖上，有石窣堵波，習定比丘投崖證果之處。昔在佛世，有一比丘，宴坐山林，修證果定，精勤已久，不得果證，晝夜繼念，無忘靜定。如來知其根機將發也，遂往彼而成之，自竹林園至山崖下，彈指而召，佇立以待。此比丘遙覩聖眾，身意勇悅，投崖而下，猶其淨心，敬信佛語，未至于地，已獲果證。世尊告曰：「宜知是時。」即昇虛空，示現神變。用彰淨信，故斯封記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘證果東石崖上，有石窣堵波，習定比丘投崖證果之處。昔在佛世，有一比丘，宴坐山林，修證果定，精勤已久，不得果證，晝夜繼念，無忘靜定。如來知其根機將發也，遂往彼而成之，自竹林園至山崖下，彈指而召，佇立以待。此比丘遙覩聖眾，身意勇悅，投崖而下，猶其淨心，敬信佛語，未至于地，已獲果證。世尊告曰：「宜知是時。」即昇虛空，示現神變。用彰淨信，故斯封記。

山城北門行一里餘，至迦蘭陀竹園。今有精舍，石基甎室，東闢其戶。如來在世，多居此中，說法開化，導凡拯俗。今作如來之身。初，此城中有大長者迦蘭陀，時稱豪貴，以大竹園施諸外道。及見如來，聞法淨信，追昔竹園居彼異眾，今天人師無以館舍。時諸神鬼感其誠心，斥逐外道，而告之曰：「長者迦蘭陀當以竹園起佛精舍，汝宜速去，得免危厄。」外道憤恚，含怒而去。長者於此建立精舍，功成事畢，躬往請佛，如來是時遂受其施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山城北門行一里餘，至迦蘭陀竹園。今有精舍，石基甎室，東闢其戶。如來在世，多居此中，說法開化，導凡拯俗。今作如來之身。初，此城中有大長者迦蘭陀，時稱豪貴，以大竹園施諸外道。及見如來，聞法淨信，追昔竹園居彼異眾，今天人師無以館舍。時諸神鬼感其誠心，斥逐外道，而告之曰：「長者迦蘭陀當以竹園起佛精舍，汝宜速去，得免危厄。」外道憤恚，含怒而去。長者於此建立精舍，功成事畢，躬往請佛，如來是時遂受其施。

迦蘭陀竹園東有窣堵波，阿闍多設咄路王(唐言未生怨，舊曰阿闍世，訛略也)之所建也。如來涅槃之後，諸王共分舍利，未生怨王得以持歸，式遵崇建，而修供養。無憂王之發信心也，開取舍利，建窣堵波，尚有遺餘，時燭光景。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦蘭陀竹園東有窣堵波，阿闍多設咄路王(唐言未生怨，舊曰阿闍世，訛略也)之所建也。如來涅槃之後，諸王共分舍利，未生怨王得以持歸，式遵崇建，而修供養。無憂王之發信心也，開取舍利，建窣堵波，尚有遺餘，時燭光景。

未生怨王窣堵波，有尊者阿難半身舍利。昔尊者將寂滅也，去摩揭陀國，趣吠舍釐城。兩國交爭，欲興兵甲。尊者傷愍，遂分其身，摩揭陀王奉歸供養，即斯勝地，式修崇建。其傍則有如來經行之處。次此不遠有窣堵波，是舍利子及沒特伽羅子等安居之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未生怨王窣堵波，有尊者阿難半身舍利。昔尊者將寂滅也，去摩揭陀國，趣吠舍釐城。兩國交爭，欲興兵甲。尊者傷愍，遂分其身，摩揭陀王奉歸供養，即斯勝地，式修崇建。其傍則有如來經行之處。次此不遠有窣堵波，是舍利子及沒特伽羅子等安居之所。

竹林園西南行五六里，南山之陰，大竹林中，有大石室，是尊者摩訶迦葉在此與九百九十大阿羅漢，如來涅槃後結集三藏。前有故基，未生怨王為集法藏諸大羅漢建此堂宇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竹林園西南行五六里，南山之陰，大竹林中，有大石室，是尊者摩訶迦葉在此與九百九十大阿羅漢，如來涅槃後結集三藏。前有故基，未生怨王為集法藏諸大羅漢建此堂宇。

初，大迦葉宴坐山林，忽燭光明，又覩地震，曰：「是何祥變，若此之異？」以天眼觀，見佛世尊於雙樹林間入般涅槃，尋命徒屬趣拘尸城。路逢梵志，手執天花。迦葉問曰：「汝從何來？知我大師今在何處？」梵志對曰：「我適從彼拘尸城來，見汝大師已入涅槃，天、人大眾咸興供養，我所持花，自彼得也。」迦葉聞已，謂其徒曰：「慧日淪照，世界闇冥，善導遐棄，眾生顛墜。」懈怠比丘更相賀曰：「如來寂滅，我曹安樂，若有所犯，誰能訶制？」迦葉聞已，深更感傷，思集法藏，據教治犯。遂至雙樹，觀化禮敬。既而法王去世，人、天無導，諸大羅漢亦取滅度。時大迦葉作是思惟：「承順佛教，宜集法藏。」於是登蘇迷盧山，擊大揵稚，唱如是言：「今王舍城將有法事，諸證果人宜時速集！」揵稚聲中傳迦葉教，遍至三千大千世界，得神通者聞皆集會。是時迦葉告諸眾曰：「如來寂滅，世界空虛，當集法藏，用報佛恩。今將集法，務從簡靜，豈恃群居，不成勝業？其有具三明，得六通，聞持不謬，辯才無礙，如斯上人，可應結集。自餘果學，各歸其居。」於是得九百九十人，除阿難在學地，大迦葉召而謂曰：「汝未盡漏，宜出聖眾。」曰：「隨侍如來，多歷年所，每有法議，曾未棄遺。今將結集，而見擯斥，法王寂滅，失所依怙。」迦葉告曰：「勿懷憂惱。汝親侍佛，誠復多聞，然愛惑未盡，習結未斷。」阿難辭屈而出，至空寂處，欲取無學，勤求不證。既已疲怠，便欲假寐，未及伏枕，遂證羅漢。往結集所，叩門白至。迦葉問曰：「汝結盡耶？宜運神通，非門而入。」阿難承命，從鑰隙入，禮僧已畢，退而復坐。是時安居初十五日也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初，大迦葉宴坐山林，忽燭光明，又覩地震，曰：「是何祥變，若此之異？」以天眼觀，見佛世尊於雙樹林間入般涅槃，尋命徒屬趣拘尸城。路逢梵志，手執天花。迦葉問曰：「汝從何來？知我大師今在何處？」梵志對曰：「我適從彼拘尸城來，見汝大師已入涅槃，天、人大眾咸興供養，我所持花，自彼得也。」迦葉聞已，謂其徒曰：「慧日淪照，世界闇冥，善導遐棄，眾生顛墜。」懈怠比丘更相賀曰：「如來寂滅，我曹安樂，若有所犯，誰能訶制？」迦葉聞已，深更感傷，思集法藏，據教治犯。遂至雙樹，觀化禮敬。既而法王去世，人、天無導，諸大羅漢亦取滅度。時大迦葉作是思惟：「承順佛教，宜集法藏。」於是登蘇迷盧山，擊大揵稚，唱如是言：「今王舍城將有法事，諸證果人宜時速集！」揵稚聲中傳迦葉教，遍至三千大千世界，得神通者聞皆集會。是時迦葉告諸眾曰：「如來寂滅，世界空虛，當集法藏，用報佛恩。今將集法，務從簡靜，豈恃群居，不成勝業？其有具三明，得六通，聞持不謬，辯才無礙，如斯上人，可應結集。自餘果學，各歸其居。」於是得九百九十人，除阿難在學地，大迦葉召而謂曰：「汝未盡漏，宜出聖眾。」曰：「隨侍如來，多歷年所，每有法議，曾未棄遺。今將結集，而見擯斥，法王寂滅，失所依怙。」迦葉告曰：「勿懷憂惱。汝親侍佛，誠復多聞，然愛惑未盡，習結未斷。」阿難辭屈而出，至空寂處，欲取無學，勤求不證。既已疲怠，便欲假寐，未及伏枕，遂證羅漢。往結集所，叩門白至。迦葉問曰：「汝結盡耶？宜運神通，非門而入。」阿難承命，從鑰隙入，禮僧已畢，退而復坐。是時安居初十五日也。

於是迦葉揚言曰：「念哉諦聽！阿難聞持，如來稱讚，集素呾纜(舊曰修多羅，訛也)藏。優波釐持律明究，眾所知識，集毘奈耶(舊曰毘那耶，訛也)藏。我迦葉波集阿毘達磨藏。」兩三月盡，集三藏訖。以大迦葉僧中上座，因而謂之上座部焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是迦葉揚言曰：「念哉諦聽！阿難聞持，如來稱讚，集素呾纜(舊曰修多羅，訛也)藏。優波釐持律明究，眾所知識，集毘奈耶(舊曰毘那耶，訛也)藏。我迦葉波集阿毘達磨藏。」兩三月盡，集三藏訖。以大迦葉僧中上座，因而謂之上座部焉。

大迦葉波結集西北，有窣堵波，是阿難受僧訶責，不預結集，至此宴坐，證羅漢果。證果之後，方乃預焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉波結集西北，有窣堵波，是阿難受僧訶責，不預結集，至此宴坐，證羅漢果。證果之後，方乃預焉。

阿難證果西行二十餘里，有窣堵波，無憂王之所建也，大眾部結集之處。諸學、無學數百千人，不預大迦葉結集之眾，而來至此，更相謂曰：「如來在世，同一師學，法王寂滅，簡異我曹。欲報佛恩，當集法藏。」於是凡、聖咸會，賢智畢萃，復集素呾纜藏、毘柰耶藏、阿毘達磨藏、雜集藏、禁呪藏，別為五藏。而此結集，凡、聖同會，因而謂之大眾部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難證果西行二十餘里，有窣堵波，無憂王之所建也，大眾部結集之處。諸學、無學數百千人，不預大迦葉結集之眾，而來至此，更相謂曰：「如來在世，同一師學，法王寂滅，簡異我曹。欲報佛恩，當集法藏。」於是凡、聖咸會，賢智畢萃，復集素呾纜藏、毘柰耶藏、阿毘達磨藏、雜集藏、禁呪藏，別為五藏。而此結集，凡、聖同會，因而謂之大眾部。

竹林精舍北行二百餘步，至迦蘭陀池，如來在昔多此說法。水既清澄，具八功德，佛涅槃後，枯涸無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竹林精舍北行二百餘步，至迦蘭陀池，如來在昔多此說法。水既清澄，具八功德，佛涅槃後，枯涸無餘。

迦蘭陀池西北行二三里，有窣堵波，無憂王所建也，高六十餘尺。傍有石柱，刻記立窣堵波事，高五十餘尺，上作象形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦蘭陀池西北行二三里，有窣堵波，無憂王所建也，高六十餘尺。傍有石柱，刻記立窣堵波事，高五十餘尺，上作象形。

石柱東北不遠，至曷羅闍姞利呬城(唐言王舍)。外郭已壞，無復遺堵，內城雖毀，基址猶峻，周二十餘里，面有一門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石柱東北不遠，至曷羅闍姞利呬城(唐言王舍)。外郭已壞，無復遺堵，內城雖毀，基址猶峻，周二十餘里，面有一門。

初，頻毘娑羅王都在上宮城也，編戶之家頻遭火害。一家縱逸，四隣罹災，防火不暇，資產廢業，眾庶嗟怨，不安其居。王曰：「我以不德，下民罹患，修何德可以禳之？」群臣曰：「大王德化邕穆，政教明察，今茲細民不謹，致此火災，宜制嚴科，以清後犯，若有火起，窮究先發，罰其首惡，遷之寒林。寒林者，棄屍之所，俗謂不祥之地，人絕遊往之迹。今遷於彼，同夫棄屍。既恥陋居，當自謹護。」王曰：「善，宜遍宣告居。」頃之，王宮中先自失火。謂諸臣曰：「我其遷矣。」乃命太子監攝留事，欲清國憲，故遷居焉。時吠舍釐王聞頻毘娑羅王野處寒林，整集戎旅，欲襲不虞。邊候以聞，乃建城邑。以王先舍於此，故稱王舍城也。官屬、士、庶咸徙家焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初，頻毘娑羅王都在上宮城也，編戶之家頻遭火害。一家縱逸，四隣罹災，防火不暇，資產廢業，眾庶嗟怨，不安其居。王曰：「我以不德，下民罹患，修何德可以禳之？」群臣曰：「大王德化邕穆，政教明察，今茲細民不謹，致此火災，宜制嚴科，以清後犯，若有火起，窮究先發，罰其首惡，遷之寒林。寒林者，棄屍之所，俗謂不祥之地，人絕遊往之迹。今遷於彼，同夫棄屍。既恥陋居，當自謹護。」王曰：「善，宜遍宣告居。」頃之，王宮中先自失火。謂諸臣曰：「我其遷矣。」乃命太子監攝留事，欲清國憲，故遷居焉。時吠舍釐王聞頻毘娑羅王野處寒林，整集戎旅，欲襲不虞。邊候以聞，乃建城邑。以王先舍於此，故稱王舍城也。官屬、士、庶咸徙家焉。

或云：至未生怨王乃築此城，未生怨太子既嗣王位，因遂都之。逮無憂王遷都波吒釐城，以王舍城施婆羅門，故今城中無復凡民，唯婆羅門減千家耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或云：至未生怨王乃築此城，未生怨太子既嗣王位，因遂都之。逮無憂王遷都波吒釐城，以王舍城施婆羅門，故今城中無復凡民，唯婆羅門減千家耳。

宮城西南隅有二小伽藍，諸國客僧往來此止，是佛昔日說法之所。次此西北有窣堵波，珠底色迦(唐言星曆。舊曰樹提伽，訛也)長者本生故里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮城西南隅有二小伽藍，諸國客僧往來此止，是佛昔日說法之所。次此西北有窣堵波，珠底色迦(唐言星曆。舊曰樹提伽，訛也)長者本生故里。

城南門外，道左有窣堵波，如來於此說法及度羅怙羅。從此北行三十餘里，至那爛陀(唐言施無厭)僧伽藍。聞之耆舊曰：此伽藍南菴沒羅林中有池，其龍名那爛陀，傍建伽藍，因取為稱。從其實議，是如來在昔修菩薩行，為大國王，建都此地，悲愍眾生，好樂周給，時美其德，號施無厭，由是伽藍因以為稱。其地本菴沒羅園，五百商人以十億金錢買以施佛，佛於此處三月說法，諸商人等亦證聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城南門外，道左有窣堵波，如來於此說法及度羅怙羅。從此北行三十餘里，至那爛陀(唐言施無厭)僧伽藍。聞之耆舊曰：此伽藍南菴沒羅林中有池，其龍名那爛陀，傍建伽藍，因取為稱。從其實議，是如來在昔修菩薩行，為大國王，建都此地，悲愍眾生，好樂周給，時美其德，號施無厭，由是伽藍因以為稱。其地本菴沒羅園，五百商人以十億金錢買以施佛，佛於此處三月說法，諸商人等亦證聖果。

佛涅槃後未久，此國先王鑠迦羅阿逸多(唐言帝日)，敬重一乘，遵崇三寶，式占福地，建此伽藍。初興功也，穿傷龍身，時有善占尼乾外道，見而記曰：「斯勝地也，建立伽藍，當必昌盛，為五印度之軌則，逾千載而彌隆，後進學人易以成業，然多歐血，傷龍故也。」其子佛陀毱多王(唐言覺護)，繼體承統，聿遵勝業，次此之南，又建伽藍。呾他揭多毱多王(唐言如來)，篤修前緒，次此之東，又建伽藍。婆羅阿迭多(唐言幼日)王之嗣位也，次此東北，又建伽藍。功成事畢，福會稱慶，輸誠幽顯，延請凡聖。其會也，五印度僧萬里雲集，眾坐已定，二僧後至，引上第三重閣。或有問曰：「王將設會，先請凡聖，大德何方，最後而至？」曰：「我至那國也，和上嬰疹，飯已方行，受王遠請，故來赴會。」問者驚駭，遽以白王。王心知聖也，躬往問焉，遲上重閣，莫知所去。王更深信，捨國出家。出家既已，位居僧末，心常怏怏，懷不自安：「我昔為王，尊居最上；今者出家，卑在眾末。」尋往白僧，自述情事。於是眾僧和合，令未受戒者以年齒為次，故此伽藍獨有斯制。其王之子代闍羅(唐言金剛)，嗣位之後，信心貞固，復於此西建立伽藍。其後中印度王此北復建大伽藍。於是周垣峻峙，同為一門，既歷代君王繼世興建，窮諸剞劂，誠壯觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃後未久，此國先王鑠迦羅阿逸多(唐言帝日)，敬重一乘，遵崇三寶，式占福地，建此伽藍。初興功也，穿傷龍身，時有善占尼乾外道，見而記曰：「斯勝地也，建立伽藍，當必昌盛，為五印度之軌則，逾千載而彌隆，後進學人易以成業，然多歐血，傷龍故也。」其子佛陀毱多王(唐言覺護)，繼體承統，聿遵勝業，次此之南，又建伽藍。呾他揭多毱多王(唐言如來)，篤修前緒，次此之東，又建伽藍。婆羅阿迭多(唐言幼日)王之嗣位也，次此東北，又建伽藍。功成事畢，福會稱慶，輸誠幽顯，延請凡聖。其會也，五印度僧萬里雲集，眾坐已定，二僧後至，引上第三重閣。或有問曰：「王將設會，先請凡聖，大德何方，最後而至？」曰：「我至那國也，和上嬰疹，飯已方行，受王遠請，故來赴會。」問者驚駭，遽以白王。王心知聖也，躬往問焉，遲上重閣，莫知所去。王更深信，捨國出家。出家既已，位居僧末，心常怏怏，懷不自安：「我昔為王，尊居最上；今者出家，卑在眾末。」尋往白僧，自述情事。於是眾僧和合，令未受戒者以年齒為次，故此伽藍獨有斯制。其王之子代闍羅(唐言金剛)，嗣位之後，信心貞固，復於此西建立伽藍。其後中印度王此北復建大伽藍。於是周垣峻峙，同為一門，既歷代君王繼世興建，窮諸剞劂，誠壯觀也。

帝曰本大伽藍者，今置佛像，眾中日差四十僧就此而食，以報施主之恩。僧徒數千，並俊才高學也，德重當時，聲馳異域者，數百餘矣。戒行清白，律儀淳粹，僧有嚴制，眾咸貞素，印度諸國皆仰則焉。請益談玄，竭日不足，夙夜警誡，少長相成，其有不談三藏幽旨者，則形影自愧矣。故異域學人欲馳聲問，咸來稽疑，方流雅譽。是以竊名而遊，咸得禮重。殊方異域欲入談議，門者詰難，多屈而還；學深今古，乃得入焉。於是客遊後進，詳論藝能，其退飛者固十七八矣。二三博物，眾中次詰，莫不挫其銳、頹其名。若其高才博物，強識多能，明德哲人，聯暉繼軌。至如護法、護月，振芳塵於遺教；德慧、堅慧，流雅譽於當時；光友之清論；勝友之高談；智月則風鑒明敏；戒賢乃至德幽邃。若此上人，眾所知識，德隆先達，學貫舊章，述作論釋各十數部，並盛流通，見珍當世。伽藍四周，聖迹百數，舉其二三，可略言矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝曰本大伽藍者，今置佛像，眾中日差四十僧就此而食，以報施主之恩。僧徒數千，並俊才高學也，德重當時，聲馳異域者，數百餘矣。戒行清白，律儀淳粹，僧有嚴制，眾咸貞素，印度諸國皆仰則焉。請益談玄，竭日不足，夙夜警誡，少長相成，其有不談三藏幽旨者，則形影自愧矣。故異域學人欲馳聲問，咸來稽疑，方流雅譽。是以竊名而遊，咸得禮重。殊方異域欲入談議，門者詰難，多屈而還；學深今古，乃得入焉。於是客遊後進，詳論藝能，其退飛者固十七八矣。二三博物，眾中次詰，莫不挫其銳、頹其名。若其高才博物，強識多能，明德哲人，聯暉繼軌。至如護法、護月，振芳塵於遺教；德慧、堅慧，流雅譽於當時；光友之清論；勝友之高談；智月則風鑒明敏；戒賢乃至德幽邃。若此上人，眾所知識，德隆先達，學貫舊章，述作論釋各十數部，並盛流通，見珍當世。伽藍四周，聖迹百數，舉其二三，可略言矣。

伽藍西不遠有精舍，在昔如來三月止此，為諸天、人廣說妙法。南百餘步小窣堵波，遠方比丘見佛處。昔有比丘自遠方來，至此遇見如來聖眾，內發敬心，五體投地，便即發願求輪王位。如來見已，告諸眾曰：「彼比丘者甚可愍惜。福德深遠，信心堅固，若求佛果，不久當證。今其發願求轉輪王，於當來世必受此報。身體投地下至金輪，其中所有微塵之數，一一塵是一輪王報也。既耽世樂，聖果斯遠。」其南則有觀自在菩薩立像。或見執香爐往佛精舍，周旋右繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍西不遠有精舍，在昔如來三月止此，為諸天、人廣說妙法。南百餘步小窣堵波，遠方比丘見佛處。昔有比丘自遠方來，至此遇見如來聖眾，內發敬心，五體投地，便即發願求輪王位。如來見已，告諸眾曰：「彼比丘者甚可愍惜。福德深遠，信心堅固，若求佛果，不久當證。今其發願求轉輪王，於當來世必受此報。身體投地下至金輪，其中所有微塵之數，一一塵是一輪王報也。既耽世樂，聖果斯遠。」其南則有觀自在菩薩立像。或見執香爐往佛精舍，周旋右繞。

觀自在菩薩像南窣堵波中，有如來三月之間剃剪髮、爪。有嬰疾病，旋繞多愈。其西垣外池側窣堵波，是外道執雀於此問佛死生之事。次東南垣內五十餘步，有奇樹，高八九尺，其幹兩披，在昔如來嚼楊枝棄地，因植根柢，歲月雖久，初無增減。次東大精舍，高二百餘尺，如來在昔於此四月說諸妙法。次北百餘步精舍中，有觀自在菩薩像，淨信之徒興供養者所見不同，莫定其所，或立門側，或出簷前，諸國法俗咸來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩像南窣堵波中，有如來三月之間剃剪髮、爪。有嬰疾病，旋繞多愈。其西垣外池側窣堵波，是外道執雀於此問佛死生之事。次東南垣內五十餘步，有奇樹，高八九尺，其幹兩披，在昔如來嚼楊枝棄地，因植根柢，歲月雖久，初無增減。次東大精舍，高二百餘尺，如來在昔於此四月說諸妙法。次北百餘步精舍中，有觀自在菩薩像，淨信之徒興供養者所見不同，莫定其所，或立門側，或出簷前，諸國法俗咸來供養。

觀自在菩薩精舍北有大精舍，高三百餘尺，婆羅阿迭多王之所建也，莊嚴度量及中佛像，同菩提樹下大精舍。其東北窣堵波，在昔如來於此七日演說妙法。西北則有過去四佛坐處。其南鍮石精舍，戒日王之所建立，功雖未畢，然其圖量十丈而後成之。次東二百餘步垣外，有銅立佛像，高八十餘尺，重閣六層，乃得彌覆，昔滿胄王之所作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩精舍北有大精舍，高三百餘尺，婆羅阿迭多王之所建也，莊嚴度量及中佛像，同菩提樹下大精舍。其東北窣堵波，在昔如來於此七日演說妙法。西北則有過去四佛坐處。其南鍮石精舍，戒日王之所建立，功雖未畢，然其圖量十丈而後成之。次東二百餘步垣外，有銅立佛像，高八十餘尺，重閣六層，乃得彌覆，昔滿胄王之所作也。

滿胄王銅佛像北二三里，甎精舍中，有多羅菩薩像。其量既高，其靈甚察。每歲元日，盛興供養，隣境國王、大臣、豪族，齎妙香花，持寶旛蓋，金石遞奏，絲竹相和，七日之中，建斯法會。其垣南門內有大井。昔在佛世，有大商侶，熱渴逼迫，來至佛所。世尊指其地，以可得水。商主乃以車軸築地，地既為陷，水遂泉涌。飲已聞法，皆悟聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿胄王銅佛像北二三里，甎精舍中，有多羅菩薩像。其量既高，其靈甚察。每歲元日，盛興供養，隣境國王、大臣、豪族，齎妙香花，持寶旛蓋，金石遞奏，絲竹相和，七日之中，建斯法會。其垣南門內有大井。昔在佛世，有大商侶，熱渴逼迫，來至佛所。世尊指其地，以可得水。商主乃以車軸築地，地既為陷，水遂泉涌。飲已聞法，皆悟聖果。

伽藍西南行八九里，至拘理迦邑，中有窣堵波，無憂王之所建也，是尊者沒特伽羅子本生故里。傍有窣堵波，尊者於此入無餘涅槃，其中則有遺身舍利。尊者，大婆羅門種，與舍利子少為親友。舍利子以才明見貴，尊者以精鑒延譽，才智相比，動止必俱，結要終始，契同去就，相與厭俗，共求捨家，遂師珊闍耶焉。舍利子遇馬勝阿羅漢，聞法悟聖，還為尊者重述，聞而悟法，遂證初果。與其徒二百五十人俱到佛所，世尊遙見，指告眾曰：「彼來者，我弟子中神足第一。」既至佛所，請入法中。世尊告曰：「善來，比丘，淨修梵行，得離苦際。」聞是語時，鬚髮落，俗裳變，戒品淨，威儀調順。經七日，結漏盡，證羅漢果，得神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍西南行八九里，至拘理迦邑，中有窣堵波，無憂王之所建也，是尊者沒特伽羅子本生故里。傍有窣堵波，尊者於此入無餘涅槃，其中則有遺身舍利。尊者，大婆羅門種，與舍利子少為親友。舍利子以才明見貴，尊者以精鑒延譽，才智相比，動止必俱，結要終始，契同去就，相與厭俗，共求捨家，遂師珊闍耶焉。舍利子遇馬勝阿羅漢，聞法悟聖，還為尊者重述，聞而悟法，遂證初果。與其徒二百五十人俱到佛所，世尊遙見，指告眾曰：「彼來者，我弟子中神足第一。」既至佛所，請入法中。世尊告曰：「善來，比丘，淨修梵行，得離苦際。」聞是語時，鬚髮落，俗裳變，戒品淨，威儀調順。經七日，結漏盡，證羅漢果，得神通力。

沒特伽羅子故里東行三四里，有窣堵波，頻毘娑羅王迎見佛處。如來初證佛果，知摩揭陀國人心渴仰，受頻毘娑羅王請，於晨朝時，著衣持鉢，與千比丘左右圍繞，皆是耆舊螺髻梵志，慕法染衣，前後羽從，入王舍城。時帝釋天王變為摩那婆，首冠螺髻，左手執金瓶，右手持寶杖，足蹈空虛，離地四指，在大眾中前導佛路。時摩揭陀國頻毘娑羅王與其國內諸婆羅門、長者、居士，百千萬眾，前後導從，出王舍城奉迎聖眾。頻毘娑羅王迎佛東南行二十餘里，至迦羅臂拏迦邑，中有窣堵波，無憂王之所建也。是尊者舍利子本生故里，井今尚在。傍有窣堵波，尊者於此寂滅，其中則有遺身舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒特伽羅子故里東行三四里，有窣堵波，頻毘娑羅王迎見佛處。如來初證佛果，知摩揭陀國人心渴仰，受頻毘娑羅王請，於晨朝時，著衣持鉢，與千比丘左右圍繞，皆是耆舊螺髻梵志，慕法染衣，前後羽從，入王舍城。時帝釋天王變為摩那婆，首冠螺髻，左手執金瓶，右手持寶杖，足蹈空虛，離地四指，在大眾中前導佛路。時摩揭陀國頻毘娑羅王與其國內諸婆羅門、長者、居士，百千萬眾，前後導從，出王舍城奉迎聖眾。頻毘娑羅王迎佛東南行二十餘里，至迦羅臂拏迦邑，中有窣堵波，無憂王之所建也。是尊者舍利子本生故里，井今尚在。傍有窣堵波，尊者於此寂滅，其中則有遺身舍利。

尊者，大婆羅門種。其父高才博識，深鑒精微，凡諸典籍莫不究習。其妻感夢，具告夫曰：「吾昨宵寐，夢感異人，身被鎧甲，手執金剛，摧破諸山，退立一山之下。」夫曰：「夢甚善。汝當生男，達學貫世，摧諸論師，破其宗致，唯不如一人，為作弟子。」果而有娠，母忽聰明，高論劇談，言無屈滯。尊者年始八歲，名擅四方，其性淳質，其心慈悲，朽壞結縛，成就智慧。與沒特伽羅子少而相友，深厭塵俗，未有所歸，於是與沒特伽羅子於珊闍耶外道所而修習焉。乃相謂曰：「斯非究竟之理，未能窮苦際也。各求明導，先嘗甘露，必同其味。」時大阿羅漢馬勝執持應器，入城乞食。舍利子見其威儀閑雅，即而問曰：「汝師是誰？」曰：「釋種太子厭世出家，成等正覺。是我師也。」舍利子曰：「所說何法，可得聞乎？」曰：「我初受教，未達深義。」舍利子曰：「願說所聞。」馬勝乃隨宜演說，舍利子聞已，即證初果。遂與其徒二百五十人往詣佛所，世尊遙見，指告眾曰：「我弟子中智慧第一。」至已頂禮，願從佛法。世尊告曰：「善來，比丘。」聞是語時，戒品具足。過半月後，聞佛為長爪梵志說法，聞餘論而感悟，遂證羅漢之果。其後阿難承佛告寂滅期，展轉相語，各懷悲感，舍利子深增戀仰，不忍見佛入般涅槃，遂請世尊，先入寂滅。世尊告曰：「宜知是時。」告謝門人，至本生里，侍者沙彌遍告城邑。未生怨王及其國人莫不風馳，皆悉雲會。舍利子廣為說法，聞已而去。於後夜分，正意繫心，入滅盡定，從定起已而寂滅焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者，大婆羅門種。其父高才博識，深鑒精微，凡諸典籍莫不究習。其妻感夢，具告夫曰：「吾昨宵寐，夢感異人，身被鎧甲，手執金剛，摧破諸山，退立一山之下。」夫曰：「夢甚善。汝當生男，達學貫世，摧諸論師，破其宗致，唯不如一人，為作弟子。」果而有娠，母忽聰明，高論劇談，言無屈滯。尊者年始八歲，名擅四方，其性淳質，其心慈悲，朽壞結縛，成就智慧。與沒特伽羅子少而相友，深厭塵俗，未有所歸，於是與沒特伽羅子於珊闍耶外道所而修習焉。乃相謂曰：「斯非究竟之理，未能窮苦際也。各求明導，先嘗甘露，必同其味。」時大阿羅漢馬勝執持應器，入城乞食。舍利子見其威儀閑雅，即而問曰：「汝師是誰？」曰：「釋種太子厭世出家，成等正覺。是我師也。」舍利子曰：「所說何法，可得聞乎？」曰：「我初受教，未達深義。」舍利子曰：「願說所聞。」馬勝乃隨宜演說，舍利子聞已，即證初果。遂與其徒二百五十人往詣佛所，世尊遙見，指告眾曰：「我弟子中智慧第一。」至已頂禮，願從佛法。世尊告曰：「善來，比丘。」聞是語時，戒品具足。過半月後，聞佛為長爪梵志說法，聞餘論而感悟，遂證羅漢之果。其後阿難承佛告寂滅期，展轉相語，各懷悲感，舍利子深增戀仰，不忍見佛入般涅槃，遂請世尊，先入寂滅。世尊告曰：「宜知是時。」告謝門人，至本生里，侍者沙彌遍告城邑。未生怨王及其國人莫不風馳，皆悉雲會。舍利子廣為說法，聞已而去。於後夜分，正意繫心，入滅盡定，從定起已而寂滅焉。

迦羅臂挐迦邑東南四五里，有窣堵波，是尊者舍利子門人入涅槃處。或曰：迦葉波佛在世時，有三拘胝(拘胝者，唐言億)大阿羅漢同於此地無餘寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅臂挐迦邑東南四五里，有窣堵波，是尊者舍利子門人入涅槃處。或曰：迦葉波佛在世時，有三拘胝(拘胝者，唐言億)大阿羅漢同於此地無餘寂滅。

舍利子門人窣堵波東行三十餘里，至因陀羅勢羅窶訶山(唐言帝釋窟)。其山巖谷杳冥，花林蓊欝，嶺有兩峯，岌然特起。西峯南巖間有大石室，廣而不高，昔如來嘗於中止。時時天帝釋以四十二疑事畫石請問，佛為演釋，其迹猶在。今作此像，擬昔聖儀，入中禮敬者，莫不肅然驚懼。山巖上有過去四佛坐及經行遺迹之所。東峯上有伽藍，聞諸土俗曰：其中僧眾，或於夜分，望見西峯石室佛像前每有燈炬，常為照燭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子門人窣堵波東行三十餘里，至因陀羅勢羅窶訶山(唐言帝釋窟)。其山巖谷杳冥，花林蓊欝，嶺有兩峯，岌然特起。西峯南巖間有大石室，廣而不高，昔如來嘗於中止。時時天帝釋以四十二疑事畫石請問，佛為演釋，其迹猶在。今作此像，擬昔聖儀，入中禮敬者，莫不肅然驚懼。山巖上有過去四佛坐及經行遺迹之所。東峯上有伽藍，聞諸土俗曰：其中僧眾，或於夜分，望見西峯石室佛像前每有燈炬，常為照燭。

因陀羅勢羅窶訶山東峯伽藍前有窣堵波，謂亘(許贈反)娑(唐言雁)。昔此伽藍習翫小乘，小乘漸教也，故開三淨之食，而此伽藍遵而不墜。其後三淨求不時獲。有比丘經行，忽見群雁飛翔，戲言曰：「今日眾僧中食不充，摩訶薩埵宜知是時。」言聲未絕，一雁退飛，當其僧前，投身自殞。比丘見已，具白眾僧，聞者悲感，咸相謂曰：「如來設法，導誘隨機；我等守愚，遵行漸教。大乘者，正理也，宜改先執，務從聖旨。此雁垂誡，誠為明導，宜旌厚德，傳記終古。」於是建窣堵波，式昭遺烈，以彼死雁瘞其下焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅勢羅窶訶山東峯伽藍前有窣堵波，謂亘(許贈反)娑(唐言雁)。昔此伽藍習翫小乘，小乘漸教也，故開三淨之食，而此伽藍遵而不墜。其後三淨求不時獲。有比丘經行，忽見群雁飛翔，戲言曰：「今日眾僧中食不充，摩訶薩埵宜知是時。」言聲未絕，一雁退飛，當其僧前，投身自殞。比丘見已，具白眾僧，聞者悲感，咸相謂曰：「如來設法，導誘隨機；我等守愚，遵行漸教。大乘者，正理也，宜改先執，務從聖旨。此雁垂誡，誠為明導，宜旌厚德，傳記終古。」於是建窣堵波，式昭遺烈，以彼死雁瘞其下焉。

因陀羅勢羅窶訶山東北行百五六十里，至迦布德迦(唐言鴿)伽藍，僧徒二百餘人，學說一切有部。伽藍東有窣堵波，無憂王之所建也。昔佛於此為諸大眾一宿說法。時有羅者於此林中網捕羽族，一日不獲，遂作是言：「我惟薄福，恒為弊事。」來至佛所，揚言唱曰：「今日如來於此說法，令我網捕都無所得，妻孥飢餓，其計安出？」如來告曰：「汝應蘊火，當與汝食。」如來是時化作大鴿，投火而死，羅者持歸，妻孥共食。其後重往佛所，如來方便攝化，羅者聞法，悔過自新，捨家修學，便證聖果。因名所建為鴿伽藍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅勢羅窶訶山東北行百五六十里，至迦布德迦(唐言鴿)伽藍，僧徒二百餘人，學說一切有部。伽藍東有窣堵波，無憂王之所建也。昔佛於此為諸大眾一宿說法。時有羅者於此林中網捕羽族，一日不獲，遂作是言：「我惟薄福，恒為弊事。」來至佛所，揚言唱曰：「今日如來於此說法，令我網捕都無所得，妻孥飢餓，其計安出？」如來告曰：「汝應蘊火，當與汝食。」如來是時化作大鴿，投火而死，羅者持歸，妻孥共食。其後重往佛所，如來方便攝化，羅者聞法，悔過自新，捨家修學，便證聖果。因名所建為鴿伽藍。

迦布德迦伽藍南二三里，至孤山。其山崇峻，樹林欝茂，名花清流，被崖緣壑。上多精舍靈廟，頗極剞劂之工。正中精舍有觀自在菩薩像，軀量雖小，威神感肅，手執蓮花，頂戴佛像。常有數人，斷食要心，求見菩薩，七日、二七日、乃至一月，其有感者，見觀自在菩薩，妙相莊嚴，威光赫奕，從像中出，慰喻其人。昔南海僧伽羅國王清旦以鏡照面，不見其身，乃覩贍部洲摩揭陀國多羅林中小山上有此菩薩像，王深感慶，圖以營求。既至此山，寔唯肖似，因建精舍，興諸供養。自後諸王尚想遺風，遂於其側建立精舍靈廟，香花伎樂供養不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦布德迦伽藍南二三里，至孤山。其山崇峻，樹林欝茂，名花清流，被崖緣壑。上多精舍靈廟，頗極剞劂之工。正中精舍有觀自在菩薩像，軀量雖小，威神感肅，手執蓮花，頂戴佛像。常有數人，斷食要心，求見菩薩，七日、二七日、乃至一月，其有感者，見觀自在菩薩，妙相莊嚴，威光赫奕，從像中出，慰喻其人。昔南海僧伽羅國王清旦以鏡照面，不見其身，乃覩贍部洲摩揭陀國多羅林中小山上有此菩薩像，王深感慶，圖以營求。既至此山，寔唯肖似，因建精舍，興諸供養。自後諸王尚想遺風，遂於其側建立精舍靈廟，香花伎樂供養不絕。

孤山觀自在菩薩像東南行四十餘里，至一伽藍，僧徒五十餘人，並學小乘法教。伽藍前有大窣堵波，多有靈異，佛昔於此為梵天王等七日說法。其側則有過去三佛坐及經行遺迹之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山觀自在菩薩像東南行四十餘里，至一伽藍，僧徒五十餘人，並學小乘法教。伽藍前有大窣堵波，多有靈異，佛昔於此為梵天王等七日說法。其側則有過去三佛坐及經行遺迹之所。

伽藍東北行七十餘里，殑伽河南，至大聚落，人民殷盛，有數天祠，並窮彫飾。東南不遠有大窣堵波，佛昔於此一宿說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍東北行七十餘里，殑伽河南，至大聚落，人民殷盛，有數天祠，並窮彫飾。東南不遠有大窣堵波，佛昔於此一宿說法。

從此東入山林中，行百餘里，至落般膩羅聚落。伽藍前有大窣堵波，無憂王之所建，佛昔於此三月說法。此北二三里有大池，周三十餘里，四色蓮花四時開發。從此東入大山林中，行二百餘里，至伊爛拏鉢伐多國(中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東入山林中，行百餘里，至落般膩羅聚落。伽藍前有大窣堵波，無憂王之所建，佛昔於此三月說法。此北二三里有大池，周三十餘里，四色蓮花四時開發。從此東入大山林中，行二百餘里，至伊爛拏鉢伐多國(中印度境)。