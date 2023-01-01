大唐西域記
唐 玄奘譯、辯機撰12卷CBETA T2087大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
大唐西域記卷第八(一國)
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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大總持寺沙門辯機撰
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摩揭陀國上
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摩揭陀國，周五千餘里。城少居人，邑多編戶。地沃壤，滋稼穡，有異稻種，其粒麁大，香味殊越，光色特甚，彼俗謂之供大人米。土地墊濕，邑居高原，孟夏之後，仲秋之前，平居流水，可以泛舟。風俗淳質，氣序溫暑。崇重志學，遵敬佛法。伽藍五十餘所，僧徒萬有餘人，並多宗習大乘法教。天祠數十，異道寔多。
摩揭陀國，周五千餘里。城少居人，邑多編戶。地沃壤，滋稼穡，有異稻種，其粒麁大，香味殊越，光色特甚，彼俗謂之供大人米。土地墊濕，邑居高原，孟夏之後，仲秋之前，平居流水，可以泛舟。風俗淳質，氣序溫暑。崇重志學，遵敬佛法。伽藍五十餘所，僧徒萬有餘人，並多宗習大乘法教。天祠數十，異道寔多。
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殑伽河南有故城，周七十餘里，荒蕪雖久基址尚在。昔者，人壽無量歲時，號拘蘇摩補羅城(唐言香花宮城)。王宮多花，故以名焉。逮乎人壽數千歲，更名波吒釐子城(舊曰巴連弗邑，訛也)。
殑伽河南有故城，周七十餘里，荒蕪雖久基址尚在。昔者，人壽無量歲時，號拘蘇摩補羅城(唐言香花宮城)。王宮多花，故以名焉。逮乎人壽數千歲，更名波吒釐子城(舊曰巴連弗邑，訛也)。
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初，有婆羅門，高才博學，門人數千，傳以受業。諸學徒相從遊觀，有一書生俳佪悵望。同儔謂曰：「夫何憂乎？」曰：「盛色方剛，羈遊履影，歲月已積，藝業無成。顧此為言，憂心彌劇。」於是學徒戲言之曰：「今將子求娉婚親。」乃假立二人為男父母，二人為女父母，遂坐波吒釐樹，謂「女聲樹也。」採時果，酌清流，陳婚姻之緒，請好合之期。時假女父攀花枝以授書生曰：「斯嘉偶也，幸無辭焉。」書生之心欣然自得，日暮言歸，懷戀而止。學徒曰：「前言戲耳！幸可同歸。林中猛獸恐相殘害。」書生遂留，往來樹側。景夕之後，異光燭野，管絃清雅，帷帳陳列。俄見老翁策杖來慰，復有一嫗携引少女，並賓從盈路，袨服奏樂。翁乃指少女曰：「此君之弱室也。」酣歌樂宴，經七日焉。學徒疑為獸害，往而求之，乃見獨坐樹陰，若對上客，告與同歸，辭不從命。後自入城，拜謁親故，說其始末。聞者驚駭，與諸友人同往林中，咸見花樹是一大第，僮僕役使驅馳往來，而彼老翁從容接對，陳饌奏樂，賓主禮備。諸友還城，具告遠近。朞歲之後，生一子男。謂其妻曰：「吾今欲歸，未忍離阻；適復留止，棲寄飄露。」其妻既聞，具以白父。翁謂書生曰：「人生行樂，詎必故鄉？今將築室，宜無異志。」於是役使之徒，功成不日。香花舊城，遷都此邑。由彼子故，神為築城，自爾之後，因名波吒釐子城焉。
初，有婆羅門，高才博學，門人數千，傳以受業。諸學徒相從遊觀，有一書生俳佪悵望。同儔謂曰：「夫何憂乎？」曰：「盛色方剛，羈遊履影，歲月已積，藝業無成。顧此為言，憂心彌劇。」於是學徒戲言之曰：「今將子求娉婚親。」乃假立二人為男父母，二人為女父母，遂坐波吒釐樹，謂「女聲樹也。」採時果，酌清流，陳婚姻之緒，請好合之期。時假女父攀花枝以授書生曰：「斯嘉偶也，幸無辭焉。」書生之心欣然自得，日暮言歸，懷戀而止。學徒曰：「前言戲耳！幸可同歸。林中猛獸恐相殘害。」書生遂留，往來樹側。景夕之後，異光燭野，管絃清雅，帷帳陳列。俄見老翁策杖來慰，復有一嫗携引少女，並賓從盈路，袨服奏樂。翁乃指少女曰：「此君之弱室也。」酣歌樂宴，經七日焉。學徒疑為獸害，往而求之，乃見獨坐樹陰，若對上客，告與同歸，辭不從命。後自入城，拜謁親故，說其始末。聞者驚駭，與諸友人同往林中，咸見花樹是一大第，僮僕役使驅馳往來，而彼老翁從容接對，陳饌奏樂，賓主禮備。諸友還城，具告遠近。朞歲之後，生一子男。謂其妻曰：「吾今欲歸，未忍離阻；適復留止，棲寄飄露。」其妻既聞，具以白父。翁謂書生曰：「人生行樂，詎必故鄉？今將築室，宜無異志。」於是役使之徒，功成不日。香花舊城，遷都此邑。由彼子故，神為築城，自爾之後，因名波吒釐子城焉。
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王故宮北有石柱，高數十尺，是無憂王作地獄處。釋迦如來涅槃之後第一百年，有阿輸迦(唐言無憂。舊曰阿育，訛也)王者，頻毘婆羅(唐言影堅。舊曰頻婆娑，訛也)王之曾孫也，自王舍城遷都波吒釐，築外郭，周於故城。年代浸遠，唯餘故基。伽藍、天祠及窣堵波，餘址數百，存者二三。唯故宮北，臨殑伽河，小城中有千餘家。
王故宮北有石柱，高數十尺，是無憂王作地獄處。釋迦如來涅槃之後第一百年，有阿輸迦(唐言無憂。舊曰阿育，訛也)王者，頻毘婆羅(唐言影堅。舊曰頻婆娑，訛也)王之曾孫也，自王舍城遷都波吒釐，築外郭，周於故城。年代浸遠，唯餘故基。伽藍、天祠及窣堵波，餘址數百，存者二三。唯故宮北，臨殑伽河，小城中有千餘家。
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初，無憂王嗣位之後，舉措苛暴，乃立地獄，作害生靈。周垣峻峙，隅樓特起，猛焰洪鑪，銛鋒利刃，備諸苦具，擬像幽塗，招募凶人，立為獄主。初以國中犯法罪人，無挍輕重，總入塗炭。後以行經獄次，擒以誅戮，至者皆死，遂滅口焉。時有沙門，初入法眾，巡里乞食，遇至獄門，獄吏凶人擒欲殘害。沙門惶怖，請得禮懺。俄見一人，縛來入獄，斬截手足，磔裂形骸，俯仰之間，支體糜散。沙門見已，深增悲悼，成無常觀，證無學果。獄卒曰：「可以死矣。」沙門既證聖果，心夷生死，雖入鑊湯，若在清池，有大蓮花而為之座。獄主驚駭，馳使白王，王遂躬觀，深讚靈祐。獄主曰：「大王當死。」王曰：「何。」對曰：「王先垂命，令監刑獄，凡至獄垣皆從殺害，不云王入而獨免死。」王曰：「法已一定，理無再變。我先垂令，豈除汝身？汝久濫生，我之咎也。」即命獄卒，投之洪鑪。獄主既死，王乃得出，於是頹牆堙塹，廢獄寬刑。
初，無憂王嗣位之後，舉措苛暴，乃立地獄，作害生靈。周垣峻峙，隅樓特起，猛焰洪鑪，銛鋒利刃，備諸苦具，擬像幽塗，招募凶人，立為獄主。初以國中犯法罪人，無挍輕重，總入塗炭。後以行經獄次，擒以誅戮，至者皆死，遂滅口焉。時有沙門，初入法眾，巡里乞食，遇至獄門，獄吏凶人擒欲殘害。沙門惶怖，請得禮懺。俄見一人，縛來入獄，斬截手足，磔裂形骸，俯仰之間，支體糜散。沙門見已，深增悲悼，成無常觀，證無學果。獄卒曰：「可以死矣。」沙門既證聖果，心夷生死，雖入鑊湯，若在清池，有大蓮花而為之座。獄主驚駭，馳使白王，王遂躬觀，深讚靈祐。獄主曰：「大王當死。」王曰：「何。」對曰：「王先垂命，令監刑獄，凡至獄垣皆從殺害，不云王入而獨免死。」王曰：「法已一定，理無再變。我先垂令，豈除汝身？汝久濫生，我之咎也。」即命獄卒，投之洪鑪。獄主既死，王乃得出，於是頹牆堙塹，廢獄寬刑。
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地獄南不遠有窣堵波，基址傾陷，唯餘覆鉢之勢，寶為廁飾，石作欄檻，即八萬四千之一也。無憂王以人功建於宮焉，中有如來舍利一斗，靈鑒間起，神光時燭。無憂王廢獄之後，遇近護大阿羅漢，方便善誘，隨機導化。王謂羅漢曰：「幸以宿福，位據人尊，慨茲障累，不遭佛化。今者如來遺身舍利，欲重修建諸窣堵波。」羅漢曰：「大王以福德力，役使百靈，以弘誓心匡護三寶，是所願也，今其時矣。」因為廣說獻土之因，如來懸記興建之功。無憂王聞以慶悅，召集鬼神而令之曰：「法王導利，含靈有慶，我資宿善，尊極人中。如來遺身重修供養，今爾鬼神勠力同心！境極贍部，戶滿拘胝，以佛舍利起窣堵波。心發於我，功成於汝。勝福之利，非欲獨有。宜各營搆，待後告命。」鬼神受旨，在所興功，功既成已，咸來請命。無憂王既開八國所建諸窣堵波，分其舍利，付鬼神已，謂羅漢曰：「我心所欲，諸處同時藏下舍利。心雖此冀，事未從欲。」羅漢曰：「王命神鬼至所期日，日有隱蔽，其狀如手，此時也，宜下舍利。」王承此旨，宣告鬼神。逮乎期日，無憂王觀候光景，日正中時，羅漢以神通力，申手蔽日，營建之所咸皆瞻仰，同於此時功績咸畢。
地獄南不遠有窣堵波，基址傾陷，唯餘覆鉢之勢，寶為廁飾，石作欄檻，即八萬四千之一也。無憂王以人功建於宮焉，中有如來舍利一斗，靈鑒間起，神光時燭。無憂王廢獄之後，遇近護大阿羅漢，方便善誘，隨機導化。王謂羅漢曰：「幸以宿福，位據人尊，慨茲障累，不遭佛化。今者如來遺身舍利，欲重修建諸窣堵波。」羅漢曰：「大王以福德力，役使百靈，以弘誓心匡護三寶，是所願也，今其時矣。」因為廣說獻土之因，如來懸記興建之功。無憂王聞以慶悅，召集鬼神而令之曰：「法王導利，含靈有慶，我資宿善，尊極人中。如來遺身重修供養，今爾鬼神勠力同心！境極贍部，戶滿拘胝，以佛舍利起窣堵波。心發於我，功成於汝。勝福之利，非欲獨有。宜各營搆，待後告命。」鬼神受旨，在所興功，功既成已，咸來請命。無憂王既開八國所建諸窣堵波，分其舍利，付鬼神已，謂羅漢曰：「我心所欲，諸處同時藏下舍利。心雖此冀，事未從欲。」羅漢曰：「王命神鬼至所期日，日有隱蔽，其狀如手，此時也，宜下舍利。」王承此旨，宣告鬼神。逮乎期日，無憂王觀候光景，日正中時，羅漢以神通力，申手蔽日，營建之所咸皆瞻仰，同於此時功績咸畢。
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窣堵波側不遠，精舍中有大石，如來所履，雙迹猶存，其長尺有八寸，廣餘六寸矣。兩迹俱有輪相，十指皆帶花文，魚形映起，光明時照。昔者如來將取寂滅，北趣拘尸那城，南顧摩揭陀國，蹈此石上，告阿難曰：「吾今最後留此足迹，將入寂滅，顧摩揭陀也。百歲之後，有無憂王命世君臨，建都此地，匡護三寶，役使百神。」及無憂王之嗣位也，遷都築邑，掩周迹石，既近宮城，恒親供養。後諸國王競欲舉歸，石雖不大，眾莫能轉。近者設賞迦王毀壞佛法，遂即石所，欲滅聖迹，鑿已還平，文彩如故，於是捐棄殑伽河流，尋復本處。其側窣堵波，即過去四佛坐及經行遺迹之所。
窣堵波側不遠，精舍中有大石，如來所履，雙迹猶存，其長尺有八寸，廣餘六寸矣。兩迹俱有輪相，十指皆帶花文，魚形映起，光明時照。昔者如來將取寂滅，北趣拘尸那城，南顧摩揭陀國，蹈此石上，告阿難曰：「吾今最後留此足迹，將入寂滅，顧摩揭陀也。百歲之後，有無憂王命世君臨，建都此地，匡護三寶，役使百神。」及無憂王之嗣位也，遷都築邑，掩周迹石，既近宮城，恒親供養。後諸國王競欲舉歸，石雖不大，眾莫能轉。近者設賞迦王毀壞佛法，遂即石所，欲滅聖迹，鑿已還平，文彩如故，於是捐棄殑伽河流，尋復本處。其側窣堵波，即過去四佛坐及經行遺迹之所。
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佛迹精舍側不遠，有大石柱，高三十餘尺，書記殘缺，其大略曰：「無憂王信根貞固，三以贍部洲施佛、法、僧，三以諸珍寶重自酬贖。」其辭云，大略斯在。
佛迹精舍側不遠，有大石柱，高三十餘尺，書記殘缺，其大略曰：「無憂王信根貞固，三以贍部洲施佛、法、僧，三以諸珍寶重自酬贖。」其辭云，大略斯在。
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故宮北有大石室，外若崇山，內廣數丈，是無憂王為出家弟役使神鬼之所建也。初，無憂王有同母弟，名摩醯因陀羅(唐言大帝)。生自貴族，服僣王制，奢侈縱暴，眾庶懷怨。國輔老臣進諫王曰：「驕弟作威，亦已太甚。夫政平則國治，人和則主安，古之則訓，由來久矣。願存國典，收付執法。」無憂王泣謂弟曰：「吾承基緒，覆燾生靈，況爾同胞，豈忘惠愛！不先匡導，已陷刑法。上懼先靈，下迫眾議。」摩醯因陀羅稽首謝曰：「不自謹行，敢干國憲，願賜再生，更寬七日。」於是置諸幽室，嚴加守衛，珍羞上饌，進奉無虧。守者唱曰：「已過一日，餘有六日。」至第六日已，既深憂懼，更勵身心，便獲果證，昇虛空，示神迹，尋出塵俗，遠棲巖谷。無憂王躬往謂曰：「昔拘國制，欲致嚴刑。豈意清昇，取證聖果。既無滯累，可以還國。」弟曰：「昔羈愛網，心馳聲色，今出危城，志悅山谷。願棄人間，長從丘壑。」王曰：「欲靜心慮，豈必幽巖？吾從爾志，當為崇樹。」遂召命鬼神而告之曰：「吾於後日廣備珍羞，爾曹相率來集我會，各持大石，自為床座。」諸神受命，至期畢萃。眾會既已，王告神曰：「石座從橫，宜自積聚。因功不勞，壘為虛室。」諸神受命，不日而成。無憂王躬往迎請，止此山廬。
故宮北有大石室，外若崇山，內廣數丈，是無憂王為出家弟役使神鬼之所建也。初，無憂王有同母弟，名摩醯因陀羅(唐言大帝)。生自貴族，服僣王制，奢侈縱暴，眾庶懷怨。國輔老臣進諫王曰：「驕弟作威，亦已太甚。夫政平則國治，人和則主安，古之則訓，由來久矣。願存國典，收付執法。」無憂王泣謂弟曰：「吾承基緒，覆燾生靈，況爾同胞，豈忘惠愛！不先匡導，已陷刑法。上懼先靈，下迫眾議。」摩醯因陀羅稽首謝曰：「不自謹行，敢干國憲，願賜再生，更寬七日。」於是置諸幽室，嚴加守衛，珍羞上饌，進奉無虧。守者唱曰：「已過一日，餘有六日。」至第六日已，既深憂懼，更勵身心，便獲果證，昇虛空，示神迹，尋出塵俗，遠棲巖谷。無憂王躬往謂曰：「昔拘國制，欲致嚴刑。豈意清昇，取證聖果。既無滯累，可以還國。」弟曰：「昔羈愛網，心馳聲色，今出危城，志悅山谷。願棄人間，長從丘壑。」王曰：「欲靜心慮，豈必幽巖？吾從爾志，當為崇樹。」遂召命鬼神而告之曰：「吾於後日廣備珍羞，爾曹相率來集我會，各持大石，自為床座。」諸神受命，至期畢萃。眾會既已，王告神曰：「石座從橫，宜自積聚。因功不勞，壘為虛室。」諸神受命，不日而成。無憂王躬往迎請，止此山廬。
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故宮北，地獄南，有大石槽，是無憂王匠役神功，作為此器，飯僧之時，以儲食也。
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故宮西南有小石山，周巖谷間，數十石室，無憂王為近護等諸阿羅漢，役使鬼神之所建立。傍有故臺，餘基積石；池沼漣漪，清瀾澄鑒，隣國遠人謂之聖水，若有飲濯，罪垢消滅。
故宮西南有小石山，周巖谷間，數十石室，無憂王為近護等諸阿羅漢，役使鬼神之所建立。傍有故臺，餘基積石；池沼漣漪，清瀾澄鑒，隣國遠人謂之聖水，若有飲濯，罪垢消滅。
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山西南有五窣堵波，崇基已陷，餘址尚高，遠而望之，欝若山阜，面各數百步，後人於上重更修建小窣堵波。《印度記》曰：「昔無憂王建八萬四千窣堵波已，尚餘五斗舍利，故別崇建五窣堵波，制奇諸處，靈異間起，以表如來五分法身。薄信之徒竊相評議，云是昔者難陀王建此藏，以儲七寶。其後有王，不甚淳信，聞先疑議，肆其貪求，興動軍師，躬臨發掘，地震山傾，雲昏日翳，窣堵波中大聲雷震，士卒僵仆，象馬驚奔。自茲已降，無敢覬覦。」或曰：「眾議雖多，未為確論；循古所記，信得其實。」
山西南有五窣堵波，崇基已陷，餘址尚高，遠而望之，欝若山阜，面各數百步，後人於上重更修建小窣堵波。《印度記》曰：「昔無憂王建八萬四千窣堵波已，尚餘五斗舍利，故別崇建五窣堵波，制奇諸處，靈異間起，以表如來五分法身。薄信之徒竊相評議，云是昔者難陀王建此藏，以儲七寶。其後有王，不甚淳信，聞先疑議，肆其貪求，興動軍師，躬臨發掘，地震山傾，雲昏日翳，窣堵波中大聲雷震，士卒僵仆，象馬驚奔。自茲已降，無敢覬覦。」或曰：「眾議雖多，未為確論；循古所記，信得其實。」
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故城東南有屈(居勿反)吒阿濫摩(唐言鷄園)僧伽藍，無憂王之所建焉。無憂王初信佛法也，式遵崇建，修殖善種，召集千僧，凡、聖兩眾，四事供養，什物周給。頹毀已久，基址尚在。
故城東南有屈(居勿反)吒阿濫摩(唐言鷄園)僧伽藍，無憂王之所建焉。無憂王初信佛法也，式遵崇建，修殖善種，召集千僧，凡、聖兩眾，四事供養，什物周給。頹毀已久，基址尚在。
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伽藍側有大窣堵波，名阿摩落伽者。印度藥果之名也。無憂王搆疾彌留，知命不濟，欲捨珍寶，崇樹福田。權臣執政，誡勿從欲。其後因食，留阿摩落果，玩之半爛，握果長息，問諸臣曰：「贍部洲主今是何人？」諸臣對曰：「唯獨大王。」王曰：「不然。我今非主。唯此半果，而得自在。嗟乎！世間富貴，危甚風燭。位據區宇，名高稱謂，臨終匱乏，見逼強臣，天下非己，半果斯在！」乃命侍臣而告之曰：「持此半果，詣彼雞園，施諸眾僧，作如是說：『昔一贍部洲主，今半阿摩落王，稽首大德僧前，願受最後之施。凡諸所有，皆已喪失，唯斯半果，得少自在。哀愍貧乏，增長福種。』」僧中上座作如是言：「無憂大王宿期弘濟，瘧疾在躬，姦臣擅命，積寶非己，半果為施。承王來命，普施眾僧。」即召典事，羹中總煮。收其果核，起窣堵波。既荷厚恩，遂旌顧命。
伽藍側有大窣堵波，名阿摩落伽者。印度藥果之名也。無憂王搆疾彌留，知命不濟，欲捨珍寶，崇樹福田。權臣執政，誡勿從欲。其後因食，留阿摩落果，玩之半爛，握果長息，問諸臣曰：「贍部洲主今是何人？」諸臣對曰：「唯獨大王。」王曰：「不然。我今非主。唯此半果，而得自在。嗟乎！世間富貴，危甚風燭。位據區宇，名高稱謂，臨終匱乏，見逼強臣，天下非己，半果斯在！」乃命侍臣而告之曰：「持此半果，詣彼雞園，施諸眾僧，作如是說：『昔一贍部洲主，今半阿摩落王，稽首大德僧前，願受最後之施。凡諸所有，皆已喪失，唯斯半果，得少自在。哀愍貧乏，增長福種。』」僧中上座作如是言：「無憂大王宿期弘濟，瘧疾在躬，姦臣擅命，積寶非己，半果為施。承王來命，普施眾僧。」即召典事，羹中總煮。收其果核，起窣堵波。既荷厚恩，遂旌顧命。
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阿摩落伽窣堵波西北，故伽藍中有窣堵波，謂建揵稚聲。
阿摩落伽窣堵波西北，故伽藍中有窣堵波，謂建揵稚聲。
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初，此城內伽藍百數，僧徒肅穆，學業清高，外道學人，銷聲緘口。其後僧徒相次徂落，而諸後進莫繼前修。外道師資傅訓成藝，於是命儔召侶，千計萬數，來集僧坊，揚言唱曰：「夫擊揵稚，招集學人！」群愚同止，謬有扣擊。遂白王，請挍優劣。外道諸師高才達學，僧徒雖眾，辭論膚淺。外道曰：「我論勝。自今已後，諸僧伽藍不得擊揵稚以集眾也。」王允其請，依先論制。僧徒受恥，忍詬而退，十二年間不擊揵稚。時南印度那伽閼剌樹那菩薩(唐言龍猛。舊譯曰龍樹，非也)，幼傳雅譽，長擅高名，捨離欲愛，出家修學，深究妙理，位登初地。有大弟子提婆者，智慧明敏，機神警悟，白其師曰：「波吒釐城諸學人等辭屈外道，不擊揵稚，日月驟移，十二年矣。敢欲摧邪見山，然正法炬。」龍猛曰：「波吒釐城外道博學，爾非其儔，吾今行矣。」提婆曰：「欲摧腐草，詎必傾山？敢承指誨，黜諸異學。大師立外道義，而我隨文破析，詳其優劣，然後圖行。」龍猛乃扶立外義，提婆隨破其理，七日之後，龍猛失宗，已而歎曰：「謬辭易失，邪義難扶。爾其行矣，摧彼必矣！」提婆菩薩夙擅高名，波吒釐城外道之聞也，即相召集，馳白王曰：「大王昔紆聽覽，制諸沙門不擊揵稚。願垂告命。令諸門候，隣境異僧勿使入城，恐相黨援，輕改先制。」王允其言，嚴加伺候。提婆既至，不得入城。聞其制令，便易衣服，疊僧加胝，置草束中，褰裳疾驅，負戴而入。既至城中，棄草披衣，至此伽藍，欲求止息。知人既寡，莫有相舍，遂宿揵稚臺上。於晨朝時，便大振擊。眾聞伺察，乃客遊比丘。諸僧伽藍傳聲響應。王聞究問，莫得其先，至此伽藍，咸推提婆。提婆曰：「夫揵稚者，擊以集眾。有而不用，懸之何為？」王人報曰：「先時僧眾論議墮負，制之不擊，已十二年。」提婆曰：「有是乎？吾於今日，重聲法鼓。」使報王曰：「有異沙門欲雪前恥。」王乃召集學人，而定制曰：「論失本宗，殺身以謝。」於是外道競陳旗鼓，諠談異義，各曜辭鋒。提婆菩薩既昇論座，聽其先說，隨義析破，曾不浹辰，摧諸異道。國王大臣莫不慶悅，建此靈基，以旌至德。
初，此城內伽藍百數，僧徒肅穆，學業清高，外道學人，銷聲緘口。其後僧徒相次徂落，而諸後進莫繼前修。外道師資傅訓成藝，於是命儔召侶，千計萬數，來集僧坊，揚言唱曰：「夫擊揵稚，招集學人！」群愚同止，謬有扣擊。遂白王，請挍優劣。外道諸師高才達學，僧徒雖眾，辭論膚淺。外道曰：「我論勝。自今已後，諸僧伽藍不得擊揵稚以集眾也。」王允其請，依先論制。僧徒受恥，忍詬而退，十二年間不擊揵稚。時南印度那伽閼剌樹那菩薩(唐言龍猛。舊譯曰龍樹，非也)，幼傳雅譽，長擅高名，捨離欲愛，出家修學，深究妙理，位登初地。有大弟子提婆者，智慧明敏，機神警悟，白其師曰：「波吒釐城諸學人等辭屈外道，不擊揵稚，日月驟移，十二年矣。敢欲摧邪見山，然正法炬。」龍猛曰：「波吒釐城外道博學，爾非其儔，吾今行矣。」提婆曰：「欲摧腐草，詎必傾山？敢承指誨，黜諸異學。大師立外道義，而我隨文破析，詳其優劣，然後圖行。」龍猛乃扶立外義，提婆隨破其理，七日之後，龍猛失宗，已而歎曰：「謬辭易失，邪義難扶。爾其行矣，摧彼必矣！」提婆菩薩夙擅高名，波吒釐城外道之聞也，即相召集，馳白王曰：「大王昔紆聽覽，制諸沙門不擊揵稚。願垂告命。令諸門候，隣境異僧勿使入城，恐相黨援，輕改先制。」王允其言，嚴加伺候。提婆既至，不得入城。聞其制令，便易衣服，疊僧加胝，置草束中，褰裳疾驅，負戴而入。既至城中，棄草披衣，至此伽藍，欲求止息。知人既寡，莫有相舍，遂宿揵稚臺上。於晨朝時，便大振擊。眾聞伺察，乃客遊比丘。諸僧伽藍傳聲響應。王聞究問，莫得其先，至此伽藍，咸推提婆。提婆曰：「夫揵稚者，擊以集眾。有而不用，懸之何為？」王人報曰：「先時僧眾論議墮負，制之不擊，已十二年。」提婆曰：「有是乎？吾於今日，重聲法鼓。」使報王曰：「有異沙門欲雪前恥。」王乃召集學人，而定制曰：「論失本宗，殺身以謝。」於是外道競陳旗鼓，諠談異義，各曜辭鋒。提婆菩薩既昇論座，聽其先說，隨義析破，曾不浹辰，摧諸異道。國王大臣莫不慶悅，建此靈基，以旌至德。
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建擊揵稚窣堵波北有故基，昔鬼辯婆羅門所居處也。
建擊揵稚窣堵波北有故基，昔鬼辯婆羅門所居處也。
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初，此城中有婆羅門，葺宇荒藪，不交世路，祠鬼求福，魍魎相依。高論劇談，雅辭響應，人或激難，垂帷以對。舊學高才，無出其右，士庶翕然，仰之猶聖。有阿濕縛窶沙(唐言馬鳴)菩薩者，智周萬物，道播三乘，每謂人曰：「此婆羅門學不師受，藝無稽古，屏居幽寂，獨擅高名，將非神鬼相依，妖魅所附，何能若是者乎？夫辯資鬼授，言不對人，辭說一聞，莫能再述，吾今往彼，觀其舉措。」遂即其廬，而謂之曰：「仰欽盛德，為日已久。幸願褰帷，敢申宿志。」而婆羅門居然簡傲，垂帷以對，終不面談。馬鳴心知鬼魅，情甚自負，辭畢而退，謂諸人曰：「吾已知矣，摧彼必矣。」尋往白王：「唯願垂許，與彼居士較論劇談。」王聞駭曰：「斯何人哉！若不證三明，具六通，何能與彼論乎？」命駕躬臨，詳鑒辯論。是時馬鳴論三藏微言，述五明大義，妙辯縱橫，高論清遠。而婆羅門既述辭已，馬鳴重曰：「失吾旨矣，宜重述之。」時婆羅門默然杜口，馬鳴叱曰：「何不釋難？所事鬼魅宜速授辭！」疾褰其帷，視占其怪。婆羅門惶遽而曰：「止！止！」馬鳴退而言曰：「此子今晨聲問失墜，虛名非久，斯之謂也。」王曰：「非夫盛德，誰鑒左道？知人之哲，絕後光前，國有常典，宜旌茂實。」
初，此城中有婆羅門，葺宇荒藪，不交世路，祠鬼求福，魍魎相依。高論劇談，雅辭響應，人或激難，垂帷以對。舊學高才，無出其右，士庶翕然，仰之猶聖。有阿濕縛窶沙(唐言馬鳴)菩薩者，智周萬物，道播三乘，每謂人曰：「此婆羅門學不師受，藝無稽古，屏居幽寂，獨擅高名，將非神鬼相依，妖魅所附，何能若是者乎？夫辯資鬼授，言不對人，辭說一聞，莫能再述，吾今往彼，觀其舉措。」遂即其廬，而謂之曰：「仰欽盛德，為日已久。幸願褰帷，敢申宿志。」而婆羅門居然簡傲，垂帷以對，終不面談。馬鳴心知鬼魅，情甚自負，辭畢而退，謂諸人曰：「吾已知矣，摧彼必矣。」尋往白王：「唯願垂許，與彼居士較論劇談。」王聞駭曰：「斯何人哉！若不證三明，具六通，何能與彼論乎？」命駕躬臨，詳鑒辯論。是時馬鳴論三藏微言，述五明大義，妙辯縱橫，高論清遠。而婆羅門既述辭已，馬鳴重曰：「失吾旨矣，宜重述之。」時婆羅門默然杜口，馬鳴叱曰：「何不釋難？所事鬼魅宜速授辭！」疾褰其帷，視占其怪。婆羅門惶遽而曰：「止！止！」馬鳴退而言曰：「此子今晨聲問失墜，虛名非久，斯之謂也。」王曰：「非夫盛德，誰鑒左道？知人之哲，絕後光前，國有常典，宜旌茂實。」
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城西南隅二百餘里，有伽藍餘跡。其傍有窣堵波，神光時燭，靈瑞間發，近遠眾庶莫不祈請，是過去四佛坐及經行遺迹之所。
城西南隅二百餘里，有伽藍餘跡。其傍有窣堵波，神光時燭，靈瑞間發，近遠眾庶莫不祈請，是過去四佛坐及經行遺迹之所。
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故伽藍西南行百餘里，至鞮羅釋迦伽藍。庭宇四院，觀閣三層，崇臺累仞，重門洞啟，頻毘娑羅王末孫之所建也。旌召高才，廣延俊德，異域學人，遠方髦彥，同類相趨，肩隨戾止。僧徒千數，並學大乘。中門當塗，有三精舍，上置輪相，鈴鐸虛懸，下建層基，軒檻周列，戶牖棟梁，壖垣階陛，金銅隱起，廁間莊嚴。中精舍佛立像高三丈，左多羅菩薩像，右觀自在菩薩像。凡斯三像，鍮石鑄成，威神肅然，冥鑒遠矣。精舍中各有舍利一升，靈光或照，奇瑞間起。
故伽藍西南行百餘里，至鞮羅釋迦伽藍。庭宇四院，觀閣三層，崇臺累仞，重門洞啟，頻毘娑羅王末孫之所建也。旌召高才，廣延俊德，異域學人，遠方髦彥，同類相趨，肩隨戾止。僧徒千數，並學大乘。中門當塗，有三精舍，上置輪相，鈴鐸虛懸，下建層基，軒檻周列，戶牖棟梁，壖垣階陛，金銅隱起，廁間莊嚴。中精舍佛立像高三丈，左多羅菩薩像，右觀自在菩薩像。凡斯三像，鍮石鑄成，威神肅然，冥鑒遠矣。精舍中各有舍利一升，靈光或照，奇瑞間起。
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鞮羅釋迦伽藍西南九十餘里，至大山，雲石幽蔚，靈僊攸舍，毒蛇、暴龍窟穴其藪，猛獸、鷙鳥棲伏其林。山頂有大盤石，上建窣堵波，其高十餘尺，是佛入定處也。昔者如來降神止此，坐斯磐石，入滅盡定，時經宿焉。諸天靈聖供養如來，鼓天樂，雨天花。如來出定，諸天感慕，以寶金銀起窣堵波。去聖逾邈，寶變為石。自古迄今，人未有至。遙望高山，乃見異類，長蛇、猛獸群從右旋，天仙靈聖肩隨讚禮。
鞮羅釋迦伽藍西南九十餘里，至大山，雲石幽蔚，靈僊攸舍，毒蛇、暴龍窟穴其藪，猛獸、鷙鳥棲伏其林。山頂有大盤石，上建窣堵波，其高十餘尺，是佛入定處也。昔者如來降神止此，坐斯磐石，入滅盡定，時經宿焉。諸天靈聖供養如來，鼓天樂，雨天花。如來出定，諸天感慕，以寶金銀起窣堵波。去聖逾邈，寶變為石。自古迄今，人未有至。遙望高山，乃見異類，長蛇、猛獸群從右旋，天仙靈聖肩隨讚禮。
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山東岡有窣堵波，在昔如來佇觀摩揭陀國所履之處也。
山東岡有窣堵波，在昔如來佇觀摩揭陀國所履之處也。
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山西北三十餘里，山阿有伽藍，負嶺崇基，疎崖峙閣。僧徒五十餘人，並習大乘法教。瞿那末底(唐言德慧)菩薩伏外道之處。
山西北三十餘里，山阿有伽藍，負嶺崇基，疎崖峙閣。僧徒五十餘人，並習大乘法教。瞿那末底(唐言德慧)菩薩伏外道之處。
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初，此山中有外道摩沓婆者，祖僧佉之法而習道焉。學窮內外，言極空有，名高前列，德重當時。君王珍敬，謂之國寶，臣庶宗仰，咸曰家師。隣國學人承風仰德，儔之先進，誠博達也。食邑二城，環居封建。時南印度德慧菩薩幼而敏達，早擅精微，學通三藏，理窮四諦。聞摩沓婆論極幽微，有懷挫銳，命一門人裁書謂曰：「敬問摩沓婆善安樂也。宜忘勞弊，精習舊學，三年之後，摧汝嘉聲。」如是第二、第三年中，每發使報。及將發迹，重裁書曰：「年期已極，學業何如？吾今至矣，汝宜知之。」摩沓婆甚懷惶懼，誡諸門人及以邑戶：「自今之後，不得居止沙門異道，遞相宣告，勿有犯違。」時德慧菩薩杖錫而來，至摩沓婆邑，人守約，莫有相舍。諸婆羅門更詈之曰：「斷髮殊服，何異人乎？宜時速去，勿此止也！」德慧菩薩欲摧異道，冀宿其邑，因以慈心，卑辭謝曰：「爾曹世諦之淨行，我又勝義諦之淨行，淨行既同，何為見拒？」婆羅門因不與言，但事驅逐。逐出邑外，入大林中。林中猛獸群行為暴，有淨信者恐為獸害，乃束蘊持仗，謂菩薩曰：「南印度有德慧菩薩者，遠傳聲問，欲來論議，故此邑主懼墜嘉聲，重垂嚴制，勿止沙門。恐為物害，故來相援。行矣自安，勿有他慮。」德慧曰：「良告淨信，德慧者，我是也。」淨信聞已，更深恭敬，謂德慧曰：「誠如所告，宜可速行。」即出深林，止息空澤。淨信縱火持弓，周旋左右，夜分已盡，謂德慧曰：「可以行矣，恐人知聞，來相圖害。」德慧謝曰：「不敢忘德。」於是遂行。至王宮，謂門者曰：「今有沙門，自遠而至，願王垂許，與摩沓婆論。」王聞驚曰：「此妄人耳。」即命使臣往摩沓婆所，宣王旨曰：「有異沙門來求談論，今已瑩灑論場，宣告遠近，佇望來儀，願垂降趾。」摩沓婆問王使曰：「豈非南印度德慧論師乎？」曰：「然。」摩沓婆聞，心甚不悅，事難辭免，遂至論場。國王、大臣、士、庶、豪族，咸皆集會，欲聽高談。德慧先立宗義，洎乎景落，摩沓婆辭以年衰，智惛捷對，請歸靜思，方酬來難。每事言歸，及旦昇座，竟無異論。至第六日，歐血而死。其將終也，顧命妻曰：「爾有高才，無忘所恥！」摩沓婆死，匿不發喪，更服鮮綺，來至論會。眾咸諠譁，更相謂曰：「摩沓婆自負才高，恥對德慧，故遣婦來，優劣明矣。」德慧菩薩謂其妻曰：「能制汝者，我已制之。」摩沓婆妻知難而退。王曰：「何言之密，彼便默然？」德慧曰：「惜哉，摩沓婆死矣！其妻欲來與我論耳。」王曰：「何以知之？願垂指告。」德慧曰：「其妻之來也，面有死喪之色，
初，此山中有外道摩沓婆者，祖僧佉之法而習道焉。學窮內外，言極空有，名高前列，德重當時。君王珍敬，謂之國寶，臣庶宗仰，咸曰家師。隣國學人承風仰德，儔之先進，誠博達也。食邑二城，環居封建。時南印度德慧菩薩幼而敏達，早擅精微，學通三藏，理窮四諦。聞摩沓婆論極幽微，有懷挫銳，命一門人裁書謂曰：「敬問摩沓婆善安樂也。宜忘勞弊，精習舊學，三年之後，摧汝嘉聲。」如是第二、第三年中，每發使報。及將發迹，重裁書曰：「年期已極，學業何如？吾今至矣，汝宜知之。」摩沓婆甚懷惶懼，誡諸門人及以邑戶：「自今之後，不得居止沙門異道，遞相宣告，勿有犯違。」時德慧菩薩杖錫而來，至摩沓婆邑，人守約，莫有相舍。諸婆羅門更詈之曰：「斷髮殊服，何異人乎？宜時速去，勿此止也！」德慧菩薩欲摧異道，冀宿其邑，因以慈心，卑辭謝曰：「爾曹世諦之淨行，我又勝義諦之淨行，淨行既同，何為見拒？」婆羅門因不與言，但事驅逐。逐出邑外，入大林中。林中猛獸群行為暴，有淨信者恐為獸害，乃束蘊持仗，謂菩薩曰：「南印度有德慧菩薩者，遠傳聲問，欲來論議，故此邑主懼墜嘉聲，重垂嚴制，勿止沙門。恐為物害，故來相援。行矣自安，勿有他慮。」德慧曰：「良告淨信，德慧者，我是也。」淨信聞已，更深恭敬，謂德慧曰：「誠如所告，宜可速行。」即出深林，止息空澤。淨信縱火持弓，周旋左右，夜分已盡，謂德慧曰：「可以行矣，恐人知聞，來相圖害。」德慧謝曰：「不敢忘德。」於是遂行。至王宮，謂門者曰：「今有沙門，自遠而至，願王垂許，與摩沓婆論。」王聞驚曰：「此妄人耳。」即命使臣往摩沓婆所，宣王旨曰：「有異沙門來求談論，今已瑩灑論場，宣告遠近，佇望來儀，願垂降趾。」摩沓婆問王使曰：「豈非南印度德慧論師乎？」曰：「然。」摩沓婆聞，心甚不悅，事難辭免，遂至論場。國王、大臣、士、庶、豪族，咸皆集會，欲聽高談。德慧先立宗義，洎乎景落，摩沓婆辭以年衰，智惛捷對，請歸靜思，方酬來難。每事言歸，及旦昇座，竟無異論。至第六日，歐血而死。其將終也，顧命妻曰：「爾有高才，無忘所恥！」摩沓婆死，匿不發喪，更服鮮綺，來至論會。眾咸諠譁，更相謂曰：「摩沓婆自負才高，恥對德慧，故遣婦來，優劣明矣。」德慧菩薩謂其妻曰：「能制汝者，我已制之。」摩沓婆妻知難而退。王曰：「何言之密，彼便默然？」德慧曰：「惜哉，摩沓婆死矣！其妻欲來與我論耳。」王曰：「何以知之？願垂指告。」德慧曰：「其妻之來也，面有死喪之色，
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言含哀怨之聲，以故知之，沓婆死矣。能制汝者，謂其夫也。」王命使往觀，果如所議。王乃謝曰：「佛法玄妙，英賢繼軌，無為守道，含識霑化，依先國典，褒德有常。」德慧曰：「苟以愚昧，體道居貞，存正足，論濟物，將弘汲引，先摧傲慢，方便攝化，今其時矣。唯願大王以摩沓婆邑戶子孫千代常充僧伽藍人，則垂誡來葉，流美無窮。唯彼淨信見匡護者福延于世，食用同僧，以勸清信，以褒厚德。」於是建此伽藍，式旌勝迹。
言含哀怨之聲，以故知之，沓婆死矣。能制汝者，謂其夫也。」王命使往觀，果如所議。王乃謝曰：「佛法玄妙，英賢繼軌，無為守道，含識霑化，依先國典，褒德有常。」德慧曰：「苟以愚昧，體道居貞，存正足，論濟物，將弘汲引，先摧傲慢，方便攝化，今其時矣。唯願大王以摩沓婆邑戶子孫千代常充僧伽藍人，則垂誡來葉，流美無窮。唯彼淨信見匡護者福延于世，食用同僧，以勸清信，以褒厚德。」於是建此伽藍，式旌勝迹。
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初，摩沓婆論敗之後，十數淨行逃難隣國，告諸外道恥辱之事，招募英俊，來雪前恥。王既珍敬德慧，躬往請曰：「今諸外道不自量力，結黨連群，敢聲論鼓，唯願大師摧諸異道。」德慧曰：「宜集論者。」於是外道學人欣然相慰：「我曹今日，勝其必矣。」時諸外道闡揚義理，德慧菩薩曰：「今諸外道逃難遠遊，如王先制，皆是賤人，我今如何與彼對論？」德慧有負座竪，素聞餘論，頗閑微旨，侍立於側，聽諸高談。德慧拊其座而言曰：「床，汝可論。」眾咸驚駭，異其所命。時負座竪便即發難，深義泉涌，清辯響應。三復之後，外道失宗，重挫其銳，再折其翮。自伏論已來，立為伽藍邑戶。
初，摩沓婆論敗之後，十數淨行逃難隣國，告諸外道恥辱之事，招募英俊，來雪前恥。王既珍敬德慧，躬往請曰：「今諸外道不自量力，結黨連群，敢聲論鼓，唯願大師摧諸異道。」德慧曰：「宜集論者。」於是外道學人欣然相慰：「我曹今日，勝其必矣。」時諸外道闡揚義理，德慧菩薩曰：「今諸外道逃難遠遊，如王先制，皆是賤人，我今如何與彼對論？」德慧有負座竪，素聞餘論，頗閑微旨，侍立於側，聽諸高談。德慧拊其座而言曰：「床，汝可論。」眾咸驚駭，異其所命。時負座竪便即發難，深義泉涌，清辯響應。三復之後，外道失宗，重挫其銳，再折其翮。自伏論已來，立為伽藍邑戶。
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德慧伽藍西南二十餘里，至孤山，有伽藍，尸羅跋陀羅(唐言戒賢)論師論義得勝，捨邑建焉。竦一危峯，如窣堵波，置佛舍利。
德慧伽藍西南二十餘里，至孤山，有伽藍，尸羅跋陀羅(唐言戒賢)論師論義得勝，捨邑建焉。竦一危峯，如窣堵波，置佛舍利。
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論師，三摩呾吒國之王族，婆羅門之種也。少好學，有風操，遊諸印度，詢求明哲。至此國那爛陀僧伽藍，遇護法菩薩，聞法信悟。請服染衣，諮以究竟之致，問以解脫之路，既窮至理，亦究微言，名擅當時，聲高異域。南印度有外道，探𦣱索隱，窮幽洞微，聞護法高名，起我慢深嫉，不阻山川，擊鼓求論，曰：「我，南印度之人也。承王國內有大論師，我雖不敏，願與詳議。」王曰：「有之，誠如議也。」乃命使臣請護法曰：「南印度有外道，不遠千里，來求較論，唯願降跡，赴集論場。」護法聞已，攝衣將往。門人戒賢者，後進之翹楚也，前進請曰：「何遽行乎？」護法曰：「自慧日潛暉，傳燈寂照，外道蟻聚，異學蜂飛，故我今者，將摧彼論。」戒賢曰：「恭聞餘論，敢摧異道。」護法知其俊也，因而允焉。是時戒賢年甫三十，眾輕其少，恐難獨任。護法知眾心之不平，乃解之曰：「有貴高明，無云齒歲，以今觀之，破彼必矣。」逮乎集論之日，遠近相趨，少長咸萃。外道弘闡大猷，盡其幽致；戒賢循理責實，深極幽玄。外道辭窮，蒙恥而退。王用酬德，封此邑城。論師辭曰：「染衣之士，事資知足，清淨自守，何以邑為？」王曰：「法王晦迹，智舟淪湑，不有旌別，無勵後學。為弘正法，願垂哀納。」論師辭不獲已，受此邑焉，便建伽藍，窮諸規矩，捨其邑戶，式修供養。
論師，三摩呾吒國之王族，婆羅門之種也。少好學，有風操，遊諸印度，詢求明哲。至此國那爛陀僧伽藍，遇護法菩薩，聞法信悟。請服染衣，諮以究竟之致，問以解脫之路，既窮至理，亦究微言，名擅當時，聲高異域。南印度有外道，探𦣱索隱，窮幽洞微，聞護法高名，起我慢深嫉，不阻山川，擊鼓求論，曰：「我，南印度之人也。承王國內有大論師，我雖不敏，願與詳議。」王曰：「有之，誠如議也。」乃命使臣請護法曰：「南印度有外道，不遠千里，來求較論，唯願降跡，赴集論場。」護法聞已，攝衣將往。門人戒賢者，後進之翹楚也，前進請曰：「何遽行乎？」護法曰：「自慧日潛暉，傳燈寂照，外道蟻聚，異學蜂飛，故我今者，將摧彼論。」戒賢曰：「恭聞餘論，敢摧異道。」護法知其俊也，因而允焉。是時戒賢年甫三十，眾輕其少，恐難獨任。護法知眾心之不平，乃解之曰：「有貴高明，無云齒歲，以今觀之，破彼必矣。」逮乎集論之日，遠近相趨，少長咸萃。外道弘闡大猷，盡其幽致；戒賢循理責實，深極幽玄。外道辭窮，蒙恥而退。王用酬德，封此邑城。論師辭曰：「染衣之士，事資知足，清淨自守，何以邑為？」王曰：「法王晦迹，智舟淪湑，不有旌別，無勵後學。為弘正法，願垂哀納。」論師辭不獲已，受此邑焉，便建伽藍，窮諸規矩，捨其邑戶，式修供養。
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戒賢伽藍西南行四五十里，渡尼連禪河，至伽耶城。甚險固，少居人，唯婆羅門有千餘家，大仙人祚胤也，王所不臣，眾咸宗敬。城北三十餘里，有清泉，印度相傳謂之聖水，凡有飲濯，罪垢消除。
戒賢伽藍西南行四五十里，渡尼連禪河，至伽耶城。甚險固，少居人，唯婆羅門有千餘家，大仙人祚胤也，王所不臣，眾咸宗敬。城北三十餘里，有清泉，印度相傳謂之聖水，凡有飲濯，罪垢消除。
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城西南五六里至伽耶山。谿谷杳冥，峯巖危險，印度國俗稱曰靈山，自昔君王馭宇承統，化洽遠人，德隆前代，莫不登封而告成功。山頂上有石窣堵波，高百餘尺，無憂王之所建也，靈鑒潛被，神光時燭，昔如來於此演說《寶雲》等經。
城西南五六里至伽耶山。谿谷杳冥，峯巖危險，印度國俗稱曰靈山，自昔君王馭宇承統，化洽遠人，德隆前代，莫不登封而告成功。山頂上有石窣堵波，高百餘尺，無憂王之所建也，靈鑒潛被，神光時燭，昔如來於此演說《寶雲》等經。
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伽耶山東南有窣堵波，迦葉波本生邑也。其南有二窣堵波，則伽耶迦葉波、捺地迦葉波(舊曰那提迦葉，訛也。洎諸迦葉，例無波字，略也)事火之處。
伽耶山東南有窣堵波，迦葉波本生邑也。其南有二窣堵波，則伽耶迦葉波、捺地迦葉波(舊曰那提迦葉，訛也。洎諸迦葉，例無波字，略也)事火之處。
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伽耶迦葉波事火東，渡大河，至鉢羅笈菩提山(唐言前正覺山，如來將證正覺，先登此山，故云前正覺也)。如來勤求六歲，未成正覺，後捨苦行，示受乳糜，行自東北，遊目此山，有懷幽寂，欲證正覺。自東北岡登以至頂，地既震動，山又傾搖。山神惶懼，告菩薩曰：「此山者，非成正覺之福地也。若止於此，入金剛定，地當震陷，山亦傾覆。」菩薩下自西南，山半崖中，背巖面㵎，有大石室，菩薩即之，加趺坐焉，地又震動，山復傾搖。時淨居天空中唱曰：「此非如來成正覺處。自此西南十四五里，去苦行處不遠，有卑鉢羅樹，下有金剛座，去來諸佛咸於此座而成正覺，願當就彼。」菩薩方起，室中龍曰：「斯室清勝，可以證聖，唯願慈悲，勿有遺棄。」菩薩既知非取證所，為遂龍意，留影而去(影在昔日，賢愚咸覩：洎於今時，或有得見)。諸天前導，往菩提樹。逮乎無憂王之興也，菩薩登山上下之迹，皆樹旌表，建窣堵波，度量雖殊，靈應莫異，或天花雨空中，或光照幽谷。每歲罷安居日，異方法俗，登修供養，信宿乃還。
伽耶迦葉波事火東，渡大河，至鉢羅笈菩提山(唐言前正覺山，如來將證正覺，先登此山，故云前正覺也)。如來勤求六歲，未成正覺，後捨苦行，示受乳糜，行自東北，遊目此山，有懷幽寂，欲證正覺。自東北岡登以至頂，地既震動，山又傾搖。山神惶懼，告菩薩曰：「此山者，非成正覺之福地也。若止於此，入金剛定，地當震陷，山亦傾覆。」菩薩下自西南，山半崖中，背巖面㵎，有大石室，菩薩即之，加趺坐焉，地又震動，山復傾搖。時淨居天空中唱曰：「此非如來成正覺處。自此西南十四五里，去苦行處不遠，有卑鉢羅樹，下有金剛座，去來諸佛咸於此座而成正覺，願當就彼。」菩薩方起，室中龍曰：「斯室清勝，可以證聖，唯願慈悲，勿有遺棄。」菩薩既知非取證所，為遂龍意，留影而去(影在昔日，賢愚咸覩：洎於今時，或有得見)。諸天前導，往菩提樹。逮乎無憂王之興也，菩薩登山上下之迹，皆樹旌表，建窣堵波，度量雖殊，靈應莫異，或天花雨空中，或光照幽谷。每歲罷安居日，異方法俗，登修供養，信宿乃還。
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前正覺山西南行十四五里，至菩提樹。周垣壘甎，崇峻險固。東西長，南北狹，周五百餘步。奇樹名花，連陰接影；細沙異草，彌漫綠被。正門東闢，對尼連禪河，南門接大花池，西阨險固，北門通大伽藍。壖垣內地，聖迹相隣，或窣堵波，或復精舍，並贍部洲諸國君王、大臣、豪族欽承遺教，建以記焉。
前正覺山西南行十四五里，至菩提樹。周垣壘甎，崇峻險固。東西長，南北狹，周五百餘步。奇樹名花，連陰接影；細沙異草，彌漫綠被。正門東闢，對尼連禪河，南門接大花池，西阨險固，北門通大伽藍。壖垣內地，聖迹相隣，或窣堵波，或復精舍，並贍部洲諸國君王、大臣、豪族欽承遺教，建以記焉。
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菩提樹垣正中，有金剛座。昔賢劫初成，與大地俱起，據三千大千世界中，下極金輪，上侵地際，金剛所成，周百餘步，賢劫千佛坐之而入金剛定，故曰金剛座焉。證聖道所，亦曰道場，大地震動，獨無傾搖。是故如來將證正覺也，歷此四隅，地皆傾動，後至此處，安靜不傾。自入末劫，正法浸微，沙土彌覆，無復得見。佛涅槃後，諸國君王傳聞佛說金剛座量，遂以兩軀觀自在菩薩像，南北標界，東面而坐。聞諸耆舊曰：「此菩薩像身沒不見，佛法當盡。」今南隅菩薩沒過胸臆矣。
菩提樹垣正中，有金剛座。昔賢劫初成，與大地俱起，據三千大千世界中，下極金輪，上侵地際，金剛所成，周百餘步，賢劫千佛坐之而入金剛定，故曰金剛座焉。證聖道所，亦曰道場，大地震動，獨無傾搖。是故如來將證正覺也，歷此四隅，地皆傾動，後至此處，安靜不傾。自入末劫，正法浸微，沙土彌覆，無復得見。佛涅槃後，諸國君王傳聞佛說金剛座量，遂以兩軀觀自在菩薩像，南北標界，東面而坐。聞諸耆舊曰：「此菩薩像身沒不見，佛法當盡。」今南隅菩薩沒過胸臆矣。
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金剛座上菩提樹者，即畢鉢羅之樹也。昔佛在世，高數百尺，屢經殘伐，猶高四五丈。佛坐其下成等正覺，因而謂之菩提樹焉。莖幹黃白，枝葉青翠，冬夏不凋，光鮮無變。每至如來涅槃之日，葉皆凋落，頃之復故。是日也，諸國君王，異方法俗，數千萬眾，不召而集，香水香乳，以溉以洗，於是奏音樂，列香花，燈炬繼日，競修供養。如來寂滅之後，無憂王之初嗣位也，信受邪道，毀佛遺迹，興發兵徒，躬臨剪伐。根莖枝葉，分寸斬截，次西數十步而積聚焉，令事火婆羅門燒以祠天，煙焰未靜，忽生兩樹，猛火之中，茂葉含翠，因而謂之灰菩提樹。無憂王覩異悔過，以香乳溉餘根，洎乎將旦，樹生如本。王見靈怪，重深欣慶，躬修供養，樂以忘歸。王妃素信外道，密遣使人，夜分之後，重伐其樹。無憂王旦將禮敬，唯見櫱株，深增悲慨，至誠祈請，香乳溉灌，不日還生。王深敬異，壘石周垣，其高十餘尺，今猶見在。近設賞迦王者，信受外道，毀嫉佛法，壞僧伽藍，伐菩提樹，掘至泉水，不盡根柢，乃縱火焚燒，以甘蔗汁沃之，欲其燋爛，絕滅遺萌。數月後，摩揭陀國補剌拏伐摩王(唐言滿胄)，無憂王之末孫也，聞而歎曰：「慧日已隱，唯餘佛樹，今復摧殘，生靈何覩！」舉身投地，哀感動物。以數千牛搆乳而溉，經夜樹生，其高丈餘。恐後剪伐，周峙石垣，高二丈四尺。故今菩提樹隱於石壁，出一丈餘。
金剛座上菩提樹者，即畢鉢羅之樹也。昔佛在世，高數百尺，屢經殘伐，猶高四五丈。佛坐其下成等正覺，因而謂之菩提樹焉。莖幹黃白，枝葉青翠，冬夏不凋，光鮮無變。每至如來涅槃之日，葉皆凋落，頃之復故。是日也，諸國君王，異方法俗，數千萬眾，不召而集，香水香乳，以溉以洗，於是奏音樂，列香花，燈炬繼日，競修供養。如來寂滅之後，無憂王之初嗣位也，信受邪道，毀佛遺迹，興發兵徒，躬臨剪伐。根莖枝葉，分寸斬截，次西數十步而積聚焉，令事火婆羅門燒以祠天，煙焰未靜，忽生兩樹，猛火之中，茂葉含翠，因而謂之灰菩提樹。無憂王覩異悔過，以香乳溉餘根，洎乎將旦，樹生如本。王見靈怪，重深欣慶，躬修供養，樂以忘歸。王妃素信外道，密遣使人，夜分之後，重伐其樹。無憂王旦將禮敬，唯見櫱株，深增悲慨，至誠祈請，香乳溉灌，不日還生。王深敬異，壘石周垣，其高十餘尺，今猶見在。近設賞迦王者，信受外道，毀嫉佛法，壞僧伽藍，伐菩提樹，掘至泉水，不盡根柢，乃縱火焚燒，以甘蔗汁沃之，欲其燋爛，絕滅遺萌。數月後，摩揭陀國補剌拏伐摩王(唐言滿胄)，無憂王之末孫也，聞而歎曰：「慧日已隱，唯餘佛樹，今復摧殘，生靈何覩！」舉身投地，哀感動物。以數千牛搆乳而溉，經夜樹生，其高丈餘。恐後剪伐，周峙石垣，高二丈四尺。故今菩提樹隱於石壁，出一丈餘。
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菩提樹東有精舍，高百六七十尺，下基面廣二十餘步，壘以青甎，塗以石灰，層龕皆有金像，四壁鏤作奇製，或連珠形，或天仙像，上置金銅阿摩落迦果(亦謂寶瓶，又稱寶臺)。東面接為重閣，檐宇特起三層，榱柱棟梁，戶扉寮牖，金銀彫鏤以飾之，珠玉廁錯以填之，奧室邃宇，洞戶三重。外門左右各有龕室，左則觀自在菩薩像，右則慈氏菩薩像，白銀鑄成，高十餘尺。
菩提樹東有精舍，高百六七十尺，下基面廣二十餘步，壘以青甎，塗以石灰，層龕皆有金像，四壁鏤作奇製，或連珠形，或天仙像，上置金銅阿摩落迦果(亦謂寶瓶，又稱寶臺)。東面接為重閣，檐宇特起三層，榱柱棟梁，戶扉寮牖，金銀彫鏤以飾之，珠玉廁錯以填之，奧室邃宇，洞戶三重。外門左右各有龕室，左則觀自在菩薩像，右則慈氏菩薩像，白銀鑄成，高十餘尺。
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精舍故地，無憂王先建小精舍，後有婆羅門更廣建焉。初，有婆羅門，不信佛法，事大自在天，傳聞天神在雪山中，遂與其弟往求願焉。天曰：「凡諸願求，有福方果。非汝所祈，非我能遂。」婆羅門曰：「修何福可以遂心？」天曰：「欲植善種，求勝福田，菩提樹者，證佛果處也。宜時速反，往菩提樹，建大精舍，穿大水池，興諸供養，所願當遂。」婆羅門受天命，發大信心，相率而返，兄建精舍，弟鑿水池，於是廣修供養，勤求心願，後皆果遂，為王大臣，凡得祿賞，皆入檀捨。
精舍故地，無憂王先建小精舍，後有婆羅門更廣建焉。初，有婆羅門，不信佛法，事大自在天，傳聞天神在雪山中，遂與其弟往求願焉。天曰：「凡諸願求，有福方果。非汝所祈，非我能遂。」婆羅門曰：「修何福可以遂心？」天曰：「欲植善種，求勝福田，菩提樹者，證佛果處也。宜時速反，往菩提樹，建大精舍，穿大水池，興諸供養，所願當遂。」婆羅門受天命，發大信心，相率而返，兄建精舍，弟鑿水池，於是廣修供養，勤求心願，後皆果遂，為王大臣，凡得祿賞，皆入檀捨。
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精舍既成，招募工人，欲圖如來初成佛像。曠以歲月，無人應召。久之，有婆羅門來告眾曰：「我善圖寫如來妙相。」眾曰：「今將造像，夫何所須？」曰：「香泥耳。宜置精舍之中，并一燈照，我入已，堅閉其戶，六月後乃可開門。」時諸僧眾皆如其命。尚餘四日，未滿六月，眾咸駭異，開以觀之。見精舍內佛像儼然，結加趺坐，右足居上，左手斂，右手垂，東面而坐，肅然如在。座高四尺二寸，廣丈二尺五寸，像高丈一尺五寸，兩膝相去八尺八寸，兩肩六尺二寸，相好具足，慈顏若真，唯右乳上圖瑩未周。既不見人，方驗神鑒，眾咸悲歎，慇懃請知。有一沙門，宿心淳質，乃感夢見往婆羅門而告曰：「我是慈氏菩薩，恐工人之思不測聖容，故我躬來圖寫佛像。垂右手者，昔如來之將證佛果，天魔來嬈，地神告至，其一先出，助佛降魔，如來告曰：『汝勿憂怖，吾以忍力，降彼必矣。』魔王曰：『誰為明證？』如來乃垂手指地，言：『此有證。』是時第二地神踊出作證，故今像手倣昔下垂。」眾知靈鑒，莫不悲感。於是乳上未周，填廁眾寶，珠瓔寶冠，奇珍交飾。設賞迦王伐菩提樹已，欲毀此像，既覩慈顏，心不安忍，迴駕將返，命宰臣曰：「宜除此佛像，置大自在天形。」宰臣受旨，懼而歎曰：「毀佛像則歷劫招殃，違王命乃喪身滅族，進退若此，何所宜行！」乃召信心以為役使，遂於像前橫壘甎壁，心慚冥闇，又置明燈，甎壁之前畫自在天。功成報命，王聞心懼，舉身生皰，肌膚攫裂，居未久之，便喪沒矣。宰臣馳返，毀除障壁，時經多日，燈猶不滅。像今尚在，神工不虧。既處奧室，燈炬相繼，欲覩慈顏，莫由審察，必於晨朝持大明鏡，引光內照，乃覩靈相。夫有見者，自增悲感。
精舍既成，招募工人，欲圖如來初成佛像。曠以歲月，無人應召。久之，有婆羅門來告眾曰：「我善圖寫如來妙相。」眾曰：「今將造像，夫何所須？」曰：「香泥耳。宜置精舍之中，并一燈照，我入已，堅閉其戶，六月後乃可開門。」時諸僧眾皆如其命。尚餘四日，未滿六月，眾咸駭異，開以觀之。見精舍內佛像儼然，結加趺坐，右足居上，左手斂，右手垂，東面而坐，肅然如在。座高四尺二寸，廣丈二尺五寸，像高丈一尺五寸，兩膝相去八尺八寸，兩肩六尺二寸，相好具足，慈顏若真，唯右乳上圖瑩未周。既不見人，方驗神鑒，眾咸悲歎，慇懃請知。有一沙門，宿心淳質，乃感夢見往婆羅門而告曰：「我是慈氏菩薩，恐工人之思不測聖容，故我躬來圖寫佛像。垂右手者，昔如來之將證佛果，天魔來嬈，地神告至，其一先出，助佛降魔，如來告曰：『汝勿憂怖，吾以忍力，降彼必矣。』魔王曰：『誰為明證？』如來乃垂手指地，言：『此有證。』是時第二地神踊出作證，故今像手倣昔下垂。」眾知靈鑒，莫不悲感。於是乳上未周，填廁眾寶，珠瓔寶冠，奇珍交飾。設賞迦王伐菩提樹已，欲毀此像，既覩慈顏，心不安忍，迴駕將返，命宰臣曰：「宜除此佛像，置大自在天形。」宰臣受旨，懼而歎曰：「毀佛像則歷劫招殃，違王命乃喪身滅族，進退若此，何所宜行！」乃召信心以為役使，遂於像前橫壘甎壁，心慚冥闇，又置明燈，甎壁之前畫自在天。功成報命，王聞心懼，舉身生皰，肌膚攫裂，居未久之，便喪沒矣。宰臣馳返，毀除障壁，時經多日，燈猶不滅。像今尚在，神工不虧。既處奧室，燈炬相繼，欲覩慈顏，莫由審察，必於晨朝持大明鏡，引光內照，乃覩靈相。夫有見者，自增悲感。
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如來以印度吠舍佉月後半八日成等正覺，當此三月八日也。上座部則吠舍佉月後半十五日成等正覺，當此三月十五日也。是時如來年三十矣。或曰年三十五矣。
如來以印度吠舍佉月後半八日成等正覺，當此三月八日也。上座部則吠舍佉月後半十五日成等正覺，當此三月十五日也。是時如來年三十矣。或曰年三十五矣。
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菩提樹北有佛經行之處。如來成正覺已，不起于座，七日寂定。其起也，至菩提樹北，七日經行，東西往來，行十餘步，異華隨迹十有八文。後人於此壘甎為基，高餘三尺。聞諸先志曰：此聖迹基，表人命之脩短也，先發誠願，後乃度量，隨壽脩短，數有增減。
菩提樹北有佛經行之處。如來成正覺已，不起于座，七日寂定。其起也，至菩提樹北，七日經行，東西往來，行十餘步，異華隨迹十有八文。後人於此壘甎為基，高餘三尺。聞諸先志曰：此聖迹基，表人命之脩短也，先發誠願，後乃度量，隨壽脩短，數有增減。
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經行基北，道右，盤石上，大精舍中，有佛像，舉目上望。昔者，如來於此七日觀菩提樹，目不暫捨。為報樹恩，故此瞻望。
經行基北，道右，盤石上，大精舍中，有佛像，舉目上望。昔者，如來於此七日觀菩提樹，目不暫捨。為報樹恩，故此瞻望。
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菩提樹西不遠，大精舍中，有鍮石佛像，飾以奇珍，東面而立。前有青石，奇文異采，是昔如來初成正覺，梵王起七寶堂，帝釋建七寶座，佛於其上七日思惟，放異光明，照菩提樹。去聖悠遠，寶變為石。
菩提樹西不遠，大精舍中，有鍮石佛像，飾以奇珍，東面而立。前有青石，奇文異采，是昔如來初成正覺，梵王起七寶堂，帝釋建七寶座，佛於其上七日思惟，放異光明，照菩提樹。去聖悠遠，寶變為石。
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菩提樹南不遠，有窣堵波，高百餘尺，無憂王之所建也。菩薩既濯尼連河，將趣菩提樹，竊自思念何以為座？尋自發明當須淨草。天帝釋化其身為刈草人，荷而逐路。菩薩謂曰：「所荷之草頗能惠耶？」化人聞命，恭以草奉，菩薩受已，執而前進。
菩提樹南不遠，有窣堵波，高百餘尺，無憂王之所建也。菩薩既濯尼連河，將趣菩提樹，竊自思念何以為座？尋自發明當須淨草。天帝釋化其身為刈草人，荷而逐路。菩薩謂曰：「所荷之草頗能惠耶？」化人聞命，恭以草奉，菩薩受已，執而前進。
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受草東北不遠，有窣堵波，是菩薩將證佛果，青雀、群鹿呈祥之處。印度休徵，斯為嘉應，故淨居天隨順世間，群從飛繞，効靈顯聖。
受草東北不遠，有窣堵波，是菩薩將證佛果，青雀、群鹿呈祥之處。印度休徵，斯為嘉應，故淨居天隨順世間，群從飛繞，効靈顯聖。
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菩提樹東，大路左右，各一窣堵波，是魔王嬈菩薩處也。菩薩將證佛果，魔王勸受輪王，策說不行，殷憂而返。魔王之女請往誘焉，菩薩威神，衰變冶容，扶羸策杖，相携而退。
菩提樹東，大路左右，各一窣堵波，是魔王嬈菩薩處也。菩薩將證佛果，魔王勸受輪王，策說不行，殷憂而返。魔王之女請往誘焉，菩薩威神，衰變冶容，扶羸策杖，相携而退。
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菩提樹西北，精舍中，有迦葉波佛像，既稱靈聖，時燭光明。聞諸先記曰：若人至誠，旋繞七周，在所生處，得宿命智。
菩提樹西北，精舍中，有迦葉波佛像，既稱靈聖，時燭光明。聞諸先記曰：若人至誠，旋繞七周，在所生處，得宿命智。
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迦葉波佛精舍西北二甎室，各有地神之像。昔者如來將成正覺，一報魔至，一為佛證。後人念功，圖形旌德。
迦葉波佛精舍西北二甎室，各有地神之像。昔者如來將成正覺，一報魔至，一為佛證。後人念功，圖形旌德。
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菩提樹垣西不遠，有窣堵波，謂欝金香，高四十餘尺，漕炬吒國商主之所建也。昔漕炬吒國有大商主，宗事天神，祠求福利，輕蔑佛法，不信因果。其後將諸商侶，貿遷有無，泛舟南海，遭風失路，波濤飄浪，時經三歲，資糧罄竭，糊口不充。同舟之人，朝不謀夕，勠力同志，念所事天，心慮已勞，冥功不濟。俄見大山，崇崖峻嶺，兩日聯暉，重明照朗。時諸商侶更相慰曰：「我曹有福，過此大山，宜於中止，得安樂。」商主曰：「非山也，乃摩竭魚耳。崇崖峻嶺，鬚鬣也；兩日聯暉，眼光也。」言聲未靜，舟帆飄湊。於是商主告諸侶曰：「我聞觀自在菩薩於諸危厄能施安樂，宜各至誠，稱其名字。」遂即同聲，歸命稱念。崇山既隱，兩日亦沒。俄見沙門，威儀庠序，杖錫凌虛，而來拯溺，不踰時而至本國矣。因即信心貞固，求福不回，建窣堵波，式修供養，以欝金香泥而周塗上下。既發信心，率其同志，躬禮聖迹，觀菩提樹。未暇言歸，已淹晦朔。商侶同遊，更相謂曰：「山川悠間，鄉國遼遠，昔所建立窣堵波者，我曹在此，誰其灑掃？」言訖，旋繞至此，忽見窣堵波，駭其由致，即前瞻察，乃本國所建窣堵波也。故今印度因以欝金為名。
菩提樹垣西不遠，有窣堵波，謂欝金香，高四十餘尺，漕炬吒國商主之所建也。昔漕炬吒國有大商主，宗事天神，祠求福利，輕蔑佛法，不信因果。其後將諸商侶，貿遷有無，泛舟南海，遭風失路，波濤飄浪，時經三歲，資糧罄竭，糊口不充。同舟之人，朝不謀夕，勠力同志，念所事天，心慮已勞，冥功不濟。俄見大山，崇崖峻嶺，兩日聯暉，重明照朗。時諸商侶更相慰曰：「我曹有福，過此大山，宜於中止，得安樂。」商主曰：「非山也，乃摩竭魚耳。崇崖峻嶺，鬚鬣也；兩日聯暉，眼光也。」言聲未靜，舟帆飄湊。於是商主告諸侶曰：「我聞觀自在菩薩於諸危厄能施安樂，宜各至誠，稱其名字。」遂即同聲，歸命稱念。崇山既隱，兩日亦沒。俄見沙門，威儀庠序，杖錫凌虛，而來拯溺，不踰時而至本國矣。因即信心貞固，求福不回，建窣堵波，式修供養，以欝金香泥而周塗上下。既發信心，率其同志，躬禮聖迹，觀菩提樹。未暇言歸，已淹晦朔。商侶同遊，更相謂曰：「山川悠間，鄉國遼遠，昔所建立窣堵波者，我曹在此，誰其灑掃？」言訖，旋繞至此，忽見窣堵波，駭其由致，即前瞻察，乃本國所建窣堵波也。故今印度因以欝金為名。
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菩提樹垣東南隅，尼拘律樹側，窣堵波傍有精舍，中作佛坐像。昔如來初證佛果，大梵天王於此勸請轉妙法輪。
菩提樹垣東南隅，尼拘律樹側，窣堵波傍有精舍，中作佛坐像。昔如來初證佛果，大梵天王於此勸請轉妙法輪。
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菩提樹垣內，四隅皆有大窣堵波。在昔如來受吉祥草已，趣菩提樹，先歷四隅，大地震動，至金剛座，方得安靜。樹垣之內，聖迹鱗次，羌難遍舉。
菩提樹垣內，四隅皆有大窣堵波。在昔如來受吉祥草已，趣菩提樹，先歷四隅，大地震動，至金剛座，方得安靜。樹垣之內，聖迹鱗次，羌難遍舉。
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菩提樹垣外，西南窣堵波，奉乳糜二牧女故宅。其側窣堵波，牧女於此煮糜。次此窣堵波，如來受糜處也。
菩提樹垣外，西南窣堵波，奉乳糜二牧女故宅。其側窣堵波，牧女於此煮糜。次此窣堵波，如來受糜處也。
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菩提樹垣南門外有大池，周七百餘步，清瀾澄鏡，龍魚潛宅，婆羅門兄弟承大自在天命之所鑿也。次南一池，在昔如來初成正覺，方欲浣濯，天帝釋為佛化成池。西有大石，佛浣衣已，方欲曝曬，天帝釋自大雪山持來也。其側窣堵波，如來於此納故衣。次南林中窣堵波，如來受貧老母施故衣處。
菩提樹垣南門外有大池，周七百餘步，清瀾澄鏡，龍魚潛宅，婆羅門兄弟承大自在天命之所鑿也。次南一池，在昔如來初成正覺，方欲浣濯，天帝釋為佛化成池。西有大石，佛浣衣已，方欲曝曬，天帝釋自大雪山持來也。其側窣堵波，如來於此納故衣。次南林中窣堵波，如來受貧老母施故衣處。
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帝釋化池東，林中有目支隣陀龍王池，其水清黑，其味甘美。西岸有小精舍，中作佛像。昔如來初成正覺，於此宴坐，七日入定。時此龍王警衛如來，即以其身繞佛七匝，化出多頭，俯垂為蓋，故池東岸有其室焉。
帝釋化池東，林中有目支隣陀龍王池，其水清黑，其味甘美。西岸有小精舍，中作佛像。昔如來初成正覺，於此宴坐，七日入定。時此龍王警衛如來，即以其身繞佛七匝，化出多頭，俯垂為蓋，故池東岸有其室焉。
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目支隣陀龍池東，林中精舍有佛羸瘦之像。其側有經行之所，長七十餘步，南北各有卑鉢羅樹。故今土俗，諸有嬰疾，香油塗像，多蒙除差。是菩薩修苦行處。如來為伏外道，又受魔請，於是苦行六年，日食一麻一麥，形容憔悴，膚體羸瘠，經行往來，攀樹後起。
目支隣陀龍池東，林中精舍有佛羸瘦之像。其側有經行之所，長七十餘步，南北各有卑鉢羅樹。故今土俗，諸有嬰疾，香油塗像，多蒙除差。是菩薩修苦行處。如來為伏外道，又受魔請，於是苦行六年，日食一麻一麥，形容憔悴，膚體羸瘠，經行往來，攀樹後起。
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菩薩苦行卑鉢羅樹側有窣堵波，是阿若憍陳如等五人住處。初，太子之捨家也，彷徨山澤，棲息林泉，時淨飯王乃命五人隨瞻侍焉。太子既修苦行，憍陳如等亦即勤求。憍陳如等住處東南有窣堵波，菩薩入尼連禪那河沐浴之處。河側不遠，菩薩於此受食乳糜。其側窣堵波，二長者獻麨蜜處。佛在樹下結加趺坐，寂然宴默，受解脫樂，過七日後，方從定起。時二商主行次林外，而彼林神告商主曰：「釋種太子今在此中，初證佛果，心凝寂定，四十九日未有所食，隨有奉上，獲大善利。」時二商主各持行資麨蜜奉上，世尊納受。
菩薩苦行卑鉢羅樹側有窣堵波，是阿若憍陳如等五人住處。初，太子之捨家也，彷徨山澤，棲息林泉，時淨飯王乃命五人隨瞻侍焉。太子既修苦行，憍陳如等亦即勤求。憍陳如等住處東南有窣堵波，菩薩入尼連禪那河沐浴之處。河側不遠，菩薩於此受食乳糜。其側窣堵波，二長者獻麨蜜處。佛在樹下結加趺坐，寂然宴默，受解脫樂，過七日後，方從定起。時二商主行次林外，而彼林神告商主曰：「釋種太子今在此中，初證佛果，心凝寂定，四十九日未有所食，隨有奉上，獲大善利。」時二商主各持行資麨蜜奉上，世尊納受。
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長者獻麨側有窣堵波，四天奉鉢處。商主既獻麨蜜，世尊思以何器受之。時四天從四方來，各持金鉢，而以奉上。世尊默然，而不納受，以為出家不宜此器。四天王捨金鉢，奉銀鉢，乃至頗胝、琉璃、馬腦、車渠、真珠等鉢，世尊如是皆不為受。四天王各還宮，奉持石鉢，紺青映徹，重以進獻。世尊斷彼此故，而總受之，次第重疊，按為一鉢，故其外則有四隆焉。
長者獻麨側有窣堵波，四天奉鉢處。商主既獻麨蜜，世尊思以何器受之。時四天從四方來，各持金鉢，而以奉上。世尊默然，而不納受，以為出家不宜此器。四天王捨金鉢，奉銀鉢，乃至頗胝、琉璃、馬腦、車渠、真珠等鉢，世尊如是皆不為受。四天王各還宮，奉持石鉢，紺青映徹，重以進獻。世尊斷彼此故，而總受之，次第重疊，按為一鉢，故其外則有四隆焉。
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四天王獻鉢側不遠，有窣堵波，如來為母說法處也。如來既成正覺，稱天人師，其母摩耶自天宮降於此處，世尊隨機示教利喜。其側涸池岸有窣堵波，在昔如來見諸神變化有緣處。
四天王獻鉢側不遠，有窣堵波，如來為母說法處也。如來既成正覺，稱天人師，其母摩耶自天宮降於此處，世尊隨機示教利喜。其側涸池岸有窣堵波，在昔如來見諸神變化有緣處。
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現神變側有窣堵波，如來度優樓頻螺迦葉波三兄弟及千門人處。如來方垂善道，隨應降伏，時優樓頻螺迦葉波五百門人請受佛教，迦葉波曰：「吾亦與爾俱返迷途。」於是相從來至佛所。如來告曰：「棄鹿皮衣，捨祭火具。」時諸梵志恭承聖教，以其服用投尼連河。捺地迦葉波見諸祭器隨流漂泛，與其門人候兄動靜，既見改轍，亦隨染衣。伽耶迦葉波二百門人。聞其兄之捨法也，亦至佛所，願修梵行。
現神變側有窣堵波，如來度優樓頻螺迦葉波三兄弟及千門人處。如來方垂善道，隨應降伏，時優樓頻螺迦葉波五百門人請受佛教，迦葉波曰：「吾亦與爾俱返迷途。」於是相從來至佛所。如來告曰：「棄鹿皮衣，捨祭火具。」時諸梵志恭承聖教，以其服用投尼連河。捺地迦葉波見諸祭器隨流漂泛，與其門人候兄動靜，既見改轍，亦隨染衣。伽耶迦葉波二百門人。聞其兄之捨法也，亦至佛所，願修梵行。
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度迦葉波兄弟西北窣堵波，是如來伏迦葉波所事火龍處。如來將化其人，克伏所宗，乃止梵志火龍之室。夜分已後，龍吐煙焰，佛既入定，亦起火光，其室洞然，猛焰炎熾。諸梵志師恐火害佛，莫不奔赴，悲號愍惜。優樓頻螺迦葉波謂其徒曰：「以今觀之，未必火也，當是沙門伏火龍耳。」如來乃以火龍盛置鉢中，清旦持示外道門人。其側窣堵波，五百獨覺同入涅槃處也。
度迦葉波兄弟西北窣堵波，是如來伏迦葉波所事火龍處。如來將化其人，克伏所宗，乃止梵志火龍之室。夜分已後，龍吐煙焰，佛既入定，亦起火光，其室洞然，猛焰炎熾。諸梵志師恐火害佛，莫不奔赴，悲號愍惜。優樓頻螺迦葉波謂其徒曰：「以今觀之，未必火也，當是沙門伏火龍耳。」如來乃以火龍盛置鉢中，清旦持示外道門人。其側窣堵波，五百獨覺同入涅槃處也。
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目支隣陀龍池南窣堵波，迦葉波救如來溺水處也。迦葉兄弟時推神通，遠近仰德，黎庶歸心。世尊方導迷徒，大權攝化，興布密雲，降澍暴雨，周佛所居，令獨無水。迦葉是時見此雲雨，謂門人曰：「沙門住處將不漂溺？」泛舟來救，乃見世尊履水如地，蹈河中流，水分沙現。迦葉見已，心伏而退。
目支隣陀龍池南窣堵波，迦葉波救如來溺水處也。迦葉兄弟時推神通，遠近仰德，黎庶歸心。世尊方導迷徒，大權攝化，興布密雲，降澍暴雨，周佛所居，令獨無水。迦葉是時見此雲雨，謂門人曰：「沙門住處將不漂溺？」泛舟來救，乃見世尊履水如地，蹈河中流，水分沙現。迦葉見已，心伏而退。
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菩提樹垣東門外二三里，有盲龍室。此龍者，殃累宿積，報受生盲。如來自前正覺山欲趣菩提樹，途次室側，龍眼忽明，乃見菩薩將趣佛樹，謂菩薩曰：「仁今不久當成正覺。我眼盲冥，于茲已久，有佛興世，我眼輒明。賢劫之中，過去三佛出興世時，已得明視。仁今至此，我眼忽開，以故知之，當成佛矣。」
菩提樹垣東門外二三里，有盲龍室。此龍者，殃累宿積，報受生盲。如來自前正覺山欲趣菩提樹，途次室側，龍眼忽明，乃見菩薩將趣佛樹，謂菩薩曰：「仁今不久當成正覺。我眼盲冥，于茲已久，有佛興世，我眼輒明。賢劫之中，過去三佛出興世時，已得明視。仁今至此，我眼忽開，以故知之，當成佛矣。」
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菩提樹垣東門側有窣堵波，魔王怖菩薩之處。初，魔王知菩薩將成正覺也，誘亂不遂，憂惶無賴，集諸神眾，齊整魔軍，治兵振旅，將脅菩薩。於是風雨飄注，雷電晦冥，縱火飛煙，揚沙激石，備矛楯之具，極弦矢之用。菩薩於是入大慈定，凡厥兵杖變為蓮華。魔軍怖駭，奔馳退散。其側不遠有二窣堵波，帝釋、梵王之所建也。
菩提樹垣東門側有窣堵波，魔王怖菩薩之處。初，魔王知菩薩將成正覺也，誘亂不遂，憂惶無賴，集諸神眾，齊整魔軍，治兵振旅，將脅菩薩。於是風雨飄注，雷電晦冥，縱火飛煙，揚沙激石，備矛楯之具，極弦矢之用。菩薩於是入大慈定，凡厥兵杖變為蓮華。魔軍怖駭，奔馳退散。其側不遠有二窣堵波，帝釋、梵王之所建也。
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菩提樹北門外摩訶菩提僧伽藍，其先僧伽羅國王之所建也。庭宇六院，觀閣三層，周堵垣牆高三四丈，極工人之妙，窮丹青之飾。至於佛像，鑄以金銀，凡厥莊嚴，廁以珍寶。諸窣堵波高廣妙飾，中有如來舍利，其骨舍利大如手指節。光潤鮮白皎徹中外。其肉舍利如大真珠，色帶紅縹。每歲至如來大神變月滿之日，出示眾(即印度十二月三十日，當此正月十五日也)。此時也，或放光，或雨花。僧徒減千人，習學大乘、上座部法，律儀清肅，戒行貞明。
菩提樹北門外摩訶菩提僧伽藍，其先僧伽羅國王之所建也。庭宇六院，觀閣三層，周堵垣牆高三四丈，極工人之妙，窮丹青之飾。至於佛像，鑄以金銀，凡厥莊嚴，廁以珍寶。諸窣堵波高廣妙飾，中有如來舍利，其骨舍利大如手指節。光潤鮮白皎徹中外。其肉舍利如大真珠，色帶紅縹。每歲至如來大神變月滿之日，出示眾(即印度十二月三十日，當此正月十五日也)。此時也，或放光，或雨花。僧徒減千人，習學大乘、上座部法，律儀清肅，戒行貞明。
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昔者，南海僧伽羅國，其王淳信佛法，發自天然。有族弟出家，想佛聖迹，遠遊印度，寓諸伽藍，咸輕邊鄙。於是返迹本國，王躬遠迎，沙門悲耿，似若不能言。王曰：「將何所負，若此殷憂？」沙門曰：「憑恃國威，遊方問道，羈旅異域，載罹寒暑，動遭凌辱，語見譏誚。負斯憂恥，詎得歡心？」曰：「若是者何謂也？」曰：「誠願大王福田為意，於諸印度建立伽藍，既旌聖迹，又擅高名，福資先王，恩及後嗣。」曰：「斯事甚美，聞之何晚？」於是以國中寶獻印度王。王既納貢，義存懷遠，謂使臣曰：「我今將何持報來命？」使臣曰：「僧伽羅王稽首印度大吉祥王！威德遠振，惠澤遐被，下土沙門，欽風慕化，敢遊上國，展敬聖迹，寓諸伽藍，莫之見館，艱辛已極，蒙恥而歸。竊圖遠謀，貽範來葉，於諸印度建此伽藍，使客遊乞士，息肩有所，兩國交歡，行人無替。」王曰：「如來潛化，遺風斯在，聖迹之所，任取一焉。」使者奉辭報命，群臣拜賀，遂乃集諸沙門，評議建立。沙門曰：「菩提樹者，去來諸佛咸此證聖，考之異議，無出此謀。」於是捨國珍寶，建此伽藍，以其國僧而修供養，乃刻銅為記曰：「夫周給無私，諸佛至教；慧濟有緣，先聖明訓。今我小子，丕承王業，式建伽藍，用旌聖迹，福資祖考，惠被黎元。唯我國僧而得自在，及有國人亦同僧例。傳之後嗣，永永無窮。」故此伽藍多執師子國僧也。
昔者，南海僧伽羅國，其王淳信佛法，發自天然。有族弟出家，想佛聖迹，遠遊印度，寓諸伽藍，咸輕邊鄙。於是返迹本國，王躬遠迎，沙門悲耿，似若不能言。王曰：「將何所負，若此殷憂？」沙門曰：「憑恃國威，遊方問道，羈旅異域，載罹寒暑，動遭凌辱，語見譏誚。負斯憂恥，詎得歡心？」曰：「若是者何謂也？」曰：「誠願大王福田為意，於諸印度建立伽藍，既旌聖迹，又擅高名，福資先王，恩及後嗣。」曰：「斯事甚美，聞之何晚？」於是以國中寶獻印度王。王既納貢，義存懷遠，謂使臣曰：「我今將何持報來命？」使臣曰：「僧伽羅王稽首印度大吉祥王！威德遠振，惠澤遐被，下土沙門，欽風慕化，敢遊上國，展敬聖迹，寓諸伽藍，莫之見館，艱辛已極，蒙恥而歸。竊圖遠謀，貽範來葉，於諸印度建此伽藍，使客遊乞士，息肩有所，兩國交歡，行人無替。」王曰：「如來潛化，遺風斯在，聖迹之所，任取一焉。」使者奉辭報命，群臣拜賀，遂乃集諸沙門，評議建立。沙門曰：「菩提樹者，去來諸佛咸此證聖，考之異議，無出此謀。」於是捨國珍寶，建此伽藍，以其國僧而修供養，乃刻銅為記曰：「夫周給無私，諸佛至教；慧濟有緣，先聖明訓。今我小子，丕承王業，式建伽藍，用旌聖迹，福資祖考，惠被黎元。唯我國僧而得自在，及有國人亦同僧例。傳之後嗣，永永無窮。」故此伽藍多執師子國僧也。
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菩提樹南十餘里，聖迹相隣，難以備舉。每歲比丘解安居，四方法俗百千萬眾，七日七夜，持香花，鼓音樂，遍遊林中，禮拜供養。印度僧徒依佛聖教，皆以室羅伐拏月前半一日入兩安居，當此五月十六日；以頞濕縛庾闍月後半十五日解兩安居，當此八月十五日。印度月名，依星而建，古今不易，諸部無差。良以方言未融，傳譯有謬，分時計月，致斯乖異，故以四月十六日入安居，七月十五日解安居也。
菩提樹南十餘里，聖迹相隣，難以備舉。每歲比丘解安居，四方法俗百千萬眾，七日七夜，持香花，鼓音樂，遍遊林中，禮拜供養。印度僧徒依佛聖教，皆以室羅伐拏月前半一日入兩安居，當此五月十六日；以頞濕縛庾闍月後半十五日解兩安居，當此八月十五日。印度月名，依星而建，古今不易，諸部無差。良以方言未融，傳譯有謬，分時計月，致斯乖異，故以四月十六日入安居，七月十五日解安居也。
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大唐西域記卷第八
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