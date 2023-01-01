大唐西域記卷第七(五國) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐西域記卷第七(五國)

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

大總持寺沙門辯機撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大總持寺沙門辯機撰

婆羅痆(女黠反)斯國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅痆(女黠反)斯國

戰主國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戰主國

吠舍釐國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吠舍釐國

弗栗恃國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弗栗恃國

尼波羅國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼波羅國

婆羅痆斯國，周四千餘里。國大都城西臨殑伽河，長十八九里，廣五六里。閭閻櫛比，居人殷盛，家積巨萬，室盈奇貨。人性溫恭，俗重強學，多信外道，少敬佛法。氣序和，穀稼盛，果木扶疎，茂草靃靡。伽藍三十餘所，僧徒三千餘人，並學小乘正量部法。天祠百餘所，外道萬餘人，並多宗事大自在天，或斷髮，或椎髻，露形無服，塗身以灰，精勤苦行，求出生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅痆斯國，周四千餘里。國大都城西臨殑伽河，長十八九里，廣五六里。閭閻櫛比，居人殷盛，家積巨萬，室盈奇貨。人性溫恭，俗重強學，多信外道，少敬佛法。氣序和，穀稼盛，果木扶疎，茂草靃靡。伽藍三十餘所，僧徒三千餘人，並學小乘正量部法。天祠百餘所，外道萬餘人，並多宗事大自在天，或斷髮，或椎髻，露形無服，塗身以灰，精勤苦行，求出生死。

大城中天祠二十所，層臺祠宇，雕石文木，茂林相蔭，清流交帶，鍮石天像量減百尺，威嚴肅然，懍懍如在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大城中天祠二十所，層臺祠宇，雕石文木，茂林相蔭，清流交帶，鍮石天像量減百尺，威嚴肅然，懍懍如在。

大城東北婆羅痆河西有窣堵波，無憂王之所建也，高百餘尺。前建石柱，碧鮮若鏡，光潤凝流，其中常現如來影像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大城東北婆羅痆河西有窣堵波，無憂王之所建也，高百餘尺。前建石柱，碧鮮若鏡，光潤凝流，其中常現如來影像。

婆羅痆河東北行十餘里，至鹿野伽藍，區界八分，連垣周堵，層軒重閣，麗窮規矩。僧徒一千五百人，並學小乘正量部法。大垣中有精舍，高二百餘尺，上以黃金隱起作菴沒羅果，石為基階，甎作層龕，翕匝四周，節級百數，皆有隱起黃金佛像，精舍之中有鍮石佛像，量等如來身，作轉法輪勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅痆河東北行十餘里，至鹿野伽藍，區界八分，連垣周堵，層軒重閣，麗窮規矩。僧徒一千五百人，並學小乘正量部法。大垣中有精舍，高二百餘尺，上以黃金隱起作菴沒羅果，石為基階，甎作層龕，翕匝四周，節級百數，皆有隱起黃金佛像，精舍之中有鍮石佛像，量等如來身，作轉法輪勢。

精舍西南有石窣堵波，無憂王建也，基雖傾陷，尚餘百尺。前建石柱，高七十餘尺。石含玉潤，鑒照映徹，慇懃祈請，影見眾像，善惡之相，時有見者。是如來成正覺已初轉法輪處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精舍西南有石窣堵波，無憂王建也，基雖傾陷，尚餘百尺。前建石柱，高七十餘尺。石含玉潤，鑒照映徹，慇懃祈請，影見眾像，善惡之相，時有見者。是如來成正覺已初轉法輪處也。

其側不遠窣堵波，是阿若憍陳如等見菩薩捨苦行，遂不侍衛，來至於此，而自習定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其側不遠窣堵波，是阿若憍陳如等見菩薩捨苦行，遂不侍衛，來至於此，而自習定。

其傍窣堵波，是五百獨覺同入涅槃處。又三窣堵波，過去三佛坐及經行遺迹之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其傍窣堵波，是五百獨覺同入涅槃處。又三窣堵波，過去三佛坐及經行遺迹之所。

三佛經行側有窣堵波，是梅呾麗耶(唐言慈，即姓也。舊曰彌勒，訛略也)菩薩受成佛記處。昔者如來在王舍城鷲峯山告諸苾芻：「當來之世，此贍部洲土地平正，人壽八萬歲，有婆羅門子慈氏者，身真金色，光明照朗，當捨家成正覺，廣為眾生三會說法。其濟度者，皆我遺法植福眾生也。其於三寶深敬一心，在家、出家，持戒、犯戒，皆蒙化導，證果解脫。三會說法之中，度我遺法之徒，然後乃化同緣善友。」是時慈氏菩薩聞佛此說，從坐起，白佛言：「願我作彼慈氏世尊。」如來告曰：「如汝所言，當證此果。如上所說，皆汝教化之儀也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三佛經行側有窣堵波，是梅呾麗耶(唐言慈，即姓也。舊曰彌勒，訛略也)菩薩受成佛記處。昔者如來在王舍城鷲峯山告諸苾芻：「當來之世，此贍部洲土地平正，人壽八萬歲，有婆羅門子慈氏者，身真金色，光明照朗，當捨家成正覺，廣為眾生三會說法。其濟度者，皆我遺法植福眾生也。其於三寶深敬一心，在家、出家，持戒、犯戒，皆蒙化導，證果解脫。三會說法之中，度我遺法之徒，然後乃化同緣善友。」是時慈氏菩薩聞佛此說，從坐起，白佛言：「願我作彼慈氏世尊。」如來告曰：「如汝所言，當證此果。如上所說，皆汝教化之儀也。」

慈氏菩薩受記西有窣堵波，是釋迦菩薩受記之處。賢劫中人壽二萬歲，迦葉波佛出現於世，轉妙法輪，開化含識，授護明菩薩記曰：「是菩薩於當來世眾生壽命百歲之時，當得成佛，號釋迦牟尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩受記西有窣堵波，是釋迦菩薩受記之處。賢劫中人壽二萬歲，迦葉波佛出現於世，轉妙法輪，開化含識，授護明菩薩記曰：「是菩薩於當來世眾生壽命百歲之時，當得成佛，號釋迦牟尼。」

釋迦菩薩受記南不遠，有過去四佛經行遺迹，長五十餘步，高可七尺，以青石積成，上作如來經行之像，像形傑異，威嚴肅然，肉髻之上特出鬚髮，靈相無隱，神鑒有徵。於其垣內，聖迹寔多，諸精舍、窣堵波數百餘所，略舉二三難用詳述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦菩薩受記南不遠，有過去四佛經行遺迹，長五十餘步，高可七尺，以青石積成，上作如來經行之像，像形傑異，威嚴肅然，肉髻之上特出鬚髮，靈相無隱，神鑒有徵。於其垣內，聖迹寔多，諸精舍、窣堵波數百餘所，略舉二三難用詳述。

伽藍垣西有一清池，周二百餘步，如來嘗中盥浴。次西大池，周一百八十步，如來嘗中滌器。次北有池，周百五十步，如來嘗中浣衣。凡此三池，並有龍止。其水既深，其味又甘，澄淨皎潔，常無增減。有人慢心，濯此池者，金毘羅獸多為之害；若深恭敬，汲用無懼。浣衣池側大方石上，有如來袈裟之迹，其文明徹，煥如彫鏤，諸淨信者每來供養。外道凶人輕蹈此石，池中龍王便興風雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍垣西有一清池，周二百餘步，如來嘗中盥浴。次西大池，周一百八十步，如來嘗中滌器。次北有池，周百五十步，如來嘗中浣衣。凡此三池，並有龍止。其水既深，其味又甘，澄淨皎潔，常無增減。有人慢心，濯此池者，金毘羅獸多為之害；若深恭敬，汲用無懼。浣衣池側大方石上，有如來袈裟之迹，其文明徹，煥如彫鏤，諸淨信者每來供養。外道凶人輕蹈此石，池中龍王便興風雨。

池側不遠有窣堵波，是如來修菩薩行時，為六牙象王，獵人利其牙也，詐服袈裟，彎弧伺捕，象王為敬袈裟，遂捩牙而授焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池側不遠有窣堵波，是如來修菩薩行時，為六牙象王，獵人利其牙也，詐服袈裟，彎弧伺捕，象王為敬袈裟，遂捩牙而授焉。

捩牙側不遠有窣堵波，是如來修菩薩行時，愍世無禮，示為鳥身，與彼獼猴、白象，於此相問，誰先見是尼拘律樹，各言事迹，遂編長幼，化漸遠近，人知上下，道俗歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捩牙側不遠有窣堵波，是如來修菩薩行時，愍世無禮，示為鳥身，與彼獼猴、白象，於此相問，誰先見是尼拘律樹，各言事迹，遂編長幼，化漸遠近，人知上下，道俗歸依。

其側不遠，大林中有窣堵波，是如來昔與提婆達多俱為鹿王斷事之處。昔於此處大林之中，有兩群鹿，各五百餘。時此國王畋遊原澤，菩薩鹿王前請王曰：「大王校獵中原，縱燎飛矢，凡我徒屬，命盡茲晨，不日腐臭，無所充膳。願欲次差，日輸一鹿。王有割鮮之膳，我延旦夕之命。」王善其言，迴駕而返。兩群之鹿，更次輸命。提婆群中有懷孕鹿，次當就死，白其王曰：「身雖應死，子未次也。」鹿王怒曰：「誰不寶命！」雌鹿歎曰：「吾王不仁，死無日矣。」乃告急菩薩鹿王。鹿王曰：「悲哉慈母之心，恩及未形之子！吾今代汝。」遂至王門。道路之人傳聲唱曰：「彼大鹿王今來入邑。」都人士庶莫不馳觀。王之聞也，以為不誠。門者白王，王乃信然。曰：「鹿王何遽來耶？」鹿曰：「有雌鹿當死，胎子未產，心不能忍，敢以身代。」王聞歎曰：「我人身鹿也，爾鹿身人也。」於是悉放諸鹿，不復輸命，即以其林為諸鹿藪，因而謂之施鹿林焉。鹿野之號，自此而興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其側不遠，大林中有窣堵波，是如來昔與提婆達多俱為鹿王斷事之處。昔於此處大林之中，有兩群鹿，各五百餘。時此國王畋遊原澤，菩薩鹿王前請王曰：「大王校獵中原，縱燎飛矢，凡我徒屬，命盡茲晨，不日腐臭，無所充膳。願欲次差，日輸一鹿。王有割鮮之膳，我延旦夕之命。」王善其言，迴駕而返。兩群之鹿，更次輸命。提婆群中有懷孕鹿，次當就死，白其王曰：「身雖應死，子未次也。」鹿王怒曰：「誰不寶命！」雌鹿歎曰：「吾王不仁，死無日矣。」乃告急菩薩鹿王。鹿王曰：「悲哉慈母之心，恩及未形之子！吾今代汝。」遂至王門。道路之人傳聲唱曰：「彼大鹿王今來入邑。」都人士庶莫不馳觀。王之聞也，以為不誠。門者白王，王乃信然。曰：「鹿王何遽來耶？」鹿曰：「有雌鹿當死，胎子未產，心不能忍，敢以身代。」王聞歎曰：「我人身鹿也，爾鹿身人也。」於是悉放諸鹿，不復輸命，即以其林為諸鹿藪，因而謂之施鹿林焉。鹿野之號，自此而興。

伽藍西南二三里，有窣堵波，高三百餘尺，基趾廣峙，瑩飾奇珍，上無層龕，便置覆鉢，雖建表柱，而無輪鐸。其側有小窣堵波，是阿若憍陳如等五人棄制迎佛處也。初，薩婆曷剌他悉陀(唐言一切義成。舊曰悉達多，訛略也)太子踰城之後，棲山隱谷，忘身殉法。淨飯王乃命家族三人、舅氏二人曰：「我子一切義成捨家修學，孤遊山澤，獨處林藪，故命爾曹隨知所止。內則叔父、伯舅，外則既君且臣，凡厥動靜，宜知進止。」五人銜命，相望營衛，因即勤求，欲期出離。每相謂曰：「夫修道者，苦證耶？樂證耶？」二人曰：「安樂為道。」三人曰：「勤苦為道。」二三交爭，未有以明。於是太子思惟至理，為伏苦行外道，節麻米以支身。彼二人者見而言曰：「太子所行非真實法。夫道也者，樂以證之，今乃勤苦，非吾徒也。」捨而遠遁，思惟果證。太子六年苦行，未證菩提，欲驗苦行非真，受乳糜而證果。斯三人者聞而歎曰：「功垂成矣，今其退矣。六年苦行，一日捐功！」於是相從求訪二人，既相見已，匡坐高論，更相議曰：「昔見太子一切義成，出王宮，就荒谷，去珍服，披鹿皮，精勤勵志，貞節苦心，求深妙法，期無上果。今乃受牧女乳糜，敗道虧志，吾知之矣，無能為也。」彼二人曰：「君何見之晚歟？此猖蹶人耳。夫處乎深宮，安乎尊勝，不能靜志，遠迹山林，棄轉輪王位，為鄙賤人行，何可念哉？言增忉怛耳！」菩薩浴尼連河，坐菩提樹，成等正覺，號天人師，寂然宴默，惟察應度，曰：「彼欝頭藍子者，證非想定，堪受妙法。」空中諸天尋聲報曰：「欝頭藍子命終已來，經今七日。」如來歎惜：「如何不遇，垂聞妙法，遽從變化？」重更觀察，營求世界，有阿藍迦藍，得無所有處定，可授至理。諸天又曰：「終已五日。」如來再歎，愍其薄祐。又更諦觀，誰應受教？唯施鹿林中有五人者，可先誘導。如來爾時起菩提樹，趣鹿野園，威儀寂靜，神光晃曜，毫含玉彩，身真金色，安詳前進，導彼五人。斯五人遙見如來，互相謂曰：「一切義成，彼來者是。歲月遽淹，聖果不證，心期已退，故尋吾徒。宜各默然，勿起迎禮。」如來漸近，威神動物，五人忘制，拜迎問訊，侍從如儀。如來漸誘，示之妙理，兩安居畢，方獲果證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍西南二三里，有窣堵波，高三百餘尺，基趾廣峙，瑩飾奇珍，上無層龕，便置覆鉢，雖建表柱，而無輪鐸。其側有小窣堵波，是阿若憍陳如等五人棄制迎佛處也。初，薩婆曷剌他悉陀(唐言一切義成。舊曰悉達多，訛略也)太子踰城之後，棲山隱谷，忘身殉法。淨飯王乃命家族三人、舅氏二人曰：「我子一切義成捨家修學，孤遊山澤，獨處林藪，故命爾曹隨知所止。內則叔父、伯舅，外則既君且臣，凡厥動靜，宜知進止。」五人銜命，相望營衛，因即勤求，欲期出離。每相謂曰：「夫修道者，苦證耶？樂證耶？」二人曰：「安樂為道。」三人曰：「勤苦為道。」二三交爭，未有以明。於是太子思惟至理，為伏苦行外道，節麻米以支身。彼二人者見而言曰：「太子所行非真實法。夫道也者，樂以證之，今乃勤苦，非吾徒也。」捨而遠遁，思惟果證。太子六年苦行，未證菩提，欲驗苦行非真，受乳糜而證果。斯三人者聞而歎曰：「功垂成矣，今其退矣。六年苦行，一日捐功！」於是相從求訪二人，既相見已，匡坐高論，更相議曰：「昔見太子一切義成，出王宮，就荒谷，去珍服，披鹿皮，精勤勵志，貞節苦心，求深妙法，期無上果。今乃受牧女乳糜，敗道虧志，吾知之矣，無能為也。」彼二人曰：「君何見之晚歟？此猖蹶人耳。夫處乎深宮，安乎尊勝，不能靜志，遠迹山林，棄轉輪王位，為鄙賤人行，何可念哉？言增忉怛耳！」菩薩浴尼連河，坐菩提樹，成等正覺，號天人師，寂然宴默，惟察應度，曰：「彼欝頭藍子者，證非想定，堪受妙法。」空中諸天尋聲報曰：「欝頭藍子命終已來，經今七日。」如來歎惜：「如何不遇，垂聞妙法，遽從變化？」重更觀察，營求世界，有阿藍迦藍，得無所有處定，可授至理。諸天又曰：「終已五日。」如來再歎，愍其薄祐。又更諦觀，誰應受教？唯施鹿林中有五人者，可先誘導。如來爾時起菩提樹，趣鹿野園，威儀寂靜，神光晃曜，毫含玉彩，身真金色，安詳前進，導彼五人。斯五人遙見如來，互相謂曰：「一切義成，彼來者是。歲月遽淹，聖果不證，心期已退，故尋吾徒。宜各默然，勿起迎禮。」如來漸近，威神動物，五人忘制，拜迎問訊，侍從如儀。如來漸誘，示之妙理，兩安居畢，方獲果證。

施鹿林東行二三里，至窣堵波，傍有涸池，周八十餘步，一名救命，又謂烈士。聞諸先志曰：數百年前，有一隱士，於此池側結廬屏迹，博習伎術，究極神理，能使瓦礫為寶，人畜易形，但未能馭風雲，陪仙駕。閱圖考古，更求仙術。其方曰：「夫神仙者，長生之術也。將欲求學，先定其志，築建壇場，周一丈餘。命一烈士，信勇昭著，執長刀，立壇隅，屏息絕言，自昏達旦；求仙者中壇而坐，手按長刀，口誦神呪，收視反聽，遲明登仙。所執銛刀變為寶劍，凌虛履空，王諸仙侶，執劍指麾，所欲皆從，無衰無老，不病不死。」是人既得仙方，行訪烈士，營求曠歲，未諧心願。後於城中遇見一人，悲號逐路。隱士覩其相，心甚慶悅，即而慰問：「何至怨傷？」曰：「我以貧窶，傭力自濟。其主見知，特深信用，期滿五歲，當酬重賞。於是忍勤苦，忘艱辛。五年將周，一旦違失，既蒙笞辱，又無所得。以此為心，悲悼誰恤？」隱士命與同遊，來至草廬，以術力故，化具肴饌，已而令入池浴，服以新衣，又以五百金錢遺之，曰：「盡當來求，幸無外也。」自時厥後，數加重賂，潛行陰德，感激其心。烈士屢求効命，以報知己。隱士曰：「我求烈士，彌歷歲時，幸而會遇，奇貌應圖，非有他故，願一夕不聲耳。」烈士曰：「死尚不辭，豈徒屏息？」於是設壇場，受仙法，依方行事，坐待日曛。曛暮之後，各司其務，隱士誦神呪，烈士按銛刀。殆將曉矣，忽發聲叫。是時空中火下，煙焰雲蒸，隱士疾引此人，入池避難。已而問曰：「誡子無聲，何以驚叫？」烈士曰：「受命後，至夜分，惛然若夢，變異更起。見昔事主躬來慰謝，感荷厚恩，忍不報語；彼人震怒，遂見殺害。受中陰身，顧屍歎惜，猶願歷世不言，以報厚德。遂見託生南印度大婆羅門家，乃至受胎出胎，備經苦厄，荷恩荷德，嘗不出聲。洎乎受業、冠、婚、喪親、生子，每念前恩，忍而不語，宗親戚屬咸見怪異。年過六十有五，我妻謂曰：『汝可言矣！若不語者，當殺汝子。』我時惟念，已隔生世，自顧衰老，唯此稚子，因止其妻，令無殺害。遂發此聲耳。」隱士曰：「我之過也！此魔嬈耳。」烈士感恩，悲事不成，憤恚而死。免火災難，故曰救命；感恩而死，又謂烈士池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施鹿林東行二三里，至窣堵波，傍有涸池，周八十餘步，一名救命，又謂烈士。聞諸先志曰：數百年前，有一隱士，於此池側結廬屏迹，博習伎術，究極神理，能使瓦礫為寶，人畜易形，但未能馭風雲，陪仙駕。閱圖考古，更求仙術。其方曰：「夫神仙者，長生之術也。將欲求學，先定其志，築建壇場，周一丈餘。命一烈士，信勇昭著，執長刀，立壇隅，屏息絕言，自昏達旦；求仙者中壇而坐，手按長刀，口誦神呪，收視反聽，遲明登仙。所執銛刀變為寶劍，凌虛履空，王諸仙侶，執劍指麾，所欲皆從，無衰無老，不病不死。」是人既得仙方，行訪烈士，營求曠歲，未諧心願。後於城中遇見一人，悲號逐路。隱士覩其相，心甚慶悅，即而慰問：「何至怨傷？」曰：「我以貧窶，傭力自濟。其主見知，特深信用，期滿五歲，當酬重賞。於是忍勤苦，忘艱辛。五年將周，一旦違失，既蒙笞辱，又無所得。以此為心，悲悼誰恤？」隱士命與同遊，來至草廬，以術力故，化具肴饌，已而令入池浴，服以新衣，又以五百金錢遺之，曰：「盡當來求，幸無外也。」自時厥後，數加重賂，潛行陰德，感激其心。烈士屢求効命，以報知己。隱士曰：「我求烈士，彌歷歲時，幸而會遇，奇貌應圖，非有他故，願一夕不聲耳。」烈士曰：「死尚不辭，豈徒屏息？」於是設壇場，受仙法，依方行事，坐待日曛。曛暮之後，各司其務，隱士誦神呪，烈士按銛刀。殆將曉矣，忽發聲叫。是時空中火下，煙焰雲蒸，隱士疾引此人，入池避難。已而問曰：「誡子無聲，何以驚叫？」烈士曰：「受命後，至夜分，惛然若夢，變異更起。見昔事主躬來慰謝，感荷厚恩，忍不報語；彼人震怒，遂見殺害。受中陰身，顧屍歎惜，猶願歷世不言，以報厚德。遂見託生南印度大婆羅門家，乃至受胎出胎，備經苦厄，荷恩荷德，嘗不出聲。洎乎受業、冠、婚、喪親、生子，每念前恩，忍而不語，宗親戚屬咸見怪異。年過六十有五，我妻謂曰：『汝可言矣！若不語者，當殺汝子。』我時惟念，已隔生世，自顧衰老，唯此稚子，因止其妻，令無殺害。遂發此聲耳。」隱士曰：「我之過也！此魔嬈耳。」烈士感恩，悲事不成，憤恚而死。免火災難，故曰救命；感恩而死，又謂烈士池。

烈士池西有三獸窣堵波，是如來修菩薩行時燒身之處。劫初時，於此林野，有狐、兔、猨，異類相悅。時天帝釋欲驗修菩薩行者，降靈應化為一老夫，謂三獸曰：「二三子善安隱乎？無驚懼耶？」曰：「涉豐草，遊茂林，異類同歡，既安且樂。」老夫曰：「聞二三子情厚意密，忘其老弊，故此遠尋。今正飢乏，何以饋食？」曰：「幸少留此，我躬馳訪。」於是同心虛己，分路營求。狐沿水濱，銜一鮮鯉，猨於林樹，採異華菓，俱來至止，同進老夫。唯免空還，遊躍左右。老夫謂曰：「以吾觀之，爾曹未和。猨狐同志，各能役心，唯兔空返，獨無相饋。以此言之，誠可知也。」兔聞譏議，謂狐、猨曰：「多聚樵蘇，方有所作。」狐、猨競馳，銜草曳木，既已蘊崇，猛焰將熾。兔曰：「仁者，我身卑劣，所求難遂，敢以微躬，充此一䬸。」辭畢入火，尋即致死。是時老夫復帝釋身，除燼收骸，傷歎良久，謂狐、猨曰：「一何至此！吾感其心，不泯其迹，寄之月輪，傳乎後世。」故彼咸言，月中之兔，自斯而有。後人於此建窣堵波。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烈士池西有三獸窣堵波，是如來修菩薩行時燒身之處。劫初時，於此林野，有狐、兔、猨，異類相悅。時天帝釋欲驗修菩薩行者，降靈應化為一老夫，謂三獸曰：「二三子善安隱乎？無驚懼耶？」曰：「涉豐草，遊茂林，異類同歡，既安且樂。」老夫曰：「聞二三子情厚意密，忘其老弊，故此遠尋。今正飢乏，何以饋食？」曰：「幸少留此，我躬馳訪。」於是同心虛己，分路營求。狐沿水濱，銜一鮮鯉，猨於林樹，採異華菓，俱來至止，同進老夫。唯免空還，遊躍左右。老夫謂曰：「以吾觀之，爾曹未和。猨狐同志，各能役心，唯兔空返，獨無相饋。以此言之，誠可知也。」兔聞譏議，謂狐、猨曰：「多聚樵蘇，方有所作。」狐、猨競馳，銜草曳木，既已蘊崇，猛焰將熾。兔曰：「仁者，我身卑劣，所求難遂，敢以微躬，充此一䬸。」辭畢入火，尋即致死。是時老夫復帝釋身，除燼收骸，傷歎良久，謂狐、猨曰：「一何至此！吾感其心，不泯其迹，寄之月輪，傳乎後世。」故彼咸言，月中之兔，自斯而有。後人於此建窣堵波。

從此順殑伽河流，東行三百餘里，至戰主國(中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此順殑伽河流，東行三百餘里，至戰主國(中印度境)。

戰主國，周二千餘里，都城臨殑伽河，周十餘里。居人豐樂，邑里相隣。土地膏腴，稼穡時播。氣序和暢，風俗淳質，人性獷烈，邪正兼信。伽藍十餘所，僧徒減千人。並皆遵習小乘教法。天祠二十，異道雜居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戰主國，周二千餘里，都城臨殑伽河，周十餘里。居人豐樂，邑里相隣。土地膏腴，稼穡時播。氣序和暢，風俗淳質，人性獷烈，邪正兼信。伽藍十餘所，僧徒減千人。並皆遵習小乘教法。天祠二十，異道雜居。

大城西北伽藍中窣堵波，無憂王之所建也。《印度記》曰：「此中有如來舍利一斗。」昔者世尊嘗於此處，七日之中，為天、人眾顯說妙法。其側則有過去三佛坐及經行遺迹之處。隣此復有慈氏菩薩像，形量雖小，威神嶷然，靈鑒潛通，奇迹間起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大城西北伽藍中窣堵波，無憂王之所建也。《印度記》曰：「此中有如來舍利一斗。」昔者世尊嘗於此處，七日之中，為天、人眾顯說妙法。其側則有過去三佛坐及經行遺迹之處。隣此復有慈氏菩薩像，形量雖小，威神嶷然，靈鑒潛通，奇迹間起。

大城東行二百餘里，至阿避陀羯剌拏僧伽藍(唐言不穿耳)。周垣不廣，彫飾甚工，花池交影，臺閣連甍，僧徒肅穆，眾儀庠序。聞諸先志曰：昔大雪山北覩貨邏國有樂學沙門，二三同志禮誦餘閑，每相謂曰：「妙理幽玄，非言談所究；聖迹昭著，可足趾所尋。宜詢莫逆，親觀聖迹。」於是二三交友，杖錫同遊。既至印度，寓諸伽藍，輕其邊鄙，莫之見舍。外迫風露，內累口腹，顏色憔悴，形容枯槁。時此國王出遊近郊，見諸客僧，怪而問曰：「何方乞士？何所因來？耳既不穿，衣又垢弊。」沙門對曰：「我，覩貨邏國人也。恭承遺教，高蹈俗塵，率其同好，觀禮聖迹。慨以薄福，眾所同棄，印度沙門，莫顧羈旅。欲還本土，巡禮未周，雖迫勤苦，心遂後已。」王聞其說，用增悲感，即斯勝地，建立伽藍，白㲲題書，為之制曰：「我惟尊居世上，貴極人中，斯皆三寶之靈祐也。既為人王，受佛付囑，凡厥染衣，吾當惠濟。建此伽藍，式招羈旅。自今已來，諸穿耳僧，我此伽藍不得止舍。」因其事迹，故以名焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大城東行二百餘里，至阿避陀羯剌拏僧伽藍(唐言不穿耳)。周垣不廣，彫飾甚工，花池交影，臺閣連甍，僧徒肅穆，眾儀庠序。聞諸先志曰：昔大雪山北覩貨邏國有樂學沙門，二三同志禮誦餘閑，每相謂曰：「妙理幽玄，非言談所究；聖迹昭著，可足趾所尋。宜詢莫逆，親觀聖迹。」於是二三交友，杖錫同遊。既至印度，寓諸伽藍，輕其邊鄙，莫之見舍。外迫風露，內累口腹，顏色憔悴，形容枯槁。時此國王出遊近郊，見諸客僧，怪而問曰：「何方乞士？何所因來？耳既不穿，衣又垢弊。」沙門對曰：「我，覩貨邏國人也。恭承遺教，高蹈俗塵，率其同好，觀禮聖迹。慨以薄福，眾所同棄，印度沙門，莫顧羈旅。欲還本土，巡禮未周，雖迫勤苦，心遂後已。」王聞其說，用增悲感，即斯勝地，建立伽藍，白㲲題書，為之制曰：「我惟尊居世上，貴極人中，斯皆三寶之靈祐也。既為人王，受佛付囑，凡厥染衣，吾當惠濟。建此伽藍，式招羈旅。自今已來，諸穿耳僧，我此伽藍不得止舍。」因其事迹，故以名焉。

阿避陀羯剌拏伽藍東南行百餘里，南渡殑伽河，至摩訶娑羅邑，並婆羅門種，不遵佛法。然見沙門，先訪學業，知其強識，方深禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿避陀羯剌拏伽藍東南行百餘里，南渡殑伽河，至摩訶娑羅邑，並婆羅門種，不遵佛法。然見沙門，先訪學業，知其強識，方深禮敬。

殑伽河北，有那羅延天祠。重閣層臺，奐甚麗飾。諸天之像，鑴石而成，工極人謀，靈應難究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殑伽河北，有那羅延天祠。重閣層臺，奐甚麗飾。諸天之像，鑴石而成，工極人謀，靈應難究。

那羅延天祠東行三十餘里，有窣堵波，無憂王之所建也，太半陷地。前建石柱，高餘二丈，上作師子之像，刻記伏鬼之事。昔於此處有曠野鬼，恃大威力，噉人血肉，作害生靈，肆極妖祟。如來愍諸眾生不得其死，以神通力誘化諸鬼，導以歸依之敬，齊以不殺之戒。諸鬼承教，奉以周旋。於是舉石請佛安坐，願聞正法，克念護持。自時厥後，無信之徒競共推移鬼置石座，動以千數，莫之能轉。茂林清池，周基左右，人至其側，無不心懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延天祠東行三十餘里，有窣堵波，無憂王之所建也，太半陷地。前建石柱，高餘二丈，上作師子之像，刻記伏鬼之事。昔於此處有曠野鬼，恃大威力，噉人血肉，作害生靈，肆極妖祟。如來愍諸眾生不得其死，以神通力誘化諸鬼，導以歸依之敬，齊以不殺之戒。諸鬼承教，奉以周旋。於是舉石請佛安坐，願聞正法，克念護持。自時厥後，無信之徒競共推移鬼置石座，動以千數，莫之能轉。茂林清池，周基左右，人至其側，無不心懼。

伏鬼側不遠，有數伽藍，雖多傾毀，尚有僧徒，並皆遵習大乘教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏鬼側不遠，有數伽藍，雖多傾毀，尚有僧徒，並皆遵習大乘教法。

從此東南行百餘里，至一窣堵波，基已傾陷，餘高數丈。昔者如來寂滅之後，八國大王分舍利也，量舍利婆羅門蜜塗瓶內，分授諸王，而婆羅門持瓶以歸，既得所粘舍利，遂建窣堵波，并瓶置內，因以名焉。後無憂王開取舍利瓶，改建大窣堵波，或至齋日，時燭光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東南行百餘里，至一窣堵波，基已傾陷，餘高數丈。昔者如來寂滅之後，八國大王分舍利也，量舍利婆羅門蜜塗瓶內，分授諸王，而婆羅門持瓶以歸，既得所粘舍利，遂建窣堵波，并瓶置內，因以名焉。後無憂王開取舍利瓶，改建大窣堵波，或至齋日，時燭光明。

從此東北度殑伽河，行百四五十里，至吠舍釐國(舊曰毘舍離國，訛也。中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東北度殑伽河，行百四五十里，至吠舍釐國(舊曰毘舍離國，訛也。中印度境)。

吠舍釐國，周五千餘里。土地沃壤，花菓茂盛，菴沒羅菓、茂遮菓既多且貴。氣序和暢，風俗淳質，好福重學，邪正雜信。伽藍數百，多已圮壞，存者三五，僧徒稀少。天祠數十，異道雜居，露形之徒，寔繁其黨。吠舍釐城已甚傾頹，其故基趾周六七十里，宮城周四五里，少有居人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吠舍釐國，周五千餘里。土地沃壤，花菓茂盛，菴沒羅菓、茂遮菓既多且貴。氣序和暢，風俗淳質，好福重學，邪正雜信。伽藍數百，多已圮壞，存者三五，僧徒稀少。天祠數十，異道雜居，露形之徒，寔繁其黨。吠舍釐城已甚傾頹，其故基趾周六七十里，宮城周四五里，少有居人。

宮城西北五六里，至一伽藍，僧徒寡少，習學小乘正量部法。傍有窣堵波，是昔如來說《毘摩羅詰經》，長者子寶積等獻寶蓋處。其東有窣堵波，舍利子等於此證無學之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮城西北五六里，至一伽藍，僧徒寡少，習學小乘正量部法。傍有窣堵波，是昔如來說《毘摩羅詰經》，長者子寶積等獻寶蓋處。其東有窣堵波，舍利子等於此證無學之果。

舍利子證果東南有窣堵波，是吠舍釐王之所建也。佛涅槃後，此國先王分得舍利，式修崇建。《印度記》曰：「此中舊有如來舍利一斛，無憂王開取九斗，唯留一斗。」後有國王復欲開取，方事興功，尋則地震，遂不敢開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子證果東南有窣堵波，是吠舍釐王之所建也。佛涅槃後，此國先王分得舍利，式修崇建。《印度記》曰：「此中舊有如來舍利一斛，無憂王開取九斗，唯留一斗。」後有國王復欲開取，方事興功，尋則地震，遂不敢開。

其西北有窣堵波，無憂王之所建也。傍有石柱，高五六十尺，上作師子之像。石柱南有池，是群獼猴為佛穿也。在昔如來曾住於此。池西不遠有窣堵波，諸獼猴持如來鉢上樹取蜜之處；池南不遠有窣堵波，是諸獼猴奉佛蜜處；池西北隅猶有獼猴形像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其西北有窣堵波，無憂王之所建也。傍有石柱，高五六十尺，上作師子之像。石柱南有池，是群獼猴為佛穿也。在昔如來曾住於此。池西不遠有窣堵波，諸獼猴持如來鉢上樹取蜜之處；池南不遠有窣堵波，是諸獼猴奉佛蜜處；池西北隅猶有獼猴形像。

伽藍東北三里有窣堵波，是毘摩羅詰(唐言無垢稱。舊曰淨名，然淨則無垢，名則是稱，義雖取同，名乃有異。舊曰維摩詰，訛略也)故宅基趾，多有靈異。去此不遠有一神舍，其狀壘甎，傳云積石，即無垢稱長者現疾說法之處。去此不遠有窣堵波，長者子寶積之故宅也。去此不遠有窣堵波，是菴沒羅女故宅，佛姨母等諸苾芻尼於此證入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍東北三里有窣堵波，是毘摩羅詰(唐言無垢稱。舊曰淨名，然淨則無垢，名則是稱，義雖取同，名乃有異。舊曰維摩詰，訛略也)故宅基趾，多有靈異。去此不遠有一神舍，其狀壘甎，傳云積石，即無垢稱長者現疾說法之處。去此不遠有窣堵波，長者子寶積之故宅也。去此不遠有窣堵波，是菴沒羅女故宅，佛姨母等諸苾芻尼於此證入涅槃。

伽藍北三四里有窣堵波，是如來將往拘尸那國入般涅槃，人與非人隨從世尊，至此佇立。次西北不遠有窣堵波，是佛於此最後觀吠舍釐城。其南不遠有精舍，前建窣堵波，是菴沒羅女園持以施佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍北三四里有窣堵波，是如來將往拘尸那國入般涅槃，人與非人隨從世尊，至此佇立。次西北不遠有窣堵波，是佛於此最後觀吠舍釐城。其南不遠有精舍，前建窣堵波，是菴沒羅女園持以施佛。

菴沒羅園側有窣堵波，是如來告涅槃處。佛昔在此告阿難曰：「其得四神足者，能住壽一劫。如來今者，當壽幾何？」如是再三，阿難不對，天魔迷惑故也。阿難從坐而起，林中宴默。時魔來請佛曰：「如來在世教化已久，蒙濟流轉，數如塵沙，寂滅之樂，今其時矣。」世尊以少土置爪上，而告魔曰：「地土多耶？爪土多耶？」對曰：「地土多也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菴沒羅園側有窣堵波，是如來告涅槃處。佛昔在此告阿難曰：「其得四神足者，能住壽一劫。如來今者，當壽幾何？」如是再三，阿難不對，天魔迷惑故也。阿難從坐而起，林中宴默。時魔來請佛曰：「如來在世教化已久，蒙濟流轉，數如塵沙，寂滅之樂，今其時矣。」世尊以少土置爪上，而告魔曰：「地土多耶？爪土多耶？」對曰：「地土多也。」

佛言：「所度者如爪上土，未度者如大地土。却後三月，吾當涅槃。」魔聞歡喜而退。阿難林中忽感異夢，來白佛言：「我在林間，夢見大樹，枝葉茂盛，蔭影蒙密，驚風忽起，摧散無餘。將非世尊欲入寂滅？我心懷懼，故來請問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所度者如爪上土，未度者如大地土。却後三月，吾當涅槃。」魔聞歡喜而退。阿難林中忽感異夢，來白佛言：「我在林間，夢見大樹，枝葉茂盛，蔭影蒙密，驚風忽起，摧散無餘。將非世尊欲入寂滅？我心懷懼，故來請問。」

佛告阿難：「吾先告汝，汝為魔蔽，不時請留。魔王勸我早入涅槃，已許之期，斯夢是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾先告汝，汝為魔蔽，不時請留。魔王勸我早入涅槃，已許之期，斯夢是也。」

告涅槃期側不遠有窣堵波，千子見父母處也。昔有仙人，隱居巖谷，仲春之月，鼓濯清流，麀鹿隨飲，感生女子，姿貌過人，唯脚似鹿，仙人見已，收而養焉。其後命令求火，至餘仙廬，足所履地，迹有蓮華。彼仙見已，深以奇之，令其繞廬，方乃得火。鹿女依命，得火而還。時梵豫王畋遊見華，尋迹以求，悅其奇怪，同載而返。相師占言，當生千子。餘婦聞之，莫不圖計。日月既滿，生一蓮花，花有千葉，葉坐一子。餘婦誣罔，咸稱不祥，投殑伽河，隨波泛濫。烏耆延王下流遊觀，見黃雲蓋乘波而來，取以開視，乃有千子，乳養成立，有大力焉。恃有千子，拓境四方，兵威乘勝，將次此國。時梵豫王聞之，甚懷震懼，兵力不敵，計無所出矣。是時鹿女心知其子，乃謂王曰：「今寇戎臨境，上下離心，賤妾愚忠，能敗強敵。」王未之信也，憂懼良深。鹿女乃昇城樓，以待寇至。千子將兵，圍城已匝，鹿女告曰：「莫為逆事！我是汝母，汝是我子。」千子謂曰：「何言之謬？」鹿女手按兩乳，流注千岐，天性所感，咸入其口。於是解甲歸宗，釋兵返族，兩國交歡，百姓安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告涅槃期側不遠有窣堵波，千子見父母處也。昔有仙人，隱居巖谷，仲春之月，鼓濯清流，麀鹿隨飲，感生女子，姿貌過人，唯脚似鹿，仙人見已，收而養焉。其後命令求火，至餘仙廬，足所履地，迹有蓮華。彼仙見已，深以奇之，令其繞廬，方乃得火。鹿女依命，得火而還。時梵豫王畋遊見華，尋迹以求，悅其奇怪，同載而返。相師占言，當生千子。餘婦聞之，莫不圖計。日月既滿，生一蓮花，花有千葉，葉坐一子。餘婦誣罔，咸稱不祥，投殑伽河，隨波泛濫。烏耆延王下流遊觀，見黃雲蓋乘波而來，取以開視，乃有千子，乳養成立，有大力焉。恃有千子，拓境四方，兵威乘勝，將次此國。時梵豫王聞之，甚懷震懼，兵力不敵，計無所出矣。是時鹿女心知其子，乃謂王曰：「今寇戎臨境，上下離心，賤妾愚忠，能敗強敵。」王未之信也，憂懼良深。鹿女乃昇城樓，以待寇至。千子將兵，圍城已匝，鹿女告曰：「莫為逆事！我是汝母，汝是我子。」千子謂曰：「何言之謬？」鹿女手按兩乳，流注千岐，天性所感，咸入其口。於是解甲歸宗，釋兵返族，兩國交歡，百姓安樂。

千子歸宗側不遠有窣堵波，是如來行經舊迹，指告眾曰：「昔吾於此歸宗見親。欲知千子，即賢劫千佛是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千子歸宗側不遠有窣堵波，是如來行經舊迹，指告眾曰：「昔吾於此歸宗見親。欲知千子，即賢劫千佛是也。」

述本生東有故基，上建窣堵波，光明時燭，祈請或遂，是如來說《普門陀羅尼》等經重閣講堂餘趾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述本生東有故基，上建窣堵波，光明時燭，祈請或遂，是如來說《普門陀羅尼》等經重閣講堂餘趾也。

講堂側不遠有窣堵波，中有阿難半身舍利。去此不遠有數百窣堵波，欲定其數，未有克知，是千獨覺入寂滅處。吠舍釐城內外周隍，聖迹繁多，難以具舉。形勝故墟，魚鱗間峙，歲月驟改，炎涼亟移，林既摧殘，池亦枯涸，朽株餘迹，其詳驗焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講堂側不遠有窣堵波，中有阿難半身舍利。去此不遠有數百窣堵波，欲定其數，未有克知，是千獨覺入寂滅處。吠舍釐城內外周隍，聖迹繁多，難以具舉。形勝故墟，魚鱗間峙，歲月驟改，炎涼亟移，林既摧殘，池亦枯涸，朽株餘迹，其詳驗焉。

大城西北行五六十里，至大窣堵波，栗呫(昌葉反)婆子(舊云離車子，訛也)別如來處。如來自吠舍釐城趣拘尸那國，諸栗呫婆子聞佛將入寂滅，相從悲號送。世尊既見哀慕，非言可喻，即以神力化作大河，崖岸深絕，波流迅急，諸栗呫婆悲慟以止，如來留鉢，為作追念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大城西北行五六十里，至大窣堵波，栗呫(昌葉反)婆子(舊云離車子，訛也)別如來處。如來自吠舍釐城趣拘尸那國，諸栗呫婆子聞佛將入寂滅，相從悲號送。世尊既見哀慕，非言可喻，即以神力化作大河，崖岸深絕，波流迅急，諸栗呫婆悲慟以止，如來留鉢，為作追念。

吠舍釐城西北減二百里，有故城，荒蕪歲久，居人曠少。中有窣堵波，是佛在昔為諸菩薩、人、天大眾，引說本生，修菩薩行，曾於此城為轉輪王，號曰摩訶提婆(唐言大天)。有七寶應，王四天下，覩衰變之相，體無常之理，冥懷高蹈，忘情大位，捨國出家，染衣修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吠舍釐城西北減二百里，有故城，荒蕪歲久，居人曠少。中有窣堵波，是佛在昔為諸菩薩、人、天大眾，引說本生，修菩薩行，曾於此城為轉輪王，號曰摩訶提婆(唐言大天)。有七寶應，王四天下，覩衰變之相，體無常之理，冥懷高蹈，忘情大位，捨國出家，染衣修學。

城東南行十四五里，至大窣堵波，是七百賢聖重結集處。佛涅槃後百一十年，吠舍釐城有諸苾芻，遠離佛法，謬行戒律。時長老耶舍陀住憍薩羅國，長老三菩伽住秣兔羅國，長老釐波多住韓若國，長老沙羅住吠舍釐國，長老富闍蘇彌羅住娑羅梨弗國。諸大羅漢心得自在，持三藏，得三明，有大名稱，眾所知識，皆是尊者阿難弟子。時耶舍陀遣使告諸賢聖，皆可集吠舍釐城。猶少一人，未滿七百。是時富闍蘇彌羅以天眼見諸大賢聖集議法事，運神足至法會。時三菩伽於大眾中右袒長跪，揚言曰：「眾無譁！欽哉，念哉！昔大聖法王善權寂滅，歲月雖淹，言教尚在。吠舍釐城懈怠苾芻謬於戒律，有十事出，違十力教。今諸賢者深明持犯，俱承大德阿難指誨，念報佛恩，重宣聖旨。」時諸大眾莫不悲感，即召集諸苾芻，依毘柰耶，訶責制止，削除謬法，宣明聖教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城東南行十四五里，至大窣堵波，是七百賢聖重結集處。佛涅槃後百一十年，吠舍釐城有諸苾芻，遠離佛法，謬行戒律。時長老耶舍陀住憍薩羅國，長老三菩伽住秣兔羅國，長老釐波多住韓若國，長老沙羅住吠舍釐國，長老富闍蘇彌羅住娑羅梨弗國。諸大羅漢心得自在，持三藏，得三明，有大名稱，眾所知識，皆是尊者阿難弟子。時耶舍陀遣使告諸賢聖，皆可集吠舍釐城。猶少一人，未滿七百。是時富闍蘇彌羅以天眼見諸大賢聖集議法事，運神足至法會。時三菩伽於大眾中右袒長跪，揚言曰：「眾無譁！欽哉，念哉！昔大聖法王善權寂滅，歲月雖淹，言教尚在。吠舍釐城懈怠苾芻謬於戒律，有十事出，違十力教。今諸賢者深明持犯，俱承大德阿難指誨，念報佛恩，重宣聖旨。」時諸大眾莫不悲感，即召集諸苾芻，依毘柰耶，訶責制止，削除謬法，宣明聖教。

七百賢聖結集南行八九十里，至濕吠多補羅僧伽藍，層臺輪煥，重閣翬飛，僧眾清肅，並學大乘。其傍則有過去四佛坐及經行遺迹之處。其側窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔南趣摩揭陀國，北顧吠舍釐城，中途止息遺迹之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七百賢聖結集南行八九十里，至濕吠多補羅僧伽藍，層臺輪煥，重閣翬飛，僧眾清肅，並學大乘。其傍則有過去四佛坐及經行遺迹之處。其側窣堵波，無憂王之所建也。如來在昔南趣摩揭陀國，北顧吠舍釐城，中途止息遺迹之處。

濕吠多補羅伽藍東南行三十餘里，殑伽河南北岸各有一窣堵波，是尊者阿難陀分身與二國處。阿難陀者，如來之從父弟也，多聞總持，博物強識，佛去世後繼大迦葉住持正法，導進學人。在摩揭陀國，於林中經行，見一沙彌諷誦佛經，章句錯謬，文字紛亂。阿難聞已，感慕增懷，徐詣其所，提撕指授。沙彌笑曰：「大德耄矣，所言謬矣！我師高明，春秋鼎盛，親承示誨，誠無所誤。」阿難默然，退而歎曰：「我年雖邁，為諸眾生，欲久住世，住持正法。然眾生垢重，難以誨語，久留無利，可速滅度。」於是去摩揭陀國，趣吠舍釐城，度殑伽河，泛舟中流。摩揭陀王聞阿難去，情深戀德，即嚴戎駕，疾驅追請，數百千眾營軍南岸。吠舍釐王聞阿難來，悲喜盈心，亦治軍旅，奔馳迎候，數百千眾屯集北岸。兩軍相對，旌旗翳日。阿難恐鬪其兵，更相殺害，從舟中起，上昇虛空，示現神變，即入寂滅，化火焚骸，骸又中折，一墮南岸，一墮北岸。於是二王各得一分，舉軍號慟，俱還本國，起窣堵波，而修供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濕吠多補羅伽藍東南行三十餘里，殑伽河南北岸各有一窣堵波，是尊者阿難陀分身與二國處。阿難陀者，如來之從父弟也，多聞總持，博物強識，佛去世後繼大迦葉住持正法，導進學人。在摩揭陀國，於林中經行，見一沙彌諷誦佛經，章句錯謬，文字紛亂。阿難聞已，感慕增懷，徐詣其所，提撕指授。沙彌笑曰：「大德耄矣，所言謬矣！我師高明，春秋鼎盛，親承示誨，誠無所誤。」阿難默然，退而歎曰：「我年雖邁，為諸眾生，欲久住世，住持正法。然眾生垢重，難以誨語，久留無利，可速滅度。」於是去摩揭陀國，趣吠舍釐城，度殑伽河，泛舟中流。摩揭陀王聞阿難去，情深戀德，即嚴戎駕，疾驅追請，數百千眾營軍南岸。吠舍釐王聞阿難來，悲喜盈心，亦治軍旅，奔馳迎候，數百千眾屯集北岸。兩軍相對，旌旗翳日。阿難恐鬪其兵，更相殺害，從舟中起，上昇虛空，示現神變，即入寂滅，化火焚骸，骸又中折，一墮南岸，一墮北岸。於是二王各得一分，舉軍號慟，俱還本國，起窣堵波，而修供養。

從此東北行五百餘里，至弗栗恃國(北人謂三代恃國。北印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東北行五百餘里，至弗栗恃國(北人謂三代恃國。北印度境)。

弗栗恃國，周四千餘里，東西長，南北狹。土地膏腴，花菓茂盛。氣序微寒，人性躁急，多敬外道，少信佛法。伽藍十餘所，僧徒減千人，大小二乘，兼功通學。天祠數十，外道寔眾。國大都城號占戍挐，多已頹毀。故宮城中尚有三千餘家，若村若邑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弗栗恃國，周四千餘里，東西長，南北狹。土地膏腴，花菓茂盛。氣序微寒，人性躁急，多敬外道，少信佛法。伽藍十餘所，僧徒減千人，大小二乘，兼功通學。天祠數十，外道寔眾。國大都城號占戍挐，多已頹毀。故宮城中尚有三千餘家，若村若邑也。

大河東北有伽藍，僧徒寡少，學業清高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大河東北有伽藍，僧徒寡少，學業清高。

從此西行，依河之濱，有窣堵波，高餘三丈，南帶長流，大悲世尊度漁人處也。越在佛世，五百漁人結疇附黨，漁捕水族，於此河流得一大魚，有十八頭，頭各兩眼。諸漁人方欲害之，如來在吠舍釐國，天眼見，興悲心，乘其時而化導，因其機而啟悟，告諸大眾：「弗栗恃國有大魚，我欲導之，以悟諸漁人，爾宜知時。」於是大眾圍繞，神足凌虛，至于河濱，如常敷座。遂告諸漁人：「爾勿殺魚。」以神通力，開方便門，威被大魚，令知宿命，能作人語，貫解人情。爾時如來知而故問：「汝在前身，曾作何罪，流轉惡趣，受此弊身？」魚曰：「昔承福慶，生自豪族，大婆羅門劫比他者，我身是也。恃其族姓，凌蔑人倫，恃其博物，鄙賤經法；以輕慢心毀讟諸佛，以醜惡語詈辱眾僧，引類形比，謂若駝、驢、象、馬，諸醜形對。由此惡業，受此弊身。尚資宿善，生遭佛世，目覩聖化，親承聖教。」因而懺謝，悔先作業。如來隨機攝化，如應開導。魚既聞法，於是命終。承茲福力，上生天宮。於是自觀其身，何緣生此？既知宿命，念報佛恩，與諸天眾，肩隨戾止，前禮既畢，右繞退立，以天寶香華，用供養。世尊指告漁人，為說妙法，於即感悟，輸誠禮懺，裂網焚舟，歸真受法。既服染衣，又聞至教，皆出塵垢，俱證聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此西行，依河之濱，有窣堵波，高餘三丈，南帶長流，大悲世尊度漁人處也。越在佛世，五百漁人結疇附黨，漁捕水族，於此河流得一大魚，有十八頭，頭各兩眼。諸漁人方欲害之，如來在吠舍釐國，天眼見，興悲心，乘其時而化導，因其機而啟悟，告諸大眾：「弗栗恃國有大魚，我欲導之，以悟諸漁人，爾宜知時。」於是大眾圍繞，神足凌虛，至于河濱，如常敷座。遂告諸漁人：「爾勿殺魚。」以神通力，開方便門，威被大魚，令知宿命，能作人語，貫解人情。爾時如來知而故問：「汝在前身，曾作何罪，流轉惡趣，受此弊身？」魚曰：「昔承福慶，生自豪族，大婆羅門劫比他者，我身是也。恃其族姓，凌蔑人倫，恃其博物，鄙賤經法；以輕慢心毀讟諸佛，以醜惡語詈辱眾僧，引類形比，謂若駝、驢、象、馬，諸醜形對。由此惡業，受此弊身。尚資宿善，生遭佛世，目覩聖化，親承聖教。」因而懺謝，悔先作業。如來隨機攝化，如應開導。魚既聞法，於是命終。承茲福力，上生天宮。於是自觀其身，何緣生此？既知宿命，念報佛恩，與諸天眾，肩隨戾止，前禮既畢，右繞退立，以天寶香華，用供養。世尊指告漁人，為說妙法，於即感悟，輸誠禮懺，裂網焚舟，歸真受法。既服染衣，又聞至教，皆出塵垢，俱證聖果。

度漁人東北行百餘里，故城西有窣堵波，無憂王所建，高百餘尺，是佛在昔於此六月說法度諸天、人。此北百四五十步有小窣堵波，如來昔於此處為諸苾芻制戒。次西不遠有如來髮、爪窣堵波。如來昔於此處，近遠邑人相趨輻湊，焚香散花，燈炬不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度漁人東北行百餘里，故城西有窣堵波，無憂王所建，高百餘尺，是佛在昔於此六月說法度諸天、人。此北百四五十步有小窣堵波，如來昔於此處為諸苾芻制戒。次西不遠有如來髮、爪窣堵波。如來昔於此處，近遠邑人相趨輻湊，焚香散花，燈炬不絕。

從此西北千四五百里，踰山入谷，至尼波羅國(中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此西北千四五百里，踰山入谷，至尼波羅國(中印度境)。

尼波羅國，周四千餘里，在雪山中。國大都城周二十餘里。山川連屬，宜穀稼，多花菓，出赤銅、犛牛、命命鳥。貨用赤銅錢。氣序寒烈，風俗險詖，人性剛獷，信義輕薄。無學藝，有工巧。形貌醜弊，邪正兼信。伽藍、天祠接堵連隅。僧徒二千餘人，大小二乘，兼功綜習。外道異學，其數不詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼波羅國，周四千餘里，在雪山中。國大都城周二十餘里。山川連屬，宜穀稼，多花菓，出赤銅、犛牛、命命鳥。貨用赤銅錢。氣序寒烈，風俗險詖，人性剛獷，信義輕薄。無學藝，有工巧。形貌醜弊，邪正兼信。伽藍、天祠接堵連隅。僧徒二千餘人，大小二乘，兼功綜習。外道異學，其數不詳。

王，剎帝利栗呫婆種也。志學清高，純信佛法。近代有王，號鴦輸伐摩(唐言光胄)。碩學聰叡，自製《聲明論》，重學敬德，遐邇著聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王，剎帝利栗呫婆種也。志學清高，純信佛法。近代有王，號鴦輸伐摩(唐言光胄)。碩學聰叡，自製《聲明論》，重學敬德，遐邇著聞。

都城東南有小水池，以人火投之，水即焰起，更投餘物，亦變為火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都城東南有小水池，以人火投之，水即焰起，更投餘物，亦變為火。

從此復還吠舍釐國，南渡殑伽河，至摩揭陀國(舊曰摩伽陀，又曰摩竭提，皆訛也。中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此復還吠舍釐國，南渡殑伽河，至摩揭陀國(舊曰摩伽陀，又曰摩竭提，皆訛也。中印度境)。