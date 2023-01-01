大唐西域記卷第六(四國) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐西域記卷第六(四國)

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

大總持寺沙門辯機撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大總持寺沙門辯機撰

室羅伐悉底國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室羅伐悉底國

劫比羅伐窣堵國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫比羅伐窣堵國

藍摩國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藍摩國

拘尸那揭羅國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘尸那揭羅國

室羅伐悉底國，周六千餘里。都城荒頓，疆埸無紀。宮城故基周二十餘里，雖多荒圮，尚有居人。穀稼豐，氣序和。風俗淳質，篤學好福。伽藍數百，圮壞良多，僧徒寡少，學正量部。天祠百所，外道甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室羅伐悉底國，周六千餘里。都城荒頓，疆埸無紀。宮城故基周二十餘里，雖多荒圮，尚有居人。穀稼豐，氣序和。風俗淳質，篤學好福。伽藍數百，圮壞良多，僧徒寡少，學正量部。天祠百所，外道甚多。

此則如來在世之時，鉢邏犀那恃多王(唐言勝軍。舊曰波斯匿，訛略也)所治國都也。故宮城內有故基，勝軍王殿餘趾也。次東不遠，有一故基，上建小窣堵波，昔勝軍王為如來所建大法堂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則如來在世之時，鉢邏犀那恃多王(唐言勝軍。舊曰波斯匿，訛略也)所治國都也。故宮城內有故基，勝軍王殿餘趾也。次東不遠，有一故基，上建小窣堵波，昔勝軍王為如來所建大法堂也。

法堂側不遠，故基上有窣堵波，是佛姨母鉢邏闍鉢底(唐言生主。舊云波闍波提，訛也)苾芻尼精舍，勝軍王之所建立。次東窣堵波，是蘇達多(唐言善施。舊曰須達，訛也)故宅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法堂側不遠，故基上有窣堵波，是佛姨母鉢邏闍鉢底(唐言生主。舊云波闍波提，訛也)苾芻尼精舍，勝軍王之所建立。次東窣堵波，是蘇達多(唐言善施。舊曰須達，訛也)故宅也。

善施長者宅側有大窣堵波，是鴦窶利摩羅(唐言指鬘。舊曰央掘摩羅，訛也)捨邪之處，鴦窶利摩羅者，室羅伐悉底之凶人也。作害生靈，為暴城國，殺人取指，冠首為鬘。將欲害母，以充指數。世尊悲愍，方行導化。遙見世尊，竊自喜曰：「我今生天必矣。先師有教，遺言在茲，害佛殺母，當生梵天。」謂其母曰：「老今且止，先當害彼大沙門。」尋即杖劍往逆世尊。如來於是徐行而退，凶人指鬘疾驅不逮。世尊謂曰：「何守鄙志，捨善本，激惡源？」時指鬘聞誨，悟所行非，因即歸命，求入法中，精勤不怠，證羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善施長者宅側有大窣堵波，是鴦窶利摩羅(唐言指鬘。舊曰央掘摩羅，訛也)捨邪之處，鴦窶利摩羅者，室羅伐悉底之凶人也。作害生靈，為暴城國，殺人取指，冠首為鬘。將欲害母，以充指數。世尊悲愍，方行導化。遙見世尊，竊自喜曰：「我今生天必矣。先師有教，遺言在茲，害佛殺母，當生梵天。」謂其母曰：「老今且止，先當害彼大沙門。」尋即杖劍往逆世尊。如來於是徐行而退，凶人指鬘疾驅不逮。世尊謂曰：「何守鄙志，捨善本，激惡源？」時指鬘聞誨，悟所行非，因即歸命，求入法中，精勤不怠，證羅漢果。

城南五六里，有逝多林(唐言勝林。舊曰祇陀，訛也)，是給孤獨園。勝軍王大臣善施為佛建精舍，昔為伽藍，今已荒廢。東門左右各建石柱，高七十餘尺，左柱鏤輪相於其端，右柱刻牛形於其上，並無憂王之所建也。室宇傾圮，唯餘故基，獨一甎室巋然獨在，中有佛像。昔者如來昇三十三天，為母說法之後，勝軍王聞出愛王刻檀像佛，乃造此像。善施長者仁而聰敏，積而能散，拯乏濟貧，哀孤恤老，時美其德，號給孤獨焉。聞佛功德，深生尊敬，願建精舍，請佛降臨。世尊命舍利子隨瞻揆焉，唯太子逝多園地爽塏。尋詣太子，具以情告。太子戲言：「金遍乃賣。」善施聞之，心豁如也，即出藏金，隨言布地。有少未滿，太子請留，曰：「佛誠良田，宜植善種。」即於空地，建立精舍。世尊即之，告阿難曰：「園地善施所買，林樹逝多所施，二人同心，式崇功業。自今已去，應謂此地為逝多林給孤獨園。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城南五六里，有逝多林(唐言勝林。舊曰祇陀，訛也)，是給孤獨園。勝軍王大臣善施為佛建精舍，昔為伽藍，今已荒廢。東門左右各建石柱，高七十餘尺，左柱鏤輪相於其端，右柱刻牛形於其上，並無憂王之所建也。室宇傾圮，唯餘故基，獨一甎室巋然獨在，中有佛像。昔者如來昇三十三天，為母說法之後，勝軍王聞出愛王刻檀像佛，乃造此像。善施長者仁而聰敏，積而能散，拯乏濟貧，哀孤恤老，時美其德，號給孤獨焉。聞佛功德，深生尊敬，願建精舍，請佛降臨。世尊命舍利子隨瞻揆焉，唯太子逝多園地爽塏。尋詣太子，具以情告。太子戲言：「金遍乃賣。」善施聞之，心豁如也，即出藏金，隨言布地。有少未滿，太子請留，曰：「佛誠良田，宜植善種。」即於空地，建立精舍。世尊即之，告阿難曰：「園地善施所買，林樹逝多所施，二人同心，式崇功業。自今已去，應謂此地為逝多林給孤獨園。」

給孤獨園東北有窣堵波，是如來洗病苾芻處。昔如來之在世也，有病苾芻，含苦獨處。世尊見而問曰：「汝何所苦？汝何獨居？」曰：「我性疎嬾，不耐看病，故今嬰疾，無人瞻視。」如來是時愍而告曰：「善男子，我今看汝。」以手拊摩，病苦皆愈。扶出戶外，更易敷蓐，親為盥洗，改著新衣。佛語苾芻：「當自勤勵。」聞誨感恩，心悅身豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給孤獨園東北有窣堵波，是如來洗病苾芻處。昔如來之在世也，有病苾芻，含苦獨處。世尊見而問曰：「汝何所苦？汝何獨居？」曰：「我性疎嬾，不耐看病，故今嬰疾，無人瞻視。」如來是時愍而告曰：「善男子，我今看汝。」以手拊摩，病苦皆愈。扶出戶外，更易敷蓐，親為盥洗，改著新衣。佛語苾芻：「當自勤勵。」聞誨感恩，心悅身豫。

給孤獨園西北有小窣堵波，是沒特伽羅子運神通力舉舍利子衣帶不動之處。昔佛在無熱惱池，人、天咸集，唯舍利子不時從會。佛命沒特伽羅往召來集。沒特伽羅承命而往，舍利子補護法衣。沒特伽羅曰：「世尊今在無熱惱池，命我召爾。」舍利子曰：「且止，須我補竟，與子偕行。」沒特伽羅曰：「若不速行，欲運神力，舉爾石室至大會所。」舍利子乃解衣帶置地，曰：「若舉此帶，我身或動。」時沒特伽羅運大神通，舉帶不動，地為之震。因以神足還詣佛所，見舍利子已在會坐。沒特伽羅俛而歎曰：「乃今以知，神通之力不如智慧之力矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給孤獨園西北有小窣堵波，是沒特伽羅子運神通力舉舍利子衣帶不動之處。昔佛在無熱惱池，人、天咸集，唯舍利子不時從會。佛命沒特伽羅往召來集。沒特伽羅承命而往，舍利子補護法衣。沒特伽羅曰：「世尊今在無熱惱池，命我召爾。」舍利子曰：「且止，須我補竟，與子偕行。」沒特伽羅曰：「若不速行，欲運神力，舉爾石室至大會所。」舍利子乃解衣帶置地，曰：「若舉此帶，我身或動。」時沒特伽羅運大神通，舉帶不動，地為之震。因以神足還詣佛所，見舍利子已在會坐。沒特伽羅俛而歎曰：「乃今以知，神通之力不如智慧之力矣。」

舉帶窣堵波側不遠，有井。如來在世，汲充佛用。其側有窣堵波，無憂王之所建也，中有如來舍利。經行之迹，說法之處，並樹旌表，建窣堵波。冥祇警衛，靈瑞間起，或鼓天樂，或聞神香，景福之祥，難以備敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉帶窣堵波側不遠，有井。如來在世，汲充佛用。其側有窣堵波，無憂王之所建也，中有如來舍利。經行之迹，說法之處，並樹旌表，建窣堵波。冥祇警衛，靈瑞間起，或鼓天樂，或聞神香，景福之祥，難以備敘。

伽藍後不遠，是外道梵志殺婬女以謗佛處。如來十力無畏，一切種智，人、天宗仰，聖賢遵奉。時諸外道共相議曰：「宜行詭詐，眾中謗辱。」乃誘雇婬女，詐為聽法，眾所知已，密而殺之，埋屍樹側，稱怨告王。王命求訪，於逝多園得其屍焉。是時外道高聲唱言：「喬答摩大沙門常稱戒忍，今私此女，殺而滅口。既婬既殺，何戒何忍？」諸天空中隨聲唱曰：「外道凶人為此謗耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍後不遠，是外道梵志殺婬女以謗佛處。如來十力無畏，一切種智，人、天宗仰，聖賢遵奉。時諸外道共相議曰：「宜行詭詐，眾中謗辱。」乃誘雇婬女，詐為聽法，眾所知已，密而殺之，埋屍樹側，稱怨告王。王命求訪，於逝多園得其屍焉。是時外道高聲唱言：「喬答摩大沙門常稱戒忍，今私此女，殺而滅口。既婬既殺，何戒何忍？」諸天空中隨聲唱曰：「外道凶人為此謗耳。」

伽藍東百餘步，有大深坑，是提婆達多欲以毒藥害佛，生身陷入地獄處。提婆達多(唐言天授)，斛飯王之子也。精勤十二年，已誦持八萬法藏。後為利故，求學神通，親近惡友，共相議曰：「我相三十，減佛未幾；大眾圍繞，何異如來？」思惟是已，即事破僧。舍利子、沒特伽羅子奉佛指告，承佛威神，說法誨喻，僧復和合。提婆達多惡心不捨，以惡毒藥置指爪中，欲因作禮，以傷害佛。方行此謀，自遠而來，至於此也，地遂坼焉，生陷地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍東百餘步，有大深坑，是提婆達多欲以毒藥害佛，生身陷入地獄處。提婆達多(唐言天授)，斛飯王之子也。精勤十二年，已誦持八萬法藏。後為利故，求學神通，親近惡友，共相議曰：「我相三十，減佛未幾；大眾圍繞，何異如來？」思惟是已，即事破僧。舍利子、沒特伽羅子奉佛指告，承佛威神，說法誨喻，僧復和合。提婆達多惡心不捨，以惡毒藥置指爪中，欲因作禮，以傷害佛。方行此謀，自遠而來，至於此也，地遂坼焉，生陷地獄。

其南復有大坑，瞿伽梨苾芻毀謗如來，生身陷入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其南復有大坑，瞿伽梨苾芻毀謗如來，生身陷入地獄。

瞿伽梨陷坑南八百餘步，有大深坑，是戰遮婆羅門女毀謗如來，生身陷入地獄之處。佛為人、天說諸法要，有外道弟子，遙見世尊大眾恭敬，便自念曰：「要於今日辱喬答摩，敗其善譽，當令我師獨擅芳聲。」乃懷繫木盂，至給孤獨園，於大眾中揚聲唱曰：「此說法人與我私通，腹中之子乃釋種也。」邪見者莫不信然，貞固者知為訕謗。時天帝釋欲除疑故，化為白鼠，齧斷盂系，系斷之聲震動大眾，凡諸見聞增深喜悅。眾中一人起持木盂，示彼女曰：「是汝兒耶？」是時也，地自開坼，全身墜陷，入無間獄，具受其殃。凡此三坑，洞無涯底，秋夏霖雨，溝池泛溢，而此深坑，嘗無水止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿伽梨陷坑南八百餘步，有大深坑，是戰遮婆羅門女毀謗如來，生身陷入地獄之處。佛為人、天說諸法要，有外道弟子，遙見世尊大眾恭敬，便自念曰：「要於今日辱喬答摩，敗其善譽，當令我師獨擅芳聲。」乃懷繫木盂，至給孤獨園，於大眾中揚聲唱曰：「此說法人與我私通，腹中之子乃釋種也。」邪見者莫不信然，貞固者知為訕謗。時天帝釋欲除疑故，化為白鼠，齧斷盂系，系斷之聲震動大眾，凡諸見聞增深喜悅。眾中一人起持木盂，示彼女曰：「是汝兒耶？」是時也，地自開坼，全身墜陷，入無間獄，具受其殃。凡此三坑，洞無涯底，秋夏霖雨，溝池泛溢，而此深坑，嘗無水止。

伽藍東六七十步，有一精舍，高六十餘尺，中有佛像，東面而坐。如來在昔，於此與諸外道論議。次東有天祠，量等精舍。日旦流光，天祠之影不蔽精舍；日將落照，精舍之陰遂覆天祠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍東六七十步，有一精舍，高六十餘尺，中有佛像，東面而坐。如來在昔，於此與諸外道論議。次東有天祠，量等精舍。日旦流光，天祠之影不蔽精舍；日將落照，精舍之陰遂覆天祠。

影覆精舍東三四里，有窣堵波，是尊者舍利子與外道論議處。初，善施長者買逝多太子園，欲為如來建立精舍。時尊者舍利子隨長者而瞻揆，外道六師求角神力，舍利子隨事攝化，應物降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影覆精舍東三四里，有窣堵波，是尊者舍利子與外道論議處。初，善施長者買逝多太子園，欲為如來建立精舍。時尊者舍利子隨長者而瞻揆，外道六師求角神力，舍利子隨事攝化，應物降伏。

其側精舍前建窣堵波，如來於此摧諸外道，又受毘舍佉母請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其側精舍前建窣堵波，如來於此摧諸外道，又受毘舍佉母請。

受請窣堵波南，是毘盧釋迦王(舊曰毘琉離主，訛也)興甲兵誅釋種，至此見佛歸兵之處。毘盧釋迦王嗣位之後，追怨前辱，興甲兵，動大眾，部署已畢，申命方行。時有苾芻聞以白佛，世尊於是坐枯樹下。毘盧釋迦王遙見世尊，下乘禮敬，退立言曰：「茂樹扶疎，何故不坐？枯株朽櫱，而乃遊止？」世尊告曰：「宗族者，枝葉也。枝葉將危，庇蔭何在？」王曰：「世尊為宗親耳，可以迴駕。」於是覩聖感懷，還軍返國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受請窣堵波南，是毘盧釋迦王(舊曰毘琉離主，訛也)興甲兵誅釋種，至此見佛歸兵之處。毘盧釋迦王嗣位之後，追怨前辱，興甲兵，動大眾，部署已畢，申命方行。時有苾芻聞以白佛，世尊於是坐枯樹下。毘盧釋迦王遙見世尊，下乘禮敬，退立言曰：「茂樹扶疎，何故不坐？枯株朽櫱，而乃遊止？」世尊告曰：「宗族者，枝葉也。枝葉將危，庇蔭何在？」王曰：「世尊為宗親耳，可以迴駕。」於是覩聖感懷，還軍返國。

還軍之側，有窣堵波，是釋女被戮處。毘盧釋迦王誅釋克勝，簡五百女，充實宮闈。釋女憤恚，怨言不遜，詈其王：「家人之子也。」王聞發怒，命令誅戮。執法者奉王教，刖其手足，投諸阬阱。時諸釋女含苦稱佛，世尊聖鑒，照其苦毒，告命苾芻，攝衣而往，為諸釋女說微妙法，所謂羈纏五欲，流轉三途，恩愛別離，生死長遠。時諸釋女聞佛指誨，遠塵離垢，得法眼淨，同時命終，俱生天上。時天帝釋化作婆羅門，收骸火葬，後人記焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還軍之側，有窣堵波，是釋女被戮處。毘盧釋迦王誅釋克勝，簡五百女，充實宮闈。釋女憤恚，怨言不遜，詈其王：「家人之子也。」王聞發怒，命令誅戮。執法者奉王教，刖其手足，投諸阬阱。時諸釋女含苦稱佛，世尊聖鑒，照其苦毒，告命苾芻，攝衣而往，為諸釋女說微妙法，所謂羈纏五欲，流轉三途，恩愛別離，生死長遠。時諸釋女聞佛指誨，遠塵離垢，得法眼淨，同時命終，俱生天上。時天帝釋化作婆羅門，收骸火葬，後人記焉。

誅釋窣堵波側不遠，有大涸池，是毘盧釋迦王陷身入地獄處。世尊觀釋女已，還給孤獨園，告諸苾芻，今毘盧釋迦王却後七日，為火所燒。王聞佛記，甚懷惶懼。至第七日，安樂無危。王用歡慶，命諸宮女往至河側，娛遊樂飲。猶懼火起，鼓棹清流，隨波泛濫。熾焰飈發，焚輕舟，墜王身，入無間獄，備受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誅釋窣堵波側不遠，有大涸池，是毘盧釋迦王陷身入地獄處。世尊觀釋女已，還給孤獨園，告諸苾芻，今毘盧釋迦王却後七日，為火所燒。王聞佛記，甚懷惶懼。至第七日，安樂無危。王用歡慶，命諸宮女往至河側，娛遊樂飲。猶懼火起，鼓棹清流，隨波泛濫。熾焰飈發，焚輕舟，墜王身，入無間獄，備受諸苦。

伽藍西北三四里，至得眼林。有如來經行之迹，諸聖習定之所，並樹封記，建窣堵波。昔此國群盜五百，橫行邑里，跋扈城國。勝軍王捕獲已，抉去其眼，棄於深林。群盜苦逼，求哀稱佛。是時如來在逝多精舍，聞悲聲，起慈心，清風和暢，吹雪山藥，滿其眼已，尋得復明。而見世尊在其前住，發菩提心，歡喜頂禮，投杖而去，因植根焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍西北三四里，至得眼林。有如來經行之迹，諸聖習定之所，並樹封記，建窣堵波。昔此國群盜五百，橫行邑里，跋扈城國。勝軍王捕獲已，抉去其眼，棄於深林。群盜苦逼，求哀稱佛。是時如來在逝多精舍，聞悲聲，起慈心，清風和暢，吹雪山藥，滿其眼已，尋得復明。而見世尊在其前住，發菩提心，歡喜頂禮，投杖而去，因植根焉。

大城西北六十餘里，有故城，是賢劫中人壽二萬歲時，迦葉波佛本生城也。城南有窣堵波，成正覺已初見父處。城北有窣堵波，有迦葉波佛全身舍利。並無憂王所建也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大城西北六十餘里，有故城，是賢劫中人壽二萬歲時，迦葉波佛本生城也。城南有窣堵波，成正覺已初見父處。城北有窣堵波，有迦葉波佛全身舍利。並無憂王所建也。

從此東南行五百餘里，至劫比羅伐窣堵國(舊曰迦羅衛國，訛。中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東南行五百餘里，至劫比羅伐窣堵國(舊曰迦羅衛國，訛。中印度境)。

劫比羅伐窣堵國，周四千餘里。空城十數，荒蕪已甚。王城頹圮，周量不詳。其內宮城周十四五里，壘甎而成，基跡峻固。空荒久遠，人里稀曠。無大君長，城各立主。土地良沃，稼穡時播。氣序無愆，風俗和暢。伽藍故基千有餘所，而宮城之側有一伽藍，僧徒三千餘人，習學小乘正量部教。天祠兩所，異道雜居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫比羅伐窣堵國，周四千餘里。空城十數，荒蕪已甚。王城頹圮，周量不詳。其內宮城周十四五里，壘甎而成，基跡峻固。空荒久遠，人里稀曠。無大君長，城各立主。土地良沃，稼穡時播。氣序無愆，風俗和暢。伽藍故基千有餘所，而宮城之側有一伽藍，僧徒三千餘人，習學小乘正量部教。天祠兩所，異道雜居。

宮城內有故基，淨飯王正殿也。上建精舍，中作王像。其側不遠有故基，摩訶摩耶(唐言大術)夫人寢殿也。上建精舍，中作夫人之像。其側精舍，是釋迦菩薩降神母胎處，中作菩薩降神之像。上座部菩薩以嗢呾羅頞沙荼月三十日夜降神母胎，當此五月十五日；諸部則以此月二十三日夜降母胎，當此五月八日。菩薩降神東北，有窣堵波，阿私多仙相太子處。菩薩誕靈之日，嘉祥輻湊。時淨飯王召諸相師而告之曰：「此子生也，善惡何若？宜悉乃正，明言以對。」曰：「依先聖之記，考吉祥之應，在家作轉輪聖王，捨家當成等正覺。」是時阿私多仙自遠而至，叩門請見。王甚慶悅，躬迎禮敬，請就寶座，曰：「不意大仙今日降顧。」仙曰：「我在天宮安居宴坐，忽見諸天群從蹈舞，我時問言：『何悅豫之甚也？』曰：『大仙當知，贍部洲中釋種淨飯王第一夫人，今產太子，當證三菩提，圓明一切智。』我聞是語，故來瞻仰。所悲朽耄，不遭聖化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮城內有故基，淨飯王正殿也。上建精舍，中作王像。其側不遠有故基，摩訶摩耶(唐言大術)夫人寢殿也。上建精舍，中作夫人之像。其側精舍，是釋迦菩薩降神母胎處，中作菩薩降神之像。上座部菩薩以嗢呾羅頞沙荼月三十日夜降神母胎，當此五月十五日；諸部則以此月二十三日夜降母胎，當此五月八日。菩薩降神東北，有窣堵波，阿私多仙相太子處。菩薩誕靈之日，嘉祥輻湊。時淨飯王召諸相師而告之曰：「此子生也，善惡何若？宜悉乃正，明言以對。」曰：「依先聖之記，考吉祥之應，在家作轉輪聖王，捨家當成等正覺。」是時阿私多仙自遠而至，叩門請見。王甚慶悅，躬迎禮敬，請就寶座，曰：「不意大仙今日降顧。」仙曰：「我在天宮安居宴坐，忽見諸天群從蹈舞，我時問言：『何悅豫之甚也？』曰：『大仙當知，贍部洲中釋種淨飯王第一夫人，今產太子，當證三菩提，圓明一切智。』我聞是語，故來瞻仰。所悲朽耄，不遭聖化。」

城南門有窣堵波，是太子與諸釋角力擲象之處。太子伎藝多能，獨拔倫匹。淨飯大王懷慶將返，僕夫馭象，方欲出城。提婆達多素負強力，自外而入，問馭者曰：「嚴駕此象，其誰欲乘？」曰：「太子將還，故往奉馭。」提婆達多發憤引象，批其顙，蹴其臆，僵仆塞路，杜絕行途，無能轉移，人眾填塞。難陀後至，而問之曰：「誰死此象？」曰：「提婆達多。」即曳之避路。太子至，又問曰：「誰為不善，害此象耶？」曰：「提婆達多害以杜門，難陀引之開徑。」太子乃舉象高擲，越度城塹，其象墮地，為大深阬，土俗相傳為象墮阬也。其側精舍中作太子像。其側又有精舍，太子妃寢宮也，中作耶輸陀羅，并有羅怙羅像。宮側精舍作受業之像，太子學堂故基也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城南門有窣堵波，是太子與諸釋角力擲象之處。太子伎藝多能，獨拔倫匹。淨飯大王懷慶將返，僕夫馭象，方欲出城。提婆達多素負強力，自外而入，問馭者曰：「嚴駕此象，其誰欲乘？」曰：「太子將還，故往奉馭。」提婆達多發憤引象，批其顙，蹴其臆，僵仆塞路，杜絕行途，無能轉移，人眾填塞。難陀後至，而問之曰：「誰死此象？」曰：「提婆達多。」即曳之避路。太子至，又問曰：「誰為不善，害此象耶？」曰：「提婆達多害以杜門，難陀引之開徑。」太子乃舉象高擲，越度城塹，其象墮地，為大深阬，土俗相傳為象墮阬也。其側精舍中作太子像。其側又有精舍，太子妃寢宮也，中作耶輸陀羅，并有羅怙羅像。宮側精舍作受業之像，太子學堂故基也。

城東南隅有一精舍，中作太子乘白馬凌虛之像，是踰城處也。城四門外各有精舍，中作老、病、死人、沙門之像。是太子遊觀，覩相增懷，深厭塵俗，於此感悟，命僕迴駕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城東南隅有一精舍，中作太子乘白馬凌虛之像，是踰城處也。城四門外各有精舍，中作老、病、死人、沙門之像。是太子遊觀，覩相增懷，深厭塵俗，於此感悟，命僕迴駕。

城南行五十餘里，至故城，有窣堵波，是賢劫中人壽六萬歲時，迦羅迦村馱佛本生城也。城南不遠有窣堵波，成正覺已見父之處。城東南窣堵波，有彼如來遺身舍利。前建石柱，高三十餘尺，上刻師子之像，傍記寂滅之事，無憂王建焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城南行五十餘里，至故城，有窣堵波，是賢劫中人壽六萬歲時，迦羅迦村馱佛本生城也。城南不遠有窣堵波，成正覺已見父之處。城東南窣堵波，有彼如來遺身舍利。前建石柱，高三十餘尺，上刻師子之像，傍記寂滅之事，無憂王建焉。

迦羅迦村馱佛城東北行三十餘里，至故大城，中有窣堵波，是賢劫中人壽四萬歲時，迦諾迦牟尼佛本生城也。東北不遠有窣堵波，成正覺已度父之處。次北窣堵波，有彼如來遺身舍利，前建石柱，高二十餘尺，上刻師子之像，傍記寂滅之事，無憂王建也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅迦村馱佛城東北行三十餘里，至故大城，中有窣堵波，是賢劫中人壽四萬歲時，迦諾迦牟尼佛本生城也。東北不遠有窣堵波，成正覺已度父之處。次北窣堵波，有彼如來遺身舍利，前建石柱，高二十餘尺，上刻師子之像，傍記寂滅之事，無憂王建也。

城東北四十餘里，有窣堵波，是太子坐樹陰，觀耕田，於此習定，而得離欲。淨飯王見太子坐樹陰，入寂定，日光逈照，樹影不移，心知靈聖，更深珍敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城東北四十餘里，有窣堵波，是太子坐樹陰，觀耕田，於此習定，而得離欲。淨飯王見太子坐樹陰，入寂定，日光逈照，樹影不移，心知靈聖，更深珍敬。

大城西北，有數百千窣堵波，釋種誅死處也。毘盧釋迦王既克諸釋，虜其族類，得九千九百九十萬人，並從殺戮，積尸如莾，流血成池。天警人心，收骸瘞葬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大城西北，有數百千窣堵波，釋種誅死處也。毘盧釋迦王既克諸釋，虜其族類，得九千九百九十萬人，並從殺戮，積尸如莾，流血成池。天警人心，收骸瘞葬。

誅釋西南，有四小窣堵波，四釋種拒軍處。初，勝軍王嗣位也，求婚釋種。釋種鄙其非類，謬以家人之女，重禮娉焉。勝軍王立為正后，其產子男，是為毘盧釋迦王。毘盧釋迦欲就舅氏請益受業，至此城南，見新講堂，即中憩駕。諸釋聞之，逐而詈曰：「卑賤婢子，敢居此室！此室諸釋建也，擬佛居焉。」毘盧釋迦嗣位之後，追復先辱，便興甲兵，至此屯軍。釋種四人躬耕畎畝，便即抗拒，兵寇退散，已而入城。族人以為承輪王之祚胤，為法王之宗子，敢行凶暴，安忍殺害，污辱宗門，絕親遠放。四人被逐，北趣雪山，一為烏仗那國王，一為梵衍那國王，一為呬摩呾羅國王，一為商彌國王，奕世傳業，苗裔不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誅釋西南，有四小窣堵波，四釋種拒軍處。初，勝軍王嗣位也，求婚釋種。釋種鄙其非類，謬以家人之女，重禮娉焉。勝軍王立為正后，其產子男，是為毘盧釋迦王。毘盧釋迦欲就舅氏請益受業，至此城南，見新講堂，即中憩駕。諸釋聞之，逐而詈曰：「卑賤婢子，敢居此室！此室諸釋建也，擬佛居焉。」毘盧釋迦嗣位之後，追復先辱，便興甲兵，至此屯軍。釋種四人躬耕畎畝，便即抗拒，兵寇退散，已而入城。族人以為承輪王之祚胤，為法王之宗子，敢行凶暴，安忍殺害，污辱宗門，絕親遠放。四人被逐，北趣雪山，一為烏仗那國王，一為梵衍那國王，一為呬摩呾羅國王，一為商彌國王，奕世傳業，苗裔不絕。

城南三四里尼拘律樹林，有窣堵波，無憂王建也。釋迦如來成正覺已，還國見父王，為說法處。淨飯王知如來降魔軍已，遊行化導，情懷渴仰，思得禮敬。乃命使請如來曰：「昔期成佛，當還本生。斯言在耳，時來降趾。」使至佛所，具宣王意。如來告曰：「却後七日，當還本生。」使臣還以白王，淨飯王乃告命臣庶，灑掃衢路，儲積華香，與諸群臣四十里外佇駕奉迎。是時如來與大眾俱，八金剛周衛，四天王前導，帝釋與欲界天侍左，梵王與色界天侍右，諸苾芻僧列在其後。維佛在眾，如月映星，威神動三界，光明踰七曜，步虛空，至生國。王與從臣禮敬已畢，俱共還國，止尼拘盧陀僧伽藍。其側不遠有窣堵波，是如來於大樹下，東面而坐，受姨母金縷袈裟。次此窣堵波，是如來於此度八王子及五百釋種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城南三四里尼拘律樹林，有窣堵波，無憂王建也。釋迦如來成正覺已，還國見父王，為說法處。淨飯王知如來降魔軍已，遊行化導，情懷渴仰，思得禮敬。乃命使請如來曰：「昔期成佛，當還本生。斯言在耳，時來降趾。」使至佛所，具宣王意。如來告曰：「却後七日，當還本生。」使臣還以白王，淨飯王乃告命臣庶，灑掃衢路，儲積華香，與諸群臣四十里外佇駕奉迎。是時如來與大眾俱，八金剛周衛，四天王前導，帝釋與欲界天侍左，梵王與色界天侍右，諸苾芻僧列在其後。維佛在眾，如月映星，威神動三界，光明踰七曜，步虛空，至生國。王與從臣禮敬已畢，俱共還國，止尼拘盧陀僧伽藍。其側不遠有窣堵波，是如來於大樹下，東面而坐，受姨母金縷袈裟。次此窣堵波，是如來於此度八王子及五百釋種。

城東門內路左，有窣堵波，昔一切義成太子於此習諸技藝。門外有自在天祠，祠中石天像，危然起勢，是太子在襁褓中所入祠也。淨飯王自臘伐尼國迎太子還也，途次天祠。王曰：「此天祠多靈鑒，諸釋童稚求祐必効，宜將太子至彼修敬。」是時傅母抱而入祠，其石天像起迎太子。太子已出，天像復坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城東門內路左，有窣堵波，昔一切義成太子於此習諸技藝。門外有自在天祠，祠中石天像，危然起勢，是太子在襁褓中所入祠也。淨飯王自臘伐尼國迎太子還也，途次天祠。王曰：「此天祠多靈鑒，諸釋童稚求祐必効，宜將太子至彼修敬。」是時傅母抱而入祠，其石天像起迎太子。太子已出，天像復坐。

城南門外路左，有窣堵波，是太子與諸釋角藝，射鐵鼓。從此東南三十餘里，有小窣堵波，其側有泉，泉流澄鏡，是太子與諸釋引強校能，弦矢既分，穿鼓過表，至池沒羽，因涌清流，時俗相傳，謂之箭泉。夫有疾病，飲沐多愈。遠方之人持泥以歸，隨其所苦，漬以塗額，靈神冥衛，多蒙痊愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城南門外路左，有窣堵波，是太子與諸釋角藝，射鐵鼓。從此東南三十餘里，有小窣堵波，其側有泉，泉流澄鏡，是太子與諸釋引強校能，弦矢既分，穿鼓過表，至池沒羽，因涌清流，時俗相傳，謂之箭泉。夫有疾病，飲沐多愈。遠方之人持泥以歸，隨其所苦，漬以塗額，靈神冥衛，多蒙痊愈。

箭泉東北行八九十里，至臘伐尼林，有釋種浴池，澄清皎鏡，雜華彌漫。其北二十四五步，有無憂華樹，今已枯悴，菩薩誕靈之處。菩薩以吠舍佉月後半八日，當此三月八日；上座部則曰以吠舍佉月後半十五日，當此三月十五日。次東窣堵波，無憂王所建，二龍浴太子處也。菩薩生已，不扶而行，於四方各七步，而自言曰：「天上、天下，唯我獨尊。今茲而往，生分已盡。」隨足所蹈，出大蓮花。二龍踊出，住虛空中，而各吐水，一冷一煖，以浴太子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箭泉東北行八九十里，至臘伐尼林，有釋種浴池，澄清皎鏡，雜華彌漫。其北二十四五步，有無憂華樹，今已枯悴，菩薩誕靈之處。菩薩以吠舍佉月後半八日，當此三月八日；上座部則曰以吠舍佉月後半十五日，當此三月十五日。次東窣堵波，無憂王所建，二龍浴太子處也。菩薩生已，不扶而行，於四方各七步，而自言曰：「天上、天下，唯我獨尊。今茲而往，生分已盡。」隨足所蹈，出大蓮花。二龍踊出，住虛空中，而各吐水，一冷一煖，以浴太子。

浴太子窣堵波東，有二清泉，傍建二窣堵波，是二龍從地踊出之處。菩薩生已，支屬宗親莫不奔馳，求水盥浴。夫人之前，二泉涌出，一冷一煖，遂以浴洗。其南窣堵波，是天帝釋捧接菩薩處。菩薩初出胎也，天帝釋以妙天衣，跪接菩薩。次有四窣堵波，是四天王抱持菩薩處也。菩薩從右脇生已，四大天王以金色㲲衣，捧菩薩，置金机上。至母前曰：「夫人誕斯福子，誠可歡慶。諸天尚喜，況世人乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴太子窣堵波東，有二清泉，傍建二窣堵波，是二龍從地踊出之處。菩薩生已，支屬宗親莫不奔馳，求水盥浴。夫人之前，二泉涌出，一冷一煖，遂以浴洗。其南窣堵波，是天帝釋捧接菩薩處。菩薩初出胎也，天帝釋以妙天衣，跪接菩薩。次有四窣堵波，是四天王抱持菩薩處也。菩薩從右脇生已，四大天王以金色㲲衣，捧菩薩，置金机上。至母前曰：「夫人誕斯福子，誠可歡慶。諸天尚喜，況世人乎？」

四天王捧太子窣堵波側不遠，有大石柱，上作馬像，無憂王之所建也。後為惡龍霹靂，其柱中折仆地。傍有小河，東南流，土俗號曰油河。是摩耶夫人產孕已，天化此池，光潤澄淨，欲令夫人取以沐浴，除去風虛。今變為水，其流尚膩。從此東行曠野荒林中二百餘里，至藍摩國(中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王捧太子窣堵波側不遠，有大石柱，上作馬像，無憂王之所建也。後為惡龍霹靂，其柱中折仆地。傍有小河，東南流，土俗號曰油河。是摩耶夫人產孕已，天化此池，光潤澄淨，欲令夫人取以沐浴，除去風虛。今變為水，其流尚膩。從此東行曠野荒林中二百餘里，至藍摩國(中印度境)。

藍摩國，空荒歲久，疆埸無紀，城邑丘墟，居人稀曠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藍摩國，空荒歲久，疆埸無紀，城邑丘墟，居人稀曠。

故城東南有甎窣堵波，高減百尺。昔者如來入寂滅已，此國先王分得舍利，持歸本國，式遵崇建，靈異間起，神光時燭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故城東南有甎窣堵波，高減百尺。昔者如來入寂滅已，此國先王分得舍利，持歸本國，式遵崇建，靈異間起，神光時燭。

窣堵波側有一清池，龍每出遊，變形蛇服，右旋宛轉，繞窣堵波，野象群行，採花以散，冥力警察，初無間替。昔無憂王之分建窣堵波也，七國所建，咸已開發，至於此國，方欲興功，而此池龍恐見陵奪，乃變作婆羅門，前叩象曰：「大王情流佛法，廣樹福田，敢請紆駕，降臨我宅。」王曰：「爾家安在，為近遠乎？」婆羅門曰：「我，此池之龍王也。承大王欲建勝福，敢來請謁。」王受其請，遂入龍宮。坐久之，龍進曰：「我惟惡業，受此龍身，供養舍利，冀消罪咎，願王躬往，觀而禮敬。」無憂王見已，懼然謂曰：「凡諸供養之具，非人間所有也。」龍曰：「若然者，願無廢毀。」無憂王自度力非其疇，遂不開發。出池之所，今有封記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窣堵波側有一清池，龍每出遊，變形蛇服，右旋宛轉，繞窣堵波，野象群行，採花以散，冥力警察，初無間替。昔無憂王之分建窣堵波也，七國所建，咸已開發，至於此國，方欲興功，而此池龍恐見陵奪，乃變作婆羅門，前叩象曰：「大王情流佛法，廣樹福田，敢請紆駕，降臨我宅。」王曰：「爾家安在，為近遠乎？」婆羅門曰：「我，此池之龍王也。承大王欲建勝福，敢來請謁。」王受其請，遂入龍宮。坐久之，龍進曰：「我惟惡業，受此龍身，供養舍利，冀消罪咎，願王躬往，觀而禮敬。」無憂王見已，懼然謂曰：「凡諸供養之具，非人間所有也。」龍曰：「若然者，願無廢毀。」無憂王自度力非其疇，遂不開發。出池之所，今有封記。

窣堵波側不遠，有一伽藍，僧眾尠矣，清肅皎然，而以沙彌總任眾務。遠方僧至，禮遇彌隆，必留三日，供養四事。聞諸先志曰：昔有苾芻，同志相召，自遠而至，禮窣堵波。見諸群象，相趨往來，或以牙芟草，或以鼻灑水，各持異華，共為供養。時眾見已，悲歎感懷。有一苾芻，便捨具戒，願留供養，與眾辭曰：「我惟多福，濫迹僧中，歲月亟淹，行業無紀。此窣堵波有佛舍利，聖德冥通，群象踐灑。遺身此地，甘與同群，得畢餘齡，誠為幸矣。」眾告之曰：「斯盛事也。吾等垢重，智不謀此。隨時自愛，無虧勝業。」亦既離群，重申誠願，歡然獨居，有終焉之志。於是葺茅為宇，引流成池，採掇時花，灑掃塋域。綿歷歲序，心事無殆。隣國諸王聞而雅尚，競捨財寶，共建伽藍，因而勸請，屈知僧務。自爾相踵，不泯元功，而以沙彌總知僧事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窣堵波側不遠，有一伽藍，僧眾尠矣，清肅皎然，而以沙彌總任眾務。遠方僧至，禮遇彌隆，必留三日，供養四事。聞諸先志曰：昔有苾芻，同志相召，自遠而至，禮窣堵波。見諸群象，相趨往來，或以牙芟草，或以鼻灑水，各持異華，共為供養。時眾見已，悲歎感懷。有一苾芻，便捨具戒，願留供養，與眾辭曰：「我惟多福，濫迹僧中，歲月亟淹，行業無紀。此窣堵波有佛舍利，聖德冥通，群象踐灑。遺身此地，甘與同群，得畢餘齡，誠為幸矣。」眾告之曰：「斯盛事也。吾等垢重，智不謀此。隨時自愛，無虧勝業。」亦既離群，重申誠願，歡然獨居，有終焉之志。於是葺茅為宇，引流成池，採掇時花，灑掃塋域。綿歷歲序，心事無殆。隣國諸王聞而雅尚，競捨財寶，共建伽藍，因而勸請，屈知僧務。自爾相踵，不泯元功，而以沙彌總知僧事。

沙彌伽藍東，大林中行百餘里，至大窣堵波，無憂王之所建也。是太子踰城至此，解寶衣，去纓絡，命僕還處。太子夜半踰城，遲明至此，既允宿心，乃形言曰：「是我出籠樊，去羈鎖，最後釋駕之處也。」於天冠中解末尼寶，命僕夫曰：「汝持此寶，還白父王，今茲遠遁，非苟違離，欲斷無常，絕諸有漏。」闡鐸迦(舊曰車匿，訛也)曰：「詎有何心，空駕而返？」太子善言慰喻，感悟而還。迴駕窣堵波東，有贍部樹，枝葉雖凋，枯株尚在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌伽藍東，大林中行百餘里，至大窣堵波，無憂王之所建也。是太子踰城至此，解寶衣，去纓絡，命僕還處。太子夜半踰城，遲明至此，既允宿心，乃形言曰：「是我出籠樊，去羈鎖，最後釋駕之處也。」於天冠中解末尼寶，命僕夫曰：「汝持此寶，還白父王，今茲遠遁，非苟違離，欲斷無常，絕諸有漏。」闡鐸迦(舊曰車匿，訛也)曰：「詎有何心，空駕而返？」太子善言慰喻，感悟而還。迴駕窣堵波東，有贍部樹，枝葉雖凋，枯株尚在。

其傍復有小窣堵波，太子以餘寶衣易鹿皮衣處。太子既斷髮易裳，雖去瓔珞，尚有天衣。曰：「斯服太侈，如何改易？」時淨居天化作獵人，服鹿皮衣，持弓負羽。太子舉其衣而謂曰：「欲相貿易，願見允從。」獵人曰：「善。」太子解其上服，授與獵人。獵人得已，還復天身，持所得衣，凌虛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其傍復有小窣堵波，太子以餘寶衣易鹿皮衣處。太子既斷髮易裳，雖去瓔珞，尚有天衣。曰：「斯服太侈，如何改易？」時淨居天化作獵人，服鹿皮衣，持弓負羽。太子舉其衣而謂曰：「欲相貿易，願見允從。」獵人曰：「善。」太子解其上服，授與獵人。獵人得已，還復天身，持所得衣，凌虛而去。

太子易衣側不遠，有窣堵波，無憂王之所建也，是太子剃髮處。太子從闡鐸迦取刀，自斷其髮，天帝釋接上天宮，以為供養。時淨居天子化作剃髮人，執持銛刀，徐步而至。太子謂曰：「能剃髮乎？幸為我淨之。」化人受命，遂為剃髮。踰城出家時亦不定，或云菩薩年十九，或曰二十九，以吠舍佉月後半八日踰城出家，當此三月八日，或云以吠舍佉月後半十五日，當此三月十五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子易衣側不遠，有窣堵波，無憂王之所建也，是太子剃髮處。太子從闡鐸迦取刀，自斷其髮，天帝釋接上天宮，以為供養。時淨居天子化作剃髮人，執持銛刀，徐步而至。太子謂曰：「能剃髮乎？幸為我淨之。」化人受命，遂為剃髮。踰城出家時亦不定，或云菩薩年十九，或曰二十九，以吠舍佉月後半八日踰城出家，當此三月八日，或云以吠舍佉月後半十五日，當此三月十五日。

太子剃髮窣堵波東南，曠野中行百八九十里，至尼拘盧陀林，有窣堵波，高三十餘尺。昔如來寂滅，舍利已分，諸婆羅門無所得獲，於涅疊般那(唐言焚燒。舊云闍維，訛也)地收餘灰炭，持至本國，建此靈基，而修供養。自茲已降，奇迹相仍，疾病之人，祈請多愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子剃髮窣堵波東南，曠野中行百八九十里，至尼拘盧陀林，有窣堵波，高三十餘尺。昔如來寂滅，舍利已分，諸婆羅門無所得獲，於涅疊般那(唐言焚燒。舊云闍維，訛也)地收餘灰炭，持至本國，建此靈基，而修供養。自茲已降，奇迹相仍，疾病之人，祈請多愈。

灰炭窣堵波側，故伽藍中，有過去四佛坐及經行遺迹之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灰炭窣堵波側，故伽藍中，有過去四佛坐及經行遺迹之所。

故伽藍左右，數百窣堵波。其一大者，無憂王所建也，崇基雖陷，高餘百尺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故伽藍左右，數百窣堵波。其一大者，無憂王所建也，崇基雖陷，高餘百尺。

自此東北，大林中行，其路艱險，經途危阻，山牛、野象、群盜、獵師，伺求行旅，為害不絕。出此林已，至拘尸那揭羅國(中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此東北，大林中行，其路艱險，經途危阻，山牛、野象、群盜、獵師，伺求行旅，為害不絕。出此林已，至拘尸那揭羅國(中印度境)。

拘尸那揭羅國，城郭頹毀，邑里蕭條。故城甎基，周十餘里。居人稀曠，閭巷荒蕪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘尸那揭羅國，城郭頹毀，邑里蕭條。故城甎基，周十餘里。居人稀曠，閭巷荒蕪。

城內東北隅，有窣堵波，無憂王所建，准陀(舊曰純陀，訛也)之故宅也。宅中有井，將營獻供，方乃鑿焉。歲月雖淹，水猶清美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城內東北隅，有窣堵波，無憂王所建，准陀(舊曰純陀，訛也)之故宅也。宅中有井，將營獻供，方乃鑿焉。歲月雖淹，水猶清美。

城西北三四里，渡阿恃多伐底河(唐言無勝，此世共稱耳。舊云阿利羅跋提河，訛也。典言謂之尸賴拏伐底河，譯曰有金河)。西岸不遠，至娑羅林。其樹類槲，而皮青白，葉甚光潤。四樹特高，如來寂滅之所也。其大甎精舍中作如來涅槃之像，北首而臥。傍有窣堵波，無憂王所建，基雖傾陷，尚高二百餘尺。前建石柱，以記如來寂滅之事，雖有文記，不書日月。聞諸先記曰：佛以生年八十，吠舍佉月後半十五日入般涅槃，當此三月十五日也。說一切有部則佛以迦剌底迦月後半八日入般涅槃，此當九月八日也。自佛涅槃，諸部異議，或云千二百餘年，或云千三百餘年，或云千五百餘年，或云已過九百，未滿千年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城西北三四里，渡阿恃多伐底河(唐言無勝，此世共稱耳。舊云阿利羅跋提河，訛也。典言謂之尸賴拏伐底河，譯曰有金河)。西岸不遠，至娑羅林。其樹類槲，而皮青白，葉甚光潤。四樹特高，如來寂滅之所也。其大甎精舍中作如來涅槃之像，北首而臥。傍有窣堵波，無憂王所建，基雖傾陷，尚高二百餘尺。前建石柱，以記如來寂滅之事，雖有文記，不書日月。聞諸先記曰：佛以生年八十，吠舍佉月後半十五日入般涅槃，當此三月十五日也。說一切有部則佛以迦剌底迦月後半八日入般涅槃，此當九月八日也。自佛涅槃，諸部異議，或云千二百餘年，或云千三百餘年，或云千五百餘年，或云已過九百，未滿千年。

精舍側不遠，有窣堵波，是如來修菩薩行時，為群雉王救火之處。昔於此地有大茂林，毛群羽族巢居穴處。驚風四起，猛焰飈急。時有一雉，有懷傷愍，鼓濯清流，飛空奮灑。時天帝釋俯而告曰：「汝何守愚，虛勞羽翮？大火方起，焚燎林野，豈汝微軀所能撲滅？」雉曰：「說者為誰？」曰：「我天帝釋耳。」雉曰：「今天帝有大福力，無欲不遂，救災拯難，若指諸掌，反詰無功，其咎安在？猛火方熾，無得多言！」尋復奮飛，往趣流水。天帝遂以掬水泛灑其林，火滅煙消，生類全命，故今謂之救火窣堵波也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精舍側不遠，有窣堵波，是如來修菩薩行時，為群雉王救火之處。昔於此地有大茂林，毛群羽族巢居穴處。驚風四起，猛焰飈急。時有一雉，有懷傷愍，鼓濯清流，飛空奮灑。時天帝釋俯而告曰：「汝何守愚，虛勞羽翮？大火方起，焚燎林野，豈汝微軀所能撲滅？」雉曰：「說者為誰？」曰：「我天帝釋耳。」雉曰：「今天帝有大福力，無欲不遂，救災拯難，若指諸掌，反詰無功，其咎安在？猛火方熾，無得多言！」尋復奮飛，往趣流水。天帝遂以掬水泛灑其林，火滅煙消，生類全命，故今謂之救火窣堵波也。

雉救火側不遠，有窣堵波，是如來修菩薩行時，為鹿救生之處。乃往古昔，此有大林，火炎中野，飛走窮窘，前有駛流之阨，後困猛火之難，莫不沈溺，喪棄身命。其鹿惻隱，身據橫流，穿皮斷骨，自強拯溺。蹇兔後至，忍疲苦而濟之。筋力既竭，溺水而死。諸天收骸，起窣堵波。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雉救火側不遠，有窣堵波，是如來修菩薩行時，為鹿救生之處。乃往古昔，此有大林，火炎中野，飛走窮窘，前有駛流之阨，後困猛火之難，莫不沈溺，喪棄身命。其鹿惻隱，身據橫流，穿皮斷骨，自強拯溺。蹇兔後至，忍疲苦而濟之。筋力既竭，溺水而死。諸天收骸，起窣堵波。

鹿拯溺西不遠，有窣堵波，是蘇跋陀羅(唐言善賢。舊曰須跋陀羅，訛也)入寂滅之處。善賢者，本梵志師也。年百二十，耆舊多智。聞佛寂滅，至雙樹間，問阿難曰：「佛世尊將寂滅，我懷疑滯，願欲請問。」阿難曰：「佛將涅槃，幸無擾也。」曰：「吾聞佛世難遇，正法難聞，我有深疑，恐無所請。」善賢遂入，先問佛言：「有諸別眾，自稱為師，各有異法，垂訓導俗，喬答摩(舊曰瞿曇，訛略也)能盡知耶？」佛言：「吾悉深究。」乃為演說。善賢聞已，心淨信解，求入法中，受具足戒。如來告曰：「汝豈能耶？外道異學修梵行者，當試四歲，觀其行，察其性，威儀寂靜，辭語誠實，則可於我法中淨修梵行。在人行耳，斯何難哉！」善賢曰：「世尊悲愍，含濟無私，四歲試學，三業方順。」佛言：「我先已說，在人行耳！」於是善賢出家，即受具戒，勤勵修習，身心勇猛。已而於法無疑，自身作證。夜分未久，果證羅漢，諸漏已盡，梵行已立。不忍見佛入大涅槃，即於眾中入火界定，現神通事，而先寂滅。是為如來最後弟子，乃先滅度，即昔後渡蹇兔是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿拯溺西不遠，有窣堵波，是蘇跋陀羅(唐言善賢。舊曰須跋陀羅，訛也)入寂滅之處。善賢者，本梵志師也。年百二十，耆舊多智。聞佛寂滅，至雙樹間，問阿難曰：「佛世尊將寂滅，我懷疑滯，願欲請問。」阿難曰：「佛將涅槃，幸無擾也。」曰：「吾聞佛世難遇，正法難聞，我有深疑，恐無所請。」善賢遂入，先問佛言：「有諸別眾，自稱為師，各有異法，垂訓導俗，喬答摩(舊曰瞿曇，訛略也)能盡知耶？」佛言：「吾悉深究。」乃為演說。善賢聞已，心淨信解，求入法中，受具足戒。如來告曰：「汝豈能耶？外道異學修梵行者，當試四歲，觀其行，察其性，威儀寂靜，辭語誠實，則可於我法中淨修梵行。在人行耳，斯何難哉！」善賢曰：「世尊悲愍，含濟無私，四歲試學，三業方順。」佛言：「我先已說，在人行耳！」於是善賢出家，即受具戒，勤勵修習，身心勇猛。已而於法無疑，自身作證。夜分未久，果證羅漢，諸漏已盡，梵行已立。不忍見佛入大涅槃，即於眾中入火界定，現神通事，而先寂滅。是為如來最後弟子，乃先滅度，即昔後渡蹇兔是也。

善賢寂滅側，有窣堵波，是執金剛躄地之處。大悲世尊隨機利見，化功已畢，入寂滅樂，於雙樹間北首而臥。執金剛神密迹力士見佛滅度，悲慟唱言：「如來捨我入大涅槃，無歸依，無覆護，毒箭深入，愁火熾盛！」捨金剛杵，悶絕躄地。久而又起，悲哀戀慕，互相謂曰：「生死大海，誰作舟檝？無明長夜，誰為燈炬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善賢寂滅側，有窣堵波，是執金剛躄地之處。大悲世尊隨機利見，化功已畢，入寂滅樂，於雙樹間北首而臥。執金剛神密迹力士見佛滅度，悲慟唱言：「如來捨我入大涅槃，無歸依，無覆護，毒箭深入，愁火熾盛！」捨金剛杵，悶絕躄地。久而又起，悲哀戀慕，互相謂曰：「生死大海，誰作舟檝？無明長夜，誰為燈炬？」

金剛躄地側，有窣堵波，是如來寂滅已七日供養之處。如來之將寂滅也，光明普照，人、天畢會，莫不悲感，更相謂曰：「大覺世尊今將寂滅，眾生福盡，世間無依。」如來右脇臥師子床，告諸大眾：「勿謂如來畢竟寂滅，法身常住，離諸變易，當棄懈怠，早求解脫。」諸苾芻等歔欷悲慟。時阿泥𢫫(盧骨反)陀(舊曰阿那律，訛也)告諸苾芻：「止，止，勿悲！諸天譏怪。」時末羅眾供養已訖，欲舉金棺，詣涅疊般那所。時阿泥𢫫陀告言：「且止！諸天欲留七日供養。」於是天眾持妙天華，遊虛空，讚聖德，各竭誠心，共興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛躄地側，有窣堵波，是如來寂滅已七日供養之處。如來之將寂滅也，光明普照，人、天畢會，莫不悲感，更相謂曰：「大覺世尊今將寂滅，眾生福盡，世間無依。」如來右脇臥師子床，告諸大眾：「勿謂如來畢竟寂滅，法身常住，離諸變易，當棄懈怠，早求解脫。」諸苾芻等歔欷悲慟。時阿泥𢫫(盧骨反)陀(舊曰阿那律，訛也)告諸苾芻：「止，止，勿悲！諸天譏怪。」時末羅眾供養已訖，欲舉金棺，詣涅疊般那所。時阿泥𢫫陀告言：「且止！諸天欲留七日供養。」於是天眾持妙天華，遊虛空，讚聖德，各竭誠心，共興供養。

停棺側有窣堵波，是摩訶摩耶夫人哭佛之處。如來寂滅，棺斂已畢，時阿泥𢫫陀上昇天宮，告摩耶夫人曰：「大聖法王今已寂滅。」摩耶聞已，悲哽悶絕，與諸天眾至雙樹間，見僧伽胝、鉢及錫杖，拊之號慟，絕而復聲曰：「人、天福盡，世間眼滅！今此諸物，空無有主。」如來聖力，金棺自開，放光明，合掌坐，慰問慈母：「遠來下降！諸行法爾，願勿深悲。」阿難銜哀而請佛曰：「後世問我，將何以對？」曰：「佛已涅槃，慈母摩耶自天宮降，至雙樹間，如來為諸不孝眾生，從金棺起，合掌說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 停棺側有窣堵波，是摩訶摩耶夫人哭佛之處。如來寂滅，棺斂已畢，時阿泥𢫫陀上昇天宮，告摩耶夫人曰：「大聖法王今已寂滅。」摩耶聞已，悲哽悶絕，與諸天眾至雙樹間，見僧伽胝、鉢及錫杖，拊之號慟，絕而復聲曰：「人、天福盡，世間眼滅！今此諸物，空無有主。」如來聖力，金棺自開，放光明，合掌坐，慰問慈母：「遠來下降！諸行法爾，願勿深悲。」阿難銜哀而請佛曰：「後世問我，將何以對？」曰：「佛已涅槃，慈母摩耶自天宮降，至雙樹間，如來為諸不孝眾生，從金棺起，合掌說法。」

城北渡河三百餘步，有窣堵波，是如來焚身之處。地今黃黑，土雜灰炭，至誠求請，或得舍利。如來寂滅，人、天悲感，七寶為棺，千㲲纏身，設香華，建幡蓋，末羅之眾奉輿發引，前後導從，北渡金河，盛滿香油，積多香木，縱火以焚，二㲲不燒，一極𭣋身，一最覆外。為諸眾生分散舍利，唯有髮、爪儼然無損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城北渡河三百餘步，有窣堵波，是如來焚身之處。地今黃黑，土雜灰炭，至誠求請，或得舍利。如來寂滅，人、天悲感，七寶為棺，千㲲纏身，設香華，建幡蓋，末羅之眾奉輿發引，前後導從，北渡金河，盛滿香油，積多香木，縱火以焚，二㲲不燒，一極𭣋身，一最覆外。為諸眾生分散舍利，唯有髮、爪儼然無損。

焚身側有窣堵波，如來為大迦葉波現雙足處。如來金棺已下，香木已積，火燒不然，眾咸驚駭。阿泥𢫫陀言：「待迦葉波耳。」時大迦葉波與五百弟子自山林來，至拘尸城，問阿難曰：「世尊之身，可得見耶？」阿難曰：「千㲲纏絡，重棺周斂，香木已積，即事焚燒。」是時佛於棺內為出雙足，輪相之上，見有異色。問阿難曰：「何以有此？」曰：「佛初涅槃，人、天悲慟，眾淚迸染，致斯異色。」迦葉波作禮，旋繞興讚，香木自然，大火熾盛。故如來寂滅，三從棺出：初出臂，問阿難治路；次起坐，為母說法；後現雙足，示大迦葉波。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焚身側有窣堵波，如來為大迦葉波現雙足處。如來金棺已下，香木已積，火燒不然，眾咸驚駭。阿泥𢫫陀言：「待迦葉波耳。」時大迦葉波與五百弟子自山林來，至拘尸城，問阿難曰：「世尊之身，可得見耶？」阿難曰：「千㲲纏絡，重棺周斂，香木已積，即事焚燒。」是時佛於棺內為出雙足，輪相之上，見有異色。問阿難曰：「何以有此？」曰：「佛初涅槃，人、天悲慟，眾淚迸染，致斯異色。」迦葉波作禮，旋繞興讚，香木自然，大火熾盛。故如來寂滅，三從棺出：初出臂，問阿難治路；次起坐，為母說法；後現雙足，示大迦葉波。

現足側有窣堵波，無憂王所建也，是八王分舍利處。前建石柱，刻記其事。佛入涅槃，後涅疊般那已，諸八國王備四兵至，遣直性婆羅門謂拘尸力士曰：「天、人導師，此國寂滅，故自遠來，請分舍利。」力士曰：「如來降尊，即斯下土，滅世間明導，喪眾生慈父。如來舍利，自當供養，徒疲道路，終無得獲。」時諸大王遜辭以求，既不相允，重謂之曰：「禮請不從，兵威非遠。」直性婆羅門揚言曰：「念哉！大悲世尊忍修福善，彌歷曠劫，想所具聞，今欲相凌，此非宜也。今舍利在此，當均八分，各得供養，何至興兵？」諸力士依其言，即時均量，欲作八分。帝釋謂諸王曰：「天當有分，勿恃力競。」阿那婆答多龍王、文隣龍王、醫那鉢呾羅龍王復作是議：「無遺我曹。若以力者，眾非敵矣。」直性婆羅門曰：「勿諠諍也，宜共分之。」即作三分，一諸天，二龍眾，三留人間，八國重分。天、龍、人王，莫不悲感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現足側有窣堵波，無憂王所建也，是八王分舍利處。前建石柱，刻記其事。佛入涅槃，後涅疊般那已，諸八國王備四兵至，遣直性婆羅門謂拘尸力士曰：「天、人導師，此國寂滅，故自遠來，請分舍利。」力士曰：「如來降尊，即斯下土，滅世間明導，喪眾生慈父。如來舍利，自當供養，徒疲道路，終無得獲。」時諸大王遜辭以求，既不相允，重謂之曰：「禮請不從，兵威非遠。」直性婆羅門揚言曰：「念哉！大悲世尊忍修福善，彌歷曠劫，想所具聞，今欲相凌，此非宜也。今舍利在此，當均八分，各得供養，何至興兵？」諸力士依其言，即時均量，欲作八分。帝釋謂諸王曰：「天當有分，勿恃力競。」阿那婆答多龍王、文隣龍王、醫那鉢呾羅龍王復作是議：「無遺我曹。若以力者，眾非敵矣。」直性婆羅門曰：「勿諠諍也，宜共分之。」即作三分，一諸天，二龍眾，三留人間，八國重分。天、龍、人王，莫不悲感。

分舍利窣堵波西南行二百餘里，至大邑聚。有婆羅門，豪右巨富，確乎不雜，學究五明，敬崇三寶。接其居側，建立僧坊，窮諸資用，備盡珍飾，或有眾僧往來中路，慇懃請留，罄心供養，或止一宿，乃至七日。其後設賞迦王毀壞佛法，眾僧絕侶，歲月驟淹，而婆羅門每懷懇惻。經行之次，見一沙門，厖眉皓髮，杖錫而來。婆羅門馳往迎逆，問所從至，請入僧坊，備諸供養，旦以淳乳，煮粥進焉。沙門受已，纔一嚌齒，便即置鉢，沈吟長息。婆羅門持食，跪而問曰：「大德慧利隨緣，幸見臨顧，為夕不安耶？為粥不味乎？」沙門愍然告曰：「吾悲眾生福祐漸薄，斯言且置，食已方說。」沙門食訖，攝衣即語。婆羅門曰：「向許有說，今何無言？」沙門告曰：「吾非忘也。談不容易，事或致疑。必欲得聞，今當略說。吾向所歎，非薄汝粥。自數百年，不嘗此味。昔如來在世，我時預從，在王舍城竹林精舍，俯清流而滌器，或以澡漱，或以盥沐。嗟乎！今之淳乳，不及古之淡水，此乃人、天福滅使之然也。」婆羅門曰：「然則大德乃親見佛耶？」沙門曰：「然。汝豈不聞佛子羅怙羅者，我身是也。為護正法，未入寂滅。」說是語已，忽然不見。婆羅門遂以所宿之房，塗香灑掃，像設儀肅，其敬如在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分舍利窣堵波西南行二百餘里，至大邑聚。有婆羅門，豪右巨富，確乎不雜，學究五明，敬崇三寶。接其居側，建立僧坊，窮諸資用，備盡珍飾，或有眾僧往來中路，慇懃請留，罄心供養，或止一宿，乃至七日。其後設賞迦王毀壞佛法，眾僧絕侶，歲月驟淹，而婆羅門每懷懇惻。經行之次，見一沙門，厖眉皓髮，杖錫而來。婆羅門馳往迎逆，問所從至，請入僧坊，備諸供養，旦以淳乳，煮粥進焉。沙門受已，纔一嚌齒，便即置鉢，沈吟長息。婆羅門持食，跪而問曰：「大德慧利隨緣，幸見臨顧，為夕不安耶？為粥不味乎？」沙門愍然告曰：「吾悲眾生福祐漸薄，斯言且置，食已方說。」沙門食訖，攝衣即語。婆羅門曰：「向許有說，今何無言？」沙門告曰：「吾非忘也。談不容易，事或致疑。必欲得聞，今當略說。吾向所歎，非薄汝粥。自數百年，不嘗此味。昔如來在世，我時預從，在王舍城竹林精舍，俯清流而滌器，或以澡漱，或以盥沐。嗟乎！今之淳乳，不及古之淡水，此乃人、天福滅使之然也。」婆羅門曰：「然則大德乃親見佛耶？」沙門曰：「然。汝豈不聞佛子羅怙羅者，我身是也。為護正法，未入寂滅。」說是語已，忽然不見。婆羅門遂以所宿之房，塗香灑掃，像設儀肅，其敬如在。

復大林中行五百餘里，至婆羅痆(女黠反)斯國(舊曰波羅柰國，訛也。中印度境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復大林中行五百餘里，至婆羅痆(女黠反)斯國(舊曰波羅柰國，訛也。中印度境)。