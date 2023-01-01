北魏僧惠生使西域記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏僧惠生使西域記

魏神龜元年十一月冬。大后遣崇立寺比邱惠生與敦煌人宋雲。向西域取經。凡得百七十部。皆是大乘妙典。初發京師。西行四十日。至赤嶺。即國之西疆也。山無草木。有鳥鼠。同穴。又西行二十日。至吐谷渾國。又西行三千五百里。至鄯善城。又西行千六百里。至且末城。有呂光代胡時所作佛菩薩像。又西行千三百七十五里。至末城。又西行二十二里。至捍𡡉城。有于闐供佛之塔。其旁小塔數千。縣幡萬計。又西行八百七十八里。至于闐國。有國王所造覆盆浮圖一軀。有辟支佛靴。于今不爛。于闐境東西三千里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏神龜元年十一月冬。大后遣崇立寺比邱惠生與敦煌人宋雲。向西域取經。凡得百七十部。皆是大乘妙典。初發京師。西行四十日。至赤嶺。即國之西疆也。山無草木。有鳥鼠。同穴。又西行二十日。至吐谷渾國。又西行三千五百里。至鄯善城。又西行千六百里。至且末城。有呂光代胡時所作佛菩薩像。又西行千三百七十五里。至末城。又西行二十二里。至捍𡡉城。有于闐供佛之塔。其旁小塔數千。縣幡萬計。又西行八百七十八里。至于闐國。有國王所造覆盆浮圖一軀。有辟支佛靴。于今不爛。于闐境東西三千里。

神龜二年七月二十九日。入朱駒波國。人民山居。不立屠殺。食自死肉。風俗語言。與于闐同。文學與婆羅門同。其國疆界。可五日行遍。八月入渴盤陀國界。西行六百里。登葱嶺山。復西行三日。至鉢孟城。三日至毒龍池。為昔盤陀王以婆羅門呪呪之。龍徙葱嶺西。去此地二千餘里。自發葱嶺步步漸高。如此四日。乃至嶺。依約中下。實天半矣。渴盤陀國。正在山頂。自葱嶺已西。水皆西流入西海。世人云。是天地之中。九月中旬。入鉢和國。高山深谷。險道如常。因山為城。氈服窟居。人畜相依。風雪勁切。有大雪山。望若玉峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神龜二年七月二十九日。入朱駒波國。人民山居。不立屠殺。食自死肉。風俗語言。與于闐同。文學與婆羅門同。其國疆界。可五日行遍。八月入渴盤陀國界。西行六百里。登葱嶺山。復西行三日。至鉢孟城。三日至毒龍池。為昔盤陀王以婆羅門呪呪之。龍徙葱嶺西。去此地二千餘里。自發葱嶺步步漸高。如此四日。乃至嶺。依約中下。實天半矣。渴盤陀國。正在山頂。自葱嶺已西。水皆西流入西海。世人云。是天地之中。九月中旬。入鉢和國。高山深谷。險道如常。因山為城。氈服窟居。人畜相依。風雪勁切。有大雪山。望若玉峯。

十月初旬入嚈噠國。居無城郭。隨逐水草。不識文字。年無盈𨳝。周十二月為一歲。受諸國貢獻。南至牒羅。北盡勅勒。東被于闐。西及波斯。四十餘國。皆來朝貢。最為強大。王帳周四十步。器用七寶。不信佛法。殺生血食。見魏使拜受詔書。去京師二萬餘里。十一月入波斯國。境土甚狹。七月行過。人居山谷。雪光耀日。十一月中旬入賒彌國。漸出葱嶺。磽角危峻。人馬僅通。鐵鎖懸度。下不見底。十二月初旬入烏場國。北接葱嶺。南連天竺。土氣和暖。原田膴膴。民物殷阜。國王菜食長齋。晨夜禮佛。日中以後。始治國事。鐘聲遍界。異花供養。聞魏使來。膜拜受詔。國中有如來晒衣履石之處。其餘佛跡。所至炳然每一佛跡。輒有寺塔履之。比丘戒行清苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月初旬入嚈噠國。居無城郭。隨逐水草。不識文字。年無盈𨳝。周十二月為一歲。受諸國貢獻。南至牒羅。北盡勅勒。東被于闐。西及波斯。四十餘國。皆來朝貢。最為強大。王帳周四十步。器用七寶。不信佛法。殺生血食。見魏使拜受詔書。去京師二萬餘里。十一月入波斯國。境土甚狹。七月行過。人居山谷。雪光耀日。十一月中旬入賒彌國。漸出葱嶺。磽角危峻。人馬僅通。鐵鎖懸度。下不見底。十二月初旬入烏場國。北接葱嶺。南連天竺。土氣和暖。原田膴膴。民物殷阜。國王菜食長齋。晨夜禮佛。日中以後。始治國事。鐘聲遍界。異花供養。聞魏使來。膜拜受詔。國中有如來晒衣履石之處。其餘佛跡。所至炳然每一佛跡。輒有寺塔履之。比丘戒行清苦。