兩部大法相承師資付法記

兩部大法相承師資付法記下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩部大法相承師資付法記下

略敘傳大毘盧遮那成佛神變加持經大教相承付法次第記(經題名大毘盧遮那成佛神變加持經。梵云摩訶此翻云大毘盧遮那此云光明遍照或云大日遍照)正梵語應云吠(無每反)盧左曩(毘盧遮那者古譯也。依金剛頂義決中解。此毘盧遮那義翻為無邊廣眼聚如來。眼者智也。言此法身如來智惠十眼無邊際故。神德智惠萬德已圓如虛空界量無邊際過數量故也)或云毘盧遮那成道經。梵云吠盧左曩三母弟婆灑多素怛囕(二合此云大日遍照尊經)此經梵夾有三本。廣本十萬偈。若依梵本具譯可有三百餘卷已來。廣本在西國不到此土。梵經略本四千偈經。更有略本。二千五百偈。中天竺國大阿闍梨集今時所傳者四千偈。釋迦沙門三藏善無畏開元七年奉詔譯。沙門一行筆授。即大毘盧遮那成佛神變加持經是也。言此經是毘盧遮那如來神通變化之所加持也。依梵本。譯成六卷。又總集一部教持念次第共成一卷。成七卷。共成一部。編入大藏經。時毘盧遮那如來在金剛法界宮。與普賢等諸大菩薩十佛剎微塵數金剛牛祕密主等十佛剎微塵數諸執金剛護世主天等。其數無量不可稱說。皆是毘盧遮那如來自受用身海廣大法界之所加持也。經明修真言行菩薩修無上菩提心。超越一百六十種忘念心。住大菩提心。一念相應度三僧祇劫。初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提心。此經依二種修行。菩提心為因。大悲為根方便為究竟。次明十緣生句。謂明修真言行菩薩了諸法如幻從緣所生故。又依勝義世俗二諦。若依勝義。修行建立法身曼荼羅。是故此經中說先枰虛空中曼荼羅。是故本尊法身遠離形色猶如虛空。住如是三摩地。若依世俗修行依四輪以為曼拏羅。本尊聖者若黃色住地輪曼荼羅(其形方名金輪)聖者若白色住水輪曼荼羅(其形圓名水輪)聖者若赤色住火輪曼荼羅(其形三角)聖者若青色若黑色住風輪曼荼羅(其形如半月)大曼荼羅安於八葉蓮華臺。五佛四菩薩安於臺葉中。曼荼羅外。又三種曼荼羅。一一切如來曼荼羅。二釋迦牟尼曼荼羅。三文殊師利曼荼羅。總名為大悲胎藏曼荼羅。弟子受灌頂法少曼荼羅極微細委曲餘部所不代。此中修行供養兼存二種。事與理是也。此經中說一百二十五種護摩爐。護摩火天有四十四種。就中一十二種火為最勝。其中極妙有五種智火。為初爐形。及木有乳果苦練。所用不同。東西南北所願各殊。內外護摩亦依五輪。求四種事。速疾成就。息災增益。降伏敬愛。所謂火天各各不同。寂靜熙怡。忿怒。喜怒。次第應智。苦依廣教行相。極多。今且略敘大毘盧遮那大教王經少分意趣。其次明從上相承師資傳法次第。但海雲慮恐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略敘傳大毘盧遮那成佛神變加持經大教相承付法次第記(經題名大毘盧遮那成佛神變加持經。梵云摩訶此翻云大毘盧遮那此云光明遍照或云大日遍照)正梵語應云吠(無每反)盧左曩(毘盧遮那者古譯也。依金剛頂義決中解。此毘盧遮那義翻為無邊廣眼聚如來。眼者智也。言此法身如來智惠十眼無邊際故。神德智惠萬德已圓如虛空界量無邊際過數量故也)或云毘盧遮那成道經。梵云吠盧左曩三母弟婆灑多素怛囕(二合此云大日遍照尊經)此經梵夾有三本。廣本十萬偈。若依梵本具譯可有三百餘卷已來。廣本在西國不到此土。梵經略本四千偈經。更有略本。二千五百偈。中天竺國大阿闍梨集今時所傳者四千偈。釋迦沙門三藏善無畏開元七年奉詔譯。沙門一行筆授。即大毘盧遮那成佛神變加持經是也。言此經是毘盧遮那如來神通變化之所加持也。依梵本。譯成六卷。又總集一部教持念次第共成一卷。成七卷。共成一部。編入大藏經。時毘盧遮那如來在金剛法界宮。與普賢等諸大菩薩十佛剎微塵數金剛牛祕密主等十佛剎微塵數諸執金剛護世主天等。其數無量不可稱說。皆是毘盧遮那如來自受用身海廣大法界之所加持也。經明修真言行菩薩修無上菩提心。超越一百六十種忘念心。住大菩提心。一念相應度三僧祇劫。初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提心。此經依二種修行。菩提心為因。大悲為根方便為究竟。次明十緣生句。謂明修真言行菩薩了諸法如幻從緣所生故。又依勝義世俗二諦。若依勝義。修行建立法身曼荼羅。是故此經中說先枰虛空中曼荼羅。是故本尊法身遠離形色猶如虛空。住如是三摩地。若依世俗修行依四輪以為曼拏羅。本尊聖者若黃色住地輪曼荼羅(其形方名金輪)聖者若白色住水輪曼荼羅(其形圓名水輪)聖者若赤色住火輪曼荼羅(其形三角)聖者若青色若黑色住風輪曼荼羅(其形如半月)大曼荼羅安於八葉蓮華臺。五佛四菩薩安於臺葉中。曼荼羅外。又三種曼荼羅。一一切如來曼荼羅。二釋迦牟尼曼荼羅。三文殊師利曼荼羅。總名為大悲胎藏曼荼羅。弟子受灌頂法少曼荼羅極微細委曲餘部所不代。此中修行供養兼存二種。事與理是也。此經中說一百二十五種護摩爐。護摩火天有四十四種。就中一十二種火為最勝。其中極妙有五種智火。為初爐形。及木有乳果苦練。所用不同。東西南北所願各殊。內外護摩亦依五輪。求四種事。速疾成就。息災增益。降伏敬愛。所謂火天各各不同。寂靜熙怡。忿怒。喜怒。次第應智。苦依廣教行相。極多。今且略敘大毘盧遮那大教王經少分意趣。其次明從上相承師資傳法次第。但海雲慮恐

大教傳持師資斷續大法淪墜年多廢忘。三藏善無畏云。此法從毘盧遮那佛。付囑金剛手菩薩金剛手菩薩經數百年傳付中印度那爛陀寺達磨掬多阿闍梨。達磨掬多阿闍梨次付中印度國三藏釋迦種善無畏(梵云輪婆迦羅僧訶。唐云善無畏)三藏學究五明教閑三藏五天藝業無不備能。斛飯王五十二代之孫也。捨襲王位。出家入道。開元七年從西國。將大毘盧遮梵夾經等來至此國。玄宗皇帝禮為國師。隨駕兩京。翻譯大毘盧遮那等經為大毘盧遮那曼荼羅灌頂大阿闍梨。無畏三藏和尚復將此大毘盧遮那大教王。付天竺國三藏金剛智三藏金剛智復將金剛界大教王授三藏善無畏。互為阿闍梨。遞相傳授。三藏金剛智(梵云嚩日囉（二合）吉孃（二合）曩此云金剛智)三藏善解大小乘。解聲明論。於一切有部。出家南天竺國國王之子亦捨王位。出家來遊震旦。誓弘聖教。玄宗皇帝禮為國師。隨駕兩京。翻譯金剛頂大教王等經。為金剛界曼荼羅灌頂阿闍梨三藏金剛智復將大毘盧遮那大教王。付大興善寺三藏不空智阿闍梨(梵云阿目佉吉孃（二合）那梵云不空智)三藏和尚蘊五部五祕要。入普賢之性海之心。住瑜伽則頓入佛乘。演真言。則天魔摧碎。三朝國書天子稽首自玄宗肅宗至于代宗。珍仰之心敬之如佛。代宗皇帝請為灌頂大阿闍梨。所傳大教四十餘年。所翻經論凡百餘部。大興善寺三藏和尚從大和尚金剛智三藏傳授金剛界法。已復恐大教未圓。自往南天竺國。親禮長年普賢阿闍梨重更諮受金剛界五部百千頌法。將得十萬偈經故此二本大教王祕密甚深堪傳者稀。經數百年方傳一人自佛法流傳東夏神州近一千餘年。所有持念祕密心地教門流行不過此二本大教王(即大毘盧遮那大教王及金剛界大教王是也)。統攝一切持念教門次有蘇悉地(此云妙成就)教。廣明三部。亦攝論持念法。此中但明事成就與金剛界及大毘盧遮那。義味相涉。亦是至極要妙法。三藏善無畏所譯兼前二部大教及蘇悉地共成三部大教。大興善寺三藏和尚再譯流傳。時善無畏三藏復將此大毘盧遮那大教王傳付大興善寺沙門一行及保壽寺新羅國沙門玄超。沙門一行既傳教已造大毘盧遮那義譯七卷(成分為十四卷)略譯二卷。大毘盧遮那形像圖樣壇儀一卷。標幟壇儀法一卷。契印法一卷。造金剛頂經義決三卷(上卷有本。餘兩卷闕本)大興唐寺一行和尚博膽天文。學通內外。唐梵經史無不洞明。每與玄宗皇帝行座相隨論理國及預翻經不暇傳法。次沙門玄超阿闍梨復將大毘盧遮那大教王及蘇悉地教傳付青龍寺東塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大教傳持師資斷續大法淪墜年多廢忘。三藏善無畏云。此法從毘盧遮那佛。付囑金剛手菩薩金剛手菩薩經數百年傳付中印度那爛陀寺達磨掬多阿闍梨。達磨掬多阿闍梨次付中印度國三藏釋迦種善無畏(梵云輪婆迦羅僧訶。唐云善無畏)三藏學究五明教閑三藏五天藝業無不備能。斛飯王五十二代之孫也。捨襲王位。出家入道。開元七年從西國。將大毘盧遮梵夾經等來至此國。玄宗皇帝禮為國師。隨駕兩京。翻譯大毘盧遮那等經為大毘盧遮那曼荼羅灌頂大阿闍梨。無畏三藏和尚復將此大毘盧遮那大教王。付天竺國三藏金剛智三藏金剛智復將金剛界大教王授三藏善無畏。互為阿闍梨。遞相傳授。三藏金剛智(梵云嚩日囉（二合）吉孃（二合）曩此云金剛智)三藏善解大小乘。解聲明論。於一切有部。出家南天竺國國王之子亦捨王位。出家來遊震旦。誓弘聖教。玄宗皇帝禮為國師。隨駕兩京。翻譯金剛頂大教王等經。為金剛界曼荼羅灌頂阿闍梨三藏金剛智復將大毘盧遮那大教王。付大興善寺三藏不空智阿闍梨(梵云阿目佉吉孃（二合）那梵云不空智)三藏和尚蘊五部五祕要。入普賢之性海之心。住瑜伽則頓入佛乘。演真言。則天魔摧碎。三朝國書天子稽首自玄宗肅宗至于代宗。珍仰之心敬之如佛。代宗皇帝請為灌頂大阿闍梨。所傳大教四十餘年。所翻經論凡百餘部。大興善寺三藏和尚從大和尚金剛智三藏傳授金剛界法。已復恐大教未圓。自往南天竺國。親禮長年普賢阿闍梨重更諮受金剛界五部百千頌法。將得十萬偈經故此二本大教王祕密甚深堪傳者稀。經數百年方傳一人自佛法流傳東夏神州近一千餘年。所有持念祕密心地教門流行不過此二本大教王(即大毘盧遮那大教王及金剛界大教王是也)。統攝一切持念教門次有蘇悉地(此云妙成就)教。廣明三部。亦攝論持念法。此中但明事成就與金剛界及大毘盧遮那。義味相涉。亦是至極要妙法。三藏善無畏所譯兼前二部大教及蘇悉地共成三部大教。大興善寺三藏和尚再譯流傳。時善無畏三藏復將此大毘盧遮那大教王傳付大興善寺沙門一行及保壽寺新羅國沙門玄超。沙門一行既傳教已造大毘盧遮那義譯七卷(成分為十四卷)略譯二卷。大毘盧遮那形像圖樣壇儀一卷。標幟壇儀法一卷。契印法一卷。造金剛頂經義決三卷(上卷有本。餘兩卷闕本)大興唐寺一行和尚博膽天文。學通內外。唐梵經史無不洞明。每與玄宗皇帝行座相隨論理國及預翻經不暇傳法。次沙門玄超阿闍梨復將大毘盧遮那大教王及蘇悉地教傳付青龍寺東塔。

院惠果阿闍梨。阿闍梨又傳付成都府僧惟尚(又云惟明)汴州辨弘。新羅國僧惠日。悟真。日本國空海。當院僧義滿。義明。義證。義照。義操。義愍。法潤(付法傳阿闍梨灌頂位者數百十二人)或有在京傳持或有外方弘教。皆多淪沒次東塔院義操阿闍梨傳付同學僧義真。景公寺深達。淨住寺弟子海雲。崇福寺僧大遇。醴泉寺文苑(已上五人皆傳教)傳付次阿闍梨位。次東塔院法潤阿闍梨傳付淨法寺僧道昇。玄法寺法全。惟謹。此大毘盧遮那大教王又名大悲胎藏毘盧遮那者從如來大悲根本。發生大菩提心從菩提心成菩提行。次證大菩提及涅槃。皆從方便具足成就五智之身。即是長惡字門故經云方便為究竟。能成諸佛事。如轉輪聖王將欲受生託在聖后母腹。當知聖王不久生也。修瑜伽者發菩提心。住阿字觀觀法不生即是住毘盧遮那胎藏。如顯教大乘仁王般若云。伏忍聖胎三十人十住十行十迴向此名地前三十心。名住聖胎也。此約顯教漸悟菩薩地前修行。經一大阿僧祇劫。始名住聖胎菩薩。由名外凡夫修真言行菩薩則不如是。於一念頃具足五智身。住大毘盧遮那佛位。廊周法界為曼荼羅體纔住心名入聖胎。觀至究竟名成佛位。是名超越三僧祇劫而證菩提。上來具明眙藏教意。謹依顯密二教界略敘其由。教意深廣難窮其底。但海雲忝承佛蔭。得遇至教。親承法眼。傳於大毘盧遮那蘇悉地從上相承至今七葉。粗述宗旨。隨所見聞。略記次第諸有智者幸請指示稽首三際一切智。普賢祕密持金剛。迴茲讚演福群生。悉願同生安樂剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 院惠果阿闍梨。阿闍梨又傳付成都府僧惟尚(又云惟明)汴州辨弘。新羅國僧惠日。悟真。日本國空海。當院僧義滿。義明。義證。義照。義操。義愍。法潤(付法傳阿闍梨灌頂位者數百十二人)或有在京傳持或有外方弘教。皆多淪沒次東塔院義操阿闍梨傳付同學僧義真。景公寺深達。淨住寺弟子海雲。崇福寺僧大遇。醴泉寺文苑(已上五人皆傳教)傳付次阿闍梨位。次東塔院法潤阿闍梨傳付淨法寺僧道昇。玄法寺法全。惟謹。此大毘盧遮那大教王又名大悲胎藏毘盧遮那者從如來大悲根本。發生大菩提心從菩提心成菩提行。次證大菩提及涅槃。皆從方便具足成就五智之身。即是長惡字門故經云方便為究竟。能成諸佛事。如轉輪聖王將欲受生託在聖后母腹。當知聖王不久生也。修瑜伽者發菩提心。住阿字觀觀法不生即是住毘盧遮那胎藏。如顯教大乘仁王般若云。伏忍聖胎三十人十住十行十迴向此名地前三十心。名住聖胎也。此約顯教漸悟菩薩地前修行。經一大阿僧祇劫。始名住聖胎菩薩。由名外凡夫修真言行菩薩則不如是。於一念頃具足五智身。住大毘盧遮那佛位。廊周法界為曼荼羅體纔住心名入聖胎。觀至究竟名成佛位。是名超越三僧祇劫而證菩提。上來具明眙藏教意。謹依顯密二教界略敘其由。教意深廣難窮其底。但海雲忝承佛蔭。得遇至教。親承法眼。傳於大毘盧遮那蘇悉地從上相承至今七葉。粗述宗旨。隨所見聞。略記次第諸有智者幸請指示稽首三際一切智。普賢祕密持金剛。迴茲讚演福群生。悉願同生安樂剎。

巨唐大和八年歲次甲寅十月上旬有八日淨住寺傳教苾芻海雲集記之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巨唐大和八年歲次甲寅十月上旬有八日淨住寺傳教苾芻海雲集記之

寬喜元年三月二十八日奉寫了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寬喜元年三月二十八日奉寫了

金剛佛子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛佛子

際辨交了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 際辨交了

此書異本兩三有之歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此書異本兩三有之歟。

永仁五年十一月晦日。以上件御本書寫比校了。是則驚先師御名凌寒雪忘冷風書寫了 慈心記之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永仁五年十一月晦日。以上件御本書寫比校了。是則驚先師御名凌寒雪忘冷風書寫了 慈心記之。

康安元年延文六三晦改之。四月七日於東寺觀智院。以慈心上人本書寫了。但謬字多多可直之 金剛資賢寶生二十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康安元年延文六三晦改之。四月七日於東寺觀智院。以慈心上人本書寫了。但謬字多多可直之 金剛資賢寶生二十九。