傳法正宗論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳法正宗論卷上

宋藤州東山沙門釋契嵩著 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋藤州東山沙門釋契嵩著

第一篇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一篇

隋唐來。達磨之宗大勸。而義學者疑之。頗執付法藏傳。以相發難。謂傳所列但二十四世。至師子祖而已矣。以達磨所承者非正出於師子尊者。其所謂二十八祖者。蓋後之人曲說。禪者或引寶林傳證之。然寶林亦禪者之書。而難家益不取。如此呶呶。雖累世無以驗正。吾嘗病之。因探二傳。竊欲質其是非。及觀所謂付法藏傳者。蓋作於後魏出乎真君毀佛之後。梵僧吉迦夜所譯。視其各傳品目而祖代若有次第。及考其文。則師資授受。與其所出國土姓氏。殊無本末其稍詳者。乃其旋採於三藏諸部。非其素爾也。大凡欲為書序人世數前後。必以其祖禰父子親相承襲為之効。又其人姓族州土。與其事之所以然。皆不失端倪。使後世取信。乃謂之史傳。今其書則謂之傳。其事則不詳。若其序彌遮迦多佛陀難提比羅長老。至于婆修槃陀。摩拏羅。鶴勒那。夜奢。與師子羅漢者七祖師。皆無其師弟子親相付受之義。而佛陀難提鶴勒那與師子三祖。最闕前傳。既不見所授。而後之傳但曰次付次有復有某比丘云云。付受果不分明詳備。又何足為之傳而示信於後世耶。其傳師子比丘。謂罽賓國王邪見。因以利劍斬之。頭中無血。唯乳流出。相付法人於此便絕。吾謂此說大不然也。嘗試評之。如其為迦葉傳曰。佛垂滅度告大迦葉云。我將涅槃。以此深法用囑累汝。汝當於後敬順我意。廣宣流布無令斷絕。然則後世者。既承佛而為之祖。可令其法絕乎。又掬多傳謂。其意欲涅槃。特以提多迦未誕。待其生付法方化。其傳迦那提婆謂。以法勝外道。遂為外道弟子所害。提婆乃忍死。說其夙報。以法付羅睺羅方絕。今師子既如掬多提婆為之祖。豈獨便死而不顧法耶。夫承如來作出世之大祖。非聖人不可預焉。今師子預之。是必聖人也。安有聖人而不知死於夙報。知其死又奚肯不預命。而正傳其法使之相襲為後世之師祖邪。縱其傳法相承之緣止此聖人。亦當預知以告其絕。苟不知其死而失傳失告。又何足列於祖而傳之乎。與之作傳。固宜思之。假令梵本素爾。自可疑之。當留其闕以待來者。烏得信筆遽為是說起後世諍端以屈先聖。可不懼乎傳燈錄曰。昔唐河南尹李常者。嘗得三祖璨師舍利。一日飯沙門落之。因問西域三藏僧犍那曰。天竺禪門祖師幾何。犍那曰。自大迦葉至乎般若多羅。凡有二十七祖。若敘師子尊者傍出。達磨達之四世自二十二人。總有四十九祖。若自七佛至此璨大師。不括橫枝。凡三十七世。常復問席間耆德曰。余嘗視祖圖。或引五十餘祖。至于支派差殊宗族不定。或但空有其名者。此何以驗之。適有六祖弟子號智本禪師者。對曰。此因後魏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋唐來。達磨之宗大勸。而義學者疑之。頗執付法藏傳。以相發難。謂傳所列但二十四世。至師子祖而已矣。以達磨所承者非正出於師子尊者。其所謂二十八祖者。蓋後之人曲說。禪者或引寶林傳證之。然寶林亦禪者之書。而難家益不取。如此呶呶。雖累世無以驗正。吾嘗病之。因探二傳。竊欲質其是非。及觀所謂付法藏傳者。蓋作於後魏出乎真君毀佛之後。梵僧吉迦夜所譯。視其各傳品目而祖代若有次第。及考其文。則師資授受。與其所出國土姓氏。殊無本末其稍詳者。乃其旋採於三藏諸部。非其素爾也。大凡欲為書序人世數前後。必以其祖禰父子親相承襲為之効。又其人姓族州土。與其事之所以然。皆不失端倪。使後世取信。乃謂之史傳。今其書則謂之傳。其事則不詳。若其序彌遮迦多佛陀難提比羅長老。至于婆修槃陀。摩拏羅。鶴勒那。夜奢。與師子羅漢者七祖師。皆無其師弟子親相付受之義。而佛陀難提鶴勒那與師子三祖。最闕前傳。既不見所授。而後之傳但曰次付次有復有某比丘云云。付受果不分明詳備。又何足為之傳而示信於後世耶。其傳師子比丘。謂罽賓國王邪見。因以利劍斬之。頭中無血。唯乳流出。相付法人於此便絕。吾謂此說大不然也。嘗試評之。如其為迦葉傳曰。佛垂滅度告大迦葉云。我將涅槃。以此深法用囑累汝。汝當於後敬順我意。廣宣流布無令斷絕。然則後世者。既承佛而為之祖。可令其法絕乎。又掬多傳謂。其意欲涅槃。特以提多迦未誕。待其生付法方化。其傳迦那提婆謂。以法勝外道。遂為外道弟子所害。提婆乃忍死。說其夙報。以法付羅睺羅方絕。今師子既如掬多提婆為之祖。豈獨便死而不顧法耶。夫承如來作出世之大祖。非聖人不可預焉。今師子預之。是必聖人也。安有聖人而不知死於夙報。知其死又奚肯不預命。而正傳其法使之相襲為後世之師祖邪。縱其傳法相承之緣止此聖人。亦當預知以告其絕。苟不知其死而失傳失告。又何足列於祖而傳之乎。與之作傳。固宜思之。假令梵本素爾。自可疑之。當留其闕以待來者。烏得信筆遽為是說起後世諍端以屈先聖。可不懼乎傳燈錄曰。昔唐河南尹李常者。嘗得三祖璨師舍利。一日飯沙門落之。因問西域三藏僧犍那曰。天竺禪門祖師幾何。犍那曰。自大迦葉至乎般若多羅。凡有二十七祖。若敘師子尊者傍出。達磨達之四世自二十二人。總有四十九祖。若自七佛至此璨大師。不括橫枝。凡三十七世。常復問席間耆德曰。余嘗視祖圖。或引五十餘祖。至于支派差殊宗族不定。或但空有其名者。此何以驗之。適有六祖弟子號智本禪師者。對曰。此因後魏

毀教。其時有僧曇曜。於倉黃中單錄乎諸祖名目。持之亡於山野會文成帝復教。前後更三十年。當孝文帝之世。曇曜遂進為僧統。乃出其所錄。諸沙門因之為書。命曰付法藏傳(付法藏傳。亦云。曇曜所撰)其所差逸不備。蓋自曇曜逃難已來。而致然也。以吾前之所指其無本末者。驗今智本之說。誠類採拾殘墜所成之書。又其品目曰。某付某果。所謂單錄。非其元全本者也。若寶林傳者。雖其文字鄙俗序致煩亂不類學者著書。然其事有本末。世數名氏亦有所以。雖欲竊取之及原其所由。或指世書。則時所無有。或指釋部。又非藏經目錄所存。雖有稍合藏中之云者。亦非他宗之為。余常疑其無證。不敢輒論。會於南屏藏中適得古書號出三藏記者。凡十有五卷。乃梁高僧僧祐之所為也。其篇曰薩婆多部相承傳目錄記。祐自序其端云。唯薩婆多部。偏行於齊土。蓋源起天竺流化罽賓。前聖後賢重明疊耀。自大迦葉至乎達磨多羅。凡歷二卷。總百餘名。從而推之。有曰婆羅多羅者。與乎二十五祖。婆舍斯多之別名同也(其義見於本傳)有曰弗若蜜多者。與乎二十六祖。不如蜜多同其名也。有曰不若多羅者。與乎二十七祖。般若多羅同其名也。有曰達磨多羅者。與乎二十八祖。菩提達磨法俗合名同也(其義見於本傳)其他祖同者。若曰掬多堀。或上字同而下異。或下字異而上同。或本名反而別名合者。如商那和脩。曰舍那婆斯之類是也。此蓋前後所譯梵僧。其方言各異而然也。唯婆舍而下四祖師其同之尤詳。其第一卷目錄所列。凡五十三人。而此四祖最相聯屬。而達磨處其末。此似示其最後世之付受者也。其所列員數之多者。蓋祐公前後所得諸家之目錄。不較其同異。一皆書之。雜以阿難師子尊者所傍出諸徒。故其繁也如祐序曰。先傳同異。並錄以廣聞。後賢未絕。製傳以補闕。然其大略與寶林傳傳燈錄同也。若祐公者。以德高當時。推為律師。學而有識。而人至于今稱之。然其人長于齊而老于梁。所聞必詳。今其為書亦可信矣。以之驗師子比丘雖死。而其法果有所傳。婆舍而下四祖其相承不謬。不亦大明乎。傳燈所載誠有據也。嗚呼祐之書。存于大藏周天下。其幾百年也。而未始得其所發。將古人之不見乎。而至人之德其晦明亦有數耶。然吾考始譯斯事者。前傳皆曰。初由中天竺國沙門號支疆梁樓。甞往罽賓國。於其國之象白山。會達磨達比丘。其人老壽出於常數。乃師子祖傍出之徒。支疆因以師子之後其法興衰問之。達磨達曰。如來之法傳大迦葉。以至吾師子大師。然吾師知自必遇害。未死預以法正付我同學南天竺沙門婆舍斯多。亦名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀教。其時有僧曇曜。於倉黃中單錄乎諸祖名目。持之亡於山野會文成帝復教。前後更三十年。當孝文帝之世。曇曜遂進為僧統。乃出其所錄。諸沙門因之為書。命曰付法藏傳(付法藏傳。亦云。曇曜所撰)其所差逸不備。蓋自曇曜逃難已來。而致然也。以吾前之所指其無本末者。驗今智本之說。誠類採拾殘墜所成之書。又其品目曰。某付某果。所謂單錄。非其元全本者也。若寶林傳者。雖其文字鄙俗序致煩亂不類學者著書。然其事有本末。世數名氏亦有所以。雖欲竊取之及原其所由。或指世書。則時所無有。或指釋部。又非藏經目錄所存。雖有稍合藏中之云者。亦非他宗之為。余常疑其無證。不敢輒論。會於南屏藏中適得古書號出三藏記者。凡十有五卷。乃梁高僧僧祐之所為也。其篇曰薩婆多部相承傳目錄記。祐自序其端云。唯薩婆多部。偏行於齊土。蓋源起天竺流化罽賓。前聖後賢重明疊耀。自大迦葉至乎達磨多羅。凡歷二卷。總百餘名。從而推之。有曰婆羅多羅者。與乎二十五祖。婆舍斯多之別名同也(其義見於本傳)有曰弗若蜜多者。與乎二十六祖。不如蜜多同其名也。有曰不若多羅者。與乎二十七祖。般若多羅同其名也。有曰達磨多羅者。與乎二十八祖。菩提達磨法俗合名同也(其義見於本傳)其他祖同者。若曰掬多堀。或上字同而下異。或下字異而上同。或本名反而別名合者。如商那和脩。曰舍那婆斯之類是也。此蓋前後所譯梵僧。其方言各異而然也。唯婆舍而下四祖師其同之尤詳。其第一卷目錄所列。凡五十三人。而此四祖最相聯屬。而達磨處其末。此似示其最後世之付受者也。其所列員數之多者。蓋祐公前後所得諸家之目錄。不較其同異。一皆書之。雜以阿難師子尊者所傍出諸徒。故其繁也如祐序曰。先傳同異。並錄以廣聞。後賢未絕。製傳以補闕。然其大略與寶林傳傳燈錄同也。若祐公者。以德高當時。推為律師。學而有識。而人至于今稱之。然其人長于齊而老于梁。所聞必詳。今其為書亦可信矣。以之驗師子比丘雖死。而其法果有所傳。婆舍而下四祖其相承不謬。不亦大明乎。傳燈所載誠有據也。嗚呼祐之書。存于大藏周天下。其幾百年也。而未始得其所發。將古人之不見乎。而至人之德其晦明亦有數耶。然吾考始譯斯事者。前傳皆曰。初由中天竺國沙門號支疆梁樓。甞往罽賓國。於其國之象白山。會達磨達比丘。其人老壽出於常數。乃師子祖傍出之徒。支疆因以師子之後其法興衰問之。達磨達曰。如來之法傳大迦葉。以至吾師子大師。然吾師知自必遇害。未死預以法正付我同學南天竺沙門婆舍斯多。亦名

婆羅多那(寶林傳云。北天竺則呼為婆羅多羅。與三藏記並同。此云多那。蓋譯有楚夏耳)復授衣為信。即遣之。其國其人方大為佛事于彼。支疆曰。然我識其人也。支疆遂以前魏陳留王曹奐之世至于洛邑。初館白馬寺。時魏室方危。奐憂之。數從問其興亡。支疆皆以隱語答之。因會沙門曇諦康僧鎧輩。譯出眾經及諸祖付受事跡。傳于中國。以此驗知。中國先有祖事。非權輿於付法藏傳耳。然支疆譯出其事。至乎拓跋燾誅沙門。歷百九十餘年矣。而支疆之說固已傳于世也。吾料其百九十餘年之間。必復有傳其事而東來者。祖數益添。已不止於二十五年矣。但不辯其傳來何人耳(吾近以禪經驗。當時添祖數必矣)蓋吉迦夜曇曜。當其毀教之後。資舊本先為其書雜眾經。以其國勢揚之。其時縱有私傳其事者。固不如曇曜所發之顯著也。後之人不能尋其所以。徒見其不存於藏中。即謂曲說。又後世天下數更治亂。雖復得之者。或南北相絕。或歲月益遠。其書既素無題目。或譯人之名亦亡。以之為書者。復文詞鄙俚飾說過當。故令學者愈不信之。又云。有罽賓沙門那連耶舍者以東魏孝靜之世至鄴。而專務翻譯。及高氏更魏稱齊。乃益翻眾經。初與處士萬天懿譯出尊勝菩薩無量門陀羅尼經。因謂天懿曰。西土二十七祖亦尊此經。復指達磨其所承於般若多羅。謂此土繼其後者法當大傳。乃以讖記之。復出已譯祖事。與天懿正之。而楊衒之名系集亦云。耶舍嘗會此東僧曇啟者于西天竺。共譯祖事為漢文。譯成而耶舍先持之東來。然與支疆之所譯者。未嘗異也。夫自七佛至乎二十五祖婆舍斯多者。其出於支疆之所譯也。益至乎二十七祖與二十八祖達磨多羅。西域傳授之事迹者。蓋出於耶舍之所譯也。推寶林傳燈二書。至於曇曜其始單錄之者。其本皆承述於支疆耶舍二家之說也。但後世人人筆削異耳。曰支疆何以得如此之詳耶。曰支疆中天竺人也。其去師子尊者之世至近。而相見婆舍斯多。又得與達磨達論之。故其所知備也。若出三藏記者。蓋別得其傳於齊梁之間耳。僧祐曰。薩婆多部源起於天竺。而流化於罽賓。罽賓國者。蓋師子祖所化之地。亦其遇害于此。祐之言詳也。又曰。此部偏行於齊土者。祐齊人也。是必西人先達磨東來。而傳之於齊。祐於其國遂得之為書。但亡其譯人之名耳。不然則祐何從而傳耶。苟謂震旦禪者為之。而祐之時何嘗稍有達磨之徒耶。又何出乎薩婆多部。而律者書之乎。大凡辯事。必以理推必以迹驗。而然後議其當否。反是雖有神明如蓍龜。將如之何。昔神清譏禪者。迺曰。達磨聞其二弟子被秦人擯之廬山。乃自來梁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅多那(寶林傳云。北天竺則呼為婆羅多羅。與三藏記並同。此云多那。蓋譯有楚夏耳)復授衣為信。即遣之。其國其人方大為佛事于彼。支疆曰。然我識其人也。支疆遂以前魏陳留王曹奐之世至于洛邑。初館白馬寺。時魏室方危。奐憂之。數從問其興亡。支疆皆以隱語答之。因會沙門曇諦康僧鎧輩。譯出眾經及諸祖付受事跡。傳于中國。以此驗知。中國先有祖事。非權輿於付法藏傳耳。然支疆譯出其事。至乎拓跋燾誅沙門。歷百九十餘年矣。而支疆之說固已傳于世也。吾料其百九十餘年之間。必復有傳其事而東來者。祖數益添。已不止於二十五年矣。但不辯其傳來何人耳(吾近以禪經驗。當時添祖數必矣)蓋吉迦夜曇曜。當其毀教之後。資舊本先為其書雜眾經。以其國勢揚之。其時縱有私傳其事者。固不如曇曜所發之顯著也。後之人不能尋其所以。徒見其不存於藏中。即謂曲說。又後世天下數更治亂。雖復得之者。或南北相絕。或歲月益遠。其書既素無題目。或譯人之名亦亡。以之為書者。復文詞鄙俚飾說過當。故令學者愈不信之。又云。有罽賓沙門那連耶舍者以東魏孝靜之世至鄴。而專務翻譯。及高氏更魏稱齊。乃益翻眾經。初與處士萬天懿譯出尊勝菩薩無量門陀羅尼經。因謂天懿曰。西土二十七祖亦尊此經。復指達磨其所承於般若多羅。謂此土繼其後者法當大傳。乃以讖記之。復出已譯祖事。與天懿正之。而楊衒之名系集亦云。耶舍嘗會此東僧曇啟者于西天竺。共譯祖事為漢文。譯成而耶舍先持之東來。然與支疆之所譯者。未嘗異也。夫自七佛至乎二十五祖婆舍斯多者。其出於支疆之所譯也。益至乎二十七祖與二十八祖達磨多羅。西域傳授之事迹者。蓋出於耶舍之所譯也。推寶林傳燈二書。至於曇曜其始單錄之者。其本皆承述於支疆耶舍二家之說也。但後世人人筆削異耳。曰支疆何以得如此之詳耶。曰支疆中天竺人也。其去師子尊者之世至近。而相見婆舍斯多。又得與達磨達論之。故其所知備也。若出三藏記者。蓋別得其傳於齊梁之間耳。僧祐曰。薩婆多部源起於天竺。而流化於罽賓。罽賓國者。蓋師子祖所化之地。亦其遇害于此。祐之言詳也。又曰。此部偏行於齊土者。祐齊人也。是必西人先達磨東來。而傳之於齊。祐於其國遂得之為書。但亡其譯人之名耳。不然則祐何從而傳耶。苟謂震旦禪者為之。而祐之時何嘗稍有達磨之徒耶。又何出乎薩婆多部。而律者書之乎。大凡辯事。必以理推必以迹驗。而然後議其當否。反是雖有神明如蓍龜。將如之何。昔神清譏禪者。迺曰。達磨聞其二弟子被秦人擯之廬山。乃自來梁。

梁既不信。以望氣遂之于魏因引師子尊者死時當此齊世。而達磨遣二弟子適屬乎晉。遂以其年代相違而折之。夫師子之死也。乃當前魏廢帝齊王之世(以甲歷計之。當在丁卯。寶林傳誤云己卯)齊王者。亦魏王曹芳所封之號也。清輒以為後之南齊(注清之書亦曰南齊)其所謂被擯於秦人者。蓋佛馱跋陀也。跋陀誠達磨法門之猶子也。謂聞其被擯遂自來梁。夫祖師所來。乃順大因緣以傳佛心印。豈獨以二弟子被擯而至耶。此言非理。清安可輒取以資其相非。然斯不足裁也。若清曰。但祖師之門天下歸仁焉。禪德自高。寧俟傳法然後始為宗教者歟。清之言苟簡也。昔如來將化。謂大迦葉曰。吾以正法眼付囑於汝。汝宜傳之勿使斷絕。然則大聖人欲其以正法相承。自我為萬世之宗。以正眾證。以別異道。非小事也。今曰寧俟傳法以為宗教。豈吾徒之謂乎。而必執付法藏傳。以辯二十八祖者。謂後世之曲說。又不能曉達磨多羅是其法俗合名。以謂非今菩提達磨者。何其未之思也。夫讀書不能辯其道之真偽。究其事之本末。曷異乎市人鬻書。雖更萬卷何益其所知。清自謂能著書發明而學也。如是之不詳。豈謂高識乎。若寶林傳。其所載諸祖之傳受相承名氏異同。與其所出之國土者。大體與他書同。果是也。吾有取焉。但其枝細他緣張皇過當。或煩重事理相反。或錯誤差舛。殆不可按。是必所承西僧。泛傳不審而傳(去聲)之者不能裁之。吾適略而不取也。亦禪者朴略。學識不臻。乃輒文之迂疎倒錯。累乎先聖真迹不盡信於世。其雖欲張之。而反更弛之。夫著書以垂法於無窮。固亦聖賢之盛事也。安可妄為後世之徒好欲自名。竊取古人之物。而競為其說。如此者何限。吾常為之太息。雖不能高文慷慨。皆欲剗眾煩雜使大聖人之道廓然也。適以禪律諸家之書。探其事實。修而正之。其理不當而其言冗偽者。則削之。其舊雖見而不甚備者。則採其所遺以廣之。斷自釋迦如來至此第六祖大鑑禪師。總三十四聖者。如來則為之表。次聖則為之傳。及大鑑之後法既廣傳。則為分家略傳諸祖。或橫出其徒者。則為旁出傳。其人有論議。正宗得其實者。則為之宗證傳。與其前後所著之論。凡四十餘篇。并其祖圖。勒為十二卷。命曰傳法正宗記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁既不信。以望氣遂之于魏因引師子尊者死時當此齊世。而達磨遣二弟子適屬乎晉。遂以其年代相違而折之。夫師子之死也。乃當前魏廢帝齊王之世(以甲歷計之。當在丁卯。寶林傳誤云己卯)齊王者。亦魏王曹芳所封之號也。清輒以為後之南齊(注清之書亦曰南齊)其所謂被擯於秦人者。蓋佛馱跋陀也。跋陀誠達磨法門之猶子也。謂聞其被擯遂自來梁。夫祖師所來。乃順大因緣以傳佛心印。豈獨以二弟子被擯而至耶。此言非理。清安可輒取以資其相非。然斯不足裁也。若清曰。但祖師之門天下歸仁焉。禪德自高。寧俟傳法然後始為宗教者歟。清之言苟簡也。昔如來將化。謂大迦葉曰。吾以正法眼付囑於汝。汝宜傳之勿使斷絕。然則大聖人欲其以正法相承。自我為萬世之宗。以正眾證。以別異道。非小事也。今曰寧俟傳法以為宗教。豈吾徒之謂乎。而必執付法藏傳。以辯二十八祖者。謂後世之曲說。又不能曉達磨多羅是其法俗合名。以謂非今菩提達磨者。何其未之思也。夫讀書不能辯其道之真偽。究其事之本末。曷異乎市人鬻書。雖更萬卷何益其所知。清自謂能著書發明而學也。如是之不詳。豈謂高識乎。若寶林傳。其所載諸祖之傳受相承名氏異同。與其所出之國土者。大體與他書同。果是也。吾有取焉。但其枝細他緣張皇過當。或煩重事理相反。或錯誤差舛。殆不可按。是必所承西僧。泛傳不審而傳(去聲)之者不能裁之。吾適略而不取也。亦禪者朴略。學識不臻。乃輒文之迂疎倒錯。累乎先聖真迹不盡信於世。其雖欲張之。而反更弛之。夫著書以垂法於無窮。固亦聖賢之盛事也。安可妄為後世之徒好欲自名。竊取古人之物。而競為其說。如此者何限。吾常為之太息。雖不能高文慷慨。皆欲剗眾煩雜使大聖人之道廓然也。適以禪律諸家之書。探其事實。修而正之。其理不當而其言冗偽者。則削之。其舊雖見而不甚備者。則採其所遺以廣之。斷自釋迦如來至此第六祖大鑑禪師。總三十四聖者。如來則為之表。次聖則為之傳。及大鑑之後法既廣傳。則為分家略傳諸祖。或橫出其徒者。則為旁出傳。其人有論議。正宗得其實者。則為之宗證傳。與其前後所著之論。凡四十餘篇。并其祖圖。勒為十二卷。命曰傳法正宗記。

第二篇(此篇并後卷二篇是續作) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二篇(此篇并後卷二篇是續作)

余昔引出三藏記所載四祖師者。以質付法藏傳之謬。遂為書。迄今七年矣。然出三藏記所錄者概見耳。猶恐其未能斷天下之苟諍。適覩禪經及修行地不淨觀經序。而傳法眾聖。果二十八祖備矣。婆舍斯多而下四祖師。其名昭然若揭日月。僧祐所錄誠有根本。而吉迦夜闕傳。益不足考也。學者相黨其訩訩亦可息矣。夫禪經者。蓋出於菩提達磨。而佛馱跋陀羅所譯。廬山慧遠法師序之(本經其序。或亡出遠名。進出三藏記見之最詳也)不淨觀經其序亦宋僧慧觀之所著。達磨者如來直下之相承者也。佛馱跋陀羅乃佛大先之弟子。而達磨法門之猶子也。慧遠法師蓋承於佛馱跋陀。慧觀又跋陀之弟子者也。其所說其祖與宗固宜詳而備之也。禪經曰。佛滅度後尊者大迦葉。尊者阿難。尊者末田地。尊者舍那婆斯(此即商那和修也)尊者優波崛(即掬多也)尊者婆須蜜。尊者僧伽又(靈隱藏經。於僧伽下寫為又字。初即取其又字之義。後見他處經。寫曰僧伽羅叉。乃省前又字悟耳。然僧伽羅叉。即吾宗師子祖旁出之祖也。辯在吾解誣之文內甚詳)尊者摩拏羅(吾嘗辯此。當是稱二十五祖婆羅多羅。其謂又尊者。是必以二十五祖又承二十四祖師子。其相繼未嘗絕也。今其經本或云。達磨多羅。蓋後世傳寫之誤也。若達磨多羅即是其說經之人。乃不若多羅傳法之弟子也。豈有弟子說法。而先於其師自稱尊者邪。寫為達磨多羅者。亦字與婆羅多羅相近故也。古德亦有辯此。謂是摩挐羅。恐亦未然。今且從先德耳)乃至尊者不若蜜多羅(但多蜜字與傳燈錄諸說異耳)諸持法者。以此慧燈次第傳授。我今如其所聞而說是義。若夫禪經所稱尊者大迦葉者。此吾正宗之第一祖者也。其曰乃至尊者不若蜜多羅者。此吾正宗之第二十七祖者也。與其弟子說經之者達磨多羅者。乃吾正宗之第二十八祖者也。以寶林傳燈眾說。所謂二十八十祖者。相與較其名數未曾差也。禪經不以其次第。而一一稱乎諸祖之名者。必當時欲專說法。略之而然也。但示其首末之人。則餘祖在乎其中可知也。修行地不淨觀經序曰。傳此法至罽賓(罽賓。即師子祖所化之國也)轉至富若蜜多(即不如蜜多也)富若蜜多亦盡諸漏。具足六通。後至其弟子富若羅(即般若多羅也)亦得應真。此二人於罽賓中為第一教首(按寶林傳燈云。此二尊者。盛化東天竺南天竺。此云為罽賓教首。必罽賓僧從。推仰其人。為承法之宗首也。或恐二人亦嘗來往罽賓國也)富若蜜多去世已五十餘年。弟子去世二十餘年(慧觀乃跋陀弟子也。此二人。同終於宋。今慧觀經序。推其承法宗祖。與跋陀廬山所譯並同。但其 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余昔引出三藏記所載四祖師者。以質付法藏傳之謬。遂為書。迄今七年矣。然出三藏記所錄者概見耳。猶恐其未能斷天下之苟諍。適覩禪經及修行地不淨觀經序。而傳法眾聖。果二十八祖備矣。婆舍斯多而下四祖師。其名昭然若揭日月。僧祐所錄誠有根本。而吉迦夜闕傳。益不足考也。學者相黨其訩訩亦可息矣。夫禪經者。蓋出於菩提達磨。而佛馱跋陀羅所譯。廬山慧遠法師序之(本經其序。或亡出遠名。進出三藏記見之最詳也)不淨觀經其序亦宋僧慧觀之所著。達磨者如來直下之相承者也。佛馱跋陀羅乃佛大先之弟子。而達磨法門之猶子也。慧遠法師蓋承於佛馱跋陀。慧觀又跋陀之弟子者也。其所說其祖與宗固宜詳而備之也。禪經曰。佛滅度後尊者大迦葉。尊者阿難。尊者末田地。尊者舍那婆斯(此即商那和修也)尊者優波崛(即掬多也)尊者婆須蜜。尊者僧伽又(靈隱藏經。於僧伽下寫為又字。初即取其又字之義。後見他處經。寫曰僧伽羅叉。乃省前又字悟耳。然僧伽羅叉。即吾宗師子祖旁出之祖也。辯在吾解誣之文內甚詳)尊者摩拏羅(吾嘗辯此。當是稱二十五祖婆羅多羅。其謂又尊者。是必以二十五祖又承二十四祖師子。其相繼未嘗絕也。今其經本或云。達磨多羅。蓋後世傳寫之誤也。若達磨多羅即是其說經之人。乃不若多羅傳法之弟子也。豈有弟子說法。而先於其師自稱尊者邪。寫為達磨多羅者。亦字與婆羅多羅相近故也。古德亦有辯此。謂是摩挐羅。恐亦未然。今且從先德耳)乃至尊者不若蜜多羅(但多蜜字與傳燈錄諸說異耳)諸持法者。以此慧燈次第傳授。我今如其所聞而說是義。若夫禪經所稱尊者大迦葉者。此吾正宗之第一祖者也。其曰乃至尊者不若蜜多羅者。此吾正宗之第二十七祖者也。與其弟子說經之者達磨多羅者。乃吾正宗之第二十八祖者也。以寶林傳燈眾說。所謂二十八十祖者。相與較其名數未曾差也。禪經不以其次第。而一一稱乎諸祖之名者。必當時欲專說法。略之而然也。但示其首末之人。則餘祖在乎其中可知也。修行地不淨觀經序曰。傳此法至罽賓(罽賓。即師子祖所化之國也)轉至富若蜜多(即不如蜜多也)富若蜜多亦盡諸漏。具足六通。後至其弟子富若羅(即般若多羅也)亦得應真。此二人於罽賓中為第一教首(按寶林傳燈云。此二尊者。盛化東天竺南天竺。此云為罽賓教首。必罽賓僧從。推仰其人。為承法之宗首也。或恐二人亦嘗來往罽賓國也)富若蜜多去世已五十餘年。弟子去世二十餘年(慧觀乃跋陀弟子也。此二人。同終於宋。今慧觀經序。推其承法宗祖。與跋陀廬山所譯並同。但其

經題目輒異。又推富若蜜多富若羅二祖。師入滅之年。與寶林傳燈二書。前後相差。詳此或慧觀於跋陀之後重譯其經之文。而自序之。或承其泛傳。謂富若羅入滅。遂以書之。或寶林慧觀所聞於西僧者。其部類宗計各不同。或五竺泛傳不的。或傳至此土。年代賖遠。重經滅教。而傳寫者。誤至其差舛耶。但取其承法宗祖真正入滅之年。雖稍差亦不甚妨。如眾家說佛生日不等。豈可便謂非吾佛也。按慧皎傳云。跋陀終在元嘉六年。而慧觀元嘉十三年方製勝鬘經序。知慧觀沒在跋陀之後)曇摩多羅菩薩(即達磨多羅也)與佛陀斯那(即佛大先者也)俱共諮得高勝宣行法本。佛陀斯那化行罽賓為第三訓首(其序亦與遠公序皆見於出三藏記第九卷)若慧觀所謂富若蜜多者。亦吾正宗之二十六祖也。所謂富若羅者。亦吾正宗之二十七祖也。所謂曇摩多羅菩薩者。亦吾正宗之二十八祖也。所謂佛陀斯那者。即菩提達磨同稟之佛大先者也。其所謂傳此法至罽賓。轉至富若蜜多者。蓋謂二十四師子祖始傳至於罽賓。而更自二十五祖婆舍斯多。展轉而至乎二十六祖矣。其不必皆列乎。師子斯多二祖師之名者。文欲略也。但二書文字稍異。或具或略。與今宗門眾說小差。蓋其譯有楚夏耳。按慧皎高僧傳云。佛馱跋陀羅。受業於大禪師佛大先者也(傳或為光字等誤也)始在罽賓。以僧智嚴所請。遂與之東來。初詣羅什於長安。每與什議論。相得甚善。嘗謂什曰。君所釋不出人意。而致高名何邪。什曰。吾年老故爾。何必能稱美談。尋為秦僧以事苟排跋陀。遂來廬山遠法師。為其致書解擯。因從之譯出禪經。僧祐出三藏記傳跋陀亦曰。於廬山與遠公譯出禪數諸經。今國朝印本禪經。其端題曰東晉三藏佛馱跋陀羅譯。此明其與遠公同譯是也。所謂跋陀受業於大禪師佛大先者。佛大先本二十七祖般若多羅受法之弟子。與菩提達磨蓋同嗣之弟兄也。故遠公序禪經曰。今之所譯出。自達磨多羅與佛大先。其人西域之雋禪訓之宗。寶林傳曰。佛大先乃跋陀之弟子。菩提達磨始亦學小乘禪觀於跋陀。後與大先皆稟法於般若多羅。若夫大小乘互為其師弟子。如鳩摩羅什般頭達多之類。西域多有。豈達磨等始亦稍問禪觀於跋陀。其後跋陀却悟大法於達磨耶。而致二書之言如是也。然彼雖小法。亦恐聖人示必有師承耳。若記傳謂達磨乃觀音垂跡。方七歲即知四韋陀典五明集慕法。遂博通三藏。尤工定業。又何必資學於人耶。夫寶林傳之說。與禪經誠相近。但其序致似倒耳。或寶林西僧傳之者未精乎。以禪經斷之。理無師傳其弟子之經也。今跋陀傳譯達磨禪經。而跋陀乃達磨之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經題目輒異。又推富若蜜多富若羅二祖。師入滅之年。與寶林傳燈二書。前後相差。詳此或慧觀於跋陀之後重譯其經之文。而自序之。或承其泛傳。謂富若羅入滅。遂以書之。或寶林慧觀所聞於西僧者。其部類宗計各不同。或五竺泛傳不的。或傳至此土。年代賖遠。重經滅教。而傳寫者。誤至其差舛耶。但取其承法宗祖真正入滅之年。雖稍差亦不甚妨。如眾家說佛生日不等。豈可便謂非吾佛也。按慧皎傳云。跋陀終在元嘉六年。而慧觀元嘉十三年方製勝鬘經序。知慧觀沒在跋陀之後)曇摩多羅菩薩(即達磨多羅也)與佛陀斯那(即佛大先者也)俱共諮得高勝宣行法本。佛陀斯那化行罽賓為第三訓首(其序亦與遠公序皆見於出三藏記第九卷)若慧觀所謂富若蜜多者。亦吾正宗之二十六祖也。所謂富若羅者。亦吾正宗之二十七祖也。所謂曇摩多羅菩薩者。亦吾正宗之二十八祖也。所謂佛陀斯那者。即菩提達磨同稟之佛大先者也。其所謂傳此法至罽賓。轉至富若蜜多者。蓋謂二十四師子祖始傳至於罽賓。而更自二十五祖婆舍斯多。展轉而至乎二十六祖矣。其不必皆列乎。師子斯多二祖師之名者。文欲略也。但二書文字稍異。或具或略。與今宗門眾說小差。蓋其譯有楚夏耳。按慧皎高僧傳云。佛馱跋陀羅。受業於大禪師佛大先者也(傳或為光字等誤也)始在罽賓。以僧智嚴所請。遂與之東來。初詣羅什於長安。每與什議論。相得甚善。嘗謂什曰。君所釋不出人意。而致高名何邪。什曰。吾年老故爾。何必能稱美談。尋為秦僧以事苟排跋陀。遂來廬山遠法師。為其致書解擯。因從之譯出禪經。僧祐出三藏記傳跋陀亦曰。於廬山與遠公譯出禪數諸經。今國朝印本禪經。其端題曰東晉三藏佛馱跋陀羅譯。此明其與遠公同譯是也。所謂跋陀受業於大禪師佛大先者。佛大先本二十七祖般若多羅受法之弟子。與菩提達磨蓋同嗣之弟兄也。故遠公序禪經曰。今之所譯出。自達磨多羅與佛大先。其人西域之雋禪訓之宗。寶林傳曰。佛大先乃跋陀之弟子。菩提達磨始亦學小乘禪觀於跋陀。後與大先皆稟法於般若多羅。若夫大小乘互為其師弟子。如鳩摩羅什般頭達多之類。西域多有。豈達磨等始亦稍問禪觀於跋陀。其後跋陀却悟大法於達磨耶。而致二書之言如是也。然彼雖小法。亦恐聖人示必有師承耳。若記傳謂達磨乃觀音垂跡。方七歲即知四韋陀典五明集慕法。遂博通三藏。尤工定業。又何必資學於人耶。夫寶林傳之說。與禪經誠相近。但其序致似倒耳。或寶林西僧傳之者未精乎。以禪經斷之。理無師傳其弟子之經也。今跋陀傳譯達磨禪經。而跋陀乃達磨之

徒。吾固以慧皎遠公之言為詳。推此則跋陀果佛大先之弟子。而達磨之法姪。慧觀經序亦曰。曇摩羅以是法要傳與婆陀羅也(婆陀羅。即跋陀羅也。寶林傳但稱跋陀。指般若多羅。現在南天竺。未見其傳法。寶林未可為據)今佛馱跋陀。傳其諸父之經。列其祖師之名氏。固亦親矣不謬也。寶林傳曰。佛馱跋陀嘗謂遠法師云。西土已有二十七祖。而不若多羅方化于南天竺國者。此其効也(不若多羅尚在達磨未繼世作祖故未稱之)佛馱跋陀傳云。跋陀既為秦僧所擯。遂與其弟子慧觀等四十餘人俱發。神智從容初無異色。驗此則慧觀序述其宗祖。抑亦得之於跋陀也。詳其序意。則不淨觀經宜與禪經一也。但未見其元本。不即裁之。考跋陀譯經之時。方在晉安義熙七八年之間。而菩提達磨來梁。適在普通之初。其歲數相前後。不啻百年。是蓋達磨壽考出於常數而然也。故梁武碑達磨曰。厥壽百五十歲(續高僧傳亦如此云)梁帝蓋以人事而言之耳。若其死葬而復提隻履西歸。又安可以歲數而計其壽考邪。吾嘗推跋陀譯經之年。而達磨當是方二十七歲耳。酌其演說禪經。固在其已前矣。序曰。西域之俊禪訓之宗者。是必跋陀知其聖人與世有大因緣當襲禪祖。預與遠公言之也。然跋陀自亦不測之人。宜其知達磨之聖人也。若非傳法眾聖。其事迹始自支疆梁樓譯出為書曰續法傳。會拓跋燾毀教。支疆之書遂逸。其後有曇曜吉迦夜輩。復綴成書。其所載或全或闕。更後世周武唐武宗毀教。其書又亡。又後世者雖復採拾各以為書。而全闕益差。古今辨此雖眾。援引煩雜皆不足斷。不若以今禪經與慧觀之序證之為詳。然世之所執以諍吾宗門者其最推付法藏傳耳。今考其書。蓋成於後魏延興之二年。而佛馱跋陀所譯禪經。乃出於晉安義熙七八年之間。而義熙前於延興已六十二載矣(譯禪經在義熙七八年。蓋按僧祐出三藏記跋陀傳云。至廬山自夏迄冬。譯出禪經。即以義熙八年。遂適荊州。慧皎高僧傳亦云。跋陀至廬山停歲許。復西適江陵。付法藏傳後出於延興二年。即見於其書之端)如此則禪經誠先見於南朝。而付法藏傳後出於北朝毀教之後耳。今獨執其一方。後出補亡之書。以抗其先見之全本者。可為當乎。說者曰。支疆梁樓先作續法傳。元有二十五祖。至婆舍斯多。謂傳法之人不自師子比丘即絕。又曰。吉弗煙與曇曜。同時別修此為五明集(蓋廣乎付法藏傳者也。吉弗煙亦吉迦夜也)亦謂有二十七世。不止於師子祖而已矣。其所以闕者。蓋曇曜初遇魏武毀法之難。倉卒單錄奔竄山澤。而亡之也。以今禪經與慧觀之序所備二十八祖。驗其所謂元有之者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徒。吾固以慧皎遠公之言為詳。推此則跋陀果佛大先之弟子。而達磨之法姪。慧觀經序亦曰。曇摩羅以是法要傳與婆陀羅也(婆陀羅。即跋陀羅也。寶林傳但稱跋陀。指般若多羅。現在南天竺。未見其傳法。寶林未可為據)今佛馱跋陀。傳其諸父之經。列其祖師之名氏。固亦親矣不謬也。寶林傳曰。佛馱跋陀嘗謂遠法師云。西土已有二十七祖。而不若多羅方化于南天竺國者。此其効也(不若多羅尚在達磨未繼世作祖故未稱之)佛馱跋陀傳云。跋陀既為秦僧所擯。遂與其弟子慧觀等四十餘人俱發。神智從容初無異色。驗此則慧觀序述其宗祖。抑亦得之於跋陀也。詳其序意。則不淨觀經宜與禪經一也。但未見其元本。不即裁之。考跋陀譯經之時。方在晉安義熙七八年之間。而菩提達磨來梁。適在普通之初。其歲數相前後。不啻百年。是蓋達磨壽考出於常數而然也。故梁武碑達磨曰。厥壽百五十歲(續高僧傳亦如此云)梁帝蓋以人事而言之耳。若其死葬而復提隻履西歸。又安可以歲數而計其壽考邪。吾嘗推跋陀譯經之年。而達磨當是方二十七歲耳。酌其演說禪經。固在其已前矣。序曰。西域之俊禪訓之宗者。是必跋陀知其聖人與世有大因緣當襲禪祖。預與遠公言之也。然跋陀自亦不測之人。宜其知達磨之聖人也。若非傳法眾聖。其事迹始自支疆梁樓譯出為書曰續法傳。會拓跋燾毀教。支疆之書遂逸。其後有曇曜吉迦夜輩。復綴成書。其所載或全或闕。更後世周武唐武宗毀教。其書又亡。又後世者雖復採拾各以為書。而全闕益差。古今辨此雖眾。援引煩雜皆不足斷。不若以今禪經與慧觀之序證之為詳。然世之所執以諍吾宗門者其最推付法藏傳耳。今考其書。蓋成於後魏延興之二年。而佛馱跋陀所譯禪經。乃出於晉安義熙七八年之間。而義熙前於延興已六十二載矣(譯禪經在義熙七八年。蓋按僧祐出三藏記跋陀傳云。至廬山自夏迄冬。譯出禪經。即以義熙八年。遂適荊州。慧皎高僧傳亦云。跋陀至廬山停歲許。復西適江陵。付法藏傳後出於延興二年。即見於其書之端)如此則禪經誠先見於南朝。而付法藏傳後出於北朝毀教之後耳。今獨執其一方。後出補亡之書。以抗其先見之全本者。可為當乎。說者曰。支疆梁樓先作續法傳。元有二十五祖。至婆舍斯多。謂傳法之人不自師子比丘即絕。又曰。吉弗煙與曇曜。同時別修此為五明集(蓋廣乎付法藏傳者也。吉弗煙亦吉迦夜也)亦謂有二十七世。不止於師子祖而已矣。其所以闕者。蓋曇曜初遇魏武毀法之難。倉卒單錄奔竄山澤。而亡之也。以今禪經與慧觀之序所備二十八祖。驗其所謂元有之者。

果是而相傳不謬也。其過誠由曇曜之所致也。五明集亦不復見。雖有稍得之者。或別命其名目。如寶林傳。聖胄集之類。又不列譯人之名氏。後世復不能考其實。但以曇曜先綴集者。輒與吉迦夜兩出其名。然迦夜之書非其正本。固可見矣。學者不識但視其書曰。師子比丘為罽賓國王邪見。因以利劍斬之。頭中無血唯乳流出。相付法人於此便絕。乃以為然。殊不料昔之學輩黨宗。故為此說相蔑。以起後世者不信。假令其實無相付法之人。而識者直筆。但不書其承法之者。而人亦自見其闕矣。何必輒書其便絕耶。然其言酷且俗。誠滅教之後不逞者。幸其前傳亡本。因師子之事。而妄為之嗣。託乎梵僧吉迦夜之名以行。然吉迦夜亦名吉弗煙。諸家謂其嘗著五明集。不止乎二十四世。以此驗付法藏傳。託之迦夜不其然乎。縱曇曜當時不為亦周武毀教之後。而其人輒作必矣。不爾則禪經與出三藏記皆備。而此何特無耶。吾謂其謬書可焚也(即付法藏傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果是而相傳不謬也。其過誠由曇曜之所致也。五明集亦不復見。雖有稍得之者。或別命其名目。如寶林傳。聖胄集之類。又不列譯人之名氏。後世復不能考其實。但以曇曜先綴集者。輒與吉迦夜兩出其名。然迦夜之書非其正本。固可見矣。學者不識但視其書曰。師子比丘為罽賓國王邪見。因以利劍斬之。頭中無血唯乳流出。相付法人於此便絕。乃以為然。殊不料昔之學輩黨宗。故為此說相蔑。以起後世者不信。假令其實無相付法之人。而識者直筆。但不書其承法之者。而人亦自見其闕矣。何必輒書其便絕耶。然其言酷且俗。誠滅教之後不逞者。幸其前傳亡本。因師子之事。而妄為之嗣。託乎梵僧吉迦夜之名以行。然吉迦夜亦名吉弗煙。諸家謂其嘗著五明集。不止乎二十四世。以此驗付法藏傳。託之迦夜不其然乎。縱曇曜當時不為亦周武毀教之後。而其人輒作必矣。不爾則禪經與出三藏記皆備。而此何特無耶。吾謂其謬書可焚也(即付法藏傳)。