傳法正宗定祖圖卷第一(并序十作卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳法正宗定祖圖卷第一(并序十作卷)

宋鐔津東山沙門臣僧契嵩撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋鐔津東山沙門臣僧契嵩撰

原夫菩提達磨。實佛氏一教之二十八祖也。與乎大迦葉。乃釋迦文如來。直下之相承者也。傳之中國。年世積遠。譜諜差謬。而學者寡識。不能推詳其本。真遂不諒。紛然異論。古今頗爾。契嵩平生以此為大患。適考其是非正其宗祖。其書垂出。會頒祖師傳法授衣之圖。布諸天下。而學佛者雖皆榮之。猶聽瑩未諭上意。契嵩幸此。竊謂識者曰。吾佛以正法要為一大教之宗。以密傳受為一大教之祖。其宗乃聖賢之道源。天地生靈之妙本也。其祖乃萬世學戒定慧者之大範。十二部說之真驗也。自書傳亂之曖昧漫漶。天下疑之幾千百載矣。今上大聖。特頒圖以正其宗祖。然聖人教道。必聖人乃能正之。是豈唯萬世佛氏之徒之大幸也。亦天地生靈者之大幸也。契嵩因不避其僭越愚妄之誅。敢昧死引其舊事。推衍上聖意。仰箋乎祖圖。亦先所頒祖師傳法授衣之謂也。然其始亂吾宗祖。熒惑天下學者。莫若乎付法藏傳。正其宗祖斷萬世之諍者。莫若乎禪經。禪經乃先乎付法傳。六十二載始終備。二十八祖。已見於晉之世矣。付法傳乃真君廢教之後。缺然但謂二十四世。方見乎魏之時耳。適以禪經驗。而付法藏傳果其謬也。若如來獨以正法眼藏密付乎大迦葉者。則現之涅槃經智度論禪經。與其序也。以意求之。而佛之微旨存焉。上睿性高妙。獨得乎言謂之外。是乃天資佛記也。故其發揮禪祖。雅與經合。宜乎垂之萬世。永為定斷三學。佛子遵之仰之。天下不復疑也。其圖所列。自釋迦文佛大迦葉。至乎曹溪第六祖大鑒禪師。凡三十四位。又以儒釋之賢其言吾宗祖。素有證據者十位。列于諸祖之左。謹隨其傳法正宗記。詣闕上進。塵黷宸眷。不任惶恐震懼之至。謹序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 原夫菩提達磨。實佛氏一教之二十八祖也。與乎大迦葉。乃釋迦文如來。直下之相承者也。傳之中國。年世積遠。譜諜差謬。而學者寡識。不能推詳其本。真遂不諒。紛然異論。古今頗爾。契嵩平生以此為大患。適考其是非正其宗祖。其書垂出。會頒祖師傳法授衣之圖。布諸天下。而學佛者雖皆榮之。猶聽瑩未諭上意。契嵩幸此。竊謂識者曰。吾佛以正法要為一大教之宗。以密傳受為一大教之祖。其宗乃聖賢之道源。天地生靈之妙本也。其祖乃萬世學戒定慧者之大範。十二部說之真驗也。自書傳亂之曖昧漫漶。天下疑之幾千百載矣。今上大聖。特頒圖以正其宗祖。然聖人教道。必聖人乃能正之。是豈唯萬世佛氏之徒之大幸也。亦天地生靈者之大幸也。契嵩因不避其僭越愚妄之誅。敢昧死引其舊事。推衍上聖意。仰箋乎祖圖。亦先所頒祖師傳法授衣之謂也。然其始亂吾宗祖。熒惑天下學者。莫若乎付法藏傳。正其宗祖斷萬世之諍者。莫若乎禪經。禪經乃先乎付法傳。六十二載始終備。二十八祖。已見於晉之世矣。付法傳乃真君廢教之後。缺然但謂二十四世。方見乎魏之時耳。適以禪經驗。而付法藏傳果其謬也。若如來獨以正法眼藏密付乎大迦葉者。則現之涅槃經智度論禪經。與其序也。以意求之。而佛之微旨存焉。上睿性高妙。獨得乎言謂之外。是乃天資佛記也。故其發揮禪祖。雅與經合。宜乎垂之萬世。永為定斷三學。佛子遵之仰之。天下不復疑也。其圖所列。自釋迦文佛大迦葉。至乎曹溪第六祖大鑒禪師。凡三十四位。又以儒釋之賢其言吾宗祖。素有證據者十位。列于諸祖之左。謹隨其傳法正宗記。詣闕上進。塵黷宸眷。不任惶恐震懼之至。謹序。

始祖釋迦牟尼佛。示生於中天竺國。為淨飯聖王之子。尋捨轉輪聖王位。出家成無上道轉大法輪。其後七十九歲垂般涅槃。乃以其大法印付其高第弟子摩訶迦葉。并勅阿難副貳傳化。復以金縷僧伽梨衣。令大迦葉轉付當來補處彌勒佛。其說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始祖釋迦牟尼佛。示生於中天竺國。為淨飯聖王之子。尋捨轉輪聖王位。出家成無上道轉大法輪。其後七十九歲垂般涅槃。乃以其大法印付其高第弟子摩訶迦葉。并勅阿難副貳傳化。復以金縷僧伽梨衣。令大迦葉轉付當來補處彌勒佛。其說偈曰。

法本法無法 無法法亦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法本法無法 無法法亦法

今付無法時 法法何曾法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今付無法時 法法何曾法

第一祖摩訶迦葉。本摩竭陀國人。出於婆羅門氏。其形金色。先捨家入山。以頭陀法自修。及會佛出世。遂歸之為師。佛般涅槃之後。乃命眾阿羅漢與結集法藏。其後持佛衣。將入定於雞足山以待彌勒下生。乃以其法印傳之阿難。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一祖摩訶迦葉。本摩竭陀國人。出於婆羅門氏。其形金色。先捨家入山。以頭陀法自修。及會佛出世。遂歸之為師。佛般涅槃之後。乃命眾阿羅漢與結集法藏。其後持佛衣。將入定於雞足山以待彌勒下生。乃以其法印傳之阿難。說偈曰。

法法本來法 無法無非法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法法本來法 無法無非法

何於一法中 有法有非法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何於一法中 有法有非法

第二祖阿難。姓剎帝利。斛飯王子。釋迦如來之從弟。慕佛出家為佛侍者。總持第一。傳佛所說之法。若水傳器。未甞忘逸。及其欲趣滅度。乃以法付其弟子商那和修。又囑累乎末田底迦者。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二祖阿難。姓剎帝利。斛飯王子。釋迦如來之從弟。慕佛出家為佛侍者。總持第一。傳佛所說之法。若水傳器。未甞忘逸。及其欲趣滅度。乃以法付其弟子商那和修。又囑累乎末田底迦者。說偈曰。

本來付有法 付了言無法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來付有法 付了言無法

各各須自悟 悟了無無法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各須自悟 悟了無無法

第三祖商那和修。亦曰舍那婆斯。摩突羅國人。姓毘舍多氏在母之胎六年生。有自然之服隨身而長。出家為阿難之徒。預受佛記居優留茶伽藍。先伏其地之二火龍。然後領眾處之。及其將入涅槃。乃以法付其弟子優波毱多。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三祖商那和修。亦曰舍那婆斯。摩突羅國人。姓毘舍多氏在母之胎六年生。有自然之服隨身而長。出家為阿難之徒。預受佛記居優留茶伽藍。先伏其地之二火龍。然後領眾處之。及其將入涅槃。乃以法付其弟子優波毱多。說偈曰。

非法亦非心 無心亦無法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法亦非心 無心亦無法

說是心法時 是法非心法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是心法時 是法非心法

第四祖優波毱多。吒利國人。姓首陀氏。師商那和修。出家得道。有異迹。號為無相好佛。度人最眾。所記其人籌數盈溢石室。將入滅。遂以法付其弟子提多迦。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四祖優波毱多。吒利國人。姓首陀氏。師商那和修。出家得道。有異迹。號為無相好佛。度人最眾。所記其人籌數盈溢石室。將入滅。遂以法付其弟子提多迦。說偈曰。

心自本來心 本心非有法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心自本來心 本心非有法

有法有本心 非心非本法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有法有本心 非心非本法

第五祖提多迦摩伽國人其姓則未詳。初從毱多尊者出家。行化至中印土。會大仙者彌遮迦自說夙緣。求為其徒。及將入滅。乃以法付彌遮迦。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五祖提多迦摩伽國人其姓則未詳。初從毱多尊者出家。行化至中印土。會大仙者彌遮迦自說夙緣。求為其徒。及將入滅。乃以法付彌遮迦。說偈曰。

通達本心法 無法無非法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達本心法 無法無非法

悟了同未悟 無心亦無法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟了同未悟 無心亦無法

第六祖彌遮迦。中印土人。姓則未詳。初厭仙術。求師提多迦出家學佛。既而證果。行化至北天竺。得異人婆須蜜。為其說佛昔嘗記汝將紹祖位。即攝受為之弟子。將般涅槃。乃以法付婆須蜜。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六祖彌遮迦。中印土人。姓則未詳。初厭仙術。求師提多迦出家學佛。既而證果。行化至北天竺。得異人婆須蜜。為其說佛昔嘗記汝將紹祖位。即攝受為之弟子。將般涅槃。乃以法付婆須蜜。說偈曰。

無心無可得 說得不名法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心無可得 說得不名法

若了心非心 始了心心法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若了心非心 始了心心法

第七祖婆須蜜。北天竺國人。姓頗羅墮氏。始常服淨衣。持一酒器。神氣自若。人皆不測。及遇彌遮迦顯其夙因。遂投器從之出家。證道納戒。行化至迦摩羅國。以論議服佛陀難提。為之弟子。將入涅槃。乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七祖婆須蜜。北天竺國人。姓頗羅墮氏。始常服淨衣。持一酒器。神氣自若。人皆不測。及遇彌遮迦顯其夙因。遂投器從之出家。證道納戒。行化至迦摩羅國。以論議服佛陀難提。為之弟子。將入涅槃。乃以法付之。說偈曰。

心同虛空界 示等虛空法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心同虛空界 示等虛空法

證得虛空時 無是無非法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得虛空時 無是無非法

第八祖佛陀難提。迦摩羅國人。姓瞿曇氏。生而頂有肉髻。性大聰明。能一覽悉記。其齒已四十歲。會婆須蜜來其本國。乃慕其說法。從之出家。得道納戒。亦務遊化。至提伽國。得奇人伏馱蜜多。為之弟子。臨般涅槃。乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八祖佛陀難提。迦摩羅國人。姓瞿曇氏。生而頂有肉髻。性大聰明。能一覽悉記。其齒已四十歲。會婆須蜜來其本國。乃慕其說法。從之出家。得道納戒。亦務遊化。至提伽國。得奇人伏馱蜜多。為之弟子。臨般涅槃。乃以法付之。說偈曰。

虛空無內外 心法亦如此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無內外 心法亦如此

若了虛空故 是達真如理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若了虛空故 是達真如理

第九祖伏馱蜜多。提伽國人。姓毘舍羅氏。生已五十歲矣。口未甞言。足未甞履。遇佛陀難提至其舍。父母將以見之。既見難提忽自發語趨其前而行。即願師之出家。尋亦成道。戒已遊化至中印土。得香蓋長者子。即脇尊者也。以為弟子。將滅度。遂以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九祖伏馱蜜多。提伽國人。姓毘舍羅氏。生已五十歲矣。口未甞言。足未甞履。遇佛陀難提至其舍。父母將以見之。既見難提忽自發語趨其前而行。即願師之出家。尋亦成道。戒已遊化至中印土。得香蓋長者子。即脇尊者也。以為弟子。將滅度。遂以法付之。說偈曰。

真理本無名 因名顯真理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真理本無名 因名顯真理

受得真實法 非真亦非偽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受得真實法 非真亦非偽

第十祖脇尊者。中印土人。在胎凡十六年乃生。因名難生。多有異迹。會佛陀難提至其國。父香蓋携詣之。求與攝受。及為比丘修潔精苦。晝夜脇不至席。故號脇尊者。遊化至花氏國。先示瑞相。後果得富那夜奢。出家為之弟子。及其垂滅。乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十祖脇尊者。中印土人。在胎凡十六年乃生。因名難生。多有異迹。會佛陀難提至其國。父香蓋携詣之。求與攝受。及為比丘修潔精苦。晝夜脇不至席。故號脇尊者。遊化至花氏國。先示瑞相。後果得富那夜奢。出家為之弟子。及其垂滅。乃以法付之。說偈曰。

真體自然真 因真說有理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真體自然真 因真說有理

領得真真法 無行亦無止 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 領得真真法 無行亦無止

第十一祖富那夜奢。花氏國人。姓瞿曇氏。生有道性。自知當遇聖師。及脇尊者至其國。乃詣其法會。語論相契。即從之出家。得道遊化至波羅奈國。得馬鳴為之弟子。然正合佛記。及臨入滅。乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一祖富那夜奢。花氏國人。姓瞿曇氏。生有道性。自知當遇聖師。及脇尊者至其國。乃詣其法會。語論相契。即從之出家。得道遊化至波羅奈國。得馬鳴為之弟子。然正合佛記。及臨入滅。乃以法付之。說偈曰。

迷悟如隱顯 明暗不相離 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷悟如隱顯 明暗不相離

今付隱顯法 非一亦非二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今付隱顯法 非一亦非二

第十二祖馬鳴。波羅奈國人。未詳其姓氏。初從富那夜奢。出家得戒。其師為說夙緣曰。汝昔嘗化彼一國之人。裸形如馬而其人悲鳴。戀汝之德。因是號汝馬鳴也。遊化至花氏國。遂降迦毘摩羅大魔。即攝伏為之弟子。垂般涅槃。乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二祖馬鳴。波羅奈國人。未詳其姓氏。初從富那夜奢。出家得戒。其師為說夙緣曰。汝昔嘗化彼一國之人。裸形如馬而其人悲鳴。戀汝之德。因是號汝馬鳴也。遊化至花氏國。遂降迦毘摩羅大魔。即攝伏為之弟子。垂般涅槃。乃以法付之。說偈曰。

隱顯即本法 明暗元不二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱顯即本法 明暗元不二

今付悟了法 非取亦非棄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今付悟了法 非取亦非棄

第十三祖迦毘摩羅。花氏國人。未詳其姓氏。初為外道。有大幻術。因詣馬鳴。較法不勝。遂為其徒。得道戒已。亦遊化至西天竺。降大火龍。因之得龍樹。為之弟子。將滅乃以其法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三祖迦毘摩羅。花氏國人。未詳其姓氏。初為外道。有大幻術。因詣馬鳴。較法不勝。遂為其徒。得道戒已。亦遊化至西天竺。降大火龍。因之得龍樹。為之弟子。將滅乃以其法付之。說偈曰。

非隱非顯法 說是真實際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非隱非顯法 說是真實際

悟此隱顯法 非愚亦非智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟此隱顯法 非愚亦非智

第十四祖龍樹。西天竺國人。未詳其姓氏。大聰叡。世學無所不通。其國有山名龍勝。其山先有神龍。所居有巨樹能蔭眾龍。及龍樹有所感悟。意欲出家。遂入其山依樹修行。已能為群龍宣說佛法。迦毘摩羅知其名。乃來就見。龍樹遂禮之為師納戒。遊化至南天竺。得迦那提婆。垂滅度以其法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四祖龍樹。西天竺國人。未詳其姓氏。大聰叡。世學無所不通。其國有山名龍勝。其山先有神龍。所居有巨樹能蔭眾龍。及龍樹有所感悟。意欲出家。遂入其山依樹修行。已能為群龍宣說佛法。迦毘摩羅知其名。乃來就見。龍樹遂禮之為師納戒。遊化至南天竺。得迦那提婆。垂滅度以其法付之。說偈曰。

為明隱顯法 方說解脫理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為明隱顯法 方說解脫理

於法心不證 無嗔亦無喜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法心不證 無嗔亦無喜

第十五祖迦那提婆。南天竺國人。姓毘舍羅。會龍樹至其家及門。龍樹先遣以滿鉢水置其前。那提即以一針投之水中。遂師龍樹出家。為其高足弟子。其後行化至迦毘羅國。得羅睺羅多為徒。將入滅以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五祖迦那提婆。南天竺國人。姓毘舍羅。會龍樹至其家及門。龍樹先遣以滿鉢水置其前。那提即以一針投之水中。遂師龍樹出家。為其高足弟子。其後行化至迦毘羅國。得羅睺羅多為徒。將入滅以法付之。說偈曰。

本對傳法人 為說解脫理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本對傳法人 為說解脫理

於法實無證 無終亦無始 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法實無證 無終亦無始

第十六祖羅睺羅多。迦毘羅國人姓梵摩氏。既遇提婆。得明其家樹耳之緣。即師之出家。悟法有異迹。其後統徒遊化至室羅筏城。以佛記訪僧伽難提。尋亦得其出家為弟子。將般涅槃。乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六祖羅睺羅多。迦毘羅國人姓梵摩氏。既遇提婆。得明其家樹耳之緣。即師之出家。悟法有異迹。其後統徒遊化至室羅筏城。以佛記訪僧伽難提。尋亦得其出家為弟子。將般涅槃。乃以法付之。說偈曰。

於法實無證 不取亦不離 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法實無證 不取亦不離

法非有無相 內外云何起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法非有無相 內外云何起

第十七祖僧伽難提。室羅筏國人。姓剎帝利。乃其國王之子。謂是昔婆羅王佛也。示生王家。遂於王宮落髮受戒。尋出其國之名山石室修禪。會羅睺羅多至其禪所。因伏膺益求法要。羅多即以法傳之。後往摩提國。尋羅多所記嗣法之者。乃得伽耶舍多。入滅以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七祖僧伽難提。室羅筏國人。姓剎帝利。乃其國王之子。謂是昔婆羅王佛也。示生王家。遂於王宮落髮受戒。尋出其國之名山石室修禪。會羅睺羅多至其禪所。因伏膺益求法要。羅多即以法傳之。後往摩提國。尋羅多所記嗣法之者。乃得伽耶舍多。入滅以法付之。說偈曰。

心地本無生 因地從緣起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心地本無生 因地從緣起

緣種不相妨 花果亦復爾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣種不相妨 花果亦復爾

第十八祖伽耶舍多。摩提國人。姓欝頭藍氏。平生尤多奇迹。會僧伽難提來其舍相求。因師而出家納戒。即得付法。遊化至月支國。遇鳩摩羅多。為說其家異大之緣及原吉夢。鳩摩羅多即師之出家。將入涅槃乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八祖伽耶舍多。摩提國人。姓欝頭藍氏。平生尤多奇迹。會僧伽難提來其舍相求。因師而出家納戒。即得付法。遊化至月支國。遇鳩摩羅多。為說其家異大之緣及原吉夢。鳩摩羅多即師之出家。將入涅槃乃以法付之。說偈曰。

有種有心地 因緣能發萌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有種有心地 因緣能發萌

於緣不相礙 常生生不生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於緣不相礙 常生生不生

第十九祖鳩摩羅多。月支國人。姓婆羅門氏。夙稱不測之人。以緣示生於此。尋得師伽耶舍多。出家傳法。行化至中天竺。得闍夜多為其弟子。將滅乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九祖鳩摩羅多。月支國人。姓婆羅門氏。夙稱不測之人。以緣示生於此。尋得師伽耶舍多。出家傳法。行化至中天竺。得闍夜多為其弟子。將滅乃以法付之。說偈曰。

性上本無生 為對求人說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性上本無生 為對求人說

於法既無得 何懷決不決 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法既無得 何懷決不決

第二十祖闍夜多。北天竺人。未詳其姓氏。會鳩摩羅多至其本國。聞其所說業通三世。感悟從之。出家得法。乃遊化諸國至羅閱城。得婆修槃頭比丘為徒。將滅以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十祖闍夜多。北天竺人。未詳其姓氏。會鳩摩羅多至其本國。聞其所說業通三世。感悟從之。出家得法。乃遊化諸國至羅閱城。得婆修槃頭比丘為徒。將滅以法付之。說偈曰。

言下合無生 同於法界性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言下合無生 同於法界性

若能如是解 通達事理竟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是解 通達事理竟

第二十一祖婆修槃頭。羅閱國人。姓毘舍佉氏。在胎甞有聖僧。以其夙緣告其父母。及生大異。稍長從光度羅漢出家。慕飲光修杜多行。尋會闍夜多得傳大法。遊化至那提國。得摩挐羅為徒。將滅以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一祖婆修槃頭。羅閱國人。姓毘舍佉氏。在胎甞有聖僧。以其夙緣告其父母。及生大異。稍長從光度羅漢出家。慕飲光修杜多行。尋會闍夜多得傳大法。遊化至那提國。得摩挐羅為徒。將滅以法付之。說偈曰。

泡幻同無礙 如何不了悟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泡幻同無礙 如何不了悟

達法在其中 非今亦非古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達法在其中 非今亦非古

第二十二祖摩挐羅。那提國人。姓剎帝利。乃其國王之子也。有大神力。父王命師婆修盤頭出家。已得戒付法。遊化自西天竺以神通自舉至月支國。得鶴勒那比丘。即以法付之。尋般涅槃。其付法偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二祖摩挐羅。那提國人。姓剎帝利。乃其國王之子也。有大神力。父王命師婆修盤頭出家。已得戒付法。遊化自西天竺以神通自舉至月支國。得鶴勒那比丘。即以法付之。尋般涅槃。其付法偈曰。

心隨萬境轉 轉處實能幽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心隨萬境轉 轉處實能幽

隨流認得性 無喜復無憂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨流認得性 無喜復無憂

第二十三祖鶴勒那。月支國人。姓婆羅門氏。在胎及生。頗有異迹。尋從羅漢比丘出家納戒。常林栖誦經。以夙因緣感群鶴依之。故得其號。晚因摩挐羅得法。遊化至中天竺國。得師子比丘為其徒。將滅以法付之。復誡之曰汝往他國。其國有難。而累在汝躬。慎早付授。無令斷絕。偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三祖鶴勒那。月支國人。姓婆羅門氏。在胎及生。頗有異迹。尋從羅漢比丘出家納戒。常林栖誦經。以夙因緣感群鶴依之。故得其號。晚因摩挐羅得法。遊化至中天竺國。得師子比丘為其徒。將滅以法付之。復誡之曰汝往他國。其國有難。而累在汝躬。慎早付授。無令斷絕。偈曰。

認得心性時 可說不思議 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 認得心性時 可說不思議

了了無可得 得時不說知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了了無可得 得時不說知

第二十四祖師子比丘。中天竺國人。姓婆羅門氏。少已出家習定。晚又師鶴勒那。得付大法。往化於罽賓國。先化正他宗者如達磨達等甚眾。後得長者子斯多。決其握珠之緣。遂受之出家。以其夙緣特加其名曰婆舍斯多。斯多戒已師子乃謂曰。適觀此國。將加難於我。我豈苟免。而吾所傳如來大法眼藏今付於汝。汝宜奉之。即去自務傳化。或有疑者。即以吾僧伽梨衣為信。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四祖師子比丘。中天竺國人。姓婆羅門氏。少已出家習定。晚又師鶴勒那。得付大法。往化於罽賓國。先化正他宗者如達磨達等甚眾。後得長者子斯多。決其握珠之緣。遂受之出家。以其夙緣特加其名曰婆舍斯多。斯多戒已師子乃謂曰。適觀此國。將加難於我。我豈苟免。而吾所傳如來大法眼藏今付於汝。汝宜奉之。即去自務傳化。或有疑者。即以吾僧伽梨衣為信。說偈曰。

正說知見時 知見俱是心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正說知見時 知見俱是心

當心即知見 知見即于今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當心即知見 知見即于今

第二十五祖婆舍斯多。罽賓國人。姓婆羅門氏(以方言不同本傳。凡三出其名)生有異迹。既遇師子。與辯其夙緣。乃為其徒。師子知自有難。遂預以法付之。斯多即去。歷中天竺南印土。所化多有異事。遂得南天竺國王之子不知蜜多。為之弟子。與之還其前所化境。將滅以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五祖婆舍斯多。罽賓國人。姓婆羅門氏(以方言不同本傳。凡三出其名)生有異迹。既遇師子。與辯其夙緣。乃為其徒。師子知自有難。遂預以法付之。斯多即去。歷中天竺南印土。所化多有異事。遂得南天竺國王之子不知蜜多。為之弟子。與之還其前所化境。將滅以法付之。說偈曰。

聖人說知見 當境無是非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人說知見 當境無是非

我今悟真性 無道亦無理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今悟真性 無道亦無理

第二十六祖不如蜜多。南天竺國人。姓剎帝利。亦多異迹。以太子從婆舍斯多出家得果。尋從斯多出宮。乃得付法。遊化至東天竺。得聖童子瓔珞。出家為徒。改名般若多羅。謂是大勢至菩薩垂迹。將入滅乃以法付之。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六祖不如蜜多。南天竺國人。姓剎帝利。亦多異迹。以太子從婆舍斯多出家得果。尋從斯多出宮。乃得付法。遊化至東天竺。得聖童子瓔珞。出家為徒。改名般若多羅。謂是大勢至菩薩垂迹。將入滅乃以法付之。說偈曰。

真性心地藏 無頭亦無尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真性心地藏 無頭亦無尾

應緣而化物 方便呼為智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應緣而化物 方便呼為智

第二十七祖般若多羅。東天竺國人。姓婆羅門氏。初以童子遇不如蜜多。其聖迹既顯。遂從之出家納戒。得傳法印。遊化南天竺國。得其國王之子菩提多羅。為之弟子。改其法名曰菩提達磨。此後更四十餘載入滅。乃以法付之說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七祖般若多羅。東天竺國人。姓婆羅門氏。初以童子遇不如蜜多。其聖迹既顯。遂從之出家納戒。得傳法印。遊化南天竺國。得其國王之子菩提多羅。為之弟子。改其法名曰菩提達磨。此後更四十餘載入滅。乃以法付之說偈曰。

心地生諸種 因事復生理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心地生諸種 因事復生理

果滿菩提圓 花開世界起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果滿菩提圓 花開世界起

第二十八祖菩提達磨(其名稱呼不同。如達磨多羅之類。凡三四說)南天竺國人。姓剎帝利。蓋其國王之子也。從般若多羅出家。得其付法。謂是觀音菩薩之所垂迹。其後六十七年。乃以法東來震旦其所傳授直指人心見性成佛。不資文字。初至梁。以其機緣不契乃往北魏。止於嵩少九年。方得慧可。從其求道。其後果以大法付慧可。并衣鉢為信。乃為此土傳法之初祖也。後去少林而示滅度。其傳法偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八祖菩提達磨(其名稱呼不同。如達磨多羅之類。凡三四說)南天竺國人。姓剎帝利。蓋其國王之子也。從般若多羅出家。得其付法。謂是觀音菩薩之所垂迹。其後六十七年。乃以法東來震旦其所傳授直指人心見性成佛。不資文字。初至梁。以其機緣不契乃往北魏。止於嵩少九年。方得慧可。從其求道。其後果以大法付慧可。并衣鉢為信。乃為此土傳法之初祖也。後去少林而示滅度。其傳法偈曰。

吾本來茲土 傳法救迷情 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾本來茲土 傳法救迷情

一花開五葉 結果自然成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一花開五葉 結果自然成

第二十九祖慧可。武牢人。姓姬氏。三十捐世書出家尋得戒。三十二以異夢辭其本師。混迹於京洛。遇達磨大師。乃立雪斷臂。懇求法印。果得其傳授。因為易名。遂為眾之所歸。尋得三祖僧璨為之弟子。以法付之。却往鄴都。償其夙累。其傳法偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十九祖慧可。武牢人。姓姬氏。三十捐世書出家尋得戒。三十二以異夢辭其本師。混迹於京洛。遇達磨大師。乃立雪斷臂。懇求法印。果得其傳授。因為易名。遂為眾之所歸。尋得三祖僧璨為之弟子。以法付之。却往鄴都。償其夙累。其傳法偈曰。

本來緣有地 因地種花生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來緣有地 因地種花生

本來無有種 花亦不曾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來無有種 花亦不曾生

第三十祖僧璨。不知其何許人。初以處士見慧可尊者。不稱姓名。因問法發悟。乃師之出家。遂命今法名納戒。可祖乃以法付之。去隱舒州皖公山三十載。方為眾所歸。尋得道信以沙彌師之。道信既納戒。即以法付之。其後孑然乃南遊于羅浮山。其傳法偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十祖僧璨。不知其何許人。初以處士見慧可尊者。不稱姓名。因問法發悟。乃師之出家。遂命今法名納戒。可祖乃以法付之。去隱舒州皖公山三十載。方為眾所歸。尋得道信以沙彌師之。道信既納戒。即以法付之。其後孑然乃南遊于羅浮山。其傳法偈曰。

花種雖因地 從地種花生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花種雖因地 從地種花生

若無人下種 花地盡無生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無人下種 花地盡無生

第三十一祖道信。蘄陽人。姓司馬氏。以頴悟得法於三祖。至唐初乃居蘄之雙峯山。途中得奇童。度為弟子。遂名之曰弘忍。尋以法并前祖信衣付之。後乃滅度。其傳法偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十一祖道信。蘄陽人。姓司馬氏。以頴悟得法於三祖。至唐初乃居蘄之雙峯山。途中得奇童。度為弟子。遂名之曰弘忍。尋以法并前祖信衣付之。後乃滅度。其傳法偈曰。

花種有生性 因地花生生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花種有生性 因地花生生

大緣與信合 當生生不生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大緣與信合 當生生不生

第三十二祖弘忍。蘄陽黃梅人。姓周氏。生有殊相。有賢者見之曰。此具大人相。所不及如來者七種耳。師四祖道信。出家納戒。尋得其付法繼居破頭山(即雙峯是)教化大盛。咸亨中客有盧居士。自稱慧能。自嶺南而來趨其法會。忍祖器之。以其所呈法偈。遂以居士傳法。并以衣鉢。說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十二祖弘忍。蘄陽黃梅人。姓周氏。生有殊相。有賢者見之曰。此具大人相。所不及如來者七種耳。師四祖道信。出家納戒。尋得其付法繼居破頭山(即雙峯是)教化大盛。咸亨中客有盧居士。自稱慧能。自嶺南而來趨其法會。忍祖器之。以其所呈法偈。遂以居士傳法。并以衣鉢。說偈曰。

有情來下種 因地果還生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情來下種 因地果還生

無情既無種 無性亦無生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無情既無種 無性亦無生

第三十三祖慧能。新州新興人。姓盧氏。初以至孝事母。家貧以鬻薪為資。因聞商客誦經。乃知五祖弘忍傳佛心印。遂備資與母。辭去就黃梅以求其法。見五祖相契。竊以居士受法。南還廣州落髮於法性寺。得具戒後居韶陽曹侯溪。大為四眾所歸。方以其法普傳前祖所授衣鉢。則置之於其所居之寺。其後說偈示徒以顯其法。偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十三祖慧能。新州新興人。姓盧氏。初以至孝事母。家貧以鬻薪為資。因聞商客誦經。乃知五祖弘忍傳佛心印。遂備資與母。辭去就黃梅以求其法。見五祖相契。竊以居士受法。南還廣州落髮於法性寺。得具戒後居韶陽曹侯溪。大為四眾所歸。方以其法普傳前祖所授衣鉢。則置之於其所居之寺。其後說偈示徒以顯其法。偈曰。

心地含諸種 普雨悉皆生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心地含諸種 普雨悉皆生

頓悟花情已 菩提果自成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頓悟花情已 菩提果自成

竺大力者。第二十三祖鶴勒那之弟子也。以漢獻帝之世至于洛邑。後乃適吳。與康僧會相遇。僧會嘗問大力曰。仁者師誰。曰吾師鶴勒那。僧會曰。鶴勒之徒如仁者幾何人。復有過之者耶。大力曰。似我者三千。若其頴出但一上人耳。其號師子比丘。其人密受正法。與我師繼世。方揚化於北天竺國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺大力者。第二十三祖鶴勒那之弟子也。以漢獻帝之世至于洛邑。後乃適吳。與康僧會相遇。僧會嘗問大力曰。仁者師誰。曰吾師鶴勒那。僧會曰。鶴勒之徒如仁者幾何人。復有過之者耶。大力曰。似我者三千。若其頴出但一上人耳。其號師子比丘。其人密受正法。與我師繼世。方揚化於北天竺國。

佛馱跋陀。天竺人也。本姓釋迦氏。甘露飯王之後也。初會秦僧智嚴於罽賓國。乃懇請跋陀偕來諸夏。傳授禪法。初至長安。其後乃之廬山。遂出其禪經與遠公同譯。譯成遠公為之序。嘗謂遠公曰。西土傳法祖師。自大迦葉直下相承。凡有二十七人。其二十六祖近世滅度。名不如蜜多者。所出其繼世弟子曰不若多羅者。方在南天竺國行其教化(達磨未繼世作祖。故未稱之)故其禪經曰。佛滅度後。尊者大迦葉。尊者阿難(云云)乃至不如蜜多羅。諸持法人。以此慧燈次第相傳。我今如其所明。而說是義。所聞者即達磨多羅也。後為二十八祖。故遠公序曰。達磨多羅。西域之俊。禪訓之宗。寶林傳所謂。跋陀嘗與遠公言其傳法諸祖世數。固驗於禪經矣。愚考其飜譯禪經之時。乃先於付法藏傳六十二年而已。有二十八祖而付傳。輒出魏氏毀教之後。但列二十四世。妄斷其相付法人於此便絕。反于禪經。豈其欲有所欺乎。愚正宗論嘗指其傳之非詳矣。然其謬書可焚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛馱跋陀。天竺人也。本姓釋迦氏。甘露飯王之後也。初會秦僧智嚴於罽賓國。乃懇請跋陀偕來諸夏。傳授禪法。初至長安。其後乃之廬山。遂出其禪經與遠公同譯。譯成遠公為之序。嘗謂遠公曰。西土傳法祖師。自大迦葉直下相承。凡有二十七人。其二十六祖近世滅度。名不如蜜多者。所出其繼世弟子曰不若多羅者。方在南天竺國行其教化(達磨未繼世作祖。故未稱之)故其禪經曰。佛滅度後。尊者大迦葉。尊者阿難(云云)乃至不如蜜多羅。諸持法人。以此慧燈次第相傳。我今如其所明。而說是義。所聞者即達磨多羅也。後為二十八祖。故遠公序曰。達磨多羅。西域之俊。禪訓之宗。寶林傳所謂。跋陀嘗與遠公言其傳法諸祖世數。固驗於禪經矣。愚考其飜譯禪經之時。乃先於付法藏傳六十二年而已。有二十八祖而付傳。輒出魏氏毀教之後。但列二十四世。妄斷其相付法人於此便絕。反于禪經。豈其欲有所欺乎。愚正宗論嘗指其傳之非詳矣。然其謬書可焚也。

曇摩迦羅者。中印土人。以魏黃初壬寅三年。至于許昌。許昌僧光璨嘗問曰。西國有何勝師。以何法住持。迦羅曰。西土凡有二大士。一曰摩拏羅(二十二祖也)一曰鶴勒那(二十三祖也)皆傳正法。以法住持。其一化西印土。其一化中天竺國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇摩迦羅者。中印土人。以魏黃初壬寅三年。至于許昌。許昌僧光璨嘗問曰。西國有何勝師。以何法住持。迦羅曰。西土凡有二大士。一曰摩拏羅(二十二祖也)一曰鶴勒那(二十三祖也)皆傳正法。以法住持。其一化西印土。其一化中天竺國。

僧祐者。本齊人。歸梁以持律知名。嘗著出三藏記。其薩婆多部相承傳目錄曰。娑羅多羅(二十五祖)弗若蜜多(二十六祖)不若多羅(二十七祖)達磨多羅(二十八祖)祐尋終於梁也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐者。本齊人。歸梁以持律知名。嘗著出三藏記。其薩婆多部相承傳目錄曰。娑羅多羅(二十五祖)弗若蜜多(二十六祖)不若多羅(二十七祖)達磨多羅(二十八祖)祐尋終於梁也。

支強梁樓者。中天竺國人也。以前魏陳留王世至洛陽。與曇諦康僧鎧輩譯經。因謂諸僧曰。我昔在西域。嘗往罽賓國。至葱塗源。入其象白山。見達磨達年壽甚高。謂其得法之師師子尊者。嘗為彌羅崛王起難橫害。先難預以其相承大迦葉所傳佛之心印妙法付其同學(達磨達同學)號婆舍斯多也(二十五祖也)復授衣為信。其時即遣往化於南天竺國。支強自謂。亦相識婆舍斯多。然諸祖事迹。自七佛以來至乎二十五祖婆舍斯多。乃此支強之所譯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支強梁樓者。中天竺國人也。以前魏陳留王世至洛陽。與曇諦康僧鎧輩譯經。因謂諸僧曰。我昔在西域。嘗往罽賓國。至葱塗源。入其象白山。見達磨達年壽甚高。謂其得法之師師子尊者。嘗為彌羅崛王起難橫害。先難預以其相承大迦葉所傳佛之心印妙法付其同學(達磨達同學)號婆舍斯多也(二十五祖也)復授衣為信。其時即遣往化於南天竺國。支強自謂。亦相識婆舍斯多。然諸祖事迹。自七佛以來至乎二十五祖婆舍斯多。乃此支強之所譯也。

那連耶舍者。罽賓國人也。以東魏孝靜之世至于鄴都。初與處士萬天懿譯出尊勝陀羅尼。後因謂天懿曰。西國諸祖二十七大士。亦受持此經。然二十七祖號般若多羅。其所出繼世弟子。曰達磨多羅者。昔當魏明帝世正光元年至于洛陽。其人亦喜此經。萬天懿曰。然此大士我亦聞其當於祖位傳佛正法。不悉其後。復有繼之者乎。耶舍遂以偈答之。其說皆隱語。凡自七佛至二十七祖與達磨二十八祖傳受之事。蓋此耶舍之所譯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那連耶舍者。罽賓國人也。以東魏孝靜之世至于鄴都。初與處士萬天懿譯出尊勝陀羅尼。後因謂天懿曰。西國諸祖二十七大士。亦受持此經。然二十七祖號般若多羅。其所出繼世弟子。曰達磨多羅者。昔當魏明帝世正光元年至于洛陽。其人亦喜此經。萬天懿曰。然此大士我亦聞其當於祖位傳佛正法。不悉其後。復有繼之者乎。耶舍遂以偈答之。其說皆隱語。凡自七佛至二十七祖與達磨二十八祖傳受之事。蓋此耶舍之所譯也。

波羅芬多者。中天竺人也。以前魏廢帝齊王之嘉平二年來洛陽。至晉太始三載。其弟子摩伽陀復來芬多因問曰。汝在西時。頗遊北天竺耶。或謂師子尊者無辜為其國王所害是否。今復有傳法者與其相繼耶。摩伽陀曰然。師子害死至今二十三白。有沙門號婆舍斯多。本罽賓國人。先難得其付法授衣。即日去之。方於中天竺大隆佛事。芬多謂其弟子曰。我亦聞之。汝言驗矣。當時好事者即書留于白馬寺。後有玄朗法師者。得於其寺乃傳於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅芬多者。中天竺人也。以前魏廢帝齊王之嘉平二年來洛陽。至晉太始三載。其弟子摩伽陀復來芬多因問曰。汝在西時。頗遊北天竺耶。或謂師子尊者無辜為其國王所害是否。今復有傳法者與其相繼耶。摩伽陀曰然。師子害死至今二十三白。有沙門號婆舍斯多。本罽賓國人。先難得其付法授衣。即日去之。方於中天竺大隆佛事。芬多謂其弟子曰。我亦聞之。汝言驗矣。當時好事者即書留于白馬寺。後有玄朗法師者。得於其寺乃傳於世。

犍那者。不知其西域何國人也。未詳何時至諸夏。唐天寶中。與河南尹李常者相會。常問曰。天竺禪門祖師多少。犍那曰。自大迦葉直至般若多羅。凡有二十七祖(不言達磨以其為此土初祖也。若總以西土言之。乃有二十八祖也)。若敘師子尊者旁出。達磨達四世二十二人。總有四十九祖。若從七佛至此璨大師(時慶三祖璨師舍利作齋)不括橫枝。凡有三十一世。常又問他僧曰。余見祖圖。或引五十餘祖。至其枝派差殊宗族不定。或但有空名。此何以然。時有六祖弟子曰智本禪師。對曰。斯蓋後魏之時佛法毀廢。當時有僧曇曜。於倉卒間單錄諸祖名目。不暇備寫。懷之亡於山谷。後三十餘年當其君孝文帝之世。曜出之與眾絹綴。為付法藏傳。其差誤亡失事實。乃曇曜之所致也。然愚嘗考。曇曜輩所為付法藏傳。其文誠類單錄。自彌遮多迦至乎師子羅漢。凡七祖師最缺。殊無本末。亦李常所謂祖圖但空有其名者。此是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犍那者。不知其西域何國人也。未詳何時至諸夏。唐天寶中。與河南尹李常者相會。常問曰。天竺禪門祖師多少。犍那曰。自大迦葉直至般若多羅。凡有二十七祖(不言達磨以其為此土初祖也。若總以西土言之。乃有二十八祖也)。若敘師子尊者旁出。達磨達四世二十二人。總有四十九祖。若從七佛至此璨大師(時慶三祖璨師舍利作齋)不括橫枝。凡有三十一世。常又問他僧曰。余見祖圖。或引五十餘祖。至其枝派差殊宗族不定。或但有空名。此何以然。時有六祖弟子曰智本禪師。對曰。斯蓋後魏之時佛法毀廢。當時有僧曇曜。於倉卒間單錄諸祖名目。不暇備寫。懷之亡於山谷。後三十餘年當其君孝文帝之世。曜出之與眾絹綴。為付法藏傳。其差誤亡失事實。乃曇曜之所致也。然愚嘗考。曇曜輩所為付法藏傳。其文誠類單錄。自彌遮多迦至乎師子羅漢。凡七祖師最缺。殊無本末。亦李常所謂祖圖但空有其名者。此是也。

裴休字公美。自唐會昌中以兵部侍郎御史大夫同平章事。號為名相。撰圭峯密師傳法碑曰。釋迦如來最後以法眼付大迦葉。令祖祖相傳。別行於世。非私於迦葉而外人天聲聞菩薩也。自大迦葉至於達磨。凡二十八世。達磨傳可。可傳璨。璨傳信。信傳忍。忍傳能為六祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裴休字公美。自唐會昌中以兵部侍郎御史大夫同平章事。號為名相。撰圭峯密師傳法碑曰。釋迦如來最後以法眼付大迦葉。令祖祖相傳。別行於世。非私於迦葉而外人天聲聞菩薩也。自大迦葉至於達磨。凡二十八世。達磨傳可。可傳璨。璨傳信。信傳忍。忍傳能為六祖。

劉昫字耀遠。涿州歸義人也。天祐中。始以軍事衙推仕。及開運初。授司空平章事。又監修國史故其撰唐書神秀傳曰。昔後魏未有僧達磨者。本天竺國王子。以護國出家入南海得禪宗妙法。自釋迦相傳有衣鉢為記。世相付授。初來至梁詣武帝。帝問以有為之事。達磨不悅。乃之魏隱於嵩山少林寺而卒。其年魏使宋雲。於葱嶺迴見之。門徒發其墓但見衣履而已。達磨傳慧可。慧可傳僧璨。僧璨傳道信。道信傳弘忍。弘忍傳慧能神秀。昫卒於宋太保。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉昫字耀遠。涿州歸義人也。天祐中。始以軍事衙推仕。及開運初。授司空平章事。又監修國史故其撰唐書神秀傳曰。昔後魏未有僧達磨者。本天竺國王子。以護國出家入南海得禪宗妙法。自釋迦相傳有衣鉢為記。世相付授。初來至梁詣武帝。帝問以有為之事。達磨不悅。乃之魏隱於嵩山少林寺而卒。其年魏使宋雲。於葱嶺迴見之。門徒發其墓但見衣履而已。達磨傳慧可。慧可傳僧璨。僧璨傳道信。道信傳弘忍。弘忍傳慧能神秀。昫卒於宋太保。