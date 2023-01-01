華嚴經傳記卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經傳記卷第二

京兆崇福寺僧沙門法藏集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京兆崇福寺僧沙門法藏集

講解第六上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講解第六上

東晉南林釋法業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉南林釋法業

宋京師中興寺求那跋陀羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋京師中興寺求那跋陀羅

魏中天竺勒那摩提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏中天竺勒那摩提

魏北臺釋智炬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏北臺釋智炬

齊鄴下大覺寺釋慧光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊鄴下大覺寺釋慧光

齊鄴下大覺寺釋僧範 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊鄴下大覺寺釋僧範

齊治州釋曇衍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊治州釋曇衍

隋相州演空寺釋靈裕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋相州演空寺釋靈裕

隋西京空觀寺釋慧藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋西京空觀寺釋慧藏

隋西京大禪定寺釋靈幹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋西京大禪定寺釋靈幹

釋法業未詳其氏族。幼而有超方之韻。脫屣塵表。少年出家。風格秀整。學無常師。博洽覃思。時輩所推也。雖遍閱群部。每以為。照極探微。快然未足。後遇天竺沙門佛度跋陀羅。乃請譯華嚴。親從筆受。籌諮義理。無替晨夕。經數歲。廓焉有所悟。因顧其友人曰。聖教司南。於是乎在。既躬受梵文。又陶冶精至。推宗扣問。日有其倫。遂敷弘幽旨。欝為宗匠。沙門曇斌等數百人。伏膺北面。欽承雅訓。大教濫觴業之始也。以希聲初啟。未遑曲盡。但標舉大致而已。撰旨歸兩卷。見行於世。後不知所終。先賢略其清範。悲矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法業未詳其氏族。幼而有超方之韻。脫屣塵表。少年出家。風格秀整。學無常師。博洽覃思。時輩所推也。雖遍閱群部。每以為。照極探微。快然未足。後遇天竺沙門佛度跋陀羅。乃請譯華嚴。親從筆受。籌諮義理。無替晨夕。經數歲。廓焉有所悟。因顧其友人曰。聖教司南。於是乎在。既躬受梵文。又陶冶精至。推宗扣問。日有其倫。遂敷弘幽旨。欝為宗匠。沙門曇斌等數百人。伏膺北面。欽承雅訓。大教濫觴業之始也。以希聲初啟。未遑曲盡。但標舉大致而已。撰旨歸兩卷。見行於世。後不知所終。先賢略其清範。悲矣。

求那跋陀羅。此云功德賢。中天竺人。以大乘學故。世號摩訶衍。本婆羅門種。初學五明諸論。天文書𥫫醫方呪術。靡不該博。後遇見阿毘曇雜心。尋讀驚悟。深崇佛法焉則投簪落飾。專精志學。及受具戒。博通三藏。須之辭小乘師。進學大乘師。大乘師試令探取經匣。即得華嚴。師喜而歎曰。汝於大乘有重緣矣。於是讀誦講宣。莫能酬抗。進受菩薩戒法。既而有緣東方。乃隨舶泛海。中途遇難。遂力念十方佛。稱觀世音。一舶蒙濟。其誠感如此。元嘉十二年至廣州。刺史車朗表聞。宋太祖遣信。迎接既至京。勅名僧慧嚴慧觀。於新亭郊勞。見其神情朗徹。莫不虔仰。雖因譯交言。而欣若傾蓋。初住祇洹寺。俄而太祖延請。深加崇重。琅耶顏延之通才碩學。束帶造門。於是京師遠近。冠蓋相望。大將軍彭城王義康丞相南譙王義宣。竝師事焉。須之眾僧共請出經。於祇洹寺東安寺丹陽郡等諸處。集義學沙門七百餘人。前後所出凡百餘卷。譙王欲請講華嚴經。而跋陀自忖。未善宋言。有懷愧歎。則旦夕禮懺。請觀世音。乞求冥應。遂夢有人。白服持劍。擎一人首。來至其前曰。何故憂耶。跋陀具以事對答曰。無所多憂。即以劍易首。更安新頭。語令迴轉曰。得無痛耶。答曰。不痛。豁然便覺。心神喜悅。則備領宋言。於是遠近道俗。服其精感。請令就講。遂講華嚴。數十餘遍。元嘉末。譙王屢有怖怪夢。跋陀答曰。京師將有搰亂。未及一年。元凶搆逆。至若丞相陰謀。預陳三諫之略。世祖遙望。懸知一怪之言。策杖江中。神童忽至。焚香樓下。山鬼自移登御座。而齊尊。居釣臺而拯物。若斯感德。未暇詳舉。而自幼已來。恒執香爐。未甞輟手。每食輟分施飛鳥。鳥或馴之。集手而食。到太始四年正月。覺體不悆。便與太宗及公卿等告別。臨終之日。延佇而望云。見天華聖像。隅中遂卒。春秋七十有五。太宗深加痛惜慰贈甚厚。公卿會葬。勞哀備焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求那跋陀羅。此云功德賢。中天竺人。以大乘學故。世號摩訶衍。本婆羅門種。初學五明諸論。天文書𥫫醫方呪術。靡不該博。後遇見阿毘曇雜心。尋讀驚悟。深崇佛法焉則投簪落飾。專精志學。及受具戒。博通三藏。須之辭小乘師。進學大乘師。大乘師試令探取經匣。即得華嚴。師喜而歎曰。汝於大乘有重緣矣。於是讀誦講宣。莫能酬抗。進受菩薩戒法。既而有緣東方。乃隨舶泛海。中途遇難。遂力念十方佛。稱觀世音。一舶蒙濟。其誠感如此。元嘉十二年至廣州。刺史車朗表聞。宋太祖遣信。迎接既至京。勅名僧慧嚴慧觀。於新亭郊勞。見其神情朗徹。莫不虔仰。雖因譯交言。而欣若傾蓋。初住祇洹寺。俄而太祖延請。深加崇重。琅耶顏延之通才碩學。束帶造門。於是京師遠近。冠蓋相望。大將軍彭城王義康丞相南譙王義宣。竝師事焉。須之眾僧共請出經。於祇洹寺東安寺丹陽郡等諸處。集義學沙門七百餘人。前後所出凡百餘卷。譙王欲請講華嚴經。而跋陀自忖。未善宋言。有懷愧歎。則旦夕禮懺。請觀世音。乞求冥應。遂夢有人。白服持劍。擎一人首。來至其前曰。何故憂耶。跋陀具以事對答曰。無所多憂。即以劍易首。更安新頭。語令迴轉曰。得無痛耶。答曰。不痛。豁然便覺。心神喜悅。則備領宋言。於是遠近道俗。服其精感。請令就講。遂講華嚴。數十餘遍。元嘉末。譙王屢有怖怪夢。跋陀答曰。京師將有搰亂。未及一年。元凶搆逆。至若丞相陰謀。預陳三諫之略。世祖遙望。懸知一怪之言。策杖江中。神童忽至。焚香樓下。山鬼自移登御座。而齊尊。居釣臺而拯物。若斯感德。未暇詳舉。而自幼已來。恒執香爐。未甞輟手。每食輟分施飛鳥。鳥或馴之。集手而食。到太始四年正月。覺體不悆。便與太宗及公卿等告別。臨終之日。延佇而望云。見天華聖像。隅中遂卒。春秋七十有五。太宗深加痛惜慰贈甚厚。公卿會葬。勞哀備焉。

勒那摩提。魏云寶意。中天竺人也。博贍之富。理事兼通。誦一億偈。偈有三十二字。尤明禪法。意在遊化。以正始五年。始屆洛邑。譯十地等論二十四卷。初意神理標異。慧悟絕倫。領牒魏詞。遍盡隅奧。帝每令講華嚴經。披釋開悟。精義每發。一日正處高座。忽有持笏執名者。形如太宮云。天帝命來請法師。講華嚴經。意曰。今此法席。尚未停輟。待訖經文。當從來命。雖然法事所資。獨不能建。都講燒香。維那梵唄。咸亦須之。可請今定。使者則如所言。講席諸僧咸悉同見。既而法事將了。又見前使者云。奉天帝命故來下迎。意乃含笑。熙怡告眾。辭訣奄然。卒於法座。都講等僧亦同時殞。魏境聞見。無不嗟異之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勒那摩提。魏云寶意。中天竺人也。博贍之富。理事兼通。誦一億偈。偈有三十二字。尤明禪法。意在遊化。以正始五年。始屆洛邑。譯十地等論二十四卷。初意神理標異。慧悟絕倫。領牒魏詞。遍盡隅奧。帝每令講華嚴經。披釋開悟。精義每發。一日正處高座。忽有持笏執名者。形如太宮云。天帝命來請法師。講華嚴經。意曰。今此法席。尚未停輟。待訖經文。當從來命。雖然法事所資。獨不能建。都講燒香。維那梵唄。咸亦須之。可請今定。使者則如所言。講席諸僧咸悉同見。既而法事將了。又見前使者云。奉天帝命故來下迎。意乃含笑。熙怡告眾。辭訣奄然。卒於法座。都講等僧亦同時殞。魏境聞見。無不嗟異之。

釋智炬。姓劉氏。少事神僧曇無最。器局融明。學藝優博。先讀華嚴經數十遍。至於義旨。轉加昏瞙。常懷怏怏。曉夕增其懇到。遂夢。普賢菩薩。乘白象放光明。來語曰。汝逐我向南方。當與汝藥。令汝深解。忽覺向同意說之。而恨不問南方處所。同意者曰。聖指南方。但當依命。何憂其不至乎。遂束裝遄邁。行三日。見一清池中有昌蒲。莖葉殊偉。意悅而掘之。其根盤薄數尺。劣同車轂。炬中心豁然以為。聖授服之。數日聰悟倍常。昔年疑滯。一朝通朗。而超超入神之趣。特出於先賢矣。遂周流講說五十餘遍。有疏十卷。年七十終於北臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智炬。姓劉氏。少事神僧曇無最。器局融明。學藝優博。先讀華嚴經數十遍。至於義旨。轉加昏瞙。常懷怏怏。曉夕增其懇到。遂夢。普賢菩薩。乘白象放光明。來語曰。汝逐我向南方。當與汝藥。令汝深解。忽覺向同意說之。而恨不問南方處所。同意者曰。聖指南方。但當依命。何憂其不至乎。遂束裝遄邁。行三日。見一清池中有昌蒲。莖葉殊偉。意悅而掘之。其根盤薄數尺。劣同車轂。炬中心豁然以為。聖授服之。數日聰悟倍常。昔年疑滯。一朝通朗。而超超入神之趣。特出於先賢矣。遂周流講說五十餘遍。有疏十卷。年七十終於北臺。

釋慧光。姓揚氏。定州盧人也。年十三隨父入洛。四月八日往佛陀所。從受三歸。陀異其眼光外射如焰。深惟必有奇操也。苦邀留之。且令誦經。光執卷覽文。曾若昔習。傍通奧義。備盡微旨。至夏末度而出家。所習經誥。便為人說。詞既清靡。理亦高暢。時人號之聖沙彌也。然所獲利養。轉以惠人。讚毀之來。聲色無誤。眾中益器其遠度也。陀曰。此沙彌非常人。若受大戒。宜先聽律。律是慧基。非智不發。由是多習律行。及進受具足。博聽奉行。四夏將登。講僧祇律。方事紙筆。綴述所聞。兼以意量。參互銷釋。陀以他日。密覩其文。乃呼而告曰。吾之度子。望傳聖果。何乃區區。方事世語乎。可為高明法師。道務非子分也。會佛陀勒那初譯十地。光乃命章開釋。獨最其功。又四分一部。亦其草創。後更聽華嚴。深悟精致。研微積慮。亟涉炎涼。既而探蹟索隱。妙盡隅奧。乃當元匠。恒親講授。光以為。正教之本莫過斯典凡有敷揚。備申恭肅。每講必中表潔淨。至於聽眾亦同之。履[尸@串]竝脫之階外。各嚴香華。顒顒合掌。敬法之勤。千歲罕儔矣。有疏四卷。立頓漸圓三教。以判群典。以華嚴為圓教。自其始也。若涅槃維摩十地地持。竝疎其奧旨。為時所尚。司徒高教曹僕射高隆之。及朝臣司馬令孤子儒等。齊代名賢。重之如聖。甞遇亢旱。以聞光。乃就嵩岳池邊燒香請雨。尋則流霔原濕利之。其感致幽現為若此也。初在京任國僧都。俄轉為國統。將終前日。乘車向曹。行出寺門。屋脊自裂。既坐判事。塊落筆前。尋視無從。知乃終相。因斯乖悆四旬有餘。奄化於鄴城大覺寺。春秋七十矣。常願生佛境。而不定方隅。及氣將欲絕。大見天宮來下。遂乃投誠安養。溘從斯卒。所著。玄宗論。大乘義律。仁王七誡。及僧制十八條。竝文旨清肅。見重當世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧光。姓揚氏。定州盧人也。年十三隨父入洛。四月八日往佛陀所。從受三歸。陀異其眼光外射如焰。深惟必有奇操也。苦邀留之。且令誦經。光執卷覽文。曾若昔習。傍通奧義。備盡微旨。至夏末度而出家。所習經誥。便為人說。詞既清靡。理亦高暢。時人號之聖沙彌也。然所獲利養。轉以惠人。讚毀之來。聲色無誤。眾中益器其遠度也。陀曰。此沙彌非常人。若受大戒。宜先聽律。律是慧基。非智不發。由是多習律行。及進受具足。博聽奉行。四夏將登。講僧祇律。方事紙筆。綴述所聞。兼以意量。參互銷釋。陀以他日。密覩其文。乃呼而告曰。吾之度子。望傳聖果。何乃區區。方事世語乎。可為高明法師。道務非子分也。會佛陀勒那初譯十地。光乃命章開釋。獨最其功。又四分一部。亦其草創。後更聽華嚴。深悟精致。研微積慮。亟涉炎涼。既而探蹟索隱。妙盡隅奧。乃當元匠。恒親講授。光以為。正教之本莫過斯典凡有敷揚。備申恭肅。每講必中表潔淨。至於聽眾亦同之。履[尸@串]竝脫之階外。各嚴香華。顒顒合掌。敬法之勤。千歲罕儔矣。有疏四卷。立頓漸圓三教。以判群典。以華嚴為圓教。自其始也。若涅槃維摩十地地持。竝疎其奧旨。為時所尚。司徒高教曹僕射高隆之。及朝臣司馬令孤子儒等。齊代名賢。重之如聖。甞遇亢旱。以聞光。乃就嵩岳池邊燒香請雨。尋則流霔原濕利之。其感致幽現為若此也。初在京任國僧都。俄轉為國統。將終前日。乘車向曹。行出寺門。屋脊自裂。既坐判事。塊落筆前。尋視無從。知乃終相。因斯乖悆四旬有餘。奄化於鄴城大覺寺。春秋七十矣。常願生佛境。而不定方隅。及氣將欲絕。大見天宮來下。遂乃投誠安養。溘從斯卒。所著。玄宗論。大乘義律。仁王七誡。及僧制十八條。竝文旨清肅。見重當世。

釋僧範。姓李氏。平鄉人也。幼曾遊學群書。年二十三。備通流略。至於七耀九章天文筮術。竝無與抗衡。從學者千餘人。而年華色美。都無伉儷之心。思附法門。燒指而充供養。年二十九。聞講涅槃。輒試一聽。乃知佛經祕極也。遂投鄴城僧。始而出家。初學涅槃。願盡其致。後向洛下從獻公。聽法華華嚴。又就沙門慧光。更採新致。久之乃出遊開化。利安齊魏。每法莚一舉。聽眾千餘。膠州刺史杜弼。於鄴下現義寺。請範冬講。至華嚴六地。忽有一雁飛下。從浮圖東順行入堂。正對高座。伏而聽法。講散徐出。還順塔西。爾乃翔逝。又於此寺夏講。雀來在座西南伏聽。終於九旬。又曾處濟州。亦有一鴨。飛來入聽訖講便去。斯諸祥感眾矣。自非道洽冥府。何能與此。昔正講華嚴。輒有一僧加毀。當夜有神。特致鞭楚。死而復蘇。因是見聞者。皆深敬。異甞宿他寺。正逢布薩。有僧昇座。將欲竪義。乃曰。竪論法相。深會聖言。何勞說戒。僧常聞耳。忽見一神形高丈餘。貌甚雄峻。來到座前。問竪義者。今是何日。答曰。是布薩日。神則以手搨之。曳于座下。委頓垂死。次問上座。搨曳同前。由是自勵。至終僧事私緣。竟無說欲。乃至疾重。輿而就僧。將終之日。延象入房。下床跪悔。唯陳宿觸而已。時當正午。遺誡而卒於鄴下東大覺寺。時春秋八十。即天保六年三月二日也。初範背儒入釋。崇信日增。寂想空門。永扗先習。言不及利。容無喜怒。每留意華嚴。為來報之業。夜禮千佛。為一世常資。末歲年事既隆。身力不齊。猶依六時。叩頭枕上。自有英達。罕能方駕。焉著華嚴疏五卷。十地地持維摩勝鬘。各有疏記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧範。姓李氏。平鄉人也。幼曾遊學群書。年二十三。備通流略。至於七耀九章天文筮術。竝無與抗衡。從學者千餘人。而年華色美。都無伉儷之心。思附法門。燒指而充供養。年二十九。聞講涅槃。輒試一聽。乃知佛經祕極也。遂投鄴城僧。始而出家。初學涅槃。願盡其致。後向洛下從獻公。聽法華華嚴。又就沙門慧光。更採新致。久之乃出遊開化。利安齊魏。每法莚一舉。聽眾千餘。膠州刺史杜弼。於鄴下現義寺。請範冬講。至華嚴六地。忽有一雁飛下。從浮圖東順行入堂。正對高座。伏而聽法。講散徐出。還順塔西。爾乃翔逝。又於此寺夏講。雀來在座西南伏聽。終於九旬。又曾處濟州。亦有一鴨。飛來入聽訖講便去。斯諸祥感眾矣。自非道洽冥府。何能與此。昔正講華嚴。輒有一僧加毀。當夜有神。特致鞭楚。死而復蘇。因是見聞者。皆深敬。異甞宿他寺。正逢布薩。有僧昇座。將欲竪義。乃曰。竪論法相。深會聖言。何勞說戒。僧常聞耳。忽見一神形高丈餘。貌甚雄峻。來到座前。問竪義者。今是何日。答曰。是布薩日。神則以手搨之。曳于座下。委頓垂死。次問上座。搨曳同前。由是自勵。至終僧事私緣。竟無說欲。乃至疾重。輿而就僧。將終之日。延象入房。下床跪悔。唯陳宿觸而已。時當正午。遺誡而卒於鄴下東大覺寺。時春秋八十。即天保六年三月二日也。初範背儒入釋。崇信日增。寂想空門。永扗先習。言不及利。容無喜怒。每留意華嚴。為來報之業。夜禮千佛。為一世常資。末歲年事既隆。身力不齊。猶依六時。叩頭枕上。自有英達。罕能方駕。焉著華嚴疏五卷。十地地持維摩勝鬘。各有疏記。

釋曇衍。姓夏候氏。南兗州人。初生而有牙齒具焉。七歲從學。聰敏超絕。十八舉秀才。遇聽光公法席。即稟歸戒。年二十三。投光出家。光即為受戒。聽涉無暇。乃損食息。然於藏旨有疑。諮詢碩學。皆反啟其志莫之能通。遂開拓寰宇。造華嚴經疏七卷。講事相仍毘贊玄理。聲辨雄亮。言會時機。自齊鄭燕趙。皆履法化。常隨義學千僧有餘。出家居士。近於五百。光終之後。華嚴大教。於茲再盛也。趙郡王高元海。膠州刺史杜弼。竝齊朝懿戚重臣。留情敬奉。僕射祖孝徵。奏為國都。緝諧道政。不墜玄網。以開皇元年三月十八日。忽告侍人。無常至矣。便誦念彌勒佛。聲氣俱盡。於時正中。旁僧同觀顏色怡悅。時年七十有九。衍每財之所拯。貧病為初。法之所被。如行先授。但見經像。必奉禮迎送。道遇貧陋。必悲憐垂泣。又恒樂聽戒往來兩闕。辛醒臭物。曾不目臨。下氣逼流。身出戶外。以清淨僧房不為熏教故也。未終之前。有夢見衍。朱衣螺髮。鬢垂於背。二童侍之昇空。而西北高逝。尋爾便終。時共以為。華嚴經中善財童子所求第三十二善知識。婆沙婆陀夜天之狀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇衍。姓夏候氏。南兗州人。初生而有牙齒具焉。七歲從學。聰敏超絕。十八舉秀才。遇聽光公法席。即稟歸戒。年二十三。投光出家。光即為受戒。聽涉無暇。乃損食息。然於藏旨有疑。諮詢碩學。皆反啟其志莫之能通。遂開拓寰宇。造華嚴經疏七卷。講事相仍毘贊玄理。聲辨雄亮。言會時機。自齊鄭燕趙。皆履法化。常隨義學千僧有餘。出家居士。近於五百。光終之後。華嚴大教。於茲再盛也。趙郡王高元海。膠州刺史杜弼。竝齊朝懿戚重臣。留情敬奉。僕射祖孝徵。奏為國都。緝諧道政。不墜玄網。以開皇元年三月十八日。忽告侍人。無常至矣。便誦念彌勒佛。聲氣俱盡。於時正中。旁僧同觀顏色怡悅。時年七十有九。衍每財之所拯。貧病為初。法之所被。如行先授。但見經像。必奉禮迎送。道遇貧陋。必悲憐垂泣。又恒樂聽戒往來兩闕。辛醒臭物。曾不目臨。下氣逼流。身出戶外。以清淨僧房不為熏教故也。未終之前。有夢見衍。朱衣螺髮。鬢垂於背。二童侍之昇空。而西北高逝。尋爾便終。時共以為。華嚴經中善財童子所求第三十二善知識。婆沙婆陀夜天之狀也。

釋靈𥙿。俗姓趙氏。鉅鹿曲陽人也。年在童幼。每見形像沙門。則知迴向。聞屠殺聲相。愴然改容。六歲便隨母受戒。父強止之。誓心無毀。年七歲啟父出家。父以愛念。未之許也。𥙿私歎曰。不得七歲出家。一生壞矣。遂從師教訓。學業日新。十五丁父憂。苫塊毀瘠。杖而能起。服闋默往趙郡應覺寺。投寶禪師。求出家焉。寶觀其神彩。乃辭曰。吾為汝緣。吾非汝師。可往勝處也。遂赴定州。而受具足。則誦四分僧祇二戒。自寫其文。八日之中書誦竝了。後南逝障隆。於隱公所。遍學四分。又依憑公。獨聽十地。晨夕幽撿。發奇剖新。者咸共推之涅槃地論。皆博尋舊解。穿鑿新異。唯大集般若出自生知。雜心成實。皆窮巢穴。夏居十二。鄴京創講。名節既著。言令若新。預聽歸依。遂號為𥙿菩薩也。皆從受戒。三聚大法自此廣焉。至於華嚴一部。彌深留心。研鏡旨趣。時稱令家。會齊后染患。願聞斯典。照玄諸統舉𥙿以當之。時有雄鷄一頭。常隨眾聽。逮于講散。乃大鳴高飛。西南樹上。經夜而終。俄而疾遂有瘳。斯亦感通之明應也。內宮由是。施袈裟三百領。𥙿受而散之。齊安東王樓叡。致敬諸僧。次至𥙿前。不覺怖而流汗。退問知其異度。即奉為戒師。寶山一寺。𥙿之經始。叡為施主。傾撤金具。其潛德感人。又此類也。周氏滅齊。二教淪沒。乃潛形世壤。衣以暫衰三升之布。頭絰麻帶。如喪考妣。誓得佛法更始方襲舊儀。引同俗二十餘人。居於聚落。夜談正理。晝讀俗書。大隋運興。載昌釋教。𥙿德光先彥。即預搜揚。帝下詔曰。敬問相州大慈寺靈𥙿法師。朕遵崇三寶。歸向情深。願闡揚大乘。護持正法。法師梵行精厚。理義淵遠。弘通聖教。開導聾瞽。道俗欽仰。思作福田。京師天下具瞻。四方輻湊。故遠召法師。共營功德業。宜知朕意早入京也。法師乃步入長安時。年七十有四。勅遣勞待。令住興善。仍詔所司。盛集僧望。評立國統。眾議咸屬。莫有異詞。𥙿乃固讓。確乎不拔。遂抗表請還。帝即聽許。僕射高頴等。又表請留。帝則下勅令宜住此。𥙿曰。一國之主。義無二言。今復重留。情所未可。因告門人曰。王臣親附久有誓言。進則侮人輕法。退則不無遙敬。故吾斟□向背耳。尋復三勅固邀裕較執如上。帝語蘇威曰。朕知𥙿師剛正。是自在人。誠不可屈節。乃勅左僕射高頴。右僕射蘇威等諸公。詣寺宣旨。代大帝受戒悔罪。并送綾錦衣服絹三百段。助營山寺。御自注額。可號露泉寺。既至本鄉。勅問重沓。後聞鄴下唱言。自知別世。乃示誨善惡。勵諸門人。授筆制哀速終悲永殞詩二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋靈𥙿。俗姓趙氏。鉅鹿曲陽人也。年在童幼。每見形像沙門。則知迴向。聞屠殺聲相。愴然改容。六歲便隨母受戒。父強止之。誓心無毀。年七歲啟父出家。父以愛念。未之許也。𥙿私歎曰。不得七歲出家。一生壞矣。遂從師教訓。學業日新。十五丁父憂。苫塊毀瘠。杖而能起。服闋默往趙郡應覺寺。投寶禪師。求出家焉。寶觀其神彩。乃辭曰。吾為汝緣。吾非汝師。可往勝處也。遂赴定州。而受具足。則誦四分僧祇二戒。自寫其文。八日之中書誦竝了。後南逝障隆。於隱公所。遍學四分。又依憑公。獨聽十地。晨夕幽撿。發奇剖新。者咸共推之涅槃地論。皆博尋舊解。穿鑿新異。唯大集般若出自生知。雜心成實。皆窮巢穴。夏居十二。鄴京創講。名節既著。言令若新。預聽歸依。遂號為𥙿菩薩也。皆從受戒。三聚大法自此廣焉。至於華嚴一部。彌深留心。研鏡旨趣。時稱令家。會齊后染患。願聞斯典。照玄諸統舉𥙿以當之。時有雄鷄一頭。常隨眾聽。逮于講散。乃大鳴高飛。西南樹上。經夜而終。俄而疾遂有瘳。斯亦感通之明應也。內宮由是。施袈裟三百領。𥙿受而散之。齊安東王樓叡。致敬諸僧。次至𥙿前。不覺怖而流汗。退問知其異度。即奉為戒師。寶山一寺。𥙿之經始。叡為施主。傾撤金具。其潛德感人。又此類也。周氏滅齊。二教淪沒。乃潛形世壤。衣以暫衰三升之布。頭絰麻帶。如喪考妣。誓得佛法更始方襲舊儀。引同俗二十餘人。居於聚落。夜談正理。晝讀俗書。大隋運興。載昌釋教。𥙿德光先彥。即預搜揚。帝下詔曰。敬問相州大慈寺靈𥙿法師。朕遵崇三寶。歸向情深。願闡揚大乘。護持正法。法師梵行精厚。理義淵遠。弘通聖教。開導聾瞽。道俗欽仰。思作福田。京師天下具瞻。四方輻湊。故遠召法師。共營功德業。宜知朕意早入京也。法師乃步入長安時。年七十有四。勅遣勞待。令住興善。仍詔所司。盛集僧望。評立國統。眾議咸屬。莫有異詞。𥙿乃固讓。確乎不拔。遂抗表請還。帝即聽許。僕射高頴等。又表請留。帝則下勅令宜住此。𥙿曰。一國之主。義無二言。今復重留。情所未可。因告門人曰。王臣親附久有誓言。進則侮人輕法。退則不無遙敬。故吾斟□向背耳。尋復三勅固邀裕較執如上。帝語蘇威曰。朕知𥙿師剛正。是自在人。誠不可屈節。乃勅左僕射高頴。右僕射蘇威等諸公。詣寺宣旨。代大帝受戒悔罪。并送綾錦衣服絹三百段。助營山寺。御自注額。可號露泉寺。既至本鄉。勅問重沓。後聞鄴下唱言。自知別世。乃示誨善惡。勵諸門人。授筆制哀速終悲永殞詩二首

。至于三更。忽覺異香滿室。內外驚之。靜慮口緣念佛。相繼達于明相。奄終于演空寺焉。春秋八十有八。即大業元年正月二十二日也。哀動山世。即殯於寶山靈泉寺側。起塔崇焉。初𥙿清貞潔己。正氣雲霄。高山景行。動成摸揩。甞母病綿篤。追赴已終。中路即還。其割愛弘道如是。甞向一處。敷演將半。忽見講主仍畜韮園。𥙿曰。弘法之始。為遣過源。惡業未傾。清道焉在。此講不可再也。宜即散。之便執錫持衣。徑辭而出。講主曰。法師但講。此業易異除耳。便即借請村人犁具。一時耕殺四十畆韮。斯可謂。如聞而行。或大德同集。間以言謔。乃𥙿之臨席。無不肅然自持諠鬧欣靜。所以下座尼眾。莫敢面參。而性剛威爽。服章麁弊。貴達之與斯下。承對一焉。去來自彼。曾無迎送。故鄴下諺曰。衍法師。伏道不伏俗。𥙿法師。道俗俱伏。誠其應對無思。發言成論故也。自前後行施。悲敬兼之。袈裟為惠。出過千領。病苦所及。醫療繁多。但得厚味。先命奉僧。身預倫伍。片無貯納。講授之際。正面西方。凡所涕唾。一生無棄。身無擇行。口無擇言。人畜訓誨。絕於呵捶。乃至責問童稚。誡約門人。皆自述己名。號彼仁者。苦辭切斷。無不淚流。若言行有違。即不同止。非律所許。寺法不停。女人尼眾。誓不授戒。及所住房。不令登踐。斯勵格後代之弘略也。沙彌受具。和上德難。故盡報不行。自餘師證。至時臨眾。若授以三聚。則七眾備傳故。使弘法之時方聽女眾入寺。竝後入先出。直往無留。致有法席清嚴響傳㝢內者供給不預沙彌。身服清修。不御綾綺。垂裙則踝上四指。衫袖則僅與肘齊。祇支極長至脛而已。誤見衣制過度。則處眾割之。故方裙正背。大氈被褥皮革。上色錢寶物等。竝不入房。祇支五條。由來以布。縱有繒帛。終以惠人。餘則敗納而已。自年三十。即在著述。造華嚴疏及旨歸合九卷。自餘內外章疏傳記等總百餘卷。現行於代。然東夏法流。化儀異等。至於立教施行取信千載者。𥙿其一焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。至于三更。忽覺異香滿室。內外驚之。靜慮口緣念佛。相繼達于明相。奄終于演空寺焉。春秋八十有八。即大業元年正月二十二日也。哀動山世。即殯於寶山靈泉寺側。起塔崇焉。初𥙿清貞潔己。正氣雲霄。高山景行。動成摸揩。甞母病綿篤。追赴已終。中路即還。其割愛弘道如是。甞向一處。敷演將半。忽見講主仍畜韮園。𥙿曰。弘法之始。為遣過源。惡業未傾。清道焉在。此講不可再也。宜即散。之便執錫持衣。徑辭而出。講主曰。法師但講。此業易異除耳。便即借請村人犁具。一時耕殺四十畆韮。斯可謂。如聞而行。或大德同集。間以言謔。乃𥙿之臨席。無不肅然自持諠鬧欣靜。所以下座尼眾。莫敢面參。而性剛威爽。服章麁弊。貴達之與斯下。承對一焉。去來自彼。曾無迎送。故鄴下諺曰。衍法師。伏道不伏俗。𥙿法師。道俗俱伏。誠其應對無思。發言成論故也。自前後行施。悲敬兼之。袈裟為惠。出過千領。病苦所及。醫療繁多。但得厚味。先命奉僧。身預倫伍。片無貯納。講授之際。正面西方。凡所涕唾。一生無棄。身無擇行。口無擇言。人畜訓誨。絕於呵捶。乃至責問童稚。誡約門人。皆自述己名。號彼仁者。苦辭切斷。無不淚流。若言行有違。即不同止。非律所許。寺法不停。女人尼眾。誓不授戒。及所住房。不令登踐。斯勵格後代之弘略也。沙彌受具。和上德難。故盡報不行。自餘師證。至時臨眾。若授以三聚。則七眾備傳故。使弘法之時方聽女眾入寺。竝後入先出。直往無留。致有法席清嚴響傳㝢內者供給不預沙彌。身服清修。不御綾綺。垂裙則踝上四指。衫袖則僅與肘齊。祇支極長至脛而已。誤見衣制過度。則處眾割之。故方裙正背。大氈被褥皮革。上色錢寶物等。竝不入房。祇支五條。由來以布。縱有繒帛。終以惠人。餘則敗納而已。自年三十。即在著述。造華嚴疏及旨歸合九卷。自餘內外章疏傳記等總百餘卷。現行於代。然東夏法流。化儀異等。至於立教施行取信千載者。𥙿其一焉。

釋慧藏。姓郝氏。趙國平棘人。十一出家。未登具戒。則講涅槃。後聽智論十地華嚴般若等。博見之舉。罕不伏焉。年踰不惑。乃潛千鵲山。枕石漱流。澄心玄奧。每研味群典。而以華嚴為本。雖洞盡幽微。而謙虛自退。仰詫聖助。希示是非。登時夜降靈感。空中有聲。言是是。既聞斯告。因撰義疏。躬自傳揚。往預學流。普皆飡攝。齊主武成降書。邀請於大極殿。開闡此經。法侶雲繁。士族咸集。時共榮之。為大觀盛也。自爾專弘此部。傳習彌布。屬周毀經道。剗迹人間。拪息煙霞。保護玄納。隋初開法則預出家。文帝曩敬德音。遠遣徵請。蒲輪既降。謁帝承明。遂陳玄奧。允副天旨。則六大德之一也。有勅。加之殊禮。故二紀之內。四時不墜焉。以大業元年十一月二十九日。遘疾卒于空觀寺。春秋八十有四。臨終屬使露骸。弟子奉遵遺訣。陳屍林麓。掩骸修塔。樹于終南至相寺之前峯焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧藏。姓郝氏。趙國平棘人。十一出家。未登具戒。則講涅槃。後聽智論十地華嚴般若等。博見之舉。罕不伏焉。年踰不惑。乃潛千鵲山。枕石漱流。澄心玄奧。每研味群典。而以華嚴為本。雖洞盡幽微。而謙虛自退。仰詫聖助。希示是非。登時夜降靈感。空中有聲。言是是。既聞斯告。因撰義疏。躬自傳揚。往預學流。普皆飡攝。齊主武成降書。邀請於大極殿。開闡此經。法侶雲繁。士族咸集。時共榮之。為大觀盛也。自爾專弘此部。傳習彌布。屬周毀經道。剗迹人間。拪息煙霞。保護玄納。隋初開法則預出家。文帝曩敬德音。遠遣徵請。蒲輪既降。謁帝承明。遂陳玄奧。允副天旨。則六大德之一也。有勅。加之殊禮。故二紀之內。四時不墜焉。以大業元年十一月二十九日。遘疾卒于空觀寺。春秋八十有四。臨終屬使露骸。弟子奉遵遺訣。陳屍林麓。掩骸修塔。樹于終南至相寺之前峯焉。

釋靈幹。姓李氏。金城狄道人。祖相封於上黨。遂隨封而遷焉。年十歲志樂聞法。情欣背俗。親弗違之。十四投鄴京大莊嚴寺衍法師為弟子。晝夜遵奉。無怠寸陰。而每入講堂。想處天宮無異也。十八覆講華嚴十地。初開宗本。僉共美之。周武滅法。居家奉戒。隋開佛日。則當高選。幹每講此經。亟延涼燠。四方進結。塵接相望。開皇七年。勅令住興善寺。為譯經證義沙門。至十七年。遇疾悶絕。唯心不冷。未敢藏殯。後醒云。我往兜率天。見休遠二法師。竝坐華臺。光暉絕世。謂幹曰。汝與我諸弟子。後皆生此矣。因爾覺悟。重增故業。端然觀行。絕交人物。及大業三年。置大禪定。有勅擢為道場上座。僧徒一盛。匡救有功。至八年正月卒於寺。春秋七十有八。乃火葬於終南之陰。初幹志奉華嚴。常依經本。作蓮華藏世界海觀及彌勒天宮觀。至于疾甚。目精上視。不與人對。久乃如常。沙門童真問疾在側。幹謂真曰。向見青衣童子引至兜率天宮。而天樂非久。終墜輪迴。蓮華藏是所圖也。不久氣絕。須臾復通。真問。何所見耶。幹曰。見大水遍滿。華如車輪。幹坐其上。所願足矣。尋爾便卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋靈幹。姓李氏。金城狄道人。祖相封於上黨。遂隨封而遷焉。年十歲志樂聞法。情欣背俗。親弗違之。十四投鄴京大莊嚴寺衍法師為弟子。晝夜遵奉。無怠寸陰。而每入講堂。想處天宮無異也。十八覆講華嚴十地。初開宗本。僉共美之。周武滅法。居家奉戒。隋開佛日。則當高選。幹每講此經。亟延涼燠。四方進結。塵接相望。開皇七年。勅令住興善寺。為譯經證義沙門。至十七年。遇疾悶絕。唯心不冷。未敢藏殯。後醒云。我往兜率天。見休遠二法師。竝坐華臺。光暉絕世。謂幹曰。汝與我諸弟子。後皆生此矣。因爾覺悟。重增故業。端然觀行。絕交人物。及大業三年。置大禪定。有勅擢為道場上座。僧徒一盛。匡救有功。至八年正月卒於寺。春秋七十有八。乃火葬於終南之陰。初幹志奉華嚴。常依經本。作蓮華藏世界海觀及彌勒天宮觀。至于疾甚。目精上視。不與人對。久乃如常。沙門童真問疾在側。幹謂真曰。向見青衣童子引至兜率天宮。而天樂非久。終墜輪迴。蓮華藏是所圖也。不久氣絕。須臾復通。真問。何所見耶。幹曰。見大水遍滿。華如車輪。幹坐其上。所願足矣。尋爾便卒。

華嚴經傳記卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經傳記卷第二

文永十二年(乙亥)正月中旬之候。為聽聞五教章三十講。暫栖息栂尾高山寺之處。自彼寺住侶惠日房辨清之手。借得華嚴傳五卷。點本之間。喜悅銘肝之餘。下向南都之後。誂能書之輩令書寫。此傳之內。當卷者。誂中川本淨房阿闍梨良立。表裏同所令書寫之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文永十二年(乙亥)正月中旬之候。為聽聞五教章三十講。暫栖息栂尾高山寺之處。自彼寺住侶惠日房辨清之手。借得華嚴傳五卷。點本之間。喜悅銘肝之餘。下向南都之後。誂能書之輩令書寫。此傳之內。當卷者。誂中川本淨房阿闍梨良立。表裏同所令書寫之也。

春日山麓四恩院院主如圓房朝海令付假名并指姓畢。此假名姓裏書者。土御門大納言入道(顯定卿)之所記錄也。即以彼禪門自筆之點本寫之。可為無雙之證本也而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春日山麓四恩院院主如圓房朝海令付假名并指姓畢。此假名姓裏書者。土御門大納言入道(顯定卿)之所記錄也。即以彼禪門自筆之點本寫之。可為無雙之證本也而已。

建治元年(乙亥)五月二十八日(申時)於東大寺尊勝院新彌勒堂。令寫本等奉讀之畢。前權僧正宗性。聽眾。良曉得業。談義之後。即於當院家新學問所。為後覽記之。右筆華嚴宗末葉桑門侶宗性。年齡七十四。夏[萉-巴+(日/(句-口+匕))]六十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建治元年(乙亥)五月二十八日(申時)於東大寺尊勝院新彌勒堂。令寫本等奉讀之畢。前權僧正宗性。聽眾。良曉得業。談義之後。即於當院家新學問所。為後覽記之。右筆華嚴宗末葉桑門侶宗性。年齡七十四。夏[萉-巴+(日/(句-口+匕))]六十二。