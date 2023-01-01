往生集
明 袾宏輯3卷CBETA T2072大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
往生集卷之二
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古杭雲棲寺沙門袾宏輯
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王臣往生類
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烏萇國王
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烏萇國王。萬機之暇。雅好佛法。甞謂侍臣曰。朕為國王。雖享福樂。不免無常。聞西方淨土。可以棲神。朕當發願求生彼國。於是六時行道念佛。每供佛飯僧。王及夫人。躬自行膳。三十年不廢。臨崩容色愉悅化佛來迎。祥瑞不一。
烏萇國王。萬機之暇。雅好佛法。甞謂侍臣曰。朕為國王。雖享福樂。不免無常。聞西方淨土。可以棲神。朕當發願求生彼國。於是六時行道念佛。每供佛飯僧。王及夫人。躬自行膳。三十年不廢。臨崩容色愉悅化佛來迎。祥瑞不一。
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贊曰。末世聞法信受。無位者多。有位者少。有位而極於尊貴者倍復少。所以者何。位彌高則欲彌廣。欲彌廣則染彌重。勢所恒然。鮮克免者今也。享南面之樂。不忘西方之歸。非宿植勝因。何以致此。雖然自古及今。帝王之留神內典者。奚不錄。曰茲傳淨土。意有所專主。故不泛紀云。
贊曰。末世聞法信受。無位者多。有位者少。有位而極於尊貴者倍復少。所以者何。位彌高則欲彌廣。欲彌廣則染彌重。勢所恒然。鮮克免者今也。享南面之樂。不忘西方之歸。非宿植勝因。何以致此。雖然自古及今。帝王之留神內典者。奚不錄。曰茲傳淨土。意有所專主。故不泛紀云。
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宋世子
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宋魏世子。父子三人。俱修西方。惟妻不修。女年十四死。七日更生啟母云。兒見西方七寶池上。父兄三人已有蓮花。沒當生彼。母獨無。是以暫歸相報。幸母留意。母感女言。頓發信心。念佛不倦。後命終亦生安養云。
宋魏世子。父子三人。俱修西方。惟妻不修。女年十四死。七日更生啟母云。兒見西方七寶池上。父兄三人已有蓮花。沒當生彼。母獨無。是以暫歸相報。幸母留意。母感女言。頓發信心。念佛不倦。後命終亦生安養云。
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贊曰。始乏淨緣。終生樂國。信不信故也。經云惟除不信諒夫。
贊曰。始乏淨緣。終生樂國。信不信故也。經云惟除不信諒夫。
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劉遺民參軍
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晉劉遺民。彭城人。漢楚元王之後。少孤事母以孝聞。自負其才。不侶流俗。初為府參軍。即隱去。謝安劉裕交薦不就。旌其號曰遺民。入廬山預遠公蓮社。著念佛三昧詩。以表專志。甞於定中。見佛光照地。皆作金色。居十五年。又見阿彌陀佛。玉毫光照。垂手慰接。遺民懇曰。安得如來為我摩頂覆我以衣。俄而佛為摩頂。引袈裟被之。他日又見。入七寶池。蓮花青白。其水湛然。一人項有圓光。胸出卍字。指池水曰。八功德水。汝可飲之。遺民飲水甘美。及寤猶覺。異香發於毛孔。乃告眾曰。吾淨土之緣至矣。對像焚香再拜。祝曰。我以釋迦遺教。故知有阿彌陀佛。此香供養釋迦如來。次供阿彌陀佛及妙法華經。願一切有情。俱生淨土。言訖面西。合掌而逝。時義熙六年也。
晉劉遺民。彭城人。漢楚元王之後。少孤事母以孝聞。自負其才。不侶流俗。初為府參軍。即隱去。謝安劉裕交薦不就。旌其號曰遺民。入廬山預遠公蓮社。著念佛三昧詩。以表專志。甞於定中。見佛光照地。皆作金色。居十五年。又見阿彌陀佛。玉毫光照。垂手慰接。遺民懇曰。安得如來為我摩頂覆我以衣。俄而佛為摩頂。引袈裟被之。他日又見。入七寶池。蓮花青白。其水湛然。一人項有圓光。胸出卍字。指池水曰。八功德水。汝可飲之。遺民飲水甘美。及寤猶覺。異香發於毛孔。乃告眾曰。吾淨土之緣至矣。對像焚香再拜。祝曰。我以釋迦遺教。故知有阿彌陀佛。此香供養釋迦如來。次供阿彌陀佛及妙法華經。願一切有情。俱生淨土。言訖面西。合掌而逝。時義熙六年也。
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贊曰。觀經敘淨業正因。以孝養父母為第一。故知。不孝之人。終日念佛。佛亦不喜。今遺民少盡孝養。而復深入三昧。屢感瑞徵。其往生品位高可知矣。在家修淨業者。此其為萬代師法。
贊曰。觀經敘淨業正因。以孝養父母為第一。故知。不孝之人。終日念佛。佛亦不喜。今遺民少盡孝養。而復深入三昧。屢感瑞徵。其往生品位高可知矣。在家修淨業者。此其為萬代師法。
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張野茂才
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晉張野。居潯陽。兼通華梵。尤善屬文。舉茂才。屢徵散騎常侍。俱不就。入廬山蓮社。修淨業。義熙十四年。與家人別。入室端坐而逝。
晉張野。居潯陽。兼通華梵。尤善屬文。舉茂才。屢徵散騎常侍。俱不就。入廬山蓮社。修淨業。義熙十四年。與家人別。入室端坐而逝。
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張抗學士
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宋張抗。積善向佛。誓誦大悲陀羅尼十萬遍。求生淨土。年六十餘。寢疾一心念佛。謂家人曰。西方淨土只在堂前。阿彌陀佛坐蓮花上。翁兒在金地禮佛。言訖念佛而逝。翁兒抗孫也。三歲而亡。
宋張抗。積善向佛。誓誦大悲陀羅尼十萬遍。求生淨土。年六十餘。寢疾一心念佛。謂家人曰。西方淨土只在堂前。阿彌陀佛坐蓮花上。翁兒在金地禮佛。言訖念佛而逝。翁兒抗孫也。三歲而亡。
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贊曰。心淨則西方觸目。心穢則地獄隨身。抗之淨心成就。堂前見佛何疑乎。
贊曰。心淨則西方觸目。心穢則地獄隨身。抗之淨心成就。堂前見佛何疑乎。
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王仲回司士
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宋王仲回。官光州司士參軍。問無為子楊公曰。經中教人求生淨土。而祖師云。心是淨土。不必更求。如何。楊公答曰。試自忖量。若在佛境。則無淨無穢。何用求生。若未出眾生境。安可不至心念佛舍穢土而求生淨土乎。司士感悟。欣躍而去。後二年。楊公守丹陽。忽夢司士云。向蒙指示。今已得生。特來致謝。數日而訃至。言司士七日前預知時至。與宗黨言別而化。正感夢時也。
宋王仲回。官光州司士參軍。問無為子楊公曰。經中教人求生淨土。而祖師云。心是淨土。不必更求。如何。楊公答曰。試自忖量。若在佛境。則無淨無穢。何用求生。若未出眾生境。安可不至心念佛舍穢土而求生淨土乎。司士感悟。欣躍而去。後二年。楊公守丹陽。忽夢司士云。向蒙指示。今已得生。特來致謝。數日而訃至。言司士七日前預知時至。與宗黨言別而化。正感夢時也。
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馬子雲縣尉
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唐馬子雲。舉孝廉為涇邑尉。押租赴京。遭風舟溺被繫。乃專心念佛。五年遇赦。入南陵山寺隱居。一日謂人曰。吾一生精勤念佛。今西方業成。行且往生安養。明日沐浴新衣端坐合掌。異香滿戶。喜曰。佛來迎我。言已而逝。
唐馬子雲。舉孝廉為涇邑尉。押租赴京。遭風舟溺被繫。乃專心念佛。五年遇赦。入南陵山寺隱居。一日謂人曰。吾一生精勤念佛。今西方業成。行且往生安養。明日沐浴新衣端坐合掌。異香滿戶。喜曰。佛來迎我。言已而逝。
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贊曰。身被繫。心念佛。終以赦免。即囚禁枷鎖。念觀音而得解脫者也。今五欲纏縛。豈非被繫。念佛一聲滅八十億劫生死重罪。豈非赦書。而束手五欲。不知念佛。抱罪永劫。終無赦時。悲哉。
贊曰。身被繫。心念佛。終以赦免。即囚禁枷鎖。念觀音而得解脫者也。今五欲纏縛。豈非被繫。念佛一聲滅八十億劫生死重罪。豈非赦書。而束手五欲。不知念佛。抱罪永劫。終無赦時。悲哉。
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賈純仁郡倅
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宋賈純仁。霅川人。官郢州倅。潛心淨業。長齋念佛。因微疾。西向宴坐而逝。頂上白光圓相。異香滿室。
宋賈純仁。霅川人。官郢州倅。潛心淨業。長齋念佛。因微疾。西向宴坐而逝。頂上白光圓相。異香滿室。
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張迪助教
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宋張迪。錢塘人。官助教。從圓淨律師。受菩薩戒。咨問淨業法門。篤志修持。誓生安養。每念佛時。揚聲勇猛。至失音猶不已。一日謂圓淨曰。定中見白色頻伽鳥飛舞於前。又三年。西向端坐。念佛而化。
宋張迪。錢塘人。官助教。從圓淨律師。受菩薩戒。咨問淨業法門。篤志修持。誓生安養。每念佛時。揚聲勇猛。至失音猶不已。一日謂圓淨曰。定中見白色頻伽鳥飛舞於前。又三年。西向端坐。念佛而化。
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贊曰。見頻伽。不見佛何也。蓋是初時暫見。終當見佛耳。謂漸入佳境非耶。
贊曰。見頻伽。不見佛何也。蓋是初時暫見。終當見佛耳。謂漸入佳境非耶。
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王龍舒國學
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宋王日休。龍舒人。端靜簡潔博極經史。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其為西方之歸。自是精進念佛年六十。布衣蔬食。日課千拜。夜分乃寢。作淨土文勸世。將卒三日前。遍別親識。有不復相見之語。至期讀書罷如常禮念。忽厲聲稱阿彌陀佛唱言。佛來迎我。屹然立化。如植木矣。邦人有夢。二青衣引公西行者。自是家家供事云。
宋王日休。龍舒人。端靜簡潔博極經史。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其為西方之歸。自是精進念佛年六十。布衣蔬食。日課千拜。夜分乃寢。作淨土文勸世。將卒三日前。遍別親識。有不復相見之語。至期讀書罷如常禮念。忽厲聲稱阿彌陀佛唱言。佛來迎我。屹然立化。如植木矣。邦人有夢。二青衣引公西行者。自是家家供事云。
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贊曰。龍舒勸發西方。最為激切懇到。非徒言之。亦允蹈之。至於臨終之際。殊勝奇特。照耀千古。嗚呼。豈非淨土聖賢入廛垂手者耶。
贊曰。龍舒勸發西方。最為激切懇到。非徒言之。亦允蹈之。至於臨終之際。殊勝奇特。照耀千古。嗚呼。豈非淨土聖賢入廛垂手者耶。
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江公望司諫
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宋江公望。釣臺人。官諫議。蔬食清修。述菩提文念佛方便文。以勸道俗。有子早亡。託夢云。大人修道。功業已成。冥府有金字額。題云。嚴州府江公望。身居言責。志慕苦空。躬事熏修。心無愛染。動靜不違佛法。語默時契宗風。名已脫乎閻浮。身必歸於淨土。宣和末知廣德軍。一旦無疾。面西端坐而化。
宋江公望。釣臺人。官諫議。蔬食清修。述菩提文念佛方便文。以勸道俗。有子早亡。託夢云。大人修道。功業已成。冥府有金字額。題云。嚴州府江公望。身居言責。志慕苦空。躬事熏修。心無愛染。動靜不違佛法。語默時契宗風。名已脫乎閻浮。身必歸於淨土。宣和末知廣德軍。一旦無疾。面西端坐而化。
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贊曰。或謂題額之事。恐未必然。噫永明常繪像於冥司矣。苟繞塔之僧不妄。何獨於公望而疑之。
贊曰。或謂題額之事。恐未必然。噫永明常繪像於冥司矣。苟繞塔之僧不妄。何獨於公望而疑之。
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葛繁大夫
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宋葛繁。澄江人。少登科第。官至朝散。凡公署私居。必營淨室。設佛像。甞入室禮誦。舍利從空而下。平時以淨業。普勸道俗。多服其化。有僧定中神遊淨土。見繁在焉。後無疾面西端坐而化。
宋葛繁。澄江人。少登科第。官至朝散。凡公署私居。必營淨室。設佛像。甞入室禮誦。舍利從空而下。平時以淨業。普勸道俗。多服其化。有僧定中神遊淨土。見繁在焉。後無疾面西端坐而化。
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贊曰。士大夫信佛者不無其人。然猶避世譏嫌。外護形跡。公署不忘設像。葛君其篤信不回者乎。坐脫往生。良非偶然矣。
贊曰。士大夫信佛者不無其人。然猶避世譏嫌。外護形跡。公署不忘設像。葛君其篤信不回者乎。坐脫往生。良非偶然矣。
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李秉中官
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宋李秉。紹興中官也。領御藥院。初學禪於淨慈輝公。有省。晚閱龍舒淨土文。遂日課佛號。與閣長元美殿長林師文等。數十人。結淨會於傳法寺。忽有疾。夢阿彌陀佛。以金圓光戴其首。越七日。又見金花滿房。乃囑別親屬。端坐結印而終。
宋李秉。紹興中官也。領御藥院。初學禪於淨慈輝公。有省。晚閱龍舒淨土文。遂日課佛號。與閣長元美殿長林師文等。數十人。結淨會於傳法寺。忽有疾。夢阿彌陀佛。以金圓光戴其首。越七日。又見金花滿房。乃囑別親屬。端坐結印而終。
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胡闉宣義
胡闉宣義
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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宋胡闉。官宣義。平日雖信佛乘。而未諳淨土。年八十四。疾革。其子迎清照律師。乞垂誨示。照謂闉曰。公知安身立命處否。闉曰。心淨則佛土淨。照曰。公自度平昔時中有雜念染污否。闉曰。既處世間。寧無雜念。照曰。如是則安得心淨土淨。闉曰。一稱佛名。云何能滅八十億劫生死重罪。照曰。阿彌陀佛。以弘誓願塵劫修行。威德廣大光明神力不可思議。是以一稱其名。滅無量罪。猶如赫日消於霜雪。復何疑哉。闉遂省悟。即日延僧念佛。次日照復至。闉曰。師來何暮。二大士降臨已久。照於是率眾厲聲念佛。闉乃合掌而逝。
宋胡闉。官宣義。平日雖信佛乘。而未諳淨土。年八十四。疾革。其子迎清照律師。乞垂誨示。照謂闉曰。公知安身立命處否。闉曰。心淨則佛土淨。照曰。公自度平昔時中有雜念染污否。闉曰。既處世間。寧無雜念。照曰。如是則安得心淨土淨。闉曰。一稱佛名。云何能滅八十億劫生死重罪。照曰。阿彌陀佛。以弘誓願塵劫修行。威德廣大光明神力不可思議。是以一稱其名。滅無量罪。猶如赫日消於霜雪。復何疑哉。闉遂省悟。即日延僧念佛。次日照復至。闉曰。師來何暮。二大士降臨已久。照於是率眾厲聲念佛。闉乃合掌而逝。
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贊曰。闉往生得於清照。而致清照者子也。其斯以為大孝歟。世有執小愛而破父母之齋戒者。誤亦甚矣。
贊曰。闉往生得於清照。而致清照者子也。其斯以為大孝歟。世有執小愛而破父母之齋戒者。誤亦甚矣。
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楊無為提刑
楊無為提刑
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宋楊傑。無為州人。號無為子。少年登科。官尚書主客郎。提點兩浙刑獄。尊崇佛法。明悟禪宗。謂眾生根有利鈍。易知易行惟西方淨土。但能一心觀念總攝散心。仗佛願力決生安養。甞作天台十疑論序。及彌陀寶閣記。安養三十贊。淨土決疑集序。弘闡西方教觀。接引未來。晚年繪彌陀丈六尊像。隨行觀念。將終之日。感佛來迎端坐而化。辭世頌曰。生亦無可戀。死亦無可捨。大虛空中之乎者也。將錯就錯。西方極樂。
宋楊傑。無為州人。號無為子。少年登科。官尚書主客郎。提點兩浙刑獄。尊崇佛法。明悟禪宗。謂眾生根有利鈍。易知易行惟西方淨土。但能一心觀念總攝散心。仗佛願力決生安養。甞作天台十疑論序。及彌陀寶閣記。安養三十贊。淨土決疑集序。弘闡西方教觀。接引未來。晚年繪彌陀丈六尊像。隨行觀念。將終之日。感佛來迎端坐而化。辭世頌曰。生亦無可戀。死亦無可捨。大虛空中之乎者也。將錯就錯。西方極樂。
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贊曰。讀無為子頌。所謂參禪見性。而復以淨土為歸者也。至於將錯就錯一語。蘊藉不少。嗚呼。安得人間才士咸就此一錯耶。
贊曰。讀無為子頌。所謂參禪見性。而復以淨土為歸者也。至於將錯就錯一語。蘊藉不少。嗚呼。安得人間才士咸就此一錯耶。
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韋文晉觀察
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宋韋文晉。立行孤潔。建淨業道場。普度含識。六月某日。忽面西跏趺。合掌念佛而化。異香內外皆聞。
宋韋文晉。立行孤潔。建淨業道場。普度含識。六月某日。忽面西跏趺。合掌念佛而化。異香內外皆聞。
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文彥博潞公
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宋文彥博。於京師與淨嚴法師。集十萬人為淨土會。臨終安然念佛而化。
宋文彥博。於京師與淨嚴法師。集十萬人為淨土會。臨終安然念佛而化。
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馬圩侍郎
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宋馬圩。厥祖忠肅公。守杭日。慈雲懺主教令念佛。舉家宗奉。圩至心念佛二十五年。崇寧小疾。易衣坐逝。有氣如青蓋出戶。騰空而去。家人皆夢。圩往生上品。
宋馬圩。厥祖忠肅公。守杭日。慈雲懺主教令念佛。舉家宗奉。圩至心念佛二十五年。崇寧小疾。易衣坐逝。有氣如青蓋出戶。騰空而去。家人皆夢。圩往生上品。
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鍾離少師
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宋鍾離瑾。提刑浙西日。遇慈雲懺主。遂篤信淨土。後知開封。出則盡瘁國事。入則不𥧌念佛。忽夜促家人。起索浴更衣坐逝。舉家見瑾乘青蓮。仙樂迎引西去。
宋鍾離瑾。提刑浙西日。遇慈雲懺主。遂篤信淨土。後知開封。出則盡瘁國事。入則不𥧌念佛。忽夜促家人。起索浴更衣坐逝。舉家見瑾乘青蓮。仙樂迎引西去。
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閻邦榮承務
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宋閻邦榮。池州人。二十年持往生呪念佛。將終。家人夢。佛放光迎榮。及曉榮西向趺坐。忽起行數步立化。
宋閻邦榮。池州人。二十年持往生呪念佛。將終。家人夢。佛放光迎榮。及曉榮西向趺坐。忽起行數步立化。
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王衷朝散
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宋王衷。嘉禾人。結社西湖。不問賢愚貴賤僧俗。但願往生者。普請入社。有勸修文行世。後無疾西向坐化。
宋王衷。嘉禾人。結社西湖。不問賢愚貴賤僧俗。但願往生者。普請入社。有勸修文行世。後無疾西向坐化。
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鍾離景融大夫
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宋鍾離景融。官朝請大夫。常誦觀經。念佛不輟。掛冠結茅儀真東園側。甞曰。不識彌陀彌陀。更在西方外。識得彌陀彌陀祇在自己家。一夕命僧妙應。誦普賢行願品。炷香敬聽。兩手作印而化。
宋鍾離景融。官朝請大夫。常誦觀經。念佛不輟。掛冠結茅儀真東園側。甞曰。不識彌陀彌陀。更在西方外。識得彌陀彌陀祇在自己家。一夕命僧妙應。誦普賢行願品。炷香敬聽。兩手作印而化。
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錢象祖郡守
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宋錢象祖。號止菴。守金陵日。以淨土真修為念。常於鄉州建接待十處。皆以淨土極樂等名之。創止菴高僧寮。為延僧談道之所。自左相辭歸。益進淨業。嘉定四年二月微疾。書偈曰。菡萏香從佛國來。琉璃地上絕纖埃。我心清淨超於彼。今日遙知一朵開。後三日。僧有問疾者。公曰。我不貪生。不怖死。不生天。不為人。惟求生淨土耳。言訖跏趺而逝。後有人夢。空中云。錢丞相已生西方。蓮宮為慈濟菩薩。
宋錢象祖。號止菴。守金陵日。以淨土真修為念。常於鄉州建接待十處。皆以淨土極樂等名之。創止菴高僧寮。為延僧談道之所。自左相辭歸。益進淨業。嘉定四年二月微疾。書偈曰。菡萏香從佛國來。琉璃地上絕纖埃。我心清淨超於彼。今日遙知一朵開。後三日。僧有問疾者。公曰。我不貪生。不怖死。不生天。不為人。惟求生淨土耳。言訖跏趺而逝。後有人夢。空中云。錢丞相已生西方。蓮宮為慈濟菩薩。
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梅汝能縣令
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宋梅汝能。常熟人。仕至縣令。有志淨業。忽夢。僧授紙百幅。鑿破為二八字。以問東靈照師。曰二八十六也。豈十六觀經之謂乎。適一僧以經與之。忽不見由是誦經念佛。自名為往生以見志。因邑中生公造丈六彌陀像。乃施財百萬。為之粧飾。殿前池中。遂湧一雙頭白蓮。其花百葉。當年冬。無疾而終。
宋梅汝能。常熟人。仕至縣令。有志淨業。忽夢。僧授紙百幅。鑿破為二八字。以問東靈照師。曰二八十六也。豈十六觀經之謂乎。適一僧以經與之。忽不見由是誦經念佛。自名為往生以見志。因邑中生公造丈六彌陀像。乃施財百萬。為之粧飾。殿前池中。遂湧一雙頭白蓮。其花百葉。當年冬。無疾而終。
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𭨚定國學諭
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宋𭨚定國。號省齋。為州學諭。常念佛讀淨土諸經。每月三八。集僧俗諷經念佛。嘉定四年。夢青衣童告曰。佛令召君。三日當生彼國。至日沐浴更衣。念佛坐化。
宋𭨚定國。號省齋。為州學諭。常念佛讀淨土諸經。每月三八。集僧俗諷經念佛。嘉定四年。夢青衣童告曰。佛令召君。三日當生彼國。至日沐浴更衣。念佛坐化。
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馮濟川諫議
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宋馮檝。號濟川。遂寧人。由太學登第。初訪道禪林。晚年專崇淨業。作西方文彌陀懺儀。後以給事中出帥瀘南。率道俗作繫念會。及知卭州。於後廳設高座。望闕肅拜。著僧衣。登座謝官吏。橫柱杖按膝而化。
宋馮檝。號濟川。遂寧人。由太學登第。初訪道禪林。晚年專崇淨業。作西方文彌陀懺儀。後以給事中出帥瀘南。率道俗作繫念會。及知卭州。於後廳設高座。望闕肅拜。著僧衣。登座謝官吏。橫柱杖按膝而化。
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贊曰。傳燈錄載公。初參龍門遠。次參妙喜。各有證悟。臨終刻期陞座。拈柱杖按膝脫去。其自在顯赫。宛有宗門諸大老操略。然都不言念佛往生何也。良由著述家。彼此立義。為門不同。各隨所重而已。彼重直指人心。自應專取了明心地而略淨土。如懷玉金臺再至圓照蓮蕋標名。皆不錄是也。此重指歸淨土。故詳其生平念佛。報盡往生。而了明心性自在其中。如所謂既得見彌陀何愁不開悟是也。喻如重德則顏子列德行之科。而不言政事。重才則顏子具王佐之器。而不言德行。亦為門不同耳。淨業人願篤信無惑。
贊曰。傳燈錄載公。初參龍門遠。次參妙喜。各有證悟。臨終刻期陞座。拈柱杖按膝脫去。其自在顯赫。宛有宗門諸大老操略。然都不言念佛往生何也。良由著述家。彼此立義。為門不同。各隨所重而已。彼重直指人心。自應專取了明心地而略淨土。如懷玉金臺再至圓照蓮蕋標名。皆不錄是也。此重指歸淨土。故詳其生平念佛。報盡往生。而了明心性自在其中。如所謂既得見彌陀何愁不開悟是也。喻如重德則顏子列德行之科。而不言政事。重才則顏子具王佐之器。而不言德行。亦為門不同耳。淨業人願篤信無惑。
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王敏仲侍郎
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宋王古。字敏仲。東都人。官禮部侍郎。慈仁愛物。深契禪宗。又悟淨土法門之勝。著直指淨土決疑集三卷。平生精勤念佛。數珠未甞去手。行住坐臥悉以西方淨觀為佛事。有僧神遊淨土。見古與葛繁同在焉。往生有明驗矣。
宋王古。字敏仲。東都人。官禮部侍郎。慈仁愛物。深契禪宗。又悟淨土法門之勝。著直指淨土決疑集三卷。平生精勤念佛。數珠未甞去手。行住坐臥悉以西方淨觀為佛事。有僧神遊淨土。見古與葛繁同在焉。往生有明驗矣。
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吳信叟進士
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宋吳子才。字信叟。致仕之後。預作一棺。夜臥其中。令童子擊棺而歌曰。吳信叟。歸去來。三界無安不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。自從而和之。後無疾而化。
宋吳子才。字信叟。致仕之後。預作一棺。夜臥其中。令童子擊棺而歌曰。吳信叟。歸去來。三界無安不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。自從而和之。後無疾而化。
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白居易少傳
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唐白居易。官中大夫太子少傅。捨宅為香山寺。號香山居士。晚歲患風痺。出俸錢三萬。繪西方極樂世界一部依正莊嚴。悉按無量壽經。靡不曲盡頂禮發願。以偈贊曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及眾苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。
唐白居易。官中大夫太子少傅。捨宅為香山寺。號香山居士。晚歲患風痺。出俸錢三萬。繪西方極樂世界一部依正莊嚴。悉按無量壽經。靡不曲盡頂禮發願。以偈贊曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及眾苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。
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贊曰。人傳蓬萊有樂天名。樂天辭以偈曰。海山不是吾歸處。歸即須歸兜率天。今復捨兜率。而求淨土。豈所謂披砂揀金。愈擇而愈精者耶。
贊曰。人傳蓬萊有樂天名。樂天辭以偈曰。海山不是吾歸處。歸即須歸兜率天。今復捨兜率。而求淨土。豈所謂披砂揀金。愈擇而愈精者耶。
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張掄都總
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宋張掄。官兩浙都總管。期生淨土。刻勵念佛。闔門長幼。靡不從化。鑿池栽蓮。日率妻子課佛萬遍。孝宗皇帝親書蓮社二字賜焉。
宋張掄。官兩浙都總管。期生淨土。刻勵念佛。闔門長幼。靡不從化。鑿池栽蓮。日率妻子課佛萬遍。孝宗皇帝親書蓮社二字賜焉。
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蘇軾學士
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宋蘇軾。號東坡。官翰林學士。南遷日。畫彌陀像一軸。行且佩帶。人問之。答曰。此軾生西方公據也。母夫人程氏歿。以簪珥遺貲。命工胡錫。繪彌陀像。以薦往生。
宋蘇軾。號東坡。官翰林學士。南遷日。畫彌陀像一軸。行且佩帶。人問之。答曰。此軾生西方公據也。母夫人程氏歿。以簪珥遺貲。命工胡錫。繪彌陀像。以薦往生。
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贊曰。老泉為薦先亡。曾於極樂院。造六菩薩像。而子由往來法門亦甚密邇。蓋蘇氏之歸心三寶素矣。世有刻西方公據者。增以俚語謂出自坡公。此誣也。具眼者勿因偽而併棄其真。
贊曰。老泉為薦先亡。曾於極樂院。造六菩薩像。而子由往來法門亦甚密邇。蓋蘇氏之歸心三寶素矣。世有刻西方公據者。增以俚語謂出自坡公。此誣也。具眼者勿因偽而併棄其真。
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張無盡丞相
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宋張商英。初以夫人向氏激發。留神內典。號無盡居士。甞著發願文云。思此世界。五濁亂心。無正觀力。無了因力。自性唯心。不能悟達。謹遵釋迦世尊金口之教。專念阿彌陀佛。求彼世尊願力攝受。待報滿時。往生極樂。如順水乘舟不勞自力而至矣。
宋張商英。初以夫人向氏激發。留神內典。號無盡居士。甞著發願文云。思此世界。五濁亂心。無正觀力。無了因力。自性唯心。不能悟達。謹遵釋迦世尊金口之教。專念阿彌陀佛。求彼世尊願力攝受。待報滿時。往生極樂。如順水乘舟不勞自力而至矣。
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贊曰。無盡悟禪宗於兜率悅公。而拳拳乎安養是念。其為計審矣。自香山至此四公。雖西方瑞應史未詳錄。而據因以考果。不生西方將奚生哉。
贊曰。無盡悟禪宗於兜率悅公。而拳拳乎安養是念。其為計審矣。自香山至此四公。雖西方瑞應史未詳錄。而據因以考果。不生西方將奚生哉。
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總論
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愚聞之。古德云。士大夫英敏過人者。多自僧中來。然甞疑之。迷而不返者什九。不負宿因者什一。其故何也。五濁惡世。多諸退緣。賢者所難免也。故戒禪師後身為東坡。青禪師後身為曾魯公。哲禪師後身耽富貴。多憂苦。夫東坡最為親近法門。而曾公已不之及。彼哲老之後身。其迷抑又甚矣。古今知識。所以勸人捨五濁而求淨土也。然則劉遺民而下諸君子。所得不既多乎。
愚聞之。古德云。士大夫英敏過人者。多自僧中來。然甞疑之。迷而不返者什九。不負宿因者什一。其故何也。五濁惡世。多諸退緣。賢者所難免也。故戒禪師後身為東坡。青禪師後身為曾魯公。哲禪師後身耽富貴。多憂苦。夫東坡最為親近法門。而曾公已不之及。彼哲老之後身。其迷抑又甚矣。古今知識。所以勸人捨五濁而求淨土也。然則劉遺民而下諸君子。所得不既多乎。
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處士往生類
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周續之
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宋周續之。雁門人。十二通五經五緯。號十經童子。養志間居。公卿交辟皆不就。事廬山遠法師預蓮社。文帝踐祚。召對辨析。帝大悅。或問身為處士。時踐王庭可乎。答曰。心馳魏闕者。以江湖為桎梧。情致兩亡者。市朝亦岩穴耳。時稱通隱先生。後居鍾山。專心念佛。愈老愈篤。一日向空云。佛來迎我。合掌而逝。
宋周續之。雁門人。十二通五經五緯。號十經童子。養志間居。公卿交辟皆不就。事廬山遠法師預蓮社。文帝踐祚。召對辨析。帝大悅。或問身為處士。時踐王庭可乎。答曰。心馳魏闕者。以江湖為桎梧。情致兩亡者。市朝亦岩穴耳。時稱通隱先生。後居鍾山。專心念佛。愈老愈篤。一日向空云。佛來迎我。合掌而逝。
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贊曰。續之能岩穴市朝。則亦可以西方東土矣。而必念佛求生。其真知利害者乎。古有頌云。高山平地總西方。未到家者請勿戲論。
贊曰。續之能岩穴市朝。則亦可以西方東土矣。而必念佛求生。其真知利害者乎。古有頌云。高山平地總西方。未到家者請勿戲論。
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鄭牧卿
鄭牧卿
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唐鄭牧卿。滎陽人。舉家念佛。開元中病篤。有勸進魚肉者。確乎不許。手執香爐。願求往生。忽異香充蔚。奄然而逝。舅尚書蘇頲。夢寶池蓮開。牧卿坐其上。
唐鄭牧卿。滎陽人。舉家念佛。開元中病篤。有勸進魚肉者。確乎不許。手執香爐。願求往生。忽異香充蔚。奄然而逝。舅尚書蘇頲。夢寶池蓮開。牧卿坐其上。
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張元祥
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唐張元祥。居常念佛不輟。一日促家人云。西方聖人待我齋畢同往。齋事訖焚香跏趺。面西而化。
唐張元祥。居常念佛不輟。一日促家人云。西方聖人待我齋畢同往。齋事訖焚香跏趺。面西而化。
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孫良
孫良
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宋孫良。錢塘人。隱居閱大藏。尤得華嚴之旨。依大智律師。受菩薩戒。日誦佛萬聲。二十年不輟。忽日。命家人請僧念佛。以助往生僧集。念佛方半餉。望空合掌云。佛及菩薩。已荷降臨。退坐而化。
宋孫良。錢塘人。隱居閱大藏。尤得華嚴之旨。依大智律師。受菩薩戒。日誦佛萬聲。二十年不輟。忽日。命家人請僧念佛。以助往生僧集。念佛方半餉。望空合掌云。佛及菩薩。已荷降臨。退坐而化。
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贊曰。華嚴合論謂。求生淨土菩薩。未達一乘大道。而此老得華嚴之旨。何乃求生淨土。蓋合論且為一分取相凡夫。破其執見。是得事淨土。未得理淨土者。此老事理圓通。華藏蓮池。是一非二。正爾求生。不足疑也。論淨土者。當據華嚴行願品為主。而以合論參之。
贊曰。華嚴合論謂。求生淨土菩薩。未達一乘大道。而此老得華嚴之旨。何乃求生淨土。蓋合論且為一分取相凡夫。破其執見。是得事淨土。未得理淨土者。此老事理圓通。華藏蓮池。是一非二。正爾求生。不足疑也。論淨土者。當據華嚴行願品為主。而以合論參之。
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元子平
元子平
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唐元子平。寓京口觀音寺念佛。忽聞空中音樂。即西向坐化。異香數日不絕。
唐元子平。寓京口觀音寺念佛。忽聞空中音樂。即西向坐化。異香數日不絕。
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庾銑
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梁庾銑。新野人。武帝召為黃門侍郎。不赴六時念佛。一夕見道人。自稱願公。呼銑為上行先生。授香而去。後四年願復至。遂化去。空中言。上行先生。已主安養。
梁庾銑。新野人。武帝召為黃門侍郎。不赴六時念佛。一夕見道人。自稱願公。呼銑為上行先生。授香而去。後四年願復至。遂化去。空中言。上行先生。已主安養。
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宋滿
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隋宋滿。常州人。計荳念佛。積三十石。開皇八年九月。飯僧畢坐逝。人見天華異香滿乘空西去。
隋宋滿。常州人。計荳念佛。積三十石。開皇八年九月。飯僧畢坐逝。人見天華異香滿乘空西去。
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汾陽老人
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唐汾陽老人。於法忍山。借一空房止宿。晝夜念佛。貞觀五年。命終時。太光遍照。面西而逝。人見乘蓮臺去。
唐汾陽老人。於法忍山。借一空房止宿。晝夜念佛。貞觀五年。命終時。太光遍照。面西而逝。人見乘蓮臺去。
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元子才
元子才
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唐元子才。居潤州觀音寺。誦彌陀經念佛。忽小疾。夜聞空中香氣樂音。似有人言。粗樂已過。細樂續來。君當行矣。念佛而化。異香數日不散。
唐元子才。居潤州觀音寺。誦彌陀經念佛。忽小疾。夜聞空中香氣樂音。似有人言。粗樂已過。細樂續來。君當行矣。念佛而化。異香數日不散。
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吳子章
吳子章
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元吳子章。蘇州人。世業醫。與兄子才。同參雲屋和尚。精勤念佛。合門奉法。至正間無疾。合掌稱佛名化去。
元吳子章。蘇州人。世業醫。與兄子才。同參雲屋和尚。精勤念佛。合門奉法。至正間無疾。合掌稱佛名化去。
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何曇迹
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元何曇迹。年十八。持菩薩戒念佛。一宵四鼓即起念誦。人云太早。答云。見佛金相。旛花來迎。遂脫去。
元何曇迹。年十八。持菩薩戒念佛。一宵四鼓即起念誦。人云太早。答云。見佛金相。旛花來迎。遂脫去。
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王闐
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宋王闐。四明人。號無功叟。凡禪林宗旨。天台教門。無不洞達。著淨土自信錄。晚年專心念佛西向坐化。異香芬郁。焚龕時獲舍利如菽者百八粒。
宋王闐。四明人。號無功叟。凡禪林宗旨。天台教門。無不洞達。著淨土自信錄。晚年專心念佛西向坐化。異香芬郁。焚龕時獲舍利如菽者百八粒。
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范儼
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宋范儼。仁和人。絕心世務。其子不能治家。儼不之顧。但云。我自是寄客耳。日誦法華。念阿彌陀佛。專心不懈。忽見普賢菩薩乘六牙白象放金色光。報儼云。明日卯時當行。越一夕。佛菩薩來迎。就座合掌而逝。
宋范儼。仁和人。絕心世務。其子不能治家。儼不之顧。但云。我自是寄客耳。日誦法華。念阿彌陀佛。專心不懈。忽見普賢菩薩乘六牙白象放金色光。報儼云。明日卯時當行。越一夕。佛菩薩來迎。就座合掌而逝。
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陸沅道
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宋陸沅道。號省菴居士。住明之橫溪。晨起焚香趺坐。目不他瞬。首倡偈曰。盥手清晨貝葉開。不求諸福不禳災。世緣斷處從他斷。劫火光中舞一迴。然後念誦不緩不急。聲如貫珠。每日法華一遍。彌陀萬聲。一意西馳。年八十五。四月六日沐浴整衣而逝。洎殮忽聞蓮華馥郁之氣。皆不知來處。近挹之蓋出自口中也。
宋陸沅道。號省菴居士。住明之橫溪。晨起焚香趺坐。目不他瞬。首倡偈曰。盥手清晨貝葉開。不求諸福不禳災。世緣斷處從他斷。劫火光中舞一迴。然後念誦不緩不急。聲如貫珠。每日法華一遍。彌陀萬聲。一意西馳。年八十五。四月六日沐浴整衣而逝。洎殮忽聞蓮華馥郁之氣。皆不知來處。近挹之蓋出自口中也。
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孫忠
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宋孫忠。四明人。早慕西方。於郡城東。築菴念佛。後因病請僧百人繫念。忽仰空合掌。手結雙印。怡然而化。闔城聞天樂異香。漸向西沒。三子相繼念佛。亦坐化。
宋孫忠。四明人。早慕西方。於郡城東。築菴念佛。後因病請僧百人繫念。忽仰空合掌。手結雙印。怡然而化。闔城聞天樂異香。漸向西沒。三子相繼念佛。亦坐化。
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沈銓
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宋沈銓。家錢唐。同妻施氏。專心淨土。平時諸善悉用回向。後及妻前後命終。皆感化佛。持錫接引而去。
宋沈銓。家錢唐。同妻施氏。專心淨土。平時諸善悉用回向。後及妻前後命終。皆感化佛。持錫接引而去。
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唐世良
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宋唐世良。會稽人。持戒念佛。年老疾病。猶不就枕。誦彌陀經十萬過。謂家人云。佛來接我。言訖作禮。即便坐逝。利行人時在道味山。夜夢西方異光。旛華天樂。空中聲云。唐世良已歸淨土。
宋唐世良。會稽人。持戒念佛。年老疾病。猶不就枕。誦彌陀經十萬過。謂家人云。佛來接我。言訖作禮。即便坐逝。利行人時在道味山。夜夢西方異光。旛華天樂。空中聲云。唐世良已歸淨土。
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計公
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宋計公。四明桃源鐵工也。年七十。兩目喪明。里中𭨚學諭。以擘窠圖印施。勸人念佛。計公初受一圖。念滿三十六萬聲。念至四圖兩目瞭然。如是三載。念滿十七圖。一日念佛忽氣絕。半日復蘇曰。佛令分六圖與𭨚學諭。是勸導之首。分一圖與李二公。是俵圖之人。囑其子往謝之。言訖沐浴西向而化。
宋計公。四明桃源鐵工也。年七十。兩目喪明。里中𭨚學諭。以擘窠圖印施。勸人念佛。計公初受一圖。念滿三十六萬聲。念至四圖兩目瞭然。如是三載。念滿十七圖。一日念佛忽氣絕。半日復蘇曰。佛令分六圖與𭨚學諭。是勸導之首。分一圖與李二公。是俵圖之人。囑其子往謝之。言訖沐浴西向而化。
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陳君璋
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元陳君璋。黃岩人。端重寡言。年四十。與室葉氏。披誦法華。念佛惟謹。年六十疾篤。一夕命其子景星。扶之坐謂曰。吾歸去。曰歸何處去。曰沒處去。又曰。我死宜依桑門闍維法。言訖合掌。稱南無阿彌陀佛而逝。
元陳君璋。黃岩人。端重寡言。年四十。與室葉氏。披誦法華。念佛惟謹。年六十疾篤。一夕命其子景星。扶之坐謂曰。吾歸去。曰歸何處去。曰沒處去。又曰。我死宜依桑門闍維法。言訖合掌。稱南無阿彌陀佛而逝。
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張銓
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晉張銓。野之族子也。高逸好學。耕鋤間帶經不釋。屢徵弗就庾悅以其貧。舉為潯陽令。笑曰。古人以容膝為安。屈志就祿。奚榮之有。乃入廬山。依遠公蓮社。研窮內典。多有悟入。宋景平元年。無疾西向念佛安臥而卒。
晉張銓。野之族子也。高逸好學。耕鋤間帶經不釋。屢徵弗就庾悅以其貧。舉為潯陽令。笑曰。古人以容膝為安。屈志就祿。奚榮之有。乃入廬山。依遠公蓮社。研窮內典。多有悟入。宋景平元年。無疾西向念佛安臥而卒。
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闕公則
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晉闕公則。入廬山蓮社既卒。友人於洛陽白馬寺。夜中為作忌祭。忽一時林木殿宇皆成金色。空中有聲。曰我闕公則也。祈生極樂。今已得生。言訖無所見。
晉闕公則。入廬山蓮社既卒。友人於洛陽白馬寺。夜中為作忌祭。忽一時林木殿宇皆成金色。空中有聲。曰我闕公則也。祈生極樂。今已得生。言訖無所見。
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贊曰。瑞應感乎臨終者多矣。至如身沒之後而乃現金色於他方。報往生於空際。闕公其希有乎。
贊曰。瑞應感乎臨終者多矣。至如身沒之後而乃現金色於他方。報往生於空際。闕公其希有乎。
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李知遙
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唐李知遙。善淨土教。率眾五會念佛。後因疾忽云。佛來迎我。洗漱更衣。索香爐出堂頂禮。聞空中說偈。有引君生淨土。將爾上金橋之句。就床端坐而化。眾聞異香焉。
唐李知遙。善淨土教。率眾五會念佛。後因疾忽云。佛來迎我。洗漱更衣。索香爐出堂頂禮。聞空中說偈。有引君生淨土。將爾上金橋之句。就床端坐而化。眾聞異香焉。
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高浩象
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梁高浩象。東平人。杜門靜坐。專誦無量壽經。甞在觀中。覺自身泛紅蓮於池面。初未見佛。乃即花上傾心禮佛。遙想金容光輝遠映。一夕見眾菩薩來迎。即時化去。
梁高浩象。東平人。杜門靜坐。專誦無量壽經。甞在觀中。覺自身泛紅蓮於池面。初未見佛。乃即花上傾心禮佛。遙想金容光輝遠映。一夕見眾菩薩來迎。即時化去。
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贊曰。古有二僧。作蓮花開合想。後同生淨土。象之身泛紅蓮。其亦觀想精誠之所致耶。
贊曰。古有二僧。作蓮花開合想。後同生淨土。象之身泛紅蓮。其亦觀想精誠之所致耶。
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徐六公
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宋徐六公者。嘉興人。務農為業。夫婦蔬食。精勤念佛。四十年預作一龕臨終。易布衣草履。入龕端坐。頃之曰。佛來迎我。即化去。
宋徐六公者。嘉興人。務農為業。夫婦蔬食。精勤念佛。四十年預作一龕臨終。易布衣草履。入龕端坐。頃之曰。佛來迎我。即化去。
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陸俊
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宋陸俊。錢塘人。少事公門。久之棄去。以淨土為業。每對佛懺悔。垂淚交頤。道友相見。說淨土因緣。纔十餘句。便悲咽感嘆。臨終。請圓淨律師。開示西方。諷觀經至上品。淨曰。可以行矣。俊曰。眾聖未齊。姑待之。少頃忽起就竹床。面西端坐而逝。
宋陸俊。錢塘人。少事公門。久之棄去。以淨土為業。每對佛懺悔。垂淚交頤。道友相見。說淨土因緣。纔十餘句。便悲咽感嘆。臨終。請圓淨律師。開示西方。諷觀經至上品。淨曰。可以行矣。俊曰。眾聖未齊。姑待之。少頃忽起就竹床。面西端坐而逝。
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贊曰。無量壽經云。聞說阿彌陀佛。淚即出者。皆宿世善根所致。俊之悲咽。本乎中心而達之面目。往生固其宜矣。今戲調而談淨土奚可哉。
贊曰。無量壽經云。聞說阿彌陀佛。淚即出者。皆宿世善根所致。俊之悲咽。本乎中心而達之面目。往生固其宜矣。今戲調而談淨土奚可哉。
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黃打鐵
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宋黃公。潭州人。本軍伍。以打鐵為生。每鉗鎚時。念佛不輟口。一日無疾。託隣人為寫頌云。叮叮噹噹。久鍊成剛。太平將近。我往西方。即化去。其頌盛傳湖南。人多念佛。
宋黃公。潭州人。本軍伍。以打鐵為生。每鉗鎚時。念佛不輟口。一日無疾。託隣人為寫頌云。叮叮噹噹。久鍊成剛。太平將近。我往西方。即化去。其頌盛傳湖南。人多念佛。
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贊曰。據黃公別無他能。止是念佛不輟口耳。世人不肯依樣行持。而尋奇覓巧。遂成虔度。噫非所謂翻嫌易簡却求難耶。
贊曰。據黃公別無他能。止是念佛不輟口耳。世人不肯依樣行持。而尋奇覓巧。遂成虔度。噫非所謂翻嫌易簡却求難耶。
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蓮花太公
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大明蓮花太公者。越人。一生拙朴。惟晝夜念佛不絕。命終之後。棺上忽生蓮花一枝。親里驚嘆。因號蓮花太公云。
大明蓮花太公者。越人。一生拙朴。惟晝夜念佛不絕。命終之後。棺上忽生蓮花一枝。親里驚嘆。因號蓮花太公云。
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華居士
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大明華居士。江干人。醇朴無偽。與人不款曲。中年屬業諸子。獨處一室。不涉世事。朝暮惟孜孜念佛而已。後將卒。自知時至。更衣正寢。手整冠端坐。別眾而逝。其子先已作棺。於是易龕。如沙門故事。舉龕之日觀者如堵。遠近嚮慕焉。
大明華居士。江干人。醇朴無偽。與人不款曲。中年屬業諸子。獨處一室。不涉世事。朝暮惟孜孜念佛而已。後將卒。自知時至。更衣正寢。手整冠端坐。別眾而逝。其子先已作棺。於是易龕。如沙門故事。舉龕之日觀者如堵。遠近嚮慕焉。
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總論
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或問。淨名龐老何以不聞求生。答曰。爾試自評之。如其未及二公求生固不必論。即使再來金粟。何妨更見彌陀。苟為不然。淨名不覲釋迦。龐老不參馬祖矣。且夫心淨土淨。非淨名語歟。不與萬法為侶。非龐老語歟。爾一朝踏著淨地。當云何期自念。本自清淨。何期自念。不侶萬法。何期二公常在淨土。復奚疑哉。
或問。淨名龐老何以不聞求生。答曰。爾試自評之。如其未及二公求生固不必論。即使再來金粟。何妨更見彌陀。苟為不然。淨名不覲釋迦。龐老不參馬祖矣。且夫心淨土淨。非淨名語歟。不與萬法為侶。非龐老語歟。爾一朝踏著淨地。當云何期自念。本自清淨。何期自念。不侶萬法。何期二公常在淨土。復奚疑哉。
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尼僧往生類
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尼大明
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隋尼大明。每入室禮念。先著淨衣。口含沈香。文帝后甚重之。將終之日。眾忽聞沈香滿室。俄而光明如雲。隱隱向西沒焉。
隋尼大明。每入室禮念。先著淨衣。口含沈香。文帝后甚重之。將終之日。眾忽聞沈香滿室。俄而光明如雲。隱隱向西沒焉。
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贊曰。一尼造法華經。虔敬類是。後感報靈異。而二僧冥府誦經。致禮遇有殊。則無怪其然矣。今時念佛。有幾人似明者乎。使人人如是念佛。而千不千生。萬不萬生者。吾弗信也。
贊曰。一尼造法華經。虔敬類是。後感報靈異。而二僧冥府誦經。致禮遇有殊。則無怪其然矣。今時念佛。有幾人似明者乎。使人人如是念佛。而千不千生。萬不萬生者。吾弗信也。
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尼淨真
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唐尼淨真。居長安積善寺。衲衣乞食。誦金剛經十萬遍。篤志念佛。語弟子曰。五月內十度見佛。兩度見寶蓮花上童子遊戲。吾已得上品生。言訖跏趺而化。祥光滿庵。
唐尼淨真。居長安積善寺。衲衣乞食。誦金剛經十萬遍。篤志念佛。語弟子曰。五月內十度見佛。兩度見寶蓮花上童子遊戲。吾已得上品生。言訖跏趺而化。祥光滿庵。
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尼悟性
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唐尼悟性。居廬山念佛。虔願往生。忽聞空中音樂。謂左右曰。我已得中品生。見同志念佛精進者。皆有蓮花待之。汝等好自努力。言訖而逝。
唐尼悟性。居廬山念佛。虔願往生。忽聞空中音樂。謂左右曰。我已得中品生。見同志念佛精進者。皆有蓮花待之。汝等好自努力。言訖而逝。
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贊曰。上中品位。二尼能決諸已者何。一則內觀自行之淺深。二則外稽瑞應之勝劣耳。可誣也哉。
贊曰。上中品位。二尼能決諸已者何。一則內觀自行之淺深。二則外稽瑞應之勝劣耳。可誣也哉。
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尼能奉
尼能奉
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宋尼能奉。錢塘人。專修淨業。甞夢佛光照身。及聞空中善言開慰。告其徒曰。吾往生時至。少頃聞奉念佛聲甚厲。奔往視之。則合掌面西坐逝矣。異香滿室。樂音西邁。
宋尼能奉。錢塘人。專修淨業。甞夢佛光照身。及聞空中善言開慰。告其徒曰。吾往生時至。少頃聞奉念佛聲甚厲。奔往視之。則合掌面西坐逝矣。異香滿室。樂音西邁。
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尼法藏
尼法藏
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宋尼法藏。居金陵。勤志念佛。夜見佛菩薩來。光明照寺。奄然而化。
宋尼法藏。居金陵。勤志念佛。夜見佛菩薩來。光明照寺。奄然而化。
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總論
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佛以姨母出家。嘆正法由此而減。使女人出家者皆如上五人。正法其彌昌乎。而勢所不能。佛之懸記非過矣。噫真正出家之男子。邇來尚不多得。而況女眾歟。吾於是乎有感。
佛以姨母出家。嘆正法由此而減。使女人出家者皆如上五人。正法其彌昌乎。而勢所不能。佛之懸記非過矣。噫真正出家之男子。邇來尚不多得。而況女眾歟。吾於是乎有感。
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婦女往生類
婦女往生類
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隋皇后
隋皇后
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隋文帝。后獨孤子。雖處王宮。深厭女質。常念阿彌陀佛。以八月甲子命終。時永安宮北。種種音樂。自然震响。異香滿室。從空而至。帝問闍提斯那。是何祥瑞。對曰。淨土有佛。號阿彌陀。皇后業高。超登彼國。故現斯瑞耳。
隋文帝。后獨孤子。雖處王宮。深厭女質。常念阿彌陀佛。以八月甲子命終。時永安宮北。種種音樂。自然震响。異香滿室。從空而至。帝問闍提斯那。是何祥瑞。對曰。淨土有佛。號阿彌陀。皇后業高。超登彼國。故現斯瑞耳。
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贊曰。捨中宮之貴寵。志淨土而往生。古有韋提。今見之矣。
贊曰。捨中宮之貴寵。志淨土而往生。古有韋提。今見之矣。
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姚婆
姚婆
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唐姚婆。因范行婆者勸令念佛。後臨終見佛菩薩來迎。告佛言。未與范行婆別。請佛暫住空中。范至姚婆立化。
唐姚婆。因范行婆者勸令念佛。後臨終見佛菩薩來迎。告佛言。未與范行婆別。請佛暫住空中。范至姚婆立化。
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贊曰。臨行別范。不背本也。佛住空中。恒順眾生也。卓立而逝。亦奇矣。
贊曰。臨行別范。不背本也。佛住空中。恒順眾生也。卓立而逝。亦奇矣。
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溫靜文妻
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唐溫靜文妻。并州人。久患在床。靜文勸令念佛。一年忽覩淨土。告其夫云。我已見佛。後月當去。囑父母云。今得隨佛往生。願專心念佛。他日西方相見耳。言訖而逝。
唐溫靜文妻。并州人。久患在床。靜文勸令念佛。一年忽覩淨土。告其夫云。我已見佛。後月當去。囑父母云。今得隨佛往生。願專心念佛。他日西方相見耳。言訖而逝。
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胡長婆
胡長婆
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宋胡長婆李氏。上虞人。夫喪後。日夜高聲念佛。及誦彌陀經凡十餘年。一日見有僧覆以緋蓋。曰汝十五日子時往生。問師何人。曰是汝所念者。婆遂會別諸親。至期有異香光明。端坐而逝。七日焚化。齒如白玉。舌如紅蓮。睛如葡萄。皆精堅不壞。舍利不可數計。次日焚處生一花。如白罌粟云。
宋胡長婆李氏。上虞人。夫喪後。日夜高聲念佛。及誦彌陀經凡十餘年。一日見有僧覆以緋蓋。曰汝十五日子時往生。問師何人。曰是汝所念者。婆遂會別諸親。至期有異香光明。端坐而逝。七日焚化。齒如白玉。舌如紅蓮。睛如葡萄。皆精堅不壞。舍利不可數計。次日焚處生一花。如白罌粟云。
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贊曰。諸根不壞。舍利無數。世譏女人五漏之體。無乃不可乎。
贊曰。諸根不壞。舍利無數。世譏女人五漏之體。無乃不可乎。
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鄭氏
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宋鄭氏。錢塘人。日課觀音經。念佛不輟。後病中索浴。浴畢西向坐。問家人云。聞磬聲乎。淨土諸聖且至。已而合掌喜躍曰。佛菩薩來。觀音手執金臺。如來接我登座。遂奄然而化。
宋鄭氏。錢塘人。日課觀音經。念佛不輟。後病中索浴。浴畢西向坐。問家人云。聞磬聲乎。淨土諸聖且至。已而合掌喜躍曰。佛菩薩來。觀音手執金臺。如來接我登座。遂奄然而化。
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陳氏媼
陳氏媼
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宋陳氏媼。錢塘人。從靈芝律師。受菩薩戒。專心念佛日課千拜。甞有舍利散於經案。臨終見佛來迎。顧語旁人。未及半已凝然不動矣。
宋陳氏媼。錢塘人。從靈芝律師。受菩薩戒。專心念佛日課千拜。甞有舍利散於經案。臨終見佛來迎。顧語旁人。未及半已凝然不動矣。
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黃氏
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宋黃氏。四明人。早喪夫。因歸父舍。精修淨業。臨終見佛來迎。結印徐行。儼然立化。家人篩灰於地。以驗生處。見蓮花一朵生灰中。
宋黃氏。四明人。早喪夫。因歸父舍。精修淨業。臨終見佛來迎。結印徐行。儼然立化。家人篩灰於地。以驗生處。見蓮花一朵生灰中。
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贊曰。燒灰之說未考。但其見佛來迎。結印立化。高登蓮品必矣。
贊曰。燒灰之說未考。但其見佛來迎。結印立化。高登蓮品必矣。
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王氏夫人
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宋荊王夫人王氏。專修淨業。曉夕勤至。給侍之人。無不則效。惟一妾懈慢。夫人責之。遂悔悟精進。忽無疾而逝。致夢他妾云。蒙夫人誨。已生安養。夫人未信也。俄而亦夢。與妾同遊寶池。見一花天衣飄揚。題曰。楊傑一華朝服而坐。題曰。馬圩復見金臺光明晃耀。妾指曰。此夫人生處也。既覺彌加精進。年八十一。慶誕之晨。秉燭然香。望觀音閣而立。左右方具儀獻壽已立化矣。
宋荊王夫人王氏。專修淨業。曉夕勤至。給侍之人。無不則效。惟一妾懈慢。夫人責之。遂悔悟精進。忽無疾而逝。致夢他妾云。蒙夫人誨。已生安養。夫人未信也。俄而亦夢。與妾同遊寶池。見一花天衣飄揚。題曰。楊傑一華朝服而坐。題曰。馬圩復見金臺光明晃耀。妾指曰。此夫人生處也。既覺彌加精進。年八十一。慶誕之晨。秉燭然香。望觀音閣而立。左右方具儀獻壽已立化矣。
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贊曰。集至此。女人立化。蓋三人焉。金臺晃耀。亦上品之流矣。孰曰閨閣無人哉。
贊曰。集至此。女人立化。蓋三人焉。金臺晃耀。亦上品之流矣。孰曰閨閣無人哉。
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馮氏夫人
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宋廣平郡夫人馮氏。少多病。慈受深禪師。教以齋戒念佛。諦信力行十年不怠。忽厭世。人怪之曰。清淨界中。失念至此。支那緣盡。行即西歸。何怪之有。臨終氣絕復甦。謂家人曰。吾已歸淨土。見佛境界。與華嚴十六觀經所說不異。已而長逝。三日後舉屍如生。異香芬馥。
宋廣平郡夫人馮氏。少多病。慈受深禪師。教以齋戒念佛。諦信力行十年不怠。忽厭世。人怪之曰。清淨界中。失念至此。支那緣盡。行即西歸。何怪之有。臨終氣絕復甦。謂家人曰。吾已歸淨土。見佛境界。與華嚴十六觀經所說不異。已而長逝。三日後舉屍如生。異香芬馥。
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王氏女
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宋吉安王氏女。日誦彌陀金剛觀音諸經念佛。求度母死既殮。惡血滴瀝。女發誓云。若我孝心。願臭氣不作。言訖流血即止。父娶後室。與同修淨業。後得疾。請僧說淨土觀法。忽索衣吉祥而臥。攬觀音手所執幡。寂然不動。母篩灰於地。以驗受生。見灰中出蓮花數朵。
宋吉安王氏女。日誦彌陀金剛觀音諸經念佛。求度母死既殮。惡血滴瀝。女發誓云。若我孝心。願臭氣不作。言訖流血即止。父娶後室。與同修淨業。後得疾。請僧說淨土觀法。忽索衣吉祥而臥。攬觀音手所執幡。寂然不動。母篩灰於地。以驗受生。見灰中出蓮花數朵。
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周氏
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宋周氏妙聰。周元卿之女也。因感其母華臺往生之瑞。篤志念佛。期生安養。病中請僧行懺。自見其身。著新淨衣。在樓閣上。作禮念佛。謂家人曰。勤修淨業。西方相待。右脅西向而逝。
宋周氏妙聰。周元卿之女也。因感其母華臺往生之瑞。篤志念佛。期生安養。病中請僧行懺。自見其身。著新淨衣。在樓閣上。作禮念佛。謂家人曰。勤修淨業。西方相待。右脅西向而逝。
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周行婆
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宋周行婆。太平州人。早年念佛。精專弗替。一夕胡跪念佛。泊然而化。隣人見數僧引婆騰空西去。
宋周行婆。太平州人。早年念佛。精專弗替。一夕胡跪念佛。泊然而化。隣人見數僧引婆騰空西去。
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陸氏宜人
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宋宜人陸氏。錢塘人。朝請王璵妻也。甞誦法華。篤意淨土。禮懺一會。念佛萬聲凡三十年。因微疾忽聞天鼓自鳴。人方驚異。即面西端坐。雙手結印而逝。
宋宜人陸氏。錢塘人。朝請王璵妻也。甞誦法華。篤意淨土。禮懺一會。念佛萬聲凡三十年。因微疾忽聞天鼓自鳴。人方驚異。即面西端坐。雙手結印而逝。
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贊曰。結印而逝。不獨僧中有之。在女人亦屢見焉。皆心不散亂。身不放逸之祥徵也。嗚呼。為女人者。能倣此。每日至誠禮懺一會。念佛萬聲三十年。不異其心。吾為伊保任。決生淨土。
贊曰。結印而逝。不獨僧中有之。在女人亦屢見焉。皆心不散亂。身不放逸之祥徵也。嗚呼。為女人者。能倣此。每日至誠禮懺一會。念佛萬聲三十年。不異其心。吾為伊保任。決生淨土。
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龔氏
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宋錢塘龔氏。晝來念佛。誦彌陀經。後有疾。請亨律師指示。陳說未終端坐而化。老妾于氏。亦念佛不輟。一夕夢。龔氏告云。我已生淨土。汝七日當生。至期而逝。
宋錢塘龔氏。晝來念佛。誦彌陀經。後有疾。請亨律師指示。陳說未終端坐而化。老妾于氏。亦念佛不輟。一夕夢。龔氏告云。我已生淨土。汝七日當生。至期而逝。
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朱氏
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宋霅川朱氏。念佛三十年。忽斷食四十日。唯飲水念佛。夢三僧各執蓮花謂曰。吾先為汝種此花。今當往生。既窹請僧助念。端坐而逝。
宋霅川朱氏。念佛三十年。忽斷食四十日。唯飲水念佛。夢三僧各執蓮花謂曰。吾先為汝種此花。今當往生。既窹請僧助念。端坐而逝。
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項氏
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宋項氏。名妙智。鄞縣人。寡居二女悉令為尼。精勤念佛。一日忽曰。我欲坐脫。錯與作棺。女曰。佛用金棺。無嫌也。母喜俄而異香滿室。西向結印。微咲而逝。
宋項氏。名妙智。鄞縣人。寡居二女悉令為尼。精勤念佛。一日忽曰。我欲坐脫。錯與作棺。女曰。佛用金棺。無嫌也。母喜俄而異香滿室。西向結印。微咲而逝。
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裴氏女
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宋汾陽裴氏女。專志念佛。報盡日。索火焚香言。佛以蓮臺迎我。我當往生。已而天花飛墜。安坐而化。
宋汾陽裴氏女。專志念佛。報盡日。索火焚香言。佛以蓮臺迎我。我當往生。已而天花飛墜。安坐而化。
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沈氏
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宋沈氏。慈溪人。自幼蔬食念佛。歸章氏一心不變。施米貸被以濟饑凍。後微疾。念佛尤力。忽見佛菩薩諸天聖眾。普現目前。燈光千點。纍纍然狀若虹橋。即日吉祥而逝。
宋沈氏。慈溪人。自幼蔬食念佛。歸章氏一心不變。施米貸被以濟饑凍。後微疾。念佛尤力。忽見佛菩薩諸天聖眾。普現目前。燈光千點。纍纍然狀若虹橋。即日吉祥而逝。
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孫氏
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宋四明孫氏。寡居念佛。三十年不懈。一日微恙。夢八僧繞行懺宮。己身掛縵衣。隨僧行。既覺沐浴淨衣。請僧行懺。於大眾前。端坐誦經。至一心不亂。左手結印而逝。遠近皆聞空中樂音。
宋四明孫氏。寡居念佛。三十年不懈。一日微恙。夢八僧繞行懺宮。己身掛縵衣。隨僧行。既覺沐浴淨衣。請僧行懺。於大眾前。端坐誦經。至一心不亂。左手結印而逝。遠近皆聞空中樂音。
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樓氏
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宋樓氏慧靜。適寺簿周元卿。甞披玩傳燈。發明見地。尤以淨業為真修。念佛不輟。晚年被疾。忽見蓮臺紫色。化佛無數。異香滿室。語家人亟令念佛。頃刻而化。
宋樓氏慧靜。適寺簿周元卿。甞披玩傳燈。發明見地。尤以淨業為真修。念佛不輟。晚年被疾。忽見蓮臺紫色。化佛無數。異香滿室。語家人亟令念佛。頃刻而化。
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秦氏
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宋秦氏淨堅。家松江厭惡女身。與夫各處。精持齋戒。閱華嚴法華光明般若經。無虛日。晨昏修彌陀懺。禮佛千拜久之。有光明入室。面西安坐而終。
宋秦氏淨堅。家松江厭惡女身。與夫各處。精持齋戒。閱華嚴法華光明般若經。無虛日。晨昏修彌陀懺。禮佛千拜久之。有光明入室。面西安坐而終。
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鍾婆
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宋嘉禾鍾婆。誦彌陀經念佛。二十年為常課。一日語子曰。見大白蓮華無數。眾聖在此。端坐聳身而化。
宋嘉禾鍾婆。誦彌陀經念佛。二十年為常課。一日語子曰。見大白蓮華無數。眾聖在此。端坐聳身而化。
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孫氏
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宋錢唐孫氏女。常念佛持呪。因病請清照律師。至謂曰。久病厭世願求往生。師為談淨土因緣。大喜至夜夢。師持藥一盞服之。流汗身心輕安。三日後語侍人曰。迦葉尊者來此。好金蓮華座。即瞑目結印而化。
宋錢唐孫氏女。常念佛持呪。因病請清照律師。至謂曰。久病厭世願求往生。師為談淨土因緣。大喜至夜夢。師持藥一盞服之。流汗身心輕安。三日後語侍人曰。迦葉尊者來此。好金蓮華座。即瞑目結印而化。
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梁氏
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宋梁氏女。居汾陽。兩目俱盲。遇沙門勸令念佛。越三年雙目開明。後忽見佛菩薩幡蓋來迎。即日命終。
宋梁氏女。居汾陽。兩目俱盲。遇沙門勸令念佛。越三年雙目開明。後忽見佛菩薩幡蓋來迎。即日命終。
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黃婆
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宋潮山黃婆。持金剛法華。專心念佛。忽患痢疾。但飲水不食。隣菴僧善修。夢婆來謂曰。將往西方。越二日婆西向念佛。端坐而化。遠近皆見紅霞覆婆之屋。
宋潮山黃婆。持金剛法華。專心念佛。忽患痢疾。但飲水不食。隣菴僧善修。夢婆來謂曰。將往西方。越二日婆西向念佛。端坐而化。遠近皆見紅霞覆婆之屋。
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陳氏
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宋廣平陳氏。剪髮為出家相。朝夕念佛。四眾稱為道者。後病中集緇素念佛。兩日忽合掌。泊然而化。
宋廣平陳氏。剪髮為出家相。朝夕念佛。四眾稱為道者。後病中集緇素念佛。兩日忽合掌。泊然而化。
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崔婆
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宋東平梁氏乳媼崔婆。淄州人。平生茹素極愚。不能與同輩爭長短。主母晁夫人留意禪學。崔朝夕在旁。但誦阿彌陀佛。虔誠不少輟。不持數珠。莫知其幾千萬遍。年七十二得疾。洞泄不下床。然持念愈篤。忽若無事時。倡偈曰。西方一路好修行。上無條嶺。下無坑。去時不用。著鞋襪脚踏蓮花步步生。諷咏不絕口。人問何人語。曰我所作。曰婆婆何時可行。曰申時去。果以其時去。用僧法焚之。舌獨不化。如蓮花然。
宋東平梁氏乳媼崔婆。淄州人。平生茹素極愚。不能與同輩爭長短。主母晁夫人留意禪學。崔朝夕在旁。但誦阿彌陀佛。虔誠不少輟。不持數珠。莫知其幾千萬遍。年七十二得疾。洞泄不下床。然持念愈篤。忽若無事時。倡偈曰。西方一路好修行。上無條嶺。下無坑。去時不用。著鞋襪脚踏蓮花步步生。諷咏不絕口。人問何人語。曰我所作。曰婆婆何時可行。曰申時去。果以其時去。用僧法焚之。舌獨不化。如蓮花然。
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吳氏女
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宋吳氏縣君。齋戒清修。有侍女亦精進念佛。忽見金蓮捧足者三。數日見膝。又數日見身。又數日見其面目。中乃阿彌陀佛。左右則觀音勢至也。又悉見堂殿國界。皎如指掌。如是三載。常儼然在目。後忽感疾。自言往生乃終。
宋吳氏縣君。齋戒清修。有侍女亦精進念佛。忽見金蓮捧足者三。數日見膝。又數日見身。又數日見其面目。中乃阿彌陀佛。左右則觀音勢至也。又悉見堂殿國界。皎如指掌。如是三載。常儼然在目。後忽感疾。自言往生乃終。
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贊曰。吳氏女。時時見佛。有之乎。觀力精進。理固有之。但魔佛須辯。邪正或殊。女人遇此。當速質諸明者。
贊曰。吳氏女。時時見佛。有之乎。觀力精進。理固有之。但魔佛須辯。邪正或殊。女人遇此。當速質諸明者。
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鄭氏
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元鄭氏淨安。錢塘人。念佛日無虛度。得疾聞空中聲。曰汝行有期。毋得自怠。又見佛身金色。即奮起面西端坐。召其出家子義修。諷彌陀經。倏然而化。其女夢。母報曰。吾已得生淨土。可聞諸修師云。
元鄭氏淨安。錢塘人。念佛日無虛度。得疾聞空中聲。曰汝行有期。毋得自怠。又見佛身金色。即奮起面西端坐。召其出家子義修。諷彌陀經。倏然而化。其女夢。母報曰。吾已得生淨土。可聞諸修師云。
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周婆
周婆
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元鄞縣寶幢市周婆。精修淨土。遇歲首持不語。晝夜常坐。盡月而止。遇暑月則施茶湯。歷久不廢。一夕夢。大荷葉遍覆一市。覺自身持數珠行道葉上。既而微疾。隣人夜見幢幡寶蓋來入其家。黎明婆已合掌。念佛逝矣。
元鄞縣寶幢市周婆。精修淨土。遇歲首持不語。晝夜常坐。盡月而止。遇暑月則施茶湯。歷久不廢。一夕夢。大荷葉遍覆一市。覺自身持數珠行道葉上。既而微疾。隣人夜見幢幡寶蓋來入其家。黎明婆已合掌。念佛逝矣。
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薛氏
薛氏
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大明薛氏。武塘世族女也。生時母夢。長庚入懷。後歸周生子五人而寡。秉節自誓。供觀音大士。香煙結蓮花。人異之。專心淨業。好施不倦。念佛十五年如一日。萬曆丁亥五月得疾。醫進乳粥。確乎不許。遂絕粒屏藥石。至九月六日。延僧禮懺。且曰。四日足吾事畢矣。乃西向對彌陀像。晝夜繫念。囑諸子翊贊。禁諸婦女毋入。時正重九。取淨衣。點淨香水。洒禪椅。次早索水灌手。誦甘露真言。著所淨衣。戴誌公帽。長跪佛前念。然香讚佛偈。唱三歸依。禮三拜輪珠。念佛一百八遍。逮午趺坐。結印而化。神氣熙然。較生存。倍更開朗。一時在側者。俱聞蓮花香滿室中。諸子奉命入龕。觀者數千人。歡喜頂禮。其詳載諸本傳志云。
大明薛氏。武塘世族女也。生時母夢。長庚入懷。後歸周生子五人而寡。秉節自誓。供觀音大士。香煙結蓮花。人異之。專心淨業。好施不倦。念佛十五年如一日。萬曆丁亥五月得疾。醫進乳粥。確乎不許。遂絕粒屏藥石。至九月六日。延僧禮懺。且曰。四日足吾事畢矣。乃西向對彌陀像。晝夜繫念。囑諸子翊贊。禁諸婦女毋入。時正重九。取淨衣。點淨香水。洒禪椅。次早索水灌手。誦甘露真言。著所淨衣。戴誌公帽。長跪佛前念。然香讚佛偈。唱三歸依。禮三拜輪珠。念佛一百八遍。逮午趺坐。結印而化。神氣熙然。較生存。倍更開朗。一時在側者。俱聞蓮花香滿室中。諸子奉命入龕。觀者數千人。歡喜頂禮。其詳載諸本傳志云。
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贊曰。母遺命具龕。無棺槨。無迎殺神。無燒紙錢。無殺牲以祭。諸子悉隨順不二。吾聞。昔有臨終坐脫者。子恐乖名教。拽其足伸之。父忽躍臂捶子。子懼曰。助父坐脫耳。視今日周氏諸子。為何如。先是母以殘息。待予至授戒。予適稽緩。母曰。時至不可待矣。即化去。人以為恨。寧知予未下船舷。羯磨已竟。噫諸上善人。同會一處。周氏之母子。不其然歟。
贊曰。母遺命具龕。無棺槨。無迎殺神。無燒紙錢。無殺牲以祭。諸子悉隨順不二。吾聞。昔有臨終坐脫者。子恐乖名教。拽其足伸之。父忽躍臂捶子。子懼曰。助父坐脫耳。視今日周氏諸子。為何如。先是母以殘息。待予至授戒。予適稽緩。母曰。時至不可待矣。即化去。人以為恨。寧知予未下船舷。羯磨已竟。噫諸上善人。同會一處。周氏之母子。不其然歟。
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許氏婦
許氏婦
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大明許氏婦。杭郡人。生平恭順質實。惟以念佛為事。將卒呼家人與訣別。著淨衣端坐。手執天目白花。自簪之。安然而逝。
大明許氏婦。杭郡人。生平恭順質實。惟以念佛為事。將卒呼家人與訣別。著淨衣端坐。手執天目白花。自簪之。安然而逝。
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總論
總論
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極樂國土。實無女人。女既得生。悉具大丈夫相。今人繪九品圖。而作女相者非也。殆存其本因。以彰雜類之同生耳。清淨界中。覓男相尚不可得。況女相乎。雖然女更有三病焉。孝翁姑不如其父母一也。御婢僕不如其子孫二也。知布施而不知息其貪心。知慕男身。而不知革其女習。知奔走寺宇恭事沙門。而不知反求諸己三也。明於此三未出娑婆。而居然比丘矣。夫何慮不生淨土。
極樂國土。實無女人。女既得生。悉具大丈夫相。今人繪九品圖。而作女相者非也。殆存其本因。以彰雜類之同生耳。清淨界中。覓男相尚不可得。況女相乎。雖然女更有三病焉。孝翁姑不如其父母一也。御婢僕不如其子孫二也。知布施而不知息其貪心。知慕男身。而不知革其女習。知奔走寺宇恭事沙門。而不知反求諸己三也。明於此三未出娑婆。而居然比丘矣。夫何慮不生淨土。
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惡人往生類
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張善和
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唐張善和。殺牛為業。臨終見群牛。作人語索命。於是大怖。喚其妻云。速延僧為我懺悔。僧至諭之曰。觀經中說。臨終惡相現者。至心念佛即得往生。和云。地獄至急。不暇取香爐矣。即以右手擎火。左手拈香。面西專切稱佛。未滿十聲。自言佛來迎我。即化去。
唐張善和。殺牛為業。臨終見群牛。作人語索命。於是大怖。喚其妻云。速延僧為我懺悔。僧至諭之曰。觀經中說。臨終惡相現者。至心念佛即得往生。和云。地獄至急。不暇取香爐矣。即以右手擎火。左手拈香。面西專切稱佛。未滿十聲。自言佛來迎我。即化去。
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贊曰。觀其地獄至急。手作香爐蓋勢迫。情極懇苦精誠。更無第二念矣。雖云十念寧不遠過悠悠者百千萬億念。決定往生理實如是。或疑菩薩示現者容有之。而不盡然也。
贊曰。觀其地獄至急。手作香爐蓋勢迫。情極懇苦精誠。更無第二念矣。雖云十念寧不遠過悠悠者百千萬億念。決定往生理實如是。或疑菩薩示現者容有之。而不盡然也。
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張鍾馗
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唐張鍾馗。殺鷄為業。病革見緋衣人。驅群雞啄之。血流被面。痛不可忍。有僧為設佛像教令念佛。頃之香氣滿室。恬然而逝。
唐張鍾馗。殺鷄為業。病革見緋衣人。驅群雞啄之。血流被面。痛不可忍。有僧為設佛像教令念佛。頃之香氣滿室。恬然而逝。
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雄俊
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唐雄俊。寓成都。膽勇過人。不守戒律。甞罷道從戎。尋復為僧。因聞經言。一稱佛名。滅八十億劫生死重罪。乃大喜曰。賴有此耳。自是雖為惡。而念佛不輟。丁未二月暴亡。經宿忽甦。言至冥司。主者曰。誤追汝。然汝念佛。本無深信。今還人世。宜倍精進。人以為地獄漏網。既而入山。齋戒念佛越四年。辛亥三月。緇輩咸集告曰。吾時至矣。爾輩還城見吾親知。為吾語曰。俊以念佛得生淨土。毋以為地獄漏網人也。語笑之間。端坐而化。
唐雄俊。寓成都。膽勇過人。不守戒律。甞罷道從戎。尋復為僧。因聞經言。一稱佛名。滅八十億劫生死重罪。乃大喜曰。賴有此耳。自是雖為惡。而念佛不輟。丁未二月暴亡。經宿忽甦。言至冥司。主者曰。誤追汝。然汝念佛。本無深信。今還人世。宜倍精進。人以為地獄漏網。既而入山。齋戒念佛越四年。辛亥三月。緇輩咸集告曰。吾時至矣。爾輩還城見吾親知。為吾語曰。俊以念佛得生淨土。毋以為地獄漏網人也。語笑之間。端坐而化。
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贊曰。薰蕕不同器。寧有且造惡且念佛而得往生者乎。噫觀賴有此耳之一言。其於稱佛滅罪之語。蓋信入骨髓矣。即此一念。力重萬鈞。臨終轉業往生。又何疑哉。
贊曰。薰蕕不同器。寧有且造惡且念佛而得往生者乎。噫觀賴有此耳之一言。其於稱佛滅罪之語。蓋信入骨髓矣。即此一念。力重萬鈞。臨終轉業往生。又何疑哉。
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惟恭
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唐惟恭。住法性寺。慢上凌下。親狎非類。酒徒博侶。交集於門。暇則念佛。寺僧靈巋者。同惡相濟。里人為之語曰。靈巋造惡。惟恭繼跡。地獄千重。莫厭雙入。恭聞曰。我雖積業罪無所迯。然賴淨土教主。憫我愆尤。拔我塗炭。豈復墮惡道耶。乾寧二年病革。巋自外還見伶人數輩。少年麗服問所從來。答曰。西來迎恭上人耳。一人懷中出金瓶。瓶中蓮花其合如拳俄頃增長。如盤盂。光彩交映。望寺疾馳而忽不見。巋至寺聞鍾聲。恭已逝矣。
唐惟恭。住法性寺。慢上凌下。親狎非類。酒徒博侶。交集於門。暇則念佛。寺僧靈巋者。同惡相濟。里人為之語曰。靈巋造惡。惟恭繼跡。地獄千重。莫厭雙入。恭聞曰。我雖積業罪無所迯。然賴淨土教主。憫我愆尤。拔我塗炭。豈復墮惡道耶。乾寧二年病革。巋自外還見伶人數輩。少年麗服問所從來。答曰。西來迎恭上人耳。一人懷中出金瓶。瓶中蓮花其合如拳俄頃增長。如盤盂。光彩交映。望寺疾馳而忽不見。巋至寺聞鍾聲。恭已逝矣。
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瑩珂
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宋瑩珂。受業霅川瑤山。酒炙無所擇。忽自念梵行虧缺。恐從流轉。令同住取戒珠禪師所編往生傳讀之。凡讀一傳為一首肯。既而室中面西。設禪椅絕食。念佛越三日。夢佛告曰。汝尚壽十年。且當自勉。珂白佛言。設有百年。閻浮濁惡。易失正命。所願早生安養。奉事眾聖。佛言。汝志如是。後三日當迎汝。至期命眾。誦彌陀經。乃曰。佛及大眾俱至。寂然而化。
宋瑩珂。受業霅川瑤山。酒炙無所擇。忽自念梵行虧缺。恐從流轉。令同住取戒珠禪師所編往生傳讀之。凡讀一傳為一首肯。既而室中面西。設禪椅絕食。念佛越三日。夢佛告曰。汝尚壽十年。且當自勉。珂白佛言。設有百年。閻浮濁惡。易失正命。所願早生安養。奉事眾聖。佛言。汝志如是。後三日當迎汝。至期命眾。誦彌陀經。乃曰。佛及大眾俱至。寂然而化。
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仲明
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宋仲明。居山陰報恩寺。素無戒檢。因感疾。謂同學道寧曰。我今心識散亂。何藥可治。寧教以隨息念佛。明如所教。至七日力已困憊。寧又令想目前佛像。久之忽見二菩薩。次復見佛。瞑目而逝。
宋仲明。居山陰報恩寺。素無戒檢。因感疾。謂同學道寧曰。我今心識散亂。何藥可治。寧教以隨息念佛。明如所教。至七日力已困憊。寧又令想目前佛像。久之忽見二菩薩。次復見佛。瞑目而逝。
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吳瓊
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宋吳瓊。臨安人。先為僧。退道返俗。前後兩娶生二子。屠沽之事。靡所不為。常庖厨殺鷄鴨等。則持而唱云。阿彌陀佛子。奸脫此身去。連稱佛號。乃施刃。每切肉。念佛不輟。後目上生瘤。如鷄卵。遂大憂怖。搆草庵。分散其妻子。念佛禮懺。晝夜如不及。紹興二十三年。告人云。瓊來日戌時去也。人皆笑之。次晚以布衫換酒飲畢。書頌云。似酒皆空。問甚禪宗。今日珍重。明月清風。端坐合掌念佛。叫云。佛來。即化去。
宋吳瓊。臨安人。先為僧。退道返俗。前後兩娶生二子。屠沽之事。靡所不為。常庖厨殺鷄鴨等。則持而唱云。阿彌陀佛子。奸脫此身去。連稱佛號。乃施刃。每切肉。念佛不輟。後目上生瘤。如鷄卵。遂大憂怖。搆草庵。分散其妻子。念佛禮懺。晝夜如不及。紹興二十三年。告人云。瓊來日戌時去也。人皆笑之。次晚以布衫換酒飲畢。書頌云。似酒皆空。問甚禪宗。今日珍重。明月清風。端坐合掌念佛。叫云。佛來。即化去。
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金奭
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宋金奭。會稽人。網魚為業。忽猛省。持戒精進。日課佛號萬聲。久而弗替。後無疾。語家人云。阿彌陀佛。與二菩薩俱來迎我。我歸淨土去也。焚香端坐而化。邑人聞異香天樂。終日不散。
宋金奭。會稽人。網魚為業。忽猛省。持戒精進。日課佛號萬聲。久而弗替。後無疾。語家人云。阿彌陀佛。與二菩薩俱來迎我。我歸淨土去也。焚香端坐而化。邑人聞異香天樂。終日不散。
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贊曰。奭之事與善和鍾馗異。彼則生平造業。臨歿輸誠。此則預革前非。久修善業。往生品位。必過於二人矣。
贊曰。奭之事與善和鍾馗異。彼則生平造業。臨歿輸誠。此則預革前非。久修善業。往生品位。必過於二人矣。
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總論
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無邊苦海。岸在回頭。積劫幽宮。明存一炬。淨土之不遺惡人無惑也。雖然悟遷善之有門。而痛自怨艾可也。恃帶業之猶生。而安心造惡。僥倖於萬一不可也。古之惡人。以此為藥。今之惡人。執此成病。是故古之惡人。惡人之善人也。今之惡人。惡人之惡人也。悲夫。
無邊苦海。岸在回頭。積劫幽宮。明存一炬。淨土之不遺惡人無惑也。雖然悟遷善之有門。而痛自怨艾可也。恃帶業之猶生。而安心造惡。僥倖於萬一不可也。古之惡人。以此為藥。今之惡人。執此成病。是故古之惡人。惡人之善人也。今之惡人。惡人之惡人也。悲夫。
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畜生往生類
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龍子
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菩薩處胎經云。有一龍子。謂金翅鳥曰。我自受龍身。未曾殺生。觸嬈水性。壽終之後。當生阿彌陀佛國。
菩薩處胎經云。有一龍子。謂金翅鳥曰。我自受龍身。未曾殺生。觸嬈水性。壽終之後。當生阿彌陀佛國。
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贊曰。慈心不殺。淨業正因。龍受佛言。往生固其宜矣。
贊曰。慈心不殺。淨業正因。龍受佛言。往生固其宜矣。
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鸚鵡
鸚鵡
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唐貞元中。河東裴氏。畜鸚鵡。常念佛。過午不食。臨終十念氣絕。火化之得舍利十餘粒。烱然耀目。僧慧觀者。用陶甓建塔。以旌其異。成都尹韋臯為之記。有了空相於無念。留真骨於已斃之句云。
唐貞元中。河東裴氏。畜鸚鵡。常念佛。過午不食。臨終十念氣絕。火化之得舍利十餘粒。烱然耀目。僧慧觀者。用陶甓建塔。以旌其異。成都尹韋臯為之記。有了空相於無念。留真骨於已斃之句云。
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鴝鵒
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宋黃巖正等寺觀公。畜鴝鵒。能言常念佛不輟。一日立化穴上葬之。俄而舌端出紫蓮花一朵。靈芝律師甞為之讚。有立亡籠閉渾閒事。化紫蓮花也太奇之句焉。
宋黃巖正等寺觀公。畜鴝鵒。能言常念佛不輟。一日立化穴上葬之。俄而舌端出紫蓮花一朵。靈芝律師甞為之讚。有立亡籠閉渾閒事。化紫蓮花也太奇之句焉。
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又
又
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潭州人。有養鴝鵒者。常念佛既斃。以棺葬之。忽生蓮花一朵。自其口出有頌之者。云有一靈禽。號八哥。解隨僧口念彌陀。死埋平地蓮花發。人不回心爭奈何。
潭州人。有養鴝鵒者。常念佛既斃。以棺葬之。忽生蓮花一朵。自其口出有頌之者。云有一靈禽。號八哥。解隨僧口念彌陀。死埋平地蓮花發。人不回心爭奈何。
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贊曰。鸚鵡鴝鵒。人教以念佛。蓋常事耳。今胡不見往生。噫譬諸世人。均聞念佛之教。有信心念者。有輕心念者。是以念佛人多往生人少。彼鸚鵡鴝鵒。何獨不然乎。
贊曰。鸚鵡鴝鵒。人教以念佛。蓋常事耳。今胡不見往生。噫譬諸世人。均聞念佛之教。有信心念者。有輕心念者。是以念佛人多往生人少。彼鸚鵡鴝鵒。何獨不然乎。
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總論
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或謂。人靈而物蠢。云何禽畜而得往生。是不知。凡厥有情。皆具佛之靈覺。迷有厚薄。而分人畜。非靈蠢之不侔也。雉聽法華。而再世為僧。牛覩金容而死生天上。歷歷載諸傳記矣。況地獄鬼畜。皆生我剎。固法藏比丘之本願乎。所恨人見禽畜之往生。而恬無警悟。甘心五濁。束手輪迴。一息不來。易形於鱗羽。而不自知也。獨何為哉。
或謂。人靈而物蠢。云何禽畜而得往生。是不知。凡厥有情。皆具佛之靈覺。迷有厚薄。而分人畜。非靈蠢之不侔也。雉聽法華。而再世為僧。牛覩金容而死生天上。歷歷載諸傳記矣。況地獄鬼畜。皆生我剎。固法藏比丘之本願乎。所恨人見禽畜之往生。而恬無警悟。甘心五濁。束手輪迴。一息不來。易形於鱗羽。而不自知也。獨何為哉。
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續錄
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今時往生者。隨聞見續入。故另附二卷末。不分門類。不別先後。
今時往生者。隨聞見續入。故另附二卷末。不分門類。不別先後。
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僧明本
僧明本
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大明明本。通州靜嘉寺僧。素有高志。梵行清白。勤於講業。後輟講專心淨土。六時禮念。年久弗替。忽微恙。自知時至。告眾安然而化。異香七日。
大明明本。通州靜嘉寺僧。素有高志。梵行清白。勤於講業。後輟講專心淨土。六時禮念。年久弗替。忽微恙。自知時至。告眾安然而化。異香七日。
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朱綱少府
朱綱少府
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大明朱綱。京都人。業儒中鄉舉。三上春官不第。乃就職官二府致仕。專修淨土。日課佛三萬。十五年無少怠倦。臨終坐榻上。兩手擎珠。念佛不輟。異香滿室。乃云佛來也。連聲稱念而逝。
大明朱綱。京都人。業儒中鄉舉。三上春官不第。乃就職官二府致仕。專修淨土。日課佛三萬。十五年無少怠倦。臨終坐榻上。兩手擎珠。念佛不輟。異香滿室。乃云佛來也。連聲稱念而逝。
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于媼
于媼
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大明于媼。北京昌平州邵村民于貴之母。久積念佛。一日浣衣甚潔。謂其子曰。予將生淨土。子未信。至期取几置庭心。坐几上脫去。異香天樂。鄉人皆聞。
大明于媼。北京昌平州邵村民于貴之母。久積念佛。一日浣衣甚潔。謂其子曰。予將生淨土。子未信。至期取几置庭心。坐几上脫去。異香天樂。鄉人皆聞。
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顧居士
顧居士
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大明顧源。金陵人。自號寶幢居士。幼能詩善草書。中年一志淨業。後微疾。集僧俗道友。十念阿彌陀佛。唱和相續。語人云。我決定往生矣。人問何故。曰我見阿彌陀佛。身滿虛空。世界金色。佛以袈裟覆我。我身已坐蓮花中。時一眾聞蓮花香。諸子悲戀不已。居士曰。汝謂我往何處。何處即此處。此處若明何處不了。乃屏人曰。毋多言亂我心。空中諸佛迎我。三鼓行矣。至期怡然含咲而逝。少宗伯殷秋溟先生。為之傳云。
大明顧源。金陵人。自號寶幢居士。幼能詩善草書。中年一志淨業。後微疾。集僧俗道友。十念阿彌陀佛。唱和相續。語人云。我決定往生矣。人問何故。曰我見阿彌陀佛。身滿虛空。世界金色。佛以袈裟覆我。我身已坐蓮花中。時一眾聞蓮花香。諸子悲戀不已。居士曰。汝謂我往何處。何處即此處。此處若明何處不了。乃屏人曰。毋多言亂我心。空中諸佛迎我。三鼓行矣。至期怡然含咲而逝。少宗伯殷秋溟先生。為之傳云。
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贊曰。身已坐蓮花中。生則決定生也。何處即此處。去則實不去也。居士之生。當不在中下品矣。
贊曰。身已坐蓮花中。生則決定生也。何處即此處。去則實不去也。居士之生。當不在中下品矣。
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方氏
方氏
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大明方氏。諸生吳應道室也。三十而寡。守志歸佛。專修淨土。一老媼亦齋戒。相隨逐二十年。萬曆乙酉。時年五十矣。小疾呼老媼相對念佛不輟無一語及他務卒前一日。沐浴更衣。明晨然香禮佛。還坐一榻而逝。有子用先。第進士不妄語人也。為予道始末如此。
大明方氏。諸生吳應道室也。三十而寡。守志歸佛。專修淨土。一老媼亦齋戒。相隨逐二十年。萬曆乙酉。時年五十矣。小疾呼老媼相對念佛不輟無一語及他務卒前一日。沐浴更衣。明晨然香禮佛。還坐一榻而逝。有子用先。第進士不妄語人也。為予道始末如此。
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張母
張母
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大明張母。陶氏。為長水守約居士繼室。居士奉佛。母化之。日課誦無間。居士出禮普陀。母謂二子曰。吾平日參是心作佛是心是佛二語今始悟初四日吾行矣。及期端坐而逝。次日居士歸成殮。俄而棺上出青蓮花五朵。居士大駭異。自愧恒常與俱。不知其道行如此。遠近見聞。靡不嘆慕。
大明張母。陶氏。為長水守約居士繼室。居士奉佛。母化之。日課誦無間。居士出禮普陀。母謂二子曰。吾平日參是心作佛是心是佛二語今始悟初四日吾行矣。及期端坐而逝。次日居士歸成殮。俄而棺上出青蓮花五朵。居士大駭異。自愧恒常與俱。不知其道行如此。遠近見聞。靡不嘆慕。
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祖香
祖香
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大明祖香。江西新喻人。於山東龍潭寺。精修淨業。有居士王傑者。築菴延之。未幾語傑云。某日當歸家。眾苦留。香云。歸安養家耳。及期敷座西向坐逝。舉龕八山。化火自焚。
大明祖香。江西新喻人。於山東龍潭寺。精修淨業。有居士王傑者。築菴延之。未幾語傑云。某日當歸家。眾苦留。香云。歸安養家耳。及期敷座西向坐逝。舉龕八山。化火自焚。
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郭大林
郭大林
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大明郭大林。湯陰人。平生端潔雅素。出世為懷。遇僧教以念佛。遂一心淨土。年七十六。一日無疾。與子別云。明午當去。至日坐脫。
大明郭大林。湯陰人。平生端潔雅素。出世為懷。遇僧教以念佛。遂一心淨土。年七十六。一日無疾。與子別云。明午當去。至日坐脫。
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劉通志
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大明劉通志。京都人。精懇念佛。年五十二得疾。念益切。隣人李白齋先卒。通氣絕。自旦至午復甦。謂家人曰。適見一舟。云往淨土。乘舟三十六人。白齋與焉。我亦一數。但衣未鮮潔。又忘帶念珠。命我易衣取珠。舟艤相待。家人急為易衣。珠掛其項須臾而逝。
大明劉通志。京都人。精懇念佛。年五十二得疾。念益切。隣人李白齋先卒。通氣絕。自旦至午復甦。謂家人曰。適見一舟。云往淨土。乘舟三十六人。白齋與焉。我亦一數。但衣未鮮潔。又忘帶念珠。命我易衣取珠。舟艤相待。家人急為易衣。珠掛其項須臾而逝。
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孫氏母
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大明中官孫名之母。一生齋戒念佛。年老微恙。自知時至。告其子。欲坐脫。子哀泣止之不得。乃為作龕。至期入龕。安坐化去。
大明中官孫名之母。一生齋戒念佛。年老微恙。自知時至。告其子。欲坐脫。子哀泣止之不得。乃為作龕。至期入龕。安坐化去。
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唐體如文學
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大明唐延任。浙之蘭溪人。號體如居士。孝友醇慤。出自天性。少遊黌校有聲。已而覺世無常。傾心至道。參雲棲。受念佛三昧。遂力行之。凡十三年如一日。唯篤志以西方為歸。萬曆癸卯。值耳順。仲冬之旦。忽謂諸子曰。新春十有一日吾行矣。數日前禮誦如平時。至期盥漱整衣端坐。手結印。口稱佛名。含咲而逝。如入禪定。
大明唐延任。浙之蘭溪人。號體如居士。孝友醇慤。出自天性。少遊黌校有聲。已而覺世無常。傾心至道。參雲棲。受念佛三昧。遂力行之。凡十三年如一日。唯篤志以西方為歸。萬曆癸卯。值耳順。仲冬之旦。忽謂諸子曰。新春十有一日吾行矣。數日前禮誦如平時。至期盥漱整衣端坐。手結印。口稱佛名。含咲而逝。如入禪定。
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贊曰。居士將入滅。諸子請曰。大人臨終一段因緣。當聞之雲棲。入往生傳否。居士謂。必以報吾師。然勿為裝飾。據事直陳。至於入傳不入傳。師自有見。切勿以不入傳而有慍色而有慍意。嗟乎。即是可以觀所養矣。平生於淨土諦信不貳。含咲而逝。往生何疑焉。
贊曰。居士將入滅。諸子請曰。大人臨終一段因緣。當聞之雲棲。入往生傳否。居士謂。必以報吾師。然勿為裝飾。據事直陳。至於入傳不入傳。師自有見。切勿以不入傳而有慍色而有慍意。嗟乎。即是可以觀所養矣。平生於淨土諦信不貳。含咲而逝。往生何疑焉。
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楊嘉禕文學
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大明楊嘉禕字邦華。泰和人。世家子也。年十三持不殺戒。蚤虱無所傷。二十三肄業南雍。俄疾作。以萬曆乙巳仲冬十九日卒。卒之先夢遊地獄。見地藏大士於冥陽殿。覺而放諸生命。延僧誦經念佛。謂人曰吾將逝矣。青蓮花現吾前。得非淨土境乎。遂晝夜念佛不輟。命息燭曰。汝輩假燭為明。吾不須燭。常在光明中耳。問何所見。曰蓮開四色。問見彌陀否。曰見彌陀現千丈身。問觀音。曰身與彌陀等。問勢至。曰不見也。言訖忽躍起拈香。連聲語曰。彌陀經功德不可說。不可說。不可說。吾已得上品矣。寂然而逝。
大明楊嘉禕字邦華。泰和人。世家子也。年十三持不殺戒。蚤虱無所傷。二十三肄業南雍。俄疾作。以萬曆乙巳仲冬十九日卒。卒之先夢遊地獄。見地藏大士於冥陽殿。覺而放諸生命。延僧誦經念佛。謂人曰吾將逝矣。青蓮花現吾前。得非淨土境乎。遂晝夜念佛不輟。命息燭曰。汝輩假燭為明。吾不須燭。常在光明中耳。問何所見。曰蓮開四色。問見彌陀否。曰見彌陀現千丈身。問觀音。曰身與彌陀等。問勢至。曰不見也。言訖忽躍起拈香。連聲語曰。彌陀經功德不可說。不可說。不可說。吾已得上品矣。寂然而逝。
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贊曰。邦華好學天植。書無所不讀。已獨潛心於內典。又獨加意於內典之淨土法門。其臨沒也。謂彌陀經功德不可說。而三稱之。見之真故。言之切也。仲兄嘉祚。傳其事。而矢之曰。予所誑語墮拔舌獄。其亦見真而言切歟。不信淨土者可思已。
贊曰。邦華好學天植。書無所不讀。已獨潛心於內典。又獨加意於內典之淨土法門。其臨沒也。謂彌陀經功德不可說。而三稱之。見之真故。言之切也。仲兄嘉祚。傳其事。而矢之曰。予所誑語墮拔舌獄。其亦見真而言切歟。不信淨土者可思已。
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郝熙載文學
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大明郝熙載。錢塘人。法名廣定。生平忠信不欺。以德行稱於黌校。晚歸佛。禪誦夙夜匪懈。萬曆辛亥春二月得疾。每睡覺云。吾夢於山中求見佛。佛未見。見百鳥叢集。如是累日。至二十七食時。忽舉首視窓外。謂其子世翰曰。今日別是一乾坤矣。顧家人為置銀錢。俄而曰。吾向恐見官備用。今無用此。三鼓云。有二童子來迎。佛坐蓮花臺現吾前。吾往矣。吉祥而逝。
大明郝熙載。錢塘人。法名廣定。生平忠信不欺。以德行稱於黌校。晚歸佛。禪誦夙夜匪懈。萬曆辛亥春二月得疾。每睡覺云。吾夢於山中求見佛。佛未見。見百鳥叢集。如是累日。至二十七食時。忽舉首視窓外。謂其子世翰曰。今日別是一乾坤矣。顧家人為置銀錢。俄而曰。吾向恐見官備用。今無用此。三鼓云。有二童子來迎。佛坐蓮花臺現吾前。吾往矣。吉祥而逝。
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朱氏
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大明陳母朱氏。吳郡嘉定人。濬川居士室也。孝慈天植。素向三寶。年八十一。其子參雲棲歸。導以念佛往生。遂篤志淨業。越二載示疾。卒之前三日。堂前大呼母名者三。母云。有二青衣在此。時病久孱困。忽躍起竪脊端坐。諸子勸其寢息。乃吉祥而逝。迎尸中堂。仰臥之。尸自轉西向。一時駭異。以為精誠所感致云。
大明陳母朱氏。吳郡嘉定人。濬川居士室也。孝慈天植。素向三寶。年八十一。其子參雲棲歸。導以念佛往生。遂篤志淨業。越二載示疾。卒之前三日。堂前大呼母名者三。母云。有二青衣在此。時病久孱困。忽躍起竪脊端坐。諸子勸其寢息。乃吉祥而逝。迎尸中堂。仰臥之。尸自轉西向。一時駭異。以為精誠所感致云。
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贊曰。郝父陳母。俱有青衣童子之祥。當生人天。既而一則佛現蓮臺。一則不忘西向。又當生淨土。二相俱時。生方未可定也。即不生。生且不遠矣。
贊曰。郝父陳母。俱有青衣童子之祥。當生人天。既而一則佛現蓮臺。一則不忘西向。又當生淨土。二相俱時。生方未可定也。即不生。生且不遠矣。
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徐氏
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大明陸母徐氏。嘉定人。孀居刻志淨業。夫昔有千金出貸。焚券不取。奩飾罄以施人。恒于佛所禮誦不輟。如是者十載。一夕忽呼侍人曰。看東方光發否。我往生時至矣。汝輩可助我。遂高聲念佛。合掌而逝。
大明陸母徐氏。嘉定人。孀居刻志淨業。夫昔有千金出貸。焚券不取。奩飾罄以施人。恒于佛所禮誦不輟。如是者十載。一夕忽呼侍人曰。看東方光發否。我往生時至矣。汝輩可助我。遂高聲念佛。合掌而逝。
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戈廣泰居士
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大明戈以安。法名廣泰。錢塘人。性至孝。素積善行。而深自鞱晦。不求人知。晚歲精誠奉佛。與靈芝僧玄素。結春秋二社念佛。誦華嚴五經。忽謂人曰。吾大限將至。當為西歸資糧。遂自室課誦。昕夕不輟。預定歸期於臘月二十一日。前二夕。母子環視悲哽。居士咲曰。生必有滅。奚悲為。吾方凝神淨域。面覲彌陀。若等慎勿以情愛亂我正念。諄諄惟囑玄素。助念無間雜語。至期寂然而逝。
大明戈以安。法名廣泰。錢塘人。性至孝。素積善行。而深自鞱晦。不求人知。晚歲精誠奉佛。與靈芝僧玄素。結春秋二社念佛。誦華嚴五經。忽謂人曰。吾大限將至。當為西歸資糧。遂自室課誦。昕夕不輟。預定歸期於臘月二十一日。前二夕。母子環視悲哽。居士咲曰。生必有滅。奚悲為。吾方凝神淨域。面覲彌陀。若等慎勿以情愛亂我正念。諄諄惟囑玄素。助念無間雜語。至期寂然而逝。
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贊曰。僧入冥見居士。晏坐靜室。經籍盈几。庭多紫竹石峯。清絕如洞天。夫居士宜生極樂。胡為尚在冥境。意者平日志切誦經。經願未滿。滿願而後往生歟。
贊曰。僧入冥見居士。晏坐靜室。經籍盈几。庭多紫竹石峯。清絕如洞天。夫居士宜生極樂。胡為尚在冥境。意者平日志切誦經。經願未滿。滿願而後往生歟。
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杜居士
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大明杜居士。順天府宛平縣人。隱西山瑞光寺側古齋堂中。置家事不問。三十年專志念佛。予鄉人童廣策詣之。居士問所從來。答曰杭州。曰君杭人。識雲棲宏公否。策答曰。吾師也。居士合掌念佛。更無他語。將終禮懺九日。至懺文懇切處。輒流涕哽咽。遂絕食惟飲水少許。懺畢坐脫。浹旬顏貌如生。人望見有五色彩雲。盤旋屋上云。
大明杜居士。順天府宛平縣人。隱西山瑞光寺側古齋堂中。置家事不問。三十年專志念佛。予鄉人童廣策詣之。居士問所從來。答曰杭州。曰君杭人。識雲棲宏公否。策答曰。吾師也。居士合掌念佛。更無他語。將終禮懺九日。至懺文懇切處。輒流涕哽咽。遂絕食惟飲水少許。懺畢坐脫。浹旬顏貌如生。人望見有五色彩雲。盤旋屋上云。
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孫大玗居士
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大明孫叔子。法名大玗。自幼警敏端確。年十二隨父鏡吾居士。奉四十八願彌陀像。入雲棲。因受五戒。歸而斷葷血。息交遊罷呫嗶。矢志念佛。誓取金臺。而勤苦不惜身命。俄而見兩比丘持蓮花以一心淨土印可。復見化人。誦金剛經一晝夜。乃矍然起坐曰。彌陀觀音皆來迎我。結金剛拳印。大呼阿彌陀佛數聲。泊然而寂。時萬曆辛亥十一月十一日也。有淨土十二時歌傳世。詳具吳太史西生傳中。
大明孫叔子。法名大玗。自幼警敏端確。年十二隨父鏡吾居士。奉四十八願彌陀像。入雲棲。因受五戒。歸而斷葷血。息交遊罷呫嗶。矢志念佛。誓取金臺。而勤苦不惜身命。俄而見兩比丘持蓮花以一心淨土印可。復見化人。誦金剛經一晝夜。乃矍然起坐曰。彌陀觀音皆來迎我。結金剛拳印。大呼阿彌陀佛數聲。泊然而寂。時萬曆辛亥十一月十一日也。有淨土十二時歌傳世。詳具吳太史西生傳中。
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贊曰。吳太史觀我居士。稱玗室歲產瑞芝。卒之歲。有大如斗者。如金如玉。如赤白輪。往生之祥可徵矣。為作孫叔子西生傳。太史長者。言無虛妄。因錄之。
贊曰。吳太史觀我居士。稱玗室歲產瑞芝。卒之歲。有大如斗者。如金如玉。如赤白輪。往生之祥可徵矣。為作孫叔子西生傳。太史長者。言無虛妄。因錄之。
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吳居士
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大明吳居士。仁和人。諱大恩別號仰竹。生平孝友誠篤。好行陰德。放生救苦。恤隣代逋。遂感陰霾遇光舟危返風種種善報。而虔心內教。晨夕誦經。稱念阿彌陀佛。精進無倦萬曆四十年五月初三日別眾。跏趺端坐而逝。室有香氣神色煥然。詳具印持嚴君所作傳云。
大明吳居士。仁和人。諱大恩別號仰竹。生平孝友誠篤。好行陰德。放生救苦。恤隣代逋。遂感陰霾遇光舟危返風種種善報。而虔心內教。晨夕誦經。稱念阿彌陀佛。精進無倦萬曆四十年五月初三日別眾。跏趺端坐而逝。室有香氣神色煥然。詳具印持嚴君所作傳云。
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吳居士
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大明吳居士。新安世家也。諱繼勛字用卿。別號十如居士。賦性沈毅質如木。直如矢。好行種種善事。嗜之而不厭如甘露。晚歲耽心內典。持往生呪。稱念阿彌陀佛洪名。日有定課。歷寒暑純一無間。甞墮江中足若有物憑藉。漂十里躍而登舟。眾以為佛力所感。忽患背疽危。甚人不堪其憂。居士陶然談笑。自如若無疾苦者。俄而正念示寂。厥子𬾕章子輿氏所謂善信人也。言無虛妄。其所述行狀如是。
大明吳居士。新安世家也。諱繼勛字用卿。別號十如居士。賦性沈毅質如木。直如矢。好行種種善事。嗜之而不厭如甘露。晚歲耽心內典。持往生呪。稱念阿彌陀佛洪名。日有定課。歷寒暑純一無間。甞墮江中足若有物憑藉。漂十里躍而登舟。眾以為佛力所感。忽患背疽危。甚人不堪其憂。居士陶然談笑。自如若無疾苦者。俄而正念示寂。厥子𬾕章子輿氏所謂善信人也。言無虛妄。其所述行狀如是。
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往生集卷之二
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