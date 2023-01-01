往生集卷之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生集卷之二

古杭雲棲寺沙門袾宏輯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古杭雲棲寺沙門袾宏輯

王臣往生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王臣往生類

烏萇國王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏萇國王

烏萇國王。萬機之暇。雅好佛法。甞謂侍臣曰。朕為國王。雖享福樂。不免無常。聞西方淨土。可以棲神。朕當發願求生彼國。於是六時行道念佛。每供佛飯僧。王及夫人。躬自行膳。三十年不廢。臨崩容色愉悅化佛來迎。祥瑞不一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏萇國王。萬機之暇。雅好佛法。甞謂侍臣曰。朕為國王。雖享福樂。不免無常。聞西方淨土。可以棲神。朕當發願求生彼國。於是六時行道念佛。每供佛飯僧。王及夫人。躬自行膳。三十年不廢。臨崩容色愉悅化佛來迎。祥瑞不一。

贊曰。末世聞法信受。無位者多。有位者少。有位而極於尊貴者倍復少。所以者何。位彌高則欲彌廣。欲彌廣則染彌重。勢所恒然。鮮克免者今也。享南面之樂。不忘西方之歸。非宿植勝因。何以致此。雖然自古及今。帝王之留神內典者。奚不錄。曰茲傳淨土。意有所專主。故不泛紀云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。末世聞法信受。無位者多。有位者少。有位而極於尊貴者倍復少。所以者何。位彌高則欲彌廣。欲彌廣則染彌重。勢所恒然。鮮克免者今也。享南面之樂。不忘西方之歸。非宿植勝因。何以致此。雖然自古及今。帝王之留神內典者。奚不錄。曰茲傳淨土。意有所專主。故不泛紀云。

宋世子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋世子

宋魏世子。父子三人。俱修西方。惟妻不修。女年十四死。七日更生啟母云。兒見西方七寶池上。父兄三人已有蓮花。沒當生彼。母獨無。是以暫歸相報。幸母留意。母感女言。頓發信心。念佛不倦。後命終亦生安養云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋魏世子。父子三人。俱修西方。惟妻不修。女年十四死。七日更生啟母云。兒見西方七寶池上。父兄三人已有蓮花。沒當生彼。母獨無。是以暫歸相報。幸母留意。母感女言。頓發信心。念佛不倦。後命終亦生安養云。

贊曰。始乏淨緣。終生樂國。信不信故也。經云惟除不信諒夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。始乏淨緣。終生樂國。信不信故也。經云惟除不信諒夫。

劉遺民參軍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉遺民參軍

晉劉遺民。彭城人。漢楚元王之後。少孤事母以孝聞。自負其才。不侶流俗。初為府參軍。即隱去。謝安劉裕交薦不就。旌其號曰遺民。入廬山預遠公蓮社。著念佛三昧詩。以表專志。甞於定中。見佛光照地。皆作金色。居十五年。又見阿彌陀佛。玉毫光照。垂手慰接。遺民懇曰。安得如來為我摩頂覆我以衣。俄而佛為摩頂。引袈裟被之。他日又見。入七寶池。蓮花青白。其水湛然。一人項有圓光。胸出卍字。指池水曰。八功德水。汝可飲之。遺民飲水甘美。及寤猶覺。異香發於毛孔。乃告眾曰。吾淨土之緣至矣。對像焚香再拜。祝曰。我以釋迦遺教。故知有阿彌陀佛。此香供養釋迦如來。次供阿彌陀佛及妙法華經。願一切有情。俱生淨土。言訖面西。合掌而逝。時義熙六年也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉劉遺民。彭城人。漢楚元王之後。少孤事母以孝聞。自負其才。不侶流俗。初為府參軍。即隱去。謝安劉裕交薦不就。旌其號曰遺民。入廬山預遠公蓮社。著念佛三昧詩。以表專志。甞於定中。見佛光照地。皆作金色。居十五年。又見阿彌陀佛。玉毫光照。垂手慰接。遺民懇曰。安得如來為我摩頂覆我以衣。俄而佛為摩頂。引袈裟被之。他日又見。入七寶池。蓮花青白。其水湛然。一人項有圓光。胸出卍字。指池水曰。八功德水。汝可飲之。遺民飲水甘美。及寤猶覺。異香發於毛孔。乃告眾曰。吾淨土之緣至矣。對像焚香再拜。祝曰。我以釋迦遺教。故知有阿彌陀佛。此香供養釋迦如來。次供阿彌陀佛及妙法華經。願一切有情。俱生淨土。言訖面西。合掌而逝。時義熙六年也。

贊曰。觀經敘淨業正因。以孝養父母為第一。故知。不孝之人。終日念佛。佛亦不喜。今遺民少盡孝養。而復深入三昧。屢感瑞徵。其往生品位高可知矣。在家修淨業者。此其為萬代師法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。觀經敘淨業正因。以孝養父母為第一。故知。不孝之人。終日念佛。佛亦不喜。今遺民少盡孝養。而復深入三昧。屢感瑞徵。其往生品位高可知矣。在家修淨業者。此其為萬代師法。

張野茂才 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張野茂才

晉張野。居潯陽。兼通華梵。尤善屬文。舉茂才。屢徵散騎常侍。俱不就。入廬山蓮社。修淨業。義熙十四年。與家人別。入室端坐而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉張野。居潯陽。兼通華梵。尤善屬文。舉茂才。屢徵散騎常侍。俱不就。入廬山蓮社。修淨業。義熙十四年。與家人別。入室端坐而逝。

張抗學士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張抗學士

宋張抗。積善向佛。誓誦大悲陀羅尼十萬遍。求生淨土。年六十餘。寢疾一心念佛。謂家人曰。西方淨土只在堂前。阿彌陀佛坐蓮花上。翁兒在金地禮佛。言訖念佛而逝。翁兒抗孫也。三歲而亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋張抗。積善向佛。誓誦大悲陀羅尼十萬遍。求生淨土。年六十餘。寢疾一心念佛。謂家人曰。西方淨土只在堂前。阿彌陀佛坐蓮花上。翁兒在金地禮佛。言訖念佛而逝。翁兒抗孫也。三歲而亡。

贊曰。心淨則西方觸目。心穢則地獄隨身。抗之淨心成就。堂前見佛何疑乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。心淨則西方觸目。心穢則地獄隨身。抗之淨心成就。堂前見佛何疑乎。

王仲回司士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王仲回司士

宋王仲回。官光州司士參軍。問無為子楊公曰。經中教人求生淨土。而祖師云。心是淨土。不必更求。如何。楊公答曰。試自忖量。若在佛境。則無淨無穢。何用求生。若未出眾生境。安可不至心念佛舍穢土而求生淨土乎。司士感悟。欣躍而去。後二年。楊公守丹陽。忽夢司士云。向蒙指示。今已得生。特來致謝。數日而訃至。言司士七日前預知時至。與宗黨言別而化。正感夢時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋王仲回。官光州司士參軍。問無為子楊公曰。經中教人求生淨土。而祖師云。心是淨土。不必更求。如何。楊公答曰。試自忖量。若在佛境。則無淨無穢。何用求生。若未出眾生境。安可不至心念佛舍穢土而求生淨土乎。司士感悟。欣躍而去。後二年。楊公守丹陽。忽夢司士云。向蒙指示。今已得生。特來致謝。數日而訃至。言司士七日前預知時至。與宗黨言別而化。正感夢時也。

馬子雲縣尉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬子雲縣尉

唐馬子雲。舉孝廉為涇邑尉。押租赴京。遭風舟溺被繫。乃專心念佛。五年遇赦。入南陵山寺隱居。一日謂人曰。吾一生精勤念佛。今西方業成。行且往生安養。明日沐浴新衣端坐合掌。異香滿戶。喜曰。佛來迎我。言已而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐馬子雲。舉孝廉為涇邑尉。押租赴京。遭風舟溺被繫。乃專心念佛。五年遇赦。入南陵山寺隱居。一日謂人曰。吾一生精勤念佛。今西方業成。行且往生安養。明日沐浴新衣端坐合掌。異香滿戶。喜曰。佛來迎我。言已而逝。

贊曰。身被繫。心念佛。終以赦免。即囚禁枷鎖。念觀音而得解脫者也。今五欲纏縛。豈非被繫。念佛一聲滅八十億劫生死重罪。豈非赦書。而束手五欲。不知念佛。抱罪永劫。終無赦時。悲哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。身被繫。心念佛。終以赦免。即囚禁枷鎖。念觀音而得解脫者也。今五欲纏縛。豈非被繫。念佛一聲滅八十億劫生死重罪。豈非赦書。而束手五欲。不知念佛。抱罪永劫。終無赦時。悲哉。

賈純仁郡倅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賈純仁郡倅

宋賈純仁。霅川人。官郢州倅。潛心淨業。長齋念佛。因微疾。西向宴坐而逝。頂上白光圓相。異香滿室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋賈純仁。霅川人。官郢州倅。潛心淨業。長齋念佛。因微疾。西向宴坐而逝。頂上白光圓相。異香滿室。

張迪助教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張迪助教

宋張迪。錢塘人。官助教。從圓淨律師。受菩薩戒。咨問淨業法門。篤志修持。誓生安養。每念佛時。揚聲勇猛。至失音猶不已。一日謂圓淨曰。定中見白色頻伽鳥飛舞於前。又三年。西向端坐。念佛而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋張迪。錢塘人。官助教。從圓淨律師。受菩薩戒。咨問淨業法門。篤志修持。誓生安養。每念佛時。揚聲勇猛。至失音猶不已。一日謂圓淨曰。定中見白色頻伽鳥飛舞於前。又三年。西向端坐。念佛而化。

贊曰。見頻伽。不見佛何也。蓋是初時暫見。終當見佛耳。謂漸入佳境非耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。見頻伽。不見佛何也。蓋是初時暫見。終當見佛耳。謂漸入佳境非耶。

王龍舒國學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王龍舒國學

宋王日休。龍舒人。端靜簡潔博極經史。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其為西方之歸。自是精進念佛年六十。布衣蔬食。日課千拜。夜分乃寢。作淨土文勸世。將卒三日前。遍別親識。有不復相見之語。至期讀書罷如常禮念。忽厲聲稱阿彌陀佛唱言。佛來迎我。屹然立化。如植木矣。邦人有夢。二青衣引公西行者。自是家家供事云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋王日休。龍舒人。端靜簡潔博極經史。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其為西方之歸。自是精進念佛年六十。布衣蔬食。日課千拜。夜分乃寢。作淨土文勸世。將卒三日前。遍別親識。有不復相見之語。至期讀書罷如常禮念。忽厲聲稱阿彌陀佛唱言。佛來迎我。屹然立化。如植木矣。邦人有夢。二青衣引公西行者。自是家家供事云。

贊曰。龍舒勸發西方。最為激切懇到。非徒言之。亦允蹈之。至於臨終之際。殊勝奇特。照耀千古。嗚呼。豈非淨土聖賢入廛垂手者耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。龍舒勸發西方。最為激切懇到。非徒言之。亦允蹈之。至於臨終之際。殊勝奇特。照耀千古。嗚呼。豈非淨土聖賢入廛垂手者耶。

江公望司諫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江公望司諫

宋江公望。釣臺人。官諫議。蔬食清修。述菩提文念佛方便文。以勸道俗。有子早亡。託夢云。大人修道。功業已成。冥府有金字額。題云。嚴州府江公望。身居言責。志慕苦空。躬事熏修。心無愛染。動靜不違佛法。語默時契宗風。名已脫乎閻浮。身必歸於淨土。宣和末知廣德軍。一旦無疾。面西端坐而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋江公望。釣臺人。官諫議。蔬食清修。述菩提文念佛方便文。以勸道俗。有子早亡。託夢云。大人修道。功業已成。冥府有金字額。題云。嚴州府江公望。身居言責。志慕苦空。躬事熏修。心無愛染。動靜不違佛法。語默時契宗風。名已脫乎閻浮。身必歸於淨土。宣和末知廣德軍。一旦無疾。面西端坐而化。

贊曰。或謂題額之事。恐未必然。噫永明常繪像於冥司矣。苟繞塔之僧不妄。何獨於公望而疑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。或謂題額之事。恐未必然。噫永明常繪像於冥司矣。苟繞塔之僧不妄。何獨於公望而疑之。

葛繁大夫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葛繁大夫

宋葛繁。澄江人。少登科第。官至朝散。凡公署私居。必營淨室。設佛像。甞入室禮誦。舍利從空而下。平時以淨業。普勸道俗。多服其化。有僧定中神遊淨土。見繁在焉。後無疾面西端坐而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋葛繁。澄江人。少登科第。官至朝散。凡公署私居。必營淨室。設佛像。甞入室禮誦。舍利從空而下。平時以淨業。普勸道俗。多服其化。有僧定中神遊淨土。見繁在焉。後無疾面西端坐而化。

贊曰。士大夫信佛者不無其人。然猶避世譏嫌。外護形跡。公署不忘設像。葛君其篤信不回者乎。坐脫往生。良非偶然矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。士大夫信佛者不無其人。然猶避世譏嫌。外護形跡。公署不忘設像。葛君其篤信不回者乎。坐脫往生。良非偶然矣。

李秉中官 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李秉中官

宋李秉。紹興中官也。領御藥院。初學禪於淨慈輝公。有省。晚閱龍舒淨土文。遂日課佛號。與閣長元美殿長林師文等。數十人。結淨會於傳法寺。忽有疾。夢阿彌陀佛。以金圓光戴其首。越七日。又見金花滿房。乃囑別親屬。端坐結印而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋李秉。紹興中官也。領御藥院。初學禪於淨慈輝公。有省。晚閱龍舒淨土文。遂日課佛號。與閣長元美殿長林師文等。數十人。結淨會於傳法寺。忽有疾。夢阿彌陀佛。以金圓光戴其首。越七日。又見金花滿房。乃囑別親屬。端坐結印而終。

胡闉宣義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡闉宣義

宋胡闉。官宣義。平日雖信佛乘。而未諳淨土。年八十四。疾革。其子迎清照律師。乞垂誨示。照謂闉曰。公知安身立命處否。闉曰。心淨則佛土淨。照曰。公自度平昔時中有雜念染污否。闉曰。既處世間。寧無雜念。照曰。如是則安得心淨土淨。闉曰。一稱佛名。云何能滅八十億劫生死重罪。照曰。阿彌陀佛。以弘誓願塵劫修行。威德廣大光明神力不可思議。是以一稱其名。滅無量罪。猶如赫日消於霜雪。復何疑哉。闉遂省悟。即日延僧念佛。次日照復至。闉曰。師來何暮。二大士降臨已久。照於是率眾厲聲念佛。闉乃合掌而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋胡闉。官宣義。平日雖信佛乘。而未諳淨土。年八十四。疾革。其子迎清照律師。乞垂誨示。照謂闉曰。公知安身立命處否。闉曰。心淨則佛土淨。照曰。公自度平昔時中有雜念染污否。闉曰。既處世間。寧無雜念。照曰。如是則安得心淨土淨。闉曰。一稱佛名。云何能滅八十億劫生死重罪。照曰。阿彌陀佛。以弘誓願塵劫修行。威德廣大光明神力不可思議。是以一稱其名。滅無量罪。猶如赫日消於霜雪。復何疑哉。闉遂省悟。即日延僧念佛。次日照復至。闉曰。師來何暮。二大士降臨已久。照於是率眾厲聲念佛。闉乃合掌而逝。

贊曰。闉往生得於清照。而致清照者子也。其斯以為大孝歟。世有執小愛而破父母之齋戒者。誤亦甚矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。闉往生得於清照。而致清照者子也。其斯以為大孝歟。世有執小愛而破父母之齋戒者。誤亦甚矣。

楊無為提刑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊無為提刑

宋楊傑。無為州人。號無為子。少年登科。官尚書主客郎。提點兩浙刑獄。尊崇佛法。明悟禪宗。謂眾生根有利鈍。易知易行惟西方淨土。但能一心觀念總攝散心。仗佛願力決生安養。甞作天台十疑論序。及彌陀寶閣記。安養三十贊。淨土決疑集序。弘闡西方教觀。接引未來。晚年繪彌陀丈六尊像。隨行觀念。將終之日。感佛來迎端坐而化。辭世頌曰。生亦無可戀。死亦無可捨。大虛空中之乎者也。將錯就錯。西方極樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋楊傑。無為州人。號無為子。少年登科。官尚書主客郎。提點兩浙刑獄。尊崇佛法。明悟禪宗。謂眾生根有利鈍。易知易行惟西方淨土。但能一心觀念總攝散心。仗佛願力決生安養。甞作天台十疑論序。及彌陀寶閣記。安養三十贊。淨土決疑集序。弘闡西方教觀。接引未來。晚年繪彌陀丈六尊像。隨行觀念。將終之日。感佛來迎端坐而化。辭世頌曰。生亦無可戀。死亦無可捨。大虛空中之乎者也。將錯就錯。西方極樂。

贊曰。讀無為子頌。所謂參禪見性。而復以淨土為歸者也。至於將錯就錯一語。蘊藉不少。嗚呼。安得人間才士咸就此一錯耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。讀無為子頌。所謂參禪見性。而復以淨土為歸者也。至於將錯就錯一語。蘊藉不少。嗚呼。安得人間才士咸就此一錯耶。

韋文晉觀察 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韋文晉觀察

宋韋文晉。立行孤潔。建淨業道場。普度含識。六月某日。忽面西跏趺。合掌念佛而化。異香內外皆聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋韋文晉。立行孤潔。建淨業道場。普度含識。六月某日。忽面西跏趺。合掌念佛而化。異香內外皆聞。

文彥博潞公 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文彥博潞公

宋文彥博。於京師與淨嚴法師。集十萬人為淨土會。臨終安然念佛而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋文彥博。於京師與淨嚴法師。集十萬人為淨土會。臨終安然念佛而化。

馬圩侍郎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬圩侍郎

宋馬圩。厥祖忠肅公。守杭日。慈雲懺主教令念佛。舉家宗奉。圩至心念佛二十五年。崇寧小疾。易衣坐逝。有氣如青蓋出戶。騰空而去。家人皆夢。圩往生上品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋馬圩。厥祖忠肅公。守杭日。慈雲懺主教令念佛。舉家宗奉。圩至心念佛二十五年。崇寧小疾。易衣坐逝。有氣如青蓋出戶。騰空而去。家人皆夢。圩往生上品。

鍾離少師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鍾離少師

宋鍾離瑾。提刑浙西日。遇慈雲懺主。遂篤信淨土。後知開封。出則盡瘁國事。入則不𥧌念佛。忽夜促家人。起索浴更衣坐逝。舉家見瑾乘青蓮。仙樂迎引西去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋鍾離瑾。提刑浙西日。遇慈雲懺主。遂篤信淨土。後知開封。出則盡瘁國事。入則不𥧌念佛。忽夜促家人。起索浴更衣坐逝。舉家見瑾乘青蓮。仙樂迎引西去。

閻邦榮承務 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻邦榮承務

宋閻邦榮。池州人。二十年持往生呪念佛。將終。家人夢。佛放光迎榮。及曉榮西向趺坐。忽起行數步立化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋閻邦榮。池州人。二十年持往生呪念佛。將終。家人夢。佛放光迎榮。及曉榮西向趺坐。忽起行數步立化。

王衷朝散 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王衷朝散

宋王衷。嘉禾人。結社西湖。不問賢愚貴賤僧俗。但願往生者。普請入社。有勸修文行世。後無疾西向坐化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋王衷。嘉禾人。結社西湖。不問賢愚貴賤僧俗。但願往生者。普請入社。有勸修文行世。後無疾西向坐化。

鍾離景融大夫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鍾離景融大夫

宋鍾離景融。官朝請大夫。常誦觀經。念佛不輟。掛冠結茅儀真東園側。甞曰。不識彌陀彌陀。更在西方外。識得彌陀彌陀祇在自己家。一夕命僧妙應。誦普賢行願品。炷香敬聽。兩手作印而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋鍾離景融。官朝請大夫。常誦觀經。念佛不輟。掛冠結茅儀真東園側。甞曰。不識彌陀彌陀。更在西方外。識得彌陀彌陀祇在自己家。一夕命僧妙應。誦普賢行願品。炷香敬聽。兩手作印而化。

錢象祖郡守 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錢象祖郡守

宋錢象祖。號止菴。守金陵日。以淨土真修為念。常於鄉州建接待十處。皆以淨土極樂等名之。創止菴高僧寮。為延僧談道之所。自左相辭歸。益進淨業。嘉定四年二月微疾。書偈曰。菡萏香從佛國來。琉璃地上絕纖埃。我心清淨超於彼。今日遙知一朵開。後三日。僧有問疾者。公曰。我不貪生。不怖死。不生天。不為人。惟求生淨土耳。言訖跏趺而逝。後有人夢。空中云。錢丞相已生西方。蓮宮為慈濟菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋錢象祖。號止菴。守金陵日。以淨土真修為念。常於鄉州建接待十處。皆以淨土極樂等名之。創止菴高僧寮。為延僧談道之所。自左相辭歸。益進淨業。嘉定四年二月微疾。書偈曰。菡萏香從佛國來。琉璃地上絕纖埃。我心清淨超於彼。今日遙知一朵開。後三日。僧有問疾者。公曰。我不貪生。不怖死。不生天。不為人。惟求生淨土耳。言訖跏趺而逝。後有人夢。空中云。錢丞相已生西方。蓮宮為慈濟菩薩。

梅汝能縣令 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梅汝能縣令

宋梅汝能。常熟人。仕至縣令。有志淨業。忽夢。僧授紙百幅。鑿破為二八字。以問東靈照師。曰二八十六也。豈十六觀經之謂乎。適一僧以經與之。忽不見由是誦經念佛。自名為往生以見志。因邑中生公造丈六彌陀像。乃施財百萬。為之粧飾。殿前池中。遂湧一雙頭白蓮。其花百葉。當年冬。無疾而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋梅汝能。常熟人。仕至縣令。有志淨業。忽夢。僧授紙百幅。鑿破為二八字。以問東靈照師。曰二八十六也。豈十六觀經之謂乎。適一僧以經與之。忽不見由是誦經念佛。自名為往生以見志。因邑中生公造丈六彌陀像。乃施財百萬。為之粧飾。殿前池中。遂湧一雙頭白蓮。其花百葉。當年冬。無疾而終。

𭨚定國學諭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𭨚定國學諭

宋𭨚定國。號省齋。為州學諭。常念佛讀淨土諸經。每月三八。集僧俗諷經念佛。嘉定四年。夢青衣童告曰。佛令召君。三日當生彼國。至日沐浴更衣。念佛坐化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋𭨚定國。號省齋。為州學諭。常念佛讀淨土諸經。每月三八。集僧俗諷經念佛。嘉定四年。夢青衣童告曰。佛令召君。三日當生彼國。至日沐浴更衣。念佛坐化。

馮濟川諫議 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馮濟川諫議

宋馮檝。號濟川。遂寧人。由太學登第。初訪道禪林。晚年專崇淨業。作西方文彌陀懺儀。後以給事中出帥瀘南。率道俗作繫念會。及知卭州。於後廳設高座。望闕肅拜。著僧衣。登座謝官吏。橫柱杖按膝而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋馮檝。號濟川。遂寧人。由太學登第。初訪道禪林。晚年專崇淨業。作西方文彌陀懺儀。後以給事中出帥瀘南。率道俗作繫念會。及知卭州。於後廳設高座。望闕肅拜。著僧衣。登座謝官吏。橫柱杖按膝而化。

贊曰。傳燈錄載公。初參龍門遠。次參妙喜。各有證悟。臨終刻期陞座。拈柱杖按膝脫去。其自在顯赫。宛有宗門諸大老操略。然都不言念佛往生何也。良由著述家。彼此立義。為門不同。各隨所重而已。彼重直指人心。自應專取了明心地而略淨土。如懷玉金臺再至圓照蓮蕋標名。皆不錄是也。此重指歸淨土。故詳其生平念佛。報盡往生。而了明心性自在其中。如所謂既得見彌陀何愁不開悟是也。喻如重德則顏子列德行之科。而不言政事。重才則顏子具王佐之器。而不言德行。亦為門不同耳。淨業人願篤信無惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。傳燈錄載公。初參龍門遠。次參妙喜。各有證悟。臨終刻期陞座。拈柱杖按膝脫去。其自在顯赫。宛有宗門諸大老操略。然都不言念佛往生何也。良由著述家。彼此立義。為門不同。各隨所重而已。彼重直指人心。自應專取了明心地而略淨土。如懷玉金臺再至圓照蓮蕋標名。皆不錄是也。此重指歸淨土。故詳其生平念佛。報盡往生。而了明心性自在其中。如所謂既得見彌陀何愁不開悟是也。喻如重德則顏子列德行之科。而不言政事。重才則顏子具王佐之器。而不言德行。亦為門不同耳。淨業人願篤信無惑。

王敏仲侍郎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王敏仲侍郎

宋王古。字敏仲。東都人。官禮部侍郎。慈仁愛物。深契禪宗。又悟淨土法門之勝。著直指淨土決疑集三卷。平生精勤念佛。數珠未甞去手。行住坐臥悉以西方淨觀為佛事。有僧神遊淨土。見古與葛繁同在焉。往生有明驗矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋王古。字敏仲。東都人。官禮部侍郎。慈仁愛物。深契禪宗。又悟淨土法門之勝。著直指淨土決疑集三卷。平生精勤念佛。數珠未甞去手。行住坐臥悉以西方淨觀為佛事。有僧神遊淨土。見古與葛繁同在焉。往生有明驗矣。

吳信叟進士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳信叟進士

宋吳子才。字信叟。致仕之後。預作一棺。夜臥其中。令童子擊棺而歌曰。吳信叟。歸去來。三界無安不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。自從而和之。後無疾而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋吳子才。字信叟。致仕之後。預作一棺。夜臥其中。令童子擊棺而歌曰。吳信叟。歸去來。三界無安不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。自從而和之。後無疾而化。

白居易少傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白居易少傳

唐白居易。官中大夫太子少傅。捨宅為香山寺。號香山居士。晚歲患風痺。出俸錢三萬。繪西方極樂世界一部依正莊嚴。悉按無量壽經。靡不曲盡頂禮發願。以偈贊曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及眾苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐白居易。官中大夫太子少傅。捨宅為香山寺。號香山居士。晚歲患風痺。出俸錢三萬。繪西方極樂世界一部依正莊嚴。悉按無量壽經。靡不曲盡頂禮發願。以偈贊曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及眾苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。

贊曰。人傳蓬萊有樂天名。樂天辭以偈曰。海山不是吾歸處。歸即須歸兜率天。今復捨兜率。而求淨土。豈所謂披砂揀金。愈擇而愈精者耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。人傳蓬萊有樂天名。樂天辭以偈曰。海山不是吾歸處。歸即須歸兜率天。今復捨兜率。而求淨土。豈所謂披砂揀金。愈擇而愈精者耶。

張掄都總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張掄都總

宋張掄。官兩浙都總管。期生淨土。刻勵念佛。闔門長幼。靡不從化。鑿池栽蓮。日率妻子課佛萬遍。孝宗皇帝親書蓮社二字賜焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋張掄。官兩浙都總管。期生淨土。刻勵念佛。闔門長幼。靡不從化。鑿池栽蓮。日率妻子課佛萬遍。孝宗皇帝親書蓮社二字賜焉。

蘇軾學士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇軾學士

宋蘇軾。號東坡。官翰林學士。南遷日。畫彌陀像一軸。行且佩帶。人問之。答曰。此軾生西方公據也。母夫人程氏歿。以簪珥遺貲。命工胡錫。繪彌陀像。以薦往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋蘇軾。號東坡。官翰林學士。南遷日。畫彌陀像一軸。行且佩帶。人問之。答曰。此軾生西方公據也。母夫人程氏歿。以簪珥遺貲。命工胡錫。繪彌陀像。以薦往生。

贊曰。老泉為薦先亡。曾於極樂院。造六菩薩像。而子由往來法門亦甚密邇。蓋蘇氏之歸心三寶素矣。世有刻西方公據者。增以俚語謂出自坡公。此誣也。具眼者勿因偽而併棄其真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。老泉為薦先亡。曾於極樂院。造六菩薩像。而子由往來法門亦甚密邇。蓋蘇氏之歸心三寶素矣。世有刻西方公據者。增以俚語謂出自坡公。此誣也。具眼者勿因偽而併棄其真。

張無盡丞相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張無盡丞相

宋張商英。初以夫人向氏激發。留神內典。號無盡居士。甞著發願文云。思此世界。五濁亂心。無正觀力。無了因力。自性唯心。不能悟達。謹遵釋迦世尊金口之教。專念阿彌陀佛。求彼世尊願力攝受。待報滿時。往生極樂。如順水乘舟不勞自力而至矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋張商英。初以夫人向氏激發。留神內典。號無盡居士。甞著發願文云。思此世界。五濁亂心。無正觀力。無了因力。自性唯心。不能悟達。謹遵釋迦世尊金口之教。專念阿彌陀佛。求彼世尊願力攝受。待報滿時。往生極樂。如順水乘舟不勞自力而至矣。

贊曰。無盡悟禪宗於兜率悅公。而拳拳乎安養是念。其為計審矣。自香山至此四公。雖西方瑞應史未詳錄。而據因以考果。不生西方將奚生哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。無盡悟禪宗於兜率悅公。而拳拳乎安養是念。其為計審矣。自香山至此四公。雖西方瑞應史未詳錄。而據因以考果。不生西方將奚生哉。

總論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總論

愚聞之。古德云。士大夫英敏過人者。多自僧中來。然甞疑之。迷而不返者什九。不負宿因者什一。其故何也。五濁惡世。多諸退緣。賢者所難免也。故戒禪師後身為東坡。青禪師後身為曾魯公。哲禪師後身耽富貴。多憂苦。夫東坡最為親近法門。而曾公已不之及。彼哲老之後身。其迷抑又甚矣。古今知識。所以勸人捨五濁而求淨土也。然則劉遺民而下諸君子。所得不既多乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚聞之。古德云。士大夫英敏過人者。多自僧中來。然甞疑之。迷而不返者什九。不負宿因者什一。其故何也。五濁惡世。多諸退緣。賢者所難免也。故戒禪師後身為東坡。青禪師後身為曾魯公。哲禪師後身耽富貴。多憂苦。夫東坡最為親近法門。而曾公已不之及。彼哲老之後身。其迷抑又甚矣。古今知識。所以勸人捨五濁而求淨土也。然則劉遺民而下諸君子。所得不既多乎。

處士往生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處士往生類

周續之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周續之

宋周續之。雁門人。十二通五經五緯。號十經童子。養志間居。公卿交辟皆不就。事廬山遠法師預蓮社。文帝踐祚。召對辨析。帝大悅。或問身為處士。時踐王庭可乎。答曰。心馳魏闕者。以江湖為桎梧。情致兩亡者。市朝亦岩穴耳。時稱通隱先生。後居鍾山。專心念佛。愈老愈篤。一日向空云。佛來迎我。合掌而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋周續之。雁門人。十二通五經五緯。號十經童子。養志間居。公卿交辟皆不就。事廬山遠法師預蓮社。文帝踐祚。召對辨析。帝大悅。或問身為處士。時踐王庭可乎。答曰。心馳魏闕者。以江湖為桎梧。情致兩亡者。市朝亦岩穴耳。時稱通隱先生。後居鍾山。專心念佛。愈老愈篤。一日向空云。佛來迎我。合掌而逝。

贊曰。續之能岩穴市朝。則亦可以西方東土矣。而必念佛求生。其真知利害者乎。古有頌云。高山平地總西方。未到家者請勿戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。續之能岩穴市朝。則亦可以西方東土矣。而必念佛求生。其真知利害者乎。古有頌云。高山平地總西方。未到家者請勿戲論。

鄭牧卿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄭牧卿

唐鄭牧卿。滎陽人。舉家念佛。開元中病篤。有勸進魚肉者。確乎不許。手執香爐。願求往生。忽異香充蔚。奄然而逝。舅尚書蘇頲。夢寶池蓮開。牧卿坐其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐鄭牧卿。滎陽人。舉家念佛。開元中病篤。有勸進魚肉者。確乎不許。手執香爐。願求往生。忽異香充蔚。奄然而逝。舅尚書蘇頲。夢寶池蓮開。牧卿坐其上。

張元祥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張元祥

唐張元祥。居常念佛不輟。一日促家人云。西方聖人待我齋畢同往。齋事訖焚香跏趺。面西而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐張元祥。居常念佛不輟。一日促家人云。西方聖人待我齋畢同往。齋事訖焚香跏趺。面西而化。

孫良 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫良

宋孫良。錢塘人。隱居閱大藏。尤得華嚴之旨。依大智律師。受菩薩戒。日誦佛萬聲。二十年不輟。忽日。命家人請僧念佛。以助往生僧集。念佛方半餉。望空合掌云。佛及菩薩。已荷降臨。退坐而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋孫良。錢塘人。隱居閱大藏。尤得華嚴之旨。依大智律師。受菩薩戒。日誦佛萬聲。二十年不輟。忽日。命家人請僧念佛。以助往生僧集。念佛方半餉。望空合掌云。佛及菩薩。已荷降臨。退坐而化。

贊曰。華嚴合論謂。求生淨土菩薩。未達一乘大道。而此老得華嚴之旨。何乃求生淨土。蓋合論且為一分取相凡夫。破其執見。是得事淨土。未得理淨土者。此老事理圓通。華藏蓮池。是一非二。正爾求生。不足疑也。論淨土者。當據華嚴行願品為主。而以合論參之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。華嚴合論謂。求生淨土菩薩。未達一乘大道。而此老得華嚴之旨。何乃求生淨土。蓋合論且為一分取相凡夫。破其執見。是得事淨土。未得理淨土者。此老事理圓通。華藏蓮池。是一非二。正爾求生。不足疑也。論淨土者。當據華嚴行願品為主。而以合論參之。

元子平 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元子平

唐元子平。寓京口觀音寺念佛。忽聞空中音樂。即西向坐化。異香數日不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐元子平。寓京口觀音寺念佛。忽聞空中音樂。即西向坐化。異香數日不絕。

庾銑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庾銑

梁庾銑。新野人。武帝召為黃門侍郎。不赴六時念佛。一夕見道人。自稱願公。呼銑為上行先生。授香而去。後四年願復至。遂化去。空中言。上行先生。已主安養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁庾銑。新野人。武帝召為黃門侍郎。不赴六時念佛。一夕見道人。自稱願公。呼銑為上行先生。授香而去。後四年願復至。遂化去。空中言。上行先生。已主安養。

宋滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋滿

隋宋滿。常州人。計荳念佛。積三十石。開皇八年九月。飯僧畢坐逝。人見天華異香滿乘空西去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋宋滿。常州人。計荳念佛。積三十石。開皇八年九月。飯僧畢坐逝。人見天華異香滿乘空西去。

汾陽老人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽老人

唐汾陽老人。於法忍山。借一空房止宿。晝夜念佛。貞觀五年。命終時。太光遍照。面西而逝。人見乘蓮臺去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐汾陽老人。於法忍山。借一空房止宿。晝夜念佛。貞觀五年。命終時。太光遍照。面西而逝。人見乘蓮臺去。

元子才 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元子才

唐元子才。居潤州觀音寺。誦彌陀經念佛。忽小疾。夜聞空中香氣樂音。似有人言。粗樂已過。細樂續來。君當行矣。念佛而化。異香數日不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐元子才。居潤州觀音寺。誦彌陀經念佛。忽小疾。夜聞空中香氣樂音。似有人言。粗樂已過。細樂續來。君當行矣。念佛而化。異香數日不散。

吳子章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳子章

元吳子章。蘇州人。世業醫。與兄子才。同參雲屋和尚。精勤念佛。合門奉法。至正間無疾。合掌稱佛名化去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元吳子章。蘇州人。世業醫。與兄子才。同參雲屋和尚。精勤念佛。合門奉法。至正間無疾。合掌稱佛名化去。

何曇迹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何曇迹

元何曇迹。年十八。持菩薩戒念佛。一宵四鼓即起念誦。人云太早。答云。見佛金相。旛花來迎。遂脫去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元何曇迹。年十八。持菩薩戒念佛。一宵四鼓即起念誦。人云太早。答云。見佛金相。旛花來迎。遂脫去。

王闐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王闐

宋王闐。四明人。號無功叟。凡禪林宗旨。天台教門。無不洞達。著淨土自信錄。晚年專心念佛西向坐化。異香芬郁。焚龕時獲舍利如菽者百八粒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋王闐。四明人。號無功叟。凡禪林宗旨。天台教門。無不洞達。著淨土自信錄。晚年專心念佛西向坐化。異香芬郁。焚龕時獲舍利如菽者百八粒。

范儼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 范儼

宋范儼。仁和人。絕心世務。其子不能治家。儼不之顧。但云。我自是寄客耳。日誦法華。念阿彌陀佛。專心不懈。忽見普賢菩薩乘六牙白象放金色光。報儼云。明日卯時當行。越一夕。佛菩薩來迎。就座合掌而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋范儼。仁和人。絕心世務。其子不能治家。儼不之顧。但云。我自是寄客耳。日誦法華。念阿彌陀佛。專心不懈。忽見普賢菩薩乘六牙白象放金色光。報儼云。明日卯時當行。越一夕。佛菩薩來迎。就座合掌而逝。

陸沅道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陸沅道

宋陸沅道。號省菴居士。住明之橫溪。晨起焚香趺坐。目不他瞬。首倡偈曰。盥手清晨貝葉開。不求諸福不禳災。世緣斷處從他斷。劫火光中舞一迴。然後念誦不緩不急。聲如貫珠。每日法華一遍。彌陀萬聲。一意西馳。年八十五。四月六日沐浴整衣而逝。洎殮忽聞蓮華馥郁之氣。皆不知來處。近挹之蓋出自口中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋陸沅道。號省菴居士。住明之橫溪。晨起焚香趺坐。目不他瞬。首倡偈曰。盥手清晨貝葉開。不求諸福不禳災。世緣斷處從他斷。劫火光中舞一迴。然後念誦不緩不急。聲如貫珠。每日法華一遍。彌陀萬聲。一意西馳。年八十五。四月六日沐浴整衣而逝。洎殮忽聞蓮華馥郁之氣。皆不知來處。近挹之蓋出自口中也。

孫忠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫忠

宋孫忠。四明人。早慕西方。於郡城東。築菴念佛。後因病請僧百人繫念。忽仰空合掌。手結雙印。怡然而化。闔城聞天樂異香。漸向西沒。三子相繼念佛。亦坐化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋孫忠。四明人。早慕西方。於郡城東。築菴念佛。後因病請僧百人繫念。忽仰空合掌。手結雙印。怡然而化。闔城聞天樂異香。漸向西沒。三子相繼念佛。亦坐化。

沈銓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈銓

宋沈銓。家錢唐。同妻施氏。專心淨土。平時諸善悉用回向。後及妻前後命終。皆感化佛。持錫接引而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沈銓。家錢唐。同妻施氏。專心淨土。平時諸善悉用回向。後及妻前後命終。皆感化佛。持錫接引而去。

唐世良 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐世良

宋唐世良。會稽人。持戒念佛。年老疾病。猶不就枕。誦彌陀經十萬過。謂家人云。佛來接我。言訖作禮。即便坐逝。利行人時在道味山。夜夢西方異光。旛華天樂。空中聲云。唐世良已歸淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋唐世良。會稽人。持戒念佛。年老疾病。猶不就枕。誦彌陀經十萬過。謂家人云。佛來接我。言訖作禮。即便坐逝。利行人時在道味山。夜夢西方異光。旛華天樂。空中聲云。唐世良已歸淨土。

計公 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計公

宋計公。四明桃源鐵工也。年七十。兩目喪明。里中𭨚學諭。以擘窠圖印施。勸人念佛。計公初受一圖。念滿三十六萬聲。念至四圖兩目瞭然。如是三載。念滿十七圖。一日念佛忽氣絕。半日復蘇曰。佛令分六圖與𭨚學諭。是勸導之首。分一圖與李二公。是俵圖之人。囑其子往謝之。言訖沐浴西向而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋計公。四明桃源鐵工也。年七十。兩目喪明。里中𭨚學諭。以擘窠圖印施。勸人念佛。計公初受一圖。念滿三十六萬聲。念至四圖兩目瞭然。如是三載。念滿十七圖。一日念佛忽氣絕。半日復蘇曰。佛令分六圖與𭨚學諭。是勸導之首。分一圖與李二公。是俵圖之人。囑其子往謝之。言訖沐浴西向而化。

陳君璋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳君璋

元陳君璋。黃岩人。端重寡言。年四十。與室葉氏。披誦法華。念佛惟謹。年六十疾篤。一夕命其子景星。扶之坐謂曰。吾歸去。曰歸何處去。曰沒處去。又曰。我死宜依桑門闍維法。言訖合掌。稱南無阿彌陀佛而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元陳君璋。黃岩人。端重寡言。年四十。與室葉氏。披誦法華。念佛惟謹。年六十疾篤。一夕命其子景星。扶之坐謂曰。吾歸去。曰歸何處去。曰沒處去。又曰。我死宜依桑門闍維法。言訖合掌。稱南無阿彌陀佛而逝。

張銓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張銓

晉張銓。野之族子也。高逸好學。耕鋤間帶經不釋。屢徵弗就庾悅以其貧。舉為潯陽令。笑曰。古人以容膝為安。屈志就祿。奚榮之有。乃入廬山。依遠公蓮社。研窮內典。多有悟入。宋景平元年。無疾西向念佛安臥而卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉張銓。野之族子也。高逸好學。耕鋤間帶經不釋。屢徵弗就庾悅以其貧。舉為潯陽令。笑曰。古人以容膝為安。屈志就祿。奚榮之有。乃入廬山。依遠公蓮社。研窮內典。多有悟入。宋景平元年。無疾西向念佛安臥而卒。

闕公則 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闕公則

晉闕公則。入廬山蓮社既卒。友人於洛陽白馬寺。夜中為作忌祭。忽一時林木殿宇皆成金色。空中有聲。曰我闕公則也。祈生極樂。今已得生。言訖無所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉闕公則。入廬山蓮社既卒。友人於洛陽白馬寺。夜中為作忌祭。忽一時林木殿宇皆成金色。空中有聲。曰我闕公則也。祈生極樂。今已得生。言訖無所見。

贊曰。瑞應感乎臨終者多矣。至如身沒之後而乃現金色於他方。報往生於空際。闕公其希有乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。瑞應感乎臨終者多矣。至如身沒之後而乃現金色於他方。報往生於空際。闕公其希有乎。

李知遙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李知遙

唐李知遙。善淨土教。率眾五會念佛。後因疾忽云。佛來迎我。洗漱更衣。索香爐出堂頂禮。聞空中說偈。有引君生淨土。將爾上金橋之句。就床端坐而化。眾聞異香焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐李知遙。善淨土教。率眾五會念佛。後因疾忽云。佛來迎我。洗漱更衣。索香爐出堂頂禮。聞空中說偈。有引君生淨土。將爾上金橋之句。就床端坐而化。眾聞異香焉。

高浩象 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高浩象

梁高浩象。東平人。杜門靜坐。專誦無量壽經。甞在觀中。覺自身泛紅蓮於池面。初未見佛。乃即花上傾心禮佛。遙想金容光輝遠映。一夕見眾菩薩來迎。即時化去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁高浩象。東平人。杜門靜坐。專誦無量壽經。甞在觀中。覺自身泛紅蓮於池面。初未見佛。乃即花上傾心禮佛。遙想金容光輝遠映。一夕見眾菩薩來迎。即時化去。

贊曰。古有二僧。作蓮花開合想。後同生淨土。象之身泛紅蓮。其亦觀想精誠之所致耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。古有二僧。作蓮花開合想。後同生淨土。象之身泛紅蓮。其亦觀想精誠之所致耶。

徐六公 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徐六公

宋徐六公者。嘉興人。務農為業。夫婦蔬食。精勤念佛。四十年預作一龕臨終。易布衣草履。入龕端坐。頃之曰。佛來迎我。即化去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋徐六公者。嘉興人。務農為業。夫婦蔬食。精勤念佛。四十年預作一龕臨終。易布衣草履。入龕端坐。頃之曰。佛來迎我。即化去。

陸俊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陸俊

宋陸俊。錢塘人。少事公門。久之棄去。以淨土為業。每對佛懺悔。垂淚交頤。道友相見。說淨土因緣。纔十餘句。便悲咽感嘆。臨終。請圓淨律師。開示西方。諷觀經至上品。淨曰。可以行矣。俊曰。眾聖未齊。姑待之。少頃忽起就竹床。面西端坐而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋陸俊。錢塘人。少事公門。久之棄去。以淨土為業。每對佛懺悔。垂淚交頤。道友相見。說淨土因緣。纔十餘句。便悲咽感嘆。臨終。請圓淨律師。開示西方。諷觀經至上品。淨曰。可以行矣。俊曰。眾聖未齊。姑待之。少頃忽起就竹床。面西端坐而逝。

贊曰。無量壽經云。聞說阿彌陀佛。淚即出者。皆宿世善根所致。俊之悲咽。本乎中心而達之面目。往生固其宜矣。今戲調而談淨土奚可哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。無量壽經云。聞說阿彌陀佛。淚即出者。皆宿世善根所致。俊之悲咽。本乎中心而達之面目。往生固其宜矣。今戲調而談淨土奚可哉。

黃打鐵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃打鐵

宋黃公。潭州人。本軍伍。以打鐵為生。每鉗鎚時。念佛不輟口。一日無疾。託隣人為寫頌云。叮叮噹噹。久鍊成剛。太平將近。我往西方。即化去。其頌盛傳湖南。人多念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋黃公。潭州人。本軍伍。以打鐵為生。每鉗鎚時。念佛不輟口。一日無疾。託隣人為寫頌云。叮叮噹噹。久鍊成剛。太平將近。我往西方。即化去。其頌盛傳湖南。人多念佛。

贊曰。據黃公別無他能。止是念佛不輟口耳。世人不肯依樣行持。而尋奇覓巧。遂成虔度。噫非所謂翻嫌易簡却求難耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。據黃公別無他能。止是念佛不輟口耳。世人不肯依樣行持。而尋奇覓巧。遂成虔度。噫非所謂翻嫌易簡却求難耶。

蓮花太公 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花太公

大明蓮花太公者。越人。一生拙朴。惟晝夜念佛不絕。命終之後。棺上忽生蓮花一枝。親里驚嘆。因號蓮花太公云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明蓮花太公者。越人。一生拙朴。惟晝夜念佛不絕。命終之後。棺上忽生蓮花一枝。親里驚嘆。因號蓮花太公云。

華居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華居士

大明華居士。江干人。醇朴無偽。與人不款曲。中年屬業諸子。獨處一室。不涉世事。朝暮惟孜孜念佛而已。後將卒。自知時至。更衣正寢。手整冠端坐。別眾而逝。其子先已作棺。於是易龕。如沙門故事。舉龕之日觀者如堵。遠近嚮慕焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明華居士。江干人。醇朴無偽。與人不款曲。中年屬業諸子。獨處一室。不涉世事。朝暮惟孜孜念佛而已。後將卒。自知時至。更衣正寢。手整冠端坐。別眾而逝。其子先已作棺。於是易龕。如沙門故事。舉龕之日觀者如堵。遠近嚮慕焉。

總論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總論

或問。淨名龐老何以不聞求生。答曰。爾試自評之。如其未及二公求生固不必論。即使再來金粟。何妨更見彌陀。苟為不然。淨名不覲釋迦。龐老不參馬祖矣。且夫心淨土淨。非淨名語歟。不與萬法為侶。非龐老語歟。爾一朝踏著淨地。當云何期自念。本自清淨。何期自念。不侶萬法。何期二公常在淨土。復奚疑哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或問。淨名龐老何以不聞求生。答曰。爾試自評之。如其未及二公求生固不必論。即使再來金粟。何妨更見彌陀。苟為不然。淨名不覲釋迦。龐老不參馬祖矣。且夫心淨土淨。非淨名語歟。不與萬法為侶。非龐老語歟。爾一朝踏著淨地。當云何期自念。本自清淨。何期自念。不侶萬法。何期二公常在淨土。復奚疑哉。

尼僧往生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼僧往生類

尼大明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼大明

隋尼大明。每入室禮念。先著淨衣。口含沈香。文帝后甚重之。將終之日。眾忽聞沈香滿室。俄而光明如雲。隱隱向西沒焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋尼大明。每入室禮念。先著淨衣。口含沈香。文帝后甚重之。將終之日。眾忽聞沈香滿室。俄而光明如雲。隱隱向西沒焉。

贊曰。一尼造法華經。虔敬類是。後感報靈異。而二僧冥府誦經。致禮遇有殊。則無怪其然矣。今時念佛。有幾人似明者乎。使人人如是念佛。而千不千生。萬不萬生者。吾弗信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。一尼造法華經。虔敬類是。後感報靈異。而二僧冥府誦經。致禮遇有殊。則無怪其然矣。今時念佛。有幾人似明者乎。使人人如是念佛。而千不千生。萬不萬生者。吾弗信也。

尼淨真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼淨真

唐尼淨真。居長安積善寺。衲衣乞食。誦金剛經十萬遍。篤志念佛。語弟子曰。五月內十度見佛。兩度見寶蓮花上童子遊戲。吾已得上品生。言訖跏趺而化。祥光滿庵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐尼淨真。居長安積善寺。衲衣乞食。誦金剛經十萬遍。篤志念佛。語弟子曰。五月內十度見佛。兩度見寶蓮花上童子遊戲。吾已得上品生。言訖跏趺而化。祥光滿庵。

尼悟性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼悟性

唐尼悟性。居廬山念佛。虔願往生。忽聞空中音樂。謂左右曰。我已得中品生。見同志念佛精進者。皆有蓮花待之。汝等好自努力。言訖而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐尼悟性。居廬山念佛。虔願往生。忽聞空中音樂。謂左右曰。我已得中品生。見同志念佛精進者。皆有蓮花待之。汝等好自努力。言訖而逝。

贊曰。上中品位。二尼能決諸已者何。一則內觀自行之淺深。二則外稽瑞應之勝劣耳。可誣也哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。上中品位。二尼能決諸已者何。一則內觀自行之淺深。二則外稽瑞應之勝劣耳。可誣也哉。

尼能奉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼能奉

宋尼能奉。錢塘人。專修淨業。甞夢佛光照身。及聞空中善言開慰。告其徒曰。吾往生時至。少頃聞奉念佛聲甚厲。奔往視之。則合掌面西坐逝矣。異香滿室。樂音西邁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋尼能奉。錢塘人。專修淨業。甞夢佛光照身。及聞空中善言開慰。告其徒曰。吾往生時至。少頃聞奉念佛聲甚厲。奔往視之。則合掌面西坐逝矣。異香滿室。樂音西邁。

尼法藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼法藏

宋尼法藏。居金陵。勤志念佛。夜見佛菩薩來。光明照寺。奄然而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋尼法藏。居金陵。勤志念佛。夜見佛菩薩來。光明照寺。奄然而化。

總論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總論

佛以姨母出家。嘆正法由此而減。使女人出家者皆如上五人。正法其彌昌乎。而勢所不能。佛之懸記非過矣。噫真正出家之男子。邇來尚不多得。而況女眾歟。吾於是乎有感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以姨母出家。嘆正法由此而減。使女人出家者皆如上五人。正法其彌昌乎。而勢所不能。佛之懸記非過矣。噫真正出家之男子。邇來尚不多得。而況女眾歟。吾於是乎有感。

婦女往生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婦女往生類

隋皇后 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋皇后

隋文帝。后獨孤子。雖處王宮。深厭女質。常念阿彌陀佛。以八月甲子命終。時永安宮北。種種音樂。自然震响。異香滿室。從空而至。帝問闍提斯那。是何祥瑞。對曰。淨土有佛。號阿彌陀。皇后業高。超登彼國。故現斯瑞耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。后獨孤子。雖處王宮。深厭女質。常念阿彌陀佛。以八月甲子命終。時永安宮北。種種音樂。自然震响。異香滿室。從空而至。帝問闍提斯那。是何祥瑞。對曰。淨土有佛。號阿彌陀。皇后業高。超登彼國。故現斯瑞耳。

贊曰。捨中宮之貴寵。志淨土而往生。古有韋提。今見之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。捨中宮之貴寵。志淨土而往生。古有韋提。今見之矣。

姚婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚婆

唐姚婆。因范行婆者勸令念佛。後臨終見佛菩薩來迎。告佛言。未與范行婆別。請佛暫住空中。范至姚婆立化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐姚婆。因范行婆者勸令念佛。後臨終見佛菩薩來迎。告佛言。未與范行婆別。請佛暫住空中。范至姚婆立化。

贊曰。臨行別范。不背本也。佛住空中。恒順眾生也。卓立而逝。亦奇矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。臨行別范。不背本也。佛住空中。恒順眾生也。卓立而逝。亦奇矣。

溫靜文妻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫靜文妻

唐溫靜文妻。并州人。久患在床。靜文勸令念佛。一年忽覩淨土。告其夫云。我已見佛。後月當去。囑父母云。今得隨佛往生。願專心念佛。他日西方相見耳。言訖而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐溫靜文妻。并州人。久患在床。靜文勸令念佛。一年忽覩淨土。告其夫云。我已見佛。後月當去。囑父母云。今得隨佛往生。願專心念佛。他日西方相見耳。言訖而逝。

胡長婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡長婆

宋胡長婆李氏。上虞人。夫喪後。日夜高聲念佛。及誦彌陀經凡十餘年。一日見有僧覆以緋蓋。曰汝十五日子時往生。問師何人。曰是汝所念者。婆遂會別諸親。至期有異香光明。端坐而逝。七日焚化。齒如白玉。舌如紅蓮。睛如葡萄。皆精堅不壞。舍利不可數計。次日焚處生一花。如白罌粟云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋胡長婆李氏。上虞人。夫喪後。日夜高聲念佛。及誦彌陀經凡十餘年。一日見有僧覆以緋蓋。曰汝十五日子時往生。問師何人。曰是汝所念者。婆遂會別諸親。至期有異香光明。端坐而逝。七日焚化。齒如白玉。舌如紅蓮。睛如葡萄。皆精堅不壞。舍利不可數計。次日焚處生一花。如白罌粟云。

贊曰。諸根不壞。舍利無數。世譏女人五漏之體。無乃不可乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。諸根不壞。舍利無數。世譏女人五漏之體。無乃不可乎。

鄭氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄭氏

宋鄭氏。錢塘人。日課觀音經。念佛不輟。後病中索浴。浴畢西向坐。問家人云。聞磬聲乎。淨土諸聖且至。已而合掌喜躍曰。佛菩薩來。觀音手執金臺。如來接我登座。遂奄然而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋鄭氏。錢塘人。日課觀音經。念佛不輟。後病中索浴。浴畢西向坐。問家人云。聞磬聲乎。淨土諸聖且至。已而合掌喜躍曰。佛菩薩來。觀音手執金臺。如來接我登座。遂奄然而化。

陳氏媼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳氏媼

宋陳氏媼。錢塘人。從靈芝律師。受菩薩戒。專心念佛日課千拜。甞有舍利散於經案。臨終見佛來迎。顧語旁人。未及半已凝然不動矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋陳氏媼。錢塘人。從靈芝律師。受菩薩戒。專心念佛日課千拜。甞有舍利散於經案。臨終見佛來迎。顧語旁人。未及半已凝然不動矣。

黃氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃氏

宋黃氏。四明人。早喪夫。因歸父舍。精修淨業。臨終見佛來迎。結印徐行。儼然立化。家人篩灰於地。以驗生處。見蓮花一朵生灰中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋黃氏。四明人。早喪夫。因歸父舍。精修淨業。臨終見佛來迎。結印徐行。儼然立化。家人篩灰於地。以驗生處。見蓮花一朵生灰中。

贊曰。燒灰之說未考。但其見佛來迎。結印立化。高登蓮品必矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。燒灰之說未考。但其見佛來迎。結印立化。高登蓮品必矣。

王氏夫人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王氏夫人

宋荊王夫人王氏。專修淨業。曉夕勤至。給侍之人。無不則效。惟一妾懈慢。夫人責之。遂悔悟精進。忽無疾而逝。致夢他妾云。蒙夫人誨。已生安養。夫人未信也。俄而亦夢。與妾同遊寶池。見一花天衣飄揚。題曰。楊傑一華朝服而坐。題曰。馬圩復見金臺光明晃耀。妾指曰。此夫人生處也。既覺彌加精進。年八十一。慶誕之晨。秉燭然香。望觀音閣而立。左右方具儀獻壽已立化矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋荊王夫人王氏。專修淨業。曉夕勤至。給侍之人。無不則效。惟一妾懈慢。夫人責之。遂悔悟精進。忽無疾而逝。致夢他妾云。蒙夫人誨。已生安養。夫人未信也。俄而亦夢。與妾同遊寶池。見一花天衣飄揚。題曰。楊傑一華朝服而坐。題曰。馬圩復見金臺光明晃耀。妾指曰。此夫人生處也。既覺彌加精進。年八十一。慶誕之晨。秉燭然香。望觀音閣而立。左右方具儀獻壽已立化矣。

贊曰。集至此。女人立化。蓋三人焉。金臺晃耀。亦上品之流矣。孰曰閨閣無人哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。集至此。女人立化。蓋三人焉。金臺晃耀。亦上品之流矣。孰曰閨閣無人哉。

馮氏夫人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馮氏夫人

宋廣平郡夫人馮氏。少多病。慈受深禪師。教以齋戒念佛。諦信力行十年不怠。忽厭世。人怪之曰。清淨界中。失念至此。支那緣盡。行即西歸。何怪之有。臨終氣絕復甦。謂家人曰。吾已歸淨土。見佛境界。與華嚴十六觀經所說不異。已而長逝。三日後舉屍如生。異香芬馥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋廣平郡夫人馮氏。少多病。慈受深禪師。教以齋戒念佛。諦信力行十年不怠。忽厭世。人怪之曰。清淨界中。失念至此。支那緣盡。行即西歸。何怪之有。臨終氣絕復甦。謂家人曰。吾已歸淨土。見佛境界。與華嚴十六觀經所說不異。已而長逝。三日後舉屍如生。異香芬馥。

王氏女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王氏女

宋吉安王氏女。日誦彌陀金剛觀音諸經念佛。求度母死既殮。惡血滴瀝。女發誓云。若我孝心。願臭氣不作。言訖流血即止。父娶後室。與同修淨業。後得疾。請僧說淨土觀法。忽索衣吉祥而臥。攬觀音手所執幡。寂然不動。母篩灰於地。以驗受生。見灰中出蓮花數朵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋吉安王氏女。日誦彌陀金剛觀音諸經念佛。求度母死既殮。惡血滴瀝。女發誓云。若我孝心。願臭氣不作。言訖流血即止。父娶後室。與同修淨業。後得疾。請僧說淨土觀法。忽索衣吉祥而臥。攬觀音手所執幡。寂然不動。母篩灰於地。以驗受生。見灰中出蓮花數朵。

周氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周氏

宋周氏妙聰。周元卿之女也。因感其母華臺往生之瑞。篤志念佛。期生安養。病中請僧行懺。自見其身。著新淨衣。在樓閣上。作禮念佛。謂家人曰。勤修淨業。西方相待。右脅西向而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋周氏妙聰。周元卿之女也。因感其母華臺往生之瑞。篤志念佛。期生安養。病中請僧行懺。自見其身。著新淨衣。在樓閣上。作禮念佛。謂家人曰。勤修淨業。西方相待。右脅西向而逝。

周行婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行婆

宋周行婆。太平州人。早年念佛。精專弗替。一夕胡跪念佛。泊然而化。隣人見數僧引婆騰空西去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋周行婆。太平州人。早年念佛。精專弗替。一夕胡跪念佛。泊然而化。隣人見數僧引婆騰空西去。

陸氏宜人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陸氏宜人

宋宜人陸氏。錢塘人。朝請王璵妻也。甞誦法華。篤意淨土。禮懺一會。念佛萬聲凡三十年。因微疾忽聞天鼓自鳴。人方驚異。即面西端坐。雙手結印而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋宜人陸氏。錢塘人。朝請王璵妻也。甞誦法華。篤意淨土。禮懺一會。念佛萬聲凡三十年。因微疾忽聞天鼓自鳴。人方驚異。即面西端坐。雙手結印而逝。

贊曰。結印而逝。不獨僧中有之。在女人亦屢見焉。皆心不散亂。身不放逸之祥徵也。嗚呼。為女人者。能倣此。每日至誠禮懺一會。念佛萬聲三十年。不異其心。吾為伊保任。決生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。結印而逝。不獨僧中有之。在女人亦屢見焉。皆心不散亂。身不放逸之祥徵也。嗚呼。為女人者。能倣此。每日至誠禮懺一會。念佛萬聲三十年。不異其心。吾為伊保任。決生淨土。

龔氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龔氏

宋錢塘龔氏。晝來念佛。誦彌陀經。後有疾。請亨律師指示。陳說未終端坐而化。老妾于氏。亦念佛不輟。一夕夢。龔氏告云。我已生淨土。汝七日當生。至期而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋錢塘龔氏。晝來念佛。誦彌陀經。後有疾。請亨律師指示。陳說未終端坐而化。老妾于氏。亦念佛不輟。一夕夢。龔氏告云。我已生淨土。汝七日當生。至期而逝。

朱氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朱氏

宋霅川朱氏。念佛三十年。忽斷食四十日。唯飲水念佛。夢三僧各執蓮花謂曰。吾先為汝種此花。今當往生。既窹請僧助念。端坐而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋霅川朱氏。念佛三十年。忽斷食四十日。唯飲水念佛。夢三僧各執蓮花謂曰。吾先為汝種此花。今當往生。既窹請僧助念。端坐而逝。

項氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 項氏

宋項氏。名妙智。鄞縣人。寡居二女悉令為尼。精勤念佛。一日忽曰。我欲坐脫。錯與作棺。女曰。佛用金棺。無嫌也。母喜俄而異香滿室。西向結印。微咲而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋項氏。名妙智。鄞縣人。寡居二女悉令為尼。精勤念佛。一日忽曰。我欲坐脫。錯與作棺。女曰。佛用金棺。無嫌也。母喜俄而異香滿室。西向結印。微咲而逝。

裴氏女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裴氏女

宋汾陽裴氏女。專志念佛。報盡日。索火焚香言。佛以蓮臺迎我。我當往生。已而天花飛墜。安坐而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋汾陽裴氏女。專志念佛。報盡日。索火焚香言。佛以蓮臺迎我。我當往生。已而天花飛墜。安坐而化。

沈氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈氏

宋沈氏。慈溪人。自幼蔬食念佛。歸章氏一心不變。施米貸被以濟饑凍。後微疾。念佛尤力。忽見佛菩薩諸天聖眾。普現目前。燈光千點。纍纍然狀若虹橋。即日吉祥而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沈氏。慈溪人。自幼蔬食念佛。歸章氏一心不變。施米貸被以濟饑凍。後微疾。念佛尤力。忽見佛菩薩諸天聖眾。普現目前。燈光千點。纍纍然狀若虹橋。即日吉祥而逝。

孫氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫氏

宋四明孫氏。寡居念佛。三十年不懈。一日微恙。夢八僧繞行懺宮。己身掛縵衣。隨僧行。既覺沐浴淨衣。請僧行懺。於大眾前。端坐誦經。至一心不亂。左手結印而逝。遠近皆聞空中樂音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明孫氏。寡居念佛。三十年不懈。一日微恙。夢八僧繞行懺宮。己身掛縵衣。隨僧行。既覺沐浴淨衣。請僧行懺。於大眾前。端坐誦經。至一心不亂。左手結印而逝。遠近皆聞空中樂音。

樓氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樓氏

宋樓氏慧靜。適寺簿周元卿。甞披玩傳燈。發明見地。尤以淨業為真修。念佛不輟。晚年被疾。忽見蓮臺紫色。化佛無數。異香滿室。語家人亟令念佛。頃刻而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋樓氏慧靜。適寺簿周元卿。甞披玩傳燈。發明見地。尤以淨業為真修。念佛不輟。晚年被疾。忽見蓮臺紫色。化佛無數。異香滿室。語家人亟令念佛。頃刻而化。

秦氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦氏

宋秦氏淨堅。家松江厭惡女身。與夫各處。精持齋戒。閱華嚴法華光明般若經。無虛日。晨昏修彌陀懺。禮佛千拜久之。有光明入室。面西安坐而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋秦氏淨堅。家松江厭惡女身。與夫各處。精持齋戒。閱華嚴法華光明般若經。無虛日。晨昏修彌陀懺。禮佛千拜久之。有光明入室。面西安坐而終。

鍾婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鍾婆

宋嘉禾鍾婆。誦彌陀經念佛。二十年為常課。一日語子曰。見大白蓮華無數。眾聖在此。端坐聳身而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋嘉禾鍾婆。誦彌陀經念佛。二十年為常課。一日語子曰。見大白蓮華無數。眾聖在此。端坐聳身而化。

孫氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫氏

宋錢唐孫氏女。常念佛持呪。因病請清照律師。至謂曰。久病厭世願求往生。師為談淨土因緣。大喜至夜夢。師持藥一盞服之。流汗身心輕安。三日後語侍人曰。迦葉尊者來此。好金蓮華座。即瞑目結印而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋錢唐孫氏女。常念佛持呪。因病請清照律師。至謂曰。久病厭世願求往生。師為談淨土因緣。大喜至夜夢。師持藥一盞服之。流汗身心輕安。三日後語侍人曰。迦葉尊者來此。好金蓮華座。即瞑目結印而化。

梁氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁氏

宋梁氏女。居汾陽。兩目俱盲。遇沙門勸令念佛。越三年雙目開明。後忽見佛菩薩幡蓋來迎。即日命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋梁氏女。居汾陽。兩目俱盲。遇沙門勸令念佛。越三年雙目開明。後忽見佛菩薩幡蓋來迎。即日命終。

黃婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃婆

宋潮山黃婆。持金剛法華。專心念佛。忽患痢疾。但飲水不食。隣菴僧善修。夢婆來謂曰。將往西方。越二日婆西向念佛。端坐而化。遠近皆見紅霞覆婆之屋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋潮山黃婆。持金剛法華。專心念佛。忽患痢疾。但飲水不食。隣菴僧善修。夢婆來謂曰。將往西方。越二日婆西向念佛。端坐而化。遠近皆見紅霞覆婆之屋。

陳氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳氏

宋廣平陳氏。剪髮為出家相。朝夕念佛。四眾稱為道者。後病中集緇素念佛。兩日忽合掌。泊然而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋廣平陳氏。剪髮為出家相。朝夕念佛。四眾稱為道者。後病中集緇素念佛。兩日忽合掌。泊然而化。

崔婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崔婆

宋東平梁氏乳媼崔婆。淄州人。平生茹素極愚。不能與同輩爭長短。主母晁夫人留意禪學。崔朝夕在旁。但誦阿彌陀佛。虔誠不少輟。不持數珠。莫知其幾千萬遍。年七十二得疾。洞泄不下床。然持念愈篤。忽若無事時。倡偈曰。西方一路好修行。上無條嶺。下無坑。去時不用。著鞋襪脚踏蓮花步步生。諷咏不絕口。人問何人語。曰我所作。曰婆婆何時可行。曰申時去。果以其時去。用僧法焚之。舌獨不化。如蓮花然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋東平梁氏乳媼崔婆。淄州人。平生茹素極愚。不能與同輩爭長短。主母晁夫人留意禪學。崔朝夕在旁。但誦阿彌陀佛。虔誠不少輟。不持數珠。莫知其幾千萬遍。年七十二得疾。洞泄不下床。然持念愈篤。忽若無事時。倡偈曰。西方一路好修行。上無條嶺。下無坑。去時不用。著鞋襪脚踏蓮花步步生。諷咏不絕口。人問何人語。曰我所作。曰婆婆何時可行。曰申時去。果以其時去。用僧法焚之。舌獨不化。如蓮花然。

吳氏女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳氏女

宋吳氏縣君。齋戒清修。有侍女亦精進念佛。忽見金蓮捧足者三。數日見膝。又數日見身。又數日見其面目。中乃阿彌陀佛。左右則觀音勢至也。又悉見堂殿國界。皎如指掌。如是三載。常儼然在目。後忽感疾。自言往生乃終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋吳氏縣君。齋戒清修。有侍女亦精進念佛。忽見金蓮捧足者三。數日見膝。又數日見身。又數日見其面目。中乃阿彌陀佛。左右則觀音勢至也。又悉見堂殿國界。皎如指掌。如是三載。常儼然在目。後忽感疾。自言往生乃終。

贊曰。吳氏女。時時見佛。有之乎。觀力精進。理固有之。但魔佛須辯。邪正或殊。女人遇此。當速質諸明者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。吳氏女。時時見佛。有之乎。觀力精進。理固有之。但魔佛須辯。邪正或殊。女人遇此。當速質諸明者。

鄭氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄭氏

元鄭氏淨安。錢塘人。念佛日無虛度。得疾聞空中聲。曰汝行有期。毋得自怠。又見佛身金色。即奮起面西端坐。召其出家子義修。諷彌陀經。倏然而化。其女夢。母報曰。吾已得生淨土。可聞諸修師云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元鄭氏淨安。錢塘人。念佛日無虛度。得疾聞空中聲。曰汝行有期。毋得自怠。又見佛身金色。即奮起面西端坐。召其出家子義修。諷彌陀經。倏然而化。其女夢。母報曰。吾已得生淨土。可聞諸修師云。

周婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周婆

元鄞縣寶幢市周婆。精修淨土。遇歲首持不語。晝夜常坐。盡月而止。遇暑月則施茶湯。歷久不廢。一夕夢。大荷葉遍覆一市。覺自身持數珠行道葉上。既而微疾。隣人夜見幢幡寶蓋來入其家。黎明婆已合掌。念佛逝矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元鄞縣寶幢市周婆。精修淨土。遇歲首持不語。晝夜常坐。盡月而止。遇暑月則施茶湯。歷久不廢。一夕夢。大荷葉遍覆一市。覺自身持數珠行道葉上。既而微疾。隣人夜見幢幡寶蓋來入其家。黎明婆已合掌。念佛逝矣。

薛氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薛氏

大明薛氏。武塘世族女也。生時母夢。長庚入懷。後歸周生子五人而寡。秉節自誓。供觀音大士。香煙結蓮花。人異之。專心淨業。好施不倦。念佛十五年如一日。萬曆丁亥五月得疾。醫進乳粥。確乎不許。遂絕粒屏藥石。至九月六日。延僧禮懺。且曰。四日足吾事畢矣。乃西向對彌陀像。晝夜繫念。囑諸子翊贊。禁諸婦女毋入。時正重九。取淨衣。點淨香水。洒禪椅。次早索水灌手。誦甘露真言。著所淨衣。戴誌公帽。長跪佛前念。然香讚佛偈。唱三歸依。禮三拜輪珠。念佛一百八遍。逮午趺坐。結印而化。神氣熙然。較生存。倍更開朗。一時在側者。俱聞蓮花香滿室中。諸子奉命入龕。觀者數千人。歡喜頂禮。其詳載諸本傳志云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明薛氏。武塘世族女也。生時母夢。長庚入懷。後歸周生子五人而寡。秉節自誓。供觀音大士。香煙結蓮花。人異之。專心淨業。好施不倦。念佛十五年如一日。萬曆丁亥五月得疾。醫進乳粥。確乎不許。遂絕粒屏藥石。至九月六日。延僧禮懺。且曰。四日足吾事畢矣。乃西向對彌陀像。晝夜繫念。囑諸子翊贊。禁諸婦女毋入。時正重九。取淨衣。點淨香水。洒禪椅。次早索水灌手。誦甘露真言。著所淨衣。戴誌公帽。長跪佛前念。然香讚佛偈。唱三歸依。禮三拜輪珠。念佛一百八遍。逮午趺坐。結印而化。神氣熙然。較生存。倍更開朗。一時在側者。俱聞蓮花香滿室中。諸子奉命入龕。觀者數千人。歡喜頂禮。其詳載諸本傳志云。

贊曰。母遺命具龕。無棺槨。無迎殺神。無燒紙錢。無殺牲以祭。諸子悉隨順不二。吾聞。昔有臨終坐脫者。子恐乖名教。拽其足伸之。父忽躍臂捶子。子懼曰。助父坐脫耳。視今日周氏諸子。為何如。先是母以殘息。待予至授戒。予適稽緩。母曰。時至不可待矣。即化去。人以為恨。寧知予未下船舷。羯磨已竟。噫諸上善人。同會一處。周氏之母子。不其然歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。母遺命具龕。無棺槨。無迎殺神。無燒紙錢。無殺牲以祭。諸子悉隨順不二。吾聞。昔有臨終坐脫者。子恐乖名教。拽其足伸之。父忽躍臂捶子。子懼曰。助父坐脫耳。視今日周氏諸子。為何如。先是母以殘息。待予至授戒。予適稽緩。母曰。時至不可待矣。即化去。人以為恨。寧知予未下船舷。羯磨已竟。噫諸上善人。同會一處。周氏之母子。不其然歟。

許氏婦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 許氏婦

大明許氏婦。杭郡人。生平恭順質實。惟以念佛為事。將卒呼家人與訣別。著淨衣端坐。手執天目白花。自簪之。安然而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明許氏婦。杭郡人。生平恭順質實。惟以念佛為事。將卒呼家人與訣別。著淨衣端坐。手執天目白花。自簪之。安然而逝。

總論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總論

極樂國土。實無女人。女既得生。悉具大丈夫相。今人繪九品圖。而作女相者非也。殆存其本因。以彰雜類之同生耳。清淨界中。覓男相尚不可得。況女相乎。雖然女更有三病焉。孝翁姑不如其父母一也。御婢僕不如其子孫二也。知布施而不知息其貪心。知慕男身。而不知革其女習。知奔走寺宇恭事沙門。而不知反求諸己三也。明於此三未出娑婆。而居然比丘矣。夫何慮不生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極樂國土。實無女人。女既得生。悉具大丈夫相。今人繪九品圖。而作女相者非也。殆存其本因。以彰雜類之同生耳。清淨界中。覓男相尚不可得。況女相乎。雖然女更有三病焉。孝翁姑不如其父母一也。御婢僕不如其子孫二也。知布施而不知息其貪心。知慕男身。而不知革其女習。知奔走寺宇恭事沙門。而不知反求諸己三也。明於此三未出娑婆。而居然比丘矣。夫何慮不生淨土。

惡人往生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡人往生類

張善和 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張善和

唐張善和。殺牛為業。臨終見群牛。作人語索命。於是大怖。喚其妻云。速延僧為我懺悔。僧至諭之曰。觀經中說。臨終惡相現者。至心念佛即得往生。和云。地獄至急。不暇取香爐矣。即以右手擎火。左手拈香。面西專切稱佛。未滿十聲。自言佛來迎我。即化去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐張善和。殺牛為業。臨終見群牛。作人語索命。於是大怖。喚其妻云。速延僧為我懺悔。僧至諭之曰。觀經中說。臨終惡相現者。至心念佛即得往生。和云。地獄至急。不暇取香爐矣。即以右手擎火。左手拈香。面西專切稱佛。未滿十聲。自言佛來迎我。即化去。

贊曰。觀其地獄至急。手作香爐蓋勢迫。情極懇苦精誠。更無第二念矣。雖云十念寧不遠過悠悠者百千萬億念。決定往生理實如是。或疑菩薩示現者容有之。而不盡然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。觀其地獄至急。手作香爐蓋勢迫。情極懇苦精誠。更無第二念矣。雖云十念寧不遠過悠悠者百千萬億念。決定往生理實如是。或疑菩薩示現者容有之。而不盡然也。

張鍾馗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張鍾馗

唐張鍾馗。殺鷄為業。病革見緋衣人。驅群雞啄之。血流被面。痛不可忍。有僧為設佛像教令念佛。頃之香氣滿室。恬然而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐張鍾馗。殺鷄為業。病革見緋衣人。驅群雞啄之。血流被面。痛不可忍。有僧為設佛像教令念佛。頃之香氣滿室。恬然而逝。

雄俊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雄俊

唐雄俊。寓成都。膽勇過人。不守戒律。甞罷道從戎。尋復為僧。因聞經言。一稱佛名。滅八十億劫生死重罪。乃大喜曰。賴有此耳。自是雖為惡。而念佛不輟。丁未二月暴亡。經宿忽甦。言至冥司。主者曰。誤追汝。然汝念佛。本無深信。今還人世。宜倍精進。人以為地獄漏網。既而入山。齋戒念佛越四年。辛亥三月。緇輩咸集告曰。吾時至矣。爾輩還城見吾親知。為吾語曰。俊以念佛得生淨土。毋以為地獄漏網人也。語笑之間。端坐而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐雄俊。寓成都。膽勇過人。不守戒律。甞罷道從戎。尋復為僧。因聞經言。一稱佛名。滅八十億劫生死重罪。乃大喜曰。賴有此耳。自是雖為惡。而念佛不輟。丁未二月暴亡。經宿忽甦。言至冥司。主者曰。誤追汝。然汝念佛。本無深信。今還人世。宜倍精進。人以為地獄漏網。既而入山。齋戒念佛越四年。辛亥三月。緇輩咸集告曰。吾時至矣。爾輩還城見吾親知。為吾語曰。俊以念佛得生淨土。毋以為地獄漏網人也。語笑之間。端坐而化。

贊曰。薰蕕不同器。寧有且造惡且念佛而得往生者乎。噫觀賴有此耳之一言。其於稱佛滅罪之語。蓋信入骨髓矣。即此一念。力重萬鈞。臨終轉業往生。又何疑哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。薰蕕不同器。寧有且造惡且念佛而得往生者乎。噫觀賴有此耳之一言。其於稱佛滅罪之語。蓋信入骨髓矣。即此一念。力重萬鈞。臨終轉業往生。又何疑哉。

惟恭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟恭

唐惟恭。住法性寺。慢上凌下。親狎非類。酒徒博侶。交集於門。暇則念佛。寺僧靈巋者。同惡相濟。里人為之語曰。靈巋造惡。惟恭繼跡。地獄千重。莫厭雙入。恭聞曰。我雖積業罪無所迯。然賴淨土教主。憫我愆尤。拔我塗炭。豈復墮惡道耶。乾寧二年病革。巋自外還見伶人數輩。少年麗服問所從來。答曰。西來迎恭上人耳。一人懷中出金瓶。瓶中蓮花其合如拳俄頃增長。如盤盂。光彩交映。望寺疾馳而忽不見。巋至寺聞鍾聲。恭已逝矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐惟恭。住法性寺。慢上凌下。親狎非類。酒徒博侶。交集於門。暇則念佛。寺僧靈巋者。同惡相濟。里人為之語曰。靈巋造惡。惟恭繼跡。地獄千重。莫厭雙入。恭聞曰。我雖積業罪無所迯。然賴淨土教主。憫我愆尤。拔我塗炭。豈復墮惡道耶。乾寧二年病革。巋自外還見伶人數輩。少年麗服問所從來。答曰。西來迎恭上人耳。一人懷中出金瓶。瓶中蓮花其合如拳俄頃增長。如盤盂。光彩交映。望寺疾馳而忽不見。巋至寺聞鍾聲。恭已逝矣。

瑩珂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑩珂

宋瑩珂。受業霅川瑤山。酒炙無所擇。忽自念梵行虧缺。恐從流轉。令同住取戒珠禪師所編往生傳讀之。凡讀一傳為一首肯。既而室中面西。設禪椅絕食。念佛越三日。夢佛告曰。汝尚壽十年。且當自勉。珂白佛言。設有百年。閻浮濁惡。易失正命。所願早生安養。奉事眾聖。佛言。汝志如是。後三日當迎汝。至期命眾。誦彌陀經。乃曰。佛及大眾俱至。寂然而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋瑩珂。受業霅川瑤山。酒炙無所擇。忽自念梵行虧缺。恐從流轉。令同住取戒珠禪師所編往生傳讀之。凡讀一傳為一首肯。既而室中面西。設禪椅絕食。念佛越三日。夢佛告曰。汝尚壽十年。且當自勉。珂白佛言。設有百年。閻浮濁惡。易失正命。所願早生安養。奉事眾聖。佛言。汝志如是。後三日當迎汝。至期命眾。誦彌陀經。乃曰。佛及大眾俱至。寂然而化。

仲明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仲明

宋仲明。居山陰報恩寺。素無戒檢。因感疾。謂同學道寧曰。我今心識散亂。何藥可治。寧教以隨息念佛。明如所教。至七日力已困憊。寧又令想目前佛像。久之忽見二菩薩。次復見佛。瞑目而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋仲明。居山陰報恩寺。素無戒檢。因感疾。謂同學道寧曰。我今心識散亂。何藥可治。寧教以隨息念佛。明如所教。至七日力已困憊。寧又令想目前佛像。久之忽見二菩薩。次復見佛。瞑目而逝。

吳瓊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳瓊

宋吳瓊。臨安人。先為僧。退道返俗。前後兩娶生二子。屠沽之事。靡所不為。常庖厨殺鷄鴨等。則持而唱云。阿彌陀佛子。奸脫此身去。連稱佛號。乃施刃。每切肉。念佛不輟。後目上生瘤。如鷄卵。遂大憂怖。搆草庵。分散其妻子。念佛禮懺。晝夜如不及。紹興二十三年。告人云。瓊來日戌時去也。人皆笑之。次晚以布衫換酒飲畢。書頌云。似酒皆空。問甚禪宗。今日珍重。明月清風。端坐合掌念佛。叫云。佛來。即化去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋吳瓊。臨安人。先為僧。退道返俗。前後兩娶生二子。屠沽之事。靡所不為。常庖厨殺鷄鴨等。則持而唱云。阿彌陀佛子。奸脫此身去。連稱佛號。乃施刃。每切肉。念佛不輟。後目上生瘤。如鷄卵。遂大憂怖。搆草庵。分散其妻子。念佛禮懺。晝夜如不及。紹興二十三年。告人云。瓊來日戌時去也。人皆笑之。次晚以布衫換酒飲畢。書頌云。似酒皆空。問甚禪宗。今日珍重。明月清風。端坐合掌念佛。叫云。佛來。即化去。

金奭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金奭

宋金奭。會稽人。網魚為業。忽猛省。持戒精進。日課佛號萬聲。久而弗替。後無疾。語家人云。阿彌陀佛。與二菩薩俱來迎我。我歸淨土去也。焚香端坐而化。邑人聞異香天樂。終日不散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋金奭。會稽人。網魚為業。忽猛省。持戒精進。日課佛號萬聲。久而弗替。後無疾。語家人云。阿彌陀佛。與二菩薩俱來迎我。我歸淨土去也。焚香端坐而化。邑人聞異香天樂。終日不散。

贊曰。奭之事與善和鍾馗異。彼則生平造業。臨歿輸誠。此則預革前非。久修善業。往生品位。必過於二人矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。奭之事與善和鍾馗異。彼則生平造業。臨歿輸誠。此則預革前非。久修善業。往生品位。必過於二人矣。

總論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總論

無邊苦海。岸在回頭。積劫幽宮。明存一炬。淨土之不遺惡人無惑也。雖然悟遷善之有門。而痛自怨艾可也。恃帶業之猶生。而安心造惡。僥倖於萬一不可也。古之惡人。以此為藥。今之惡人。執此成病。是故古之惡人。惡人之善人也。今之惡人。惡人之惡人也。悲夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊苦海。岸在回頭。積劫幽宮。明存一炬。淨土之不遺惡人無惑也。雖然悟遷善之有門。而痛自怨艾可也。恃帶業之猶生。而安心造惡。僥倖於萬一不可也。古之惡人。以此為藥。今之惡人。執此成病。是故古之惡人。惡人之善人也。今之惡人。惡人之惡人也。悲夫。

畜生往生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜生往生類

龍子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍子

菩薩處胎經云。有一龍子。謂金翅鳥曰。我自受龍身。未曾殺生。觸嬈水性。壽終之後。當生阿彌陀佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經云。有一龍子。謂金翅鳥曰。我自受龍身。未曾殺生。觸嬈水性。壽終之後。當生阿彌陀佛國。

贊曰。慈心不殺。淨業正因。龍受佛言。往生固其宜矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。慈心不殺。淨業正因。龍受佛言。往生固其宜矣。

鸚鵡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鸚鵡

唐貞元中。河東裴氏。畜鸚鵡。常念佛。過午不食。臨終十念氣絕。火化之得舍利十餘粒。烱然耀目。僧慧觀者。用陶甓建塔。以旌其異。成都尹韋臯為之記。有了空相於無念。留真骨於已斃之句云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐貞元中。河東裴氏。畜鸚鵡。常念佛。過午不食。臨終十念氣絕。火化之得舍利十餘粒。烱然耀目。僧慧觀者。用陶甓建塔。以旌其異。成都尹韋臯為之記。有了空相於無念。留真骨於已斃之句云。

鴝鵒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鴝鵒

宋黃巖正等寺觀公。畜鴝鵒。能言常念佛不輟。一日立化穴上葬之。俄而舌端出紫蓮花一朵。靈芝律師甞為之讚。有立亡籠閉渾閒事。化紫蓮花也太奇之句焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋黃巖正等寺觀公。畜鴝鵒。能言常念佛不輟。一日立化穴上葬之。俄而舌端出紫蓮花一朵。靈芝律師甞為之讚。有立亡籠閉渾閒事。化紫蓮花也太奇之句焉。

又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

潭州人。有養鴝鵒者。常念佛既斃。以棺葬之。忽生蓮花一朵。自其口出有頌之者。云有一靈禽。號八哥。解隨僧口念彌陀。死埋平地蓮花發。人不回心爭奈何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潭州人。有養鴝鵒者。常念佛既斃。以棺葬之。忽生蓮花一朵。自其口出有頌之者。云有一靈禽。號八哥。解隨僧口念彌陀。死埋平地蓮花發。人不回心爭奈何。

贊曰。鸚鵡鴝鵒。人教以念佛。蓋常事耳。今胡不見往生。噫譬諸世人。均聞念佛之教。有信心念者。有輕心念者。是以念佛人多往生人少。彼鸚鵡鴝鵒。何獨不然乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。鸚鵡鴝鵒。人教以念佛。蓋常事耳。今胡不見往生。噫譬諸世人。均聞念佛之教。有信心念者。有輕心念者。是以念佛人多往生人少。彼鸚鵡鴝鵒。何獨不然乎。

總論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總論

或謂。人靈而物蠢。云何禽畜而得往生。是不知。凡厥有情。皆具佛之靈覺。迷有厚薄。而分人畜。非靈蠢之不侔也。雉聽法華。而再世為僧。牛覩金容而死生天上。歷歷載諸傳記矣。況地獄鬼畜。皆生我剎。固法藏比丘之本願乎。所恨人見禽畜之往生。而恬無警悟。甘心五濁。束手輪迴。一息不來。易形於鱗羽。而不自知也。獨何為哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或謂。人靈而物蠢。云何禽畜而得往生。是不知。凡厥有情。皆具佛之靈覺。迷有厚薄。而分人畜。非靈蠢之不侔也。雉聽法華。而再世為僧。牛覩金容而死生天上。歷歷載諸傳記矣。況地獄鬼畜。皆生我剎。固法藏比丘之本願乎。所恨人見禽畜之往生。而恬無警悟。甘心五濁。束手輪迴。一息不來。易形於鱗羽。而不自知也。獨何為哉。

續錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續錄

今時往生者。隨聞見續入。故另附二卷末。不分門類。不別先後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今時往生者。隨聞見續入。故另附二卷末。不分門類。不別先後。

僧明本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧明本

大明明本。通州靜嘉寺僧。素有高志。梵行清白。勤於講業。後輟講專心淨土。六時禮念。年久弗替。忽微恙。自知時至。告眾安然而化。異香七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明明本。通州靜嘉寺僧。素有高志。梵行清白。勤於講業。後輟講專心淨土。六時禮念。年久弗替。忽微恙。自知時至。告眾安然而化。異香七日。

朱綱少府 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朱綱少府

大明朱綱。京都人。業儒中鄉舉。三上春官不第。乃就職官二府致仕。專修淨土。日課佛三萬。十五年無少怠倦。臨終坐榻上。兩手擎珠。念佛不輟。異香滿室。乃云佛來也。連聲稱念而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明朱綱。京都人。業儒中鄉舉。三上春官不第。乃就職官二府致仕。專修淨土。日課佛三萬。十五年無少怠倦。臨終坐榻上。兩手擎珠。念佛不輟。異香滿室。乃云佛來也。連聲稱念而逝。

于媼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于媼

大明于媼。北京昌平州邵村民于貴之母。久積念佛。一日浣衣甚潔。謂其子曰。予將生淨土。子未信。至期取几置庭心。坐几上脫去。異香天樂。鄉人皆聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明于媼。北京昌平州邵村民于貴之母。久積念佛。一日浣衣甚潔。謂其子曰。予將生淨土。子未信。至期取几置庭心。坐几上脫去。異香天樂。鄉人皆聞。

顧居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顧居士

大明顧源。金陵人。自號寶幢居士。幼能詩善草書。中年一志淨業。後微疾。集僧俗道友。十念阿彌陀佛。唱和相續。語人云。我決定往生矣。人問何故。曰我見阿彌陀佛。身滿虛空。世界金色。佛以袈裟覆我。我身已坐蓮花中。時一眾聞蓮花香。諸子悲戀不已。居士曰。汝謂我往何處。何處即此處。此處若明何處不了。乃屏人曰。毋多言亂我心。空中諸佛迎我。三鼓行矣。至期怡然含咲而逝。少宗伯殷秋溟先生。為之傳云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明顧源。金陵人。自號寶幢居士。幼能詩善草書。中年一志淨業。後微疾。集僧俗道友。十念阿彌陀佛。唱和相續。語人云。我決定往生矣。人問何故。曰我見阿彌陀佛。身滿虛空。世界金色。佛以袈裟覆我。我身已坐蓮花中。時一眾聞蓮花香。諸子悲戀不已。居士曰。汝謂我往何處。何處即此處。此處若明何處不了。乃屏人曰。毋多言亂我心。空中諸佛迎我。三鼓行矣。至期怡然含咲而逝。少宗伯殷秋溟先生。為之傳云。

贊曰。身已坐蓮花中。生則決定生也。何處即此處。去則實不去也。居士之生。當不在中下品矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。身已坐蓮花中。生則決定生也。何處即此處。去則實不去也。居士之生。當不在中下品矣。

方氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方氏

大明方氏。諸生吳應道室也。三十而寡。守志歸佛。專修淨土。一老媼亦齋戒。相隨逐二十年。萬曆乙酉。時年五十矣。小疾呼老媼相對念佛不輟無一語及他務卒前一日。沐浴更衣。明晨然香禮佛。還坐一榻而逝。有子用先。第進士不妄語人也。為予道始末如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明方氏。諸生吳應道室也。三十而寡。守志歸佛。專修淨土。一老媼亦齋戒。相隨逐二十年。萬曆乙酉。時年五十矣。小疾呼老媼相對念佛不輟無一語及他務卒前一日。沐浴更衣。明晨然香禮佛。還坐一榻而逝。有子用先。第進士不妄語人也。為予道始末如此。

張母 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張母

大明張母。陶氏。為長水守約居士繼室。居士奉佛。母化之。日課誦無間。居士出禮普陀。母謂二子曰。吾平日參是心作佛是心是佛二語今始悟初四日吾行矣。及期端坐而逝。次日居士歸成殮。俄而棺上出青蓮花五朵。居士大駭異。自愧恒常與俱。不知其道行如此。遠近見聞。靡不嘆慕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明張母。陶氏。為長水守約居士繼室。居士奉佛。母化之。日課誦無間。居士出禮普陀。母謂二子曰。吾平日參是心作佛是心是佛二語今始悟初四日吾行矣。及期端坐而逝。次日居士歸成殮。俄而棺上出青蓮花五朵。居士大駭異。自愧恒常與俱。不知其道行如此。遠近見聞。靡不嘆慕。

祖香 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖香

大明祖香。江西新喻人。於山東龍潭寺。精修淨業。有居士王傑者。築菴延之。未幾語傑云。某日當歸家。眾苦留。香云。歸安養家耳。及期敷座西向坐逝。舉龕八山。化火自焚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明祖香。江西新喻人。於山東龍潭寺。精修淨業。有居士王傑者。築菴延之。未幾語傑云。某日當歸家。眾苦留。香云。歸安養家耳。及期敷座西向坐逝。舉龕八山。化火自焚。

郭大林 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郭大林

大明郭大林。湯陰人。平生端潔雅素。出世為懷。遇僧教以念佛。遂一心淨土。年七十六。一日無疾。與子別云。明午當去。至日坐脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明郭大林。湯陰人。平生端潔雅素。出世為懷。遇僧教以念佛。遂一心淨土。年七十六。一日無疾。與子別云。明午當去。至日坐脫。

劉通志 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉通志

大明劉通志。京都人。精懇念佛。年五十二得疾。念益切。隣人李白齋先卒。通氣絕。自旦至午復甦。謂家人曰。適見一舟。云往淨土。乘舟三十六人。白齋與焉。我亦一數。但衣未鮮潔。又忘帶念珠。命我易衣取珠。舟艤相待。家人急為易衣。珠掛其項須臾而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明劉通志。京都人。精懇念佛。年五十二得疾。念益切。隣人李白齋先卒。通氣絕。自旦至午復甦。謂家人曰。適見一舟。云往淨土。乘舟三十六人。白齋與焉。我亦一數。但衣未鮮潔。又忘帶念珠。命我易衣取珠。舟艤相待。家人急為易衣。珠掛其項須臾而逝。

孫氏母 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫氏母

大明中官孫名之母。一生齋戒念佛。年老微恙。自知時至。告其子。欲坐脫。子哀泣止之不得。乃為作龕。至期入龕。安坐化去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明中官孫名之母。一生齋戒念佛。年老微恙。自知時至。告其子。欲坐脫。子哀泣止之不得。乃為作龕。至期入龕。安坐化去。

唐體如文學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐體如文學

大明唐延任。浙之蘭溪人。號體如居士。孝友醇慤。出自天性。少遊黌校有聲。已而覺世無常。傾心至道。參雲棲。受念佛三昧。遂力行之。凡十三年如一日。唯篤志以西方為歸。萬曆癸卯。值耳順。仲冬之旦。忽謂諸子曰。新春十有一日吾行矣。數日前禮誦如平時。至期盥漱整衣端坐。手結印。口稱佛名。含咲而逝。如入禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明唐延任。浙之蘭溪人。號體如居士。孝友醇慤。出自天性。少遊黌校有聲。已而覺世無常。傾心至道。參雲棲。受念佛三昧。遂力行之。凡十三年如一日。唯篤志以西方為歸。萬曆癸卯。值耳順。仲冬之旦。忽謂諸子曰。新春十有一日吾行矣。數日前禮誦如平時。至期盥漱整衣端坐。手結印。口稱佛名。含咲而逝。如入禪定。

贊曰。居士將入滅。諸子請曰。大人臨終一段因緣。當聞之雲棲。入往生傳否。居士謂。必以報吾師。然勿為裝飾。據事直陳。至於入傳不入傳。師自有見。切勿以不入傳而有慍色而有慍意。嗟乎。即是可以觀所養矣。平生於淨土諦信不貳。含咲而逝。往生何疑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。居士將入滅。諸子請曰。大人臨終一段因緣。當聞之雲棲。入往生傳否。居士謂。必以報吾師。然勿為裝飾。據事直陳。至於入傳不入傳。師自有見。切勿以不入傳而有慍色而有慍意。嗟乎。即是可以觀所養矣。平生於淨土諦信不貳。含咲而逝。往生何疑焉。

楊嘉禕文學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊嘉禕文學

大明楊嘉禕字邦華。泰和人。世家子也。年十三持不殺戒。蚤虱無所傷。二十三肄業南雍。俄疾作。以萬曆乙巳仲冬十九日卒。卒之先夢遊地獄。見地藏大士於冥陽殿。覺而放諸生命。延僧誦經念佛。謂人曰吾將逝矣。青蓮花現吾前。得非淨土境乎。遂晝夜念佛不輟。命息燭曰。汝輩假燭為明。吾不須燭。常在光明中耳。問何所見。曰蓮開四色。問見彌陀否。曰見彌陀現千丈身。問觀音。曰身與彌陀等。問勢至。曰不見也。言訖忽躍起拈香。連聲語曰。彌陀經功德不可說。不可說。不可說。吾已得上品矣。寂然而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明楊嘉禕字邦華。泰和人。世家子也。年十三持不殺戒。蚤虱無所傷。二十三肄業南雍。俄疾作。以萬曆乙巳仲冬十九日卒。卒之先夢遊地獄。見地藏大士於冥陽殿。覺而放諸生命。延僧誦經念佛。謂人曰吾將逝矣。青蓮花現吾前。得非淨土境乎。遂晝夜念佛不輟。命息燭曰。汝輩假燭為明。吾不須燭。常在光明中耳。問何所見。曰蓮開四色。問見彌陀否。曰見彌陀現千丈身。問觀音。曰身與彌陀等。問勢至。曰不見也。言訖忽躍起拈香。連聲語曰。彌陀經功德不可說。不可說。不可說。吾已得上品矣。寂然而逝。

贊曰。邦華好學天植。書無所不讀。已獨潛心於內典。又獨加意於內典之淨土法門。其臨沒也。謂彌陀經功德不可說。而三稱之。見之真故。言之切也。仲兄嘉祚。傳其事。而矢之曰。予所誑語墮拔舌獄。其亦見真而言切歟。不信淨土者可思已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。邦華好學天植。書無所不讀。已獨潛心於內典。又獨加意於內典之淨土法門。其臨沒也。謂彌陀經功德不可說。而三稱之。見之真故。言之切也。仲兄嘉祚。傳其事。而矢之曰。予所誑語墮拔舌獄。其亦見真而言切歟。不信淨土者可思已。

郝熙載文學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郝熙載文學

大明郝熙載。錢塘人。法名廣定。生平忠信不欺。以德行稱於黌校。晚歸佛。禪誦夙夜匪懈。萬曆辛亥春二月得疾。每睡覺云。吾夢於山中求見佛。佛未見。見百鳥叢集。如是累日。至二十七食時。忽舉首視窓外。謂其子世翰曰。今日別是一乾坤矣。顧家人為置銀錢。俄而曰。吾向恐見官備用。今無用此。三鼓云。有二童子來迎。佛坐蓮花臺現吾前。吾往矣。吉祥而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明郝熙載。錢塘人。法名廣定。生平忠信不欺。以德行稱於黌校。晚歸佛。禪誦夙夜匪懈。萬曆辛亥春二月得疾。每睡覺云。吾夢於山中求見佛。佛未見。見百鳥叢集。如是累日。至二十七食時。忽舉首視窓外。謂其子世翰曰。今日別是一乾坤矣。顧家人為置銀錢。俄而曰。吾向恐見官備用。今無用此。三鼓云。有二童子來迎。佛坐蓮花臺現吾前。吾往矣。吉祥而逝。

朱氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朱氏

大明陳母朱氏。吳郡嘉定人。濬川居士室也。孝慈天植。素向三寶。年八十一。其子參雲棲歸。導以念佛往生。遂篤志淨業。越二載示疾。卒之前三日。堂前大呼母名者三。母云。有二青衣在此。時病久孱困。忽躍起竪脊端坐。諸子勸其寢息。乃吉祥而逝。迎尸中堂。仰臥之。尸自轉西向。一時駭異。以為精誠所感致云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明陳母朱氏。吳郡嘉定人。濬川居士室也。孝慈天植。素向三寶。年八十一。其子參雲棲歸。導以念佛往生。遂篤志淨業。越二載示疾。卒之前三日。堂前大呼母名者三。母云。有二青衣在此。時病久孱困。忽躍起竪脊端坐。諸子勸其寢息。乃吉祥而逝。迎尸中堂。仰臥之。尸自轉西向。一時駭異。以為精誠所感致云。

贊曰。郝父陳母。俱有青衣童子之祥。當生人天。既而一則佛現蓮臺。一則不忘西向。又當生淨土。二相俱時。生方未可定也。即不生。生且不遠矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。郝父陳母。俱有青衣童子之祥。當生人天。既而一則佛現蓮臺。一則不忘西向。又當生淨土。二相俱時。生方未可定也。即不生。生且不遠矣。

徐氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徐氏

大明陸母徐氏。嘉定人。孀居刻志淨業。夫昔有千金出貸。焚券不取。奩飾罄以施人。恒于佛所禮誦不輟。如是者十載。一夕忽呼侍人曰。看東方光發否。我往生時至矣。汝輩可助我。遂高聲念佛。合掌而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明陸母徐氏。嘉定人。孀居刻志淨業。夫昔有千金出貸。焚券不取。奩飾罄以施人。恒于佛所禮誦不輟。如是者十載。一夕忽呼侍人曰。看東方光發否。我往生時至矣。汝輩可助我。遂高聲念佛。合掌而逝。

戈廣泰居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戈廣泰居士

大明戈以安。法名廣泰。錢塘人。性至孝。素積善行。而深自鞱晦。不求人知。晚歲精誠奉佛。與靈芝僧玄素。結春秋二社念佛。誦華嚴五經。忽謂人曰。吾大限將至。當為西歸資糧。遂自室課誦。昕夕不輟。預定歸期於臘月二十一日。前二夕。母子環視悲哽。居士咲曰。生必有滅。奚悲為。吾方凝神淨域。面覲彌陀。若等慎勿以情愛亂我正念。諄諄惟囑玄素。助念無間雜語。至期寂然而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明戈以安。法名廣泰。錢塘人。性至孝。素積善行。而深自鞱晦。不求人知。晚歲精誠奉佛。與靈芝僧玄素。結春秋二社念佛。誦華嚴五經。忽謂人曰。吾大限將至。當為西歸資糧。遂自室課誦。昕夕不輟。預定歸期於臘月二十一日。前二夕。母子環視悲哽。居士咲曰。生必有滅。奚悲為。吾方凝神淨域。面覲彌陀。若等慎勿以情愛亂我正念。諄諄惟囑玄素。助念無間雜語。至期寂然而逝。

贊曰。僧入冥見居士。晏坐靜室。經籍盈几。庭多紫竹石峯。清絕如洞天。夫居士宜生極樂。胡為尚在冥境。意者平日志切誦經。經願未滿。滿願而後往生歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。僧入冥見居士。晏坐靜室。經籍盈几。庭多紫竹石峯。清絕如洞天。夫居士宜生極樂。胡為尚在冥境。意者平日志切誦經。經願未滿。滿願而後往生歟。

杜居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杜居士

大明杜居士。順天府宛平縣人。隱西山瑞光寺側古齋堂中。置家事不問。三十年專志念佛。予鄉人童廣策詣之。居士問所從來。答曰杭州。曰君杭人。識雲棲宏公否。策答曰。吾師也。居士合掌念佛。更無他語。將終禮懺九日。至懺文懇切處。輒流涕哽咽。遂絕食惟飲水少許。懺畢坐脫。浹旬顏貌如生。人望見有五色彩雲。盤旋屋上云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明杜居士。順天府宛平縣人。隱西山瑞光寺側古齋堂中。置家事不問。三十年專志念佛。予鄉人童廣策詣之。居士問所從來。答曰杭州。曰君杭人。識雲棲宏公否。策答曰。吾師也。居士合掌念佛。更無他語。將終禮懺九日。至懺文懇切處。輒流涕哽咽。遂絕食惟飲水少許。懺畢坐脫。浹旬顏貌如生。人望見有五色彩雲。盤旋屋上云。

孫大玗居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孫大玗居士

大明孫叔子。法名大玗。自幼警敏端確。年十二隨父鏡吾居士。奉四十八願彌陀像。入雲棲。因受五戒。歸而斷葷血。息交遊罷呫嗶。矢志念佛。誓取金臺。而勤苦不惜身命。俄而見兩比丘持蓮花以一心淨土印可。復見化人。誦金剛經一晝夜。乃矍然起坐曰。彌陀觀音皆來迎我。結金剛拳印。大呼阿彌陀佛數聲。泊然而寂。時萬曆辛亥十一月十一日也。有淨土十二時歌傳世。詳具吳太史西生傳中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明孫叔子。法名大玗。自幼警敏端確。年十二隨父鏡吾居士。奉四十八願彌陀像。入雲棲。因受五戒。歸而斷葷血。息交遊罷呫嗶。矢志念佛。誓取金臺。而勤苦不惜身命。俄而見兩比丘持蓮花以一心淨土印可。復見化人。誦金剛經一晝夜。乃矍然起坐曰。彌陀觀音皆來迎我。結金剛拳印。大呼阿彌陀佛數聲。泊然而寂。時萬曆辛亥十一月十一日也。有淨土十二時歌傳世。詳具吳太史西生傳中。

贊曰。吳太史觀我居士。稱玗室歲產瑞芝。卒之歲。有大如斗者。如金如玉。如赤白輪。往生之祥可徵矣。為作孫叔子西生傳。太史長者。言無虛妄。因錄之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。吳太史觀我居士。稱玗室歲產瑞芝。卒之歲。有大如斗者。如金如玉。如赤白輪。往生之祥可徵矣。為作孫叔子西生傳。太史長者。言無虛妄。因錄之。

吳居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳居士

大明吳居士。仁和人。諱大恩別號仰竹。生平孝友誠篤。好行陰德。放生救苦。恤隣代逋。遂感陰霾遇光舟危返風種種善報。而虔心內教。晨夕誦經。稱念阿彌陀佛。精進無倦萬曆四十年五月初三日別眾。跏趺端坐而逝。室有香氣神色煥然。詳具印持嚴君所作傳云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明吳居士。仁和人。諱大恩別號仰竹。生平孝友誠篤。好行陰德。放生救苦。恤隣代逋。遂感陰霾遇光舟危返風種種善報。而虔心內教。晨夕誦經。稱念阿彌陀佛。精進無倦萬曆四十年五月初三日別眾。跏趺端坐而逝。室有香氣神色煥然。詳具印持嚴君所作傳云。

吳居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳居士

大明吳居士。新安世家也。諱繼勛字用卿。別號十如居士。賦性沈毅質如木。直如矢。好行種種善事。嗜之而不厭如甘露。晚歲耽心內典。持往生呪。稱念阿彌陀佛洪名。日有定課。歷寒暑純一無間。甞墮江中足若有物憑藉。漂十里躍而登舟。眾以為佛力所感。忽患背疽危。甚人不堪其憂。居士陶然談笑。自如若無疾苦者。俄而正念示寂。厥子𬾕章子輿氏所謂善信人也。言無虛妄。其所述行狀如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明吳居士。新安世家也。諱繼勛字用卿。別號十如居士。賦性沈毅質如木。直如矢。好行種種善事。嗜之而不厭如甘露。晚歲耽心內典。持往生呪。稱念阿彌陀佛洪名。日有定課。歷寒暑純一無間。甞墮江中足若有物憑藉。漂十里躍而登舟。眾以為佛力所感。忽患背疽危。甚人不堪其憂。居士陶然談笑。自如若無疾苦者。俄而正念示寂。厥子𬾕章子輿氏所謂善信人也。言無虛妄。其所述行狀如是。