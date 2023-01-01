法華經傳記卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經傳記卷第七

轉讀滅罪第九書字救苦第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉讀滅罪第九書字救苦第十之一

仁孫子一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁孫子一

蘇長妾二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇長妾二

隋彥武三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋彥武三

韓睦之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓睦之四

釋淨藏五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋淨藏五

蒙遜王六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙遜王六

隋慧緣七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋慧緣七

釋僧融八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧融八

天竺僧九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺僧九

竺沙彌十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺沙彌十

大乘天十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘天十一

隋嚴敬十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋嚴敬十二

安居女十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安居女十三

大原女十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大原女十四

尼妙空十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼妙空十五

節家女十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 節家女十六

京師高表仁孫子一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京師高表仁孫子一

京師高表仁孫子。甞讀法華經。龍朔三年正月二十七日。乘馬從順義門出。有兩騎追之曰。令捉獲矣。其人問曰。卿是何人。答曰。我是閻王使者。故來追卿。其人惶忙走馬西出。欲投普光寺。使人曰。疾投寺門勿令入。入即得脫。及至寺門。乃見一騎投門。又西走欲入開善寺。又令騎投門。遂爾相從西奔。欲還本宅。宅在化度寺東。恐道遠。乃欲入醴泉坊。一騎在前。其人以拳擊之。鬼遂落馬後鬼曰。此人大麁。急曳下挽却頭髮。即被牽髮。如刀割狀。遙擲于地。亦隨髮落馬人與還。至晚蘇云。備見閻王云。君何盜僧果子。何事說三寶過。遂依伏罪無敢厝言。王言盜果之罪。合吞鐵丸四百五十枚。四年受之方盡。說過之罪。合耕其舌。因放令出。遂蘇少時。還絕口如吞物遍身赫赤。有苦楚相纏。經日方醒云。經一年吞百餘丸。其苦難言。明日復爾。恰經四日吞丸亦盡。方欲拔舌耕之拔而不出。勘案所由乃云。曾讀法華。舌不可出。遂放令活。今見在化度寺圓滿師處。聽法懺悔云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京師高表仁孫子。甞讀法華經。龍朔三年正月二十七日。乘馬從順義門出。有兩騎追之曰。令捉獲矣。其人問曰。卿是何人。答曰。我是閻王使者。故來追卿。其人惶忙走馬西出。欲投普光寺。使人曰。疾投寺門勿令入。入即得脫。及至寺門。乃見一騎投門。又西走欲入開善寺。又令騎投門。遂爾相從西奔。欲還本宅。宅在化度寺東。恐道遠。乃欲入醴泉坊。一騎在前。其人以拳擊之。鬼遂落馬後鬼曰。此人大麁。急曳下挽却頭髮。即被牽髮。如刀割狀。遙擲于地。亦隨髮落馬人與還。至晚蘇云。備見閻王云。君何盜僧果子。何事說三寶過。遂依伏罪無敢厝言。王言盜果之罪。合吞鐵丸四百五十枚。四年受之方盡。說過之罪。合耕其舌。因放令出。遂蘇少時。還絕口如吞物遍身赫赤。有苦楚相纏。經日方醒云。經一年吞百餘丸。其苦難言。明日復爾。恰經四日吞丸亦盡。方欲拔舌耕之拔而不出。勘案所由乃云。曾讀法華。舌不可出。遂放令活。今見在化度寺圓滿師處。聽法懺悔云云。

蘇長安家妾二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇長安家妾二

唐武德中。以都水使者。蘇長為己州刺史。蘇將家口赴任。渡嘉陵江。中流風起船沒。男女六十餘人。一時溺死。唯有一妾。常讀法華經。船中水入。妾頭戴經函。誓與俱溺。既而船沒。妾獨不沈。隨波泛濫。頃之著岸。遂沈經函而出。開視其經。了無濕污。今尚存。楊州嫁為人婦。而逾篤信焉(岑令說云。見此妾自言。然臨困便至江上。船人亦云爾)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐武德中。以都水使者。蘇長為己州刺史。蘇將家口赴任。渡嘉陵江。中流風起船沒。男女六十餘人。一時溺死。唯有一妾。常讀法華經。船中水入。妾頭戴經函。誓與俱溺。既而船沒。妾獨不沈。隨波泛濫。頃之著岸。遂沈經函而出。開視其經。了無濕污。今尚存。楊州嫁為人婦。而逾篤信焉(岑令說云。見此妾自言。然臨困便至江上。船人亦云爾)。

隋魏州彥武三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋魏州彥武三

隋開皇中。魏州史博陵崔彥武。因行郡至一邑。愕然驚喜。謂從者曰。吾昔甞在此邑中為人婦。今知家處。因乘馬入循巷。屈曲至一家。命叩門。主人公年老。走出拜謁彥武入家。先昇其堂。視東壁上。去地六七尺。有高隆處。客謂主人曰。吾昔所讀法華經。并金釵五隻。藏此壁中。經函是也。其經第七卷尾後紙。火燒失文字。吾今每誦此經。至第七卷尾。恒忘失不能記得。因令左右鑿壁。果得經函開。第七卷尾。及金釵。並如其言。主人涕泣曰。亡妻存日。常讀此經釵亦是。亡妻因產死。遂失所在。不謂使君乃示其處。彥武指庭前槐樹。吾欲產時。自解頭髮。置此樹空中。試令人探。樹中果得髮於是主人悲喜彥武留衣物。厚給主人而去(法苑第二十六卷云。右一驗出冥報記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋開皇中。魏州史博陵崔彥武。因行郡至一邑。愕然驚喜。謂從者曰。吾昔甞在此邑中為人婦。今知家處。因乘馬入循巷。屈曲至一家。命叩門。主人公年老。走出拜謁彥武入家。先昇其堂。視東壁上。去地六七尺。有高隆處。客謂主人曰。吾昔所讀法華經。并金釵五隻。藏此壁中。經函是也。其經第七卷尾後紙。火燒失文字。吾今每誦此經。至第七卷尾。恒忘失不能記得。因令左右鑿壁。果得經函開。第七卷尾。及金釵。並如其言。主人涕泣曰。亡妻存日。常讀此經釵亦是。亡妻因產死。遂失所在。不謂使君乃示其處。彥武指庭前槐樹。吾欲產時。自解頭髮。置此樹空中。試令人探。樹中果得髮於是主人悲喜彥武留衣物。厚給主人而去(法苑第二十六卷云。右一驗出冥報記)。

彭城域人韓睦之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彭城域人韓睦之四

韓睦之彭城域人宋泰始初。彭城沒虜睦之。流亡兒於亂。為人所略。不知在何處。睦之本事佛精進力。至心讀觀世音經。欲讀萬遍願得兒。又每得千遍。輒請眾僧齋。已得六七千遍。都無感動。睦之歎曰。聖人寧當不應眾生耶。是我心未至爾。因此日夜。不復數其遍數。唯自誓以感徹為期。其兒定傳賣。為益州人奴。見使因作役。一日獨䄯草木。忽見一道人來相問。汝是韓睦之兒非。即驚答曰是。又問。願見父不。答曰。願此亦何由可得。道人又言。汝父切殊至今將汝歸去。兒不知是神人。辭不敢許。道人曰。無苦但捉我袈裟角。兒試捉之。便覺恍然如人掣去。須臾而往。倚一家門外。乃是韓流移新居。兒不識是父舍。道人不進。遣兒入噵。入見主人正坐讀經。即其父也。相見不暇申悲喜。唯得叫噵。門外有聖人。父便徒跣走出。比出已不復見矣。村隣道俗。莫不驚怪歎息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓睦之彭城域人宋泰始初。彭城沒虜睦之。流亡兒於亂。為人所略。不知在何處。睦之本事佛精進力。至心讀觀世音經。欲讀萬遍願得兒。又每得千遍。輒請眾僧齋。已得六七千遍。都無感動。睦之歎曰。聖人寧當不應眾生耶。是我心未至爾。因此日夜。不復數其遍數。唯自誓以感徹為期。其兒定傳賣。為益州人奴。見使因作役。一日獨䄯草木。忽見一道人來相問。汝是韓睦之兒非。即驚答曰是。又問。願見父不。答曰。願此亦何由可得。道人又言。汝父切殊至今將汝歸去。兒不知是神人。辭不敢許。道人曰。無苦但捉我袈裟角。兒試捉之。便覺恍然如人掣去。須臾而往。倚一家門外。乃是韓流移新居。兒不識是父舍。道人不進。遣兒入噵。入見主人正坐讀經。即其父也。相見不暇申悲喜。唯得叫噵。門外有聖人。父便徒跣走出。比出已不復見矣。村隣道俗。莫不驚怪歎息。

隋鄜州寶室寺沙門淨藏五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋鄜州寶室寺沙門淨藏五

沙門淨藏。鄜州人也。少喪父母。出家住寶室寺。根性戇鈍。不能讀誦經典。晝夜歎息。恨先世業。更欲讀法華經。蔬食苦節。從師始受經。經歷歲月。纔讀一品。晝夜精勤。不食五穀。身力衰微頓悶絕。神至閻魔廳。王見淨藏。歡喜令就金座。合掌讚曰。善哉大釋子。勇猛讀法華。不久得成佛。利益諸有情。讚已謂藏言。阿師壽在三年前業已盡。讀法華力。既增至今。業壽既延。放還阿師。須讀一部。聞是語已。如眠而覺。流淚悔恨。既讀其文。予面見淨藏。聞其始末而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門淨藏。鄜州人也。少喪父母。出家住寶室寺。根性戇鈍。不能讀誦經典。晝夜歎息。恨先世業。更欲讀法華經。蔬食苦節。從師始受經。經歷歲月。纔讀一品。晝夜精勤。不食五穀。身力衰微頓悶絕。神至閻魔廳。王見淨藏。歡喜令就金座。合掌讚曰。善哉大釋子。勇猛讀法華。不久得成佛。利益諸有情。讚已謂藏言。阿師壽在三年前業已盡。讀法華力。既增至今。業壽既延。放還阿師。須讀一部。聞是語已。如眠而覺。流淚悔恨。既讀其文。予面見淨藏。聞其始末而已。

梁蒙遜王六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁蒙遜王六

梁時沮渠蒙遜國王。依先業而遇於重病。困苦不息。以諸藥而塗終不愈。祈天神地祇。猶不治差。曇摩羅懺法師。號伊波勒菩薩。遊化葱嶺來至河西。大王聞沙門來。請問治病。懺答曰。大王病天竺諸藥。所不能瘳。唯有妙藥。名稱妙法普門。能令為轉讀。王嚴應教。令為讀者。病載除愈。由此起尊重心。自轉抽撩觀音一品。為於別卷。從彼時來。迄于今時傳來矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁時沮渠蒙遜國王。依先業而遇於重病。困苦不息。以諸藥而塗終不愈。祈天神地祇。猶不治差。曇摩羅懺法師。號伊波勒菩薩。遊化葱嶺來至河西。大王聞沙門來。請問治病。懺答曰。大王病天竺諸藥。所不能瘳。唯有妙藥。名稱妙法普門。能令為轉讀。王嚴應教。令為讀者。病載除愈。由此起尊重心。自轉抽撩觀音一品。為於別卷。從彼時來。迄于今時傳來矣。

隋豫州慧緣七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋豫州慧緣七

釋慧緣豫州人也。少出家。蔬食苦行。心欣生兜率。以所修行業。發願迴向彼業。志求奉見彌勒。十二年中更無休息。夢一人童子來告緣。汝行業欣兜率。雖生彼天。不可奉仕彌勒大士。何以故。未讀法華故。若人受持十善。雖生彼天處。不受持妙法華經者。唯在外天不事補處。著欲因緣。還墮三途。說是語已。上昇虛空。夢覺流淚。悔謝前心。更從師友受經。晝夜轉讀更三年。復夢前童子來謂緣。汝業既熟。壽命未盡。先欲奉見彌勒菩薩。從我脇下。即接上昇入內院。彌勒菩薩。與大菩薩圍繞說法。見緣入說偈讚曰。善哉大釋子。轉讀一乘故。現身見我身。捨壽必生此。緣聞斯偈訖。歡喜流淚。見前後左右。百千眾會在座。復見空座無人甚多。即問天眾。何故有座無人。時有二菩薩。即是侍者。一名法音林。二名大妙相。即從座起謂慧緣曰。當知空座者釋迦如來末法中。讀誦法華妙教之人。當生之時所坐之座。是故彼座空無人。汝座在彼中。汝行業妙故。我迎接汝。先所見童子。豈異人乎。大妙相我是也。速還人間。令聞知此事。轉讀大乘。十二年後。捨壽至此處受教。復教從前童子來下。夢覺歡喜。對朋友而說此事。十二年後。無病而卒。紫雲聳空。人皆謂瑞矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧緣豫州人也。少出家。蔬食苦行。心欣生兜率。以所修行業。發願迴向彼業。志求奉見彌勒。十二年中更無休息。夢一人童子來告緣。汝行業欣兜率。雖生彼天。不可奉仕彌勒大士。何以故。未讀法華故。若人受持十善。雖生彼天處。不受持妙法華經者。唯在外天不事補處。著欲因緣。還墮三途。說是語已。上昇虛空。夢覺流淚。悔謝前心。更從師友受經。晝夜轉讀更三年。復夢前童子來謂緣。汝業既熟。壽命未盡。先欲奉見彌勒菩薩。從我脇下。即接上昇入內院。彌勒菩薩。與大菩薩圍繞說法。見緣入說偈讚曰。善哉大釋子。轉讀一乘故。現身見我身。捨壽必生此。緣聞斯偈訖。歡喜流淚。見前後左右。百千眾會在座。復見空座無人甚多。即問天眾。何故有座無人。時有二菩薩。即是侍者。一名法音林。二名大妙相。即從座起謂慧緣曰。當知空座者釋迦如來末法中。讀誦法華妙教之人。當生之時所坐之座。是故彼座空無人。汝座在彼中。汝行業妙故。我迎接汝。先所見童子。豈異人乎。大妙相我是也。速還人間。令聞知此事。轉讀大乘。十二年後。捨壽至此處受教。復教從前童子來下。夢覺歡喜。對朋友而說此事。十二年後。無病而卒。紫雲聳空。人皆謂瑞矣。

梁九江東林寺僧融八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁九江東林寺僧融八

釋僧融梁初人。住九江東林寺。篤志汎博遊化已住。轉讀法華。於廬山獨宿時。天雨雪。中夜始眠見有鬼兵。其類甚眾。中有鬼將。帶甲挾刃。形奇壯偉。有持胡床者。乃對融前踞之。便勵色揚聲曰。君何謂鬼神乃無靈耶。速拽下地諸鬼將欲加手。融默稱觀世音聲未絕。即見所住床後有一天將。可長丈餘。著黃皮袴褶。手捉金剛杵擬之。鬼便驚散。甲冑之屬。碎為塵粉。融甞於江陵專心轉讀。感普賢云。汝讀法華罪性漸滅。三生必定得見身。融後不知終處矣(出唐高僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧融梁初人。住九江東林寺。篤志汎博遊化已住。轉讀法華。於廬山獨宿時。天雨雪。中夜始眠見有鬼兵。其類甚眾。中有鬼將。帶甲挾刃。形奇壯偉。有持胡床者。乃對融前踞之。便勵色揚聲曰。君何謂鬼神乃無靈耶。速拽下地諸鬼將欲加手。融默稱觀世音聲未絕。即見所住床後有一天將。可長丈餘。著黃皮袴褶。手捉金剛杵擬之。鬼便驚散。甲冑之屬。碎為塵粉。融甞於江陵專心轉讀。感普賢云。汝讀法華罪性漸滅。三生必定得見身。融後不知終處矣(出唐高僧傳)。

天竺阿蘭若比丘九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺阿蘭若比丘九

昔天竺國阿蘭若比丘。大讀摩訶衍。其國王常布髮。令蹈上而過。有比丘語王言。此人摩呵羅。不多讀經。何以大供養如是。王言。我一日夜半。欲見此比丘。即往到其住處。見此比丘。在窟中讀法華經。見一金色光明人騎白象合手供養。我轉近便滅。我即問大德。以我來故。金色光明人滅。比丘言。此即遍吉菩薩。遍吉菩薩自言。若有讀誦法華經者。我當乘白象來教導之。我讀法華經故。遍吉自來。遍吉法華名普賢也(出智度論)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔天竺國阿蘭若比丘。大讀摩訶衍。其國王常布髮。令蹈上而過。有比丘語王言。此人摩呵羅。不多讀經。何以大供養如是。王言。我一日夜半。欲見此比丘。即往到其住處。見此比丘。在窟中讀法華經。見一金色光明人騎白象合手供養。我轉近便滅。我即問大德。以我來故。金色光明人滅。比丘言。此即遍吉菩薩。遍吉菩薩自言。若有讀誦法華經者。我當乘白象來教導之。我讀法華經故。遍吉自來。遍吉法華名普賢也(出智度論)。

天竺于闐國瞿摩帝寺沙彌十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺于闐國瞿摩帝寺沙彌十

于闐國有僧伽藍。名瞿摩帝。是大乘寺。三千僧居。揵搥而食。時有一驅使沙彌。年十六。亦有尼乾子。善占相。見此沙彌云。汝年十六。餘命只一年。雖捨衣鉢。不可延壽。沙彌悲愁。上座哀愍之。為後世善。教法華經。沙彌根鈍。不識文字。上座一部之中最。方便壽量二品授之。沙彌專心轉讀。尼乾子後見沙彌。生希有心。問汝修何功德。答吾纔讀經一兩品。尼乾歎曰。大乘之力不可思議。轉十七歲壽。成七十年。乃出家投寺。讀摩訶衍經(出西國傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國有僧伽藍。名瞿摩帝。是大乘寺。三千僧居。揵搥而食。時有一驅使沙彌。年十六。亦有尼乾子。善占相。見此沙彌云。汝年十六。餘命只一年。雖捨衣鉢。不可延壽。沙彌悲愁。上座哀愍之。為後世善。教法華經。沙彌根鈍。不識文字。上座一部之中最。方便壽量二品授之。沙彌專心轉讀。尼乾子後見沙彌。生希有心。問汝修何功德。答吾纔讀經一兩品。尼乾歎曰。大乘之力不可思議。轉十七歲壽。成七十年。乃出家投寺。讀摩訶衍經(出西國傳)。

天竺𤘽薩羅國摩訶衍提婆十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺𤘽薩羅國摩訶衍提婆十一

𤘽薩羅國大愛道故精舍側。有沙門稱摩訶衍提婆。秦云大乘天。披讀法華等大乘典。時有大阿羅漢。三明六通清徹。是大乘天昔親友也。阿羅漢曰。我見舍衛城門外上。虛空中有一餓鬼。身極長大。其狀醜惡。忽有十二枚熱鐵丸。從口中入直下過去。既下過已還入口中。舉體火燃。苦痛宛轉。絕倒復起。起後還倒。即問。汝有何罪苦痛如斯。答吾前世曾為沙彌。給仕大乘天。時世極儉。麥餅為食。爾時為眾僧行食。偏重大乘天。留十二分擬後食。以是罪故。受餓鬼身。苦毒如斯。汝憶知不。答其事實。受苦何疑。大乘天問。以何方便救之。答依汝起業。汝轉讀摩訶衍經。即依羅漢教。讀般若法華般舟等各十遍。迴向救苦。後時問阿羅漢。前沙彌苦何。答入定觀知。依汝讀經力。命終生第二天(同傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𤘽薩羅國大愛道故精舍側。有沙門稱摩訶衍提婆。秦云大乘天。披讀法華等大乘典。時有大阿羅漢。三明六通清徹。是大乘天昔親友也。阿羅漢曰。我見舍衛城門外上。虛空中有一餓鬼。身極長大。其狀醜惡。忽有十二枚熱鐵丸。從口中入直下過去。既下過已還入口中。舉體火燃。苦痛宛轉。絕倒復起。起後還倒。即問。汝有何罪苦痛如斯。答吾前世曾為沙彌。給仕大乘天。時世極儉。麥餅為食。爾時為眾僧行食。偏重大乘天。留十二分擬後食。以是罪故。受餓鬼身。苦毒如斯。汝憶知不。答其事實。受苦何疑。大乘天問。以何方便救之。答依汝起業。汝轉讀摩訶衍經。即依羅漢教。讀般若法華般舟等各十遍。迴向救苦。後時問阿羅漢。前沙彌苦何。答入定觀知。依汝讀經力。命終生第二天(同傳)。

隋揚州嚴敬十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋揚州嚴敬十二

嚴敬揚州人。家富無子息。偏歸正法。讀法華經為業。後生男子。三歲熱病眼闇。嚴教壽量品。少不能持。纔誦題目。無奈何事。遇亂屋內掘穴。與衣食而捨走。亂靜賊去三年方還。屋舍破壞。梁柱散在。下有微音。即憶知肓兒。披穴肥膚圓滿。兩眼復明。悲喜問因緣。兒曰。吾持法華壽量品題。有一人乘白象來放光。教句逗初讀一品得明。助畢一部。後更不見所去。嚴生希有念。令誦經甚通利。如多年受持。予親所聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴敬揚州人。家富無子息。偏歸正法。讀法華經為業。後生男子。三歲熱病眼闇。嚴教壽量品。少不能持。纔誦題目。無奈何事。遇亂屋內掘穴。與衣食而捨走。亂靜賊去三年方還。屋舍破壞。梁柱散在。下有微音。即憶知肓兒。披穴肥膚圓滿。兩眼復明。悲喜問因緣。兒曰。吾持法華壽量品題。有一人乘白象來放光。教句逗初讀一品得明。助畢一部。後更不見所去。嚴生希有念。令誦經甚通利。如多年受持。予親所聞也。

安居縣樣女十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安居縣樣女十三

安居縣樣少女。發心讀法華提婆達多品。手塗香觸經。口含香方始讀。其母遇疾病。為讀即消滅。靜夜向燈讀經。異香忽至。精誠十二年。女根滅男根生。祕不語之。臨終之時。一莖蓮華首邊生。眾皆謂生淨土表示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安居縣樣少女。發心讀法華提婆達多品。手塗香觸經。口含香方始讀。其母遇疾病。為讀即消滅。靜夜向燈讀經。異香忽至。精誠十二年。女根滅男根生。祕不語之。臨終之時。一莖蓮華首邊生。眾皆謂生淨土表示。

大原小女十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大原小女十四

大原有小女。父母遭苦而亡。漸發人情。戀慕父母。從尼真妙。受藥王品。晝夜轉讀。祈念父母。夢有一沙門云。汝讀法華一品。乘此善因。父母生淨土。乃出家勤行精進。受持一部見在矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大原有小女。父母遭苦而亡。漸發人情。戀慕父母。從尼真妙。受藥王品。晝夜轉讀。祈念父母。夢有一沙門云。汝讀法華一品。乘此善因。父母生淨土。乃出家勤行精進。受持一部見在矣。

潯陽尼妙空十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潯陽尼妙空十五

尼妙空蔬食紙衣。專讀法華經。乃至不受餘經一偈。常願生極樂。兼解念佛三昧。臨終之時。紫雲覆室。異香遍一縣。後弟子尼夢。吾一生持法華。生極樂上品中生。若兼解義。必上品上生耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼妙空蔬食紙衣。專讀法華經。乃至不受餘經一偈。常願生極樂。兼解念佛三昧。臨終之時。紫雲覆室。異香遍一縣。後弟子尼夢。吾一生持法華。生極樂上品中生。若兼解義。必上品上生耳。

隋并州高守節家女十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋并州高守節家女十六

高守節家代信奉。其家女係癭疾。教讀法華經。癭病自除後其女出家為尼。見一癩病者。教讀法華。不久病消。又見一瘂者。讀經令聞。歡喜而去。後得可聞。又見瘧病者。聞誦經聲。即得除去。精誠感通如此。不知已後事耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高守節家代信奉。其家女係癭疾。教讀法華經。癭病自除後其女出家為尼。見一癩病者。教讀法華。不久病消。又見一瘂者。讀經令聞。歡喜而去。後得可聞。又見瘧病者。聞誦經聲。即得除去。精誠感通如此。不知已後事耳。

書寫救苦第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書寫救苦第十之一

秦姚興一 天竺僧二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦姚興一 天竺僧二

外國女三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外國女三

遂同學四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂同學四

釋道俊五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道俊五

濟沙彌六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟沙彌六

越州經七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越州經七

釋法豐八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法豐八

釋僧安九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧安九

釋智琰十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智琰十

釋義徹十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義徹十一

唐寡妾十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐寡妾十二

箕司馬十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箕司馬十三

并司馬十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并司馬十四

唐陳氏十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐陳氏十五

唐健安十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐健安十六

秦姚興文皇帝一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦姚興文皇帝一

姚興諡昭文都常安。晉安帝世。天竺法師鳩摩羅什。弘始三年冬到常安。姚興厚加禮。請入逍遙園。別館安置。勅令僧䂮集諸沙門八百餘人諮受什旨。八年於大寺草堂之中。出法華經竟。命僧叡道融。講新法華。崇御佛法。秦主發願云。什公書經。筆端放光。光中見化佛及文殊。廼知此土感應。自筆造經。兼救亡親。即於翻經院傍。別造淨室。以七寶莊嚴室內。香水散灑。自香湯沐浴。八年三月八日。就書寫始立題。放五色光。纔得兩卷。秦主夢。淨室頓如廣博嚴淨土。金色光明。充滿其中。光中見亡親。歡喜說偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚興諡昭文都常安。晉安帝世。天竺法師鳩摩羅什。弘始三年冬到常安。姚興厚加禮。請入逍遙園。別館安置。勅令僧䂮集諸沙門八百餘人諮受什旨。八年於大寺草堂之中。出法華經竟。命僧叡道融。講新法華。崇御佛法。秦主發願云。什公書經。筆端放光。光中見化佛及文殊。廼知此土感應。自筆造經。兼救亡親。即於翻經院傍。別造淨室。以七寶莊嚴室內。香水散灑。自香湯沐浴。八年三月八日。就書寫始立題。放五色光。纔得兩卷。秦主夢。淨室頓如廣博嚴淨土。金色光明。充滿其中。光中見亡親。歡喜說偈曰。

善哉聖王 自本造經 乘此功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉聖王 自本造經 乘此功德

生忉利天 供養之日 當生第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生忉利天 供養之日 當生第四

奉事彌勒 聞法悟解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉事彌勒 聞法悟解

即覺在淨室一部造訖。九年正月十五日。於大寺中。供三千僧。什在高座云。囊穢莫捨裏真金。敷揚大義。雨華動地四方雲集。九萬餘人。一時種佛乘因。萬乘之心。尊三密教。興既靈襟崇御佛法。照前潤後矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即覺在淨室一部造訖。九年正月十五日。於大寺中。供三千僧。什在高座云。囊穢莫捨裏真金。敷揚大義。雨華動地四方雲集。九萬餘人。一時種佛乘因。萬乘之心。尊三密教。興既靈襟崇御佛法。照前潤後矣。

天竺波羅奈國僧二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺波羅奈國僧二

昔波羅奈國南有連山。曠絕無人。幽谷瞑闇。毒蛇惡龍充滿其中。迷失道路。入其深谷。十之一二無存者。時有俱睒彌國一遊學僧。志慕大乘。尋其梵夾。聞云俗曰波羅奈城中王宮在法華夾。即辦衣糧。涉嶮而獨征。及日西宿連山中。夜半忽有青光。漸見大龍也。動山照地。來張口向僧。僧生恐怖作是念。一生空過不遂本懷。大乘功用救毒龍苦。即問汝食我不。龍曰。我報吐毒氣。見者驚亡。更無害心。我是前身作沙門。恒懷忿毒。不行正道。此罪受醜身。八萬四千小虫。噉食身肉。苦痛不可堪忍。汝施慈悲救此苦。僧曰。如何救。答造法華經。即奉上明月神珠。僧受珠。即出波羅奈奉獻王。王集巧書。造法華經二夾。皆以白㲲而寫。已與僧。僧還到山。山臭穢不可近。爾時無數天人。來至山中。天香滿中。臭氣止息。僧問天。天答吾是此山毒龍。我施明珠。師始造經。脫苦生天。今來供養本身。并欲報阿師恩。即與珠三枚還去。僧歸國起塔收經。天人恒來供養經塔(出西國傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔波羅奈國南有連山。曠絕無人。幽谷瞑闇。毒蛇惡龍充滿其中。迷失道路。入其深谷。十之一二無存者。時有俱睒彌國一遊學僧。志慕大乘。尋其梵夾。聞云俗曰波羅奈城中王宮在法華夾。即辦衣糧。涉嶮而獨征。及日西宿連山中。夜半忽有青光。漸見大龍也。動山照地。來張口向僧。僧生恐怖作是念。一生空過不遂本懷。大乘功用救毒龍苦。即問汝食我不。龍曰。我報吐毒氣。見者驚亡。更無害心。我是前身作沙門。恒懷忿毒。不行正道。此罪受醜身。八萬四千小虫。噉食身肉。苦痛不可堪忍。汝施慈悲救此苦。僧曰。如何救。答造法華經。即奉上明月神珠。僧受珠。即出波羅奈奉獻王。王集巧書。造法華經二夾。皆以白㲲而寫。已與僧。僧還到山。山臭穢不可近。爾時無數天人。來至山中。天香滿中。臭氣止息。僧問天。天答吾是此山毒龍。我施明珠。師始造經。脫苦生天。今來供養本身。并欲報阿師恩。即與珠三枚還去。僧歸國起塔收經。天人恒來供養經塔(出西國傳)。

外國清信女三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外國清信女三

昔外國有一清信女。發願即以白㲲寫法華經。一夏方訖。頂戴受持。至一國宿僧伽藍。誦藥王一品。而悲啼睡眠。至夜曉更見我身。即丈夫。寺眾怪曰。昨日女人來投。今朝在丈夫何。答前女今男。一身發願。受持經故爾。眾舉不信。又問。何處人誰兒女。答吾是外國善生婆羅門長女。本國造此經。以墨翰收室東角柱內。又苔內入金笧及珠一𮖐。若不信者。往詣其室。知虛實。即遣使奉問。實如所言。父母相見生希有念。捨室為寺。丈夫寺是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔外國有一清信女。發願即以白㲲寫法華經。一夏方訖。頂戴受持。至一國宿僧伽藍。誦藥王一品。而悲啼睡眠。至夜曉更見我身。即丈夫。寺眾怪曰。昨日女人來投。今朝在丈夫何。答前女今男。一身發願。受持經故爾。眾舉不信。又問。何處人誰兒女。答吾是外國善生婆羅門長女。本國造此經。以墨翰收室東角柱內。又苔內入金笧及珠一𮖐。若不信者。往詣其室。知虛實。即遣使奉問。實如所言。父母相見生希有念。捨室為寺。丈夫寺是也。

竺曇遂同學僧四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺曇遂同學僧四

竺曇遂不知何許人。少遊放蕩。不修戒行。而矜傲自恃。長於姦冗。或一言致犯。便積年懷恚。同寺少長。莫不致其嗔憾也。當一夕夢。婦人來語。君應作青溪廟神。後遇疾。將終謂同學曰。我平生多忤。少於質直。更以福德淺薄。當受鬼神之身為青溪廟主。諸君有緣可垂訪也。及死果聞廟所有新神。諸道人往至廟中。與相酬對。音響言笑猶若平生。乃請僧轉法華經。有慧覲沙門。舊恒讀誦。因為作數契。每訖吟沈。亦輒唱菩薩。而悲不自勝。皆為之流涕。因言今受惡身。非當醜穢。艱辛劇苦。何可復言。弟子舊房戶限下。有錢五千。可為追福。庶離斯苦。於是而別。僧眾同學。為造法華經三部。設齋懺悔。廟遂寂無神迹。知依書經力。離苦生淨處矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺曇遂不知何許人。少遊放蕩。不修戒行。而矜傲自恃。長於姦冗。或一言致犯。便積年懷恚。同寺少長。莫不致其嗔憾也。當一夕夢。婦人來語。君應作青溪廟神。後遇疾。將終謂同學曰。我平生多忤。少於質直。更以福德淺薄。當受鬼神之身為青溪廟主。諸君有緣可垂訪也。及死果聞廟所有新神。諸道人往至廟中。與相酬對。音響言笑猶若平生。乃請僧轉法華經。有慧覲沙門。舊恒讀誦。因為作數契。每訖吟沈。亦輒唱菩薩。而悲不自勝。皆為之流涕。因言今受惡身。非當醜穢。艱辛劇苦。何可復言。弟子舊房戶限下。有錢五千。可為追福。庶離斯苦。於是而別。僧眾同學。為造法華經三部。設齋懺悔。廟遂寂無神迹。知依書經力。離苦生淨處矣。

齊青州道㑺五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊青州道㑺五

釋道㑺。俗姓王。不修戒行。廣營田業。積布絹綾綺。動盈萬計。而貪惜鄙悋。不拔一毛。後忽得重病。隱處合便利不通。命將欲絕。此寺有一法師。來為說法。心少開悟。遂捨所有三分之一。一遍施諸寺。施纔訖其病立即輕愈。病尋差已。數日間撿挍閣上。見空無物。追憶財帛。遂爾發狂。專唱賊云。諸寺眾僧。來劫我物。同侶開諫。初無醒寤。法師乃遍告諸寺。令還財物。㑺見已叫聲方止。一兩日間。舊病還發。困苦更劇。復請法師。重求改悔。法師呵責勸喻。令捨慳貪。還施前物。病又再愈。既差之後。追悋錢財布絹綾綺。常懷恚恨。數日空卒。卒時目大如盞。遍身紅赤似鬼。法師哀愍之曰。愚哉固慳惜財。墮餓鬼中。雖經百千劫。不可免脫。財物還害三世。此言在實。即取所有。為寫法華經數十部。亦施諸寺呪願訖。法師夢。㑺納衣而無穢氣。告曰。吾愚悋財。墮鬼道中受苦。從今增勝阿師捨我財物。造法華經。離苦得樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道㑺。俗姓王。不修戒行。廣營田業。積布絹綾綺。動盈萬計。而貪惜鄙悋。不拔一毛。後忽得重病。隱處合便利不通。命將欲絕。此寺有一法師。來為說法。心少開悟。遂捨所有三分之一。一遍施諸寺。施纔訖其病立即輕愈。病尋差已。數日間撿挍閣上。見空無物。追憶財帛。遂爾發狂。專唱賊云。諸寺眾僧。來劫我物。同侶開諫。初無醒寤。法師乃遍告諸寺。令還財物。㑺見已叫聲方止。一兩日間。舊病還發。困苦更劇。復請法師。重求改悔。法師呵責勸喻。令捨慳貪。還施前物。病又再愈。既差之後。追悋錢財布絹綾綺。常懷恚恨。數日空卒。卒時目大如盞。遍身紅赤似鬼。法師哀愍之曰。愚哉固慳惜財。墮餓鬼中。雖經百千劫。不可免脫。財物還害三世。此言在實。即取所有。為寫法華經數十部。亦施諸寺呪願訖。法師夢。㑺納衣而無穢氣。告曰。吾愚悋財。墮鬼道中受苦。從今增勝阿師捨我財物。造法華經。離苦得樂也。

唐濟州靈光寺沙彌六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐濟州靈光寺沙彌六

濟州靈光寺。有一老僧失名。淨修戒行。常持瓦鉢。數十餘年。未甞遣人執捉。後因遽務。令沙彌洗之。沙彌手誤墜破此鉢。老僧聞之。驚呼失聲。恨惜之甚。遂偃臥而死。弟子送葬於野。經數日。沙彌共諸僧。復往墳所。視有大蛇。復墳內出來。纏遶沙彌。從足至頂。屈頭向下。將欲吞之。僧徒驚歎。呪願曰。緣一鉢之故。慳毒嗔恚。死作蛇身。不悔往愆。又欲吞殺弟子。其大罪業何故如斯。廣說善惡。為之懺悔。發願良久蛇乃解身而去。沙彌迷悶癡駭旬日漸醒。為造法華經一部。就墳而供養。後見墳蛇既死。知改報而已(已上三緣又出自鏡錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟州靈光寺。有一老僧失名。淨修戒行。常持瓦鉢。數十餘年。未甞遣人執捉。後因遽務。令沙彌洗之。沙彌手誤墜破此鉢。老僧聞之。驚呼失聲。恨惜之甚。遂偃臥而死。弟子送葬於野。經數日。沙彌共諸僧。復往墳所。視有大蛇。復墳內出來。纏遶沙彌。從足至頂。屈頭向下。將欲吞之。僧徒驚歎。呪願曰。緣一鉢之故。慳毒嗔恚。死作蛇身。不悔往愆。又欲吞殺弟子。其大罪業何故如斯。廣說善惡。為之懺悔。發願良久蛇乃解身而去。沙彌迷悶癡駭旬日漸醒。為造法華經一部。就墳而供養。後見墳蛇既死。知改報而已(已上三緣又出自鏡錄)。

越州結緣經七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越州結緣經七

梁天監十七年。依武帝綸言。每州縣各造法華經。時越州同營寫經。將就觀音道場。欲供養之。彼州有一老母。名曰神母。邪見隆盛。不信佛法。聞普告結緣綸旨。內心憂惱。將欲隱神廟下。使者告門戶。神母閉戶廟隱。臥木籠中。州縣各書寫供養。即一月餘也。神母自謂。供養已過。出廟還家。路中遇使者道場來下。驚怖馳走。不覺躄地悶絕。經半日還活還家。流淚謂隣人曰。吾路中悶絕。見四人官屬。赤服乘白馬。驅妾呵曰。汝邪見不信因果。謗佛經無驗。不見不聞。大王遣我等召汝。即命步使及傳驅。向東北方五十餘里。至大城。城中有廳王。手執白拂。而坐見吾。瞋恚曰。愚女甚惡。時驗知在生事。迫悔法華不寫。王忽含笑。汝改邪起正信。命猶未盡。須還人間修善止惡。誡已出城歸本路。即活起也。聞者悲喜。神母捨所有。書寫二部。就觀音堵室而講說。出家為尼。名曰妙功矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁天監十七年。依武帝綸言。每州縣各造法華經。時越州同營寫經。將就觀音道場。欲供養之。彼州有一老母。名曰神母。邪見隆盛。不信佛法。聞普告結緣綸旨。內心憂惱。將欲隱神廟下。使者告門戶。神母閉戶廟隱。臥木籠中。州縣各書寫供養。即一月餘也。神母自謂。供養已過。出廟還家。路中遇使者道場來下。驚怖馳走。不覺躄地悶絕。經半日還活還家。流淚謂隣人曰。吾路中悶絕。見四人官屬。赤服乘白馬。驅妾呵曰。汝邪見不信因果。謗佛經無驗。不見不聞。大王遣我等召汝。即命步使及傳驅。向東北方五十餘里。至大城。城中有廳王。手執白拂。而坐見吾。瞋恚曰。愚女甚惡。時驗知在生事。迫悔法華不寫。王忽含笑。汝改邪起正信。命猶未盡。須還人間修善止惡。誡已出城歸本路。即活起也。聞者悲喜。神母捨所有。書寫二部。就觀音堵室而講說。出家為尼。名曰妙功矣。

宋釋法豐八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋釋法豐八

釋法豐。姓竺氏。燉煌人。往適龜茲。修理一寺。觸事周辦。時因號為法豐寺。既久專寺任。稍恃其功力。出內取與。頗乖斟酌。輒減省僧食。令不周足。久之遂亡生餓鬼中。常在寺院。至初夜後。作餓馳鳴巡房聲叫。弟子寶慧聞而歎曰。是我師聲。因問那爾。豐曰。由減僧食料。受餓鬼苦。苦劇難堪。願見濟度。弟子書寫法華經。廣為齋懺。得生清勝(云云自鏡錄云。出徵驗傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法豐。姓竺氏。燉煌人。往適龜茲。修理一寺。觸事周辦。時因號為法豐寺。既久專寺任。稍恃其功力。出內取與。頗乖斟酌。輒減省僧食。令不周足。久之遂亡生餓鬼中。常在寺院。至初夜後。作餓馳鳴巡房聲叫。弟子寶慧聞而歎曰。是我師聲。因問那爾。豐曰。由減僧食料。受餓鬼苦。苦劇難堪。願見濟度。弟子書寫法華經。廣為齋懺。得生清勝(云云自鏡錄云。出徵驗傳)。

唐法海寺釋僧安九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐法海寺釋僧安九

釋僧安。不知何處。住法海寺。自手寫法華般若等諸部大乘。夢普賢乘白象王。現其人前云。汝經說佛智慧故等二句脫落。覺見新經。如夢告矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧安。不知何處。住法海寺。自手寫法華般若等諸部大乘。夢普賢乘白象王。現其人前云。汝經說佛智慧故等二句脫落。覺見新經。如夢告矣。

唐定水寺釋智琰十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐定水寺釋智琰十

釋智琰。師事智凱。頗有潔操。巧書無比。自欲寫法華。貧道不得紙。夢鳳凰含紙來。覺見案有紙。即書一部收置塔中。發願云。此經不朽必生後佛世。願力有感。雨霜不濕塔上耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智琰。師事智凱。頗有潔操。巧書無比。自欲寫法華。貧道不得紙。夢鳳凰含紙來。覺見案有紙。即書一部收置塔中。發願云。此經不朽必生後佛世。願力有感。雨霜不濕塔上耳。

唐蒲州陷泉寺釋義徹十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐蒲州陷泉寺釋義徹十一

釋義徹。住蒲州孤介山陷泉寺。發願以身血寫經。埋孤介山陽。期後佛出世。鳥獸不踏其地。又思惟事經卷風雨濕朽之。即向虛空。發願書經。當於此空。霜雨不降。鳥獸不飛。若人淨信祈念。彼空十餘丈中。見法華文。宛然如鉤鎖。其地親所見聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義徹。住蒲州孤介山陷泉寺。發願以身血寫經。埋孤介山陽。期後佛出世。鳥獸不踏其地。又思惟事經卷風雨濕朽之。即向虛空。發願書經。當於此空。霜雨不降。鳥獸不飛。若人淨信祈念。彼空十餘丈中。見法華文。宛然如鉤鎖。其地親所見聞也。

唐綿州寡妾十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐綿州寡妾十二

綿州有寡妾。為亡夫欲書法華經。即以錢百文。雇書生。於淨室寫之。一頭牛來。於經室前而死。妾驚怖異。夢有一沙門。謂女言。牛是汝夫。以取他田粟故。受牛身。役屬田主。為寫妙法。捨身生天而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 綿州有寡妾。為亡夫欲書法華經。即以錢百文。雇書生。於淨室寫之。一頭牛來。於經室前而死。妾驚怖異。夢有一沙門。謂女言。牛是汝夫。以取他田粟故。受牛身。役屬田主。為寫妙法。捨身生天而已。

唐箕州司馬十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐箕州司馬十三

箕州司馬李通。發願為亡室。寫法華經七部。就箕山寺而供養。夢有天女。在空謂通曰。依汝功德。改鬼道報。今生忉利。通曰欲近。天曰。人身甚臭穢不可近之。汝業此善當生同天。將為配偶。忽然不見。覺後思慕悲喜不息。八十有六而卒。異香滿室。得天迎焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箕州司馬李通。發願為亡室。寫法華經七部。就箕山寺而供養。夢有天女。在空謂通曰。依汝功德。改鬼道報。今生忉利。通曰欲近。天曰。人身甚臭穢不可近之。汝業此善當生同天。將為配偶。忽然不見。覺後思慕悲喜不息。八十有六而卒。異香滿室。得天迎焉。

唐并州司馬楚宣宗十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐并州司馬楚宣宗十四

楚宣宗家大富。有三男二女。小男遭病頓卒。宣發癡狂。裸身叫走一月餘。時大興國寺有沙門慧超。安慰宣宗云。生涯無常。父子永不存。誰人常住不變。親子相見。若欲再相見。當為造法華經。宣公歡喜。為書法華。晝夜戀慕其兒。夢有一比丘。謂宣曰。若欲見兒。將從我去。即隨沙門去。到於華園。園中有百千童子。遊戲快樂。沙門指一童子年五六云。公少男也。歡喜欲抱早走不從。宣云。我戀慕汝寤寐未息。汝何不近。童子曰。我且生公家。無常父子。有何恩愛。若為我寫經。我暫相見。若欲當生得見者。深心造經。以為業。同生佛剎。永俱相會。復此言已捨去。宣公白沙門。我既覺悟。既不相追。沙門亦還去。宣隨去。夢覺對慧超說此事。發深心信寫經為業。後出家得淨土迎。更示他矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楚宣宗家大富。有三男二女。小男遭病頓卒。宣發癡狂。裸身叫走一月餘。時大興國寺有沙門慧超。安慰宣宗云。生涯無常。父子永不存。誰人常住不變。親子相見。若欲再相見。當為造法華經。宣公歡喜。為書法華。晝夜戀慕其兒。夢有一比丘。謂宣曰。若欲見兒。將從我去。即隨沙門去。到於華園。園中有百千童子。遊戲快樂。沙門指一童子年五六云。公少男也。歡喜欲抱早走不從。宣云。我戀慕汝寤寐未息。汝何不近。童子曰。我且生公家。無常父子。有何恩愛。若為我寫經。我暫相見。若欲當生得見者。深心造經。以為業。同生佛剎。永俱相會。復此言已捨去。宣公白沙門。我既覺悟。既不相追。沙門亦還去。宣隨去。夢覺對慧超說此事。發深心信寫經為業。後出家得淨土迎。更示他矣。

唐陳氏十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐陳氏十五

唐龍朔三年。長安城內通軌坊三衛劉公信妻陳氏母先亡。陳因患暴死。見人將入地獄。備見諸苦。不可具述。末後見一地獄。石門牢固。有兩大鬼。形容偉壯。守門左右怒目瞑陳。汝何人到此。見石門忽開。亡母在中。受苦不可具述。受苦稍歇。近門母子相見。遙得共語。母語女言。汝還努力為吾寫經。女諮孃。欲寫何經。為吾寫法華。言訖石門便閉。陳還得蘇。具向夫說。夫即憑妹夫趙師子。欲寫法華。其師子舊解寫經有一經生。將一部新寫法華未裝潢。其人先與他受雇寫。經主姓范。此經生將他法華。轉向趙師子處。貿二百錢。施主不知貿錢。師子復語婦兄云。今既待經。在家有一部法華。兄贖取此經。向直一千錢。陳夫將四百錢。贖得裝潢。周訖在家。為母供養。其女陳後夢。見母從女索經。吾先遣汝。為吾寫一部法華。何因迄今不得。女報母言。已為孃贖得一部法華。現裝潢了。在家供養。母語女言。止為此經吾轉受苦。冥道中。獄卒打吾脊破。汝看吾身瘡。獄官語云。汝何因取他范家經。將為己經。汝何有福。汝大罪過。女見母說如此。更為母別寫法華。其經未了。女夢中復見母來催經。即見一僧。手捉一卷法華語母云。汝女已為汝寫經第一卷了。功德已成。何因復來敦逼。待寫了何須忩急。後寫經成母來報女。因汝為吾寫經。今得出冥道。好處受生。得汝恩力故。來報汝。汝當好住善為婦禮。信心為本。言訖悲淚共別。後時勘問。前贖法華。主果是姓范。范家雖不得經。其經已成。施福已滿。後人轉貿。自得罪咎。劉妻贖所微得少福。然亡母不得力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐龍朔三年。長安城內通軌坊三衛劉公信妻陳氏母先亡。陳因患暴死。見人將入地獄。備見諸苦。不可具述。末後見一地獄。石門牢固。有兩大鬼。形容偉壯。守門左右怒目瞑陳。汝何人到此。見石門忽開。亡母在中。受苦不可具述。受苦稍歇。近門母子相見。遙得共語。母語女言。汝還努力為吾寫經。女諮孃。欲寫何經。為吾寫法華。言訖石門便閉。陳還得蘇。具向夫說。夫即憑妹夫趙師子。欲寫法華。其師子舊解寫經有一經生。將一部新寫法華未裝潢。其人先與他受雇寫。經主姓范。此經生將他法華。轉向趙師子處。貿二百錢。施主不知貿錢。師子復語婦兄云。今既待經。在家有一部法華。兄贖取此經。向直一千錢。陳夫將四百錢。贖得裝潢。周訖在家。為母供養。其女陳後夢。見母從女索經。吾先遣汝。為吾寫一部法華。何因迄今不得。女報母言。已為孃贖得一部法華。現裝潢了。在家供養。母語女言。止為此經吾轉受苦。冥道中。獄卒打吾脊破。汝看吾身瘡。獄官語云。汝何因取他范家經。將為己經。汝何有福。汝大罪過。女見母說如此。更為母別寫法華。其經未了。女夢中復見母來催經。即見一僧。手捉一卷法華語母云。汝女已為汝寫經第一卷了。功德已成。何因復來敦逼。待寫了何須忩急。後寫經成母來報女。因汝為吾寫經。今得出冥道。好處受生。得汝恩力故。來報汝。汝當好住善為婦禮。信心為本。言訖悲淚共別。後時勘問。前贖法華。主果是姓范。范家雖不得經。其經已成。施福已滿。後人轉貿。自得罪咎。劉妻贖所微得少福。然亡母不得力。

唐溜州李健安十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐溜州李健安十六

唐溜州李健安。生年十八。身痛風疾。二親憂惱飲食不通。健安見而增悲。作此思惟。吾將為二親及脫患。自寫法華。即求裝潢紙。欲寫經手振不能書之。纔造第一卷。顯然其字形如鳥跡。見者不了其文。更雇他經生。於別室中。而書寫之。未畢第一卷間。健安既死。唯心胸暖。經生捨而遁去一日一夜。後方蘇息。風疾忽愈。身體輕安。自說冥事曰。吾初死之時。見官牒使。被縛到大城邊而立。時有一童子。手執白拂。來摩觸吾身。身涼快樂安懷。爾時從城中一官出來。百千官屬隨從。對吾禮敬曰。君名字在官牒中。君故殺一鼠。縛頸不通氣息。以是因緣故。王召君。然君為二親造法華題。依此善根。文殊來救舊疾方除。君經尚不畢第一卷。經生恐怖而遁去。君既有大善。餘命方八十二。親亦延報命。各各九十歲。作是語已入城。童子更示歸途得再活。聞者歎希有。健安及二親。捨家業造十部法華。請僧供養。其經本今收大寺矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐溜州李健安。生年十八。身痛風疾。二親憂惱飲食不通。健安見而增悲。作此思惟。吾將為二親及脫患。自寫法華。即求裝潢紙。欲寫經手振不能書之。纔造第一卷。顯然其字形如鳥跡。見者不了其文。更雇他經生。於別室中。而書寫之。未畢第一卷間。健安既死。唯心胸暖。經生捨而遁去一日一夜。後方蘇息。風疾忽愈。身體輕安。自說冥事曰。吾初死之時。見官牒使。被縛到大城邊而立。時有一童子。手執白拂。來摩觸吾身。身涼快樂安懷。爾時從城中一官出來。百千官屬隨從。對吾禮敬曰。君名字在官牒中。君故殺一鼠。縛頸不通氣息。以是因緣故。王召君。然君為二親造法華題。依此善根。文殊來救舊疾方除。君經尚不畢第一卷。經生恐怖而遁去。君既有大善。餘命方八十二。親亦延報命。各各九十歲。作是語已入城。童子更示歸途得再活。聞者歎希有。健安及二親。捨家業造十部法華。請僧供養。其經本今收大寺矣。