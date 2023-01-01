法華經傳記卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經傳記卷第四

諷誦勝利第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諷誦勝利第八之二

釋曇邃一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇邃一

竺法純二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺法純二

釋僧生三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧生三

釋法宗四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法宗四

釋道[囗@(儿/口)]五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道[囗@(儿/口)]五

釋慧慶六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧慶六

釋普明七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋普明七

釋法莊八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法莊八

釋慧果九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧果九

釋慧進十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧進十

釋弘明十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋弘明十一

釋慧豫十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧豫十二

釋超辯十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋超辯十三

釋法慧十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法慧十四

釋僧侯十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧侯十五

釋志湛十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋志湛十六

五侯僧十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五侯僧十七

僧法常十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧法常十八

并州舌十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并州舌十九

釋慧超二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧超二十

釋慧顯二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧顯二十一

釋善慧二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋善慧二十二

釋慧達二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧達二十三

釋法誠二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法誠二十四

釋慧銓二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧銓二十五

曇無竭二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇無竭二十六

釋法緒二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法緒二十七

釋僧翼二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧翼二十八

釋智聰二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智聰二十九

釋智嶷三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智嶷三十

晉阿陰白馬寺釋曇邃一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉阿陰白馬寺釋曇邃一

釋曇邃。未詳何許人。少出家止阿陰白馬寺。蔬食布衣。誦法華經。常一日一遍。又精達經旨。亦為人解說。甞於夜中。忽聞扣戶云。欲請法師九旬說法。邃不許。固請。廼赴之。而猶是眠中比覺已。身在白馬塢神祠中。并一弟子。自爾日日密往。餘無知者。後寺僧經祠前過。見有兩高座。邃在北弟子在南。如有諷誦講說聲。又聞有奇香之氣。於是道俗共傳。咸云神異。至夏竟。神施以白馬一匹白羊五頭絹九十匹。呪願畢於是各絕。邃後不知所終(高僧傳第十二云。誦正法華以同本故。靈異並同既勘其文焉)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇邃。未詳何許人。少出家止阿陰白馬寺。蔬食布衣。誦法華經。常一日一遍。又精達經旨。亦為人解說。甞於夜中。忽聞扣戶云。欲請法師九旬說法。邃不許。固請。廼赴之。而猶是眠中比覺已。身在白馬塢神祠中。并一弟子。自爾日日密往。餘無知者。後寺僧經祠前過。見有兩高座。邃在北弟子在南。如有諷誦講說聲。又聞有奇香之氣。於是道俗共傳。咸云神異。至夏竟。神施以白馬一匹白羊五頭絹九十匹。呪願畢於是各絕。邃後不知所終(高僧傳第十二云。誦正法華以同本故。靈異並同既勘其文焉)。

晉山陰顯義寺竺法純二(異名惠昂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉山陰顯義寺竺法純二(異名惠昂)

竺法純。不詳何許人。少出家。止山陰顯義寺苦行。有德善誦法華觀音品古維摩經。晉元興中。為寺上蘭渚買故屋。暮還於湖中。遇暴風而船小。純唯一心憑觀世音。口誦普門品不輟。俄見一大流船。乘之獲免。至岸訪船無主。須臾不見。道俗咸歎神感。後不知所終矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺法純。不詳何許人。少出家。止山陰顯義寺苦行。有德善誦法華觀音品古維摩經。晉元興中。為寺上蘭渚買故屋。暮還於湖中。遇暴風而船小。純唯一心憑觀世音。口誦普門品不輟。俄見一大流船。乘之獲免。至岸訪船無主。須臾不見。道俗咸歎神感。後不知所終矣。

晉蜀三賢寺釋僧生三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉蜀三賢寺釋僧生三

釋僧生。姓袁蜀郡陴人也。少出家。以苦行致稱。成都宋豐等。請為三賢寺主。晝夜誦法華經。兼習禪定。於山中誦法華經。有虎來蹲其前。誦經竟廼去。後每至諷詠。輒見左右。有四人為侍衛。年雖衰老。而翹懃彌厲。後微疾。便語侍者云。天童子來迎云。汝依誦經力。當生兜率。期既至吾將去矣。死後可為燒身。若燒身處。生青色華以為驗。弟子依遺命為燒其人。實如所言。眾人流淚。異之而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧生。姓袁蜀郡陴人也。少出家。以苦行致稱。成都宋豐等。請為三賢寺主。晝夜誦法華經。兼習禪定。於山中誦法華經。有虎來蹲其前。誦經竟廼去。後每至諷詠。輒見左右。有四人為侍衛。年雖衰老。而翹懃彌厲。後微疾。便語侍者云。天童子來迎云。汝依誦經力。當生兜率。期既至吾將去矣。死後可為燒身。若燒身處。生青色華以為驗。弟子依遺命為燒其人。實如所言。眾人流淚。異之而已。

宋剡法華臺釋法宗四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋剡法華臺釋法宗四

釋法宗臨海人。少好遊獵。甞於剡遇射孕鹿母墮胎。鹿母銜箭。猶就地舐子。宗廼悔悟。知貪生愛子。是有識所同。於是摧弓折矢。出家業道。常分衛自資。受一食法。蔬苦六時以悔先罪。誦法華維摩。常升臺諷詠。響聞四遠。士庶稟其歸戒者三千餘人。遂開拓所住。以為精舍。因誦為目。號曰法華臺也。中時有異光明。暗夜如晝。人皆異之。宗後不測所終。臺寺現在。若有疾病者。止宿於中祈念即愈矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法宗臨海人。少好遊獵。甞於剡遇射孕鹿母墮胎。鹿母銜箭。猶就地舐子。宗廼悔悟。知貪生愛子。是有識所同。於是摧弓折矢。出家業道。常分衛自資。受一食法。蔬苦六時以悔先罪。誦法華維摩。常升臺諷詠。響聞四遠。士庶稟其歸戒者三千餘人。遂開拓所住。以為精舍。因誦為目。號曰法華臺也。中時有異光明。暗夜如晝。人皆異之。宗後不測所終。臺寺現在。若有疾病者。止宿於中祈念即愈矣。

宋京師南㵎寺釋道冏五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋京師南㵎寺釋道冏五

釋道[囗@(儿/口)]姓馬扶風人。初出家為道懿弟子。懿病。甞遣[囗@(儿/口)]等四人。至河南霍山採鐘乳。入穴數里。跨木渡水。三人溺死。炬火又亡。[囗@(儿/口)]判無濟理。[囗@(儿/口)]素誦法華。唯憑誠此業。又存念觀音。有頃見一光如螢火。追之不及。遂得出穴。於是進修禪業。節行彌新。頻作數過普賢齋。並有瑞應。或見梵僧入坐。或見騎馬人至。並未及暄涼。倏忽不見。後與同學四人。南遊上京。觀矚風化。夜乘氷度河。中道氷破。三人沒死。[囗@(儿/口)]又歸誠觀音誦法華。廼覺脚下如有一物自𢼨。復見赤光在前。乘光至岸達都。止南㵎寺。常以船舟為業。甞中夜誦經已入禪。忽見四人御車至房。呼令上乘。[囗@(儿/口)]欻不自覺。已見身在郡。後沈橋間。見一人在路坐胡床。侍者數百人。見[囗@(儿/口)]驚起曰。坐禪人耳。彼人因謂左右曰。向上令知處而已。何忽勞屈法師。於是禮拜執別。令人送[囗@(儿/口)]。還寺扣門。良久方開。入寺見房併閉。眾咸莫測其然。宋元嘉二十年。臨川康王義慶。携往廣。陵終於彼矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道[囗@(儿/口)]姓馬扶風人。初出家為道懿弟子。懿病。甞遣[囗@(儿/口)]等四人。至河南霍山採鐘乳。入穴數里。跨木渡水。三人溺死。炬火又亡。[囗@(儿/口)]判無濟理。[囗@(儿/口)]素誦法華。唯憑誠此業。又存念觀音。有頃見一光如螢火。追之不及。遂得出穴。於是進修禪業。節行彌新。頻作數過普賢齋。並有瑞應。或見梵僧入坐。或見騎馬人至。並未及暄涼。倏忽不見。後與同學四人。南遊上京。觀矚風化。夜乘氷度河。中道氷破。三人沒死。[囗@(儿/口)]又歸誠觀音誦法華。廼覺脚下如有一物自𢼨。復見赤光在前。乘光至岸達都。止南㵎寺。常以船舟為業。甞中夜誦經已入禪。忽見四人御車至房。呼令上乘。[囗@(儿/口)]欻不自覺。已見身在郡。後沈橋間。見一人在路坐胡床。侍者數百人。見[囗@(儿/口)]驚起曰。坐禪人耳。彼人因謂左右曰。向上令知處而已。何忽勞屈法師。於是禮拜執別。令人送[囗@(儿/口)]。還寺扣門。良久方開。入寺見房併閉。眾咸莫測其然。宋元嘉二十年。臨川康王義慶。携往廣。陵終於彼矣。

宋廬山釋慧慶六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋廬山釋慧慶六

釋慧慶。廣陵人也。少出家。止廬山寺。學通經律。清潔有戒行。誦法華十地等。每夜吟諷。常聞闇中有彈指讚歎之聲曰。汝諷誦法華。我等深生喜。決定成佛道。唯願誦不止。甞於小雷遇風波。船將覆沒。慶唯誦法華經不輟。覺船在浪中如有人牽之。倏忽至岸。於是篤厲彌勤。宋元嘉末卒。春秋六十有二。異香滿室。微細音樂。聞於空中。人皆謂誦經福力得淨土迎而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧慶。廣陵人也。少出家。止廬山寺。學通經律。清潔有戒行。誦法華十地等。每夜吟諷。常聞闇中有彈指讚歎之聲曰。汝諷誦法華。我等深生喜。決定成佛道。唯願誦不止。甞於小雷遇風波。船將覆沒。慶唯誦法華經不輟。覺船在浪中如有人牽之。倏忽至岸。於是篤厲彌勤。宋元嘉末卒。春秋六十有二。異香滿室。微細音樂。聞於空中。人皆謂誦經福力得淨土迎而已。

宋臨淄釋普明七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋臨淄釋普明七

釋普明。姓張。臨淄人。少出家。稟性清純。蔬食布衣。以懺誦為業。誦法華維摩二經。及諷誦之時。有別衣別座。未甞穢雜。每至勸發品。輒見普賢乘象立在其前。誦維摩經。亦聞空中唱樂。又善神呪所救皆愈。有卿人王道真。妻病請明來呪。明入門婦便悶絕。俄見一物如狸。身長數尺許。從狗竇出。因此而愈。明甞行水傍祠。巫覡自云。神見之皆奔走。八十有五卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋普明。姓張。臨淄人。少出家。稟性清純。蔬食布衣。以懺誦為業。誦法華維摩二經。及諷誦之時。有別衣別座。未甞穢雜。每至勸發品。輒見普賢乘象立在其前。誦維摩經。亦聞空中唱樂。又善神呪所救皆愈。有卿人王道真。妻病請明來呪。明入門婦便悶絕。俄見一物如狸。身長數尺許。從狗竇出。因此而愈。明甞行水傍祠。巫覡自云。神見之皆奔走。八十有五卒。

宋京師道場寺釋法莊八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋京師道場寺釋法莊八

釋法莊。姓申淮南人也。十歲出家。為廬山慧遠弟子。少以苦節標名。晚遊關中。從叡公稟學。元嘉初。出都止道場寺性率素止一中而已。誦大涅槃法華淨名。每後夜諷誦法華。比房常聞。莊戶前有如兵杖羽衛之響。實天神來聽誦經。如斯感化非一。宋大明初卒。七十有六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法莊。姓申淮南人也。十歲出家。為廬山慧遠弟子。少以苦節標名。晚遊關中。從叡公稟學。元嘉初。出都止道場寺性率素止一中而已。誦大涅槃法華淨名。每後夜諷誦法華。比房常聞。莊戶前有如兵杖羽衛之響。實天神來聽誦經。如斯感化非一。宋大明初卒。七十有六。

宋京師東瓦官寺釋慧果九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋京師東瓦官寺釋慧果九

釋慧果豫州人。少以蔬苦自業。宋初遊京師。止瓦官寺。誦法華十地。甞於圊廁見一鬼。致敬於果云。昔為眾僧作維那。小不如法。墮在噉糞鬼中。法師德素高明。又慈悲為意。願助以拔濟之方也。又云。昔有錢三千。埋在柿樹根下。願取以為福。果即告眾掘取。果得三千。為造法華一部并設會。後夢見此鬼。云已得改生。大勝昔日。果以諷誦力。得小通力。以宋太始六年卒。七十有六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧果豫州人。少以蔬苦自業。宋初遊京師。止瓦官寺。誦法華十地。甞於圊廁見一鬼。致敬於果云。昔為眾僧作維那。小不如法。墮在噉糞鬼中。法師德素高明。又慈悲為意。願助以拔濟之方也。又云。昔有錢三千。埋在柿樹根下。願取以為福。果即告眾掘取。果得三千。為造法華一部并設會。後夢見此鬼。云已得改生。大勝昔日。果以諷誦力。得小通力。以宋太始六年卒。七十有六。

齊京師高座寺釋慧進十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊京師高座寺釋慧進十

釋慧進。姓姚吳興人也。少而雄勇。任性遊俠。年四十。忽悟心自啟。遂爾離俗。止京師高座寺。蔬食素衣。誓誦法華。用心勞苦。執卷輒病。廼發願。願造法華百部以悔前障。始聚得錢一千六百。時有賊劫來問進。有物不。答云。唯有造經錢在佛處。群賊劫聞之。𧹞然而去。於是聚集信施。得以成經。滿足百部。經成之後。病亦小差。誦法華一部。得過情願。情願既滿厲操愈堅。常迴諸福業。願生安養。未亡少時忽聞空中聲。曰汝所願已足。必得生西方也。至齊永明三年。無疾而卒。八十有五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧進。姓姚吳興人也。少而雄勇。任性遊俠。年四十。忽悟心自啟。遂爾離俗。止京師高座寺。蔬食素衣。誓誦法華。用心勞苦。執卷輒病。廼發願。願造法華百部以悔前障。始聚得錢一千六百。時有賊劫來問進。有物不。答云。唯有造經錢在佛處。群賊劫聞之。𧹞然而去。於是聚集信施。得以成經。滿足百部。經成之後。病亦小差。誦法華一部。得過情願。情願既滿厲操愈堅。常迴諸福業。願生安養。未亡少時忽聞空中聲。曰汝所願已足。必得生西方也。至齊永明三年。無疾而卒。八十有五。

齊永興柏林寺釋弘明十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊永興柏林寺釋弘明十一

釋弘明。本姓羸會稽山陰人。少出家貞苦有戒節。止山陰雲門寺。誦法華習禪定。精懃禮懺。六時不輟。每旦則水瓶自滿。實諸天童子。以為給使也。明甞於雲門。坐禪及誦經。見一小兒來聽明誦經。明曰。汝是何人。答云。昔此寺沙彌。為盜飲食。今墮圊中。聞上人道業故。來聽誦經。願助方便。使免斯累也。明即說法勸化。領解方隱。又虎來入明室內。伏于床前。見明聞經。端然不動。久之廼去。後於永興石姥巖入定。又有山精來惱明。明投得以腰繩繫之。鬼遜謝求脫云。後不敢復來及解放於是絕迹。以齊永明中卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋弘明。本姓羸會稽山陰人。少出家貞苦有戒節。止山陰雲門寺。誦法華習禪定。精懃禮懺。六時不輟。每旦則水瓶自滿。實諸天童子。以為給使也。明甞於雲門。坐禪及誦經。見一小兒來聽明誦經。明曰。汝是何人。答云。昔此寺沙彌。為盜飲食。今墮圊中。聞上人道業故。來聽誦經。願助方便。使免斯累也。明即說法勸化。領解方隱。又虎來入明室內。伏于床前。見明聞經。端然不動。久之廼去。後於永興石姥巖入定。又有山精來惱明。明投得以腰繩繫之。鬼遜謝求脫云。後不敢復來及解放於是絕迹。以齊永明中卒。

齊京師靈根寺釋慧豫十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊京師靈根寺釋慧豫十二

釋慧豫。黃龍人。來遊京師。止靈根寺。少而務學。遍訪眾師。善談論美風則。每聞臧否人物。輒塞耳不聽。或時以異言聞止。瓶衣卛素曰以一中自畢。精懃標節。以救苦為先。誦法華涅槃等。又習禪業。精於五門。甞寢見有三人來扣戶。並衣冠鮮潔。執持華蓋。豫問覓誰。答云。法師應死。故來奉迎。豫曰。小事未了。可申一年不。答云可爾。至明年滿一周而卒。齊永明七年。五十有七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧豫。黃龍人。來遊京師。止靈根寺。少而務學。遍訪眾師。善談論美風則。每聞臧否人物。輒塞耳不聽。或時以異言聞止。瓶衣卛素曰以一中自畢。精懃標節。以救苦為先。誦法華涅槃等。又習禪業。精於五門。甞寢見有三人來扣戶。並衣冠鮮潔。執持華蓋。豫問覓誰。答云。法師應死。故來奉迎。豫曰。小事未了。可申一年不。答云可爾。至明年滿一周而卒。齊永明七年。五十有七。

齊上定林釋超辯十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊上定林釋超辯十三

釋超辯。姓張燉煌人。幼而神悟孤發。履操深沈。誦法華金剛般若。聞京師盛於佛法。廼越自西河路。由巴楚達于建業。頃之東適吳越。觀矚山水。停山陰城傍寺。少時後還都。止定林上寺。閑居養素畢命。山門誦法華。日限一遍。心敏口從。恒有餘力。禮千佛凡一百五十餘萬拜。足不出門三十餘載。以齊永明十年。終於山寺。七十有三。葬于寺南。沙門僧祐。為造碑墓所東。莧劉勰製文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋超辯。姓張燉煌人。幼而神悟孤發。履操深沈。誦法華金剛般若。聞京師盛於佛法。廼越自西河路。由巴楚達于建業。頃之東適吳越。觀矚山水。停山陰城傍寺。少時後還都。止定林上寺。閑居養素畢命。山門誦法華。日限一遍。心敏口從。恒有餘力。禮千佛凡一百五十餘萬拜。足不出門三十餘載。以齊永明十年。終於山寺。七十有三。葬于寺南。沙門僧祐。為造碑墓所東。莧劉勰製文。

齊山陰天柱寺釋法慧十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊山陰天柱寺釋法慧十四

釋法慧。本姓夏侯氏。少而秉志。精苦律行氷嚴。以宋大明之末。東遊禹穴。隱于天柱山寺。誦法華一部。蔬食布衣。志耽人外。居閣不下三十餘年。王侯稅駕止拜房而反。唯汝南周顒。以信解兼深特與相接。時有慕德希禮。或因顒介意時一見者。以齊建武二年卒。八十有五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法慧。本姓夏侯氏。少而秉志。精苦律行氷嚴。以宋大明之末。東遊禹穴。隱于天柱山寺。誦法華一部。蔬食布衣。志耽人外。居閣不下三十餘年。王侯稅駕止拜房而反。唯汝南周顒。以信解兼深特與相接。時有慕德希禮。或因顒介意時一見者。以齊建武二年卒。八十有五。

齊京師後崗釋僧侯十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊京師後崗釋僧侯十五

釋僧侯。姓龔西涼州人。年十八。便蔬食禮懺。及具戒之後。遊方勸化。宋孝建初。來至京師。誦法華維摩等。常二日一遍。如此六十餘年。蕭慧開入蜀。請共同遊。後慧開協同義嘉負罪歸闕。侯廼還都。於後崗創立石室。以為安禪之所。自息慈以來。至于捨命。魚肉葷辛。未甞近齒。脚影小蹉。輒虛齊而過。齊永明元二年。微覺不悆。至中不能食。廼索水漱口。合掌而卒。八十有九(已上十四緣梁高僧傳第十二。并內典錄第十等)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧侯。姓龔西涼州人。年十八。便蔬食禮懺。及具戒之後。遊方勸化。宋孝建初。來至京師。誦法華維摩等。常二日一遍。如此六十餘年。蕭慧開入蜀。請共同遊。後慧開協同義嘉負罪歸闕。侯廼還都。於後崗創立石室。以為安禪之所。自息慈以來。至于捨命。魚肉葷辛。未甞近齒。脚影小蹉。輒虛齊而過。齊永明元二年。微覺不悆。至中不能食。廼索水漱口。合掌而卒。八十有九(已上十四緣梁高僧傳第十二。并內典錄第十等)。

魏泰岳人頭山𮕣草寺釋志湛十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏泰岳人頭山𮕣草寺釋志湛十六

釋志湛。齊州山荏人也。是朗公曾孫之弟子也。立行純厚省事少言。仁濟為務。每遊諸禽獸。而群不為亂。住人頭山邃谷中𮕣草寺。寺即宋求那跋摩之所立也。讀誦法華用為常業。將終之日。沙門寶誌奏梁武曰。北方山荏縣人。住今𮕣草寺。須陀洹果聖僧者。今日入涅槃。揚都道俗。聞誌此告。皆遙禮拜。故湛之亡也。寂無餘惱。端然氣絕。兩手各舒一指。有西天竺僧。解云。若二果者舒兩指。驗湛初果也。還收葬于人頭山。築塔安之。石灰泥塗。鳥獸不敢陵污。今猶在焉(續高僧傳第二十八)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋志湛。齊州山荏人也。是朗公曾孫之弟子也。立行純厚省事少言。仁濟為務。每遊諸禽獸。而群不為亂。住人頭山邃谷中𮕣草寺。寺即宋求那跋摩之所立也。讀誦法華用為常業。將終之日。沙門寶誌奏梁武曰。北方山荏縣人。住今𮕣草寺。須陀洹果聖僧者。今日入涅槃。揚都道俗。聞誌此告。皆遙禮拜。故湛之亡也。寂無餘惱。端然氣絕。兩手各舒一指。有西天竺僧。解云。若二果者舒兩指。驗湛初果也。還收葬于人頭山。築塔安之。石灰泥塗。鳥獸不敢陵污。今猶在焉(續高僧傳第二十八)。

范陽五侯寺僧十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 范陽五侯寺僧十七

五侯寺僧失其名。不知何處人。精苦節常誦法華為業。更無餘志。漸及衰邁。卒於其寺。初死之時。弟子摧殯堤下。後遷改葬。骸骨並枯。惟舌不壞。人皆謂之誦法華舌不壞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五侯寺僧失其名。不知何處人。精苦節常誦法華為業。更無餘志。漸及衰邁。卒於其寺。初死之時。弟子摧殯堤下。後遷改葬。骸骨並枯。惟舌不壞。人皆謂之誦法華舌不壞也。

雍州僧法常十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雍州僧法常十八

僧法常。一心誦法華。不樂人間。常遊山林。遂隱于白鹿山。晝夜常誦。感一童子常來供給餅飯等。自然而有。臨終之時。紫雲聳山。異香滿山。以死骸置巖下。經歷多年。餘骸枯朽。惟舌如故。見者隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧法常。一心誦法華。不樂人間。常遊山林。遂隱于白鹿山。晝夜常誦。感一童子常來供給餅飯等。自然而有。臨終之時。紫雲聳山。異香滿山。以死骸置巖下。經歷多年。餘骸枯朽。惟舌如故。見者隨喜。

齊并州誦經舌十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊并州誦經舌十九

齊武成世。并州東看山側。有人掘地。見一處土。其色黃白。與傍有異。尋見一物狀。如人兩脣。其中有舌。鮮紅赤色。以事聞奉帝問諸道人。無能知者。沙門大統法上奏曰。此持法華者。六根不壞報耳。誦滿千遍徵驗乎。及勅中書舍人高珍曰。卿是信向之人。自往看之。必有靈異。宜遷置淨所設齋供養。珍奉勅至彼。集諸持法華沙門。執爐潔齋。遶旋而呪曰。菩薩涅槃年代已遠。像法流行奉無謬者。請現感應。纔始發聲。此之脣舌一時鼓動。雖無響及而相似讀誦。諸同見者。莫不毛竪。珍以狀聞。詔遣石函藏之遷于山室云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊武成世。并州東看山側。有人掘地。見一處土。其色黃白。與傍有異。尋見一物狀。如人兩脣。其中有舌。鮮紅赤色。以事聞奉帝問諸道人。無能知者。沙門大統法上奏曰。此持法華者。六根不壞報耳。誦滿千遍徵驗乎。及勅中書舍人高珍曰。卿是信向之人。自往看之。必有靈異。宜遷置淨所設齋供養。珍奉勅至彼。集諸持法華沙門。執爐潔齋。遶旋而呪曰。菩薩涅槃年代已遠。像法流行奉無謬者。請現感應。纔始發聲。此之脣舌一時鼓動。雖無響及而相似讀誦。諸同見者。莫不毛竪。珍以狀聞。詔遣石函藏之遷于山室云。

唐終南山藍谷悟真寺釋慧超二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐終南山藍谷悟真寺釋慧超二十

釋慧超。姓汎氏。丹陽建元人。稟懷溫裕立性懷仁。[苟*苟]齡厭俗自出家。後誦法華經。聞光州大蘇山慧思禪師。獨悟一乘善明三觀。與天台智者仙城命公。篤志幽尋。積年請業。行優智遠。德冠時賢。思對眾命曰。超之神府得忍人也。及遊衡嶺。復與同途。留誦經停函移歲序。自隋初廓定。北入嵩高。餌藥坐禪。冀言終老。隋太子勇召集名德。總會帝城。以超業行不群。特留供養。而恭慎凝攝。不顧世華。及勇廢免。一無所涉。晚移定水。高振德音。道俗歸宗。仰其戒範。會淨業法師。卜居藍田谷之悟真寺。欽超有道。躬事邀迎。共隱八年。倍勤之三慧及大乘。承運禪定初基。爰發詔書。延入行道屢辭砭。疾後許還山。德感物情。頗存汲引四川。貴望一縣官民。莫不委質。投誠請傳香德。并為經始伽藍。繼綜羞粒。大唐伊始。榮重於前。京邑名僧慧因保恭等。情慕隱淪。咸就栖止。蔭松偃石。論詳道義。皆曰。斯誠出要樂也。後外疾。少時弟子跪問。答曰。吾之常也。長生不欣。夕死不慼。乃面西正坐云。第一義空清淨智觀言如入定奄。遂長往。春秋七十有七。即武德五年十二月六日也。露骸松石一月餘日。顏色不變。天策上將聞稱希有。遣人就視。端拱如生。自超九歲入道。即誦法華五十餘年。萬有餘遍。感靈獲瑞不可勝言。弟子法成等。為建白塔于寺之北峯焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧超。姓汎氏。丹陽建元人。稟懷溫裕立性懷仁。[苟*苟]齡厭俗自出家。後誦法華經。聞光州大蘇山慧思禪師。獨悟一乘善明三觀。與天台智者仙城命公。篤志幽尋。積年請業。行優智遠。德冠時賢。思對眾命曰。超之神府得忍人也。及遊衡嶺。復與同途。留誦經停函移歲序。自隋初廓定。北入嵩高。餌藥坐禪。冀言終老。隋太子勇召集名德。總會帝城。以超業行不群。特留供養。而恭慎凝攝。不顧世華。及勇廢免。一無所涉。晚移定水。高振德音。道俗歸宗。仰其戒範。會淨業法師。卜居藍田谷之悟真寺。欽超有道。躬事邀迎。共隱八年。倍勤之三慧及大乘。承運禪定初基。爰發詔書。延入行道屢辭砭。疾後許還山。德感物情。頗存汲引四川。貴望一縣官民。莫不委質。投誠請傳香德。并為經始伽藍。繼綜羞粒。大唐伊始。榮重於前。京邑名僧慧因保恭等。情慕隱淪。咸就栖止。蔭松偃石。論詳道義。皆曰。斯誠出要樂也。後外疾。少時弟子跪問。答曰。吾之常也。長生不欣。夕死不慼。乃面西正坐云。第一義空清淨智觀言如入定奄。遂長往。春秋七十有七。即武德五年十二月六日也。露骸松石一月餘日。顏色不變。天策上將聞稱希有。遣人就視。端拱如生。自超九歲入道。即誦法華五十餘年。萬有餘遍。感靈獲瑞不可勝言。弟子法成等。為建白塔于寺之北峯焉。

百濟國達拏山寺釋慧顯二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百濟國達拏山寺釋慧顯二十一

釋慧顯。百濟國人也。少出家。苦心精專。以誦法華為業。祈福請願。所遂者多。聞講三論。便從聽受。法一染神彌增其緒。初住本國北部修德寺。有眾則講。無便清誦。四遠聞風。造山諠接。便往南方達拏山。山極深險重隒巖固。縱有往展。登陟艱危。顯靜坐其中。專業如故。遂終于彼。同學輿屍。置石窟中。虎噉身骨並盡。惟餘髏舌存焉。經于三周。其舌彌紅赤。柔軟勝常。過後方變紫鞭如石。道俗怪而敬焉。俱緘閉于石塔。時年五十有八。即貞觀之初年也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧顯。百濟國人也。少出家。苦心精專。以誦法華為業。祈福請願。所遂者多。聞講三論。便從聽受。法一染神彌增其緒。初住本國北部修德寺。有眾則講。無便清誦。四遠聞風。造山諠接。便往南方達拏山。山極深險重隒巖固。縱有往展。登陟艱危。顯靜坐其中。專業如故。遂終于彼。同學輿屍。置石窟中。虎噉身骨並盡。惟餘髏舌存焉。經于三周。其舌彌紅赤。柔軟勝常。過後方變紫鞭如石。道俗怪而敬焉。俱緘閉于石塔。時年五十有八。即貞觀之初年也。

唐驪山津梁寺釋善慧二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐驪山津梁寺釋善慧二十二

釋善慧。姓苟氏河內溫人。博通群籍。統括文義。逮于九章。律歷七曜盈虛皆吞。若胸中抵掌符會乃深。惟世務終墜泥塗。遂解褐抽簪。創歸僧伍。初在徐州之彭城寺。誦法華經。聽收攝論。時遭寇蕩。兵食交侵。而慧抱飢自勵。奉法無殆。洗穢護淨彌隆。恒日但以邊邑寮學文字紕謬。至於音詁。眾議紛然。雖復俗語時通。而慧意存雅正。周訪明悟。還同昔疑。乃以大業末齡負錫西入。屢逢群盜。衣裳略盡。但有蔽布自遮。猶執破瓶。常充淨用。既達關口。素闕繻文。遂即正念直前。從門而度。于時中表列刃。曾無遮止。孟冬十月初達京師。值沙門吉藏正講法華。深副本圖。即依聽受。形服鄙惡。眾不納之。乃掃雪藉地。單裾襯坐都講財唱。傾耳詞句。擬定經文。藏既闡揚。勇心承旨。望理通義。由情存兩得。不暇忍寒。歡咲凞如賈獲寶。竟冬常爾。眾方美之。問以詞旨。斥無遺忘。乃以聞法。同屬禪定寺沙門法喜。便脫衣迎之。引至房中。智觀無濫。慧又師喜。兩振芳規。武德初年。隨住藍田之津梁寺。俗本驪戎互相梗戾率㢡陶化十室而九然。而性愛英賢。樂相延致。自西自東百有餘里。名林勝地。皆建禪坊。所以逃逸之儔。賴其安堵。以貞觀九年正月。終於驪山之陽涼泉精舍。春秋四十有九。初慧棄擲俗典莅此。玄摸言不重涉。專心道業。省言節食。佩律懷仁。迎頓容旅。雅重經教。於中誦法華不改志。其有未曾覿者。要必親觀。若值行要。累日誦持。以為熏習之基也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋善慧。姓苟氏河內溫人。博通群籍。統括文義。逮于九章。律歷七曜盈虛皆吞。若胸中抵掌符會乃深。惟世務終墜泥塗。遂解褐抽簪。創歸僧伍。初在徐州之彭城寺。誦法華經。聽收攝論。時遭寇蕩。兵食交侵。而慧抱飢自勵。奉法無殆。洗穢護淨彌隆。恒日但以邊邑寮學文字紕謬。至於音詁。眾議紛然。雖復俗語時通。而慧意存雅正。周訪明悟。還同昔疑。乃以大業末齡負錫西入。屢逢群盜。衣裳略盡。但有蔽布自遮。猶執破瓶。常充淨用。既達關口。素闕繻文。遂即正念直前。從門而度。于時中表列刃。曾無遮止。孟冬十月初達京師。值沙門吉藏正講法華。深副本圖。即依聽受。形服鄙惡。眾不納之。乃掃雪藉地。單裾襯坐都講財唱。傾耳詞句。擬定經文。藏既闡揚。勇心承旨。望理通義。由情存兩得。不暇忍寒。歡咲凞如賈獲寶。竟冬常爾。眾方美之。問以詞旨。斥無遺忘。乃以聞法。同屬禪定寺沙門法喜。便脫衣迎之。引至房中。智觀無濫。慧又師喜。兩振芳規。武德初年。隨住藍田之津梁寺。俗本驪戎互相梗戾率㢡陶化十室而九然。而性愛英賢。樂相延致。自西自東百有餘里。名林勝地。皆建禪坊。所以逃逸之儔。賴其安堵。以貞觀九年正月。終於驪山之陽涼泉精舍。春秋四十有九。初慧棄擲俗典莅此。玄摸言不重涉。專心道業。省言節食。佩律懷仁。迎頓容旅。雅重經教。於中誦法華不改志。其有未曾覿者。要必親觀。若值行要。累日誦持。以為熏習之基也。

晉大原沙門釋慧達二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉大原沙門釋慧達二十三

釋慧達者大原人。誦法華經五千餘遍。行坐威儀。其聲不輟。偏存物命。直視低目。地有蟲豸。必迴身而避。不敢跨越。有問答曰。斯之與吾。生死不定。將不先成正覺。安可妄輕之耶。以貞觀八年四月。結跏趺坐。誦法華而終。人謂入定。停于五宿。既似長逝。又不臭腐。乃合床內于窟中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧達者大原人。誦法華經五千餘遍。行坐威儀。其聲不輟。偏存物命。直視低目。地有蟲豸。必迴身而避。不敢跨越。有問答曰。斯之與吾。生死不定。將不先成正覺。安可妄輕之耶。以貞觀八年四月。結跏趺坐。誦法華而終。人謂入定。停于五宿。既似長逝。又不臭腐。乃合床內于窟中。

唐終南山悟真寺釋法誠二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐終南山悟真寺釋法誠二十四

釋法誠。姓樊氏雍州萬年人。童小出家。止藍田王效寺。事沙門僧和。和亦卿族所推。奉之比聖。甞有人欲害。夜往其房見門內。猛火騰焰昇悵。遂即退悔。性飲清泉。潔清故也。人或弄之。密以羊骨沈水。和素不知。飲便嘔吐。其冥感潛識。為若此矣。誠奉佩訓勗。誦法華經。以為恒任。又謁禪林寺相禪師。詢于定行。而德茂時宗學優。眾仰晚住雲華。綱理僧鎮隋文欽德。請遵戒範。乃陳表固辭。薄言抗禮。遂負笈長驅。歷遊名岳。追蹤勝友。咸承志道。因見超公。隱居幽靜。乃結心期。栖遲藍谷。處既局狡。纔止一床。旋轉經行。恐顛深壑。便剗迹開林披雲。附景茅茨。葺宇甕牖疎簷情事相依。欣然符合。今所謂悟真寺也。法華三昧。翹心奉行。澡沐中表。溫恭朝夕。夢感普賢。勸書大教誠曰。大教大乘也。諸佛智慧。所謂般若。又手寫法華。正當露地。因事他行。未營收舉屬。洪雨滂注溝㵎波飛走。往看之。而合案並乾。餘便流潦。甞却偃橫松。遂落懸溜。未至下㵎。不覺已登高岸。無損一毛。至貞觀十四年夏末。日忽感餘疾自知。即世願生兜率。索水浴訖。又索終輿。旁自撿挍。不許榮厚。恰至月末。明相將現。無故語曰。欲來但入。未假弦歌。顧侍人曰。吾聞諸行無常生滅不住九品往生。此言驗矣。今有童子相迎。久在門外。吾今去世。爾等佛有正戒。無得有虧。後致悔也。言已口出光明。照于楹內。又聞異香。苾芬而至。但見端坐儼思不覺。其神已逝。時年七十有八。然誠之誦習也。一夏法華科五百遍。餘日讀誦。兼而行之。猶獲兩遍。縱有人容。要須與語者。非經部度中不他言。略計十年之勤萬有餘遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法誠。姓樊氏雍州萬年人。童小出家。止藍田王效寺。事沙門僧和。和亦卿族所推。奉之比聖。甞有人欲害。夜往其房見門內。猛火騰焰昇悵。遂即退悔。性飲清泉。潔清故也。人或弄之。密以羊骨沈水。和素不知。飲便嘔吐。其冥感潛識。為若此矣。誠奉佩訓勗。誦法華經。以為恒任。又謁禪林寺相禪師。詢于定行。而德茂時宗學優。眾仰晚住雲華。綱理僧鎮隋文欽德。請遵戒範。乃陳表固辭。薄言抗禮。遂負笈長驅。歷遊名岳。追蹤勝友。咸承志道。因見超公。隱居幽靜。乃結心期。栖遲藍谷。處既局狡。纔止一床。旋轉經行。恐顛深壑。便剗迹開林披雲。附景茅茨。葺宇甕牖疎簷情事相依。欣然符合。今所謂悟真寺也。法華三昧。翹心奉行。澡沐中表。溫恭朝夕。夢感普賢。勸書大教誠曰。大教大乘也。諸佛智慧。所謂般若。又手寫法華。正當露地。因事他行。未營收舉屬。洪雨滂注溝㵎波飛走。往看之。而合案並乾。餘便流潦。甞却偃橫松。遂落懸溜。未至下㵎。不覺已登高岸。無損一毛。至貞觀十四年夏末。日忽感餘疾自知。即世願生兜率。索水浴訖。又索終輿。旁自撿挍。不許榮厚。恰至月末。明相將現。無故語曰。欲來但入。未假弦歌。顧侍人曰。吾聞諸行無常生滅不住九品往生。此言驗矣。今有童子相迎。久在門外。吾今去世。爾等佛有正戒。無得有虧。後致悔也。言已口出光明。照于楹內。又聞異香。苾芬而至。但見端坐儼思不覺。其神已逝。時年七十有八。然誠之誦習也。一夏法華科五百遍。餘日讀誦。兼而行之。猶獲兩遍。縱有人容。要須與語者。非經部度中不他言。略計十年之勤萬有餘遍。

唐京師大莊嚴寺釋慧銓二十五(附智證宋公事) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師大莊嚴寺釋慧銓二十五(附智證宋公事)

釋慧銓。姓蕭氏。今特進宋公瑀之兄子也。父仕隋為梁公祖。即梁明帝矣。性度恢簡。志用冲粹。姑即隋煬之后也。自幼及長。恒在宮闕。慕樂超世。無因自達。年既冠成。帝乃尚以秦孝王女為妻。非其願也。事不獲已。時行侁儷及妻終後方遂夙心。以鄭氏東都。預茲剃落。及武德初歲。方還京輦。住莊嚴寺。廣聽眾部。而以法華攝論為心。頗懷篇什。尤能草隷。隨筆所被。用為摸揩。故經題寺額。咸推仰之。又弟智證出家同住。誦通法華。即宋公之兄太府卿之子也。證與兄銓相次而卒。以家世信奉。偏弘法華。同族尊卑。咸所成誦。故蕭氏法華皂素稱富特進撰疏。總集十有餘家。採掇菁華。揉以胸臆。勒成卷數。常自敷弘。時召京輦名僧。指摘瑕累。或集親屬僧尼數將二十。給慧以時。四事無怠故。封祿所及惟存通濟太府。情好讀誦為先故。生至終誦盈萬遍。雇人抄寫總有千部。每日朝參。必使儐者執經在前。至於公事微隙。便就轉讀。朝伍仰屬。以為絕倫。自釋化東傳流味彌遠。承受讀誦世罕。伊人蕭氏一門。可為天下摸楷矣(已上十緣續高僧傳第二十八)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧銓。姓蕭氏。今特進宋公瑀之兄子也。父仕隋為梁公祖。即梁明帝矣。性度恢簡。志用冲粹。姑即隋煬之后也。自幼及長。恒在宮闕。慕樂超世。無因自達。年既冠成。帝乃尚以秦孝王女為妻。非其願也。事不獲已。時行侁儷及妻終後方遂夙心。以鄭氏東都。預茲剃落。及武德初歲。方還京輦。住莊嚴寺。廣聽眾部。而以法華攝論為心。頗懷篇什。尤能草隷。隨筆所被。用為摸揩。故經題寺額。咸推仰之。又弟智證出家同住。誦通法華。即宋公之兄太府卿之子也。證與兄銓相次而卒。以家世信奉。偏弘法華。同族尊卑。咸所成誦。故蕭氏法華皂素稱富特進撰疏。總集十有餘家。採掇菁華。揉以胸臆。勒成卷數。常自敷弘。時召京輦名僧。指摘瑕累。或集親屬僧尼數將二十。給慧以時。四事無怠故。封祿所及惟存通濟太府。情好讀誦為先故。生至終誦盈萬遍。雇人抄寫總有千部。每日朝參。必使儐者執經在前。至於公事微隙。便就轉讀。朝伍仰屬。以為絕倫。自釋化東傳流味彌遠。承受讀誦世罕。伊人蕭氏一門。可為天下摸楷矣(已上十緣續高僧傳第二十八)。

宋黃龍沙彌曇無竭二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋黃龍沙彌曇無竭二十六

宋永初中。有黃龍沙彌曇無竭者。誦觀世音經。淨修苦行。與諸徒屬二十五人。往尋佛國。備經荒險。貞志彌堅。既達天竺舍衛。路逢山象一群。竭齎經誦念稱名歸命。有師子從林中出。象驚奔走後有野牛一群。鳴吼而來。將欲加害。竭又如初歸命。有大鷲飛來。牛便驚散。遂得剋免。其誠心所感在險。剋濟皆此類也(於此一緣。嘉祥等師。引為觀音品應驗。今案僧傳。觀世音經者。非觀音品。是觀世音授記經也。為欲令知同異。且此中編錄之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋永初中。有黃龍沙彌曇無竭者。誦觀世音經。淨修苦行。與諸徒屬二十五人。往尋佛國。備經荒險。貞志彌堅。既達天竺舍衛。路逢山象一群。竭齎經誦念稱名歸命。有師子從林中出。象驚奔走後有野牛一群。鳴吼而來。將欲加害。竭又如初歸命。有大鷲飛來。牛便驚散。遂得剋免。其誠心所感在險。剋濟皆此類也(於此一緣。嘉祥等師。引為觀音品應驗。今案僧傳。觀世音經者。非觀音品。是觀世音授記經也。為欲令知同異。且此中編錄之)。

晉蜀石室山釋法緒二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉蜀石室山釋法緒二十七

釋法緒。姓混高昌人。德行清謹。蔬食修禪。後入蜀。於劉師塚間頭陀山谷。虎哭不傷。誦法華維摩金光明等。常處石室中。且禪且誦。盛夏於室中捨命。七日不臭。屍左側有香。經旬乃歇。每夕放光。照徹數里。村人即於屍上。為起塚塔焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法緒。姓混高昌人。德行清謹。蔬食修禪。後入蜀。於劉師塚間頭陀山谷。虎哭不傷。誦法華維摩金光明等。常處石室中。且禪且誦。盛夏於室中捨命。七日不臭。屍左側有香。經旬乃歇。每夕放光。照徹數里。村人即於屍上。為起塚塔焉。

宋山陰法華山釋僧翼二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋山陰法華山釋僧翼二十八

釋僧翼。本吳興餘抗人。少而信悟。早有絕塵之操。初出家止廬山寺。依慧遠修學蔬素苦節。見重門人。晚適關中。復師羅什。經律數論。並皆參涉又誦法華一部。以晉義熙十三年。與同志曇學沙門。俱遊會稽訪山水至秦。望西北見五岫駢峯。有耆闍之狀。乃結草成菴。稱曰法華精舍。太守孟顗富人陳載。並傾心挹德。贊助成功。翼蔬食㵎飲三十餘年。誦法華功莫大。深夜有光明。廼是普賢。現其人前。以宋元嘉二十七年卒。春秋七十。立碑山寺。旌其遺德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧翼。本吳興餘抗人。少而信悟。早有絕塵之操。初出家止廬山寺。依慧遠修學蔬素苦節。見重門人。晚適關中。復師羅什。經律數論。並皆參涉又誦法華一部。以晉義熙十三年。與同志曇學沙門。俱遊會稽訪山水至秦。望西北見五岫駢峯。有耆闍之狀。乃結草成菴。稱曰法華精舍。太守孟顗富人陳載。並傾心挹德。贊助成功。翼蔬食㵎飲三十餘年。誦法華功莫大。深夜有光明。廼是普賢。現其人前。以宋元嘉二十七年卒。春秋七十。立碑山寺。旌其遺德。

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐潤州攝山栖霞寺釋智聰二十九

釋智聰。未詳何許人。昔住楊都白馬寺。後住止觀寺。陳平後度江。住揚州安樂寺。大業既崩。思歸無計。隱江萩中。誦法華經。七日不飢。恒有四虎。遶之而已不食。已來經今十日。聰曰。吾命須臾。卿須可食。虎曰。造立天地。無有此理。忽有一翁。年可八十。腋下挾船曰。師欲度江至栖霞住者。可即上船。四虎一時目中淚出。聰曰。救危扶難正在今日。可迎四虎。於是利涉往達南岸。船及老人。不知所在。聰領四虎。同往栖霞。舍利塔西經行坐禪。誓不寢臥。眾徒八十。咸不出院。若有凶事。一虎入寺。大聲告眾。由此驚悟。每以常式。聰以山林出遠。糧粒艱岨。乃合卒揚州三百清信。以為米祐。人別一石。年別送之。由此山糧供繼。道俗乃至。禽獸通皆濟給。至貞觀二十三年四月八日。小食訖往止觀寺。禮大師靈像。執鑪遍禮。又往興皇墓所。禮拜還歸本房。安坐而卒。異香充溢。丹陽一郭受戒道俗三千餘人。奔走山服。哀慟林野。時年九十九矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智聰。未詳何許人。昔住楊都白馬寺。後住止觀寺。陳平後度江。住揚州安樂寺。大業既崩。思歸無計。隱江萩中。誦法華經。七日不飢。恒有四虎。遶之而已不食。已來經今十日。聰曰。吾命須臾。卿須可食。虎曰。造立天地。無有此理。忽有一翁。年可八十。腋下挾船曰。師欲度江至栖霞住者。可即上船。四虎一時目中淚出。聰曰。救危扶難正在今日。可迎四虎。於是利涉往達南岸。船及老人。不知所在。聰領四虎。同往栖霞。舍利塔西經行坐禪。誓不寢臥。眾徒八十。咸不出院。若有凶事。一虎入寺。大聲告眾。由此驚悟。每以常式。聰以山林出遠。糧粒艱岨。乃合卒揚州三百清信。以為米祐。人別一石。年別送之。由此山糧供繼。道俗乃至。禽獸通皆濟給。至貞觀二十三年四月八日。小食訖往止觀寺。禮大師靈像。執鑪遍禮。又往興皇墓所。禮拜還歸本房。安坐而卒。異香充溢。丹陽一郭受戒道俗三千餘人。奔走山服。哀慟林野。時年九十九矣。

隋京師靜法寺釋智嶷三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋京師靜法寺釋智嶷三十

釋智嶷。姓康本康居王胤也。國難東歸魏。封于襄陽。因累居之十餘世矣。七歲初學。尋一乘文。究竟無師。自悟敬重佛宗。雖書權俗緣。令依學侶。而夜私誦法華。竟文純熟。二親初不知也。十三拜辭。即蒙剃落。更諮大部情因彌著二十有四。方受具足。嶷住寺多年。專心諷誦法華。常思定慧。非大要事。不出戶庭。故往參候。罕覩其面。諷誦入曉更。化人現前。安慰其人。誦及千部。千佛共守護。若及萬部。必生淨國。聞是語已。歡喜彌勵其志。即世七十有餘矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智嶷。姓康本康居王胤也。國難東歸魏。封于襄陽。因累居之十餘世矣。七歲初學。尋一乘文。究竟無師。自悟敬重佛宗。雖書權俗緣。令依學侶。而夜私誦法華。竟文純熟。二親初不知也。十三拜辭。即蒙剃落。更諮大部情因彌著二十有四。方受具足。嶷住寺多年。專心諷誦法華。常思定慧。非大要事。不出戶庭。故往參候。罕覩其面。諷誦入曉更。化人現前。安慰其人。誦及千部。千佛共守護。若及萬部。必生淨國。聞是語已。歡喜彌勵其志。即世七十有餘矣。