法華經傳記卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經傳記卷第二

諸師序集第六 講解感應第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸師序集第六 講解感應第七之一

觀師序一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀師序一

叡師後序二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叡師後序二

遠師序三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠師序三

翻經後記四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經後記四

添品序五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品序五

無量義經序六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量義經序六

正法華記七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華記七

法華宗要序一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華宗要序一

釋慧觀作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧觀作

夫本際冥湛。則神根凝一。涉動離淳。則精麁異陳。於是心轡競策。塵想諍馳。翳有淺深。則昏明殊鏡。是以從初得佛。暨于此經。始應物開津故。三乘別流非真。則終期有會。會必同源故。其乘唯一。唯一無上故。謂之妙法。頌曰。是乘微妙清淨第一。於諸世間。最無有上。夫妙不可明。必擬之有像。像之美者。蓮華為上。蓮華之秀。分陀利為最。妙方法而為言。故喻之分陀利。其為經也明。發朦不可以語極釋權應之所由。御終不可以祕深。則開實以顯宗致。權應既彰。則局心自發。宗致既顯。則真悟自生。故能令萬流合注。三乘同往。同往之三會而為一。乘之始也。覺慧成滿。乘之盛也。滅景澄神。乘之終也。雖以萬法為乘。然統之有主。舉其宗要。則慧收其名。故經以真慧為體。妙一為稱。是以釋迦玄音始發。讚佛智甚深。多寶稱善。歎平等大慧。頌曰。為說佛慧故。諸佛出世間。唯此一事實。餘二則非真。然則佛慧乃一之正實。乘之體成。妙之至足。華之開秀者也。雖寄華宣微。而道玄像表。稱之曰妙。而體絕精麁。頌曰。是法不可示。言辭相寂滅。二乘所以息慮。補處所以絕塵。唯佛與佛。乃能究焉。故恒沙如來。感希聲以雲萃。已逝之聖。振餘靈而現證。信佛法之奧區。窮神之妙境。其此經之謂乎。觀少習歸一之言。長味會通之要。然緬思愈勤。而幽旨彌潛。未甞不面靈鷲。以遐想臨。辭句而增懷。諒由枝說差其本謬文乖其正也。有外國法師鳩摩羅什。超爽俊邁。奇悟天拔。量與海深。辯流玉散。繼釋蹤以嗣軌。秉神火以霜燭。紐頹綱於將絕。極漂溺於已淪。燿此慧燈。來光斯境。秦弘始八年夏。於長安大寺。集四方義學沙門三千餘人。更出斯經。與眾詳究。什自手執胡經。口譯秦語曲從方言而趣不乖本。即文之益亦已過半。雖復霄雲披翳陽景俱暉。未足喻也。什猶謂。語現而理沈事近而旨遠。又釋言表之隱。以應探賾之求。雖冥扉未開。固已得其門矣。夫上善等潤。靈液尚均。是以仰感囑累。俯慨未聞。故採述旨要。流布未聞。庶法輪遐軫。往所未往。十方同悟。究暢一乘。故序之云爾(出三藏記第八)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫本際冥湛。則神根凝一。涉動離淳。則精麁異陳。於是心轡競策。塵想諍馳。翳有淺深。則昏明殊鏡。是以從初得佛。暨于此經。始應物開津故。三乘別流非真。則終期有會。會必同源故。其乘唯一。唯一無上故。謂之妙法。頌曰。是乘微妙清淨第一。於諸世間。最無有上。夫妙不可明。必擬之有像。像之美者。蓮華為上。蓮華之秀。分陀利為最。妙方法而為言。故喻之分陀利。其為經也明。發朦不可以語極釋權應之所由。御終不可以祕深。則開實以顯宗致。權應既彰。則局心自發。宗致既顯。則真悟自生。故能令萬流合注。三乘同往。同往之三會而為一。乘之始也。覺慧成滿。乘之盛也。滅景澄神。乘之終也。雖以萬法為乘。然統之有主。舉其宗要。則慧收其名。故經以真慧為體。妙一為稱。是以釋迦玄音始發。讚佛智甚深。多寶稱善。歎平等大慧。頌曰。為說佛慧故。諸佛出世間。唯此一事實。餘二則非真。然則佛慧乃一之正實。乘之體成。妙之至足。華之開秀者也。雖寄華宣微。而道玄像表。稱之曰妙。而體絕精麁。頌曰。是法不可示。言辭相寂滅。二乘所以息慮。補處所以絕塵。唯佛與佛。乃能究焉。故恒沙如來。感希聲以雲萃。已逝之聖。振餘靈而現證。信佛法之奧區。窮神之妙境。其此經之謂乎。觀少習歸一之言。長味會通之要。然緬思愈勤。而幽旨彌潛。未甞不面靈鷲。以遐想臨。辭句而增懷。諒由枝說差其本謬文乖其正也。有外國法師鳩摩羅什。超爽俊邁。奇悟天拔。量與海深。辯流玉散。繼釋蹤以嗣軌。秉神火以霜燭。紐頹綱於將絕。極漂溺於已淪。燿此慧燈。來光斯境。秦弘始八年夏。於長安大寺。集四方義學沙門三千餘人。更出斯經。與眾詳究。什自手執胡經。口譯秦語曲從方言而趣不乖本。即文之益亦已過半。雖復霄雲披翳陽景俱暉。未足喻也。什猶謂。語現而理沈事近而旨遠。又釋言表之隱。以應探賾之求。雖冥扉未開。固已得其門矣。夫上善等潤。靈液尚均。是以仰感囑累。俯慨未聞。故採述旨要。流布未聞。庶法輪遐軫。往所未往。十方同悟。究暢一乘。故序之云爾(出三藏記第八)。

法華經後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經後序

僧叡法師作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧叡法師作

法華經者。諸佛之祕藏。眾經之實體也。以華為名者。照其本也。稱分陀利者。美其盛也。所興既玄。其旨甚婉。自非達識傳之。罕有得其門者。夫百卉藥木之英。萬物寶之本也。八萬四千法藏者。道果之源也。故以喻焉。諸華之中。蓮華最勝華。而未敷名屈摩羅。敷而將落。名迦摩羅。處中盛時。名分陀利。未敷喻二道。將落譬泥洹。榮曜獨足。以喻斯典。至如般若諸經。深無不極故。道者以之而歸。大無不該故。乘者以之而濟。然其大略。皆以適化。為本應務之門。不得不以善權為用。權之為化。悟物雖弘。於實體不足。皆屬法華。固其宜矣。尋其幽旨。恢廊宏邃。所該甚遠。豈徒說實歸本。畢定殊塗而已耶。乃實大明覺理。囊括古今云。佛壽無量。永劫未足以明其久也。分身無數。萬形不足以異其體也。然則壽量定其非數。分身明其無實。普賢顯其無成。多寶照其不滅。夫邁玄古以期今。則萬世同一日。即百化以悟玄。則千塗無異轍。夫如是者。則生生未足以期在。永寂亦未可言其滅矣。尋幽宗以絕往。則喪功於本無。控心轡於三昧。則忘期於二地。經流茲土。雖復垂及百年。譯者昧其虛津。靈關莫之或啟。談者乖其准挌。幽蹤罕得而履。徒復搜研皓首。並未有窺其門者。秦司徒挍尉左軍安城侯姚嵩。擬韻玄門。宅心世表。注誠斯典。信詣彌至。每思尋其文。深識譯者之失。既遇鳩摩羅法師。為之傳寫。捐其大歸真。若披重霄而高蹈。登崑崙而俯眄矣。于時聽受領悟之僧八百餘人。皆是諸方英秀。一時之傑也。是歲弘始八年歲次鶉火(同前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經者。諸佛之祕藏。眾經之實體也。以華為名者。照其本也。稱分陀利者。美其盛也。所興既玄。其旨甚婉。自非達識傳之。罕有得其門者。夫百卉藥木之英。萬物寶之本也。八萬四千法藏者。道果之源也。故以喻焉。諸華之中。蓮華最勝華。而未敷名屈摩羅。敷而將落。名迦摩羅。處中盛時。名分陀利。未敷喻二道。將落譬泥洹。榮曜獨足。以喻斯典。至如般若諸經。深無不極故。道者以之而歸。大無不該故。乘者以之而濟。然其大略。皆以適化。為本應務之門。不得不以善權為用。權之為化。悟物雖弘。於實體不足。皆屬法華。固其宜矣。尋其幽旨。恢廊宏邃。所該甚遠。豈徒說實歸本。畢定殊塗而已耶。乃實大明覺理。囊括古今云。佛壽無量。永劫未足以明其久也。分身無數。萬形不足以異其體也。然則壽量定其非數。分身明其無實。普賢顯其無成。多寶照其不滅。夫邁玄古以期今。則萬世同一日。即百化以悟玄。則千塗無異轍。夫如是者。則生生未足以期在。永寂亦未可言其滅矣。尋幽宗以絕往。則喪功於本無。控心轡於三昧。則忘期於二地。經流茲土。雖復垂及百年。譯者昧其虛津。靈關莫之或啟。談者乖其准挌。幽蹤罕得而履。徒復搜研皓首。並未有窺其門者。秦司徒挍尉左軍安城侯姚嵩。擬韻玄門。宅心世表。注誠斯典。信詣彌至。每思尋其文。深識譯者之失。既遇鳩摩羅法師。為之傳寫。捐其大歸真。若披重霄而高蹈。登崑崙而俯眄矣。于時聽受領悟之僧八百餘人。皆是諸方英秀。一時之傑也。是歲弘始八年歲次鶉火(同前)。

法華經序三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經序三

釋慧遠述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧遠述

余甞見藏經。隋法經撰眾經目錄第六云。妙法蓮華經序一卷釋慧遠。出三藏記第十二卷云。妙法蓮華經序釋慧遠(云云)曾不載序文。蓋祥公依之乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余甞見藏經。隋法經撰眾經目錄第六云。妙法蓮華經序一卷釋慧遠。出三藏記第十二卷云。妙法蓮華經序釋慧遠(云云)曾不載序文。蓋祥公依之乎。

法華翻經後記四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華翻經後記四

釋僧肇記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧肇記

弘始八年夏。天竺沙門三藏法師耆婆鳩摩羅什。秦言童壽。於長安大寺草堂之中。與生肇融叡等八百餘人。四方義學英秀二千餘人。俱再譯斯經。與眾詳究。什自執梵本口譯秦語。姚興自執舊經。以相讎挍定新文。文義俱通。妙理再中矣。興諮什曰。君觀所譯二十八品。文義美明宗體自彰。乍觀護經。以序品稱為光瑞品。藥草喻品末益其半品。化城喻品題往古品。富樓那及法師初。增數紙文。闕略普門偈。囑累還結其終。未測旨歸。其事如何。什曰。善哉明主續法燈長炎。曉暗夜迷景。自非發疑。誰明深旨。勘舊梵文。宛若斯。予昔在天竺國。時遍遊五竺。尋討大乘。從大師須利耶蘇摩。飡稟理味。慇懃付囑梵本言。佛日西入。遺耀將及東北。茲典有緣於東北。汝慎傳弘。昔婆藪槃豆論師。製作優婆提舍。是其正本。莫取捨其句偈。莫取捨其真文。予怱怱忝飡受之。負笈來到。今所傳。良有所以。詮定宗旨。不同異途。呂恐聖旨。待冥可否。夢感遍吉稱可。深會佛旨。具為釋義。興主開朦。義學伏膺。捨舊本翫新文。覆勘再授。今講肆次略記由來。冀通方之後賢。不咎其差違。流行之處。必有感應矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘始八年夏。天竺沙門三藏法師耆婆鳩摩羅什。秦言童壽。於長安大寺草堂之中。與生肇融叡等八百餘人。四方義學英秀二千餘人。俱再譯斯經。與眾詳究。什自執梵本口譯秦語。姚興自執舊經。以相讎挍定新文。文義俱通。妙理再中矣。興諮什曰。君觀所譯二十八品。文義美明宗體自彰。乍觀護經。以序品稱為光瑞品。藥草喻品末益其半品。化城喻品題往古品。富樓那及法師初。增數紙文。闕略普門偈。囑累還結其終。未測旨歸。其事如何。什曰。善哉明主續法燈長炎。曉暗夜迷景。自非發疑。誰明深旨。勘舊梵文。宛若斯。予昔在天竺國。時遍遊五竺。尋討大乘。從大師須利耶蘇摩。飡稟理味。慇懃付囑梵本言。佛日西入。遺耀將及東北。茲典有緣於東北。汝慎傳弘。昔婆藪槃豆論師。製作優婆提舍。是其正本。莫取捨其句偈。莫取捨其真文。予怱怱忝飡受之。負笈來到。今所傳。良有所以。詮定宗旨。不同異途。呂恐聖旨。待冥可否。夢感遍吉稱可。深會佛旨。具為釋義。興主開朦。義學伏膺。捨舊本翫新文。覆勘再授。今講肆次略記由來。冀通方之後賢。不咎其差違。流行之處。必有感應矣。

添品法華序五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品法華序五

妙法蓮華經者。破二明一之指歸也。降神五濁。弘道三乘。權智不思。大悲難極。先設化城之迹。後示繫珠之本。車雖有異。兩實無差。記以正覺之名。許以真子之位。同入法性。歸之於此。昔燉煌沙門竺法護。於晉武之世。譯正法華。後秦姚興。更請羅什。譯妙法蓮華。考驗二譯。定非一本。護似多羅之葉。什似龜茲之文。余撿經藏。備見二本。多羅則與正法符會。龜茲則共妙法允同。護葉尚有所遺。什文寧無其漏。而護所闕者。普門品偈也。什所闕者。藥草喻品之半。富樓那及法師等二品之初。提婆達多品。普門品偈也。什又移囑累。在藥王之前。二本陀羅尼。並置普門之後。其間異同。言不能極。竊見提婆達多及普門品偈。先賢續出。補闕流行。余景仰遺風。憲章成範。大隋仁壽元年辛酉之歲。因普曜寺沙門上行所請。遂共三藏崛多笈多二法師。於大興善寺。重勘天竺多羅葉本。富樓那及法師等二品之初。勘本猶闕藥草喻品。更益其半。提婆達多通入寶塔品。陀羅尼次神力之後。囑累還結其終。字句差殊。頗亦改正。儻有披尋幸勿疑惑。雖千萬億偈妙義難盡。而二十七品本文。且具所願四辯梵詞。遍神州之域。一乘祕教。悟象運之機。聊記翻譯。序之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經者。破二明一之指歸也。降神五濁。弘道三乘。權智不思。大悲難極。先設化城之迹。後示繫珠之本。車雖有異。兩實無差。記以正覺之名。許以真子之位。同入法性。歸之於此。昔燉煌沙門竺法護。於晉武之世。譯正法華。後秦姚興。更請羅什。譯妙法蓮華。考驗二譯。定非一本。護似多羅之葉。什似龜茲之文。余撿經藏。備見二本。多羅則與正法符會。龜茲則共妙法允同。護葉尚有所遺。什文寧無其漏。而護所闕者。普門品偈也。什所闕者。藥草喻品之半。富樓那及法師等二品之初。提婆達多品。普門品偈也。什又移囑累。在藥王之前。二本陀羅尼。並置普門之後。其間異同。言不能極。竊見提婆達多及普門品偈。先賢續出。補闕流行。余景仰遺風。憲章成範。大隋仁壽元年辛酉之歲。因普曜寺沙門上行所請。遂共三藏崛多笈多二法師。於大興善寺。重勘天竺多羅葉本。富樓那及法師等二品之初。勘本猶闕藥草喻品。更益其半。提婆達多通入寶塔品。陀羅尼次神力之後。囑累還結其終。字句差殊。頗亦改正。儻有披尋幸勿疑惑。雖千萬億偈妙義難盡。而二十七品本文。且具所願四辯梵詞。遍神州之域。一乘祕教。悟象運之機。聊記翻譯。序之云爾。

無量義經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量義經序

荊州隱士劉虬作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊州隱士劉虬作

無量義經者。取其無相一法。廣生眾教含義不貲。故曰無量。夫三界群生。隨義而轉。一極正覺。任機而通。流轉起滅者。必在苦而希樂。此叩聖之感也。順道示現者。亦施悲而用慈。即救世之應也。根異教殊。其階成七。先為彼利等說五戒。所謂人天善根一也。次為拘隣等轉四諦。所謂授聲聞乘二也。次為中根演十二因緣。所謂授緣覺乘三也。次為上根舉六波羅蜜。所謂授以大乘四也。眾教宜融。群疑須導。次說無量義經。既稱得道差品。復云未顯真實。使發求實之冥機。用開一極之由緒五也。故法華接唱顯一除三。順彼求實之心。去此施權之名六也。雖權開而實現。猶掩常住之正義。在雙樹而臨崖。乃暢我淨之玄音七也。過此以往法門雖多。撮其大歸數盡於此。亦由眾聲不出五音之表。百氏並在六家之內。其無量義經。雖法華首載其目。而中夏未覩其說。每臨講肆。未甞不廢。談而歎想。見斯文忽有武當山比丘慧表。生自著冑。偽帝姚略從子國破之日。為晉軍何澹之所得。數歲聰黠。澹之字曰螟蛉。養為假子。俄放出家。便勤若求道。南北遊尋。不擇夷險。以齊建元三年。復訪奇搜祕。遠至嶺南。於廣州朝亭寺。遇中天竺沙門曇摩伽陀耶舍。手能隸書。口解齊言。欲傳此經。未知所授。表便慇懃致請。心形俱至淹歷旬朔。僅得一本。仍還嶠北齎。入武當以今永明三年九月十八日。頂戴出山。見投弘通。奉覿真文。欣敬兼誠。詠歌不足手舞。莫宣輒虔訪宿。解抽刷庸思。謹立序。注云。自極教應世。與俗而差。神道救物。稱感成異。玄圃以東號曰太一。罽賓以西字為正覺。東國明殃慶於百年。西域辨休咎於三世。希無之與修空其揆一也。有欲於無者。既無得無之分。施心於空者。豈有入空之照。而講求釋教者。或謂會理可漸。或謂入空必頓。請試言之以筌幽寄。立漸者以萬事之成。莫不有漸。堅氷基於履霜。九成作於累土。學人之入空也。雖未圓符。譬如斬木去寸無寸。去尺無尺。三空稍登。寧非漸耶。立頓者以希善之功。莫過觀於法性。法性從緣非有非無。忘慮於非有非無。理照斯一者。乃曰解空。存心於非有非無。境智猶二者。未免於有。有中伏結非無。日損之驗。空上論心。未有入理之効。而言。納羅漢於一聽。判無生於終朝。是接誘之言。非稱實之說。妙得非漸。理固必然。既二談分路。兩意爭途。一去一取。莫之或正。尋得旨之匠。起自支安支公之論無生。以七住為道慧。陰是十住。則群方與能在迹。斯異語照則一。安公之辯異。觀三乘者始簣之日。稱定慧者終成之實。錄此謂始。求可隨根。而三入解。則其慧不二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量義經者。取其無相一法。廣生眾教含義不貲。故曰無量。夫三界群生。隨義而轉。一極正覺。任機而通。流轉起滅者。必在苦而希樂。此叩聖之感也。順道示現者。亦施悲而用慈。即救世之應也。根異教殊。其階成七。先為彼利等說五戒。所謂人天善根一也。次為拘隣等轉四諦。所謂授聲聞乘二也。次為中根演十二因緣。所謂授緣覺乘三也。次為上根舉六波羅蜜。所謂授以大乘四也。眾教宜融。群疑須導。次說無量義經。既稱得道差品。復云未顯真實。使發求實之冥機。用開一極之由緒五也。故法華接唱顯一除三。順彼求實之心。去此施權之名六也。雖權開而實現。猶掩常住之正義。在雙樹而臨崖。乃暢我淨之玄音七也。過此以往法門雖多。撮其大歸數盡於此。亦由眾聲不出五音之表。百氏並在六家之內。其無量義經。雖法華首載其目。而中夏未覩其說。每臨講肆。未甞不廢。談而歎想。見斯文忽有武當山比丘慧表。生自著冑。偽帝姚略從子國破之日。為晉軍何澹之所得。數歲聰黠。澹之字曰螟蛉。養為假子。俄放出家。便勤若求道。南北遊尋。不擇夷險。以齊建元三年。復訪奇搜祕。遠至嶺南。於廣州朝亭寺。遇中天竺沙門曇摩伽陀耶舍。手能隸書。口解齊言。欲傳此經。未知所授。表便慇懃致請。心形俱至淹歷旬朔。僅得一本。仍還嶠北齎。入武當以今永明三年九月十八日。頂戴出山。見投弘通。奉覿真文。欣敬兼誠。詠歌不足手舞。莫宣輒虔訪宿。解抽刷庸思。謹立序。注云。自極教應世。與俗而差。神道救物。稱感成異。玄圃以東號曰太一。罽賓以西字為正覺。東國明殃慶於百年。西域辨休咎於三世。希無之與修空其揆一也。有欲於無者。既無得無之分。施心於空者。豈有入空之照。而講求釋教者。或謂會理可漸。或謂入空必頓。請試言之以筌幽寄。立漸者以萬事之成。莫不有漸。堅氷基於履霜。九成作於累土。學人之入空也。雖未圓符。譬如斬木去寸無寸。去尺無尺。三空稍登。寧非漸耶。立頓者以希善之功。莫過觀於法性。法性從緣非有非無。忘慮於非有非無。理照斯一者。乃曰解空。存心於非有非無。境智猶二者。未免於有。有中伏結非無。日損之驗。空上論心。未有入理之効。而言。納羅漢於一聽。判無生於終朝。是接誘之言。非稱實之說。妙得非漸。理固必然。既二談分路。兩意爭途。一去一取。莫之或正。尋得旨之匠。起自支安支公之論無生。以七住為道慧。陰是十住。則群方與能在迹。斯異語照則一。安公之辯異。觀三乘者始簣之日。稱定慧者終成之實。錄此謂始。求可隨根。而三入解。則其慧不二

。譬喻亦去。大難既夷。乃無有三。險路既息。其化即亡。此則名一為三。非有三悟明矣。生公云。道品可以泥洹。非羅漢之名。六度可以至佛。非樹王之謂。斬木之喻。木存故尺寸可漸。無生之證。生盡故其照必頓。案三乘名教。皆以生盡照息。去有入空。以此為道。不得取象於形器也。今無量義。亦以無相為本。若所證實異。豈曰無相。若入照必同。寧曰有漸。非漸而云漸。密筌之虛教耳。如來亦云。空拳誑小兒。以此度眾生。微文接麁漸說。或允忘象得意。頓義為長。聊舉大較。談者擇焉(出三藏記第九)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。譬喻亦去。大難既夷。乃無有三。險路既息。其化即亡。此則名一為三。非有三悟明矣。生公云。道品可以泥洹。非羅漢之名。六度可以至佛。非樹王之謂。斬木之喻。木存故尺寸可漸。無生之證。生盡故其照必頓。案三乘名教。皆以生盡照息。去有入空。以此為道。不得取象於形器也。今無量義。亦以無相為本。若所證實異。豈曰無相。若入照必同。寧曰有漸。非漸而云漸。密筌之虛教耳。如來亦云。空拳誑小兒。以此度眾生。微文接麁漸說。或允忘象得意。頓義為長。聊舉大較。談者擇焉(出三藏記第九)。

正法華經記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經記

出經後記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出經後記

太康七年八月十日。燉煌月支菩薩流無不竭其聰。而住其心。然領受之用易存。憶議之功難掌。自非般若朗。其聞慧總持。銘其思府。焉能使機遇而不遺神會。而不昧者哉。故紙墨以記其文外之言。借眾聽以集成事之說。煩而不簡者。遺其事也。質而不麗者。重其意也。其指微而婉。其辯博而晦。自非筆受。胡可勝哉。是以即於講次。疏以為記。冀通鑒之賢。不咎其煩而不要也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太康七年八月十日。燉煌月支菩薩流無不竭其聰。而住其心。然領受之用易存。憶議之功難掌。自非般若朗。其聞慧總持。銘其思府。焉能使機遇而不遺神會。而不昧者哉。故紙墨以記其文外之言。借眾聽以集成事之說。煩而不簡者。遺其事也。質而不麗者。重其意也。其指微而婉。其辯博而晦。自非筆受。胡可勝哉。是以即於講次。疏以為記。冀通鑒之賢。不咎其煩而不要也。

講解感應第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講解感應第七之一

晉釋僧叡一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉釋僧叡一

晉京師釋道生二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉京師釋道生二

宋釋曇諦三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋釋曇諦三

宋釋僧導四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋釋僧導四

齊釋僧印五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊釋僧印五

梁釋法雲六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁釋法雲六

梁釋僧滿七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁釋僧滿七

隋釋智顗八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋釋智顗八

唐釋吉藏九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐釋吉藏九

晉長安釋僧叡一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉長安釋僧叡一

釋僧叡。魏郡長樂人也。年十八。始依投僧賢法師為資。二十二博通經論。至二十四。遊歷各邦。處處講說。常歎曰。經法雖少。足辨因果。禪法未傳。厝心無地。什後至關。因請出禪法要三卷。日夜修習。精練五門。於是美聲遐布遠近歸德。什所譯經。叡皆參正。昔法護出正經。受決品云。天見人人見天。什譯經。至此乃言。此語異西域而義同。但在言過質。叡曰。將非人天交接兩得相見。什喜曰實然。其領悟標出。皆此類也。什歎曰。吾傳譯經論。與子相值。真無所恨。即命令講法華二十八品。開為九轍。一者昏聖相扣轍。序品是也。二者涉教歸真轍。為上根是。三者興類潛彰轍。為中根人是。四者述窮通昔轍。四大弟子領解是。五者彰因進悟轍。為下根化城授記是。六者讚揚行李轍。即法師品。七者本迹無生轍。多寶品。謂多寶為本。釋迦為迹。古佛現全身。今佛示往因。本既不滅。迹豈有生。本迹雖殊。不思議一。八者舉因徵果轍。涌出壽量等。九者稱揚遠濟轍。隨喜去訖經是。既開九轍。因昇高而講。雨華如雲母。天地感動。什讚曰。佛日再中邪雲卷。眾咸稱叡。為九轍法師矣(出關中別錄及傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧叡。魏郡長樂人也。年十八。始依投僧賢法師為資。二十二博通經論。至二十四。遊歷各邦。處處講說。常歎曰。經法雖少。足辨因果。禪法未傳。厝心無地。什後至關。因請出禪法要三卷。日夜修習。精練五門。於是美聲遐布遠近歸德。什所譯經。叡皆參正。昔法護出正經。受決品云。天見人人見天。什譯經。至此乃言。此語異西域而義同。但在言過質。叡曰。將非人天交接兩得相見。什喜曰實然。其領悟標出。皆此類也。什歎曰。吾傳譯經論。與子相值。真無所恨。即命令講法華二十八品。開為九轍。一者昏聖相扣轍。序品是也。二者涉教歸真轍。為上根是。三者興類潛彰轍。為中根人是。四者述窮通昔轍。四大弟子領解是。五者彰因進悟轍。為下根化城授記是。六者讚揚行李轍。即法師品。七者本迹無生轍。多寶品。謂多寶為本。釋迦為迹。古佛現全身。今佛示往因。本既不滅。迹豈有生。本迹雖殊。不思議一。八者舉因徵果轍。涌出壽量等。九者稱揚遠濟轍。隨喜去訖經是。既開九轍。因昇高而講。雨華如雲母。天地感動。什讚曰。佛日再中邪雲卷。眾咸稱叡。為九轍法師矣(出關中別錄及傳)。

晉京師龍光寺釋道生二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉京師龍光寺釋道生二

竺道生。本姓魏鉅鹿人。寓居彭城。家世仕族。父為廣戚令。鄉里稱為善人。生幼而頴悟聰哲若神。其父知非凡器。愛而異之。後值竺法汰受業。年在志學。便登講座。吐納問辨辭清珠玉。更從什公受業。關中僧眾。咸謂神悟。專志講法華經。著義疏二卷。每講肆筵。異香薰砌。瑞相蓋多焉(出高僧傳及義疏後疏)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺道生。本姓魏鉅鹿人。寓居彭城。家世仕族。父為廣戚令。鄉里稱為善人。生幼而頴悟聰哲若神。其父知非凡器。愛而異之。後值竺法汰受業。年在志學。便登講座。吐納問辨辭清珠玉。更從什公受業。關中僧眾。咸謂神悟。專志講法華經。著義疏二卷。每講肆筵。異香薰砌。瑞相蓋多焉(出高僧傳及義疏後疏)。

宋吳虎丘釋曇諦三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋吳虎丘釋曇諦三

釋曇諦。姓康其先康居人。漢靈帝時。移附中國。獻帝末亂。移止吳興。母黃氏晝寢。夢見一僧。呼黃為母。寄一麈尾。并鐵鏤書鎮二枚。眠覺見兩物具存。因而懷孕生諦。諦年十歲出家。學不從師。悟自天發。後為姚萇講法華。貧道為都講。晚入吳虎丘寺。講法華十五遍。以宋元嘉末卒。春秋六十餘也(出梁高僧傳第七)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇諦。姓康其先康居人。漢靈帝時。移附中國。獻帝末亂。移止吳興。母黃氏晝寢。夢見一僧。呼黃為母。寄一麈尾。并鐵鏤書鎮二枚。眠覺見兩物具存。因而懷孕生諦。諦年十歲出家。學不從師。悟自天發。後為姚萇講法華。貧道為都講。晚入吳虎丘寺。講法華十五遍。以宋元嘉末卒。春秋六十餘也(出梁高僧傳第七)。

宋壽春名閻寺釋僧導四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋壽春名閻寺釋僧導四

釋僧導京兆人。十歲出家。從師受業。師以觀世音經授之。讀竟諮師。先經有幾卷。師欲試之。廼言止有此耳導曰。初云爾時無盡意。故知爾前已應有事。師大悅之。授以法華一部。於是晝夜看尋。粗解文義。貧無油燭。常採薪自照。至年十八。博轉讀多作都講。講法華為業而已(出講記。今見傳不云講法華為業)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧導京兆人。十歲出家。從師受業。師以觀世音經授之。讀竟諮師。先經有幾卷。師欲試之。廼言止有此耳導曰。初云爾時無盡意。故知爾前已應有事。師大悅之。授以法華一部。於是晝夜看尋。粗解文義。貧無油燭。常採薪自照。至年十八。博轉讀多作都講。講法華為業而已(出講記。今見傳不云講法華為業)。

齊京師中興寺釋僧印五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊京師中興寺釋僧印五

釋僧印。姓朱壽春人也。進往廬山。從慧龍諮受法華。龍亦當世著名。播於法華宗旨。印偏功搆。徹獨表新異。於是東適京師。止中興寺。宋太明中徵居。何點招僧大集。請印為法匠。聽者七百餘人。雖學涉眾典。而偏以法華著名。講法華凡二百五十二遍。以齊永元元年卒。春秋六十有五矣(出梁高僧傳第八。及別傳等)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧印。姓朱壽春人也。進往廬山。從慧龍諮受法華。龍亦當世著名。播於法華宗旨。印偏功搆。徹獨表新異。於是東適京師。止中興寺。宋太明中徵居。何點招僧大集。請印為法匠。聽者七百餘人。雖學涉眾典。而偏以法華著名。講法華凡二百五十二遍。以齊永元元年卒。春秋六十有五矣(出梁高僧傳第八。及別傳等)。

梁揚都光宅寺釋法雲六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁揚都光宅寺釋法雲六

釋法雲。姓周氏義興陽羨人。初產在草。見雲氣滿室。因以名雲。亦忽有龜。負三卷書。銘此雲講毘婆尸佛所說法華義疏。今寄與雲(云云)七歲出家。更名法雲。從師住莊嚴寺。十三始就受業。年登三十。建武四年夏初。於妙音寺。開法華淨名二經序。講經之妙。獨步當時。乃往幽巖。獨講斯典。竪石為人。松葉為拂。自唱自導。兼通難解。所以垂名梁代。誠績有聞。而文疏稠疊。前後繁映。依講誦有阻恒功。甞於一寺。講散此經。忽感天華。狀如飛雪。如雲母滿空而下。延于堂內昇空不墜。訖講方去。有保誌神僧道超方外。罕有得其情者。與雲互相敬愛。呼為大林法師。每來雲所。輒停住信宿。甞言。欲解師子吼。請法師為說。即為剖折誌。便彈指讚曰。善哉微妙微妙矣。儀同陳郡袁昂云。有常供養僧。學雲法華。日夜發願。望得慧解等之。忽夢有異僧曰。雲師燈明佛時。已講此經。那可卒敵也。又武帝欲祈請雨。誌公曰。雲能致雨。須請雲公。公開講肆。至于藥草品其雨普等四方俱下感雨。又於講次。有送鐵者。夢文殊在高座講經。覺尋是雲師講肆。具如記文(出別記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法雲。姓周氏義興陽羨人。初產在草。見雲氣滿室。因以名雲。亦忽有龜。負三卷書。銘此雲講毘婆尸佛所說法華義疏。今寄與雲(云云)七歲出家。更名法雲。從師住莊嚴寺。十三始就受業。年登三十。建武四年夏初。於妙音寺。開法華淨名二經序。講經之妙。獨步當時。乃往幽巖。獨講斯典。竪石為人。松葉為拂。自唱自導。兼通難解。所以垂名梁代。誠績有聞。而文疏稠疊。前後繁映。依講誦有阻恒功。甞於一寺。講散此經。忽感天華。狀如飛雪。如雲母滿空而下。延于堂內昇空不墜。訖講方去。有保誌神僧道超方外。罕有得其情者。與雲互相敬愛。呼為大林法師。每來雲所。輒停住信宿。甞言。欲解師子吼。請法師為說。即為剖折誌。便彈指讚曰。善哉微妙微妙矣。儀同陳郡袁昂云。有常供養僧。學雲法華。日夜發願。望得慧解等之。忽夢有異僧曰。雲師燈明佛時。已講此經。那可卒敵也。又武帝欲祈請雨。誌公曰。雲能致雨。須請雲公。公開講肆。至于藥草品其雨普等四方俱下感雨。又於講次。有送鐵者。夢文殊在高座講經。覺尋是雲師講肆。具如記文(出別記)。

梁滿法師七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁滿法師七

釋僧滿。是梁代人也。稚而聰明。蔬食苦節。博通經論。而以法華為志。講經一百遍。聞者渧淚伏膺。每至藥王品歎息。生死輪轉無窮已。誰為法惜身。更於長沙郡。發願燒身以供養經。天降微雨。灰中生蓮華。三日無萎落。見聞者悲喜矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧滿。是梁代人也。稚而聰明。蔬食苦節。博通經論。而以法華為志。講經一百遍。聞者渧淚伏膺。每至藥王品歎息。生死輪轉無窮已。誰為法惜身。更於長沙郡。發願燒身以供養經。天降微雨。灰中生蓮華。三日無萎落。見聞者悲喜矣。

隋國師智者天台國清寺釋智顗八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋國師智者天台國清寺釋智顗八

釋智顗。姓陳氏頴川人也。母徐氏。夢香煙五彩。縈迴在懷。欲拂去之聞人語曰。宿世因緣寄託。及誕育之夜。靈瑞非一。七歲誦普門品。餘無師自通。十八出家。二十受具戒。潛大賢山。誦法華經及無量義普賢觀。二旬未淹。三部究竟。又詣光州大蘇山思禪師受業。思每歎曰。昔在靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。即示普賢行法。為說四安樂行。顗於此山。行法華三昧。始經三夕。誦藥王品。心緣苦行。至是真精進句。解悟便發。見共思師處。靈鷲山七寶淨土。八萬菩薩。萬二千聲聞。共聽佛說法。故思云。非爾弗感。非我莫議。此是法華三昧前方便也(宣律師問天曰。陳國思隋國顗。神德超倫。昔在靈山。同聽法華。不審。昔誰乎。亦合佛意講經不。答云俱是遊方大士。本是古佛。思是觀音。普門一品說其利。顗是藥王。日月淨明德興世。頓捨一身。供養於法。靈山釋迦。寄在妙法。藥王一品說其修行。非但今日弘經。於久遠實佛滅後。講法華。過去千佛出世。賢劫三佛出世。同今日深會佛旨)更入觀於經有疑。輒見思來。冥為披釋。又思曰。汝於陳國有緣。往必利益。思既遊南岳。顗便詣金陵。在瓦官八載。講法華經。梁陳大德。悉來請益。王侯止朝事來會。初開序品。至文殊答問之終。靈山一會。現於空中。忽然見者三五。天雨妙華。其色鮮白。三十餘葉。葉相續在空而不墮。長一尺餘。似蓮華葉。至于寶塔品。聽徒中或夢。瓦官是三變淨土。分身在於八方。或見普賢遠來相。凡蒙語默益。濟濟而不可稱記。又顗自以身血。書寫經而講。收國清寺真身堂。四隣草木。向堂而低垂。後於石城寺彌勒像。發願而終屬滅後。灌頂夢。師在兜率內院矣(出別記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智顗。姓陳氏頴川人也。母徐氏。夢香煙五彩。縈迴在懷。欲拂去之聞人語曰。宿世因緣寄託。及誕育之夜。靈瑞非一。七歲誦普門品。餘無師自通。十八出家。二十受具戒。潛大賢山。誦法華經及無量義普賢觀。二旬未淹。三部究竟。又詣光州大蘇山思禪師受業。思每歎曰。昔在靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。即示普賢行法。為說四安樂行。顗於此山。行法華三昧。始經三夕。誦藥王品。心緣苦行。至是真精進句。解悟便發。見共思師處。靈鷲山七寶淨土。八萬菩薩。萬二千聲聞。共聽佛說法。故思云。非爾弗感。非我莫議。此是法華三昧前方便也(宣律師問天曰。陳國思隋國顗。神德超倫。昔在靈山。同聽法華。不審。昔誰乎。亦合佛意講經不。答云俱是遊方大士。本是古佛。思是觀音。普門一品說其利。顗是藥王。日月淨明德興世。頓捨一身。供養於法。靈山釋迦。寄在妙法。藥王一品說其修行。非但今日弘經。於久遠實佛滅後。講法華。過去千佛出世。賢劫三佛出世。同今日深會佛旨)更入觀於經有疑。輒見思來。冥為披釋。又思曰。汝於陳國有緣。往必利益。思既遊南岳。顗便詣金陵。在瓦官八載。講法華經。梁陳大德。悉來請益。王侯止朝事來會。初開序品。至文殊答問之終。靈山一會。現於空中。忽然見者三五。天雨妙華。其色鮮白。三十餘葉。葉相續在空而不墮。長一尺餘。似蓮華葉。至于寶塔品。聽徒中或夢。瓦官是三變淨土。分身在於八方。或見普賢遠來相。凡蒙語默益。濟濟而不可稱記。又顗自以身血。書寫經而講。收國清寺真身堂。四隣草木。向堂而低垂。後於石城寺彌勒像。發願而終屬滅後。灌頂夢。師在兜率內院矣(出別記)。

唐京師延興寺釋吉藏九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師延興寺釋吉藏九

釋吉藏。姓安本安息人也。祖世避仇。移居南海。因遂家于交廣之間。後遷金陵而生藏焉。年在孩童。父引之見於真諦。仍乞詺之。諦問其所懷。可為吉藏。因遂名也。歷世奉佛門無兩事。父後出家。名為道諒。精勤自拔。苦節少倫。乞食聽法。以為常業。諒恒將藏。聽興皇寺道朗法師講。隨聞領解。悟若天真。年至七歲。投朗出家。採涉玄猷日新。幽致凡所諮稟。妙達指歸。弘裕多奇。至年十九。處眾覆述。精辯鋒遊酬。接時彥綽有餘美。進譽揚邑有光。學眾具戒之後。聲聞轉高。陳桂陽王。欽其風采。吐納義旨遂東遊秦望。止泊嘉祥。如常敷引。禹穴成市。問道千餘。志存傳燈。法輪相繼。晚以大業初歲。寫二千部法華。更開講肆三百餘遍。並著玄疏。盛流於世。及將終日。製死不怖論。落筆而卒(出續僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋吉藏。姓安本安息人也。祖世避仇。移居南海。因遂家于交廣之間。後遷金陵而生藏焉。年在孩童。父引之見於真諦。仍乞詺之。諦問其所懷。可為吉藏。因遂名也。歷世奉佛門無兩事。父後出家。名為道諒。精勤自拔。苦節少倫。乞食聽法。以為常業。諒恒將藏。聽興皇寺道朗法師講。隨聞領解。悟若天真。年至七歲。投朗出家。採涉玄猷日新。幽致凡所諮稟。妙達指歸。弘裕多奇。至年十九。處眾覆述。精辯鋒遊酬。接時彥綽有餘美。進譽揚邑有光。學眾具戒之後。聲聞轉高。陳桂陽王。欽其風采。吐納義旨遂東遊秦望。止泊嘉祥。如常敷引。禹穴成市。問道千餘。志存傳燈。法輪相繼。晚以大業初歲。寫二千部法華。更開講肆三百餘遍。並著玄疏。盛流於世。及將終日。製死不怖論。落筆而卒(出續僧傳)。