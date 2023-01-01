法華傳記卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華傳記卷第一

敬禮天人大導師 三身一體釋迦尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮天人大導師 三身一體釋迦尊

三世五佛章門中 興世演說一乘主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世五佛章門中 興世演說一乘主

證明法華多寶佛 十方分身諸如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證明法華多寶佛 十方分身諸如來

乃至盡空法界海 常住世雄及分身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至盡空法界海 常住世雄及分身

稽首妙法蓮華經 八萬十二諸聖教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首妙法蓮華經 八萬十二諸聖教

諸佛護念大寶藏 利樂無際難測典 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛護念大寶藏 利樂無際難測典

歸命文殊彌勒等 八萬大士法王子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命文殊彌勒等 八萬大士法王子

地涌千界諸薩埵 八十萬億那由他 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地涌千界諸薩埵 八十萬億那由他

妙音觀音普賢等 發誓弘經菩薩眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音觀音普賢等 發誓弘經菩薩眾

滿分五眼咸照世 普現色身示同塵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿分五眼咸照世 普現色身示同塵

身子迦葉目連等 萬億聲聞真佛子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身子迦葉目連等 萬億聲聞真佛子

自界他方不可量 權實一切受化眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自界他方不可量 權實一切受化眾

我撰經典護法城 哀愍覆護願加威 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我撰經典護法城 哀愍覆護願加威

法燈不斷長夜照 迷者因此得佛慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法燈不斷長夜照 迷者因此得佛慧

釋迦如來末法中 一聞法華隨喜者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦如來末法中 一聞法華隨喜者

三世罪障悉消盡 三生決定入正位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世罪障悉消盡 三生決定入正位

唯願妙法久住世 流通十方諸剎土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願妙法久住世 流通十方諸剎土

諸同遇者生慶幸 世世恒聞能修行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸同遇者生慶幸 世世恒聞能修行

乃至見聞讚毀者 順逆俱證無生忍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至見聞讚毀者 順逆俱證無生忍

麁言軟語歸一義 不相違背至真際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁言軟語歸一義 不相違背至真際

抑祥宿殖所資妙因斯發。流通一乘。讚詠真文。目聞未聞。耳見未見。昔始自姚秦訪道。暨于我大唐之有天下。流通之益。先代無之。感應無謀。非籌算能測。妙利凝𨗿。亦繩準所知乎。今聊撰集耳目見聞。動勵後輩信心。簡以十二科。分為十軸。部類隱顯傳譯支派經序論釋講解諷誦轉讀書寫聽聞供養。各略引三五。編其分科。詞質而俚。欲見聞徒易悟。事竅而實。使來葉之傳信心。更探所得新舊製撰諸宗記傳等。錄而出之。後有所獲。亦欲隨而編。編脫或當來見者編次。遂褰興妙法真文。乘乘無窮。先列篇目。後隨集而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抑祥宿殖所資妙因斯發。流通一乘。讚詠真文。目聞未聞。耳見未見。昔始自姚秦訪道。暨于我大唐之有天下。流通之益。先代無之。感應無謀。非籌算能測。妙利凝𨗿。亦繩準所知乎。今聊撰集耳目見聞。動勵後輩信心。簡以十二科。分為十軸。部類隱顯傳譯支派經序論釋講解諷誦轉讀書寫聽聞供養。各略引三五。編其分科。詞質而俚。欲見聞徒易悟。事竅而實。使來葉之傳信心。更探所得新舊製撰諸宗記傳等。錄而出之。後有所獲。亦欲隨而編。編脫或當來見者編次。遂褰興妙法真文。乘乘無窮。先列篇目。後隨集而已。

部類增減第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 部類增減第一

隱顯時異第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱顯時異第二

傳譯年代第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳譯年代第三

支派別行第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支派別行第四

論釋不同第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論釋不同第五

諸師序集第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸師序集第六

講解感應第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講解感應第七

諷誦勝利第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諷誦勝利第八

轉讀滅罪第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉讀滅罪第九

書寫救苦第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書寫救苦第十

聽聞利益第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽聞利益第十一

依正供養第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依正供養第十二

部類增減第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 部類增減第一

夫部類增減者。機樂有廣略。遂致部類增減。雖有增減。不失其冥顯利。略為七例。一者一會之經法用為一部。如十地等。二者多會共為一部。如華嚴等。三者經之初分用為一部。如六卷泥洹等。四者具足二分為一部。如大涅槃等。五者略本以為一部。如小品經等。六者廣本以為一部。如大品等。七者一品為一部。如觀世音經。今此法華。於中是具足本。若依梵本。文應是略說。所以者何。此經是三身一體能所寂說。普賢觀云。釋迦牟尼佛。名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光。四波羅蜜所建立。法王開運。說無量義經已。入義處定。現奇特瑞。生大眾慇重。與文殊等八萬大士。舍利弗等萬億諸大聲聞。八龍四緊乾脩等。六天四禪。萬億轉輪聖王。國王王子國女雜民。不可說不可說海會眾。而所說也。始自如是。終至而去。俱是妙法。字字結妙。一文一句無非法界。一字一點無非是佛。上窮舍那功德。下點阿鼻依正。不即不離。體具微妙不可思議。此乃圓滿修多羅甘露法寶也。西方相傳。靈山八載結集之文。應敷一由旬城。若盡結集。無處容受。無量無邊海會之眾。令其開解。正說領解述成授記歡喜說偈自界他方讚佛發誓。一一品各無量無邊字義成就。如大通佛。說是法華經。如恒河沙偈。宿王智佛。說甄迦羅頻婆羅阿閦婆等偈。威音王。說二十千億偈。今佛亦爾。芬陀利亦云說無央數偈。時有七寶塔。踊現其前。寶塔已前。有無央數偈。又涌出眾。以諸菩薩種種讚法。而讚於佛。千界塵數種種讚偈。誰知其偈數。覺愛三藏云。西方相傳。佛說法華。不可說。品品之內。有多偈句。以須彌山聚筆。大海水墨書。一一品一一句偈。不可窮盡。佛常在靈山。共大菩薩諸聲聞眾。圍遶說法。天人充滿。窮前後際。無有休息。唯是無盡總持力所持。非是翰墨之所能記。但約一期機感。八載結為一部。雖略結集。葉敷一由旬量。誦本最略。滿方丈室。二十八品大綱目足。又如真諦三藏云。西域傳記說。龍樹菩薩逕海。龍宮見此法華平等摩訶衍經。有大千界微塵偈四天下塵數品。具記錄奇瑞問答重重往覆。東方土相南西北方四維上下光中所現。又二百億燈明。一一說法華經儀。歎十方三世諸佛智慧大事因緣。化三乘人。開悟一乘。菩薩聲聞本緣得記佛說自領節節無盡重重不可說自界他方發願弘持踊出讚詞果後方便十方來會等事。具如隱顯中。今長安所傳四本不同。一五千偈。正無畏所傳是也。二六千五百偈。竺法護所譯是也。三六千偈。鳩摩羅什所傳是也。四六千二百偈。闍那崛多所傳是也。三本是多羅葉。什本白㲲也。此土所傳。尚有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫部類增減者。機樂有廣略。遂致部類增減。雖有增減。不失其冥顯利。略為七例。一者一會之經法用為一部。如十地等。二者多會共為一部。如華嚴等。三者經之初分用為一部。如六卷泥洹等。四者具足二分為一部。如大涅槃等。五者略本以為一部。如小品經等。六者廣本以為一部。如大品等。七者一品為一部。如觀世音經。今此法華。於中是具足本。若依梵本。文應是略說。所以者何。此經是三身一體能所寂說。普賢觀云。釋迦牟尼佛。名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光。四波羅蜜所建立。法王開運。說無量義經已。入義處定。現奇特瑞。生大眾慇重。與文殊等八萬大士。舍利弗等萬億諸大聲聞。八龍四緊乾脩等。六天四禪。萬億轉輪聖王。國王王子國女雜民。不可說不可說海會眾。而所說也。始自如是。終至而去。俱是妙法。字字結妙。一文一句無非法界。一字一點無非是佛。上窮舍那功德。下點阿鼻依正。不即不離。體具微妙不可思議。此乃圓滿修多羅甘露法寶也。西方相傳。靈山八載結集之文。應敷一由旬城。若盡結集。無處容受。無量無邊海會之眾。令其開解。正說領解述成授記歡喜說偈自界他方讚佛發誓。一一品各無量無邊字義成就。如大通佛。說是法華經。如恒河沙偈。宿王智佛。說甄迦羅頻婆羅阿閦婆等偈。威音王。說二十千億偈。今佛亦爾。芬陀利亦云說無央數偈。時有七寶塔。踊現其前。寶塔已前。有無央數偈。又涌出眾。以諸菩薩種種讚法。而讚於佛。千界塵數種種讚偈。誰知其偈數。覺愛三藏云。西方相傳。佛說法華。不可說。品品之內。有多偈句。以須彌山聚筆。大海水墨書。一一品一一句偈。不可窮盡。佛常在靈山。共大菩薩諸聲聞眾。圍遶說法。天人充滿。窮前後際。無有休息。唯是無盡總持力所持。非是翰墨之所能記。但約一期機感。八載結為一部。雖略結集。葉敷一由旬量。誦本最略。滿方丈室。二十八品大綱目足。又如真諦三藏云。西域傳記說。龍樹菩薩逕海。龍宮見此法華平等摩訶衍經。有大千界微塵偈四天下塵數品。具記錄奇瑞問答重重往覆。東方土相南西北方四維上下光中所現。又二百億燈明。一一說法華經儀。歎十方三世諸佛智慧大事因緣。化三乘人。開悟一乘。菩薩聲聞本緣得記佛說自領節節無盡重重不可說自界他方發願弘持踊出讚詞果後方便十方來會等事。具如隱顯中。今長安所傳四本不同。一五千偈。正無畏所傳是也。二六千五百偈。竺法護所譯是也。三六千偈。鳩摩羅什所傳是也。四六千二百偈。闍那崛多所傳是也。三本是多羅葉。什本白㲲也。此土所傳。尚有

偈數增減。西方經何量。然相傳言。梵文唯有二十八品。文前皆無題目。但云悉曇。此云吉法。亦名成就。不成立名。皆在品末經終。而迴後在初者。蓋是譯經之人。隨震旦法。欲令因名字不同議部類。但護多本二十七品。名結其末。闕提婆品目。不同之事。如下傳譯中。或分其品成部。如下支派辨。廣略在器。部類增減。本法大義無虧矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈數增減。西方經何量。然相傳言。梵文唯有二十八品。文前皆無題目。但云悉曇。此云吉法。亦名成就。不成立名。皆在品末經終。而迴後在初者。蓋是譯經之人。隨震旦法。欲令因名字不同議部類。但護多本二十七品。名結其末。闕提婆品目。不同之事。如下傳譯中。或分其品成部。如下支派辨。廣略在器。部類增減。本法大義無虧矣。

隱顯時異第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱顯時異第二

若依文殊師利般涅槃經。佛滅度後四百五十年。文殊師利猶在世間。依智度論云。諸大乘經。是文殊結集。若依集法傳。有三種阿難。阿難此云歡喜。持聲聞藏。阿難跋陀此云歡喜賢。持獨覺藏。阿難迦羅此云歡喜海。阿難昇高眾生三疑。一疑佛大悲從涅槃起既說妙法。二疑更有佛他方來住此說法。三疑彼阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法。我昔侍佛。二十五年親所曾聞。非佛既起他方佛至轉身成佛。為除此疑故。諸經初皆言我聞。真諦三藏云。微細律明。阿難昇高集法藏時。身如諸佛。具諸相好。下座之時。還復本形。良由權行具足三德。共傳大小。此經則是阿難海所結。若佛話經。文殊在座先唱題目。阿難昇高復述而集。智度論據之而言文殊結集諸大乘經。具結集已。即書文心葉。收寶葉窟。天人龍神王臣大眾。競興供養。佛去世後。賢聖隨隱。如大象去子隨去。九十五道紛亂起。十八異師專崇小典。摩訶衍經多分隱沒。於世不行。此經結集已後。隱藏不行。西方相傳。大雪山中有寶塔。收法華梵夾。具如真諦三藏云。西域傳記說。佛圓寂後五百年末。有一比丘。深解大乘。獲得無生。遍求深經。往至雪山。開寶塔戶。披閱梵夾。於中而住守護受持。六百年初。南天國中有一梵士種。洞達四韋陀五明大義十八異經。名馳五天獨步諸國。名曰龍樹。捨邪歸正。出家具戒。九十日中議誦三藏既求深法無有得處。遂入雪山塔中。比丘以此經梵本授與龍樹。受誦愛樂。頗知實義。周遊諸國廣求餘經。於閻浮提遍求。不能具得。獨在靜室。水精房中思惟此事。大海龍王見而愍之。接八大海。於宮殿中發七寶函。以華嚴法華諸摩訶衍雲經太雲華手般舟諸方等深奧經無量妙法授之。龍樹受誦九十日。其心深入體得實利。龍王知其心問曰。讀經未不。答曰。汝諸函中經多無量。經劫不可盡。我所讀去。已十倍閻浮提經。龍王言。如我宮中所有經典。諸處此比不可數知。各各塵數不妨不礙。不可思議。龍樹言。願得深經。將還閻浮提大弘佛教摧伏外道。龍王言。我宮有華嚴不思議解脫經三本。上本有十三世界微塵數頌四天下微塵數品。中本有四十九萬八千八百偈一千二百品。下本有十萬頌三十品。法華平等大會經。有十世界微塵數偈不可說品。自餘經典甚太廣博。龍樹言。我見妙典不可思議。將如何傳。龍王言。不可思議解脫經上中二本。至非閻浮提之人力所受持。不可傳之。法華深經略本。在閻浮提。廣本並祕在我宮中。即授下本華嚴並諸經一箱。龍樹既得一箱。深入無生。龍樹逆出於南天竺。大弘佛教。摧伏外道。廣摩訶衍。作三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依文殊師利般涅槃經。佛滅度後四百五十年。文殊師利猶在世間。依智度論云。諸大乘經。是文殊結集。若依集法傳。有三種阿難。阿難此云歡喜。持聲聞藏。阿難跋陀此云歡喜賢。持獨覺藏。阿難迦羅此云歡喜海。阿難昇高眾生三疑。一疑佛大悲從涅槃起既說妙法。二疑更有佛他方來住此說法。三疑彼阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法。我昔侍佛。二十五年親所曾聞。非佛既起他方佛至轉身成佛。為除此疑故。諸經初皆言我聞。真諦三藏云。微細律明。阿難昇高集法藏時。身如諸佛。具諸相好。下座之時。還復本形。良由權行具足三德。共傳大小。此經則是阿難海所結。若佛話經。文殊在座先唱題目。阿難昇高復述而集。智度論據之而言文殊結集諸大乘經。具結集已。即書文心葉。收寶葉窟。天人龍神王臣大眾。競興供養。佛去世後。賢聖隨隱。如大象去子隨去。九十五道紛亂起。十八異師專崇小典。摩訶衍經多分隱沒。於世不行。此經結集已後。隱藏不行。西方相傳。大雪山中有寶塔。收法華梵夾。具如真諦三藏云。西域傳記說。佛圓寂後五百年末。有一比丘。深解大乘。獲得無生。遍求深經。往至雪山。開寶塔戶。披閱梵夾。於中而住守護受持。六百年初。南天國中有一梵士種。洞達四韋陀五明大義十八異經。名馳五天獨步諸國。名曰龍樹。捨邪歸正。出家具戒。九十日中議誦三藏既求深法無有得處。遂入雪山塔中。比丘以此經梵本授與龍樹。受誦愛樂。頗知實義。周遊諸國廣求餘經。於閻浮提遍求。不能具得。獨在靜室。水精房中思惟此事。大海龍王見而愍之。接八大海。於宮殿中發七寶函。以華嚴法華諸摩訶衍雲經太雲華手般舟諸方等深奧經無量妙法授之。龍樹受誦九十日。其心深入體得實利。龍王知其心問曰。讀經未不。答曰。汝諸函中經多無量。經劫不可盡。我所讀去。已十倍閻浮提經。龍王言。如我宮中所有經典。諸處此比不可數知。各各塵數不妨不礙。不可思議。龍樹言。願得深經。將還閻浮提大弘佛教摧伏外道。龍王言。我宮有華嚴不思議解脫經三本。上本有十三世界微塵數頌四天下微塵數品。中本有四十九萬八千八百偈一千二百品。下本有十萬頌三十品。法華平等大會經。有十世界微塵數偈不可說品。自餘經典甚太廣博。龍樹言。我見妙典不可思議。將如何傳。龍王言。不可思議解脫經上中二本。至非閻浮提之人力所受持。不可傳之。法華深經略本。在閻浮提。廣本並祕在我宮中。即授下本華嚴並諸經一箱。龍樹既得一箱。深入無生。龍樹逆出於南天竺。大弘佛教。摧伏外道。廣摩訶衍。作三

部大論千部別論。大論中多引華嚴法華等。釋幽微旨(云云)。若准此傳記。既有大本。並祕在龍宮。隱而不傳。西域志云。昔于闐王宮有法華梵本。六千五百偈。東南二千餘里。有國名遮𤘽槃國。彼王累世敬重大乘。諸國名僧入其境者。皆試其解。若小乘學則遣不留。大乘人請綺供養。王宮亦有華嚴大集摩訶般若法華大涅槃等五部大經。並十萬偈。王躬受持。親執戶籥。轉讀則開。香華供養。又東南二十餘里。有山甚嶮難。峯上有石窟。口狡內寬。其內華嚴大集方等寶積楞伽方廣舍利弗陀羅尼華聚陀羅尼都薩羅摩訶般若大雲法華。凡一十二部。皆十萬偈。國法相傳防護守掌。又云。罽賓國王宮有法華經。六千偈(云云)。今推在世興時。當於此土周穆四十五年乙丑。至于五十二年壬申。說訖入涅槃。圓寂後一千餘年。都不修不行。一千二百三十年前。魏廢帝正元甲戌歲。始傳五千偈。安置交州館。西晉姚秦齎持來至此。如傳譯辨。當知依機有生熟。隱顯時異。若依法住記。佛薄伽梵般涅槃時。以無上法。付囑十六大阿羅漢并眷屬。並令其護持。使不滅沒。十六阿羅漢。護持正法饒益有情。此州人壽極長至於十歲。佛法暫滅沒。後人壽漸增至四萬歲位。阿羅漢俱來人中。顯說正法。乃至六萬歲時。無上正法流行世間。熾盛無息。至七萬歲時。無上正法永滅沒。然此經流通。多被末法。文中處處云末法及後五百歲時。若值遇時。忘寢與飡。莫空過時矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 部大論千部別論。大論中多引華嚴法華等。釋幽微旨(云云)。若准此傳記。既有大本。並祕在龍宮。隱而不傳。西域志云。昔于闐王宮有法華梵本。六千五百偈。東南二千餘里。有國名遮𤘽槃國。彼王累世敬重大乘。諸國名僧入其境者。皆試其解。若小乘學則遣不留。大乘人請綺供養。王宮亦有華嚴大集摩訶般若法華大涅槃等五部大經。並十萬偈。王躬受持。親執戶籥。轉讀則開。香華供養。又東南二十餘里。有山甚嶮難。峯上有石窟。口狡內寬。其內華嚴大集方等寶積楞伽方廣舍利弗陀羅尼華聚陀羅尼都薩羅摩訶般若大雲法華。凡一十二部。皆十萬偈。國法相傳防護守掌。又云。罽賓國王宮有法華經。六千偈(云云)。今推在世興時。當於此土周穆四十五年乙丑。至于五十二年壬申。說訖入涅槃。圓寂後一千餘年。都不修不行。一千二百三十年前。魏廢帝正元甲戌歲。始傳五千偈。安置交州館。西晉姚秦齎持來至此。如傳譯辨。當知依機有生熟。隱顯時異。若依法住記。佛薄伽梵般涅槃時。以無上法。付囑十六大阿羅漢并眷屬。並令其護持。使不滅沒。十六阿羅漢。護持正法饒益有情。此州人壽極長至於十歲。佛法暫滅沒。後人壽漸增至四萬歲位。阿羅漢俱來人中。顯說正法。乃至六萬歲時。無上正法流行世間。熾盛無息。至七萬歲時。無上正法永滅沒。然此經流通。多被末法。文中處處云末法及後五百歲時。若值遇時。忘寢與飡。莫空過時矣。

傳譯年代第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳譯年代第三

謹按諸經目錄等。法華飜譯年代。略有六時。一者佛滅後一千二百三十年。前魏甘露元乙亥。即吳五鳳二年也。七月七日。外國支彊梁接。言正無畏。於交州城。沙門道馨筆受。譯成六卷。名法華三昧經者是也。二者一千二百四十年。西晉太始元乙酉。月支國沙門曇摩羅蜜。晉言法護。姓支氏。歷遊西域。解三十六國語及書。從天竺國齎持梵本來。譯成六卷。名薩芸芬陀梨法華經者是也。三者護更至太康七年丙午。廣譯成十卷。名正法華經者是也。永熙元年八月二十八日。比丘康那律。於洛陽寫之竟。時與清戒界節優婆塞張季博蕫景玄劉長武長文等。手執經本。詣白馬容。對與法護。口挍古訓。講出深義。以九月本齋十四日。於東牛寺中施檀大會。講誦此經竟日盡夜。無不咸歡。重已校定。四者一千二百八十四年。東晉咸康元乙未年。沙門支道林譯成六卷。名方等法華經者是也。五者一千三百五十三年。即姚秦弘始七甲辰。天竺沙門鳩摩羅什。秦云童壽。於長安逍遙園。譯成七卷或八卷。名妙法華經者是也。什與護相去。將一百餘年。六者一千五百五十年。即隋仁壽元辛酉。沙門笈多崛多。於興善寺譯成七卷。名添品法華經者是也。經序云。考驗護什二譯。定非一本。護似多羅葉。什似龜茲之文。而護所闕者。普門品偈。什所闕者。藥草喻品之半。富樓那及法師等二品之初。提婆達多品。普門品偈也。什又移囑累。在藥王之前。二本陀羅尼。並置普門之後。其間異同。言不能極。普曜寺沙門上行所請。遂共三藏崛多笈多二法師。於大興善寺。重勘天竺多羅葉本。富樓那及法師等二品之初。勘本猶闕。藥草喻品。更益其半。提婆達多。通入寶塔品。陀羅尼神力之後。囑累還結其終。千萬億偈妙義難盡。重勘之時。略用三例。一者移品如神力囑累等。二者添文如藥草半普門偈等。三者改言如二品呪等。自餘諸文。全依什本。並無所改。就六譯中。三存三沒。於三存中。妙本最長。普賢夢授句逗。無文義謬。南山問天曰。什師一代所飜之經。至今若新。受持轉盛何耶。答曰。其人聰明善解大乘。以下諸人。並皆後人一代之寶也。絕後光前。仰之不及。故其譯經以悟達為先。得佛遺寄之高位在三賢。自手出經。後至今盛誦。無有替廢。冥祥感降歷代彌新。以此證量。深會經旨。又文殊指授。今其刪定。特異常倫。豈以別室見譏。頓忘玄致。殊不足涉言(已上)更依僧傳及別傳經錄等。略敘什譜。本是天竺人也。累世國相。父鳩摩羅炎。聰明有懿節。將嗣相位。乃辭出家。東度葱嶺。龜茲王聞其棄榮。甚敬慕之為國師。王有妹。年始二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹按諸經目錄等。法華飜譯年代。略有六時。一者佛滅後一千二百三十年。前魏甘露元乙亥。即吳五鳳二年也。七月七日。外國支彊梁接。言正無畏。於交州城。沙門道馨筆受。譯成六卷。名法華三昧經者是也。二者一千二百四十年。西晉太始元乙酉。月支國沙門曇摩羅蜜。晉言法護。姓支氏。歷遊西域。解三十六國語及書。從天竺國齎持梵本來。譯成六卷。名薩芸芬陀梨法華經者是也。三者護更至太康七年丙午。廣譯成十卷。名正法華經者是也。永熙元年八月二十八日。比丘康那律。於洛陽寫之竟。時與清戒界節優婆塞張季博蕫景玄劉長武長文等。手執經本。詣白馬容。對與法護。口挍古訓。講出深義。以九月本齋十四日。於東牛寺中施檀大會。講誦此經竟日盡夜。無不咸歡。重已校定。四者一千二百八十四年。東晉咸康元乙未年。沙門支道林譯成六卷。名方等法華經者是也。五者一千三百五十三年。即姚秦弘始七甲辰。天竺沙門鳩摩羅什。秦云童壽。於長安逍遙園。譯成七卷或八卷。名妙法華經者是也。什與護相去。將一百餘年。六者一千五百五十年。即隋仁壽元辛酉。沙門笈多崛多。於興善寺譯成七卷。名添品法華經者是也。經序云。考驗護什二譯。定非一本。護似多羅葉。什似龜茲之文。而護所闕者。普門品偈。什所闕者。藥草喻品之半。富樓那及法師等二品之初。提婆達多品。普門品偈也。什又移囑累。在藥王之前。二本陀羅尼。並置普門之後。其間異同。言不能極。普曜寺沙門上行所請。遂共三藏崛多笈多二法師。於大興善寺。重勘天竺多羅葉本。富樓那及法師等二品之初。勘本猶闕。藥草喻品。更益其半。提婆達多。通入寶塔品。陀羅尼神力之後。囑累還結其終。千萬億偈妙義難盡。重勘之時。略用三例。一者移品如神力囑累等。二者添文如藥草半普門偈等。三者改言如二品呪等。自餘諸文。全依什本。並無所改。就六譯中。三存三沒。於三存中。妙本最長。普賢夢授句逗。無文義謬。南山問天曰。什師一代所飜之經。至今若新。受持轉盛何耶。答曰。其人聰明善解大乘。以下諸人。並皆後人一代之寶也。絕後光前。仰之不及。故其譯經以悟達為先。得佛遺寄之高位在三賢。自手出經。後至今盛誦。無有替廢。冥祥感降歷代彌新。以此證量。深會經旨。又文殊指授。今其刪定。特異常倫。豈以別室見譏。頓忘玄致。殊不足涉言(已上)更依僧傳及別傳經錄等。略敘什譜。本是天竺人也。累世國相。父鳩摩羅炎。聰明有懿節。將嗣相位。乃辭出家。東度葱嶺。龜茲王聞其棄榮。甚敬慕之為國師。王有妹。年始二十。

才悟明敏。過目必能。一聞則誦。且體有赤黶。法生智子。諸國娉之並不許。及見羅炎。心欲當之。乃逼以妻焉。良久不懷。王親問妹。汝夫何術。答云。行欲之時誦一偈云。處世界如虛空。如蓮華不著水。若是此偈力歟。王曰。汝宜妖情。既而懷什。什在胎。其母慧解倍常。有阿羅漢達磨瞿沙曰。此必懷智子。為他說舍利弗在胎之證。及什生之後。還忘前言。什母出家學得初果。什年七歲。亦俱出家。從師受經。日誦千偈。偈有三十二字。凡三萬二千言。即自通達。無幽不暢。九歲隨母。渡辛頭河至罽賓。遇槃頭達多。即王之從弟也。才明博識。通達三藏九部。名播諸國。遠近師之。什至即崇以師禮。從受雜藏中長二含。凡四百萬言。王請入宮。集外道論師。共相論議。什乘隙而挫之。黑山既傾。白日圓彰。王甚歡喜。以外國之上供而供。所住寺僧。則差大僧五人沙彌十人。營視掃灑。其見尊崇如此。年十二其母携還龜茲。諸國皆聘以好爵。什並不顧受。後什母將什改至月氏。北山有一阿羅漢。見而異之。謂其母曰。常當守護。若至三十五。不破戒品者。當大興隆佛法度無數人。凡厥興化與優婆掘多無異。什進到沙勒國。頂戴佛鉢隨心念。即有輕重。停住沙勒一年。誦通阿毘曇及十二門等。無所滯礙。有三歲沙門名喜見。語王曰。此沙彌不可輕。王宜請令開法門有二益。一國內沙門。恥其不及。必見勉強。二龜茲王。必謂什出我國我妹所生。而彼尊之是尊我也。必來交好。王許焉。即設大會。請什伸高座。說法轉輪。龜茲果遣重使。酬其親好。什以說法之暇。乃尋訪外道經書。明達四韋陀典十八大經及五明論等。時有草車王子參軍王子兄弟二人。委國請從而為沙門。才伎絕倫。兄字須利耶跋陀。弟號須利耶蘇摩。專以大乘為化。特弘法華。其兄及諸學人。皆共師焉。什亦宗而奉之。為什說阿耨達經。什聞空旨怪悟。方知理有所歸。專務方等。乃歎言。吾昔學小乘。如人不識金以鍮石為妙。因廣求義要。遍遊五竺諸國。誦法華大品首楞嚴等諸大乘經。受中百二論及十二門大智度論等。諸國義學。皆以伏膺資之。隨母還到溫宿國。即龜茲之北界。時有一道士。振名諸國。什以二義撿道士宗。於是聲聞諸國。譽宣海外。龜茲王躬往迎什還國。廣說諸經。四韋學宗。莫之能抗。母已證二果。有頃辭往天竺。謂王曰。汝國尋衰吾其去矣。行至天竺。進登三果。其母臨去謂什曰。法華方等摩訶般若深教。應大闡真丹傳之東土。唯爾之力。但於己身無利。其如何。什白言。大士之道忘己利。彼若必使大化流傳。能開悟朦俗。雖身當爐鑊苦更無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 才悟明敏。過目必能。一聞則誦。且體有赤黶。法生智子。諸國娉之並不許。及見羅炎。心欲當之。乃逼以妻焉。良久不懷。王親問妹。汝夫何術。答云。行欲之時誦一偈云。處世界如虛空。如蓮華不著水。若是此偈力歟。王曰。汝宜妖情。既而懷什。什在胎。其母慧解倍常。有阿羅漢達磨瞿沙曰。此必懷智子。為他說舍利弗在胎之證。及什生之後。還忘前言。什母出家學得初果。什年七歲。亦俱出家。從師受經。日誦千偈。偈有三十二字。凡三萬二千言。即自通達。無幽不暢。九歲隨母。渡辛頭河至罽賓。遇槃頭達多。即王之從弟也。才明博識。通達三藏九部。名播諸國。遠近師之。什至即崇以師禮。從受雜藏中長二含。凡四百萬言。王請入宮。集外道論師。共相論議。什乘隙而挫之。黑山既傾。白日圓彰。王甚歡喜。以外國之上供而供。所住寺僧。則差大僧五人沙彌十人。營視掃灑。其見尊崇如此。年十二其母携還龜茲。諸國皆聘以好爵。什並不顧受。後什母將什改至月氏。北山有一阿羅漢。見而異之。謂其母曰。常當守護。若至三十五。不破戒品者。當大興隆佛法度無數人。凡厥興化與優婆掘多無異。什進到沙勒國。頂戴佛鉢隨心念。即有輕重。停住沙勒一年。誦通阿毘曇及十二門等。無所滯礙。有三歲沙門名喜見。語王曰。此沙彌不可輕。王宜請令開法門有二益。一國內沙門。恥其不及。必見勉強。二龜茲王。必謂什出我國我妹所生。而彼尊之是尊我也。必來交好。王許焉。即設大會。請什伸高座。說法轉輪。龜茲果遣重使。酬其親好。什以說法之暇。乃尋訪外道經書。明達四韋陀典十八大經及五明論等。時有草車王子參軍王子兄弟二人。委國請從而為沙門。才伎絕倫。兄字須利耶跋陀。弟號須利耶蘇摩。專以大乘為化。特弘法華。其兄及諸學人。皆共師焉。什亦宗而奉之。為什說阿耨達經。什聞空旨怪悟。方知理有所歸。專務方等。乃歎言。吾昔學小乘。如人不識金以鍮石為妙。因廣求義要。遍遊五竺諸國。誦法華大品首楞嚴等諸大乘經。受中百二論及十二門大智度論等。諸國義學。皆以伏膺資之。隨母還到溫宿國。即龜茲之北界。時有一道士。振名諸國。什以二義撿道士宗。於是聲聞諸國。譽宣海外。龜茲王躬往迎什還國。廣說諸經。四韋學宗。莫之能抗。母已證二果。有頃辭往天竺。謂王曰。汝國尋衰吾其去矣。行至天竺。進登三果。其母臨去謂什曰。法華方等摩訶般若深教。應大闡真丹傳之東土。唯爾之力。但於己身無利。其如何。什白言。大士之道忘己利。彼若必使大化流傳。能開悟朦俗。雖身當爐鑊苦更無

恨。於是留住止于新寺。後於寺側故宮中。初得放光。住降伏天魔。停住三年。廣誦大乘經論。洞其祕藏奧旨。王為造金師子座。以大秦錦褥鋪之。令什昇而說法。什曰。家師盤頭達多。猶未悟大乘。欲躬往化不得停此。俄而大師不遠而去。大乘空義聖復共。至經一月餘日。方乃信服。歎曰。和上是我大乘師。我是和上小乘師矣。西域諸國。咸服什神俊。每至講說。諸王皆長跪座側。令什踐而登焉。其見重如此。什既道流西域。名被東川。時符堅僣號關中。有外國前部王及龜茲王弟。並來朝。堅云。西域多產珍奇。請兵往定以求。至堅建元十三年丁丑正月。太史奏云。有星見外國分野。當有大德智人入輔中國。堅曰。朕聞。西域有鳩摩羅什。襄陽有沙門道安。將非此耶。即遣使求之。十八年九月。堅遣呂光等。卒兵七萬。西伐龜茲及烏耆。光既獲什。未測其量。見年少乃凡人。戲之強妻以龜茲王女。什不受辭甚苦。光還中路。置軍於山下。將士已休。什曰。不可在此。必見狼狽。宜徙軍隴山上。光不納諫。至夜果大雨洪起深數丈。死者數千。光始密而異之。光從之至涼州。聞符堅已為姚萇所害。不久光又卒。子紹襲位數日。光庶了纂。殺紹自立。稱元咸寧。與什博戲。殺纂曰。斫胡奴頭。什曰。不能斫胡奴頭。胡奴將斫人頭。此言有旨。光弟保有子名超。超小字胡奴。後果殺之。時人方驗什之言也。什停涼積年。呂光父子。既不弘道。無所宣化。符堅已亡。竟不相見。及姚萇。諸呂以什智計多解。恐為姚謀。不許東入。及萇卒。子興襲位。復遣敦請興。弘始三年三月。有樹連理。生于廣庭。逍遙園葱變為[卄/((厂-一)*臣)]。以為美瑞。謂智人應入。五月伐呂隆。方得迎什入關。以其年十二月二十日。至于長安。興侍以國師之禮。仍請入西明閣及逍遙園譯出眾經。沙門僧䂮僧叡僧肇等八百餘人。諮受什旨。既令出大品。什持胡本。興執舊經。以相讎校其新。興既靈襟。崇仰佛法。恒於大寺草堂之中。供三千僧。與什參定新舊諸經。弘始七年冬。更譯法華。興執法護經相挍。什誦梵本。僧叡等筆受。至于五百弟子授記品。什曰。昔護譯云天見人人見天。此語與西域義同。但在言過質。叡應聲曰。將非人天交接兩得相見乎。什大喜。凡譯經論。九十八部四百二十五卷。著實相論及注維摩經。撰馬鳴龍樹提婆等傳。述安樂土義經生人傳菩提心義等。凡佛法東漸以來。大化普潤多是什公力也。相傳云。什師是文殊化形。昔靈山為發起。今日譯經。若執筆時。從筆放光。光中或時現文殊形。或現佛身。四王加護。於中多聞隨身(云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恨。於是留住止于新寺。後於寺側故宮中。初得放光。住降伏天魔。停住三年。廣誦大乘經論。洞其祕藏奧旨。王為造金師子座。以大秦錦褥鋪之。令什昇而說法。什曰。家師盤頭達多。猶未悟大乘。欲躬往化不得停此。俄而大師不遠而去。大乘空義聖復共。至經一月餘日。方乃信服。歎曰。和上是我大乘師。我是和上小乘師矣。西域諸國。咸服什神俊。每至講說。諸王皆長跪座側。令什踐而登焉。其見重如此。什既道流西域。名被東川。時符堅僣號關中。有外國前部王及龜茲王弟。並來朝。堅云。西域多產珍奇。請兵往定以求。至堅建元十三年丁丑正月。太史奏云。有星見外國分野。當有大德智人入輔中國。堅曰。朕聞。西域有鳩摩羅什。襄陽有沙門道安。將非此耶。即遣使求之。十八年九月。堅遣呂光等。卒兵七萬。西伐龜茲及烏耆。光既獲什。未測其量。見年少乃凡人。戲之強妻以龜茲王女。什不受辭甚苦。光還中路。置軍於山下。將士已休。什曰。不可在此。必見狼狽。宜徙軍隴山上。光不納諫。至夜果大雨洪起深數丈。死者數千。光始密而異之。光從之至涼州。聞符堅已為姚萇所害。不久光又卒。子紹襲位數日。光庶了纂。殺紹自立。稱元咸寧。與什博戲。殺纂曰。斫胡奴頭。什曰。不能斫胡奴頭。胡奴將斫人頭。此言有旨。光弟保有子名超。超小字胡奴。後果殺之。時人方驗什之言也。什停涼積年。呂光父子。既不弘道。無所宣化。符堅已亡。竟不相見。及姚萇。諸呂以什智計多解。恐為姚謀。不許東入。及萇卒。子興襲位。復遣敦請興。弘始三年三月。有樹連理。生于廣庭。逍遙園葱變為[卄/((厂-一)*臣)]。以為美瑞。謂智人應入。五月伐呂隆。方得迎什入關。以其年十二月二十日。至于長安。興侍以國師之禮。仍請入西明閣及逍遙園譯出眾經。沙門僧䂮僧叡僧肇等八百餘人。諮受什旨。既令出大品。什持胡本。興執舊經。以相讎校其新。興既靈襟。崇仰佛法。恒於大寺草堂之中。供三千僧。與什參定新舊諸經。弘始七年冬。更譯法華。興執法護經相挍。什誦梵本。僧叡等筆受。至于五百弟子授記品。什曰。昔護譯云天見人人見天。此語與西域義同。但在言過質。叡應聲曰。將非人天交接兩得相見乎。什大喜。凡譯經論。九十八部四百二十五卷。著實相論及注維摩經。撰馬鳴龍樹提婆等傳。述安樂土義經生人傳菩提心義等。凡佛法東漸以來。大化普潤多是什公力也。相傳云。什師是文殊化形。昔靈山為發起。今日譯經。若執筆時。從筆放光。光中或時現文殊形。或現佛身。四王加護。於中多聞隨身(云

云)。予見什公行本是大聖。亦居三賢。所譯妙典。感通寔有所以矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云)。予見什公行本是大聖。亦居三賢。所譯妙典。感通寔有所以矣。

支派別行第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支派別行第四

謹按經錄云。法華支派別行。西方何量。東土所傳蓋小。相傳西方梵文敷一由旬。相應別行亦俱如是(云云)。今此地來者。無量義經一卷。此是序分。高帝世建元二年。天竺沙門曇摩伽陀耶舍。齊言法生稱。於廣州朝亭寺。手自譯出。傳受人沙門慧表。永明三年。齎至楊都。觀普賢行法經結一卷其終。宋元嘉元曇無蜜多。亦云曇摩蜜多。宋言法秀。罽賓國人也。於揚都譯。後真諦法師製別記。流行於世。若別行者。佛以三車喚子經一卷。魏代支謙譯。大部中譬喻品同本。光世音經一卷。西晉永嘉二年竺法護譯。普門品經一卷。東晉代沙門祇多蜜譯。觀世音經一卷。後秦羅什於長安逍遙園譯。觀世音經一卷。宋代安陽侯京聲於高唱譯。普門重誦偈一卷。梁武帝代北天竺乾闥國沙門闍那崛多。在益州龍泉寺。共梁譙王宇文譯。已上五經。大部中普門品同本。既有普門品經一卷十五紙。彼大寶積文殊會同本。非法華別出。妙法蓮華經提婆達多品一卷。羅什譯。長安宮人。除大部內別行。妙法蓮華經提婆達多品一卷。陳沙門真諦。修補什本加潤色。又同品一卷。蕭齊永明年。沙門法獻。于闐國得梵本來。與寶意於揚州瓦官寺譯。已上三本。大部中一品也。法華光瑞菩薩現瑞經三卷。沙門支彊梁。於交州譯。大部中序品及壽量品等同本。法華經藥王菩薩等呪六首。大唐永徽年。三藏法師玄奘譯。此等多是失本。唯有什公普門品。於西海而別行。所以者何。曇摩羅懺。此云法豐。中印人婆羅門種。亦稱伊波勒菩薩。弘化為志。遊化葱嶺。來至河西。河西王沮渠蒙。歸命正法。兼有疾患。以語菩薩。即云。觀世音此土有緣。乃令誦念。病苦即除。因是別傳一品。流通部外也。又更有法華三昧經。是支派非別生。又有薩曇分陀利經一卷寶塔提婆品。少於世見行。而人不受持。古錄注法護譯。唐朝錄者附失譯錄。又有高王觀世音經。雖有冥感。不因傳譯。未足支派。亦非別生矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹按經錄云。法華支派別行。西方何量。東土所傳蓋小。相傳西方梵文敷一由旬。相應別行亦俱如是(云云)。今此地來者。無量義經一卷。此是序分。高帝世建元二年。天竺沙門曇摩伽陀耶舍。齊言法生稱。於廣州朝亭寺。手自譯出。傳受人沙門慧表。永明三年。齎至楊都。觀普賢行法經結一卷其終。宋元嘉元曇無蜜多。亦云曇摩蜜多。宋言法秀。罽賓國人也。於揚都譯。後真諦法師製別記。流行於世。若別行者。佛以三車喚子經一卷。魏代支謙譯。大部中譬喻品同本。光世音經一卷。西晉永嘉二年竺法護譯。普門品經一卷。東晉代沙門祇多蜜譯。觀世音經一卷。後秦羅什於長安逍遙園譯。觀世音經一卷。宋代安陽侯京聲於高唱譯。普門重誦偈一卷。梁武帝代北天竺乾闥國沙門闍那崛多。在益州龍泉寺。共梁譙王宇文譯。已上五經。大部中普門品同本。既有普門品經一卷十五紙。彼大寶積文殊會同本。非法華別出。妙法蓮華經提婆達多品一卷。羅什譯。長安宮人。除大部內別行。妙法蓮華經提婆達多品一卷。陳沙門真諦。修補什本加潤色。又同品一卷。蕭齊永明年。沙門法獻。于闐國得梵本來。與寶意於揚州瓦官寺譯。已上三本。大部中一品也。法華光瑞菩薩現瑞經三卷。沙門支彊梁。於交州譯。大部中序品及壽量品等同本。法華經藥王菩薩等呪六首。大唐永徽年。三藏法師玄奘譯。此等多是失本。唯有什公普門品。於西海而別行。所以者何。曇摩羅懺。此云法豐。中印人婆羅門種。亦稱伊波勒菩薩。弘化為志。遊化葱嶺。來至河西。河西王沮渠蒙。歸命正法。兼有疾患。以語菩薩。即云。觀世音此土有緣。乃令誦念。病苦即除。因是別傳一品。流通部外也。又更有法華三昧經。是支派非別生。又有薩曇分陀利經一卷寶塔提婆品。少於世見行。而人不受持。古錄注法護譯。唐朝錄者附失譯錄。又有高王觀世音經。雖有冥感。不因傳譯。未足支派。亦非別生矣。

論釋不同第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論釋不同第五

真諦三藏云。西方相傳。說法華大教。流演五天竺。造優婆提舍。釋其文義五十餘家。佛涅槃後五百年終。龍樹菩薩造法華論。六百年初。堅意菩薩造釋論。並未來此土。不測旨歸。九百年中。北天竺丈夫國國師大婆羅門憍尸迦子婆藪槃豆。此云天親。亦製法華論。以六十四節法門。釋其大義。中印度沙門勒那摩提。魏云寶意。學識優贍理事。兼通三藏。凡誦一億偈。偈有三十二字。意存遊化。以宣武帝正始五年戊子。初屆洛邑。譯法華論為一卷。侍中崔光沙門僧朗等筆受。當翻經日。於洛陽內殿。菩提流支傳本。勒那扇多參明其後。三德乃徇流言。各傳師習。不相詢訪。帝以弘法之盛。略敘曲煩勅三處。各翻訖乃參挍其間隱沒。互有不同致者。文旨時兼異綴。後人合之。共成通部。又北印度沙門菩提流支。此云道希。新云覺愛。遍通三藏。妙入總持。志在弘法。廣流視聽。遂挾道霄征。遠莅葱左。以魏永平之歲。至止東華。宣武下勅。慇懃敬勞。後處之永寧大寺。供待甚豐。七百梵僧。並皆周給。勅以流支。為譯經之元匠也。重譯成二卷。曇林受并製序。題云妙法蓮華經優婆提舍。初有歸敬頌者是也。與寶意譯大同少異。彼題同云妙法蓮華經優婆提舍。而無歸命頌也。此土亦有作論者。如胡吉藏玄論等。不可具述矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏云。西方相傳。說法華大教。流演五天竺。造優婆提舍。釋其文義五十餘家。佛涅槃後五百年終。龍樹菩薩造法華論。六百年初。堅意菩薩造釋論。並未來此土。不測旨歸。九百年中。北天竺丈夫國國師大婆羅門憍尸迦子婆藪槃豆。此云天親。亦製法華論。以六十四節法門。釋其大義。中印度沙門勒那摩提。魏云寶意。學識優贍理事。兼通三藏。凡誦一億偈。偈有三十二字。意存遊化。以宣武帝正始五年戊子。初屆洛邑。譯法華論為一卷。侍中崔光沙門僧朗等筆受。當翻經日。於洛陽內殿。菩提流支傳本。勒那扇多參明其後。三德乃徇流言。各傳師習。不相詢訪。帝以弘法之盛。略敘曲煩勅三處。各翻訖乃參挍其間隱沒。互有不同致者。文旨時兼異綴。後人合之。共成通部。又北印度沙門菩提流支。此云道希。新云覺愛。遍通三藏。妙入總持。志在弘法。廣流視聽。遂挾道霄征。遠莅葱左。以魏永平之歲。至止東華。宣武下勅。慇懃敬勞。後處之永寧大寺。供待甚豐。七百梵僧。並皆周給。勅以流支。為譯經之元匠也。重譯成二卷。曇林受并製序。題云妙法蓮華經優婆提舍。初有歸敬頌者是也。與寶意譯大同少異。彼題同云妙法蓮華經優婆提舍。而無歸命頌也。此土亦有作論者。如胡吉藏玄論等。不可具述矣。