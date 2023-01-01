高僧傳卷第八(義解五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高僧傳卷第八(義解五)

梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

釋僧淵一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧淵一

釋曇度二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇度二

釋道慧三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道慧三

釋僧鍾四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧鍾四

釋道盛五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道盛五

釋弘充六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋弘充六

釋智林七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智林七

釋法瑗八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法瑗八

釋玄暢九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄暢九

釋僧遠十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧遠十

釋僧慧十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧慧十一

釋僧柔十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧柔十二

釋慧基十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧基十三

釋慧次十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧次十四

釋慧隆十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧隆十五

釋僧宗十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧宗十六

釋法安十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法安十七

釋僧印十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧印十八

釋法度十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法度十九

釋智秀二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智秀二十

釋慧球二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧球二十一

釋僧盛二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧盛二十二

釋智順二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智順二十三

釋寶亮二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋寶亮二十四

釋法通二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法通二十五

釋慧集二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧集二十六

釋曇斐二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇斐二十七

釋僧淵，本姓趙，頴川人，魏司空儼之後也。少好讀書。進戒之後，專攻佛義。初遊徐邦，止白塔寺，從僧嵩受《成實論》、《毘曇》。學未三年，功踰十載，慧解之聲，馳於遐邇。淵風姿宏偉，腰帶十圍，神氣清遠，含吐灑落。隱士劉因之捨所住山給為精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧淵，本姓趙，頴川人，魏司空儼之後也。少好讀書。進戒之後，專攻佛義。初遊徐邦，止白塔寺，從僧嵩受《成實論》、《毘曇》。學未三年，功踰十載，慧解之聲，馳於遐邇。淵風姿宏偉，腰帶十圍，神氣清遠，含吐灑落。隱士劉因之捨所住山給為精舍。

曇度、慧記、道登並從淵受業。慧記兼通數論，道登善《涅槃》、《法華》，並為魏主元宏所重，馳名魏國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇度、慧記、道登並從淵受業。慧記兼通數論，道登善《涅槃》、《法華》，並為魏主元宏所重，馳名魏國。

淵以偽太和五年卒，春秋六十有八，即齊建元三年也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淵以偽太和五年卒，春秋六十有八，即齊建元三年也。

釋曇度，本姓蔡，江陵人。少而敬慎威儀，素以戒範致稱。神情敏悟，鑒徹過人。後遊學京師，備貫眾典。《涅槃》、《法華》、《維摩》、《大品》，並探索微隱，思發言外。因以脚疾西遊，乃造徐州，從僧淵法師更受《成實論》。遂精通此部，獨步當時。魏主元宏聞風餐挹，遣使徵請。既達平城，大開講席。宏致敬下筵，親管理味。於是停止魏都，法化相續，學徒自遠而至，千有餘人。以偽太和十三年卒於魏國，即齊永明六年也。撰《成實論大義疏》八卷，盛傳北土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇度，本姓蔡，江陵人。少而敬慎威儀，素以戒範致稱。神情敏悟，鑒徹過人。後遊學京師，備貫眾典。《涅槃》、《法華》、《維摩》、《大品》，並探索微隱，思發言外。因以脚疾西遊，乃造徐州，從僧淵法師更受《成實論》。遂精通此部，獨步當時。魏主元宏聞風餐挹，遣使徵請。既達平城，大開講席。宏致敬下筵，親管理味。於是停止魏都，法化相續，學徒自遠而至，千有餘人。以偽太和十三年卒於魏國，即齊永明六年也。撰《成實論大義疏》八卷，盛傳北土。

釋道慧，姓王，餘姚人，寓居建鄴。十一出家，為僧遠弟子，止靈曜寺。至年十四，讀廬山《慧遠集》，迺慨然歎息，恨有生之晚，遂與友人智順泝流千里，觀遠遺迹，於是憩廬山西寺，涉歷三年，更還京邑。時王或辯「三相」義，大聚學僧。慧時年十七，便發問數番，言語玄微，詮牒有次。眾咸奇之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道慧，姓王，餘姚人，寓居建鄴。十一出家，為僧遠弟子，止靈曜寺。至年十四，讀廬山《慧遠集》，迺慨然歎息，恨有生之晚，遂與友人智順泝流千里，觀遠遺迹，於是憩廬山西寺，涉歷三年，更還京邑。時王或辯「三相」義，大聚學僧。慧時年十七，便發問數番，言語玄微，詮牒有次。眾咸奇之。

後受業於猛、斌二法師。猛嘗講《成實》。張融構難重疊。猛稱疾不堪多領，乃命慧令答之。融以慧年少，頗協輕心。慧乘機挫銳，言必詣理，酬酢往還，綽有餘裕。善大乘，明數論，講說相續，學徒甚盛。區別義類，始為章段焉。褚澄、謝超宗名重當時，並見推禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後受業於猛、斌二法師。猛嘗講《成實》。張融構難重疊。猛稱疾不堪多領，乃命慧令答之。融以慧年少，頗協輕心。慧乘機挫銳，言必詣理，酬酢往還，綽有餘裕。善大乘，明數論，講說相續，學徒甚盛。區別義類，始為章段焉。褚澄、謝超宗名重當時，並見推禮。

慧以母年老，欲存資奉，迺移憩莊嚴寺。母憐其志，復出家為道，捨宅為福，建精舍。慧以齊建元三年卒，春秋三十有一。臨終呼取麈尾授友人智順。順慟曰：「如此之人，年不至四十，惜矣。」因以麈尾內棺中而斂焉。葬於鍾山之陽。陳郡謝超宗為造碑文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧以母年老，欲存資奉，迺移憩莊嚴寺。母憐其志，復出家為道，捨宅為福，建精舍。慧以齊建元三年卒，春秋三十有一。臨終呼取麈尾授友人智順。順慟曰：「如此之人，年不至四十，惜矣。」因以麈尾內棺中而斂焉。葬於鍾山之陽。陳郡謝超宗為造碑文。

時莊嚴復有玄趣、僧達，並以學解見稱。趣博通眾經，並精內外，而尤善席上，風軌可欣。達少而頭白，時人號曰「白頭達」，亦博解眾典，尤精往復。而性剛忤物，被擯長沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時莊嚴復有玄趣、僧達，並以學解見稱。趣博通眾經，並精內外，而尤善席上，風軌可欣。達少而頭白，時人號曰「白頭達」，亦博解眾典，尤精往復。而性剛忤物，被擯長沙。

釋僧鍾，姓孫，魯郡人。十六出家，居貧履道。嘗至壽春，導公見而奇之。譙郡王鄴重其志操，供以四事。後請講《百論》。導往聽之，迺謂人曰：「後生可畏，真不虛矣。」鍾妙善《成實》、三《論》、《涅槃》、《十地》等。後南遊京邑，止于中興寺。永明初，魏使李道固來聘，會于寺內。帝以鍾有德聲，勅令酬對。往復移時，言無失厝，日影小晚，鍾不食。固曰：「何以不食？」鍾曰：「古佛道法，過中不飡。」固曰：「何為聲聞耶？」鍾曰：「應以聲聞得度者，故現聲聞。」時人以為名答。爾後盤桓講說，稟聽成群。齊文惠太子、竟陵文宣王數請南面。齊永明七年卒，春秋六十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧鍾，姓孫，魯郡人。十六出家，居貧履道。嘗至壽春，導公見而奇之。譙郡王鄴重其志操，供以四事。後請講《百論》。導往聽之，迺謂人曰：「後生可畏，真不虛矣。」鍾妙善《成實》、三《論》、《涅槃》、《十地》等。後南遊京邑，止于中興寺。永明初，魏使李道固來聘，會于寺內。帝以鍾有德聲，勅令酬對。往復移時，言無失厝，日影小晚，鍾不食。固曰：「何以不食？」鍾曰：「古佛道法，過中不飡。」固曰：「何為聲聞耶？」鍾曰：「應以聲聞得度者，故現聲聞。」時人以為名答。爾後盤桓講說，稟聽成群。齊文惠太子、竟陵文宣王數請南面。齊永明七年卒，春秋六十。

時與鍾齊名比德者，曇纖、曇遷、僧表、僧最、敏達、僧寶等，並各善經論，悉為文宣所敬，迭興講席矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時與鍾齊名比德者，曇纖、曇遷、僧表、僧最、敏達、僧寶等，並各善經論，悉為文宣所敬，迭興講席矣。

釋道盛，姓朱，沛國人。幼而出家務學，善《涅槃》、《維摩》，兼通《周易》。始住湘州，宋明承風，勅令下京，止彭城寺。謝超宗一遇，遂敬以師禮。迺著〈述交論〉及〈生死本無源論〉等。後憩天保寺，齊高帝勅代曇度為僧主。丹陽尹沈文季素奉黃、老，排嫉能仁。迺建義符僧局，責僧屬籍，欲沙簡僧尼，由盛綱領有功，事得寧寢。後文季故於天保設會，令陸修靜與盛論議。盛既理有所長，又詞氣俊發，嘲謔往還，言無暫擾。靜意不獲申，恧焉而退。盛以齊永明中卒，春秋六十餘矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道盛，姓朱，沛國人。幼而出家務學，善《涅槃》、《維摩》，兼通《周易》。始住湘州，宋明承風，勅令下京，止彭城寺。謝超宗一遇，遂敬以師禮。迺著〈述交論〉及〈生死本無源論〉等。後憩天保寺，齊高帝勅代曇度為僧主。丹陽尹沈文季素奉黃、老，排嫉能仁。迺建義符僧局，責僧屬籍，欲沙簡僧尼，由盛綱領有功，事得寧寢。後文季故於天保設會，令陸修靜與盛論議。盛既理有所長，又詞氣俊發，嘲謔往還，言無暫擾。靜意不獲申，恧焉而退。盛以齊永明中卒，春秋六十餘矣。

釋弘充，涼州人。少有志力，通《莊》、《老》，解經律。大明末過江，初止多寶寺。善能問難，先達多為所屈。後自開法筵，鋒鏑互起。充既思入玄微，口辯天逸，通疑釋滯，無所間然。每講《法華》、《十地》，聽者盈堂，宋太宰江夏文獻王義恭雅重之。明帝踐祚，起湘宮寺，請充為綱領，於是移居焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋弘充，涼州人。少有志力，通《莊》、《老》，解經律。大明末過江，初止多寶寺。善能問難，先達多為所屈。後自開法筵，鋒鏑互起。充既思入玄微，口辯天逸，通疑釋滯，無所間然。每講《法華》、《十地》，聽者盈堂，宋太宰江夏文獻王義恭雅重之。明帝踐祚，起湘宮寺，請充為綱領，於是移居焉。

于時湘宮又有法鮮比丘，亦聰哲有思力，與充齊名。充以齊永明中卒，春秋七十有二。注《文殊問菩提經》及注《首楞嚴經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時湘宮又有法鮮比丘，亦聰哲有思力，與充齊名。充以齊永明中卒，春秋七十有二。注《文殊問菩提經》及注《首楞嚴經》。

釋智林，高昌人，初出家，為亮公弟子。幼而崇理好學，負袠長安，振錫江、豫，博採群典，特善《雜心》。及亮公被擯，弟子十二人皆隨之嶺外。林迺憩踵番禺，化清海曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智林，高昌人，初出家，為亮公弟子。幼而崇理好學，負袠長安，振錫江、豫，博採群典，特善《雜心》。及亮公被擯，弟子十二人皆隨之嶺外。林迺憩踵番禺，化清海曲。

至宋明之初，勅在所資給，發遣下京，止靈基寺。講說相續，稟服成群，申明二諦義有三宗不同。時汝南周顒又作〈三宗論〉，既與林意相符，深所欣遲，迺致書於顒曰：「近聞檀越敘二諦之新意，陳三宗之取捨，聲殊恒律，雖進物不速如貧道鄙懷，謂天下之理，唯此為得焉。不如此，非理也。是以相勸，速著紙筆。比見往來者，聞作論已成，隨憙充遍，特非常重。又承檀越恐立異常時，干犯學眾，製論雖成，定不必出，聞之懼然不覺興臥。此義旨趣，似非初開，妙音中絕，六十七載，理高常韻，莫有能傳。貧道年二十時，便忝得此義。常謂藉此微悟，可以得道。竊每歡喜，無與共之。年少見長安耆老，多云關中高勝，迺舊有此義。當法集盛時，能深得斯趣者，本無多人。既犯越常情，後進聽受，便自甚寡；傳過江東，略無其人。貧道捉麈尾以來，四十餘年，東西講說，謬重一時，其餘義統，頗見宗錄，唯有此途，白黑無一人得者。貧道積年，迺為之發病，既痾衰末命，加復旦夕西旋，顧惟此道從今永絕不言。檀越機發無緒，獨創方外，非意此音，猥來入耳。且欣且慰，實無以況。建明斯義，使法燈有終，始是真實行道第一功德。雖復國城妻子施佛及僧，其為福利，無以相過。既幸以詮述，想便宜廣宣，使賞音者見也。論明法理，當仁不讓，豈得顧惜眾心，以夭奇趣耶？若此論已成，遂復中寢，恐檀越方來，或以此為巨障。往言懇，然非戲論矣。想便寫一本為惠貧道，齎以還西，使處處弘通也。比小可牽，故入山取敘，深企付之。」顒因出論焉。故三宗之旨，傳述至今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至宋明之初，勅在所資給，發遣下京，止靈基寺。講說相續，稟服成群，申明二諦義有三宗不同。時汝南周顒又作〈三宗論〉，既與林意相符，深所欣遲，迺致書於顒曰：「近聞檀越敘二諦之新意，陳三宗之取捨，聲殊恒律，雖進物不速如貧道鄙懷，謂天下之理，唯此為得焉。不如此，非理也。是以相勸，速著紙筆。比見往來者，聞作論已成，隨憙充遍，特非常重。又承檀越恐立異常時，干犯學眾，製論雖成，定不必出，聞之懼然不覺興臥。此義旨趣，似非初開，妙音中絕，六十七載，理高常韻，莫有能傳。貧道年二十時，便忝得此義。常謂藉此微悟，可以得道。竊每歡喜，無與共之。年少見長安耆老，多云關中高勝，迺舊有此義。當法集盛時，能深得斯趣者，本無多人。既犯越常情，後進聽受，便自甚寡；傳過江東，略無其人。貧道捉麈尾以來，四十餘年，東西講說，謬重一時，其餘義統，頗見宗錄，唯有此途，白黑無一人得者。貧道積年，迺為之發病，既痾衰末命，加復旦夕西旋，顧惟此道從今永絕不言。檀越機發無緒，獨創方外，非意此音，猥來入耳。且欣且慰，實無以況。建明斯義，使法燈有終，始是真實行道第一功德。雖復國城妻子施佛及僧，其為福利，無以相過。既幸以詮述，想便宜廣宣，使賞音者見也。論明法理，當仁不讓，豈得顧惜眾心，以夭奇趣耶？若此論已成，遂復中寢，恐檀越方來，或以此為巨障。往言懇，然非戲論矣。想便寫一本為惠貧道，齎以還西，使處處弘通也。比小可牽，故入山取敘，深企付之。」顒因出論焉。故三宗之旨，傳述至今。

林形長八尺，天姿瓌雅，登座震吼，談吐若流。後辭還高昌。齊永明五年卒，春秋七十有九。著〈二諦論〉及〈毘曇雜心記〉，并注《十二門論》、《中論》等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林形長八尺，天姿瓌雅，登座震吼，談吐若流。後辭還高昌。齊永明五年卒，春秋七十有九。著〈二諦論〉及〈毘曇雜心記〉，并注《十二門論》、《中論》等。

釋法瑗，姓辛，隴西人，辛毘之後。長兄源明，仕偽魏為大尚書。第二兄法愛，亦為沙門。解經論兼數術，為芮芮國師，俸以三千戶。瑗幼而闊達，倜儻殊群，路見貧寒，輒脫衣為惠。初出家，事梁州沙門竺慧開。開懿德通神，時人謂得初果。開謂瑗曰：「汝情悟若此，必能綱總末化，宜競力博聞，無得獨善。」於是辭開遊學，經涉燕、趙去來鄴、洛。值胡寇縱橫，關、隴鼎沸，瑗冐險履危，學業無怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法瑗，姓辛，隴西人，辛毘之後。長兄源明，仕偽魏為大尚書。第二兄法愛，亦為沙門。解經論兼數術，為芮芮國師，俸以三千戶。瑗幼而闊達，倜儻殊群，路見貧寒，輒脫衣為惠。初出家，事梁州沙門竺慧開。開懿德通神，時人謂得初果。開謂瑗曰：「汝情悟若此，必能綱總末化，宜競力博聞，無得獨善。」於是辭開遊學，經涉燕、趙去來鄴、洛。值胡寇縱橫，關、隴鼎沸，瑗冐險履危，學業無怠。

元嘉十五年還梁州，因進成都，後東適建鄴，依道場慧觀為師。篤志大乘，傍尋數論。外典墳素，頗亦披覽。後入廬山，守靜味禪，澄思五門，遊心三觀。頃之，刺史庾登之請出山講說。後文帝訪覓述生公頓悟義者，迺勅下都，使頓悟之旨，重申宋代。何尚之聞而歎曰：「常謂生公歿後，微言永絕。今日復聞象外之談，可謂天未喪其文也。」帝勅為南平穆王鑠五戒師。及孝武即位，勅為西陽王子尚友。辭疾不堪，久之獲免。因廬于方山，注《勝鬘》及《微密持經》。論議之隙時談《孝經》、《喪服》。後天保改構，請瑗居之，因辭山出邑，綱維寺網。刺史王景文往候，正值講《喪服》，問論數番，稱善而退。及明帝造湘宮新成，大開講肆，妙選英僧，勅請瑗充當法主。帝乃降蹕法筵，公卿會座，一時之盛，觀者榮之。後齊文惠又請居靈根，因移彼寺。太尉王儉，門無雜交，唯待瑗若師，書語盡敬。以齊永明七年卒，春秋八十一矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元嘉十五年還梁州，因進成都，後東適建鄴，依道場慧觀為師。篤志大乘，傍尋數論。外典墳素，頗亦披覽。後入廬山，守靜味禪，澄思五門，遊心三觀。頃之，刺史庾登之請出山講說。後文帝訪覓述生公頓悟義者，迺勅下都，使頓悟之旨，重申宋代。何尚之聞而歎曰：「常謂生公歿後，微言永絕。今日復聞象外之談，可謂天未喪其文也。」帝勅為南平穆王鑠五戒師。及孝武即位，勅為西陽王子尚友。辭疾不堪，久之獲免。因廬于方山，注《勝鬘》及《微密持經》。論議之隙時談《孝經》、《喪服》。後天保改構，請瑗居之，因辭山出邑，綱維寺網。刺史王景文往候，正值講《喪服》，問論數番，稱善而退。及明帝造湘宮新成，大開講肆，妙選英僧，勅請瑗充當法主。帝乃降蹕法筵，公卿會座，一時之盛，觀者榮之。後齊文惠又請居靈根，因移彼寺。太尉王儉，門無雜交，唯待瑗若師，書語盡敬。以齊永明七年卒，春秋八十一矣。

時靈根寺又有法常、智興，並博通經論，數當講說。常迺尤能劇談，為時匠所憚。而性甚剛梗，不偶人俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時靈根寺又有法常、智興，並博通經論，數當講說。常迺尤能劇談，為時匠所憚。而性甚剛梗，不偶人俗。

釋玄暢，姓趙，河西金城人。少時家門為胡虜所滅，禍將及暢，虜帥見暢而止之曰：「此兒目光外射，非凡童也。」遂獲免，仍往涼州出家。本名慧智，後遇玄高，事為弟子。高每奇之，事必共議，因改名玄暢，以表付囑之旨。其後虐虜剪滅佛法，害諸沙門，唯暢得走。以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城，路由岱郡、上谷，東跨太行，路經幽、冀南轉，將至孟津。唯手把一束楊枝，一扼葱葉。虜騎追逐，將欲及之，乃以楊枝擊沙。沙起天闇，人馬不能得前。有頃沙息，騎已復至，於是投身河中，唯以葱葉內鼻孔中通氣度水，以八月一日達于揚州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄暢，姓趙，河西金城人。少時家門為胡虜所滅，禍將及暢，虜帥見暢而止之曰：「此兒目光外射，非凡童也。」遂獲免，仍往涼州出家。本名慧智，後遇玄高，事為弟子。高每奇之，事必共議，因改名玄暢，以表付囑之旨。其後虐虜剪滅佛法，害諸沙門，唯暢得走。以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城，路由岱郡、上谷，東跨太行，路經幽、冀南轉，將至孟津。唯手把一束楊枝，一扼葱葉。虜騎追逐，將欲及之，乃以楊枝擊沙。沙起天闇，人馬不能得前。有頃沙息，騎已復至，於是投身河中，唯以葱葉內鼻孔中通氣度水，以八月一日達于揚州。

洞曉經律，深入禪要，占記吉凶，靡不誠驗。墳典子氏，多所該涉。至於世伎雜能，罕不必備。初，《華嚴》大部，文旨浩博，終古以來，未有宣釋。暢乃竭思研尋，提章比句。傳講迄今，暢其始也。又善於三《論》，為學者之宗。宋文帝深加歎重，請為太子師，再三固讓。弟子謂之曰：「法師方欲弘道濟物，廣宣名教。今帝主虛己相延，皇儲蓄禮思敬，若道揚聖君，則四海歸德。今矯然高讓，將非聲聞耶？」暢曰：「此可與智者說，難與俗人言也。」及太初事故，方知先覺。自爾遷憩荊州，止長沙寺。時沙門功德直出《念佛三昧經》等，暢刊正文字，辭旨婉切。又舒手出香，掌中流水，莫之測也。迄宋之季年，乃飛舟遠舉，西適成都。初止大石寺，乃手畫作金剛密迹等十六神像。至昇明三年，又遊西界，觀矚岷嶺，乃於岷山郡北部廣陽縣界，見齊后山，遂有終焉之志。仍倚巖傍谷，結草為菴。弟子法期見神人乘馬，著青單衣，繞山一匝，還示造塔之處。以齊建元元年四月二十三日。建剎立寺，名曰齊興，正是齊太祖受錫命之辰。天時人事，萬里懸合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞曉經律，深入禪要，占記吉凶，靡不誠驗。墳典子氏，多所該涉。至於世伎雜能，罕不必備。初，《華嚴》大部，文旨浩博，終古以來，未有宣釋。暢乃竭思研尋，提章比句。傳講迄今，暢其始也。又善於三《論》，為學者之宗。宋文帝深加歎重，請為太子師，再三固讓。弟子謂之曰：「法師方欲弘道濟物，廣宣名教。今帝主虛己相延，皇儲蓄禮思敬，若道揚聖君，則四海歸德。今矯然高讓，將非聲聞耶？」暢曰：「此可與智者說，難與俗人言也。」及太初事故，方知先覺。自爾遷憩荊州，止長沙寺。時沙門功德直出《念佛三昧經》等，暢刊正文字，辭旨婉切。又舒手出香，掌中流水，莫之測也。迄宋之季年，乃飛舟遠舉，西適成都。初止大石寺，乃手畫作金剛密迹等十六神像。至昇明三年，又遊西界，觀矚岷嶺，乃於岷山郡北部廣陽縣界，見齊后山，遂有終焉之志。仍倚巖傍谷，結草為菴。弟子法期見神人乘馬，著青單衣，繞山一匝，還示造塔之處。以齊建元元年四月二十三日。建剎立寺，名曰齊興，正是齊太祖受錫命之辰。天時人事，萬里懸合。

時傅琰西鎮成都，欽暢風軌，待以師敬。暢立寺之後，乃致書於琰曰：「貧道栖荊累稔，年衰疹積，厭毒人諠，所以遠託岷界，卜居斯阜。在廣陽之東，去城千步。逶迤長亘，連疊嶺關四㵎，亘列五峯，抱郭懷邑，逈望三方，負巒背岳，遠矚九流，以去年四月二十三日創功覆簣。前冬至此，訪承爾日，正是陛下龍飛之辰。蓋聞道配太極者，嘉瑞自顯，德同二儀者，神應必彰，所以河、洛昞有周之兆，靈石表大晉之徵。伏謂茲山之符驗，豈非齊帝之靈應耶？檀越奉國情深，至使運屬時徵，不能忘心，豈能遺事？輒疏〈山贊〉一篇，以露愚抱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時傅琰西鎮成都，欽暢風軌，待以師敬。暢立寺之後，乃致書於琰曰：「貧道栖荊累稔，年衰疹積，厭毒人諠，所以遠託岷界，卜居斯阜。在廣陽之東，去城千步。逶迤長亘，連疊嶺關四㵎，亘列五峯，抱郭懷邑，逈望三方，負巒背岳，遠矚九流，以去年四月二十三日創功覆簣。前冬至此，訪承爾日，正是陛下龍飛之辰。蓋聞道配太極者，嘉瑞自顯，德同二儀者，神應必彰，所以河、洛昞有周之兆，靈石表大晉之徵。伏謂茲山之符驗，豈非齊帝之靈應耶？檀越奉國情深，至使運屬時徵，不能忘心，豈能遺事？輒疏〈山贊〉一篇，以露愚抱。

「贊曰：『峨峨齊山，誕自幽冥。潛瑞幾昔，帝號仍明。岑載聖宇，兆祚休名。巒根雲坦，峯岳霞平。規巖擬剎，度嶺締經。創工之日，龍飛紫庭。道侔二儀，四海均清。終天之祚，岳德表靈。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「贊曰：『峨峨齊山，誕自幽冥。潛瑞幾昔，帝號仍明。岑載聖宇，兆祚休名。巒根雲坦，峯岳霞平。規巖擬剎，度嶺締經。創工之日，龍飛紫庭。道侔二儀，四海均清。終天之祚，岳德表靈。』」

琰即具以表聞。勅蠲百戶以充俸給。齊驃騎豫章王嶷作鎮荊峽，遣使徵請。河南吐谷渾主，遙心敬慕，乃馳騎數百，迎於齊山。值已東赴，遂不相及。至齊武升位，司徒文宣王啟自江陵，旋于京師。文惠太子又遣徵迎，既勅令重疊，辭不獲免。於是泛舟東下，中途動疾，帶患至京，傾眾阻望，止住靈根。少時而卒，春秋六十有九。是歲齊永明二年十一月十六日，即窆于鍾阜獨龍山前。臨川獻王立碑，汝南周顒製文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琰即具以表聞。勅蠲百戶以充俸給。齊驃騎豫章王嶷作鎮荊峽，遣使徵請。河南吐谷渾主，遙心敬慕，乃馳騎數百，迎於齊山。值已東赴，遂不相及。至齊武升位，司徒文宣王啟自江陵，旋于京師。文惠太子又遣徵迎，既勅令重疊，辭不獲免。於是泛舟東下，中途動疾，帶患至京，傾眾阻望，止住靈根。少時而卒，春秋六十有九。是歲齊永明二年十一月十六日，即窆于鍾阜獨龍山前。臨川獻王立碑，汝南周顒製文。

釋僧遠，姓皇，勃海重合人。其先北地皇甫氏，避難海隅，故去「甫」存「皇」焉。遠幼而樂道，年十六欲出家，父母不許。因蔬食懺誦，曉夜不輟，年十八方獲入道。時有沙門道慧，高才秀德，聲蓋海岱。遠從受學，通明數論，貫大小乘。宋大明中度江，住彭城寺。昇明中，於小丹陽牛落山立精舍，名曰龍淵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧遠，姓皇，勃海重合人。其先北地皇甫氏，避難海隅，故去「甫」存「皇」焉。遠幼而樂道，年十六欲出家，父母不許。因蔬食懺誦，曉夜不輟，年十八方獲入道。時有沙門道慧，高才秀德，聲蓋海岱。遠從受學，通明數論，貫大小乘。宋大明中度江，住彭城寺。昇明中，於小丹陽牛落山立精舍，名曰龍淵。

遠年三十一，始於青州孫泰寺南面講說。言論清暢，風容秀整，坐者四百餘人，莫不悅服。瑯瑘王僧達才貴當世，藉甚遠風素，延止眾造寺。遠賙貧濟乏，身無留財。有玄紹比丘，每給以金貝。遠讓而弗受。嘗一時行青園，聞里中得時氣病者，憫而造之。見駢尸侶病者數人，人莫敢近，遠深加痛惋，留止不忍去。因為告乞，斂死撫生，恩加骨肉。宋新安孝敬王子鸞，為亡所生母殷貴妃造新安寺，勅選三州，招延英哲。遠與小山法瑤、南㵎顯亮，俱被徵召，皆推遠為元舉之首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠年三十一，始於青州孫泰寺南面講說。言論清暢，風容秀整，坐者四百餘人，莫不悅服。瑯瑘王僧達才貴當世，藉甚遠風素，延止眾造寺。遠賙貧濟乏，身無留財。有玄紹比丘，每給以金貝。遠讓而弗受。嘗一時行青園，聞里中得時氣病者，憫而造之。見駢尸侶病者數人，人莫敢近，遠深加痛惋，留止不忍去。因為告乞，斂死撫生，恩加骨肉。宋新安孝敬王子鸞，為亡所生母殷貴妃造新安寺，勅選三州，招延英哲。遠與小山法瑤、南㵎顯亮，俱被徵召，皆推遠為元舉之首。

大明六年九月，有司奏曰：「臣聞邃拱凝居，非期宏峻；拳跪槃伏，豈止敬恭？將欲昭張四維，締制八㝢。故雖儒、法枝派，名、墨條流，至於崇親嚴上，厥繇靡爽。唯浮圖為教，逷自龍裔。宗旨緬邈，微言淪遠，拘文蔽道，在末彌扇。遂迺凌越典度，偃居尊戚。失隨方之妙迹，迷製化之淵美。夫佛法以謙儉自牧，惠虔為道。不輕比丘，遭人必拜。目連桑門，遇長則禮。寧有屈膝四輩，而間禮二親；稽顙耆臘，而直骸萬乘者哉？故咸康創議，元興載述，而事屈偏黨，道挫餘分。今鴻源遙洗，群流仰鏡，九仙賮寶，百神從職。而畿輦之內，含弗臣之氓；階席之間，延抗禮之客。懼非所以澄一風範，詳示景則者也。臣等參議，以為沙門接見，皆當盡虔禮敬之容。依其本俗，則朝徽有序，乘方兼遠矣。」帝雖頗信法，而久自驕縱，故奏上之日，詔即可焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明六年九月，有司奏曰：「臣聞邃拱凝居，非期宏峻；拳跪槃伏，豈止敬恭？將欲昭張四維，締制八㝢。故雖儒、法枝派，名、墨條流，至於崇親嚴上，厥繇靡爽。唯浮圖為教，逷自龍裔。宗旨緬邈，微言淪遠，拘文蔽道，在末彌扇。遂迺凌越典度，偃居尊戚。失隨方之妙迹，迷製化之淵美。夫佛法以謙儉自牧，惠虔為道。不輕比丘，遭人必拜。目連桑門，遇長則禮。寧有屈膝四輩，而間禮二親；稽顙耆臘，而直骸萬乘者哉？故咸康創議，元興載述，而事屈偏黨，道挫餘分。今鴻源遙洗，群流仰鏡，九仙賮寶，百神從職。而畿輦之內，含弗臣之氓；階席之間，延抗禮之客。懼非所以澄一風範，詳示景則者也。臣等參議，以為沙門接見，皆當盡虔禮敬之容。依其本俗，則朝徽有序，乘方兼遠矣。」帝雖頗信法，而久自驕縱，故奏上之日，詔即可焉。

遠時歎曰：「我剃頭沙門，本出家求道，何關於帝王！」即日謝病，仍隱迹上定林山。及景和之中，此制又寢，還遵舊章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠時歎曰：「我剃頭沙門，本出家求道，何關於帝王！」即日謝病，仍隱迹上定林山。及景和之中，此制又寢，還遵舊章。

宋明踐祚，請遠為師，竟不能致。其後山居逸迹之賓，傲世陵雲之士，莫不崇踵山門，展敬禪室。廬山何點、汝南周顒、齊郡明僧紹、濮陽吳苞、吳國張融，皆投身接足，諮其戒範。後宋建平王景素謂栖玄寺是先王經始，既等是人外，欲請遠居之。慇懃再三，遂不下山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明踐祚，請遠為師，竟不能致。其後山居逸迹之賓，傲世陵雲之士，莫不崇踵山門，展敬禪室。廬山何點、汝南周顒、齊郡明僧紹、濮陽吳苞、吳國張融，皆投身接足，諮其戒範。後宋建平王景素謂栖玄寺是先王經始，既等是人外，欲請遠居之。慇懃再三，遂不下山。

齊太祖將升位，入山尋遠。遠固辭老疾，足不垂床。太祖躬自降禮，諮訪委悉。及登禪，復鑾駕臨幸，將詣遠房。房閣狹小，不容輿蓋。太祖欲見遠，遠持操不動。太祖遣問臥起，然後轉蹕而去。遠曾不屑焉。至于寢疾，文惠、文宣伏膺師禮，數往參候。時貴卿士，往還不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊太祖將升位，入山尋遠。遠固辭老疾，足不垂床。太祖躬自降禮，諮訪委悉。及登禪，復鑾駕臨幸，將詣遠房。房閣狹小，不容輿蓋。太祖欲見遠，遠持操不動。太祖遣問臥起，然後轉蹕而去。遠曾不屑焉。至于寢疾，文惠、文宣伏膺師禮，數往參候。時貴卿士，往還不絕。

遠蔬食五十餘年，㵎飲二十餘載。遊心法苑，緬想人外，高步山門，蕭然物表。以齊永明二年正月，卒于定林上寺，春秋七十有一。帝以致書於沙門法獻曰：「承遠上無常，弟子夜中已自知之。遠上此去，甚得好處。諸佳非一，不復增悲也。一二遲見法師，方可敘瑞夢耳。今正為作功德，所須可具疏來也。」竟陵文宣王又書曰：「遠法師一代名德，志節清高。潛山樹美，四海餐風。弟子闇昧，謬蒙師範。方欲仰稟仁化，用洗煩慮，不謂比疾，奄成異世。悲痛之心，特不可忍。遠上即業行圓通，曠劫希有。弟子意不欲遺形影迹，雜處眾僧墓中。得別卜餘地，是所願也。方應樹剎表奇，刻石銘德矣。」即為營墳於山南，立碑頌德。太尉瑯瑘王儉製文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠蔬食五十餘年，㵎飲二十餘載。遊心法苑，緬想人外，高步山門，蕭然物表。以齊永明二年正月，卒于定林上寺，春秋七十有一。帝以致書於沙門法獻曰：「承遠上無常，弟子夜中已自知之。遠上此去，甚得好處。諸佳非一，不復增悲也。一二遲見法師，方可敘瑞夢耳。今正為作功德，所須可具疏來也。」竟陵文宣王又書曰：「遠法師一代名德，志節清高。潛山樹美，四海餐風。弟子闇昧，謬蒙師範。方欲仰稟仁化，用洗煩慮，不謂比疾，奄成異世。悲痛之心，特不可忍。遠上即業行圓通，曠劫希有。弟子意不欲遺形影迹，雜處眾僧墓中。得別卜餘地，是所願也。方應樹剎表奇，刻石銘德矣。」即為營墳於山南，立碑頌德。太尉瑯瑘王儉製文。

時定林上寺又有法令、慧泰，並善經論，繼譽於遠焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時定林上寺又有法令、慧泰，並善經論，繼譽於遠焉。

釋僧慧，姓皇甫，本安定朝那人。高士謐之苗裔，先人避難寓居襄陽，世為冠族。慧少出家，止荊州竹林寺，事曇順為師。順，廬山慧遠弟子，素有高譽。慧伏膺以後，專心義學。至年二十五，能講《涅槃》、《法華》、《十住》、《淨名》、《雜心》等。性強記，不煩都講，而文句辯折，宣暢如流。又善《莊》、《老》，為西學所師，與高士南陽宗炳、劉虬等，並皆友善。炳每歎曰：「西夏法輪不絕，者其在慧公乎！」吳國張暢經遊西土，迺造慧而請交焉。齊初，勑為荊州僧主。風韻秀然，協道匡世，補益之功，有譽遐邇。年衰，常乘輿赴講。觀者號為「禿頭官家」。與玄暢同時，時謂「黑衣二傑」。齊永明四年卒，春秋七十有九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧慧，姓皇甫，本安定朝那人。高士謐之苗裔，先人避難寓居襄陽，世為冠族。慧少出家，止荊州竹林寺，事曇順為師。順，廬山慧遠弟子，素有高譽。慧伏膺以後，專心義學。至年二十五，能講《涅槃》、《法華》、《十住》、《淨名》、《雜心》等。性強記，不煩都講，而文句辯折，宣暢如流。又善《莊》、《老》，為西學所師，與高士南陽宗炳、劉虬等，並皆友善。炳每歎曰：「西夏法輪不絕，者其在慧公乎！」吳國張暢經遊西土，迺造慧而請交焉。齊初，勑為荊州僧主。風韻秀然，協道匡世，補益之功，有譽遐邇。年衰，常乘輿赴講。觀者號為「禿頭官家」。與玄暢同時，時謂「黑衣二傑」。齊永明四年卒，春秋七十有九。

後有釋慧敞者，亦志素貞正，代慧為僧主，續有功効焉。慧弟子僧岫，亦以學顯，力精致血疾而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後有釋慧敞者，亦志素貞正，代慧為僧主，續有功効焉。慧弟子僧岫，亦以學顯，力精致血疾而終。

釋僧柔，姓陶，丹陽人。少而耿潔，便有出塵之操。年九歲，隨叔遊學。家世貧過，藜藿不充，而篤志彌堅，履窮無改。後出家為弘稱弟子。稱姓呂，洛陽臨渭人，學通經論，聲譽早彰。柔伏膺已後，便精勤戒品，委曲禪慧。方等眾經，大小諸部，皆徹鑒玄源，洞盡宗要。年過弱冠，便登講席。一代名賓，並投身北面。後東遊禹穴，值慧基法師，招停城傍，一夏講論。後入剡白山靈鷲寺。未至之夜，沙門僧緒夢見神人，朱旗素甲，滿山而出。緒問其故：「答云。法師當入，故出奉迎。」明旦待人，果是柔至。既而掃飾山門，有終焉之志。敷經遵學，有士如林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧柔，姓陶，丹陽人。少而耿潔，便有出塵之操。年九歲，隨叔遊學。家世貧過，藜藿不充，而篤志彌堅，履窮無改。後出家為弘稱弟子。稱姓呂，洛陽臨渭人，學通經論，聲譽早彰。柔伏膺已後，便精勤戒品，委曲禪慧。方等眾經，大小諸部，皆徹鑒玄源，洞盡宗要。年過弱冠，便登講席。一代名賓，並投身北面。後東遊禹穴，值慧基法師，招停城傍，一夏講論。後入剡白山靈鷲寺。未至之夜，沙門僧緒夢見神人，朱旗素甲，滿山而出。緒問其故：「答云。法師當入，故出奉迎。」明旦待人，果是柔至。既而掃飾山門，有終焉之志。敷經遵學，有士如林。

齊太祖創業之始，及世祖襲圖之日，皆建立招提，傍求義士。以柔耆素有聞，故徵書歲及。文宣諸王再三招請，乃更出京師。止于定林寺，躬為元匠。四遠欽服，人神贊美。文慧、文宣並伏膺入室。柔秉德居宗，當之弗讓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊太祖創業之始，及世祖襲圖之日，皆建立招提，傍求義士。以柔耆素有聞，故徵書歲及。文宣諸王再三招請，乃更出京師。止于定林寺，躬為元匠。四遠欽服，人神贊美。文慧、文宣並伏膺入室。柔秉德居宗，當之弗讓。

常誓生安養國。每至懸車西次，輒嚬容合掌。至臨亡之日，體無餘患，唯語弟子云：「吾應去矣。」仍鋪席于地，西向虔禮，奄然而卒。是歲延興元年，春秋六十有四。即葬於山南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常誓生安養國。每至懸車西次，輒嚬容合掌。至臨亡之日，體無餘患，唯語弟子云：「吾應去矣。」仍鋪席于地，西向虔禮，奄然而卒。是歲延興元年，春秋六十有四。即葬於山南。

沙門釋僧祐與柔少長山栖，同止歲久，亟挹道心，預聞法味，為立碑墓所。東莞劉勰製文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門釋僧祐與柔少長山栖，同止歲久，亟挹道心，預聞法味，為立碑墓所。東莞劉勰製文。

柔有弟子僧紹，亦貞正有學業。時鍾山山茨精舍，又有僧拔、慧熙，皆弱年英邁，幼著高名。並美業未就，而相繼早卒。拔撰〈七玄論〉，今行於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔有弟子僧紹，亦貞正有學業。時鍾山山茨精舍，又有僧拔、慧熙，皆弱年英邁，幼著高名。並美業未就，而相繼早卒。拔撰〈七玄論〉，今行於世。

釋慧基，姓偶，吳國錢塘人。幼而神情俊逸，機悟過人，初依隨祇洹慧義法師。至年十五，義嘉其神彩，為啟宋文帝求度出家。文帝引見，顧問允怙，即勅於祇洹寺為設會出家。輿駕親幸，公卿必集。基既栖志法門，厲行精苦，學兼昏曉，解洞群經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧基，姓偶，吳國錢塘人。幼而神情俊逸，機悟過人，初依隨祇洹慧義法師。至年十五，義嘉其神彩，為啟宋文帝求度出家。文帝引見，顧問允怙，即勅於祇洹寺為設會出家。輿駕親幸，公卿必集。基既栖志法門，厲行精苦，學兼昏曉，解洞群經。

後有西域法師僧伽跋摩弘贊禪律，來遊宋境。義乃令基入室供事。年滿二十，度蔡州受戒。跋摩謂基曰：「汝當道王江東，不須久留京邑。」於是四五年中，遊歷講肆，備訪眾師。善《小品》、《法華》、《思益》、《維摩》、《金剛波若》、《勝鬘》等經。皆思探玄賾，鑒勜幽凝。提章比句，麗溢終古。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後有西域法師僧伽跋摩弘贊禪律，來遊宋境。義乃令基入室供事。年滿二十，度蔡州受戒。跋摩謂基曰：「汝當道王江東，不須久留京邑。」於是四五年中，遊歷講肆，備訪眾師。善《小品》、《法華》、《思益》、《維摩》、《金剛波若》、《勝鬘》等經。皆思探玄賾，鑒勜幽凝。提章比句，麗溢終古。

基師慧義既德居物宗，道王荊土，士庶歸依，利養紛集，以基懿德可稱，乃携共同活。及義之亡後，資生雜物，近盈百萬。基法應獲半，悉捨以為福，唯取麁故衣鉢，協以東歸，還止錢塘顯明寺。頃之，進適會稽，仍止山陰法華寺。尚學之徒，追蹤問道。於是遍歷三吳，講宣經教，學徒至者千有餘人。宋太宗遣使迎請，稱疾不行。元徽中，復被徵詔。始行過浙水，復動疾而還，乃於會邑龜山立寶林精舍。手疊塼石，躬自指麾，架懸乘險，製極山狀。初立三層，匠人小拙，後天震毀壞。更加修飾，遂窮其麗美。基嘗夢見普賢，因請為和上。及寺成之後，造普賢并六牙白象之形，即於寶林設三七齋懺，士庶鱗集，獻奉相仍。後周顒蒞剡，請基講說。顒既素有學功，特深佛理，及見基訪覈，日有新異。劉瓛、張融並申以師禮，崇其義訓。司徒文宣王欽風慕德，致書慇懃，訪以《法華》宗旨。基乃著《法華義疏》，凡有三卷。及製《門訓義序》三十三科，并略申方便旨趣，會通空、有二言；及注《遺教》等，並行於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 基師慧義既德居物宗，道王荊土，士庶歸依，利養紛集，以基懿德可稱，乃携共同活。及義之亡後，資生雜物，近盈百萬。基法應獲半，悉捨以為福，唯取麁故衣鉢，協以東歸，還止錢塘顯明寺。頃之，進適會稽，仍止山陰法華寺。尚學之徒，追蹤問道。於是遍歷三吳，講宣經教，學徒至者千有餘人。宋太宗遣使迎請，稱疾不行。元徽中，復被徵詔。始行過浙水，復動疾而還，乃於會邑龜山立寶林精舍。手疊塼石，躬自指麾，架懸乘險，製極山狀。初立三層，匠人小拙，後天震毀壞。更加修飾，遂窮其麗美。基嘗夢見普賢，因請為和上。及寺成之後，造普賢并六牙白象之形，即於寶林設三七齋懺，士庶鱗集，獻奉相仍。後周顒蒞剡，請基講說。顒既素有學功，特深佛理，及見基訪覈，日有新異。劉瓛、張融並申以師禮，崇其義訓。司徒文宣王欽風慕德，致書慇懃，訪以《法華》宗旨。基乃著《法華義疏》，凡有三卷。及製《門訓義序》三十三科，并略申方便旨趣，會通空、有二言；及注《遺教》等，並行於世。

基既德被三吳，聲馳海內，乃勅為僧主，掌任十城。蓋東土僧正之始也。於是從容講道，訓厲禪慧，四遠從風，五眾歸伏。基性烈而能溫，氣清而且穆，故預在門人，莫不兢戰。以齊建武三年冬十一月卒于城傍寺，春秋八十有五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 基既德被三吳，聲馳海內，乃勅為僧主，掌任十城。蓋東土僧正之始也。於是從容講道，訓厲禪慧，四遠從風，五眾歸伏。基性烈而能溫，氣清而且穆，故預在門人，莫不兢戰。以齊建武三年冬十一月卒于城傍寺，春秋八十有五。

初基寢疾，弟子夢見梵僧數人，皆踞砌坐。問所從來，答云：「從大乘國來，奉迎基和上。」後數日而亡，因窆于法華山南。特進廬江何胤為造碑文於寶林寺，銘其遺德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初基寢疾，弟子夢見梵僧數人，皆踞砌坐。問所從來，答云：「從大乘國來，奉迎基和上。」後數日而亡，因窆于法華山南。特進廬江何胤為造碑文於寶林寺，銘其遺德。

基弟子僧行、慧旭、道恢並學業優深，次第敷講，各領門徒，繼軌前轍。後有沙門慧諒接掌僧任。諒亡，次沙門慧永。永風姿瓌雅，德行清嚴，亦遊刃眾經，時當講說。永後次沙門慧深，亦基之弟子。深與同學法洪，並以戒潔見重。深後次沙門曇與，亦沈審有器局。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 基弟子僧行、慧旭、道恢並學業優深，次第敷講，各領門徒，繼軌前轍。後有沙門慧諒接掌僧任。諒亡，次沙門慧永。永風姿瓌雅，德行清嚴，亦遊刃眾經，時當講說。永後次沙門慧深，亦基之弟子。深與同學法洪，並以戒潔見重。深後次沙門曇與，亦沈審有器局。

釋慧次，姓尹，冀州人。初出家，為志欽弟子。後遇徐州釋法遷，解貫當世，欽乃以次付囑。仍隨遷南至京口，止竹林寺。至年十五，隨遷還彭城。雖復年在息慈，而志學無勌。清鑒倫通，超然孤拔。至年十八，解通經論，名貫徐土。迄稟具戒，業操彌深。頻講《成實》及三《論》。大明中出都，止于謝寺。迄宋季齊初，歸德稍廣，每講席一鋪，輒道俗奔赴。沙門智藏、僧旻、法雲等，皆幼年俊朗，慧悟天發，並就次請業焉。文慧、文宣悉敬以師禮，四事供給。永明八年，講《百論》。至〈破塵品〉，忽然從化，春秋五十七矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧次，姓尹，冀州人。初出家，為志欽弟子。後遇徐州釋法遷，解貫當世，欽乃以次付囑。仍隨遷南至京口，止竹林寺。至年十五，隨遷還彭城。雖復年在息慈，而志學無勌。清鑒倫通，超然孤拔。至年十八，解通經論，名貫徐土。迄稟具戒，業操彌深。頻講《成實》及三《論》。大明中出都，止于謝寺。迄宋季齊初，歸德稍廣，每講席一鋪，輒道俗奔赴。沙門智藏、僧旻、法雲等，皆幼年俊朗，慧悟天發，並就次請業焉。文慧、文宣悉敬以師禮，四事供給。永明八年，講《百論》。至〈破塵品〉，忽然從化，春秋五十七矣。

時謝寺又有僧寶、僧智，長樂寺法珍、僧嚮、僧猛、法寶、慧調，並一代英哲，為時論所宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時謝寺又有僧寶、僧智，長樂寺法珍、僧嚮、僧猛、法寶、慧調，並一代英哲，為時論所宗。

釋慧隆，姓成，陽平人。少而居貧，學無師友，卓然自悟，年二十三方出家。十餘年中，凝心佛法，貫通眾典。宋太始中出都，止何園寺。隆既思徹詮表，善於清論，乘機抗擬，往必折關。宋明帝請於湘宮開講《成實》，負帙問道八百餘人。其後，王侯貴勝屢招講說。凡先舊諸義盤滯之處，隆更顯發開張，使昭然可了，乃立「實法」、「斷結」義等。汝南周顒目之曰：「隆公蕭散森疎，若霜下之松竹。」以永明八年卒，春秋六十有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧隆，姓成，陽平人。少而居貧，學無師友，卓然自悟，年二十三方出家。十餘年中，凝心佛法，貫通眾典。宋太始中出都，止何園寺。隆既思徹詮表，善於清論，乘機抗擬，往必折關。宋明帝請於湘宮開講《成實》，負帙問道八百餘人。其後，王侯貴勝屢招講說。凡先舊諸義盤滯之處，隆更顯發開張，使昭然可了，乃立「實法」、「斷結」義等。汝南周顒目之曰：「隆公蕭散森疎，若霜下之松竹。」以永明八年卒，春秋六十有二。

時江西有釋智誕，亦善於經論，與隆比德齊時，各馳名兩岸。時何園復有僧辯、僧賢、道慧、法度，並研精經論，功業可稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時江西有釋智誕，亦善於經論，與隆比德齊時，各馳名兩岸。時何園復有僧辯、僧賢、道慧、法度，並研精經論，功業可稱。

釋僧宗，姓嚴，本雍州馮翊人。晉氏喪亂，其先四世祖移居秦郡。年九歲，為瑗公弟子，諮承慧業。晚又受道於斌、濟二法師。善《大涅槃》及《勝鬘》、《維摩》等。每至講說，聽者將近千餘。妙辯不窮，應變無盡，而任性放蕩，亟越儀法，得意便行，不以為礙。守檢專節者，咸有是非之論。文惠太子將欲以罪擯徒遂，通夢有感，於是改意歸焉。魏主元宏遙挹風德，屢致書并請開講。齊太祖不許外出。宗講《涅槃》、《維摩》、《勝鬘》等。近盈百遍。以從來信施，造太昌寺以居之。建武三年卒於所住，春秋五十有九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧宗，姓嚴，本雍州馮翊人。晉氏喪亂，其先四世祖移居秦郡。年九歲，為瑗公弟子，諮承慧業。晚又受道於斌、濟二法師。善《大涅槃》及《勝鬘》、《維摩》等。每至講說，聽者將近千餘。妙辯不窮，應變無盡，而任性放蕩，亟越儀法，得意便行，不以為礙。守檢專節者，咸有是非之論。文惠太子將欲以罪擯徒遂，通夢有感，於是改意歸焉。魏主元宏遙挹風德，屢致書并請開講。齊太祖不許外出。宗講《涅槃》、《維摩》、《勝鬘》等。近盈百遍。以從來信施，造太昌寺以居之。建武三年卒於所住，春秋五十有九。

先是北土法師曇准，聞宗特善《涅槃》，迺南遊觀聽。既南北情異，思不相參。准乃別更講說，多為北士所師。准後居湘宮寺，與同寺法身、法真並為當時匠者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先是北土法師曇准，聞宗特善《涅槃》，迺南遊觀聽。既南北情異，思不相參。准乃別更講說，多為北士所師。准後居湘宮寺，與同寺法身、法真並為當時匠者。

時有安樂寺慧令、法仙、法最，中興寺僧敬、道文，天竺寺僧賢，並善數論，振名上國云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有安樂寺慧令、法仙、法最，中興寺僧敬、道文，天竺寺僧賢，並善數論，振名上國云。

釋法安，姓畢，東平人。魏司隷校尉軌之後也。七歲出家，事白馬寺慧光為師。光幼而爽拔，博通內外，多所參知。安年在息慈，便精神秀出。時張永請斌公講，并屈召名學。永問斌云：「京下復有卓越年少不？」斌答：「有沙彌道慧、法安、僧拔、慧熙。」永即要請。令道慧覆《涅槃》，法安述佛性，神色自若，序瀉無遺。永問並年幾。慧答十九，安答十八。永歎曰：「昔扶風朱勃年十二能讀書詠詩，時人號才童。今日二道，可曰義少也。」於是顯譽京朝，流名四遠。迄至立年，專當法匠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法安，姓畢，東平人。魏司隷校尉軌之後也。七歲出家，事白馬寺慧光為師。光幼而爽拔，博通內外，多所參知。安年在息慈，便精神秀出。時張永請斌公講，并屈召名學。永問斌云：「京下復有卓越年少不？」斌答：「有沙彌道慧、法安、僧拔、慧熙。」永即要請。令道慧覆《涅槃》，法安述佛性，神色自若，序瀉無遺。永問並年幾。慧答十九，安答十八。永歎曰：「昔扶風朱勃年十二能讀書詠詩，時人號才童。今日二道，可曰義少也。」於是顯譽京朝，流名四遠。迄至立年，專當法匠。

王僧虔出鎮湘州，携共同行。後南適番禺，正值攸公講《涅槃》。安問論數番，攸心愧讓席。停彼兩周，法事相繼。永明中還都，止中寺，講《涅槃》、《維摩》、《十地》、《成實論》，相繼不絕。司徒文宣王及張融、何胤、劉繪、劉瓛等，並稟服文義，共為法友。永泰元年卒於中寺，春秋四十有五。著《淨名》、《十地》義疏，并《僧傳》五卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王僧虔出鎮湘州，携共同行。後南適番禺，正值攸公講《涅槃》。安問論數番，攸心愧讓席。停彼兩周，法事相繼。永明中還都，止中寺，講《涅槃》、《維摩》、《十地》、《成實論》，相繼不絕。司徒文宣王及張融、何胤、劉繪、劉瓛等，並稟服文義，共為法友。永泰元年卒於中寺，春秋四十有五。著《淨名》、《十地》義疏，并《僧傳》五卷。

時有靈基寺敬遺、光贊、慧韜，瓦官寺道宗，亦皆當時名流，為學者所慕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有靈基寺敬遺、光贊、慧韜，瓦官寺道宗，亦皆當時名流，為學者所慕。

釋僧印，姓朱，壽春人。少而神思沈審，安苦務學。初遊彭城，從曇度受三《論》。度既擅步一時，四遠依集，印稟味鑽研，窮其幽奧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧印，姓朱，壽春人。少而神思沈審，安苦務學。初遊彭城，從曇度受三《論》。度既擅步一時，四遠依集，印稟味鑽研，窮其幽奧。

後進往廬山，從慧龍諮受《法華》。龍亦當世著名，播於《法華》宗旨。印偏功構徹，獨表新異。於是東適京師，止中興寺，復陶思《涅槃》及餘經典。宋大明中，徵君、何點招僧大集，請印為法匠，聽者七百餘人。司徒文宣王、東海徐孝嗣，並挹敬風猷，屢請講說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後進往廬山，從慧龍諮受《法華》。龍亦當世著名，播於《法華》宗旨。印偏功構徹，獨表新異。於是東適京師，止中興寺，復陶思《涅槃》及餘經典。宋大明中，徵君、何點招僧大集，請印為法匠，聽者七百餘人。司徒文宣王、東海徐孝嗣，並挹敬風猷，屢請講說。

印戒行清嚴，稟性和穆，含恕安忍，憙慍不彰。時仗氣之徒，問論中間，或厝以嘲謔。印神彩夷然，曾無外意。雖學涉眾典，而偏以《法華》著名，講《法華》凡二百五十二遍。以齊永元元年卒，春秋六十有五矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印戒行清嚴，稟性和穆，含恕安忍，憙慍不彰。時仗氣之徒，問論中間，或厝以嘲謔。印神彩夷然，曾無外意。雖學涉眾典，而偏以《法華》著名，講《法華》凡二百五十二遍。以齊永元元年卒，春秋六十有五矣。

釋法度，黃龍人。少出家，遊學北土，備綜眾經，而專以苦節成務。宋末遊于京師，高士齊郡明僧紹，抗迹人外，隱居瑯瑘之𭗵山，挹度清徽，待以師友之敬。及亡，捨所居山為栖霞精舍，請度居之。先有道士欲以寺地為館，住者輒死，及後為寺，猶多恐動。自度居之，群妖皆息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法度，黃龍人。少出家，遊學北土，備綜眾經，而專以苦節成務。宋末遊于京師，高士齊郡明僧紹，抗迹人外，隱居瑯瑘之𭗵山，挹度清徽，待以師友之敬。及亡，捨所居山為栖霞精舍，請度居之。先有道士欲以寺地為館，住者輒死，及後為寺，猶多恐動。自度居之，群妖皆息。

住經歲許，忽聞人馬鼓角之聲，俄見一人持名紙，通度曰「靳尚」。度前之，尚形甚都雅，羽衛亦嚴。致敬已，乃言：「弟子王有此山七百餘年，神道有法，物不得干。前諸栖託，或非真正，故死病繼之，亦其命也。法師道德所歸，謹捨以奉給，并願受五戒，永結來緣。」度曰：「人神道殊，無容相屈。且檀越血食世祀，此最五戒所禁。」尚曰：「若備門徒，輒先去殺。」於是辭去。明旦，度見一人送錢一萬，香燭刀子，疏云：「弟子靳尚奉供。」至月十五日，度為設會。尚又來，同眾禮拜，行道受戒而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住經歲許，忽聞人馬鼓角之聲，俄見一人持名紙，通度曰「靳尚」。度前之，尚形甚都雅，羽衛亦嚴。致敬已，乃言：「弟子王有此山七百餘年，神道有法，物不得干。前諸栖託，或非真正，故死病繼之，亦其命也。法師道德所歸，謹捨以奉給，并願受五戒，永結來緣。」度曰：「人神道殊，無容相屈。且檀越血食世祀，此最五戒所禁。」尚曰：「若備門徒，輒先去殺。」於是辭去。明旦，度見一人送錢一萬，香燭刀子，疏云：「弟子靳尚奉供。」至月十五日，度為設會。尚又來，同眾禮拜，行道受戒而去。

𭗵山廟巫夢神告曰：「吾已受戒於度法師，祠祀勿得殺戮。」由是廟用薦止菜脯而已。度嘗動散寢於地，見尚從外而來，以手摩頭足而去。頃之復來，持一琉璃甌，甌中如水以奉度，味甘而冷，度所苦即間。其徵感若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𭗵山廟巫夢神告曰：「吾已受戒於度法師，祠祀勿得殺戮。」由是廟用薦止菜脯而已。度嘗動散寢於地，見尚從外而來，以手摩頭足而去。頃之復來，持一琉璃甌，甌中如水以奉度，味甘而冷，度所苦即間。其徵感若此。

時有沙門法紹，業行清苦，譽齊於度，而學解優之。故時人號曰「北山二聖」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有沙門法紹，業行清苦，譽齊於度，而學解優之。故時人號曰「北山二聖」。

紹本巴西人，汝南周顒去成都，招共同下，止于山茨精舍。度與紹並為齊竟陵王子良、始安王遙光。恭以師禮，資給四事。度常願生安養，故偏講《無量壽經》，積有遍數。齊永元二年卒於山中，春秋六十有四矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹本巴西人，汝南周顒去成都，招共同下，止于山茨精舍。度與紹並為齊竟陵王子良、始安王遙光。恭以師禮，資給四事。度常願生安養，故偏講《無量壽經》，積有遍數。齊永元二年卒於山中，春秋六十有四矣。

度有弟子僧朗，繼踵先師，復綱山寺。朗本遼東人，為性廣學，思力該普。凡厥經律，皆能講說，《華嚴》、三《論》最所命家。今上深見器重，勅諸義士受業于山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度有弟子僧朗，繼踵先師，復綱山寺。朗本遼東人，為性廣學，思力該普。凡厥經律，皆能講說，《華嚴》、三《論》最所命家。今上深見器重，勅諸義士受業于山。

時有彭城寺慧開，幼而神氣高朗，志學淵深，故早彰令譽，立年便講。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有彭城寺慧開，幼而神氣高朗，志學淵深，故早彰令譽，立年便講。

又餘杭縣法開者，亦清爽俊發，善為談論。出京，止禪岡寺，與同寺僧紹有聞當時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又餘杭縣法開者，亦清爽俊發，善為談論。出京，止禪岡寺，與同寺僧紹有聞當時。

釋智秀，本姓裘，京兆人，寓居建業。幼而頴悟，早有出家之心。二親愛而不許，密為求婚。將剋娶日，秀乃間行避走。投蔣山靈耀寺，剃髮出家。及年滿具戒，業操逾堅。稟訪眾師，搜檢新異。於是大、小兼明，數論精熟，尤善大、小《涅槃》、《淨名》、《波若》。及講筵一建，輒王侯接駕，負帙肩隨。為人神彩細密，思入玄微。其文句幽隱，並見披釋。以天監之初，卒于治城寺，春秋六十有三。會葬之日，黑白奔赴，街巷填闉，士庶含酸。榮哀以備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智秀，本姓裘，京兆人，寓居建業。幼而頴悟，早有出家之心。二親愛而不許，密為求婚。將剋娶日，秀乃間行避走。投蔣山靈耀寺，剃髮出家。及年滿具戒，業操逾堅。稟訪眾師，搜檢新異。於是大、小兼明，數論精熟，尤善大、小《涅槃》、《淨名》、《波若》。及講筵一建，輒王侯接駕，負帙肩隨。為人神彩細密，思入玄微。其文句幽隱，並見披釋。以天監之初，卒于治城寺，春秋六十有三。會葬之日，黑白奔赴，街巷填闉，士庶含酸。榮哀以備。

時治城又有僧若、道乘。乘當時令問，若與兄僧璿並善諸經及外書。若誦《法華》，工草隷，後為吳國僧正。乘亦志業明敏，而特善《毘曇》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時治城又有僧若、道乘。乘當時令問，若與兄僧璿並善諸經及外書。若誦《法華》，工草隷，後為吳國僧正。乘亦志業明敏，而特善《毘曇》。

釋慧球，本姓馬氏，扶風郡人，世為冠族，年十六出家，住荊州竹林寺，事道馨為師，稟承戒訓，履行清潔。後入湘州麓山寺，專業禪道。頃之，與同學慧度俱適京師，諮訪經典。後又之彭城，從僧淵受《成實論》。至年三十二，方還荊土，專當法匠。講集相繼，學侶成群，荊、楚之間，終古稱最。使西夏義僧，得與京邑抗衡者，球之力也。中興元年勅為荊土僧主。訓勗之功，有譽當世。天鑒三年卒，春秋七十有四。遺命露骸松下，弟子不忍行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧球，本姓馬氏，扶風郡人，世為冠族，年十六出家，住荊州竹林寺，事道馨為師，稟承戒訓，履行清潔。後入湘州麓山寺，專業禪道。頃之，與同學慧度俱適京師，諮訪經典。後又之彭城，從僧淵受《成實論》。至年三十二，方還荊土，專當法匠。講集相繼，學侶成群，荊、楚之間，終古稱最。使西夏義僧，得與京邑抗衡者，球之力也。中興元年勅為荊土僧主。訓勗之功，有譽當世。天鑒三年卒，春秋七十有四。遺命露骸松下，弟子不忍行也。

釋僧盛，本姓何，建鄴人。少而神情聰敏，加又志學翹勤，遂大明數論，兼善眾經，講說為當時元匠。又特精外典，為群儒所憚。故學館諸生，常以盛公相脇。天鑒中，卒于靈曜寺，春秋五十餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧盛，本姓何，建鄴人。少而神情聰敏，加又志學翹勤，遂大明數論，兼善眾經，講說為當時元匠。又特精外典，為群儒所憚。故學館諸生，常以盛公相脇。天鑒中，卒于靈曜寺，春秋五十餘。

時有宋熙寺法欣、延賢寺智敞、法冏、建元寺僧護、僧韶，皆比德同譽。欣、敞並善經論，法冏兼精律部，韶、護以《毘曇》著名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有宋熙寺法欣、延賢寺智敞、法冏、建元寺僧護、僧韶，皆比德同譽。欣、敞並善經論，法冏兼精律部，韶、護以《毘曇》著名。

釋智順，本姓徐，瑯瑘臨沂人。年十五出家，事鍾山延賢寺智度為師。少而聰頴，篤志過人。雖年在息慈，而學功已積。及受具戒，秉禁無疵。陶練眾經，而獨步於《涅槃》、《成實》。講說徒眾，常數百餘人。嘗以事生非慮，頗致坎折，而貞素確然，其徽無點。齊竟陵文宣王特深禮異，為修治城寺以居之。司空徐孝嗣亦崇其行解，奉以師敬。及東昏失德，孝嗣被誅，子緄逃竄避禍，順身自營護，卒以見免。緄後重加資俸，一無所受。嘗有夜盜順者，淨人追而擒之。順留盜宿于房內，明旦遺以錢絹，喻而遣之。其仁洽篤恕如此。後東遊禹穴，止于雲門精舍。法輪之盛，復見江左。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智順，本姓徐，瑯瑘臨沂人。年十五出家，事鍾山延賢寺智度為師。少而聰頴，篤志過人。雖年在息慈，而學功已積。及受具戒，秉禁無疵。陶練眾經，而獨步於《涅槃》、《成實》。講說徒眾，常數百餘人。嘗以事生非慮，頗致坎折，而貞素確然，其徽無點。齊竟陵文宣王特深禮異，為修治城寺以居之。司空徐孝嗣亦崇其行解，奉以師敬。及東昏失德，孝嗣被誅，子緄逃竄避禍，順身自營護，卒以見免。緄後重加資俸，一無所受。嘗有夜盜順者，淨人追而擒之。順留盜宿于房內，明旦遺以錢絹，喻而遣之。其仁洽篤恕如此。後東遊禹穴，止于雲門精舍。法輪之盛，復見江左。

順為人謙虛恭恪，形器若神，風軌嚴厲，動無失厝。故士庶瞻禮，常有懼焉。以天鑒六年卒于山寺，春秋六十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順為人謙虛恭恪，形器若神，風軌嚴厲，動無失厝。故士庶瞻禮，常有懼焉。以天鑒六年卒于山寺，春秋六十一。

初順之疾甚，不食多日，一時中竟忽索齋飲。弟子曇和以順絕穀日久，密以半合米雜煮以進順。順咽而還吐，索水洒漱。語和云：「汝永出雲門，不得還住。」其執節清苦皆此之類。臨終之日，房內頗聞異香，亦有見天蓋者。遺命露骸空地，以施蟲鳥。門人不忍行之，乃窆于寺側。弟子等立碑頌德，陳郡袁昂製文，法華寺釋慧舉又為之墓誌。順所著〈法事贊〉及〈受戒〉、〈弘法〉等記，皆行於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初順之疾甚，不食多日，一時中竟忽索齋飲。弟子曇和以順絕穀日久，密以半合米雜煮以進順。順咽而還吐，索水洒漱。語和云：「汝永出雲門，不得還住。」其執節清苦皆此之類。臨終之日，房內頗聞異香，亦有見天蓋者。遺命露骸空地，以施蟲鳥。門人不忍行之，乃窆于寺側。弟子等立碑頌德，陳郡袁昂製文，法華寺釋慧舉又為之墓誌。順所著〈法事贊〉及〈受戒〉、〈弘法〉等記，皆行於世。

釋寶亮，本姓徐氏，其先東莞胄族，晉敗，避地于東萊惤縣。亮年十二出家，師青州道明法師。明亦義學之僧，名高當世。亮就業專精，一聞無失。及具戒之後，便欲觀方弘化。每惟訓育有本，未能遠絕緣累。明謂曰：「沙門去俗，以宣通為理，豈可拘此愛網，使吾道不東乎。」亮感悟，因此客遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋寶亮，本姓徐氏，其先東莞胄族，晉敗，避地于東萊惤縣。亮年十二出家，師青州道明法師。明亦義學之僧，名高當世。亮就業專精，一聞無失。及具戒之後，便欲觀方弘化。每惟訓育有本，未能遠絕緣累。明謂曰：「沙門去俗，以宣通為理，豈可拘此愛網，使吾道不東乎。」亮感悟，因此客遊。

年二十一至京師，居中興寺，袁粲一見而異之。粲後與明書曰：「頻見亮公，非常人也。比日聞所未聞，不覺歲之將暮。珠生合浦，魏人取以照車，璧在邯鄲，秦王請以華國。天下之寶，當與天下共之，非復上人之貴州所宜專也。」自是學名稍盛。及本親喪亡，路阻不得還北，因屏居禪思，杜講說，絕人事。齊竟陵文宣王躬自到居，請為法匠，亮不得已而赴。文宣接足恭禮，結菩提四部因緣。後移憩靈味寺，於是續講眾經，盛于京邑，講《大涅槃》凡八十四遍，《成實論》十四遍，《勝鬘》四十二遍，《維摩》二十遍，其大小《品》十遍。《法華》、《十地》、《優婆塞戒》、《無量壽》、《首楞嚴》、《遺教》、《彌勒下生》等，亦皆近十遍。黑白弟子三千餘人，諮稟門徒常盈數百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年二十一至京師，居中興寺，袁粲一見而異之。粲後與明書曰：「頻見亮公，非常人也。比日聞所未聞，不覺歲之將暮。珠生合浦，魏人取以照車，璧在邯鄲，秦王請以華國。天下之寶，當與天下共之，非復上人之貴州所宜專也。」自是學名稍盛。及本親喪亡，路阻不得還北，因屏居禪思，杜講說，絕人事。齊竟陵文宣王躬自到居，請為法匠，亮不得已而赴。文宣接足恭禮，結菩提四部因緣。後移憩靈味寺，於是續講眾經，盛于京邑，講《大涅槃》凡八十四遍，《成實論》十四遍，《勝鬘》四十二遍，《維摩》二十遍，其大小《品》十遍。《法華》、《十地》、《優婆塞戒》、《無量壽》、《首楞嚴》、《遺教》、《彌勒下生》等，亦皆近十遍。黑白弟子三千餘人，諮稟門徒常盈數百。

亮為人神情爽岸，俊氣雄逸，及開章命句，鋒辯縱橫。其有問論者，或豫蘊重關，及亮之披解便，覺宗旨渙然，忘其素蓄。今上龍興，尊崇正道，以亮德居時望，亟延談說。亮任率性直，每言輒稱貧道，上雖意有間然，而挹其神出。天監八年初，勅亮撰《涅槃義疏》十餘萬言。上為之序曰：「非言無以寄言，言即無言之累；累言則可以息言，言息則諸見競起。所以如來乘本願以託生，現慈力以應化，離文字以設教，忘心相以通道，欲使珉玉異價，涇渭分流，制六師而止四倒，反八邪而歸一味。折世智之角，杜異人之口，導求珠之心，開觀象之目，救焚灼於火宅，拯沈溺於浪海。故法雨降而燋種受榮，慧日昇而長夜蒙曉。發迦葉之悱憤，吐真實之誠言。雖復二施等於前，五大陳於後，三十四問，參差異辯。方便勸引，各隨意答。舉要論經，不出兩途：『佛性』開其本有之源，『涅槃』明其歸極之宗。非因非果，不起不作，義高萬善，事絕百非。空空不能測其真際，玄玄不能窮其妙門。自非德均平等，心合無生，金牆玉室，豈易入哉？有青州沙門釋寶亮者，氣調爽拔，神用俊舉，少貞苦節，長安法忍，耆年愈篤，倪齒不衰，流通先覺，孜孜如也。後進晚生，莫不依仰。以天監八年五月八日乃勅亮撰《大涅槃義疏》，以九月二十日訖。光表微言，贊揚正道。連環既解，疑網云除。條流明悉，可得略言。朕從容暇日，將欲覽焉。聊書數行，以為記莂云爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亮為人神情爽岸，俊氣雄逸，及開章命句，鋒辯縱橫。其有問論者，或豫蘊重關，及亮之披解便，覺宗旨渙然，忘其素蓄。今上龍興，尊崇正道，以亮德居時望，亟延談說。亮任率性直，每言輒稱貧道，上雖意有間然，而挹其神出。天監八年初，勅亮撰《涅槃義疏》十餘萬言。上為之序曰：「非言無以寄言，言即無言之累；累言則可以息言，言息則諸見競起。所以如來乘本願以託生，現慈力以應化，離文字以設教，忘心相以通道，欲使珉玉異價，涇渭分流，制六師而止四倒，反八邪而歸一味。折世智之角，杜異人之口，導求珠之心，開觀象之目，救焚灼於火宅，拯沈溺於浪海。故法雨降而燋種受榮，慧日昇而長夜蒙曉。發迦葉之悱憤，吐真實之誠言。雖復二施等於前，五大陳於後，三十四問，參差異辯。方便勸引，各隨意答。舉要論經，不出兩途：『佛性』開其本有之源，『涅槃』明其歸極之宗。非因非果，不起不作，義高萬善，事絕百非。空空不能測其真際，玄玄不能窮其妙門。自非德均平等，心合無生，金牆玉室，豈易入哉？有青州沙門釋寶亮者，氣調爽拔，神用俊舉，少貞苦節，長安法忍，耆年愈篤，倪齒不衰，流通先覺，孜孜如也。後進晚生，莫不依仰。以天監八年五月八日乃勅亮撰《大涅槃義疏》，以九月二十日訖。光表微言，贊揚正道。連環既解，疑網云除。條流明悉，可得略言。朕從容暇日，將欲覽焉。聊書數行，以為記莂云爾。」

亮福德招感，供施累積，性不蓄金，皆敬營福業，身歿之後，房無留財。以天監八年十月四日卒于靈味寺，春秋六十有六。葬鍾山之南，立碑墓所。陳郡周興嗣、廣陵高爽，並為製文，刻于兩面。弟子法雲等又立碑寺內，文宣圖其形像於普弘寺焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亮福德招感，供施累積，性不蓄金，皆敬營福業，身歿之後，房無留財。以天監八年十月四日卒于靈味寺，春秋六十有六。葬鍾山之南，立碑墓所。陳郡周興嗣、廣陵高爽，並為製文，刻于兩面。弟子法雲等又立碑寺內，文宣圖其形像於普弘寺焉。

時高座寺僧成、曠野寺僧寶，亦並齊代法匠。寶又善「三玄」，為貴遊所重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時高座寺僧成、曠野寺僧寶，亦並齊代法匠。寶又善「三玄」，為貴遊所重。

釋法通，本姓褚氏，河南陽翟人，晉安東將軍揚州都督䂮之八世孫也。家世衣冠，禮義相襲。通幼而岐頴，聰悟絕倫。年十一出家，遊學三藏，專精方等，《大品》、《法華》尤所研審。年未登立，便為講匠，學徒雲聚，千里必萃。後踐迹京師，初止莊嚴，後憩定林上寺。栖閑隱素，履道唯勤。希風影附者，復盈山室。齊竟陵文宣王、丞相文獻王，皆紆貴慕德，親承頂禮。陳郡謝舉、吳國陸果、潯陽張孝秀，並策步山門，稟其戒法，白黑弟子七千餘人。晦迹鍾阜三十餘載，坐禪誦念，禮懺精苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法通，本姓褚氏，河南陽翟人，晉安東將軍揚州都督䂮之八世孫也。家世衣冠，禮義相襲。通幼而岐頴，聰悟絕倫。年十一出家，遊學三藏，專精方等，《大品》、《法華》尤所研審。年未登立，便為講匠，學徒雲聚，千里必萃。後踐迹京師，初止莊嚴，後憩定林上寺。栖閑隱素，履道唯勤。希風影附者，復盈山室。齊竟陵文宣王、丞相文獻王，皆紆貴慕德，親承頂禮。陳郡謝舉、吳國陸果、潯陽張孝秀，並策步山門，稟其戒法，白黑弟子七千餘人。晦迹鍾阜三十餘載，坐禪誦念，禮懺精苦。

至天監十一年六月十日便覺不悆，語弟子云：「我正可至九月二十日間耳。」到九月十四日，見兩居士皆執白拂，來向床前，便次第出。至十七日忽漫語云：「檀越不相識，何處來耶？」弟子曇智問意故，答曰：「有一人著朱衣戴幘，擎木箱底在床前。」至二十日，見佛像作兩行來，通合掌良久。侍疾者但聞異香，竟不測其意。通乃密向同意慧彌說之。至二十一日，索香湯洗浴竟，仍作禮還臥，叉手當胸，正中時卒，春秋七十。仍葬于寺南。弟子靜深等立碑墓側，陳郡謝舉、蘭陵蕭子雲，並為製文，刻于兩面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至天監十一年六月十日便覺不悆，語弟子云：「我正可至九月二十日間耳。」到九月十四日，見兩居士皆執白拂，來向床前，便次第出。至十七日忽漫語云：「檀越不相識，何處來耶？」弟子曇智問意故，答曰：「有一人著朱衣戴幘，擎木箱底在床前。」至二十日，見佛像作兩行來，通合掌良久。侍疾者但聞異香，竟不測其意。通乃密向同意慧彌說之。至二十一日，索香湯洗浴竟，仍作禮還臥，叉手當胸，正中時卒，春秋七十。仍葬于寺南。弟子靜深等立碑墓側，陳郡謝舉、蘭陵蕭子雲，並為製文，刻于兩面。

時定林上寺復有沙彌聖進，本閹人。清信篤至，遂出家苦節。嘗頭陀至東山，宿于樹下。有虎來摩其頭，見進端坐無擾，跪之而去。後每獨行獨坐，常見青馬一匹，衛其左右。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時定林上寺復有沙彌聖進，本閹人。清信篤至，遂出家苦節。嘗頭陀至東山，宿于樹下。有虎來摩其頭，見進端坐無擾，跪之而去。後每獨行獨坐，常見青馬一匹，衛其左右。

釋慧集，本姓錢，吳興於潛人。年十八於會稽樂林山出家，仍隨慧基法師受業。為性愨實，言無華綺，而學勤昏曉，未嘗懈息。後出京，止招提寺。復遍歷眾師，融冶異說，三藏、方等並皆綜達。廣訪《大毘婆沙》及《雜心》、揵度等，以相辯校，故於《毘曇》一部，擅步當時。凡碩難堅，疑並為披釋，海內學賓無不必至。每一開講，負帙千人。沙門僧旻、法雲並名高一代，亦執卷請益。今上深相賞接，以天監十四年還至烏程，遘疾而卒，春秋六十。著《毘曇大義疏》十餘萬言，盛行於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧集，本姓錢，吳興於潛人。年十八於會稽樂林山出家，仍隨慧基法師受業。為性愨實，言無華綺，而學勤昏曉，未嘗懈息。後出京，止招提寺。復遍歷眾師，融冶異說，三藏、方等並皆綜達。廣訪《大毘婆沙》及《雜心》、揵度等，以相辯校，故於《毘曇》一部，擅步當時。凡碩難堅，疑並為披釋，海內學賓無不必至。每一開講，負帙千人。沙門僧旻、法雲並名高一代，亦執卷請益。今上深相賞接，以天監十四年還至烏程，遘疾而卒，春秋六十。著《毘曇大義疏》十餘萬言，盛行於世。

釋曇斐，本姓王，會稽剡人。少出家，受業於慧基法師。性聰敏，素著領牒之稱。其方等深經，皆所綜達，《老》、《莊》、《儒》、《墨》頗亦披覽。後東西稟訪，備窮經論之旨。居于鄉邑法華臺寺，講說相仍，學徒成列。斐神情爽發，志用清玄，故於《小品》、《淨名》尤成獨步。加又談吐蘊藉，辭辯高華，席上之風，見重當代。梁衡陽孝王元簡及隱士廬江何胤，皆遠挹徽猷，招延講說。吳國張融、汝南周顒、顒子捨等，並結知音之狎焉。以天監十七年卒于寺，春秋七十有六。其製作文辭，亦頗見於世。初斐有譽江東，被勅為十城僧主，符旨適行，未拜便化。厥土僧尼，倍懷戀德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇斐，本姓王，會稽剡人。少出家，受業於慧基法師。性聰敏，素著領牒之稱。其方等深經，皆所綜達，《老》、《莊》、《儒》、《墨》頗亦披覽。後東西稟訪，備窮經論之旨。居于鄉邑法華臺寺，講說相仍，學徒成列。斐神情爽發，志用清玄，故於《小品》、《淨名》尤成獨步。加又談吐蘊藉，辭辯高華，席上之風，見重當代。梁衡陽孝王元簡及隱士廬江何胤，皆遠挹徽猷，招延講說。吳國張融、汝南周顒、顒子捨等，並結知音之狎焉。以天監十七年卒于寺，春秋七十有六。其製作文辭，亦頗見於世。初斐有譽江東，被勅為十城僧主，符旨適行，未拜便化。厥土僧尼，倍懷戀德。

斐同縣南巖寺有沙門法藏，亦以戒素見稱，憙放救生命，興立圖像。時餘姚縣有明慶比丘，與斐同時致譽。慶本姓鄭氏，戒行嚴潔，學業清美。本師事炎公，又弘實弟子，師資三葉，並見重東南焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斐同縣南巖寺有沙門法藏，亦以戒素見稱，憙放救生命，興立圖像。時餘姚縣有明慶比丘，與斐同時致譽。慶本姓鄭氏，戒行嚴潔，學業清美。本師事炎公，又弘實弟子，師資三葉，並見重東南焉。

論曰：夫至理無言，玄致幽寂。幽寂故心行處斷，無言故言語路絕。言語路絕，則有言傷其旨；心行處斷，則作意失其真。所以淨名杜口於方丈，釋迦緘默於雙樹。將知理致淵寂，故聖為無言。但悠悠夢境，去理殊隔；蠢蠢之徒，非教孰啟？是以聖人資靈妙以應物，體冥寂以通神，借微言以津道，託形像以傳真。故曰：兵者不祥之器，不獲已而用之；言者不真之物，不獲已而陳之。故始自鹿苑，以四諦為言初；終至鵠林，以三點為圓極。其間散說流文，數過八億。象馱負而弗窮，龍宮溢而未盡。將令乘蹄以得兔，藉指以知月。知月則廢指，得兔則忘蹄。經云：「依義莫依語。」此之謂也。而滯教者謂至道極於篇章，存形者謂法身定於丈六。故須窮達幽旨，妙得言外，四辯莊嚴，為人廣說，示教利憙，其在法師乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：夫至理無言，玄致幽寂。幽寂故心行處斷，無言故言語路絕。言語路絕，則有言傷其旨；心行處斷，則作意失其真。所以淨名杜口於方丈，釋迦緘默於雙樹。將知理致淵寂，故聖為無言。但悠悠夢境，去理殊隔；蠢蠢之徒，非教孰啟？是以聖人資靈妙以應物，體冥寂以通神，借微言以津道，託形像以傳真。故曰：兵者不祥之器，不獲已而用之；言者不真之物，不獲已而陳之。故始自鹿苑，以四諦為言初；終至鵠林，以三點為圓極。其間散說流文，數過八億。象馱負而弗窮，龍宮溢而未盡。將令乘蹄以得兔，藉指以知月。知月則廢指，得兔則忘蹄。經云：「依義莫依語。」此之謂也。而滯教者謂至道極於篇章，存形者謂法身定於丈六。故須窮達幽旨，妙得言外，四辯莊嚴，為人廣說，示教利憙，其在法師乎！

故士行尋經於于闐，誓志而滅火，終令般若盛於東川，忘想傳乎季末。爰次竺潛、支遁、于蘭、法開等，並氣韻高華，風道清裕，傳化之美，功亦亞焉。中有釋道安者，資學於聖師竺佛圖澄，安又授業於弟子慧遠。惟此三葉，世不乏賢。並戒節嚴明，智寶炳盛。使夫慧日餘暉，重光千載之下；香土遺芬，再馥閻浮之地；涌泉猶注，寔賴伊人。遠公既限以虎溪，安師乃更同輦輿。夫高尚之道，如有惑焉。然而語默動靜，所適唯時。四翁赴漢，用之則行也；三閭辭楚，舍之則藏也。經云：「若欲建立正法，則聽親近國王，及持仗者。」安雖一時同輦，迺為百民致諫，故能終感應真，開雲顯報。其後荊、陝著名，則以翼、遇為言初；廬山清素，則以持、永為上首。融、恒、影、肇，德重關中；生、叡、暢、遠，領宗建鄴；曇度、僧淵，獨擅江西之寶；超進、慧基，乃揚浙東之盛。雖復人世迭隆，而皆道術懸會。故使像運餘興，歲將五百，功効之美，良足美焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故士行尋經於于闐，誓志而滅火，終令般若盛於東川，忘想傳乎季末。爰次竺潛、支遁、于蘭、法開等，並氣韻高華，風道清裕，傳化之美，功亦亞焉。中有釋道安者，資學於聖師竺佛圖澄，安又授業於弟子慧遠。惟此三葉，世不乏賢。並戒節嚴明，智寶炳盛。使夫慧日餘暉，重光千載之下；香土遺芬，再馥閻浮之地；涌泉猶注，寔賴伊人。遠公既限以虎溪，安師乃更同輦輿。夫高尚之道，如有惑焉。然而語默動靜，所適唯時。四翁赴漢，用之則行也；三閭辭楚，舍之則藏也。經云：「若欲建立正法，則聽親近國王，及持仗者。」安雖一時同輦，迺為百民致諫，故能終感應真，開雲顯報。其後荊、陝著名，則以翼、遇為言初；廬山清素，則以持、永為上首。融、恒、影、肇，德重關中；生、叡、暢、遠，領宗建鄴；曇度、僧淵，獨擅江西之寶；超進、慧基，乃揚浙東之盛。雖復人世迭隆，而皆道術懸會。故使像運餘興，歲將五百，功効之美，良足美焉。

贊曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：

遺風眇漫， 法浪邅迴。 匪伊釋哲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺風眇漫， 法浪邅迴。 匪伊釋哲，

孰振將頹？ 潛安比玉， 遠叡聯瓌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孰振將頹？ 潛安比玉， 遠叡聯瓌。

鐇斧曲戾， 彈沐斜埃。 素絲既染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐇斧曲戾， 彈沐斜埃。 素絲既染，

承變方來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承變方來。