高僧傳卷第七(義解四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高僧傳卷第七(義解四)

梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

竺道生一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺道生一

釋慧叡二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧叡二

釋慧嚴三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧嚴三

釋慧觀四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧觀四

釋慧義五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧義五

釋道淵六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道淵六

釋僧弼七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧弼七

釋慧靜八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧靜八

釋僧苞九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧苞九

釋僧詮十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧詮十

釋曇鑒十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇鑒十一

釋慧安十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧安十二

釋曇無成十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇無成十三

釋僧含十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧含十四

釋僧徹十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧徹十五

釋曇諦十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇諦十六

釋僧導十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧導十七

釋道汪十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道汪十八

釋慧靜十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧靜十九

釋法愍二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法愍二十

釋道亮二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道亮二十一

釋梵敏二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵敏二十二

釋道溫二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道溫二十三

釋曇斌二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇斌二十四

釋慧亮二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧亮二十五

釋僧鏡二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧鏡二十六

釋僧瑾二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧瑾二十七

釋道猛二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道猛二十八

釋超進二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋超進二十九

釋法珍三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法珍三十

釋道猷三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道猷三十一

釋慧通三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧通三十二

竺道生，本姓魏，鉅鹿人，寓居彭城。家世仕族，父為廣戚令，鄉里稱為善人。生幼而頴悟，聰哲若神。其父知非凡器，愛而異之，後值沙門竺法汰，遂改俗歸依，伏膺受業。既踐法門，俊思奇拔，研味句義，即自開解。故年在志學，便登講座，吐納問辯，辭清珠玉，雖宿望學僧，當世名士，皆慮挫詞窮，莫敢酬抗。年至具戒，器鑒日深，性度機警，神氣清穆。初入廬山，幽棲七年，以求其志。常以入道之要，慧解為本，故鑽仰群經，斟酌雜論，萬里隨法，不憚疲苦。後與慧叡、慧嚴同遊長安，從什公受業。關中僧眾，咸謂神悟。後還都，止青園寺。寺是晉恭思皇后褚氏所立，本種青處，因以為名。生既當時法匠，請以居焉。宋太祖文皇深加歎重。後太祖設會，帝親同眾御于地筵，下食良久，眾咸疑日晚，帝曰：「始可中耳。」生曰：「白日麗天，天言始中，何得非中。」遂取鉢便食，於是一眾從之，莫不歎其樞機得衷。王弘、范泰、顏延，並挹敬風猷，從之問道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺道生，本姓魏，鉅鹿人，寓居彭城。家世仕族，父為廣戚令，鄉里稱為善人。生幼而頴悟，聰哲若神。其父知非凡器，愛而異之，後值沙門竺法汰，遂改俗歸依，伏膺受業。既踐法門，俊思奇拔，研味句義，即自開解。故年在志學，便登講座，吐納問辯，辭清珠玉，雖宿望學僧，當世名士，皆慮挫詞窮，莫敢酬抗。年至具戒，器鑒日深，性度機警，神氣清穆。初入廬山，幽棲七年，以求其志。常以入道之要，慧解為本，故鑽仰群經，斟酌雜論，萬里隨法，不憚疲苦。後與慧叡、慧嚴同遊長安，從什公受業。關中僧眾，咸謂神悟。後還都，止青園寺。寺是晉恭思皇后褚氏所立，本種青處，因以為名。生既當時法匠，請以居焉。宋太祖文皇深加歎重。後太祖設會，帝親同眾御于地筵，下食良久，眾咸疑日晚，帝曰：「始可中耳。」生曰：「白日麗天，天言始中，何得非中。」遂取鉢便食，於是一眾從之，莫不歎其樞機得衷。王弘、范泰、顏延，並挹敬風猷，從之問道。

生既潛思日久，徹悟言外，迺喟然歎曰：「夫象以盡意，得意則象忘；言以詮理，入理則言息。自經典東流，譯人重阻，多守滯文，鮮見圓義。若忘筌取魚，始可與言道矣。」於是校閱真、俗，研思因果，迺立「善不受報」，「頓悟成佛」。又著〈二諦論〉、〈佛性當有論〉、〈法身無色論〉、〈佛無淨土論〉、〈應有緣論〉等，籠罩舊說，妙有淵旨。而守文之徒，多生嫌嫉，與奪之聲，紛然競起。又六卷《泥洹》先至京師，生剖析經理，洞入幽微，迺說「阿闡提人皆得成佛」。于時大本未傳，孤明先發，獨見忤眾。於是舊學以為邪說，譏憤滋甚，遂顯大眾，擯而遣之。生於大眾中正容誓曰：「若我所說反於經義者，請於現身即表厲疾；若與實相不相違背者，願捨壽之時，據師子座。」言竟拂衣而遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生既潛思日久，徹悟言外，迺喟然歎曰：「夫象以盡意，得意則象忘；言以詮理，入理則言息。自經典東流，譯人重阻，多守滯文，鮮見圓義。若忘筌取魚，始可與言道矣。」於是校閱真、俗，研思因果，迺立「善不受報」，「頓悟成佛」。又著〈二諦論〉、〈佛性當有論〉、〈法身無色論〉、〈佛無淨土論〉、〈應有緣論〉等，籠罩舊說，妙有淵旨。而守文之徒，多生嫌嫉，與奪之聲，紛然競起。又六卷《泥洹》先至京師，生剖析經理，洞入幽微，迺說「阿闡提人皆得成佛」。于時大本未傳，孤明先發，獨見忤眾。於是舊學以為邪說，譏憤滋甚，遂顯大眾，擯而遣之。生於大眾中正容誓曰：「若我所說反於經義者，請於現身即表厲疾；若與實相不相違背者，願捨壽之時，據師子座。」言竟拂衣而遊。

初投吳之虎丘山，旬日之中，學徒數百。其年夏，雷震青園佛殿，龍昇于天，光影西壁，因改寺名號曰「龍光」。時人歎曰：「龍既已去，生必行矣。」俄而投迹廬山，銷影巖岫，山中僧眾咸共敬服。後《涅槃》大本至于南京，果稱闡提悉有佛性，與前所說合若符契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初投吳之虎丘山，旬日之中，學徒數百。其年夏，雷震青園佛殿，龍昇于天，光影西壁，因改寺名號曰「龍光」。時人歎曰：「龍既已去，生必行矣。」俄而投迹廬山，銷影巖岫，山中僧眾咸共敬服。後《涅槃》大本至于南京，果稱闡提悉有佛性，與前所說合若符契。

生既獲斯經，尋即講說，以宋元嘉十一年冬十一月庚子，於廬山精舍昇于法座，神色開朗，德音俊發，論議數番，窮理盡妙。觀聽之眾，莫不悟悅。法席將畢，忽見麈尾紛然而墜，端坐正容，隱几而卒，顏色不異，似若入定。道俗嗟駭，遠近悲泣。於是京邑諸僧內慚自疚，追而信服。其神鑒之至徵瑞如此。仍葬廬山之阜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生既獲斯經，尋即講說，以宋元嘉十一年冬十一月庚子，於廬山精舍昇于法座，神色開朗，德音俊發，論議數番，窮理盡妙。觀聽之眾，莫不悟悅。法席將畢，忽見麈尾紛然而墜，端坐正容，隱几而卒，顏色不異，似若入定。道俗嗟駭，遠近悲泣。於是京邑諸僧內慚自疚，追而信服。其神鑒之至徵瑞如此。仍葬廬山之阜。

初生與叡公及嚴、觀同學齊名，故時人評曰：「生、叡發天真，嚴、觀窪流得，慧義彭享進，寇淵于默塞。」生及叡公獨標天真之目，故以秀出群士矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初生與叡公及嚴、觀同學齊名，故時人評曰：「生、叡發天真，嚴、觀窪流得，慧義彭享進，寇淵于默塞。」生及叡公獨標天真之目，故以秀出群士矣。

初關中僧肇始注《維摩》。世咸翫味。生乃更發深旨，顯暢新異及諸經義疏，世皆寶焉。王微以生比郭林宗，乃為之立傳，旌其遺德。時人以生推闡提得佛，此語有據。頓悟不受報等，時亦為憲章。宋太祖嘗述生頓悟義，沙門僧弼等皆設巨難。帝曰：「若使逝者可興，豈為諸君所屈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初關中僧肇始注《維摩》。世咸翫味。生乃更發深旨，顯暢新異及諸經義疏，世皆寶焉。王微以生比郭林宗，乃為之立傳，旌其遺德。時人以生推闡提得佛，此語有據。頓悟不受報等，時亦為憲章。宋太祖嘗述生頓悟義，沙門僧弼等皆設巨難。帝曰：「若使逝者可興，豈為諸君所屈。」

後龍光又有沙門寶林，初經長安受學，後祖述生公諸義，時人號曰「遊玄生」。著《涅槃記》及注《異宗論》、《檄魔文》等。林弟子法寶，亦學兼內外，著《金剛後心論》等，亦祖述生義焉。近代又有釋慧生者，亦止龍光寺。蔬食，善眾經，兼工草隸。時人以同寺相繼，號曰大小二生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後龍光又有沙門寶林，初經長安受學，後祖述生公諸義，時人號曰「遊玄生」。著《涅槃記》及注《異宗論》、《檄魔文》等。林弟子法寶，亦學兼內外，著《金剛後心論》等，亦祖述生義焉。近代又有釋慧生者，亦止龍光寺。蔬食，善眾經，兼工草隸。時人以同寺相繼，號曰大小二生。

釋慧叡，冀州人。少出家，執節精峻，常遊方而學。經行蜀之西界為人所抄掠，常使牧羊。有商客信敬者，見而異之，疑是沙門，請問經義，無不綜達。商人即以金贖之，既還襲染衣，篤學彌至。遊歷諸國，迺至南天竺界。音譯誥訓，殊方異義，無不必曉。後還憩廬山。俄又入關，從什公諮稟，後適京師，止烏衣寺，講說眾經，皆思徹言表，理契環中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧叡，冀州人。少出家，執節精峻，常遊方而學。經行蜀之西界為人所抄掠，常使牧羊。有商客信敬者，見而異之，疑是沙門，請問經義，無不綜達。商人即以金贖之，既還襲染衣，篤學彌至。遊歷諸國，迺至南天竺界。音譯誥訓，殊方異義，無不必曉。後還憩廬山。俄又入關，從什公諮稟，後適京師，止烏衣寺，講說眾經，皆思徹言表，理契環中。

宋大將軍彭城王義康請以為師，再三迺許。王請入第受戒，叡曰：「禮聞來學，不聞往教。」康大以為愧，迺入寺虔禮，祇奉戒法，後以貂裘奉叡。叡不著，常坐之。王密令左右求買，酬三十萬。叡曰：「雖非所服，既大王所施，聊為從用耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋大將軍彭城王義康請以為師，再三迺許。王請入第受戒，叡曰：「禮聞來學，不聞往教。」康大以為愧，迺入寺虔禮，祇奉戒法，後以貂裘奉叡。叡不著，常坐之。王密令左右求買，酬三十萬。叡曰：「雖非所服，既大王所施，聊為從用耳。」

陳郡謝靈運篤好佛理，殊俗之音多所達解。迺諮叡以經中諸字，并眾音異旨，於是著《十四音訓敘》，條列梵漢，昭然可了，使文字有據焉。叡以宋元嘉中卒，春秋八十有五矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳郡謝靈運篤好佛理，殊俗之音多所達解。迺諮叡以經中諸字，并眾音異旨，於是著《十四音訓敘》，條列梵漢，昭然可了，使文字有據焉。叡以宋元嘉中卒，春秋八十有五矣。

釋慧嚴，姓范，豫州人。年十二為諸生，博曉詩書，十六出家，又精鍊佛理。迄甫立年，學洞群籍，風聲四遠，化洽殊邦。聞什公在關，復從受學，訪正音義，多所異聞。後還京師，止東安寺。宋高祖素所知重。高祖後伐長安。要與同行，嚴曰：「檀越此行雖伐罪弔民，貧道事外之人，不敢聞命。」帝苦要之，遂行。及文帝在位，情好尤密，每見弘讚問佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧嚴，姓范，豫州人。年十二為諸生，博曉詩書，十六出家，又精鍊佛理。迄甫立年，學洞群籍，風聲四遠，化洽殊邦。聞什公在關，復從受學，訪正音義，多所異聞。後還京師，止東安寺。宋高祖素所知重。高祖後伐長安。要與同行，嚴曰：「檀越此行雖伐罪弔民，貧道事外之人，不敢聞命。」帝苦要之，遂行。及文帝在位，情好尤密，每見弘讚問佛法。

先是帝未甚崇信，至元嘉十二年，京尹蕭摹之上啟，請制起寺及鑄像。帝乃與侍中何尚之、吏部郎中羊玄保等議之，謂尚之曰：「朕少來讀經不多，比日彌復無暇，三世因果未辯厝懷，而復不敢立異者，正以卿輩時秀，率所敬信故也。范泰、謝靈運常言六經典文，本在濟俗為治，必求靈性真奧，豈得不以佛經為指南耶？近見顏迎之〈推達性論〉、宗炳〈難白黑論〉，明佛汪汪，尤為名理並足，開獎人意。若使率土之濱，皆敦此化，則朕坐致太平，夫復何事。近蕭摹之請制，未全經通，即以相示，委卿增損。必有以遏戒浮淫，無傷弘獎者，迺當著令耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先是帝未甚崇信，至元嘉十二年，京尹蕭摹之上啟，請制起寺及鑄像。帝乃與侍中何尚之、吏部郎中羊玄保等議之，謂尚之曰：「朕少來讀經不多，比日彌復無暇，三世因果未辯厝懷，而復不敢立異者，正以卿輩時秀，率所敬信故也。范泰、謝靈運常言六經典文，本在濟俗為治，必求靈性真奧，豈得不以佛經為指南耶？近見顏迎之〈推達性論〉、宗炳〈難白黑論〉，明佛汪汪，尤為名理並足，開獎人意。若使率土之濱，皆敦此化，則朕坐致太平，夫復何事。近蕭摹之請制，未全經通，即以相示，委卿增損。必有以遏戒浮淫，無傷弘獎者，迺當著令耳。」

尚之對曰：「悠悠之徒，多不信法，以臣庸蔽，獨秉愚懃，懼以闕薄，貽點大教。今乃更荷褒拂，非所敢當。至如前代群英，則不負明詔矣。中朝已遠，難復盡知。度江以來，則王導、周顗、庾亮、王濛、謝尚、郄超、王坦、王恭、王謐、郭文、謝敷、戴逵、許詢，及亡高祖兄弟、王元琳昆季、范汪、孫綽、張玄、殷顗，或宰輔之冠蓋，或人倫之羽儀，或置情天人之際，或抗迹煙霞之表，並稟志歸依，厝心崇信。其間比對，則蘭、護、開、潛、淵、遁、崇、邃，皆亞迹黃中，或不測人也。近世道俗，敷談便爾，若當備舉夷、夏，爰逮漢、魏，奇才異德，胡可勝言。慧遠法師嘗云：『釋氏之化，無所不可。適道固自教源，濟俗亦為要務。』竊尋此說，有契理奧。何者？若使家家持戒，則一國息刑。故佛澄適趙，二石減暴；靈塔放光，符健損虐。故神道助，教有自來矣。而蕭摹所啟，亦不謂全非。但傷蠧道俗者，本在無行僧尼，而情貌難分，祛取未易。金銅土木，雖縻費滋深，必福業所寄，復難得頓絕。臣比思為斟酌，進退難安，今日親奉德音，實亦深用夷泰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚之對曰：「悠悠之徒，多不信法，以臣庸蔽，獨秉愚懃，懼以闕薄，貽點大教。今乃更荷褒拂，非所敢當。至如前代群英，則不負明詔矣。中朝已遠，難復盡知。度江以來，則王導、周顗、庾亮、王濛、謝尚、郄超、王坦、王恭、王謐、郭文、謝敷、戴逵、許詢，及亡高祖兄弟、王元琳昆季、范汪、孫綽、張玄、殷顗，或宰輔之冠蓋，或人倫之羽儀，或置情天人之際，或抗迹煙霞之表，並稟志歸依，厝心崇信。其間比對，則蘭、護、開、潛、淵、遁、崇、邃，皆亞迹黃中，或不測人也。近世道俗，敷談便爾，若當備舉夷、夏，爰逮漢、魏，奇才異德，胡可勝言。慧遠法師嘗云：『釋氏之化，無所不可。適道固自教源，濟俗亦為要務。』竊尋此說，有契理奧。何者？若使家家持戒，則一國息刑。故佛澄適趙，二石減暴；靈塔放光，符健損虐。故神道助，教有自來矣。而蕭摹所啟，亦不謂全非。但傷蠧道俗者，本在無行僧尼，而情貌難分，祛取未易。金銅土木，雖縻費滋深，必福業所寄，復難得頓絕。臣比思為斟酌，進退難安，今日親奉德音，實亦深用夷泰。」

羊玄保進曰：「此談蓋天人之際，豈臣所宜預。竊恐秦，楚論強兵之術，孫吳盡吞併之計，將無取於此耶？」帝曰：「此非戰國之具，良如卿言。」尚之曰：「夫禮隱逸則戰士怠，貴仁德則兵氣衰。若以孫吳為志，苟在吞噬，亦無取堯舜之道，豈唯釋教而已耶？」帝悅曰：「釋門有卿，亦猶孔氏之有季路，所謂惡言不入於耳。」帝自是信心迺立，始致意佛經。及見嚴、觀諸僧，輒論道義理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羊玄保進曰：「此談蓋天人之際，豈臣所宜預。竊恐秦，楚論強兵之術，孫吳盡吞併之計，將無取於此耶？」帝曰：「此非戰國之具，良如卿言。」尚之曰：「夫禮隱逸則戰士怠，貴仁德則兵氣衰。若以孫吳為志，苟在吞噬，亦無取堯舜之道，豈唯釋教而已耶？」帝悅曰：「釋門有卿，亦猶孔氏之有季路，所謂惡言不入於耳。」帝自是信心迺立，始致意佛經。及見嚴、觀諸僧，輒論道義理。

時顏延之著〈離識觀〉及〈論檢〉，帝命嚴辯其同異，往復終日，帝笑曰：「公等今日，無愧支、許。」嚴後著〈無生滅論〉及《老子略注》等。東海何承天以博物著名，乃問嚴佛國將用何曆。嚴云：「天竺夏至之日，方中無影，所謂天中，於五行土德，色尚黃，數尚五，八寸為一尺，十兩當此土十二兩，建辰之月為歲首。」及討覈分至，推校薄蝕，顧步光景，其法甚詳，宿度年紀，咸有條例。承天無所厝難。後婆利國人來，果同嚴說。帝勅任豫受焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時顏延之著〈離識觀〉及〈論檢〉，帝命嚴辯其同異，往復終日，帝笑曰：「公等今日，無愧支、許。」嚴後著〈無生滅論〉及《老子略注》等。東海何承天以博物著名，乃問嚴佛國將用何曆。嚴云：「天竺夏至之日，方中無影，所謂天中，於五行土德，色尚黃，數尚五，八寸為一尺，十兩當此土十二兩，建辰之月為歲首。」及討覈分至，推校薄蝕，顧步光景，其法甚詳，宿度年紀，咸有條例。承天無所厝難。後婆利國人來，果同嚴說。帝勅任豫受焉。

《大涅槃經》初至宋土，文言致善，而品數疎簡，初學難以措懷。嚴迺共慧觀、謝靈運等依《泥洹》本加之品目。文有過質，頗亦治改，始有數本流行。嚴迺夢見一人，形狀極偉，厲聲謂嚴曰：「《涅槃》尊經，何以輕加斟酌！」嚴覺已惕然，迺更集僧，欲收前本。時識者咸云：「此蓋欲誡厲後人耳，若必不應者，何容即時方夢。」嚴以為然。頃之，又夢神人告曰：「君以弘經之力，必當見佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大涅槃經》初至宋土，文言致善，而品數疎簡，初學難以措懷。嚴迺共慧觀、謝靈運等依《泥洹》本加之品目。文有過質，頗亦治改，始有數本流行。嚴迺夢見一人，形狀極偉，厲聲謂嚴曰：「《涅槃》尊經，何以輕加斟酌！」嚴覺已惕然，迺更集僧，欲收前本。時識者咸云：「此蓋欲誡厲後人耳，若必不應者，何容即時方夢。」嚴以為然。頃之，又夢神人告曰：「君以弘經之力，必當見佛也。」

嚴以宋元嘉二十年卒于東安寺，春秋八十有一矣。帝詔曰：「嚴法師器識淵遠，學道之匠，奄爾遷神，痛悼于懷。可給錢五萬，布五十匹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴以宋元嘉二十年卒于東安寺，春秋八十有一矣。帝詔曰：「嚴法師器識淵遠，學道之匠，奄爾遷神，痛悼于懷。可給錢五萬，布五十匹。」

嚴弟子法智，幼有神理。年二十四往江陵，值雅公講，便論議數番，雅厝通無地。雅顧眄四眾曰：「小子斐然成章。」智笑曰：「迺變風變雅作矣。」於是聲布楚郢，譽洽京、吳。善《成實》及大小《品》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴弟子法智，幼有神理。年二十四往江陵，值雅公講，便論議數番，雅厝通無地。雅顧眄四眾曰：「小子斐然成章。」智笑曰：「迺變風變雅作矣。」於是聲布楚郢，譽洽京、吳。善《成實》及大小《品》。

釋慧觀，姓崔，清河人。十歲便以博見馳名，弱年出家，遊方受業，晚適廬山，又諮稟慧遠。聞什公入關，乃自南徂北，訪覈異同，詳辯新舊。風神秀雅，思入玄微。時人稱之曰：「通情則生、融上首，精難則觀、肇第一。」迺著〈法華宗要序〉以簡什，什曰：「善男子所論甚快，君小却當南遊江、漢之間，善以弘通為務。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧觀，姓崔，清河人。十歲便以博見馳名，弱年出家，遊方受業，晚適廬山，又諮稟慧遠。聞什公入關，乃自南徂北，訪覈異同，詳辯新舊。風神秀雅，思入玄微。時人稱之曰：「通情則生、融上首，精難則觀、肇第一。」迺著〈法華宗要序〉以簡什，什曰：「善男子所論甚快，君小却當南遊江、漢之間，善以弘通為務。」

什亡後，迺南適荊州。州將司馬休之甚相敬重，於彼立高悝寺，使夫荊楚之民迴邪歸正者，十有其半。宋武南伐休之，至江陵與觀相遇，傾心待接，依然若舊。因勅與西中郎遊，即文帝也。俄而還京，止道場寺。觀既妙善佛理，探究《老》、《莊》，又精通《十誦》，博採諸部，故求法問道者，日不空筵。元嘉初三月上已，車駕臨曲水讌會，命觀與朝士賦詩。觀即坐先獻，文旨清婉，事適當時。瑯瑘王僧達、廬江何尚之，並以清言致欵，結賞塵外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什亡後，迺南適荊州。州將司馬休之甚相敬重，於彼立高悝寺，使夫荊楚之民迴邪歸正者，十有其半。宋武南伐休之，至江陵與觀相遇，傾心待接，依然若舊。因勅與西中郎遊，即文帝也。俄而還京，止道場寺。觀既妙善佛理，探究《老》、《莊》，又精通《十誦》，博採諸部，故求法問道者，日不空筵。元嘉初三月上已，車駕臨曲水讌會，命觀與朝士賦詩。觀即坐先獻，文旨清婉，事適當時。瑯瑘王僧達、廬江何尚之，並以清言致欵，結賞塵外。

宋元嘉中卒，春秋七十有一。著〈辯宗論〉、〈論頓悟漸悟義〉及〈十喻序〉、贊諸經序等，皆傳於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋元嘉中卒，春秋七十有一。著〈辯宗論〉、〈論頓悟漸悟義〉及〈十喻序〉、贊諸經序等，皆傳於世。

時道場寺又有僧馥者，本澧泉人，專精義學，注《勝鬘經》。又有法業。本長安人。善大小《品》及《雜心》。蔬食節己，故晉陵公主為起南林寺，後遂居焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時道場寺又有僧馥者，本澧泉人，專精義學，注《勝鬘經》。又有法業。本長安人。善大小《品》及《雜心》。蔬食節己，故晉陵公主為起南林寺，後遂居焉。

釋慧義，姓梁，北地人。少出家，風格秀舉，志業強正。初遊學於彭、宋之間，備通經義。後出京師，迺說云：「冀州有法稱道人，臨終語弟子普嚴云：嵩高靈神云，江東有劉將軍，應受天命，吾以三十二璧，鎮金一鉼為信。」遂徹宋王。宋王謂義曰：「非常之瑞，亦須非常之人，然後致之。若非法師自行，恐無以獲也。」義遂行。以晉義熙十三年七月往嵩高山，尋覓未得。便至心燒香行道，至七日夜，夢見一長鬚老公，拄杖將義往璧處指示云：「是此石下。」義明便周行山中，見一處炳然如夢所見，即於廟所石壇下，果得璧大小三十二枚，黃金一鉼。此瑞詳之《宋史》。義後還京師，宋武加接尤重迄乎踐祚，禮遇彌深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧義，姓梁，北地人。少出家，風格秀舉，志業強正。初遊學於彭、宋之間，備通經義。後出京師，迺說云：「冀州有法稱道人，臨終語弟子普嚴云：嵩高靈神云，江東有劉將軍，應受天命，吾以三十二璧，鎮金一鉼為信。」遂徹宋王。宋王謂義曰：「非常之瑞，亦須非常之人，然後致之。若非法師自行，恐無以獲也。」義遂行。以晉義熙十三年七月往嵩高山，尋覓未得。便至心燒香行道，至七日夜，夢見一長鬚老公，拄杖將義往璧處指示云：「是此石下。」義明便周行山中，見一處炳然如夢所見，即於廟所石壇下，果得璧大小三十二枚，黃金一鉼。此瑞詳之《宋史》。義後還京師，宋武加接尤重迄乎踐祚，禮遇彌深。

宋永初元年，車騎范泰立祇洹寺，以義德為物宗，固請經始。義以泰清信之至，因為指授儀則。時人以義方身子，泰比須達，故祇洹之稱，厥號存焉。後西域名僧多投止此寺，或傳譯經典，或訓授禪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋永初元年，車騎范泰立祇洹寺，以義德為物宗，固請經始。義以泰清信之至，因為指授儀則。時人以義方身子，泰比須達，故祇洹之稱，厥號存焉。後西域名僧多投止此寺，或傳譯經典，或訓授禪法。

宋元嘉初，徐羨之、檀道濟等，專權朝政。泰有不平之色，嘗肆言罵之。羨等深憾。聞者皆憂泰在不測，泰亦慮及於禍，迺問義安身之術。義曰：「忠順不失，以事其上，故上下能相親也，何慮之足憂。」因勸泰以果竹園六十畝施寺，以為幽冥之祐。泰從之，終享其福。及泰薨，第三子晏謂義昔承厥父之險，說求園地，追以為憾，遂奪而不與。義秉泰遺疏，紛糺紜紜，彰於視聽。義迺移止烏衣，與慧叡同住。宋元嘉二十一年終於烏衣寺，春秋七十三矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋元嘉初，徐羨之、檀道濟等，專權朝政。泰有不平之色，嘗肆言罵之。羨等深憾。聞者皆憂泰在不測，泰亦慮及於禍，迺問義安身之術。義曰：「忠順不失，以事其上，故上下能相親也，何慮之足憂。」因勸泰以果竹園六十畝施寺，以為幽冥之祐。泰從之，終享其福。及泰薨，第三子晏謂義昔承厥父之險，說求園地，追以為憾，遂奪而不與。義秉泰遺疏，紛糺紜紜，彰於視聽。義迺移止烏衣，與慧叡同住。宋元嘉二十一年終於烏衣寺，春秋七十三矣。

晏後少時而卒。晏弟曄後染孔熙先謀逆，厥宗同潰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晏後少時而卒。晏弟曄後染孔熙先謀逆，厥宗同潰。

後祇洹寺又有釋僧叡，善《三論》，為宋文所重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後祇洹寺又有釋僧叡，善《三論》，為宋文所重。

釋道淵，姓寇，不知何許人，出家止京師東安寺。少持律撿，長習義宗，眾經、數論，靡不通達。而潛光隱德，世莫之知。後於東安寺開講，剖析玄微，洞盡幽𧷤，使終古積滯，渙然氷解。於是學徒改觀，翕然附德。後移止彭城寺。宋文帝以淵行為物軌，勅居寺住。後卒於所住，春秋七十有八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道淵，姓寇，不知何許人，出家止京師東安寺。少持律撿，長習義宗，眾經、數論，靡不通達。而潛光隱德，世莫之知。後於東安寺開講，剖析玄微，洞盡幽𧷤，使終古積滯，渙然氷解。於是學徒改觀，翕然附德。後移止彭城寺。宋文帝以淵行為物軌，勅居寺住。後卒於所住，春秋七十有八。

淵弟子慧琳，本姓劉，秦郡人。善諸經及《莊》、《老》，排諧好語笑，長於製作，故集有十卷。而為性傲誕，頗自矜伐。淵嘗詣傅亮，琳先在坐，及淵至，琳不為致禮。淵怒之彰色，亮遂罰琳杖二十。宋世祖雅重琳，引見常升獨榻，顏延之每以致譏，帝輒不悅，後著〈白黑論〉，乖於佛理。衡陽太守何承天與琳比狎，雅相擊揚，著〈達性論〉，並拘滯一方，詆呵釋教。顏延之及宗炳撿駁二論，各萬餘言。琳既自毀其法，被斥交州。世云淵公見麻星者，即其人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淵弟子慧琳，本姓劉，秦郡人。善諸經及《莊》、《老》，排諧好語笑，長於製作，故集有十卷。而為性傲誕，頗自矜伐。淵嘗詣傅亮，琳先在坐，及淵至，琳不為致禮。淵怒之彰色，亮遂罰琳杖二十。宋世祖雅重琳，引見常升獨榻，顏延之每以致譏，帝輒不悅，後著〈白黑論〉，乖於佛理。衡陽太守何承天與琳比狎，雅相擊揚，著〈達性論〉，並拘滯一方，詆呵釋教。顏延之及宗炳撿駁二論，各萬餘言。琳既自毀其法，被斥交州。世云淵公見麻星者，即其人也。

釋僧弼，本吳人，性度虛簡，儀止方直。少與龍光曇幹同遊長安，從什受學。愛日惜力，靖有深思，什加賞特深，使頒預參譯。後遊歷名邦，備瞻風化。時有請弼為寺主，弼曰：「至道不弘，淳風日緬，自非定、慧兼足，無以鎮立風猷。且當隨緣致益，何得獨善一寺。」後南居楚郢，十有餘年。訓誘經戒，大化江表。河西王沮渠蒙遜遠挹風名，遣使通敬，䞋遺相續。後下都止彭城寺，文皇器重，每延講說。宋元嘉十九年卒，春秋七十有八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧弼，本吳人，性度虛簡，儀止方直。少與龍光曇幹同遊長安，從什受學。愛日惜力，靖有深思，什加賞特深，使頒預參譯。後遊歷名邦，備瞻風化。時有請弼為寺主，弼曰：「至道不弘，淳風日緬，自非定、慧兼足，無以鎮立風猷。且當隨緣致益，何得獨善一寺。」後南居楚郢，十有餘年。訓誘經戒，大化江表。河西王沮渠蒙遜遠挹風名，遣使通敬，䞋遺相續。後下都止彭城寺，文皇器重，每延講說。宋元嘉十九年卒，春秋七十有八。

釋慧靜，姓王，東阿人。少遊學伊、洛之間，晚歷徐、兗。容貌甚黑，而識悟清遠。時洛中有沙門道經，亦解邁當世，與靜齊名，而耳甚長大，故時人語曰：「洛下大長耳，東阿黑如墨。有問無不酬，有酬無不塞。」靜至性虛通，澄審有思力，每法輪一轉，輒負帙千人，海內學賓，無不必集。誦《法華》、《小品》，註《維摩》、《思益》，著〈涅槃略記〉、〈大品旨歸〉及〈達命論〉，并諸法師誄。多流傳北土，不甚過江。宋元嘉中卒，春秋六十餘矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧靜，姓王，東阿人。少遊學伊、洛之間，晚歷徐、兗。容貌甚黑，而識悟清遠。時洛中有沙門道經，亦解邁當世，與靜齊名，而耳甚長大，故時人語曰：「洛下大長耳，東阿黑如墨。有問無不酬，有酬無不塞。」靜至性虛通，澄審有思力，每法輪一轉，輒負帙千人，海內學賓，無不必集。誦《法華》、《小品》，註《維摩》、《思益》，著〈涅槃略記〉、〈大品旨歸〉及〈達命論〉，并諸法師誄。多流傳北土，不甚過江。宋元嘉中卒，春秋六十餘矣。

釋僧苞，京兆人，少在關受學什公。宋永初中遊北徐，入黃山精舍。復造靜、定二師進業。仍於彼建三七普賢齋懺。至第七日，有白鵠飛來，集普賢座前，至中行香畢乃去。至二十一日將暮，又有黃衣四人，繞塔數匝，忽然不見。苞少有志節，加復祥感，故匪懈之情，因之彌厲。日誦萬餘言經，常禮數百拜佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧苞，京兆人，少在關受學什公。宋永初中遊北徐，入黃山精舍。復造靜、定二師進業。仍於彼建三七普賢齋懺。至第七日，有白鵠飛來，集普賢座前，至中行香畢乃去。至二十一日將暮，又有黃衣四人，繞塔數匝，忽然不見。苞少有志節，加復祥感，故匪懈之情，因之彌厲。日誦萬餘言經，常禮數百拜佛。

後東下京師，正值祇洹寺發講，法徒雲聚，士庶駢席。苞既初至，人未有識者，迺乘驢往看。衣服垢弊，貌有風塵，堂內既迮，坐驢韀於戶外。高座出題適竟，苞始欲厝言，法師便問：「客僧何名？」答云：「名苞。」又問：「盡何所？」苞答曰：「高座之人，亦可苞耳。」迺致問數番，皆是先達思力所不逮，高座無以抗其辭，遂遜退而止。時王弘、范泰聞苞論議，歎其才思，請與交言。仍屈住祇洹寺，開講眾經，法化相續。陳郡謝靈運聞風而造焉，及見苞神氣，彌深歎伏。或問曰：「謝公何如？」苞曰：「靈運才有餘，而識不足，抑不免其身矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後東下京師，正值祇洹寺發講，法徒雲聚，士庶駢席。苞既初至，人未有識者，迺乘驢往看。衣服垢弊，貌有風塵，堂內既迮，坐驢韀於戶外。高座出題適竟，苞始欲厝言，法師便問：「客僧何名？」答云：「名苞。」又問：「盡何所？」苞答曰：「高座之人，亦可苞耳。」迺致問數番，皆是先達思力所不逮，高座無以抗其辭，遂遜退而止。時王弘、范泰聞苞論議，歎其才思，請與交言。仍屈住祇洹寺，開講眾經，法化相續。陳郡謝靈運聞風而造焉，及見苞神氣，彌深歎伏。或問曰：「謝公何如？」苞曰：「靈運才有餘，而識不足，抑不免其身矣。」

苞嘗於路行見六劫被錄，苞為說法，勸念觀世音。群劫以臨危之際，念念懇切。俄而送吏飲酒洪醉，劫解枷得免焉。宋元嘉中卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苞嘗於路行見六劫被錄，苞為說法，勸念觀世音。群劫以臨危之際，念念懇切。俄而送吏飲酒洪醉，劫解枷得免焉。宋元嘉中卒。

時瓦官又有釋法和者，亦精通數論，致譽當時，為宋高祖所重，勅為僧主焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時瓦官又有釋法和者，亦精通數論，致譽當時，為宋高祖所重，勅為僧主焉。

釋僧詮，姓張，遼西海陽人。少遊燕、齊，遍學外典，弱冠方出家。復精鍊三藏，為北土學者之宗。後過江止京師，鋪筵大講，化洽江南。吳郡張恭請還吳講說，姑蘇之士，並慕德歸心。初止閑居寺，晚憩虎丘山。詮先於黃龍國造丈六金像，入吳又造人中金像，置于虎丘山之東寺。詮性好檀施，周贍貧乏，清確自守，居無兼幣。後平昌孟顗，於餘杭立方顯寺，請詮居之。率眾翹勤，禪禮無輟，看尋苦至，遂乃失明。而策厲彌精，講授不廢。吳國張暢、張敷，譙國戴顒、戴勃，並慕德結交，崇以師禮。詮後暫遊臨安縣，投董功曹家，功曹者清信弟子也。詮投止少時，便遇疾甚篤，而常見所造之像，來在西壁，又見諸天童子皆來侍病。弟子法朗，夢見一臺，數人捧之，問何所去，答云迎詮法師。明旦果卒。縣令阮尚之，使葬白土山郭文舉之塚右，以擬梁鴻之附要離也。特進王裕及高士戴顒，至詮墓所，刻石立碑，唐思賢造文，張敷作誄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧詮，姓張，遼西海陽人。少遊燕、齊，遍學外典，弱冠方出家。復精鍊三藏，為北土學者之宗。後過江止京師，鋪筵大講，化洽江南。吳郡張恭請還吳講說，姑蘇之士，並慕德歸心。初止閑居寺，晚憩虎丘山。詮先於黃龍國造丈六金像，入吳又造人中金像，置于虎丘山之東寺。詮性好檀施，周贍貧乏，清確自守，居無兼幣。後平昌孟顗，於餘杭立方顯寺，請詮居之。率眾翹勤，禪禮無輟，看尋苦至，遂乃失明。而策厲彌精，講授不廢。吳國張暢、張敷，譙國戴顒、戴勃，並慕德結交，崇以師禮。詮後暫遊臨安縣，投董功曹家，功曹者清信弟子也。詮投止少時，便遇疾甚篤，而常見所造之像，來在西壁，又見諸天童子皆來侍病。弟子法朗，夢見一臺，數人捧之，問何所去，答云迎詮法師。明旦果卒。縣令阮尚之，使葬白土山郭文舉之塚右，以擬梁鴻之附要離也。特進王裕及高士戴顒，至詮墓所，刻石立碑，唐思賢造文，張敷作誄。

釋曇鑒，姓趙，冀州人。少出家，事竺道祖為師。蔬食布衣，律行精苦，學究群經，兼善數論。聞什公在關，杖策從學。什常謂鑒為一聞持人。後遊方宣化，達自荊州，止江陵辛寺。年登耳順，勵行彌潔，常願生安養，瞻覲彌陀。後弟子僧濟，辭往上明，鑒云：「汝去迺佳，恐不復相見。」因委曲疏受付囑。至夜與諸耆老共敘無常，言甚切至。既夜，各各還房，鑒獨留步廊下。至三更，沙彌僧願請還房，鑒曰：「汝但眠，不須復來。」至明旦，弟子慧嚴依常問訊，見合掌平坐，而口不言，迫就察之，實迺已卒。身體柔軟，香潔倍常，因申而殮焉。春秋七十。吳郡張辯作傳并贊，贊曰：「披荔逞芬，握瑾表潔。渾渾法師，弗淄弗涅。暐曄初辰，條蔚暮節。神遊智往，豈伊實訣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇鑒，姓趙，冀州人。少出家，事竺道祖為師。蔬食布衣，律行精苦，學究群經，兼善數論。聞什公在關，杖策從學。什常謂鑒為一聞持人。後遊方宣化，達自荊州，止江陵辛寺。年登耳順，勵行彌潔，常願生安養，瞻覲彌陀。後弟子僧濟，辭往上明，鑒云：「汝去迺佳，恐不復相見。」因委曲疏受付囑。至夜與諸耆老共敘無常，言甚切至。既夜，各各還房，鑒獨留步廊下。至三更，沙彌僧願請還房，鑒曰：「汝但眠，不須復來。」至明旦，弟子慧嚴依常問訊，見合掌平坐，而口不言，迫就察之，實迺已卒。身體柔軟，香潔倍常，因申而殮焉。春秋七十。吳郡張辯作傳并贊，贊曰：「披荔逞芬，握瑾表潔。渾渾法師，弗淄弗涅。暐曄初辰，條蔚暮節。神遊智往，豈伊實訣。」

時江陵又有釋道海、北州釋慧龕、東州釋慧恭、淮南釋曇泓、東轅山釋道廣、弘農釋道光等，並願生安養，臨終祥瑞焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時江陵又有釋道海、北州釋慧龕、東州釋慧恭、淮南釋曇泓、東轅山釋道廣、弘農釋道光等，並願生安養，臨終祥瑞焉。

釋慧安，未詳是何人。蔬食精苦，學通經義，兼能善說，又以專戒見稱。誦經四十餘萬言。止廬山陵雲寺，學徒雲聚，千里從風。常捉一杖，云是西域僧所施。杖光色灼徹，亦頗有香氣。上有梵書，人莫能識。後入關詣羅什，捉杖自隨。什見杖驚曰：「此杖迺在此間耶！」因譯其字云：「本生天竺娑羅林，南方喪亂草付興，後得羅什道教隆。」安後以杖嚫外國僧波沙那，那齎還西域。安以宋元嘉中卒於山寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧安，未詳是何人。蔬食精苦，學通經義，兼能善說，又以專戒見稱。誦經四十餘萬言。止廬山陵雲寺，學徒雲聚，千里從風。常捉一杖，云是西域僧所施。杖光色灼徹，亦頗有香氣。上有梵書，人莫能識。後入關詣羅什，捉杖自隨。什見杖驚曰：「此杖迺在此間耶！」因譯其字云：「本生天竺娑羅林，南方喪亂草付興，後得羅什道教隆。」安後以杖嚫外國僧波沙那，那齎還西域。安以宋元嘉中卒於山寺。

釋曇無成，姓馬，扶風人。家世避難，移居黃龍，年十三出家，履業清正，神悟絕倫，未及具戒，便精往復。聞什公在關，負笈從之。既至見什，什問：「沙彌何能遠來？」答曰：「聞道而至。」什大善之。於是經停務學，慧業愈深。姚興謂成曰：「馬季長碩學高明，素驕當世，法師故當不爾。」答曰：「以道伏心，為除此過。」興甚異之，供事殷厚。姚祚將亡，關中危擾，成迺憩於淮南中寺。《涅槃》、《大品》常更互講說，受業二百餘人。與顏延之、何尚之共論實相，往復彌晨。成迺著〈實相論〉。又著〈明漸論〉。宋元嘉中卒，春秋六十有四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇無成，姓馬，扶風人。家世避難，移居黃龍，年十三出家，履業清正，神悟絕倫，未及具戒，便精往復。聞什公在關，負笈從之。既至見什，什問：「沙彌何能遠來？」答曰：「聞道而至。」什大善之。於是經停務學，慧業愈深。姚興謂成曰：「馬季長碩學高明，素驕當世，法師故當不爾。」答曰：「以道伏心，為除此過。」興甚異之，供事殷厚。姚祚將亡，關中危擾，成迺憩於淮南中寺。《涅槃》、《大品》常更互講說，受業二百餘人。與顏延之、何尚之共論實相，往復彌晨。成迺著〈實相論〉。又著〈明漸論〉。宋元嘉中卒，春秋六十有四。

時中寺復有曇冏者，與成同學齊名，為宋臨川康王義慶所重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時中寺復有曇冏者，與成同學齊名，為宋臨川康王義慶所重。

釋僧含，不知何許人。幼而好學，篤志經史，及天文、算術。長通佛義，數論兼明，尤善《大涅槃》，常講說不輟。元嘉七年，新興太守陶仲祖，立靈味寺。欽含風軌，請以居之。含勗眾清謹，三業無虧。後西遊歷陽，弘贊正法，江左道俗，響附如林。時任城彭丞著《無三世論》，含迺作《神不滅論》以抗之。使夫見聞之者，莫不將墜而更興矣。又著《聖智圓鑒論》、《無生論》、《法身論》、《業報論》及《法華宗論》等，皆傳於世。頃之，南遊九江，大闡經法。瑯瑘顏峻時為南中郎記室參軍，隨鎮潯陽，與含深相器重，造必終日。含嘗密謂峻曰：「如令讖緯不虛者，京師尋有禍亂。真人應符，屬在殿下，檀越善以緘之。」俄而元凶構逆，世祖龍飛，果如其言也。後平康無疾，忽告眾辭別。至乎明晨，奄然已化，時人謂之知命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧含，不知何許人。幼而好學，篤志經史，及天文、算術。長通佛義，數論兼明，尤善《大涅槃》，常講說不輟。元嘉七年，新興太守陶仲祖，立靈味寺。欽含風軌，請以居之。含勗眾清謹，三業無虧。後西遊歷陽，弘贊正法，江左道俗，響附如林。時任城彭丞著《無三世論》，含迺作《神不滅論》以抗之。使夫見聞之者，莫不將墜而更興矣。又著《聖智圓鑒論》、《無生論》、《法身論》、《業報論》及《法華宗論》等，皆傳於世。頃之，南遊九江，大闡經法。瑯瑘顏峻時為南中郎記室參軍，隨鎮潯陽，與含深相器重，造必終日。含嘗密謂峻曰：「如令讖緯不虛者，京師尋有禍亂。真人應符，屬在殿下，檀越善以緘之。」俄而元凶構逆，世祖龍飛，果如其言也。後平康無疾，忽告眾辭別。至乎明晨，奄然已化，時人謂之知命。

時又有釋道含者，亦學解有功，著《釋異十論》云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時又有釋道含者，亦學解有功，著《釋異十論》云。

釋僧徹，姓王，本太原晉陽人。少孤，兄弟二人寓居襄陽。徹年十六，入廬山造遠公。遠見而異之，問曰：「寧有出家意耶？」對曰：「遠塵離俗，固其本心。繩墨鎔鈞，更唯匠者。」遠曰：「君能入道，當得無畏法門。」於是投簪委質，從遠受業。遍學眾經，尤精《波若》。又以問道之暇，亦厝懷篇牘，至若一賦一詠，輒落筆成章。嘗至山南攀松而嘯，於是清風遠集，眾鳥和鳴，超然有勝氣。退還諮遠：「律制管絃，戒絕歌舞。一吟一嘯，可得為乎？」遠曰：「以散亂言之，皆為違法。」由是迺止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧徹，姓王，本太原晉陽人。少孤，兄弟二人寓居襄陽。徹年十六，入廬山造遠公。遠見而異之，問曰：「寧有出家意耶？」對曰：「遠塵離俗，固其本心。繩墨鎔鈞，更唯匠者。」遠曰：「君能入道，當得無畏法門。」於是投簪委質，從遠受業。遍學眾經，尤精《波若》。又以問道之暇，亦厝懷篇牘，至若一賦一詠，輒落筆成章。嘗至山南攀松而嘯，於是清風遠集，眾鳥和鳴，超然有勝氣。退還諮遠：「律制管絃，戒絕歌舞。一吟一嘯，可得為乎？」遠曰：「以散亂言之，皆為違法。」由是迺止。

至年二十四，遠令講《小品》。時輩未之許。及登座，詞旨明析，聽者無以折其鋒。遠謂之曰：「向者勍敵，並無遺力，汝城隍嚴固，攻者喪師。反軫能爾，良為未易。」由是門人推服焉。遠亡後，南遊荊州，止江陵城內五層寺，晚移琵琶寺。彭城王義康、儀同蕭思話等，並從受戒法。筵請設齋，躬自下饌。宋元嘉二十九年卒，春秋七十。刺史南譙王劉義宣為造墳壙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至年二十四，遠令講《小品》。時輩未之許。及登座，詞旨明析，聽者無以折其鋒。遠謂之曰：「向者勍敵，並無遺力，汝城隍嚴固，攻者喪師。反軫能爾，良為未易。」由是門人推服焉。遠亡後，南遊荊州，止江陵城內五層寺，晚移琵琶寺。彭城王義康、儀同蕭思話等，並從受戒法。筵請設齋，躬自下饌。宋元嘉二十九年卒，春秋七十。刺史南譙王劉義宣為造墳壙。

時荊州上明有釋僧莊者，亦善《涅槃》及數論，宋孝武初，被勅下都，稱疾不赴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時荊州上明有釋僧莊者，亦善《涅槃》及數論，宋孝武初，被勅下都，稱疾不赴。

釋曇諦，姓康，其先康居人，漢靈帝時移附中國，獻帝末亂移止吳興。諦父肜，嘗為冀州別駕。母黃氏晝寢，夢見一僧呼黃為母，寄一麈尾，并鐵鏤書鎮二枚，眠覺見兩物具存，因而懷孕生諦。諦年五歲，母以麈尾等示之。諦曰：「秦王所餉。」母曰：「汝置何處？」答云：「不憶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇諦，姓康，其先康居人，漢靈帝時移附中國，獻帝末亂移止吳興。諦父肜，嘗為冀州別駕。母黃氏晝寢，夢見一僧呼黃為母，寄一麈尾，并鐵鏤書鎮二枚，眠覺見兩物具存，因而懷孕生諦。諦年五歲，母以麈尾等示之。諦曰：「秦王所餉。」母曰：「汝置何處？」答云：「不憶。」

至年十歲出家，學不從師，悟自天發。後隨父之樊、鄧，遇見關中僧䂮道人，忽喚䂮名。䂮曰：「童子何以呼宿老名？」諦曰：「向者忽言阿上，是諦沙彌，為眾僧採菜，被野猪所傷，不覺失聲耳。」䂮經為弘覺法師弟子，為僧採菜，被野猪所傷。䂮初不憶此，迺詣諦父。諦父具說本末，并示書鎮、麈尾等。䂮迺悟而泣曰：「即先師弘覺法師也。師經為姚萇講《法華》，貧道為都講，姚萇餉師二物，今遂在此。」追計弘覺捨命，正是寄物之日，復憶採菜之事，彌深悲仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至年十歲出家，學不從師，悟自天發。後隨父之樊、鄧，遇見關中僧䂮道人，忽喚䂮名。䂮曰：「童子何以呼宿老名？」諦曰：「向者忽言阿上，是諦沙彌，為眾僧採菜，被野猪所傷，不覺失聲耳。」䂮經為弘覺法師弟子，為僧採菜，被野猪所傷。䂮初不憶此，迺詣諦父。諦父具說本末，并示書鎮、麈尾等。䂮迺悟而泣曰：「即先師弘覺法師也。師經為姚萇講《法華》，貧道為都講，姚萇餉師二物，今遂在此。」追計弘覺捨命，正是寄物之日，復憶採菜之事，彌深悲仰。

諦後遊覽經籍，遇目斯記，晚入吳虎丘寺，講《禮》、《易》、《春秋》各七遍，《法華》、《大品》、《維摩》各十五遍。又善屬文翰，集有六卷，亦行於世。性愛林泉，後還吳興，入故章崐崙山，閑居㵎飲二十餘載。以宋元嘉末卒於山舍，春秋六十餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦後遊覽經籍，遇目斯記，晚入吳虎丘寺，講《禮》、《易》、《春秋》各七遍，《法華》、《大品》、《維摩》各十五遍。又善屬文翰，集有六卷，亦行於世。性愛林泉，後還吳興，入故章崐崙山，閑居㵎飲二十餘載。以宋元嘉末卒於山舍，春秋六十餘。

釋僧導，京兆人。十歲出家，從師受業，師以《觀世音經》授之。讀竟諮師：「此經有幾卷？」師欲試之，迺言：「止有此耳。」導曰：「初云『爾時無盡意』，故知爾前已應有事。」師大悅之，授以《法華》一部。於是晝夜看尋，粗解文義。貧無油燭，常採薪自照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧導，京兆人。十歲出家，從師受業，師以《觀世音經》授之。讀竟諮師：「此經有幾卷？」師欲試之，迺言：「止有此耳。」導曰：「初云『爾時無盡意』，故知爾前已應有事。」師大悅之，授以《法華》一部。於是晝夜看尋，粗解文義。貧無油燭，常採薪自照。

至年十八，博讀轉多。氣幹雄勇，神機秀發，形止方雅，舉動無忤。僧叡見而奇之，問曰：「君於佛法且欲何願？」導曰：「且願為法師作都講。」叡曰：「君方當為萬人法主，豈肯對揚小師乎？」迄受具戒，識洽愈深，禪律經論，達自心抱。姚興欽其德業，友而愛焉。入寺相造，迺同輦還宮。及什公譯出經論，並參議詳定。導既素有風神，又值關中盛集，於是謀猷眾典，博採真俗，迺著《成實》、三《論》義疏及〈空有二諦論〉等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至年十八，博讀轉多。氣幹雄勇，神機秀發，形止方雅，舉動無忤。僧叡見而奇之，問曰：「君於佛法且欲何願？」導曰：「且願為法師作都講。」叡曰：「君方當為萬人法主，豈肯對揚小師乎？」迄受具戒，識洽愈深，禪律經論，達自心抱。姚興欽其德業，友而愛焉。入寺相造，迺同輦還宮。及什公譯出經論，並參議詳定。導既素有風神，又值關中盛集，於是謀猷眾典，博採真俗，迺著《成實》、三《論》義疏及〈空有二諦論〉等。

後宋高祖西伐長安，擒獲偽主，蕩清關內，既素籍導名，迺要與相見，謂導曰：「相望久矣，何其流滯殊俗？」答云：「明公盪一九有，鳴鑾河、洛，此時相見，不亦善乎？」高祖旋斾東歸，留子桂陽公義真鎮關中，臨別謂導曰：「兒年小留鎮，願法師時能顧懷。」義真後為西虜勃勃赫連所逼，出自關南。中途擾敗，醜虜乘凶追騎將及。導率弟子數百人遏於中路，謂追騎曰：「劉公以此子見託，貧道今當以死送之，會不可得，不煩相追。」群𡨥駭其神氣，遂迴鋒而反。義真走竄于草，會其中兵段宏，卒以獲免，蓋由導之力也。高祖感之，因令子姪內外師焉。後立寺於壽春，即東山寺也。常講說經論，受業千有餘人。會虜俄滅佛法，沙門避難投之者數百，悉給衣食。其有死於虜者，皆設會行香，為之流涕哀慟。至孝武帝升位，遣使徵請，導翻然應詔，止于京師中興寺，鑾輿降蹕，躬出候迎。導以孝建之初，三綱更始，感事懷惜，悲不自勝。帝亦哽咽良久，即勅於瓦官寺開講《維摩》。帝親臨幸，公卿必集。導登高座曰：「昔王宮託生，雙樹現滅，自爾以來，歲逾千載，淳源永謝，澆風不追。給苑丘墟，鹿園蕪穢。九十五種以趣下為升高；三界群生，以火宅為淨國。豈知上聖流涕，大士栖惶者哉？」因潛然泫淚，四眾為之改容。又謂帝曰：「護法弘道，莫先帝王。陛下若能運四等心，矜危勸善，則此沙石瓦礫，便為自在天宮。」帝稱善久之。坐者咸悅。後辭還壽春，卒於石磵，春秋九十有六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後宋高祖西伐長安，擒獲偽主，蕩清關內，既素籍導名，迺要與相見，謂導曰：「相望久矣，何其流滯殊俗？」答云：「明公盪一九有，鳴鑾河、洛，此時相見，不亦善乎？」高祖旋斾東歸，留子桂陽公義真鎮關中，臨別謂導曰：「兒年小留鎮，願法師時能顧懷。」義真後為西虜勃勃赫連所逼，出自關南。中途擾敗，醜虜乘凶追騎將及。導率弟子數百人遏於中路，謂追騎曰：「劉公以此子見託，貧道今當以死送之，會不可得，不煩相追。」群𡨥駭其神氣，遂迴鋒而反。義真走竄于草，會其中兵段宏，卒以獲免，蓋由導之力也。高祖感之，因令子姪內外師焉。後立寺於壽春，即東山寺也。常講說經論，受業千有餘人。會虜俄滅佛法，沙門避難投之者數百，悉給衣食。其有死於虜者，皆設會行香，為之流涕哀慟。至孝武帝升位，遣使徵請，導翻然應詔，止于京師中興寺，鑾輿降蹕，躬出候迎。導以孝建之初，三綱更始，感事懷惜，悲不自勝。帝亦哽咽良久，即勅於瓦官寺開講《維摩》。帝親臨幸，公卿必集。導登高座曰：「昔王宮託生，雙樹現滅，自爾以來，歲逾千載，淳源永謝，澆風不追。給苑丘墟，鹿園蕪穢。九十五種以趣下為升高；三界群生，以火宅為淨國。豈知上聖流涕，大士栖惶者哉？」因潛然泫淚，四眾為之改容。又謂帝曰：「護法弘道，莫先帝王。陛下若能運四等心，矜危勸善，則此沙石瓦礫，便為自在天宮。」帝稱善久之。坐者咸悅。後辭還壽春，卒於石磵，春秋九十有六。

時有沙門僧因，亦當世名匠，與導相次。或問因云：「法師與導公孰愈？」答云：「吾與僧導同師什公，准之孔門，則導公入室，吾可升堂。」導有弟子僧威、僧音等，並善《成實》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有沙門僧因，亦當世名匠，與導相次。或問因云：「法師與導公孰愈？」答云：「吾與僧導同師什公，准之孔門，則導公入室，吾可升堂。」導有弟子僧威、僧音等，並善《成實》。

釋道汪，姓潘，長樂人。幼隨叔在京，年十三投廬山遠公出家。研綜經律，雅善《涅槃》，蔬食數十餘年。嘗行梁州，道為羌賊所圍，垂失衣鉢。汪與弟子數人，誓心共念觀世音。有頃，覺如雲務者覆汪等身。群盜推索不見，於是獲免。後聞河間玄高法師，禪慧深廣，欲往從之。中路值吐谷渾之難，遂不果行，於是旋于成都。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道汪，姓潘，長樂人。幼隨叔在京，年十三投廬山遠公出家。研綜經律，雅善《涅槃》，蔬食數十餘年。嘗行梁州，道為羌賊所圍，垂失衣鉢。汪與弟子數人，誓心共念觀世音。有頃，覺如雲務者覆汪等身。群盜推索不見，於是獲免。後聞河間玄高法師，禪慧深廣，欲往從之。中路值吐谷渾之難，遂不果行，於是旋于成都。

徵士費文淵初從受業，乃立寺於州城西北，名曰祇洹。化行巴蜀，譽洽朝野。梁州刺史申坦與汪有舊，坦後致故，汪將往省之，仍欲停彼。費文淵乃上書刺史張悅曰：「道汪法師，識行清白，風霜彌峻，卓爾不群，確焉難拔。近聞梁州遣迎，承教旨許去，闔境之論，僉曰非宜。鄙州邊荒，僧尼出萬，禪戒所資，一焉是賴，豈可水失其珠，山亡其玉。願鑒九俗之誠，令四輩有憑也。」悅即敦留，遂不果行。悅還都，具向宋孝武述汪德行。帝即勅令，迎接為中興寺主。汪迺因悅固辭以疾，遂獲免。於是謝病下帷，絕窺人世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徵士費文淵初從受業，乃立寺於州城西北，名曰祇洹。化行巴蜀，譽洽朝野。梁州刺史申坦與汪有舊，坦後致故，汪將往省之，仍欲停彼。費文淵乃上書刺史張悅曰：「道汪法師，識行清白，風霜彌峻，卓爾不群，確焉難拔。近聞梁州遣迎，承教旨許去，闔境之論，僉曰非宜。鄙州邊荒，僧尼出萬，禪戒所資，一焉是賴，豈可水失其珠，山亡其玉。願鑒九俗之誠，令四輩有憑也。」悅即敦留，遂不果行。悅還都，具向宋孝武述汪德行。帝即勅令，迎接為中興寺主。汪迺因悅固辭以疾，遂獲免。於是謝病下帷，絕窺人世。

後劉思考臨州，大設法祀，請汪講說，迺應請，或問：「法師常誓守靖，何以虧節？」答曰：「劉公篤信，方欲大法憑之，何辭小勞耶？」先是峽中人，每於石岸之側，見神光夜發。思考以大明之中，請汪於光處起寺。即崖鐫像，因險立室。行途瞻仰，咸發淨心。後王景茂請居武擔寺為僧主，勗眾清謹，白黑歸依。以宋泰始元年卒於所住，顧命令闍維之。劉思考為起塔於武擔寺門之右。景和元年，蕭慧開西鎮成都，承汪高譽，思共講道。行至中途，聞汪已逝，迺歎曰：「惜也，吾不及其人。文舉之追康成，曾何足道？」其為時賢所惜如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後劉思考臨州，大設法祀，請汪講說，迺應請，或問：「法師常誓守靖，何以虧節？」答曰：「劉公篤信，方欲大法憑之，何辭小勞耶？」先是峽中人，每於石岸之側，見神光夜發。思考以大明之中，請汪於光處起寺。即崖鐫像，因險立室。行途瞻仰，咸發淨心。後王景茂請居武擔寺為僧主，勗眾清謹，白黑歸依。以宋泰始元年卒於所住，顧命令闍維之。劉思考為起塔於武擔寺門之右。景和元年，蕭慧開西鎮成都，承汪高譽，思共講道。行至中途，聞汪已逝，迺歎曰：「惜也，吾不及其人。文舉之追康成，曾何足道？」其為時賢所惜如此。

時蜀江陽寺釋普明、長樂寺釋道誾，並戒德高明。蔬食誦經，苦節通感。誾學兼內外，尤善談吐，吳國張裕請為戒師云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時蜀江陽寺釋普明、長樂寺釋道誾，並戒德高明。蔬食誦經，苦節通感。誾學兼內外，尤善談吐，吳國張裕請為戒師云。

釋慧靜，姓邵，吳興餘杭人。居貧履操，厲行精苦，風姿秀整，容止可觀。始遊學廬山，晚還上都進業。解兼內外，偏善《涅槃》。初止治城寺，顏延之、何尚之並欽慕風德。顏延之每歎曰：「荊山之玉，唯靜是焉。」及子竣出鎮東州，携與同行，因棲于天柱山寺。及大明之中，又遷居剡之法華臺。後憩東仰山，處處般遊，並以弘法為務。年過知命，志節彌堅。宋太始中卒，春秋五十有八。所著文翰，集為十卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧靜，姓邵，吳興餘杭人。居貧履操，厲行精苦，風姿秀整，容止可觀。始遊學廬山，晚還上都進業。解兼內外，偏善《涅槃》。初止治城寺，顏延之、何尚之並欽慕風德。顏延之每歎曰：「荊山之玉，唯靜是焉。」及子竣出鎮東州，携與同行，因棲于天柱山寺。及大明之中，又遷居剡之法華臺。後憩東仰山，處處般遊，並以弘法為務。年過知命，志節彌堅。宋太始中卒，春秋五十有八。所著文翰，集為十卷。

釋法愍，北人，弱年慕道，篤志經籍，十八出家，便遊踐州國，觀風味道。《波若》、數論，及諸經律，皆所遊刃。後憩江夏郡五層寺。時沙門僧昌，於江陵城內立塔。刺史謝晦欲壞之，愍聞故往諫晦。晦意不止，愍於是隱迹於長沙麓山，終身不出。晦迺率儀至寺，厚賜酒肉，嚴鼓振威，斬斫形像。俄而雲霧暗天，風塵四起，晦驚懼而走，後以叛逆誅滅。隊人丁法成、史僧雙見身癩病，餘多犯法而死。愍迺著〈顯驗論〉，以明因果，并注《大道地經》。後卒於山中，春秋八十有三，弟子僧道立碑頌德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法愍，北人，弱年慕道，篤志經籍，十八出家，便遊踐州國，觀風味道。《波若》、數論，及諸經律，皆所遊刃。後憩江夏郡五層寺。時沙門僧昌，於江陵城內立塔。刺史謝晦欲壞之，愍聞故往諫晦。晦意不止，愍於是隱迹於長沙麓山，終身不出。晦迺率儀至寺，厚賜酒肉，嚴鼓振威，斬斫形像。俄而雲霧暗天，風塵四起，晦驚懼而走，後以叛逆誅滅。隊人丁法成、史僧雙見身癩病，餘多犯法而死。愍迺著〈顯驗論〉，以明因果，并注《大道地經》。後卒於山中，春秋八十有三，弟子僧道立碑頌德。

時始興郡靈化寺有比丘僧宗，亦博涉經論，著〈法性〉、〈覺性〉二論云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時始興郡靈化寺有比丘僧宗，亦博涉經論，著〈法性〉、〈覺性〉二論云。

釋道亮，不知何許人，住京師北多寶寺。神悟超絕，容止可觀，而性剛忤物，遂顯於眾。元嘉之末，被徙南越，時人或譏其不能保身，亮曰：「業理所之，特非人事。」於是命侶宵征，南適廣州。弟子智林等十二人隨之。停南六載，講說導眾，化陶嶺外。至大明中，還止京兆，盛開法席。著《成實論義疏》八卷。宋太始中卒，春秋六十有九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道亮，不知何許人，住京師北多寶寺。神悟超絕，容止可觀，而性剛忤物，遂顯於眾。元嘉之末，被徙南越，時人或譏其不能保身，亮曰：「業理所之，特非人事。」於是命侶宵征，南適廣州。弟子智林等十二人隨之。停南六載，講說導眾，化陶嶺外。至大明中，還止京兆，盛開法席。著《成實論義疏》八卷。宋太始中卒，春秋六十有九。

時多寶寺復有靜林、慧隆。林善《大涅槃經》，為宋孝武所器敬。隆亦善眾經及數論，又苦節通靈。隆患心氣積時，夜有非人送湯，云秣陵令所送。授器已，奄然不見，隆取一服，所苦即瘳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時多寶寺復有靜林、慧隆。林善《大涅槃經》，為宋孝武所器敬。隆亦善眾經及數論，又苦節通靈。隆患心氣積時，夜有非人送湯，云秣陵令所送。授器已，奄然不見，隆取一服，所苦即瘳。

釋梵敏，姓李，河東人。少遊學關壟，長歷彭泗，內外經書，皆闇遊心曲。晚憩丹陽，頻建講說。謝莊、張永、劉虬、呂道慧皆承風欣悅，雅相歎重。數講《法華》、《成實》，又序《要義百科略》標綱網，故文止一卷，屬辭省詣，見重當時。後卒於丹陽，春秋七十餘矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵敏，姓李，河東人。少遊學關壟，長歷彭泗，內外經書，皆闇遊心曲。晚憩丹陽，頻建講說。謝莊、張永、劉虬、呂道慧皆承風欣悅，雅相歎重。數講《法華》、《成實》，又序《要義百科略》標綱網，故文止一卷，屬辭省詣，見重當時。後卒於丹陽，春秋七十餘矣。

時又有釋僧籥者，本上黨人，善《涅槃經》，為張暢所重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時又有釋僧籥者，本上黨人，善《涅槃經》，為張暢所重。

釋道溫，姓皇甫，安定朝那人，高士謐之後也。少好琴書，事親以孝聞。年十六入廬山，依遠公受學。後遊長安，復師童壽。元嘉中還止襄陽檀溪寺。善大乘經，兼明數論，樊、鄧學徒並師之。時吳國張邵鎮襄陽，子敷隨之，敷聽溫講還，邵問溫何如，敷曰：「義解足以析微，道心未易可測。」邵躬往候之，方挹其神俊。後從容謂曰：「法師儻能還俗，當以別駕相處。」溫曰：「檀越迺以桎梏誘人。」即日辭往江陵，邵追之不及，歎恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道溫，姓皇甫，安定朝那人，高士謐之後也。少好琴書，事親以孝聞。年十六入廬山，依遠公受學。後遊長安，復師童壽。元嘉中還止襄陽檀溪寺。善大乘經，兼明數論，樊、鄧學徒並師之。時吳國張邵鎮襄陽，子敷隨之，敷聽溫講還，邵問溫何如，敷曰：「義解足以析微，道心未易可測。」邵躬往候之，方挹其神俊。後從容謂曰：「法師儻能還俗，當以別駕相處。」溫曰：「檀越迺以桎梏誘人。」即日辭往江陵，邵追之不及，歎恨。

孝建初被勅下都，止中興寺。大明中，勅為都邑僧主。路昭皇太后大明四年十月八日造普賢像成，於中興禪房設齋，所請凡二百僧，列名同集，人數已定。于時，寺既新構，嚴衛甚肅。忽有一僧，晚來就座，風容都雅，舉堂矚目。與齋主共語百餘許言，忽不復見。檢問防門，咸言不見出入，眾迺悟其神人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝建初被勅下都，止中興寺。大明中，勅為都邑僧主。路昭皇太后大明四年十月八日造普賢像成，於中興禪房設齋，所請凡二百僧，列名同集，人數已定。于時，寺既新構，嚴衛甚肅。忽有一僧，晚來就座，風容都雅，舉堂矚目。與齋主共語百餘許言，忽不復見。檢問防門，咸言不見出入，眾迺悟其神人。

溫時既為僧主，迺列言秣陵白：「皇太后叡鑒沖明，聖符幽洽，滌思淨場，研衿至境。固以聲藻宸內，事虛梵表。迺創思鎔斵，栖寫神華，摸造普賢，來儀盛像。寶傾宙珍，妙盡天飾。所設齋講，訖今月八日。䞋會有限，名簿素定。引次就席，數無盈減。轉經明半，景及昆吾。忽覩異僧，預于座內。容止端嚴，氣貌秀發。舉眾驚嗟，莫有識者。齋主問曰：『上人何名？』答曰：『名慧明。』『住何寺？』答云：『來自天安。』言對之間，倏然不見。闔席悚愧，遍筵肅慮。以為明祥所賁，幽應攸闡。紫山可覿，華臺不遠。蓋聞至誠所感，還景移緯。澄心所殉，發石開泉。況帝德涵運，皇功懋洽。仁洞乾遐，理暢冥外。故上王盛士，剋表大明之朝；勸發妙身，躬見龍飛之室。適若因陛下慧燭海隅，明華日月，故以『慧明』為人名。繼天興祚，式垂無疆，故以『天安』為寺稱。神基彌遠，道、政方凝。九服咸太，萬㝢齊悅。謹列言屬縣，以顯天休。」「縣」即言「郡」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫時既為僧主，迺列言秣陵白：「皇太后叡鑒沖明，聖符幽洽，滌思淨場，研衿至境。固以聲藻宸內，事虛梵表。迺創思鎔斵，栖寫神華，摸造普賢，來儀盛像。寶傾宙珍，妙盡天飾。所設齋講，訖今月八日。䞋會有限，名簿素定。引次就席，數無盈減。轉經明半，景及昆吾。忽覩異僧，預于座內。容止端嚴，氣貌秀發。舉眾驚嗟，莫有識者。齋主問曰：『上人何名？』答曰：『名慧明。』『住何寺？』答云：『來自天安。』言對之間，倏然不見。闔席悚愧，遍筵肅慮。以為明祥所賁，幽應攸闡。紫山可覿，華臺不遠。蓋聞至誠所感，還景移緯。澄心所殉，發石開泉。況帝德涵運，皇功懋洽。仁洞乾遐，理暢冥外。故上王盛士，剋表大明之朝；勸發妙身，躬見龍飛之室。適若因陛下慧燭海隅，明華日月，故以『慧明』為人名。繼天興祚，式垂無疆，故以『天安』為寺稱。神基彌遠，道、政方凝。九服咸太，萬㝢齊悅。謹列言屬縣，以顯天休。」「縣」即言「郡」。

時京兆尹孔靈符以事表聞，詔仍改禪房為天安寺，以旍厥瑞焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時京兆尹孔靈符以事表聞，詔仍改禪房為天安寺，以旍厥瑞焉。

溫後累當講任。稟味之賓，填委相屬，精勤導物，數感神異。帝悅之，賜錢五十萬。時人為之語曰：「帝主傾財，溫公率則。上天懷感，神靈降德。」宋太始初卒，春秋六十有九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫後累當講任。稟味之賓，填委相屬，精勤導物，數感神異。帝悅之，賜錢五十萬。時人為之語曰：「帝主傾財，溫公率則。上天懷感，神靈降德。」宋太始初卒，春秋六十有九。

時中興寺復有僧慶、慧定、僧嵩，並以義學顯譽。慶善三《論》，為時學所宗。定善《涅槃》及《毘曇》，亦數當元匠。嵩亦兼明數論，末年僻執，謂佛不應常住。臨終之日，舌本先爛焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時中興寺復有僧慶、慧定、僧嵩，並以義學顯譽。慶善三《論》，為時學所宗。定善《涅槃》及《毘曇》，亦數當元匠。嵩亦兼明數論，末年僻執，謂佛不應常住。臨終之日，舌本先爛焉。

釋曇斌，姓蘇，南陽人。十歲出家，事道禕為師。始住江陵新寺，聽經論，學禪道，覃思深至，而情未盡達。夜夢神人謂斌曰：「汝所疑義，遊方自決。」於是振錫挾衣，殊邦問道。初下京師，仍往吳郡。值僧業講《十誦》，飡聽少時，悟解深入。後還都，從靜林法師諮受《涅槃》，又就吳興小山法珍研訪《泥洹》、《勝鬘》，晚從南林法業，受《華嚴》、《雜心》。既遍歷眾師，備聞異釋，迺潛思積時，以窮其妙。融冶百家，陶貫諸部。於是還止樊、鄧，開筵講說，四遠名賓，負[袌-包+矢]皆至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇斌，姓蘇，南陽人。十歲出家，事道禕為師。始住江陵新寺，聽經論，學禪道，覃思深至，而情未盡達。夜夢神人謂斌曰：「汝所疑義，遊方自決。」於是振錫挾衣，殊邦問道。初下京師，仍往吳郡。值僧業講《十誦》，飡聽少時，悟解深入。後還都，從靜林法師諮受《涅槃》，又就吳興小山法珍研訪《泥洹》、《勝鬘》，晚從南林法業，受《華嚴》、《雜心》。既遍歷眾師，備聞異釋，迺潛思積時，以窮其妙。融冶百家，陶貫諸部。於是還止樊、鄧，開筵講說，四遠名賓，負[袌-包+矢]皆至。

及孝建之初，勅王玄謨資發出京。初止新安寺，講《小品》、《十地》，并申頓悟漸悟之旨。時心競之徒，苦相讎校，斌既辭愜理詣，終莫能屈。陳郡袁粲，令望當時，而嘉斌行解，嘗令中書舍人巢尚介意欲試之，斌不為屈，粲迺躬自往候。粲每勸斌數覲天子，斌曰：「貧道方外之人，豈宜與天子同趣。」粲益以高之，後請為母師。宋建平王景素亦諮其戒範。宋元徽中，卒於莊嚴寺，春秋六十有七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及孝建之初，勅王玄謨資發出京。初止新安寺，講《小品》、《十地》，并申頓悟漸悟之旨。時心競之徒，苦相讎校，斌既辭愜理詣，終莫能屈。陳郡袁粲，令望當時，而嘉斌行解，嘗令中書舍人巢尚介意欲試之，斌不為屈，粲迺躬自往候。粲每勸斌數覲天子，斌曰：「貧道方外之人，豈宜與天子同趣。」粲益以高之，後請為母師。宋建平王景素亦諮其戒範。宋元徽中，卒於莊嚴寺，春秋六十有七。

時莊嚴復有曇濟、曇宗，並以學業才力見重一時。濟述《七宗論》，宗著《經目》及《數林》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時莊嚴復有曇濟、曇宗，並以學業才力見重一時。濟述《七宗論》，宗著《經目》及《數林》。

釋慧亮，姓姜，先名顯亮，為東阿靖公弟子。少有清譽，時人呼靖為大師，亮為小師。雖年望未逮，而風軌繼之。後立寺於臨淄，講《法華》、大小《品》、《十地》等。學徒雲聚、千里命駕。後過江止何園寺、顏延、張緒眷德留連，每歎曰：「安、汰吐珠玉於前，斌、亮振金聲於後，清言妙緒，將絕復興。」太始之初，莊嚴寺大集，簡閱義士上首千人，勅亮與斌遞為法主，當時宗匠無與競焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧亮，姓姜，先名顯亮，為東阿靖公弟子。少有清譽，時人呼靖為大師，亮為小師。雖年望未逮，而風軌繼之。後立寺於臨淄，講《法華》、大小《品》、《十地》等。學徒雲聚、千里命駕。後過江止何園寺、顏延、張緒眷德留連，每歎曰：「安、汰吐珠玉於前，斌、亮振金聲於後，清言妙緒，將絕復興。」太始之初，莊嚴寺大集，簡閱義士上首千人，勅亮與斌遞為法主，當時宗匠無與競焉。

宋元徽中卒，春秋六十三矣。著〈玄通論〉，今行於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋元徽中卒，春秋六十三矣。著〈玄通論〉，今行於世。

釋僧鏡，姓焦，本隴西人，遷居吳地。至孝過人，輕財好施。家貧母亡，太守賜錢五千，苦辭不受。迺身自負土，種植松栢，廬于墓所，泣血三年。服畢出家，住吳縣華山。後入關、隴尋師受法，累載方還。停止京師，大闡經論，司空東海徐湛之，重其風素，請為一門之師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧鏡，姓焦，本隴西人，遷居吳地。至孝過人，輕財好施。家貧母亡，太守賜錢五千，苦辭不受。迺身自負土，種植松栢，廬于墓所，泣血三年。服畢出家，住吳縣華山。後入關、隴尋師受法，累載方還。停止京師，大闡經論，司空東海徐湛之，重其風素，請為一門之師。

後東反姑蘇，復專當法匠。臺寺沙門道流，請停歲許。又東適上虞徐山，學徒隨往百有餘人。化洽三吳，聲馳上國。陳郡謝靈運，以德音致欵。宋世祖藉其風素，勅出京師，止定林下寺。頻建法聚，德眾雲集。著《法華》、《維摩》、《泥洹義疏》，并《毘曇玄論》。區別義類，有條貫焉。宋元徽中卒，春秋六十有七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後東反姑蘇，復專當法匠。臺寺沙門道流，請停歲許。又東適上虞徐山，學徒隨往百有餘人。化洽三吳，聲馳上國。陳郡謝靈運，以德音致欵。宋世祖藉其風素，勅出京師，止定林下寺。頻建法聚，德眾雲集。著《法華》、《維摩》、《泥洹義疏》，并《毘曇玄論》。區別義類，有條貫焉。宋元徽中卒，春秋六十有七。

上虞徐山，先有曇隆道人。少善席上，晚忽苦節過人，亦為謝靈運所重，常共遊嶀嵊。亡後，運迺誄焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上虞徐山，先有曇隆道人。少善席上，晚忽苦節過人，亦為謝靈運所重，常共遊嶀嵊。亡後，運迺誄焉。

釋僧瑾，姓朱，沛國人。隱士建之第四子。少善《莊》、《老》及《詩》、《禮》。後行至廣陵，見曇因法師，遂稽首一面，伏膺為道，遊學內典，博涉三藏。後至京師，值龍光道生，復依憑受業，初憩治城寺。宋孝武勅為湘東王師，苦辭以疾，遂不獲免。王從請五戒，甚加優禮。先是智斌沙門，初代曇岳為僧正。斌亦德為物宗，善三《論》及《維摩》、《思益》、《毛詩》、《莊》、《老》等。後義嘉構釁，時人讒斌，云為義嘉行道，遂被擯交州。時湘東踐祚，是為明帝，仍勅瑾使為天下僧主，給法伎一部，親信二十人，月給錢三萬，冬夏四時賜，并車輿吏力。凡諸外鎮，皆勅與瑾辭，四方獻奉，並問僧正得未。其見重如此。瑾性不蓄金，皆充福業，起靈根、靈基二寺，以為禪、慧栖止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧瑾，姓朱，沛國人。隱士建之第四子。少善《莊》、《老》及《詩》、《禮》。後行至廣陵，見曇因法師，遂稽首一面，伏膺為道，遊學內典，博涉三藏。後至京師，值龍光道生，復依憑受業，初憩治城寺。宋孝武勅為湘東王師，苦辭以疾，遂不獲免。王從請五戒，甚加優禮。先是智斌沙門，初代曇岳為僧正。斌亦德為物宗，善三《論》及《維摩》、《思益》、《毛詩》、《莊》、《老》等。後義嘉構釁，時人讒斌，云為義嘉行道，遂被擯交州。時湘東踐祚，是為明帝，仍勅瑾使為天下僧主，給法伎一部，親信二十人，月給錢三萬，冬夏四時賜，并車輿吏力。凡諸外鎮，皆勅與瑾辭，四方獻奉，並問僧正得未。其見重如此。瑾性不蓄金，皆充福業，起靈根、靈基二寺，以為禪、慧栖止。

及明帝末年，頗多忌諱，故涅槃滅度之翻，於此暫息。凡諸死亡、凶禍、衰白等語，皆不得以對。因之犯忤而致戮者，十有七八。瑾每以匡諫，恩禮遂薄。時汝南周顒入侍帷幄，瑾嘗謂顒曰：「陛下比日所行，殊非人君舉動。俗事諷諫，無所復益，妙理深談，彌為奢緩。唯三世苦報，最切近情。檀越儻因機候，正當陳此而已。」帝後風疾，數加針灸，痛惱無聊，輒召顒及殷洪等，說鬼神雜事，以散胸懷。顒迺習讀《法句》、《賢愚》二經，每見談說，輒為言先。帝往往驚曰：「報應真當如此，亦寧可不畏？」因此犯忤之徒，屢被全宥。蓋瑾之所因，為得人也。瑾以宋元徽中卒，春秋七十有九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及明帝末年，頗多忌諱，故涅槃滅度之翻，於此暫息。凡諸死亡、凶禍、衰白等語，皆不得以對。因之犯忤而致戮者，十有七八。瑾每以匡諫，恩禮遂薄。時汝南周顒入侍帷幄，瑾嘗謂顒曰：「陛下比日所行，殊非人君舉動。俗事諷諫，無所復益，妙理深談，彌為奢緩。唯三世苦報，最切近情。檀越儻因機候，正當陳此而已。」帝後風疾，數加針灸，痛惱無聊，輒召顒及殷洪等，說鬼神雜事，以散胸懷。顒迺習讀《法句》、《賢愚》二經，每見談說，輒為言先。帝往往驚曰：「報應真當如此，亦寧可不畏？」因此犯忤之徒，屢被全宥。蓋瑾之所因，為得人也。瑾以宋元徽中卒，春秋七十有九。

復有沙門曇度，續為僧主。度本瑯瑘人，善三藏及《春秋》、《莊》、《老》、《易》。宋世祖、太宗並加欽賞。及少帝乖禮，度亦行藏得所，舉動無忤。止于新安寺。同寺又有釋玄運者，亦精通大小乘，張永、張融並升堂問道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有沙門曇度，續為僧主。度本瑯瑘人，善三藏及《春秋》、《莊》、《老》、《易》。宋世祖、太宗並加欽賞。及少帝乖禮，度亦行藏得所，舉動無忤。止于新安寺。同寺又有釋玄運者，亦精通大小乘，張永、張融並升堂問道。

釋道猛，本西涼州人。少而遊歷燕、趙，備矚風化。後停止壽春，力精勤學，三藏、九部、大小數論，皆思入淵微，無不鏡徹。而《成實》一部，最為獨步。於是大化江西，學人成列。至元嘉二十六年，東遊京師，止于東安寺，復續開講席。宋太宗為湘東王時，深相崇薦，及登祚，倍加禮接，賜錢三十萬，以供資待。太始之初，帝創寺于建陽門外，勅猛為綱領。帝曰：「夫人能弘道，道藉人弘。今得法師，非直道益蒼生，亦有光於世望，可目寺為興皇。」由是成號。及創造功畢，勅猛於寺開講《成實》。序題之日，帝親臨幸，公卿皆集，四遠學賓，負帙齊至。猛神韻無忤，吐納詳審。帝稱善久之，因有詔曰：「猛法師風道多濟，朕素賓友。可月給錢三萬，令吏四人，白簿吏二十人，車及步輿各一乘。乘輿至客省。」猛隨有所獲，皆賑施貧乏，營造寺廟。以宋元徽三年卒于東安寺，春秋六十有五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道猛，本西涼州人。少而遊歷燕、趙，備矚風化。後停止壽春，力精勤學，三藏、九部、大小數論，皆思入淵微，無不鏡徹。而《成實》一部，最為獨步。於是大化江西，學人成列。至元嘉二十六年，東遊京師，止于東安寺，復續開講席。宋太宗為湘東王時，深相崇薦，及登祚，倍加禮接，賜錢三十萬，以供資待。太始之初，帝創寺于建陽門外，勅猛為綱領。帝曰：「夫人能弘道，道藉人弘。今得法師，非直道益蒼生，亦有光於世望，可目寺為興皇。」由是成號。及創造功畢，勅猛於寺開講《成實》。序題之日，帝親臨幸，公卿皆集，四遠學賓，負帙齊至。猛神韻無忤，吐納詳審。帝稱善久之，因有詔曰：「猛法師風道多濟，朕素賓友。可月給錢三萬，令吏四人，白簿吏二十人，車及步輿各一乘。乘輿至客省。」猛隨有所獲，皆賑施貧乏，營造寺廟。以宋元徽三年卒于東安寺，春秋六十有五。

後有道堅、慧鸞、慧敷、僧訓、導明，並止興皇寺。義學之譽，抑亦次焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後有道堅、慧鸞、慧敷、僧訓、導明，並止興皇寺。義學之譽，抑亦次焉。

釋超進，本姓顓頊氏，長安人。篤志精勤，幼而敦學，大小諸經，並加綜採。神性和敏，戒行嚴潔，故年在未立，而振譽關中。及西虜勃勃赫連寇陷長安，人情危擾，法事罷廢，進避地東下，止于京師。更精尋文旨，開暢講說。頃之，進適姑蘇，復弘佛法。時平昌孟顗，守在會稽，藉甚風猷，迺遣使迎接，安置山陰靈嘉寺。於是停止浙東，講論相續。邑野僧尼，及清信男女，並結菩薩因緣，伏膺戒範。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋超進，本姓顓頊氏，長安人。篤志精勤，幼而敦學，大小諸經，並加綜採。神性和敏，戒行嚴潔，故年在未立，而振譽關中。及西虜勃勃赫連寇陷長安，人情危擾，法事罷廢，進避地東下，止于京師。更精尋文旨，開暢講說。頃之，進適姑蘇，復弘佛法。時平昌孟顗，守在會稽，藉甚風猷，迺遣使迎接，安置山陰靈嘉寺。於是停止浙東，講論相續。邑野僧尼，及清信男女，並結菩薩因緣，伏膺戒範。

至宋太始中，被徵出都，講《大法鼓經》。俄而旋于會稽，還紹法化。以《大涅槃》是窮理之教，每留思踟蹰，累加講說。凡結齋會者，無不必請，若值他許，則為移日。後年衰脚疾，不堪外赴，並送食于房，以希冥益。進為性篤好經典，看尋苦至，及年老失明，猶使弟子唱《涅槃經》，旬中一遍。其耽好若此。以宋元徽中卒，春秋九十有四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至宋太始中，被徵出都，講《大法鼓經》。俄而旋于會稽，還紹法化。以《大涅槃》是窮理之教，每留思踟蹰，累加講說。凡結齋會者，無不必請，若值他許，則為移日。後年衰脚疾，不堪外赴，並送食于房，以希冥益。進為性篤好經典，看尋苦至，及年老失明，猶使弟子唱《涅槃經》，旬中一遍。其耽好若此。以宋元徽中卒，春秋九十有四。

時有曇機法師，本姓趙氏，亦長安人。值關中寇亂，避地東下，遊觀山水，至于稽邑。善《法華》、《毘曇》。時世宗奉，與進相次。郡守瑯瑘王琨請居邑西嘉祥寺。寺本琨祖薈所創也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有曇機法師，本姓趙氏，亦長安人。值關中寇亂，避地東下，遊觀山水，至于稽邑。善《法華》、《毘曇》。時世宗奉，與進相次。郡守瑯瑘王琨請居邑西嘉祥寺。寺本琨祖薈所創也。

時又有釋道憑者，亦是當世法匠。而執性剛忤，論者少之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時又有釋道憑者，亦是當世法匠。而執性剛忤，論者少之。

釋法珍，姓楊，河東人。少而好學，尋問萬里。宋景平中，來遊兗、豫。貫極眾經，傍通異部。後聽東阿靜公講，眾屢請覆述，靜歎曰：「吾不及也。」元嘉中過江，吳興沈演之特深器重，請還吳興武康小山寺，首尾十有九年。自非祈請法事，未嘗出門。居于武康，每歲開講，三吳學者負笈盈衢。乃著《涅槃》、《法華》、《大品》、《勝鬘》等義疏。大明六年，勅吳興郡致禮上京，與道猷同止新安寺，使頓、漸二悟，義各有宗。至便就講，鑾輿降蹕，百辟陪筵。珍年雖栖暮，而蔬苦弗改，戒節清白，道俗歸焉。宋元徽中卒，春秋七十有六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法珍，姓楊，河東人。少而好學，尋問萬里。宋景平中，來遊兗、豫。貫極眾經，傍通異部。後聽東阿靜公講，眾屢請覆述，靜歎曰：「吾不及也。」元嘉中過江，吳興沈演之特深器重，請還吳興武康小山寺，首尾十有九年。自非祈請法事，未嘗出門。居于武康，每歲開講，三吳學者負笈盈衢。乃著《涅槃》、《法華》、《大品》、《勝鬘》等義疏。大明六年，勅吳興郡致禮上京，與道猷同止新安寺，使頓、漸二悟，義各有宗。至便就講，鑾輿降蹕，百辟陪筵。珍年雖栖暮，而蔬苦弗改，戒節清白，道俗歸焉。宋元徽中卒，春秋七十有六。

時宋熙有曇瑤者，善《淨名》、《十住》及《莊》、《老》，又工草隷，為宋建平宣簡王宏所重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時宋熙有曇瑤者，善《淨名》、《十住》及《莊》、《老》，又工草隷，為宋建平宣簡王宏所重也。

釋道猷，吳人。初為生公弟子，隨師之廬山，師亡後，隱臨川郡山，乃見新出《勝鬘經》，披卷而歎曰：「先師昔義，闇與經同。但歲不待人，經集義後，良可悲哉！」因注《勝鬘》，以翌宣遺訓，凡有五卷，文煩不行。宋文問慧觀：「頓悟之義。誰復習之？」答云：「生公弟子道猷。」即勅臨川郡發遣出京。既至，即延入宮內，大集義僧，令猷申述頓悟。時競辯之徒，關責互起。猷既積思參玄，又宗源有本，乘機挫銳，往必摧鋒。帝乃撫机稱快。及孝武升位，尤相歎重，乃勅住新安，為鎮寺法主。帝每稱曰：「生公孤情絕照，猷公直轡獨上，可謂克明師匠，無忝徽音。」宋元徽中卒，春秋七十有一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道猷，吳人。初為生公弟子，隨師之廬山，師亡後，隱臨川郡山，乃見新出《勝鬘經》，披卷而歎曰：「先師昔義，闇與經同。但歲不待人，經集義後，良可悲哉！」因注《勝鬘》，以翌宣遺訓，凡有五卷，文煩不行。宋文問慧觀：「頓悟之義。誰復習之？」答云：「生公弟子道猷。」即勅臨川郡發遣出京。既至，即延入宮內，大集義僧，令猷申述頓悟。時競辯之徒，關責互起。猷既積思參玄，又宗源有本，乘機挫銳，往必摧鋒。帝乃撫机稱快。及孝武升位，尤相歎重，乃勅住新安，為鎮寺法主。帝每稱曰：「生公孤情絕照，猷公直轡獨上，可謂克明師匠，無忝徽音。」宋元徽中卒，春秋七十有一。

後有豫州沙門道慈，善《維摩》、《法華》。祖述猷義，刪其所注《勝鬘》，以為兩卷，今行於世。時比多寶慧整、長樂覺世，並齊名比德。整特精三《論》，為學者所宗。世善於《大品》及《涅槃經》，立「不空假名」義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後有豫州沙門道慈，善《維摩》、《法華》。祖述猷義，刪其所注《勝鬘》，以為兩卷，今行於世。時比多寶慧整、長樂覺世，並齊名比德。整特精三《論》，為學者所宗。世善於《大品》及《涅槃經》，立「不空假名」義。

釋慧通，姓劉，沛國人。少而神情爽發，俊氣虛玄，止于治城寺。每麈尾一振，輒軒蓋盈衢。東海徐湛之、陳郡袁粲，敬以師友之禮。孝武皇帝厚加寵秩，勅與海陵、小建平二王為友。袁粲著〈蘧顏論〉示通，通難詰往反，著文于世。又製《大品》、《勝鬘》、《雜心》、《毘曇》等義疏，并〈駮夷夏論〉、〈顯證論〉、〈法性論〉及〈爻象記〉等，皆傳於世。宋昇明中卒，春秋六十三矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧通，姓劉，沛國人。少而神情爽發，俊氣虛玄，止于治城寺。每麈尾一振，輒軒蓋盈衢。東海徐湛之、陳郡袁粲，敬以師友之禮。孝武皇帝厚加寵秩，勅與海陵、小建平二王為友。袁粲著〈蘧顏論〉示通，通難詰往反，著文于世。又製《大品》、《勝鬘》、《雜心》、《毘曇》等義疏，并〈駮夷夏論〉、〈顯證論〉、〈法性論〉及〈爻象記〉等，皆傳於世。宋昇明中卒，春秋六十三矣。