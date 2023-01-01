高僧傳卷第六(義解三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高僧傳卷第六(義解三)

梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁會稽嘉祥寺沙門釋慧皎撰

釋慧遠一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧遠一

釋慧持二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧持二

釋慧永三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧永三

釋僧濟四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧濟四

釋法安五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法安五

釋曇邕六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇邕六

釋道祖七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道祖七

釋僧䂮八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧䂮八

釋道融九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道融九

釋曇影十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇影十

釋僧叡十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧叡十一

釋道恒十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道恒十二

釋僧肇十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧肇十三

釋慧遠，本姓賈氏，雁門婁煩人也。弱而好書，珪璋秀發，年十三，隨舅令狐氏遊學許洛。故少為諸生，博綜六經，尤善《莊》、《老》，性度弘博，風鑒朗拔，雖宿儒英達，莫不服其深致。年二十一，欲渡江東，就范宣子共契嘉遁。值石虎已死，中原寇亂，南路阻塞，志不獲從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧遠，本姓賈氏，雁門婁煩人也。弱而好書，珪璋秀發，年十三，隨舅令狐氏遊學許洛。故少為諸生，博綜六經，尤善《莊》、《老》，性度弘博，風鑒朗拔，雖宿儒英達，莫不服其深致。年二十一，欲渡江東，就范宣子共契嘉遁。值石虎已死，中原寇亂，南路阻塞，志不獲從。

時沙門釋道安立寺於太行恒山，弘贊像法，聲甚著聞，遠遂往歸之。一面盡敬，以為「真吾師也」。後聞安講《波若經》。豁然而悟，乃歎曰：「儒道九流，皆糠粃耳。」便與弟慧持投簪落彩，委命受業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時沙門釋道安立寺於太行恒山，弘贊像法，聲甚著聞，遠遂往歸之。一面盡敬，以為「真吾師也」。後聞安講《波若經》。豁然而悟，乃歎曰：「儒道九流，皆糠粃耳。」便與弟慧持投簪落彩，委命受業。

既入乎道，厲然不群，常欲總攝綱維，以大法為己任，精思諷持，以夜續晝。貧旅無資，縕纊常闕，而昆弟恪恭，終始不懈。有沙門曇翼，每給以燈燭之費。安公聞而喜曰：「道士誠知人矣。」遠藉慧解於前因，發勝心於曠劫，故能神明英越，機鑒遐深。安公常歎曰：「使道流東國，其在遠乎！」年二十四，便就講說。嘗有客聽講，難實相義，往復移時，彌增疑昧。遠乃引《莊子》義為連類，於是惑者曉然。是後，安公特聽慧遠不廢俗書。安有弟子法遇、曇徽，皆風才照灼，志業清敏，並推伏焉，後隨安公南遊樊河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既入乎道，厲然不群，常欲總攝綱維，以大法為己任，精思諷持，以夜續晝。貧旅無資，縕纊常闕，而昆弟恪恭，終始不懈。有沙門曇翼，每給以燈燭之費。安公聞而喜曰：「道士誠知人矣。」遠藉慧解於前因，發勝心於曠劫，故能神明英越，機鑒遐深。安公常歎曰：「使道流東國，其在遠乎！」年二十四，便就講說。嘗有客聽講，難實相義，往復移時，彌增疑昧。遠乃引《莊子》義為連類，於是惑者曉然。是後，安公特聽慧遠不廢俗書。安有弟子法遇、曇徽，皆風才照灼，志業清敏，並推伏焉，後隨安公南遊樊河。

偽秦建元九年，秦將符丕寇斥襄陽，道安為朱序所拘，不能得去，乃分張徒眾，各隨所之。臨路，諸長德皆被誨約，遠不蒙一言。遠乃跪曰：「獨無訓勗，懼非人例。」安曰：「如公者，豈復相憂。」遠於是與弟子數十人，南適荊州，住上明寺。後欲往羅浮山，及屆潯陽，見廬峯清靜，足以息心，始住龍泉精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偽秦建元九年，秦將符丕寇斥襄陽，道安為朱序所拘，不能得去，乃分張徒眾，各隨所之。臨路，諸長德皆被誨約，遠不蒙一言。遠乃跪曰：「獨無訓勗，懼非人例。」安曰：「如公者，豈復相憂。」遠於是與弟子數十人，南適荊州，住上明寺。後欲往羅浮山，及屆潯陽，見廬峯清靜，足以息心，始住龍泉精舍。

此處去水大遠，遠乃以杖扣地曰：「若此中可得棲立，當使朽壤抽泉。」言畢清流涌出，後卒成溪。其後少時，潯陽亢旱，遠詣池側讀《海龍王經》，忽有巨蛇從池上空，須臾大雨，歲以有年，因號精舍為龍泉寺焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處去水大遠，遠乃以杖扣地曰：「若此中可得棲立，當使朽壤抽泉。」言畢清流涌出，後卒成溪。其後少時，潯陽亢旱，遠詣池側讀《海龍王經》，忽有巨蛇從池上空，須臾大雨，歲以有年，因號精舍為龍泉寺焉。

時有沙門慧永，居在西林，與遠同門舊好，遂要遠同止。永謂刺史桓伊曰：「遠公方當弘道，今徒屬已廣，而來者方多。貧道所棲褊狹，不足相處，如何？」桓乃為遠復於山東更立房殿，即東林是也。遠創造精舍，洞盡山美，却負香爐之峯，傍帶瀑布之壑，仍石壘基，即松栽構，清泉環階，白雲滿室。復於寺內別置禪林，森樹烟凝，石筵苔合，凡在瞻履，皆神清而氣肅焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有沙門慧永，居在西林，與遠同門舊好，遂要遠同止。永謂刺史桓伊曰：「遠公方當弘道，今徒屬已廣，而來者方多。貧道所棲褊狹，不足相處，如何？」桓乃為遠復於山東更立房殿，即東林是也。遠創造精舍，洞盡山美，却負香爐之峯，傍帶瀑布之壑，仍石壘基，即松栽構，清泉環階，白雲滿室。復於寺內別置禪林，森樹烟凝，石筵苔合，凡在瞻履，皆神清而氣肅焉。

遠聞天竺有佛影，是佛昔化毒龍所留之影，在北天竺月氏國那竭呵城南古仙人石室中，經道取流沙西一萬五千八百五十里，每欣感交懷，志欲瞻覩。會有西域道士敘其光相，遠乃背山臨流，營築龕室，妙算畫工，淡彩圖寫，色疑積空，望似烟霧，暉相炳[火*(敻-人+(〡*〡))]，若隱而顯，遠乃著銘曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠聞天竺有佛影，是佛昔化毒龍所留之影，在北天竺月氏國那竭呵城南古仙人石室中，經道取流沙西一萬五千八百五十里，每欣感交懷，志欲瞻覩。會有西域道士敘其光相，遠乃背山臨流，營築龕室，妙算畫工，淡彩圖寫，色疑積空，望似烟霧，暉相炳[火*(敻-人+(〡*〡))]，若隱而顯，遠乃著銘曰：

廓矣大像，理玄無名。體神入化，落影離形。迴暉層巖，凝映虛亭。在陰不昧，處闇逾明。婉步蟬蛻，朝宗百靈。應不同方，迹絕杳冥(其一)。茫茫荒宇，靡勸靡獎。淡虛寫容，拂空傳像。相具體微，冲姿自朗。白毫吐曜，昏夜中爽。感徹乃應，扣誠發響。留音停岫，津悟冥賞。撫之有會，功弗由曩(其二)。旋踵忘敬，罔慮罔識。三光掩暉，萬像一色。庭宇幽藹，歸途莫測。悟之以靖，開之以力。慧風雖遐，維塵攸息。匪聖玄覽，孰扇其極(其三)。希音遠流，乃眷東顧。欣風慕道，仰規玄度。妙盡毫端，運微輕素。託綵虛凝，殆映霄霧。迹以像真，理深其趣。奇興開衿，祥風引路。清氣迴軒，昏交未曙。髣髴神容，依俙欽遇(其四)。銘之圖之，曷營曷求。神之聽之，鑒爾所修。庶茲塵軌，映彼玄流。漱情靈沼，飲和至柔。照虛應簡，智落乃周。深懷冥託，宵想神遊。畢命一對，長謝百憂(其五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廓矣大像，理玄無名。體神入化，落影離形。迴暉層巖，凝映虛亭。在陰不昧，處闇逾明。婉步蟬蛻，朝宗百靈。應不同方，迹絕杳冥(其一)。茫茫荒宇，靡勸靡獎。淡虛寫容，拂空傳像。相具體微，冲姿自朗。白毫吐曜，昏夜中爽。感徹乃應，扣誠發響。留音停岫，津悟冥賞。撫之有會，功弗由曩(其二)。旋踵忘敬，罔慮罔識。三光掩暉，萬像一色。庭宇幽藹，歸途莫測。悟之以靖，開之以力。慧風雖遐，維塵攸息。匪聖玄覽，孰扇其極(其三)。希音遠流，乃眷東顧。欣風慕道，仰規玄度。妙盡毫端，運微輕素。託綵虛凝，殆映霄霧。迹以像真，理深其趣。奇興開衿，祥風引路。清氣迴軒，昏交未曙。髣髴神容，依俙欽遇(其四)。銘之圖之，曷營曷求。神之聽之，鑒爾所修。庶茲塵軌，映彼玄流。漱情靈沼，飲和至柔。照虛應簡，智落乃周。深懷冥託，宵想神遊。畢命一對，長謝百憂(其五)

又昔潯陽陶侃經鎮廣州，有漁人於海中見神光，每夕艶發，經旬彌盛。怪以白侃。侃往詳視，乃是阿育王像，即接歸，以送武昌寒溪寺。寺主僧珍嘗往夏口，夜夢寺遭火，而此像屋獨有龍神圍繞。珍覺，馳還寺，寺既焚盡，唯像屋存焉。侃後移鎮，以像有威靈，遣使迎接。數十人舉之至水，及上船，船又覆沒。使者懼而反之，竟不能獲。侃幼出雄武，素薄信情，故荊楚之間，為之謠曰：「陶惟劍雄，像以神標。雲翔泥宿，邈何遙遙。可以誠致，難以力招。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又昔潯陽陶侃經鎮廣州，有漁人於海中見神光，每夕艶發，經旬彌盛。怪以白侃。侃往詳視，乃是阿育王像，即接歸，以送武昌寒溪寺。寺主僧珍嘗往夏口，夜夢寺遭火，而此像屋獨有龍神圍繞。珍覺，馳還寺，寺既焚盡，唯像屋存焉。侃後移鎮，以像有威靈，遣使迎接。數十人舉之至水，及上船，船又覆沒。使者懼而反之，竟不能獲。侃幼出雄武，素薄信情，故荊楚之間，為之謠曰：「陶惟劍雄，像以神標。雲翔泥宿，邈何遙遙。可以誠致，難以力招。」

及遠創寺既成，祈心奉請，乃飄然自輕，往還無梗。方知遠之神感證在風諺矣。於是率眾行道，昏曉不絕，釋迦餘化，於斯復興。既而謹律息心之士，絕塵清信之賓，並不期而至，望風遙集。彭城劉遺民，豫章雷次宗，雁門周續之，新蔡畢頴之，南陽宗炳、張菜民、張季碩等，並棄世遺榮，依遠遊止。遠乃於精舍無量壽像前建齋立誓，共期西方。乃令劉遺民著其文曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及遠創寺既成，祈心奉請，乃飄然自輕，往還無梗。方知遠之神感證在風諺矣。於是率眾行道，昏曉不絕，釋迦餘化，於斯復興。既而謹律息心之士，絕塵清信之賓，並不期而至，望風遙集。彭城劉遺民，豫章雷次宗，雁門周續之，新蔡畢頴之，南陽宗炳、張菜民、張季碩等，並棄世遺榮，依遠遊止。遠乃於精舍無量壽像前建齋立誓，共期西方。乃令劉遺民著其文曰：

惟歲在攝提秋，七月戊辰朔，二十八日乙未。法師釋慧遠貞感幽奧，宿懷特發。乃延命同志息心貞信之士，百有二十三人，集於廬山之陰，般若臺精舍阿彌陀像前，率以香華敬廌而誓焉：惟斯一會之眾，夫緣化之理既明，則三世之傳顯矣；遷感之數既符，則善惡之報必矣。推交臂之潛淪，悟無常之期切；審三報之相催，知險趣之難拔，此其同志諸賢，所以夕惕宵勤，仰思攸濟者也。蓋神者可以感涉，而不可以迹求。必感之有物，則幽路咫尺；苟求之無主，則眇茫河津？今幸以不謀而僉心西境，叩篇開信，亮情天發，乃機象通於寢夢，欣歡百於子來。於是雲圖表暉，影侔神造，功由理諧，事非人運。茲實天啟其誠，冥運來萃者矣，可不剋心重精疊思，以凝其慮哉？然其景績參差，功德不一，雖晨祈云同，夕歸攸隔。即我師友之眷，良可悲矣。是以慨焉胥命整衿法堂，等施一心，亭懷幽極，誓茲同人，俱遊絕域。其有驚出絕倫，首登神界，則無獨善於雲嶠；忘兼全於幽谷，先進之與後昇，勉思策征之道。然復妙覲大儀，啟心貞照，識以悟新，形由化革。藉芙蓉於中流，蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八極。泛香風以窮年，體忘安而彌穆，心超樂以自怡；臨三塗而緬謝，傲天宮而長辭。紹眾靈以繼軌，指太息以為期。究茲道也，豈不弘哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟歲在攝提秋，七月戊辰朔，二十八日乙未。法師釋慧遠貞感幽奧，宿懷特發。乃延命同志息心貞信之士，百有二十三人，集於廬山之陰，般若臺精舍阿彌陀像前，率以香華敬廌而誓焉：惟斯一會之眾，夫緣化之理既明，則三世之傳顯矣；遷感之數既符，則善惡之報必矣。推交臂之潛淪，悟無常之期切；審三報之相催，知險趣之難拔，此其同志諸賢，所以夕惕宵勤，仰思攸濟者也。蓋神者可以感涉，而不可以迹求。必感之有物，則幽路咫尺；苟求之無主，則眇茫河津？今幸以不謀而僉心西境，叩篇開信，亮情天發，乃機象通於寢夢，欣歡百於子來。於是雲圖表暉，影侔神造，功由理諧，事非人運。茲實天啟其誠，冥運來萃者矣，可不剋心重精疊思，以凝其慮哉？然其景績參差，功德不一，雖晨祈云同，夕歸攸隔。即我師友之眷，良可悲矣。是以慨焉胥命整衿法堂，等施一心，亭懷幽極，誓茲同人，俱遊絕域。其有驚出絕倫，首登神界，則無獨善於雲嶠；忘兼全於幽谷，先進之與後昇，勉思策征之道。然復妙覲大儀，啟心貞照，識以悟新，形由化革。藉芙蓉於中流，蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八極。泛香風以窮年，體忘安而彌穆，心超樂以自怡；臨三塗而緬謝，傲天宮而長辭。紹眾靈以繼軌，指太息以為期。究茲道也，豈不弘哉！

遠神韻嚴肅，容止方稜，凡預瞻覩，莫不心形戰慄。曾有沙門持竹如意，欲以奉獻，入山信宿，竟不敢陳，竊留席隅，默然而去。有慧義法師，強正少憚，將欲造山，謂遠弟子慧寶曰：「諸君庸才，望風推服，今試觀我如何。」至山，值遠講《法華》，每欲難問，輒心悸汗流，竟不敢語。出謂慧寶曰：「此公定可訝。」其伏物蓋眾如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠神韻嚴肅，容止方稜，凡預瞻覩，莫不心形戰慄。曾有沙門持竹如意，欲以奉獻，入山信宿，竟不敢陳，竊留席隅，默然而去。有慧義法師，強正少憚，將欲造山，謂遠弟子慧寶曰：「諸君庸才，望風推服，今試觀我如何。」至山，值遠講《法華》，每欲難問，輒心悸汗流，竟不敢語。出謂慧寶曰：「此公定可訝。」其伏物蓋眾如此。

殷仲堪之荊州，過山展敬，與遠共臨北㵎論《易》體，移景不勌。見而歎曰：「識信深明，實難為庶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殷仲堪之荊州，過山展敬，與遠共臨北㵎論《易》體，移景不勌。見而歎曰：「識信深明，實難為庶。」

司徒王謐、護軍王默等，並欽慕風德，遙致師敬。謐修書曰：「年始四十，而衰同耳順。」遠答曰：「古人不愛尺璧，而重寸陰，觀其所存，似不在長年耳。檀越既履順而遊性，乘佛理以御心，因此而推，復何羨於遐齡？聊想斯理，久已得之，為復酬來信耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 司徒王謐、護軍王默等，並欽慕風德，遙致師敬。謐修書曰：「年始四十，而衰同耳順。」遠答曰：「古人不愛尺璧，而重寸陰，觀其所存，似不在長年耳。檀越既履順而遊性，乘佛理以御心，因此而推，復何羨於遐齡？聊想斯理，久已得之，為復酬來信耳。」

盧循初下據江州城，入山詣遠。遠少與循父嘏同為書生，及見循，歡然道舊，因朝夕音問。僧有諫遠者曰：「循為國寇，與之交厚，得不疑乎！」遠曰：「我佛法中情無取捨，豈不為識者所察？此不足懼。」及宋武追討盧循，設帳桑尾，左右曰：「遠公素王廬山，與循交厚。」宋武曰：「遠公世表之人，必無彼此。」乃遣使齎書致敬，并遺錢米，於是遠近方服其明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧循初下據江州城，入山詣遠。遠少與循父嘏同為書生，及見循，歡然道舊，因朝夕音問。僧有諫遠者曰：「循為國寇，與之交厚，得不疑乎！」遠曰：「我佛法中情無取捨，豈不為識者所察？此不足懼。」及宋武追討盧循，設帳桑尾，左右曰：「遠公素王廬山，與循交厚。」宋武曰：「遠公世表之人，必無彼此。」乃遣使齎書致敬，并遺錢米，於是遠近方服其明見。

初，經流江東，多有未備，禪法無聞，律藏殘闕。遠慨其道缺，乃令弟子法淨、法領等，遠尋眾經，踰越沙雪、曠歲方反，皆獲梵本，得以傳譯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初，經流江東，多有未備，禪法無聞，律藏殘闕。遠慨其道缺，乃令弟子法淨、法領等，遠尋眾經，踰越沙雪、曠歲方反，皆獲梵本，得以傳譯。

昔安法師在關，請曇摩難提出《阿毘曇心》。其人未善晉言，頗多疑滯。後有罽賓沙門僧伽提婆，博識眾典，以晉太元十六年，來至潯陽。遠請重譯《阿毘曇心》及《三法度論》，於是二學乃興，并製序標宗，貽於學者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔安法師在關，請曇摩難提出《阿毘曇心》。其人未善晉言，頗多疑滯。後有罽賓沙門僧伽提婆，博識眾典，以晉太元十六年，來至潯陽。遠請重譯《阿毘曇心》及《三法度論》，於是二學乃興，并製序標宗，貽於學者。

孜孜為道，務在弘法，每逢西域一賓，輒懇惻諮訪。聞羅什入關，即遣書通好曰：「釋慧遠頓首。去歲得姚左軍書，具承德問。仁者曩絕殊域，越自外境，于時音譯未交，聞風而悅，但江湖難冥，以形乖為歎耳。頃知承否通之會，懷寶來遊，至止有問，則一日九馳，徒情欣雅味，而無由造盡，寓目望途，固已增其勞佇。每欣大法宣流，三方同遇，雖運鍾其末，而趣均在昔。誠未能扣津妙門，感徹遺靈。至於虛衿遺契，亦無日不懷。夫旃檀移植，則異物同熏；摩尼吐曜，則眾珍自積。是惟教合之道，猶虛往實歸，況宗一無像，而應不以情者乎？是故負荷大法者，必以無報為心；會友以仁者，使功不自己。若令法輪不停軫於八正之路，三寶不輟音於將盡之期，則滿願不專美於絕代，龍樹豈獨善於前蹤。今往比量衣裁，願登高座為著之，并天漉之器，此既法物，聊以示懷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孜孜為道，務在弘法，每逢西域一賓，輒懇惻諮訪。聞羅什入關，即遣書通好曰：「釋慧遠頓首。去歲得姚左軍書，具承德問。仁者曩絕殊域，越自外境，于時音譯未交，聞風而悅，但江湖難冥，以形乖為歎耳。頃知承否通之會，懷寶來遊，至止有問，則一日九馳，徒情欣雅味，而無由造盡，寓目望途，固已增其勞佇。每欣大法宣流，三方同遇，雖運鍾其末，而趣均在昔。誠未能扣津妙門，感徹遺靈。至於虛衿遺契，亦無日不懷。夫旃檀移植，則異物同熏；摩尼吐曜，則眾珍自積。是惟教合之道，猶虛往實歸，況宗一無像，而應不以情者乎？是故負荷大法者，必以無報為心；會友以仁者，使功不自己。若令法輪不停軫於八正之路，三寶不輟音於將盡之期，則滿願不專美於絕代，龍樹豈獨善於前蹤。今往比量衣裁，願登高座為著之，并天漉之器，此既法物，聊以示懷。」

什答書曰：「鳩摩羅耆婆和南。既未言面，又文辭殊隔，導心之路不通，得意之緣圮絕。傳驛來況，粗承風德，比復如何，必備聞一途，可以蔽百。經言：末後東方當有護法菩薩。勗哉仁者，善弘其事。夫財有五備，福、戒、博聞、辯才、深智，兼之者道隆，未具者疑滯。仁者備之矣。所以寄心通好，因譯傳意，豈其能盡，粗酬來意耳。損所致比量衣裁，欲令登法座時著，當如來意，但人不稱物，以為愧耳。今往常所用鍮石雙口澡灌，可備法物之數也，并遺偈一章曰：『既已捨染樂，心得善攝不？若得不馳散，深入實相不？畢竟空相中，其心無所樂。若悅禪智慧，是法性無照。虛誑等無實，亦非停心處。仁者所得法，幸願示其要。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什答書曰：「鳩摩羅耆婆和南。既未言面，又文辭殊隔，導心之路不通，得意之緣圮絕。傳驛來況，粗承風德，比復如何，必備聞一途，可以蔽百。經言：末後東方當有護法菩薩。勗哉仁者，善弘其事。夫財有五備，福、戒、博聞、辯才、深智，兼之者道隆，未具者疑滯。仁者備之矣。所以寄心通好，因譯傳意，豈其能盡，粗酬來意耳。損所致比量衣裁，欲令登法座時著，當如來意，但人不稱物，以為愧耳。今往常所用鍮石雙口澡灌，可備法物之數也，并遺偈一章曰：『既已捨染樂，心得善攝不？若得不馳散，深入實相不？畢竟空相中，其心無所樂。若悅禪智慧，是法性無照。虛誑等無實，亦非停心處。仁者所得法，幸願示其要。』」

遠重與什書曰：「日有涼氣，比復何如？去月法識道人至，聞君欲還本國，情以悵然。先聞君方當大出諸經，故來欲便相諮求，若此傳不虛，眾恨可言。今輒略問數十條事，冀有餘暇一二為釋，此雖非經中之大難，欲取決於君耳。并報偈一章曰：『本端竟何從，起滅有無際。一微涉動境，成此頹山勢。惑想更相乘，觸理自生滯。因緣雖無主，開途非一世。時無悟宗匠，誰將握玄契？來問尚悠悠，相與期暮歲。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠重與什書曰：「日有涼氣，比復何如？去月法識道人至，聞君欲還本國，情以悵然。先聞君方當大出諸經，故來欲便相諮求，若此傳不虛，眾恨可言。今輒略問數十條事，冀有餘暇一二為釋，此雖非經中之大難，欲取決於君耳。并報偈一章曰：『本端竟何從，起滅有無際。一微涉動境，成此頹山勢。惑想更相乘，觸理自生滯。因緣雖無主，開途非一世。時無悟宗匠，誰將握玄契？來問尚悠悠，相與期暮歲。』」

後有弗若多羅來適關中，誦出《十誦》梵本，羅什譯為晉文，三分始二，而多羅棄世，遠常慨其未備。及聞曇摩流支入秦，復善誦此部，乃遣弟子曇邕致書祈請，令於關中更出餘分，故《十誦》一部具足無闕。晉地獲本，相傳至今。葱外妙典，關中勝說，所以來集茲土者，遠之力也。外國眾僧，咸稱漢地有大乘道士，每至燒香禮拜，輒東向稽首，獻心廬岳。其神理之迹，故未可測也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後有弗若多羅來適關中，誦出《十誦》梵本，羅什譯為晉文，三分始二，而多羅棄世，遠常慨其未備。及聞曇摩流支入秦，復善誦此部，乃遣弟子曇邕致書祈請，令於關中更出餘分，故《十誦》一部具足無闕。晉地獲本，相傳至今。葱外妙典，關中勝說，所以來集茲土者，遠之力也。外國眾僧，咸稱漢地有大乘道士，每至燒香禮拜，輒東向稽首，獻心廬岳。其神理之迹，故未可測也。

先是，中土未有泥洹常住之說，但言壽命長遠而已。遠乃歎曰：「佛是至極，至極則無變；無變之理，豈有窮耶！」因著〈法性論〉曰：「至極以不變為性，得性以體極為宗。」羅什見論而歎曰：「邊國人未有經，便闇與理合，豈不妙哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先是，中土未有泥洹常住之說，但言壽命長遠而已。遠乃歎曰：「佛是至極，至極則無變；無變之理，豈有窮耶！」因著〈法性論〉曰：「至極以不變為性，得性以體極為宗。」羅什見論而歎曰：「邊國人未有經，便闇與理合，豈不妙哉！」

秦主姚興欽德風名，歎其才思，致書慇懃，信餉連接，贈以龜茲國細縷雜變像，以申欵心，又令姚嵩獻其珠像。釋論新出，興送論并遺書曰：「《大智論》新譯訖，此既龍樹所作，又是方等旨歸，宜為一序，以申作者之意。然此諸道士，咸相推謝，無敢動手，法師可為作序，以貽後之學者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦主姚興欽德風名，歎其才思，致書慇懃，信餉連接，贈以龜茲國細縷雜變像，以申欵心，又令姚嵩獻其珠像。釋論新出，興送論并遺書曰：「《大智論》新譯訖，此既龍樹所作，又是方等旨歸，宜為一序，以申作者之意。然此諸道士，咸相推謝，無敢動手，法師可為作序，以貽後之學者。」

遠答書云：「欲令作〈大智論序〉，以申作者之意。貧道聞：懷大非小褚所容，汲深非短綆所測。披省之日，有愧高命，又體羸多疾，觸事有廢，不復屬意已來，其日亦久，緣來告之重，輒粗綴所懷。至於研究之美，當復期諸明德。」其名高遠固如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠答書云：「欲令作〈大智論序〉，以申作者之意。貧道聞：懷大非小褚所容，汲深非短綆所測。披省之日，有愧高命，又體羸多疾，觸事有廢，不復屬意已來，其日亦久，緣來告之重，輒粗綴所懷。至於研究之美，當復期諸明德。」其名高遠固如此。

遠常謂《大智論》文句繁廣，初學難尋，乃抄其要文，撰為二十卷。序致淵雅，使夫學者息過半之功矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠常謂《大智論》文句繁廣，初學難尋，乃抄其要文，撰為二十卷。序致淵雅，使夫學者息過半之功矣。

後桓玄征殷仲堪，軍經廬山，要遠出虎溪。遠稱疾不堪。玄自入山，左右謂玄曰：「昔殷仲堪入山禮遠，願公勿敬之。」玄答：「何有此理！仲堪本死人耳。」及至見遠，不覺致敬。玄問：「不敢毀傷，何以剪削？」遠答云：「立身行道。」玄稱善，所懷問難，不敢復言，乃說征討之意。遠不答。玄又問：「何以見願？」遠云：「願檀越安隱，使彼亦無他。」玄出山謂左右曰：「實乃生所未見。」玄後以震主之威，苦相延致，乃貽書騁說，勸令登仕。遠答辭堅正，確乎不拔，志踰丹石，終莫能迴。俄而玄欲沙汰眾僧，教僚屬曰：「沙門有能申述經誥，暢說義理，或禁行修整，足以宣寄大化，其有違於此者，悉皆罷遣。唯廬山道德所居，不在搜簡之例。」遠與玄書曰：「佛教凌遲，穢雜日久，每一尋至，慨憤盈懷。常恐運出非意，淪湑將及。竊見清澄諸道人教，實應其本心。夫涇以渭分，則清濁殊勢；枉以直正，則不仁自遠。此命既行，必一理斯得，然後令飾偽者絕假通之路，懷真者無負俗之嫌。道世交興，三寶復隆矣。」因廣立條制，玄從之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後桓玄征殷仲堪，軍經廬山，要遠出虎溪。遠稱疾不堪。玄自入山，左右謂玄曰：「昔殷仲堪入山禮遠，願公勿敬之。」玄答：「何有此理！仲堪本死人耳。」及至見遠，不覺致敬。玄問：「不敢毀傷，何以剪削？」遠答云：「立身行道。」玄稱善，所懷問難，不敢復言，乃說征討之意。遠不答。玄又問：「何以見願？」遠云：「願檀越安隱，使彼亦無他。」玄出山謂左右曰：「實乃生所未見。」玄後以震主之威，苦相延致，乃貽書騁說，勸令登仕。遠答辭堅正，確乎不拔，志踰丹石，終莫能迴。俄而玄欲沙汰眾僧，教僚屬曰：「沙門有能申述經誥，暢說義理，或禁行修整，足以宣寄大化，其有違於此者，悉皆罷遣。唯廬山道德所居，不在搜簡之例。」遠與玄書曰：「佛教凌遲，穢雜日久，每一尋至，慨憤盈懷。常恐運出非意，淪湑將及。竊見清澄諸道人教，實應其本心。夫涇以渭分，則清濁殊勢；枉以直正，則不仁自遠。此命既行，必一理斯得，然後令飾偽者絕假通之路，懷真者無負俗之嫌。道世交興，三寶復隆矣。」因廣立條制，玄從之。

昔成帝幼沖，庾氷輔正，以為沙門應敬王者；尚書令何充、僕射褚昱、諸葛惔等，奏不應敬禮，官議悉同充等，門下承氷旨為駮，同異紛然，竟莫能定。及玄在姑熟，欲令盡敬，乃與遠書曰：「沙門不敬王者，既是情所未了，於理又是所未喻，一代大事，不可令其體不允。近八座書，今以呈君，君可述所以不敬意也。此便當行之事一二，令詳盡，想必有以釋其所疑耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔成帝幼沖，庾氷輔正，以為沙門應敬王者；尚書令何充、僕射褚昱、諸葛惔等，奏不應敬禮，官議悉同充等，門下承氷旨為駮，同異紛然，竟莫能定。及玄在姑熟，欲令盡敬，乃與遠書曰：「沙門不敬王者，既是情所未了，於理又是所未喻，一代大事，不可令其體不允。近八座書，今以呈君，君可述所以不敬意也。此便當行之事一二，令詳盡，想必有以釋其所疑耳。」

遠答書曰：「夫稱沙門者，何耶？謂能發矇俗之幽昏，啟化表之玄路，方將以兼忘之道，與天下同往。使希高者挹其遺風，漱流者味其餘津。若然，雖大業未就，觀其超步之迹，所悟固已弘矣。又袈裟非朝宗之服，鉢盂非廊廟之器，沙門塵外之人，不應致敬王者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠答書曰：「夫稱沙門者，何耶？謂能發矇俗之幽昏，啟化表之玄路，方將以兼忘之道，與天下同往。使希高者挹其遺風，漱流者味其餘津。若然，雖大業未就，觀其超步之迹，所悟固已弘矣。又袈裟非朝宗之服，鉢盂非廊廟之器，沙門塵外之人，不應致敬王者。」

玄雖苟執先志，恥即外從，而覩遠辭旨，趑趄未決。有頃，玄篡位，即下書曰：「佛法宏大，所不能測，推奉主之情，故興其敬。今事既在己，宜盡謙光，諸道人勿復致禮也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄雖苟執先志，恥即外從，而覩遠辭旨，趑趄未決。有頃，玄篡位，即下書曰：「佛法宏大，所不能測，推奉主之情，故興其敬。今事既在己，宜盡謙光，諸道人勿復致禮也。」

遠乃著〈沙門不敬王者論〉，凡有五篇。一曰〈在家〉：謂在家奉法則是順化之民，情未變俗，迹同方內，故有天屬之愛，奉主之禮，禮敬有本，遂因之以成教。二曰〈出家〉：謂出家者能遁世以求其志，變俗以達其道。變俗則服章不得與世典同禮，遁世則宜高尚其迹。大德故能拯溺俗於沈流，拔玄根於重劫，遠通三乘之津。近開人天之路。如令一夫全德，則道洽六親，澤流天下，雖不處王侯之位，固已協契皇極，在宥生民矣。是故內乖天屬之重，而不逆其孝；外闕奉主之恭，而不失其敬也。三曰〈求宗不順化〉：謂反本求宗者，不以生累其神；超落塵封者，不以情累其生，不以情累其生則其生可滅；不以生累其神，則其神可冥。冥神絕境，故謂之泥洹。故沙門雖抗禮萬乘，高尚其事，不爵王侯，而沾其惠者也。四曰〈體極不兼〉：應謂如來之與周、孔，發致雖殊，潛相影響，出處咸異，終期必同。故雖曰道殊，所歸一也。不兼應者，物不能兼受也。五曰〈形盡神不滅〉：謂識、神馳騖，隨行東西也。此是論之大意。自是沙門得全方外之迹矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠乃著〈沙門不敬王者論〉，凡有五篇。一曰〈在家〉：謂在家奉法則是順化之民，情未變俗，迹同方內，故有天屬之愛，奉主之禮，禮敬有本，遂因之以成教。二曰〈出家〉：謂出家者能遁世以求其志，變俗以達其道。變俗則服章不得與世典同禮，遁世則宜高尚其迹。大德故能拯溺俗於沈流，拔玄根於重劫，遠通三乘之津。近開人天之路。如令一夫全德，則道洽六親，澤流天下，雖不處王侯之位，固已協契皇極，在宥生民矣。是故內乖天屬之重，而不逆其孝；外闕奉主之恭，而不失其敬也。三曰〈求宗不順化〉：謂反本求宗者，不以生累其神；超落塵封者，不以情累其生，不以情累其生則其生可滅；不以生累其神，則其神可冥。冥神絕境，故謂之泥洹。故沙門雖抗禮萬乘，高尚其事，不爵王侯，而沾其惠者也。四曰〈體極不兼〉：應謂如來之與周、孔，發致雖殊，潛相影響，出處咸異，終期必同。故雖曰道殊，所歸一也。不兼應者，物不能兼受也。五曰〈形盡神不滅〉：謂識、神馳騖，隨行東西也。此是論之大意。自是沙門得全方外之迹矣。

及桓玄西奔，晉安帝自江陵旋于京師，輔國何無忌勸遠候覲。遠稱疾不行。帝遣使勞問，遠修書曰：「釋慧遠頓首：陽月和暖，願御膳順宜。貧道先嬰重疾，年衰益甚，猥蒙慈詔，曲垂光慰，感懼之深，實百于懷。幸遇慶會，而形不自運，此情此慨，良無以喻。」詔答：「陽中感懷，知所患未佳，其情耿耿。去月發江陵，在道多諸惡情，遲兼常，本冀經過相見。法師既養素山林，又所患未痊，邈無復因，增其歎恨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及桓玄西奔，晉安帝自江陵旋于京師，輔國何無忌勸遠候覲。遠稱疾不行。帝遣使勞問，遠修書曰：「釋慧遠頓首：陽月和暖，願御膳順宜。貧道先嬰重疾，年衰益甚，猥蒙慈詔，曲垂光慰，感懼之深，實百于懷。幸遇慶會，而形不自運，此情此慨，良無以喻。」詔答：「陽中感懷，知所患未佳，其情耿耿。去月發江陵，在道多諸惡情，遲兼常，本冀經過相見。法師既養素山林，又所患未痊，邈無復因，增其歎恨。」

陳郡謝靈運負才傲俗，少所推崇，及一相見，肅然心服。遠內通佛理，外善群書，夫預學徒，莫不依擬。時遠講「喪服經」，雷次宗、宗炳等，並執卷承旨。次宗後別著義疏，首稱雷氏。宗炳因寄書嘲之曰：「昔與足下共於釋和上間，面受此義，今便題卷首稱雷氏乎？」其化兼道俗，斯類非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳郡謝靈運負才傲俗，少所推崇，及一相見，肅然心服。遠內通佛理，外善群書，夫預學徒，莫不依擬。時遠講「喪服經」，雷次宗、宗炳等，並執卷承旨。次宗後別著義疏，首稱雷氏。宗炳因寄書嘲之曰：「昔與足下共於釋和上間，面受此義，今便題卷首稱雷氏乎？」其化兼道俗，斯類非一。

自遠卜居廬阜三十餘年，影不出山，迹不入俗。每送客遊履常以虎溪為界焉。以晉義熙十二年八月初動散，至六日困篤，大德耆年皆稽顙請飲豉酒，不許；又請飲米汁，不許；又請以蜜和水為漿，乃命律師，令披卷尋文，得飲與不？卷未半而終，春秋八十三矣。門徒號慟，若喪考妣；道俗奔赴，轂繼肩隨。遠以凡夫之情難割，乃制七日展哀，遺命使露骸松下。既而弟子收葬，潯陽太守阮保於山西嶺鑿壙開隧。謝靈運為造碑文，銘其遺德。南陽宗炳又立碑寺門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自遠卜居廬阜三十餘年，影不出山，迹不入俗。每送客遊履常以虎溪為界焉。以晉義熙十二年八月初動散，至六日困篤，大德耆年皆稽顙請飲豉酒，不許；又請飲米汁，不許；又請以蜜和水為漿，乃命律師，令披卷尋文，得飲與不？卷未半而終，春秋八十三矣。門徒號慟，若喪考妣；道俗奔赴，轂繼肩隨。遠以凡夫之情難割，乃制七日展哀，遺命使露骸松下。既而弟子收葬，潯陽太守阮保於山西嶺鑿壙開隧。謝靈運為造碑文，銘其遺德。南陽宗炳又立碑寺門。

初，遠善屬文章，辭氣清雅，席上談吐，精義簡要。加以容儀端整，風彩灑落，故圖像于寺，遐邇式瞻。所著論、序、銘、贊、詩、書、集為十卷，五十餘篇，見重於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初，遠善屬文章，辭氣清雅，席上談吐，精義簡要。加以容儀端整，風彩灑落，故圖像于寺，遐邇式瞻。所著論、序、銘、贊、詩、書、集為十卷，五十餘篇，見重於世。

釋慧持者，慧遠之弟也。沖默有遠量。年十四學讀書，一日所得，當他一旬。善文史，巧才製。年十八出家，與兄共伏事道安法師。遍學眾經，遊刃三藏。及安在襄陽遣遠東下，持亦俱行。初憩荊州上明寺，後適廬山，皆隨遠共止。持形長八尺，風神俊爽，常躡革屣，納衣半脛。廬山徒屬，莫匪英秀，往反三千，皆以持為稱首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧持者，慧遠之弟也。沖默有遠量。年十四學讀書，一日所得，當他一旬。善文史，巧才製。年十八出家，與兄共伏事道安法師。遍學眾經，遊刃三藏。及安在襄陽遣遠東下，持亦俱行。初憩荊州上明寺，後適廬山，皆隨遠共止。持形長八尺，風神俊爽，常躡革屣，納衣半脛。廬山徒屬，莫匪英秀，往反三千，皆以持為稱首。

持有姑為尼，名道儀，住在江夏。儀聞京師盛於佛法，欲下觀化。持乃送姑至都，止于東安寺。晉衛軍瑯瑘王珣，深相器重。時有西域沙門僧伽羅叉，善誦四《含》，珣請出《中阿含經》。持乃校閱文言，搜括詳定後還山。少時，豫章太守范寧請講《法華》、《毘曇》，於是四方雲聚，千里遙集。王珣與范寧書云：「遠公、持公孰愈？」范答書云：「誠為賢兄弟也。」王重書曰：「但令如兄，誠未易有，況復弟賢耶。」兗州刺史瑯瑘王恭致書於沙門僧檢曰：「遠、持兄弟至德何如？」檢答曰：「遠、持兄弟也，綽綽焉信有道風矣。」羅什在關，遙相欽敬，致書通好，結為善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持有姑為尼，名道儀，住在江夏。儀聞京師盛於佛法，欲下觀化。持乃送姑至都，止于東安寺。晉衛軍瑯瑘王珣，深相器重。時有西域沙門僧伽羅叉，善誦四《含》，珣請出《中阿含經》。持乃校閱文言，搜括詳定後還山。少時，豫章太守范寧請講《法華》、《毘曇》，於是四方雲聚，千里遙集。王珣與范寧書云：「遠公、持公孰愈？」范答書云：「誠為賢兄弟也。」王重書曰：「但令如兄，誠未易有，況復弟賢耶。」兗州刺史瑯瑘王恭致書於沙門僧檢曰：「遠、持兄弟至德何如？」檢答曰：「遠、持兄弟也，綽綽焉信有道風矣。」羅什在關，遙相欽敬，致書通好，結為善友。

持後聞成都地沃民豐，志往傳化，兼欲觀矚峨嵋，振錫岷岫，乃以晉隆安三年辭遠入蜀。遠苦留，不止。遠歎曰：「人生愛聚，汝乃樂離，如何？」持亦悲曰：「若滯情愛聚者，本不應出家。今既割欲求道，正以西方為期耳。」於是兄弟收淚，憫默而別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持後聞成都地沃民豐，志往傳化，兼欲觀矚峨嵋，振錫岷岫，乃以晉隆安三年辭遠入蜀。遠苦留，不止。遠歎曰：「人生愛聚，汝乃樂離，如何？」持亦悲曰：「若滯情愛聚者，本不應出家。今既割欲求道，正以西方為期耳。」於是兄弟收淚，憫默而別。

行達荊州，刺史殷仲堪禮遇欣重。時桓玄亦在彼。玄雖涉學功疎，而一往神出，見持有隣幾獨絕，尤歎是今古無比，大欲結歡。持既疑其為人，遂棄而不納。殷、桓二人苦欲留之。持益無停意，臨去與玄書曰：「本欲棲病峨嵋之岫，觀化流沙之表，不能負其發足之懷，便束裝首路。」玄得書惆悵，知其不可止。遂乃到蜀，止龍淵精舍，大弘佛法，井絡四方，慕德成侶。刺史毛璩，雅相崇挹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行達荊州，刺史殷仲堪禮遇欣重。時桓玄亦在彼。玄雖涉學功疎，而一往神出，見持有隣幾獨絕，尤歎是今古無比，大欲結歡。持既疑其為人，遂棄而不納。殷、桓二人苦欲留之。持益無停意，臨去與玄書曰：「本欲棲病峨嵋之岫，觀化流沙之表，不能負其發足之懷，便束裝首路。」玄得書惆悵，知其不可止。遂乃到蜀，止龍淵精舍，大弘佛法，井絡四方，慕德成侶。刺史毛璩，雅相崇挹。

時有沙門慧巖、僧恭。先在岷蜀，人情傾蓋。及持至止，皆望風推服。有昇持堂者，皆號登龍門。恭公幼有才思，為蜀郡僧正；巖公內外多解素為毛璩所重。後蜀人譙縱，因鋒鏑之機，攻殺毛璩，割據蜀土，自號成都王。乃集僧設會，逼請巖公。巖不得已而赴。璩既宿昔檀越，一旦傷破，覩事增悲，痛形顏色，遂為譙縱所忌，因而被害。舉邑紛擾，白黑危懼。持避難憩陴縣中寺。縱有從子道福，凶悖尤甚，將兵往陴，有所討戮。還過入寺，人馬浴血，眾僧大怖，一時驚走。持在房前盥洗，神色無忤。道福直至持邊，持彈指漉水，淡然自若。福愧悔流汗，出寺門謂左右曰：「大人故與眾異。」後境內清怗，還止龍淵寺，講說齋懺，老而愈篤，以晉義熙八年卒于寺中，春秋七十有六。臨終遺命，務勗律儀，謂弟子曰：「經言：戒如平地，眾善由生。汝行住坐臥，宜其謹哉。」以東間經籍，付弟子道泓；在西間法典，囑弟子曇蘭。泓業行清敏，蘭神悟天發，並係軌師蹤焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有沙門慧巖、僧恭。先在岷蜀，人情傾蓋。及持至止，皆望風推服。有昇持堂者，皆號登龍門。恭公幼有才思，為蜀郡僧正；巖公內外多解素為毛璩所重。後蜀人譙縱，因鋒鏑之機，攻殺毛璩，割據蜀土，自號成都王。乃集僧設會，逼請巖公。巖不得已而赴。璩既宿昔檀越，一旦傷破，覩事增悲，痛形顏色，遂為譙縱所忌，因而被害。舉邑紛擾，白黑危懼。持避難憩陴縣中寺。縱有從子道福，凶悖尤甚，將兵往陴，有所討戮。還過入寺，人馬浴血，眾僧大怖，一時驚走。持在房前盥洗，神色無忤。道福直至持邊，持彈指漉水，淡然自若。福愧悔流汗，出寺門謂左右曰：「大人故與眾異。」後境內清怗，還止龍淵寺，講說齋懺，老而愈篤，以晉義熙八年卒于寺中，春秋七十有六。臨終遺命，務勗律儀，謂弟子曰：「經言：戒如平地，眾善由生。汝行住坐臥，宜其謹哉。」以東間經籍，付弟子道泓；在西間法典，囑弟子曇蘭。泓業行清敏，蘭神悟天發，並係軌師蹤焉。

釋慧永，姓潘，河內人也。年十二出家，伏事沙門竺曇現為師，後又伏膺道安法師，素與遠共期，欲結宇羅浮之岫。遠既為道安所留，永乃欲先踰五嶺。行經潯陽，郡人陶範苦相要留，於是且停廬山之西林寺。既門徒稍盛，又慧遠同築，遂有意終焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧永，姓潘，河內人也。年十二出家，伏事沙門竺曇現為師，後又伏膺道安法師，素與遠共期，欲結宇羅浮之岫。遠既為道安所留，永乃欲先踰五嶺。行經潯陽，郡人陶範苦相要留，於是且停廬山之西林寺。既門徒稍盛，又慧遠同築，遂有意終焉。

永貞素自然，清心剋己，言常含笑，語不傷物，耽好經典，善於講說，蔬食布衣，率以終歲。又別立一茅室於嶺上，每欲禪思，輒往居焉。時有至房者，並聞殊香之氣。永屋中常有一虎，人或畏者，輒驅令上山，人去後，還復馴伏。永嘗出邑，薄晚還山，至烏橋。烏橋營主醉，騎馬當道，遮永不聽去。日時向晚，永以杖遙指馬，馬即驚走，營主倒地，永捧慰還營，因爾致疾。明晨往寺，向永悔過。永曰：「非貧道本意，恐戒神所為耳。」白黑聞知，歸心者眾矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永貞素自然，清心剋己，言常含笑，語不傷物，耽好經典，善於講說，蔬食布衣，率以終歲。又別立一茅室於嶺上，每欲禪思，輒往居焉。時有至房者，並聞殊香之氣。永屋中常有一虎，人或畏者，輒驅令上山，人去後，還復馴伏。永嘗出邑，薄晚還山，至烏橋。烏橋營主醉，騎馬當道，遮永不聽去。日時向晚，永以杖遙指馬，馬即驚走，營主倒地，永捧慰還營，因爾致疾。明晨往寺，向永悔過。永曰：「非貧道本意，恐戒神所為耳。」白黑聞知，歸心者眾矣。

後鎮南將軍何無忌作鎮潯陽，爰集虎溪，請永及慧遠。遠既久持名望，亦雅足才力，從者百餘，皆端整有風序。及高言華論，舉動可觀。永恬然獨往，率爾後至，納衣草屣，執杖提鉢，而神氣自若，清散無矜，眾咸重其貞素，翻更多之。遠少所推先，而挹永高行，身執卑恭，以希冥福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後鎮南將軍何無忌作鎮潯陽，爰集虎溪，請永及慧遠。遠既久持名望，亦雅足才力，從者百餘，皆端整有風序。及高言華論，舉動可觀。永恬然獨往，率爾後至，納衣草屣，執杖提鉢，而神氣自若，清散無矜，眾咸重其貞素，翻更多之。遠少所推先，而挹永高行，身執卑恭，以希冥福。

永厲行精苦，願生西方。以晉義熙十年遇疾綿篤，而專謹戒律，執志愈勤，雖枕痾懷苦，顏色怡悅。未盡少時，忽斂衣合掌，求屣欲起，如有所見。眾咸驚問，答云：「佛來。」言終而卒，春秋八十有三。道俗在山，咸聞異香，七日乃歇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永厲行精苦，願生西方。以晉義熙十年遇疾綿篤，而專謹戒律，執志愈勤，雖枕痾懷苦，顏色怡悅。未盡少時，忽斂衣合掌，求屣欲起，如有所見。眾咸驚問，答云：「佛來。」言終而卒，春秋八十有三。道俗在山，咸聞異香，七日乃歇。

時廬山又有釋僧融，亦苦節通靈，能降伏鬼物云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時廬山又有釋僧融，亦苦節通靈，能降伏鬼物云。

釋僧濟，未詳何許人。晉太元中來入廬山，從遠公受學。大小諸經及世典書數，皆遊鍊心抱，貫其深要。年始過立，便出邑開講，歷當元匠。遠每謂曰：「共吾弘佛法者，爾其人乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧濟，未詳何許人。晉太元中來入廬山，從遠公受學。大小諸經及世典書數，皆遊鍊心抱，貫其深要。年始過立，便出邑開講，歷當元匠。遠每謂曰：「共吾弘佛法者，爾其人乎！」

後，停山少時，忽感篤疾，於是要誠西國，想像彌陀。遠遺濟一燭曰：「汝可以建心安養，競諸漏刻。」濟執燭憑机，停想無亂，又請眾僧夜集，為轉《無量壽經》。至五更中，濟以燭授同學，令於僧中行之。於是暫臥，因夢見自秉一燭，乘虛而行，覩無量壽佛，接置于掌，遍至十方，不覺欻然而覺，具為侍疾者說之。且悲且慰，自省四大了無疾苦。至于明夕，忽索履起立，目逆虛空，如有所見。須臾還臥，顏色更悅，因謂傍人云：「吾其去矣。」於是轉身右脇，言氣俱盡，春秋四十有五矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後，停山少時，忽感篤疾，於是要誠西國，想像彌陀。遠遺濟一燭曰：「汝可以建心安養，競諸漏刻。」濟執燭憑机，停想無亂，又請眾僧夜集，為轉《無量壽經》。至五更中，濟以燭授同學，令於僧中行之。於是暫臥，因夢見自秉一燭，乘虛而行，覩無量壽佛，接置于掌，遍至十方，不覺欻然而覺，具為侍疾者說之。且悲且慰，自省四大了無疾苦。至于明夕，忽索履起立，目逆虛空，如有所見。須臾還臥，顏色更悅，因謂傍人云：「吾其去矣。」於是轉身右脇，言氣俱盡，春秋四十有五矣。

釋法安，一名慈欽，未詳何許人，遠公之弟子也。善戒行，講說眾經，兼習禪業，善能開化愚曚，拔邪歸正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法安，一名慈欽，未詳何許人，遠公之弟子也。善戒行，講說眾經，兼習禪業，善能開化愚曚，拔邪歸正。

晉義熙中，新陽縣虎災。縣有大社樹，下築神廟。左右居民以百數，遭虎死者夕有一兩。安嘗遊其縣，暮逗此村。民以畏虎，早閉閭。安徑之樹下，通夜坐禪。向曉，聞虎負人而至，投之樹北。見安，如喜如驚，跳伏安前。安為說法授戒，虎踞地不動，有頃而去。旦，村人追虎至樹下，見安大驚，謂是神人。遂傳之一縣，士庶宗奉。虎災由此而息，因改神廟，留安立寺，左右田園皆捨為眾業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉義熙中，新陽縣虎災。縣有大社樹，下築神廟。左右居民以百數，遭虎死者夕有一兩。安嘗遊其縣，暮逗此村。民以畏虎，早閉閭。安徑之樹下，通夜坐禪。向曉，聞虎負人而至，投之樹北。見安，如喜如驚，跳伏安前。安為說法授戒，虎踞地不動，有頃而去。旦，村人追虎至樹下，見安大驚，謂是神人。遂傳之一縣，士庶宗奉。虎災由此而息，因改神廟，留安立寺，左右田園皆捨為眾業。

後欲作畫像，須銅青，困不能得。夜夢見一人，迂其床前云：「此下有銅鍾。」覺即掘之，果得二口，因以青成像。後以銅助遠公鑄佛，餘一，武昌太守熊無患借視，遂留之。安後不知所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後欲作畫像，須銅青，困不能得。夜夢見一人，迂其床前云：「此下有銅鍾。」覺即掘之，果得二口，因以青成像。後以銅助遠公鑄佛，餘一，武昌太守熊無患借視，遂留之。安後不知所終。

釋曇邕，姓楊，關中人。少仕偽秦，至衛將軍。形長八尺，雄武過人。太元八年，從符堅南征，為晉軍所敗，還至長安，因從安公出家。安公既往，乃南投廬山，事遠公為師。內外經書，多所綜涉，志尚弘法，不憚疲苦。後為遠入關，致書羅什，凡為使命，十有餘年，鼓擊風流，搖動峯岫，強捍果敢，專對不辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇邕，姓楊，關中人。少仕偽秦，至衛將軍。形長八尺，雄武過人。太元八年，從符堅南征，為晉軍所敗，還至長安，因從安公出家。安公既往，乃南投廬山，事遠公為師。內外經書，多所綜涉，志尚弘法，不憚疲苦。後為遠入關，致書羅什，凡為使命，十有餘年，鼓擊風流，搖動峯岫，強捍果敢，專對不辱。

京師道場僧鑒，挹其德解，請還楊州，邕以遠年高，遂不果行。然遠神足高抗者，其類不少，恐後不相推謝，因以小緣託擯邕出。邕奉命出山，容無怨忤，乃於山之西南營立茅宇，與弟子曇果，澄思禪門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京師道場僧鑒，挹其德解，請還楊州，邕以遠年高，遂不果行。然遠神足高抗者，其類不少，恐後不相推謝，因以小緣託擯邕出。邕奉命出山，容無怨忤，乃於山之西南營立茅宇，與弟子曇果，澄思禪門。

嘗於一時，果夢見山神求受五戒，果曰：「家師在此，可往諮受。」後少時，邕見一人著單衣帽，風姿端雅，從者二十許人，請受五戒。邕以果先夢，知是山神，乃為說法授戒。神䞋以外國匕筋，禮拜辭別，儵忽不見。至遠臨亡之日，奔赴號踊，痛深天屬。後往荊州，卒於竹林寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘗於一時，果夢見山神求受五戒，果曰：「家師在此，可往諮受。」後少時，邕見一人著單衣帽，風姿端雅，從者二十許人，請受五戒。邕以果先夢，知是山神，乃為說法授戒。神䞋以外國匕筋，禮拜辭別，儵忽不見。至遠臨亡之日，奔赴號踊，痛深天屬。後往荊州，卒於竹林寺。

釋道祖，吳國人也，少出家，為臺寺支法齊弟子。幼有才思，精勤務學。後與同志僧遷、道流等，共入廬山七年，並山中受戒，各隨所習，日有其新。遠公每謂祖等易悟，盡如此輩，不復憂後生矣。遷、流等並年二十八而卒，遠歎曰：「此子並才義英茂，清悟日新，懷此長往，一何痛哉。」道流撰諸經目未就，祖為成之，今行於世。祖後還京師瓦官寺講說，桓玄每往觀聽，乃謂人曰：「道祖後發，愈於遠公，但儒博不逮耳。」及玄輔正，欲使沙門敬王，祖乃辭還吳之臺寺。有頃，玄纂位，勅郡送祖出京。祖稱疾不行，於是絕迹人事，講道終日。以晉元熙元年卒，春秋七十二矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道祖，吳國人也，少出家，為臺寺支法齊弟子。幼有才思，精勤務學。後與同志僧遷、道流等，共入廬山七年，並山中受戒，各隨所習，日有其新。遠公每謂祖等易悟，盡如此輩，不復憂後生矣。遷、流等並年二十八而卒，遠歎曰：「此子並才義英茂，清悟日新，懷此長往，一何痛哉。」道流撰諸經目未就，祖為成之，今行於世。祖後還京師瓦官寺講說，桓玄每往觀聽，乃謂人曰：「道祖後發，愈於遠公，但儒博不逮耳。」及玄輔正，欲使沙門敬王，祖乃辭還吳之臺寺。有頃，玄纂位，勅郡送祖出京。祖稱疾不行，於是絕迹人事，講道終日。以晉元熙元年卒，春秋七十二矣。

遠有弟子慧要，亦解經律，而尤長巧思。山中無刻漏，乃於泉水中立十二葉芙蓉，因流波轉，以定十二時，晷景無差焉。亦嘗作木鳶，飛數百步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠有弟子慧要，亦解經律，而尤長巧思。山中無刻漏，乃於泉水中立十二葉芙蓉，因流波轉，以定十二時，晷景無差焉。亦嘗作木鳶，飛數百步。

遠又有弟子曇順、曇詵，並義學致譽。順本黃龍人，少受業什公，後還師遠，蔬食有德行。南蠻校尉劉遵，於江陵立竹林寺，請經始。遠遣徙焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠又有弟子曇順、曇詵，並義學致譽。順本黃龍人，少受業什公，後還師遠，蔬食有德行。南蠻校尉劉遵，於江陵立竹林寺，請經始。遠遣徙焉。

詵亦清雅有風則，注《維摩》及著〈窮通論〉等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詵亦清雅有風則，注《維摩》及著〈窮通論〉等。

又有法幽、道恒、道授等百有餘人，或義解深明，或匡拯眾事，或戒行清高，或禪思深入，並振名當世，傳業于今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有法幽、道恒、道授等百有餘人，或義解深明，或匡拯眾事，或戒行清高，或禪思深入，並振名當世，傳業于今。

釋僧䂮，姓傅氏，北地泥陽人，晉河間郎中令遐之元子也。少出家，止長安大寺，為弘覺法師弟子。覺亦一時法匠，䂮初從受業，後遊青、司、樊、沔之間。通六經及三藏，律行清謹，能匡振佛法。姚萇、姚興早挹風名，素所知重，及僭有關中，深相頂敬。興既崇信三寶，盛弘大化，建會設齋，烟蓋重疊，使夫慕道捨俗者，十室其半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧䂮，姓傅氏，北地泥陽人，晉河間郎中令遐之元子也。少出家，止長安大寺，為弘覺法師弟子。覺亦一時法匠，䂮初從受業，後遊青、司、樊、沔之間。通六經及三藏，律行清謹，能匡振佛法。姚萇、姚興早挹風名，素所知重，及僭有關中，深相頂敬。興既崇信三寶，盛弘大化，建會設齋，烟蓋重疊，使夫慕道捨俗者，十室其半。

自童壽入關，遠僧復集，僧尼既多，或有愆漏，興曰：「凡未學僧，未階苦忍，安得無過？過而不劾，過遂多矣，宜立僧主，以清大望。」因下書曰：「大法東遷，於今為盛，僧尼已多，應須綱領，宣授遠規，以濟頹緒。僧䂮法師學優早年，德芳暮齒，可為國內僧主。僧遷法師，禪慧兼修，即為悅眾。法欽、慧斌共掌僧錄。給車輿吏力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自童壽入關，遠僧復集，僧尼既多，或有愆漏，興曰：「凡未學僧，未階苦忍，安得無過？過而不劾，過遂多矣，宜立僧主，以清大望。」因下書曰：「大法東遷，於今為盛，僧尼已多，應須綱領，宣授遠規，以濟頹緒。僧䂮法師學優早年，德芳暮齒，可為國內僧主。僧遷法師，禪慧兼修，即為悅眾。法欽、慧斌共掌僧錄。給車輿吏力。」

䂮資侍中秩，傳詔羊車各二人，遷等並有厚給。共事純儉，允愜時望，五眾肅清，六時無怠。至弘始七年，勅加親信伏身，白從各三十人。僧正之興，䂮之始也。䂮躬自步行，車輿以給老疾，所獲供䘏，常充眾用。雖年在秋方，而講說經律，勗眾無倦。以弘始之末，卒於長安大寺，春秋七十矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 䂮資侍中秩，傳詔羊車各二人，遷等並有厚給。共事純儉，允愜時望，五眾肅清，六時無怠。至弘始七年，勅加親信伏身，白從各三十人。僧正之興，䂮之始也。䂮躬自步行，車輿以給老疾，所獲供䘏，常充眾用。雖年在秋方，而講說經律，勗眾無倦。以弘始之末，卒於長安大寺，春秋七十矣。

釋道融，汲郡林慮人，十二出家。厥師愛其神彩，先令外學，往村借《論語》。竟不齎歸，於彼已誦。師更借本覆之，不遺一字，既嗟而異之，於是恣其遊學。迄至立年，才解英絕，內外經書，闇遊心府。聞羅什在關，故往諮稟。什見而奇之，謂姚興曰：「昨見融公，復是奇特聰明釋子。」興引見歎重，勅入逍遙園，參正詳譯。因請什出《菩薩戒本》，今行於世。後譯《中論》，始得兩卷，融便就講，剖折文言，預貫終始。什又命融令講《新法華》。什自聽之，乃歎曰：「佛法之興，融其人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道融，汲郡林慮人，十二出家。厥師愛其神彩，先令外學，往村借《論語》。竟不齎歸，於彼已誦。師更借本覆之，不遺一字，既嗟而異之，於是恣其遊學。迄至立年，才解英絕，內外經書，闇遊心府。聞羅什在關，故往諮稟。什見而奇之，謂姚興曰：「昨見融公，復是奇特聰明釋子。」興引見歎重，勅入逍遙園，參正詳譯。因請什出《菩薩戒本》，今行於世。後譯《中論》，始得兩卷，融便就講，剖折文言，預貫終始。什又命融令講《新法華》。什自聽之，乃歎曰：「佛法之興，融其人也。」

俄而師子國有一婆羅門，聰辯多學，西土俗書，罕不披誦，為彼國外道之宗。聞什在關大行佛法，乃謂其徒曰：「寧可使釋氏之風獨傳震旦，而吾等正化不洽東國？」遂乘駝負書來入長安。姚興見其口眼便僻，頗亦惑之。婆羅門乃啟興曰：「至道無方，各尊其事，今請與秦僧捔其辯力，隨有優者，即傳其化。」興即許焉。時關中僧眾，相視缺然，莫敢當者。什謂融曰：「此外道聰明殊人，捔言必勝，使無上大道，在吾徒而屈，良可悲矣。若使外道得志，則法輪摧軸，豈可然乎？如吾所覩，在君一人。」融自顧才力不減，而外道經書未盡披讀，乃密令人寫婆羅門所讀經目，一披即誦。後剋日論義，姚興自出，公卿皆會闕下，關中僧眾四遠必集。融與婆羅門擬相詶抗，鋒辯飛玄，彼所不及。婆羅門自知辭理已屈，猶以廣讀為誇。融乃列其所讀書，并秦地經史名目卷部，三倍多之。什因嘲之曰：「君不聞大秦廣學，那忽輕爾遠來。」婆羅門心愧悔伏，頂禮融足，數日之中，無何而去。像運再興，融有力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俄而師子國有一婆羅門，聰辯多學，西土俗書，罕不披誦，為彼國外道之宗。聞什在關大行佛法，乃謂其徒曰：「寧可使釋氏之風獨傳震旦，而吾等正化不洽東國？」遂乘駝負書來入長安。姚興見其口眼便僻，頗亦惑之。婆羅門乃啟興曰：「至道無方，各尊其事，今請與秦僧捔其辯力，隨有優者，即傳其化。」興即許焉。時關中僧眾，相視缺然，莫敢當者。什謂融曰：「此外道聰明殊人，捔言必勝，使無上大道，在吾徒而屈，良可悲矣。若使外道得志，則法輪摧軸，豈可然乎？如吾所覩，在君一人。」融自顧才力不減，而外道經書未盡披讀，乃密令人寫婆羅門所讀經目，一披即誦。後剋日論義，姚興自出，公卿皆會闕下，關中僧眾四遠必集。融與婆羅門擬相詶抗，鋒辯飛玄，彼所不及。婆羅門自知辭理已屈，猶以廣讀為誇。融乃列其所讀書，并秦地經史名目卷部，三倍多之。什因嘲之曰：「君不聞大秦廣學，那忽輕爾遠來。」婆羅門心愧悔伏，頂禮融足，數日之中，無何而去。像運再興，融有力也。

融後還彭城，常講說相續，問道至者千有餘人，依隨門徒數盈三百。性不狎諠，常登樓披翫，慇懃善誘，畢命弘法，後卒於彭城，春秋七十四矣，所著《法華》、《大品》、《金光明》、《十地》、《維摩》等義疏，並行於世矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融後還彭城，常講說相續，問道至者千有餘人，依隨門徒數盈三百。性不狎諠，常登樓披翫，慇懃善誘，畢命弘法，後卒於彭城，春秋七十四矣，所著《法華》、《大品》、《金光明》、《十地》、《維摩》等義疏，並行於世矣。

釋曇影，或云北人，不知何許郡縣。性虛靖，不甚交遊，而安貧志學，舉止詳審，過似淹遲，而神氣駿捷，志與形反。能講《正法華經》及《光讚波若》，每法輪一轉，輒道俗千數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇影，或云北人，不知何許郡縣。性虛靖，不甚交遊，而安貧志學，舉止詳審，過似淹遲，而神氣駿捷，志與形反。能講《正法華經》及《光讚波若》，每法輪一轉，輒道俗千數。

後入關中，姚興大加禮接。及什至長安，影往從之。什謂興曰：「昨見影公，亦是此國風流標望之僧也。」興勅住逍遙園，助什譯經。初出《成實論》，凡諍論問答，皆次第往反。影恨其支離，乃結為五番，竟以呈什。什曰：「大善，深得吾意。」什後出《妙法華經》，影既舊所命宗，特加深思，乃著《法華義疏》四卷，并注《中論》。後山棲隱處，守節塵外，修功立善，愈老愈篤。以晉義熙中卒，春秋七十矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後入關中，姚興大加禮接。及什至長安，影往從之。什謂興曰：「昨見影公，亦是此國風流標望之僧也。」興勅住逍遙園，助什譯經。初出《成實論》，凡諍論問答，皆次第往反。影恨其支離，乃結為五番，竟以呈什。什曰：「大善，深得吾意。」什後出《妙法華經》，影既舊所命宗，特加深思，乃著《法華義疏》四卷，并注《中論》。後山棲隱處，守節塵外，修功立善，愈老愈篤。以晉義熙中卒，春秋七十矣。

釋僧叡，魏郡長樂人也。少樂出家，至年十八，始獲從志，依投僧賢法師為弟子。謙虛內敏，學與時競。至年二十二，博通經論。嘗聽僧朗法師講《放光經》，屢有機難。朗與賢有濠上之契，謂賢曰：「叡比格難，吾累思不能通，可謂賢賢弟子也。」至年二十四，遊歷名邦，處處講說，知音之士，負袠成群，常歎曰：「經法雖少，足識因果，禪法未傳，厝心無地。」什後至關，因請出《禪法要》三卷，始是鳩摩羅陀所製，末是馬鳴所說，中間是外國諸聖共造，亦稱「菩薩禪」。叡既獲之，日夜修習，遂精鍊五門，善入六淨，偽司徒公姚嵩深相禮貴。姚興問嵩：「叡公何如？」嵩答：「實鄴衛之松栢。」興勅見之，公卿皆集欲觀其才器。叡風韻霔流，含吐彬蔚。興大賞悅，即勅給俸䘏吏力人輿。興後謂嵩曰：「乃四海標領，何獨鄴衛之松栢。」於是美聲遐布，遠近歸德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧叡，魏郡長樂人也。少樂出家，至年十八，始獲從志，依投僧賢法師為弟子。謙虛內敏，學與時競。至年二十二，博通經論。嘗聽僧朗法師講《放光經》，屢有機難。朗與賢有濠上之契，謂賢曰：「叡比格難，吾累思不能通，可謂賢賢弟子也。」至年二十四，遊歷名邦，處處講說，知音之士，負袠成群，常歎曰：「經法雖少，足識因果，禪法未傳，厝心無地。」什後至關，因請出《禪法要》三卷，始是鳩摩羅陀所製，末是馬鳴所說，中間是外國諸聖共造，亦稱「菩薩禪」。叡既獲之，日夜修習，遂精鍊五門，善入六淨，偽司徒公姚嵩深相禮貴。姚興問嵩：「叡公何如？」嵩答：「實鄴衛之松栢。」興勅見之，公卿皆集欲觀其才器。叡風韻霔流，含吐彬蔚。興大賞悅，即勅給俸䘏吏力人輿。興後謂嵩曰：「乃四海標領，何獨鄴衛之松栢。」於是美聲遐布，遠近歸德。

什所翻經，叡並參正。昔竺法護出《正法華經．受決品》云：「天見人，人見天。」什譯經至此乃言：「此語與西域義同，但在言過質。」叡曰：「將非人天交接，兩得相見？」什喜曰：「實然。」其領悟標出皆此類也。後出《成實論》，令叡講之。什謂叡曰：「此諍論中有七變處文破《毘曇》，而在言小隱。若能不問而解可謂英才。」至叡啟發幽微，果不諮什，而契然懸會，什歎曰：「吾傳譯經論，得與子相值，真無所恨矣。」著《大智論》、《十二門論》、《中論》等諸序，并著大小《品》、《法華》、《維摩》、《思益》、《自在王禪經》等序，皆傳於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什所翻經，叡並參正。昔竺法護出《正法華經．受決品》云：「天見人，人見天。」什譯經至此乃言：「此語與西域義同，但在言過質。」叡曰：「將非人天交接，兩得相見？」什喜曰：「實然。」其領悟標出皆此類也。後出《成實論》，令叡講之。什謂叡曰：「此諍論中有七變處文破《毘曇》，而在言小隱。若能不問而解可謂英才。」至叡啟發幽微，果不諮什，而契然懸會，什歎曰：「吾傳譯經論，得與子相值，真無所恨矣。」著《大智論》、《十二門論》、《中論》等諸序，并著大小《品》、《法華》、《維摩》、《思益》、《自在王禪經》等序，皆傳於世。

初，叡善攝威儀，弘贊經法，常迴此諸業，願生安養。每行住坐臥，不敢正背西方。後自知命盡，忽集僧告別，乃謂眾曰：「平生誓願，願生西方，如叡所見，或當得往，未知定免，狐疑成不，但身口意業，或相違犯，願施以大慈，為永劫法朋也。」於是入房洗浴，燒香禮拜，還床向西方，合掌而卒。是日同寺咸見五色香烟從叡房出，春秋六十七矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初，叡善攝威儀，弘贊經法，常迴此諸業，願生安養。每行住坐臥，不敢正背西方。後自知命盡，忽集僧告別，乃謂眾曰：「平生誓願，願生西方，如叡所見，或當得往，未知定免，狐疑成不，但身口意業，或相違犯，願施以大慈，為永劫法朋也。」於是入房洗浴，燒香禮拜，還床向西方，合掌而卒。是日同寺咸見五色香烟從叡房出，春秋六十七矣。

時又有沙門僧楷。與叡公同學。亦有高名云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時又有沙門僧楷。與叡公同學。亦有高名云。

釋道恒，藍田人。年九歲戲于路，隱士張忠見而嗟曰：「此小兒有出人之相，在俗必有輔政之功，處道必能光顯佛法。恨吾老矣，不得見之。」恒少失二親，事後母以孝聞，家貧無蓄，常手自畫繢，以供瞻奉，而篤好經典，學兼宵夜。至年二十，後母又亡，行喪盡禮，服畢出家。游刃佛理，多所兼通，學該內外，才思清敏。羅什入關，即往修造。什大嘉之，及譯出眾經，並助詳定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道恒，藍田人。年九歲戲于路，隱士張忠見而嗟曰：「此小兒有出人之相，在俗必有輔政之功，處道必能光顯佛法。恨吾老矣，不得見之。」恒少失二親，事後母以孝聞，家貧無蓄，常手自畫繢，以供瞻奉，而篤好經典，學兼宵夜。至年二十，後母又亡，行喪盡禮，服畢出家。游刃佛理，多所兼通，學該內外，才思清敏。羅什入關，即往修造。什大嘉之，及譯出眾經，並助詳定。

時恒有同學道標，亦雅有才力，當時擅名，與恒相次。秦主姚興以恒、標二人神氣俊朗，有經國之量，乃勅偽尚書令姚顯，令敦逼恒、標罷道，助振王業。又下書恒、標等曰：「卿等皎然之操，實在可嘉，但君臨四海，治急須才，今勅尚書令顯，令奪卿等法服，助翼贊時世。苟心存道味，寧繫白黑？望體此懷，不以守節為辭也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時恒有同學道標，亦雅有才力，當時擅名，與恒相次。秦主姚興以恒、標二人神氣俊朗，有經國之量，乃勅偽尚書令姚顯，令敦逼恒、標罷道，助振王業。又下書恒、標等曰：「卿等皎然之操，實在可嘉，但君臨四海，治急須才，今勅尚書令顯，令奪卿等法服，助翼贊時世。苟心存道味，寧繫白黑？望體此懷，不以守節為辭也。」

恒、標等答曰：「奉去月二十日詔，令奪恒、標等法服，承命悲懷，五情失守。恒等才質闇短，染法未深，緇服之下，誓畢身命，並習佛法，不閑世事，徒廢非常之業，終無殊異之功。昔光武尚能縱嚴陵之心，魏文容管寧之操，抑至尊之高心，遂匹夫之微志。況陛下以道御物兼弘三寶，願鑒元元之情，垂曠通物之理也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒、標等答曰：「奉去月二十日詔，令奪恒、標等法服，承命悲懷，五情失守。恒等才質闇短，染法未深，緇服之下，誓畢身命，並習佛法，不閑世事，徒廢非常之業，終無殊異之功。昔光武尚能縱嚴陵之心，魏文容管寧之操，抑至尊之高心，遂匹夫之微志。況陛下以道御物兼弘三寶，願鑒元元之情，垂曠通物之理也。」

興又致書於什、䂮二法師曰：「別已數旬，每有傾想，漸暖，比休泰耳。小虜遠舉，更無處分，正有憒然耳。頃萬事之慇，須才以理之，近詔恒、標二人，令釋羅漢之服，尋大士之蹤，然道無不在，願法師等助以喻之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興又致書於什、䂮二法師曰：「別已數旬，每有傾想，漸暖，比休泰耳。小虜遠舉，更無處分，正有憒然耳。頃萬事之慇，須才以理之，近詔恒、標二人，令釋羅漢之服，尋大士之蹤，然道無不在，願法師等助以喻之。」

什、䂮等答曰：「蓋聞太上以道養民，而物自是，其復有德而治天下，是以古之明主，審違性之難御，悟任物之多因。故堯放許由於箕山，文軾干木於魏國，高祖縱四皓於終南，叔度辭蒲輪於漢岳，蓋以適賢之性為得賢也。今恒、標等德非圓達，分在守節，少習玄化，伏膺佛道，至於敷折妙典，研究幽微，足以啟悟童稚，助化功德。願陛下施既往之恩，縱其微志也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什、䂮等答曰：「蓋聞太上以道養民，而物自是，其復有德而治天下，是以古之明主，審違性之難御，悟任物之多因。故堯放許由於箕山，文軾干木於魏國，高祖縱四皓於終南，叔度辭蒲輪於漢岳，蓋以適賢之性為得賢也。今恒、標等德非圓達，分在守節，少習玄化，伏膺佛道，至於敷折妙典，研究幽微，足以啟悟童稚，助化功德。願陛下施既往之恩，縱其微志也。」

興後頻復下書，闔境救之，殆而得勉。恒乃歎曰：「古人有言：益我貨者損我神，生我名者殺我身。」於是竄影巖壑，畢命幽藪，蔬食味禪，緬迹人外。晉義熙十三年卒于山舍，春秋七十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興後頻復下書，闔境救之，殆而得勉。恒乃歎曰：「古人有言：益我貨者損我神，生我名者殺我身。」於是竄影巖壑，畢命幽藪，蔬食味禪，緬迹人外。晉義熙十三年卒于山舍，春秋七十二。

恒著〈釋駁論〉及〈百行箴〉，標作〈舍利弗毘曇序〉并〈弔王喬文〉，並行於世矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒著〈釋駁論〉及〈百行箴〉，標作〈舍利弗毘曇序〉并〈弔王喬文〉，並行於世矣。

釋僧肇，京兆人。家貧以傭書為業，遂因繕寫，乃歷觀經史，備盡墳籍。愛好玄微，每以莊老為心要。嘗讀老子德章。乃歎曰：「美則美矣，然期神冥累之方，猶未盡善也。」後見舊《維摩經》，歡喜頂受，披尋翫味，乃言「始知所歸矣」，因此出家。學善方等，兼通三藏。及在冠年，而名振關輔。時競譽之徒，莫不猜其早達，或千里趍負，入關抗辯。肇既才思幽玄，又善談說，承機挫銳，曾不流滯。時京兆宿儒，及關外英彥，莫不挹其鋒辯，負氣摧䘐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧肇，京兆人。家貧以傭書為業，遂因繕寫，乃歷觀經史，備盡墳籍。愛好玄微，每以莊老為心要。嘗讀老子德章。乃歎曰：「美則美矣，然期神冥累之方，猶未盡善也。」後見舊《維摩經》，歡喜頂受，披尋翫味，乃言「始知所歸矣」，因此出家。學善方等，兼通三藏。及在冠年，而名振關輔。時競譽之徒，莫不猜其早達，或千里趍負，入關抗辯。肇既才思幽玄，又善談說，承機挫銳，曾不流滯。時京兆宿儒，及關外英彥，莫不挹其鋒辯，負氣摧䘐。

後羅什至姑臧，肇自遠從之。什嗟賞無極。及什適長安，肇亦隨返。姚興命肇與僧叡等入逍遙園，助詳定經論，肇以去聖久遠，文義多雜，先舊所解，時有乖謬，及見什諮稟，所悟更多，因出《大品》之後，肇便著〈波若無知論〉，凡二千餘言，竟以呈什，什讀之稱善，乃謂肇曰：「吾解不謝子。辭當相挹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後羅什至姑臧，肇自遠從之。什嗟賞無極。及什適長安，肇亦隨返。姚興命肇與僧叡等入逍遙園，助詳定經論，肇以去聖久遠，文義多雜，先舊所解，時有乖謬，及見什諮稟，所悟更多，因出《大品》之後，肇便著〈波若無知論〉，凡二千餘言，竟以呈什，什讀之稱善，乃謂肇曰：「吾解不謝子。辭當相挹。」

時廬山隱士劉遺民見肇此論，乃歎曰：「不意方袍，復有平叔。」因以呈遠公。遠乃撫机歎曰：「未常有也。」因共披尋翫味，更存往復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時廬山隱士劉遺民見肇此論，乃歎曰：「不意方袍，復有平叔。」因以呈遠公。遠乃撫机歎曰：「未常有也。」因共披尋翫味，更存往復。

遺民乃致書肇曰：「頃飡徽問，有懷遙仰，歲末寒嚴，體中何如？音寄壅隔，增用悒蘊。弟子沈痾草澤，常有弊瘁，願彼大眾康和，外國法師休悆不？去年夏末，見上人〈波若無知論〉，才運清俊，旨中沈允。推步聖文，婉然有歸，披味慇懃，不能釋手，真可謂浴心方等之淵，悟懷絕冥之肆，窮盡精巧，無所間然。但闇者難曉，猶有餘疑，今輒條之如左，願從容之暇，粗為釋之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺民乃致書肇曰：「頃飡徽問，有懷遙仰，歲末寒嚴，體中何如？音寄壅隔，增用悒蘊。弟子沈痾草澤，常有弊瘁，願彼大眾康和，外國法師休悆不？去年夏末，見上人〈波若無知論〉，才運清俊，旨中沈允。推步聖文，婉然有歸，披味慇懃，不能釋手，真可謂浴心方等之淵，悟懷絕冥之肆，窮盡精巧，無所間然。但闇者難曉，猶有餘疑，今輒條之如左，願從容之暇，粗為釋之。」

肇答書曰：「不面在昔，佇想用勞。得前疏并問，披尋反覆，欣若暫對，涼風戒節，頃常何如？貧道勞疾每不佳，即此大眾尋常，什師休勝。秦主道性自然，天機邁俗，城塹三寶，弘道是務。由使異典勝僧，自遠而至，靈鷲之風，萃乎茲土。領公遠舉，乃是千載之津梁，於西域還得方等新經二百餘部。什師於大寺出新至諸經，法藏淵曠，日有異聞。禪師於瓦官寺教習禪道，門徒數百，日夜匪懈，邕邕肅肅，致自欣樂。三藏法師於中寺出律部，本末精悉，若覩初制。毘婆沙法師於石羊寺出《舍利弗毘曇》梵本，雖未及譯，時問中事，發言新奇。貧道一生猥參嘉運，遇茲盛化，自恨不覩釋迦祇桓之集，餘復何恨？但恨不得與道勝君子同斯法集耳。稱詠既深，聊復委及，然來問婉切，難為郢人。貧道思不關微，兼拙於筆語，且至趣無言，言則乖旨，云云不已，竟何所辯。聊以狂言，示詶來旨也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇答書曰：「不面在昔，佇想用勞。得前疏并問，披尋反覆，欣若暫對，涼風戒節，頃常何如？貧道勞疾每不佳，即此大眾尋常，什師休勝。秦主道性自然，天機邁俗，城塹三寶，弘道是務。由使異典勝僧，自遠而至，靈鷲之風，萃乎茲土。領公遠舉，乃是千載之津梁，於西域還得方等新經二百餘部。什師於大寺出新至諸經，法藏淵曠，日有異聞。禪師於瓦官寺教習禪道，門徒數百，日夜匪懈，邕邕肅肅，致自欣樂。三藏法師於中寺出律部，本末精悉，若覩初制。毘婆沙法師於石羊寺出《舍利弗毘曇》梵本，雖未及譯，時問中事，發言新奇。貧道一生猥參嘉運，遇茲盛化，自恨不覩釋迦祇桓之集，餘復何恨？但恨不得與道勝君子同斯法集耳。稱詠既深，聊復委及，然來問婉切，難為郢人。貧道思不關微，兼拙於筆語，且至趣無言，言則乖旨，云云不已，竟何所辯。聊以狂言，示詶來旨也。」

肇後又著〈不真空論〉、〈物不遷論〉等，并注《維摩》及製諸經論序，並傳於世。及什之亡後，追悼永往，翹思彌厲，乃著〈涅槃無名論〉。其辭曰：「經稱有餘、無餘涅槃。涅槃，秦言無為，亦名滅度。無為者，取乎虛無寂寞，妙絕於有為。滅度者，言乎大患永滅，超度四流。斯蓋鏡像之所歸，絕稱之幽宅也。而曰有餘、無餘者，蓋是出處之異號，應物之假名。余嘗試言之，夫涅槃之為道也，寂寥虛曠，不可以形名得；微妙無相，不可以有心知。超群有以幽昇，量太虛而永久，隨之弗得其蹤，迎之罔眺其首，六趣不能攝其生，力負無以化其體，眇渀惚恍，若存若往。五目莫覩其容，二聽不聞其響，窈窈冥冥，誰見誰曉。彌倫靡所不在，而獨曳於有無之表。然則言之者失其真，知之者返其愚，有之者乖其性，無之者傷其軀。所以釋迦掩室於摩竭，淨名杜口於毘耶。須菩提唱無說以顯道，釋梵乃絕聽而雨花，斯皆理為神御，故口為之緘默。豈曰無辯？辯所不能言也。經曰：『真解脫者，離於言數。寂滅永安，無終無始，不晦不明，不寒不暑，湛若虛空，無名無證。』論曰：『涅槃非有，亦復非無。言語路絕，心行處滅。』尋夫經論之作也，豈虛構哉？果有其所以不有，故不可得而有；有其所以不無，故不可得而無耳。何者？本之有境，則五陰永滅，推之無鄉，則幽靈不竭。幽靈不竭，則抱一湛然；五陰永滅，則萬累都捐。萬累都捐，故與道通同；抱一湛然，故神而無功；神而無功，故至功常在；與道通同，故沖而不改；沖而不改，不可為有。至功常在，不可為無。然則有無絕於內，稱謂淪於外，視聽之所不暨，四空之所昏昧。恬兮而夷，泊焉而泰，九流於是乎交歸，眾聖於此乎冥會。斯乃希夷之境，太玄之鄉。而欲以有無題牓，其方域，而語神道者，不亦邈哉。」其後「十演九折」，凡數千言，文多不載。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇後又著〈不真空論〉、〈物不遷論〉等，并注《維摩》及製諸經論序，並傳於世。及什之亡後，追悼永往，翹思彌厲，乃著〈涅槃無名論〉。其辭曰：「經稱有餘、無餘涅槃。涅槃，秦言無為，亦名滅度。無為者，取乎虛無寂寞，妙絕於有為。滅度者，言乎大患永滅，超度四流。斯蓋鏡像之所歸，絕稱之幽宅也。而曰有餘、無餘者，蓋是出處之異號，應物之假名。余嘗試言之，夫涅槃之為道也，寂寥虛曠，不可以形名得；微妙無相，不可以有心知。超群有以幽昇，量太虛而永久，隨之弗得其蹤，迎之罔眺其首，六趣不能攝其生，力負無以化其體，眇渀惚恍，若存若往。五目莫覩其容，二聽不聞其響，窈窈冥冥，誰見誰曉。彌倫靡所不在，而獨曳於有無之表。然則言之者失其真，知之者返其愚，有之者乖其性，無之者傷其軀。所以釋迦掩室於摩竭，淨名杜口於毘耶。須菩提唱無說以顯道，釋梵乃絕聽而雨花，斯皆理為神御，故口為之緘默。豈曰無辯？辯所不能言也。經曰：『真解脫者，離於言數。寂滅永安，無終無始，不晦不明，不寒不暑，湛若虛空，無名無證。』論曰：『涅槃非有，亦復非無。言語路絕，心行處滅。』尋夫經論之作也，豈虛構哉？果有其所以不有，故不可得而有；有其所以不無，故不可得而無耳。何者？本之有境，則五陰永滅，推之無鄉，則幽靈不竭。幽靈不竭，則抱一湛然；五陰永滅，則萬累都捐。萬累都捐，故與道通同；抱一湛然，故神而無功；神而無功，故至功常在；與道通同，故沖而不改；沖而不改，不可為有。至功常在，不可為無。然則有無絕於內，稱謂淪於外，視聽之所不暨，四空之所昏昧。恬兮而夷，泊焉而泰，九流於是乎交歸，眾聖於此乎冥會。斯乃希夷之境，太玄之鄉。而欲以有無題牓，其方域，而語神道者，不亦邈哉。」其後「十演九折」，凡數千言，文多不載。

論成之後，上表於姚興曰：「肇聞天得一以清，地得一以寧，君王得一以治天下。伏惟陛下叡哲欽明，道與神會，妙契環中，理無不曉，故能遊刃萬機，弘道終日，依被蒼生，垂文作範。所以域中有四大，王居一焉。涅槃之道，蓋是三乘之所歸，方等之淵府。眇茫希夷，絕視聽之域，幽致虛玄，非群情之所測。肇以微軀，猥蒙國恩，得閑居學肆，在付公門下十有餘年。雖眾經殊趣，勝致非一，涅槃一義，常為聽習先。但肇才識闇短，雖屢蒙誨喻，猶懷漠漠，為竭愚不已，亦如似有解，然未經高勝先唱，不敢自決。不幸什公去世，諮參無所，以為永恨。而陛下聖德不孤，獨與什公神契，目擊道存，決其方寸，故能振彼玄風，以啟末俗。一日遇蒙答安成侯嵩問無為宗極，頗涉涅槃無名之義。今輒作〈涅槃無名論〉，有『十演九折』，博採眾經，託證成喻，以仰述陛下『無名』之致，豈曰開詣神心，窮究遠當，聊以擬議玄門，班喻學徒耳。若少參聖旨，願勅存記，如其有差，伏承旨授。」興答旨慇懃，備加贊述。即勅令繕寫，班諸子姪。其為時所重如此。晉義熙十年卒於長安，春秋三十有一矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論成之後，上表於姚興曰：「肇聞天得一以清，地得一以寧，君王得一以治天下。伏惟陛下叡哲欽明，道與神會，妙契環中，理無不曉，故能遊刃萬機，弘道終日，依被蒼生，垂文作範。所以域中有四大，王居一焉。涅槃之道，蓋是三乘之所歸，方等之淵府。眇茫希夷，絕視聽之域，幽致虛玄，非群情之所測。肇以微軀，猥蒙國恩，得閑居學肆，在付公門下十有餘年。雖眾經殊趣，勝致非一，涅槃一義，常為聽習先。但肇才識闇短，雖屢蒙誨喻，猶懷漠漠，為竭愚不已，亦如似有解，然未經高勝先唱，不敢自決。不幸什公去世，諮參無所，以為永恨。而陛下聖德不孤，獨與什公神契，目擊道存，決其方寸，故能振彼玄風，以啟末俗。一日遇蒙答安成侯嵩問無為宗極，頗涉涅槃無名之義。今輒作〈涅槃無名論〉，有『十演九折』，博採眾經，託證成喻，以仰述陛下『無名』之致，豈曰開詣神心，窮究遠當，聊以擬議玄門，班喻學徒耳。若少參聖旨，願勅存記，如其有差，伏承旨授。」興答旨慇懃，備加贊述。即勅令繕寫，班諸子姪。其為時所重如此。晉義熙十年卒於長安，春秋三十有一矣。