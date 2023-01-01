大唐青龍寺三朝供奉大德行狀

先師諱惠果和尚。俗姓馬氏。京兆府萬年縣歸明鄉人也。幼年九歲。便隨聖佛院。故三朝國師內道場持念賜紫沙門諱曇貞和尚。立志習經。至年十七。為緣和尚。常在內道場。持念不出。乃於興善寺三藏和上。求授大佛頂隨求等真言。秊十九。三藏邊教授灌頂散華。得轉法輪菩薩。和上云。我於南天竺國。散花得此尊。如今無異。異於吾後。弘傳總持大教。如我無異。又大曆八年。三月上旬。勅於慈恩寺。置方等道場。聖佛院和上。奉慈恩寺 勅。置方等道場微僧有二童子。年滿二十。堪授具戒。未敢專擅與出家剃頭。伏乞聖慈。許臣歸寺。與二童子。并授戒衣鉢。 勅賜刀一口。於青龍大佛殿前。授 勅與和上二童子剃頭。賜袈裟衣鉢各兩副。度官告住寺。天使和上送至慈恩寺訖。却入內謝 勅。臣一界微僧。謝聖慈賜與二童子出家授戒。衣鉢剃刀。官告及天使送至慈恩寺道場。授戒處訖。微僧不勝頂賀。授戒訖。秊二十二。又於無畏三藏和上弟子玄超和上邊。求授大悲胎藏毘盧遮那大瑜伽大教。及蘇悉地大瑜伽法。及諸尊瑜伽等法。一一親垂旨授。又於大興善寺三藏和上邊。求授金剛頂大瑜伽大教王經法。諸尊瑜伽密印。親承指示。先師在內所得。恩賜等盡將奉上三藏和上。充授法之恩。每於閣下。節食邀期。時念凡經數遍。年二十五。特奉恩旨詔命入內。於長生殿。當時有勅喚。對問。師有何功効。夾天云。微僧未有功効。奉 勅便誠當時。喚童子八人。考召加持 恩命所問。盡皆成就轉瓶合竹。并得成就。 帝乃大喜。至大曆十年。於當寺。別 勅賜東塔院一所。置毘盧遮那灌頂道場。七僧持念。至大曆十一年。加持代宗皇帝。應時便差。 勅賜紫衣一對。口奏不敢受。應時却進。勅云。朕已賜師紫衣。何得不受。奏云。一界微僧。賜紫不勝頂荷。即合便受。伏緣和上先皇賜紫。弟子不合與師齊。帝云。師大孝。是朕之錯。 勅云。他宗異姓上。存遵奉孝敬之心。於此以後。堪為國師。遂賜褐衣一對。奉 勅加持。花陽公主。三日得差。後於申未之問。公主忽然不語。 皇帝與宮人等。一向前。和上奏云。時熱。望階下與宮人等。暫向微僧加持即令得差。其公主便差。言詞分明。皇帝大悅。賜絹一百匹。衣一對。謝 勅。臣一界微僧。謝聖慈賜絹及衣。不勝頂賀(三日口奏移公主) 大曆秊中。所有恩賜錢物。一千餘貫。盡修塔下功德。大曆十三年。奏請前後兩度巡南臺。依師所奏。和上於觀音臺。持念。夜久之間。大聖觀音。於大月輪中。現大身相。光明由如白日。祥雲皎潔。同時數百千人。遙共瞻禮。大曆十三年。

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