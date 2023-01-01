大唐青龍寺三朝供奉大德行狀
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大唐青龍寺三朝供奉大德行狀
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先師諱惠果和尚。俗姓馬氏。京兆府萬年縣歸明鄉人也。幼年九歲。便隨聖佛院。故三朝國師內道場持念賜紫沙門諱曇貞和尚。立志習經。至年十七。為緣和尚。常在內道場。持念不出。乃於興善寺三藏和上。求授大佛頂隨求等真言。秊十九。三藏邊教授灌頂散華。得轉法輪菩薩。和上云。我於南天竺國。散花得此尊。如今無異。異於吾後。弘傳總持大教。如我無異。又大曆八年。三月上旬。勅於慈恩寺。置方等道場。聖佛院和上。奉慈恩寺 勅。置方等道場微僧有二童子。年滿二十。堪授具戒。未敢專擅與出家剃頭。伏乞聖慈。許臣歸寺。與二童子。并授戒衣鉢。 勅賜刀一口。於青龍大佛殿前。授 勅與和上二童子剃頭。賜袈裟衣鉢各兩副。度官告住寺。天使和上送至慈恩寺訖。却入內謝 勅。臣一界微僧。謝聖慈賜與二童子出家授戒。衣鉢剃刀。官告及天使送至慈恩寺道場。授戒處訖。微僧不勝頂賀。授戒訖。秊二十二。又於無畏三藏和上弟子玄超和上邊。求授大悲胎藏毘盧遮那大瑜伽大教。及蘇悉地大瑜伽法。及諸尊瑜伽等法。一一親垂旨授。又於大興善寺三藏和上邊。求授金剛頂大瑜伽大教王經法。諸尊瑜伽密印。親承指示。先師在內所得。恩賜等盡將奉上三藏和上。充授法之恩。每於閣下。節食邀期。時念凡經數遍。年二十五。特奉恩旨詔命入內。於長生殿。當時有勅喚。對問。師有何功効。夾天云。微僧未有功効。奉 勅便誠當時。喚童子八人。考召加持 恩命所問。盡皆成就轉瓶合竹。并得成就。 帝乃大喜。至大曆十年。於當寺。別 勅賜東塔院一所。置毘盧遮那灌頂道場。七僧持念。至大曆十一年。加持代宗皇帝。應時便差。 勅賜紫衣一對。口奏不敢受。應時却進。勅云。朕已賜師紫衣。何得不受。奏云。一界微僧。賜紫不勝頂荷。即合便受。伏緣和上先皇賜紫。弟子不合與師齊。帝云。師大孝。是朕之錯。 勅云。他宗異姓上。存遵奉孝敬之心。於此以後。堪為國師。遂賜褐衣一對。奉 勅加持。花陽公主。三日得差。後於申未之問。公主忽然不語。 皇帝與宮人等。一向前。和上奏云。時熱。望階下與宮人等。暫向微僧加持即令得差。其公主便差。言詞分明。皇帝大悅。賜絹一百匹。衣一對。謝 勅。臣一界微僧。謝聖慈賜絹及衣。不勝頂賀(三日口奏移公主) 大曆秊中。所有恩賜錢物。一千餘貫。盡修塔下功德。大曆十三年。奏請前後兩度巡南臺。依師所奏。和上於觀音臺。持念。夜久之間。大聖觀音。於大月輪中。現大身相。光明由如白日。祥雲皎潔。同時數百千人。遙共瞻禮。大曆十三年。
先師諱惠果和尚。俗姓馬氏。京兆府萬年縣歸明鄉人也。幼年九歲。便隨聖佛院。故三朝國師內道場持念賜紫沙門諱曇貞和尚。立志習經。至年十七。為緣和尚。常在內道場。持念不出。乃於興善寺三藏和上。求授大佛頂隨求等真言。秊十九。三藏邊教授灌頂散華。得轉法輪菩薩。和上云。我於南天竺國。散花得此尊。如今無異。異於吾後。弘傳總持大教。如我無異。又大曆八年。三月上旬。勅於慈恩寺。置方等道場。聖佛院和上。奉慈恩寺 勅。置方等道場微僧有二童子。年滿二十。堪授具戒。未敢專擅與出家剃頭。伏乞聖慈。許臣歸寺。與二童子。并授戒衣鉢。 勅賜刀一口。於青龍大佛殿前。授 勅與和上二童子剃頭。賜袈裟衣鉢各兩副。度官告住寺。天使和上送至慈恩寺訖。却入內謝 勅。臣一界微僧。謝聖慈賜與二童子出家授戒。衣鉢剃刀。官告及天使送至慈恩寺道場。授戒處訖。微僧不勝頂賀。授戒訖。秊二十二。又於無畏三藏和上弟子玄超和上邊。求授大悲胎藏毘盧遮那大瑜伽大教。及蘇悉地大瑜伽法。及諸尊瑜伽等法。一一親垂旨授。又於大興善寺三藏和上邊。求授金剛頂大瑜伽大教王經法。諸尊瑜伽密印。親承指示。先師在內所得。恩賜等盡將奉上三藏和上。充授法之恩。每於閣下。節食邀期。時念凡經數遍。年二十五。特奉恩旨詔命入內。於長生殿。當時有勅喚。對問。師有何功効。夾天云。微僧未有功効。奉 勅便誠當時。喚童子八人。考召加持 恩命所問。盡皆成就轉瓶合竹。并得成就。 帝乃大喜。至大曆十年。於當寺。別 勅賜東塔院一所。置毘盧遮那灌頂道場。七僧持念。至大曆十一年。加持代宗皇帝。應時便差。 勅賜紫衣一對。口奏不敢受。應時却進。勅云。朕已賜師紫衣。何得不受。奏云。一界微僧。賜紫不勝頂荷。即合便受。伏緣和上先皇賜紫。弟子不合與師齊。帝云。師大孝。是朕之錯。 勅云。他宗異姓上。存遵奉孝敬之心。於此以後。堪為國師。遂賜褐衣一對。奉 勅加持。花陽公主。三日得差。後於申未之問。公主忽然不語。 皇帝與宮人等。一向前。和上奏云。時熱。望階下與宮人等。暫向微僧加持即令得差。其公主便差。言詞分明。皇帝大悅。賜絹一百匹。衣一對。謝 勅。臣一界微僧。謝聖慈賜絹及衣。不勝頂賀(三日口奏移公主) 大曆秊中。所有恩賜錢物。一千餘貫。盡修塔下功德。大曆十三年。奏請前後兩度巡南臺。依師所奏。和上於觀音臺。持念。夜久之間。大聖觀音。於大月輪中。現大身相。光明由如白日。祥雲皎潔。同時數百千人。遙共瞻禮。大曆十三年。
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勅長生殿內道場三朝傳法灌頂歿故三藏和上。 勅語惠果。三藏和上歿後。將為佛法無去時。聞師學得大法。總在緣國事□和上所邊。授得念誦法門。多有廢忘。他日降舉問道。即是師位。大曆十三年十月十五日。高李憲誠宣。建中年初。有訶陵國僧辨弘。從本國。將銅鈸一具。奉上聖佛院。螺兩具。銅□瓶四。□奉上和上。充供養。求授胎藏毘盧遮那大法。建中二年。新羅國僧惠日。將本國信物。奉上和上。求授胎藏金剛界蘇悉地等。并諸尊瑜伽三十本。已來授訖。精通後時。却歸本國。廣弘大教。精誠絕粒持念。悉地現前。遂白日冲天竺國王宮中瞻禮。求乞其法。空中□言西大唐國。有祕密法法有青龍寺。同年新羅國僧悟真。授胎藏毘盧遮那及諸尊持念教法等。至貞元五秊。往於中天竺國。大毘盧遮那經梵夾餘經。吐藩國身歿。當院弟子僧義明。義滿。義澄。同時於和上。求授毘盧遮那胎藏蘇悉地等經三十本。貞元五年。奉 勅於當寺大佛殿□。令七僧祈雨。第七日夜雨足各賜絹一束。茶十串表謝。奉 勅於右衛。龍迎真身入內。貞元六年四月□曰。奉 勅令僧惠果入內。於長生殿。為國持念。在內七十餘日。放歸。每人賜絹三十匹。茶二十串。後乃分番上下。□賜四時衣物。三節料。當年杜相公黃裳韋相公親詣受灌頂。學持念。再奏請巡臺。奉 勅宜依。充觀音寺大德。貞元九秊。後至十三秊。義恒。義一。義政。義□。義操。義雲。智興。義慜。行堅。圓通。義倫。義播。義潤。俗弟子吳殷。開丕等。約五十人學法。貞元十四年。五月大旱。五月上旬。奉 勅祈雨。七日。在內道場。專精持念。祈雨日足。 恩賜絹一束。茶十串。謝。臣僧等。素無功行。天降甘雨。皇帝感化。僧等謝絹及茶。不勝頂賀。貞元十五年。八月下旬。加持皇太子。三日得差。各賜絹二十匹吳綾五十匹。茶二十串。臣等一界微僧。謝聖慈賜綾絹及茶。不勝頂賀。十六年冬十一月十六日。神威軍焦護軍。請和上軍宅供養。并和上寫真。裝飾送院。十八年。和上得疾漸重。進狀請退。恩命放歸。且令寺將息。 朕意欲存終始。贊即不得。其年八月中旬。捨衣鉢。付屬義明等七人授用。貞元十九年。日本國僧空海。奉 勅將摩衲及國信物五百餘貫文。奉上和上。盡將修飾道場供養。求授大悲胎藏金剛界。并諸尊瑜伽教法。經五十本。登時見境界梵阿字日月輪。現入口中。貞元二十一年。八月五日。改為永貞元秊。十二月十五日。北首掩終。至元和元年正月十七日。弟子道俗約千餘人。送葬。至孟村龍原大師塔側。厥後至寶曆二年八月二十一日。義一
勅長生殿內道場三朝傳法灌頂歿故三藏和上。 勅語惠果。三藏和上歿後。將為佛法無去時。聞師學得大法。總在緣國事□和上所邊。授得念誦法門。多有廢忘。他日降舉問道。即是師位。大曆十三年十月十五日。高李憲誠宣。建中年初。有訶陵國僧辨弘。從本國。將銅鈸一具。奉上聖佛院。螺兩具。銅□瓶四。□奉上和上。充供養。求授胎藏毘盧遮那大法。建中二年。新羅國僧惠日。將本國信物。奉上和上。求授胎藏金剛界蘇悉地等。并諸尊瑜伽三十本。已來授訖。精通後時。却歸本國。廣弘大教。精誠絕粒持念。悉地現前。遂白日冲天竺國王宮中瞻禮。求乞其法。空中□言西大唐國。有祕密法法有青龍寺。同年新羅國僧悟真。授胎藏毘盧遮那及諸尊持念教法等。至貞元五秊。往於中天竺國。大毘盧遮那經梵夾餘經。吐藩國身歿。當院弟子僧義明。義滿。義澄。同時於和上。求授毘盧遮那胎藏蘇悉地等經三十本。貞元五年。奉 勅於當寺大佛殿□。令七僧祈雨。第七日夜雨足各賜絹一束。茶十串表謝。奉 勅於右衛。龍迎真身入內。貞元六年四月□曰。奉 勅令僧惠果入內。於長生殿。為國持念。在內七十餘日。放歸。每人賜絹三十匹。茶二十串。後乃分番上下。□賜四時衣物。三節料。當年杜相公黃裳韋相公親詣受灌頂。學持念。再奏請巡臺。奉 勅宜依。充觀音寺大德。貞元九秊。後至十三秊。義恒。義一。義政。義□。義操。義雲。智興。義慜。行堅。圓通。義倫。義播。義潤。俗弟子吳殷。開丕等。約五十人學法。貞元十四年。五月大旱。五月上旬。奉 勅祈雨。七日。在內道場。專精持念。祈雨日足。 恩賜絹一束。茶十串。謝。臣僧等。素無功行。天降甘雨。皇帝感化。僧等謝絹及茶。不勝頂賀。貞元十五年。八月下旬。加持皇太子。三日得差。各賜絹二十匹吳綾五十匹。茶二十串。臣等一界微僧。謝聖慈賜綾絹及茶。不勝頂賀。十六年冬十一月十六日。神威軍焦護軍。請和上軍宅供養。并和上寫真。裝飾送院。十八年。和上得疾漸重。進狀請退。恩命放歸。且令寺將息。 朕意欲存終始。贊即不得。其年八月中旬。捨衣鉢。付屬義明等七人授用。貞元十九年。日本國僧空海。奉 勅將摩衲及國信物五百餘貫文。奉上和上。盡將修飾道場供養。求授大悲胎藏金剛界。并諸尊瑜伽教法。經五十本。登時見境界梵阿字日月輪。現入口中。貞元二十一年。八月五日。改為永貞元秊。十二月十五日。北首掩終。至元和元年正月十七日。弟子道俗約千餘人。送葬。至孟村龍原大師塔側。厥後至寶曆二年八月二十一日。義一
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。深達。義丹。滻川之側。表藺村。建塔移葬。開成四年。正月十三日。日本國僧圓行。將法衣信物。
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(寫本批云)
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承安元年(大歲辛卯)八月二十五日戌剋書畢
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中川本也
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觀應元年九月晦日。於東寺西院僧坊。書寫之訖。為一具抄中以足之也。
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大法師跋他羅摩抳
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一校了文字多誤
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明曆四年(戊戌)姑洗中旬加修復畢不可及外見也 (改杲快)
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權少僧都 了深
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