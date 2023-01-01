大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀

前試左領軍衛兵曹參軍輸林待詔臣趙遷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前試左領軍衛兵曹參軍輸林待詔臣趙遷

皇帝灌頂大師法號不空。以普賢行願。傳大菩提心金剛智印。奉佛教令。拔濟群品。持大法寶。為時而來。翼贊三朝。近三十載。大師本西良府。北天竺之波羅門族也。先門早逝。育于舅氏。便隨母姓。初母康氏之未娠也。有善相者言曰。爾後畢生菩提薩埵。言訖不見。大奇之。遂沐浴換衣。斷語持念。未經三日。坐而假寐。夢佛微笑。雙目光流。入母人頂。忽而驚寤。遍體流汗。因覺有身。香燈已後。夜室如晝。十二月而生。生而能言。風神出凡。精氣殊眾。六波羅密。四無量心。宛若生知。非關師授。唯佛與佛。乃能究焉。昔者婆伽梵毘盧遮那。以金剛頂瑜伽祕密教王真言法印。付屬金剛手菩薩。垂近千載。傳龍猛菩薩。數百年後。龍猛傳龍智阿遮梨耶。後數百年。龍智傳金剛智阿遮利耶。金剛智傳今之大師。雖源一流派分。蓋數十人而已。家嫡相繼。我師承其六焉。初大師隨外氏觀風大國。生年十歲。周遊巡歷武威太原。十三事大弘教。祖師道悉談章波羅門語論。輒背文而諷誦。剋日而洞悟。祖師大奇。他日與授菩提心戒。引入金剛界大曼茶羅。驗之擲花。知有後矣。十五初落髮。二十進具戒。善一切有部律。曉諸國語。識異國書。先翻經常使譯語。對唐梵之輕重。酌文義之精華。討習聲論十二年功六月而畢。誦文殊願。一載之限。再夕而終。後於祖師處。哀祈瑜伽五部三密。求之三載。未遂夙心。為法之故。欲歸天竺。是日宿于新豐逆旅。祖師此夜偶然而夢。京城諸寺佛菩薩像。悉皆東行。忽而驚悟。令疾命還。及聞迴至。祖師大喜。我之法藏。盡將付汝。次於他晨。為與傳授五部之法。灌頂護摩阿闍梨教。大日經悉地儀軌。諸佛頂部眾真言行。一一傳持。皆盡其妙。後數年。祖師奉詔歸國。大師隨侍。至河南府。祖師示疾而終。是時開元二十九年仲秋矣。影塔既成。以先奉先師遺言。令往師子國。至天實初。到南海郡。信舶未至。採訪劉巨鱗。三請大師。哀求灌頂。我師許之。權於法性寺。建立道場。因劉公也。四眾咸賴。度人億千。大師之未往也。入曼荼羅。對本尊像。金剛三密。以加持。念誦經行。未踰旬日。文殊師利現身。因誠大願不孤。夙心已遂。便率門人含光惠𮗿僧俗三七。杖錫登舟。採訪已下。舉州士庶大會。陳設杳花。遍于海浦。蠡梵栝于天涯。奉送大師。凡數百里。初至訶陵國界。遇大黑風。眾商惶怖。作本天法。[橠-多+(口/一)]之無効稽首膜拜。哀求大師。惠𮗿小師。亦隨慟叫。大師告曰。今吾有法。爾等勿憂。遂右執五智菩提心杵。左持般若佛母經。申作法加持。誦大隨求。纔經一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇帝灌頂大師法號不空。以普賢行願。傳大菩提心金剛智印。奉佛教令。拔濟群品。持大法寶。為時而來。翼贊三朝。近三十載。大師本西良府。北天竺之波羅門族也。先門早逝。育于舅氏。便隨母姓。初母康氏之未娠也。有善相者言曰。爾後畢生菩提薩埵。言訖不見。大奇之。遂沐浴換衣。斷語持念。未經三日。坐而假寐。夢佛微笑。雙目光流。入母人頂。忽而驚寤。遍體流汗。因覺有身。香燈已後。夜室如晝。十二月而生。生而能言。風神出凡。精氣殊眾。六波羅密。四無量心。宛若生知。非關師授。唯佛與佛。乃能究焉。昔者婆伽梵毘盧遮那。以金剛頂瑜伽祕密教王真言法印。付屬金剛手菩薩。垂近千載。傳龍猛菩薩。數百年後。龍猛傳龍智阿遮梨耶。後數百年。龍智傳金剛智阿遮利耶。金剛智傳今之大師。雖源一流派分。蓋數十人而已。家嫡相繼。我師承其六焉。初大師隨外氏觀風大國。生年十歲。周遊巡歷武威太原。十三事大弘教。祖師道悉談章波羅門語論。輒背文而諷誦。剋日而洞悟。祖師大奇。他日與授菩提心戒。引入金剛界大曼茶羅。驗之擲花。知有後矣。十五初落髮。二十進具戒。善一切有部律。曉諸國語。識異國書。先翻經常使譯語。對唐梵之輕重。酌文義之精華。討習聲論十二年功六月而畢。誦文殊願。一載之限。再夕而終。後於祖師處。哀祈瑜伽五部三密。求之三載。未遂夙心。為法之故。欲歸天竺。是日宿于新豐逆旅。祖師此夜偶然而夢。京城諸寺佛菩薩像。悉皆東行。忽而驚悟。令疾命還。及聞迴至。祖師大喜。我之法藏。盡將付汝。次於他晨。為與傳授五部之法。灌頂護摩阿闍梨教。大日經悉地儀軌。諸佛頂部眾真言行。一一傳持。皆盡其妙。後數年。祖師奉詔歸國。大師隨侍。至河南府。祖師示疾而終。是時開元二十九年仲秋矣。影塔既成。以先奉先師遺言。令往師子國。至天實初。到南海郡。信舶未至。採訪劉巨鱗。三請大師。哀求灌頂。我師許之。權於法性寺。建立道場。因劉公也。四眾咸賴。度人億千。大師之未往也。入曼荼羅。對本尊像。金剛三密。以加持。念誦經行。未踰旬日。文殊師利現身。因誠大願不孤。夙心已遂。便率門人含光惠𮗿僧俗三七。杖錫登舟。採訪已下。舉州士庶大會。陳設杳花。遍于海浦。蠡梵栝于天涯。奉送大師。凡數百里。初至訶陵國界。遇大黑風。眾商惶怖。作本天法。[橠-多+(口/一)]之無効稽首膜拜。哀求大師。惠𮗿小師。亦隨慟叫。大師告曰。今吾有法。爾等勿憂。遂右執五智菩提心杵。左持般若佛母經。申作法加持。誦大隨求。纔經一

遍。惠𮗿亦怪之。風優海澄。師之力也。後又遇疾風。大鯨出海。噴浪若山。有甚前患。商人之輩。甘心輸命。大師哀愍。如舊念持。亦令惠𮗿。誦娑竭羅龍王經。未移時剋。眾難俱弭。次達海口城。師子國王。遣使迎之。大師見王。王大悅。便請大師住宮。七日供養。每日常以真金浴斛。滿貯香水。王為大師。躬自澡浴。次及太子后妃輔相。如王禮大師。他日尋普賢阿闍梨等。奉獻金寶錦繡之屬。請開十八會金剛頂瑜伽法門毘盧遮那大悲胎藏。建立壇法。并許門人含光惠𮗿。同授五部灌頂。大師自爾。覺無常師。遍更討尋諸真言教。并諸經論五百餘部。本三昧諸尊密印。儀形色像。壇法標幟。文義性相。無不盡源。他日王作調象戲。以示國人。登高望之。無敢近目。大師密誦佛眼真言。并結大印。住於慈定。當衢而立。狂象十餘。數步之內。頓倒忙走。舉國奇之。又遊五天。巡歷諸國。事跡數繁。闕而不記。天寶五載。還歸上京。進師子國王尸羅迷伽表。及金瓔珞。般若梵甲。諸寶白㲲等。奉勅令權住鴻臚寺。他日有詔。請大師入內。建立曼荼羅。為玄宗皇帝。五部灌頂。是年移住淨影寺。是歲也終夏愆陽。帝請大師入內祈雨。制日時不得賖。雨不得暴。大師奏大孔雀明王經壇法。未盡三日。膏澤彌洽。皇帝大悅。自持寶箱。賜大師紫袈裟。帝為披擐。并賜絹二百疋。後有大風卒起。勅令大師止風。大師請一銀瓶。作加持法。須臾風止。帝殊器重。後有池鵝。誤觸瓶倒。風擊如前。勅令再止。隨止隨効。帝倍加敬。恩命號為智藏。八載恩旨。許歸本國。垂驛騎之五疋。到南海郡。後勅令且住。十二載。 勅令赴河瀧節度御史大夫哥舒翰所請。十三載。到武威。住開元寺。節度已下。至于一命。皆授灌頂。士庶之類。數千人眾。咸登道場。與僧弟子含光。授五部法。次與今之功德使開府李元琮。授五部灌頂。并授金剛界大曼茶羅。是日也道場地大動。大師感而謂曰。此即汝心之誠所致也。十五載夏。奉詔還京。住大興善寺。至德中。鑾駕在靈武風翔。大師常密使人問道。奉表起居。又頻論剋復之策。肅宗皇帝。亦頻密諜使者。到大師處。求祕密法。并定收京之日。果如所料。乾元中。帝請大師。於內建立道場。及護摩法。帝授轉輪王七寶灌頂。上元末。皇帝聖躬不康。請大師。以大隨求真言。拂除七遍。聖躬萬福。帝特加殊禮。大師表請入山。李輔國勅令終南山智矩寺修功德。念誦之夕。大樂薩埵。舒毫發光。以相驗之。位隣悉地。大師又曰。眾生未度。吾安自度之。遂已先聖登遐。今皇御宇。渥恩日甚。錫賚便繁。今略 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍。惠𮗿亦怪之。風優海澄。師之力也。後又遇疾風。大鯨出海。噴浪若山。有甚前患。商人之輩。甘心輸命。大師哀愍。如舊念持。亦令惠𮗿。誦娑竭羅龍王經。未移時剋。眾難俱弭。次達海口城。師子國王。遣使迎之。大師見王。王大悅。便請大師住宮。七日供養。每日常以真金浴斛。滿貯香水。王為大師。躬自澡浴。次及太子后妃輔相。如王禮大師。他日尋普賢阿闍梨等。奉獻金寶錦繡之屬。請開十八會金剛頂瑜伽法門毘盧遮那大悲胎藏。建立壇法。并許門人含光惠𮗿。同授五部灌頂。大師自爾。覺無常師。遍更討尋諸真言教。并諸經論五百餘部。本三昧諸尊密印。儀形色像。壇法標幟。文義性相。無不盡源。他日王作調象戲。以示國人。登高望之。無敢近目。大師密誦佛眼真言。并結大印。住於慈定。當衢而立。狂象十餘。數步之內。頓倒忙走。舉國奇之。又遊五天。巡歷諸國。事跡數繁。闕而不記。天寶五載。還歸上京。進師子國王尸羅迷伽表。及金瓔珞。般若梵甲。諸寶白㲲等。奉勅令權住鴻臚寺。他日有詔。請大師入內。建立曼荼羅。為玄宗皇帝。五部灌頂。是年移住淨影寺。是歲也終夏愆陽。帝請大師入內祈雨。制日時不得賖。雨不得暴。大師奏大孔雀明王經壇法。未盡三日。膏澤彌洽。皇帝大悅。自持寶箱。賜大師紫袈裟。帝為披擐。并賜絹二百疋。後有大風卒起。勅令大師止風。大師請一銀瓶。作加持法。須臾風止。帝殊器重。後有池鵝。誤觸瓶倒。風擊如前。勅令再止。隨止隨効。帝倍加敬。恩命號為智藏。八載恩旨。許歸本國。垂驛騎之五疋。到南海郡。後勅令且住。十二載。 勅令赴河瀧節度御史大夫哥舒翰所請。十三載。到武威。住開元寺。節度已下。至于一命。皆授灌頂。士庶之類。數千人眾。咸登道場。與僧弟子含光。授五部法。次與今之功德使開府李元琮。授五部灌頂。并授金剛界大曼茶羅。是日也道場地大動。大師感而謂曰。此即汝心之誠所致也。十五載夏。奉詔還京。住大興善寺。至德中。鑾駕在靈武風翔。大師常密使人問道。奉表起居。又頻論剋復之策。肅宗皇帝。亦頻密諜使者。到大師處。求祕密法。并定收京之日。果如所料。乾元中。帝請大師。於內建立道場。及護摩法。帝授轉輪王七寶灌頂。上元末。皇帝聖躬不康。請大師。以大隨求真言。拂除七遍。聖躬萬福。帝特加殊禮。大師表請入山。李輔國勅令終南山智矩寺修功德。念誦之夕。大樂薩埵。舒毫發光。以相驗之。位隣悉地。大師又曰。眾生未度。吾安自度之。遂已先聖登遐。今皇御宇。渥恩日甚。錫賚便繁。今略

述而已。仁王密嚴二經。皇帝特製經序。勅命頒行之日。慶雲大現。舉朝表賀。編之國史。永泰元年十一月一日。制授大師特進試鴻臚卿。號大廣智三藏。大曆三年。大師於興善寺立道場。賜瑞錦褥十二領。繡羅幡三十二口。價直千萬。又賜二七日入道場大眾齋糧。近侍大臣諸禁軍使。勅令入灌頂道場。道俗之流。別有五千餘眾。四年冬。大師奏。天下寺食堂中。特置文殊師利為上座。恩制許之。須宣宇內。五年夏五月。詔請大師。往太原臺山修功德。是歲也有彗出焉。法事告終。妖星自伏。季秋屆于京師。皇上以所乘師子。聽并御鞍轡。遣中使出城迎大師。大師固辭。恩命不許。乃乘之入對。皇上大悅。并僧俗弟子。咸賜內殿齋飯。錫賚束帛甚厚。六年春玉二月。 勅賜大師道場繡羅幡二十四口。繡縵天一。并繡額一。十月聖誕日。大師進前後所譯經。有勅宣示中外。編入一切經目籙。并僧俗弟子等。都賜物五百一十疋。七年春。勅賜絹一百疋。是歲春夏旱。有詔。請大師祈雨。中使李憲誠。奉宣恩旨。若三日內雨足。是和上功。非過三日關和尚事。大師受制。建立道場。一日已終。及依法祈請。亦不過限。大雨豐足。皇帝大悅。設千僧齋。并僧弟子衣七副。以報功也。冬大師奏。造文殊閣。聖上自為閣主。貴妃韓王。華陽公主贊之。凡出正庫財。約三千萬數。特為修崇。八年春。賜大師絹二百疋。充乳藥。五月奉勅。譯薩路荼王經一卷。賜絹二百二十疋。冬十二月十四日。上文殊閣梁。一切費用。皆是恩旨。別有錫賚。相望道路。九年春正月。賜綵六十疋。夏四月。賜絹三百疋。充衣鉢。六月十一日。有詔。就加開府儀同三司。封肅國公。食邑三千戶。餘如故。累讓不許。諸弟子相次馳賀。大師不悅曰。聖眾儼如。舒手相慰。白月圓滿。吾之去時。柰何臨終。更竊名位。附令懇讓。大師自去。冬臘中夜。命弟子趙遷。持筆硯。吾欲略一涅槃荼毘儀軌。使爾後代。准此送終。遷稽首三請。伏乞慈悲。且久住世。大師笑而不許。自春及夏。停飧輟寢。宣揚妙法。誡勗門人。每語乃普賢行願出生無邊門經。勸令誦持。再三歎息。其先受法者。偏使屬意觀菩提心本尊大印真詮阿字。了法不生證大覺身。若指諸掌。慰誨勤勤悲喜交集。汝等於法。宜踰身命。是所聞者斯不易焉。吾思往日。涉險冐危。為法委身。窮歷拜國。周遊往返。十餘萬里。爾等當思此意。速此修行。無殉利以辱身。勿為名而喪道奉我臨終之誠。成爾書紳之勗。以大曆九年六月十五日午時。浴香水。換新服。端居正容。命草辭表。北面瞻望。東首倚臥。住大印身定中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述而已。仁王密嚴二經。皇帝特製經序。勅命頒行之日。慶雲大現。舉朝表賀。編之國史。永泰元年十一月一日。制授大師特進試鴻臚卿。號大廣智三藏。大曆三年。大師於興善寺立道場。賜瑞錦褥十二領。繡羅幡三十二口。價直千萬。又賜二七日入道場大眾齋糧。近侍大臣諸禁軍使。勅令入灌頂道場。道俗之流。別有五千餘眾。四年冬。大師奏。天下寺食堂中。特置文殊師利為上座。恩制許之。須宣宇內。五年夏五月。詔請大師。往太原臺山修功德。是歲也有彗出焉。法事告終。妖星自伏。季秋屆于京師。皇上以所乘師子。聽并御鞍轡。遣中使出城迎大師。大師固辭。恩命不許。乃乘之入對。皇上大悅。并僧俗弟子。咸賜內殿齋飯。錫賚束帛甚厚。六年春玉二月。 勅賜大師道場繡羅幡二十四口。繡縵天一。并繡額一。十月聖誕日。大師進前後所譯經。有勅宣示中外。編入一切經目籙。并僧俗弟子等。都賜物五百一十疋。七年春。勅賜絹一百疋。是歲春夏旱。有詔。請大師祈雨。中使李憲誠。奉宣恩旨。若三日內雨足。是和上功。非過三日關和尚事。大師受制。建立道場。一日已終。及依法祈請。亦不過限。大雨豐足。皇帝大悅。設千僧齋。并僧弟子衣七副。以報功也。冬大師奏。造文殊閣。聖上自為閣主。貴妃韓王。華陽公主贊之。凡出正庫財。約三千萬數。特為修崇。八年春。賜大師絹二百疋。充乳藥。五月奉勅。譯薩路荼王經一卷。賜絹二百二十疋。冬十二月十四日。上文殊閣梁。一切費用。皆是恩旨。別有錫賚。相望道路。九年春正月。賜綵六十疋。夏四月。賜絹三百疋。充衣鉢。六月十一日。有詔。就加開府儀同三司。封肅國公。食邑三千戶。餘如故。累讓不許。諸弟子相次馳賀。大師不悅曰。聖眾儼如。舒手相慰。白月圓滿。吾之去時。柰何臨終。更竊名位。附令懇讓。大師自去。冬臘中夜。命弟子趙遷。持筆硯。吾欲略一涅槃荼毘儀軌。使爾後代。准此送終。遷稽首三請。伏乞慈悲。且久住世。大師笑而不許。自春及夏。停飧輟寢。宣揚妙法。誡勗門人。每語乃普賢行願出生無邊門經。勸令誦持。再三歎息。其先受法者。偏使屬意觀菩提心本尊大印真詮阿字。了法不生證大覺身。若指諸掌。慰誨勤勤悲喜交集。汝等於法。宜踰身命。是所聞者斯不易焉。吾思往日。涉險冐危。為法委身。窮歷拜國。周遊往返。十餘萬里。爾等當思此意。速此修行。無殉利以辱身。勿為名而喪道奉我臨終之誠。成爾書紳之勗。以大曆九年六月十五日午時。浴香水。換新服。端居正容。命草辭表。北面瞻望。東首倚臥。住大印身定中

便去。神雖往而容貌如舊。氣將盡而色澤逾鮮。斯法力之加。豈死相而能壞。行年七十。僧臘五十。僧弟子惠朗。次承灌頂之位。餘知法者。蓋數十人而已。聖上哀悼。輟朝三日。念師資之啟沃。觀遺跡而惻愴。絹三百匹布二百端。米麵四百石。油七石。柴十五車。炭三車。賜錢四十萬。又賜造塔錢二百餘萬。齋七供養。仍別支給。日日中使予慰存問。勅功德使李元琮知喪事。初大師之將終。眾相先現。諸僧夢千仞寶幢。無故摧倒。文殊新閣。忽然崩壞。大振院宇。比至驚悟。聲猶在耳。金剛智杵飛空上。大興善寺後。池水盡枯涸。林竹生實。庭花變色。諸事異相。近數十條今略序之。餘皆不錄。昔者如來滅度。雙林改白。文宣歿世。泗水逆流。雖古今之有殊。驗徵應之不異也。七月六日。就塔所。具荼毘之禮。隨喜者億千萬數。是日有詔。使高品劉仙鶴就致祭。并贈司空諡曰大辨正廣智不空三藏和上。尊其德也。荼毘火滅。於餘燼中。凡得舍利數百粒。八十粒進入內。又於頂骨中。有一粒。半隱半現。後有勅。令於大興善寺舊住院中。起舍利塔。特賜造塔錢萬餘貫。承後諸弟子在院者。聖恩愛及如大師在日。皇上據四海之圖籍。十有三年矣。所賜大師手詔數十首。皆聖人密旨。並却進奉。遠自先朝。至今聖代。所有黑制卷軸盈篋。錫賚束帛。不知其數。累年繫月。積若岳。未甞言貯畜。輒不謀於生計。今並不書。每在中禁。建立道場。頗積年歲。傳授法印。加持護摩。殄除災異。增益吉祥。祕密之事。大師未曾輒有宣爾。今並不列於行狀。諸類事跡。其徒寔繁。蓋存於別傳。付法弟子。輸誠國家。則在於遺書進奉。陳博情蓋題於辭表。大師自開元。至今大曆。翻譯經法。凡一百二十餘卷。諸佛示權。摧魔護國。非臣下堪聞者。緘在於天宮。普賢行門。菩提般若。是瑜伽修行者。須宣於人代。大師據灌頂師位。四十餘年。入壇弟子。授法門人。三朝宰臣。五京大德。緇素士流。方牧岳主。農商庶類。蓋億萬計。其登戒壇。二千弟子。一切有部。獨為宗師。嗚呼大師。訓人之道。其徒不一。泯合二諦。適于眾因。先觀性以示方。非妄投而虛力。以大海之法寶。隨所受而適心。以雪山之妙藥。故應病而令服。是以有蘇悉地毘盧遮那金剛頂經諸真言部。若戒定慧。頓漸半滿。大師之教也。如是大師。其存也三朝帝師。其歿也萬人哀痛。教法懸於日月。生死霑於雨露。二七僧人。常入天宮之會。三千門士。猶承聖上之恩。且佛教東來。向近二千載。傳勝法。沐光榮。實未有與大師同年而語者也。諸弟子等所痛。夜室光沈。釋門喪寶。天柱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便去。神雖往而容貌如舊。氣將盡而色澤逾鮮。斯法力之加。豈死相而能壞。行年七十。僧臘五十。僧弟子惠朗。次承灌頂之位。餘知法者。蓋數十人而已。聖上哀悼。輟朝三日。念師資之啟沃。觀遺跡而惻愴。絹三百匹布二百端。米麵四百石。油七石。柴十五車。炭三車。賜錢四十萬。又賜造塔錢二百餘萬。齋七供養。仍別支給。日日中使予慰存問。勅功德使李元琮知喪事。初大師之將終。眾相先現。諸僧夢千仞寶幢。無故摧倒。文殊新閣。忽然崩壞。大振院宇。比至驚悟。聲猶在耳。金剛智杵飛空上。大興善寺後。池水盡枯涸。林竹生實。庭花變色。諸事異相。近數十條今略序之。餘皆不錄。昔者如來滅度。雙林改白。文宣歿世。泗水逆流。雖古今之有殊。驗徵應之不異也。七月六日。就塔所。具荼毘之禮。隨喜者億千萬數。是日有詔。使高品劉仙鶴就致祭。并贈司空諡曰大辨正廣智不空三藏和上。尊其德也。荼毘火滅。於餘燼中。凡得舍利數百粒。八十粒進入內。又於頂骨中。有一粒。半隱半現。後有勅。令於大興善寺舊住院中。起舍利塔。特賜造塔錢萬餘貫。承後諸弟子在院者。聖恩愛及如大師在日。皇上據四海之圖籍。十有三年矣。所賜大師手詔數十首。皆聖人密旨。並却進奉。遠自先朝。至今聖代。所有黑制卷軸盈篋。錫賚束帛。不知其數。累年繫月。積若岳。未甞言貯畜。輒不謀於生計。今並不書。每在中禁。建立道場。頗積年歲。傳授法印。加持護摩。殄除災異。增益吉祥。祕密之事。大師未曾輒有宣爾。今並不列於行狀。諸類事跡。其徒寔繁。蓋存於別傳。付法弟子。輸誠國家。則在於遺書進奉。陳博情蓋題於辭表。大師自開元。至今大曆。翻譯經法。凡一百二十餘卷。諸佛示權。摧魔護國。非臣下堪聞者。緘在於天宮。普賢行門。菩提般若。是瑜伽修行者。須宣於人代。大師據灌頂師位。四十餘年。入壇弟子。授法門人。三朝宰臣。五京大德。緇素士流。方牧岳主。農商庶類。蓋億萬計。其登戒壇。二千弟子。一切有部。獨為宗師。嗚呼大師。訓人之道。其徒不一。泯合二諦。適于眾因。先觀性以示方。非妄投而虛力。以大海之法寶。隨所受而適心。以雪山之妙藥。故應病而令服。是以有蘇悉地毘盧遮那金剛頂經諸真言部。若戒定慧。頓漸半滿。大師之教也。如是大師。其存也三朝帝師。其歿也萬人哀痛。教法懸於日月。生死霑於雨露。二七僧人。常入天宮之會。三千門士。猶承聖上之恩。且佛教東來。向近二千載。傳勝法。沐光榮。實未有與大師同年而語者也。諸弟子等所痛。夜室光沈。釋門喪寶。天柱

中折。濟舟忽覆。氾氾苦海。將何所依。淚盡繼血。心摧魄喪。小子遷執巾棒錫九載于茲。握筆持硯八年而已。叨居翻譯之次。竊承祕奧之躅。大師所有行化之由。會親稟受。平生之日。命令序述。在於侍奉。未暇修纂。況乃奉臨終遺言。固辭不獲。臨之氣盡。悲淚難裁。乩諸故事。十無在一。謹狀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中折。濟舟忽覆。氾氾苦海。將何所依。淚盡繼血。心摧魄喪。小子遷執巾棒錫九載于茲。握筆持硯八年而已。叨居翻譯之次。竊承祕奧之躅。大師所有行化之由。會親稟受。平生之日。命令序述。在於侍奉。未暇修纂。況乃奉臨終遺言。固辭不獲。臨之氣盡。悲淚難裁。乩諸故事。十無在一。謹狀。

應安三年二月一日以或本令寫之重以保壽院古本校點了 權少僧都賢寶(生卅八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應安三年二月一日以或本令寫之重以保壽院古本校點了 權少僧都賢寶(生卅八)

延享四丁卯歲夷刻 八修補畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延享四丁卯歲夷刻 八修補畢