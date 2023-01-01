唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳

新刊賢首國師碑傳敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新刊賢首國師碑傳敘

昔唐翰林梁肅銘乎天台而荊溪創建。祕書少監閻公朝隱碑于賢首而門人表顯。想是兩君義由尚賢崇道讚頌於高僧。其實豈同諛墓下人豐屋輦金而為時議者哉。蔑加章安甞著智者別傳流芳乎百代洎今不湮。噫但至如僧千里之狀於法藏。藍谷祥之列傳于清涼杳而罕聞。余恒莫不為之慨然。蓋其古德盛蹤高行既匿。則澆世後進何藉觀而激感易轍愈策望標而漸乎。賴有新羅國學士崔公字致遠。普討群誌蒐乎是傳祖烈再燿然。斯亦久不流行耳。予素有志於古。自寫褚焉。茲歲予乃寓洛之日。屬客有請刊行于梓。欣而頷之更。首附碑付之剞劂。遂公同好。繄世猶言其祖有美而弗知不明也。知而不傳不仁也。況我釋子不忍為此永錮於蔽善暈光之誚歟。于時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔唐翰林梁肅銘乎天台而荊溪創建。祕書少監閻公朝隱碑于賢首而門人表顯。想是兩君義由尚賢崇道讚頌於高僧。其實豈同諛墓下人豐屋輦金而為時議者哉。蔑加章安甞著智者別傳流芳乎百代洎今不湮。噫但至如僧千里之狀於法藏。藍谷祥之列傳于清涼杳而罕聞。余恒莫不為之慨然。蓋其古德盛蹤高行既匿。則澆世後進何藉觀而激感易轍愈策望標而漸乎。賴有新羅國學士崔公字致遠。普討群誌蒐乎是傳祖烈再燿然。斯亦久不流行耳。予素有志於古。自寫褚焉。茲歲予乃寓洛之日。屬客有請刊行于梓。欣而頷之更。首附碑付之剞劂。遂公同好。繄世猶言其祖有美而弗知不明也。知而不傳不仁也。況我釋子不忍為此永錮於蔽善暈光之誚歟。于時

元祿歲次己卯仲秋搏桑攝津浪華僧𤀹鳳潭謹敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元祿歲次己卯仲秋搏桑攝津浪華僧𤀹鳳潭謹敘

大唐大薦福寺故大德康藏法師之碑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐大薦福寺故大德康藏法師之碑

祕書少監閻朝隱撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕書少監閻朝隱撰

夫得無障礙眼者身為佛身。得無恐怖心者法為佛法。過此已往行不圓滿功為未足。遠生死則摘之以說空。開冥途則勞之以救苦。與大比丘眾應如是住不可思議。法師俗姓康氏。諱法藏。累代相承為康居國丞相。祖自康居來朝。父謐皇朝贈左侍中。法師是如來得目有辟支一毛。終年以勵堅貞。竭日而修戒行。年甫十六煉一指於阿育王舍利塔前以伸供養。此後更遊太白雅挹重玄。聞雲華寺儼法師講華嚴經投為上足。瀉水置瓶之受納。以乳投水之因緣。名播招提譽流宸極。屬榮國夫人奄捐館舍未易齊衰。則天聖后廣樹福田大開講座。法師策名宮禁落髮道場住太原寺。證聖年中奉勅與于闐國三藏實叉難陀譯華嚴經。神龍年中又與于闐三藏於林光殿譯大寶積經。惟聖之所歸依。惟皇之所迴向。爰降綸旨為菩薩戒師。太上皇脫屣萬機褰衣四海亦受菩薩戒。因行菩薩心。法師糞掃其衣禪悅其食。前後講華嚴經三十餘遍。楞伽．密嚴經．起信論．菩薩戒經．凡十部為之義疏闡其源流。如千燈光明自不相隔閡。如一音演說各隨類信解。其初以力入道也。十大牛不如一青牛。其終以力濟時也十香象不如一赤象。於無量劫作無量緣。伽藍許之為法橋者俗推之於法矩。豈謂法橋斷而法炬滅。同聲者椎胸叫喚。異類者舉身毛竪。先天元年歲次壬子十一月十四日終於西京大薦福寺。春秋七十。其年十一月二十四日葬於神和原華嚴寺南。帝念若驚聖情如失。誥曰中使故僧法藏德業自資虛明契理。辨才韞識了覺融心。廣開喻筏之門備闡傳燈之教。隨緣示應乘化斯盡法真歸寂。雖證無生之空朝序飾終。宜有褒賢之命。可贈鴻臚卿贈絹一千二百疋。葬事准僧例。餘皆官供。妃主公主等禮懺展轉施捨勤祈所有𭎸塔飾終。威儀導引莫不備具。弟子等忍其死傳其教。合掌頂禮嗚咽而不自勝。其辭曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫得無障礙眼者身為佛身。得無恐怖心者法為佛法。過此已往行不圓滿功為未足。遠生死則摘之以說空。開冥途則勞之以救苦。與大比丘眾應如是住不可思議。法師俗姓康氏。諱法藏。累代相承為康居國丞相。祖自康居來朝。父謐皇朝贈左侍中。法師是如來得目有辟支一毛。終年以勵堅貞。竭日而修戒行。年甫十六煉一指於阿育王舍利塔前以伸供養。此後更遊太白雅挹重玄。聞雲華寺儼法師講華嚴經投為上足。瀉水置瓶之受納。以乳投水之因緣。名播招提譽流宸極。屬榮國夫人奄捐館舍未易齊衰。則天聖后廣樹福田大開講座。法師策名宮禁落髮道場住太原寺。證聖年中奉勅與于闐國三藏實叉難陀譯華嚴經。神龍年中又與于闐三藏於林光殿譯大寶積經。惟聖之所歸依。惟皇之所迴向。爰降綸旨為菩薩戒師。太上皇脫屣萬機褰衣四海亦受菩薩戒。因行菩薩心。法師糞掃其衣禪悅其食。前後講華嚴經三十餘遍。楞伽．密嚴經．起信論．菩薩戒經．凡十部為之義疏闡其源流。如千燈光明自不相隔閡。如一音演說各隨類信解。其初以力入道也。十大牛不如一青牛。其終以力濟時也十香象不如一赤象。於無量劫作無量緣。伽藍許之為法橋者俗推之於法矩。豈謂法橋斷而法炬滅。同聲者椎胸叫喚。異類者舉身毛竪。先天元年歲次壬子十一月十四日終於西京大薦福寺。春秋七十。其年十一月二十四日葬於神和原華嚴寺南。帝念若驚聖情如失。誥曰中使故僧法藏德業自資虛明契理。辨才韞識了覺融心。廣開喻筏之門備闡傳燈之教。隨緣示應乘化斯盡法真歸寂。雖證無生之空朝序飾終。宜有褒賢之命。可贈鴻臚卿贈絹一千二百疋。葬事准僧例。餘皆官供。妃主公主等禮懺展轉施捨勤祈所有𭎸塔飾終。威儀導引莫不備具。弟子等忍其死傳其教。合掌頂禮嗚咽而不自勝。其辭曰。

西方淨域離俗塵 千葉蓮華如車輪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方淨域離俗塵 千葉蓮華如車輪

不知何時成佛身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知何時成佛身

唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳

海東新羅國侍講兼翰林學士承務郎前守兵部侍郎權知瑞書監事賜紫金魚袋 崔致遠結 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海東新羅國侍講兼翰林學士承務郎前守兵部侍郎權知瑞書監事賜紫金魚袋 崔致遠結

案纂靈記云。西京華嚴寺僧千里撰藏公別錄縷陳靈跡。然是傳未傳海域如渴聞梅。耳目非長難矜井識。今且討片文別記中。概見藏之軌躅可聳人視聽者掇而聚之。古來為傳之體不同。或先統其致後鋪所因。或首標姓名尾綰功烈。故大史公每為大賢如夷齊孟軻輩立傳。必前冠以所聞。然後始著其行事。此無他德行既峻譜錄宜異故爾。愚也雖慚郢唱試效越顰。仰彼圓宗列其盈數。仍就藏所著華嚴三昧觀直心中十義而配譬焉。一族姓廣大心。二遊學甚深心。三削染方便心。四講演堅固心。五傳譯無間心。六著述折伏心。七修身善巧心。八濟俗不二心。九垂訓無礙心。十示滅圓明心。深悲兩心互准可見。書云措諸枉思無邪。經曰為淨土是道場。乃直心之謂也。事將顯實。語不芟繁。悉舉因緣聊彰本跡。其傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案纂靈記云。西京華嚴寺僧千里撰藏公別錄縷陳靈跡。然是傳未傳海域如渴聞梅。耳目非長難矜井識。今且討片文別記中。概見藏之軌躅可聳人視聽者掇而聚之。古來為傳之體不同。或先統其致後鋪所因。或首標姓名尾綰功烈。故大史公每為大賢如夷齊孟軻輩立傳。必前冠以所聞。然後始著其行事。此無他德行既峻譜錄宜異故爾。愚也雖慚郢唱試效越顰。仰彼圓宗列其盈數。仍就藏所著華嚴三昧觀直心中十義而配譬焉。一族姓廣大心。二遊學甚深心。三削染方便心。四講演堅固心。五傳譯無間心。六著述折伏心。七修身善巧心。八濟俗不二心。九垂訓無礙心。十示滅圓明心。深悲兩心互准可見。書云措諸枉思無邪。經曰為淨土是道場。乃直心之謂也。事將顯實。語不芟繁。悉舉因緣聊彰本跡。其傳。

第一科曰。釋法藏者。梵言達摩多羅。字賢首。梵言跋陀羅室利。帝賜別號國一法師。俗姓康氏。本康居國人。屠門濫說解在字釋。雖僧會異時而曇諦同跡。亦如法護月支人支氏。吉藏安息人安氏。外所謂因生以賜姓是也。諦護後稱支竺。蓋從西師改焉。猶吉法二藏皆歸釋氏。內所謂四河入海是也。高曾蟬聯為彼國相。祖父自康居來朝。庇身輦下。考諱謐皇朝贈左衛中郎將。母氏夢吞日光而孕。以貞觀十七年癸卯暢月旁死魄而生。身當四方合統之朝。值三寶重興之運。庸詎非商頌所謂自天降康者乎。康居地接竺乾。人侔梵眾。既饒師子能胤法王。偉矣哉弟寶藏以忠孝聞。此之謂族姓因緣。豈非以廣大心誓願觀一切法悉如如乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一科曰。釋法藏者。梵言達摩多羅。字賢首。梵言跋陀羅室利。帝賜別號國一法師。俗姓康氏。本康居國人。屠門濫說解在字釋。雖僧會異時而曇諦同跡。亦如法護月支人支氏。吉藏安息人安氏。外所謂因生以賜姓是也。諦護後稱支竺。蓋從西師改焉。猶吉法二藏皆歸釋氏。內所謂四河入海是也。高曾蟬聯為彼國相。祖父自康居來朝。庇身輦下。考諱謐皇朝贈左衛中郎將。母氏夢吞日光而孕。以貞觀十七年癸卯暢月旁死魄而生。身當四方合統之朝。值三寶重興之運。庸詎非商頌所謂自天降康者乎。康居地接竺乾。人侔梵眾。既饒師子能胤法王。偉矣哉弟寶藏以忠孝聞。此之謂族姓因緣。豈非以廣大心誓願觀一切法悉如如乎。

第二科曰。年甫十七(顯慶四年己未)志銳擇師。遍謁都邑緇英。懊其拙於用大。遂辭親求法於太白山。餌朮數年。敷𨵃方等。後聞親疾出谷入京。時智儼法師於雲華寺講華嚴經。藏於中夜怱覩神光來燭庭宇。廼歎曰。當有異人弘揚大教。翌旦就寺膜拜已因設數問。言皆出意表。儼嗟賞曰。比丘義龍輩尚罕扣斯端。何計仁賢發皇耳目。或告曰。是居士雲棲朮食久玩雜華。為覲慈親乍來至此。藏既飡儼之妙解。以為真吾師也。儼亦喜傳炷之得人。自是預流徒中。後發前至高超二運。白牛也力騁通衢俯視六宗。赤象也躬行實土不由他悟。莫若自知。此之謂遊學因緣。豈非以甚深心誓觀真如要盡源底乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二科曰。年甫十七(顯慶四年己未)志銳擇師。遍謁都邑緇英。懊其拙於用大。遂辭親求法於太白山。餌朮數年。敷𨵃方等。後聞親疾出谷入京。時智儼法師於雲華寺講華嚴經。藏於中夜怱覩神光來燭庭宇。廼歎曰。當有異人弘揚大教。翌旦就寺膜拜已因設數問。言皆出意表。儼嗟賞曰。比丘義龍輩尚罕扣斯端。何計仁賢發皇耳目。或告曰。是居士雲棲朮食久玩雜華。為覲慈親乍來至此。藏既飡儼之妙解。以為真吾師也。儼亦喜傳炷之得人。自是預流徒中。後發前至高超二運。白牛也力騁通衢俯視六宗。赤象也躬行實土不由他悟。莫若自知。此之謂遊學因緣。豈非以甚深心誓觀真如要盡源底乎。

第三科曰。及總章元年儼將化去藏猶居俗(時年二十六)。儼乃累道成薄塵二大德曰。此賢者注意於華嚴。蓋無師自悟。紹隆遺法其惟是人。幸假餘光俾沾制度。至咸亨元年(藏年二十八)榮國夫人奄歸冥路。則天皇后廣樹福田度人。則擇上達僧捨宅乃成太原寺。於是受顧託者連狀薦推。帝諾曰俞仍𮨕新剎。周羅遂落敻𭠮常科。此之謂削染因緣。豈非以方便心推求簡擇趣真方便乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三科曰。及總章元年儼將化去藏猶居俗(時年二十六)。儼乃累道成薄塵二大德曰。此賢者注意於華嚴。蓋無師自悟。紹隆遺法其惟是人。幸假餘光俾沾制度。至咸亨元年(藏年二十八)榮國夫人奄歸冥路。則天皇后廣樹福田度人。則擇上達僧捨宅乃成太原寺。於是受顧託者連狀薦推。帝諾曰俞仍𮨕新剎。周羅遂落敻𭠮常科。此之謂削染因緣。豈非以方便心推求簡擇趣真方便乎。

第四科曰。既出家未進具。承旨於所配寺講百千經。時屬端午。天后遣使送衣五事。其書曰。蕤賓應節。角黍登期。景候稍炎。師道體清適。屬長絲之令節。承命縷之嘉辰。今送衣裳五事用符端午之數。願師承茲采艾之序。更茂如松之齡。永耀傳燈常為導首。略書示意指不多云。後於雲華寺講。有光明現從口出須臾成蓋。眾所具瞻。延載元年講至十地品。香風四合瑞霧五彩。崇朝不散縈空射人。又感天華糝空如霰(中宗讚所云講集天華是)。後於佛授記寺譯新經畢。眾請藏敷演。下元日序題入文。洎獵月望前三日晚講至華藏海震動之說。講室及寺院欻然震吼。聽眾稻麻歎未曾有。當寺龍象狀聞天上。則天御筆批答云。省狀具之。昨因敷演微言弘揚祕頤。初譯之日夢甘露以呈祥。開講之辰感地動而標異。斯乃如來降祉用符九會之文。豈朕庸虛敢當六種之動。披覽來狀欣暢兼懷。仍命史官編於載籍。無慮前後講新舊兩經三十餘遍。大帝永隆年中。雍州長安縣人郭神亮者修淨行暴終。諸天引詣知足天宮禮敬慈氏。有一菩薩讓之云何不受持華嚴。亮以無人講。為辭曰。有人見講胡得言無。及甦委說。眾驗藏之弘轉妙輪人天咸慶矣。故演義鈔顯證云。講得五雲凝空六種震地。向非入慈悲之室著和忍之衣昇空觀之座而能融智海播辯河者。孰能與於是乎。此之謂講演因緣。豈非以牢固心設逢極苦樂受深觀心不捨離乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四科曰。既出家未進具。承旨於所配寺講百千經。時屬端午。天后遣使送衣五事。其書曰。蕤賓應節。角黍登期。景候稍炎。師道體清適。屬長絲之令節。承命縷之嘉辰。今送衣裳五事用符端午之數。願師承茲采艾之序。更茂如松之齡。永耀傳燈常為導首。略書示意指不多云。後於雲華寺講。有光明現從口出須臾成蓋。眾所具瞻。延載元年講至十地品。香風四合瑞霧五彩。崇朝不散縈空射人。又感天華糝空如霰(中宗讚所云講集天華是)。後於佛授記寺譯新經畢。眾請藏敷演。下元日序題入文。洎獵月望前三日晚講至華藏海震動之說。講室及寺院欻然震吼。聽眾稻麻歎未曾有。當寺龍象狀聞天上。則天御筆批答云。省狀具之。昨因敷演微言弘揚祕頤。初譯之日夢甘露以呈祥。開講之辰感地動而標異。斯乃如來降祉用符九會之文。豈朕庸虛敢當六種之動。披覽來狀欣暢兼懷。仍命史官編於載籍。無慮前後講新舊兩經三十餘遍。大帝永隆年中。雍州長安縣人郭神亮者修淨行暴終。諸天引詣知足天宮禮敬慈氏。有一菩薩讓之云何不受持華嚴。亮以無人講。為辭曰。有人見講胡得言無。及甦委說。眾驗藏之弘轉妙輪人天咸慶矣。故演義鈔顯證云。講得五雲凝空六種震地。向非入慈悲之室著和忍之衣昇空觀之座而能融智海播辯河者。孰能與於是乎。此之謂講演因緣。豈非以牢固心設逢極苦樂受深觀心不捨離乎。

第五科曰。夫華嚴大不思議經者。乃常寂光如來於寂場中覺樹下與十方諸佛召塵沙菩薩而所說也。龍勝誦傳下本滿十萬偈。東晉廬山釋慧遠以經流江東多有未備。乃令弟子法淨法領等踰越沙雪遠尋眾經。法領遂至遮拘槃國。求得前分三萬六千偈來歸。時有佛賢三藏為偽秦所擯投趾東林。遠善視之馳使飛書解其擯事。賢後至建康。於道場寺譯出領所獲偈。南林寺法業筆受成五十卷。則知西天應北天之運契期金水之年。東林助南林之緣發光木火之用。共成大事益耀中華。東安寺慧嚴．道場寺慧觀．及學士謝靈運．等。潤文分成六十卷。然於入法界品內有兩處文脫(一從摩耶夫人後至彌勒菩薩前中間。天主光等十善知識。二從彌勒後至普賢前中間。脫文殊申手案善財頂等半紙餘文)。歷年僅乎四百。製疏餘乎五三。經來未盡之言猶如射地。義有不安之處。頗類窺天。莫究闕遺強成箋釋。唯藏每慨百城之說多虧一道之文。捧香軸以徒悲。擁疑襟而莫決。引領西望日庶幾乎。果至聖唐調露之際有中天竺三藏地婆訶羅(此云日昭)。齎此梵本來屆。藏乃親共讎校。顯驗缺如。聲聞于天。尋奉綸旨與成塵基師等譯出補之。復禮潤文。慧智度語。依六帙本為定。暨女皇革命變唐為周。遣使往于闐國求索梵本。仍迎三藏實叉難陀(此言喜學)譯在神都。作起乎證聖䍧年。功成乎聖歷狶歲。計益九千偈。勒成八十卷(通舊翻合四萬五千偈)。命藏筆受。復禮綴文。梵僧戰陀．提婆二人譯語。仍詔唐三藏義淨．海東法將圓測．江陵禪師弘景．及諸大德神英法寶而下審覆證義。於譯堂前陸地開百葉蓮華。眾睹禎祥競加精練。然攻木後其節目致貫華眩彼文心。雖益數品新言反脫日照所補。文既乖緒續者懵焉。藏以宋唐兩翻對勘梵本。經資線義雅協結鬘。持日照之補文綴喜學之漏處。遂得泉始細而增廣月暫虧而還圓。今之所傳第四本是。清涼山鎮國沙門澄觀疏玄義云。其第三本先已流行。故今代上之經猶多脫者。願諸達識見闕而續之則觀之累詞悃愊後進宜勿忘焉。久視年中又奉詔翻大乘入楞伽經七卷進內。璽書褒之曰。得所譯楞伽經。補求那之闕文。翦流支之繁句。鈎深致遠文要義該。唯識論宗於茲顯矣。凡與日照譯密嚴等經論十有餘部合二十四卷。竝則天制序深加讚述。復至神龍年中。與喜學奉詔於林光殿譯大寶積經。文殊師利授記會三卷。藏本資西胤雅善梵言。生寓東華精詳漢字。故初承日照則高山擅價。後從喜學則至海騰功。得以備詢西宗增衍東美。𭠮乎十德之萃。擷其九會之芳。此之謂傳譯因緣。豈非以無間心觀其真理盡未來際不覺其久乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五科曰。夫華嚴大不思議經者。乃常寂光如來於寂場中覺樹下與十方諸佛召塵沙菩薩而所說也。龍勝誦傳下本滿十萬偈。東晉廬山釋慧遠以經流江東多有未備。乃令弟子法淨法領等踰越沙雪遠尋眾經。法領遂至遮拘槃國。求得前分三萬六千偈來歸。時有佛賢三藏為偽秦所擯投趾東林。遠善視之馳使飛書解其擯事。賢後至建康。於道場寺譯出領所獲偈。南林寺法業筆受成五十卷。則知西天應北天之運契期金水之年。東林助南林之緣發光木火之用。共成大事益耀中華。東安寺慧嚴．道場寺慧觀．及學士謝靈運．等。潤文分成六十卷。然於入法界品內有兩處文脫(一從摩耶夫人後至彌勒菩薩前中間。天主光等十善知識。二從彌勒後至普賢前中間。脫文殊申手案善財頂等半紙餘文)。歷年僅乎四百。製疏餘乎五三。經來未盡之言猶如射地。義有不安之處。頗類窺天。莫究闕遺強成箋釋。唯藏每慨百城之說多虧一道之文。捧香軸以徒悲。擁疑襟而莫決。引領西望日庶幾乎。果至聖唐調露之際有中天竺三藏地婆訶羅(此云日昭)。齎此梵本來屆。藏乃親共讎校。顯驗缺如。聲聞于天。尋奉綸旨與成塵基師等譯出補之。復禮潤文。慧智度語。依六帙本為定。暨女皇革命變唐為周。遣使往于闐國求索梵本。仍迎三藏實叉難陀(此言喜學)譯在神都。作起乎證聖䍧年。功成乎聖歷狶歲。計益九千偈。勒成八十卷(通舊翻合四萬五千偈)。命藏筆受。復禮綴文。梵僧戰陀．提婆二人譯語。仍詔唐三藏義淨．海東法將圓測．江陵禪師弘景．及諸大德神英法寶而下審覆證義。於譯堂前陸地開百葉蓮華。眾睹禎祥競加精練。然攻木後其節目致貫華眩彼文心。雖益數品新言反脫日照所補。文既乖緒續者懵焉。藏以宋唐兩翻對勘梵本。經資線義雅協結鬘。持日照之補文綴喜學之漏處。遂得泉始細而增廣月暫虧而還圓。今之所傳第四本是。清涼山鎮國沙門澄觀疏玄義云。其第三本先已流行。故今代上之經猶多脫者。願諸達識見闕而續之則觀之累詞悃愊後進宜勿忘焉。久視年中又奉詔翻大乘入楞伽經七卷進內。璽書褒之曰。得所譯楞伽經。補求那之闕文。翦流支之繁句。鈎深致遠文要義該。唯識論宗於茲顯矣。凡與日照譯密嚴等經論十有餘部合二十四卷。竝則天制序深加讚述。復至神龍年中。與喜學奉詔於林光殿譯大寶積經。文殊師利授記會三卷。藏本資西胤雅善梵言。生寓東華精詳漢字。故初承日照則高山擅價。後從喜學則至海騰功。得以備詢西宗增衍東美。𭠮乎十德之萃。擷其九會之芳。此之謂傳譯因緣。豈非以無間心觀其真理盡未來際不覺其久乎。

第六科曰。初至相儼和尚每嗟大教久阻中興。會驅光統椎輪益仰聖尊大路因躡。扶纖指於慧表。緝妙宗於毫端。成華嚴經中搜玄義鈔五卷。其文也玉寡。其理也金相追琢為難。鎔裁有待。藏以親窺室奧獨擅國工。善巧逞能其器甚利。乃效同恥者之述撰探玄記二十通。俾璞玉耀嚴身之華渾金成刮膜之具。既玉無泣者或金可懸乎。抑且味搜探之二言。品先後於一字。先搜則艱矣(搜者索求具擇閱眾聚七訓)。後探則便焉(探者取試循引候五訓)。其難也擇而聚之之勞。其易也引而取之之速。蓋師列十門而搜已資尋一經而探之然。或㳂淺就深陟遐自邇。聊憑俗諦試較真談。則周禮夏官條職名中有搜人焉有探人焉。搜人掌十二閑務審行九政以導悟昏蒙。其猶儼之搜玄統十二分教宗舉九部以開示知見耶。探人掌誦敘王志道國政事以巡天下而喻說諸候使不迷惑曉萬民之心正向王化。亦猶藏之探玄傳通佛意演法宗趣以喻世間而掩映眾說使不混淆開群生之目深感佛恩耶。窮一化之始終。資二玄之廣略。可謂立之斯立正是玄之又玄。若向二帙不倚五編則撫持也儻然靡暢或據五編不憑二帙則咀嚼也澹乎無味。野諺云師明弟子哲豈前後相成之謂乎。舉要言之。搜玄者索隱之離辭。探玄者鉤深之異語隱能心索十玄之妙旨霞張。深可力鉤十義之圓科月滿(儼公搜玄分齊者豈謂大經玄旨有分齊而可搜乎。但自立十玄義門以通經旨俾通智境應指言搜十玄義之分齊耳。冐陳瞽言幸詳其致)遂使包羞者前哲受賜者後生。儼藏連稱提孩具審。古所謂死且不朽久而彌芳者歟。自餘鐘虛而有問必醻劍利而無疑不剖。涉華嚴之縕者。撮機要而補之。其名數曰教分記三卷．指歸一卷．綱目一卷．玄義章一卷．策林一卷。就是示歸路之十科也。各標十義通顯百門。移海影於目前。簇蓮界於掌上。復以行願所極止觀方成乃擬天台法華。著華嚴三昧觀．華藏世界觀．妄盡還源觀各一通。可令有目得珠孰曰我心匪鑑蔚傳盛觀雅契沖宗又顧象教誕敷龍經𥧲盛(大經結集之後。龍王收入其宮。樹誦傳下本。亦是大龍菩薩所導化焉。況初譯經時。龍變青衣童子躬自給侍。道英說海神來聽致雨救旱。亦是二韻故輒號曰龍經。亦猶儒教春秋感麟而作目為麟史或稱麟經。四聖標題義亦無爽)讀誦者竹葦聲訓為𥱼橇。而況天語土音燕肝越膽。苟非會釋焉可辨通。遂別鈔解晉經中梵語為一編。新經梵語華言共成音義一卷。自敘云。讀經之士實所要焉(新經音義不見東流。唯有弟子慧苑音義兩卷。或者向秀之注南華後傳郭象之名乎。或應潤色耳)。實顯驗言題誨人不倦。古有華嚴經內佛名二卷菩薩名一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六科曰。初至相儼和尚每嗟大教久阻中興。會驅光統椎輪益仰聖尊大路因躡。扶纖指於慧表。緝妙宗於毫端。成華嚴經中搜玄義鈔五卷。其文也玉寡。其理也金相追琢為難。鎔裁有待。藏以親窺室奧獨擅國工。善巧逞能其器甚利。乃效同恥者之述撰探玄記二十通。俾璞玉耀嚴身之華渾金成刮膜之具。既玉無泣者或金可懸乎。抑且味搜探之二言。品先後於一字。先搜則艱矣(搜者索求具擇閱眾聚七訓)。後探則便焉(探者取試循引候五訓)。其難也擇而聚之之勞。其易也引而取之之速。蓋師列十門而搜已資尋一經而探之然。或㳂淺就深陟遐自邇。聊憑俗諦試較真談。則周禮夏官條職名中有搜人焉有探人焉。搜人掌十二閑務審行九政以導悟昏蒙。其猶儼之搜玄統十二分教宗舉九部以開示知見耶。探人掌誦敘王志道國政事以巡天下而喻說諸候使不迷惑曉萬民之心正向王化。亦猶藏之探玄傳通佛意演法宗趣以喻世間而掩映眾說使不混淆開群生之目深感佛恩耶。窮一化之始終。資二玄之廣略。可謂立之斯立正是玄之又玄。若向二帙不倚五編則撫持也儻然靡暢或據五編不憑二帙則咀嚼也澹乎無味。野諺云師明弟子哲豈前後相成之謂乎。舉要言之。搜玄者索隱之離辭。探玄者鉤深之異語隱能心索十玄之妙旨霞張。深可力鉤十義之圓科月滿(儼公搜玄分齊者豈謂大經玄旨有分齊而可搜乎。但自立十玄義門以通經旨俾通智境應指言搜十玄義之分齊耳。冐陳瞽言幸詳其致)遂使包羞者前哲受賜者後生。儼藏連稱提孩具審。古所謂死且不朽久而彌芳者歟。自餘鐘虛而有問必醻劍利而無疑不剖。涉華嚴之縕者。撮機要而補之。其名數曰教分記三卷．指歸一卷．綱目一卷．玄義章一卷．策林一卷。就是示歸路之十科也。各標十義通顯百門。移海影於目前。簇蓮界於掌上。復以行願所極止觀方成乃擬天台法華。著華嚴三昧觀．華藏世界觀．妄盡還源觀各一通。可令有目得珠孰曰我心匪鑑蔚傳盛觀雅契沖宗又顧象教誕敷龍經𥧲盛(大經結集之後。龍王收入其宮。樹誦傳下本。亦是大龍菩薩所導化焉。況初譯經時。龍變青衣童子躬自給侍。道英說海神來聽致雨救旱。亦是二韻故輒號曰龍經。亦猶儒教春秋感麟而作目為麟史或稱麟經。四聖標題義亦無爽)讀誦者竹葦聲訓為𥱼橇。而況天語土音燕肝越膽。苟非會釋焉可辨通。遂別鈔解晉經中梵語為一編。新經梵語華言共成音義一卷。自敘云。讀經之士實所要焉(新經音義不見東流。唯有弟子慧苑音義兩卷。或者向秀之注南華後傳郭象之名乎。或應潤色耳)。實顯驗言題誨人不倦。古有華嚴經內佛名二卷菩薩名一

卷。莫知集者而鳩聚闕如。藏乃𨵃載其名略無遺漏添成五軸。為世所珍。經出虬宮已來。西東靈驗繁蔚。而或班班僧史或聒聒俚談。義學之徒心均暢日耳功是競躬覽者稀。由是簡二傳而聚異聞。考百祥而謄近說。緝華嚴傳五卷。或名纂靈記(此記未畢而逝。門人慧苑慧英等續之別加論贊。文極省約所益無幾)。使千古如面知祖習之無妄焉。楞伽實難於往入。密嚴非易得鉤深。梵網真詮法門嚴憲。三界無怙唯戒可恃。皆成義疏備舉源流(楞伽密嚴疏未詳卷數梵網經疏三卷。見行於世)。加且發蒙即山下出泉。升進乃地中生木。三根雖異十信是資。[蓋-去+(大/ㄙ)]導義流俾歸教𥧲。於是製起信論疏兩卷別記一卷(疏或分為上中下三)十二門論。法界無差別論亦編正義。如別流行。多心雖小不輕。疏出塵中經義。法華或云有疏。餘光未照扶桑。媧皇之代太皡也玉鏡披圖金輪耀德。顧貝葉之書甚博。祈悉檀之訣稍頻。廼貢金師子章一篇而仰悟之。此作也搜奇麗水之珍演妙祇林之寶。數幅該義十音成章。疑觀奮吼於狻猊勝獲賮賝於鵝雁。雖云遠取諸物實乃近取諸身。以頷下之光為掌中之寶。則彼玉龍子之實玩豈如金師子之虛求(玉龍子之靈異具如明皇雜錄)。啟沃有餘古今無比。復念妙度餘六真歸在三。般若母於勃陀引無極也。僧伽孫於曇摩續莫大焉。故製三寶別行記一卷。均曉盲聾故也。晚以新經既加一會。舊疏或涉三思。爰隨補袞之文。聊括提綱之義。重述略疏。始妙嚴品至第六行迎知報盡。因越次析十定微言。僅了九定未絕筆而長逝。料簡有十二卷(演義鈔云。聖后所翻文詞富博。賢首將解大願不終。方至第十九經奄歸寂滅。遺恨何極)。門人宗一．慧苑兩續遺藁。一師足二十軸頗近從蠅。苑公成十六編或譏繼組。是惟尺有所短。詎得寸無所遺(演義鈔云。苑公言續而前疏亦刊。筆格文詞不繫先古。致令後學輕夫大經。使遮那心源道流莫挹。普賢行海後進望涯。將欲弘揚遂發慨然之歎云云。故製疏十意中第三扶昔大義者。皆顯藏公之述)此之謂著述因緣。豈非以折伏心或若失念煩惱暫起即便觀察折伏使觀心相續乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷。莫知集者而鳩聚闕如。藏乃𨵃載其名略無遺漏添成五軸。為世所珍。經出虬宮已來。西東靈驗繁蔚。而或班班僧史或聒聒俚談。義學之徒心均暢日耳功是競躬覽者稀。由是簡二傳而聚異聞。考百祥而謄近說。緝華嚴傳五卷。或名纂靈記(此記未畢而逝。門人慧苑慧英等續之別加論贊。文極省約所益無幾)。使千古如面知祖習之無妄焉。楞伽實難於往入。密嚴非易得鉤深。梵網真詮法門嚴憲。三界無怙唯戒可恃。皆成義疏備舉源流(楞伽密嚴疏未詳卷數梵網經疏三卷。見行於世)。加且發蒙即山下出泉。升進乃地中生木。三根雖異十信是資。[蓋-去+(大/ㄙ)]導義流俾歸教𥧲。於是製起信論疏兩卷別記一卷(疏或分為上中下三)十二門論。法界無差別論亦編正義。如別流行。多心雖小不輕。疏出塵中經義。法華或云有疏。餘光未照扶桑。媧皇之代太皡也玉鏡披圖金輪耀德。顧貝葉之書甚博。祈悉檀之訣稍頻。廼貢金師子章一篇而仰悟之。此作也搜奇麗水之珍演妙祇林之寶。數幅該義十音成章。疑觀奮吼於狻猊勝獲賮賝於鵝雁。雖云遠取諸物實乃近取諸身。以頷下之光為掌中之寶。則彼玉龍子之實玩豈如金師子之虛求(玉龍子之靈異具如明皇雜錄)。啟沃有餘古今無比。復念妙度餘六真歸在三。般若母於勃陀引無極也。僧伽孫於曇摩續莫大焉。故製三寶別行記一卷。均曉盲聾故也。晚以新經既加一會。舊疏或涉三思。爰隨補袞之文。聊括提綱之義。重述略疏。始妙嚴品至第六行迎知報盡。因越次析十定微言。僅了九定未絕筆而長逝。料簡有十二卷(演義鈔云。聖后所翻文詞富博。賢首將解大願不終。方至第十九經奄歸寂滅。遺恨何極)。門人宗一．慧苑兩續遺藁。一師足二十軸頗近從蠅。苑公成十六編或譏繼組。是惟尺有所短。詎得寸無所遺(演義鈔云。苑公言續而前疏亦刊。筆格文詞不繫先古。致令後學輕夫大經。使遮那心源道流莫挹。普賢行海後進望涯。將欲弘揚遂發慨然之歎云云。故製疏十意中第三扶昔大義者。皆顯藏公之述)此之謂著述因緣。豈非以折伏心或若失念煩惱暫起即便觀察折伏使觀心相續乎。

第七科曰。藏年十六鍊一指於阿育王舍利塔前以申法供。越翌載因入山學道。屬慈親不悆歸奉庭闈。綿歷歲時能竭其力。總章初藏猶為居士。就婆羅門長年請授菩薩戒。或謂西僧曰。是行者誦華嚴兼善講梵網。叟愕且唶曰。但持華嚴功用難測矧解義耶。若有人誦百四十願已。為得大士具足戒者。無煩別授號天授師。及後曆曰永隆元年覲親于夏州。道次郡牧邑宰靡不郊迎緇侶為榮。屬神龍初張柬之叛逆。藏乃內弘法力外贊皇猷。妖㜸既殲策勳斯及賞以三品。固辭固授。遂請迴與弟俾諧榮養。至二年降勅曰。朝議郎行統萬監副監康寶藏頗著行能早從班秩。其兄法藏夙參梵侶深入妙門。傳無盡之燈光照暗境。揮智慧之劍降伏魔怨。兇徒叛逆預識機兆。誠懇自衷每有陳奏。姦回既殄功効居多。雖攝化無著理絕於酬賞。而宅生有緣道存於眷顧。復言就養實寄天倫。宜加榮祿用申朝獎。寶藏可游擊將軍行威衛隆平府左果毅都尉。兼令侍母不須差使主者施行。斯惟智鏡如磨戒珠無纇。進度協忠貞之節。慈光融孝友之規。故得神人無功匪伐其善君子不械能尊厥親。曾子所言國人稱願然曰幸哉有子如此。所謂孝也已者法師其人也。此之謂修身因緣。豈非以善巧心靜觀真理不礙隨事巧修萬行乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七科曰。藏年十六鍊一指於阿育王舍利塔前以申法供。越翌載因入山學道。屬慈親不悆歸奉庭闈。綿歷歲時能竭其力。總章初藏猶為居士。就婆羅門長年請授菩薩戒。或謂西僧曰。是行者誦華嚴兼善講梵網。叟愕且唶曰。但持華嚴功用難測矧解義耶。若有人誦百四十願已。為得大士具足戒者。無煩別授號天授師。及後曆曰永隆元年覲親于夏州。道次郡牧邑宰靡不郊迎緇侶為榮。屬神龍初張柬之叛逆。藏乃內弘法力外贊皇猷。妖㜸既殲策勳斯及賞以三品。固辭固授。遂請迴與弟俾諧榮養。至二年降勅曰。朝議郎行統萬監副監康寶藏頗著行能早從班秩。其兄法藏夙參梵侶深入妙門。傳無盡之燈光照暗境。揮智慧之劍降伏魔怨。兇徒叛逆預識機兆。誠懇自衷每有陳奏。姦回既殄功効居多。雖攝化無著理絕於酬賞。而宅生有緣道存於眷顧。復言就養實寄天倫。宜加榮祿用申朝獎。寶藏可游擊將軍行威衛隆平府左果毅都尉。兼令侍母不須差使主者施行。斯惟智鏡如磨戒珠無纇。進度協忠貞之節。慈光融孝友之規。故得神人無功匪伐其善君子不械能尊厥親。曾子所言國人稱願然曰幸哉有子如此。所謂孝也已者法師其人也。此之謂修身因緣。豈非以善巧心靜觀真理不礙隨事巧修萬行乎。

第八科曰。垂拱三載雲漢之詩作矣。詔藏於西明寺立壇祈之。長安邑尹張魯客為請主。每夕齋戒。未七日雨沾洽。天冊萬歲中雍州長吏建安王綰留務值愆陽。亦求藏致之。應如響答。甞於曹州講場適辨教宗邪正。有道士謂訾玄元含怒問曰。諸法為平等以不。答平等不平等。又問何有二耶。答真俗異故非一槩。黃冠益[四/(四*四)/犬]大詬三寶。翌旦頮面歘見鬚眉隨手墮落。遍體瘡疱遽來。懺過願轉華嚴百遍。讀經未半形質復舊。神功元年契丹拒命出師討之。特詔藏依經教遏寇虐。乃奏曰。若令摧伏怨敵請約左道諸法。詔從之。法師盥浴更衣建立十一面道場置光音像行道。始數日羯虜覩王師無數神王之眾。或矚觀音之像浮空而至。犬羊之群相次逗撓月捷以聞。天后優詔勞之曰。蒯城之外兵士聞天鼓之聲。良鄉縣中賊眾覩觀音之像。醴酒流甘於陳塞。仙駕引纛於軍前。此神兵之掃除。蓋慈力之加被。長安四年冬杪於內道場因對敭言及岐州舍利是阿育王靈跡。即魏冊所載扶風塔是。則天特命鳳閣侍郎博陵崔玄暐。與藏偕往法門寺迎之。時藏為大崇福寺主。遂與應大德綱律師等十人俱至塔所行道七晝夜。然後啟之神輝煜爚。藏以昔甞鍊指今更隳肝。乃手擎興願顯示道俗。舍利於掌上騰光洞照遐邇。隨其福力感見天殊。或覩銑鋈睟容。或觀纓毳奇像瓌姿瑋質。乍大乍小。大或數尺。小或數寸。於是頂釭指炬者爭先捨寶投財者恥後。歲除日至西京崇福寺。是日也留守會稽王率官屬及五部眾投身道左。競施異供香華鼓樂之妙。矇聵亦可覩聞。洎新年端月孟旬有一日入神都。勅令王公已降洛城近事之眾精事幡華幢蓋。仍命太常具樂奏迎置於明堂。觀燈日。則天身心護淨。頭面盡虔。請藏捧持。普為善禱。其真身也始自開塔戒道達于洛下。凡擒瑞光者七日。抱戴者再(初發匣日一也。行至武功縣界其光傍亘法門寺二也。宿崇福寺置皇堂內光如火焰又似星流三也。行次崇仁坊門因光高舉且抱且戴四也。宿渭南縣興法寺夜如晝五也。行至壽安縣界光既衝天日又抱戴六也。安置于明堂以兜羅綿𭣋天后及儲君頂戴時七也。崔致遠曰。愚於咸通十五年甲午春在西京。于時懿宗皇帝命使迎奉真身來自鳳翔目覩瑞應多是類焉。至有牛駕香車而禮拜者三鶴當寶輿而佪翔者四諸坊竪塔多致動搖)。中宗復位神龍元年冬勅令寫藏真儀。御製讚四章曰。宿植明因。專求正真。菴園晦跡。蓮界分身。闡揚釋教。拯濟迷津。常流一雨。恒淨六塵(其一)。辯囿方開。言泉廣𤀹。護持忍辱。勤修精進。講集天華。徵符地震。運斯法力。殄茲魔陣(其二)。爰標十觀。用 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八科曰。垂拱三載雲漢之詩作矣。詔藏於西明寺立壇祈之。長安邑尹張魯客為請主。每夕齋戒。未七日雨沾洽。天冊萬歲中雍州長吏建安王綰留務值愆陽。亦求藏致之。應如響答。甞於曹州講場適辨教宗邪正。有道士謂訾玄元含怒問曰。諸法為平等以不。答平等不平等。又問何有二耶。答真俗異故非一槩。黃冠益[四/(四*四)/犬]大詬三寶。翌旦頮面歘見鬚眉隨手墮落。遍體瘡疱遽來。懺過願轉華嚴百遍。讀經未半形質復舊。神功元年契丹拒命出師討之。特詔藏依經教遏寇虐。乃奏曰。若令摧伏怨敵請約左道諸法。詔從之。法師盥浴更衣建立十一面道場置光音像行道。始數日羯虜覩王師無數神王之眾。或矚觀音之像浮空而至。犬羊之群相次逗撓月捷以聞。天后優詔勞之曰。蒯城之外兵士聞天鼓之聲。良鄉縣中賊眾覩觀音之像。醴酒流甘於陳塞。仙駕引纛於軍前。此神兵之掃除。蓋慈力之加被。長安四年冬杪於內道場因對敭言及岐州舍利是阿育王靈跡。即魏冊所載扶風塔是。則天特命鳳閣侍郎博陵崔玄暐。與藏偕往法門寺迎之。時藏為大崇福寺主。遂與應大德綱律師等十人俱至塔所行道七晝夜。然後啟之神輝煜爚。藏以昔甞鍊指今更隳肝。乃手擎興願顯示道俗。舍利於掌上騰光洞照遐邇。隨其福力感見天殊。或覩銑鋈睟容。或觀纓毳奇像瓌姿瑋質。乍大乍小。大或數尺。小或數寸。於是頂釭指炬者爭先捨寶投財者恥後。歲除日至西京崇福寺。是日也留守會稽王率官屬及五部眾投身道左。競施異供香華鼓樂之妙。矇聵亦可覩聞。洎新年端月孟旬有一日入神都。勅令王公已降洛城近事之眾精事幡華幢蓋。仍命太常具樂奏迎置於明堂。觀燈日。則天身心護淨。頭面盡虔。請藏捧持。普為善禱。其真身也始自開塔戒道達于洛下。凡擒瑞光者七日。抱戴者再(初發匣日一也。行至武功縣界其光傍亘法門寺二也。宿崇福寺置皇堂內光如火焰又似星流三也。行次崇仁坊門因光高舉且抱且戴四也。宿渭南縣興法寺夜如晝五也。行至壽安縣界光既衝天日又抱戴六也。安置于明堂以兜羅綿𭣋天后及儲君頂戴時七也。崔致遠曰。愚於咸通十五年甲午春在西京。于時懿宗皇帝命使迎奉真身來自鳳翔目覩瑞應多是類焉。至有牛駕香車而禮拜者三鶴當寶輿而佪翔者四諸坊竪塔多致動搖)。中宗復位神龍元年冬勅令寫藏真儀。御製讚四章曰。宿植明因。專求正真。菴園晦跡。蓮界分身。闡揚釋教。拯濟迷津。常流一雨。恒淨六塵(其一)。辯囿方開。言泉廣𤀹。護持忍辱。勤修精進。講集天華。徵符地震。運斯法力。殄茲魔陣(其二)。爰標十觀。用

契四禪。普斷煩惱。遐祛蓋纏。心源鑒徹。法鏡澄懸。慧筏周運。慈燈永傳(其三)。名簡紫震。聲流紺域。梵眾綱紀。僧徒楷則。鎮洽四生。曾無懈息。播美三千。傳芳百億(其四)。三十二句百二十(音入)八言。雖文表虛宗而事皆實錄。景龍二年中夏憫雨。命藏集百法師於薦福寺以法禱之。近七朝遽致滂沱。過十夜皆言浹洽。狀告。詔批曰。法王乖範。調御流慈。敷百座以祈恩。未一旬而獲應。師等精誠講說當致疲勞。省表循環再三欣悅。後踰再朏救嘆如初。勅曰。三寶熏修(一本云重修或謂再設百座講乎)。一旬流液。慈雲演蔭。法雨含滋。師等精誠遽蒙昭感。由是中宗睿宗皆請為菩薩戒師。崆峠之遺美是追。萬乘歸心。八紘延首。無機見阻。有苦待除。藏顧新經化大行焉知真丹根遍熟矣。因奏於兩都及吳越清涼山五處起寺。均牓華嚴之號。仍寫摩訶衍三藏并諸家章疏貯之。善願天從功侔踊出。尋復請許。雍洛閭閻爭趨梵筵。普締香社。於是乎像圖七處數越萬家。南齊王之精修。西蜀宏之善誘。重興茲日。敻掩前朝。故人皆不名而稱華嚴和尚焉。景雲再春時雨罕潤。冬又不雪。人皆籲天。君命召藏禁中。懇訊救農之術。乃啟沃曰。有經名隨求。則得大自在陀羅尼。若結壇淨寫是總持語。投於龍湫。應時必獲。詔可其請。遽往藍田山悟真寺龍池所。作法未旬大雪。表聞制報曰。勅華嚴師。比屬愆陽。憂纏寢食。故令潭所啟請祈恩。遽得三寶流慈。兩度降雪。師等精誠。上感遂乃盈尺呈祥。欣稔歲之有期。喜豐年之可望。慮不周洽。且未須出山。屈師重更用心待後進止。及六出遍四方。復降詔曰。勅華嚴師。寒光稍切不委。法體何如。昨者使還云。師燒香纔畢。旋降甘雪。雖則如來演貺。實由啟懇虔誠。預喜豐年。略茲示意。至先天元年十一月二日。太上皇以藏誕辰賜衣財暨食味。誥曰。勅華嚴師。黃鐘應律。玄序登司。欣承載誕之祥。喜遇高祺之慶。乘茲令日用表單心。故奉法衣兼長命索餅。既薦四禪之味。爰助三衣之資。願壽等恒沙。年同劫石。霜景微冷。法體安和。近阻音符。每增翹仰。因書代敘。筆不宣心。橋陵脫屣褰衣忘機養德。以藏乃心王室每著精勤悟道有因嚴師無怠。別賜絹二千匹。俾贍興福所須。至如井中騰素呾纜之光耳飡奇說氷內現窣覩波之影目驗嘉祥偈排地獄之災二十字俾知心佛經拔钁湯之苦。七百人來跪群僧。藏乃或辨彼金言所從。或假其玉軸令寫(具如華嚴傳內所述王氏及何容師之事)莫不惰學者起懸頭之志阽危者荷援手之慈。此之謂濟俗因緣。豈非以不二心隨事萬行與一味真理融無二乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契四禪。普斷煩惱。遐祛蓋纏。心源鑒徹。法鏡澄懸。慧筏周運。慈燈永傳(其三)。名簡紫震。聲流紺域。梵眾綱紀。僧徒楷則。鎮洽四生。曾無懈息。播美三千。傳芳百億(其四)。三十二句百二十(音入)八言。雖文表虛宗而事皆實錄。景龍二年中夏憫雨。命藏集百法師於薦福寺以法禱之。近七朝遽致滂沱。過十夜皆言浹洽。狀告。詔批曰。法王乖範。調御流慈。敷百座以祈恩。未一旬而獲應。師等精誠講說當致疲勞。省表循環再三欣悅。後踰再朏救嘆如初。勅曰。三寶熏修(一本云重修或謂再設百座講乎)。一旬流液。慈雲演蔭。法雨含滋。師等精誠遽蒙昭感。由是中宗睿宗皆請為菩薩戒師。崆峠之遺美是追。萬乘歸心。八紘延首。無機見阻。有苦待除。藏顧新經化大行焉知真丹根遍熟矣。因奏於兩都及吳越清涼山五處起寺。均牓華嚴之號。仍寫摩訶衍三藏并諸家章疏貯之。善願天從功侔踊出。尋復請許。雍洛閭閻爭趨梵筵。普締香社。於是乎像圖七處數越萬家。南齊王之精修。西蜀宏之善誘。重興茲日。敻掩前朝。故人皆不名而稱華嚴和尚焉。景雲再春時雨罕潤。冬又不雪。人皆籲天。君命召藏禁中。懇訊救農之術。乃啟沃曰。有經名隨求。則得大自在陀羅尼。若結壇淨寫是總持語。投於龍湫。應時必獲。詔可其請。遽往藍田山悟真寺龍池所。作法未旬大雪。表聞制報曰。勅華嚴師。比屬愆陽。憂纏寢食。故令潭所啟請祈恩。遽得三寶流慈。兩度降雪。師等精誠。上感遂乃盈尺呈祥。欣稔歲之有期。喜豐年之可望。慮不周洽。且未須出山。屈師重更用心待後進止。及六出遍四方。復降詔曰。勅華嚴師。寒光稍切不委。法體何如。昨者使還云。師燒香纔畢。旋降甘雪。雖則如來演貺。實由啟懇虔誠。預喜豐年。略茲示意。至先天元年十一月二日。太上皇以藏誕辰賜衣財暨食味。誥曰。勅華嚴師。黃鐘應律。玄序登司。欣承載誕之祥。喜遇高祺之慶。乘茲令日用表單心。故奉法衣兼長命索餅。既薦四禪之味。爰助三衣之資。願壽等恒沙。年同劫石。霜景微冷。法體安和。近阻音符。每增翹仰。因書代敘。筆不宣心。橋陵脫屣褰衣忘機養德。以藏乃心王室每著精勤悟道有因嚴師無怠。別賜絹二千匹。俾贍興福所須。至如井中騰素呾纜之光耳飡奇說氷內現窣覩波之影目驗嘉祥偈排地獄之災二十字俾知心佛經拔钁湯之苦。七百人來跪群僧。藏乃或辨彼金言所從。或假其玉軸令寫(具如華嚴傳內所述王氏及何容師之事)莫不惰學者起懸頭之志阽危者荷援手之慈。此之謂濟俗因緣。豈非以不二心隨事萬行與一味真理融無二乎。

第九科曰。世寡尚賢。皆慚下問。人多自聖。莫悟大迷。加復語異華戎。教分權實。而唯尋末派罕究本源。信若飛蓬。窺同側管。致使廗上之義多臆斷。黌中之言或面從。縱有梵旅來儀伽譚委悉。翻加擯黜之辱懶致諮諏之勤。藏也蓄銳俟時解紛為念。既遇日照三藏乃問。西域古德其或判一代聖教之昇降乎。答曰。近代天竺有二大論師。一名戒賢。二稱智光。賢則遠承慈氏無著。近踵護法難陀。立法相宗(以一乘為權。三乘為實唐三藏奘之所師宗)。光即遠體曼殊龍勝。近稟青目清辯。立法性宗(以三乘為權。一乘為實。青目〔有〕本云提婆)。由是華梵兩融。空色雙泯。風除惑靄。日釋疑氷(具如探玄所釋)。外訓有言。醫不三世不服其藥。矧於聖典叵謬憲章。以梁陳間有慧文禪師學龍樹法授衡岳思。思傳智顗。顗付灌頂。三葉騰芳。宛若前朝佛澄安遠。聽憶靈山之會。夢聆台嶺之居。說通判四教之歸。圓悟顯一乘之極。藏以寢處定慧異代同心。隨決教宗加頓為五。其一曰小乘教。其二曰始教。其三曰終教。其四曰頓教。其五曰圓教。就是或開或合有別有同。融正覺之圓心。變方來之邪見。永標龜鏡。實淬牛刀。從學如雲莫能悉數。其錚錚者略舉六人。釋宏觀。釋文超。東都華嚴寺智光。荷恩寺宗一。靜法寺慧苑。經行寺慧英。竝名雷於時。跡露於後。至比丘尼眾從問道者多誦晉經。大都稟教僧尼僉以護律栖禪為恒務。即知華嚴本祖自阿難海而來龍猛佛賢。禪風靡墜。觀行雙翼可缺一乎。初藏與海東義想法師同學。其後藏印師說演述義科寄示於想。仍寓書曰。夙世同因。今生同業得於此報。俱沐大經。特蒙先師授茲奧典。希傍此業用結來因。但以和上章疏義豐文簡致令後人多難趣入。是以具錄微言妙旨勒成義記。傳之彼土。幸示箴誨。想乃自閱藏文如耳聆儼訓。掩室探討。涉旬方出。召門弟子可器瀉者四英(真定。相圓。亮元。表訓)。俾分講探玄。人各五卷。告之曰。博我者藏公。起予者爾輩。因榍出榍。執柯伐柯。各宜勉旃無自欺也。且海表覺母。想為始祖。然初至止若東家丘。及法信遐傳得群迷遍曉。斯實闇燭龍之眼頓放光明。織火鼠之毛益彰奇特。誘令一國學遍十山(海東華嚴大學之所有十山焉。中岳公山美理寺。南岳知異山華嚴寺。北岳浮石寺。康州迦耶山海印寺。普光寺。熊州迦耶峽普願寺。鷄龍山岫寺。括地志所云鷄藍山是朔州華山寺。良州金井山梵語寺。毘瑟山玉泉寺。全州母山國神寺。更有如漢州負兒山青潭寺也。此十餘所)。雜華盛耀蟠桃。[蓋-去+(大/ㄙ)]亦藏之力爾。日出月走俱在於東。頓漸兩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九科曰。世寡尚賢。皆慚下問。人多自聖。莫悟大迷。加復語異華戎。教分權實。而唯尋末派罕究本源。信若飛蓬。窺同側管。致使廗上之義多臆斷。黌中之言或面從。縱有梵旅來儀伽譚委悉。翻加擯黜之辱懶致諮諏之勤。藏也蓄銳俟時解紛為念。既遇日照三藏乃問。西域古德其或判一代聖教之昇降乎。答曰。近代天竺有二大論師。一名戒賢。二稱智光。賢則遠承慈氏無著。近踵護法難陀。立法相宗(以一乘為權。三乘為實唐三藏奘之所師宗)。光即遠體曼殊龍勝。近稟青目清辯。立法性宗(以三乘為權。一乘為實。青目〔有〕本云提婆)。由是華梵兩融。空色雙泯。風除惑靄。日釋疑氷(具如探玄所釋)。外訓有言。醫不三世不服其藥。矧於聖典叵謬憲章。以梁陳間有慧文禪師學龍樹法授衡岳思。思傳智顗。顗付灌頂。三葉騰芳。宛若前朝佛澄安遠。聽憶靈山之會。夢聆台嶺之居。說通判四教之歸。圓悟顯一乘之極。藏以寢處定慧異代同心。隨決教宗加頓為五。其一曰小乘教。其二曰始教。其三曰終教。其四曰頓教。其五曰圓教。就是或開或合有別有同。融正覺之圓心。變方來之邪見。永標龜鏡。實淬牛刀。從學如雲莫能悉數。其錚錚者略舉六人。釋宏觀。釋文超。東都華嚴寺智光。荷恩寺宗一。靜法寺慧苑。經行寺慧英。竝名雷於時。跡露於後。至比丘尼眾從問道者多誦晉經。大都稟教僧尼僉以護律栖禪為恒務。即知華嚴本祖自阿難海而來龍猛佛賢。禪風靡墜。觀行雙翼可缺一乎。初藏與海東義想法師同學。其後藏印師說演述義科寄示於想。仍寓書曰。夙世同因。今生同業得於此報。俱沐大經。特蒙先師授茲奧典。希傍此業用結來因。但以和上章疏義豐文簡致令後人多難趣入。是以具錄微言妙旨勒成義記。傳之彼土。幸示箴誨。想乃自閱藏文如耳聆儼訓。掩室探討。涉旬方出。召門弟子可器瀉者四英(真定。相圓。亮元。表訓)。俾分講探玄。人各五卷。告之曰。博我者藏公。起予者爾輩。因榍出榍。執柯伐柯。各宜勉旃無自欺也。且海表覺母。想為始祖。然初至止若東家丘。及法信遐傳得群迷遍曉。斯實闇燭龍之眼頓放光明。織火鼠之毛益彰奇特。誘令一國學遍十山(海東華嚴大學之所有十山焉。中岳公山美理寺。南岳知異山華嚴寺。北岳浮石寺。康州迦耶山海印寺。普光寺。熊州迦耶峽普願寺。鷄龍山岫寺。括地志所云鷄藍山是朔州華山寺。良州金井山梵語寺。毘瑟山玉泉寺。全州母山國神寺。更有如漢州負兒山青潭寺也。此十餘所)。雜華盛耀蟠桃。[蓋-去+(大/ㄙ)]亦藏之力爾。日出月走俱在於東。頓漸兩

圓文義雙美。此之謂垂訓因緣。豈非以無礙心理事既全融不二還令全理之事互相即入乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓文義雙美。此之謂垂訓因緣。豈非以無礙心理事既全融不二還令全理之事互相即入乎。

第十科曰。先天元年龍集壬子周正月月幾望右脇于西京大薦福寺。享年七十。僧夏未悉。誕以辜月。歿亦如之。則李巡有任養之評。孫炎有蟄伏之解。應茲兩釋終彼浮生。矧乃其來也居朔後。其去也在望前。是表漸圓。先標等覺。豈非菩薩清涼月遊於畢竟空者哉。越五日太上皇賜誥賻贈曰。中使故僧法藏德業天資虛明契理。辯才韞識。了覺融心。廣開喻筏之門。備闡傳燈之教。隨緣示應。乘化斯盡。法真歸寂。雖證無生之空朝序飾終。宜有褒賢之命。可贈鴻臚卿賻絹一千二百匹。葬事準僧例官供。唐制文武官薨卒一品賻物二百端。粟二百碩。降及九品限止十端。今茲厚禮可驗皇恩。有司給營墓夫卒人功十日。諸王公降及士庶禮懺施捨叵歷數焉。以其月二十四日葬於神禾原華嚴寺南。送葬之儀皆用追寵典屬國三品格式禮也。門人請祕書少監閻朝隱撰碑文概表行跡。翌載中春建于塔所。古所謂其生也榮。其死也衰。此之謂示滅因緣。豈非以圓明心頓觀法界無障無礙乎。麟史稱歿有令名者三立焉。則法師之遊學削染示滅三立德也。講演傳譯著述三立言也。修身濟俗垂訓三立功也。演一乘圓旨。憑十節妙緣。廣記備言庶或有中。傍𧥮訶者引文心云。舊史所無我書則博欲偉其事。此訛濫之本源述遠之巨蠧也。子無近之乎。雖多奚為以少是貴愚𥈌焉曰敬佩良箴。然立定哀之時書隱元之事。信以傳信疑以傳疑。自古常規非今妄作。況此皆憑舊說豈衒新聞。且記藏公之才之美也。實得面無怍色口無媿辭。顧起信多小之詮。譔成行廣略之錄。一傳一碑。又史者使也。執筆左右使之記也。傳者轉也。轉授經旨。傳廣碑略使授於後。恭以師兄大德玄準為名。仍以大乘遠為別號。體葉偈之旅首花嚴之座。嗣仍孫於想德。欽益友於藏公。且曰。古賢以取其言而棄其身。心為盜也。今學則稟其訓而昧其迹。顏實靦焉。況有小鳴之徒。或陳大嚼之說。玷污前哲。眩惑後生。雖復閻朝隱有碑。釋光嚴有傳惰於披閱勇在矯誣矣。至有譏史學為魔宗。黜僧譜為廢物。及談疏主緣起。或作化人笑端。是謂讌朋不無忝祖可掩耳而走。豈俾躬處休以致遠。甞宦玉京濫名金牓。聊翻鴃語或類象骨。遂命直書難從曲讓。有乖即正。無異不編。猶恨目瞶寶洲耳驚金奏。仙枰一遇因路盡而坐忘。帝樂九成俄曲終而夢覺。罪知相半。用捨在緣。緬徵關右之評。顗續遼東之本。後博贍者幸刪補焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十科曰。先天元年龍集壬子周正月月幾望右脇于西京大薦福寺。享年七十。僧夏未悉。誕以辜月。歿亦如之。則李巡有任養之評。孫炎有蟄伏之解。應茲兩釋終彼浮生。矧乃其來也居朔後。其去也在望前。是表漸圓。先標等覺。豈非菩薩清涼月遊於畢竟空者哉。越五日太上皇賜誥賻贈曰。中使故僧法藏德業天資虛明契理。辯才韞識。了覺融心。廣開喻筏之門。備闡傳燈之教。隨緣示應。乘化斯盡。法真歸寂。雖證無生之空朝序飾終。宜有褒賢之命。可贈鴻臚卿賻絹一千二百匹。葬事準僧例官供。唐制文武官薨卒一品賻物二百端。粟二百碩。降及九品限止十端。今茲厚禮可驗皇恩。有司給營墓夫卒人功十日。諸王公降及士庶禮懺施捨叵歷數焉。以其月二十四日葬於神禾原華嚴寺南。送葬之儀皆用追寵典屬國三品格式禮也。門人請祕書少監閻朝隱撰碑文概表行跡。翌載中春建于塔所。古所謂其生也榮。其死也衰。此之謂示滅因緣。豈非以圓明心頓觀法界無障無礙乎。麟史稱歿有令名者三立焉。則法師之遊學削染示滅三立德也。講演傳譯著述三立言也。修身濟俗垂訓三立功也。演一乘圓旨。憑十節妙緣。廣記備言庶或有中。傍𧥮訶者引文心云。舊史所無我書則博欲偉其事。此訛濫之本源述遠之巨蠧也。子無近之乎。雖多奚為以少是貴愚𥈌焉曰敬佩良箴。然立定哀之時書隱元之事。信以傳信疑以傳疑。自古常規非今妄作。況此皆憑舊說豈衒新聞。且記藏公之才之美也。實得面無怍色口無媿辭。顧起信多小之詮。譔成行廣略之錄。一傳一碑。又史者使也。執筆左右使之記也。傳者轉也。轉授經旨。傳廣碑略使授於後。恭以師兄大德玄準為名。仍以大乘遠為別號。體葉偈之旅首花嚴之座。嗣仍孫於想德。欽益友於藏公。且曰。古賢以取其言而棄其身。心為盜也。今學則稟其訓而昧其迹。顏實靦焉。況有小鳴之徒。或陳大嚼之說。玷污前哲。眩惑後生。雖復閻朝隱有碑。釋光嚴有傳惰於披閱勇在矯誣矣。至有譏史學為魔宗。黜僧譜為廢物。及談疏主緣起。或作化人笑端。是謂讌朋不無忝祖可掩耳而走。豈俾躬處休以致遠。甞宦玉京濫名金牓。聊翻鴃語或類象骨。遂命直書難從曲讓。有乖即正。無異不編。猶恨目瞶寶洲耳驚金奏。仙枰一遇因路盡而坐忘。帝樂九成俄曲終而夢覺。罪知相半。用捨在緣。緬徵關右之評。顗續遼東之本。後博贍者幸刪補焉。

于時天復四春。枝幹俱首。於尸羅國迦耶山海印寺華嚴院避寇養痾。兩偷其便。雖生下界幸據高齋。平揖群峰敻拋世路。而所居丈室密邇蒙泉。韶光煦然潤氣蒸兵。衣如遊霧露。座若近陂池。加復病躬目勞燒炙。是使棲闐華水窓霏艾煙厭生。而或欲梵軀志問疾者多皆掩鼻有誰逐臭。空慚海畔一蕕。無所竊香莫遂山中三嗅。及修斯傳自責。增懷傷手足虞含毫不快。欻聞香氣郁烈有餘斷續再三尋無來所。誰料羸君歸載變成荀令坐筵。時有客僧持盈亦言。異香撲鼻。春寒劓嚏因爾豁然。僕既勇於操觚。僧亦忻於[闒-羽+叨]齆。斯豈掇古人芳跡播開士德馨之顯應乎。傳草既成。又獲思夢覩一緇叟執一卷書而曉愚曰。永徽是永粲元年也。劃爾形開試自解曰。此或謂所撰錄永振徽音長明事跡。始於今日故舉元年者耶。然而深恧諛聞莫排疑網。適得藏大德遺像供養因削二短簡書是非二字為筊。擲影前取裁再三。是字獨見。心香所感口訣如聞。古德既陰許非非今。愚乃陽增病病不為無益聊以自寬。或人不止囅然且攎胡曰。子所標證說春夢可乎哉。愚徐應曰。是身非夢歟。曰是然則在夢而欲黜夢。其猶踐雪求無迹入水願不濡者焉。書不云乎。有大夢然後有大覺。如睡夢覺故名佛也。抑且王者以乾坤謫見每慎方來。庶人以晝夜魂交能防未兆。譬形端影直。豈心正夢邪。人或不恒巫醫拱手。苟冥應悉為虛妄念大亦涉徒勞耶。聞昔尼父見周公高宗得傳說信相。金鼓普眼山神皆託靈遊能融妙理。故兩朝僧史亦一分夢書。況聖教東流本因睡感。從昏至曉。出假入真。今也出則窘步樵原。入則酣眠燬室。暫息凄凄之歎。宜從栩栩之遊。客既溺客之笑容。予乃宰予之睡興。因憶得吳中詩叟陸龜蒙斷章云。思量浮世何如夢。試就南窓一𥧌看。於是乎擲握筆引幽枕。遠尋宰予我。近訪邊孝先。瞥遇二賢各吟五字。曰糞牆師有誡。經笥我無慚。僕於恍惚中續其尾云。亂世成何事。唯添七不堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時天復四春。枝幹俱首。於尸羅國迦耶山海印寺華嚴院避寇養痾。兩偷其便。雖生下界幸據高齋。平揖群峰敻拋世路。而所居丈室密邇蒙泉。韶光煦然潤氣蒸兵。衣如遊霧露。座若近陂池。加復病躬目勞燒炙。是使棲闐華水窓霏艾煙厭生。而或欲梵軀志問疾者多皆掩鼻有誰逐臭。空慚海畔一蕕。無所竊香莫遂山中三嗅。及修斯傳自責。增懷傷手足虞含毫不快。欻聞香氣郁烈有餘斷續再三尋無來所。誰料羸君歸載變成荀令坐筵。時有客僧持盈亦言。異香撲鼻。春寒劓嚏因爾豁然。僕既勇於操觚。僧亦忻於[闒-羽+叨]齆。斯豈掇古人芳跡播開士德馨之顯應乎。傳草既成。又獲思夢覩一緇叟執一卷書而曉愚曰。永徽是永粲元年也。劃爾形開試自解曰。此或謂所撰錄永振徽音長明事跡。始於今日故舉元年者耶。然而深恧諛聞莫排疑網。適得藏大德遺像供養因削二短簡書是非二字為筊。擲影前取裁再三。是字獨見。心香所感口訣如聞。古德既陰許非非今。愚乃陽增病病不為無益聊以自寬。或人不止囅然且攎胡曰。子所標證說春夢可乎哉。愚徐應曰。是身非夢歟。曰是然則在夢而欲黜夢。其猶踐雪求無迹入水願不濡者焉。書不云乎。有大夢然後有大覺。如睡夢覺故名佛也。抑且王者以乾坤謫見每慎方來。庶人以晝夜魂交能防未兆。譬形端影直。豈心正夢邪。人或不恒巫醫拱手。苟冥應悉為虛妄念大亦涉徒勞耶。聞昔尼父見周公高宗得傳說信相。金鼓普眼山神皆託靈遊能融妙理。故兩朝僧史亦一分夢書。況聖教東流本因睡感。從昏至曉。出假入真。今也出則窘步樵原。入則酣眠燬室。暫息凄凄之歎。宜從栩栩之遊。客既溺客之笑容。予乃宰予之睡興。因憶得吳中詩叟陸龜蒙斷章云。思量浮世何如夢。試就南窓一𥧌看。於是乎擲握筆引幽枕。遠尋宰予我。近訪邊孝先。瞥遇二賢各吟五字。曰糞牆師有誡。經笥我無慚。僕於恍惚中續其尾云。亂世成何事。唯添七不堪。

華嚴宗主賢首國師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴宗主賢首國師傳

大安八年壬申歲高麗國大興王寺奉宣彫造 本寂居士梁璋施本鏤板 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大安八年壬申歲高麗國大興王寺奉宣彫造 本寂居士梁璋施本鏤板

紹興十五年四月伏奉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹興十五年四月伏奉

指揮許與編華嚴宗教文字入藏流通莫不慶幸唯侍講崔公所撰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指揮許與編華嚴宗教文字入藏流通莫不慶幸唯侍講崔公所撰。

吾祖賢首國師傳缺如遍搜雖得而傳寫訛舛攻證不行遂獲 高麗善本復得祕書少監閻公石刻乃頓釋疑誤有士人孫霨見且驚喜而為書之坐夏門人旋積嚫施命工鏤版以廣其傳冀學者勉旃上酬 法乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾祖賢首國師傳缺如遍搜雖得而傳寫訛舛攻證不行遂獲 高麗善本復得祕書少監閻公石刻乃頓釋疑誤有士人孫霨見且驚喜而為書之坐夏門人旋積嚫施命工鏤版以廣其傳冀學者勉旃上酬 法乳。

(首座師雅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (首座師雅

監院會真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 監院會真

維那妙智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維那妙智

梵全 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵全

書記法慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書記法慧

副院從悟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 副院從悟

知客如頴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知客如頴

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修證 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修證

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了性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了性

道詢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道詢

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法瓊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法瓊

宗勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗勝

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法無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無

法和 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法和

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師正 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師正

)旹紹興十九年孟冬一日平江府吳江縣華嚴寶塔教院嗣講住持圓證大師義和謹題 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )旹紹興十九年孟冬一日平江府吳江縣華嚴寶塔教院嗣講住持圓證大師義和謹題

躅(厨玉切蹢躅) 掇(都括切) 芟(所嵓切除草) 月支(月音燕) 康居(居音渠) 膜(莫胡切胡人膜拜) 聘(馳騁) 讓(責也) 䍧(則郎切與臧同) 狶(音喜末年屬羊狶亥年屬猪) 擷(胡結切將也) 追(都雷切治金日追玉曰琢) 奰(平祕切) 頮(荒佩切洗也)敭 暐(于鬼切) 煜(余六切) 爚(弋灼切) 瓌(古回切) 瑋(偉) 鋈(鳥沃切) 籲(音裕呼也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 躅(厨玉切蹢躅) 掇(都括切) 芟(所嵓切除草) 月支(月音燕) 康居(居音渠) 膜(莫胡切胡人膜拜) 聘(馳騁) 讓(責也) 䍧(則郎切與臧同) 狶(音喜末年屬羊狶亥年屬猪) 擷(胡結切將也) 追(都雷切治金日追玉曰琢) 奰(平祕切) 頮(荒佩切洗也)敭 暐(于鬼切) 煜(余六切) 爚(弋灼切) 瓌(古回切) 瑋(偉) 鋈(鳥沃切) 籲(音裕呼也)

新刊賢首碑傳正誤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新刊賢首碑傳正誤

龍華道忠著 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍華道忠著

此書元祕藏于高山寺寶庫宋刻摺本。蓋大藏函內物也。齊雲老師甞寫得之。碑每行二十三字半紙面十行。傳每行二十字半紙面七行。有𤀹鳳潭者就雲借之。有自難讀處則貼小片紙於上方曰脫字歟字倒歟。皆不契雲之意以墨抹滅。後鳳潭不謀於雲師而自梓行。甞為脫為倒者悉私加字妄刪文。己之難解者皆改換焉。予及對校於雲師之本。大愕其所為。從頭依舊文改正錄上頭而復古矣。又恐不能及遠廣益。別作正誤一卷間下證解。大抵見刊行者加和點極寡學而却不知己之難讀者是己之暗昧之使然。每遇盤根錯節縱情刪潤可深以為笑也。夫為寡學之難讀而改文加字則天下無好書。𤀹欲流通却厄於古書誤於後人。縱免人師之筆誅必受天龍之譴責矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此書元祕藏于高山寺寶庫宋刻摺本。蓋大藏函內物也。齊雲老師甞寫得之。碑每行二十三字半紙面十行。傳每行二十字半紙面七行。有𤀹鳳潭者就雲借之。有自難讀處則貼小片紙於上方曰脫字歟字倒歟。皆不契雲之意以墨抹滅。後鳳潭不謀於雲師而自梓行。甞為脫為倒者悉私加字妄刪文。己之難解者皆改換焉。予及對校於雲師之本。大愕其所為。從頭依舊文改正錄上頭而復古矣。又恐不能及遠廣益。別作正誤一卷間下證解。大抵見刊行者加和點極寡學而却不知己之難讀者是己之暗昧之使然。每遇盤根錯節縱情刪潤可深以為笑也。夫為寡學之難讀而改文加字則天下無好書。𤀹欲流通却厄於古書誤於後人。縱免人師之筆誅必受天龍之譴責矣。

碑正誤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 碑正誤

第一張(左一行)名播招提 名元本作大(濬妄改以為對下譽字縱大字義不穩亦但可存古也)○(七行)脫屣萬機褰衣四海 脫屣出孟子褰衣出毛詩○事文前集十九卷汪藻上太上道君皇帝尊號玉冊文云。脫屣萬乘粃糠唐虞(云云)又云廼委神器褰裳去之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一張(左一行)名播招提 名元本作大(濬妄改以為對下譽字縱大字義不穩亦但可存古也)○(七行)脫屣萬機褰衣四海 脫屣出孟子褰衣出毛詩○事文前集十九卷汪藻上太上道君皇帝尊號玉冊文云。脫屣萬乘粃糠唐虞(云云)又云廼委神器褰裳去之。

第二張(石八行)辨才 辨元本作辯(字彙正字通雖辨辯不分二皆有註寫者可从元本也)○(左二行)𭎸塔 𭎸元本作墳○(五行)西方淨域(云云)此偈猶當有數句。蓋遺脫可惜。元本亦同此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二張(石八行)辨才 辨元本作辯(字彙正字通雖辨辯不分二皆有註寫者可从元本也)○(左二行)𭎸塔 𭎸元本作墳○(五行)西方淨域(云云)此偈猶當有數句。蓋遺脫可惜。元本亦同此。

傳正誤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳正誤

每紙題○支那 每紙摺處有支那二字。元本無之。凡典籍摺處有題支那撰述。以分於天竺日本諸撰。今題支那必亦其意也。然則碑支那撰述可也。傳則海東崔致遠作實海東撰述也。而題支那何也○第一張(右)崔致遠 齊雲師曰。崔致遠傳在東國通鑑第十一。又唐書藝文志有文二十卷其在高麗文集有三十卷○纂靈記 賢首撰事見此第九張。然其中云撰藏公別錄者。按華嚴玄談云。纂靈記後經修飾(止此)此等亦是後加之文故云爾○井識 用莊子秋水篇埳井之蛙事言井蛙之識至眇也 又韓文原道曰。坐井而觀天曰天小者非天小也(止此)坐井之狹識也 僧祐出三藏記集序云。井識管窺多慚博練 又出三藏記曇無讖傳云。坎井之識久迷大方○(八行)大史公 大元本作太○(左一行)盈數 十數也○(三行)堅固心 堅元本作牢(濬妄改)○(五行)書云措諸枉思無邪 措諸抂出論語。思無邪出毛詩○(六行)經曰為淨土是道場(云云)出淨名經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每紙題○支那 每紙摺處有支那二字。元本無之。凡典籍摺處有題支那撰述。以分於天竺日本諸撰。今題支那必亦其意也。然則碑支那撰述可也。傳則海東崔致遠作實海東撰述也。而題支那何也○第一張(右)崔致遠 齊雲師曰。崔致遠傳在東國通鑑第十一。又唐書藝文志有文二十卷其在高麗文集有三十卷○纂靈記 賢首撰事見此第九張。然其中云撰藏公別錄者。按華嚴玄談云。纂靈記後經修飾(止此)此等亦是後加之文故云爾○井識 用莊子秋水篇埳井之蛙事言井蛙之識至眇也 又韓文原道曰。坐井而觀天曰天小者非天小也(止此)坐井之狹識也 僧祐出三藏記集序云。井識管窺多慚博練 又出三藏記曇無讖傳云。坎井之識久迷大方○(八行)大史公 大元本作太○(左一行)盈數 十數也○(三行)堅固心 堅元本作牢(濬妄改)○(五行)書云措諸枉思無邪 措諸抂出論語。思無邪出毛詩○(六行)經曰為淨土是道場(云云)出淨名經。

第二張(右一行) 外所謂因生以賜姓 外謂外典也事見左傳○(三行)內所謂四海入海 內謂內典也事見阿含經○(四行)祖父 祖元本作王(濬妄改) 按爾雅釋親父之考為王父。註如王者尊之(止)𤀹未讀爾雅自謂今帝王之父則不成義故改為祖○(八行)弟寶藏 法藏之俗弟又見下文○(左四行)忽覩 忽元本作忽(筆工誤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二張(右一行) 外所謂因生以賜姓 外謂外典也事見左傳○(三行)內所謂四海入海 內謂內典也事見阿含經○(四行)祖父 祖元本作王(濬妄改) 按爾雅釋親父之考為王父。註如王者尊之(止)𤀹未讀爾雅自謂今帝王之父則不成義故改為祖○(八行)弟寶藏 法藏之俗弟又見下文○(左四行)忽覩 忽元本作忽(筆工誤)。

第三張(右八行)薦推 推元本作雄○(八行)帝諾 諾元本作若○(九行)𭠮常科 𭠮元本作拔(筆工誤下皆例知)○(左八行)崇朝 字出詩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三張(右八行)薦推 推元本作雄○(八行)帝諾 諾元本作若○(九行)𭠮常科 𭠮元本作拔(筆工誤下皆例知)○(左八行)崇朝 字出詩。

第四張(右三行)祕頤 頤元本亦同蓋筆誤當作頤○(六行)無慮 前漢書食貨志曰。大氐無慮皆鑄金錢矣。註無慮謂大率無小計慮耳○(左三行)窂固 窂元本作牢(筆工誤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四張(右三行)祕頤 頤元本亦同蓋筆誤當作頤○(六行)無慮 前漢書食貨志曰。大氐無慮皆鑄金錢矣。註無慮謂大率無小計慮耳○(左三行)窂固 窂元本作牢(筆工誤)。

第五張(右一行)建康 康元本作業(濬妄改) 按廣輿記江寧府曰。吳自京口徙都於此曰建業晉曰建康(止)蓋𤀹以謂古名建業後既改建康則不可更穪建業故改康也。安知書傳處名往往有從舊名者○(左二行)地婆訶羅(此云日昭) 元本羅作國實筆誤也。𤀹貼雲本云。國當作羅。蓋𤀹見此一訛以謂全編多訛舛。𤀹所改但此為是餘皆非也。凡讀三經五論者。乃知地婆訶羅。未以此為奇妙。日昭之昭元本作炤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五張(右一行)建康 康元本作業(濬妄改) 按廣輿記江寧府曰。吳自京口徙都於此曰建業晉曰建康(止)蓋𤀹以謂古名建業後既改建康則不可更穪建業故改康也。安知書傳處名往往有從舊名者○(左二行)地婆訶羅(此云日昭) 元本羅作國實筆誤也。𤀹貼雲本云。國當作羅。蓋𤀹見此一訛以謂全編多訛舛。𤀹所改但此為是餘皆非也。凡讀三經五論者。乃知地婆訶羅。未以此為奇妙。日昭之昭元本作炤。

第六張(右二行)續者 續元本作讀(筆工誤)○(六行)今代上之經 如發云上恐土字謂代州也○(六行)𭠮乎 𭠮元本作拔○(十行)光統椎輪益仰聖尊大路因躡 文選序曰。若夫椎輪為大輅之始。大輅寧有椎輪之質。註向曰椎輪古棧車大輅玉輅言玉輅因椎輪生(止)余見𤀹加和點。未讀文選也。又句讀上下文大失義。彼貼紙於雲本云。躡字下脫一字歟可笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六張(右二行)續者 續元本作讀(筆工誤)○(六行)今代上之經 如發云上恐土字謂代州也○(六行)𭠮乎 𭠮元本作拔○(十行)光統椎輪益仰聖尊大路因躡 文選序曰。若夫椎輪為大輅之始。大輅寧有椎輪之質。註向曰椎輪古棧車大輅玉輅言玉輅因椎輪生(止)余見𤀹加和點。未讀文選也。又句讀上下文大失義。彼貼紙於雲本云。躡字下脫一字歟可笑。

第七張(右一行)其文也玉寡其理也金相 禮記聘義云。子貢曰。君子貴玉而賤䃉者何也。為玉之寡而䃉之多與 文選劉孝標辨命論云。玉質金相。註善曰。毛詩曰追琢其章金玉其相。毛萇曰。相質也銑曰玉金所以比美君子質相言其形貌也。梁書王裒弔祭王僧辨母文曰。金相比映玉德齊溫 舊唐書音樂志樂章曰。金相載穆玉𥙿重暉○(七行)取試循 循元本作楯 ○(八行)師列(乃至)資尋(云云)師至相也。資法藏也。師資字出老子○(左三行)諸候 候元本作侯(筆工誤)若向二帙(乃至)儻然靡暢或據五編 元本云。向若二帙不倚五編則撫持也儻然靡據。五編不憑二帙則呾嚼也澹乎無味 此文多少分明。但𤀹不得讀下妄為有倒脫。乃貼雲本云。向若二字倒乎。靡據中間脫二字歟。及開板終向若作若向。靡下加暢或二字。穢亂古書。罪戾彌天。且如言向二帙則是何等語話哉。蓋向若已下者反釋也。華嚴疏第十三曰。向若有性不可熏變(止)鈔曰。向若有性下上來順釋此下反釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七張(右一行)其文也玉寡其理也金相 禮記聘義云。子貢曰。君子貴玉而賤䃉者何也。為玉之寡而䃉之多與 文選劉孝標辨命論云。玉質金相。註善曰。毛詩曰追琢其章金玉其相。毛萇曰。相質也銑曰玉金所以比美君子質相言其形貌也。梁書王裒弔祭王僧辨母文曰。金相比映玉德齊溫 舊唐書音樂志樂章曰。金相載穆玉𥙿重暉○(七行)取試循 循元本作楯 ○(八行)師列(乃至)資尋(云云)師至相也。資法藏也。師資字出老子○(左三行)諸候 候元本作侯(筆工誤)若向二帙(乃至)儻然靡暢或據五編 元本云。向若二帙不倚五編則撫持也儻然靡據。五編不憑二帙則呾嚼也澹乎無味 此文多少分明。但𤀹不得讀下妄為有倒脫。乃貼雲本云。向若二字倒乎。靡據中間脫二字歟。及開板終向若作若向。靡下加暢或二字。穢亂古書。罪戾彌天。且如言向二帙則是何等語話哉。蓋向若已下者反釋也。華嚴疏第十三曰。向若有性不可熏變(止)鈔曰。向若有性下上來順釋此下反釋。

第八張(左四行)四聖標題 聖元本作靈(濬妄改) 𤀹未讀禮記。未知麟鳳龜龍謂之四靈。妄改為聖。本解龍經麟經之義。而今改為聖則大為無義也○(五行)辨通 辨元本作辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八張(左四行)四聖標題 聖元本作靈(濬妄改) 𤀹未讀禮記。未知麟鳳龜龍謂之四靈。妄改為聖。本解龍經麟經之義。而今改為聖則大為無義也○(五行)辨通 辨元本作辯。

第九張(右一行)班班 元本作斑斑○(二行)心均暢日 暢元本作愒(濬妄改)左傳昭元年曰。主民翫歲而愒日。林註翫愒皆貪也。言執政為民之主而貪翫歲日。愒開去聲(止)𤀹未讀左傳而妄改為暢○(左五行)祇林之寶 寶元本作定○(六行)實乃 實元本作寔(妄改)字彙寔音殖實也。增韻注實寔通用誤(止)寔有實也訓則義亦通。又不與實通用則不可妄改也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九張(右一行)班班 元本作斑斑○(二行)心均暢日 暢元本作愒(濬妄改)左傳昭元年曰。主民翫歲而愒日。林註翫愒皆貪也。言執政為民之主而貪翫歲日。愒開去聲(止)𤀹未讀左傳而妄改為暢○(左五行)祇林之寶 寶元本作定○(六行)實乃 實元本作寔(妄改)字彙寔音殖實也。增韻注實寔通用誤(止)寔有實也訓則義亦通。又不與實通用則不可妄改也。

第十張(右六行)苑公成 公元本作上(濬妄改) 高僧傳僧遠以齊永明二年卒。帝(世祖武帝)致書於沙門法獻曰。承遠上無常。弟子夜中已自知之。遠上此去甚得好處諸佳非一(止)又出三藏記集僧祐十誦義記目錄序云。大律師頴上積道河西振德江東(止)蓋上者裁用上人字也。僧傳遠上出三藏頴上可以為例證矣。𤀹未讀如上書妄改上字○(左八行)授號天授師及後曆曰永隆元年 元本授下有後及曆三字。此後及曆作名一字無永字 元本曰。授後及曆號天授。師名曰隆元年(云云)𤀹貼雲本云。此一行文有漏處義不疎通歟。他日請領教示。雲師以墨抹貼紙。然𤀹及開板未領教示。妄加妄改。又書上方曰此一行文有漏處歟。抑元本不可讀。而濬妄改者非為令易讀耶。今雖改猶似有漏處而不可讀則妄改何所益。但存元本不可讀而可也。今如予之所點則義亦明白也。或曰字作日月之日則對上天字此編貪對語故然言師道名日日隆盛也。元年者天授元年也○(九行)張柬之叛逆 柬元本作易 按張易之叛逆而張柬之討之。實柬之非反逆者。𤀹未讀唐史通鑑妄改字誣柬之陷叛逆莫大之罪。不識者歸責於崔致遠。豈非枉屈耶○通鑑綱目中宗神龍元年曰。春正月張柬之等舉兵討武氏之亂。張易之昌宗伏誅○十一張(右七行)實寄天倫 實元本作寔(濬妄改)○(八行)主者施行 勅書尾語式也。廣弘明集周武帝詔尾曰。主者施行(止)見𤀹和點似未知此字○(左六行)長吏 吏元本作史○(七行)辨教 辨元本作辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十張(右六行)苑公成 公元本作上(濬妄改) 高僧傳僧遠以齊永明二年卒。帝(世祖武帝)致書於沙門法獻曰。承遠上無常。弟子夜中已自知之。遠上此去甚得好處諸佳非一(止)又出三藏記集僧祐十誦義記目錄序云。大律師頴上積道河西振德江東(止)蓋上者裁用上人字也。僧傳遠上出三藏頴上可以為例證矣。𤀹未讀如上書妄改上字○(左八行)授號天授師及後曆曰永隆元年 元本授下有後及曆三字。此後及曆作名一字無永字 元本曰。授後及曆號天授。師名曰隆元年(云云)𤀹貼雲本云。此一行文有漏處義不疎通歟。他日請領教示。雲師以墨抹貼紙。然𤀹及開板未領教示。妄加妄改。又書上方曰此一行文有漏處歟。抑元本不可讀。而濬妄改者非為令易讀耶。今雖改猶似有漏處而不可讀則妄改何所益。但存元本不可讀而可也。今如予之所點則義亦明白也。或曰字作日月之日則對上天字此編貪對語故然言師道名日日隆盛也。元年者天授元年也○(九行)張柬之叛逆 柬元本作易 按張易之叛逆而張柬之討之。實柬之非反逆者。𤀹未讀唐史通鑑妄改字誣柬之陷叛逆莫大之罪。不識者歸責於崔致遠。豈非枉屈耶○通鑑綱目中宗神龍元年曰。春正月張柬之等舉兵討武氏之亂。張易之昌宗伏誅○十一張(右七行)實寄天倫 實元本作寔(濬妄改)○(八行)主者施行 勅書尾語式也。廣弘明集周武帝詔尾曰。主者施行(止)見𤀹和點似未知此字○(左六行)長吏 吏元本作史○(七行)辨教 辨元本作辯。

十二張(右四行)盥浴 盥元本作釁 按國語齊語曰。嚴公使束縛管仲以予齊使。齊使受而以退。比至三釁三浴之。註以香塗身曰釁。釁或為熏 正字通釁注許定切欣去聲(云云)又通作釁又塗也。周禮女巫釁浴。謂以香藥沐浴也○(六行)逗撓 史記韓長孺傳云。廷尉當王恢逗撓當斬。註軍法行而逗留。畏撓者要斬撓屈弱也○(九行)[蓋-去+(大/ㄙ)]慈力 [蓋-去+(大/ㄙ)]元本作蓋(筆工誤)字彙蓋又作葢(止)而無[蓋-去+(大/ㄙ)]字○(左六行)天殊 止觀二之三卷云。其性天殊應法記云。天乖謂同天地之別(止)今亦天地殊之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二張(右四行)盥浴 盥元本作釁 按國語齊語曰。嚴公使束縛管仲以予齊使。齊使受而以退。比至三釁三浴之。註以香塗身曰釁。釁或為熏 正字通釁注許定切欣去聲(云云)又通作釁又塗也。周禮女巫釁浴。謂以香藥沐浴也○(六行)逗撓 史記韓長孺傳云。廷尉當王恢逗撓當斬。註軍法行而逗留。畏撓者要斬撓屈弱也○(九行)[蓋-去+(大/ㄙ)]慈力 [蓋-去+(大/ㄙ)]元本作蓋(筆工誤)字彙蓋又作葢(止)而無[蓋-去+(大/ㄙ)]字○(左六行)天殊 止觀二之三卷云。其性天殊應法記云。天乖謂同天地之別(止)今亦天地殊之義也。

十三張(左四行)[蓋-去+(大/ㄙ)]纏 [蓋-去+(大/ㄙ)]元本作蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三張(左四行)[蓋-去+(大/ㄙ)]纏 [蓋-去+(大/ㄙ)]元本作蓋。

十四張(右十行)南齊王 西蜀宏 蓋皆人名(濬點非)○(左一行)景雲 唐睿宗年號○(六行)寢食 寢元本作寢(筆工誤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四張(右十行)南齊王 西蜀宏 蓋皆人名(濬點非)○(左一行)景雲 唐睿宗年號○(六行)寢食 寢元本作寢(筆工誤)。

十五張(右一行)雖則如來演貺 詩經周南汝墳篇云。雖則如燬父母孔邇○□太冲魏都賦云。雖則生常固非自得之謂也(止)雖則字格不一而下點為法則義非○(八行)橋陵 唐睿宗也 一統志陝西西安府曰。睿宗橋陵在蒲城縣豐山○文獻通考百二十五曰。睿宗崩葬橋陵。在京兆府奉先縣界○(八行)脫屣褰衣 謂帝者讓位也。前碑文曰。太上皇脫屣萬機褰衣四海 𤀹上方書曰。此行脫字義未穩乎(止)余觀之此行義皆明白。蓋到筆不宣心者書誥之辭也。橋陵已下撰者之語言。睿宗後讓位養德皆依法藏之勸導也○(左二行)辨彼金言 辨元本作辯○(四行)阽危 出前漢書食貨志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五張(右一行)雖則如來演貺 詩經周南汝墳篇云。雖則如燬父母孔邇○□太冲魏都賦云。雖則生常固非自得之謂也(止)雖則字格不一而下點為法則義非○(八行)橋陵 唐睿宗也 一統志陝西西安府曰。睿宗橋陵在蒲城縣豐山○文獻通考百二十五曰。睿宗崩葬橋陵。在京兆府奉先縣界○(八行)脫屣褰衣 謂帝者讓位也。前碑文曰。太上皇脫屣萬機褰衣四海 𤀹上方書曰。此行脫字義未穩乎(止)余觀之此行義皆明白。蓋到筆不宣心者書誥之辭也。橋陵已下撰者之語言。睿宗後讓位養德皆依法藏之勸導也○(左二行)辨彼金言 辨元本作辯○(四行)阽危 出前漢書食貨志。

十六張(右六行)青目有本 元本無有字(濬妄加)○(十行)宛若 若者譬喻之如義(濬點為指事之如義非也)○(左一行)寢處 寢元本作寢(筆工誤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六張(右六行)青目有本 元本無有字(濬妄加)○(十行)宛若 若者譬喻之如義(濬點為指事之如義非也)○(左一行)寢處 寢元本作寢(筆工誤)。

十七張(右十行)若東家丘 言義想初未能振華嚴宗於海東人馴侮之。如所謂東家孔丘也 東家丘出劉向新序。觀𤀹點似未知此事○(左三行)岫寺 岫元本作岬(濬妄改) 字彙岬古狎切音甲○(五行)[蓋-去+(大/ㄙ)]亦 蓋元本作蓋○(八行)周正月 夏十一月也○(九行)辜月 爾雅釋天曰十一月為辜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七張(右十行)若東家丘 言義想初未能振華嚴宗於海東人馴侮之。如所謂東家孔丘也 東家丘出劉向新序。觀𤀹點似未知此事○(左三行)岫寺 岫元本作岬(濬妄改) 字彙岬古狎切音甲○(五行)[蓋-去+(大/ㄙ)]亦 蓋元本作蓋○(八行)周正月 夏十一月也○(九行)辜月 爾雅釋天曰十一月為辜。

十八張(右七行)官供 前碑亦載之云。餘皆官供(止)義最明○(左四行)死也衰 衰元本作哀(濬妄改)論語子張篇曰。其生也榮其死也哀(止)𤀹以為當作衰而對上榮若死也衰微則何所讚美也○(五行)麟史 左傳也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八張(右七行)官供 前碑亦載之云。餘皆官供(止)義最明○(左四行)死也衰 衰元本作哀(濬妄改)論語子張篇曰。其生也榮其死也哀(止)𤀹以為當作衰而對上榮若死也衰微則何所讚美也○(五行)麟史 左傳也。

十九張(右三行)實得面 實元本作寔○(七行)仍孫 爾雅○(七行)益友 論語○(左二行)僧譜為癈 癈元本作廢○(三行)處休 莊子漁父篇云。不知處陰以休影○(四行)象骨 骨元本作胥。蓋筆誤當作胥。𤀹妄改骨是何義 象胥見周禮三十八○(七行)罪知 孔子作春秋曰知我罪我其唯春秋乎。見孟子又史記孔子世家○(七行)顗續 顗元本作覬(濬妄改)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九張(右三行)實得面 實元本作寔○(七行)仍孫 爾雅○(七行)益友 論語○(左二行)僧譜為癈 癈元本作廢○(三行)處休 莊子漁父篇云。不知處陰以休影○(四行)象骨 骨元本作胥。蓋筆誤當作胥。𤀹妄改骨是何義 象胥見周禮三十八○(七行)罪知 孔子作春秋曰知我罪我其唯春秋乎。見孟子又史記孔子世家○(七行)顗續 顗元本作覬(濬妄改)。

跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

十九張(左)枝幹俱首 十二支首子也十干首甲也蓋謂甲子也○密邇蒙泉 言近於泉也。周易上象傳云。山下出泉蒙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九張(左)枝幹俱首 十二支首子也十干首甲也蓋謂甲子也○密邇蒙泉 言近於泉也。周易上象傳云。山下出泉蒙。

二十張(右二行)梵軀 梵元本作焚 蓋因上灼艾言欲效古賢捨身也。北齊第三王子於清涼山焚軀供養。見華嚴玄談○(二行)逐臭空慚海畔 事出呂覽○(三行)竊香 僧貪蓮香池神呵之為偷香。出智度論○(五行)羸君歸載 羸元木作嬴(筆工誤)嬴君言秦始皇。嬴姓也見史記秦本紀 歸載者言臭氣。史記秦始皇本紀。始皇崩於沙丘平臺行。遂從井陘抵九原。會暑上轀車臭。乃詔從官。令車載一石鮑魚以亂其臭○(五行)荀令坐筵 襄陽記云。荀令君至人家坐席三日香○(七行)[闒-羽+叨]齆 [闒-羽+叨]元本作闒 字彙正字通等無[闒-羽+叨]字 闒注音踏說文樓上戶也 齆字彙烏貢切音甕鼻塞曰齆○(十一行)諛聞 禮記樂記云發慮憲求善良。足以諛聞不足以動眾 註諛之言小也(諛思了反)○(十四行)既陰許非非(云云)乃陽增病病 史記韓世家曰。其狀陽言與韓。其實陰善楚(止)𤀹不知此字所點太非○(左二行)傳說 傳元本作傅○(二行)信相金鼓 四卷金光明經。合部金光明經。皆有信相菩薩夢金鼓事。十卷金光明為妙幢菩薩。妙幢即信相也。我聞𤀹博學教乘賣講乎市衢大抵排古德。然極不學而至未讀金光明經。則和抵排非無疑也○(五行)窘步樵原 蓋用列子蕉鹿夢 列子張湛注蕉與樵同○(五行)淒淒 元本作棲棲(妄妄改)○(八行)一𥧌 𥧌元本作寐(筆工誤)○(九行)邊孝先 後漢書列傳七十三文苑傳○(十二行)七不堪 文選四十三嵆叔夜與山巨源絕交書○(大字十行)梁璋 元本璋字細書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十張(右二行)梵軀 梵元本作焚 蓋因上灼艾言欲效古賢捨身也。北齊第三王子於清涼山焚軀供養。見華嚴玄談○(二行)逐臭空慚海畔 事出呂覽○(三行)竊香 僧貪蓮香池神呵之為偷香。出智度論○(五行)羸君歸載 羸元木作嬴(筆工誤)嬴君言秦始皇。嬴姓也見史記秦本紀 歸載者言臭氣。史記秦始皇本紀。始皇崩於沙丘平臺行。遂從井陘抵九原。會暑上轀車臭。乃詔從官。令車載一石鮑魚以亂其臭○(五行)荀令坐筵 襄陽記云。荀令君至人家坐席三日香○(七行)[闒-羽+叨]齆 [闒-羽+叨]元本作闒 字彙正字通等無[闒-羽+叨]字 闒注音踏說文樓上戶也 齆字彙烏貢切音甕鼻塞曰齆○(十一行)諛聞 禮記樂記云發慮憲求善良。足以諛聞不足以動眾 註諛之言小也(諛思了反)○(十四行)既陰許非非(云云)乃陽增病病 史記韓世家曰。其狀陽言與韓。其實陰善楚(止)𤀹不知此字所點太非○(左二行)傳說 傳元本作傅○(二行)信相金鼓 四卷金光明經。合部金光明經。皆有信相菩薩夢金鼓事。十卷金光明為妙幢菩薩。妙幢即信相也。我聞𤀹博學教乘賣講乎市衢大抵排古德。然極不學而至未讀金光明經。則和抵排非無疑也○(五行)窘步樵原 蓋用列子蕉鹿夢 列子張湛注蕉與樵同○(五行)淒淒 元本作棲棲(妄妄改)○(八行)一𥧌 𥧌元本作寐(筆工誤)○(九行)邊孝先 後漢書列傳七十三文苑傳○(十二行)七不堪 文選四十三嵆叔夜與山巨源絕交書○(大字十行)梁璋 元本璋字細書。

紹興跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹興跋

二十一張(右六行)驚喜 驚元本作敬。義亦通今妄改○(九行)首座(云云)元本首座監院等字稍大 ○(左一行已下)妙暉(云云)元本次位與此別。元本云妙暉 祖周 道時 宗勝 法瓊 行依 如了 法和 法元 祖高 子冲 了惠 了依 法蓮 懷雅 法瑫 義琚 彥依 宗惠 師遠 義淨 智圓 從擇 從誘 善定 從釋 師正 善賓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一張(右六行)驚喜 驚元本作敬。義亦通今妄改○(九行)首座(云云)元本首座監院等字稍大 ○(左一行已下)妙暉(云云)元本次位與此別。元本云妙暉 祖周 道時 宗勝 法瓊 行依 如了 法和 法元 祖高 子冲 了惠 了依 法蓮 懷雅 法瑫 義琚 彥依 宗惠 師遠 義淨 智圓 從擇 從誘 善定 從釋 師正 善賓

(二行) 法無 無元本作元(蓋誤書旡再誤為無) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二行) 法無 無元本作元(蓋誤書旡再誤為無)

(三行) 旹紹興(云云)元本到謹題縮為一行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三行) 旹紹興(云云)元本到謹題縮為一行

賢首碑傳正誤(畢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢首碑傳正誤(畢)

齊雲師書於卷尾云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊雲師書於卷尾云

旹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

寬文十年歲次庚戌冬十一月十八日後學道棟寫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寬文十年歲次庚戌冬十一月十八日後學道棟寫

十一月二十日以宋刻高山寺藏本校勘了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一月二十日以宋刻高山寺藏本校勘了

宋刻本玄字作玄 樹字作樹 弘字作𢎞 貞字作𭾛 驚字作驚 敬字作敬 讓字作讓 擎字作擎 恒字作恒 澂字作[澂-乂+(厂-一)] 皆避國諱也。今不須避依舊書如字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋刻本玄字作玄 樹字作樹 弘字作𢎞 貞字作𭾛 驚字作驚 敬字作敬 讓字作讓 擎字作擎 恒字作恒 澂字作[澂-乂+(厂-一)] 皆避國諱也。今不須避依舊書如字。

新羅崔致遠事實 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅崔致遠事實

東國通鑑第十一卷(二十二紙)曰憲康王十一年乙巳(唐僖宗光啟元年)春三月崔致遠奉帝詔還自唐。致遠沙梁部人。精敏好學。年十二隨海舶入唐求學。其父謂曰十年不第非吾子也。致遠至唐尋師力學。十八登第調宣州漂水縣尉。遷侍御史內供奉。時黃巢反高駢為兵馬都統以討之。辟致遠為從事以委書記之任。其表狀書啟多出其手。其檄黃巢有不唯天下之人皆思顯戮抑亦地中之鬼已議陰誅之語。巢不覺下牀。由是名振天下。又上大師侍中狀云伏聞(云云)(文長略之)及還王留為侍讀兼翰林學士守兵部侍郎知端書監事。致遠自以西學多所得欲展所蘊。而衰季多疑忌不能容。出為大山郡太守。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東國通鑑第十一卷(二十二紙)曰憲康王十一年乙巳(唐僖宗光啟元年)春三月崔致遠奉帝詔還自唐。致遠沙梁部人。精敏好學。年十二隨海舶入唐求學。其父謂曰十年不第非吾子也。致遠至唐尋師力學。十八登第調宣州漂水縣尉。遷侍御史內供奉。時黃巢反高駢為兵馬都統以討之。辟致遠為從事以委書記之任。其表狀書啟多出其手。其檄黃巢有不唯天下之人皆思顯戮抑亦地中之鬼已議陰誅之語。巢不覺下牀。由是名振天下。又上大師侍中狀云伏聞(云云)(文長略之)及還王留為侍讀兼翰林學士守兵部侍郎知端書監事。致遠自以西學多所得欲展所蘊。而衰季多疑忌不能容。出為大山郡太守。

同卷(第二十七紙)曰。真聖女主八年甲寅(唐昭宗乾寧八年)春二月。崔致遠進時務十餘條。主嘉納之以為阿飡。致遠自西事大唐東還故國。皆值亂世自傷不遇無復仕進意。自放於山水間營臺榭植松竹。枕籍書史嘯咏風月。若慶州南山。剛州氷山。陝州清涼寺。智異山雙溪寺。合浦縣月詠臺。皆其遊翫之所。後挈家隱伽耶山。與母兄浮圖賢俊及定玄師結為道友。以終老焉焉。遠西遊將還。同年顧雲以詩送別。有文章感動中華國之句。其名重上國如此。所著文集三十卷行於世。唐書藝文志又載致遠四六集一卷桂苑筆耕二十卷云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同卷(第二十七紙)曰。真聖女主八年甲寅(唐昭宗乾寧八年)春二月。崔致遠進時務十餘條。主嘉納之以為阿飡。致遠自西事大唐東還故國。皆值亂世自傷不遇無復仕進意。自放於山水間營臺榭植松竹。枕籍書史嘯咏風月。若慶州南山。剛州氷山。陝州清涼寺。智異山雙溪寺。合浦縣月詠臺。皆其遊翫之所。後挈家隱伽耶山。與母兄浮圖賢俊及定玄師結為道友。以終老焉焉。遠西遊將還。同年顧雲以詩送別。有文章感動中華國之句。其名重上國如此。所著文集三十卷行於世。唐書藝文志又載致遠四六集一卷桂苑筆耕二十卷云。

高麗沙門義天諸宗教藏總錄上卷云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高麗沙門義天諸宗教藏總錄上卷云

賢首傳一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢首傳一卷