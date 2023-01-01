校訂三國遺事敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 校訂三國遺事敘

三國遺事。繼金氏史記而作。收錄新羅高句麗百濟三國遺聞逸事者。高麗忠烈王時。僧一然所撰也。書凡五卷。分為九門。初無序跋。冠以三國年表。所紀神異靈妙。專主崇佛弘法。論者謂荒誕不經。不足取信。然流風遺俗。往往散見於其中。矧州縣都市。地勢沿革。歷然有徵。苟欲講三國舊事。采葑采菲。寧容遺之哉。其書以元至元大德間成。後二百餘年。迨明正德七年壬申再刊。慶州府尹李繼福跋其後云。吾東方三國。本史遺事兩本。他無所刊。而只在本府。歲久刓缺。一行可解僅四五字。因欲改刊。廣求完本。閱數歲不得焉。星州牧使權公。聞余之求。求得完本送余。蓋再刊之舉。出於繼福。而所謂完本者。亦非真完本。恐闕損寫本已。我邦所傳有二本。一在尾州德川侯。一藏男爵神田氏。並係正德再刊。文字摸稜。魯魚焉馬。率仍其舊。甚則空紙脫葉。文斷義絕。殆不可讀。於是原二家藏本。據三國史記。高麗史。東京雜記。東國通鑑。文獻備考。輿地勝覽。海東金石苑。暨漢土歷代史書。西域求法高僧傳。唐續高僧傳等。參互檢覈。訂其譌舛。補其闕漏。活字印行。以公於世。至元距今六百餘年。元主忽必烈置征東省。以高麗為導。來寇於我筑紫。鎮西諸軍擊殲之。戰敗之餘。麗主至欲驅儒生充軍伍。而一然以高麗人。矻矻著書於其間。惜不使其筆當時曲折。取信於天下後世。抑三韓與我關係。邈在往世。此書所載。有間及我者。且書中插入鄉歌者。多係新羅語。鄉歌猶謂國風。新羅古言已亡。纔存鄉歌十餘首。實為滄海遺珠。則匪直覈新羅舊事。亦足以參我古言。考古之士。討其源而究其委。庶幾乎其有所資焉。明治三十五年壬寅九月上澣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三國遺事。繼金氏史記而作。收錄新羅高句麗百濟三國遺聞逸事者。高麗忠烈王時。僧一然所撰也。書凡五卷。分為九門。初無序跋。冠以三國年表。所紀神異靈妙。專主崇佛弘法。論者謂荒誕不經。不足取信。然流風遺俗。往往散見於其中。矧州縣都市。地勢沿革。歷然有徵。苟欲講三國舊事。采葑采菲。寧容遺之哉。其書以元至元大德間成。後二百餘年。迨明正德七年壬申再刊。慶州府尹李繼福跋其後云。吾東方三國。本史遺事兩本。他無所刊。而只在本府。歲久刓缺。一行可解僅四五字。因欲改刊。廣求完本。閱數歲不得焉。星州牧使權公。聞余之求。求得完本送余。蓋再刊之舉。出於繼福。而所謂完本者。亦非真完本。恐闕損寫本已。我邦所傳有二本。一在尾州德川侯。一藏男爵神田氏。並係正德再刊。文字摸稜。魯魚焉馬。率仍其舊。甚則空紙脫葉。文斷義絕。殆不可讀。於是原二家藏本。據三國史記。高麗史。東京雜記。東國通鑑。文獻備考。輿地勝覽。海東金石苑。暨漢土歷代史書。西域求法高僧傳。唐續高僧傳等。參互檢覈。訂其譌舛。補其闕漏。活字印行。以公於世。至元距今六百餘年。元主忽必烈置征東省。以高麗為導。來寇於我筑紫。鎮西諸軍擊殲之。戰敗之餘。麗主至欲驅儒生充軍伍。而一然以高麗人。矻矻著書於其間。惜不使其筆當時曲折。取信於天下後世。抑三韓與我關係。邈在往世。此書所載。有間及我者。且書中插入鄉歌者。多係新羅語。鄉歌猶謂國風。新羅古言已亡。纔存鄉歌十餘首。實為滄海遺珠。則匪直覈新羅舊事。亦足以參我古言。考古之士。討其源而究其委。庶幾乎其有所資焉。明治三十五年壬寅九月上澣。

例言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 例言

一斯編。本無目次。今據編中標題補之。又第一卷靺鞨渤海條闕二葉。第三卷南月山條闕一葉。伯嚴寺石塔舍利條闕二葉。其他或佚標題。或脫篇名。共不可考者。姑闕疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一斯編。本無目次。今據編中標題補之。又第一卷靺鞨渤海條闕二葉。第三卷南月山條闕一葉。伯嚴寺石塔舍利條闕二葉。其他或佚標題。或脫篇名。共不可考者。姑闕疑。

一年表。首闕二葉。今不可補焉。編中文字闕失。或斷爛不能讀者。縮摹以存疑。倘以意擬定文字。則加( )分之。其屬闕失者。以□□標識之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一年表。首闕二葉。今不可補焉。編中文字闕失。或斷爛不能讀者。縮摹以存疑。倘以意擬定文字。則加( )分之。其屬闕失者。以□□標識之。

一干支數字。時或有差。及行文中有誤脫。斷做紕繆者補正之。間或辯其是非於鼇頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一干支數字。時或有差。及行文中有誤脫。斷做紕繆者補正之。間或辯其是非於鼇頭。

一假借音通字。不敢改之。標出其由於鼇頭。避字亦然。但省畫字。如建作[肂-、]武作正則改之。建係高麗太祖諱字。武則惠宗諱字。並以其難通讀也。蘇軾云。前輩不敢妄改古書。故文字屬別體者。務存其舊形供博古一端。然活字印刷。烏焉易訛。覽者諒焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一假借音通字。不敢改之。標出其由於鼇頭。避字亦然。但省畫字。如建作[肂-、]武作正則改之。建係高麗太祖諱字。武則惠宗諱字。並以其難通讀也。蘇軾云。前輩不敢妄改古書。故文字屬別體者。務存其舊形供博古一端。然活字印刷。烏焉易訛。覽者諒焉。

三國遺事目次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三國遺事目次

年表 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年表

卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷第一

紀異第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紀異第一

古朝鮮 魏滿朝鮮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古朝鮮 魏滿朝鮮

馬韓 二府 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬韓 二府

七十二國 樂浪國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十二國 樂浪國

北帶方 南帶方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北帶方 南帶方

靺鞨 渤海 □□□□ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靺鞨 渤海 □□□□

卞韓 百濟 辰韓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卞韓 百濟 辰韓

四節遊宅 新羅始祖 赫居世王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四節遊宅 新羅始祖 赫居世王

第二南解王 第三弩禮王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二南解王 第三弩禮王

第四脫解王 金閼智 脫解王代 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四脫解王 金閼智 脫解王代

延烏郎 細烏女 未鄒王 竹葉軍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延烏郎 細烏女 未鄒王 竹葉軍

奈勿王 金堤上 第十八實聖王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奈勿王 金堤上 第十八實聖王

射琴匣 智哲老王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 射琴匣 智哲老王

真興王 桃花女 鼻荊郎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真興王 桃花女 鼻荊郎

天賜玉帶 善德王知幾三事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天賜玉帶 善德王知幾三事

真德王 金庾信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真德王 金庾信

太宗春秋公 長春郎 罷郎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太宗春秋公 長春郎 罷郎

卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷第二

□□□□ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□

文虎王法敏 萬波息笛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文虎王法敏 萬波息笛

孝昭王代 竹旨郎 聖德王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝昭王代 竹旨郎 聖德王

水路夫人 孝成王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水路夫人 孝成王

景德王 忠談師 表訓大德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景德王 忠談師 表訓大德

惠恭王 元聖大王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠恭王 元聖大王

早雪 興德王 鸚鵡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 早雪 興德王 鸚鵡

神武大王 閻長 弓巴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神武大王 閻長 弓巴

第四十八景文大王 處容郎 望海寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十八景文大王 處容郎 望海寺

真聖女大王 居陀知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真聖女大王 居陀知

孝恭王 景明王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝恭王 景明王

景哀王 金傅大王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景哀王 金傅大王

南扶餘 前百濟 北扶餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南扶餘 前百濟 北扶餘

武王 後百濟 甄萱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武王 後百濟 甄萱

駕洛國記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 駕洛國記

卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷第三

興法第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興法第三

順道肇麗 難陀闢濟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順道肇麗 難陀闢濟

阿道基羅 原宗興法 厭髑滅身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿道基羅 原宗興法 厭髑滅身

法王禁殺 寶藏奉老 普德移庵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王禁殺 寶藏奉老 普德移庵

東京興輪寺金堂十聖 迦葉佛宴座石 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京興輪寺金堂十聖 迦葉佛宴座石

遼東城育王塔 金官城婆娑石塔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遼東城育王塔 金官城婆娑石塔

高麗靈塔寺 皇龍寺丈六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高麗靈塔寺 皇龍寺丈六

皇龍寺九層塔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇龍寺九層塔

皇龍寺鐘 芬皇寺藥師 奉德寺鐘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇龍寺鐘 芬皇寺藥師 奉德寺鐘

靈妙寺丈六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈妙寺丈六

四佛山 掘佛山 万佛山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四佛山 掘佛山 万佛山

生義寺石彌勒 興輪寺壁畵普賢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生義寺石彌勒 興輪寺壁畵普賢

三所觀音 眾生寺 柏栗寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三所觀音 眾生寺 柏栗寺

敏藏寺 前後所將舍利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敏藏寺 前後所將舍利

□□□□ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□

彌勒仙花 未尸郎 真慈師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒仙花 未尸郎 真慈師

南白月二聖 努肹夫得 怛怛朴朴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南白月二聖 努肹夫得 怛怛朴朴

芬皇寺千手大悲 盲兒得眼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 芬皇寺千手大悲 盲兒得眼

洛山二大聖 觀音 正趣 調信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛山二大聖 觀音 正趣 調信

魚山佛影 臺山五萬真身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魚山佛影 臺山五萬真身

溟州五臺山寶叱徒太子傳記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溟州五臺山寶叱徒太子傳記

臺山月精寺五類聖眾 南月山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臺山月精寺五類聖眾 南月山

□□□□ □□□□ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□ □□□□

鍪藏寺彌陀殿 伯嚴寺石塔舍利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鍪藏寺彌陀殿 伯嚴寺石塔舍利

卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷第四

義解第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義解第五

圓光西學 寶攘梨木 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓光西學 寶攘梨木

良志使錫 歸竺諸師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良志使錫 歸竺諸師

二惠同塵 慈藏定律 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二惠同塵 慈藏定律

元曉不羈 義湘傳教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元曉不羈 義湘傳教

蛇福不言 真表傳簡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蛇福不言 真表傳簡

開東楓岳鉢淵藪石記 勝詮髑髏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開東楓岳鉢淵藪石記 勝詮髑髏

心地繼祖 賢瑜珈 法華嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心地繼祖 賢瑜珈 法華嚴

卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷第五

神呪第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神呪第六

密本摧邪 惠通降龍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密本摧邪 惠通降龍

明郎神印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明郎神印

感通第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感通第七

仙桃聖母隨喜佛事 郁面婢念佛西昇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙桃聖母隨喜佛事 郁面婢念佛西昇

廣德 嚴莊 憬興遇聖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣德 嚴莊 憬興遇聖

真身受供 月明師兜卛歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真身受供 月明師兜卛歌

善律還生 金現感虎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善律還生 金現感虎

融天師彗星歌 真平王代 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融天師彗星歌 真平王代

正秀歌救氷女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正秀歌救氷女

避隱第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 避隱第八

朗智乘雲 普賢樹 緣會逃名 文殊岾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朗智乘雲 普賢樹 緣會逃名 文殊岾

惠現求靜 信忠掛冠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠現求靜 信忠掛冠

包山二聖 永才遇賊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 包山二聖 永才遇賊

勿稽子 迎如師 布川山 五比丘 景德王代 念佛師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿稽子 迎如師 布川山 五比丘 景德王代 念佛師

孝善第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝善第九

真定師孝善雙美 大城孝二世父母 神文王代 向得舍知割股供親 景德王代 孫順埋兒 興德王代 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真定師孝善雙美 大城孝二世父母 神文王代 向得舍知割股供親 景德王代 孫順埋兒 興德王代

貧女養母 跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧女養母 跋

三國遺事目次(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三國遺事目次(終)

三國遺事王曆第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三國遺事王曆第一

前漢宣帝 五鳳(甲子)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前漢宣帝 五鳳(甲子)四

新羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅

第一赫居世 姓朴卵生年十三甲子即位理六十年俅娥伊英娥英國號徐羅伐又徐伐或斯羅或雞林之譌至脫解王時始置雞林之號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一赫居世 姓朴卵生年十三甲子即位理六十年俅娥伊英娥英國號徐羅伐又徐伐或斯羅或雞林之譌至脫解王時始置雞林之號

甘露(戊辰)四 黃龍(壬申)元帝 初元(癸酉)五 永光(戊寅)五 建昭(癸未)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露(戊辰)四 黃龍(壬申)元帝 初元(癸酉)五 永光(戊寅)五 建昭(癸未)六

新羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅

高麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高麗

甲申築金城 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲申築金城

第一東明王 甲申立理十九年姓高名朱蒙一作鄒蒙壇君之子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一東明王 甲申立理十九年姓高名朱蒙一作鄒蒙壇君之子

成帝 建始(己丑)四 河平(癸巳)四 陽朔(丁酉)四 鴻嘉(辛丑)四 永始(乙巳)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成帝 建始(己丑)四 河平(癸巳)四 陽朔(丁酉)四 鴻嘉(辛丑)四 永始(乙巳)四

新羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅

高麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高麗

百濟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百濟

第二瑠璃王 一作累利又□留東明子立壬寅理三十六年姓解氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二瑠璃王 一作累利又□留東明子立壬寅理三十六年姓解氏

第一溫祚王 東明第三子圭第二癸卯立在位四十五都慰禮城一云蛇川今稷山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一溫祚王 東明第三子圭第二癸卯立在位四十五都慰禮城一云蛇川今稷山

元延(乙酉)四哀帝二哀帝 建平(乙卯)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元延(乙酉)四哀帝二哀帝 建平(乙卯)四

丙辰移都漢山今廣州 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙辰移都漢山今廣州

元壽(己未)二平帝 元始(辛酉)七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元壽(己未)二平帝 元始(辛酉)七

第二南解次次雄 父赫居世母閼英姓朴氏妃雲帝夫人甲子立理二十年此王位亦云居西干 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二南解次次雄 父赫居世母閼英姓朴氏妃雲帝夫人甲子立理二十年此王位亦云居西干

孺子 初始(戊辰)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孺子 初始(戊辰)二

癸亥(移都國內城亦云不而城) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸亥(移都國內城亦云不而城)

新室 建國(己巳)五 天鳳(甲戌)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新室 建國(己巳)五 天鳳(甲戌)六

第三大虎神王 名無恤一作味留姓解氏瑠璃王第三子戊寅立理二十六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大虎神王 名無恤一作味留姓解氏瑠璃王第三子戊寅立理二十六年

地鳳(庚辰)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地鳳(庚辰)三

第三弩禮 一作弩尼叱今父南解母雲帝妃辭要王之女金氏甲申立理三十三年尼叱今或作尼師今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三弩禮 一作弩尼叱今父南解母雲帝妃辭要王之女金氏甲申立理三十三年尼叱今或作尼師今

更始(癸未)二後漢虎帝 建虎(乙酉)三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更始(癸未)二後漢虎帝 建虎(乙酉)三十一

新羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅

高麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高麗

百濟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百濟

駕洛國一作伽耶今金州 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 駕洛國一作伽耶今金州

第四閔中王 名邑朱姓解氏大虎之子甲辰立理四年 第五慕本王 閔中之兄名愛 一作憂戊申立理五年 第六國祖王 名宮亦云大祖王癸丑立理九十三年後漢傳云初生開目能視後遜位子母弟次大王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四閔中王 名邑朱姓解氏大虎之子甲辰立理四年 第五慕本王 閔中之兄名愛 一作憂戊申立理五年 第六國祖王 名宮亦云大祖王癸丑立理九十三年後漢傳云初生開目能視後遜位子母弟次大王

第二多婁王 溫祚第二子戊子立理四十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二多婁王 溫祚第二子戊子立理四十九年

首露王 壬寅三月卵生是月即位理一百五十八年因金卵而生故姓金氏開皇曆載 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首露王 壬寅三月卵生是月即位理一百五十八年因金卵而生故姓金氏開皇曆載

中元(丙辰)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中元(丙辰)二

第四脫解 一作吐解尼叱今昔氏父琓夏國含達婆王一作花夏國王母積女國王之女妃南解王之女阿老夫人丁巳立理二十三年王崩水葬末□疏井丘中塑骨安東岳今東岳大王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四脫解 一作吐解尼叱今昔氏父琓夏國含達婆王一作花夏國王母積女國王之女妃南解王之女阿老夫人丁巳立理二十三年王崩水葬末□疏井丘中塑骨安東岳今東岳大王

明帝 永年(戊午)十八章帝 建初(丙子)八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明帝 永年(戊午)十八章帝 建初(丙子)八

第五婆娑尼叱今 姓朴氏父弩禮王母辭要王之女妃史肖夫人庚辰立理十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五婆娑尼叱今 姓朴氏父弩禮王母辭要王之女妃史肖夫人庚辰立理十二年

第三己婁王 多婁子丁丑立理五十五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三己婁王 多婁子丁丑立理五十五年

元和(甲申)三 章和(丁亥)二和帝 永元(己丑)十七殤帝 元興(乙巳)安帝 延平(丙午) 永初(丁未)七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元和(甲申)三 章和(丁亥)二和帝 永元(己丑)十七殤帝 元興(乙巳)安帝 延平(丙午) 永初(丁未)七

第六祇磨尼叱今 一作祇味姓朴氏父婆娑母史肖夫人妃磨帝國王之女□禮夫人一作愛禮金氏壬子立理二十三年是王代滅音質國今安康及押梁國今□山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六祇磨尼叱今 一作祇味姓朴氏父婆娑母史肖夫人妃磨帝國王之女□禮夫人一作愛禮金氏壬子立理二十三年是王代滅音質國今安康及押梁國今□山

元初(甲寅)六 永寧(庚申) 建光(辛酉) 延光(壬戌)四順帝 永建(丙寅)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元初(甲寅)六 永寧(庚申) 建光(辛酉) 延光(壬戌)四順帝 永建(丙寅)六

第七逸聖尼叱今 父弩禮王之兄或云祇磨王妃□禮夫人日知葛文王之父□□禮夫人祇磨王之女母伊刊生夫人或云□□王夫人朴氏甲戌立理二十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七逸聖尼叱今 父弩禮王之兄或云祇磨王妃□禮夫人日知葛文王之父□□禮夫人祇磨王之女母伊刊生夫人或云□□王夫人朴氏甲戌立理二十年

第四蓋婁王 巳婁子戊辰立理三十八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四蓋婁王 巳婁子戊辰立理三十八年

陽嘉(壬申)四 永和(丙子)六 漢安(壬午)二 建康(甲申)冲帝 永嘉(乙酉)帝 本初(丙戌) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陽嘉(壬申)四 永和(丙子)六 漢安(壬午)二 建康(甲申)冲帝 永嘉(乙酉)帝 本初(丙戌)

第七次大王 名遂國祖王母弟丙戌立理十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七次大王 名遂國祖王母弟丙戌立理十九年

桓帝 建和(丁亥)三 和平(庚寅) 元嘉(辛卯)二 永興(癸巳)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桓帝 建和(丁亥)三 和平(庚寅) 元嘉(辛卯)二 永興(癸巳)二

第八阿達羅尼叱今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八阿達羅尼叱今

永壽(乙未)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永壽(乙未)三

乙巳國祖王年百十九歲兄二王俱見弑于新王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙巳國祖王年百十九歲兄二王俱見弑于新王

延熹(戊戌)九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延熹(戊戌)九

又與倭國梖嶺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與倭國梖嶺

第八新大王 名伯固一作伯句乙巳立理十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八新大王 名伯固一作伯句乙巳立理十四年

第五肖古王 一作素古蓋婁子丙午立理五十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五肖古王 一作素古蓋婁子丙午立理五十年

永康(丁未) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永康(丁未)

立峴个彌勒大院東嶺是也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立峴个彌勒大院東嶺是也

靈帝 建寧(戊申)四 熹平(壬子)六 光和(戊午)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈帝 建寧(戊申)四 熹平(壬子)六 光和(戊午)六

第九故國川王 名男虎或云夷謨己未立理廿年國川亦曰國壞乃葬地名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九故國川王 名男虎或云夷謨己未立理廿年國川亦曰國壞乃葬地名

中平(甲子)五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中平(甲子)五

第九伐休尼叱今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九伐休尼叱今

洪農又献帝 永漢(己巳) 初平(庚午)四 興平(甲戌)二 建安(丙子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洪農又献帝 永漢(己巳) 初平(庚午)四 興平(甲戌)二 建安(丙子)

第十奈解尼叱今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十奈解尼叱今

第十山上王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十山上王

第六仇首王 一作貴須肖古之子甲午立理二十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六仇首王 一作貴須肖古之子甲午立理二十年

第二居登王 首露子母許皇后己卯立理五十五年姓金氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二居登王 首露子母許皇后己卯立理五十五年姓金氏

曹魏文帝 黃初(庚子)七明帝 大和(丁未)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹魏文帝 黃初(庚子)七明帝 大和(丁未)六

第十一助賁尼叱今 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一助賁尼叱今

第十一東川王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一東川王

青龍(癸丑)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青龍(癸丑)四

第七沙泮王 一作沙□□□□仇首之子立即廢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七沙泮王 一作沙□□□□仇首之子立即廢

景初(丁巳)三齊王 正始(庚申)九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景初(丁巳)三齊王 正始(庚申)九

第十二理解尼叱今 一作詀解王昔氏助賁王之同母弟也丁卯立理十五年始與高麗通聘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二理解尼叱今 一作詀解王昔氏助賁王之同母弟也丁卯立理十五年始與高麗通聘

第八古爾王 肖故之母弟甲寅立理五十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八古爾王 肖故之母弟甲寅立理五十二年

嘉平(己巳)五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉平(己巳)五

第十二中川王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二中川王

高貴鄉公 正元(甲戌)二 甘露(丙子)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高貴鄉公 正元(甲戌)二 甘露(丙子)四

第三麻品王 父居登王母泉府卿申輔之女言今貞夫人己卯立理三十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三麻品王 父居登王母泉府卿申輔之女言今貞夫人己卯立理三十二年

陳留王 景元(庚辰)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳留王 景元(庚辰)四

第十三未鄒尼叱今 一作味炤又未祖又未召姓金氏始立父仇道葛文王母生乎一作述禮夫人伊非葛文王之女朴氏妃諸賁王之女光明娘壬午立理二十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三未鄒尼叱今 一作味炤又未祖又未召姓金氏始立父仇道葛文王母生乎一作述禮夫人伊非葛文王之女朴氏妃諸賁王之女光明娘壬午立理二十二年

西晉虎帝 泰始(乙酉)十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉虎帝 泰始(乙酉)十

第十三西川王 名藥盧又若友庚寅立理二十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三西川王 名藥盧又若友庚寅立理二十年

咸寧(乙未)五 大康(庚子)十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸寧(乙未)五 大康(庚子)十一

第十四儒禮尼叱今 一作世里智王昔氏父諸賁母□召夫人朴氏甲辰立治十五年補築月城 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四儒禮尼叱今 一作世里智王昔氏父諸賁母□召夫人朴氏甲辰立治十五年補築月城

第九責稽王 古爾子一作責替誤丙午立治十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九責稽王 古爾子一作責替誤丙午立治十二年

惠帝 元康(辛亥)九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠帝 元康(辛亥)九

第十四烽上王 雉葛王名相夫壬子立治八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四烽上王 雉葛王名相夫壬子立治八年

永寧(辛酉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永寧(辛酉)

第十五基臨尼叱今 一作基立王昔氏諸賁王之第二子也母阿爾夫人戊午立治二十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五基臨尼叱今 一作基立王昔氏諸賁王之第二子也母阿爾夫人戊午立治二十年

第十汾西王 責稽子戊午立治六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十汾西王 責稽子戊午立治六年

第四居叱彌王 一作今勿父麻品母好仇辛亥立治五十五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四居叱彌王 一作今勿父麻品母好仇辛亥立治五十五年

大安(壬戌)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大安(壬戌)二

第十五美川王 一云妙禳名乙弗又瀀弗庚申立理三十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五美川王 一云妙禳名乙弗又瀀弗庚申立理三十一年

永興(甲子)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永興(甲子)二

第十一比流王 仇者第二子 沙泮之弟也甲子立治四十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一比流王 仇者第二子 沙泮之弟也甲子立治四十年

光熙(丙寅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光熙(丙寅)

丁卯年是國號曰新羅新者德業日新羅者網羅四方之民云或系智證法興之世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁卯年是國號曰新羅新者德業日新羅者網羅四方之民云或系智證法興之世

懷帝 永嘉(丁卯)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷帝 永嘉(丁卯)六

第十六乞解尼叱今 昔氏父于老音角干即察解王第二子也庚午立治十六年是王代百濟兵始來侵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六乞解尼叱今 昔氏父于老音角干即察解王第二子也庚午立治十六年是王代百濟兵始來侵

愍帝 建興(癸酉)四東晉中宗 建虎(丁丑) 大興(戊寅)四明帝 永昌(壬午) 大寧(癸未)三顯宗 咸和(丙戌)九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍帝 建興(癸酉)四東晉中宗 建虎(丁丑) 大興(戊寅)四明帝 永昌(壬午) 大寧(癸未)三顯宗 咸和(丙戌)九

己丑始築碧骨堤周□萬七千二十六步□□百六十六步水田一萬四千七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己丑始築碧骨堤周□萬七千二十六步□□百六十六步水田一萬四千七十

第十六國原王 名釗又斯由或云岡上□辛卯立理四十年甲午增築平壤城壬寅八月移都安市城即丸都城 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六國原王 名釗又斯由或云岡上□辛卯立理四十年甲午增築平壤城壬寅八月移都安市城即丸都城

咸康(乙未)八康帝 建元(癸卯)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸康(乙未)八康帝 建元(癸卯)二

第十二契王 汾西元子甲辰立理二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二契王 汾西元子甲辰立理二年

孝宗 永和(乙巳)十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝宗 永和(乙巳)十二

第十七奈勿麻立干 一作□王金氏父仇道葛文王一作未召王之弟未仇角干母休禮夫人金氏丙辰立理四十六年陵在占星臺西南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七奈勿麻立干 一作□王金氏父仇道葛文王一作未召王之弟未仇角干母休禮夫人金氏丙辰立理四十六年陵在占星臺西南

第十三近肖古王 比流第二子丙午立理二十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三近肖古王 比流第二子丙午立理二十九年

第五伊品王 父居叱彌母阿志丙午立理六十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五伊品王 父居叱彌母阿志丙午立理六十年

昇平(丁巳)五哀帝 隆和(壬戌) 興寧(癸亥)三廢帝 大和(丙寅)五簡文帝 咸安(辛未)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇平(丁巳)五哀帝 隆和(壬戌) 興寧(癸亥)三廢帝 大和(丙寅)五簡文帝 咸安(辛未)二

第十七小獸林王 名丘夫辛未立理十三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七小獸林王 名丘夫辛未立理十三年

辛未移都北浦山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛未移都北浦山

烈宗 寧康(癸酉)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烈宗 寧康(癸酉)三

第十四近仇首王 近肖古之子也乙亥立理九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四近仇首王 近肖古之子也乙亥立理九年

大元(丙子)二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大元(丙子)二十一

第十八國壤王 名伊速又於只支甲申立治八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八國壤王 名伊速又於只支甲申立治八年

第十五枕流王 近仇首子甲申立理二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五枕流王 近仇首子甲申立理二年

安帝 隆安(丁酉)五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安帝 隆安(丁酉)五

第十九廣開王 名談德壬辰立治二十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九廣開王 名談德壬辰立治二十一年

第十六辰斯王 枕流王弟乙酉立治七年第十七阿莘王 一作河芳辰斯子壬辰立治十三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六辰斯王 枕流王弟乙酉立治七年第十七阿莘王 一作河芳辰斯子壬辰立治十三年

元興(壬寅)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元興(壬寅)三

第十八實聖麻立干 一作實主王又寶金王父未鄒王弟大西知角干母禮生夫人昔氏登也阿干□也妃阿留夫人壬寅立治十五王即鵄述之父 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八實聖麻立干 一作實主王又寶金王父未鄒王弟大西知角干母禮生夫人昔氏登也阿干□也妃阿留夫人壬寅立治十五王即鵄述之父

第十八腆支王 一作真支王名映阿莘子乙巳立治十五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八腆支王 一作真支王名映阿莘子乙巳立治十五年

義熙(乙巳)十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義熙(乙巳)十四

第十九訥祇麻立干 一作內只王金氏父奈勿王母內禮希夫人金氏未鄒王女丁巳立治四十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九訥祇麻立干 一作內只王金氏父奈勿王母內禮希夫人金氏未鄒王女丁巳立治四十一年

第二十長壽王 名臣連癸丑立治七十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十長壽王 名臣連癸丑立治七十九年

第六坐知王 一云金吐王父伊品母貞信丁未立治十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六坐知王 一云金吐王父伊品母貞信丁未立治十四年

恭帝 元熙(己未)宋武帝 永初(庚申)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭帝 元熙(己未)宋武帝 永初(庚申)三

第十九久爾辛王 腆支子庚申立治七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九久爾辛王 腆支子庚申立治七年

第七吹希王 一云金喜父坐知王母福辛酉立治三十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七吹希王 一云金喜父坐知王母福辛酉立治三十年

小帝 景平(癸亥)文帝 元嘉(甲子)二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小帝 景平(癸亥)文帝 元嘉(甲子)二十九

丁卯移都平壤城 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁卯移都平壤城

世祖 大初(癸巳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世祖 大初(癸巳)

第二十毘有王 久爾辛子丁卯立治二十八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十毘有王 久爾辛子丁卯立治二十八年

第八銍知王 一云金銍□□希母仁德辛卯立治三十六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八銍知王 一云金銍□□希母仁德辛卯立治三十六年

孝建(甲午)三 大明(丁酉)八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝建(甲午)三 大明(丁酉)八

第二十慈悲麻立干 金氏父訥祇母阿老夫人一作次老夫人實聖王之女戊戌立治二十一年妃巴胡葛文王女一作□叱希角干一作□□角干女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十慈悲麻立干 金氏父訥祇母阿老夫人一作次老夫人實聖王之女戊戌立治二十一年妃巴胡葛文王女一作□叱希角干一作□□角干女

第二十一蓋鹵王 一云近蓋鹵王名慶司乙未立治二十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一蓋鹵王 一云近蓋鹵王名慶司乙未立治二十年

大宗 泰始(乙巳)八後廢帝 元徽(癸丑)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗 泰始(乙巳)八後廢帝 元徽(癸丑)四

始與吳國通己未年倭國兵來侵始築明活城入避來圍梁州城不克而還 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始與吳國通己未年倭國兵來侵始築明活城入避來圍梁州城不克而還

順帝 昇明(丁巳)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順帝 昇明(丁巳)二

第二十二文周王 一作文明蓋鹵子乙卯立移都熊川理二年 第二十三三斤王 一作三乞王文周子丁巳立理二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二文周王 一作文明蓋鹵子乙卯立移都熊川理二年 第二十三三斤王 一作三乞王文周子丁巳立理二年

齊太祖 建元(己未)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊太祖 建元(己未)四

第二十一毘處麻立干 一作知王金氏慈悲王第三子母未欣角干之女己未立理二十一年妃期寶葛文王之女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一毘處麻立干 一作知王金氏慈悲王第三子母未欣角干之女己未立理二十一年妃期寶葛文王之女

第二十四東城王 名牟大一云麻帝又餘大三斤王之堂弟己未立理二十六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四東城王 名牟大一云麻帝又餘大三斤王之堂弟己未立理二十六年

武帝 永明(癸亥)十一廢帝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武帝 永明(癸亥)十一廢帝

第二十一文咨明王 名明理好又个雲又高雲壬申立理二十七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一文咨明王 名明理好又个雲又高雲壬申立理二十七年

第九鉗知王 父銍知王母邦媛壬申立理二十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九鉗知王 父銍知王母邦媛壬申立理二十九年

高宗 建虎(甲戌)四 永泰(戊寅) 永元(己卯)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高宗 建虎(甲戌)四 永泰(戊寅) 永元(己卯)二

第二十二智訂麻立干 一作智哲名又智度路王金氏父訥祇王弟期寶葛文王母烏生夫人訥祇王之女妃迎帝夫人儉攬代漢只登許作角干之女庚辰立理十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二智訂麻立干 一作智哲名又智度路王金氏父訥祇王弟期寶葛文王母烏生夫人訥祇王之女妃迎帝夫人儉攬代漢只登許作角干之女庚辰立理十四年

和帝 中興(辛巳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和帝 中興(辛巳)

已上為上古 已下為中古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上為上古 已下為中古

第二十五虎寧王 名斯摩即東城第二子辛巳立理二十二年南史云名扶餘隆誤矣隆乃寶藏王之太子詳見唐史 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五虎寧王 名斯摩即東城第二子辛巳立理二十二年南史云名扶餘隆誤矣隆乃寶藏王之太子詳見唐史

梁高祖 天監(壬午)十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁高祖 天監(壬午)十八

第二十三法興王 名原宗金氏冊府元龜云姓募名秦父智訂母迎帝夫人法興諡諡始乎此甲午立理二十六年陵在哀公寺北妃巴丑夫人出家名法流住永興寺始行律令始行十行日禁殺度為僧尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三法興王 名原宗金氏冊府元龜云姓募名秦父智訂母迎帝夫人法興諡諡始乎此甲午立理二十六年陵在哀公寺北妃巴丑夫人出家名法流住永興寺始行律令始行十行日禁殺度為僧尼

第二十二安藏王 名興安己亥立理十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二安藏王 名興安己亥立理十二年

第二十六聖王 名明穠虎寧子癸巳立理三十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六聖王 名明穠虎寧子癸巳立理三十一年

普通(庚子)七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普通(庚子)七

第十仇衝王 鉗知子母□女辛丑立理十二年中大通四年壬子納土投羅自首露王國除壬寅至壬子合四百九十年國除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十仇衝王 鉗知子母□女辛丑立理十二年中大通四年壬子納土投羅自首露王國除壬寅至壬子合四百九十年國除

大通(丁未)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大通(丁未)二

羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

濟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

第二十三安原王 名寶迎辛亥立理十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三安原王 名寶迎辛亥立理十四年

中大通(己酉)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中大通(己酉)六

建元(丙辰) 是年始置年號始此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建元(丙辰) 是年始置年號始此

大同(乙卯)十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大同(乙卯)十一

第二十四真興王 名彡麥宗一作深金氏父即法興之弟立宋葛文王母只召夫人一作息道夫人朴氏妃忠刁夫人英失角干之女剃髮為尼庚申立理三十六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四真興王 名彡麥宗一作深金氏父即法興之弟立宋葛文王母只召夫人一作息道夫人朴氏妃忠刁夫人英失角干之女剃髮為尼庚申立理三十六年

第二十四陽原王 一云陽崗王名平成乙丑立理十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四陽原王 一云陽崗王名平成乙丑立理十四年

戊午移都泗泚稱南扶餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊午移都泗泚稱南扶餘

中大同(丙寅) 大清(丁卯)三簡文帝 大寶(庚午)侯景 大始(辛未) 開國(辛未)十七 承聖(壬申)三敬帝 紹泰(乙亥) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中大同(丙寅) 大清(丁卯)三簡文帝 大寶(庚午)侯景 大始(辛未) 開國(辛未)十七 承聖(壬申)三敬帝 紹泰(乙亥)

第二十七威德王 名高又明甲戌立理四十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七威德王 名高又明甲戌立理四十四年

大平(丙子)陳高祖 永定(丁丑)三文帝 天嘉(庚辰)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大平(丙子)陳高祖 永定(丁丑)三文帝 天嘉(庚辰)六

第二十五平原王 一作平岡名陽城動之云高□己卯立理三十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五平原王 一作平岡名陽城動之云高□己卯立理三十一年

天康(丙戌) 光大(丁亥)二 大昌(戊子)四宣帝 大建(己丑)十四 鴻濟(壬辰)十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天康(丙戌) 光大(丁亥)二 大昌(戊子)四宣帝 大建(己丑)十四 鴻濟(壬辰)十二

第二十五真智王 名金輪一作舍輪金氏父真興母未氏尼干之女一作色刁夫人朴氏妃如刁夫人起烏公之女朴氏立治四年治衰善北 第二十六真平王 名白淨□□東語父太子母立宗葛文王之女萬呼一云萬寧夫人名行□尼妃摩耶夫人金氏名福肹□後妃僧滿夫人孫氏己亥立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五真智王 名金輪一作舍輪金氏父真興母未氏尼干之女一作色刁夫人朴氏妃如刁夫人起烏公之女朴氏立治四年治衰善北 第二十六真平王 名白淨□□東語父太子母立宗葛文王之女萬呼一云萬寧夫人名行□尼妃摩耶夫人金氏名福肹□後妃僧滿夫人孫氏己亥立

至德(癸卯)四 建福(甲辰) 禎明(丁未)三隋文帝 開皇(庚戌)十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至德(癸卯)四 建福(甲辰) 禎明(丁未)三隋文帝 開皇(庚戌)十一

第二十六嬰陽王 一云平陽名元一云大元庚戌立治三十八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六嬰陽王 一云平陽名元一云大元庚戌立治三十八年

第二十八惠王 名季一云献王威德子戊午立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八惠王 名季一云献王威德子戊午立

仁壽(辛酉)四煬帝 大業(乙丑)十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁壽(辛酉)四煬帝 大業(乙丑)十二

第二十九法王 名孝順又宣惠王子己未立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十九法王 名孝順又宣惠王子己未立

恭帝 義寧(丁丑) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭帝 義寧(丁丑)

第三十武王 或云武康献丙或小名一耆篩德庚申立治四十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十武王 或云武康献丙或小名一耆篩德庚申立治四十一年

唐太祖 武德(戊寅)九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太祖 武德(戊寅)九

第二十七榮留王 名又建成戊寅立治二十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七榮留王 名又建成戊寅立治二十四年

太宗 貞觀(丁亥)廿三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太宗 貞觀(丁亥)廿三

第二十七善德女王 名德曼父真平王母麻耶美人金氏聖骨男盡故女王立王之匹飲葛文王壬辰立治十六年仁平(甲午)立治十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七善德女王 名德曼父真平王母麻耶美人金氏聖骨男盡故女王立王之匹飲葛文王壬辰立治十六年仁平(甲午)立治十四

第二十八寶藏王 壬寅立治二十七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八寶藏王 壬寅立治二十七年

第三十一義慈王 武王子辛丑立治二十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十一義慈王 武王子辛丑立治二十年

高宗 永徽(庚戌)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高宗 永徽(庚戌)六

第二十八真德女王 名勝曼金氏父真平王之弟國其安葛文王母阿尼夫人朴氏奴追□□□葛文王之女也或云月明非也丁未立治七年大和(戊申)六(已上中古聖骨已上下古真骨) 第二十九太宗武烈王 名春秋金氏真智王子龍春卓文興葛文王之子也龍春一作龍樹母天明夫人諡文貞太后真平王之女也妃訓帝夫人諡文明王后庾立之妹小名文熙也甲寅立治七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八真德女王 名勝曼金氏父真平王之弟國其安葛文王母阿尼夫人朴氏奴追□□□葛文王之女也或云月明非也丁未立治七年大和(戊申)六(已上中古聖骨已上下古真骨) 第二十九太宗武烈王 名春秋金氏真智王子龍春卓文興葛文王之子也龍春一作龍樹母天明夫人諡文貞太后真平王之女也妃訓帝夫人諡文明王后庾立之妹小名文熙也甲寅立治七年

現慶(丙辰)五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現慶(丙辰)五

庚申國除自溫祚癸卯至庚申六百七十八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚申國除自溫祚癸卯至庚申六百七十八年

龍朔(辛酉)三 麟德(甲子)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍朔(辛酉)三 麟德(甲子)二

羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

第三十文武王 名法敏太宗之子也母訓帝夫人妃慈義一作訥王后善品海于之女辛酉立治二十年陵在感恩幸東海中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十文武王 名法敏太宗之子也母訓帝夫人妃慈義一作訥王后善品海于之女辛酉立治二十年陵在感恩幸東海中

乾封(丙寅)二 總章(戊辰)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾封(丙寅)二 總章(戊辰)二

戊辰國除 自東明甲申至戊辰合七百五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊辰國除 自東明甲申至戊辰合七百五年

咸亨(庚午)四 上元(甲戌)二 儀鳳(丙子)三 調露(己卯) 永隆(庚辰) 開耀(辛巳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸亨(庚午)四 上元(甲戌)二 儀鳳(丙子)三 調露(己卯) 永隆(庚辰) 開耀(辛巳)

羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

第三十一神文王 金氏名政明字日炤父文虎王母慈訥王后妃神穆王后金運公之女辛巳立理十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十一神文王 金氏名政明字日炤父文虎王母慈訥王后妃神穆王后金運公之女辛巳立理十一年

永淳(壬午)虎后 洪道(癸未) 文明(甲申) 垂拱(乙酉)四 永昌(己丑)周 天授(庚寅)二 長壽(壬辰)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永淳(壬午)虎后 洪道(癸未) 文明(甲申) 垂拱(乙酉)四 永昌(己丑)周 天授(庚寅)二 長壽(壬辰)二

第三十二孝昭王 名理恭一作洪金氏父神文王母神穆王后壬辰立理十年陵在望德寺東 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十二孝昭王 名理恭一作洪金氏父神文王母神穆王后壬辰立理十年陵在望德寺東

延載(甲午) 天冊(乙未) 通天(丙申) 神功(丁酉) 聖曆(戊戌)二 久視(庚子) 長安(辛丑)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延載(甲午) 天冊(乙未) 通天(丙申) 神功(丁酉) 聖曆(戊戌)二 久視(庚子) 長安(辛丑)四

第三十三聖德王 名興光本名隆基孝昭之母弟也先妃陪昭王后諡嚴貞元大阿干之女也後妃占勿王后諡炤德順元角干之女壬寅立理三十五年陵在東村南一云楊長谷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十三聖德王 名興光本名隆基孝昭之母弟也先妃陪昭王后諡嚴貞元大阿干之女也後妃占勿王后諡炤德順元角干之女壬寅立理三十五年陵在東村南一云楊長谷

中宗 神龍(乙巳)二 景龍(丁未)三睿宗 景雲(庚戌)二玄宗 先天(壬子) 開元(癸丑)廿九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中宗 神龍(乙巳)二 景龍(丁未)三睿宗 景雲(庚戌)二玄宗 先天(壬子) 開元(癸丑)廿九

第三十四孝成王 金氏名承慶父聖德王母炤德大后妃惠明王后真宗角干之女丁丑立理五年法流寺火葬骨散東海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十四孝成王 金氏名承慶父聖德王母炤德大后妃惠明王后真宗角干之女丁丑立理五年法流寺火葬骨散東海

天寶(壬午)十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寶(壬午)十四

第三十五景德王 金氏名憲英父聖德母炤德大后先妃三毛夫人出宮無後後妃滿月夫人諡景垂王后垂一作穆依忠角干之女壬午立理二十三年初葬頃只寺西岑鍊石為陵後移葬楊長谷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十五景德王 金氏名憲英父聖德母炤德大后先妃三毛夫人出宮無後後妃滿月夫人諡景垂王后垂一作穆依忠角干之女壬午立理二十三年初葬頃只寺西岑鍊石為陵後移葬楊長谷中

肅宗 至德(丙申)二 乾元(戊戌)二 上元(庚子)二 寶應(壬寅)代宗 廣德(癸卯)二 永泰(乙巳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肅宗 至德(丙申)二 乾元(戊戌)二 上元(庚子)二 寶應(壬寅)代宗 廣德(癸卯)二 永泰(乙巳)

第三十六惠恭王 金氏名乾運父景德母滿月王后先妃神巴夫人魏正角干之女妃昌昌夫人金將角干之女乙巳立理十五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十六惠恭王 金氏名乾運父景德母滿月王后先妃神巴夫人魏正角干之女妃昌昌夫人金將角干之女乙巳立理十五年

大曆(丙午)十四德宗 建中(庚申)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大曆(丙午)十四德宗 建中(庚申)四

第三十七宣德王 金氏名亮相父孝方海干追封開聖大王即元訓角干之子母四召夫人諡貞懿大后聖德王之女妃具足王后狼品角干之女庚申立理五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十七宣德王 金氏名亮相父孝方海干追封開聖大王即元訓角干之子母四召夫人諡貞懿大后聖德王之女妃具足王后狼品角干之女庚申立理五年

興元(甲子) 貞元(乙丑)二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興元(甲子) 貞元(乙丑)二十

第三十八元聖王 金氏名敬慎一作敬信唐書云敬則父孝讓大阿干追封明德大王母仁□□一云知鳥夫人諡昭文王后昌近伊已之女妃淑貞夫人神述角干之女乙丑立理十四年陵在鵠寺今崇福寺有也或遠所立碑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十八元聖王 金氏名敬慎一作敬信唐書云敬則父孝讓大阿干追封明德大王母仁□□一云知鳥夫人諡昭文王后昌近伊已之女妃淑貞夫人神述角干之女乙丑立理十四年陵在鵠寺今崇福寺有也或遠所立碑

順宗 永貞(乙酉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順宗 永貞(乙酉)

第三十九昭聖王 一作昭成王金氏名俊邕父惠忠大子母聖穆大后妃桂花王后夙明公女己卯立而崩 第四十哀莊王 金氏名重熙一云清明父昭聖母桂花王后辛卯立理十年元和四年己丑七月十九日王之叔父憲德興德兩伊干所害而崩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十九昭聖王 一作昭成王金氏名俊邕父惠忠大子母聖穆大后妃桂花王后夙明公女己卯立而崩 第四十哀莊王 金氏名重熙一云清明父昭聖母桂花王后辛卯立理十年元和四年己丑七月十九日王之叔父憲德興德兩伊干所害而崩

憲宗 元和(丙戌)十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憲宗 元和(丙戌)十五

第四十一憲德王 金氏名彥升昭聖之母弟妃貴勝娘諡皇娥王后忠恭角干之女己丑立理十九年陵在泉林村北 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十一憲德王 金氏名彥升昭聖之母弟妃貴勝娘諡皇娥王后忠恭角干之女己丑立理十九年陵在泉林村北

穆宗 長慶(辛丑)四敬宗 寶曆(乙巳)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆宗 長慶(辛丑)四敬宗 寶曆(乙巳)二

第四十二興德王 金氏名景暉憲德母弟妃昌花夫人諡定穆王后昭聖之女丙午立理十年陵在安康北比火壤與妃昌花合葬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十二興德王 金氏名景暉憲德母弟妃昌花夫人諡定穆王后昭聖之女丙午立理十年陵在安康北比火壤與妃昌花合葬

文宗 大和(丁未)九 開成(丙辰)五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文宗 大和(丁未)九 開成(丙辰)五

第四十三僖康王 金氏名愷隆一作悌顒父憲貞角干諡興聖大王一作□成禮英匝于子也母美道夫人一作深乃夫人一云巴利夫人諡順成大后忠行大阿干之女也妃文穆王后忠孝角干之女一云重恭角干丙辰年立理二年 第四十四閔(一作敏)哀王 金氏名明父忠恭角干追封宣康大王母追封惠忠王之女貴巴夫人諡宣懿王后妃無容皇后永公角干之女戊午立至己未正月二十二日崩 第四十五神虎王 金氏名佑徵父均貞角干追封成德大王母貞□夫人追封祖禮英惠康大王妃貞從一作繼大后明海□□之女己未四月立至十一月一十三日崩 第四十六文聖王 金氏名慶膺父神虎王母貞從大后妃炤明王后己未十一月立理十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十三僖康王 金氏名愷隆一作悌顒父憲貞角干諡興聖大王一作□成禮英匝于子也母美道夫人一作深乃夫人一云巴利夫人諡順成大后忠行大阿干之女也妃文穆王后忠孝角干之女一云重恭角干丙辰年立理二年 第四十四閔(一作敏)哀王 金氏名明父忠恭角干追封宣康大王母追封惠忠王之女貴巴夫人諡宣懿王后妃無容皇后永公角干之女戊午立至己未正月二十二日崩 第四十五神虎王 金氏名佑徵父均貞角干追封成德大王母貞□夫人追封祖禮英惠康大王妃貞從一作繼大后明海□□之女己未四月立至十一月一十三日崩 第四十六文聖王 金氏名慶膺父神虎王母貞從大后妃炤明王后己未十一月立理十九年

虎宗 會昌(辛酉)六宣宗 大中(丁卯)十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎宗 會昌(辛酉)六宣宗 大中(丁卯)十三

第四十七憲安王 金氏名誼靖神虎王之弟母昕明夫人戊寅立理三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十七憲安王 金氏名誼靖神虎王之弟母昕明夫人戊寅立理三年

懿宗 咸通(庚辰)十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懿宗 咸通(庚辰)十四

第四十八景文王 金氏名膺廉父啟明角干追封義(一作懿)恭大王即僖康王之子也母神虎王之女光和夫人妃文資皇后憲安王之女辛巳立理十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十八景文王 金氏名膺廉父啟明角干追封義(一作懿)恭大王即僖康王之子也母神虎王之女光和夫人妃文資皇后憲安王之女辛巳立理十四年

僖宗 乾符(甲午)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僖宗 乾符(甲午)六

第四十九憲康王 金氏名晸父景文王母文資皇后一云義明王后乙未立理十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十九憲康王 金氏名晸父景文王母文資皇后一云義明王后乙未立理十一年

廣明(庚子) 中和(辛丑)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣明(庚子) 中和(辛丑)四

第五十定康王 金氏名晃閔哀王之母弟丙午立而崩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十定康王 金氏名晃閔哀王之母弟丙午立而崩

光啟(乙巳)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光啟(乙巳)三

第五十一真聖女王 金氏名曼憲即定康王之同母妹也王之匹魏弘大角干追封惠成大王丁未立理十年丁巳遜位于小子孝恭王十二月崩火葬散骨于牟梁西卉一作未黃山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十一真聖女王 金氏名曼憲即定康王之同母妹也王之匹魏弘大角干追封惠成大王丁未立理十年丁巳遜位于小子孝恭王十二月崩火葬散骨于牟梁西卉一作未黃山

昭宗 文德(戊申) 龍紀(己酉) 大順(庚戌)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昭宗 文德(戊申) 龍紀(己酉) 大順(庚戌)二

羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

後高麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後高麗

後百濟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後百濟

弓裔 大順庚戌始投北原賊良吉屯丙辰都鐵圓城(今東州也)丁巳移都松岳郡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弓裔 大順庚戌始投北原賊良吉屯丙辰都鐵圓城(今東州也)丁巳移都松岳郡

景福(壬子)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景福(壬子)二

甄萱 壬子始都光州 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甄萱 壬子始都光州

乾寧(甲寅)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾寧(甲寅)四

第五十二孝恭王 金氏名嶢父憲康王母文資王后丁巳立理十五年火葬師子寺北骨藏于仇知堤東山脇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十二孝恭王 金氏名嶢父憲康王母文資王后丁巳立理十五年火葬師子寺北骨藏于仇知堤東山脇

光化(戊午)三 天復(辛酉)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光化(戊午)三 天復(辛酉)三

辛酉稱高麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛酉稱高麗

景宗 天祐(甲子)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景宗 天祐(甲子)三

甲子改國號摩震置元虎泰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲子改國號摩震置元虎泰

朱梁 開平(丁卯)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朱梁 開平(丁卯)四

第五十三神德王 朴氏名景徽本名秀宗母貞花夫人夫人之父順弘角干追諡成虎大王祖元隣角干乃阿達王之遠孫父文元伊干追封興廉大王祖文官海干義父銳謙角干追封宣成大王妃資成王后一云懿成又孝資壬申立理五年火葬藏骨于箴峴南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十三神德王 朴氏名景徽本名秀宗母貞花夫人夫人之父順弘角干追諡成虎大王祖元隣角干乃阿達王之遠孫父文元伊干追封興廉大王祖文官海干義父銳謙角干追封宣成大王妃資成王后一云懿成又孝資壬申立理五年火葬藏骨于箴峴南

乾化(辛未)四末帝 貞明(乙亥)六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾化(辛未)四末帝 貞明(乙亥)六

第五十四景明王 朴氏名昇英父神德母資成妃長砂他大尊角干追封聖僖大王之子大尊即水宗伊干之子丁丑立理七年火葬皇福寺散骨于省等仍山西 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十四景明王 朴氏名昇英父神德母資成妃長砂他大尊角干追封聖僖大王之子大尊即水宗伊干之子丁丑立理七年火葬皇福寺散骨于省等仍山西

甲戌還鐵原太祖 戊寅六月裔死太祖即位于鐵原京己卯移都松岳郡是年創法王慈雲王輪內帝釋舍那又創天禪院(即普膺)新興文殊通地藏□□□□前十大寺皆是年所創庚辰乳岩下立油市故今俗利市云乳下十月創大興寺或系壬午壬午又創日月寺或系辛巳甲申創外帝釋神眾院興國寺丁亥創妙寺己丑創龜山庚寅安 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲戌還鐵原太祖 戊寅六月裔死太祖即位于鐵原京己卯移都松岳郡是年創法王慈雲王輪內帝釋舍那又創天禪院(即普膺)新興文殊通地藏□□□□前十大寺皆是年所創庚辰乳岩下立油市故今俗利市云乳下十月創大興寺或系壬午壬午又創日月寺或系辛巳甲申創外帝釋神眾院興國寺丁亥創妙寺己丑創龜山庚寅安

龍德(辛巳)二後唐 同光(癸未)三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍德(辛巳)二後唐 同光(癸未)三

第五十五景哀王 朴氏名魏膺景明之母弟也母資成甲申立理三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十五景哀王 朴氏名魏膺景明之母弟也母資成甲申立理三年

明宗 天成(丙戌)四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明宗 天成(丙戌)四

第五十六敬順王 金氏傅父孝宗伊干追封神興大王祖官□角汗封懿興大王母桂娥康王之乙未納土歸于陵在□□東向洞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十六敬順王 金氏傅父孝宗伊干追封神興大王祖官□角汗封懿興大王母桂娥康王之乙未納土歸于陵在□□東向洞

長興(庚寅)四閔帝末帝 清泰(甲午)二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長興(庚寅)四閔帝末帝 清泰(甲午)二

自五鳳甲子至乙未合九百九十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自五鳳甲子至乙未合九百九十二年

石晉 天福(丙申)八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石晉 天福(丙申)八

丙申統三韓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙申統三韓

乙未萱子神釰篡父自立是年國除自壬子至此四十四年而亡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙未萱子神釰篡父自立是年國除自壬子至此四十四年而亡

前漢高惠小文景虎昭宣元成哀平孺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前漢高惠小文景虎昭宣元成哀平孺

後漢光明章和殤安順冲質桓靈農獻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢光明章和殤安順冲質桓靈農獻

魏晉宋齊梁陳隋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏晉宋齊梁陳隋

李唐大高則中睿玄肅代德順憲穆敬文虎宣懿僖昭景 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李唐大高則中睿玄肅代德順憲穆敬文虎宣懿僖昭景

朱梁後唐石晉劉漢郭周 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朱梁後唐石晉劉漢郭周

大宋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋

紀異卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紀異卷第一

敘曰。大抵古之聖人。方其禮樂興邦。仁義設教。則怪力亂神。在所不語。然而帝王之將興也。膺符命。受圖籙。必有以異於人者。然後能乘大變。握大器。成大業也。故河出圖。洛出書。而聖人作。以至虹繞神母而誕羲。龍感女登而注炎。皇娥遊窮桑之野。有神童自稱白帝子。交通而生小昊。簡犾吞卵而生契。姜嫄履跡而生棄。胎孕十四月而生堯。龍交大澤而生沛公。自此而降。豈可殫記。然則三國之始祖。皆發乎神異。何足怪哉。此紀異之所以𠌲諸篇也。意在斯焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敘曰。大抵古之聖人。方其禮樂興邦。仁義設教。則怪力亂神。在所不語。然而帝王之將興也。膺符命。受圖籙。必有以異於人者。然後能乘大變。握大器。成大業也。故河出圖。洛出書。而聖人作。以至虹繞神母而誕羲。龍感女登而注炎。皇娥遊窮桑之野。有神童自稱白帝子。交通而生小昊。簡犾吞卵而生契。姜嫄履跡而生棄。胎孕十四月而生堯。龍交大澤而生沛公。自此而降。豈可殫記。然則三國之始祖。皆發乎神異。何足怪哉。此紀異之所以𠌲諸篇也。意在斯焉。

古朝鮮(王儉朝鮮) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古朝鮮(王儉朝鮮)

魏書云。乃往二千載有壇君王儉。立都阿斯達(經云無葉山。亦云白岳。在白州地。或云在開城東。今白岳宮是)開國號朝鮮。與高同時。古記云。昔有桓因(謂帝釋也)庶子桓雄。數意天下。貪求人世。父知子意。下視三危太伯可以弘益人間。乃授天符印三箇。遣往理之。雄率徒三千。降於太伯山頂(即太伯今妙香山)神壇樹下。謂之神市。是謂桓雄天王也。將風伯雨師雲師。而主穀主命主病主刑主善惡。凡主人間三百六十餘事。在世理化。時有一熊一虎。同穴而居。常祈于神雄。願化為人。時神遺靈艾一炷。蒜二十枚曰。爾輩食之。不見日光百日。便得人形。熊虎得而食之。忌三七日。熊得女身。虎不能忌。而不得人身。熊女者無與為婚。故每於壇樹下呪願有孕。雄乃假化而婚之。孕生子。號曰壇君王儉。以唐高即位五十年庚寅(唐堯即位元年戊辰。則五十年丁巳。非庚寅也。疑其未實)都平壤城(今西京)始稱朝鮮。又移都於白岳山阿斯達。又名弓(一作方)忽山。又今彌達。御國一千五百年。周虎王即位己卯封箕子於朝鮮。壇君乃移於藏唐京。後還隱於阿斯達為山神。壽一千九百八歲。唐裴矩傳云。高麗本孤竹國(今海州)。周以封箕子為朝鮮。漢分置三郡。謂玄菟樂浪帶方(北帶方)。通典亦同此說(漢書則真臨樂玄四郡。今云三郡。名又不同何耶)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏書云。乃往二千載有壇君王儉。立都阿斯達(經云無葉山。亦云白岳。在白州地。或云在開城東。今白岳宮是)開國號朝鮮。與高同時。古記云。昔有桓因(謂帝釋也)庶子桓雄。數意天下。貪求人世。父知子意。下視三危太伯可以弘益人間。乃授天符印三箇。遣往理之。雄率徒三千。降於太伯山頂(即太伯今妙香山)神壇樹下。謂之神市。是謂桓雄天王也。將風伯雨師雲師。而主穀主命主病主刑主善惡。凡主人間三百六十餘事。在世理化。時有一熊一虎。同穴而居。常祈于神雄。願化為人。時神遺靈艾一炷。蒜二十枚曰。爾輩食之。不見日光百日。便得人形。熊虎得而食之。忌三七日。熊得女身。虎不能忌。而不得人身。熊女者無與為婚。故每於壇樹下呪願有孕。雄乃假化而婚之。孕生子。號曰壇君王儉。以唐高即位五十年庚寅(唐堯即位元年戊辰。則五十年丁巳。非庚寅也。疑其未實)都平壤城(今西京)始稱朝鮮。又移都於白岳山阿斯達。又名弓(一作方)忽山。又今彌達。御國一千五百年。周虎王即位己卯封箕子於朝鮮。壇君乃移於藏唐京。後還隱於阿斯達為山神。壽一千九百八歲。唐裴矩傳云。高麗本孤竹國(今海州)。周以封箕子為朝鮮。漢分置三郡。謂玄菟樂浪帶方(北帶方)。通典亦同此說(漢書則真臨樂玄四郡。今云三郡。名又不同何耶)。

魏滿朝鮮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏滿朝鮮

前漢朝鮮傳云。自始燕時常略得真番朝鮮(師古曰戰國時□國始略得此地也)。為置吏築障。秦滅燕。屬遼東外徼。漢興。為遠難守。復修遼東故塞。至浿水為界(師古曰。浿在樂浪郡)。屬燕。燕王盧綰反入凶奴。燕人衛滿亡命。聚黨千餘人。東走出塞。渡浿水。居秦故空地上下障。稍役屬真番朝鮮蠻夷。及故燕齊亡命者王之。都王儉(李曰。地名。臣讚曰。王儉城在樂浪郡浿水之東)。以兵威侵降其旁小邑。真番臨屯皆來服屬。方數千里。傳子至孫右渠(師古曰。孫名右渠)。真番辰國欲上書見天子。雍閼不通(師古曰。辰謂辰韓也)。元封二年。漢使涉何諭右渠。終不肯奉詔。何去至界。臨浿水。使馭刺殺送何者朝鮮裨王長(師古曰。送何者名也)即渡水。馭入塞。遂歸報。天子拜何為遼東之部都尉。朝鮮怨何。襲攻殺何。天子遣樓。舡將軍楊僕。從齊浮渤海。兵五萬。左將軍荀彘出遼討右渠。右渠發兵距嶮。樓舡將軍將齊七千人先到王儉。右渠城守。規知樓舡軍小。即出擊樓舡。樓舡敗走。僕失眾遁山中獲免。左將軍擊朝鮮浿水西軍。未能破。天子為兩將未有利。乃使衛山因兵威往諭右渠。右渠請降。遣太子獻馬。人眾萬餘持兵。方渡浿水。使者及左將軍疑其為變。謂太子已服。宜毋持兵。太子亦疑使者詐之。遂不渡浿水。復引歸。報天子誅山。左將軍破浿水上軍。迺前至城下。圍其西北。樓舡亦往會居城南。右渠堅守。數月未能下。天子以久不能決。使故濟南太守公孫遂往正之。有便宜將以從事。遂至。縛樓舡將軍并其軍。與左將軍急擊朝鮮。朝鮮相路人。相韓陶。尼谿相參。將軍王唊(師古曰。尼谿地名。四人也)相與謀欲降。王不肯之。陶唊路人皆亡降漢。路人道死。元封三年夏。尼谿相參使人殺王右渠來降。王儉城未下。故右渠之大臣成已又反。左將軍使右渠子長。路人子最。告諭其民。謀殺成已。故遂定朝鮮。為真番 臨屯 樂浪 玄菟四郡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前漢朝鮮傳云。自始燕時常略得真番朝鮮(師古曰戰國時□國始略得此地也)。為置吏築障。秦滅燕。屬遼東外徼。漢興。為遠難守。復修遼東故塞。至浿水為界(師古曰。浿在樂浪郡)。屬燕。燕王盧綰反入凶奴。燕人衛滿亡命。聚黨千餘人。東走出塞。渡浿水。居秦故空地上下障。稍役屬真番朝鮮蠻夷。及故燕齊亡命者王之。都王儉(李曰。地名。臣讚曰。王儉城在樂浪郡浿水之東)。以兵威侵降其旁小邑。真番臨屯皆來服屬。方數千里。傳子至孫右渠(師古曰。孫名右渠)。真番辰國欲上書見天子。雍閼不通(師古曰。辰謂辰韓也)。元封二年。漢使涉何諭右渠。終不肯奉詔。何去至界。臨浿水。使馭刺殺送何者朝鮮裨王長(師古曰。送何者名也)即渡水。馭入塞。遂歸報。天子拜何為遼東之部都尉。朝鮮怨何。襲攻殺何。天子遣樓。舡將軍楊僕。從齊浮渤海。兵五萬。左將軍荀彘出遼討右渠。右渠發兵距嶮。樓舡將軍將齊七千人先到王儉。右渠城守。規知樓舡軍小。即出擊樓舡。樓舡敗走。僕失眾遁山中獲免。左將軍擊朝鮮浿水西軍。未能破。天子為兩將未有利。乃使衛山因兵威往諭右渠。右渠請降。遣太子獻馬。人眾萬餘持兵。方渡浿水。使者及左將軍疑其為變。謂太子已服。宜毋持兵。太子亦疑使者詐之。遂不渡浿水。復引歸。報天子誅山。左將軍破浿水上軍。迺前至城下。圍其西北。樓舡亦往會居城南。右渠堅守。數月未能下。天子以久不能決。使故濟南太守公孫遂往正之。有便宜將以從事。遂至。縛樓舡將軍并其軍。與左將軍急擊朝鮮。朝鮮相路人。相韓陶。尼谿相參。將軍王唊(師古曰。尼谿地名。四人也)相與謀欲降。王不肯之。陶唊路人皆亡降漢。路人道死。元封三年夏。尼谿相參使人殺王右渠來降。王儉城未下。故右渠之大臣成已又反。左將軍使右渠子長。路人子最。告諭其民。謀殺成已。故遂定朝鮮。為真番 臨屯 樂浪 玄菟四郡。

馬韓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬韓

魏志云。魏滿擊朝鮮。朝鮮王準率宮人左右。越海而南至韓地。開國號馬韓。甄萱上大祖書云。昔馬韓先起。赫世勃興。於是百濟開國於金馬山。崔致遠云。馬韓。麗也。辰韓。羅也(據本紀。則羅先起甲子。麗後起甲申。而此云者。以王準言之耳。以此知東明之起。已并馬韓而因之矣。故稱麗為馬韓。今人或認金馬山。以馬韓為百濟者。蓋誤濫也。麗地自有邑山。故名馬韓也)四夷 九夷 九韓 穢貊周禮職方氏掌四夷九貊者。東夷之種。即九夷也。三國史云。溟州。古穢國。野人耕田得穢王印獻之 又春州古牛首州。古貊國。又或云。今朔州是貊國。或平壤城為貊國。淮南子注云。東方之夷九種 論語正義云。九夷者 一玄菟 二樂浪 三高麗 四滿飾 五鳧臾 六素家 七東屠 八倭人 九天鄙 海東安弘記云九韓者 一日本 二中華 三吳越 四[尤-尢+乇]羅 五鷹遊 六靺鞨 七丹國 八女真 九穢貊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏志云。魏滿擊朝鮮。朝鮮王準率宮人左右。越海而南至韓地。開國號馬韓。甄萱上大祖書云。昔馬韓先起。赫世勃興。於是百濟開國於金馬山。崔致遠云。馬韓。麗也。辰韓。羅也(據本紀。則羅先起甲子。麗後起甲申。而此云者。以王準言之耳。以此知東明之起。已并馬韓而因之矣。故稱麗為馬韓。今人或認金馬山。以馬韓為百濟者。蓋誤濫也。麗地自有邑山。故名馬韓也)四夷 九夷 九韓 穢貊周禮職方氏掌四夷九貊者。東夷之種。即九夷也。三國史云。溟州。古穢國。野人耕田得穢王印獻之 又春州古牛首州。古貊國。又或云。今朔州是貊國。或平壤城為貊國。淮南子注云。東方之夷九種 論語正義云。九夷者 一玄菟 二樂浪 三高麗 四滿飾 五鳧臾 六素家 七東屠 八倭人 九天鄙 海東安弘記云九韓者 一日本 二中華 三吳越 四[尤-尢+乇]羅 五鷹遊 六靺鞨 七丹國 八女真 九穢貊。

二府 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二府

前漢書。昭帝始元五年己亥。置二外府。謂朝鮮舊地平那及玄菟郡等為平州都督府。臨屯樂浪等兩郡之地置東部都尉府(私曰朝鮮傳則真番玄菟臨屯樂浪等四。今有平那無真番。蓋一地二名也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前漢書。昭帝始元五年己亥。置二外府。謂朝鮮舊地平那及玄菟郡等為平州都督府。臨屯樂浪等兩郡之地置東部都尉府(私曰朝鮮傳則真番玄菟臨屯樂浪等四。今有平那無真番。蓋一地二名也)。

七十二國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十二國

通典云。朝鮮之遺民分為七十餘國。皆地方百里。後漢書云。西漢以朝鮮舊地初置為四郡。後置二府。法令漸煩。分為七十八國。各萬戶(馬韓在西。有五十四小邑。皆稱國。辰韓在東。有十二小邑稱國。卞韓在南。有十二小邑。各稱國)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通典云。朝鮮之遺民分為七十餘國。皆地方百里。後漢書云。西漢以朝鮮舊地初置為四郡。後置二府。法令漸煩。分為七十八國。各萬戶(馬韓在西。有五十四小邑。皆稱國。辰韓在東。有十二小邑稱國。卞韓在南。有十二小邑。各稱國)。

樂浪國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂浪國

前漢時始置樂浪郡。應邵曰。故朝鮮國也 新唐書注云。平壤城。古漢之樂浪郡也 國史云。赫居世三十年。樂浪人來投 又第三弩禮王四年。高麗第三無恤王伐樂浪滅之。其國人與帶方(北帶方)投于羅。又無恤王二十七年。光虎帝遣使伐樂浪。取其地為郡縣。薩水已南屬漢(據上諸文。樂浪即平壞城。宜矣。或云樂浪中頭山下靺鞨之界。薩水今大同江也。未詳孰是)又百濟溫祚之言曰。東有樂浪。北有靺鞨。則殆古漢時樂浪郡之屬縣之地也。新羅人亦以稱樂浪。故今本朝亦因之而稱樂浪郡夫人。又太祖降女於金傅。亦曰樂浪公主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前漢時始置樂浪郡。應邵曰。故朝鮮國也 新唐書注云。平壤城。古漢之樂浪郡也 國史云。赫居世三十年。樂浪人來投 又第三弩禮王四年。高麗第三無恤王伐樂浪滅之。其國人與帶方(北帶方)投于羅。又無恤王二十七年。光虎帝遣使伐樂浪。取其地為郡縣。薩水已南屬漢(據上諸文。樂浪即平壞城。宜矣。或云樂浪中頭山下靺鞨之界。薩水今大同江也。未詳孰是)又百濟溫祚之言曰。東有樂浪。北有靺鞨。則殆古漢時樂浪郡之屬縣之地也。新羅人亦以稱樂浪。故今本朝亦因之而稱樂浪郡夫人。又太祖降女於金傅。亦曰樂浪公主。

北帶方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北帶方

北帶方。本竹覃城。新羅弩禮王四年。帶方人與樂浪人投于羅(此皆前漠所置二郡名。其後僭稱國。今來降)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北帶方。本竹覃城。新羅弩禮王四年。帶方人與樂浪人投于羅(此皆前漠所置二郡名。其後僭稱國。今來降)。

南帶方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南帶方

曹魏時始置南帶方郡(今南原府)故云。帶方之南海水千里曰瀚海(後漢建安中以馬韓南荒地為帶方郡。倭韓遂屬。是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹魏時始置南帶方郡(今南原府)故云。帶方之南海水千里曰瀚海(後漢建安中以馬韓南荒地為帶方郡。倭韓遂屬。是也)。

靺鞨(一作勿吉) 渤海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靺鞨(一作勿吉) 渤海

通典云。渤海。本栗未靺鞨。至其酋柞榮立國。自號震旦。先天中(玄宗王子)始去靺鞨號。專稱渤海開元七年(己未)柞榮死。諡為高王。世子襲立。明皇賜典冊襲王。私改年號。遂為海東盛國。地有五京。十五府。六十二州。後唐天成初。契丹攻破之。其後為丹所制(三國史云。儀鳳三年。高宗戊寅。高麗殘孽類聚。北依太伯山下。國號渤海。開元二十年間。明皇遣將討之。又聖德王三十二年。玄宗甲戌。渤海靺鞨越海侵唐之登州。玄宗討之。又新羅古記云。高麗舊將柞榮。姓大氏。聚殘兵。立國於大伯山南。國號渤海。按上諸文。渤海乃靺鞨之別種。但開合不同而已。按指掌圖。渤海在長城東北角外) 賈耽郡國志云。渤海國之鴨淥南海扶餘橻城四府。並是高麗舊地也。自新羅泉井郡(地理志。朔州領縣有泉井郡。今湧州)至橻城府三十九驛 又三國史云。百濟末年。渤海靺鞨新羅分百濟地(據此。則鞨海又分為二國也)羅人云。北有靺鞨。南有倭人。西有百濟。是國之害也 又靺鞨地接阿。瑟羅州 又東明記云。卒本城地連靺鞨(或云今東真)羅第六祇麻王十四年(乙丑)靺鞨兵大入北境。襲大嶺柵過泥河 後魏書靺鞨作勿吉 指掌圖云。挹屢與勿吉皆肅慎也 黑水 沃沮 按東坡指掌圖。辰韓之北有南北黑水 按東明帝立十年滅 北沃沮。溫柞王四十二年南沃沮二十餘家來投。新羅又赫居世五十二年東沃沮來獻良馬。則又有東沃沮矣。指掌圖。黑水在長城北 沃沮在長城南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通典云。渤海。本栗未靺鞨。至其酋柞榮立國。自號震旦。先天中(玄宗王子)始去靺鞨號。專稱渤海開元七年(己未)柞榮死。諡為高王。世子襲立。明皇賜典冊襲王。私改年號。遂為海東盛國。地有五京。十五府。六十二州。後唐天成初。契丹攻破之。其後為丹所制(三國史云。儀鳳三年。高宗戊寅。高麗殘孽類聚。北依太伯山下。國號渤海。開元二十年間。明皇遣將討之。又聖德王三十二年。玄宗甲戌。渤海靺鞨越海侵唐之登州。玄宗討之。又新羅古記云。高麗舊將柞榮。姓大氏。聚殘兵。立國於大伯山南。國號渤海。按上諸文。渤海乃靺鞨之別種。但開合不同而已。按指掌圖。渤海在長城東北角外) 賈耽郡國志云。渤海國之鴨淥南海扶餘橻城四府。並是高麗舊地也。自新羅泉井郡(地理志。朔州領縣有泉井郡。今湧州)至橻城府三十九驛 又三國史云。百濟末年。渤海靺鞨新羅分百濟地(據此。則鞨海又分為二國也)羅人云。北有靺鞨。南有倭人。西有百濟。是國之害也 又靺鞨地接阿。瑟羅州 又東明記云。卒本城地連靺鞨(或云今東真)羅第六祇麻王十四年(乙丑)靺鞨兵大入北境。襲大嶺柵過泥河 後魏書靺鞨作勿吉 指掌圖云。挹屢與勿吉皆肅慎也 黑水 沃沮 按東坡指掌圖。辰韓之北有南北黑水 按東明帝立十年滅 北沃沮。溫柞王四十二年南沃沮二十餘家來投。新羅又赫居世五十二年東沃沮來獻良馬。則又有東沃沮矣。指掌圖。黑水在長城北 沃沮在長城南。

伊西國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伊西國

弩禮王十四年。伊西國人來攻金城 按雲門寺古傳諸寺納田記云。貞觀六年壬辰伊西郡今郡村零味寺納田。則今郡村今清道地。即清道郡古伊西郡一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弩禮王十四年。伊西國人來攻金城 按雲門寺古傳諸寺納田記云。貞觀六年壬辰伊西郡今郡村零味寺納田。則今郡村今清道地。即清道郡古伊西郡一。

五伽耶(按駕洛記贊云。垂一紫纓。下六圓卵。五歸各邑。一在茲城則一為首露王。餘五各為五伽耶之主。金官不入五數當矣。而本朝史略。並數金官而濫記昌寧誤) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五伽耶(按駕洛記贊云。垂一紫纓。下六圓卵。五歸各邑。一在茲城則一為首露王。餘五各為五伽耶之主。金官不入五數當矣。而本朝史略。並數金官而濫記昌寧誤)

阿羅(一作耶)伽耶(今咸安)古寧伽耶(今咸寧)大伽耶(今高靈)星山伽耶(今京山玄)碧珍小伽耶(今固城)又本朝史略云。太祖天福五年庚子改五伽耶名。一金官(為金海府)二古寧(為加利縣)三非大(今昌寧恐高靈之訛)餘二阿羅星山(同前星山或作碧珍伽耶)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅(一作耶)伽耶(今咸安)古寧伽耶(今咸寧)大伽耶(今高靈)星山伽耶(今京山玄)碧珍小伽耶(今固城)又本朝史略云。太祖天福五年庚子改五伽耶名。一金官(為金海府)二古寧(為加利縣)三非大(今昌寧恐高靈之訛)餘二阿羅星山(同前星山或作碧珍伽耶)。

北扶餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北扶餘

古記云。前漢書宣帝神爵三年壬戌四月八日。天帝降于訖升骨城(在大遼醫州界)乘五龍車。立都稱王。國號北扶餘。自稱名解慕漱。生子名扶婁。以解為氏焉。王後因上帝之命。移都于東扶餘。東明帝繼北扶餘而興。立都于卒本州。為卒本扶餘。即高句麗之始祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古記云。前漢書宣帝神爵三年壬戌四月八日。天帝降于訖升骨城(在大遼醫州界)乘五龍車。立都稱王。國號北扶餘。自稱名解慕漱。生子名扶婁。以解為氏焉。王後因上帝之命。移都于東扶餘。東明帝繼北扶餘而興。立都于卒本州。為卒本扶餘。即高句麗之始祖。

東扶餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東扶餘

北扶餘王解夫婁之相阿蘭弗。夢天帝降而謂曰。將使吾子孫立國於此。汝其避之(謂東明將興之兆也)東海之濱。有地名迦葉原土壤膏腴。宜立王都。阿蘭弗勸王移都於彼。國號東扶餘。夫婁老無子。一日祭山川求嗣。所乘馬至鯤淵。見大石相對俠流。王怪之。使人轉其石。有小兒金色蛙形。王喜曰。此乃天賚我令胤乎。乃收而養之。名曰金蛙。及其長為太子。夫婁薨。金蛙嗣位為王。次傳位于太子帶素。至地皇三年壬午。高麗王無恤伐之。殺王帶素。國除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北扶餘王解夫婁之相阿蘭弗。夢天帝降而謂曰。將使吾子孫立國於此。汝其避之(謂東明將興之兆也)東海之濱。有地名迦葉原土壤膏腴。宜立王都。阿蘭弗勸王移都於彼。國號東扶餘。夫婁老無子。一日祭山川求嗣。所乘馬至鯤淵。見大石相對俠流。王怪之。使人轉其石。有小兒金色蛙形。王喜曰。此乃天賚我令胤乎。乃收而養之。名曰金蛙。及其長為太子。夫婁薨。金蛙嗣位為王。次傳位于太子帶素。至地皇三年壬午。高麗王無恤伐之。殺王帶素。國除。

高句麗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高句麗

高句麗即卒本扶餘也。或云今和州又成州等皆誤矣。卒本州在遼東界。國史高麗本記云。始祖東明聖帝姓言氏諱朱蒙。先是北扶餘王解夫婁。既避地于東扶餘。及夫婁薨。金蛙嗣位。于時得一女子於太伯山南優渤水。問之。云我是河柏之女。名柳花。與諸弟出遊。時有一男子。自言天帝子解慕漱。誘我於熊神山下鴨綠邊室中知之而往不返(壇君記云。君與西河河伯之女要親。有產子名曰夫婁。今按此記。則解慕漱私河伯之女而後產朱蒙。壇君記云產子名曰夫婁。夫婁與朱蒙異母兄弟也) 父母責我無媒而從人。遂謫居于此。金蛙異之。幽閉於室中。為日光所照。引身避之。日影又逐而照之。因而有孕。生一卵。大五升許。王棄之與犬猪。皆不食。又棄之路。牛馬避之棄之野。鳥獸覆之。王欲剖之而不能破。乃還其母。母以物裹之。置於暖處。有一兒破殼而出。骨表英奇。年甫七歲。𡹉嶷異常。自作弓矢。百發百中。國俗謂善射為朱蒙。故以名焉。金蛙有七子。常與朱蒙遊戲。技能莫及。長子帶素言於王曰。朱蒙非人所生。若不早圖。恐有後患。王不聽。使之養馬。朱蒙知其駿者。減食令瘦。駑者善養令肥。王自乘肥。瘦者給蒙王之諸子與諸臣將謀害之蒙母知之。告曰。國人將害汝。以汝才略。何往不可。宜速圖之。於是蒙與烏伊等三人為友。行至淹水(今未詳)。告水曰。我是天帝子河伯孫。今日逃遁。追者垂及。奈何。於是魚鼈成橋。得渡而橋解。追騎不得渡。至卒本州(玄莬郡之界)遂都焉。未遑作宮室。但結廬於沸流水上居之。國號高句麗。因以高為氏(本姓解也。今自言是天帝子。承日光而生。故自以高為氏)時年十二歲。漢孝元帝建昭二年甲申歲。即位稱王 高麗全盛之日。二十一萬五百八戶。珠琳傳第二十一卷載。昔寧稟離王侍婢有娠。相者占之曰。貴而當王。王曰。非我之胤也。當殺之。婢曰氣從天來。故我有娠。及子之產。謂為不祥。捐圈則猪噓。棄欄則馬乳。而得不死。卒為扶餘之王(即東明帝為卒本扶餘王之謂也。此卒本扶餘。亦是北扶餘。之別都。故云扶餘王也。寧稟離乃夫婁王之異稱也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高句麗即卒本扶餘也。或云今和州又成州等皆誤矣。卒本州在遼東界。國史高麗本記云。始祖東明聖帝姓言氏諱朱蒙。先是北扶餘王解夫婁。既避地于東扶餘。及夫婁薨。金蛙嗣位。于時得一女子於太伯山南優渤水。問之。云我是河柏之女。名柳花。與諸弟出遊。時有一男子。自言天帝子解慕漱。誘我於熊神山下鴨綠邊室中知之而往不返(壇君記云。君與西河河伯之女要親。有產子名曰夫婁。今按此記。則解慕漱私河伯之女而後產朱蒙。壇君記云產子名曰夫婁。夫婁與朱蒙異母兄弟也) 父母責我無媒而從人。遂謫居于此。金蛙異之。幽閉於室中。為日光所照。引身避之。日影又逐而照之。因而有孕。生一卵。大五升許。王棄之與犬猪。皆不食。又棄之路。牛馬避之棄之野。鳥獸覆之。王欲剖之而不能破。乃還其母。母以物裹之。置於暖處。有一兒破殼而出。骨表英奇。年甫七歲。𡹉嶷異常。自作弓矢。百發百中。國俗謂善射為朱蒙。故以名焉。金蛙有七子。常與朱蒙遊戲。技能莫及。長子帶素言於王曰。朱蒙非人所生。若不早圖。恐有後患。王不聽。使之養馬。朱蒙知其駿者。減食令瘦。駑者善養令肥。王自乘肥。瘦者給蒙王之諸子與諸臣將謀害之蒙母知之。告曰。國人將害汝。以汝才略。何往不可。宜速圖之。於是蒙與烏伊等三人為友。行至淹水(今未詳)。告水曰。我是天帝子河伯孫。今日逃遁。追者垂及。奈何。於是魚鼈成橋。得渡而橋解。追騎不得渡。至卒本州(玄莬郡之界)遂都焉。未遑作宮室。但結廬於沸流水上居之。國號高句麗。因以高為氏(本姓解也。今自言是天帝子。承日光而生。故自以高為氏)時年十二歲。漢孝元帝建昭二年甲申歲。即位稱王 高麗全盛之日。二十一萬五百八戶。珠琳傳第二十一卷載。昔寧稟離王侍婢有娠。相者占之曰。貴而當王。王曰。非我之胤也。當殺之。婢曰氣從天來。故我有娠。及子之產。謂為不祥。捐圈則猪噓。棄欄則馬乳。而得不死。卒為扶餘之王(即東明帝為卒本扶餘王之謂也。此卒本扶餘。亦是北扶餘。之別都。故云扶餘王也。寧稟離乃夫婁王之異稱也)。

卞韓 百濟(亦云。南扶餘。即泗泚城也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卞韓 百濟(亦云。南扶餘。即泗泚城也)

新羅始祖赫居世即位十九年壬午。卞韓人以國來降。新舊唐書云。卞韓苗裔在樂浪之地 後漢書云。卞韓在南。馬韓在西。辰韓在東 致遠云。卞韓。百濟也 按本記。溫祚之起。在鴻嘉四年甲辰。則後於赫世東明之世。四十餘年。而唐書云。卞韓苗裔在樂浪之地云者。謂溫祚之系出自東明故云耳。或有人出樂浪之地。立國於卞韓。與馬韓等並峙者。在溫祚之前爾。非所都在樂浪之北也。或者濫九龍山亦名卞那山。故以高句麗為卞韓者蓋謬。當以古賢之說為是。百濟地自有卞山。故云卞韓。百濟全盛之時。十五萬二千三百戶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅始祖赫居世即位十九年壬午。卞韓人以國來降。新舊唐書云。卞韓苗裔在樂浪之地 後漢書云。卞韓在南。馬韓在西。辰韓在東 致遠云。卞韓。百濟也 按本記。溫祚之起。在鴻嘉四年甲辰。則後於赫世東明之世。四十餘年。而唐書云。卞韓苗裔在樂浪之地云者。謂溫祚之系出自東明故云耳。或有人出樂浪之地。立國於卞韓。與馬韓等並峙者。在溫祚之前爾。非所都在樂浪之北也。或者濫九龍山亦名卞那山。故以高句麗為卞韓者蓋謬。當以古賢之說為是。百濟地自有卞山。故云卞韓。百濟全盛之時。十五萬二千三百戶。

辰韓(亦作秦韓) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辰韓(亦作秦韓)

後漢書云。辰韓耆老自言。秦之亡人來適韓國。而馬韓割東界地以與之。相呼為徒。有似秦語。故或名之為秦韓。有十二小國。各萬戶。稱國。又崔致遠云。辰韓本燕人避之者。故取涿水之名。稱所居之邑里。云沙涿。漸涿等(羅人方言。讀𣵠音為道。故今或作沙梁。梁亦讀道)新羅全盛之時。京中十七萬八千九百三十六戶 一千三百六十坊 五十五里 三十五金入宅(言富潤大宅也) 南宅 北宅 亐比所宅 本彼宅 梁宅 池上宅(本彼部) 財買井宅(庾信公祖宗) 北維宅 南維宅(反香寺下坊) 隊宅 賓支宅(反香寺犯) 長沙宅 上櫻宅 下櫻宅 水望宅 泉宅 楊上宅(梁南) 漢岐宅(法流寺南) 鼻穴宅(上同) 板積宅(芬皇寺上坊) 別教宅(川北) 衙南宅 金楊宗宅(梁官寺南) 曲水宅(川北) 柳也宅 寺下宅 沙梁宅 井上宅 里南宅(亐所宅) 思內曲宅 池宅 寺上宅(大宿宅)林上宅(青龍之寺東方有池) 橋南宅 巷叱宅(本彼部) 樓上宅 里上宅 椧南宅 井下宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢書云。辰韓耆老自言。秦之亡人來適韓國。而馬韓割東界地以與之。相呼為徒。有似秦語。故或名之為秦韓。有十二小國。各萬戶。稱國。又崔致遠云。辰韓本燕人避之者。故取涿水之名。稱所居之邑里。云沙涿。漸涿等(羅人方言。讀𣵠音為道。故今或作沙梁。梁亦讀道)新羅全盛之時。京中十七萬八千九百三十六戶 一千三百六十坊 五十五里 三十五金入宅(言富潤大宅也) 南宅 北宅 亐比所宅 本彼宅 梁宅 池上宅(本彼部) 財買井宅(庾信公祖宗) 北維宅 南維宅(反香寺下坊) 隊宅 賓支宅(反香寺犯) 長沙宅 上櫻宅 下櫻宅 水望宅 泉宅 楊上宅(梁南) 漢岐宅(法流寺南) 鼻穴宅(上同) 板積宅(芬皇寺上坊) 別教宅(川北) 衙南宅 金楊宗宅(梁官寺南) 曲水宅(川北) 柳也宅 寺下宅 沙梁宅 井上宅 里南宅(亐所宅) 思內曲宅 池宅 寺上宅(大宿宅)林上宅(青龍之寺東方有池) 橋南宅 巷叱宅(本彼部) 樓上宅 里上宅 椧南宅 井下宅。

又四節遊宅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又四節遊宅

春。東野宅 夏。谷良宅 秋。仇知宅 冬。加伊宅 第四十九憲康大王代。城中無一草屋。接角連牆。歌吹滿路。晝夜不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春。東野宅 夏。谷良宅 秋。仇知宅 冬。加伊宅 第四十九憲康大王代。城中無一草屋。接角連牆。歌吹滿路。晝夜不絕。

新羅始祖 赫居世王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅始祖 赫居世王

辰韓之地。古有六村。一曰閼川楊山村。南今曇嚴寺。長曰謁平。初降于瓢嵓峯。是為及梁部李氏祖(奴禮王九年置。名及梁部本朝太祖天福五年庚子。改名中興部。波替東山彼上東村屬焉)。二曰突山高墟村。長曰蘇伐都利。初降于兄山。是為沙梁部(梁讀云道。或作涿。亦音道)鄭氏祖。今曰南山部。仇良伐麻等烏道北迴德等南村屬焉(稱今曰者。大祖所置也。下例知)。三曰茂山大樹村。長曰俱(一作仇)禮馬。初降于伊山(一作皆比山)是為漸梁(一作涿)部。又牟梁部孫氏之祖今云長福部。朴谷村等西村屬焉。四曰觜山珍支村(一作賓之又賓子又氺之)長曰智伯虎。初降于花山。是為本彼部崔氏祖。今曰通仙部。柴巴等東南村屬焉。致遠乃本彼部人也。今皇龍寺南味吞寺南有古墟。云是崔侯古宅也。殆明矣。五曰金山加利村(今金剛山柏栗寺之北山也)長曰祇沱(一作只他)初降于明活山。是為漢岐部。又作韓岐部斐氏祖。今云加德部。上下西知乃貌等東村屬焉。六曰明佸山高耶村。長曰虎珍。初降于金剛山。是為習比部薛氏祖。今臨川部。勿伊村仍仇㫆村闕谷(一作葛谷)等東北村屬焉。按上文此六部之祖。似皆從天而降。弩禮王九年始改六部名。又賜六姓。令俗中興部為母。長福部為父。臨川部為子。加德部為女。其實未詳。前漢地節元年壬子(古本云建虎元年。又云建元三年等。皆誤)三月朔。六部祖各率子弟。俱會於閼川岸上。議曰。我輩上無君主臨理蒸民。民皆放逸。自從所欲。蓋覓有德人。為之君主。立邦設都乎。於是乘高南望。楊山下蘿井傍。異氣如電光垂地。有一白馬跪拜之狀。尋撿之。有一紫卵(一云青大卵)馬見人長嘶上天。剖其卵得童男。形儀端美。驚異之。俗於東泉(東泉寺在詞腦野北)身生光彩。鳥獸率舞。天地振動。日月清明。因名赫居世王(蓋鄉言也。或作弗矩內王言光明理世也。說者云。是西述聖母之所誕也。故中華人讚仚桃聖母。有娠賢肇邦之語是也。乃至雞龍現瑞產閼英。又焉知非西述聖母之所現耶)位號曰居瑟邯(或作居西干。初開□之時。自稱云。閼智居西干一起。因其言稱之。自後為王者之尊稱)時人爭賀曰。今天子已降。宜覓有德女君配之。是日沙梁里閼英井(一作娥利英井)邊有雞龍現。而左脇誕生童女(一云龍現死。而剖其腹得之)姿容殊麗。然而唇似雞觜。將浴於月城北川。其觜撥落。因名其川曰撥川。營宮室於南山西麓(今昌林寺)奉養二聖兒。男以卵生卵如瓠。鄉人以瓠為朴。故因姓朴。女以所出井名。名之二聖。年至十三歲。以五鳳元年甲子。男立為王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辰韓之地。古有六村。一曰閼川楊山村。南今曇嚴寺。長曰謁平。初降于瓢嵓峯。是為及梁部李氏祖(奴禮王九年置。名及梁部本朝太祖天福五年庚子。改名中興部。波替東山彼上東村屬焉)。二曰突山高墟村。長曰蘇伐都利。初降于兄山。是為沙梁部(梁讀云道。或作涿。亦音道)鄭氏祖。今曰南山部。仇良伐麻等烏道北迴德等南村屬焉(稱今曰者。大祖所置也。下例知)。三曰茂山大樹村。長曰俱(一作仇)禮馬。初降于伊山(一作皆比山)是為漸梁(一作涿)部。又牟梁部孫氏之祖今云長福部。朴谷村等西村屬焉。四曰觜山珍支村(一作賓之又賓子又氺之)長曰智伯虎。初降于花山。是為本彼部崔氏祖。今曰通仙部。柴巴等東南村屬焉。致遠乃本彼部人也。今皇龍寺南味吞寺南有古墟。云是崔侯古宅也。殆明矣。五曰金山加利村(今金剛山柏栗寺之北山也)長曰祇沱(一作只他)初降于明活山。是為漢岐部。又作韓岐部斐氏祖。今云加德部。上下西知乃貌等東村屬焉。六曰明佸山高耶村。長曰虎珍。初降于金剛山。是為習比部薛氏祖。今臨川部。勿伊村仍仇㫆村闕谷(一作葛谷)等東北村屬焉。按上文此六部之祖。似皆從天而降。弩禮王九年始改六部名。又賜六姓。令俗中興部為母。長福部為父。臨川部為子。加德部為女。其實未詳。前漢地節元年壬子(古本云建虎元年。又云建元三年等。皆誤)三月朔。六部祖各率子弟。俱會於閼川岸上。議曰。我輩上無君主臨理蒸民。民皆放逸。自從所欲。蓋覓有德人。為之君主。立邦設都乎。於是乘高南望。楊山下蘿井傍。異氣如電光垂地。有一白馬跪拜之狀。尋撿之。有一紫卵(一云青大卵)馬見人長嘶上天。剖其卵得童男。形儀端美。驚異之。俗於東泉(東泉寺在詞腦野北)身生光彩。鳥獸率舞。天地振動。日月清明。因名赫居世王(蓋鄉言也。或作弗矩內王言光明理世也。說者云。是西述聖母之所誕也。故中華人讚仚桃聖母。有娠賢肇邦之語是也。乃至雞龍現瑞產閼英。又焉知非西述聖母之所現耶)位號曰居瑟邯(或作居西干。初開□之時。自稱云。閼智居西干一起。因其言稱之。自後為王者之尊稱)時人爭賀曰。今天子已降。宜覓有德女君配之。是日沙梁里閼英井(一作娥利英井)邊有雞龍現。而左脇誕生童女(一云龍現死。而剖其腹得之)姿容殊麗。然而唇似雞觜。將浴於月城北川。其觜撥落。因名其川曰撥川。營宮室於南山西麓(今昌林寺)奉養二聖兒。男以卵生卵如瓠。鄉人以瓠為朴。故因姓朴。女以所出井名。名之二聖。年至十三歲。以五鳳元年甲子。男立為王。

仍以女為后。國號徐羅伐。又徐伐(今俗訓京字云徐伐。以此故也)或云斯羅。又斯盧。初王生於雞井。故或云雞林國。以其雞龍現瑞也。一說。脫解王時得金閼智。而雞鳴於林中。乃改國號為雞林。後世遂定新羅之號。理國六十一年。王升于天七日。後遺體散落于地。后亦云亡。國人欲合而葬之。有大蛇逐禁。各葬五體為五陵。亦名蛇陵。曇嚴寺北陵是也。太子南解王繼位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仍以女為后。國號徐羅伐。又徐伐(今俗訓京字云徐伐。以此故也)或云斯羅。又斯盧。初王生於雞井。故或云雞林國。以其雞龍現瑞也。一說。脫解王時得金閼智。而雞鳴於林中。乃改國號為雞林。後世遂定新羅之號。理國六十一年。王升于天七日。後遺體散落于地。后亦云亡。國人欲合而葬之。有大蛇逐禁。各葬五體為五陵。亦名蛇陵。曇嚴寺北陵是也。太子南解王繼位。

第二南解王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二南解王

南解居西干。亦云次次雄。是尊長之稱。唯此王稱之父赫居世。母閼英夫人。妃雲帝夫人(一作雲梯。今迎日縣西有雲梯山聖母。祈旱有應)前漢平帝元始四年甲子。即位。御理二十一年。以地皇四年甲申崩。此王乃三皇之弟。一云。按三國史云。新羅稱王曰居西干。辰言王也。或云。呼貴人之稱。或曰。次次雄。或作慈充 金大問云。次次雄方言謂巫也。世人以巫事鬼神尚祭祀。故畏敬之。遂稱尊長者為慈充。或云。尼師今。言謂齒理也。初南解王薨。子弩禮讓位於脫解。解云。吾聞聖智人多齒。乃試以餅噬之。古傳如此。或曰麻立干(立一作袖)金大問云。麻立者。方言謂橛也。橛標准位而置。則王橛為主。臣橛列於下。因以名之。史論曰。新羅稱居西干。次次雄者一。尼師今者十六。麻立干者。四羅末名儒崔致遠作帝王年代曆。皆稱某王。不言居西干等。豈以其言鄙野不足稱之也。今記新羅事。具存方言亦宜矣。羅人凡追封者稱葛文王。未詳。此王代樂浪國人來侵金城。不克而還。又天鳳五年戊寅。高麗之裨屬七國來投。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南解居西干。亦云次次雄。是尊長之稱。唯此王稱之父赫居世。母閼英夫人。妃雲帝夫人(一作雲梯。今迎日縣西有雲梯山聖母。祈旱有應)前漢平帝元始四年甲子。即位。御理二十一年。以地皇四年甲申崩。此王乃三皇之弟。一云。按三國史云。新羅稱王曰居西干。辰言王也。或云。呼貴人之稱。或曰。次次雄。或作慈充 金大問云。次次雄方言謂巫也。世人以巫事鬼神尚祭祀。故畏敬之。遂稱尊長者為慈充。或云。尼師今。言謂齒理也。初南解王薨。子弩禮讓位於脫解。解云。吾聞聖智人多齒。乃試以餅噬之。古傳如此。或曰麻立干(立一作袖)金大問云。麻立者。方言謂橛也。橛標准位而置。則王橛為主。臣橛列於下。因以名之。史論曰。新羅稱居西干。次次雄者一。尼師今者十六。麻立干者。四羅末名儒崔致遠作帝王年代曆。皆稱某王。不言居西干等。豈以其言鄙野不足稱之也。今記新羅事。具存方言亦宜矣。羅人凡追封者稱葛文王。未詳。此王代樂浪國人來侵金城。不克而還。又天鳳五年戊寅。高麗之裨屬七國來投。

第三弩禮王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三弩禮王

朴弩禮尼叱今(一作儒禮王)初王與妹夫脫解讓位。脫解云。凡有德者多齒。宜以齒理試之。乃咬餅驗之。王齒多。故先立。因名尼叱今。尼叱今之稱自此王始。劉聖公更始元年癸未。即位(年表云。甲申即位)改定六部號。仍賜六姓 始作兜率歌。有嗟辭詞腦格 始製黎耜及藏氷庫。作車乘。建虎十八年。伐伊西國滅之。是年。高麗兵來侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朴弩禮尼叱今(一作儒禮王)初王與妹夫脫解讓位。脫解云。凡有德者多齒。宜以齒理試之。乃咬餅驗之。王齒多。故先立。因名尼叱今。尼叱今之稱自此王始。劉聖公更始元年癸未。即位(年表云。甲申即位)改定六部號。仍賜六姓 始作兜率歌。有嗟辭詞腦格 始製黎耜及藏氷庫。作車乘。建虎十八年。伐伊西國滅之。是年。高麗兵來侵。

第四脫解王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四脫解王

脫解齒叱今(一作吐解尼師今)南解王時(古本云壬寅年至者謬矣近則後於弩禮即位之初。無爭讓之事。前則在於赫居之世。故知壬寅非也)駕洛國海中有船來泊。其國首露王與臣民鼓譟而迎。將欲留之。而舡乃飛走。至於雞林東下西知村阿珍浦(今有上西知下西知村名)時浦邊有一嫗。名阿珍義先。乃赫居王之海尺之母。望之謂曰。此海中元無石嵓。何因鵲集而鳴。孥舡尋之。鵲集一舡上。舡中有一樻子。長二十尺。廣十三尺。曳其船置於一樹林下。而未知凶乎吉乎。向天而誓爾俄而乃開見。有端正男子并七寶奴婢滿載其中。供給七日廼言曰。我本龍城國人(亦云正明國。或云琓夏國琓夏或作花廈國。龍城在倭東北一千里)我國甞有二十八龍王從人胎而生。自五歲六歲繼登王位。教萬民修正性命。而有八品姓骨。然無棟擇。皆登大位。時我父王含達婆娉積女國王女為妃。久無子胤。禱祀求息。七年後產一大卵。於是大王會問群臣。人而生卵。古今未有。殆非吉祥。乃造樻置我。并七寶奴婢載於舡中。浮海而祝曰。任到有緣之地。立國成家。便有赤龍護舡而至此矣。言訖。其童子曳杖率二奴登吐含山上作石塚。留七日。望城中可居之地。見一峯如三日月。勢可久之地。乃下尋之。即瓠公宅也。乃設詭計。潛埋礪炭於其側。詰朝至門云。此是吾祖代家屋。瓠公云否。爭訟不決。乃告于官。官曰。以何驗是汝家。童曰。我本治匠乍出隣鄉。而人取居之。請堀地檢看。從之。果得礪炭。乃取而居為。時南解王知脫解是智人。以長公主妻之。是為阿尼夫人。一日吐解登東岳。迴程次令白衣索水飲之。白衣汲水。中路先甞而進。其角盃貼於口不解。因而嘖之。白衣誓曰。爾後若近遙不敢先甞。然後乃解。自此白衣讋服。不敢欺罔。今東岳中有一井。俗云遙乃井是也。及弩禮王崩。以光虎帝中元六年丁巳六月。乃登王位。以昔是吾家取他人家故。因姓昔氏。或云。因鵲開樻。故去鳥字姓昔氏。解樻脫卵而生。故因名脫解。在位二十三年。建初四年己卯崩葬疏川丘中。後有神詔。慎埋葬我骨。其髑髏周三尺二寸。身骨長九尺七寸。齒凝如一。骨節皆連瑣。所謂天下無敵力士之骨。碎為塑像。安闕內。神又報云。我骨置於東岳。故令安之(一云崩後二十七世文虎王代。調露二年庚辰三月十五日辛酉。夜見夢於太宗。有老人貌甚威猛。曰我是脫解也。拔我骨於疏川丘。塑像安於工含山。王從其言。故至今國祀不絕。即東岳神也云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫解齒叱今(一作吐解尼師今)南解王時(古本云壬寅年至者謬矣近則後於弩禮即位之初。無爭讓之事。前則在於赫居之世。故知壬寅非也)駕洛國海中有船來泊。其國首露王與臣民鼓譟而迎。將欲留之。而舡乃飛走。至於雞林東下西知村阿珍浦(今有上西知下西知村名)時浦邊有一嫗。名阿珍義先。乃赫居王之海尺之母。望之謂曰。此海中元無石嵓。何因鵲集而鳴。孥舡尋之。鵲集一舡上。舡中有一樻子。長二十尺。廣十三尺。曳其船置於一樹林下。而未知凶乎吉乎。向天而誓爾俄而乃開見。有端正男子并七寶奴婢滿載其中。供給七日廼言曰。我本龍城國人(亦云正明國。或云琓夏國琓夏或作花廈國。龍城在倭東北一千里)我國甞有二十八龍王從人胎而生。自五歲六歲繼登王位。教萬民修正性命。而有八品姓骨。然無棟擇。皆登大位。時我父王含達婆娉積女國王女為妃。久無子胤。禱祀求息。七年後產一大卵。於是大王會問群臣。人而生卵。古今未有。殆非吉祥。乃造樻置我。并七寶奴婢載於舡中。浮海而祝曰。任到有緣之地。立國成家。便有赤龍護舡而至此矣。言訖。其童子曳杖率二奴登吐含山上作石塚。留七日。望城中可居之地。見一峯如三日月。勢可久之地。乃下尋之。即瓠公宅也。乃設詭計。潛埋礪炭於其側。詰朝至門云。此是吾祖代家屋。瓠公云否。爭訟不決。乃告于官。官曰。以何驗是汝家。童曰。我本治匠乍出隣鄉。而人取居之。請堀地檢看。從之。果得礪炭。乃取而居為。時南解王知脫解是智人。以長公主妻之。是為阿尼夫人。一日吐解登東岳。迴程次令白衣索水飲之。白衣汲水。中路先甞而進。其角盃貼於口不解。因而嘖之。白衣誓曰。爾後若近遙不敢先甞。然後乃解。自此白衣讋服。不敢欺罔。今東岳中有一井。俗云遙乃井是也。及弩禮王崩。以光虎帝中元六年丁巳六月。乃登王位。以昔是吾家取他人家故。因姓昔氏。或云。因鵲開樻。故去鳥字姓昔氏。解樻脫卵而生。故因名脫解。在位二十三年。建初四年己卯崩葬疏川丘中。後有神詔。慎埋葬我骨。其髑髏周三尺二寸。身骨長九尺七寸。齒凝如一。骨節皆連瑣。所謂天下無敵力士之骨。碎為塑像。安闕內。神又報云。我骨置於東岳。故令安之(一云崩後二十七世文虎王代。調露二年庚辰三月十五日辛酉。夜見夢於太宗。有老人貌甚威猛。曰我是脫解也。拔我骨於疏川丘。塑像安於工含山。王從其言。故至今國祀不絕。即東岳神也云)。

金閼智 脫解王代 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金閼智 脫解王代

永平三年庚申(一云中元六年。誤矣。中元盡二年而已)八月四日。瓠公夜行月城西里。見大光明於始林中(一作鳩林)有紫雲從天垂地。雲中有黃金樻。掛於樹枝。光自樻出。亦有白雞鳴於樹下。以狀聞於王。駕幸其林。開樻有童男。臥而即起。如赫居世之故事。故因其言。以閼智名之。閼智即鄉言小兒之稱也。抱載還闕。鳥獸相隨。喜躍蹌蹌土擇吉日。冊位太子。後讓故婆娑。不即王位。因金樻而出。乃姓金氏。閼智生熱漢。漢生阿都。都生首留。留生郁部。部生俱道(一作仇刀)道生未鄒。鄒即王位。新羅金氏自閼智始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永平三年庚申(一云中元六年。誤矣。中元盡二年而已)八月四日。瓠公夜行月城西里。見大光明於始林中(一作鳩林)有紫雲從天垂地。雲中有黃金樻。掛於樹枝。光自樻出。亦有白雞鳴於樹下。以狀聞於王。駕幸其林。開樻有童男。臥而即起。如赫居世之故事。故因其言。以閼智名之。閼智即鄉言小兒之稱也。抱載還闕。鳥獸相隨。喜躍蹌蹌土擇吉日。冊位太子。後讓故婆娑。不即王位。因金樻而出。乃姓金氏。閼智生熱漢。漢生阿都。都生首留。留生郁部。部生俱道(一作仇刀)道生未鄒。鄒即王位。新羅金氏自閼智始。

延烏郎 細烏女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延烏郎 細烏女

第八阿達羅王即位四年丁酉。東海濱有延烏郎細烏女。夫婦同居。一日延烏歸海採藻。忽有一巖(一云一魚)負歸日本。國人見之曰。此非常人也。乃立為王(按日本帝記。前後無新羅人為王者。此乃邊邑小王。而非真王也)細烏怪夫不來歸尋之。見夫脫鞋。亦上其巖巖亦負歸如前。其國人驚訝。奏獻於王。夫婦相會立為貴妃。是時新羅日月無光。日者奏云。日月之精。降在我國。今去日本。故致斯怪。王遣使求二人。延烏曰。我到此國。天使然也。今何歸乎。雖然朕之妃有所織細綃。以此祭天可矣。仍賜其綃。使人來奏。依其言而祭之。然後日月如舊。藏其綃於御庫為國寶。名其庫為貴妃庫祭天所名迎日縣。又都祈野。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八阿達羅王即位四年丁酉。東海濱有延烏郎細烏女。夫婦同居。一日延烏歸海採藻。忽有一巖(一云一魚)負歸日本。國人見之曰。此非常人也。乃立為王(按日本帝記。前後無新羅人為王者。此乃邊邑小王。而非真王也)細烏怪夫不來歸尋之。見夫脫鞋。亦上其巖巖亦負歸如前。其國人驚訝。奏獻於王。夫婦相會立為貴妃。是時新羅日月無光。日者奏云。日月之精。降在我國。今去日本。故致斯怪。王遣使求二人。延烏曰。我到此國。天使然也。今何歸乎。雖然朕之妃有所織細綃。以此祭天可矣。仍賜其綃。使人來奏。依其言而祭之。然後日月如舊。藏其綃於御庫為國寶。名其庫為貴妃庫祭天所名迎日縣。又都祈野。

末鄒王 竹葉軍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末鄒王 竹葉軍

第十三末鄒尼叱今(一作末祖又末古)金閼智七世孫赫世紫纓仍有聖德。受禪于理解始登王位(今始稱王之陵為始祖堂。蓋以金始始登王位。故後代金氏諸王皆以末鄒為始祖。宜矣)。在位二十三年而崩。陵在興輪寺東。第十四儒理王代。伊西國人來攻金城。我大舉防禦。久不能抗。忽有異兵來助。皆珥竹葉。與我軍并力擊賊破之。軍退後不知所歸。但見竹葉積於末鄒陵前。乃知先王陰隲有功。因呼竹現陵。越三十六世惠恭王代。大曆十四年己未四月。忽有旋風。從廋信公塚起。中有一人乘駿馬如將軍儀狀。亦有衣甲器仗者四十許人。隨從而來。入於竹現陵。俄而陵中似有振動哭泣聲。或如告訴之音。其言曰。臣平生有輔時救難匡合之功。今為魂魄鎮護邦國。攘災救患之心暫無渝改。往者庚戌年。臣之子孫無罪被誅。君臣不念我之功烈。臣欲遠移他所。不復勞勤。願王允之。王答曰。惟我與公不護此邦。其如民庶何。公復努力如前。三請三不許。旋風乃還。王聞之懼。乃遣工臣金敬信。就金公陵謝過焉。為公立功德寶田三十結于鷲仙寺。以資冥福。寺乃金公討平壤後。植福所置故也。非末鄒之靈。無以遏金公之怒。王之護國不為不大矣。是以邦人懷德。與三山同祀而不墜。躋秩于五陵之上。稱大廟云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三末鄒尼叱今(一作末祖又末古)金閼智七世孫赫世紫纓仍有聖德。受禪于理解始登王位(今始稱王之陵為始祖堂。蓋以金始始登王位。故後代金氏諸王皆以末鄒為始祖。宜矣)。在位二十三年而崩。陵在興輪寺東。第十四儒理王代。伊西國人來攻金城。我大舉防禦。久不能抗。忽有異兵來助。皆珥竹葉。與我軍并力擊賊破之。軍退後不知所歸。但見竹葉積於末鄒陵前。乃知先王陰隲有功。因呼竹現陵。越三十六世惠恭王代。大曆十四年己未四月。忽有旋風。從廋信公塚起。中有一人乘駿馬如將軍儀狀。亦有衣甲器仗者四十許人。隨從而來。入於竹現陵。俄而陵中似有振動哭泣聲。或如告訴之音。其言曰。臣平生有輔時救難匡合之功。今為魂魄鎮護邦國。攘災救患之心暫無渝改。往者庚戌年。臣之子孫無罪被誅。君臣不念我之功烈。臣欲遠移他所。不復勞勤。願王允之。王答曰。惟我與公不護此邦。其如民庶何。公復努力如前。三請三不許。旋風乃還。王聞之懼。乃遣工臣金敬信。就金公陵謝過焉。為公立功德寶田三十結于鷲仙寺。以資冥福。寺乃金公討平壤後。植福所置故也。非末鄒之靈。無以遏金公之怒。王之護國不為不大矣。是以邦人懷德。與三山同祀而不墜。躋秩于五陵之上。稱大廟云。

奈勿王(一作那密王) 金堤上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奈勿王(一作那密王) 金堤上

第十七那密王即位三十六年庚寅。倭王遣使來朝曰。寡君聞大王之神聖。使臣等以告百濟之罪於大王也。願大王遣一王子表誠心於寡君也。於是王使第三子美海(一作末吐喜)以聘於倭。美海年十歲。言辭動止猶未備具。故以內臣朴娑覽為副使而遣之。倭王留而不送三十年。至訥祗王即位三年己未。句麗長壽王遣使來朝云。寡君聞大王之弟寶海秀智才藝。願與相親。特遣小臣懇請。王門之幸甚。因此和通。命其弟寶海。道於句麗。以內臣金正。謁為輔而送之。長壽王又留而不送。至十年乙丑。王召集群臣及國中豪俠。親賜御宴。進酒三行。眾樂初作。王垂涕而謂群臣曰。昔我聖考誠心民事。故使愛子東聘於倭。不見而崩。又朕即位已來。隣兵甚熾。戰爭不息。句麗獨有結親之言。朕信其言。以其親弟聘於句麗。句麗亦留而不送。朕雖處富貴。而未甞一日暫忘而不哭。若得見二弟。共謝於先主之廟。則能報恩於國人。誰能成其謀策。時百官咸奏曰。此事固非易也。必有智勇方可。臣等以為歃羅郡太。守堤上可也。於是王召問焉。堤上再拜對曰。臣聞主憂臣辱。主辱臣死。若論難易而後行。謂之不忠。圖死生而後動。謂之無勇。臣雖不肖。願受命行矣。王甚嘉之。分觴而飲。握手而別。堤上簾前受命。徑趨北海之路變服入句麗。進於寶海所。共謀逸期。先以五月十五日歸。泊於高城水口而待。期日將至。寶海稱病。數日不朝。乃夜中逃出。行到高城海濱。王知之。使數十人追之。至高城而及之。然寶海在句麗。常施恩於左右。故其軍士憫傷之。皆拔箭鏃而射之。遂免而歸王既見寶海。益思美海。一欣一悲。垂淚而謂左右曰。如一身有一臂一面一眼。雖得一而亡一。何敢不痛乎。時堤上聞此言。再拜辭朝而騎馬。不入家而行。直至於栗浦之濱。其妻聞之。赤馬追至栗浦。見其夫已在舡上矣。妻呼之切懇。堤上但搖手而不駐。行至倭國詐言曰。雞林王以不罪殺我父兄。故逃來至此矣。倭王信之。賜室家而安之。時堤上常陪美海遊海濱。逐捕魚鳥。以其所獲每獻於倭王。王甚喜之而無疑焉。適曉霧濛晦。堤上曰。可行矣。美海曰。然則偕行。堤上曰。臣若行。恐倭人覺而追之。願臣留而止其追也。美海曰。今我與汝如父兄焉。何得棄汝而獨歸。堤上曰。臣能救公之命。而慰大王之情則之矣。何願生乎。取酒獻美海。時雞林人康仇麗在倭國。以其人從而逸之。堤上入美海房。至於明旦。左右欲入見之。堤上出止之曰。昨日馳走於捕獵。病甚未起。及乎日𣅳。左右怪之。而更問焉。對曰。美海行已久矣。左右奔告於王。王使騎兵逐之。不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七那密王即位三十六年庚寅。倭王遣使來朝曰。寡君聞大王之神聖。使臣等以告百濟之罪於大王也。願大王遣一王子表誠心於寡君也。於是王使第三子美海(一作末吐喜)以聘於倭。美海年十歲。言辭動止猶未備具。故以內臣朴娑覽為副使而遣之。倭王留而不送三十年。至訥祗王即位三年己未。句麗長壽王遣使來朝云。寡君聞大王之弟寶海秀智才藝。願與相親。特遣小臣懇請。王門之幸甚。因此和通。命其弟寶海。道於句麗。以內臣金正。謁為輔而送之。長壽王又留而不送。至十年乙丑。王召集群臣及國中豪俠。親賜御宴。進酒三行。眾樂初作。王垂涕而謂群臣曰。昔我聖考誠心民事。故使愛子東聘於倭。不見而崩。又朕即位已來。隣兵甚熾。戰爭不息。句麗獨有結親之言。朕信其言。以其親弟聘於句麗。句麗亦留而不送。朕雖處富貴。而未甞一日暫忘而不哭。若得見二弟。共謝於先主之廟。則能報恩於國人。誰能成其謀策。時百官咸奏曰。此事固非易也。必有智勇方可。臣等以為歃羅郡太。守堤上可也。於是王召問焉。堤上再拜對曰。臣聞主憂臣辱。主辱臣死。若論難易而後行。謂之不忠。圖死生而後動。謂之無勇。臣雖不肖。願受命行矣。王甚嘉之。分觴而飲。握手而別。堤上簾前受命。徑趨北海之路變服入句麗。進於寶海所。共謀逸期。先以五月十五日歸。泊於高城水口而待。期日將至。寶海稱病。數日不朝。乃夜中逃出。行到高城海濱。王知之。使數十人追之。至高城而及之。然寶海在句麗。常施恩於左右。故其軍士憫傷之。皆拔箭鏃而射之。遂免而歸王既見寶海。益思美海。一欣一悲。垂淚而謂左右曰。如一身有一臂一面一眼。雖得一而亡一。何敢不痛乎。時堤上聞此言。再拜辭朝而騎馬。不入家而行。直至於栗浦之濱。其妻聞之。赤馬追至栗浦。見其夫已在舡上矣。妻呼之切懇。堤上但搖手而不駐。行至倭國詐言曰。雞林王以不罪殺我父兄。故逃來至此矣。倭王信之。賜室家而安之。時堤上常陪美海遊海濱。逐捕魚鳥。以其所獲每獻於倭王。王甚喜之而無疑焉。適曉霧濛晦。堤上曰。可行矣。美海曰。然則偕行。堤上曰。臣若行。恐倭人覺而追之。願臣留而止其追也。美海曰。今我與汝如父兄焉。何得棄汝而獨歸。堤上曰。臣能救公之命。而慰大王之情則之矣。何願生乎。取酒獻美海。時雞林人康仇麗在倭國。以其人從而逸之。堤上入美海房。至於明旦。左右欲入見之。堤上出止之曰。昨日馳走於捕獵。病甚未起。及乎日𣅳。左右怪之。而更問焉。對曰。美海行已久矣。左右奔告於王。王使騎兵逐之。不及。

於是囚堤上問曰。汝何竊遣汝國王子耶。對曰。臣是雞林之臣。非倭國之臣。今欲成吾君之志耳。何敢言於君乎。倭王怒曰。今汝已為我臣。而言雞林之臣。則必具五刑。若言倭國之臣者。必賞重祿。對曰。寧為雞林之犬㹠。不為倭國之臣子。寧受雞林之箠楚。不受倭國之爵祿。王怒。命屠剝堤上脚下之皮。刈蒹葭使趨其上(今蒹葭上有血痛俗云提上之血)更問曰。汝何國臣乎。曰雞林之臣也。又使立於熱鐵上。問何國之臣乎。曰雞林之臣也。倭王知不可屈。燒殺於木島中。美海渡海而來。使康仇麗先告於國中。王驚喜。命百官迎於屈歇驛。王與親弟寶海迎於南郊。入闕設宴。大赦國內。冊其妻為國大夫人。以其女子為美海公夫人。議者曰。昔漢臣周苛在滎陽。為楚兵所虜。項羽謂周苛曰。汝為我臣。封為萬祿侯。周苛罵而不屈。為楚王所殺。堤上之忠烈。無怪於周苛矣。初堤上之發去也。夫人聞之追不及。及至望德寺門南。沙上放臥長號。因名其沙曰長沙。親戚二人。扶腋將還。夫人舒脚。坐不起。名其地曰伐知旨。久後夫人不勝其慕。率三娘子上鵄述嶺。望倭國痛哭而終。仍為鵄述神母。今祠堂存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是囚堤上問曰。汝何竊遣汝國王子耶。對曰。臣是雞林之臣。非倭國之臣。今欲成吾君之志耳。何敢言於君乎。倭王怒曰。今汝已為我臣。而言雞林之臣。則必具五刑。若言倭國之臣者。必賞重祿。對曰。寧為雞林之犬㹠。不為倭國之臣子。寧受雞林之箠楚。不受倭國之爵祿。王怒。命屠剝堤上脚下之皮。刈蒹葭使趨其上(今蒹葭上有血痛俗云提上之血)更問曰。汝何國臣乎。曰雞林之臣也。又使立於熱鐵上。問何國之臣乎。曰雞林之臣也。倭王知不可屈。燒殺於木島中。美海渡海而來。使康仇麗先告於國中。王驚喜。命百官迎於屈歇驛。王與親弟寶海迎於南郊。入闕設宴。大赦國內。冊其妻為國大夫人。以其女子為美海公夫人。議者曰。昔漢臣周苛在滎陽。為楚兵所虜。項羽謂周苛曰。汝為我臣。封為萬祿侯。周苛罵而不屈。為楚王所殺。堤上之忠烈。無怪於周苛矣。初堤上之發去也。夫人聞之追不及。及至望德寺門南。沙上放臥長號。因名其沙曰長沙。親戚二人。扶腋將還。夫人舒脚。坐不起。名其地曰伐知旨。久後夫人不勝其慕。率三娘子上鵄述嶺。望倭國痛哭而終。仍為鵄述神母。今祠堂存焉。

第十八實聖王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八實聖王

義熙九年癸丑。平壤州大橋成(恐南平壤也。今楊州)王忌憚前王太子訥祗有德望。將害之。請高麗兵而詐迎訥祗。高麗人見訥祗有賢行。乃倒戈而殺王。乃立訥祗為王而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義熙九年癸丑。平壤州大橋成(恐南平壤也。今楊州)王忌憚前王太子訥祗有德望。將害之。請高麗兵而詐迎訥祗。高麗人見訥祗有賢行。乃倒戈而殺王。乃立訥祗為王而去。

射琴匣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 射琴匣

第二十一毘處王(一作炤智王)即位十年戊辰。幸於天泉亭。時有烏與鼠來鳴。鼠作人語云。此烏去處尋之(或云神德王欲行香興輪寺。路見眾鼠含尾怪之而还占之。明日先鳴烏尋之云云。此說非也)王命騎士追之。南至避村(今壤避寺村在南山東麓)。兩猪相鬪。留連見之。忽失烏所在。徘徊路旁。時有老翁自池中出奉書。外面題云。開見二人死。不開一人死。使來獻之。王曰。與其二人死莫若不開但一人死耳。日官奏云。二人者庶民也。一人者王也。王然之開見。書中云射琴匣。王入宮見琴匣射之。乃內殿焚修僧。與宮主潛通而所姧也。二人伏誅。自爾國俗每正月上亥上子上午等日。忌慎百事。不敢動作。以十五日為烏忌之日。以糯飯祭之。至今行之。俚言怛忉。言悲愁而禁忌百事也。命其池曰書出池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一毘處王(一作炤智王)即位十年戊辰。幸於天泉亭。時有烏與鼠來鳴。鼠作人語云。此烏去處尋之(或云神德王欲行香興輪寺。路見眾鼠含尾怪之而还占之。明日先鳴烏尋之云云。此說非也)王命騎士追之。南至避村(今壤避寺村在南山東麓)。兩猪相鬪。留連見之。忽失烏所在。徘徊路旁。時有老翁自池中出奉書。外面題云。開見二人死。不開一人死。使來獻之。王曰。與其二人死莫若不開但一人死耳。日官奏云。二人者庶民也。一人者王也。王然之開見。書中云射琴匣。王入宮見琴匣射之。乃內殿焚修僧。與宮主潛通而所姧也。二人伏誅。自爾國俗每正月上亥上子上午等日。忌慎百事。不敢動作。以十五日為烏忌之日。以糯飯祭之。至今行之。俚言怛忉。言悲愁而禁忌百事也。命其池曰書出池。

智哲老王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智哲老王

第二十二智哲老王。姓金氏。名智大路。又智度路。諡曰智澄。諡號始于此。又鄉稱王為麻立干者。自此王始。王以永元二年庚辰即位(或云辛巳則三年也)王陰長一尺五寸。難於嘉耦。發使三道求之。使至牟梁部。冬老樹下見二狗嚙一屎塊如鼓大。爭嚙其兩端。訪於里人。有一小女告云。此部相公之女子洗澣于此。隱林而所遺也。尋其家檢之。身長七尺五寸。具事奏聞。王遣車邀入宮中。封為皇后。群臣皆賀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二智哲老王。姓金氏。名智大路。又智度路。諡曰智澄。諡號始于此。又鄉稱王為麻立干者。自此王始。王以永元二年庚辰即位(或云辛巳則三年也)王陰長一尺五寸。難於嘉耦。發使三道求之。使至牟梁部。冬老樹下見二狗嚙一屎塊如鼓大。爭嚙其兩端。訪於里人。有一小女告云。此部相公之女子洗澣于此。隱林而所遺也。尋其家檢之。身長七尺五寸。具事奏聞。王遣車邀入宮中。封為皇后。群臣皆賀。

又阿瑟羅州(今溟州)東海中。便風二日程有亐陵島(今作羽陵)周迴二萬六千七百三十步。島夷恃其水深。憍傲不臣王命伊喰朴伊宗將兵討之。宗作木偶師子。載於大艦之上。威之云。不降則放此獸。島夷畏而降。賞伊宗為州伯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又阿瑟羅州(今溟州)東海中。便風二日程有亐陵島(今作羽陵)周迴二萬六千七百三十步。島夷恃其水深。憍傲不臣王命伊喰朴伊宗將兵討之。宗作木偶師子。載於大艦之上。威之云。不降則放此獸。島夷畏而降。賞伊宗為州伯。

真興王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真興王

第二十四真興王。即位時年十五歲。太后攝政。太后乃法興王之女子。立宗葛文王之妃。終時削髮被法衣而逝。承聖三年九月。百濟兵來侵於珍城。掠取人男女三萬九千。馬八千匹而去。先是。百濟欲與新羅合兵謀伐高麗。真興曰。國之興亡在天。若天未厭高麗則我何敢望焉。乃以此言通高麗。高麗感其言。與羅通好。而百濟怨之。故來爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四真興王。即位時年十五歲。太后攝政。太后乃法興王之女子。立宗葛文王之妃。終時削髮被法衣而逝。承聖三年九月。百濟兵來侵於珍城。掠取人男女三萬九千。馬八千匹而去。先是。百濟欲與新羅合兵謀伐高麗。真興曰。國之興亡在天。若天未厭高麗則我何敢望焉。乃以此言通高麗。高麗感其言。與羅通好。而百濟怨之。故來爾。

桃花女 鼻荊郎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桃花女 鼻荊郎

第二十五舍輪王。諡真智大王。姓金氏。妃起烏公之女。知刀夫人。大建八年丙申即位(古本云。十一年己亥。誤矣)。御國四年。政亂荒婬。國人廢之。前此。沙梁部之庶女。姿容艶美。時號桃花娘。王聞而召致宮中。欲幸之。女曰。女之所守。不事二夫。有夫而適他。雖萬乘之威。終不奪也。王曰。殺之何。女曰。寧斬于市。有願靡他。王戲曰。無夫則可乎。曰可。王放而遣之。是年。王見廢而崩。後二年其夫亦死。浹旬忽夜中王如平昔來於女房曰。汝昔有諾。今無汝夫可乎。女不輕諾。告於父母。父母曰。君王之教。何以避之。以其女入於房。留御七日。常有五色雲覆屋。香氣滿室。七日後忽然無蹤。女因而有娠。月滿將產。天地振動。產得一男。名曰鼻荊。真平大王聞其殊異。收養宮中。年至十五授差執事。每夜逃去遠遊。王使勇士五十人守之。每飛過月城。西去荒川岸上(在京城西)率鬼眾遊。勇士伏林中。窺伺鬼眾。聞諸寺曉鍾各散。郎亦歸矣。軍士以事來奏。王召鼻荊曰。汝領鬼遊信乎。郎曰然。王曰。然則汝使鬼眾成橋於神元寺北渠(一作神眾寺。誤一云荒川東深渠)荊奉勅。使其徒鍊石。成大橋於一夜。故名鬼橋。王又問。鬼眾之中。有出現人間。輔朝政者乎。曰有。吉達者可輔國政。王曰與來。翌日荊與俱見。賜爵執事。果忠直無雙。時角干林宗無子。王勅為嗣子。林宗命吉達創樓門於興輪寺南。每夜去宿其門上。故名吉達門。一日吉達變狐而遁去。荊使鬼捉而殺之。故其眾聞鼻荊之名。怖畏而走。時人作詞曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五舍輪王。諡真智大王。姓金氏。妃起烏公之女。知刀夫人。大建八年丙申即位(古本云。十一年己亥。誤矣)。御國四年。政亂荒婬。國人廢之。前此。沙梁部之庶女。姿容艶美。時號桃花娘。王聞而召致宮中。欲幸之。女曰。女之所守。不事二夫。有夫而適他。雖萬乘之威。終不奪也。王曰。殺之何。女曰。寧斬于市。有願靡他。王戲曰。無夫則可乎。曰可。王放而遣之。是年。王見廢而崩。後二年其夫亦死。浹旬忽夜中王如平昔來於女房曰。汝昔有諾。今無汝夫可乎。女不輕諾。告於父母。父母曰。君王之教。何以避之。以其女入於房。留御七日。常有五色雲覆屋。香氣滿室。七日後忽然無蹤。女因而有娠。月滿將產。天地振動。產得一男。名曰鼻荊。真平大王聞其殊異。收養宮中。年至十五授差執事。每夜逃去遠遊。王使勇士五十人守之。每飛過月城。西去荒川岸上(在京城西)率鬼眾遊。勇士伏林中。窺伺鬼眾。聞諸寺曉鍾各散。郎亦歸矣。軍士以事來奏。王召鼻荊曰。汝領鬼遊信乎。郎曰然。王曰。然則汝使鬼眾成橋於神元寺北渠(一作神眾寺。誤一云荒川東深渠)荊奉勅。使其徒鍊石。成大橋於一夜。故名鬼橋。王又問。鬼眾之中。有出現人間。輔朝政者乎。曰有。吉達者可輔國政。王曰與來。翌日荊與俱見。賜爵執事。果忠直無雙。時角干林宗無子。王勅為嗣子。林宗命吉達創樓門於興輪寺南。每夜去宿其門上。故名吉達門。一日吉達變狐而遁去。荊使鬼捉而殺之。故其眾聞鼻荊之名。怖畏而走。時人作詞曰。

聖帝魂生子 鼻荊郎室亭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖帝魂生子 鼻荊郎室亭

飛馳諸鬼眾 此處莫留停 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飛馳諸鬼眾 此處莫留停

鄉俗帖此詞以辟鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄉俗帖此詞以辟鬼。

天賜玉帶(清泰四年丁酉五月。正承金傅獻鐫金粧玉排方腰帶一條長十圍。鐫銙六十二。曰。是真平王天賜帶也。太祖受之。藏之內庫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天賜玉帶(清泰四年丁酉五月。正承金傅獻鐫金粧玉排方腰帶一條長十圍。鐫銙六十二。曰。是真平王天賜帶也。太祖受之。藏之內庫)

第二十六白淨王。諡真平大王。金氏。大建十一年己亥八月即位。身長十一尺。駕幸內帝釋宮(亦名天柱寺。王之所創)踏石梯。□石並折。王謂左右曰。不動此石。以示後來。即城中五不動石之一也。即位元年。有天使降於殿庭。謂王曰。上皇命我傳賜玉帶。王親奉跪受。然後其使上天。凡郊廟大祀皆服之。後高麗王將謀伐羅。乃曰。新羅有三寶不可犯。何謂也。皇龍寺丈六尊像一。其寺九層塔二。真平王天賜玉帶三也。乃止其謀。讚曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六白淨王。諡真平大王。金氏。大建十一年己亥八月即位。身長十一尺。駕幸內帝釋宮(亦名天柱寺。王之所創)踏石梯。□石並折。王謂左右曰。不動此石。以示後來。即城中五不動石之一也。即位元年。有天使降於殿庭。謂王曰。上皇命我傳賜玉帶。王親奉跪受。然後其使上天。凡郊廟大祀皆服之。後高麗王將謀伐羅。乃曰。新羅有三寶不可犯。何謂也。皇龍寺丈六尊像一。其寺九層塔二。真平王天賜玉帶三也。乃止其謀。讚曰。

雲外天頒玉帶圍 辟雍龍袞雅相宜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲外天頒玉帶圍 辟雍龍袞雅相宜

吾君自此身彌重 准擬明朝鐵作墀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾君自此身彌重 准擬明朝鐵作墀

善德王知幾三事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善德王知幾三事

第二十七德曼(一作万)諡善德女大王。姓金氏。父真平王。以貞觀六年壬辰即位。御國十六年。凡知幾有三事。初唐太宗送畫牧丹三色。紅紫白以其實三升。王見畫花曰。此花定無香。仍命種於庭。待其開落。果如其言。二於靈廟。寺玉門池。冬月眾蛙集鳴三四日。國人怪之問於王。王急命角干閼川弼吞等。鍊精兵二千人。速去西郊問女根谷必有賊兵。掩取殺之。二角干既受命。各率千人問西郊。富山下果有女根谷。百濟兵五百人。來藏於彼。並取殺之。百濟將軍亐召者藏於南山嶺石上。又圍而射之殪。又有後兵一千二百人來。亦擊而殺之。一無孑遺。三王無恙時。謂群臣曰。朕死於某年某月日。葬我於忉利天中。群臣罔知其處。奏云何所。王曰。狼山南也。至其月日王果崩。群臣葬於狼山之陽。後十餘年文虎大王創四天王寺於王墳之下。佛經云。四天王天之上有忉利天。乃知大王之靈聖也。當時群臣啟於王曰。何知花蛙二事之然乎。王曰。畫花而無蝶。知其無香。斯乃唐帝欺寡人之無耦也。蛙有怒形兵士之像。玉門者女根也。女為陰也。其色白。白西方也。故知兵在西方。男根入於女根則必死矣。以是知其易捉。於是群臣皆服其聖智。送花三色者。蓋知新羅有三女王而然耶。謂善德真德真聖是也。唐帝以有懸解之明。善德之創靈廟寺。具載良志師傳詳之 別記云。是王代。鍊石築瞻星臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七德曼(一作万)諡善德女大王。姓金氏。父真平王。以貞觀六年壬辰即位。御國十六年。凡知幾有三事。初唐太宗送畫牧丹三色。紅紫白以其實三升。王見畫花曰。此花定無香。仍命種於庭。待其開落。果如其言。二於靈廟。寺玉門池。冬月眾蛙集鳴三四日。國人怪之問於王。王急命角干閼川弼吞等。鍊精兵二千人。速去西郊問女根谷必有賊兵。掩取殺之。二角干既受命。各率千人問西郊。富山下果有女根谷。百濟兵五百人。來藏於彼。並取殺之。百濟將軍亐召者藏於南山嶺石上。又圍而射之殪。又有後兵一千二百人來。亦擊而殺之。一無孑遺。三王無恙時。謂群臣曰。朕死於某年某月日。葬我於忉利天中。群臣罔知其處。奏云何所。王曰。狼山南也。至其月日王果崩。群臣葬於狼山之陽。後十餘年文虎大王創四天王寺於王墳之下。佛經云。四天王天之上有忉利天。乃知大王之靈聖也。當時群臣啟於王曰。何知花蛙二事之然乎。王曰。畫花而無蝶。知其無香。斯乃唐帝欺寡人之無耦也。蛙有怒形兵士之像。玉門者女根也。女為陰也。其色白。白西方也。故知兵在西方。男根入於女根則必死矣。以是知其易捉。於是群臣皆服其聖智。送花三色者。蓋知新羅有三女王而然耶。謂善德真德真聖是也。唐帝以有懸解之明。善德之創靈廟寺。具載良志師傳詳之 別記云。是王代。鍊石築瞻星臺。

真德王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真德王

第二十八真德女王。即位自製太平歌。織錦為紋。命使往唐獻之(一本命春秋公為使往。仍請兵。太宗嘉之。許蘇廷方云云者。皆謬矣。現慶前春秋已登位。現慶庚申非太宗。乃高宗之世。定方之來。在現慶庚申。故知織錦為紋。非請兵時也。在真德之世。當矣。蓋請放金欽之時也)唐帝嘉賞之。改封為雞林國王。其詞曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八真德女王。即位自製太平歌。織錦為紋。命使往唐獻之(一本命春秋公為使往。仍請兵。太宗嘉之。許蘇廷方云云者。皆謬矣。現慶前春秋已登位。現慶庚申非太宗。乃高宗之世。定方之來。在現慶庚申。故知織錦為紋。非請兵時也。在真德之世。當矣。蓋請放金欽之時也)唐帝嘉賞之。改封為雞林國王。其詞曰。

大唐開洪業 巍巍皇猷昌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐開洪業 巍巍皇猷昌

止戈戎威定 修文契百王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止戈戎威定 修文契百王

統天崇雨施 理物體含章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 統天崇雨施 理物體含章

深仁諧日月 𢪑軍邁虞唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深仁諧日月 𢪑軍邁虞唐

幡旗何赫赫 錚鼓何鍠鍠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幡旗何赫赫 錚鼓何鍠鍠

外夷違命者 剪覆被天殃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外夷違命者 剪覆被天殃

淳風凝幽現 遐邇競呈祥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淳風凝幽現 遐邇競呈祥

四時和玉燭 七曜巡方方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四時和玉燭 七曜巡方方

維嶽降輔宰 維帝任忠良 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維嶽降輔宰 維帝任忠良

五三成一德 昭我唐家皇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五三成一德 昭我唐家皇

王之代有閼川公。林宗公。述宗公。虎林公(慈藏之父)。廉長公。庾信公。會于南山亐知巖議國事。時有大虎走入座間。諸公驚起。而閼川公略不移動。談笑自若。捉虎尾撲於地而殺之。閼川公膂力如此。處於席首。然諸公皆服庾信之威。新羅有四靈地。將議大事。則大臣必會其地謀之。則其事必成。一東曰青松山。二曰南亐知山。三曰西皮田。四曰北金剛山。是王代始行正旦禮。始行侍郎號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王之代有閼川公。林宗公。述宗公。虎林公(慈藏之父)。廉長公。庾信公。會于南山亐知巖議國事。時有大虎走入座間。諸公驚起。而閼川公略不移動。談笑自若。捉虎尾撲於地而殺之。閼川公膂力如此。處於席首。然諸公皆服庾信之威。新羅有四靈地。將議大事。則大臣必會其地謀之。則其事必成。一東曰青松山。二曰南亐知山。三曰西皮田。四曰北金剛山。是王代始行正旦禮。始行侍郎號。

金庾信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金庾信

虎力伊干之子。舒玄角干。金氏之長子曰庾信。弟曰欽鈍。姊妹。曰寶姬。小名阿海。妹曰文姬。小名阿之。庾信公以真平王十七年乙卯生。稟精七曜。故背有七星文。又多神異。年至十八壬申。修釰得術為國仚。時有白石者。不知其所自來屬於徒中有年。郎以伐麗齊之事。日夜深謀白石知其謀。告於郎曰。僕請與公密先探於彼。然後圖之何如。郎喜。親率白石夜出行。方憩於峴上。有二女隨郎而行。至骨火川留宿。又有一女忽然而至。公與三娘子喜話之時。娘等以美果餽之。郎受而啖之。心諾相許。乃說其情。娘等告云。公之所言已聞命矣。願公謝白石而共入林中。更陳情實。乃與俱入。娘等便現神形曰。我等奈林穴禮骨火等三所護國之神。今敵國之人誘郎引之。郎不知而進途。我欲留郎而至此矣。言訖而隱。公聞之驚仆。再拜而出。宿於骨火館。謂白石曰。今歸他國忘其要文。請與爾還家取來。遂與還至家。拷縛白石而問其情。曰。我本高麗人(古本云百濟。誤矣。楸南乃高麗之。士。又逆行陰陽亦是寶藏王事)我國群臣曰。新羅庾信是我國卜筮之士楸南也(古本作春南。誤矣)國界有逆流之水(或云雄雌。尤反覆之事)使其卜之。奏曰。大王夫人逆行陰陽之道。其瑞如此。大王驚怪。而王妃大怒。謂是妖狐之語。告於王。更以他事驗問之。失言則加重刑。乃以一鼠藏於合中。問是何物。其人奏曰。是必鼠。其命有八。乃以謂失言。將加斬罪。其人誓曰。吾死之後。願為大將必滅高麗矣。即斬之。剖鼠腹而視之。其命有七。於是知前言有中。其日夜大王夢楸南入于新羅舒玄公夫人之懷。以告於群臣。皆曰。楸南誓心而死。是其果然。故遣我至此謀之爾。公乃刑白石。備百味祀三神。皆現身受奠。金氏宗財買夫人死。葬於青淵上谷。因名財買谷。每年春月。一宗士女會宴於其谷之南㵎。于時百卉敷榮。松花滿洞府。林谷口架築為庵。因名松花房。傳為願剎。至五十四景明王。追封公為興虎大王。陵在西山毛只寺之北東向走峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎力伊干之子。舒玄角干。金氏之長子曰庾信。弟曰欽鈍。姊妹。曰寶姬。小名阿海。妹曰文姬。小名阿之。庾信公以真平王十七年乙卯生。稟精七曜。故背有七星文。又多神異。年至十八壬申。修釰得術為國仚。時有白石者。不知其所自來屬於徒中有年。郎以伐麗齊之事。日夜深謀白石知其謀。告於郎曰。僕請與公密先探於彼。然後圖之何如。郎喜。親率白石夜出行。方憩於峴上。有二女隨郎而行。至骨火川留宿。又有一女忽然而至。公與三娘子喜話之時。娘等以美果餽之。郎受而啖之。心諾相許。乃說其情。娘等告云。公之所言已聞命矣。願公謝白石而共入林中。更陳情實。乃與俱入。娘等便現神形曰。我等奈林穴禮骨火等三所護國之神。今敵國之人誘郎引之。郎不知而進途。我欲留郎而至此矣。言訖而隱。公聞之驚仆。再拜而出。宿於骨火館。謂白石曰。今歸他國忘其要文。請與爾還家取來。遂與還至家。拷縛白石而問其情。曰。我本高麗人(古本云百濟。誤矣。楸南乃高麗之。士。又逆行陰陽亦是寶藏王事)我國群臣曰。新羅庾信是我國卜筮之士楸南也(古本作春南。誤矣)國界有逆流之水(或云雄雌。尤反覆之事)使其卜之。奏曰。大王夫人逆行陰陽之道。其瑞如此。大王驚怪。而王妃大怒。謂是妖狐之語。告於王。更以他事驗問之。失言則加重刑。乃以一鼠藏於合中。問是何物。其人奏曰。是必鼠。其命有八。乃以謂失言。將加斬罪。其人誓曰。吾死之後。願為大將必滅高麗矣。即斬之。剖鼠腹而視之。其命有七。於是知前言有中。其日夜大王夢楸南入于新羅舒玄公夫人之懷。以告於群臣。皆曰。楸南誓心而死。是其果然。故遣我至此謀之爾。公乃刑白石。備百味祀三神。皆現身受奠。金氏宗財買夫人死。葬於青淵上谷。因名財買谷。每年春月。一宗士女會宴於其谷之南㵎。于時百卉敷榮。松花滿洞府。林谷口架築為庵。因名松花房。傳為願剎。至五十四景明王。追封公為興虎大王。陵在西山毛只寺之北東向走峯。

大宗春秋公 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗春秋公

第二十九大宗大王。名春秋。姓金氏。龍樹(一作龍春)角干追封文興大王之子也。妣真平大王之女天明夫人。妃文明皇后文姬。即庾信公之季妹也。初文姬之姊寶姬。夢登西岳捨溺。瀰滿京城。旦與妹說夢。文姬聞之謂曰。我買此夢。姊曰。與何物乎。曰。鬻錦裙可乎。姊曰諾。妹開襟受之。姊曰。疇昔之夢傳付於汝。妹以錦裙酬之。後旬日庾信與春秋公。正月午忌日(見上射琴匣事乃崔致遠之說)蹴鞠于庾信宅前(羅人謂蹴鞠為弄珠之戲)故踏春秋之裙。裂其襟紐曰。請入吾家縫之。公從之。庾信命阿海奉針。海曰。豈以細事輕近貴公子乎。因辭(古本云。因病不進)乃命阿之。公知庾信之意遂幸之。自後數數來往。庾信知其有娠。乃嘖之曰。爾不告父母而有娠。何也。乃宣言於國中。欲焚其妹。一日侯善德王遊幸南山。積薪於庭中。焚火烟起。王望之問何烟。左右奏曰。殆庾信之焚妹也。王問其故。曰為其妹無夫有娠。王曰。是誰所為。時公昵侍在前。顏色大變。王曰。是汝所為也。速往救之。公受命馳馬。傳宣沮之。自後現行婚禮。真德王薨。以永徽五年甲寅即位。御國八年。龍朔元年辛酉崩。壽五十九歲。葬於哀公寺東。有碑。王與庾信神謀戮力。一統三韓。有大功於社稷。故廟號太宗。太子法敏。角干仁問。角干文王。角干老旦。角干智鏡。角干愷元等。皆文姬之所出也。當時買夢之徵現於此矣。庶子曰皆知文級干車得令公馬得阿干。并女五人。王膳一日飯米三斗。雄雉九首。自庚申年滅百濟後。除晝饍。但朝暮而已。然計一日米六斗。酒六斗。雉十首。城中市價。布一疋租三十碩。或五十碩。民謂之聖代。在東宮時。欲征高麗因請兵入唐。唐帝賞其風彩。謂為神聖之人。固留侍衛。力請乃還。時百濟末王義慈乃虎王之元子也。雄猛有膽氣。事親以孝。友于兄弟。時號海東曾子。以貞觀十五年辛丑即位。耽婬酒色政荒國危。佐平(百濟爵名)成忠極諫不聽。囚於獄中。瘦困濱死。書曰。忠臣死不忘君。願一言而死。臣甞觀時變。必有兵革之事。凡用兵。審擇其地。處上流而迎敵。可以保全。若異國兵來。陸路不使過炭峴(一云沈峴。百濟要害之地)水軍不使入伎伐浦(即長嵓。又孫梁。一作只火浦。又白江)據其險隘以禦之。然後可也。王不省。現慶四年己未。百濟烏會寺(亦云烏合寺)有大赤馬。晝夜六時遶寺行道。二月。眾狐入義慈宮中。一白狐坐佐平書案上。四月。太子宮雌雞與小雀交婚五月。泗泚(扶餘江名)岸大魚出死。長三丈。人食之者皆死。九月。宮中槐樹鳴如人哭。夜鬼哭宮南路上。五年庚申春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十九大宗大王。名春秋。姓金氏。龍樹(一作龍春)角干追封文興大王之子也。妣真平大王之女天明夫人。妃文明皇后文姬。即庾信公之季妹也。初文姬之姊寶姬。夢登西岳捨溺。瀰滿京城。旦與妹說夢。文姬聞之謂曰。我買此夢。姊曰。與何物乎。曰。鬻錦裙可乎。姊曰諾。妹開襟受之。姊曰。疇昔之夢傳付於汝。妹以錦裙酬之。後旬日庾信與春秋公。正月午忌日(見上射琴匣事乃崔致遠之說)蹴鞠于庾信宅前(羅人謂蹴鞠為弄珠之戲)故踏春秋之裙。裂其襟紐曰。請入吾家縫之。公從之。庾信命阿海奉針。海曰。豈以細事輕近貴公子乎。因辭(古本云。因病不進)乃命阿之。公知庾信之意遂幸之。自後數數來往。庾信知其有娠。乃嘖之曰。爾不告父母而有娠。何也。乃宣言於國中。欲焚其妹。一日侯善德王遊幸南山。積薪於庭中。焚火烟起。王望之問何烟。左右奏曰。殆庾信之焚妹也。王問其故。曰為其妹無夫有娠。王曰。是誰所為。時公昵侍在前。顏色大變。王曰。是汝所為也。速往救之。公受命馳馬。傳宣沮之。自後現行婚禮。真德王薨。以永徽五年甲寅即位。御國八年。龍朔元年辛酉崩。壽五十九歲。葬於哀公寺東。有碑。王與庾信神謀戮力。一統三韓。有大功於社稷。故廟號太宗。太子法敏。角干仁問。角干文王。角干老旦。角干智鏡。角干愷元等。皆文姬之所出也。當時買夢之徵現於此矣。庶子曰皆知文級干車得令公馬得阿干。并女五人。王膳一日飯米三斗。雄雉九首。自庚申年滅百濟後。除晝饍。但朝暮而已。然計一日米六斗。酒六斗。雉十首。城中市價。布一疋租三十碩。或五十碩。民謂之聖代。在東宮時。欲征高麗因請兵入唐。唐帝賞其風彩。謂為神聖之人。固留侍衛。力請乃還。時百濟末王義慈乃虎王之元子也。雄猛有膽氣。事親以孝。友于兄弟。時號海東曾子。以貞觀十五年辛丑即位。耽婬酒色政荒國危。佐平(百濟爵名)成忠極諫不聽。囚於獄中。瘦困濱死。書曰。忠臣死不忘君。願一言而死。臣甞觀時變。必有兵革之事。凡用兵。審擇其地。處上流而迎敵。可以保全。若異國兵來。陸路不使過炭峴(一云沈峴。百濟要害之地)水軍不使入伎伐浦(即長嵓。又孫梁。一作只火浦。又白江)據其險隘以禦之。然後可也。王不省。現慶四年己未。百濟烏會寺(亦云烏合寺)有大赤馬。晝夜六時遶寺行道。二月。眾狐入義慈宮中。一白狐坐佐平書案上。四月。太子宮雌雞與小雀交婚五月。泗泚(扶餘江名)岸大魚出死。長三丈。人食之者皆死。九月。宮中槐樹鳴如人哭。夜鬼哭宮南路上。五年庚申春。

二月。王都井水血色。西海邊小魚出死。百姓食之不盡。泗泚水血色。四月。蝦蟇數萬集於樹上。王都市人無故驚走。如有捕捉。驚仆死者百餘。亡失財物者無數。六月。王興寺僧皆見如舡楫隨大水入寺門。有大犬如野鹿。自西至泗泚岸。向王宮吠之。俄不知所之。城中群犬集於路上。或吠或哭。移時而散。有一鬼入宮中。大呼曰。百濟亡百濟亡。即入地。王怪之。使人掘地。深三尺許。有一龜。其背有文。百濟圓月輪。新羅如新月。問之。巫者云。圓月輪者滿也。滿則虧。如新月者未滿也。未滿則漸盈。王怒殺之。或曰。圓月輪盛也。如新月者微也。意者國家盛而新羅浸微。乎王。喜太宗聞百濟國中多怪變。五年庚申。遣使仁問請兵唐。高宗詔左虎衛大將軍荊國公蘇定方為神丘道行策總管。率左衛將軍劉伯英字仁遠。左虎衛將軍𠗦士貴。左驍衛將軍龐孝公等。統十三萬兵來征(鄉記云軍十二萬二千七百十一人。舡一千九百隻。而唐史不詳言之)。以新羅王春秋為嵎夷道行軍總管。將其國兵。與之合勢。定方引兵自城山濟海。至國西德勿島。羅王遣將軍金庾信領精兵五萬以赴之。義慈王聞之。會群臣問戰守之計。佐平義直進曰。唐兵遠涉溟海不習水。羅人恃大國之援。有輕敵之心。若見唐人失利。必疑懼而不敢銳進。故知先與唐人決戰可也。達率常永等曰不然。唐兵遠來。意欲速戰。其鋒不可當也。羅人屢見敗於我軍。今望我兵。勢不得不恐。今日之計。宜塞唐人之路。以待師老。先使偏師擊羅折其銳氣。然後伺其便而合戰。則可得全軍而保國矣。王猶預不知所從。時佐平興首得罪流竄于古馬祚知之縣。遣人問之曰。事急矣。如何。首曰大概如佐平成忠之說。大臣等不信。曰興首在縲絏之中。怨君而不愛國矣。其言不可用也。莫若使唐兵入白江(即伎伐浦)沿流而不得方舟。羅軍升炭峴。由徑而不得並馬。當此之時。縱兵擊之。如在籠之雞。罹網之魚也。王曰然。又聞唐羅兵已過白江炭峴。遣將軍偕伯帥死士五千出黃山。與羅兵戰。四合皆勝之。然兵寡力盡竟敗。而偕伯死之。進軍合兵。薄津口。瀕江屯兵。忽有鳥迴翔於定方營上。使人卜之。曰必傷元帥。定方懼欲引兵而止。庾信謂定方曰。豈可以飛鳥之怪違天時也。應天順人。伐至不仁。何不祥之有。乃拔神釰擬其鳥。割裂而墜於座前。於是定方出左涯垂山而陣。與之戰。百濟軍大敗。王師乘潮。軸轤含尾鼓譟而進。定方將步騎。直趨都城。一舍止。城中悉軍拒之。又敗死者萬餘。唐人乘勝薄城。王知不免。嘆曰。悔不用成忠之言以至於此。遂與太子隆(或作孝誤也)走北 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月。王都井水血色。西海邊小魚出死。百姓食之不盡。泗泚水血色。四月。蝦蟇數萬集於樹上。王都市人無故驚走。如有捕捉。驚仆死者百餘。亡失財物者無數。六月。王興寺僧皆見如舡楫隨大水入寺門。有大犬如野鹿。自西至泗泚岸。向王宮吠之。俄不知所之。城中群犬集於路上。或吠或哭。移時而散。有一鬼入宮中。大呼曰。百濟亡百濟亡。即入地。王怪之。使人掘地。深三尺許。有一龜。其背有文。百濟圓月輪。新羅如新月。問之。巫者云。圓月輪者滿也。滿則虧。如新月者未滿也。未滿則漸盈。王怒殺之。或曰。圓月輪盛也。如新月者微也。意者國家盛而新羅浸微。乎王。喜太宗聞百濟國中多怪變。五年庚申。遣使仁問請兵唐。高宗詔左虎衛大將軍荊國公蘇定方為神丘道行策總管。率左衛將軍劉伯英字仁遠。左虎衛將軍𠗦士貴。左驍衛將軍龐孝公等。統十三萬兵來征(鄉記云軍十二萬二千七百十一人。舡一千九百隻。而唐史不詳言之)。以新羅王春秋為嵎夷道行軍總管。將其國兵。與之合勢。定方引兵自城山濟海。至國西德勿島。羅王遣將軍金庾信領精兵五萬以赴之。義慈王聞之。會群臣問戰守之計。佐平義直進曰。唐兵遠涉溟海不習水。羅人恃大國之援。有輕敵之心。若見唐人失利。必疑懼而不敢銳進。故知先與唐人決戰可也。達率常永等曰不然。唐兵遠來。意欲速戰。其鋒不可當也。羅人屢見敗於我軍。今望我兵。勢不得不恐。今日之計。宜塞唐人之路。以待師老。先使偏師擊羅折其銳氣。然後伺其便而合戰。則可得全軍而保國矣。王猶預不知所從。時佐平興首得罪流竄于古馬祚知之縣。遣人問之曰。事急矣。如何。首曰大概如佐平成忠之說。大臣等不信。曰興首在縲絏之中。怨君而不愛國矣。其言不可用也。莫若使唐兵入白江(即伎伐浦)沿流而不得方舟。羅軍升炭峴。由徑而不得並馬。當此之時。縱兵擊之。如在籠之雞。罹網之魚也。王曰然。又聞唐羅兵已過白江炭峴。遣將軍偕伯帥死士五千出黃山。與羅兵戰。四合皆勝之。然兵寡力盡竟敗。而偕伯死之。進軍合兵。薄津口。瀕江屯兵。忽有鳥迴翔於定方營上。使人卜之。曰必傷元帥。定方懼欲引兵而止。庾信謂定方曰。豈可以飛鳥之怪違天時也。應天順人。伐至不仁。何不祥之有。乃拔神釰擬其鳥。割裂而墜於座前。於是定方出左涯垂山而陣。與之戰。百濟軍大敗。王師乘潮。軸轤含尾鼓譟而進。定方將步騎。直趨都城。一舍止。城中悉軍拒之。又敗死者萬餘。唐人乘勝薄城。王知不免。嘆曰。悔不用成忠之言以至於此。遂與太子隆(或作孝誤也)走北

鄙。定方圍其城。王㳄子泰自立為王。率眾固守。太子之子文思謂王泰曰。王與太子出。而叔擅為王。若唐兵解去。我等安得全。率左右縋而出。民皆從之。泰不能止。定方令士起𡍕立唐旗幟。泰窘迫。乃開門請命。於是王及太子隆。王子泰。大臣貞福。與諸城皆降。定方以王義慈。及太子隆王子泰。王子演。及大臣將士八十八人。百姓一萬二千八百七人送京師。其國本有五部。三十七郡。二百城。七十六萬戶。至是析置熊津。馬韓。東明。金漣德安等五都督府。擢渠長為都督剌史以𭮔之。命郎將劉仁願守都城。又左衛郎將王文度為熊津都督。撫其餘眾。定方以所俘見上。責而宥之。王病死。贈金紫光祿大夫衛尉卿。許舊臣赴臨。詔葬孫皓陳叔寶墓側。并為竪碑。七年壬戌。命定方為遼東道行軍大總管俄改平壤道。破高麗之眾於浿江。奪馬邑山為營。遂圍平壤城。會大雪解圍還。拜涼州安集大使。以定吐蕃。乾封二年卒。唐帝悼之。贈左驍騎大將軍幽州都督。諡曰莊(已上唐史文)新羅別記云。文虎王即位五年乙丑秋八月庚子。王親統大兵幸熊津城。會假王扶餘隆作壇。刑白馬而盟。先祀天神及山川之靈。然後歃血。為文而盟曰。往者百濟先王迷於逆順。不敦隣好。不睦親姻。結托句麗。文通倭國。共為殘暴。侵削新羅。破邑屠城。略無寧歲。天子憫一物之失所。憐百姓之被毒。頻命行人。諭其和好。負險恃遠。侮慢天經。皇赫斯怒。恭行弔伐。旌旗所指。一戎大定。固可瀦宮污宅。作誡來裔。塞源拔本。垂訓後昆。懷柔伐叛。先王之令典。興亡繼絕。往哲之通規。事心師古。傳諸曩冊。故立前百濟王司農正卿扶餘隆為熊津都督。守其祭祀。保其桑梓。依倚新羅。長為與國。名除宿憾。結好和親。恭承詔命。永為藩服。仍遣使人右威衛將軍魯城縣公劉仁願。親臨勸諭具宣成旨。約之以婚姻。申之以盟誓。刑牲歃血。共敦終始。分災恤患。恩若兄弟。祗奉綸言。不敢墜失。既盟之後。共保歲寒。若有乖背。二三其德。興兵動眾。侵犯邊陲。神明鑒之。百殃是降。子孫不育。社稷無宗。禋祀磨滅。罔有遺餘。故作金書鐵契。藏之宗廟。子孫萬代。無或敢犯。神之聽之。是享是福。歃訖。埋弊。帛於壇之壬地。藏盟文於大廟。盟文乃帶方都督劉仁軌作(按上唐。史之文。定方以義慈王及太子隆等送京師。今云會扶餘王隆。則知唐帝宥隆而遣之。立為熊津都督也。故盟文明言。以此為驗)又古記云。總章元年戊辰(若總章戊辰則李勣之事而下文蘇定方誤矣。若定方則年號當龍朔二年壬戌來圍平壤之時也)國人之所請唐兵屯于平壤郊而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄙。定方圍其城。王㳄子泰自立為王。率眾固守。太子之子文思謂王泰曰。王與太子出。而叔擅為王。若唐兵解去。我等安得全。率左右縋而出。民皆從之。泰不能止。定方令士起𡍕立唐旗幟。泰窘迫。乃開門請命。於是王及太子隆。王子泰。大臣貞福。與諸城皆降。定方以王義慈。及太子隆王子泰。王子演。及大臣將士八十八人。百姓一萬二千八百七人送京師。其國本有五部。三十七郡。二百城。七十六萬戶。至是析置熊津。馬韓。東明。金漣德安等五都督府。擢渠長為都督剌史以𭮔之。命郎將劉仁願守都城。又左衛郎將王文度為熊津都督。撫其餘眾。定方以所俘見上。責而宥之。王病死。贈金紫光祿大夫衛尉卿。許舊臣赴臨。詔葬孫皓陳叔寶墓側。并為竪碑。七年壬戌。命定方為遼東道行軍大總管俄改平壤道。破高麗之眾於浿江。奪馬邑山為營。遂圍平壤城。會大雪解圍還。拜涼州安集大使。以定吐蕃。乾封二年卒。唐帝悼之。贈左驍騎大將軍幽州都督。諡曰莊(已上唐史文)新羅別記云。文虎王即位五年乙丑秋八月庚子。王親統大兵幸熊津城。會假王扶餘隆作壇。刑白馬而盟。先祀天神及山川之靈。然後歃血。為文而盟曰。往者百濟先王迷於逆順。不敦隣好。不睦親姻。結托句麗。文通倭國。共為殘暴。侵削新羅。破邑屠城。略無寧歲。天子憫一物之失所。憐百姓之被毒。頻命行人。諭其和好。負險恃遠。侮慢天經。皇赫斯怒。恭行弔伐。旌旗所指。一戎大定。固可瀦宮污宅。作誡來裔。塞源拔本。垂訓後昆。懷柔伐叛。先王之令典。興亡繼絕。往哲之通規。事心師古。傳諸曩冊。故立前百濟王司農正卿扶餘隆為熊津都督。守其祭祀。保其桑梓。依倚新羅。長為與國。名除宿憾。結好和親。恭承詔命。永為藩服。仍遣使人右威衛將軍魯城縣公劉仁願。親臨勸諭具宣成旨。約之以婚姻。申之以盟誓。刑牲歃血。共敦終始。分災恤患。恩若兄弟。祗奉綸言。不敢墜失。既盟之後。共保歲寒。若有乖背。二三其德。興兵動眾。侵犯邊陲。神明鑒之。百殃是降。子孫不育。社稷無宗。禋祀磨滅。罔有遺餘。故作金書鐵契。藏之宗廟。子孫萬代。無或敢犯。神之聽之。是享是福。歃訖。埋弊。帛於壇之壬地。藏盟文於大廟。盟文乃帶方都督劉仁軌作(按上唐。史之文。定方以義慈王及太子隆等送京師。今云會扶餘王隆。則知唐帝宥隆而遣之。立為熊津都督也。故盟文明言。以此為驗)又古記云。總章元年戊辰(若總章戊辰則李勣之事而下文蘇定方誤矣。若定方則年號當龍朔二年壬戌來圍平壤之時也)國人之所請唐兵屯于平壤郊而

通書曰。急輸軍資。王會群臣問曰。入於敵國至唐兵屯所。其勢危矣。所請王師糧匱而不輪其料。亦不宜也。如何。庾信奏曰。臣等能輸其軍資。請大王無慮。於是庾信仁問等率數萬人入句麗境。輸料二萬斛乃還。王大喜。又欲興師會唐兵。庾信先遣然起兵川等一人問其會期。唐帥蘇定方紙畫鸞犢二物迴之。國人未解其意。使問於元曉法師。解之曰。速還其兵。謂畫犢畫鸞二切也。於是庾信迴軍。欲渡浿江。今日後渡者斬之。軍士爭先半渡。句麗兵來掠。殺其未渡者。翌日信返追句麗兵。捕殺數萬級百濟古記云。扶餘城北角有大岩。下臨江水。相傳云。義慈王與諸後宮知其未免。相謂曰。寧自盡。不死於他人手。相率至此。投江而死。故俗云墮死岩。斯乃俚諺之訛也。但宮人之墮死。義慈卒於唐。唐史有明文又新羅古傳云。定方既討麗濟二國。又謀伐新羅而留連。於是庾信知其謀。饗唐兵鴆之。皆死坑之。今尚州界有唐橋。是其坑地(按唐史不言其所以死。但書云卒。何耶。為復諱之耶。鄉諺之無據耶。若壬戌年高麗之役。羅人殺定方之師。則後總章戊辰何有請兵滅高麗之事。以此知鄉傳無據。但戊辰滅麗之後。有不臣之事。擅有其地而已。非至殺蘇李二公也)王師定百濟。既還之後。羅王命諸將追捕百濟殘賤屯次于漢山城。高麗靺鞨二國兵來圍之。相擊未解。自五月十一日至六月二十二日。我兵危甚。王聞之。議群臣曰。計將何出猶豫未決。庾信馳奏曰。事急矣。人力不可及。唯神術可救。乃於星浮山。設壇修神術。忽有光耀如大瓮。從壇上而出。乃星飛南北去(因此名星浮山。山名或有別說云。山在都林之南。秀出一峯是也。京城有一人謀求官。命其子作高炬。夜登此山舉之。其夜京師人望人皆謂。怪星現於其地。王聞之憂惧。募人禳之。其父將應之曰官奏曰此非大怪也。但一家子死父泣之兆耳。遂不。行禳法。是夜其子下山。虎傷而死)。漢山城中士卒怨救兵不至。相視哭泣而已。賊欲改急。忽有光耀。從南天際來。成霹靂。擊碎砲石三十餘所。賊軍弓箭矛戟籌碎皆仆地。良久乃蘇。奔潰而歸。我軍乃還。太宗初即位。有獻猪一頭二身八足者。議者曰。是必并吞六合瑞也。是王代始服中國衣冠牙笏。乃法師慈藏請唐帝而來傳也。神文王時。唐高宗遣使新羅曰。朕之聖考得賢臣魏徵李淳風等。協心同德。一統天下。故為太宗皇帝。汝新羅海外小國。有太宗之號。以僭天子之名。義在不忠。速改其號。新羅王上表曰。新羅雖小國。得聖臣金庾信。一統三國。故封為太宗。帝見表乃思。儲貳時。有天唱空云。三十三天之一人降於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通書曰。急輸軍資。王會群臣問曰。入於敵國至唐兵屯所。其勢危矣。所請王師糧匱而不輪其料。亦不宜也。如何。庾信奏曰。臣等能輸其軍資。請大王無慮。於是庾信仁問等率數萬人入句麗境。輸料二萬斛乃還。王大喜。又欲興師會唐兵。庾信先遣然起兵川等一人問其會期。唐帥蘇定方紙畫鸞犢二物迴之。國人未解其意。使問於元曉法師。解之曰。速還其兵。謂畫犢畫鸞二切也。於是庾信迴軍。欲渡浿江。今日後渡者斬之。軍士爭先半渡。句麗兵來掠。殺其未渡者。翌日信返追句麗兵。捕殺數萬級百濟古記云。扶餘城北角有大岩。下臨江水。相傳云。義慈王與諸後宮知其未免。相謂曰。寧自盡。不死於他人手。相率至此。投江而死。故俗云墮死岩。斯乃俚諺之訛也。但宮人之墮死。義慈卒於唐。唐史有明文又新羅古傳云。定方既討麗濟二國。又謀伐新羅而留連。於是庾信知其謀。饗唐兵鴆之。皆死坑之。今尚州界有唐橋。是其坑地(按唐史不言其所以死。但書云卒。何耶。為復諱之耶。鄉諺之無據耶。若壬戌年高麗之役。羅人殺定方之師。則後總章戊辰何有請兵滅高麗之事。以此知鄉傳無據。但戊辰滅麗之後。有不臣之事。擅有其地而已。非至殺蘇李二公也)王師定百濟。既還之後。羅王命諸將追捕百濟殘賤屯次于漢山城。高麗靺鞨二國兵來圍之。相擊未解。自五月十一日至六月二十二日。我兵危甚。王聞之。議群臣曰。計將何出猶豫未決。庾信馳奏曰。事急矣。人力不可及。唯神術可救。乃於星浮山。設壇修神術。忽有光耀如大瓮。從壇上而出。乃星飛南北去(因此名星浮山。山名或有別說云。山在都林之南。秀出一峯是也。京城有一人謀求官。命其子作高炬。夜登此山舉之。其夜京師人望人皆謂。怪星現於其地。王聞之憂惧。募人禳之。其父將應之曰官奏曰此非大怪也。但一家子死父泣之兆耳。遂不。行禳法。是夜其子下山。虎傷而死)。漢山城中士卒怨救兵不至。相視哭泣而已。賊欲改急。忽有光耀。從南天際來。成霹靂。擊碎砲石三十餘所。賊軍弓箭矛戟籌碎皆仆地。良久乃蘇。奔潰而歸。我軍乃還。太宗初即位。有獻猪一頭二身八足者。議者曰。是必并吞六合瑞也。是王代始服中國衣冠牙笏。乃法師慈藏請唐帝而來傳也。神文王時。唐高宗遣使新羅曰。朕之聖考得賢臣魏徵李淳風等。協心同德。一統天下。故為太宗皇帝。汝新羅海外小國。有太宗之號。以僭天子之名。義在不忠。速改其號。新羅王上表曰。新羅雖小國。得聖臣金庾信。一統三國。故封為太宗。帝見表乃思。儲貳時。有天唱空云。三十三天之一人降於

新羅為庾信。紀在於書。出撿視之。驚懼不已。更遣使許無改太宗之號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新羅為庾信。紀在於書。出撿視之。驚懼不已。更遣使許無改太宗之號。

長春郎 罷郎(一作羆) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長春郎 罷郎(一作羆)

初與百濟兵戰於黃山之役。長春郎罷郎死於陣中。後討百濟時。見夢於太宗曰。臣等昔者為國亡身。至於白骨。庶欲完護邦國。故隨從軍行無怠而已。然迫於唐帥定方之威。逐於人後爾。願王加我以小勢。大王驚怪之。為二魂說經一日於牟山亭。又為創壯義寺於漢山州。以資冥援。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初與百濟兵戰於黃山之役。長春郎罷郎死於陣中。後討百濟時。見夢於太宗曰。臣等昔者為國亡身。至於白骨。庶欲完護邦國。故隨從軍行無怠而已。然迫於唐帥定方之威。逐於人後爾。願王加我以小勢。大王驚怪之。為二魂說經一日於牟山亭。又為創壯義寺於漢山州。以資冥援。