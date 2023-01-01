續刻釋氏稽古略序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續刻釋氏稽古略序

古可稽乎。曰烏乎可。古不可稽乎。曰烏乎不可。威音以後今日以前。成住壞空。有而不有。日月光華。旦而復旦。日劫無憑。何況今古矣。其中聖賢隱現。應緣示感。如月在水。了不可執。迺有人焉。追往烈。訂遺踪取已散之塵。而編之而續之。是繪夢也。是圖影也。然而紀往開來。闡微昭信。俾古德之跡。炳然如天漢之昭回。而其所以跡者。繇是而可悟焉。未易忽也。往參真寂先師。授予以寶洲稽古略曰。法門源流盡在斯矣。予受而卒業。約而不遺。核而有則。釋氏之紫陽漂水也。然而流行勿遠漸就晦翳。恒懼遺文湮沒。致昔人編摩敘述之苦心。若存若亡隱而勿著。名山之藏詎能無慨乎哉。戊寅春王。搆小庵於古杏溪。延幻師主之。雨晨月夕。相與沈吟。梵冊寄懷。愷樂陶陶如也。一日偶理前說。幻師謂。宜重加繡黻。以待來者。初以傳述舊聞。已乃兼舉未備。附以勝國暨 皇明法苑事蹟。勒成一書。寶洲之業復光著若發蒙矣。後之攬此者。應化之殊祥奇表。往哲之妙道奇功。以迨我 皇祖列宗冥苻玄契。顯揚正覺。以不思議之理。成大有為之運。開卷釐然。昭茲雲日。俾夫懷疑者起信。論世者可徵。考事者尋微。覽跡者悟本。所以嘉惠來學。匪曰小補之矣。而豈徒掇敘事之華。增多聞之障。雲已渡而摹其悠揚。波已逝而貌其翻湧乎哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古可稽乎。曰烏乎可。古不可稽乎。曰烏乎不可。威音以後今日以前。成住壞空。有而不有。日月光華。旦而復旦。日劫無憑。何況今古矣。其中聖賢隱現。應緣示感。如月在水。了不可執。迺有人焉。追往烈。訂遺踪取已散之塵。而編之而續之。是繪夢也。是圖影也。然而紀往開來。闡微昭信。俾古德之跡。炳然如天漢之昭回。而其所以跡者。繇是而可悟焉。未易忽也。往參真寂先師。授予以寶洲稽古略曰。法門源流盡在斯矣。予受而卒業。約而不遺。核而有則。釋氏之紫陽漂水也。然而流行勿遠漸就晦翳。恒懼遺文湮沒。致昔人編摩敘述之苦心。若存若亡隱而勿著。名山之藏詎能無慨乎哉。戊寅春王。搆小庵於古杏溪。延幻師主之。雨晨月夕。相與沈吟。梵冊寄懷。愷樂陶陶如也。一日偶理前說。幻師謂。宜重加繡黻。以待來者。初以傳述舊聞。已乃兼舉未備。附以勝國暨 皇明法苑事蹟。勒成一書。寶洲之業復光著若發蒙矣。後之攬此者。應化之殊祥奇表。往哲之妙道奇功。以迨我 皇祖列宗冥苻玄契。顯揚正覺。以不思議之理。成大有為之運。開卷釐然。昭茲雲日。俾夫懷疑者起信。論世者可徵。考事者尋微。覽跡者悟本。所以嘉惠來學。匪曰小補之矣。而豈徒掇敘事之華。增多聞之障。雲已渡而摹其悠揚。波已逝而貌其翻湧乎哉。

崇禎戊寅歲朱明月佛出世日。蘧庵居士嚴爾珪謹序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇禎戊寅歲朱明月佛出世日。蘧庵居士嚴爾珪謹序。

續集稽古略敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續集稽古略敘

甞言。為僧而不兼外學。懶而愚。非博也。難乎其高。為儒而不究內典。庸而僻。非通也。烏乎其大。株守而弗移。自畫而無進。空腹高心拘墟朿教。終貽笑於大方也已矣。試觀古昔之博碩鉅公淵宏開士。誰不出入於內外典章。圓融淹貫。張天覺云。吾因學佛然後知儒。妙蓮經云。治世語言皆順正法。群茸釀蜜眾味和𦎟。匪能博涉而通研。寧識殊岐而一詣哉。然古今傳記之作。各有所專。國史則遺佛教。禪編則略世緣。無怪乎。二宗學者之非博非通也。有元名衲華亭念常。所集佛祖通載。兼繫歷朝綱紀。繼此職里高僧寶洲。釋鑑稽古一書。備列皇王政治賢聖風規。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甞言。為僧而不兼外學。懶而愚。非博也。難乎其高。為儒而不究內典。庸而僻。非通也。烏乎其大。株守而弗移。自畫而無進。空腹高心拘墟朿教。終貽笑於大方也已矣。試觀古昔之博碩鉅公淵宏開士。誰不出入於內外典章。圓融淹貫。張天覺云。吾因學佛然後知儒。妙蓮經云。治世語言皆順正法。群茸釀蜜眾味和𦎟。匪能博涉而通研。寧識殊岐而一詣哉。然古今傳記之作。各有所專。國史則遺佛教。禪編則略世緣。無怪乎。二宗學者之非博非通也。有元名衲華亭念常。所集佛祖通載。兼繫歷朝綱紀。繼此職里高僧寶洲。釋鑑稽古一書。備列皇王政治賢聖風規。

佛祖源流法門軌則。編年敘世一貫無遺。俾夫簡閱之者。其猶瞻象闕而躔度詳明。探龍宮而珠璣畢聚。富哉此書。無分儒釋。宜家貯而戶蓄。枕寶而袖珍者焉。奚特名山藏為哉。杏溪 大參蘧菴嚴翁。乘大願輪不忘付囑弘通之莂。抽資重刻。冀廣流傳。(不慧)寓幻其廬。備員校訂。因并緝輯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖源流法門軌則。編年敘世一貫無遺。俾夫簡閱之者。其猶瞻象闕而躔度詳明。探龍宮而珠璣畢聚。富哉此書。無分儒釋。宜家貯而戶蓄。枕寶而袖珍者焉。奚特名山藏為哉。杏溪 大參蘧菴嚴翁。乘大願輪不忘付囑弘通之莂。抽資重刻。冀廣流傳。(不慧)寓幻其廬。備員校訂。因并緝輯。

元世 熙朝兩代事蹟。纘承其後。庶見古今上下之道脈。連持世與出世之宗猷。踵接擬茲續貂之尾。蓋不欲為最後斷佛種之人。繪空摹影。以俟來哲觀感興起。聯輝續焰。以無窮焉耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元世 熙朝兩代事蹟。纘承其後。庶見古今上下之道脈。連持世與出世之宗猷。踵接擬茲續貂之尾。蓋不欲為最後斷佛種之人。繪空摹影。以俟來哲觀感興起。聯輝續焰。以無窮焉耳。

時 皇明崇禎龍。集著雍攝提格。月屆蕤賓。敦牂令節壽光比丘大聞薰沐撰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時 皇明崇禎龍。集著雍攝提格。月屆蕤賓。敦牂令節壽光比丘大聞薰沐撰。

釋鑑稽古略續集(一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋鑑稽古略續集(一)

歸安杏溪蘧菴比丘大聞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸安杏溪蘧菴比丘大聞

幻輪 彙編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻輪 彙編

蘧庵居士 嚴爾珪 較梓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘧庵居士 嚴爾珪 較梓

元 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

自太祖成吉思皇帝。於宋寧宗開禧二年丙寅歲。法天啟運。稱聖武年號。建大蒙古國號。都和林云上都。至理宗紹定二年己丑。太宗嗣位。至淳祐六年丙午定宗嗣位。至淳祐十一年辛亥。憲宗嗣位。至開慶元年己未。慶宗嗣位。至景定元年庚申歲。世祖登基稱中統。至甲子改元至元。歷六世五十九年。今從世祖甲子元年敘起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自太祖成吉思皇帝。於宋寧宗開禧二年丙寅歲。法天啟運。稱聖武年號。建大蒙古國號。都和林云上都。至理宗紹定二年己丑。太宗嗣位。至淳祐六年丙午定宗嗣位。至淳祐十一年辛亥。憲宗嗣位。至開慶元年己未。慶宗嗣位。至景定元年庚申歲。世祖登基稱中統。至甲子改元至元。歷六世五十九年。今從世祖甲子元年敘起。

世祖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世祖

成宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成宗

武宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武宗

仁宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁宗

英宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 英宗

泰宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泰宗

明宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明宗

文宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文宗

寧宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧宗

順宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順宗

世祖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世祖

名忽必烈。憲宗同母弟也。以庚申歲嗣位。己卯歲滅宋。襲統一十六年。壽八十而崩 帝仁明英武屢立大功。好征遠夷。連年用兵。悉皆臣服。遂混一區宇。文臣如許衡姚樞等。謀謨廟堂。武將如伯顏董文炳等。攻城略地大闡嘉猷。制禮作樂民物阜康。古未有也(元史)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名忽必烈。憲宗同母弟也。以庚申歲嗣位。己卯歲滅宋。襲統一十六年。壽八十而崩 帝仁明英武屢立大功。好征遠夷。連年用兵。悉皆臣服。遂混一區宇。文臣如許衡姚樞等。謀謨廟堂。武將如伯顏董文炳等。攻城略地大闡嘉猷。制禮作樂民物阜康。古未有也(元史)。

甲子至元元年 大宋景定五年 秋七月彗出柳。其光燭天長數十丈。自四更見東方。日高始滅 是歲八月。劉秉忠請定都於燕。世祖從之。詔修營宮室城池。以燕京為中都。改元大赦設會度僧。詔請國師扮彌達癹思。登座授祕密戒 八月拜光祿大夫太保。參領中書省事。制曰。長生天氣力皇帝聖旨咨爾。劉秉忠氣剛以直學富。而文雖晦迹於空門。每潛心於聖道。朕居藩邸卿實賓僚。側聞高誼餘二十年。出從遐方幾數萬里。迨予嗣服。須汝計安。不先正名。何以壓眾。宜崇師位兼總政機。可特授光祿大夫太保。參領中書省事。卿其勉輔朕躬。率先乃屬察朝夕之勤惰。審議論之是非。凡有施為並聽裁決。佇看成績別示寵章准此(通載) 以伯顏為中書左丞相。伯顏凝重寡言諸曹白事。有難決者。伯顏一二語斷之。省中讋服以為真宰輔(元史)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲子至元元年 大宋景定五年 秋七月彗出柳。其光燭天長數十丈。自四更見東方。日高始滅 是歲八月。劉秉忠請定都於燕。世祖從之。詔修營宮室城池。以燕京為中都。改元大赦設會度僧。詔請國師扮彌達癹思。登座授祕密戒 八月拜光祿大夫太保。參領中書省事。制曰。長生天氣力皇帝聖旨咨爾。劉秉忠氣剛以直學富。而文雖晦迹於空門。每潛心於聖道。朕居藩邸卿實賓僚。側聞高誼餘二十年。出從遐方幾數萬里。迨予嗣服。須汝計安。不先正名。何以壓眾。宜崇師位兼總政機。可特授光祿大夫太保。參領中書省事。卿其勉輔朕躬。率先乃屬察朝夕之勤惰。審議論之是非。凡有施為並聽裁決。佇看成績別示寵章准此(通載) 以伯顏為中書左丞相。伯顏凝重寡言諸曹白事。有難決者。伯顏一二語斷之。省中讋服以為真宰輔(元史)。

乙丑至元二年 大宋咸淳元年 去年十月理宗崩。度宗嗣位。事蹟見於前書茲不錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙丑至元二年 大宋咸淳元年 去年十月理宗崩。度宗嗣位。事蹟見於前書茲不錄。

春正月朔日有食之 五月劉秉忠參領中書省事。既入拜以天下為己任。知無不為。世祖咨以治天下之大經養民之良法。秉忠條上祖宗舊典。參以古制之宜於今者。世祖善之。命下之日綱舉目張。一時人材咸見錄用。文物燦然一新(元史) 召許衡至命中書省議事。丞相安童時年二十一素聞衡名心慕之。及見於行舘既還嘆服日訪以政事(元史)世祖聞張德輝之名召見。參議中書省事。輝以聖賢道德之奧。修身治國之方。古今治亂之繇。詳陳於帝。俾教胄子學官。內外煥然一新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春正月朔日有食之 五月劉秉忠參領中書省事。既入拜以天下為己任。知無不為。世祖咨以治天下之大經養民之良法。秉忠條上祖宗舊典。參以古制之宜於今者。世祖善之。命下之日綱舉目張。一時人材咸見錄用。文物燦然一新(元史) 召許衡至命中書省議事。丞相安童時年二十一素聞衡名心慕之。及見於行舘既還嘆服日訪以政事(元史)世祖聞張德輝之名召見。參議中書省事。輝以聖賢道德之奧。修身治國之方。古今治亂之繇。詳陳於帝。俾教胄子學官。內外煥然一新。

丙寅至元三年 宋咸淳二年 佛教東被震旦。至此已一千二百年矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙寅至元三年 宋咸淳二年 佛教東被震旦。至此已一千二百年矣。

丁卯至元四年 宋咸淳三年 宋帝詣太學謁孔子。行舍菜禮。以顏回曾參孔伋孟軻配享。升顓孫師於十哲 許衡陳時務五事。一曰立國規模。二曰中書大要。三曰為君難以踐言。四曰農桑學校。五曰慎微上嘉納之。乞歸鄉里許之(史)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁卯至元四年 宋咸淳三年 宋帝詣太學謁孔子。行舍菜禮。以顏回曾參孔伋孟軻配享。升顓孫師於十哲 許衡陳時務五事。一曰立國規模。二曰中書大要。三曰為君難以踐言。四曰農桑學校。五曰慎微上嘉納之。乞歸鄉里許之(史)。

佛國禪師 師諱至溫。字其玉。號全一。諡佛國普安。刑州郝氏子也。禮辨菴訥公披剃。佐無還富公於萬壽。參萬松為侍者。既而太保劉公為世祖知遇。薦師召語大悅將授以官。弗受曰。天下佛法流通。臣僧之願富貴非所望也。憲宗命海雲主釋教。詔天下作資戎會。師持旨宣布中外。而輔成之。劉公衛承制錫師茲號。總攝諸路僧尼之事。師銳意衛教。僧眾賴之。後納印辭職。是年五月十一日。以疾終於桓州之天宮。西向右脇而化。當暑儀容如生。更有異香。火浴心口牙不壞。掊地數尺猶得舍利。壽五十一。臘四十。學士虞集撰碑(通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛國禪師 師諱至溫。字其玉。號全一。諡佛國普安。刑州郝氏子也。禮辨菴訥公披剃。佐無還富公於萬壽。參萬松為侍者。既而太保劉公為世祖知遇。薦師召語大悅將授以官。弗受曰。天下佛法流通。臣僧之願富貴非所望也。憲宗命海雲主釋教。詔天下作資戎會。師持旨宣布中外。而輔成之。劉公衛承制錫師茲號。總攝諸路僧尼之事。師銳意衛教。僧眾賴之。後納印辭職。是年五月十一日。以疾終於桓州之天宮。西向右脇而化。當暑儀容如生。更有異香。火浴心口牙不壞。掊地數尺猶得舍利。壽五十一。臘四十。學士虞集撰碑(通載)。

戊辰至元五年 宋咸淳四年 元阿朮劉整圍宋襄陽。知府呂文煥告急 謝枋得論云。官為宰相。可以生殺廢置人。官為臺諫。可以彈駁榮辱人。官為國子監。可以考校去取人。此三等謂之繫籍聖賢也(史)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊辰至元五年 宋咸淳四年 元阿朮劉整圍宋襄陽。知府呂文煥告急 謝枋得論云。官為宰相。可以生殺廢置人。官為臺諫。可以彈駁榮辱人。官為國子監。可以考校去取人。此三等謂之繫籍聖賢也(史)。

己巳至元六年 宋咸淳五年 二月帝師癹思巴。制蒙古字成頒行天下。宋之常州雞翼生距。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己巳至元六年 宋咸淳五年 二月帝師癹思巴。制蒙古字成頒行天下。宋之常州雞翼生距。

庚午至元七年 宋咸淳六年 詔請膽巴金剛上師。住持仁王寺普度僧員。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚午至元七年 宋咸淳六年 詔請膽巴金剛上師。住持仁王寺普度僧員。

帝師 苾芻癹思巴。說根本有部出家羯摩儀軌。親制序曰。原夫贍部嘉運。至第四佛釋迦文如來遺教利見也。大元御世。第五主憲天述道仁文義武大光孝皇帝登極也。天資福慧諦信內乘。普使萬邦咸歸一化。雖敷天垂拱而至治無垠。眷支那弘道。而在躬不息。欲以自佛相承師資繼踵。迄今不替正戒儀軌。為從善行人一一恒持。精練三業堅守四儀。此實聖皇匡正佛法之睿旨也云云(通載) 廉希憲立朝讜正。世祖令受帝師僧八思馬戒。希憲對曰。臣已受孔子戒。上曰。汝孔子亦有戒耶。對曰。為臣當忠為子當孝。是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝師 苾芻癹思巴。說根本有部出家羯摩儀軌。親制序曰。原夫贍部嘉運。至第四佛釋迦文如來遺教利見也。大元御世。第五主憲天述道仁文義武大光孝皇帝登極也。天資福慧諦信內乘。普使萬邦咸歸一化。雖敷天垂拱而至治無垠。眷支那弘道。而在躬不息。欲以自佛相承師資繼踵。迄今不替正戒儀軌。為從善行人一一恒持。精練三業堅守四儀。此實聖皇匡正佛法之睿旨也云云(通載) 廉希憲立朝讜正。世祖令受帝師僧八思馬戒。希憲對曰。臣已受孔子戒。上曰。汝孔子亦有戒耶。對曰。為臣當忠為子當孝。是也。

辛未至元八年 宋咸淳七年 十一月始建大元國號。取易乾元之義。始興蒙古學校。從太保劉秉忠請也 以許衡為學士。衡每謂書中無疑看得有疑。有疑即看得。無疑方是有功。衡之教人也。必因其所明。開其所蔽。而納諸善時其動息。而弛張之慎其萌蘖。而防範之日漸月漬。不自知其變也。日新月盛不自自知其化也。又為學者。治生最為先務。又言。士君子當以農桑為生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛未至元八年 宋咸淳七年 十一月始建大元國號。取易乾元之義。始興蒙古學校。從太保劉秉忠請也 以許衡為學士。衡每謂書中無疑看得有疑。有疑即看得。無疑方是有功。衡之教人也。必因其所明。開其所蔽。而納諸善時其動息。而弛張之慎其萌蘖。而防範之日漸月漬。不自知其變也。日新月盛不自自知其化也。又為學者。治生最為先務。又言。士君子當以農桑為生。

壬申至元九年 宋咸淳八年 宋少傅葉夢鼎辭歸秦。願勵精寡欲收人心固邦本。又云。廉恥事大。死生事小。扁舟徑返。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬申至元九年 宋咸淳八年 宋少傅葉夢鼎辭歸秦。願勵精寡欲收人心固邦本。又云。廉恥事大。死生事小。扁舟徑返。

盤谷禪師 號麗水。海鹽人。師貌不揚。而志氣超邁博覽經史。性耽山水之樂。至元中遊五臺峨嵋伏牛少室名山勝地。甞云。足迹半天下。詩名滿世間。時附馬高麗瀋王。聞師德望具書聘。講華嚴大意於杭之慧因寺。師展四無礙辯。七眾傾伏。王大悅。聲價益重。後至松郡精舍勤修淨業。日課彌陀佛號。年七十餘。無疾預告以時。端坐而寂。有遊山詩集三卷。行世(高僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盤谷禪師 號麗水。海鹽人。師貌不揚。而志氣超邁博覽經史。性耽山水之樂。至元中遊五臺峨嵋伏牛少室名山勝地。甞云。足迹半天下。詩名滿世間。時附馬高麗瀋王。聞師德望具書聘。講華嚴大意於杭之慧因寺。師展四無礙辯。七眾傾伏。王大悅。聲價益重。後至松郡精舍勤修淨業。日課彌陀佛號。年七十餘。無疾預告以時。端坐而寂。有遊山詩集三卷。行世(高僧傳)。

癸酉至元十年 宋咸淳九年 元圍襄陽日久。二月破樊城。都統范天順嘆曰。生為宋臣。死當為宋鬼。即所守處縊死 許衡還至懷孟。簡絕人事。常居山下。勤以自治。公愛兼盡不嚴而整。閨門之內若朝廷。然夫婦相待如賓。喪祭一遵古制。懷孟化之(史)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸酉至元十年 宋咸淳九年 元圍襄陽日久。二月破樊城。都統范天順嘆曰。生為宋臣。死當為宋鬼。即所守處縊死 許衡還至懷孟。簡絕人事。常居山下。勤以自治。公愛兼盡不嚴而整。閨門之內若朝廷。然夫婦相待如賓。喪祭一遵古制。懷孟化之(史)。

甲戌至元十一年 宋咸淳十年 七月宋度宗崩。太子少帝嗣立年四歲。八月大霖雨天目山崩。水涌溺死無算 是年八月劉公薨。贈儀同三司太傅諡文貞。制曰。臣以忠孝而事上貴輸獻納之誠。上以禮義。而遇臣思篤始終之愛。視死之日猶生之年。故光祿大夫太保劉秉忠。學窺天人識貫今古。邃冲而有守。安靜而無華。昔侍潛藩稔聞高論。適當三接之際。懇上萬言之書。蓋將舉天下而措諸安。以戒為人主者過於殺。朕服嗣而伊始。卿盡力以居多。蓋得卿實契於朕心。而朕悉知於卿意。事皆有驗。人匪他求。周旋三十年不避其艱。剴切數百奏。各中其理。共成庶政。方圖任於舊人誰謂旻天。不愸遺於一老。興言及此。何日忘之。載惟台輔之尊。厥有泉扃之賁。是用錫之綸命。峻一品之尊階。遂以袞衣。躡三槐之正位。復加顯號允答殊勳。惟爾英靈識予哀寵。可贈太傅諡文貞(通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲戌至元十一年 宋咸淳十年 七月宋度宗崩。太子少帝嗣立年四歲。八月大霖雨天目山崩。水涌溺死無算 是年八月劉公薨。贈儀同三司太傅諡文貞。制曰。臣以忠孝而事上貴輸獻納之誠。上以禮義。而遇臣思篤始終之愛。視死之日猶生之年。故光祿大夫太保劉秉忠。學窺天人識貫今古。邃冲而有守。安靜而無華。昔侍潛藩稔聞高論。適當三接之際。懇上萬言之書。蓋將舉天下而措諸安。以戒為人主者過於殺。朕服嗣而伊始。卿盡力以居多。蓋得卿實契於朕心。而朕悉知於卿意。事皆有驗。人匪他求。周旋三十年不避其艱。剴切數百奏。各中其理。共成庶政。方圖任於舊人誰謂旻天。不愸遺於一老。興言及此。何日忘之。載惟台輔之尊。厥有泉扃之賁。是用錫之綸命。峻一品之尊階。遂以袞衣。躡三槐之正位。復加顯號允答殊勳。惟爾英靈識予哀寵。可贈太傅諡文貞(通載)。

劉文貞公 諱秉忠。字仲誨。瑞州劉季村人。禮天寧虛照禪師披剃為僧。後遊雲中住南堂寺。同海雲禪師北覲。謁世祖於潛邸。一見應對稱旨。自是屢承顧問公獻書。陳時事所宜者數十條。凡萬餘言率皆尊主庇民之事。上嘉納之。從上征伐方便救護。全活甚眾。及上正位宸極。創定朝儀立官制。改元建號。一切所當施設。時物之宜皆公所草定。公齋居蔬食終日澹然。是年八月壬戌端坐而薨。享年五十有九。自幼好學至老不衰。雖位極人臣不異平昔。上謂左右曰。秉忠事朕三十年。小心慎密。其陰陽術數之精。占事知來若合符契 帝命史天澤伯顏。帥師南征。召諭之曰。古之善取江南者。惟曹彬一人。汝能不殺是吾曹彬也 史天澤真定人。身長八尺音如洪鐘。善騎射。出入將相五十年。柱石四朝師表百辟。為開國元臣。人方郭子儀曹彬云。年七十四。諡忠武。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉文貞公 諱秉忠。字仲誨。瑞州劉季村人。禮天寧虛照禪師披剃為僧。後遊雲中住南堂寺。同海雲禪師北覲。謁世祖於潛邸。一見應對稱旨。自是屢承顧問公獻書。陳時事所宜者數十條。凡萬餘言率皆尊主庇民之事。上嘉納之。從上征伐方便救護。全活甚眾。及上正位宸極。創定朝儀立官制。改元建號。一切所當施設。時物之宜皆公所草定。公齋居蔬食終日澹然。是年八月壬戌端坐而薨。享年五十有九。自幼好學至老不衰。雖位極人臣不異平昔。上謂左右曰。秉忠事朕三十年。小心慎密。其陰陽術數之精。占事知來若合符契 帝命史天澤伯顏。帥師南征。召諭之曰。古之善取江南者。惟曹彬一人。汝能不殺是吾曹彬也 史天澤真定人。身長八尺音如洪鐘。善騎射。出入將相五十年。柱石四朝師表百辟。為開國元臣。人方郭子儀曹彬云。年七十四。諡忠武。

乙亥至元十二年 宋德祐元年 宋恭宗改元德祐在位二年。元兵執之北行殂於沙漠 江西提刑文天祥起兵勤王。其友止之。天祥曰。國家養育臣庶三百餘年。一旦有急徵天下兵。無一人一騎赴者。吾深恨之故。不自量欲以身狥。庶天下忠臣義士。將有聞風而起者。義勝者謀立。人眾者力濟。如此則社稷可保也。天祥性豪華自奉甚厚。至是痛自抑損。盡以家資為軍費。每與賓僚語及時事。輒撫几流涕言曰。樂人之樂者憂人之憂。食人之食者死人之事。聞者莫不為之感動 湖南提刑李芾遣兵入援。發壯士三千人使將將之。勤王後諡忠節 行人郝經。使宋被留一十六年。撰集諸書。至是歸燕卒。諡文忠 宋詔張世傑總督諸軍。後與陸秀夫陳宜中。航海以狥國難溺死 有二星鬪於中天。一星隕 六月朔日有食之。既晝晦如夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙亥至元十二年 宋德祐元年 宋恭宗改元德祐在位二年。元兵執之北行殂於沙漠 江西提刑文天祥起兵勤王。其友止之。天祥曰。國家養育臣庶三百餘年。一旦有急徵天下兵。無一人一騎赴者。吾深恨之故。不自量欲以身狥。庶天下忠臣義士。將有聞風而起者。義勝者謀立。人眾者力濟。如此則社稷可保也。天祥性豪華自奉甚厚。至是痛自抑損。盡以家資為軍費。每與賓僚語及時事。輒撫几流涕言曰。樂人之樂者憂人之憂。食人之食者死人之事。聞者莫不為之感動 湖南提刑李芾遣兵入援。發壯士三千人使將將之。勤王後諡忠節 行人郝經。使宋被留一十六年。撰集諸書。至是歸燕卒。諡文忠 宋詔張世傑總督諸軍。後與陸秀夫陳宜中。航海以狥國難溺死 有二星鬪於中天。一星隕 六月朔日有食之。既晝晦如夜。

丙子至元十三年 宋德祐二年 五月宋端宗立。改元景炎後。航海崩於嶺南之崗州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙子至元十三年 宋德祐二年 五月宋端宗立。改元景炎後。航海崩於嶺南之崗州。

二月日中有黑子。大如鷄卵。相盪久之 丞相文天祥常言。國亡與亡此男子心。元人以天祥北去 錢塘江潮三日不至。時元軍分駐江沙上。杭人方幸之。而潮汐不至 三月元伯顏。入臨安建大將旗鼓。受宋帝及太后庶僚。趍赴京入覲 姚樞仁恕恭敬。未甞疑人之欺。凡有與謀者必忠告。人莫不敬之。時以為翰林學士。宋侍從之臣及士子。至上都皆令樞隨學行而官之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月日中有黑子。大如鷄卵。相盪久之 丞相文天祥常言。國亡與亡此男子心。元人以天祥北去 錢塘江潮三日不至。時元軍分駐江沙上。杭人方幸之。而潮汐不至 三月元伯顏。入臨安建大將旗鼓。受宋帝及太后庶僚。趍赴京入覲 姚樞仁恕恭敬。未甞疑人之欺。凡有與謀者必忠告。人莫不敬之。時以為翰林學士。宋侍從之臣及士子。至上都皆令樞隨學行而官之。

丁丑至元十四年 宋景炎二年 封宋主為瀛國公。令往脫思麻路。習學梵書西番字經 全后於正智寺為尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁丑至元十四年 宋景炎二年 封宋主為瀛國公。令往脫思麻路。習學梵書西番字經 全后於正智寺為尼。

建大聖萬安寺 廉希憲官至平章。伯顏謂之宰相中真宰相男子中真男子。世以為名言。至是卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建大聖萬安寺 廉希憲官至平章。伯顏謂之宰相中真宰相男子中真男子。世以為名言。至是卒。

戊寅至元十五年 宋祥興元年 宋帝昺立改元祥興。在位二年後航海至厓山。張世傑與元戰敗。陸秀夫抱之沈海 正月朔旦。廣設大會以齋僧眾。大赦天下。玉泉等五老蒙恩得度 有大星。南流隕海中。小星千餘隨之。聲如雷。數刻乃止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊寅至元十五年 宋祥興元年 宋帝昺立改元祥興。在位二年後航海至厓山。張世傑與元戰敗。陸秀夫抱之沈海 正月朔旦。廣設大會以齋僧眾。大赦天下。玉泉等五老蒙恩得度 有大星。南流隕海中。小星千餘隨之。聲如雷。數刻乃止。

己卯至元十六年 二月宋亡。宋自太祖起至帝昺。通三百二十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己卯至元十六年 二月宋亡。宋自太祖起至帝昺。通三百二十年。

文文山 姑蘇人。諱天祥。為宋狀元丞相封信國公。有忠孝大節。被執目擊厓山。有詩哀悼(不錄)又歌曰。颶風起兮海水飛噫。文武盡兮火德微噫。鷹鸇相擊兮靡所施噫。鴻鵠欲舉兮將安歸噫。櫂歌中流兮任所之噫。獨抱春秋兮莫我知噫 又正氣歌曰。天地有正氣。雜然賦流形。末云。顧彼耿耿在。仰視浮雲白。悠悠我心憂。蒼天曷有極。哲人日已遠。典刑在宿昔。風簷展書讀。古道照顏色 零丁洋詩。辛苦遭逢起一經。干戈落落四周星。山河碎碎水漂絮。身世浮沈風打萍。惶恐灘頭說惶恐。零丁洋裏嘆零丁。人生自古誰無死。留取丹心照汗青 過金陵草舍離宮。轉夕暉孤雲飄泊欲何依。山河風景原無異。城郭人民半已非。滿地蘆花和我老。舊家燕子傍誰飛。從今別却江南路。化作啼鵑帶血歸 後至臨終從容謂吏卒曰。吾事畢矣。南向拜而死。年四十七。其衣帶中有贊曰。孔曰成仁。孟曰集義。惟其義盡所以仁至。讀聖賢書所學何事。而今而後庶幾無媿 平生作文未甞屬草。有指南集吟嘯集。有集杜詩百首等行世 建司天臺於大京 立安樂堂。疾者醫之。饑者廩之。死者葬之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文文山 姑蘇人。諱天祥。為宋狀元丞相封信國公。有忠孝大節。被執目擊厓山。有詩哀悼(不錄)又歌曰。颶風起兮海水飛噫。文武盡兮火德微噫。鷹鸇相擊兮靡所施噫。鴻鵠欲舉兮將安歸噫。櫂歌中流兮任所之噫。獨抱春秋兮莫我知噫 又正氣歌曰。天地有正氣。雜然賦流形。末云。顧彼耿耿在。仰視浮雲白。悠悠我心憂。蒼天曷有極。哲人日已遠。典刑在宿昔。風簷展書讀。古道照顏色 零丁洋詩。辛苦遭逢起一經。干戈落落四周星。山河碎碎水漂絮。身世浮沈風打萍。惶恐灘頭說惶恐。零丁洋裏嘆零丁。人生自古誰無死。留取丹心照汗青 過金陵草舍離宮。轉夕暉孤雲飄泊欲何依。山河風景原無異。城郭人民半已非。滿地蘆花和我老。舊家燕子傍誰飛。從今別却江南路。化作啼鵑帶血歸 後至臨終從容謂吏卒曰。吾事畢矣。南向拜而死。年四十七。其衣帶中有贊曰。孔曰成仁。孟曰集義。惟其義盡所以仁至。讀聖賢書所學何事。而今而後庶幾無媿 平生作文未甞屬草。有指南集吟嘯集。有集杜詩百首等行世 建司天臺於大京 立安樂堂。疾者醫之。饑者廩之。死者葬之。

庚辰至元十七年六月。新曆成賜名授時。明年始頒行天下。遣使窮黃河之源。由星宿海至崑崙山。始抵其地 竇默為人樂易。平居未甞一言方人。官至學士至是卒。諡文正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚辰至元十七年六月。新曆成賜名授時。明年始頒行天下。遣使窮黃河之源。由星宿海至崑崙山。始抵其地 竇默為人樂易。平居未甞一言方人。官至學士至是卒。諡文正。

帝諭真金太子曰。伯顏文武全才。汝勿以常人遇也 許衡臨終語其子曰。我平生為虛名所累。不能辭官。是年卒。諡文正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝諭真金太子曰。伯顏文武全才。汝勿以常人遇也 許衡臨終語其子曰。我平生為虛名所累。不能辭官。是年卒。諡文正。

帝師入寂 癹思八為大元帝師。是年十一月二十二日示寂。年四十二歲。上聞不勝震悼。追懷舊德建大窣堵波於京師。實藏真身舍利。輪奐金碧無儔。學士王磐奉勅述行狀曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝師入寂 癹思八為大元帝師。是年十一月二十二日示寂。年四十二歲。上聞不勝震悼。追懷舊德建大窣堵波於京師。實藏真身舍利。輪奐金碧無儔。學士王磐奉勅述行狀曰。

皇天之下。一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺真智裕國。如意大寶法王。西天佛子。大元帝師。班彌怛拔思癹帝師。乃土波國人也。生時諸種瑞應具詳家譜。初禮伯父薩師加哇為師。祕密伽陀一二千言。過目成誦。七歲演法。辨博縱橫猶不自足。復遍咨名宿。鉤玄索隱盡通三藏。年十五。世祖皇帝龍德淵潛。師知真命有歸。馳驛徑詣王府。世祖官闈東宮。皆秉授戒法。特加尊禮。年二十。釋道訂正化胡經。憲宗皇帝詔師剖析是非。道不能答。自棄其學。上大悅。年二十二。世祖登極。建元中統尊為國師。授以玉印。任中原法主。統天下教門。辭帝西歸未朞月召還。年三十一。時至元七年。詔制大元國字。師獨運摹畫作成。稱旨即頒行朝省郡縣。遵用迄為一代典章。升為帝師。更賜玉印。統領諸國釋教。旋又西歸。至元十一年。專使召之抵京。王公宰輔士庶。離城一舍結大香壇。設大淨供羅拜迎之。萬眾瞻禮若一佛出世。為真金太子。設彰所知論五篇。存藏行世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇天之下。一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺真智裕國。如意大寶法王。西天佛子。大元帝師。班彌怛拔思癹帝師。乃土波國人也。生時諸種瑞應具詳家譜。初禮伯父薩師加哇為師。祕密伽陀一二千言。過目成誦。七歲演法。辨博縱橫猶不自足。復遍咨名宿。鉤玄索隱盡通三藏。年十五。世祖皇帝龍德淵潛。師知真命有歸。馳驛徑詣王府。世祖官闈東宮。皆秉授戒法。特加尊禮。年二十。釋道訂正化胡經。憲宗皇帝詔師剖析是非。道不能答。自棄其學。上大悅。年二十二。世祖登極。建元中統尊為國師。授以玉印。任中原法主。統天下教門。辭帝西歸未朞月召還。年三十一。時至元七年。詔制大元國字。師獨運摹畫作成。稱旨即頒行朝省郡縣。遵用迄為一代典章。升為帝師。更賜玉印。統領諸國釋教。旋又西歸。至元十一年。專使召之抵京。王公宰輔士庶。離城一舍結大香壇。設大淨供羅拜迎之。萬眾瞻禮若一佛出世。為真金太子。設彰所知論五篇。存藏行世。

彰所知論 帝師為太子。說佛智大師沙羅巴譯初器世界品。備載大地及水火風輪妙高七金四洲輪圍日輪月輪星宿宮三界諸天等。次情世界品。備列地獄餓鬼旁生人道修羅天道成住壞空四劫始終之相。及釋迦祖承歷代輪王之事。後道果無為五法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彰所知論 帝師為太子。說佛智大師沙羅巴譯初器世界品。備載大地及水火風輪妙高七金四洲輪圍日輪月輪星宿宮三界諸天等。次情世界品。備列地獄餓鬼旁生人道修羅天道成住壞空四劫始終之相。及釋迦祖承歷代輪王之事。後道果無為五法等。

辛巳至元十八年十月。命僧道二家辨析。特奉聖旨云云。除道德經是老子真實經旨。其餘皆後人造作。差官盡行燒毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛巳至元十八年十月。命僧道二家辨析。特奉聖旨云云。除道德經是老子真實經旨。其餘皆後人造作。差官盡行燒毀。

壬午至元十九年。處士劉因天資絕人。日記千百言。過目成誦。愛諸葛孔明靜以修身之語。表其扁曰靜修。徵為贊善不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬午至元十九年。處士劉因天資絕人。日記千百言。過目成誦。愛諸葛孔明靜以修身之語。表其扁曰靜修。徵為贊善不受。

癸未至元二十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸未至元二十年。

甲申至元二十一年正月六日。大赦天下。并下輕刑之詔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲申至元二十一年正月六日。大赦天下。并下輕刑之詔。

乙酉至元二十二年。聖旨焚毀諸路偽造道藏經。書事於石。碑記甚悉。聖旨禁斷道藏偽經下項。見者悉應便宜收取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙酉至元二十二年。聖旨焚毀諸路偽造道藏經。書事於石。碑記甚悉。聖旨禁斷道藏偽經下項。見者悉應便宜收取。

化胡經 猶龍經 聖紀經 西昇經 出塞經 明真辨偽經 九天經 赤書經 上清經 南斗經 玉緯經 十二虛無經 紀勝賦 辨仙論 齕邪論 三破論 太上實錄 青陽官記 玄九內傳 帝王師錄 三天列記 十異九迷論 歷代應現圖 佛道先後論 欽道明證論 輔政除邪論 謗道釋論 十山論 辟邪歸正論 藏天隱月經 赤畫度命經 歷代帝王崇道記 三教根源圖 混元生三清經 混元實錄 靈寶四十二生經 高上內傳樓觀先生內傳 五公問虛無經(通載) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化胡經 猶龍經 聖紀經 西昇經 出塞經 明真辨偽經 九天經 赤書經 上清經 南斗經 玉緯經 十二虛無經 紀勝賦 辨仙論 齕邪論 三破論 太上實錄 青陽官記 玄九內傳 帝王師錄 三天列記 十異九迷論 歷代應現圖 佛道先後論 欽道明證論 輔政除邪論 謗道釋論 十山論 辟邪歸正論 藏天隱月經 赤畫度命經 歷代帝王崇道記 三教根源圖 混元生三清經 混元實錄 靈寶四十二生經 高上內傳樓觀先生內傳 五公問虛無經(通載)

聖旨就大都大愍忠寺。焚燒道藏偽經。命大都報恩禪寺林泉長老下火。謝恩畢拈香云。佛心天子愍眾生。恐墮三塗邪見坑。个裏了無偏黨處。就中朱紫要分明。所以道聖鑒無私。天機莫測。既來頌德敢不酬恩。此香端為祝延當今皇帝云。伏願金輪與法輪並轉福越三祇。舜日共佛日齊明壽延億劫。次舉火云。憶昔當年明帝時。曾憑列焰辨妍媸。大元天子續洪範。顯正摧邪誰不知(文長不悉)。遂以火炬打一圓相。云諸仁者只如三洞靈文。還能證此火光三昧。也無。若也於斯會得。家有北斗經。枉教人口不安寧。其或未然。從此灰飛烟滅後。任伊到處。覓天尊。急著眼看。林泉長老從邁。奉勅下火(通載)對道士持論師德。一十七名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖旨就大都大愍忠寺。焚燒道藏偽經。命大都報恩禪寺林泉長老下火。謝恩畢拈香云。佛心天子愍眾生。恐墮三塗邪見坑。个裏了無偏黨處。就中朱紫要分明。所以道聖鑒無私。天機莫測。既來頌德敢不酬恩。此香端為祝延當今皇帝云。伏願金輪與法輪並轉福越三祇。舜日共佛日齊明壽延億劫。次舉火云。憶昔當年明帝時。曾憑列焰辨妍媸。大元天子續洪範。顯正摧邪誰不知(文長不悉)。遂以火炬打一圓相。云諸仁者只如三洞靈文。還能證此火光三昧。也無。若也於斯會得。家有北斗經。枉教人口不安寧。其或未然。從此灰飛烟滅後。任伊到處。覓天尊。急著眼看。林泉長老從邁。奉勅下火(通載)對道士持論師德。一十七名。

圓福寺從超 奉福寺德亨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓福寺從超 奉福寺德亨

藥師院從倫 法寶寺圓胤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師院從倫 法寶寺圓胤

資聖寺至溫 大名府明津 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資聖寺至溫 大名府明津

甘泉山本璉 上方寺道雲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘泉山本璉 上方寺道雲

開覺寺祥邁 傳教寺了詢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開覺寺祥邁 傳教寺了詢

法華寺慶規 龍門縣行育 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華寺慶規 龍門縣行育

延壽寺道壽 仰山寺相叡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延壽寺道壽 仰山寺相叡

資福寺善朗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資福寺善朗

絳州祖珪 蜀川元一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絳州祖珪 蜀川元一

丙戌至元二十三年。大都道者山雲峰禪寺住持如意祥邁長老。奉 勅撰辨偽錄五卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙戌至元二十三年。大都道者山雲峰禪寺住持如意祥邁長老。奉 勅撰辨偽錄五卷。

辨偽錄 其篇目云。妄立天尊偽。創立劫運年號偽。開分三界偽。隨代為帝王師偽。老子出靈寶三洞偽。遊化九天偽。偷佛經教偽。老君結氣成字偽。周文王時為柱下史偽。前後老君降生不同偽。三番作佛偽冐名僭聖偽。合氣為道偽。偷佛神化偽。辨說淵博具如通載。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨偽錄 其篇目云。妄立天尊偽。創立劫運年號偽。開分三界偽。隨代為帝王師偽。老子出靈寶三洞偽。遊化九天偽。偷佛經教偽。老君結氣成字偽。周文王時為柱下史偽。前後老君降生不同偽。三番作佛偽冐名僭聖偽。合氣為道偽。偷佛神化偽。辨說淵博具如通載。

如意禪師 諱祥邁。博通內外典章。洞徹淵微理致。住持名都巨剎。應旨撰辨偽錄五卷。制伏允愜有弘傳序註。載法華要解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意禪師 諱祥邁。博通內外典章。洞徹淵微理致。住持名都巨剎。應旨撰辨偽錄五卷。制伏允愜有弘傳序註。載法華要解。

丁亥至元二十四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁亥至元二十四年。

戊子至元二十五年正月二十一日大赦天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊子至元二十五年正月二十一日大赦天下。

雲峯和尚 師住徑山。初江淮釋教都總統楊輦真迦。集江南禪教諸僧。朝覲登殿對御論禪。宣上竺僧問講何經。答云。法華經。次問仙林僧講何經。奏云。百法論。次問師云。禪以何為宗。奏對曰。禪也者淨智妙圓體本空寂。非見聞覺知之所可知。非思量分別之所能解(備談本末)又云。夫禪與教本一體也。禪乃佛之心。教乃佛之語。因佛語而見佛心。譬之百川異流同歸於海。到海則無異味(云云)謝恩賜饌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲峯和尚 師住徑山。初江淮釋教都總統楊輦真迦。集江南禪教諸僧。朝覲登殿對御論禪。宣上竺僧問講何經。答云。法華經。次問仙林僧講何經。奏云。百法論。次問師云。禪以何為宗。奏對曰。禪也者淨智妙圓體本空寂。非見聞覺知之所可知。非思量分別之所能解(備談本末)又云。夫禪與教本一體也。禪乃佛之心。教乃佛之語。因佛語而見佛心。譬之百川異流同歸於海。到海則無異味(云云)謝恩賜饌。

吉祥禪師 鎮江普照寺沙門普喜號吉祥。山東人。精究慈恩相宗。研習唯什師地因明等論。是年世祖剏立江淮御講之所。普照居一。詔師主之。升座外日誦華嚴大經。以十卷為常課。後入寂茶毘舍利甚夥。建塔丹徒。鎮江之民多有圖像祠之。稱為吉祥古佛云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥禪師 鎮江普照寺沙門普喜號吉祥。山東人。精究慈恩相宗。研習唯什師地因明等論。是年世祖剏立江淮御講之所。普照居一。詔師主之。升座外日誦華嚴大經。以十卷為常課。後入寂茶毘舍利甚夥。建塔丹徒。鎮江之民多有圖像祠之。稱為吉祥古佛云。

玉崗法師 杭州下竺蒙潤子玉崗海鹽人。古源清法師之甥。竹堂傳法師之高足也。生時母感異夢。禮伽藍土偶皆仆。修觀音懺而心疾即愈講法華。而屠沽易業居風篁嶺。專精念佛修法華光明大悲淨土。以七七為期甚多。後示弟子止觀安心之法。稱佛而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉崗法師 杭州下竺蒙潤子玉崗海鹽人。古源清法師之甥。竹堂傳法師之高足也。生時母感異夢。禮伽藍土偶皆仆。修觀音懺而心疾即愈講法華。而屠沽易業居風篁嶺。專精念佛修法華光明大悲淨土。以七七為期甚多。後示弟子止觀安心之法。稱佛而逝。

己丑二十六年正月。抄數天下戶計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己丑二十六年正月。抄數天下戶計。

庚寅二十七年秋九月日大赦天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚寅二十七年秋九月日大赦天下。

謝疊山 枋得。天資嚴厲雅負奇氣風岸孤峭。而以植世教立民彝為任。官至招諭使。宋亡以卜自隱。時徵見用力辭書云。大元制世民物一新。宋室孤臣只缺一死。所以不死。以九十三歲之母在堂耳。至燕不食。將行有友張子惠詩。云此去好。憑三寸舌再來。不值半文錢。枋得會其意竟死於驛。平生無書不讀。文章高邁奇絕自成一家。讀其辭見其心。慷慨激烈可使頑夫廉懦夫立志云。有文章軌範。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝疊山 枋得。天資嚴厲雅負奇氣風岸孤峭。而以植世教立民彝為任。官至招諭使。宋亡以卜自隱。時徵見用力辭書云。大元制世民物一新。宋室孤臣只缺一死。所以不死。以九十三歲之母在堂耳。至燕不食。將行有友張子惠詩。云此去好。憑三寸舌再來。不值半文錢。枋得會其意竟死於驛。平生無書不讀。文章高邁奇絕自成一家。讀其辭見其心。慷慨激烈可使頑夫廉懦夫立志云。有文章軌範。

王文忠公 王磐。字文炳。廣東人。世業農。歲得麥萬石。號萬石王家。公大肆力於學蒐羅經史百氏。文辭宏放蕩無涯涘。受業者甞數百人上疏言。天子官門不應入。而入者謂之闌入。由第一門至第二門輕重有差。官至翰林學士卒。時九十三。贈太傅國公。諡文忠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王文忠公 王磐。字文炳。廣東人。世業農。歲得麥萬石。號萬石王家。公大肆力於學蒐羅經史百氏。文辭宏放蕩無涯涘。受業者甞數百人上疏言。天子官門不應入。而入者謂之闌入。由第一門至第二門輕重有差。官至翰林學士卒。時九十三。贈太傅國公。諡文忠。

辛卯二十八年。平陽地震壞民居。萬有八百二十六區。壓死百五十人。全太后為尼。瀛國公為僧。有地三百六十頃。例免徵租。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛卯二十八年。平陽地震壞民居。萬有八百二十六區。壓死百五十人。全太后為尼。瀛國公為僧。有地三百六十頃。例免徵租。

壬辰二十九年。楊恭懿奉元人。初與許衡俱徵不起。太子真金令有司。以漢聘四皓故事聘之。考正曆法授集賢學士。至是卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬辰二十九年。楊恭懿奉元人。初與許衡俱徵不起。太子真金令有司。以漢聘四皓故事聘之。考正曆法授集賢學士。至是卒。

癸巳至元三十年。劉文靖。因性不苟合不妄交隱居。教授師道尊嚴年四十五卒。贈學士諡文靖。所著有四書精要詩集五卷云。皇孫鐵木耳總兵北邊。召伯顏居大同。皇孫舉酒餞之曰。公去何以教我。伯顏舉所酌酒曰。可慎者惟此與女色耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸巳至元三十年。劉文靖。因性不苟合不妄交隱居。教授師道尊嚴年四十五卒。贈學士諡文靖。所著有四書精要詩集五卷云。皇孫鐵木耳總兵北邊。召伯顏居大同。皇孫舉酒餞之曰。公去何以教我。伯顏舉所酌酒曰。可慎者惟此與女色耳。

雲峯入寂 杭州徑山第四十三代雲峯禪師。諱妙高。句之長谿人。從雲夢澤公受具戒。首參癡絕冲禪師。次見無準於徑山。又見偃谿於育王入室掌藏鑰。一日谿舉。譬如牛過牕櫺。頭角四蹄都過了。因甚尾巴過不得。師劃然有省。答曰。鯨吞海水盡露出珊瑚枝谿可之。出世南興大蘆。遷江陰勸忠及霅川何山寺。雲衲四來三堂皆溢。朝命陞蔣山。至元庚辰遷徑山兩遭回祿。剋苦重興。隨覲趍京對御論禪。皇情大悅。賜食寢殿。是年六月初小參訓飾學者。十七日說偈而逝。壽七十五。臘五十九。塔於寺西之居頂菴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲峯入寂 杭州徑山第四十三代雲峯禪師。諱妙高。句之長谿人。從雲夢澤公受具戒。首參癡絕冲禪師。次見無準於徑山。又見偃谿於育王入室掌藏鑰。一日谿舉。譬如牛過牕櫺。頭角四蹄都過了。因甚尾巴過不得。師劃然有省。答曰。鯨吞海水盡露出珊瑚枝谿可之。出世南興大蘆。遷江陰勸忠及霅川何山寺。雲衲四來三堂皆溢。朝命陞蔣山。至元庚辰遷徑山兩遭回祿。剋苦重興。隨覲趍京對御論禪。皇情大悅。賜食寢殿。是年六月初小參訓飾學者。十七日說偈而逝。壽七十五。臘五十九。塔於寺西之居頂菴。

回回孛可獻大珠。邀價鈔數萬錠。帝曰。珠何為當留此錢以周貧者。十月彗星入紫微垣抵斗魁。光芒尺餘。凡一月乃滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回回孛可獻大珠。邀價鈔數萬錠。帝曰。珠何為當留此錢以周貧者。十月彗星入紫微垣抵斗魁。光芒尺餘。凡一月乃滅。

甲午至元三十一年春正月壬子朔。帝不豫免朝賀。癸酉帝崩於紫檀殿。號世祖聖德神功文武皇帝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲午至元三十一年春正月壬子朔。帝不豫免朝賀。癸酉帝崩於紫檀殿。號世祖聖德神功文武皇帝。

世祖潛龍時出征西國。好生為任。迷徑遇僧。開途受記。由是光宅天下統御萬邦。大弘密乘尊隆三寶。迎旃檀瑞像歸內宮。安奉萬歲山仁智殿。為現世之寶。仍建大聖壽萬安寺。供奉令一切人俱得瞻禮 定光佛塔毫光發現。帝命開視內有舍利。光耀人目。由是重建寶塔。帝命寫金字藏經。軸前圖像未定。帝云。此經是釋迦如來所說止畫說主。庶看誦者知有所自。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世祖潛龍時出征西國。好生為任。迷徑遇僧。開途受記。由是光宅天下統御萬邦。大弘密乘尊隆三寶。迎旃檀瑞像歸內宮。安奉萬歲山仁智殿。為現世之寶。仍建大聖壽萬安寺。供奉令一切人俱得瞻禮 定光佛塔毫光發現。帝命開視內有舍利。光耀人目。由是重建寶塔。帝命寫金字藏經。軸前圖像未定。帝云。此經是釋迦如來所說止畫說主。庶看誦者知有所自。

帝詔遍天下。每一歲中。行布施度僧。讀大藏經。隨處放光現瑞禎祥不一 詔講華嚴大德。於京城大寺開演。以彰如來之富貴 帝設大會七處。放光顯示華嚴七處玄旨 帝以金為泥。命僧儒繕寫大藏經。一藏貯以七寶琅凾。祈流傳萬世 帝以宋朝鎮庫旃檀方圓丈餘。刻為佛像和益人天 帝賜講經僧紅袈裟。令說法人與佛無異 帝日持數珠。課誦自奉施食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝詔遍天下。每一歲中。行布施度僧。讀大藏經。隨處放光現瑞禎祥不一 詔講華嚴大德。於京城大寺開演。以彰如來之富貴 帝設大會七處。放光顯示華嚴七處玄旨 帝以金為泥。命僧儒繕寫大藏經。一藏貯以七寶琅凾。祈流傳萬世 帝以宋朝鎮庫旃檀方圓丈餘。刻為佛像和益人天 帝賜講經僧紅袈裟。令說法人與佛無異 帝日持數珠。課誦自奉施食。

帝詔東昌大師演教聽之。大悅賜以寶玉柱杖 帝頒玉音詔昊天講主云。因朕在世戒約學徒。究明佛法母令減滅 帝命逸林上師。譯藥師壇法儀軌。為天下消八苦之災。增無量之壽 帝設十萬僧會。令十師對御說法。賜白金十錠玉柱杖十根 帝詔十高僧內殿供養。帝端居不動。諸大德亦復默然。帝乃云。此是真實功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝詔東昌大師演教聽之。大悅賜以寶玉柱杖 帝頒玉音詔昊天講主云。因朕在世戒約學徒。究明佛法母令減滅 帝命逸林上師。譯藥師壇法儀軌。為天下消八苦之災。增無量之壽 帝設十萬僧會。令十師對御說法。賜白金十錠玉柱杖十根 帝詔十高僧內殿供養。帝端居不動。諸大德亦復默然。帝乃云。此是真實功德。

帝命高僧。重整大藏。分大小乘。再標芳號遍布天下 帝命諸山師德。校補弘法寺久遠藏經。鼎新嚴飾以傳無窮 帝印大藏三十六藏。遣使分賜。歸化外邦。皆令得瞻佛日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝命高僧。重整大藏。分大小乘。再標芳號遍布天下 帝命諸山師德。校補弘法寺久遠藏經。鼎新嚴飾以傳無窮 帝印大藏三十六藏。遣使分賜。歸化外邦。皆令得瞻佛日。

帝印造菩薩戒本千部。流通散施。普令大地眾生皆奉如來寶戒 帝令諸路高僧。俱賜紅黃大衣。傳授大戒 帝以清涼為真佛境界。建立五大寺為最上福田 帝每齋日。以南天竺佛盂。置百味珍羞。澄心觀想廣修供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝印造菩薩戒本千部。流通散施。普令大地眾生皆奉如來寶戒 帝令諸路高僧。俱賜紅黃大衣。傳授大戒 帝以清涼為真佛境界。建立五大寺為最上福田 帝每齋日。以南天竺佛盂。置百味珍羞。澄心觀想廣修供養。

帝以如來舍利寶塔。統御剎中一十九所。各頒錢帛廣加嚴飾。大陳供養 帝見僧人有過。不加王法。只令閱教懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝以如來舍利寶塔。統御剎中一十九所。各頒錢帛廣加嚴飾。大陳供養 帝見僧人有過。不加王法。只令閱教懺悔。

帝以天下寺院田產二稅。盡行蠲免。普令緇侶安心辦道 天下寺院山林樹木。遍諭玉音嚴加護持。毋令斫伐。以嚴佛聖境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝以天下寺院田產二稅。盡行蠲免。普令緇侶安心辦道 天下寺院山林樹木。遍諭玉音嚴加護持。毋令斫伐。以嚴佛聖境界。

帝告群臣云。朕以本覺無二真心。治天下國家 帝聞五教義曰。頓教即心是佛。諸佛境界。凡夫不修。如何得到 帝命兩土名德。對辨經教一一無差。帝曰。積年疑滯今日決開 帝頒聖旨諭一切僧人。不揀甚麼差役休當。遵依釋迦佛道子行持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝告群臣云。朕以本覺無二真心。治天下國家 帝聞五教義曰。頓教即心是佛。諸佛境界。凡夫不修。如何得到 帝命兩土名德。對辨經教一一無差。帝曰。積年疑滯今日決開 帝頒聖旨諭一切僧人。不揀甚麼差役休當。遵依釋迦佛道子行持。

宋太后削髮為尼。誦經修道。帝深加敬仰四事供養。宋主以王位來歸學佛修行。帝大悅。命削髮為僧。討究大乘明即佛理。宋室宮人皆祝髮為尼。帝曰。三寶中人也。命歸學佛修行。供送衣糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太后削髮為尼。誦經修道。帝深加敬仰四事供養。宋主以王位來歸學佛修行。帝大悅。命削髮為僧。討究大乘明即佛理。宋室宮人皆祝髮為尼。帝曰。三寶中人也。命歸學佛修行。供送衣糧。

帝問帝師。施食至少。何能普濟無量幽冥。帝師云。佛法真言力猶如飲馬珠 帝命帝師齋竟。天雨金花繽紛而下。帝曰。何故有此祥瑞。帝師曰。陛下心花內發。天雨金花讚嘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝問帝師。施食至少。何能普濟無量幽冥。帝師云。佛法真言力猶如飲馬珠 帝命帝師齋竟。天雨金花繽紛而下。帝曰。何故有此祥瑞。帝師曰。陛下心花內發。天雨金花讚嘆。

蜀僧元一遊西天回朝。獻玉石佛像貝多葉經。帝問云。西天佛有麼。元一奏云。當今東土生民主。何異西天悉達多 帝問元一。道家徒眾何以少。如來徒眾何以多。元一云。富嫌千口少。貧恨一身多 帝問元一云。和尚還涉世緣否。奏云。不知法故犯。知法了應無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜀僧元一遊西天回朝。獻玉石佛像貝多葉經。帝問云。西天佛有麼。元一奏云。當今東土生民主。何異西天悉達多 帝問元一。道家徒眾何以少。如來徒眾何以多。元一云。富嫌千口少。貧恨一身多 帝問元一云。和尚還涉世緣否。奏云。不知法故犯。知法了應無。

帝問揀壇主云。何處有佛。揀奏云。我皇即是佛。帝云。朕如何是佛。揀云。殺活在於手。乾坤掌上平 帝年八十歲乃云。與釋迦如來同壽不為天矣 帝崩。靈駕經宣德。現大圓光周遍天界合境。僧俗悉皆瞻禮。蓋顯古佛示現之作用耳(以上出弘教集具見佛祖通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝問揀壇主云。何處有佛。揀奏云。我皇即是佛。帝云。朕如何是佛。揀云。殺活在於手。乾坤掌上平 帝年八十歲乃云。與釋迦如來同壽不為天矣 帝崩。靈駕經宣德。現大圓光周遍天界合境。僧俗悉皆瞻禮。蓋顯古佛示現之作用耳(以上出弘教集具見佛祖通載)。

夏四月。皇孫鐵木耳即位得玉璽。其文曰。受命于天既壽永昌 宋處士鉉翁年逾八十。詔賜金幣皆不受。至是卒 伯顏深沈有謀略善斷。諸將仰之若神明。可謂一代之良將。世祖崩。百官總已以聽。握劍立殿陛。陳祖訓宣顧命。述所以立帝之意。辭色俱厲諸王股憟。趍拜位具大臣之風節。至是卒。官至開府儀同三司太傅。錄軍國重事。封淮安王諡忠武。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏四月。皇孫鐵木耳即位得玉璽。其文曰。受命于天既壽永昌 宋處士鉉翁年逾八十。詔賜金幣皆不受。至是卒 伯顏深沈有謀略善斷。諸將仰之若神明。可謂一代之良將。世祖崩。百官總已以聽。握劍立殿陛。陳祖訓宣顧命。述所以立帝之意。辭色俱厲諸王股憟。趍拜位具大臣之風節。至是卒。官至開府儀同三司太傅。錄軍國重事。封淮安王諡忠武。

成宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成宗

名鐵木耳。世祖之孫。太子真金第三子也。世祖崩諸王立之。在位一十三年。壽四十二崩 帝承天下混一之後垂拱而治。可謂善於守成。末年連歲寢疾。內則決於宮閫。外則委於大臣。致賊虜等反時有小警。然不至於廢墜者。去世祖未遠。以成憲具在故也。改元二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名鐵木耳。世祖之孫。太子真金第三子也。世祖崩諸王立之。在位一十三年。壽四十二崩 帝承天下混一之後垂拱而治。可謂善於守成。末年連歲寢疾。內則決於宮閫。外則委於大臣。致賊虜等反時有小警。然不至於廢墜者。去世祖未遠。以成憲具在故也。改元二。

乙未元貞元年四月。蘭州河清上下三百餘里。六月江西天水陝西旱饑賑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙未元貞元年四月。蘭州河清上下三百餘里。六月江西天水陝西旱饑賑之。

高峯禪師 諱原妙。蘇之吳江人。姓徐氏。受業烏戌之密印寺。得法於雪巖欽禪師之門。生於宋嘉熙戊戌。十五出家。十七受具戒。十八習天台教。二十更衣入淨慈立死限。三年二十一。請益斷橋參雪巖於北磵。住雙徑得悟。後隱龍鬚遷雙髻至元己卯上天目西峯。入張公洞扁死關。不越戶者十五年。學徒參請無虛日。僧俗受戒者幾數萬人。開山師子大覺二剎。是年乙未臘月朔。焚香說偈告眾坐亡。世壽五十七。僧臘四十三。度弟子幾百人。塔全龕於死關之內。從治命也。祖雍識師有語錄。盛行於世云 斷橋禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高峯禪師 諱原妙。蘇之吳江人。姓徐氏。受業烏戌之密印寺。得法於雪巖欽禪師之門。生於宋嘉熙戊戌。十五出家。十七受具戒。十八習天台教。二十更衣入淨慈立死限。三年二十一。請益斷橋參雪巖於北磵。住雙徑得悟。後隱龍鬚遷雙髻至元己卯上天目西峯。入張公洞扁死關。不越戶者十五年。學徒參請無虛日。僧俗受戒者幾數萬人。開山師子大覺二剎。是年乙未臘月朔。焚香說偈告眾坐亡。世壽五十七。僧臘四十三。度弟子幾百人。塔全龕於死關之內。從治命也。祖雍識師有語錄。盛行於世云 斷橋禪師。

雪巖禪師 諱法欽。五歲出家。十六剃度。十八行脚。十九靈隱。掛塔移單過淨慈。一日在天目。殿上行。擡眼見一株古柏。觸目省發。從此不疑生不疑死。不疑佛不疑祖。後住道林南明仙居湖州光孝道場仰山北磵諸剎。為無準之嗣。乃高峯之師有語錄二卷。行世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪巖禪師 諱法欽。五歲出家。十六剃度。十八行脚。十九靈隱。掛塔移單過淨慈。一日在天目。殿上行。擡眼見一株古柏。觸目省發。從此不疑生不疑死。不疑佛不疑祖。後住道林南明仙居湖州光孝道場仰山北磵諸剎。為無準之嗣。乃高峯之師有語錄二卷。行世。

丙申元貞二年。授嗣漢三十八代。天師張與才為太素凝神廣道真人。領江南諸路道教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙申元貞二年。授嗣漢三十八代。天師張與才為太素凝神廣道真人。領江南諸路道教。

丁酉大德元年春正月。太后幸五臺山。初為太后建寺於五臺山。至是成。太后因臨幸之。為兆民求福 二月改元大赦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁酉大德元年春正月。太后幸五臺山。初為太后建寺於五臺山。至是成。太后因臨幸之。為兆民求福 二月改元大赦。

戊戌大德二年。詔以水旱量免租稅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊戌大德二年。詔以水旱量免租稅。

己亥三年。詔遣使問民疾苦。九月夜有流星如雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己亥三年。詔遣使問民疾苦。九月夜有流星如雷。

庚子大德四年。不忽木。初世祖每聞其言。必嘆賞之。以白璧賜之。官至學士平章。至是卒。家貧賜葬。贈魯國公。諡文貞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚子大德四年。不忽木。初世祖每聞其言。必嘆賞之。以白璧賜之。官至學士平章。至是卒。家貧賜葬。贈魯國公。諡文貞。

辛丑大德五年八月。有星孛出東井。歷紫微垣天市垣。四十六日滅 十月有星大如盃。光燭地自北起分二星。沒於危宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛丑大德五年八月。有星孛出東井。歷紫微垣天市垣。四十六日滅 十月有星大如盃。光燭地自北起分二星。沒於危宿。

三垣 天象之開有三垣。一曰紫微垣十五星。在太乙之中。二曰太微垣十星。在軫翼之北。三曰天市垣二十二星。在房星之北。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三垣 天象之開有三垣。一曰紫微垣十五星。在太乙之中。二曰太微垣十星。在軫翼之北。三曰天市垣二十二星。在房星之北。

壬寅大德六年三月。詔以旱溢為災。赦天下免其差稅三年 六月建文宣王廟於京師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬寅大德六年三月。詔以旱溢為災。赦天下免其差稅三年 六月建文宣王廟於京師。

真覺國師 諱文才。號仲華。清水楊氏子。少孤事母。孝性捷敏。於書無所不讀。尤邃於性理之學。好古作善吟咏。所稟敦朴若無所知。至於談接。辭辨莫窺其涯。遍游講席盡得賢首宗旨。甞曰。學貴宗通言欲會意。以意逆志則得之矣。語言。文字糟粕之餘也。豈能開人慧目哉。初隱成紀。築室樹松將欲終焉。故人稱曰松堂和尚。世祖降旨令主洛陽白馬寺。學者彙至聲譽日隆。成宗建大萬聖祐國寺於五臺。詔求開山第一代住持。帝師迦羅斯巴薦之成宗。即鑄金印署師。為真覺國師。師辭曰。越分以居不祥。不肖而行不明。帝師曰此上命也。於是不得已而行。大弘清涼之道。至老無怠。是年九月朔示疾而逝。年六十二。塔於東臺之麓。有慧燈集懸談詳略肇論疏等(通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真覺國師 諱文才。號仲華。清水楊氏子。少孤事母。孝性捷敏。於書無所不讀。尤邃於性理之學。好古作善吟咏。所稟敦朴若無所知。至於談接。辭辨莫窺其涯。遍游講席盡得賢首宗旨。甞曰。學貴宗通言欲會意。以意逆志則得之矣。語言。文字糟粕之餘也。豈能開人慧目哉。初隱成紀。築室樹松將欲終焉。故人稱曰松堂和尚。世祖降旨令主洛陽白馬寺。學者彙至聲譽日隆。成宗建大萬聖祐國寺於五臺。詔求開山第一代住持。帝師迦羅斯巴薦之成宗。即鑄金印署師。為真覺國師。師辭曰。越分以居不祥。不肖而行不明。帝師曰此上命也。於是不得已而行。大弘清涼之道。至老無怠。是年九月朔示疾而逝。年六十二。塔於東臺之麓。有慧燈集懸談詳略肇論疏等(通載)。

癸卯大德七年 金剛上師諱功嘉葛剌思(此云普喜名間)又名膽巴(此云微妙)西土番人。初侍法王上師。呪誦如流。經科呪式等靡不洞貫。世祖時至此土見上問答。允稱中間往返靈應非一。成宗時奏蠲僧家糧稅。詔住名剎。寵賚無過。是年五月十八日西逝(通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸卯大德七年 金剛上師諱功嘉葛剌思(此云普喜名間)又名膽巴(此云微妙)西土番人。初侍法王上師。呪誦如流。經科呪式等靡不洞貫。世祖時至此土見上問答。允稱中間往返靈應非一。成宗時奏蠲僧家糧稅。詔住名剎。寵賚無過。是年五月十八日西逝(通載)。

金履祥 蘭谿人。屏居金華山中。作通鑑前編。四書五經各有註疏。授徒許謙以傳。抱道自樂不求聞達。學者稱仁山先生。諡文安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金履祥 蘭谿人。屏居金華山中。作通鑑前編。四書五經各有註疏。授徒許謙以傳。抱道自樂不求聞達。學者稱仁山先生。諡文安。

甲辰大德八年二月。有星孛於室度。入紫微垣。約一丈。凡七十六日滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲辰大德八年二月。有星孛於室度。入紫微垣。約一丈。凡七十六日滅。

乙巳大德九年四月。大同地震有聲如雷。壞廬舍五千餘間。壓死五千餘人。地裂涌水盡黑。漂出松柏朽木。遣使賑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙巳大德九年四月。大同地震有聲如雷。壞廬舍五千餘間。壓死五千餘人。地裂涌水盡黑。漂出松柏朽木。遣使賑之。

丙午大德十年正月。罷江南白雲宗都僧錄司。二月暴風大雪雨沙。雨雹如卵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙午大德十年正月。罷江南白雲宗都僧錄司。二月暴風大雪雨沙。雨雹如卵。

丁未十一年正月丙寅朔。帝大漸免朝賀。癸酉帝崩於玉德殿。號成宗完者篤欽明廣孝皇帝 五月武宗即位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁未十一年正月丙寅朔。帝大漸免朝賀。癸酉帝崩於玉德殿。號成宗完者篤欽明廣孝皇帝 五月武宗即位。

武宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武宗

諱海山。順宗答剌麻八剌之長子也。初封懷寧王總兵北邊。屢立戰功。成宗崩。諸王立之在位五年。壽三十一而崩 帝當富有之業。慨然欲創治改法故。其封爵太盛而遙授之。官眾賜賚太隆而泛賞之恩溥。至元大德之政。於是稍有變更矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諱海山。順宗答剌麻八剌之長子也。初封懷寧王總兵北邊。屢立戰功。成宗崩。諸王立之在位五年。壽三十一而崩 帝當富有之業。慨然欲創治改法故。其封爵太盛而遙授之。官眾賜賚太隆而泛賞之恩溥。至元大德之政。於是稍有變更矣。

夏六月。以母弟愛育黎拔力八達為太子。追尊考曰順宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏六月。以母弟愛育黎拔力八達為太子。追尊考曰順宗。

蕭𣂏陝西人。力學三十年不求進。擢為太子諭德。疾辭歸卒。諡貞敏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕭𣂏陝西人。力學三十年不求進。擢為太子諭德。疾辭歸卒。諡貞敏。

加封孔子。為大成至聖文宣王 詔曰。蓋聞。先孔子而聖者非孔子無以明。後孔子而聖者非孔子無以法。所以祖述堯舜。憲章文武。儀範百王。師表萬世者也。朕纂承丕緒敬仰休風。循治古之良規。舉迨封之盛典。加號大成至聖文宣王。遣使闕里祝以太牢。於戲父子之親。君臣之義。永惟聖教之尊。天地之大。日月之明。奚罄名言之妙。尚資神化祚我皇元 翰林承旨閻復之辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加封孔子。為大成至聖文宣王 詔曰。蓋聞。先孔子而聖者非孔子無以明。後孔子而聖者非孔子無以法。所以祖述堯舜。憲章文武。儀範百王。師表萬世者也。朕纂承丕緒敬仰休風。循治古之良規。舉迨封之盛典。加號大成至聖文宣王。遣使闕里祝以太牢。於戲父子之親。君臣之義。永惟聖教之尊。天地之大。日月之明。奚罄名言之妙。尚資神化祚我皇元 翰林承旨閻復之辭。

戊申至大元年 旃檀瑞像。至是計二千三百年矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊申至大元年 旃檀瑞像。至是計二千三百年矣。

天台佛隴修禪寺釋可。號宜行。博綜台宗。精修止觀。聽雨偈曰。簷前滴滴甚分明。迷處眾生聽作聲。我亦年來多逐物。春宵一枕夢難成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台佛隴修禪寺釋可。號宜行。博綜台宗。精修止觀。聽雨偈曰。簷前滴滴甚分明。迷處眾生聽作聲。我亦年來多逐物。春宵一枕夢難成。

己酉至大二年。勅賜佛國普安禪師塔銘。奎章閣虞集撰(略見世祖丁卯)勅賜乞台薩里神道碑。翰林趙子昂為文云(通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己酉至大二年。勅賜佛國普安禪師塔銘。奎章閣虞集撰(略見世祖丁卯)勅賜乞台薩里神道碑。翰林趙子昂為文云(通載)。

臨濟正宗 內翰趙孟頫。奉勅撰碑記。其略曰。佛以大智慧破一切有。以大圓覺攝一切空。以大慈悲度一切眾。始於不言而至於無所不言。無所不言。而至於無言。夫道非言不傳。傳而不以言。則道在言語之外矣。是惟佛法最上上乘。如以薪傳火。薪盡火傳不窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟正宗 內翰趙孟頫。奉勅撰碑記。其略曰。佛以大智慧破一切有。以大圓覺攝一切空。以大慈悲度一切眾。始於不言而至於無所不言。無所不言。而至於無言。夫道非言不傳。傳而不以言。則道在言語之外矣。是惟佛法最上上乘。如以薪傳火。薪盡火傳不窮。

海雲大宗師簡公。性與道合。心與法宜。細無不入。大無不包。住臨濟院。能係祖傳以正道統佛法。蓋至此而中興焉。又云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海雲大宗師簡公。性與道合。心與法宜。細無不入。大無不包。住臨濟院。能係祖傳以正道統佛法。蓋至此而中興焉。又云。

西雲大宗師安公。能嗣其業。據師子座為眾演說。聞者讚嘆。信者鄉風。得者如寶。悟者如空。皇帝萬年。正法永傳。尚迪後人。弗昧其原(通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西雲大宗師安公。能嗣其業。據師子座為眾演說。聞者讚嘆。信者鄉風。得者如寶。悟者如空。皇帝萬年。正法永傳。尚迪後人。弗昧其原(通載)。

阿沙不花。見帝容色日悴進曰。八珍之味不知御。萬金之身不知愛。惟麯糵是好。姬嬪是耽。是猶兩斧伐孤樹。未有不顛仆者。帝喜拜相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿沙不花。見帝容色日悴進曰。八珍之味不知御。萬金之身不知愛。惟麯糵是好。姬嬪是耽。是猶兩斧伐孤樹。未有不顛仆者。帝喜拜相。

庚戌 辛亥四年正月庚申。帝崩於玉德殿。號武宗曲律仁惠宣孝皇帝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚戌 辛亥四年正月庚申。帝崩於玉德殿。號武宗曲律仁惠宣孝皇帝。

三月庚寅。皇太子即皇帝位於大明殿。大赦天下。賜高年帛 革罷僧道衙行。論曰。望五位以升階。轉二依而就果者。上乘菩薩也。以四向一坐而證成。三生百劫而彰號者。緣覺聲聞也。聖賢品級教有明文。惟妙悟自心。入佛知見者千聖尚不為。何階級之有。末云 朝廷尚行於爵秩。釋子乃兢於官階。官階無盡期。貪愛無滿分。胡不養其妻子跪拜君親。何異織女七襄牽牛負軛者哉。識達於此無取焉。不空三藏深於大教有功。授宮猶媿濫污。今何人欲假名器哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月庚寅。皇太子即皇帝位於大明殿。大赦天下。賜高年帛 革罷僧道衙行。論曰。望五位以升階。轉二依而就果者。上乘菩薩也。以四向一坐而證成。三生百劫而彰號者。緣覺聲聞也。聖賢品級教有明文。惟妙悟自心。入佛知見者千聖尚不為。何階級之有。末云 朝廷尚行於爵秩。釋子乃兢於官階。官階無盡期。貪愛無滿分。胡不養其妻子跪拜君親。何異織女七襄牽牛負軛者哉。識達於此無取焉。不空三藏深於大教有功。授宮猶媿濫污。今何人欲假名器哉。

仁宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁宗

諱愛育。黎拔力八達順宗次子。武宗同母弟也。武宗以帝為皇太子。武宗崩遂嗣位。在位十年。壽三十六 帝天性慈孝聰明恭儉。通達儒術愛養民力。孜孜為治一。遵世祖成憲。為盛德守文之主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諱愛育。黎拔力八達順宗次子。武宗同母弟也。武宗以帝為皇太子。武宗崩遂嗣位。在位十年。壽三十六 帝天性慈孝聰明恭儉。通達儒術愛養民力。孜孜為治一。遵世祖成憲。為盛德守文之主。

壬子皇慶元年。帝論曰。御史臺是一時公論。國史院是萬世公論也 五月禁諸王。毋得以農時出獵擾民。至十月方許獵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬子皇慶元年。帝論曰。御史臺是一時公論。國史院是萬世公論也 五月禁諸王。毋得以農時出獵擾民。至十月方許獵。

癸丑皇慶二年。帝曰。善人乃可為寶善人用則百姓安。茲國家所寶 帝以久旱宮中焚香默禱。遣官分禱諸祠。甘雨大注 承旨李孟言。人主之柄在刑賞。賞一善而天下勸。罰一惡而天下懲。又言。僧道既為出世法。何與官府罷僧道官 御書秋谷二字以賜。建崇文閣於國子監。以宋儒周敦頤程灝程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書許衡。從祀孔子廟庭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸丑皇慶二年。帝曰。善人乃可為寶善人用則百姓安。茲國家所寶 帝以久旱宮中焚香默禱。遣官分禱諸祠。甘雨大注 承旨李孟言。人主之柄在刑賞。賞一善而天下勸。罰一惡而天下懲。又言。僧道既為出世法。何與官府罷僧道官 御書秋谷二字以賜。建崇文閣於國子監。以宋儒周敦頤程灝程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書許衡。從祀孔子廟庭。

甲寅改元延祐元年詔科場。以經義取士。庶得真儒之用。而治道可興也。勅各省專意訪求遺逸。苟得其人。先以名聞。後致之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲寅改元延祐元年詔科場。以經義取士。庶得真儒之用。而治道可興也。勅各省專意訪求遺逸。苟得其人。先以名聞。後致之。

佛智法師 沙羅巴觀照。依癹思巴帝師薙染。習諸部灌頂法。又從著赤上師學大小乘。時刺溫卜善祕密教。為世所稱。投之盡得其道。所以善吐番音。兼解諸國文字。後因迦羅思巴帝師薦于世祖。命譯中國未備顯密諸經各若干部。辭旨明辨。特賜大辨廣智之號。後加弘教佛智三藏法師之稱。授師為江浙等處釋教都總統。帝親勞送之。皇太子諸王甞問法要。所譯之經朝廷皆刊行。是年十月五日示疾。賜鈔萬緍。勅太尉瀋王視醫藥。謝却之竟面佛坐逝。帝悼之賜給葬。遣使馳驛。送歸故里建塔(高僧傳通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智法師 沙羅巴觀照。依癹思巴帝師薙染。習諸部灌頂法。又從著赤上師學大小乘。時刺溫卜善祕密教。為世所稱。投之盡得其道。所以善吐番音。兼解諸國文字。後因迦羅思巴帝師薦于世祖。命譯中國未備顯密諸經各若干部。辭旨明辨。特賜大辨廣智之號。後加弘教佛智三藏法師之稱。授師為江浙等處釋教都總統。帝親勞送之。皇太子諸王甞問法要。所譯之經朝廷皆刊行。是年十月五日示疾。賜鈔萬緍。勅太尉瀋王視醫藥。謝却之竟面佛坐逝。帝悼之賜給葬。遣使馳驛。送歸故里建塔(高僧傳通載)。

普覺法師 姓趙氏。諱英辨。號普覺。弱冠受具戒。得慈恩宗於柏林潭法師。出世於秦州景福寺。其道大振聲馳四表。摧伏異見樹正法幢。而其資性真純。如玉含璞不加雕繪。人愛重之。致於悍卒武夫亦能敬其。為無佛世之佛也。世祖聞其高風。降旨旌異。是年六月庚戌無疾辭眾坐寂。煥異景於易簀之夕。標奇迹於火化之餘。塔於普覺寺之後。閱世六十有八。臘六十有一(佛祖通載) 十一月京師旱疫。帝問弭災之道。學士程鉅夫舉湯禳桑林事以對。帝曰。此實朕之責也。赤子何罪。明日大雪。以西僧作佛事。疎放罪囚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覺法師 姓趙氏。諱英辨。號普覺。弱冠受具戒。得慈恩宗於柏林潭法師。出世於秦州景福寺。其道大振聲馳四表。摧伏異見樹正法幢。而其資性真純。如玉含璞不加雕繪。人愛重之。致於悍卒武夫亦能敬其。為無佛世之佛也。世祖聞其高風。降旨旌異。是年六月庚戌無疾辭眾坐寂。煥異景於易簀之夕。標奇迹於火化之餘。塔於普覺寺之後。閱世六十有八。臘六十有一(佛祖通載) 十一月京師旱疫。帝問弭災之道。學士程鉅夫舉湯禳桑林事以對。帝曰。此實朕之責也。赤子何罪。明日大雪。以西僧作佛事。疎放罪囚。

乙卯延祐二年正月。詔遣宣撫使。分十二道。問民疾苦。黜涉官吏 五月秦州山移十一月彗見紫微垣 赦天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙卯延祐二年正月。詔遣宣撫使。分十二道。問民疾苦。黜涉官吏 五月秦州山移十一月彗見紫微垣 赦天下。

丙辰延祐三年。禮公哥羅斑藏卜為帝師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙辰延祐三年。禮公哥羅斑藏卜為帝師。

賴祿孫負母避亂。盜至守母不去。事聞特賜旌表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賴祿孫負母避亂。盜至守母不去。事聞特賜旌表。

勅建旃檀瑞像殿 翰林承旨。程鉅夫撰記。其略曰。蓋聞。道非有像作易者。必擬諸形容。法本皆空。度世者暫資於色相。謂如指空為鏡。不若以鏡而諭空。即樹占風。將使識風以忘樹。是以雙林付囑舍利。以凡聖而遍分。千輻經行足跡亘古今而常在。非炫神通於幻境。實開方便於迷津。所謂由佛以念心。即心而即佛者也。旃檀瑞像佛之真像也。其猶萬影沈江。如如不異。孤光透隙。一一皆圓。夫豈擇地而容。蓋以隨緣而應。望梅林而止渴。靡不同沾。泛竹葉以言歸。誰堪共載。惟我聖天子。道躋先聖。慈等覺王。祝長樂之春秋。恒依佛地企如來之歲月。坐閱人天 瑞像本末。具載前集宋寧宗嘉泰三年錄中。爰自西土龜茲涼州至上京等處。二千三百七年也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅建旃檀瑞像殿 翰林承旨。程鉅夫撰記。其略曰。蓋聞。道非有像作易者。必擬諸形容。法本皆空。度世者暫資於色相。謂如指空為鏡。不若以鏡而諭空。即樹占風。將使識風以忘樹。是以雙林付囑舍利。以凡聖而遍分。千輻經行足跡亘古今而常在。非炫神通於幻境。實開方便於迷津。所謂由佛以念心。即心而即佛者也。旃檀瑞像佛之真像也。其猶萬影沈江。如如不異。孤光透隙。一一皆圓。夫豈擇地而容。蓋以隨緣而應。望梅林而止渴。靡不同沾。泛竹葉以言歸。誰堪共載。惟我聖天子。道躋先聖。慈等覺王。祝長樂之春秋。恒依佛地企如來之歲月。坐閱人天 瑞像本末。具載前集宋寧宗嘉泰三年錄中。爰自西土龜茲涼州至上京等處。二千三百七年也。

勅封普庵禪師嘉號 詔曰。上天眷命皇帝聖旨。朕聞。佛氏以空寂為宗。則凡學所遵者。寧欲建名號殊稱謂。以示天下後世哉。而國家非此。無以昭尊德樂道之意也。朕自即位以來聞。袁州路南泉山慈化禪寺。普庵寂感妙濟真覺昭貺大德惠愛禪師。紹臨濟之緒。超華嚴之境。德映當代。澤被方來。其道甚尊顯。心竊慕之。既累賜大諡。惟塔號未稱可加定光之塔。曰定光靈瑞之塔云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅封普庵禪師嘉號 詔曰。上天眷命皇帝聖旨。朕聞。佛氏以空寂為宗。則凡學所遵者。寧欲建名號殊稱謂。以示天下後世哉。而國家非此。無以昭尊德樂道之意也。朕自即位以來聞。袁州路南泉山慈化禪寺。普庵寂感妙濟真覺昭貺大德惠愛禪師。紹臨濟之緒。超華嚴之境。德映當代。澤被方來。其道甚尊顯。心竊慕之。既累賜大諡。惟塔號未稱可加定光之塔。曰定光靈瑞之塔云云。

丁巳延祐四年。勅加東林遠法師。號妙覺寂光宏辨大師。都省咨文 四月不雨。帝露香禱天既而大雨。左右進雨衣不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁巳延祐四年。勅加東林遠法師。號妙覺寂光宏辨大師。都省咨文 四月不雨。帝露香禱天既而大雨。左右進雨衣不受。

福元講主 諱德謙。姓楊氏。字福元。寧州定平人。幼為勤策嗜誦佛書。稍長遍歷名邦。諮訪先德受般若於寧公。習瑞應於忠公。受幽贊於仙公。學圓覺於一公。究唯什俱舍於頙公。聽楞嚴四分於聞公。而數公並以識法解義。聲名遠著。師皆親熏炙之。必臻其道。後京都受華嚴於萬安揀公。初詔居萬寧寺。次遷慈恩前後十祀。道德簡於宸裏。聲光揚於海外未甞以榮顯寵遇改其志。甞曰。畦衣之上抗於世表。苟不媿於朝聞夕死。尚何慕焉。乃讓席幽居。括囊一室處世。而遺世者也。是年正月日示寂。賜緍旌幢津送塔於城之南隅云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福元講主 諱德謙。姓楊氏。字福元。寧州定平人。幼為勤策嗜誦佛書。稍長遍歷名邦。諮訪先德受般若於寧公。習瑞應於忠公。受幽贊於仙公。學圓覺於一公。究唯什俱舍於頙公。聽楞嚴四分於聞公。而數公並以識法解義。聲名遠著。師皆親熏炙之。必臻其道。後京都受華嚴於萬安揀公。初詔居萬寧寺。次遷慈恩前後十祀。道德簡於宸裏。聲光揚於海外未甞以榮顯寵遇改其志。甞曰。畦衣之上抗於世表。苟不媿於朝聞夕死。尚何慕焉。乃讓席幽居。括囊一室處世。而遺世者也。是年正月日示寂。賜緍旌幢津送塔於城之南隅云。

光教律師 諱法聞。陝西嚴氏子。十五薙染。二十受具戒。從溫公學法華般若唯什因明及四分律。溫託以弘傳之寄。甞對佛像灼肌然指。庸表克誠。刺血書經。以彰重法。隱於臺山不踰閫者六載。讀藏經五千卷者三番。帝師命師講說。顧謂其徒曰。孰謂漢地乃有此僧耶。天子聞之徵至闕庭。詔居太原寺。授榮祿大夫。次遷大普慶寺。加開府儀同三司銀章一品。王公大臣仰止高風。猶景星鳳凰之瑞於明時也。後賜實相圓明光教律師之號。賜遼世金書戒經。求戒者無算。是年三月日。跏趺而逝。賜幣以葬。有司儀衛旌幢送之(通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光教律師 諱法聞。陝西嚴氏子。十五薙染。二十受具戒。從溫公學法華般若唯什因明及四分律。溫託以弘傳之寄。甞對佛像灼肌然指。庸表克誠。刺血書經。以彰重法。隱於臺山不踰閫者六載。讀藏經五千卷者三番。帝師命師講說。顧謂其徒曰。孰謂漢地乃有此僧耶。天子聞之徵至闕庭。詔居太原寺。授榮祿大夫。次遷大普慶寺。加開府儀同三司銀章一品。王公大臣仰止高風。猶景星鳳凰之瑞於明時也。後賜實相圓明光教律師之號。賜遼世金書戒經。求戒者無算。是年三月日。跏趺而逝。賜幣以葬。有司儀衛旌幢送之(通載)。

戊午延祐五年正月。懿州地震 二月和州地震秦州山崩 四月德慶地震。南土山崩。壓死居民。給糧賑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊午延祐五年正月。懿州地震 二月和州地震秦州山崩 四月德慶地震。南土山崩。壓死居民。給糧賑之。

特賜國師 達益巴。師事大薩思述帝師十有三年。聽言論於左右。觀道德於前後。陶熏滋久欝成美器。凡大小乘律論。及祕密經籍部以十數。皆耳於口授。目於手示得乎理之所歸。行之所趨。是以譽延兩京道重三朝。事二聖於潛邸。竭勤逾紀賜賚以千萬計。歸以所賜大厥梵宇。加賜金印。馳紐封號弘法普濟。三藏佑聖國師。是年五月十六日化於京師。給乘騎歸葬成紀。年七十有三云(通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特賜國師 達益巴。師事大薩思述帝師十有三年。聽言論於左右。觀道德於前後。陶熏滋久欝成美器。凡大小乘律論。及祕密經籍部以十數。皆耳於口授。目於手示得乎理之所歸。行之所趨。是以譽延兩京道重三朝。事二聖於潛邸。竭勤逾紀賜賚以千萬計。歸以所賜大厥梵宇。加賜金印。馳紐封號弘法普濟。三藏佑聖國師。是年五月十六日化於京師。給乘騎歸葬成紀。年七十有三云(通載)。

栽桑圖說 八月司農苗好謙撰進。帝曰。農桑衣食之本此圖甚善。命刊印千帙。散之民間。又印大學衍義。賜朝臣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栽桑圖說 八月司農苗好謙撰進。帝曰。農桑衣食之本此圖甚善。命刊印千帙。散之民間。又印大學衍義。賜朝臣。

己未延祐六年 徑山虎岩禪師諱伏 本源禪師諱達 晦機禪師諱熙 虛谷禪師有諡 建大永福寺(即青塔)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己未延祐六年 徑山虎岩禪師諱伏 本源禪師諱達 晦機禪師諱熙 虛谷禪師有諡 建大永福寺(即青塔)。

佛護大師 諱本無。號我菴。台州黃巖人。幼從方山寶公薙染進具戒。次依寂照於中天竺即有省處。更衣見湛堂澄公。精研教部。寂照惜之。寄以偈曰。依教入禪今古有。從禪入教古今無。一心三觀門雖別。水滿千江月自孤。師後出世祝湛堂寂照二香。初主四明延慶。後遷杭之上天竺。最久一日無疾端坐。而蛻白雲堂。賜諡佛護宣覺憲慈𭅕道大師云(高僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛護大師 諱本無。號我菴。台州黃巖人。幼從方山寶公薙染進具戒。次依寂照於中天竺即有省處。更衣見湛堂澄公。精研教部。寂照惜之。寄以偈曰。依教入禪今古有。從禪入教古今無。一心三觀門雖別。水滿千江月自孤。師後出世祝湛堂寂照二香。初主四明延慶。後遷杭之上天竺。最久一日無疾端坐。而蛻白雲堂。賜諡佛護宣覺憲慈𭅕道大師云(高僧傳)。

妙文講主 九歲出家。十八受具。依大德圓和尚。學圓頓教。始升猊座縱無礙辨。若峽倒川奔。及乎閒居簡默言不妄發。其涵養沖挹。無欲速不躁進。大類如此。年四十八。住薊之雲泉。勤儉節用。老者懷其德。少者嚴其教。故眾睦而寺治。廩有餘粟以賑饑民。薊人稱之。世祖召見顧謂侍臣曰。此福德僧也。詔居京師大寶集寺。自爾教乘法席益盛。性相並驅僧俗溥濟。斯時海內講席紛紛。方膠固於名相凝滯於殊塗。師獨大弘方等。振以圓宗。使守株者通於寂默之外。龍象蹴蹈兢駕一乘。年逾八十。專修念佛三昧。是年月日結印而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙文講主 九歲出家。十八受具。依大德圓和尚。學圓頓教。始升猊座縱無礙辨。若峽倒川奔。及乎閒居簡默言不妄發。其涵養沖挹。無欲速不躁進。大類如此。年四十八。住薊之雲泉。勤儉節用。老者懷其德。少者嚴其教。故眾睦而寺治。廩有餘粟以賑饑民。薊人稱之。世祖召見顧謂侍臣曰。此福德僧也。詔居京師大寶集寺。自爾教乘法席益盛。性相並驅僧俗溥濟。斯時海內講席紛紛。方膠固於名相凝滯於殊塗。師獨大弘方等。振以圓宗。使守株者通於寂默之外。龍象蹴蹈兢駕一乘。年逾八十。專修念佛三昧。是年月日結印而終。

庚申延祐七年正月朔日。有食之。帝齋居損膳 帝崩。諡仁宗文英武章皇帝 三月太子即位大赦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚申延祐七年正月朔日。有食之。帝齋居損膳 帝崩。諡仁宗文英武章皇帝 三月太子即位大赦。

英宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 英宗

諱碩德八刺仁宗嫡子也。在位四年。為御史太夫鐵失等弑於行幄。年二十一 帝天性至孝。仁宗不豫。每夜焚香泣告於天。願以身代。及崩哀毀過禮。寢服於地日歠一粥。至嗣位用法無私。果於誅殺。姦黨畏罪。遂搆大變。諡格堅皇帝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諱碩德八刺仁宗嫡子也。在位四年。為御史太夫鐵失等弑於行幄。年二十一 帝天性至孝。仁宗不豫。每夜焚香泣告於天。願以身代。及崩哀毀過禮。寢服於地日歠一粥。至嗣位用法無私。果於誅殺。姦黨畏罪。遂搆大變。諡格堅皇帝。

辛酉至治元年正月。帝服袞服享太廟曰。歲必親祀終朕之身議赦。帝曰。恩可常施。赦不可屢下。使殺人獲免。死者何辜 二月初建西山佛寺 九月駐蹕興和。左右以寒請還。上曰。兵以牛馬為重。民以稼穡為本。蓋欲馬得蒭牧民得刈穫。何計乎寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛酉至治元年正月。帝服袞服享太廟曰。歲必親祀終朕之身議赦。帝曰。恩可常施。赦不可屢下。使殺人獲免。死者何辜 二月初建西山佛寺 九月駐蹕興和。左右以寒請還。上曰。兵以牛馬為重。民以稼穡為本。蓋欲馬得蒭牧民得刈穫。何計乎寒。

立帝師殿 詔各路立帝師殿。釋源宗主法洪。奉勅撰碑。其略曰。皇元啟運北天。奄荒區夏。奮神武之威。致混一之績。思所以去殺勝殘躋生民於仁壽者。莫大釋氏。故崇其教以敦其化本。以帝師拔思癹有聖人之道。屈萬乘之尊盡師敬之節。諮諏至道之要。以施於仁政。是以德加於四海。澤洽於萬邦。實賴帝師之助。銘略曰。佛道弘大洋海無際。滔天沃日並育萬類。於彼將聖象罔得一。捨厥緒餘以𭅕王國。烈烈皇祖草昧天造奠是南紀。功格蒼具云云。追諡皇天之下一人之上云云(見至元十七年行狀文中)趙孟頫書丹。元明善篆額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立帝師殿 詔各路立帝師殿。釋源宗主法洪。奉勅撰碑。其略曰。皇元啟運北天。奄荒區夏。奮神武之威。致混一之績。思所以去殺勝殘躋生民於仁壽者。莫大釋氏。故崇其教以敦其化本。以帝師拔思癹有聖人之道。屈萬乘之尊盡師敬之節。諮諏至道之要。以施於仁政。是以德加於四海。澤洽於萬邦。實賴帝師之助。銘略曰。佛道弘大洋海無際。滔天沃日並育萬類。於彼將聖象罔得一。捨厥緒餘以𭅕王國。烈烈皇祖草昧天造奠是南紀。功格蒼具云云。追諡皇天之下一人之上云云(見至元十七年行狀文中)趙孟頫書丹。元明善篆額。

弘教大師 諱了性。號大林。武氏子。初依安和尚薙髮。登具歲諸講席。精究三藏。遇真覺國師啟迪厥心。如柏林潭關輔懷南陽慈諸公。皆以賢首之學著稱一時。悉造其門領其玄旨。北游燕薊晦迹魏闕之下。悠悠如處江海之上。與世若相忘焉。成宗徵居萬寧寺。聲價震蕩內外。大后剏寺於五臺山。曰大普寧寺。延師為第一代。師不求合於時。不屈於人。識者高其風節。是年九月卒。諡弘教大師云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘教大師 諱了性。號大林。武氏子。初依安和尚薙髮。登具歲諸講席。精究三藏。遇真覺國師啟迪厥心。如柏林潭關輔懷南陽慈諸公。皆以賢首之學著稱一時。悉造其門領其玄旨。北游燕薊晦迹魏闕之下。悠悠如處江海之上。與世若相忘焉。成宗徵居萬寧寺。聲價震蕩內外。大后剏寺於五臺山。曰大普寧寺。延師為第一代。師不求合於時。不屈於人。識者高其風節。是年九月卒。諡弘教大師云。

壬戌至治二年。有言佛教可治天下。帝問拜住。對曰。清淨寂滅自治可也。若治天下。舍仁義則綱常亂矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬戌至治二年。有言佛教可治天下。帝問拜住。對曰。清淨寂滅自治可也。若治天下。舍仁義則綱常亂矣。

幻堂講主 諱寶嚴。字士威。成紀康氏季子。因罹喪亂。與弟同薙髮為僧。後參真覺得傳賢首宗旨。而嗣其道。為人淳朴無偽。方寸之地。湛若止水。值真覺三坐道場。師與弟皆從而佐之。真覺入滅乃繼其席。無何奉詔住持大玉山普安祐國二寺。是年七月日逝世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻堂講主 諱寶嚴。字士威。成紀康氏季子。因罹喪亂。與弟同薙髮為僧。後參真覺得傳賢首宗旨。而嗣其道。為人淳朴無偽。方寸之地。湛若止水。值真覺三坐道場。師與弟皆從而佐之。真覺入滅乃繼其席。無何奉詔住持大玉山普安祐國二寺。是年七月日逝世。

佛光大師 諱志德。號雲巖。東昌人。十二受經於海聞和尚。習慈恩宗旨於法照禧公。盡得其蘊。至元間。世祖召見賜宴并紫方袍。命主天禧旌忠二剎日。講法華華嚴唯什金剛等疏。特賜佛光大師之號。與七眾授戒。必令其立誓無犯。遇歲儉煮糜粥。以食餓殍數萬人。居天禧三十餘年。一衲一履終身不易。過午不食。夜則危坐以苦誦喪明。忽夢梵僧迎。居內院高座。空中散花因示疾。是年二月二十七誦之不輒。頃之辭眾安坐而化。世壽八十八。龕留三七顏貌紅潤如生。闍維舍利無數。塔於張家山。趙孟頫為記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光大師 諱志德。號雲巖。東昌人。十二受經於海聞和尚。習慈恩宗旨於法照禧公。盡得其蘊。至元間。世祖召見賜宴并紫方袍。命主天禧旌忠二剎日。講法華華嚴唯什金剛等疏。特賜佛光大師之號。與七眾授戒。必令其立誓無犯。遇歲儉煮糜粥。以食餓殍數萬人。居天禧三十餘年。一衲一履終身不易。過午不食。夜則危坐以苦誦喪明。忽夢梵僧迎。居內院高座。空中散花因示疾。是年二月二十七誦之不輒。頃之辭眾安坐而化。世壽八十八。龕留三七顏貌紅潤如生。闍維舍利無數。塔於張家山。趙孟頫為記。

癸亥至元三年。勅寫金字藏經。學士吳澄為序曰。主上寫經為民祈福。甚盛舉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸亥至元三年。勅寫金字藏經。學士吳澄為序曰。主上寫經為民祈福。甚盛舉也。

吳澄 字幼清。撫州崇仁人。經傳悉通貫用力聖賢之學。元明善以文學自負。聞澄易詩書春秋奧義嘆曰。與吳先生言如探淵海。董士選曰。吳先生天下士也。澄甞為學者言。朱子於道。問學之功居多。陸子靜以尊德性為主。問學不本於德性。其弊必偏於言語訓釋。故學以德性為本。又謂。為善者死則上通神明。其極品與日月齊光。為惡者死則下淪污穢。其極下與沙蟲同類 八月帝崩于行幄臥所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳澄 字幼清。撫州崇仁人。經傳悉通貫用力聖賢之學。元明善以文學自負。聞澄易詩書春秋奧義嘆曰。與吳先生言如探淵海。董士選曰。吳先生天下士也。澄甞為學者言。朱子於道。問學之功居多。陸子靜以尊德性為主。問學不本於德性。其弊必偏於言語訓釋。故學以德性為本。又謂。為善者死則上通神明。其極品與日月齊光。為惡者死則下淪污穢。其極下與沙蟲同類 八月帝崩于行幄臥所。

中峯禪師 諱明本。號中峯。錢塘孫族。生有異徵。為兒童時。嬉戲必為佛事。稍長聞經教。燃指臂求佛甚切。晝夜彌勵。困則以首觸柱。自儆期必得乃已。及入死關。密扣心要誦金剛經。至荷擔如來處。恍然開悟。自謂所證未極。後觀流水乃大發明。自是說法無礙。著書若干卷行於世。仁宗聞而聘之不至。制金紋伽黎衣賜之。并諡號佛日廣慧普應國師。是歲卒。壽六十一。臘三十五。化於本山天目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中峯禪師 諱明本。號中峯。錢塘孫族。生有異徵。為兒童時。嬉戲必為佛事。稍長聞經教。燃指臂求佛甚切。晝夜彌勵。困則以首觸柱。自儆期必得乃已。及入死關。密扣心要誦金剛經。至荷擔如來處。恍然開悟。自謂所證未極。後觀流水乃大發明。自是說法無礙。著書若干卷行於世。仁宗聞而聘之不至。制金紋伽黎衣賜之。并諡號佛日廣慧普應國師。是歲卒。壽六十一。臘三十五。化於本山天目。

斷崖禪師 諱從一。湖州德清湯氏子。幼不茹葷。姿貌巍然。師高峯參一歸何處發悟。呈偈曰。大地山湖一片雪。太陽一照便無踪。自此不疑諸佛祖。更無南北與西東。峯印可之曰。後據孤峯絕頂揚聲大叫。在後改名了義。賜號佛慧圓明正覺普度大師云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷崖禪師 諱從一。湖州德清湯氏子。幼不茹葷。姿貌巍然。師高峯參一歸何處發悟。呈偈曰。大地山湖一片雪。太陽一照便無踪。自此不疑諸佛祖。更無南北與西東。峯印可之曰。後據孤峯絕頂揚聲大叫。在後改名了義。賜號佛慧圓明正覺普度大師云。

泰定帝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泰定帝

名也孫鐵水兒。顯宗之長子。裕宗之嫡孫也。初封嗣晉王。及英宗遇弑。以支庶入繼帝統。在位五年殂於上都 帝在位災異迭見。然守成法以行天下無事。稱治平焉。改元者二。泰定致和 帝曰。凡事防之於小則易。救之於大則難。明告於眾。俾知所慎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名也孫鐵水兒。顯宗之長子。裕宗之嫡孫也。初封嗣晉王。及英宗遇弑。以支庶入繼帝統。在位五年殂於上都 帝在位災異迭見。然守成法以行天下無事。稱治平焉。改元者二。泰定致和 帝曰。凡事防之於小則易。救之於大則難。明告於眾。俾知所慎。

甲子泰定元年 乙丑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲子泰定元年 乙丑。

丙寅三年。禁西僧馳驛擾民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙寅三年。禁西僧馳驛擾民。

丁卯 帝師公哥羅入寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁卯 帝師公哥羅入寂。

戊辰至和元年七月帝崩。不立廟諡 九月文宗襲立。改天曆元年。禮公哥卜文國公為師。設廣教總管府。統攝僧眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊辰至和元年七月帝崩。不立廟諡 九月文宗襲立。改天曆元年。禮公哥卜文國公為師。設廣教總管府。統攝僧眾。

明宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明宗

名和世㻋。武宗長子。初封周王出鎮雲南。泰定帝崩。文宗遣使迎帝。帝正位於和寧之北。立文宗為皇太子。未幾暴崩僅半年 張養浩自幼有行義勤學業。官至中丞甞著書三卷。一曰朝堂忠告。二曰風憲忠告。三曰牧民忠告。至是卒。贈平章。諡文忠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名和世㻋。武宗長子。初封周王出鎮雲南。泰定帝崩。文宗遣使迎帝。帝正位於和寧之北。立文宗為皇太子。未幾暴崩僅半年 張養浩自幼有行義勤學業。官至中丞甞著書三卷。一曰朝堂忠告。二曰風憲忠告。三曰牧民忠告。至是卒。贈平章。諡文忠。

文宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文宗

名圖帖睦爾。武宗次子。明帝之弟也。初封懷王出居建康。以致和元年九月襲皇帝位。改元天曆二年。迎明宗於沙漠。明宗殂即位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名圖帖睦爾。武宗次子。明帝之弟也。初封懷王出居建康。以致和元年九月襲皇帝位。改元天曆二年。迎明宗於沙漠。明宗殂即位。

己巳天曆二年。建龍翔集慶寺於建康 建崇禧萬壽寺於蔣山 命奎章諸臣。輯經世大典 改建康為集慶路 以西僧輦真吃剌思為帝師。師至上命朝臣一品以下。咸郊迎大臣俯伏。進觴師不為動。惟國子祭酒孛木魯[羽*申]舉觴立進曰。帝師釋迦之徒。天下僧人師也。予孔子之徒。天下儒人師也。請各不為禮。帝師笑而起。舉觴卒飲。眾為之慄然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己巳天曆二年。建龍翔集慶寺於建康 建崇禧萬壽寺於蔣山 命奎章諸臣。輯經世大典 改建康為集慶路 以西僧輦真吃剌思為帝師。師至上命朝臣一品以下。咸郊迎大臣俯伏。進觴師不為動。惟國子祭酒孛木魯[羽*申]舉觴立進曰。帝師釋迦之徒。天下僧人師也。予孔子之徒。天下儒人師也。請各不為禮。帝師笑而起。舉觴卒飲。眾為之慄然。

庚午至順元年。加封孔子父叔梁紇。為啟聖王。母顏氏。啟聖夫人。顏子復聖公。曾子宗聖公。子思述聖公。孟子亞聖公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚午至順元年。加封孔子父叔梁紇。為啟聖王。母顏氏。啟聖夫人。顏子復聖公。曾子宗聖公。子思述聖公。孟子亞聖公。

慧光 釋融照。字慧光。受業華藏修習天台教觀。後從淵叟湛法師。居華亭延慶。力精教乘勤修禪定。然膏繼晷旦夕無間。故學由志臻。表於叢席職躋眾祐四十餘祀。名聞京師上嘉獎賜號。師每歲元旦。率眾修金光明懺。祝釐聖壽。說法之外力禮懺摩。與諸眾生掃除塵翳。攝入善根。既老彌勤。得其法者三人。僧傳曰居簡。曰宗榘。曰宗權。皆法門之龍象也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧光 釋融照。字慧光。受業華藏修習天台教觀。後從淵叟湛法師。居華亭延慶。力精教乘勤修禪定。然膏繼晷旦夕無間。故學由志臻。表於叢席職躋眾祐四十餘祀。名聞京師上嘉獎賜號。師每歲元旦。率眾修金光明懺。祝釐聖壽。說法之外力禮懺摩。與諸眾生掃除塵翳。攝入善根。既老彌勤。得其法者三人。僧傳曰居簡。曰宗榘。曰宗權。皆法門之龍象也。

范椁。字德機。清江人。天資頴異。雖癯然清苦。若不勝衣。卓然自樹於流俗外。吳澄誌以為特立獨行之士。可方東漢之君子。蓋非虛美云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 范椁。字德機。清江人。天資頴異。雖癯然清苦。若不勝衣。卓然自樹於流俗外。吳澄誌以為特立獨行之士。可方東漢之君子。蓋非虛美云。

辛未至順二年。翰林學士吳澄卒。有易春秋禮記纂言。及校定皇極經世書大戴禮等書。贈臨川郡公。諡文正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛未至順二年。翰林學士吳澄卒。有易春秋禮記纂言。及校定皇極經世書大戴禮等書。贈臨川郡公。諡文正。

壬申至順三年。四月天寧地震。五月京師地震有聲。白虹並日出竟天。八月天鼓鳴於東北 京師隴西地震 帝崩於上都。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬申至順三年。四月天寧地震。五月京師地震有聲。白虹並日出竟天。八月天鼓鳴於東北 京師隴西地震 帝崩於上都。

寧宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧宗

名懿璘真班。明宗次子也。初封鄜王。文宗殂遺命傳位于帝。帝年七歲。在位兩月而殂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名懿璘真班。明宗次子也。初封鄜王。文宗殂遺命傳位于帝。帝年七歲。在位兩月而殂。

臨壇大德 諱惠汶。姓張氏。歸德人。依耆宿釭公出家二十進具。從大德溫公受菩薩戒。嗣法壇主恩公。既而行業日隆。聞望日著。從者益眾。師齋戒既嚴。護衣惟謹。雖途行旅宿三衣一鉢必與身俱。終日乾乾惟佛是念。緇素相率而求戒者。接迹於途。承一訓言莫不懽心感戴。說法數十餘年。升壇授戒四十餘會。大臣接以師敬之禮。從化者蓋以萬數。是年十一月二十二日歿。年七十有三云(佛祖通載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨壇大德 諱惠汶。姓張氏。歸德人。依耆宿釭公出家二十進具。從大德溫公受菩薩戒。嗣法壇主恩公。既而行業日隆。聞望日著。從者益眾。師齋戒既嚴。護衣惟謹。雖途行旅宿三衣一鉢必與身俱。終日乾乾惟佛是念。緇素相率而求戒者。接迹於途。承一訓言莫不懽心感戴。說法數十餘年。升壇授戒四十餘會。大臣接以師敬之禮。從化者蓋以萬數。是年十一月二十二日歿。年七十有三云(佛祖通載)。

順宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順宗

名妥懽帖睦爾。明宗長子也。文宗時被讒出居廣西。寧宗崩登大寶。在位三十六年。會 大明兵入京城。走於應昌府。一年崩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名妥懽帖睦爾。明宗長子也。文宗時被讒出居廣西。寧宗崩登大寶。在位三十六年。會 大明兵入京城。走於應昌府。一年崩。

癸酉元統元年六月。初八日登位。改元者三。元統(二)至元(六)至正(二十七)禮請公哥兒監臧班臧卜為帝師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸酉元統元年六月。初八日登位。改元者三。元統(二)至元(六)至正(二十七)禮請公哥兒監臧班臧卜為帝師。

天竺法師 諱真淨。字如菴華亭。姚氏子。母朱氏夢月墮懷而娠。誕時瑞光滿室。有異僧。指謂其母曰。此兒海月法師之再來也。九歲依明靜志公學法華經。歷耳成誦。十六得度搏究諸乘。謁雲夢澤公無極度公。盡得其學。大德間住海鹽德藏。至治間遷松江超果。泰定間居下竺。闢寺前之徑高大其門。書佛國山以揭之。至順間上竺湛堂澄公舉師自代。殫心弘法。眾逾千指。上慕其道。賜以佛心弘辨之號。及金紋紫伽黎之服。師課法華寒暑不輟。是年示疾。書偈而逝。壽七十二。臘五十六。闍維舌根頂骨不壞。舍利五色。塔於本山(僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺法師 諱真淨。字如菴華亭。姚氏子。母朱氏夢月墮懷而娠。誕時瑞光滿室。有異僧。指謂其母曰。此兒海月法師之再來也。九歲依明靜志公學法華經。歷耳成誦。十六得度搏究諸乘。謁雲夢澤公無極度公。盡得其學。大德間住海鹽德藏。至治間遷松江超果。泰定間居下竺。闢寺前之徑高大其門。書佛國山以揭之。至順間上竺湛堂澄公舉師自代。殫心弘法。眾逾千指。上慕其道。賜以佛心弘辨之號。及金紋紫伽黎之服。師課法華寒暑不輟。是年示疾。書偈而逝。壽七十二。臘五十六。闍維舌根頂骨不壞。舍利五色。塔於本山(僧傳)。

甲戌元統二年元旦。汴梁雨血。著衣皆赤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲戌元統二年元旦。汴梁雨血。著衣皆赤。

三月彰德雨毛如線而綠。民謠云。天雨線。民起怨。中原地。事必變 水旱交洊 七月流星如盃。色赤有光 八月京師地震。鷄鳴山崩。陷為池百里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月彰德雨毛如線而綠。民謠云。天雨線。民起怨。中原地。事必變 水旱交洊 七月流星如盃。色赤有光 八月京師地震。鷄鳴山崩。陷為池百里。

乙亥改元至元元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙亥改元至元元年。

丙子二年。宿松地震山裂 秦州山崩 黃州蝗 江浙自春至八月不雨。民大饑賑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙子二年。宿松地震山裂 秦州山崩 黃州蝗 江浙自春至八月不雨。民大饑賑之。

丁丑至元三年四月有星。孛於王良。至七月沒於貫索 星名訂議房星主馬。又名天駟。王良善識馬故名之 五月民間訛言。朝廷采童男童女。一時嫁娶殆盡 彗星見於東北 七月武涉縣有蝗。尹張寬仰天祝曰。寧殺尹毋傷百姓。黑鷹啄蝗。盡命刊金履祥所著論孟考證行之。門人許謙序之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁丑至元三年四月有星。孛於王良。至七月沒於貫索 星名訂議房星主馬。又名天駟。王良善識馬故名之 五月民間訛言。朝廷采童男童女。一時嫁娶殆盡 彗星見於東北 七月武涉縣有蝗。尹張寬仰天祝曰。寧殺尹毋傷百姓。黑鷹啄蝗。盡命刊金履祥所著論孟考證行之。門人許謙序之。

許謙 字益之。東陽人。學於金履祥。告之曰。吾儒之學理一而分殊。理不患其不一。所難者分殊耳。謙由是致其辨於分之殊。而要其歸於理之一。又曰。聖人之道中而已矣。謙由是事事求夫中者而用之。自謂吾非有大過人。惟為學之功無間斷耳。其教以五性人倫為本。以開明心術變化氣質為先。以為已為立心之要。以分辨義利為處事之制。甞曰。已或有知使人亦知之。豈不快哉。是年卒。年六十八。門人號之白雲先生。所著有四書叢說詩名物鈔讀書傳觀史等書。後諡曰文懿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 許謙 字益之。東陽人。學於金履祥。告之曰。吾儒之學理一而分殊。理不患其不一。所難者分殊耳。謙由是致其辨於分之殊。而要其歸於理之一。又曰。聖人之道中而已矣。謙由是事事求夫中者而用之。自謂吾非有大過人。惟為學之功無間斷耳。其教以五性人倫為本。以開明心術變化氣質為先。以為已為立心之要。以分辨義利為處事之制。甞曰。已或有知使人亦知之。豈不快哉。是年卒。年六十八。門人號之白雲先生。所著有四書叢說詩名物鈔讀書傳觀史等書。後諡曰文懿。

同時休寧陳櫟婺源胡一桂。皆以講明道學重於時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同時休寧陳櫟婺源胡一桂。皆以講明道學重於時。

太白 上公大將軍之象。出東當伏東。出西當伏西。過午為經天。謂晝見於上也。太白少陰之星以己未為界。經天為不臣兵起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太白 上公大將軍之象。出東當伏東。出西當伏西。過午為經天。謂晝見於上也。太白少陰之星以己未為界。經天為不臣兵起也。

戊寅至元四年正月。以地震赦天下 四月雨雹如拳。環玦獅象等形 信州山震 邵武雨水深二丈 鞏昌山崩壓死人民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊寅至元四年正月。以地震赦天下 四月雨雹如拳。環玦獅象等形 信州山震 邵武雨水深二丈 鞏昌山崩壓死人民。

己卯至元五年夏四月。加封孝女曹娥。為慧感靈孝昭順純懿夫人 六月汀州水高三丈餘。沒廬壞田 太白屢經天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己卯至元五年夏四月。加封孝女曹娥。為慧感靈孝昭順純懿夫人 六月汀州水高三丈餘。沒廬壞田 太白屢經天。

宗周法師 諱子文。字宗周。四明人。得法於北溪聞公。出主寶雲寺。教觀淹博律規甚嚴。尋常對人則訥。升座講演則滔滔。如建瓴之水。莫之禦也。臨終時講十六觀經。罷即欲就座別眾入滅。有啟曰。和尚後事未曾分付。奈何遽爾告寂耶。師曰。僧家要行便行。莫做俗漢伎倆為兒女計而有後事。眾𢢽益切。於是下座。復歸方丈一一條書之。即合掌稱西方四聖號。回向發願畢遂寂。闍維舍利無數(僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗周法師 諱子文。字宗周。四明人。得法於北溪聞公。出主寶雲寺。教觀淹博律規甚嚴。尋常對人則訥。升座講演則滔滔。如建瓴之水。莫之禦也。臨終時講十六觀經。罷即欲就座別眾入滅。有啟曰。和尚後事未曾分付。奈何遽爾告寂耶。師曰。僧家要行便行。莫做俗漢伎倆為兒女計而有後事。眾𢢽益切。於是下座。復歸方丈一一條書之。即合掌稱西方四聖號。回向發願畢遂寂。闍維舍利無數(僧傳)。

庚辰至元六年處士吳萊論作文如用兵。有正有奇。正者法度。如部伍分明是也。奇者不為法度所縛。千變萬化元不曾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚辰至元六年處士吳萊論作文如用兵。有正有奇。正者法度。如部伍分明是也。奇者不為法度所縛。千變萬化元不曾亂。

天如禪師 諱惟則。號天如。得法於中峯國師。住姑蘇師子林。有楞嚴會解禪宗語錄淨土或問十法界圖說等書。行世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天如禪師 諱惟則。號天如。得法於中峯國師。住姑蘇師子林。有楞嚴會解禪宗語錄淨土或問十法界圖說等書。行世。

元粹法師 苕溪人。有圓覺經集註等書。行于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元粹法師 苕溪人。有圓覺經集註等書。行于世。

休耕法師 諱逸。雲門三高之一。有詩文集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休耕法師 諱逸。雲門三高之一。有詩文集。

辛巳至正元年。帝閱宋徽宗畫稱善。學士𡿚𡿚進曰。徽宗多能惟一事不能。其身辱國破。皆由不能為君所致。人主貴能為君。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛巳至正元年。帝閱宋徽宗畫稱善。學士𡿚𡿚進曰。徽宗多能惟一事不能。其身辱國破。皆由不能為君所致。人主貴能為君。

元叟禪師 諱行端。號元叟。族臨海何氏出家化城院。參徑山藏叟得旨。大德庚子出世湖之資福。名聞京師。特旨賜慧文正辨之號。平章張閭公。舉中天竺遷居靈隱。有旨設水陸齋於金山。命師說法峻事入覲。奏對稱旨。加佛日普照之號。南歸退處西菴。至治壬戌眾請補處徑山。璽書金斕三被人以為榮。師宴如也。先是宋度宗設醮秦章天庭遇上帝。為定徑山四十八代住持事。四十四代虎巖。謂住持豈苟然哉。皆預定之天庭。師聞頗心非之。及師適當其次云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元叟禪師 諱行端。號元叟。族臨海何氏出家化城院。參徑山藏叟得旨。大德庚子出世湖之資福。名聞京師。特旨賜慧文正辨之號。平章張閭公。舉中天竺遷居靈隱。有旨設水陸齋於金山。命師說法峻事入覲。奏對稱旨。加佛日普照之號。南歸退處西菴。至治壬戌眾請補處徑山。璽書金斕三被人以為榮。師宴如也。先是宋度宗設醮秦章天庭遇上帝。為定徑山四十八代住持事。四十四代虎巖。謂住持豈苟然哉。皆預定之天庭。師聞頗心非之。及師適當其次云。

愚菴禪師 諱超智。字以中。族姑蘇。得法於元叟端公。歷住於隆教普慈二剎。帝賜以明辨正宗廣慧禪師之號。已而陞淨慈遂主徑山。四據高座敷𫾻佛法。以聳人天龍鬼之聽。緇素相從如雲歸岫。弟子集其四會語錄。宋文憲序之。極其讚頌起人之敬信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚菴禪師 諱超智。字以中。族姑蘇。得法於元叟端公。歷住於隆教普慈二剎。帝賜以明辨正宗廣慧禪師之號。已而陞淨慈遂主徑山。四據高座敷𫾻佛法。以聳人天龍鬼之聽。緇素相從如雲歸岫。弟子集其四會語錄。宋文憲序之。極其讚頌起人之敬信也。

梅屋禪師 諱念常。世居華亭。黃姓。母楊氏禱觀音大士夢龐眉老僧託宿而娠。生時神光照室異香襲人。出家平江圓明院。博究群書參晦機熙公。有省禮五臺。歷燕京帝師尊寵。預金書藏經之列。迺集佛祖通載二十二卷。備歷代法門事蹟。住持祥符僧中斑馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梅屋禪師 諱念常。世居華亭。黃姓。母楊氏禱觀音大士夢龐眉老僧託宿而娠。生時神光照室異香襲人。出家平江圓明院。博究群書參晦機熙公。有省禮五臺。歷燕京帝師尊寵。預金書藏經之列。迺集佛祖通載二十二卷。備歷代法門事蹟。住持祥符僧中斑馬。

用明禪師。諱𧨝。四明人。有文集行世 斷江禪師。諱恩。雲門三高之一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用明禪師。諱𧨝。四明人。有文集行世 斷江禪師。諱恩。雲門三高之一。

壬午至正二年大同人相食 地震如雷 惠州羅浮山崩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬午至正二年大同人相食 地震如雷 惠州羅浮山崩。

癸未三年詔。修遼金宋三史。脫脫都總裁 學士揭傒斯字曼碩豐城人。脫脫問政治何先。曰儲材為先。養之於譽望未隆之時。用之於周密庶務之後可也。卒封郡公。諡文安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸未三年詔。修遼金宋三史。脫脫都總裁 學士揭傒斯字曼碩豐城人。脫脫問政治何先。曰儲材為先。養之於譽望未隆之時。用之於周密庶務之後可也。卒封郡公。諡文安。

湛堂法師 諱性澄。字湛堂。號越溪。會稽孫氏子。母姜氏夢日輪而生。從石門祩律師祝髮受具。深通止持作犯之義。依佛鑒銛公習天台教觀。謁雲夢澤公深加器重。奏復天台國清講額。遊高麗求天台遺書。吳越大旱。師率眾說法。禱雨格應歲饑民死無以斂。乃掩其遺骸作水陸大會普度之。至治間馳召入京。問道於明仁殿。被旨居青塔寺。校正大藏特賜金斕衣。賜號佛海大師。後歸天竺之雲外齋。還越之佛果篤志淨土。修一心三觀者七晝夜。屢感瑞應。一日師揖眾曰。今日則有。明日恐無。光陰其可把玩乎。次日黎明端坐而逝。壽七十八。臘六十四。留龕七日顏貌如生。所著有金剛集註心經科注消災經註彌陀經句解仁王經如意輪呪經科等。並行於世(僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛堂法師 諱性澄。字湛堂。號越溪。會稽孫氏子。母姜氏夢日輪而生。從石門祩律師祝髮受具。深通止持作犯之義。依佛鑒銛公習天台教觀。謁雲夢澤公深加器重。奏復天台國清講額。遊高麗求天台遺書。吳越大旱。師率眾說法。禱雨格應歲饑民死無以斂。乃掩其遺骸作水陸大會普度之。至治間馳召入京。問道於明仁殿。被旨居青塔寺。校正大藏特賜金斕衣。賜號佛海大師。後歸天竺之雲外齋。還越之佛果篤志淨土。修一心三觀者七晝夜。屢感瑞應。一日師揖眾曰。今日則有。明日恐無。光陰其可把玩乎。次日黎明端坐而逝。壽七十八。臘六十四。留龕七日顏貌如生。所著有金剛集註心經科注消災經註彌陀經句解仁王經如意輪呪經科等。並行於世(僧傳)。

甲申至正四年。諸山主僧請復僧司且曰。為郡縣所苦如坐地獄。脫脫曰。若復僧司何異地獄中復置地獄耶。不許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲申至正四年。諸山主僧請復僧司且曰。為郡縣所苦如坐地獄。脫脫曰。若復僧司何異地獄中復置地獄耶。不許。

笑隱法師 諱訢。號諡廣智全悟大禪師。文宗以潛龍之舊。建龍翔大集慶寺。召師住持。授以大中大夫。以主寺事。奉勅校正德輝重編之百丈清規。是年五月二十四日示寂。八月葬城南撥雲山康僧會塔之隣。行業道蹟。具如虞文靖學古錄。及黃文憲宋文憲二公碑銘所記。得法弟子宗泐。字季潭。洪武中住持天界。聲光顯著云。時加徵士官。太優云隱士無求於朝廷。朝廷有求於隱士。名爵何吝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑隱法師 諱訢。號諡廣智全悟大禪師。文宗以潛龍之舊。建龍翔大集慶寺。召師住持。授以大中大夫。以主寺事。奉勅校正德輝重編之百丈清規。是年五月二十四日示寂。八月葬城南撥雲山康僧會塔之隣。行業道蹟。具如虞文靖學古錄。及黃文憲宋文憲二公碑銘所記。得法弟子宗泐。字季潭。洪武中住持天界。聲光顯著云。時加徵士官。太優云隱士無求於朝廷。朝廷有求於隱士。名爵何吝。

乙酉至正五年。承旨𡿚𡿚遇事英發掀髯論辨。每遇天變民災。必勸帝。側身修行。庶天意可回。善書。卒後片紙之存人爭寶之。宋金遼三史成。帝曰。史既成書。前人善者朕當取以為法。惡者取以為戒。豈止為君者為臣者。亦當知之以前代善惡為勉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙酉至正五年。承旨𡿚𡿚遇事英發掀髯論辨。每遇天變民災。必勸帝。側身修行。庶天意可回。善書。卒後片紙之存人爭寶之。宋金遼三史成。帝曰。史既成書。前人善者朕當取以為法。惡者取以為戒。豈止為君者為臣者。亦當知之以前代善惡為勉。

丙戌至正六年。山東地震七日 邵武地震有聲如鼓 河決 李綗請祀郊廟。近正人遠佞邪。以崇陽抑陰云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙戌至正六年。山東地震七日 邵武地震有聲如鼓 河決 李綗請祀郊廟。近正人遠佞邪。以崇陽抑陰云。

丁亥至正七年元旦。日食大寒而風朝官仆地 東平地震 山東地震壞城郭。有聲如雷 河水搖動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁亥至正七年元旦。日食大寒而風朝官仆地 東平地震 山東地震壞城郭。有聲如雷 河水搖動。

竺源法師 諱水盛。字竺源。自號無住翁。樂平人。姓范。母徐。生時祥光照室。依羅山常公受度。謁月庭忠公。見孤舟濟師自信法決可證。因發誓云。吾此生不能作佛。當入無間獄也。由是力參發悟者幾回。濟公記之云。爾後當大弘吾宗也。天曆間聘師。主西湖妙果寺。一時公卿與師為方外交甚篤。是歲四月二十四日書偈而逝。壽七十三。師囑學徒甞云。要當洞明諸佛心宗。行解相應云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺源法師 諱水盛。字竺源。自號無住翁。樂平人。姓范。母徐。生時祥光照室。依羅山常公受度。謁月庭忠公。見孤舟濟師自信法決可證。因發誓云。吾此生不能作佛。當入無間獄也。由是力參發悟者幾回。濟公記之云。爾後當大弘吾宗也。天曆間聘師。主西湖妙果寺。一時公卿與師為方外交甚篤。是歲四月二十四日書偈而逝。壽七十三。師囑學徒甞云。要當洞明諸佛心宗。行解相應云。

李孝光。溫州人。少博學篤志。為文一取法秦漢古文。不拘於世尚 朱公遷。字克升。勤於著述。有書傳疏義四書約說四書通旨。行世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李孝光。溫州人。少博學篤志。為文一取法秦漢古文。不拘於世尚 朱公遷。字克升。勤於著述。有書傳疏義四書約說四書通旨。行世。

戊子至正八年。楊載。字仲弘。杭州人。文章一以氣為主。自成一家言。而於詩尤有法。取材於楚漢。而音節以唐人為宗 學士虞集。字伯生。父汲文清而淳。母楊氏亦通經學。弟槃。字仲常。進士皆得之家庭。槃曰陶菴。集曰邵菴。甞言。試藝之文推其高者。取之不必先有主意。若主意先定則求賢之心狹而差。自此始矣 是年十一月。台州方國珍作亂。聚眾海上。授珍以官。不赴。勢益猖獗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊子至正八年。楊載。字仲弘。杭州人。文章一以氣為主。自成一家言。而於詩尤有法。取材於楚漢。而音節以唐人為宗 學士虞集。字伯生。父汲文清而淳。母楊氏亦通經學。弟槃。字仲常。進士皆得之家庭。槃曰陶菴。集曰邵菴。甞言。試藝之文推其高者。取之不必先有主意。若主意先定則求賢之心狹而差。自此始矣 是年十一月。台州方國珍作亂。聚眾海上。授珍以官。不赴。勢益猖獗。

方國珍 黃巖人。亦名谷珍。兄弟四人。先因設酒詭殺其田主。事露拒殺捕者。官親往亦殺之。兄弟遂亡命於海者十餘年。乃掠漳州賊船寇漳州。維時文恬武嬉人寇即陷。自太不華墮計而死。勢日猖獗。竊據溫台明十二郡。十有八年。太祖龍興潛逃於海。既而內附。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方國珍 黃巖人。亦名谷珍。兄弟四人。先因設酒詭殺其田主。事露拒殺捕者。官親往亦殺之。兄弟遂亡命於海者十餘年。乃掠漳州賊船寇漳州。維時文恬武嬉人寇即陷。自太不華墮計而死。勢日猖獗。竊據溫台明十二郡。十有八年。太祖龍興潛逃於海。既而內附。

己丑至正九年夏四月。棗陽民張氏婦生男。甫週歲暴長四尺許。容貌異常。皤腹擁腫見人嬉笑。如俗所畵布袋和尚云 李好文。為諭德集端本堂經史要義大寶錄大寶龜鑑以進 他日皇子坐清寧殿。分布長席列坐高麗西番僧曰。李好文先生。教我儒書多年。尚不曉其意。今聽佛法一夜即曉。由是愈崇尚佛學 天龍主僧大道。諱善平。搆叢桂樓以居。受業於慶菴。問道於中峰云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己丑至正九年夏四月。棗陽民張氏婦生男。甫週歲暴長四尺許。容貌異常。皤腹擁腫見人嬉笑。如俗所畵布袋和尚云 李好文。為諭德集端本堂經史要義大寶錄大寶龜鑑以進 他日皇子坐清寧殿。分布長席列坐高麗西番僧曰。李好文先生。教我儒書多年。尚不曉其意。今聽佛法一夜即曉。由是愈崇尚佛學 天龍主僧大道。諱善平。搆叢桂樓以居。受業於慶菴。問道於中峰云。

庚寅至正十年。棣州隕石 奉化山裂 六月有星大如月。入北斗。聲震如雷十一月日食 二星隕於耀州為石。如斧形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚寅至正十年。棣州隕石 奉化山裂 六月有星大如月。入北斗。聲震如雷十一月日食 二星隕於耀州為石。如斧形。

辛卯十一年詔修河防。南北民兵十七萬修。及二百八十里。於黃陵岡得石人一眼。童謠云。石人一隻眼。挑動黃河。天下反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛卯十一年詔修河防。南北民兵十七萬修。及二百八十里。於黃陵岡得石人一眼。童謠云。石人一隻眼。挑動黃河。天下反。

劉福通 頴州人。是年五月。以紅巾為號。陷頴州。六月據朱皐。攻破羅山真陽確山。遂陷舞陽葉縣等處。九月陷汝寧州。眾至十萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉福通 頴州人。是年五月。以紅巾為號。陷頴州。六月據朱皐。攻破羅山真陽確山。遂陷舞陽葉縣等處。九月陷汝寧州。眾至十萬。

韓山童 欒城人。自其祖父。以白蓮會燒香惑眾。至山童倡言。天下大亂彌勒佛下生。河南江淮愚民翕然信之。福通等復詭言。山童實宋徽宗八世孫。當為中國主。殺白馬黑牛誓告天地。約同起兵事覺。縣官捕之急山童就擒。其妻楊氏。子韓林兒。逃之武安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓山童 欒城人。自其祖父。以白蓮會燒香惑眾。至山童倡言。天下大亂彌勒佛下生。河南江淮愚民翕然信之。福通等復詭言。山童實宋徽宗八世孫。當為中國主。殺白馬黑牛誓告天地。約同起兵事覺。縣官捕之急山童就擒。其妻楊氏。子韓林兒。逃之武安。

八月蕭縣李二老彭趙君用反攻陷徐州。李二號芝麻。李亦以燒香聚眾而起。麻城人鄒普勝等。以妖術聚眾反。亦以黃巾為號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八月蕭縣李二老彭趙君用反攻陷徐州。李二號芝麻。李亦以燒香聚眾而起。麻城人鄒普勝等。以妖術聚眾反。亦以黃巾為號。

徐壽輝 蘄州羅田人。一名真。與其黨倪文進等起兵攻。陷蘄水及黃州。僭稱皇帝。國號天完。改元治平。據漢陽興國等十餘郡矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徐壽輝 蘄州羅田人。一名真。與其黨倪文進等起兵攻。陷蘄水及黃州。僭稱皇帝。國號天完。改元治平。據漢陽興國等十餘郡矣。

一月信州及邵武雨黍。饒州建寧雨黑子。大如黍菽。衢州雨黍。民多取而食之。十一月有星。孛於西方。十二月太白屢經天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月信州及邵武雨黍。饒州建寧雨黑子。大如黍菽。衢州雨黍。民多取而食之。十一月有星。孛於西方。十二月太白屢經天。

壬辰十二年。隴西地震百餘日。城郭頹起陵谷遷變。會州公廨牆崩。獲弩五百餘張。長者丈餘。短者九尺。人莫能挽 日食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬辰十二年。隴西地震百餘日。城郭頹起陵谷遷變。會州公廨牆崩。獲弩五百餘張。長者丈餘。短者九尺。人莫能挽 日食。

郭子興 定遠人。見汝頴兵起列郡騷動。遂與其黨孫德崖等起兵。自稱元師攻援濠州。據之其豪傑多入城。以自保矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郭子興 定遠人。見汝頴兵起列郡騷動。遂與其黨孫德崖等起兵。自稱元師攻援濠州。據之其豪傑多入城。以自保矣。

百屋禪師 諱清珙常熟人。族姓溫。母劉氏。生有異光。依崇福永惟。出家祝髮受具。登天目見高峯。峯問。汝為何來。師曰。欲求大法。峯曰。大法豈易求哉。須然指香可也。師曰。某今日親見和尚。大法豈有隱乎。峯默契之。授萬法歸一話。服勤三年。次參及菴發憤有省曰。清明時節雨初時黃鸝枝上分明語。菴頷之有已後與汝同龕之記。及菴住湖之道場。師典藏鑰。菴謂眾曰。此子乃法海中透網金鱗也。後登霞羃山。卓菴曰天湖居之。復赴當湖福源。朝廷降香幣旌獎。皇后賜金斕衣。詔諡佛慈慧照禪師。是年七月卒。有法語詩頌行世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百屋禪師 諱清珙常熟人。族姓溫。母劉氏。生有異光。依崇福永惟。出家祝髮受具。登天目見高峯。峯問。汝為何來。師曰。欲求大法。峯曰。大法豈易求哉。須然指香可也。師曰。某今日親見和尚。大法豈有隱乎。峯默契之。授萬法歸一話。服勤三年。次參及菴發憤有省曰。清明時節雨初時黃鸝枝上分明語。菴頷之有已後與汝同龕之記。及菴住湖之道場。師典藏鑰。菴謂眾曰。此子乃法海中透網金鱗也。後登霞羃山。卓菴曰天湖居之。復赴當湖福源。朝廷降香幣旌獎。皇后賜金斕衣。詔諡佛慈慧照禪師。是年七月卒。有法語詩頌行世。

高皇帝 先句容人。祖渡淮考遷太平生四子。上季子也。先是陳太后。夢一神人朱衣象笏餽丸藥。光照室吞之。既覺異香襲體遂娠焉。乃誕異香紅光凝結不散。時大曆元年戊辰九月十八日也。仁祖取水洗兒忽有紅羅。來自上流取為兒褓。自是室中常有異光。生數日不食。求醫遇一僧詢故告之。僧曰。夜子時食矣。忽不見。夜半果食。兒時多病。仁祖欲度為僧。太后不欲。年十七父母三兄相繼歿。上孤孑乃遵先志。托身皇覺寺後出游。道病有兩紫衣人。與俱助其寢食病愈而去。甞夜陷麻湖。群兒呼迎聖駕。叱之丕見。崎嶇多載。仍歸寺中。年二十五值兵亂。問筊於伽藍。祝曰。避難吉陽。守舊吉陰。筊乃一陰一陽更祝。出居不可起義乎。筊從之。再祝筊躍立香爐上 帝入濠見郭子興。興見狀貌奇之與語大悅。取為親兵日益敬信。以馬后妻之。命掌征伐之事。一統之業基於此矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高皇帝 先句容人。祖渡淮考遷太平生四子。上季子也。先是陳太后。夢一神人朱衣象笏餽丸藥。光照室吞之。既覺異香襲體遂娠焉。乃誕異香紅光凝結不散。時大曆元年戊辰九月十八日也。仁祖取水洗兒忽有紅羅。來自上流取為兒褓。自是室中常有異光。生數日不食。求醫遇一僧詢故告之。僧曰。夜子時食矣。忽不見。夜半果食。兒時多病。仁祖欲度為僧。太后不欲。年十七父母三兄相繼歿。上孤孑乃遵先志。托身皇覺寺後出游。道病有兩紫衣人。與俱助其寢食病愈而去。甞夜陷麻湖。群兒呼迎聖駕。叱之丕見。崎嶇多載。仍歸寺中。年二十五值兵亂。問筊於伽藍。祝曰。避難吉陽。守舊吉陰。筊乃一陰一陽更祝。出居不可起義乎。筊從之。再祝筊躍立香爐上 帝入濠見郭子興。興見狀貌奇之與語大悅。取為親兵日益敬信。以馬后妻之。命掌征伐之事。一統之業基於此矣。

癸巳十三年。詔以西番僧為國師。伽璘真為大元國師。番云皆即冗該。猶華言事事無礙也 帝自制宮漏約高六七尺。為木櫃藏壺其中。運水上下。櫃上設西方三聖殿。櫃腰設玉女。捧時刻籌。時至輒浮水。而上。左右列二金甲神人。一懸鐘一懸鉦。夜則神人自能按更而擊 又以內苑造龍船。首尾長一百二十尺廣二丈。上有五殿。龍身并殿宇。俱五采金裝。自遊後宮。海子內遊戲。船行則龍首尾眼爪皆動 以宮女撫舞。名天魔舞 每宮中讚佛則按舞奏樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸巳十三年。詔以西番僧為國師。伽璘真為大元國師。番云皆即冗該。猶華言事事無礙也 帝自制宮漏約高六七尺。為木櫃藏壺其中。運水上下。櫃上設西方三聖殿。櫃腰設玉女。捧時刻籌。時至輒浮水。而上。左右列二金甲神人。一懸鐘一懸鉦。夜則神人自能按更而擊 又以內苑造龍船。首尾長一百二十尺廣二丈。上有五殿。龍身并殿宇。俱五采金裝。自遊後宮。海子內遊戲。船行則龍首尾眼爪皆動 以宮女撫舞。名天魔舞 每宮中讚佛則按舞奏樂。

張士誠 白駒場人。為鹽綱司牙儈。資性輕財好施頗得眾心。見諸處兵起。與其弟士信士德。聚眾起兵。陷泰州殺知府李齊。因乘間呼噪入城。官吏倉卒遁走。即據高陲稱王。國號周。建元天祐。將兵攻陷平江松江常州諸路。地廣兵強遂為勍敵。戰爭始于此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張士誠 白駒場人。為鹽綱司牙儈。資性輕財好施頗得眾心。見諸處兵起。與其弟士信士德。聚眾起兵。陷泰州殺知府李齊。因乘間呼噪入城。官吏倉卒遁走。即據高陲稱王。國號周。建元天祐。將兵攻陷平江松江常州諸路。地廣兵強遂為勍敵。戰爭始于此。

甲午十四年正月朔。汴梁河永。皆成五采花草。如繪畫。三日方解 學士黃溍諡文憲。有日損齋藁義烏志筆記(字晉卿金華人)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲午十四年正月朔。汴梁河永。皆成五采花草。如繪畫。三日方解 學士黃溍諡文憲。有日損齋藁義烏志筆記(字晉卿金華人)。

寶洲沙門 諱覺岸。號寶洲。烏程職里寶相寺(今清泰菴)沙門也。學博通古今。甞考釋氏事實上下數千載年經國緯。著為手鑑。再治名釋氏稽古略。蓋自有佛以來。凡名師大德之行業出處。以及塔廟之興廢僧侶之眾寡。靡不具載。本之內典參之諸史。旁及於傳記。而間之以事之顯著者。為之據歲月先後。考覈精審。無所遺闕。李桓序。實能補國史之未周葺。禪編之大備。一代之司南云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶洲沙門 諱覺岸。號寶洲。烏程職里寶相寺(今清泰菴)沙門也。學博通古今。甞考釋氏事實上下數千載年經國緯。著為手鑑。再治名釋氏稽古略。蓋自有佛以來。凡名師大德之行業出處。以及塔廟之興廢僧侶之眾寡。靡不具載。本之內典參之諸史。旁及於傳記。而間之以事之顯著者。為之據歲月先後。考覈精審。無所遺闕。李桓序。實能補國史之未周葺。禪編之大備。一代之司南云。

乙未十五年二月。劉福通等。迎韓林兒立以為帝。又號小明王。建都亳州。國號宋。改元龍鳳元年 六月我 太祖高皇帝。自和州渡江。取太平路拔之。耆儒陶安李習。率父老出迎獻言曰。明公率眾渡江。神武不殺人心悅服。以此順天應人而行吊伐。天下不足平也 帝以天下兵起。下罪己詔。大赦天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙未十五年二月。劉福通等。迎韓林兒立以為帝。又號小明王。建都亳州。國號宋。改元龍鳳元年 六月我 太祖高皇帝。自和州渡江。取太平路拔之。耆儒陶安李習。率父老出迎獻言曰。明公率眾渡江。神武不殺人心悅服。以此順天應人而行吊伐。天下不足平也 帝以天下兵起。下罪己詔。大赦天下。

丙申十六年兩日相盪。彗星丈餘 李實如黃爪。謠云。李生黃爪。民皆無家。星隕有聲化為石。形如狗頭。命藏於庫 大明兵取集慶路。御史福壽死之。後諡忠肅。改集慶為應天府 太祖入城諭曰。我來此為民除亂耳。各安職業民大悅。更相慶慰 陶安謂太祖曰。金陵古帝王之都。龍蟠虎踞。限以長江之險。若取而有據其形勢。出兵以臨四方。何向不克。此天所以資明公也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙申十六年兩日相盪。彗星丈餘 李實如黃爪。謠云。李生黃爪。民皆無家。星隕有聲化為石。形如狗頭。命藏於庫 大明兵取集慶路。御史福壽死之。後諡忠肅。改集慶為應天府 太祖入城諭曰。我來此為民除亂耳。各安職業民大悅。更相慶慰 陶安謂太祖曰。金陵古帝王之都。龍蟠虎踞。限以長江之險。若取而有據其形勢。出兵以臨四方。何向不克。此天所以資明公也。

金陵 戰國楚威王時。以其地有王氣。埋金以鎮之。故曰金陵。漢曰秣陵。吳曰建業。晉曰建康。六朝皆建都於此。隋為蔣州。唐為昇州。宋為江寧。元為集慶。置江南諸道。行御史臺於此。故謂南臺 太祖渡江時。或謂。欲定天下。僧金碧峯不可不見。及至宣州見之。僧跏趺危坐不為禮。上叱僧亦叱上曰。可曾見殺人將軍乎。僧曰。可曾見不怕死和尚乎。上遂釋劍作禮。僧答禮徐謂曰。建康有地可王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金陵 戰國楚威王時。以其地有王氣。埋金以鎮之。故曰金陵。漢曰秣陵。吳曰建業。晉曰建康。六朝皆建都於此。隋為蔣州。唐為昇州。宋為江寧。元為集慶。置江南諸道。行御史臺於此。故謂南臺 太祖渡江時。或謂。欲定天下。僧金碧峯不可不見。及至宣州見之。僧跏趺危坐不為禮。上叱僧亦叱上曰。可曾見殺人將軍乎。僧曰。可曾見不怕死和尚乎。上遂釋劍作禮。僧答禮徐謂曰。建康有地可王。

鐵冠道人 張景和江右人。道術高精數學。謁見高帝曰。明公龍瞳鳳目。天地相朝五嶽俱附。日月麗天附骨插鬢。聲音洪亮貴不可言。但四圍滯氣如雲行月出之狀。所喜者準頭黃明貫於天庭。直待神采煥發。如風掃陰翳。即受命之日也。應在一千日內。且邊地驛馬有驚氣。南行遇敵。切須戒慎。上奇之留於幕下。常結廬鍾山。居都下數年。一旦無故。自投於大中橋水死。求尸不獲。仙去不復見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵冠道人 張景和江右人。道術高精數學。謁見高帝曰。明公龍瞳鳳目。天地相朝五嶽俱附。日月麗天附骨插鬢。聲音洪亮貴不可言。但四圍滯氣如雲行月出之狀。所喜者準頭黃明貫於天庭。直待神采煥發。如風掃陰翳。即受命之日也。應在一千日內。且邊地驛馬有驚氣。南行遇敵。切須戒慎。上奇之留於幕下。常結廬鍾山。居都下數年。一旦無故。自投於大中橋水死。求尸不獲。仙去不復見。

學士朱升謂高帝曰。高築牆廣積糧。緩稱王外無他言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學士朱升謂高帝曰。高築牆廣積糧。緩稱王外無他言。

天岸法師 諱弘濟。字同舟。天岸其號也。會稽姚氏子。從寶積寺舜田滿公出家。授法華經輒能記憶。既為大僧精持律學。深究教乘修懺懇切。於觀定中見一尊者。授以犀角如意。自是辨博無礙。開法於萬壽圓覺寺。呪沙擲地。以救海岸之崩。後主顯慈集慶二寺。遷主會稽圓通。修念佛三昧。詔住大普福寺。歸清鏡閣。是年歿(僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天岸法師 諱弘濟。字同舟。天岸其號也。會稽姚氏子。從寶積寺舜田滿公出家。授法華經輒能記憶。既為大僧精持律學。深究教乘修懺懇切。於觀定中見一尊者。授以犀角如意。自是辨博無礙。開法於萬壽圓覺寺。呪沙擲地。以救海岸之崩。後主顯慈集慶二寺。遷主會稽圓通。修念佛三昧。詔住大普福寺。歸清鏡閣。是年歿(僧傳)。

丁酉十七年三月。大明兵克常州。張士誠遣其弟士德。以兵來援。徐達伏兵擒之。士誠氣沮。請輪資以求和。達圍之下其城 有龍鬪於樂清江。颶風大作。所至有火光如毬。死者萬餘人 元大都晝霧。昏暝不辨人物。如是者旬有五日 瀞江路山崩地陷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁酉十七年三月。大明兵克常州。張士誠遣其弟士德。以兵來援。徐達伏兵擒之。士誠氣沮。請輪資以求和。達圍之下其城 有龍鬪於樂清江。颶風大作。所至有火光如毬。死者萬餘人 元大都晝霧。昏暝不辨人物。如是者旬有五日 瀞江路山崩地陷。

陳友諒 沔陽漁家子。甞為縣吏不樂。會壽輝文俊兵起。慨然往從之。遂為文俊簿書椽。尋亦領兵為元帥。及文俊專恣。心不能平。至是文俊謀殺壽輝。不果奔黃州。友諒因乘釁襲殺之。遂并其軍自稱平章。壽輝不能制。兵勢方強。後并殺徐壽輝。自稱帝國號漢。改元大義。據湖廣等路。後為太祖所滅。箭貫頭顱而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳友諒 沔陽漁家子。甞為縣吏不樂。會壽輝文俊兵起。慨然往從之。遂為文俊簿書椽。尋亦領兵為元帥。及文俊專恣。心不能平。至是文俊謀殺壽輝。不果奔黃州。友諒因乘釁襲殺之。遂并其軍自稱平章。壽輝不能制。兵勢方強。後并殺徐壽輝。自稱帝國號漢。改元大義。據湖廣等路。後為太祖所滅。箭貫頭顱而死。

千巖禪師 諱元長。字無明。號千巖。蕭山人。族姓董。母何氏。幼搆疾。母禱觀音。許出家而始愈。始通九流百氏言。次習法華。究律部於靈芝寺律師。後參狗子無佛性話。中峯為之決擇。印正囑師。善自護持。師隱天龍。有二蛇。日來遶座。師為說三歸五戒。蛇矯首低昂。作拜舞而去。自是薦起住持藉甚。師不允。而往烏傷伏龍山。興復聖壽伽藍名聞朝廷。降名香以寵嘉之。賜僧伽黎衣。及普應妙辨之號。後加佛慧圓明廣照普利之諡。王臣嚮道者眾。九州外國傾德敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千巖禪師 諱元長。字無明。號千巖。蕭山人。族姓董。母何氏。幼搆疾。母禱觀音。許出家而始愈。始通九流百氏言。次習法華。究律部於靈芝寺律師。後參狗子無佛性話。中峯為之決擇。印正囑師。善自護持。師隱天龍。有二蛇。日來遶座。師為說三歸五戒。蛇矯首低昂。作拜舞而去。自是薦起住持藉甚。師不允。而往烏傷伏龍山。興復聖壽伽藍名聞朝廷。降名香以寵嘉之。賜僧伽黎衣。及普應妙辨之號。後加佛慧圓明廣照普利之諡。王臣嚮道者眾。九州外國傾德敬仰。

絕宗禪師 諱善繼。諡文明海慧。諸暨婁氏子。母王氏夢神僧授白芙蕖而生。依山陰靈祕寺思恭和尚祝髮。從天竺大山恢公。習天台教。次謁湛堂問答慶快。湛堂謂眾曰。法輪轉於他日。將有望於斯子矣。居第一座玉崗潤公亦居師第一。出住良渚講金光明經。夢四明法智謂曰。爾所講經與吾符合。自是益加精進。甞示眾曰。止觀一部即法華三昧之筌𨁃。一乘十觀即法華三昧之正體。汝等須行解並馳正助兼運。則圓位可登。而不負祖師命宗之意也。後專修淨業。繫念彌陀晝夜不輟。一日忽告眾曰。佛祖弘化。貴乎時節因緣。緣與時違。化將焉托。吾將歸矣。端坐而逝。是年七月二十二日也。壽七十二。荼毘舌根不壞。塔於靈祕之西。得法上首玘大璞云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絕宗禪師 諱善繼。諡文明海慧。諸暨婁氏子。母王氏夢神僧授白芙蕖而生。依山陰靈祕寺思恭和尚祝髮。從天竺大山恢公。習天台教。次謁湛堂問答慶快。湛堂謂眾曰。法輪轉於他日。將有望於斯子矣。居第一座玉崗潤公亦居師第一。出住良渚講金光明經。夢四明法智謂曰。爾所講經與吾符合。自是益加精進。甞示眾曰。止觀一部即法華三昧之筌𨁃。一乘十觀即法華三昧之正體。汝等須行解並馳正助兼運。則圓位可登。而不負祖師命宗之意也。後專修淨業。繫念彌陀晝夜不輟。一日忽告眾曰。佛祖弘化。貴乎時節因緣。緣與時違。化將焉托。吾將歸矣。端坐而逝。是年七月二十二日也。壽七十二。荼毘舌根不壞。塔於靈祕之西。得法上首玘大璞云。

孚中禪師 諱懷信。字孚中。姓姜。奉化人。母劉氏。夜夢大星墮室中。有光如火。取而吞之遂娠。及誕狀貌異凡。遇僧即喜。年十五從法華院子思出家祝髮。受具戒於五臺寺。學三觀十乘於半巖全公。扣禪宗大旨於竺西坦公。又值雲外岫公。後出世明之觀音。遷住普陀。鎮南王虛心問道。宣讓王亦遣使。奉旃檀香紫伽黎衣。請示法要。師搆姑蘇寶石。造多寶佛塔。詔賜廣慧妙悟智寶弘教之號。升住中竺復遷天童。後住持大龍翔寺。提唱宗乘萬耳聳聽。大小驩然而親戴之。一旦晨興謂左右曰。吾將歸矣。汝等當以荷法自期。勵精進行可也。書偈曰。平生為人戾契。七十八年漏洩。今朝撒手便行。萬里晴空片雪。是年八月二十四日壽臘六十九云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孚中禪師 諱懷信。字孚中。姓姜。奉化人。母劉氏。夜夢大星墮室中。有光如火。取而吞之遂娠。及誕狀貌異凡。遇僧即喜。年十五從法華院子思出家祝髮。受具戒於五臺寺。學三觀十乘於半巖全公。扣禪宗大旨於竺西坦公。又值雲外岫公。後出世明之觀音。遷住普陀。鎮南王虛心問道。宣讓王亦遣使。奉旃檀香紫伽黎衣。請示法要。師搆姑蘇寶石。造多寶佛塔。詔賜廣慧妙悟智寶弘教之號。升住中竺復遷天童。後住持大龍翔寺。提唱宗乘萬耳聳聽。大小驩然而親戴之。一旦晨興謂左右曰。吾將歸矣。汝等當以荷法自期。勵精進行可也。書偈曰。平生為人戾契。七十八年漏洩。今朝撒手便行。萬里晴空片雪。是年八月二十四日壽臘六十九云。

戊戌十八年 宋龍鳳四年。學士歐陽玄字原功。文章道德卓然名世。凡大制作多出其手。年八十五。諡曰文。圭齋集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊戌十八年 宋龍鳳四年。學士歐陽玄字原功。文章道德卓然名世。凡大制作多出其手。年八十五。諡曰文。圭齋集。

明玉珍 隨州人。集鄉兵屯於青山。未幾降於壽輝。及倪文俊陷蜀。令玉珍守之。文俊死遂自據成都。蜀中郡縣皆附號夏改天統。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明玉珍 隨州人。集鄉兵屯於青山。未幾降於壽輝。及倪文俊陷蜀。令玉珍守之。文俊死遂自據成都。蜀中郡縣皆附號夏改天統。

正月陳友諒。陷安慶。元守將余闕死之諡忠烈。後立廟歲時致祭 三月宋毛貴破濟南。元右丞董摶霄死之。殺無血見白氣衡天死 十二月。大明兵取婺州路。守臣僧住死之 太祖諭諸將曰。戡亂雖以武。而安民必以仁。師旅之行勢如烈火。火烈則人必避之。為將者能以不殺為心。非惟國家所利。在己亦蒙其福。爾等從吾言則事不難就。大功可成矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正月陳友諒。陷安慶。元守將余闕死之諡忠烈。後立廟歲時致祭 三月宋毛貴破濟南。元右丞董摶霄死之。殺無血見白氣衡天死 十二月。大明兵取婺州路。守臣僧住死之 太祖諭諸將曰。戡亂雖以武。而安民必以仁。師旅之行勢如烈火。火烈則人必避之。為將者能以不殺為心。非惟國家所利。在己亦蒙其福。爾等從吾言則事不難就。大功可成矣。

己亥十九年 龍鳳五年四月。帝以天下多故。却天壽節朝賀詔曰。朕宜敬天地法祖宗。以自修省。初度之日群臣毋朝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己亥十九年 龍鳳五年四月。帝以天下多故。却天壽節朝賀詔曰。朕宜敬天地法祖宗。以自修省。初度之日群臣毋朝。

浮休法師 諱允若。字季蘅。號浮休。若耶人。依雲門元公。十五剃度。謁大山恢法師。受天台教觀。次禮湛然。凡法智所集立之義靡不精究。隨湛堂入燕京。朝廷錫以慈光圓照之號。出住淨聖院。復主杭之興化。與天岸濟我菴無玉庭罕道望並峙。世稱錢塘四依。後居雲門。又與斷江恩休耕逸臨風吟咏。又稱雲門三高。歷越之圓通遷上竺。纓絡泉久涸禱之泉湧。命曰再來泉。築精舍修法華三昧。為暮年淨業。後罹賊難而終。是年二月二十九也。壽八十。臘六十五。荼毘舍利如菽無算。師不妄言笑。趙子昂稱為僧中御史。有內外集云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮休法師 諱允若。字季蘅。號浮休。若耶人。依雲門元公。十五剃度。謁大山恢法師。受天台教觀。次禮湛然。凡法智所集立之義靡不精究。隨湛堂入燕京。朝廷錫以慈光圓照之號。出住淨聖院。復主杭之興化。與天岸濟我菴無玉庭罕道望並峙。世稱錢塘四依。後居雲門。又與斷江恩休耕逸臨風吟咏。又稱雲門三高。歷越之圓通遷上竺。纓絡泉久涸禱之泉湧。命曰再來泉。築精舍修法華三昧。為暮年淨業。後罹賊難而終。是年二月二十九也。壽八十。臘六十五。荼毘舍利如菽無算。師不妄言笑。趙子昂稱為僧中御史。有內外集云。

大用法師 諱必才。字大用。姓屈氏。台州人。十二從西瞿法師出家祝髮進具。謁湛堂澄公親玉崗潤公。執經入室。雖至流金之暑。折膠之寒。足不踰戶。山家之玄教觀之要。悉臻其奧。玉崗嘆曰。此子非靈山會上業已習之。烏能至此哉。隨玉崗於德藏。命師分座講演。辨若雨注河翻。聽者稱之。繼主德藏。後遷杭之興福。次補演福。順帝特賜佛鑒圓照之號。是年三月十九日。焚香高稱彌陀佛號。盡一晝夜告眾曰。吾淨土緣熟三昧現前矣。為書以別相識。合掌而逝。荼毘有五色光。自龕中發火。舌根齒牙不壞。舍利滿地。穴地尺許亦有得者。壽六十八。臘五十六。所著有妙玄文句止觀增治助文法華涅槃講義章安荊溪法智禮文詩偈等。並行於世(僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大用法師 諱必才。字大用。姓屈氏。台州人。十二從西瞿法師出家祝髮進具。謁湛堂澄公親玉崗潤公。執經入室。雖至流金之暑。折膠之寒。足不踰戶。山家之玄教觀之要。悉臻其奧。玉崗嘆曰。此子非靈山會上業已習之。烏能至此哉。隨玉崗於德藏。命師分座講演。辨若雨注河翻。聽者稱之。繼主德藏。後遷杭之興福。次補演福。順帝特賜佛鑒圓照之號。是年三月十九日。焚香高稱彌陀佛號。盡一晝夜告眾曰。吾淨土緣熟三昧現前矣。為書以別相識。合掌而逝。荼毘有五色光。自龕中發火。舌根齒牙不壞。舍利滿地。穴地尺許亦有得者。壽六十八。臘五十六。所著有妙玄文句止觀增治助文法華涅槃講義章安荊溪法智禮文詩偈等。並行於世(僧傳)。

桐江法師 諱紹。大嚴之桐江人。因以為號。姓吳。母李氏。入鳳山寺祝髮受具。私曰。化龍之魚肯以𨁃涔求生乎。謁雙徑大辨陵公。公以單傳心印詰難久之。復遍參名宿知法之無異味也。閱大藏教至三過通其旨趣。出世景德寺興復廢墜。詔住義烏寶林。一時法席號為極盛。是年八月初七日。翛然而化。壽七十四。臘五十八。闍維舍利如紺珠。齒牙貫珠不壞。有三會語錄并桐江集行世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桐江法師 諱紹。大嚴之桐江人。因以為號。姓吳。母李氏。入鳳山寺祝髮受具。私曰。化龍之魚肯以𨁃涔求生乎。謁雙徑大辨陵公。公以單傳心印詰難久之。復遍參名宿知法之無異味也。閱大藏教至三過通其旨趣。出世景德寺興復廢墜。詔住義烏寶林。一時法席號為極盛。是年八月初七日。翛然而化。壽七十四。臘五十八。闍維舍利如紺珠。齒牙貫珠不壞。有三會語錄并桐江集行世。

庚子二十年正月。五色雲現 大都有杜鵑 彗星見於東方 五月朔日食。雨雹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚子二十年正月。五色雲現 大都有杜鵑 彗星見於東方 五月朔日食。雨雹。

劉伯溫 諱基。括蒼人。自幼聰明絕倫。凡天文兵法性理諸書。過目洞識其要。甞遊西湖有異雲起西北。光映湖水。時魯道源與諸同遊者。皆以為慶雲。劉曰。此天子氣也。應在金陵。十年後有王者興。我當輔之。諸人以為狂悉去之。惟西蜀趙天澤奇之。以為諸葛孔明之流。是年太祖下金華定括蒼。基乃指乾象謂所親曰。此天命也。豈人力耶。太祖遣孫炎聘之。劉趨金陵。陳時務十八策。上嘉納之楊憲曰。福基於至誠。禍生於反覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉伯溫 諱基。括蒼人。自幼聰明絕倫。凡天文兵法性理諸書。過目洞識其要。甞遊西湖有異雲起西北。光映湖水。時魯道源與諸同遊者。皆以為慶雲。劉曰。此天子氣也。應在金陵。十年後有王者興。我當輔之。諸人以為狂悉去之。惟西蜀趙天澤奇之。以為諸葛孔明之流。是年太祖下金華定括蒼。基乃指乾象謂所親曰。此天命也。豈人力耶。太祖遣孫炎聘之。劉趨金陵。陳時務十八策。上嘉納之楊憲曰。福基於至誠。禍生於反覆。

辛丑二十一年 宋龍鳳七年 漢大義二年 正月朔。奉小明王慶賀禮。劉基怒罵不拜。陳太祖以天命所在。乃定征伐之計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛丑二十一年 宋龍鳳七年 漢大義二年 正月朔。奉小明王慶賀禮。劉基怒罵不拜。陳太祖以天命所在。乃定征伐之計。

竺遠禪師 諱正源。字竺遠。歐陽姓。南庸人。二十七受具。始見陵公。問答省悟智開識融外內無礙。雄談慧辨動靜皆空。住興聖道場靈隱諸名剎。帝師錫以佛慧慈照普應禪師之號。方鎮大臣邀請住持徑山。是年六月二十六日歿。壽七十二。臘四十五。塔於徑山 八月。大明帥師伐漢。徐達曰。師直為壯。劉基曰。取威制敵。在此時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺遠禪師 諱正源。字竺遠。歐陽姓。南庸人。二十七受具。始見陵公。問答省悟智開識融外內無礙。雄談慧辨動靜皆空。住興聖道場靈隱諸名剎。帝師錫以佛慧慈照普應禪師之號。方鎮大臣邀請住持徑山。是年六月二十六日歿。壽七十二。臘四十五。塔於徑山 八月。大明帥師伐漢。徐達曰。師直為壯。劉基曰。取威制敵。在此時也。

水菴禪師 諱守貴。字無用。族甄氏。婺州人。十八學法為僧。首謁千巖長公。與向上之機。默究有契。隨千巖興聖壽古剎。後還天龍。復參中峯斷崖梁山。反覆扣答。初無異致。師曰千江雖殊而明月則一。吾今無復疑矣。是年八月二十日作偈。寄別丞相帖睦爾公。頌曰。一蝸臭殼內外穢惡。撒手便行虛空振鐸。天龍一指今猶昨。擲筆而化。丞相大加嘆異。壽七十二。臘五十四。塔於天龍西崗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水菴禪師 諱守貴。字無用。族甄氏。婺州人。十八學法為僧。首謁千巖長公。與向上之機。默究有契。隨千巖興聖壽古剎。後還天龍。復參中峯斷崖梁山。反覆扣答。初無異致。師曰千江雖殊而明月則一。吾今無復疑矣。是年八月二十日作偈。寄別丞相帖睦爾公。頌曰。一蝸臭殼內外穢惡。撒手便行虛空振鐸。天龍一指今猶昨。擲筆而化。丞相大加嘆異。壽七十二。臘五十四。塔於天龍西崗。

冬十一月。黃河自平陸三門磧下至孟津五十餘里皆清凡七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十一月。黃河自平陸三門磧下至孟津五十餘里皆清凡七日。

壬寅二十二年 宋龍鳳八 漢大義三 二月彗星見於危宿。光丈餘。色青白 三月長星見虛危間。形如練數十丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬寅二十二年 宋龍鳳八 漢大義三 二月彗星見於危宿。光丈餘。色青白 三月長星見虛危間。形如練數十丈。

松隱禪師 諱德然。號唯菴。雲間張氏子。出家得度後。謁千巖禪師有所悟入。又謁石屋於霞羃山。屋書松隱二字授之。師至華亭搆室以名額焉。又主千巖所居之壽聖。刺血書經。有語錄行世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 松隱禪師 諱德然。號唯菴。雲間張氏子。出家得度後。謁千巖禪師有所悟入。又謁石屋於霞羃山。屋書松隱二字授之。師至華亭搆室以名額焉。又主千巖所居之壽聖。刺血書經。有語錄行世。

癸卯二十三年 宋龍鳳九年 漢大義四年 正月。明玉珍稱帝。建國號大夏。改元天統元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸卯二十三年 宋龍鳳九年 漢大義四年 正月。明玉珍稱帝。建國號大夏。改元天統元年。

七月。陳友諒圍洪都。太祖帥諸將討之。大戰於鄱陽湖。友諒敗死 是戰也。友諒驍將奮犯太祖之舟。計無所出。韓成服上冠袍投水死 劉基大呼。難星過可更舟。太祖更之未半餉。舊舟為敵砲擊碎矣 又張鐵冠笑賀曰。友諒死矣。降卒來言。友諒為流矢貫睛及頭而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七月。陳友諒圍洪都。太祖帥諸將討之。大戰於鄱陽湖。友諒敗死 是戰也。友諒驍將奮犯太祖之舟。計無所出。韓成服上冠袍投水死 劉基大呼。難星過可更舟。太祖更之未半餉。舊舟為敵砲擊碎矣 又張鐵冠笑賀曰。友諒死矣。降卒來言。友諒為流矢貫睛及頭而死。

周顛仙 建昌人。每見人必曰。告太平。飲酒極多終不醉。太祖曾命覆以甕。積薪煆之。火息啟視正坐晏然。及征友諒問此行何如。應聲曰好。仰視屋久之曰。上面無他底。從行苦無風。顛曰。只管行只管有風。不行便無風。既而迅飈猛作。及見江豚顛曰。水怪見損人多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周顛仙 建昌人。每見人必曰。告太平。飲酒極多終不醉。太祖曾命覆以甕。積薪煆之。火息啟視正坐晏然。及征友諒問此行何如。應聲曰好。仰視屋久之曰。上面無他底。從行苦無風。顛曰。只管行只管有風。不行便無風。既而迅飈猛作。及見江豚顛曰。水怪見損人多。

甲辰二十四年 宋龍鳳十年 夏天統二年 正月。太祖建國號曰吳 二月陳理降。江西悉平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲辰二十四年 宋龍鳳十年 夏天統二年 正月。太祖建國號曰吳 二月陳理降。江西悉平。

陳友諒。用鏤金床。斯進太祖。曰陳氏窮奢極靡。焉得不亡。侍臣曰。未富而驕未貴而侈。所以取敗。太祖曰。既富豈可驕。既貴豈可侈乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳友諒。用鏤金床。斯進太祖。曰陳氏窮奢極靡。焉得不亡。侍臣曰。未富而驕未貴而侈。所以取敗。太祖曰。既富豈可驕。既貴豈可侈乎。

實菴禪師 諱茂。號松隱。實菴其字。族鄭。母胡氏。奉化人。年十六依傳法寺希顏出家。受戒於昭慶惠律師。見南㵎泉公。復謁古林茂公。林曰。子明知四大五蘊是生死根本。何故入此革囊耶。師擬議間林以錫杖擊之。師豁然悟入。後會月江印公於湖之道場。請師分座說法。大眾允悅。宣政院命居瑞雲之清涼寺。奏賜佛光普照之諡。住十五年退隱惠堂。是年八月二十七日。憑几握右手為拳。以額枕之而逝。壽八十五歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實菴禪師 諱茂。號松隱。實菴其字。族鄭。母胡氏。奉化人。年十六依傳法寺希顏出家。受戒於昭慶惠律師。見南㵎泉公。復謁古林茂公。林曰。子明知四大五蘊是生死根本。何故入此革囊耶。師擬議間林以錫杖擊之。師豁然悟入。後會月江印公於湖之道場。請師分座說法。大眾允悅。宣政院命居瑞雲之清涼寺。奏賜佛光普照之諡。住十五年退隱惠堂。是年八月二十七日。憑几握右手為拳。以額枕之而逝。壽八十五歲。

乙巳二十五年 龍鳳十一 天統三年 二月日旁有一月一星 四月日中有一黑子 五月大都雨𣮖。長尺許。或曰龍鬚也。命拾而祀之 冬太祖置國子學於應天府。規製宏麗行。至廣業堂前偶發一言云。天下有福兒郎。應得居此。迄今居此者。往往古魁選。躋位三台者焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙巳二十五年 龍鳳十一 天統三年 二月日旁有一月一星 四月日中有一黑子 五月大都雨𣮖。長尺許。或曰龍鬚也。命拾而祀之 冬太祖置國子學於應天府。規製宏麗行。至廣業堂前偶發一言云。天下有福兒郎。應得居此。迄今居此者。往往古魁選。躋位三台者焉。

丙午至正二十六年 龍鳳十二年 大統四年 二月黃河北徙。自東明曹濮及濟寧 三月玉珍卒。子明昇嗣立。改元開熙 五月太祖訪求古今書籍。藏之祕府。以資覽閱。太祖曰。孔子之言。真治國之良規。孔子誠萬世之師也 八月拓建康城於鍾山之陽。延亘周迴五十餘里。盡據山川之勝 十二月太祖立宗廟社稷曰。宮室但取完固而已。何必雕巧 十二月宋主小明王韓林兒殂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙午至正二十六年 龍鳳十二年 大統四年 二月黃河北徙。自東明曹濮及濟寧 三月玉珍卒。子明昇嗣立。改元開熙 五月太祖訪求古今書籍。藏之祕府。以資覽閱。太祖曰。孔子之言。真治國之良規。孔子誠萬世之師也 八月拓建康城於鍾山之陽。延亘周迴五十餘里。盡據山川之勝 十二月太祖立宗廟社稷曰。宮室但取完固而已。何必雕巧 十二月宋主小明王韓林兒殂。

曇芳禪師 諱忠。法號廣慈。住持徑山。當四十九代云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇芳禪師 諱忠。法號廣慈。住持徑山。當四十九代云。

無還禪師(富) 辨菴禪師(訥) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無還禪師(富) 辨菴禪師(訥)

丁未二十七年 吳元年 開熙二 正月。絳州夜聞天鼓鳴。其聲如空中戰鬪者 三月太祖定文武科取士之法 應文舉者。察言行以觀其德。考經術以觀其業。試書算以觀其能。策經史時務。以觀其政事。應武舉者先以謀略。次以武藝俱求實效云 六月朔日食。皇太子寢殿後。新甃井中有龍。出光焰爍人。宮人仆地 九月大明兵取平江路。執吳王張士誠以歸。士誠閉目不食。自縊死 十月。大明兵取通州及台州。時溫台等皆方國珍所據。相次以降 太祖命大將徐達副將常遇春。北定中原 太祖定律令。頒戊申曆 十二月大明兵。討方國珍降之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁未二十七年 吳元年 開熙二 正月。絳州夜聞天鼓鳴。其聲如空中戰鬪者 三月太祖定文武科取士之法 應文舉者。察言行以觀其德。考經術以觀其業。試書算以觀其能。策經史時務。以觀其政事。應武舉者先以謀略。次以武藝俱求實效云 六月朔日食。皇太子寢殿後。新甃井中有龍。出光焰爍人。宮人仆地 九月大明兵取平江路。執吳王張士誠以歸。士誠閉目不食。自縊死 十月。大明兵取通州及台州。時溫台等皆方國珍所據。相次以降 太祖命大將徐達副將常遇春。北定中原 太祖定律令。頒戊申曆 十二月大明兵。討方國珍降之。

南楚禪師 諱悅。隆興人。法號佛慈法喜。住持徑山。當五十代云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南楚禪師 諱悅。隆興人。法號佛慈法喜。住持徑山。當五十代云。

集列八十有五人。附見一百二十三人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集列八十有五人。附見一百二十三人。

東昌法師 昊天講主 逸林上師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東昌法師 昊天講主 逸林上師

虛照禪師 海雲禪師 仙林法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛照禪師 海雲禪師 仙林法師

古源法師(清) 竹堂法師(傳) 雲夢法師(澤) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古源法師(清) 竹堂法師(傳) 雲夢法師(澤)

癡絕法師(冲) 無準禪師 偃谿禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡絕法師(冲) 無準禪師 偃谿禪師

西雲禪師 著赤上師 刺溫卜師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西雲禪師 著赤上師 刺溫卜師

栢林法師(潭) 萬安法師(揀) 寂照禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栢林法師(潭) 萬安法師(揀) 寂照禪師

方山律師(寶) 大德法師(圓) 關輔法師(懷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方山律師(寶) 大德法師(圓) 關輔法師(懷)

南陽法師(慈) 大林法師(性) 海聞和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南陽法師(慈) 大林法師(性) 海聞和尚

法照禪師(禧) 淵叟法師(湛) 大德律師(溫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法照禪師(禧) 淵叟法師(湛) 大德律師(溫)

明靜法師(志) 無極法師(度) 北溪法師(聞) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明靜法師(志) 無極法師(度) 北溪法師(聞)

藏叟禪師 佛鑒禪師(銛) 羅山法師(常) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏叟禪師 佛鑒禪師(銛) 羅山法師(常)

月庭法師(忠) 孤舟法師(濟) 慶菴法師(吉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月庭法師(忠) 孤舟法師(濟) 慶菴法師(吉)

及菴禪師 舜田法師(滿) 靈芝律師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及菴禪師 舜田法師(滿) 靈芝律師

思恭法師 大山法師(恢) 子思法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思恭法師 大山法師(恢) 子思法師

半巖禪師 玉庭法師(罕) 別傳禪師(教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半巖禪師 玉庭法師(罕) 別傳禪師(教)

西瞿法師 大辨法師(陵) 梁山禪師(竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西瞿法師 大辨法師(陵) 梁山禪師(竟)

希顏法師 南㵎法師(泉) 昭慶律師(惠) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希顏法師 南㵎法師(泉) 昭慶律師(惠)

古林禪師(茂) 月江禪師(印) 日溪禪師(泳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古林禪師(茂) 月江禪師(印) 日溪禪師(泳)

天心法師(素) 良偉法師 東白法師(明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天心法師(素) 良偉法師 東白法師(明)

開元法師(奎) 方山禪師(瑤) 無見禪師(覩) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開元法師(奎) 方山禪師(瑤) 無見禪師(覩)

斗巖禪師(芳) 無用禪師 無一禪師(全) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斗巖禪師(芳) 無用禪師 無一禪師(全)

春谷法師 古懷法師 空中法師(假) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春谷法師 古懷法師 空中法師(假)

靈岩禪師(芝) 無方禪師(普) 小隱法師(大) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈岩禪師(芝) 無方禪師(普) 小隱法師(大)

毒種法師(曇) 成山法師(欽) 寶覺法師(簡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒種法師(曇) 成山法師(欽) 寶覺法師(簡)

古田法師(滋) 無言法師(宣) 訥翁法師(謨) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古田法師(滋) 無言法師(宣) 訥翁法師(謨)

崇恩法師(簡) 孤嶽法師 古崖禪師(純) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇恩法師(簡) 孤嶽法師 古崖禪師(純)

石門禪師(剛) 布衲禪師(雍) 止巖禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石門禪師(剛) 布衲禪師(雍) 止巖禪師

壽彌法師 北禪法師(澤) 士瞻禪師(杓) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽彌法師 北禪法師(澤) 士瞻禪師(杓)

石室法師(瑛) 大均法師 明慶律師(果) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石室法師(瑛) 大均法師 明慶律師(果)

高麗法師(教) 一山法師(元) 佛海法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高麗法師(教) 一山法師(元) 佛海法師

賢叟法師(思) 竺西禪師(坦) 明極禪師(峻) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢叟法師(思) 竺西禪師(坦) 明極禪師(峻)

竺田禪師(霖) 雲寂法師(溫) 如海法師(真) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺田禪師(霖) 雲寂法師(溫) 如海法師(真)

仲方禪師(倫) 竹屋法師(淨) 子文法師(良) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仲方禪師(倫) 竹屋法師(淨) 子文法師(良)

雪庭法師 覺源禪師(濬) 橫雲禪師(岳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪庭法師 覺源禪師(濬) 橫雲禪師(岳)

毒海禪師(清) 鐵關禪師(樞) 東嶼禪師(海) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒海禪師(清) 鐵關禪師(樞) 東嶼禪師(海)

石林禪師(鞏) 虛谷法師(靈) 清拙禪師(澄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石林禪師(鞏) 虛谷法師(靈) 清拙禪師(澄)

淨覺法師 法秀法師 了然法師(義) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨覺法師 法秀法師 了然法師(義)

東陽法師(輝) 平山法師(等) 覺隱法師(誠) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東陽法師(輝) 平山法師(等) 覺隱法師(誠)

慈觀律師 無隱法師(範) 一山禪師(寧) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈觀律師 無隱法師(範) 一山禪師(寧)

普覺禪師(明) 白巖禪師(真) 雲外法師(岫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覺禪師(明) 白巖禪師(真) 雲外法師(岫)

弘教禪師(立) 子庭法師(訓) 東林禪師(曉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘教禪師(立) 子庭法師(訓) 東林禪師(曉)

元起太祖丙辰至順帝丁未凡一百六十二年 自世祖至元己卯滅宋混一。至順帝至正丁未。實計八十九年 茲集自世祖至元甲子。至順帝丁未凡一百四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元起太祖丙辰至順帝丁未凡一百六十二年 自世祖至元己卯滅宋混一。至順帝至正丁未。實計八十九年 茲集自世祖至元甲子。至順帝丁未凡一百四年。

旃檀瑞像。自周穆王庚寅止至正丁未。計二千三百五十九年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃檀瑞像。自周穆王庚寅止至正丁未。計二千三百五十九年。

世尊入滅。自周穆王壬申止至正丁未。計二千三百十七年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊入滅。自周穆王壬申止至正丁未。計二千三百十七年。

大教東被。自漢明帝戊辰止至正丁未。計一千二百九十六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大教東被。自漢明帝戊辰止至正丁未。計一千二百九十六年。

(皇明崇禎十一年春。月金蓋雲蘧壽光比丘寓杳溪蘧菴纂錄編次)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (皇明崇禎十一年春。月金蓋雲蘧壽光比丘寓杳溪蘧菴纂錄編次)。