釋氏稽古略卷四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋氏稽古略卷四

烏程職里寶相比丘釋 覺岸 寶洲(編集再治) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏程職里寶相比丘釋 覺岸 寶洲(編集再治)

宋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

趙姓。以土德王。都汴。今汴梁路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙姓。以土德王。都汴。今汴梁路。

太祖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太祖

太宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太宗

真宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真宗

仁宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁宗

英宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 英宗

神宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神宗

哲宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哲宗

徽宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徽宗

欽宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欽宗

高宗(南渡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高宗(南渡)

孝宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝宗

光宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光宗

寧宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧宗

理宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理宗

度宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度宗

幼主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幼主

太祖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太祖

諱玄朗。初名光胤。曰匡胤。西京洛陽人。趙姓。仕周至歸德軍節度使殿前都點簡。受周禪。年三十四歲。即皇帝位。以二月十六日為長春節。在位十六年。壽終五十歲。帝屢造佛寺。每歲度僧八千人(繫年錄)。繫年錄者(上天竺寺講經首座慧鑒之所編也) 建隆(三)乾德(五)開寶(八)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諱玄朗。初名光胤。曰匡胤。西京洛陽人。趙姓。仕周至歸德軍節度使殿前都點簡。受周禪。年三十四歲。即皇帝位。以二月十六日為長春節。在位十六年。壽終五十歲。帝屢造佛寺。每歲度僧八千人(繫年錄)。繫年錄者(上天竺寺講經首座慧鑒之所編也) 建隆(三)乾德(五)開寶(八)。

庚申建隆元年 大遼應曆十年遷鄭王(周帝也)居西京(洛陽也)。開寶六年正月殂於房州。諡曰恭帝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚申建隆元年 大遼應曆十年遷鄭王(周帝也)居西京(洛陽也)。開寶六年正月殂於房州。諡曰恭帝。

趙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

北漢劉鈞天會四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢劉鈞天會四年

鳳翔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳳翔

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

荊南高氏保勗立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊南高氏保勗立

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

蜀 廣政 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜀 廣政

漢鋹 天寶三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢鋹 天寶三年

九月帝征李重進於淮南。十二月詔於廣陵(今揚州)戰地造寺。額曰建隆。賜田四頃。拔薦戰亡軍士。命沙門道暉主之(繫年錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九月帝征李重進於淮南。十二月詔於廣陵(今揚州)戰地造寺。額曰建隆。賜田四頃。拔薦戰亡軍士。命沙門道暉主之(繫年錄)。

辛酉建隆三年 大遼應曆十一年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛酉建隆三年 大遼應曆十一年。

趙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

北漢承鈞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢承鈞

鳳翔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳳翔

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

荊南高氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊南高氏

唐炬立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐炬立

蜀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

南漢 天寶四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢 天寶四年

春二月十六日聖誕。罷三教論講。始自開寶已後。乃召三學僧入殿庭試義。凡自京師普天之下歲遇聖誕節。則命僧陞座說法祝聖。遞代傳流之實本於試義也(宋僧史略容齋三筆)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春二月十六日聖誕。罷三教論講。始自開寶已後。乃召三學僧入殿庭試義。凡自京師普天之下歲遇聖誕節。則命僧陞座說法祝聖。遞代傳流之實本於試義也(宋僧史略容齋三筆)。

壬戌建隆三年 大遼應曆十二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬戌建隆三年 大遼應曆十二年。

趙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

北漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢

鳳翔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳳翔

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

荊南高氏兄子繼冲立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊南高氏兄子繼冲立

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

蜀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

南漢 天寶五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢 天寶五年

詔僧門童行。每歲經本州考試入京師。執政重監試。所業其妙法蓮華經七卷。通者奏名下祠部給牒披剃。若特詔疏恩。如建隆太平興國普度僧尼。不限此例也(繫年錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔僧門童行。每歲經本州考試入京師。執政重監試。所業其妙法蓮華經七卷。通者奏名下祠部給牒披剃。若特詔疏恩。如建隆太平興國普度僧尼。不限此例也(繫年錄)。

癸亥乾德元年 大遼應曆十三年。荊南高繼冲奉表納土歸宋。合五十七年國除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸亥乾德元年 大遼應曆十三年。荊南高繼冲奉表納土歸宋。合五十七年國除。

趙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

北漢劉氏承鈞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢劉氏承鈞

鳳翔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳳翔

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

荊南國除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊南國除

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

蜀孟昶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜀孟昶

南漢鋹 天寶六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢鋹 天寶六年

甲子乾德二年 大遼應曆十四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲子乾德二年 大遼應曆十四年。

趙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

北漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

蜀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

南漢 天寶七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢 天寶七年

乙丑乾德三年 大遼應曆十五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙丑乾德三年 大遼應曆十五年。

趙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

北漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

蜀滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜀滅

南漢 天寶八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢 天寶八年

丙寅乾德四年 大遼應曆十六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙寅乾德四年 大遼應曆十六年。

北漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

南漢 天寶九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢 天寶九年

詔。秦凉既通。遣僧百人往西域。求佛經法(宋僧史略)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔。秦凉既通。遣僧百人往西域。求佛經法(宋僧史略)。

丁卯乾德五年 大遼穆宗應曆十七年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁卯乾德五年 大遼穆宗應曆十七年。

北漢承鈞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢承鈞

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

南漢 天寶十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢 天寶十年

戊辰十一月改開寶元年 大遼穆宗被弑。景宗立保寧元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊辰十一月改開寶元年 大遼穆宗被弑。景宗立保寧元年。

北漢繼元立 廣運元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢繼元立 廣運元年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

南漢十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢十一年

九月二十七日詔成都府造金銀字佛經各一藏。勅兵部侍郎劉熙古監視。冬十一月郊祀畢。肆赦改元。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九月二十七日詔成都府造金銀字佛經各一藏。勅兵部侍郎劉熙古監視。冬十一月郊祀畢。肆赦改元。

北漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢

秋七月。承鈞寢疾。召平章事郭無為。執繼恩手付以後事。繼恩嗣位。謐承鈞曰孝和皇帝。經六十餘日。九月侯覇榮郭無為弑繼恩迎繼元而立之。改元廣運。初漢主劉旻壻曰薛釗。甚賢生子曰繼恩。而釗卒。其婦再適何氏生子曰繼元。何氏夫婦卒。定王承鈞無子。旻以二子命承鈞養之。至是弑繼恩而立繼元(紀載)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋七月。承鈞寢疾。召平章事郭無為。執繼恩手付以後事。繼恩嗣位。謐承鈞曰孝和皇帝。經六十餘日。九月侯覇榮郭無為弑繼恩迎繼元而立之。改元廣運。初漢主劉旻壻曰薛釗。甚賢生子曰繼恩。而釗卒。其婦再適何氏生子曰繼元。何氏夫婦卒。定王承鈞無子。旻以二子命承鈞養之。至是弑繼恩而立繼元(紀載)。

大遼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼

穆宗末年殘忌猜忍。人人屏息虞禍。會醉索食不得。欲斬庖人。掌饍者恐禍及。因捧食以進。挾刃弑帝於黑山下。九月也。諡曰天順皇帝。廟號穆宗。景宗立。諱明記。更名賢。世宗元欲子也。初世宗被弑之時。帝年九歲。御厨尚食劉解里以氈束之藏於積薪中得免。至是即位。嬰風疾多不視朝。壬午乾亨九年十二月崩。諡孝成皇帝。廟號景宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆宗末年殘忌猜忍。人人屏息虞禍。會醉索食不得。欲斬庖人。掌饍者恐禍及。因捧食以進。挾刃弑帝於黑山下。九月也。諡曰天順皇帝。廟號穆宗。景宗立。諱明記。更名賢。世宗元欲子也。初世宗被弑之時。帝年九歲。御厨尚食劉解里以氈束之藏於積薪中得免。至是即位。嬰風疾多不視朝。壬午乾亨九年十二月崩。諡孝成皇帝。廟號景宗。

己巳開寶二年 遼景宗保寧二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己巳開寶二年 遼景宗保寧二年。

北漢繼元 廣運二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢繼元 廣運二年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

南漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢

春二月十六日。帝長春節。詔許四海僧上表入殿庭比試三學。下開封府功德使差僧證經律論義十條。全通者賜紫衣。號手表僧。至太宗大平興國四年。功德使奏。天下一家不須手表。自此皇帝誕日宰輔親王監司刺史各薦所知三學僧。惟兩街僧錄所薦者。是日入內授門下牒。謂之簾前師號。仍給紫衣。謂之簾前紫衣。分賜訖便同賜齋。自餘王侯薦者。間日方出。節制廉問。牧守則又轉降而賜焉(僧史略)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春二月十六日。帝長春節。詔許四海僧上表入殿庭比試三學。下開封府功德使差僧證經律論義十條。全通者賜紫衣。號手表僧。至太宗大平興國四年。功德使奏。天下一家不須手表。自此皇帝誕日宰輔親王監司刺史各薦所知三學僧。惟兩街僧錄所薦者。是日入內授門下牒。謂之簾前師號。仍給紫衣。謂之簾前紫衣。分賜訖便同賜齋。自餘王侯薦者。間日方出。節制廉問。牧守則又轉降而賜焉(僧史略)。

庚午開寶三年 遼保寧三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚午開寶三年 遼保寧三年。

北漢 廣運三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢 廣運三年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

南漢 鋹降 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢 鋹降

南漢 嶺南廣也。劉鋹舉國降宋。鋹鋹恩赦侯合六十七年國除。是歲勅修京師舊封禪寺為開寶寺。前臨官街。北鎮五丈河。屋數千間。連數坊之地極於鉅麗(李燾長編皇朝事實)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南漢 嶺南廣也。劉鋹舉國降宋。鋹鋹恩赦侯合六十七年國除。是歲勅修京師舊封禪寺為開寶寺。前臨官街。北鎮五丈河。屋數千間。連數坊之地極於鉅麗(李燾長編皇朝事實)。

辛未開寶四年 遼保寧四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛未開寶四年 遼保寧四年。

北漢 廣運四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢 廣運四年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

六月十一日勅成都再造金字佛經一藏(宋僧史略并繫年錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六月十一日勅成都再造金字佛經一藏(宋僧史略并繫年錄)。

壬申開寶五年 遼保寧五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬申開寶五年 遼保寧五年。

北漢 廣運五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢 廣運五年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

帝自用兵平列國。前後凡造金銀字佛經數藏。今年勅雕佛經印一藏。計一十三萬版(北山錄外信篇)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝自用兵平列國。前後凡造金銀字佛經數藏。今年勅雕佛經印一藏。計一十三萬版(北山錄外信篇)。

癸酉開寶六年 正月周遼恭帝殂 保寧六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸酉開寶六年 正月周遼恭帝殂 保寧六年。

北漢繼元 廣運六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢繼元 廣運六年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

南唐李氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南唐李氏

甲戌開寶七年 遼乾亨元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲戌開寶七年 遼乾亨元年。

北漢 廣運七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢 廣運七年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

唐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

帝命曹彬與潘美曹翰征江南(南唐也)。十一月濟師。彬甞面奉帝旨毋殺人。明年冬攻之垂克。彬稱疾不視師。潘美帥諸將省之。彬曰。予病非藥石能治。須諸公共誓。城破不殺人則自愈矣。諸將諾。共焚香為誓。是日拔金陵(建康也)。李氏降。城中按堵。彬位至使相。父子配食清廟。貴盛累世。實不殺之報應也(李燾長編東都曹彬本傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝命曹彬與潘美曹翰征江南(南唐也)。十一月濟師。彬甞面奉帝旨毋殺人。明年冬攻之垂克。彬稱疾不視師。潘美帥諸將省之。彬曰。予病非藥石能治。須諸公共誓。城破不殺人則自愈矣。諸將諾。共焚香為誓。是日拔金陵(建康也)。李氏降。城中按堵。彬位至使相。父子配食清廟。貴盛累世。實不殺之報應也(李燾長編東都曹彬本傳)。

乙亥開寶八年 遼乾亨二年 三月往聘宋。宋乃初通使於遼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙亥開寶八年 遼乾亨二年 三月往聘宋。宋乃初通使於遼。

北漢 廣運八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢 廣運八年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

南唐李炟降宋封違命侯合三十九年而國除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南唐李炟降宋封違命侯合三十九年而國除

丙子年夏四月。上幸西京。有事於南郊。是歲十二月二十二日。改為太平興國元年(容齋續筆)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙子年夏四月。上幸西京。有事於南郊。是歲十二月二十二日。改為太平興國元年(容齋續筆)。

太宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太宗

諱炅。太祖母弟。封晉王。開寶九年太祖崩。帝即位。年三十八。偃武修文。改講武殿為崇政殿。選用賢良謹擇刺史。謂刺史最為親民。苟非其人民受其禍。求言納諫。風俗醇厚。在位二十一年。壽五十九歲。崩以十月十七日。為乾明節 太平興國(八)雍熙(四)端拱(二)渟化(五)至道(三)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諱炅。太祖母弟。封晉王。開寶九年太祖崩。帝即位。年三十八。偃武修文。改講武殿為崇政殿。選用賢良謹擇刺史。謂刺史最為親民。苟非其人民受其禍。求言納諫。風俗醇厚。在位二十一年。壽五十九歲。崩以十月十七日。為乾明節 太平興國(八)雍熙(四)端拱(二)渟化(五)至道(三)。

丙子十二月改太平興國元年 遼乾亨三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙子十二月改太平興國元年 遼乾亨三年。

北漢 廣運九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢 廣運九年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

丁丑太平興國二年 遼乾亨四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁丑太平興國二年 遼乾亨四年。

北漢 廣運十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢 廣運十年

吳越 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越

京師舊龍興寺。周世宗廢之為龍興倉。至是主僧擊登聞鼓訴復寺。帝感嘆詔復之。賜名太平興國寺仍為營葺。極宏壯之制(皇明事苑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京師舊龍興寺。周世宗廢之為龍興倉。至是主僧擊登聞鼓訴復寺。帝感嘆詔復之。賜名太平興國寺仍為營葺。極宏壯之制(皇明事苑)。

戊寅太平興國三年 遼乾亨五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊寅太平興國三年 遼乾亨五年。

北漢 廣運十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢 廣運十一年

吳越奉表入朝納土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳越奉表入朝納土

三月。吳越忠懿王錢俶上表歸宋入朝。盡獻十三州之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月。吳越忠懿王錢俶上表歸宋入朝。盡獻十三州之地。

四月。陳洪進奉表獻漳泉兩郡。秋八月十三日翰林學士知制誥李昉(妃兩反)中書舍人扈蒙直史館李穆宋白鄭隣幾徐鉉奉勅表進太平廣記。帙成五百卷。錄佛法者列三十卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月。陳洪進奉表獻漳泉兩郡。秋八月十三日翰林學士知制誥李昉(妃兩反)中書舍人扈蒙直史館李穆宋白鄭隣幾徐鉉奉勅表進太平廣記。帙成五百卷。錄佛法者列三十卷。

沙門贊寧隨吳越王入朝。帝賜號通慧大師。勅住左街天壽寺。命修僧史。明年詔寧乘驛。進明州阿育王山釋迦文佛真身舍利。入禁中供養。得舍利一顆。因之以開寶寺西北闕地造浮圖十一級。下作天宮以葬之(皇朝事苑)。太平興國七年十月。勅寧編修大宋高僧傳。聽歸浙東秉筆。初梁武帝天監十八年。嘉祥寺沙門慧皎作高僧傳。始後漢明帝永平十年至天監成十四卷。唐太宗貞觀十九年。終南山西明寺道宣律師作續高僧傳。始天監之來迄貞觀成三十卷。寧作始自唐貞觀二十年至此端拱元年成三十卷。用梁唐義例開十科。一譯經科。二慧解科。三禪定科。四戒律科。五護法科。大感通科。七遺身科。八讀誦科。九興福科。十雜科聲德。正傳者五百三十三人。附見者一百三十人。端拱元年冬十月。遣弟子顯忠智輪詣闕上表以進。璽書賜帛獎諭。勅入大藏流通。十一月詔寧赴闕。淳化元年奉旨著鷲嶺聖賢錄一百卷。淳化二年。詔寧充史館編修(帝王年運詮要)。至道二年。詔除寧掌洛京教門事(宋僧傳後序)。戊戌真宗咸平元年。詔擢寧汴京右街僧錄。主管教門公事。次年進左街。己亥咸平二年春二月。東京左街僧錄史館編修主管教門公事通慧大師贊寧歸寂。壽八十二。三月葬全身於天壽寺。己巳仁宗天聖七年。寧曾孫宗盛啟塔荼毘之。收遺骸舍利。歸葬錢塘故里。寧生杭州臨安縣。後唐明宗天成中出家杭州祥符寺。潞王清泰初入天台具探律部。博通三藏。吳越忠懿王補寧兩街僧統。號明義宗文大師。所作僧史僧傳並行於世(錢塘塔記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門贊寧隨吳越王入朝。帝賜號通慧大師。勅住左街天壽寺。命修僧史。明年詔寧乘驛。進明州阿育王山釋迦文佛真身舍利。入禁中供養。得舍利一顆。因之以開寶寺西北闕地造浮圖十一級。下作天宮以葬之(皇朝事苑)。太平興國七年十月。勅寧編修大宋高僧傳。聽歸浙東秉筆。初梁武帝天監十八年。嘉祥寺沙門慧皎作高僧傳。始後漢明帝永平十年至天監成十四卷。唐太宗貞觀十九年。終南山西明寺道宣律師作續高僧傳。始天監之來迄貞觀成三十卷。寧作始自唐貞觀二十年至此端拱元年成三十卷。用梁唐義例開十科。一譯經科。二慧解科。三禪定科。四戒律科。五護法科。大感通科。七遺身科。八讀誦科。九興福科。十雜科聲德。正傳者五百三十三人。附見者一百三十人。端拱元年冬十月。遣弟子顯忠智輪詣闕上表以進。璽書賜帛獎諭。勅入大藏流通。十一月詔寧赴闕。淳化元年奉旨著鷲嶺聖賢錄一百卷。淳化二年。詔寧充史館編修(帝王年運詮要)。至道二年。詔除寧掌洛京教門事(宋僧傳後序)。戊戌真宗咸平元年。詔擢寧汴京右街僧錄。主管教門公事。次年進左街。己亥咸平二年春二月。東京左街僧錄史館編修主管教門公事通慧大師贊寧歸寂。壽八十二。三月葬全身於天壽寺。己巳仁宗天聖七年。寧曾孫宗盛啟塔荼毘之。收遺骸舍利。歸葬錢塘故里。寧生杭州臨安縣。後唐明宗天成中出家杭州祥符寺。潞王清泰初入天台具探律部。博通三藏。吳越忠懿王補寧兩街僧統。號明義宗文大師。所作僧史僧傳並行於世(錢塘塔記)。

己卯太平興國四年 遼乾亨六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己卯太平興國四年 遼乾亨六年。

北漢五月太原劉繼元降宋封彭城公合二十九年國除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北漢五月太原劉繼元降宋封彭城公合二十九年國除

庚辰太平興國五年 遼乾亨六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚辰太平興國五年 遼乾亨六年。

譯經 河中府傳顯密教沙門法進。請西域法天三藏譯經於蒲津。詔入京師。初興譯事。詔童子五十人習梵學(譯經總錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經 河中府傳顯密教沙門法進。請西域法天三藏譯經於蒲津。詔入京師。初興譯事。詔童子五十人習梵學(譯經總錄)。

辛巳太平興國六年 遼乾亨八年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛巳太平興國六年 遼乾亨八年。

詔立右街副僧錄。詔致祭建康鍾山寶誌大士。賜號道林真覺菩薩(大士碑記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔立右街副僧錄。詔致祭建康鍾山寶誌大士。賜號道林真覺菩薩(大士碑記)。

壬午太平興國七年 遼乾亨九年。十二月帝崩。治十五年。諡孝成皇帝廟號景宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬午太平興國七年 遼乾亨九年。十二月帝崩。治十五年。諡孝成皇帝廟號景宗。

詔立譯經傳法院於東京太平興國寺之西。如唐故事。以宰輔為譯經潤文使。設官分職。西天中印度惹蘭陀羅國密林寺天息災三藏。與法天施護等譯大乘莊嚴寶王經帝製大宋新譯三藏聖教序。詔普度天下童行為僧。不限有司常例。自太平興國元年至八年度僧一十七萬餘人(僧史略)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔立譯經傳法院於東京太平興國寺之西。如唐故事。以宰輔為譯經潤文使。設官分職。西天中印度惹蘭陀羅國密林寺天息災三藏。與法天施護等譯大乘莊嚴寶王經帝製大宋新譯三藏聖教序。詔普度天下童行為僧。不限有司常例。自太平興國元年至八年度僧一十七萬餘人(僧史略)。

大遼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼

聖宗立。諱隆緒。景宗長子。年十二即位。改元統和。尊母蕭氏為承天太后。臨朝種制凡二十七年。乃歸政于帝。癸丑改元開泰。復國號大契(音乞)丹。太平十年六月三日崩於上京。諡曰天輔皇帝。治四十九年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖宗立。諱隆緒。景宗長子。年十二即位。改元統和。尊母蕭氏為承天太后。臨朝種制凡二十七年。乃歸政于帝。癸丑改元開泰。復國號大契(音乞)丹。太平十年六月三日崩於上京。諡曰天輔皇帝。治四十九年。

癸未太平興國八年 遼聖宗立。統和元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸未太平興國八年 遼聖宗立。統和元年。

御贊舍利 初太祖迎洛陽。唐高宗顯慶年間。大沙門宣律師天王太子所獻佛牙舍利。於東京相國寺灌頂院安奉。至是帝親以烈火煅試。晶明堅固光彩五色照人。帝製贊曰。功成積劫印文端。不是南山(宣律師本傳)得恐難。眼覩數重金色潤。手擎一片玉光寒。煉時百火精神透。藏處千年瑩彩完。定果熏修真祕密。正心莫作等閑看。改灌頂院為法華院。建重閣。以智照大師慧溫主香火(南山舍利碑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御贊舍利 初太祖迎洛陽。唐高宗顯慶年間。大沙門宣律師天王太子所獻佛牙舍利。於東京相國寺灌頂院安奉。至是帝親以烈火煅試。晶明堅固光彩五色照人。帝製贊曰。功成積劫印文端。不是南山(宣律師本傳)得恐難。眼覩數重金色潤。手擎一片玉光寒。煉時百火精神透。藏處千年瑩彩完。定果熏修真祕密。正心莫作等閑看。改灌頂院為法華院。建重閣。以智照大師慧溫主香火(南山舍利碑)。

甲申雍熙元年 遼統和二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲申雍熙元年 遼統和二年。

春三月日本國僧奝然入朝。因言其國傳世八十。歷年三千二百矣。帝謂輔臣曰。中國自唐末五代分裂。不但其君朝成夕敗。臣亦誅死相尋。朕兢兢求治。冀上穹鑒祐為子孫長久計。卿等亦保世祿(出十三朝聖政錄)。詔修泗州僧伽塔。加諡大聖二字。寺曰照普(本傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春三月日本國僧奝然入朝。因言其國傳世八十。歷年三千二百矣。帝謂輔臣曰。中國自唐末五代分裂。不但其君朝成夕敗。臣亦誅死相尋。朕兢兢求治。冀上穹鑒祐為子孫長久計。卿等亦保世祿(出十三朝聖政錄)。詔修泗州僧伽塔。加諡大聖二字。寺曰照普(本傳)。

十月詔隱士陳摶入見。賜號希夷先生。尋請歸華山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月詔隱士陳摶入見。賜號希夷先生。尋請歸華山。

乙酉雍熙二年 遼統和三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙酉雍熙二年 遼統和三年。

丙戌雍熙三年 遼統和四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙戌雍熙三年 遼統和四年。

秋八月二十五日。秀水高僧晤恩端坐面西而逝。初天台宗。元自唐德宗建中三年荊溪尊者滅後五傳而至清竦。竦有二弟子。曰羲寂。曰志因。寂以教觀正脈傳義通。通傳知禮(四明尊者)遵式(下竺懺主)。源源授受。志因傳晤恩。恩名著僧史。恩傳洪敏源清。清傳智圓(孤山法師)慶昭。昭傳繼齊咸潤。境觀解行各師其說。四明知禮辭而闢之。衡嶽家世斥之為山外宗(天台教部)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋八月二十五日。秀水高僧晤恩端坐面西而逝。初天台宗。元自唐德宗建中三年荊溪尊者滅後五傳而至清竦。竦有二弟子。曰羲寂。曰志因。寂以教觀正脈傳義通。通傳知禮(四明尊者)遵式(下竺懺主)。源源授受。志因傳晤恩。恩名著僧史。恩傳洪敏源清。清傳智圓(孤山法師)慶昭。昭傳繼齊咸潤。境觀解行各師其說。四明知禮辭而闢之。衡嶽家世斥之為山外宗(天台教部)。

丁亥雍熙四年 遼統和五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁亥雍熙四年 遼統和五年。

十月。天台教荊溪尊者下六世螺溪傳教定慧院淨光法師羲寂入寂。義通嗣之(本傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月。天台教荊溪尊者下六世螺溪傳教定慧院淨光法師羲寂入寂。義通嗣之(本傳)。

四川西路益州(成都路也)香林院禪師名澄遠。二月入滅。師生西川漢州綿竹上官氏。嗣雲門偃禪師(傳燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四川西路益州(成都路也)香林院禪師名澄遠。二月入滅。師生西川漢州綿竹上官氏。嗣雲門偃禪師(傳燈)。

戊子端拱元年 遼統和六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊子端拱元年 遼統和六年。

義通法師 傳天台教。是年十月十八日入寂於明州寶雲院。通本高麗王種。初出家傳華嚴起信有聲。石晉天福中渡海來謁螺溪羲寂。頓悟開顯十法界圓融之旨。嗣法流通。逾二紀得知禮遵式高弟。益大其傳(塔記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義通法師 傳天台教。是年十月十八日入寂於明州寶雲院。通本高麗王種。初出家傳華嚴起信有聲。石晉天福中渡海來謁螺溪羲寂。頓悟開顯十法界圓融之旨。嗣法流通。逾二紀得知禮遵式高弟。益大其傳(塔記)。

己丑端拱帝建開二年寶寺成 遼統和七年庚寅淳化元年 遼統和八年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己丑端拱帝建開二年寶寺成 遼統和七年庚寅淳化元年 遼統和八年。

詔參知政事蘇易簡。撰三教聖賢事跡。易簡奏。天壽寺通慧大師贊寧。大乙官道士韓德純分領其事。通慧贊寧著鷲嶺聖賢錄一百卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔參知政事蘇易簡。撰三教聖賢事跡。易簡奏。天壽寺通慧大師贊寧。大乙官道士韓德純分領其事。通慧贊寧著鷲嶺聖賢錄一百卷。

辛卯淳化二年 遼統和九年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛卯淳化二年 遼統和九年。

壬辰淳化三年 遼統和十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬辰淳化三年 遼統和十年。

癸巳淳化四年 遼統和十一年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸巳淳化四年 遼統和十一年。

首山 汝州首山禪師。名省念。萊州狄氏子。受業本郡南禪寺。纔具戒遍遊叢席。常密誦法華經。眾目之曰念法華。受風穴沼禪師記莂。開法首山為第一世。次住汝州葉縣廣教及寶應。於昨淳化三年十二月四日午時上堂說偈曰。今年六十七老。病隨緣且遣日。今年却記來年事。來年記著今朝日。至今年十二月四日辭眾上堂。仍說偈曰。白銀世界金色身。情與非情共一真。明暗盡時俱不照。日輪午後示全身。言訖泊然而逝。荼毘收舍利建塔。師嗣風穴延沼。沼嗣南院慧顒。顒嗣興化存獎。獎嗣臨濟義玄禪師。其嗣師之法道者。汾陽善昭葉縣歸省神鼎洪諲谷隱蘊聰廣慧元璉丞相王隨公等凡一十二人。省傳浮山法遠。遠傳淨因道臻等。法道昌盛於後(僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首山 汝州首山禪師。名省念。萊州狄氏子。受業本郡南禪寺。纔具戒遍遊叢席。常密誦法華經。眾目之曰念法華。受風穴沼禪師記莂。開法首山為第一世。次住汝州葉縣廣教及寶應。於昨淳化三年十二月四日午時上堂說偈曰。今年六十七老。病隨緣且遣日。今年却記來年事。來年記著今朝日。至今年十二月四日辭眾上堂。仍說偈曰。白銀世界金色身。情與非情共一真。明暗盡時俱不照。日輪午後示全身。言訖泊然而逝。荼毘收舍利建塔。師嗣風穴延沼。沼嗣南院慧顒。顒嗣興化存獎。獎嗣臨濟義玄禪師。其嗣師之法道者。汾陽善昭葉縣歸省神鼎洪諲谷隱蘊聰廣慧元璉丞相王隨公等凡一十二人。省傳浮山法遠。遠傳淨因道臻等。法道昌盛於後(僧傳)。

甲午淳化五年 遼統和十二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲午淳化五年 遼統和十二年。

乙未至道元年 遼統和十三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙未至道元年 遼統和十三年。

御製 祕藏詮二十卷。緣識五卷。逍遙詠十卷。命兩街僧箋註。入釋氏大藏頒行(大藏目錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御製 祕藏詮二十卷。緣識五卷。逍遙詠十卷。命兩街僧箋註。入釋氏大藏頒行(大藏目錄)。

丙申至道二年 遼統和十四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙申至道二年 遼統和十四年。

丁酉至道三年三月帝崩 遼統和十五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁酉至道三年三月帝崩 遼統和十五年。

真宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真宗

太宗第三子。諱恒。二十九歲即位。務從簡易。作文武七條以賜臣僚。轉運知州並帶勸農事。東封泰山。西祀汾陰。以文理太平治二十五年。壽五十四歲。以十二月二日為承天節 咸平(六)景德(四)大中祥符(九)天禧(五)乾興(一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太宗第三子。諱恒。二十九歲即位。務從簡易。作文武七條以賜臣僚。轉運知州並帶勸農事。東封泰山。西祀汾陰。以文理太平治二十五年。壽五十四歲。以十二月二日為承天節 咸平(六)景德(四)大中祥符(九)天禧(五)乾興(一)。

戊戌咸平元年 遼統和十六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊戌咸平元年 遼統和十六年。

己亥咸平二年 遼統和十七年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己亥咸平二年 遼統和十七年。

庚子咸平三年 遼統和十八年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚子咸平三年 遼統和十八年。

夏大旱。浙東天台講宗知禮(四明尊者)遵式(下竺懺主)同修護國金光明三昧懺三日乃雨。明州太守蘇為以碑頌其德(懺主行業記。四明教行錄)。浙西自春涉夏亦不雨。給事中知杭州張去華率僚屬具旛蓋鼓吹。迎天竺圓通大士禱於梵天寺。繼時雨霔四境沛足。此觀世音菩薩出應民望慈悲靈感之始也(上竺紀實靈感傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏大旱。浙東天台講宗知禮(四明尊者)遵式(下竺懺主)同修護國金光明三昧懺三日乃雨。明州太守蘇為以碑頌其德(懺主行業記。四明教行錄)。浙西自春涉夏亦不雨。給事中知杭州張去華率僚屬具旛蓋鼓吹。迎天竺圓通大士禱於梵天寺。繼時雨霔四境沛足。此觀世音菩薩出應民望慈悲靈感之始也(上竺紀實靈感傳)。

辛丑咸平四年 遼統和十九年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛丑咸平四年 遼統和十九年。

天竺三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢進新譯經帝製序(大藏經驅字函)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢進新譯經帝製序(大藏經驅字函)。

壬寅咸平五年 遼統和二十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬寅咸平五年 遼統和二十年。

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護譯給孤長者女得度因緣。經請帝製繼聖教序(天竺教藏薦字函)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護譯給孤長者女得度因緣。經請帝製繼聖教序(天竺教藏薦字函)。

癸卯咸平六年 遼統和二十一年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸卯咸平六年 遼統和二十一年。

帝勅右街僧錄。備儀仗音樂華旛。迎大相國寺佛牙舍利。供養於開寶寺塔。下帝製讚曰。西方有聖釋迦文。接物垂慈世所尊。常願進修增勝果。庶期饒益富黎元(三朝御讚舍利序)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝勅右街僧錄。備儀仗音樂華旛。迎大相國寺佛牙舍利。供養於開寶寺塔。下帝製讚曰。西方有聖釋迦文。接物垂慈世所尊。常願進修增勝果。庶期饒益富黎元(三朝御讚舍利序)。

甲辰景德元年 遼統和二十二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲辰景德元年 遼統和二十二年。

傳燈錄 吳僧道原集釋迦世尊初祖迦葉以至東土禪宗傳嗣諸祖機緣。為景德傳燈錄三十卷進呈。帝覽之嘉賞。勅翰林學士楊億等刊正。撰序頒入大藏。天下流行(經目)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳燈錄 吳僧道原集釋迦世尊初祖迦葉以至東土禪宗傳嗣諸祖機緣。為景德傳燈錄三十卷進呈。帝覽之嘉賞。勅翰林學士楊億等刊正。撰序頒入大藏。天下流行(經目)。

日本國僧寂照。齎本國禪師源信所陳經論義目二十七條。問疑於四明法師知禮。受教歸國(教行錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日本國僧寂照。齎本國禪師源信所陳經論義目二十七條。問疑於四明法師知禮。受教歸國(教行錄)。

四明大法師知禮著十不二門指要二卷。開明南嶽天台所證一心三觀之妙(教行錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明大法師知禮著十不二門指要二卷。開明南嶽天台所證一心三觀之妙(教行錄)。

乙巳景德二年 遼統和二十三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙巳景德二年 遼統和二十三年。

丙午景德三年 遼統和二十四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙午景德三年 遼統和二十四年。

丁未景德四年 遼統和二十五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁未景德四年 遼統和二十五年。

戊申大中祥符元年 遼統和二十六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊申大中祥符元年 遼統和二十六年。

冬十月帝東封泰山祀上帝。十一月朔幸曲阜祭孔子。加諡曰玄聖文宣王。追諡齊太公曰昭烈武成王。周文王曰文憲王。各立廟。尋以聖祖諱改玄聖為至聖。己酉年二月詔許曲阜先聖廟立學(帝紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月帝東封泰山祀上帝。十一月朔幸曲阜祭孔子。加諡曰玄聖文宣王。追諡齊太公曰昭烈武成王。周文王曰文憲王。各立廟。尋以聖祖諱改玄聖為至聖。己酉年二月詔許曲阜先聖廟立學(帝紀)。

己酉大中祥符二年 遼統和二十七年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己酉大中祥符二年 遼統和二十七年。

禪師名遇賢。姑蘇長洲林氏子。七歲出家依嘉興永安可依大德。年三十剃落圓具。往參龍華球禪師。發明心印。回居明覺院。唯事飲酒。醉則成歌警世道俗。號之酒僊。歌曰。揚子江頭浪最深。行人到此盡沈。吟。他時若到無波處。還似有波時用心。曰。金斚又聞泛。王山還報頹。莫教更漏捉。趁取月明回。曰。一六二六其事已定。一九二九我要喫酒。長伸兩脚眠一寤(音忽)。起來天地還依舊。曰。門前綠樹無啼鳥。庭下蒼苔有落花。聊與東風論箇事。十分春色屬誰家。曰。秋至山寒水冷。春來柳綠花紅。一點動隨萬變。江村煙雨濛濛。有不有空不空。笟籬撈取西北風。曰。生在閻浮世界。人情幾多愛惡。秖要喫些酒子。所以倒街臥路。死後却產娑婆。不願超生淨土。何以故。西方淨土且無酒酤。至是祥符二年上元日。師凌晨索浴罷就室。握拳以右舉左張其口而化(平江域東禪院)。師嗣龍華彥球。球嗣長慶稜。稜嗣雪峯存禪師。存嗣德山鑒禪師(五燈錄)。詔諸州路置天慶觀(帝紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪師名遇賢。姑蘇長洲林氏子。七歲出家依嘉興永安可依大德。年三十剃落圓具。往參龍華球禪師。發明心印。回居明覺院。唯事飲酒。醉則成歌警世道俗。號之酒僊。歌曰。揚子江頭浪最深。行人到此盡沈。吟。他時若到無波處。還似有波時用心。曰。金斚又聞泛。王山還報頹。莫教更漏捉。趁取月明回。曰。一六二六其事已定。一九二九我要喫酒。長伸兩脚眠一寤(音忽)。起來天地還依舊。曰。門前綠樹無啼鳥。庭下蒼苔有落花。聊與東風論箇事。十分春色屬誰家。曰。秋至山寒水冷。春來柳綠花紅。一點動隨萬變。江村煙雨濛濛。有不有空不空。笟籬撈取西北風。曰。生在閻浮世界。人情幾多愛惡。秖要喫些酒子。所以倒街臥路。死後却產娑婆。不願超生淨土。何以故。西方淨土且無酒酤。至是祥符二年上元日。師凌晨索浴罷就室。握拳以右舉左張其口而化(平江域東禪院)。師嗣龍華彥球。球嗣長慶稜。稜嗣雪峯存禪師。存嗣德山鑒禪師(五燈錄)。詔諸州路置天慶觀(帝紀)。

申國長公主。太宗第七女。生不茹葷。至是懇求為僧。進封吳國。賜名清𥙿。號報慈正覺大師。都城西為建崇真資聖禪院。嬪御三十人。詔兩禁送之入寺。賜齋申國。俗壽三十八。尼夏十六而入滅(皇朝事苑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申國長公主。太宗第七女。生不茹葷。至是懇求為僧。進封吳國。賜名清𥙿。號報慈正覺大師。都城西為建崇真資聖禪院。嬪御三十人。詔兩禁送之入寺。賜齋申國。俗壽三十八。尼夏十六而入滅(皇朝事苑)。

庚戌大中祥符三年 遼統和二十八年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚戌大中祥符三年 遼統和二十八年。

冬十月。有旨改明州保恩院為延慶院。勅改華亭陸機別業大明寺額曰普照。勅改義興函亭鄉禪林院。額曰聖感禪寺。傳十方住持。奉祠山祀典神祇(寺記碑文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月。有旨改明州保恩院為延慶院。勅改華亭陸機別業大明寺額曰普照。勅改義興函亭鄉禪林院。額曰聖感禪寺。傳十方住持。奉祠山祀典神祇(寺記碑文)。

辛亥大中祥符四年 遼統和二十九年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛亥大中祥符四年 遼統和二十九年。

詔譯經潤文使參知政事趙安仁翰林學士楊億撰大藏目錄(皇朝類苑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔譯經潤文使參知政事趙安仁翰林學士楊億撰大藏目錄(皇朝類苑)。

壬子大中祥符五年 遼統和三十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬子大中祥符五年 遼統和三十年。

天竺酤蘭古國剎帝利種沙門覺稱至京師館于譯院。年始四十許通四十餘本。經論潤文使丁晉公(名謂)嘉其敏慧。遣譯者導之見。楊翰林億(名也)設茗果與之語。覺稱曰。願至五臺山拜文殊即還本土。入此國見屠殺猪羊市肆懸肉。痛不忍觀。西竺舉國不食肉。他日晉公問。數萬里遠來更何所為。曰併欲禮宣律師塔耳(皇朝類苑若楊文公談苑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺酤蘭古國剎帝利種沙門覺稱至京師館于譯院。年始四十許通四十餘本。經論潤文使丁晉公(名謂)嘉其敏慧。遣譯者導之見。楊翰林億(名也)設茗果與之語。覺稱曰。願至五臺山拜文殊即還本土。入此國見屠殺猪羊市肆懸肉。痛不忍觀。西竺舉國不食肉。他日晉公問。數萬里遠來更何所為。曰併欲禮宣律師塔耳(皇朝類苑若楊文公談苑)。

癸丑大中祥符六年 大契丹開泰元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸丑大中祥符六年 大契丹開泰元年。

春三月帝賜御製法音集。付傳法院箋註(藏經目錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春三月帝賜御製法音集。付傳法院箋註(藏經目錄)。

帝賜譯經院修心偈曰。初祖安心在少林。不傳經教但傳心。從人若悟真如性。密印由來妙理深(明教正宗記第十二卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝賜譯經院修心偈曰。初祖安心在少林。不傳經教但傳心。從人若悟真如性。密印由來妙理深(明教正宗記第十二卷)。

大遼復號大契丹。以幽州為析津府。改元曰開泰。至丙午咸雍二年。復稱大遼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼復號大契丹。以幽州為析津府。改元曰開泰。至丙午咸雍二年。復稱大遼。

甲寅大中祥符七年 大契丹開泰二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲寅大中祥符七年 大契丹開泰二年。

天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天譯金剛大教寶王經。冬十一月。京師建王清昭應宮成。起自大中祥符二年四月。至是年十一月畢工。總二千六百一十區。丁晉公(名謂)為修宮使。土木金石丹漆之用搜材選勝於天下。沈存中筆談曰。溫州鴈宕山諾矩羅尊者所居。前世人所不見。因昭應採木。此境始露(洪邁容齋三筆)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天譯金剛大教寶王經。冬十一月。京師建王清昭應宮成。起自大中祥符二年四月。至是年十一月畢工。總二千六百一十區。丁晉公(名謂)為修宮使。土木金石丹漆之用搜材選勝於天下。沈存中筆談曰。溫州鴈宕山諾矩羅尊者所居。前世人所不見。因昭應採木。此境始露(洪邁容齋三筆)。

乙卯大中祥符八年 大契丹開泰三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙卯大中祥符八年 大契丹開泰三年。

大法師遵式。講于天台東掖山十有二年矣。至是始西渡居杭州古靈山寺(今下天竺)。初西晉天竺慧理法師居焉。隋高僧真觀講法華之地。唐道標繼成之。至僖宗時為寇所毀。西巖有檜枯株。存於焚敗之餘。法師以水灑而祝之。枝葉重榮。力行四種三昧。建金光明懺堂。一椽一甃。必誦大悲呪七遍。殿宇全備。奏蒙朝廷賜天竺靈山寺額傳天台教觀(懺主衍業記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法師遵式。講于天台東掖山十有二年矣。至是始西渡居杭州古靈山寺(今下天竺)。初西晉天竺慧理法師居焉。隋高僧真觀講法華之地。唐道標繼成之。至僖宗時為寇所毀。西巖有檜枯株。存於焚敗之餘。法師以水灑而祝之。枝葉重榮。力行四種三昧。建金光明懺堂。一椽一甃。必誦大悲呪七遍。殿宇全備。奏蒙朝廷賜天竺靈山寺額傳天台教觀(懺主衍業記)。

丙辰大中祥符九年 大契丹開泰四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙辰大中祥符九年 大契丹開泰四年。

丁巳天禧元年 大契丹開泰五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁巳天禧元年 大契丹開泰五年。

詔天下立放生池。明州大法師知禮。自丙辰春偕十僧。誓修法華三昧。三年滿。如藥王故事燒身供養妙法蓮華經以生淨土。翰林學士楊億聞知。郵置長書堅請住世。仍委郡守李夷庚保護。天禧四年宰相𡨥。準翰林楊億以知禮行業及遺身事奏聞。帝曰。但傳朕意請留住世。特賜師號法智大師(教行錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔天下立放生池。明州大法師知禮。自丙辰春偕十僧。誓修法華三昧。三年滿。如藥王故事燒身供養妙法蓮華經以生淨土。翰林學士楊億聞知。郵置長書堅請住世。仍委郡守李夷庚保護。天禧四年宰相𡨥。準翰林楊億以知禮行業及遺身事奏聞。帝曰。但傳朕意請留住世。特賜師號法智大師(教行錄)。

秋七月太尉文正公王且薨。公在政府十八年。病革。囑翰林學士楊億曰。吾深厭煩惱。願未來世為苾芻林間宴坐。觀心為樂。至易簀時。君為我剃鬚髮。著壞色三衣。用火葬禮。營骨塔於先塋之側。億曰。公三公也。斂贈公衮豈可加於僧體乎。與諸孤議。但以三衣置柩中。不藏寶玉而已(文瑩湘山錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋七月太尉文正公王且薨。公在政府十八年。病革。囑翰林學士楊億曰。吾深厭煩惱。願未來世為苾芻林間宴坐。觀心為樂。至易簀時。君為我剃鬚髮。著壞色三衣。用火葬禮。營骨塔於先塋之側。億曰。公三公也。斂贈公衮豈可加於僧體乎。與諸孤議。但以三衣置柩中。不藏寶玉而已(文瑩湘山錄)。

戊午天禧二年 大契丹開泰六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊午天禧二年 大契丹開泰六年。

己未天禧三年 大契丹開泰七年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己未天禧三年 大契丹開泰七年。

庚申天禧四年 大契丹開泰八年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚申天禧四年 大契丹開泰八年。

辛酉天禧五年 大契丹開泰九年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛酉天禧五年 大契丹開泰九年。

詔殿頭俞源清。往明州延慶院為國修懺三晝夜。法智大師知禮著修懺要旨一卷(教行錄)。壬戌乾興元年。二月帝崩 大契丹太平元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔殿頭俞源清。往明州延慶院為國修懺三晝夜。法智大師知禮著修懺要旨一卷(教行錄)。壬戌乾興元年。二月帝崩 大契丹太平元年。

帝特賜杭州天竺寺法師遵式號慈雲大師。章獻明肅皇后劉氏遺使至天竺為國修懺。法師著護國金光明三昧儀一卷上進(懺記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝特賜杭州天竺寺法師遵式號慈雲大師。章獻明肅皇后劉氏遺使至天竺為國修懺。法師著護國金光明三昧儀一卷上進(懺記)。

春二月。杭州西湖孤山法慧法師智圓號中庸子。十七日自作祭文挽詩。十九日入滅。圓撰通經十疏。處士林逋和靖為隣。天竺法師遵式為友。壽四十七歲。臘三十九。葬以陶器(缶也)。仁宗景祐三年。因積雨山頹啟其封。全體如生爪髮俱長。唇紅微開齒如珂雪。為襲新衣散眾名香瘞之。高宗紹興中。孤山建四聖觀。遷師塔于北山瑪瑙坡(孤山閑居編懺主行業記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春二月。杭州西湖孤山法慧法師智圓號中庸子。十七日自作祭文挽詩。十九日入滅。圓撰通經十疏。處士林逋和靖為隣。天竺法師遵式為友。壽四十七歲。臘三十九。葬以陶器(缶也)。仁宗景祐三年。因積雨山頹啟其封。全體如生爪髮俱長。唇紅微開齒如珂雪。為襲新衣散眾名香瘞之。高宗紹興中。孤山建四聖觀。遷師塔于北山瑪瑙坡(孤山閑居編懺主行業記)。

仁宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁宗

禎。真宗第六子。年十三即帝位。帝務仁厚。裁抑僥倖。委任賢良。專置諫官六員。納諫不倦。置學校創廣惠院以處窮民。自奉甚薄利澤施民。號為極治。以四月十四日為乾元節行崇天曆。在位四十一年。壽五十五歲天聖(九)明道(二)景祐(四)寶元(二)康定(一)慶曆(八)皇祐(五)至和(二)嘉祐(八)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禎。真宗第六子。年十三即帝位。帝務仁厚。裁抑僥倖。委任賢良。專置諫官六員。納諫不倦。置學校創廣惠院以處窮民。自奉甚薄利澤施民。號為極治。以四月十四日為乾元節行崇天曆。在位四十一年。壽五十五歲天聖(九)明道(二)景祐(四)寶元(二)康定(一)慶曆(八)皇祐(五)至和(二)嘉祐(八)。

癸亥天聖元年。行崇天曆 大契丹太平二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸亥天聖元年。行崇天曆 大契丹太平二年。

甲子天聖二年 大契丹太平三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲子天聖二年 大契丹太平三年。

臨濟下五世汾陽太子院禪師。名善昭。太原俞氏子。剃髮受具。杖策遊方。所至少留隨機叩發。歷參知識七十一員。後見首山念禪師。契悟玄旨。遊衡湘及襄沔間。每為郡守以名剎致師。凡歷八請。師皆不赴。洎首山沒。西河道俗遣僧契聰迎請住持。師閉關高臥。聰排闥而入。讓之曰。佛法大事靖退小節。先師棄世今何時而欲安眠哉。師曰。非公不聞此語乃赴其請。至是天聖二年。龍德府尹李侯致師住承天。价三返不起。价再至辟函。師曰。老病業已不出山。借往當先後之。价曰。唯師所擇。師令具饌且趣裝曰。吾先行矣。停筯而化。闍維收舍利建塔。師嗣首山念禪師。有曰十智同真者。師之語也(本傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟下五世汾陽太子院禪師。名善昭。太原俞氏子。剃髮受具。杖策遊方。所至少留隨機叩發。歷參知識七十一員。後見首山念禪師。契悟玄旨。遊衡湘及襄沔間。每為郡守以名剎致師。凡歷八請。師皆不赴。洎首山沒。西河道俗遣僧契聰迎請住持。師閉關高臥。聰排闥而入。讓之曰。佛法大事靖退小節。先師棄世今何時而欲安眠哉。師曰。非公不聞此語乃赴其請。至是天聖二年。龍德府尹李侯致師住承天。价三返不起。价再至辟函。師曰。老病業已不出山。借往當先後之。价曰。唯師所擇。師令具饌且趣裝曰。吾先行矣。停筯而化。闍維收舍利建塔。師嗣首山念禪師。有曰十智同真者。師之語也(本傳)。

乙丑天聖三年 大契丹太平四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙丑天聖三年 大契丹太平四年。

丙寅天聖四年 大契丹太平五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙寅天聖四年 大契丹太平五年。

詔天台教部入大藏流行。初天竺寺僧思悟求教藏流行。自乙丑春禱於大悲觀音。至是行願克遂。乃焚身于日觀庵前。用報佛恩(天竺別集)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔天台教部入大藏流行。初天竺寺僧思悟求教藏流行。自乙丑春禱於大悲觀音。至是行願克遂。乃焚身于日觀庵前。用報佛恩(天竺別集)。

丁卯天聖五年 大契丹太平六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁卯天聖五年 大契丹太平六年。

九月光祿大夫太子少傅文元公晁逈撰法藏碎金十卷。皆理性自得之學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九月光祿大夫太子少傅文元公晁逈撰法藏碎金十卷。皆理性自得之學也。

戊辰天聖六年 大契丹太平七年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊辰天聖六年 大契丹太平七年。

春正月五日明州法智尊者知禮趺坐集眾而言曰。吾建延慶道場。誓在流通法華三昧。爾等莫作最後斷佛種人。生必有死猶旦暮然。精修無間世世生生相逢有在。語畢驟稱阿彌陀佛而寂。露龕二七日。爪髮俱長。儀容如生。闍維(火北也)舌根不壞。舍利五色莫知數。資政殿大學士兼太子少保清獻公趙抃著法師行業碑(教行錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春正月五日明州法智尊者知禮趺坐集眾而言曰。吾建延慶道場。誓在流通法華三昧。爾等莫作最後斷佛種人。生必有死猶旦暮然。精修無間世世生生相逢有在。語畢驟稱阿彌陀佛而寂。露龕二七日。爪髮俱長。儀容如生。闍維(火北也)舌根不壞。舍利五色莫知數。資政殿大學士兼太子少保清獻公趙抃著法師行業碑(教行錄)。

己巳天聖七年 大契丹太平八年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己巳天聖七年 大契丹太平八年。

禪宗廣燈錄 附馬都尉李遵勗撰三十卷。帝製序賜之。都尉薨附見慈明圓禪師章下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪宗廣燈錄 附馬都尉李遵勗撰三十卷。帝製序賜之。都尉薨附見慈明圓禪師章下。

庚午天聖八年 大契丹太平九年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚午天聖八年 大契丹太平九年。

楞嚴經疏 嘉興(秀州也)長水法師。名子璿。秀州人。初依本州洪敏法師學楞嚴經。至動靜二相了然不生有省。聞滁州瑯琊山覺禪師道望。趨往參見。及門值其陞座。遂問曰。清淨本然云何忽生山河大地。覺厲聲曰。清淨本然云何忽生山河大地。璿當下豁然大悟。擬稟嗣之。覺禪師謂之曰。汝宗不振久矣。宜勵志扶持以報佛恩。璿如教。後住長水。眾幾一千。以賢首宗教疏楞嚴經十卷。御史中丞王隨序之行于世(長水疏記)。瑯琊山廣照禪師。名慧覺。嗣汾陽昭禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楞嚴經疏 嘉興(秀州也)長水法師。名子璿。秀州人。初依本州洪敏法師學楞嚴經。至動靜二相了然不生有省。聞滁州瑯琊山覺禪師道望。趨往參見。及門值其陞座。遂問曰。清淨本然云何忽生山河大地。覺厲聲曰。清淨本然云何忽生山河大地。璿當下豁然大悟。擬稟嗣之。覺禪師謂之曰。汝宗不振久矣。宜勵志扶持以報佛恩。璿如教。後住長水。眾幾一千。以賢首宗教疏楞嚴經十卷。御史中丞王隨序之行于世(長水疏記)。瑯琊山廣照禪師。名慧覺。嗣汾陽昭禪師。

辛未天聖九年 大契丹太平十年 六月三日帝崩。諡曰天輔皇帝。廟號聖宗。在位四十九年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛未天聖九年 大契丹太平十年 六月三日帝崩。諡曰天輔皇帝。廟號聖宗。在位四十九年。

夏四月。詔迎韶州曹溪南華禪寺六祖大鑑禪師衣鉢。入禁中清淨堂供養。八月十五日。遣使送還賜南華長老普遂號智度大師(續燈錄)。大契丹興宗即帝位。諱宗真。番名木不孤。順聖元妃所生。聖宗第八子也。在位二十五年崩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏四月。詔迎韶州曹溪南華禪寺六祖大鑑禪師衣鉢。入禁中清淨堂供養。八月十五日。遣使送還賜南華長老普遂號智度大師(續燈錄)。大契丹興宗即帝位。諱宗真。番名木不孤。順聖元妃所生。聖宗第八子也。在位二十五年崩。

壬申明道元年 天契丹興宗景福元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬申明道元年 天契丹興宗景福元年。

章獻明肅太后劉。氏修京師景德寺成(通鑑長編)。西夏趙元昊封西平王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 章獻明肅太后劉。氏修京師景德寺成(通鑑長編)。西夏趙元昊封西平王。

冬十月八日。杭州天竺靈山寺慈雲靈應尊者遵式入寂。遺命臥全身于還遐榻。葬寺東月桂峯下。嗣法明智大師祖韶。韶有二弟子。曰慧辯即海月禪師也。曰元淨。即辯才法師也。海月華亭人。受業普照寺元淨。字無象。生杭州於潛徐氏。賜紫衣。號辯才。元豐六年入寂(本傳碑記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月八日。杭州天竺靈山寺慈雲靈應尊者遵式入寂。遺命臥全身于還遐榻。葬寺東月桂峯下。嗣法明智大師祖韶。韶有二弟子。曰慧辯即海月禪師也。曰元淨。即辯才法師也。海月華亭人。受業普照寺元淨。字無象。生杭州於潛徐氏。賜紫衣。號辯才。元豐六年入寂(本傳碑記)。

癸酉明道二年 大契丹重熙元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸酉明道二年 大契丹重熙元年。

甲戌景祐元年 大契丹重熙二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲戌景祐元年 大契丹重熙二年。

勅試經通者度為僧。宋宣獻公綬夏英公。竦在政府。同試童行。有行者誦法華經不通。問其習學幾年。曰十年。二公笑且憫之。各取法華經七軸誦之。宋公十日。夏公七日。不遺一字。人性相遠也如此(歐陽脩歸田錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅試經通者度為僧。宋宣獻公綬夏英公。竦在政府。同試童行。有行者誦法華經不通。問其習學幾年。曰十年。二公笑且憫之。各取法華經七軸誦之。宋公十日。夏公七日。不遺一字。人性相遠也如此(歐陽脩歸田錄)。

乙亥景祐二年 大契丹重熙三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙亥景祐二年 大契丹重熙三年。

丙子景祐三年 大契丹重熙四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙子景祐三年 大契丹重熙四年。

丁丑景祐四年 大契丹重熙五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁丑景祐四年 大契丹重熙五年。

戊寅 寶元元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊寅 寶元元年

大契丹 重熙六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙六年

西夏僭帝號 大慶元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏僭帝號 大慶元年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

初唐太宗貞觀三年冬閏十二月乙丑。黨項酋長細封步賴并別部拓拔氏等來降。僖宗中和元年夏四月。拓跋思恭以兵赴國難。戰黃巢有功。帝命思恭權知夏綏節度使。八月陞思恭為夏綏節度使。賜姓李氏。昭宗乾寧二年八月癸巳。思恭弟保大節度使李思孝攻王行瑜梨園寨有功。癸卯以保大節度使李思孝為北面招討使。定難節度使李思諫為東面招討使。至是宋太宗太平興國七年壬午歲十月。李繼捧來朝。獻州四夏銀綏宥縣八。其西夏自天福(石晉年號)以來未甞入覲。繼捧來。太宗嘉之。繼捧且自陳語兄弟多相怨懟。願留京師。詔授彰德軍節度。留京師奉朝請。賜姓趙氏名保忠。錫夏綏銀宥密五州使。淳化元年(庚寅歲)夏四月。李繼遷寇邊。命將出師敗繼遷於夏州。淳化二年秋七月繼遷降。賜姓趙氏名保吉。授銀州觀察使。保忠陰與保吉為唇齒。雖外示歸順。而潛結羌戎侵寇不止。先是趙保忠奏繼遷誘蕃戎入寇乞師。帝命翟守義帥師屯夏州。繼遷恐乃奉表歸順。淳化五年(甲午歲)春正月。李繼捧與李繼遷叛。帝遣李繼隆率兵討之。進攻夏州。李繼捧狼狽出降就擒。繼捧以歸。帝詰責數四。詔釋之留京師。繼遷終反覆不臣卒為國釁。至道元年(己未歲)九月。李繼遷犯邊寇靈州。至道二年(丙申歲)九月。帝復命李繼隆。分五路討李繼遷。丁酉年二月。繼遷遁去。十二月繼遷遣使修貢。求備邊任。時真宗初登位。方在諒陰。姑從其請。加繼遷定難節度。封以夏綏銀宥靜五州。咸平四年(辛丑歲)九月。繼遷陷清遠軍。詔討之。壬寅年三月。李繼遷陷靈州。咸平六年十二月。李繼遷陷西涼府。潘羅支邀擊之。繼遷中流矢死。子德明襲位。天禧元年(丁巳)趙德明以民饑上表乞糧數百萬。詔許之。丁卯仁宗天聖五年也。五月趙德明寇邊。明道元年封趙元昊(德明子也)西平王。至是寶元元年十二月。趙元昊僭號。先是元昊欲南侵。恐唃廝羅制其後。復舉兵攻蘭州諸羌至馬衘山。遂築瓦川會城。元昊既悉有夏銀綏靜宥靈鹽會勝甘涼瓜沙肅之地。仍居興州。阻河依賀蘭山為固。始大補偽官。創十六司以統眾務。又置十八監軍司委酋豪。分統其眾為鎮守。總十五萬人。又選豪族善弓馬三千。迭直號六班直。元昊制番書。改元大慶。卒用其黨楊守素之謀。築壇受冊。號始文英武興法建禮仁孝皇帝。國稱大夏。改大慶二年曰天授。遣使來告僭號。納旌節勅告上表。略曰。臣父德明嗣奉世封。勉從朝命三十年。邊情善守五千里。職貢常輸。臣偶因端閑輒生狂裴。制小番之文字。改大漢之衣冠。不期歷運在茲軍民同請。伏望皇帝陛下許以西郊之禮。冊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初唐太宗貞觀三年冬閏十二月乙丑。黨項酋長細封步賴并別部拓拔氏等來降。僖宗中和元年夏四月。拓跋思恭以兵赴國難。戰黃巢有功。帝命思恭權知夏綏節度使。八月陞思恭為夏綏節度使。賜姓李氏。昭宗乾寧二年八月癸巳。思恭弟保大節度使李思孝攻王行瑜梨園寨有功。癸卯以保大節度使李思孝為北面招討使。定難節度使李思諫為東面招討使。至是宋太宗太平興國七年壬午歲十月。李繼捧來朝。獻州四夏銀綏宥縣八。其西夏自天福(石晉年號)以來未甞入覲。繼捧來。太宗嘉之。繼捧且自陳語兄弟多相怨懟。願留京師。詔授彰德軍節度。留京師奉朝請。賜姓趙氏名保忠。錫夏綏銀宥密五州使。淳化元年(庚寅歲)夏四月。李繼遷寇邊。命將出師敗繼遷於夏州。淳化二年秋七月繼遷降。賜姓趙氏名保吉。授銀州觀察使。保忠陰與保吉為唇齒。雖外示歸順。而潛結羌戎侵寇不止。先是趙保忠奏繼遷誘蕃戎入寇乞師。帝命翟守義帥師屯夏州。繼遷恐乃奉表歸順。淳化五年(甲午歲)春正月。李繼捧與李繼遷叛。帝遣李繼隆率兵討之。進攻夏州。李繼捧狼狽出降就擒。繼捧以歸。帝詰責數四。詔釋之留京師。繼遷終反覆不臣卒為國釁。至道元年(己未歲)九月。李繼遷犯邊寇靈州。至道二年(丙申歲)九月。帝復命李繼隆。分五路討李繼遷。丁酉年二月。繼遷遁去。十二月繼遷遣使修貢。求備邊任。時真宗初登位。方在諒陰。姑從其請。加繼遷定難節度。封以夏綏銀宥靜五州。咸平四年(辛丑歲)九月。繼遷陷清遠軍。詔討之。壬寅年三月。李繼遷陷靈州。咸平六年十二月。李繼遷陷西涼府。潘羅支邀擊之。繼遷中流矢死。子德明襲位。天禧元年(丁巳)趙德明以民饑上表乞糧數百萬。詔許之。丁卯仁宗天聖五年也。五月趙德明寇邊。明道元年封趙元昊(德明子也)西平王。至是寶元元年十二月。趙元昊僭號。先是元昊欲南侵。恐唃廝羅制其後。復舉兵攻蘭州諸羌至馬衘山。遂築瓦川會城。元昊既悉有夏銀綏靜宥靈鹽會勝甘涼瓜沙肅之地。仍居興州。阻河依賀蘭山為固。始大補偽官。創十六司以統眾務。又置十八監軍司委酋豪。分統其眾為鎮守。總十五萬人。又選豪族善弓馬三千。迭直號六班直。元昊制番書。改元大慶。卒用其黨楊守素之謀。築壇受冊。號始文英武興法建禮仁孝皇帝。國稱大夏。改大慶二年曰天授。遣使來告僭號。納旌節勅告上表。略曰。臣父德明嗣奉世封。勉從朝命三十年。邊情善守五千里。職貢常輸。臣偶因端閑輒生狂裴。制小番之文字。改大漢之衣冠。不期歷運在茲軍民同請。伏望皇帝陛下許以西郊之禮。冊

為南面之君。敢竭愚庸常敦歡好。朝廷議討之。元昊從此猖獗寇陷軍州或順或逆。至理宗寶慶三年國滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為南面之君。敢竭愚庸常敦歡好。朝廷議討之。元昊從此猖獗寇陷軍州或順或逆。至理宗寶慶三年國滅。

己卯 寶元二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己卯 寶元二年

大契丹 重熙七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙七年

西夏 大慶二年改曰天授 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 大慶二年改曰天授

庚辰 康定元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚辰 康定元年

大契丹 重熙八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙八年

西夏 寇宋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 寇宋

慈明 潭州石霜山慈明禪師。名楚圓。全州李氏子。少為書生。年二十依湘山隱靜寺出家。其母有賢行使之遊方。謁汾陽昭禪師。昭默器之。經十年未許入室。每見必詬罵。或毀詆諸方。及有所訓皆流俗鄙事。一夕訢之曰。至法席再夏不蒙指示。但增世俗塵勞。歲月飄流已事不明失出家之利。語未竟。昭罵曰。是惡知識敢禆販我。怒舉杖逐之。師擬伸救。昭遽掩其口。師乃大悟曰。是知臨濟道出常情。遂服役七年辭去。依唐明嵩禪師。嵩謂師曰。楊大年內翰知見高入道穩實。子不可不見。師乃往見大年。大年問曰。對面不相識。千里却同風。師曰。近奉山門請。大年曰。真箇脫空。師曰。前月離唐明。大年曰。適來悔相問。師曰。作家。大年便喝。師曰。恰是。大年復喝。師以手劃一劃。大年吐舌曰。真是龍象。師曰。是何言歟。大年顧令別點茶曰。元來是家裏人。師曰。也不消得。良久又曰。如何是圓上座為人句。師曰切。大年曰。作家作家。師曰放內翰二十柱杖。大年撫膝曰。這裏是甚麼處所。師拍手曰。不得放過。大年大笑。又問記得唐明悟得因緣否。師曰。唐明聞僧問首山佛法大意。首山曰。楚王城畔水東流。大年曰。只如此語意如何。師曰。水上掛燈毬。大年曰。與麼則辜負古人去。師曰。內翰疑則別參。大年曰。三脚蝦䗫跳上天。師曰。一任𨁝跳。大年乃又笑館干齋中。日夕質疑智證。因聞前言往行恨見之晚。大年(諱億)入朝。見附馬都尉李公(遵勗)曰。近得一道人。真西河獅子。李公曰。我以拘文不能就謁奈何。大年默然歸語師曰。李公佛法中人。聞道風遠至有願見之心。政以法不得與侍從過從。師黎明謁李公。李公閱刺使童子問之曰。道得即與上座相見。師曰。今日特來相著。又令童子曰。碑文刊白字。當道種青松師曰。不因今日節。餘日定難逢。童子又出曰。都尉言與麼則與上座相見去也。師曰。脚頭脚底。李公乃出。坐定問曰。我聞西河有金毛獅子是否。師曰。甚麼處得此消息。李公便喝。師曰野犴鳴。李公又喝。師曰恰是。李公大笑。既辭去問臨行一句。師曰。好將息。李公曰。何異諸方。師曰。都尉又作麼生。曰放上座二十柱杖。師曰。專為流通。李公又喝。師曰瞎。李公曰好去。師曰諾諾。自是往來楊李之門。以法為友。久之辭還河東。大年曰。有一語寄唐明。師明月照見夜行人。大年曰。却不相當。師曰。更深猶自可。午後更愁人。大年曰。開寶寺前金剛。近日因什麼汗出。師曰知。大年曰。上座臨行豈無為人句。師曰。重疊關山路。大年曰。與麼則隨上座去也。師作噓聲。大年曰。真獅子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈明 潭州石霜山慈明禪師。名楚圓。全州李氏子。少為書生。年二十依湘山隱靜寺出家。其母有賢行使之遊方。謁汾陽昭禪師。昭默器之。經十年未許入室。每見必詬罵。或毀詆諸方。及有所訓皆流俗鄙事。一夕訢之曰。至法席再夏不蒙指示。但增世俗塵勞。歲月飄流已事不明失出家之利。語未竟。昭罵曰。是惡知識敢禆販我。怒舉杖逐之。師擬伸救。昭遽掩其口。師乃大悟曰。是知臨濟道出常情。遂服役七年辭去。依唐明嵩禪師。嵩謂師曰。楊大年內翰知見高入道穩實。子不可不見。師乃往見大年。大年問曰。對面不相識。千里却同風。師曰。近奉山門請。大年曰。真箇脫空。師曰。前月離唐明。大年曰。適來悔相問。師曰。作家。大年便喝。師曰。恰是。大年復喝。師以手劃一劃。大年吐舌曰。真是龍象。師曰。是何言歟。大年顧令別點茶曰。元來是家裏人。師曰。也不消得。良久又曰。如何是圓上座為人句。師曰切。大年曰。作家作家。師曰放內翰二十柱杖。大年撫膝曰。這裏是甚麼處所。師拍手曰。不得放過。大年大笑。又問記得唐明悟得因緣否。師曰。唐明聞僧問首山佛法大意。首山曰。楚王城畔水東流。大年曰。只如此語意如何。師曰。水上掛燈毬。大年曰。與麼則辜負古人去。師曰。內翰疑則別參。大年曰。三脚蝦䗫跳上天。師曰。一任𨁝跳。大年乃又笑館干齋中。日夕質疑智證。因聞前言往行恨見之晚。大年(諱億)入朝。見附馬都尉李公(遵勗)曰。近得一道人。真西河獅子。李公曰。我以拘文不能就謁奈何。大年默然歸語師曰。李公佛法中人。聞道風遠至有願見之心。政以法不得與侍從過從。師黎明謁李公。李公閱刺使童子問之曰。道得即與上座相見。師曰。今日特來相著。又令童子曰。碑文刊白字。當道種青松師曰。不因今日節。餘日定難逢。童子又出曰。都尉言與麼則與上座相見去也。師曰。脚頭脚底。李公乃出。坐定問曰。我聞西河有金毛獅子是否。師曰。甚麼處得此消息。李公便喝。師曰野犴鳴。李公又喝。師曰恰是。李公大笑。既辭去問臨行一句。師曰。好將息。李公曰。何異諸方。師曰。都尉又作麼生。曰放上座二十柱杖。師曰。專為流通。李公又喝。師曰瞎。李公曰好去。師曰諾諾。自是往來楊李之門。以法為友。久之辭還河東。大年曰。有一語寄唐明。師明月照見夜行人。大年曰。却不相當。師曰。更深猶自可。午後更愁人。大年曰。開寶寺前金剛。近日因什麼汗出。師曰知。大年曰。上座臨行豈無為人句。師曰。重疊關山路。大年曰。與麼則隨上座去也。師作噓聲。大年曰。真獅子

兒。師還唐明(唐明即太原路承天院三交智嵩禪師也。嗣首山念)。李公遣兩僧訊師。師於書尾畫雙足寫求僧名以寄之。李公作偈曰。黑尾千里餘。全槨示雙趺。人天渾莫測。珍重赤鬚胡。師時以母老南歸至瑞州(今江西也)。首眾於洞山聰禪師會中。依止三年。先是汾陽曰。我遍參雪門兒孫。特以未見聰為恨。師故依止焉遊仰山。袁州太守黃宗且請住南源山廣利寺。遷潭州道吾。移住石霜山崇勝寺。遷南嶽莊嚴寺移潭州興化寺。寶元元年附馬都尉李公遵勗遣使邀師曰。海內法友惟師與楊大年耳。大年棄我而先僕年來衰落忍死以一見。師乃東下至京師。見李公月餘。公畫一圓相書偈遺師曰。世界無依。山河匪礙。大海微塵。須彌納芥。拈起幞頭。解下腰帶。若覓死生。問取皮袋。師曰。如何是本來佛性。公曰。今日熱如昨日隨聲便問師臨行一句作麼生。師曰。本來無罣礙。隨處任方圓。公曰。晚來困倦更不答話。師曰。無佛處作佛。公於是泊然而逝。仁宗皇帝聞都尉之化與師問答。嘉嘆久之。師臨壙而別。有旨賜師官舟南歸。至是康定元年正月五日師人寂。世壽五十四歲僧臘三十二夏。銘行實於興化寺。塔全身於石霜山。師嗣汾陽昭。臨濟六世也。嗣師者分宗。曰黃龍南楊岐會(續登錄僧寶傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒。師還唐明(唐明即太原路承天院三交智嵩禪師也。嗣首山念)。李公遣兩僧訊師。師於書尾畫雙足寫求僧名以寄之。李公作偈曰。黑尾千里餘。全槨示雙趺。人天渾莫測。珍重赤鬚胡。師時以母老南歸至瑞州(今江西也)。首眾於洞山聰禪師會中。依止三年。先是汾陽曰。我遍參雪門兒孫。特以未見聰為恨。師故依止焉遊仰山。袁州太守黃宗且請住南源山廣利寺。遷潭州道吾。移住石霜山崇勝寺。遷南嶽莊嚴寺移潭州興化寺。寶元元年附馬都尉李公遵勗遣使邀師曰。海內法友惟師與楊大年耳。大年棄我而先僕年來衰落忍死以一見。師乃東下至京師。見李公月餘。公畫一圓相書偈遺師曰。世界無依。山河匪礙。大海微塵。須彌納芥。拈起幞頭。解下腰帶。若覓死生。問取皮袋。師曰。如何是本來佛性。公曰。今日熱如昨日隨聲便問師臨行一句作麼生。師曰。本來無罣礙。隨處任方圓。公曰。晚來困倦更不答話。師曰。無佛處作佛。公於是泊然而逝。仁宗皇帝聞都尉之化與師問答。嘉嘆久之。師臨壙而別。有旨賜師官舟南歸。至是康定元年正月五日師人寂。世壽五十四歲僧臘三十二夏。銘行實於興化寺。塔全身於石霜山。師嗣汾陽昭。臨濟六世也。嗣師者分宗。曰黃龍南楊岐會(續登錄僧寶傳)。

琅琊 滁州琅琊山(今淮東道)廣照禪師。名慧覺。西洛人也。弱冠扶父衡陽太守柩歸洛。過澧州藥山古寺。宛若宿契。緣此出家。既得度遊方參學。得法汾陽。應緣滁水。與明州雪竇顯禪師(雲門宗派)同時唱道。四方謂之二甘露門。逮今淮南遺化如在。師嗣汾陽昭禪師(續燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琅琊 滁州琅琊山(今淮東道)廣照禪師。名慧覺。西洛人也。弱冠扶父衡陽太守柩歸洛。過澧州藥山古寺。宛若宿契。緣此出家。既得度遊方參學。得法汾陽。應緣滁水。與明州雪竇顯禪師(雲門宗派)同時唱道。四方謂之二甘露門。逮今淮南遺化如在。師嗣汾陽昭禪師(續燈錄)。

辛巳 慶曆元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛巳 慶曆元年

大契丹 重熙九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙九年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

湖州淨覺法師仁岳撰楞嚴經集解十卷說題一卷熏聞記五卷。翰林侍讀學士知制誥胡宿序之曰。室中千燈。多光互入。堂下六樂。正聲相宣。鼓吹妙經。藻火圓教。法施豈方法哉。師英宗治平元年三月二十四日入寂。葬全身何山(本傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湖州淨覺法師仁岳撰楞嚴經集解十卷說題一卷熏聞記五卷。翰林侍讀學士知制誥胡宿序之曰。室中千燈。多光互入。堂下六樂。正聲相宣。鼓吹妙經。藻火圓教。法施豈方法哉。師英宗治平元年三月二十四日入寂。葬全身何山(本傳)。

壬午 慶曆二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬午 慶曆二年

大契丹 重熙十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

癸未 慶曆三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸未 慶曆三年

大契丹 重熙十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十一年

西夏來宋請和 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏來宋請和

西夏趙元昊。夏四月遣使來宋稱臣請和。又復遣使稱男不稱臣。但稱臣於契丹(宋鑑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏趙元昊。夏四月遣使來宋稱臣請和。又復遣使稱男不稱臣。但稱臣於契丹(宋鑑)。

譯經院朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨見執政裁省譯經之務。預自奏疏乞罷。帝曰。三聖崇奉朕而敢罷。且琛貢所籍名件皆異域文字。非鴻臚誰識不允。未幾御史中丞孔道輔等果乞罷譯館。帝出淨疏示之。道輔之論遂止(湘山錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經院朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨見執政裁省譯經之務。預自奏疏乞罷。帝曰。三聖崇奉朕而敢罷。且琛貢所籍名件皆異域文字。非鴻臚誰識不允。未幾御史中丞孔道輔等果乞罷譯館。帝出淨疏示之。道輔之論遂止(湘山錄)。

御讚佛牙 夏旱損稼。六月詔迎相國寺佛牙禱于禁中。隨時大雨。其佛牙舍利。祖宗御封。帝手啟之。灌以海上薔薇水。得舍利一顆。五色光發。帝貯以琉璃瓶。製讚曰三皇掩質皆歸土。五帝潛形已化塵。夫子域中稱至聖。老君世上亦言真埋軀。只見空遺塚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御讚佛牙 夏旱損稼。六月詔迎相國寺佛牙禱于禁中。隨時大雨。其佛牙舍利。祖宗御封。帝手啟之。灌以海上薔薇水。得舍利一顆。五色光發。帝貯以琉璃瓶。製讚曰三皇掩質皆歸土。五帝潛形已化塵。夫子域中稱至聖。老君世上亦言真埋軀。只見空遺塚。

何處將身示後人。惟有吾師金骨在。曾經百煉(太宗試以烈火)色長新。以七寶莊嚴金盠貯之。藉以白㲲。覆以瓔珞龍鳳之衣。供養踰月。造金殿四門以象天宮而歸之。詳見翰林知制誥王珪三朝御讚佛牙舍利序(寺記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處將身示後人。惟有吾師金骨在。曾經百煉(太宗試以烈火)色長新。以七寶莊嚴金盠貯之。藉以白㲲。覆以瓔珞龍鳳之衣。供養踰月。造金殿四門以象天宮而歸之。詳見翰林知制誥王珪三朝御讚佛牙舍利序(寺記)。

甲申 慶曆四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲申 慶曆四年

大契丹 重熙十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十二年

西夏 宋冊趙元昊為國主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 宋冊趙元昊為國主

十二月宋冊元昊為夏國主歲賜銀絹二十三萬元昊更名囊霄(宋鑑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二月宋冊元昊為夏國主歲賜銀絹二十三萬元昊更名囊霄(宋鑑)。

乙酉 慶曆五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙酉 慶曆五年

大契丹 重熙十三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十三年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

歐陽公修自諫院除河北都轉運使。左遷滁州。遊廬山東林圓通寺。遇祖印禪師居訥。談論大教。折中儒佛。與韓文公見大顛相類(歐陽外傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歐陽公修自諫院除河北都轉運使。左遷滁州。遊廬山東林圓通寺。遇祖印禪師居訥。談論大教。折中儒佛。與韓文公見大顛相類(歐陽外傳)。

丙戌 慶曆六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙戌 慶曆六年

大契丹 重熙十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十四年

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楊歧 袁州楊歧山禪師。名方會。郡之宜春冷氏子。弱冠至瑞州九峯。恍若舊遊。遂投師剃落。每閱經心融神會。參慈明圓禪師。圓自南源遷道吾赴石霜。師皆佐之總院務。依之雖久然未有省發。每咨參圓曰。庫司事繁且去。他日又參。圓曰。監寺異時兒孫遍天下在。何用忙為。圓適出雨忽作。師偵之小徑搊住曰。這老漢今日須與我說不說我便打。圓曰。監寺知是般事便休。語未卒師大悟。即拜於泥途。來日具威儀詣方丈禮謝。圓呵曰。未在師自是契會。辭歸九峯。道俗迎居楊岐。至是遷雲蓋示寂焉。皇祐元年建塔于本山。嗣慈明(五燈會元)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊歧 袁州楊歧山禪師。名方會。郡之宜春冷氏子。弱冠至瑞州九峯。恍若舊遊。遂投師剃落。每閱經心融神會。參慈明圓禪師。圓自南源遷道吾赴石霜。師皆佐之總院務。依之雖久然未有省發。每咨參圓曰。庫司事繁且去。他日又參。圓曰。監寺異時兒孫遍天下在。何用忙為。圓適出雨忽作。師偵之小徑搊住曰。這老漢今日須與我說不說我便打。圓曰。監寺知是般事便休。語未卒師大悟。即拜於泥途。來日具威儀詣方丈禮謝。圓呵曰。未在師自是契會。辭歸九峯。道俗迎居楊岐。至是遷雲蓋示寂焉。皇祐元年建塔于本山。嗣慈明(五燈會元)。

丁亥 慶曆七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁亥 慶曆七年

大契丹 重熙十五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十五年

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貝州王則反。則元隷宣殷軍小校。以妖術惑眾。據貝州僭號東平王。國曰安陽。改年號曰德勝。尋滅之(長編)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貝州王則反。則元隷宣殷軍小校。以妖術惑眾。據貝州僭號東平王。國曰安陽。改年號曰德勝。尋滅之(長編)。

戊子 慶曆八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊子 慶曆八年

大契丹 重熙十六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十六年

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己丑 皇祐元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己丑 皇祐元年

大契丹 重熙十七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十七年

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汴京自周朝毀寺。太祖建隆間復興。兩街止是南山律部慈恩賢首疏鈔義學而已。士大夫聰明超軼者。皆厭聞名相因果。而天台止觀達磨禪宗未行也。淳化(太宗年號)以來。四明尊者知禮。天竺懺主遵式。行道東南。而觀心宗眼照耿天下。翰林楊億晁逈首發明之。至是內侍李允寧奏施汴宅一區創興禪席。帝賜額曰十方淨因禪院。帝留意空宗。下三省定議。召有道者住持。歐陽公修陳公師孟奏請廬山圓通寺居訥允寧。親自馳詔下江州。訥稱目疾不起。常益敬重聽舉自代。訥乃以懷璉應詔(僧寶傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汴京自周朝毀寺。太祖建隆間復興。兩街止是南山律部慈恩賢首疏鈔義學而已。士大夫聰明超軼者。皆厭聞名相因果。而天台止觀達磨禪宗未行也。淳化(太宗年號)以來。四明尊者知禮。天竺懺主遵式。行道東南。而觀心宗眼照耿天下。翰林楊億晁逈首發明之。至是內侍李允寧奏施汴宅一區創興禪席。帝賜額曰十方淨因禪院。帝留意空宗。下三省定議。召有道者住持。歐陽公修陳公師孟奏請廬山圓通寺居訥允寧。親自馳詔下江州。訥稱目疾不起。常益敬重聽舉自代。訥乃以懷璉應詔(僧寶傳)。

江西湖東道江州路廬山圓通禪寺禪師。名居訥。梓州東川蹇氏子。生而英偉。讀書過目成誦。年十一出家。十七試法華經。得度成業講肆。會禪者南回勉其參請。於是遍歷荊楚間迄無所得。至襄州榮禪師處。密契心要。留止十年遊廬山。道望日重。南康守程師孟請住歸宗遷圓通。至是淨因詔之不起。舉懷璉以自代。天下賢訥為知人。既老休居寶積巖。神宗熙寧四年二月八日無疾端坐而逝。壽六十二。臘四十五。塔于巖塢。師禪坐。初叉手自如。至中夜漸升至膺。侍僧每侯之以待曉色。師嗣襄州子榮禪師。榮嗣智門祚。祚嗣香林遠遠嗣雲門偃禪師(僧寶傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江西湖東道江州路廬山圓通禪寺禪師。名居訥。梓州東川蹇氏子。生而英偉。讀書過目成誦。年十一出家。十七試法華經。得度成業講肆。會禪者南回勉其參請。於是遍歷荊楚間迄無所得。至襄州榮禪師處。密契心要。留止十年遊廬山。道望日重。南康守程師孟請住歸宗遷圓通。至是淨因詔之不起。舉懷璉以自代。天下賢訥為知人。既老休居寶積巖。神宗熙寧四年二月八日無疾端坐而逝。壽六十二。臘四十五。塔于巖塢。師禪坐。初叉手自如。至中夜漸升至膺。侍僧每侯之以待曉色。師嗣襄州子榮禪師。榮嗣智門祚。祚嗣香林遠遠嗣雲門偃禪師(僧寶傳)。

庚寅 皇祐二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚寅 皇祐二年

大契丹 重熙十八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十八年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

大覺璉 禪師。名懷璉。福建道漳州龍溪陳氏子。齠齓出家。丱角圓頂。篤志學道即慕參尋。造泐潭法席投機承印可。事之十餘年。遊廬山掌訥禪師記室於圓通院。皇祐元年詔圓通居訥禪師住持左街十方淨因禪院。訥舉師代己。至是庚寅二月十九日。召對化城殿。問佛法大意。奏對稱旨。賜號大覺禪師。齋畢傳宣。效南方禪林儀範開堂演法。又宣左街副僧錄慈雲大師清滿。啟白偈曰。帝苑春回。皇家會啟。萬乘既臨於舜殿。兩街獲奉於堯眉。爰當和煦之辰。正是闡揚之日。宣談祖道。上副宸衷。問答罷乃曰。古佛堂中曾無異說。流通句內誠有多談。得之者妙用無虧。失之者觸途成滯。所以谿山雲月處處同風。水鳥樹林頭頭顯道。若向迦葉門下。直得堯風浩蕩舜日高明。野老謳歌漁人鼓舞。當此之時純樂無為之化。焉知有恁麼事。皇情大悅。後遣中使問曰。才去竪拂。人立難當。師即以頌回進曰。有節非于竹。三星遶月宮。一人居日下。弗與眾人同。帝覽大悅。詔入對便殿賜羅扇。御題元寂頌於上。帝與師問答詩頌書以賜之凡十有七篇。至和二年三月。師乞老山居。進頌曰。六載都唱祖機。兩曾金殿奉天威。青山隱去欣何得。滿篋唯將御頌歸。御和頌曰。佛祖明明了上機。機前薦得始全威。青山般若如如體。御頌收將甚處歸。仍遣使宣諭曰。山即如如體也。將安歸乎。且住京國作興佛法。師再進頌謝曰。中使傳宣出禁圍。再令臣住此禪扉。青山未許藏千拙。白髮將何補萬機。霄露恩輝方湛湛。林泉情味苦依依。堯仁況是如天闊。應任孤雲自在飛。帝初閱投子山禪師語錄。僧問如何是露地白牛投云叱叱。由此有契。乃製釋與頌十四首。今以一賜師曰。若問主人公。真寂合太空。三頭并六臂。臘月正春風。師進和曰。若問主人公。澄澄類碧空。雲雷時鼓動。天地盡和風。帝覽之宣賜龍腦鉢盂。師謝恩罷。乃曰。佛法以壞色衣。以瓦鐵器。此鉢非法。遂焚之。中使回奏。帝嘆訝久之。修撰孫覺莘老以書問宗教。師答之。其略曰。妙道之意。聖人甞寓之易。至周衰先王之法壞禮義亡。然後奇言異術間出而亂俗。迨我釋迦入中土。醇以第一義示人。而始末說為慈悲以化眾生。亦所以趣時也自生民以來。淳朴未散。則三皇之教簡而素春也。及情竇日鑿。則五帝之教詳而文夏也。時與世異。情隨日遷。故三王之教密而嚴秋也。昔商周之誥誓。後世學者有所難曉。彼當時人民聽之而不違。則俗與今如何也。及其弊而為秦漢也。則無所不至而天下有不忍願聞者。於是我佛如來一推之以性命之理。教之以慈悲之行冬也。天有四時循環以生成萬物。而聖人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大覺璉 禪師。名懷璉。福建道漳州龍溪陳氏子。齠齓出家。丱角圓頂。篤志學道即慕參尋。造泐潭法席投機承印可。事之十餘年。遊廬山掌訥禪師記室於圓通院。皇祐元年詔圓通居訥禪師住持左街十方淨因禪院。訥舉師代己。至是庚寅二月十九日。召對化城殿。問佛法大意。奏對稱旨。賜號大覺禪師。齋畢傳宣。效南方禪林儀範開堂演法。又宣左街副僧錄慈雲大師清滿。啟白偈曰。帝苑春回。皇家會啟。萬乘既臨於舜殿。兩街獲奉於堯眉。爰當和煦之辰。正是闡揚之日。宣談祖道。上副宸衷。問答罷乃曰。古佛堂中曾無異說。流通句內誠有多談。得之者妙用無虧。失之者觸途成滯。所以谿山雲月處處同風。水鳥樹林頭頭顯道。若向迦葉門下。直得堯風浩蕩舜日高明。野老謳歌漁人鼓舞。當此之時純樂無為之化。焉知有恁麼事。皇情大悅。後遣中使問曰。才去竪拂。人立難當。師即以頌回進曰。有節非于竹。三星遶月宮。一人居日下。弗與眾人同。帝覽大悅。詔入對便殿賜羅扇。御題元寂頌於上。帝與師問答詩頌書以賜之凡十有七篇。至和二年三月。師乞老山居。進頌曰。六載都唱祖機。兩曾金殿奉天威。青山隱去欣何得。滿篋唯將御頌歸。御和頌曰。佛祖明明了上機。機前薦得始全威。青山般若如如體。御頌收將甚處歸。仍遣使宣諭曰。山即如如體也。將安歸乎。且住京國作興佛法。師再進頌謝曰。中使傳宣出禁圍。再令臣住此禪扉。青山未許藏千拙。白髮將何補萬機。霄露恩輝方湛湛。林泉情味苦依依。堯仁況是如天闊。應任孤雲自在飛。帝初閱投子山禪師語錄。僧問如何是露地白牛投云叱叱。由此有契。乃製釋與頌十四首。今以一賜師曰。若問主人公。真寂合太空。三頭并六臂。臘月正春風。師進和曰。若問主人公。澄澄類碧空。雲雷時鼓動。天地盡和風。帝覽之宣賜龍腦鉢盂。師謝恩罷。乃曰。佛法以壞色衣。以瓦鐵器。此鉢非法。遂焚之。中使回奏。帝嘆訝久之。修撰孫覺莘老以書問宗教。師答之。其略曰。妙道之意。聖人甞寓之易。至周衰先王之法壞禮義亡。然後奇言異術間出而亂俗。迨我釋迦入中土。醇以第一義示人。而始末說為慈悲以化眾生。亦所以趣時也自生民以來。淳朴未散。則三皇之教簡而素春也。及情竇日鑿。則五帝之教詳而文夏也。時與世異。情隨日遷。故三王之教密而嚴秋也。昔商周之誥誓。後世學者有所難曉。彼當時人民聽之而不違。則俗與今如何也。及其弊而為秦漢也。則無所不至而天下有不忍願聞者。於是我佛如來一推之以性命之理。教之以慈悲之行冬也。天有四時循環以生成萬物。而聖人

之教迭相扶持以化成天下。亦猶是而已矣。至其極也皆不能無弊。弊跡也道則一耳。要當有聖賢者世起而救之也。自秦漢至今千有餘歲。風俗靡靡愈薄。聖人之教裂而鼎立。互相詆訾不知所從。大道寥寥而莫知返。良可歎也。師以禪寂自任持律嚴甚。於都城之西搆精舍。舜老夫禪師。名曉舜。住廬山棲賢。為郡吏臨以事民其衣。依師而住。師館之于正寢而自處偏室。執弟子禮甚恭。王公貴人來候者怪之。師具以實對曰。吾少甞問道於舜。今其不幸其可以像服二吾心哉。帝知之賜舜再落髮。仍住棲賢寺。舜瑞州人。住南康雲居。嗣洞山曉聰禪師。聰嗣文殊應真。真嗣德山緣密。密嗣雲門偃禪師。舜於璉昆季也。英宗治平二年。師上疏匃歸。帝附以劄子曰。大覺禪師懷璉受先帝聖眷。累錫宸章。屢貢欵誠。乞歸林下。今從所請。俾遂閑心。凡經過小可庵院隨他住持。或十方禪林不得逼抑堅請。師携之東歸。鮮有知者。既渡江少留金山西湖。四明郡守以阿育王山廣利禪寺虛席迎之。九峯韶公作疏勸請。師乃赴之(九峯鑒韶嗣泐潭澄)。四明之人相與出力建大閣。藏所賜御製詩頌。榜之曰宸奎。翰林學士兼侍讀端明殿學士蘇軾為記。軾以書問之曰。承意作宸奎閣碑。謹已撰成。衰朽廢學不知堪上石否。見參寥說。禪師出京日。英廟賜手詔。其略云。任性任持。不知果有否。如有切請錄示全文。欲添入此一節。師終藏而不出。逮委順後獲於篋笥。江西瑩仲溫羅湖錄稱之曰。大覺之不暴耀。足以羞挾權恃寵者之顏。若夫仁廟萬機之暇與璉唱醻。發揮宗乘以資至治。所以宸奎閣所謂得佛心法。古今一人而已。誠哉斯言也。大覺年八十二歲。哲宗元祐五年無疾而化。師嗣泐潭澄。澄嗣五祖戒。戒嗣雙泉寬。寬嗣雲門偃禪師(五燈會元)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之教迭相扶持以化成天下。亦猶是而已矣。至其極也皆不能無弊。弊跡也道則一耳。要當有聖賢者世起而救之也。自秦漢至今千有餘歲。風俗靡靡愈薄。聖人之教裂而鼎立。互相詆訾不知所從。大道寥寥而莫知返。良可歎也。師以禪寂自任持律嚴甚。於都城之西搆精舍。舜老夫禪師。名曉舜。住廬山棲賢。為郡吏臨以事民其衣。依師而住。師館之于正寢而自處偏室。執弟子禮甚恭。王公貴人來候者怪之。師具以實對曰。吾少甞問道於舜。今其不幸其可以像服二吾心哉。帝知之賜舜再落髮。仍住棲賢寺。舜瑞州人。住南康雲居。嗣洞山曉聰禪師。聰嗣文殊應真。真嗣德山緣密。密嗣雲門偃禪師。舜於璉昆季也。英宗治平二年。師上疏匃歸。帝附以劄子曰。大覺禪師懷璉受先帝聖眷。累錫宸章。屢貢欵誠。乞歸林下。今從所請。俾遂閑心。凡經過小可庵院隨他住持。或十方禪林不得逼抑堅請。師携之東歸。鮮有知者。既渡江少留金山西湖。四明郡守以阿育王山廣利禪寺虛席迎之。九峯韶公作疏勸請。師乃赴之(九峯鑒韶嗣泐潭澄)。四明之人相與出力建大閣。藏所賜御製詩頌。榜之曰宸奎。翰林學士兼侍讀端明殿學士蘇軾為記。軾以書問之曰。承意作宸奎閣碑。謹已撰成。衰朽廢學不知堪上石否。見參寥說。禪師出京日。英廟賜手詔。其略云。任性任持。不知果有否。如有切請錄示全文。欲添入此一節。師終藏而不出。逮委順後獲於篋笥。江西瑩仲溫羅湖錄稱之曰。大覺之不暴耀。足以羞挾權恃寵者之顏。若夫仁廟萬機之暇與璉唱醻。發揮宗乘以資至治。所以宸奎閣所謂得佛心法。古今一人而已。誠哉斯言也。大覺年八十二歲。哲宗元祐五年無疾而化。師嗣泐潭澄。澄嗣五祖戒。戒嗣雙泉寬。寬嗣雲門偃禪師(五燈會元)。

浮山九帶 禪師諱法遠。鄭州王氏子。年十九遊并州(太原今冀寧路)。投三交嵩公出家。為沙彌侍嵩有省。進具後謁汾陽昭葉縣省。皆蒙印可。甞與達觀頴薛大頭七八輩遊蜀。幾遭橫逆。師以智脫之。眾以師曉吏事故號遠錄公。住舒州(今淮西安慶路)浮山。號圓鑒禪師。歐陽公修聞師奇逸。造其室未有以異之。與客碁。師坐其旁。文忠遽收局請因碁說法。師即令撾鼓陞座曰。若論此事。如兩家著碁相似何謂也。敵手知音當機不讓。若是綴五饒三又通一路。始得有一般底。祇解閉門作活不能奪角衝關。硬節與虎口齊彰。局破後徒勞綽斡。所以道肥邊易得。瘦肚難求。思行則往往失粘。心麁而時時頭撞。休誇國手謾說神仙。贏局輸籌即不問。且道黑白未分時。一著落在甚麼處。良久曰。從來十九路。迷悟幾多人。文忠嘉歎久之。從容謂同僚曰。修初疑禪語為虛誕。今見此老機緣所得所造。非悟明於心地。安能有此妙旨哉。范文正公請師開山。住持平江路蘇州天平寺。暮年歸休會聖巖。敘佛祖奧義作九帶。年七十餘而歸寂。自稱柴石野人。師嗣汝州葉縣廣教院禪師歸省。省嗣首山念。念嗣風穴沼。沼嗣南院顒。顒嗣興化獎。獎嗣臨濟玄禪師(九帶全文見僧寶傳塔碑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮山九帶 禪師諱法遠。鄭州王氏子。年十九遊并州(太原今冀寧路)。投三交嵩公出家。為沙彌侍嵩有省。進具後謁汾陽昭葉縣省。皆蒙印可。甞與達觀頴薛大頭七八輩遊蜀。幾遭橫逆。師以智脫之。眾以師曉吏事故號遠錄公。住舒州(今淮西安慶路)浮山。號圓鑒禪師。歐陽公修聞師奇逸。造其室未有以異之。與客碁。師坐其旁。文忠遽收局請因碁說法。師即令撾鼓陞座曰。若論此事。如兩家著碁相似何謂也。敵手知音當機不讓。若是綴五饒三又通一路。始得有一般底。祇解閉門作活不能奪角衝關。硬節與虎口齊彰。局破後徒勞綽斡。所以道肥邊易得。瘦肚難求。思行則往往失粘。心麁而時時頭撞。休誇國手謾說神仙。贏局輸籌即不問。且道黑白未分時。一著落在甚麼處。良久曰。從來十九路。迷悟幾多人。文忠嘉歎久之。從容謂同僚曰。修初疑禪語為虛誕。今見此老機緣所得所造。非悟明於心地。安能有此妙旨哉。范文正公請師開山。住持平江路蘇州天平寺。暮年歸休會聖巖。敘佛祖奧義作九帶。年七十餘而歸寂。自稱柴石野人。師嗣汝州葉縣廣教院禪師歸省。省嗣首山念。念嗣風穴沼。沼嗣南院顒。顒嗣興化獎。獎嗣臨濟玄禪師(九帶全文見僧寶傳塔碑)。

夏五月十八日。台州東掖山神照法師本如入寂。師從法智悟經王。而繼慈雲東掖三十年。嗣子摣庵有嚴白蓮處咸神悟處謙(教行錄金圈集)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏五月十八日。台州東掖山神照法師本如入寂。師從法智悟經王。而繼慈雲東掖三十年。嗣子摣庵有嚴白蓮處咸神悟處謙(教行錄金圈集)。

心經 李覯字泰伯。盱江人。時稱大儒。至是皇祐二年。范文正公以表薦之。就門除一官。復差充太學說書。未幾而卒。泰伯初甞著潛書。又廣潛書。力於排佛。明教大師嵩公携所著輔教編謁之辯明。泰伯方留意讀佛經。乃悵然曰。吾輩議論尚未及一卷般若心經。佛道豈易知耶。其門下士黃漢傑者。以書詰其然。泰伯答之。略曰。民之欲善蓋其天性。古之儒者用於世。必有以教導之。民之耳目鼻口心知百體皆有所主。其異端何暇及哉。後之儒者用於世。則無以教導之。民之耳目鼻口心知百體皆無所主。舍浮圖何適哉(中溫文事)。心經凡三譯皆行於世。今泰伯所稱者乃唐太宗詔三藏法師玄奘所譯之本。五十四句二百六十七字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心經 李覯字泰伯。盱江人。時稱大儒。至是皇祐二年。范文正公以表薦之。就門除一官。復差充太學說書。未幾而卒。泰伯初甞著潛書。又廣潛書。力於排佛。明教大師嵩公携所著輔教編謁之辯明。泰伯方留意讀佛經。乃悵然曰。吾輩議論尚未及一卷般若心經。佛道豈易知耶。其門下士黃漢傑者。以書詰其然。泰伯答之。略曰。民之欲善蓋其天性。古之儒者用於世。必有以教導之。民之耳目鼻口心知百體皆有所主。其異端何暇及哉。後之儒者用於世。則無以教導之。民之耳目鼻口心知百體皆無所主。舍浮圖何適哉(中溫文事)。心經凡三譯皆行於世。今泰伯所稱者乃唐太宗詔三藏法師玄奘所譯之本。五十四句二百六十七字。

辛卯 皇祐三年 佛示寂二千年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛卯 皇祐三年 佛示寂二千年

大契丹 重熙十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙十九年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

壬辰 皇祐四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬辰 皇祐四年

大契丹 重熙二十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙二十年

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儂智高陷雍州。即州建大南國。僭號仁惠皇帝。改元啟曆。據南詔。南詔去蜀二千餘里(宋鑑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儂智高陷雍州。即州建大南國。僭號仁惠皇帝。改元啟曆。據南詔。南詔去蜀二千餘里(宋鑑)。

雪竇 明州雪竇山禪師。名重顯。字隱之。太平興國五年四月八日生遂寧府李氏。幼依益州普安院仁銑上人出家。受具出蜀浮沈。荊渚間。甞典賓大陽北遊至復州。北塔祚禪師愛師精銳。留止五年盡得其道。將造錢塘。值曾學士於淮南。曾以書薦師於靈隱珊禪師。師至陸沈已三年。曾公奉使浙西訪師於靈隱。堂僧千餘人無識之者。檢床曆物色得之。曾問向所附書。師袖而納之。曾大笑。珊益以奇之。師出世蘇州翠峯。遷明州雪竇。宗風大振。至是皇祐四年六月十日(一作七月七日)沐浴。出杖屨衣盂散及徒眾。攝衣北首而逝。壽七十三。夏五十。全身塔于寺之西塢。賜號明覺大師。得法上首。天衣懷禪師等。師暮年悲學者尋流失源。作為道日損偈曰。三分光陰二早過。靈臺一點不揩磨。貪生逐日區區去。喚不迴頭爭奈何。其敷揚宗旨妙語偈頌。遍播叢林。師嗣智門祚。祚嗣香林遠。遠嗣雲門偃禪師(傳燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇 明州雪竇山禪師。名重顯。字隱之。太平興國五年四月八日生遂寧府李氏。幼依益州普安院仁銑上人出家。受具出蜀浮沈。荊渚間。甞典賓大陽北遊至復州。北塔祚禪師愛師精銳。留止五年盡得其道。將造錢塘。值曾學士於淮南。曾以書薦師於靈隱珊禪師。師至陸沈已三年。曾公奉使浙西訪師於靈隱。堂僧千餘人無識之者。檢床曆物色得之。曾問向所附書。師袖而納之。曾大笑。珊益以奇之。師出世蘇州翠峯。遷明州雪竇。宗風大振。至是皇祐四年六月十日(一作七月七日)沐浴。出杖屨衣盂散及徒眾。攝衣北首而逝。壽七十三。夏五十。全身塔于寺之西塢。賜號明覺大師。得法上首。天衣懷禪師等。師暮年悲學者尋流失源。作為道日損偈曰。三分光陰二早過。靈臺一點不揩磨。貪生逐日區區去。喚不迴頭爭奈何。其敷揚宗旨妙語偈頌。遍播叢林。師嗣智門祚。祚嗣香林遠。遠嗣雲門偃禪師(傳燈)。

癸巳 皇祐五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸巳 皇祐五年

大契丹 重熙二十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙二十一年

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知制誥呂溱出知杭州。首請法智下第一世實相法師梵臻。以天台教觀主天竺看經院(上竺紀勝)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知制誥呂溱出知杭州。首請法智下第一世實相法師梵臻。以天台教觀主天竺看經院(上竺紀勝)。

甲午 至和元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲午 至和元年

大契丹 重熙二十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 重熙二十二年

宋封孔愿曰衍聖公 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋封孔愿曰衍聖公

乙未 二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙未 二年

大契丹二十三年八月改元清寧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹二十三年八月改元清寧

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八月。契丹主崩。在位二十五年。壽四十一歲。諡曰文成皇帝。廟號興宗。子洪基立。改重熙二十三年為清寧元年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八月。契丹主崩。在位二十五年。壽四十一歲。諡曰文成皇帝。廟號興宗。子洪基立。改重熙二十三年為清寧元年。

丙申 嘉祐元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙申 嘉祐元年

大契丹 清寧二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧二年

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丁酉 嘉祐二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁酉 嘉祐二年

大契丹 清寧三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧三年

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戊戌 嘉祐三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊戌 嘉祐三年

大契丹 清寧四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧四年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

定祖圖 明教大師契嵩。明道年間從龍興西山歐陽氏昉(妃兩反)。借其家所藏之書。讀於奉聖院。遂以佛五戒十善通儒之五常。著為原教。是時歐陽文忠公修慕韓文公昌黎排佛。盱江李泰伯亦其流。師乃携所業謁泰伯。以論儒釋脗合。且抗其說。泰伯愛其文之高。服其理之勝。因致書譽師於文忠公。既而師居杭州靈隱。撰正宗記定祖圖。至是嘉祐三年。齎往京師。經開封府。投狀府尹王公素仲儀。以劄子進之曰。臣今有杭州靈隱寺僧契嵩。經臣陳狀稱。禪門傳法祖宗未甚分明。教門淺學各執傳記。古今多有爭競。故討論大藏經。備得禪門祖宗所出本末。因刪繁撮要。撰成傳法正宗記一十二卷并畫祖圖一面。以正傳記謬誤。兼註輔教編四十篇。印本一部三卷。上陛下書一封。並不干求恩澤。乞臣繳進。臣於釋教粗曾留心。觀其筆削註述。故非臆論頗亦精緻。陛下萬機之暇深得法樂。願賜聖覽。如有可采乞降中書看詳。特與編入大藏目錄取進止。帝覽其書可其奏。乃送中書。丞相韓魏公琦參政歐陽文忠公修相與觀嘆。歐陽公曰。不意僧中有此郎。探經考證既無訛謬。於是朝廷旌以明教大師號。賜書入藏中。書劄子曰。權知開封府王素奏。杭州靈隱寺僧契嵩撰成傳法正宗記并輔教編三卷。宜令傳法院於藏經內收附。劄付傳法院準此(出瑩仲溫羅湖文集。初見周昭王四年佛正宗記下)。仲溫瑩公贊之曰。嵩之高丈至論。足以寄宣大化。既經進獻獲收附於大藏。則維持法門之功。日月不能老矣。嗟夫吾徒有終身不過目者。豈知潛利陰益所自耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定祖圖 明教大師契嵩。明道年間從龍興西山歐陽氏昉(妃兩反)。借其家所藏之書。讀於奉聖院。遂以佛五戒十善通儒之五常。著為原教。是時歐陽文忠公修慕韓文公昌黎排佛。盱江李泰伯亦其流。師乃携所業謁泰伯。以論儒釋脗合。且抗其說。泰伯愛其文之高。服其理之勝。因致書譽師於文忠公。既而師居杭州靈隱。撰正宗記定祖圖。至是嘉祐三年。齎往京師。經開封府。投狀府尹王公素仲儀。以劄子進之曰。臣今有杭州靈隱寺僧契嵩。經臣陳狀稱。禪門傳法祖宗未甚分明。教門淺學各執傳記。古今多有爭競。故討論大藏經。備得禪門祖宗所出本末。因刪繁撮要。撰成傳法正宗記一十二卷并畫祖圖一面。以正傳記謬誤。兼註輔教編四十篇。印本一部三卷。上陛下書一封。並不干求恩澤。乞臣繳進。臣於釋教粗曾留心。觀其筆削註述。故非臆論頗亦精緻。陛下萬機之暇深得法樂。願賜聖覽。如有可采乞降中書看詳。特與編入大藏目錄取進止。帝覽其書可其奏。乃送中書。丞相韓魏公琦參政歐陽文忠公修相與觀嘆。歐陽公曰。不意僧中有此郎。探經考證既無訛謬。於是朝廷旌以明教大師號。賜書入藏中。書劄子曰。權知開封府王素奏。杭州靈隱寺僧契嵩撰成傳法正宗記并輔教編三卷。宜令傳法院於藏經內收附。劄付傳法院準此(出瑩仲溫羅湖文集。初見周昭王四年佛正宗記下)。仲溫瑩公贊之曰。嵩之高丈至論。足以寄宣大化。既經進獻獲收附於大藏。則維持法門之功。日月不能老矣。嗟夫吾徒有終身不過目者。豈知潛利陰益所自耶。

己亥 嘉祐四年二月弛茶禁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己亥 嘉祐四年二月弛茶禁

大契丹 清寧五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧五年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

歐陽公修宋公祁修唐書成。修又撰五代史七十四卷。洪邁容齋三筆曰。舊唐書五代史二書。關佛氏處。新書史刪盡矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歐陽公修宋公祁修唐書成。修又撰五代史七十四卷。洪邁容齋三筆曰。舊唐書五代史二書。關佛氏處。新書史刪盡矣。

四月帝以周恭帝子崇義公給田千頃令奉周祀(帝紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月帝以周恭帝子崇義公給田千頃令奉周祀(帝紀)。

庚子 嘉祐五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚子 嘉祐五年

大契丹 清寧六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧六年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

達觀禪師。名曇頴。杭州錢塘丘氏子。年十三依龍興寺為大僧。二十遊京師。師為人奇逸。智識敏妙。書史無不觀。詞章尤雅麗。夏文莊公竦王文康公曙歐陽文忠公脩節度使李端慤端愿咸扣玄關。敬以師禮。殊相樂也。時錄其語。目之曰登門集。師初謁大陽明安禪師。次謁石門聰公。侍之日久。盡契玄奧。東遊初住舒州(今安慶路)香爐峯。遷潤州(今鎮江路)因聖太平之隱靜明州雪竇。再遷潤之金山。至是嘉祐四年除夕。遣侍者持書別揚州刁景純學士曰。明旦當行不暇相見厚自愛。刁驚曰當奈何。乃復書訣別。馳書吏至岸。師遽命擊鼓陞座。敘出世本末勉眾勿怠。又曰吾化當以賢監寺補次(金山懷賢禪師)。下座讀景純書畢歸方丈。大眾擁隨之。跏趺良久乃化。壽七十二。夏五十三。師嗣襄州谷隱山慈照禪師蘊聰。聰嗣首山念。念嗣風穴沼。臨濟派也(續燈)。達觀甞作性辯。其文曰。今古聖賢言性者只得情也。脫能窮理不能盡性何也。不知三才萬物皆性也。天性上。地性下。金利水濕木直火熱土厚。此五行性也。統而論之。精而察之。萬物之性皎然可見矣。就中最靈者人也。陰陽交遘而生。變化而動者情也。約人情純粹者也。其所以可上可下為賢為愚受性上者君子也。外情不能惑性。雖混於小人猶金玉之土石耳。至於堯舜禹湯垂名萬古。乃當時保高位守常道。而察人情隨性立法也。桀紂幽厲惑富貴失大寶。縱自性被情遷也。天地雖無情。風雲四時易其候。山川萬物亂其形。唯人居中。度天時隨地利而不失其節。所以人為天地心也。情意識皆本乎性也。隨物所顯故外有多名耳。餘不可備敘也。情者心也牽於用。意者志也記於事。識者知也辯於物。愛惡喜怒皆情也。夫為大聖人者性決定也。不被外惑不為情牽。性制於情也。所以我教謂之正覺者也。易唯知窮理盡性之說。而未見乎出古入今之道者也(僧寶傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達觀禪師。名曇頴。杭州錢塘丘氏子。年十三依龍興寺為大僧。二十遊京師。師為人奇逸。智識敏妙。書史無不觀。詞章尤雅麗。夏文莊公竦王文康公曙歐陽文忠公脩節度使李端慤端愿咸扣玄關。敬以師禮。殊相樂也。時錄其語。目之曰登門集。師初謁大陽明安禪師。次謁石門聰公。侍之日久。盡契玄奧。東遊初住舒州(今安慶路)香爐峯。遷潤州(今鎮江路)因聖太平之隱靜明州雪竇。再遷潤之金山。至是嘉祐四年除夕。遣侍者持書別揚州刁景純學士曰。明旦當行不暇相見厚自愛。刁驚曰當奈何。乃復書訣別。馳書吏至岸。師遽命擊鼓陞座。敘出世本末勉眾勿怠。又曰吾化當以賢監寺補次(金山懷賢禪師)。下座讀景純書畢歸方丈。大眾擁隨之。跏趺良久乃化。壽七十二。夏五十三。師嗣襄州谷隱山慈照禪師蘊聰。聰嗣首山念。念嗣風穴沼。臨濟派也(續燈)。達觀甞作性辯。其文曰。今古聖賢言性者只得情也。脫能窮理不能盡性何也。不知三才萬物皆性也。天性上。地性下。金利水濕木直火熱土厚。此五行性也。統而論之。精而察之。萬物之性皎然可見矣。就中最靈者人也。陰陽交遘而生。變化而動者情也。約人情純粹者也。其所以可上可下為賢為愚受性上者君子也。外情不能惑性。雖混於小人猶金玉之土石耳。至於堯舜禹湯垂名萬古。乃當時保高位守常道。而察人情隨性立法也。桀紂幽厲惑富貴失大寶。縱自性被情遷也。天地雖無情。風雲四時易其候。山川萬物亂其形。唯人居中。度天時隨地利而不失其節。所以人為天地心也。情意識皆本乎性也。隨物所顯故外有多名耳。餘不可備敘也。情者心也牽於用。意者志也記於事。識者知也辯於物。愛惡喜怒皆情也。夫為大聖人者性決定也。不被外惑不為情牽。性制於情也。所以我教謂之正覺者也。易唯知窮理盡性之說。而未見乎出古入今之道者也(僧寶傳)。

越州天衣禪師名義懷。溫州樂清陳氏子。長遊京師。依景德寺為童行。天聖年間試經得度。師七坐道場。晚年以疾居池陽杉山庵。門弟子杭州臨平山佛日禪師智才迎歸侍奉。至是嘉祐五年。才往蘇州。師速其歸。才至。師說偈曰。紅日照扶桑。寒雲封華嶽。三更過鐵圍拶折驪龍角。才曰。卵塔既成如何是畢竟事。師舉拳示之。遂就寢推枕而寂。塔全身寺東之原。師嗣雪竇顯禪師。徽宗崇寧中諡振宗禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越州天衣禪師名義懷。溫州樂清陳氏子。長遊京師。依景德寺為童行。天聖年間試經得度。師七坐道場。晚年以疾居池陽杉山庵。門弟子杭州臨平山佛日禪師智才迎歸侍奉。至是嘉祐五年。才往蘇州。師速其歸。才至。師說偈曰。紅日照扶桑。寒雲封華嶽。三更過鐵圍拶折驪龍角。才曰。卵塔既成如何是畢竟事。師舉拳示之。遂就寢推枕而寂。塔全身寺東之原。師嗣雪竇顯禪師。徽宗崇寧中諡振宗禪師。

辛丑 嘉祐六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛丑 嘉祐六年

大契丹 清寧七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧七年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

文潞公彥博。以使相鎮魏府(曰北京今大名路也)。文慧禪師。名重元。居天鉢寺。一日言別。公曰師老矣。復何往。師曰入滅去。公語其子友甫曰。元公道韻深穩。言笑有味。非常僧也。往候之。果已坐脫。方盛暑香風襲人。火化煙色白瑩舍利無數。公執上所賜白琉璃瓶祝曰。舍利可得乎。煙即入瓶中。舍利填滿。公愈信重。留心內典。師生青州千乘孫氏。年十七出家。冠歲圓具。遊方至天衣法席。頓悟玄旨。天衣曰。此吾家千里駒也。師四易名藍。在處緇白仰慕。嗣天衣懷禪師(傳燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文潞公彥博。以使相鎮魏府(曰北京今大名路也)。文慧禪師。名重元。居天鉢寺。一日言別。公曰師老矣。復何往。師曰入滅去。公語其子友甫曰。元公道韻深穩。言笑有味。非常僧也。往候之。果已坐脫。方盛暑香風襲人。火化煙色白瑩舍利無數。公執上所賜白琉璃瓶祝曰。舍利可得乎。煙即入瓶中。舍利填滿。公愈信重。留心內典。師生青州千乘孫氏。年十七出家。冠歲圓具。遊方至天衣法席。頓悟玄旨。天衣曰。此吾家千里駒也。師四易名藍。在處緇白仰慕。嗣天衣懷禪師(傳燈錄)。

會正記 堪律師所作。師名允堪。錢塘人。幼從天台崇教大師慧思祝髮。學無不通。專精律部。慶曆皇祐以來。依律建戒壇於杭之大昭．慶蘇之開元．秀之精嚴。歲歲度僧祝延聖壽。師著會正記等文十二部。講續南山宣律師之律藏。自其後有靈芝律師元照。繼嗣其宗焉。師是年十一月二十六日入寂於昭慶。移塔西湖菩提。號真悟智圓大律師(塔銘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會正記 堪律師所作。師名允堪。錢塘人。幼從天台崇教大師慧思祝髮。學無不通。專精律部。慶曆皇祐以來。依律建戒壇於杭之大昭．慶蘇之開元．秀之精嚴。歲歲度僧祝延聖壽。師著會正記等文十二部。講續南山宣律師之律藏。自其後有靈芝律師元照。繼嗣其宗焉。師是年十一月二十六日入寂於昭慶。移塔西湖菩提。號真悟智圓大律師(塔銘)。

壬寅 嘉祐七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬寅 嘉祐七年

大契丹 清寧八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧八年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

雲峯禪師。名文悅。生隆興徐氏。七歲剃髮於龍興寺。粹美有精識。年十九遍參江淮。意詣荊州金鑾瑞州大愚。先至大愚見芝禪師。屋老僧殘荒涼如傳舍。芝自提笠。日走市井。暮歸閉關高枕欲去之。芝適上堂曰。大家相聚喫莖虀。喚作一莖虀。入地獄如箭射。下座師駭焉。夜造丈室。芝曰。來何所求。曰求佛心法。芝曰。我忍饑不暇。何暇為汝說法。汝可為眾乞飯去。師即請行。未幾芝遷西山翠巖。師從之詣丈室。芝曰。又欲求佛心法耶。汝不念乍住。屋壁疎漏且寒雪。我忍寒不能。何能為汝說法。佛法未到爛却。可為眾營炭。師奉命及還。維那闕職。師造丈室。芝曰。佛法不怕爛却。堂司一職今以煩汝。師有難色欲棄去。自念勤勞日久何得中止。然抑有恨於芝適後架。架上桶箍爆桶墮地。乃大悟頓。見芝從前用處。亟著伽黎走至寢堂。芝迎笑曰。維那且喜大事了畢。師再拜汗下。服勤八年而芝歿。師東遊三吳。所至叢林改觀。雪竇顯禪師尤敬畏之。每集眾茶。必橫設特榻示禮異之。南昌移文請住翠峯。又遷雲峯。上堂曰。語不離窠臼。焉能出蓋纏。片雲橫谷口。迷却幾人源。所以道言無展事語不投機。承言者喪。滯句者迷。汝等諸人到這裏憑何話。會良久曰。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。上堂。有情之本依智海以為源。含識之流總法身而為體。祇為情生智隔想變體殊。達本情忘知心體合。諸禪德會麼。古佛與露柱相承。佛殿與燈籠鬪額。若也不會單重交折。至是嘉祐七年七月八日。陞座辭眾說偈曰。住世六十六年。為僧五十九夏。禪流若問旨歸。鼻孔大頭向下。遂泊然而逝。闍維五色舍利塔於禹溪北。師嗣大愚禪師守芝。芝嗣汾陽善昭。昭嗣首山念禪師(僧寶傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲峯禪師。名文悅。生隆興徐氏。七歲剃髮於龍興寺。粹美有精識。年十九遍參江淮。意詣荊州金鑾瑞州大愚。先至大愚見芝禪師。屋老僧殘荒涼如傳舍。芝自提笠。日走市井。暮歸閉關高枕欲去之。芝適上堂曰。大家相聚喫莖虀。喚作一莖虀。入地獄如箭射。下座師駭焉。夜造丈室。芝曰。來何所求。曰求佛心法。芝曰。我忍饑不暇。何暇為汝說法。汝可為眾乞飯去。師即請行。未幾芝遷西山翠巖。師從之詣丈室。芝曰。又欲求佛心法耶。汝不念乍住。屋壁疎漏且寒雪。我忍寒不能。何能為汝說法。佛法未到爛却。可為眾營炭。師奉命及還。維那闕職。師造丈室。芝曰。佛法不怕爛却。堂司一職今以煩汝。師有難色欲棄去。自念勤勞日久何得中止。然抑有恨於芝適後架。架上桶箍爆桶墮地。乃大悟頓。見芝從前用處。亟著伽黎走至寢堂。芝迎笑曰。維那且喜大事了畢。師再拜汗下。服勤八年而芝歿。師東遊三吳。所至叢林改觀。雪竇顯禪師尤敬畏之。每集眾茶。必橫設特榻示禮異之。南昌移文請住翠峯。又遷雲峯。上堂曰。語不離窠臼。焉能出蓋纏。片雲橫谷口。迷却幾人源。所以道言無展事語不投機。承言者喪。滯句者迷。汝等諸人到這裏憑何話。會良久曰。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。上堂。有情之本依智海以為源。含識之流總法身而為體。祇為情生智隔想變體殊。達本情忘知心體合。諸禪德會麼。古佛與露柱相承。佛殿與燈籠鬪額。若也不會單重交折。至是嘉祐七年七月八日。陞座辭眾說偈曰。住世六十六年。為僧五十九夏。禪流若問旨歸。鼻孔大頭向下。遂泊然而逝。闍維五色舍利塔於禹溪北。師嗣大愚禪師守芝。芝嗣汾陽善昭。昭嗣首山念禪師(僧寶傳)。

癸卯 嘉祐八年三月帝崩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸卯 嘉祐八年三月帝崩

大契丹 清寧九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧九年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

英宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 英宗

諱曙。濮王子。太宗孫也。即位年三十三。在位四年。壽三十七歲 治平(四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諱曙。濮王子。太宗孫也。即位年三十三。在位四年。壽三十七歲 治平(四)。

甲辰 治平元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲辰 治平元年

大契丹 清寧十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 清寧十年

西夏 寇宋邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 寇宋邊

乙巳 治平二年三月行明大曆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙巳 治平二年三月行明大曆

大契丹 咸雍元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大契丹 咸雍元年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

秋八月三日。都城大雨水泛漲水。詔求直言(歸田錄)。宰相曾公亮。甞因敷陳知杭州沈文通奏。天竺看經院(上竺寺也)觀世音菩薩。始自石晉至今治平。福天下澤生民。前後靈跡甚著。蒙旨賜曰天竺靈感觀音院。端明殿學士禮部侍郎蔡襄繼守是邦。一新院宇用揭新額(上竺紀勝)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋八月三日。都城大雨水泛漲水。詔求直言(歸田錄)。宰相曾公亮。甞因敷陳知杭州沈文通奏。天竺看經院(上竺寺也)觀世音菩薩。始自石晉至今治平。福天下澤生民。前後靈跡甚著。蒙旨賜曰天竺靈感觀音院。端明殿學士禮部侍郎蔡襄繼守是邦。一新院宇用揭新額(上竺紀勝)。

丙午 治平三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙午 治平三年

大遼咸雍二年 契丹復號曰遼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼咸雍二年 契丹復號曰遼

西夏 寇宋邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 寇宋邊

丁未 治平四年正月帝崩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁未 治平四年正月帝崩

咸雍三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸雍三年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

正月。詔民間私造寺院屋宇及三十間者悉存之。普賜額曰壽聖(朱繪年通詮要)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正月。詔民間私造寺院屋宇及三十間者悉存之。普賜額曰壽聖(朱繪年通詮要)。

神宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神宗

諱頊。英宗子。年二十即位。銳意求治卒于凋弊。在位十八年。壽三十八歲。熙寧(十)元豐(八)大教東被一千年矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諱頊。英宗子。年二十即位。銳意求治卒于凋弊。在位十八年。壽三十八歲。熙寧(十)元豐(八)大教東被一千年矣。

戊申 熙寧元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊申 熙寧元年

大遼 咸雍四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍四年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

己酉 熙寧二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己酉 熙寧二年

大遼 咸雍五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍五年

西夏 宋冊秉常為夏國主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 宋冊秉常為夏國主

隆興府黃龍禪師。名慧南。信州章氏子。依泐潭澄禪師分別座接物。名振諸方。偶同雲峯悟禪師遊西山。夜話雲門法道。峯曰。澄公雖是雲門之後法道異矣。師詰其所以異。峯曰。雲門如九轉丹砂點鐵成金。澄公藥永銀徒可翫入煆則流去。師怒以枕投之。明日峯謝過。又曰。雲門氣宇如王甘死語下乎。有法授人者死語也。死語能活人乎。師曰。若如是則誰可汝意。峯曰。石霜圓手段出諸方。子宜見之。師即造焉。中途聞慈明不事事忽叢林。遂登衡嶽謁福嚴賢。命師掌書記。俄賢卒。郡守以慈明補席。入院貶剝諸方件件數為邪解。師為之氣索遂造其室。明曰。書記領徒遊方。借使有疑可坐而商略。師哀懇愈切。明曰。公學雲門禪必善其旨。如云放洞山三十棒。是有喫棒分。是無喫棒分。師曰。有喫棒分。明色莊曰。從朝至暮鵲噪鴉鳴皆合喫棒。師遽炷香作禮。明端坐受之。復問之曰。趙州道臺山婆子。我為汝勘破了也。且那裏是他勘破婆子處。師汗下不能加答。次日又詣。明詬罵不已。師曰。罵豈是慈悲法施耶。明曰。爾作罵會那。師於言下大悟。作頌曰。傑出叢林是趙州。老婆勘破有來由。而今四海清如鏡。行人莫與路為讎。呈慈明。明頷之。後開法同安。初受請日。泐潭來僧審提唱之語有曰。智海無性因覺妄而成凡。覺妄元虛即凡心而見佛。便爾休去將謂同安無折合。隨汝顛倒所欲南斗七北斗八。僧舉似澄澄不懌。師住黃龍。室中設三轉語。人人有箇生緣。舉手曰。我手何似佛手。垂足曰。我脚何以驢脚。叢林目曰黃龍三關。遷黃檗。師嗣慈明圓禪師。至是熙寧二年三月十七日午刻饌客罷。起至寢室前。大眾肅侍跏趺端坐而逝。闍維火化舍利五色。塔于前山。諡普覺禪師。傳嗣弟子真淨克文東林常總晦堂祖心等(普燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆興府黃龍禪師。名慧南。信州章氏子。依泐潭澄禪師分別座接物。名振諸方。偶同雲峯悟禪師遊西山。夜話雲門法道。峯曰。澄公雖是雲門之後法道異矣。師詰其所以異。峯曰。雲門如九轉丹砂點鐵成金。澄公藥永銀徒可翫入煆則流去。師怒以枕投之。明日峯謝過。又曰。雲門氣宇如王甘死語下乎。有法授人者死語也。死語能活人乎。師曰。若如是則誰可汝意。峯曰。石霜圓手段出諸方。子宜見之。師即造焉。中途聞慈明不事事忽叢林。遂登衡嶽謁福嚴賢。命師掌書記。俄賢卒。郡守以慈明補席。入院貶剝諸方件件數為邪解。師為之氣索遂造其室。明曰。書記領徒遊方。借使有疑可坐而商略。師哀懇愈切。明曰。公學雲門禪必善其旨。如云放洞山三十棒。是有喫棒分。是無喫棒分。師曰。有喫棒分。明色莊曰。從朝至暮鵲噪鴉鳴皆合喫棒。師遽炷香作禮。明端坐受之。復問之曰。趙州道臺山婆子。我為汝勘破了也。且那裏是他勘破婆子處。師汗下不能加答。次日又詣。明詬罵不已。師曰。罵豈是慈悲法施耶。明曰。爾作罵會那。師於言下大悟。作頌曰。傑出叢林是趙州。老婆勘破有來由。而今四海清如鏡。行人莫與路為讎。呈慈明。明頷之。後開法同安。初受請日。泐潭來僧審提唱之語有曰。智海無性因覺妄而成凡。覺妄元虛即凡心而見佛。便爾休去將謂同安無折合。隨汝顛倒所欲南斗七北斗八。僧舉似澄澄不懌。師住黃龍。室中設三轉語。人人有箇生緣。舉手曰。我手何似佛手。垂足曰。我脚何以驢脚。叢林目曰黃龍三關。遷黃檗。師嗣慈明圓禪師。至是熙寧二年三月十七日午刻饌客罷。起至寢室前。大眾肅侍跏趺端坐而逝。闍維火化舍利五色。塔于前山。諡普覺禪師。傳嗣弟子真淨克文東林常總晦堂祖心等(普燈錄)。

佛印禪師。名了元。字覺老。饒州浮梁林氏子。世業儒。幼歲出家寶積寺。禮沙門日用為師。試法華經。受具遊廬山。謁開先暹禪師。暹稱賞之。年十七謁圓通訥禪師。訥以書記懷璉應詔虛其職。以師補之。年二十八住江州承天。為開先之嗣。自承天遷淮之斗方．廬山之開先．歸宗．潤之金山．焦山．江西袁州之大仰。住雲居四十年間。德洽緇素。蘇翰林軾謫黃州。師住廬山。歸宗與黃州對岸。相興酬酢章句。哲宗元符元年正月四日。談話別眾。一笑而化。世壽六十七歲。僧夏五十有二。師嗣開先善暹。暹嗣德山遠。遠嗣雙泉郁。郁嗣雲門偃禪師(續燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛印禪師。名了元。字覺老。饒州浮梁林氏子。世業儒。幼歲出家寶積寺。禮沙門日用為師。試法華經。受具遊廬山。謁開先暹禪師。暹稱賞之。年十七謁圓通訥禪師。訥以書記懷璉應詔虛其職。以師補之。年二十八住江州承天。為開先之嗣。自承天遷淮之斗方．廬山之開先．歸宗．潤之金山．焦山．江西袁州之大仰。住雲居四十年間。德洽緇素。蘇翰林軾謫黃州。師住廬山。歸宗與黃州對岸。相興酬酢章句。哲宗元符元年正月四日。談話別眾。一笑而化。世壽六十七歲。僧夏五十有二。師嗣開先善暹。暹嗣德山遠。遠嗣雙泉郁。郁嗣雲門偃禪師(續燈)。

庚戌 熙寧三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚戌 熙寧三年

大遼 咸雍六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍六年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

富鄭公弼。以使相鎮亳州。迎至頴州華嚴禪院證悟禪師脩顒。諮決心法。及致仕居洛陽。以頌寄蘇州圓照本禪師曰。曾見顒師悟入深。因緣傳得老師心。東南謾說江山遠。目對靈光與妙音。仍有書曰。弼留心祖道為日已久。常恨不遇明眼人開發蒙陋。雖久聞盛德而無由瞻謁。昨幸出守亳社。與頴州接境。因里人張比部景山請得顒師。下訪相聚幾一月。以慈悲方便之力令有悟處。會結夏逼日。四月初遽且歸頴。其於揩磨淘汰則殊未有功。衰病相仍昏鈍難入。昔古靈師所謂不期。臨老得聞極則事。見之於弼今日矣。天幸天幸。弼雖得法於顒師。然本源由老和尚而來。宗派甚的必須亦欲成持。更望垂慈攝受。遠賜接引未至令至。則為南嶽下龐蘊百丈下裴休也(雲臥紀談)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富鄭公弼。以使相鎮亳州。迎至頴州華嚴禪院證悟禪師脩顒。諮決心法。及致仕居洛陽。以頌寄蘇州圓照本禪師曰。曾見顒師悟入深。因緣傳得老師心。東南謾說江山遠。目對靈光與妙音。仍有書曰。弼留心祖道為日已久。常恨不遇明眼人開發蒙陋。雖久聞盛德而無由瞻謁。昨幸出守亳社。與頴州接境。因里人張比部景山請得顒師。下訪相聚幾一月。以慈悲方便之力令有悟處。會結夏逼日。四月初遽且歸頴。其於揩磨淘汰則殊未有功。衰病相仍昏鈍難入。昔古靈師所謂不期。臨老得聞極則事。見之於弼今日矣。天幸天幸。弼雖得法於顒師。然本源由老和尚而來。宗派甚的必須亦欲成持。更望垂慈攝受。遠賜接引未至令至。則為南嶽下龐蘊百丈下裴休也(雲臥紀談)。

趙清獻公抃平居以北京(今大名路)天鉢重元禪師(嗣天衣懷)為方外友。而咨決心法。暨牧青州日。聞雷有省。即說偈曰。退食公堂自凭几。不動不搖心似水。霹靂一聲透頂門。驚起從前自家底。舉頭蒼蒼喜復喜。剎剎塵塵無不是。中下之人不得聞。妙用神通而已矣。已而答富鄭公書。略曰。近者旋附節本傳燈三卷。當已通呈。今承制宋威去餘七軸上納。抃伏思西方聖人教外別傳之法。不為中下根機之所設也。上智則頓悟而入。一得永得。愚者則迷而不復千差萬別。唯佛與祖以心傳心。其利生接物而不得已者。遂有棒喝拳指揚眉瞬目拈椎竪拂語言文字種種方便。去聖逾遠。諸方學徒忘本逐末。棄源隨波滔滔皆是。斯所謂可憐憫者矣。抃不佞去年秋初在青州。因有所感既已稍知本性無欠無餘。古人為安樂法門。信不誣也。比蒙太傅侍中俾求禪錄。抃素出恩紀。聞之喜快不覺手舞而足蹈之也。伏惟執事富貴如是之極。道德如是之盛。福壽康寧如是之備。退休閑逸如是之高。其所未甚留意者。如來一大事因緣而已。今茲又復於真性有所悟入。抃敢為賀於門下也。清獻公至是元豐二年以太子少保致政歸衢州。與里民不間位貌。築居曰高齋。有偈見意曰。腰佩黃金已退藏。箇中消思也尋常。時人要識高齋老。只是柯村趙四郎。又誌其壽瑩曰。吾政已致。壽七十二。百歲之後。歸此山地。彼真法身。不即不離。充藥大千。普現悲智。不可得藏。不可得置。壽塋之說。如是如是。公元豐七年秋八月薨(羅湖集錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙清獻公抃平居以北京(今大名路)天鉢重元禪師(嗣天衣懷)為方外友。而咨決心法。暨牧青州日。聞雷有省。即說偈曰。退食公堂自凭几。不動不搖心似水。霹靂一聲透頂門。驚起從前自家底。舉頭蒼蒼喜復喜。剎剎塵塵無不是。中下之人不得聞。妙用神通而已矣。已而答富鄭公書。略曰。近者旋附節本傳燈三卷。當已通呈。今承制宋威去餘七軸上納。抃伏思西方聖人教外別傳之法。不為中下根機之所設也。上智則頓悟而入。一得永得。愚者則迷而不復千差萬別。唯佛與祖以心傳心。其利生接物而不得已者。遂有棒喝拳指揚眉瞬目拈椎竪拂語言文字種種方便。去聖逾遠。諸方學徒忘本逐末。棄源隨波滔滔皆是。斯所謂可憐憫者矣。抃不佞去年秋初在青州。因有所感既已稍知本性無欠無餘。古人為安樂法門。信不誣也。比蒙太傅侍中俾求禪錄。抃素出恩紀。聞之喜快不覺手舞而足蹈之也。伏惟執事富貴如是之極。道德如是之盛。福壽康寧如是之備。退休閑逸如是之高。其所未甚留意者。如來一大事因緣而已。今茲又復於真性有所悟入。抃敢為賀於門下也。清獻公至是元豐二年以太子少保致政歸衢州。與里民不間位貌。築居曰高齋。有偈見意曰。腰佩黃金已退藏。箇中消思也尋常。時人要識高齋老。只是柯村趙四郎。又誌其壽瑩曰。吾政已致。壽七十二。百歲之後。歸此山地。彼真法身。不即不離。充藥大千。普現悲智。不可得藏。不可得置。壽塋之說。如是如是。公元豐七年秋八月薨(羅湖集錄)。

辛亥 熙寧四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛亥 熙寧四年

大遼 咸雍七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍七年

西夏 十一月夏請和於宋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 十一月夏請和於宋

夏六月。歐陽公脩以觀文殿學士太子少師致仕居頴州。公以文章道德為儒者宗。心雖一貫言必排佛氏。仁宗嘉祐五年為樞密副使。六年閏八月參知政事兼譯經潤文使。既登二府。多病。甞夢至一所。十人冠冕環坐。一人曰。參政安得至此。宜速反舍。公出門數步。復往問之。君等豈非釋氏所謂十王者乎。曰然。因問世人飯僧造經果有益乎。曰安得無。既寤病良已。自是深信佛法。丹陽葛勝仲得此說於簡齋陳與義。與義得於公之孫恕昭然也(吳充作歐公行狀。又韻語陽秋)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏六月。歐陽公脩以觀文殿學士太子少師致仕居頴州。公以文章道德為儒者宗。心雖一貫言必排佛氏。仁宗嘉祐五年為樞密副使。六年閏八月參知政事兼譯經潤文使。既登二府。多病。甞夢至一所。十人冠冕環坐。一人曰。參政安得至此。宜速反舍。公出門數步。復往問之。君等豈非釋氏所謂十王者乎。曰然。因問世人飯僧造經果有益乎。曰安得無。既寤病良已。自是深信佛法。丹陽葛勝仲得此說於簡齋陳與義。與義得於公之孫恕昭然也(吳充作歐公行狀。又韻語陽秋)。

壬子 熙寧五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬子 熙寧五年

大遼 咸雍八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍八年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

實相法師梵臻。是歲居杭州南屏興教寺。通守蘇軾敬之(教苑遺事)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實相法師梵臻。是歲居杭州南屏興教寺。通守蘇軾敬之(教苑遺事)。

舒州(今安慶也)白雲禪師。名守端衡陽葛氏子。幼事翰墨冠依茶陵郁禪師披剃。往參楊歧。歧一日忽問。受業師為誰。師曰茶陵郁和尚。歧曰。吾聞伊過橋遭𨈀有省作偈能記否。師誦曰。我有明珠一顆。久被塵勞關鎖。今朝塵盡光生。照破山河萬朵。歧笑而。趨起。師愕然通夜不寐。黎明咨詢之。適歲暮。歧曰。汝見昨日打驅儺者麼。曰見。歧曰。汝一籌不及渠。師復駭曰。意旨如何。歧曰。渠愛人笑汝怕人笑。師大悟。巾侍久之辭遊廬山。圓通訥禪師舉師住承天。聲名籍甚。又遜居圓通。次徙法華龍門興化海會。所至眾如雲集。至是熙寧五年入寂壽四十八歲。嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師(僧寶錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州(今安慶也)白雲禪師。名守端衡陽葛氏子。幼事翰墨冠依茶陵郁禪師披剃。往參楊歧。歧一日忽問。受業師為誰。師曰茶陵郁和尚。歧曰。吾聞伊過橋遭𨈀有省作偈能記否。師誦曰。我有明珠一顆。久被塵勞關鎖。今朝塵盡光生。照破山河萬朵。歧笑而。趨起。師愕然通夜不寐。黎明咨詢之。適歲暮。歧曰。汝見昨日打驅儺者麼。曰見。歧曰。汝一籌不及渠。師復駭曰。意旨如何。歧曰。渠愛人笑汝怕人笑。師大悟。巾侍久之辭遊廬山。圓通訥禪師舉師住承天。聲名籍甚。又遜居圓通。次徙法華龍門興化海會。所至眾如雲集。至是熙寧五年入寂壽四十八歲。嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師(僧寶錄)。

癸丑 熙寧六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸丑 熙寧六年

大遼 咸雍九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍九年

西夏 三月夏寇秦州 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 三月夏寇秦州

秋七月十七日。天竺靈山寺海月大師慧辯。晨起盥潔謝眾趺坐而寂。杭州通守蘇軾弔以三詩。序而贊之。辯之後慧淨大師思義。義有四弟子。德賢仲元永湛慧日。皆相踵主法。元之弟子曰慈明大師慧觀。又繼日師住持。觀收慈雲懺主詩文。為靈苑金園天竺三集(天竺事跡)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋七月十七日。天竺靈山寺海月大師慧辯。晨起盥潔謝眾趺坐而寂。杭州通守蘇軾弔以三詩。序而贊之。辯之後慧淨大師思義。義有四弟子。德賢仲元永湛慧日。皆相踵主法。元之弟子曰慈明大師慧觀。又繼日師住持。觀收慈雲懺主詩文。為靈苑金園天竺三集(天竺事跡)。

甲寅 熙寧七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲寅 熙寧七年

大遼 咸雍十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

乙卯 熙寧八年○行奉元曆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙卯 熙寧八年○行奉元曆

大遼 咸雍十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十一年

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丙辰 熙寧九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙辰 熙寧九年

大遼 咸雍十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十二年

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丁巳 熙寧十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁巳 熙寧十年

大遼 咸雍十三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十三年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

荊國公王安石。臨川人。至是熙寧三年冬十二月拜相。七年夏四月不雨。安石罷相。八年二月再相(帝紀)。九年本用月安石罷政歸建康。十年奏施建康舊第為禪寺。請克文住持。帝賜額曰報寧。賜文號真淨禪師。文隆興寶峯雲庵禪師也。名克文。生陝府鄭氏。參黃龍南禪師。深得玄奧。嗣南禪師。至徽宗崇寧元年十月十五日。出道具散諸徒。中夜沐浴更衣趺坐而逝。煙焰五色所至皆舍利。分骨葬渤潭新豐焉(碑記本傳)。荊公謂蔣山(建康)佛慧泉禪師曰。世尊拈花。迦葉微笑。頃在翰苑。偶見大梵王問佛決疑經三卷有云。梵王在靈山會上。以金色波羅華獻佛。請佛說法。世尊登座拈華示眾。人天百萬悉皆罔措。獨迦葉破顏微笑。世尊曰。吾有正法眼藏涅槃妙心。分付迦業(梅溪集)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊國公王安石。臨川人。至是熙寧三年冬十二月拜相。七年夏四月不雨。安石罷相。八年二月再相(帝紀)。九年本用月安石罷政歸建康。十年奏施建康舊第為禪寺。請克文住持。帝賜額曰報寧。賜文號真淨禪師。文隆興寶峯雲庵禪師也。名克文。生陝府鄭氏。參黃龍南禪師。深得玄奧。嗣南禪師。至徽宗崇寧元年十月十五日。出道具散諸徒。中夜沐浴更衣趺坐而逝。煙焰五色所至皆舍利。分骨葬渤潭新豐焉(碑記本傳)。荊公謂蔣山(建康)佛慧泉禪師曰。世尊拈花。迦葉微笑。頃在翰苑。偶見大梵王問佛決疑經三卷有云。梵王在靈山會上。以金色波羅華獻佛。請佛說法。世尊登座拈華示眾。人天百萬悉皆罔措。獨迦葉破顏微笑。世尊曰。吾有正法眼藏涅槃妙心。分付迦業(梅溪集)。

佛慧禪師。名法泉。生隨州時氏(隨州隷峽州路荊湖北道)。幼歲出家。群書博覽過目成誦。雅號泉萬卷。遍參知識。玄機頴悟。應世住持。屢遷太剎。住蔣山日(江東建康)因雪上堂。召大眾曰。還有過得此色者麼。良久曰。文殊笑普賢瞋。眼裏無筋一世貧。相逢盡道休官去。林下何曾見一人。上堂。快人一言。快馬一鞭。若更眼睛。定動未免。紙裏麻纏。脚下是地。頭上是天。不信但看。八九月紛紛黃葉滿山川。晚年詔住京城大相國智海禪寺。上堂問眾曰。赴智海留蔣山如何即是眾莫知對。便歸方丈索筆書偈曰。非佛非心徒擬議。得皮得髓謾商量。臨行珍重諸禪侶。門外青山正夕陽。擲筆跏趺而逝。使回奏。帝訝之。勅諡佛慧禪師。師嗣雲居曉舜禪師(舜號堯夫)。舜嗣洞山聰。聰嗣文殊真。真嗣德山密。密嗣雲門偃禪師(聯燈錄)。師甞作北邙行(洛陽山名)。其文曰。前山後山高峨峨。喪車轔轔日日過。哀歌幽怨滿巖谷。聞者潛悲薤露歌。哀歌一聲千載別。孝子順孫徒泣血。世間何物得堅牢。大海須彌竟磨滅。人生還如露易晞。從來有會終別離。苦樂哀感不暫輟。況復百年驚夢馳。去人悠悠不復至。今人不會古人意。栽松起石駐墓門。欲為死者長年計。魂魄悠揚形化土。五趣(天人鬼獄畜生)茫茫井輪度。今人還葬古人墳。今墳古墳無定主。洛陽城裏千萬人。終為北邙山下塵。沈迷不記歸時路。為君孤坐長悲辛。昔日送人哭長道。今為孤墳臥芳草。妖妖穿穴藏子孫。耕夫撥骨尋珠寶。老木蕭蕭生野風。東西壤塚連晴空。寒食已過誰享祀。塚畔餘花寂寞紅。日月相催若流矢。貧富賢愚盡如此。安得同遊常樂鄉。縱經劫火無生死(仲溫雲臥紀談)。夏京輔大旱。帝齋禱甚力。夜夢。一僧馳馬空中口吐雲霧。既而沛然雨足。帝大悅使以像求之。得於京城相國寺山門閣五百羅漢中第十三尊者也。宰相王珪賀以詩曰。良弼為霖承空望。神僧作霧應精求。參政元絳曰。仙驥乘雲穿仗下。佛花吹雨匝天流。人爭誦之(東車筆錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧禪師。名法泉。生隨州時氏(隨州隷峽州路荊湖北道)。幼歲出家。群書博覽過目成誦。雅號泉萬卷。遍參知識。玄機頴悟。應世住持。屢遷太剎。住蔣山日(江東建康)因雪上堂。召大眾曰。還有過得此色者麼。良久曰。文殊笑普賢瞋。眼裏無筋一世貧。相逢盡道休官去。林下何曾見一人。上堂。快人一言。快馬一鞭。若更眼睛。定動未免。紙裏麻纏。脚下是地。頭上是天。不信但看。八九月紛紛黃葉滿山川。晚年詔住京城大相國智海禪寺。上堂問眾曰。赴智海留蔣山如何即是眾莫知對。便歸方丈索筆書偈曰。非佛非心徒擬議。得皮得髓謾商量。臨行珍重諸禪侶。門外青山正夕陽。擲筆跏趺而逝。使回奏。帝訝之。勅諡佛慧禪師。師嗣雲居曉舜禪師(舜號堯夫)。舜嗣洞山聰。聰嗣文殊真。真嗣德山密。密嗣雲門偃禪師(聯燈錄)。師甞作北邙行(洛陽山名)。其文曰。前山後山高峨峨。喪車轔轔日日過。哀歌幽怨滿巖谷。聞者潛悲薤露歌。哀歌一聲千載別。孝子順孫徒泣血。世間何物得堅牢。大海須彌竟磨滅。人生還如露易晞。從來有會終別離。苦樂哀感不暫輟。況復百年驚夢馳。去人悠悠不復至。今人不會古人意。栽松起石駐墓門。欲為死者長年計。魂魄悠揚形化土。五趣(天人鬼獄畜生)茫茫井輪度。今人還葬古人墳。今墳古墳無定主。洛陽城裏千萬人。終為北邙山下塵。沈迷不記歸時路。為君孤坐長悲辛。昔日送人哭長道。今為孤墳臥芳草。妖妖穿穴藏子孫。耕夫撥骨尋珠寶。老木蕭蕭生野風。東西壤塚連晴空。寒食已過誰享祀。塚畔餘花寂寞紅。日月相催若流矢。貧富賢愚盡如此。安得同遊常樂鄉。縱經劫火無生死(仲溫雲臥紀談)。夏京輔大旱。帝齋禱甚力。夜夢。一僧馳馬空中口吐雲霧。既而沛然雨足。帝大悅使以像求之。得於京城相國寺山門閣五百羅漢中第十三尊者也。宰相王珪賀以詩曰。良弼為霖承空望。神僧作霧應精求。參政元絳曰。仙驥乘雲穿仗下。佛花吹雨匝天流。人爭誦之(東車筆錄)。

戊午 元豐元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊午 元豐元年

大遼 咸雍十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十四年

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杭州南山法師。慧才解行。入四明法智尊者之室。每持大悲呪。必百八遍而後止。甞夢觀世音菩薩脫袈裟以衣之。至是春三月為靈芝元照及道俗千人授菩薩大戒于雷峯。方羯磨。觀音像放光明。初貫寶焰漸散。講堂燈炬月光皆為映奪。淨慈法真禪師守一作證戒光記。米芾書。龍井辨才法師元淨立石(靈芝塔銘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杭州南山法師。慧才解行。入四明法智尊者之室。每持大悲呪。必百八遍而後止。甞夢觀世音菩薩脫袈裟以衣之。至是春三月為靈芝元照及道俗千人授菩薩大戒于雷峯。方羯磨。觀音像放光明。初貫寶焰漸散。講堂燈炬月光皆為映奪。淨慈法真禪師守一作證戒光記。米芾書。龍井辨才法師元淨立石(靈芝塔銘)。

己未 元豐二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己未 元豐二年

大遼 咸雍十五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十五年

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冬十月二十日。慈聖光獻太皇大后曹氏崩。宣淨因禪師道臻。入慶壽宮陞座說法。僧問。慈聖僊遊定歸何處。師曰。水流元在海。月落不離天。宮庭無不加敬襧之曰善。帝悅賜與甚厚。及神宗上僊。哲宗詔師福寧殿登高座說法。詔曰。禪師道臻素有德行。可賜號淨照禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月二十日。慈聖光獻太皇大后曹氏崩。宣淨因禪師道臻。入慶壽宮陞座說法。僧問。慈聖僊遊定歸何處。師曰。水流元在海。月落不離天。宮庭無不加敬襧之曰善。帝悅賜與甚厚。及神宗上僊。哲宗詔師福寧殿登高座說法。詔曰。禪師道臻素有德行。可賜號淨照禪師。

禪師名道臻。字伯祥。生福州古田戴氏。幼不茹葷。十四歲出家上生院。又六年為大僧。閱大小經論置之曰。此方便說耳。即持一鉢走江淮。遍參知識。得旨於淨山遠禪師。遊京師謁大覺璉禪師於淨因。璉使首眾僧於座下。璉公歸吳。眾請師繼住淨因。開堂日。英宗遣中使降香賜紫方袍徽號。京師四方穪慶。至哲宗元祐八年八月十七日。沐浴更衣。說偈已跏趺而化。壽八十歲。僧臘六十一。師嗣浮山法遠禪師。遠嗣葉縣省。省嗣首山念。念嗣風穴沼。沼嗣南院顒。顒嗣興化獎。獎嗣臨濟玄禪師(東都事略并僧寶傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪師名道臻。字伯祥。生福州古田戴氏。幼不茹葷。十四歲出家上生院。又六年為大僧。閱大小經論置之曰。此方便說耳。即持一鉢走江淮。遍參知識。得旨於淨山遠禪師。遊京師謁大覺璉禪師於淨因。璉使首眾僧於座下。璉公歸吳。眾請師繼住淨因。開堂日。英宗遣中使降香賜紫方袍徽號。京師四方穪慶。至哲宗元祐八年八月十七日。沐浴更衣。說偈已跏趺而化。壽八十歲。僧臘六十一。師嗣浮山法遠禪師。遠嗣葉縣省。省嗣首山念。念嗣風穴沼。沼嗣南院顒。顒嗣興化獎。獎嗣臨濟玄禪師(東都事略并僧寶傳)。

庚申 元豐三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚申 元豐三年

大遼 咸雍十六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十六年

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譯經官制。自唐以來至是元豐。譯經僧官皆授試光祿卿少卿試鴻臚卿少卿。今改賜試卿曰三藏大法師。試少卿曰三藏法師(容齋三筆)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經官制。自唐以來至是元豐。譯經僧官皆授試光祿卿少卿試鴻臚卿少卿。今改賜試卿曰三藏大法師。試少卿曰三藏法師(容齋三筆)。

文同。字與可。東州梓潼人。甞守洋州浙西湖州歷館職。文行高潔。畫竹精妙。至是一夕沐浴冠帶正坐而逝。館職崔公度聞之驚曰。昨別與可於州南。意翛翛然曰。明日復來乎與公畫。公度携賓往候觀其畫也。與可不答。明日獨往。與可曰。與公話遂左右顧恐有聽者。與可徐曰。吾聞人不妄語者舌可過鼻。即吐舌引至眉間。三疊如餅狀。今言其死與可信異人也(東都事略本傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文同。字與可。東州梓潼人。甞守洋州浙西湖州歷館職。文行高潔。畫竹精妙。至是一夕沐浴冠帶正坐而逝。館職崔公度聞之驚曰。昨別與可於州南。意翛翛然曰。明日復來乎與公畫。公度携賓往候觀其畫也。與可不答。明日獨往。與可曰。與公話遂左右顧恐有聽者。與可徐曰。吾聞人不妄語者舌可過鼻。即吐舌引至眉間。三疊如餅狀。今言其死與可信異人也(東都事略本傳)。

辛酉 元豐四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛酉 元豐四年

大遼 咸雍十七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十七年

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蘇州(平江路也)瑞光寺禪師宗本。移住杭州淨慈。奔走天下禪子道場甚盛。靈芝照律師送布三衣(僧伽黎衣九條七條五條)瓦鉢。致書于師曰。佛制是物上中下根悉令遵奉。事因時舉。道藉人弘。勉其受持為後學勸。師受之終身。食用瓦鉢。陞座說法。服此大布之衣(照律師行業記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇州(平江路也)瑞光寺禪師宗本。移住杭州淨慈。奔走天下禪子道場甚盛。靈芝照律師送布三衣(僧伽黎衣九條七條五條)瓦鉢。致書于師曰。佛制是物上中下根悉令遵奉。事因時舉。道藉人弘。勉其受持為後學勸。師受之終身。食用瓦鉢。陞座說法。服此大布之衣(照律師行業記)。

丞相張無盡居士(諱商英)平居與廬山南林照覺總禪師為方外侶。當是辛酉秋。以序送羽士蹇。拱辰。字翊之。往參問於總曰。成都道士蹇翊之來言於余曰。吾鄉羽衣之族。世相與為婚姻。娶妻生子。與俗流無異。拱辰因觀道藏神僊傳記。翻然覺悟。當吾血氣剛強視聽聰明。喔咿哇鳴順吾耳。青黃赤白炫吾目。甘脆膏腴爽吾口。馨香馥烈適吾鼻。滑澤纖柔佚吾體。歡欣動蕩感吾意。此六冠者乘吾瞀亂。晝夜與吾相親而未甞相釋也。一旦吾之形耗而羸。氣耗而衰。精耗而萎。神耗而疲。八風寒暑之所薄。百邪鬼祟之所欺。陰魄欲沈。陽䰟欲飛。則六冠者曾莫吾代。而天下之至苦。吾獨當之。房闥之戀莫如婦。血肉之恩莫如女。拱辰於是悉囊中之所有。與之而謝去。給以他事。出遊百里。遂泛涪江下濮水。歷縉重出塗山。訪岑公之洞府。瞻神女之祠覩。而達於渚宮也。將泛九江入廬山。結茅於錦綉之谷。長嘯乎香爐之頂。撫陶石以遙想。挹遠谿以濯足。蓋吾之術以炷為基。以命為衣。始乎有作終乎無為。竊聞先生究離微之旨。窮心迹之歸。奏無弦之由。駕鐵牛之機。故不遠而來見先生也。當試為余言之。余曰。壯哉子之志乎難行能行。難棄能棄。吾弗及子矣。余適有口疾不能答子。吾有方外之侶。曰常總居於東林。必能決子之疑。請持吾之說而往問焉(見瑩伸溫雲臥紀談)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丞相張無盡居士(諱商英)平居與廬山南林照覺總禪師為方外侶。當是辛酉秋。以序送羽士蹇。拱辰。字翊之。往參問於總曰。成都道士蹇翊之來言於余曰。吾鄉羽衣之族。世相與為婚姻。娶妻生子。與俗流無異。拱辰因觀道藏神僊傳記。翻然覺悟。當吾血氣剛強視聽聰明。喔咿哇鳴順吾耳。青黃赤白炫吾目。甘脆膏腴爽吾口。馨香馥烈適吾鼻。滑澤纖柔佚吾體。歡欣動蕩感吾意。此六冠者乘吾瞀亂。晝夜與吾相親而未甞相釋也。一旦吾之形耗而羸。氣耗而衰。精耗而萎。神耗而疲。八風寒暑之所薄。百邪鬼祟之所欺。陰魄欲沈。陽䰟欲飛。則六冠者曾莫吾代。而天下之至苦。吾獨當之。房闥之戀莫如婦。血肉之恩莫如女。拱辰於是悉囊中之所有。與之而謝去。給以他事。出遊百里。遂泛涪江下濮水。歷縉重出塗山。訪岑公之洞府。瞻神女之祠覩。而達於渚宮也。將泛九江入廬山。結茅於錦綉之谷。長嘯乎香爐之頂。撫陶石以遙想。挹遠谿以濯足。蓋吾之術以炷為基。以命為衣。始乎有作終乎無為。竊聞先生究離微之旨。窮心迹之歸。奏無弦之由。駕鐵牛之機。故不遠而來見先生也。當試為余言之。余曰。壯哉子之志乎難行能行。難棄能棄。吾弗及子矣。余適有口疾不能答子。吾有方外之侶。曰常總居於東林。必能決子之疑。請持吾之說而往問焉(見瑩伸溫雲臥紀談)。

壬戌 元豐五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬戌 元豐五年

大遼 咸雍十八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十八年

西夏 五月冠鄜延 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 五月冠鄜延

詔中使梁從政。闢汴京相國寺六十四院。為二禪八律。起自元豐庚申成是壬戌之秋。以東西序為慧林智海二巨禪剎。驛詔杭州淨慈禪師宗本住慧林。江州廬山東林禪師常總住智海。總辭之固。詔容之就賜號廣慧禪師(僧寶傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔中使梁從政。闢汴京相國寺六十四院。為二禪八律。起自元豐庚申成是壬戌之秋。以東西序為慧林智海二巨禪剎。驛詔杭州淨慈禪師宗本住慧林。江州廬山東林禪師常總住智海。總辭之固。詔容之就賜號廣慧禪師(僧寶傳)。

冬十月八日。溫州法師繼忠沐浴更衣結印坐脫。紅光亘空而西去。忠得法於廣智尚賢。述廣智傳法智十類之義成十卷扶宗記一卷。嗣法二子。曰從義。有天台三大部補註一十四卷。曰處元。有義例隨釋六卷輔贊記三卷。元傳之道淵。淵傳道琛。即圓辯法師是也(釋僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月八日。溫州法師繼忠沐浴更衣結印坐脫。紅光亘空而西去。忠得法於廣智尚賢。述廣智傳法智十類之義成十卷扶宗記一卷。嗣法二子。曰從義。有天台三大部補註一十四卷。曰處元。有義例隨釋六卷輔贊記三卷。元傳之道淵。淵傳道琛。即圓辯法師是也(釋僧傳)。

東京慧林圓照禪師。名宗本(世稱大本)。生常州(浙西道)無錫管氏。年十九依蘇州(平江也)承天永安道昇禪師出家。巾侍十年剃度受具。又三年禮辭。遊方至池陽。謁天衣懷禪師悟旨。漕使李公復圭請師開法平江瑞光。法席日盛。杭州守陳公襄以承天興教二剎命師擇居。蘇人擁道遮留。又以淨慈為請移文諭道俗曰。借師三年。為此邦植福。不敢久占。至是元豐五年。詔闢相國慧林禪剎召師為第一祖。既至開法。翌日召對延和殿問道賜坐。師即跏趺。帝悅賜茶。師舉盞長吸。蕩而撼之辭退。帝目送之。謂左右曰。真福慧僧也。元豐七年駕幸相國慧林寺。詔長老宗本禪眾無煩出迎。帝升遐。召師說法福寧殿賜號圓照禪師。乞老林下。得旨任便。雲遊州郡不得抑令住持。乃辭眾曰。本是無家客。那堪任意遊。順風加櫓棹。船子下揚州。晚居平江靈巖。其嗣法傳道者不可勝紀。哲宗元符二年十二月二十八日甲子將入滅。沐浴而臥。門弟子環擁請曰。和尚道遍天下。今日不可無偈。師熟視之曰。癡子我尋常尚嬾作偈。今日特地圖作甚麼。尋常要臥便臥。不可特地今日坐也。乃索筆大書曰。後事付守榮。擲筆憨臥若熟睡眾撼之已去矣。門人塔全身於靈巖山。閱世八十五歲。坐五十二夏。師嗣天衣懷禪師。嗣師之法道者。曰修顒省聰崇信守一等。再傳如顒之有富鄭公弼。聰之有蘇黃門轍。信之有慈受禪師懷深(五燈會元碑誌)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京慧林圓照禪師。名宗本(世稱大本)。生常州(浙西道)無錫管氏。年十九依蘇州(平江也)承天永安道昇禪師出家。巾侍十年剃度受具。又三年禮辭。遊方至池陽。謁天衣懷禪師悟旨。漕使李公復圭請師開法平江瑞光。法席日盛。杭州守陳公襄以承天興教二剎命師擇居。蘇人擁道遮留。又以淨慈為請移文諭道俗曰。借師三年。為此邦植福。不敢久占。至是元豐五年。詔闢相國慧林禪剎召師為第一祖。既至開法。翌日召對延和殿問道賜坐。師即跏趺。帝悅賜茶。師舉盞長吸。蕩而撼之辭退。帝目送之。謂左右曰。真福慧僧也。元豐七年駕幸相國慧林寺。詔長老宗本禪眾無煩出迎。帝升遐。召師說法福寧殿賜號圓照禪師。乞老林下。得旨任便。雲遊州郡不得抑令住持。乃辭眾曰。本是無家客。那堪任意遊。順風加櫓棹。船子下揚州。晚居平江靈巖。其嗣法傳道者不可勝紀。哲宗元符二年十二月二十八日甲子將入滅。沐浴而臥。門弟子環擁請曰。和尚道遍天下。今日不可無偈。師熟視之曰。癡子我尋常尚嬾作偈。今日特地圖作甚麼。尋常要臥便臥。不可特地今日坐也。乃索筆大書曰。後事付守榮。擲筆憨臥若熟睡眾撼之已去矣。門人塔全身於靈巖山。閱世八十五歲。坐五十二夏。師嗣天衣懷禪師。嗣師之法道者。曰修顒省聰崇信守一等。再傳如顒之有富鄭公弼。聰之有蘇黃門轍。信之有慈受禪師懷深(五燈會元碑誌)。

江州東林禪師。名常總。生劍州尤溪施氏。年十一依寶雲寺文兆法師出家。又八年落髮詣建州大中寺契思律師受具。初至吉州禾山。聞南禪師之道。往歸宗依之經二十年。盡得玄奧。洪州太守榮公修撰請住泐潭。或謂馬祖再來。元豐三年。詔革江州東林律居為禪剎。觀文殿學士王公韶出守南昌。欲延寶覺心禪師主東林。心舉師自代。師聞之宵遁去千餘里。王公檄諸郡必得之。得於新滏殊山窮谷中。遂乃應命。學士蘇軾初遊廬山與師契會。乃師之名達京師。天子有詔住相國智海禪院。州郡敦請急於星火。師固辭。詔容之。就賜紫衣徽號廣慧禪師。哲宗元祐三年徐王奏號照覺禪師。座下衲眾常盈七百。元祐六年九月示疾。二十五日沐浴安坐而逝。十月八日葬全身雁門塔(遠公葬所)之東。世壽六十七歲。坐四十九夏。嗣黃龍南禪師(續燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江州東林禪師。名常總。生劍州尤溪施氏。年十一依寶雲寺文兆法師出家。又八年落髮詣建州大中寺契思律師受具。初至吉州禾山。聞南禪師之道。往歸宗依之經二十年。盡得玄奧。洪州太守榮公修撰請住泐潭。或謂馬祖再來。元豐三年。詔革江州東林律居為禪剎。觀文殿學士王公韶出守南昌。欲延寶覺心禪師主東林。心舉師自代。師聞之宵遁去千餘里。王公檄諸郡必得之。得於新滏殊山窮谷中。遂乃應命。學士蘇軾初遊廬山與師契會。乃師之名達京師。天子有詔住相國智海禪院。州郡敦請急於星火。師固辭。詔容之。就賜紫衣徽號廣慧禪師。哲宗元祐三年徐王奏號照覺禪師。座下衲眾常盈七百。元祐六年九月示疾。二十五日沐浴安坐而逝。十月八日葬全身雁門塔(遠公葬所)之東。世壽六十七歲。坐四十九夏。嗣黃龍南禪師(續燈錄)。

癸亥 元豐六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸亥 元豐六年

大遼 咸雍十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍十九年

西夏 正月夏眾數十萬奄至蘭州 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 正月夏眾數十萬奄至蘭州

宋九月。夏人納欵。仍乞還侵地撤邊戍長為蕃臣。乃賜秉常。詔略曰。其地界已令鄜延經略司旨揮保安軍牒宥州施行候疆界了日歲賜依舊(宋錄)。宋封孟軻曰鄒國公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋九月。夏人納欵。仍乞還侵地撤邊戍長為蕃臣。乃賜秉常。詔略曰。其地界已令鄜延經略司旨揮保安軍牒宥州施行候疆界了日歲賜依舊(宋錄)。宋封孟軻曰鄒國公。

甲子 元豐七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲子 元豐七年

大遼 咸雍二十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十年

西夏 二月夏人又寇延州十一月上表來貢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 二月夏人又寇延州十一月上表來貢

冬十月。越國大長公主集慶軍節度觀察留後附馬都尉張敦禮建法雲禪剎於國城之南既成。詔法秀開山。賜號圓通禪師(續燈傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月。越國大長公主集慶軍節度觀察留後附馬都尉張敦禮建法雲禪剎於國城之南既成。詔法秀開山。賜號圓通禪師(續燈傳)。

汴京法雲寺圓通禪師。名法秀。生秦州隴城辛氏。隨應乾寺魯和尚學經。乃稱魯氏。年十九為大僧。講大經。章分句析機鋒不可觸。京洛著聞。怪圭峯學禪。唯敬北京天鉢元禪師。元雅號元華嚴。恨元不講曰。教盡佛意如元公者不應遠教。禪非佛意如圭峯者不應學禪。世尊教外以法私大迦葉者吾不信也。謂同列曰。我將南遊窮其窟穴。樓取其種類抹殺之。以報佛恩乃已耳。初至隨州護國讀淨果禪師碑。僧問報慈。如何是佛性。慈曰誰無。又問淨果。果曰誰有。其僧因有悟。秀大笑曰。豈佛性敢有無之。矧又因以有悟哉。去至無為軍鐵佛。謁懷禪師。懷貌寒危坐涕垂沾衣。秀易之。懷問曰。座主講何經。秀曰華嚴。懷曰。華嚴以何為宗。秀曰法界為宗。懷曰。法界以何為宗。秀曰以心為宗。懷曰心以何為宗。秀莫知為答。懷曰。毫釐有差。天地懸隔。秀退而自失。悚然敬服。願留左右日夕受法。久之乃獲證悟。懷禪師遷住池陽柤林。移吳及廣教景德。秀皆從之。秀初住淮西四面山。至棲賢蔣山長蘆。常有千眾。至是元豐七年。詔住京城法雲寺為第一祖。開堂日帝遣中使降香。賜磨衲僧衣。傳聖旨表朕親至。皇弟荊王致敬座下。至哲宗元祐五年八月示疾。詔以醫診。師揮去之。乃更衣說偈曰。來時無物去時空。南北東西事一同。六處住持無所補。乃良久監寺慧當進曰。和尚何不道末後句。師曰珍重珍重。言訖而逝。壽六十四歲。坐四十五夏。師嗣天衣義懷禪師。懷嗣雪竇顯。顯嗣智門祚。祚嗣香林遠。遠嗣雲門偃禪師(續燈錄)。元豐間樞密蔣公頴叔與師為方外友。公平日雖究心宗。亦泥于教乘。因撰華嚴經解三十篇。頗負其知見。漕淮上至長蘆訪秀。而題方丈壁曰。余凡三日遂成華嚴解。我於佛法有大因緣。異日當以此地比覺城東際。唯具佛眼者當知之。秀於時辯之曰。公何言之易耶。夫華嚴者圓頓上乘乃現量所證。今言比覺城東際則是比量。非圓頓宗。又云異日。且一真法界無有古今。故云十世古今始終不移於當念。若言異日。今日豈可非是乎。又云。具佛眼者方知。然經云。平等真法界無佛無眾生。凡聖情盡。彼我皆忘。豈有愚智之異。若待佛眼則天眼人眼豈可不知哉。公於是悔謝。及秀之示寂也。公祭之侑以文曰。方外之友唯余與師。念昔相見一語投機。師來長蘆我漕淮沂。亦復交臂笑言熙怡。我論華嚴師為品題。陷虎機緣脫略徑畦。曷為捨我先其往而。蔬奠致誠庶其歆之(羅湖錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汴京法雲寺圓通禪師。名法秀。生秦州隴城辛氏。隨應乾寺魯和尚學經。乃稱魯氏。年十九為大僧。講大經。章分句析機鋒不可觸。京洛著聞。怪圭峯學禪。唯敬北京天鉢元禪師。元雅號元華嚴。恨元不講曰。教盡佛意如元公者不應遠教。禪非佛意如圭峯者不應學禪。世尊教外以法私大迦葉者吾不信也。謂同列曰。我將南遊窮其窟穴。樓取其種類抹殺之。以報佛恩乃已耳。初至隨州護國讀淨果禪師碑。僧問報慈。如何是佛性。慈曰誰無。又問淨果。果曰誰有。其僧因有悟。秀大笑曰。豈佛性敢有無之。矧又因以有悟哉。去至無為軍鐵佛。謁懷禪師。懷貌寒危坐涕垂沾衣。秀易之。懷問曰。座主講何經。秀曰華嚴。懷曰。華嚴以何為宗。秀曰法界為宗。懷曰。法界以何為宗。秀曰以心為宗。懷曰心以何為宗。秀莫知為答。懷曰。毫釐有差。天地懸隔。秀退而自失。悚然敬服。願留左右日夕受法。久之乃獲證悟。懷禪師遷住池陽柤林。移吳及廣教景德。秀皆從之。秀初住淮西四面山。至棲賢蔣山長蘆。常有千眾。至是元豐七年。詔住京城法雲寺為第一祖。開堂日帝遣中使降香。賜磨衲僧衣。傳聖旨表朕親至。皇弟荊王致敬座下。至哲宗元祐五年八月示疾。詔以醫診。師揮去之。乃更衣說偈曰。來時無物去時空。南北東西事一同。六處住持無所補。乃良久監寺慧當進曰。和尚何不道末後句。師曰珍重珍重。言訖而逝。壽六十四歲。坐四十五夏。師嗣天衣義懷禪師。懷嗣雪竇顯。顯嗣智門祚。祚嗣香林遠。遠嗣雲門偃禪師(續燈錄)。元豐間樞密蔣公頴叔與師為方外友。公平日雖究心宗。亦泥于教乘。因撰華嚴經解三十篇。頗負其知見。漕淮上至長蘆訪秀。而題方丈壁曰。余凡三日遂成華嚴解。我於佛法有大因緣。異日當以此地比覺城東際。唯具佛眼者當知之。秀於時辯之曰。公何言之易耶。夫華嚴者圓頓上乘乃現量所證。今言比覺城東際則是比量。非圓頓宗。又云異日。且一真法界無有古今。故云十世古今始終不移於當念。若言異日。今日豈可非是乎。又云。具佛眼者方知。然經云。平等真法界無佛無眾生。凡聖情盡。彼我皆忘。豈有愚智之異。若待佛眼則天眼人眼豈可不知哉。公於是悔謝。及秀之示寂也。公祭之侑以文曰。方外之友唯余與師。念昔相見一語投機。師來長蘆我漕淮沂。亦復交臂笑言熙怡。我論華嚴師為品題。陷虎機緣脫略徑畦。曷為捨我先其往而。蔬奠致誠庶其歆之(羅湖錄)。

十一月司馬溫國公光居洛十五年矣。上表進所編書賜名資治通鑑。帝製序賜之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一月司馬溫國公光居洛十五年矣。上表進所編書賜名資治通鑑。帝製序賜之。

乙丑 元豐八年 二月帝崩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙丑 元豐八年 二月帝崩

大遼 咸雍二十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十一年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

春三月。哲宗即帝位。四月詔法雲秀禪師詣先帝神御說法。賜號圓通禪師。冬十月葬神宗永裕陵。詔淨因道臻慧林宗本。入福寧殿說法。賜臻號淨照禪師本號圓照禪師(僧寶傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春三月。哲宗即帝位。四月詔法雲秀禪師詣先帝神御說法。賜號圓通禪師。冬十月葬神宗永裕陵。詔淨因道臻慧林宗本。入福寧殿說法。賜臻號淨照禪師本號圓照禪師(僧寶傳)。

五月司馬光除門下侍郎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五月司馬光除門下侍郎。

義天僧統 高麗國君文宗仁孝王第四子。出家名義天。是冬航海至明州。上表乙遊中國詢禮。詔以朝奉郎楊傑(傑字次公)館伴。所至二浙淮南京東諸郡。迎餞如行人禮。遍訪三學宗工。初抵鄞師事明智。中立而友法隣。請跋教乘(草庵教苑遺事)。入天台山拜智者塔。渡浙造杭州上竺。以弟子禮事慈辯從諫。受天台教觀(祠山觀經疏註)。次靈芝拜大智元照稟律藏(靈芝行業碑)。歷慧因(今高麗寺)。從晉水淨源問賢首宗乘(華嚴閣記)。過潤州金山以禪規大展拜佛印禪師了元。元據座受禮。館伴楊傑以為疑。佛印曰。眾姓出家同名釋子。義天抑僧耳。不如是何以示華夏師法乎。朝廷聞之以元為知大體(佛印本傳)。義天朝京師。禮部郎中蘇軾接伴。謁拜慧林圓照禪師宗本。有司館遇甚厚(圓照禪師本傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義天僧統 高麗國君文宗仁孝王第四子。出家名義天。是冬航海至明州。上表乙遊中國詢禮。詔以朝奉郎楊傑(傑字次公)館伴。所至二浙淮南京東諸郡。迎餞如行人禮。遍訪三學宗工。初抵鄞師事明智。中立而友法隣。請跋教乘(草庵教苑遺事)。入天台山拜智者塔。渡浙造杭州上竺。以弟子禮事慈辯從諫。受天台教觀(祠山觀經疏註)。次靈芝拜大智元照稟律藏(靈芝行業碑)。歷慧因(今高麗寺)。從晉水淨源問賢首宗乘(華嚴閣記)。過潤州金山以禪規大展拜佛印禪師了元。元據座受禮。館伴楊傑以為疑。佛印曰。眾姓出家同名釋子。義天抑僧耳。不如是何以示華夏師法乎。朝廷聞之以元為知大體(佛印本傳)。義天朝京師。禮部郎中蘇軾接伴。謁拜慧林圓照禪師宗本。有司館遇甚厚(圓照禪師本傳)。

衣蒲童子 是時太尉呂惠卿。字吉甫。學通內外。甞注華嚴法界觀。及出新意解莊子。因戍邊。暇日遊五臺山至中臺。忽雲霧四合暴風雷雨聲振林壑。從者驚竦潛伏。斯須有物。狀若蒼虬。半出雲霧間。太尉駭甚移時稍霽。外望見一童子體黑而披髮。以蒲自足纏至肩。袒右膊手執梵夾。問太尉曰。官人何見而震駭如此。太尉曰。夙有障緣遇茲惡境。童子曰。今皆滅矣。官人何求而來。太尉曰。願見大士。童子曰。欲見菩薩何為。曰甞覽華嚴大教旨深意廣。欲望大士發啟解心。庶幾箋釋流行世間。使幽夜頓獲光明。大心者即得開悟。童子曰。諸佛妙意善順事理簡易明白。先德注意可解。如十地一品。釋文不過數紙。今時枝蔓注近百卷。而聖意逾遠。真所謂破碎大道也。太尉曰。童子貌若此。而敢呵前輩乎。童子笑曰。官人謬矣。此間一草一木無非文殊境界。在汝日用觸事不迷。此真文殊耳。曷以凡情亂於思慮。太尉悔前言之謬即頓首下拜。纔起之間。童子現大士形。誇獅于隱隱雲中不見。太尉自爾惋恨心神恍惚。家人問故。太尉曰。吾欲竭誠悔過期再見衣蒲童子。即嚴具香火。晨夕以之。志於必見。而後已久之忽見童子於香几上。呵曰。胡為住相貪著之甚耶。太尉曰。正欲世人咸見大士示化之真容耳。即命畫工圖之。頃刻不見(華嚴感應錄。并紫芝佛運編年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣蒲童子 是時太尉呂惠卿。字吉甫。學通內外。甞注華嚴法界觀。及出新意解莊子。因戍邊。暇日遊五臺山至中臺。忽雲霧四合暴風雷雨聲振林壑。從者驚竦潛伏。斯須有物。狀若蒼虬。半出雲霧間。太尉駭甚移時稍霽。外望見一童子體黑而披髮。以蒲自足纏至肩。袒右膊手執梵夾。問太尉曰。官人何見而震駭如此。太尉曰。夙有障緣遇茲惡境。童子曰。今皆滅矣。官人何求而來。太尉曰。願見大士。童子曰。欲見菩薩何為。曰甞覽華嚴大教旨深意廣。欲望大士發啟解心。庶幾箋釋流行世間。使幽夜頓獲光明。大心者即得開悟。童子曰。諸佛妙意善順事理簡易明白。先德注意可解。如十地一品。釋文不過數紙。今時枝蔓注近百卷。而聖意逾遠。真所謂破碎大道也。太尉曰。童子貌若此。而敢呵前輩乎。童子笑曰。官人謬矣。此間一草一木無非文殊境界。在汝日用觸事不迷。此真文殊耳。曷以凡情亂於思慮。太尉悔前言之謬即頓首下拜。纔起之間。童子現大士形。誇獅于隱隱雲中不見。太尉自爾惋恨心神恍惚。家人問故。太尉曰。吾欲竭誠悔過期再見衣蒲童子。即嚴具香火。晨夕以之。志於必見。而後已久之忽見童子於香几上。呵曰。胡為住相貪著之甚耶。太尉曰。正欲世人咸見大士示化之真容耳。即命畫工圖之。頃刻不見(華嚴感應錄。并紫芝佛運編年)。

哲宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哲宗

煦。神宗第六子。十歲即位。宣仁太后高氏臨朝聽政。相司馬光呂公著。元祐之治盛焉。紹聖之後政不逮矣。在位十五年壽二十五 元祐(八)紹聖(四)元符(三)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煦。神宗第六子。十歲即位。宣仁太后高氏臨朝聽政。相司馬光呂公著。元祐之治盛焉。紹聖之後政不逮矣。在位十五年壽二十五 元祐(八)紹聖(四)元符(三)。

丙寅 元祐元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙寅 元祐元年

大遼 咸雍二十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十二年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

春二月。司馬光拜左相。三月程頤為崇政殿說書。一日言聞陛下宮中盥而避蟻有是乎。帝曰然深恐傷之耳。頤曰。推此心以及四海。帝王之要道也(聖政錄)。夏四月。呂公著拜右相。文彥博太師平章軍國重事(帝紀)。秋九月。溫國文政公司馬光薨于相位(帝紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春二月。司馬光拜左相。三月程頤為崇政殿說書。一日言聞陛下宮中盥而避蟻有是乎。帝曰然深恐傷之耳。頤曰。推此心以及四海。帝王之要道也(聖政錄)。夏四月。呂公著拜右相。文彥博太師平章軍國重事(帝紀)。秋九月。溫國文政公司馬光薨于相位(帝紀)。

冬十月勅改衍聖公。為奉聖公。仍置教授一員。教孔氏子弟(宋鑑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月勅改衍聖公。為奉聖公。仍置教授一員。教孔氏子弟(宋鑑)。

台州白蓮寺法真大師處咸。七月二十三日與眾言別。跏趺而逝。嗣法二弟子。曰智涌了然。曰真教智僊。僊傳圓智。上竺證悟大師也(釋統)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 台州白蓮寺法真大師處咸。七月二十三日與眾言別。跏趺而逝。嗣法二弟子。曰智涌了然。曰真教智僊。僊傳圓智。上竺證悟大師也(釋統)。

淨土 汴京有曦法師者。定中遊淨土。見大蓮華光明黃色。題名其上曰宋比丘宗本之座。既而定起。往述其事。是時圓照請老歸蘇州靈巖。曦問曰。禪師何故位歸淨土。圓照曰。宗本修禪時心在極樂世界。無二相也(人天寶鑑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土 汴京有曦法師者。定中遊淨土。見大蓮華光明黃色。題名其上曰宋比丘宗本之座。既而定起。往述其事。是時圓照請老歸蘇州靈巖。曦問曰。禪師何故位歸淨土。圓照曰。宗本修禪時心在極樂世界。無二相也(人天寶鑑)。

丁卯 元祐二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁卯 元祐二年

大遼 咸雍二十三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十三年

西夏 春正月宋冊李乾順為夏國主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 春正月宋冊李乾順為夏國主

秀州崇德界有車溪。僧因唐世青鎮古塔建壽聖院。請法師擇卿開山住持。卿慈辯之子。南屏之孫。法智下第三世也。入寂於徽宗大觀間。塔葬院南芙蓉浦上。有嗣子。曰可觀有朋齊璧如湛善榮。燈燈相續學侶皆龍象。歲建法華三昧期懺。高宗居德壽宮。改壽聖為廣福院。吳越講宗多車溪之派繫(寺記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秀州崇德界有車溪。僧因唐世青鎮古塔建壽聖院。請法師擇卿開山住持。卿慈辯之子。南屏之孫。法智下第三世也。入寂於徽宗大觀間。塔葬院南芙蓉浦上。有嗣子。曰可觀有朋齊璧如湛善榮。燈燈相續學侶皆龍象。歲建法華三昧期懺。高宗居德壽宮。改壽聖為廣福院。吳越講宗多車溪之派繫(寺記)。

戊辰 元祐三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊辰 元祐三年

大遼 咸雍二十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十四年

西夏 四月寇塞門寨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 四月寇塞門寨

杭州南山慧因寺法師。名淨源。生晉江楊氏。先世泉之晉水人故。學者以晉水稱師。受具參方。受華嚴於五臺承遷。學合論於橫海明覃。南還聽楞嚴圓覺起信於長水法師子璿。四方宿學推為義龍。因省親于泉。泉主請住清凉。復遊吳住報恩觀音。杭守沈文通置賢首院於祥符寺以延之。遷秀州青鎮密印寶閣。移華亭普照之善住。左丞蒲宗孟撫杭。愍其苦志于宗。奏慧因寺以居師。高麗義天僧統之來也。申弟子禮以見師。初華嚴一宗疏鈔久矣散墜。因義天持來咨決逸而復得。義天之還國也。以金書華嚴三譯本一百八十卷自高麗遣使遺師。建大閣安奉之。故俗呼慧因為高麗寺。至是元祐三年十一月己酉師乃入滅。世壽七十八歲。塔舍利於寺西北隅。其宗稱為中興教主。太尉呂惠卿。字吉甫。為建行業碑。仍作華嚴閣記。蔣之奇立石(本傳)。華嚴經(晉譯六十卷。唐譯八十卷。唐又譯後分四十卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杭州南山慧因寺法師。名淨源。生晉江楊氏。先世泉之晉水人故。學者以晉水稱師。受具參方。受華嚴於五臺承遷。學合論於橫海明覃。南還聽楞嚴圓覺起信於長水法師子璿。四方宿學推為義龍。因省親于泉。泉主請住清凉。復遊吳住報恩觀音。杭守沈文通置賢首院於祥符寺以延之。遷秀州青鎮密印寶閣。移華亭普照之善住。左丞蒲宗孟撫杭。愍其苦志于宗。奏慧因寺以居師。高麗義天僧統之來也。申弟子禮以見師。初華嚴一宗疏鈔久矣散墜。因義天持來咨決逸而復得。義天之還國也。以金書華嚴三譯本一百八十卷自高麗遣使遺師。建大閣安奉之。故俗呼慧因為高麗寺。至是元祐三年十一月己酉師乃入滅。世壽七十八歲。塔舍利於寺西北隅。其宗稱為中興教主。太尉呂惠卿。字吉甫。為建行業碑。仍作華嚴閣記。蔣之奇立石(本傳)。華嚴經(晉譯六十卷。唐譯八十卷。唐又譯後分四十卷)。

己巳 元祐四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己巳 元祐四年

大遼 咸雍二十五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十五年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

靈芝律師元照。普勸道俗歸命西方極樂世界阿彌陀佛。是時龍圖閣學士知杭州蘇軾。乃以捨其母蜀郡太君程氏遺留簪珥采畫淨土佛像。以薦父母。仍作頌讚之(東坡文集) 冬十月真州長蘆院禪師宗賾。與當時名勝盛結蓮華淨土念佛社(葦江集)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈芝律師元照。普勸道俗歸命西方極樂世界阿彌陀佛。是時龍圖閣學士知杭州蘇軾。乃以捨其母蜀郡太君程氏遺留簪珥采畫淨土佛像。以薦父母。仍作頌讚之(東坡文集) 冬十月真州長蘆院禪師宗賾。與當時名勝盛結蓮華淨土念佛社(葦江集)。

冬十一月三日。高麗國義天僧統遣其徒壽介至杭。祭晉水於墳塔(行業碑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十一月三日。高麗國義天僧統遣其徒壽介至杭。祭晉水於墳塔(行業碑)。

庚午 元祐五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚午 元祐五年

大遼 咸雍二十六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十六年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

西湖 唐白侍郎居易刺杭州。浚理為勝概。至是龍圖閣學士蘇軾守杭州。奏杭有西湖猶人之有眉目。而葑生已翳。乃浚湖之舊。環三十里際山為岸。積其葑於湖旁。直通南北為長道。楊柳木芙蓉間值其上。杭人名曰蘇公堤(坡集奏議)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西湖 唐白侍郎居易刺杭州。浚理為勝概。至是龍圖閣學士蘇軾守杭州。奏杭有西湖猶人之有眉目。而葑生已翳。乃浚湖之舊。環三十里際山為岸。積其葑於湖旁。直通南北為長道。楊柳木芙蓉間值其上。杭人名曰蘇公堤(坡集奏議)。

辛未 元祐六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛未 元祐六年

大遼 咸雍二十七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十七年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

太史黃公諱庭堅。字魯直。號山谷道人。至是丁家艱館黃龍山。從晦堂禪師祖心遊。與死心新草堂清尤篤方外契。晦堂因語次舉。孔子謂弟子。以我為隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者是丘也。請公詮釋而至于再。晦堂不然其說。公怒形於色。沈默久之。時當暑退凉生秋香滿院。晦堂曰。聞木犀香乎。公曰聞。晦堂曰。吾無隱乎爾。公欣然領解。及在黔南致書死心新曰。往日甞蒙苦口提撕。常如醉夢。依俙在光影中。蓋疑情不盡命根不斷。故望崖而退耳。謫官在黔州道中晝臥。覺來忽然廓爾尋思。平生被天下老和尚懣了多少。惟有死心道人不肯。乃是第一相為也(感山瑩仲溫羅湖錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太史黃公諱庭堅。字魯直。號山谷道人。至是丁家艱館黃龍山。從晦堂禪師祖心遊。與死心新草堂清尤篤方外契。晦堂因語次舉。孔子謂弟子。以我為隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者是丘也。請公詮釋而至于再。晦堂不然其說。公怒形於色。沈默久之。時當暑退凉生秋香滿院。晦堂曰。聞木犀香乎。公曰聞。晦堂曰。吾無隱乎爾。公欣然領解。及在黔南致書死心新曰。往日甞蒙苦口提撕。常如醉夢。依俙在光影中。蓋疑情不盡命根不斷。故望崖而退耳。謫官在黔州道中晝臥。覺來忽然廓爾尋思。平生被天下老和尚懣了多少。惟有死心道人不肯。乃是第一相為也(感山瑩仲溫羅湖錄)。

秋八月。汴京法雲寺禪師法秀入寂。詔杭州淨慈寺禪師善本繼席住持。賜號大通禪師。師名善本。姓董氏。漢仲舒之裔也。大父琪父溫皆官於隸。遂為隸人。甫及長博極群書。無仕宦意。仁宗嘉祐八年。與弟善思往京師地藏院試經得度。習毘尼。東遊至蘇州(今平江路)。禮圓照本禪師於瑞光。發明悟真。執侍五年。圓照令師依圓通秀公。又盡其要。神宗元豐七年渡淮留太守巖。久之出住雙林。遷淨慈。至是詔住法雲。賜大通號。師凡所住見佛菩薩像之行立者。終不敢坐。齋食以魚胾名者不食。其真誠敬事防心離過類如此。元祐七年秋。師丐老歸杭州西湖。制可。至徽宗大觀三年十二月甲子。屈三指謂左右曰。止有三日已。而果歿。塔全身於上方。世壽七十五歲。僧臘四十五夏。師嗣圓照本禪師。世謂大小本焉。圓照嗣懷禪師(續燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋八月。汴京法雲寺禪師法秀入寂。詔杭州淨慈寺禪師善本繼席住持。賜號大通禪師。師名善本。姓董氏。漢仲舒之裔也。大父琪父溫皆官於隸。遂為隸人。甫及長博極群書。無仕宦意。仁宗嘉祐八年。與弟善思往京師地藏院試經得度。習毘尼。東遊至蘇州(今平江路)。禮圓照本禪師於瑞光。發明悟真。執侍五年。圓照令師依圓通秀公。又盡其要。神宗元豐七年渡淮留太守巖。久之出住雙林。遷淨慈。至是詔住法雲。賜大通號。師凡所住見佛菩薩像之行立者。終不敢坐。齋食以魚胾名者不食。其真誠敬事防心離過類如此。元祐七年秋。師丐老歸杭州西湖。制可。至徽宗大觀三年十二月甲子。屈三指謂左右曰。止有三日已。而果歿。塔全身於上方。世壽七十五歲。僧臘四十五夏。師嗣圓照本禪師。世謂大小本焉。圓照嗣懷禪師(續燈)。

九月二十日。杭州龍井山辯才法師入寂。師名元淨。自仁宗嘉祐末歷治平熙寧三朝。住上天竺一十七年。道滿朝野。元豐間辭而復住又三年。晚居龍井。飲食起居之際。眉間流光。皆舍利。謂參寥子道潛曰。吾淨業已成。越七日無疾右脇而逝。門下侍郎蘇轍銘其塔。龍圖閣學士知隸州蘇軾祭之。文曰。孔老異門。儒釋分宮。又於其間禪律相攻。我見大海有南北東。江河雖殊其至則同。維大法師自戒定通。律無持破垢淨皆空。講無辯訥事理皆融。如不動山。如常撞鐘。如一月水。如萬竅風。八十一年生雖有終。遇物而應。施則無窮。我初適吳尚見五公。講有辯(海月也)臻(南屏也)禪有璉(大覺也)嵩(明教也)。後二十年獨餘此翁。此又去矣。後生誰宗(東坡文集龍并碑記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九月二十日。杭州龍井山辯才法師入寂。師名元淨。自仁宗嘉祐末歷治平熙寧三朝。住上天竺一十七年。道滿朝野。元豐間辭而復住又三年。晚居龍井。飲食起居之際。眉間流光。皆舍利。謂參寥子道潛曰。吾淨業已成。越七日無疾右脇而逝。門下侍郎蘇轍銘其塔。龍圖閣學士知隸州蘇軾祭之。文曰。孔老異門。儒釋分宮。又於其間禪律相攻。我見大海有南北東。江河雖殊其至則同。維大法師自戒定通。律無持破垢淨皆空。講無辯訥事理皆融。如不動山。如常撞鐘。如一月水。如萬竅風。八十一年生雖有終。遇物而應。施則無窮。我初適吳尚見五公。講有辯(海月也)臻(南屏也)禪有璉(大覺也)嵩(明教也)。後二十年獨餘此翁。此又去矣。後生誰宗(東坡文集龍并碑記)。

江西隆興府(今降興路)兜率寺禪師。名從悅。生贛州熊氏。初首眾於道吾。謁雲蓋智和尚。智指之見洞山文禪師。深領奧旨。出世鹿苑。至是元祐六年冬十一月辛卯。師澡浴集眾說偈曰。四十有八。聖凡盡殺。不是英雄。龍安路滑。奄然而化。領法要悟心者。無盡居士商英張公。公遣使持祭且曰。老師於祖宗門下有大道力。不可使來者無所起敬。俾塔於龍安之乳峯。後為奏諡師號。嗣真淨文禪師。與法雲杲同稟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江西隆興府(今降興路)兜率寺禪師。名從悅。生贛州熊氏。初首眾於道吾。謁雲蓋智和尚。智指之見洞山文禪師。深領奧旨。出世鹿苑。至是元祐六年冬十一月辛卯。師澡浴集眾說偈曰。四十有八。聖凡盡殺。不是英雄。龍安路滑。奄然而化。領法要悟心者。無盡居士商英張公。公遣使持祭且曰。老師於祖宗門下有大道力。不可使來者無所起敬。俾塔於龍安之乳峯。後為奏諡師號。嗣真淨文禪師。與法雲杲同稟。

無盡張公。蚤負禪學。猶欲尋諸宗師與之決擇。因朱給事世英語。及兜率悅禪師禪學高妙聰敏出於流類。至此元祐六年。公漕江西按部分寧。五禪住持逆於旅亭。顧問至兜率。公曰。聞師聰敏之名久矣。悅遽對曰。從悅臨濟兒孫。若以聰敏說文章。定似都運談禪。公雖壯其言而意不平。遂作偈命五禪舉揚曰。五老機緣共一方。神鋒各向袖中藏。明朝老將登壇者。便請橫矛戰一場。悅當其末提綱之語盡貫前者。公因喜之。乃遊兜率相與夜談。及宗門事。公曰。比看傳燈錄。一千七百尊宿機緣。唯疑德山托鉢話。悅曰。若疑托鉢話。其餘則是心思意解。何曾至大安樂境界。公憤然就榻。屢寢屢起。夜將五鼓。不覺趯翻溺器。忽大省發。甚喜。即扣悅丈室門。謂悅曰。已捉得賊了也。悅曰。贓物在甚麼處。公擬議。悅曰都運且寢。翌旦公有頌曰。鼓寂鐘沈托鉢回。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他受記來。別去未幾。悅遂歸寂。公登右揆之明年。當徽宗宣和辛卯歲二月奏請悅諡號。遣使持文祭於塔祠曰。昔者仰山謂臨濟曰。子之道他日盛行於吳越間。但遇風則止。後四世而有風穴延沼。沼以讖常不懌。晚得省念而喜曰。正法眼藏今在汝躬。死無遺恨矣。念既出世首山。荒村破寺衲子纔三十餘輩。然其道大振天下。師於念公為六世孫。於雲庵為嫡嗣。住山規範足以追嫓首山。機鋒敏妙初不減風穴。余頃歲奉使江西按部西安。相識於龍安山中。抵掌夜語。盡得其末後大事正宗顯決。方以見晚為嘆。而師遽亦化去。惜其福不逮慧。故緣不勝。喜其德不可掩。故終必有後。有若疎山了常兜率慧照慈雲明鑒清溪志言者。皆說法一方。有聞於時。有若羅漢慧宜楊岐子圓廣慧守真灨川智宣者。皆遯跡幽居。痛自韜晦。風穴得一省念。遂能續列祖壽命。今龍安諸子乃爾。其盛豈先師靈骨真灰燼無餘耶。蓋其道行實為叢林所宗向。有光佛祖。有助化風。思有以發揮之。為特請于朝蒙恩追諡真寂大師。嗚呼余惟與師神交道契。故不敢忘外護之志。雖其死生契闊之異。而蒙被天子之殊恩則幸亦共之。仰惟覺靈祇此榮福(瑩仲溫羅湖錄)。仲溫贊曰。夫蔚為儒宗而崇佛道未有如公者。然非敏手安能激發。苟非上根未易承當。至於嶽立廊廟展大法施。既不忘悅之道義。而特與追榮。矢心以詞。勤勤若此。蓋所以昭示尊師重法歟(仲溫文集)。托鉢因緣。雪峯義存在德山作飯頭。一日德山托鉢赴堂。雪峯曰。鐘未鳴鼓未響。托鉢向甚麼處去。德山便歸方丈。雪峯舉似巖頭全奯。全奯曰。大小德山未會末後句在。德山聞知令侍者喚奯來前曰。汝不肯老僧那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡張公。蚤負禪學。猶欲尋諸宗師與之決擇。因朱給事世英語。及兜率悅禪師禪學高妙聰敏出於流類。至此元祐六年。公漕江西按部分寧。五禪住持逆於旅亭。顧問至兜率。公曰。聞師聰敏之名久矣。悅遽對曰。從悅臨濟兒孫。若以聰敏說文章。定似都運談禪。公雖壯其言而意不平。遂作偈命五禪舉揚曰。五老機緣共一方。神鋒各向袖中藏。明朝老將登壇者。便請橫矛戰一場。悅當其末提綱之語盡貫前者。公因喜之。乃遊兜率相與夜談。及宗門事。公曰。比看傳燈錄。一千七百尊宿機緣。唯疑德山托鉢話。悅曰。若疑托鉢話。其餘則是心思意解。何曾至大安樂境界。公憤然就榻。屢寢屢起。夜將五鼓。不覺趯翻溺器。忽大省發。甚喜。即扣悅丈室門。謂悅曰。已捉得賊了也。悅曰。贓物在甚麼處。公擬議。悅曰都運且寢。翌旦公有頌曰。鼓寂鐘沈托鉢回。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他受記來。別去未幾。悅遂歸寂。公登右揆之明年。當徽宗宣和辛卯歲二月奏請悅諡號。遣使持文祭於塔祠曰。昔者仰山謂臨濟曰。子之道他日盛行於吳越間。但遇風則止。後四世而有風穴延沼。沼以讖常不懌。晚得省念而喜曰。正法眼藏今在汝躬。死無遺恨矣。念既出世首山。荒村破寺衲子纔三十餘輩。然其道大振天下。師於念公為六世孫。於雲庵為嫡嗣。住山規範足以追嫓首山。機鋒敏妙初不減風穴。余頃歲奉使江西按部西安。相識於龍安山中。抵掌夜語。盡得其末後大事正宗顯決。方以見晚為嘆。而師遽亦化去。惜其福不逮慧。故緣不勝。喜其德不可掩。故終必有後。有若疎山了常兜率慧照慈雲明鑒清溪志言者。皆說法一方。有聞於時。有若羅漢慧宜楊岐子圓廣慧守真灨川智宣者。皆遯跡幽居。痛自韜晦。風穴得一省念。遂能續列祖壽命。今龍安諸子乃爾。其盛豈先師靈骨真灰燼無餘耶。蓋其道行實為叢林所宗向。有光佛祖。有助化風。思有以發揮之。為特請于朝蒙恩追諡真寂大師。嗚呼余惟與師神交道契。故不敢忘外護之志。雖其死生契闊之異。而蒙被天子之殊恩則幸亦共之。仰惟覺靈祇此榮福(瑩仲溫羅湖錄)。仲溫贊曰。夫蔚為儒宗而崇佛道未有如公者。然非敏手安能激發。苟非上根未易承當。至於嶽立廊廟展大法施。既不忘悅之道義。而特與追榮。矢心以詞。勤勤若此。蓋所以昭示尊師重法歟(仲溫文集)。托鉢因緣。雪峯義存在德山作飯頭。一日德山托鉢赴堂。雪峯曰。鐘未鳴鼓未響。托鉢向甚麼處去。德山便歸方丈。雪峯舉似巖頭全奯。全奯曰。大小德山未會末後句在。德山聞知令侍者喚奯來前曰。汝不肯老僧那。

奯密啟其意。山乃休。明日陞堂。果與尋常不同。奯至僧堂前拊掌大笑曰。且喜堂頭老漢會末後句。他後天下人不奈伊何。雖然也秖得三年活。德山後三年示寂(傳燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奯密啟其意。山乃休。明日陞堂。果與尋常不同。奯至僧堂前拊掌大笑曰。且喜堂頭老漢會末後句。他後天下人不奈伊何。雖然也秖得三年活。德山後三年示寂(傳燈錄)。

壬申 元祐七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬申 元祐七年

大遼 咸雍二十八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十八年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

靈源禪師惟清。參承晦堂心禪師於黃龍。清侍者之名著聞叢林。至是元祐七年。無盡居士張公漕江西欽慕之。檄分寧邑官。同諸山勸請出世於隆興觀音。其命嚴甚。時清寓興化。不得已遂親出投偈辭免曰。無地無錐徹骨貧。利生深愧乏餘珍。𫑮中大施門難啟。乞與青山養病身。黃太史魯直憂居里閭。有手帖與興化海老曰。承觀音虛席。上司甚有意於清兄。清兄確欲不行亦甚好。蟠桃三千年一熟。莫做退花杏子摘却。此事黃龍興化。亦當作助道之緣共出一臂。莫送人上樹拔却梯也(林間錄)。瑩仲溫羅湖錄贊曰。江西法道盛於元祐間。蓋彈壓叢林者眼高耳。況遴選之禮優異如此。靈源以偈力辭。而太史以簡美之得非有所激而云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈源禪師惟清。參承晦堂心禪師於黃龍。清侍者之名著聞叢林。至是元祐七年。無盡居士張公漕江西欽慕之。檄分寧邑官。同諸山勸請出世於隆興觀音。其命嚴甚。時清寓興化。不得已遂親出投偈辭免曰。無地無錐徹骨貧。利生深愧乏餘珍。𫑮中大施門難啟。乞與青山養病身。黃太史魯直憂居里閭。有手帖與興化海老曰。承觀音虛席。上司甚有意於清兄。清兄確欲不行亦甚好。蟠桃三千年一熟。莫做退花杏子摘却。此事黃龍興化。亦當作助道之緣共出一臂。莫送人上樹拔却梯也(林間錄)。瑩仲溫羅湖錄贊曰。江西法道盛於元祐間。蓋彈壓叢林者眼高耳。況遴選之禮優異如此。靈源以偈力辭。而太史以簡美之得非有所激而云。

癸酉 元祐八年 九月大后高氏崩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸酉 元祐八年 九月大后高氏崩

大遼 咸雍二十九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍二十九年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

甲戌 紹聖元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲戌 紹聖元年

大遼 咸雍三十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 咸雍三十年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

乙亥 紹聖二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙亥 紹聖二年

大遼 壽昌元年 帝加尊號改元 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 壽昌元年 帝加尊號改元

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

遼道宗洪基。加號聖文神武全功大略聰仁孝惠天祐皇帝。壽昌二年。大國舅帳蕭解里四郎君善騎射。豪傑不羈。常養亡命數十人。從行往來遊獵於遼。至東西郡間。其飲食用度。強取辦於富民。一日獲罪。遼國捕之甚峻。即嘯聚為盜。未旬日有眾二千餘人。攻陷乾顯等數州。諸道發兵捕討。潛率眾奔生女真界(女真之種有生熟之分。居混同江之南者謂之熟女真。阿骨打所居。乃江之北謂之生女真。亦臣于遼國)。就結楊割大師謀叛。諸軍追襲至境上不敢進。乃具以聞北樞密院。尋降宣劄子付楊割一面圖之。楊割遷延數月。獨斬解里首級。遣長子阿骨打獻遼。餘悉不遣紿云已誅絕矣。遼不得有二進楊割父子官爵。自是楊割父子內恃有功於遼。陰懷異志。吞併旁近部族以金珠良馬。時常賂遺權貴以通情好(契丹國志)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遼道宗洪基。加號聖文神武全功大略聰仁孝惠天祐皇帝。壽昌二年。大國舅帳蕭解里四郎君善騎射。豪傑不羈。常養亡命數十人。從行往來遊獵於遼。至東西郡間。其飲食用度。強取辦於富民。一日獲罪。遼國捕之甚峻。即嘯聚為盜。未旬日有眾二千餘人。攻陷乾顯等數州。諸道發兵捕討。潛率眾奔生女真界(女真之種有生熟之分。居混同江之南者謂之熟女真。阿骨打所居。乃江之北謂之生女真。亦臣于遼國)。就結楊割大師謀叛。諸軍追襲至境上不敢進。乃具以聞北樞密院。尋降宣劄子付楊割一面圖之。楊割遷延數月。獨斬解里首級。遣長子阿骨打獻遼。餘悉不遣紿云已誅絕矣。遼不得有二進楊割父子官爵。自是楊割父子內恃有功於遼。陰懷異志。吞併旁近部族以金珠良馬。時常賂遺權貴以通情好(契丹國志)。

六月九日。韶州南華寺禪師重辯。請龍圖閣學士蘇軾。書柳宗元所撰六祖大鑒禪師碑。軾又題其後曰。釋迦以文設教。其譯於中國。必託於儒之能言者。故大乘諸經至楞嚴則委曲精盡勝妙獨出者。以房融筆受故也。柳宗元南遷始究佛法。作曹溪南嶽諸碑。妙絕古今。自唐以來頌述祖師者多矣。未有通亮簡正如宗元者。蓋推本其言與孟軻氏合。其可不使學者晝見而夜誦之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六月九日。韶州南華寺禪師重辯。請龍圖閣學士蘇軾。書柳宗元所撰六祖大鑒禪師碑。軾又題其後曰。釋迦以文設教。其譯於中國。必託於儒之能言者。故大乘諸經至楞嚴則委曲精盡勝妙獨出者。以房融筆受故也。柳宗元南遷始究佛法。作曹溪南嶽諸碑。妙絕古今。自唐以來頌述祖師者多矣。未有通亮簡正如宗元者。蓋推本其言與孟軻氏合。其可不使學者晝見而夜誦之。

三塔 是年南康雲居山真如院祐禪師始創之。以葬寺之物故僧侶童行骨殖之所。諸方自爾遵有之。祐生信州上饒王氏。嗣黃龍南。南嗣慈明圓禪師(續燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三塔 是年南康雲居山真如院祐禪師始創之。以葬寺之物故僧侶童行骨殖之所。諸方自爾遵有之。祐生信州上饒王氏。嗣黃龍南。南嗣慈明圓禪師(續燈錄)。

丙子 紹聖三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙子 紹聖三年

大遼 壽昌二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 壽昌二年

西夏 冬十月大舉寇宋至延州見有備乃拔去 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 冬十月大舉寇宋至延州見有備乃拔去

丁丑 紹聖四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁丑 紹聖四年

大遼 壽昌三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 壽昌三年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

蘇軾謫儋州。惠州太守方子容奉勅書謂子瞻曰。室人奉淮泗大聖僧伽甚謹。前夕來別於夢中曰。送蘇子瞻過海南。今果此行數分已定。夫復何憂(宋僧史)。元符三年庚辰歲六月。軾歸自海外居常州。遨遊宜興。初黃州謫所築室東坡。因號東坡居士。徽宗建中靖國元年七月二十八日。朝奉郎提舉成都府王局觀蘇軾卒于常州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇軾謫儋州。惠州太守方子容奉勅書謂子瞻曰。室人奉淮泗大聖僧伽甚謹。前夕來別於夢中曰。送蘇子瞻過海南。今果此行數分已定。夫復何憂(宋僧史)。元符三年庚辰歲六月。軾歸自海外居常州。遨遊宜興。初黃州謫所築室東坡。因號東坡居士。徽宗建中靖國元年七月二十八日。朝奉郎提舉成都府王局觀蘇軾卒于常州。

戊寅 元符元年 六月改元 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊寅 元符元年 六月改元

大遼 壽昌四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 壽昌四年

西夏 永安元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏 永安元年

己卯 元符二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己卯 元符二年

大遼 壽昌五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 壽昌五年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

錢塘高僧名道潛。以詩見知於蘇文忠公軾。公號其為參寥子。凡詩詞迭唱更和。形於翰墨。必曰參寥。及呂丞相公著為奏妙總師名之。後與簡牘。則曰妙總老師。江浙石刻具存者多矣。今略記。公離錢塘。以長短句別之曰。有情風萬里卷潮來。無情送潮歸。問錢塘江上西興浦口。幾度斜暉不用思量。今古俛仰昔人非。誰似東坡老白首忘機。記取西湖西畔。正暮山好處。空翠煙霏。算詩人相得。如我與君稀。約他年東還海道。願謝公雅志莫相違。西州路不應回首為我沾衣。仲溫瑩禪師贊曰。噫今世之小生。於有道宗師必名呼而示其忽慢。亦安知文忠於一詩僧尚爾敬重。況道德崇重者耶。瑩嗣大慧杲禪師(普燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錢塘高僧名道潛。以詩見知於蘇文忠公軾。公號其為參寥子。凡詩詞迭唱更和。形於翰墨。必曰參寥。及呂丞相公著為奏妙總師名之。後與簡牘。則曰妙總老師。江浙石刻具存者多矣。今略記。公離錢塘。以長短句別之曰。有情風萬里卷潮來。無情送潮歸。問錢塘江上西興浦口。幾度斜暉不用思量。今古俛仰昔人非。誰似東坡老白首忘機。記取西湖西畔。正暮山好處。空翠煙霏。算詩人相得。如我與君稀。約他年東還海道。願謝公雅志莫相違。西州路不應回首為我沾衣。仲溫瑩禪師贊曰。噫今世之小生。於有道宗師必名呼而示其忽慢。亦安知文忠於一詩僧尚爾敬重。況道德崇重者耶。瑩嗣大慧杲禪師(普燈)。

台州赤城崇善寺法師。名有嚴。退庵于櫨木之下。號曰樝庵。懷安養故鄉。有詩四首。凄婉感人。其一章曰。西方真淨本吾家。今憶歸程十萬賒。客路竛竮都已困。風塵孤苦最堪嗟。七重樹聳千般樂。八德池開四色華。莫怪近來歸夢切。奈何榮辱事無涯。時爭傳誦。嚴生平篤於淨業。徽宗建中靖國元年夏四月將終。見寶池大蓮華天樂四列而歸寂。師著大部備檢四卷箋難四卷助覽四卷或對四卷流通(釋統)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 台州赤城崇善寺法師。名有嚴。退庵于櫨木之下。號曰樝庵。懷安養故鄉。有詩四首。凄婉感人。其一章曰。西方真淨本吾家。今憶歸程十萬賒。客路竛竮都已困。風塵孤苦最堪嗟。七重樹聳千般樂。八德池開四色華。莫怪近來歸夢切。奈何榮辱事無涯。時爭傳誦。嚴生平篤於淨業。徽宗建中靖國元年夏四月將終。見寶池大蓮華天樂四列而歸寂。師著大部備檢四卷箋難四卷助覽四卷或對四卷流通(釋統)。

庚辰 元符三年 正月帝崩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚辰 元符三年 正月帝崩

大遼 壽昌六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 壽昌六年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

遼帝秋七月大漸。戒孫延禧曰。南朝通好歲久。汝性剛切勿生事。又戒大臣曰。嗣君若妄動。卿等當力諫止之。帝崩在位四十六年。廟號道宗。諡天福皇帝(遼志)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遼帝秋七月大漸。戒孫延禧曰。南朝通好歲久。汝性剛切勿生事。又戒大臣曰。嗣君若妄動。卿等當力諫止之。帝崩在位四十六年。廟號道宗。諡天福皇帝(遼志)。

宋冬治泰陵知。登封縣樓并請因餘力治嵩山少林道場。達磨初祖之居也。自監司郡縣百執事下逮士庶工賈不挽而同。一朝而具名曰面壁庵。林出芝十二本。華各異色。甘露雨于池。夜有光四起屬天合為大陳。東西數十里。后山居士陳師道記曰。子孔氏之門顏閔冉皆無傳。仲弓之後有荀卿。曾輿之後有孟軻。端本賜之後有莊休。而荀孟莊之後無聞焉。李氏之傳關尹。尹之傳復無聞焉。釋自能仁二十八世而為達磨。又六世而為曹溪。至於今又十有五世矣。而儒老子之徒欲校其源委誤矣(后山文集)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋冬治泰陵知。登封縣樓并請因餘力治嵩山少林道場。達磨初祖之居也。自監司郡縣百執事下逮士庶工賈不挽而同。一朝而具名曰面壁庵。林出芝十二本。華各異色。甘露雨于池。夜有光四起屬天合為大陳。東西數十里。后山居士陳師道記曰。子孔氏之門顏閔冉皆無傳。仲弓之後有荀卿。曾輿之後有孟軻。端本賜之後有莊休。而荀孟莊之後無聞焉。李氏之傳關尹。尹之傳復無聞焉。釋自能仁二十八世而為達磨。又六世而為曹溪。至於今又十有五世矣。而儒老子之徒欲校其源委誤矣(后山文集)。

隆興黃龍山晦堂寶覺禪師。名祖心。冬十一月十六日入寂。師生南雄鄔氏。嗣黃龍南禪師。得寶覺法道者。曰草堂惟清死心悟新太史黃山谷吳中立等(普燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆興黃龍山晦堂寶覺禪師。名祖心。冬十一月十六日入寂。師生南雄鄔氏。嗣黃龍南禪師。得寶覺法道者。曰草堂惟清死心悟新太史黃山谷吳中立等(普燈)。

徽宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徽宗

諱佶。神宗第十子。初封端王。年十九即帝位。在位二十五年。六月十日為天寧節。時當承平日久。蘇杭置造作局。朱勔父子致花石綱。營良嶽萬歲山。民間一花一石。亦以供御為名。而脅之受賂滿所欲方免。蔡京為太師。內侍童貫領樞密。受遼國燕人李嗣良而同歸。言遼可取。適女真來聘。約夾攻遼。金既滅遼復侵宋。帝乃禪位太子。尊帝曰太上皇。為金師擁之北去。降封天水郡王。終於五國城(續宋通鑑) 建中靖國(一)崇寧(五)大觀(四)政和(七)重和(一)宣和(七)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諱佶。神宗第十子。初封端王。年十九即帝位。在位二十五年。六月十日為天寧節。時當承平日久。蘇杭置造作局。朱勔父子致花石綱。營良嶽萬歲山。民間一花一石。亦以供御為名。而脅之受賂滿所欲方免。蔡京為太師。內侍童貫領樞密。受遼國燕人李嗣良而同歸。言遼可取。適女真來聘。約夾攻遼。金既滅遼復侵宋。帝乃禪位太子。尊帝曰太上皇。為金師擁之北去。降封天水郡王。終於五國城(續宋通鑑) 建中靖國(一)崇寧(五)大觀(四)政和(七)重和(一)宣和(七)。

辛巳 建中靖國元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛巳 建中靖國元年

大遼乾統元年 天祚立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼乾統元年 天祚立

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

遼天祚立。諱延禧。道宗之孫。秦主元吉之子。自稱天祚皇帝。淫縱失道。卒至於亡國(遼志)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遼天祚立。諱延禧。道宗之孫。秦主元吉之子。自稱天祚皇帝。淫縱失道。卒至於亡國(遼志)。

女真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真

楊割太師是歲死子阿骨打嗣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊割太師是歲死子阿骨打嗣。

續燈錄 秋八月十五日汴京法雲寺佛國禪師。名惟白。集禪派宗師機緣。為續燈錄三十卷進呈。帝親為製序以賜之。其文曰。昔釋迦如來之出世也受然燈佛記。生淨梵王家。分手指乎天地。而其機也已露。遊門觀於老死。而幻緣也頓寂。及乎唱道雞園騰芳鷲嶺。無邊剎境遂現於一毫之端。大千經卷畢出於微塵之表。西被竺土。東流震旦。編葉而書。則一時聖教。雖傳於慶喜。拈花而笑。則正法眼藏。獨付於飲光。自達磨西來實為初祖。其傳四七二三而至於曹溪。於是雙林之道逾光。一滴之流愈廣。自南嶽青原而下分為五宗。各擅門風。應機酧對雖建立不同。而會歸則一莫不箭鋒相拄鞭影齊施。接物利生啟悟多矣。源派廣迤。枝葉扶疎。而臨濟雲門二宗遂獨盛於天下。朕膺天寶命。紹國大統。恭惟藝祖闢度門於緜寓。太宗闡祕義於敷天。章聖傳燈於景德。永昭廣燈於天聖。皆宏暢真風協助神化。以成無為之治者也。於皇神考尤嚮空宗。元豐三年。詔於大相國寺剏二大禪剎。闢慧林於東序。建智海於西廡。壬戌之歲。以越國大長公主及集慶軍節度觀察留後附馬都尉張敦禮之請復建法雲禪寺於國之南。於是祖席光輝。叢林鼎盛。天下襲方袍慕禪悅者雲集於上都矣。今敦禮。以其寺住持僧佛國禪師惟白探最上乘了第一義。屢入中禁三登高座。宣揚妙旨良愜至懷。昔能仁說法華經。放眉間白毫相。光照東方萬八千世界。而彌勒發問。文殊決疑。以謂日月燈明佛本光瑞如此。持是經者妙光法師。得其證者普明如來。今續燈之名。蓋燈燈相續光光相入義有在於是矣。噫圓證覺海本含裹於十方。生滅空漚遂沈淪於三有。因明立所由塵發智。識妄相仍轉入諸趣。良可悲也。若回光內照發真歸元則是錄也。直指性宗。單傳心印。可得於眉睫。可薦於言前。舉手而擎妙喜世界。彈指而現莊嚴樓閣神。通妙用真不可思議者也。嘉於有眾。締此勝緣。俱離迷津。偕之覺路。斯朕之志也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續燈錄 秋八月十五日汴京法雲寺佛國禪師。名惟白。集禪派宗師機緣。為續燈錄三十卷進呈。帝親為製序以賜之。其文曰。昔釋迦如來之出世也受然燈佛記。生淨梵王家。分手指乎天地。而其機也已露。遊門觀於老死。而幻緣也頓寂。及乎唱道雞園騰芳鷲嶺。無邊剎境遂現於一毫之端。大千經卷畢出於微塵之表。西被竺土。東流震旦。編葉而書。則一時聖教。雖傳於慶喜。拈花而笑。則正法眼藏。獨付於飲光。自達磨西來實為初祖。其傳四七二三而至於曹溪。於是雙林之道逾光。一滴之流愈廣。自南嶽青原而下分為五宗。各擅門風。應機酧對雖建立不同。而會歸則一莫不箭鋒相拄鞭影齊施。接物利生啟悟多矣。源派廣迤。枝葉扶疎。而臨濟雲門二宗遂獨盛於天下。朕膺天寶命。紹國大統。恭惟藝祖闢度門於緜寓。太宗闡祕義於敷天。章聖傳燈於景德。永昭廣燈於天聖。皆宏暢真風協助神化。以成無為之治者也。於皇神考尤嚮空宗。元豐三年。詔於大相國寺剏二大禪剎。闢慧林於東序。建智海於西廡。壬戌之歲。以越國大長公主及集慶軍節度觀察留後附馬都尉張敦禮之請復建法雲禪寺於國之南。於是祖席光輝。叢林鼎盛。天下襲方袍慕禪悅者雲集於上都矣。今敦禮。以其寺住持僧佛國禪師惟白探最上乘了第一義。屢入中禁三登高座。宣揚妙旨良愜至懷。昔能仁說法華經。放眉間白毫相。光照東方萬八千世界。而彌勒發問。文殊決疑。以謂日月燈明佛本光瑞如此。持是經者妙光法師。得其證者普明如來。今續燈之名。蓋燈燈相續光光相入義有在於是矣。噫圓證覺海本含裹於十方。生滅空漚遂沈淪於三有。因明立所由塵發智。識妄相仍轉入諸趣。良可悲也。若回光內照發真歸元則是錄也。直指性宗。單傳心印。可得於眉睫。可薦於言前。舉手而擎妙喜世界。彈指而現莊嚴樓閣神。通妙用真不可思議者也。嘉於有眾。締此勝緣。俱離迷津。偕之覺路。斯朕之志也。

汴京法雲禪寺佛國禪師。名惟白。生靜江府冉氏。嗣圓通秀禪師。秀嗣天衣懷。懷嗣雪竇顯禪師(普燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汴京法雲禪寺佛國禪師。名惟白。生靜江府冉氏。嗣圓通秀禪師。秀嗣天衣懷。懷嗣雪竇顯禪師(普燈)。

壬午 崇寧元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬午 崇寧元年

大遼天祚皇帝乾統二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼天祚皇帝乾統二年

女真 阿骨打初年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真 阿骨打初年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋赦書一件應天下。舊來有名德僧為眾師法未曾諡名者。仰所屬勘會聞奏。諡給師號。詔天下軍州創崇寧寺。又改額曰天寧寺。至高宗改報恩寺光孝。追崇嚴薦(南渡中興小曆)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋赦書一件應天下。舊來有名德僧為眾師法未曾諡名者。仰所屬勘會聞奏。諡給師號。詔天下軍州創崇寧寺。又改額曰天寧寺。至高宗改報恩寺光孝。追崇嚴薦(南渡中興小曆)。

癸未 崇寧二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸未 崇寧二年

大遼 乾統三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 乾統三年

女真 二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真 二年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋夏四月。勅諡杭州天竺寺慈雲大師遵式號法寶大師。南屏法師梵臻諡實相法師。未興軍終南山澄照律師諡法慧大師(南屏諡碑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋夏四月。勅諡杭州天竺寺慈雲大師遵式號法寶大師。南屏法師梵臻諡實相法師。未興軍終南山澄照律師諡法慧大師(南屏諡碑)。

甲申 崇寧三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲申 崇寧三年

大遼 乾統四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 乾統四年

女真 阿骨打三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真 阿骨打三年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

漏澤園 宋春二月。詔天下州縣置漏澤園。殯客死無歸之士(東都帝紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏澤園 宋春二月。詔天下州縣置漏澤園。殯客死無歸之士(東都帝紀)。

御贊佛牙 宋夏五月五日。帝迎三朝(太宗真宗仁宗)御讚釋迦佛牙於大相國寺。入禁中供養。帝展敬。次舍利隔水晶匣出如雨點。帝讚以偈曰。大士釋迦文。虛空等一塵。有求皆赴感。無剎不分身。玉瑩千輪在。金剛百煉新。我今恭敬禮。普願濟群倫(翻譯名義五十二篇)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御贊佛牙 宋夏五月五日。帝迎三朝(太宗真宗仁宗)御讚釋迦佛牙於大相國寺。入禁中供養。帝展敬。次舍利隔水晶匣出如雨點。帝讚以偈曰。大士釋迦文。虛空等一塵。有求皆赴感。無剎不分身。玉瑩千輪在。金剛百煉新。我今恭敬禮。普願濟群倫(翻譯名義五十二篇)。

蘄州五祖山禪師。名法演。夏六月二十五日陞堂辭眾入寂。師生綿州鄧氏。嗣白雲端和尚。端嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師。臨濟下九世也。嗣師之法者。佛果勤(圜悟也)佛鑑懃佛眼遠。世呼曰三佛。遠之嗣曰黃龍牧庵忠等。忠之嗣普庵菩薩印肅等(普燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘄州五祖山禪師。名法演。夏六月二十五日陞堂辭眾入寂。師生綿州鄧氏。嗣白雲端和尚。端嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師。臨濟下九世也。嗣師之法者。佛果勤(圜悟也)佛鑑懃佛眼遠。世呼曰三佛。遠之嗣曰黃龍牧庵忠等。忠之嗣普庵菩薩印肅等(普燈錄)。

龍門三自省 佛眼遠禪師居龍門日作之也。一曰是身壽命如駒過隙。何暇閑情妄為雜事。既隆釋種。須紹門風諦審先宗。是何標格。二曰。道業未辦去聖時遙。善友師教誠不可捨。自生勉勵念報佛恩。惟已自知大心莫退。三曰。報緣虛幻豈可強為。人世幾何隨家豐儉。苦樂逆順道在其中。動靜寒溫自愧自悔(緇林寶訓)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍門三自省 佛眼遠禪師居龍門日作之也。一曰是身壽命如駒過隙。何暇閑情妄為雜事。既隆釋種。須紹門風諦審先宗。是何標格。二曰。道業未辦去聖時遙。善友師教誠不可捨。自生勉勵念報佛恩。惟已自知大心莫退。三曰。報緣虛幻豈可強為。人世幾何隨家豐儉。苦樂逆順道在其中。動靜寒溫自愧自悔(緇林寶訓)。

乙酉 崇寧四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙酉 崇寧四年

大遼 乾統五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 乾統五年

女真 阿骨打四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真 阿骨打四年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋秋八月鑄九鼎成作樂名曰大晟(東都事略帝紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋秋八月鑄九鼎成作樂名曰大晟(東都事略帝紀)。

丙戌 崇寧五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙戌 崇寧五年

大遼 乾統六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 乾統六年

女真五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真五年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

丁亥 大觀元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁亥 大觀元年

大遼 乾統七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 乾統七年

女真六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真六年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋詔左街十方淨因禪院禪師道楷住天寧寺。開封尹李孝壽奏賜紫衣號定照禪師。楷謝恩罷。上表辭謝。不敢竊冐寵榮。帝再遣孝壽齎璽書諭意。楷確然不回。帝怒收楷付嶽。有司問。長老有疾乎有疾免罪。楷曰。生平不曾妄語。豈敢僥倖稱疾。遂受罰著縫掖編管淄州。次年放逐。便庵於芙蓉湖上。學者益親。帝賜所居額曰華嚴禪寺。師生沂州崔氏。初遊京師籍名術臺寺。試華嚴經。得度得法投子山青禪師嗣之。重和元年五月十四日入寂。鄧州丹霞子淳等嗣之。淳有二弟子。曰清了(即真歇也)曰正覺(即天童宏智也)。高宗紹興二十七年九月二十日。宏智出辭明越郡侯。十月十日還寺。十一日手書請育主大慧杲禪師主後事。擲筆而逝。齒髮道具舍利流綴。葬全身於東谷(師隰州人碑記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋詔左街十方淨因禪院禪師道楷住天寧寺。開封尹李孝壽奏賜紫衣號定照禪師。楷謝恩罷。上表辭謝。不敢竊冐寵榮。帝再遣孝壽齎璽書諭意。楷確然不回。帝怒收楷付嶽。有司問。長老有疾乎有疾免罪。楷曰。生平不曾妄語。豈敢僥倖稱疾。遂受罰著縫掖編管淄州。次年放逐。便庵於芙蓉湖上。學者益親。帝賜所居額曰華嚴禪寺。師生沂州崔氏。初遊京師籍名術臺寺。試華嚴經。得度得法投子山青禪師嗣之。重和元年五月十四日入寂。鄧州丹霞子淳等嗣之。淳有二弟子。曰清了(即真歇也)曰正覺(即天童宏智也)。高宗紹興二十七年九月二十日。宏智出辭明越郡侯。十月十日還寺。十一日手書請育主大慧杲禪師主後事。擲筆而逝。齒髮道具舍利流綴。葬全身於東谷(師隰州人碑記)。

戊子 大觀二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊子 大觀二年

大遼 乾統八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 乾統八年

女真七年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真七年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋蔡京進太師。童貫加武康熙河等路宣撫。內侍建節始此。五月加貫檢校司空易鎮泰寧。貫由此恃功選置將吏。不復關朝廷矣(宋鑑)浙西湖州有邵宗益者。剖蚌中有珠現阿羅漢像。偏袒右肩矯首左顧衣紋畢具。僧俗驚喜奉之以歸城南慈感天台教寺。寺臨苕溪。建炎間憲使楊應誠與客傳玩。不覺越檻躍入溪中。後溪涸沙明索而獲之。建閣藏焉(韻語陽秋)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋蔡京進太師。童貫加武康熙河等路宣撫。內侍建節始此。五月加貫檢校司空易鎮泰寧。貫由此恃功選置將吏。不復關朝廷矣(宋鑑)浙西湖州有邵宗益者。剖蚌中有珠現阿羅漢像。偏袒右肩矯首左顧衣紋畢具。僧俗驚喜奉之以歸城南慈感天台教寺。寺臨苕溪。建炎間憲使楊應誠與客傳玩。不覺越檻躍入溪中。後溪涸沙明索而獲之。建閣藏焉(韻語陽秋)。

飯僧䞋金練塘居士洪慶善持江東使節。夜宿池州梅山。愚丘宗禪師迎之相與夜話。洪問。以飯僧見於何經其旨安在。宗曰。四十二章經有云。飯凡人百不如飯一善人。乃至飯千億三世諸佛不如飯一無住無作無證之者。其無修證則是正念獨脫。能飯斯人則功超諸佛。然前輩知此旨者多矣。洪曰。其為誰乎。宗曰。且以近說如秦少游藤州貶所自作挽章。有誰為飯黃緇之句。東坡既聞秦訃。以書送銀五兩。囑范元長為秦飯僧。及東坡北歸至毘陵以疾不起。太學生裒錢。於東京慧林飯僧。蘇黃門撰東坡墓誌首載之。洪曰。䞋金有據乎。宗曰。公豈不見毛詩小雅鹿鳴燕群臣嘉賓也。既飲食之。又實幣帛筐篚。以將其厚意。蓋飲食不足以盡敬。而加贈遺以致慇懃也。於是為誦丁晉公齋僧疏曰。佛垂遍智。道育群生。凡欲救於傾危。必預形於景貺。謂白衣干祿叨家宰之重權。丹陛宣恩忝先皇之優渥。補仲山之衮曲盡巧心。和傅說之羹難調眾口。甞於安寢忽夢清容。妙訓泠泠俾塵心而早悟。貢儀隱隱恨凡目以那知。蓋智永周身事乖遠害。至禍臨而莫測成災。及以非常黜向西京。感聖恩而寬宥。竄於南裔當忠憲以甘心。咎實自貽。孽非他作。念一家之散地望萬里以何歸。既為負國之臣。永絕經邦之術。程由湘土。道假靈山。正當煩惱之身。忽接清凉之眾。方知富貴難保始終。直饒鼎食之榮。豈若盂羹之美。特形歸命恭發精誠。虔施白金充修淨供。飯苾芻之高德。答嬾瓚之深慈。冀保此行乞無他恙。伏願天回南眷。澤賜下臨。免置邊夷。白日便同於鬼趣。賜歸中夏黃泉再感於天恩。虔罄丹誠永緊法力。洪曰。向讀名臣傳。只見補仲山衮知傅說羹一聯而已。今獲全聞。其精禱若此(感山雲臥紀談) 衡嶽寺高僧名明瓚。性懶而食殘。時曰懶殘李泌異而往謁之。撥火出芋。以其半噉必曰。領取十年宰相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飯僧䞋金練塘居士洪慶善持江東使節。夜宿池州梅山。愚丘宗禪師迎之相與夜話。洪問。以飯僧見於何經其旨安在。宗曰。四十二章經有云。飯凡人百不如飯一善人。乃至飯千億三世諸佛不如飯一無住無作無證之者。其無修證則是正念獨脫。能飯斯人則功超諸佛。然前輩知此旨者多矣。洪曰。其為誰乎。宗曰。且以近說如秦少游藤州貶所自作挽章。有誰為飯黃緇之句。東坡既聞秦訃。以書送銀五兩。囑范元長為秦飯僧。及東坡北歸至毘陵以疾不起。太學生裒錢。於東京慧林飯僧。蘇黃門撰東坡墓誌首載之。洪曰。䞋金有據乎。宗曰。公豈不見毛詩小雅鹿鳴燕群臣嘉賓也。既飲食之。又實幣帛筐篚。以將其厚意。蓋飲食不足以盡敬。而加贈遺以致慇懃也。於是為誦丁晉公齋僧疏曰。佛垂遍智。道育群生。凡欲救於傾危。必預形於景貺。謂白衣干祿叨家宰之重權。丹陛宣恩忝先皇之優渥。補仲山之衮曲盡巧心。和傅說之羹難調眾口。甞於安寢忽夢清容。妙訓泠泠俾塵心而早悟。貢儀隱隱恨凡目以那知。蓋智永周身事乖遠害。至禍臨而莫測成災。及以非常黜向西京。感聖恩而寬宥。竄於南裔當忠憲以甘心。咎實自貽。孽非他作。念一家之散地望萬里以何歸。既為負國之臣。永絕經邦之術。程由湘土。道假靈山。正當煩惱之身。忽接清凉之眾。方知富貴難保始終。直饒鼎食之榮。豈若盂羹之美。特形歸命恭發精誠。虔施白金充修淨供。飯苾芻之高德。答嬾瓚之深慈。冀保此行乞無他恙。伏願天回南眷。澤賜下臨。免置邊夷。白日便同於鬼趣。賜歸中夏黃泉再感於天恩。虔罄丹誠永緊法力。洪曰。向讀名臣傳。只見補仲山衮知傅說羹一聯而已。今獲全聞。其精禱若此(感山雲臥紀談) 衡嶽寺高僧名明瓚。性懶而食殘。時曰懶殘李泌異而往謁之。撥火出芋。以其半噉必曰。領取十年宰相。

己丑 大觀三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己丑 大觀三年

大遼 乾統九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 乾統九年

女真八年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真八年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋十二月二十七日。四明法智下二世杭州慈辯法師從諫自元豐元祐至大觀住上竺二十四年。退居處州壽聖入寂。嗣法弟子十人。西浙擇卿齊璧其傳最盛(教行錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋十二月二十七日。四明法智下二世杭州慈辯法師從諫自元豐元祐至大觀住上竺二十四年。退居處州壽聖入寂。嗣法弟子十人。西浙擇卿齊璧其傳最盛(教行錄)。

庚寅 大觀四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚寅 大觀四年

大遼 乾統十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 乾統十年

女真九年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真九年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋六月。以張商英入相。時久旱。是夕大雨。御書商霖二大字賜商英。次年四月罷。宣和四年薨。號無盡居士。寓荊南日。道學自居。少見推許。圜悟艤舟謁之。劇談華嚴旨要。圜悟曰。華嚴現量境界。理事全真。初無假法。所以即一而萬。了萬為一。一復一。萬復萬。浩然莫窮。心佛眾生三無差別。卷舒自在。無礙圓融。此雖極則終是無風匝匝之波。無盡於是不覺促搨。圜悟遂問曰。到此與祖師西來意為同為別。公曰同矣。圜悟曰。且得沒交涉。公色為之慍。圜悟曰。不見雲門道。山河大地無絲毫過患。猶是轉句。直得不見一色。始是半提更須知有向上全提時節。彼德山臨濟豈非全提乎。公乃首肯。翌旦復舉事法界理法界。至理事無礙法界。圜悟又問。此可說禪乎公曰正好說禪也。圜悟笑曰不然。正是法界量裏在。蓋法界量未滅。若到事事無礙法界法界量滅。始好說禪。如何是佛乾屎橛。如何是佛麻三斤。是故真淨偈曰。事事無礙如意自在。手把猪頭口誦淨戒。趁出淫坊未還酒債。十字街頭解開布袋。無盡公曰。美哉之論豈易得聞乎。羅湖贊曰。夫圜悟融通宗教若此。故使達者心悅而誠服。非宗說俱通安能爾耶(瑩仲溫羅湖錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋六月。以張商英入相。時久旱。是夕大雨。御書商霖二大字賜商英。次年四月罷。宣和四年薨。號無盡居士。寓荊南日。道學自居。少見推許。圜悟艤舟謁之。劇談華嚴旨要。圜悟曰。華嚴現量境界。理事全真。初無假法。所以即一而萬。了萬為一。一復一。萬復萬。浩然莫窮。心佛眾生三無差別。卷舒自在。無礙圓融。此雖極則終是無風匝匝之波。無盡於是不覺促搨。圜悟遂問曰。到此與祖師西來意為同為別。公曰同矣。圜悟曰。且得沒交涉。公色為之慍。圜悟曰。不見雲門道。山河大地無絲毫過患。猶是轉句。直得不見一色。始是半提更須知有向上全提時節。彼德山臨濟豈非全提乎。公乃首肯。翌旦復舉事法界理法界。至理事無礙法界。圜悟又問。此可說禪乎公曰正好說禪也。圜悟笑曰不然。正是法界量裏在。蓋法界量未滅。若到事事無礙法界法界量滅。始好說禪。如何是佛乾屎橛。如何是佛麻三斤。是故真淨偈曰。事事無礙如意自在。手把猪頭口誦淨戒。趁出淫坊未還酒債。十字街頭解開布袋。無盡公曰。美哉之論豈易得聞乎。羅湖贊曰。夫圜悟融通宗教若此。故使達者心悅而誠服。非宗說俱通安能爾耶(瑩仲溫羅湖錄)。

圜悟 西川成都府昭覺寺禪師。名克勤。彭州駱氏子。世宗儒。兒時日記千言。遊妙寂寺見佛書有感。遂出家。依師自省祝髮。從文照法師通講說。又從敏行授楞嚴。出蜀首謁玉泉皓。次依金鑾信大溈喆黃龍晦堂心東林總。皆稱美之。晦堂曰。他日臨濟一派屬子矣。最後到蘄州。謁演禪師於五祖山。盡領其奧旨。至是崇寧中還鄉里。成都帥翰林郭公知章。請開法六祖寺更昭覺。政和初謝事復出峽南遊。時無盡居士張公商英寓荊南。師謁之談華嚴。無盡公信敬拜禮之。留住碧巖。復徙道林。樞密鄧公子常奏賜紫服師號。詔住建康蔣山。勅補汴京天寧萬壽寺。帝召見褒寵甚渥。建炎初又遷鎮江金山。適高宗駕幸揚州。詔入對賜號圜悟禪師。遷江西雲居。久之還領昭覺。紹興五年(高宗年號)八月己酉示微恙。趺坐書偈別眾投筆而逝。火化舌齒不壞。舍利五色無數。塔于昭覺寺之側。諡真覺禪師。嗣五祖山演禪師。演嗣白雲端。端嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師。臨濟派也(普燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圜悟 西川成都府昭覺寺禪師。名克勤。彭州駱氏子。世宗儒。兒時日記千言。遊妙寂寺見佛書有感。遂出家。依師自省祝髮。從文照法師通講說。又從敏行授楞嚴。出蜀首謁玉泉皓。次依金鑾信大溈喆黃龍晦堂心東林總。皆稱美之。晦堂曰。他日臨濟一派屬子矣。最後到蘄州。謁演禪師於五祖山。盡領其奧旨。至是崇寧中還鄉里。成都帥翰林郭公知章。請開法六祖寺更昭覺。政和初謝事復出峽南遊。時無盡居士張公商英寓荊南。師謁之談華嚴。無盡公信敬拜禮之。留住碧巖。復徙道林。樞密鄧公子常奏賜紫服師號。詔住建康蔣山。勅補汴京天寧萬壽寺。帝召見褒寵甚渥。建炎初又遷鎮江金山。適高宗駕幸揚州。詔入對賜號圜悟禪師。遷江西雲居。久之還領昭覺。紹興五年(高宗年號)八月己酉示微恙。趺坐書偈別眾投筆而逝。火化舌齒不壞。舍利五色無數。塔于昭覺寺之側。諡真覺禪師。嗣五祖山演禪師。演嗣白雲端。端嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師。臨濟派也(普燈錄)。

辛卯 政和元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛卯 政和元年

大遼 天慶元年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 天慶元年

女真阿骨打十年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真阿骨打十年

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壬辰 政和二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬辰 政和二年

大遼 天慶二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 天慶二年

女真阿骨打十一年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真阿骨打十一年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋太師楚國公蔡京喜食鶉。預籠蓄而烹之。甞夢鶉數千訴於前。其一致詞曰。食君稟中粟。充君箸下肉。一羹數百命。生死猶轉轂。看君壽千春。禍福相倚伏。京甚畏焉 宋秋九月。改官名太宰少宰。曰左右僕射。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太師楚國公蔡京喜食鶉。預籠蓄而烹之。甞夢鶉數千訴於前。其一致詞曰。食君稟中粟。充君箸下肉。一羹數百命。生死猶轉轂。看君壽千春。禍福相倚伏。京甚畏焉 宋秋九月。改官名太宰少宰。曰左右僕射。

癸巳 政和三年春三月王安石進封舒王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸巳 政和三年春三月王安石進封舒王

大遼 天慶三年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 天慶三年

女真阿骨打十二年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真阿骨打十二年

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

宋東都妙慧尼寺住持淨智大師慧光。生成都范氏。其著書號唐鑑。乃其叔父也。是年帝自禁中以法衣施諸禪長老。光亦預焉。因命資次說法。而光受當其末。陞座問答罷顧視大眾曰。若論說禪說道。則諸大禪師已說了也。教山僧到這裏說箇甚麼即得。豈不見先德道千種言萬般解。只要教君長不昧。然雖如是畢竟如何。遂以法衣覆頂。良久云。衲帔蒙頭萬事休。此時山僧都不會便下座。於時緇素聽者萬計。靡不嘆服。所以韓舍人子蒼銘光之塔稱其多聞善辯焉。塔剏於豫章西山聖相之原(雲臥紀談)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋東都妙慧尼寺住持淨智大師慧光。生成都范氏。其著書號唐鑑。乃其叔父也。是年帝自禁中以法衣施諸禪長老。光亦預焉。因命資次說法。而光受當其末。陞座問答罷顧視大眾曰。若論說禪說道。則諸大禪師已說了也。教山僧到這裏說箇甚麼即得。豈不見先德道千種言萬般解。只要教君長不昧。然雖如是畢竟如何。遂以法衣覆頂。良久云。衲帔蒙頭萬事休。此時山僧都不會便下座。於時緇素聽者萬計。靡不嘆服。所以韓舍人子蒼銘光之塔稱其多聞善辯焉。塔剏於豫章西山聖相之原(雲臥紀談)。

宋四月。西蜀嘉州奏。風折大樹枯株有僧在定。髭髮蒙密指爪纏身。帝令送至京師。秋八月迎入禁中。譯經院三藏大師金總持。鳴金磬出其定。僧曰。我東林遠法師之弟慧持也。西遊峨嵋。因入定于此。遠公無恙否。三藏曰。遠公東晉人。去世已七百年。僧遂不語。三藏徐啟。今欲何歸。僧曰陳留縣。即復入定。乃用其言葬陳留。帝令繪其像頒天下。御製贊三首曰。七百年前老古錐。定中消息許誰知。爭如隻履西歸去。生死徒勞未作皮。藏山於澤亦藏身。天下無藏道可親。為語莊周休擬議。樹中不是負趍人。有情身不是無情。此彼人人定裏身。會得菩提本無樹。不須辛苦問盧能(普燈錄二十二卷。慧持見東晉義熙八年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四月。西蜀嘉州奏。風折大樹枯株有僧在定。髭髮蒙密指爪纏身。帝令送至京師。秋八月迎入禁中。譯經院三藏大師金總持。鳴金磬出其定。僧曰。我東林遠法師之弟慧持也。西遊峨嵋。因入定于此。遠公無恙否。三藏曰。遠公東晉人。去世已七百年。僧遂不語。三藏徐啟。今欲何歸。僧曰陳留縣。即復入定。乃用其言葬陳留。帝令繪其像頒天下。御製贊三首曰。七百年前老古錐。定中消息許誰知。爭如隻履西歸去。生死徒勞未作皮。藏山於澤亦藏身。天下無藏道可親。為語莊周休擬議。樹中不是負趍人。有情身不是無情。此彼人人定裏身。會得菩提本無樹。不須辛苦問盧能(普燈錄二十二卷。慧持見東晉義熙八年)。

甲午 政和四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甲午 政和四年

大遼 天慶四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 天慶四年

女真阿骨打十三年秋八月叛遼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真阿骨打十三年秋八月叛遼

西夏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西夏

女真 金也。世本新羅人。號完顏氏。完顏猶漢言王也。世為酋長。服屬大遼二百年。世襲節度使。至龕福下四世。妻女真女生二子。長曰胡來。胡來生三子。長曰核里。次曰蒲刺束。季曰楊割。楊割生三子。長曰阿骨打。次曰吳乞馬。季曰思改。思改生粘罕。女真至楊割太師始雄諸部。丙子歲蕭解里嘯聚。遼捕之。遂投生女真界(見壽昌乙亥下)。遼命楊割圖之。楊割但斬解里。遣長子阿骨打獻首級於遼。自此楊割內恃有功。陰懷異志。楊割死。阿骨打之年。會遼主天祚掊剝是嗜。上下荒淫。其相李儼蕭奉先輩庸瑣貪婪。阿骨打承其父楊割富庶之餘。兵強馬壯力有異圖。先是女真之地東北隣於五國。五國之東接大海。出名鷹。自海東來者謂之海東青。小而俊健能擒鵝鶩。爪曰者尤以為異。遼人酷愛之。天祚嗣位責貢尤苛。逼其國人窮取以獻。女真至五國戰鬪而後得。女真苦之。且沿邊諸帥邀求賂遺無虛日不勝其擾。諸部怨叛於遼。潛結阿骨打舉兵謀亂。至是甲午年秋八月。阿骨打始叛。用粘罕胡捨為謀主。銀木割移烈婁宿闍母等為將帥。甲馬二千犯混同江之東寧江府。天祚遣兵禦之。皆敗遂失寧江州。阿骨打將兵轉戰而前。乙未年秋八月。遼主天祚下詔親征女真。路出長春。軍中一夕戈甲有光。遼相張琳曰。唐莊宗攻梁。矛戟夜有光。郭崇韜曰。火出兵入破賊之兆。天祚喜而信之。十一月進戰兵潰。天祚一日一夜走五百里。退保長春。女真乘勝。遂併渤海遼陽等五十四州(遼志) 長白山混同江。俱今遼陽開元路咸平府。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真 金也。世本新羅人。號完顏氏。完顏猶漢言王也。世為酋長。服屬大遼二百年。世襲節度使。至龕福下四世。妻女真女生二子。長曰胡來。胡來生三子。長曰核里。次曰蒲刺束。季曰楊割。楊割生三子。長曰阿骨打。次曰吳乞馬。季曰思改。思改生粘罕。女真至楊割太師始雄諸部。丙子歲蕭解里嘯聚。遼捕之。遂投生女真界(見壽昌乙亥下)。遼命楊割圖之。楊割但斬解里。遣長子阿骨打獻首級於遼。自此楊割內恃有功。陰懷異志。楊割死。阿骨打之年。會遼主天祚掊剝是嗜。上下荒淫。其相李儼蕭奉先輩庸瑣貪婪。阿骨打承其父楊割富庶之餘。兵強馬壯力有異圖。先是女真之地東北隣於五國。五國之東接大海。出名鷹。自海東來者謂之海東青。小而俊健能擒鵝鶩。爪曰者尤以為異。遼人酷愛之。天祚嗣位責貢尤苛。逼其國人窮取以獻。女真至五國戰鬪而後得。女真苦之。且沿邊諸帥邀求賂遺無虛日不勝其擾。諸部怨叛於遼。潛結阿骨打舉兵謀亂。至是甲午年秋八月。阿骨打始叛。用粘罕胡捨為謀主。銀木割移烈婁宿闍母等為將帥。甲馬二千犯混同江之東寧江府。天祚遣兵禦之。皆敗遂失寧江州。阿骨打將兵轉戰而前。乙未年秋八月。遼主天祚下詔親征女真。路出長春。軍中一夕戈甲有光。遼相張琳曰。唐莊宗攻梁。矛戟夜有光。郭崇韜曰。火出兵入破賊之兆。天祚喜而信之。十一月進戰兵潰。天祚一日一夜走五百里。退保長春。女真乘勝。遂併渤海遼陽等五十四州(遼志) 長白山混同江。俱今遼陽開元路咸平府。

乙未 政和五年 二月立定王相為皇太子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙未 政和五年 二月立定王相為皇太子

大遼 天慶五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 天慶五年

女真阿骨打十四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真阿骨打十四年

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宋四月。明州延慶院明智法師中立入寂。立嗣神智鑒文。文嗣廣智尚賢。三世皆繼住持延慶祖庭。至立益盛。晁說之銘其塔(祖庭塔銘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四月。明州延慶院明智法師中立入寂。立嗣神智鑒文。文嗣廣智尚賢。三世皆繼住持延慶祖庭。至立益盛。晁說之銘其塔(祖庭塔銘)。

宋左街香積院法師永道。勅賜號寶覺大師(道三藏法師傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街香積院法師永道。勅賜號寶覺大師(道三藏法師傳)。

隆與府黃龍山死心禪師。名悟新。韶州黃氏子。生有紫肉幕左肩。右袒如僧伽黎狀。壯依佛陀院德修祝髮。進具參方謁晦堂心禪師。得其法要。遂嗣之。至是乙未十二月十三日入寂。荼毘舍利五色。後有過其區所者。獲之尤多。塔於晦堂丈室之北(普燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆與府黃龍山死心禪師。名悟新。韶州黃氏子。生有紫肉幕左肩。右袒如僧伽黎狀。壯依佛陀院德修祝髮。進具參方謁晦堂心禪師。得其法要。遂嗣之。至是乙未十二月十三日入寂。荼毘舍利五色。後有過其區所者。獲之尤多。塔於晦堂丈室之北(普燈)。

隆興府泐潭湛堂禪師。名文準。生興元府梁氏。受具後參方謁真淨文禪師。服勤十年。一日舉杖決渠水濺衣忽大悟。顯謨李公景直守豫章。請開法雲巖。遷泐潭。至是政和五年十月二十日。更衣說偈而化。闍維睛齒念珠不壞。舍利晶圓光潔塔於南山之陽。無盡居士丞相張公商英撰行業碑。大慧杲禪師為禪侶時請之也。師嗣真淨文。文嗣黃龍南禪師(普燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆興府泐潭湛堂禪師。名文準。生興元府梁氏。受具後參方謁真淨文禪師。服勤十年。一日舉杖決渠水濺衣忽大悟。顯謨李公景直守豫章。請開法雲巖。遷泐潭。至是政和五年十月二十日。更衣說偈而化。闍維睛齒念珠不壞。舍利晶圓光潔塔於南山之陽。無盡居士丞相張公商英撰行業碑。大慧杲禪師為禪侶時請之也。師嗣真淨文。文嗣黃龍南禪師(普燈)。

丙申 政和六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙申 政和六年

大遼 天慶六年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大遼 天慶六年

女真阿骨打十五年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女真阿骨打十五年