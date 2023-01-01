十八部論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八部論一卷

陳真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳真諦譯

文殊師利問經卷下分別部品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問經卷下分別部品第十五

爾時文殊師利白佛言。世尊。佛入涅槃後。未來弟子。云何諸部分別。云何根本。佛告文殊師利。未來我弟子。有二十部。能令諸法住世。部者並得四果。三藏平等無下中上。譬如海水味無有異。如人有二十子。真實如來所說。文殊師利。根本二部從大乘出。從般若波羅密出聲聞緣覺。諸佛悉從般若波羅蜜出。文殊師利。如地水火風虛空。是一切眾生所住處。如是般若波羅蜜及大乘。是一切聲聞緣覺諸佛出處。文殊師利白佛言。世尊。云何名部。佛告文殊師利。初二部者。一摩訶僧祇(此言大眾老小同會共集律部也)。二體毘履(此言老宿唯老宿人同會共出律部也)。我入涅槃後。一百歲此二部當起。後摩訶僧祇出七部。於此百歲內出一部名執一語言(所執與僧祇同故言一也)。於百歲內從執一語言部。復出一部名出世間語言(稱讚辭也)。於百歲內從出世間語言。出一部。名高拘梨部(是出律主姓也)。於百歲內從高拘梨出一部。名多聞(出律主有多聞智也)。於百歲內從多聞出一部。名只底舸(此山名出律主居處也)。於百歲內從只底舸出一部。名東山(亦律主所居處也)。於百歲內從東山出一部。名北山(亦律主居處)。此謂從摩訶僧祇部。出於七部及本僧祇。是為八部。於百歲內從體毘履部。出十一部。於百歲內出一部。名一切語言(律主執三世有故一切所語言也)。於百歲內。從一切語言出一部。名雪山(亦律主行處也)。於百歲內從雪山出一部。名犢子(律主姓也)。於百歲內從犢子。出一部。名法勝(律主名也)。於百歲內從法勝出一部。名賢(律主名也)。於百歲內從賢部出一部。名一切所貴(律主為通人所重也)。於百歲內從一切所貴出一部。名芿山(律主居處也)。於百歲內從芿山出一部。名大不可棄(律主初生母棄之井。父追尋之。雖墜不夭。故云不棄也。又名能射)。於百歲內從大不可棄出一部。名法護(律主名也)。於百歲內從法護出一部。名迦葉比(律主姓也)。於百歲內從迦葉比出一部。名修妬路句(律主執修妬路義也)。此謂體毘履部出十一部。及體毘履成十二部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言。世尊。佛入涅槃後。未來弟子。云何諸部分別。云何根本。佛告文殊師利。未來我弟子。有二十部。能令諸法住世。部者並得四果。三藏平等無下中上。譬如海水味無有異。如人有二十子。真實如來所說。文殊師利。根本二部從大乘出。從般若波羅密出聲聞緣覺。諸佛悉從般若波羅蜜出。文殊師利。如地水火風虛空。是一切眾生所住處。如是般若波羅蜜及大乘。是一切聲聞緣覺諸佛出處。文殊師利白佛言。世尊。云何名部。佛告文殊師利。初二部者。一摩訶僧祇(此言大眾老小同會共集律部也)。二體毘履(此言老宿唯老宿人同會共出律部也)。我入涅槃後。一百歲此二部當起。後摩訶僧祇出七部。於此百歲內出一部名執一語言(所執與僧祇同故言一也)。於百歲內從執一語言部。復出一部名出世間語言(稱讚辭也)。於百歲內從出世間語言。出一部。名高拘梨部(是出律主姓也)。於百歲內從高拘梨出一部。名多聞(出律主有多聞智也)。於百歲內從多聞出一部。名只底舸(此山名出律主居處也)。於百歲內從只底舸出一部。名東山(亦律主所居處也)。於百歲內從東山出一部。名北山(亦律主居處)。此謂從摩訶僧祇部。出於七部及本僧祇。是為八部。於百歲內從體毘履部。出十一部。於百歲內出一部。名一切語言(律主執三世有故一切所語言也)。於百歲內。從一切語言出一部。名雪山(亦律主行處也)。於百歲內從雪山出一部。名犢子(律主姓也)。於百歲內從犢子。出一部。名法勝(律主名也)。於百歲內從法勝出一部。名賢(律主名也)。於百歲內從賢部出一部。名一切所貴(律主為通人所重也)。於百歲內從一切所貴出一部。名芿山(律主居處也)。於百歲內從芿山出一部。名大不可棄(律主初生母棄之井。父追尋之。雖墜不夭。故云不棄也。又名能射)。於百歲內從大不可棄出一部。名法護(律主名也)。於百歲內從法護出一部。名迦葉比(律主姓也)。於百歲內從迦葉比出一部。名修妬路句(律主執修妬路義也)。此謂體毘履部出十一部。及體毘履成十二部。

佛說此祇夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此祇夜。

摩訶僧祇部 分別出有七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶僧祇部 分別出有七

體毘履十一 是謂二十部 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體毘履十一 是謂二十部

十八及本二 悉從大乘出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八及本二 悉從大乘出

無是亦無非 我說未來起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無是亦無非 我說未來起

羅什法師集 正覺涅槃後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅什法師集 正覺涅槃後

始滿百餘歲 於茲異論興 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始滿百餘歲 於茲異論興

正法漸衰滅 各各生異見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法漸衰滅 各各生異見

建立於別眾 危嶮甚可畏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立於別眾 危嶮甚可畏

應生厭離心 今於修多羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生厭離心 今於修多羅

觀察佛正教 依於真諦說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察佛正教 依於真諦說

求於堅固義 猶如砂礫中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求於堅固義 猶如砂礫中

求得真金寶 我從先勝聞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求得真金寶 我從先勝聞

如來人中日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來人中日

佛滅度後百一十六年。城名巴連弗。時阿育王。王閻浮提匡於天下。爾時大僧別部異法。時有比丘。一名能。二名因緣。三名多聞。說有五處以教眾生。所謂從他饒益無知。疑由觀察言說得道。此是佛從始生二部。一謂摩訶僧祇。二謂他鞞羅(秦言上座部也)即此百餘年中。摩訶僧祇部。更生異部。一名一說。二名出世間說。三名窟居。又於一百餘年中。摩訶僧祇部中。復生異部。名施設論。又二百年中。摩訶提婆外道出家住支提山。於摩訶僧祇部中復建立三部。一名支提加。二名佛婆羅。三名欝多羅施羅。如是摩訶僧祇中分為九部。一名摩訶僧祇。二名一說。三名出世間說。四名窟居。五名多聞。六名施設。七名遊迦。八名阿羅說。九名欝多羅施羅部。至三百年中。上座部中因諍論事。立為異部。一名薩婆多。亦名因論先上座部。二名雪山部。即此三百年中。於薩婆多部中更生異部。名犢子。即此三百年中。犢子部復生異部。一名達摩欝多梨。二名跋陀羅耶尼。三名彌離。亦言三彌底。四名六城部。即此三百年中。薩婆多中更生異部。名彌沙部。彌沙部中復生異部。因師主因執連名曇無德。即此三百年中。薩婆多部中更生異部。名優梨沙。亦名迦葉惟。於四百年中。薩婆多部中更生異部。因大師欝多羅。名僧迦蘭多。亦名修多羅論。如是上座部中。分為十二部。一名上座部。二名雪山。三名薩婆多。四名犢子。五名達摩欝多梨。六名跋陀羅耶尼。七名彌離底。八名六城部。九名彌沙塞。十名曇無德。十一名迦葉惟。十二名修多羅論部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度後百一十六年。城名巴連弗。時阿育王。王閻浮提匡於天下。爾時大僧別部異法。時有比丘。一名能。二名因緣。三名多聞。說有五處以教眾生。所謂從他饒益無知。疑由觀察言說得道。此是佛從始生二部。一謂摩訶僧祇。二謂他鞞羅(秦言上座部也)即此百餘年中。摩訶僧祇部。更生異部。一名一說。二名出世間說。三名窟居。又於一百餘年中。摩訶僧祇部中。復生異部。名施設論。又二百年中。摩訶提婆外道出家住支提山。於摩訶僧祇部中復建立三部。一名支提加。二名佛婆羅。三名欝多羅施羅。如是摩訶僧祇中分為九部。一名摩訶僧祇。二名一說。三名出世間說。四名窟居。五名多聞。六名施設。七名遊迦。八名阿羅說。九名欝多羅施羅部。至三百年中。上座部中因諍論事。立為異部。一名薩婆多。亦名因論先上座部。二名雪山部。即此三百年中。於薩婆多部中更生異部。名犢子。即此三百年中。犢子部復生異部。一名達摩欝多梨。二名跋陀羅耶尼。三名彌離。亦言三彌底。四名六城部。即此三百年中。薩婆多中更生異部。名彌沙部。彌沙部中復生異部。因師主因執連名曇無德。即此三百年中。薩婆多部中更生異部。名優梨沙。亦名迦葉惟。於四百年中。薩婆多部中更生異部。因大師欝多羅。名僧迦蘭多。亦名修多羅論。如是上座部中。分為十二部。一名上座部。二名雪山。三名薩婆多。四名犢子。五名達摩欝多梨。六名跋陀羅耶尼。七名彌離底。八名六城部。九名彌沙塞。十名曇無德。十一名迦葉惟。十二名修多羅論部。

今當說根本及中間義。彼摩訶僧祇。一說出世間說窟居。此根本皆說。佛世尊一切出世間。無有如來是世間法。如來一切說。皆是轉法輪。盡說一切事一切相一切義。說如來色無邊。光明無量壽命無量。念信樂生無有厭足。佛不睡眠。無問思答。無所言說。常一其心。群生無種種無數。皆從如來聞說解。如來一心知一切法。一念相應慧覺一切法。如來一切時。盡智無生智常現在前。乃至涅槃。菩薩不愛母胎。白象形降神母胎。一切菩薩從右脇生。菩薩無有愛想恚害想。為眾生故願生惡趣。成就一切煩惱眾生。一切聞知觀生聖諦。說有欲有離欲色無色界。具六識身。五根肉段。眼不見色。乃至身不覺觸。禪定中間亦有言說。亦調伏心。亦攝受思惟。一切作法無有處所。須陀洹心數心知其自阿羅漢。有從他饒益無知有疑。由他觀察言說得道。智慧方便得離生死。亦得安樂。從第八退。乃至種性法亦說有退。須陀洹退法。阿羅漢亦有退法。無世俗正見。有世俗信根。無有記法。超昇離生。不一斷一切結。須陀洹能作一切惡行。唯除無間罪。一切修多羅皆依了義。九種無為法。謂數滅非數滅虛空。虛空處識處無所有處非想非非想處。十二緣起支道支心性自淨。佛為客煩惱所染。諸使非心並心法無緣。使異纏纏異使。心不相應。無有過去未來世法入。非智知非無有治。須陀洹得禪定。如是等名根本所見。中間見者。隨其別觀察。少有自作。少有他作。少有因緣起。一時有二心俱生。道即煩惱業。想種子即是取。諸根四大轉變相續。非心心法。心滿身中。皆可得如是皆攝受欲。是名中間所見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當說根本及中間義。彼摩訶僧祇。一說出世間說窟居。此根本皆說。佛世尊一切出世間。無有如來是世間法。如來一切說。皆是轉法輪。盡說一切事一切相一切義。說如來色無邊。光明無量壽命無量。念信樂生無有厭足。佛不睡眠。無問思答。無所言說。常一其心。群生無種種無數。皆從如來聞說解。如來一心知一切法。一念相應慧覺一切法。如來一切時。盡智無生智常現在前。乃至涅槃。菩薩不愛母胎。白象形降神母胎。一切菩薩從右脇生。菩薩無有愛想恚害想。為眾生故願生惡趣。成就一切煩惱眾生。一切聞知觀生聖諦。說有欲有離欲色無色界。具六識身。五根肉段。眼不見色。乃至身不覺觸。禪定中間亦有言說。亦調伏心。亦攝受思惟。一切作法無有處所。須陀洹心數心知其自阿羅漢。有從他饒益無知有疑。由他觀察言說得道。智慧方便得離生死。亦得安樂。從第八退。乃至種性法亦說有退。須陀洹退法。阿羅漢亦有退法。無世俗正見。有世俗信根。無有記法。超昇離生。不一斷一切結。須陀洹能作一切惡行。唯除無間罪。一切修多羅皆依了義。九種無為法。謂數滅非數滅虛空。虛空處識處無所有處非想非非想處。十二緣起支道支心性自淨。佛為客煩惱所染。諸使非心並心法無緣。使異纏纏異使。心不相應。無有過去未來世法入。非智知非無有治。須陀洹得禪定。如是等名根本所見。中間見者。隨其別觀察。少有自作。少有他作。少有因緣起。一時有二心俱生。道即煩惱業。想種子即是取。諸根四大轉變相續。非心心法。心滿身中。皆可得如是皆攝受欲。是名中間所見也。

彼多聞根本見者。佛說五種出世間法。無常苦空無我寂滅涅槃出道。餘者世俗。阿羅漢有從他饒益。有無知有疑。由他觀察言說得道。諸餘一切薩婆多見同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼多聞根本見者。佛說五種出世間法。無常苦空無我寂滅涅槃出道。餘者世俗。阿羅漢有從他饒益。有無知有疑。由他觀察言說得道。諸餘一切薩婆多見同也。

彼施設根本見者。若說諸陰即非業。諸不成諸行。展轉施設者。無智士夫事無橫死。由本業所得長養業根生一切苦。從業生福德生聖道。道不修亦不失。餘一切與摩訶僧祇見同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼施設根本見者。若說諸陰即非業。諸不成諸行。展轉施設者。無智士夫事無橫死。由本業所得長養業根生一切苦。從業生福德生聖道。道不修亦不失。餘一切與摩訶僧祇見同也。

彼支提羅阿婆欝多羅施羅根本見者。菩薩離惡趣。供養偷婆無大果報。阿羅漢有他饒益無知有疑。由他觀察言說得道。餘者一切與摩訶僧祇同見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼支提羅阿婆欝多羅施羅根本見者。菩薩離惡趣。供養偷婆無大果報。阿羅漢有他饒益無知有疑。由他觀察言說得道。餘者一切與摩訶僧祇同見。

彼薩婆多根本見者。說一切有性二種攝一切法。謂名及色。有道共未來世。有法入知法識。明法生住滅有為相。三無為。三諦有為相。一諦無為相。四諦次第無間等。空無相無願。超昇離生。思惟欲界繫超昇。超昇離生。十五心為向。第十六心名為住果。世間第一法一心。前三方便有退。世間第一不退。須陀洹果。是不退法。阿羅漢有退法。非一切阿羅漢得無生智。凡夫得離欲瞋恚。外道有五通。諸天亦得修梵行。於七正得覺支。非餘禪攝。念處不依禪得。超昇離生。得阿羅漢果。色界得阿羅漢果。而不得超昇離生。無有北欝單越人得離欲。彼亦不得聖道。無想天亦不必次第得四沙門果超昇離生。以世俗得斯陀含阿那含果。四念處一切法。諸使心相應一切使。是有纏而非使。緣起支是有為。說阿羅漢有緣起支。阿羅漢有功德增長。欲界色界有中陰五識身。是有欲五識身。還自相應。非思惟非心數法。心心是緣自性。自性不相應。心不相應。有世俗正見。有世俗信根。有無願阿羅漢。無有學法。一切阿羅漢得禪。而不必現前。阿羅漢有宿業受報。有凡夫不善心。命終正受。中無命終。菩薩是凡夫有結使。未超昇離生。未超凡夫地受身。眾生數施設一切行磨滅無法。從此世至他世。俗數說言。有此世至他世。命未終諸行取已盡。無有法轉變。有出世間禪有覺有觀。無漏有善是因禪定中無言說。八聖道是法輪。非如來一切說是轉法輪。佛不說一切事。非一切說如義。非一切契經是了義。有如是等無量中間見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼薩婆多根本見者。說一切有性二種攝一切法。謂名及色。有道共未來世。有法入知法識。明法生住滅有為相。三無為。三諦有為相。一諦無為相。四諦次第無間等。空無相無願。超昇離生。思惟欲界繫超昇。超昇離生。十五心為向。第十六心名為住果。世間第一法一心。前三方便有退。世間第一不退。須陀洹果。是不退法。阿羅漢有退法。非一切阿羅漢得無生智。凡夫得離欲瞋恚。外道有五通。諸天亦得修梵行。於七正得覺支。非餘禪攝。念處不依禪得。超昇離生。得阿羅漢果。色界得阿羅漢果。而不得超昇離生。無有北欝單越人得離欲。彼亦不得聖道。無想天亦不必次第得四沙門果超昇離生。以世俗得斯陀含阿那含果。四念處一切法。諸使心相應一切使。是有纏而非使。緣起支是有為。說阿羅漢有緣起支。阿羅漢有功德增長。欲界色界有中陰五識身。是有欲五識身。還自相應。非思惟非心數法。心心是緣自性。自性不相應。心不相應。有世俗正見。有世俗信根。有無願阿羅漢。無有學法。一切阿羅漢得禪。而不必現前。阿羅漢有宿業受報。有凡夫不善心。命終正受。中無命終。菩薩是凡夫有結使。未超昇離生。未超凡夫地受身。眾生數施設一切行磨滅無法。從此世至他世。俗數說言。有此世至他世。命未終諸行取已盡。無有法轉變。有出世間禪有覺有觀。無漏有善是因禪定中無言說。八聖道是法輪。非如來一切說是轉法輪。佛不說一切事。非一切說如義。非一切契經是了義。有如是等無量中間見也。

彼雪山部根本見者。菩薩凡夫離無明。淨佛國土。降神母胎。外道無五通。諸天不得修梵行。有阿羅漢從他饒益無知疑。由他觀察言說得道。諸餘一切有薩婆多見同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼雪山部根本見者。菩薩凡夫離無明。淨佛國土。降神母胎。外道無五通。諸天不得修梵行。有阿羅漢從他饒益無知疑。由他觀察言說得道。諸餘一切有薩婆多見同。

彼犢子部根本見者。非即是人。亦非離陰界。入和合施設故。一切陰剎那不住。離人無有法。從此世至他世。當說人至彼。外道有五通。五識身非有欲。亦非離欲。欲界繫結使修道斷得離欲。非見諦斷。忍名相世間第一法超昇離生。十二心起名向。第十三心名為住果。與見者多梨羅耶尼三彌底六城有。諸有別說偈。分別得說。而復墮。墮已深貪著。從業而得業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼犢子部根本見者。非即是人。亦非離陰界。入和合施設故。一切陰剎那不住。離人無有法。從此世至他世。當說人至彼。外道有五通。五識身非有欲。亦非離欲。欲界繫結使修道斷得離欲。非見諦斷。忍名相世間第一法超昇離生。十二心起名向。第十三心名為住果。與見者多梨羅耶尼三彌底六城有。諸有別說偈。分別得說。而復墮。墮已深貪著。從業而得業。

彼彌沙塞部根本見者。無過去未來世。唯有現在及無為。於四真諦一無間等。見苦即名見。諦苦者即名見真諦。諸使非心心。諸非有緣。使異纏纏亦異使。心不相應纏與心相應。凡夫不欲瞋恚。外道無五通。諸天不得修梵行。無中陰。阿羅漢無有功德增益。五識身有欲亦離欲。六識身覺觀相應。無有世俗正見。無世俗信根。無有出世間禪。無覺出世間法。無有善為因。須陀洹有退法。阿羅漢亦有退法。道支是念處攝。有九無為事。謂數滅非數滅虛空善法也。不善法如無記法。如道緣起。如從胎乃至死。諸根四大轉變自滅。心心數法亦轉變自滅。佛僧中可得施僧。得大果報非佛。佛與聲聞同。一道一解脫一切行剎那。無有法從此世至他世。如是等根本見同。此等諸中間見者。有過去未來世。有中陰法入知法識法思業。無有身業口業覺觀心相應。太地住劫。供養偷婆少果報法現在前。名使陰界入現在前。已法種子能生諸苦。謂無明渴愛見業。是名中間見法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彌沙塞部根本見者。無過去未來世。唯有現在及無為。於四真諦一無間等。見苦即名見。諦苦者即名見真諦。諸使非心心。諸非有緣。使異纏纏亦異使。心不相應纏與心相應。凡夫不欲瞋恚。外道無五通。諸天不得修梵行。無中陰。阿羅漢無有功德增益。五識身有欲亦離欲。六識身覺觀相應。無有世俗正見。無世俗信根。無有出世間禪。無覺出世間法。無有善為因。須陀洹有退法。阿羅漢亦有退法。道支是念處攝。有九無為事。謂數滅非數滅虛空善法也。不善法如無記法。如道緣起。如從胎乃至死。諸根四大轉變自滅。心心數法亦轉變自滅。佛僧中可得施僧。得大果報非佛。佛與聲聞同。一道一解脫一切行剎那。無有法從此世至他世。如是等根本見同。此等諸中間見者。有過去未來世。有中陰法入知法識法思業。無有身業口業覺觀心相應。太地住劫。供養偷婆少果報法現在前。名使陰界入現在前。已法種子能生諸苦。謂無明渴愛見業。是名中間見法也。

彼曇無德根本見者。佛非僧中可得施。佛得大果報非僧。佛道異聲聞道。外道無有五通。羅漢身是無漏餘。一切與摩訶僧祇部同見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曇無德根本見者。佛非僧中可得施。佛得大果報非僧。佛道異聲聞道。外道無有五通。羅漢身是無漏餘。一切與摩訶僧祇部同見也。

彼迦葉惟部根本見者。有斷法斷知。無有不斷法而斷知。業熟而受報。不熟不受報。有過去因果。無有未來因果。有一切法剎那。有覺法有報。餘一切與曇無德部同見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼迦葉惟部根本見者。有斷法斷知。無有不斷法而斷知。業熟而受報。不熟不受報。有過去因果。無有未來因果。有一切法剎那。有覺法有報。餘一切與曇無德部同見。

彼相續部根本見者。陰從此世至他世。非離聖道得滅陰。陰有約根本。有第一人。餘一切與薩婆多部見同。是略說一切部見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼相續部根本見者。陰從此世至他世。非離聖道得滅陰。陰有約根本。有第一人。餘一切與薩婆多部見同。是略說一切部見。

十八部論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八部論一卷