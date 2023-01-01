大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

大唐三藏法師玄奘奉詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是傳聞。佛薄伽梵般涅槃後八百年中。執師子國勝軍王都。有阿羅漢名難提蜜多羅(唐言慶友)。具八解脫三明六通無諍願智邊際定等。無量功德皆悉具足。有大威神名稱高遠。以願智力能知此界一切有情種種心行。復能隨順作諸饒益。化緣既畢將般涅槃。集諸苾芻苾芻尼等。說己所證諸妙功德。及應所行利樂有情。諸勝事業皆悉成辦。告時眾曰。自今已後無復所為。唯無餘依是所歸趣。仁等當知有疑可問。時諸大眾聞是語已。舉聲號哭不能自持宛轉於地。或起唱言佛薄伽梵久已涅槃。諸聖弟子亦隨寂滅。世間久空無真調御。今唯尊者為天人眼。如何復欲棄捨我等。願垂哀愍少留壽命。尊者慶友慰喻眾言。不須啼泣。仁等當知世間法爾有生必滅。諸佛如來降伏四魔於壽自在。隨順世故猶示涅槃。況我今者豈宜恒住。設隨汝請亦無利益。當體此意勿生憂惱。但有疑者應可速問。諸苾芻等雖承告示。猶增涕噎良久乃問。我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時。尊者告曰。汝等諦聽。如來先已說法住經。今當為汝粗更宣說。佛薄伽梵般涅槃時。以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等。令其護持使不滅沒。及勅其身與諸施主作真福田。令彼施者得大果報。時諸大眾聞是語已少解憂悲。復重請言。所說十六大阿羅漢。我輩不知其名何等。慶友答言。第一尊者名賓度羅跋囉惰闍。第二尊者名迦諾迦伐蹉。第三尊者名迦諾迦跋釐墮闍。第四尊者名蘇頻陀。第五尊者名諾距羅。第六尊者名跋陀羅。第七尊者名迦理迦。第八尊者名伐闍羅弗多羅。第九尊者名戍博迦。第十尊者名半託迦。第十一尊者名囉怙羅。第十二尊者名那伽犀那。第十三尊者名因揭陀。第十四尊者名伐那婆斯。第十五尊者名阿氏多。第十六尊者名注荼半託迦。如是十六大阿羅漢。一切皆具三明六通八解脫等無量功德。離三界染誦持三藏博通外典。承佛勅故。以神通力延自壽量。乃至世尊正法應住常隨護持。及與施主作真福田。令彼施者得大果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是傳聞。佛薄伽梵般涅槃後八百年中。執師子國勝軍王都。有阿羅漢名難提蜜多羅(唐言慶友)。具八解脫三明六通無諍願智邊際定等。無量功德皆悉具足。有大威神名稱高遠。以願智力能知此界一切有情種種心行。復能隨順作諸饒益。化緣既畢將般涅槃。集諸苾芻苾芻尼等。說己所證諸妙功德。及應所行利樂有情。諸勝事業皆悉成辦。告時眾曰。自今已後無復所為。唯無餘依是所歸趣。仁等當知有疑可問。時諸大眾聞是語已。舉聲號哭不能自持宛轉於地。或起唱言佛薄伽梵久已涅槃。諸聖弟子亦隨寂滅。世間久空無真調御。今唯尊者為天人眼。如何復欲棄捨我等。願垂哀愍少留壽命。尊者慶友慰喻眾言。不須啼泣。仁等當知世間法爾有生必滅。諸佛如來降伏四魔於壽自在。隨順世故猶示涅槃。況我今者豈宜恒住。設隨汝請亦無利益。當體此意勿生憂惱。但有疑者應可速問。諸苾芻等雖承告示。猶增涕噎良久乃問。我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時。尊者告曰。汝等諦聽。如來先已說法住經。今當為汝粗更宣說。佛薄伽梵般涅槃時。以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等。令其護持使不滅沒。及勅其身與諸施主作真福田。令彼施者得大果報。時諸大眾聞是語已少解憂悲。復重請言。所說十六大阿羅漢。我輩不知其名何等。慶友答言。第一尊者名賓度羅跋囉惰闍。第二尊者名迦諾迦伐蹉。第三尊者名迦諾迦跋釐墮闍。第四尊者名蘇頻陀。第五尊者名諾距羅。第六尊者名跋陀羅。第七尊者名迦理迦。第八尊者名伐闍羅弗多羅。第九尊者名戍博迦。第十尊者名半託迦。第十一尊者名囉怙羅。第十二尊者名那伽犀那。第十三尊者名因揭陀。第十四尊者名伐那婆斯。第十五尊者名阿氏多。第十六尊者名注荼半託迦。如是十六大阿羅漢。一切皆具三明六通八解脫等無量功德。離三界染誦持三藏博通外典。承佛勅故。以神通力延自壽量。乃至世尊正法應住常隨護持。及與施主作真福田。令彼施者得大果報。

爾時苾芻苾芻尼等。復重請言。我等不知十六尊者多住何處。護持正法饒益有情。慶友答言。第一尊者與自眷屬千阿羅漢。多分住在西瞿陀尼洲。第二尊者與自眷屬五百阿羅漢。多分住北方迦濕彌羅國。第三尊者與自眷屬六百阿羅漢。多分住在東勝身洲。第四尊者與自眷屬七百阿羅漢。多分住在北俱盧洲。第五尊者與自眷屬八百阿羅漢。多分住在南贍部洲。第六尊者與自眷屬九百阿羅漢。多分住在耽沒羅洲。第七尊者與自眷屬千阿羅漢。多分住在僧伽荼洲。第八尊者與自眷屬千一百阿羅漢。多分住在鉢剌拏洲。第九尊者與自眷屬九百阿羅漢。多分住在香醉山中。第十尊者與自眷屬千三百阿羅漢。多分住在三十三天。第十一尊者與自眷屬千一百阿羅漢。多分住在畢利颺瞿洲。第十二尊者與自眷屬千二百阿羅漢。多分住在半度波山。第十三尊者與自眷屬千三百阿羅漢。多分住在廣脇山中。第十四尊者與自眷屬千四百阿羅漢。多分住在可住山中。第十五尊者與自眷屬千五百阿羅漢。多分住在鷲峯山中。第十六尊者與自眷屬千六百阿羅漢。多分住在持軸山中。諸仁者若此世界。一切國王輔相大臣長者居士。若男若女發殷淨心。為四方僧設大施會。或設五年無遮施會。或慶寺慶像慶經幡等施設大會。或延請僧至所住處設大福會。或詣寺中經行處等。安布上妙諸坐臥具。衣藥飲食奉施僧眾。時此十六大阿羅漢。及諸眷屬隨其所應分散往赴。現種種形蔽隱聖儀。同常凡眾密受供具。令諸施主得勝果報。如是十六大阿羅漢。護持正法饒益有情。至此南贍部洲人壽極短至於十歲。刀兵劫起互相誅戮。佛法爾時當暫滅沒。刀兵劫後人壽漸增至百歲位。此洲人等厭前刀兵殘害苦惱復樂修善。時此十六大阿羅漢。與諸眷屬復來人中。稱揚顯說無上正法。度無量眾令其出家。為諸有情作饒益事。如是乃至此洲人壽六萬歲時。無上正法流行世間熾然無息。後至人壽七萬歲時。無上正法方永滅沒。時此十六大阿羅漢。與諸眷屬於此洲地俱來集會。以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣。釋迦牟尼如來應正等覺。所有遺身馱都皆集其內。爾時十六大阿羅漢。與諸眷屬繞窣堵波以諸香花持用供養恭敬讚歎。繞百千匝瞻仰禮已。俱昇虛空向窣堵波作如是言。敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我受教勅護持正法。及與天人作諸饒益。法藏已沒有緣已周今辭滅度。說是語已一時俱入無餘涅槃。先定願力火起焚身。如燈焰滅骸骨無遺。時窣堵波便陷入地。至金輪際方乃停住。爾時世尊釋迦牟尼無上正法。於此三千大千世界永滅不現。從此無聞此佛土中有七萬俱胝獨覺一時出現。至人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時苾芻苾芻尼等。復重請言。我等不知十六尊者多住何處。護持正法饒益有情。慶友答言。第一尊者與自眷屬千阿羅漢。多分住在西瞿陀尼洲。第二尊者與自眷屬五百阿羅漢。多分住北方迦濕彌羅國。第三尊者與自眷屬六百阿羅漢。多分住在東勝身洲。第四尊者與自眷屬七百阿羅漢。多分住在北俱盧洲。第五尊者與自眷屬八百阿羅漢。多分住在南贍部洲。第六尊者與自眷屬九百阿羅漢。多分住在耽沒羅洲。第七尊者與自眷屬千阿羅漢。多分住在僧伽荼洲。第八尊者與自眷屬千一百阿羅漢。多分住在鉢剌拏洲。第九尊者與自眷屬九百阿羅漢。多分住在香醉山中。第十尊者與自眷屬千三百阿羅漢。多分住在三十三天。第十一尊者與自眷屬千一百阿羅漢。多分住在畢利颺瞿洲。第十二尊者與自眷屬千二百阿羅漢。多分住在半度波山。第十三尊者與自眷屬千三百阿羅漢。多分住在廣脇山中。第十四尊者與自眷屬千四百阿羅漢。多分住在可住山中。第十五尊者與自眷屬千五百阿羅漢。多分住在鷲峯山中。第十六尊者與自眷屬千六百阿羅漢。多分住在持軸山中。諸仁者若此世界。一切國王輔相大臣長者居士。若男若女發殷淨心。為四方僧設大施會。或設五年無遮施會。或慶寺慶像慶經幡等施設大會。或延請僧至所住處設大福會。或詣寺中經行處等。安布上妙諸坐臥具。衣藥飲食奉施僧眾。時此十六大阿羅漢。及諸眷屬隨其所應分散往赴。現種種形蔽隱聖儀。同常凡眾密受供具。令諸施主得勝果報。如是十六大阿羅漢。護持正法饒益有情。至此南贍部洲人壽極短至於十歲。刀兵劫起互相誅戮。佛法爾時當暫滅沒。刀兵劫後人壽漸增至百歲位。此洲人等厭前刀兵殘害苦惱復樂修善。時此十六大阿羅漢。與諸眷屬復來人中。稱揚顯說無上正法。度無量眾令其出家。為諸有情作饒益事。如是乃至此洲人壽六萬歲時。無上正法流行世間熾然無息。後至人壽七萬歲時。無上正法方永滅沒。時此十六大阿羅漢。與諸眷屬於此洲地俱來集會。以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣。釋迦牟尼如來應正等覺。所有遺身馱都皆集其內。爾時十六大阿羅漢。與諸眷屬繞窣堵波以諸香花持用供養恭敬讚歎。繞百千匝瞻仰禮已。俱昇虛空向窣堵波作如是言。敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我受教勅護持正法。及與天人作諸饒益。法藏已沒有緣已周今辭滅度。說是語已一時俱入無餘涅槃。先定願力火起焚身。如燈焰滅骸骨無遺。時窣堵波便陷入地。至金輪際方乃停住。爾時世尊釋迦牟尼無上正法。於此三千大千世界永滅不現。從此無聞此佛土中有七萬俱胝獨覺一時出現。至人

壽量八萬歲時。獨覺聖眾復皆滅度。次後彌勒如來應正等覺出現世間時贍部洲廣博嚴淨無諸荊棘谿谷堆埠。平正潤澤金沙覆地。處處皆有清池茂林名花瑞草及眾寶聚。更相輝映甚可愛樂。人皆慈心修行十善。以修善故壽命長遠豐樂安隱。士女殷稠城邑隣次鷄飛相及。所營農稼一種七穫。自然成實不須耘耨。諸仁者於彼時中。國界莊嚴有情果報陳之難盡。具如彌勒成佛經說。彌勒如來成正覺已。為聲聞眾三會說法令出生死得證涅槃。第一會度九十六俱胝聲聞眾。第二會度九十四俱胝聲聞眾。第三會度九十二俱胝聲聞眾。若諸國王大臣長者居士男女一切施主。於今釋迦牟尼佛正法中。能為佛事自種善根。或教他種謂以七寶金銀真珠璧玉香材鍮石銅鐵木石泥漆。或以繒縷或以彩畫。作佛形像及窣堵波。若大若小乃至最小如指節量。或以香花諸妙供具。若多若少而為供養。彼由如是善根力故。至彌勒如來成正覺時善得人身。於彼佛第一會中以淨信心捨俗出家剃除鬚髮披著法服既預聖眾。隨宿願力便得涅槃。是名第一為佛事故種善根者所得果報。若諸國王及以臣庶一切施主。於今釋迦牟尼佛正法中。能為法事自種善根。或教他種。謂於大乘素呾纜藏。所有甚深空性相應諸大乘經。謂般若波羅蜜多經。妙法芬陀利迦經。金光明經。金剛手藏經。首楞伽摩三摩地經。幻喻三摩地經。大神變三摩地經。集諸功德三摩地經。還如來智印三摩地經。具諸威光三摩地經。寶臺經集諸菩薩三摩地經。諸佛攝受經。集請問經。梵王問經善吉問經。勇猛問經。能滿問經。海龍王問經。無熱惱龍王問經。樹幢龍王問經。寶掌問經。寶髻問經。虛空音問經。虛空吼問經。幻網問經。寶女問經。妙女問經。善臂問經。師子問經。猛授問經。金光女問經。說無盡慧經。說無垢稱經。未生怨王經。諦實經。那羅延經。佛花嚴經。蓮華手經。十佛名經。無量光眾經。極樂眾經。集淨華經。大集經。入一切道經。寶幢經。寶聚經。寶篋經。彩畫經。高頂王經。如是等大乘經。有百俱胝部。黨差別復有大乘毘柰耶藏。阿毘達磨藏眾多部類。一切皆是菩薩藏攝。復有聲聞三藏。謂素怛纜藏。毘柰耶藏。阿毘達磨藏。素怛纜藏。有五阿笈摩。謂長阿笈摩。中阿笈摩。增一阿笈摩。相應阿笈摩。雜類阿笈摩。毘柰耶藏中有苾芻戒經苾芻尼戒經。分別戒本諸蘊差別及增一律。阿毘達磨藏中。有攝六問相應發趣等。眾多部類。復有本生鬘讚獨覺鬘讚。於如是等正法藏中。或是佛說或菩薩說或聲聞說或諸仙說。或諸天說或智者說。能引義利乃至有能。於四句頌。若自誦若教他誦。若自讀若教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量八萬歲時。獨覺聖眾復皆滅度。次後彌勒如來應正等覺出現世間時贍部洲廣博嚴淨無諸荊棘谿谷堆埠。平正潤澤金沙覆地。處處皆有清池茂林名花瑞草及眾寶聚。更相輝映甚可愛樂。人皆慈心修行十善。以修善故壽命長遠豐樂安隱。士女殷稠城邑隣次鷄飛相及。所營農稼一種七穫。自然成實不須耘耨。諸仁者於彼時中。國界莊嚴有情果報陳之難盡。具如彌勒成佛經說。彌勒如來成正覺已。為聲聞眾三會說法令出生死得證涅槃。第一會度九十六俱胝聲聞眾。第二會度九十四俱胝聲聞眾。第三會度九十二俱胝聲聞眾。若諸國王大臣長者居士男女一切施主。於今釋迦牟尼佛正法中。能為佛事自種善根。或教他種謂以七寶金銀真珠璧玉香材鍮石銅鐵木石泥漆。或以繒縷或以彩畫。作佛形像及窣堵波。若大若小乃至最小如指節量。或以香花諸妙供具。若多若少而為供養。彼由如是善根力故。至彌勒如來成正覺時善得人身。於彼佛第一會中以淨信心捨俗出家剃除鬚髮披著法服既預聖眾。隨宿願力便得涅槃。是名第一為佛事故種善根者所得果報。若諸國王及以臣庶一切施主。於今釋迦牟尼佛正法中。能為法事自種善根。或教他種。謂於大乘素呾纜藏。所有甚深空性相應諸大乘經。謂般若波羅蜜多經。妙法芬陀利迦經。金光明經。金剛手藏經。首楞伽摩三摩地經。幻喻三摩地經。大神變三摩地經。集諸功德三摩地經。還如來智印三摩地經。具諸威光三摩地經。寶臺經集諸菩薩三摩地經。諸佛攝受經。集請問經。梵王問經善吉問經。勇猛問經。能滿問經。海龍王問經。無熱惱龍王問經。樹幢龍王問經。寶掌問經。寶髻問經。虛空音問經。虛空吼問經。幻網問經。寶女問經。妙女問經。善臂問經。師子問經。猛授問經。金光女問經。說無盡慧經。說無垢稱經。未生怨王經。諦實經。那羅延經。佛花嚴經。蓮華手經。十佛名經。無量光眾經。極樂眾經。集淨華經。大集經。入一切道經。寶幢經。寶聚經。寶篋經。彩畫經。高頂王經。如是等大乘經。有百俱胝部。黨差別復有大乘毘柰耶藏。阿毘達磨藏眾多部類。一切皆是菩薩藏攝。復有聲聞三藏。謂素怛纜藏。毘柰耶藏。阿毘達磨藏。素怛纜藏。有五阿笈摩。謂長阿笈摩。中阿笈摩。增一阿笈摩。相應阿笈摩。雜類阿笈摩。毘柰耶藏中有苾芻戒經苾芻尼戒經。分別戒本諸蘊差別及增一律。阿毘達磨藏中。有攝六問相應發趣等。眾多部類。復有本生鬘讚獨覺鬘讚。於如是等正法藏中。或是佛說或菩薩說或聲聞說或諸仙說。或諸天說或智者說。能引義利乃至有能。於四句頌。若自誦若教他誦。若自讀若教

他讀。若自持若教他持。若自解說若教他解說。或於法師恭敬供養。或於經卷恭敬供養。謂以種種香花幡蓋伎樂燈明而為供養。或於經卷以諸雜綵囊帊縷帶而嚴飾之。由如是等善根力故。至彌勒如來成正覺時善現人身。於彼佛第二會中。以淨信心捨離家法。出趣非家。淨除鬚髮披著法服既預聖眾。隨宿願力便得涅槃。是名第二為法事故種善根者所得果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他讀。若自持若教他持。若自解說若教他解說。或於法師恭敬供養。或於經卷恭敬供養。謂以種種香花幡蓋伎樂燈明而為供養。或於經卷以諸雜綵囊帊縷帶而嚴飾之。由如是等善根力故。至彌勒如來成正覺時善現人身。於彼佛第二會中。以淨信心捨離家法。出趣非家。淨除鬚髮披著法服既預聖眾。隨宿願力便得涅槃。是名第二為法事故種善根者所得果報。

若諸國王及臣庶等。一切施主於今釋迦牟尼佛正法中。能為僧事自種善根。或教他種。謂諸苾芻苾芻尼眾。或次第請或隨緣請。於月一日或月八日或十五日設齋供養。或往寺中若供養佛。若供養眾或作給侍。或有供養修靜慮者。或有供養諸說法者。或見有人欲於正法學習流布。從師聽受不作留難。施其所安無令怯退。或設五年無遮施會。或施四方僧。或施寺舍及坐臥具。或施鍾磬或施園林。如是等類供養僧眾。彼由如是善根力故。至彌勒如來成正覺時善得人身。於彼佛第三會中。以淨信心捨離家法出趣非家。淨除鬚髮披著法服既預聖眾。隨宿願力便得涅槃。是名第三為僧事故種善根者所得果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸國王及臣庶等。一切施主於今釋迦牟尼佛正法中。能為僧事自種善根。或教他種。謂諸苾芻苾芻尼眾。或次第請或隨緣請。於月一日或月八日或十五日設齋供養。或往寺中若供養佛。若供養眾或作給侍。或有供養修靜慮者。或有供養諸說法者。或見有人欲於正法學習流布。從師聽受不作留難。施其所安無令怯退。或設五年無遮施會。或施四方僧。或施寺舍及坐臥具。或施鍾磬或施園林。如是等類供養僧眾。彼由如是善根力故。至彌勒如來成正覺時善得人身。於彼佛第三會中。以淨信心捨離家法出趣非家。淨除鬚髮披著法服既預聖眾。隨宿願力便得涅槃。是名第三為僧事故種善根者所得果報。

爾時慶友大阿羅漢。為諸大眾廣說如上事已。以神通力於大眾前身昇虛空。高七多羅樹。示現種種不可思議雙神變事。令所觀眾增進勝道。時彼尊者現神變已。即於空中結跏趺坐。捨諸壽行及諸命行。入無餘依般涅槃界。先定願力火起焚身。於虛空中雨身遺骨。時諸大眾悲歎希有。競收遺骨起窣堵波。以諸香花寶幢幡蓋伎樂燈明常為供養。此法住記古昔諸師展轉相承誦持不忘。為令一切國王大臣長者居士諸施主等。了達因果厭生老病死芭蕉幻焰泡沫之身。修諸勝業於當來世逢事彌勒。解脫煩惱得大涅槃生愛樂故。於佛正法護持建立令久不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慶友大阿羅漢。為諸大眾廣說如上事已。以神通力於大眾前身昇虛空。高七多羅樹。示現種種不可思議雙神變事。令所觀眾增進勝道。時彼尊者現神變已。即於空中結跏趺坐。捨諸壽行及諸命行。入無餘依般涅槃界。先定願力火起焚身。於虛空中雨身遺骨。時諸大眾悲歎希有。競收遺骨起窣堵波。以諸香花寶幢幡蓋伎樂燈明常為供養。此法住記古昔諸師展轉相承誦持不忘。為令一切國王大臣長者居士諸施主等。了達因果厭生老病死芭蕉幻焰泡沫之身。修諸勝業於當來世逢事彌勒。解脫煩惱得大涅槃生愛樂故。於佛正法護持建立令久不滅。