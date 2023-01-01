誡初心學人文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡初心學人文

夫初心之人。須遠離惡友親近賢善。受五戒十戒等。善知持犯開遮。但依金口聖言。莫順庸流妄說。既已出家參陪清眾。常念柔和善順不得我慢貢高。大者為兄小者為弟。儻有諍者兩說和合。但以慈心相向。不得惡語傷人。若也欺凌同伴論說是非。如此出家全無利益。財色之禍甚於毒蛇省己知非常須遠離。無緣事則不得入他房院。當屏處不得強知他事。非六日不得洗浣內衣。臨盥漱不得高聲涕唾。行益次不得搪揬越序。經行次不得開襟掉臂。言談次不得高聲戲笑。非要事不得出於門外。有病人須慈心守護。見賓客須欣然迎接。逢尊長須肅恭迴避。辦道具須儉約知足。齋食時飲啜不得作聲執放。要須安詳不得舉顏顧視。不得欣厭精麁。須默無言說。須防護雜念。須知受食但療形枯為成道業。須念般若心經觀三輪清淨不違道用。赴焚修須早暮勤行自貴懈怠。知眾行次不得雜亂。讚唄呪願須誦文觀義。不得但隨音聲。不得韻曲不調。瞻敬尊顏不得攀緣異境。須知自身罪障猶如山海。須知理懺事懺可以消除。深觀能禮所禮皆從真性緣起。深信感應不虛影響相從。居眾寮須相讓不爭。須遞相扶護。慎詳論勝負。慎聚頭閑話。慎誤著他鞋。慎坐臥越次。對客言談不得揚於家醜。但讚院門佛事。不得詣庫房見聞雜事自生疑惑。非要事不得遊州獵縣。與俗交通令他憎嫉失自道情。儻有要事出行。告住持人及管眾者。令知去處。若入俗家切須堅持正念。慎勿見色聞聲流蕩邪心。又況披襟戲笑亂說雜事。非時酒食妄作無礙之行深乖佛戒。又處賢善人嫌疑之間。豈為有智慧人也。住社堂慎沙彌同行。慎人事往還。慎見他好惡。慎貪求文字。慎睡眠過度。慎散亂攀緣。若遇示師陞座說法。切不得於法作懸崖想生退屈心。或作串聞想生容易心。當須虛懷聞之。必有機發之時。不得隨學語者但取口辦。所謂蛇飲水成毒。牛飲水成乳。智學成菩提。愚學成生死是也。又不得於主法人生輕薄想。因之於道有障。不能進修切須慎之。論云。如人夜行罪人執炬當路。若以人惡故不受光明。墮坑落塹去矣。聞法之次如履薄氷。必須側耳目而聽玄音。肅情塵而賞幽致。下堂後默坐觀之。如有所疑博問先覺。夕惕朝詢不濫絲髮。如是乃可能生正信。以道為懷者歟。無始習熟愛欲恚癡纏綿意地。暫伏還起如隔日瘧。一切時中直須用加行方便智慧之力痛自遮護。豈可閑謾遊談無根虛喪天日。欲冀心宗而求出路哉。但堅志節責躬匪懈。知非遷善改悔調柔。勤修而觀力轉深。鍊磨而行門益淨。長起難遭之想道業恒新。常懷慶幸之心終不退轉。如是久久自然定慧圓明見自心性。用如幻悲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫初心之人。須遠離惡友親近賢善。受五戒十戒等。善知持犯開遮。但依金口聖言。莫順庸流妄說。既已出家參陪清眾。常念柔和善順不得我慢貢高。大者為兄小者為弟。儻有諍者兩說和合。但以慈心相向。不得惡語傷人。若也欺凌同伴論說是非。如此出家全無利益。財色之禍甚於毒蛇省己知非常須遠離。無緣事則不得入他房院。當屏處不得強知他事。非六日不得洗浣內衣。臨盥漱不得高聲涕唾。行益次不得搪揬越序。經行次不得開襟掉臂。言談次不得高聲戲笑。非要事不得出於門外。有病人須慈心守護。見賓客須欣然迎接。逢尊長須肅恭迴避。辦道具須儉約知足。齋食時飲啜不得作聲執放。要須安詳不得舉顏顧視。不得欣厭精麁。須默無言說。須防護雜念。須知受食但療形枯為成道業。須念般若心經觀三輪清淨不違道用。赴焚修須早暮勤行自貴懈怠。知眾行次不得雜亂。讚唄呪願須誦文觀義。不得但隨音聲。不得韻曲不調。瞻敬尊顏不得攀緣異境。須知自身罪障猶如山海。須知理懺事懺可以消除。深觀能禮所禮皆從真性緣起。深信感應不虛影響相從。居眾寮須相讓不爭。須遞相扶護。慎詳論勝負。慎聚頭閑話。慎誤著他鞋。慎坐臥越次。對客言談不得揚於家醜。但讚院門佛事。不得詣庫房見聞雜事自生疑惑。非要事不得遊州獵縣。與俗交通令他憎嫉失自道情。儻有要事出行。告住持人及管眾者。令知去處。若入俗家切須堅持正念。慎勿見色聞聲流蕩邪心。又況披襟戲笑亂說雜事。非時酒食妄作無礙之行深乖佛戒。又處賢善人嫌疑之間。豈為有智慧人也。住社堂慎沙彌同行。慎人事往還。慎見他好惡。慎貪求文字。慎睡眠過度。慎散亂攀緣。若遇示師陞座說法。切不得於法作懸崖想生退屈心。或作串聞想生容易心。當須虛懷聞之。必有機發之時。不得隨學語者但取口辦。所謂蛇飲水成毒。牛飲水成乳。智學成菩提。愚學成生死是也。又不得於主法人生輕薄想。因之於道有障。不能進修切須慎之。論云。如人夜行罪人執炬當路。若以人惡故不受光明。墮坑落塹去矣。聞法之次如履薄氷。必須側耳目而聽玄音。肅情塵而賞幽致。下堂後默坐觀之。如有所疑博問先覺。夕惕朝詢不濫絲髮。如是乃可能生正信。以道為懷者歟。無始習熟愛欲恚癡纏綿意地。暫伏還起如隔日瘧。一切時中直須用加行方便智慧之力痛自遮護。豈可閑謾遊談無根虛喪天日。欲冀心宗而求出路哉。但堅志節責躬匪懈。知非遷善改悔調柔。勤修而觀力轉深。鍊磨而行門益淨。長起難遭之想道業恒新。常懷慶幸之心終不退轉。如是久久自然定慧圓明見自心性。用如幻悲

智還度眾生。作人天大福田。切須勉之。泰和乙丑冬月。海東曹溪山老衲知訥誌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智還度眾生。作人天大福田。切須勉之。泰和乙丑冬月。海東曹溪山老衲知訥誌。

皖山正凝禪師示蒙山法語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皖山正凝禪師示蒙山法語

師見蒙山來禮。先自問云。爾還信得及麼。山云。若信不及不到這裏。師云。十分信得更要持戒。持戒易得靈驗。若無戒行如空中架樓閣。還持戒麼山云。見持五戒。師云。此後只看箇無字。不要思量卜度。不得作有無解會。且莫看經教語錄之類。只單單提箇無字。於十二時中四威儀內。須要惺惺如猫捕鼠如鷄抱卵無令斷續。未得透徹時。當如老鼠咬棺材相似不可改移。時復鞭起疑云。一切含靈皆有佛性。趙州因甚道無意作麼生。既有疑時默默提箇無字迴光自看。只這箇無字要識得自己。要識得趙州。要捉敗佛祖得人憎處。但信我如此說話。驀直做將去。決定有發明時節。斷不誤爾。云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師見蒙山來禮。先自問云。爾還信得及麼。山云。若信不及不到這裏。師云。十分信得更要持戒。持戒易得靈驗。若無戒行如空中架樓閣。還持戒麼山云。見持五戒。師云。此後只看箇無字。不要思量卜度。不得作有無解會。且莫看經教語錄之類。只單單提箇無字。於十二時中四威儀內。須要惺惺如猫捕鼠如鷄抱卵無令斷續。未得透徹時。當如老鼠咬棺材相似不可改移。時復鞭起疑云。一切含靈皆有佛性。趙州因甚道無意作麼生。既有疑時默默提箇無字迴光自看。只這箇無字要識得自己。要識得趙州。要捉敗佛祖得人憎處。但信我如此說話。驀直做將去。決定有發明時節。斷不誤爾。云云。

東山崇藏主送子行脚法語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東山崇藏主送子行脚法語

大凡行脚須以此道為懷。不可受現成供養了等閑過日。須是將生死二字釘在額上。十二時中裂轉面皮。討箇分曉始得。若秖隨群逐隊打空過時。他時閻羅老子打算飯錢。莫道我與爾不說。若做工夫須要日日打算時時點檢。自轉鼓起來至二更看。那裏是不得力處。那裏是打失處。那裏是不打失處。若如此做將去。定有到家時節。有一般辦道之人經不看佛不禮。纔上薄團便打瞌睡。及至醒來又且胡思亂想。纔下禪床便與人打雜交。若如此辦道至彌勒下生。也未有入手底時節。須是猛著精彩提起一箇無字。晝三夜三與他廝睚。不可坐在無事甲裏。又不可執在蒲團上死坐。須要活弄。恐雜念紛飛起時千萬。不可與他廝鬪轉鬪轉急。多有人在這裏不識進退解免不下。成風成顛壞了一生。須向紛飛起處輕輕放下打一箇。轉身下地行一遭。又上床開兩眼揑雙拳。竪起脊梁依前提起。便覺清涼。如一鍋湯攙下一杓冷水相似。但如此做工夫。日久月深自有到家時節。工夫未得入手。莫生煩惱。恐煩惱魔入心。若覺省力不可生歡喜。恐歡喜魔入心。種種病痛言之不盡。恐眾中有老成兄弟辦道者。千萬時時請益。若無將祖師做工夫底言語看一遍。如親見相似。而今此道難得其人。千萬向前望汝早早打破漆桶歸來為我揩背。至囑至囑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大凡行脚須以此道為懷。不可受現成供養了等閑過日。須是將生死二字釘在額上。十二時中裂轉面皮。討箇分曉始得。若秖隨群逐隊打空過時。他時閻羅老子打算飯錢。莫道我與爾不說。若做工夫須要日日打算時時點檢。自轉鼓起來至二更看。那裏是不得力處。那裏是打失處。那裏是不打失處。若如此做將去。定有到家時節。有一般辦道之人經不看佛不禮。纔上薄團便打瞌睡。及至醒來又且胡思亂想。纔下禪床便與人打雜交。若如此辦道至彌勒下生。也未有入手底時節。須是猛著精彩提起一箇無字。晝三夜三與他廝睚。不可坐在無事甲裏。又不可執在蒲團上死坐。須要活弄。恐雜念紛飛起時千萬。不可與他廝鬪轉鬪轉急。多有人在這裏不識進退解免不下。成風成顛壞了一生。須向紛飛起處輕輕放下打一箇。轉身下地行一遭。又上床開兩眼揑雙拳。竪起脊梁依前提起。便覺清涼。如一鍋湯攙下一杓冷水相似。但如此做工夫。日久月深自有到家時節。工夫未得入手。莫生煩惱。恐煩惱魔入心。若覺省力不可生歡喜。恐歡喜魔入心。種種病痛言之不盡。恐眾中有老成兄弟辦道者。千萬時時請益。若無將祖師做工夫底言語看一遍。如親見相似。而今此道難得其人。千萬向前望汝早早打破漆桶歸來為我揩背。至囑至囑。

蒙山和尚示眾語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙山和尚示眾語

若有來此同甘寂寥者。捨此世緣除去執著顛倒。真實為生死大事。肯順庵中規矩。截斷人事隨緣受用。除三更外不許睡眠。不許出街。不許赴請。未有發明不許看讀。非公界請不許閱經。如法下三年工夫。若不見性通宗。山僧替爾入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有來此同甘寂寥者。捨此世緣除去執著顛倒。真實為生死大事。肯順庵中規矩。截斷人事隨緣受用。除三更外不許睡眠。不許出街。不許赴請。未有發明不許看讀。非公界請不許閱經。如法下三年工夫。若不見性通宗。山僧替爾入地獄。

後跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後跋

夫心者。是世間出世間萬法之總相也。萬法即是心之別相。然其別有五。一肉團心。狀如蕉蕾。生色身中。係無情攝。二緣慮心。狀若野燒。忽生忽滅。係妄想攝。三集起心。狀如草子。埋伏識田。係習氣攝。四賴耶心。狀如良田。納種無厭。係無明攝。五真如心。狀同虛空。廓徹法界。係寂照攝。已上五心。前四皆妄念念生滅後一是真。三際一如。若不揀辯分明。猶恐認妄為真。其失非小。故引佛經祖語。問辯徵釋。開示迷妄根源。指陳修證本末。次第一十六章。始於正信。終乎所往。深明真心之捷徑。故名直說。予獲是書。僅十餘載。朝夕觀覽。以為棲神之祕要。一日出示眾。信善士感節庵。居士陳普忠。慨然樂施綉梓流傳。庶修心之士觀之者。感悟真心之妙。逈出直說之表也。是為跋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫心者。是世間出世間萬法之總相也。萬法即是心之別相。然其別有五。一肉團心。狀如蕉蕾。生色身中。係無情攝。二緣慮心。狀若野燒。忽生忽滅。係妄想攝。三集起心。狀如草子。埋伏識田。係習氣攝。四賴耶心。狀如良田。納種無厭。係無明攝。五真如心。狀同虛空。廓徹法界。係寂照攝。已上五心。前四皆妄念念生滅後一是真。三際一如。若不揀辯分明。猶恐認妄為真。其失非小。故引佛經祖語。問辯徵釋。開示迷妄根源。指陳修證本末。次第一十六章。始於正信。終乎所往。深明真心之捷徑。故名直說。予獲是書。僅十餘載。朝夕觀覽。以為棲神之祕要。一日出示眾。信善士感節庵。居士陳普忠。慨然樂施綉梓流傳。庶修心之士觀之者。感悟真心之妙。逈出直說之表也。是為跋。