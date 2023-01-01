萬善同歸集序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬善同歸集序

朝奉郎守司農少卿致仕輕車都尉長興縣開國男食邑三百戶賜緋魚袋沈振撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝奉郎守司農少卿致仕輕車都尉長興縣開國男食邑三百戶賜緋魚袋沈振撰

稽夫享四溟之廣，非聚流而弗充；躋十地之尊，非聚善而弗具。然則深不可測者，在乎積納而久；聖不可知者，在乎積修而勤。矧妙覺垂言，玄通立教，苟一豪而嚮善，可三界以超塵；必也寤寐真詮，揄揚覺路，庶漸磨而成熟，亘鑽仰而克勤。抑則非聖非凡，在迷在悟，欲深躋於聖域，當遽革於凡心；匪一事以薰陶，必多門而練習。或教言曲妙，標佛隴之徽猷；或禪理深融，藹曹溪之淑譽。不可執空而離有，不可背實而從無。要釋權宜，爰歸實相；權實既了，虛空可存。故達者轉物以明心，可言妙用；迷者按文而滯教，豈謂通方。或克荷於經龍，或堅持於律虎，或瞻禮睟容之謹愿，或繞行淨室之勤渠，或口誦尊名，或心觀樂土，或供以蒲塞，無重富以忽貧；或施及擅波，無增好而減惡，事如均等，利亦優隆。凡依律依禪，當資乎介福；造經造像，必藉乎多為。莫謂有已之賢，即心而佛。從凡超聖，未有不修之釋迦；從妄入真，未有不證之達磨。在人崇道，非佛異途。常貴精勤，無從怠易；重分陰之瞬息，研大道之根原。一簣如虧，曷致巍峩之鎮？三乘或廢，難登慈忍之門。則無自我之矜，則無捨彼之善。必求全德，方可質疑。心非非心，法非非法，要在心傳心而印可，法授法以師資。匪膠善於一隅，宜勵精於萬行。菩提之子可種，安養之方可修；明則而升兜率天，昧則而沈阿鼻獄。言如自泥，即罔水而行舟；性若稍通，非渡河之用筏。前聖後聖皆是因心，彼時此時曾何異法？噫！法在非在，心空弗空。無修而無所不修，真修亦泯；無住而無所不住，真住皆亡。憫爾群生，含茲一性，本無淑慝，為外物之所遷，苟不修明曷中，扃之能杜，如資妙善，可謂真歸。故前哲之縷言，俾後昆之緣學，乃搜羅教目，示諭迷情者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽夫享四溟之廣，非聚流而弗充；躋十地之尊，非聚善而弗具。然則深不可測者，在乎積納而久；聖不可知者，在乎積修而勤。矧妙覺垂言，玄通立教，苟一豪而嚮善，可三界以超塵；必也寤寐真詮，揄揚覺路，庶漸磨而成熟，亘鑽仰而克勤。抑則非聖非凡，在迷在悟，欲深躋於聖域，當遽革於凡心；匪一事以薰陶，必多門而練習。或教言曲妙，標佛隴之徽猷；或禪理深融，藹曹溪之淑譽。不可執空而離有，不可背實而從無。要釋權宜，爰歸實相；權實既了，虛空可存。故達者轉物以明心，可言妙用；迷者按文而滯教，豈謂通方。或克荷於經龍，或堅持於律虎，或瞻禮睟容之謹愿，或繞行淨室之勤渠，或口誦尊名，或心觀樂土，或供以蒲塞，無重富以忽貧；或施及擅波，無增好而減惡，事如均等，利亦優隆。凡依律依禪，當資乎介福；造經造像，必藉乎多為。莫謂有已之賢，即心而佛。從凡超聖，未有不修之釋迦；從妄入真，未有不證之達磨。在人崇道，非佛異途。常貴精勤，無從怠易；重分陰之瞬息，研大道之根原。一簣如虧，曷致巍峩之鎮？三乘或廢，難登慈忍之門。則無自我之矜，則無捨彼之善。必求全德，方可質疑。心非非心，法非非法，要在心傳心而印可，法授法以師資。匪膠善於一隅，宜勵精於萬行。菩提之子可種，安養之方可修；明則而升兜率天，昧則而沈阿鼻獄。言如自泥，即罔水而行舟；性若稍通，非渡河之用筏。前聖後聖皆是因心，彼時此時曾何異法？噫！法在非在，心空弗空。無修而無所不修，真修亦泯；無住而無所不住，真住皆亡。憫爾群生，含茲一性，本無淑慝，為外物之所遷，苟不修明曷中，扃之能杜，如資妙善，可謂真歸。故前哲之縷言，俾後昆之緣學，乃搜羅教目，示諭迷情者也。

智覺禪師，性晤機圓，才豐學際。曩生積習，與諸法以同符；今世流通，與諸佛而合契。念他已則如自己；觀他心則如自心。甞撰《萬善同歸集》上中下三卷，所以勸一切有緣者也。或朱紫名流、緇黃法系、善男善女、高行高才，但至恭而至勤，則無貴而無賤。寔利生之良藥，示求佛之要津，莫非括諸經、諸論之法言，作未覺、未知之先範。周旋勸導，謹密修持；永為梵花之權衡，宗門之準度云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智覺禪師，性晤機圓，才豐學際。曩生積習，與諸法以同符；今世流通，與諸佛而合契。念他已則如自己；觀他心則如自心。甞撰《萬善同歸集》上中下三卷，所以勸一切有緣者也。或朱紫名流、緇黃法系、善男善女、高行高才，但至恭而至勤，則無貴而無賤。寔利生之良藥，示求佛之要津，莫非括諸經、諸論之法言，作未覺、未知之先範。周旋勸導，謹密修持；永為梵花之權衡，宗門之準度云爾。

今法慧院智如藏主，夙資仁性，躬踐聖猷。見賢而同己之賢，見善而同己之善。總明師之論譔，興異世之楷撫，福利茲深，方便不少。而又自傾囊楮，遽出賤貲，肇為倡率之隆，仍募高明之助；勝緣既集，能事必行。因鏤版以成編，貴修身而有監，將垂不朽。繆托非才，如振性昧，洞微言、睽樞要；猥承嘉請，難克固辭。聊述紀綱，敢逃誚讓。時聖宋熙寧五年閨七月七日序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今法慧院智如藏主，夙資仁性，躬踐聖猷。見賢而同己之賢，見善而同己之善。總明師之論譔，興異世之楷撫，福利茲深，方便不少。而又自傾囊楮，遽出賤貲，肇為倡率之隆，仍募高明之助；勝緣既集，能事必行。因鏤版以成編，貴修身而有監，將垂不朽。繆托非才，如振性昧，洞微言、睽樞要；猥承嘉請，難克固辭。聊述紀綱，敢逃誚讓。時聖宋熙寧五年閨七月七日序

萬善同歸集卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬善同歸集卷上

杭州慧日永明寺智覺禪師延壽述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杭州慧日永明寺智覺禪師延壽述

夫眾善所歸，皆宗實相。如空包納，似地發生；是以但契一如，自含眾德。然不動真際，萬行常興；不壞緣生，法界恒現；寂不閡用，俗不違真；有無齊觀，一際平等。是以萬法惟心，應須廣行諸度，不可守愚空坐以滯真修。若欲萬行齊興，畢竟須依理事；理事無閡，其道在中。遂得自他兼利，而圓同體之悲；終始該羅，以成無盡之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫眾善所歸，皆宗實相。如空包納，似地發生；是以但契一如，自含眾德。然不動真際，萬行常興；不壞緣生，法界恒現；寂不閡用，俗不違真；有無齊觀，一際平等。是以萬法惟心，應須廣行諸度，不可守愚空坐以滯真修。若欲萬行齊興，畢竟須依理事；理事無閡，其道在中。遂得自他兼利，而圓同體之悲；終始該羅，以成無盡之行。

若論理事，幽旨難明；細而推之，非一非異。是以性實之理、相虛之事，力用交徹，舒卷同時。體全遍而不差，跡能所而似別。事因理立，不隱理而成事；理因事彰，不壞事而顯理。相資則各立，相攝則俱空；隱顯則互興，無閡則齊現。相非相奪，則非有非空；相即相成，則非常非斷。若離事而推理，墮聲聞之愚；若離理而行事，同凡夫之執。當知：離理無事，全水是波；離事無理，全波是水。理即非事，動濕不同；事即非理，能所各異。非理非事，真俗俱亡；而理而事，二諦恒立。雙照即假，宛爾幻存；雙遮即空，泯然夢寂。非空非假，中道常明；不動因緣，寧虧理體。故菩薩以無所得而為方便，涉有而不乖空；依實際而起化門，履真而不閡俗。常然智炬，不昧心光，雲布慈門，波騰行海，遂得同塵無閡，自在隨緣，一切施為，無非佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若論理事，幽旨難明；細而推之，非一非異。是以性實之理、相虛之事，力用交徹，舒卷同時。體全遍而不差，跡能所而似別。事因理立，不隱理而成事；理因事彰，不壞事而顯理。相資則各立，相攝則俱空；隱顯則互興，無閡則齊現。相非相奪，則非有非空；相即相成，則非常非斷。若離事而推理，墮聲聞之愚；若離理而行事，同凡夫之執。當知：離理無事，全水是波；離事無理，全波是水。理即非事，動濕不同；事即非理，能所各異。非理非事，真俗俱亡；而理而事，二諦恒立。雙照即假，宛爾幻存；雙遮即空，泯然夢寂。非空非假，中道常明；不動因緣，寧虧理體。故菩薩以無所得而為方便，涉有而不乖空；依實際而起化門，履真而不閡俗。常然智炬，不昧心光，雲布慈門，波騰行海，遂得同塵無閡，自在隨緣，一切施為，無非佛事。

故《般若經》云：「一心具足萬行」；《華嚴經》云：「解脫長者告善財言：『我若欲見安樂世界阿彌陀佛，隨意即見；乃至所見十方諸佛，皆由自心。善男子！當知菩薩修諸佛法、淨諸佛剎、積習妙行、調伏眾生、發大誓願，如是一切，悉由自心。是故，善男子！應以善法扶助自心、應以法水潤澤自心、應於境界淨治自心、應以精進堅固自心、應以智慧明利自心、應以佛自在開發自心、應以佛平等廣大自心、應以佛十力照察自心。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故《般若經》云：「一心具足萬行」；《華嚴經》云：「解脫長者告善財言：『我若欲見安樂世界阿彌陀佛，隨意即見；乃至所見十方諸佛，皆由自心。善男子！當知菩薩修諸佛法、淨諸佛剎、積習妙行、調伏眾生、發大誓願，如是一切，悉由自心。是故，善男子！應以善法扶助自心、應以法水潤澤自心、應於境界淨治自心、應以精進堅固自心、應以智慧明利自心、應以佛自在開發自心、應以佛平等廣大自心、應以佛十力照察自心。』」

古德釋云：「心該萬法，謂非但一念觀佛，由於自心；菩薩萬行，佛果體用，亦不離心，亦去妄執之失。謂有計云：『萬法皆心，任之是佛；驅馳萬行，豈不虛勞？』今明：『心雖即佛，久翳塵勞，故以萬行增修，令其瑩徹。但說萬行由心，不說不修為是；又萬法即心，修何閡心？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德釋云：「心該萬法，謂非但一念觀佛，由於自心；菩薩萬行，佛果體用，亦不離心，亦去妄執之失。謂有計云：『萬法皆心，任之是佛；驅馳萬行，豈不虛勞？』今明：『心雖即佛，久翳塵勞，故以萬行增修，令其瑩徹。但說萬行由心，不說不修為是；又萬法即心，修何閡心？』」

問曰：「祖師云：『善惡都莫思量，自然得入心體』；《涅槃經》云：『諸行無常，是生滅法。』如何勸修，故違祖教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「祖師云：『善惡都莫思量，自然得入心體』；《涅槃經》云：『諸行無常，是生滅法。』如何勸修，故違祖教？」

答：「祖意據宗，教文破著。若禪宗頓教，泯相離緣，空有俱亡，體用雙寂；若華嚴圓旨，具德同時，理行齊敷，悲智交濟。是以文殊以理印行，差別之義不虧；普賢以行嚴理，根本之門靡廢。本末一際，凡聖同源；不壞俗而標真，不離真而立俗。具智眼而不沒生死；運悲心而不滯涅槃。以三界之有，為菩提之用；處煩惱之海，通涅槃之津。夫萬善是菩薩入聖之資糧；眾行乃諸佛助道之階漸。若有目而無足，豈到清涼之池？得實而忘權，奚昇自在之域！是以方便、般若，常相輔翼；真空、妙有，恒共成持。《法華》會三歸一，萬善悉向菩提；《大品》一切無二，眾行咸歸種智。故《華嚴經》云：『第七遠行地，當修十種方便慧殊勝道：所謂雖善修空、無相、無願三昧，而慈悲不捨眾生；雖得諸佛平等法，而樂常供養佛；雖入觀空智門，而勤集福德；雖遠離三界，而莊嚴三界；雖畢竟寂滅諸煩惱焰，而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱焰；雖知諸法如幻、如夢、如影、如響、如焰、如化、如水中月、如鏡中像，自性無二，而隨心作業，無量差別；雖知一切國土猶如虛空，而能以清淨妙行莊嚴佛土；雖知諸佛法身本性無身，而以相好莊嚴其身；雖知諸佛音聲，性空寂滅，不可言說，而能隨一切眾生，出種種差別清淨音聲；雖隨諸佛了知三世惟是一念，而隨眾生意解分別，以種種相、種種時、種種劫數，而修諸行。』《維摩經》云：『菩薩雖行於空，而植眾德本，是菩薩行；雖行無相，而度眾生，是菩薩行；雖行無作，而現受身，是菩薩行；雖行無起，而起一切善行，是菩薩行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「祖意據宗，教文破著。若禪宗頓教，泯相離緣，空有俱亡，體用雙寂；若華嚴圓旨，具德同時，理行齊敷，悲智交濟。是以文殊以理印行，差別之義不虧；普賢以行嚴理，根本之門靡廢。本末一際，凡聖同源；不壞俗而標真，不離真而立俗。具智眼而不沒生死；運悲心而不滯涅槃。以三界之有，為菩提之用；處煩惱之海，通涅槃之津。夫萬善是菩薩入聖之資糧；眾行乃諸佛助道之階漸。若有目而無足，豈到清涼之池？得實而忘權，奚昇自在之域！是以方便、般若，常相輔翼；真空、妙有，恒共成持。《法華》會三歸一，萬善悉向菩提；《大品》一切無二，眾行咸歸種智。故《華嚴經》云：『第七遠行地，當修十種方便慧殊勝道：所謂雖善修空、無相、無願三昧，而慈悲不捨眾生；雖得諸佛平等法，而樂常供養佛；雖入觀空智門，而勤集福德；雖遠離三界，而莊嚴三界；雖畢竟寂滅諸煩惱焰，而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱焰；雖知諸法如幻、如夢、如影、如響、如焰、如化、如水中月、如鏡中像，自性無二，而隨心作業，無量差別；雖知一切國土猶如虛空，而能以清淨妙行莊嚴佛土；雖知諸佛法身本性無身，而以相好莊嚴其身；雖知諸佛音聲，性空寂滅，不可言說，而能隨一切眾生，出種種差別清淨音聲；雖隨諸佛了知三世惟是一念，而隨眾生意解分別，以種種相、種種時、種種劫數，而修諸行。』《維摩經》云：『菩薩雖行於空，而植眾德本，是菩薩行；雖行無相，而度眾生，是菩薩行；雖行無作，而現受身，是菩薩行；雖行無起，而起一切善行，是菩薩行。』」

古德問云：「萬行統惟無念，今見善見惡，願離願成，疲役身心，豈當為道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德問云：「萬行統惟無念，今見善見惡，願離願成，疲役身心，豈當為道？」

答：「此離念而求無念，尚未得真無念，況念無念而無閡乎？又無念但是行之一，豈知一念頓圓，如上所引。佛旨煥然，何得空腹高心，以少為足，擬欲蛙嫌海量，螢掩日光乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「此離念而求無念，尚未得真無念，況念無念而無閡乎？又無念但是行之一，豈知一念頓圓，如上所引。佛旨煥然，何得空腹高心，以少為足，擬欲蛙嫌海量，螢掩日光乎？」

問：「泯絕無寄、境智俱空，是祖佛指歸、聖賢要路。若論有作，心境宛然，憑何教文，廣陳萬善？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「泯絕無寄、境智俱空，是祖佛指歸、聖賢要路。若論有作，心境宛然，憑何教文，廣陳萬善？」

答：「諸佛如來一代時教，自古及今，分宗甚眾。撮其大約，不出三宗：一、相宗。二、空宗。三、性宗。若相宗多說是；空宗多說非；性宗惟論直指，即同曹溪見性成佛也。如今不論見性，罔識正宗，多執是非，紛然諍競，皆不了祖佛密意，但徇言詮。如教中或說是者，即依性說相；或言非者，是破相顯性；惟性宗一門，顯了直指，不說是非。如今多重非心、非佛、非理、非事，泯絕之言，以為玄妙，不知但是遮詮治病之文。執此方便，認為標的，却不信表詮直指之教，頓遺實地，昧却真心。如楚國愚人，認雞作鳳；猶春池小兒，執石為珠。但任淺近之情，不探深密之旨，迷空方便，豈識真歸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「諸佛如來一代時教，自古及今，分宗甚眾。撮其大約，不出三宗：一、相宗。二、空宗。三、性宗。若相宗多說是；空宗多說非；性宗惟論直指，即同曹溪見性成佛也。如今不論見性，罔識正宗，多執是非，紛然諍競，皆不了祖佛密意，但徇言詮。如教中或說是者，即依性說相；或言非者，是破相顯性；惟性宗一門，顯了直指，不說是非。如今多重非心、非佛、非理、非事，泯絕之言，以為玄妙，不知但是遮詮治病之文。執此方便，認為標的，却不信表詮直指之教，頓遺實地，昧却真心。如楚國愚人，認雞作鳳；猶春池小兒，執石為珠。但任淺近之情，不探深密之旨，迷空方便，豈識真歸？」

問：「諸佛如來三乘教典，惟有一味解脫法門，云何廣說世間生滅緣起？擬心即失，不順真如；動念即乖，違於法體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「諸佛如來三乘教典，惟有一味解脫法門，云何廣說世間生滅緣起？擬心即失，不順真如；動念即乖，違於法體。」

答：「若論一相、一味，此乃三乘權教，約理而言，即以一切因緣，而為過患。今所集者，惟顯圓宗：一一緣起，皆是法界實德，不成不破、非斷非常。乃至神變施為，皆法如是故，非假神力暫得如斯。纔有一法緣生，無非性起功德。《華嚴經》云：『此華藏世界海中，無問若山、若河，乃至樹林、塵毛等處，一一無不皆是稱真如法界、具無邊德。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若論一相、一味，此乃三乘權教，約理而言，即以一切因緣，而為過患。今所集者，惟顯圓宗：一一緣起，皆是法界實德，不成不破、非斷非常。乃至神變施為，皆法如是故，非假神力暫得如斯。纔有一法緣生，無非性起功德。《華嚴經》云：『此華藏世界海中，無問若山、若河，乃至樹林、塵毛等處，一一無不皆是稱真如法界、具無邊德。』」

問：「經云：『但凡夫之人，貪著其事。』又云：『取相凡夫，隨宜為說。』若得理本，萬行俱圓，何須事跡，而興造作乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「經云：『但凡夫之人，貪著其事。』又云：『取相凡夫，隨宜為說。』若得理本，萬行俱圓，何須事跡，而興造作乎？」

答：「此是破貪著執取之文，非干因緣事相之法。《淨名經》云：『但除其病，而不除法。』《金剛三昧經》云：『有二入：一、理入。二、行入。』以理導行，以行圓理。又菩提者，以行入無行。以行者，緣一切善法；無行者，不得一切善法。豈可滯理虧行，執行違理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「此是破貪著執取之文，非干因緣事相之法。《淨名經》云：『但除其病，而不除法。』《金剛三昧經》云：『有二入：一、理入。二、行入。』以理導行，以行圓理。又菩提者，以行入無行。以行者，緣一切善法；無行者，不得一切善法。豈可滯理虧行，執行違理。」

「祖師馬鳴《大乘起信論》云：『信成就發心有三：一、直心：正念真如法故。二、深心：樂集一切諸善行故。三、大悲心：欲拔一切眾生苦故。論問：「上說法界一相、佛體無二，何故不唯念真如，復假求學諸善法之行？」論答：「譬如大摩尼寶，體性明淨，而有鑛穢之垢；若人雖念寶性，不以方便，種種磨治，終無得淨。如是眾生真如之法，體性空淨，而有無量煩惱、垢染；若人雖念真如，不以方便種種熏修，亦無得淨；以垢無量，遍修一切善行，以為對治；若人修行一切善法，自然歸順真如法故。略說方便有四種：一者行根本方便。謂觀一切法自性無生，離於妄見，不住生死；觀一切法因緣和合，業果不失，起於大悲，修諸福德，攝化眾生，不住涅槃，以隨順法性無住故。二者能止方便。謂慚愧、悔過能止一切惡法，令不增長，以隨順法性離諸過故。三者發起善根增長方便。謂勤修供養、禮拜三寶，讚歎、隨喜、勸請諸佛，以愛敬三寶淳厚心故，信得增長，乃能志求無上之道；又因佛、法、僧力所護故，能消業障，善根不退，以隨順法性離癡障故。四者大願平等方便。所謂發願，盡於未來，化度一切眾生，使無有餘，皆令究竟無餘涅槃，以隨順法性無斷絕故；法性廣大，遍一切眾生，平等無二，不念彼此，究竟寂滅故。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祖師馬鳴《大乘起信論》云：『信成就發心有三：一、直心：正念真如法故。二、深心：樂集一切諸善行故。三、大悲心：欲拔一切眾生苦故。論問：「上說法界一相、佛體無二，何故不唯念真如，復假求學諸善法之行？」論答：「譬如大摩尼寶，體性明淨，而有鑛穢之垢；若人雖念寶性，不以方便，種種磨治，終無得淨。如是眾生真如之法，體性空淨，而有無量煩惱、垢染；若人雖念真如，不以方便種種熏修，亦無得淨；以垢無量，遍修一切善行，以為對治；若人修行一切善法，自然歸順真如法故。略說方便有四種：一者行根本方便。謂觀一切法自性無生，離於妄見，不住生死；觀一切法因緣和合，業果不失，起於大悲，修諸福德，攝化眾生，不住涅槃，以隨順法性無住故。二者能止方便。謂慚愧、悔過能止一切惡法，令不增長，以隨順法性離諸過故。三者發起善根增長方便。謂勤修供養、禮拜三寶，讚歎、隨喜、勸請諸佛，以愛敬三寶淳厚心故，信得增長，乃能志求無上之道；又因佛、法、僧力所護故，能消業障，善根不退，以隨順法性離癡障故。四者大願平等方便。所謂發願，盡於未來，化度一切眾生，使無有餘，皆令究竟無餘涅槃，以隨順法性無斷絕故；法性廣大，遍一切眾生，平等無二，不念彼此，究竟寂滅故。」』

「牛頭融大師問：『諸法畢竟空，有菩薩行六度萬行否？』答：『此是三乘二見心。若觀心本空，即是實慧，即是見真法身；法身不住此空，謂有運用覺知，即是方便慧。方便慧亦不可得，即是實慧；恒不相離，前念後念，皆由二慧發。故云：「智度菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牛頭融大師問：『諸法畢竟空，有菩薩行六度萬行否？』答：『此是三乘二見心。若觀心本空，即是實慧，即是見真法身；法身不住此空，謂有運用覺知，即是方便慧。方便慧亦不可得，即是實慧；恒不相離，前念後念，皆由二慧發。故云：「智度菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生。」』

「先德問云：『即心是佛，何假修行？』答：『秖為是故，所以修行。如鐵無金，雖經鍛鍊，不成金用。賢首國師云：「今佛之三身、十波羅蜜，乃至菩薩利他等行，並依自法，融轉而行。即眾生心中，有真如體大，今日修行，引出法身；由心中有真如相大，今日修行引出報身；由心中有真如用大，今日修行，引出化身。由心中有真如法性，自無慳貪，今日修行，順法性無慳，引出檀波羅蜜等。」當知三祇修道，不曾心外得一法、行一行。何以故？但是自心，引出自淨行性，而起修之。故知摩尼沈泥，不能雨寶；古鏡積垢，焉能鑒人？雖心性圓明、本來具足，若不眾善顯發，萬行磨治，方便引出，成其妙用，則永翳客塵，長淪識海，成妄生死，障淨菩提。是以祖教分明，理事相即，不可偏據而溺見河。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先德問云：『即心是佛，何假修行？』答：『秖為是故，所以修行。如鐵無金，雖經鍛鍊，不成金用。賢首國師云：「今佛之三身、十波羅蜜，乃至菩薩利他等行，並依自法，融轉而行。即眾生心中，有真如體大，今日修行，引出法身；由心中有真如相大，今日修行引出報身；由心中有真如用大，今日修行，引出化身。由心中有真如法性，自無慳貪，今日修行，順法性無慳，引出檀波羅蜜等。」當知三祇修道，不曾心外得一法、行一行。何以故？但是自心，引出自淨行性，而起修之。故知摩尼沈泥，不能雨寶；古鏡積垢，焉能鑒人？雖心性圓明、本來具足，若不眾善顯發，萬行磨治，方便引出，成其妙用，則永翳客塵，長淪識海，成妄生死，障淨菩提。是以祖教分明，理事相即，不可偏據而溺見河。』」

問：「善雖勝惡，念即乖真；約道而言，俱非解脫。何須廣勸，滯正修行？既涉因緣，實妨於道！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「善雖勝惡，念即乖真；約道而言，俱非解脫。何須廣勸，滯正修行？既涉因緣，實妨於道！」

答：「世出世間，以上善為本：初即因善而趣入，後即假善以助成。實為越生死海之舟航；趣涅槃城之道路。作人天之基陛；為祖佛之垣牆，在塵、出塵不可暫廢。十善何過？弘在於人。若貪著，則果生有漏之天；不執，則位入無為之道。運小心，墮二乘之位；發大意，昇菩薩之階；乃至究竟圓修，終成佛果。以知非關上善能為滯閡之因，全在行人自成得失之咎。故《華嚴經》云：『十不善業道，是地獄、畜生、餓鬼受生之因；十善業道，是人、天乃至有頂處受生之因。又此上品十善業道，以智慧修習，心狹劣故、怖三界故、闕大悲故、從他聞聲而了解故，成聲聞乘；又此上品十善業道，修治清淨，不從他教，自覺悟故、大悲方便不具足故、悟解甚深因緣法故，成獨覺乘；又此上品十善業道，修治清淨，心廣無量故、具足悲愍故、方便所攝故、發生大願故、不捨眾生故、希求諸佛大智故、淨治菩薩諸地故、淨修一切諸度故，成菩薩廣大行；又此上上十善業道，一切種清淨故，乃至證十力、四無畏故，一切佛法皆得成就。是故我今等行十善，應令一切具足清淨。』乃至『菩薩如是積集善根、成就善根、增長善根、思惟善根、繫念善根、分別善根、愛樂善根、修集善根、安住善根；菩薩摩訶薩如是積集諸善根已，以此善根所得依果，修菩薩行，於念念中，見無量佛，如其所應，承事供養。』又云：『雖無所作，而恒住善根。』又云：『雖知諸法無有所依，而說依善法而得出離。』《大智度論》云：『佛言：「我過去亦曾作惡人小蟲，因積善故乃得成佛。」』又如十八不共中，有欲無減者：佛知善法恩故，常欲集諸善法，故欲無減；修集諸善法，心無厭足，故欲無減。如一長老比丘目暗，自縫僧伽梨，衽脫，語諸人言：『誰樂欲為福德者，為我衽針。』爾時佛現其前語言：『我是樂欲福德、無厭足人，持汝針來。』是比丘斐亹，見佛光明，又識佛音聲，白佛言：『佛無量功德海，皆盡其邊底，云何無厭足？』佛告比丘：『功德果報甚深，無有如我知恩分者；我雖復盡其邊底，我本以欲心無厭足故得佛，是故今猶不息；雖更無功德可得，我欲心亦不休。』諸天世人驚悟：佛於功德尚無厭足，何況餘人！佛為比丘說法，是時肉眼即明，慧眼成就。又云：『佛言：「若不成就眾生淨佛國土，不能得無上道。」何以故？因緣不具足，則不能得阿耨多羅三藐三菩提。因緣者，所謂一切善法，從初發意行檀波羅蜜，乃至十八不共法，於是行法中，無憶想分別故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「世出世間，以上善為本：初即因善而趣入，後即假善以助成。實為越生死海之舟航；趣涅槃城之道路。作人天之基陛；為祖佛之垣牆，在塵、出塵不可暫廢。十善何過？弘在於人。若貪著，則果生有漏之天；不執，則位入無為之道。運小心，墮二乘之位；發大意，昇菩薩之階；乃至究竟圓修，終成佛果。以知非關上善能為滯閡之因，全在行人自成得失之咎。故《華嚴經》云：『十不善業道，是地獄、畜生、餓鬼受生之因；十善業道，是人、天乃至有頂處受生之因。又此上品十善業道，以智慧修習，心狹劣故、怖三界故、闕大悲故、從他聞聲而了解故，成聲聞乘；又此上品十善業道，修治清淨，不從他教，自覺悟故、大悲方便不具足故、悟解甚深因緣法故，成獨覺乘；又此上品十善業道，修治清淨，心廣無量故、具足悲愍故、方便所攝故、發生大願故、不捨眾生故、希求諸佛大智故、淨治菩薩諸地故、淨修一切諸度故，成菩薩廣大行；又此上上十善業道，一切種清淨故，乃至證十力、四無畏故，一切佛法皆得成就。是故我今等行十善，應令一切具足清淨。』乃至『菩薩如是積集善根、成就善根、增長善根、思惟善根、繫念善根、分別善根、愛樂善根、修集善根、安住善根；菩薩摩訶薩如是積集諸善根已，以此善根所得依果，修菩薩行，於念念中，見無量佛，如其所應，承事供養。』又云：『雖無所作，而恒住善根。』又云：『雖知諸法無有所依，而說依善法而得出離。』《大智度論》云：『佛言：「我過去亦曾作惡人小蟲，因積善故乃得成佛。」』又如十八不共中，有欲無減者：佛知善法恩故，常欲集諸善法，故欲無減；修集諸善法，心無厭足，故欲無減。如一長老比丘目暗，自縫僧伽梨，衽脫，語諸人言：『誰樂欲為福德者，為我衽針。』爾時佛現其前語言：『我是樂欲福德、無厭足人，持汝針來。』是比丘斐亹，見佛光明，又識佛音聲，白佛言：『佛無量功德海，皆盡其邊底，云何無厭足？』佛告比丘：『功德果報甚深，無有如我知恩分者；我雖復盡其邊底，我本以欲心無厭足故得佛，是故今猶不息；雖更無功德可得，我欲心亦不休。』諸天世人驚悟：佛於功德尚無厭足，何況餘人！佛為比丘說法，是時肉眼即明，慧眼成就。又云：『佛言：「若不成就眾生淨佛國土，不能得無上道。」何以故？因緣不具足，則不能得阿耨多羅三藐三菩提。因緣者，所謂一切善法，從初發意行檀波羅蜜，乃至十八不共法，於是行法中，無憶想分別故。』」

問：「夫如來法身，湛然清淨，一切眾生秖為客塵所蔽，不得現前。如今但息攀緣，定水澄淨，何須眾善，向外紛馳，反背真修，但成勞慮？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夫如來法身，湛然清淨，一切眾生秖為客塵所蔽，不得現前。如今但息攀緣，定水澄淨，何須眾善，向外紛馳，反背真修，但成勞慮？」

答：「無心寂現，此是了因；福德莊嚴，須從緣起。二因雙備，佛體方成。諸大乘經無不具載。《淨名經》云：『佛身者，即法身也；從無量功德、智慧生，從慈、悲、喜、捨生，從布施、持戒、忍辱柔和、勤行精進、禪定、解脫、三昧、多聞、智慧諸波羅蜜生，乃至從斷一切不善法、集一切善法生如來身。』又云：『具福德故，不住無為；具智慧故，不盡有為；大慈悲故，不住無為；滿本願故，不盡有為。』此乃自背圓詮，不遵佛語。擬捉涅槃之縛，欲沈解脫之坑；栽蓮華於高原，植甘種於空界，欲求菩提華果，何出得成？所以云：『入無為正位者，不生佛法耳。乃至譬如不下巨海，不能得無價寶珠；如是不入煩惱大海，則不能得一切智寶。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「無心寂現，此是了因；福德莊嚴，須從緣起。二因雙備，佛體方成。諸大乘經無不具載。《淨名經》云：『佛身者，即法身也；從無量功德、智慧生，從慈、悲、喜、捨生，從布施、持戒、忍辱柔和、勤行精進、禪定、解脫、三昧、多聞、智慧諸波羅蜜生，乃至從斷一切不善法、集一切善法生如來身。』又云：『具福德故，不住無為；具智慧故，不盡有為；大慈悲故，不住無為；滿本願故，不盡有為。』此乃自背圓詮，不遵佛語。擬捉涅槃之縛，欲沈解脫之坑；栽蓮華於高原，植甘種於空界，欲求菩提華果，何出得成？所以云：『入無為正位者，不生佛法耳。乃至譬如不下巨海，不能得無價寶珠；如是不入煩惱大海，則不能得一切智寶。』」

問：「入法，以無得為門；履道，以無為先導。若興眾善，起有得心，一違正宗，二虧實行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「入法，以無得為門；履道，以無為先導。若興眾善，起有得心，一違正宗，二虧實行。」

答：「以無得故無所不得；以無為故無所不為。無為豈出為中？無得非居得外。得與無得，既非全別；為與無為，亦非分同。非別非同，誰言一二；而同而別，不閡千差。若迷同、別兩門，即落斷、常二執。所以《華嚴．離世間品》云：『知一切法，無相是相，相是無相；無分別是分別，分別是無分別；非有是有，有是非有；無作是作，作是無作；非說是說，說是非說，不可思議。知心與菩提等，知菩提與心等，心及菩提與眾生等；亦不生心顛倒、想顛倒、見顛倒，不可思議。於念念中入滅盡定，盡一切漏而不證實際，亦不盡有漏善根；雖一切法無漏，而知漏盡，亦知漏滅；雖知佛法即世間法，世間法即佛法，而不於佛法中分別世間法，不於世間法中分別佛法；一切諸法，悉入法界，無所入故；知一切法皆無二、無變易，不可思議。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「以無得故無所不得；以無為故無所不為。無為豈出為中？無得非居得外。得與無得，既非全別；為與無為，亦非分同。非別非同，誰言一二；而同而別，不閡千差。若迷同、別兩門，即落斷、常二執。所以《華嚴．離世間品》云：『知一切法，無相是相，相是無相；無分別是分別，分別是無分別；非有是有，有是非有；無作是作，作是無作；非說是說，說是非說，不可思議。知心與菩提等，知菩提與心等，心及菩提與眾生等；亦不生心顛倒、想顛倒、見顛倒，不可思議。於念念中入滅盡定，盡一切漏而不證實際，亦不盡有漏善根；雖一切法無漏，而知漏盡，亦知漏滅；雖知佛法即世間法，世間法即佛法，而不於佛法中分別世間法，不於世間法中分別佛法；一切諸法，悉入法界，無所入故；知一切法皆無二、無變易，不可思議。』」

問：「一切眾生不得解脫者，皆為認其假名，逐妄輪迴，《楞嚴經》中唯令以湛旋其虛妄滅生，伏還元覺，得元明覺無生滅性，為因地心，然後圓成果地修證。云何一向徇斯假名，論其散善，轉增虛妄，豈益初心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「一切眾生不得解脫者，皆為認其假名，逐妄輪迴，《楞嚴經》中唯令以湛旋其虛妄滅生，伏還元覺，得元明覺無生滅性，為因地心，然後圓成果地修證。云何一向徇斯假名，論其散善，轉增虛妄，豈益初心？」

答：「名字性空，皆唯實相，但從緣起，不落有無。《法句經》云：『佛告寶明菩薩：「汝且觀是諸佛名字，若是有，說食與人，應得充飢；若名字無者，定光如來不授我記，及於汝名如無授者，我不應得佛。當知字句其已久如，以我如故，備顯諸法，名字性空，不在有無。」』《華嚴經》云：『譬如諸法不分別自性，不分別音聲，而自性不捨，名字不滅；菩薩亦復如是，不捨於行，隨世所作，而於此二無執著。』是以不動實際，建立行門；不壞假名，圓通自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「名字性空，皆唯實相，但從緣起，不落有無。《法句經》云：『佛告寶明菩薩：「汝且觀是諸佛名字，若是有，說食與人，應得充飢；若名字無者，定光如來不授我記，及於汝名如無授者，我不應得佛。當知字句其已久如，以我如故，備顯諸法，名字性空，不在有無。」』《華嚴經》云：『譬如諸法不分別自性，不分別音聲，而自性不捨，名字不滅；菩薩亦復如是，不捨於行，隨世所作，而於此二無執著。』是以不動實際，建立行門；不壞假名，圓通自性。」

問：「何以不任運騰騰，無心合道？豈須萬行，動作關心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「何以不任運騰騰，無心合道？豈須萬行，動作關心？」

答：「古德顯佛果有三：一、亡言絕行，獨明法身無作果。二、從行漸修，位滿三祇果。三、從初理智自在圓融果。此是上上根人，圓修圓證，雖一念頓具，不妨萬行施為；雖萬行施為，不離一念。若亡情冥合，各是一門；遲速任機，法無前後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「古德顯佛果有三：一、亡言絕行，獨明法身無作果。二、從行漸修，位滿三祇果。三、從初理智自在圓融果。此是上上根人，圓修圓證，雖一念頓具，不妨萬行施為；雖萬行施為，不離一念。若亡情冥合，各是一門；遲速任機，法無前後。」

問：「觸目菩提，舉足皆道，何須別立事相道場，役念勞形，豈諧妙旨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「觸目菩提，舉足皆道，何須別立事相道場，役念勞形，豈諧妙旨？」

答：「道場有二：一、理道場；二、事道場。理道場者，周遍剎塵；事道場者，淨地嚴飾。然因事顯理，藉理成事。事虛攬理，無不理之事；理實應緣，無閡事之理。故即事明理，須假莊嚴；從俗入真，唯憑建立，為歸敬之本，作策發之門，覩相嚴心，自他兼利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「道場有二：一、理道場；二、事道場。理道場者，周遍剎塵；事道場者，淨地嚴飾。然因事顯理，藉理成事。事虛攬理，無不理之事；理實應緣，無閡事之理。故即事明理，須假莊嚴；從俗入真，唯憑建立，為歸敬之本，作策發之門，覩相嚴心，自他兼利。

「《止觀》云：『圓教初心，理觀雖諦，法忍未成，須於淨地嚴建道場，晝夜六時，修行五悔，懺六根罪，入觀行即乘戒兼急，理事無瑕，諸佛威加，真明頓發，直至初住，一生可階。』上都儀云：『夫歸命三寶者，要指方立相，住心取境，不明無相離念也。佛懸知凡夫繫心，尚乃不得，況離相耶？如無術通人，居空造舍也。依寶像等三觀，必得不疑。』佛言：『我滅度後，能觀像者，與我無異。』《大智論》云：『菩薩唯以三事無厭：一、供養佛無厭。二、聞法無厭。三、供給僧無厭。』天台智者問云：『世間有空行人，執其癡空，不與修多羅合，聞此觀心，而作難言：「若觀心是法身等，應觸處平等，何故經像生敬，紙木生慢？敬慢異故，則非平等；非平等故，法身義不成。」答：「我以凡夫位中，觀如是相耳，為欲開顯此實相，恭敬經像，令慧不縛；使無量人，崇善去惡，令方便不縛，豈與汝同耶？」』乃至廣興法會，建立壇儀，手決加持，嚴其勝事，遂得道場現證、諸佛威加，皆是大聖垂慈，示其要軌。或覩香華之相，戒德重清；或見普賢之身，罪源畢淨，因茲法事圓備，佛道遐隆，現斯感通，歸憑有據。是以須遵往聖，事印典章，不可憑虛出於胸臆，毀德壞善，翻墮邪輪，撥有凝空，枉投邪羂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「《止觀》云：『圓教初心，理觀雖諦，法忍未成，須於淨地嚴建道場，晝夜六時，修行五悔，懺六根罪，入觀行即乘戒兼急，理事無瑕，諸佛威加，真明頓發，直至初住，一生可階。』上都儀云：『夫歸命三寶者，要指方立相，住心取境，不明無相離念也。佛懸知凡夫繫心，尚乃不得，況離相耶？如無術通人，居空造舍也。依寶像等三觀，必得不疑。』佛言：『我滅度後，能觀像者，與我無異。』《大智論》云：『菩薩唯以三事無厭：一、供養佛無厭。二、聞法無厭。三、供給僧無厭。』天台智者問云：『世間有空行人，執其癡空，不與修多羅合，聞此觀心，而作難言：「若觀心是法身等，應觸處平等，何故經像生敬，紙木生慢？敬慢異故，則非平等；非平等故，法身義不成。」答：「我以凡夫位中，觀如是相耳，為欲開顯此實相，恭敬經像，令慧不縛；使無量人，崇善去惡，令方便不縛，豈與汝同耶？」』乃至廣興法會，建立壇儀，手決加持，嚴其勝事，遂得道場現證、諸佛威加，皆是大聖垂慈，示其要軌。或覩香華之相，戒德重清；或見普賢之身，罪源畢淨，因茲法事圓備，佛道遐隆，現斯感通，歸憑有據。是以須遵往聖，事印典章，不可憑虛出於胸臆，毀德壞善，翻墮邪輪，撥有凝空，枉投邪羂。」

問：「《金剛般若經》云：『若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。』如何立相標形，而稱罪事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「《金剛般若經》云：『若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。』如何立相標形，而稱罪事？」

答：「息緣泯事，此是破相宗；直論顯理，即是大乘始教。未得有無齊行，體用交徹。若約圓門無閡，性相融通，舉一微塵，該羅法界。《華嚴經》云：『清淨慈門剎塵數，共生如來一妙相；一一諸相莫不然，是故見者無厭足。』《法華經》云：『汝證一切智，十力等佛法；具三十二相，乃至真實滅。』《大涅槃經》云：『非色者，即是聲聞、緣覺解脫；色者，即是諸佛如來解脫。』豈同凡夫橫執頑閡之境以為實色，二乘偏證灰斷之質而作真形？是以六根所對，皆見如來；萬像齊觀，圓明法界，豈待消形滅影，方成玄趣乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「息緣泯事，此是破相宗；直論顯理，即是大乘始教。未得有無齊行，體用交徹。若約圓門無閡，性相融通，舉一微塵，該羅法界。《華嚴經》云：『清淨慈門剎塵數，共生如來一妙相；一一諸相莫不然，是故見者無厭足。』《法華經》云：『汝證一切智，十力等佛法；具三十二相，乃至真實滅。』《大涅槃經》云：『非色者，即是聲聞、緣覺解脫；色者，即是諸佛如來解脫。』豈同凡夫橫執頑閡之境以為實色，二乘偏證灰斷之質而作真形？是以六根所對，皆見如來；萬像齊觀，圓明法界，豈待消形滅影，方成玄趣乎？」

問：「即心是佛，何須外求？若認他塵，自法即隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「即心是佛，何須外求？若認他塵，自法即隱。」

答：「諸佛法門，亦不一向，皆有自力、他力、自相、共相，十玄門之該攝、六相義之融通。隨緣似分，約性常合。從心現境，境即是心；攝所歸能，他即是自。古德云：『若執心境為二，遮言不二，以心外無別塵故；若執為一，遮言不一，以非無緣故。』《淨名經》云：『諸佛威神之所建立。』智者大師云：『夫一向無生觀人，但信心益，不信外佛威加益。』經云：『非內非外，而內而外。而內故，諸佛解脫於心行中求；而外故，諸佛護念。云何不信外益耶？』夫因緣之道，進修之門，皆眾緣所成，無一獨立。若自力充備，即不假緣；若自力未堪，須憑他勢。譬如世間之人在官難中，若自無力得脫，須假有力之人救拔。又如牽拽重物，自力不任，須假眾它之力，方能移動。但可內量實德，終不以自妨人。又若執言內力，即是自性；若言外力，即成他性；若云機感相投，即是共性；若云非因非緣，即無因性，皆滯閡執，未入圓成。若了真心，即無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「諸佛法門，亦不一向，皆有自力、他力、自相、共相，十玄門之該攝、六相義之融通。隨緣似分，約性常合。從心現境，境即是心；攝所歸能，他即是自。古德云：『若執心境為二，遮言不二，以心外無別塵故；若執為一，遮言不一，以非無緣故。』《淨名經》云：『諸佛威神之所建立。』智者大師云：『夫一向無生觀人，但信心益，不信外佛威加益。』經云：『非內非外，而內而外。而內故，諸佛解脫於心行中求；而外故，諸佛護念。云何不信外益耶？』夫因緣之道，進修之門，皆眾緣所成，無一獨立。若自力充備，即不假緣；若自力未堪，須憑他勢。譬如世間之人在官難中，若自無力得脫，須假有力之人救拔。又如牽拽重物，自力不任，須假眾它之力，方能移動。但可內量實德，終不以自妨人。又若執言內力，即是自性；若言外力，即成他性；若云機感相投，即是共性；若云非因非緣，即無因性，皆滯閡執，未入圓成。若了真心，即無所住。」

問：「經云：『觀身實相，觀佛亦然。』一念不生，天真頓朗。何得唱他佛號，廣誦餘經？高下輪迴，前後生滅；既妨禪定，但徇音聲。水動珠昏，寧當冥合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「經云：『觀身實相，觀佛亦然。』一念不生，天真頓朗。何得唱他佛號，廣誦餘經？高下輪迴，前後生滅；既妨禪定，但徇音聲。水動珠昏，寧當冥合？」

答：「夫聲為眾義之府，言皆解脫之門，一切趣聲，聲為法界。經云：『一一諸法中，皆含一切法。』故知一言音中，包羅無外，十界具足，三諦理圓。何得非此重彼，離相求真，不窮動淨之源，遂致語默之失。故經云：『一念初起，無有初相，是真護念。』未必息念消聲，方冥實相。是以莊嚴門內，萬行無虧；真如海中，一毫不捨。且如課念尊號，教有明文。唱一聲而罪滅塵沙；具十念而形棲淨土。拯危拔難，殄障消冤，非但一期暫拔苦津，託此因緣終投覺海。故經云：『若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。』又經云：『受持佛名者，皆為一切諸佛共所護念。』《寶積經》云：『高聲念佛，魔軍退散。』《文殊般若經》云：『眾生愚鈍，觀不能解，但令念聲相續，自得往生佛國。』《智論》云：『譬如有人初生墮地，即得日行千里，足一千年滿中七寶，以用施佛，不如有人於後惡世稱一佛聲，其福過彼。』《大品經》云：『若人散心念佛，乃至畢苦，其福不盡。』《增一阿含經》云：『四事供養，一閻浮提一切眾生，功德無量；若有眾生，善心相續，稱佛名號，如一𤛓牛乳頃，所得功德過上，不可思議，無能量者。』《華嚴經》云：『住自在心念佛門，知隨自心所有欲樂，一切諸佛現其像。』故飛錫和尚高聲念佛，《三昧寶王論》云：『浴大海者，已用於百川；念佛名者，必成於三昧。亦猶清珠下於濁水，濁水不得不清；念佛投於亂心，亂心不得不佛。既契之後，心佛雙亡。雙亡定也，雙照慧也。定慧既均，亦何心而不佛，何佛而不心？心佛既然，則萬境、萬緣，無非三昧也。』誰復患之，於起心動念，高聲稱佛哉？故《業報差別經》云：『高聲念佛誦經，有十種功德：一、能排睡眠。二、天魔驚怖。三、聲遍十方。四、三塗息苦。五、外聲不入。六、令心不散。七、勇猛精進。八、諸佛歡喜。九、三昧現前。十、生於淨土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「夫聲為眾義之府，言皆解脫之門，一切趣聲，聲為法界。經云：『一一諸法中，皆含一切法。』故知一言音中，包羅無外，十界具足，三諦理圓。何得非此重彼，離相求真，不窮動淨之源，遂致語默之失。故經云：『一念初起，無有初相，是真護念。』未必息念消聲，方冥實相。是以莊嚴門內，萬行無虧；真如海中，一毫不捨。且如課念尊號，教有明文。唱一聲而罪滅塵沙；具十念而形棲淨土。拯危拔難，殄障消冤，非但一期暫拔苦津，託此因緣終投覺海。故經云：『若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。』又經云：『受持佛名者，皆為一切諸佛共所護念。』《寶積經》云：『高聲念佛，魔軍退散。』《文殊般若經》云：『眾生愚鈍，觀不能解，但令念聲相續，自得往生佛國。』《智論》云：『譬如有人初生墮地，即得日行千里，足一千年滿中七寶，以用施佛，不如有人於後惡世稱一佛聲，其福過彼。』《大品經》云：『若人散心念佛，乃至畢苦，其福不盡。』《增一阿含經》云：『四事供養，一閻浮提一切眾生，功德無量；若有眾生，善心相續，稱佛名號，如一𤛓牛乳頃，所得功德過上，不可思議，無能量者。』《華嚴經》云：『住自在心念佛門，知隨自心所有欲樂，一切諸佛現其像。』故飛錫和尚高聲念佛，《三昧寶王論》云：『浴大海者，已用於百川；念佛名者，必成於三昧。亦猶清珠下於濁水，濁水不得不清；念佛投於亂心，亂心不得不佛。既契之後，心佛雙亡。雙亡定也，雙照慧也。定慧既均，亦何心而不佛，何佛而不心？心佛既然，則萬境、萬緣，無非三昧也。』誰復患之，於起心動念，高聲稱佛哉？故《業報差別經》云：『高聲念佛誦經，有十種功德：一、能排睡眠。二、天魔驚怖。三、聲遍十方。四、三塗息苦。五、外聲不入。六、令心不散。七、勇猛精進。八、諸佛歡喜。九、三昧現前。十、生於淨土。』

「《群疑論》云：『問：「名字性空，不能詮說諸法。教人專稱佛號，何異說食充飢乎？」答：「若言名字無用，不能詮諸法體，亦應喚火水來，故知筌蹄不空，魚兔斯得。故使梵王啟請轉正法輪，大聖應機弘宣妙旨；人天凡聖咸稟正言，五道四生並遵遺訓。聽聞讀誦，利益弘深；稱念佛名，往生淨土。亦不得唯言名字虛假，不有詮說者乎。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「《群疑論》云：『問：「名字性空，不能詮說諸法。教人專稱佛號，何異說食充飢乎？」答：「若言名字無用，不能詮諸法體，亦應喚火水來，故知筌蹄不空，魚兔斯得。故使梵王啟請轉正法輪，大聖應機弘宣妙旨；人天凡聖咸稟正言，五道四生並遵遺訓。聽聞讀誦，利益弘深；稱念佛名，往生淨土。亦不得唯言名字虛假，不有詮說者乎。」』

「論云：『問：「何因一念佛之力，能斷一切諸障？」答：「如一香栴檀，改四十由旬伊蘭林悉香；又譬如有人用師子筋以為琴弦，其聲一奏，一切餘弦悉皆斷壞。若人菩提心中，行念佛三昧者，一切煩惱、一切諸障，皆悉斷滅。」』《大集經》云：『或一日夜，或七日夜，不作餘業，志心念佛。小念見小；大念見大。』又《般若經》云：『文殊問佛：「云何速得阿耨菩提？」佛答：「有一行三昧。欲入一行三昧者，應須於空閑處，捨諸亂意。不取相貌，繫念一佛，專稱名字。隨佛方所，端身正向。能於一佛念念相續，即是念中能見過去、未來、現在諸佛。晝夜常說，智慧辨才終不斷絕。」』是知佛力難思，玄通罕測，如石吸鐵，似水投河，慈善根力，見如是事，志心歸者，靈感昭然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「論云：『問：「何因一念佛之力，能斷一切諸障？」答：「如一香栴檀，改四十由旬伊蘭林悉香；又譬如有人用師子筋以為琴弦，其聲一奏，一切餘弦悉皆斷壞。若人菩提心中，行念佛三昧者，一切煩惱、一切諸障，皆悉斷滅。」』《大集經》云：『或一日夜，或七日夜，不作餘業，志心念佛。小念見小；大念見大。』又《般若經》云：『文殊問佛：「云何速得阿耨菩提？」佛答：「有一行三昧。欲入一行三昧者，應須於空閑處，捨諸亂意。不取相貌，繫念一佛，專稱名字。隨佛方所，端身正向。能於一佛念念相續，即是念中能見過去、未來、現在諸佛。晝夜常說，智慧辨才終不斷絕。」』是知佛力難思，玄通罕測，如石吸鐵，似水投河，慈善根力，見如是事，志心歸者，靈感昭然。」

問：「凡所有相，皆是虛妄。但有好境，取即成魔。何得著相興心，而希冥感耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「凡所有相，皆是虛妄。但有好境，取即成魔。何得著相興心，而希冥感耶？」

答：「修行力至，聖境方明；善緣所生，法爾如是。故將證十地，相皆現前。是以志切冥加，道高魔盛：或禪思入微，而變異相；或禮誦懇志，暫覩嘉祥。但了惟心，見無所見。若取之，則心外有境，便成魔事；若捨之，則撥善功能，無門修進。《摩訶論》云：『若真若偽，惟自妄心現量境界，無有其實，無所著故。又若真若偽，皆一真如，皆一法身，無有別異，不斷除故。』《智論》云：『不捨者，諸法中皆有助道力故；不受者，諸法實相畢竟空，無所得故。』台教云：『疑者言：「大乘平等，何相可論？」今言不爾，秖由平等，鏡淨故諸業像現。令止觀研心，心漸明淨，照諸善惡，如鏡被磨，萬像自現。』是知不有而有，無性緣生；有而不有，緣生無性。常冥實際，中道泠然，欣慼不生，分別情斷，虛懷寂慮，何得失之所惑乎？又若諷誦遺典，受持大乘，功德幽深，果報玄邈。如經佛親比校，譬如一人辨若文殊，教化四天下人，皆至一生補處，格量功德，不如香華供養方等經典，得下等寶。又阿難疑審，七佛現身證明，實有此事。又如說修行，得上等寶；受持讀誦，得中等寶；香花供養，得下等寶。《法華經》云：『供養四百萬億阿僧祇世界眾生，乃至皆得阿羅漢道，盡諸有漏，於深禪定，皆得自在，具八解脫，不如第五十人聞《法華經》一偈，隨喜功德，百千萬億分，不及其一。』又經云：『若人讀誦經處，其地皆為金剛，但肉眼眾生，不能見耳。』南山《感通傳》云：『七佛金塔中有銀印，若誦大乘者，以銀印印其口，令無遺忘。』《普賢觀經》云：『若七眾犯戒，欲一彈指頃，除滅百千萬億阿僧祇劫生死之罪者，乃至欲得文殊、藥王諸大菩薩，持香花住立空中侍奉者，應當修習此《法華經》。讀誦大乘，念大乘事，令此空慧與心相應。』《大般若經》云：『無諸惡獸，巖穴寂靜，而為居止。所謂聞法，晝夜六時，勤加讚諷。聲離高下，心不緣外，專心憶持。』《賢愚經》云：『行者欲成佛道，當樂經法，讀誦演說。正使白衣說法，諸天鬼神悉來聽受，況出家人。出家之人乃至行路誦經說偈，常有諸天隨而聽之，是故應勤誦經說法。』已上皆是金口誠諦之言，非是妄心孟浪之說。是以志心誦者，證驗非虛，常為十方如來，釋迦文佛，密垂護念，讚言善哉；授手摩頭，共宿衣覆；攝受付囑，隨喜威加。乃至神王護持，天仙給侍，金剛擁從，釋梵散華。成就福因，等法界虛空之際量；校量功德，勝恒沙七寶之施緣。乃至凡質通靈，肉身不壞；舌變紅蓮之色，口騰紫檀之香。聞一句而畢趣菩提；誦半偈而功齊大覺。書寫經卷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「修行力至，聖境方明；善緣所生，法爾如是。故將證十地，相皆現前。是以志切冥加，道高魔盛：或禪思入微，而變異相；或禮誦懇志，暫覩嘉祥。但了惟心，見無所見。若取之，則心外有境，便成魔事；若捨之，則撥善功能，無門修進。《摩訶論》云：『若真若偽，惟自妄心現量境界，無有其實，無所著故。又若真若偽，皆一真如，皆一法身，無有別異，不斷除故。』《智論》云：『不捨者，諸法中皆有助道力故；不受者，諸法實相畢竟空，無所得故。』台教云：『疑者言：「大乘平等，何相可論？」今言不爾，秖由平等，鏡淨故諸業像現。令止觀研心，心漸明淨，照諸善惡，如鏡被磨，萬像自現。』是知不有而有，無性緣生；有而不有，緣生無性。常冥實際，中道泠然，欣慼不生，分別情斷，虛懷寂慮，何得失之所惑乎？又若諷誦遺典，受持大乘，功德幽深，果報玄邈。如經佛親比校，譬如一人辨若文殊，教化四天下人，皆至一生補處，格量功德，不如香華供養方等經典，得下等寶。又阿難疑審，七佛現身證明，實有此事。又如說修行，得上等寶；受持讀誦，得中等寶；香花供養，得下等寶。《法華經》云：『供養四百萬億阿僧祇世界眾生，乃至皆得阿羅漢道，盡諸有漏，於深禪定，皆得自在，具八解脫，不如第五十人聞《法華經》一偈，隨喜功德，百千萬億分，不及其一。』又經云：『若人讀誦經處，其地皆為金剛，但肉眼眾生，不能見耳。』南山《感通傳》云：『七佛金塔中有銀印，若誦大乘者，以銀印印其口，令無遺忘。』《普賢觀經》云：『若七眾犯戒，欲一彈指頃，除滅百千萬億阿僧祇劫生死之罪者，乃至欲得文殊、藥王諸大菩薩，持香花住立空中侍奉者，應當修習此《法華經》。讀誦大乘，念大乘事，令此空慧與心相應。』《大般若經》云：『無諸惡獸，巖穴寂靜，而為居止。所謂聞法，晝夜六時，勤加讚諷。聲離高下，心不緣外，專心憶持。』《賢愚經》云：『行者欲成佛道，當樂經法，讀誦演說。正使白衣說法，諸天鬼神悉來聽受，況出家人。出家之人乃至行路誦經說偈，常有諸天隨而聽之，是故應勤誦經說法。』已上皆是金口誠諦之言，非是妄心孟浪之說。是以志心誦者，證驗非虛，常為十方如來，釋迦文佛，密垂護念，讚言善哉；授手摩頭，共宿衣覆；攝受付囑，隨喜威加。乃至神王護持，天仙給侍，金剛擁從，釋梵散華。成就福因，等法界虛空之際量；校量功德，勝恒沙七寶之施緣。乃至凡質通靈，肉身不壞；舌變紅蓮之色，口騰紫檀之香。聞一句而畢趣菩提；誦半偈而功齊大覺。書寫經卷，

報受欲天；供養持人，福過諸佛。可謂法威德力不思議門，萬瑞千靈因茲而感，三賢十聖從此而生。亘古該今，從凡至聖，三業供養、十種受持，盡稟真詮，傳持不絕。今何起謗，而斷轉法輪乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報受欲天；供養持人，福過諸佛。可謂法威德力不思議門，萬瑞千靈因茲而感，三賢十聖從此而生。亘古該今，從凡至聖，三業供養、十種受持，盡稟真詮，傳持不絕。今何起謗，而斷轉法輪乎？」

問：「經中秖讚如說修行，深解義趣，勤求無念，默契玄根。云何勸修，廣興唱誦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「經中秖讚如說修行，深解義趣，勤求無念，默契玄根。云何勸修，廣興唱誦？」

答：「若約上上圓根，大機淳熟，無諸遮障，頓了頓修，若妄念不生，何須助道？大凡微細想念，佛地方無。故《安般守意經序》云：『彈指之間，心九百六十轉；一日一夕，十三億意。意有一身，心不自知，猶彼種夫也。』是知情塵障厚，卒淨良難，若非萬善助開，自力恐成稽滯。又若論福業，遍行門中，萬行莊嚴，不捨一法，皆能助道，顯大菩提，具足十種受持，亦無所閡。故《法華經》云：『爾時千世界微塵數菩薩摩訶薩，從地涌出者，皆於佛前一心合掌，瞻仰尊顏，而白佛言：「世尊！我等於佛滅度後，世尊分身所在國土，滅度之處，當廣說此經。所以者何？我等亦自欲得是真淨大法，受持、讀誦、解說、書寫，而供養之。」』以知登地菩薩，非獨為他解說，尚自發願誦持，何況初心，而不稟受？但先求信解悟入，後即如說而行；口演心思，助開正慧。若未窮宗旨，且徇文言，雖不親明，亦熏善本。般若威力，初後冥資；於正法中，發一微心，皆是初因，終不孤棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若約上上圓根，大機淳熟，無諸遮障，頓了頓修，若妄念不生，何須助道？大凡微細想念，佛地方無。故《安般守意經序》云：『彈指之間，心九百六十轉；一日一夕，十三億意。意有一身，心不自知，猶彼種夫也。』是知情塵障厚，卒淨良難，若非萬善助開，自力恐成稽滯。又若論福業，遍行門中，萬行莊嚴，不捨一法，皆能助道，顯大菩提，具足十種受持，亦無所閡。故《法華經》云：『爾時千世界微塵數菩薩摩訶薩，從地涌出者，皆於佛前一心合掌，瞻仰尊顏，而白佛言：「世尊！我等於佛滅度後，世尊分身所在國土，滅度之處，當廣說此經。所以者何？我等亦自欲得是真淨大法，受持、讀誦、解說、書寫，而供養之。」』以知登地菩薩，非獨為他解說，尚自發願誦持，何況初心，而不稟受？但先求信解悟入，後即如說而行；口演心思，助開正慧。若未窮宗旨，且徇文言，雖不親明，亦熏善本。般若威力，初後冥資；於正法中，發一微心，皆是初因，終不孤棄。」

問：「欲真持經，應念實相。既忘能所，誦者何人？若云心口所為，求之了不可得；究竟推檢，理出何門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「欲真持經，應念實相。既忘能所，誦者何人？若云心口所為，求之了不可得；究竟推檢，理出何門？」

答：「雖觀能念、所誦皆空，空非斷空，不閡能誦、所持為有；有非實有，不空不有，中理皎然。執無，則墮其邪空；沒有，則成其偏假。是以一心三觀，三觀一心。即一，而三相不同；即三，而一體無異。非合非散，不縱不橫；存泯莫覉，是非焉局？常冥三諦，總合一乘。萬行度門，咸歸實相。又所難：念誦有妨禪定者，且禪定一法，乃四辨六通之本，是革凡蹈聖之因；攝念少時，故稱上善。然須明沈、掉消息。《知時經》云：『如坐禪昏昧，須起行道念佛，或志誠洗懺，以除重障，策發身心，不可確執一門以為究竟。』故慈愍三藏云：『聖教所說正禪定者，制心一處，念念相續；離於昏掉，平等持心。若睡眠覆障，即須策動，念佛誦經、禮拜行道、講經說法、教化眾生，萬行無廢。所修行業，迴向往生西方淨土。若能如是修習禪定者，是佛禪定與聖教合，是眾生眼目，諸佛印可。一切佛法，等無差別，皆乘一如，成最正覺，皆云念佛，是菩提因。何得妄生邪見？』故台教行四種三昧，小乘具五觀對治，亦有常行、半行種種三昧，終不一向而局坐禪。《金剛三昧經》云：『不動不禪，離生禪想。』《法句經》云：『若學諸三昧，是動非是禪；心隨境界生，云何名為定？』《起信論》云：『若人唯修於止，則心沈沒，或起懈怠，不樂眾善，遠離大悲。乃至於一切時、一切處，所有眾善，隨己堪能，不捨修學；心無懈怠，惟除坐時，專念於止。若餘一切，悉當觀察，應作不應作；若行、若住、若臥、若起，皆應止觀俱行。』是以若能通達，定散俱得入道；若生滯閡，行坐皆即成非。南嶽《法華懺》云：『修習諸禪定，得諸佛三昧，六根性清淨。菩薩學《法華》，具足二種行：一者有相行；二者無相行。無相安樂行，甚深妙禪定，觀察六情根。有相安樂行，此依勸發品，散心誦《法華》，不入禪三昧；坐立行一心，念《法華》文字；行若成就者，即見普賢身。』是以智者修《法華懺》，誦至《藥王焚身品》云：『是真精進，是名真法供養如來。』頓悟靈山如同即席。乃至密持神呪，靈貺照然，護正防邪，降魔去外；制重昏之巨障，滅積劫之深痾；現不測之神通，示難思之感應；扶其廣業，殄彼餘殃；仰憑法力難思，遂致安然入道。是以或因念佛而證三昧，或從坐禪而發慧門，或專誦經而見法身，或但行道而入聖境。但以得道為意，終不取定一門；惟憑專志之誠，非信虛誕之說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「雖觀能念、所誦皆空，空非斷空，不閡能誦、所持為有；有非實有，不空不有，中理皎然。執無，則墮其邪空；沒有，則成其偏假。是以一心三觀，三觀一心。即一，而三相不同；即三，而一體無異。非合非散，不縱不橫；存泯莫覉，是非焉局？常冥三諦，總合一乘。萬行度門，咸歸實相。又所難：念誦有妨禪定者，且禪定一法，乃四辨六通之本，是革凡蹈聖之因；攝念少時，故稱上善。然須明沈、掉消息。《知時經》云：『如坐禪昏昧，須起行道念佛，或志誠洗懺，以除重障，策發身心，不可確執一門以為究竟。』故慈愍三藏云：『聖教所說正禪定者，制心一處，念念相續；離於昏掉，平等持心。若睡眠覆障，即須策動，念佛誦經、禮拜行道、講經說法、教化眾生，萬行無廢。所修行業，迴向往生西方淨土。若能如是修習禪定者，是佛禪定與聖教合，是眾生眼目，諸佛印可。一切佛法，等無差別，皆乘一如，成最正覺，皆云念佛，是菩提因。何得妄生邪見？』故台教行四種三昧，小乘具五觀對治，亦有常行、半行種種三昧，終不一向而局坐禪。《金剛三昧經》云：『不動不禪，離生禪想。』《法句經》云：『若學諸三昧，是動非是禪；心隨境界生，云何名為定？』《起信論》云：『若人唯修於止，則心沈沒，或起懈怠，不樂眾善，遠離大悲。乃至於一切時、一切處，所有眾善，隨己堪能，不捨修學；心無懈怠，惟除坐時，專念於止。若餘一切，悉當觀察，應作不應作；若行、若住、若臥、若起，皆應止觀俱行。』是以若能通達，定散俱得入道；若生滯閡，行坐皆即成非。南嶽《法華懺》云：『修習諸禪定，得諸佛三昧，六根性清淨。菩薩學《法華》，具足二種行：一者有相行；二者無相行。無相安樂行，甚深妙禪定，觀察六情根。有相安樂行，此依勸發品，散心誦《法華》，不入禪三昧；坐立行一心，念《法華》文字；行若成就者，即見普賢身。』是以智者修《法華懺》，誦至《藥王焚身品》云：『是真精進，是名真法供養如來。』頓悟靈山如同即席。乃至密持神呪，靈貺照然，護正防邪，降魔去外；制重昏之巨障，滅積劫之深痾；現不測之神通，示難思之感應；扶其廣業，殄彼餘殃；仰憑法力難思，遂致安然入道。是以或因念佛而證三昧，或從坐禪而發慧門，或專誦經而見法身，或但行道而入聖境。但以得道為意，終不取定一門；惟憑專志之誠，非信虛誕之說。」

問：「行道禮拜，未具真修，祖立客舂之愆，佛有磨牛之誚。故《智論》云：『須菩提於石室悟了法空，得先禮佛。』《四十二章經》云：『心道若行，何用行道。』豁然詮旨，何故非違？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「行道禮拜，未具真修，祖立客舂之愆，佛有磨牛之誚。故《智論》云：『須菩提於石室悟了法空，得先禮佛。』《四十二章經》云：『心道若行，何用行道。』豁然詮旨，何故非違？」

答：「若行道、禮拜時，不生殷重，既無觀慧，又不專精。雖身在道場，而心緣異境，著有為之相，迷其性空，起能作之心，生諸我慢，不了自他平等，能所虛玄。儻涉茲倫，深當前責。南泉大師云：『微妙淨法身，具相三十二，秖是不許，分劑心量。』若無如是心，一切行處，乃至彈指、合掌，皆是正因，萬善皆同無漏，始得自在。百丈和尚云：『行道、禮拜、慈、悲、喜、捨，是沙門本事，宛然依佛勅，秖是不許執著。』《法華懺》云：『有二種修：一、事中修。若禮念行道，悉皆一心，無分散意。二、理中修。所作之心，心性不二，觀見一切，悉皆是心，不得心相。』《普賢觀經》云：『若有晝夜六時，禮十方佛，誦大乘經，思第一義甚深空法，於一彈指頃，除百萬億那由他恒河沙劫，生死之罪。行此法者，真是佛子，從諸佛生；十方諸佛及諸菩薩，為其和尚，是名具足菩薩戒者，不須羯磨，自然成就，應受一切人天供養。』且行道一法，西天偏重；繞百千匝，方施一拜。經云：『一日一夜行道，志心報四恩，如是等人，得入道疾。』《繞塔功德經》云：『勇猛勤精進，堅固不可壞；所作速成就，斯由右繞塔。得妙紫金色，相好莊嚴身；現作天人師，斯由右繞塔。』《華嚴懺》云：『行道步步過於無邊世界，一一道場皆見我身。』南山《行道儀》云：『夫行道，障盡為期，無定日限。』若論障盡，佛地乃亡。心灼灼如火然；形翹翹如履刃。《儀》云：『若從來不行道，業相無因而現。經云：「眾生如大富盲兒，雖有種種寶物，而不得見。」今行道用功，垢除心淨，如翳眼開明，如水澄鏡淨，眾像皆現，亦如日照火珠，於火便出。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若行道、禮拜時，不生殷重，既無觀慧，又不專精。雖身在道場，而心緣異境，著有為之相，迷其性空，起能作之心，生諸我慢，不了自他平等，能所虛玄。儻涉茲倫，深當前責。南泉大師云：『微妙淨法身，具相三十二，秖是不許，分劑心量。』若無如是心，一切行處，乃至彈指、合掌，皆是正因，萬善皆同無漏，始得自在。百丈和尚云：『行道、禮拜、慈、悲、喜、捨，是沙門本事，宛然依佛勅，秖是不許執著。』《法華懺》云：『有二種修：一、事中修。若禮念行道，悉皆一心，無分散意。二、理中修。所作之心，心性不二，觀見一切，悉皆是心，不得心相。』《普賢觀經》云：『若有晝夜六時，禮十方佛，誦大乘經，思第一義甚深空法，於一彈指頃，除百萬億那由他恒河沙劫，生死之罪。行此法者，真是佛子，從諸佛生；十方諸佛及諸菩薩，為其和尚，是名具足菩薩戒者，不須羯磨，自然成就，應受一切人天供養。』且行道一法，西天偏重；繞百千匝，方施一拜。經云：『一日一夜行道，志心報四恩，如是等人，得入道疾。』《繞塔功德經》云：『勇猛勤精進，堅固不可壞；所作速成就，斯由右繞塔。得妙紫金色，相好莊嚴身；現作天人師，斯由右繞塔。』《華嚴懺》云：『行道步步過於無邊世界，一一道場皆見我身。』南山《行道儀》云：『夫行道，障盡為期，無定日限。』若論障盡，佛地乃亡。心灼灼如火然；形翹翹如履刃。《儀》云：『若從來不行道，業相無因而現。經云：「眾生如大富盲兒，雖有種種寶物，而不得見。」今行道用功，垢除心淨，如翳眼開明，如水澄鏡淨，眾像皆現，亦如日照火珠，於火便出。』」

問：「諸法實相，無善惡相，云何有現耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「諸法實相，無善惡相，云何有現耶？」

答：「雖無我、無造、無受者，善惡之業亦不亡。諸法無相能示有相。行者行道，不念有相，不念無相。但念念功成，其相自現。猶如盆水，處於密室；雖無心分別，眾像自現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「雖無我、無造、無受者，善惡之業亦不亡。諸法無相能示有相。行者行道，不念有相，不念無相。但念念功成，其相自現。猶如盆水，處於密室；雖無心分別，眾像自現。」

問：「相現之時，真偽何辨？云何分別，而取捨耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「相現之時，真偽何辨？云何分別，而取捨耶？」

答：「若取，如取虛空；若捨，如捨虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若取，如取虛空；若捨，如捨虛空。」

問：「有人久修不證者，何耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「有人久修不證者，何耶？」

答：「經云：『眾生心如鏡，鏡垢像不現。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「經云：『眾生心如鏡，鏡垢像不現。』」

問：「論云：『行道念佛與坐念，功德如何？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「論云：『行道念佛與坐念，功德如何？』」

答：「譬如逆水張帆，猶云得往；更若張帆順水，速疾可知。坐念一口，尚乃八十億劫罪消；行念功德，豈知其量？故偈云：『行道五百遍，念佛一千聲，事業常如此，西方佛自成。』若禮拜，則屈伏無明，深投覺地，致敬之極，如樹倒山崩。《業報差別經》云：『禮佛一拜，從其膝下至金剛際，一塵一轉輪王位。獲十種功德：一者、得妙色身。二、出言人信。三、處眾無畏。四、諸佛護念。五、具大威儀。六、眾人親附。七、諸天愛敬。八、具大福報。九、命終往生。十、速證涅槃。』三藏勒那云：『發智清淨禮者，良由達佛境界，慧心明利，了知法界本無有閡，由我無始順於凡俗，非有有想，非閡閡想。今達自心虛通無閡，故行禮佛隨心現量。禮於一佛，即禮一切佛；禮一切佛，即是禮一佛。以佛法身，體用融通故。禮一拜遍通法界；如是香華種種供養，例同於此。六道四生，同作佛想。』文殊云：『心不生滅故，敬禮無所觀。內行平等，外順修敬；內外冥合，名平等禮。』《法華懺》云：『當禮拜時，雖不得能禮、所禮，然影現法界，一一佛前，皆見自身禮拜。』略引祖教，理事分明，不可滅佛意而毀金文，據偏見而傷圓旨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「譬如逆水張帆，猶云得往；更若張帆順水，速疾可知。坐念一口，尚乃八十億劫罪消；行念功德，豈知其量？故偈云：『行道五百遍，念佛一千聲，事業常如此，西方佛自成。』若禮拜，則屈伏無明，深投覺地，致敬之極，如樹倒山崩。《業報差別經》云：『禮佛一拜，從其膝下至金剛際，一塵一轉輪王位。獲十種功德：一者、得妙色身。二、出言人信。三、處眾無畏。四、諸佛護念。五、具大威儀。六、眾人親附。七、諸天愛敬。八、具大福報。九、命終往生。十、速證涅槃。』三藏勒那云：『發智清淨禮者，良由達佛境界，慧心明利，了知法界本無有閡，由我無始順於凡俗，非有有想，非閡閡想。今達自心虛通無閡，故行禮佛隨心現量。禮於一佛，即禮一切佛；禮一切佛，即是禮一佛。以佛法身，體用融通故。禮一拜遍通法界；如是香華種種供養，例同於此。六道四生，同作佛想。』文殊云：『心不生滅故，敬禮無所觀。內行平等，外順修敬；內外冥合，名平等禮。』《法華懺》云：『當禮拜時，雖不得能禮、所禮，然影現法界，一一佛前，皆見自身禮拜。』略引祖教，理事分明，不可滅佛意而毀金文，據偏見而傷圓旨。」

問：「文殊云：『心同虛空故，敬禮無所觀；甚深修多羅，不聞不受持。』如何執相稱禮佛？徇文云誦經？違大士之誠言，失諸佛之深旨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「文殊云：『心同虛空故，敬禮無所觀；甚深修多羅，不聞不受持。』如何執相稱禮佛？徇文云誦經？違大士之誠言，失諸佛之深旨。」

答：「此雖約理而述，且無事而不顯；從事而施，又無理而不圓。理事相成，方顯斯旨。夫言『心同虛空故，敬禮無所觀』者，此是破其能所之見。何者？心同虛空，不見能禮；無有所觀，則無所禮。如是禮時，非對一佛、二佛，心等太虛，身遍法界。『不聞不受持』者，不聞，則無法義可觀；不受持，則非文字可記。如是持經，有何間斷？亦是說者無示，聽者無得。然雖約理，非為事外之理；既不離事，即是理中之事。此乃正禮時無禮；當持時不持。不可依語而不依義，而興斷滅偏枯之見乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「此雖約理而述，且無事而不顯；從事而施，又無理而不圓。理事相成，方顯斯旨。夫言『心同虛空故，敬禮無所觀』者，此是破其能所之見。何者？心同虛空，不見能禮；無有所觀，則無所禮。如是禮時，非對一佛、二佛，心等太虛，身遍法界。『不聞不受持』者，不聞，則無法義可觀；不受持，則非文字可記。如是持經，有何間斷？亦是說者無示，聽者無得。然雖約理，非為事外之理；既不離事，即是理中之事。此乃正禮時無禮；當持時不持。不可依語而不依義，而興斷滅偏枯之見乎！」

問：「六念法門，十種觀相，雖稱助道；徇想緣塵，瞥起乖真，何如淨念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「六念法門，十種觀相，雖稱助道；徇想緣塵，瞥起乖真，何如淨念？」

答：「無念一法，眾行之宗；微細俱亡，唯佛能淨。故經云：『三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。』況居凡地又在初心，若無助道之門，正道無由獨顯。且六念之法，能消魔幻，增進功德，扶策善根；十觀之門，善離貪著，潛清濁念，密契真源。皆入道之要津，盡修禪之妙軌。似杖有扶危之力；如船獲到岸之功。力備功終，船杖俱捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「無念一法，眾行之宗；微細俱亡，唯佛能淨。故經云：『三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。』況居凡地又在初心，若無助道之門，正道無由獨顯。且六念之法，能消魔幻，增進功德，扶策善根；十觀之門，善離貪著，潛清濁念，密契真源。皆入道之要津，盡修禪之妙軌。似杖有扶危之力；如船獲到岸之功。力備功終，船杖俱捨。」

問：「《首楞嚴經》云：『持犯但束身，非身無所束。』《法句經》云：『戒性如虛空，持者為迷倒。』何苦堅執事相，局念拘身？奚不放曠縱橫，虛壞履道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「《首楞嚴經》云：『持犯但束身，非身無所束。』《法句經》云：『戒性如虛空，持者為迷倒。』何苦堅執事相，局念拘身？奚不放曠縱橫，虛壞履道？」

答：「此破執情，非祛戒德。若見自持、他犯，起譏毀心，戒為防非，因防增過，如斯之類，實為迷倒。《淨名經》云：『非淨行、非垢行，是菩薩行。』故不著持犯二邊，是真持戒。《大般若經》云：『持戒比丘，不昇天堂；破戒比丘，不墮地獄。何以故？法界中無持犯故。』此亦破著，了諸法空，事理雙持，身心俱淨。又若論縱橫自在，唯佛一人持淨戒，其餘皆名破戒者。帶習尚被境牽，現行豈逃緣縛？三業難護，放逸根深。猶醉象無鉤，癡猿得樹；奔波乍擁，生鳥被籠。若無定水、戒香、慧炬，無由照寂。是以菩薩，稟戒為師，明遵佛勅。雖行小罪，由壞大懼；謹潔無犯，輕重等持；息世譏嫌，恐生疑謗。夫戒為萬善之基，出必由戶，若無此戒，諸善功德皆不得生。《華嚴經》云：『戒能開發菩提心，學是勤修功德地，於戒及學常順行，一切如來所稱美。』《薩遮尼乾子經》云：『若不持戒，乃至不得疥癩野干身，何況當得功德法身？』《月燈三昧經》云：『雖有色族及多聞，若無戒智猶禽獸；雖處卑下少聞見，能持淨戒名勝士。』《智論》云：『若人棄捨此戒，雖山居苦行，食果服藥，與禽獸無異。若有雖處高堂大殿，好衣美食，而能行此戒者，得生好處，及得道果。又大惡病中，戒為良藥；大怖畏中，戒為守護；死闇冥中，戒為明燈；於惡道中，戒為橋梁；死海水中，戒為大舡。』又如今末代宗門中，學大乘人，多輕戒律；稱是執持小行，失於戒急。所以《大涅槃經》佛臨涅槃時，扶律談常，則乘戒俱急，故號此經，為贖常住命之重寶。何以故？若無此教，但取口解脫，全不修行，則乘戒俱失。故經云：『尸羅不清淨，三昧不現前。』從定發慧，因事顯理；若闕三昧，慧何由成？是知因戒得定，因定得慧，故云贖常住命之重寶。何得滅佛壽命，壞正律儀？為和合海內之死屍，作長者園中之毒樹。眾聖所責，諸天所訶；善神不親，惡鬼削跡。居國王之地，生作賊身；處閻羅之鄉，死為獄卒。諸有智者，宜暫思焉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「此破執情，非祛戒德。若見自持、他犯，起譏毀心，戒為防非，因防增過，如斯之類，實為迷倒。《淨名經》云：『非淨行、非垢行，是菩薩行。』故不著持犯二邊，是真持戒。《大般若經》云：『持戒比丘，不昇天堂；破戒比丘，不墮地獄。何以故？法界中無持犯故。』此亦破著，了諸法空，事理雙持，身心俱淨。又若論縱橫自在，唯佛一人持淨戒，其餘皆名破戒者。帶習尚被境牽，現行豈逃緣縛？三業難護，放逸根深。猶醉象無鉤，癡猿得樹；奔波乍擁，生鳥被籠。若無定水、戒香、慧炬，無由照寂。是以菩薩，稟戒為師，明遵佛勅。雖行小罪，由壞大懼；謹潔無犯，輕重等持；息世譏嫌，恐生疑謗。夫戒為萬善之基，出必由戶，若無此戒，諸善功德皆不得生。《華嚴經》云：『戒能開發菩提心，學是勤修功德地，於戒及學常順行，一切如來所稱美。』《薩遮尼乾子經》云：『若不持戒，乃至不得疥癩野干身，何況當得功德法身？』《月燈三昧經》云：『雖有色族及多聞，若無戒智猶禽獸；雖處卑下少聞見，能持淨戒名勝士。』《智論》云：『若人棄捨此戒，雖山居苦行，食果服藥，與禽獸無異。若有雖處高堂大殿，好衣美食，而能行此戒者，得生好處，及得道果。又大惡病中，戒為良藥；大怖畏中，戒為守護；死闇冥中，戒為明燈；於惡道中，戒為橋梁；死海水中，戒為大舡。』又如今末代宗門中，學大乘人，多輕戒律；稱是執持小行，失於戒急。所以《大涅槃經》佛臨涅槃時，扶律談常，則乘戒俱急，故號此經，為贖常住命之重寶。何以故？若無此教，但取口解脫，全不修行，則乘戒俱失。故經云：『尸羅不清淨，三昧不現前。』從定發慧，因事顯理；若闕三昧，慧何由成？是知因戒得定，因定得慧，故云贖常住命之重寶。何得滅佛壽命，壞正律儀？為和合海內之死屍，作長者園中之毒樹。眾聖所責，諸天所訶；善神不親，惡鬼削跡。居國王之地，生作賊身；處閻羅之鄉，死為獄卒。諸有智者，宜暫思焉。」

問：「空即罪性；業本真如。取相增瑕，如何懺悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「空即罪性；業本真如。取相增瑕，如何懺悔？」

答：「若煩惱道，理遣合宜；苦業二道，須行事懺。投身歸命，雨淚翹誠；感佛威加，善根頓發。似池華，得日敷榮；若塵鏡，遇磨光耀。三障除而十二緣滅，眾罪消而五陰舍空。《最勝王經》云：『求一切智、淨智、不思議智、不動智、三藐三菩提、正遍知者，亦應懺悔，滅除業障。何以故？一切諸法，從因緣生故。』又經云：『前心起罪，如雲覆空；後心滅罪，如炬破暗。』須知炬滅暗生，要須常然懺炬。《彌勒所問本願經》云：『彌勒大士，善權方便，安樂之行，得致無上正真之道。晝夜六時，正衣束體，下膝著地，向於十方，說此偈言：「我悔一切過，勸助眾道德；歸命禮諸佛，令得無上慧。」』《大集經》云：『百年垢衣，可於一日浣令鮮淨；如是百劫中所集諸不善業，以佛法力故，善順思惟，可於一日一時盡能消滅。』又經云：『然諸福中，懺悔為最。除大障故，獲大善故。』論云：『菩薩懺悔，銜悲滿目。』況不蒙大聖，立斯赦法，抱罪守死，長劫受殃。《婆沙論》云：『若人於一時，對十方佛前，代為一切眾生，修行五悔，其功德若有形量者，三千大千世界著不盡。』《高僧傳》曇策於道場中行懺，見七佛告曰：『汝罪已滅，於賢劫中號普明佛。』思大禪師行方等懺，夢梵僧四十九人，命重受戒，倍加精苦，了見三生。智者大師，於大蘇山修法華懺，證旋陀羅尼辨。沙門道超於道場中修懺，獨言笑曰：『無價寶珠，我今得矣。』東都英法師講《華嚴經》，入善導道場，便遊三昧；悲泣歎曰：『自恨多年虛費光陰，勞身心耳。』高僧慧成，學窮三藏，被思大禪師訶曰：『君一生學問，與吾炙手，猶未得暖，虛喪工夫。』示入觀音道場，證解眾生語言三昧。經云：『晝夜六時行上法者，如持七寶滿閻浮提，供養於佛，比前功德出過其上。』經云：『不能生難遭之想。』今生末世，但見遺形；理宜端肅，涕零寫淚，欷歔咎躬。如入廟堂，不見嚴父。故思大禪師行《方等》，而了見三生；高僧曇策入道場，而親蒙十號；智者證旋陀羅尼辨；道超獲無價寶珠，此皆投身懺門，歸命佛語，致茲玄感，頓躡聖階。是以懺悔，劑至等覺，謂有一分無明，猶如微烟，故須洗滌。又法身菩薩，尚勤懺悔，豈況業繫之身，而無重垢？所以十八不共法中，三業清淨，唯佛一人。南嶽大師云：『修六根懺，名有相安樂行；直觀法空，名無相安樂行。妙證之時，二行俱捨。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若煩惱道，理遣合宜；苦業二道，須行事懺。投身歸命，雨淚翹誠；感佛威加，善根頓發。似池華，得日敷榮；若塵鏡，遇磨光耀。三障除而十二緣滅，眾罪消而五陰舍空。《最勝王經》云：『求一切智、淨智、不思議智、不動智、三藐三菩提、正遍知者，亦應懺悔，滅除業障。何以故？一切諸法，從因緣生故。』又經云：『前心起罪，如雲覆空；後心滅罪，如炬破暗。』須知炬滅暗生，要須常然懺炬。《彌勒所問本願經》云：『彌勒大士，善權方便，安樂之行，得致無上正真之道。晝夜六時，正衣束體，下膝著地，向於十方，說此偈言：「我悔一切過，勸助眾道德；歸命禮諸佛，令得無上慧。」』《大集經》云：『百年垢衣，可於一日浣令鮮淨；如是百劫中所集諸不善業，以佛法力故，善順思惟，可於一日一時盡能消滅。』又經云：『然諸福中，懺悔為最。除大障故，獲大善故。』論云：『菩薩懺悔，銜悲滿目。』況不蒙大聖，立斯赦法，抱罪守死，長劫受殃。《婆沙論》云：『若人於一時，對十方佛前，代為一切眾生，修行五悔，其功德若有形量者，三千大千世界著不盡。』《高僧傳》曇策於道場中行懺，見七佛告曰：『汝罪已滅，於賢劫中號普明佛。』思大禪師行方等懺，夢梵僧四十九人，命重受戒，倍加精苦，了見三生。智者大師，於大蘇山修法華懺，證旋陀羅尼辨。沙門道超於道場中修懺，獨言笑曰：『無價寶珠，我今得矣。』東都英法師講《華嚴經》，入善導道場，便遊三昧；悲泣歎曰：『自恨多年虛費光陰，勞身心耳。』高僧慧成，學窮三藏，被思大禪師訶曰：『君一生學問，與吾炙手，猶未得暖，虛喪工夫。』示入觀音道場，證解眾生語言三昧。經云：『晝夜六時行上法者，如持七寶滿閻浮提，供養於佛，比前功德出過其上。』經云：『不能生難遭之想。』今生末世，但見遺形；理宜端肅，涕零寫淚，欷歔咎躬。如入廟堂，不見嚴父。故思大禪師行《方等》，而了見三生；高僧曇策入道場，而親蒙十號；智者證旋陀羅尼辨；道超獲無價寶珠，此皆投身懺門，歸命佛語，致茲玄感，頓躡聖階。是以懺悔，劑至等覺，謂有一分無明，猶如微烟，故須洗滌。又法身菩薩，尚勤懺悔，豈況業繫之身，而無重垢？所以十八不共法中，三業清淨，唯佛一人。南嶽大師云：『修六根懺，名有相安樂行；直觀法空，名無相安樂行。妙證之時，二行俱捨。』」

問：「結業即解脫真源，罪垢不住三際。何不了無生而直滅，隨有作而勞功乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結業即解脫真源，罪垢不住三際。何不了無生而直滅，隨有作而勞功乎？」

答：「夫罪性無體，業道從緣。不染而染，習垢非無；染而不染，本來常淨。業性如是，去取尤難。一切眾生，業通三世。真慧不發，被二障之所纏；妙定不成，為五蓋之所覆。唯圓乘佛旨，須於淨處嚴建道場，苦到懇誠，普代有情，勤行懺法。內則唯憑自力；外則全仰佛加，遂得障盡智明，雲開月朗。是以非內非外，能悔所懺俱空；而內而外，性罪遮愆宛爾。故菩薩皆遵至教，說悔先罪，而不說入過去。且登地入位，尚洗垢以除瑕；毛道散心，却談虛而拱手！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「夫罪性無體，業道從緣。不染而染，習垢非無；染而不染，本來常淨。業性如是，去取尤難。一切眾生，業通三世。真慧不發，被二障之所纏；妙定不成，為五蓋之所覆。唯圓乘佛旨，須於淨處嚴建道場，苦到懇誠，普代有情，勤行懺法。內則唯憑自力；外則全仰佛加，遂得障盡智明，雲開月朗。是以非內非外，能悔所懺俱空；而內而外，性罪遮愆宛爾。故菩薩皆遵至教，說悔先罪，而不說入過去。且登地入位，尚洗垢以除瑕；毛道散心，却談虛而拱手！」

問：「《淨名經》云：『罪性不在內、外、中間。』豈是虛誑？何堅不信，謗正法輪，執有所作罪根，實乃重增其病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「《淨名經》云：『罪性不在內、外、中間。』豈是虛誑？何堅不信，謗正法輪，執有所作罪根，實乃重增其病。」

答：「佛語誠諦，理事分明；能拔深疑，善開重惑。若深信者，一聞千悟，稱說而行。既蕩前非，不形後過；步步觀照，念念無差。此乃宿習輕微，善根深厚；乘戒俱急，理行相從。斯即深達教門，堅持佛語，何須事懺，過自不生。如若垢重障深，智荒德薄；但空念一切罪性，不在內外中間，觀其三業現行，全沒根塵法內。如說美食，終不充飢；似念藥方，焉能治病？若令但求其語，而得罪消，則一切業繫之人，故應易脫，何乃積劫生死，如旋火輪？以知業海渺茫，非般若之舟罕渡；障山孤峻，匪金剛之慧難傾。然後身心一如，理事雙運，方萎苦種，永斷業繩。所以祖師云：『將虛空之心，合虛空之理，亦無虛空之量，始得報不相酬。』又教云：『淨意如空，此有二義：一者離虛妄取，如彼淨空無有雲翳。二者觸境無滯，如彼淨空不生障閡。』既廓心境，罪垢何生？若能如是，名為依教，尚不見無罪，豈況有愆耶？又罪性本淨，是體性淨；契理無緣，是方便淨。因方便淨，顯體性淨；因體性淨，成方便淨。方便淨者，力行熏治；體性淨者，一念圓照。本末相應，內外更資。故須理事相扶，成其二淨；正助兼懺，證此一心。設但念空言，實難違教；不信之謗，非此誰耶？南山《四分鈔》：『問：「有人言：『罪不罪不可得，名戒者』何耶？」』《鈔》答：『非謂邪見麁心言無罪也。若深入諸法相，行空三昧，慧眼觀故，言罪不可得。若肉眼所見，與牛羊無異。誦大乘語者，何足據焉。』是以理觀苦諦，事行須扶。如風送船，疾有所至；猶膏助火，轉益光明。豈同但保空言，全無剋證；誑他陷己，果沒阿鼻；捨生受身，神投業網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「佛語誠諦，理事分明；能拔深疑，善開重惑。若深信者，一聞千悟，稱說而行。既蕩前非，不形後過；步步觀照，念念無差。此乃宿習輕微，善根深厚；乘戒俱急，理行相從。斯即深達教門，堅持佛語，何須事懺，過自不生。如若垢重障深，智荒德薄；但空念一切罪性，不在內外中間，觀其三業現行，全沒根塵法內。如說美食，終不充飢；似念藥方，焉能治病？若令但求其語，而得罪消，則一切業繫之人，故應易脫，何乃積劫生死，如旋火輪？以知業海渺茫，非般若之舟罕渡；障山孤峻，匪金剛之慧難傾。然後身心一如，理事雙運，方萎苦種，永斷業繩。所以祖師云：『將虛空之心，合虛空之理，亦無虛空之量，始得報不相酬。』又教云：『淨意如空，此有二義：一者離虛妄取，如彼淨空無有雲翳。二者觸境無滯，如彼淨空不生障閡。』既廓心境，罪垢何生？若能如是，名為依教，尚不見無罪，豈況有愆耶？又罪性本淨，是體性淨；契理無緣，是方便淨。因方便淨，顯體性淨；因體性淨，成方便淨。方便淨者，力行熏治；體性淨者，一念圓照。本末相應，內外更資。故須理事相扶，成其二淨；正助兼懺，證此一心。設但念空言，實難違教；不信之謗，非此誰耶？南山《四分鈔》：『問：「有人言：『罪不罪不可得，名戒者』何耶？」』《鈔》答：『非謂邪見麁心言無罪也。若深入諸法相，行空三昧，慧眼觀故，言罪不可得。若肉眼所見，與牛羊無異。誦大乘語者，何足據焉。』是以理觀苦諦，事行須扶。如風送船，疾有所至；猶膏助火，轉益光明。豈同但保空言，全無剋證；誑他陷己，果沒阿鼻；捨生受身，神投業網。」

問：「唯心淨土，周遍十方。何得託質蓮臺，寄形安養，而興取捨之念，豈達無生之門？欣厭情生，何成平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「唯心淨土，周遍十方。何得託質蓮臺，寄形安養，而興取捨之念，豈達無生之門？欣厭情生，何成平等？」

答：「唯心佛土者，了心方生。《如來不思議境界經》云：『三世一切諸佛，皆無所有，唯依自心。菩薩若能了知諸佛及一切法，皆唯心量，得隨順忍，或入初地。捨身速生妙喜世界，或生極樂淨佛土中。』故知：識心方生唯心淨土，著境秖墮所緣境中。既明因果無差，乃知心外無法。又平等之門，無生之旨，雖即仰教生信，其乃力量未充，觀淺心浮，境強習重；須生佛國，以仗勝緣，忍力易成，速行菩薩道。《起信論》云：『眾生初學是法，欲求正信，其心怯弱，以住於此娑婆世界，自畏不能常值諸佛，親承供養。懼謂信心難可成就，意欲退者，當知如來有勝方便，攝護信心。謂以專意念佛因緣，隨願得生他方佛土，常見於佛，永離惡道。如修多羅說：「若人專念西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根，回向願求生彼世界，即得往生；常見佛故，終無有退。」若觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得生，住正定故。』《往生論》云：『遊戲地獄門者，生彼國土，得無生忍已，還入生死國，教化地獄，救苦眾生。以此因緣，求生淨土。』《十疑論》云：『智者熾然求生淨土，達生體不可得，即真無生，此謂心淨故即佛土淨。愚者為生所縛，聞生即作生解，聞無生即作無生解；不知生即無生，無生即生。不達此理，橫相是非，此是謗法邪見人也。』《群疑論》問云：『諸佛國土亦復皆空，觀眾生如第五大，何得取著有相，捨此生彼？』答：『諸佛說法，不離二諦。以真統俗，無俗不真；以俗會真，萬法宛爾。經云：「成就一切法，而離諸法相。」成就一切法者，世諦諸法也；而離諸法者，第一義諦無相也。又經云：「雖知諸佛國及與眾生空，常修淨土行，教化諸群生。」汝但見說圓成實性，無相之教，破遍計所執、畢竟空無之文；不信說依他起性、因緣之教，即是不信因果之人，說於諸法斷滅相者。』《摩訶衍》云：『菩薩不離諸佛者，而作是言：「我於因地遇惡知識，誹謗般若墮於惡道，經無量劫雖未得出，復於一時依善知識，教行念佛三昧，其時即能併遣諸障，方得解脫，有斯大益故，不願離佛。」』故《華嚴》偈云：『寧於無量劫，具受一切苦；終不遠如來，不覩自在力。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「唯心佛土者，了心方生。《如來不思議境界經》云：『三世一切諸佛，皆無所有，唯依自心。菩薩若能了知諸佛及一切法，皆唯心量，得隨順忍，或入初地。捨身速生妙喜世界，或生極樂淨佛土中。』故知：識心方生唯心淨土，著境秖墮所緣境中。既明因果無差，乃知心外無法。又平等之門，無生之旨，雖即仰教生信，其乃力量未充，觀淺心浮，境強習重；須生佛國，以仗勝緣，忍力易成，速行菩薩道。《起信論》云：『眾生初學是法，欲求正信，其心怯弱，以住於此娑婆世界，自畏不能常值諸佛，親承供養。懼謂信心難可成就，意欲退者，當知如來有勝方便，攝護信心。謂以專意念佛因緣，隨願得生他方佛土，常見於佛，永離惡道。如修多羅說：「若人專念西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根，回向願求生彼世界，即得往生；常見佛故，終無有退。」若觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得生，住正定故。』《往生論》云：『遊戲地獄門者，生彼國土，得無生忍已，還入生死國，教化地獄，救苦眾生。以此因緣，求生淨土。』《十疑論》云：『智者熾然求生淨土，達生體不可得，即真無生，此謂心淨故即佛土淨。愚者為生所縛，聞生即作生解，聞無生即作無生解；不知生即無生，無生即生。不達此理，橫相是非，此是謗法邪見人也。』《群疑論》問云：『諸佛國土亦復皆空，觀眾生如第五大，何得取著有相，捨此生彼？』答：『諸佛說法，不離二諦。以真統俗，無俗不真；以俗會真，萬法宛爾。經云：「成就一切法，而離諸法相。」成就一切法者，世諦諸法也；而離諸法者，第一義諦無相也。又經云：「雖知諸佛國及與眾生空，常修淨土行，教化諸群生。」汝但見說圓成實性，無相之教，破遍計所執、畢竟空無之文；不信說依他起性、因緣之教，即是不信因果之人，說於諸法斷滅相者。』《摩訶衍》云：『菩薩不離諸佛者，而作是言：「我於因地遇惡知識，誹謗般若墮於惡道，經無量劫雖未得出，復於一時依善知識，教行念佛三昧，其時即能併遣諸障，方得解脫，有斯大益故，不願離佛。」』故《華嚴》偈云：『寧於無量劫，具受一切苦；終不遠如來，不覩自在力。』」

問：「一生習惡，積累因深；如何臨終，十念頓遣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「一生習惡，積累因深；如何臨終，十念頓遣？」

答：「《那先經》云：『國王問那先沙門言：「人在世間，作惡至百歲；臨終時念佛，死後得生佛國。我不信是語。」那先言：「如持百枚大石置船上，因船故不沒。人雖有本惡，一時念佛，不入泥犁中。其小石沒者，如人作惡不知念佛，便入泥犁中。」』又《智論》問云：『臨死時少許時心，云何能勝終身行力？』答：『是心雖時頃少，而心力猛利。如火如毒，雖少能作大事。是垂死時心，決定勇健故，勝百歲行力，是後心名為大心；及諸根事急故，如人入陣，不惜身命，名為健。』故知善惡無定，因緣體空；跡有昇沈，事分優劣。真金一兩，勝百兩之疊華；爝火微光，熱萬仞之𧂐草。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「《那先經》云：『國王問那先沙門言：「人在世間，作惡至百歲；臨終時念佛，死後得生佛國。我不信是語。」那先言：「如持百枚大石置船上，因船故不沒。人雖有本惡，一時念佛，不入泥犁中。其小石沒者，如人作惡不知念佛，便入泥犁中。」』又《智論》問云：『臨死時少許時心，云何能勝終身行力？』答：『是心雖時頃少，而心力猛利。如火如毒，雖少能作大事。是垂死時心，決定勇健故，勝百歲行力，是後心名為大心；及諸根事急故，如人入陣，不惜身命，名為健。』故知善惡無定，因緣體空；跡有昇沈，事分優劣。真金一兩，勝百兩之疊華；爝火微光，熱萬仞之𧂐草。」

問：「心外無法，佛不去來；何有見佛及來迎之事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「心外無法，佛不去來；何有見佛及來迎之事？」

答：「唯心念佛，以唯心觀，遍該萬法；既了境唯心，了心即佛，故隨所念，無非佛矣。《般舟三昧經》云：『如人夢見七寶，親屬歡喜；覺已追念，不知在何處。』如是念佛，此喻唯心所作。即有而空，故無來去；又如幻非實，則心佛兩亡；而不無幻相，則不壞心佛。空有無閡，即無去來，不妨普見；見即無見，常契中道。是以佛實不來，心亦不去，感應道交，唯心自見。如造罪眾生，感地獄相。《唯識論》云：『一切如地獄，同見獄卒等，能為逼害事，故四義皆成。』四義者，如地獄中亦有時定、處定、身不定、作用不定，皆是唯識。罪人惡業心現，並無心外實銅狗、鐵蛇等事；世間一切事法，亦復如是。然遮那佛土，匪局東西，若正解了然，習累俱殄，理量雙備，親證無生；既歷聖階，位居不退，即不厭生死苦，六道化群生。如信心初具，忍力未圓，欲拯沈淪，實難俱濟。無船救溺，翅弱高飛；臥沈痾而欲離良醫，處襁褓而擬拋慈母；久遭沈墜，必死無疑。但得陷己之虞，未有利他之分。故《智論》云：『譬如嬰兒，若不近父母，或墮坑落井，水火等難，乏乳而死。須常近父母，養育長大，方能紹繼家業。』初心菩薩，多願生淨土，親近諸佛，增長法身，方能繼佛家業，十方濟運，有斯益故，多願往生。又按諸經云：『生安養者，緣強地勝，福備壽長，蓮華化生，佛親迎接，便登菩薩之位，頓生如來之家，永處跋致之門，盡受菩提之記。身具光明妙相，跡踐寶樹香臺；獻供十方，寧神三昧；觸耳常聞大乘之法，差肩皆隣補處之人；念念虛玄，心心靜慮；煩惱焰滅，愛欲泉枯。尚無惡趣之名，豈有輪迴之事。』《安國鈔》云：『所言極樂者，有二十四種樂：一、欄楯遮防樂。二、寶網羅空樂。三、樹陰通衢樂。四、七寶浴池樂。五、八水澄漪樂。六、下見金沙樂。七、階際光明樂。八、樓臺陵空樂。九、四蓮華香樂。十、黃金為地樂。十一、八音常奏樂。十二、晝夜雨華樂。十三、清晨策勵樂。十四、嚴持妙華樂。十五、供養他方樂。十六、經行本國樂。十七、眾鳥和鳴樂。十八、六時聞法樂。十九、存念三寶樂。二十、無三惡道樂。二十一、有佛變化樂。二十二、樹搖羅網樂。二十三、千國同聲樂。二十四、聲聞發心樂。』《群疑論》云：『西方淨土，有三十種益：一、受用清淨佛土益。二、得大法樂益。三、親近佛壽益。四、遊歷十方供佛益。五、於諸佛所聞授記益。六、福慧資糧疾得圓滿益。七、速證無上正等菩提益。八、諸大人等同集一會益。九、常無退轉益。十、無量行願念念增進益。十一、鸚鵡舍利宣揚法音益 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「唯心念佛，以唯心觀，遍該萬法；既了境唯心，了心即佛，故隨所念，無非佛矣。《般舟三昧經》云：『如人夢見七寶，親屬歡喜；覺已追念，不知在何處。』如是念佛，此喻唯心所作。即有而空，故無來去；又如幻非實，則心佛兩亡；而不無幻相，則不壞心佛。空有無閡，即無去來，不妨普見；見即無見，常契中道。是以佛實不來，心亦不去，感應道交，唯心自見。如造罪眾生，感地獄相。《唯識論》云：『一切如地獄，同見獄卒等，能為逼害事，故四義皆成。』四義者，如地獄中亦有時定、處定、身不定、作用不定，皆是唯識。罪人惡業心現，並無心外實銅狗、鐵蛇等事；世間一切事法，亦復如是。然遮那佛土，匪局東西，若正解了然，習累俱殄，理量雙備，親證無生；既歷聖階，位居不退，即不厭生死苦，六道化群生。如信心初具，忍力未圓，欲拯沈淪，實難俱濟。無船救溺，翅弱高飛；臥沈痾而欲離良醫，處襁褓而擬拋慈母；久遭沈墜，必死無疑。但得陷己之虞，未有利他之分。故《智論》云：『譬如嬰兒，若不近父母，或墮坑落井，水火等難，乏乳而死。須常近父母，養育長大，方能紹繼家業。』初心菩薩，多願生淨土，親近諸佛，增長法身，方能繼佛家業，十方濟運，有斯益故，多願往生。又按諸經云：『生安養者，緣強地勝，福備壽長，蓮華化生，佛親迎接，便登菩薩之位，頓生如來之家，永處跋致之門，盡受菩提之記。身具光明妙相，跡踐寶樹香臺；獻供十方，寧神三昧；觸耳常聞大乘之法，差肩皆隣補處之人；念念虛玄，心心靜慮；煩惱焰滅，愛欲泉枯。尚無惡趣之名，豈有輪迴之事。』《安國鈔》云：『所言極樂者，有二十四種樂：一、欄楯遮防樂。二、寶網羅空樂。三、樹陰通衢樂。四、七寶浴池樂。五、八水澄漪樂。六、下見金沙樂。七、階際光明樂。八、樓臺陵空樂。九、四蓮華香樂。十、黃金為地樂。十一、八音常奏樂。十二、晝夜雨華樂。十三、清晨策勵樂。十四、嚴持妙華樂。十五、供養他方樂。十六、經行本國樂。十七、眾鳥和鳴樂。十八、六時聞法樂。十九、存念三寶樂。二十、無三惡道樂。二十一、有佛變化樂。二十二、樹搖羅網樂。二十三、千國同聲樂。二十四、聲聞發心樂。』《群疑論》云：『西方淨土，有三十種益：一、受用清淨佛土益。二、得大法樂益。三、親近佛壽益。四、遊歷十方供佛益。五、於諸佛所聞授記益。六、福慧資糧疾得圓滿益。七、速證無上正等菩提益。八、諸大人等同集一會益。九、常無退轉益。十、無量行願念念增進益。十一、鸚鵡舍利宣揚法音益

。十二、清風動樹如眾樂益。十三、摩尼水漩宣說苦空益。十四、諸樂音聲奏眾妙音益。十五、四十八願永絕三塗益。十六、真金身色益。十七、形無醜陋益。十八、具足五通益。十九、常住定聚益。二十、無諸不善益。二十一、壽命長遠益。二十二、衣食自然益。二十三、唯受眾樂益。二十四、三十二相益。二十五、無實女人益。二十六、無有小乘益。二十七、離於八難益。二十八、得三法忍益。二十九、身有常光益。三十、得那羅延身益。』如上略述法利無邊，聖境非虛，真談匪謬。何乃愛河浪底，沈溺無憂；火宅焰中，焚燒不懼？密織癡網，淺智之刃莫能揮；深種疑根，汎信之力焉能拔？遂即甘心伏意，幸禍樂災。却非清淨之邦；顧戀恐畏之世。燋蛾爛繭，自處餘殃；籠鳥鼎魚，翻稱快樂。故知：佛力不如業力；邪因難趣正因。且未脫業身，終縈三障；既不愛蓮臺化質，應須胎藏稟形。若受肉身，全身是苦；既沈三界，寧免輪迴？今於八苦之中，略標生死二苦：一、生苦者：攬精血為體，處生熟藏中，四十二變而成幻質；上壓穢食，下薰臭坑；飲冷若氷河，吞熱如爐炭；宛轉迷悶，不可具言。及至生時，眾苦無量。觸手墮地，如活剝牛皮；逼窄艱難，似生脫龜殼；銜冤抱恨，擬害母身；纔觸熱風，苦緣頓忘。嬰孩癡駭，水火橫亡；脫得成人，有營身種。業田既熟，愛水頻滋；無明發生，苦芽增長。膠粘七識，籠罩九居；如旋火輪，循環莫已。二、死苦者：風刀解身，火大燒體；聲虛內顫，魄悸魂驚。極苦併生，惡業頓現；千愁欝悒，萬怖慞惶。乃至命謝氣終，寂然孤逝；幽途黯黯，冥路茫茫。與昔冤酬，皎然相對；號天扣地，求脫無門。隨業淺深，而歷諸趣：或倒生地獄，或陰受鬼形。忍飢渴而長劫號咷，受罪苦而遍身燋爛。未脫二十五有，善惡之業靡亡；追身受報，未曾遺失。生死海闊，業道難窮。聲聞尚昧出胎；菩薩猶昏隔陰。況具縛生死底下凡夫，寧不被生苦所覉、死魔所繫？故《目連所問經》云：『佛告目連：「譬如萬川長注，有浮草木，前不顧後，後不顧前，都會大海。世間亦爾，雖有豪貴富樂自在，悉不得免生老病死。秖由不信佛經，後世為人，更深困劇，不能得生千佛國土。是故我說，無量壽佛國土，易往易取，而人不能修行往生，反事九十六種邪道。我說是人，名無眼人、名無耳人。」』《大集月藏經》云：『我末法時中，億億眾生，起行修道，未有一得者。』當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門，可通入路。當知自行難圓，他力易就。如劣士附輪王之勢，飛遊四天；凡質假仙藥之功，昇騰三島。實 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。十二、清風動樹如眾樂益。十三、摩尼水漩宣說苦空益。十四、諸樂音聲奏眾妙音益。十五、四十八願永絕三塗益。十六、真金身色益。十七、形無醜陋益。十八、具足五通益。十九、常住定聚益。二十、無諸不善益。二十一、壽命長遠益。二十二、衣食自然益。二十三、唯受眾樂益。二十四、三十二相益。二十五、無實女人益。二十六、無有小乘益。二十七、離於八難益。二十八、得三法忍益。二十九、身有常光益。三十、得那羅延身益。』如上略述法利無邊，聖境非虛，真談匪謬。何乃愛河浪底，沈溺無憂；火宅焰中，焚燒不懼？密織癡網，淺智之刃莫能揮；深種疑根，汎信之力焉能拔？遂即甘心伏意，幸禍樂災。却非清淨之邦；顧戀恐畏之世。燋蛾爛繭，自處餘殃；籠鳥鼎魚，翻稱快樂。故知：佛力不如業力；邪因難趣正因。且未脫業身，終縈三障；既不愛蓮臺化質，應須胎藏稟形。若受肉身，全身是苦；既沈三界，寧免輪迴？今於八苦之中，略標生死二苦：一、生苦者：攬精血為體，處生熟藏中，四十二變而成幻質；上壓穢食，下薰臭坑；飲冷若氷河，吞熱如爐炭；宛轉迷悶，不可具言。及至生時，眾苦無量。觸手墮地，如活剝牛皮；逼窄艱難，似生脫龜殼；銜冤抱恨，擬害母身；纔觸熱風，苦緣頓忘。嬰孩癡駭，水火橫亡；脫得成人，有營身種。業田既熟，愛水頻滋；無明發生，苦芽增長。膠粘七識，籠罩九居；如旋火輪，循環莫已。二、死苦者：風刀解身，火大燒體；聲虛內顫，魄悸魂驚。極苦併生，惡業頓現；千愁欝悒，萬怖慞惶。乃至命謝氣終，寂然孤逝；幽途黯黯，冥路茫茫。與昔冤酬，皎然相對；號天扣地，求脫無門。隨業淺深，而歷諸趣：或倒生地獄，或陰受鬼形。忍飢渴而長劫號咷，受罪苦而遍身燋爛。未脫二十五有，善惡之業靡亡；追身受報，未曾遺失。生死海闊，業道難窮。聲聞尚昧出胎；菩薩猶昏隔陰。況具縛生死底下凡夫，寧不被生苦所覉、死魔所繫？故《目連所問經》云：『佛告目連：「譬如萬川長注，有浮草木，前不顧後，後不顧前，都會大海。世間亦爾，雖有豪貴富樂自在，悉不得免生老病死。秖由不信佛經，後世為人，更深困劇，不能得生千佛國土。是故我說，無量壽佛國土，易往易取，而人不能修行往生，反事九十六種邪道。我說是人，名無眼人、名無耳人。」』《大集月藏經》云：『我末法時中，億億眾生，起行修道，未有一得者。』當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門，可通入路。當知自行難圓，他力易就。如劣士附輪王之勢，飛遊四天；凡質假仙藥之功，昇騰三島。實

為易行之道，疾得相應。慈旨叮嚀，須銘肌骨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為易行之道，疾得相應。慈旨叮嚀，須銘肌骨。」

問：「龐居士云：『事上說佛國，此去十萬里；大海渺無邊，動即黑風起。往者雖千萬，達者無一二；忽遇本來人，不在因緣裡。』如何通會而證往生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「龐居士云：『事上說佛國，此去十萬里；大海渺無邊，動即黑風起。往者雖千萬，達者無一二；忽遇本來人，不在因緣裡。』如何通會而證往生？」

答：「若提宗考本，尚不說有佛有土，豈言達之不達乎？所以天真自具，不涉因緣；匪動絲毫，常冥真體。若約事論，故非一等。九品往生，上下俱達。或遊化國，見佛應身；或生報土，覩佛真體。或一夕而便登上地，或經劫而方證小乘；或利根、鈍根；或定意、散意；或悟遲速，根機不同；或華開早晚，時限有異。今古具載，凡聖俱生；行相昭然，明證目驗。故釋迦世尊親記文殊，當生阿彌陀佛土，位登初地。《大經》云：『彌勒菩薩問佛：「未知此界有幾許不退菩薩，得生彼國？」佛言：「此娑婆世界有六十七億不退菩薩，皆得往生。」』智者大師，一生修西方業；所行福智二嚴，悉皆回向。臨終令門人唱起《十六觀》名，乃合掌讚云：『四十八願，莊嚴淨土；香臺寶樹，易到無人。火車相現，一念改悔者，尚乃往生；況戒、定、慧薰修行道力，終不唐捐；佛梵音聲終不誑人。』《稱讚淨土經》云：『十方恒河沙諸佛，出廣長舌相，遍覆大千，證得往生。』豈虛搆哉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若提宗考本，尚不說有佛有土，豈言達之不達乎？所以天真自具，不涉因緣；匪動絲毫，常冥真體。若約事論，故非一等。九品往生，上下俱達。或遊化國，見佛應身；或生報土，覩佛真體。或一夕而便登上地，或經劫而方證小乘；或利根、鈍根；或定意、散意；或悟遲速，根機不同；或華開早晚，時限有異。今古具載，凡聖俱生；行相昭然，明證目驗。故釋迦世尊親記文殊，當生阿彌陀佛土，位登初地。《大經》云：『彌勒菩薩問佛：「未知此界有幾許不退菩薩，得生彼國？」佛言：「此娑婆世界有六十七億不退菩薩，皆得往生。」』智者大師，一生修西方業；所行福智二嚴，悉皆回向。臨終令門人唱起《十六觀》名，乃合掌讚云：『四十八願，莊嚴淨土；香臺寶樹，易到無人。火車相現，一念改悔者，尚乃往生；況戒、定、慧薰修行道力，終不唐捐；佛梵音聲終不誑人。』《稱讚淨土經》云：『十方恒河沙諸佛，出廣長舌相，遍覆大千，證得往生。』豈虛搆哉？」

問：「《維摩經》云：『成就八法，於此世界，行無瘡疣，生于淨土。何等為八？饒益眾生而不望報；代一切眾生受諸苦惱；所作功德盡以施之；等心眾生，謙下無閡；於諸菩薩，視之如佛；所未聞經，聞之不疑；不與聲聞而相違背；不嫉彼共不高己利。而於其中，調伏其心；常省己過不訟彼短。恒以一心，求諸功德。』如何劣行、微善，而得往生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「《維摩經》云：『成就八法，於此世界，行無瘡疣，生于淨土。何等為八？饒益眾生而不望報；代一切眾生受諸苦惱；所作功德盡以施之；等心眾生，謙下無閡；於諸菩薩，視之如佛；所未聞經，聞之不疑；不與聲聞而相違背；不嫉彼共不高己利。而於其中，調伏其心；常省己過不訟彼短。恒以一心，求諸功德。』如何劣行、微善，而得往生？」

答：「理須具足，此屬大根。八法無瑕，成就上品；如其中下，但具一法，決志無移，亦得下品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「理須具足，此屬大根。八法無瑕，成就上品；如其中下，但具一法，決志無移，亦得下品。」

問：「《觀經》明十六觀門，皆是攝心修定，觀佛相好，諦了圓明，方階淨域。如何散心而能化往？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「《觀經》明十六觀門，皆是攝心修定，觀佛相好，諦了圓明，方階淨域。如何散心而能化往？」

答：「九品經文自有昇降，上下該攝，不出二心：一、定心：如修定習觀，上品往生。二、專心：但念名號，眾善資熏，迴向發願，得成末品。仍須一生歸命，盡報精修。坐臥之間，常面西向。當行道禮敬之際，念佛發願之時，懇苦翹誠，無諸異念。如就刑戮，若在狴牢，怨賊所追，水火所逼。一心求救，願脫苦輪。速證無生，廣度含識；紹隆三寶，誓報四恩。如斯志誠，必不虛棄。如或言行不稱，信力輕微；無念念相續之心，有數數間斷之意。恃此懈怠，臨終望生，但為業障所遮，恐難值其善友；風火逼迫，正念不成。何以故？如今是因，臨終是果，應預因實，果則不虛。聲和則響順，形直則影端故也。如要臨終，十念成就，但預辦津梁，合集功德，迴向此時，念念不虧，即無慮矣。夫善惡二輪、苦樂二報，皆三業所造、四緣所生、六因所成、五果所攝。若一念心，瞋恚邪淫，即地獄業；慳貪不施，即餓鬼業；愚癡闇蔽，即畜生業；我慢貢高，即修羅業；堅持五戒，即人業；精修十善，即天業；證悟人空，即聲聞業；知緣性離，即緣覺業；六度齊修，即菩薩業；真慈平等，即佛業。若心淨，即香臺寶樹，淨剎化生；心垢則丘陵坑坎，穢土稟質。皆是等倫之果，能感增上之緣。是以離自心源，更無別體。《維摩經》云：『欲得淨土，但淨其心；隨其心淨，即佛土淨。』又經云：『心垢故眾生垢；心淨故眾生淨。』《華嚴經》云：『譬如心王寶，隨心見眾色；眾生心淨故，得見清淨剎。』《大集經》云：『欲淨汝界，但淨汝心。』故知一切歸心，萬法由我；欲得淨果，但行淨因。如水性趣下，火性騰上，勢數如是，何足疑焉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「九品經文自有昇降，上下該攝，不出二心：一、定心：如修定習觀，上品往生。二、專心：但念名號，眾善資熏，迴向發願，得成末品。仍須一生歸命，盡報精修。坐臥之間，常面西向。當行道禮敬之際，念佛發願之時，懇苦翹誠，無諸異念。如就刑戮，若在狴牢，怨賊所追，水火所逼。一心求救，願脫苦輪。速證無生，廣度含識；紹隆三寶，誓報四恩。如斯志誠，必不虛棄。如或言行不稱，信力輕微；無念念相續之心，有數數間斷之意。恃此懈怠，臨終望生，但為業障所遮，恐難值其善友；風火逼迫，正念不成。何以故？如今是因，臨終是果，應預因實，果則不虛。聲和則響順，形直則影端故也。如要臨終，十念成就，但預辦津梁，合集功德，迴向此時，念念不虧，即無慮矣。夫善惡二輪、苦樂二報，皆三業所造、四緣所生、六因所成、五果所攝。若一念心，瞋恚邪淫，即地獄業；慳貪不施，即餓鬼業；愚癡闇蔽，即畜生業；我慢貢高，即修羅業；堅持五戒，即人業；精修十善，即天業；證悟人空，即聲聞業；知緣性離，即緣覺業；六度齊修，即菩薩業；真慈平等，即佛業。若心淨，即香臺寶樹，淨剎化生；心垢則丘陵坑坎，穢土稟質。皆是等倫之果，能感增上之緣。是以離自心源，更無別體。《維摩經》云：『欲得淨土，但淨其心；隨其心淨，即佛土淨。』又經云：『心垢故眾生垢；心淨故眾生淨。』《華嚴經》云：『譬如心王寶，隨心見眾色；眾生心淨故，得見清淨剎。』《大集經》云：『欲淨汝界，但淨汝心。』故知一切歸心，萬法由我；欲得淨果，但行淨因。如水性趣下，火性騰上，勢數如是，何足疑焉？」