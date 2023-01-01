禪源諸詮集都序卷下之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪源諸詮集都序卷下之一

唐圭峯山沙門宗密述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐圭峯山沙門宗密述

上之三教。攝盡佛一代所說之經。及諸菩薩所造之論。細尋法義。便見三義全殊。一法無別。就三義中。第一第二空有相對。第三第一性相相對。皆條然易見。唯第二第三破相與顯性相對。講者禪者同迷。皆謂同是一宗一教。皆以破相便為真性。故今廣辨空宗性宗有其十異。一法義真俗異。二心性二名異。三性字二體異。四真智真知異。五有我無我異。六遮詮表詮異。七認名認體異。八二諦三諦異。九三性空有異。十佛德空有異。初法義真俗異者。空宗緣未顯真靈之性故。但以一切差別之相為法。法是俗諦。照此諸法。無為無相。無生無滅。無增無減等為義。義是真諦。故智度論以俗諦為法無礙辯。以真諦為義無礙辯。性宗則以一真之性為法。空有等種種差別為義。故經云。無量義者從一法生。華嚴十地亦云。法者知自性。義者知生滅。法者知真諦。義者知俗諦。法者知一乘。義者知諸乘。如是十番釋法義二無礙義。皆以法為真諦。以義為俗諦。二心性二名異者。空宗一向目諸法本源為性。性宗多目諸法本源為心。目為性者諸論多同。不必敘述目為心者。勝鬘云。自性清淨心。起信云。一切法從本以來離言說名字心緣等相。乃至唯是一心。楞伽云。堅實心。良由此宗所說本性不但空寂而乃自然常知。故應目為心也。三性字二體異者。空宗以諸法無性為性。性宗以靈明常住不空之體為性。故性字雖同。而體異也。四真智真知異者。空宗以分別為知。無分別為智。智深知淺。性宗以能證聖理之妙慧為智。以該於理。智通於凡聖之靈。性為知。知通智局。上引問明品已自分別。況十迴向品說真如云。照明為性。起信說。真如自體真實識知。五有我無我異者。空宗以有我為妄。無我為真。性宗以無我為妄。有我為真。故涅槃經云。無我者名為生死。有我者名為如來。又云。我計無我是顛倒法。乃至廣破二乘無常無我之見。如春池執礫為寶。廣讚常樂我淨而為究竟。乃至云無我法中有真我(良由眾生迷自真我。妄執五蘊為我。故佛於大小乘法相及破相教中破之云無。今於性宗直明實體。故顯之云有也)。六遮詮表詮異者。遮謂遣其所非。表謂顯其所是。又遮者揀却諸餘。表者直示當體。如諸經所說真妙理性。每云。不生不滅。不垢不淨。無因無果。無相無為。非凡非聖。非性非相等。皆是遮詮(諸經論中。每以非字非却諸法。動即有三十五十箇非字也。不字無字亦爾。故云絕百非)若云知見覺。照靈鑒光明。朗朗昭昭。惺惺寂寂等。皆是表詮。若無知見等體。顯何法為性。說何法不生滅等。必須認得見今了然。而知即是心性。方說此知不生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上之三教。攝盡佛一代所說之經。及諸菩薩所造之論。細尋法義。便見三義全殊。一法無別。就三義中。第一第二空有相對。第三第一性相相對。皆條然易見。唯第二第三破相與顯性相對。講者禪者同迷。皆謂同是一宗一教。皆以破相便為真性。故今廣辨空宗性宗有其十異。一法義真俗異。二心性二名異。三性字二體異。四真智真知異。五有我無我異。六遮詮表詮異。七認名認體異。八二諦三諦異。九三性空有異。十佛德空有異。初法義真俗異者。空宗緣未顯真靈之性故。但以一切差別之相為法。法是俗諦。照此諸法。無為無相。無生無滅。無增無減等為義。義是真諦。故智度論以俗諦為法無礙辯。以真諦為義無礙辯。性宗則以一真之性為法。空有等種種差別為義。故經云。無量義者從一法生。華嚴十地亦云。法者知自性。義者知生滅。法者知真諦。義者知俗諦。法者知一乘。義者知諸乘。如是十番釋法義二無礙義。皆以法為真諦。以義為俗諦。二心性二名異者。空宗一向目諸法本源為性。性宗多目諸法本源為心。目為性者諸論多同。不必敘述目為心者。勝鬘云。自性清淨心。起信云。一切法從本以來離言說名字心緣等相。乃至唯是一心。楞伽云。堅實心。良由此宗所說本性不但空寂而乃自然常知。故應目為心也。三性字二體異者。空宗以諸法無性為性。性宗以靈明常住不空之體為性。故性字雖同。而體異也。四真智真知異者。空宗以分別為知。無分別為智。智深知淺。性宗以能證聖理之妙慧為智。以該於理。智通於凡聖之靈。性為知。知通智局。上引問明品已自分別。況十迴向品說真如云。照明為性。起信說。真如自體真實識知。五有我無我異者。空宗以有我為妄。無我為真。性宗以無我為妄。有我為真。故涅槃經云。無我者名為生死。有我者名為如來。又云。我計無我是顛倒法。乃至廣破二乘無常無我之見。如春池執礫為寶。廣讚常樂我淨而為究竟。乃至云無我法中有真我(良由眾生迷自真我。妄執五蘊為我。故佛於大小乘法相及破相教中破之云無。今於性宗直明實體。故顯之云有也)。六遮詮表詮異者。遮謂遣其所非。表謂顯其所是。又遮者揀却諸餘。表者直示當體。如諸經所說真妙理性。每云。不生不滅。不垢不淨。無因無果。無相無為。非凡非聖。非性非相等。皆是遮詮(諸經論中。每以非字非却諸法。動即有三十五十箇非字也。不字無字亦爾。故云絕百非)若云知見覺。照靈鑒光明。朗朗昭昭。惺惺寂寂等。皆是表詮。若無知見等體。顯何法為性。說何法不生滅等。必須認得見今了然。而知即是心性。方說此知不生

不滅等。如說鹽云不淡是遮。云鹹是表。說水云不乾是遮。云濕是表。諸教每云絕百非者。皆是遮詞直顯一真。方為表語。空宗之言但是遮詮。性宗之言有遮有表。但遮者未了。兼表者乃的。今時學人皆謂。遮言為深。表言為淺。故唯重非心非佛。無為無相。乃至一切不可得之言。良由但以遮非之詞為妙。不欲親自證認法體。故如此也(悟息後即任遮表臨時)七認名認體異者。謂佛法世法一一皆有名體。且如世間稱大不過四物。如智論云。地水火風是四物名。堅濕暖動是四物體。今且說水。設有人問。每聞澄之即清。混之即濁。堰之即止。決之即流。而能溉灌萬物洗滌萬穢。此是何物(舉功能義用而問也)答云。是水(舉名答也)愚者認名便謂已解。智者應更問云。何者是水(徵其體也)答云。濕即是水(剋體指也。此一言便定更無別字可替也。若云水波清濁凝流是水 何異他所問之詞)佛法亦爾。設有人問。每聞諸經云。迷之即垢。悟之即淨。縱之即凡。修之即聖。能生世間出世間一切諸法。此是何物(舉功能義用而問也)答云。是心(舉名答也)愚者認名便謂已識。智者應更問。何者是心(徵其體也)答知即是心(指其體也。此言最的。餘字不如。若云非性非相能語言運動等是心者。何異他所問詞也)以此而推水之名體。各唯一字。餘皆義用。心之名體亦然。濕之一字貫於清濁等萬用萬義之中。知之一字亦貫於貪嗔慈忍善惡苦樂萬用萬義之處。今時學禪人多疑云。達摩但說心。荷澤何以說知。如此疑者。豈不似疑云比只聞井中有水。云何今日忽覺井中濕耶。思之思之。直須悟得水是名不是。濕濕是水不是名。即清濁水波凝流。無義不通也。以例心是名不是知。知是心不是名。即真妄垢淨善惡。無義不通也。空宗相宗為對。初學及淺機。恐隨言生執。故但標名而遮其非。唯廣以義用而引其意。性宗對久學及上根令忘言認體。故一言直示(達摩云。指一言以直示。後人意不解尋思。何者是一言。若云即心是佛是一言者。此是四言。何為名一也)認得體已。方於體上照察義用。故無不通矣。八二諦三諦異者。空宗所說世出世間一切諸法不出二諦。學者皆知。不必引釋。性宗則攝一切性相及自體總為三諦。以緣起色等諸法為俗諦。緣無自性諸法即空為真諦(此與空宗相宗一諦。義無別也)一真心體。非空非色。能空能色。為中道第一義諦。其猶明鏡。亦具三義。鏡中影像。不得呼青為黃。妍媸各別。如俗諦影無自性一一全空。如真諦其體常明。非空非青黃。能空能青黃。如第一義諦。具如瓔珞大品本業等經所說。故天台宗依此三諦修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不滅等。如說鹽云不淡是遮。云鹹是表。說水云不乾是遮。云濕是表。諸教每云絕百非者。皆是遮詞直顯一真。方為表語。空宗之言但是遮詮。性宗之言有遮有表。但遮者未了。兼表者乃的。今時學人皆謂。遮言為深。表言為淺。故唯重非心非佛。無為無相。乃至一切不可得之言。良由但以遮非之詞為妙。不欲親自證認法體。故如此也(悟息後即任遮表臨時)七認名認體異者。謂佛法世法一一皆有名體。且如世間稱大不過四物。如智論云。地水火風是四物名。堅濕暖動是四物體。今且說水。設有人問。每聞澄之即清。混之即濁。堰之即止。決之即流。而能溉灌萬物洗滌萬穢。此是何物(舉功能義用而問也)答云。是水(舉名答也)愚者認名便謂已解。智者應更問云。何者是水(徵其體也)答云。濕即是水(剋體指也。此一言便定更無別字可替也。若云水波清濁凝流是水 何異他所問之詞)佛法亦爾。設有人問。每聞諸經云。迷之即垢。悟之即淨。縱之即凡。修之即聖。能生世間出世間一切諸法。此是何物(舉功能義用而問也)答云。是心(舉名答也)愚者認名便謂已識。智者應更問。何者是心(徵其體也)答知即是心(指其體也。此言最的。餘字不如。若云非性非相能語言運動等是心者。何異他所問詞也)以此而推水之名體。各唯一字。餘皆義用。心之名體亦然。濕之一字貫於清濁等萬用萬義之中。知之一字亦貫於貪嗔慈忍善惡苦樂萬用萬義之處。今時學禪人多疑云。達摩但說心。荷澤何以說知。如此疑者。豈不似疑云比只聞井中有水。云何今日忽覺井中濕耶。思之思之。直須悟得水是名不是。濕濕是水不是名。即清濁水波凝流。無義不通也。以例心是名不是知。知是心不是名。即真妄垢淨善惡。無義不通也。空宗相宗為對。初學及淺機。恐隨言生執。故但標名而遮其非。唯廣以義用而引其意。性宗對久學及上根令忘言認體。故一言直示(達摩云。指一言以直示。後人意不解尋思。何者是一言。若云即心是佛是一言者。此是四言。何為名一也)認得體已。方於體上照察義用。故無不通矣。八二諦三諦異者。空宗所說世出世間一切諸法不出二諦。學者皆知。不必引釋。性宗則攝一切性相及自體總為三諦。以緣起色等諸法為俗諦。緣無自性諸法即空為真諦(此與空宗相宗一諦。義無別也)一真心體。非空非色。能空能色。為中道第一義諦。其猶明鏡。亦具三義。鏡中影像。不得呼青為黃。妍媸各別。如俗諦影無自性一一全空。如真諦其體常明。非空非青黃。能空能青黃。如第一義諦。具如瓔珞大品本業等經所說。故天台宗依此三諦修

三止三觀。成就三德也。九三性空有異者。三性謂遍計所執性(妄情於我及一切法周遍計度。一一執為實有。如癡孩鏡中見人面像執為有命質礙骨肉等)依地起性(此所執法。依他眾緣相因而起。都無自性。唯是虛相。如鏡中影像也)圓成實性(本覺真心始覺顯現。圓滿成就。真實常住。如鏡之明)空宗云。諸經每說有者。即約遍計依他。每說空者。即是圓成實性。三法皆無性也。性宗即三法。皆具空有之義。謂遍計情有理無。依他相有性無。圓成情無理有。相無性有。十佛德空有異者。空宗說佛以空為德。無有少法是名菩提。色見聲求皆行邪道。中論云。非陰不離陰。此彼不相在。如來不有陰。何處有如來。離一切相即名諸佛。性宗則一切諸佛自體。皆有常樂我淨。十身十智真實功德。相好通光一一無盡。性自本有不待機緣。十異歷然二門煥矣。雖分教相亦勿滯情。三教三宗是一味法。故須先約三種佛教證三宗禪心。然後禪教雙忘心佛俱寂。俱寂即念念皆佛。無一念而非佛心。雙忘即句句皆禪。無一句而非禪教。如此則自然聞泯絕無寄之說。知是破我執情。聞息妄修心之言。知是斷我習氣。執情破而真性顯。即泯絕是顯性之宗。習氣盡而佛道成。即修心是成佛之行。頓漸空有既無所乖。荷澤江西秀能豈不相契。若能如是通達。則為他人說無非妙方。聞他人說無非妙藥。藥之與病。只在執之與通。故先德云。執則字字瘡疣。通則文文妙藥。通者了三宗不相違也。問前云。佛說頓教漸教。禪開頓門漸門。未審三種教中何頓何漸。答法義深淺已備盡於三種。但以世尊說時儀式不同。有稱理頓說。有隨機漸說。故復名頓教漸教。非三教外別有頓漸。漸者為中下根即時未能信悟圓覺妙理者。且說前人天小乘乃至法相(上皆第一教也)破相(第二教也)待其根器成熟。方為說於了義。即法華涅槃等經是也(此及下逐機頓教合為第三教也。其化儀頓即總攝三般。西域此方古今諸德。所判教為三時五時者。但是漸教一類。不攝華嚴經等)頓者復二。一逐機頓。二化儀頓。逐機頓者。遇凡夫上根利智。直示真法。聞即頓悟全同佛果。如華嚴中初發心時即得阿耨菩提。圓覺經中觀行成時即成佛道。然始同前二教中行門。慚除凡習漸顯聖德。如風激動大海不能現像。風若頓息則波浪漸停影像漸顯也(風喻迷情。海喻心性。波喻煩惱。影喻功用。起信論中一一配合)即華嚴一分及圓覺佛頂密嚴勝鬘如來藏之類二十餘部經是也。遇機即說不定初後與禪門第三直顯心性宗全相同也。二化儀頓。謂佛初成道。為宿世緣熟上根之流。一時頓說性相理事。眾生萬惑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三止三觀。成就三德也。九三性空有異者。三性謂遍計所執性(妄情於我及一切法周遍計度。一一執為實有。如癡孩鏡中見人面像執為有命質礙骨肉等)依地起性(此所執法。依他眾緣相因而起。都無自性。唯是虛相。如鏡中影像也)圓成實性(本覺真心始覺顯現。圓滿成就。真實常住。如鏡之明)空宗云。諸經每說有者。即約遍計依他。每說空者。即是圓成實性。三法皆無性也。性宗即三法。皆具空有之義。謂遍計情有理無。依他相有性無。圓成情無理有。相無性有。十佛德空有異者。空宗說佛以空為德。無有少法是名菩提。色見聲求皆行邪道。中論云。非陰不離陰。此彼不相在。如來不有陰。何處有如來。離一切相即名諸佛。性宗則一切諸佛自體。皆有常樂我淨。十身十智真實功德。相好通光一一無盡。性自本有不待機緣。十異歷然二門煥矣。雖分教相亦勿滯情。三教三宗是一味法。故須先約三種佛教證三宗禪心。然後禪教雙忘心佛俱寂。俱寂即念念皆佛。無一念而非佛心。雙忘即句句皆禪。無一句而非禪教。如此則自然聞泯絕無寄之說。知是破我執情。聞息妄修心之言。知是斷我習氣。執情破而真性顯。即泯絕是顯性之宗。習氣盡而佛道成。即修心是成佛之行。頓漸空有既無所乖。荷澤江西秀能豈不相契。若能如是通達。則為他人說無非妙方。聞他人說無非妙藥。藥之與病。只在執之與通。故先德云。執則字字瘡疣。通則文文妙藥。通者了三宗不相違也。問前云。佛說頓教漸教。禪開頓門漸門。未審三種教中何頓何漸。答法義深淺已備盡於三種。但以世尊說時儀式不同。有稱理頓說。有隨機漸說。故復名頓教漸教。非三教外別有頓漸。漸者為中下根即時未能信悟圓覺妙理者。且說前人天小乘乃至法相(上皆第一教也)破相(第二教也)待其根器成熟。方為說於了義。即法華涅槃等經是也(此及下逐機頓教合為第三教也。其化儀頓即總攝三般。西域此方古今諸德。所判教為三時五時者。但是漸教一類。不攝華嚴經等)頓者復二。一逐機頓。二化儀頓。逐機頓者。遇凡夫上根利智。直示真法。聞即頓悟全同佛果。如華嚴中初發心時即得阿耨菩提。圓覺經中觀行成時即成佛道。然始同前二教中行門。慚除凡習漸顯聖德。如風激動大海不能現像。風若頓息則波浪漸停影像漸顯也(風喻迷情。海喻心性。波喻煩惱。影喻功用。起信論中一一配合)即華嚴一分及圓覺佛頂密嚴勝鬘如來藏之類二十餘部經是也。遇機即說不定初後與禪門第三直顯心性宗全相同也。二化儀頓。謂佛初成道。為宿世緣熟上根之流。一時頓說性相理事。眾生萬惑

。菩薩萬行。賢聖地位諸佛萬德。因該果海。初心即得菩提。果徹因源。位滿猶稱菩薩。此唯華嚴一經及十地論。名為圓頓教。餘皆不備。(前敘外難云。頓悟成佛是違經者。余今於此通了)其中所說。諸法是全一心之證法。一心是全諸法之一心。性相圓融一多自在。故諸佛與眾生交徹。淨土與穢土融通。法法皆彼此互收。塵塵悉包含世界。相入相即無礙鎔融。具十玄門重重無盡。名為無障礙法界。此上頓漸皆就佛約教而說。若就機約悟修說者。意又不同。如前所敘諸家。有云。先因漸修功成而豁然頓悟(猶如伐木片片漸斫一時頓倒。亦如遠詣都城。步步漸行。一日頓到也)有云。因頓修而漸悟(如人學射。頓者箭箭直注意在中的。漸者日久方始漸親漸中。此說運心頓修。不言功行頓畢)有云。因漸修而漸悟(如登九層之臺。足履漸高。所見漸遠。故有人云。欲窮千里目。更上一層樓)等者。皆說證悟也。有云。先須頓悟方可漸修者。此約解悟也(約斷障說。如日頓出霜露漸消。約成德說。如孩子生。即頓具四肢六根。長即漸成志氣功業)故華嚴說。初發心時即成正覺。然後三賢十聖次第修證。若未悟而修非真修也(良以非真流之行無以稱真。何有修真之行不從真起。故彼經說。若未聞說此法。多劫修六度行。畢竟不能證真也)有云。頓悟頓修者。此說上上智根性樂欲俱勝(根勝故悟欲勝故修)一聞千悟得大總持。一念不生前後際斷(斷障如斬一綟絲。萬條頓斷。修德如染一綟絲。萬條頓色也。荷澤云。見無念體不逐物生。又云。一念與本性相應。便具河沙功德。八萬四千波羅蜜門。一時齊用也)此人三業唯獨自明了。餘人所不見(金剛三昧經云。空心不動具六波羅蜜。法華亦說。父母所生眼耳徹見三千界等也)且就事跡而言之。如牛頭融大師之類也。此門有二意。若因悟而修。即是解悟。若因修而悟。即是證悟。然上皆只約今生而論。若遠推宿世則唯漸無頓。今頓見者。已是多生漸熏而發現也。有云。法無頓漸。頓漸在機者。誠哉此理。固不在言。本只論機。誰言法體頓漸義意有此多門。門門有意。非強穿鑿。況楞伽四漸四頓(義與漸修頓悟相類)此猶不敢繁云。比見時輩論者。但有頓漸之言。都不分析。就教有化儀之頓漸。應機之頓漸。就人有教授方便之頓漸。根性悟入之頓漸。發意修行之頓漸。於中唯云先頓悟後漸修。似違反也。欲絕疑者。豈不見日光頓出霜露漸消。孩子頓生(四肢六根即具)志氣漸立(肌膚人物業藝皆漸成也)猛風頓息波浪漸停。明良頓成禮樂漸學(如高貴子孫。於小時亂沒落為奴。生來自不知貴時清 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。菩薩萬行。賢聖地位諸佛萬德。因該果海。初心即得菩提。果徹因源。位滿猶稱菩薩。此唯華嚴一經及十地論。名為圓頓教。餘皆不備。(前敘外難云。頓悟成佛是違經者。余今於此通了)其中所說。諸法是全一心之證法。一心是全諸法之一心。性相圓融一多自在。故諸佛與眾生交徹。淨土與穢土融通。法法皆彼此互收。塵塵悉包含世界。相入相即無礙鎔融。具十玄門重重無盡。名為無障礙法界。此上頓漸皆就佛約教而說。若就機約悟修說者。意又不同。如前所敘諸家。有云。先因漸修功成而豁然頓悟(猶如伐木片片漸斫一時頓倒。亦如遠詣都城。步步漸行。一日頓到也)有云。因頓修而漸悟(如人學射。頓者箭箭直注意在中的。漸者日久方始漸親漸中。此說運心頓修。不言功行頓畢)有云。因漸修而漸悟(如登九層之臺。足履漸高。所見漸遠。故有人云。欲窮千里目。更上一層樓)等者。皆說證悟也。有云。先須頓悟方可漸修者。此約解悟也(約斷障說。如日頓出霜露漸消。約成德說。如孩子生。即頓具四肢六根。長即漸成志氣功業)故華嚴說。初發心時即成正覺。然後三賢十聖次第修證。若未悟而修非真修也(良以非真流之行無以稱真。何有修真之行不從真起。故彼經說。若未聞說此法。多劫修六度行。畢竟不能證真也)有云。頓悟頓修者。此說上上智根性樂欲俱勝(根勝故悟欲勝故修)一聞千悟得大總持。一念不生前後際斷(斷障如斬一綟絲。萬條頓斷。修德如染一綟絲。萬條頓色也。荷澤云。見無念體不逐物生。又云。一念與本性相應。便具河沙功德。八萬四千波羅蜜門。一時齊用也)此人三業唯獨自明了。餘人所不見(金剛三昧經云。空心不動具六波羅蜜。法華亦說。父母所生眼耳徹見三千界等也)且就事跡而言之。如牛頭融大師之類也。此門有二意。若因悟而修。即是解悟。若因修而悟。即是證悟。然上皆只約今生而論。若遠推宿世則唯漸無頓。今頓見者。已是多生漸熏而發現也。有云。法無頓漸。頓漸在機者。誠哉此理。固不在言。本只論機。誰言法體頓漸義意有此多門。門門有意。非強穿鑿。況楞伽四漸四頓(義與漸修頓悟相類)此猶不敢繁云。比見時輩論者。但有頓漸之言。都不分析。就教有化儀之頓漸。應機之頓漸。就人有教授方便之頓漸。根性悟入之頓漸。發意修行之頓漸。於中唯云先頓悟後漸修。似違反也。欲絕疑者。豈不見日光頓出霜露漸消。孩子頓生(四肢六根即具)志氣漸立(肌膚人物業藝皆漸成也)猛風頓息波浪漸停。明良頓成禮樂漸學(如高貴子孫。於小時亂沒落為奴。生來自不知貴時清

父母訪得當日全身是貴人。而行跡去就不可頓改。故須漸學)是知頓漸之義。甚為要矣。然此文本意。雖但敘禪詮緣達摩一宗。是佛法通體。諸家所述又各不同。今集為一藏都成理事具足。至於悟解修證門戶。亦始終周圓。故所敘之頓漸須備盡其意。令血脈連續本末有緒。欲見本末綸緒。先須推窮。此上三種頓說漸說教中所詮之法。本從何來。見在何處。又須仰觀諸佛說此教意。本為何事。即一大藏經始終本末。一時洞然明了也。且推窮教法從何來者。本從世尊一真心體流出。展轉至於當時人之耳。今時人之目。其所說義。亦只是凡聖所依。一真心體隨緣流出。展轉遍一切處遍一切眾生身心之中。但各於自心靜念如理思惟。即如是如是而顯現也(華嚴云。如是如是思惟。如是如是顯現也)次觀佛說經本意者。世尊自云。我本意唯為一大事因緣故出現於世。一大事者。欲令眾生開佛知見。乃至入佛知見道故。諸有所作常為一事。唯以佛之知見示悟眾生。無有餘乘若二若三。三世十方諸佛法亦如是。雖以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而為眾生演說諸法。是法皆為一佛乘故。故我於菩提樹下初成正覺。普見一切眾生皆成正覺。乃至普見一切眾生皆般涅槃(華嚴妙嚴品云。佛在摩竭提國菩提場中始成正覺。其地堅固金剛所成。其菩提樹高廣嚴顯。出現品云。如來成正覺時。普見眾生等。一一如文)普見一切眾生貪恚癡諸煩惱中。有如來身智常無染污德相備足(如來藏經文也)無一眾生而不具有如來智慧。但以妄想執著而不證得。我欲教以聖道令其永離妄想。自於身中得見如來廣大智慧如我無異(華嚴出現品文也。唯改當字為欲字。令順語勢也。法華亦云。我本立誓願。欲令一切眾。如我等無異)遂為此等眾生於菩提場。稱於大方廣法界。敷演萬德因華以嚴本性。令成萬德佛果。其有往劫與我同種善根。曾得我於劫海中以四攝法而攝受者(亦妙嚴品文也)始見我身(頻呻三昧盧含那身)聞我所說(說上華嚴)即皆信受入如來慧。乃至逝多林我入師子頻呻三昧。大眾皆證法界。除先修習學小乘者(佛在法華會說。昔在華嚴會中。五百聲聞如聾如盲。不見佛境界。不聞圓融法。是也。次云。我今亦令得聞此經入於佛慧。即直至四十年後法華會中皆得授記。是也)及溺貪愛之水等者(亦出現品云。如來智慧唯於二處不能為作生長利益。所謂二乘。墮於無為廣大深坑。及壞善根非器眾生。溺大邪見貪愛之水。然亦於彼曾無厭捨。釋曰。即華嚴所說學小乘者。法華會中還得授記。及不在此會亦展轉令與授記是。此云不厭捨也)如是眾生。諸根鈍著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母訪得當日全身是貴人。而行跡去就不可頓改。故須漸學)是知頓漸之義。甚為要矣。然此文本意。雖但敘禪詮緣達摩一宗。是佛法通體。諸家所述又各不同。今集為一藏都成理事具足。至於悟解修證門戶。亦始終周圓。故所敘之頓漸須備盡其意。令血脈連續本末有緒。欲見本末綸緒。先須推窮。此上三種頓說漸說教中所詮之法。本從何來。見在何處。又須仰觀諸佛說此教意。本為何事。即一大藏經始終本末。一時洞然明了也。且推窮教法從何來者。本從世尊一真心體流出。展轉至於當時人之耳。今時人之目。其所說義。亦只是凡聖所依。一真心體隨緣流出。展轉遍一切處遍一切眾生身心之中。但各於自心靜念如理思惟。即如是如是而顯現也(華嚴云。如是如是思惟。如是如是顯現也)次觀佛說經本意者。世尊自云。我本意唯為一大事因緣故出現於世。一大事者。欲令眾生開佛知見。乃至入佛知見道故。諸有所作常為一事。唯以佛之知見示悟眾生。無有餘乘若二若三。三世十方諸佛法亦如是。雖以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而為眾生演說諸法。是法皆為一佛乘故。故我於菩提樹下初成正覺。普見一切眾生皆成正覺。乃至普見一切眾生皆般涅槃(華嚴妙嚴品云。佛在摩竭提國菩提場中始成正覺。其地堅固金剛所成。其菩提樹高廣嚴顯。出現品云。如來成正覺時。普見眾生等。一一如文)普見一切眾生貪恚癡諸煩惱中。有如來身智常無染污德相備足(如來藏經文也)無一眾生而不具有如來智慧。但以妄想執著而不證得。我欲教以聖道令其永離妄想。自於身中得見如來廣大智慧如我無異(華嚴出現品文也。唯改當字為欲字。令順語勢也。法華亦云。我本立誓願。欲令一切眾。如我等無異)遂為此等眾生於菩提場。稱於大方廣法界。敷演萬德因華以嚴本性。令成萬德佛果。其有往劫與我同種善根。曾得我於劫海中以四攝法而攝受者(亦妙嚴品文也)始見我身(頻呻三昧盧含那身)聞我所說(說上華嚴)即皆信受入如來慧。乃至逝多林我入師子頻呻三昧。大眾皆證法界。除先修習學小乘者(佛在法華會說。昔在華嚴會中。五百聲聞如聾如盲。不見佛境界。不聞圓融法。是也。次云。我今亦令得聞此經入於佛慧。即直至四十年後法華會中皆得授記。是也)及溺貪愛之水等者(亦出現品云。如來智慧唯於二處不能為作生長利益。所謂二乘。墮於無為廣大深坑。及壞善根非器眾生。溺大邪見貪愛之水。然亦於彼曾無厭捨。釋曰。即華嚴所說學小乘者。法華會中還得授記。及不在此會亦展轉令與授記是。此云不厭捨也)如是眾生。諸根鈍著。

樂癡所盲。難可度脫。我於三七日。思惟如是事。我若但為讚於佛乘。彼即沒在苦。毀謗不信故。疾入於惡道。若以小乘化。乃至於一人。我即墮慳貪。此事為不可。進退難為。遂尋念過去佛所行方便力。方知過去諸佛皆以小乘引誘。然後令人究竟一乘。故我今所得道。亦應說三乘。我如是思惟時。十方佛皆現梵音慰喻我。善哉釋迦文。第一之導師。得是無上法。隨諸一切佛。而用方便力。我聞慰喻隨順諸佛意故。方往波羅㮈國轉四諦法輪。度憍陳如等五人。漸漸諸處乃至千萬(如羊車也)亦為求緣覺說十二因緣(如鹿車也)亦為求大乘者說六波羅蜜(如牛車也。此上皆當第一密意依性說相教。此上三車皆是宅中。指云在門外者。以喻權教三乘云云)中間又為說甚深般若波羅蜜。陶汰如上聲聞。進趣諸小菩薩(此當第二密意破相顯性教也)漸漸見其根熟。遂於靈鷲山開示如來知見。普皆與授阿耨多羅三藐三菩提記(究竟一乘。如四衢道中白牛車也。權教牛車大乘與實教白牛車一乘不同者。三十餘本經論。具有明文)顯示三乘法身。平等入一乘道。乃至我臨欲滅度。在拘尸那城娑羅雙樹間。作大師子吼。顯常住法。決定說言。一切眾生皆有佛性。凡是有心定當作佛。究竟涅槃常樂我淨。皆令安住祕密藏中(法華且收二乘。至涅槃經方普收六道。會權入實。須漸次故也)即與華嚴海會師子頻呻大眾頓證。無有別異(法華涅槃。是漸教中之終極。與華嚴等頓教。深淺無異。都為第三顯示真心即性教也)我既所應度者皆以度訖。未得度者已為作得度因緣。故於雙樹間入大寂滅定。反本還源。與十方三世一切諸佛。常住法界常寂常照也。評曰。上來三紙全是於諸經中錄佛自言也。但以抄錄之故。不免於連續綴合之處。或加減改換三字兩字而已。唯敘華嚴處一行半。是以經題顯佛意。非佛本語也。便請將佛此自述本意判前三種教宗。豈得言權實一般。豈得言始終二法。禪宗例教。誰謂不然。竊欲和會。良由此也。誰聞此說而不除疑。若猶執迷。則吾不復也。然上所引。佛自云。我見眾生皆成正覺。又云。根鈍癡盲。語似相違。便欲於其中次第通釋。恐間雜佛語文相交加。今於此後。方始全依上代祖師馬鳴菩薩。具明眾生一心迷悟本末始終悉令顯現。自然見全佛之眾生。擾擾生死。全眾生之佛。寂寂涅槃。全頓悟之習氣。念念攀緣。全習氣之頓悟。心心寂照。即於佛語相違之處。自見無所違也。謂六道凡夫三乘賢聖根本悉是靈明清淨一法界心性覺寶光各各圓滿。本不名諸佛。亦不名眾生。但以此心靈妙。自在不守自性。故隨迷悟之緣。造業受報 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂癡所盲。難可度脫。我於三七日。思惟如是事。我若但為讚於佛乘。彼即沒在苦。毀謗不信故。疾入於惡道。若以小乘化。乃至於一人。我即墮慳貪。此事為不可。進退難為。遂尋念過去佛所行方便力。方知過去諸佛皆以小乘引誘。然後令人究竟一乘。故我今所得道。亦應說三乘。我如是思惟時。十方佛皆現梵音慰喻我。善哉釋迦文。第一之導師。得是無上法。隨諸一切佛。而用方便力。我聞慰喻隨順諸佛意故。方往波羅㮈國轉四諦法輪。度憍陳如等五人。漸漸諸處乃至千萬(如羊車也)亦為求緣覺說十二因緣(如鹿車也)亦為求大乘者說六波羅蜜(如牛車也。此上皆當第一密意依性說相教。此上三車皆是宅中。指云在門外者。以喻權教三乘云云)中間又為說甚深般若波羅蜜。陶汰如上聲聞。進趣諸小菩薩(此當第二密意破相顯性教也)漸漸見其根熟。遂於靈鷲山開示如來知見。普皆與授阿耨多羅三藐三菩提記(究竟一乘。如四衢道中白牛車也。權教牛車大乘與實教白牛車一乘不同者。三十餘本經論。具有明文)顯示三乘法身。平等入一乘道。乃至我臨欲滅度。在拘尸那城娑羅雙樹間。作大師子吼。顯常住法。決定說言。一切眾生皆有佛性。凡是有心定當作佛。究竟涅槃常樂我淨。皆令安住祕密藏中(法華且收二乘。至涅槃經方普收六道。會權入實。須漸次故也)即與華嚴海會師子頻呻大眾頓證。無有別異(法華涅槃。是漸教中之終極。與華嚴等頓教。深淺無異。都為第三顯示真心即性教也)我既所應度者皆以度訖。未得度者已為作得度因緣。故於雙樹間入大寂滅定。反本還源。與十方三世一切諸佛。常住法界常寂常照也。評曰。上來三紙全是於諸經中錄佛自言也。但以抄錄之故。不免於連續綴合之處。或加減改換三字兩字而已。唯敘華嚴處一行半。是以經題顯佛意。非佛本語也。便請將佛此自述本意判前三種教宗。豈得言權實一般。豈得言始終二法。禪宗例教。誰謂不然。竊欲和會。良由此也。誰聞此說而不除疑。若猶執迷。則吾不復也。然上所引。佛自云。我見眾生皆成正覺。又云。根鈍癡盲。語似相違。便欲於其中次第通釋。恐間雜佛語文相交加。今於此後。方始全依上代祖師馬鳴菩薩。具明眾生一心迷悟本末始終悉令顯現。自然見全佛之眾生。擾擾生死。全眾生之佛。寂寂涅槃。全頓悟之習氣。念念攀緣。全習氣之頓悟。心心寂照。即於佛語相違之處。自見無所違也。謂六道凡夫三乘賢聖根本悉是靈明清淨一法界心性覺寶光各各圓滿。本不名諸佛。亦不名眾生。但以此心靈妙。自在不守自性。故隨迷悟之緣。造業受報

。遂名眾生。修道證真。遂名諸佛。又雖隨緣而不失自性。故常非虛妄。常無變異不可破壞。唯是一心。遂名真如。故此一心常具真如生滅二門。未曾暫闕。但隨緣門中凡聖無定。謂本來未曾覺悟。故說煩惱無始。若悟修證即煩惱斷盡。故說有終。然實無別始覺亦無不覺。畢竟平等。故此一心法爾有真妄二義。二義復各二義。故常具真如生滅二門。各二義者。真有不變隨緣二義。妄有體空成事二義。謂由真不變故妄體空為真如門。由真隨緣故妄成事為生滅門。以生滅即真如。故諸經說。無佛無眾生。本來涅槃常寂滅相。又以真如即生滅故。經云。法身流轉五道。名曰眾生。既知迷悟凡聖在生滅門。今於此門具彰凡聖二相。即真妄和合非一非異。名為阿賴耶識。此識在凡本來常有覺與不覺二義。覺是三乘賢聖之本。不覺是六道凡夫之本。今且示凡夫本末。總有十重(今每重以夢喻側注一一合之)一謂一切眾生雖皆有本覺真心(如一富貴人端正多智自在宅中住)二未遇善友開示。法爾本來不覺(如宅中人睡自不知也。論云。依本覺故而有不覺也)三不覺故法爾念起(如睡法爾有夢。論云。依不覺故生三種相。此是初一)四念起故有能見相(如夢中之想)五以有見故根身世界妄現(夢中別見有身在他鄉貧苦。及見種種好惡事境)六不知。此等從自念起。執為定有。名為法執(正夢時。法爾必執所見物。為實有也)七執法定故便見自他之殊。名為我執(夢時必認他鄉貧苦身。為己本身)八執此四大為我身故。法爾貪愛順情諸境欲以潤我。嗔嫌違情諸境恐損惱我。愚癡之情種種計校(此是三毒。如夢在他鄉所見違順等事。亦貪嗔也)九由此故造善惡等業(夢中或偷奪打罵。或行恩布德)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。遂名眾生。修道證真。遂名諸佛。又雖隨緣而不失自性。故常非虛妄。常無變異不可破壞。唯是一心。遂名真如。故此一心常具真如生滅二門。未曾暫闕。但隨緣門中凡聖無定。謂本來未曾覺悟。故說煩惱無始。若悟修證即煩惱斷盡。故說有終。然實無別始覺亦無不覺。畢竟平等。故此一心法爾有真妄二義。二義復各二義。故常具真如生滅二門。各二義者。真有不變隨緣二義。妄有體空成事二義。謂由真不變故妄體空為真如門。由真隨緣故妄成事為生滅門。以生滅即真如。故諸經說。無佛無眾生。本來涅槃常寂滅相。又以真如即生滅故。經云。法身流轉五道。名曰眾生。既知迷悟凡聖在生滅門。今於此門具彰凡聖二相。即真妄和合非一非異。名為阿賴耶識。此識在凡本來常有覺與不覺二義。覺是三乘賢聖之本。不覺是六道凡夫之本。今且示凡夫本末。總有十重(今每重以夢喻側注一一合之)一謂一切眾生雖皆有本覺真心(如一富貴人端正多智自在宅中住)二未遇善友開示。法爾本來不覺(如宅中人睡自不知也。論云。依本覺故而有不覺也)三不覺故法爾念起(如睡法爾有夢。論云。依不覺故生三種相。此是初一)四念起故有能見相(如夢中之想)五以有見故根身世界妄現(夢中別見有身在他鄉貧苦。及見種種好惡事境)六不知。此等從自念起。執為定有。名為法執(正夢時。法爾必執所見物。為實有也)七執法定故便見自他之殊。名為我執(夢時必認他鄉貧苦身。為己本身)八執此四大為我身故。法爾貪愛順情諸境欲以潤我。嗔嫌違情諸境恐損惱我。愚癡之情種種計校(此是三毒。如夢在他鄉所見違順等事。亦貪嗔也)九由此故造善惡等業(夢中或偷奪打罵。或行恩布德)。

十業成難逃。如影響應於形聲。故受六道業繫苦樂相(如夢因偷奪打罵。彼捉枷禁決罰。或因行恩。得報舉薦拜官署職)此上十重生起次第。血脈連接行相甚明。但約理觀心而推照。即歷然可見。次辨悟後修證。還有十重翻妄即真。無別法故。然迷悟義別順逆次殊。前是迷真逐妄。從微細順次生起。展轉至麁。後乃悟妄歸真。從麁重逆次斷除。展轉至細。以能翻之智。自淺之深。麁障易遣。淺智即能翻故。細惑難除。深智方能斷故。故後十從末逆次。翻破前十。唯後一前二有少參差。下當顯示十重者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十業成難逃。如影響應於形聲。故受六道業繫苦樂相(如夢因偷奪打罵。彼捉枷禁決罰。或因行恩。得報舉薦拜官署職)此上十重生起次第。血脈連接行相甚明。但約理觀心而推照。即歷然可見。次辨悟後修證。還有十重翻妄即真。無別法故。然迷悟義別順逆次殊。前是迷真逐妄。從微細順次生起。展轉至麁。後乃悟妄歸真。從麁重逆次斷除。展轉至細。以能翻之智。自淺之深。麁障易遣。淺智即能翻故。細惑難除。深智方能斷故。故後十從末逆次。翻破前十。唯後一前二有少參差。下當顯示十重者。

禪源諸詮集都序卷下之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪源諸詮集都序卷下之一

禪源諸詮集都序卷下之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪源諸詮集都序卷下之二

唐圭峯山沙門宗密述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐圭峯山沙門宗密述

一謂有眾生遇善知識。開示上說本覺真心。宿世曾聞今得解悟(若宿生未聞。今聞必不信。或信而不解。雖人人等有佛性。今現有不信不悟者。是此類也)四大非我。五蘊皆空。信自真如及三寶德(信自心本不虛妄本。不變異故曰真如。故論云。自信己性知心妄動無別境界。又云。信心有四種。一信根。本樂念真如。二信佛。有無量功德常念親近供養。三信法。有大利益常念修行。四信僧。能修正行自利利他常樂親近。悟前一翻前二成此第一重也)二發悲智願誓證菩提(發悲心者欲度眾生。發智心者欲了達一切法。發願心者欲修萬行以資悲智)三隨分修習施戒忍進。及止觀等增長信根(論云。修行有五。能成此信。止觀合為一行。故六度唯成五也)四大菩提心從此顯發(以上三心開發。論云。信成就發心者有三種。一者直心。正念真如法故。二者深心。樂集諸善行故。三發大悲心。欲拔一切眾生苦故)五以知法性無慳等心(等者貪欲嗔恚懈怠散亂愚癡)六隨順修行六波羅蜜定慧力用(初修名止觀。成就名定慧)我法雙亡(初發心時。已約教理觀二執空。今即定慧力觀自覺空也)無自無他(證我空五)常空常幻(證法空六色不異空空不異色。故常空常幻也)七於色自在一切融通。(迷時不知從自心變。故不自在。今因二空智達之故融通也)八於心自在無所不照(既不見心外別有境界。境界唯心。故自在也)九滿足方便一念相應。覺心初起心無初相。離微細念心即常住。直覺於迷源。名究竟覺(從初發心即修無念。至此方得成就。成就故即入佛位也)十心既無念。則無別始覺之殊。本來平等同一覺故。冥於根本真淨心源。應用塵沙。盡未來際常住法界。感而即通。名大覺尊。佛無異佛是本佛。無別新成故。普見一切眾生皆同成等正覺。故迷與悟各有十重順逆相翻。行相甚顯。此之第一對前一二。此十合前第一。餘八皆從後逆次翻破前八。一中悟前第一本覺。翻前第二不覺。前以不覺乖於本覺。真妄相違故開為兩重。今以悟即冥符。冥符相順無別始悟。故合之為一。又若據逆順之次。此一合翻前十。今以頓悟門中理須直認本體。翻前本迷故對前一二(上云。參差。即是此也)二中。由怖生死之苦發三心自度度他故。對前第十六道生死。三修五行翻前第九造業。四三心開發翻前第八三毒(悲心翻瞋智心翻癡願心翻貪)五證我空翻前第七我執。六證法空翻前第六法執。七色自在翻前第五境界。八心自在翻前第四能見。九離念翻前第三念起。故十成佛佛無別體。但是始覺。翻前第二不覺。合前第一本覺。始本不二。唯是真如顯現。名為法身大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一謂有眾生遇善知識。開示上說本覺真心。宿世曾聞今得解悟(若宿生未聞。今聞必不信。或信而不解。雖人人等有佛性。今現有不信不悟者。是此類也)四大非我。五蘊皆空。信自真如及三寶德(信自心本不虛妄本。不變異故曰真如。故論云。自信己性知心妄動無別境界。又云。信心有四種。一信根。本樂念真如。二信佛。有無量功德常念親近供養。三信法。有大利益常念修行。四信僧。能修正行自利利他常樂親近。悟前一翻前二成此第一重也)二發悲智願誓證菩提(發悲心者欲度眾生。發智心者欲了達一切法。發願心者欲修萬行以資悲智)三隨分修習施戒忍進。及止觀等增長信根(論云。修行有五。能成此信。止觀合為一行。故六度唯成五也)四大菩提心從此顯發(以上三心開發。論云。信成就發心者有三種。一者直心。正念真如法故。二者深心。樂集諸善行故。三發大悲心。欲拔一切眾生苦故)五以知法性無慳等心(等者貪欲嗔恚懈怠散亂愚癡)六隨順修行六波羅蜜定慧力用(初修名止觀。成就名定慧)我法雙亡(初發心時。已約教理觀二執空。今即定慧力觀自覺空也)無自無他(證我空五)常空常幻(證法空六色不異空空不異色。故常空常幻也)七於色自在一切融通。(迷時不知從自心變。故不自在。今因二空智達之故融通也)八於心自在無所不照(既不見心外別有境界。境界唯心。故自在也)九滿足方便一念相應。覺心初起心無初相。離微細念心即常住。直覺於迷源。名究竟覺(從初發心即修無念。至此方得成就。成就故即入佛位也)十心既無念。則無別始覺之殊。本來平等同一覺故。冥於根本真淨心源。應用塵沙。盡未來際常住法界。感而即通。名大覺尊。佛無異佛是本佛。無別新成故。普見一切眾生皆同成等正覺。故迷與悟各有十重順逆相翻。行相甚顯。此之第一對前一二。此十合前第一。餘八皆從後逆次翻破前八。一中悟前第一本覺。翻前第二不覺。前以不覺乖於本覺。真妄相違故開為兩重。今以悟即冥符。冥符相順無別始悟。故合之為一。又若據逆順之次。此一合翻前十。今以頓悟門中理須直認本體。翻前本迷故對前一二(上云。參差。即是此也)二中。由怖生死之苦發三心自度度他故。對前第十六道生死。三修五行翻前第九造業。四三心開發翻前第八三毒(悲心翻瞋智心翻癡願心翻貪)五證我空翻前第七我執。六證法空翻前第六法執。七色自在翻前第五境界。八心自在翻前第四能見。九離念翻前第三念起。故十成佛佛無別體。但是始覺。翻前第二不覺。合前第一本覺。始本不二。唯是真如顯現。名為法身大

覺。故與初悟無二體也。順逆之次參差正由此矣。一即因該果海。十即果徹因源。涅槃經云。發心畢竟二不別。華嚴經云。初發心時得阿耨菩提。正是此意。然雖順逆相對前後相照法義昭彰。猶恐文不頓書意不並顯。首尾相隔不得齊覩。今更畫之為圖。令凡聖本末大藏經宗一時現於心鏡。此圖頭在中心云眾生心三字是也。從此三字讀之。分向兩畔。朱畫表淨妙之法。墨畫表垢染之法。一一尋血脈詳之。朱為此○號。記淨法十重之次。墨為此●號。記染法十重之次。此號是本論之文。此點是義說論文爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺。故與初悟無二體也。順逆之次參差正由此矣。一即因該果海。十即果徹因源。涅槃經云。發心畢竟二不別。華嚴經云。初發心時得阿耨菩提。正是此意。然雖順逆相對前後相照法義昭彰。猶恐文不頓書意不並顯。首尾相隔不得齊覩。今更畫之為圖。令凡聖本末大藏經宗一時現於心鏡。此圖頭在中心云眾生心三字是也。從此三字讀之。分向兩畔。朱畫表淨妙之法。墨畫表垢染之法。一一尋血脈詳之。朱為此○號。記淨法十重之次。墨為此●號。記染法十重之次。此號是本論之文。此點是義說論文爾。

迷有十重 此是迷真逐妄從微細順次生起展轉至麁之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷有十重 此是迷真逐妄從微細順次生起展轉至麁之相。

【圖：T48p0410_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T48p0410_01.gif】

詳究前述諦觀此圖。對勘自他及想賢聖。為同為異。為真為妄。我在何門。佛在何位。為當別體。為復同源。即自然不執著於凡夫。不僣濫於聖位。不耽滯於愛見。不推讓於佛心也。然初十重是一藏經所治法身中(第一重)煩惱之病生起元由(次三重)漸漸加增(我法二執)乃至麁重(三毒造業)慧滅(受報)之狀。後十重是法身信方服藥(前三重汗出)汗出病差(菩提心開發)將理方法(六波羅蜜)漸漸減退(從六至九)乃至平復(成佛)之狀。如有一人(在纏法身)諸根具足(恒沙功德)強壯(常住不變妄不能染)多藝(恒沙妙用)。忽然得病(無始無明)漸漸加增(其次七重)乃至氣絕(第十重)唯心頭暖(賴耶識中無漏智種)。忽遇良醫(大善知識)知其命在(見凡夫人即心是佛)。強灌神藥(初聞不信頻就不捨)忽然蘇醒(悟解)初未能言(初悟之人未能說法答他問難皆悉未得)乃至漸語(能說法也)漸能行履(十地十波羅蜜)直至平復(成佛)。所解伎藝無所不為(神通光明一切種智)以法一一對合。何有疑而不除也。即知一切眾生不能神變作用者。但以業識惑病所拘。非已法身不具妙德。今愚者難云。汝既頓悟即佛。何不放光者。何殊令病未平復之人。便作身上本藝。然世醫處方必先候脈。若不對病狀輕重。何辨方書是非。若不約痊愈淺深。何論將理法則。法醫亦爾。故今具述迷悟各十重之本末。將前經論統三種之淺深。相對照之如指其掌。勸諸學者。善自安心行。即任隨寄一門解。即須通達無礙。又不得慮其偏局。便𣾘蕩無所指歸。須洞鑒源流。令分菽麥。必使同中見異異處而同。鏡像千差。莫執好醜。鏡明一相。莫忌青黃。千器一金雖無阻【圖：T48p0411_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳究前述諦觀此圖。對勘自他及想賢聖。為同為異。為真為妄。我在何門。佛在何位。為當別體。為復同源。即自然不執著於凡夫。不僣濫於聖位。不耽滯於愛見。不推讓於佛心也。然初十重是一藏經所治法身中(第一重)煩惱之病生起元由(次三重)漸漸加增(我法二執)乃至麁重(三毒造業)慧滅(受報)之狀。後十重是法身信方服藥(前三重汗出)汗出病差(菩提心開發)將理方法(六波羅蜜)漸漸減退(從六至九)乃至平復(成佛)之狀。如有一人(在纏法身)諸根具足(恒沙功德)強壯(常住不變妄不能染)多藝(恒沙妙用)。忽然得病(無始無明)漸漸加增(其次七重)乃至氣絕(第十重)唯心頭暖(賴耶識中無漏智種)。忽遇良醫(大善知識)知其命在(見凡夫人即心是佛)。強灌神藥(初聞不信頻就不捨)忽然蘇醒(悟解)初未能言(初悟之人未能說法答他問難皆悉未得)乃至漸語(能說法也)漸能行履(十地十波羅蜜)直至平復(成佛)。所解伎藝無所不為(神通光明一切種智)以法一一對合。何有疑而不除也。即知一切眾生不能神變作用者。但以業識惑病所拘。非已法身不具妙德。今愚者難云。汝既頓悟即佛。何不放光者。何殊令病未平復之人。便作身上本藝。然世醫處方必先候脈。若不對病狀輕重。何辨方書是非。若不約痊愈淺深。何論將理法則。法醫亦爾。故今具述迷悟各十重之本末。將前經論統三種之淺深。相對照之如指其掌。勸諸學者。善自安心行。即任隨寄一門解。即須通達無礙。又不得慮其偏局。便𣾘蕩無所指歸。須洞鑒源流。令分菽麥。必使同中見異異處而同。鏡像千差。莫執好醜。鏡明一相。莫忌青黃。千器一金雖無阻【圖：T48p0411_01.gif】

隔。一珠千影元不混和。建志運心等虛空界。防非察念在毫釐間。見色聞聲。自思如影響否。動身舉意。自料為佛法否。美膳糲飡。自想無嫌愛否。炎涼凍暖。自看免避就否。乃至利衰毀譽稱譏苦樂。一一審自反照實得情意一種否。必若自料未得如此。即色未似影。聲未似響也。設實頓悟終須漸修。莫如貧窮人終日數他寶自無半錢分。六祖大師云。佛說一切法。為度一切心。我無一切心。何須一切法。今時人但將此語輕於聽學。都不自觀實無心否。若無心者。八風不能動也。設習氣未盡。嗔念任運起時。無打罵讐他心。貪念任運起時。無營求令得心。見他榮盛時。無嫉妬求勝心。一切時中於自己無憂饑凍心。無恐人輕賤心。乃至種種此等亦得名為無一切心也。此名修道若得對違順等境。都無貪嗔愛惡。此名得道。各各反照。有病即治。無病勿藥。問貪嗔等即空便名無一切心。何必對治。答若爾汝今忽遭重病痛苦。痛苦即空。便名無病。何必藥治。須知貪嗔空而能發業。業亦空而能招苦。苦亦空只麼難忍。故前圖中云。體空成事(如杌木上鬼全空。只麼驚人。得奔走倒地。頭破額裂)若以業即空。空只麼造業。即須知地獄燒煮痛楚亦空。空只麼楚痛。若云亦任楚痛者。即現今設有人以火燒刀斫。汝何得不任。今觀學道者。聞一句違情語猶不能任。豈肯任燒斫乎(如此者十中有九也)問上來所敘三種教三宗禪。十所以十別異輪迴及修證。又各十重理無不窮事無不備。研尋玩味足可修心。何必更讀藏經及集【圖：T48p0412_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隔。一珠千影元不混和。建志運心等虛空界。防非察念在毫釐間。見色聞聲。自思如影響否。動身舉意。自料為佛法否。美膳糲飡。自想無嫌愛否。炎涼凍暖。自看免避就否。乃至利衰毀譽稱譏苦樂。一一審自反照實得情意一種否。必若自料未得如此。即色未似影。聲未似響也。設實頓悟終須漸修。莫如貧窮人終日數他寶自無半錢分。六祖大師云。佛說一切法。為度一切心。我無一切心。何須一切法。今時人但將此語輕於聽學。都不自觀實無心否。若無心者。八風不能動也。設習氣未盡。嗔念任運起時。無打罵讐他心。貪念任運起時。無營求令得心。見他榮盛時。無嫉妬求勝心。一切時中於自己無憂饑凍心。無恐人輕賤心。乃至種種此等亦得名為無一切心也。此名修道若得對違順等境。都無貪嗔愛惡。此名得道。各各反照。有病即治。無病勿藥。問貪嗔等即空便名無一切心。何必對治。答若爾汝今忽遭重病痛苦。痛苦即空。便名無病。何必藥治。須知貪嗔空而能發業。業亦空而能招苦。苦亦空只麼難忍。故前圖中云。體空成事(如杌木上鬼全空。只麼驚人。得奔走倒地。頭破額裂)若以業即空。空只麼造業。即須知地獄燒煮痛楚亦空。空只麼楚痛。若云亦任楚痛者。即現今設有人以火燒刀斫。汝何得不任。今觀學道者。聞一句違情語猶不能任。豈肯任燒斫乎(如此者十中有九也)問上來所敘三種教三宗禪。十所以十別異輪迴及修證。又各十重理無不窮事無不備。研尋玩味足可修心。何必更讀藏經及集【圖：T48p0412_01.gif】

諸禪偈數過百卷。答眾生惑病各各不同。數等塵沙。何唯八萬。諸聖方便有無量門。一心性相有無量義。上來所述但是提綱。雖統之不出所陳。而用之千變萬勢。況先哲後俊各有所長。古聖今賢各有所利。故集諸家之善記。其宗徒有不安者亦不改易。但遺闕意義者注而圓之。文字繁重者注而辨之。仍於每一家之首注評大意。提綱意在張網。不可去網存綱(華嚴云。張大教網。漉人天魚。置涅槃岸)舉領意在著衣。不可棄衣取領。若但集而不敘。如無綱之網。若但敘而不集。如無網之綱。思而悉之不煩設難。然剋己獨善之輩。不必遍尋。若欲為人之師。直須備通本末。好學之士披閱之時。必須一一詳之。是何宗何教之義。用之不錯皆成妙藥。用之差互皆成反惡。然結集次第不易排倫。據入道方便即合。先開本心。次通理事。次讚法勝妙呵世過患。次勸誡修習。後示以對治方便漸次門戶。今欲依此編之。乃覺師資昭穆顛倒交不穩便。且如六代之後。多述一真。達摩大師却教四行。不可孫為部首。祖為末篇。數日之中思惟此事。欲將達摩宗枝之外為首。又以彼諸家所教之禪。所述之理。非代代可師。通方之常道。或因以彼修鍊功至證得。即以之示人(求那慧稠臥輪之類)或因聽讀聖教生解。即以之攝眾(慧聞禪師之類)或降其跡而適性。一時間警策群迷(志公傅大士王梵志之類)或高其節而守法。一國中軌範僧侶(廬山遠公之類)其所製作。或詠歌至道。或嗟歎迷凡。或但釋義。或唯勵行。或籠羅諸教。竟不指南。或偏讚一門。事不通眾。雖皆禪門影響佛法笙簧。若始終依之為釋迦法。即未可也(天台言教廣本雖備有始終 又不在此集之內)以心傳嗣。唯達摩宗。心是法源。何法不備。所修禪行似局一門。所傳心宗實通三學。況覆尋其始(始者迦葉阿難)親稟釋迦。代代相承一一面授。三十七世(有云。西國已有二十八祖者。下祖傳序中。即具分析)至於吾師(緬思何幸得為釋迦三十八代嫡孫也)故今所集之次者先錄達摩一宗。次編諸家雜述。後寫印一宗聖教。聖教居後者。如世上官司文案曹判為先。尊官判後也(唯寫文剋的者十餘卷也)就當宗之中。以尊卑昭穆展轉綸緒而為次第。其中頓漸相間。理行相參。遞相解縛。自然心無所住(淨名云。貪著禪味是菩薩縛。以方便生是菩薩解。又瑜伽說悲增智增。互相解縛)悟修之道既備。解行於是圓通。次傍覽諸家以廣聞見。然後𮘗讀聖教。以印始終。豈不因此正法久住在。余之志雖無所求。然護法之心。神理不應屈。我繼襲之功。先祖不應捨我。法施之恩。後學不應辜我。如不辜不屈不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸禪偈數過百卷。答眾生惑病各各不同。數等塵沙。何唯八萬。諸聖方便有無量門。一心性相有無量義。上來所述但是提綱。雖統之不出所陳。而用之千變萬勢。況先哲後俊各有所長。古聖今賢各有所利。故集諸家之善記。其宗徒有不安者亦不改易。但遺闕意義者注而圓之。文字繁重者注而辨之。仍於每一家之首注評大意。提綱意在張網。不可去網存綱(華嚴云。張大教網。漉人天魚。置涅槃岸)舉領意在著衣。不可棄衣取領。若但集而不敘。如無綱之網。若但敘而不集。如無網之綱。思而悉之不煩設難。然剋己獨善之輩。不必遍尋。若欲為人之師。直須備通本末。好學之士披閱之時。必須一一詳之。是何宗何教之義。用之不錯皆成妙藥。用之差互皆成反惡。然結集次第不易排倫。據入道方便即合。先開本心。次通理事。次讚法勝妙呵世過患。次勸誡修習。後示以對治方便漸次門戶。今欲依此編之。乃覺師資昭穆顛倒交不穩便。且如六代之後。多述一真。達摩大師却教四行。不可孫為部首。祖為末篇。數日之中思惟此事。欲將達摩宗枝之外為首。又以彼諸家所教之禪。所述之理。非代代可師。通方之常道。或因以彼修鍊功至證得。即以之示人(求那慧稠臥輪之類)或因聽讀聖教生解。即以之攝眾(慧聞禪師之類)或降其跡而適性。一時間警策群迷(志公傅大士王梵志之類)或高其節而守法。一國中軌範僧侶(廬山遠公之類)其所製作。或詠歌至道。或嗟歎迷凡。或但釋義。或唯勵行。或籠羅諸教。竟不指南。或偏讚一門。事不通眾。雖皆禪門影響佛法笙簧。若始終依之為釋迦法。即未可也(天台言教廣本雖備有始終 又不在此集之內)以心傳嗣。唯達摩宗。心是法源。何法不備。所修禪行似局一門。所傳心宗實通三學。況覆尋其始(始者迦葉阿難)親稟釋迦。代代相承一一面授。三十七世(有云。西國已有二十八祖者。下祖傳序中。即具分析)至於吾師(緬思何幸得為釋迦三十八代嫡孫也)故今所集之次者先錄達摩一宗。次編諸家雜述。後寫印一宗聖教。聖教居後者。如世上官司文案曹判為先。尊官判後也(唯寫文剋的者十餘卷也)就當宗之中。以尊卑昭穆展轉綸緒而為次第。其中頓漸相間。理行相參。遞相解縛。自然心無所住(淨名云。貪著禪味是菩薩縛。以方便生是菩薩解。又瑜伽說悲增智增。互相解縛)悟修之道既備。解行於是圓通。次傍覽諸家以廣聞見。然後𮘗讀聖教。以印始終。豈不因此正法久住在。余之志雖無所求。然護法之心。神理不應屈。我繼襲之功。先祖不應捨我。法施之恩。後學不應辜我。如不辜不屈不

捨。即願共諸同緣。速會諸佛會也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨。即願共諸同緣。速會諸佛會也。

禪源諸詮集都序卷下之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪源諸詮集都序卷下之二