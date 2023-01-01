人天眼目卷之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天眼目卷之四

溈仰宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溈仰宗

師諱靈祐。福州長溪趙氏子。得法於百丈海和尚。初至大溈木食㵎飲。十餘年始得仰山慧寂禪師。相與振興其道。故諸方共稱曰溈仰宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱靈祐。福州長溪趙氏子。得法於百丈海和尚。初至大溈木食㵎飲。十餘年始得仰山慧寂禪師。相與振興其道。故諸方共稱曰溈仰宗。

三種生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種生

師謂仰山曰。吾以鏡智為宗要。出三種生。所謂想生相生流注生。楞嚴經云。想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺。想生即能思之心雜亂。相生即所思之境歷然。微細流注。俱為塵垢。若能淨盡方得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師謂仰山曰。吾以鏡智為宗要。出三種生。所謂想生相生流注生。楞嚴經云。想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺。想生即能思之心雜亂。相生即所思之境歷然。微細流注。俱為塵垢。若能淨盡方得自在。

後有僧問石佛忠禪師。如何是想生。忠云。兔子望月。如何是相生。忠云。山河大地。如何是流注生。忠云。無間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後有僧問石佛忠禪師。如何是想生。忠云。兔子望月。如何是相生。忠云。山河大地。如何是流注生。忠云。無間斷。

想生頌(石佛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想生頌(石佛)

密密潛行世莫知。箇中已是涉多岐。如燈焰焰空紛擾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密密潛行世莫知。箇中已是涉多岐。如燈焰焰空紛擾。

急急歸來早是遲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 急急歸來早是遲。

相生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相生

法不孤生仗境生。纖毫未盡遂崢嶸。回光一擊便歸去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法不孤生仗境生。纖毫未盡遂崢嶸。回光一擊便歸去。

幽鳥忽聞雙眼明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幽鳥忽聞雙眼明。

流注生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流注生

塵塵聲色了無窮。不離如今日用中。金鎖玄關輕掣斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵塵聲色了無窮。不離如今日用中。金鎖玄關輕掣斷。

故鄉歸去疾如風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故鄉歸去疾如風。

圓相因起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓相因起

圓相之作。始於南陽忠國師。以授侍者耽源。源承讖記傳於仰山。遂目為溈仰宗風。明州五峯良和尚。甞製四十則。明教嵩禪師。為之序稱道其美。良曰。總有六名。曰圓相。曰暗機。曰義海。曰字海。曰意語。曰默論。耽源謂仰山曰。國師傳六代祖師圓相。九十七箇。授與老僧國師示寂時。復謂予曰。吾滅後三十年。南方有一沙彌。到來大興此道。次第傳授。無令斷絕。吾詳此讖事在汝躬。我今付汝。汝當奉持。仰山既得遂焚之。源一日又謂仰山曰。向所傳圓相。宜深祕之。仰曰。燒却了也。源云。此諸祖相傳至此。何乃燒却。仰曰。某一覽已知其意。能用始得不可執本也。源曰。於子即得。來者如何。仰曰。和尚若要重錄一本。仰乃重錄呈似。一無差失。耽源一日上堂。仰山出眾作○相。以手托起作呈勢。却叉手立。源以兩手交拳示之。仰進前三步。作女人拜。源點頭。仰便禮拜。此乃圓相所自起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓相之作。始於南陽忠國師。以授侍者耽源。源承讖記傳於仰山。遂目為溈仰宗風。明州五峯良和尚。甞製四十則。明教嵩禪師。為之序稱道其美。良曰。總有六名。曰圓相。曰暗機。曰義海。曰字海。曰意語。曰默論。耽源謂仰山曰。國師傳六代祖師圓相。九十七箇。授與老僧國師示寂時。復謂予曰。吾滅後三十年。南方有一沙彌。到來大興此道。次第傳授。無令斷絕。吾詳此讖事在汝躬。我今付汝。汝當奉持。仰山既得遂焚之。源一日又謂仰山曰。向所傳圓相。宜深祕之。仰曰。燒却了也。源云。此諸祖相傳至此。何乃燒却。仰曰。某一覽已知其意。能用始得不可執本也。源曰。於子即得。來者如何。仰曰。和尚若要重錄一本。仰乃重錄呈似。一無差失。耽源一日上堂。仰山出眾作○相。以手托起作呈勢。却叉手立。源以兩手交拳示之。仰進前三步。作女人拜。源點頭。仰便禮拜。此乃圓相所自起也。

暗機 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暗機

仰山親於耽源處。受九十七種圓相。後於溈山處。因此○相頓悟。後有語云。諸佛密印豈容言乎。又曰。我於耽源處得體。溈山處得用。謂之父子投機。故有此圓相。勘辨端的。或畫此[○@牛]相乃縱意。或畫[○@佛]相乃奪意。或畫[○@人]相乃肯意。或畫○相。乃許他人相見意。或畫[○@(三*三)]相。或點破或畫破。或擲却或托起。皆是時節因緣。纔有圓相。便有賓主生殺縱奪機關眼目隱顯權實。乃是入𮠔垂手。或閒暇。師資辨難。互換機鋒。只貴當人大用現前矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰山親於耽源處。受九十七種圓相。後於溈山處。因此○相頓悟。後有語云。諸佛密印豈容言乎。又曰。我於耽源處得體。溈山處得用。謂之父子投機。故有此圓相。勘辨端的。或畫此[○@牛]相乃縱意。或畫[○@佛]相乃奪意。或畫[○@人]相乃肯意。或畫○相。乃許他人相見意。或畫[○@(三*三)]相。或點破或畫破。或擲却或托起。皆是時節因緣。纔有圓相。便有賓主生殺縱奪機關眼目隱顯權實。乃是入𮠔垂手。或閒暇。師資辨難。互換機鋒。只貴當人大用現前矣。

一日梵僧來參。仰山於地上畫○此相示之。僧進前添作【圖：T48p0322_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日梵僧來參。仰山於地上畫○此相示之。僧進前添作【圖：T48p0322_01.gif】

相。復以脚抹却。山展兩手。僧拂袖便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相。復以脚抹却。山展兩手。僧拂袖便行。

仰山閉目坐次。有僧潛來身邊立。山開目見。遂於地上畫[○@水]相。顧示其僧。僧無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰山閉目坐次。有僧潛來身邊立。山開目見。遂於地上畫[○@水]相。顧示其僧。僧無對。

義海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義海

仰山在洪州觀音寺。粥後坐次。有僧來禮拜。山不顧。僧問山。識字否。山云隨分。僧乃右旋一匝云。是什麼字。山於地上書十酬之。僧又左旋一匝云。是什麼字。山乃改十作卍酬之。僧又畫○相。以兩手托。如修羅擎日月勢云。是什麼字。山畫[○@卍]相對之。僧乃作婁至勢。山云。如是如是。此是諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。善自護持。善哉善哉好去。僧乃禮謝騰空而去。時有一道者。見後經五日遂問山。山云。汝還見否。者云。見出三門外騰空而去。山云。此是西天阿羅漢。特來探吾宗旨。者云。某甲雖覩此種種三昧。不辨其理。山云。吾以義為汝解釋。此是八種三昧。覺海變為義海。體同名異。然此義合有因有果。即時異時。總別不離隱身三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰山在洪州觀音寺。粥後坐次。有僧來禮拜。山不顧。僧問山。識字否。山云隨分。僧乃右旋一匝云。是什麼字。山於地上書十酬之。僧又左旋一匝云。是什麼字。山乃改十作卍酬之。僧又畫○相。以兩手托。如修羅擎日月勢云。是什麼字。山畫[○@卍]相對之。僧乃作婁至勢。山云。如是如是。此是諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。善自護持。善哉善哉好去。僧乃禮謝騰空而去。時有一道者。見後經五日遂問山。山云。汝還見否。者云。見出三門外騰空而去。山云。此是西天阿羅漢。特來探吾宗旨。者云。某甲雖覩此種種三昧。不辨其理。山云。吾以義為汝解釋。此是八種三昧。覺海變為義海。體同名異。然此義合有因有果。即時異時。總別不離隱身三昧也。

五冠了悟和尚與仰山立玄問玄答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五冠了悟和尚與仰山立玄問玄答

【圖：T48p0322_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T48p0322_02.gif】

此相謂之舉函索蓋相。亦名半月待圓相。若將此相問之。更添半月對之。乃曰。舉函索蓋。答者以蓋覆函。故曰函蓋相稱。以現圓月相也。【圖：T48p0322_03.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此相謂之舉函索蓋相。亦名半月待圓相。若將此相問之。更添半月對之。乃曰。舉函索蓋。答者以蓋覆函。故曰函蓋相稱。以現圓月相也。【圖：T48p0322_03.gif】

此名抱玉求鑑相。若將此相來問。即於其中書某字答之。此相謂之覓良鑑。答者識玉便下手也。[○@ㄙ]此名鉤入索續相。有將此相來問。但於厶字側添亻字答之。乃問者鉤入。答者索續。乃云續成寶器相也。[○@佛]此名已成寶器相。若將此相來問。但於內書土字答之。[○@土]此名玄印玄旨相。獨脫超前眾相。不著教意所攝。若是靈利底。對面分付擬之。則不見也。三祖云。毫釐有差天地懸隔。若不具正眼。焉能辨此。似子期聽伯牙之琴。如提婆曉龍樹之相。喻雞抱卵啐啄同時。遲鈍淺流。卒難頓曉。如盲視色而轉錯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名抱玉求鑑相。若將此相來問。即於其中書某字答之。此相謂之覓良鑑。答者識玉便下手也。[○@ㄙ]此名鉤入索續相。有將此相來問。但於厶字側添亻字答之。乃問者鉤入。答者索續。乃云續成寶器相也。[○@佛]此名已成寶器相。若將此相來問。但於內書土字答之。[○@土]此名玄印玄旨相。獨脫超前眾相。不著教意所攝。若是靈利底。對面分付擬之。則不見也。三祖云。毫釐有差天地懸隔。若不具正眼。焉能辨此。似子期聽伯牙之琴。如提婆曉龍樹之相。喻雞抱卵啐啄同時。遲鈍淺流。卒難頓曉。如盲視色而轉錯也。

辨第八識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨第八識

【圖：T48p0322_04.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T48p0322_04.gif】

此是眾生。俱有六識。添空一識名為七識。識不可得名第八識。亦名八王子。亦名八解脫。亦名八丈夫。總有四八三十二相。此是果相因智報德。亦名八識。七八二識不相離。故來為先鋒。去為殿後。以至追思過去。攀緣見在。念慮未來。三細六麁五意六染七識。分彼分此分是分非。八阿賴耶識。名為白淨。本無瑕玷。無佛無眾生。無爾亦無我。古德云。賴耶白淨本無愚。三細分時有六麁(三細六麤說。見後宗門雜錄中四智第七末那之下)八萬四千從此造。大千沙界作凡夫。夢心桎梏元非有。病眼空花豈是無。反掌之間成十善。依然赤水獲玄殊。第八識亦名含藏識。若是悟底人。六七因中轉。五八果位圓。六識轉為妙觀察智。反觀第八識。為不動智。空無內外名大圓鏡智。即一體也。平等性智總號也。以妙觀察智。收前六根六塵六識十八界乃至八萬四千塵勞。轉為成所作智。總歸大圓鏡智。即一體也。第五識乃記持識。轉為成所作智。成所作智。轉入妙觀察智。妙觀察智。轉入平等性智。平等性智。轉入大圓鏡智。即一體也。是相宗師。若有問難能轉者。即轉在那箇識(一作若有問難能轉者阿那箇識)按楞伽經云。佛誡大慧。初中後夜。常以妙觀察智。當淨現流。識轉六根。為成所作智。如手仰時不應問覆手何在。亦如氷為水時不即有異。故云。煩惱即菩提。據百法惟識二論。但取其義。莫著言句也。六祖大師偈云。大圓鏡智性清淨。平等性智心無病。妙觀察智見非功。成所作智同圓鏡。五八六七果因轉。但轉其名無實性。若於轉處不留情。繁興永處那伽定(六妙七平因地轉五成八大果中圓)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是眾生。俱有六識。添空一識名為七識。識不可得名第八識。亦名八王子。亦名八解脫。亦名八丈夫。總有四八三十二相。此是果相因智報德。亦名八識。七八二識不相離。故來為先鋒。去為殿後。以至追思過去。攀緣見在。念慮未來。三細六麁五意六染七識。分彼分此分是分非。八阿賴耶識。名為白淨。本無瑕玷。無佛無眾生。無爾亦無我。古德云。賴耶白淨本無愚。三細分時有六麁(三細六麤說。見後宗門雜錄中四智第七末那之下)八萬四千從此造。大千沙界作凡夫。夢心桎梏元非有。病眼空花豈是無。反掌之間成十善。依然赤水獲玄殊。第八識亦名含藏識。若是悟底人。六七因中轉。五八果位圓。六識轉為妙觀察智。反觀第八識。為不動智。空無內外名大圓鏡智。即一體也。平等性智總號也。以妙觀察智。收前六根六塵六識十八界乃至八萬四千塵勞。轉為成所作智。總歸大圓鏡智。即一體也。第五識乃記持識。轉為成所作智。成所作智。轉入妙觀察智。妙觀察智。轉入平等性智。平等性智。轉入大圓鏡智。即一體也。是相宗師。若有問難能轉者。即轉在那箇識(一作若有問難能轉者阿那箇識)按楞伽經云。佛誡大慧。初中後夜。常以妙觀察智。當淨現流。識轉六根。為成所作智。如手仰時不應問覆手何在。亦如氷為水時不即有異。故云。煩惱即菩提。據百法惟識二論。但取其義。莫著言句也。六祖大師偈云。大圓鏡智性清淨。平等性智心無病。妙觀察智見非功。成所作智同圓鏡。五八六七果因轉。但轉其名無實性。若於轉處不留情。繁興永處那伽定(六妙七平因地轉五成八大果中圓)。

仰山臨終付法偈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰山臨終付法偈

一二二三子。平目復仰視。兩口無一舌。此是吾宗旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一二二三子。平目復仰視。兩口無一舌。此是吾宗旨。

龍潭智演為四頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍潭智演為四頌

一二二三子。[○@牛]牛字清風起。[○@佛]佛來勘不就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一二二三子。[○@牛]牛字清風起。[○@佛]佛來勘不就。

[○@人]人乃爭綱紀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 [○@人]人乃爭綱紀。

平目復仰視。兒孫還有異。未辨箇端倪。出門俱失利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平目復仰視。兒孫還有異。未辨箇端倪。出門俱失利。

兩口無一舌。止止不須說。西天僧到來。烏龜喚作鱉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩口無一舌。止止不須說。西天僧到來。烏龜喚作鱉。

此是吾宗旨。揚聲囉囉哩。鏡智出三生。吹到大風止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是吾宗旨。揚聲囉囉哩。鏡智出三生。吹到大風止。

三燃燈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三燃燈

三燃燈見曹山錄中。非仰山語也。曹山云。然燈前有二種。一未知有。同於類血之乳。一知有猶如意未萌時。始得本物。此名燃燈前。一種知有。往來言語是非。聲色亦不屬正照用。亦不得記。同類血之乳。是漏失邊事。此名燃燈後。直是三際事盡。表裏情忘。得無間斷。此始得正燃燈。乃云得記(此說見祖庭事苑。既前收在溈仰宗。不欲移動也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三燃燈見曹山錄中。非仰山語也。曹山云。然燈前有二種。一未知有。同於類血之乳。一知有猶如意未萌時。始得本物。此名燃燈前。一種知有。往來言語是非。聲色亦不屬正照用。亦不得記。同類血之乳。是漏失邊事。此名燃燈後。直是三際事盡。表裏情忘。得無間斷。此始得正燃燈。乃云得記(此說見祖庭事苑。既前收在溈仰宗。不欲移動也)。

古德頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德頌

解行分明珠走盤。未能透脫幾多難。如瓶注水無遺漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解行分明珠走盤。未能透脫幾多難。如瓶注水無遺漏。

隔海風光冷眠看(然燈前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隔海風光冷眠看(然燈前)。

不見明珠不走盤。良天靜夜黑漫漫。古今十世無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見明珠不走盤。良天靜夜黑漫漫。古今十世無增減。

拈起牛頭尾上安(正然燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈起牛頭尾上安(正然燈)。

問處分明答處親。塵塵剎剎總逢君。一聲黃鳥青山外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問處分明答處親。塵塵剎剎總逢君。一聲黃鳥青山外。

占斷風光作主人(然燈後)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 占斷風光作主人(然燈後)。

三照語(香嚴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三照語(香嚴)

擬心開口隔山河。寂默無言也被呵。舒展無窮又無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬心開口隔山河。寂默無言也被呵。舒展無窮又無盡。

卷來絕迹已成多(本來照)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷來絕迹已成多(本來照)。

不動如如萬事休。澄潭徹底未曾流。箇中正念常相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如如萬事休。澄潭徹底未曾流。箇中正念常相續。

月皎天心雲霧收(寂照)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月皎天心雲霧收(寂照)。

四威儀內不曾虧。今古初無間斷時。地獄天堂無變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四威儀內不曾虧。今古初無間斷時。地獄天堂無變異。

春回楊柳綠如絲(常照)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春回楊柳綠如絲(常照)。

溈仰門庭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溈仰門庭

溈仰宗者。父慈子孝。上令下從。爾欲捧飯。我便與羹。爾欲渡江。我便撑船。隔山見烟。便知是火。隔牆見角。便知是牛。溈山一日普請摘茶。次謂仰山曰。終日只聞子聲不見子形。仰山撼茶樹。溈山云。子只得其用不得其體。仰曰。和尚如何。師良久。仰曰。和尚只得其體不得其用。溈山云。放子三十棒。乃至仰山過水。香嚴點茶。推木枕展坐具。插鍬立舉鍬行。大約溈仰宗風。舉緣即用忘機得體。不過此也。要見溈仰麼。月落潭無影。雲生山有衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溈仰宗者。父慈子孝。上令下從。爾欲捧飯。我便與羹。爾欲渡江。我便撑船。隔山見烟。便知是火。隔牆見角。便知是牛。溈山一日普請摘茶。次謂仰山曰。終日只聞子聲不見子形。仰山撼茶樹。溈山云。子只得其用不得其體。仰曰。和尚如何。師良久。仰曰。和尚只得其體不得其用。溈山云。放子三十棒。乃至仰山過水。香嚴點茶。推木枕展坐具。插鍬立舉鍬行。大約溈仰宗風。舉緣即用忘機得體。不過此也。要見溈仰麼。月落潭無影。雲生山有衣。

要訣(山堂淳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要訣(山堂淳)

江西溈仰深究此宗。只因灰火撥開。便見柴頭發現。淨瓶踢倒。嬴得溈山。使得地於出井之時。奮大機於撼門之際。插下鍬子。不妨人數分明。推出枕頭。正用劍刃上事。具險崖句。有陷虎機。大禪佛與四藤條令行有據。涅槃經總是魔說。貴子眼明。暗合機輪。混融境致。圓相中貴大家唱和。原夢處勝鶖子神通。脇下書字。而頭角崢嶸。室中驗人。而師子腰折。離四句絕百非。一槌粉碎。有兩口無一舌。九曲珠通。當機要辨宗猷。為人頗多落草。道傳千古名振兩山。雖然枝派流離。誰見真機儼爾。此溈仰宗風也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江西溈仰深究此宗。只因灰火撥開。便見柴頭發現。淨瓶踢倒。嬴得溈山。使得地於出井之時。奮大機於撼門之際。插下鍬子。不妨人數分明。推出枕頭。正用劍刃上事。具險崖句。有陷虎機。大禪佛與四藤條令行有據。涅槃經總是魔說。貴子眼明。暗合機輪。混融境致。圓相中貴大家唱和。原夢處勝鶖子神通。脇下書字。而頭角崢嶸。室中驗人。而師子腰折。離四句絕百非。一槌粉碎。有兩口無一舌。九曲珠通。當機要辨宗猷。為人頗多落草。道傳千古名振兩山。雖然枝派流離。誰見真機儼爾。此溈仰宗風也。

古德綱宗頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德綱宗頌

賣金須遇買金人。酬價高低總不親。紅線兩條穿海嶽。澄湖萬頃蘸星辰。隱顯盤中拋玉枕。方圓席上拂機塵。天關撥轉移門戶。誰肯吞聲出巨秦(一作惟有吞聲非)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賣金須遇買金人。酬價高低總不親。紅線兩條穿海嶽。澄湖萬頃蘸星辰。隱顯盤中拋玉枕。方圓席上拂機塵。天關撥轉移門戶。誰肯吞聲出巨秦(一作惟有吞聲非)。

法眼宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼宗

師諱文益。餘杭魯氏子。得法於漳州羅漢琛禪師。初住撫州崇壽。次住建康清涼。大振雪峯玄沙之道。示寂後李後主。諡曰大法眼禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱文益。餘杭魯氏子。得法於漳州羅漢琛禪師。初住撫州崇壽。次住建康清涼。大振雪峯玄沙之道。示寂後李後主。諡曰大法眼禪師。

曹源一滴水。不爾依位住。我宗奇特虎。頷下金鈴甚。人解得。三界惟心。萬法惟識。此法眼所立綱宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹源一滴水。不爾依位住。我宗奇特虎。頷下金鈴甚。人解得。三界惟心。萬法惟識。此法眼所立綱宗也。

華嚴六相義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴六相義

【圖：T48p0324_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T48p0324_01.gif】

此六相義。舉一齊收。一一法上。有此六義。經中為初地菩薩說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此六相義。舉一齊收。一一法上。有此六義。經中為初地菩薩說也。

六相義頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六相義頌

華嚴六相義。同中還有異。異若異於同。全非諸佛意。諸佛意總別。何曾有同異。男子身中入定時。女子身中不留意。不留意萬象。明明無理事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴六相義。同中還有異。異若異於同。全非諸佛意。諸佛意總別。何曾有同異。男子身中入定時。女子身中不留意。不留意萬象。明明無理事。

論華嚴六相義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論華嚴六相義

若究竟欲免斷常邊邪之見。須明華嚴六相義門。則能住法施為。自忘能所。隨緣動靜不礙有無。具大總持。究竟無過矣。此六相義。是辨世間法。自在無礙。正緣顯起。無分別理。若善見者。得知總持門。不墮諸見。不可廢一取一。雙立雙忘。維總同時。繁興不有。縱各具別。冥寂非無。不可以有心知。不可以無心會。詳法界內。無總別之文。就果海中。絕成壞之旨。今依因門智照。古德略以喻。六相者。一總二別三同四異五成六壞。總相者。譬如一舍是總相。椽等是別相。椽等諸緣和合作舍。各不相違。非作餘物。故名同相。椽等諸緣。遞相互望。一一不同名異相。椽等諸緣。一多相成名成相。椽等諸緣。各住自法本不作。故名壞相。則知真如一心為總相。能攝世間出世間法故。約攝諸法得總名。能生諸緣成別號。法法皆齊為同相。隨相不等稱異門。建立境界故稱成。不動自位而為壞。又云。一總相者。一合多德故。二別相者。多德非一故。三同相者。多義不相違故。四異相者。多義不相似故。五成相者。繇此諸義緣起成故。六壞相者。諸緣各住自性不移動故。此上六相義者。是菩薩初地中。觀通世間一切法門。能入法界之宗。不墮斷常之見。若一向別。逐行位而乖宗。若一向同。失進修而墮寂。所以位位即佛階墀宛然。重重磨鍊本位不動。斯則同異具濟。理事不差。因果無虧。迷悟全別。欲論大旨。六相還同夢裏渡河。若約正宗。十地猶如空中鳥跡。若約圓修。斷惑對治習氣。非無理行相資。缺一不可。是以文殊。以理印行。差別之道無虧。普賢以行會理。根本之門不廢(見宗鏡錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若究竟欲免斷常邊邪之見。須明華嚴六相義門。則能住法施為。自忘能所。隨緣動靜不礙有無。具大總持。究竟無過矣。此六相義。是辨世間法。自在無礙。正緣顯起。無分別理。若善見者。得知總持門。不墮諸見。不可廢一取一。雙立雙忘。維總同時。繁興不有。縱各具別。冥寂非無。不可以有心知。不可以無心會。詳法界內。無總別之文。就果海中。絕成壞之旨。今依因門智照。古德略以喻。六相者。一總二別三同四異五成六壞。總相者。譬如一舍是總相。椽等是別相。椽等諸緣和合作舍。各不相違。非作餘物。故名同相。椽等諸緣。遞相互望。一一不同名異相。椽等諸緣。一多相成名成相。椽等諸緣。各住自法本不作。故名壞相。則知真如一心為總相。能攝世間出世間法故。約攝諸法得總名。能生諸緣成別號。法法皆齊為同相。隨相不等稱異門。建立境界故稱成。不動自位而為壞。又云。一總相者。一合多德故。二別相者。多德非一故。三同相者。多義不相違故。四異相者。多義不相似故。五成相者。繇此諸義緣起成故。六壞相者。諸緣各住自性不移動故。此上六相義者。是菩薩初地中。觀通世間一切法門。能入法界之宗。不墮斷常之見。若一向別。逐行位而乖宗。若一向同。失進修而墮寂。所以位位即佛階墀宛然。重重磨鍊本位不動。斯則同異具濟。理事不差。因果無虧。迷悟全別。欲論大旨。六相還同夢裏渡河。若約正宗。十地猶如空中鳥跡。若約圓修。斷惑對治習氣。非無理行相資。缺一不可。是以文殊。以理印行。差別之道無虧。普賢以行會理。根本之門不廢(見宗鏡錄)。

即物契神頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即物契神頌

勤求勝積功。理契古人同。同得妙何處。㵎松西北風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤求勝積功。理契古人同。同得妙何處。㵎松西北風。

示機 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示機

吾有一言。天上人間。若也不會。綠水青山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾有一言。天上人間。若也不會。綠水青山。

毘盧頂上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧頂上

一真收不得。萬類莫能該。蚊子生頭角。泥鰍上舞臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一真收不得。萬類莫能該。蚊子生頭角。泥鰍上舞臺。

迦葉門前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉門前

覿面露堂堂。全機不覆藏。剎竿頭上卓。紅日上扶桑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覿面露堂堂。全機不覆藏。剎竿頭上卓。紅日上扶桑。

三界惟心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界惟心

三界惟心萬法澄。盤鐶釵釧一同金。映階碧草自春色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界惟心萬法澄。盤鐶釵釧一同金。映階碧草自春色。

隔葉黃鸝空好音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隔葉黃鸝空好音。

萬法惟識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬法惟識

不曾出世立功勳。萬國文明草木春。野老不知堯舜力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不曾出世立功勳。萬國文明草木春。野老不知堯舜力。

鼕鼕打鼓祭江神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼕鼕打鼓祭江神。

總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

不移寸步越河沙。地獄天堂混一家。佛祖位中消息斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不移寸步越河沙。地獄天堂混一家。佛祖位中消息斷。

何妨盡賞洛陽花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何妨盡賞洛陽花。

韶國師宗風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韶國師宗風

通玄峯頂不是人間。心外無法滿目青山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通玄峯頂不是人間。心外無法滿目青山。

韶國師四料揀(古德 百丈端) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韶國師四料揀(古德 百丈端)

聞聞(放) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞聞(放)

密室開金鎖。閑步下松門。謾將無孔笛。吹出鳳遊雲(古德)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密室開金鎖。閑步下松門。謾將無孔笛。吹出鳳遊雲(古德)。

秋江清淺時。白鷺和烟島。良哉觀世音。全身入荒草(百丈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋江清淺時。白鷺和烟島。良哉觀世音。全身入荒草(百丈)。

聞不聞(收) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞不聞(收)

古松搖般若。幽鳥哢真如。況有歸真處。長安豈久居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古松搖般若。幽鳥哢真如。況有歸真處。長安豈久居。

解語非干舌。能言豈是聲。不知常顯露。剛道有虧盈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解語非干舌。能言豈是聲。不知常顯露。剛道有虧盈。

不聞聞(明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不聞聞(明)

陽鳥啼聲噎。桃花笑臉開。芒鞋青竹杖。終日自徘徊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陽鳥啼聲噎。桃花笑臉開。芒鞋青竹杖。終日自徘徊。

波生元是水。空性逐方圓。除却方圓器。胡孫夜簸錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波生元是水。空性逐方圓。除却方圓器。胡孫夜簸錢。

不聞不聞(暗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不聞不聞(暗)

夜月輝肝膽。松風貫髑髏。脫然聲色外。切忌犯當頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜月輝肝膽。松風貫髑髏。脫然聲色外。切忌犯當頭。

理事兩俱忘。誰人敢度量。渾侖無縫罅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理事兩俱忘。誰人敢度量。渾侖無縫罅。

遍界不曾藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍界不曾藏。

法眼門庭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼門庭

法眼宗者。箭鋒相拄句意合機。始則行行如也。終則激發。漸服人心。削除情解。調機順物。斥滯磨昏。種種機緣不盡詳舉。觀其大概。法眼家風。對病施藥相身裁縫。隨其器量掃除情解。要見法眼麼。人情盡處難留跡。家破從教四壁空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼宗者。箭鋒相拄句意合機。始則行行如也。終則激發。漸服人心。削除情解。調機順物。斥滯磨昏。種種機緣不盡詳舉。觀其大概。法眼家風。對病施藥相身裁縫。隨其器量掃除情解。要見法眼麼。人情盡處難留跡。家破從教四壁空。

要訣(山堂淳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要訣(山堂淳)

清涼大法眼。旺化石頭城。首明地藏指頭。頓見玄沙祖禰。撥萬象不撥萬象。言前獨露全身。有絲頭不有絲頭。句裏已彰自己。心空法了。情盡見除。應塵毛了了然。統剎海皎皎地。髑髏常干世界。鼻孔摩觸家風。重重華藏交參。一一網珠圓瑩。以至風柯月渚。顯露真心。烟靄雲林宣明妙法。對揚有準。惟證乃知。亘古今而現成。即聖凡而一致。聲傳海外。道滿寰中。歷然驗在目前。宛爾石城猶在。此法眼宗風也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼大法眼。旺化石頭城。首明地藏指頭。頓見玄沙祖禰。撥萬象不撥萬象。言前獨露全身。有絲頭不有絲頭。句裏已彰自己。心空法了。情盡見除。應塵毛了了然。統剎海皎皎地。髑髏常干世界。鼻孔摩觸家風。重重華藏交參。一一網珠圓瑩。以至風柯月渚。顯露真心。烟靄雲林宣明妙法。對揚有準。惟證乃知。亘古今而現成。即聖凡而一致。聲傳海外。道滿寰中。歷然驗在目前。宛爾石城猶在。此法眼宗風也。

古德綱宗頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德綱宗頌

一點靈臺耀古今。嶷然弘偉莫沈吟。森羅影裏容交露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一點靈臺耀古今。嶷然弘偉莫沈吟。森羅影裏容交露。

聲色門前涉互深。袢夏雲欺千嶂碧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲色門前涉互深。袢夏雲欺千嶂碧。

零秋風動萬家砧。綿綿法爾無窮間。引出餘吹更爽襟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 零秋風動萬家砧。綿綿法爾無窮間。引出餘吹更爽襟。