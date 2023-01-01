人天眼目卷之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天眼目卷之二

汾陽四句(東山空 東林總 慈明 語附) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽四句(東山空 東林總 慈明 語附)

僧問。如何是接初機句。汾云。汝是行脚僧。空云。金剛杵打鐵山摧。總云。無底鉢盂光烜赫。圓云。一刀兩段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是接初機句。汾云。汝是行脚僧。空云。金剛杵打鐵山摧。總云。無底鉢盂光烜赫。圓云。一刀兩段。

如何是辨衲僧句。汾云。西方日出卯。空云。嶽陽船子洞庭波。總云。天台楖𣗖黑𥻘𥻘。圓云。寒山拾得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是辨衲僧句。汾云。西方日出卯。空云。嶽陽船子洞庭波。總云。天台楖𣗖黑𥻘𥻘。圓云。寒山拾得。

如何是正令行句。汾云。千里特來呈舊面。空云。夜叉屈膝眼睛黑總云。戴盆屧履三千里。圓云。來千去萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是正令行句。汾云。千里特來呈舊面。空云。夜叉屈膝眼睛黑總云。戴盆屧履三千里。圓云。來千去萬。

如何是定乾坤句。汾云。北俱盧洲長粳米。食者無嗔亦無喜(一作無貪亦無嗔)空云。經來白馬寺。僧到赤烏年。總云。人間天上一般春。圓云。天高海濶。乃云。將此四句語。驗天下衲僧(大愚云。仔細思量。將此四句。驗天下衲僧却被天下衲僧勘破。大慧云。諸人要識大愚麼。三年無改於父之道。可謂孝矣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是定乾坤句。汾云。北俱盧洲長粳米。食者無嗔亦無喜(一作無貪亦無嗔)空云。經來白馬寺。僧到赤烏年。總云。人間天上一般春。圓云。天高海濶。乃云。將此四句語。驗天下衲僧(大愚云。仔細思量。將此四句。驗天下衲僧却被天下衲僧勘破。大慧云。諸人要識大愚麼。三年無改於父之道。可謂孝矣)。

三種師子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種師子

浮山圓鑑示眾云。汾陽有師子句。其師子有三種。一超宗異目。二齊眉共躅。三影響音聞。若超宗異目。見過於師。可為種草方堪傳授。若齊眉共躅。見與師齊。減師半德。若影響音聞。野干倚勢異䫫何分。所以先德付囑云。若當相見。切須子細窮勘。不得鹵莽。恐誤後人之印可也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮山圓鑑示眾云。汾陽有師子句。其師子有三種。一超宗異目。二齊眉共躅。三影響音聞。若超宗異目。見過於師。可為種草方堪傳授。若齊眉共躅。見與師齊。減師半德。若影響音聞。野干倚勢異䫫何分。所以先德付囑云。若當相見。切須子細窮勘。不得鹵莽。恐誤後人之印可也。

汾陽三訣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽三訣

汾陽示眾云。汾陽有三訣。衲僧難辨別。擬議問如何。拄杖驀頭楔。僧問。如何是三訣。師便打。僧禮拜。汾云。與汝頌出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽示眾云。汾陽有三訣。衲僧難辨別。擬議問如何。拄杖驀頭楔。僧問。如何是三訣。師便打。僧禮拜。汾云。與汝頌出。

第一訣。接引無時節。巧語不能詮。雲綻青天月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一訣。接引無時節。巧語不能詮。雲綻青天月。

第二訣。舒光辨賢哲。問答利生心。拔出眼中楔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二訣。舒光辨賢哲。問答利生心。拔出眼中楔。

第三訣。西國胡人說。濟水過新羅。北地用邠銕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三訣。西國胡人說。濟水過新羅。北地用邠銕。

慈明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈明

第一訣。大地山河泄。維摩纔點頭。文殊便饒舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一訣。大地山河泄。維摩纔點頭。文殊便饒舌。

第二訣。展拓看時節。語默豈相干。夜半秋天月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二訣。展拓看時節。語默豈相干。夜半秋天月。

第三訣。山遠路難涉。陸地弄舟船。眼中挑日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三訣。山遠路難涉。陸地弄舟船。眼中挑日月。

法昌遇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法昌遇

第一訣。袖裏三斤鐵。忽遇病維摩。提起驀頭楔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一訣。袖裏三斤鐵。忽遇病維摩。提起驀頭楔。

第二訣。六月滿天雪。無處避炎蒸。渾身冷似銕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二訣。六月滿天雪。無處避炎蒸。渾身冷似銕。

第三訣。八字無兩[白-日]。胡僧笑點頭。眼中重著楔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三訣。八字無兩[白-日]。胡僧笑點頭。眼中重著楔。

東山簡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東山簡

第一訣。真卓絕。手把黃金槌。敲落天邊月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一訣。真卓絕。手把黃金槌。敲落天邊月。

第二訣。難辨別。琉璃枕上凹。瑪瑙盤中凸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二訣。難辨別。琉璃枕上凹。瑪瑙盤中凸。

第三訣。最超絕。花木四時春。庭臺千古月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三訣。最超絕。花木四時春。庭臺千古月。

安住京 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住京

第一訣。針頭削鐵。穿耳胡人。面門齒缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一訣。針頭削鐵。穿耳胡人。面門齒缺。

第二訣。殺人見血。啞子忍痛。無處分雪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二訣。殺人見血。啞子忍痛。無處分雪。

第三訣。陽春白雪。水底桃花。山頭明月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三訣。陽春白雪。水底桃花。山頭明月。

如何是第一訣。古德云。珊瑚枝枝撐著月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第一訣。古德云。珊瑚枝枝撐著月。

如何是第二訣。古德云。萬里一條銕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第二訣。古德云。萬里一條銕。

如何是第三訣。古德云。百草頭邊俱漏泄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第三訣。古德云。百草頭邊俱漏泄。

汾陽三句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽三句

汾陽上堂僧出問。如何是學人著力句。汾云。嘉州打大像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽上堂僧出問。如何是學人著力句。汾云。嘉州打大像。

如何是學人轉身句。汾云。陝府灌銕牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是學人轉身句。汾云。陝府灌銕牛。

如何是學人親切句。汾云。西河弄師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是學人親切句。汾云。西河弄師子。

又云。若人會得此三句。已辨三玄。更有三要語在。切須薦取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云。若人會得此三句。已辨三玄。更有三要語在。切須薦取。

翠巖真答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翠巖真答

僧問。如何是學人著力句。巖云。千日斫柴一日燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是學人著力句。巖云。千日斫柴一日燒。

如何是學人轉身句。巖云。一堵牆百堵調如何是學人親切句。巖云。渾家送上渡頭船。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是學人轉身句。巖云。一堵牆百堵調如何是學人親切句。巖云。渾家送上渡頭船。

汾陽十八問 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽十八問

汾陽云。大意除實問默問難辨。須識來意。餘者總有時節。言說淺深相度祗應。不得妄生穿鑿。彼此無利益。雖是善因。而招惡果。切須子細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽云。大意除實問默問難辨。須識來意。餘者總有時節。言說淺深相度祗應。不得妄生穿鑿。彼此無利益。雖是善因。而招惡果。切須子細。

請益 僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心是佛。趙州云。殿裏底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請益 僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心是佛。趙州云。殿裏底。

呈解 問龍牙。天不能蓋。地不能載時如何。牙云。道者合如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呈解 問龍牙。天不能蓋。地不能載時如何。牙云。道者合如是。

察辨 問臨濟。學人有一問。在和尚處時如何。濟云。速道速道。僧擬議。濟便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 察辨 問臨濟。學人有一問。在和尚處時如何。濟云。速道速道。僧擬議。濟便打。

投機 問天皇。疑情未息時如何。皇云。守一非真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 投機 問天皇。疑情未息時如何。皇云。守一非真。

偏僻 問芭蕉。盡大地是箇眼睛。乞師指示。蕉云。貧兒遇餿飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偏僻 問芭蕉。盡大地是箇眼睛。乞師指示。蕉云。貧兒遇餿飯。

心行 問興化。學人皂白未分。乞師方便。化隨聲便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心行 問興化。學人皂白未分。乞師方便。化隨聲便打。

探拔 問風穴。不會底人。為甚麼不疑。穴云。靈龜行陸地。爭免曳泥蹤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 探拔 問風穴。不會底人。為甚麼不疑。穴云。靈龜行陸地。爭免曳泥蹤。

不會 問玄沙。學人乍入叢林。乞師指示。沙云。汝聞偃溪水聲麼。僧云聞。沙云。從這裏入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不會 問玄沙。學人乍入叢林。乞師指示。沙云。汝聞偃溪水聲麼。僧云聞。沙云。從這裏入。

擎擔 問老宿。世智辨聰。總不要拈出。還我話頭來。宿便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擎擔 問老宿。世智辨聰。總不要拈出。還我話頭來。宿便打。

置 問雲門。瞪目不見邊際時如何。門云鑒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置 問雲門。瞪目不見邊際時如何。門云鑒。

故 問首山。一切眾生。皆有佛性為甚麼不識。山云識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故 問首山。一切眾生。皆有佛性為甚麼不識。山云識。

借 問風穴。大海有珠。如何取得。穴云。罔象到時光燦爛。離婁行處浪滔天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 借 問風穴。大海有珠。如何取得。穴云。罔象到時光燦爛。離婁行處浪滔天。

實 問三聖。學人只見和尚是僧。如何是佛是法。聖云。是佛是法。汝知之乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實 問三聖。學人只見和尚是僧。如何是佛是法。聖云。是佛是法。汝知之乎。

假 問徑山。這箇是殿裏底。那箇是佛。山云。這箇是殿裏底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假 問徑山。這箇是殿裏底。那箇是佛。山云。這箇是殿裏底。

審 問祖師。一切諸法。本來是有。那箇是無。答云。汝問甚分明。何勞更問吾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 審 問祖師。一切諸法。本來是有。那箇是無。答云。汝問甚分明。何勞更問吾。

徵 問睦州。祖師西來當為何事。州云。爾道。為何事。僧無語。州便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徵 問睦州。祖師西來當為何事。州云。爾道。為何事。僧無語。州便打。

明 外道問佛。不問有言無言。世尊良久。道云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明 外道問佛。不問有言無言。世尊良久。道云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。

默 外道到佛處無言而立。佛云。甚多。外道道云。世尊大慈大悲。令我得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 默 外道到佛處無言而立。佛云。甚多。外道道云。世尊大慈大悲。令我得入。

凡有學人偏僻言句。或蓋覆將來。辨師家眼目。或呈知見。擎頭戴角。一一試之。盡皆打得。只為當面識破。或貶或褒。明鏡臨臺。是何精魅之可現。何有妖狐能隱本形者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有學人偏僻言句。或蓋覆將來。辨師家眼目。或呈知見。擎頭戴角。一一試之。盡皆打得。只為當面識破。或貶或褒。明鏡臨臺。是何精魅之可現。何有妖狐能隱本形者也。

九帶(名法遠) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九帶(名法遠)

浮山每於示徒之際。遍舉宗門語句。而學者編集。乞師名之。師因其類聚。目之曰佛禪宗教義九帶集。蓋擬班固九流之作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮山每於示徒之際。遍舉宗門語句。而學者編集。乞師名之。師因其類聚。目之曰佛禪宗教義九帶集。蓋擬班固九流之作也。

佛正法眼藏帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛正法眼藏帶

夫真實之理。證成法身。照用之功。作為報土。諸佛之本因既爾。諸祖之洪範亦然。五部分宗。萬派之精藍碁布。一燈分焰。十方之法席鱗差。又華嚴經云。如來不出世。亦無有涅槃。昔靈山會上。世尊以青蓮目瞬示四眾。無能領其密意。惟大迦葉。獨領解佛旨。經云。佛告大迦葉云。吾有正法眼藏涅槃妙心。付囑與汝。汝當流布勿令斷絕。又臨涅槃告阿難言。十二部經。汝當流通。告優波離言。一切戒律。汝當奉持(一作受持)付大迦葉偈云。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法法何曾法。於是大迦葉。持佛袈裟。於雞足山中。入寂滅定。待慈氏下生。兩手分付(古德著語云。鳥棲無影樹。花發不萌枝。四海波濤淨。一輪明月天)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫真實之理。證成法身。照用之功。作為報土。諸佛之本因既爾。諸祖之洪範亦然。五部分宗。萬派之精藍碁布。一燈分焰。十方之法席鱗差。又華嚴經云。如來不出世。亦無有涅槃。昔靈山會上。世尊以青蓮目瞬示四眾。無能領其密意。惟大迦葉。獨領解佛旨。經云。佛告大迦葉云。吾有正法眼藏涅槃妙心。付囑與汝。汝當流布勿令斷絕。又臨涅槃告阿難言。十二部經。汝當流通。告優波離言。一切戒律。汝當奉持(一作受持)付大迦葉偈云。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法法何曾法。於是大迦葉。持佛袈裟。於雞足山中。入寂滅定。待慈氏下生。兩手分付(古德著語云。鳥棲無影樹。花發不萌枝。四海波濤淨。一輪明月天)。

大圓智頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓智頌

佛正法眼。迦葉親聞。祖禰不了。殃及兒孫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛正法眼。迦葉親聞。祖禰不了。殃及兒孫。

大慧杲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧杲

迢迢空劫不能拘。佛眼何曾識得渠。妙體本來無位次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迢迢空劫不能拘。佛眼何曾識得渠。妙體本來無位次。

正因那得有規模。太虛寥廓塵埃淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正因那得有規模。太虛寥廓塵埃淨。

智鑒圓明物象殊。從此華山千古秀。任他潘閬倒騎驢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智鑒圓明物象殊。從此華山千古秀。任他潘閬倒騎驢。

佛法藏帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法藏帶

夫三乘教外。諸祖別傳。萬象之中。逈然獨露。纖塵未泯。阻隔關山。擬議差殊。千生萬劫。三賢未曉。十聖那知。截斷眾流。如何湊泊。聖人曲成萬物而不已。刻雕眾形而無功。而況如來藏乎。所謂藏者。該括三世過現未來諸佛法藏。其間有大小乘。小乘為聲聞緣覺。大乘謂菩薩。於中支分為八。謂三藏五乘。其三藏。謂經律論。五乘。謂聲聞緣覺菩薩而兼攝人天。然則教分名數。依根所立。而不離一乘。法華經曰。於一乘道分別說三。又曰。尚無二乘。何況有三。又曰。惟此一事實。餘二則非真。此明依根立權。如華嚴說。如來藏以法界為體。如來藏無前後際。無成壞法。無修證位。絕對待義。所以文殊偈曰。一念普觀。無量劫無去無來亦無住。如是了知三世事。超諸方便成十力。聖人說了義不了義。並是依根安立。諸佛隨宜說法意趣難辨。三藏五乘各有宗旨。於一乘論圓頓半滿。並是權立。惟華嚴一經。以法界為體量。佛與眾生同一體性。本無修證。本無得失。無煩惱可斷。無菩提可求。人與非人性相平等(古德著語云。掬水月在手。弄花香滿衣。古㵎寒泉涌。青松雪後蒼)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫三乘教外。諸祖別傳。萬象之中。逈然獨露。纖塵未泯。阻隔關山。擬議差殊。千生萬劫。三賢未曉。十聖那知。截斷眾流。如何湊泊。聖人曲成萬物而不已。刻雕眾形而無功。而況如來藏乎。所謂藏者。該括三世過現未來諸佛法藏。其間有大小乘。小乘為聲聞緣覺。大乘謂菩薩。於中支分為八。謂三藏五乘。其三藏。謂經律論。五乘。謂聲聞緣覺菩薩而兼攝人天。然則教分名數。依根所立。而不離一乘。法華經曰。於一乘道分別說三。又曰。尚無二乘。何況有三。又曰。惟此一事實。餘二則非真。此明依根立權。如華嚴說。如來藏以法界為體。如來藏無前後際。無成壞法。無修證位。絕對待義。所以文殊偈曰。一念普觀。無量劫無去無來亦無住。如是了知三世事。超諸方便成十力。聖人說了義不了義。並是依根安立。諸佛隨宜說法意趣難辨。三藏五乘各有宗旨。於一乘論圓頓半滿。並是權立。惟華嚴一經。以法界為體量。佛與眾生同一體性。本無修證。本無得失。無煩惱可斷。無菩提可求。人與非人性相平等(古德著語云。掬水月在手。弄花香滿衣。古㵎寒泉涌。青松雪後蒼)。

大圓頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓頌

吾佛法藏。撈摝眾生。百千三昧。彈指圓成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾佛法藏。撈摝眾生。百千三昧。彈指圓成。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

十方通攝了無遺。三際全超在此時。聖號凡名同一舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方通攝了無遺。三際全超在此時。聖號凡名同一舌。

劣形殊相謾多岐。家家門外長安道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劣形殊相謾多岐。家家門外長安道。

處處窟中師子兒。打破淨瓶無一事。杜鵑啼在落花枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處窟中師子兒。打破淨瓶無一事。杜鵑啼在落花枝。

理貫帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理貫帶

夫聲色不到。語路難詮。今古歷然。從來無間。以言顯道。曲為今時。竪拂揚眉。周遮示誨。天然上士。豈受提撕。中下之機。鉤頭取則。投機不妙。過在何人。更或躊躇。轉加鈍置。理貫帶者。理即正位也。其正位中。而無一法空同實際。其實際理地。不受一塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫聲色不到。語路難詮。今古歷然。從來無間。以言顯道。曲為今時。竪拂揚眉。周遮示誨。天然上士。豈受提撕。中下之機。鉤頭取則。投機不妙。過在何人。更或躊躇。轉加鈍置。理貫帶者。理即正位也。其正位中。而無一法空同實際。其實際理地。不受一塵。

(古德著語云。眾角雖多一麟足矣。動容揚古路。不墮悄然機)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (古德著語云。眾角雖多一麟足矣。動容揚古路。不墮悄然機)。

大圓頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓頌

理貫全收。萬派同流。毘盧華藏。物物頭頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理貫全收。萬派同流。毘盧華藏。物物頭頭。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

真理何曾立一塵。呼為正位早疎親。烏雞半夜鳴何處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真理何曾立一塵。呼為正位早疎親。烏雞半夜鳴何處。

枯木花開劫外春。信手垂慈常利物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枯木花開劫外春。信手垂慈常利物。

擬心執著已乖真。君看鶴樹泥洹日。曾舉雙趺示眾人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬心執著已乖真。君看鶴樹泥洹日。曾舉雙趺示眾人。

事貫帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事貫帶

夫日月照臨不到。天地覆載不著。劫火壞時彼常安。萬法泯時全體露。隨緣不變。處鬧常寧。一道恩光。阿誰無分。華嚴經云。剎說眾生說。三世國土一時說(古德著語云。覓火和烟得。檐泉帶月歸石長無根樹。山含不動雲)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫日月照臨不到。天地覆載不著。劫火壞時彼常安。萬法泯時全體露。隨緣不變。處鬧常寧。一道恩光。阿誰無分。華嚴經云。剎說眾生說。三世國土一時說(古德著語云。覓火和烟得。檐泉帶月歸石長無根樹。山含不動雲)。

大圓頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓頌

事貫萬有。纖塵不漏。萬象森羅。全機無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事貫萬有。纖塵不漏。萬象森羅。全機無咎。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

轉處孤危萬事休。隨緣得旨復何求。群生造化乘斯力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉處孤危萬事休。隨緣得旨復何求。群生造化乘斯力。

一道靈光觸處周。即事即空無剩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一道靈光觸處周。即事即空無剩法。

全心全佛有來繇。填溝塞壑無人會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 全心全佛有來繇。填溝塞壑無人會。

可笑騎牛更覓牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可笑騎牛更覓牛。

理事縱橫帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理事縱橫帶

夫觸目是道。佛事門中。絕跡無私。通貫實際。圓融事理。運用雙行。器量堪任。隨機赴感。門風露布。各在當人。建立宗乘。強生枝節。出門問路。指東劃西。歷劫頑嚚。如何扣發(古德著語云。針鋒頭上翻筋斗。紅爐焰裏碧波生。猿抱子歸青嶂裏。鳥啣花落碧巖前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫觸目是道。佛事門中。絕跡無私。通貫實際。圓融事理。運用雙行。器量堪任。隨機赴感。門風露布。各在當人。建立宗乘。強生枝節。出門問路。指東劃西。歷劫頑嚚。如何扣發(古德著語云。針鋒頭上翻筋斗。紅爐焰裏碧波生。猿抱子歸青嶂裏。鳥啣花落碧巖前)。

大圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓

理事縱橫。照用齊行。這邊那邊。日午三更。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理事縱橫。照用齊行。這邊那邊。日午三更。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

塵塵實際本和融。舉體全該事理同。應物行權無定法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵塵實際本和融。舉體全該事理同。應物行權無定法。

隨緣立理絕羅籠。竿頭有路通車馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨緣立理絕羅籠。竿頭有路通車馬。

棒下無生觸祖翁。出沒縱橫全體用。夕陽西去水流東。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棒下無生觸祖翁。出沒縱橫全體用。夕陽西去水流東。

屈曲垂帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屈曲垂帶

夫垂者。聖人垂機接物也。屈曲者。脫珍御服。著弊垢衣也。同安云。權掛垢衣云是佛。却裝珍御復名誰。珍御名不出世。垢衣名出世。僧問石門徹和尚。雲光法師為甚麼。却作牛去。徹云。陋巷不騎金色馬。回途却著破襴衫。聖人成佛後。却為菩薩。導利眾生。是名不住無為不盡有為矣。文殊師利問維摩詰云。菩薩云何通達佛道。摩詰云。菩薩行於非道。是名通達佛道(古德著語云。慈雲普覆無邊際。枯木無花爭奈何。宛轉是非從曲直。箇時消息解通風)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫垂者。聖人垂機接物也。屈曲者。脫珍御服。著弊垢衣也。同安云。權掛垢衣云是佛。却裝珍御復名誰。珍御名不出世。垢衣名出世。僧問石門徹和尚。雲光法師為甚麼。却作牛去。徹云。陋巷不騎金色馬。回途却著破襴衫。聖人成佛後。却為菩薩。導利眾生。是名不住無為不盡有為矣。文殊師利問維摩詰云。菩薩云何通達佛道。摩詰云。菩薩行於非道。是名通達佛道(古德著語云。慈雲普覆無邊際。枯木無花爭奈何。宛轉是非從曲直。箇時消息解通風)。

大圓頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓頌

屈曲垂慈。棒喝齊施。覆藏密旨。少室靈枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屈曲垂慈。棒喝齊施。覆藏密旨。少室靈枝。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

不裝珍御示初機。出世權披弊垢衣。細路曲盤連夜過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不裝珍御示初機。出世權披弊垢衣。細路曲盤連夜過。

故鄉迢遞幾時歸。垂絲千尺鉤還曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故鄉迢遞幾時歸。垂絲千尺鉤還曲。

利物多方語帶悲。休論長安風物好。得便宜是落便宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利物多方語帶悲。休論長安風物好。得便宜是落便宜。

妙叶兼帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙叶兼帶

汝州風穴和尚示眾云。夫參學眼目。臨機直須大用現前。莫自拘於小節。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱饒句下精通。未免觸途狂見。勸汝諸人。應是從前依他作解。明昧兩岐。凡聖疑情。一時掃却。直教箇箇如師子兒哮吼一聲。壁立萬仞。誰敢正眼覷著。覷著則瞎却渠眼(古德著語云。一句曲含千古韻。萬重雲散月來初。垂絲千尺意在深潭)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝州風穴和尚示眾云。夫參學眼目。臨機直須大用現前。莫自拘於小節。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱饒句下精通。未免觸途狂見。勸汝諸人。應是從前依他作解。明昧兩岐。凡聖疑情。一時掃却。直教箇箇如師子兒哮吼一聲。壁立萬仞。誰敢正眼覷著。覷著則瞎却渠眼(古德著語云。一句曲含千古韻。萬重雲散月來初。垂絲千尺意在深潭)。

大圓頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓頌

妙叶真機。境物如如。是凡是聖。無欠無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙叶真機。境物如如。是凡是聖。無欠無餘。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

擡搦繇來作者知。箇中一字兩頭垂。同生同死何時曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擡搦繇來作者知。箇中一字兩頭垂。同生同死何時曉。

雙放雙收舉世疑。照膽蟾光沈碧漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙放雙收舉世疑。照膽蟾光沈碧漢。

拍天滄海浸須彌。聞韶忘味有餘樂。方識詩人句外奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拍天滄海浸須彌。聞韶忘味有餘樂。方識詩人句外奇。

金鍼雙鎖帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金鍼雙鎖帶

夫雞足分燈之後。少林傳芳以來。各闡玄風。互興佛事。若憑言詮為據。斷滅法門。更成造作修功(一作更或功行修持)平沈先聖。頭頭顯露。物物明真。不用躊躇。直截便道(古德著語云。風吹南岸柳。雨折北池蓮。白鷺下田千點雪。黃鸝上樹一枝花)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫雞足分燈之後。少林傳芳以來。各闡玄風。互興佛事。若憑言詮為據。斷滅法門。更成造作修功(一作更或功行修持)平沈先聖。頭頭顯露。物物明真。不用躊躇。直截便道(古德著語云。風吹南岸柳。雨折北池蓮。白鷺下田千點雪。黃鸝上樹一枝花)。

大圓頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓頌

金鍼雙鎖。全心印可。有句無句。千花萬朵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金鍼雙鎖。全心印可。有句無句。千花萬朵。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

突出全機理事玄。東村王老夜燒錢。等閑得路明如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 突出全機理事玄。東村王老夜燒錢。等閑得路明如日。

舉步回頭直似弦。玄要並行無別語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉步回頭直似弦。玄要並行無別語。

機緣纔兆不堪傳。從來大道無拘束。信手拈來百事全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 機緣纔兆不堪傳。從來大道無拘束。信手拈來百事全。

平懷常實帶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平懷常實帶

洛浦和尚示眾云。末後一句。始到牢關。把斷要津。不通凡聖。尋常向汝諸人道。任從天下樂忻忻。我獨不肯。何故。靈龜負圖。自取喪身之兆。鳳縈金網。擬趣霄漢。以何期。尋常向汝諸人道。須於旨外明宗。莫向言中取則。所以道。石人機似汝也。解唱巴歌。汝若似石人。雪曲也應和。僧問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。如達平常道也。見山即是山。見水即是水。信手拈來。草無可無不可。設使風來樹動。浪起船高。春生夏長。秋收冬藏。有何差異。但得風調雨順。國泰民安。邊方寧靜。君臣道合。豈在麒麟出現鳳凰來儀。方顯祥瑞哉。但得理歸其道事乃平實。無聖可求無凡可捨。內外平懷。泯然自盡。所以諸聖語言。不離世諦。隨順世間。會則途中受用。不會則世諦流布(古德著語云。長因送客處。憶得別家時)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛浦和尚示眾云。末後一句。始到牢關。把斷要津。不通凡聖。尋常向汝諸人道。任從天下樂忻忻。我獨不肯。何故。靈龜負圖。自取喪身之兆。鳳縈金網。擬趣霄漢。以何期。尋常向汝諸人道。須於旨外明宗。莫向言中取則。所以道。石人機似汝也。解唱巴歌。汝若似石人。雪曲也應和。僧問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。如達平常道也。見山即是山。見水即是水。信手拈來。草無可無不可。設使風來樹動。浪起船高。春生夏長。秋收冬藏。有何差異。但得風調雨順。國泰民安。邊方寧靜。君臣道合。豈在麒麟出現鳳凰來儀。方顯祥瑞哉。但得理歸其道事乃平實。無聖可求無凡可捨。內外平懷。泯然自盡。所以諸聖語言。不離世諦。隨順世間。會則途中受用。不會則世諦流布(古德著語云。長因送客處。憶得別家時)。

大圓頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓頌

平懷常實。事圓理畢。露柱燈籠。無得無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平懷常實。事圓理畢。露柱燈籠。無得無失。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

更無回互本圓成。覿面無私一體平。水上東山行不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無回互本圓成。覿面無私一體平。水上東山行不住。

火中木馬夜嘶鳴。人間但見浮雲白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火中木馬夜嘶鳴。人間但見浮雲白。

天外常看列岫橫。若為平常心是道。擬心已在銕圍城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天外常看列岫橫。若為平常心是道。擬心已在銕圍城。

浮山云。據圓極法門。本具十數。今此九帶。已為諸人說了也。更有一帶。諸人還見麼。若也見得親切分明。却請出來說看。說得相應。則通前九帶。圓明道眼。若也見不親切。說不相應。但依吾語言。以為己解。則名謗法。無有是處。諸人到此合作麼生。眾皆罔措。師遂叱散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮山云。據圓極法門。本具十數。今此九帶。已為諸人說了也。更有一帶。諸人還見麼。若也見得親切分明。却請出來說看。說得相應。則通前九帶。圓明道眼。若也見不親切。說不相應。但依吾語言。以為己解。則名謗法。無有是處。諸人到此合作麼生。眾皆罔措。師遂叱散。

黃龍三關 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃龍三關

南禪師問隆慶閑禪師云。人人有箇生緣。上座生緣在什麼處。閑云。早晨喫白粥。至晚又覺饑。又問。我手何似佛手。閑云。月下弄琵琶。又問。我脚何似驢脚。閑云。鷺鷥立雪非同色。黃龍每以此三轉語。垂問學者。多不契其旨。而南州居士潘興嗣延之。常問其故。龍云。已過關者。掉臂徑去。安知有關吏。從關吏問可否。此未過關者。復自頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南禪師問隆慶閑禪師云。人人有箇生緣。上座生緣在什麼處。閑云。早晨喫白粥。至晚又覺饑。又問。我手何似佛手。閑云。月下弄琵琶。又問。我脚何似驢脚。閑云。鷺鷥立雪非同色。黃龍每以此三轉語。垂問學者。多不契其旨。而南州居士潘興嗣延之。常問其故。龍云。已過關者。掉臂徑去。安知有關吏。從關吏問可否。此未過關者。復自頌云。

我手何似佛手。禪人直下薦取。不動干戈道出。當處超佛越祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我手何似佛手。禪人直下薦取。不動干戈道出。當處超佛越祖。

我脚驢脚並行。步步踏著無生。會得雲收月皎。方知此道縱橫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我脚驢脚並行。步步踏著無生。會得雲收月皎。方知此道縱橫。

生緣有路人皆委。水母何曾離得蝦。但得日頭東畔出。誰能更喫趙州茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生緣有路人皆委。水母何曾離得蝦。但得日頭東畔出。誰能更喫趙州茶。

(蘆山旻古佛語錄云。昔見廣辨首座收南禪師親筆三關頌。諷誦無遺。近見諸方語錄。不全。又多訛舛。故茲注破)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (蘆山旻古佛語錄云。昔見廣辨首座收南禪師親筆三關頌。諷誦無遺。近見諸方語錄。不全。又多訛舛。故茲注破)。

真淨文頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真淨文頌

我手何似佛手。翻覆誰辨好醜。若是師子之兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我手何似佛手。翻覆誰辨好醜。若是師子之兒。

野干謾為開口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野干謾為開口。

我脚何似驢脚。隱顯千差萬錯。豁開金剛眼睛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我脚何似驢脚。隱顯千差萬錯。豁開金剛眼睛。

看取目前善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 看取目前善惡。

人人有箇生緣處。認著依然還失路。長空雲破月華明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人人有箇生緣處。認著依然還失路。長空雲破月華明。

東西南北從君去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東西南北從君去。

景福順(蜀人嗣南禪師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景福順(蜀人嗣南禪師)

長江雲散水滔滔。忽爾狂風浪便高。不識漁家玄妙意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長江雲散水滔滔。忽爾狂風浪便高。不識漁家玄妙意。

却於浪裏颭風濤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却於浪裏颭風濤。

南海波斯入大唐。有人別寶便商量。或時遇賤或時貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南海波斯入大唐。有人別寶便商量。或時遇賤或時貴。

日到西峯影漸長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日到西峯影漸長。

(黃龍老和尚。有箇生緣語。山僧承嗣伊。今日為君舉。為君舉猫兒。偏解捉老鼠)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (黃龍老和尚。有箇生緣語。山僧承嗣伊。今日為君舉。為君舉猫兒。偏解捉老鼠)。

南堂靜(名道興蜀人嗣五祖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南堂靜(名道興蜀人嗣五祖)

我手何似佛手。爐鞴鉗鎚掃帚。曾烹紫磨金身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我手何似佛手。爐鞴鉗鎚掃帚。曾烹紫磨金身。

光射七星牛斗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光射七星牛斗。

我脚何似驢脚。白刃紅旗閃爍。坐斷百戰場中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我脚何似驢脚。白刃紅旗閃爍。坐斷百戰場中。

妙用六韜三略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙用六韜三略。

人人有箇生緣。視聽俯仰折旋。頂戴寰中日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人人有箇生緣。視聽俯仰折旋。頂戴寰中日月。

懷藏閫外威權。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷藏閫外威權。

圓悟勤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟勤

我手何似佛手。隨分拈花折柳。忽然撞著頭蛇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我手何似佛手。隨分拈花折柳。忽然撞著頭蛇。

未免遭他一口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未免遭他一口。

我脚何似驢脚。趙州石橋略彴。忽然築起皮毬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我脚何似驢脚。趙州石橋略彴。忽然築起皮毬。

崩倒三山五嶽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崩倒三山五嶽。

人人有箇生緣。蹲身無地鑽研。若也眼皮迸綻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人人有箇生緣。蹲身無地鑽研。若也眼皮迸綻。

累他桶底踢穿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 累他桶底踢穿。

湛堂準 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛堂準

我手佛手。十八十九。雲散月圓。癡人夜走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我手佛手。十八十九。雲散月圓。癡人夜走。

我脚驢脚。放過一著。龐公笊籬。清平木杓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我脚驢脚。放過一著。龐公笊籬。清平木杓。

人人生緣。北律南禪。道吾舞笏。華亭撐船。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人人生緣。北律南禪。道吾舞笏。華亭撐船。

海印信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海印信

我手佛手。誰人不有。直下分明。何須狂走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我手佛手。誰人不有。直下分明。何須狂走。

我脚驢脚。高低踏著。雨過苔青。雲開日爍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我脚驢脚。高低踏著。雨過苔青。雲開日爍。

問爾生緣。處處不疑。直語心無病。誰論是與非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問爾生緣。處處不疑。直語心無病。誰論是與非。

萬庵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬庵

我手何似佛手。不用思前算後。世間多少癡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我手何似佛手。不用思前算後。世間多少癡人。

只是隨人背走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只是隨人背走。

我脚何似驢脚。擬議遭他毒藥。又見白衣拜相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我脚何似驢脚。擬議遭他毒藥。又見白衣拜相。

從前更無官爵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從前更無官爵。

人人有箇生緣。桑梓人物駢闐。借問東隣西舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人人有箇生緣。桑梓人物駢闐。借問東隣西舍。

西天十萬八千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天十萬八千。

南堂辨驗十問 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南堂辨驗十問

南堂示眾云。夫參學至要。不出箇最初與末後句。透得過者。平生事畢。其或未然。更與爾分作十門。各用印證自心。看得穩當也未。一須信有教外別傳。二須知有教外別傳。三須會無情說法與有情說法無二。四須見性如觀掌上。了了分明。一一田地穩密。五須具擇法眼。六須行鳥道玄路。七須文武兼濟。八須摧邪顯正。九須大機大用。十須向異類中行。此十門。諸人還一一得穩當也未。若只是閉門作活。獨了自身。不在此限。若要荷負正宗紹隆聖種。須盡此綱要十門。方坐得曲彔木床。當得天下人禮拜。可與佛祖為師。若不到與麼田地。一向虛頭。他時異日。閻家老子。未放爾在。有麼大家出來證據。若無不用久立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南堂示眾云。夫參學至要。不出箇最初與末後句。透得過者。平生事畢。其或未然。更與爾分作十門。各用印證自心。看得穩當也未。一須信有教外別傳。二須知有教外別傳。三須會無情說法與有情說法無二。四須見性如觀掌上。了了分明。一一田地穩密。五須具擇法眼。六須行鳥道玄路。七須文武兼濟。八須摧邪顯正。九須大機大用。十須向異類中行。此十門。諸人還一一得穩當也未。若只是閉門作活。獨了自身。不在此限。若要荷負正宗紹隆聖種。須盡此綱要十門。方坐得曲彔木床。當得天下人禮拜。可與佛祖為師。若不到與麼田地。一向虛頭。他時異日。閻家老子。未放爾在。有麼大家出來證據。若無不用久立。

臨濟門庭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟門庭

臨濟宗者。大機大用。脫羅籠出窠臼。虎驟龍奔。星馳電激。轉天關斡地軸。負衝天意氣。用格外提持。卷舒擒縱殺活自在。是故示三玄。三要。四賓主。四料揀。金剛王寶劍。踞地師子。探竿影草。一喝不作一喝用。一喝分賓主。照用一時行。四料揀者。中下根人來。奪境不奪法。中上根人來。奪境奪法不奪人(一作奪法不奪境非)上上根人來。人境兩俱奪。出格人來。人境俱不奪。四賓主者。師家有鼻孔。名主中主。學人有鼻孔。名賓中主。師家無鼻孔。名主中賓。學人無鼻孔。名賓中賓。與曹洞賓主不同。三玄者。玄中玄。體中玄。句中玄。三要者。一玄中具三要。自是一喝中。體攝三玄三要也。金剛王寶劍者。一刀揮盡一切情解。踞地師子者。發言吐氣。威勢振立。百獸恐悚。眾魔腦裂。探竿者。探爾有師承無師承。有鼻孔無鼻孔。影草者。欺瞞做賊。看爾見也不見。一喝分賓主者。一喝中。自有賓有主也。照用一時行者。一喝中。自有照有用。一喝不作一喝用者。一喝中具如是三玄三要四賓主四料揀之䫫。大約臨濟宗風。不過如此。要識臨濟麼。青天轟霹靂。陸地起波濤(山堂淳辨三玄門。臨濟曰。一句語。須具三玄門。一玄門須具三要。大機大用。其容以句義名數。劈析之邪。諸方問答玄要。亦只言如何是第一第二第三。汾陽偈曰。三玄三要事難分。得意忘言。道易親。一句明明該萬像。重陽九日菊花新。至古塔主始裂。為體中玄句中玄玄中玄。而三要。則說之不行。付諸瞞盰而已。此篇說臨濟門頭戶底。則且從。至三玄三要。則又墮塔主之覆轍矣。不可不辨)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟宗者。大機大用。脫羅籠出窠臼。虎驟龍奔。星馳電激。轉天關斡地軸。負衝天意氣。用格外提持。卷舒擒縱殺活自在。是故示三玄。三要。四賓主。四料揀。金剛王寶劍。踞地師子。探竿影草。一喝不作一喝用。一喝分賓主。照用一時行。四料揀者。中下根人來。奪境不奪法。中上根人來。奪境奪法不奪人(一作奪法不奪境非)上上根人來。人境兩俱奪。出格人來。人境俱不奪。四賓主者。師家有鼻孔。名主中主。學人有鼻孔。名賓中主。師家無鼻孔。名主中賓。學人無鼻孔。名賓中賓。與曹洞賓主不同。三玄者。玄中玄。體中玄。句中玄。三要者。一玄中具三要。自是一喝中。體攝三玄三要也。金剛王寶劍者。一刀揮盡一切情解。踞地師子者。發言吐氣。威勢振立。百獸恐悚。眾魔腦裂。探竿者。探爾有師承無師承。有鼻孔無鼻孔。影草者。欺瞞做賊。看爾見也不見。一喝分賓主者。一喝中。自有賓有主也。照用一時行者。一喝中。自有照有用。一喝不作一喝用者。一喝中具如是三玄三要四賓主四料揀之䫫。大約臨濟宗風。不過如此。要識臨濟麼。青天轟霹靂。陸地起波濤(山堂淳辨三玄門。臨濟曰。一句語。須具三玄門。一玄門須具三要。大機大用。其容以句義名數。劈析之邪。諸方問答玄要。亦只言如何是第一第二第三。汾陽偈曰。三玄三要事難分。得意忘言。道易親。一句明明該萬像。重陽九日菊花新。至古塔主始裂。為體中玄句中玄玄中玄。而三要。則說之不行。付諸瞞盰而已。此篇說臨濟門頭戶底。則且從。至三玄三要。則又墮塔主之覆轍矣。不可不辨)。

要訣(山堂淳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要訣(山堂淳)

大雄正續臨濟綱宗。因問黃檗西來。痛與烏藤三頓。遂往大愚打發。親揮肋下三拳。言下便見老婆心。懸知佛法無多子。奮奔雷喝。捋猛虎鬚。迸開於赤肉團邊。到處用白拈手段。飛星爆竹。裂石崩崖。氷稜上行。劍刃上走。全機電卷。大用天旋。赤手殺人。單刀直入。人境俱奪。照用並行。明頭來。暗頭來。佛也殺。祖也殺。辨古今於三玄三要。驗龍蛇於一主一賓。透脫羅籠。不存玄解。操金剛王劍。掃除竹木精靈。奮師子全威。振群狐心膽。下梢正法眼藏。滅却這瞎驢邊。徹骨徹髓。而血脈貫通。透頂透底。而乾坤獨露。綿綿不漏。器器相傳。蓋其宗祖高明。子孫光大。此臨濟宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雄正續臨濟綱宗。因問黃檗西來。痛與烏藤三頓。遂往大愚打發。親揮肋下三拳。言下便見老婆心。懸知佛法無多子。奮奔雷喝。捋猛虎鬚。迸開於赤肉團邊。到處用白拈手段。飛星爆竹。裂石崩崖。氷稜上行。劍刃上走。全機電卷。大用天旋。赤手殺人。單刀直入。人境俱奪。照用並行。明頭來。暗頭來。佛也殺。祖也殺。辨古今於三玄三要。驗龍蛇於一主一賓。透脫羅籠。不存玄解。操金剛王劍。掃除竹木精靈。奮師子全威。振群狐心膽。下梢正法眼藏。滅却這瞎驢邊。徹骨徹髓。而血脈貫通。透頂透底。而乾坤獨露。綿綿不漏。器器相傳。蓋其宗祖高明。子孫光大。此臨濟宗也。

古德綱宗頌(此有訛舛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德綱宗頌(此有訛舛)

橫按鏌鎁烜赫光。八方全敵謾茫茫。龍蛇並隱肌鱗脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 橫按鏌鎁烜赫光。八方全敵謾茫茫。龍蛇並隱肌鱗脫。

雷雨全施計略荒。佛祖點為涓滴響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雷雨全施計略荒。佛祖點為涓滴響。

江山結抹並芬芳。回途索莫郊坰遠。失舶波斯落楚鄉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江山結抹並芬芳。回途索莫郊坰遠。失舶波斯落楚鄉。

雲門宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門宗

師諱文偃。嘉興張氏子。受具遊方。初參睦州陳尊宿。發明心要。州指見雪峯存禪師。再蒙印可。初至靈樹。開法嗣雪峯。後遷雲門光泰寺。其道大振。天下學者。望風而至。號雲門宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱文偃。嘉興張氏子。受具遊方。初參睦州陳尊宿。發明心要。州指見雪峯存禪師。再蒙印可。初至靈樹。開法嗣雪峯。後遷雲門光泰寺。其道大振。天下學者。望風而至。號雲門宗。

三句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三句

師示眾云。函蓋乾坤。目機銖兩。不涉萬緣。作麼生承當。眾無對。自代云。一鏃破三關。後來德山圓明密禪師。遂離其語為三句。曰函蓋乾坤句。截斷眾流句。隨波逐浪句(圓悟曰。本真本空。一色一味。非無妙體。不在躊躇。洞然明白。則函蓋乾坤也。又云。本非解會。排疊將來。不消一字。萬機頓息。則截斷眾流也。又云。若許他相見。從苗辦地。因語識人。即隨波逐浪也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師示眾云。函蓋乾坤。目機銖兩。不涉萬緣。作麼生承當。眾無對。自代云。一鏃破三關。後來德山圓明密禪師。遂離其語為三句。曰函蓋乾坤句。截斷眾流句。隨波逐浪句(圓悟曰。本真本空。一色一味。非無妙體。不在躊躇。洞然明白。則函蓋乾坤也。又云。本非解會。排疊將來。不消一字。萬機頓息。則截斷眾流也。又云。若許他相見。從苗辦地。因語識人。即隨波逐浪也)。

普安道頌三句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普安道頌三句

乾坤并萬象。地獄及天堂。物物皆真現。頭頭總不傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾坤并萬象。地獄及天堂。物物皆真現。頭頭總不傷。

堆山積嶽來。一一盡塵埃。更擬論玄妙。氷消瓦解摧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堆山積嶽來。一一盡塵埃。更擬論玄妙。氷消瓦解摧。

辨口利詞問。高低總不虧。還如應病藥。診候在臨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨口利詞問。高低總不虧。還如應病藥。診候在臨時。

翠巖真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翠巖真

函蓋乾坤事皎然。何須特地起狼烟。遒人舞鐸東君至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 函蓋乾坤事皎然。何須特地起狼烟。遒人舞鐸東君至。

不令花枝在處妍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令花枝在處妍。

截斷眾流為更論。河沙諸佛敢形言。星移斗轉乾坤黑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截斷眾流為更論。河沙諸佛敢形言。星移斗轉乾坤黑。

稍有絲毫實不存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稍有絲毫實不存。

隨波逐浪任高低。放去收來理事齊。一等垂慈輕末學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨波逐浪任高低。放去收來理事齊。一等垂慈輕末學。

柰緣潦倒帶塵泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柰緣潦倒帶塵泥。

問答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問答

歸宗通(嗣溈山祐) 三祖會(嗣天衣懷) 雲居慶(嗣雲蓋顒) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸宗通(嗣溈山祐) 三祖會(嗣天衣懷) 雲居慶(嗣雲蓋顒)

首山念(嗣風穴沼) 天柱靜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首山念(嗣風穴沼) 天柱靜

如何是函蓋乾坤句。宗云。日出東方夜落西。祖云。海晏河清。居云合。山云。大地黑漫漫。又云。普天匝地。又云。海底紅塵起。柱云。只聞風擊響。知是幾千竿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是函蓋乾坤句。宗云。日出東方夜落西。祖云。海晏河清。居云合。山云。大地黑漫漫。又云。普天匝地。又云。海底紅塵起。柱云。只聞風擊響。知是幾千竿。

如何是截斷眾流句。宗云。銕蛇橫古路。祖云。水泄不通。居云窄。山云。不通凡聖。又云。洎合放過。又曰。橫身三界外。柱云。昨日寒風起。今朝括地霜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是截斷眾流句。宗云。銕蛇橫古路。祖云。水泄不通。居云窄。山云。不通凡聖。又云。洎合放過。又曰。橫身三界外。柱云。昨日寒風起。今朝括地霜。

如何是隨波逐浪句。宗云。船子下楊州。祖云。波斯吒落水。居云。濶山云。要道便道。又云。有問有答。又云。此去西天十萬八千。柱云。春煦陽和花織地。滿林初囀野鶯聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是隨波逐浪句。宗云。船子下楊州。祖云。波斯吒落水。居云。濶山云。要道便道。又云。有問有答。又云。此去西天十萬八千。柱云。春煦陽和花織地。滿林初囀野鶯聲。

抽顧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抽顧

師每見僧。以目顧之。即曰鑒。或曰咦。而錄者曰顧鑑咦。後來德山圓明密禪師。刪去顧字。但曰鑑咦。故叢林目之曰抽顧。因作偈通之。又謂之擡薦商量。偈曰。相見不揚眉。君東我亦西。紅霞穿碧落。白日繞須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師每見僧。以目顧之。即曰鑒。或曰咦。而錄者曰顧鑑咦。後來德山圓明密禪師。刪去顧字。但曰鑑咦。故叢林目之曰抽顧。因作偈通之。又謂之擡薦商量。偈曰。相見不揚眉。君東我亦西。紅霞穿碧落。白日繞須彌。

北塔祚頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北塔祚頌

雲門顧鑑笑嘻嘻。擬議遭他顧鑑咦。任是張良多智巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門顧鑑笑嘻嘻。擬議遭他顧鑑咦。任是張良多智巧。

到頭終是也難施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到頭終是也難施。

真淨文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真淨文

雲門抽顧。自有來由。一點不來。休休休休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門抽顧。自有來由。一點不來。休休休休。

又關棙子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又關棙子

雲門關棙子。消息少人知。有時一撥動。大地眼𭿇𭿇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門關棙子。消息少人知。有時一撥動。大地眼𭿇𭿇。

一字關 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字關

僧問師。如何是雲門劍。師云祖 如何是玄中的。師云𡎺 如何是吹毛劍。師云。骼又云胔 如何是正法眼。師云普。三身中那身說法。師云要 如何是啐啄之機。師云響。殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。甚處懺悔。師云露 如何是祖師西來意。師云師 靈樹一默處如何上碑。師云師 久雨不晴時如何。師云劄 鑿壁偷光時如何。師云恰承古有言了。即業障本來空。未了應須還宿債。未審二祖是了是未了。師云確。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問師。如何是雲門劍。師云祖 如何是玄中的。師云𡎺 如何是吹毛劍。師云。骼又云胔 如何是正法眼。師云普。三身中那身說法。師云要 如何是啐啄之機。師云響。殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。甚處懺悔。師云露 如何是祖師西來意。師云師 靈樹一默處如何上碑。師云師 久雨不晴時如何。師云劄 鑿壁偷光時如何。師云恰承古有言了。即業障本來空。未了應須還宿債。未審二祖是了是未了。師云確。

一日示眾。會佛法者。如恒河沙。百草頭上。代將一句來。自代云俱 師凡對機。往往多用此酬應。故叢林目之。曰一字關云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日示眾。會佛法者。如恒河沙。百草頭上。代將一句來。自代云俱 師凡對機。往往多用此酬應。故叢林目之。曰一字關云。

綱宗偈(新添) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 綱宗偈(新添)

康氏圓形滯不明。魔深虛喪擊寒氷。鳳羽展時超碧漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康氏圓形滯不明。魔深虛喪擊寒氷。鳳羽展時超碧漢。

晉鋒八博擬何憑。 是機是對對機迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉鋒八博擬何憑。 是機是對對機迷。

闢機機遠遠機棲。夕日日中誰有掛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闢機機遠遠機棲。夕日日中誰有掛。

因底底事隔情迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因底底事隔情迷。

喪時光藤林荒。圖人意滯肌尫。 咄咄咄力韋希。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喪時光藤林荒。圖人意滯肌尫。 咄咄咄力韋希。

禪子訝中眉垂。 上不見天下不見地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪子訝中眉垂。 上不見天下不見地。

塞却咽喉何處出氣。笑我者多哂我者少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塞却咽喉何處出氣。笑我者多哂我者少。

機緣(新添) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 機緣(新添)

僧問。十二時中。如何得不空過。師云。爾向甚處著此一問。僧云。學人不會。請師舉。師索筆成偈云。舉不顧即差互。擬思量何劫悟(傳燈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。十二時中。如何得不空過。師云。爾向甚處著此一問。僧云。學人不會。請師舉。師索筆成偈云。舉不顧即差互。擬思量何劫悟(傳燈)。

問雪峯。如何是學人自己。峯云。築著鼻孔。僧舉似師。師云。爾作麼生會。其僧方思惟。師亦以前頌示之(雪峯廣錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問雪峯。如何是學人自己。峯云。築著鼻孔。僧舉似師。師云。爾作麼生會。其僧方思惟。師亦以前頌示之(雪峯廣錄)。

福朗上座因僧問。如何是透法身句。師云。北斗裏藏身。朗罔測其旨。遂造焉。師一見便把住云。道道朗擬議。師托開有偈云。雲門聳剔白雲低。水急遊魚不敢棲。人戶已知來見解。何勞再舉轢中泥。朗大悟(出廣燈錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福朗上座因僧問。如何是透法身句。師云。北斗裏藏身。朗罔測其旨。遂造焉。師一見便把住云。道道朗擬議。師托開有偈云。雲門聳剔白雲低。水急遊魚不敢棲。人戶已知來見解。何勞再舉轢中泥。朗大悟(出廣燈錄)。

巴陵三句(嗣雲門名顥鑒叢林目為鑒多口) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巴陵三句(嗣雲門名顥鑒叢林目為鑒多口)

僧問巴陵。如何是提婆宗。陵云。銀盌裏盛雪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問巴陵。如何是提婆宗。陵云。銀盌裏盛雪。

問如何是吹毛劍。陵云。珊瑚枝枝撐著月。問祖意教意是同是別。陵云。雞寒上機。鴨寒下水(雲門聞此語云。他日老僧忌辰。只舉此三轉語。供養老僧足矣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如何是吹毛劍。陵云。珊瑚枝枝撐著月。問祖意教意是同是別。陵云。雞寒上機。鴨寒下水(雲門聞此語云。他日老僧忌辰。只舉此三轉語。供養老僧足矣)。

雪竇頌提婆宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇頌提婆宗

老新開端的別。解道銀盌裏盛雪。九十六箇應自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老新開端的別。解道銀盌裏盛雪。九十六箇應自知。

不知却問天邊月。提婆宗提婆宗。赤旛之下起清風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知却問天邊月。提婆宗提婆宗。赤旛之下起清風。

又頌吹毛劍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又頌吹毛劍

要平不平。大巧若拙。或指或掌。倚天照雪。大冶兮磨礲不下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要平不平。大巧若拙。或指或掌。倚天照雪。大冶兮磨礲不下。

良工兮拂拭未歇。別別珊瑚枝枝撐著月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良工兮拂拭未歇。別別珊瑚枝枝撐著月。

湛堂準頌祖意教意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛堂準頌祖意教意

雞寒上機。鴨寒下水。時節不相饒。古今常顯理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雞寒上機。鴨寒下水。時節不相饒。古今常顯理。

寒松十里吼清風。流水一溪聲未已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒松十里吼清風。流水一溪聲未已。

雲門門庭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門門庭

雲門宗旨。絕斷眾流。不容擬議。凡聖無路。情解不通。僧問。如何是雪嶺泥牛吼。師云。天地黑。如何是雲門木馬嘶。云山河走。如何是學人自己。云遊山翫水。問機緣盡時如何。云與我拈却佛殿來。與汝商量。如何是透法身句。云北斗裏藏身。如何是教外別傳。云對眾問將來。大約雲門宗風。孤危聳峻。人難湊泊。非上上根。孰能窺其彷彿哉。詳雲門語句。雖有截流之機。且無隨波之意。法門雖殊。理歸一致。要見雲門麼。拄杖子𨁝跳上天。盞子裏諸佛說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門宗旨。絕斷眾流。不容擬議。凡聖無路。情解不通。僧問。如何是雪嶺泥牛吼。師云。天地黑。如何是雲門木馬嘶。云山河走。如何是學人自己。云遊山翫水。問機緣盡時如何。云與我拈却佛殿來。與汝商量。如何是透法身句。云北斗裏藏身。如何是教外別傳。云對眾問將來。大約雲門宗風。孤危聳峻。人難湊泊。非上上根。孰能窺其彷彿哉。詳雲門語句。雖有截流之機。且無隨波之意。法門雖殊。理歸一致。要見雲門麼。拄杖子𨁝跳上天。盞子裏諸佛說法。

要訣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要訣

韶陽一派。出於德嶠之源。初見睦州。推出秦時之鑽。寄聲象骨。脫却項上之枷。使南鼈鼻攛向面前。打東鯉魚。雨傾盆下。稱提三句關鍵。拈掇一字機鋒。藏身北斗星中。獨步東山水上。端明顧鑒。不犯毫芒。格外縱擒。言前定奪。直是劍鋒有路。鐵壁無門。打翻路布葛藤。剪却常情見解。烈焰寧容湊泊。迅雷不及思量。蓋其見諦寬通。自然受用廣大。花開靈樹。子結香林。振佛祖權衡。開人天眼目。夫何源清流濁。根茂枝枯。妄立道眼因緣。謬為聲色差別。互相穿鑿。滯著語言。取辱先宗。過在後學。此雲門宗風也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韶陽一派。出於德嶠之源。初見睦州。推出秦時之鑽。寄聲象骨。脫却項上之枷。使南鼈鼻攛向面前。打東鯉魚。雨傾盆下。稱提三句關鍵。拈掇一字機鋒。藏身北斗星中。獨步東山水上。端明顧鑒。不犯毫芒。格外縱擒。言前定奪。直是劍鋒有路。鐵壁無門。打翻路布葛藤。剪却常情見解。烈焰寧容湊泊。迅雷不及思量。蓋其見諦寬通。自然受用廣大。花開靈樹。子結香林。振佛祖權衡。開人天眼目。夫何源清流濁。根茂枝枯。妄立道眼因緣。謬為聲色差別。互相穿鑿。滯著語言。取辱先宗。過在後學。此雲門宗風也。

師逢僧必特顧之曰鑑。僧擬議則曰咦。門人錄為顧鑑咦。後圓明密刪去顧字。為之抽顧。兒孫失其旨。當接人之際。以怒目名為提撕。名為不認聲色。名為舉處便薦。相傳以為道眼。北塔祚甞笑之故作偈。有任是張良多智巧。到頭於此也難施之語。此篇中。所謂妄立道眼因緣。謬為聲色差別者。指此也(新增)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師逢僧必特顧之曰鑑。僧擬議則曰咦。門人錄為顧鑑咦。後圓明密刪去顧字。為之抽顧。兒孫失其旨。當接人之際。以怒目名為提撕。名為不認聲色。名為舉處便薦。相傳以為道眼。北塔祚甞笑之故作偈。有任是張良多智巧。到頭於此也難施之語。此篇中。所謂妄立道眼因緣。謬為聲色差別者。指此也(新增)。

古德綱宗頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德綱宗頌

楖𣗖橫擔宇宙寬。得盤桓處且盤桓。水流東㵎朝西㵎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楖𣗖橫擔宇宙寬。得盤桓處且盤桓。水流東㵎朝西㵎。

雲起南巒下北巒。生銕鄆針挑蜀錦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲起南巒下北巒。生銕鄆針挑蜀錦。

古松瓊葉落珠盤。折旋未擬經殘雨。沒足泥塗過欝單。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古松瓊葉落珠盤。折旋未擬經殘雨。沒足泥塗過欝單。