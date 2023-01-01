人天眼目序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天眼目序

予遊方時。所至盡誠。咨扣尊宿五宗綱要。其間件目。往往亦有所未知者。因慨念。既據師位。而綱宗語句。尚不知其名。況旨訣乎。將何以啟迪後昆。剔抉疑膜邪。於是有意於綱要。幾二十年矣。或見於遺編。或得於斷碣。或聞尊宿稱提。或獲老衲垂頌。凡是五宗綱要者。即筆而藏諸。雖成巨軸。第未暇詳定。晚抵天台萬年山寺。始償其志。編次類列。分為五宗。名之曰人天眼目。其辭皆一。依前輩所作。弗敢增損。然是集也。乃從上諸大老利物施為。既非予胸臆之論。俾行於世。有何誚焉。若其執拂柄據師位者。外是則無以辯驗邪正也。有識博聞者。必垂印可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 予遊方時。所至盡誠。咨扣尊宿五宗綱要。其間件目。往往亦有所未知者。因慨念。既據師位。而綱宗語句。尚不知其名。況旨訣乎。將何以啟迪後昆。剔抉疑膜邪。於是有意於綱要。幾二十年矣。或見於遺編。或得於斷碣。或聞尊宿稱提。或獲老衲垂頌。凡是五宗綱要者。即筆而藏諸。雖成巨軸。第未暇詳定。晚抵天台萬年山寺。始償其志。編次類列。分為五宗。名之曰人天眼目。其辭皆一。依前輩所作。弗敢增損。然是集也。乃從上諸大老利物施為。既非予胸臆之論。俾行於世。有何誚焉。若其執拂柄據師位者。外是則無以辯驗邪正也。有識博聞者。必垂印可。

宋淳熙戊申季冬越山晦巖智昭序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋淳熙戊申季冬越山晦巖智昭序

人天眼目卷之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天眼目卷之一

臨濟宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟宗

師諱義玄。曹州南華人也。俗姓邢。幼而頴異。長以孝聞。及落髮受具。居於講肆。精究毘尼。博賾經論。俄歎曰。此濟世醫方也。非教外別傳之旨。即更衣遊方。首參黃蘗。次謁大愚。其機緣語句。載於行錄。既受黃蘗印可。尋抵河北鎮州城東南隅。臨滹沱河側。小院住持。其臨濟因地得名。唐咸通八年丁亥四月十日。攝衣據坐與三聖問答畢。寂然而逝。門人以師全身。建塔於大名府西北隅。勅諡慧照禪師。塔號澄靈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱義玄。曹州南華人也。俗姓邢。幼而頴異。長以孝聞。及落髮受具。居於講肆。精究毘尼。博賾經論。俄歎曰。此濟世醫方也。非教外別傳之旨。即更衣遊方。首參黃蘗。次謁大愚。其機緣語句。載於行錄。既受黃蘗印可。尋抵河北鎮州城東南隅。臨滹沱河側。小院住持。其臨濟因地得名。唐咸通八年丁亥四月十日。攝衣據坐與三聖問答畢。寂然而逝。門人以師全身。建塔於大名府西北隅。勅諡慧照禪師。塔號澄靈。

四料揀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四料揀

師初至河北住院。見普化克符二上座。乃謂曰。我欲於此建立黃蘗宗旨。汝可成褫我。二人珍重下去。三日後。普化却上來問云。和尚三日前說甚麼。師便打。三日後。克符上來問。和尚昨日打普化作甚麼。師亦打。至晚小參云。我有時奪人不奪境。有時奪境不奪人。有時人境俱奪。有時人境俱不奪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師初至河北住院。見普化克符二上座。乃謂曰。我欲於此建立黃蘗宗旨。汝可成褫我。二人珍重下去。三日後。普化却上來問云。和尚三日前說甚麼。師便打。三日後。克符上來問。和尚昨日打普化作甚麼。師亦打。至晚小參云。我有時奪人不奪境。有時奪境不奪人。有時人境俱奪。有時人境俱不奪。

僧問。如何是奪人不奪境。師云。煦日發生鋪地錦。嬰兒垂髮白如絲(大慧云。此二句。一句存境。一句奪人)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是奪人不奪境。師云。煦日發生鋪地錦。嬰兒垂髮白如絲(大慧云。此二句。一句存境。一句奪人)。

僧問。如何是奪境不奪人。師云。王令已行天下遍。將軍塞外絕烟塵(大慧云。上句奪境。下句存人)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是奪境不奪人。師云。王令已行天下遍。將軍塞外絕烟塵(大慧云。上句奪境。下句存人)。

僧問。如何是人境俱奪。師云。并汾絕信獨處一方(大慧云。便有人境俱奪面目。又云。吾初讀諸家禪錄。見并汾紀信之語。深以為疑。雖詰諸老。皆含糊不辨。既閱臨濟語。則知絕信二字。葢并汾二州名。僧問人境兩俱奪。答云。獨處一方。其旨曉然。方悟諸師之集皆有鳥焉之誤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是人境俱奪。師云。并汾絕信獨處一方(大慧云。便有人境俱奪面目。又云。吾初讀諸家禪錄。見并汾紀信之語。深以為疑。雖詰諸老。皆含糊不辨。既閱臨濟語。則知絕信二字。葢并汾二州名。僧問人境兩俱奪。答云。獨處一方。其旨曉然。方悟諸師之集皆有鳥焉之誤)。

僧問。如何是人境俱不奪。師云。王登寶殿。野老謳歌(大慧云。此是人境俱不奪也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是人境俱不奪。師云。王登寶殿。野老謳歌(大慧云。此是人境俱不奪也)。

克符頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 克符頌

奪人不奪境。緣自帶誵訛。擬欲求玄旨。思量反責麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奪人不奪境。緣自帶誵訛。擬欲求玄旨。思量反責麼。

驪珠光燦爛。蟾桂影婆娑。覿面無回互。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驪珠光燦爛。蟾桂影婆娑。覿面無回互。

還應滯網羅(大慧云。此頌大概在驪珠光燦爛蟾桂影婆娑之上。葢此二句是境也。學人問奪人不奪境。擬欲求玄旨思量反責麼。大意只是。不可思量擬議。思量擬議。學人蹉却覿面相呈一著。則被語言羅網矣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還應滯網羅(大慧云。此頌大概在驪珠光燦爛蟾桂影婆娑之上。葢此二句是境也。學人問奪人不奪境。擬欲求玄旨思量反責麼。大意只是。不可思量擬議。思量擬議。學人蹉却覿面相呈一著。則被語言羅網矣)。

奪境不奪人。尋言何處真。問禪禪是妄。究理理非親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奪境不奪人。尋言何處真。問禪禪是妄。究理理非親。

日照寒光澹。山遙翠色新。直饒玄會得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日照寒光澹。山遙翠色新。直饒玄會得。

也是眼中塵(大慧云。要會日照寒光澹山搖翠色新麼。此二句是境。直饒玄會得。也是眼中塵。便奪了也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也是眼中塵(大慧云。要會日照寒光澹山搖翠色新麼。此二句是境。直饒玄會得。也是眼中塵。便奪了也)。

人境兩俱奪。從來正令行。不論佛與祖。那說聖凡情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人境兩俱奪。從來正令行。不論佛與祖。那說聖凡情。

擬犯吹毛劍。還如值目盲。進前求解會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬犯吹毛劍。還如值目盲。進前求解會。

特地斬精靈(大慧云。正令既行。不留佛祖。到這裏進之退之。性命總在師家手裏。如吹毛劍。不可犯其鋒也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特地斬精靈(大慧云。正令既行。不留佛祖。到這裏進之退之。性命總在師家手裏。如吹毛劍。不可犯其鋒也)。

人境俱不奪。思量意不偏。主賓言不異。問答理俱全。踏破澄潭月。穿開碧落天。不能明妙用。淪溺在無緣(大慧云。若要分明理會得臨濟意。但向當時垂示處看)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人境俱不奪。思量意不偏。主賓言不異。問答理俱全。踏破澄潭月。穿開碧落天。不能明妙用。淪溺在無緣(大慧云。若要分明理會得臨濟意。但向當時垂示處看)。

師示眾云。如諸方學人來。山僧此問。作三種根器斷。如中下根器來。我便奪其境。而不除其法。或中上根器來。我便境法俱奪。如上上根器來。我便境法人俱不奪。如有出格見解人來。山僧此間。便全體作用。不歷根器。大德到這裏。學人著力處不通風。石火電光即蹉過了也。學人若眼目定動。即沒交涉(凡五家宗主垂示處稱師。後皆倣此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師示眾云。如諸方學人來。山僧此問。作三種根器斷。如中下根器來。我便奪其境。而不除其法。或中上根器來。我便境法俱奪。如上上根器來。我便境法人俱不奪。如有出格見解人來。山僧此間。便全體作用。不歷根器。大德到這裏。學人著力處不通風。石火電光即蹉過了也。學人若眼目定動。即沒交涉(凡五家宗主垂示處稱師。後皆倣此)。

南院。顒問風穴昭(亦作沼)云。汝道。四料揀。料揀何法。穴云。凡語不滯凡情。既墮聖解。學者大病。先聖哀之。為施方便。如楔出楔。院問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南院。顒問風穴昭(亦作沼)云。汝道。四料揀。料揀何法。穴云。凡語不滯凡情。既墮聖解。學者大病。先聖哀之。為施方便。如楔出楔。院問。

如何是奪人不奪境(首山等答皆附)穴云。新出紅爐金彈子。簉破闍黎鐵面門。首山云。人前把出遠送千峯。法華舉云。白菊乍開重日暖。百年公子不逢春。慈明圓云。神會曾磨普寂碑。道吾真云。庵中閑打坐。白雲起峯頂。圓悟勤云。老僧有眼不曾見。達觀頴云。家裏已無回日信。路遙空有望鄉牌。石門聰云。山河大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是奪人不奪境(首山等答皆附)穴云。新出紅爐金彈子。簉破闍黎鐵面門。首山云。人前把出遠送千峯。法華舉云。白菊乍開重日暖。百年公子不逢春。慈明圓云。神會曾磨普寂碑。道吾真云。庵中閑打坐。白雲起峯頂。圓悟勤云。老僧有眼不曾見。達觀頴云。家裏已無回日信。路遙空有望鄉牌。石門聰云。山河大地。

如何是奪境不奪人。穴云。芻草乍分頭腦裂。亂雲初綻影猶存。山云。打了不曾嗔。冤家難解免。華云。大地絕消息。翛然獨任真。明云。須信壺中別有天。吾云。閃爍紅旗散。仙童指路親。圓悟云。闍黎問得自然親。觀云。滄海盡教枯到底。青山直得碾為塵。門云。番人失㲲帳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是奪境不奪人。穴云。芻草乍分頭腦裂。亂雲初綻影猶存。山云。打了不曾嗔。冤家難解免。華云。大地絕消息。翛然獨任真。明云。須信壺中別有天。吾云。閃爍紅旗散。仙童指路親。圓悟云。闍黎問得自然親。觀云。滄海盡教枯到底。青山直得碾為塵。門云。番人失㲲帳。

如何是人境俱奪。穴云。躡足進前須急急。促鞭當鞅莫遲遲。山云。萬人作一塚。時人盡帶悲。華云。草荒人變色。凡聖兩俱忘。明云。寰中天子勅。塞外將軍令。吾云。剛骨盡隨紅影沒。苕苗總逐白雲消。悟云收。觀云。天地尚空。秦日月。山河不見漢君臣。門云。有何佛祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是人境俱奪。穴云。躡足進前須急急。促鞭當鞅莫遲遲。山云。萬人作一塚。時人盡帶悲。華云。草荒人變色。凡聖兩俱忘。明云。寰中天子勅。塞外將軍令。吾云。剛骨盡隨紅影沒。苕苗總逐白雲消。悟云收。觀云。天地尚空。秦日月。山河不見漢君臣。門云。有何佛祖。

如何是人境俱不奪。穴云。帝憶。江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。山云。問處分明答處親。華云。清風伴明月。野老笑相親。明云。明月清風任往來。吾云。久旱逢初雨。他鄉遇故知。悟云放。觀云。鶯囀上林花滿地。客遊三月草侵天。門云。問答甚分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是人境俱不奪。穴云。帝憶。江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。山云。問處分明答處親。華云。清風伴明月。野老笑相親。明云。明月清風任往來。吾云。久旱逢初雨。他鄉遇故知。悟云放。觀云。鶯囀上林花滿地。客遊三月草侵天。門云。問答甚分明。

翠巖頌(名可真興化莆田人嗣慈明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翠巖頌(名可真興化莆田人嗣慈明)

奪人不奪境。日月自流遷。山河及大地。片雨過蠻天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奪人不奪境。日月自流遷。山河及大地。片雨過蠻天。

奪境不奪人。問禪何處親。相逢不祇揖。曉夜渡關津。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奪境不奪人。問禪何處親。相逢不祇揖。曉夜渡關津。

人境兩俱奪。聲鼓墜紅樓。縱橫施巨闕。誰敢立當頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人境兩俱奪。聲鼓墜紅樓。縱橫施巨闕。誰敢立當頭。

人境俱不奪。閻浮轉幾遭。面南看北斗。爭得合伊曹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人境俱不奪。閻浮轉幾遭。面南看北斗。爭得合伊曹。

佛鑑(名惠懃) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛鑑(名惠懃)

甕頭酒熟人皆醉。林上烟濃花正紅。夜半無燈香閤靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甕頭酒熟人皆醉。林上烟濃花正紅。夜半無燈香閤靜。

鞦韆垂在月明中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鞦韆垂在月明中。

鸎逢春暖歌聲滑。人遇時平笑臉開。幾片落花隨水去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鸎逢春暖歌聲滑。人遇時平笑臉開。幾片落花隨水去。

一聲長笛出雲來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聲長笛出雲來。

堂堂意氣走雷霆。凜凜威風掬霜雪。將軍令下斬荊蠻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堂堂意氣走雷霆。凜凜威風掬霜雪。將軍令下斬荊蠻。

神劍一揮千里血。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神劍一揮千里血。

聖朝天子坐明堂。四海生靈盡安枕。風流年少倒金樽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖朝天子坐明堂。四海生靈盡安枕。風流年少倒金樽。

滿院桃花紅似錦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿院桃花紅似錦。

總頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總頌

千溪萬壑歸滄海。四塞八蠻朝帝都。凡聖從來無二路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千溪萬壑歸滄海。四塞八蠻朝帝都。凡聖從來無二路。

莫將狂見逐多途。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫將狂見逐多途。

三句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三句

師因僧問。如何是真佛真法真道。乞垂開示。師云。佛者心清淨是。法者心光明是。道者處處無礙淨光是。三即一皆空而無實有。如真正道人。念念不間斷。達磨大師。從西土來。只是覓箇不受惑底人。後遇二祖。一言便了。始知從前虛用工夫。山僧今日見處。與佛祖不別。若第一句中薦得。堪與佛祖為師。若第二句中薦得。堪與人天為師。若第三句中薦得。自救不了。僧問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因僧問。如何是真佛真法真道。乞垂開示。師云。佛者心清淨是。法者心光明是。道者處處無礙淨光是。三即一皆空而無實有。如真正道人。念念不間斷。達磨大師。從西土來。只是覓箇不受惑底人。後遇二祖。一言便了。始知從前虛用工夫。山僧今日見處。與佛祖不別。若第一句中薦得。堪與佛祖為師。若第二句中薦得。堪與人天為師。若第三句中薦得。自救不了。僧問。

如何是第一句(風穴以。下答附)師云。三要印開朱點窄。未容擬議主賓分。風穴云。隨聲便喝。道吾真云。直下衝雲際。東山絕往來。海印信云。那吒忿怒。雲峯悅云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第一句(風穴以。下答附)師云。三要印開朱點窄。未容擬議主賓分。風穴云。隨聲便喝。道吾真云。直下衝雲際。東山絕往來。海印信云。那吒忿怒。雲峯悅云。

垂手過膝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂手過膝

如何是第二句。師云。妙解豈容無著問。漚和爭負截流機。穴云。未開口前錯。吾云。面前渠不見。背後稱冤苦。印云。衲僧罔措。峯云。萬里崖州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第二句。師云。妙解豈容無著問。漚和爭負截流機。穴云。未開口前錯。吾云。面前渠不見。背後稱冤苦。印云。衲僧罔措。峯云。萬里崖州。

如何是第三句。師云。看取棚頭弄傀儡。抽牽元是裏頭人。穴云。明破則不堪。吾云。頭上一堆塵。脚下三尺土。印云。西天此土。峯云。糞箕掃帚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第三句。師云。看取棚頭弄傀儡。抽牽元是裏頭人。穴云。明破則不堪。吾云。頭上一堆塵。脚下三尺土。印云。西天此土。峯云。糞箕掃帚。

慈明示眾云。先寶應曰。第一句薦得。堪與佛祖為師。第二句薦得。堪與人天為師。第三句薦得。自救不了。山僧即不然。第一句薦得。和泥合水。第二句薦得。無繩自縛。第三句薦得。四稜著地。所以道。起也海晏河清。行人避路。住也乾坤黯黑日月無光。汝等諸人。何處出氣。如今還有出氣者麼。有即出來對眾出氣看。若無山僧今日與爾出氣去也。乃噓一聲卓拄杖下座。石門聰云。第一句薦得石裏迸出。第二句薦得挨拶將來。第三句薦得。自救不了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈明示眾云。先寶應曰。第一句薦得。堪與佛祖為師。第二句薦得。堪與人天為師。第三句薦得。自救不了。山僧即不然。第一句薦得。和泥合水。第二句薦得。無繩自縛。第三句薦得。四稜著地。所以道。起也海晏河清。行人避路。住也乾坤黯黑日月無光。汝等諸人。何處出氣。如今還有出氣者麼。有即出來對眾出氣看。若無山僧今日與爾出氣去也。乃噓一聲卓拄杖下座。石門聰云。第一句薦得石裏迸出。第二句薦得挨拶將來。第三句薦得。自救不了。

三玄三要 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三玄三要

師云。大凡演唱宗乘。一語須具三玄門。一玄門須具三要。有權有實。有照有用。汝等諸人作麼生會。後來汾陽昭和尚。因舉前話乃云。那箇是三玄三要底句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。大凡演唱宗乘。一語須具三玄門。一玄門須具三要。有權有實。有照有用。汝等諸人作麼生會。後來汾陽昭和尚。因舉前話乃云。那箇是三玄三要底句。

僧問。如何是第一玄。汾陽云。親囑飲光前。吾云。釋尊光射阿難肩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是第一玄。汾陽云。親囑飲光前。吾云。釋尊光射阿難肩。

如何是第二玄。汾云。絕相離言詮。吾云。孤輪眾象攢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第二玄。汾云。絕相離言詮。吾云。孤輪眾象攢。

如何是第三玄。汾云。明鏡照無偏。吾云。泣向枯桑淚漣漣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第三玄。汾云。明鏡照無偏。吾云。泣向枯桑淚漣漣。

如何是第一要。汾云。言中無作造。吾云。最好精麁照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第一要。汾云。言中無作造。吾云。最好精麁照。

如何是第二要。汾云。千聖入玄奧。吾云。閃爍乾坤光晃耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第二要。汾云。千聖入玄奧。吾云。閃爍乾坤光晃耀。

如何是第三要。汾云。四句百非外。盡踏寒山道。吾云。夾路青松老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是第三要。汾云。四句百非外。盡踏寒山道。吾云。夾路青松老。

汾陽頌(并)總 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽頌(并)總

第一玄。照用一時全。七星光燦爛。萬里絕塵烟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一玄。照用一時全。七星光燦爛。萬里絕塵烟。

第二玄。鉤錐利便尖。擬議穿腮過。裂面倚雙肩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二玄。鉤錐利便尖。擬議穿腮過。裂面倚雙肩。

第三玄。妙用具方圓。隨機明事理。萬法體中全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三玄。妙用具方圓。隨機明事理。萬法體中全。

第一要。根境俱忘絕朕兆。山崩海竭灑飄塵。蕩盡寒灰始得妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一要。根境俱忘絕朕兆。山崩海竭灑飄塵。蕩盡寒灰始得妙。

第二要。鉤錐察辨呈巧妙。縱去奪來掣電機。透匣七星光晃耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二要。鉤錐察辨呈巧妙。縱去奪來掣電機。透匣七星光晃耀。

第三要。不用垂鈎并下釣。臨機一曲楚歌聲。聞者盡教來反照(一作聞了悉皆忘反照)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三要。不用垂鈎并下釣。臨機一曲楚歌聲。聞者盡教來反照(一作聞了悉皆忘反照)。

三玄三要事難分。得意忘言道易親。一句明明該萬象。重陽九日菊花新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三玄三要事難分。得意忘言道易親。一句明明該萬象。重陽九日菊花新。

慈明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈明

第一玄。三世諸佛擬何宣。垂慈夢裏生輕薄。端坐還成落斷邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一玄。三世諸佛擬何宣。垂慈夢裏生輕薄。端坐還成落斷邊。

第二玄。靈利衲僧眼未明。石火電光猶是鈍。揚眉瞬目涉關山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二玄。靈利衲僧眼未明。石火電光猶是鈍。揚眉瞬目涉關山。

第三玄。萬象森羅宇宙寬。雲散洞空山嶽靜。落花流水滿長川。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三玄。萬象森羅宇宙寬。雲散洞空山嶽靜。落花流水滿長川。

第一要。豈話聖賢妙。擬議涉長途。擡頭已顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一要。豈話聖賢妙。擬議涉長途。擡頭已顛倒。

第二要。峯頂敲楗召。神通自在來。多聞門外叫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二要。峯頂敲楗召。神通自在來。多聞門外叫。

第三要。起倒令人笑。掌內握乾坤。千差都一照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三要。起倒令人笑。掌內握乾坤。千差都一照。

報汝通玄士。棒喝要臨時。若明端的旨。半夜太陽煇。竹庵(名士珪成都史氏子嗣佛眼)示眾云。臨濟道。一句中須具三玄門。一玄門須具三要。大眾事因叮囑起。展轉見誵訛。聽取一頌。句中難透是三玄。一句該通空劫前。臨濟命根元不斷。一條紅線手中牽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報汝通玄士。棒喝要臨時。若明端的旨。半夜太陽煇。竹庵(名士珪成都史氏子嗣佛眼)示眾云。臨濟道。一句中須具三玄門。一玄門須具三要。大眾事因叮囑起。展轉見誵訛。聽取一頌。句中難透是三玄。一句該通空劫前。臨濟命根元不斷。一條紅線手中牽。

四喝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四喝

師問僧。有時一喝如金剛王寶劍。有時一喝如踞地師子。有時一喝如探竿影草。有時一喝不作一喝用。汝作麼生會。僧擬議。師便喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師問僧。有時一喝如金剛王寶劍。有時一喝如踞地師子。有時一喝如探竿影草。有時一喝不作一喝用。汝作麼生會。僧擬議。師便喝。

寂音尊者頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂音尊者頌

金剛王劍覿露堂堂。纔涉唇吻即犯鋒釯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛王劍覿露堂堂。纔涉唇吻即犯鋒釯。

踞地師子本無窠臼。顧佇停機即成滲漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踞地師子本無窠臼。顧佇停機即成滲漏。

探竿影草不入陰界。一點不來賊身自敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 探竿影草不入陰界。一點不來賊身自敗。

有時一喝不作喝用。佛法大有只是牙痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時一喝不作喝用。佛法大有只是牙痛。

首山示眾云。老僧尋常問汝道。這裏一喝不作一喝用。有時一喝作問行。有時一喝作探竿影草。有時一喝作踞地師子。有時一喝作金剛王寶劍。若作問行來時。急著眼看始得。若作探竿影草。爾諸人合作麼生。若作踞地師子。野干須屎尿出始得。若作金剛王寶劍用時。天王也須腦裂。只與麼橫喝竪喝。總喚作道理商量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首山示眾云。老僧尋常問汝道。這裏一喝不作一喝用。有時一喝作問行。有時一喝作探竿影草。有時一喝作踞地師子。有時一喝作金剛王寶劍。若作問行來時。急著眼看始得。若作探竿影草。爾諸人合作麼生。若作踞地師子。野干須屎尿出始得。若作金剛王寶劍用時。天王也須腦裂。只與麼橫喝竪喝。總喚作道理商量。

汾陽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽

金剛寶劍最威雄。一喝能摧萬仞峯。遍界乾坤皆失色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛寶劍最威雄。一喝能摧萬仞峯。遍界乾坤皆失色。

須彌倒卓半空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌倒卓半空中。

金毛踞地眾威全。一喝能令喪膽魂。嶽頂峯高人不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金毛踞地眾威全。一喝能令喪膽魂。嶽頂峯高人不見。

猿啼白日又黃昏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猿啼白日又黃昏。

詞鋒探草辨當人。一喝須知偽與真。大海淵澄涵萬象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詞鋒探草辨當人。一喝須知偽與真。大海淵澄涵萬象。

休將牛迹比功深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休將牛迹比功深。

一喝當陽勢自彰。諸方真有好商量。盈衢溢路歌謠者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一喝當陽勢自彰。諸方真有好商量。盈衢溢路歌謠者。

古往今來不變常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古往今來不變常。

智海普融 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智海普融

一喝金剛劍用時。寒光爍爍射坤維。語言擬議傷鋒刃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一喝金剛劍用時。寒光爍爍射坤維。語言擬議傷鋒刃。

遍界髑髏知不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍界髑髏知不知。

一喝金毛輕踞地。檀林襲襲香風起。雖然爪距不曾施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一喝金毛輕踞地。檀林襲襲香風起。雖然爪距不曾施。

萬里妖狐皆遠避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬里妖狐皆遠避。

一喝將為探竿草。南北東西無不到。短長輕重定錙銖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一喝將為探竿草。南北東西無不到。短長輕重定錙銖。

平地茫茫須靠倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平地茫茫須靠倒。

一喝不作一喝用。三世古今無別共。落花三月睡初醒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一喝不作一喝用。三世古今無別共。落花三月睡初醒。

碧眼黃頭皆作夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 碧眼黃頭皆作夢。

賓主句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓主句

師上堂。有僧出禮拜。師便喝。僧云。老和尚莫探頭好。師云。落在什麼處。僧便喝。師便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師上堂。有僧出禮拜。師便喝。僧云。老和尚莫探頭好。師云。落在什麼處。僧便喝。師便打。

又有僧問。如何是佛法大意。師便喝。僧禮拜。師云。汝道好喝也無。僧云。草賊大敗。師云。過在什麼處。僧云。再犯不容。師便喝。是日兩堂首座相見同時下喝。僧問師。還有賓主也無。師云。賓主歷然。師云。大眾要會臨濟賓主句。問取堂中二首座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有僧問。如何是佛法大意。師便喝。僧禮拜。師云。汝道好喝也無。僧云。草賊大敗。師云。過在什麼處。僧云。再犯不容。師便喝。是日兩堂首座相見同時下喝。僧問師。還有賓主也無。師云。賓主歷然。師云。大眾要會臨濟賓主句。問取堂中二首座。

慈明頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈明頌

啐啄之機箭拄鋒。瞥然賓主當時分。宗師愍物垂緇素。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啐啄之機箭拄鋒。瞥然賓主當時分。宗師愍物垂緇素。

北地黃河澈底渾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北地黃河澈底渾。

竹庵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竹庵

作家相見終不錯。兩兩同時齊啐啄。喝下雖然賓主分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作家相見終不錯。兩兩同時齊啐啄。喝下雖然賓主分。

爭如普化搖鈴鐸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爭如普化搖鈴鐸。

四賓主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四賓主

師一日示眾云。參學人大須仔細。如賓主相見。便有言說往來。或應物現形。或全體作用。或把機權喜怒。或現半身。或乘師子。或乘象王。如有真正學人。便喝先拈出一箇膠盆子。善知識不辨是境。便上他境上。做模做樣。學人又喝。前人不肯放。此是膏肓之病。不堪醫治。喚作賓看主。或是善知識。不拈出物。隨學人問處即奪。學人被奪抵死不放。此是主看賓。或有學人。應一箇清淨境界。出善知識前。善知識辨得是境。把得住拋向坑裏。學人言。大好善知識即云。咄哉不識好惡。學人便禮拜。此喚作主看主。或有學人披枷帶鎖。出善知識前。善知識更與安一重枷鎖。學人歡喜。彼此不辨。喚作賓看賓。大德山僧所舉。皆是辨魔揀異。知其邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日示眾云。參學人大須仔細。如賓主相見。便有言說往來。或應物現形。或全體作用。或把機權喜怒。或現半身。或乘師子。或乘象王。如有真正學人。便喝先拈出一箇膠盆子。善知識不辨是境。便上他境上。做模做樣。學人又喝。前人不肯放。此是膏肓之病。不堪醫治。喚作賓看主。或是善知識。不拈出物。隨學人問處即奪。學人被奪抵死不放。此是主看賓。或有學人。應一箇清淨境界。出善知識前。善知識辨得是境。把得住拋向坑裏。學人言。大好善知識即云。咄哉不識好惡。學人便禮拜。此喚作主看主。或有學人披枷帶鎖。出善知識前。善知識更與安一重枷鎖。學人歡喜。彼此不辨。喚作賓看賓。大德山僧所舉。皆是辨魔揀異。知其邪正。

賓主問答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓主問答

僧問風穴。如何是賓中賓。穴云。攢眉坐白雲。克符云。倚門傍戶。猶如醉。出言吐氣不慚惶。汾陽云。終日走紅塵。不識自家珍。又云。合掌庵前問世尊。慈明云。禮拜更慇懃。石門云。禮拜甚分明。雪竇云。滿目是埃塵。又云噫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問風穴。如何是賓中賓。穴云。攢眉坐白雲。克符云。倚門傍戶。猶如醉。出言吐氣不慚惶。汾陽云。終日走紅塵。不識自家珍。又云。合掌庵前問世尊。慈明云。禮拜更慇懃。石門云。禮拜甚分明。雪竇云。滿目是埃塵。又云噫。

如何是賓中主。穴云。入市雙瞳瞽。符云。口念彌陀雙拄杖。目瞽瞳人不出頭。汾云。識得衣中寶。端坐解區分。又云。對面無儔侶。明云。拄杖長在手。門云。覻地無回顧。竇云。兆分其五。又云引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是賓中主。穴云。入市雙瞳瞽。符云。口念彌陀雙拄杖。目瞽瞳人不出頭。汾云。識得衣中寶。端坐解區分。又云。對面無儔侶。明云。拄杖長在手。門云。覻地無回顧。竇云。兆分其五。又云引。

如何是主中賓。穴云。回鸞兩曜新。符云。高提祖印當機用。利物應知語帶悲。汾云。金鉤拋四海。玉燭續明燈。又云。陣雲橫海上。拔劍攪龍門。明云。橫擔楖𣗖撥乾坤。門云。往復問前程。竇云。月帶重輪又云收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是主中賓。穴云。回鸞兩曜新。符云。高提祖印當機用。利物應知語帶悲。汾云。金鉤拋四海。玉燭續明燈。又云。陣雲橫海上。拔劍攪龍門。明云。橫擔楖𣗖撥乾坤。門云。往復問前程。竇云。月帶重輪又云收。

如何是主中主。穴云。磨礲三尺劍。待斬不平人。符云。橫按鏌鎁全正令。太平寰宇斬癡頑。僧云。既是太平寰宇。為甚却斬癡頑。符云。不許夜行剛把火。直須當道與人看。汾云。高提日月光寰宇。大闡洪音唱楚歌。又云。三頭六臂擎天地。忿怒那吒撲帝鍾。明云。劍握甑人手。門云。萬里絕同侶。竇云。大千揑聚。又云揭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是主中主。穴云。磨礲三尺劍。待斬不平人。符云。橫按鏌鎁全正令。太平寰宇斬癡頑。僧云。既是太平寰宇。為甚却斬癡頑。符云。不許夜行剛把火。直須當道與人看。汾云。高提日月光寰宇。大闡洪音唱楚歌。又云。三頭六臂擎天地。忿怒那吒撲帝鍾。明云。劍握甑人手。門云。萬里絕同侶。竇云。大千揑聚。又云揭。

浮山頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮山頌

賓中賓。雙眉不展眼無筋。他方役役投知己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓中賓。雙眉不展眼無筋。他方役役投知己。

失却衣中無價珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失却衣中無價珍。

賓中主。盡力追尋無處所。昔年猶自見些些。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓中主。盡力追尋無處所。昔年猶自見些些。

今日誰知目雙瞽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日誰知目雙瞽。

主中賓。我家廣大實難論。所求不悋無高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主中賓。我家廣大實難論。所求不悋無高下。

貴賤同途一路平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貴賤同途一路平。

主中主。七寶無虧金殿宇。千子常圍繞聖顏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主中主。七寶無虧金殿宇。千子常圍繞聖顏。

諸天不順飛輪舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天不順飛輪舉。

翠巖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翠巖

賓中賓。出語不相因。未諦審思惟。騎牛過孟津。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓中賓。出語不相因。未諦審思惟。騎牛過孟津。

賓中主。相牽日卓午。展拓自無能。且歷他門戶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓中主。相牽日卓午。展拓自無能。且歷他門戶。

主中賓。南越望西秦。寒山逢拾得。擬議乙卯寅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主中賓。南越望西秦。寒山逢拾得。擬議乙卯寅。

主中主。當頭坐須怖。萬里涉流沙。誰云佛與祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主中主。當頭坐須怖。萬里涉流沙。誰云佛與祖。

雪竇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇

賓中之賓。少喜多嗔。丈夫壯志。當付何人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓中之賓。少喜多嗔。丈夫壯志。當付何人。

賓中之主。玄沙猛虎。半合半開。惟自相許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓中之主。玄沙猛虎。半合半開。惟自相許。

主中之賓。溫故知新。互換相照。師子嚬呻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主中之賓。溫故知新。互換相照。師子嚬呻。

主中之主。正令齊舉。長劍倚天。誰敢當禦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主中之主。正令齊舉。長劍倚天。誰敢當禦。

賓主分不分。瞞頇絕異聞。解布勞生手。寄言來白雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓主分不分。瞞頇絕異聞。解布勞生手。寄言來白雲。

華嚴(東京名孜) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴(東京名孜)

僧問。如何是賓中賓。孜云。客路如天遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是賓中賓。孜云。客路如天遠。

如何是賓中主。云侯門似海深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是賓中主。云侯門似海深。

如何是主中主。云寰中天子勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是主中主。云寰中天子勅。

如何是主中賓。云塞外將軍令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是主中賓。云塞外將軍令。

孜云。賓中問主互換之機。主中問賓同生同死。主中辨主。飲氣吞聲。賓中覓賓。白雲萬里。故句中無意。意在句中。於斯明得。一雙孤雁。撲地高飛。於斯不明。一對鴛鴦。池中獨立。知音禪客。相與證明。影響之流。切須子細。良久云。若是陶淵明。攢眉便歸去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孜云。賓中問主互換之機。主中問賓同生同死。主中辨主。飲氣吞聲。賓中覓賓。白雲萬里。故句中無意。意在句中。於斯明得。一雙孤雁。撲地高飛。於斯不明。一對鴛鴦。池中獨立。知音禪客。相與證明。影響之流。切須子細。良久云。若是陶淵明。攢眉便歸去。

四照用 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四照用

師一日示眾云。我有時先照後用。有時先用後照。有時照用同時。有時照用不同時。先照後用有人在。先用後照有法在。照用同時。驅耕夫之牛。奪饑人之食。敲骨取髓。痛下針錐。照用不同時。有問有答。立主立賓。合水和泥應機接物。若是過量人。向未舉時。撩起便行。猶較些子。時有僧出問佛法大意。師云。汝試道看。僧便喝。師亦喝。僧又喝。師便打(先照後用)問如何是佛法大意。師便喝。復云。汝道好喝麼。僧便喝。師亦喝。僧又喝。師便打(先用後照)僧入門。師便喝。僧亦喝。師便打云。好打只有先鋒。且無殿後(照用同時)僧來參。師便喝。僧亦喝。師又喝。僧亦喝。師便打云。好打為伊作主不到頭無用處。主家須奪而用之。千人萬人。到此出手不得。直須急著眼看始得(照用不同時)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日示眾云。我有時先照後用。有時先用後照。有時照用同時。有時照用不同時。先照後用有人在。先用後照有法在。照用同時。驅耕夫之牛。奪饑人之食。敲骨取髓。痛下針錐。照用不同時。有問有答。立主立賓。合水和泥應機接物。若是過量人。向未舉時。撩起便行。猶較些子。時有僧出問佛法大意。師云。汝試道看。僧便喝。師亦喝。僧又喝。師便打(先照後用)問如何是佛法大意。師便喝。復云。汝道好喝麼。僧便喝。師亦喝。僧又喝。師便打(先用後照)僧入門。師便喝。僧亦喝。師便打云。好打只有先鋒。且無殿後(照用同時)僧來參。師便喝。僧亦喝。師又喝。僧亦喝。師便打云。好打為伊作主不到頭無用處。主家須奪而用之。千人萬人。到此出手不得。直須急著眼看始得(照用不同時)。

古德云。主一喝驗賓。賓一喝驗主。主再喝驗賓。賓再喝驗主。四喝後無賓主也。到這裏主家便奪却。更不容他。慈明示眾云。有時先照後用。有時先用後照。有時照用同時。有時照用不同時。所以道。有明有暗。有起有倒。乃喝。一喝云。且道。是照是用。還有緇素得出底麼。若有試出來呈醜拙看。若無山僧失利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德云。主一喝驗賓。賓一喝驗主。主再喝驗賓。賓再喝驗主。四喝後無賓主也。到這裏主家便奪却。更不容他。慈明示眾云。有時先照後用。有時先用後照。有時照用同時。有時照用不同時。所以道。有明有暗。有起有倒。乃喝。一喝云。且道。是照是用。還有緇素得出底麼。若有試出來呈醜拙看。若無山僧失利。

照用問答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照用問答

問如何是先照後用。首山云。南嶽嶺頭雲。太行山下賊。佛陀遜云。紅旗曜日催征騎。駿馬嘶風卷陣雲。道吾真云。語路分明說。投針不回避。黃龍新云。清風拂明月。五祖演云。王言如絲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如何是先照後用。首山云。南嶽嶺頭雲。太行山下賊。佛陀遜云。紅旗曜日催征騎。駿馬嘶風卷陣雲。道吾真云。語路分明說。投針不回避。黃龍新云。清風拂明月。五祖演云。王言如絲。

如何是先用後照。首山云。太行山下賊。南嶽嶺頭雲。陀云。斬得匈奴首。還歸細柳營。吾云。金剛覿面親分付。語道分明好好陳。龍云。明月拂清風。祖云。其出如綸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是先用後照。首山云。太行山下賊。南嶽嶺頭雲。陀云。斬得匈奴首。還歸細柳營。吾云。金剛覿面親分付。語道分明好好陳。龍云。明月拂清風。祖云。其出如綸。

如何是照用同時。山云。收下南嶽嶺頭雲。捉得太行山下賊。陀云。太行招手。子夏揚眉。吾云。佛祖道中行異路。森羅影裏不留身。龍云。清風明月。祖云。舉起軒轅鏡。蚩尤失却威。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是照用同時。山云。收下南嶽嶺頭雲。捉得太行山下賊。陀云。太行招手。子夏揚眉。吾云。佛祖道中行異路。森羅影裏不留身。龍云。清風明月。祖云。舉起軒轅鏡。蚩尤失却威。

如何是照用不同時。山云。昨日晴今日雨。陀云。午後打齋鐘。吾云。清涼金色光先照。峨眉銀界一時鋪。龍云。非清風非明月。祖云。金將火試。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是照用不同時。山云。昨日晴今日雨。陀云。午後打齋鐘。吾云。清涼金色光先照。峨眉銀界一時鋪。龍云。非清風非明月。祖云。金將火試。

汾陽云。凡一句語。須具三玄門。每一玄門。須具三要路。有照有用。或先照後用。或先用後照。或照用同時。或照用不同時。先照後用。且共汝商量。先用後照。汝也是箇人始得。照用同時。汝作麼生當抵。照用不同時。汝作麼生湊泊。琅瑘覺云。先照後用。露師子之爪牙。先用後照。縱象王之威猛。照用同時。如龍得水致雨騰雲。照用不同時。提獎嬰兒。撫憐赤子。此古人建立法門。為合如是。不合如是。若合如是。紀信乘九龍之輦。不合如是。項羽失千里之騅。還有為琅瑘出氣底麼。如無山僧自道去也。卓拄杖下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽云。凡一句語。須具三玄門。每一玄門。須具三要路。有照有用。或先照後用。或先用後照。或照用同時。或照用不同時。先照後用。且共汝商量。先用後照。汝也是箇人始得。照用同時。汝作麼生當抵。照用不同時。汝作麼生湊泊。琅瑘覺云。先照後用。露師子之爪牙。先用後照。縱象王之威猛。照用同時。如龍得水致雨騰雲。照用不同時。提獎嬰兒。撫憐赤子。此古人建立法門。為合如是。不合如是。若合如是。紀信乘九龍之輦。不合如是。項羽失千里之騅。還有為琅瑘出氣底麼。如無山僧自道去也。卓拄杖下座。

慈明頌(并總頌) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈明頌(并總頌)

照時把斷乾坤路。驗彼賢愚喪膽魂。饒君解佩蘇秦印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照時把斷乾坤路。驗彼賢愚喪膽魂。饒君解佩蘇秦印。

也須歸欵候皇恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也須歸欵候皇恩。

用便生擒到命殂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用便生擒到命殂。

却令蘇醒盡殘軀。歸欵已彰天下報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却令蘇醒盡殘軀。歸欵已彰天下報。

放汝殘年解也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放汝殘年解也無。

照用同時棒下玄。不容擬議驗愚賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照用同時棒下玄。不容擬議驗愚賢。

輪劍直衝龍虎陣。馬喪人亡血滿田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪劍直衝龍虎陣。馬喪人亡血滿田。

照用不同時。時人會者稀。秋空黃葉墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照用不同時。時人會者稀。秋空黃葉墜。

春盡落花飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春盡落花飛。

一喝分賓主。照用一時行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一喝分賓主。照用一時行。

會得箇中意。日午打三更。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會得箇中意。日午打三更。

興化驗人(四盌四唾四瞎) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興化驗人(四盌四唾四瞎)

莫熱盌鳴聲(中下二機用)盌脫丘(無底語)盌脫曲(無綣繢語)盌(向上明他)當面唾(鬼語)望空唾(精魂語)背面唾(罔兩語)直下唾(速滅語)不似瞎(記得語不作主)恰似瞎(不見前後語)瞎漢(定在前人分上)瞎(不見語之來處)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫熱盌鳴聲(中下二機用)盌脫丘(無底語)盌脫曲(無綣繢語)盌(向上明他)當面唾(鬼語)望空唾(精魂語)背面唾(罔兩語)直下唾(速滅語)不似瞎(記得語不作主)恰似瞎(不見前後語)瞎漢(定在前人分上)瞎(不見語之來處)。

汾陽十智同真(佛海遠著語) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽十智同真(佛海遠著語)

汾陽示眾云。夫說法者(滿口嚼氷霜)須具十智同真(今古罕聞)若不具十智同真。邪正不辨。緇素不分(焦磚打著連底凍)不能為人天眼目(鐵作面皮)決斷是非(一人傳虛萬人傳實)如鳥飛空而折翼(未舉以前底)如箭射的而斷絃(著力處不消一𭃵)斷絃故射不中的(我要那射不中底)翼折故空不能飛(盡却爾神通妙用。又云。向什麼處去)絃壯翼牢(遠水不救近火)空的俱澈(瓦解氷消)作麼生是十智同真(又是從頭起)與諸人二點出。一同一質。二同大事。三總同參。四同真智。五同遍普。六同具足。七同得失。八同生殺。九同音吼。十同得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽示眾云。夫說法者(滿口嚼氷霜)須具十智同真(今古罕聞)若不具十智同真。邪正不辨。緇素不分(焦磚打著連底凍)不能為人天眼目(鐵作面皮)決斷是非(一人傳虛萬人傳實)如鳥飛空而折翼(未舉以前底)如箭射的而斷絃(著力處不消一𭃵)斷絃故射不中的(我要那射不中底)翼折故空不能飛(盡却爾神通妙用。又云。向什麼處去)絃壯翼牢(遠水不救近火)空的俱澈(瓦解氷消)作麼生是十智同真(又是從頭起)與諸人二點出。一同一質。二同大事。三總同參。四同真智。五同遍普。六同具足。七同得失。八同生殺。九同音吼。十同得入。

還有點得出底麼。不吝慈悲。試出來道看。若點不出。未具參學眼在。却須辨取。要識是非。面目見在。喝一喝下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還有點得出底麼。不吝慈悲。試出來道看。若點不出。未具參學眼在。却須辨取。要識是非。面目見在。喝一喝下座。

大慧云。汾陽老子末後。若無箇面目現在。一場敗闕。雖然未免喪我兒孫。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧云。汾陽老子末後。若無箇面目現在。一場敗闕。雖然未免喪我兒孫。喝一喝。

寂音曰。今此法門。叢林怕怖。不欲聞其聲。何以言之。諸方但要平實見解。執之不移。只欲傳受。不信有悟。假使汾陽復生。親為剖析。亦以為非。昔阿難夜經行次。聞童子誦佛偈。若人生百歲。不善水潦鶴。未若生一日而得決了之。阿難教之曰。不善諸佛機。非水潦鶴也。童子歸白其師。師笑曰。阿難老昏矣。當以我語為是。今學者之前。語三玄三要十智同真旨趣。何以異此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂音曰。今此法門。叢林怕怖。不欲聞其聲。何以言之。諸方但要平實見解。執之不移。只欲傳受。不信有悟。假使汾陽復生。親為剖析。亦以為非。昔阿難夜經行次。聞童子誦佛偈。若人生百歲。不善水潦鶴。未若生一日而得決了之。阿難教之曰。不善諸佛機。非水潦鶴也。童子歸白其師。師笑曰。阿難老昏矣。當以我語為是。今學者之前。語三玄三要十智同真旨趣。何以異此。

古宿十智同真問答(標汾陽外餘不著名) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古宿十智同真問答(標汾陽外餘不著名)

一同一質。汾陽云。綿州附子漢州薑。又云。鬼爭漆桶。總不出渠。賊不打貧家。鬼窟裏頭出頭沒。百草頭邊任遊戲。一毛頭上定乾坤。八字打開人不識。盌脫丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一同一質。汾陽云。綿州附子漢州薑。又云。鬼爭漆桶。總不出渠。賊不打貧家。鬼窟裏頭出頭沒。百草頭邊任遊戲。一毛頭上定乾坤。八字打開人不識。盌脫丘。

二同大事。汾云。火官頭上風車子。嘉州大像陝府鐵牛。當甚破草鞋。少賣弄。兩肩擔不起。不直半分文。識得木上座也未。燈籠入露柱。杖挑日月手握乾坤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二同大事。汾云。火官頭上風車子。嘉州大像陝府鐵牛。當甚破草鞋。少賣弄。兩肩擔不起。不直半分文。識得木上座也未。燈籠入露柱。杖挑日月手握乾坤。

三總同參。汾云。萬象森羅齊稽首。莫怪不相識撞著露柱。呼神喚鬼。倚欄惆悵望江南。胡人持呪口喃喃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三總同參。汾云。萬象森羅齊稽首。莫怪不相識撞著露柱。呼神喚鬼。倚欄惆悵望江南。胡人持呪口喃喃。

四同真智。汾云。鬼家活計。八十翁翁入場屋。彼此不著便。天地懸殊。佛眼覻不見。認著依然還不是。黑山鬼窟。毛吞巨海。芥納須彌。波斯鼻孔長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四同真智。汾云。鬼家活計。八十翁翁入場屋。彼此不著便。天地懸殊。佛眼覻不見。認著依然還不是。黑山鬼窟。毛吞巨海。芥納須彌。波斯鼻孔長。

五同遍普。汾云。石頭土塊。南嶽天台西天此土。是什麼境界。魚行水濁。打著南邊動北邊。可惜許。坐却千千萬萬。如何折合。狸奴白牯放毫光。笑他禾山解打鼓。踏開生死海。跳出是非門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五同遍普。汾云。石頭土塊。南嶽天台西天此土。是什麼境界。魚行水濁。打著南邊動北邊。可惜許。坐却千千萬萬。如何折合。狸奴白牯放毫光。笑他禾山解打鼓。踏開生死海。跳出是非門。

六同具是。汾云。乞兒籮易滿。等閑吹入胡笳曲。寒時終不熱。信手拈來著著親。師子嚬呻象王蹴踏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六同具是。汾云。乞兒籮易滿。等閑吹入胡笳曲。寒時終不熱。信手拈來著著親。師子嚬呻象王蹴踏。

七同得失。汾云。披毛戴角。銜鐵負鞍。一言勘破維摩詰。甕裏不走鱉。也不放爾在。不落明暗。作麼生道。賣扇老婆手遮日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七同得失。汾云。披毛戴角。銜鐵負鞍。一言勘破維摩詰。甕裏不走鱉。也不放爾在。不落明暗。作麼生道。賣扇老婆手遮日。

八同生殺。汾云。放汝命通汝氣。死蛇解弄也活。願觀盛作。迅雷不及掩耳。禍不單行。眉間寶劍袖裏金槌。灌稻水車鳴戞戞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八同生殺。汾云。放汝命通汝氣。死蛇解弄也活。願觀盛作。迅雷不及掩耳。禍不單行。眉間寶劍袖裏金槌。灌稻水車鳴戞戞。

九同音吼。汾云。驢鳴犬吠啟圓通。師子嚬呻群狐退後。徒勞側耳。好語不出門。小出大遇。風吹石臼念摩訶。夜叉空裏走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九同音吼。汾云。驢鳴犬吠啟圓通。師子嚬呻群狐退後。徒勞側耳。好語不出門。小出大遇。風吹石臼念摩訶。夜叉空裏走。

十同得入。汾云。且居門外。耐重打金剛。山門騎佛殿。弓折箭盡也未。布袋裏老鴉。金剛圈栗棘蓬。作麼生吞透。含元殿裏問長安。胡餅呷汁。鯨飲海水盡。露出珊瑚枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十同得入。汾云。且居門外。耐重打金剛。山門騎佛殿。弓折箭盡也未。布袋裏老鴉。金剛圈栗棘蓬。作麼生吞透。含元殿裏問長安。胡餅呷汁。鯨飲海水盡。露出珊瑚枝。

與甚麼人同得入。汾云。鬼爭漆桶。胡張三黑李四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與甚麼人同得入。汾云。鬼爭漆桶。胡張三黑李四。

與誰同音吼。汾云。風吹石臼念摩訶。木人雖不語。石女引回頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與誰同音吼。汾云。風吹石臼念摩訶。木人雖不語。石女引回頭。

作麼生同生殺。汾云。猛虎入羊群。此間無老僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作麼生同生殺。汾云。猛虎入羊群。此間無老僧。

甚麼物同得失。汾云。牛頭沒馬頭回。目前無闍黎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚麼物同得失。汾云。牛頭沒馬頭回。目前無闍黎。

阿那箇同具足。汾云。上座更欠箇甚麼。矮子看戲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那箇同具足。汾云。上座更欠箇甚麼。矮子看戲。

是甚麼同遍普。汾云。狸奴白牯放毫光。且緩緩卜度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是甚麼同遍普。汾云。狸奴白牯放毫光。且緩緩卜度。

何人同真智。汾云。認著依然還不是。相識滿天下。知心能幾人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人同真智。汾云。認著依然還不是。相識滿天下。知心能幾人。

孰與總同參。汾云。識得木上座也未。據虎頭收虎尾。第一句下明宗旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孰與總同參。汾云。識得木上座也未。據虎頭收虎尾。第一句下明宗旨。

那箇同大事。汾云。穿過髑髏。知音者少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那箇同大事。汾云。穿過髑髏。知音者少。

何物同一質。汾云。含元殿裏問長安。桑樹猪揩背。長江鴨洗頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何物同一質。汾云。含元殿裏問長安。桑樹猪揩背。長江鴨洗頭。

松源嶽十智問答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 松源嶽十智問答

如何是十智同真(提水放火)。一同一質(裂破)。二同大事(一毛頭上定乾坤)。三總同參(蝦蟇蚯蚓跛鱉盲龜)。四同真智(一不成二不是)。五同遍普(大地撮來無寸土)。六同具足(猶缺一著)。七同得失(入泥入水)。八同生殺(自救不了)。九同音吼(八角磨盤空裏走)。十同得入(寒山逢拾得)。與甚麼人同得入(胡張三黑李四)。與誰同音吼(狸奴白牯)。作麼生同生殺(德山棒臨濟喝)。何物同得失(草裏輥)。那箇同具是(信手拈來著著親)。何物同遍普(針鋒影裏騎大鵬等閑挨落天邊月)。何人同真智(黑山鬼窟)。孰能總同參(燈籠入露柱)。那箇同大事(嘉州大像陝府鐵牛)。何物同一質(盌脫丘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何是十智同真(提水放火)。一同一質(裂破)。二同大事(一毛頭上定乾坤)。三總同參(蝦蟇蚯蚓跛鱉盲龜)。四同真智(一不成二不是)。五同遍普(大地撮來無寸土)。六同具足(猶缺一著)。七同得失(入泥入水)。八同生殺(自救不了)。九同音吼(八角磨盤空裏走)。十同得入(寒山逢拾得)。與甚麼人同得入(胡張三黑李四)。與誰同音吼(狸奴白牯)。作麼生同生殺(德山棒臨濟喝)。何物同得失(草裏輥)。那箇同具是(信手拈來著著親)。何物同遍普(針鋒影裏騎大鵬等閑挨落天邊月)。何人同真智(黑山鬼窟)。孰能總同參(燈籠入露柱)。那箇同大事(嘉州大像陝府鐵牛)。何物同一質(盌脫丘)。

或菴頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或菴頌

陽春白雪非難和。藻鑑氷壺豈足觀。一把柳絲收不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陽春白雪非難和。藻鑑氷壺豈足觀。一把柳絲收不得。

和煙搭在玉闌干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和煙搭在玉闌干。

寂音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂音

十智同真面目全。於中一智是根源。如今要見汾陽老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十智同真面目全。於中一智是根源。如今要見汾陽老。

擘破三玄作兩邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擘破三玄作兩邊。

竹庵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竹庵

十智同真選佛科。汾陽佛法苦無多。愛心竭盡尋真智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十智同真選佛科。汾陽佛法苦無多。愛心竭盡尋真智。

面目分明見也麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面目分明見也麼。

大慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧

兔角龜毛眼裏栽。鐵山當面勢崔嵬。東西南北無門入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兔角龜毛眼裏栽。鐵山當面勢崔嵬。東西南北無門入。

曠劫無明當下灰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠劫無明當下灰。

古德十首(并總) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德十首(并總)

是何物兮同一質。萬象之中同等匹。休將心識謾參尋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是何物兮同一質。萬象之中同等匹。休將心識謾參尋。

毘嵐猛風吹海立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘嵐猛風吹海立。

那箇與君同大事。這裏敢言他與自。一身堅密現諸塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那箇與君同大事。這裏敢言他與自。一身堅密現諸塵。

寂滅光中無漸次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅光中無漸次。

孰能與我總同參。知識徒勞五十三。樓閣門前意何限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孰能與我總同參。知識徒勞五十三。樓閣門前意何限。

故鄉猶在海門南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故鄉猶在海門南。

何人同此一真智。見得分明還不是。山自高兮水自深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人同此一真智。見得分明還不是。山自高兮水自深。

一理齊平不容易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一理齊平不容易。

是什麼物同遍普。曠大劫來今日覩。一波纔動萬波隨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是什麼物同遍普。曠大劫來今日覩。一波纔動萬波隨。

何異嬰兒得慈母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何異嬰兒得慈母。

阿那箇是同具足。細草含烟滿山綠。他鄉看似故鄉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那箇是同具足。細草含烟滿山綠。他鄉看似故鄉看。

添得籬根花繞屋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添得籬根花繞屋。

甚麼物兮同得失。圓明如晝紅如日。三箇胡孫夜播錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚麼物兮同得失。圓明如晝紅如日。三箇胡孫夜播錢。

天明走盡空狼籍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天明走盡空狼籍。

作麼生兮同生殺。桃花紅兮李花白。今年吞却大還丹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作麼生兮同生殺。桃花紅兮李花白。今年吞却大還丹。

到處相逢李八伯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到處相逢李八伯。

與誰說法同音吼。飲食語言皆用口。燕語鶯啼逈不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與誰說法同音吼。飲食語言皆用口。燕語鶯啼逈不同。

芳樹雕梁却知有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 芳樹雕梁却知有。

與甚麼人同得入。田父耕鋤女機織。冷眼看他家事忙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與甚麼人同得入。田父耕鋤女機織。冷眼看他家事忙。

問渠且道承誰力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問渠且道承誰力。

由來十智本同真。語直心精妙入神。長憶江南三月裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由來十智本同真。語直心精妙入神。長憶江南三月裏。

春風微動水生鱗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春風微動水生鱗。

古德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德

十年海上覓冤讐。不得冤讐不肯休。芍藥花開菩薩面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十年海上覓冤讐。不得冤讐不肯休。芍藥花開菩薩面。

棕櫚葉長夜叉頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棕櫚葉長夜叉頭。