萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄

萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄六

侍者離知錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者離知錄

第八十三則道吾看病 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十三則道吾看病

示眾云。通身做病。摩詰難痊。是草堪醫。文殊善用。爭如參取向上人得箇安樂處。如何是安樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。通身做病。摩詰難痊。是草堪醫。文殊善用。爭如參取向上人得箇安樂處。如何是安樂處。

舉。溈山問道吾。甚麼處來(來處要分明)吾云。看病來(福田第一即不無)山云。有幾人病(更要兩等)吾云。有病者不病者(却是爾有第二月)山云。不病者莫是智頭陀麼(陷虎之機)吾云。病與不病。總不干他事。速道速道(却被葫蘆倒繳藤)山云。道得也沒交涉(禍不入慎家之門)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。溈山問道吾。甚麼處來(來處要分明)吾云。看病來(福田第一即不無)山云。有幾人病(更要兩等)吾云。有病者不病者(却是爾有第二月)山云。不病者莫是智頭陀麼(陷虎之機)吾云。病與不病。總不干他事。速道速道(却被葫蘆倒繳藤)山云。道得也沒交涉(禍不入慎家之門)。

潭州溈山靈祐禪師。二十三歲參百丈大智。充典座二十年。因撥火悟道。後與華林。賭淨瓶下語。贏得溈山。連帥李景讓。奏號同慶寺。相國裴休。甞咨玄奧。師甞見野火問道吾。還見火麼。吾曰。見。山云。從何處起。吾曰。除去行住坐臥。請師別致一問來。山休去。佛鑑拈云。炎炎野火。人人皆見。獨有道吾。見得逈別。萬松道。一等是看病。不似道吾覻透心肝五臟。溈山通方便。相席打令道。道得也與他沒交涉。唯有天童道。沒交涉處。正好道。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潭州溈山靈祐禪師。二十三歲參百丈大智。充典座二十年。因撥火悟道。後與華林。賭淨瓶下語。贏得溈山。連帥李景讓。奏號同慶寺。相國裴休。甞咨玄奧。師甞見野火問道吾。還見火麼。吾曰。見。山云。從何處起。吾曰。除去行住坐臥。請師別致一問來。山休去。佛鑑拈云。炎炎野火。人人皆見。獨有道吾。見得逈別。萬松道。一等是看病。不似道吾覻透心肝五臟。溈山通方便。相席打令道。道得也與他沒交涉。唯有天童道。沒交涉處。正好道。頌云。

妙藥何曾過口(吞不入吐不出) 神醫莫能捉手(無處摸𢱢) 若存也渠本非無(唯言遍天下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙藥何曾過口(吞不入吐不出) 神醫莫能捉手(無處摸𢱢) 若存也渠本非無(唯言遍天下)

至虛也渠本非有(不見一纖毫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至虛也渠本非有(不見一纖毫)

不滅而生(虗若谷神常不死) 不亡而壽(道先象帝自長生) 全超威音之前(舒不到頭) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不滅而生(虗若谷神常不死) 不亡而壽(道先象帝自長生) 全超威音之前(舒不到頭)

獨步劫空之後(卷不到尾) 成平也天蓋地擎(把定乾坤) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨步劫空之後(卷不到尾) 成平也天蓋地擎(把定乾坤)

運轉也烏飛兔走(斡旋造化) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 運轉也烏飛兔走(斡旋造化)

師云。紅絲脈斷。藥病俱亡。服藥忘了口來。診脈忘了手來。所謂攢簇不得底病。華陀拱手。扁鵲攢眉。道有通。身無影像。道無。遍界不曾藏。齊朝曇鸞法師。得仙經十卷。後逢流支三藏。問曰。佛法中有長生不死法。勝得此土仙方否。三藏唾地曰。此土那有長生法。縱得延年報盡還墜。即懷中探出無量壽觀經。授與鸞曰。此大仙方。常得解脫。永出生死。楞嚴十仙報盡。還來轉入諸趣。老子曰。死而不亡者壽。東坡上佛印詩。長生未暇學。且學長不死。全超威音之前。先天而未成。已成獨步劫空之後。後天而既壞不壞。成平也。天蓋地擎。運轉也。烏飛兔走。此喚作全體作用攝用歸體。靜為天地本。動合聖賢心。還會這般說話麼。撥開妙淨圓明眼。識取吉祥安樂人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。紅絲脈斷。藥病俱亡。服藥忘了口來。診脈忘了手來。所謂攢簇不得底病。華陀拱手。扁鵲攢眉。道有通。身無影像。道無。遍界不曾藏。齊朝曇鸞法師。得仙經十卷。後逢流支三藏。問曰。佛法中有長生不死法。勝得此土仙方否。三藏唾地曰。此土那有長生法。縱得延年報盡還墜。即懷中探出無量壽觀經。授與鸞曰。此大仙方。常得解脫。永出生死。楞嚴十仙報盡。還來轉入諸趣。老子曰。死而不亡者壽。東坡上佛印詩。長生未暇學。且學長不死。全超威音之前。先天而未成。已成獨步劫空之後。後天而既壞不壞。成平也。天蓋地擎。運轉也。烏飛兔走。此喚作全體作用攝用歸體。靜為天地本。動合聖賢心。還會這般說話麼。撥開妙淨圓明眼。識取吉祥安樂人。

第八十四則俱胝一指 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十四則俱胝一指

示眾云。一聞千悟。一解千從。上士一決一切了。中下多聞多不信。剋的簡當處試拈出看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一聞千悟。一解千從。上士一決一切了。中下多聞多不信。剋的簡當處試拈出看。

舉。俱胝和尚凡有所問。只竪一指(費許多氣力作麼)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。俱胝和尚凡有所問。只竪一指(費許多氣力作麼)。

師云。婺州金華山俱胝禪師。初庵於天台。有尼名實際。到來頂笠執錫。遶師三匝曰。道得即拈下笠子。三問。胝並無對。際便去。胝曰。日勢稍晚。且留一宿。際曰。道得即宿。胝又無對。際去後。胝自歎曰。我雖處丈夫形。而無丈夫之氣。擬棄庵諸方參學去。其夜山神告曰。師不須離此山。將有大菩薩來為和尚說法也。果旬日天龍和尚至。師罄誠迎禮。具陳前事。天龍竪指示之。胝當下大悟。自此凡有僧到。唯舉一指。無別提唱。所畜童子。於外被人詰曰和尚說何法要。童子竪起一指。歸舉似胝。胝以刀斷其指。童子叫呼走出。胝召一聲。童子迴首。胝却竪起一指。童子忽然領悟。胝將順世謂眾曰。吾得天龍一指頭禪。一生用不盡。言訖示滅。萬松道。好與截却指頭。長慶代云。美食不中飽人喫。萬松道。不貪香餌味。可謂碧潭龍。玄沙云。我當時若見。與拗折指頭。萬松道。不唯與童子雪冤。抑亦與後人出氣。玄覺云。且道。玄沙恁麼道。意作麼生。萬松道。果然疑著。雲居錫云。只如玄沙恁麼道。肯伊不肯伊。若肯何言拗折指頭。若不肯俱胝過在甚麼處。萬松道。過在肯不肯。先曹山云。俱胝承當處莽鹵。只認得一機一境。一種是拍手拊掌。是他南園奇怪。萬松道。水中擇乳須是鵞王。玄覺又云。且道。俱胝還悟也未。若悟為甚麼。說承當處莽鹵。若不悟又道用一指頭禪不盡。且道。曹山意旨在甚麼處。萬松道。曲高和寡。期遇知音。後來嘉山來禪師。在鎮府西天寧。人問。鐵牛和尚塔何在。山以手指之。忽然省發。乃成頌云。鐵牛鐵牛。更莫別求。有人問我。竪起指頭。萬松道。雖是承當莽鹵。要且不借傍來。不見。明招獨眼龍問國泰深禪師。古人道。俱胝只念三行呪。便得名超一切人。作麼生拈却三行呪。泰竪起一指。招云。不因今日。爭識得這瓜州客。萬松道。假令患狀殊。先須療其本。參同契。承言須會宗。勿自立規矩。可謂夜深認得來時路。不待天明便出關。佛國頌云。問答機緣豈易酬。無錢難作好風流。心中有事說不得。只向忙中竪指頭。若要作好風流說心中事。更參天童和尚。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。婺州金華山俱胝禪師。初庵於天台。有尼名實際。到來頂笠執錫。遶師三匝曰。道得即拈下笠子。三問。胝並無對。際便去。胝曰。日勢稍晚。且留一宿。際曰。道得即宿。胝又無對。際去後。胝自歎曰。我雖處丈夫形。而無丈夫之氣。擬棄庵諸方參學去。其夜山神告曰。師不須離此山。將有大菩薩來為和尚說法也。果旬日天龍和尚至。師罄誠迎禮。具陳前事。天龍竪指示之。胝當下大悟。自此凡有僧到。唯舉一指。無別提唱。所畜童子。於外被人詰曰和尚說何法要。童子竪起一指。歸舉似胝。胝以刀斷其指。童子叫呼走出。胝召一聲。童子迴首。胝却竪起一指。童子忽然領悟。胝將順世謂眾曰。吾得天龍一指頭禪。一生用不盡。言訖示滅。萬松道。好與截却指頭。長慶代云。美食不中飽人喫。萬松道。不貪香餌味。可謂碧潭龍。玄沙云。我當時若見。與拗折指頭。萬松道。不唯與童子雪冤。抑亦與後人出氣。玄覺云。且道。玄沙恁麼道。意作麼生。萬松道。果然疑著。雲居錫云。只如玄沙恁麼道。肯伊不肯伊。若肯何言拗折指頭。若不肯俱胝過在甚麼處。萬松道。過在肯不肯。先曹山云。俱胝承當處莽鹵。只認得一機一境。一種是拍手拊掌。是他南園奇怪。萬松道。水中擇乳須是鵞王。玄覺又云。且道。俱胝還悟也未。若悟為甚麼。說承當處莽鹵。若不悟又道用一指頭禪不盡。且道。曹山意旨在甚麼處。萬松道。曲高和寡。期遇知音。後來嘉山來禪師。在鎮府西天寧。人問。鐵牛和尚塔何在。山以手指之。忽然省發。乃成頌云。鐵牛鐵牛。更莫別求。有人問我。竪起指頭。萬松道。雖是承當莽鹵。要且不借傍來。不見。明招獨眼龍問國泰深禪師。古人道。俱胝只念三行呪。便得名超一切人。作麼生拈却三行呪。泰竪起一指。招云。不因今日。爭識得這瓜州客。萬松道。假令患狀殊。先須療其本。參同契。承言須會宗。勿自立規矩。可謂夜深認得來時路。不待天明便出關。佛國頌云。問答機緣豈易酬。無錢難作好風流。心中有事說不得。只向忙中竪指頭。若要作好風流說心中事。更參天童和尚。頌云。

俱胝老子指頭禪(縮却驢蹄) 三十年來用不殘(至今蹺手亂下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝老子指頭禪(縮却驢蹄) 三十年來用不殘(至今蹺手亂下)

信有道人方外術(這裏使不著) 了無俗物眼前看(猶嫌少在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信有道人方外術(這裏使不著) 了無俗物眼前看(猶嫌少在)

所得甚簡(畐塞乾坤) 施設彌寬(不消一揑) 大千剎海飲毛端(不留涓滴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得甚簡(畐塞乾坤) 施設彌寬(不消一揑) 大千剎海飲毛端(不留涓滴)

鱗龍無限落誰手(天童猶在) 珍重任公把釣竿(不妨驚人手段) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鱗龍無限落誰手(天童猶在) 珍重任公把釣竿(不妨驚人手段)

師復竪起一指云看(慚惶殺人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師復竪起一指云看(慚惶殺人)

師云。萬古常空一朝風月。豈止三十年用不殘。莊子大宗師篇。孔子曰。彼游方之外者也。而丘游方之內者也。若無方外之術。爭得世出世間全在一指頭上見徹根源。古詩道。眼前無俗物。多病也身輕。天童近取諸身。唯用一指。簡易之道。要而不繁。維摩毛吞大海名小不思議經。華嚴。塵含法界名大不思議經。楞嚴於一毛端。遍能含受十方國土。又云於一毛端現寶王剎。坐微塵裏轉大法輪。莊子任公子為大鉤巨緇。五十犗以為餌。蹲乎會稽。投竿東海。旦旦而釣。期年不得魚。已而大魚食之。牽巨鉤䤾沒而下。驚揚而奮鬐。白波若山。海水震蕩。聲侔鬼神。燀赫千里。任公子得若魚。離而腊之。自制浙河以東。蒼梧以北。莫不厭若魚者。所謂。釣竿斫盡重栽竹。不計功程得便休。後來接得斷指童子。國泰瑫別峯相見。嘉山來誤入桃源。今日天童頌後。又竪一指云。看。柏山大隱和尚道。大小天童隨人脚跟走。五祖演和尚舉。僧問投子。如何是十身調御子。下禪床立。還有僧問老僧。亦下禪床立。為甚却依樣畫猫兒。待我計較成即說向爾。是知。俱胝指頭。一迴飲水。一迴著噎。教萬松別作箇甚麼向當。擲下拂子云。一任諸方點檢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。萬古常空一朝風月。豈止三十年用不殘。莊子大宗師篇。孔子曰。彼游方之外者也。而丘游方之內者也。若無方外之術。爭得世出世間全在一指頭上見徹根源。古詩道。眼前無俗物。多病也身輕。天童近取諸身。唯用一指。簡易之道。要而不繁。維摩毛吞大海名小不思議經。華嚴。塵含法界名大不思議經。楞嚴於一毛端。遍能含受十方國土。又云於一毛端現寶王剎。坐微塵裏轉大法輪。莊子任公子為大鉤巨緇。五十犗以為餌。蹲乎會稽。投竿東海。旦旦而釣。期年不得魚。已而大魚食之。牽巨鉤䤾沒而下。驚揚而奮鬐。白波若山。海水震蕩。聲侔鬼神。燀赫千里。任公子得若魚。離而腊之。自制浙河以東。蒼梧以北。莫不厭若魚者。所謂。釣竿斫盡重栽竹。不計功程得便休。後來接得斷指童子。國泰瑫別峯相見。嘉山來誤入桃源。今日天童頌後。又竪一指云。看。柏山大隱和尚道。大小天童隨人脚跟走。五祖演和尚舉。僧問投子。如何是十身調御子。下禪床立。還有僧問老僧。亦下禪床立。為甚却依樣畫猫兒。待我計較成即說向爾。是知。俱胝指頭。一迴飲水。一迴著噎。教萬松別作箇甚麼向當。擲下拂子云。一任諸方點檢。

第八十五則國師塔樣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十五則國師塔樣

示眾云。有打破虛空底鉆鎚。擘開華嶽底手段。始到元無縫罅處。不見瑕痕處。且誰是恁麼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。有打破虛空底鉆鎚。擘開華嶽底手段。始到元無縫罅處。不見瑕痕處。且誰是恁麼人。

舉。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物(即今也不少)國師云。與老僧作箇無縫塔(向甚處下手)帝曰。請師塔樣(描不成畫不就)國師良久云。會麼(這裏不得會不會莫別求)帝云。不會(却較些子)國師云。吾有付法弟子耽源却諳此事(祖禰不了殃及兒孫)後帝詔耽源問。此意如何(作家君王不忘遺囑)源云。相之南譚之北(天高地厚日左月右)中有黃金充一國(畐塞虗空)無影樹下合同舡(密密金刀剪不開)瑠璃殿上無知識(寂寂簾垂不露顏)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物(即今也不少)國師云。與老僧作箇無縫塔(向甚處下手)帝曰。請師塔樣(描不成畫不就)國師良久云。會麼(這裏不得會不會莫別求)帝云。不會(却較些子)國師云。吾有付法弟子耽源却諳此事(祖禰不了殃及兒孫)後帝詔耽源問。此意如何(作家君王不忘遺囑)源云。相之南譚之北(天高地厚日左月右)中有黃金充一國(畐塞虗空)無影樹下合同舡(密密金刀剪不開)瑠璃殿上無知識(寂寂簾垂不露顏)。

師云。西京光宅寺慧忠國師。自受心印。居南陽白崖山黨子谷。四十餘年不下山門。道行聞于帝里。唐肅宗上元二年。勅中使孫朝進。齎詔徵赴京。待以師禮。初居千福寺西禪院。及代宗臨御。復迎止光宅精藍。十有六載隨機說法。大歷十年十二月九日。右脇長往。諡大證禪師。佛果云。多有人道。國師無語便是塔樣。若恁麼會。達磨一宗掃地而盡。啞子也會禪。昔有二僧住庵。旬日不相見。上庵主問。多日不見在甚麼處。下庵主曰。在庵裏造箇無縫塔。上庵主曰。某甲也欲造箇。就師借取樣子可否。下庵主曰。何不早道。恰被人借去也。法眼云。且道。借伊樣不借伊樣。萬松道。國師無語。下庵主為甚却支梧說道理。雪竇云。肅宗不會則且致。耽源還會麼。只消一箇請塔樣。盡西天此土諸位祖師。遭這一拶。不免將南作北。有傍不肯底。出來我要問爾那箇是無縫塔。萬松道。不是即道。吉州耽源山真應禪師。受業于馬祖。久為國師侍者。國師既化。帝詔源入內舉問前話。源亦良久曰。聖上會麼。帝曰。不會。源述偈曰。相之南譚之北。中有黃金充一國。無影樹下合同舡。瑠璃殿上無知識。或云湘之南譚之北。浮山遠錄公。作牛頭南馬頭北。但得旨忘筌。無不可者。雪竇道不免將南作北。正謂此也。僧問新羅大嶺。如何是一切處清淨。嶺云。截瓊枝寸寸是寶。析栴檀片片皆香。丹霞淳和尚頌云。乾坤盡是黃金國。萬有全彰淨妙身。耽源黃金充一國。丹霞國亦是黃金。更較一線道。無影樹下合同舡。周易略例云。同舟而濟。則胡越何患乎異心。若漸卦三四。異體和好物莫能間。順而相保似若同在一舟。上下殊體。猶若胡越。利用禦寇。何患乎異心。此言同身共命利害同也。法真一禪師問。是處是慈氏無門無善財。為甚麼道瑠璃殿上無知識。萬松道。坼殿了相見。然後看天童拈向爾面前築著爾鼻孔。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。西京光宅寺慧忠國師。自受心印。居南陽白崖山黨子谷。四十餘年不下山門。道行聞于帝里。唐肅宗上元二年。勅中使孫朝進。齎詔徵赴京。待以師禮。初居千福寺西禪院。及代宗臨御。復迎止光宅精藍。十有六載隨機說法。大歷十年十二月九日。右脇長往。諡大證禪師。佛果云。多有人道。國師無語便是塔樣。若恁麼會。達磨一宗掃地而盡。啞子也會禪。昔有二僧住庵。旬日不相見。上庵主問。多日不見在甚麼處。下庵主曰。在庵裏造箇無縫塔。上庵主曰。某甲也欲造箇。就師借取樣子可否。下庵主曰。何不早道。恰被人借去也。法眼云。且道。借伊樣不借伊樣。萬松道。國師無語。下庵主為甚却支梧說道理。雪竇云。肅宗不會則且致。耽源還會麼。只消一箇請塔樣。盡西天此土諸位祖師。遭這一拶。不免將南作北。有傍不肯底。出來我要問爾那箇是無縫塔。萬松道。不是即道。吉州耽源山真應禪師。受業于馬祖。久為國師侍者。國師既化。帝詔源入內舉問前話。源亦良久曰。聖上會麼。帝曰。不會。源述偈曰。相之南譚之北。中有黃金充一國。無影樹下合同舡。瑠璃殿上無知識。或云湘之南譚之北。浮山遠錄公。作牛頭南馬頭北。但得旨忘筌。無不可者。雪竇道不免將南作北。正謂此也。僧問新羅大嶺。如何是一切處清淨。嶺云。截瓊枝寸寸是寶。析栴檀片片皆香。丹霞淳和尚頌云。乾坤盡是黃金國。萬有全彰淨妙身。耽源黃金充一國。丹霞國亦是黃金。更較一線道。無影樹下合同舡。周易略例云。同舟而濟。則胡越何患乎異心。若漸卦三四。異體和好物莫能間。順而相保似若同在一舟。上下殊體。猶若胡越。利用禦寇。何患乎異心。此言同身共命利害同也。法真一禪師問。是處是慈氏無門無善財。為甚麼道瑠璃殿上無知識。萬松道。坼殿了相見。然後看天童拈向爾面前築著爾鼻孔。頌云。

孤迴迴(不與萬法為侶) 圓陀陀(無缺無餘) 眼力盡處高峩峩(斫額望不及) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤迴迴(不與萬法為侶) 圓陀陀(無缺無餘) 眼力盡處高峩峩(斫額望不及)

月落潭空夜色重(盡十方界如一𮢐墨) 雲收山瘦秋容多(體露金風) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月落潭空夜色重(盡十方界如一𮢐墨) 雲收山瘦秋容多(體露金風)

八卦位正(天地合其德) 五行氣和(日月合其明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八卦位正(天地合其德) 五行氣和(日月合其明)

身先在裏見來麼(到即不點) 南陽父子兮却似知有(且信一半) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身先在裏見來麼(到即不點) 南陽父子兮却似知有(且信一半)

西竺佛祖兮無如奈何(千聖從來立下風) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西竺佛祖兮無如奈何(千聖從來立下風)

師云。雪竇道層落落影團團。此一句合頭語也。天童道孤迴迴圓陀陀。萬劫繫驢橛也。眼力盡處高峩峩。三世諸佛護持以為無見頂相。雪竇頌天地同根萬物一體。南泉指花如夢相似。亦云。見聞覺知非一一。山河不在鏡中觀。霜天月落夜將半。誰共澄潭照影寒。試將此頌。比天童月落潭空夜色重。古人大曬有功夫。後來佛鑑一時注破。頌云。無縫塔兮不是影。廓然一入真如境。爍迦羅眼電光流。杳杳冥冥不見頂。此亦眼力盡處高峩峩。天童頌針線貫通云。峩峩青山著秋瘦。毛髮凋殘風骨舊。此亦雲收山瘦秋容多。可謂皮膚脫落盡唯有一真實。到這裏八卦既位正。五行亦氣和。運作修營無忌諱。何勞入市問孫賓。身先在裏見來麼。天依懷禪師赴杉山請。入院。上堂云。二十年樂慕此山。今日且喜。到來因緣際會。山僧未到此山。身先到此山。洎乎來到。杉山却在山僧身內。南陽父子兮却似知有。不敢道是。只道却似箇知有底。爾道。為甚不全許。恐辜負他國師父子。西竺佛祖為甚也沒奈何。當道鑄成金堠子。正齋行下鐵饅頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雪竇道層落落影團團。此一句合頭語也。天童道孤迴迴圓陀陀。萬劫繫驢橛也。眼力盡處高峩峩。三世諸佛護持以為無見頂相。雪竇頌天地同根萬物一體。南泉指花如夢相似。亦云。見聞覺知非一一。山河不在鏡中觀。霜天月落夜將半。誰共澄潭照影寒。試將此頌。比天童月落潭空夜色重。古人大曬有功夫。後來佛鑑一時注破。頌云。無縫塔兮不是影。廓然一入真如境。爍迦羅眼電光流。杳杳冥冥不見頂。此亦眼力盡處高峩峩。天童頌針線貫通云。峩峩青山著秋瘦。毛髮凋殘風骨舊。此亦雲收山瘦秋容多。可謂皮膚脫落盡唯有一真實。到這裏八卦既位正。五行亦氣和。運作修營無忌諱。何勞入市問孫賓。身先在裏見來麼。天依懷禪師赴杉山請。入院。上堂云。二十年樂慕此山。今日且喜。到來因緣際會。山僧未到此山。身先到此山。洎乎來到。杉山却在山僧身內。南陽父子兮却似知有。不敢道是。只道却似箇知有底。爾道。為甚不全許。恐辜負他國師父子。西竺佛祖為甚也沒奈何。當道鑄成金堠子。正齋行下鐵饅頭。

第八十六則臨濟大悟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十六則臨濟大悟

示眾云。銅頭鐵額。天眼龍睛。雕觜魚顋。熊心豹膽。金剛劍下是計不納。一籌不獲。為甚麼如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。銅頭鐵額。天眼龍睛。雕觜魚顋。熊心豹膽。金剛劍下是計不納。一籌不獲。為甚麼如此。

舉。臨濟問黃蘗。如何是佛法的的大意(殺人可恕情理難容)蘗便打(棒棒見血)如是三度乃辭蘗。見大愚(便重不便輕)愚問。甚麼處來(險照顧着)濟云。黃蘗來(杖瘡猶在)愚云。黃蘗有何言句(這裏好報讐)濟云。某甲三問佛法的的大意。三度喫棒。不知有過無過(更少六十棒)愚云。黃蘗恁麼。老婆為爾得徹困。更來問有過無過(再犯不容)濟於言下大悟(始知痛痒)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臨濟問黃蘗。如何是佛法的的大意(殺人可恕情理難容)蘗便打(棒棒見血)如是三度乃辭蘗。見大愚(便重不便輕)愚問。甚麼處來(險照顧着)濟云。黃蘗來(杖瘡猶在)愚云。黃蘗有何言句(這裏好報讐)濟云。某甲三問佛法的的大意。三度喫棒。不知有過無過(更少六十棒)愚云。黃蘗恁麼。老婆為爾得徹困。更來問有過無過(再犯不容)濟於言下大悟(始知痛痒)。

師云。鎮州臨濟院慧照禪師諱義玄。曹州南華人。姓邢氏。初遍習經論。知非要捷。而造黃蘗。隨眾三年並不參問。但秉節默處而已。首座異其殊眾。勉勸參學。無盡燈辨誤。竊謂。濟居三年。黃蘗豈不放人問事。既放之也。如濟之器識。不能致一問端。須待首座教之。然後能問乎。甞見楊無為作。濟贊。正法眼藏瞎驢邊滅。黃蘗老婆大愚饒舌。又見。佛果作睦州贊。辛辛辣辣。啀啀喍喍。穿濟北為大樹。推雲門墮險崖。言如枯柴。理不可階。是之謂陣蒲鞋。本錄悟後便云。元來佛法無多子。愚云。這尿床鬼。適來問有過無過。而今又道佛法無多子。是多少來。搊住云。道道。濟於大愚脇下。築三拳。愚托開云。汝師黃蘗。非干我事。濟返黃蘗。蘗問。來來去去有甚了期。濟云。只為老婆心切。遂舉前話。蘗云。這大愚老漢。饒舌待見。與打一頓。濟云。說甚待見。即今便打。遂與黃蘗一掌。蘗吟吟笑云。這風顛漢。來這裏捋虎鬚。濟便喝。蘗云。侍者引這風顛漢。參堂去。溈山問仰山。臨濟得大愚力黃蘗力。仰云。非但捋虎鬚。亦解坐虎頭。濟後示眾云。我于先師處。三次問佛法大意。三次被打。如蒿枝拂著相似。如今更思一頓。誰為下手。時有僧出云。某甲下手。濟拈棒度與。僧擬接。濟便打。雪竇云。臨濟放處較危。收來太速。天童見他父子倜儻不群。黃蘗用處臨濟傳來。揀緊切處頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。鎮州臨濟院慧照禪師諱義玄。曹州南華人。姓邢氏。初遍習經論。知非要捷。而造黃蘗。隨眾三年並不參問。但秉節默處而已。首座異其殊眾。勉勸參學。無盡燈辨誤。竊謂。濟居三年。黃蘗豈不放人問事。既放之也。如濟之器識。不能致一問端。須待首座教之。然後能問乎。甞見楊無為作。濟贊。正法眼藏瞎驢邊滅。黃蘗老婆大愚饒舌。又見。佛果作睦州贊。辛辛辣辣。啀啀喍喍。穿濟北為大樹。推雲門墮險崖。言如枯柴。理不可階。是之謂陣蒲鞋。本錄悟後便云。元來佛法無多子。愚云。這尿床鬼。適來問有過無過。而今又道佛法無多子。是多少來。搊住云。道道。濟於大愚脇下。築三拳。愚托開云。汝師黃蘗。非干我事。濟返黃蘗。蘗問。來來去去有甚了期。濟云。只為老婆心切。遂舉前話。蘗云。這大愚老漢。饒舌待見。與打一頓。濟云。說甚待見。即今便打。遂與黃蘗一掌。蘗吟吟笑云。這風顛漢。來這裏捋虎鬚。濟便喝。蘗云。侍者引這風顛漢。參堂去。溈山問仰山。臨濟得大愚力黃蘗力。仰云。非但捋虎鬚。亦解坐虎頭。濟後示眾云。我于先師處。三次問佛法大意。三次被打。如蒿枝拂著相似。如今更思一頓。誰為下手。時有僧出云。某甲下手。濟拈棒度與。僧擬接。濟便打。雪竇云。臨濟放處較危。收來太速。天童見他父子倜儻不群。黃蘗用處臨濟傳來。揀緊切處頌出。頌云。

九包之鶵(羽翼既成) 千里之駒(神駿亦備) 真風度籥(一竅虛通) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九包之鶵(羽翼既成) 千里之駒(神駿亦備) 真風度籥(一竅虛通)

靈機發樞(一撥便轉) 劈面來時飛電急(不容擬議) 迷雲破處太陽孤(舊時光彩) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈機發樞(一撥便轉) 劈面來時飛電急(不容擬議) 迷雲破處太陽孤(舊時光彩)

捋虎鬚(萬松門下誰敢) 見也無(急著眼) 箇是雄雄大丈夫(爭奈老婆心切) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捋虎鬚(萬松門下誰敢) 見也無(急著眼) 箇是雄雄大丈夫(爭奈老婆心切)

師云。此讚臨濟。如謝超宗寔有鳳毛。黃蘗昔年曾掌百丈。今日遭他臨濟毒手。真龍生龍子。鳳長鳳雛。瑞應圖云。鳳有九包。一曰。歸命。二曰。心合度。謂天度也。三曰。耳聽達。四曰。舌曲申。五曰。彩光色。六曰。冠短州。當朱色也。七曰。銳鉤。八曰。音激揚。九曰。腹戶。九方堙為秦穆公相馬。果千里駒。此喻臨濟之神俊一日千里也。纔悟便解真機大用。諸方有一聯云。黃蘗腮邊轟一掌。大愚脇下築三拳。良由真風度籥。故得靈機發樞。上句稟受師承。下句自性宗通也。老子云。天地之間其猶槖籥乎。槖無底囊也。亦皮鞴也。籥三孔笛也。芭蕉徹云。譬如琴瑟箜篌雖有妙音。若無妙指終不能發。本出楞嚴經。劈面來時飛電急。言其峻機迅辯也。迷雲破處大陽孤。言其悟明也。捋虎鬚。莊子云。孔子見盜跖退而曰。丘所謂無病而自灸也。疾走撩虎頭。編虎鬚。幾不免虎口哉。見也無。天童指似于人。令參學人體取全機大用當仁不讓。喚作衲僧巴鼻。無盡居士作續清涼傳。所請輒應後。見說解脫禪師打文殊。不覺讚云。真大丈夫也。還見臨濟悟處麼。羞殺河陽新婦子。驚甦木塔老婆禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。此讚臨濟。如謝超宗寔有鳳毛。黃蘗昔年曾掌百丈。今日遭他臨濟毒手。真龍生龍子。鳳長鳳雛。瑞應圖云。鳳有九包。一曰。歸命。二曰。心合度。謂天度也。三曰。耳聽達。四曰。舌曲申。五曰。彩光色。六曰。冠短州。當朱色也。七曰。銳鉤。八曰。音激揚。九曰。腹戶。九方堙為秦穆公相馬。果千里駒。此喻臨濟之神俊一日千里也。纔悟便解真機大用。諸方有一聯云。黃蘗腮邊轟一掌。大愚脇下築三拳。良由真風度籥。故得靈機發樞。上句稟受師承。下句自性宗通也。老子云。天地之間其猶槖籥乎。槖無底囊也。亦皮鞴也。籥三孔笛也。芭蕉徹云。譬如琴瑟箜篌雖有妙音。若無妙指終不能發。本出楞嚴經。劈面來時飛電急。言其峻機迅辯也。迷雲破處大陽孤。言其悟明也。捋虎鬚。莊子云。孔子見盜跖退而曰。丘所謂無病而自灸也。疾走撩虎頭。編虎鬚。幾不免虎口哉。見也無。天童指似于人。令參學人體取全機大用當仁不讓。喚作衲僧巴鼻。無盡居士作續清涼傳。所請輒應後。見說解脫禪師打文殊。不覺讚云。真大丈夫也。還見臨濟悟處麼。羞殺河陽新婦子。驚甦木塔老婆禪。

第八十七則疎山有無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十七則疎山有無

示眾云。門欲闔一拶便開。舡欲沈一篙便轉。車箱入谷無歸路。箭筈通天有一門。且道。向甚麼處去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。門欲闔一拶便開。舡欲沈一篙便轉。車箱入谷無歸路。箭筈通天有一門。且道。向甚麼處去。

舉。疎山到溈山便問。承師有言。有句無句如藤倚樹(挂入唇齒)忽然樹倒。藤枯句歸何處(承言者喪滯句者迷)溈山呵呵大笑(禹力不到處河聲流向西)疎山云。某甲四千里賣布單來。和尚何得相弄(草鞋錢還來未)溈喚侍者取錢。還這上座(不義之財於我如浮雲)遂囑云。向後有獨眼龍。為子點破去在(更有四千里)後到明昭舉前話(一客煩兩主)昭云。溈山可謂頭正尾正。只是不遇知音(自是浦繩短非干古井深)疎復問。樹倒。藤枯句歸何處(又恁麼來也)昭云。更使溈山笑轉新(別人拳頭畫地)疎於言下有省(還了布單債)乃云。溈山元來笑裏有刀(始覺破皮見血)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。疎山到溈山便問。承師有言。有句無句如藤倚樹(挂入唇齒)忽然樹倒。藤枯句歸何處(承言者喪滯句者迷)溈山呵呵大笑(禹力不到處河聲流向西)疎山云。某甲四千里賣布單來。和尚何得相弄(草鞋錢還來未)溈喚侍者取錢。還這上座(不義之財於我如浮雲)遂囑云。向後有獨眼龍。為子點破去在(更有四千里)後到明昭舉前話(一客煩兩主)昭云。溈山可謂頭正尾正。只是不遇知音(自是浦繩短非干古井深)疎復問。樹倒。藤枯句歸何處(又恁麼來也)昭云。更使溈山笑轉新(別人拳頭畫地)疎於言下有省(還了布單債)乃云。溈山元來笑裏有刀(始覺破皮見血)。

師云。撫州疎山光仁禪師。參洞山問。未有之言。請師示誨。山曰。不諾。無人肯。疎云。還可切也無。山曰。闍梨即今還切得麼。疎云。切不得即無諱處。後在香嚴會下。僧問嚴。不慕諸聖。不重已靈時如何。嚴云。萬機休罷。千聖不携。疎在眾作嘔聲曰。是何言歟。嚴問。阿誰。眾曰。師叔。嚴曰。汝不諾山僧耶。疎出眾曰。是。嚴曰。汝莫道得麼。疎曰。道得。嚴曰。汝試道看。疎曰。若教某道。須還師資禮始得。嚴乃下座禮拜了。躡前語問之。疎曰。何不道。肯諾不得全。嚴曰。肯又肯箇甚麼。諾又諾於阿誰。疎曰。肯則肯他千聖。諾則諾于自己。嚴曰。饒爾恁麼。也須三十年倒屙。設住山無柴燒。住水無水喫。分明記取。後住疎山。果如嚴記。二十七年病愈。自曰香嚴記我三十年倒屙今欠三年。凡食後以手抉而吐之。以應嚴記。疎後問鏡清道怤禪師。肯諾不得全。汝作麼生會。怤曰。全歸肯諾。疎曰。不得全又作麼生。怤曰。箇中無肯路。疎曰。方愜病僧意。溈山懶安。禪門三懶之一也。亦曰長慶大安禪師。示眾云。有句無句。如藤倚樹。疎不遠四千里。賣布單去問。值溈泥壁次便問。有句無句如藤倚樹。豈不是和尚語。溈曰。是。疎曰。忽若樹倒藤枯時如何。溈放泥槃。大笑歸方丈。疎隨後曰。某四千里賣布單。特為此來。和尚何得相弄。溈喚侍者。討錢還伊布單令去。因囑向後有獨眼龍。為汝點破去在。後果遇明昭點破。疎山四千里賣布單。特為此話。今時傍家行脚者。亦可本分事上留心。但隨方建立遞相讚揚。不可如疎山向眾中作嘔聲。不道伊別無長處。破羯磨。破轉法輪。破和合僧。必招現報。香嚴受記。疏山抉吐應記。皆作後人榜樣。疏山亦不可測地位中人也。疏尋常接機。手握木蛇。僧問手中是甚麼物。疏提起蛇曰。曹家女。雪峯入山。採得一枝木。其形似蛇。背上題曰。本自天然不假雕琢。寄與溈山大安。溈曰。本色住山人。且無刀斧痕。疎山既因此話。見溈山。亦用木蛇。或親傳。或倣像。不可知也。明昭又問疎。虎生七子。阿那箇無尾。疏曰。第七箇無尾。雲門韶國師。皆參疎山。矮師叔名遂冠古今。天童只將溈山笑處。疎山覰破。明昭舉處。徑直頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。撫州疎山光仁禪師。參洞山問。未有之言。請師示誨。山曰。不諾。無人肯。疎云。還可切也無。山曰。闍梨即今還切得麼。疎云。切不得即無諱處。後在香嚴會下。僧問嚴。不慕諸聖。不重已靈時如何。嚴云。萬機休罷。千聖不携。疎在眾作嘔聲曰。是何言歟。嚴問。阿誰。眾曰。師叔。嚴曰。汝不諾山僧耶。疎出眾曰。是。嚴曰。汝莫道得麼。疎曰。道得。嚴曰。汝試道看。疎曰。若教某道。須還師資禮始得。嚴乃下座禮拜了。躡前語問之。疎曰。何不道。肯諾不得全。嚴曰。肯又肯箇甚麼。諾又諾於阿誰。疎曰。肯則肯他千聖。諾則諾于自己。嚴曰。饒爾恁麼。也須三十年倒屙。設住山無柴燒。住水無水喫。分明記取。後住疎山。果如嚴記。二十七年病愈。自曰香嚴記我三十年倒屙今欠三年。凡食後以手抉而吐之。以應嚴記。疎後問鏡清道怤禪師。肯諾不得全。汝作麼生會。怤曰。全歸肯諾。疎曰。不得全又作麼生。怤曰。箇中無肯路。疎曰。方愜病僧意。溈山懶安。禪門三懶之一也。亦曰長慶大安禪師。示眾云。有句無句。如藤倚樹。疎不遠四千里。賣布單去問。值溈泥壁次便問。有句無句如藤倚樹。豈不是和尚語。溈曰。是。疎曰。忽若樹倒藤枯時如何。溈放泥槃。大笑歸方丈。疎隨後曰。某四千里賣布單。特為此來。和尚何得相弄。溈喚侍者。討錢還伊布單令去。因囑向後有獨眼龍。為汝點破去在。後果遇明昭點破。疎山四千里賣布單。特為此話。今時傍家行脚者。亦可本分事上留心。但隨方建立遞相讚揚。不可如疎山向眾中作嘔聲。不道伊別無長處。破羯磨。破轉法輪。破和合僧。必招現報。香嚴受記。疏山抉吐應記。皆作後人榜樣。疏山亦不可測地位中人也。疏尋常接機。手握木蛇。僧問手中是甚麼物。疏提起蛇曰。曹家女。雪峯入山。採得一枝木。其形似蛇。背上題曰。本自天然不假雕琢。寄與溈山大安。溈曰。本色住山人。且無刀斧痕。疎山既因此話。見溈山。亦用木蛇。或親傳。或倣像。不可知也。明昭又問疎。虎生七子。阿那箇無尾。疏曰。第七箇無尾。雲門韶國師。皆參疎山。矮師叔名遂冠古今。天童只將溈山笑處。疎山覰破。明昭舉處。徑直頌出。頌云。

藤枯樹倒問溈山(行到水窮處坐看雲起時) 大笑呵呵豈等閑(險作相弄會) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藤枯樹倒問溈山(行到水窮處坐看雲起時) 大笑呵呵豈等閑(險作相弄會)

笑裏有刀窺得破(將謂別有) 言思無路絕機關(四千里地賺我來) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笑裏有刀窺得破(將謂別有) 言思無路絕機關(四千里地賺我來)

師云。外道立阿憂為吉。經頭以字是阿字言無憂。字言有。故外道問佛。不問有言。不問無言。此乃鯨吞海水盡也。世尊良久。此乃露出珊瑚枝也。外道禮。讚世尊大慈開我迷雲令我得入。香嚴瑞道。語是謗。寂是誑。語寂向上有路在。大溈借此。以為示眾。疎山見道加藤倚樹。便道樹倒藤枯句歸何處。怎生不教溈山大笑。溈山言無展事。語不投機。疏山承言者喪。滯句者迷。當時若問萬松。但云蒼天蒼天。不見道春行冬令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。外道立阿憂為吉。經頭以字是阿字言無憂。字言有。故外道問佛。不問有言。不問無言。此乃鯨吞海水盡也。世尊良久。此乃露出珊瑚枝也。外道禮。讚世尊大慈開我迷雲令我得入。香嚴瑞道。語是謗。寂是誑。語寂向上有路在。大溈借此。以為示眾。疎山見道加藤倚樹。便道樹倒藤枯句歸何處。怎生不教溈山大笑。溈山言無展事。語不投機。疏山承言者喪。滯句者迷。當時若問萬松。但云蒼天蒼天。不見道春行冬令。

第八十八則楞嚴不見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十八則楞嚴不見

示眾云。有見有不見。日午點燈。無見無不見。夜半潑墨。若信見聞如幻瞖。方知聲色若空花。且道。教中還有衲僧說話麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。有見有不見。日午點燈。無見無不見。夜半潑墨。若信見聞如幻瞖。方知聲色若空花。且道。教中還有衲僧說話麼。

舉楞嚴經云。吾不見時。何不見吾不見之處(是何心倖)若見不見。自然非彼不見之相(自知即得)若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝(心忙手急推出擁入)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉楞嚴經云。吾不見時。何不見吾不見之處(是何心倖)若見不見。自然非彼不見之相(自知即得)若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝(心忙手急推出擁入)。

師云。天童見雪竇引經簡略。亦概舉教眼。舉處雖略。頌處甚詳。楞嚴第二。先明非見之物是前塵。次明非物之見是真性。今全舉次段。正是此公案。經云。若見是物。則汝亦可見吾之見。若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。長水璿師注云。此文之意。展轉結歸。都有五重。經文存三而隱二意。若具論者合云。若不見吾不見之處。亦不見吾見處。既不見吾見處。吾見自然非物。吾見若非是物。汝見亦非是物。汝見既非是物。云何非汝真見。佛果舉。阿難意。世界燈籠露柱。皆有名相。見精明元。喚作甚麼物。願令我見。佛意我見香臺時。爾作麼生。阿難云。我亦見香臺。即是見佛見處。佛言。我見香臺則可知。我若不見香臺時。爾作麼生。阿難云。我亦不見香臺。即是見佛不見。佛言。汝云不見。自是汝知。他人不見處。爾如何得知。古人到這裏。只可自知。與人說不得。雪竇出教眼。單頌見佛。天童深得經意。頌出真見。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童見雪竇引經簡略。亦概舉教眼。舉處雖略。頌處甚詳。楞嚴第二。先明非見之物是前塵。次明非物之見是真性。今全舉次段。正是此公案。經云。若見是物。則汝亦可見吾之見。若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。長水璿師注云。此文之意。展轉結歸。都有五重。經文存三而隱二意。若具論者合云。若不見吾不見之處。亦不見吾見處。既不見吾見處。吾見自然非物。吾見若非是物。汝見亦非是物。汝見既非是物。云何非汝真見。佛果舉。阿難意。世界燈籠露柱。皆有名相。見精明元。喚作甚麼物。願令我見。佛意我見香臺時。爾作麼生。阿難云。我亦見香臺。即是見佛見處。佛言。我見香臺則可知。我若不見香臺時。爾作麼生。阿難云。我亦不見香臺。即是見佛不見。佛言。汝云不見。自是汝知。他人不見處。爾如何得知。古人到這裏。只可自知。與人說不得。雪竇出教眼。單頌見佛。天童深得經意。頌出真見。頌云。

滄海瀝乾(依前白浪滔天) 太虛充滿(不見毫釐絲忽) 衲僧鼻孔長(千里寒梅度暗香) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滄海瀝乾(依前白浪滔天) 太虛充滿(不見毫釐絲忽) 衲僧鼻孔長(千里寒梅度暗香)

古佛舌頭短(一字真言道不滿) 珠絲度九曲(枉勞心力) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古佛舌頭短(一字真言道不滿) 珠絲度九曲(枉勞心力)

玉機纔一轉(文彩縱橫意自殊) 直下相逢誰識渠(是甚麼面孔) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉機纔一轉(文彩縱橫意自殊) 直下相逢誰識渠(是甚麼面孔)

始信。斯人不合伴(貶入孤獨地獄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始信。斯人不合伴(貶入孤獨地獄)

師云。雪竇道。劫石固來猶可壞。滄溟深處立須乾。然後太虛充滿。佛眼之嗣。竹庵珪和尚。與伯父持一居士。俱喜楞嚴經。庵曰。若離前塵。有分別性。正是生死根本。士駭曰。佛妄說耶。庵曰。佛固不妄。且約只今居士對面徵詰之心。果安在。士歎曰。佛說解第一空名師子吼。汝行矣。無滯此。庵後上堂云。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。落花有意隨流水。流水無情送落花。諸可還者自然非汝。不汝還者非汝而誰。常恨春歸無覓處。不知轉入此中來。喝一喝云。三十年後。莫道能仁教壞人家男女。萬松只將前三句。注破公案。據雪竇直頌見佛。佛果單提佛不見處只可自知。天童頌瀝乾滄海畐塞太虛。竹庵直明非物之見亦生死根本。此衲僧鼻孔長。皆出教意外。別出一隻眼。古佛舌頭短。萬松道。古佛就機隨他意。語俯為下機。故說半字。衲僧一向全提正令。故有別傳之道。溫州瑞鹿寺。上方遇安禪師。破句讀楞嚴經曰知見立。知即無明本。知見無。見斯即涅槃。忽然頓省。人曰。和尚道破句也。安曰是吾悟處。竟不改。時號安楞嚴。萬松道。也是因邪打正。珠絲度九曲。世傳。孔子厄於陳。穿九曲珠。遇桑間女子。授之以訣。密矣思之。思之密矣。孔子遂曉以絲繫蟻。引之以蜜而穿之。泗州普照宗和尚作天童頌古拈古序云。屈曲相通。肖貫珠之絲蟻。裴迴相附。猶布雨之雲龍。浮山九帶集。有屈曲垂帶。大意明曲為今時事。玉機纔一轉。如玉機一梭未成文彩。天童舉洞山初秋夏末話了乃云。出門是草。涉芊芊莽莽之間。葉落知秋。墮黯黯青青之處。到這裏。須體取機雖轉紐。印未成文處始得。良久云。水明老蚌懷胎後。雲重蒼龍退骨時。直下相逢誰識渠。始信斯人不合伴。夾山云。坐斷主人翁。不落第二見。須知有一人不合伴。萬松道。獨來將謂無相識。鬧裏忽然逢故人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雪竇道。劫石固來猶可壞。滄溟深處立須乾。然後太虛充滿。佛眼之嗣。竹庵珪和尚。與伯父持一居士。俱喜楞嚴經。庵曰。若離前塵。有分別性。正是生死根本。士駭曰。佛妄說耶。庵曰。佛固不妄。且約只今居士對面徵詰之心。果安在。士歎曰。佛說解第一空名師子吼。汝行矣。無滯此。庵後上堂云。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。落花有意隨流水。流水無情送落花。諸可還者自然非汝。不汝還者非汝而誰。常恨春歸無覓處。不知轉入此中來。喝一喝云。三十年後。莫道能仁教壞人家男女。萬松只將前三句。注破公案。據雪竇直頌見佛。佛果單提佛不見處只可自知。天童頌瀝乾滄海畐塞太虛。竹庵直明非物之見亦生死根本。此衲僧鼻孔長。皆出教意外。別出一隻眼。古佛舌頭短。萬松道。古佛就機隨他意。語俯為下機。故說半字。衲僧一向全提正令。故有別傳之道。溫州瑞鹿寺。上方遇安禪師。破句讀楞嚴經曰知見立。知即無明本。知見無。見斯即涅槃。忽然頓省。人曰。和尚道破句也。安曰是吾悟處。竟不改。時號安楞嚴。萬松道。也是因邪打正。珠絲度九曲。世傳。孔子厄於陳。穿九曲珠。遇桑間女子。授之以訣。密矣思之。思之密矣。孔子遂曉以絲繫蟻。引之以蜜而穿之。泗州普照宗和尚作天童頌古拈古序云。屈曲相通。肖貫珠之絲蟻。裴迴相附。猶布雨之雲龍。浮山九帶集。有屈曲垂帶。大意明曲為今時事。玉機纔一轉。如玉機一梭未成文彩。天童舉洞山初秋夏末話了乃云。出門是草。涉芊芊莽莽之間。葉落知秋。墮黯黯青青之處。到這裏。須體取機雖轉紐。印未成文處始得。良久云。水明老蚌懷胎後。雲重蒼龍退骨時。直下相逢誰識渠。始信斯人不合伴。夾山云。坐斷主人翁。不落第二見。須知有一人不合伴。萬松道。獨來將謂無相識。鬧裏忽然逢故人。

第八十九則洞山無草 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十九則洞山無草

示眾云。動則埋身千丈。不動則當處生苗。直須兩頭撒開。中間放下。更買草鞋行脚始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。動則埋身千丈。不動則當處生苗。直須兩頭撒開。中間放下。更買草鞋行脚始得。

舉。洞山示眾云。秋初夏末兄弟。或東或西。直須向萬里無寸草處去(唆猫入枯井)又云。只如萬里無寸草處。作麼生去(一言既發駟馬難追)石霜云。出門便是草(自看脚下)大陽云。直道。不出門亦是草漫漫地(沒爾廻避處)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。洞山示眾云。秋初夏末兄弟。或東或西。直須向萬里無寸草處去(唆猫入枯井)又云。只如萬里無寸草處。作麼生去(一言既發駟馬難追)石霜云。出門便是草(自看脚下)大陽云。直道。不出門亦是草漫漫地(沒爾廻避處)。

師云。石霜遇會昌之厄。以民服寓長沙瀏陽陶家坊。大中初。一僧自洞山。夏滿而至。霜問。近離何處。僧云。洞山。霜云。和尚有何言句示徒。僧云。和尚近于解夏日。上堂謂眾曰。兄弟秋初夏末。或東或西。直須向萬里無寸草處去。良久云。只如萬里無寸草處。又作麼生去。霜云。出門便是草。僧復舉似洞山。山曰。此是一千五百人善知識語。且大唐國裏能有幾人。既而囊錐始露。果熟香飄。眾命再緇。住石霜道場。果符悟本之記。石霜因此公案。道行天下。後來大陽延禪師云。如今直道。不出門亦是草漫漫地。且道。合向甚麼處行履。良久云。莫守寒巖異草青。坐著白雲宗不妙。圓通善國師云。且道。諸人即今脚跟下一句。作麼生道。若道萬里無寸草。許爾參見洞山。若道出門便是草。許爾參見石霜。若道不出門亦是草漫漫地。許爾參見大陽。若總道不得。許爾參見延聖。何故唯有好風來席上。更無閑語落人間。萬松道。若要三句總道得。更須參見天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。石霜遇會昌之厄。以民服寓長沙瀏陽陶家坊。大中初。一僧自洞山。夏滿而至。霜問。近離何處。僧云。洞山。霜云。和尚有何言句示徒。僧云。和尚近于解夏日。上堂謂眾曰。兄弟秋初夏末。或東或西。直須向萬里無寸草處去。良久云。只如萬里無寸草處。又作麼生去。霜云。出門便是草。僧復舉似洞山。山曰。此是一千五百人善知識語。且大唐國裏能有幾人。既而囊錐始露。果熟香飄。眾命再緇。住石霜道場。果符悟本之記。石霜因此公案。道行天下。後來大陽延禪師云。如今直道。不出門亦是草漫漫地。且道。合向甚麼處行履。良久云。莫守寒巖異草青。坐著白雲宗不妙。圓通善國師云。且道。諸人即今脚跟下一句。作麼生道。若道萬里無寸草。許爾參見洞山。若道出門便是草。許爾參見石霜。若道不出門亦是草漫漫地。許爾參見大陽。若總道不得。許爾參見延聖。何故唯有好風來席上。更無閑語落人間。萬松道。若要三句總道得。更須參見天童。頌云。

草漫漫(直下無底傍無邊) 門裏門外君自看(照顧絆倒) 荊棘林中下脚易(荒田揀草) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草漫漫(直下無底傍無邊) 門裏門外君自看(照顧絆倒) 荊棘林中下脚易(荒田揀草)

夜明簾外轉身難(淨地却迷人) 看看(事不厭細) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜明簾外轉身難(淨地却迷人) 看看(事不厭細)

幾何般(枯木巖前差路多) 且隨老木同寒瘠(但存今日志) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾何般(枯木巖前差路多) 且隨老木同寒瘠(但存今日志)

將逐春風入燒瘢(必有稱心時) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將逐春風入燒瘢(必有稱心時)

師云。大陽道。直道。不出門亦是草漫漫地。天童便道草漫漫。門裏門外君自看。恰似說話不作意游戲其間。出門是草。人皆易知。亦易迴互。不出門亦是草。人難知難轉身。所以道。平地上死人無數。過得荊棘林。是好手。天童道。荊棘林中下脚却易。平淨地上不出門庭。夜明簾外轉身甚難。是須各自著眼。無人替代。又云。幾何般。延聖四般。萬松五般。點檢將來不出末後兩句。要識天童掌後處麼。虎瘦雄心在。人貧志氣存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。大陽道。直道。不出門亦是草漫漫地。天童便道草漫漫。門裏門外君自看。恰似說話不作意游戲其間。出門是草。人皆易知。亦易迴互。不出門亦是草。人難知難轉身。所以道。平地上死人無數。過得荊棘林。是好手。天童道。荊棘林中下脚却易。平淨地上不出門庭。夜明簾外轉身甚難。是須各自著眼。無人替代。又云。幾何般。延聖四般。萬松五般。點檢將來不出末後兩句。要識天童掌後處麼。虎瘦雄心在。人貧志氣存。

第九十則仰山謹白 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十則仰山謹白

示眾云。屈原獨醒。正是爛醉。仰山說夢恰似覺時。且道。萬松恁麼說。諸人恁麼聽。且道。是覺是夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。屈原獨醒。正是爛醉。仰山說夢恰似覺時。且道。萬松恁麼說。諸人恁麼聽。且道。是覺是夢。

舉。仰山夢往彌勒所。居第二座(且道第一座是誰)尊者白云。今日當第二座說法(低聲來說是非者)山乃起白椎云(諦觀法王法法王法如是)摩訶衍法(此義文長)離四句絕百非。謹白(言清行濁)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。仰山夢往彌勒所。居第二座(且道第一座是誰)尊者白云。今日當第二座說法(低聲來說是非者)山乃起白椎云(諦觀法王法法王法如是)摩訶衍法(此義文長)離四句絕百非。謹白(言清行濁)。

師云。仰山七歲入定。見身與教主及迦葉二十七祖等。同會精舍。其堂處空無柱石。地色如瑠璃。覺已與諸祖。同是梵相披金襴。跣足居第八位。一尊者年貌甚高。呼曰瞿曇。某今當法事。仰便下座就揵椎白曰。大眾。淨心摩訶衍法。離四句絕百非。言訖就座。及眾僧。悉商量此釋義耳。仰又自說夢中往彌勒處。安第三座。統要亦云第三座。與本錄同。有一尊者白槌曰。今當第三座說法。山僧乃起白槌云。摩訶衍法。離四句絕百非。諦聽諦聽。梵語摩訶衍那。此云大乘。四句百非。馬祖藏頭白。海頭黑。公案已剖判分明。此不復也。大溈秀曰。依文解義則不無。忽然彌勒會中。有箇作者。纔見伊道摩訶衍法。便云合取兩片皮。非唯止絕仰山𥧌語。亦免使後人夢中說夢。萬松道。大溈若解迴光返照。和萬松無地容身。莫有夢中了了。醉裏醒醒底麼。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。仰山七歲入定。見身與教主及迦葉二十七祖等。同會精舍。其堂處空無柱石。地色如瑠璃。覺已與諸祖。同是梵相披金襴。跣足居第八位。一尊者年貌甚高。呼曰瞿曇。某今當法事。仰便下座就揵椎白曰。大眾。淨心摩訶衍法。離四句絕百非。言訖就座。及眾僧。悉商量此釋義耳。仰又自說夢中往彌勒處。安第三座。統要亦云第三座。與本錄同。有一尊者白槌曰。今當第三座說法。山僧乃起白槌云。摩訶衍法。離四句絕百非。諦聽諦聽。梵語摩訶衍那。此云大乘。四句百非。馬祖藏頭白。海頭黑。公案已剖判分明。此不復也。大溈秀曰。依文解義則不無。忽然彌勒會中。有箇作者。纔見伊道摩訶衍法。便云合取兩片皮。非唯止絕仰山𥧌語。亦免使後人夢中說夢。萬松道。大溈若解迴光返照。和萬松無地容身。莫有夢中了了。醉裏醒醒底麼。頌云。

夢中擁衲參耆舊(熟鏡難忘) 列聖森森坐其右(犬䘖赦書諸侯避路) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中擁衲參耆舊(熟鏡難忘) 列聖森森坐其右(犬䘖赦書諸侯避路)

當仁不讓揵椎鳴(心不負人) 說法無畏師子吼(面無慙色) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當仁不讓揵椎鳴(心不負人) 說法無畏師子吼(面無慙色)

心安如海(吞納百川) 膽量如斗(傍若無人) 鮫目泪流(點點是血) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心安如海(吞納百川) 膽量如斗(傍若無人) 鮫目泪流(點點是血)

蚌腸珠剖(赤心片片) 譫語誰知泄我機(手足俱露) 龐眉應笑揚家醜(因誰致得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蚌腸珠剖(赤心片片) 譫語誰知泄我機(手足俱露) 龐眉應笑揚家醜(因誰致得)

離四句絕百非(言猶在耳) 馬師父子病休醫(走疼走痛神鬼難明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離四句絕百非(言猶在耳) 馬師父子病休醫(走疼走痛神鬼難明)

師云。東北方有國。常覺無夢。中方有國。夢覺常半。以夢中所作為虛。以覺來所作為實。西南方有國。常夢五十日一覺。以覺者為虛以夢中為實。此覺夢虛實未易知也。龍牙頌。在夢那知。夢是虛。覺來方覺夢中無。迷時恰似夢中士。悟後還同睡起夫。教中以夢。為獨頭意識覽獨影境。仰山久無顛倒夢想。如何作這去就。法華云。常作是好夢。金光明十地菩薩。十種夢境。有夢益嘉。磁州大明詮大師。好俳諧談笑。仁山恒和尚。囑定侍者。常拘檢之。大師曰。人生一夢。快樂一世是好夢。拘檢一世是惡夢。我寧作好夢。次日侍者抽單。仰山雖夢中。猶與摩訶衍法游戲。亦聖眾之習氣。揵椎非惟白椎。凡鐘魚警眾。總為揵椎。譯為聲鳴。師子吼。證道經。師子吼無畏說。心安如海。法華經。其心安如海。我聞疑網斷。蜀志。尚書大將軍姜維。字伯約。世語斗膽。姜維天童。無一字無來歷。任昉述異記。南海鮫人。水居如魚。不廢機織。泣泪成珠。異聞續說。漢武帝幸瓠子河。有人長尺餘。献洞穴珠一枚。東方朔云。河底有穴。深數百丈。有赤㕩。腸生此珠。徑寸明耀絕世。仰山只知泪出痛腸。不覺舌在口外。酒陶真性。夢泄天機。四句百非一時吐出。僧問馬師父子離四句絕百非。前僧作西來意問頭。仰山下摩訶衍注脚。仰山。亦馬祖之重孫。為甚麼藥。病不同。出身猶可易。脫體道應難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。東北方有國。常覺無夢。中方有國。夢覺常半。以夢中所作為虛。以覺來所作為實。西南方有國。常夢五十日一覺。以覺者為虛以夢中為實。此覺夢虛實未易知也。龍牙頌。在夢那知。夢是虛。覺來方覺夢中無。迷時恰似夢中士。悟後還同睡起夫。教中以夢。為獨頭意識覽獨影境。仰山久無顛倒夢想。如何作這去就。法華云。常作是好夢。金光明十地菩薩。十種夢境。有夢益嘉。磁州大明詮大師。好俳諧談笑。仁山恒和尚。囑定侍者。常拘檢之。大師曰。人生一夢。快樂一世是好夢。拘檢一世是惡夢。我寧作好夢。次日侍者抽單。仰山雖夢中。猶與摩訶衍法游戲。亦聖眾之習氣。揵椎非惟白椎。凡鐘魚警眾。總為揵椎。譯為聲鳴。師子吼。證道經。師子吼無畏說。心安如海。法華經。其心安如海。我聞疑網斷。蜀志。尚書大將軍姜維。字伯約。世語斗膽。姜維天童。無一字無來歷。任昉述異記。南海鮫人。水居如魚。不廢機織。泣泪成珠。異聞續說。漢武帝幸瓠子河。有人長尺餘。献洞穴珠一枚。東方朔云。河底有穴。深數百丈。有赤㕩。腸生此珠。徑寸明耀絕世。仰山只知泪出痛腸。不覺舌在口外。酒陶真性。夢泄天機。四句百非一時吐出。僧問馬師父子離四句絕百非。前僧作西來意問頭。仰山下摩訶衍注脚。仰山。亦馬祖之重孫。為甚麼藥。病不同。出身猶可易。脫體道應難。

第九十一則南泉牡丹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十一則南泉牡丹

示眾云。仰山以夢中為實。南泉指覺處為虛。若知覺夢元無。始信虛實絕待。且道。斯人具甚麼眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。仰山以夢中為實。南泉指覺處為虛。若知覺夢元無。始信虛實絕待。且道。斯人具甚麼眼。

舉。南泉因。陸亘大夫云。肇法師也甚奇特。(也是遼東白豕)解道。天地同根萬物一體(豎起兩指)泉指庭前牡丹云。大夫時人見此一株花。如夢相似(隔壁過狀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。南泉因。陸亘大夫云。肇法師也甚奇特。(也是遼東白豕)解道。天地同根萬物一體(豎起兩指)泉指庭前牡丹云。大夫時人見此一株花。如夢相似(隔壁過狀)。

師云。唐陸亘。字景山。吳郡人。官至宣歙觀察使。加御史大夫。初問南泉。弟子瓶中養鵞。漸大出瓶不得。如今不得損瓶。不得毀鵞。和尚如何出得。南泉召曰。大夫。亘應諾。泉云。出也。亘從此解悟。留心理性。游泳肇論。至涅槃無名論第七妙存篇。玄道在于妙悟。妙悟在于即真。即真則有無齊觀。齊觀則彼己莫二。所以天地與我同根。萬物與我一體。同我則非復有無。異我則乖于會通。所以不出不在。而道存乎其間矣。亘舉此兩句以為奇特。殊不知。正是說夢。雖然大小石頭和尚因。看肇論。至通古第十七篇。夫至人空洞。無象而萬物無非我造。會萬物為己者。其唯聖人乎。豁然悟道。乃云。聖人無己。靡所不己。便作參同契。佛果道。陸亘恁麼問。奇則甚奇。只是不出教意。若道教意是極則。世尊何故更拈花。祖師何故更西來。南泉答處。用衲僧巴鼻。與他拈病。破他窠窟。遂指庭前花。召大夫云。時人見此一株花。如夢相似。如引向萬丈懸崖上。打一推令他命根斷。若只在平地上推到。彌勒佛下生。也未會。在圓通善國師。竪起拂子云。一切有為法如夢幻泡影。天童只就夢中。變起華胥國土。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。唐陸亘。字景山。吳郡人。官至宣歙觀察使。加御史大夫。初問南泉。弟子瓶中養鵞。漸大出瓶不得。如今不得損瓶。不得毀鵞。和尚如何出得。南泉召曰。大夫。亘應諾。泉云。出也。亘從此解悟。留心理性。游泳肇論。至涅槃無名論第七妙存篇。玄道在于妙悟。妙悟在于即真。即真則有無齊觀。齊觀則彼己莫二。所以天地與我同根。萬物與我一體。同我則非復有無。異我則乖于會通。所以不出不在。而道存乎其間矣。亘舉此兩句以為奇特。殊不知。正是說夢。雖然大小石頭和尚因。看肇論。至通古第十七篇。夫至人空洞。無象而萬物無非我造。會萬物為己者。其唯聖人乎。豁然悟道。乃云。聖人無己。靡所不己。便作參同契。佛果道。陸亘恁麼問。奇則甚奇。只是不出教意。若道教意是極則。世尊何故更拈花。祖師何故更西來。南泉答處。用衲僧巴鼻。與他拈病。破他窠窟。遂指庭前花。召大夫云。時人見此一株花。如夢相似。如引向萬丈懸崖上。打一推令他命根斷。若只在平地上推到。彌勒佛下生。也未會。在圓通善國師。竪起拂子云。一切有為法如夢幻泡影。天童只就夢中。變起華胥國土。頌云。

照徹離微造化根(行到水窮處) 紛紛出沒見其門。(坐看雲起時) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照徹離微造化根(行到水窮處) 紛紛出沒見其門。(坐看雲起時)

游神劫外問何有(心外無法) 著眼身前知妙存(滿目青山) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 游神劫外問何有(心外無法) 著眼身前知妙存(滿目青山)

虎嘯蕭蕭巖吹作(乞火和煙得) 龍吟冉冉洞雲昏(挑泉帶月歸) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎嘯蕭蕭巖吹作(乞火和煙得) 龍吟冉冉洞雲昏(挑泉帶月歸)

南泉點破時人夢(纔好睡語) 要識堂堂補處尊(是處是慈氏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南泉點破時人夢(纔好睡語) 要識堂堂補處尊(是處是慈氏)

師云。肇公寶藏論離微體妙品。其出微其入離。知入離。外塵無所依。知出微。內心無所為。內心無所為。諸見不能移。外塵無所依。萬有不能羈。天童頌南泉照徹離微造化根。紛紛出入見其門。見出微入離二門。只一門分其內外。其實十方無壁落。四面亦無門。游神劫外問何有。天地同根也。著眼身前。知妙存。萬物一體也。根之與體。能生天地萬物。如龍吟霧起。虎嘯風生。有感必應。所以庭前一株花。遍見普天春花。萬松說箇夢。先有不睡底人。次有睡。因睡不覺有夢。因夢見境。因境見別有一身境中分別受用。若識得常不睡底。人許多葛藤一筆句下。要知補處慈尊麼。此時若不究根源。直待當來問彌勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。肇公寶藏論離微體妙品。其出微其入離。知入離。外塵無所依。知出微。內心無所為。內心無所為。諸見不能移。外塵無所依。萬有不能羈。天童頌南泉照徹離微造化根。紛紛出入見其門。見出微入離二門。只一門分其內外。其實十方無壁落。四面亦無門。游神劫外問何有。天地同根也。著眼身前。知妙存。萬物一體也。根之與體。能生天地萬物。如龍吟霧起。虎嘯風生。有感必應。所以庭前一株花。遍見普天春花。萬松說箇夢。先有不睡底人。次有睡。因睡不覺有夢。因夢見境。因境見別有一身境中分別受用。若識得常不睡底。人許多葛藤一筆句下。要知補處慈尊麼。此時若不究根源。直待當來問彌勒。

第九十二則雲門一寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十二則雲門一寶

示眾云。得游戲神通大三昧。解眾生語言陀羅尼。拽轉睦州秦時𨍏輅鑽。弄出雪峯南山鱉鼻蛇。還識得此人麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。得游戲神通大三昧。解眾生語言陀羅尼。拽轉睦州秦時𨍏輅鑽。弄出雪峯南山鱉鼻蛇。還識得此人麼。

舉。雲門大師云。乾坤之內(包裹乾坤底聻)宇宙之間(立成宇宙底聻)中有一寶(不信搜懷)祕在形山(形山是寶)拈燈籠向佛殿裏(早是驢戲井)將三門來燈籠上(那堪井覰驢)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門大師云。乾坤之內(包裹乾坤底聻)宇宙之間(立成宇宙底聻)中有一寶(不信搜懷)祕在形山(形山是寶)拈燈籠向佛殿裏(早是驢戲井)將三門來燈籠上(那堪井覰驢)。

師云。雲門大師。愛作這箇去就。盛忙百鬧半路抽身。一日示眾。舉肇公寶藏論。若全舉合云。夫天地之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。識物虛照。內外空然。寂莫離見。其用玄玄。雪竇拈云。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。挂在壁上。達磨九年不敢正眼覻著。如今衲僧要見。劈脊便棒。圓通國師道。不謬為德山兒孫。本錄將三門。來燈籠上。作麼生。自代云。逐物意移。又云。雷起雲興。佛果道。羅什乃肇公受業師。瓦官寺佛馱跋陀羅。此云覺賢。乃嗣法師。無盡燈。列于覺賢法嗣之列。覺賢嗣西竺佛大先。佛大先與達磨。同參二十七祖般若多羅。肇臨刑之日。乞七日假。造寶藏論。雲門拈來示眾。不可與爾座主相似解釋義理。只要爾下箇注脚。拈燈籠向佛殿裏。常情可以測度。將三門來燈籠上。常情測度得麼。本分宗師終不將實法繫綴人。所以雪竇道。中有一寶。挂在壁上。若非天童借來用。幾成滯貨。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雲門大師。愛作這箇去就。盛忙百鬧半路抽身。一日示眾。舉肇公寶藏論。若全舉合云。夫天地之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。識物虛照。內外空然。寂莫離見。其用玄玄。雪竇拈云。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。挂在壁上。達磨九年不敢正眼覻著。如今衲僧要見。劈脊便棒。圓通國師道。不謬為德山兒孫。本錄將三門。來燈籠上。作麼生。自代云。逐物意移。又云。雷起雲興。佛果道。羅什乃肇公受業師。瓦官寺佛馱跋陀羅。此云覺賢。乃嗣法師。無盡燈。列于覺賢法嗣之列。覺賢嗣西竺佛大先。佛大先與達磨。同參二十七祖般若多羅。肇臨刑之日。乞七日假。造寶藏論。雲門拈來示眾。不可與爾座主相似解釋義理。只要爾下箇注脚。拈燈籠向佛殿裏。常情可以測度。將三門來燈籠上。常情測度得麼。本分宗師終不將實法繫綴人。所以雪竇道。中有一寶。挂在壁上。若非天童借來用。幾成滯貨。頌云。

收卷餘懷厭事華(水深波浪靜學廣語聲低) 歸來何處是生涯(老老大大住處也不知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收卷餘懷厭事華(水深波浪靜學廣語聲低) 歸來何處是生涯(老老大大住處也不知)

爛柯樵子疑無路(日月不到處) 挂樹壺公妙有家(別是一乾坤) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爛柯樵子疑無路(日月不到處) 挂樹壺公妙有家(別是一乾坤)

夜水金波浮桂影(通上徹下) 秋風雪陣擁蘆花(大小明白) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜水金波浮桂影(通上徹下) 秋風雪陣擁蘆花(大小明白)

寒魚著底不吞餌(徒勞下釣) 興盡清歌却轉槎(又被風吹別調中) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒魚著底不吞餌(徒勞下釣) 興盡清歌却轉槎(又被風吹別調中)

師云。水歸大海波濤靜。雲到蒼梧氣象閑。所以道。相罵饒爾。接嘴相唾。饒爾潑水。此雲門收卷餘懷。厭事華。華字二用。一則去華取實。二則厭多事繁華。歸來何處是生涯。上句寶藏論。下句雲門著語。向甚麼處摸𢱢。若乃停機佇思。一念萬年。直饒爛却斧柯。也是遲棊鈍行。前頌嚴陽見趙州語。已有爛柯樵子本傳。前頌雪峯末後句。亦有挂樹壺公本傳費長房。見壺公賣藥不二價。懸壺樹上。輒跳入壺。長房樓上見之。知非常人。乃曰。掃除進餌不謝。積久知篤信。語曰。日暮無人時來。語房隨我跳入。房承其言。亦跳即入壺矣。見有樓五色重門。左右侍者數十人。上句頌寶藏論。下句頌雲門語。次兩句。上句頌明。下句頌白。言論意雖明白。幾人薦得。雲門通其變。指出一條活路。寒魚著底。不吞餌。此用舡子夜靜水寒魚不食。金波桂。影滿舡明月也。金波桂影。月之異名。天童道。清光照眼似迷家。趙州道。老僧不在明白裏。所以興盡清歌。却轉槎也。且道。向甚麼處去。夜深不向蘆灣宿。迴出中間與兩頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。水歸大海波濤靜。雲到蒼梧氣象閑。所以道。相罵饒爾。接嘴相唾。饒爾潑水。此雲門收卷餘懷。厭事華。華字二用。一則去華取實。二則厭多事繁華。歸來何處是生涯。上句寶藏論。下句雲門著語。向甚麼處摸𢱢。若乃停機佇思。一念萬年。直饒爛却斧柯。也是遲棊鈍行。前頌嚴陽見趙州語。已有爛柯樵子本傳。前頌雪峯末後句。亦有挂樹壺公本傳費長房。見壺公賣藥不二價。懸壺樹上。輒跳入壺。長房樓上見之。知非常人。乃曰。掃除進餌不謝。積久知篤信。語曰。日暮無人時來。語房隨我跳入。房承其言。亦跳即入壺矣。見有樓五色重門。左右侍者數十人。上句頌寶藏論。下句頌雲門語。次兩句。上句頌明。下句頌白。言論意雖明白。幾人薦得。雲門通其變。指出一條活路。寒魚著底。不吞餌。此用舡子夜靜水寒魚不食。金波桂。影滿舡明月也。金波桂影。月之異名。天童道。清光照眼似迷家。趙州道。老僧不在明白裏。所以興盡清歌。却轉槎也。且道。向甚麼處去。夜深不向蘆灣宿。迴出中間與兩頭。

第九十三則魯祖不會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十三則魯祖不會

示眾云。荊珍抵鵲。老鼠𭊷金。不識其寶。不得其用。還有頓省衣珠底麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。荊珍抵鵲。老鼠𭊷金。不識其寶。不得其用。還有頓省衣珠底麼。

舉。魯祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得(少賣弄)如何是藏(法堂前佛殿後)泉云。王老師與汝往來者是(有甚死急)祖云。不往來者(道頭知尾告往知來)泉云。亦是藏(一遍生活兩遍作)祖云。如何是珠(得一望二)泉召云。師祖(老僧不是不拈出)祖應諾(闍梨不是不將來)泉云。去。汝不會我語(平生肝膽向人傾)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。魯祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得(少賣弄)如何是藏(法堂前佛殿後)泉云。王老師與汝往來者是(有甚死急)祖云。不往來者(道頭知尾告往知來)泉云。亦是藏(一遍生活兩遍作)祖云。如何是珠(得一望二)泉召云。師祖(老僧不是不拈出)祖應諾(闍梨不是不將來)泉云。去。汝不會我語(平生肝膽向人傾)。

師云。終南山雲際師祖禪師。法嗣南泉。天童誤為魯祖。就此辨之。學者應知。且池州魯祖山寶雲禪師。法嗣馬祖。乃南泉兄也。況師祖南泉。以名呼之。因此公案悟去。南泉之子無疑也。初問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。此語本出永嘉禪師證道經。梵天琪和尚注云。梵語摩尼此云如意。又云無垢光。亦曰增長。楞伽經云。寂滅者名為一心。一心者名如來藏。具三種義。一隱覆義。覆藏如來故。二含攝義。含攝一切眾生國土故。三出生義。能生無漏因果人天道行故。初約迷時。後約悟時。中間剋體。又勝鬘。有二種如來藏。一空如來藏。脫離一切煩惱。二不空如來藏。具過恒沙不思議佛法。終南山雲際師祖禪師。初在南泉時。問摩尼珠人不識。又問珠。泉云。去汝。不會我語。師祖從此信入。圓通國師云。如今還有人信入麼。若有罔象到時光燦爛。若無。离婁行處浪滔天。佛果云。盡大地。是如來藏。向甚麼處著珠。盡大地。是摩尼珠。喚甚麼作藏。雪竇別云。嶮。百尺竿頭作伎倆。不是好手。這裏著得箇眼。賓主互換便能深入虎穴。或不恁麼。縱饒師祖悟去。也是龍頭蛇尾。要見頭尾完全。須是天童和尚。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。終南山雲際師祖禪師。法嗣南泉。天童誤為魯祖。就此辨之。學者應知。且池州魯祖山寶雲禪師。法嗣馬祖。乃南泉兄也。況師祖南泉。以名呼之。因此公案悟去。南泉之子無疑也。初問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。此語本出永嘉禪師證道經。梵天琪和尚注云。梵語摩尼此云如意。又云無垢光。亦曰增長。楞伽經云。寂滅者名為一心。一心者名如來藏。具三種義。一隱覆義。覆藏如來故。二含攝義。含攝一切眾生國土故。三出生義。能生無漏因果人天道行故。初約迷時。後約悟時。中間剋體。又勝鬘。有二種如來藏。一空如來藏。脫離一切煩惱。二不空如來藏。具過恒沙不思議佛法。終南山雲際師祖禪師。初在南泉時。問摩尼珠人不識。又問珠。泉云。去汝。不會我語。師祖從此信入。圓通國師云。如今還有人信入麼。若有罔象到時光燦爛。若無。离婁行處浪滔天。佛果云。盡大地。是如來藏。向甚麼處著珠。盡大地。是摩尼珠。喚甚麼作藏。雪竇別云。嶮。百尺竿頭作伎倆。不是好手。這裏著得箇眼。賓主互換便能深入虎穴。或不恁麼。縱饒師祖悟去。也是龍頭蛇尾。要見頭尾完全。須是天童和尚。頌云。

別是非明得喪(眼裏有筋) 應之心指諸掌(見處通透用時明白) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別是非明得喪(眼裏有筋) 應之心指諸掌(見處通透用時明白)

往來不往來(總不干他事) 只這俱是藏(恁麼不恁麼總得) 輪王賞之有功(廉者不取貪者不與) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往來不往來(總不干他事) 只這俱是藏(恁麼不恁麼總得) 輪王賞之有功(廉者不取貪者不與)

黃帝得之罔象(已勞心力) 轉樞機能伎倆(百不如汝) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃帝得之罔象(已勞心力) 轉樞機能伎倆(百不如汝)

明眼衲僧無鹵莽(事不厭細) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明眼衲僧無鹵莽(事不厭細)

師云。心珠歌。玩珠吟。多說此珠。名如意寶。少言如來藏。唯永嘉一宿覺。向如來藏裏親收得。六般神用空不空。一顆圓光色非色。如何是藏。如何是珠。往來者是。不往來者亦是。這裏要爾別是非。明得喪也。應之于心。得之于手。指諸掌。本出論語。南泉指藏。指珠如放在汝掌中。指似與汝。既往來不往來。是藏。喚應。喚不應。俱是珠。何疑。且道。珠中出藏。藏中出珠。打作一團。分為兩段。法華經。佛告文殊師利。如轉輪王見諸兵眾有大功者。心甚歡喜。以此難信之珠。久在髻中。不妄與人。而今與之。黃帝使象罔索珠。前頌首山三句中已明。機輪轉處。智眼猶迷。若非無伎倆中能作伎倆。不能道去汝不會我語。雲際這裏悟去。洞山云。歡喜即不無。如糞掃堆頭。拾得一顆明珠相似。萬松道。我不似洞山乞兒見小利。歡喜則不歡喜。如來藏中擊碎一顆明珠相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。心珠歌。玩珠吟。多說此珠。名如意寶。少言如來藏。唯永嘉一宿覺。向如來藏裏親收得。六般神用空不空。一顆圓光色非色。如何是藏。如何是珠。往來者是。不往來者亦是。這裏要爾別是非。明得喪也。應之于心。得之于手。指諸掌。本出論語。南泉指藏。指珠如放在汝掌中。指似與汝。既往來不往來。是藏。喚應。喚不應。俱是珠。何疑。且道。珠中出藏。藏中出珠。打作一團。分為兩段。法華經。佛告文殊師利。如轉輪王見諸兵眾有大功者。心甚歡喜。以此難信之珠。久在髻中。不妄與人。而今與之。黃帝使象罔索珠。前頌首山三句中已明。機輪轉處。智眼猶迷。若非無伎倆中能作伎倆。不能道去汝不會我語。雲際這裏悟去。洞山云。歡喜即不無。如糞掃堆頭。拾得一顆明珠相似。萬松道。我不似洞山乞兒見小利。歡喜則不歡喜。如來藏中擊碎一顆明珠相似。

第九十四則洞山不安 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十四則洞山不安

示眾云。下不論上。卑不動尊。雖能攝已從他。未可以輕勞重。四大不調時如何侍養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。下不論上。卑不動尊。雖能攝已從他。未可以輕勞重。四大不調時如何侍養。

舉。洞山不安。僧問。和尚病還有不病者麼。(一任分疏)山云有(強主張)僧云。不病者還看和尚否(世諦流布)山云。老僧看他有分(本分相見)僧云。和尚看他時如何(有甚麼眼相見)山云。則不見有病(只是不肯參假)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。洞山不安。僧問。和尚病還有不病者麼。(一任分疏)山云有(強主張)僧云。不病者還看和尚否(世諦流布)山云。老僧看他有分(本分相見)僧云。和尚看他時如何(有甚麼眼相見)山云。則不見有病(只是不肯參假)。

師云。古人臨行。老病死境界中游戲。就中洞山奇怪。既云微疾。大眾看候。一僧問。和尚病還有不病者麼。這僧言中有響。句裏呈機。也要看病人具眼。山云。有。抓著癢處。病減十分。僧云。不病者還看和尚否。倒行此令。要人知不恁麼。山云。老僧看他有分。若以世情測度。不病者合看病者。洞山却道。老僧看他有分。豈是人情問候道理。這僧要徹底相見。更問。和尚看他後如何。這裏要爾十二時中常須奉重。夜眠早起。問候起居。始是知恩孝順底人也。山云。老僧若看。即不見有病。此是平生行履。臨行得力處也。山復問僧。離此殼漏子。向甚麼處。與吾相見。僧無對。山有頌云。學者雖多無一悟。過在尋他舌頭路。欲得忘形泯蹤跡。努力慇懃空裏步。頌畢剃頭聲鍾。坐堂辭眾告寂。眾號慟。山開目辨愚癡齋。更延七日。再辭眾坐逝。大定繼燈錄。皇統間。咸平府大覺寺法慶禪師。嗣佛國白禪師。甞掌書記。初住泗州普照。後遷嵩少。破汴被虜。北方牧牛。講僧識之。次居東京。因侍者讀洞山錄作愚癡齋。者云。古人甚奇。覺云。吾化後汝可喚之。若能迴來。是有道力也。後預知時至。乃作頌云。今年五月初五。四大將離本主。白骨當風揚却。免占檀那地土。衣物盡付侍者。齋僧始聞初夜鐘聲坐逝。侍者曰昔約令喚。遂喚三聲。覺應曰。作麼。者曰。和尚何裸跣而去。覺曰。來時何有。者欲強穿衣。覺曰。休留與後人。者曰。正恁麼時如何。覺曰。也只恁麼。復書一偈云。七十三年如掣電。臨行為君通一線。鐵牛𨁝跳過新羅。撞破虛空七八片。儼然而化。壽七十三。皇統三年五月五日也。洞山識不病底。大覺識不死底。所以二老來去自由。天童拈云。得往得來。得來得往。我看他有分。他看我不然。正恁麼時如何體悉。良久云。宿霧尚深無見頂。春風常在不萌枝。天童拈彰底事之全機。已如上說。頌見古人之剋力。又作麼生。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。古人臨行。老病死境界中游戲。就中洞山奇怪。既云微疾。大眾看候。一僧問。和尚病還有不病者麼。這僧言中有響。句裏呈機。也要看病人具眼。山云。有。抓著癢處。病減十分。僧云。不病者還看和尚否。倒行此令。要人知不恁麼。山云。老僧看他有分。若以世情測度。不病者合看病者。洞山却道。老僧看他有分。豈是人情問候道理。這僧要徹底相見。更問。和尚看他後如何。這裏要爾十二時中常須奉重。夜眠早起。問候起居。始是知恩孝順底人也。山云。老僧若看。即不見有病。此是平生行履。臨行得力處也。山復問僧。離此殼漏子。向甚麼處。與吾相見。僧無對。山有頌云。學者雖多無一悟。過在尋他舌頭路。欲得忘形泯蹤跡。努力慇懃空裏步。頌畢剃頭聲鍾。坐堂辭眾告寂。眾號慟。山開目辨愚癡齋。更延七日。再辭眾坐逝。大定繼燈錄。皇統間。咸平府大覺寺法慶禪師。嗣佛國白禪師。甞掌書記。初住泗州普照。後遷嵩少。破汴被虜。北方牧牛。講僧識之。次居東京。因侍者讀洞山錄作愚癡齋。者云。古人甚奇。覺云。吾化後汝可喚之。若能迴來。是有道力也。後預知時至。乃作頌云。今年五月初五。四大將離本主。白骨當風揚却。免占檀那地土。衣物盡付侍者。齋僧始聞初夜鐘聲坐逝。侍者曰昔約令喚。遂喚三聲。覺應曰。作麼。者曰。和尚何裸跣而去。覺曰。來時何有。者欲強穿衣。覺曰。休留與後人。者曰。正恁麼時如何。覺曰。也只恁麼。復書一偈云。七十三年如掣電。臨行為君通一線。鐵牛𨁝跳過新羅。撞破虛空七八片。儼然而化。壽七十三。皇統三年五月五日也。洞山識不病底。大覺識不死底。所以二老來去自由。天童拈云。得往得來。得來得往。我看他有分。他看我不然。正恁麼時如何體悉。良久云。宿霧尚深無見頂。春風常在不萌枝。天童拈彰底事之全機。已如上說。頌見古人之剋力。又作麼生。頌云。

卸却臭皮袋(草枯鷹眼疾) 拈轉赤肉團(雪盡馬蹄輕) 當頭鼻孔正(也須撥轉始得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卸却臭皮袋(草枯鷹眼疾) 拈轉赤肉團(雪盡馬蹄輕) 當頭鼻孔正(也須撥轉始得)

直下髑髏乾(切忌見鬼) 老醫不見從來癖(手到病除) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直下髑髏乾(切忌見鬼) 老醫不見從來癖(手到病除)

少子相看向近難(渠無國土何處逢渠) 野水瘦時秋潦退(龍行舊道) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少子相看向近難(渠無國土何處逢渠) 野水瘦時秋潦退(龍行舊道)

白雲斷處舊山。寒(是真難滅) 須勦絕。(君子一言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白雲斷處舊山。寒(是真難滅) 須勦絕。(君子一言)

莫顢頇(點燈喫飯) 轉盡無功伊就位(葉落歸根) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫顢頇(點燈喫飯) 轉盡無功伊就位(葉落歸根)

孤標不與汝同盤(來時無口) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤標不與汝同盤(來時無口)

師云。石頭和尚道。欲識庵中不死人。豈離而今這皮袋。天童却道卸却這皮袋。洞山天童。皆石頭下子孫。如此相違。如何和會。臨濟亦道赤肉團上有無位真人。天童却教拈却赤肉團。爾且道。無位真人。向甚處安身立命。佛日和尚道。山僧未來時。燕京人鼻不正。山僧特來扳正。萬松道。佛日鼻孔落在燕京人手裏。僧問香嚴。如何是道。嚴曰。枯木裏龍吟。僧曰。某不會。嚴曰。髑髏裏眼睛。後有僧問石霜。如何是枯木裏龍吟。霜云。猶帶喜在。僧曰。如何是髑髏裏眼睛。霜云。猶帶識在。又有僧問曹山。山以偈示之曰。枯木龍吟真見道。髑髏識盡眼初明。喜識盡時消息盡。當人那辨濁中清。僧再問。如何是枯木裏龍吟。曹曰。血脈不斷。僧曰。如何是髑髏裏眼睛。曹曰。乾不盡。祖庭事苑。作乾盡。若據天童頌并序。赤肉團獨露真常。髑髏眼瀝乾漏識。乾盡亦不惡。世諺有云。老醫少卜。言醫老始明。卜少則靈。所以洞山老作不見有病。少子相看向近難者。擬親即疎。擬向即乖。寒松病枝。因病轉奇。維摩瘦而不羸者。因病而為道日損。西京奉聖。深禪師病起頌云。氣絕絕情緒。舉意無意路。眴目尚無力。長年不出戶。芙蓉楷和尚道。只此一頌。自然紹繼老僧。此水瘦潦退雲斷。山寒也。須勦絕。莫顢頇。病要除根。醫須勿藥。轉盡無功。伊就位。孤標不與汝同盤。還知麼。麗水一星金。流沙混不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。石頭和尚道。欲識庵中不死人。豈離而今這皮袋。天童却道卸却這皮袋。洞山天童。皆石頭下子孫。如此相違。如何和會。臨濟亦道赤肉團上有無位真人。天童却教拈却赤肉團。爾且道。無位真人。向甚處安身立命。佛日和尚道。山僧未來時。燕京人鼻不正。山僧特來扳正。萬松道。佛日鼻孔落在燕京人手裏。僧問香嚴。如何是道。嚴曰。枯木裏龍吟。僧曰。某不會。嚴曰。髑髏裏眼睛。後有僧問石霜。如何是枯木裏龍吟。霜云。猶帶喜在。僧曰。如何是髑髏裏眼睛。霜云。猶帶識在。又有僧問曹山。山以偈示之曰。枯木龍吟真見道。髑髏識盡眼初明。喜識盡時消息盡。當人那辨濁中清。僧再問。如何是枯木裏龍吟。曹曰。血脈不斷。僧曰。如何是髑髏裏眼睛。曹曰。乾不盡。祖庭事苑。作乾盡。若據天童頌并序。赤肉團獨露真常。髑髏眼瀝乾漏識。乾盡亦不惡。世諺有云。老醫少卜。言醫老始明。卜少則靈。所以洞山老作不見有病。少子相看向近難者。擬親即疎。擬向即乖。寒松病枝。因病轉奇。維摩瘦而不羸者。因病而為道日損。西京奉聖。深禪師病起頌云。氣絕絕情緒。舉意無意路。眴目尚無力。長年不出戶。芙蓉楷和尚道。只此一頌。自然紹繼老僧。此水瘦潦退雲斷。山寒也。須勦絕。莫顢頇。病要除根。醫須勿藥。轉盡無功。伊就位。孤標不與汝同盤。還知麼。麗水一星金。流沙混不得。

第九十五則臨濟一畫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十五則臨濟一畫

示眾云。佛來也打。魔來也打。有理三十。無理三十。為復是錯。認怨讐。為復是不分良善。試道。看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。佛來也打。魔來也打。有理三十。無理三十。為復是錯。認怨讐。為復是不分良善。試道。看。

舉。臨濟問院主。甚處來(掌云這裏來)主云。州中糶黃米來(却實頭)濟云。糶得盡麼(入草求人)主云。糶得盡(兩搭不迴頭)濟以拄杖一畫云。還糶得這箇麼(有甚死急)主便喝(蝦蟇叫)濟便打(伏手骨桗)次典座至。舉前話(少賣弄)座云。院主不會和尚意(口是禍門)濟云。爾又作麼生(上身上來也)座便禮拜(轉見不堪)濟亦打(趁手快)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臨濟問院主。甚處來(掌云這裏來)主云。州中糶黃米來(却實頭)濟云。糶得盡麼(入草求人)主云。糶得盡(兩搭不迴頭)濟以拄杖一畫云。還糶得這箇麼(有甚死急)主便喝(蝦蟇叫)濟便打(伏手骨桗)次典座至。舉前話(少賣弄)座云。院主不會和尚意(口是禍門)濟云。爾又作麼生(上身上來也)座便禮拜(轉見不堪)濟亦打(趁手快)。

師云。本錄無典座。又問供養主。甚麼處去來。主云。州中糶黃米去來。濟云。糶得盡麼。主云。糶得盡。濟亦以拄杖一畫云。糶得這箇盡麼。主便禮拜。濟云。猶較些子。萬松道。有何不可。院主被棒。賞不避仇讐。供養主蒙恩。誅不擇骨肉。天童據盡令而行。要見全機大用。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。本錄無典座。又問供養主。甚麼處去來。主云。州中糶黃米去來。濟云。糶得盡麼。主云。糶得盡。濟亦以拄杖一畫云。糶得這箇盡麼。主便禮拜。濟云。猶較些子。萬松道。有何不可。院主被棒。賞不避仇讐。供養主蒙恩。誅不擇骨肉。天童據盡令而行。要見全機大用。頌云。

臨濟全機格調高(也好與一頓) 棒頭有眼辨秋毫(一點難謾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟全機格調高(也好與一頓) 棒頭有眼辨秋毫(一點難謾)

掃除狐兔家風峻(師子全威) 變化魚龍電火燒(大小神通) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃除狐兔家風峻(師子全威) 變化魚龍電火燒(大小神通)

活人劍(猶較些子) 殺人刀(這漆桶) 倚天照雪利吹毛(誰敢正覷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 活人劍(猶較些子) 殺人刀(這漆桶) 倚天照雪利吹毛(誰敢正覷)

一等令行滋味別(這醋可曬釅) 十分痛處是誰遭(打云是爾是爾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一等令行滋味別(這醋可曬釅) 十分痛處是誰遭(打云是爾是爾)

師云。臨濟有時。奪人不奪境。有時人境兩俱奪。若遇其中人。便全體作用。此臨濟格調最高處也。手上出來。手上打。眼上出來。眼上打。四方八面來。旋風打。离婁黃帝時人。百里見秋毫之末。棒頭有眼。明如日月。半點也不容。不唯掃除狐兔。亦能變化魚龍。魚躍禹門三級。雷電燒尾成龍。棒喝迅機神用如是。七事隨身。有殺人刀活人劍。浮山圓鑒遠錄公。出十六題。令投子青禪師頌。亦有殺人刀活人劍。雪竇頌巴陵吹毛劍。要平不平。大巧若拙。或指或掌。倚天照雪。宋玉大言賦。方地為輿。圓天為蓋。彎弓射榑桑。長劍倚天外。僧問臨濟。如何是吹毛劍。濟云。禍事禍事。不見道。德山釅醋。曾喫知酸。臨際用出黃蘗。傳來亦不弱。竹庵云。劈面三拳。攔腮七掌。盡大地人。不識痛痒。只有一箇認痛。猶受醫在。不見臨濟道。如蒿枝拂。相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。臨濟有時。奪人不奪境。有時人境兩俱奪。若遇其中人。便全體作用。此臨濟格調最高處也。手上出來。手上打。眼上出來。眼上打。四方八面來。旋風打。离婁黃帝時人。百里見秋毫之末。棒頭有眼。明如日月。半點也不容。不唯掃除狐兔。亦能變化魚龍。魚躍禹門三級。雷電燒尾成龍。棒喝迅機神用如是。七事隨身。有殺人刀活人劍。浮山圓鑒遠錄公。出十六題。令投子青禪師頌。亦有殺人刀活人劍。雪竇頌巴陵吹毛劍。要平不平。大巧若拙。或指或掌。倚天照雪。宋玉大言賦。方地為輿。圓天為蓋。彎弓射榑桑。長劍倚天外。僧問臨濟。如何是吹毛劍。濟云。禍事禍事。不見道。德山釅醋。曾喫知酸。臨際用出黃蘗。傳來亦不弱。竹庵云。劈面三拳。攔腮七掌。盡大地人。不識痛痒。只有一箇認痛。猶受醫在。不見臨濟道。如蒿枝拂。相似。

第九十六則九峯不肯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十六則九峯不肯

示眾云。雲居不憑戒珠舍利。九峯不愛坐脫立亡。牛頭不要百鳥㗸花。黃蘗不羨浮柸渡水。且道。別有何長處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。雲居不憑戒珠舍利。九峯不愛坐脫立亡。牛頭不要百鳥㗸花。黃蘗不羨浮柸渡水。且道。別有何長處。

舉。九峯在石霜作侍者。霜遷化後。眾欲請堂中首座接續住持(便好學能無伎倆不應如秀拂塵埃)峯不肯乃云。待某甲問過。若會先師意。如先師侍奉(路見不平)遂問。先師道。休去歇去(費力作麼)一念萬年去(忘前失後漢)寒灰枯木去(有甚氣息)一條白練去(切忌點污)且道。明甚麼邊事(只要無事)座云。明一色邊事。(兩般了也)峯云。恁麼則未會先師意在(一朝權在手)。座云。爾不肯我。那裝香來(果然不會)座乃焚香云。我若不會先師意。香煙起處脫去不得(氣急殺人)言訖便坐脫(這裏甚麼所在恁麼去)峯乃撫其背云。坐脫立亡則不無(出身猶可易)先師意未夢見在(脫體道應難)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。九峯在石霜作侍者。霜遷化後。眾欲請堂中首座接續住持(便好學能無伎倆不應如秀拂塵埃)峯不肯乃云。待某甲問過。若會先師意。如先師侍奉(路見不平)遂問。先師道。休去歇去(費力作麼)一念萬年去(忘前失後漢)寒灰枯木去(有甚氣息)一條白練去(切忌點污)且道。明甚麼邊事(只要無事)座云。明一色邊事。(兩般了也)峯云。恁麼則未會先師意在(一朝權在手)。座云。爾不肯我。那裝香來(果然不會)座乃焚香云。我若不會先師意。香煙起處脫去不得(氣急殺人)言訖便坐脫(這裏甚麼所在恁麼去)峯乃撫其背云。坐脫立亡則不無(出身猶可易)先師意未夢見在(脫體道應難)。

師云。筠州九峯道虔禪師。親傳石霜之道。得殺活杖子。具衲僧巴鼻。首座擔板。只得一橛。當時見道恁麼則未會先師意在。只道吾不如汝。便教九峯無地容身傾心歸伏。不見道。爭之不足。讓則有餘。今時參學人只道。古人坐脫立亡。今人臨行手忙脚亂。又見毆陽文忠公見嵩山老僧。道今人念念在亂。臨終安得定。這迴一向尋速生速滅。覺範頌云。死時應盡便應盡。坐脫立亡誇小兒。酪出乳中無別法。死時何苦欲先知。二朝士問寶峯照和尚。古人臨終去住自在。何道致之。峯云。先僧將來。自縊死去。臨終眾僧。求峯遺訓。峯作惡語數句而終。石霜首座。若到這箇地面。免被九峯逼死。佛果示杲上人法語云。嗟。見一流拍盲野狐種族。自不曾夢見祖師。却妄傳。達磨以胎息傳人。謂之傳法救迷情。以至引從上最年高宗師。如安國師趙州之類。皆行此氣。及誇初祖隻履。普化空棺。皆謂此術有驗。遂致渾身脫去。謂之形神俱妙。而人厚愛此身。怕臘月三十日慞惶。競傳歸真之法。除夜望影。喚主人公。以卜日月聽樓鼓。驗玉池。覘眼光以為脫生死法。真誑諕閭閻。揑偽造窠。貽高人嗤鄙。復有一等。假託初祖胎息說。趙州十二時別歌。龐居士轉河車頌。遞互指授。密傳行持。以圖長年及全身脫去。或希三五百歲。殊不知。此真是妄想愛見。萬松道。今時下視諸方者。多以臨行要人看。好癭上塗烟𭴛。有甚可喜。石霜一生置枯木堂。安枯木眾。往往常坐不臥。坐脫立亡者極多。獨九峯不肯首座。今時好坐脫立亡底。何不參取九峯不肯處。且道。九峯具甚麼作用。問取天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。筠州九峯道虔禪師。親傳石霜之道。得殺活杖子。具衲僧巴鼻。首座擔板。只得一橛。當時見道恁麼則未會先師意在。只道吾不如汝。便教九峯無地容身傾心歸伏。不見道。爭之不足。讓則有餘。今時參學人只道。古人坐脫立亡。今人臨行手忙脚亂。又見毆陽文忠公見嵩山老僧。道今人念念在亂。臨終安得定。這迴一向尋速生速滅。覺範頌云。死時應盡便應盡。坐脫立亡誇小兒。酪出乳中無別法。死時何苦欲先知。二朝士問寶峯照和尚。古人臨終去住自在。何道致之。峯云。先僧將來。自縊死去。臨終眾僧。求峯遺訓。峯作惡語數句而終。石霜首座。若到這箇地面。免被九峯逼死。佛果示杲上人法語云。嗟。見一流拍盲野狐種族。自不曾夢見祖師。却妄傳。達磨以胎息傳人。謂之傳法救迷情。以至引從上最年高宗師。如安國師趙州之類。皆行此氣。及誇初祖隻履。普化空棺。皆謂此術有驗。遂致渾身脫去。謂之形神俱妙。而人厚愛此身。怕臘月三十日慞惶。競傳歸真之法。除夜望影。喚主人公。以卜日月聽樓鼓。驗玉池。覘眼光以為脫生死法。真誑諕閭閻。揑偽造窠。貽高人嗤鄙。復有一等。假託初祖胎息說。趙州十二時別歌。龐居士轉河車頌。遞互指授。密傳行持。以圖長年及全身脫去。或希三五百歲。殊不知。此真是妄想愛見。萬松道。今時下視諸方者。多以臨行要人看。好癭上塗烟𭴛。有甚可喜。石霜一生置枯木堂。安枯木眾。往往常坐不臥。坐脫立亡者極多。獨九峯不肯首座。今時好坐脫立亡底。何不參取九峯不肯處。且道。九峯具甚麼作用。問取天童。頌云。

石霜一宗(蜂攢蟻聚) 親傳九峯(氷消瓦解) 香煙脫去(生死自在即不無) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石霜一宗(蜂攢蟻聚) 親傳九峯(氷消瓦解) 香煙脫去(生死自在即不無)

正脈難通(先師意未夢見在) 月巢鶴作千年夢(樹倒不飛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正脈難通(先師意未夢見在) 月巢鶴作千年夢(樹倒不飛)

雪屋人迷一色功(日出後一場懡㦬) 坐斷十方猶點額(切忌生根) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪屋人迷一色功(日出後一場懡㦬) 坐斷十方猶點額(切忌生根)

密移一步看飛龍(別般造化) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密移一步看飛龍(別般造化)

師云。天童仁義。先于貧處斷。世情偏向有錢家。萬松道。門庭施設。不如九峯。入理深談。猶較座元百步。勝默和尚作。祖庭詠史詩。元座徒亡一炷煙。九峯不是抑高賢。若將一色為承紹。辜負先師不借緣。石霜示眾有云。未甞忘照。猶為外紹為臣種。亦曰借。若誕生。絲毫不隔。如王子生下。則能紹大位。謂之內紹。名王種。名句不借也。借則一色邊事耳。不得已。應機利生為挾帶。點額飛龍。亦禹門化魚之事。亦周易乾卦。九五飛龍在天。得位之象。豈比月巢鶴夢。雪屋人迷者哉。還識石霜傳九峯處麼。摘破香囊薰大國。撥開天竅吼真風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童仁義。先于貧處斷。世情偏向有錢家。萬松道。門庭施設。不如九峯。入理深談。猶較座元百步。勝默和尚作。祖庭詠史詩。元座徒亡一炷煙。九峯不是抑高賢。若將一色為承紹。辜負先師不借緣。石霜示眾有云。未甞忘照。猶為外紹為臣種。亦曰借。若誕生。絲毫不隔。如王子生下。則能紹大位。謂之內紹。名王種。名句不借也。借則一色邊事耳。不得已。應機利生為挾帶。點額飛龍。亦禹門化魚之事。亦周易乾卦。九五飛龍在天。得位之象。豈比月巢鶴夢。雪屋人迷者哉。還識石霜傳九峯處麼。摘破香囊薰大國。撥開天竅吼真風。

第九十七則光帝檏頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十七則光帝檏頭

示眾云。達磨朝梁武。本為傳心。鹽官識大中。不妨具眼。天下太平國王長壽。不犯天威。日月停景。四時和適有光風化。人王法王相見。合談何事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。達磨朝梁武。本為傳心。鹽官識大中。不妨具眼。天下太平國王長壽。不犯天威。日月停景。四時和適有光風化。人王法王相見。合談何事。

舉。同光帝謂興化曰。寡人收得中原一寶。(少賣弄)只是無人酬價(傾國莫換)化云。借陛下寶看(因便接勢)帝以兩手引幞頭脚(幸遇其人)化云。君王之寶誰敢酬價(一併交足別無少缺)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。同光帝謂興化曰。寡人收得中原一寶。(少賣弄)只是無人酬價(傾國莫換)化云。借陛下寶看(因便接勢)帝以兩手引幞頭脚(幸遇其人)化云。君王之寶誰敢酬價(一併交足別無少缺)。

師云。魏府興化存獎禪師。初依臨濟。濟圓寂為三聖首座。後見大覺。開堂拈香曰。此一炷香。本分為三聖師兄。三聖于我太孤。本分為大覺師兄。大覺于我太賒。不如供養臨濟先師。僧問。四方八面來時如何。化云。打中間底。僧作禮。化云。大眾興化。昨日赴箇村齋。半路逢卒風暴雨。却于神廟裏避得過。後唐莊宗幸河北。僧問。王程有限時如何。化云。日馳五百駕。迴至魏府行宮。詔化至。賜座茶畢。遂問。朕收下中原。獲得一寶。未曾有人酬價。化云。略借陛下寶。看。帝以兩手引幞頭脚。化云。君王之寶誰敢酬價。帝大悅賜紫衣師號。化皆不受。又賜御馬一疋。萬松道。第一要識取君王。更要知處中原。然後問爾寶下落。玄覺徵云。且道。興化肯同光。不肯同光。若肯興化眼在甚麼處。若不肯同光過在甚麼處。萬松道。空生不解金剛旨。問得疑心滿世間。雪竇云。至尊所得。只可旁觀。若非興化作家。往往高價酬却。萬松道。恰似不齋來。翠巖芝云。興化當時下著。可謂酩酊。如今作麼生斷。萬松道。喫棒了判案。雲峯悅云。真不掩偽。曲不藏直。有眼底辨取。萬松道。問著箇瞎漢。黃龍心云。興化一期見機而作。爭奈埋沒伊一朝天子。當時若但向道蚌蛤之珠收得也無用處。教伊向後別有生涯。免見遞相鈍躓。而今若有人問。又作麼生酬價。萬松道。七九六十三收。這一隊老漢沒箇敢著價者。唯有天童相物作價兩無虧欠。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。魏府興化存獎禪師。初依臨濟。濟圓寂為三聖首座。後見大覺。開堂拈香曰。此一炷香。本分為三聖師兄。三聖于我太孤。本分為大覺師兄。大覺于我太賒。不如供養臨濟先師。僧問。四方八面來時如何。化云。打中間底。僧作禮。化云。大眾興化。昨日赴箇村齋。半路逢卒風暴雨。却于神廟裏避得過。後唐莊宗幸河北。僧問。王程有限時如何。化云。日馳五百駕。迴至魏府行宮。詔化至。賜座茶畢。遂問。朕收下中原。獲得一寶。未曾有人酬價。化云。略借陛下寶。看。帝以兩手引幞頭脚。化云。君王之寶誰敢酬價。帝大悅賜紫衣師號。化皆不受。又賜御馬一疋。萬松道。第一要識取君王。更要知處中原。然後問爾寶下落。玄覺徵云。且道。興化肯同光。不肯同光。若肯興化眼在甚麼處。若不肯同光過在甚麼處。萬松道。空生不解金剛旨。問得疑心滿世間。雪竇云。至尊所得。只可旁觀。若非興化作家。往往高價酬却。萬松道。恰似不齋來。翠巖芝云。興化當時下著。可謂酩酊。如今作麼生斷。萬松道。喫棒了判案。雲峯悅云。真不掩偽。曲不藏直。有眼底辨取。萬松道。問著箇瞎漢。黃龍心云。興化一期見機而作。爭奈埋沒伊一朝天子。當時若但向道蚌蛤之珠收得也無用處。教伊向後別有生涯。免見遞相鈍躓。而今若有人問。又作麼生酬價。萬松道。七九六十三收。這一隊老漢沒箇敢著價者。唯有天童相物作價兩無虧欠。頌云。

君王底意語知音(一發善言) 天下傾誠葵藿心(千里福應) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君王底意語知音(一發善言) 天下傾誠葵藿心(千里福應)

掇出中原無價寶(兩手分付) 不同趙璧與燕金(別是一家珍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掇出中原無價寶(兩手分付) 不同趙璧與燕金(別是一家珍)

中原之寶呈興化(分付著頭) 一段光明難定價(自買自賣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中原之寶呈興化(分付著頭) 一段光明難定價(自買自賣)

帝業堪為萬世師(裂破古今) 金輪景耀四天下(猶有化在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝業堪為萬世師(裂破古今) 金輪景耀四天下(猶有化在)

師云。同光年號也。如大中天子即宣宗也。後唐莊宗。在位三年。癸未改同光元年。喚作中原一寶。已是強名。畢竟喚作甚麼。大小天童只道得箇君王底意語知音。看他莊宗行兵。則從真定服中山。取漁陽兼魏愽。策馬渡河。而梁氏失國。偏師西指。而劍閣不守。所以自稱收得中原一寶。只是無人酬價。此以衲僧分上未遇知音。不逢別者。終不開拳。興化傾誠。不敢辜負天府大寶。葵藿向日而傾。衛其足也。所以刖足鮑莊子不如葵也。掇出中原無價寶。此頌引幞頭脚。輪王髻中珠不可輕分付。古今天子對辯。未有如莊宗善用時機。佛事人情一時周足。有官人謁歸宗。宗拈起兩帽子脚。示之云。還會麼。官曰。不會。宗曰。老僧病頭風。莫怪不卸帽子。官人無語。萬松道。韓信功高誰與同。轉身拆却連雲棧。趙國有和氏之璧。燕昭王築臺。置千金於上。延天下之士。故名黃金臺。又頌云。中原之寶。一段光明。輝天鑒地。南泉道。不作貴不作賤。爾作麼生買。所以難定價也。金輪王王四天下。銀輪三天下。銅二。鐵一。准上可知。金輪雖有七寶。只能景耀四天下。不如中原一寶盡十方法界。皆是一段光明。尀耐興化。容易便道。略借陛下寶看。同光是一朝天子。作大檀越。布施與他。可謂作家君王天然有在。萬松常笑。三角示眾云。大凡說法須是應時及節。及至住庵時。值賊執刀問。和尚有珍寶否。角云。僧家之寶非君所宜。賊云。是甚麼寶。角便喝。賊不領以刃加之。法雨頌云。結茅絕頂居三角。家寶不能深蘊却。草次開囊欺鑒人。卞和刖足胡為錯。錯遇桀紂兮施禮樂。不似興化莊宗不傷和氣。僧問法雲圓通秀鐵壁。知師久蘊囊中寶。今日當筵略借看。壁云。君子愛財。取之有道。勿謂法雲拈不出。須知興化敢商量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。同光年號也。如大中天子即宣宗也。後唐莊宗。在位三年。癸未改同光元年。喚作中原一寶。已是強名。畢竟喚作甚麼。大小天童只道得箇君王底意語知音。看他莊宗行兵。則從真定服中山。取漁陽兼魏愽。策馬渡河。而梁氏失國。偏師西指。而劍閣不守。所以自稱收得中原一寶。只是無人酬價。此以衲僧分上未遇知音。不逢別者。終不開拳。興化傾誠。不敢辜負天府大寶。葵藿向日而傾。衛其足也。所以刖足鮑莊子不如葵也。掇出中原無價寶。此頌引幞頭脚。輪王髻中珠不可輕分付。古今天子對辯。未有如莊宗善用時機。佛事人情一時周足。有官人謁歸宗。宗拈起兩帽子脚。示之云。還會麼。官曰。不會。宗曰。老僧病頭風。莫怪不卸帽子。官人無語。萬松道。韓信功高誰與同。轉身拆却連雲棧。趙國有和氏之璧。燕昭王築臺。置千金於上。延天下之士。故名黃金臺。又頌云。中原之寶。一段光明。輝天鑒地。南泉道。不作貴不作賤。爾作麼生買。所以難定價也。金輪王王四天下。銀輪三天下。銅二。鐵一。准上可知。金輪雖有七寶。只能景耀四天下。不如中原一寶盡十方法界。皆是一段光明。尀耐興化。容易便道。略借陛下寶看。同光是一朝天子。作大檀越。布施與他。可謂作家君王天然有在。萬松常笑。三角示眾云。大凡說法須是應時及節。及至住庵時。值賊執刀問。和尚有珍寶否。角云。僧家之寶非君所宜。賊云。是甚麼寶。角便喝。賊不領以刃加之。法雨頌云。結茅絕頂居三角。家寶不能深蘊却。草次開囊欺鑒人。卞和刖足胡為錯。錯遇桀紂兮施禮樂。不似興化莊宗不傷和氣。僧問法雲圓通秀鐵壁。知師久蘊囊中寶。今日當筵略借看。壁云。君子愛財。取之有道。勿謂法雲拈不出。須知興化敢商量。

第九十八則洞山常切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十八則洞山常切

示眾云。九峯截舌。追和石霜。曹山斫頭不辜洞嶺。古人三寸得恁麼密。且為人手段在甚麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。九峯截舌。追和石霜。曹山斫頭不辜洞嶺。古人三寸得恁麼密。且為人手段在甚麼處。

舉。僧問洞山。三身中。那身不墮諸數(前三三後三三)山云。吾常于此切(氣急殺人)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問洞山。三身中。那身不墮諸數(前三三後三三)山云。吾常于此切(氣急殺人)。

師云。本錄中問。三身中那一身說法。山云。吾常于此切。疎山仁禪師始問洞山。未有之言。請師示誨。山曰。不諾。無人肯。疎曰。還可切也無。山曰。闍梨即今還切得否。疎曰。切不得則無諱處。山肯之。僧後問曹山。先師道。吾常於此切。意旨如何。山云。要頭斫取去。僧又問雪峯。峯以拄杖劈口打曰。我也曾到洞山來。承天宗云。一轉語海晏河清。一轉語風高月冷。一轉語騎賊馬趁賊。試請辨看。忽有箇衲僧出來。道總不恁麼。也許伊具一隻眼。元來藥山下。子孫旁提護諱。好本多同。不見。僧問石霜。如何是祖師西來意。霜乃咬齒示之。僧不薦。霜遷化後問九峯。先師咬齒意旨如何。峯云。我寧可截舌。不犯國諱。僧又問雲蓋。蓋云。我與先師。有甚冤讐。保寧勇和尚頌云。此切堪傷向外求。至親何故似冤讐。始終滿面無慚色。更被曹山乞爾頭。好即甚好。太犯風煙。爾看。天童幾般綿密。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。本錄中問。三身中那一身說法。山云。吾常于此切。疎山仁禪師始問洞山。未有之言。請師示誨。山曰。不諾。無人肯。疎曰。還可切也無。山曰。闍梨即今還切得否。疎曰。切不得則無諱處。山肯之。僧後問曹山。先師道。吾常於此切。意旨如何。山云。要頭斫取去。僧又問雪峯。峯以拄杖劈口打曰。我也曾到洞山來。承天宗云。一轉語海晏河清。一轉語風高月冷。一轉語騎賊馬趁賊。試請辨看。忽有箇衲僧出來。道總不恁麼。也許伊具一隻眼。元來藥山下。子孫旁提護諱。好本多同。不見。僧問石霜。如何是祖師西來意。霜乃咬齒示之。僧不薦。霜遷化後問九峯。先師咬齒意旨如何。峯云。我寧可截舌。不犯國諱。僧又問雲蓋。蓋云。我與先師。有甚冤讐。保寧勇和尚頌云。此切堪傷向外求。至親何故似冤讐。始終滿面無慚色。更被曹山乞爾頭。好即甚好。太犯風煙。爾看。天童幾般綿密。頌云。

不入世(物外橫身)未循緣(刮篤成家)劫壺空處有家傳(猫兒屋頭尿)白蘋風細秋江暮(清虗冷淡)古岸舡歸一帶煙(目斷天涯)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不入世(物外橫身)未循緣(刮篤成家)劫壺空處有家傳(猫兒屋頭尿)白蘋風細秋江暮(清虗冷淡)古岸舡歸一帶煙(目斷天涯)。

師云。不入世未循緣。腦後見腮。莫與往來。劫壺空處有家傳。洞山恁麼唱。曹山恁麼和。雪峯恁麼斷送。三臺須是大家催。蓋黃河從源頭濁了也。周起風土記。萍蘋芹菜之名。大者蘋。小者萍。白蘋者。柳惲詩。汀湖採白蘋。日暮江南春。洞裏有歸客。瀟湘逢故人。後人名其處。為白蘋汀。風細秋江暮者。宋玉風賦。夫風生于青蘋之末。浸淫溪谷。緣于太山之阿。舞于松柏之下。謂之白蘋者。苗菁而花白也。敢問。古岸舡歸向甚麼處去。誰知。遠煙浪別有好思量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。不入世未循緣。腦後見腮。莫與往來。劫壺空處有家傳。洞山恁麼唱。曹山恁麼和。雪峯恁麼斷送。三臺須是大家催。蓋黃河從源頭濁了也。周起風土記。萍蘋芹菜之名。大者蘋。小者萍。白蘋者。柳惲詩。汀湖採白蘋。日暮江南春。洞裏有歸客。瀟湘逢故人。後人名其處。為白蘋汀。風細秋江暮者。宋玉風賦。夫風生于青蘋之末。浸淫溪谷。緣于太山之阿。舞于松柏之下。謂之白蘋者。苗菁而花白也。敢問。古岸舡歸向甚麼處去。誰知。遠煙浪別有好思量。

第九十九則雲門鉢桶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九十九則雲門鉢桶

示眾云。棊有別智。酒有別腸。狡兔三穴。猾胥萬倖。更有箇誵頭底。且道。是誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。棊有別智。酒有別腸。狡兔三穴。猾胥萬倖。更有箇誵頭底。且道。是誰。

舉。僧問雲門。如何是塵塵三昧(有願不撒沙)門云。鉢裏飯桶裏水(撞頭磕額攔腮樸面)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。如何是塵塵三昧(有願不撒沙)門云。鉢裏飯桶裏水(撞頭磕額攔腮樸面)。

師云。華嚴。一塵入正受。諸塵三昧起。又云。塵塵爾法法爾。這僧問處。直要雲門當面拈出。雲門道。鉢裏飯桶裏水。且道。拈出不拈出。有底便認。和聲送事。就句呈機。有底道。鉢裏飯粒粒皆圓。桶裏水點點皆濕。更有一般。著甚死急。道。鉢裏有飯。桶裏有水。佛果道。漱口三年。正為汝輩。雪竇道。多口阿師難下嘴。元來小膽爾看。天童擘破面皮。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。華嚴。一塵入正受。諸塵三昧起。又云。塵塵爾法法爾。這僧問處。直要雲門當面拈出。雲門道。鉢裏飯桶裏水。且道。拈出不拈出。有底便認。和聲送事。就句呈機。有底道。鉢裏飯粒粒皆圓。桶裏水點點皆濕。更有一般。著甚死急。道。鉢裏有飯。桶裏有水。佛果道。漱口三年。正為汝輩。雪竇道。多口阿師難下嘴。元來小膽爾看。天童擘破面皮。頌云。

鉢裏飯桶裏水(椀盛杓戽)開口見膽求知已(只為分明極翻令得所遲)擬思便落二三機(天童第四)對面忽成千萬里(是必早廻程)韶陽師較些子(未敢相保)斷金之義兮誰與相同(心不負人)匪石之心兮獨能如此(面無慚色)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢裏飯桶裏水(椀盛杓戽)開口見膽求知已(只為分明極翻令得所遲)擬思便落二三機(天童第四)對面忽成千萬里(是必早廻程)韶陽師較些子(未敢相保)斷金之義兮誰與相同(心不負人)匪石之心兮獨能如此(面無慚色)。

師云。僧問忠國師。如何是佛法大意。師云。文殊堂裏萬菩薩。僧云。學人不會。師云。大悲千手眼。佛鑑頌。時年蔬菜賤。滿地蘿葡頭。一文買一箇。得者飽齁齁。這裏便見天童與雲門出一隻手。提折脚鐺子也。周易繫辭。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。注云。金堅剛之物。而能斷之。言利之甚也。毛詩邶柏舟云。我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。注石雖堅尚可轉。席雖平尚可卷。言已心志堅平過于石席。且道。忠國師。佛鑑。雲門。天童。恁麼氣急作甚。赤心片片知人少。覿面堆堆覩者稀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。僧問忠國師。如何是佛法大意。師云。文殊堂裏萬菩薩。僧云。學人不會。師云。大悲千手眼。佛鑑頌。時年蔬菜賤。滿地蘿葡頭。一文買一箇。得者飽齁齁。這裏便見天童與雲門出一隻手。提折脚鐺子也。周易繫辭。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。注云。金堅剛之物。而能斷之。言利之甚也。毛詩邶柏舟云。我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。注石雖堅尚可轉。席雖平尚可卷。言已心志堅平過于石席。且道。忠國師。佛鑑。雲門。天童。恁麼氣急作甚。赤心片片知人少。覿面堆堆覩者稀。

第百則瑯琊山河 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第百則瑯琊山河

示眾云。一言可以興邦。一言可以喪邦。此藥亦能殺人。此藥亦能活人。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。且道。利害在甚麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一言可以興邦。一言可以喪邦。此藥亦能殺人。此藥亦能活人。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。且道。利害在甚麼處。

舉。僧問瑯琊覺和尚。清淨本然。云何忽生山河大地(迷時三界有)覺云清淨本然云何忽生山河大地(悟後十方空)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問瑯琊覺和尚。清淨本然。云何忽生山河大地(迷時三界有)覺云清淨本然云何忽生山河大地(悟後十方空)。

師云。汾陽無德昭禪師。北地苦寒。因罷夜參。梵僧乘雲而至勸。不可失時。此眾雖不多。六人大器。道廕人天。陽明日上堂云。胡僧金錫光。為法到汾陽。六人成大器。勸請為敷揚。時大愚芝。慈明圓。瑯琊覺。法華舉。天勝泰。石霜永等。皆在席下。滁州瑯琊山。開化廣照禪師。諱慧覺。西洛人。父為衡陽太守。捐館。扶襯歸洛。過澧州。登藥山古剎瞻禮。觀其游處。宛若舊居。緣此出家。得法于汾陽。應緣滁水。與雪竇明覺。同時唱道。天下指為二甘露門。逮今淮南遺化如昔。湖南祇林和尚。纔見僧來便云。魔來魔來。以木劍揮之。潛入方丈。如是十二年。後置劍無言。有僧問。十二年前為甚麼降魔。林云。賊不打貧兒家。僧云。十二年後為甚麼不降魔。林云。賊不打貧兒家。此名一劍下分身之意。首楞嚴第四。富樓那問。若復世間一切根塵。陰處界等。皆如來藏。清淨本然。云何忽生山河大地諸有為相。次第遷流。終而復始。說者云。若解則已知。覺體本妙。無明本空。山河大地。如空花相。若惑則能所妄分。強覺俄起。三細為世。四輪成界。瑯琊云。我則不然。清淨本然。云何忽生山河大地。此喚騎賊馬赶賊。奪賊槍殺賊。薦福信云。先行不到。末後太過。萬松道。徐六檐板。各見一邊。要除見滲漏。須見天童始得。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。汾陽無德昭禪師。北地苦寒。因罷夜參。梵僧乘雲而至勸。不可失時。此眾雖不多。六人大器。道廕人天。陽明日上堂云。胡僧金錫光。為法到汾陽。六人成大器。勸請為敷揚。時大愚芝。慈明圓。瑯琊覺。法華舉。天勝泰。石霜永等。皆在席下。滁州瑯琊山。開化廣照禪師。諱慧覺。西洛人。父為衡陽太守。捐館。扶襯歸洛。過澧州。登藥山古剎瞻禮。觀其游處。宛若舊居。緣此出家。得法于汾陽。應緣滁水。與雪竇明覺。同時唱道。天下指為二甘露門。逮今淮南遺化如昔。湖南祇林和尚。纔見僧來便云。魔來魔來。以木劍揮之。潛入方丈。如是十二年。後置劍無言。有僧問。十二年前為甚麼降魔。林云。賊不打貧兒家。僧云。十二年後為甚麼不降魔。林云。賊不打貧兒家。此名一劍下分身之意。首楞嚴第四。富樓那問。若復世間一切根塵。陰處界等。皆如來藏。清淨本然。云何忽生山河大地諸有為相。次第遷流。終而復始。說者云。若解則已知。覺體本妙。無明本空。山河大地。如空花相。若惑則能所妄分。強覺俄起。三細為世。四輪成界。瑯琊云。我則不然。清淨本然。云何忽生山河大地。此喚騎賊馬赶賊。奪賊槍殺賊。薦福信云。先行不到。末後太過。萬松道。徐六檐板。各見一邊。要除見滲漏。須見天童始得。頌云。

見有不有(一般麵草) 翻手覆手(由人故造) 瑯琊山裏人(叉手云慧覺) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見有不有(一般麵草) 翻手覆手(由人故造) 瑯琊山裏人(叉手云慧覺)

不落瞿曇後(一語傷人千刀攪腹) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不落瞿曇後(一語傷人千刀攪腹)

師云。見有不有。其有自朽。見怪不怪。其怪自壞。摩訶衍論。十四祖龍樹祖師造也。乃云一切諸法。一切因緣故應有。一切諸法。一切因緣故不應有。此翻手覆手也。瑯琊上堂云。見聞覺知。俱為生死之因。見聞覺知。俱為解脫之本。譬如師子返擲。南北東西。且無定止。汝等諸人若也不會。且莫辜負釋迦老子。吽。此所以不落瞿曇後也。瞿曇梵語。具云喬答摩。此云地勝。謂除天外在地人中。最殊勝故。方今後五百歲。去聖時遙。人多懈怠。如何得不落後去。裂破古今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。見有不有。其有自朽。見怪不怪。其怪自壞。摩訶衍論。十四祖龍樹祖師造也。乃云一切諸法。一切因緣故應有。一切諸法。一切因緣故不應有。此翻手覆手也。瑯琊上堂云。見聞覺知。俱為生死之因。見聞覺知。俱為解脫之本。譬如師子返擲。南北東西。且無定止。汝等諸人若也不會。且莫辜負釋迦老子。吽。此所以不落瞿曇後也。瞿曇梵語。具云喬答摩。此云地勝。謂除天外在地人中。最殊勝故。方今後五百歲。去聖時遙。人多懈怠。如何得不落後去。裂破古今。