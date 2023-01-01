萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄

萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄五

侍者離知錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者離知錄

後學性一校 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後學性一校

生生道人梓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生道人梓

第六十七則嚴經智慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十七則嚴經智慧

示眾云。一塵含萬象。一念具三千。何況頂天立地丈夫兒。道頭知尾。靈利漢。莫自辜負已靈埋沒家寶麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一塵含萬象。一念具三千。何況頂天立地丈夫兒。道頭知尾。靈利漢。莫自辜負已靈埋沒家寶麼。

舉。華嚴經云。我今普見一切眾生。具有如來智慧德相(熊翻斤斗驢舞柘枝)但以妄想執著。而不證得(妄想執著亦不惡)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。華嚴經云。我今普見一切眾生。具有如來智慧德相(熊翻斤斗驢舞柘枝)但以妄想執著。而不證得(妄想執著亦不惡)。

師云。華嚴大疏首尾。清涼大師。科此段經。名開因性。普賢行願疏。名開物性源。如何開耶。出現品云。佛子無一眾生而不具有如來智慧。但以妄想顛倒執著。而不證得(注云凡夫妄想權小執著顛倒通上二種)若離妄想。一切智自然智無礙智。則得現前。便舉一塵包含大千經卷之喻。前頌萬象之中獨露身。離念見佛破塵出經。正是此科經也。又云。爾時如來以無障礙清淨智眼。普觀法界一切眾生。而作是言。奇哉奇哉。此諸眾生。云何具有如來智慧。愚痴迷惑。不知不見。我當教以正道。令其永離妄想執著。自於身中得見如來廣大智慧。與佛無異。清涼大疏云。眾生包性德而為體。攬智海以為源。但相變體殊。情生智隔。今令知心合體。達本忘情。故談斯經而為顯示。釋曰。此則兼明眾生迷真之由也。譬如福德智慧具足相貌之人。忽然夢見貧病苦身。即相變也。不見本身。即體殊也。執認云是我身。即情生也。不信自身福德端正。即智隔也。僧問報慈。情生智隔。相變體殊。情未生時如何。慈云。隔。諸方罔知出處。多以相為想。就便辨之。學者應知。仰山勘香嚴。如來禪許師兄會。祖師禪未夢見在。且道。如來禪相去多少。試將華嚴經文。參我天童頌意。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。華嚴大疏首尾。清涼大師。科此段經。名開因性。普賢行願疏。名開物性源。如何開耶。出現品云。佛子無一眾生而不具有如來智慧。但以妄想顛倒執著。而不證得(注云凡夫妄想權小執著顛倒通上二種)若離妄想。一切智自然智無礙智。則得現前。便舉一塵包含大千經卷之喻。前頌萬象之中獨露身。離念見佛破塵出經。正是此科經也。又云。爾時如來以無障礙清淨智眼。普觀法界一切眾生。而作是言。奇哉奇哉。此諸眾生。云何具有如來智慧。愚痴迷惑。不知不見。我當教以正道。令其永離妄想執著。自於身中得見如來廣大智慧。與佛無異。清涼大疏云。眾生包性德而為體。攬智海以為源。但相變體殊。情生智隔。今令知心合體。達本忘情。故談斯經而為顯示。釋曰。此則兼明眾生迷真之由也。譬如福德智慧具足相貌之人。忽然夢見貧病苦身。即相變也。不見本身。即體殊也。執認云是我身。即情生也。不信自身福德端正。即智隔也。僧問報慈。情生智隔。相變體殊。情未生時如何。慈云。隔。諸方罔知出處。多以相為想。就便辨之。學者應知。仰山勘香嚴。如來禪許師兄會。祖師禪未夢見在。且道。如來禪相去多少。試將華嚴經文。參我天童頌意。頌云。

天蓋地載(通上徹下) 成團作塊(刀斧斫不開) 周法界而無邊(十方無壁落) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天蓋地載(通上徹下) 成團作塊(刀斧斫不開) 周法界而無邊(十方無壁落)

析隣虛而無內(佛眼覷不見) 及盡玄微(好事不如無) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 析隣虛而無內(佛眼覷不見) 及盡玄微(好事不如無)

誰分向背(無廻避處) 佛祖來償口業債(言多傷行) 問取南泉王老師(忌却杉山) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰分向背(無廻避處) 佛祖來償口業債(言多傷行) 問取南泉王老師(忌却杉山)

人人只喫一莖菜(更無餘事可營為) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人人只喫一莖菜(更無餘事可營為)

師云。巖頭道。直須向自己胸襟流出。將來與我蓋天蓋地。今言天蓋地載。何其顛倒也。蓋就人情而言之。人情皆謂天地生人。謂之三才。佛教反以人生天地。所以三界唯心萬法唯識。這裏打做一團。鍊做一塊。周法界無邊表。楞嚴經。佛告阿難。汝觀地性。麁為大地。細為微塵。至隣虛塵。析彼極微色邊際相。七分所成。更析隣虛。即實空性。萬松常舉。信心銘。極小同大。忘絕境界。極大同小。不見邊表。或有人問世間何物最大。當曰真空。何以故極大同小。不見邊表故。或有人問世間何物最小。當曰真空。何以故極小同大。忘絕境界故。嗚呼三祖何人哉。出一則語。天下衲僧跳不出。僧問趙州。如何是玄中玄。州云。汝玄來多少時也。僧云。玄之久矣。州云。若不是老僧幾乎玄殺。洞山玄中銘。向道莫去。歸來背父。既周法界。打成一塊。豈勞塵外別有玄微。豈有前後向背。佛不出世。也不曾減。佛出世指示演說。也不曾添。譽海之寬。誇日之明。不足可言。並為增語。南泉杉山。普請擇蕨菜次。南泉拈起一莖曰。這箇大好供養杉山云。非但這箇。百味珍羞。他亦不顧。南泉云。雖然如是。箇箇須甞過始得。大陽明安。上堂云。莫行心處路。莫坐無處功。有無二俱離。廓然天地空。所以南泉道。大家喫一莖菜。更覓一莖入地獄如箭射。萬松道。今日人七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。巖頭道。直須向自己胸襟流出。將來與我蓋天蓋地。今言天蓋地載。何其顛倒也。蓋就人情而言之。人情皆謂天地生人。謂之三才。佛教反以人生天地。所以三界唯心萬法唯識。這裏打做一團。鍊做一塊。周法界無邊表。楞嚴經。佛告阿難。汝觀地性。麁為大地。細為微塵。至隣虛塵。析彼極微色邊際相。七分所成。更析隣虛。即實空性。萬松常舉。信心銘。極小同大。忘絕境界。極大同小。不見邊表。或有人問世間何物最大。當曰真空。何以故極大同小。不見邊表故。或有人問世間何物最小。當曰真空。何以故極小同大。忘絕境界故。嗚呼三祖何人哉。出一則語。天下衲僧跳不出。僧問趙州。如何是玄中玄。州云。汝玄來多少時也。僧云。玄之久矣。州云。若不是老僧幾乎玄殺。洞山玄中銘。向道莫去。歸來背父。既周法界。打成一塊。豈勞塵外別有玄微。豈有前後向背。佛不出世。也不曾減。佛出世指示演說。也不曾添。譽海之寬。誇日之明。不足可言。並為增語。南泉杉山。普請擇蕨菜次。南泉拈起一莖曰。這箇大好供養杉山云。非但這箇。百味珍羞。他亦不顧。南泉云。雖然如是。箇箇須甞過始得。大陽明安。上堂云。莫行心處路。莫坐無處功。有無二俱離。廓然天地空。所以南泉道。大家喫一莖菜。更覓一莖入地獄如箭射。萬松道。今日人七。

第六十八則夾山揮劍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十八則夾山揮劍

示眾云。寰中天子勅。閫外將軍令。有時門頭得力。有時室內稱尊。且道。是甚麼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。寰中天子勅。閫外將軍令。有時門頭得力。有時室內稱尊。且道。是甚麼人。

舉。僧問夾山。撥塵見佛時如何(何必)。山云。直須揮劍(果然)。若不揮劍漁父棲巢(坐則非佛)。僧舉。問石霜。撥塵見佛時如何(見即不撥撥即不見)霜云渠無國土。何處逢渠(不坐即佛)僧迴舉似夾山(往來不易)山上堂云。門庭施設不如老僧。入理深談猶較石霜百步(各得一橛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問夾山。撥塵見佛時如何(何必)。山云。直須揮劍(果然)。若不揮劍漁父棲巢(坐則非佛)。僧舉。問石霜。撥塵見佛時如何(見即不撥撥即不見)霜云渠無國土。何處逢渠(不坐即佛)僧迴舉似夾山(往來不易)山上堂云。門庭施設不如老僧。入理深談猶較石霜百步(各得一橛)。

師云。潭州石霜慶諸禪師。初在溈山充米頭。方篩米次。溈曰。施主物不可拋棄。霜曰。不拋棄。溈於地拾一粒示之曰。爾道不拋棄。這箇甚處得來。師無對。溈曰。莫欺這一粒。百千粒從這一粒生。霜曰。然則這一粒。自何處生。溈大笑歸方丈。晚上堂曰。大眾米裏有蟲。後參道吾。問觸目菩提。吾喚沙彌添淨瓶水。悟如前舉。霜在道吾。兩夏而受印。會昌之厄。混跡潭州瀏陽陶家坊。朝游夕處。大中初有僧。自洞山至舉。洞山初秋夏末。兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。良久曰。只如萬里無寸草處。又作麼生去。霜曰。出門便是草。僧復舉似洞山。山曰。此是一千五百人善知識語。且大唐國裏能有幾人。囊錐始露住石霜道場。果符悟本之記。二十年海眾千餘。往往長坐不臥。屹若株杌。枯木堂名自茲立焉。僧問撥塵見佛。所問是一。夾山道。若不揮劍漁父棲巢。石霜道。渠無國土何處逢渠。萬松道。入理深談不如石霜。門庭施設猶較夾山百步。莫有兩彩一賽底麼。天童道甚。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。潭州石霜慶諸禪師。初在溈山充米頭。方篩米次。溈曰。施主物不可拋棄。霜曰。不拋棄。溈於地拾一粒示之曰。爾道不拋棄。這箇甚處得來。師無對。溈曰。莫欺這一粒。百千粒從這一粒生。霜曰。然則這一粒。自何處生。溈大笑歸方丈。晚上堂曰。大眾米裏有蟲。後參道吾。問觸目菩提。吾喚沙彌添淨瓶水。悟如前舉。霜在道吾。兩夏而受印。會昌之厄。混跡潭州瀏陽陶家坊。朝游夕處。大中初有僧。自洞山至舉。洞山初秋夏末。兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。良久曰。只如萬里無寸草處。又作麼生去。霜曰。出門便是草。僧復舉似洞山。山曰。此是一千五百人善知識語。且大唐國裏能有幾人。囊錐始露住石霜道場。果符悟本之記。二十年海眾千餘。往往長坐不臥。屹若株杌。枯木堂名自茲立焉。僧問撥塵見佛。所問是一。夾山道。若不揮劍漁父棲巢。石霜道。渠無國土何處逢渠。萬松道。入理深談不如石霜。門庭施設猶較夾山百步。莫有兩彩一賽底麼。天童道甚。頌云。

拂牛劍氣洗兵威(太平本是將軍致) 定亂歸功更是誰(不許將軍見太平) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拂牛劍氣洗兵威(太平本是將軍致) 定亂歸功更是誰(不許將軍見太平)

一旦氛埃清四海(但盡凡情) 垂衣皇化自無為(別無聖解) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一旦氛埃清四海(但盡凡情) 垂衣皇化自無為(別無聖解)

師云。臨濟宗風。金剛王寶劍。殺佛殺祖。夾山截斷老葛藤。打破狐窠窟。晉書。雷煥善天文。張華因望斗牛間。常有異氣。邀煥。夜登樓仰視。煥曰。僕察之久矣。寶劍之精上於天。在豫章酆城縣界。華乃薦雷。為鄷城令。修獄掘基。得石匣。有雙劍。光甚艶發。送一與華。留一自佩。華被誅失劍。煥卒子為州從事。佩父劍至延平津。劍躍墮水。使人投之。見兩龍有文章。投者懼迴。說苑。武王伐紂遇雨。散宜生曰。此非妖歟。王曰。非也。天洗兵也。此頌若不揮劍漁父棲巢。易曰。黃帝堯舜垂衣裳。而治天下。無為之化不令而行。此頌無巢可棲。渠無國土。無劍可揮。何處逢渠也。同安察禪師道。妙體本來無處所。通身那更有蹤由。萬松道。許爾親見石霜。猶較夾山百步。要見夾山麼。劍為不平離寶匣。藥因投病出金瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。臨濟宗風。金剛王寶劍。殺佛殺祖。夾山截斷老葛藤。打破狐窠窟。晉書。雷煥善天文。張華因望斗牛間。常有異氣。邀煥。夜登樓仰視。煥曰。僕察之久矣。寶劍之精上於天。在豫章酆城縣界。華乃薦雷。為鄷城令。修獄掘基。得石匣。有雙劍。光甚艶發。送一與華。留一自佩。華被誅失劍。煥卒子為州從事。佩父劍至延平津。劍躍墮水。使人投之。見兩龍有文章。投者懼迴。說苑。武王伐紂遇雨。散宜生曰。此非妖歟。王曰。非也。天洗兵也。此頌若不揮劍漁父棲巢。易曰。黃帝堯舜垂衣裳。而治天下。無為之化不令而行。此頌無巢可棲。渠無國土。無劍可揮。何處逢渠也。同安察禪師道。妙體本來無處所。通身那更有蹤由。萬松道。許爾親見石霜。猶較夾山百步。要見夾山麼。劍為不平離寶匣。藥因投病出金瓶。

第六十九則南泉白牯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十九則南泉白牯

示眾云。成佛作祖。嫌帶污名。戴角披毛。推居上位。所以真光不耀。大智若愚。更有箇便宜聾。佯不采底。知是阿誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。成佛作祖。嫌帶污名。戴角披毛。推居上位。所以真光不耀。大智若愚。更有箇便宜聾。佯不采底。知是阿誰。

舉。南泉示眾云。三世諸佛不知有(只為知有)狸奴白牯却知有(只為不知有)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。南泉示眾云。三世諸佛不知有(只為知有)狸奴白牯却知有(只為不知有)。

師云。飛山法師戒珠。作別傳心法議。毀斥南泉曰。若願輩。不嗜學不知本。不足以語如來教。無盡燈附集依通。率易辯敘南泉初習律。次聽華嚴楞伽。入中百門觀。聞馬祖傳言外道。屢扣其旨頓獲忘筌。一日行粥。馬祖問。桶裏是甚麼。泉曰。這老漢合取口。作恁麼語話。泉臨機不讓馬祖。如此後來。却向趙州手裏償債。泉問座主。涅盤經以何為極則。主曰。以如如為極則。泉云。喚作如如早是變也。今時沙門須向異類中行始得。趙州於僧堂前問。異則不問。如何是類。泉乃兩手托地。州以脚一踏。泉便倒地。州走入延壽寮。叫云悔悔。泉令侍者問州。悔箇甚麼。州云。悔不更與兩踏。泉上堂云。王老師自小。養一頭水牯牛。擬向溪東牧。不免食他國家水草。溪西牧亦不免食他國家水草。如今不免隨分納些子。總不見得。泉一日見浴主燒浴云。齋後請水牯牛浴。浴主去請。泉云。將得繩索來麼。州以手拽泉鼻。泉云。是即是太麁生。州問。知有底人向甚麼處去。泉云。向山前檀越家。作一頭水牯牛去。州云。謝師指示。泉云。昨夜三更月到窓。泉將順世。首座問。和尚百年後向何處去。泉云。山下作一頭水牯牛去。座云。某甲隨和尚去得否。泉云。汝若隨我。須㘅取一莖草來。此異類話。南泉首唱。溈山和之。道吾雲巖傳授。今為曹山三墮。道吾到南泉。泉問。闍梨名甚麼。吾云。宗智。泉云。智不到處作麼生宗。吾云。切忌道著。泉云。灼然道著即頭角生。三日後與雲巖。在後架把針次。泉過乃問。前日道智不到處切忌道著。道著即頭角生。合作麼生行履。吾便抽身入僧堂。泉便去。巖問吾。師弟適來為甚。不祗對和尚。吾云。爾得恁麼靈利。巖不薦。却去問泉云。適來公案。智頭陀作。麼不祗對和尚。泉云。他却是異類中行。巖云。如何是異類中行。泉云。不見道。智不到處切忌道著。道著即頭角生。直須向異類中行。巖亦不會。吾知巖不薦乃云。此人緣不在此。便同迴藥山。巖遂舉前話。山云。子作麼生。會他這箇時節。便迴來。巖無對。山乃大笑。巖便問。如何是異類中行。山云。吾今日困。別時來。巖云。某甲特為此事歸來。山云。且去。巖便出。吾在方丈外。聞巖不薦。不覺咬得指頭血出。却下來問。師兄問和尚那因緣。作麼生。巖云。和尚不為某甲說。吾便低頭。二人侍立。山問智不到處切忌道著道著即頭角生。吾便珍重出去。巖遂問山。智師弟為甚麼。不祗對和尚。山云。我今日背痛。是他却會。爾去問取。巖遂問。師弟適來為甚麼。不祗對和尚。吾云。我今日頭痛。爾去問取和尚。后雲巖遷化。遣人馳辭書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。飛山法師戒珠。作別傳心法議。毀斥南泉曰。若願輩。不嗜學不知本。不足以語如來教。無盡燈附集依通。率易辯敘南泉初習律。次聽華嚴楞伽。入中百門觀。聞馬祖傳言外道。屢扣其旨頓獲忘筌。一日行粥。馬祖問。桶裏是甚麼。泉曰。這老漢合取口。作恁麼語話。泉臨機不讓馬祖。如此後來。却向趙州手裏償債。泉問座主。涅盤經以何為極則。主曰。以如如為極則。泉云。喚作如如早是變也。今時沙門須向異類中行始得。趙州於僧堂前問。異則不問。如何是類。泉乃兩手托地。州以脚一踏。泉便倒地。州走入延壽寮。叫云悔悔。泉令侍者問州。悔箇甚麼。州云。悔不更與兩踏。泉上堂云。王老師自小。養一頭水牯牛。擬向溪東牧。不免食他國家水草。溪西牧亦不免食他國家水草。如今不免隨分納些子。總不見得。泉一日見浴主燒浴云。齋後請水牯牛浴。浴主去請。泉云。將得繩索來麼。州以手拽泉鼻。泉云。是即是太麁生。州問。知有底人向甚麼處去。泉云。向山前檀越家。作一頭水牯牛去。州云。謝師指示。泉云。昨夜三更月到窓。泉將順世。首座問。和尚百年後向何處去。泉云。山下作一頭水牯牛去。座云。某甲隨和尚去得否。泉云。汝若隨我。須㘅取一莖草來。此異類話。南泉首唱。溈山和之。道吾雲巖傳授。今為曹山三墮。道吾到南泉。泉問。闍梨名甚麼。吾云。宗智。泉云。智不到處作麼生宗。吾云。切忌道著。泉云。灼然道著即頭角生。三日後與雲巖。在後架把針次。泉過乃問。前日道智不到處切忌道著。道著即頭角生。合作麼生行履。吾便抽身入僧堂。泉便去。巖問吾。師弟適來為甚。不祗對和尚。吾云。爾得恁麼靈利。巖不薦。却去問泉云。適來公案。智頭陀作。麼不祗對和尚。泉云。他却是異類中行。巖云。如何是異類中行。泉云。不見道。智不到處切忌道著。道著即頭角生。直須向異類中行。巖亦不會。吾知巖不薦乃云。此人緣不在此。便同迴藥山。巖遂舉前話。山云。子作麼生。會他這箇時節。便迴來。巖無對。山乃大笑。巖便問。如何是異類中行。山云。吾今日困。別時來。巖云。某甲特為此事歸來。山云。且去。巖便出。吾在方丈外。聞巖不薦。不覺咬得指頭血出。却下來問。師兄問和尚那因緣。作麼生。巖云。和尚不為某甲說。吾便低頭。二人侍立。山問智不到處切忌道著道著即頭角生。吾便珍重出去。巖遂問山。智師弟為甚麼。不祗對和尚。山云。我今日背痛。是他却會。爾去問取。巖遂問。師弟適來為甚麼。不祗對和尚。吾云。我今日頭痛。爾去問取和尚。后雲巖遷化。遣人馳辭書

至。吾覽後曰。雲巖不知有。悔當時不向伊道。然雖如是。要且不違藥山之子。玄覺云。古人恁麼道。還知有也未。雲巖當時不會。甚麼處是不會處。翠巖芝云。道吾道。雲巖不知有。悔當時不向伊道。只如恁麼道。道吾還知有也無。萬松道。雲巖為洞山之師。一派之源。再四再三。不知有此事。萬松具錄。也要與後人傍。參助一半力。豈唯雲巖不知有。翠巖芝道。道吾還知有也無。萬松道。非但道吾。翠巖還知有也未。不見。僧問長沙。為甚三世諸佛不知有。沙云。未入鹿苑時。猶較些子。僧云。狸奴白牯。為甚麼却知有。沙云。汝爭怪得伊。萬松到此只可傍觀。大小天童讚歎有分。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至。吾覽後曰。雲巖不知有。悔當時不向伊道。然雖如是。要且不違藥山之子。玄覺云。古人恁麼道。還知有也未。雲巖當時不會。甚麼處是不會處。翠巖芝云。道吾道。雲巖不知有。悔當時不向伊道。只如恁麼道。道吾還知有也無。萬松道。雲巖為洞山之師。一派之源。再四再三。不知有此事。萬松具錄。也要與後人傍。參助一半力。豈唯雲巖不知有。翠巖芝道。道吾還知有也無。萬松道。非但道吾。翠巖還知有也未。不見。僧問長沙。為甚三世諸佛不知有。沙云。未入鹿苑時。猶較些子。僧云。狸奴白牯。為甚麼却知有。沙云。汝爭怪得伊。萬松到此只可傍觀。大小天童讚歎有分。頌云。

跛跛挈挈(不近休忙) 㲯㲯毿毿(人不喜覷) 百不可取。一無所堪(開門又軟種火又濕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跛跛挈挈(不近休忙) 㲯㲯毿毿(人不喜覷) 百不可取。一無所堪(開門又軟種火又濕)

默默自知田地穩(靴裏動指頭) 騰騰誰謂肚皮憨(呆裏撒奸) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 默默自知田地穩(靴裏動指頭) 騰騰誰謂肚皮憨(呆裏撒奸)

普周法界渾成飯(吐不出咽不下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普周法界渾成飯(吐不出咽不下)

鼻孔纍垂信飽參(拋半撒半) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻孔纍垂信飽參(拋半撒半)

師云。跛挈痿羸不唧嬼貌。藥山看經次。柏巖曰。和尚休猱人得也。山卷却經曰。日色早晚。曰。日正當午。山曰。猶有這箇文彩在。曰。某甲無亦無。山曰。汝大曬聰明。曰。某甲只如此。和尚尊意如何。山云。我跛跛挈挈。百醜千拙。且恁麼過。灌溪閑和尚頌云。抖擻多年穿破衲。㲯毿一半逐雲飛。拈來搭向肩頭上。也勝時人著錦衣。百不可取。一無所堪。眾中如百拙。一世作閑人。默默自知田地穩。騰騰誰謂肚皮憨。梵志翻著𮧬。人皆謂是錯。寧可刺爾眼。不可隱我脚。王梵志奇人。此語大播人間。可謂皮燈毬兒內明外暗。末後句頌。飽參到爛骨董地面。眉毛眼睫上都是飯顆。一朝撐破疥肚皮。五臟心肝都吐出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。跛挈痿羸不唧嬼貌。藥山看經次。柏巖曰。和尚休猱人得也。山卷却經曰。日色早晚。曰。日正當午。山曰。猶有這箇文彩在。曰。某甲無亦無。山曰。汝大曬聰明。曰。某甲只如此。和尚尊意如何。山云。我跛跛挈挈。百醜千拙。且恁麼過。灌溪閑和尚頌云。抖擻多年穿破衲。㲯毿一半逐雲飛。拈來搭向肩頭上。也勝時人著錦衣。百不可取。一無所堪。眾中如百拙。一世作閑人。默默自知田地穩。騰騰誰謂肚皮憨。梵志翻著𮧬。人皆謂是錯。寧可刺爾眼。不可隱我脚。王梵志奇人。此語大播人間。可謂皮燈毬兒內明外暗。末後句頌。飽參到爛骨董地面。眉毛眼睫上都是飯顆。一朝撐破疥肚皮。五臟心肝都吐出。

第七十則進山問性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十則進山問性

示眾云。聞香象渡河底。已隨流去。知生不生性底。為生之所留。更論定前定後作笋作篾。劍去久矣。爾方刻舟。蹋轉機輪。作麼生別行一路。試請舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。聞香象渡河底。已隨流去。知生不生性底。為生之所留。更論定前定後作笋作篾。劍去久矣。爾方刻舟。蹋轉機輪。作麼生別行一路。試請舉看。

舉。進山主問脩山主云。明知生不生性。為甚麼。為生之所留(照故捩鼻木)脩云。筍畢竟成竹去。如今作篾使還得麼(鼻孔在他人手裏)進云。汝向後自悟去在(大小厭良為賤)脩云。某甲只如此。上座意旨如何(刺頭向人懷裏)進云。這箇是監院房。那箇是典座房(打得毬子別處去)脩便禮拜(且作好心相待)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。進山主問脩山主云。明知生不生性。為甚麼。為生之所留(照故捩鼻木)脩云。筍畢竟成竹去。如今作篾使還得麼(鼻孔在他人手裏)進云。汝向後自悟去在(大小厭良為賤)脩云。某甲只如此。上座意旨如何(刺頭向人懷裏)進云。這箇是監院房。那箇是典座房(打得毬子別處去)脩便禮拜(且作好心相待)。

師云。襄州清溪山主洪進禪師。為地藏琛和尚第一座。時有二僧俱禮地藏。藏曰。俱錯。二僧並無語。下請益脩山主。主曰。汝自巍巍堂堂却禮拜他人。豈不是錯。進聞之不肯曰。汝自迷暗焉可為人。脩憤然上堂頭請益。藏指廊下曰。典座入庫下去也。脩乃省過。進一日問脩曰。明知生不生性。為甚麼。為生之所留。菴提遮女。婆羅門種。舍衛城西二十餘里長提村婆私膩長者女也。因家作大會。命佛及僧。提遮故得振其嘉聲焉。文殊大士問頗有明知生不生相(前作性)為生所留者否。女曰。有之。雖自明見。其力未充。而為生所留者是也。脩山主答筍畢竟成竹去。而今作篾使得麼。篾竹皮束物竹索也。筍嫰無力。蒼竹有力。筍力未充。不堪作蔑。覺範觀音贊。憫我心明力不迨。時時種子發現行。如人因酒而發狂。戒飲輒復逢嘉醞。此亦言其力未充也。慚愧古人熟爛教乘。出辭吐氣。與脩多羅合。進山主要拈轉話頭。方復不許道。汝向後自悟去在。脩曰。某甲見處只如此。上座意旨如何。脩公先向四平八滿處坐定。進公遣起必然別有一條活路。遂指道。這箇是監院房。那箇是典座房。且道。明得生不生性。明不得生不生性。且道。為生所留。不為生所留。脩便禮拜。他參活句不參死句。此與典座入庫下去也。更無兩樣。諸方皆言法眼下一味平實。體中玄。請看前話。天童見此話出格奇特。所以盡情徹底頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。襄州清溪山主洪進禪師。為地藏琛和尚第一座。時有二僧俱禮地藏。藏曰。俱錯。二僧並無語。下請益脩山主。主曰。汝自巍巍堂堂却禮拜他人。豈不是錯。進聞之不肯曰。汝自迷暗焉可為人。脩憤然上堂頭請益。藏指廊下曰。典座入庫下去也。脩乃省過。進一日問脩曰。明知生不生性。為甚麼。為生之所留。菴提遮女。婆羅門種。舍衛城西二十餘里長提村婆私膩長者女也。因家作大會。命佛及僧。提遮故得振其嘉聲焉。文殊大士問頗有明知生不生相(前作性)為生所留者否。女曰。有之。雖自明見。其力未充。而為生所留者是也。脩山主答筍畢竟成竹去。而今作篾使得麼。篾竹皮束物竹索也。筍嫰無力。蒼竹有力。筍力未充。不堪作蔑。覺範觀音贊。憫我心明力不迨。時時種子發現行。如人因酒而發狂。戒飲輒復逢嘉醞。此亦言其力未充也。慚愧古人熟爛教乘。出辭吐氣。與脩多羅合。進山主要拈轉話頭。方復不許道。汝向後自悟去在。脩曰。某甲見處只如此。上座意旨如何。脩公先向四平八滿處坐定。進公遣起必然別有一條活路。遂指道。這箇是監院房。那箇是典座房。且道。明得生不生性。明不得生不生性。且道。為生所留。不為生所留。脩便禮拜。他參活句不參死句。此與典座入庫下去也。更無兩樣。諸方皆言法眼下一味平實。體中玄。請看前話。天童見此話出格奇特。所以盡情徹底頌出。頌云。

豁落亡依(板翻繫驢橛) 高閑不羈(掣斷黃金鎖) 家邦平怗到人稀(穩處下脚) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豁落亡依(板翻繫驢橛) 高閑不羈(掣斷黃金鎖) 家邦平怗到人稀(穩處下脚)

些些力量分階級(強生節目) 蕩蕩身心絕是非(見怪不怪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 些些力量分階級(強生節目) 蕩蕩身心絕是非(見怪不怪)

是非絕(其怪自壞) 介立大方無軌轍(太平無忌諱何處不風流) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是非絕(其怪自壞) 介立大方無軌轍(太平無忌諱何處不風流)

師云。此頌進山主這箇是監院房。那箇是典座房。亡依倚時自然廓落。不羈縻處法爾高閑。平怗家邦幾人能到。須是無煩惱可斷。無禪道可參。十二時中除著衣喫飯是閑用心處。據進公問意。亦微有徵古驗今分階級。定力量底鉤線。然其蕩蕩身心。本絕是非也。脩公也不妨會如來禪平實商量本分說話。爭奈百丈道。依經解義三世佛冤。所以微分力量。權立階梯。道筍則嫰無力用。竹則篾引千鈞。言迹之興也。是非所以成。進公為渠剗却。別指生機一路。殊非開戶牖立軌轍欺誣道伴。脩公設拜以謝不敏。還識二公當家鑪鞴麼。入火更須精鍛鍊。上砧方耐重鉆鎚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。此頌進山主這箇是監院房。那箇是典座房。亡依倚時自然廓落。不羈縻處法爾高閑。平怗家邦幾人能到。須是無煩惱可斷。無禪道可參。十二時中除著衣喫飯是閑用心處。據進公問意。亦微有徵古驗今分階級。定力量底鉤線。然其蕩蕩身心。本絕是非也。脩公也不妨會如來禪平實商量本分說話。爭奈百丈道。依經解義三世佛冤。所以微分力量。權立階梯。道筍則嫰無力用。竹則篾引千鈞。言迹之興也。是非所以成。進公為渠剗却。別指生機一路。殊非開戶牖立軌轍欺誣道伴。脩公設拜以謝不敏。還識二公當家鑪鞴麼。入火更須精鍛鍊。上砧方耐重鉆鎚。

第七十一則翠巖眉毛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十一則翠巖眉毛

示眾云。含血噴人。自污其口。貪柸一世償人債。賣紙三年欠鬼錢。萬松為諸人請益。還有擔干計處也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。含血噴人。自污其口。貪柸一世償人債。賣紙三年欠鬼錢。萬松為諸人請益。還有擔干計處也無。

舉。翠巖夏末示眾云(猶嫌少在)一夏以來為兄弟說話(自揚家醜)看。翠巖眉毛在麼(不害口磣)保福云。作賊人心虛(也是火裏人)長慶云生也(雪上加霜)雲門云關(攔街截巷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。翠巖夏末示眾云(猶嫌少在)一夏以來為兄弟說話(自揚家醜)看。翠巖眉毛在麼(不害口磣)保福云。作賊人心虛(也是火裏人)長慶云生也(雪上加霜)雲門云關(攔街截巷)。

師云。明州翠巖永明大師。諱令參。湖州人。蒙雪峯記別。大張法席。一日上堂曰。自一夏以來。為兄弟東語西話。看。翠巖眉毛在麼。諸方多道。本欲首身不覺兩重公案。更見保福道作賊人心虛。一向道背底插柴自隱口過。佛果云。人多錯會道。青天白日說無向當話。無事生事。先自說過。免得別人點檢。且喜沒交涉。長慶云生也。萬松道。依舊在眼上。雲門關字。普字號一字禪。三箇皆嗣雪峯。見當家人說無外話。見翠巖示眾奇特。故大家唱和。古人下語。不犯手勢。有座主就華嚴講下。請巖齋。巖云。山僧有箇問頭。若答得即齋。乃拈起胡餅云。還具法身麼。主云。具。巖云。恁麼則喫法身也。主無對。當講法師代云。有甚麼過。巖不肯。雲門代云。特謝和尚降重空筵。覺範謂雲門大師僧中王也。果然天童一串穿來從頭頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。明州翠巖永明大師。諱令參。湖州人。蒙雪峯記別。大張法席。一日上堂曰。自一夏以來。為兄弟東語西話。看。翠巖眉毛在麼。諸方多道。本欲首身不覺兩重公案。更見保福道作賊人心虛。一向道背底插柴自隱口過。佛果云。人多錯會道。青天白日說無向當話。無事生事。先自說過。免得別人點檢。且喜沒交涉。長慶云生也。萬松道。依舊在眼上。雲門關字。普字號一字禪。三箇皆嗣雪峯。見當家人說無外話。見翠巖示眾奇特。故大家唱和。古人下語。不犯手勢。有座主就華嚴講下。請巖齋。巖云。山僧有箇問頭。若答得即齋。乃拈起胡餅云。還具法身麼。主云。具。巖云。恁麼則喫法身也。主無對。當講法師代云。有甚麼過。巖不肯。雲門代云。特謝和尚降重空筵。覺範謂雲門大師僧中王也。果然天童一串穿來從頭頌出。頌云。

作賊心(贜物已露) 過人膽(傍若無人) 歷歷縱橫對機感(白拈巧偷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作賊心(贜物已露) 過人膽(傍若無人) 歷歷縱橫對機感(白拈巧偷)

保福雲門。也垂鼻欺脣(探頭太過) 翠巖長慶。也脩眉映眼(佯打不知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保福雲門。也垂鼻欺脣(探頭太過) 翠巖長慶。也脩眉映眼(佯打不知)

杜禪和 有何限(天童杜撰何似萬松) 剛道。意句一齊剗(欲隱彌露) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杜禪和 有何限(天童杜撰何似萬松) 剛道。意句一齊剗(欲隱彌露)

埋沒自己。也飲氣吞聲(養子不及父) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 埋沒自己。也飲氣吞聲(養子不及父)

帶累先宗。也面牆擔板(家門一世衰) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帶累先宗。也面牆擔板(家門一世衰)

師云。雪竇道。善竊者鬼神不知。既為保福天童覻破。翠巖不是好手。殊不知。許大雲門長慶。都被翠巖用一莖眉毛。一時穿却鼻孔。若藏頭露影。算甚太手強人。故能歷歷縱橫對機應感。保福云。作賊人心虛。雲門云關。皆衲僧鼻孔長也。千里已聞乾屎殠。三冬猶嗅爛瓜香。翠巖道眉毛在麼。長慶便道生也。乃壁上高僧一呼便噟。瓶中養鵞隨聲。已出底時節。豈識情可卜度也。此所以道脩眉映眼。冷地看人。一點謾他不得。有底道。一夏葛藤上生枝引蔓。而今剪草除根。一齊剗却。殊不知。三十年後。此話大行去在。何必囊藏被蓋。飲氣吞聲。恁麼則面牆擔板。累及先宗也。諸方道。徐六擔板只見一邊。尚書不學牆面。疏面牆無所覩見。君不見。靈山放出白毫相。照見東方萬八千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雪竇道。善竊者鬼神不知。既為保福天童覻破。翠巖不是好手。殊不知。許大雲門長慶。都被翠巖用一莖眉毛。一時穿却鼻孔。若藏頭露影。算甚太手強人。故能歷歷縱橫對機應感。保福云。作賊人心虛。雲門云關。皆衲僧鼻孔長也。千里已聞乾屎殠。三冬猶嗅爛瓜香。翠巖道眉毛在麼。長慶便道生也。乃壁上高僧一呼便噟。瓶中養鵞隨聲。已出底時節。豈識情可卜度也。此所以道脩眉映眼。冷地看人。一點謾他不得。有底道。一夏葛藤上生枝引蔓。而今剪草除根。一齊剗却。殊不知。三十年後。此話大行去在。何必囊藏被蓋。飲氣吞聲。恁麼則面牆擔板。累及先宗也。諸方道。徐六擔板只見一邊。尚書不學牆面。疏面牆無所覩見。君不見。靈山放出白毫相。照見東方萬八千。

第七十二則中邑獼猴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十二則中邑獼猴

示眾云。隔江鬪智。遯甲埋兵。覿面相持真鎗實劍。衲僧所以貴全機大用也。從慢入緊。試吐露看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。隔江鬪智。遯甲埋兵。覿面相持真鎗實劍。衲僧所以貴全機大用也。從慢入緊。試吐露看。

舉。仰山問中邑。如何是佛性義(這箇座主却堪持論)邑云。我與爾說箇譬喻(宜假不宜真)如室有六窓中。安一獼猴(還肯寧息麼)外有人喚云狌狌。獼猴即應(再來不直半文)如是六窓俱喚俱應(只要檀郎認得聲)仰云。只如獼猴睡時。又作麼生(莫寐語)邑乃下禪床把住云(覺來也未)狌狌我與爾相見(何不早恁麼道)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。仰山問中邑。如何是佛性義(這箇座主却堪持論)邑云。我與爾說箇譬喻(宜假不宜真)如室有六窓中。安一獼猴(還肯寧息麼)外有人喚云狌狌。獼猴即應(再來不直半文)如是六窓俱喚俱應(只要檀郎認得聲)仰云。只如獼猴睡時。又作麼生(莫寐語)邑乃下禪床把住云(覺來也未)狌狌我與爾相見(何不早恁麼道)。

師云。朗州(統要鼎州)中邑洪恩禪師。馬祖八十餘員大善知識之一。仰山之叔祖也。仰山江陵受戒。迴往謝戒。邑見山年幼。以獼猴應六窓。說佛性義。如拍大嬭諕小孩兒。山埋兵掉鬪。忍俊不禁。禮謝畢曰。今蒙和尚譬喻。無不明了。更有一事。只如內獼猴瞌睡。外獼猴欲相見時。如何奇哉。真師子兒便露法窟爪牙。邑不覺自下禪床。執仰山手。作舞云。狌狌與爾相見了也。何不說箇比喻。雲居錫云。中邑當時。不得仰山這一句。何處有中邑也。先師與勝默師伯。二十餘歲。叢林敬畏。鄭州寶和尚。名震河洛。先師遍參往見。州云。兄弟年俊。正宜叩參。老僧當年念念。常以佛法為事。先師避席進曰。和尚而今如何也。州云。如生冤家相似。先師曰。若不得此語。幾乎枉行千里。州下禪床。握先師手曰。作家那。遂留數日。夾山謂佛日死灰裏一粒豆爆。蓋謂此也。玄覺云。若不是仰山。爭得見中邑。且道。甚麼處是仰山得見中邑處。萬松道。報恩法堂上。崇壽稠云。還有人定得此道理麼。若定不得。只是箇弄精魂脚手。佛性義在甚麼處。萬松道。向弄精魂脚手上辨取。佛鑑云。仰山放憨。中邑賣俏。俏措賣來憨癡。憨癡放來俏措。雖然獼猴睡著。其奈肚裏惺惺。直饒杜絕六窓。狌狌何處不相見。諸人要見二老誵訛麼。各各面皮厚三寸。萬松道。覓箇識慚愧漢不可得。唯天童老人較些些。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。朗州(統要鼎州)中邑洪恩禪師。馬祖八十餘員大善知識之一。仰山之叔祖也。仰山江陵受戒。迴往謝戒。邑見山年幼。以獼猴應六窓。說佛性義。如拍大嬭諕小孩兒。山埋兵掉鬪。忍俊不禁。禮謝畢曰。今蒙和尚譬喻。無不明了。更有一事。只如內獼猴瞌睡。外獼猴欲相見時。如何奇哉。真師子兒便露法窟爪牙。邑不覺自下禪床。執仰山手。作舞云。狌狌與爾相見了也。何不說箇比喻。雲居錫云。中邑當時。不得仰山這一句。何處有中邑也。先師與勝默師伯。二十餘歲。叢林敬畏。鄭州寶和尚。名震河洛。先師遍參往見。州云。兄弟年俊。正宜叩參。老僧當年念念。常以佛法為事。先師避席進曰。和尚而今如何也。州云。如生冤家相似。先師曰。若不得此語。幾乎枉行千里。州下禪床。握先師手曰。作家那。遂留數日。夾山謂佛日死灰裏一粒豆爆。蓋謂此也。玄覺云。若不是仰山。爭得見中邑。且道。甚麼處是仰山得見中邑處。萬松道。報恩法堂上。崇壽稠云。還有人定得此道理麼。若定不得。只是箇弄精魂脚手。佛性義在甚麼處。萬松道。向弄精魂脚手上辨取。佛鑑云。仰山放憨。中邑賣俏。俏措賣來憨癡。憨癡放來俏措。雖然獼猴睡著。其奈肚裏惺惺。直饒杜絕六窓。狌狌何處不相見。諸人要見二老誵訛麼。各各面皮厚三寸。萬松道。覓箇識慚愧漢不可得。唯天童老人較些些。頌云。

凍眠雪屋歲摧穨(蟄戶不開) 窈窕蘿門夜不開(龍無龍句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凍眠雪屋歲摧穨(蟄戶不開) 窈窕蘿門夜不開(龍無龍句)

寒槁園林看變態(幾乎死殺) 春風吹起律筒灰(喜得重甦) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒槁園林看變態(幾乎死殺) 春風吹起律筒灰(喜得重甦)

師云。汝南先賢傳曰。時大雪積地丈餘。洛陽令躬出按行見。人除雪出有乞食者。至袁安門。無有行路。謂安已死。令人除雪。入戶見安僵臥。問何以不出。安曰。大雪人皆餓。不宜干人。令以為賢。舉為孝廉。此頌中邑說喻。睡語一上。終是不惺惺。窈窕蘿門夜不開也。忽被仰山點破。中邑便全體作用。枯木重陽。春風吹起律筒灰也。蔡邕月令。截竹為管。謂之律。置之密室。以葭莩為灰。以實其端。其月氣至則飛灰而管空。陽氣生。死中活也。如中邑仰山作家相見。見了後如何不勞久立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。汝南先賢傳曰。時大雪積地丈餘。洛陽令躬出按行見。人除雪出有乞食者。至袁安門。無有行路。謂安已死。令人除雪。入戶見安僵臥。問何以不出。安曰。大雪人皆餓。不宜干人。令以為賢。舉為孝廉。此頌中邑說喻。睡語一上。終是不惺惺。窈窕蘿門夜不開也。忽被仰山點破。中邑便全體作用。枯木重陽。春風吹起律筒灰也。蔡邕月令。截竹為管。謂之律。置之密室。以葭莩為灰。以實其端。其月氣至則飛灰而管空。陽氣生。死中活也。如中邑仰山作家相見。見了後如何不勞久立。

第七十三則曹山孝滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十三則曹山孝滿

示眾云。依草附木去。作精靈。負屈㗸冤。來為鬼祟。呼之則燒錢奏馬。遣之則呪水書符。如何得家門平安去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。依草附木去。作精靈。負屈㗸冤。來為鬼祟。呼之則燒錢奏馬。遣之則呪水書符。如何得家門平安去。

舉。僧問曹山。靈衣不掛時如何(蟭蟟脫殼猶抱寒枝)山云。曹山今日孝滿(不負平生)僧云。孝滿後如何(寬行大步)山云。曹山愛顛酒(有何不可)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問曹山。靈衣不掛時如何(蟭蟟脫殼猶抱寒枝)山云。曹山今日孝滿(不負平生)僧云。孝滿後如何(寬行大步)山云。曹山愛顛酒(有何不可)。

師云。僧問同安威禪師。牛頭未見四祖時如何。安云。路邊神廟子。見者盡擎拳。僧云。見後如何。安云。室內無靈床。渾家不著孝。這僧問靈衣不掛時如何。洞山初道。卸了炙脂帽子。脫却狐臭布衫。作箇脫灑衲僧。後來僧問如何是佛。答麻三斤。若到這箇時節。便會曹山今日孝滿。這僧也好。要見今日曹山行履。問孝滿後如何。山云。曹山好顛酒。覺範道。心如明鏡口如醉漢。一日僧問。清稅孤貧乞。師拯濟。山召清稅。僧應喏。山云。清源白家酒三盞。猶道未沾脣。又有僧。問金峯。金柸滿酌時如何。峯云。金峯不勝酩酊。佛果拈云。承言會宗。明機普應。則不無金峯。子細點檢。將來也太漏逗。若有人。問蔣山金柸滿酌時如何。只對他道。山僧自來天戒。又有僧問曹山。十二時中如何保任。山云。如過蠱毒之鄉。水也不得沾他一滴。曹山有時醉醉裏醒醒。有時醒不分晝夜。為他黃糧夢斷閨閤情忘。洞山問雲居。大闡提人。殺父害母。孝養何在。居云。始成孝養。此名孝滿顛酒底人。洞山道。觸目荒林論年放曠。天童慣曾游戲其間。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。僧問同安威禪師。牛頭未見四祖時如何。安云。路邊神廟子。見者盡擎拳。僧云。見後如何。安云。室內無靈床。渾家不著孝。這僧問靈衣不掛時如何。洞山初道。卸了炙脂帽子。脫却狐臭布衫。作箇脫灑衲僧。後來僧問如何是佛。答麻三斤。若到這箇時節。便會曹山今日孝滿。這僧也好。要見今日曹山行履。問孝滿後如何。山云。曹山好顛酒。覺範道。心如明鏡口如醉漢。一日僧問。清稅孤貧乞。師拯濟。山召清稅。僧應喏。山云。清源白家酒三盞。猶道未沾脣。又有僧。問金峯。金柸滿酌時如何。峯云。金峯不勝酩酊。佛果拈云。承言會宗。明機普應。則不無金峯。子細點檢。將來也太漏逗。若有人。問蔣山金柸滿酌時如何。只對他道。山僧自來天戒。又有僧問曹山。十二時中如何保任。山云。如過蠱毒之鄉。水也不得沾他一滴。曹山有時醉醉裏醒醒。有時醒不分晝夜。為他黃糧夢斷閨閤情忘。洞山問雲居。大闡提人。殺父害母。孝養何在。居云。始成孝養。此名孝滿顛酒底人。洞山道。觸目荒林論年放曠。天童慣曾游戲其間。頌云。

清白門庭四絕隣(腦後見腮莫與往來) 長年關掃不容塵(設有一點無著處) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清白門庭四絕隣(腦後見腮莫與往來) 長年關掃不容塵(設有一點無著處)

光明轉處傾殘月(否極泰生) 爻象分時却建寅(陰慘陽舒) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明轉處傾殘月(否極泰生) 爻象分時却建寅(陰慘陽舒)

新滿孝(泪痕猶未罷) 便逢春(相喚打秋千) 醉步狂歌任墮巾(熟不講禮) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新滿孝(泪痕猶未罷) 便逢春(相喚打秋千) 醉步狂歌任墮巾(熟不講禮)

散髮夷猶誰管係(千自由百自在) 太平無事酒顛人(七村裏這漢快活) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散髮夷猶誰管係(千自由百自在) 太平無事酒顛人(七村裏這漢快活)

師云。眼裏著沙。不得底太局狹生。曹山道。若是世間麁重貪嗔癡。雖難斷。却是輕。若是無事無為淨潔。此箇重無以加也。所以洞山道。明月堂前時時九夏也。至道不可形容。古人近取諸身。遠取諸物。比興連類以喻至道。報慈贊龍牙半身頌云。日出連山。月圓當戶。不是無身。不欲全露。二老皆洞山兒孫。覺範云。其家風機貴迴互。使不犯正位。語忌十成。使不墮今時。而報慈匠心獨妙語不失宗。為可貴也。此光明轉處。傾殘月。喻孝滿逢春也。周易乾卦。九二見龍在田。利見大人疏。九二當據建寅建丑之間。於時地之萌芽初有出者。即是陽氣發見之義。乾卦之象其應然也。老杜飲中八仙歌。脫巾露頂王公前。與天子呼來不上舡。皆忘形忽禮。非可以涯岸檢束也。丹霞天然。一日橫臥天津橋上。留守鄭公前導喝之。師不顧問之。徐曰。我無事僧也。鄭敬異之。雪峯眾晚參。峯在中庭臥。太原孚上座云。五州管內只有這箇和尚較些子。峯便起去。此皆披襟散髮無事酒徒。曹山孝滿如何受用。四時春富貴。萬物酒風流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。眼裏著沙。不得底太局狹生。曹山道。若是世間麁重貪嗔癡。雖難斷。却是輕。若是無事無為淨潔。此箇重無以加也。所以洞山道。明月堂前時時九夏也。至道不可形容。古人近取諸身。遠取諸物。比興連類以喻至道。報慈贊龍牙半身頌云。日出連山。月圓當戶。不是無身。不欲全露。二老皆洞山兒孫。覺範云。其家風機貴迴互。使不犯正位。語忌十成。使不墮今時。而報慈匠心獨妙語不失宗。為可貴也。此光明轉處。傾殘月。喻孝滿逢春也。周易乾卦。九二見龍在田。利見大人疏。九二當據建寅建丑之間。於時地之萌芽初有出者。即是陽氣發見之義。乾卦之象其應然也。老杜飲中八仙歌。脫巾露頂王公前。與天子呼來不上舡。皆忘形忽禮。非可以涯岸檢束也。丹霞天然。一日橫臥天津橋上。留守鄭公前導喝之。師不顧問之。徐曰。我無事僧也。鄭敬異之。雪峯眾晚參。峯在中庭臥。太原孚上座云。五州管內只有這箇和尚較些子。峯便起去。此皆披襟散髮無事酒徒。曹山孝滿如何受用。四時春富貴。萬物酒風流。

第七十四則法眼質名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十四則法眼質名

示眾云。富有萬德。蕩無纖塵。離一切相。即一切法。百尺竿頭進步。十方世界全身。且道。甚麼處得來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。富有萬德。蕩無纖塵。離一切相。即一切法。百尺竿頭進步。十方世界全身。且道。甚麼處得來。

舉。僧問法眼。承教有言。從無住本立一切法。如何是無住本(合取狗口)眼云。形興未質(莫眼華)名起未名(畢竟喚作甚麼)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問法眼。承教有言。從無住本立一切法。如何是無住本(合取狗口)眼云。形興未質(莫眼華)名起未名(畢竟喚作甚麼)。

師云。文殊問維摩。身孰為本。答貪欲為本。問貪欲孰為本答。虛妄分別為本。問虛妄分別孰為本。答顛倒想為本。問顛倒想孰為本。答無住為本。又問無住孰為本。答無住則無本。文殊師利從無住本。立一切法。肇公注云。心猶水也。靜則有照。動則無鑑。癡愛所濁。邪風所扇。湧溢波蕩。未始暫住。以此觀法。何往不倒。譬如臨面湧泉責己本狀者。未之有也。又云。若以心動為本。則有因相。生理極初動。更無本也。若以無法為本。則有因無生。無不因無。更無本也。又云。無住故倒想。倒想故分別。分別故貪欲。貪欲故有身。既有身也。則善惡並陳。善惡既陳。則萬法斯起。自茲以往。言數不能盡也。肇公以最初動念根本不覺。為無住本。傳燈清涼國師。答皇太子心要云。至道本乎其心。心法本乎無住。無住心體靈知不昧。安國師舉。金剛經云。應無所住。而生其心。無所住者不住色不住聲。不住迷不住悟。不住體不住用。而生其心者。則是一切處。而顯一心。若住善生心則善現。若住惡生心則惡現。本心則隱沒。若無所住。十方世界唯是一心也。六祖問荷澤。知識遠來也。大艱辛。將本來否。若有本則合識其主試說看。澤曰。以無住為本。見則為主。荷澤顯宗記云。自世尊滅後。西天二十八祖。共傳無住之心。此無住本即以本分事。名無住也。若以真妄融即。一有多種。二無兩般。法眼答處。出寶藏論。形興未質。名起未名。形名既兆。游氣亂清。雪竇拈起拄杖云。大眾拄杖。是形名雙舉。形即無形。名即無名。一等沒見識瞎漢。只認箇無形段無名姓底。便為極則。辜負法眼。違背永明。壽禪師唯心訣云。無一名不播如來之號。無一物不闡遮那之形。又有一等孤陋寡聞。不肯究理參問。只道。本來有甚。萬松道已。太多生。他云。如何免得。萬松道。本來少甚。爾但恁麼會去。因參法眼兼見天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。文殊問維摩。身孰為本。答貪欲為本。問貪欲孰為本答。虛妄分別為本。問虛妄分別孰為本。答顛倒想為本。問顛倒想孰為本。答無住為本。又問無住孰為本。答無住則無本。文殊師利從無住本。立一切法。肇公注云。心猶水也。靜則有照。動則無鑑。癡愛所濁。邪風所扇。湧溢波蕩。未始暫住。以此觀法。何往不倒。譬如臨面湧泉責己本狀者。未之有也。又云。若以心動為本。則有因相。生理極初動。更無本也。若以無法為本。則有因無生。無不因無。更無本也。又云。無住故倒想。倒想故分別。分別故貪欲。貪欲故有身。既有身也。則善惡並陳。善惡既陳。則萬法斯起。自茲以往。言數不能盡也。肇公以最初動念根本不覺。為無住本。傳燈清涼國師。答皇太子心要云。至道本乎其心。心法本乎無住。無住心體靈知不昧。安國師舉。金剛經云。應無所住。而生其心。無所住者不住色不住聲。不住迷不住悟。不住體不住用。而生其心者。則是一切處。而顯一心。若住善生心則善現。若住惡生心則惡現。本心則隱沒。若無所住。十方世界唯是一心也。六祖問荷澤。知識遠來也。大艱辛。將本來否。若有本則合識其主試說看。澤曰。以無住為本。見則為主。荷澤顯宗記云。自世尊滅後。西天二十八祖。共傳無住之心。此無住本即以本分事。名無住也。若以真妄融即。一有多種。二無兩般。法眼答處。出寶藏論。形興未質。名起未名。形名既兆。游氣亂清。雪竇拈起拄杖云。大眾拄杖。是形名雙舉。形即無形。名即無名。一等沒見識瞎漢。只認箇無形段無名姓底。便為極則。辜負法眼。違背永明。壽禪師唯心訣云。無一名不播如來之號。無一物不闡遮那之形。又有一等孤陋寡聞。不肯究理參問。只道。本來有甚。萬松道已。太多生。他云。如何免得。萬松道。本來少甚。爾但恁麼會去。因參法眼兼見天童。頌云。

沒蹤跡(羚羊挂角) 斷消息(久負不逢) 白雲無根(妙體本來無處所) 清風何色(通身那更有蹤由) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒蹤跡(羚羊挂角) 斷消息(久負不逢) 白雲無根(妙體本來無處所) 清風何色(通身那更有蹤由)

散乾蓋而非心(尚能出岫) 持坤輿而有力(不費精神) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散乾蓋而非心(尚能出岫) 持坤輿而有力(不費精神)

洞千古之淵源(盡向這裏流出) 造萬象之模則(一法之所印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞千古之淵源(盡向這裏流出) 造萬象之模則(一法之所印)

剎塵道會也。處處普賢(欄街截巷) 樓閣門開也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎塵道會也。處處普賢(欄街截巷) 樓閣門開也

頭頭彌勒(築著磕著) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭頭彌勒(築著磕著)

師云。視之無形。普天匝地。聽之無聲圓音無間。雲雖無根。太虛為片雲所點。風雖無色。大地為風輪所持。劉禹端公問雲居。雨從何來。居曰。從端公問處來。公喜而謝之。居却問曰。問從何來。公無語西禪與官員坐次。禪云。風作何色。官無語。禪却問僧。僧拈起衲衣云在府中鋪。禪云。用多少帛子。僧云。勿交涉。禪無語。雲門代云。咄這話墮阿師。雪竇併作兩頌。雨從何來。風作何色。龍門萬仞曾留宿客。進退相將誰遭點額。風作何色。雨從何來。不用彈指。樓閣門開。波波稜稜南方未迴。天童頌無住本。白雲無根。清風何色。頌立一切法。散乾蓋而非心。持坤輿而有力。善慧大士心王銘。觀心空王。玄妙難測。無形無相。有大神力。管子曰水出而不流曰淵水。遠而流曰源。上古之前。千古淵源也。萬象自茲而形。華嚴普賢行願品。佛說菩薩說。剎說眾生說。三世一切說。又普眼不見普賢。見與不見俱普賢也。若不見處無。不名普也。入法界品時。彌勒菩薩前詣樓閣彈指出聲。其門即開。命善財入。乃至悉見三千大千世界百億四天下。兜率陀天。一一皆有彌勒。又有頌云。彌勒真彌勒。化身千百億。時時示時人。時人皆不識。此皆立一切法之標榜也。還見法眼麼。常因送客處。記得別家時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。視之無形。普天匝地。聽之無聲圓音無間。雲雖無根。太虛為片雲所點。風雖無色。大地為風輪所持。劉禹端公問雲居。雨從何來。居曰。從端公問處來。公喜而謝之。居却問曰。問從何來。公無語西禪與官員坐次。禪云。風作何色。官無語。禪却問僧。僧拈起衲衣云在府中鋪。禪云。用多少帛子。僧云。勿交涉。禪無語。雲門代云。咄這話墮阿師。雪竇併作兩頌。雨從何來。風作何色。龍門萬仞曾留宿客。進退相將誰遭點額。風作何色。雨從何來。不用彈指。樓閣門開。波波稜稜南方未迴。天童頌無住本。白雲無根。清風何色。頌立一切法。散乾蓋而非心。持坤輿而有力。善慧大士心王銘。觀心空王。玄妙難測。無形無相。有大神力。管子曰水出而不流曰淵水。遠而流曰源。上古之前。千古淵源也。萬象自茲而形。華嚴普賢行願品。佛說菩薩說。剎說眾生說。三世一切說。又普眼不見普賢。見與不見俱普賢也。若不見處無。不名普也。入法界品時。彌勒菩薩前詣樓閣彈指出聲。其門即開。命善財入。乃至悉見三千大千世界百億四天下。兜率陀天。一一皆有彌勒。又有頌云。彌勒真彌勒。化身千百億。時時示時人。時人皆不識。此皆立一切法之標榜也。還見法眼麼。常因送客處。記得別家時。

第七十五則瑞巖常理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十五則瑞巖常理

示眾云。喚作如如早是變也。智不到處。切忌道著。這裏還有參究分也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。喚作如如早是變也。智不到處。切忌道著。這裏還有參究分也無。

舉。瑞巖問巖頭。如何是本常理(有理不在高聲)頭云。動也(可知理也)巖云。動時如何(再犯不容)頭云。不見本常理(相物作價)巖佇思(却識慚愧)頭云。肯即未脫根塵(箇中無肯路)不肯即永沈生死(當堂不正坐那赴兩頭機)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。瑞巖問巖頭。如何是本常理(有理不在高聲)頭云。動也(可知理也)巖云。動時如何(再犯不容)頭云。不見本常理(相物作價)巖佇思(却識慚愧)頭云。肯即未脫根塵(箇中無肯路)不肯即永沈生死(當堂不正坐那赴兩頭機)。

師云。台州瑞巖師彥禪師。閩人。姓許氏。始問巖頭。安箇名立箇字。創號本常理。巖頭有時放過。只與照破道。動也。瑞巖好彩三十棒。何幸免却來。是他尚不顧危亡。道動時如何。撩虎頭編虎尾。巖頭半醉半醒又放過。只與照破道。不見本常理。大方之家。容物如此。巖方佇思。這裏正到枯木巖前差路多處也。頭已是不惜身命。與截斷走路。剖開當陽長安官道云。肯即未脫根塵。不肯即永沈生死。溈山喚作法窟爪牙。生擒活捉。略無閑暇功夫。夾山會下一僧到石霜。入門便道。不審。霜云。不必闍黎。僧云。恁麼則珍重。又到巖頭如前。頭乃噓兩聲。僧云。恁麼則珍重。纔廻步。頭云。雖是後生。亦能管帶。僧歸舉似夾山。山明日上堂。喚僧如法舉似前話。山云。大眾還會麼。若無人道。老僧不惜兩莖眉毛道去也。乃曰。石霜雖有殺人刀。且無活人劍。巖頭且有殺人刀。亦有活人劍。臨濟下謂之七事隨身。巖頭見瑞巖志誠請益。非是機鋒勘辨之時。故憫物垂慈道眼相見。瑞巖隨言領悟。後來自喚主人翁。莫受人謾。蓋為曾遭毒手永劫難忘。此話古今無人拈掇。不是天童。憑誰賞鑒。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。台州瑞巖師彥禪師。閩人。姓許氏。始問巖頭。安箇名立箇字。創號本常理。巖頭有時放過。只與照破道。動也。瑞巖好彩三十棒。何幸免却來。是他尚不顧危亡。道動時如何。撩虎頭編虎尾。巖頭半醉半醒又放過。只與照破道。不見本常理。大方之家。容物如此。巖方佇思。這裏正到枯木巖前差路多處也。頭已是不惜身命。與截斷走路。剖開當陽長安官道云。肯即未脫根塵。不肯即永沈生死。溈山喚作法窟爪牙。生擒活捉。略無閑暇功夫。夾山會下一僧到石霜。入門便道。不審。霜云。不必闍黎。僧云。恁麼則珍重。又到巖頭如前。頭乃噓兩聲。僧云。恁麼則珍重。纔廻步。頭云。雖是後生。亦能管帶。僧歸舉似夾山。山明日上堂。喚僧如法舉似前話。山云。大眾還會麼。若無人道。老僧不惜兩莖眉毛道去也。乃曰。石霜雖有殺人刀。且無活人劍。巖頭且有殺人刀。亦有活人劍。臨濟下謂之七事隨身。巖頭見瑞巖志誠請益。非是機鋒勘辨之時。故憫物垂慈道眼相見。瑞巖隨言領悟。後來自喚主人翁。莫受人謾。蓋為曾遭毒手永劫難忘。此話古今無人拈掇。不是天童。憑誰賞鑒。頌云。

圓珠不穴(甚處下手) 大璞不琢(可惜功夫) 道人所貴無稜角(就理藏鋒) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓珠不穴(甚處下手) 大璞不琢(可惜功夫) 道人所貴無稜角(就理藏鋒)

拈却肯路根塵空(十二處忘閑影響) 脫體無依活卓卓(三千界放淨光明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈却肯路根塵空(十二處忘閑影響) 脫體無依活卓卓(三千界放淨光明)

師云。世記潘岳與夏侯湛為友。二人並美姿容。張謂贊和氏之璧瑩而無瑕。隋侯之珠圓而不穴。削圓方竹杖絕却紫絨氈。白玉碾做象牙梳。黃金打作鍮石筋。弓絃上結紐子。鉢盂上安柄。爾試廻光定省看。何人不如是。百丈道。靈光獨耀逈脫根塵。既肯則未脫根塵。拈却肯路根塵自空也。六根六塵既空。六識自歸覺海。凡物有圭角即不能圓轉。欲要活卓卓無粘綴無依倚。但向肯不肯處著眼。自然不住此岸。不住彼岸。不住中流。洞山所以半肯半不肯。疎山所以肯諾不得全也。還識此人歸計麼。金鎖玄關留不住。行於異路且輪廻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。世記潘岳與夏侯湛為友。二人並美姿容。張謂贊和氏之璧瑩而無瑕。隋侯之珠圓而不穴。削圓方竹杖絕却紫絨氈。白玉碾做象牙梳。黃金打作鍮石筋。弓絃上結紐子。鉢盂上安柄。爾試廻光定省看。何人不如是。百丈道。靈光獨耀逈脫根塵。既肯則未脫根塵。拈却肯路根塵自空也。六根六塵既空。六識自歸覺海。凡物有圭角即不能圓轉。欲要活卓卓無粘綴無依倚。但向肯不肯處著眼。自然不住此岸。不住彼岸。不住中流。洞山所以半肯半不肯。疎山所以肯諾不得全也。還識此人歸計麼。金鎖玄關留不住。行於異路且輪廻。

第七十六則首山三句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十六則首山三句

示眾云。一句明三句。三句明一句。三一不相涉。分明向上路。且道。是那一句在先。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一句明三句。三句明一句。三一不相涉。分明向上路。且道。是那一句在先。

舉。首山示眾云。第一句薦得。與佛祖為師。(猶是萬松兒孫)第二句薦得與人天為師(教壞人家男女)第三句薦得自救不了(說這不唧嬼漢)僧云。和尚是第幾句薦得(儞試卜度)山云。月落三更穿市過(三句可辨一鏃遼空)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。首山示眾云。第一句薦得。與佛祖為師。(猶是萬松兒孫)第二句薦得與人天為師(教壞人家男女)第三句薦得自救不了(說這不唧嬼漢)僧云。和尚是第幾句薦得(儞試卜度)山云。月落三更穿市過(三句可辨一鏃遼空)。

師云。三句之作。始於百丈大智。宗於金剛般若。丈云。夫教語皆三句相連。初中後善。初直須教渠發善心。中破善心。後始名好善。則菩薩即非菩薩。是名菩薩。法非法非非法。總恁麼也。若只說一句。令眾生入地獄。若三句一時說。渠自入地獄。不干教主事。說道如今鑒覺是自己佛。是初善。不守住如今鑒覺。是中善。亦不作不守住知解。是後善。雲門有時云。天中函蓋乾坤。目機銖兩不涉春緣。作麼生承當。自代云。一鏃破三關。然雖有此意。未甞立為三句。後得鼎州德山第九世圓明大師諱緣密。上堂云。德山有三句語。一句函蓋乾坤。一句隨波逐浪。一句截斷眾流。後得鼎州普安山道禪師。頌上三句。一函蓋乾坤頌。乾坤并萬象。地獄及天堂。物物皆真見。頭頭用不傷。二截斷眾流頌。堆山積嶽來。一一盡塵埃。更擬論玄妙。氷消瓦解摧。三隨波逐浪頌。辯口利舌問。高低應不虧。還如應病藥。診候在臨時。三句外。當人如舉唱。三句豈能該。有問如何事。南嶽與天台。往往指此頌。為雲門所作。此皆看閱之不審也。道嗣德山密。密嗣雲門。雲門雖有天中函蓋一鏃三關之語。因密公拈出。道公頌之。祖述三世而三句始明。此與大陽三句。三玄三要。大同小異。首山示眾云。第一句薦得與佛祖為師。黃蘗為南泉首座。一日占泉座位。泉至問。首座甚年行道。蘗云。威音王佛以前。泉云。猶是王老師兒孫下去。蘗便退歸本位坐。鏡清道毘盧有師法身有主。謂之佛祖向上人。此所以謂第一句薦得與佛祖為師也。靈樹遺封盒子。云堂中首座人天眼目。首座乃雲門也。此所以謂第二句薦得與人天為師也。爾莫見萬松恁麼道。便謂南泉可與佛祖為師。雲門只可與人天為師。可謂癡人面前不得說夢。萬松且略舉一二以為榜樣。其自救不了者。不入祖位。何足道哉。僧便問。和尚是第幾句薦得。爛埿裏有刺。山云。月落三更穿市過。此乃行人更在青山外也。天童見此話無人敢下口。遂向査手刺脚處。交加頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。三句之作。始於百丈大智。宗於金剛般若。丈云。夫教語皆三句相連。初中後善。初直須教渠發善心。中破善心。後始名好善。則菩薩即非菩薩。是名菩薩。法非法非非法。總恁麼也。若只說一句。令眾生入地獄。若三句一時說。渠自入地獄。不干教主事。說道如今鑒覺是自己佛。是初善。不守住如今鑒覺。是中善。亦不作不守住知解。是後善。雲門有時云。天中函蓋乾坤。目機銖兩不涉春緣。作麼生承當。自代云。一鏃破三關。然雖有此意。未甞立為三句。後得鼎州德山第九世圓明大師諱緣密。上堂云。德山有三句語。一句函蓋乾坤。一句隨波逐浪。一句截斷眾流。後得鼎州普安山道禪師。頌上三句。一函蓋乾坤頌。乾坤并萬象。地獄及天堂。物物皆真見。頭頭用不傷。二截斷眾流頌。堆山積嶽來。一一盡塵埃。更擬論玄妙。氷消瓦解摧。三隨波逐浪頌。辯口利舌問。高低應不虧。還如應病藥。診候在臨時。三句外。當人如舉唱。三句豈能該。有問如何事。南嶽與天台。往往指此頌。為雲門所作。此皆看閱之不審也。道嗣德山密。密嗣雲門。雲門雖有天中函蓋一鏃三關之語。因密公拈出。道公頌之。祖述三世而三句始明。此與大陽三句。三玄三要。大同小異。首山示眾云。第一句薦得與佛祖為師。黃蘗為南泉首座。一日占泉座位。泉至問。首座甚年行道。蘗云。威音王佛以前。泉云。猶是王老師兒孫下去。蘗便退歸本位坐。鏡清道毘盧有師法身有主。謂之佛祖向上人。此所以謂第一句薦得與佛祖為師也。靈樹遺封盒子。云堂中首座人天眼目。首座乃雲門也。此所以謂第二句薦得與人天為師也。爾莫見萬松恁麼道。便謂南泉可與佛祖為師。雲門只可與人天為師。可謂癡人面前不得說夢。萬松且略舉一二以為榜樣。其自救不了者。不入祖位。何足道哉。僧便問。和尚是第幾句薦得。爛埿裏有刺。山云。月落三更穿市過。此乃行人更在青山外也。天童見此話無人敢下口。遂向査手刺脚處。交加頌出。頌云。

佛祖髑髏穿一串(一任伊𨁝跳) 宮漏沈沈密傳箭(不許外人知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖髑髏穿一串(一任伊𨁝跳) 宮漏沈沈密傳箭(不許外人知)

人天機要發千鈞(以輕勞重) 雲陣輝輝急飛電(眨眼蹉過) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天機要發千鈞(以輕勞重) 雲陣輝輝急飛電(眨眼蹉過)

箇中人看轉變(計在臨時) 遇賤則貴貴則賤(心知本自同所以無飲怨) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箇中人看轉變(計在臨時) 遇賤則貴貴則賤(心知本自同所以無飲怨)

得珠罔象兮至道綿綿(一念不生全體現) 游刃亡牛兮赤心片片(泪出痛腸) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得珠罔象兮至道綿綿(一念不生全體現) 游刃亡牛兮赤心片片(泪出痛腸)

師云。佛祖髑髏一串穿却。然後可與佛祖為師。可謂透出毘盧頂𩕳行。却來化佛舌頭坐。宮漏沈沈密傳箭。殷蘷漏刻法曰。為器三重。圓皆徑尺。差立於方輿踟蹰之上。為金龍口吐水。轉注入踟蹰經緯之中。蓋上鑄金為司晨。具衣冠。兩手執箭。又軍中密令。夜中傳箭。此言向朕兆未分以前。薦得可與佛祖為師。纔落今時為第二頭。且於人天路上作箇小歇場。心地觀經。電光三昧。衲僧喚作瞥地處。若是箇中人。有時佛祖頭上行。有時人天路上走。水牯牛隊裏。異類中行。王荊公觀俳優。詩云。諸優戲場中。一貴復一賤。心知本自同。所以無欣怨。莊子天地篇。黃帝遊乎赤水之北。登崐崘之丘。而南望還歸。遺其玄珠。使智索之而不得。使離朱索之而不得。使喫詬索之而不得。使象罔。象罔得之。黃帝曰。異哉。象罔乃可以得之。養生篇。庖丁為文惠公解牛曰。彼節者有閒。而刀刃者無厚。以無厚入有閒。恢恢乎其於游刃。必有餘地矣。是以十九年。而刀刃若新發於硎。文惠君曰。善哉吾聞庖丁之言。得養生焉。此二事頌月落三更穿市過。至道綿綿密密。宮漏傳箭相似。赤心片片為人。如游刃恢恢得珠罔象也。今人見天童用莊子。便將老莊。雷同至道。殊不知古人借路經過。暫時光景耳。忽有箇出來道。莊子豈不知首山行履處。但向道。月落三更穿市過。是外篇是內篇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。佛祖髑髏一串穿却。然後可與佛祖為師。可謂透出毘盧頂𩕳行。却來化佛舌頭坐。宮漏沈沈密傳箭。殷蘷漏刻法曰。為器三重。圓皆徑尺。差立於方輿踟蹰之上。為金龍口吐水。轉注入踟蹰經緯之中。蓋上鑄金為司晨。具衣冠。兩手執箭。又軍中密令。夜中傳箭。此言向朕兆未分以前。薦得可與佛祖為師。纔落今時為第二頭。且於人天路上作箇小歇場。心地觀經。電光三昧。衲僧喚作瞥地處。若是箇中人。有時佛祖頭上行。有時人天路上走。水牯牛隊裏。異類中行。王荊公觀俳優。詩云。諸優戲場中。一貴復一賤。心知本自同。所以無欣怨。莊子天地篇。黃帝遊乎赤水之北。登崐崘之丘。而南望還歸。遺其玄珠。使智索之而不得。使離朱索之而不得。使喫詬索之而不得。使象罔。象罔得之。黃帝曰。異哉。象罔乃可以得之。養生篇。庖丁為文惠公解牛曰。彼節者有閒。而刀刃者無厚。以無厚入有閒。恢恢乎其於游刃。必有餘地矣。是以十九年。而刀刃若新發於硎。文惠君曰。善哉吾聞庖丁之言。得養生焉。此二事頌月落三更穿市過。至道綿綿密密。宮漏傳箭相似。赤心片片為人。如游刃恢恢得珠罔象也。今人見天童用莊子。便將老莊。雷同至道。殊不知古人借路經過。暫時光景耳。忽有箇出來道。莊子豈不知首山行履處。但向道。月落三更穿市過。是外篇是內篇。

第七十七則仰山隨分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十七則仰山隨分

示眾云。如人畫空下筆即錯。那堪起模作樣。堪作甚麼。○萬松已是露栓索。有條攀條。無條攀例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。如人畫空下筆即錯。那堪起模作樣。堪作甚麼。○萬松已是露栓索。有條攀條。無條攀例。

舉。僧問仰山。和尚還識字否(是甚麼字)山云。隨分(當仁不讓)僧乃右旋一匝云。是甚麼字(已見偏傍)山於地上書箇十字(更書畫點)僧左旋一匝云。是甚麼字(半滿俱分形聲轉注)山改十字作卍字(機輪轉處智眼猶迷)僧畫一圓相。以兩手托。如修羅掌日月勢云。是甚麼字(細看切脚)山乃畫圓相。圍却卍字(天下衲僧跳不出)僧乃作樓至勢(門外金剛笑汝)山云。如是如是。汝善護持(關空鎖夢牢收掌)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問仰山。和尚還識字否(是甚麼字)山云。隨分(當仁不讓)僧乃右旋一匝云。是甚麼字(已見偏傍)山於地上書箇十字(更書畫點)僧左旋一匝云。是甚麼字(半滿俱分形聲轉注)山改十字作卍字(機輪轉處智眼猶迷)僧畫一圓相。以兩手托。如修羅掌日月勢云。是甚麼字(細看切脚)山乃畫圓相。圍却卍字(天下衲僧跳不出)僧乃作樓至勢(門外金剛笑汝)山云。如是如是。汝善護持(關空鎖夢牢收掌)。

師舉。慈覺勸孝文首篇頌云。父母未生前。凝然一相圓。釋迦猶不會。迦葉豈能傳。十四祖龍樹。於法座上隱身現○相。提婆曰。此尊者現佛體相。以示吾輩也。以此無相三昧形如滿月。佛性之義廓然虛明。譬此而已。圓相之作東土。始於忠國師。付侍者耽源。承讖記傳於仰山。今遂目為溈仰家風。明州五峯良和尚。甞製四十則。嵩明教為序稱之。良云。圓相總六名。一圓相。二義海。三暗機。四字學。五意語。六默論。溈仰宗派云。躭源謂仰山曰。國師傳六代祖師圓相九十七箇。吾滅後三十年。南方有一沙彌。到來大興此道。吾詳此讖事。在汝躬。仰山既得以火燔之。源一日又謂曰。向傳圓相宜深祕之。山曰。已燒却了也。源曰。於子即得。來者如何。仰曰。和尚若要重錄一本。山乃重錄呈似。一無差失。耽源一日上堂。仰出眾作○相。以手托呈。却叉手立。源以兩手。交拳示之。仰進前三步。作女人拜。源點頭。仰禮拜。九十七種圓相交拳。名羅剎三昧。女拜名女人三昧。此皆三昧。王三昧中流出普門示現也。又有一梵僧來參。仰於地上畫半月相。僧近前添作圓相。以脚抹却。仰展兩手。僧拂袖便出曰。我來東土禮文殊。却遇小釋迦。又僧禮拜了。仰不顧。僧問和尚。還識字否。仰曰。隨分。僧畫○相托呈。仰以衣袖拂之。僧又作半月相托呈。仰以兩手作背拋勢。僧以目視之。仰低頭。僧遶師一匝。仰便打。僧遂出。此仰山壁立千仞。與德山臨濟峻機不別。仰坐次。又有僧來作禮。仰不顧。僧問。師識字否。仰云。隨分。僧右旋一匝曰。是甚麼字。這般施設待教有識情。成何宗旨。若總無道理。西天東土凡聖同參。觀音會下一僧來參巖頭。以手左邊作一圓相。又右邊作一圓相。又中心作一圓相。欲成未成。頭以手一撥。僧無對。頭乃喝出。僧方跨門。頭却喚迴問。汝是洪州觀音來麼。僧云。是。頭問。只如適來左邊圓相作麼生。僧曰。是有句。頭曰。右邊圓相聻。僧曰。是無句。頭曰。中間圓相作麼生。僧曰。是不有不無句。頭曰。只如吾恁麼又如何。僧曰。如刀畫水。頭打趁出。這僧不得圓相宗旨。妄生穿鑿。若不是巖頭。幾被惑亂一上。據這僧見仰山問識字否。乃右旋一匝。伎倆已盡。仰山十字注也注了。說也說破。更要後面許多粥飯氣作麼。那裏待到如此。當初纔問師識字否。只道自來文寡。看他如何。不見。昔有一僧。居常閑過。一僧勸云。上座年雋。可惜虛擲寸陰。僧云。爾待教我作甚即得。勸云。何不看經。僧云。不識字。勸云。何不問人。僧云。是甚麼字。其勸者無語。可謂文不加點樂不加聲也。僧又左旋一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。慈覺勸孝文首篇頌云。父母未生前。凝然一相圓。釋迦猶不會。迦葉豈能傳。十四祖龍樹。於法座上隱身現○相。提婆曰。此尊者現佛體相。以示吾輩也。以此無相三昧形如滿月。佛性之義廓然虛明。譬此而已。圓相之作東土。始於忠國師。付侍者耽源。承讖記傳於仰山。今遂目為溈仰家風。明州五峯良和尚。甞製四十則。嵩明教為序稱之。良云。圓相總六名。一圓相。二義海。三暗機。四字學。五意語。六默論。溈仰宗派云。躭源謂仰山曰。國師傳六代祖師圓相九十七箇。吾滅後三十年。南方有一沙彌。到來大興此道。吾詳此讖事。在汝躬。仰山既得以火燔之。源一日又謂曰。向傳圓相宜深祕之。山曰。已燒却了也。源曰。於子即得。來者如何。仰曰。和尚若要重錄一本。山乃重錄呈似。一無差失。耽源一日上堂。仰出眾作○相。以手托呈。却叉手立。源以兩手。交拳示之。仰進前三步。作女人拜。源點頭。仰禮拜。九十七種圓相交拳。名羅剎三昧。女拜名女人三昧。此皆三昧。王三昧中流出普門示現也。又有一梵僧來參。仰於地上畫半月相。僧近前添作圓相。以脚抹却。仰展兩手。僧拂袖便出曰。我來東土禮文殊。却遇小釋迦。又僧禮拜了。仰不顧。僧問和尚。還識字否。仰曰。隨分。僧畫○相托呈。仰以衣袖拂之。僧又作半月相托呈。仰以兩手作背拋勢。僧以目視之。仰低頭。僧遶師一匝。仰便打。僧遂出。此仰山壁立千仞。與德山臨濟峻機不別。仰坐次。又有僧來作禮。仰不顧。僧問。師識字否。仰云。隨分。僧右旋一匝曰。是甚麼字。這般施設待教有識情。成何宗旨。若總無道理。西天東土凡聖同參。觀音會下一僧來參巖頭。以手左邊作一圓相。又右邊作一圓相。又中心作一圓相。欲成未成。頭以手一撥。僧無對。頭乃喝出。僧方跨門。頭却喚迴問。汝是洪州觀音來麼。僧云。是。頭問。只如適來左邊圓相作麼生。僧曰。是有句。頭曰。右邊圓相聻。僧曰。是無句。頭曰。中間圓相作麼生。僧曰。是不有不無句。頭曰。只如吾恁麼又如何。僧曰。如刀畫水。頭打趁出。這僧不得圓相宗旨。妄生穿鑿。若不是巖頭。幾被惑亂一上。據這僧見仰山問識字否。乃右旋一匝。伎倆已盡。仰山十字注也注了。說也說破。更要後面許多粥飯氣作麼。那裏待到如此。當初纔問師識字否。只道自來文寡。看他如何。不見。昔有一僧。居常閑過。一僧勸云。上座年雋。可惜虛擲寸陰。僧云。爾待教我作甚即得。勸云。何不看經。僧云。不識字。勸云。何不問人。僧云。是甚麼字。其勸者無語。可謂文不加點樂不加聲也。僧又左旋一

匝曰。是甚麼字。此與尋常從東過西却從西過東。拍左邊膝此是教意。拍右邊膝此是祖意。是同是別。仰山星移斗轉。改十字作卍字。梵語修羅此云非天。梵語羅睺此云障蔽。以手障日月故。此僧畫圓相。如修羅掌日月勢。九十七種圓相。名為修羅三昧。梵語樓至此云啼泣。賢劫千佛。為千王子。末後得籌。最後成佛。遂啼泣云。我何薄祐。窮底得籌。忽復笑云。我當盡取九百九十九佛方便粧嚴。今護法神執杵者是。僧末後作樓至勢。其意可知。仰云。如是如是。此是諸佛護念。汝亦如是。吾亦如是。汝善護持。善哉善哉。好去。其僧禮謝了。騰空而去。時有一道者。曾見經五日來問。仰云。汝還見否。者云。某正見出門騰空而去。仰云。此是西天羅漢故來探吾。者云。某雖覩種種三昧。不辨其理。仰云。吾以義為汝解釋。此是八種三昧。是覺海變為義海。其體則同。然此義有因有果。即時異時。總別不離隱身三昧也。所以道。涅槃心易得。差別智難明。試看。天童如何下手。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 匝曰。是甚麼字。此與尋常從東過西却從西過東。拍左邊膝此是教意。拍右邊膝此是祖意。是同是別。仰山星移斗轉。改十字作卍字。梵語修羅此云非天。梵語羅睺此云障蔽。以手障日月故。此僧畫圓相。如修羅掌日月勢。九十七種圓相。名為修羅三昧。梵語樓至此云啼泣。賢劫千佛。為千王子。末後得籌。最後成佛。遂啼泣云。我何薄祐。窮底得籌。忽復笑云。我當盡取九百九十九佛方便粧嚴。今護法神執杵者是。僧末後作樓至勢。其意可知。仰云。如是如是。此是諸佛護念。汝亦如是。吾亦如是。汝善護持。善哉善哉。好去。其僧禮謝了。騰空而去。時有一道者。曾見經五日來問。仰云。汝還見否。者云。某正見出門騰空而去。仰云。此是西天羅漢故來探吾。者云。某雖覩種種三昧。不辨其理。仰云。吾以義為汝解釋。此是八種三昧。是覺海變為義海。其體則同。然此義有因有果。即時異時。總別不離隱身三昧也。所以道。涅槃心易得。差別智難明。試看。天童如何下手。頌云。

道環之虛靡盈(擔雪填河) 空印之字未形(切忌彫刻) 妙運天輪地軸(權衡在手) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道環之虛靡盈(擔雪填河) 空印之字未形(切忌彫刻) 妙運天輪地軸(權衡在手)

密羅武緯文經(將相全才) 放開揑聚(睦州猶在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密羅武緯文經(將相全才) 放開揑聚(睦州猶在)

獨立周行(老氏復生) 機發玄樞兮青天激電(措手不及) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨立周行(老氏復生) 機發玄樞兮青天激電(措手不及)

眼含紫光兮白日見星(照破四天下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼含紫光兮白日見星(照破四天下)

道環之虛靡盈。此人牛不見處。正是月明時。慈覺道。誰知末後一著。却是未分以前。道環。莊子樞始得其環中。以應無窮。天童借頌圓相托呈勢。空印之字。雖十字改卍字。其實非世間文字可執。道副對達磨。如某甲所見。不執文字。不離文字。而為道用。大寧寬禪頭到法昌。遇公作[○@廿]此相。寧便出作務。明日上堂。法座前曰。昨日公案作麼生。寧作[○@牛]此相了。復以脚攃却。昌曰。寬禪頭名不虛得。遂陞座曰。忽地晴天霹靂聲。禹門三尺浪泙渹。幾多頭角為龍去。鰕蟹依前努眼睛。此頌與天童機發玄樞。青天激電同參。天輪地軸。武緯文經。皆左右二匝。十字卍字血脈也。放開揑聚。獨立周行。頌脩羅掌日。樓至擎拳圍卍字讚善哉也。春秋題辭云。天之為體。中包乎地。日月星辰屬焉。然天地有高下之形。四時有升降之理。日月有運行之度。星辰有次舍之常。乃至諸星運轉。纏度如輪。故為天輪也。河圖括地象曰。地下有八柱。柱廣十萬里。有三千六百軸。互相牽掣。名山大川孔穴相通。家語。地東西為緯。南北為經。又文能經天。武能緯地。無文無以懷遠。無武無以禦亂。睦州示眾云。裂開也在我。揑聚也在我。僧問。如何是裂開。州云。三九二十七。菩提涅槃。真如解脫。即心即佛。我且恁麼道。汝又作麼生。僧云。某甲不恁麼道。州云。盞子落地楪子成七片。僧云。如何是揑聚。州斂手而坐。老子云。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。樞機之發。如電光．石火。眼有神光。名為巖電。白日見星。此如暗中樹影水底魚蹤。非肉眼能見。覺範寄靈源云。暗中樹影平生意。水際魚蹤病後機。想見瘦容無住著。倚藤閑看暮雲歸。還知仰山行履處麼。皁上烏雞深夜繡。暗中一線實難通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道環之虛靡盈。此人牛不見處。正是月明時。慈覺道。誰知末後一著。却是未分以前。道環。莊子樞始得其環中。以應無窮。天童借頌圓相托呈勢。空印之字。雖十字改卍字。其實非世間文字可執。道副對達磨。如某甲所見。不執文字。不離文字。而為道用。大寧寬禪頭到法昌。遇公作[○@廿]此相。寧便出作務。明日上堂。法座前曰。昨日公案作麼生。寧作[○@牛]此相了。復以脚攃却。昌曰。寬禪頭名不虛得。遂陞座曰。忽地晴天霹靂聲。禹門三尺浪泙渹。幾多頭角為龍去。鰕蟹依前努眼睛。此頌與天童機發玄樞。青天激電同參。天輪地軸。武緯文經。皆左右二匝。十字卍字血脈也。放開揑聚。獨立周行。頌脩羅掌日。樓至擎拳圍卍字讚善哉也。春秋題辭云。天之為體。中包乎地。日月星辰屬焉。然天地有高下之形。四時有升降之理。日月有運行之度。星辰有次舍之常。乃至諸星運轉。纏度如輪。故為天輪也。河圖括地象曰。地下有八柱。柱廣十萬里。有三千六百軸。互相牽掣。名山大川孔穴相通。家語。地東西為緯。南北為經。又文能經天。武能緯地。無文無以懷遠。無武無以禦亂。睦州示眾云。裂開也在我。揑聚也在我。僧問。如何是裂開。州云。三九二十七。菩提涅槃。真如解脫。即心即佛。我且恁麼道。汝又作麼生。僧云。某甲不恁麼道。州云。盞子落地楪子成七片。僧云。如何是揑聚。州斂手而坐。老子云。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。樞機之發。如電光．石火。眼有神光。名為巖電。白日見星。此如暗中樹影水底魚蹤。非肉眼能見。覺範寄靈源云。暗中樹影平生意。水際魚蹤病後機。想見瘦容無住著。倚藤閑看暮雲歸。還知仰山行履處麼。皁上烏雞深夜繡。暗中一線實難通。

第七十八則雲門餬餅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十八則雲門餬餅

示眾云。絻天索價。搏地相酬。百計經求。一場懡㦬。還有知進退識休咎底麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。絻天索價。搏地相酬。百計經求。一場懡㦬。還有知進退識休咎底麼。

舉。僧問雲門。如何是超佛越祖之談(此問太高生)門云。餬餅(一舉四十九)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。如何是超佛越祖之談(此問太高生)門云。餬餅(一舉四十九)。

師云。雲門上堂云。一言纔舉。千差同轍。該括微塵。猶是化門之說。若是衲僧合作麼生。若將祖意佛意。這裏商量。曹溪一路平沈。還有人道得麼。道得出來。僧問。如何是超佛越祖之談。門云。餬餅。僧云。這箇有甚麼交涉。師云。灼然有甚麼交涉。乃云。爾勿可作了。見人道著祖師意。便問超佛越祖之談道理。爾且喚甚麼作佛。喚甚麼作祖。則說超佛越祖之談。便問箇出三界。爾把將三界來。有甚麼見聞覺知礙著爾。有甚麼聲色法。與汝可了。了箇甚麼椀。又有僧問。如何是超佛越祖之談。門云。蒲州麻黃。益州附子。又曰。來來。我更問爾諸人。橫擔拄杖道。我參禪學道。便覓箇超佛越祖底道理。我且問爾。十二時中行住坐臥。屙屎送尿。至於茆沆裏蟲子。市肆裏買賣羊肉案頭。還有超佛越祖底道理麼。佛果云。有者作一圓相。土上加泥。添枷帶鎖。萬松道。若要敲枷打鎖鉆鎚。問取天童頌古。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雲門上堂云。一言纔舉。千差同轍。該括微塵。猶是化門之說。若是衲僧合作麼生。若將祖意佛意。這裏商量。曹溪一路平沈。還有人道得麼。道得出來。僧問。如何是超佛越祖之談。門云。餬餅。僧云。這箇有甚麼交涉。師云。灼然有甚麼交涉。乃云。爾勿可作了。見人道著祖師意。便問超佛越祖之談道理。爾且喚甚麼作佛。喚甚麼作祖。則說超佛越祖之談。便問箇出三界。爾把將三界來。有甚麼見聞覺知礙著爾。有甚麼聲色法。與汝可了。了箇甚麼椀。又有僧問。如何是超佛越祖之談。門云。蒲州麻黃。益州附子。又曰。來來。我更問爾諸人。橫擔拄杖道。我參禪學道。便覓箇超佛越祖底道理。我且問爾。十二時中行住坐臥。屙屎送尿。至於茆沆裏蟲子。市肆裏買賣羊肉案頭。還有超佛越祖底道理麼。佛果云。有者作一圓相。土上加泥。添枷帶鎖。萬松道。若要敲枷打鎖鉆鎚。問取天童頌古。頌云。

餬餅云超佛祖談(一大藏教詮注不及) 句中無味若為參(甚處下口) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餬餅云超佛祖談(一大藏教詮注不及) 句中無味若為參(甚處下口)

衲僧一日如知飽(始知餬餅醍醐毒藥) 方見雲門面不慚(雲門無眼見人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衲僧一日如知飽(始知餬餅醍醐毒藥) 方見雲門面不慚(雲門無眼見人)

師云。洞山初禪師指通機頌云。洞山寥索一無可有。無味之談塞斷人口。直饒巧饌千般。爭奈飽人不愛。若是餓鬼相嚵噇底。橫咬竪咬狗齧枯骨相似。直待嚼破舌頭。擲在一邊。却與雲門相見。相見後如何。各各面皮厚三寸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。洞山初禪師指通機頌云。洞山寥索一無可有。無味之談塞斷人口。直饒巧饌千般。爭奈飽人不愛。若是餓鬼相嚵噇底。橫咬竪咬狗齧枯骨相似。直待嚼破舌頭。擲在一邊。却與雲門相見。相見後如何。各各面皮厚三寸。

第七十九則長沙進步 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七十九則長沙進步

示眾云。金沙灘頭馬郎婦。別是精神。瑠璃瓶裏擣𩝐餻。誰敢轉動。不入驚人浪。難逢稱意魚。寬行大步。一句作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。金沙灘頭馬郎婦。別是精神。瑠璃瓶裏擣𩝐餻。誰敢轉動。不入驚人浪。難逢稱意魚。寬行大步。一句作麼生。

舉。長沙令僧問會和尚。未見南泉時如何(早晨有粥)會良久(問著便屎臭氣)僧云。見後如何(更與挑剔)會云。不可別有也(只向屎堆裏躂倒)僧迴舉似沙(走口送舌漢)沙云。百尺竿頭坐底人(竿下底一場懡㦬)雖然得入未為真(孤危不立道方高)百尺竿頭須進步(甚底大如箇割捨)十方世界是全身(始信蒲團不是天)僧云。百尺竿頭如何進步(果有這箇在)沙云。朗州山澧州水(築著磕著)僧云。不會(可㬠聰明)沙云。四海五湖王化裏(一任𨁝跳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。長沙令僧問會和尚。未見南泉時如何(早晨有粥)會良久(問著便屎臭氣)僧云。見後如何(更與挑剔)會云。不可別有也(只向屎堆裏躂倒)僧迴舉似沙(走口送舌漢)沙云。百尺竿頭坐底人(竿下底一場懡㦬)雖然得入未為真(孤危不立道方高)百尺竿頭須進步(甚底大如箇割捨)十方世界是全身(始信蒲團不是天)僧云。百尺竿頭如何進步(果有這箇在)沙云。朗州山澧州水(築著磕著)僧云。不會(可㬠聰明)沙云。四海五湖王化裏(一任𨁝跳)。

師云。湖南長沙招賢大師。諱景岑。覺範云。禪師大寂之孫。南泉之子。趙州之兄。當時衲子。倔強如仰山者。猶下之。而呼以為岑大蟲。上堂云。我若一向舉揚宗教。法堂裏草深一丈。事不護已。向汝諸人道。盡十方世界。是沙門眼。盡十方世界。是沙門全身。盡十方世界。是自己光明。盡十方世界。在自己光明中。盡十方世界。無一人不是自己。我常向諸人道。三世諸佛。共法界眾生。是摩訶般若光。光未發時。汝等眾生。向甚麼處委。光未發時尚無佛無眾生消息。何處得山河國土來。沙令僧問會庵主。主乃南泉下不出世。潛符密證之徒。燈錄列在末後無機緣語句中。然此話既在。合作一傳。也不為分外。僧作專使。去見庵主。傳長沙法旨云。庵主未見南泉時如何。會默然。僧進云。見南泉後如何。會云。更不可別有也。萬松道。一死不再活。僧迴舉似沙。沙述偈云。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。此與巖頭道雪峯德山不會末後句。病痛一般。萬松常向人道。大似箇人把祖父家門。產業并眷屬自身。一契賣却。置得箇水晶瓶子。終日隨形守護。如眼睛相似。莫教萬松見。定與揑破。教伊撒手掉臂。作箇無忌諱快活漢。勝默道。撒手懸崖下。分身萬象中。然後朗州山澧州水。四海五湖王化裏。方可配天童水牯牛拕犁拽䥯。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。湖南長沙招賢大師。諱景岑。覺範云。禪師大寂之孫。南泉之子。趙州之兄。當時衲子。倔強如仰山者。猶下之。而呼以為岑大蟲。上堂云。我若一向舉揚宗教。法堂裏草深一丈。事不護已。向汝諸人道。盡十方世界。是沙門眼。盡十方世界。是沙門全身。盡十方世界。是自己光明。盡十方世界。在自己光明中。盡十方世界。無一人不是自己。我常向諸人道。三世諸佛。共法界眾生。是摩訶般若光。光未發時。汝等眾生。向甚麼處委。光未發時尚無佛無眾生消息。何處得山河國土來。沙令僧問會庵主。主乃南泉下不出世。潛符密證之徒。燈錄列在末後無機緣語句中。然此話既在。合作一傳。也不為分外。僧作專使。去見庵主。傳長沙法旨云。庵主未見南泉時如何。會默然。僧進云。見南泉後如何。會云。更不可別有也。萬松道。一死不再活。僧迴舉似沙。沙述偈云。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。此與巖頭道雪峯德山不會末後句。病痛一般。萬松常向人道。大似箇人把祖父家門。產業并眷屬自身。一契賣却。置得箇水晶瓶子。終日隨形守護。如眼睛相似。莫教萬松見。定與揑破。教伊撒手掉臂。作箇無忌諱快活漢。勝默道。撒手懸崖下。分身萬象中。然後朗州山澧州水。四海五湖王化裏。方可配天童水牯牛拕犁拽䥯。頌云。

玉人夢破一聲雞(開眼不覺曉) 轉盻生涯色色齊(無盡藏中受用不了) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉人夢破一聲雞(開眼不覺曉) 轉盻生涯色色齊(無盡藏中受用不了)

有信風雷催出蟄(節氣不相饒) 無言桃李自成蹊(水到渠成) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有信風雷催出蟄(節氣不相饒) 無言桃李自成蹊(水到渠成)

及時節力耕犁(避者不做) 誰怕春疇沒脛泥(做者不避) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及時節力耕犁(避者不做) 誰怕春疇沒脛泥(做者不避)

師云。天童得超方三昧。略去庵主緊抱竿頭。不敢轉動處。撥動若一向恁麼去。法堂上草深一丈。優波毱多。有著身見者。求度於祖。祖曰。求度之法。要信吾言。不違吾教。人曰。既來投師。固當聞命。祖乃化一險崖。山聳喬木。令其上樹。又於樹下。化作大坑深廣千肘。祖令放脚。其人受教即放二脚。令放一手。便放一手。令復放手。其人答言。若復放手便墮坑死。祖曰。先約受教。云何違我。是時其人身愛即滅。放手而墮。不見樹坑。即證道果。長沙朗州山澧州水。謂之善用險崖之句。若非玉人夢破別有生涯。爭得四海五湖斬新日月。毛詩習習谷風。催之驚蟄。春分後一候。雷乃發聲。漢書。李廣傳贊。桃李無言下自成蹊。宗鏡云。既蘊德行。不言而信。若桃李之自成蹊也。又朗州山澧州水。此語乃拕泥帶水邊事。三聖在會下。令秀上座問沙。南泉遷化向甚麼處去。沙云。石頭作沙彌時參見六祖。秀云。不問石頭作沙彌時參見六祖。南泉遷化向甚麼處去也。沙云。教汝尋思去。秀云和尚只有千尺寒松。且無抽條石笋。沙不對。秀云。謝師答話。沙亦不對。秀舉似三聖。聖曰。若實恁麼猶勝臨濟七步。聖親上方丈云。和尚早來答話。可謂光前絕後。沙不答。聖云。我從來疑著這漢。佛印頌云。客見長沙陌路同。令人依約探家風。須彌萬仞磨今古。折草量天枉用功。古人把定處放得行竿頭進步。放行時把得定壁立千仞。為甚麼如此自由自在。湖南城裏好養民。米賤柴多足四隣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童得超方三昧。略去庵主緊抱竿頭。不敢轉動處。撥動若一向恁麼去。法堂上草深一丈。優波毱多。有著身見者。求度於祖。祖曰。求度之法。要信吾言。不違吾教。人曰。既來投師。固當聞命。祖乃化一險崖。山聳喬木。令其上樹。又於樹下。化作大坑深廣千肘。祖令放脚。其人受教即放二脚。令放一手。便放一手。令復放手。其人答言。若復放手便墮坑死。祖曰。先約受教。云何違我。是時其人身愛即滅。放手而墮。不見樹坑。即證道果。長沙朗州山澧州水。謂之善用險崖之句。若非玉人夢破別有生涯。爭得四海五湖斬新日月。毛詩習習谷風。催之驚蟄。春分後一候。雷乃發聲。漢書。李廣傳贊。桃李無言下自成蹊。宗鏡云。既蘊德行。不言而信。若桃李之自成蹊也。又朗州山澧州水。此語乃拕泥帶水邊事。三聖在會下。令秀上座問沙。南泉遷化向甚麼處去。沙云。石頭作沙彌時參見六祖。秀云。不問石頭作沙彌時參見六祖。南泉遷化向甚麼處去也。沙云。教汝尋思去。秀云和尚只有千尺寒松。且無抽條石笋。沙不對。秀云。謝師答話。沙亦不對。秀舉似三聖。聖曰。若實恁麼猶勝臨濟七步。聖親上方丈云。和尚早來答話。可謂光前絕後。沙不答。聖云。我從來疑著這漢。佛印頌云。客見長沙陌路同。令人依約探家風。須彌萬仞磨今古。折草量天枉用功。古人把定處放得行竿頭進步。放行時把得定壁立千仞。為甚麼如此自由自在。湖南城裏好養民。米賤柴多足四隣。

第八十則龍牙過板 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十則龍牙過板

示眾云。大音希聲大器晚成。向盛忙百鬧裏。佯呆待七古千年後。慢㤆。且道。是如何底人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。大音希聲大器晚成。向盛忙百鬧裏。佯呆待七古千年後。慢㤆。且道。是如何底人。

舉。龍牙問翠微。如何是祖師西來意(一迴拈出一迴新)微云。與我過禪板來(著本圖利)牙取禪板與翠微(兀兀𥊼𥊼)微接得便打(情知是)牙云。打即任打。要且無祖師西來意(半肯半不肯)又問臨濟。如何是祖師西來意(頑皮癩肉)濟云。與我將蒲團來(好本多同)牙取蒲團與臨濟(將錯就錯)濟接得便打(順手骨挅)牙云。打即任打。要且無祖師意(得恁軟頑)牙後住院。僧問。和尚當年問翠微臨濟祖意。二尊宿明也未(貧兒思舊債)牙云。明即明矣。要且無祖師意(焦塼打著連底凍)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。龍牙問翠微。如何是祖師西來意(一迴拈出一迴新)微云。與我過禪板來(著本圖利)牙取禪板與翠微(兀兀𥊼𥊼)微接得便打(情知是)牙云。打即任打。要且無祖師西來意(半肯半不肯)又問臨濟。如何是祖師西來意(頑皮癩肉)濟云。與我將蒲團來(好本多同)牙取蒲團與臨濟(將錯就錯)濟接得便打(順手骨挅)牙云。打即任打。要且無祖師意(得恁軟頑)牙後住院。僧問。和尚當年問翠微臨濟祖意。二尊宿明也未(貧兒思舊債)牙云。明即明矣。要且無祖師意(焦塼打著連底凍)。

師云。湖南龍牙山居遯禪師。初參翠微臨濟。後參德山洞山。一日問洞山。如何是祖師西來意。山云。待洞水逆流則向爾道。師於此悟入。佛果道。龍牙當時取禪板時。豈不知是打他。住院後。僧問。和尚見二尊宿。是肯他不肯他。牙云。肯即肯他。要且無祖師意。佛果道。山僧即不然。肯即未肯。要且無祖師西來意。佛日杲禪師頌。子卿不下單于拜。始末恒遵漢帝儀。雪後始知松柏操。事難方見丈夫兒。雪竇一向抑之。真如喆云。翠微臨濟可謂本分宗師。龍牙一等是撥草瞻風。與他後人為龜為鑑。舉住後僧問處。乃云。龍牙瞻前顧後。應病與藥。大溈則不然。待問當初二尊宿明不明。劈脊便棒。非唯扶豎翠微臨濟。亦乃不辜他來問。萬松道。真如正是濟下鉆鎚。不能放過。要見龍牙肘後神符。須是當派天童眼目。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。湖南龍牙山居遯禪師。初參翠微臨濟。後參德山洞山。一日問洞山。如何是祖師西來意。山云。待洞水逆流則向爾道。師於此悟入。佛果道。龍牙當時取禪板時。豈不知是打他。住院後。僧問。和尚見二尊宿。是肯他不肯他。牙云。肯即肯他。要且無祖師意。佛果道。山僧即不然。肯即未肯。要且無祖師西來意。佛日杲禪師頌。子卿不下單于拜。始末恒遵漢帝儀。雪後始知松柏操。事難方見丈夫兒。雪竇一向抑之。真如喆云。翠微臨濟可謂本分宗師。龍牙一等是撥草瞻風。與他後人為龜為鑑。舉住後僧問處。乃云。龍牙瞻前顧後。應病與藥。大溈則不然。待問當初二尊宿明不明。劈脊便棒。非唯扶豎翠微臨濟。亦乃不辜他來問。萬松道。真如正是濟下鉆鎚。不能放過。要見龍牙肘後神符。須是當派天童眼目。頌云。

蒲團禪板對龍牙(計穩甘屠眷) 何事當機不作家(咬人狗不露齒) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒲團禪板對龍牙(計穩甘屠眷) 何事當機不作家(咬人狗不露齒)

未意成褫明目下(人無遠見) 恐將流落在天涯(必有近憂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未意成褫明目下(人無遠見) 恐將流落在天涯(必有近憂)

虛空那挂劍(不假鋒鉾事) 星漢却浮槎(別有向上一路) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空那挂劍(不假鋒鉾事) 星漢却浮槎(別有向上一路)

不萌草解藏香象(佛眼覷不見) 無底籃能著活蛇(一般拈弄與君殊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不萌草解藏香象(佛眼覷不見) 無底籃能著活蛇(一般拈弄與君殊)

今日江湖何障礙(太平無忌諱) 通方津渡有舡車(何處不風流) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日江湖何障礙(太平無忌諱) 通方津渡有舡車(何處不風流)

師云。龍牙蒲團禪板。翠微臨濟對眾教伊拈來。為甚用不出。百丈舉野狐話了。黃蘗問。古人錯答一轉語。墮野狐身五百生。轉轉不錯合做甚麼。丈云。近前來向汝道。蘗近前先與丈一掌。丈云。將謂狐須赤。更有赤須狐。此真當機作家。龍牙非不作家。未意成褫明目下。不欲當機雷奔電掃。一期峭峻。古詩一千里色中秋月。十萬軍聲半夜潮。謂之寒乞。無含蓄。僧問鏡清。學人未達其源。請師方便。清云。是甚麼源。僧云。其源。清云。若是其源。爭受方便。侍者問。適來是成褫伊。清云。無。者又云。是不成褫伊。清云。無。者云。和尚尊意如何。清云。一點水墨兩處成龍。成褫猶成就結裹也。恐成流布敗辱門風。洞山囑曹山曰。吾于雲巖先師處。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付授汝。汝善護持。無令斷絕。向去若遇真法器。方可傳授。直須祕隱。不得形露。慮屬流布難接後人。僧問同安察。如何是無干戈。安云。虛空不挂劍。玉兔不被鱗。聞世傳。天河與海通。海濱年年八月。有浮槎往來。不失信。博望侯張騫。乃多齎糧食乘槎而去。怱怱不覺晝夜。奄至一處。見城郭居室。室中多織女。唯一丈夫。牽牛臨渚。不飲驚問。何人至此。騫問。此是何處。曰。君可往蜀問嚴君平。乃如其言。君平曰。某年月有客星。犯牛斗。因話錄。漢書載。張騫窮河源。言奉使之遠。實無天河之說。唯博物志說。有人齎糧乘槎。到天河。見飲牛丈夫。問君平。客星犯牛斗。即此人也。此頌龍牙當用時却放過。放過後別作主宰。僧問曹山。不萌之草。為甚能藏香象。山云。闍梨幸是作家。又問曹山作麼不萌草。無底籃。是龍牙不用之大用。故香象非驢騾蹴蹋。活蛇非死在句下。龍牙示眾云。參方人須透佛祖始得。新豐和尚道。佛祖言教。如生冤家。始有參學分。若透不得即被佛祖謾去。僧便問。佛祖還有謾人之心也無。牙云。爾道江湖還有礙人之意麼。又云。江湖雖無礙人之意。為時人透不得。江湖成礙人去。不得道江湖不礙人。龍牙透過祖意。如生冤家。所以道。明即明矣。要且無祖師西來意。江湖豈能礙人。俗諺云。自家不會浮。怨他河曲䚄。一老宿云。自家不會浮。怨他坑熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。龍牙蒲團禪板。翠微臨濟對眾教伊拈來。為甚用不出。百丈舉野狐話了。黃蘗問。古人錯答一轉語。墮野狐身五百生。轉轉不錯合做甚麼。丈云。近前來向汝道。蘗近前先與丈一掌。丈云。將謂狐須赤。更有赤須狐。此真當機作家。龍牙非不作家。未意成褫明目下。不欲當機雷奔電掃。一期峭峻。古詩一千里色中秋月。十萬軍聲半夜潮。謂之寒乞。無含蓄。僧問鏡清。學人未達其源。請師方便。清云。是甚麼源。僧云。其源。清云。若是其源。爭受方便。侍者問。適來是成褫伊。清云。無。者又云。是不成褫伊。清云。無。者云。和尚尊意如何。清云。一點水墨兩處成龍。成褫猶成就結裹也。恐成流布敗辱門風。洞山囑曹山曰。吾于雲巖先師處。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付授汝。汝善護持。無令斷絕。向去若遇真法器。方可傳授。直須祕隱。不得形露。慮屬流布難接後人。僧問同安察。如何是無干戈。安云。虛空不挂劍。玉兔不被鱗。聞世傳。天河與海通。海濱年年八月。有浮槎往來。不失信。博望侯張騫。乃多齎糧食乘槎而去。怱怱不覺晝夜。奄至一處。見城郭居室。室中多織女。唯一丈夫。牽牛臨渚。不飲驚問。何人至此。騫問。此是何處。曰。君可往蜀問嚴君平。乃如其言。君平曰。某年月有客星。犯牛斗。因話錄。漢書載。張騫窮河源。言奉使之遠。實無天河之說。唯博物志說。有人齎糧乘槎。到天河。見飲牛丈夫。問君平。客星犯牛斗。即此人也。此頌龍牙當用時却放過。放過後別作主宰。僧問曹山。不萌之草。為甚能藏香象。山云。闍梨幸是作家。又問曹山作麼不萌草。無底籃。是龍牙不用之大用。故香象非驢騾蹴蹋。活蛇非死在句下。龍牙示眾云。參方人須透佛祖始得。新豐和尚道。佛祖言教。如生冤家。始有參學分。若透不得即被佛祖謾去。僧便問。佛祖還有謾人之心也無。牙云。爾道江湖還有礙人之意麼。又云。江湖雖無礙人之意。為時人透不得。江湖成礙人去。不得道江湖不礙人。龍牙透過祖意。如生冤家。所以道。明即明矣。要且無祖師西來意。江湖豈能礙人。俗諺云。自家不會浮。怨他河曲䚄。一老宿云。自家不會浮。怨他坑熱。

第八十一則玄沙到縣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十一則玄沙到縣

示眾云。動即影現。覺即塵生。舉起分明。放下穩密。本色道人相見。如何說話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。動即影現。覺即塵生。舉起分明。放下穩密。本色道人相見。如何說話。

舉。玄沙到蒲田縣。百戲迎之。次日問小塘長老。昨日許多喧鬧。向甚麼處去也(又閙也)小塘提起袈裟角(果然手忙脚亂)沙云。𩕐挑沒交涉(謝證據)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。玄沙到蒲田縣。百戲迎之。次日問小塘長老。昨日許多喧鬧。向甚麼處去也(又閙也)小塘提起袈裟角(果然手忙脚亂)沙云。𩕐挑沒交涉(謝證據)。

師云。福州玄沙宗一大師。諱師備。芒鞋布衲菲食自怡。雪峯高其苦行。常以備頭陀呼之。世傳。玄沙不出嶺。保壽不渡河。因蹶傷足指。歎曰。是身非有。痛自何來。是身是苦。畢竟無生休休。達磨不來東土。二祖不往西天。遂迴復因閱楞嚴而發明。故應機捷敏與修多羅合。至與雪峯徵詰亦當仁不讓。峯曰。備頭陀再來人也。閩帥王審知。令公王延彬。皆以師禮之。眾常八九百。沙到蒲田縣。百戲迎之。次日問小塘長老。昨日許多喧鬧向甚處去也。小塘提起袈裟角。也不妨緊峭。第一不得向喧靜昨日今朝處著眼。蹉過當陽一段大事。小塘不費心力。信手拈起袈裟。沙云。𩕐挑沒交涉。小塘甚處是沒交涉處。玄沙是許不許。大溈喆云。大溈即不然。或有問。但鳴指一下。如有箇衲子出來。云𩕐挑沒交涉。却肯他。何故大丈夫漢。捋虎鬚也是本分。且道。利害在甚麼處。又云。小塘懷藏至寶。遇別者以增輝。玄沙本分鉆鎚一擊。乃光流千古。法眼別云。昨日有多少喧鬧。法燈云。今日更好笑。看他二尊宿是當派下兒孫。覰破玄沙用底。一向寬遮外羅却就裏。暗箭相射。天童具通方眼。見伊家長裏短。徹底頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。福州玄沙宗一大師。諱師備。芒鞋布衲菲食自怡。雪峯高其苦行。常以備頭陀呼之。世傳。玄沙不出嶺。保壽不渡河。因蹶傷足指。歎曰。是身非有。痛自何來。是身是苦。畢竟無生休休。達磨不來東土。二祖不往西天。遂迴復因閱楞嚴而發明。故應機捷敏與修多羅合。至與雪峯徵詰亦當仁不讓。峯曰。備頭陀再來人也。閩帥王審知。令公王延彬。皆以師禮之。眾常八九百。沙到蒲田縣。百戲迎之。次日問小塘長老。昨日許多喧鬧向甚處去也。小塘提起袈裟角。也不妨緊峭。第一不得向喧靜昨日今朝處著眼。蹉過當陽一段大事。小塘不費心力。信手拈起袈裟。沙云。𩕐挑沒交涉。小塘甚處是沒交涉處。玄沙是許不許。大溈喆云。大溈即不然。或有問。但鳴指一下。如有箇衲子出來。云𩕐挑沒交涉。却肯他。何故大丈夫漢。捋虎鬚也是本分。且道。利害在甚麼處。又云。小塘懷藏至寶。遇別者以增輝。玄沙本分鉆鎚一擊。乃光流千古。法眼別云。昨日有多少喧鬧。法燈云。今日更好笑。看他二尊宿是當派下兒孫。覰破玄沙用底。一向寬遮外羅却就裏。暗箭相射。天童具通方眼。見伊家長裏短。徹底頌出。頌云。

夜壑藏舟(衲子難謾) 澄源著棹(肯墮死水) 龍魚未知水為命(當局者迷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜壑藏舟(衲子難謾) 澄源著棹(肯墮死水) 龍魚未知水為命(當局者迷)

折筋不妨聊一攪(打草驚蛇) 玄沙師小塘老(一狀領過) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 折筋不妨聊一攪(打草驚蛇) 玄沙師小塘老(一狀領過)

函蓋箭鋒(易開終始口) 探竿影草(難保歲寒心) 潛縮也老龜巢蓮(藏身處沒蹤跡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 函蓋箭鋒(易開終始口) 探竿影草(難保歲寒心) 潛縮也老龜巢蓮(藏身處沒蹤跡)

游戲也華鱗弄藻(沒蹤跡處莫藏身) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 游戲也華鱗弄藻(沒蹤跡處莫藏身)

師云。玄沙問昨日喧鬧。如莊子大宗師篇云。夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然夜半有力者負之而趨。昧者不知也。藏小大有宜。猶有所遯。若夫藏天下于天下。而不得所遯。是恒物之大情也。天童以玄沙昨日今日置問。藏舟密負以驗小塘。却來澄源湛水裏尚棹孤舟。此玄中銘恐滯死水。玄沙句中眼活。要人識動靜根源。臥龍球和尚曰。欲得省要却是山河大地。與汝發明。其事既常。亦能究竟。若從文殊門入者。一切有為土木瓦石助汝發機。若從觀音門入者。一切音響。蝦䗫蚯蚓助汝發機。若從普賢門入者。不動步而到。我以此三門。方便示汝。如將一隻折筋攪大海水。令彼魚龍知水為命。若常知動靜語默來去根源。早不空過。此頌玄沙為人處。若是作家。函蓋箭鋒。探竿影草。把定放行。看取提袈裟與沒交涉。看是何道理。史記龜策。傳太史公曰。余至江南。觀其行事。云龜千歲乃遊蓮葉之上。此沒交涉。潛縮也不妨游戲。游戲也不妨潛縮。今畫魚藻圖。藻水草也。隨波搖漾自成文章。又藻水草有文者也。見論語。山節藻梲。要識二老麼。有意氣時添意氣。不風流處也風流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。玄沙問昨日喧鬧。如莊子大宗師篇云。夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然夜半有力者負之而趨。昧者不知也。藏小大有宜。猶有所遯。若夫藏天下于天下。而不得所遯。是恒物之大情也。天童以玄沙昨日今日置問。藏舟密負以驗小塘。却來澄源湛水裏尚棹孤舟。此玄中銘恐滯死水。玄沙句中眼活。要人識動靜根源。臥龍球和尚曰。欲得省要却是山河大地。與汝發明。其事既常。亦能究竟。若從文殊門入者。一切有為土木瓦石助汝發機。若從觀音門入者。一切音響。蝦䗫蚯蚓助汝發機。若從普賢門入者。不動步而到。我以此三門。方便示汝。如將一隻折筋攪大海水。令彼魚龍知水為命。若常知動靜語默來去根源。早不空過。此頌玄沙為人處。若是作家。函蓋箭鋒。探竿影草。把定放行。看取提袈裟與沒交涉。看是何道理。史記龜策。傳太史公曰。余至江南。觀其行事。云龜千歲乃遊蓮葉之上。此沒交涉。潛縮也不妨游戲。游戲也不妨潛縮。今畫魚藻圖。藻水草也。隨波搖漾自成文章。又藻水草有文者也。見論語。山節藻梲。要識二老麼。有意氣時添意氣。不風流處也風流。

第八十二則雲門聲色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八十二則雲門聲色

示眾云。不斷聲色是隨處墮。聲求色見。不見如來。莫有就路還家底麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。不斷聲色是隨處墮。聲求色見。不見如來。莫有就路還家底麼。

舉。雲門示眾云。聞聲悟道(雙丸塞耳)見色明心(兩葉遮睛)觀世音菩薩將錢來買餬餅。放下手却是饅頭(又被風吹別調中)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門示眾云。聞聲悟道(雙丸塞耳)見色明心(兩葉遮睛)觀世音菩薩將錢來買餬餅。放下手却是饅頭(又被風吹別調中)。

師云。天童舉話談其神駿。略其玄黃。本錄。雲門示眾云。聞聲悟道。見色明心。作麼生。是聞聲悟道。見色明心。舉手云。觀世音菩薩將錢來買餬餅。放下手。元來却是饅頭。圓通國師道。韶陽老人。可謂唱彌高而和彌寡。如今却向延聖拂子頭上。入方網三昧。東方入定西方起。乃至男身入定女身起。還會麼。野色更無山隔斷。月光直與水相通。萬松道。海中尋不得。岸上却相逢。更看。天童甚處相見。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童舉話談其神駿。略其玄黃。本錄。雲門示眾云。聞聲悟道。見色明心。作麼生。是聞聲悟道。見色明心。舉手云。觀世音菩薩將錢來買餬餅。放下手。元來却是饅頭。圓通國師道。韶陽老人。可謂唱彌高而和彌寡。如今却向延聖拂子頭上。入方網三昧。東方入定西方起。乃至男身入定女身起。還會麼。野色更無山隔斷。月光直與水相通。萬松道。海中尋不得。岸上却相逢。更看。天童甚處相見。頌云。

出門躍馬掃攙搶(閫外將軍令) 萬國煙塵自肅清(風行草偃) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出門躍馬掃攙搶(閫外將軍令) 萬國煙塵自肅清(風行草偃)

十二處亡閑影響(併作一家) 三千界放淨光明(更無兩樣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二處亡閑影響(併作一家) 三千界放淨光明(更無兩樣)

師云。聞聲悟道。道豈有聲。見色明心。心豈有色。此禮樂征伐自天子出。仁義之兵無敵於天下。攙搶棓彗其殃一也。以聲色為影響。表不實也。影謂鏡像水月。響謂空谷傳聲。此皆在道心中。為攙搶也。萬國猶萬法也。十二處猶六根六塵也。三千界光明。照破影響。由除影響。放出光明。不見。百丈古靈道。靈光獨耀迥脫根塵。忽若根根塵塵皆遍法界。又作麼生。將謂是饅頭。却是餬餅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。聞聲悟道。道豈有聲。見色明心。心豈有色。此禮樂征伐自天子出。仁義之兵無敵於天下。攙搶棓彗其殃一也。以聲色為影響。表不實也。影謂鏡像水月。響謂空谷傳聲。此皆在道心中。為攙搶也。萬國猶萬法也。十二處猶六根六塵也。三千界光明。照破影響。由除影響。放出光明。不見。百丈古靈道。靈光獨耀迥脫根塵。忽若根根塵塵皆遍法界。又作麼生。將謂是饅頭。却是餬餅。