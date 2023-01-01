萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄

萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄四

侍者離知錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者離知錄

後學性一校 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後學性一校

生生道人梓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生道人梓

第五十四則雲巖大悲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十四則雲巖大悲

示眾云。八面欞櫳。十方通暢。一切處放光動地。一切時妙用神通。且道。如何發現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。八面欞櫳。十方通暢。一切處放光動地。一切時妙用神通。且道。如何發現。

舉。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作麼(爾恁麼問圖个甚麼)吾云。如人夜間背手摸枕子(一上神通不同小小)巖云。我會也(且莫詐明頭)吾云。汝作麼生會(果然放不過)巖云。遍身是手眼(無空缺處)吾云。道即大曬道即得八成(某甲舌頭短)巖云。師兄作麼生(理長即就)吾云。通身是手眼(無隔礙處)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作麼(爾恁麼問圖个甚麼)吾云。如人夜間背手摸枕子(一上神通不同小小)巖云。我會也(且莫詐明頭)吾云。汝作麼生會(果然放不過)巖云。遍身是手眼(無空缺處)吾云。道即大曬道即得八成(某甲舌頭短)巖云。師兄作麼生(理長即就)吾云。通身是手眼(無隔礙處)。

師云。李翱問鵞湖。大悲用千手眼作麼。湖云。今上用公作麼。昔有無目山人。貨卜。雨過泥。途著鮮白鞋入市。人問。山人失明。如何泥不污鞋。山人舉拄杖云。拄杖頭上有眼。以山人為證。夜間摸枕子。手上有眼。喫飯時舌上有眼。聽語識人耳中有眼。蘇子瞻與聾人說話。寫字而已。復笑云。我與彼皆異人也。我以手為口。彼以眼為耳。佛說六根互用。信乎不疑。無盡居士潞州紫巖大悲殿記。舉大悲經楞嚴經。最為詳細。甞見一說。大悲昔為妙善公主。乃天人為宣律師說。然三十二應。百億化身。亦隨見不同。各據其說也。天覺曰。千手者示引迷接物之多也。千眼者示放光照暗之廣也。苟無眾生無塵勞。則一指不存。而況千萬臂乎。一瞬不具。而況千萬目乎。遍身通身。何必不必。似有淺深。實無損益。雲居示眾曰。老僧二十年前住三峯庵時。興化來曰。權借一問以為影草時如何。老僧當時機思遲鈍道不得。為伊致得箇問頭。奇特不敢辜他。當時伊曰。想庵主答這話不得。不如禮拜了退。而今思量當時不消道箇何必。萬松道。若教容易得。後有化主到興化處。化問。山中和尚住三峯庵時。老僧曾問伊話祇對不得。而今道得也未。化主舉前話了。化曰。雲居二十年只道得箇何必。興化即不然。爭如道箇不必。萬松道。鬪兔角之短長。三聖云。雲居二十年道得。猶較他興化半月程。萬松道。競空花之濃淡。僧問覺範。如諸老宿所示有同異否。範云。佛令訥鈍比丘誦苕菷。一日大悟得大辯才。於此當見先德為物之心。天童分上又作麼生。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。李翱問鵞湖。大悲用千手眼作麼。湖云。今上用公作麼。昔有無目山人。貨卜。雨過泥。途著鮮白鞋入市。人問。山人失明。如何泥不污鞋。山人舉拄杖云。拄杖頭上有眼。以山人為證。夜間摸枕子。手上有眼。喫飯時舌上有眼。聽語識人耳中有眼。蘇子瞻與聾人說話。寫字而已。復笑云。我與彼皆異人也。我以手為口。彼以眼為耳。佛說六根互用。信乎不疑。無盡居士潞州紫巖大悲殿記。舉大悲經楞嚴經。最為詳細。甞見一說。大悲昔為妙善公主。乃天人為宣律師說。然三十二應。百億化身。亦隨見不同。各據其說也。天覺曰。千手者示引迷接物之多也。千眼者示放光照暗之廣也。苟無眾生無塵勞。則一指不存。而況千萬臂乎。一瞬不具。而況千萬目乎。遍身通身。何必不必。似有淺深。實無損益。雲居示眾曰。老僧二十年前住三峯庵時。興化來曰。權借一問以為影草時如何。老僧當時機思遲鈍道不得。為伊致得箇問頭。奇特不敢辜他。當時伊曰。想庵主答這話不得。不如禮拜了退。而今思量當時不消道箇何必。萬松道。若教容易得。後有化主到興化處。化問。山中和尚住三峯庵時。老僧曾問伊話祇對不得。而今道得也未。化主舉前話了。化曰。雲居二十年只道得箇何必。興化即不然。爭如道箇不必。萬松道。鬪兔角之短長。三聖云。雲居二十年道得。猶較他興化半月程。萬松道。競空花之濃淡。僧問覺範。如諸老宿所示有同異否。範云。佛令訥鈍比丘誦苕菷。一日大悟得大辯才。於此當見先德為物之心。天童分上又作麼生。頌云。

一竅虛通(竪窮三際) 八面櫺櫳(橫遍十方) 無象無私春入律(應時納祐) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一竅虛通(竪窮三際) 八面櫺櫳(橫遍十方) 無象無私春入律(應時納祐)

不留不礙月行空(任運落前溪) 清淨寶目功德臂(顧前盻後拈東掇西) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不留不礙月行空(任運落前溪) 清淨寶目功德臂(顧前盻後拈東掇西)

遍身何似通身是(分疎不下) 現前手眼顯全機(賊賍已露) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍身何似通身是(分疎不下) 現前手眼顯全機(賊賍已露)

大用縱橫何忌諱(無可不可) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大用縱橫何忌諱(無可不可)

師云。天童道。由一竅虛通。便得八面櫺櫳也。且如柳塘花塢暖日和風。春在何處。作何形段。然能應物乘時不留不礙。如月當天任運而轉。知。通身遍身。背手摸枕底是甚麼人。傀儡棚中。必有抽牽線索者。楞嚴說八萬四千清淨寶目。八萬四千姥陀羅臂。八萬四千爍迦羅首。興化墮馬折臂頌云。大悲菩薩有千手。大丈夫兒誰不有。且道。那箇是通身底手眼。師以手擘眼云。猫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童道。由一竅虛通。便得八面櫺櫳也。且如柳塘花塢暖日和風。春在何處。作何形段。然能應物乘時不留不礙。如月當天任運而轉。知。通身遍身。背手摸枕底是甚麼人。傀儡棚中。必有抽牽線索者。楞嚴說八萬四千清淨寶目。八萬四千姥陀羅臂。八萬四千爍迦羅首。興化墮馬折臂頌云。大悲菩薩有千手。大丈夫兒誰不有。且道。那箇是通身底手眼。師以手擘眼云。猫。

第五十五則雪峯飯頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十五則雪峯飯頭

示眾云。氷寒於水。青出於藍。見過於師。方堪傳授。養子不及父。家門一世衰。且道。奪父之機者是甚麼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。氷寒於水。青出於藍。見過於師。方堪傳授。養子不及父。家門一世衰。且道。奪父之機者是甚麼人。

舉。雪峯在德山作飯頭(少不努力)一日飯遲。德山托鉢至法堂(老不歇心)峯云。這老漢鐘未鳴鼓未響。托鉢向甚麼處去(教得孩兒會罵娘)山便歸方丈(盡在不言中)峯舉似巖頭(家返宅亂)頭云。大小德山不會末後句(父為子隱直在其中)山聞令侍者喚巖頭問。汝不肯老僧那(潑油救火)巖遂啟其意(人間私語天聞若雷)山乃休去(果然不會)至明日陞堂果與尋常不同(隨風倒柁)巖撫掌笑云。且喜老漢會末後句(家醜外揚)他後天下人不奈伊何(鼻孔為甚在我手裏)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯在德山作飯頭(少不努力)一日飯遲。德山托鉢至法堂(老不歇心)峯云。這老漢鐘未鳴鼓未響。托鉢向甚麼處去(教得孩兒會罵娘)山便歸方丈(盡在不言中)峯舉似巖頭(家返宅亂)頭云。大小德山不會末後句(父為子隱直在其中)山聞令侍者喚巖頭問。汝不肯老僧那(潑油救火)巖遂啟其意(人間私語天聞若雷)山乃休去(果然不會)至明日陞堂果與尋常不同(隨風倒柁)巖撫掌笑云。且喜老漢會末後句(家醜外揚)他後天下人不奈伊何(鼻孔為甚在我手裏)。

師云。雪峯低頭歸庵。德山便歸方丈。最好參詳。巖頭密啟其意。爾且道。道甚麼。德山又休去。可謂。相逢不拈出。舉意便知有。山至來日上堂。果與尋常不同。也是將錯就錯。頭下至僧堂前。拊掌大笑曰。且喜老漢會末後句。他後天下人不奈伊何。切忌。蓋覆將來雖然如是。也只得三年。德山果三年遷逝。天覺頌。鐘鼓聲沈捧鉢迴。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他授記來。萬松道。知爾被底穿。曾共同床臥。明招代德山云。咄咄。沒處去。沒處去。萬松道。鼻孔在他人手裏。雪竇云。曾聞說箇獨眼龍。元來只具一隻眼。殊不知。德山是箇無齒大蟲。若不是巖頭識破。爭得明日與作日不同。諸人要會末後句麼。只許老胡知不許老胡會。半遮半掩漏逗。也不知。大溈喆云。巖頭大似高山石裂。直得百里走獸潛蹤。若非德山度量深明。爭得昨日與今日不同。萬松道。無齒大蟲。爪距尚在。魯祖凡見僧來便面壁。南泉聞云。我尋常向他道。空劫已前承當。佛未出世時會取。尚不得箇半箇。他恁麼。驢年去。若識得南泉。便見巖頭。更與天童把臂共行。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雪峯低頭歸庵。德山便歸方丈。最好參詳。巖頭密啟其意。爾且道。道甚麼。德山又休去。可謂。相逢不拈出。舉意便知有。山至來日上堂。果與尋常不同。也是將錯就錯。頭下至僧堂前。拊掌大笑曰。且喜老漢會末後句。他後天下人不奈伊何。切忌。蓋覆將來雖然如是。也只得三年。德山果三年遷逝。天覺頌。鐘鼓聲沈捧鉢迴。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他授記來。萬松道。知爾被底穿。曾共同床臥。明招代德山云。咄咄。沒處去。沒處去。萬松道。鼻孔在他人手裏。雪竇云。曾聞說箇獨眼龍。元來只具一隻眼。殊不知。德山是箇無齒大蟲。若不是巖頭識破。爭得明日與作日不同。諸人要會末後句麼。只許老胡知不許老胡會。半遮半掩漏逗。也不知。大溈喆云。巖頭大似高山石裂。直得百里走獸潛蹤。若非德山度量深明。爭得昨日與今日不同。萬松道。無齒大蟲。爪距尚在。魯祖凡見僧來便面壁。南泉聞云。我尋常向他道。空劫已前承當。佛未出世時會取。尚不得箇半箇。他恁麼。驢年去。若識得南泉。便見巖頭。更與天童把臂共行。頌云。

末後句會也無(這裏不得會不會打折腰) 德山父子太含胡(外明不知裏暗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後句會也無(這裏不得會不會打折腰) 德山父子太含胡(外明不知裏暗)

座中亦有江南客(勿謂秦無人) 莫向人前唱鷓鴣(休得也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座中亦有江南客(勿謂秦無人) 莫向人前唱鷓鴣(休得也)

師云。末後句如此。難明峻硬若德山。頴俊如巖頭。至今分雪不出。不見道。出身猶可易。脫體道應難。鄭谷詩。花月樓臺近九衢。清歌一曲倒金壺。座中亦有江南客。莫向春風唱鷓鴣。天童用後兩句。不勞再舉底意也。舉著後如何。師下座便歸方丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。末後句如此。難明峻硬若德山。頴俊如巖頭。至今分雪不出。不見道。出身猶可易。脫體道應難。鄭谷詩。花月樓臺近九衢。清歌一曲倒金壺。座中亦有江南客。莫向春風唱鷓鴣。天童用後兩句。不勞再舉底意也。舉著後如何。師下座便歸方丈。

第五十六則密師白兔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十六則密師白兔

示眾云。寧可永劫沈淪。不求諸聖解脫。提婆達多。無間獄中受三禪樂。欝頭藍弗。有頂天上墮飛狸身。且道。利害在甚麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。寧可永劫沈淪。不求諸聖解脫。提婆達多。無間獄中受三禪樂。欝頭藍弗。有頂天上墮飛狸身。且道。利害在甚麼處。

舉。密師伯與洞山行次。見白兔子面前走過。密云。俊哉(爭奈荒草裏走)山云。作麼生(怪儞遲也)密云。如白衣拜相(自地昇空易)山云。老老大大作這箇語話(幾乎放過)密云。爾又作麼生(人無害虎心虎無傷人意)山云。積代簪纓。暫時落薄(從空放下難)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。密師伯與洞山行次。見白兔子面前走過。密云。俊哉(爭奈荒草裏走)山云。作麼生(怪儞遲也)密云。如白衣拜相(自地昇空易)山云。老老大大作這箇語話(幾乎放過)密云。爾又作麼生(人無害虎心虎無傷人意)山云。積代簪纓。暫時落薄(從空放下難)。

師舉。洞山與潭州神山僧密禪師過水。山問。過水事作麼生。密云。不濕脚。山曰。老老大大作這箇語話。密曰。汝又作麼生。山云。脚不濕。教中有性修二門。洞上名借功明位。大抵因修而悟。從凡入聖。白衣庶民直拜冢宰。若先悟後修。從聖入凡。積代簪纓本來尊貴。雖飄零萬狀。骨骼猶存。所以道。貧子喻中明此道。獻珠偈裏顯張羅。汝等諸人。要見二尊宿見處麼。看取天童一狀領過。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。洞山與潭州神山僧密禪師過水。山問。過水事作麼生。密云。不濕脚。山曰。老老大大作這箇語話。密曰。汝又作麼生。山云。脚不濕。教中有性修二門。洞上名借功明位。大抵因修而悟。從凡入聖。白衣庶民直拜冢宰。若先悟後修。從聖入凡。積代簪纓本來尊貴。雖飄零萬狀。骨骼猶存。所以道。貧子喻中明此道。獻珠偈裏顯張羅。汝等諸人。要見二尊宿見處麼。看取天童一狀領過。頌云。

抗力霜雪(貧則獨善一身) 平步雲霄(達則兼濟天下) 下惠出國(苦瓠連根苦) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抗力霜雪(貧則獨善一身) 平步雲霄(達則兼濟天下) 下惠出國(苦瓠連根苦)

相如過橋(甜瓜徹蒂甜) 蕭曹謀略能成漢(葵花向日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相如過橋(甜瓜徹蒂甜) 蕭曹謀略能成漢(葵花向日)

巢許身心欲避堯(柳絮隨風) 寵辱若驚深自信(悟須實悟參須實參) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巢許身心欲避堯(柳絮隨風) 寵辱若驚深自信(悟須實悟參須實參)

真情參跡混漁樵(未免靈龜曳尾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真情參跡混漁樵(未免靈龜曳尾)

師云。蓬蒿貪雨露。松柏耐風霜。歲寒然後知松柏之後凋。此隨緣不變之旨。簪纓落薄之談。有力大人堪任此事也。平步雲霄。一超直入如來地。已是太遲也。殊不知。積代簪纓本來富貴。論語柳下惠為士師。三黜人曰。子未可以去乎。曰。直道而事人安往而不三黜。枉道而事人。何必去父母之邦也。司馬相如字犬子。少喪父母。九歲與人牧猪。聞藺相如為卿相。改名相如。棄猪就學。猪主杖之。先生問知賢。留門外草庵。十年無書與讀。遣去。過昇仙橋。題柱曰。若不乘駟馬車。不過此橋。後造得子虛賦。將軍楊得意。夜宿殿中。誦此賦。帝曰。朕恨不與此人同時。將軍奏曰。見在蜀地。帝命往召。同乘駟馬車過橋。封侍中。蕭何曹參。成漢高祖帝業。巢父許由。避堯洗耳飲牛。老子云。寵辱若驚。得之若驚。失之若驚。以上四雙八事。皆一句密老。一句洞山。妙哉圭峯舉喻。譬如皇族淪落微賤。習以性成。後遇薦拔。雖復本位。三端六藝。要重更改習學力用方全。雖然天童分上猶落階級。不見道。寵辱若驚深自信。真情參跡混漁樵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。蓬蒿貪雨露。松柏耐風霜。歲寒然後知松柏之後凋。此隨緣不變之旨。簪纓落薄之談。有力大人堪任此事也。平步雲霄。一超直入如來地。已是太遲也。殊不知。積代簪纓本來富貴。論語柳下惠為士師。三黜人曰。子未可以去乎。曰。直道而事人安往而不三黜。枉道而事人。何必去父母之邦也。司馬相如字犬子。少喪父母。九歲與人牧猪。聞藺相如為卿相。改名相如。棄猪就學。猪主杖之。先生問知賢。留門外草庵。十年無書與讀。遣去。過昇仙橋。題柱曰。若不乘駟馬車。不過此橋。後造得子虛賦。將軍楊得意。夜宿殿中。誦此賦。帝曰。朕恨不與此人同時。將軍奏曰。見在蜀地。帝命往召。同乘駟馬車過橋。封侍中。蕭何曹參。成漢高祖帝業。巢父許由。避堯洗耳飲牛。老子云。寵辱若驚。得之若驚。失之若驚。以上四雙八事。皆一句密老。一句洞山。妙哉圭峯舉喻。譬如皇族淪落微賤。習以性成。後遇薦拔。雖復本位。三端六藝。要重更改習學力用方全。雖然天童分上猶落階級。不見道。寵辱若驚深自信。真情參跡混漁樵。

第五十七則嚴陽一物 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十七則嚴陽一物

示眾云。弄影勞形。不識形為影本。揚聲止響。不知聲是響根。若非騎牛覓牛。便是以楔去楔。如何免得此過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。弄影勞形。不識形為影本。揚聲止響。不知聲是響根。若非騎牛覓牛。便是以楔去楔。如何免得此過。

舉。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何(猶是分外)州云。放下著(貼体衣衫會須脫却)嚴云。一物不將來。放下箇甚麼(人不知己過牛不知力大)州云。恁麼則擔取去(喚不回頭爭奈何)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何(猶是分外)州云。放下著(貼体衣衫會須脫却)嚴云。一物不將來。放下箇甚麼(人不知己過牛不知力大)州云。恁麼則擔取去(喚不回頭爭奈何)。

洪州武寧縣新興嚴陽尊者。初參趙州。問一物不將來時如何。此與僧問報慈。情生智隔。相變體殊。情未生時如何。慈云隔。暮故底。道情也未生隔箇甚麼。此與一物不將來放下箇甚麼。孟八郎漢大同。州云放不下則擔取去者。言下大悟。佛果法語舉。黃龍頌云。一物不將來。兩肩擔不起(果云。明眼人難謾)言下忽知非(退步墮深坑)心中無限喜(如貧得寶)毒惡既忘懷(無始宿業盡時清淨)蛇虎為知己(異類等解)寥寥千百年。清風猶未已(誰不景仰)師所居常一蛇一虎手中與食。故如得果人。尊者稱之。趙州古佛與尊者。不測聖凡底人。出一言發一問。千古之下。與人為龜鏡。天童見近日師僧麁心轉盛。所以打草驚蛇。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洪州武寧縣新興嚴陽尊者。初參趙州。問一物不將來時如何。此與僧問報慈。情生智隔。相變體殊。情未生時如何。慈云隔。暮故底。道情也未生隔箇甚麼。此與一物不將來放下箇甚麼。孟八郎漢大同。州云放不下則擔取去者。言下大悟。佛果法語舉。黃龍頌云。一物不將來。兩肩擔不起(果云。明眼人難謾)言下忽知非(退步墮深坑)心中無限喜(如貧得寶)毒惡既忘懷(無始宿業盡時清淨)蛇虎為知己(異類等解)寥寥千百年。清風猶未已(誰不景仰)師所居常一蛇一虎手中與食。故如得果人。尊者稱之。趙州古佛與尊者。不測聖凡底人。出一言發一問。千古之下。與人為龜鏡。天童見近日師僧麁心轉盛。所以打草驚蛇。頌云。

不防細行輸先手(黑白未分前猶是正中偏) 自覺心麁媿撞頭(虎口裏下子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不防細行輸先手(黑白未分前猶是正中偏) 自覺心麁媿撞頭(虎口裏下子)

局破腰間斧柯爛(且道如今甚麼時節) 洗清凡骨共仙游(頭輕眼明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 局破腰間斧柯爛(且道如今甚麼時節) 洗清凡骨共仙游(頭輕眼明)

師云。王介甫老。持棊隱語云。彼亦不敢先。此亦不敢先。唯其不敢先。是以無所爭。唯其無所爭。是故入於不死不生。棊乃爭先法。贏則贏箇先手。輸則輸箇頭撞。趙州於爾未下子以前。早先見數著。嚴陽只管橫飛直逴。剩占幾路。不知斧柯已爛也。王氏神仙傳。晉隆安時。信安縣王質。採薪至眩室坂。見石室四童子弈棊。與質物。如棗子。含之不飢。棊終斧柯爛於腰間。衣袂隨風。抵暮還家。已數十年矣。趙州放下著。擔取去兩轉語。抽筋拔髓。換骨洗膓。便與趙州。把手共行。步虛輕舉也。有底道。清閒真道本。無事小神仙。雖然莫將無事為無事。往往事從無事生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。王介甫老。持棊隱語云。彼亦不敢先。此亦不敢先。唯其不敢先。是以無所爭。唯其無所爭。是故入於不死不生。棊乃爭先法。贏則贏箇先手。輸則輸箇頭撞。趙州於爾未下子以前。早先見數著。嚴陽只管橫飛直逴。剩占幾路。不知斧柯已爛也。王氏神仙傳。晉隆安時。信安縣王質。採薪至眩室坂。見石室四童子弈棊。與質物。如棗子。含之不飢。棊終斧柯爛於腰間。衣袂隨風。抵暮還家。已數十年矣。趙州放下著。擔取去兩轉語。抽筋拔髓。換骨洗膓。便與趙州。把手共行。步虛輕舉也。有底道。清閒真道本。無事小神仙。雖然莫將無事為無事。往往事從無事生。

第五十八則剛經輕賤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十八則剛經輕賤

示眾云。依經解義。三世佛冤。離經一字。返同魔說。因不收。果不入。底人。還受業報也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。依經解義。三世佛冤。離經一字。返同魔說。因不收。果不入。底人。還受業報也無。

舉。金剛經云。若為人輕賤(我作糞中蟲)是人先世罪業應墮惡道(老僧最先入)以今世人輕賤故(叢林驢騾蹴踏龍象)先世罪業則為消滅(甚麼處去也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。金剛經云。若為人輕賤(我作糞中蟲)是人先世罪業應墮惡道(老僧最先入)以今世人輕賤故(叢林驢騾蹴踏龍象)先世罪業則為消滅(甚麼處去也)。

師云。見聞為種。八難超十地之階。解行在躬。一生圓曠劫之果。圭峯科此經。為轉罪成佛。此菩提煩惱。不二。生死涅盤不二。梁昭明太子。科判此經。為能淨業障分。傅大士頌。先身有報障。今日受持經。暫被人輕賤。轉重復還輕。此正是依經解義也。後面四句便有衲僧氣息。道。若了依他起。能除遍計情。常依般若觀。何慮不圓成。前四句功德力。後四句觀行力。六祖口訣云。佛言。持經之人。合得一切人恭敬供養。為多生有重業障故。今生雖持此經。常被人輕賤。不得敬養。自以持經故。不起我人等相。不問冤親。常行恭敬。有犯不校。常修般若波羅蜜。歷劫重罪悉皆消滅。又約理而言。先世即是前念妄心。今世即是後念覺心。以後念覺心。輕賤前念妄心。妄不能住。故云先世罪業即為消滅。妄念既滅罪業不成。即得菩提。此理事二解皆約觀行也。僧問雲居。承教有言。是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤。故先世罪業即為消滅。此意如何。居云。動則應墮惡道。靜則為人輕賤。崇壽稠云。心外有法。應墮惡道。守住自己。為人輕賤。萬松道。兩箇老漢俗氣也不除。且道。天童分上又作麼生。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。見聞為種。八難超十地之階。解行在躬。一生圓曠劫之果。圭峯科此經。為轉罪成佛。此菩提煩惱。不二。生死涅盤不二。梁昭明太子。科判此經。為能淨業障分。傅大士頌。先身有報障。今日受持經。暫被人輕賤。轉重復還輕。此正是依經解義也。後面四句便有衲僧氣息。道。若了依他起。能除遍計情。常依般若觀。何慮不圓成。前四句功德力。後四句觀行力。六祖口訣云。佛言。持經之人。合得一切人恭敬供養。為多生有重業障故。今生雖持此經。常被人輕賤。不得敬養。自以持經故。不起我人等相。不問冤親。常行恭敬。有犯不校。常修般若波羅蜜。歷劫重罪悉皆消滅。又約理而言。先世即是前念妄心。今世即是後念覺心。以後念覺心。輕賤前念妄心。妄不能住。故云先世罪業即為消滅。妄念既滅罪業不成。即得菩提。此理事二解皆約觀行也。僧問雲居。承教有言。是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤。故先世罪業即為消滅。此意如何。居云。動則應墮惡道。靜則為人輕賤。崇壽稠云。心外有法。應墮惡道。守住自己。為人輕賤。萬松道。兩箇老漢俗氣也不除。且道。天童分上又作麼生。頌云。

綴綴功過(唯除頓覺人) 膠膠因果(并法不隨順) 鏡外狂奔演若多(脚下煙生) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 綴綴功過(唯除頓覺人) 膠膠因果(并法不隨順) 鏡外狂奔演若多(脚下煙生)

杖頭擊著破竈墮(百雜碎) 竈墮破(靈從何生聖從何至) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杖頭擊著破竈墮(百雜碎) 竈墮破(靈從何生聖從何至)

來相賀(伏惟墮㦬) 却道。從前辜負我(何不早道) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來相賀(伏惟墮㦬) 却道。從前辜負我(何不早道)

師云。功即持經。過即先業。既立妄因。必招妄果。楞嚴云。豈不聞。室羅城中。演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭眉目可見。嗔責己頭不見面目。以為魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。富樓那言。是人心狂。更無他故。此迷真執妄也。般若觀照真也。功過因果妄也。真智現前。妄業消滅。阿耨菩提皎然本具。此正教意。衲僧分上如何。嵩嶽破竈墮和尚。山塢有廟。殿安一竈。烹宰祭祀不輟。墮領侍者入廟。以杖敲竈三下咄云。此竈泥瓦合成。聖從何來靈從何起。恁麼烹宰物命。又打三下。竈乃傾墮破落。安國師號為破竈墮。須臾有一人。青衣峨冠設拜云。我本廟神久受業報。今日蒙師說無生法。脫此處生在天中。特來致謝。師曰。是汝本有。非吾強言。神再拜而沒。土瓦合成。聖從何來。無我人相。般若智也。以真智為妄業。從來辜負。今日相賀。烹宰物命極多全無福利。禪老敲三拄杖便得生天。咄。鬼怕惡人難展掌。賊憑贓物易承頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。功即持經。過即先業。既立妄因。必招妄果。楞嚴云。豈不聞。室羅城中。演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭眉目可見。嗔責己頭不見面目。以為魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。富樓那言。是人心狂。更無他故。此迷真執妄也。般若觀照真也。功過因果妄也。真智現前。妄業消滅。阿耨菩提皎然本具。此正教意。衲僧分上如何。嵩嶽破竈墮和尚。山塢有廟。殿安一竈。烹宰祭祀不輟。墮領侍者入廟。以杖敲竈三下咄云。此竈泥瓦合成。聖從何來靈從何起。恁麼烹宰物命。又打三下。竈乃傾墮破落。安國師號為破竈墮。須臾有一人。青衣峨冠設拜云。我本廟神久受業報。今日蒙師說無生法。脫此處生在天中。特來致謝。師曰。是汝本有。非吾強言。神再拜而沒。土瓦合成。聖從何來。無我人相。般若智也。以真智為妄業。從來辜負。今日相賀。烹宰物命極多全無福利。禪老敲三拄杖便得生天。咄。鬼怕惡人難展掌。賊憑贓物易承頭。

第五十九青林死蛇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十九青林死蛇

示眾云。去即留住。住即遣去。不去不住。渠無國土。何處逢渠。在在處處。且道。是甚麼物。得恁麼奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。去即留住。住即遣去。不去不住。渠無國土。何處逢渠。在在處處。且道。是甚麼物。得恁麼奇特。

舉。僧問青林。學人徑往時如何(舉步即迂迴)林云。死蛇當大路。勸子莫當頭(慣曾著毒)僧云。當頭時如何(許爾大膽)林云。喪子命根(果然)僧云。不當頭時如何(怎只由爾)林云。亦無迴避處(築著磕著)僧云。正恁麼時如何(且莫著忙)林云。却失也(雖是死蛇解弄也活)僧云。未審向甚麼處去也(不信搜懷)林云。草深無覓處(頭上漫漫脚下漫漫)僧云。和尚也須隄防始得(迴來也)林拊掌云。一等是箇毒氣(將謂侯白更有侯黑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問青林。學人徑往時如何(舉步即迂迴)林云。死蛇當大路。勸子莫當頭(慣曾著毒)僧云。當頭時如何(許爾大膽)林云。喪子命根(果然)僧云。不當頭時如何(怎只由爾)林云。亦無迴避處(築著磕著)僧云。正恁麼時如何(且莫著忙)林云。却失也(雖是死蛇解弄也活)僧云。未審向甚麼處去也(不信搜懷)林云。草深無覓處(頭上漫漫脚下漫漫)僧云。和尚也須隄防始得(迴來也)林拊掌云。一等是箇毒氣(將謂侯白更有侯黑)。

筠州洞山第三世。師虔禪師。初從夾山來參悟本。本問。近離何處。林云。武陵。本曰。武陵法道何似此間。林云。胡地冬抽笋。本曰。別甑炊香飯。供養於此人。師乃出去。本曰。此子向後走殺天下人去在。林在洞山栽松。有劉翁者。從師求頌。師示之曰。尖尖三尺餘。欝欝覆荒草。不知何代人。得見此老松。翁呈悟本。本曰。賀翁之喜。此人第三世洞山也。林辭悟本。之山南府青銼山。住庵經十載。忽憶悟本遺言。乃曰。當利群蒙。豈拘於小節哉。遂至隨州。緣會眾請。住土門小青林蘭若。故號青林。甞曰。汝等諸人。直須離心意識參。出凡聖路學。方可保任。若不如是。非吾子息。僧問。學人徑往時如何。這僧大悲閣下要去中都。更誇知處直捷要路。殊不知。直下便是早太迂迴也。林以死蛇當大路拒之。這僧不顧危亡道。當頭者如何。已著毒了也。有底道。何不棒喝行令。林又何曾放過。道。喪子命根。這僧稍覺痛痒。待覓出身之路道。不當頭者如何。林云。亦無迴避處。只這青林也免不得。這僧筋舒力盡道。正恁麼時。左右無可奈何。如何即是。林曰。却失也。活人手段。於斯乃見能遣能呼。有擒有縱分。付爾身上取摘不下。與爾拈却便有下落。僧云。未審向甚麼處去也。林云。草深無覓處。不道無。只是不可見。這僧也怪。道和尚也隄防始得。青林將一條死蛇。招撥這僧。末後却著腰纏脚。遂拊掌一下云。一等是箇毒氣。萬松道。熏天炙地。無盡燈云。青林樞機急峻。非獨一時之光。亦曠世為標式耳。萬松道。惱亂春風卒未休。更看。天童吹花擺柳。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 筠州洞山第三世。師虔禪師。初從夾山來參悟本。本問。近離何處。林云。武陵。本曰。武陵法道何似此間。林云。胡地冬抽笋。本曰。別甑炊香飯。供養於此人。師乃出去。本曰。此子向後走殺天下人去在。林在洞山栽松。有劉翁者。從師求頌。師示之曰。尖尖三尺餘。欝欝覆荒草。不知何代人。得見此老松。翁呈悟本。本曰。賀翁之喜。此人第三世洞山也。林辭悟本。之山南府青銼山。住庵經十載。忽憶悟本遺言。乃曰。當利群蒙。豈拘於小節哉。遂至隨州。緣會眾請。住土門小青林蘭若。故號青林。甞曰。汝等諸人。直須離心意識參。出凡聖路學。方可保任。若不如是。非吾子息。僧問。學人徑往時如何。這僧大悲閣下要去中都。更誇知處直捷要路。殊不知。直下便是早太迂迴也。林以死蛇當大路拒之。這僧不顧危亡道。當頭者如何。已著毒了也。有底道。何不棒喝行令。林又何曾放過。道。喪子命根。這僧稍覺痛痒。待覓出身之路道。不當頭者如何。林云。亦無迴避處。只這青林也免不得。這僧筋舒力盡道。正恁麼時。左右無可奈何。如何即是。林曰。却失也。活人手段。於斯乃見能遣能呼。有擒有縱分。付爾身上取摘不下。與爾拈却便有下落。僧云。未審向甚麼處去也。林云。草深無覓處。不道無。只是不可見。這僧也怪。道和尚也隄防始得。青林將一條死蛇。招撥這僧。末後却著腰纏脚。遂拊掌一下云。一等是箇毒氣。萬松道。熏天炙地。無盡燈云。青林樞機急峻。非獨一時之光。亦曠世為標式耳。萬松道。惱亂春風卒未休。更看。天童吹花擺柳。頌云。

三老暗轉柁(夜壑藏舟) 孤舟夜迴頭(澄源著棹) 蘆花兩岸雪(自他玄契) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三老暗轉柁(夜壑藏舟) 孤舟夜迴頭(澄源著棹) 蘆花兩岸雪(自他玄契)

煙水一江秋(上下冥通) 風力扶帆行不棹(隨流得妙) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煙水一江秋(上下冥通) 風力扶帆行不棹(隨流得妙)

笛聲喚月下滄洲(任運落前溪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 笛聲喚月下滄洲(任運落前溪)

師云。丹霞淳禪師頌。長江澄徹印蟾華。滿目清光未是家。借問漁舟何處去。夜深依舊宿蘆花。二老同頌澄源湛水尚棹孤舟。丹霞用雪竇頌玄沙和尚云。本是釣魚舡上客。偶除鬚髮著袈裟。祖佛位中留不住。夜來依舊宿蘆花。萬松道。將謂別有。古今詩話云。川峽呼梢翁篙手。為長年三老。杜詩云。蜀鹽吳麻自古通。萬斛之舟行若風。長年三老長歌裏。白晝攤錢高浪中。此事如人行舡相似。不著兩岸。不住中流。丹霞夜宿蘆花。天童信風橫管。且道。轉柁迴舟時作麼生。夜深不向蘆灣宿。逈出中間與兩頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。丹霞淳禪師頌。長江澄徹印蟾華。滿目清光未是家。借問漁舟何處去。夜深依舊宿蘆花。二老同頌澄源湛水尚棹孤舟。丹霞用雪竇頌玄沙和尚云。本是釣魚舡上客。偶除鬚髮著袈裟。祖佛位中留不住。夜來依舊宿蘆花。萬松道。將謂別有。古今詩話云。川峽呼梢翁篙手。為長年三老。杜詩云。蜀鹽吳麻自古通。萬斛之舟行若風。長年三老長歌裏。白晝攤錢高浪中。此事如人行舡相似。不著兩岸。不住中流。丹霞夜宿蘆花。天童信風橫管。且道。轉柁迴舟時作麼生。夜深不向蘆灣宿。逈出中間與兩頭。

第六十則鐵磨牸牛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十則鐵磨牸牛

示眾云。鼻孔昂藏。各具丈夫相。脚跟牢實。肯學老婆禪。透得無巴鼻機關。始見正作家手段。且道。誰是其人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。鼻孔昂藏。各具丈夫相。脚跟牢實。肯學老婆禪。透得無巴鼻機關。始見正作家手段。且道。誰是其人。

舉。劉鐵磨到溈山(相見已了)山云。老牸牛汝來也(撩蜂剔蝎)磨云。來日臺山大會齋。和尚還去麼(氣毒烟火然)山放身臥(半路抽身)磨便出去(一撥便轉)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。劉鐵磨到溈山(相見已了)山云。老牸牛汝來也(撩蜂剔蝎)磨云。來日臺山大會齋。和尚還去麼(氣毒烟火然)山放身臥(半路抽身)磨便出去(一撥便轉)。

師云。溈山自稱水牯牛。以鐵磨為牸牛。安名賞號作家相見也。他雖是尼。久參溈山。去山十里卓庵。一日參子湖。湖問。莫是劉鐵磨否。磨云。不敢。湖云。左轉右轉。磨云。和尚莫顛倒。湖便打。看他與溈山。放則雙放。收便雙收。佛果謂之隔身句。意通而語隔。要知意句俱到麼。更看天童脫體頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。溈山自稱水牯牛。以鐵磨為牸牛。安名賞號作家相見也。他雖是尼。久參溈山。去山十里卓庵。一日參子湖。湖問。莫是劉鐵磨否。磨云。不敢。湖云。左轉右轉。磨云。和尚莫顛倒。湖便打。看他與溈山。放則雙放。收便雙收。佛果謂之隔身句。意通而語隔。要知意句俱到麼。更看天童脫體頌出。頌云。

百戰功成老太平(安家樂業) 優柔誰肯苦爭衡(饒人不是癡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百戰功成老太平(安家樂業) 優柔誰肯苦爭衡(饒人不是癡)

玉鞭金馬閑終日(雖有如無) 明月清風富一生(受用不盡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉鞭金馬閑終日(雖有如無) 明月清風富一生(受用不盡)

師云。小僧多說佛。老將不論兵。山前麥未辨青黃。廬陵米不知價利。更論佛法誰曾夢見。東漢陳蕃傳曰。蕃能樹立風聲。抗論昏俗。而驅馳險隘之中。與刑人腐夫爭衡。二人相見不樹立風聲。不驅馳險隘。優游平易。老成圓熟。天童賞讚不盡何也。得處自然忘計較。用時全不費工夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。小僧多說佛。老將不論兵。山前麥未辨青黃。廬陵米不知價利。更論佛法誰曾夢見。東漢陳蕃傳曰。蕃能樹立風聲。抗論昏俗。而驅馳險隘之中。與刑人腐夫爭衡。二人相見不樹立風聲。不驅馳險隘。優游平易。老成圓熟。天童賞讚不盡何也。得處自然忘計較。用時全不費工夫。

第六十一則乾峯一畫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十一則乾峯一畫

示眾云。曲說易會。一手分付。直說難會。十字打開。勸君不用分明語。語得分明出轉難。不信試舉。看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。曲說易會。一手分付。直說難會。十字打開。勸君不用分明語。語得分明出轉難。不信試舉。看。

舉。僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅盤門。未審。路頭在甚麼處(快馬不如鈍坑)峯以拄杖一畫云。在這裏(且信一半)僧舉。問雲門(疑則別參)門云。扇子𨁝跳上三十三天。築著帝釋鼻孔(乞漢語)東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。會麼會麼(恁麼解說更難理會)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅盤門。未審。路頭在甚麼處(快馬不如鈍坑)峯以拄杖一畫云。在這裏(且信一半)僧舉。問雲門(疑則別參)門云。扇子𨁝跳上三十三天。築著帝釋鼻孔(乞漢語)東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。會麼會麼(恁麼解說更難理會)。

師云。越州乾峯禪師。僧問。十方薄伽梵。一路涅盤門。未審路頭在甚麼處。此問本出楞嚴經第五。此阿毘達磨。十方薄伽梵。一路涅盤門。未審路頭門戶在甚麼處。若依經解此義。如來自說。與圓通張本。第六卷中。文殊方揀圓通也。若衲僧分上。天童曾道。十方無壁落。從本來元沒遮欄。四面亦無門。只這裏便是入處。所以乾峯一畫云。在這裏。不知者往往喚。作乾峯與這僧指路。不然道。與這僧畫斷更不他游。決不是這箇道理。爾不見。雲門注解得。八米九糠。黃龍南云。乾峯一期指路。曲為初機。雲門乃通其變。故使後人不倦。萬松道。曹溪波浪如相似。無限平人被陸沈。雲門久在乾峯曹山疎山。這僧謂必知乾峯用處。故求請益。若却用乾峯針線。乃繫驢橛也。忽然拈出睦州秦時𨍏輅鑽。只得盞子落地。楪子成七片。這僧不會乾峯意。雲門別與一條活路。大似潑油救火。鼓扇消氷。竹庵早曾點破。頌云。乾峯不用指陳。雲門休打骨董。自然東海鯉魚。築著帝釋鼻孔。竹庵更比雲門。忒曬慈悲。人越難會。不如。天童於冷眼不防却較些子。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。越州乾峯禪師。僧問。十方薄伽梵。一路涅盤門。未審路頭在甚麼處。此問本出楞嚴經第五。此阿毘達磨。十方薄伽梵。一路涅盤門。未審路頭門戶在甚麼處。若依經解此義。如來自說。與圓通張本。第六卷中。文殊方揀圓通也。若衲僧分上。天童曾道。十方無壁落。從本來元沒遮欄。四面亦無門。只這裏便是入處。所以乾峯一畫云。在這裏。不知者往往喚。作乾峯與這僧指路。不然道。與這僧畫斷更不他游。決不是這箇道理。爾不見。雲門注解得。八米九糠。黃龍南云。乾峯一期指路。曲為初機。雲門乃通其變。故使後人不倦。萬松道。曹溪波浪如相似。無限平人被陸沈。雲門久在乾峯曹山疎山。這僧謂必知乾峯用處。故求請益。若却用乾峯針線。乃繫驢橛也。忽然拈出睦州秦時𨍏輅鑽。只得盞子落地。楪子成七片。這僧不會乾峯意。雲門別與一條活路。大似潑油救火。鼓扇消氷。竹庵早曾點破。頌云。乾峯不用指陳。雲門休打骨董。自然東海鯉魚。築著帝釋鼻孔。竹庵更比雲門。忒曬慈悲。人越難會。不如。天童於冷眼不防却較些子。頌曰。

入手還將死馬醫(下霹靂手用狼虎藥) 返魂香欲起君危(揭棺救死別有神方) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入手還將死馬醫(下霹靂手用狼虎藥) 返魂香欲起君危(揭棺救死別有神方)

一期拶出通身汗(藥不瞑眩厥疾弗瘳) 方信儂家不惜眉(和頂𩕳沒却) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一期拶出通身汗(藥不瞑眩厥疾弗瘳) 方信儂家不惜眉(和頂𩕳沒却)

師云。乾峯死馬醫。醫不可。這僧已是喪身失命底人。雲門收得返魂香。能令已死者再甦。拾遺傳。漢延和元年。西胡月氏(音之)國。遣使獻香四兩。大如雀卵。色如桑椹。至始元年。京城大疫。死者太半。帝取香焚之。其死未三日皆活。香氣三月不歇。香出聚窟洲人鳥山。樹如楓。香聞數里。名返魂樹。伐根玉釜煮汁黑粘。一名驚精魂。二名返生。三名振檀。四名却死。天童小參云。十分收得返魂香。一等來撾塗毒鼓。雲門一落索。天童道。是返魂香。諸方變為塗毒鼓。直教轉身吐氣不得。把斷咽喉。塞却鼻孔。也百體汗流一場。誌公云。忽悟本性元空。恰似熱病得汗。雖然萬松眉毛有幾莖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。乾峯死馬醫。醫不可。這僧已是喪身失命底人。雲門收得返魂香。能令已死者再甦。拾遺傳。漢延和元年。西胡月氏(音之)國。遣使獻香四兩。大如雀卵。色如桑椹。至始元年。京城大疫。死者太半。帝取香焚之。其死未三日皆活。香氣三月不歇。香出聚窟洲人鳥山。樹如楓。香聞數里。名返魂樹。伐根玉釜煮汁黑粘。一名驚精魂。二名返生。三名振檀。四名却死。天童小參云。十分收得返魂香。一等來撾塗毒鼓。雲門一落索。天童道。是返魂香。諸方變為塗毒鼓。直教轉身吐氣不得。把斷咽喉。塞却鼻孔。也百體汗流一場。誌公云。忽悟本性元空。恰似熱病得汗。雖然萬松眉毛有幾莖。

第六十二則米胡悟否 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十二則米胡悟否

示眾云。達磨第一義諦。梁武頭迷。淨名不二法門。文殊口過。還有入作分也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。達磨第一義諦。梁武頭迷。淨名不二法門。文殊口過。還有入作分也無。

舉。米胡令僧問仰山。今時人還假悟否(還曾迷麼)山云。悟即不無。爭奈落第二頭何(如何免得)僧迴舉似米胡(是第幾)胡深肯之(肯即不無爭免第二)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。米胡令僧問仰山。今時人還假悟否(還曾迷麼)山云。悟即不無。爭奈落第二頭何(如何免得)僧迴舉似米胡(是第幾)胡深肯之(肯即不無爭免第二)。

師云。京兆米禪師。一曰米七師。一曰米胡。俗舍第七美髯。因有二名。八方珠玉。嗣雪峯。今據仰山同參。嗣溈山。這僧正問。自古上賢還達真正理麼。胡曰。達。僧云。只如真正理作麼生達。此與假悟底時節不殊。胡云。當時霍光賣假銀城。與單于契書。是甚麼人做。佛果稱胡。為大善知識。名不虛傳。僧曰。某直得杜口無言。胡曰。平地教人作保。只如米胡道達。仰山道。悟即不無爭奈落第二頭何。若不假悟。又道唯人自肯乃方親。勝默和尚常謂。投子拈古。內秀俏措無賽。甞拈此話云。然仰山恁麼道即得。還免得自己落麼。若免得。更有一人。大不肯在。若免不得。亦落第二頭。米胡雖然肯他。自己還有出身之路也無。諸人試點檢看。若點檢得出。兩人瓦解氷消。若點檢不得。且莫造次。頌云。碧岫峯頭借問人。指山窮處未安身。雖然免得重陽令。爭似靈苗不犯春。萬松道。不得春風花不開。及至花開又吹落。忠國師問紫璘供奉。佛是何義。璘曰。是覺義。國師曰。佛曾迷否。璘曰。不曾迷。國師曰。用覺作麼。璘無對。此亦本無迷悟之意也。常愛雪竇道。本無迷悟。數如麻。獨許靈雲是作家。悟即落第二頭不悟又唯人自肯。如何即是。天童自有方便。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。京兆米禪師。一曰米七師。一曰米胡。俗舍第七美髯。因有二名。八方珠玉。嗣雪峯。今據仰山同參。嗣溈山。這僧正問。自古上賢還達真正理麼。胡曰。達。僧云。只如真正理作麼生達。此與假悟底時節不殊。胡云。當時霍光賣假銀城。與單于契書。是甚麼人做。佛果稱胡。為大善知識。名不虛傳。僧曰。某直得杜口無言。胡曰。平地教人作保。只如米胡道達。仰山道。悟即不無爭奈落第二頭何。若不假悟。又道唯人自肯乃方親。勝默和尚常謂。投子拈古。內秀俏措無賽。甞拈此話云。然仰山恁麼道即得。還免得自己落麼。若免得。更有一人。大不肯在。若免不得。亦落第二頭。米胡雖然肯他。自己還有出身之路也無。諸人試點檢看。若點檢得出。兩人瓦解氷消。若點檢不得。且莫造次。頌云。碧岫峯頭借問人。指山窮處未安身。雖然免得重陽令。爭似靈苗不犯春。萬松道。不得春風花不開。及至花開又吹落。忠國師問紫璘供奉。佛是何義。璘曰。是覺義。國師曰。佛曾迷否。璘曰。不曾迷。國師曰。用覺作麼。璘無對。此亦本無迷悟之意也。常愛雪竇道。本無迷悟。數如麻。獨許靈雲是作家。悟即落第二頭不悟又唯人自肯。如何即是。天童自有方便。頌云。

第二頭分悟破迷(普州人送賊) 快須撒手捨筌罤(放下著) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二頭分悟破迷(普州人送賊) 快須撒手捨筌罤(放下著)

功兮未盡成駢拇(終是分外) 智也難知覺噬臍(禹力不到處河聲流向西) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功兮未盡成駢拇(終是分外) 智也難知覺噬臍(禹力不到處河聲流向西)

兔老氷盤秋露泣(戀著即不堪) 鳥寒玉樹曉風凄(坐著即不可) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兔老氷盤秋露泣(戀著即不堪) 鳥寒玉樹曉風凄(坐著即不可)

持來大仰辨直假(一點難謾) 痕玷全無貴白珪(切忌觸破) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持來大仰辨直假(一點難謾) 痕玷全無貴白珪(切忌觸破)

師云。第二頭分悟破迷。明來暗謝。智起惑亡。皆是途中事。周易略例。罤者所以在兔。得兔而忘罤。筌者所以在魚。得魚而忘筌。然則言者象之罤也。象者意之筌也。存言者非得象者也。存象者非得意者也。若向第二頭。道少他悟。達一迴不得。爭奈道。設有妙悟亦須吐却。快須撒手到家更無一物。始忘罤捨筌。功夫智識。盡屬第二頭。及盡功夫。不可智知。始得少分相應。莊子外篇駢拇第八云。駢於足者。連無用之肉。枝於手者。樹無用之指。注駢拇足大指。連第二指也。枝指六指也。功若不盡。如駢拇連無用之肉也。春秋。楚文王伐申過鄧。鄧祁侯曰吾甥也。止而享之。騅甥聃甥養甥。請殺楚子。鄧侯弗許。三甥曰。亡鄧國者必此人也。若不早圖。後君噬臍。注云不及也。智不到處。智不能知。兔老圓月也。丹霞淳和尚道。水澄月滿道人愁。氷盤秋露泣。戀著即不堪也。大荒經。崑崙丘上。有琅玕玉樹。結子如珠而小也。玄中銘。靈木迢然鳳無依倚。與鶴不停機。皆不許守戀坐著也。鳥寒而凄。不欲落他根株枝葉也。詩抑篇。白珪之玷尚可磨也。玉內病曰瑕。體破也。外病曰玷。色污也。此頌。仰山貴白珪無玷。不落第二頭。如何是第一頭。大悟後方知不是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。第二頭分悟破迷。明來暗謝。智起惑亡。皆是途中事。周易略例。罤者所以在兔。得兔而忘罤。筌者所以在魚。得魚而忘筌。然則言者象之罤也。象者意之筌也。存言者非得象者也。存象者非得意者也。若向第二頭。道少他悟。達一迴不得。爭奈道。設有妙悟亦須吐却。快須撒手到家更無一物。始忘罤捨筌。功夫智識。盡屬第二頭。及盡功夫。不可智知。始得少分相應。莊子外篇駢拇第八云。駢於足者。連無用之肉。枝於手者。樹無用之指。注駢拇足大指。連第二指也。枝指六指也。功若不盡。如駢拇連無用之肉也。春秋。楚文王伐申過鄧。鄧祁侯曰吾甥也。止而享之。騅甥聃甥養甥。請殺楚子。鄧侯弗許。三甥曰。亡鄧國者必此人也。若不早圖。後君噬臍。注云不及也。智不到處。智不能知。兔老圓月也。丹霞淳和尚道。水澄月滿道人愁。氷盤秋露泣。戀著即不堪也。大荒經。崑崙丘上。有琅玕玉樹。結子如珠而小也。玄中銘。靈木迢然鳳無依倚。與鶴不停機。皆不許守戀坐著也。鳥寒而凄。不欲落他根株枝葉也。詩抑篇。白珪之玷尚可磨也。玉內病曰瑕。體破也。外病曰玷。色污也。此頌。仰山貴白珪無玷。不落第二頭。如何是第一頭。大悟後方知不是。

第六十三則趙州問死 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十三則趙州問死

示眾云。三聖雪峯。春蘭秋菊。趙州投子。卞璧燕金。無星秤上兩頭平。沒底舡中。一處渡。二人相見時如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。三聖雪峯。春蘭秋菊。趙州投子。卞璧燕金。無星秤上兩頭平。沒底舡中。一處渡。二人相見時如何。

舉。趙州問投子。大死底人却活時如何。(探竿在手)子云。不許夜行投明須到(影草隨身)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。趙州問投子。大死底人却活時如何。(探竿在手)子云。不許夜行投明須到(影草隨身)。

師云。舒州投子山大同禪師。初謁翠微無學禪師。適遇堂上經行次。而便前進接禮問。西來密意師。如何示人。微駐步顧視之。子曰。乞師指示。微曰。更要第二杓惡水那。子忽省契。拜謝而退。微曰。子無墮却。子曰。時至根苗自生。他日偶問。如何是佛理。微曰。佛則不理。子曰。莫落空否。微曰。真空不空。因示讖頌曰。佛理何曾理。真空又不空。大同居寂住。敷演我師宗。子還本鄉桐城投子山。趙州始於桐城相見。州曰。莫是投子庵主麼。子曰。茶監錢施我一文。州先上山。子携油瓶後至。州曰。久響投子。到來只見賣油翁。子曰。爾只見賣油翁。且不識投子。州曰。如何是投子。子提起油瓶曰。油油。子置茶筵相待。自過胡餅。與趙州。州不管。子令侍者過胡餅。州禮侍者三拜。且道。他意如何。蘇州永光真禪師。上堂云。言鋒若差。鄉關萬里。直須懸崖撒手自肯承當。絕後再甦。欺君不得。趙州將此意問。若非投子。卒難搆副。是他便道。不許夜行投明須到。此與尋常不脫皮。要白柳棒底。言意似同。就理正與趙州問頭相應。州云。我早侯白。伊更侯黑。子由是道聲集眾。奏請應讖。名寂住院。白雲端頌。死去活來牙尚露。投明須到已先行。誰家別館池溏裏。一對鴛鴦畫不成。試看天童一筆丹青。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。舒州投子山大同禪師。初謁翠微無學禪師。適遇堂上經行次。而便前進接禮問。西來密意師。如何示人。微駐步顧視之。子曰。乞師指示。微曰。更要第二杓惡水那。子忽省契。拜謝而退。微曰。子無墮却。子曰。時至根苗自生。他日偶問。如何是佛理。微曰。佛則不理。子曰。莫落空否。微曰。真空不空。因示讖頌曰。佛理何曾理。真空又不空。大同居寂住。敷演我師宗。子還本鄉桐城投子山。趙州始於桐城相見。州曰。莫是投子庵主麼。子曰。茶監錢施我一文。州先上山。子携油瓶後至。州曰。久響投子。到來只見賣油翁。子曰。爾只見賣油翁。且不識投子。州曰。如何是投子。子提起油瓶曰。油油。子置茶筵相待。自過胡餅。與趙州。州不管。子令侍者過胡餅。州禮侍者三拜。且道。他意如何。蘇州永光真禪師。上堂云。言鋒若差。鄉關萬里。直須懸崖撒手自肯承當。絕後再甦。欺君不得。趙州將此意問。若非投子。卒難搆副。是他便道。不許夜行投明須到。此與尋常不脫皮。要白柳棒底。言意似同。就理正與趙州問頭相應。州云。我早侯白。伊更侯黑。子由是道聲集眾。奏請應讖。名寂住院。白雲端頌。死去活來牙尚露。投明須到已先行。誰家別館池溏裏。一對鴛鴦畫不成。試看天童一筆丹青。頌云。

芥城劫石妙窮初(及盡今時始得成立) 活眼環中照廓虛(絕後重甦欺君不得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 芥城劫石妙窮初(及盡今時始得成立) 活眼環中照廓虛(絕後重甦欺君不得)

不許夜行投曉到(已涉程途) 家音未肯付鴻魚(已是妄傳消息) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不許夜行投曉到(已涉程途) 家音未肯付鴻魚(已是妄傳消息)

師云。智度論。有城四方百由旬。滿中芥子百年取一粒。芥子盡劫未盡。劫石者。梵語劫波。此云時分。樓炭經。有一大石。方四十里。百歲諸天來以羅穀衣拂。石盡劫猶未盡。窮盡此芥城劫石。此乃及盡今時。却到空劫以前時。然後眼活也。環中者。莊子。樞始得其環中。以應無窮。此言循環而無窮得其環中者也。環中虛處體也。循環無窮用也。詩傳云。大曰鴻。小曰雁。西漢使謂單于曰。天子於上林射得雁。雁足有蘇武繫書。由是單于不敢欺。漢蔡伯喈女。名琰字文姬。與董嗣作妻。㳂邊為理。嗣巡綽被番人虜。琰與王為妃。思鄉修書。蠟彈內繫雁頸上。雁至漢地。飲水彈落魚吞。漁人剖魚得書。知琰所在。此頌。不許夜行。投明須到。不曾家醜外揚妄通消息。雖然上覆天童。適來侍者謝傳法誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。智度論。有城四方百由旬。滿中芥子百年取一粒。芥子盡劫未盡。劫石者。梵語劫波。此云時分。樓炭經。有一大石。方四十里。百歲諸天來以羅穀衣拂。石盡劫猶未盡。窮盡此芥城劫石。此乃及盡今時。却到空劫以前時。然後眼活也。環中者。莊子。樞始得其環中。以應無窮。此言循環而無窮得其環中者也。環中虛處體也。循環無窮用也。詩傳云。大曰鴻。小曰雁。西漢使謂單于曰。天子於上林射得雁。雁足有蘇武繫書。由是單于不敢欺。漢蔡伯喈女。名琰字文姬。與董嗣作妻。㳂邊為理。嗣巡綽被番人虜。琰與王為妃。思鄉修書。蠟彈內繫雁頸上。雁至漢地。飲水彈落魚吞。漁人剖魚得書。知琰所在。此頌。不許夜行。投明須到。不曾家醜外揚妄通消息。雖然上覆天童。適來侍者謝傳法誨。

第六十四則子昭承嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十四則子昭承嗣

示眾云。韶陽親見睦州。拈香於雪老。投子面承圓鑒。嗣法於大陽。珊瑚枝上玉花開。薝蔔林中金果熟。且道。如何造化來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。韶陽親見睦州。拈香於雪老。投子面承圓鑒。嗣法於大陽。珊瑚枝上玉花開。薝蔔林中金果熟。且道。如何造化來。

舉。子昭首座問法眼。和尚開堂承嗣何人(早知今日成閑管悔不當時用好心)眼云。地藏(恩歸有地)昭云。太辜負長慶先師(肘膊不向外曲)眼云。某甲不會長慶一轉語(佯打不知)昭云。何不問(引得狼來屋裏屙)眼云。萬象之中獨露身意作麼生(覿面相呈)昭乃竪起拂子(兩重公案)眼云。此是長慶處學得底。首座分上作麼生(劈筈奪窠)昭無語(只跳得一跳)眼云。只如萬象之中獨露身。是撥萬象不撥萬象(却被葫蘆倒繳藤)昭云。不撥(話作兩橛)眼云。兩箇(明眼難謾)參隨左右皆云。撥萬象(轉見不堪)眼云。萬象之中獨露身聻(兩彩一賽)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。子昭首座問法眼。和尚開堂承嗣何人(早知今日成閑管悔不當時用好心)眼云。地藏(恩歸有地)昭云。太辜負長慶先師(肘膊不向外曲)眼云。某甲不會長慶一轉語(佯打不知)昭云。何不問(引得狼來屋裏屙)眼云。萬象之中獨露身意作麼生(覿面相呈)昭乃竪起拂子(兩重公案)眼云。此是長慶處學得底。首座分上作麼生(劈筈奪窠)昭無語(只跳得一跳)眼云。只如萬象之中獨露身。是撥萬象不撥萬象(却被葫蘆倒繳藤)昭云。不撥(話作兩橛)眼云。兩箇(明眼難謾)參隨左右皆云。撥萬象(轉見不堪)眼云。萬象之中獨露身聻(兩彩一賽)。

師云。法眼久參長慶稜。既嗣地藏。長慶下昭首座。平昔與師商搉古今。中心憤之。即領眾特詣撫州責問。師知舉眾出迎。特加禮。待賓主位。各挂拂子一枝。茶次。昭忽變色抗聲曰。長老開堂的嗣何人。師曰。地藏。昭曰。何太辜負長慶先師。某同在會下數十餘載。商量古今。曾無間隔。因何却嗣地藏。此事不在多年。也不在久學。如一宿覺高亭簡。豈可外人評量。昭首座黨護門風。不通議論。橫生譏剝。法眼當時深愍此輩不通方者作十規論誡之。學者不可不覽。且人情之與道力。優劣天懸。故將本分事酬他道。我不會一轉因緣。是他大方之家。不辯不爭。却將長慶會下當年曾熟論底事校證。昭以舊日相待纔與拶著。七華八裂。參隨急救。轉見不堪。可謂陣敗不禁苕菷掃也。昭與眾懡㦬而退。眼方略與止住曰。首座殺父殺母。猶通懺悔。謗大般若。誠難懺悔。昭竟無對。自此却參眼。發明已見。更不開堂。古人惡來善應。嗔來慈應。然後以平等佛慧而開發之。此子昭首座還嗣法眼。猶不足以酬厚德洗初心也。天童只將昭公問處法眼末後一句。頌之自然頭正尾正。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。法眼久參長慶稜。既嗣地藏。長慶下昭首座。平昔與師商搉古今。中心憤之。即領眾特詣撫州責問。師知舉眾出迎。特加禮。待賓主位。各挂拂子一枝。茶次。昭忽變色抗聲曰。長老開堂的嗣何人。師曰。地藏。昭曰。何太辜負長慶先師。某同在會下數十餘載。商量古今。曾無間隔。因何却嗣地藏。此事不在多年。也不在久學。如一宿覺高亭簡。豈可外人評量。昭首座黨護門風。不通議論。橫生譏剝。法眼當時深愍此輩不通方者作十規論誡之。學者不可不覽。且人情之與道力。優劣天懸。故將本分事酬他道。我不會一轉因緣。是他大方之家。不辯不爭。却將長慶會下當年曾熟論底事校證。昭以舊日相待纔與拶著。七華八裂。參隨急救。轉見不堪。可謂陣敗不禁苕菷掃也。昭與眾懡㦬而退。眼方略與止住曰。首座殺父殺母。猶通懺悔。謗大般若。誠難懺悔。昭竟無對。自此却參眼。發明已見。更不開堂。古人惡來善應。嗔來慈應。然後以平等佛慧而開發之。此子昭首座還嗣法眼。猶不足以酬厚德洗初心也。天童只將昭公問處法眼末後一句。頌之自然頭正尾正。頌云。

離念見佛(草枯鷹眼疾) 破塵出經(雪盡馬蹄輕) 現成家法(不少不剩) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離念見佛(草枯鷹眼疾) 破塵出經(雪盡馬蹄輕) 現成家法(不少不剩)

誰立門庭(盡從這裏流出) 月逐舟行江練淨(一多無礙去住自由) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰立門庭(盡從這裏流出) 月逐舟行江練淨(一多無礙去住自由)

春隨草上燒痕青(頭上薦取夾山) 撥不撥(轉必兩頭走) 聽叮嚀(事不厭細) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春隨草上燒痕青(頭上薦取夾山) 撥不撥(轉必兩頭走) 聽叮嚀(事不厭細)

三徑就荒歸便得(下坡不走) 舊時松菊尚芳馨(快便難逢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三徑就荒歸便得(下坡不走) 舊時松菊尚芳馨(快便難逢)

師云。圓覺序道。心本是佛。由念起而漂沈。岸實不移。因舟行而騖驟。華嚴經道。有一大經卷。量等三千界。在一微塵中。一切塵亦然。有一明眼人。破塵出經卷。利濟一切人。天童引兩本大經。集成一聯頌。撥萬象者。且萬象誰萬象。獨露誰獨露。此現成公案。家法常存。誰更立門庭。開戶牖。華嚴宗。三舟玩月各逐舟。行一道澄江千里孤應。惠崇詩。河分岡勢斷。春入燒痕青。謝玄暉詩。餘霞散成綺。澄江淨如練。月逐三舟。春隨百草。三舟百草萬象也。月之與春獨露也。天童頌。見撥與不撥。大曬心麁。這裏只宜叮嚀子細。不見。子方上座。亦自長慶至。眼亦舉前話問。方亦舉拂子。眼曰。恁麼又爭得。方曰。和尚尊意如何。眼曰。喚甚麼作萬象。方曰。古人不撥萬象。眼曰。萬象之中獨露身。說甚麼撥不撥。方忽悟。法眼前話末後。道萬象之中獨露身聻。此話末後。又道萬象之中獨露身說甚麼撥不撥。可謂欲去便歸。歸便得。算來田地苦無多。昭公方公。究妙失宗。濁智流轉之過也。陶淵明歸去來辭。三徑就荒松菊猶存。蔣詡字元卿。開三徑。唯羊仲求仲從交游。此頌法眼承言會宗。開發二師之妙不失長慶之旨。如何是長慶旨萬象之中獨露身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。圓覺序道。心本是佛。由念起而漂沈。岸實不移。因舟行而騖驟。華嚴經道。有一大經卷。量等三千界。在一微塵中。一切塵亦然。有一明眼人。破塵出經卷。利濟一切人。天童引兩本大經。集成一聯頌。撥萬象者。且萬象誰萬象。獨露誰獨露。此現成公案。家法常存。誰更立門庭。開戶牖。華嚴宗。三舟玩月各逐舟。行一道澄江千里孤應。惠崇詩。河分岡勢斷。春入燒痕青。謝玄暉詩。餘霞散成綺。澄江淨如練。月逐三舟。春隨百草。三舟百草萬象也。月之與春獨露也。天童頌。見撥與不撥。大曬心麁。這裏只宜叮嚀子細。不見。子方上座。亦自長慶至。眼亦舉前話問。方亦舉拂子。眼曰。恁麼又爭得。方曰。和尚尊意如何。眼曰。喚甚麼作萬象。方曰。古人不撥萬象。眼曰。萬象之中獨露身。說甚麼撥不撥。方忽悟。法眼前話末後。道萬象之中獨露身聻。此話末後。又道萬象之中獨露身說甚麼撥不撥。可謂欲去便歸。歸便得。算來田地苦無多。昭公方公。究妙失宗。濁智流轉之過也。陶淵明歸去來辭。三徑就荒松菊猶存。蔣詡字元卿。開三徑。唯羊仲求仲從交游。此頌法眼承言會宗。開發二師之妙不失長慶之旨。如何是長慶旨萬象之中獨露身。

第六十五則首山新婦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十五則首山新婦

示眾云。吒吒沙沙。剝剝落落。刀刀蹶蹶。漫漫汗汗。沒可咬嚼。難為近傍。且道。是甚麼話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。吒吒沙沙。剝剝落落。刀刀蹶蹶。漫漫汗汗。沒可咬嚼。難為近傍。且道。是甚麼話。

舉。僧問首山。如何是佛(可曬新鮮)山云。新婦騎驢阿家牽(是何道理)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問首山。如何是佛(可曬新鮮)山云。新婦騎驢阿家牽(是何道理)。

師云。汝州寶應省念禪師。蔡州人姓狄氏。參風穴。穴示眾云。昔日世尊以青蓮花目。顧視迦葉。正當恁麼時。且道。說箇甚麼。首山便下去。侍者入室請益曰。念法華為甚麼。不祗對和尚。穴云。念法華會也。次日山與真園頭(汝州廣慧真也)同上立侍次。穴云。作麼生是世尊不說說。真曰。鵓鳩樹頭鳴。意在麻畬裏。穴云。爾作許多癡福作甚麼。何不體究言句。仍問山。爾作麼生。山云。動容揚古路。不墮悄然機。穴語真曰。爾何不看念法華下語。山後出世。上堂云。要得親切莫將問來。問在答處。答在問處。若將問來。老僧在汝脚底。汝若擬議則沒交涉。一日拈竹篦云。汝若喚作竹篦即觸。不喚作竹篦即背。汝諸人且喚作甚麼。葉縣省和尚掣得折作兩截。拋向階下却云。是甚麼。山云。瞎縣便禮拜。諸方喚作背觸關。俗諺有云。顛倒顛。新婦騎驢阿家牽。佛國頌云。首山有語。古今傳。此語休云。返倒顛。新婦醉騎驢子去。時人笑殺阿家牽。不似天童頌得可喜。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。汝州寶應省念禪師。蔡州人姓狄氏。參風穴。穴示眾云。昔日世尊以青蓮花目。顧視迦葉。正當恁麼時。且道。說箇甚麼。首山便下去。侍者入室請益曰。念法華為甚麼。不祗對和尚。穴云。念法華會也。次日山與真園頭(汝州廣慧真也)同上立侍次。穴云。作麼生是世尊不說說。真曰。鵓鳩樹頭鳴。意在麻畬裏。穴云。爾作許多癡福作甚麼。何不體究言句。仍問山。爾作麼生。山云。動容揚古路。不墮悄然機。穴語真曰。爾何不看念法華下語。山後出世。上堂云。要得親切莫將問來。問在答處。答在問處。若將問來。老僧在汝脚底。汝若擬議則沒交涉。一日拈竹篦云。汝若喚作竹篦即觸。不喚作竹篦即背。汝諸人且喚作甚麼。葉縣省和尚掣得折作兩截。拋向階下却云。是甚麼。山云。瞎縣便禮拜。諸方喚作背觸關。俗諺有云。顛倒顛。新婦騎驢阿家牽。佛國頌云。首山有語。古今傳。此語休云。返倒顛。新婦醉騎驢子去。時人笑殺阿家牽。不似天童頌得可喜。頌云。

新婦騎驢阿家牽(草木不勞拈出) 體段風流得自然(描不成畫不就) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新婦騎驢阿家牽(草木不勞拈出) 體段風流得自然(描不成畫不就)

堪笑學顰隣舍女(弄巧成拙) 向人添醜不成妍(取笑傍觀) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪笑學顰隣舍女(弄巧成拙) 向人添醜不成妍(取笑傍觀)

師舉。圓通秀鐵壁頌云。何勞一日三梳頭。扎得根牢即便休。大抵輸他肌骨好。不塗紅粉也風流。首山答話不用緣飾。自然婆婦體段俏措。如西施心痛。捧心而顰。更益其美。醜女學顰。更益其醜。此責口耳之學。不務妙悟者。一心也待做風流。四枝八脈傍不肯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。圓通秀鐵壁頌云。何勞一日三梳頭。扎得根牢即便休。大抵輸他肌骨好。不塗紅粉也風流。首山答話不用緣飾。自然婆婦體段俏措。如西施心痛。捧心而顰。更益其美。醜女學顰。更益其醜。此責口耳之學。不務妙悟者。一心也待做風流。四枝八脈傍不肯。

第六十六則九峯頭尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六十六則九峯頭尾

示眾云。神通妙用底。放脚不下。忘緣絕慮底。擡脚不起。可謂。有時走殺。有時坐殺。如何得恰好去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。神通妙用底。放脚不下。忘緣絕慮底。擡脚不起。可謂。有時走殺。有時坐殺。如何得恰好去。

舉。僧問九峯。如何是頭(高超威音之前)峯云。開眼不覺曉(明不越戶)僧云。如何是尾(獨步劫空之後)峯云。不坐萬年床(穴不棲巢)僧云。有頭無尾時如何(先行不到)峯云。終是不貴(奴見婢殷勤)僧云。有尾無頭時如何(末後大過)峯云。雖飽無力(有甚麼用處)僧云。直得頭尾相稱時如何(君臣道合上下和同)峯云。兒孫得力室內不知(各安其分)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問九峯。如何是頭(高超威音之前)峯云。開眼不覺曉(明不越戶)僧云。如何是尾(獨步劫空之後)峯云。不坐萬年床(穴不棲巢)僧云。有頭無尾時如何(先行不到)峯云。終是不貴(奴見婢殷勤)僧云。有尾無頭時如何(末後大過)峯云。雖飽無力(有甚麼用處)僧云。直得頭尾相稱時如何(君臣道合上下和同)峯云。兒孫得力室內不知(各安其分)。

師云。筠州九峯道虔禪師。福州官懷人。姓劉氏。雖遍經法席。而受印于石霜。初住九峯。玄徒尤盛。後居洪州泐潭而終。勅諡大覺。一日僧問。如何是頭。若是道眼不通明。差別智不具。論箇頭尾先後。心懵然不知下落。峯云。開眼不覺曉。曾有僧問。人人盡言請益。未審。師將何法拯濟。峯云。汝道鉅嶽還曾乏寸土麼。僧云。恁麼則四海參尋。當為何事。峯云。演若迷頭心自狂。僧云。還有不狂者麼。峯云。有。僧云。如何是不狂者。峯云。突曉途中眼不開。這箇便是開眼。不覺曉底榜樣。僧云。如何是尾。峯云。不坐萬年床。又有僧問。如何是然燈前。峯云。勤勞不得力。僧云。如何是正然燈。峯云。頭大尾小。僧云。如何是然燈後。峯云。退位不知閑。此是不坐萬年床底榜樣也。僧云。有頭無尾時如何。峯云。終是不貴。開眼覺曉也。僧云。有尾無頭時如何。峯云。雖飽無力。退位知閑也。僧云。直得頭尾相稱時如何。峯云。兒孫得力。飽而有力也。室內不知。終是尊貴也。宗鏡錄曰。入吾宗中先須知有。然後保任。又曰。頭尾須得相稱。不可理行有闕。心口相違。若入宗鏡。理行俱圓。石霜九峯師也。示眾云。初機未搆大事。先須識取頭。其尾自至。疎山出問。如何是頭。霜曰。直須知有。疎曰。如何是尾。霜曰。盡却今時。疎曰。有頭無尾時如何。霜曰。吐得黃金堪作甚麼。疎曰。有尾無頭時如何。霜曰。猶有依倚在。疎曰。直得頭尾相稱時如何。霜曰。渠不作箇會解。亦未許渠在。故九峯曰。諸上座古人說箇頭。也只令汝知有。說箇尾只教汝盡却今時。有如許多不相應底事。所以教汝向這裏。屏當却銷磨却。令汝今日相應去成辦去。若是當人體爾。真實恒如。不可更恁麼說話也。雖然如是。須是箇人始得。且莫異口同音。快須努力珍重。萬松以九峯公案。證九峯公案。注也注了。說也說破。其餘意味分付天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。筠州九峯道虔禪師。福州官懷人。姓劉氏。雖遍經法席。而受印于石霜。初住九峯。玄徒尤盛。後居洪州泐潭而終。勅諡大覺。一日僧問。如何是頭。若是道眼不通明。差別智不具。論箇頭尾先後。心懵然不知下落。峯云。開眼不覺曉。曾有僧問。人人盡言請益。未審。師將何法拯濟。峯云。汝道鉅嶽還曾乏寸土麼。僧云。恁麼則四海參尋。當為何事。峯云。演若迷頭心自狂。僧云。還有不狂者麼。峯云。有。僧云。如何是不狂者。峯云。突曉途中眼不開。這箇便是開眼。不覺曉底榜樣。僧云。如何是尾。峯云。不坐萬年床。又有僧問。如何是然燈前。峯云。勤勞不得力。僧云。如何是正然燈。峯云。頭大尾小。僧云。如何是然燈後。峯云。退位不知閑。此是不坐萬年床底榜樣也。僧云。有頭無尾時如何。峯云。終是不貴。開眼覺曉也。僧云。有尾無頭時如何。峯云。雖飽無力。退位知閑也。僧云。直得頭尾相稱時如何。峯云。兒孫得力。飽而有力也。室內不知。終是尊貴也。宗鏡錄曰。入吾宗中先須知有。然後保任。又曰。頭尾須得相稱。不可理行有闕。心口相違。若入宗鏡。理行俱圓。石霜九峯師也。示眾云。初機未搆大事。先須識取頭。其尾自至。疎山出問。如何是頭。霜曰。直須知有。疎曰。如何是尾。霜曰。盡却今時。疎曰。有頭無尾時如何。霜曰。吐得黃金堪作甚麼。疎曰。有尾無頭時如何。霜曰。猶有依倚在。疎曰。直得頭尾相稱時如何。霜曰。渠不作箇會解。亦未許渠在。故九峯曰。諸上座古人說箇頭。也只令汝知有。說箇尾只教汝盡却今時。有如許多不相應底事。所以教汝向這裏。屏當却銷磨却。令汝今日相應去成辦去。若是當人體爾。真實恒如。不可更恁麼說話也。雖然如是。須是箇人始得。且莫異口同音。快須努力珍重。萬松以九峯公案。證九峯公案。注也注了。說也說破。其餘意味分付天童。頌云。

規圓矩方(椀兒團圞盤兒四角) 用行舍藏(升兒裏廻斗兒裏轉) 鈍躓棲蘆之鳥(豈解高飛遠揚) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 規圓矩方(椀兒團圞盤兒四角) 用行舍藏(升兒裏廻斗兒裏轉) 鈍躓棲蘆之鳥(豈解高飛遠揚)

進退觸藩之羊(不能獨步大方) 喫人家飯(快須吐却) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進退觸藩之羊(不能獨步大方) 喫人家飯(快須吐却)

臥自家床(切忌生根) 雲騰致雨(春生夏長) 露結為霜(秋收冬藏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臥自家床(切忌生根) 雲騰致雨(春生夏長) 露結為霜(秋收冬藏)

玉線相投透針鼻(聯綿無間) 錦絲不斷吐梭腸(翻覆通同) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉線相投透針鼻(聯綿無間) 錦絲不斷吐梭腸(翻覆通同)

石女機停兮夜色向午(文彩縱橫意自殊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石女機停兮夜色向午(文彩縱橫意自殊)

木人路轉兮月影移央(解行不觸今時道) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木人路轉兮月影移央(解行不觸今時道)

師云。縱橫得妙。左右逢原底人。莊子所謂。圓者中規。方者中矩。子謂顏淵曰。用之則行。舍之則藏。唯我與爾有是夫。如其不然。則膠柱調絃。刻舟記劍也。寶藏論。夫進脩之由。中有萬途。困魚止泊。鈍鳥棲蘆。其二者不識於大海。不識於叢林。人趣乎小道。其義亦然。周易大壯卦。上六羝羊觸藩。不能退。不能進。無攸利。艱則吉。喫別人家飯。臥自己床。如云喫官飯放私駝。又云解將冷口喫人熱食者。難得出則為雲為雨。入則氷結霜凝。此乃乍出乍入。未是作家。直得針線貫通。毫芒綿密。機絲不挂。文彩縱橫。正當石女機停時。已早木人路轉。正當夜色向午處。已早月影移央。此末後兩句。只是一句。今時儒學文章士。謂之隔句對。萬松恁麼離堅合異。要與天童相見。諸人不得辜負九峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。縱橫得妙。左右逢原底人。莊子所謂。圓者中規。方者中矩。子謂顏淵曰。用之則行。舍之則藏。唯我與爾有是夫。如其不然。則膠柱調絃。刻舟記劍也。寶藏論。夫進脩之由。中有萬途。困魚止泊。鈍鳥棲蘆。其二者不識於大海。不識於叢林。人趣乎小道。其義亦然。周易大壯卦。上六羝羊觸藩。不能退。不能進。無攸利。艱則吉。喫別人家飯。臥自己床。如云喫官飯放私駝。又云解將冷口喫人熱食者。難得出則為雲為雨。入則氷結霜凝。此乃乍出乍入。未是作家。直得針線貫通。毫芒綿密。機絲不挂。文彩縱橫。正當石女機停時。已早木人路轉。正當夜色向午處。已早月影移央。此末後兩句。只是一句。今時儒學文章士。謂之隔句對。萬松恁麼離堅合異。要與天童相見。諸人不得辜負九峯。