萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄

萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄三

侍者離知錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者離知錄

後學性一校 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後學性一校

生生道人梓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生道人梓

第三十三則三聖金鱗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十三則三聖金鱗

示眾云。逢強即弱。遇柔即剛。兩硬相擊。必有一傷。且道。如何迴互去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。逢強即弱。遇柔即剛。兩硬相擊。必有一傷。且道。如何迴互去。

舉。三聖問雪峯。透網金鱗未審。以何為食。(不待垂綸自上鉤)峯云。待汝出網來。向汝道(逢人且說三分話)聖云。一千五百人善知識。話頭也不識(靈山授記也不似今日)峯云。老僧住持事繁(腦後見腮)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。三聖問雪峯。透網金鱗未審。以何為食。(不待垂綸自上鉤)峯云。待汝出網來。向汝道(逢人且說三分話)聖云。一千五百人善知識。話頭也不識(靈山授記也不似今日)峯云。老僧住持事繁(腦後見腮)。

近代長蘆了和尚。天童同參。住一千七百眾。與竹庵珪。開粥過夏。分寮入室。雪峯三聖。異世同風。大溈哲云。三聖可謂龍門萬仞慣曾作客。雪峯大似孟甞門啟豈懼高賓。三聖置箇問頭。不妨向荊棘林中。掇出箇膠盆子。雪峯先在三十步外。看爾自沾自惹道。待汝出網來即向汝道。奇怪。正如國手下棊先見數著之前。三聖見這一段不分勝敗。別行一路云。一千五百人善知識。話頭也不識。用法窟爪牙。生擒活捉。雪峯款款。只道箇老僧住持事繁。保福云。爭不足。讓有餘。雪竇云。可惜放過。好與三十棒。這棒一棒也較不得。直是罕遇作家。此二老一縱一奪。各有出身之路。高郵定和尚。有問。透網金鱗以何為食。郵云。乾屎橛。雪巖先師聞云。謝供養。此法喜禪悅不減古人。天童分上。又作麼生。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近代長蘆了和尚。天童同參。住一千七百眾。與竹庵珪。開粥過夏。分寮入室。雪峯三聖。異世同風。大溈哲云。三聖可謂龍門萬仞慣曾作客。雪峯大似孟甞門啟豈懼高賓。三聖置箇問頭。不妨向荊棘林中。掇出箇膠盆子。雪峯先在三十步外。看爾自沾自惹道。待汝出網來即向汝道。奇怪。正如國手下棊先見數著之前。三聖見這一段不分勝敗。別行一路云。一千五百人善知識。話頭也不識。用法窟爪牙。生擒活捉。雪峯款款。只道箇老僧住持事繁。保福云。爭不足。讓有餘。雪竇云。可惜放過。好與三十棒。這棒一棒也較不得。直是罕遇作家。此二老一縱一奪。各有出身之路。高郵定和尚。有問。透網金鱗以何為食。郵云。乾屎橛。雪巖先師聞云。謝供養。此法喜禪悅不減古人。天童分上。又作麼生。頌云。

浪級初昇。雲雷相送(恨天不到) 騰躍稜稜看大用(速禮三拜) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浪級初昇。雲雷相送(恨天不到) 騰躍稜稜看大用(速禮三拜)

燒尾分明度禹門(急著眼看) 華鱗未肯淹虀甕(更有侯黑) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒尾分明度禹門(急著眼看) 華鱗未肯淹虀甕(更有侯黑)

老成人不驚眾(妥妥帖帖穩穩當當) 慣臨大敵初無恐(受辱如榮視死如生) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老成人不驚眾(妥妥帖帖穩穩當當) 慣臨大敵初無恐(受辱如榮視死如生)

泛泛端如五兩輕(遠觀不審) 堆堆何啻千鈞重(近覩分明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泛泛端如五兩輕(遠觀不審) 堆堆何啻千鈞重(近覩分明)

高名四海復誰同(天上揀月) 介立八風吹不動(恰似不曾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高名四海復誰同(天上揀月) 介立八風吹不動(恰似不曾)

師云。絳州龍門山。禹鑿也。亦曰禹門。而有三級。水經云。鱣鮪出鞏穴。三月則上度龍門。得度為龍。否則點額而迴。浪級初昇。三級浪也。易文言曰。雲從龍。風從虎。雲雷相送成龍也。二大士騰躍威稜。三聖如浪級初昇。雪峯如雲雷相送。三聖既度禹門。雪峯肯淹虀甕。臨際送洛浦云。臨濟門下有箇赤梢鯉魚。搖頭擺尾向南方去也。向誰家虀甕淹殺也。向下正頌雪峯老僧住持事繁。兼頌三聖二問。老成人不驚眾。慣臨大敵初無恐。光武紀王尋王邑兵號百萬。進圍昆陽。光武自將作先鋒。殺數十人。諸將皆喜曰。劉將軍平日見小敵怯。今日見大敵勇。甚可怪也。乍看五兩也不到。子細參詳。千斤秤上。打不動。後來雪峯門下。出零門法眼兩派。豈非源深流長耶。利衰毀譽稱譏苦樂八風也。於他本分宗師。如耳邊風過。潭柘性和尚。謂慶壽顗和尚曰。喚爾作箇爺。又作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。絳州龍門山。禹鑿也。亦曰禹門。而有三級。水經云。鱣鮪出鞏穴。三月則上度龍門。得度為龍。否則點額而迴。浪級初昇。三級浪也。易文言曰。雲從龍。風從虎。雲雷相送成龍也。二大士騰躍威稜。三聖如浪級初昇。雪峯如雲雷相送。三聖既度禹門。雪峯肯淹虀甕。臨際送洛浦云。臨濟門下有箇赤梢鯉魚。搖頭擺尾向南方去也。向誰家虀甕淹殺也。向下正頌雪峯老僧住持事繁。兼頌三聖二問。老成人不驚眾。慣臨大敵初無恐。光武紀王尋王邑兵號百萬。進圍昆陽。光武自將作先鋒。殺數十人。諸將皆喜曰。劉將軍平日見小敵怯。今日見大敵勇。甚可怪也。乍看五兩也不到。子細參詳。千斤秤上。打不動。後來雪峯門下。出零門法眼兩派。豈非源深流長耶。利衰毀譽稱譏苦樂八風也。於他本分宗師。如耳邊風過。潭柘性和尚。謂慶壽顗和尚曰。喚爾作箇爺。又作麼生。

第三十四則風穴一塵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十四則風穴一塵

示眾云。赤手空拳。千變萬化。雖是將無作有。奈何弄假像真。且道。還有基本也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。赤手空拳。千變萬化。雖是將無作有。奈何弄假像真。且道。還有基本也無。

舉。風穴垂語云。若立一塵家國興盛(得之本有)不立一塵家國喪亡(失之本無)雪竇拈拄杖云(是立不立)還有同死同生底衲僧麼(不道無只是少)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。風穴垂語云。若立一塵家國興盛(得之本有)不立一塵家國喪亡(失之本無)雪竇拈拄杖云(是立不立)還有同死同生底衲僧麼(不道無只是少)。

師云。雪竇舉拄杖。意在立塵處。頌云。野老從教不展眉。且圖家國立雄基。謀臣猛將今何在。此頌還有同死同生底衲僧麼。萬里清風只自知。野老不展眉。此話舉不全。錄中風穴上堂云。若立一塵。家國興盛。野老顰蹙。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。於此明得。闍梨無分。全是老僧。於此不明。老僧即是闍梨。闍梨與老僧。亦能悟却天下人。亦能迷却天下人。要識闍梨麼。左邊一拍云。這裏即是要識老僧麼。右邊一拍云。這裏即是。雲門云。這裏即易。那裏即難。瑯琊覺云。杓卜聽虛聲。萬松道。雲門矢上加尖。瑯琊腦後拔楔。此亦一塵廢立。家國興亡也。其實中心樹子。何曾少動。雪竇於佛事門中不捨一法。天童兼實際理地不受一塵。兩法齊行。一併拈出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雪竇舉拄杖。意在立塵處。頌云。野老從教不展眉。且圖家國立雄基。謀臣猛將今何在。此頌還有同死同生底衲僧麼。萬里清風只自知。野老不展眉。此話舉不全。錄中風穴上堂云。若立一塵。家國興盛。野老顰蹙。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。於此明得。闍梨無分。全是老僧。於此不明。老僧即是闍梨。闍梨與老僧。亦能悟却天下人。亦能迷却天下人。要識闍梨麼。左邊一拍云。這裏即是要識老僧麼。右邊一拍云。這裏即是。雲門云。這裏即易。那裏即難。瑯琊覺云。杓卜聽虛聲。萬松道。雲門矢上加尖。瑯琊腦後拔楔。此亦一塵廢立。家國興亡也。其實中心樹子。何曾少動。雪竇於佛事門中不捨一法。天童兼實際理地不受一塵。兩法齊行。一併拈出。頌云。

皤然渭水起垂綸(老不歇心) 何似首陽清餓人(少不努力) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皤然渭水起垂綸(老不歇心) 何似首陽清餓人(少不努力)

只在一塵分變態(拈起拄杖云看) 高名。勳業。兩難珉(放下拄杖云。雪竇猶在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只在一塵分變態(拈起拄杖云看) 高名。勳業。兩難珉(放下拄杖云。雪竇猶在)

師云。西伯將出獵。卜之曰。所獲非熊。非羆非彪非虎。霸王之輔。果獲呂尚於渭水之陽。與語大悅曰。自吾先君大公甞云。當有聖人適周。吾太公望子久矣。故號太公望。立為師也。伯夷叔齊孤竹君二子。讓國俱亡。武王伐紂。叩馬諫曰。父死不葬。爰及干戈。可謂孝乎。以臣弒君。可謂仁乎。左右欲兵之。太公曰。此義人也。扶而去之。武王平殷。天下宗周。夷齊恥之。不食周粟。採薇首陽餓死。太公伐殷宗周。家國興盛者也。夷齊讓位餓死。家國喪亡者也。賢首國師。只立一塵變態。說百門義海。高名夷齊也。勳業太公也。洛浦云。野老門前不話朝堂之事。故安貼農桑。未甞顰蹙。何也。無用處成真用處。好因緣是惡因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。西伯將出獵。卜之曰。所獲非熊。非羆非彪非虎。霸王之輔。果獲呂尚於渭水之陽。與語大悅曰。自吾先君大公甞云。當有聖人適周。吾太公望子久矣。故號太公望。立為師也。伯夷叔齊孤竹君二子。讓國俱亡。武王伐紂。叩馬諫曰。父死不葬。爰及干戈。可謂孝乎。以臣弒君。可謂仁乎。左右欲兵之。太公曰。此義人也。扶而去之。武王平殷。天下宗周。夷齊恥之。不食周粟。採薇首陽餓死。太公伐殷宗周。家國興盛者也。夷齊讓位餓死。家國喪亡者也。賢首國師。只立一塵變態。說百門義海。高名夷齊也。勳業太公也。洛浦云。野老門前不話朝堂之事。故安貼農桑。未甞顰蹙。何也。無用處成真用處。好因緣是惡因緣。

第三十五則洛浦伏膺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十五則洛浦伏膺

示眾云。迅機捷辯。折衝外道天魔。逸格超宗。曲為上根利智。忽遇箇一棒打不迴頭底漢。時如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。迅機捷辯。折衝外道天魔。逸格超宗。曲為上根利智。忽遇箇一棒打不迴頭底漢。時如何。

舉。洛浦參夾山。不禮拜當面而立(相逢不下馬各自有前程)。山云。鷄棲鳳巢。非其同類出去(一手推一手拽)。浦云。自遠趨風。乞師一接(探竿在手)。山云。目前無闍梨。此間無老僧(影草隨身)浦便喝(盡筋截力)山云。住住且莫草草怱怱(會者不忙忙者不會)雲月是同。溪山各異(斜街暗巷生客頭迷)截斷天下人舌頭。即不無(只見錐頭利)爭教無舌人解語(不見鑿頭方)浦無語(長蛇陣前弓梢撲地)山便打(不意夾山却作臨際)浦從此伏膺(藝壓當行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。洛浦參夾山。不禮拜當面而立(相逢不下馬各自有前程)。山云。鷄棲鳳巢。非其同類出去(一手推一手拽)。浦云。自遠趨風。乞師一接(探竿在手)。山云。目前無闍梨。此間無老僧(影草隨身)浦便喝(盡筋截力)山云。住住且莫草草怱怱(會者不忙忙者不會)雲月是同。溪山各異(斜街暗巷生客頭迷)截斷天下人舌頭。即不無(只見錐頭利)爭教無舌人解語(不見鑿頭方)浦無語(長蛇陣前弓梢撲地)山便打(不意夾山却作臨際)浦從此伏膺(藝壓當行)。

師云。祖燈諸錄皆云。夾山未見舡子時。已出世。住潤州京口竹林。而不著嗣法師名。獨佛果擊節云。傳明初嗣石樓。即汾州石樓也。傳明即夾山諡號。澧州洛浦山元安禪師。久參臨濟。為侍者。濟甞曰。臨濟門下一隻箭。誰敢當鋒。一日辭濟。濟問。何往。曰南方去。濟拄杖一劃云。過得這箇便去。浦乃喝。濟便打。浦作禮而去。游歷罷至夾山頂上。卓庵經一年。夾山知遣侍僧。馳書到。浦接得便坐却。再展手索。僧無語。浦便打云。歸去舉似和尚。僧迴舉之。山云。這僧看書三日內必來。不看書不可救也。浦三日後來。不禮拜當面而立。山云。鷄棲鳳巢。非其同類出去。各負撥草瞻風眼。浦見夾山遣遣却是留。既來豈可空迴。又見門庭峻硬各不相下。便軟計就他道。自遠趨風乞師一接。山別有一副鑪韛。道。目前無闍梨。此間無老僧。山知久參必行臨濟正令。然後別用超宗越格鉆鎚。浦果然便喝。爾且道。只這箇更別有。山云。住住且莫草草怱怱。未要著忙。雲月是同。溪山各異。一般麵草由人做造。截斷天下人舌頭。即不無。只有千尺寒松。爭教無舌人解語。更須要抽條石笋。山曾有語。論門庭施設入理深談。浦門庭施設也。山入理深談也。浦貪觀白浪失却手橈。卒搆不上。山也好。却將臨濟正令。為他生澁鑰匙投舊鎖。浦家常釅醋曾喫知酸。於是伏膺。興化云。但知成佛愁甚麼眾生。萬松道。爭奈獨樹不成林。雪竇云。這僧可悲可痛。鈍滯他臨濟。萬松道。養子不及父。家門一世衰。他既雲月是同。我亦溪山各異。萬松道。南山秋色氣勢相高。說甚無舌人不解語。萬松道。猶是通事舍人。坐具劈口摵。萬松道。被他接住爛毆一頓。又作麼生。夾山是箇知方漢。必然明窓下安排。萬松道。不如還他本分草料。五祖戒云。更說道理。看便出去。萬松道。蛇蝎性靈生便毒。大陽延云。也要和尚證明。萬松道。芝蘭氣味老終香。師復云。藥山一宗實難紹舉。雲巖掃地塵埃亘天。洛浦伏膺。稱冤不已。好在無舌解語。無手行拳。直饒棒喝交馳。只得傍提一半。扶持此道。分付天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。祖燈諸錄皆云。夾山未見舡子時。已出世。住潤州京口竹林。而不著嗣法師名。獨佛果擊節云。傳明初嗣石樓。即汾州石樓也。傳明即夾山諡號。澧州洛浦山元安禪師。久參臨濟。為侍者。濟甞曰。臨濟門下一隻箭。誰敢當鋒。一日辭濟。濟問。何往。曰南方去。濟拄杖一劃云。過得這箇便去。浦乃喝。濟便打。浦作禮而去。游歷罷至夾山頂上。卓庵經一年。夾山知遣侍僧。馳書到。浦接得便坐却。再展手索。僧無語。浦便打云。歸去舉似和尚。僧迴舉之。山云。這僧看書三日內必來。不看書不可救也。浦三日後來。不禮拜當面而立。山云。鷄棲鳳巢。非其同類出去。各負撥草瞻風眼。浦見夾山遣遣却是留。既來豈可空迴。又見門庭峻硬各不相下。便軟計就他道。自遠趨風乞師一接。山別有一副鑪韛。道。目前無闍梨。此間無老僧。山知久參必行臨濟正令。然後別用超宗越格鉆鎚。浦果然便喝。爾且道。只這箇更別有。山云。住住且莫草草怱怱。未要著忙。雲月是同。溪山各異。一般麵草由人做造。截斷天下人舌頭。即不無。只有千尺寒松。爭教無舌人解語。更須要抽條石笋。山曾有語。論門庭施設入理深談。浦門庭施設也。山入理深談也。浦貪觀白浪失却手橈。卒搆不上。山也好。却將臨濟正令。為他生澁鑰匙投舊鎖。浦家常釅醋曾喫知酸。於是伏膺。興化云。但知成佛愁甚麼眾生。萬松道。爭奈獨樹不成林。雪竇云。這僧可悲可痛。鈍滯他臨濟。萬松道。養子不及父。家門一世衰。他既雲月是同。我亦溪山各異。萬松道。南山秋色氣勢相高。說甚無舌人不解語。萬松道。猶是通事舍人。坐具劈口摵。萬松道。被他接住爛毆一頓。又作麼生。夾山是箇知方漢。必然明窓下安排。萬松道。不如還他本分草料。五祖戒云。更說道理。看便出去。萬松道。蛇蝎性靈生便毒。大陽延云。也要和尚證明。萬松道。芝蘭氣味老終香。師復云。藥山一宗實難紹舉。雲巖掃地塵埃亘天。洛浦伏膺。稱冤不已。好在無舌解語。無手行拳。直饒棒喝交馳。只得傍提一半。扶持此道。分付天童。頌云。

搖頭擺尾赤梢鱗(口貪香餌身掛網羅) 徹底無依解轉身(今目拽在網底) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 搖頭擺尾赤梢鱗(口貪香餌身掛網羅) 徹底無依解轉身(今目拽在網底)

截斷舌頭饒有術(君方掃雪尋松子) 拽迴鼻孔妙通神(我已開棒得茯苓) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截斷舌頭饒有術(君方掃雪尋松子) 拽迴鼻孔妙通神(我已開棒得茯苓)

夜明簾外兮風月如晝(不借三光勢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜明簾外兮風月如晝(不借三光勢)

枯木巖前兮花卉常春(潛消一色功) 無舌人無舌人(鼻孔裏應諾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枯木巖前兮花卉常春(潛消一色功) 無舌人無舌人(鼻孔裏應諾)

正令全提一句親(暗裏抽橫骨) 獨步寰中明了了(真光不耀) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正令全提一句親(暗裏抽橫骨) 獨步寰中明了了(真光不耀)

任從天下樂欣欣(紜紜自彼於我何為) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任從天下樂欣欣(紜紜自彼於我何為)

師云。洛浦辭臨濟。濟云。臨濟門下。有箇赤梢鯉魚。搖頭擺尾。向南方去也。徹底無依解轉身。乃濟下事。非轉位轉功全同也。臨濟廣錄云。唯有聽法無依道人。是諸佛之母。所以佛從無依生。若悟無依佛亦無得。若如是見得者。是真正見解。萬松道。若是洛浦轉身不得。如何解喝夾山。若道轉得身。為甚末後無語。試定當看。天童許他具眼有術。夾山亦不無他截斷天下人舌頭。善能據令。只爭教無舌人解語。撩天鼻孔。輕輕拽迴。佛果見夾山念呪語相似。乃著語云。那裏得這一落索來。萬松道。只這便是。夾山教無舌人解語也。佛果無這一落索也。只能截斷天下人舌頭。直饒別有轉身吐氣處。未必是無舌人語。且道。如何是此人境界。頌道。夜明簾外兮風月如晝。枯木巖前兮花卉長春。此是無舌人受用也。漢明帝起光明殿。以珠璣為簾箔。金戺玉階。晝夜長明。同安察云。枯木巖前差路多。洞山云。直須枯木上摻些花子。此頌棒頭喝下不無孤峻。得到百尺竿頭。更須進一步了。始得無舌人解語也。是知。無舌人出底語。方是正令全提一句親切也。到這裏眼高四海。獨步寰中。後來洛浦云。任從天下人樂欣欣。我獨不肯。直饒天下人。甘心被他截斷舌頭。夾山道。向上更有一竅在。如何是向上竅。無舌人解語。即向爾道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。洛浦辭臨濟。濟云。臨濟門下。有箇赤梢鯉魚。搖頭擺尾。向南方去也。徹底無依解轉身。乃濟下事。非轉位轉功全同也。臨濟廣錄云。唯有聽法無依道人。是諸佛之母。所以佛從無依生。若悟無依佛亦無得。若如是見得者。是真正見解。萬松道。若是洛浦轉身不得。如何解喝夾山。若道轉得身。為甚末後無語。試定當看。天童許他具眼有術。夾山亦不無他截斷天下人舌頭。善能據令。只爭教無舌人解語。撩天鼻孔。輕輕拽迴。佛果見夾山念呪語相似。乃著語云。那裏得這一落索來。萬松道。只這便是。夾山教無舌人解語也。佛果無這一落索也。只能截斷天下人舌頭。直饒別有轉身吐氣處。未必是無舌人語。且道。如何是此人境界。頌道。夜明簾外兮風月如晝。枯木巖前兮花卉長春。此是無舌人受用也。漢明帝起光明殿。以珠璣為簾箔。金戺玉階。晝夜長明。同安察云。枯木巖前差路多。洞山云。直須枯木上摻些花子。此頌棒頭喝下不無孤峻。得到百尺竿頭。更須進一步了。始得無舌人解語也。是知。無舌人出底語。方是正令全提一句親切也。到這裏眼高四海。獨步寰中。後來洛浦云。任從天下人樂欣欣。我獨不肯。直饒天下人。甘心被他截斷舌頭。夾山道。向上更有一竅在。如何是向上竅。無舌人解語。即向爾道。

第三十六則馬師不安 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十六則馬師不安

示眾云。離心意識參。有這箇在。出凡聖路學。已太高生。紅爐迸出鐵蒺䔧。舌劍脣槍難下口。不犯鋒鋩。試請舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。離心意識參。有這箇在。出凡聖路學。已太高生。紅爐迸出鐵蒺䔧。舌劍脣槍難下口。不犯鋒鋩。試請舉看。

舉。馬大師不安(未必似維摩)院主問。和尚近日尊位如何(常住事忙少得問候)大師云。日面佛月面佛(莫是轉筋霍亂麼)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。馬大師不安(未必似維摩)院主問。和尚近日尊位如何(常住事忙少得問候)大師云。日面佛月面佛(莫是轉筋霍亂麼)。

師云。古人病中猶為佛事。南嶽思大病障忽生。便就病作一則因緣。參云。病從業生。業從妄生。妄從心生。心本無生。病從何有。作是念已。忽然平復。萬松道。從如來禪。得安樂處。西京奉聖深禪師。有尼總持作略。病起作頌云。氣絕絕情緒。舉意無意路。瞬目尚無力常年不出戶。雖是祖師禪。大似布袋裏老鴉。芙蓉楷和尚道。只此一頌自然紹得吾宗。萬松道。雖然已是太多。不妨更有事在。馬大師又不然。院主不敢直問病體增損。微取覆和尚近日尊位如何。是他不說如來禪祖師禪。只道箇日面佛月面佛。且道。他意作麼生。佛果云。如今多有人道。馬大師接院主。有般底努眼云。在這裏。左右眼是日面佛月面佛。有底道。點平胃散來。有甚麼巴鼻。壽禪師道。無一名不播如來之號。無一物不闡遮那之形。萬松道。佛名經中有此二佛名。大師意旨畢竟如何。不見道。馬駒踏殺天下人。天覺頌云。什邡駒子氣生獰。蹴踏毘盧頂上行。正患脾疼指頭痛。病來猶有巧心情。萬松道。本性難移。山河易改。此頌馬祖雖病假中。亦以本分事為人。我輩色身強健。切莫辜負馬祖怠慢天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。古人病中猶為佛事。南嶽思大病障忽生。便就病作一則因緣。參云。病從業生。業從妄生。妄從心生。心本無生。病從何有。作是念已。忽然平復。萬松道。從如來禪。得安樂處。西京奉聖深禪師。有尼總持作略。病起作頌云。氣絕絕情緒。舉意無意路。瞬目尚無力常年不出戶。雖是祖師禪。大似布袋裏老鴉。芙蓉楷和尚道。只此一頌自然紹得吾宗。萬松道。雖然已是太多。不妨更有事在。馬大師又不然。院主不敢直問病體增損。微取覆和尚近日尊位如何。是他不說如來禪祖師禪。只道箇日面佛月面佛。且道。他意作麼生。佛果云。如今多有人道。馬大師接院主。有般底努眼云。在這裏。左右眼是日面佛月面佛。有底道。點平胃散來。有甚麼巴鼻。壽禪師道。無一名不播如來之號。無一物不闡遮那之形。萬松道。佛名經中有此二佛名。大師意旨畢竟如何。不見道。馬駒踏殺天下人。天覺頌云。什邡駒子氣生獰。蹴踏毘盧頂上行。正患脾疼指頭痛。病來猶有巧心情。萬松道。本性難移。山河易改。此頌馬祖雖病假中。亦以本分事為人。我輩色身強健。切莫辜負馬祖怠慢天童。頌云。

日面月面(覷著即瞎) 星流電卷(已過新羅) 鏡對像而無私(一點難謾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日面月面(覷著即瞎) 星流電卷(已過新羅) 鏡對像而無私(一點難謾)

珠在盤而自轉(拏捉不住) 君不見。鉆鎚前百鍊之金(瓶盆釵釧券盂盤) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠在盤而自轉(拏捉不住) 君不見。鉆鎚前百鍊之金(瓶盆釵釧券盂盤)

刀尺下一機之絹(衾被衣冠襟領袖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀尺下一機之絹(衾被衣冠襟領袖)

師云。此日面月面二佛。如星流電卷不容擬議。昔秦宮以玉為鏡。照群僚。肝膽臟腑皆現。又狐狸為人。鏡中唯現本形。此無私隱也。物類相感志。閬風浦出珠。置器中自轉。謂之走珠。此頌馬祖心如古鏡。機似走珠。不留影迹也。百鍊之金。在作家鉆鎚。一機之絹。在工巧刀尺。僧問雲巖。大保任底人與那箇。是一是二。巖云。一機之絹。是一段。是兩段。洞山代云。如人接木。此乃境與神會。智與理冥。天水同秋。君臣道合。絹得刀尺。則裁剪由人。金得鉆鎚。則鍛鍊在己。且道衲僧分上成得箇甚麼邊事。日面佛月面佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。此日面月面二佛。如星流電卷不容擬議。昔秦宮以玉為鏡。照群僚。肝膽臟腑皆現。又狐狸為人。鏡中唯現本形。此無私隱也。物類相感志。閬風浦出珠。置器中自轉。謂之走珠。此頌馬祖心如古鏡。機似走珠。不留影迹也。百鍊之金。在作家鉆鎚。一機之絹。在工巧刀尺。僧問雲巖。大保任底人與那箇。是一是二。巖云。一機之絹。是一段。是兩段。洞山代云。如人接木。此乃境與神會。智與理冥。天水同秋。君臣道合。絹得刀尺。則裁剪由人。金得鉆鎚。則鍛鍊在己。且道衲僧分上成得箇甚麼邊事。日面佛月面佛。

第三十七則溈山業識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十七則溈山業識

示眾云。驅耕夫之牛。拽迴鼻孔。奪飢人之食。把定咽喉。還有下得毒手者麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。驅耕夫之牛。拽迴鼻孔。奪飢人之食。把定咽喉。還有下得毒手者麼。

舉。溈山問仰山。忽有人。問一切眾生但有業識茫茫無本可據。子作麼生驗(馬是官馬不須印)仰云。若有僧來即召云。某甲(腦後一椎不知來處)僧迴首(頂門上去却三魂)乃云。是甚麼(趁爐竈熱更與一下)待伊擬議(脚板底鑽了七魄)向道。非唯業識茫茫。亦乃無本可據(生擒活捉)溈云。善哉(苦口出親言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。溈山問仰山。忽有人。問一切眾生但有業識茫茫無本可據。子作麼生驗(馬是官馬不須印)仰云。若有僧來即召云。某甲(腦後一椎不知來處)僧迴首(頂門上去却三魂)乃云。是甚麼(趁爐竈熱更與一下)待伊擬議(脚板底鑽了七魄)向道。非唯業識茫茫。亦乃無本可據(生擒活捉)溈云。善哉(苦口出親言)。

師舉。僧問雲庵。華嚴論。以無明住地煩惱。便為一切諸佛不動智。理極深玄絕難曉達。庵曰。此最分明易可了解。時有童子。方掃除。呼之迴首。庵指曰。不是不動智。仰山召僧迴首。正是這箇時節。雲庵却問。如何是汝佛性。童左右視惘然而去。庵曰。不是住地煩惱。若能了之。即今成佛。童子惘然與擬議不別。無明住地煩惱。業識茫茫亦同。雲庵仰山勘僧驗人。剋的如此。萬松見處即不然。童子與僧徹底皆不動智。雲庵仰嶠。從頭業識茫茫。若人辨得親見天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。僧問雲庵。華嚴論。以無明住地煩惱。便為一切諸佛不動智。理極深玄絕難曉達。庵曰。此最分明易可了解。時有童子。方掃除。呼之迴首。庵指曰。不是不動智。仰山召僧迴首。正是這箇時節。雲庵却問。如何是汝佛性。童左右視惘然而去。庵曰。不是住地煩惱。若能了之。即今成佛。童子惘然與擬議不別。無明住地煩惱。業識茫茫亦同。雲庵仰山勘僧驗人。剋的如此。萬松見處即不然。童子與僧徹底皆不動智。雲庵仰嶠。從頭業識茫茫。若人辨得親見天童。頌云。

一喚迴頭識我不(真白拈賊有甚難見) 依俙蘿月又成鉤(藏身露影) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一喚迴頭識我不(真白拈賊有甚難見) 依俙蘿月又成鉤(藏身露影)

千金之子纔流落([怡-台+屏]風雖破骨骼猶存) 漠漠窮途有許愁(小器不大量) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千金之子纔流落([怡-台+屏]風雖破骨骼猶存) 漠漠窮途有許愁(小器不大量)

師舉。百丈上堂。眾方集。以拄杖一時打下。復召大眾。眾迴首。丈云。是甚麼。諸方目為百丈下堂句。也好參詳。王荊公曰。我得雪峯一句語。作宰相。人固請益。公曰。這老子常向人道是甚麼。此一句頌召僧迴首。并是甚麼。識我不者。不字甫鳩切。弗也。意問識我也無。仰山用無義手。打不防家。這僧若石火光中瞥地。可謂鬧市裏識取天子也。忽若擬議不來。則依俙蘿月又成鉤也。黃蘗上堂眾方集。以拄杖一時打下。復召大眾。眾迴首。蘗云。月似彎弓少雨多風。頌意用此。石室善道。與仰山玩月。仰問。月尖時圓相甚麼處去。圓時尖相又甚麼處去。室云。尖時圓相隱。圓時尖相在。雲巖云。尖時圓相在。圓時尖相無。道吾云。尖時亦不尖。圓時亦不圓。成鉤尖相也。駱賓王詩。既能圓似鏡。何用曲如鉤。華嚴宗名祕密隱顯俱成門。又教中說十地菩薩見性。如隔羅縠觀月。若作羅月亦可。然李白詩。有蘿月挂朝鏡。松風鳴夜絃。蘿字義長。天童以朦朧新月。隱映煙蘿。雖不圓明。已露圭角。頌出這僧半明半暗。若存若亡處。萬松大似鹽鐵判官。良以天童。深細針線。若不絲頭不斷。難成織錦之文。密師伯與洞山行。次見白兔過。密曰。俊哉。山曰。作麼生。密云。如白衣拜相。山云。老老大大作這箇語話。密云。爾又作麼生。山云。積代簪纓暫時落薄。司馬相如上林賦。千金之子坐不垂堂。阮籍常坐以柴車。逢窮途輒慟哭而迴。萬松道。若能就路還家。便得轉身歸父。不見道。一念迴光便同本得。既然如是。為甚麼。諸佛不動智。到一切眾生分上。喚作業識茫茫。早知燈是火。飯熟已多時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。百丈上堂。眾方集。以拄杖一時打下。復召大眾。眾迴首。丈云。是甚麼。諸方目為百丈下堂句。也好參詳。王荊公曰。我得雪峯一句語。作宰相。人固請益。公曰。這老子常向人道是甚麼。此一句頌召僧迴首。并是甚麼。識我不者。不字甫鳩切。弗也。意問識我也無。仰山用無義手。打不防家。這僧若石火光中瞥地。可謂鬧市裏識取天子也。忽若擬議不來。則依俙蘿月又成鉤也。黃蘗上堂眾方集。以拄杖一時打下。復召大眾。眾迴首。蘗云。月似彎弓少雨多風。頌意用此。石室善道。與仰山玩月。仰問。月尖時圓相甚麼處去。圓時尖相又甚麼處去。室云。尖時圓相隱。圓時尖相在。雲巖云。尖時圓相在。圓時尖相無。道吾云。尖時亦不尖。圓時亦不圓。成鉤尖相也。駱賓王詩。既能圓似鏡。何用曲如鉤。華嚴宗名祕密隱顯俱成門。又教中說十地菩薩見性。如隔羅縠觀月。若作羅月亦可。然李白詩。有蘿月挂朝鏡。松風鳴夜絃。蘿字義長。天童以朦朧新月。隱映煙蘿。雖不圓明。已露圭角。頌出這僧半明半暗。若存若亡處。萬松大似鹽鐵判官。良以天童。深細針線。若不絲頭不斷。難成織錦之文。密師伯與洞山行。次見白兔過。密曰。俊哉。山曰。作麼生。密云。如白衣拜相。山云。老老大大作這箇語話。密云。爾又作麼生。山云。積代簪纓暫時落薄。司馬相如上林賦。千金之子坐不垂堂。阮籍常坐以柴車。逢窮途輒慟哭而迴。萬松道。若能就路還家。便得轉身歸父。不見道。一念迴光便同本得。既然如是。為甚麼。諸佛不動智。到一切眾生分上。喚作業識茫茫。早知燈是火。飯熟已多時。

第三十八則臨濟真人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十八則臨濟真人

示眾云。以賊為子。認奴作郎。破木杓豈是先祖髑髏。驢鞍鞽亦非阿爺下頷。裂土分茅時如何辨主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。以賊為子。認奴作郎。破木杓豈是先祖髑髏。驢鞍鞽亦非阿爺下頷。裂土分茅時如何辨主。

舉。臨濟示眾云。有一無位真人(安基定脚了也)常向汝等面門出入(背後底聻)初心未證據者看看(還具眼麼)時有僧問。如何是無位真人(還解語麼)濟下禪床擒住(爾更諱)這僧擬議(鈍滯他真人)濟托開云。無位真人。是甚乾屎橛(大似持鉢不得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臨濟示眾云。有一無位真人(安基定脚了也)常向汝等面門出入(背後底聻)初心未證據者看看(還具眼麼)時有僧問。如何是無位真人(還解語麼)濟下禪床擒住(爾更諱)這僧擬議(鈍滯他真人)濟托開云。無位真人。是甚乾屎橛(大似持鉢不得)。

師舉。臨濟廣語道。五蘊身田內。有無位真人。堂堂顯露。無絲髮許間隔。何不識取。心法無形。通貫十方。既言通貫十方。不止在五蘊身田面門出入。初心未證據者看看。萬松道。無位真人。看眾僧。眾僧看真人。時有僧問。如何是無位真人。諸方喚作和聲送事。爭奈騎驢者。不見坐下。濟下禪床擒住。且道。真人在那頭。好與一掌。這僧擬議。真人不在。可惜許。濟托開云。無位真人。是甚乾屎橛。當面諱却。雪峯云。臨濟大似白拈賊。萬松道。敗也。雪竇云。夫善竊者鬼神莫知。既被雪峯覷破。臨濟不是好手。復召大眾。雪竇今日換爾諸人眼睛了也。爾若不信。各自歸寮舍。摸索看。萬松道。雪竇和眉毛失却。要解賊手中作賊。問取天童始得。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。臨濟廣語道。五蘊身田內。有無位真人。堂堂顯露。無絲髮許間隔。何不識取。心法無形。通貫十方。既言通貫十方。不止在五蘊身田面門出入。初心未證據者看看。萬松道。無位真人。看眾僧。眾僧看真人。時有僧問。如何是無位真人。諸方喚作和聲送事。爭奈騎驢者。不見坐下。濟下禪床擒住。且道。真人在那頭。好與一掌。這僧擬議。真人不在。可惜許。濟托開云。無位真人。是甚乾屎橛。當面諱却。雪峯云。臨濟大似白拈賊。萬松道。敗也。雪竇云。夫善竊者鬼神莫知。既被雪峯覷破。臨濟不是好手。復召大眾。雪竇今日換爾諸人眼睛了也。爾若不信。各自歸寮舍。摸索看。萬松道。雪竇和眉毛失却。要解賊手中作賊。問取天童始得。頌云。

迷悟相返(不隔絲毫) 妙傳而簡(已犯風煙) 春坼百花兮一吹(放去較危) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷悟相返(不隔絲毫) 妙傳而簡(已犯風煙) 春坼百花兮一吹(放去較危)

力迴九牛兮一挽(收來太速) 無奈泥沙撥不開(我眼本正) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力迴九牛兮一挽(收來太速) 無奈泥沙撥不開(我眼本正)

分明塞斷甘泉眼(因師故邪) 忽然突出肆橫流(掀倒禪床怪不得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分明塞斷甘泉眼(因師故邪) 忽然突出肆橫流(掀倒禪床怪不得)。

師復云。險(擲下拄杖云放過一著) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師復云。險(擲下拄杖云放過一著)

師云。圓覺云。猶如迷人四方易處。其實方本不移。悟時亦只依舊。宗鏡云。從來迷悟似迷。今日悟迷非悟。此真妙傳而簡。惠而不費。薦得則赤肉團。便是無位真人。不薦則真人依舊面門出入。這僧也有。只是拈不出。用不行。却與真人。作奴傳言。送語問消問息。勞他臨濟降尊就卑覿體全用。這僧既措手不及。臨濟亦抽身不顧。見得匙抄不上。便道。無位真人是甚乾屎橛。此能放能收。呼得聚。喝得散。終不繫綴死在句下與人胸次作病。天台云。吹一吹即世界成。喝一喝即世界壞。更道。當吹時便喝。當喝時便吹。列子公儀子以力聞。周宣王備禮聘之。既至。懦夫也。王問。卿力何如。對曰。臣能折春蟲之股。堪秋蟬之翼。王作色曰。吾力能裂犀兕之革。曳九牛之尾。猶憾其弱。爾如是而以力聞何也。對曰。臣之名不以負其力者。以能用其力者也。此頌臨濟收放力用。法眼開井。被沙塞却泉眼。問僧。泉眼不通沙塞。道眼不通。被甚麼物礙。僧無對。自代云。被眼礙。且道。是這僧塞斷泉眼。臨濟塞斷泉眼。忽然突出時如何。師拈拄杖下座。大眾一時走散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。圓覺云。猶如迷人四方易處。其實方本不移。悟時亦只依舊。宗鏡云。從來迷悟似迷。今日悟迷非悟。此真妙傳而簡。惠而不費。薦得則赤肉團。便是無位真人。不薦則真人依舊面門出入。這僧也有。只是拈不出。用不行。却與真人。作奴傳言。送語問消問息。勞他臨濟降尊就卑覿體全用。這僧既措手不及。臨濟亦抽身不顧。見得匙抄不上。便道。無位真人是甚乾屎橛。此能放能收。呼得聚。喝得散。終不繫綴死在句下與人胸次作病。天台云。吹一吹即世界成。喝一喝即世界壞。更道。當吹時便喝。當喝時便吹。列子公儀子以力聞。周宣王備禮聘之。既至。懦夫也。王問。卿力何如。對曰。臣能折春蟲之股。堪秋蟬之翼。王作色曰。吾力能裂犀兕之革。曳九牛之尾。猶憾其弱。爾如是而以力聞何也。對曰。臣之名不以負其力者。以能用其力者也。此頌臨濟收放力用。法眼開井。被沙塞却泉眼。問僧。泉眼不通沙塞。道眼不通。被甚麼物礙。僧無對。自代云。被眼礙。且道。是這僧塞斷泉眼。臨濟塞斷泉眼。忽然突出時如何。師拈拄杖下座。大眾一時走散。

第三十九則趙州洗鉢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十九則趙州洗鉢

示眾云。飯來張口。睡來合眼。洗面處拾得鼻孔㨮鞋時。摸著脚跟。那時蹉却話頭。把火夜深別覓。如何得相應去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。飯來張口。睡來合眼。洗面處拾得鼻孔㨮鞋時。摸著脚跟。那時蹉却話頭。把火夜深別覓。如何得相應去。

舉。僧問趙州。學人乍入叢林乞。師指示(叢林於爾亦不惡)州云。喫粥了也未(渾金璞玉)僧云。喫了(久慣衲僧不如上座)州云。洗鉢盂去(不得左猜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問趙州。學人乍入叢林乞。師指示(叢林於爾亦不惡)州云。喫粥了也未(渾金璞玉)僧云。喫了(久慣衲僧不如上座)州云。洗鉢盂去(不得左猜)。

師云。直鉤釣龍。已是不快。漆桶離鉤三寸。已輪舡子夾山占斷。不道時人無分。大都貪餌吞鉤。看。他趙州亦不拗折釣竿。亦不蹋翻舡子。石橋上閑坐。略彴邊度時。自有上岸來入手底。本錄中。有其僧因此契悟。可謂竿頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。趙州任公。得志於前。更看。天童鳴桹於後頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。直鉤釣龍。已是不快。漆桶離鉤三寸。已輪舡子夾山占斷。不道時人無分。大都貪餌吞鉤。看。他趙州亦不拗折釣竿。亦不蹋翻舡子。石橋上閑坐。略彴邊度時。自有上岸來入手底。本錄中。有其僧因此契悟。可謂竿頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。趙州任公。得志於前。更看。天童鳴桹於後頌云。

粥罷令教洗鉢盂(快便難逢) 豁然心地自相符(非但今日) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粥罷令教洗鉢盂(快便難逢) 豁然心地自相符(非但今日)

而今參飽叢林客(依舊喫粥了洗鉢盂去) 且道。其間有悟無(一人傳虛萬人傳實) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而今參飽叢林客(依舊喫粥了洗鉢盂去) 且道。其間有悟無(一人傳虛萬人傳實)

師舉。靈雲見桃花悟道。呈頌於溈山。山云。從緣入者永無退失。玄沙聞云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。雲聞云。和尚徹也未。沙云。恁麼始得。天童頌這僧契悟心地相符。這僧乍入叢林。稱大悟大徹。飽叢林禪客。且道。有悟無悟。此謂之徵問。雪竇云。本無迷悟數如麻。獨許靈雲是作家。玄沙道未徹。雪竇獨許作家。徐六擔板。各見一邊。且道。洗鉢盂。僧有悟也無。太平本是將軍致。不許將軍見太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。靈雲見桃花悟道。呈頌於溈山。山云。從緣入者永無退失。玄沙聞云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。雲聞云。和尚徹也未。沙云。恁麼始得。天童頌這僧契悟心地相符。這僧乍入叢林。稱大悟大徹。飽叢林禪客。且道。有悟無悟。此謂之徵問。雪竇云。本無迷悟數如麻。獨許靈雲是作家。玄沙道未徹。雪竇獨許作家。徐六擔板。各見一邊。且道。洗鉢盂。僧有悟也無。太平本是將軍致。不許將軍見太平。

第四十則雲門白黑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十則雲門白黑

示眾云。機輪轉處。智眼猶迷。寶鑑開時。纖塵不度。開拳不落地。應物善知時。兩刃相逢時如何迴互。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。機輪轉處。智眼猶迷。寶鑑開時。纖塵不度。開拳不落地。應物善知時。兩刃相逢時如何迴互。

舉。雲門問乾峯。請師答話(空頭沒頂𩕳)峯云。到老僧也未(早箇答汝了也)門云。恁麼別某甲在遲也(讓則有餘)峯云。恁麼那恁麼那(切忌恁麼會)門云。將謂侯白。更有侯黑(好手手中無好手)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門問乾峯。請師答話(空頭沒頂𩕳)峯云。到老僧也未(早箇答汝了也)門云。恁麼別某甲在遲也(讓則有餘)峯云。恁麼那恁麼那(切忌恁麼會)門云。將謂侯白。更有侯黑(好手手中無好手)。

師云。彌闌王問那先尊者。我將申問。師能答否。先云。請王致問。王曰。我已問竟。先云。我已答竟。王曰。師何所答。先云。王何所問。王曰。我無所問。先云。我無所答。此猶可尋究。雲門問處。如晴空激電。乾峯答處。如旱地奔雷。及乎雙放雙收。却見有頭有尾。此所以非衲僧不知。非作家不見。天童和尚深入此門。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。彌闌王問那先尊者。我將申問。師能答否。先云。請王致問。王曰。我已問竟。先云。我已答竟。王曰。師何所答。先云。王何所問。王曰。我無所問。先云。我無所答。此猶可尋究。雲門問處。如晴空激電。乾峯答處。如旱地奔雷。及乎雙放雙收。却見有頭有尾。此所以非衲僧不知。非作家不見。天童和尚深入此門。頌云。

弦筈相𠾑(高低普應) 網珠相對(左右逢原) 發百中而箭箭不虛(對揚有準) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弦筈相𠾑(高低普應) 網珠相對(左右逢原) 發百中而箭箭不虛(對揚有準)

攝眾景而光光無礙(獨耀無私) 得言句之總持(出語成章) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝眾景而光光無礙(獨耀無私) 得言句之總持(出語成章)

住游戲之三昧(舉動合拍) 妙其間也宛轉偏圓(如珠走盤) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住游戲之三昧(舉動合拍) 妙其間也宛轉偏圓(如珠走盤)

必如是也縱橫自在(看取令行時) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必如是也縱橫自在(看取令行時)

師云。失在弦上。不可不發。此頌雲門問處機鋒不可觸。網珠相對。此頌乾峯答處賓主交參問在答處。答在問處。百發百中。頌雲門某甲在遲。智覺道。如人射地無有不中之理。交光相羅。事事無礙。頌乾峯恁麼那。華嚴疏。帝釋殿貫珠成網。光影互現。重重無盡。此頌公案大意。不必句句配屬膠柱調絃也。雲門道。將謂侯白。更有侯黑。隋朝有侯白字君素。滑稽辯給之士也。大將軍楊素見知。撰旌異記。人神報應甚詳。亦可尚也。唐朝有李白。能詩。後有李赤效之。甚不類也。人傳為笑。今言侯黑。亦其類也。有本云。我早侯白。伊更侯黑。言更甚也。總持有三。多字一字無字。總持一切法門。三昧正定也。天童偏圓猶事理。也觀國師云。理圓。言偏。言生。理喪。天台止觀云。圓伊三點。非如點水之縱。亦非列火之橫。又竪窮三際名高。橫遍十方名廣。故法華云。其車高廣。天童傍通教海。洞貫義天。雲門乾峯。立無字碑。天童歌詠入無言詩。可謂。楊脩見幼婦。一覽便知妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。失在弦上。不可不發。此頌雲門問處機鋒不可觸。網珠相對。此頌乾峯答處賓主交參問在答處。答在問處。百發百中。頌雲門某甲在遲。智覺道。如人射地無有不中之理。交光相羅。事事無礙。頌乾峯恁麼那。華嚴疏。帝釋殿貫珠成網。光影互現。重重無盡。此頌公案大意。不必句句配屬膠柱調絃也。雲門道。將謂侯白。更有侯黑。隋朝有侯白字君素。滑稽辯給之士也。大將軍楊素見知。撰旌異記。人神報應甚詳。亦可尚也。唐朝有李白。能詩。後有李赤效之。甚不類也。人傳為笑。今言侯黑。亦其類也。有本云。我早侯白。伊更侯黑。言更甚也。總持有三。多字一字無字。總持一切法門。三昧正定也。天童偏圓猶事理。也觀國師云。理圓。言偏。言生。理喪。天台止觀云。圓伊三點。非如點水之縱。亦非列火之橫。又竪窮三際名高。橫遍十方名廣。故法華云。其車高廣。天童傍通教海。洞貫義天。雲門乾峯。立無字碑。天童歌詠入無言詩。可謂。楊脩見幼婦。一覽便知妙。

第四十一則洛浦臨終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十一則洛浦臨終

示眾云。有時忠誠。扣已苦屈難申。有時殃及。向人承當不下。臨行賤折倒。末後最慇懃。泪出痛腸。更難隱諱。還有冷眼者麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。有時忠誠。扣已苦屈難申。有時殃及。向人承當不下。臨行賤折倒。末後最慇懃。泪出痛腸。更難隱諱。還有冷眼者麼。

舉。洛浦臨終示眾云。今有一事。問爾諸人。(猶自說兵機)這箇若是即頭上安頭(恁麼也不得)若不是即斬頭覓活(不恁麼也不得)時首座云。青山常舉足。白日不挑燈(語得分明出轉難)浦云。是甚麼時節。作這箇說話(失錢遭罪)有彥從上座。出云。去此二途。請師不問(易開終始口難保歲寒心)浦云。未在更道(詩到重吟始見功)從云。某甲道不盡(不教人見轉風流)浦云。我不管爾道盡道不盡(放沒底未不得不休)從云。某甲無侍者祇對和尚(影草隨身)至晚喚從上座。爾今日祇對甚有來由(只管習粘頭)合體得先師道。目前無法。意在目前(斫却月中桂清光應更多)他不是目前法。非耳目之所到(月落來相見)那句是賓那句是主(切忌話作兩橛)若揀得出。分付鉢袋子(把棒喚狗)從云。不會(正合分付)浦云。汝合會(將成九仞之山)從云。實不會(不進一簣之土)浦喝云。苦哉苦哉(賺殺一舡人)僧問。和尚尊意如何(失火處拾膚炭)浦云。慈舟不棹清波上。劍峽徒勞放木鵝(弄巧成拙)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。洛浦臨終示眾云。今有一事。問爾諸人。(猶自說兵機)這箇若是即頭上安頭(恁麼也不得)若不是即斬頭覓活(不恁麼也不得)時首座云。青山常舉足。白日不挑燈(語得分明出轉難)浦云。是甚麼時節。作這箇說話(失錢遭罪)有彥從上座。出云。去此二途。請師不問(易開終始口難保歲寒心)浦云。未在更道(詩到重吟始見功)從云。某甲道不盡(不教人見轉風流)浦云。我不管爾道盡道不盡(放沒底未不得不休)從云。某甲無侍者祇對和尚(影草隨身)至晚喚從上座。爾今日祇對甚有來由(只管習粘頭)合體得先師道。目前無法。意在目前(斫却月中桂清光應更多)他不是目前法。非耳目之所到(月落來相見)那句是賓那句是主(切忌話作兩橛)若揀得出。分付鉢袋子(把棒喚狗)從云。不會(正合分付)浦云。汝合會(將成九仞之山)從云。實不會(不進一簣之土)浦喝云。苦哉苦哉(賺殺一舡人)僧問。和尚尊意如何(失火處拾膚炭)浦云。慈舟不棹清波上。劍峽徒勞放木鵝(弄巧成拙)。

師云。洛浦臨終。婆心太切。首座盡情吐露。返責非時。彥從不出脣皮。許伊合會。直得再三撈漉。可憐一向沈埋。克賓甘罰饡飯錢。瞎驢故滅正法眼。玄覺云。且道。從上座實不會。為復怕鉢袋子沾著伊。故燈錄收從。入法嗣之列。浦甞示眾云。直須旨外明宗。莫向言中取則。僧問行不思議處如何。浦云。青山常舉足。白日不移輪。以斯驗之。首座從公皎然可見。洛浦分上還有人收後也無。百年之後却有天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。洛浦臨終。婆心太切。首座盡情吐露。返責非時。彥從不出脣皮。許伊合會。直得再三撈漉。可憐一向沈埋。克賓甘罰饡飯錢。瞎驢故滅正法眼。玄覺云。且道。從上座實不會。為復怕鉢袋子沾著伊。故燈錄收從。入法嗣之列。浦甞示眾云。直須旨外明宗。莫向言中取則。僧問行不思議處如何。浦云。青山常舉足。白日不移輪。以斯驗之。首座從公皎然可見。洛浦分上還有人收後也無。百年之後却有天童。頌云。

餌雲鉤月釣清津(不入驚人浪難逢稱意魚) 年老心孤未得鱗(氣急作麼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餌雲鉤月釣清津(不入驚人浪難逢稱意魚) 年老心孤未得鱗(氣急作麼)

一曲離騷歸去後(在甚麼處) 汨羅江上獨醒人(洛浦猶在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一曲離騷歸去後(在甚麼處) 汨羅江上獨醒人(洛浦猶在)

師云。古人以長虹為竿。新月為鉤。斷雲為餌。清津可以棹慈舟。劍峽先須放木鵞。杭州五雲和尚坐禪箴云。㳂流劍閣無滯木鵞。蓋劍水嶮隘迅流。如二舡相觸必碎。故先斫木浮下。謂之木鵝。諸方異說難憑。莫若禪箴為良證也。年老心孤未得鱗。不知者。以謂洛浦無嗣。浦凡得一十一人。烏牙青峯等皆白眉老作。莫莫庵訥和尚詩。今古利名酒。沈醉皆豪英。憔悴澤畔者。未足為獨醒。屈原字平。仕楚懷王。為三閭大夫。靳尚所譖。貶長沙。獨行江畔。謂漁父曰。舉世皆醉。唯我獨醒。舉世皆濁。唯我獨清。沈汩羅江而卒。江在潭州羅縣。文選離騷經。屈原所作。洛浦臨終。彥從鈍滯。下釣未分文入手。抗衡終水米無交。還會麼。不得封侯。也是閑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。古人以長虹為竿。新月為鉤。斷雲為餌。清津可以棹慈舟。劍峽先須放木鵞。杭州五雲和尚坐禪箴云。㳂流劍閣無滯木鵞。蓋劍水嶮隘迅流。如二舡相觸必碎。故先斫木浮下。謂之木鵝。諸方異說難憑。莫若禪箴為良證也。年老心孤未得鱗。不知者。以謂洛浦無嗣。浦凡得一十一人。烏牙青峯等皆白眉老作。莫莫庵訥和尚詩。今古利名酒。沈醉皆豪英。憔悴澤畔者。未足為獨醒。屈原字平。仕楚懷王。為三閭大夫。靳尚所譖。貶長沙。獨行江畔。謂漁父曰。舉世皆醉。唯我獨醒。舉世皆濁。唯我獨清。沈汩羅江而卒。江在潭州羅縣。文選離騷經。屈原所作。洛浦臨終。彥從鈍滯。下釣未分文入手。抗衡終水米無交。還會麼。不得封侯。也是閑。

第四十二則南陽淨瓶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十二則南陽淨瓶

示眾云。洗鉢添瓶。盡是法門佛事。般柴運水。無非妙用神通。為甚麼不解放光動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。洗鉢添瓶。盡是法門佛事。般柴運水。無非妙用神通。為甚麼不解放光動地。

舉。僧問南陽忠國師。如何是本身盧舍那(汝豈是替名)國師云。與我過淨瓶來(莫忘了話頭)僧將淨瓶到(莫得錯認)國師云。却安舊處著(重宣此義)僧復問。如何是本身盧舍那(甚處去來)國師云。古佛過去久矣(離此不遠)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問南陽忠國師。如何是本身盧舍那(汝豈是替名)國師云。與我過淨瓶來(莫忘了話頭)僧將淨瓶到(莫得錯認)國師云。却安舊處著(重宣此義)僧復問。如何是本身盧舍那(甚處去來)國師云。古佛過去久矣(離此不遠)。

師舉。石霜問道吾。如何是觸目菩提。吾喚沙彌。彌應喏。吾云。添淨瓶水著。良久却問石霜。汝適來問甚麼。霜擬舉。吾便歸方丈。霜乃有省。道吾先用隔身句。後用拋身勢。若不傷鋒犯手。石霜有省。國師慈悲之故。有落草之談。只是知恩者少。天童所以採汲華水也。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。石霜問道吾。如何是觸目菩提。吾喚沙彌。彌應喏。吾云。添淨瓶水著。良久却問石霜。汝適來問甚麼。霜擬舉。吾便歸方丈。霜乃有省。道吾先用隔身句。後用拋身勢。若不傷鋒犯手。石霜有省。國師慈悲之故。有落草之談。只是知恩者少。天童所以採汲華水也。頌云。

鳥之行空(築著磕著) 魚之在水(左使右使) 江湖相忘(這邊那邊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥之行空(築著磕著) 魚之在水(左使右使) 江湖相忘(這邊那邊)

雲天得志(無可不可) 擬心一絲(只在此山中) 對面千里(雲深不知處) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲天得志(無可不可) 擬心一絲(只在此山中) 對面千里(雲深不知處)

知恩報恩(念茲在茲) 人間幾幾(一子親得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知恩報恩(念茲在茲) 人間幾幾(一子親得)

師云。鳥之行空。魚之在水。所託愈安。其生愈適。莊子泉涸魚相與處于陸。相呴以濕。相濡以沫。不如相忘于江湖。白兆通慧珪禪師道。譬如空中飛鳥。不知空是家鄉。水底游魚忘却水。為性命。圭峯云。魚不識水。人不識風。迷不識性。悟不識空。尋常本身盧舍那。滿淨覺者。現相人中。纔起問時。忽然影現。忘恩失行。背親向疎。果能除却靈床。始解子承父業。且道。如何是父業。拈來無不是。用處莫生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。鳥之行空。魚之在水。所託愈安。其生愈適。莊子泉涸魚相與處于陸。相呴以濕。相濡以沫。不如相忘于江湖。白兆通慧珪禪師道。譬如空中飛鳥。不知空是家鄉。水底游魚忘却水。為性命。圭峯云。魚不識水。人不識風。迷不識性。悟不識空。尋常本身盧舍那。滿淨覺者。現相人中。纔起問時。忽然影現。忘恩失行。背親向疎。果能除却靈床。始解子承父業。且道。如何是父業。拈來無不是。用處莫生疑。

第四十三則羅山起滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十三則羅山起滅

示眾云。還丹一粒。點鐵成金。至理一言。轉凡成聖。若知金鐵無二。凡聖本同。果然一點。也用不著。且道。是那一點。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。還丹一粒。點鐵成金。至理一言。轉凡成聖。若知金鐵無二。凡聖本同。果然一點。也用不著。且道。是那一點。

舉。羅山問巖頭。起滅不停時如何(金刪與泥人揩背)頭咄云(星落雲散)是誰起滅(識得不為冤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。羅山問巖頭。起滅不停時如何(金刪與泥人揩背)頭咄云(星落雲散)是誰起滅(識得不為冤)。

神州羅山道閑禪師。先問石霜。起滅不停時如何。霜云。直須寒灰枯木去。一念萬年去。函蓋相應去。純清絕點去。師不契。往問巖頭。頭喝云。是誰起滅。山於此有省。蓋巖頭只貴見地明白。石霜置枯木堂。要伊親到一迴始得。不見。瑞巖問巖頭。如何是本常理。頭云。動也。巖云。動時如何。頭云。不見本常理。巖佇思。頭云。肯即未脫根塵。不肯即永沈生死。巖亦領悟。巖頭英靈倜儻。打發學人。剋的精敏不減德山。後來出羅山法寶。氷寒於水。溈山所謂。只貴子見處。不問子行履也。羅山問處。天下人榜樣。而今初機。往往在這裏。作活計。水上捺瓜相似。伏斷煩惱。智覺道。莫與心為伴。無心心自安。若將心作伴。動即被心謾。伴即伴妄心。無亦無妄心。祖師西來。直指人心。見性成佛。豈是教爾普州人送賊。認奴作郎來。羅山問處。迷真執妄。巖頭咄處。即妄即真。若是萬松。咄了便休。真妄向上有事在。楞嚴經。阿難言。如來見今徵心所在。而我以心推窮尋逐。即能推者。我將為心。佛言。咄。阿難此非汝心。阿難矍然避座合掌起立白佛。此非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵。虛妄相想。惑汝真性。由汝無始至于今生。認賊為子。失汝元常。故受輪轉。此喝如金剛王寶劍也。巖頭一喝。如踞地師子。全威大用不欺之力。龐居士云。一群六箇賊。生生欺殺人。我今識汝也。不與汝為隣。汝若不伏我。我即到處。說教人盡識汝。使汝行路絕。爾若肯伏我。我即不分別。共汝一處住。同證無生滅。巖頭道。是誰起滅。雲巖提掃箒。這箇是第幾月同參。天童貴伊善能點化。重說偈言。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神州羅山道閑禪師。先問石霜。起滅不停時如何。霜云。直須寒灰枯木去。一念萬年去。函蓋相應去。純清絕點去。師不契。往問巖頭。頭喝云。是誰起滅。山於此有省。蓋巖頭只貴見地明白。石霜置枯木堂。要伊親到一迴始得。不見。瑞巖問巖頭。如何是本常理。頭云。動也。巖云。動時如何。頭云。不見本常理。巖佇思。頭云。肯即未脫根塵。不肯即永沈生死。巖亦領悟。巖頭英靈倜儻。打發學人。剋的精敏不減德山。後來出羅山法寶。氷寒於水。溈山所謂。只貴子見處。不問子行履也。羅山問處。天下人榜樣。而今初機。往往在這裏。作活計。水上捺瓜相似。伏斷煩惱。智覺道。莫與心為伴。無心心自安。若將心作伴。動即被心謾。伴即伴妄心。無亦無妄心。祖師西來。直指人心。見性成佛。豈是教爾普州人送賊。認奴作郎來。羅山問處。迷真執妄。巖頭咄處。即妄即真。若是萬松。咄了便休。真妄向上有事在。楞嚴經。阿難言。如來見今徵心所在。而我以心推窮尋逐。即能推者。我將為心。佛言。咄。阿難此非汝心。阿難矍然避座合掌起立白佛。此非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵。虛妄相想。惑汝真性。由汝無始至于今生。認賊為子。失汝元常。故受輪轉。此喝如金剛王寶劍也。巖頭一喝。如踞地師子。全威大用不欺之力。龐居士云。一群六箇賊。生生欺殺人。我今識汝也。不與汝為隣。汝若不伏我。我即到處。說教人盡識汝。使汝行路絕。爾若肯伏我。我即不分別。共汝一處住。同證無生滅。巖頭道。是誰起滅。雲巖提掃箒。這箇是第幾月同參。天童貴伊善能點化。重說偈言。頌云。

斫斷老葛藤(轉生枝蔓) 打破狐窠窟(更吐頑涎) 豹披霧而變文(脫却皮毛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斫斷老葛藤(轉生枝蔓) 打破狐窠窟(更吐頑涎) 豹披霧而變文(脫却皮毛)

龍乘雷而換骨(別改軀殼) 咄(一喝萬機罷三朝兩耳聾) 起滅紛紛是何物(好客無疎伴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍乘雷而換骨(別改軀殼) 咄(一喝萬機罷三朝兩耳聾) 起滅紛紛是何物(好客無疎伴)

師云。截斷話頭。剗却問意。照用同時。人境俱奪。巖頭有超師之作。楊子云。聖人虎別。其文炳也。君子豹別。其文蔚也。辯人狸別。其文萃也。狸變即豹。豹變即虎。南山玄豹。隱霧而變文。漢劉向列女傳曰。陶答子治陶三年。名譽不興。家富三倍。其妻抱兒而泣。姑怒以為不祥。妻曰。妾聞。南山有玄豹。隱霧而七日不食。欲以澤其衣毛。成其文章。至於犬豕。不擇食。故肥。以肥取禍。朞年果被誅。任昉述異記。漢惠帝七年夏。雷震南山。林木火然。地燋黃。暴雨後得龍骨一具。羅山遭破家冤賊。陳詞過狀。巖頭招安。已後變作得力兒郎。且道。那箇是招安處。咄。起滅紛紛更是誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。截斷話頭。剗却問意。照用同時。人境俱奪。巖頭有超師之作。楊子云。聖人虎別。其文炳也。君子豹別。其文蔚也。辯人狸別。其文萃也。狸變即豹。豹變即虎。南山玄豹。隱霧而變文。漢劉向列女傳曰。陶答子治陶三年。名譽不興。家富三倍。其妻抱兒而泣。姑怒以為不祥。妻曰。妾聞。南山有玄豹。隱霧而七日不食。欲以澤其衣毛。成其文章。至於犬豕。不擇食。故肥。以肥取禍。朞年果被誅。任昉述異記。漢惠帝七年夏。雷震南山。林木火然。地燋黃。暴雨後得龍骨一具。羅山遭破家冤賊。陳詞過狀。巖頭招安。已後變作得力兒郎。且道。那箇是招安處。咄。起滅紛紛更是誰。

第四十四則興陽妙翅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十四則興陽妙翅

示眾云。師子擊象。妙翅搏龍。飛走尚別君臣。衲僧合存賓主。且如冐犯天威底人。如何裁斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。師子擊象。妙翅搏龍。飛走尚別君臣。衲僧合存賓主。且如冐犯天威底人。如何裁斷。

舉。僧問興陽剖和尚。娑竭出海乾坤靜。覿面相呈事若何(披鱗曲鱔帶角泥鰌)師云。妙翅鳥王當宇宙。箇中誰是出頭人(展翅崩騰六合雲搏風鼓蕩四溟水)僧云。忽遇出頭時。又作麼生(許爾破膽)陽云。似鶻捉鳩。君不覺。御樓前驗始知真(好勸不聽)僧云。恁麼則叉手當胸退身三步(更待第二鎚)陽云。須彌座下烏龜子。莫待重教點額痕(再犯不容)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問興陽剖和尚。娑竭出海乾坤靜。覿面相呈事若何(披鱗曲鱔帶角泥鰌)師云。妙翅鳥王當宇宙。箇中誰是出頭人(展翅崩騰六合雲搏風鼓蕩四溟水)僧云。忽遇出頭時。又作麼生(許爾破膽)陽云。似鶻捉鳩。君不覺。御樓前驗始知真(好勸不聽)僧云。恁麼則叉手當胸退身三步(更待第二鎚)陽云。須彌座下烏龜子。莫待重教點額痕(再犯不容)。

師云。郢州興陽山清剖禪師。嗣大陽明安。凡一十五人。皆先下世。後因浮山圓鑒。得投子青和尚。陽乃十五之一。青公之兄也。這僧問處。如牢度差與舍利弗。創給孤獨園。時鬪勝。差現獰龍。欲傷弗。弗現妙翅鳥擭裂食之。龍亦鱗蟲之長。奈何妙翅唯龍為食。娑竭梵語此云海也。平原君。趙勝相趙惠文王及孝成王家起重樓。臨民家。民有躄者。美人笑之。躄者請美人之首。君諾而不行。賓客去半。君斬囚人代之。賓固不至。遂臬美人首。懸御樓前驗其真也。周歲賓集。此洞上家風不貴棒喝親行。要假傍來通信。這僧罪不重科。方能迴互。還知麼。蒲鞭示恥尤難犯。畫地為牢不忍欺。官法如爐心似鐵。天童從此費鉆鎚。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。郢州興陽山清剖禪師。嗣大陽明安。凡一十五人。皆先下世。後因浮山圓鑒。得投子青和尚。陽乃十五之一。青公之兄也。這僧問處。如牢度差與舍利弗。創給孤獨園。時鬪勝。差現獰龍。欲傷弗。弗現妙翅鳥擭裂食之。龍亦鱗蟲之長。奈何妙翅唯龍為食。娑竭梵語此云海也。平原君。趙勝相趙惠文王及孝成王家起重樓。臨民家。民有躄者。美人笑之。躄者請美人之首。君諾而不行。賓客去半。君斬囚人代之。賓固不至。遂臬美人首。懸御樓前驗其真也。周歲賓集。此洞上家風不貴棒喝親行。要假傍來通信。這僧罪不重科。方能迴互。還知麼。蒲鞭示恥尤難犯。畫地為牢不忍欺。官法如爐心似鐵。天童從此費鉆鎚。頌云。

絲綸降(聽聖旨) 號令分(有違者斬) 寰中天子(君臨萬國) 塞外將軍(獨鎮一方) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絲綸降(聽聖旨) 號令分(有違者斬) 寰中天子(君臨萬國) 塞外將軍(獨鎮一方)

不待雷驚出蟄(五更侵早起) 那知風遏行雲(已有夜行人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不待雷驚出蟄(五更侵早起) 那知風遏行雲(已有夜行人)

機底聯綿兮。自有金針玉線(難謾具眼) 印前恢廓兮。元無鳥篆蟲文(字義炳然) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 機底聯綿兮。自有金針玉線(難謾具眼) 印前恢廓兮。元無鳥篆蟲文(字義炳然)

師云。勅遍天下。王不流行。禮記緇衣子曰。王言如絲。其出如綸。王言如綸。其出如綍。故大人不倡游言也。娑竭出海。妙翅當權。號令既分。君臣定位。馮唐曰。上古王者遣將也。跪而推轂曰。閫以內者寡人制之。閫以外者將軍制之。韋昭曰。此郭門之閫也。雷驚出蟄。頌此僧探頭太過。不待驚蟄二月節。早起龍頭。不知浮雲將隨龍而行。而為妙翅威風。遏絕不覺頭撞也。有謂不因僧話墮。爭顯興陽機鋒者。不待那知四字。極不穩順。機底聯綿。此非機鋒之機。謂錦機之下。必有巧婦針線。雪巖先師甞舉。穴細金針。纔露鼻。芒長玉線。妙投關。此乃洞上血脈。非其中人。不易知也。當印不當風。如印印空不彰文彩。蒼頡仰觀奎宿圓曲之勢。俯察龜文鳥跡之象。博採眾美合而為文。後自蝌蚪為二篆。周宣主太史籀造大篆。秦相李斯造小篆。今之印篆。號曰方填。旦道。興陽還刻劃也無。皓玉本無瑕。雕丈喪君德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。勅遍天下。王不流行。禮記緇衣子曰。王言如絲。其出如綸。王言如綸。其出如綍。故大人不倡游言也。娑竭出海。妙翅當權。號令既分。君臣定位。馮唐曰。上古王者遣將也。跪而推轂曰。閫以內者寡人制之。閫以外者將軍制之。韋昭曰。此郭門之閫也。雷驚出蟄。頌此僧探頭太過。不待驚蟄二月節。早起龍頭。不知浮雲將隨龍而行。而為妙翅威風。遏絕不覺頭撞也。有謂不因僧話墮。爭顯興陽機鋒者。不待那知四字。極不穩順。機底聯綿。此非機鋒之機。謂錦機之下。必有巧婦針線。雪巖先師甞舉。穴細金針。纔露鼻。芒長玉線。妙投關。此乃洞上血脈。非其中人。不易知也。當印不當風。如印印空不彰文彩。蒼頡仰觀奎宿圓曲之勢。俯察龜文鳥跡之象。博採眾美合而為文。後自蝌蚪為二篆。周宣主太史籀造大篆。秦相李斯造小篆。今之印篆。號曰方填。旦道。興陽還刻劃也無。皓玉本無瑕。雕丈喪君德。

第四十五則覺經四節 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十五則覺經四節

示眾云。現成公案。只據現今。本分家風。不圖分外。若也強生節目。枉費工夫。盡是與混沌。畫眉鉢盂安柄。如何得平穩去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。現成公案。只據現今。本分家風。不圖分外。若也強生節目。枉費工夫。盡是與混沌。畫眉鉢盂安柄。如何得平穩去。

舉。圓覺經云。居一切時不起妄念。(不)於諸妄心亦不息滅。(不)住妄想境不加了知。(不)於無了知不辨真實(不)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。圓覺經云。居一切時不起妄念。(不)於諸妄心亦不息滅。(不)住妄想境不加了知。(不)於無了知不辨真實(不)。

師云。圭峯科此一段。謂之妄心頓證。又名忘心入覺。萬松下四箇不字。謂不起不滅不知不辨。此四八三十二字。諸方皆為病。此處為藥。且諸方病者。不起妄念。豈非焦芽敗種。不滅妄心。豈非養病喪軀。不假了知。豈非暫時不在如同死人。不辨真實。豈非顢頇佛性籠桶真如。且道。如何是四藥。須是天童修合將來。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。圭峯科此一段。謂之妄心頓證。又名忘心入覺。萬松下四箇不字。謂不起不滅不知不辨。此四八三十二字。諸方皆為病。此處為藥。且諸方病者。不起妄念。豈非焦芽敗種。不滅妄心。豈非養病喪軀。不假了知。豈非暫時不在如同死人。不辨真實。豈非顢頇佛性籠桶真如。且道。如何是四藥。須是天童修合將來。頌云。

巍巍堂堂(更窮須道鄒搜字) 磊磊落落(撩天鼻孔) 鬧處刺頭。(床窄先臥) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍堂堂(更窮須道鄒搜字) 磊磊落落(撩天鼻孔) 鬧處刺頭。(床窄先臥)

穩處下脚(粥稀後坐) 脚下線斷我自由(信步過滄洲) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穩處下脚(粥稀後坐) 脚下線斷我自由(信步過滄洲)

鼻端泥盡君休斵(彼此著便) 莫動著(已是蹺手亂下) 千年故紙中合藥(大有神効) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻端泥盡君休斵(彼此著便) 莫動著(已是蹺手亂下) 千年故紙中合藥(大有神効)

師云。黃蘗初參百丈。丈云。巍巍堂堂。來為何事。蘗云。巍巍堂堂不為別事。巍堂磊落。皆大丈夫相。干戈叢裡橫身直過。荊棘林中擺手便行。脚跟下無五色線。舌頭上無十字關。鼻端無泥痕。眼中無金屑。豈不是安樂快活底漢。試將天童莫道著三字。換萬松四箇不字。便見一字法門海墨書而不盡。德山道。一大藏教。是拭不淨故紙。為已了者恐透牛皮也。千年故紙中合藥者。為未了者不妨遮眼也。慈覺道。圓覺楞嚴恒為已伴。況世尊入滅至庚辰歲。已二千一百七十年。豈但千年故紙。仙傳葛由能刻木羊。騎羊上綏山。後遇浮丘公。曰。若不脚下線斷。爾也不得自由。暗合永嘉放四大莫把捉。寂滅性中隨飲啄。諸行無常一切空。即是如來大圓覺。雖然如是。猶欠作云何梵在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。黃蘗初參百丈。丈云。巍巍堂堂。來為何事。蘗云。巍巍堂堂不為別事。巍堂磊落。皆大丈夫相。干戈叢裡橫身直過。荊棘林中擺手便行。脚跟下無五色線。舌頭上無十字關。鼻端無泥痕。眼中無金屑。豈不是安樂快活底漢。試將天童莫道著三字。換萬松四箇不字。便見一字法門海墨書而不盡。德山道。一大藏教。是拭不淨故紙。為已了者恐透牛皮也。千年故紙中合藥者。為未了者不妨遮眼也。慈覺道。圓覺楞嚴恒為已伴。況世尊入滅至庚辰歲。已二千一百七十年。豈但千年故紙。仙傳葛由能刻木羊。騎羊上綏山。後遇浮丘公。曰。若不脚下線斷。爾也不得自由。暗合永嘉放四大莫把捉。寂滅性中隨飲啄。諸行無常一切空。即是如來大圓覺。雖然如是。猶欠作云何梵在。

第四十六則德山學畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十六則德山學畢

示眾云。萬里無寸草。淨地迷人。八方無片雲。晴空賺汝。雖是以楔去楔。不妨拈空挂空。腦後一槌。別看方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。萬里無寸草。淨地迷人。八方無片雲。晴空賺汝。雖是以楔去楔。不妨拈空挂空。腦後一槌。別看方便。

舉。德山圓明大師。示眾云。及盡去也(有這箇在)直得三世諸佛口掛壁上(留取喫被)猶有一人呵呵大笑(且道是誰)若識此人(是何面目)參學事畢(與椀茶喫)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。德山圓明大師。示眾云。及盡去也(有這箇在)直得三世諸佛口掛壁上(留取喫被)猶有一人呵呵大笑(且道是誰)若識此人(是何面目)參學事畢(與椀茶喫)。

師云。鼎州德山第九世圓明大師。諱緣密。雲門嗣中唯師傳嗣最廣。師創三句。函蓋乾坤。截斷眾流。隨波逐浪。今傳為雲門三句者。檢討不審也。一日示眾云。及盡去也。直得三世諸佛口掛壁上。此言廣長舌相話會不及。猶有一人呵呵大笑。且道。是何人笑箇甚麼。若識得此人。參學事畢。是真箇更有事在。投子青和尚拈云。藏盡楚天月。猶存漢地星。萬松道。車也去了。藉甚油缸。此可與竿頭進步者道。寶峯照和尚道。直須如大死底人死了更死。僧云。莫是死中却活麼。師云。爾且死莫活。爾但喫飯裏急自去屙屎。爾飯也未喫。早問屙屎作麼。此乃貴大休大歇親到自證。說得一丈。不如行取一尺也。只如行不得處作麼生說。問取天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。鼎州德山第九世圓明大師。諱緣密。雲門嗣中唯師傳嗣最廣。師創三句。函蓋乾坤。截斷眾流。隨波逐浪。今傳為雲門三句者。檢討不審也。一日示眾云。及盡去也。直得三世諸佛口掛壁上。此言廣長舌相話會不及。猶有一人呵呵大笑。且道。是何人笑箇甚麼。若識得此人。參學事畢。是真箇更有事在。投子青和尚拈云。藏盡楚天月。猶存漢地星。萬松道。車也去了。藉甚油缸。此可與竿頭進步者道。寶峯照和尚道。直須如大死底人死了更死。僧云。莫是死中却活麼。師云。爾且死莫活。爾但喫飯裏急自去屙屎。爾飯也未喫。早問屙屎作麼。此乃貴大休大歇親到自證。說得一丈。不如行取一尺也。只如行不得處作麼生說。問取天童。頌云。

收(向甚處著) 把斷襟喉(正好轉身吐氣也) 風磨雲拭(纖塵必去) 水冷天秋(打成一片) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收(向甚處著) 把斷襟喉(正好轉身吐氣也) 風磨雲拭(纖塵必去) 水冷天秋(打成一片)

錦鱗莫謂無嗞味(腥羶不少) 釣盡滄浪月一鉤(不犯清波意自殊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錦鱗莫謂無嗞味(腥羶不少) 釣盡滄浪月一鉤(不犯清波意自殊)

師云。圓明示眾不消。天童下箇收字。和圓明。盛在布袋裏也。思大云。三世諸佛被我一口吞盡。何處更有眾生可度。此水洩不通。凡聖路絕也。正恁麼時。盡空法界。如一面古鏡用壞劫毘嵐風。磨瑩成劫金藏雲揩拭。水天一色。雲月交光。皆取純清絕點邊事。這裏言淡而無味。如月鉤雲餌。魚龍無可吞噉。成湯祝網從君意。呂望垂鉤信我緣。不見道。山田脫粟飯野菜。淡黃韲。喫則從君喫。不喫任東西。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。圓明示眾不消。天童下箇收字。和圓明。盛在布袋裏也。思大云。三世諸佛被我一口吞盡。何處更有眾生可度。此水洩不通。凡聖路絕也。正恁麼時。盡空法界。如一面古鏡用壞劫毘嵐風。磨瑩成劫金藏雲揩拭。水天一色。雲月交光。皆取純清絕點邊事。這裏言淡而無味。如月鉤雲餌。魚龍無可吞噉。成湯祝網從君意。呂望垂鉤信我緣。不見道。山田脫粟飯野菜。淡黃韲。喫則從君喫。不喫任東西。

第四十七則趙州柏樹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十七則趙州柏樹

示眾云。庭前柏樹。竿上風幡。如一華說無邊春。如一滴說大海水。間生古佛。逈出常流。不落言思。若為話會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。庭前柏樹。竿上風幡。如一華說無邊春。如一滴說大海水。間生古佛。逈出常流。不落言思。若為話會。

舉。僧問趙州。如何是祖師西來意(多羅閑管)州云。庭前柏樹子(焦塼打著連底凍)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問趙州。如何是祖師西來意(多羅閑管)州云。庭前柏樹子(焦塼打著連底凍)。

師舉。趙州一日。上堂云。此事的的沒量大人。出這裏不得。老僧到溈山。僧問。如何是祖師西來意。溈云。與我將床子來。若是宗師。須以本分事接人始得。僧便問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。師云。不將境示人。僧云。然則如何是祖師西來意。師云。庭前柏樹子。楊州城東光孝寺。慧覺禪師。到法眼處。眼問。近難何處。覺曰。趙州。眼曰。承聞趙州有柏樹子話是否。覺曰。無。眼曰。往來皆謂。僧問如何是祖師西來意。州曰。庭前柏樹子。上座何得道無。覺曰。先師實無此語。和尚莫謗先師好。諸方名為覺鐵嘴。勝默和尚。必須教人先過此話淘汰知見。甞曰。三玄五位。盡在其中。真如方禪師悟此話。直入方丈。見瑯琊廣照覺禪師。照問。汝作麼生會。如曰。夜來床薦煖。一覺到天明。廣照可之。真如悟得此話最好。天童頌得此話亦不惡。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。趙州一日。上堂云。此事的的沒量大人。出這裏不得。老僧到溈山。僧問。如何是祖師西來意。溈云。與我將床子來。若是宗師。須以本分事接人始得。僧便問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。師云。不將境示人。僧云。然則如何是祖師西來意。師云。庭前柏樹子。楊州城東光孝寺。慧覺禪師。到法眼處。眼問。近難何處。覺曰。趙州。眼曰。承聞趙州有柏樹子話是否。覺曰。無。眼曰。往來皆謂。僧問如何是祖師西來意。州曰。庭前柏樹子。上座何得道無。覺曰。先師實無此語。和尚莫謗先師好。諸方名為覺鐵嘴。勝默和尚。必須教人先過此話淘汰知見。甞曰。三玄五位。盡在其中。真如方禪師悟此話。直入方丈。見瑯琊廣照覺禪師。照問。汝作麼生會。如曰。夜來床薦煖。一覺到天明。廣照可之。真如悟得此話最好。天童頌得此話亦不惡。頌云。

岸眉橫雪(喫鹽多如喫米) 河目含秋(一點難謾) 海口鼓浪(有句非宗旨) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 岸眉橫雪(喫鹽多如喫米) 河目含秋(一點難謾) 海口鼓浪(有句非宗旨)

航舌駕流(無言絕聖凡) 撥亂之手(也是柏樹) 太平之籌(也是柏樹) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 航舌駕流(無言絕聖凡) 撥亂之手(也是柏樹) 太平之籌(也是柏樹)

老趙州老趙州(為甚不應) 攪攪叢林卒未休(天童第二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老趙州老趙州(為甚不應) 攪攪叢林卒未休(天童第二)

徒費工夫也造車合轍(將來使用恰好) 本無伎倆也塞壑填溝(買盡風流不著錢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徒費工夫也造車合轍(將來使用恰好) 本無伎倆也塞壑填溝(買盡風流不著錢)

師云。七百甲子。經事多矣。所以岸眉橫雪。古人以眉目為巖電。天童用河眸海口故事。成四句偈。如見活趙州指柏樹子相似。眉如蘆花岸。眼如秋水碧。古句野水淨於僧眼碧。遠山濃似佛頭青。海口鼓浪。航舌駕流。浪即能覆航。航即能駕浪。一言可以興邦。一言可以喪邦。故次之。以撥亂之手。太平之籌。州甞云。有時將一莖草。作丈六金身。用有時將丈六金身。作一莖草。用此話本與人決疑。而今多少人疑著。趙州豈欲攪叢林哉。人見趙州答話應聲便對。如不假功用。唯天童知八十行脚。三歲孩童勝如我。我從他學。此乃閑時造下。忙時用著。不是苦辛人。不知臥輪有伎倆。能斷百思想。對境心不起。菩提日日長。六祖道。慧能無伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。恁麼看來塞壑填溝底事。又作麼生。如今拋擲西湖裏。下載清風付與誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。七百甲子。經事多矣。所以岸眉橫雪。古人以眉目為巖電。天童用河眸海口故事。成四句偈。如見活趙州指柏樹子相似。眉如蘆花岸。眼如秋水碧。古句野水淨於僧眼碧。遠山濃似佛頭青。海口鼓浪。航舌駕流。浪即能覆航。航即能駕浪。一言可以興邦。一言可以喪邦。故次之。以撥亂之手。太平之籌。州甞云。有時將一莖草。作丈六金身。用有時將丈六金身。作一莖草。用此話本與人決疑。而今多少人疑著。趙州豈欲攪叢林哉。人見趙州答話應聲便對。如不假功用。唯天童知八十行脚。三歲孩童勝如我。我從他學。此乃閑時造下。忙時用著。不是苦辛人。不知臥輪有伎倆。能斷百思想。對境心不起。菩提日日長。六祖道。慧能無伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。恁麼看來塞壑填溝底事。又作麼生。如今拋擲西湖裏。下載清風付與誰。

第四十八則摩經不二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十八則摩經不二

示眾云。妙用無方。有下手不得處。辯才無礙。有開口不得時。龍牙如無手人行拳。夾山教無舌人解語。半路抽身底是甚麼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。妙用無方。有下手不得處。辯才無礙。有開口不得時。龍牙如無手人行拳。夾山教無舌人解語。半路抽身底是甚麼人。

舉。維摩詰問文殊師利。何等是菩薩入不二法門(問處第幾)文殊師利曰(好與劈口𡎺)如我意者(醞造將來)於一切法(更嫌少)無言無說(把火照看)無示無識(有也來)離諸問答(面皮厚多少)是為入不二法門(如何是)於是文殊師利問維摩詰言。我等各自說已(能說快說)仁者當說。何等是菩薩入不二法門(一遞一刮不賭惡發)維摩默然(甚麼處去也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。維摩詰問文殊師利。何等是菩薩入不二法門(問處第幾)文殊師利曰(好與劈口𡎺)如我意者(醞造將來)於一切法(更嫌少)無言無說(把火照看)無示無識(有也來)離諸問答(面皮厚多少)是為入不二法門(如何是)於是文殊師利問維摩詰言。我等各自說已(能說快說)仁者當說。何等是菩薩入不二法門(一遞一刮不賭惡發)維摩默然(甚麼處去也)。

師云。梵語維摩詰。此云無垢稱。亦曰淨名。妻名金姬。子名善思。女名月上。僧問雲居簡和尚。維摩是金粟如來。為甚麼却預釋迦會下聽法。居云。他不爭人我。廣本維摩經。三萬二千菩薩。各說不二法門。今唯三十二菩薩。末後文殊無卓錐之地。維摩錐也無。保福展云。文殊也似掩耳偷鈴。力盡烏江。維摩一默。未出化門。萬松道。人出是非難。又云。大小維摩。被文殊一坐。至今起不得。萬松道。要起有甚難便掌。瑯琊覺云。文殊恁麼讚善也是。杓卜聽虛聲。維摩默然。爾等諸人。不得鑽龜打瓦。萬松道。杜撰不少。唯雪竇於文殊問罷處。不言默然良久據座。直云維摩道甚麼。復云。勘破了也。萬松道。不解作鬼。白日現身。天依懷頌。維摩不默不良久。據坐商量成過咎。至今諸方見呈似此事。猶曰良久云。有僧問一師。錄中多云良久者。良久乃何人也。答云。良久乃梁八之弟也。傳者以為笑。天依後兩句。忒曬峭拔。道吹毛匣裏冷光生。外道天魔皆斬首。萬松道。暗度神鋒。不覺痛痒。白雲端頌云。一箇兩箇百千萬。屈指尋文數不辦。暫時留在暗窓前。明日與君重計算。萬松道。有甚閑功夫。天童頌馬祖藏頭白海頭黑話。末後道。堂堂坐斷舌頭路。應笑毘耶老古錐。今日維摩來也。不管面譽。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。梵語維摩詰。此云無垢稱。亦曰淨名。妻名金姬。子名善思。女名月上。僧問雲居簡和尚。維摩是金粟如來。為甚麼却預釋迦會下聽法。居云。他不爭人我。廣本維摩經。三萬二千菩薩。各說不二法門。今唯三十二菩薩。末後文殊無卓錐之地。維摩錐也無。保福展云。文殊也似掩耳偷鈴。力盡烏江。維摩一默。未出化門。萬松道。人出是非難。又云。大小維摩。被文殊一坐。至今起不得。萬松道。要起有甚難便掌。瑯琊覺云。文殊恁麼讚善也是。杓卜聽虛聲。維摩默然。爾等諸人。不得鑽龜打瓦。萬松道。杜撰不少。唯雪竇於文殊問罷處。不言默然良久據座。直云維摩道甚麼。復云。勘破了也。萬松道。不解作鬼。白日現身。天依懷頌。維摩不默不良久。據坐商量成過咎。至今諸方見呈似此事。猶曰良久云。有僧問一師。錄中多云良久者。良久乃何人也。答云。良久乃梁八之弟也。傳者以為笑。天依後兩句。忒曬峭拔。道吹毛匣裏冷光生。外道天魔皆斬首。萬松道。暗度神鋒。不覺痛痒。白雲端頌云。一箇兩箇百千萬。屈指尋文數不辦。暫時留在暗窓前。明日與君重計算。萬松道。有甚閑功夫。天童頌馬祖藏頭白海頭黑話。末後道。堂堂坐斷舌頭路。應笑毘耶老古錐。今日維摩來也。不管面譽。頌云。

曼殊問疾老毘耶(仁義道中) 不二門開看作家(衲僧分上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊問疾老毘耶(仁義道中) 不二門開看作家(衲僧分上)

珉表粹中誰賞鑒(大辯若訥) 忘前失後莫咨嗟(大智若愚) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珉表粹中誰賞鑒(大辯若訥) 忘前失後莫咨嗟(大智若愚)

區區投璞兮楚庭臏士(獻直得曲) 璨璨報珠兮隋城斷蛇(夜光投人鮮不按劍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 區區投璞兮楚庭臏士(獻直得曲) 璨璨報珠兮隋城斷蛇(夜光投人鮮不按劍)

休點破(幸自完全) 絕玼瑕(一任指點) 俗氣渾無却較些(相上觀人失之多矣) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休點破(幸自完全) 絕玼瑕(一任指點) 俗氣渾無却較些(相上觀人失之多矣)

師云。文殊師利。曼殊室利。梵音楚夏也。此云妙吉祥。毘耶離廣嚴城名。肇公涅盤無名論。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。須菩提唱無說。以顯道。釋梵絕聽而雨華。斯皆理為神御故口。以之默。豈曰無辯。辯所不能言也。燕珉次玉者。今𣵠郡靠水石也。亦名奪玉石。維摩外雖似訥。其不言之辯。精粹其中。言其石隱玉也。忘前失後者。永嘉集奢摩他頌。第四云。今言知者。不須知知。但知而已。則前不接滅。後不引起。前後斷續中間自孤。無盡燈末。未詳法嗣中。有開封府夷門山廣智禪師。諱本嵩。別無語緣。全舉此段。文公不知出永嘉集。謂嵩創設。因辨之於此。學者知之。此箇忘前失後。正是三祖信心銘。言語道斷。非去來今也。韓子卞和於荊山崐岡谷得璞。獻楚厲王。王曰。石也遣刖一足。及武王即位又獻之。又刖一足。至文王立。和抱璞哭於荊山之下。王召問。和曰。不怨刖足。而怨真玉以為凡石。忠事以為慢事。王使剖石乃真玉也。文王歎曰。哀哉二先君。易刖人足。難剖於石。今果是璧乃國寶也。史記隨侯祝元暢。因之齊。見一斷蛇將死。遂以水洗摩之。傅之神樂而去。忽一夜中庭現光。意謂有賊。遂按劍視之。乃見一蛇𭊷珠在地而往。知蛇感報也。維摩橫身為眾。不免禍出私門。那堪文殊點破已靈瑕玼。直饒天童道現居俗塵而無俗氣。也是掩鼻偷香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。文殊師利。曼殊室利。梵音楚夏也。此云妙吉祥。毘耶離廣嚴城名。肇公涅盤無名論。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。須菩提唱無說。以顯道。釋梵絕聽而雨華。斯皆理為神御故口。以之默。豈曰無辯。辯所不能言也。燕珉次玉者。今𣵠郡靠水石也。亦名奪玉石。維摩外雖似訥。其不言之辯。精粹其中。言其石隱玉也。忘前失後者。永嘉集奢摩他頌。第四云。今言知者。不須知知。但知而已。則前不接滅。後不引起。前後斷續中間自孤。無盡燈末。未詳法嗣中。有開封府夷門山廣智禪師。諱本嵩。別無語緣。全舉此段。文公不知出永嘉集。謂嵩創設。因辨之於此。學者知之。此箇忘前失後。正是三祖信心銘。言語道斷。非去來今也。韓子卞和於荊山崐岡谷得璞。獻楚厲王。王曰。石也遣刖一足。及武王即位又獻之。又刖一足。至文王立。和抱璞哭於荊山之下。王召問。和曰。不怨刖足。而怨真玉以為凡石。忠事以為慢事。王使剖石乃真玉也。文王歎曰。哀哉二先君。易刖人足。難剖於石。今果是璧乃國寶也。史記隨侯祝元暢。因之齊。見一斷蛇將死。遂以水洗摩之。傅之神樂而去。忽一夜中庭現光。意謂有賊。遂按劍視之。乃見一蛇𭊷珠在地而往。知蛇感報也。維摩橫身為眾。不免禍出私門。那堪文殊點破已靈瑕玼。直饒天童道現居俗塵而無俗氣。也是掩鼻偷香。

第四十九則洞山供真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四十九則洞山供真

示眾云。描不成畫不就。普化便翻斤斗。龍牙只露半身。畢竟那人是何體段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。描不成畫不就。普化便翻斤斗。龍牙只露半身。畢竟那人是何體段。

舉。洞山供養雲巖真次(誰道是假)遂舉前邈真話(一迴拈出一迴新)有僧問。雲巖道祇這是。意旨如何(且喜不錯認)山云。我當時幾錯會先師意(以己方人)僧云。未審雲巖還知有也無(折草量天)山云。若不知有。爭解恁麼道(日出連山)若知有爭肯恁麼道(月圓當戶)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。洞山供養雲巖真次(誰道是假)遂舉前邈真話(一迴拈出一迴新)有僧問。雲巖道祇這是。意旨如何(且喜不錯認)山云。我當時幾錯會先師意(以己方人)僧云。未審雲巖還知有也無(折草量天)山云。若不知有。爭解恁麼道(日出連山)若知有爭肯恁麼道(月圓當戶)。

師云。洞山辭雲巖。山問。和尚百年後。人問還邈得師真否。如何祇對。巖良久云。祇這是。山沈吟。巖云。价闍梨。承當這箇大事。直須子細。山亦不言便行。後因過水覩影。方始悟徹。乃作頌曰。切忌從他覓。迢迢與我疎。我今獨自往。處處得逢渠。渠今正是我。我今不是渠。應須恁麼會方得契如如。山在眾。供養雲巖真。舉前邈真話了。僧問雲巖。道祇這是意旨如何。山曰。我當時幾錯會先師意。若向良久祇這是處領略。正是替名通事。所以見影知形。過水方悟。僧曰。未審雲巖知有也無。若道一向知有。是左右人。不見道。知有底人始解奉重。若道一向不知有。這裏有利害。有全不知有有知有了却不知有有不知有去成知有山云若不知有。爭解恁麼道。若知有爭肯恁麼道。華嚴宗謂理圓言偏言生理喪。此乃重玄復妙。兼帶叶通。不偏枯。無滲漏底血脈也。山於唐大中末。初住新豐百吉。後遷豫章高安之洞山。為第一代。因為雲巖作忌齋。僧問。師於先師處得何指示。山曰。雖在彼中。不蒙他指示。僧曰。又用設齋作麼。山曰。雖然如是。焉敢違背。僧曰。和尚發跡南泉。為甚却與雲巖設齋。山曰。我不重先師道德佛法。只重他不為我說破。僧曰。和尚嗣先師。還肯他也無。山曰。半肯半不肯。僧曰。為甚麼不全肯。山曰。我若全肯。則辜負先師。萬松道。雲巖二十年。在百丈。却嗣藥山。洞山發跡南泉。却嗣雲巖。一等異苗翻茂。密固靈根。得芙蓉而宗派中興。至天童而文彩方備。那箇是具文彩。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。洞山辭雲巖。山問。和尚百年後。人問還邈得師真否。如何祇對。巖良久云。祇這是。山沈吟。巖云。价闍梨。承當這箇大事。直須子細。山亦不言便行。後因過水覩影。方始悟徹。乃作頌曰。切忌從他覓。迢迢與我疎。我今獨自往。處處得逢渠。渠今正是我。我今不是渠。應須恁麼會方得契如如。山在眾。供養雲巖真。舉前邈真話了。僧問雲巖。道祇這是意旨如何。山曰。我當時幾錯會先師意。若向良久祇這是處領略。正是替名通事。所以見影知形。過水方悟。僧曰。未審雲巖知有也無。若道一向知有。是左右人。不見道。知有底人始解奉重。若道一向不知有。這裏有利害。有全不知有有知有了却不知有有不知有去成知有山云若不知有。爭解恁麼道。若知有爭肯恁麼道。華嚴宗謂理圓言偏言生理喪。此乃重玄復妙。兼帶叶通。不偏枯。無滲漏底血脈也。山於唐大中末。初住新豐百吉。後遷豫章高安之洞山。為第一代。因為雲巖作忌齋。僧問。師於先師處得何指示。山曰。雖在彼中。不蒙他指示。僧曰。又用設齋作麼。山曰。雖然如是。焉敢違背。僧曰。和尚發跡南泉。為甚却與雲巖設齋。山曰。我不重先師道德佛法。只重他不為我說破。僧曰。和尚嗣先師。還肯他也無。山曰。半肯半不肯。僧曰。為甚麼不全肯。山曰。我若全肯。則辜負先師。萬松道。雲巖二十年。在百丈。却嗣藥山。洞山發跡南泉。却嗣雲巖。一等異苗翻茂。密固靈根。得芙蓉而宗派中興。至天童而文彩方備。那箇是具文彩。頌云。

爭解恁麼道(暗裏抽橫骨) 五更鷄唱家林曉(金烏東上) 爭肯恁麼道(明中坐舌頭) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爭解恁麼道(暗裏抽橫骨) 五更鷄唱家林曉(金烏東上) 爭肯恁麼道(明中坐舌頭)

千年鶴與雲松老(玉兔西沈) 寶鑑澄明驗正偏(事窮的要) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千年鶴與雲松老(玉兔西沈) 寶鑑澄明驗正偏(事窮的要)

玉機轉側看兼到(交互明中暗) 門風大振兮規步綿綿(西天令嚴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉機轉側看兼到(交互明中暗) 門風大振兮規步綿綿(西天令嚴)

父子變通兮聲光浩浩(見過於師方堪傳授) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子變通兮聲光浩浩(見過於師方堪傳授)

師云。洞山囑曹山云。吾於雲巖先師。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付授汝。汝善護持。寶鑑澄明驗正偏。豈非鷄唱家林。鶴老雲松。正偏之驗耶。鏡雖明而有背面。唯玉機轉側遞相綺。互雙明雙暗兼到之方也。易繫辭曰。道窮則變。變則通。通則久。洞山父子規行矩步。至今門風大振者。源深流長之效歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。洞山囑曹山云。吾於雲巖先師。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付授汝。汝善護持。寶鑑澄明驗正偏。豈非鷄唱家林。鶴老雲松。正偏之驗耶。鏡雖明而有背面。唯玉機轉側遞相綺。互雙明雙暗兼到之方也。易繫辭曰。道窮則變。變則通。通則久。洞山父子規行矩步。至今門風大振者。源深流長之效歟。

第五十則雪峯甚麼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十則雪峯甚麼

示眾云。末後一句。始到牢關。巖頭自負。上不肯於親師。下不讓於法弟。為復是強生節目。為復別有機關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。末後一句。始到牢關。巖頭自負。上不肯於親師。下不讓於法弟。為復是強生節目。為復別有機關。

舉。雪峯住庵時。有兩僧來禮拜(尋香逐氣)峯見來以手托庵門。放身出云。是甚麼(此猶是拋身勢隱身勢作麼生)僧亦云。是甚麼(果然不識)峯低頭歸庵(莫道無語好)僧後到巖頭(傳消寄息)頭問。甚麼處來(不鑽不穴)僧云。嶺南(這裏是嶺北)頭云。曾到雪峯麼(熟處難忘)。僧云。曾到(更諱不得)頭云。有何言句(不醋不休)僧舉前話(一字入公門八牛拽不出)頭云。他道甚麼(却好低頭便出)僧云。他無語。低頭歸庵(恁麼則不曾到雪峯)頭云。噫當時不向他道末後句(而今道了未)若向伊道。天下人不奈雪老何(何不道我便是雪老)僧至夏末。再舉前話請益(好酒醒人遲)頭云。何不早問(貪瞌睡)僧云。未敢容易(可曬慣叢林)頭云。雪峯雖與我同條生。不與我同條死(索另者先窮)要知末後句只這是(旋蒸熱賣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯住庵時。有兩僧來禮拜(尋香逐氣)峯見來以手托庵門。放身出云。是甚麼(此猶是拋身勢隱身勢作麼生)僧亦云。是甚麼(果然不識)峯低頭歸庵(莫道無語好)僧後到巖頭(傳消寄息)頭問。甚麼處來(不鑽不穴)僧云。嶺南(這裏是嶺北)頭云。曾到雪峯麼(熟處難忘)。僧云。曾到(更諱不得)頭云。有何言句(不醋不休)僧舉前話(一字入公門八牛拽不出)頭云。他道甚麼(却好低頭便出)僧云。他無語。低頭歸庵(恁麼則不曾到雪峯)頭云。噫當時不向他道末後句(而今道了未)若向伊道。天下人不奈雪老何(何不道我便是雪老)僧至夏末。再舉前話請益(好酒醒人遲)頭云。何不早問(貪瞌睡)僧云。未敢容易(可曬慣叢林)頭云。雪峯雖與我同條生。不與我同條死(索另者先窮)要知末後句只這是(旋蒸熱賣)。

師云。雲巖傍參道吾。雪峯傍參巖頭。君子不恥下問。今雲巖雪峯之道大行。亦退己讓人之餘慶也。而巖頭天資英邁。抑揚德山之道。天下橫行。無敢當鋒者。蓋見處洞達蘊養成就。故得如是。看他二僧。雪峯門下。箭鋒相直。也是箇行脚漢。為甚直至夏末。尚疑末後句。只為眼鈍頭迷當面蹉過。巖頭與他說出許多道理。雪峯與我同條生。不與我同條死。一法雖無異。三人乃見差。這僧與雪峯。一時道是甚麼。及至論末後句。說與也不知。豈非差之毫釐失之千里也。且道。這僧實不會。要放這話行。溈山哲云。大小雪峯巖頭。却被這僧勘破。萬松道。冷眼不防。巖頭雪峯。猶可恕也。後來又點德山亦不會末後句。直是難甘。是故天童兩次頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雲巖傍參道吾。雪峯傍參巖頭。君子不恥下問。今雲巖雪峯之道大行。亦退己讓人之餘慶也。而巖頭天資英邁。抑揚德山之道。天下橫行。無敢當鋒者。蓋見處洞達蘊養成就。故得如是。看他二僧。雪峯門下。箭鋒相直。也是箇行脚漢。為甚直至夏末。尚疑末後句。只為眼鈍頭迷當面蹉過。巖頭與他說出許多道理。雪峯與我同條生。不與我同條死。一法雖無異。三人乃見差。這僧與雪峯。一時道是甚麼。及至論末後句。說與也不知。豈非差之毫釐失之千里也。且道。這僧實不會。要放這話行。溈山哲云。大小雪峯巖頭。却被這僧勘破。萬松道。冷眼不防。巖頭雪峯。猶可恕也。後來又點德山亦不會末後句。直是難甘。是故天童兩次頌出。頌云。

切瑳琢磨(不因一事) 變態殽訛(不長一智) 葛陂化龍之杖(已聞過海穿雲) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切瑳琢磨(不因一事) 變態殽訛(不長一智) 葛陂化龍之杖(已聞過海穿雲)

陶家居蟄之梭(猶見倚牆貼壁) 同條生兮有數(世相近也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陶家居蟄之梭(猶見倚牆貼壁) 同條生兮有數(世相近也)

同條死兮無多(習相遠也) 末後句只這是(且信一半) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同條死兮無多(習相遠也) 末後句只這是(且信一半)

風舟載月浮秋水(切忌垛根) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風舟載月浮秋水(切忌垛根)

師云。毛詩淇奧美武公之德也。有文章又能聽其規諫。以禮自防。故能入相於周。美而作是詩也。瞻彼淇奧。綠竹猗猗。有匪君子。如切如瑳如琢如磨。註曰。治骨曰切。象曰瑳。玉曰琢。石曰磨。德山雪峯得巖頭。發明末後句。至今此話大行。切磨通變之力也。雪峯如化龍之杖。這僧如居蟄之梭。巖頭點出至今不知。所以同條死者無多也。或謂巖頭如化龍之杖。雪峯如居蟄之梭者。請細看前話。雪竇佛果以雙明雙暗。頌此話。非飽參者不知。東漢方術傳。費長房。汝南人。甞為市掾。遇壺公。斷青竹杖。偽為長房縊死於家。遂同入深山。學道不成。辭歸。公與竹杖。騎此至家。投葛陂。長房投杖於陂。化龍而去。又晉陶侃少時。漁於雷澤。網得一梭。掛壁。後聞雷電。化為龍而去。雪峯如杖。這僧如梭。巖頭如風舟載月。萬松似箇甚麼。鞏縣茶瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。毛詩淇奧美武公之德也。有文章又能聽其規諫。以禮自防。故能入相於周。美而作是詩也。瞻彼淇奧。綠竹猗猗。有匪君子。如切如瑳如琢如磨。註曰。治骨曰切。象曰瑳。玉曰琢。石曰磨。德山雪峯得巖頭。發明末後句。至今此話大行。切磨通變之力也。雪峯如化龍之杖。這僧如居蟄之梭。巖頭點出至今不知。所以同條死者無多也。或謂巖頭如化龍之杖。雪峯如居蟄之梭者。請細看前話。雪竇佛果以雙明雙暗。頌此話。非飽參者不知。東漢方術傳。費長房。汝南人。甞為市掾。遇壺公。斷青竹杖。偽為長房縊死於家。遂同入深山。學道不成。辭歸。公與竹杖。騎此至家。投葛陂。長房投杖於陂。化龍而去。又晉陶侃少時。漁於雷澤。網得一梭。掛壁。後聞雷電。化為龍而去。雪峯如杖。這僧如梭。巖頭如風舟載月。萬松似箇甚麼。鞏縣茶瓶。

第五十一則法眼舡陸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十一則法眼舡陸

示眾云。世法裏悟却多少人。佛法裏迷却多少人。忽然打成一片。還著得迷悟也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。世法裏悟却多少人。佛法裏迷却多少人。忽然打成一片。還著得迷悟也無。

舉。法眼問覺上座。舡來陸來(大似有兩般)覺云。舡來(深談實相善說法要)眼云。舡在甚麼處(恐怕不實)覺云。舡在河裏(果然有下落)覺退後。眼却問傍僧云。爾道適來這僧。具眼不具眼(可惜許)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。法眼問覺上座。舡來陸來(大似有兩般)覺云。舡來(深談實相善說法要)眼云。舡在甚麼處(恐怕不實)覺云。舡在河裏(果然有下落)覺退後。眼却問傍僧云。爾道適來這僧。具眼不具眼(可惜許)。

師云。黃龍晦堂問。黃魯直正窘迫次。一人至。堂問。誰遣汝來。人云。大林葉秀才。問。有書否。人云。有。又問。書何在。人即引手背。抽衣領舉書。呈堂。堂云。學道到此人田地方可。黃有愧色。法眼問覺上座。舡來陸來。覺云。舡來。眼云。舡在甚麼處。這裏一百箇。九十九箇。呈機顯示。是他穩實平貼底人。那裏與爾干戈相待。是他道舡在河裏。磁州老師道。恰似沙地裏放箇八脚𨫼子。更無些子不穩當處。覺退後眼却問傍僧云。爾道。適來這僧。具眼不具眼。只這一問大曬誵訛。若道具眼。有甚奇特玄妙。若道不具眼。見甚麼破綻。試教天童定當看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。黃龍晦堂問。黃魯直正窘迫次。一人至。堂問。誰遣汝來。人云。大林葉秀才。問。有書否。人云。有。又問。書何在。人即引手背。抽衣領舉書。呈堂。堂云。學道到此人田地方可。黃有愧色。法眼問覺上座。舡來陸來。覺云。舡來。眼云。舡在甚麼處。這裏一百箇。九十九箇。呈機顯示。是他穩實平貼底人。那裏與爾干戈相待。是他道舡在河裏。磁州老師道。恰似沙地裏放箇八脚𨫼子。更無些子不穩當處。覺退後眼却問傍僧云。爾道。適來這僧。具眼不具眼。只這一問大曬誵訛。若道具眼。有甚奇特玄妙。若道不具眼。見甚麼破綻。試教天童定當看。

水不洗水(絕點澄清) 金不博金(鍊做一塊) 昧毛色而得馬(不得相取) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水不洗水(絕點澄清) 金不博金(鍊做一塊) 昧毛色而得馬(不得相取)

靡絲絃而樂琴(非可聲求) 結繩畫卦有許事(法出姦生) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靡絲絃而樂琴(非可聲求) 結繩畫卦有許事(法出姦生)

喪盡真淳盤古心(弄巧成拙) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喪盡真淳盤古心(弄巧成拙)

師云。水不洗水。金不博金。佛不求佛。法不說法。此談其神駿。略其玄黃。得琴趣者。忘其絃徽。淮南子秦穆公。使伯樂舉九方堙求馬。三月而返曰。得馬在沙丘。牡而黃。及馬至則牝而驪。公謂伯樂。子所求馬者。毛色牡牝。不知敗矣。伯樂太息曰。以至於此乎。堙之所觀者天機也。得其精。而忘其麁。見其內而忘其外也。果千里馬。晉陶潛字淵明。不解琴蓄素琴一張。絃徽不具。曰。但得琴中趣。何勞絃上聲。易云。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。又云。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始畫八卦。萬松道。盤古初分天地。已成對待。結繩畫卦。轉喪真淳。釋迦未出世。祖師不西來。還有真諦俗諦世法佛法麼。舒州海會齊舉禪師。得法之後。甞到瑯琊覺處。覺問。上座近離甚麼處。舉曰。浙江。覺曰。舡來陸來。舉曰。舡來。覺曰。舡在甚麼處。舉曰。河裏。覺曰。不涉程途。一句作麼生道。舉曰。杜撰長老如麻似粟。便下去。萬松道。行說好話。洞山初和尚問僧。甚處來。僧曰。汝州。山曰。此去多少。僧曰。七百。山曰。踏破幾䩫草鞋。僧曰。三䩫。山曰。甚處得錢買。僧曰。打笠子。山曰。參堂去。僧應喏。萬松道。便是手眼通身看爾不破。且道。這僧眼在甚麼處。眉毛下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。水不洗水。金不博金。佛不求佛。法不說法。此談其神駿。略其玄黃。得琴趣者。忘其絃徽。淮南子秦穆公。使伯樂舉九方堙求馬。三月而返曰。得馬在沙丘。牡而黃。及馬至則牝而驪。公謂伯樂。子所求馬者。毛色牡牝。不知敗矣。伯樂太息曰。以至於此乎。堙之所觀者天機也。得其精。而忘其麁。見其內而忘其外也。果千里馬。晉陶潛字淵明。不解琴蓄素琴一張。絃徽不具。曰。但得琴中趣。何勞絃上聲。易云。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。又云。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始畫八卦。萬松道。盤古初分天地。已成對待。結繩畫卦。轉喪真淳。釋迦未出世。祖師不西來。還有真諦俗諦世法佛法麼。舒州海會齊舉禪師。得法之後。甞到瑯琊覺處。覺問。上座近離甚麼處。舉曰。浙江。覺曰。舡來陸來。舉曰。舡來。覺曰。舡在甚麼處。舉曰。河裏。覺曰。不涉程途。一句作麼生道。舉曰。杜撰長老如麻似粟。便下去。萬松道。行說好話。洞山初和尚問僧。甚處來。僧曰。汝州。山曰。此去多少。僧曰。七百。山曰。踏破幾䩫草鞋。僧曰。三䩫。山曰。甚處得錢買。僧曰。打笠子。山曰。參堂去。僧應喏。萬松道。便是手眼通身看爾不破。且道。這僧眼在甚麼處。眉毛下。

第五十二則曹山法身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十二則曹山法身

示眾云。諸有智者。以譬喻得解。若到比不得類難齊處。如何說向他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。諸有智者。以譬喻得解。若到比不得類難齊處。如何說向他。

舉。曹山問德尚座。佛真法身猶若虛空(官不容針)應物現形如水中月(私通車馬)作麼生說箇應底道理(叉手近前云喏)德云。如驢覻井(落花有意隨流水)山云。道即大曬道只道得八成(欲窮千里目)德云。和尚又如何(更上一層樓)山云。如井覻驢(流水無心送落花)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。曹山問德尚座。佛真法身猶若虛空(官不容針)應物現形如水中月(私通車馬)作麼生說箇應底道理(叉手近前云喏)德云。如驢覻井(落花有意隨流水)山云。道即大曬道只道得八成(欲窮千里目)德云。和尚又如何(更上一層樓)山云。如井覻驢(流水無心送落花)。

師云。撫州宜黃曹山本寂禪師。或名耽章。必是賜名諡號。初離洞山。入曹溪。禮祖塔。迴吉州之吉水。眾嚮山名。遂請開法。師擬曹溪。凡隨所居立曹為號。洞山之宗至師最隆。故有曹洞之稱焉。山問德上座。佛真法身猶若虛空。應物現形如水中月。作麼生說箇應底道理。此四句讚佛。本出古本金光明經。既如虛空。如何應物。覺範贊提婆尊者道。應緣而現。不落思惟。是故鉢水以針投之。德云。如驢覻井。此豈情識計校可及。非久經淘鍊具衲僧巴鼻。不許到這田地。若是小作無向上關棙子。滿口許他也。山云。道即大曬道。只道得八成。如秤稱斗量來相似。德云。和尚又如何。這一拶詞窮理盡。敢道出他驢覻井一句不得。是他款款地。只與倒過。可謂觸類而長之。此所以稱曹洞宗派之源也。天童愛此兩轉語。翻覆一時頌出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。撫州宜黃曹山本寂禪師。或名耽章。必是賜名諡號。初離洞山。入曹溪。禮祖塔。迴吉州之吉水。眾嚮山名。遂請開法。師擬曹溪。凡隨所居立曹為號。洞山之宗至師最隆。故有曹洞之稱焉。山問德上座。佛真法身猶若虛空。應物現形如水中月。作麼生說箇應底道理。此四句讚佛。本出古本金光明經。既如虛空。如何應物。覺範贊提婆尊者道。應緣而現。不落思惟。是故鉢水以針投之。德云。如驢覻井。此豈情識計校可及。非久經淘鍊具衲僧巴鼻。不許到這田地。若是小作無向上關棙子。滿口許他也。山云。道即大曬道。只道得八成。如秤稱斗量來相似。德云。和尚又如何。這一拶詞窮理盡。敢道出他驢覻井一句不得。是他款款地。只與倒過。可謂觸類而長之。此所以稱曹洞宗派之源也。天童愛此兩轉語。翻覆一時頌出。頌云。

驢覻井(五更侵早起) 井覻驢(更有夜行人) 智容無外(天下衲僧跳不出) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驢覻井(五更侵早起) 井覻驢(更有夜行人) 智容無外(天下衲僧跳不出)

淨涵有餘(萬象莫能逃影質) 肘後誰分印(天眼龍睛不可窺) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨涵有餘(萬象莫能逃影質) 肘後誰分印(天眼龍睛不可窺)

家中不蓄書(真文不醋) 機絲不掛梭頭事(花又不損) 文彩縱橫意自殊(蜜又得成) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家中不蓄書(真文不醋) 機絲不掛梭頭事(花又不損) 文彩縱橫意自殊(蜜又得成)

師云。般若無知。靡所不知。故淨涵有餘也。晉元帝永昌元年。王敦鎮武昌。舉兵犯闕。刀協勸帝。盡誅王氏。王導帥群從。詣臺待罪。周顗將入朝。導呼之曰。伯仁以百口累汝。顗不顧。及入極論導忠誠。申救甚至。及出導尚在門。又呼之不應。乃曰。今年殺賊奴。取金印如斗大。繫肘後。尋又上表。明導無罪。導不知甚恨之。敦兵既至。乃問導。周顗可得生否。導不應。敦乃殺顗。導後料中書。見顗救已表。流涕曰。幽冥之中負此良友。叢林又有肘後符。春秋後語。趙簡子告諸子曰。吾藏肘後寶符於常山上。先得者賞。諸子馳山上。求無所得。唯襄子母䘏還曰。䘏已得之符矣。他人皆不可分。簡子請奏之。母䘏曰。從常山上下臨代可取也。簡子曰。母䘏賢矣。立為太子。雲巖示眾云。有箇人家兒子。問著無有道不得底。洞山出云。他屋裏有多少書籍。巖云。一字也無。洞山云。得恁麼多知。巖云。日夜不曾眠。洞山又云。問一段事得也無。巖云。道得即不道。肘後誰分印。深密自得之道。他人皆不可分也。家中不蓄書。得恁多知。生而知之上。學而知之次也。這驢覻井。井覻驢。還許分割領覽分也無。還許學解傳布也無。夾山云。聞中生解。意下丹青。目下即美。久蘊成病。青山與白雲。從來不相到。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。嘉祥一路智者知疎。瑞草無根賢者不貴。天童末後全用夾山一聯。以明此話不落思惟。文彩自備。且道。具何三昧。便得如斯。只箇無巴鼻。諸般沒奈何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。般若無知。靡所不知。故淨涵有餘也。晉元帝永昌元年。王敦鎮武昌。舉兵犯闕。刀協勸帝。盡誅王氏。王導帥群從。詣臺待罪。周顗將入朝。導呼之曰。伯仁以百口累汝。顗不顧。及入極論導忠誠。申救甚至。及出導尚在門。又呼之不應。乃曰。今年殺賊奴。取金印如斗大。繫肘後。尋又上表。明導無罪。導不知甚恨之。敦兵既至。乃問導。周顗可得生否。導不應。敦乃殺顗。導後料中書。見顗救已表。流涕曰。幽冥之中負此良友。叢林又有肘後符。春秋後語。趙簡子告諸子曰。吾藏肘後寶符於常山上。先得者賞。諸子馳山上。求無所得。唯襄子母䘏還曰。䘏已得之符矣。他人皆不可分。簡子請奏之。母䘏曰。從常山上下臨代可取也。簡子曰。母䘏賢矣。立為太子。雲巖示眾云。有箇人家兒子。問著無有道不得底。洞山出云。他屋裏有多少書籍。巖云。一字也無。洞山云。得恁麼多知。巖云。日夜不曾眠。洞山又云。問一段事得也無。巖云。道得即不道。肘後誰分印。深密自得之道。他人皆不可分也。家中不蓄書。得恁多知。生而知之上。學而知之次也。這驢覻井。井覻驢。還許分割領覽分也無。還許學解傳布也無。夾山云。聞中生解。意下丹青。目下即美。久蘊成病。青山與白雲。從來不相到。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。嘉祥一路智者知疎。瑞草無根賢者不貴。天童末後全用夾山一聯。以明此話不落思惟。文彩自備。且道。具何三昧。便得如斯。只箇無巴鼻。諸般沒奈何。

第五十三則黃檗噇糟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五十三則黃檗噇糟

示眾云。臨機不見佛。大悟不存師。定乾坤劍沒人情。擒虎兕機忘聖解。且道。是甚麼人作略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。臨機不見佛。大悟不存師。定乾坤劍沒人情。擒虎兕機忘聖解。且道。是甚麼人作略。

舉。黃蘗示眾云。汝等諸人盡是噇酒糟漢(黃蘗門下)與麼行脚何處有今日(今既不如昔後當不如今)還知大唐國裏無禪師麼(眼高四海)時有僧出云。只如諸方匡徒領眾。又作麼生(黃蘗兼身在)蘗云。不道無禪。只是無師(且救得一半)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。黃蘗示眾云。汝等諸人盡是噇酒糟漢(黃蘗門下)與麼行脚何處有今日(今既不如昔後當不如今)還知大唐國裏無禪師麼(眼高四海)時有僧出云。只如諸方匡徒領眾。又作麼生(黃蘗兼身在)蘗云。不道無禪。只是無師(且救得一半)。

師云。此話就簡。若全舉當曰。一日上堂云。汝等諸人欲何所求。仍以棒趁之。眾不散。師乃曰。汝等諸人盡是噇酒糟漢。唐時愛罵人。噇酒糟漢。齊桓公讀書於堂上。輪扁斵輪於堂下。釋椎鑿。上問。敢問公之所讀何言耶。公曰。聖人之典。曰聖人在乎。公曰已死矣。曰然則君之所讀古人糟粕矣。公曰。寡人讀書。輪人安得議乎。有說則可無說則死。扁曰。臣也以臣事觀之。臣斵輪徐則甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得之於手。而應於心。口不能言。有數存於其間。臣不能喻臣之子。子亦不能受於臣。是以行年七十。而老斵輪。古之人與其不可傳者死矣。然則君之所讀者。古人之糟粕矣。又云。恁麼行脚取笑他人。但見八百一千人處便去。不可只圖熱鬧也。山僧行脚時。或遇草根下有箇漢。便頂上一錐看他。若知痛痒。可以布袋盛米供養。可中總似汝等如此容易。何處更有今日事也。汝等既稱行脚。亦須著些精神好。還知道大唐國裏無禪師麼。黃蘗以來。巖頭羅山愛行此令。近代佛日。北來慶壽顗公。至死無可意者。寧絕嗣無人。香山俊和尚叔祖兒孫。亦行此令。不知者喚作點胸。可中要箇不憤底出來承頭。果有一僧出云。諸方尊宿盡聚眾開化。為甚道無禪師。蘗曰。不道無禪。只是無師。溈山問仰山云。作麼生。仰云。鵞王擇乳。素非鴨類。溈云。此實難辨。五祖戒出僧語。謝和尚說得道理好。萬松道。生言孰語冷脣淡舌。石門聰云。黃蘗垂示不妨奇特。纔被布衲挨拶。失却一隻眼。萬松道。換了那僧兩隻眼。承天宗云。五祖戒眼照四天下。萬松道。也只是一隻眼。要見黃蘗。猶未可。萬松道。果然。若要扶竪正法眼藏。須是黃蘗宗師。萬松道。錦上更添花。翠巖真云。諸方商搉便道。黃蘗坐却這僧。萬松道。不知扶起這僧。又道。黃蘗被這僧上來。直得分析不下。萬松道。緇素轉分明。何謂也。翠巖輒生擬議。霧豹澤毛。未甞下食。庭禽養勇。終待驚人。萬松道。後五日看。蘗又云。闍梨不見。馬大師下有八十餘人。坐道場箇箇阿轆轆地。得大師正眼者。止三兩人。唯歸宗最較些子。夫出家須知從上來事分。且如四祖下。牛頭融大師橫說竪說。猶未知向上關棙子。有此眼腦。方辨得邪正宗黨。略舉至此。要見此話始末。其後尚有百十餘言。此是最初。出世示人之語。故諸方盛行。雪竇頌。佛果評唱。最詳。尚闕本錄上堂正意。天童頌出。極盡善盡美。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。此話就簡。若全舉當曰。一日上堂云。汝等諸人欲何所求。仍以棒趁之。眾不散。師乃曰。汝等諸人盡是噇酒糟漢。唐時愛罵人。噇酒糟漢。齊桓公讀書於堂上。輪扁斵輪於堂下。釋椎鑿。上問。敢問公之所讀何言耶。公曰。聖人之典。曰聖人在乎。公曰已死矣。曰然則君之所讀古人糟粕矣。公曰。寡人讀書。輪人安得議乎。有說則可無說則死。扁曰。臣也以臣事觀之。臣斵輪徐則甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得之於手。而應於心。口不能言。有數存於其間。臣不能喻臣之子。子亦不能受於臣。是以行年七十。而老斵輪。古之人與其不可傳者死矣。然則君之所讀者。古人之糟粕矣。又云。恁麼行脚取笑他人。但見八百一千人處便去。不可只圖熱鬧也。山僧行脚時。或遇草根下有箇漢。便頂上一錐看他。若知痛痒。可以布袋盛米供養。可中總似汝等如此容易。何處更有今日事也。汝等既稱行脚。亦須著些精神好。還知道大唐國裏無禪師麼。黃蘗以來。巖頭羅山愛行此令。近代佛日。北來慶壽顗公。至死無可意者。寧絕嗣無人。香山俊和尚叔祖兒孫。亦行此令。不知者喚作點胸。可中要箇不憤底出來承頭。果有一僧出云。諸方尊宿盡聚眾開化。為甚道無禪師。蘗曰。不道無禪。只是無師。溈山問仰山云。作麼生。仰云。鵞王擇乳。素非鴨類。溈云。此實難辨。五祖戒出僧語。謝和尚說得道理好。萬松道。生言孰語冷脣淡舌。石門聰云。黃蘗垂示不妨奇特。纔被布衲挨拶。失却一隻眼。萬松道。換了那僧兩隻眼。承天宗云。五祖戒眼照四天下。萬松道。也只是一隻眼。要見黃蘗。猶未可。萬松道。果然。若要扶竪正法眼藏。須是黃蘗宗師。萬松道。錦上更添花。翠巖真云。諸方商搉便道。黃蘗坐却這僧。萬松道。不知扶起這僧。又道。黃蘗被這僧上來。直得分析不下。萬松道。緇素轉分明。何謂也。翠巖輒生擬議。霧豹澤毛。未甞下食。庭禽養勇。終待驚人。萬松道。後五日看。蘗又云。闍梨不見。馬大師下有八十餘人。坐道場箇箇阿轆轆地。得大師正眼者。止三兩人。唯歸宗最較些子。夫出家須知從上來事分。且如四祖下。牛頭融大師橫說竪說。猶未知向上關棙子。有此眼腦。方辨得邪正宗黨。略舉至此。要見此話始末。其後尚有百十餘言。此是最初。出世示人之語。故諸方盛行。雪竇頌。佛果評唱。最詳。尚闕本錄上堂正意。天童頌出。極盡善盡美。頌云。

岐分絲染太勞勞(知事少時煩惱少) 葉綴花聯敗祖曹(識人多處是非多) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 岐分絲染太勞勞(知事少時煩惱少) 葉綴花聯敗祖曹(識人多處是非多)

妙握司南造化柄(一朝權在手) 水雲器具在甄陶(看取令行時) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙握司南造化柄(一朝權在手) 水雲器具在甄陶(看取令行時)

屏割繁碎(大象不遊兔徑) 剪除氄毛(大悟不拘小節) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屏割繁碎(大象不遊兔徑) 剪除氄毛(大悟不拘小節)

星衡藻鑑(纖毫不昧) 玉尺金刀(度量深明) 黃蘗老察秋毫(謾他一星不得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星衡藻鑑(纖毫不昧) 玉尺金刀(度量深明) 黃蘗老察秋毫(謾他一星不得)

坐斷春風不放高(預備不虞) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐斷春風不放高(預備不虞)

師云。列子說符篇楊子之隣人亡羊。既率其黨。又請楊子之豎子追之。楊子曰。一羊何追者之眾。隣人曰。多岐路。既返問獲羊乎。曰亡之矣。曰奚亡之。曰岐路之中又有岐焉。墨子梁惠王時。有道之人。出行見素絲染從餘色。悲之曰。人湛然同於聖體。為居惡俗。染之成累。岐分絲染太嘮嘮。勅交切鬧嘮嘮也。或作勞亦可。葉綴花聯者。達磨初祖頌云。吾本來此土。說法救迷情。一花開五葉。結果自然成。一花五葉。便是岐分絲染也。若大唐國裏無禪師。達摩也無出頭分。宗鏡錄司南之車。本示迷者。照膽之鏡。為鑑邪人。古今注。黃帝與蚩尤。戰於涿鹿。蚩尤作大霧。迷於四方。帝在車以指指南而示。士卒擒蚩尤而斬之。遂號指南車。甄陶。陳留風俗記。舜陶甄河濱。其後為氏。今姓甄。音真也。此玄鑪陶乎群象。智海總乎萬流也。屏割繁碎。剪除氄毛。去岐分之差路。剪綴葉之旁枝。斗為衡星。以運平四時也。藻鑑文明之鑑也。秤所以定輕重。鑑可以辨妍媸。玉尺。拾遺記。禹遊龍門。八神探玉簡。以授之。長尺二寸可以度量天地。金刀。古有金錯刀錢金刃書。此頌黃蘗品第諸方。秤尺在手。更兼聰聞蟻鬪明察秋毫。防微杜漸。坐斷春風不放高也。大聖安彝和尚竹笋詩。便好臨根下斤斧。免教節外更生枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。列子說符篇楊子之隣人亡羊。既率其黨。又請楊子之豎子追之。楊子曰。一羊何追者之眾。隣人曰。多岐路。既返問獲羊乎。曰亡之矣。曰奚亡之。曰岐路之中又有岐焉。墨子梁惠王時。有道之人。出行見素絲染從餘色。悲之曰。人湛然同於聖體。為居惡俗。染之成累。岐分絲染太嘮嘮。勅交切鬧嘮嘮也。或作勞亦可。葉綴花聯者。達磨初祖頌云。吾本來此土。說法救迷情。一花開五葉。結果自然成。一花五葉。便是岐分絲染也。若大唐國裏無禪師。達摩也無出頭分。宗鏡錄司南之車。本示迷者。照膽之鏡。為鑑邪人。古今注。黃帝與蚩尤。戰於涿鹿。蚩尤作大霧。迷於四方。帝在車以指指南而示。士卒擒蚩尤而斬之。遂號指南車。甄陶。陳留風俗記。舜陶甄河濱。其後為氏。今姓甄。音真也。此玄鑪陶乎群象。智海總乎萬流也。屏割繁碎。剪除氄毛。去岐分之差路。剪綴葉之旁枝。斗為衡星。以運平四時也。藻鑑文明之鑑也。秤所以定輕重。鑑可以辨妍媸。玉尺。拾遺記。禹遊龍門。八神探玉簡。以授之。長尺二寸可以度量天地。金刀。古有金錯刀錢金刃書。此頌黃蘗品第諸方。秤尺在手。更兼聰聞蟻鬪明察秋毫。防微杜漸。坐斷春風不放高也。大聖安彝和尚竹笋詩。便好臨根下斤斧。免教節外更生枝。