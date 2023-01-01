萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄

萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄二

侍者離知錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者離知錄

後學性一校 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後學性一校

生生道人梓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生道人梓

第十七法眼毫釐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七法眼毫釐

示眾云。一雙孤雁搏地高飛。一對鴛鴦池邊獨立。箭鋒相拄則且致。鋸解秤錘時如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一雙孤雁搏地高飛。一對鴛鴦池邊獨立。箭鋒相拄則且致。鋸解秤錘時如何。

舉。法眼問脩山主。毫厘有差天地懸隔。汝作麼生會(誰敢動著)脩云。毫厘有差天地懸隔(閗百草有甚麼難)眼云。恁麼又爭得(鐵山橫在路)脩云。某甲只如此。和尚又如何(捩轉鼻頭)眼云。毫厘有差天地懸隔(將謂別有)脩便禮拜(將錯就錯)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。法眼問脩山主。毫厘有差天地懸隔。汝作麼生會(誰敢動著)脩云。毫厘有差天地懸隔(閗百草有甚麼難)眼云。恁麼又爭得(鐵山橫在路)脩云。某甲只如此。和尚又如何(捩轉鼻頭)眼云。毫厘有差天地懸隔(將謂別有)脩便禮拜(將錯就錯)。

師云。脩山主與法眼。同參地藏。深得傍參切磋之力。這箇公案如折倒則監院悟頭一般。金陵報恩玄則禪師。法眼問。曾見什麼人來。恩云。見青峯和尚。眼云。有什麼言句。恩云。某甲曾問。如何是學人自己。峯云。丙了童子來求火。眼云。上座作麼生會。恩云。丙丁屬火。將火求火。如將自己求自己。眼云。與麼會又爭得。恩云。某甲只如此。未知和尚尊意如何。眼云。爾問我。我與爾道。恩云。如何是學人自己。眼云。丙丁童子來求火。恩於言下頓悟。法眼鉤錐在手。去則印住。住則印破。打破則監院情關。抽開脩山主識鎖。三祖信心銘。至道無難。唯嫌揀擇。但不憎愛。洞然明白。毫厘有差。天地懸隔。法眼將此。問脩山主。作箇敲門瓦子。今時問著一千箇。一千箇作道理會。不然一向打在無事界裏。是他不落尋思。只道箇毫厘有差天地懸隔。也大曬有蘊藉。法眼方復不許。道恁麼又爭得。此所以為法眼一派之源也。萬松到此常令學人分身兩下看。前段脩山主恁麼道。為甚不許。後段法眼却為甚恁麼道。其間脩山主道。某甲只如此。和尚又如何。望箇斬新日月別作生涯。是他不蹉一絲。依前只道。箇毫厘有差天地懸隔。東禪齊云。山主恁麼祗對。為甚麼不肯。及乎再請益。法眼亦只恁麼道便得去。且道。誵訛在什麼處。若看得透。道上座有來由。萬松道。恁麼又爭得。所以道。只是舊時行底路。逢人說著便誵訛。脩便禮拜。得即得。情理難容。五祖戒代法眼。劈脊便打。萬松道。果然有本出法眼語云。山主徹也。萬松道。弄泥團漢二俱不了。萬松當時見法眼道恁麼又爭得。向道。久聞和尚有此機要。不然擺手便行。管取一時坐斷。待伊不信。試問天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。脩山主與法眼。同參地藏。深得傍參切磋之力。這箇公案如折倒則監院悟頭一般。金陵報恩玄則禪師。法眼問。曾見什麼人來。恩云。見青峯和尚。眼云。有什麼言句。恩云。某甲曾問。如何是學人自己。峯云。丙了童子來求火。眼云。上座作麼生會。恩云。丙丁屬火。將火求火。如將自己求自己。眼云。與麼會又爭得。恩云。某甲只如此。未知和尚尊意如何。眼云。爾問我。我與爾道。恩云。如何是學人自己。眼云。丙丁童子來求火。恩於言下頓悟。法眼鉤錐在手。去則印住。住則印破。打破則監院情關。抽開脩山主識鎖。三祖信心銘。至道無難。唯嫌揀擇。但不憎愛。洞然明白。毫厘有差。天地懸隔。法眼將此。問脩山主。作箇敲門瓦子。今時問著一千箇。一千箇作道理會。不然一向打在無事界裏。是他不落尋思。只道箇毫厘有差天地懸隔。也大曬有蘊藉。法眼方復不許。道恁麼又爭得。此所以為法眼一派之源也。萬松到此常令學人分身兩下看。前段脩山主恁麼道。為甚不許。後段法眼却為甚恁麼道。其間脩山主道。某甲只如此。和尚又如何。望箇斬新日月別作生涯。是他不蹉一絲。依前只道。箇毫厘有差天地懸隔。東禪齊云。山主恁麼祗對。為甚麼不肯。及乎再請益。法眼亦只恁麼道便得去。且道。誵訛在什麼處。若看得透。道上座有來由。萬松道。恁麼又爭得。所以道。只是舊時行底路。逢人說著便誵訛。脩便禮拜。得即得。情理難容。五祖戒代法眼。劈脊便打。萬松道。果然有本出法眼語云。山主徹也。萬松道。弄泥團漢二俱不了。萬松當時見法眼道恁麼又爭得。向道。久聞和尚有此機要。不然擺手便行。管取一時坐斷。待伊不信。試問天童。頌云。

秤頭蠅坐便欹傾(謾他一星不過) 萬世權衡照不平(斗滿秤錘住) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秤頭蠅坐便欹傾(謾他一星不過) 萬世權衡照不平(斗滿秤錘住)

斤兩錙銖見端的(莫錯認) 終歸輸我定盤星(領取鉤頭意) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斤兩錙銖見端的(莫錯認) 終歸輸我定盤星(領取鉤頭意)

師云。天童破題一句。便頌毫厘有差天地懸隔。廬山遠公云。本端竟何從起滅有無際。一微涉動境。狀此穨山勢。三祖道箇嫌字。先自憎愛了也。却道。但不憎愛洞然明白。諸人退步。就己子細點檢看。梵語三摩地。此云等持。不沈不掉。平等任持也。此可以為萬世權衡照不平者也。尚書治要圖說。秤有三義。準者繫也。衡者平也。權者錘也。楞嚴經云。於其自住三摩地中。見與見緣。并所想相。如虛空花本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非是。到此正恁麼時。不須嫌揀擇離憎愛。尚無毫厘之差。豈有雲泥之隔。斤兩錙銖者。八銖為錙。三錙為兩。十六兩為斤。是他權衡在手底人。爾將一斤來。我也一移教平。將一兩來。也一移教平。稍似錙銖增減便欹傾也。諸方道。領取鉤頭意。莫認定盤星。蓋定盤星上。本無斤兩。又如北辰鎮居其所。鉤頭加減。計在臨時。萬松道。有心而平。未若無心而不平。所以無星秤上饒人賣。雙陸盤中信彩贏。還會法眼道山主徹也麼。秤錘移到徹梢頭。忽然拶落翻斤斗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童破題一句。便頌毫厘有差天地懸隔。廬山遠公云。本端竟何從起滅有無際。一微涉動境。狀此穨山勢。三祖道箇嫌字。先自憎愛了也。却道。但不憎愛洞然明白。諸人退步。就己子細點檢看。梵語三摩地。此云等持。不沈不掉。平等任持也。此可以為萬世權衡照不平者也。尚書治要圖說。秤有三義。準者繫也。衡者平也。權者錘也。楞嚴經云。於其自住三摩地中。見與見緣。并所想相。如虛空花本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非是。到此正恁麼時。不須嫌揀擇離憎愛。尚無毫厘之差。豈有雲泥之隔。斤兩錙銖者。八銖為錙。三錙為兩。十六兩為斤。是他權衡在手底人。爾將一斤來。我也一移教平。將一兩來。也一移教平。稍似錙銖增減便欹傾也。諸方道。領取鉤頭意。莫認定盤星。蓋定盤星上。本無斤兩。又如北辰鎮居其所。鉤頭加減。計在臨時。萬松道。有心而平。未若無心而不平。所以無星秤上饒人賣。雙陸盤中信彩贏。還會法眼道山主徹也麼。秤錘移到徹梢頭。忽然拶落翻斤斗。

第十八則趙州狗子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八則趙州狗子

示眾云。水上葫蘆。按著便轉。日中寶石。色無定形。不可以無心得。不可以有心知。沒量大人。語脈裏轉却。還有免得底麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。水上葫蘆。按著便轉。日中寶石。色無定形。不可以無心得。不可以有心知。沒量大人。語脈裏轉却。還有免得底麼。

舉。僧問趙州。狗子還有佛性也無(攔街趁塊)州云。有(也不曾添)僧云。既有。為甚麼却撞入這箇皮袋(一款便招自領出頭)州云。為他知而故犯(且莫招承不是道爾)又有僧問。狗子還有佛性也無(一母所生)州曰。無(也不曾減)僧云。一切眾生皆有佛性。狗子為什麼却無(憨狗趁鷂子)州云。為伊有業識在(右具如前據款結案)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問趙州。狗子還有佛性也無(攔街趁塊)州云。有(也不曾添)僧云。既有。為甚麼却撞入這箇皮袋(一款便招自領出頭)州云。為他知而故犯(且莫招承不是道爾)又有僧問。狗子還有佛性也無(一母所生)州曰。無(也不曾減)僧云。一切眾生皆有佛性。狗子為什麼却無(憨狗趁鷂子)州云。為伊有業識在(右具如前據款結案)。

師云。若道狗子佛性端的是有。後來却道無。端的是無。前來却道有。若道道有道無且是一期應機。拶著說出。各有道理。所以道。明眼漢沒窠臼。這僧問處要廣見聞。不依本分。趙州道有。以毒去毒。以病醫病。這僧又道既有。為甚撞入這皮袋。不知自己生。入狗腹中了也。州云。為他知而故犯。一槌兩當。快便難逢。這僧將謂。依因判果。若恁麼會。作座主奴。也未得。後來有僧再問。便却道無。是他得底人。道有也有出身處。道無也有出身處。這僧依文按本道。一切眾生皆有佛性。狗子為什麼却無。似這一拶。敢道。撥天關底手。轉身無路。是他款款道。箇為伊有業識在。爾且道。這僧皮下還有血麼。天童不免。向赤肉瘢上。更著艾燋。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。若道狗子佛性端的是有。後來却道無。端的是無。前來却道有。若道道有道無且是一期應機。拶著說出。各有道理。所以道。明眼漢沒窠臼。這僧問處要廣見聞。不依本分。趙州道有。以毒去毒。以病醫病。這僧又道既有。為甚撞入這皮袋。不知自己生。入狗腹中了也。州云。為他知而故犯。一槌兩當。快便難逢。這僧將謂。依因判果。若恁麼會。作座主奴。也未得。後來有僧再問。便却道無。是他得底人。道有也有出身處。道無也有出身處。這僧依文按本道。一切眾生皆有佛性。狗子為什麼却無。似這一拶。敢道。撥天關底手。轉身無路。是他款款道。箇為伊有業識在。爾且道。這僧皮下還有血麼。天童不免。向赤肉瘢上。更著艾燋。頌云。

狗子佛性有。狗子佛性無(打做一團鍊做一塊) 直釣元求負命魚(這僧今日合死) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狗子佛性有。狗子佛性無(打做一團鍊做一塊) 直釣元求負命魚(這僧今日合死)

逐氣尋香雲水客(穿却鼻孔也不知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逐氣尋香雲水客(穿却鼻孔也不知)

嘈嘈雜雜作分疎(競齧枯骨啀喍噑吠) 平展演(沒蹺欺休廝誺) 大鋪舒(材高語壯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘈嘈雜雜作分疎(競齧枯骨啀喍噑吠) 平展演(沒蹺欺休廝誺) 大鋪舒(材高語壯)

莫怪儂家不慎初(一言出口駟馬難追) 指點瑕疵還奪璧(白拈巧偷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫怪儂家不慎初(一言出口駟馬難追) 指點瑕疵還奪璧(白拈巧偷)

秦王不識藺相如(當面蹉過) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦王不識藺相如(當面蹉過)

師云。狗子佛性有。狗子佛性無。兩段不同。一併拈出。正如雪竇道。一有多種二無兩般。天童要與趙州相見。故如是頌。應天真道。直鉤釣獰龍。曲鉤釣蝦䗫。後來逐氣尋香。如獵犬相似。嘈雜分疎。枯骨上有甚汁。趙州雖大開鋪席。要且只是平展商量。天童與趙州解腕。莫怪儂家不慎初。歸宗問秀才。業何經史。才云。會二十四家書體。宗向空中一點云。會麼。才云。不會。宗云。又道。會二十四家書體。永字八法也不識。刺史李渤問。三乘十二分教即不問。如何是祖師西來意。宗亦竪拳云。會麼。李云。不會。宗云。這箇措大。拳頭也不識。萬松道。翻身師子大家看。不唯狗子佛性道有道無。只這知而故犯。業識性在。也大曬顧前盻後。慎初護末。史記趙惠王。得楚和氏璧。秦昭王以十五城易之。藺相如奉璧入。秦王喜傳示美人及左右。左右皆呼萬歲。相如視王無割城之意。乃前曰。璧有瑕。請示之。王授璧。相如因持起立。倚柱髮上衝冠曰。趙王齋戒五日。使臣奉璧送書於庭。嚴大國之威。以修敬也。今見。王禮節甚倨。得璧傳示美人。似戲弄臣無割城意。故臣復取璧。必欲急臣。臣頭與璧俱碎於柱矣。王辭謝按圖割城。亦齋五日。相如使從者衣褐懷璧徑道歸趙。趙州先縱後奪。有相如手段。天童別曾有頌云。趙州道有。趙州道無。狗子佛性。天下分疎。面赤不如語直。心真必定言麁。七百甲子老禪伯。驢糞逢人換眼珠。趙州心真語直。便是直釣。元求負命魚。周文王出獵。見姜子牙磻溪之谷。去水三尺。直鉤釣魚。王異之曰。直鉤如何得魚。子牙曰。但求負命之魚。驢糞逢人換眼珠。此如相如奪璧也。佛鑑拈出槵子數珠云。諸人還見麼。良久云。此是老僧來京師。換得底。諸人各自歸堂摸𢱢看。佛鑑用槵子。趙州用驢糞。萬松既無用處。不曾移換。諸人若信得及。依舊眼在眉毛下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。狗子佛性有。狗子佛性無。兩段不同。一併拈出。正如雪竇道。一有多種二無兩般。天童要與趙州相見。故如是頌。應天真道。直鉤釣獰龍。曲鉤釣蝦䗫。後來逐氣尋香。如獵犬相似。嘈雜分疎。枯骨上有甚汁。趙州雖大開鋪席。要且只是平展商量。天童與趙州解腕。莫怪儂家不慎初。歸宗問秀才。業何經史。才云。會二十四家書體。宗向空中一點云。會麼。才云。不會。宗云。又道。會二十四家書體。永字八法也不識。刺史李渤問。三乘十二分教即不問。如何是祖師西來意。宗亦竪拳云。會麼。李云。不會。宗云。這箇措大。拳頭也不識。萬松道。翻身師子大家看。不唯狗子佛性道有道無。只這知而故犯。業識性在。也大曬顧前盻後。慎初護末。史記趙惠王。得楚和氏璧。秦昭王以十五城易之。藺相如奉璧入。秦王喜傳示美人及左右。左右皆呼萬歲。相如視王無割城之意。乃前曰。璧有瑕。請示之。王授璧。相如因持起立。倚柱髮上衝冠曰。趙王齋戒五日。使臣奉璧送書於庭。嚴大國之威。以修敬也。今見。王禮節甚倨。得璧傳示美人。似戲弄臣無割城意。故臣復取璧。必欲急臣。臣頭與璧俱碎於柱矣。王辭謝按圖割城。亦齋五日。相如使從者衣褐懷璧徑道歸趙。趙州先縱後奪。有相如手段。天童別曾有頌云。趙州道有。趙州道無。狗子佛性。天下分疎。面赤不如語直。心真必定言麁。七百甲子老禪伯。驢糞逢人換眼珠。趙州心真語直。便是直釣。元求負命魚。周文王出獵。見姜子牙磻溪之谷。去水三尺。直鉤釣魚。王異之曰。直鉤如何得魚。子牙曰。但求負命之魚。驢糞逢人換眼珠。此如相如奪璧也。佛鑑拈出槵子數珠云。諸人還見麼。良久云。此是老僧來京師。換得底。諸人各自歸堂摸𢱢看。佛鑑用槵子。趙州用驢糞。萬松既無用處。不曾移換。諸人若信得及。依舊眼在眉毛下。

第十九則雲門須彌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九則雲門須彌

示眾云。我愛韶陽新定機。一生與人拔釘楔。為甚有時也開門。掇出膠盆。當路鑿成陷穽。試揀辨看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。我愛韶陽新定機。一生與人拔釘楔。為甚有時也開門。掇出膠盆。當路鑿成陷穽。試揀辨看。

舉。僧問雲門。不起一念還有過也。無(言清行濁漢)門云。須彌山(險)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。不起一念還有過也。無(言清行濁漢)門云。須彌山(險)。

師云。圓通善國師道。此箇公案諸方商量。或云。纔恁麼問。早是起念。過如須彌。或云。如須彌山八風吹不動。千古鎮常安。或云。為人難透。如須彌山。如此商量。要且未會雲門意在。若是桶子底脫。紅絲線斷。方知總不恁麼。不見道。三句明一句。一句明三句。三一不相涉。分明向上路。佛果道。雲門答話多惹人識情。萬松道。以識情遣識情。非大手段為人。不能搆副。此須彌山天不能蓋。地不能載。風吹不入。水灑不著。唯金剛眼睛。一覻覻透。便見七穿八穴。直得碎如微塵。然後却向眉毛眼睫上。孤逈逈峭巍巍。白雲端禪師頌云。須彌山兮塞宇宙。千手大悲看不透。除非自解倒騎牛。一生不著隨人後。萬松道。仰面獨揚眉。迴頭自拍手。其山寘和尚頌云。無事投人覓罪名。即時擒下喪全身。未招情款驅驅者。門外知他多少人。唯有天童不在此限。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。圓通善國師道。此箇公案諸方商量。或云。纔恁麼問。早是起念。過如須彌。或云。如須彌山八風吹不動。千古鎮常安。或云。為人難透。如須彌山。如此商量。要且未會雲門意在。若是桶子底脫。紅絲線斷。方知總不恁麼。不見道。三句明一句。一句明三句。三一不相涉。分明向上路。佛果道。雲門答話多惹人識情。萬松道。以識情遣識情。非大手段為人。不能搆副。此須彌山天不能蓋。地不能載。風吹不入。水灑不著。唯金剛眼睛。一覻覻透。便見七穿八穴。直得碎如微塵。然後却向眉毛眼睫上。孤逈逈峭巍巍。白雲端禪師頌云。須彌山兮塞宇宙。千手大悲看不透。除非自解倒騎牛。一生不著隨人後。萬松道。仰面獨揚眉。迴頭自拍手。其山寘和尚頌云。無事投人覓罪名。即時擒下喪全身。未招情款驅驅者。門外知他多少人。唯有天童不在此限。頌云。

不起一念須彌山(一句便了) 韶陽法施意非慳(天童也不少) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起一念須彌山(一句便了) 韶陽法施意非慳(天童也不少)

肯來兩手相分付(只恐爾承當不下) 擬去千尋不可攀(徒勞斫額) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肯來兩手相分付(只恐爾承當不下) 擬去千尋不可攀(徒勞斫額)

滄海濶(涵天浴日無涯岸) 白雲閑(伴鶴隨風得自由) 莫將毫髮著其間(已太多生) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滄海濶(涵天浴日無涯岸) 白雲閑(伴鶴隨風得自由) 莫將毫髮著其間(已太多生)

假鷄聲韻難謾我(真不掩偽) 未肯模胡放過關(西天令嚴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假鷄聲韻難謾我(真不掩偽) 未肯模胡放過關(西天令嚴)

師云。爾問我不起一念有過無過。我便掇出一坐須彌山。在爾面前相似。其法施之利。固非慳悋。永嘉道。大施門開無壅塞。非但今日也。梵語須彌。此云妙高。四寶所成曰妙。獨出眾峯曰高。四天下山中。須彌最為第一。爾若自肯。我便兩手分付。古詩道。待伊心肯處。是我命通時。其實此事常顯露。如須彌山㟮屼崢嶸。誰能蓋覆。未分付時。爾豈無分。分付與爾。豈是新得。不見。長慶道。萬象之中獨露身。唯人自肯乃方親。天童頌。到這裏大有含蓄功夫。爾若擬議不來。千里萬里仰望不及。璩源道。此事如崖穨石裂。壁立千仞。不可攀攬。其實爾亦不曾離。我亦不曾奪。此與上句迷悟相反。對偶分明。教中說。須彌山入水八萬瑜繕那。出水八萬瑜繕那。非娑竭海。不能涵容。山既古今不動。雲亦出沒常閑。洞山道。青山白雲父。白雲青山兒。白雲終日倚。青山總不知。天童餘才。頌須彌山如海闊雲閑。曲盡奇妙。這裏容得一念起滅麼。所以道。滄海濶。白雲閑。莫將毫髮著其間。此又與雪竇道眼裡著沙不得。同參。若論韶陽不慳法施。却又眼裏著得須彌山也。此須彌山頌中。築著磕著。血脉貫通。拍拍是令。非妄生穿鑒增長識情也。其實不起一念底人。豈可更問有過無過。直饒常在不起一念處。點檢將來。堪作什麼。所以道。假鷄聲韻難謾我。未肯模胡放過關。孟甞君入秦為相。人或說王。孟甞君賢。又齊族也。今相秦必先齊而後秦。秦其危矣。王囚君欲殺。君因幸姬求解。姬曰。妾願得君狐白裘。此時裘已獻王。下客能為狗盜者。取裘獻姬。君得出。夜半至函谷關。關法鷄鳴而出客。下客憑諼善為鷄鳴。群鷄皆鳴。君脫秦難。師拈拄杖云。萬松今日把關也。有學鷄鳴者。出來。復靠却拄杖云。放過一著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。爾問我不起一念有過無過。我便掇出一坐須彌山。在爾面前相似。其法施之利。固非慳悋。永嘉道。大施門開無壅塞。非但今日也。梵語須彌。此云妙高。四寶所成曰妙。獨出眾峯曰高。四天下山中。須彌最為第一。爾若自肯。我便兩手分付。古詩道。待伊心肯處。是我命通時。其實此事常顯露。如須彌山㟮屼崢嶸。誰能蓋覆。未分付時。爾豈無分。分付與爾。豈是新得。不見。長慶道。萬象之中獨露身。唯人自肯乃方親。天童頌。到這裏大有含蓄功夫。爾若擬議不來。千里萬里仰望不及。璩源道。此事如崖穨石裂。壁立千仞。不可攀攬。其實爾亦不曾離。我亦不曾奪。此與上句迷悟相反。對偶分明。教中說。須彌山入水八萬瑜繕那。出水八萬瑜繕那。非娑竭海。不能涵容。山既古今不動。雲亦出沒常閑。洞山道。青山白雲父。白雲青山兒。白雲終日倚。青山總不知。天童餘才。頌須彌山如海闊雲閑。曲盡奇妙。這裏容得一念起滅麼。所以道。滄海濶。白雲閑。莫將毫髮著其間。此又與雪竇道眼裡著沙不得。同參。若論韶陽不慳法施。却又眼裏著得須彌山也。此須彌山頌中。築著磕著。血脉貫通。拍拍是令。非妄生穿鑒增長識情也。其實不起一念底人。豈可更問有過無過。直饒常在不起一念處。點檢將來。堪作什麼。所以道。假鷄聲韻難謾我。未肯模胡放過關。孟甞君入秦為相。人或說王。孟甞君賢。又齊族也。今相秦必先齊而後秦。秦其危矣。王囚君欲殺。君因幸姬求解。姬曰。妾願得君狐白裘。此時裘已獻王。下客能為狗盜者。取裘獻姬。君得出。夜半至函谷關。關法鷄鳴而出客。下客憑諼善為鷄鳴。群鷄皆鳴。君脫秦難。師拈拄杖云。萬松今日把關也。有學鷄鳴者。出來。復靠却拄杖云。放過一著。

第二十則地藏親切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十則地藏親切

示眾云。入理深談。嘲三攞四。長安大道。七縱八橫。忽然開口說破。舉步踏著。便可高掛鉢囊拗折拄杖。且道。誰是其人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。入理深談。嘲三攞四。長安大道。七縱八橫。忽然開口說破。舉步踏著。便可高掛鉢囊拗折拄杖。且道。誰是其人。

舉。地藏問法眼。上座何往(羅織人作麼)眼云。迤邐行脚(索草鞋錢去也)藏云。行脚事作麼生(果然放不過)眼云。不知(何不早恁麼道)藏云。不知最親切(就身打劫)眼豁然大悟(險費盤纏)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。地藏問法眼。上座何往(羅織人作麼)眼云。迤邐行脚(索草鞋錢去也)藏云。行脚事作麼生(果然放不過)眼云。不知(何不早恁麼道)藏云。不知最親切(就身打劫)眼豁然大悟(險費盤纏)。

師云。楊無為問芙蓉楷和尚。相別幾年。蓉云。七年。公云。學道來參禪來。蓉云。不打這鼓笛。公云。恁麼則空游山水。百無所能也。蓉云。相別未久善能高鑒。公大笑。南泉道。道不屬知。不屬不知。知是妄覺。不知是無記。今人見道不知最親切。更是法眼悟頭。便一向不知不會。只這是也。殊不知。古人一句子。如天普蓋。似地普擎。既不知最親切。荷澤道知之一字眾妙之門。又作麼生。爾但是則總是。莫坐在是處。不是總不是。莫坐在不是處。兼通五位正偏。豈可死在句下。只這法眼悟處。也是偶爾成文。柏山大隱和尚道。因禍致福也在。地藏接人手段。鉤在不疑之地。驀下一釣。法眼猛省。元來却在這裏。磁州老師道。爾但行裏。坐裏。心念未起時。猛提起覻見即便見不見。且却拈放一邊。恁麼做功夫。休歇也不礙參學。參學也不礙休歇。投子青和尚道。既金龍失水。妙翅急提。地藏時節因緣。絲毫無間。天童筆端有舌。更為重宣。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。楊無為問芙蓉楷和尚。相別幾年。蓉云。七年。公云。學道來參禪來。蓉云。不打這鼓笛。公云。恁麼則空游山水。百無所能也。蓉云。相別未久善能高鑒。公大笑。南泉道。道不屬知。不屬不知。知是妄覺。不知是無記。今人見道不知最親切。更是法眼悟頭。便一向不知不會。只這是也。殊不知。古人一句子。如天普蓋。似地普擎。既不知最親切。荷澤道知之一字眾妙之門。又作麼生。爾但是則總是。莫坐在是處。不是總不是。莫坐在不是處。兼通五位正偏。豈可死在句下。只這法眼悟處。也是偶爾成文。柏山大隱和尚道。因禍致福也在。地藏接人手段。鉤在不疑之地。驀下一釣。法眼猛省。元來却在這裏。磁州老師道。爾但行裏。坐裏。心念未起時。猛提起覻見即便見不見。且却拈放一邊。恁麼做功夫。休歇也不礙參學。參學也不礙休歇。投子青和尚道。既金龍失水。妙翅急提。地藏時節因緣。絲毫無間。天童筆端有舌。更為重宣。頌云。

而今參飽似當時(吾猶昔人非昔人也) 脫盡簾纖到不知(猶有這箇在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而今參飽似當時(吾猶昔人非昔人也) 脫盡簾纖到不知(猶有這箇在)

任短任長休剪綴(枉費工夫) 隨高隨下自平治(不勞心力) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任短任長休剪綴(枉費工夫) 隨高隨下自平治(不勞心力)

家門豐儉臨時用(闕鹽醋不得) 田地優游信步移(要行即行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家門豐儉臨時用(闕鹽醋不得) 田地優游信步移(要行即行)

三十年前行脚事(沒可思量) 分明辜負一雙眉(依舊在眼上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十年前行脚事(沒可思量) 分明辜負一雙眉(依舊在眼上)

師云。宗鏡道。從來迷悟似迷。今日悟迷非悟。所以道。悟了還同未悟人。地藏問時。要知發足道理。法眼答處。亦非謙讓推辭。地藏就便。一提道。不知最親切。法眼大悟元來這不知却親切。臨濟問洛浦甚處來。浦云。欒城來。濟云。有事相借問得否。浦云。某甲不會。濟云。打破大唐國。覓箇不會底不得。臨濟常用殺人刀。亦有活人劍。不似地藏殺人見血為人為徹。這箇不知不會。脫體逈別。直須脫盡簾纖方到不知不會處。溈山普請開田。仰山問。這頭得恁麼低。那頭得恁麼高。溈曰。水能平物。但以水平之。仰曰。水也無憑。和尚但高處高平。低處低平。溈然云。肇公般若無知論曰。諸法不異者。豈曰續鳧截鶴夷嶽盈壑。然後為無異哉。所以道。任短任長休剪綴。隨高隨下自平治。張無盡道。萬般支準費工夫。一切順隨成善巧。只麼信口便道。信手便用。信脚便行。春月花開。秋時葉落。恁麼會得。行甚驢脚。所以玄沙不出嶺。保壽不渡河。不出門知天下事。覺範頌云。一箇面如楪子大。眼耳鼻舌分疆界。髑髏裡頭都不知。聽汝外邊爭揑怪。口問鼻曰。飲食在我。言語在我。汝有何功。在吾之上。鼻曰。五嶽之中。中嶽居尊。鼻復問眼。汝何在上。眼曰。吾同日月。寔有照鑒之功。敢問眉。有何功處於吾上。眉曰。我寔無功。慚居上位。儻容在下。眼在眉上看。爾甚麼面孔。是以寶月明禪師上堂云。古者道。在眼曰見。在耳曰聞。且道。在眉毛。喚作什麼。良久云。憂則共慼。樂則同歡。人皆知有用之用。不知無用之大用。且道。賓頭盧尊者兩手撥眉意旨如何。師撥眉云。猫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。宗鏡道。從來迷悟似迷。今日悟迷非悟。所以道。悟了還同未悟人。地藏問時。要知發足道理。法眼答處。亦非謙讓推辭。地藏就便。一提道。不知最親切。法眼大悟元來這不知却親切。臨濟問洛浦甚處來。浦云。欒城來。濟云。有事相借問得否。浦云。某甲不會。濟云。打破大唐國。覓箇不會底不得。臨濟常用殺人刀。亦有活人劍。不似地藏殺人見血為人為徹。這箇不知不會。脫體逈別。直須脫盡簾纖方到不知不會處。溈山普請開田。仰山問。這頭得恁麼低。那頭得恁麼高。溈曰。水能平物。但以水平之。仰曰。水也無憑。和尚但高處高平。低處低平。溈然云。肇公般若無知論曰。諸法不異者。豈曰續鳧截鶴夷嶽盈壑。然後為無異哉。所以道。任短任長休剪綴。隨高隨下自平治。張無盡道。萬般支準費工夫。一切順隨成善巧。只麼信口便道。信手便用。信脚便行。春月花開。秋時葉落。恁麼會得。行甚驢脚。所以玄沙不出嶺。保壽不渡河。不出門知天下事。覺範頌云。一箇面如楪子大。眼耳鼻舌分疆界。髑髏裡頭都不知。聽汝外邊爭揑怪。口問鼻曰。飲食在我。言語在我。汝有何功。在吾之上。鼻曰。五嶽之中。中嶽居尊。鼻復問眼。汝何在上。眼曰。吾同日月。寔有照鑒之功。敢問眉。有何功處於吾上。眉曰。我寔無功。慚居上位。儻容在下。眼在眉上看。爾甚麼面孔。是以寶月明禪師上堂云。古者道。在眼曰見。在耳曰聞。且道。在眉毛。喚作什麼。良久云。憂則共慼。樂則同歡。人皆知有用之用。不知無用之大用。且道。賓頭盧尊者兩手撥眉意旨如何。師撥眉云。猫。

第二十一則雲巖掃地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十一則雲巖掃地

示眾云。脫迷悟絕聖凡。雖無多事。立主賓分貴賤。別是一家。量材授職。即不無同氣連枝作麼生會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。脫迷悟絕聖凡。雖無多事。立主賓分貴賤。別是一家。量材授職。即不無同氣連枝作麼生會。

舉。雲巖掃地次(沙彌行童不得氣力)道吾云。太區區生(埋兵挑鬪)巖云。須知有不區區者(可惜話作兩橛)吾云。恁麼則有第二月也(豈止第二百千萬箇)巖提起掃箒云。這箇是第幾月(水晶宮裏出頭來)吾便休去(盡在不言中)玄沙云。正是第二月(一人傳虛萬人傳實)雲門云。奴見婢殷勤(隨邪撲簸箕)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲巖掃地次(沙彌行童不得氣力)道吾云。太區區生(埋兵挑鬪)巖云。須知有不區區者(可惜話作兩橛)吾云。恁麼則有第二月也(豈止第二百千萬箇)巖提起掃箒云。這箇是第幾月(水晶宮裏出頭來)吾便休去(盡在不言中)玄沙云。正是第二月(一人傳虛萬人傳實)雲門云。奴見婢殷勤(隨邪撲簸箕)。

師云。道吾屈折雲巖。如佛果激勵佛鑑。所謂不憤不啟。不悱不發。是他雲巖掃地。道吾閑點檢他。雲巖道。須知有不區區者。好諸仁者爾喫飯。煎茶。把針。掃地。時識取箇不區區底。便得世法佛法打成一片。洞上謂之兼帶去。時中自不虛過。道吾便見破綻。道恁麼則有第二月也。雪竇別云。洎合放過。二老人恐人離却色身別立法身。忠國師謂南方禪客曰。我此間佛性全不生滅。汝南方佛性半生半滅。半不生滅。客曰。如何區別。師曰。此則身心一如。心外無餘。所以全不生滅。汝南方身是無常。神性是常。所以半生半滅半不生滅。到這裏須知有箇轉身就父底時節。巖遂竪起掃箒云。這箇是第幾月。此語本出首楞嚴經。經云。如第二月。誰為是月。又誰非月。文殊但一月真。中間自無是月非月。道吾便休去。有本云。道吾拂袖便行。萬松道。勘破了也。且道。是雲巖勘破道吾。道吾勘破雲巖。明眼底試點檢看。玄沙云。正是第二月。此老子口裏有雌黃。舌上有利劍。長慶云。被他倒轉掃箒攔面𢷾。又作麼生。沙休去。羅山云。噫。兩箇老漢不識好惡。雲巖箇漢縛手脚。死來多少時也。萬松道。德山門下。不道不得。洞山門下。要且未在。雪峯行脚時。三到投子。九上洞山。一日淘米次。洞山問。淘砂去米。淘米去砂。峯云。砂米一時去。山云。大眾喫箇什麼。峯乃覆却盆。山云。得即得。須見別人始得。後果嗣德山。玄沙長慶嗣雪峯。羅山嗣巖頭。皆出德山門下。故一抑一揚。言逆意順。而今雲門洞上兩派齊行。豈有優劣者哉。雲門云。奴見婢殷勤。保福云。雲巖大似泥裏推車步步區區。二老宿亦嗣雪峯。自然言氣相合。意謂。雲巖不能用掃箒𢷾打斷葛藤。殊不知。爛泥中有刺。萬松披玩拈提未遍。不覺失笑云。雲巖道吾。發明洞上機緣。這一隊老漢。眾口銷金。無一人為渠雪屈。賴有天童拔劍相助。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。道吾屈折雲巖。如佛果激勵佛鑑。所謂不憤不啟。不悱不發。是他雲巖掃地。道吾閑點檢他。雲巖道。須知有不區區者。好諸仁者爾喫飯。煎茶。把針。掃地。時識取箇不區區底。便得世法佛法打成一片。洞上謂之兼帶去。時中自不虛過。道吾便見破綻。道恁麼則有第二月也。雪竇別云。洎合放過。二老人恐人離却色身別立法身。忠國師謂南方禪客曰。我此間佛性全不生滅。汝南方佛性半生半滅。半不生滅。客曰。如何區別。師曰。此則身心一如。心外無餘。所以全不生滅。汝南方身是無常。神性是常。所以半生半滅半不生滅。到這裏須知有箇轉身就父底時節。巖遂竪起掃箒云。這箇是第幾月。此語本出首楞嚴經。經云。如第二月。誰為是月。又誰非月。文殊但一月真。中間自無是月非月。道吾便休去。有本云。道吾拂袖便行。萬松道。勘破了也。且道。是雲巖勘破道吾。道吾勘破雲巖。明眼底試點檢看。玄沙云。正是第二月。此老子口裏有雌黃。舌上有利劍。長慶云。被他倒轉掃箒攔面𢷾。又作麼生。沙休去。羅山云。噫。兩箇老漢不識好惡。雲巖箇漢縛手脚。死來多少時也。萬松道。德山門下。不道不得。洞山門下。要且未在。雪峯行脚時。三到投子。九上洞山。一日淘米次。洞山問。淘砂去米。淘米去砂。峯云。砂米一時去。山云。大眾喫箇什麼。峯乃覆却盆。山云。得即得。須見別人始得。後果嗣德山。玄沙長慶嗣雪峯。羅山嗣巖頭。皆出德山門下。故一抑一揚。言逆意順。而今雲門洞上兩派齊行。豈有優劣者哉。雲門云。奴見婢殷勤。保福云。雲巖大似泥裏推車步步區區。二老宿亦嗣雪峯。自然言氣相合。意謂。雲巖不能用掃箒𢷾打斷葛藤。殊不知。爛泥中有刺。萬松披玩拈提未遍。不覺失笑云。雲巖道吾。發明洞上機緣。這一隊老漢。眾口銷金。無一人為渠雪屈。賴有天童拔劍相助。頌云。

借來聊爾了門頭(當處發生) 得用隨宜即便休(隨處滅盡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 借來聊爾了門頭(當處發生) 得用隨宜即便休(隨處滅盡)

象骨巖前弄蛇手(欲道他人) 兒時做處老知羞(先治自己) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象骨巖前弄蛇手(欲道他人) 兒時做處老知羞(先治自己)

師云。若論此事。如石火電光。雲巖提起示人。長慶攔面便𢷾用處雖殊。同歸變滅。洞上所以貴迴機轉位也。雪峯有象骨巖。雪峯曾示眾云。南山有一條鼈鼻蛇。汝等諸人切須好看。雲門以拄杖。攛向面前。作怕勢。此豈不是奴見婢殷勤也。雲巖掃地。提起掃箒云。這箇是第幾月。盡與從良變為得力兒孫了也。雲門至今在籬簷下。所以天童放伊不過。道象骨巖前弄蛇手。兒時做處老知羞。勝默和尚道。這箇頌子有搜人短處。有為人長處。此天童勝默。點罰雲門。萬松今日翻案去也。不見。天童頌弄蛇話。褒獎雲門全機大用雲中不下。為甚如此。抑揚皆在我。殺活更由誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。若論此事。如石火電光。雲巖提起示人。長慶攔面便𢷾用處雖殊。同歸變滅。洞上所以貴迴機轉位也。雪峯有象骨巖。雪峯曾示眾云。南山有一條鼈鼻蛇。汝等諸人切須好看。雲門以拄杖。攛向面前。作怕勢。此豈不是奴見婢殷勤也。雲巖掃地。提起掃箒云。這箇是第幾月。盡與從良變為得力兒孫了也。雲門至今在籬簷下。所以天童放伊不過。道象骨巖前弄蛇手。兒時做處老知羞。勝默和尚道。這箇頌子有搜人短處。有為人長處。此天童勝默。點罰雲門。萬松今日翻案去也。不見。天童頌弄蛇話。褒獎雲門全機大用雲中不下。為甚如此。抑揚皆在我。殺活更由誰。

第二十二則巖頭拜喝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十二則巖頭拜喝

示眾云。人將語探。水將杖探。撥草瞻風。尋常用底。忽然跳出箇焦尾大蟲。又作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。人將語探。水將杖探。撥草瞻風。尋常用底。忽然跳出箇焦尾大蟲。又作麼生。

舉。巖頭到德山。跨門便問。是凡是聖(這賊)山便喝(裂破髑髏)頭禮拜(未當好心)洞山聞云。若不是豁公。大難承當(厚幣甘言)頭云。洞山老漢不識好惡(却又著忙)我當時一手擡一手捺(我豈不知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。巖頭到德山。跨門便問。是凡是聖(這賊)山便喝(裂破髑髏)頭禮拜(未當好心)洞山聞云。若不是豁公。大難承當(厚幣甘言)頭云。洞山老漢不識好惡(却又著忙)我當時一手擡一手捺(我豈不知)。

師云。德山尋常打風打雨。一日巖頭展坐具。德山以拄杖挑向階下。頭下階收坐具便行。次日上德山侍立。山云。那裏學得這虛頭來。頭云。某甲終不敢自謾。山云。汝已後向老僧頭上屙去在。父聞子健恨不殺身。見過於師方堪傳授。此問諸方謂之跨門之機。未必當初真跨門問來。昔有外道。手中藏活雀兒。問世尊曰。手中雀兒為活為死。世尊以足跨門云。汝道。吾欲出欲入。問是凡是聖。真有此理。昔日普化曾指聖僧問臨濟。且道。這箇是凡是聖。濟便喝化云。河陽新婦子。木塔老婆禪。臨濟小廝兒。却具一隻眼。濟云。這老賊。化出僧堂云。賊賊。首山云。這兩箇賊有箇正賊。且道。那箇是正賊。代云。劉盆子巖頭。問是凡是聖。德山便喝。便是與臨濟商搉。勘同來相似。頭禮拜。亦與臨濟小廝兒却具一隻眼一般。雪竇道。當時纔禮拜。劈脊便打。非唯勦絕洞山。亦乃把定豁老。此又與臨濟道這老賊同參。洞山聞舉云。若不是豁公。大難承當。佛果著語云。傍人具眼。又云。只知其一不知其二。萬松見處即不然。佛果道。洞山傍人雖具眼。只見錐頭利。萬松道。佛果和尚雖具眼。不見鑿頭方。洞山故將承當。贓誣巖頭。要發明當初禮拜有權有實。果然巖頭火到頭上。急忙撲撒道。洞山老漢不識好惡。我當時一手擡一手捺。方始點燈喫飯。兩家分明也。不見。保寧勇和尚頌云。平川走兔放蒼鷹。此頌跨門之問也。一捺便啗雙眼睛。此頌德山喝巖頭拜。毒手奪來人買去。此頌洞山著價利。奈何斤兩未分明。正是萬松道底。欲得斤兩分明麼。其實佛果萬松不爭頭高頭低。更看天童稱盤一上。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。德山尋常打風打雨。一日巖頭展坐具。德山以拄杖挑向階下。頭下階收坐具便行。次日上德山侍立。山云。那裏學得這虛頭來。頭云。某甲終不敢自謾。山云。汝已後向老僧頭上屙去在。父聞子健恨不殺身。見過於師方堪傳授。此問諸方謂之跨門之機。未必當初真跨門問來。昔有外道。手中藏活雀兒。問世尊曰。手中雀兒為活為死。世尊以足跨門云。汝道。吾欲出欲入。問是凡是聖。真有此理。昔日普化曾指聖僧問臨濟。且道。這箇是凡是聖。濟便喝化云。河陽新婦子。木塔老婆禪。臨濟小廝兒。却具一隻眼。濟云。這老賊。化出僧堂云。賊賊。首山云。這兩箇賊有箇正賊。且道。那箇是正賊。代云。劉盆子巖頭。問是凡是聖。德山便喝。便是與臨濟商搉。勘同來相似。頭禮拜。亦與臨濟小廝兒却具一隻眼一般。雪竇道。當時纔禮拜。劈脊便打。非唯勦絕洞山。亦乃把定豁老。此又與臨濟道這老賊同參。洞山聞舉云。若不是豁公。大難承當。佛果著語云。傍人具眼。又云。只知其一不知其二。萬松見處即不然。佛果道。洞山傍人雖具眼。只見錐頭利。萬松道。佛果和尚雖具眼。不見鑿頭方。洞山故將承當。贓誣巖頭。要發明當初禮拜有權有實。果然巖頭火到頭上。急忙撲撒道。洞山老漢不識好惡。我當時一手擡一手捺。方始點燈喫飯。兩家分明也。不見。保寧勇和尚頌云。平川走兔放蒼鷹。此頌跨門之問也。一捺便啗雙眼睛。此頌德山喝巖頭拜。毒手奪來人買去。此頌洞山著價利。奈何斤兩未分明。正是萬松道底。欲得斤兩分明麼。其實佛果萬松不爭頭高頭低。更看天童稱盤一上。頌云。

挫來機(風行草偃) 總權柄(符到奉行) 事有必行之威(佛手遮不得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 挫來機(風行草偃) 總權柄(符到奉行) 事有必行之威(佛手遮不得)

國有不犯之令(誰敢當頭) 賓尚奉而主驕(下以風刺上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國有不犯之令(誰敢當頭) 賓尚奉而主驕(下以風刺上)

君忌諫而臣佞(上以風化下) 底意巖頭問德山(雖然父子興師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君忌諫而臣佞(上以風化下) 底意巖頭問德山(雖然父子興師)

一擡一捺看心行(未免干戈相待) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一擡一捺看心行(未免干戈相待)

師云。此頌三人皆挫來機。各總權柄。唯巖頭德山有必行之威。有不犯之令。賓奉主驕。在洞山巖頭。君忌臣佞。在巖頭德山。末後兩句。在洞山巖頭。此箇榜樣。諸方喚作揀詁。水中擇乳須是鵝王。便見天童針線功夫。巖頭知德山有必行威不犯令。故不奪機。且順情禮拜。洞山知巖頭不受探拔。不受點罰。子承父業。亦有必行威不犯令。故鉤頭著餌道。若不是豁公。大難承當。豈非尚奉主驕。忌諫臣佞。臨濟宗風。喚作紅線套索。碧玉穽坑。陷虎之機。埋兵掉鬪。諸方盡謂。巖頭一擡一捺。洞山錯下名言。殊不知。洞山一擡一捺。更甚分明。此非久參作者。決難領略。今時一等脫白沙彌。見天童頌道一擡一捺看心行。便道怪得禪家不肯為人說破。元來都是心行。故作機巧誑賺學人。萬松道。一分心行。是一分慈悲。不喫一交。不學一便。可謂果從花裏得。甘向苦中來。巖頭擡捺。洞山賺出。洞山擡捺。萬松說破。忽有箇出來禮拜。萬松却放過不打。何也為伊皮下無血。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。此頌三人皆挫來機。各總權柄。唯巖頭德山有必行之威。有不犯之令。賓奉主驕。在洞山巖頭。君忌臣佞。在巖頭德山。末後兩句。在洞山巖頭。此箇榜樣。諸方喚作揀詁。水中擇乳須是鵝王。便見天童針線功夫。巖頭知德山有必行威不犯令。故不奪機。且順情禮拜。洞山知巖頭不受探拔。不受點罰。子承父業。亦有必行威不犯令。故鉤頭著餌道。若不是豁公。大難承當。豈非尚奉主驕。忌諫臣佞。臨濟宗風。喚作紅線套索。碧玉穽坑。陷虎之機。埋兵掉鬪。諸方盡謂。巖頭一擡一捺。洞山錯下名言。殊不知。洞山一擡一捺。更甚分明。此非久參作者。決難領略。今時一等脫白沙彌。見天童頌道一擡一捺看心行。便道怪得禪家不肯為人說破。元來都是心行。故作機巧誑賺學人。萬松道。一分心行。是一分慈悲。不喫一交。不學一便。可謂果從花裏得。甘向苦中來。巖頭擡捺。洞山賺出。洞山擡捺。萬松說破。忽有箇出來禮拜。萬松却放過不打。何也為伊皮下無血。

第二十三則魯祖面壁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十三則魯祖面壁

示眾云。達磨九年。呼為壁觀。神光三拜。漏泄天機。如何得掃蹤滅跡去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。達磨九年。呼為壁觀。神光三拜。漏泄天機。如何得掃蹤滅跡去。

舉。魯祖凡見僧來便面壁(相見了也)南泉聞云。我尋常向他道。空劫以前承當(不考自招)佛未出世時會取(和尚會也未)尚不得一箇半箇(只為漏栓索)他恁麼驢年去(忙者不會)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。魯祖凡見僧來便面壁(相見了也)南泉聞云。我尋常向他道。空劫以前承當(不考自招)佛未出世時會取(和尚會也未)尚不得一箇半箇(只為漏栓索)他恁麼驢年去(忙者不會)。

師云。池州魯祖山寶雲禪師。凡見僧來。便面壁。自達磨九年之後。無人再行此令。且教諸方問佛。問祖向上向下底。大家識些痛痒。南泉是他同參。見人針錐不動。便與打傍通注破。我尋常向他道。空劫以前承當。佛未出世時會取。不得一箇半箇。意似放開一線。其實替他侍者傳法旨了也。又道。他恁麼驢年去。意似責他太孤峻生。其實賞他覿面分付。不見道。直饒說得十分。爭似一迴親到。所以靈山如畫月。曹溪如指月。爭似魯祖在水晶宮中。廣寒殿裡。披襟相見。保福見南泉魯祖破綻。問長慶道。只如魯祖。節文在什麼處。被南泉恁麼道。萬松道。保福如何道節文二字來。若非不萌枝上解辨春秋。難置此問。長慶對云。退己讓人萬中無一。萬松道。古人得恁麼眼明。玄覺云。南泉為復是唱和語。不肯語。萬松道。半遮半掩。謾渠一點不得。翠巖芝云。何勞如此。萬松道。已是起模畫樣了也。又云。若有僧來見箇什麼。萬松道。猶嫌少在。復云知時好。萬松道。若是陶淵明。攢眉便歸去。又云。我即不然。未具胞胎不得會。會得則打折爾腰。萬松道。和尚棒教誰喫。羅山云。王老師當時若見。背上與五火抄。為伊解放不解收。萬松道。五更侵早起。已有夜行人。玄沙云。我當時若見。也與五火抄。萬松云。惱亂春風卒未休。雲居錫云。羅山玄沙。總恁麼道。為復一般別有道理。萬松道。共計十火抄。又云。若揀得出。許尚座佛法有去處。萬松道。好與五火抄。諸仁者爾看。南泉恁麼貶屈魯祖。長慶却道。正是退己讓人。魯祖把斷關津。羅山却道。解放不解收。盡是魚前布網。賊過張弓。更看天童別作甚麼向當。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。池州魯祖山寶雲禪師。凡見僧來。便面壁。自達磨九年之後。無人再行此令。且教諸方問佛。問祖向上向下底。大家識些痛痒。南泉是他同參。見人針錐不動。便與打傍通注破。我尋常向他道。空劫以前承當。佛未出世時會取。不得一箇半箇。意似放開一線。其實替他侍者傳法旨了也。又道。他恁麼驢年去。意似責他太孤峻生。其實賞他覿面分付。不見道。直饒說得十分。爭似一迴親到。所以靈山如畫月。曹溪如指月。爭似魯祖在水晶宮中。廣寒殿裡。披襟相見。保福見南泉魯祖破綻。問長慶道。只如魯祖。節文在什麼處。被南泉恁麼道。萬松道。保福如何道節文二字來。若非不萌枝上解辨春秋。難置此問。長慶對云。退己讓人萬中無一。萬松道。古人得恁麼眼明。玄覺云。南泉為復是唱和語。不肯語。萬松道。半遮半掩。謾渠一點不得。翠巖芝云。何勞如此。萬松道。已是起模畫樣了也。又云。若有僧來見箇什麼。萬松道。猶嫌少在。復云知時好。萬松道。若是陶淵明。攢眉便歸去。又云。我即不然。未具胞胎不得會。會得則打折爾腰。萬松道。和尚棒教誰喫。羅山云。王老師當時若見。背上與五火抄。為伊解放不解收。萬松道。五更侵早起。已有夜行人。玄沙云。我當時若見。也與五火抄。萬松云。惱亂春風卒未休。雲居錫云。羅山玄沙。總恁麼道。為復一般別有道理。萬松道。共計十火抄。又云。若揀得出。許尚座佛法有去處。萬松道。好與五火抄。諸仁者爾看。南泉恁麼貶屈魯祖。長慶却道。正是退己讓人。魯祖把斷關津。羅山却道。解放不解收。盡是魚前布網。賊過張弓。更看天童別作甚麼向當。頌云。

淡中有味(誰教爾添鹽著醋) 妙超情謂(別日爾商量) 綿綿若存兮象先(已落第二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淡中有味(誰教爾添鹽著醋) 妙超情謂(別日爾商量) 綿綿若存兮象先(已落第二)

兀兀如愚兮道貴(無人著價) 玉雕文以喪淳(和尚手高) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兀兀如愚兮道貴(無人著價) 玉雕文以喪淳(和尚手高)

珠在淵而自媚(少賣弄) 十分爽氣兮清磨暑秋(體露金風) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠在淵而自媚(少賣弄) 十分爽氣兮清磨暑秋(體露金風)

一片閑雲兮遠分天水(好事多魔) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一片閑雲兮遠分天水(好事多魔)

師云。昔徒單二駙馬赴南京任。道過磁州大明。入堂隨喜。見僧面壁而坐。駙馬曰。一箇好淡漢。詮大師曰。淡中有味。水性本淡。加之以茶蜜。甘苦生焉。性亦恬憺。派之以迷悟。則凡聖立焉。雖曰淡中有味。斯乃無味之味。其味恒然妙超情謂。情字從心。謂字從言。到此言語道斷。心行處滅。法眼道。理極忘情謂。如何有喻齊。道德經。谷神不死章云。玄牝之門。是為天地根。綿綿若存。又曰。吾不知誰子。象帝之先。衲僧為言。綿綿若存。不可一向斷絕去也。象帝之先者。空劫以前佛未出世時也。如愚道貴。暗用雪竇道貴如愚。頌云雨過雲凝曉半開。數峯如畫碧崔嵬。空生不解巖中坐。惹得天花動地來。此頌空生宴坐天帝雨花。今魯祖不能省事。惹得南泉玄沙一隊老漢點檢。此正是玉雕文以喪淳。不若他珠在淵而自媚。晉書陸機崇文賦曰。石蘊玉以山輝。水懷珠而川媚。石中蘊玉而為南泉輩琢開。水中懷珠而為玄沙輩漉出。幸自十分爽氣清磨暑秋。剛為一片閑雲遠分天水。萬松不曾面壁。爾這一隊來覓什麼節文。自代云。聽說天童頌古。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。昔徒單二駙馬赴南京任。道過磁州大明。入堂隨喜。見僧面壁而坐。駙馬曰。一箇好淡漢。詮大師曰。淡中有味。水性本淡。加之以茶蜜。甘苦生焉。性亦恬憺。派之以迷悟。則凡聖立焉。雖曰淡中有味。斯乃無味之味。其味恒然妙超情謂。情字從心。謂字從言。到此言語道斷。心行處滅。法眼道。理極忘情謂。如何有喻齊。道德經。谷神不死章云。玄牝之門。是為天地根。綿綿若存。又曰。吾不知誰子。象帝之先。衲僧為言。綿綿若存。不可一向斷絕去也。象帝之先者。空劫以前佛未出世時也。如愚道貴。暗用雪竇道貴如愚。頌云雨過雲凝曉半開。數峯如畫碧崔嵬。空生不解巖中坐。惹得天花動地來。此頌空生宴坐天帝雨花。今魯祖不能省事。惹得南泉玄沙一隊老漢點檢。此正是玉雕文以喪淳。不若他珠在淵而自媚。晉書陸機崇文賦曰。石蘊玉以山輝。水懷珠而川媚。石中蘊玉而為南泉輩琢開。水中懷珠而為玄沙輩漉出。幸自十分爽氣清磨暑秋。剛為一片閑雲遠分天水。萬松不曾面壁。爾這一隊來覓什麼節文。自代云。聽說天童頌古。

第二十四則雪峯看蛇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十四則雪峯看蛇

示眾云。東海鯉魚。南山鼈鼻。普化驢鳴。子湖犬吠。不墮常塗。不行異類。且道。是什麼人行履處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。東海鯉魚。南山鼈鼻。普化驢鳴。子湖犬吠。不墮常塗。不行異類。且道。是什麼人行履處。

舉。雪峯示眾云。南山有一條鼈鼻蛇。汝等諸人切須好看(提起坐具云。這箇不是倩來底)長慶云。今日堂中大有人喪身失命(聞風便颺)僧舉似玄沙(壘不過三)沙云。須是我稜兄始得(狐朋狗黨)然雖如是我即不恁麼(別有一條長便請拈出)僧云。和尚作麼生(毒蟲頭上措痒)沙云。用南山作麼(只者鼇鼻猶為分外)雲門以拄杖攛向峯面前作怕勢(何得自傷己命)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯示眾云。南山有一條鼈鼻蛇。汝等諸人切須好看(提起坐具云。這箇不是倩來底)長慶云。今日堂中大有人喪身失命(聞風便颺)僧舉似玄沙(壘不過三)沙云。須是我稜兄始得(狐朋狗黨)然雖如是我即不恁麼(別有一條長便請拈出)僧云。和尚作麼生(毒蟲頭上措痒)沙云。用南山作麼(只者鼇鼻猶為分外)雲門以拄杖攛向峯面前作怕勢(何得自傷己命)。

師云。南山鼈鼻雖是死蛇。象骨巖前解弄也活。雪峯拈來示眾。本要以毒去毒。長慶只解順水推舡。道今日堂中大有人喪身失命。若解逆風把柂。雪峯須入涅槃堂始得。玄沙聞舉云。須是我稜兄始得。這裏有些子誵訛。若道玄沙許長慶。為甚麼。却道我即不恁麼。不唯順水推舡。更解逆風把柂。這僧不顧危亡。便間和尚作麼生。玄沙只道。箇用南山作麼。這裏便見弄活蛇手。雲門便攛拄杖作怕勢。用得最親。雲巖掃地話頌中。曾舉象骨巖前弄蛇手。兒時做處老知羞。為雲門道奴見婢殷勤。便騎賊馬趁賊。也不妨惡手脚。今日再頌弄蛇話。誇拏龍手。看他大斧斫了手摩挲。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。南山鼈鼻雖是死蛇。象骨巖前解弄也活。雪峯拈來示眾。本要以毒去毒。長慶只解順水推舡。道今日堂中大有人喪身失命。若解逆風把柂。雪峯須入涅槃堂始得。玄沙聞舉云。須是我稜兄始得。這裏有些子誵訛。若道玄沙許長慶。為甚麼。却道我即不恁麼。不唯順水推舡。更解逆風把柂。這僧不顧危亡。便間和尚作麼生。玄沙只道。箇用南山作麼。這裏便見弄活蛇手。雲門便攛拄杖作怕勢。用得最親。雲巖掃地話頌中。曾舉象骨巖前弄蛇手。兒時做處老知羞。為雲門道奴見婢殷勤。便騎賊馬趁賊。也不妨惡手脚。今日再頌弄蛇話。誇拏龍手。看他大斧斫了手摩挲。頌云。

玄沙大剛(當機不讓父) 長慶少勇(見義不為) 南山鼈鼻死無用(擔條斷貫索) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙大剛(當機不讓父) 長慶少勇(見義不為) 南山鼈鼻死無用(擔條斷貫索)

風雲際會頭角生(時來蚯蚓作蛟龍) 果見韶陽下手弄(忍俊不禁) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風雲際會頭角生(時來蚯蚓作蛟龍) 果見韶陽下手弄(忍俊不禁)

下手弄(弄不出即休兩迴三度) 激電光中看變動(眨眼喪身失命) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下手弄(弄不出即休兩迴三度) 激電光中看變動(眨眼喪身失命)

在我也能遣能呼(少賣弄) 於彼也有擒有縱(七寸在手) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在我也能遣能呼(少賣弄) 於彼也有擒有縱(七寸在手)

底事如今付阿誰(萬松老漢) 冷口傷人不知痛(阿耶阿耶) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底事如今付阿誰(萬松老漢) 冷口傷人不知痛(阿耶阿耶)

師云。玄沙專使馳書上雪峯。峯拆開乃見三張白紙。示其僧云。會麼。僧云。不會。峯云。不見道。君子千里同風。僧迴舉似沙。沙云。山頭老和尚蹉過也不知。玄沙承嗣雪峯。尋常證父攘羊。當仁不讓。道要南山作麼。此又果毅無前。太剛之甚。長慶隨邪便道。大有人喪身失命。不解師子返擲。此真見義不為。是無勇也。風雲際會頭角生。果見韶陽下手弄。此頌雲門覿面拈出一條活蛇。不同諸師弓柸現影。能遣能呼者。俚諺有云。呼蛇即易。遣蛇即難。有擒有縱者。此頌既攛向面前復作怕勢。已能擒縱必解遣呼。天童末後道。底事如今付阿誰。冷口傷人不知痛。但凡拍頌歸於自己。拈向面前。始是作家。雪竇亦云。如今藏在乳峯前。來者一一看方便。師高聲喝云。看脚下。萬松道。雪竇貪觀脚下。不知穿過髑髏。天童冷口傷人。明人不作暗事。我當時若作雲門。以拄杖攛向雪峯懷裏。擬議不來。隨後教伊自作自受親遭一口。為什麼如此。今朝二月二。暫放龍擡頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。玄沙專使馳書上雪峯。峯拆開乃見三張白紙。示其僧云。會麼。僧云。不會。峯云。不見道。君子千里同風。僧迴舉似沙。沙云。山頭老和尚蹉過也不知。玄沙承嗣雪峯。尋常證父攘羊。當仁不讓。道要南山作麼。此又果毅無前。太剛之甚。長慶隨邪便道。大有人喪身失命。不解師子返擲。此真見義不為。是無勇也。風雲際會頭角生。果見韶陽下手弄。此頌雲門覿面拈出一條活蛇。不同諸師弓柸現影。能遣能呼者。俚諺有云。呼蛇即易。遣蛇即難。有擒有縱者。此頌既攛向面前復作怕勢。已能擒縱必解遣呼。天童末後道。底事如今付阿誰。冷口傷人不知痛。但凡拍頌歸於自己。拈向面前。始是作家。雪竇亦云。如今藏在乳峯前。來者一一看方便。師高聲喝云。看脚下。萬松道。雪竇貪觀脚下。不知穿過髑髏。天童冷口傷人。明人不作暗事。我當時若作雲門。以拄杖攛向雪峯懷裏。擬議不來。隨後教伊自作自受親遭一口。為什麼如此。今朝二月二。暫放龍擡頭。

第二十五則鹽官犀扇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十五則鹽官犀扇

示眾云。剎海無涯。不離當處。塵劫前事。盡在而今。試教伊覿面相呈。便不解當風拈出且道。過在什麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。剎海無涯。不離當處。塵劫前事。盡在而今。試教伊覿面相呈。便不解當風拈出且道。過在什麼處。

舉。鹽官一日喚侍者。與我過犀牛扇子來(要且少他不得)者云扇子破也(未舉時却完全)官云。扇子既破。還我犀牛兒來(不見道破也何不領話)者無對(扇子猶在雖有如無)資福畫一圓相。於中書一牛字(出巧新行能做會賣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。鹽官一日喚侍者。與我過犀牛扇子來(要且少他不得)者云扇子破也(未舉時却完全)官云。扇子既破。還我犀牛兒來(不見道破也何不領話)者無對(扇子猶在雖有如無)資福畫一圓相。於中書一牛字(出巧新行能做會賣)。

師云。杭州鹽官縣。鎮國海昌院齊安禪師。本唐皇宗枝。宣宗在潛為僧。將謁師。師預知告主事。大禁雜言。止約橫事。帝住久。忽辭。師密謂曰。時至矣。無滯泥蟠。兼囑以佛法後事。武宗滅教六年。宣宗復興。師有力焉。帝將詔師歸宮供養。師化已久。帝惻愴追諡悟空禪師。師一日喚侍者。與我過犀牛扇子來。侍者道。扇子破也。也是平實父子說話。師云。扇子既破。還我犀牛兒來。此乃全身入草養子之緣。侍者無對。却也因邪打正。只是自不知有。投子代云。不辭拈出。恐頭角不全。萬松道。善能修補。雪竇拈云。我要不全底頭角。萬松云。乃吾家之舊物。石霜云。若還和尚即無也。萬松道。當面諱却。雪竇拈云。犀牛兒猶在。萬松道。明眼難謾。保福云。和尚年尊別請人好。萬松道。恩多怨深。雪竇拈云。可惜勞而無功。萬松道。好心不得好報。據這一隊老漢。空說道理。扇子與牛兒。終拈掇不出。唯資福畫一圓相。於中書一牛字。扇子犀牛。斬新不動。雪竇拈云。適來為甚不拈出。其實道扇子破也。何曾動著分毫。適來不拈出。又何曾少。而今拈出也不曾添。天童賞資福拈得出用得親。標名挑請。特為煎點一上。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。杭州鹽官縣。鎮國海昌院齊安禪師。本唐皇宗枝。宣宗在潛為僧。將謁師。師預知告主事。大禁雜言。止約橫事。帝住久。忽辭。師密謂曰。時至矣。無滯泥蟠。兼囑以佛法後事。武宗滅教六年。宣宗復興。師有力焉。帝將詔師歸宮供養。師化已久。帝惻愴追諡悟空禪師。師一日喚侍者。與我過犀牛扇子來。侍者道。扇子破也。也是平實父子說話。師云。扇子既破。還我犀牛兒來。此乃全身入草養子之緣。侍者無對。却也因邪打正。只是自不知有。投子代云。不辭拈出。恐頭角不全。萬松道。善能修補。雪竇拈云。我要不全底頭角。萬松云。乃吾家之舊物。石霜云。若還和尚即無也。萬松道。當面諱却。雪竇拈云。犀牛兒猶在。萬松道。明眼難謾。保福云。和尚年尊別請人好。萬松道。恩多怨深。雪竇拈云。可惜勞而無功。萬松道。好心不得好報。據這一隊老漢。空說道理。扇子與牛兒。終拈掇不出。唯資福畫一圓相。於中書一牛字。扇子犀牛。斬新不動。雪竇拈云。適來為甚不拈出。其實道扇子破也。何曾動著分毫。適來不拈出。又何曾少。而今拈出也不曾添。天童賞資福拈得出用得親。標名挑請。特為煎點一上。頌云。

扇子破索犀牛(一不做二不休) 棬攣中字有來由(強如說道理) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扇子破索犀牛(一不做二不休) 棬攣中字有來由(強如說道理)

誰知桂轂千年魄(埋根千丈) 妙作通明一點秋(現世生苗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰知桂轂千年魄(埋根千丈) 妙作通明一點秋(現世生苗)

師云。諸方謂。扇畫犀牛玩月。或云。犀角為扇。或云。以犀為柄。皆得名為犀牛扇也。鹽官當時開箇舖席。各人拈出一柄。獨資福親手新樣。脫體偏別。師甞示眾云。隔江見資福剎竿便迴後。脚跟下好與三十棒。豈況過江來。時有僧纔出。師云。不堪共語。大抵講肆貴說到。宗門貴用到。以棬攣中字最有來由。玄沙示眾云。吾有正法眼藏。付囑摩訶迦葉。猶如畫月。曹溪竪拂子。猶如指月。桂轂乃月也。涅盤經世尊放月愛光。阿闍世王熱惱清涼。所以道。誰知桂轂千年魄。妙作通明一點秋。可謂大柄若在手。清風常及身。犀牛扇話。拈頌最多。要且端的不曾與鹽官相見。萬松若作侍者。見道與我過犀牛扇子來。有甚羽蒲紙竹綾絹椶𤛆。信手拈來便與一柄。何者縱有千般巧。終無兩樣風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。諸方謂。扇畫犀牛玩月。或云。犀角為扇。或云。以犀為柄。皆得名為犀牛扇也。鹽官當時開箇舖席。各人拈出一柄。獨資福親手新樣。脫體偏別。師甞示眾云。隔江見資福剎竿便迴後。脚跟下好與三十棒。豈況過江來。時有僧纔出。師云。不堪共語。大抵講肆貴說到。宗門貴用到。以棬攣中字最有來由。玄沙示眾云。吾有正法眼藏。付囑摩訶迦葉。猶如畫月。曹溪竪拂子。猶如指月。桂轂乃月也。涅盤經世尊放月愛光。阿闍世王熱惱清涼。所以道。誰知桂轂千年魄。妙作通明一點秋。可謂大柄若在手。清風常及身。犀牛扇話。拈頌最多。要且端的不曾與鹽官相見。萬松若作侍者。見道與我過犀牛扇子來。有甚羽蒲紙竹綾絹椶𤛆。信手拈來便與一柄。何者縱有千般巧。終無兩樣風。

第二十六則仰山指雪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十六則仰山指雪

示眾云。氷霜一色。雪月交光。凍殺法身。清損漁父。還堪賞玩也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。氷霜一色。雪月交光。凍殺法身。清損漁父。還堪賞玩也無。

舉。仰山指雪師子云。還有過得此色者麼。(仰山不覺平地喫交)雲門云。當時便與推倒(不奈舡何打破戽斗)雪竇云。只解推倒不解扶起(路見不平拔劍相助)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。仰山指雪師子云。還有過得此色者麼。(仰山不覺平地喫交)雲門云。當時便與推倒(不奈舡何打破戽斗)雪竇云。只解推倒不解扶起(路見不平拔劍相助)。

師云。古人臨機遇物。發明空劫以前一段大事。法華經云。純一無雜具足清白梵行之相。說者以謂。白是眾色之本。一乘是諸乘之源。而不說白色向上更有事在。故仰山指雪師子。示眾云。還有過得此色者麼。且白是眾色之本。雪色至白。如何更有過此色者。萬松道。既稱為色。必與眼對。過白之色。唯無色者。不與眼對。雲門所以道。當時便與推倒。若便向至白無白處。認著正是墮在無色界中。雪竇所以別指出一條活路。向推倒處。却教扶起。佛眼云。若向這裏扶持起來。甚生次第事。萬松道。若是他宗異派。不道不得。更須知有洞上宗風正倒時便起。正起時便倒底時節。然後起倒同時。起倒不立。更買草鞋。行脚三十年不見。佛覺頌云。一色無過指示人。白銀世界裏頻申。超然推倒還扶起。爭似東風煦日新。萬松道。日出後一場懡㦬。一等學人。見雲門推倒雪竇扶起。便作機鋒轉換。大用無方會。見向一色邊不得色邊會。以為宗旨血脈。已有佛覺為證。如或不信。更問天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。古人臨機遇物。發明空劫以前一段大事。法華經云。純一無雜具足清白梵行之相。說者以謂。白是眾色之本。一乘是諸乘之源。而不說白色向上更有事在。故仰山指雪師子。示眾云。還有過得此色者麼。且白是眾色之本。雪色至白。如何更有過此色者。萬松道。既稱為色。必與眼對。過白之色。唯無色者。不與眼對。雲門所以道。當時便與推倒。若便向至白無白處。認著正是墮在無色界中。雪竇所以別指出一條活路。向推倒處。却教扶起。佛眼云。若向這裏扶持起來。甚生次第事。萬松道。若是他宗異派。不道不得。更須知有洞上宗風正倒時便起。正起時便倒底時節。然後起倒同時。起倒不立。更買草鞋。行脚三十年不見。佛覺頌云。一色無過指示人。白銀世界裏頻申。超然推倒還扶起。爭似東風煦日新。萬松道。日出後一場懡㦬。一等學人。見雲門推倒雪竇扶起。便作機鋒轉換。大用無方會。見向一色邊不得色邊會。以為宗旨血脈。已有佛覺為證。如或不信。更問天童。頌云。

一倒一起雪庭師子(恰似箇活底) 慎於犯而懷仁。(識法者恐) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一倒一起雪庭師子(恰似箇活底) 慎於犯而懷仁。(識法者恐)

勇於為而見義(路見不平) 清光照眼似迷家(東西不辨) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇於為而見義(路見不平) 清光照眼似迷家(東西不辨)

明白轉身還墮位(更上一層樓) 衲僧家了無寄(且過一生) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明白轉身還墮位(更上一層樓) 衲僧家了無寄(且過一生)

同死同生何此何彼(刀斧斫不開) 暖信破梅兮春到寒枝(收得返魂香) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同死同生何此何彼(刀斧斫不開) 暖信破梅兮春到寒枝(收得返魂香)

涼飈脫葉兮秋澄潦水(來撾塗毒鼓) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涼飈脫葉兮秋澄潦水(來撾塗毒鼓)

師云。雲門一倒。雪竇一起。仰山指師子。要過此色。三箇鼎足闕一不可。三玄三要盡在於茲。仰山恐人坐在明白裏。豈非慎犯懷仁也。指似於人令過此色。豈非勇為見義也。魯語曰。見義不為無勇也。雲門又恐坐在一色邊也。豈非慎犯懷仁。便與推倒。亦勇為見義也。雪竇恐人只解推倒。乃慎犯懷仁也。更能扶起。勇為見義也。不見。趙州道。老僧不在明白裏。良以清光照眼猶自迷家。明白轉身未免墮位。只解推倒不解扶起。而堪作什麼。本色衲僧如珠走盤。雖同死同生而不居生死。雖無彼無此而權立彼此。末後兩句。有時。太陽門下。有時。明月堂前。萬古長空。一朝風月。朝菌蟪蛄。且道。而今是什麼時節。且隨老木同寒瘠。將逐春風入燒瘢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雲門一倒。雪竇一起。仰山指師子。要過此色。三箇鼎足闕一不可。三玄三要盡在於茲。仰山恐人坐在明白裏。豈非慎犯懷仁也。指似於人令過此色。豈非勇為見義也。魯語曰。見義不為無勇也。雲門又恐坐在一色邊也。豈非慎犯懷仁。便與推倒。亦勇為見義也。雪竇恐人只解推倒。乃慎犯懷仁也。更能扶起。勇為見義也。不見。趙州道。老僧不在明白裏。良以清光照眼猶自迷家。明白轉身未免墮位。只解推倒不解扶起。而堪作什麼。本色衲僧如珠走盤。雖同死同生而不居生死。雖無彼無此而權立彼此。末後兩句。有時。太陽門下。有時。明月堂前。萬古長空。一朝風月。朝菌蟪蛄。且道。而今是什麼時節。且隨老木同寒瘠。將逐春風入燒瘢。

第二十七則法眼指簾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十七則法眼指簾

示眾云。師多脈亂。法出姦生。無病醫病。雖以傷慈。有條攀條。何妨舉話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。師多脈亂。法出姦生。無病醫病。雖以傷慈。有條攀條。何妨舉話。

舉。法眼以手指簾(莫道不知莫道不見)時有二僧。同去捲簾(同行不同步)眼云。一得一失(劍下分身)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。法眼以手指簾(莫道不知莫道不見)時有二僧。同去捲簾(同行不同步)眼云。一得一失(劍下分身)。

師云。法眼齋前上參。以手指簾。二僧同去捲簾。眼曰。一得一失。東禪齊云。上座作麼生會。有云。為伊不明旨。便去捲簾。亦有道。指者則會。不指而去者則失。恁麼會還可不可。既不許恁麼會。且問。上座阿那箇得。阿那箇失。萬松道。泥裏洗土塊。此非但法眼。南泉一日謂僧曰。夜來好風。僧亦曰。夜來好風。泉曰。吹折門前一株松。僧亦曰。吹折門前一株松。泉次謂一僧曰。夜來好風。僧曰。是什麼風。泉曰。吹折門前一株松。僧曰。是什麼松。泉曰。一得一失。指簾話極有為人作略。二僧捲簾。在當人分上。自有兩條路子。法眼先與一印。印定更無移改。在法眼分上。明暗相參。殺活機。大人境界普賢知。諸方皆以離得失忘是非為上。法眼走入是非海裏得失坑中。作活計。蓋無得失人。可以定天下之得失。萬松恁麼。提唱也有得有失。諸人恁麼。上來也有得有失。唯深明利害之端者。可以較其損益。孫箇喚做現成公案。不勞再勘。為伊不能倒斷。不免天童引惹詞訟。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。法眼齋前上參。以手指簾。二僧同去捲簾。眼曰。一得一失。東禪齊云。上座作麼生會。有云。為伊不明旨。便去捲簾。亦有道。指者則會。不指而去者則失。恁麼會還可不可。既不許恁麼會。且問。上座阿那箇得。阿那箇失。萬松道。泥裏洗土塊。此非但法眼。南泉一日謂僧曰。夜來好風。僧亦曰。夜來好風。泉曰。吹折門前一株松。僧亦曰。吹折門前一株松。泉次謂一僧曰。夜來好風。僧曰。是什麼風。泉曰。吹折門前一株松。僧曰。是什麼松。泉曰。一得一失。指簾話極有為人作略。二僧捲簾。在當人分上。自有兩條路子。法眼先與一印。印定更無移改。在法眼分上。明暗相參。殺活機。大人境界普賢知。諸方皆以離得失忘是非為上。法眼走入是非海裏得失坑中。作活計。蓋無得失人。可以定天下之得失。萬松恁麼。提唱也有得有失。諸人恁麼。上來也有得有失。唯深明利害之端者。可以較其損益。孫箇喚做現成公案。不勞再勘。為伊不能倒斷。不免天童引惹詞訟。頌云。

松直棘曲鶴長𠒎短(不得動著) 羲皇世人俱忘治亂(葫蘆提鏨得肥) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 松直棘曲鶴長𠒎短(不得動著) 羲皇世人俱忘治亂(葫蘆提鏨得肥)

其安也潛龍在淵(佛眼覷不見) 其逸也翔鳥脫絆(斫頭望不及) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其安也潛龍在淵(佛眼覷不見) 其逸也翔鳥脫絆(斫頭望不及)

無何祖禰西來(上梁不正) 裏許得失相半(下柱參差) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無何祖禰西來(上梁不正) 裏許得失相半(下柱參差)

蓬隨風而轉空(業識茫茫無本可據) 舡截流而到岸(順水張帆難逢快便) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓬隨風而轉空(業識茫茫無本可據) 舡截流而到岸(順水張帆難逢快便)

箇中靈利衲僧(罵街醉漢誰敢承頭) 看取清涼手段(我這裏也有只是罕遇其人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箇中靈利衲僧(罵街醉漢誰敢承頭) 看取清涼手段(我這裏也有只是罕遇其人)

師云。古人不得已。強名本分事。松直。棘曲。鵠白。烏玄。本出楞嚴經。天童點化鶴長𠒎短。莊子云。長者不為有餘。短者不為不足。是故𠒎脛雖短續之則憂。鶴脛雖長。斷之則悲。俗諺云。要不悶依本分。豈直羲皇世人俱忘治亂。孔子謂。西方有大聖人。不治而不亂。治亂者得失也。三祖云。得失是非一時放却。周易乾卦。初九潛龍。勿用。九四或躍在淵。秦臺記。王次仲年弱冠。變蒼頡古文為隷書。秦始皇徵之不起。上怒檻車囚之赴國。路化作鳥脫羈絆。飛至西山落二翮。今媯川縣有大翮碢。即其處也。此頌上古之風。出處行藏。各安其分。佛未出世。有多少經論公案。及至祖師西來。便有得有失。何不向未指簾時會取。隨風轉空。截流到岸。此二句點出二僧得失。天童大有功夫不易。恁麼道。若無活人手。爭能殺得人。是故又道。箇中靈利衲僧。看取清涼手段。且道。據什麼令。便得如此。待爾喫棒了。向爾道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。古人不得已。強名本分事。松直。棘曲。鵠白。烏玄。本出楞嚴經。天童點化鶴長𠒎短。莊子云。長者不為有餘。短者不為不足。是故𠒎脛雖短續之則憂。鶴脛雖長。斷之則悲。俗諺云。要不悶依本分。豈直羲皇世人俱忘治亂。孔子謂。西方有大聖人。不治而不亂。治亂者得失也。三祖云。得失是非一時放却。周易乾卦。初九潛龍。勿用。九四或躍在淵。秦臺記。王次仲年弱冠。變蒼頡古文為隷書。秦始皇徵之不起。上怒檻車囚之赴國。路化作鳥脫羈絆。飛至西山落二翮。今媯川縣有大翮碢。即其處也。此頌上古之風。出處行藏。各安其分。佛未出世。有多少經論公案。及至祖師西來。便有得有失。何不向未指簾時會取。隨風轉空。截流到岸。此二句點出二僧得失。天童大有功夫不易。恁麼道。若無活人手。爭能殺得人。是故又道。箇中靈利衲僧。看取清涼手段。且道。據什麼令。便得如此。待爾喫棒了。向爾道。

第二十八則護國三懡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十八則護國三懡

示眾云。不挂寸絲底人。正是裸形外道。不嚼粒米底漢。斷歸焦面鬼王。直饒聖處受生。未免竿頭險墮。還有掩羞處麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。不挂寸絲底人。正是裸形外道。不嚼粒米底漢。斷歸焦面鬼王。直饒聖處受生。未免竿頭險墮。還有掩羞處麼。

舉。僧問護國。鶴立枯松時如何(步步登高易)國云。地下底一場懡㦬(心心放下難)僧云。滴水滴凍時如何(法身無被不禁寒)國云。日出後一場懡㦬(雪消露出死人來)僧云。會昌沙汰時。護法善神向甚麼處去也(點即不到)國云。三門頭兩箇一場懡㦬(到即不點)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問護國。鶴立枯松時如何(步步登高易)國云。地下底一場懡㦬(心心放下難)僧云。滴水滴凍時如何(法身無被不禁寒)國云。日出後一場懡㦬(雪消露出死人來)僧云。會昌沙汰時。護法善神向甚麼處去也(點即不到)國云。三門頭兩箇一場懡㦬(到即不點)。

師云。隋州隋城山護國淨果大師。諱守澄。與二世演化大師諱知遠。同在湖南報慈。慈陞座。師問如何是真如佛性。慈曰。誰無。參退。首座問。汝適來問和尚話還會麼。師曰。不會。座曰。和尚恁麼慈悲。汝為什麼不會。真如佛性誰無。乃至四生六道悉皆具足。師曰。感謝首座為某說破。淨果在傍齩齒曰。這老漢自家無眼更瞎他人。乃召師問。首座適來說箇什麼。師曰。某當時不會得他說破。具如前舉。淨果曰。上座佛法不是這箇道理。汝若不信去問取堂頭。師上堂頭具說前解。慈亦曰。佛法不是這箇道理。師曰。適來問第三座。他亦不肯。故教來問。且望慈悲為某決破。慈曰。汝去問取第三座去。師下來禮問。淨果曰。汝但問來。師便問。如何是真如佛性。淨果曰。誰有。師於言下契悟。再拜謝了。乃曰。首座或在眾。或出世。某誓願佐助。後遂相繼住持。此話諸方謂之護國三懡㦬。與保福四謾人為對。未透關者。極難奔湊。不見。僧問雲居簡禪師。孤峯獨宿時如何。居云。九間僧堂裏不臥。誰教爾孤峯獨宿。此話雖無玄妙甚有開發。舉此一隅。三隅可見。洞山玄中銘。峯巒秀異。鶴不停機。靈木迢然。鳳無依倚。這僧却問。鶴立孤松時如何。這僧癡坐功夫既到。將這些子本地風光。貼在額頭。逢人呈似。殊不知。孤危不立。道方高。天台教中謂之頂墮。所以護國道。地下底一場懡㦬。這僧不向孤危處作活計。又將氷枯雪老處呈上。又不知乾嚗嚗時。還生津潤。冷清清處。却要溫和。所以道。日出後一場懡㦬。這僧戈中兩翻。上來兩被護國格下。既沒奈何。却問教門興廢。疑難道。會昌沙汰時。護法善神向什麼處去也。唐武宗好仙。沙汰僧尼二十六萬五百人。會昌五年八月下旬。勒令歸俗。帝服方士丹藥。性加躁急。喜怒不常。至六年三月初。纔及半年以丹毒死。宣宗即位。佛寺復增三倍之多。以神道為論。不假武宗小廢。何致宣宗大興。善神權巧之方斷非凡下可及。若以衲僧見處。法門本無興廢。善神豈有去來。所以道。三門頭兩箇一場懡㦬。萬松恁麼道。錯為人下注脚了也。又不見。僧問。心法雙忘時如何。國云。不洗面。僧云。月落寒潭時如何。國云。不洗面。僧云。光境俱忘時如何。國云。不洗面。不可總從頭注解將去也。不注解時如何。自有天童頌古。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。隋州隋城山護國淨果大師。諱守澄。與二世演化大師諱知遠。同在湖南報慈。慈陞座。師問如何是真如佛性。慈曰。誰無。參退。首座問。汝適來問和尚話還會麼。師曰。不會。座曰。和尚恁麼慈悲。汝為什麼不會。真如佛性誰無。乃至四生六道悉皆具足。師曰。感謝首座為某說破。淨果在傍齩齒曰。這老漢自家無眼更瞎他人。乃召師問。首座適來說箇什麼。師曰。某當時不會得他說破。具如前舉。淨果曰。上座佛法不是這箇道理。汝若不信去問取堂頭。師上堂頭具說前解。慈亦曰。佛法不是這箇道理。師曰。適來問第三座。他亦不肯。故教來問。且望慈悲為某決破。慈曰。汝去問取第三座去。師下來禮問。淨果曰。汝但問來。師便問。如何是真如佛性。淨果曰。誰有。師於言下契悟。再拜謝了。乃曰。首座或在眾。或出世。某誓願佐助。後遂相繼住持。此話諸方謂之護國三懡㦬。與保福四謾人為對。未透關者。極難奔湊。不見。僧問雲居簡禪師。孤峯獨宿時如何。居云。九間僧堂裏不臥。誰教爾孤峯獨宿。此話雖無玄妙甚有開發。舉此一隅。三隅可見。洞山玄中銘。峯巒秀異。鶴不停機。靈木迢然。鳳無依倚。這僧却問。鶴立孤松時如何。這僧癡坐功夫既到。將這些子本地風光。貼在額頭。逢人呈似。殊不知。孤危不立。道方高。天台教中謂之頂墮。所以護國道。地下底一場懡㦬。這僧不向孤危處作活計。又將氷枯雪老處呈上。又不知乾嚗嚗時。還生津潤。冷清清處。却要溫和。所以道。日出後一場懡㦬。這僧戈中兩翻。上來兩被護國格下。既沒奈何。却問教門興廢。疑難道。會昌沙汰時。護法善神向什麼處去也。唐武宗好仙。沙汰僧尼二十六萬五百人。會昌五年八月下旬。勒令歸俗。帝服方士丹藥。性加躁急。喜怒不常。至六年三月初。纔及半年以丹毒死。宣宗即位。佛寺復增三倍之多。以神道為論。不假武宗小廢。何致宣宗大興。善神權巧之方斷非凡下可及。若以衲僧見處。法門本無興廢。善神豈有去來。所以道。三門頭兩箇一場懡㦬。萬松恁麼道。錯為人下注脚了也。又不見。僧問。心法雙忘時如何。國云。不洗面。僧云。月落寒潭時如何。國云。不洗面。僧云。光境俱忘時如何。國云。不洗面。不可總從頭注解將去也。不注解時如何。自有天童頌古。

壯士稜稜鬢未秋(恨天不到) 男兒不憤不封侯(貪程太速) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壯士稜稜鬢未秋(恨天不到) 男兒不憤不封侯(貪程太速)

翻思清白傳家客(已太多生) 洗耳溪頭不飲牛(末後太過) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻思清白傳家客(已太多生) 洗耳溪頭不飲牛(末後太過)

師云。三祖道。大道體寬無易無難。小見狐疑。轉急轉遲。昔有二僧同行。性急者在前。呼在後者云。光陰迅速疾走上來。後僧云。大道廣濶。忙作甚麼。萬松甞見。圓通善國師手書二頌云。光陰迅速疾走上來。路頭踏著。優鉢花開。大道廣濶。忙作什麼。放開肚皮。一時包裹。此圓通善國師二頌。如這僧恁麼問護國恁麼答。各具一隻眼。天童頌中前兩句。如銳氣貪榮。後兩句如退身致仕。後漢班超家貧常傭寫書。乃投筆曰。大丈夫當効張騫傅介子立功異域。以取封侯萬里之外。焉能久事於筆硯間乎。後討西國。封定遠侯。此喻這僧三問探頭太過也。後漢楊震任荊州太守。性公廉不受私謁。子孫蔬食步行。故舊長者欲開產業。震不肯曰。使後世稱為清白吏子孫。以此遺之。不亦厚乎。史記。許由隱於箕山。依山而食。就河而飲。堯讓帝位。由聞之臨河洗耳。巢父飲牛問曰。凡人洗面。公獨洗耳。由曰。聞堯請我為九州長。故洗是非。父曰。豫章之木生於高山。工人莫得。子欲避世。何不深藏。今游人間苟求名譽。行待下飲。恐污牛口。乃牽上流飲之。天童以楊震許由巢父三人。頌三懡㦬。却被同安道濁者自濁。清者清。菩提煩惱等空平。這僧與護國放下了也。不干諸人事。各請逐便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。三祖道。大道體寬無易無難。小見狐疑。轉急轉遲。昔有二僧同行。性急者在前。呼在後者云。光陰迅速疾走上來。後僧云。大道廣濶。忙作甚麼。萬松甞見。圓通善國師手書二頌云。光陰迅速疾走上來。路頭踏著。優鉢花開。大道廣濶。忙作什麼。放開肚皮。一時包裹。此圓通善國師二頌。如這僧恁麼問護國恁麼答。各具一隻眼。天童頌中前兩句。如銳氣貪榮。後兩句如退身致仕。後漢班超家貧常傭寫書。乃投筆曰。大丈夫當効張騫傅介子立功異域。以取封侯萬里之外。焉能久事於筆硯間乎。後討西國。封定遠侯。此喻這僧三問探頭太過也。後漢楊震任荊州太守。性公廉不受私謁。子孫蔬食步行。故舊長者欲開產業。震不肯曰。使後世稱為清白吏子孫。以此遺之。不亦厚乎。史記。許由隱於箕山。依山而食。就河而飲。堯讓帝位。由聞之臨河洗耳。巢父飲牛問曰。凡人洗面。公獨洗耳。由曰。聞堯請我為九州長。故洗是非。父曰。豫章之木生於高山。工人莫得。子欲避世。何不深藏。今游人間苟求名譽。行待下飲。恐污牛口。乃牽上流飲之。天童以楊震許由巢父三人。頌三懡㦬。却被同安道濁者自濁。清者清。菩提煩惱等空平。這僧與護國放下了也。不干諸人事。各請逐便。

第二十九則風穴鐵牛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十九則風穴鐵牛

示眾云。遲棊鈍行。爛却斧柯。眼轉頭迷。奪將杓柄。若也打在鬼窟裏。把定死蛇頭。還有變豹分也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。遲棊鈍行。爛却斧柯。眼轉頭迷。奪將杓柄。若也打在鬼窟裏。把定死蛇頭。還有變豹分也無。

舉。風穴在郢州衙內。上堂云。祖師心印狀似鐵牛之機(針剳不入)去即印住(拽迴鼻孔)住即印破(截斷脚跟)只如不去不住。印即是。不印即是(泥裏洗土塊)時有廬陂長老出問云。某甲有鐵牛之機。請師不搭印(宛有逆水之波)穴云。慣釣鯨鯢澄巨浸。却嗟蛙步𩥇泥沙(引魂幡子搐氣袋)陂佇思(已過鬼門關)穴喝云。長老何不進語(已臨崖岸更與一推)陂擬議(許多時節甚處去來)穴打一拂子云。還記得話頭麼。試舉看(為人為徹殺人見血)陂擬開口(猶自不伏燒埋)穴又打一拂子(仍少三十棒)牧主云。佛法與王法一般(不會做官看傍州例)穴云。見箇什麼(却好與一拂子)牧云。當斷不斷返招其亂(自罵自招)穴便下座(得意濃時正好休)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。風穴在郢州衙內。上堂云。祖師心印狀似鐵牛之機(針剳不入)去即印住(拽迴鼻孔)住即印破(截斷脚跟)只如不去不住。印即是。不印即是(泥裏洗土塊)時有廬陂長老出問云。某甲有鐵牛之機。請師不搭印(宛有逆水之波)穴云。慣釣鯨鯢澄巨浸。却嗟蛙步𩥇泥沙(引魂幡子搐氣袋)陂佇思(已過鬼門關)穴喝云。長老何不進語(已臨崖岸更與一推)陂擬議(許多時節甚處去來)穴打一拂子云。還記得話頭麼。試舉看(為人為徹殺人見血)陂擬開口(猶自不伏燒埋)穴又打一拂子(仍少三十棒)牧主云。佛法與王法一般(不會做官看傍州例)穴云。見箇什麼(却好與一拂子)牧云。當斷不斷返招其亂(自罵自招)穴便下座(得意濃時正好休)。

師云。無盡居士。舉。臨際辭溈山。仰山侍其傍。溈曰。此人他日法道如何。仰曰。他日法道大行吳越。遇風即止。又問其嗣之者何人。仰曰。年代深遠未可言耳。溈固問之曰。吾亦欲知。仰云。經不云乎。將此深心奉塵剎。是則名為報佛恩。居士曰。吾以此知。風穴仰山之後身也。穴初參雪峯五年。一日請益臨際會下兩堂上座舉頭相顧各下一喝。僧舉問際。未審具賓主眼否。際曰。雖然如是。賓主歷然。雪峯敘與巖頭欽山。進途而值臨際已逝不及參。則曰。汝欲會當問取他子孫。穴舉似南院顒。院云。雪峯古佛也。師後住汝州風穴山廣慧禪院。五代離亂。郢州牧主請師衙內住夏。一日牧主請陞座。示眾云。祖師心印。狀似鐵牛之機。不同石人木馬玄唱玄提。直下如鐵牛。無爾近傍處。爾纔去鉤迴。纔住打教百雜碎。只如不去不住。印即是。不印即是。可謂鉤頭有餌。盧陂長老亦是際下兒孫。便拈轉他話頭。置問不妨奇特。道某甲有鐵牛之機。請師不搭印。其奈風穴據令而。行便道。慣釣鯨鯢澄巨浸。却嗟蛙步𩥇泥沙。鯨鯢橫海大魚也。莊子任公子五十犗為餌。曾得此魚。蛙步𩥇泥沙。有說。漢武帝時有暴利長。渥洼水傍見群野馬。中有奇者來飲水。因作土人。持勒絆于傍。習以為常。以人代之。收得其馬。欲神異其馬。謂從水出。遂傳為龍種。穴謂馬出清水反偃𩥇泥沙中。此說迂迴風穴眾吼集。明作蛙步。不見。雪竇頌犀牛扇話了。復云。若要清風再振。頭角重生。請禪客下轉語乃云。扇子既破。還我犀牛兒來。時有僧出云。大眾參堂去。竇喝云。拋鉤釣鯤鯨釣得箇蝦䗫。以此兩句對風穴上下兩句。蛙字無疑也。陂佇思。問話呈機。要與風穴相見。而忽遭點。要別尋出長投。至爾施呈槍法。一樬檐打倒也。此不解奪機行令賓主互換之過也。牧主久參風穴。不無見處道。佛法與王法一般。風穴收得安南。又憂塞北。便問牧主道。見箇什麼。這裏便好。與盧陂雪屈。却只道。當斷不斷反招其亂也。不妨說到。風穴為伊是俗官。飲氣吞聲便下座。二尊宿一龍一蛇。做剛做柔。篁鼓臨際宗風。更著天童斷和。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。無盡居士。舉。臨際辭溈山。仰山侍其傍。溈曰。此人他日法道如何。仰曰。他日法道大行吳越。遇風即止。又問其嗣之者何人。仰曰。年代深遠未可言耳。溈固問之曰。吾亦欲知。仰云。經不云乎。將此深心奉塵剎。是則名為報佛恩。居士曰。吾以此知。風穴仰山之後身也。穴初參雪峯五年。一日請益臨際會下兩堂上座舉頭相顧各下一喝。僧舉問際。未審具賓主眼否。際曰。雖然如是。賓主歷然。雪峯敘與巖頭欽山。進途而值臨際已逝不及參。則曰。汝欲會當問取他子孫。穴舉似南院顒。院云。雪峯古佛也。師後住汝州風穴山廣慧禪院。五代離亂。郢州牧主請師衙內住夏。一日牧主請陞座。示眾云。祖師心印。狀似鐵牛之機。不同石人木馬玄唱玄提。直下如鐵牛。無爾近傍處。爾纔去鉤迴。纔住打教百雜碎。只如不去不住。印即是。不印即是。可謂鉤頭有餌。盧陂長老亦是際下兒孫。便拈轉他話頭。置問不妨奇特。道某甲有鐵牛之機。請師不搭印。其奈風穴據令而。行便道。慣釣鯨鯢澄巨浸。却嗟蛙步𩥇泥沙。鯨鯢橫海大魚也。莊子任公子五十犗為餌。曾得此魚。蛙步𩥇泥沙。有說。漢武帝時有暴利長。渥洼水傍見群野馬。中有奇者來飲水。因作土人。持勒絆于傍。習以為常。以人代之。收得其馬。欲神異其馬。謂從水出。遂傳為龍種。穴謂馬出清水反偃𩥇泥沙中。此說迂迴風穴眾吼集。明作蛙步。不見。雪竇頌犀牛扇話了。復云。若要清風再振。頭角重生。請禪客下轉語乃云。扇子既破。還我犀牛兒來。時有僧出云。大眾參堂去。竇喝云。拋鉤釣鯤鯨釣得箇蝦䗫。以此兩句對風穴上下兩句。蛙字無疑也。陂佇思。問話呈機。要與風穴相見。而忽遭點。要別尋出長投。至爾施呈槍法。一樬檐打倒也。此不解奪機行令賓主互換之過也。牧主久參風穴。不無見處道。佛法與王法一般。風穴收得安南。又憂塞北。便問牧主道。見箇什麼。這裏便好。與盧陂雪屈。却只道。當斷不斷反招其亂也。不妨說到。風穴為伊是俗官。飲氣吞聲便下座。二尊宿一龍一蛇。做剛做柔。篁鼓臨際宗風。更著天童斷和。頌云。

鐵牛之機(哮吼也未) 印住印破(鉤錐在手) 透出毘盧頂𩕳行(將上不足) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵牛之機(哮吼也未) 印住印破(鉤錐在手) 透出毘盧頂𩕳行(將上不足)

却來化佛舌頭坐(匹下有餘) 風穴當衡(世情看冷暖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却來化佛舌頭坐(匹下有餘) 風穴當衡(世情看冷暖)

盧陂負墮(人面逐高低) 棒頭喝下(豈容分說) 電光石火(不待消停) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧陂負墮(人面逐高低) 棒頭喝下(豈容分說) 電光石火(不待消停)

歷歷分明珠在盤(不撥自轉) 眨起眉毛還蹉過(和聲便打) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷歷分明珠在盤(不撥自轉) 眨起眉毛還蹉過(和聲便打)

師云。鐵牛之機。印住印破。閩王遣使送朱記到。保福上堂曰。去則印住。住則印破。僧曰。不去不住。用印奚為。保福打之。僧曰。恁麼則山鬼窟裏全因今日也。保福默然。萬松道。可惜龍頭蛇尾。風穴若不超證無住無依大解脫門。不能透出毘盧頂𩕳行也。唐肅宗問忠國師。如何是無諍三昧。國師云。檀越踏毘盧頂上行。此明法身向上非枯椿邊事。風穴先據此令。却來佛事門中。掌莫大威權。斷不了公案。掃除凡聖情量。坐斷報化佛頭。臨際廣語云。山僧見處。坐斷報化佛頂。恁麼當衡。直饒盧陂作家亦有時負墮也。西天外道立義。不成者謂之負墮。斬頭截臂。以謝不敏。此棒頭喝下鈷鎚。電光石火機變。皆暫時光境。慎勿以定奪得失決斷勝負。如珠走盤。眨眼蹉過也。師以拂子擊禪床云。了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。鐵牛之機。印住印破。閩王遣使送朱記到。保福上堂曰。去則印住。住則印破。僧曰。不去不住。用印奚為。保福打之。僧曰。恁麼則山鬼窟裏全因今日也。保福默然。萬松道。可惜龍頭蛇尾。風穴若不超證無住無依大解脫門。不能透出毘盧頂𩕳行也。唐肅宗問忠國師。如何是無諍三昧。國師云。檀越踏毘盧頂上行。此明法身向上非枯椿邊事。風穴先據此令。却來佛事門中。掌莫大威權。斷不了公案。掃除凡聖情量。坐斷報化佛頭。臨際廣語云。山僧見處。坐斷報化佛頂。恁麼當衡。直饒盧陂作家亦有時負墮也。西天外道立義。不成者謂之負墮。斬頭截臂。以謝不敏。此棒頭喝下鈷鎚。電光石火機變。皆暫時光境。慎勿以定奪得失決斷勝負。如珠走盤。眨眼蹉過也。師以拂子擊禪床云。了。

第三十則大隨劫火 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十則大隨劫火

示眾云。絕諸對待。坐斷兩頭。打破疑團。那消一句。長安不離寸步。太山只重三斤。且道。據甚麼令。敢恁麼道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。絕諸對待。坐斷兩頭。打破疑團。那消一句。長安不離寸步。太山只重三斤。且道。據甚麼令。敢恁麼道。

舉。僧問大隨。劫火洞然大。千俱壞。未審這箇壞不壞(愁人莫向愁人說)隨云。壞(早是那堪)僧云。恁麼則隨他去也(目前可驗)隨云。隨他去(下坡不走更與一推)僧問龍濟。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞(同病相憂)濟云。不壞(打破契頭捩轉鼻孔)僧云。為甚不壞(又恁麼來)濟云。為同大千(生鐵鑄成)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問大隨。劫火洞然大。千俱壞。未審這箇壞不壞(愁人莫向愁人說)隨云。壞(早是那堪)僧云。恁麼則隨他去也(目前可驗)隨云。隨他去(下坡不走更與一推)僧問龍濟。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞(同病相憂)濟云。不壞(打破契頭捩轉鼻孔)僧云。為甚不壞(又恁麼來)濟云。為同大千(生鐵鑄成)。

師云。益州大隨法真禪師。或云福州西院。亦曰長慶。大安之子。百丈大智之孫。參見六十餘員尊宿。在溈山會中。作火頭。溈問。子在此數年。不解致箇問頭。隨云。教某甲問箇甚即得。山云。爾不解問道如何是佛。隨以手掩溈山口。山云。爾以後有片瓦蓋頭。覓箇掃地人也無。後於棚口路。煎茶接待往來三年。開山住大隨。僧問。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞。此問本出仁王護國經。斑足王信外道羅陀語。取千王頭。淫祀塚間摩訶迦羅大黑天神。冀延國祚。普明王請一日假。依七佛法齋百法師。第一法師為王說偈。劫火洞然大千俱壞。此偈凡三十二句。王赴死轉為諸王說。斑足疑問。亦聞此偈心開悟解。以國付弟出家得忍。據教中說。三千大千世界同一成壞。漢武帝鑿昆明池。得灰問東方朔。朔曰。請問西域道人。至後漢明帝。摩騰竺法蘭來。問之曰劫灰也。雲庵問講師。火災起時世間虛空。許多灰燼將置何處。罕有答者。止觀。羅漢如炭。辟支如灰。菩薩如餘少灰。佛如劫火無炭無灰。此問這箇壞不壞。佛果道。這僧元來不知話頭落處。且道。這箇是甚麼。隨云。壞。此語反常合道。極難咬嚼。僧云。恁麼則隨他去也。這僧也好笑。不知執鞭墜鐙多少時也。隨云。隨他去。萬松道。僧隨大隨去。大隨隨僧去。雪竇與脩山主同時。未見脩山主答。後段不壞為同大千話。單頌大隨話云。劫火光中立問端。衲僧猶滯兩重關。這句人多錯會道。大隨道壞是一重關。脩山主道不壞。是兩重也。爾不看前話。單頌大隨。雪竇未見脩山主語錄。但以問頭這箇壞不壞已是兩重關也。可憐一句隨他語。萬里區區獨往還。此頌這僧不會大隨語直往舒州。問投子。子云。西川有古佛出世。汝速迴彼。僧迴隨已化。唐僧景遵題云。了然無別法。唯道印南能。一句隨他語。千山走衲僧。雪竇用此聯意。道頌後一聯也。寒蛩嗚砌葉。靜夜禮龕燈。吟罷孤窓月。徘徊恨不勝。天童頌古。更添脩山主話道不壞為同大千。有本道。為他不同大千。這話最好看。道同也得。不同也得。將錯就錯無可不可。脩山主又云。壞也礙塞殺人。不壞也礙塞殺人。萬松道。大隨道壞。也有出身處。脩山主道不壞。也有出身處。不是一向無意度。不可一向情識會。不見。江西志徹禪師。問六祖涅盤經中常無常義。祖曰。無常者佛性也。有常者善惡一切諸法分別心也。徹曰。經說佛性是常。和尚却言無常。善惡諸法乃至菩提心皆是無常。和尚却言是常。此即相違。令學人轉生疑惑。祖曰。佛性若常。更說甚善惡諸法。吾說無常。正是佛說真常之道也。又一切諸法若無常者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。益州大隨法真禪師。或云福州西院。亦曰長慶。大安之子。百丈大智之孫。參見六十餘員尊宿。在溈山會中。作火頭。溈問。子在此數年。不解致箇問頭。隨云。教某甲問箇甚即得。山云。爾不解問道如何是佛。隨以手掩溈山口。山云。爾以後有片瓦蓋頭。覓箇掃地人也無。後於棚口路。煎茶接待往來三年。開山住大隨。僧問。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞。此問本出仁王護國經。斑足王信外道羅陀語。取千王頭。淫祀塚間摩訶迦羅大黑天神。冀延國祚。普明王請一日假。依七佛法齋百法師。第一法師為王說偈。劫火洞然大千俱壞。此偈凡三十二句。王赴死轉為諸王說。斑足疑問。亦聞此偈心開悟解。以國付弟出家得忍。據教中說。三千大千世界同一成壞。漢武帝鑿昆明池。得灰問東方朔。朔曰。請問西域道人。至後漢明帝。摩騰竺法蘭來。問之曰劫灰也。雲庵問講師。火災起時世間虛空。許多灰燼將置何處。罕有答者。止觀。羅漢如炭。辟支如灰。菩薩如餘少灰。佛如劫火無炭無灰。此問這箇壞不壞。佛果道。這僧元來不知話頭落處。且道。這箇是甚麼。隨云。壞。此語反常合道。極難咬嚼。僧云。恁麼則隨他去也。這僧也好笑。不知執鞭墜鐙多少時也。隨云。隨他去。萬松道。僧隨大隨去。大隨隨僧去。雪竇與脩山主同時。未見脩山主答。後段不壞為同大千話。單頌大隨話云。劫火光中立問端。衲僧猶滯兩重關。這句人多錯會道。大隨道壞是一重關。脩山主道不壞。是兩重也。爾不看前話。單頌大隨。雪竇未見脩山主語錄。但以問頭這箇壞不壞已是兩重關也。可憐一句隨他語。萬里區區獨往還。此頌這僧不會大隨語直往舒州。問投子。子云。西川有古佛出世。汝速迴彼。僧迴隨已化。唐僧景遵題云。了然無別法。唯道印南能。一句隨他語。千山走衲僧。雪竇用此聯意。道頌後一聯也。寒蛩嗚砌葉。靜夜禮龕燈。吟罷孤窓月。徘徊恨不勝。天童頌古。更添脩山主話道不壞為同大千。有本道。為他不同大千。這話最好看。道同也得。不同也得。將錯就錯無可不可。脩山主又云。壞也礙塞殺人。不壞也礙塞殺人。萬松道。大隨道壞。也有出身處。脩山主道不壞。也有出身處。不是一向無意度。不可一向情識會。不見。江西志徹禪師。問六祖涅盤經中常無常義。祖曰。無常者佛性也。有常者善惡一切諸法分別心也。徹曰。經說佛性是常。和尚却言無常。善惡諸法乃至菩提心皆是無常。和尚却言是常。此即相違。令學人轉生疑惑。祖曰。佛性若常。更說甚善惡諸法。吾說無常。正是佛說真常之道也。又一切諸法若無常者。

則物物皆有自性。容受生死。而真常性有不遍處。吾說常正是佛說真無常義也。今時初心。見大隨道壞隨他去。未免䁝惑。傍參六祖。可以無疑也。況大隨百丈親孫。脩山主地藏嫡子。超情離見。曲為今時。雪竇當時只頌一半。天童今日始得完全。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則物物皆有自性。容受生死。而真常性有不遍處。吾說常正是佛說真無常義也。今時初心。見大隨道壞隨他去。未免䁝惑。傍參六祖。可以無疑也。況大隨百丈親孫。脩山主地藏嫡子。超情離見。曲為今時。雪竇當時只頌一半。天童今日始得完全。頌云。

壞不壞(佛手揀不出) 隨他去也大千界(沒量大人語脈裏轉却) 句裏了無鉤鎖機(粘牙帶齒亦不少) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞不壞(佛手揀不出) 隨他去也大千界(沒量大人語脈裏轉却) 句裏了無鉤鎖機(粘牙帶齒亦不少)

脚頭多被葛藤礙(誰教爾生枝引蔓) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脚頭多被葛藤礙(誰教爾生枝引蔓)

會不會(心忙手急) 分明底事丁寧曬(是盲者過非日月咎) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會不會(心忙手急) 分明底事丁寧曬(是盲者過非日月咎)

知心拈出勿商量(牙人見販子) 輸我當行相買賣(堂屋裏販揚州) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知心拈出勿商量(牙人見販子) 輸我當行相買賣(堂屋裏販揚州)

師云。雪竇頌這僧問這箇壞不壞。道衲僧猶滯兩重關。天童頌首言壞不壞。其意不同。雙舉二僧問端。雙收二師答處。一時拈向面前。唯隨他去也。大千界就大隨語。出二師鉤線。點二僧趁塊。雲居示眾云。言語如鉆。如挾。如鉤。如鎖。須教相續不斷始得。今頌二師答處。直捷便與不涉廉纖。爭奈諸方已被葛藤絆倒也。真點胸甞客南昌漳江寺政禪師席下。一日摳衣露脛緩步而過。政怪問之。真曰。前廊後架皆是葛藤。真恐絆倒耳。政為大笑。天童道。我恁麼分明頌出。爾會那不會。若是久參上士如當行買賣不索商量。萬松今日只諕得離家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雪竇頌這僧問這箇壞不壞。道衲僧猶滯兩重關。天童頌首言壞不壞。其意不同。雙舉二僧問端。雙收二師答處。一時拈向面前。唯隨他去也。大千界就大隨語。出二師鉤線。點二僧趁塊。雲居示眾云。言語如鉆。如挾。如鉤。如鎖。須教相續不斷始得。今頌二師答處。直捷便與不涉廉纖。爭奈諸方已被葛藤絆倒也。真點胸甞客南昌漳江寺政禪師席下。一日摳衣露脛緩步而過。政怪問之。真曰。前廊後架皆是葛藤。真恐絆倒耳。政為大笑。天童道。我恁麼分明頌出。爾會那不會。若是久參上士如當行買賣不索商量。萬松今日只諕得離家。

第三十一則雲門露柱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十一則雲門露柱

示眾云。向上一機。鶴沖霄漢。當陽一路。鷂過新羅。直饒眼似流星。未免口如匾檐。且道。是何宗旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。向上一機。鶴沖霄漢。當陽一路。鷂過新羅。直饒眼似流星。未免口如匾檐。且道。是何宗旨。

舉。雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機(落七落八了也)眾無語(却與露柱同參)自代云。南山起雲。北山下雨(張翁喫酒李翁醉)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機(落七落八了也)眾無語(却與露柱同參)自代云。南山起雲。北山下雨(張翁喫酒李翁醉)。

師云。本錄雲門問僧。古佛與露柱相交。是第幾機。僧無語。門云。爾問我與爾道。僧遂問。門云。一條絛三十文。僧云。如何是一條絛三十文。門云。打與。代前語云。南山起雲。北山下雨。唐宋開府璟。善羯鼓歌。有云。南山起雲。北山下雨。借用。如觀世音菩薩將錢來買餬餅。放下手元來却是饅頭。全似睦州機鋒。盞子落地楪子成七片。豈容詮注話會。天童能向詮注不及處詮注。話會不到處話會。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。本錄雲門問僧。古佛與露柱相交。是第幾機。僧無語。門云。爾問我與爾道。僧遂問。門云。一條絛三十文。僧云。如何是一條絛三十文。門云。打與。代前語云。南山起雲。北山下雨。唐宋開府璟。善羯鼓歌。有云。南山起雲。北山下雨。借用。如觀世音菩薩將錢來買餬餅。放下手元來却是饅頭。全似睦州機鋒。盞子落地楪子成七片。豈容詮注話會。天童能向詮注不及處詮注。話會不到處話會。頌云。

一道神光(上柱天下柱地) 初不覆藏(淨裸裸赤灑灑) 超見緣也是而無是(烈火焰中休眨眼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一道神光(上柱天下柱地) 初不覆藏(淨裸裸赤灑灑) 超見緣也是而無是(烈火焰中休眨眼)

出情量也當而無當(劍輪鋒外莫迴頭) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出情量也當而無當(劍輪鋒外莫迴頭)

巖華之粉兮蜂房成蜜(神通廣大) 野草之滋兮麝臍作香(變化無方) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巖華之粉兮蜂房成蜜(神通廣大) 野草之滋兮麝臍作香(變化無方)

隨類三尺一丈六(主山高。案山低。拄杖長。拂子短) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨類三尺一丈六(主山高。案山低。拄杖長。拂子短)

明明觸處露堂堂(拶破面門無處迴避) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明明觸處露堂堂(拶破面門無處迴避)

師云。雲門云。人人盡有光明在。看時不見。暗昏昏。又道。虛空包不盡。大地載不起。楞嚴此見及緣。皆是菩提妙淨明體。云何於中有是非是。肇公般若無知論云。夫無當則物無不當。無是則物無不是。物無不是故。是而無是。物無不當故。當而無當。故經云。盡見諸法而無所見也。此頌明依一經一論。暗指超情離見人境交參。古佛既與露柱相交。自然南山起雲。北山下雨。蜂採花而成蜜。麝食草而作香。高低嶽瀆共轉根本法輪。大小鱗毛普現色身三昧。劬尸羅長者覩三尺而無盡。無邊身菩薩窮上界而有餘。無一時不現。無一處不遍。故云。明明觸處露堂堂。師復云。還見麼瞎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。雲門云。人人盡有光明在。看時不見。暗昏昏。又道。虛空包不盡。大地載不起。楞嚴此見及緣。皆是菩提妙淨明體。云何於中有是非是。肇公般若無知論云。夫無當則物無不當。無是則物無不是。物無不是故。是而無是。物無不當故。當而無當。故經云。盡見諸法而無所見也。此頌明依一經一論。暗指超情離見人境交參。古佛既與露柱相交。自然南山起雲。北山下雨。蜂採花而成蜜。麝食草而作香。高低嶽瀆共轉根本法輪。大小鱗毛普現色身三昧。劬尸羅長者覩三尺而無盡。無邊身菩薩窮上界而有餘。無一時不現。無一處不遍。故云。明明觸處露堂堂。師復云。還見麼瞎。

第三十二則仰山心境 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十二則仰山心境

示眾云。海為龍世界。隱顯優游。天是鶴家鄉。飛鳴自在。為甚麼困魚止濼。鈍鳥棲蘆。還有計利害處麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。海為龍世界。隱顯優游。天是鶴家鄉。飛鳴自在。為甚麼困魚止濼。鈍鳥棲蘆。還有計利害處麼。

舉。仰山問僧。甚處人(閉門刷會)僧云。幽州人(公驗明白)山云。汝思彼中麼(恰待忘了)僧云。常思(熟處難忘)山云。能思是心。所思是境(元來更立能所)彼中山河大地。樓臺殿閣。人畜等物。反思思底心。還有許多般麼(仁者自生分別)僧云。某甲到這裏總不見有(猶有這箇)山云。信位即是。人位未是(庭前殘雪日輪消。室內紅塵遣誰掃)僧云。和尚莫別有指示否(便恁麼來)山云。別有別無。即不中(射透兩重關)據汝見處。只得一玄(已有舡中月)得坐披衣向後自看(更添帆上風)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。仰山問僧。甚處人(閉門刷會)僧云。幽州人(公驗明白)山云。汝思彼中麼(恰待忘了)僧云。常思(熟處難忘)山云。能思是心。所思是境(元來更立能所)彼中山河大地。樓臺殿閣。人畜等物。反思思底心。還有許多般麼(仁者自生分別)僧云。某甲到這裏總不見有(猶有這箇)山云。信位即是。人位未是(庭前殘雪日輪消。室內紅塵遣誰掃)僧云。和尚莫別有指示否(便恁麼來)山云。別有別無。即不中(射透兩重關)據汝見處。只得一玄(已有舡中月)得坐披衣向後自看(更添帆上風)。

師云。仰山昔甞問僧甚處來。僧云。幽州來。仰云。我恰要幽州信。幽州米作麼價。僧云。某來時無端穿市中過。踏折他橋梁。仰便休。仰山小釋迦。接人非止一路。此箇公案正是學人入門之勢。下手得力處。山問幽州僧。汝還思彼中麼。當時被他道不思。又作麼生。仰山必然別有長處。僧却云。常思。實語當懺悔。山云。能思是心。所思是境。境則千差。能思底心有多𤳖麼。雲門曾道。仰山為慈悲之故。有落草之談。果然僧也靈利。道。某甲到這裏總不見有。今時人萬一不到這境界。若到即點胸擔板。不知途路之樂終不到家。仰山曾行山下路來。故別指一條活路。仰山昔年僧堂前三昧次。夜半不見山河大地寺宇人物以至己身。全同空界。明晨舉似大溈。溈曰。我在百丈時得此境。乃是融通妄想銷明之功。汝向後說法有人過者。無有是處。萬松道。非仰山不證。非溈山不識。楞嚴經云。若動念盡。浮想銷除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想。以為其本。此又見溈仰父子妙契佛心也。仰山一日呈解云。若教某自看。到這裏無圓位。亦無可斷。溈曰。據汝見處猶是法在。亦未離心境。仰曰。既無圓位。何處更有心境。溈曰。適來汝作恁麼解是否。仰云是。溈云。若恁麼具足是心境法。爭得道無。仰山見這僧有這箇在。依理判斷道。信位即是。人位未是。別本云。信位即得。行位即未多。舉金剛三昧經。信位。思位。修位。行位。捨位。今言信位人位。未必全同。竹庵珪和尚道。向開口合口處。分這邊那邊。有言無言處。分信位人位。此又別一家也。溈山問仰山。寂子速道。莫入陰界。仰云。慧寂信亦不立。溈云。子信了不立。不信不立。仰云。只是慧寂更信阿誰。溈云。若恁麼則是定性聲聞也。仰云。慧寂佛亦不見。清居皓昇禪師。牧牛圖至第六章云。信位漸熟。邪境覺疎。雖辨淨穢。如劍利泥。猶存鼻索。未可憑信。故白黑相半。頌曰。野牧雖云久。牽繩手漸離。行持非暗昧。進習不依隨。淨地于于樂。長鞭每每持。青山香草細。一味日充飢。至十二章。人位本空。身心無著。得失淨盡。玄玄道路。邈無分別。向上一句。擬議即墮。頌曰。妄起勞看牧。牛非人亦非。正中妄想像。向上有玄微。大海纖塵起。洪鑪片雪飛。相逢求解會。不墮汝心機。萬松道。仰山信亦不立。清居人位本空。若向二師話中。揀得出。信位人位。昭然可見。所謂退步就己萬不失一也。僧云。和尚莫別有指示否。爛泥裏有刺。仰云。別有別無即不中。有即雪上加霜。無即死在句下。所以指一玄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。仰山昔甞問僧甚處來。僧云。幽州來。仰云。我恰要幽州信。幽州米作麼價。僧云。某來時無端穿市中過。踏折他橋梁。仰便休。仰山小釋迦。接人非止一路。此箇公案正是學人入門之勢。下手得力處。山問幽州僧。汝還思彼中麼。當時被他道不思。又作麼生。仰山必然別有長處。僧却云。常思。實語當懺悔。山云。能思是心。所思是境。境則千差。能思底心有多𤳖麼。雲門曾道。仰山為慈悲之故。有落草之談。果然僧也靈利。道。某甲到這裏總不見有。今時人萬一不到這境界。若到即點胸擔板。不知途路之樂終不到家。仰山曾行山下路來。故別指一條活路。仰山昔年僧堂前三昧次。夜半不見山河大地寺宇人物以至己身。全同空界。明晨舉似大溈。溈曰。我在百丈時得此境。乃是融通妄想銷明之功。汝向後說法有人過者。無有是處。萬松道。非仰山不證。非溈山不識。楞嚴經云。若動念盡。浮想銷除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想。以為其本。此又見溈仰父子妙契佛心也。仰山一日呈解云。若教某自看。到這裏無圓位。亦無可斷。溈曰。據汝見處猶是法在。亦未離心境。仰曰。既無圓位。何處更有心境。溈曰。適來汝作恁麼解是否。仰云是。溈云。若恁麼具足是心境法。爭得道無。仰山見這僧有這箇在。依理判斷道。信位即是。人位未是。別本云。信位即得。行位即未多。舉金剛三昧經。信位。思位。修位。行位。捨位。今言信位人位。未必全同。竹庵珪和尚道。向開口合口處。分這邊那邊。有言無言處。分信位人位。此又別一家也。溈山問仰山。寂子速道。莫入陰界。仰云。慧寂信亦不立。溈云。子信了不立。不信不立。仰云。只是慧寂更信阿誰。溈云。若恁麼則是定性聲聞也。仰云。慧寂佛亦不見。清居皓昇禪師。牧牛圖至第六章云。信位漸熟。邪境覺疎。雖辨淨穢。如劍利泥。猶存鼻索。未可憑信。故白黑相半。頌曰。野牧雖云久。牽繩手漸離。行持非暗昧。進習不依隨。淨地于于樂。長鞭每每持。青山香草細。一味日充飢。至十二章。人位本空。身心無著。得失淨盡。玄玄道路。邈無分別。向上一句。擬議即墮。頌曰。妄起勞看牧。牛非人亦非。正中妄想像。向上有玄微。大海纖塵起。洪鑪片雪飛。相逢求解會。不墮汝心機。萬松道。仰山信亦不立。清居人位本空。若向二師話中。揀得出。信位人位。昭然可見。所謂退步就己萬不失一也。僧云。和尚莫別有指示否。爛泥裏有刺。仰云。別有別無即不中。有即雪上加霜。無即死在句下。所以指一玄

。教伊自看。湧泉空處為座萬行為衣。有以。坐謂安禪靜慮。衣謂衲帔蒙頭。有以。坐謂開堂陞座。衣謂法服嚴身。皆有理在。且道。向後自看。看箇什麼。問取天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。教伊自看。湧泉空處為座萬行為衣。有以。坐謂安禪靜慮。衣謂衲帔蒙頭。有以。坐謂開堂陞座。衣謂法服嚴身。皆有理在。且道。向後自看。看箇什麼。問取天童。頌云。

無外而容(大無不包) 無礙而沖(細無不入) 門牆岸岸(莫探頭好) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無外而容(大無不包) 無礙而沖(細無不入) 門牆岸岸(莫探頭好)

關鎖重重(不消彈指) 酒常酣而臥客(喚醒來打) 飯雖飽而穨農(一坑埋却) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 關鎖重重(不消彈指) 酒常酣而臥客(喚醒來打) 飯雖飽而穨農(一坑埋却)

突出虛空兮風搏妙翅(穿開碧落天) 踏翻滄海兮雷送游龍(驚蟄二月節) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 突出虛空兮風搏妙翅(穿開碧落天) 踏翻滄海兮雷送游龍(驚蟄二月節)

師云。天童先頌返思能思底。豈有多般。雲門道。會得也目前包裹會。不得也目前包裹。此無外而容也。山河樓閣人畜等物。一多無礙。人境交參。此無礙而沖也。韶國師道。通玄峯頂。不是人間。心外無法。滿目青山。通玄峯頂。所思境也。不是人間。能思心也。心外無法。總不見有也。滿目青山。只此一句。這僧與韶國師。相隔信位人位一玄三玄。直得。門牆岸岸。關鎖重重。卒難相見也。又頌。這僧見處。如醉客頹農。仰山指處。如妙翅游龍。法華經。譬如有人。至親友家醉酒而臥。是時親友官事當行。以無價寶珠繫其衣裏。其人醉臥都不覺知。逍州云。曾聞一飽忘百飢。今日山僧身便是。趙州一飽忘百飢。合受人天妙供。這僧飯飽頹農。滴水難消。明眼人辨取。梵語迦樓羅。此云妙翅鳥。搏風闢海。直取龍吞。孔子問禮於老聃。謂見老子其猶龍也。游龍雲煙出沒。非同潛蟄者。此頌人位未是。只得一玄。向後自看。教渠移身換步何也。但有路可上。更高人也行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童先頌返思能思底。豈有多般。雲門道。會得也目前包裹會。不得也目前包裹。此無外而容也。山河樓閣人畜等物。一多無礙。人境交參。此無礙而沖也。韶國師道。通玄峯頂。不是人間。心外無法。滿目青山。通玄峯頂。所思境也。不是人間。能思心也。心外無法。總不見有也。滿目青山。只此一句。這僧與韶國師。相隔信位人位一玄三玄。直得。門牆岸岸。關鎖重重。卒難相見也。又頌。這僧見處。如醉客頹農。仰山指處。如妙翅游龍。法華經。譬如有人。至親友家醉酒而臥。是時親友官事當行。以無價寶珠繫其衣裏。其人醉臥都不覺知。逍州云。曾聞一飽忘百飢。今日山僧身便是。趙州一飽忘百飢。合受人天妙供。這僧飯飽頹農。滴水難消。明眼人辨取。梵語迦樓羅。此云妙翅鳥。搏風闢海。直取龍吞。孔子問禮於老聃。謂見老子其猶龍也。游龍雲煙出沒。非同潛蟄者。此頌人位未是。只得一玄。向後自看。教渠移身換步何也。但有路可上。更高人也行。