萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄

從容錄重刻四家語錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從容錄重刻四家語錄序

自佛祖拈花。迦葉微咲。雖云默露宗風。殊覺渾淪透漏。更逢後來好事兒孫。不知重惜家寶。各各拚身失命。平地生塵。澄波動浪。亂散空華。欺搖揑目。訛傳眾口。公案多端。天童雪竇殘唾。既苦不收。圜悟萬松夢語。又多不醒。幸得清涼老人。久知祖禰不了之殃。今日門徒。古顏盡將骨董搬出。分化四家。從新翻刻。嗚呼賍私現在。真賊難逃。敢請寶劍金剛。便與一齊砍斷。然後將他零碎評詞。共四海蒼生。作個太平歌唱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自佛祖拈花。迦葉微咲。雖云默露宗風。殊覺渾淪透漏。更逢後來好事兒孫。不知重惜家寶。各各拚身失命。平地生塵。澄波動浪。亂散空華。欺搖揑目。訛傳眾口。公案多端。天童雪竇殘唾。既苦不收。圜悟萬松夢語。又多不醒。幸得清涼老人。久知祖禰不了之殃。今日門徒。古顏盡將骨董搬出。分化四家。從新翻刻。嗚呼賍私現在。真賊難逃。敢請寶劍金剛。便與一齊砍斷。然後將他零碎評詞。共四海蒼生。作個太平歌唱也。

南城近溪羅汝芳題 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南城近溪羅汝芳題

丁未中龝長洲沈咸書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁未中龝長洲沈咸書

重刻四家評唱序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重刻四家評唱序

自夫佛祖拈花。迦葉微咲。機鋒雲變。宗旨淵停。蓋教外別傳。個中真諦。殆非人世語言可形容萬一。然開發後學。說法利生。則此尤易于迎機入悟。舊刻四家語錄。殺青者不甚工。規局隘陋。評註拘迫。閱者苦之。然已如登大寶山入華藏海。儘力摸索不恤也。帝京禪伯。揮麈談宗。往往而是。近且磨糊莫辨矣。講師覺虛。發大弘慈。欲重命棗人。而力不逮。謀于予。予實有夙願。敢不畢力。於是鳩工梓其三。僧俗同志者梓其一。而當日頂針棒喝揚眉竪指之機。更自透漏洞朗。則覺公之意滿。而功德亦無邊。予惟無能為役是懼。又何思議之有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自夫佛祖拈花。迦葉微咲。機鋒雲變。宗旨淵停。蓋教外別傳。個中真諦。殆非人世語言可形容萬一。然開發後學。說法利生。則此尤易于迎機入悟。舊刻四家語錄。殺青者不甚工。規局隘陋。評註拘迫。閱者苦之。然已如登大寶山入華藏海。儘力摸索不恤也。帝京禪伯。揮麈談宗。往往而是。近且磨糊莫辨矣。講師覺虛。發大弘慈。欲重命棗人。而力不逮。謀于予。予實有夙願。敢不畢力。於是鳩工梓其三。僧俗同志者梓其一。而當日頂針棒喝揚眉竪指之機。更自透漏洞朗。則覺公之意滿。而功德亦無邊。予惟無能為役是懼。又何思議之有。

萬曆丁未歲菊月吉旦。雲南楚雄府知府華亭徐琳書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬曆丁未歲菊月吉旦。雲南楚雄府知府華亭徐琳書。

萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄序

昔予在京師時。禪伯甚多。唯聖安澄公和尚。神氣嚴明。言辭磊落。予獨重之。故嘗訪以祖道。屢以古昔尊宿語緣中所得者叩之。澄公間有許可者。予亦自以為得。及遭憂患以來。功名之心。束之高閣。求祖道愈亟。遂再以前事。訪諸聖安。聖安翻案不然所見。予甚惑焉。聖安從容謂予曰。昔公位居要地。又儒者多不諦信佛書。惟搜摘語緣。以資談柄。故予不敢苦加鉆鎚耳。今揣君之心。果為本分事以問予。予豈得猶襲前愆不為苦口乎。予老矣。素不通儒。不能教子。有萬松老人者。儒釋兼備。宗說精通。辯才無礙。君可見之。予既謁萬松。杜絕人迹。屏斥家務。雖祁寒大暑。無日不參。焚膏繼晷。廢寢忘餐者。幾三年。誤被法恩。謬膺子印。以湛然居士從源目之。其參學之際。機鋒罔測。變化無窮。巍巍然若萬仞峯莫可攀仰。滔滔然若萬頃波莫能涯際。瞻之在前忽焉在後。迴視平昔所學。皆塊礫耳。噫登東山而小魯。登泰山而小天下者。豈虛語哉。其未入閫域者。聞是語必謂。予忘本好異也。唯屏山閑閑。其相照乎。爾後奉命赴行在。扈從西征。與師相隔。不知其幾千里也。師平昔法語偈頌。皆法兄隆公所收。今不復得其藁。吾宗有天童者頌古百篇。號為絕唱。予堅請萬松評唱是頌開發後學。前後九書。間關七年。方蒙見寄。予西域伶仃數載。忽受是書。如醉而醒。如死而甦。踴躍歡呼。東望稽顙。再四披繹。撫卷而歎曰。萬松來西域矣。其片言隻字。咸有指歸。結欵出眼。高冠今古。足為萬世之模楷。非師範人天權衡造化者。孰能與於此哉。予與行宮數友。旦夕游泳於是書。如登大寶山入華藏海。互珍奇物廣大悉備。左逢而右遇。目富而心飫。豈可以世間語言。形容其萬一耶。予不敢獨擅其美。思與天下共之。京城唯法弟從祥者。與僕為忘年交。謹致書。請刊行于世以貽來者。迺序之曰。佛祖諸師。埋根千丈。機緣百則見世生苗。天童不合抽枝。萬松那堪引蔓。湛然向枝蔓上。更添芒索。穿過尋香逐氣者鼻孔。絆倒行玄體妙底脚跟向去。若要脚跟點地鼻孔撩天。却須向這葛藤裏穿過始得。甲申中元日。漆水移剌楚才晉卿。敘於西域阿里馬城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔予在京師時。禪伯甚多。唯聖安澄公和尚。神氣嚴明。言辭磊落。予獨重之。故嘗訪以祖道。屢以古昔尊宿語緣中所得者叩之。澄公間有許可者。予亦自以為得。及遭憂患以來。功名之心。束之高閣。求祖道愈亟。遂再以前事。訪諸聖安。聖安翻案不然所見。予甚惑焉。聖安從容謂予曰。昔公位居要地。又儒者多不諦信佛書。惟搜摘語緣。以資談柄。故予不敢苦加鉆鎚耳。今揣君之心。果為本分事以問予。予豈得猶襲前愆不為苦口乎。予老矣。素不通儒。不能教子。有萬松老人者。儒釋兼備。宗說精通。辯才無礙。君可見之。予既謁萬松。杜絕人迹。屏斥家務。雖祁寒大暑。無日不參。焚膏繼晷。廢寢忘餐者。幾三年。誤被法恩。謬膺子印。以湛然居士從源目之。其參學之際。機鋒罔測。變化無窮。巍巍然若萬仞峯莫可攀仰。滔滔然若萬頃波莫能涯際。瞻之在前忽焉在後。迴視平昔所學。皆塊礫耳。噫登東山而小魯。登泰山而小天下者。豈虛語哉。其未入閫域者。聞是語必謂。予忘本好異也。唯屏山閑閑。其相照乎。爾後奉命赴行在。扈從西征。與師相隔。不知其幾千里也。師平昔法語偈頌。皆法兄隆公所收。今不復得其藁。吾宗有天童者頌古百篇。號為絕唱。予堅請萬松評唱是頌開發後學。前後九書。間關七年。方蒙見寄。予西域伶仃數載。忽受是書。如醉而醒。如死而甦。踴躍歡呼。東望稽顙。再四披繹。撫卷而歎曰。萬松來西域矣。其片言隻字。咸有指歸。結欵出眼。高冠今古。足為萬世之模楷。非師範人天權衡造化者。孰能與於此哉。予與行宮數友。旦夕游泳於是書。如登大寶山入華藏海。互珍奇物廣大悉備。左逢而右遇。目富而心飫。豈可以世間語言。形容其萬一耶。予不敢獨擅其美。思與天下共之。京城唯法弟從祥者。與僕為忘年交。謹致書。請刊行于世以貽來者。迺序之曰。佛祖諸師。埋根千丈。機緣百則見世生苗。天童不合抽枝。萬松那堪引蔓。湛然向枝蔓上。更添芒索。穿過尋香逐氣者鼻孔。絆倒行玄體妙底脚跟向去。若要脚跟點地鼻孔撩天。却須向這葛藤裏穿過始得。甲申中元日。漆水移剌楚才晉卿。敘於西域阿里馬城。

評唱天童從容庵錄。寄湛然居士書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 評唱天童從容庵錄。寄湛然居士書

吾宗有雪竇天童。猶孔門之有游夏。二師之頌古。猶詩壇之李杜。世謂雪竇有翰林之才。蓋採我華。而不摭我實。又謂不行萬里地。不讀萬卷書。毋閱工部詩。言其博贍也。擬諸天童老師頌古。片言隻字。皆自佛祖淵源流出。學者罔測也。柏山大隱集。出其事迹。間有疎闊不類者。至於拈提。苟簡但據款而已。萬松昔嘗評唱。兵革以來廢其祖藁。邇來退居燕京報恩。旋築蝸舍。榜曰從容庵。圖成舊緒。適值湛然居士勸請成之。老眼昏華。多出口占。門人筆受。其間繁載機緣事迹。一則旌天童學海波瀾。附會巧便。二則省學人檢討之功。三則露萬松述而不作非臆斷也。竊比佛果碧巖集。則篇篇皆有示眾為備。竊比圓通覺海錄。則句句未嘗支離為完。至于著語出眼筆削之際。亦臨機不讓。壬午歲杪。湛然居士書至。堅要拈出。不免家醜外揚。累吾累汝也。癸未年上已日。萬松野老因風附寄。不宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾宗有雪竇天童。猶孔門之有游夏。二師之頌古。猶詩壇之李杜。世謂雪竇有翰林之才。蓋採我華。而不摭我實。又謂不行萬里地。不讀萬卷書。毋閱工部詩。言其博贍也。擬諸天童老師頌古。片言隻字。皆自佛祖淵源流出。學者罔測也。柏山大隱集。出其事迹。間有疎闊不類者。至於拈提。苟簡但據款而已。萬松昔嘗評唱。兵革以來廢其祖藁。邇來退居燕京報恩。旋築蝸舍。榜曰從容庵。圖成舊緒。適值湛然居士勸請成之。老眼昏華。多出口占。門人筆受。其間繁載機緣事迹。一則旌天童學海波瀾。附會巧便。二則省學人檢討之功。三則露萬松述而不作非臆斷也。竊比佛果碧巖集。則篇篇皆有示眾為備。竊比圓通覺海錄。則句句未嘗支離為完。至于著語出眼筆削之際。亦臨機不讓。壬午歲杪。湛然居士書至。堅要拈出。不免家醜外揚。累吾累汝也。癸未年上已日。萬松野老因風附寄。不宣。

從容庵錄目錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從容庵錄目錄

卷一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷一

(一)世尊陞座(說法) (二)達磨廓然(帝王) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (一)世尊陞座(說法) (二)達磨廓然(帝王)

(三)東印請祖(帝王) (四)世尊指地(伽藍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三)東印請祖(帝王) (四)世尊指地(伽藍)

(五)清源米價(問法) (六)馬祖白黑(祖教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五)清源米價(問法) (六)馬祖白黑(祖教)

(七)藥山陞座(說法) (八)百丈野狐(因果) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (七)藥山陞座(說法) (八)百丈野狐(因果)

(九)南泉斬猫(猫犬) (十)臺山婆子(尼女) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (九)南泉斬猫(猫犬) (十)臺山婆子(尼女)

(十一)雲門兩病(法身) (十二)地藏種田(田地) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (十一)雲門兩病(法身) (十二)地藏種田(田地)

(十三)臨際瞎驢(遷化) (十四)廓侍過茶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (十三)臨際瞎驢(遷化) (十四)廓侍過茶

(十五)仰山插鍬(田地) (十六)麻谷振錫(瓶錫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (十五)仰山插鍬(田地) (十六)麻谷振錫(瓶錫)

卷二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷二

(十七)法眼毫釐(對機) (十八)趙州狗子(猫犬) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (十七)法眼毫釐(對機) (十八)趙州狗子(猫犬)

(十九)雲門須彌(遊山) (二十)地藏親切(悟道) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (十九)雲門須彌(遊山) (二十)地藏親切(悟道)

(二一)雲巖掃地(搬掃) (二二)巖頭拜喝(參學) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二一)雲巖掃地(搬掃) (二二)巖頭拜喝(參學)

(二三)魯祖面壁(禪定) (二四)雪峯看蛇(兔蛇) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二三)魯祖面壁(禪定) (二四)雪峯看蛇(兔蛇)

(二五)鹽官犀扇(鏡扇) (二六)仰山指雪(獅象) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二五)鹽官犀扇(鏡扇) (二六)仰山指雪(獅象)

(二七)法眼指簾(簾帳) (二八)護國三懡(骨董) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二七)法眼指簾(簾帳) (二八)護國三懡(骨董)

(二九)風穴鐵牛(宰臣) (三十)大隋劫火(水火) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二九)風穴鐵牛(宰臣) (三十)大隋劫火(水火)

(三一)雲門露柱(佛祖) (三二)仰山心境(勘辨) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三一)雲門露柱(佛祖) (三二)仰山心境(勘辨)

卷三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷三

(三三)三聖金鱗(龜魚) (三四)風穴一塵(示眾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三三)三聖金鱗(龜魚) (三四)風穴一塵(示眾)

(三五)洛浦伏膺(菴居) (三六)馬師不安(問疾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三五)洛浦伏膺(菴居) (三六)馬師不安(問疾)

(三七)溈山業識(勘辨) (三八)臨濟真人(人境) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三七)溈山業識(勘辨) (三八)臨濟真人(人境)

(三九)趙州洗鉢(齋粥) (四十)雲門白黑(對機) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三九)趙州洗鉢(齋粥) (四十)雲門白黑(對機)

(四一)洛浦臨終(遷化) (四二)南陽淨瓶(瓶錫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (四一)洛浦臨終(遷化) (四二)南陽淨瓶(瓶錫)

(四三)羅山起滅(悟道) (四四)興陽妙翅(飛走) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (四三)羅山起滅(悟道) (四四)興陽妙翅(飛走)

(四五)覺經四節(經教) (四六)德山學畢(佛祖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (四五)覺經四節(經教) (四六)德山學畢(佛祖)

(四七)趙州柏樹(祖教) (四八)摩經不二(門戶) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (四七)趙州柏樹(祖教) (四八)摩經不二(門戶)

(四九)洞山供真(真像) (五十)雪峯甚麼(菴居) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (四九)洞山供真(真像) (五十)雪峯甚麼(菴居)

(五一)法眼舡陸(舟楫) (五二)曹山法身(法身) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五一)法眼舡陸(舟楫) (五二)曹山法身(法身)

(五三)黃檗噇糟(示眾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五三)黃檗噇糟(示眾)

卷四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷四

(五四)雲巖大悲(心眼) (五五)雪峯飯頭(衣鉢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五四)雲巖大悲(心眼) (五五)雪峯飯頭(衣鉢)

(五六)密師白兔(牛鹿) (五七)嚴陽一物(悟道) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五六)密師白兔(牛鹿) (五七)嚴陽一物(悟道)

(五八)剛經輕賤(經教) (五九)青林死蛇(兔蛇) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五八)剛經輕賤(經教) (五九)青林死蛇(兔蛇)

(六十)鐵磨牸牛(齋粥) (六一)乾峯一畫(橋路) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (六十)鐵磨牸牛(齋粥) (六一)乾峯一畫(橋路)

(六二)米胡悟否(悟道) (六三)趙州問死(人境) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (六二)米胡悟否(悟道) (六三)趙州問死(人境)

(六四)子昭承嗣(法屬) (六五)首山新婦(佛祖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (六四)子昭承嗣(法屬) (六五)首山新婦(佛祖)

(六六)九峯頭尾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (六六)九峯頭尾

卷五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷五

(六七)嚴經智慧(經教) (六八)夾山揮劍(佛祖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (六七)嚴經智慧(經教) (六八)夾山揮劍(佛祖)

(六九)南泉白牯 (七十)進山問性(骨董) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (六九)南泉白牯 (七十)進山問性(骨董)

(七一)翠巖眉毛(解結) (七二)中邑獼猴(飛走) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (七一)翠巖眉毛(解結) (七二)中邑獼猴(飛走)

(七三)曹山孝滿(服飾) (七四)法眼質名(經教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (七三)曹山孝滿(服飾) (七四)法眼質名(經教)

(七五)瑞巖常理(悟道) (七六)首山三句(示眾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (七五)瑞巖常理(悟道) (七六)首山三句(示眾)

(七七)仰山隨分(圓相) (七八)雲門餬餅(餬餅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (七七)仰山隨分(圓相) (七八)雲門餬餅(餬餅)

(七九)長沙進步(骨董) (八十)龍牙過板(祖教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (七九)長沙進步(骨董) (八十)龍牙過板(祖教)

(八一)玄沙到縣(骨董) (八二)雲門聲色(餬餅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (八一)玄沙到縣(骨董) (八二)雲門聲色(餬餅)

卷六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卷六

(八三)道吾看病(問疾) (八四)俱𦙁一指(菴居) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (八三)道吾看病(問疾) (八四)俱𦙁一指(菴居)

(八五)國師塔樣(帝王) (八六)臨濟大悟(棒喝) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (八五)國師塔樣(帝王) (八六)臨濟大悟(棒喝)

(八七)疎山有無(草木) (八八)楞嚴不見(經教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (八七)疎山有無(草木) (八八)楞嚴不見(經教)

(八九)洞山無草(解結) (九十)仰山謹白(說法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (八九)洞山無草(解結) (九十)仰山謹白(說法)

(九一)南泉牡丹(花果) (九二)雲門一寶(珍寶) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (九一)南泉牡丹(花果) (九二)雲門一寶(珍寶)

(九三)魯祖不會(珍寶) (九四)洞山不安(問疾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (九三)魯祖不會(珍寶) (九四)洞山不安(問疾)

(九五)臨濟一畫(糧食) (九六)九峯不肯(遷化) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (九五)臨濟一畫(糧食) (九六)九峯不肯(遷化)

(九七)光帝幞頭(帝王) (九八)洞山常切(說法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (九七)光帝幞頭(帝王) (九八)洞山常切(說法)

(九九)雲門鉢桶(齋粥) (一百)瑯琊山河(經教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (九九)雲門鉢桶(齋粥) (一百)瑯琊山河(經教)

從容庵錄目錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從容庵錄目錄(終)

萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄一

侍者離知錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者離知錄

後學性一校 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後學性一校

生生道人梓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生道人梓

第一則世尊陞座 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一則世尊陞座

示眾云。閉門打睡接上上機。顧鑑頻申。曲為中下。那堪上曲䚄木弄鬼眼睛。有箇傍不肯底。出來。也怪伊不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。閉門打睡接上上機。顧鑑頻申。曲為中下。那堪上曲䚄木弄鬼眼睛。有箇傍不肯底。出來。也怪伊不得。

舉。世尊一日陞座(今日不著便)。文殊白槌云。諦觀法王法。法王法如是(知佗是何心行)。世尊便下座(別日再商量)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。世尊一日陞座(今日不著便)。文殊白槌云。諦觀法王法。法王法如是(知佗是何心行)。世尊便下座(別日再商量)。

師云。圓收十號。出世獨尊。抖擻眉毛。昂藏鼻孔。講肆謂之陞座。禪林號曰上堂。諸人未到法堂。萬松未出方丈。向那時薦得。已是落三落四了也。不見雪竇道。眾中若有仙陀客。何必文殊下一槌。點檢將來。雪竇不合索鹽。萬松那堪奉馬。直饒七佛祖師。道諦觀法王法法王法如是。也須眼裏抽釘腦後拔楔始得。至今開堂末後。白槌云諦觀法王法法王法如是。舉此例也。世尊便下座去。且救得一半。那一半分付天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。圓收十號。出世獨尊。抖擻眉毛。昂藏鼻孔。講肆謂之陞座。禪林號曰上堂。諸人未到法堂。萬松未出方丈。向那時薦得。已是落三落四了也。不見雪竇道。眾中若有仙陀客。何必文殊下一槌。點檢將來。雪竇不合索鹽。萬松那堪奉馬。直饒七佛祖師。道諦觀法王法法王法如是。也須眼裏抽釘腦後拔楔始得。至今開堂末後。白槌云諦觀法王法法王法如是。舉此例也。世尊便下座去。且救得一半。那一半分付天童。頌云。

一段真風見也麼(莫教飃入眼特地出還難) 綿綿化母理機梭(參差蹉了交綹) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一段真風見也麼(莫教飃入眼特地出還難) 綿綿化母理機梭(參差蹉了交綹)

織成古錦含春象(大巧若拙) 無柰東君漏泄何(陰陽無曲狥節氣不相饒) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 織成古錦含春象(大巧若拙) 無柰東君漏泄何(陰陽無曲狥節氣不相饒)

師云。天童道。一段真風見也麼。為復世尊陞座處。是一段真風。天童舉頌處。是一段真風。萬松請益處。是一段真風。恁麼則却成三段了也。如何是一段真風。況諸人各各有分。也好參詳。又道。綿綿化母理機梭。化母化工造物之別號。儒道二教。宗於一氣。佛家者流。本乎一心。圭峯道。元氣亦由心之所造。皆阿賴耶識相分所攝。萬松道。此曹洞正宗。祖佛命脈。機紐銜於樞口。轉處幽微。綿絲吐於梭腸。用時綿密。何得與邪因無因同日而語哉。向下頌世尊蘊藉將來道。織成古錦含春象。雖是如蟲禦木偶爾成文。其柰閉門造車出門合轍。末後文殊與折倒。却道。無柰東君漏泄何。文殊白槌。世尊便下座。及至迦葉白槌。便現百千萬箇文殊。一等是恁麼時節為甚麼。收放不同。爾道。那箇是東君漏泄處。慇懃為解丁香結。放出枝頭自在春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童道。一段真風見也麼。為復世尊陞座處。是一段真風。天童舉頌處。是一段真風。萬松請益處。是一段真風。恁麼則却成三段了也。如何是一段真風。況諸人各各有分。也好參詳。又道。綿綿化母理機梭。化母化工造物之別號。儒道二教。宗於一氣。佛家者流。本乎一心。圭峯道。元氣亦由心之所造。皆阿賴耶識相分所攝。萬松道。此曹洞正宗。祖佛命脈。機紐銜於樞口。轉處幽微。綿絲吐於梭腸。用時綿密。何得與邪因無因同日而語哉。向下頌世尊蘊藉將來道。織成古錦含春象。雖是如蟲禦木偶爾成文。其柰閉門造車出門合轍。末後文殊與折倒。却道。無柰東君漏泄何。文殊白槌。世尊便下座。及至迦葉白槌。便現百千萬箇文殊。一等是恁麼時節為甚麼。收放不同。爾道。那箇是東君漏泄處。慇懃為解丁香結。放出枝頭自在春。

第二則達磨廓然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二則達磨廓然

示眾云。卞和三獻。未免遭刑。夜光投人。鮮不按劍。卒客無卒主。宜假不宜真。差珍異寶用不著。死猫兒頭拈出。看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。卞和三獻。未免遭刑。夜光投人。鮮不按劍。卒客無卒主。宜假不宜真。差珍異寶用不著。死猫兒頭拈出。看。

舉。梁武帝問達磨大師(清旦起來不曾利市)如何是聖諦第一義(且向第二頭問)磨云。廓然無聖(劈腹剜心)帝云。對朕者誰(鼻孔裏認牙)磨云。不識(腦後見腮)帝不契(方木不入圓竅)遂渡江至少林面壁九年(家無滯貨不富)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。梁武帝問達磨大師(清旦起來不曾利市)如何是聖諦第一義(且向第二頭問)磨云。廓然無聖(劈腹剜心)帝云。對朕者誰(鼻孔裏認牙)磨云。不識(腦後見腮)帝不契(方木不入圓竅)遂渡江至少林面壁九年(家無滯貨不富)。

師云。般若多羅甞囑達磨大師曰。吾滅後六十七載。當往震旦設大法藥直指上根。慎勿速行衰於日下。又汝到時。南方勿住。彼唯好有為功德。不見佛理。汝縱到彼。不可久留。果有游梁涉魏鈍滯九年之事。近代磁州衣法付人山。山曰。某甲不是恁麼人。州曰。不是恁麼人。自不殃及伊。山以法乳情深。俛仰而受。州復曰。汝既如是。第一不得容易出世。若躁進輕脫。中間必有轗軻。此與多羅三囑達磨九年。彼此一時也。霅溪頌云。不惜過秋霜。圖教滋味長。縱然生摘得。終是不馨香。可以為來者之誡。若是本色道人。出處自知時節。武帝雖不契。置箇問端。不妨𠜾剞。至今諸方。開堂白槌。尚云法筵龍象眾當觀第一義。只如第一義諦。還許觀麼。還許武帝達磨問答麼。萬松道。第一義且置。爾要聖諦作麼。天皇道。但盡凡情。別無聖解。楞嚴道。若作聖解。即受群邪。只這達磨道廓然無聖。石火電光中。不妨手親眼辦。武帝頑涎不退。更問對朕者誰。於他梁王分上。也是好心。殊不知。達磨分上。劈面被唾相似。不免更奉箇不識。早是花嬌易謝。那堪雪上加霜。達磨見伊眼目定動。即時轉身。別行一路。古人或出或處。或默或語。皆為佛事。後來武帝果然過後思君子。自撰碑文云。見之不見。逢之不逢。今之古之。悔之恨之。朕雖一介凡夫。敢師之於後。自武帝蒙塵之後。達磨西歸以來。第一義諦無人舉著。賴有天童。為眾拈出。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。般若多羅甞囑達磨大師曰。吾滅後六十七載。當往震旦設大法藥直指上根。慎勿速行衰於日下。又汝到時。南方勿住。彼唯好有為功德。不見佛理。汝縱到彼。不可久留。果有游梁涉魏鈍滯九年之事。近代磁州衣法付人山。山曰。某甲不是恁麼人。州曰。不是恁麼人。自不殃及伊。山以法乳情深。俛仰而受。州復曰。汝既如是。第一不得容易出世。若躁進輕脫。中間必有轗軻。此與多羅三囑達磨九年。彼此一時也。霅溪頌云。不惜過秋霜。圖教滋味長。縱然生摘得。終是不馨香。可以為來者之誡。若是本色道人。出處自知時節。武帝雖不契。置箇問端。不妨𠜾剞。至今諸方。開堂白槌。尚云法筵龍象眾當觀第一義。只如第一義諦。還許觀麼。還許武帝達磨問答麼。萬松道。第一義且置。爾要聖諦作麼。天皇道。但盡凡情。別無聖解。楞嚴道。若作聖解。即受群邪。只這達磨道廓然無聖。石火電光中。不妨手親眼辦。武帝頑涎不退。更問對朕者誰。於他梁王分上。也是好心。殊不知。達磨分上。劈面被唾相似。不免更奉箇不識。早是花嬌易謝。那堪雪上加霜。達磨見伊眼目定動。即時轉身。別行一路。古人或出或處。或默或語。皆為佛事。後來武帝果然過後思君子。自撰碑文云。見之不見。逢之不逢。今之古之。悔之恨之。朕雖一介凡夫。敢師之於後。自武帝蒙塵之後。達磨西歸以來。第一義諦無人舉著。賴有天童。為眾拈出。頌云。

廓然無聖(一迴飲水一迴著噎) 來機逕庭(面赤不如語直) 得非犯鼻而揮斤(好手手中誇好手) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廓然無聖(一迴飲水一迴著噎) 來機逕庭(面赤不如語直) 得非犯鼻而揮斤(好手手中誇好手)

失不迴頭而墮甑(已往不咎) 寥寥冷坐少林(老不歇心) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失不迴頭而墮甑(已往不咎) 寥寥冷坐少林(老不歇心)

默默全提正令(猶自說兵機) 秋清月轉霜輪(高著眼看) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 默默全提正令(猶自說兵機) 秋清月轉霜輪(高著眼看)

河淡斗垂夜柄(誰敢承攬) 繩繩衣鉢付兒孫(莫妄想) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 河淡斗垂夜柄(誰敢承攬) 繩繩衣鉢付兒孫(莫妄想)

從此人天成藥病(天行已過使者須知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此人天成藥病(天行已過使者須知)

師云。廓然無聖。來機逕庭。此語本出莊子。大有逕庭。不近人情。初祖當時。也少些子方便。殊不知。藥不瞑眩。厥疾弗瘳。起初便下霹靂手。而今已早私狥姑息。所以得非犯鼻而揮斤。莊子送葬。過惠子之墓。顧謂從者曰。郢人堊漫其鼻端。若蠅翼。使匠石斵之。匠石運斤成風。聽而斵之。瞑目恣手盡堊而鼻不傷。郢人立不失容。自夫子之死也。吾無以為質矣。失不迴頭而墮甑。後漢孟敏客居太原。曾荷甑墮地。不顧而去。郭林宗見而問其意。對曰。甑已破矣。視之何益。林宗以此異之。因勸令遊學。意謂武帝若自肯。達磨未甞屈己從人。梁王若不契。拂袖便行而無恨。黃金殿上放沒面目。道得一半。少林九年口掛壁上。始是八成。如秋清月轉霜輪。暗用法眼到頭霜夜月。任運落前溪。發明理極無喻之道。河淡斗垂夜柄。天童上堂云。一點環中照極微。智無功處却存知。緣思淨盡無餘事。半夜星河斗柄垂。此兩句如啞人作通事。指似向人吐露不出。那堪師資傳授。藥病相治。轉沒交涉。如何得全提正令去。空花幾費龜毛線。石女空拈䕞𦿆針。(咄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。廓然無聖。來機逕庭。此語本出莊子。大有逕庭。不近人情。初祖當時。也少些子方便。殊不知。藥不瞑眩。厥疾弗瘳。起初便下霹靂手。而今已早私狥姑息。所以得非犯鼻而揮斤。莊子送葬。過惠子之墓。顧謂從者曰。郢人堊漫其鼻端。若蠅翼。使匠石斵之。匠石運斤成風。聽而斵之。瞑目恣手盡堊而鼻不傷。郢人立不失容。自夫子之死也。吾無以為質矣。失不迴頭而墮甑。後漢孟敏客居太原。曾荷甑墮地。不顧而去。郭林宗見而問其意。對曰。甑已破矣。視之何益。林宗以此異之。因勸令遊學。意謂武帝若自肯。達磨未甞屈己從人。梁王若不契。拂袖便行而無恨。黃金殿上放沒面目。道得一半。少林九年口掛壁上。始是八成。如秋清月轉霜輪。暗用法眼到頭霜夜月。任運落前溪。發明理極無喻之道。河淡斗垂夜柄。天童上堂云。一點環中照極微。智無功處却存知。緣思淨盡無餘事。半夜星河斗柄垂。此兩句如啞人作通事。指似向人吐露不出。那堪師資傳授。藥病相治。轉沒交涉。如何得全提正令去。空花幾費龜毛線。石女空拈䕞𦿆針。(咄)。

第三則東印請祖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三則東印請祖

示眾云。劫前未兆之機。烏龜向火。教外別傳一句。碓嘴生花。且道。還有受持讀誦分也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。劫前未兆之機。烏龜向火。教外別傳一句。碓嘴生花。且道。還有受持讀誦分也無。

舉。東印土國王。請二十七祖般若多羅齊(往往償口債去也)王問曰。何不看經(無功受祿寢食不安)祖云。貧道入息不居陰界。出息不涉眾緣。常轉如是經。百千萬億卷(上來講讚無限勝因)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。東印土國王。請二十七祖般若多羅齊(往往償口債去也)王問曰。何不看經(無功受祿寢食不安)祖云。貧道入息不居陰界。出息不涉眾緣。常轉如是經。百千萬億卷(上來講讚無限勝因)。

師云。二十七祖初名瓔珞童子。因二十六祖不如蜜多。與東印土堅固王同輦。問童子曰。能憶往事否。對曰。我憶往劫與師同居。師演摩訶般若。我持甚深修多羅。以相代正化故。俟師於此。祖告王曰。此非小聖。大勢至之應身也。王命登輦至宮供養。以至披削。祖取般若修多羅事。命名般若多羅。梁朝以達磨為觀音。西國以祖師為勢至。唯阿彌陀佛至今無下落。良久云。豐干饒舌。後因皇家展會。尊者主席。這老漢顯異惑眾。當時好與掀倒。打斷葛藤。直待問尊者何不看經。果然放不過。這老漢也無大人相。把葫蘆馬杓翻騰一上王便禮拜。識甚痛痒。萬松道。國王貪他一粒米。尊者失却萬年糧。只知鐵脊撑天。不覺腦門著地。若要扶起。除是天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。二十七祖初名瓔珞童子。因二十六祖不如蜜多。與東印土堅固王同輦。問童子曰。能憶往事否。對曰。我憶往劫與師同居。師演摩訶般若。我持甚深修多羅。以相代正化故。俟師於此。祖告王曰。此非小聖。大勢至之應身也。王命登輦至宮供養。以至披削。祖取般若修多羅事。命名般若多羅。梁朝以達磨為觀音。西國以祖師為勢至。唯阿彌陀佛至今無下落。良久云。豐干饒舌。後因皇家展會。尊者主席。這老漢顯異惑眾。當時好與掀倒。打斷葛藤。直待問尊者何不看經。果然放不過。這老漢也無大人相。把葫蘆馬杓翻騰一上王便禮拜。識甚痛痒。萬松道。國王貪他一粒米。尊者失却萬年糧。只知鐵脊撑天。不覺腦門著地。若要扶起。除是天童。頌云。

雲犀玩月璨含輝(暗通一線文彩已彰) 木馬游春駿不羈(百花叢裏過一葉不沾身) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲犀玩月璨含輝(暗通一線文彩已彰) 木馬游春駿不羈(百花叢裏過一葉不沾身)

眉底一雙寒碧眼(不曾趁蛇蜉隊) 看經那到透牛皮(過也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉底一雙寒碧眼(不曾趁蛇蜉隊) 看經那到透牛皮(過也)

明白心起曠劫(威音前一箭) 英雄力破重圍(射透兩重關) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明白心起曠劫(威音前一箭) 英雄力破重圍(射透兩重關)

妙圓樞口轉靈機(何曾動著) 寒山忘却來時路(暫時不住如同死人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙圓樞口轉靈機(何曾動著) 寒山忘却來時路(暫時不住如同死人)

拾得相將携手歸(須是當鄉人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拾得相將携手歸(須是當鄉人)

師云。破題兩句。頌不居陰界。不涉眾緣已了。且藏教法數。五陰十二處十八界。喚作三科。尊者略舉首尾。攝其中間。梵語安那般那。譯云出息入息。其法有六。一數二隨三止四觀五還六淨。具如天台止觀。預備不虞者不可不知。溈山警策道教理未甞措懷。玄道無因契悟。寶藏論可怜。無價之寶。隱在陰入之坑。何時得靈光獨耀逈脫根塵去。天童雲犀玩月燦含輝。古詩有犀因玩月紋生角。好言語可惜。折合向文才情思上。木馬游春駿不羈。此頌出息不涉眾緣。可謂善行無轍跡也。眉底一雙寒碧眼。洛浦道。單明自己法眼未明。此人只具一隻眼。若要雙眼圓明。除是不居陰界不涉眾緣。無影林中。高懸日月。不萌枝上。暗辨春秋始得。看經那到透牛皮。長慶云。眼有何過。楞嚴經云。汝今諦觀此會聖眾。用目循歷。其目周視。但如鏡中無別分析。這裏蹉過。藥山道。底牛皮也須穿透。萬松道。却具金剛眼。明白心超曠劫。三祖道。但不憎愛洞然明白。一念萬年受持不盡。鹿門道。遍大地是學人一卷經。盡乾坤是學人一隻眼。以這箇眼。讀如是經。千萬億劫常無間斷。萬松道。看讀不易。英雄力破重圍。後漢王莽遣弟王尋王邑。至昆陽。圍光武數十重。光武兵弱而欲降尋邑。邑不肯。光武乃益堅諸將。出兵却戰。尋邑大敗。尊者文武雙全。出將入相。陰界眾緣。非但重圍也。妙圓樞口轉靈機。爾雅樞謂之椳。郭璞注云。門扉樞也。流水不腐。中樞不蠧。言其活也。尊者未點先行。不撥自轉。這邊那邊無可不可。天童披沙揀金。分星擘兩。花判了也。末後兩句更有餘才道。寒山忘却來時路。拾得相將携手歸。此頌國筵海眾鑽紙穿窓。尊者老婆略與。鉤簾歸乳燕。穴紙出癡蠅。用寒山詩。若合符節。詩云。欲得安身處。寒山可長保。微風吹幽松。近聽聲愈好。下有斑白人。嘮嘮讀黃老。十年歸不得。忘却來時道。閭丘胤訪後與拾得相携。出松門更不還寺。有本云。喃喃讀黃老。此頌弱喪忘歸與迷人指路也。後唐莊宗皇帝。請華嚴休靜禪師。入內齋。大師大德總看經。唯師一眾默然。帝問何不看經。靜曰。道泰不傳天子令。時清休唱太平歌。帝曰。師一人不看即得。徒眾何亦不看。靜曰。獅子窟中無異獸。象王行處絕狐蹤。帝曰。大師大德為甚麼總看。靜曰。水母元無眼。求食須賴鰕。帝大悅。況祖師尊者從遠劫來。號大勢至。誦甚深脩多羅。因此從師名般若多羅。元來習氣也不除。輸他華嚴却有衲僧巴鼻。萬松到此不覺失笑。且道。笑箇什麼。雲居羅漢披襟處。鞏縣茶瓶接嘴時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。破題兩句。頌不居陰界。不涉眾緣已了。且藏教法數。五陰十二處十八界。喚作三科。尊者略舉首尾。攝其中間。梵語安那般那。譯云出息入息。其法有六。一數二隨三止四觀五還六淨。具如天台止觀。預備不虞者不可不知。溈山警策道教理未甞措懷。玄道無因契悟。寶藏論可怜。無價之寶。隱在陰入之坑。何時得靈光獨耀逈脫根塵去。天童雲犀玩月燦含輝。古詩有犀因玩月紋生角。好言語可惜。折合向文才情思上。木馬游春駿不羈。此頌出息不涉眾緣。可謂善行無轍跡也。眉底一雙寒碧眼。洛浦道。單明自己法眼未明。此人只具一隻眼。若要雙眼圓明。除是不居陰界不涉眾緣。無影林中。高懸日月。不萌枝上。暗辨春秋始得。看經那到透牛皮。長慶云。眼有何過。楞嚴經云。汝今諦觀此會聖眾。用目循歷。其目周視。但如鏡中無別分析。這裏蹉過。藥山道。底牛皮也須穿透。萬松道。却具金剛眼。明白心超曠劫。三祖道。但不憎愛洞然明白。一念萬年受持不盡。鹿門道。遍大地是學人一卷經。盡乾坤是學人一隻眼。以這箇眼。讀如是經。千萬億劫常無間斷。萬松道。看讀不易。英雄力破重圍。後漢王莽遣弟王尋王邑。至昆陽。圍光武數十重。光武兵弱而欲降尋邑。邑不肯。光武乃益堅諸將。出兵却戰。尋邑大敗。尊者文武雙全。出將入相。陰界眾緣。非但重圍也。妙圓樞口轉靈機。爾雅樞謂之椳。郭璞注云。門扉樞也。流水不腐。中樞不蠧。言其活也。尊者未點先行。不撥自轉。這邊那邊無可不可。天童披沙揀金。分星擘兩。花判了也。末後兩句更有餘才道。寒山忘却來時路。拾得相將携手歸。此頌國筵海眾鑽紙穿窓。尊者老婆略與。鉤簾歸乳燕。穴紙出癡蠅。用寒山詩。若合符節。詩云。欲得安身處。寒山可長保。微風吹幽松。近聽聲愈好。下有斑白人。嘮嘮讀黃老。十年歸不得。忘却來時道。閭丘胤訪後與拾得相携。出松門更不還寺。有本云。喃喃讀黃老。此頌弱喪忘歸與迷人指路也。後唐莊宗皇帝。請華嚴休靜禪師。入內齋。大師大德總看經。唯師一眾默然。帝問何不看經。靜曰。道泰不傳天子令。時清休唱太平歌。帝曰。師一人不看即得。徒眾何亦不看。靜曰。獅子窟中無異獸。象王行處絕狐蹤。帝曰。大師大德為甚麼總看。靜曰。水母元無眼。求食須賴鰕。帝大悅。況祖師尊者從遠劫來。號大勢至。誦甚深脩多羅。因此從師名般若多羅。元來習氣也不除。輸他華嚴却有衲僧巴鼻。萬松到此不覺失笑。且道。笑箇什麼。雲居羅漢披襟處。鞏縣茶瓶接嘴時。

第四則世尊指地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四則世尊指地

示眾云。一塵纔舉。大地全收。疋馬單槍。開疆展土。便可隨處作主。遇緣即宗底。是甚麼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一塵纔舉。大地全收。疋馬單槍。開疆展土。便可隨處作主。遇緣即宗底。是甚麼人。

舉。世尊與眾行次(隨他脚跟轉)以手指地云。此處宜建梵剎(太歲頭上不合動土)帝釋將一莖草。插於地上云。建梵剎已竟(修造不易)世尊微笑(賞罰分明)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。世尊與眾行次(隨他脚跟轉)以手指地云。此處宜建梵剎(太歲頭上不合動土)帝釋將一莖草。插於地上云。建梵剎已竟(修造不易)世尊微笑(賞罰分明)。

師云。世尊因布髮掩泥。獻花於然燈佛。佛指布髮處云。此一方地。宜建一剎。時有賢首長者。插標於指處云。建剎已竟。諸天散花。讚歎庶子有大智矣。天童舉話。大同小異。萬松道。世尊祖業轉典與然燈。便有長者承頭收後。如今交付與天童。須要出箇合同文契。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。世尊因布髮掩泥。獻花於然燈佛。佛指布髮處云。此一方地。宜建一剎。時有賢首長者。插標於指處云。建剎已竟。諸天散花。讚歎庶子有大智矣。天童舉話。大同小異。萬松道。世尊祖業轉典與然燈。便有長者承頭收後。如今交付與天童。須要出箇合同文契。頌云。

百草頭上無邊春(夾山猶在) 信手拈來用得親(入荒田不揀) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百草頭上無邊春(夾山猶在) 信手拈來用得親(入荒田不揀)

丈六金身功德聚(不審) 等閑携手入紅塵(逢場作戲) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈六金身功德聚(不審) 等閑携手入紅塵(逢場作戲)

塵中能作主(一朝權在手) 化外自來賓(看取令行時) 觸處生涯隨分足(不從人得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵中能作主(一朝權在手) 化外自來賓(看取令行時) 觸處生涯隨分足(不從人得)

未嫌伎倆不如人(面無慚色) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未嫌伎倆不如人(面無慚色)

師云。天童先以四句頌公案了。然後鋪舒梗概。展演化風。趙州拈一莖草。作丈六金身用。世尊當風指出。帝釋信手拈來。天童人境交加頌出。非但古聖。爾即今塵中作得主。化外亦來賓。且道。風流劉駙馬。起此報恩院。與帝釋插草同別。師竪起拂子云。千年常住一朝僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。天童先以四句頌公案了。然後鋪舒梗概。展演化風。趙州拈一莖草。作丈六金身用。世尊當風指出。帝釋信手拈來。天童人境交加頌出。非但古聖。爾即今塵中作得主。化外亦來賓。且道。風流劉駙馬。起此報恩院。與帝釋插草同別。師竪起拂子云。千年常住一朝僧。

第五則清源米價 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五則清源米價

示眾云。闍提割肉供親。不入孝子傳。調達推山壓佛。豈怕忽雷鳴。過得荊棘林。斫倒栴檀樹。直待年窮歲盡。依舊盂春猶寒。佛法身在甚麼處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。闍提割肉供親。不入孝子傳。調達推山壓佛。豈怕忽雷鳴。過得荊棘林。斫倒栴檀樹。直待年窮歲盡。依舊盂春猶寒。佛法身在甚麼處也。

舉。僧問清源。如何是佛法大意(小官多念律)源云。盧陵米作麼價(老將不論兵)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問清源。如何是佛法大意(小官多念律)源云。盧陵米作麼價(老將不論兵)。

師云。吉州清源山行思禪。師初參六祖便問。當何所務即得不落階級。祖云。汝曾作甚麼來。源云。聖諦亦不為。祖云。落何階級。源云。聖諦尚不為何階級之有。祖深器之。會下學徒雖眾。師居首焉。亦猶二祖不言。少林謂之得髓矣。據這僧問佛法大意。也是本色乍入叢林底人。要隨文殊遊鐵圍山。清源是聖諦亦不為底人。却只作尋常相見顧問道。盧陵米作麼價。有者道。盧陵米價不許商量。殊不知。已入斛斗行鋪了也。要得不入這保社。問取天童。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。吉州清源山行思禪。師初參六祖便問。當何所務即得不落階級。祖云。汝曾作甚麼來。源云。聖諦亦不為。祖云。落何階級。源云。聖諦尚不為何階級之有。祖深器之。會下學徒雖眾。師居首焉。亦猶二祖不言。少林謂之得髓矣。據這僧問佛法大意。也是本色乍入叢林底人。要隨文殊遊鐵圍山。清源是聖諦亦不為底人。却只作尋常相見顧問道。盧陵米作麼價。有者道。盧陵米價不許商量。殊不知。已入斛斗行鋪了也。要得不入這保社。問取天童。頌云。

太平治業無象(旄頭星現也未) 野老家風至淳(爭如我這裏種田博飯喫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太平治業無象(旄頭星現也未) 野老家風至淳(爭如我這裏種田博飯喫)

只管村歌社飲(窮鬼子快活不徹也) 那知舜德堯仁(始成忠孝) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只管村歌社飲(窮鬼子快活不徹也) 那知舜德堯仁(始成忠孝)

師云。唐文宗太和六年時。牛僧孺為相。上曰。天下何時太平。孺對曰。太平無象。今四夷不致交侵。百姓不致離散。雖非至治。亦謂小康。陛下若別求太平。非臣所及。退而累表請罷。出為淮南節度使。萬松道。已是起模畫樣。所以野老家風。擊壤謳歌。禮樂文章。翻成特地。盧陵米價。可曬深玄。舜德堯仁。淳風自化。村歌社飲。得其所哉。月白風清。各安其分。還會麼。逐便歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。唐文宗太和六年時。牛僧孺為相。上曰。天下何時太平。孺對曰。太平無象。今四夷不致交侵。百姓不致離散。雖非至治。亦謂小康。陛下若別求太平。非臣所及。退而累表請罷。出為淮南節度使。萬松道。已是起模畫樣。所以野老家風。擊壤謳歌。禮樂文章。翻成特地。盧陵米價。可曬深玄。舜德堯仁。淳風自化。村歌社飲。得其所哉。月白風清。各安其分。還會麼。逐便歸堂。

第六則馬祖白黑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六則馬祖白黑

示眾云。開口不得時。無舌人解語。擡脚不起處。無足人解行。若也落他彀中。死在句下。豈有自由分。四山相逼時。如何透脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。開口不得時。無舌人解語。擡脚不起處。無足人解行。若也落他彀中。死在句下。豈有自由分。四山相逼時。如何透脫。

舉。僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意(若識這僧問頭省人多少心力)大師云。我今日勞倦不能為汝說(已有舡中月)問取智藏去(更添帆上風)僧問藏(却受人處分)藏云。何不問和尚(好本多同)僧云和尚教來問(可曬靈利)藏云。我今日頭痛不能為汝說。問取海兄去(我不可作馬師弟子不得也)僧問海(苦瓠連根苦)海云。我到這裏。却不會(甜瓜徹蔕甜)僧舉似大師(索取草鞋錢)大師云。藏頭白。海頭黑(更參三十年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意(若識這僧問頭省人多少心力)大師云。我今日勞倦不能為汝說(已有舡中月)問取智藏去(更添帆上風)僧問藏(却受人處分)藏云。何不問和尚(好本多同)僧云和尚教來問(可曬靈利)藏云。我今日頭痛不能為汝說。問取海兄去(我不可作馬師弟子不得也)僧問海(苦瓠連根苦)海云。我到這裏。却不會(甜瓜徹蔕甜)僧舉似大師(索取草鞋錢)大師云。藏頭白。海頭黑(更參三十年)。

師云。六祖謂讓和尚曰。西天二十七祖讖。汝足下出一馬駒。踏殺天下人。病在汝心。不須速說。後磨塼打牛。神駒入廐。號為馬祖。牛行虎視。引舌過鼻。足下有輪文。法嗣一百三十九人。各為一方法主。智藏海兄乃西堂百丈也。看來這僧。也是箇學佛法人。將四句百非。勘當教外別傳宗旨。攝大乘論說。有是增益謗。無是損減謗。亦有亦無相違謗。非有非無戲論謗。四句若離。百非自絕。黃蘗道。欲要直捷會。一切總不是。萬松道。端的委細會。一切無不是。翻覆看來。不離四句。不絕百非。西來祖意。於何不明。龍樹大師道。般若如大火聚四面不可入。却道。般若如清涼池四面皆可入。這僧道。離四句絕百非。請師直指西來意。諸方謂之鎖口問。馬祖不忙只道。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。惜得自己眉毛。穿却那僧鼻孔。那僧不免被他驅使。真箇去問。智藏亦不謀而合道。何不問和尚。這僧不開眉眼。道和尚教來問。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄去。可謂非父不生其子也。僧問海。海云。我到這裏却不會。將謂侯白更有侯黑。這僧雖無血性。却有首尾。還來舉似馬祖。祖云。藏頭白海頭黑。這句疑殺天下人。東林照覺頌云。百非四句絕無言。黑白分明定正偏。萬松道。暮四朝三。妄生喜怒。一日三人與南泉玩月。次祖云。正當恁麼時如何。丈云。正好修行。藏云。正好供養。南泉拂袖便行。祖云。經入藏禪歸海。唯有普願。獨超物外。這裏却宜緇素分明。萬松道。藏頭白海頭黑。鴨頭綠鶴頭赤。十影神駒立海南。五色祥麟步天北。諸方且莫假狐靈。天童自有真消息。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。六祖謂讓和尚曰。西天二十七祖讖。汝足下出一馬駒。踏殺天下人。病在汝心。不須速說。後磨塼打牛。神駒入廐。號為馬祖。牛行虎視。引舌過鼻。足下有輪文。法嗣一百三十九人。各為一方法主。智藏海兄乃西堂百丈也。看來這僧。也是箇學佛法人。將四句百非。勘當教外別傳宗旨。攝大乘論說。有是增益謗。無是損減謗。亦有亦無相違謗。非有非無戲論謗。四句若離。百非自絕。黃蘗道。欲要直捷會。一切總不是。萬松道。端的委細會。一切無不是。翻覆看來。不離四句。不絕百非。西來祖意。於何不明。龍樹大師道。般若如大火聚四面不可入。却道。般若如清涼池四面皆可入。這僧道。離四句絕百非。請師直指西來意。諸方謂之鎖口問。馬祖不忙只道。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。惜得自己眉毛。穿却那僧鼻孔。那僧不免被他驅使。真箇去問。智藏亦不謀而合道。何不問和尚。這僧不開眉眼。道和尚教來問。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄去。可謂非父不生其子也。僧問海。海云。我到這裏却不會。將謂侯白更有侯黑。這僧雖無血性。却有首尾。還來舉似馬祖。祖云。藏頭白海頭黑。這句疑殺天下人。東林照覺頌云。百非四句絕無言。黑白分明定正偏。萬松道。暮四朝三。妄生喜怒。一日三人與南泉玩月。次祖云。正當恁麼時如何。丈云。正好修行。藏云。正好供養。南泉拂袖便行。祖云。經入藏禪歸海。唯有普願。獨超物外。這裏却宜緇素分明。萬松道。藏頭白海頭黑。鴨頭綠鶴頭赤。十影神駒立海南。五色祥麟步天北。諸方且莫假狐靈。天童自有真消息。頌云。

藥之作病(胡人飲乳返怪良醫) 鑒乎前聖(師多脈亂) 病之作醫(以藥下藥以毒去毒) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥之作病(胡人飲乳返怪良醫) 鑒乎前聖(師多脈亂) 病之作醫(以藥下藥以毒去毒)

必也其誰(莫是天童麼) 白頭黑頭兮克家之子(一窰燒就) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必也其誰(莫是天童麼) 白頭黑頭兮克家之子(一窰燒就)

有句無句兮截流之機(更使溈山笑轉新) 堂堂坐斷舌頭路(一死不再活) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有句無句兮截流之機(更使溈山笑轉新) 堂堂坐斷舌頭路(一死不再活)

應笑毘耶老古錐(只得一橛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應笑毘耶老古錐(只得一橛)

師云。四句為四謗。如大火聚四面不可入。四句為四門。如清涼池四面皆可入。萬松昔年在大明作書記。時潭柘亨和尚過大明。昏夜扣門告侍者。燒香結緣。潭柘便放相見。萬松請益如何是活句。如何是死句。柘云。書記若會死句。也是活句。若不會活句。也是死句。當時自念。老作家手段終別。今日看這僧問。矴矴要離四句百非之外別指出祖意。三箇老漢頭腦相似。若便作離四句絕百非會好。與這僧一坑埋却。後來天童。頌仰山夢中白槌道。離四句絕百非。馬師父子病休醫。萬松道。是何心行。白頭黑頭兮克家之子。周易蒙卦。九二子克家。能荷家業也。有句無句兮截流之機。萬松道。只有湛水之波。且無滔天之浪。堂堂坐斷舌頭路。應笑毘耶老古錐。梵語毘耶離。譯云廣嚴。維摩所居城名。文殊問不二法門。維摩默然。這僧問馬師父子。葛藤遍地。且道。那裏是應笑處。但能莫觸當今諱。也勝前朝斷舌才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。四句為四謗。如大火聚四面不可入。四句為四門。如清涼池四面皆可入。萬松昔年在大明作書記。時潭柘亨和尚過大明。昏夜扣門告侍者。燒香結緣。潭柘便放相見。萬松請益如何是活句。如何是死句。柘云。書記若會死句。也是活句。若不會活句。也是死句。當時自念。老作家手段終別。今日看這僧問。矴矴要離四句百非之外別指出祖意。三箇老漢頭腦相似。若便作離四句絕百非會好。與這僧一坑埋却。後來天童。頌仰山夢中白槌道。離四句絕百非。馬師父子病休醫。萬松道。是何心行。白頭黑頭兮克家之子。周易蒙卦。九二子克家。能荷家業也。有句無句兮截流之機。萬松道。只有湛水之波。且無滔天之浪。堂堂坐斷舌頭路。應笑毘耶老古錐。梵語毘耶離。譯云廣嚴。維摩所居城名。文殊問不二法門。維摩默然。這僧問馬師父子。葛藤遍地。且道。那裏是應笑處。但能莫觸當今諱。也勝前朝斷舌才。

第七則藥山陞座 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七則藥山陞座

示眾云。眼耳鼻舌。各有一能。眉毛在上。士農工商各歸一務。拙者常閑。本分宗師如何施設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。眼耳鼻舌。各有一能。眉毛在上。士農工商各歸一務。拙者常閑。本分宗師如何施設。

舉藥山久不陞座(動不如靜)院主白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法(便重不便輕)山令打鐘。眾方集(聚頭作相那事悠悠)山陞座良久便下座歸方丈(一場話覇)主隨後問。和尚適來許為眾說法。云何不垂一言(大海若知足百川應倒流)山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧(可惜龍頭蛇尾)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉藥山久不陞座(動不如靜)院主白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法(便重不便輕)山令打鐘。眾方集(聚頭作相那事悠悠)山陞座良久便下座歸方丈(一場話覇)主隨後問。和尚適來許為眾說法。云何不垂一言(大海若知足百川應倒流)山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧(可惜龍頭蛇尾)。

師云。飢者易為食。渴者易為飲。是以三家五請。菩薩上堂。半偈全身。夜叉陞座。豈悕法哉。黃龍南禪師云。蓋今之人。容易輕法者眾。欲如田夫時時乾之。令其枯渴。然後溉灌方得秀實也。藥山久不陞座。又且不然。覺範道。一菴深藏霹靂舌。從教萬象自分說。永嘉道。默時說。說時默。大施門開無壅塞。院主頭頭蹉過。白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法。仁義道中。主賓分上。也未為分外。山令打鐘。只見雷霆施號令。眾方集。豈知星斗煥文章。山陞座良久下座歸方丈。一上神通。不同小小。主隨後問云。和尚適來許為眾說法。云何不垂一言。翠巖芝云。藥山下座。院主當初怪不為眾說法。可謂誤他三軍。萬松道。正是將頭不猛。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。瑯琊覺云。藥山下座不妨疑著。及乎院主拶著。失却一隻眼。萬松道。再得完全能幾箇。而不知換得兩隻眼。雪竇道。可惜藥山老漢。平地喫交。盡大地人扶不起。萬松道。和尚也須出隻手。無餘頌云。丈室未離已喫交。悄然歸去轉無憀。經師論師猶相告。一欵分明便自招。萬松道。曹司易勘。公案未圓。解與天童。如何判斷。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。飢者易為食。渴者易為飲。是以三家五請。菩薩上堂。半偈全身。夜叉陞座。豈悕法哉。黃龍南禪師云。蓋今之人。容易輕法者眾。欲如田夫時時乾之。令其枯渴。然後溉灌方得秀實也。藥山久不陞座。又且不然。覺範道。一菴深藏霹靂舌。從教萬象自分說。永嘉道。默時說。說時默。大施門開無壅塞。院主頭頭蹉過。白云。大眾久思示誨。請和尚為眾說法。仁義道中。主賓分上。也未為分外。山令打鐘。只見雷霆施號令。眾方集。豈知星斗煥文章。山陞座良久下座歸方丈。一上神通。不同小小。主隨後問云。和尚適來許為眾說法。云何不垂一言。翠巖芝云。藥山下座。院主當初怪不為眾說法。可謂誤他三軍。萬松道。正是將頭不猛。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。瑯琊覺云。藥山下座不妨疑著。及乎院主拶著。失却一隻眼。萬松道。再得完全能幾箇。而不知換得兩隻眼。雪竇道。可惜藥山老漢。平地喫交。盡大地人扶不起。萬松道。和尚也須出隻手。無餘頌云。丈室未離已喫交。悄然歸去轉無憀。經師論師猶相告。一欵分明便自招。萬松道。曹司易勘。公案未圓。解與天童。如何判斷。頌云。

癡兒刻意止啼錢(堪作何用) 良駟追風顧影鞭(踢起便行) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡兒刻意止啼錢(堪作何用) 良駟追風顧影鞭(踢起便行)

雲掃長空巢月鶴(樹下底一場懡㦬) 寒清入骨不成眠(開眼作夢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲掃長空巢月鶴(樹下底一場懡㦬) 寒清入骨不成眠(開眼作夢)

師云。涅盤經說。嬰兒啼時。母將黃葉。云與汝金。兒即止啼。此頌久思示誨與云何不垂一言。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道便作禮云。世尊大慈。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問佛。外道見何道理。而言得入。佛言。如世良馬見鞭影而行。藥山與世尊。一等舉鞭。院主率眾僧。禮讚有分。却怪不垂一言。可謂東土衲僧不如西天外道。天童恁麼頌。萬松恁麼說。盡是止啼黃葉。只為諸人熱夢未醒。睡輕者一呼便覺。睡重者搖撼方驚。更有一等。椓抄起來猶自䆿𥊼。比他藥山睛巢月鶴。清不成眠。雲泥有隔。雖然如是。睡語不少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。涅盤經說。嬰兒啼時。母將黃葉。云與汝金。兒即止啼。此頌久思示誨與云何不垂一言。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道便作禮云。世尊大慈。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問佛。外道見何道理。而言得入。佛言。如世良馬見鞭影而行。藥山與世尊。一等舉鞭。院主率眾僧。禮讚有分。却怪不垂一言。可謂東土衲僧不如西天外道。天童恁麼頌。萬松恁麼說。盡是止啼黃葉。只為諸人熱夢未醒。睡輕者一呼便覺。睡重者搖撼方驚。更有一等。椓抄起來猶自䆿𥊼。比他藥山睛巢月鶴。清不成眠。雲泥有隔。雖然如是。睡語不少。

第八則百丈野狐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八則百丈野狐

示眾云。記箇元字脚。在心入地獄如箭射。一點野狐涎。嚥下三十年。吐不出。不是西天令嚴。只為獃郎業重。曾有誤犯者麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。記箇元字脚。在心入地獄如箭射。一點野狐涎。嚥下三十年。吐不出。不是西天令嚴。只為獃郎業重。曾有誤犯者麼。

舉。百丈上堂。常有一老人。聽法隨眾散去。(閙中取靜)一日不去(從來疑著這漢)丈乃問立者何人(事不解交客來須待)老人云。某甲於過去迦葉佛時。曾住此山(元是當家人)有學人問。大修行底人還落因果也無(但行好事莫問前程)對他道不落因果(一句合頭語萬劫繫驢橛)墮野狐身五百生(爾道不落因果)今請和尚代一轉語(著甚來由)丈云。不昧因果(一坑埋却)老人於言下大悟(狐涎猶在)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。百丈上堂。常有一老人。聽法隨眾散去。(閙中取靜)一日不去(從來疑著這漢)丈乃問立者何人(事不解交客來須待)老人云。某甲於過去迦葉佛時。曾住此山(元是當家人)有學人問。大修行底人還落因果也無(但行好事莫問前程)對他道不落因果(一句合頭語萬劫繫驢橛)墮野狐身五百生(爾道不落因果)今請和尚代一轉語(著甚來由)丈云。不昧因果(一坑埋却)老人於言下大悟(狐涎猶在)。

師云。洪州百丈山大智禪師每至陞座。常有一老人。聽法迦葉佛時曾住此山。錯對學人一轉語。至今墮野狐身。良由自己倚牆貼壁。送人墮坑落塹。見大智有抽釘拔楔手段。便舍已從他。請大智代一轉語。大智施無畏辯。輕輕撥轉道。不昧因果老人言下大悟。據實而論。不落因果是撥無斷見。不昧因果。是隨流得妙。稍解教乘者。舉著便見。要且雖脫毛衣。猶披鱗甲。不見道圓禪師。在南禪師會中。聞二僧舉此話。一僧曰。只如不昧因果。也未脫得野狐身。一僧應聲曰。便是不落因果。亦何曾墮野狐身耶。師悚然異其語。急上黃蘗積翠菴頭。過㵎忽大悟。見南公敘其事。未終涕交頤。南公令就侍者榻熱𥧌。忽起作偈曰。不落不昧。僧俗本無忌諱。丈夫氣宇如王。爭受囊藏被蓋。一條楖栗任縱橫。野狐跳入金毛隊。南公大笑。恁麼看來。當初見道今請和尚代一轉語。只樂道不落因果。免使初心墮在解穽。百丈至晚。上堂舉前因緣。黃蘗便問。古人錯答一轉語。墮五百生野狐身。轉轉不錯。合作甚麼。丈云。近前。與爾道。蘗近前與丈一掌。丈拍手笑云。將謂狐須赤。更有赤須狐仰山道。百丈得大機。黃蘗得大用。名不虛得。溈山舉問仰山。黃蘗常用此機。為復天生得。從人得。仰云。亦是稟受師承。亦是自性宗通。溈云。如是如是。看他百丈父子。游行無畏。如師子王。豈向野狐窠裏作活計。萬松已是尾骨彌露。更放天童弄爪牙。看。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。洪州百丈山大智禪師每至陞座。常有一老人。聽法迦葉佛時曾住此山。錯對學人一轉語。至今墮野狐身。良由自己倚牆貼壁。送人墮坑落塹。見大智有抽釘拔楔手段。便舍已從他。請大智代一轉語。大智施無畏辯。輕輕撥轉道。不昧因果老人言下大悟。據實而論。不落因果是撥無斷見。不昧因果。是隨流得妙。稍解教乘者。舉著便見。要且雖脫毛衣。猶披鱗甲。不見道圓禪師。在南禪師會中。聞二僧舉此話。一僧曰。只如不昧因果。也未脫得野狐身。一僧應聲曰。便是不落因果。亦何曾墮野狐身耶。師悚然異其語。急上黃蘗積翠菴頭。過㵎忽大悟。見南公敘其事。未終涕交頤。南公令就侍者榻熱𥧌。忽起作偈曰。不落不昧。僧俗本無忌諱。丈夫氣宇如王。爭受囊藏被蓋。一條楖栗任縱橫。野狐跳入金毛隊。南公大笑。恁麼看來。當初見道今請和尚代一轉語。只樂道不落因果。免使初心墮在解穽。百丈至晚。上堂舉前因緣。黃蘗便問。古人錯答一轉語。墮五百生野狐身。轉轉不錯。合作甚麼。丈云。近前。與爾道。蘗近前與丈一掌。丈拍手笑云。將謂狐須赤。更有赤須狐仰山道。百丈得大機。黃蘗得大用。名不虛得。溈山舉問仰山。黃蘗常用此機。為復天生得。從人得。仰云。亦是稟受師承。亦是自性宗通。溈云。如是如是。看他百丈父子。游行無畏。如師子王。豈向野狐窠裏作活計。萬松已是尾骨彌露。更放天童弄爪牙。看。頌云。

一尺水。一丈波(幸自河清海晏) 五百生前不奈何(早知今日事。悔不慎當初) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一尺水。一丈波(幸自河清海晏) 五百生前不奈何(早知今日事。悔不慎當初)

不落不昧商量也(頑涎不斷) 依前撞入葛藤窠(纏腰繳脚) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不落不昧商量也(頑涎不斷) 依前撞入葛藤窠(纏腰繳脚)

阿呵呵(堪笑堪悲) 會也麼(按牛頭喫草) 若是爾灑灑落落(如蟲禦木) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿呵呵(堪笑堪悲) 會也麼(按牛頭喫草) 若是爾灑灑落落(如蟲禦木)

不妨我哆哆和和(偶爾成文) 神歌社舞自成曲(拍拍是令) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不妨我哆哆和和(偶爾成文) 神歌社舞自成曲(拍拍是令)

拍手其間唱哩囉(細末將來) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拍手其間唱哩囉(細末將來)

師云。立修證分因果。一尺水一丈波。墮在五百生野狐精魅。積翠庵下二僧縱有逸群之辯。點檢將來。未免撞入葛藤窠裏。天童此句有兩字未穩。何不道依前撞入野狐窠。阿呵呵。此頌明百丈悟處。露自己胸襟道會也麼。但問天童會也未。若是爾灑灑落落。不妨我哆哆和和。幸有一陰地。何勞不為人。哆哆和和。嬰兒言語不真貌。又法華釋籤云。多跢學行之相。嘙和習語之聲。涅盤經有病行嬰兒行。有本云婆婆和和。石室善道禪師云。涅盤十六行中。嬰兒行為最。哆哆和和時。喻學道人離分別取捨心。與下神歌社舞。皆一意也。且道。是何曲調。萬籟有心聞不得。孤巖無耳却知音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。立修證分因果。一尺水一丈波。墮在五百生野狐精魅。積翠庵下二僧縱有逸群之辯。點檢將來。未免撞入葛藤窠裏。天童此句有兩字未穩。何不道依前撞入野狐窠。阿呵呵。此頌明百丈悟處。露自己胸襟道會也麼。但問天童會也未。若是爾灑灑落落。不妨我哆哆和和。幸有一陰地。何勞不為人。哆哆和和。嬰兒言語不真貌。又法華釋籤云。多跢學行之相。嘙和習語之聲。涅盤經有病行嬰兒行。有本云婆婆和和。石室善道禪師云。涅盤十六行中。嬰兒行為最。哆哆和和時。喻學道人離分別取捨心。與下神歌社舞。皆一意也。且道。是何曲調。萬籟有心聞不得。孤巖無耳却知音。

第九則南泉斬猫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九則南泉斬猫

示眾云。踢翻滄海。大地塵飛。喝散白雲。虛空粉碎。嚴行正令。猶是半提。大用全彰。如何施設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。踢翻滄海。大地塵飛。喝散白雲。虛空粉碎。嚴行正令。猶是半提。大用全彰。如何施設。

舉。南泉一日。東西兩堂爭猫兒(人平不語水平不流)南泉見遂提起云。道得即不斬(誰敢當鋒)眾無對(直待雨淋頭)泉斬却猫兒為兩段(抽刀不入鞘)泉復舉前話問趙州(再來不直半文)州便脫草鞋。於頭上戴出(好與一刀兩段)泉云。子若在。恰救得猫兒(心斜不覺口喝)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。南泉一日。東西兩堂爭猫兒(人平不語水平不流)南泉見遂提起云。道得即不斬(誰敢當鋒)眾無對(直待雨淋頭)泉斬却猫兒為兩段(抽刀不入鞘)泉復舉前話問趙州(再來不直半文)州便脫草鞋。於頭上戴出(好與一刀兩段)泉云。子若在。恰救得猫兒(心斜不覺口喝)。

師云。法雲圓通秀禪師。見二僧並立說話。將拄杖。到連卓數下云。一片業地。何況兩堂眾首。因猫致諍。南泉也不與解勸。亦不與懲罰。本色道人。以本分事。為人遂提起猫兒云。道得即不斬。正當恁麼時。盡十方界有情無情。一齊向南泉手中乞命。當時有箇出來展開兩手。不然攔胸抱住云却勞和尚神用。縱南泉別行正令。敢保救得猫兒。這一窟死老鼠。既無些子氣息。南泉已展不縮。盡令而行。遼朝上人𭣪作鏡心錄。訶南泉輩殺生造罪。文首座作無盡燈辨誤。救云。古本以手作虛斫勢。豈直一刀兩段。鮮血淋迸哉。這兩箇批判古人。文公罪重。𭣪公罪輕。南泉依舊。水牯牛隊裡。搖頭擺尾。不見。佛日禪師與眾茶座次。見猫來。袖中擲鵓鴿與之。猫接得便去。日云俊哉不可也是假作虛用。南泉自念。曲高和寡。舉前話問趙州。州便脫草鞋於頭上戴出。果然敲唱俱行。節拍成就。泉云。子若在恰救得猫兒。這些子用處。雖難會却易見。爾但向拈匙舉筯處覰破。便見斬猫兒戴草鞋更無兩樣。不然更看。天童別作甚麼伎倆。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。法雲圓通秀禪師。見二僧並立說話。將拄杖。到連卓數下云。一片業地。何況兩堂眾首。因猫致諍。南泉也不與解勸。亦不與懲罰。本色道人。以本分事。為人遂提起猫兒云。道得即不斬。正當恁麼時。盡十方界有情無情。一齊向南泉手中乞命。當時有箇出來展開兩手。不然攔胸抱住云却勞和尚神用。縱南泉別行正令。敢保救得猫兒。這一窟死老鼠。既無些子氣息。南泉已展不縮。盡令而行。遼朝上人𭣪作鏡心錄。訶南泉輩殺生造罪。文首座作無盡燈辨誤。救云。古本以手作虛斫勢。豈直一刀兩段。鮮血淋迸哉。這兩箇批判古人。文公罪重。𭣪公罪輕。南泉依舊。水牯牛隊裡。搖頭擺尾。不見。佛日禪師與眾茶座次。見猫來。袖中擲鵓鴿與之。猫接得便去。日云俊哉不可也是假作虛用。南泉自念。曲高和寡。舉前話問趙州。州便脫草鞋於頭上戴出。果然敲唱俱行。節拍成就。泉云。子若在恰救得猫兒。這些子用處。雖難會却易見。爾但向拈匙舉筯處覰破。便見斬猫兒戴草鞋更無兩樣。不然更看。天童別作甚麼伎倆。頌云。

兩堂雲水盡紛拏(有理不在高聲) 王老師能驗正邪(明鏡當臺物來斯鑑) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩堂雲水盡紛拏(有理不在高聲) 王老師能驗正邪(明鏡當臺物來斯鑑)

利刀斬斷俱亡像(消得龍王多少風) 千古令人愛作家(有一人不肯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利刀斬斷俱亡像(消得龍王多少風) 千古令人愛作家(有一人不肯)

此道未喪(死猫兒頭堪作何用) 知音可嘉(不道無只是少) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此道未喪(死猫兒頭堪作何用) 知音可嘉(不道無只是少)

鑿山透海兮唯尊大禹(功不浪施) 鍊石補天兮獨賢女媧(闕一不可) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鑿山透海兮唯尊大禹(功不浪施) 鍊石補天兮獨賢女媧(闕一不可)

趙州老有生涯(信手拈來無不是) 草鞋頭戴較些些(且信一半) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州老有生涯(信手拈來無不是) 草鞋頭戴較些些(且信一半)

異中來也還明鑒(衲子難謾) 只箇真金不混沙(是真難滅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異中來也還明鑒(衲子難謾) 只箇真金不混沙(是真難滅)

師云。兩堂雲水盡紛拏。至今不曾定交。若非天童會南泉例驗出端倪。往往邪正不分。邪正分明時如何判斷。便好。利劍斬斷一坑埋却。非但勦絕一期不了公案。亦使千古之下風清寰宇。南泉當時師勝。資強。見眾無語。却舉似趙州。表顯眾中有人。趙州脫草鞋頭上戴出。果然此道未喪。知音可嘉。孔子云。天將未喪斯文也。看他師資。道合。唱拍相隨。無以為喻。諡法。泉源流通曰禹。又受禪成功曰禹。尚書禹貢。導河積石至於龍門。淮南子。共工氏兵強兇暴。而與堯帝爭功。力窮觸不周山而死。天柱為之折。女媧鍊五色石。補天。列子。陰陽失度名缺。鍊五常之精名補。雲蓋本拈洞山掇却泰首座果棹話云。洞山雖有打破虛空底鉆鎚。要且無補綴底針線。南泉如大禹鑿山透海。顯出神用。趙州如女媧鍊石補天。圓却話頭。萬松道。趙州十八上解破家散宅。不知有多少生涯。草鞋頭戴較些些。咄咄沒去處。作這箇去就。保福展云。雖然如是。也只是破草鞋。南泉平高就下道。子若在恰救得猫兒。翠巖芝云。大小趙州只可自救。放過一著。天童道。異中來也還明鑒。只箇真金不混沙。只能順水推舡。不解逆風把柁。而今爾這一隊上來。猫又無。爭甚狗。以拄杖趁下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。兩堂雲水盡紛拏。至今不曾定交。若非天童會南泉例驗出端倪。往往邪正不分。邪正分明時如何判斷。便好。利劍斬斷一坑埋却。非但勦絕一期不了公案。亦使千古之下風清寰宇。南泉當時師勝。資強。見眾無語。却舉似趙州。表顯眾中有人。趙州脫草鞋頭上戴出。果然此道未喪。知音可嘉。孔子云。天將未喪斯文也。看他師資。道合。唱拍相隨。無以為喻。諡法。泉源流通曰禹。又受禪成功曰禹。尚書禹貢。導河積石至於龍門。淮南子。共工氏兵強兇暴。而與堯帝爭功。力窮觸不周山而死。天柱為之折。女媧鍊五色石。補天。列子。陰陽失度名缺。鍊五常之精名補。雲蓋本拈洞山掇却泰首座果棹話云。洞山雖有打破虛空底鉆鎚。要且無補綴底針線。南泉如大禹鑿山透海。顯出神用。趙州如女媧鍊石補天。圓却話頭。萬松道。趙州十八上解破家散宅。不知有多少生涯。草鞋頭戴較些些。咄咄沒去處。作這箇去就。保福展云。雖然如是。也只是破草鞋。南泉平高就下道。子若在恰救得猫兒。翠巖芝云。大小趙州只可自救。放過一著。天童道。異中來也還明鑒。只箇真金不混沙。只能順水推舡。不解逆風把柁。而今爾這一隊上來。猫又無。爭甚狗。以拄杖趁下。

第十則臺山婆子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十則臺山婆子

示眾云。有收有放。干木隨身。能殺能活。權衝在手。塵勞魔外盡付指呼。大地山河皆成戲具。且道。是甚麼境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。有收有放。干木隨身。能殺能活。權衝在手。塵勞魔外盡付指呼。大地山河皆成戲具。且道。是甚麼境界。

舉。臺山路上有一婆子(傍城庄家夾道兔)凡有僧問。臺山路向什麼處去(一生行脚去處也不知)婆云。驀直去(未當好心)僧纔行(著賊也不知)婆云。好箇阿師又恁麼去也(爾早侯白)僧舉似趙州(人平不語)州云。待。與勘過(水平不流)州亦如前問(陷虎之機)至來日上堂云。我為汝勘破婆子了也(我更侯黑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臺山路上有一婆子(傍城庄家夾道兔)凡有僧問。臺山路向什麼處去(一生行脚去處也不知)婆云。驀直去(未當好心)僧纔行(著賊也不知)婆云。好箇阿師又恁麼去也(爾早侯白)僧舉似趙州(人平不語)州云。待。與勘過(水平不流)州亦如前問(陷虎之機)至來日上堂云。我為汝勘破婆子了也(我更侯黑)。

師云。臺山路上婆子。慣隨無著出寺入寺。飽參文殊前三後三。凡見僧問臺山路向什麼處去。便當陽指出長安大道。云驀直去。其僧不作疑阻便行。婆云。好箇阿師又恁麼去也。這婆子也鉤錐在手。從來觸誤多少賢良。這僧既不奈伊何。拈來舉似趙州。州云。待與勘過。疑殺天下人。這老漢老不歇心。圖箇甚麼。也要定箇宗眼。州依前恁麼問。婆依前恁麼答。有底便話作兩橛。前段點這僧扶婆子。後段點婆子扶趙州。唯玄覺云。前僧也恁麼問答。後來趙州也恁麼問答。且道。甚處是勘破處。萬松道。勘破了也。又云。非唯被趙州勘破。赤被這僧勘破。萬松道。非但累及玄覺。亦乃累及萬松。瑯琊云。大小趙州去這婆子手裡。喪身失命。雖然如是。錯會者多。萬松道。切忌。以已方人。溈山哲云。天下衲僧只知問路老婆。要且不知脚下泥深。若非趙州老人。爭顯汗馬功高。雖然須假天童歌揚始得。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。臺山路上婆子。慣隨無著出寺入寺。飽參文殊前三後三。凡見僧問臺山路向什麼處去。便當陽指出長安大道。云驀直去。其僧不作疑阻便行。婆云。好箇阿師又恁麼去也。這婆子也鉤錐在手。從來觸誤多少賢良。這僧既不奈伊何。拈來舉似趙州。州云。待與勘過。疑殺天下人。這老漢老不歇心。圖箇甚麼。也要定箇宗眼。州依前恁麼問。婆依前恁麼答。有底便話作兩橛。前段點這僧扶婆子。後段點婆子扶趙州。唯玄覺云。前僧也恁麼問答。後來趙州也恁麼問答。且道。甚處是勘破處。萬松道。勘破了也。又云。非唯被趙州勘破。赤被這僧勘破。萬松道。非但累及玄覺。亦乃累及萬松。瑯琊云。大小趙州去這婆子手裡。喪身失命。雖然如是。錯會者多。萬松道。切忌。以已方人。溈山哲云。天下衲僧只知問路老婆。要且不知脚下泥深。若非趙州老人。爭顯汗馬功高。雖然須假天童歌揚始得。頌云。

年老成精不謬傳(切忌魔魅人家男女) 趙州古佛嗣南泉(鎮州端的出大蘿蔔) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年老成精不謬傳(切忌魔魅人家男女) 趙州古佛嗣南泉(鎮州端的出大蘿蔔)

枯龜喪命因圖象(靈鬼靈神返遭羅網) 良駟追風累纏牽(驟風驟雨不免覊韁) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枯龜喪命因圖象(靈鬼靈神返遭羅網) 良駟追風累纏牽(驟風驟雨不免覊韁)

勘破了老婆禪(幾箇男兒是丈夫) 說向人前不直錢(知根不聖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勘破了老婆禪(幾箇男兒是丈夫) 說向人前不直錢(知根不聖)

師云。鬼魅以妖通成精。呪藥以依通成精。天龍以報通成精。賢聖以神通成精。佛祖以道通成精。南泉趙州乃佛祖向上人。那堪年老。所以道。年老成精也。趙州古佛嗣南泉。馬祖道。經入藏。禪歸海。唯有南泉獨超物外。趙州以長沙為友。以南泉為師。故勘辨中。非得失勝負之可品格。天下謂之趙州關。也不妨難過。雖然仲尼有言。神龜能現夢於元君。而不能免余且之網。智能七十二鑽。而無遺筴。而不能避刳腸之患。如是則智有所困。神有所不及也。莊子云。宋元君夢人被髮曰。予自宰路之淵。予為清江使河伯之所。漁者余且得予。覺占之。神龜也。漁者果有余且。網得白龜。其圓五尺。君欲活之。卜之曰。殺龜以卜吉。乃刳龜。七十二鑽而無遺筴。乃其事也。洛浦曰。欲知上流之士。不將佛祖言教貼在額頭。如龜負圖自取喪身之兆。鳳縈金網趨霄漢。以何期。周穆王八駿。有乘雲而趨行越飛鳥者。故曰良駟追風也。此頌婆子能勘僧。而不免趙州勘破。趙州雖能勘婆。而不免瑯琊點檢。參禪謂之金屎法。不會如金。勘破如屎。所以道。說向人前不直錢。汝但離却得失勝負情量。自然平欺婆子。下視趙州。若到萬松門下。不得點胸檐板。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。鬼魅以妖通成精。呪藥以依通成精。天龍以報通成精。賢聖以神通成精。佛祖以道通成精。南泉趙州乃佛祖向上人。那堪年老。所以道。年老成精也。趙州古佛嗣南泉。馬祖道。經入藏。禪歸海。唯有南泉獨超物外。趙州以長沙為友。以南泉為師。故勘辨中。非得失勝負之可品格。天下謂之趙州關。也不妨難過。雖然仲尼有言。神龜能現夢於元君。而不能免余且之網。智能七十二鑽。而無遺筴。而不能避刳腸之患。如是則智有所困。神有所不及也。莊子云。宋元君夢人被髮曰。予自宰路之淵。予為清江使河伯之所。漁者余且得予。覺占之。神龜也。漁者果有余且。網得白龜。其圓五尺。君欲活之。卜之曰。殺龜以卜吉。乃刳龜。七十二鑽而無遺筴。乃其事也。洛浦曰。欲知上流之士。不將佛祖言教貼在額頭。如龜負圖自取喪身之兆。鳳縈金網趨霄漢。以何期。周穆王八駿。有乘雲而趨行越飛鳥者。故曰良駟追風也。此頌婆子能勘僧。而不免趙州勘破。趙州雖能勘婆。而不免瑯琊點檢。參禪謂之金屎法。不會如金。勘破如屎。所以道。說向人前不直錢。汝但離却得失勝負情量。自然平欺婆子。下視趙州。若到萬松門下。不得點胸檐板。

第十一則雲門兩病 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一則雲門兩病

示眾云。無身人患疾。無手人合藥。無口人服食。無受人安樂。且道。膏肓之疾。如何調理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。無身人患疾。無手人合藥。無口人服食。無受人安樂。且道。膏肓之疾。如何調理。

舉。雲門大師云。光不透脫。有兩般病(還覺口乾舌縮麼)一切處不明。面前有物是一(白日見鬼莫是眼花)透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫(早是結胸那堪喉閉)又法身亦有兩般病(禍不單行)得到法身為法執不忘。已見猶存。墮在法身邊是一(不唯邪祟更有家親)直饒透得。放過即不可(養病喪軀)子細點檢將來。有甚麼氣息。亦是病(醫博未離門又早𤺛病發)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門大師云。光不透脫。有兩般病(還覺口乾舌縮麼)一切處不明。面前有物是一(白日見鬼莫是眼花)透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫(早是結胸那堪喉閉)又法身亦有兩般病(禍不單行)得到法身為法執不忘。已見猶存。墮在法身邊是一(不唯邪祟更有家親)直饒透得。放過即不可(養病喪軀)子細點檢將來。有甚麼氣息。亦是病(醫博未離門又早𤺛病發)。

師云。越州乾峯和尚。法嗣洞山悟本。雲門遍參曾見師與曹山疎山。此則公案先有來源。乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得。更須知有向上一竅。雲門出眾云。只如庵內人。為甚不知庵外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處。峯云。子是甚麼心行。門云。也要和尚相委悉。峯云。直須恁麼始得穩坐地。門云。喏喏。乾峯道。法身有三種病。雲門道。法身有兩種病。萬松行脚時。諸方商量道。未到走作已到住著。透脫無依。是三種病。今言二種。少未到走作。後二種病顯然大同。佛眼和尚道。騎驢覓驢是一。騎驢了不肯下。亦是病。乃前二病少後一種。師家一期應病施方。各垂方便。其二種光。與光不透脫有兩般病。無別。且一切處不明面前有物是一者。洞山道。分明覿面別無真。爭奈迷頭還認影。若具把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫。方得少分相應。又道。透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。溈山所謂。無一法可當情。見猶在境。楞嚴經云。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑。猶為法塵分別影事。南院顒道。我當時如燈影裏行相似。所以道。亦是光不透脫。洞上宗風。靜沈死水。動落今時。名二種病。爾但出不隨應。入不居空。外不尋枝。內不住定。自然三病。二光一時透脫。然後透脫不透脫。拈放一邊。子細點檢將來。有甚麼氣息。亦是病。如何得安樂去。更請天童診候。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。越州乾峯和尚。法嗣洞山悟本。雲門遍參曾見師與曹山疎山。此則公案先有來源。乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得。更須知有向上一竅。雲門出眾云。只如庵內人。為甚不知庵外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處。峯云。子是甚麼心行。門云。也要和尚相委悉。峯云。直須恁麼始得穩坐地。門云。喏喏。乾峯道。法身有三種病。雲門道。法身有兩種病。萬松行脚時。諸方商量道。未到走作已到住著。透脫無依。是三種病。今言二種。少未到走作。後二種病顯然大同。佛眼和尚道。騎驢覓驢是一。騎驢了不肯下。亦是病。乃前二病少後一種。師家一期應病施方。各垂方便。其二種光。與光不透脫有兩般病。無別。且一切處不明面前有物是一者。洞山道。分明覿面別無真。爭奈迷頭還認影。若具把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫。方得少分相應。又道。透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。溈山所謂。無一法可當情。見猶在境。楞嚴經云。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑。猶為法塵分別影事。南院顒道。我當時如燈影裏行相似。所以道。亦是光不透脫。洞上宗風。靜沈死水。動落今時。名二種病。爾但出不隨應。入不居空。外不尋枝。內不住定。自然三病。二光一時透脫。然後透脫不透脫。拈放一邊。子細點檢將來。有甚麼氣息。亦是病。如何得安樂去。更請天童診候。頌云。

森羅萬象許崢嶸(聽他何礙汝識得不為冤) 透脫無方礙眼睛(閃捧著榾桗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 森羅萬象許崢嶸(聽他何礙汝識得不為冤) 透脫無方礙眼睛(閃捧著榾桗)

掃彼門庭誰有力(拂迹成痕欲隱彌露) 隱人胸次自成情(心疑生暗鬼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃彼門庭誰有力(拂迹成痕欲隱彌露) 隱人胸次自成情(心疑生暗鬼)

船橫野渡涵秋碧(死水浸却) 棹入蘆花照雪明(住岸却迷人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 船橫野渡涵秋碧(死水浸却) 棹入蘆花照雪明(住岸却迷人)

串錦老漁懷就市(著本圖利) 飄飄一葉浪頭行(隨流得妙) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 串錦老漁懷就市(著本圖利) 飄飄一葉浪頭行(隨流得妙)

師舉。法句經云。森羅及萬象一法之所印。一即萬萬即一。即此物。非他物。一任崢嶸磊落。荒田不揀草。淨地却迷人。直饒透脫無方正是礙眼睛處。圓覺經道。於諸妄心。亦不息滅。洞山道。靈苗瑞草。野父愁耘。何必掃彼門庭。空一切法。雲門道。一切處不明。面前有物是一。不是教爾除幻境滅幻心。別覓透脫處。三祖道。六塵不惡。還同正覺。與圓覺經知幻即離。不作方便。離幻即覺亦無漸次。便見作止任滅。如金剛與泥人揩背也。又道。隱人胸次自成情。此頌隱隱地似有箇物相似。正是圓覺存我覺我。潛續如命。細四相病。故普覺云。大悲世尊快說禪病。舡橫野渡涵秋碧。此頌得到法身。纜舡於澄源湛水。疎山以法身為枯樁。此真繫驢橛也。直待撥轉舡子。未免棹入蘆花照雪明處。到此清光照眼似迷家。明白轉身還墮位。此頌直饒透得。放過即不可。到此雲門道盡。天童頌徹也。然後要見雲門意旨天童眼目。這裏便是計利害處。如何是雲門意旨。不見道。子細點檢將來。有什麼氣息。亦是病。雲門但指其病不說治法。如何是天童眼目。述雲門治方。云。串錦老漁懷就市。飄飄一葉浪頭行。雲門大意。在入𫑮垂手不避風波。可謂自病既除。復愍他疾。淨名之心也。還知麼。病多諳藥性。得效敢傳方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師舉。法句經云。森羅及萬象一法之所印。一即萬萬即一。即此物。非他物。一任崢嶸磊落。荒田不揀草。淨地却迷人。直饒透脫無方正是礙眼睛處。圓覺經道。於諸妄心。亦不息滅。洞山道。靈苗瑞草。野父愁耘。何必掃彼門庭。空一切法。雲門道。一切處不明。面前有物是一。不是教爾除幻境滅幻心。別覓透脫處。三祖道。六塵不惡。還同正覺。與圓覺經知幻即離。不作方便。離幻即覺亦無漸次。便見作止任滅。如金剛與泥人揩背也。又道。隱人胸次自成情。此頌隱隱地似有箇物相似。正是圓覺存我覺我。潛續如命。細四相病。故普覺云。大悲世尊快說禪病。舡橫野渡涵秋碧。此頌得到法身。纜舡於澄源湛水。疎山以法身為枯樁。此真繫驢橛也。直待撥轉舡子。未免棹入蘆花照雪明處。到此清光照眼似迷家。明白轉身還墮位。此頌直饒透得。放過即不可。到此雲門道盡。天童頌徹也。然後要見雲門意旨天童眼目。這裏便是計利害處。如何是雲門意旨。不見道。子細點檢將來。有什麼氣息。亦是病。雲門但指其病不說治法。如何是天童眼目。述雲門治方。云。串錦老漁懷就市。飄飄一葉浪頭行。雲門大意。在入𫑮垂手不避風波。可謂自病既除。復愍他疾。淨名之心也。還知麼。病多諳藥性。得效敢傳方。

第十二則地藏種田 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二則地藏種田

示眾云。才士筆耕。辯士舌耕。我衲僧家。慵看露地白牛。不顧無根瑞草。如何度日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。才士筆耕。辯士舌耕。我衲僧家。慵看露地白牛。不顧無根瑞草。如何度日。

舉。地藏問脩山主。甚處來(道不知來處得麼)脩云。南方來(好與下載)藏云。南方近日佛法如何(行說好話)脩云。商量浩浩地(低聲)藏云。爭如我這裏種田博飯喫(少賣弄)脩云。爭奈三界何(猶有這箇在)藏云。爾喚甚麼作三界(南方猶可北方更曬)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。地藏問脩山主。甚處來(道不知來處得麼)脩云。南方來(好與下載)藏云。南方近日佛法如何(行說好話)脩云。商量浩浩地(低聲)藏云。爭如我這裏種田博飯喫(少賣弄)脩云。爭奈三界何(猶有這箇在)藏云。爾喚甚麼作三界(南方猶可北方更曬)。

師云。漳州羅漢院桂琛禪師。漳州牧王公。於閩城西石山。建地藏院。請師住。逾紀遷漳州羅漢。故師又名地藏。脩山主。法眼。悟空。進山主。結友之湖外。至漳州阻雨雪。溪漲。寓城西地藏院。圍爐視地藏。若無人。藏欲驗之亦附火。乃曰。有事相借問得否。脩曰。有事請問。藏曰。山河大地與諸尚座。是同是別。脩曰。是別。藏竪兩指。脩急曰。是同是同。藏亦竪兩指起去。法眼曰。院主竪兩指其意如何。脩曰。亂與。眼曰。不得麁心欺他。脩曰。鼠口豈有象牙。次日辭行。前至宿處。眼曰。兄輩前去。吾依地藏。或有長處。無則復來相尋。眼既久參。脩等三人亦至地藏。遂問。南方佛法近日如何。當時只好。道與此方常日一般。却云商量浩浩地。自領出頭也不知。藏云。爭如我這裏種田博飯喫。當時便好。道恁麼則非但南方也。更道爭奈三界何。帶累他南方禪客。俗氣也不除。藏為慈悲之故。有落草之談。道爾喚甚麼作三界。不如只道箇老僧種田事忙。免得天童一狀領過。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。漳州羅漢院桂琛禪師。漳州牧王公。於閩城西石山。建地藏院。請師住。逾紀遷漳州羅漢。故師又名地藏。脩山主。法眼。悟空。進山主。結友之湖外。至漳州阻雨雪。溪漲。寓城西地藏院。圍爐視地藏。若無人。藏欲驗之亦附火。乃曰。有事相借問得否。脩曰。有事請問。藏曰。山河大地與諸尚座。是同是別。脩曰。是別。藏竪兩指。脩急曰。是同是同。藏亦竪兩指起去。法眼曰。院主竪兩指其意如何。脩曰。亂與。眼曰。不得麁心欺他。脩曰。鼠口豈有象牙。次日辭行。前至宿處。眼曰。兄輩前去。吾依地藏。或有長處。無則復來相尋。眼既久參。脩等三人亦至地藏。遂問。南方佛法近日如何。當時只好。道與此方常日一般。却云商量浩浩地。自領出頭也不知。藏云。爭如我這裏種田博飯喫。當時便好。道恁麼則非但南方也。更道爭奈三界何。帶累他南方禪客。俗氣也不除。藏為慈悲之故。有落草之談。道爾喚甚麼作三界。不如只道箇老僧種田事忙。免得天童一狀領過。頌云。

宗說般般盡強為(今日不著便) 流傳耳口便支離(眾僧莫怪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗說般般盡強為(今日不著便) 流傳耳口便支離(眾僧莫怪)

種田博飯家常事(不可別有) 不是飽參人不知(要知作麼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種田博飯家常事(不可別有) 不是飽參人不知(要知作麼)

參飽明知無所求(更須請益天童一遍) 子房終不貴封侯(也是靈龜曳尾) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參飽明知無所求(更須請益天童一遍) 子房終不貴封侯(也是靈龜曳尾)

忘機歸去同魚鳥(隨流得妙) 濯足滄浪煙木秋(受用不盡) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘機歸去同魚鳥(隨流得妙) 濯足滄浪煙木秋(受用不盡)

師云。清涼道。宗通自修行。說通示未悟。本出楞伽經。佛告大慧。有二種通。宗通者。為緣自得勝進相。遠離言說文字妄想。趣無漏界。緣自覺趣。光明輝發。是名宗通相。云何說通相。謂說九部種種教法。離異不異有無等相。以巧方便。如應說法。是名說通相。講徒云。說通。宗不通。如日被雲籠。宗通。說不通。如蛇入竹筒。宗通。說亦通。如日處虛空。宗說俱不通。如犬吠茅叢。既分宗說。已是兩岐。那堪禪分五派。教列三乘。箇中一亦不立。皆強為也。何況出口入耳。請益拈頌。葛藤引蔓過新羅。鞏縣茶瓶湯不絕。非但南方商量浩浩地。若是道火不燒口底人。辯似懸河元無一字。種田博飯雖是家常。其奈不是飽參不知其趣。古人深山裏。钁頭邊。折脚鐺中。煮脫粟飯。富不過知足。一世不求人。貴不過清閑。何須印如斗。所以道。參飽明知無所求。子房終不貴封侯。史記漢六年封功臣。或謂張良未甞有戰鬪功。高帝曰。運籌帷幄之中。決勝千里之外。子房功也。使自擇齊三萬戶。良曰。始臣下邳與上會留。此天以臣授陛下。用臣計而幸時中。臣願封留足矣。不敢當三萬戶。此頌不必開堂演法斆南方也。離騷經漁父歌曰。滄浪之水清兮。可以濯我纓。滄浪之水濁兮。可以濯我足。此乃猿鶴共處。魚鳥同游。且道。是甚麼人。本色檐板漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。清涼道。宗通自修行。說通示未悟。本出楞伽經。佛告大慧。有二種通。宗通者。為緣自得勝進相。遠離言說文字妄想。趣無漏界。緣自覺趣。光明輝發。是名宗通相。云何說通相。謂說九部種種教法。離異不異有無等相。以巧方便。如應說法。是名說通相。講徒云。說通。宗不通。如日被雲籠。宗通。說不通。如蛇入竹筒。宗通。說亦通。如日處虛空。宗說俱不通。如犬吠茅叢。既分宗說。已是兩岐。那堪禪分五派。教列三乘。箇中一亦不立。皆強為也。何況出口入耳。請益拈頌。葛藤引蔓過新羅。鞏縣茶瓶湯不絕。非但南方商量浩浩地。若是道火不燒口底人。辯似懸河元無一字。種田博飯雖是家常。其奈不是飽參不知其趣。古人深山裏。钁頭邊。折脚鐺中。煮脫粟飯。富不過知足。一世不求人。貴不過清閑。何須印如斗。所以道。參飽明知無所求。子房終不貴封侯。史記漢六年封功臣。或謂張良未甞有戰鬪功。高帝曰。運籌帷幄之中。決勝千里之外。子房功也。使自擇齊三萬戶。良曰。始臣下邳與上會留。此天以臣授陛下。用臣計而幸時中。臣願封留足矣。不敢當三萬戶。此頌不必開堂演法斆南方也。離騷經漁父歌曰。滄浪之水清兮。可以濯我纓。滄浪之水濁兮。可以濯我足。此乃猿鶴共處。魚鳥同游。且道。是甚麼人。本色檐板漢。

第十三臨際瞎驢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三臨際瞎驢

示眾云。一向為人不知有己。直須盡法不管無民。須是拗折木枕惡手脚。臨行之際合作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一向為人不知有己。直須盡法不管無民。須是拗折木枕惡手脚。臨行之際合作麼生。

舉。臨際將示滅。囑三聖(老婆臨死三廻別)吾遷化後。不得滅却吾正法眼藏(著甚死急)聖云。爭敢滅却和尚正法眼藏(佯小心故大膽)際云。忽有人問汝。作麼生對(虎口裏橫身)聖便喝(當機不讓父)際云。誰知。吾正法眼藏向這瞎驢邊滅却(重賞之下必有勇夫)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臨際將示滅。囑三聖(老婆臨死三廻別)吾遷化後。不得滅却吾正法眼藏(著甚死急)聖云。爭敢滅却和尚正法眼藏(佯小心故大膽)際云。忽有人問汝。作麼生對(虎口裏橫身)聖便喝(當機不讓父)際云。誰知。吾正法眼藏向這瞎驢邊滅却(重賞之下必有勇夫)。

師云。臨際囑三聖不得滅却吾正法眼藏。此與興化謂克賓維那汝不久為唱道之師。罰饡飯出院。機用一般。其實此事。千佛出世不增。千聖入滅不減。豈一三聖能興滅哉。古人臨終顯發此事。亦表眾中有人。果然三聖出云。爭敢滅却和尚正法眼藏。如人被罵不甘者承頭。當時便與本分草料。正法眼藏。未到滅却。却道。忽有人問汝作麼生對。當斷不斷。返招其亂。聖便喝。上代下世。門裏出身。耳聾三日以來。不似而今這喝。際云。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却。當時臨際門風。自有正令。可惜放過。不知天童如何判斷。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。臨際囑三聖不得滅却吾正法眼藏。此與興化謂克賓維那汝不久為唱道之師。罰饡飯出院。機用一般。其實此事。千佛出世不增。千聖入滅不減。豈一三聖能興滅哉。古人臨終顯發此事。亦表眾中有人。果然三聖出云。爭敢滅却和尚正法眼藏。如人被罵不甘者承頭。當時便與本分草料。正法眼藏。未到滅却。却道。忽有人問汝作麼生對。當斷不斷。返招其亂。聖便喝。上代下世。門裏出身。耳聾三日以來。不似而今這喝。際云。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却。當時臨際門風。自有正令。可惜放過。不知天童如何判斷。頌云。

信衣半夜付盧能(賊兒賊智) 攪攪黃梅七百僧(上梁不正) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信衣半夜付盧能(賊兒賊智) 攪攪黃梅七百僧(上梁不正)

臨際一枝正法眼(半明半暗全在今朝) 瞎驢滅却得人憎。(心甜口苦) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨際一枝正法眼(半明半暗全在今朝) 瞎驢滅却得人憎。(心甜口苦)

心心相印(販私鹽漢) 祖祖傳燈(鑿壁偷光) 夷平海嶽。(拳倒黃鶴樓踢飜鸚鵡洲) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心心相印(販私鹽漢) 祖祖傳燈(鑿壁偷光) 夷平海嶽。(拳倒黃鶴樓踢飜鸚鵡洲)

變化鵾鵬(翻手是雲覆手是雨) 只箇名言難比擬(猶嫌少在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化鵾鵬(翻手是雲覆手是雨) 只箇名言難比擬(猶嫌少在)

大都手段解飜騰(正法眼藏猶在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大都手段解飜騰(正法眼藏猶在)

師云。黃梅密付。二十年。南北紛爭。臨際明傳。至今有人不薦。這般手段。直得鯤鵬變化。海嶽夷平。大溈秀云。古者忍死待來。因何正法眼藏。却向瞎驢邊滅却。臨際行計速速。三聖又却怱怱。因斯父子情忘。遂使後人失望。若不得流水。還應過別山。本錄三聖便禮拜。未當好心。臨際乃付偈曰。㳂流不止問如何。真照無邊說似他。離相離名人不稟。吹毛用了急須磨。偈畢儼然而逝。此公案天童拈到恰好處便休。三聖禮拜。臨際說偈。大有放過輕捨處。還有與古人出氣底麼。險。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。黃梅密付。二十年。南北紛爭。臨際明傳。至今有人不薦。這般手段。直得鯤鵬變化。海嶽夷平。大溈秀云。古者忍死待來。因何正法眼藏。却向瞎驢邊滅却。臨際行計速速。三聖又却怱怱。因斯父子情忘。遂使後人失望。若不得流水。還應過別山。本錄三聖便禮拜。未當好心。臨際乃付偈曰。㳂流不止問如何。真照無邊說似他。離相離名人不稟。吹毛用了急須磨。偈畢儼然而逝。此公案天童拈到恰好處便休。三聖禮拜。臨際說偈。大有放過輕捨處。還有與古人出氣底麼。險。

第十四則廓侍過茶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四則廓侍過茶

示眾云。探竿在手。影草隨身。有時鐵裹綿團。有時錦包特石。以剛決柔則故是。逢強即弱事如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。探竿在手。影草隨身。有時鐵裹綿團。有時錦包特石。以剛決柔則故是。逢強即弱事如何。

舉。廓侍者問德山。從上諸聖向什麼處去也(在儞鼻孔裏)山云。作麼作麼(迅雷不及掩耳)廓云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來(家富兒嬌)山便休去(饒人不是癡)來日山浴出。廓過茶與山。山撫廓背一下(斷送上竿頭)廓云。這老漢方始瞥地(覆車同轍)山又休去(虎頭虎尾一時收)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。廓侍者問德山。從上諸聖向什麼處去也(在儞鼻孔裏)山云。作麼作麼(迅雷不及掩耳)廓云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來(家富兒嬌)山便休去(饒人不是癡)來日山浴出。廓過茶與山。山撫廓背一下(斷送上竿頭)廓云。這老漢方始瞥地(覆車同轍)山又休去(虎頭虎尾一時收)。

師云。德山尋常。敲風打雨。呵佛罵祖。這僧過犯彌天。為甚却放過。殊不知。撲牛不用索。殺人不用刀。幾曾放過來。老黃龍道。德山持聾作啞。雖然暗得便宜。廓公掩耳偷鈴。爭奈傍觀者醜。萬松道。豈止偷鈴。如九重淵底。驪龍頷下。抉珠正值龍睡。若覺時必為虀粉。大溈喆云。若不登龍門。焉知滄海寬。直饒浪擊千尋。爭奈龍王不顧。萬松道。纖鱗片甲不足為怪。佛果道。德山直是惡手脚。見這僧不是受鉆鎚底人。所以便休去。萬松道。古人遇物臨機。各有方便。山謂巖頭曰。爾已後向老僧頭上屙去在。巖頭後來。果謂大小德山不會末後句。古人抑揚縱奪。豈得失勝負可拘。黃龍大溈只舉大綱。更看。天童頌出深細。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。德山尋常。敲風打雨。呵佛罵祖。這僧過犯彌天。為甚却放過。殊不知。撲牛不用索。殺人不用刀。幾曾放過來。老黃龍道。德山持聾作啞。雖然暗得便宜。廓公掩耳偷鈴。爭奈傍觀者醜。萬松道。豈止偷鈴。如九重淵底。驪龍頷下。抉珠正值龍睡。若覺時必為虀粉。大溈喆云。若不登龍門。焉知滄海寬。直饒浪擊千尋。爭奈龍王不顧。萬松道。纖鱗片甲不足為怪。佛果道。德山直是惡手脚。見這僧不是受鉆鎚底人。所以便休去。萬松道。古人遇物臨機。各有方便。山謂巖頭曰。爾已後向老僧頭上屙去在。巖頭後來。果謂大小德山不會末後句。古人抑揚縱奪。豈得失勝負可拘。黃龍大溈只舉大綱。更看。天童頌出深細。頌云。

覿面來時作者知(昧者不覺) 可中石火電光遲(已過新羅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覿面來時作者知(昧者不覺) 可中石火電光遲(已過新羅)

輸機謀主有深意(埋兵掉鬪) 欺敵兵家無遠思(深入虜庭) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輸機謀主有深意(埋兵掉鬪) 欺敵兵家無遠思(深入虜庭)

發必中(慣得其便) 更謾誰(并贜捉獲) 腦後見腮兮。人難觸犯(曾經蛇咬) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發必中(慣得其便) 更謾誰(并贜捉獲) 腦後見腮兮。人難觸犯(曾經蛇咬)

眉底著眼兮。渠得便宜(佯打不知) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉底著眼兮。渠得便宜(佯打不知)

師云。從上諸聖。向什麼處去也。大似當面蹉過。德山道。作麼作麼。德山影草藏身。拈出曜眼鏡。昔七賢女游屍多林。一女云。屍在這裏。人在什麼處。一女云。作麼作麼。諸女相顧悉皆悟道。感得天帝散花供養。德山用此一機。借路經過。決不得恁麼會。所以道。可中石火電光遲。德山豈不知侍者放伊不過。下媒求鴿。著本圖利。果然出他彀中不得。忽有人問萬松甚麼處去也。攔腮掌云。在這裏。直教飛龍跛鱉縮項攢蹄。侍者德山亡鋒結舌。還識德山老漢麼。少年曾決龍蛇陣。潦倒還聽稚子歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。從上諸聖。向什麼處去也。大似當面蹉過。德山道。作麼作麼。德山影草藏身。拈出曜眼鏡。昔七賢女游屍多林。一女云。屍在這裏。人在什麼處。一女云。作麼作麼。諸女相顧悉皆悟道。感得天帝散花供養。德山用此一機。借路經過。決不得恁麼會。所以道。可中石火電光遲。德山豈不知侍者放伊不過。下媒求鴿。著本圖利。果然出他彀中不得。忽有人問萬松甚麼處去也。攔腮掌云。在這裏。直教飛龍跛鱉縮項攢蹄。侍者德山亡鋒結舌。還識德山老漢麼。少年曾決龍蛇陣。潦倒還聽稚子歌。

第十五則仰山插鍬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五則仰山插鍬

示眾云。未語先知。謂之默論。不明自顯。謂之暗機。三門前合掌。兩廊下行道。有箇意度。中庭上作舞。後門外搖頭。又作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。未語先知。謂之默論。不明自顯。謂之暗機。三門前合掌。兩廊下行道。有箇意度。中庭上作舞。後門外搖頭。又作麼生。

舉。溈山問仰山。甚處來(不是不知來處)仰云。田中來(儞為甚落草)山云。田中多少人(只父子兩箇)仰插下鍬子。叉手而立(放去較危)山云。南山大有人刈茆(打草驚蛇)仰拈鍬子便行(收來太速)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。溈山問仰山。甚處來(不是不知來處)仰云。田中來(儞為甚落草)山云。田中多少人(只父子兩箇)仰插下鍬子。叉手而立(放去較危)山云。南山大有人刈茆(打草驚蛇)仰拈鍬子便行(收來太速)。

師云。師資合道。父子投機。溈仰家風千古龜鑑。溈山問仰山。甚處來。溈山豈不知仰山田中來。垂此一問。要與仰山相見。仰山不負來問。只道箇田中來。且道。還有佛法道理也。無溈山深入虎穴。更問田中多少人。仰山插鍬子叉手而立。便衲僧相見。玄沙云。我當時若見。便與踏倒鍬子。萬松道。忍俊不禁。投子青禪師頌云。溈山問處少知音。插地酬他佛祖沈。踏倒玄沙傍不肯。免教蒼翠帶春深。萬松道。草枯鷹眼疾。南嶽法輪。平禪師頌云。狹路相逢避不及。插下鍬時叉手立。過得橋來岸上行。始覺渾身泥水濕。萬松道。不堪迴首月明中。二老宿頌處。只有千尺寒松。更看。天童放出抽條石笋。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。師資合道。父子投機。溈仰家風千古龜鑑。溈山問仰山。甚處來。溈山豈不知仰山田中來。垂此一問。要與仰山相見。仰山不負來問。只道箇田中來。且道。還有佛法道理也。無溈山深入虎穴。更問田中多少人。仰山插鍬子叉手而立。便衲僧相見。玄沙云。我當時若見。便與踏倒鍬子。萬松道。忍俊不禁。投子青禪師頌云。溈山問處少知音。插地酬他佛祖沈。踏倒玄沙傍不肯。免教蒼翠帶春深。萬松道。草枯鷹眼疾。南嶽法輪。平禪師頌云。狹路相逢避不及。插下鍬時叉手立。過得橋來岸上行。始覺渾身泥水濕。萬松道。不堪迴首月明中。二老宿頌處。只有千尺寒松。更看。天童放出抽條石笋。頌云。

老覺情多念子孫(婆心太切) 而今慚愧起家門(三十年不少鹽醋) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老覺情多念子孫(婆心太切) 而今慚愧起家門(三十年不少鹽醋)

是須記取南山語(貴人多忘) 鏤骨銘肌共報恩(恨心不捨) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是須記取南山語(貴人多忘) 鏤骨銘肌共報恩(恨心不捨)

師云。此頌如韓文毛頴傳。理事雙彰。真俗並舉。一往觀來。溈山為老覺。仰山以下為子孫。就裏即不然。僧問長沙岑大蟲。本來人還成佛否。山云。爾道。大唐天子還割茅刈草否。是知。刈茆乃臣子邊事。而今慚愧起家門。千年無影樹。今時沒底靴。住持千嶂月。衣鉢一溪雲。皆是得力兒孫紹承家業。是知。君臣父子。非特曹洞創立。溈仰父子已行此令。若不是溈山點破。一向光影門頭。弄粥飯氣。驢前馬後。以當平生。甚為可惜。所以天童教。記取南山刈茆一轉語。鏤骨銘肌報恩不盡。法燈云。野老負薪歸。催婦連宵織。看他家事忙。且道承誰力。問渠渠不知。特地生疑惑。傷嗟今古人。幾箇知恩德。知有後如何。斷臂不覺痛。立雪不敢倦。所以萬松老來住報恩院。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。此頌如韓文毛頴傳。理事雙彰。真俗並舉。一往觀來。溈山為老覺。仰山以下為子孫。就裏即不然。僧問長沙岑大蟲。本來人還成佛否。山云。爾道。大唐天子還割茅刈草否。是知。刈茆乃臣子邊事。而今慚愧起家門。千年無影樹。今時沒底靴。住持千嶂月。衣鉢一溪雲。皆是得力兒孫紹承家業。是知。君臣父子。非特曹洞創立。溈仰父子已行此令。若不是溈山點破。一向光影門頭。弄粥飯氣。驢前馬後。以當平生。甚為可惜。所以天童教。記取南山刈茆一轉語。鏤骨銘肌報恩不盡。法燈云。野老負薪歸。催婦連宵織。看他家事忙。且道承誰力。問渠渠不知。特地生疑惑。傷嗟今古人。幾箇知恩德。知有後如何。斷臂不覺痛。立雪不敢倦。所以萬松老來住報恩院。

第十六麻谷振錫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六麻谷振錫

示眾云。指鹿為馬。握土成金。舌上起風雷。眉間藏血刃。坐觀成敗。立驗死生。且道。是何三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。指鹿為馬。握土成金。舌上起風雷。眉間藏血刃。坐觀成敗。立驗死生。且道。是何三昧。

舉。麻谷持錫到章敬。遶禪床三匝振錫一下。卓然而立(可曬有禪)敬云。是是(且信一半)谷又到南泉。遶禪床三匝振錫一下。卓然而立(來朝更獻楚王看)泉云。不是不是(也且信一半)谷云。章敬道是。和尚為什麼道不是(棺木裏睜眼)泉云。章敬即是。是汝不是(雪上加霜)此是風力所轉終成敗壞(殺人須見血)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。麻谷持錫到章敬。遶禪床三匝振錫一下。卓然而立(可曬有禪)敬云。是是(且信一半)谷又到南泉。遶禪床三匝振錫一下。卓然而立(來朝更獻楚王看)泉云。不是不是(也且信一半)谷云。章敬道是。和尚為什麼道不是(棺木裏睜眼)泉云。章敬即是。是汝不是(雪上加霜)此是風力所轉終成敗壞(殺人須見血)。

師云。昔日仰山到中邑謝戒。邑於禪床上拍手云。阿㖿阿㖿仰從西過東。從東過西。復向中心立。然後謝戒。邑云。甚處得此三昧。仰云。於曹溪脫印子學來。邑云。汝道。曹溪三昧接甚麼人。仰云。接一宿覺。仰復問。和尚甚處得此三昧。邑云。馬大師處得此三昧。蒲州麻谷寶徹禪師。恰如永嘉初見六祖。持錫到章敬。遶禪床三匝振錫一下。卓然而立。也如曹溪脫印子學來。此名三昧王三昧。一切三昧皆從此生。章敬道。是是。萬松道。有何不可。勝默光和尚道。是無可是。非無真非。是非無主。萬善同歸。梟鷄晝夜徒自支離。我無三寸。鱉得喚龜。迦葉不肯。一任攢眉。萬松道。多愁早老。麻谷要與諸方勘同。麻谷又曾到忠國師處。遶禪床三匝振錫而立。國師云。既能如是。何用更見貧道。谷又振錫。國師云。這野狐精出去。看他賓主相見。有照有用。有首有尾。良由熟處難忘慣得其便。又到南泉遶床。振錫依前而立。南泉却道。不是不是。便似曾與章敬廝計會來。大溈喆云。章敬道是。落在麻谷彀中。南泉道不是。亦落在麻谷彀中。大溈即不然。忽有人持錫遶禪床三匝。卓然而立。但向伊道。未到這裏好。與三十棒。萬松道。不可口行人事。便打。谷云。章敬道是。和尚為什麼。道不是。不妨疑著。泉云。章敬即是。是汝不是。見機而作。臨險推人。圓通善國師道。麻谷即是。南泉不是。此語正如鄧峯永庵主問僧審奇。汝久不見。何所為。奇曰。近見偉藏主。有箇安樂處。永曰。試舉似我。奇因敘其所得。永曰。汝是偉未是。奇莫測。歸語於偉。偉大笑曰。汝非永不非也。奇走質於積翠南禪師。南亦大笑。永聞之作偈曰。明暗相參殺活機。大人境界普賢知。同條生不同條死。笑倒庵中老古錐。覺範云。觀其語言。想見當時法喜游戲之逸韻。萬松道。麻谷章敬南泉。此興亦不淺。若聞此是風力所轉終成敗壞。更是好笑。這王老師。不唯把定乾坤。兼有出身之路。保寧勇和尚頌云。顏色規模恰似真。人前拈弄越光新。及乎入火重烹鍊。到了終歸是假銀。麻谷到此。瓦解氷消。若要氷河發焰鐵樹花開。須得天童別下一轉語。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。昔日仰山到中邑謝戒。邑於禪床上拍手云。阿㖿阿㖿仰從西過東。從東過西。復向中心立。然後謝戒。邑云。甚處得此三昧。仰云。於曹溪脫印子學來。邑云。汝道。曹溪三昧接甚麼人。仰云。接一宿覺。仰復問。和尚甚處得此三昧。邑云。馬大師處得此三昧。蒲州麻谷寶徹禪師。恰如永嘉初見六祖。持錫到章敬。遶禪床三匝振錫一下。卓然而立。也如曹溪脫印子學來。此名三昧王三昧。一切三昧皆從此生。章敬道。是是。萬松道。有何不可。勝默光和尚道。是無可是。非無真非。是非無主。萬善同歸。梟鷄晝夜徒自支離。我無三寸。鱉得喚龜。迦葉不肯。一任攢眉。萬松道。多愁早老。麻谷要與諸方勘同。麻谷又曾到忠國師處。遶禪床三匝振錫而立。國師云。既能如是。何用更見貧道。谷又振錫。國師云。這野狐精出去。看他賓主相見。有照有用。有首有尾。良由熟處難忘慣得其便。又到南泉遶床。振錫依前而立。南泉却道。不是不是。便似曾與章敬廝計會來。大溈喆云。章敬道是。落在麻谷彀中。南泉道不是。亦落在麻谷彀中。大溈即不然。忽有人持錫遶禪床三匝。卓然而立。但向伊道。未到這裏好。與三十棒。萬松道。不可口行人事。便打。谷云。章敬道是。和尚為什麼。道不是。不妨疑著。泉云。章敬即是。是汝不是。見機而作。臨險推人。圓通善國師道。麻谷即是。南泉不是。此語正如鄧峯永庵主問僧審奇。汝久不見。何所為。奇曰。近見偉藏主。有箇安樂處。永曰。試舉似我。奇因敘其所得。永曰。汝是偉未是。奇莫測。歸語於偉。偉大笑曰。汝非永不非也。奇走質於積翠南禪師。南亦大笑。永聞之作偈曰。明暗相參殺活機。大人境界普賢知。同條生不同條死。笑倒庵中老古錐。覺範云。觀其語言。想見當時法喜游戲之逸韻。萬松道。麻谷章敬南泉。此興亦不淺。若聞此是風力所轉終成敗壞。更是好笑。這王老師。不唯把定乾坤。兼有出身之路。保寧勇和尚頌云。顏色規模恰似真。人前拈弄越光新。及乎入火重烹鍊。到了終歸是假銀。麻谷到此。瓦解氷消。若要氷河發焰鐵樹花開。須得天童別下一轉語。頌云。

是與不是(細腰鼓子兩頭打) 好看棬䙡(刺頭在裏許了也) 似抑似揚(手擡手捺) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是與不是(細腰鼓子兩頭打) 好看棬䙡(刺頭在裏許了也) 似抑似揚(手擡手捺)

難兄難弟(頭高頭低) 縱也彼既臨時(翻手是雲) 奪也我何特地(覆手是雨) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難兄難弟(頭高頭低) 縱也彼既臨時(翻手是雲) 奪也我何特地(覆手是雨)

金錫一振太孤標(脫塵離俗) 繩床三遶閑游戲(因行掉臂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金錫一振太孤標(脫塵離俗) 繩床三遶閑游戲(因行掉臂)

叢林擾擾是非生(矮子看戲) 想像髑髏前見鬼(家有白澤之圖必無如是妖怪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叢林擾擾是非生(矮子看戲) 想像髑髏前見鬼(家有白澤之圖必無如是妖怪)

師云。此箇公案。全在是與不是處。時人盡道。麻谷被草敬南泉調弄。唯大溈喆道。章敬道是。也落在麻谷彀中。南泉道不是。亦落在麻谷彀中。如金剛寶處於日中光色無定。天童道。好看棬䙡。且麻谷落棬䙡。南泉落棬䙡。似抑似揚。難兄難弟。天童道。一往觀來。似抑似揚。點檢將來。難兄難弟。東漢陳元方子長文。即陳群也。與季方子孝光。各論其父功德。爭之不決。咨於太丘。太丘即陳寔。元方季方父也。太丘曰。元方難為兄。季方難為弟。此謂章敬左眼半斤。南泉右眼八兩。金錫一振太孤標。永嘉證道經亦云。不是標形虛事治。如來寶杖親蹤跡。雪竇道。古策風高十二門。門門有路空蕭索。錫杖經云。十二環者。用念十二因緣修行十二門禪。十二緣易知。十二門。四禪四無量四無色定。古策風高。即太孤標也。六祖亦云。夫沙門具三千威儀八萬細行。大德何方而來生大我慢。天童意道。不是標形亦。非我慢。繩床三遶閑游戲。章敬道是。南泉道不是。叢林擾擾是非裏走作。若無把定乾坤眼。盡是髑髏前見鬼。不見。僧問九峯。如何是把定乾坤眼。峯云。乾坤在裏許。僧云。乾坤眼何在。峯云。正是乾坤眼。僧云。適來為什麼。道乾坤在裏許。峯云。若不恁麼。髑髏前見鬼無數。萬松這裏有箇禁師。卓拄杖一下云。急急如律令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。此箇公案。全在是與不是處。時人盡道。麻谷被草敬南泉調弄。唯大溈喆道。章敬道是。也落在麻谷彀中。南泉道不是。亦落在麻谷彀中。如金剛寶處於日中光色無定。天童道。好看棬䙡。且麻谷落棬䙡。南泉落棬䙡。似抑似揚。難兄難弟。天童道。一往觀來。似抑似揚。點檢將來。難兄難弟。東漢陳元方子長文。即陳群也。與季方子孝光。各論其父功德。爭之不決。咨於太丘。太丘即陳寔。元方季方父也。太丘曰。元方難為兄。季方難為弟。此謂章敬左眼半斤。南泉右眼八兩。金錫一振太孤標。永嘉證道經亦云。不是標形虛事治。如來寶杖親蹤跡。雪竇道。古策風高十二門。門門有路空蕭索。錫杖經云。十二環者。用念十二因緣修行十二門禪。十二緣易知。十二門。四禪四無量四無色定。古策風高。即太孤標也。六祖亦云。夫沙門具三千威儀八萬細行。大德何方而來生大我慢。天童意道。不是標形亦。非我慢。繩床三遶閑游戲。章敬道是。南泉道不是。叢林擾擾是非裏走作。若無把定乾坤眼。盡是髑髏前見鬼。不見。僧問九峯。如何是把定乾坤眼。峯云。乾坤在裏許。僧云。乾坤眼何在。峯云。正是乾坤眼。僧云。適來為什麼。道乾坤在裏許。峯云。若不恁麼。髑髏前見鬼無數。萬松這裏有箇禁師。卓拄杖一下云。急急如律令。