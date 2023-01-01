佛果圜悟禪師碧巖錄卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛果圜悟禪師碧巖錄卷第六

垂示云。纔有是非。紛然失心。不落階級。又無摸索。且道放行即是。把住即是。到這裏。若有一絲毫解路。猶滯言詮。尚拘機境。盡是依草附木。直饒便到獨脫處。未免萬里望鄉關。還搆得麼。若未搆得。且只理會箇理成公案。試舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示云。纔有是非。紛然失心。不落階級。又無摸索。且道放行即是。把住即是。到這裏。若有一絲毫解路。猶滯言詮。尚拘機境。盡是依草附木。直饒便到獨脫處。未免萬里望鄉關。還搆得麼。若未搆得。且只理會箇理成公案。試舉看。

【五一】舉。雪峯住庵時。有兩僧來禮拜(作什麼。一狀領過)峯見來。以手托庵門。放身出云。是什麼(鬼眼睛。無孔笛子。擎頭戴角)僧亦云。是什麼(泥彈子氈拍板。箭鋒相拄)峯低頭歸庵(爛泥裏有刺。如龍無足。似蛇有角。就中難為措置)僧後到巖頭(也須是問過始得。同道方知)頭問。什麼處來(也須是作家始得。這漢往往納敗闕。若不是同參。洎乎放過)僧云。嶺南來(傳得什麼消息來。也須是通箇消息。還見雪峯麼)頭云。曾到雪峯麼(勘破了多時。不可道不到)僧云。曾到(實頭人難得。打作兩橛)頭云。有何言句(便恁麼去也)僧舉前話(便恁麼去也。重重納敗闕)頭云。他道什麼(好劈口便打。失却鼻孔了也)僧云。他無語低頭歸庵(又納敗闕。爾且道他是什麼)頭云。噫我當初悔不向他道末後句(洪波浩渺白浪滔天)若向伊道。天下人不奈雪老何(癩兒牽伴。不必。須彌也須粉碎。且道他圈繢在什麼處)僧至夏末。再舉前話請益(已是不惺惺。正賊去了多時。賊過後張弓)頭云。何不早問(好與掀倒禪床。過也)僧云。未敢容易(這棒本是這僧喫。穿却鼻孔。停囚長智。已是兩重公案)頭云。雪峯雖與我同條生。不與我同條死(漫天網地)要識末句後。只這是(賺殺一船人。我也不信。洎乎分疎不下)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五一】舉。雪峯住庵時。有兩僧來禮拜(作什麼。一狀領過)峯見來。以手托庵門。放身出云。是什麼(鬼眼睛。無孔笛子。擎頭戴角)僧亦云。是什麼(泥彈子氈拍板。箭鋒相拄)峯低頭歸庵(爛泥裏有刺。如龍無足。似蛇有角。就中難為措置)僧後到巖頭(也須是問過始得。同道方知)頭問。什麼處來(也須是作家始得。這漢往往納敗闕。若不是同參。洎乎放過)僧云。嶺南來(傳得什麼消息來。也須是通箇消息。還見雪峯麼)頭云。曾到雪峯麼(勘破了多時。不可道不到)僧云。曾到(實頭人難得。打作兩橛)頭云。有何言句(便恁麼去也)僧舉前話(便恁麼去也。重重納敗闕)頭云。他道什麼(好劈口便打。失却鼻孔了也)僧云。他無語低頭歸庵(又納敗闕。爾且道他是什麼)頭云。噫我當初悔不向他道末後句(洪波浩渺白浪滔天)若向伊道。天下人不奈雪老何(癩兒牽伴。不必。須彌也須粉碎。且道他圈繢在什麼處)僧至夏末。再舉前話請益(已是不惺惺。正賊去了多時。賊過後張弓)頭云。何不早問(好與掀倒禪床。過也)僧云。未敢容易(這棒本是這僧喫。穿却鼻孔。停囚長智。已是兩重公案)頭云。雪峯雖與我同條生。不與我同條死(漫天網地)要識末句後。只這是(賺殺一船人。我也不信。洎乎分疎不下)。

大凡扶竪宗教。須是辨箇當機。知進退是非。明殺活擒縱。若忽眼目迷黎麻羅。到處逢問便問。逢答便答。殊不知鼻孔在別人手裏。只如雪峯巖頭。同參德山。此僧參雪峯。見解只到恁麼處。及乎見巖頭。亦不曾成得一事。虛煩他二老宿。一問一答。一擒一縱。直至如今。天下人成節角誵訛。分疎不下。且道節角誵訛。在什麼處。雪峯雖遍歷諸方。末後於鰲山店。巖頭因而激之。方得勦絕大徹。巖頭後值沙汰。於湖邊作渡子。兩岸各懸一板。有人過敲板一下。頭云。爾過那邊。遂從蘆葦間。舞棹而出。雪峯歸嶺南住庵。這僧亦是久參底人。雪峯見來。以手托庵門。放身出云。是什麼。如今有底。恁麼問著。便去他語下咬嚼。這僧亦怪。也只向他道是什麼。峯低頭歸庵。往往喚作無語會去也。這僧便摸索不著。有底道。雪峯被這僧一問直得。無語歸庵。殊不知雪峯意有毒害處。雪峯雖得便宜。爭奈藏身露影。這僧後辭雪峯。持此公案。令巖頭判。既到彼。巖頭問。什麼處來。僧云。嶺南來。頭云。曾到雪峯麼。若要見雪峯。只此一問。也好急著眼看。僧云。曾到。頭云。有何言句。此語亦不空過。這僧不曉。只管逐他語脈轉。頭云。他道什麼。僧云。他低頭無語歸庵。這僧殊不知。巖頭著草鞋。在他肚皮裏行。幾回了也。巖頭云。噫我當初悔不向他道末後句。若向他道。天下人不奈雪老何。巖頭也是扶強不扶弱。這僧依舊黑漫漫地。不分緇素。懷一肚皮疑。真箇道。雪峯不會。至夏末。再舉前話。請益巖頭。頭云。何不早問。這老漢。計較生也。僧云。未敢容易。頭云。雪峯雖與我同條生。不與我同條死。要識末後句。只這是巖頭太殺不惜眉毛。諸人畢竟作麼生會。雪峯在德山會下作飯頭。一日齋晚。德山托鉢下至法堂。峯云。鐘未鳴鼓未響。這老漢。托鉢向什麼處去。山無語低頭歸方丈。雪峯舉似巖頭。頭云。大小德山。不會末後句。山聞令侍者喚至方丈問云。汝不肯老僧那頭密啟其語。山至來日上堂。與尋常不同。頭於僧堂前。撫掌大笑云。且喜老漢會末後句。他後天下人。不奈他何。雖然如是。只得三年。此公案中。如雪峯見德山無語。將謂得便宜。殊不知著賊了也。蓋為他曾著賊來。後來亦解做賊。所以古人道。末後一句。始到牢關。有者道。巖頭勝雪峯。則錯會了也。巖頭常用此機示眾云。明眼漢沒窠臼。却物為上。逐物為下。這末後句。設使親見祖師來。也理會不得。德山齋晚。老子自捧鉢下法堂去。巖頭道。大小德山。未會末後句在。雪竇拈云。曾聞說箇獨眼龍。元來只具一隻眼。殊不知。德山是箇無齒大蟲。若不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大凡扶竪宗教。須是辨箇當機。知進退是非。明殺活擒縱。若忽眼目迷黎麻羅。到處逢問便問。逢答便答。殊不知鼻孔在別人手裏。只如雪峯巖頭。同參德山。此僧參雪峯。見解只到恁麼處。及乎見巖頭。亦不曾成得一事。虛煩他二老宿。一問一答。一擒一縱。直至如今。天下人成節角誵訛。分疎不下。且道節角誵訛。在什麼處。雪峯雖遍歷諸方。末後於鰲山店。巖頭因而激之。方得勦絕大徹。巖頭後值沙汰。於湖邊作渡子。兩岸各懸一板。有人過敲板一下。頭云。爾過那邊。遂從蘆葦間。舞棹而出。雪峯歸嶺南住庵。這僧亦是久參底人。雪峯見來。以手托庵門。放身出云。是什麼。如今有底。恁麼問著。便去他語下咬嚼。這僧亦怪。也只向他道是什麼。峯低頭歸庵。往往喚作無語會去也。這僧便摸索不著。有底道。雪峯被這僧一問直得。無語歸庵。殊不知雪峯意有毒害處。雪峯雖得便宜。爭奈藏身露影。這僧後辭雪峯。持此公案。令巖頭判。既到彼。巖頭問。什麼處來。僧云。嶺南來。頭云。曾到雪峯麼。若要見雪峯。只此一問。也好急著眼看。僧云。曾到。頭云。有何言句。此語亦不空過。這僧不曉。只管逐他語脈轉。頭云。他道什麼。僧云。他低頭無語歸庵。這僧殊不知。巖頭著草鞋。在他肚皮裏行。幾回了也。巖頭云。噫我當初悔不向他道末後句。若向他道。天下人不奈雪老何。巖頭也是扶強不扶弱。這僧依舊黑漫漫地。不分緇素。懷一肚皮疑。真箇道。雪峯不會。至夏末。再舉前話。請益巖頭。頭云。何不早問。這老漢。計較生也。僧云。未敢容易。頭云。雪峯雖與我同條生。不與我同條死。要識末後句。只這是巖頭太殺不惜眉毛。諸人畢竟作麼生會。雪峯在德山會下作飯頭。一日齋晚。德山托鉢下至法堂。峯云。鐘未鳴鼓未響。這老漢。托鉢向什麼處去。山無語低頭歸方丈。雪峯舉似巖頭。頭云。大小德山。不會末後句。山聞令侍者喚至方丈問云。汝不肯老僧那頭密啟其語。山至來日上堂。與尋常不同。頭於僧堂前。撫掌大笑云。且喜老漢會末後句。他後天下人。不奈他何。雖然如是。只得三年。此公案中。如雪峯見德山無語。將謂得便宜。殊不知著賊了也。蓋為他曾著賊來。後來亦解做賊。所以古人道。末後一句。始到牢關。有者道。巖頭勝雪峯。則錯會了也。巖頭常用此機示眾云。明眼漢沒窠臼。却物為上。逐物為下。這末後句。設使親見祖師來。也理會不得。德山齋晚。老子自捧鉢下法堂去。巖頭道。大小德山。未會末後句在。雪竇拈云。曾聞說箇獨眼龍。元來只具一隻眼。殊不知。德山是箇無齒大蟲。若不

是巖頭識破。爭知得昨日與今日不同。諸人要會末後句麼。只許老胡知。不許老胡會。自古及今。公案萬別千差。如荊棘林相似。爾若透得去。天下人不奈何。三世諸佛。立在下風。爾若透不得。巖頭道。雪峯雖與我同條生。不與我同條死。只這一句自然有出身處。雪竇頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是巖頭識破。爭知得昨日與今日不同。諸人要會末後句麼。只許老胡知。不許老胡會。自古及今。公案萬別千差。如荊棘林相似。爾若透得去。天下人不奈何。三世諸佛。立在下風。爾若透不得。巖頭道。雪峯雖與我同條生。不與我同條死。只這一句自然有出身處。雪竇頌云。

末後句(已在言前。將謂真箇。覷著則瞎) 為君說(舌頭落也。說不著。有頭無尾有尾無頭) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後句(已在言前。將謂真箇。覷著則瞎) 為君說(舌頭落也。說不著。有頭無尾有尾無頭)

明暗雙雙底時節(葛藤老漢。如牛無角似虎有角。彼此是恁麼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明暗雙雙底時節(葛藤老漢。如牛無角似虎有角。彼此是恁麼)

同條生也共相知(是何種族。彼此沒交涉。君向瀟湘我向秦) 不同條死還殊絕(拄杖子在我手裏。爭怪得山僧。爾鼻孔為什麼在別人手裏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同條生也共相知(是何種族。彼此沒交涉。君向瀟湘我向秦) 不同條死還殊絕(拄杖子在我手裏。爭怪得山僧。爾鼻孔為什麼在別人手裏)

還殊絕(還要喫棒麼。有什麼摸索處) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還殊絕(還要喫棒麼。有什麼摸索處)

黃頭碧眼須甄別(盡大地人亡鋒結舌。我也恁麼。他人却不恁麼。只許老胡知。不許老胡會) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃頭碧眼須甄別(盡大地人亡鋒結舌。我也恁麼。他人却不恁麼。只許老胡知。不許老胡會)

南北東西歸去來(收。脚跟下。猶帶五色線在。乞爾一條拄杖子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南北東西歸去來(收。脚跟下。猶帶五色線在。乞爾一條拄杖子)

夜深同看千巖雪(猶較半月程。從他大地雪漫漫。填溝塞壑無人會。也只是箇瞎漢。還識得末後句麼。便打) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜深同看千巖雪(猶較半月程。從他大地雪漫漫。填溝塞壑無人會。也只是箇瞎漢。還識得末後句麼。便打)

末後句為君說。雪竇頌此末後句。他意極有落草相為。頌則殺頌。只頌毛彩些子。若要透見也未在。更敢開大口便道。明暗雙雙底時節。與爾開一綫路。亦與爾一句打殺了也。末後更與爾注解。只如招慶一日問羅山云。巖頭道。恁麼恁麼不恁麼不恁麼。意旨如何。羅山召云。大師。師應諾。山云。雙明亦雙暗。慶禮謝而去。三日後又問。前日蒙和尚垂慈。只是看不破。山云。盡情向爾道了也。慶云。和尚是把火行。山云。若恁麼據大師疑處問將來。慶云。如何是雙明亦雙暗。山云。同生亦同死。慶當時禮謝而去。後有僧問招慶。同生亦同死時如何。慶云。合取狗口。僧云。大師收取口喫飯。其僧却來問羅山云。同生不同死時如何。山云。如牛無角。僧云。同生亦同死時如何。山云。如虎戴角。末後句。正是這箇道理。羅山會下有僧。便用這箇意。致問招慶。慶云。彼此皆知。何故我若東勝身洲道一句。西瞿耶尼洲也知。天上道一句。人間也知。心心相知。眼眼相照。同條生也則猶易見。不同條死也還殊絕。釋迦達磨也摸索不著。南北東西歸去來。有些子好境界。夜深同看千巖雪。且道是雙明雙暗。是同條生是同條死。具眼衲僧試甄別看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後句為君說。雪竇頌此末後句。他意極有落草相為。頌則殺頌。只頌毛彩些子。若要透見也未在。更敢開大口便道。明暗雙雙底時節。與爾開一綫路。亦與爾一句打殺了也。末後更與爾注解。只如招慶一日問羅山云。巖頭道。恁麼恁麼不恁麼不恁麼。意旨如何。羅山召云。大師。師應諾。山云。雙明亦雙暗。慶禮謝而去。三日後又問。前日蒙和尚垂慈。只是看不破。山云。盡情向爾道了也。慶云。和尚是把火行。山云。若恁麼據大師疑處問將來。慶云。如何是雙明亦雙暗。山云。同生亦同死。慶當時禮謝而去。後有僧問招慶。同生亦同死時如何。慶云。合取狗口。僧云。大師收取口喫飯。其僧却來問羅山云。同生不同死時如何。山云。如牛無角。僧云。同生亦同死時如何。山云。如虎戴角。末後句。正是這箇道理。羅山會下有僧。便用這箇意。致問招慶。慶云。彼此皆知。何故我若東勝身洲道一句。西瞿耶尼洲也知。天上道一句。人間也知。心心相知。眼眼相照。同條生也則猶易見。不同條死也還殊絕。釋迦達磨也摸索不著。南北東西歸去來。有些子好境界。夜深同看千巖雪。且道是雙明雙暗。是同條生是同條死。具眼衲僧試甄別看。

【五二】舉。僧問趙州。久響趙州石橋。到來只見略彴(也有人來捋虎鬚。也是衲僧本分事)州云。汝只見略彴。且不見石橋(慣得其便。這老漢賣身去也)僧云。如何是石橋(上釣來也。果然)州云。渡驢渡馬(一網打就。直得盡大地人無出氣處。一死更不再活)彴(實若切)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五二】舉。僧問趙州。久響趙州石橋。到來只見略彴(也有人來捋虎鬚。也是衲僧本分事)州云。汝只見略彴。且不見石橋(慣得其便。這老漢賣身去也)僧云。如何是石橋(上釣來也。果然)州云。渡驢渡馬(一網打就。直得盡大地人無出氣處。一死更不再活)彴(實若切)。

趙州有石橋。蓋李膺造也。至今天下有名。略彴者。即是獨木橋也。其僧故意減他威光問他道。久響趙州石橋。到來只見略彴。趙州便道。汝只見略彴。且不見石橋。據他問處。也只是平常說話相似。趙州用去釣他。這僧果然上鉤。隨後便問。如何是石橋。州云。渡驢渡馬。不妨言中自有出身處。趙州不似臨濟德山。行棒行喝。他只以言句殺活。這公案好好看來。只是尋常鬪機鋒相似。雖然如是。也不妨難湊泊。一日與首座看石橋。州乃問首座。是什麼人造。座云。李膺造。州云。造時向什麼處下手。座無對。州云。尋常說石橋。問著下手處也不知。又一日州掃地次。僧問。和尚是善知識。為什麼有塵。州云。外來底。又問。清淨伽藍。為什麼有塵。州云。又有一點也。又僧問。如何是道。州云。牆外底。僧云。不問這箇道。問大道。州云。大道透長安。趙州偏用此機。他到平實安穩處。為人更不傷鋒犯手。自然孤峻。用得此機甚妙。雪竇頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州有石橋。蓋李膺造也。至今天下有名。略彴者。即是獨木橋也。其僧故意減他威光問他道。久響趙州石橋。到來只見略彴。趙州便道。汝只見略彴。且不見石橋。據他問處。也只是平常說話相似。趙州用去釣他。這僧果然上鉤。隨後便問。如何是石橋。州云。渡驢渡馬。不妨言中自有出身處。趙州不似臨濟德山。行棒行喝。他只以言句殺活。這公案好好看來。只是尋常鬪機鋒相似。雖然如是。也不妨難湊泊。一日與首座看石橋。州乃問首座。是什麼人造。座云。李膺造。州云。造時向什麼處下手。座無對。州云。尋常說石橋。問著下手處也不知。又一日州掃地次。僧問。和尚是善知識。為什麼有塵。州云。外來底。又問。清淨伽藍。為什麼有塵。州云。又有一點也。又僧問。如何是道。州云。牆外底。僧云。不問這箇道。問大道。州云。大道透長安。趙州偏用此機。他到平實安穩處。為人更不傷鋒犯手。自然孤峻。用得此機甚妙。雪竇頌云。

孤危不立道方高(須是到這田地始得。言猶在耳。還他本分草料) 入海還須釣巨鼇(坐斷要津不通凡聖。蝦蜆螺蚌不足問。大丈夫漢。不可兩兩三三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤危不立道方高(須是到這田地始得。言猶在耳。還他本分草料) 入海還須釣巨鼇(坐斷要津不通凡聖。蝦蜆螺蚌不足問。大丈夫漢。不可兩兩三三)

堪笑同時灌溪老(也有恁麼人曾恁麼來。也有恁麼用機關底手脚) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪笑同時灌溪老(也有恁麼人曾恁麼來。也有恁麼用機關底手脚)

解云劈箭亦徒勞(猶較半月程。似則似是則未是) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解云劈箭亦徒勞(猶較半月程。似則似是則未是)

孤危不立道方高。雪竇頌趙州尋常為人處。不立玄妙。不立孤危。不似諸方道打破虛空。擊碎須彌。海底生塵。須彌鼓浪。方稱他祖師之道。所以雪竇道。孤危不立道方高。壁立萬仞。顯佛法奇特靈驗。雖然孤危峭峻。不如不立孤危。但平常自然轉轆轆地。不立而自立。不高而自高。機出孤危方見玄妙。所以雪竇云。入海還須釣巨鼇。看他具眼宗師等閑垂一語。用一機不釣鰕蜆螺蚌。直釣巨鼇。也不妨是作家。此一句用顯前面公案。堪笑同時灌溪老。不見僧問灌溪。久響灌溪。及乎到來。只見箇漚麻池。溪云。汝只見漚麻池。且不見灌溪。僧云。如何是灌溪。溪云。劈箭急。又僧問黃龍。久響黃龍。及乎到來。只見箇赤斑蛇。龍云。子只見赤斑蛇。且不見黃龍。僧云。如何是黃龍。龍云。拕拕地。僧云。忽遇金翅鳥來時如何。龍云。性命難存。僧云。恁麼則遭他食噉去也。龍云。謝子供養。此總是立孤危。是則也是不免費力。終不如趙州尋常用底。所以雪竇道。解云劈箭亦徒勞。只如灌溪黃龍即且致。趙州云。波驢渡馬。又作麼生會。試辨看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤危不立道方高。雪竇頌趙州尋常為人處。不立玄妙。不立孤危。不似諸方道打破虛空。擊碎須彌。海底生塵。須彌鼓浪。方稱他祖師之道。所以雪竇道。孤危不立道方高。壁立萬仞。顯佛法奇特靈驗。雖然孤危峭峻。不如不立孤危。但平常自然轉轆轆地。不立而自立。不高而自高。機出孤危方見玄妙。所以雪竇云。入海還須釣巨鼇。看他具眼宗師等閑垂一語。用一機不釣鰕蜆螺蚌。直釣巨鼇。也不妨是作家。此一句用顯前面公案。堪笑同時灌溪老。不見僧問灌溪。久響灌溪。及乎到來。只見箇漚麻池。溪云。汝只見漚麻池。且不見灌溪。僧云。如何是灌溪。溪云。劈箭急。又僧問黃龍。久響黃龍。及乎到來。只見箇赤斑蛇。龍云。子只見赤斑蛇。且不見黃龍。僧云。如何是黃龍。龍云。拕拕地。僧云。忽遇金翅鳥來時如何。龍云。性命難存。僧云。恁麼則遭他食噉去也。龍云。謝子供養。此總是立孤危。是則也是不免費力。終不如趙州尋常用底。所以雪竇道。解云劈箭亦徒勞。只如灌溪黃龍即且致。趙州云。波驢渡馬。又作麼生會。試辨看。

垂示云。遍界不藏。全機獨露。觸途無滯。著著有出身之機。句下無私。頭頭有殺人之意。且道古人。畢竟向什麼處休歇。試舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示云。遍界不藏。全機獨露。觸途無滯。著著有出身之機。句下無私。頭頭有殺人之意。且道古人。畢竟向什麼處休歇。試舉看。

【五三】舉。馬大師與百丈行次。見野鴨子飛過(兩箇落草漢草裏輥。驀顧作什麼)大師云。是什麼(和尚合知。這老漢鼻孔也不知)丈云。野鴨子(鼻孔已在別人手裏。只管供欵。第二杓惡水更毒)大師云。什麼處去也(前箭猶輕後箭深。第二回啗啄。也合自知)丈云。飛過去也(只管隨他後轉。當面蹉過)大師遂扭百丈鼻頭(父母所生鼻孔却在別人手裏。捩轉鎗頭。裂轉鼻孔來也)丈作忍痛聲(只在這裏。還喚作野鴨子得麼。還識痛痒麼)大師云。何曾飛去(莫瞞人好。這老漢元來只在鬼窟裏作活計)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五三】舉。馬大師與百丈行次。見野鴨子飛過(兩箇落草漢草裏輥。驀顧作什麼)大師云。是什麼(和尚合知。這老漢鼻孔也不知)丈云。野鴨子(鼻孔已在別人手裏。只管供欵。第二杓惡水更毒)大師云。什麼處去也(前箭猶輕後箭深。第二回啗啄。也合自知)丈云。飛過去也(只管隨他後轉。當面蹉過)大師遂扭百丈鼻頭(父母所生鼻孔却在別人手裏。捩轉鎗頭。裂轉鼻孔來也)丈作忍痛聲(只在這裏。還喚作野鴨子得麼。還識痛痒麼)大師云。何曾飛去(莫瞞人好。這老漢元來只在鬼窟裏作活計)。

正眼觀來却是百丈具正因。馬大師無風起浪。諸人要與佛祖為師。參取百丈。要自救不了。參取馬祖大師。看他古人二六時中。未甞不在箇裏。百丈丱歲離塵。三學該練。屬大寂闡化南昌。乃傾心依附。二十年為侍者。及至再參。於喝下方始大悟。而今有者道。本無悟處。作箇悟門建立此事。若恁麼見解。如獅子身中蟲。自食獅子肉不見古人道。源不深者流不長。智不大者見不遠。若用作建立會。佛法豈到如今。看他馬大師與百丈行次。見野鴨子飛過。大師豈不知是野鴨子。為什麼却恁麼問。且道他意落在什麼處。百丈只管隨他後走。馬祖遂扭他鼻孔。丈作忍痛聲馬祖云。何曾飛去百丈便省。而今有底錯會。纔問著便作忍痛聲。且喜跳不出。宗師家為人須為教徹。見他不會。不免傷鋒犯手。只要教他明此事。所以道。會則途中受用。不會則世諦流布。馬祖當時若不扭住。只成世諦流布。也須是逢境遇緣。宛轉教歸自己。十二時中。無空缺處。謂之性地明白。若只依草附木。認箇驢前馬後。有何用處。看他馬祖百丈恁麼用。雖似昭昭靈靈。却不住在昭昭靈靈處。百丈作忍痛聲。若恁麼見去。遍界不藏頭頭成現。所以道。一處透千處萬處一時透。馬祖次日陞堂眾纔集。百丈出卷却拜蓆。馬祖便下座。歸方丈次問百丈。我適來上堂。未曾說法。爾為什麼。便卷却蓆丈云。昨日被和尚扭得鼻孔痛。祖云。爾昨日向甚處留心。丈云。今日鼻頭又不痛也。祖云。爾深知今日事。丈乃作禮。却歸侍者寮哭。同事侍者問云。爾哭作什麼。丈云。爾去問取和尚。侍者遂去問馬祖。祖云。爾去問取他看。侍者却歸寮問百丈。丈却呵呵大笑。侍者云。爾適來哭。而今為什麼却笑。丈云。我適來哭。如今却笑。看他悟後。阿轆轆地。羅籠不住。自然玲瓏。雪竇頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正眼觀來却是百丈具正因。馬大師無風起浪。諸人要與佛祖為師。參取百丈。要自救不了。參取馬祖大師。看他古人二六時中。未甞不在箇裏。百丈丱歲離塵。三學該練。屬大寂闡化南昌。乃傾心依附。二十年為侍者。及至再參。於喝下方始大悟。而今有者道。本無悟處。作箇悟門建立此事。若恁麼見解。如獅子身中蟲。自食獅子肉不見古人道。源不深者流不長。智不大者見不遠。若用作建立會。佛法豈到如今。看他馬大師與百丈行次。見野鴨子飛過。大師豈不知是野鴨子。為什麼却恁麼問。且道他意落在什麼處。百丈只管隨他後走。馬祖遂扭他鼻孔。丈作忍痛聲馬祖云。何曾飛去百丈便省。而今有底錯會。纔問著便作忍痛聲。且喜跳不出。宗師家為人須為教徹。見他不會。不免傷鋒犯手。只要教他明此事。所以道。會則途中受用。不會則世諦流布。馬祖當時若不扭住。只成世諦流布。也須是逢境遇緣。宛轉教歸自己。十二時中。無空缺處。謂之性地明白。若只依草附木。認箇驢前馬後。有何用處。看他馬祖百丈恁麼用。雖似昭昭靈靈。却不住在昭昭靈靈處。百丈作忍痛聲。若恁麼見去。遍界不藏頭頭成現。所以道。一處透千處萬處一時透。馬祖次日陞堂眾纔集。百丈出卷却拜蓆。馬祖便下座。歸方丈次問百丈。我適來上堂。未曾說法。爾為什麼。便卷却蓆丈云。昨日被和尚扭得鼻孔痛。祖云。爾昨日向甚處留心。丈云。今日鼻頭又不痛也。祖云。爾深知今日事。丈乃作禮。却歸侍者寮哭。同事侍者問云。爾哭作什麼。丈云。爾去問取和尚。侍者遂去問馬祖。祖云。爾去問取他看。侍者却歸寮問百丈。丈却呵呵大笑。侍者云。爾適來哭。而今為什麼却笑。丈云。我適來哭。如今却笑。看他悟後。阿轆轆地。羅籠不住。自然玲瓏。雪竇頌云。

野鴨子(成群作隊又有一隻) 知何許(用作什麼。如麻似粟) 馬祖見來相共語(打葛藤有什麼了期。說箇什麼。獨有馬祖識箇俊底) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野鴨子(成群作隊又有一隻) 知何許(用作什麼。如麻似粟) 馬祖見來相共語(打葛藤有什麼了期。說箇什麼。獨有馬祖識箇俊底)

話盡山雲海月情(東家杓柄長。西家杓柄短。知他打葛藤多少) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 話盡山雲海月情(東家杓柄長。西家杓柄短。知他打葛藤多少)

依前不會還飛去(㘞。莫道他不會言。飛過什麼處去) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依前不會還飛去(㘞。莫道他不會言。飛過什麼處去)

欲飛去(鼻孔在別人手裏。已是與他下注脚了也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲飛去(鼻孔在別人手裏。已是與他下注脚了也)

却把住(老婆心切。更道什麼) 道道(什麼道。不可也教山僧道。不可作野鴨子叫。蒼天蒼天。脚跟下好與三十棒。不知向什麼處去) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却把住(老婆心切。更道什麼) 道道(什麼道。不可也教山僧道。不可作野鴨子叫。蒼天蒼天。脚跟下好與三十棒。不知向什麼處去)

雪竇劈頭便頌道。野鴨子知何許。且道有多少。馬祖見來相共語。此頌馬祖問百丈云。是什麼。丈云。野鴨子。語盡山雲海月情。頌再問百丈什麼處去。馬大師為他意旨自然脫體。百丈依前不會。却道飛過去也。兩重蹉過欲飛去。却把住。雪竇據欵結案。又云。道道。此是雪竇轉身處。且道。作麼生道。若作忍痛聲則錯。若不作忍痛聲。又作麼生會。雪竇雖然頌得甚妙。爭奈也跳不出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇劈頭便頌道。野鴨子知何許。且道有多少。馬祖見來相共語。此頌馬祖問百丈云。是什麼。丈云。野鴨子。語盡山雲海月情。頌再問百丈什麼處去。馬大師為他意旨自然脫體。百丈依前不會。却道飛過去也。兩重蹉過欲飛去。却把住。雪竇據欵結案。又云。道道。此是雪竇轉身處。且道。作麼生道。若作忍痛聲則錯。若不作忍痛聲。又作麼生會。雪竇雖然頌得甚妙。爭奈也跳不出。

垂示云。透出生死。撥轉機關。等閑截鐵斬釘。隨處蓋天蓋地。且道是什麼人行履處。試舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示云。透出生死。撥轉機關。等閑截鐵斬釘。隨處蓋天蓋地。且道是什麼人行履處。試舉看。

【五四】舉。雲門問僧近離甚處(不可也道西禪。探竿影草。不可道東西南北)僧云。西禪(果然。可殺實頭。當時好與本分草料)門云。西禪近日有何言句(欲舉恐驚和尚。深辨來風。也似和尚相似寐語)僧展兩手(敗闕了也。勾賊破家。不妨令人疑著)門打一掌(據令而行。好打。快便難逢)僧云。某甲話在(爾待要翻欵那。却似有攙旗奪鼓底手脚)門却展兩手(嶮駕與青龍不解騎)僧無語(可惜)門便打(不可放過。此棒合是雲門喫。何故。當斷不斷返招其亂。闍黎合喫多少。放過一著。若不放過合作麼生)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五四】舉。雲門問僧近離甚處(不可也道西禪。探竿影草。不可道東西南北)僧云。西禪(果然。可殺實頭。當時好與本分草料)門云。西禪近日有何言句(欲舉恐驚和尚。深辨來風。也似和尚相似寐語)僧展兩手(敗闕了也。勾賊破家。不妨令人疑著)門打一掌(據令而行。好打。快便難逢)僧云。某甲話在(爾待要翻欵那。却似有攙旗奪鼓底手脚)門却展兩手(嶮駕與青龍不解騎)僧無語(可惜)門便打(不可放過。此棒合是雲門喫。何故。當斷不斷返招其亂。闍黎合喫多少。放過一著。若不放過合作麼生)。

雲門問這僧。近離甚處。僧云。西禪。這箇是當面話。如閃電相似。門云。近日有何言句。也只是平常說話。這僧也不妨是箇作家。却倒去驗雲門。便展兩手。若是尋常人遭此一驗。便見手忙脚亂。他雲門有石火電光之機。便打一掌。僧云。打即故是。爭奈某甲話在。這僧有轉身處。所以雲門放開。却展兩手。其僧無語。門便打。看他雲門自是作家。行一步知一步落處。會瞻前亦解顧後。不失蹤由。這僧只解瞻前不能顧後。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門問這僧。近離甚處。僧云。西禪。這箇是當面話。如閃電相似。門云。近日有何言句。也只是平常說話。這僧也不妨是箇作家。却倒去驗雲門。便展兩手。若是尋常人遭此一驗。便見手忙脚亂。他雲門有石火電光之機。便打一掌。僧云。打即故是。爭奈某甲話在。這僧有轉身處。所以雲門放開。却展兩手。其僧無語。門便打。看他雲門自是作家。行一步知一步落處。會瞻前亦解顧後。不失蹤由。這僧只解瞻前不能顧後。頌云。

虎頭虎尾一時收(殺人刀活人劍。須是這僧始得。千兵易得一將難求) 凜凜威風四百州(坐斷天下人舌頭。蓋天蓋地) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎頭虎尾一時收(殺人刀活人劍。須是這僧始得。千兵易得一將難求) 凜凜威風四百州(坐斷天下人舌頭。蓋天蓋地)

却問不知何太嶮(不可盲枷瞎棒。雪竇元來未知在。闍黎相次著也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却問不知何太嶮(不可盲枷瞎棒。雪竇元來未知在。闍黎相次著也)

師云。放過一著(若不放過又作麼生。盡天下人一時落節。擊禪床一下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。放過一著(若不放過又作麼生。盡天下人一時落節。擊禪床一下)

雪竇頌得此話極易會。大意只頌雲門機鋒。所以道。虎頭虎尾一時收。古人云。據虎頭收虎尾。第一句下明宗旨。雪竇只據欵結案。愛雲門會據虎頭。又能收虎尾。僧展兩手。門便打。是據虎頭。雲門展兩手。僧無語。門又打。是收虎尾。頭尾齊收。眼似流星。自然如擊石火。似閃電光。直得凜凜威風四百州。直得盡大地世界風颯颯地。却問。不知何太嶮。不妨有嶮處。雪竇云。放過一著。且道如今不放過時又作麼生。盡大地人。總須喫棒。如今禪和子。總道等他展手時。也還他本分草料。似則也似。是則未是。雲門不可只恁麼教爾休。也須別有事在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇頌得此話極易會。大意只頌雲門機鋒。所以道。虎頭虎尾一時收。古人云。據虎頭收虎尾。第一句下明宗旨。雪竇只據欵結案。愛雲門會據虎頭。又能收虎尾。僧展兩手。門便打。是據虎頭。雲門展兩手。僧無語。門又打。是收虎尾。頭尾齊收。眼似流星。自然如擊石火。似閃電光。直得凜凜威風四百州。直得盡大地世界風颯颯地。却問。不知何太嶮。不妨有嶮處。雪竇云。放過一著。且道如今不放過時又作麼生。盡大地人。總須喫棒。如今禪和子。總道等他展手時。也還他本分草料。似則也似。是則未是。雲門不可只恁麼教爾休。也須別有事在。

垂示云。穩密全真。當頭取證。涉流轉物。直下承當。向擊石火閃電光中。坐斷誵訛。於據虎頭收虎尾處。壁立千仞。則且置。放一線道。還有為人處也無。試舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示云。穩密全真。當頭取證。涉流轉物。直下承當。向擊石火閃電光中。坐斷誵訛。於據虎頭收虎尾處。壁立千仞。則且置。放一線道。還有為人處也無。試舉看。

【五五】舉。道吾與漸源至一家弔慰。源拍棺云。生邪死邪(道什麼。好不惺惺。這漢猶在兩頭)吾云。生也不道。死也不道(龍吟霧起。虎嘯風生。買㡌相頭。老婆心切)源云。為什麼不道(蹉過了也。果然錯會)吾云。不道不道(惡水驀頭澆。前箭猶輕後箭深)回至中路(太惺惺)源云。和尚快與某甲道。若不道。打和尚去也(却較些子。罕逢穿耳客。多遇刻舟人。似這般不唧𠺕漢。入地獄如箭)吾云。打即任打。道即不道(再三須重事。就身打劫。這老漢滿身泥水。初心不改)源便打(好打且道。打他作什麼。屈棒元來有人喫在)後道吾遷化。源到石霜舉似前話(知而故犯。不知是不是。是則也大奇)霜云。生也不道。死也不道(可殺新鮮。這般茶飯却元來有人喫)源云。為什麼不道(語雖一般。意無兩種。且道與前來問是同是別)霜云。不道不道(天上天下。曹溪波浪如相似。無限平人被陸沈)源於言下有省(瞎漢。且莫瞞山僧好)源一日將鍬子。於法堂上。從東過西。從西過東(也是死中得活。好與先師出氣。莫問他。且看這漢一場懡㦬)霜云。作什麼(隨後婁藪也)源云。覓先師靈骨(喪車背後懸藥袋。悔不慎當初。爾道什麼)霜云。洪波浩渺白浪滔天。覓什麼先師靈骨(也須還他作家始得。成群作隊作什麼)雪竇著語云。蒼天蒼天(太遲生。賊過後張弓。好與一坑埋却)源云。正好著力(且道落在什麼處。先師曾向爾道什麼。這漢從頭到尾。直至如今。出身不得)太原孚云。先師靈骨猶在(大眾見麼。閃電相似。是什麼破草鞋。猶較些子)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五五】舉。道吾與漸源至一家弔慰。源拍棺云。生邪死邪(道什麼。好不惺惺。這漢猶在兩頭)吾云。生也不道。死也不道(龍吟霧起。虎嘯風生。買㡌相頭。老婆心切)源云。為什麼不道(蹉過了也。果然錯會)吾云。不道不道(惡水驀頭澆。前箭猶輕後箭深)回至中路(太惺惺)源云。和尚快與某甲道。若不道。打和尚去也(却較些子。罕逢穿耳客。多遇刻舟人。似這般不唧𠺕漢。入地獄如箭)吾云。打即任打。道即不道(再三須重事。就身打劫。這老漢滿身泥水。初心不改)源便打(好打且道。打他作什麼。屈棒元來有人喫在)後道吾遷化。源到石霜舉似前話(知而故犯。不知是不是。是則也大奇)霜云。生也不道。死也不道(可殺新鮮。這般茶飯却元來有人喫)源云。為什麼不道(語雖一般。意無兩種。且道與前來問是同是別)霜云。不道不道(天上天下。曹溪波浪如相似。無限平人被陸沈)源於言下有省(瞎漢。且莫瞞山僧好)源一日將鍬子。於法堂上。從東過西。從西過東(也是死中得活。好與先師出氣。莫問他。且看這漢一場懡㦬)霜云。作什麼(隨後婁藪也)源云。覓先師靈骨(喪車背後懸藥袋。悔不慎當初。爾道什麼)霜云。洪波浩渺白浪滔天。覓什麼先師靈骨(也須還他作家始得。成群作隊作什麼)雪竇著語云。蒼天蒼天(太遲生。賊過後張弓。好與一坑埋却)源云。正好著力(且道落在什麼處。先師曾向爾道什麼。這漢從頭到尾。直至如今。出身不得)太原孚云。先師靈骨猶在(大眾見麼。閃電相似。是什麼破草鞋。猶較些子)。

道吾與漸源。至一家弔慰。源拍棺木云。生邪死邪。吾曰生也不道。死也不道。若向句下便入得。言下便知歸。只這便是透脫生死底關鍵。其或未然。往往當頭蹉過。看他古人行住坐臥。不妨以此事為念。纔至人家弔慰。漸源便拍棺問道吾云。生邪死邪。道吾不移易一絲毫。對他道。生也不道。死也不道。漸源當面蹉過。逐他語句走更云。為什麼不道。吾云。不道不道。吾可謂赤心片片。將錯就錯。源猶自不惺惺。回至中路又云。和尚快與某甲道。若不道。打和尚去也。這漢識什麼好惡。所謂好心不得好報。道吾依舊老婆心切更向他道。打即任打。道即不道。源便打。雖然如是。却是他贏得一籌。道吾恁麼血滴滴地為他。漸源得恁麼不瞥地。道吾既被他打。遂向漸源云。汝且去。恐院中知事探得。與爾作禍。密遣漸源出去。道吾忒殺傷慈。源後來至一小院。聞行者誦觀音經云。應以比丘身得度者即現比丘身而為說法。忽然大悟云。我當時錯怪先師。爭知此事。不在言句上。古人道。沒量大人。被語脈裏轉却。有底情解道。道吾云。不道不道。便是道了也。喚作打背翻筋斗。教人摸索不著。若恁麼會。作麼生得平穩去。若脚踏實地。不隔一絲毫。不見七賢女遊屍陀林。遂指屍問云。屍在這裏。人在什麼處。大姊云。作麼作麼。一眾齊證無生法忍。且道有幾箇。千箇萬箇。只是一箇。漸源後到石霜。舉前話。石霜依前云。生也不道。死也不道。源云。為什麼不道。霜云。不道不道。他便悟去。一日將鍬子。於法堂上。從東過西。從西過東。意欲呈己見解。霜果問云。作什麼。源云。覓先師靈骨。霜便截斷他脚跟云。我這裏洪波浩渺白浪滔天。覓什麼先師靈骨。他既是覓先師靈骨。石霜為什麼却恁麼道。到這裏。若於生也不道。死也不道處。言下薦得。方知自始至終全機受用。爾若作道理。擬議尋思。直是難見。漸源云。正好著力。看他悟後道得自然奇特。道吾一片頂骨如金色。擊時作銅聲。雪竇著語云。蒼天蒼天。其意落在兩邊。太原孚云。先師靈骨猶在。自然道得穩當。這一落索。一時拈向一邊。且道作麼生是省要處。作麼生是著力處。不見道。一處透千處萬處一時透。若向不道不道處透得去。便乃坐斷天下人舌頭。若透不得。也須是自參自悟。不可容易過日。可惜許時光。雪竇頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道吾與漸源。至一家弔慰。源拍棺木云。生邪死邪。吾曰生也不道。死也不道。若向句下便入得。言下便知歸。只這便是透脫生死底關鍵。其或未然。往往當頭蹉過。看他古人行住坐臥。不妨以此事為念。纔至人家弔慰。漸源便拍棺問道吾云。生邪死邪。道吾不移易一絲毫。對他道。生也不道。死也不道。漸源當面蹉過。逐他語句走更云。為什麼不道。吾云。不道不道。吾可謂赤心片片。將錯就錯。源猶自不惺惺。回至中路又云。和尚快與某甲道。若不道。打和尚去也。這漢識什麼好惡。所謂好心不得好報。道吾依舊老婆心切更向他道。打即任打。道即不道。源便打。雖然如是。却是他贏得一籌。道吾恁麼血滴滴地為他。漸源得恁麼不瞥地。道吾既被他打。遂向漸源云。汝且去。恐院中知事探得。與爾作禍。密遣漸源出去。道吾忒殺傷慈。源後來至一小院。聞行者誦觀音經云。應以比丘身得度者即現比丘身而為說法。忽然大悟云。我當時錯怪先師。爭知此事。不在言句上。古人道。沒量大人。被語脈裏轉却。有底情解道。道吾云。不道不道。便是道了也。喚作打背翻筋斗。教人摸索不著。若恁麼會。作麼生得平穩去。若脚踏實地。不隔一絲毫。不見七賢女遊屍陀林。遂指屍問云。屍在這裏。人在什麼處。大姊云。作麼作麼。一眾齊證無生法忍。且道有幾箇。千箇萬箇。只是一箇。漸源後到石霜。舉前話。石霜依前云。生也不道。死也不道。源云。為什麼不道。霜云。不道不道。他便悟去。一日將鍬子。於法堂上。從東過西。從西過東。意欲呈己見解。霜果問云。作什麼。源云。覓先師靈骨。霜便截斷他脚跟云。我這裏洪波浩渺白浪滔天。覓什麼先師靈骨。他既是覓先師靈骨。石霜為什麼却恁麼道。到這裏。若於生也不道。死也不道處。言下薦得。方知自始至終全機受用。爾若作道理。擬議尋思。直是難見。漸源云。正好著力。看他悟後道得自然奇特。道吾一片頂骨如金色。擊時作銅聲。雪竇著語云。蒼天蒼天。其意落在兩邊。太原孚云。先師靈骨猶在。自然道得穩當。這一落索。一時拈向一邊。且道作麼生是省要處。作麼生是著力處。不見道。一處透千處萬處一時透。若向不道不道處透得去。便乃坐斷天下人舌頭。若透不得。也須是自參自悟。不可容易過日。可惜許時光。雪竇頌云。

兔馬有角(斬可殺奇特。可殺新鮮) 牛羊無角(斬。成什麼模樣。瞞別人即得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兔馬有角(斬可殺奇特。可殺新鮮) 牛羊無角(斬。成什麼模樣。瞞別人即得)

絕毫絕氂(天上天下唯我獨尊。爾向什麼處摸索) 如山如嶽(在什麼處。平地起波瀾。𡎺著爾鼻孔) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絕毫絕氂(天上天下唯我獨尊。爾向什麼處摸索) 如山如嶽(在什麼處。平地起波瀾。𡎺著爾鼻孔)

黃金靈骨今猶在(截却舌頭。塞却咽喉。拈向一邊。只恐無人識得伊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃金靈骨今猶在(截却舌頭。塞却咽喉。拈向一邊。只恐無人識得伊)

白浪滔天何處著(放過一著。脚跟下蹉過。眼裏耳裏著不得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白浪滔天何處著(放過一著。脚跟下蹉過。眼裏耳裏著不得)

無處著(果然。却較些子果然沒溺深坑) 隻履西歸曾失却(祖禰不了。累及兒孫。打云。為什麼却在這裏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處著(果然。却較些子果然沒溺深坑) 隻履西歸曾失却(祖禰不了。累及兒孫。打云。為什麼却在這裏)

雪竇偏會下注脚。他是雲門下兒孫。凡一句中。具三句底鉗鎚。向難道處道破。向撥不開處撥開。去他緊要處頌出。直道兔馬有角。牛羊無角。且道兔馬為什麼有角。牛羊為什麼却無角。若透得前話。始知雪竇有為人處。有者錯會道。不道便是道。無句是有句。兔馬無角。却云有角。牛羊有角。却云無角。且得沒交涉。殊不知。古人千變萬化。現如此神通。只為打破爾這精靈鬼窟。若透得去。不消一箇了字。兔馬有角牛羊無角。絕毫絕氂。如山如嶽。這四句。似摩尼寶珠一顆相似。雪竇渾淪地。吐在爾面前了也。末後皆是據欵結案。黃金靈骨。今猶在。白浪滔天何處著。此頌石霜與大原孚語。為什麼無處著。隻履西歸曾失却。靈龜曳尾。此是雪竇轉身為人處。古人道。他參活句不參死句。既是失却。他一火為什麼。却競頭爭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇偏會下注脚。他是雲門下兒孫。凡一句中。具三句底鉗鎚。向難道處道破。向撥不開處撥開。去他緊要處頌出。直道兔馬有角。牛羊無角。且道兔馬為什麼有角。牛羊為什麼却無角。若透得前話。始知雪竇有為人處。有者錯會道。不道便是道。無句是有句。兔馬無角。却云有角。牛羊有角。却云無角。且得沒交涉。殊不知。古人千變萬化。現如此神通。只為打破爾這精靈鬼窟。若透得去。不消一箇了字。兔馬有角牛羊無角。絕毫絕氂。如山如嶽。這四句。似摩尼寶珠一顆相似。雪竇渾淪地。吐在爾面前了也。末後皆是據欵結案。黃金靈骨。今猶在。白浪滔天何處著。此頌石霜與大原孚語。為什麼無處著。隻履西歸曾失却。靈龜曳尾。此是雪竇轉身為人處。古人道。他參活句不參死句。既是失却。他一火為什麼。却競頭爭。

垂示云。諸佛不曾出世。亦無一法與人。祖師不曾西來。未甞以心傳授。自是時人不了。向外馳求。殊不知自己脚跟下。一段大事因緣。千聖亦摸索不著。只如今見不見聞不聞。說不說知不知。從什麼處得來。若未能洞達。且向葛藤窟裏會取。試舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示云。諸佛不曾出世。亦無一法與人。祖師不曾西來。未甞以心傳授。自是時人不了。向外馳求。殊不知自己脚跟下。一段大事因緣。千聖亦摸索不著。只如今見不見聞不聞。說不說知不知。從什麼處得來。若未能洞達。且向葛藤窟裏會取。試舉看。

【五六】舉。良禪客問欽山。一鏃破三關時如何(嶮不妨奇特。不妨是箇猛將)山云。放出關中主看(劈面來也。也要大家知。主山高按山低)良云。恁麼則知過必改(見機而作。已落第二頭)山云。更待何時(有擒有縱。風行草偃)良云。好箭放不著所在便出(果然。擬待翻欵那。第二棒打人不痛)山云。且來闍黎(呼則易遣則難。喚得回頭。堪作什麼)良回首(果然把不住。中也)山把住云。一鏃破三關即且止。試與欽山發箭看(虎口裏橫身。逆水之波。見義不為無勇也)良擬議(果然摸索不著。打云。可惜許)山打七棒云。且聽這漢疑三十年(令合恁麼。有始有終。頭正尾正。這箇棒合是欽山喫)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五六】舉。良禪客問欽山。一鏃破三關時如何(嶮不妨奇特。不妨是箇猛將)山云。放出關中主看(劈面來也。也要大家知。主山高按山低)良云。恁麼則知過必改(見機而作。已落第二頭)山云。更待何時(有擒有縱。風行草偃)良云。好箭放不著所在便出(果然。擬待翻欵那。第二棒打人不痛)山云。且來闍黎(呼則易遣則難。喚得回頭。堪作什麼)良回首(果然把不住。中也)山把住云。一鏃破三關即且止。試與欽山發箭看(虎口裏橫身。逆水之波。見義不為無勇也)良擬議(果然摸索不著。打云。可惜許)山打七棒云。且聽這漢疑三十年(令合恁麼。有始有終。頭正尾正。這箇棒合是欽山喫)。

良禪客也不妨是一員戰將。向欽山手裏。左盤右轉。墜鞭閃𩍐。末後可惜許。弓折箭盡。雖然如是。李將軍自有嘉聲在。不得封侯也是閑。這箇公案。一出一入。一擒一縱。當機覿面提。覿面當機疾。都不落有無得失。謂之玄機。稍虧些子力量。便有顛蹶。這僧亦是箇英靈底衲子。致箇問端。不妨驚群。欽山是作家宗師。便知他問頭落處。鏃者箭鏃也。一箭射透三關時如何。欽山意道。爾射透得則且置。試放出關中主看。良云。恁麼則知過必改。也不妨奇特。欽山云。更待何時。看他恁麼祇對。欽山所問。更無些子空缺處。後頭良禪客却道。好箭放不著所在。拂袖便出。欽山纔見他恁麼道。便喚云。且來闍黎。良禪客果然把不住。便回首。欽山擒住云。一鏃破三關則且止。試與欽山發箭看。良擬議。欽山便打七棒。更隨後與他念一道呪云。且聽這漢疑三十年。如今禪和子盡道。為什麼不打八下。又不打六下。只打七下。不然等他問道試與欽山發箭看。便打。似則也似。是則未是在。這箇公案。須是胸襟裏不懷些子道理計較。超出語言之外。方能有一句下破三關。及有放箭處。若存是之與非。卒摸索不著。當時這僧。若是箇漢。欽山也大嶮。他既不能行此令。不免倒行。且道關中主。畢竟是什麼人。看雪竇頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良禪客也不妨是一員戰將。向欽山手裏。左盤右轉。墜鞭閃𩍐。末後可惜許。弓折箭盡。雖然如是。李將軍自有嘉聲在。不得封侯也是閑。這箇公案。一出一入。一擒一縱。當機覿面提。覿面當機疾。都不落有無得失。謂之玄機。稍虧些子力量。便有顛蹶。這僧亦是箇英靈底衲子。致箇問端。不妨驚群。欽山是作家宗師。便知他問頭落處。鏃者箭鏃也。一箭射透三關時如何。欽山意道。爾射透得則且置。試放出關中主看。良云。恁麼則知過必改。也不妨奇特。欽山云。更待何時。看他恁麼祇對。欽山所問。更無些子空缺處。後頭良禪客却道。好箭放不著所在。拂袖便出。欽山纔見他恁麼道。便喚云。且來闍黎。良禪客果然把不住。便回首。欽山擒住云。一鏃破三關則且止。試與欽山發箭看。良擬議。欽山便打七棒。更隨後與他念一道呪云。且聽這漢疑三十年。如今禪和子盡道。為什麼不打八下。又不打六下。只打七下。不然等他問道試與欽山發箭看。便打。似則也似。是則未是在。這箇公案。須是胸襟裏不懷些子道理計較。超出語言之外。方能有一句下破三關。及有放箭處。若存是之與非。卒摸索不著。當時這僧。若是箇漢。欽山也大嶮。他既不能行此令。不免倒行。且道關中主。畢竟是什麼人。看雪竇頌云。

與君放出關中主(中也。當頭蹉過。退後退後) 放箭之徒莫莽鹵(一死不再活。大誵訛過了) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與君放出關中主(中也。當頭蹉過。退後退後) 放箭之徒莫莽鹵(一死不再活。大誵訛過了)

取箇眼兮耳必聾(左眼半斤。放過一著。左邊不前右邊不後) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取箇眼兮耳必聾(左眼半斤。放過一著。左邊不前右邊不後)

捨箇耳兮目雙瞽(右眼八兩。只得一路。進前則墮坑落壍。退後則猛虎䘖脚) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨箇耳兮目雙瞽(右眼八兩。只得一路。進前則墮坑落壍。退後則猛虎䘖脚)

可隣一鏃破三關(全機恁麼來時如何。道什麼。破也。墮也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可隣一鏃破三關(全機恁麼來時如何。道什麼。破也。墮也)

的的分明箭後路(死漢。咄。打云。還見麼) 君不見(癩兒牽伴。打葛藤去也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 的的分明箭後路(死漢。咄。打云。還見麼) 君不見(癩兒牽伴。打葛藤去也)

玄沙有言兮(那箇不是玄沙) 大丈夫先天為心祖(一句截流萬機寢削。鼻孔在我手裏。未有天地世界已前。在什麼處安身立命) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙有言兮(那箇不是玄沙) 大丈夫先天為心祖(一句截流萬機寢削。鼻孔在我手裏。未有天地世界已前。在什麼處安身立命)

此頌數句。取歸宗頌中語。歸宗昔日。因作此頌。號曰歸宗。宗門中謂之宗旨之說。後來同安聞之云。良公善能發箭。要且不解中的。有僧便問。如何得中的。安云。關中主是什麼人。後有僧舉似欽山。山云。良公若恁麼。也未免得欽山口。雖然如是。同安不是好心。雪竇道。與君放出關中主。開眼也著。合眼也著。有形無形。盡斬為三段。放箭之徒莫莽鹵。若善能放箭。則不莽鹵。若不善放。則莽鹵可知。取箇眼兮耳必聾。捨箇耳兮目雙瞽。且道取箇眼。為什麼却耳聾。捨箇耳。為什麼却雙瞽。此語無取捨。方能透得。若有取捨則難見。可憐一鏃破三關的的分明箭後路。良禪客問。一鏃破三關時如何。欽山云。放出關中主看。乃至末後同安公案。盡是箭後路。畢竟作麼生。君不見。玄沙有言兮。大丈夫先天為心祖。尋常以心為祖宗極則。這裏為什麼。却於天地未生已前。猶為此心之祖。若識破這箇時節。方識得關中主。的的分明箭後路。若要中的。箭後分明有路。且道作麼生是箭後路。也須是自著精彩始得。大丈夫先天為心祖。玄沙常以此語示眾。此乃是歸宗有此頌。雪竇誤用為玄沙語。如今參學者。若以此心為祖宗。參到彌勒佛下生。也未會在若。是大丈夫漢心猶是兒孫。天地未分已是第二頭。且道正當恁麼時。作麼生是先天地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此頌數句。取歸宗頌中語。歸宗昔日。因作此頌。號曰歸宗。宗門中謂之宗旨之說。後來同安聞之云。良公善能發箭。要且不解中的。有僧便問。如何得中的。安云。關中主是什麼人。後有僧舉似欽山。山云。良公若恁麼。也未免得欽山口。雖然如是。同安不是好心。雪竇道。與君放出關中主。開眼也著。合眼也著。有形無形。盡斬為三段。放箭之徒莫莽鹵。若善能放箭。則不莽鹵。若不善放。則莽鹵可知。取箇眼兮耳必聾。捨箇耳兮目雙瞽。且道取箇眼。為什麼却耳聾。捨箇耳。為什麼却雙瞽。此語無取捨。方能透得。若有取捨則難見。可憐一鏃破三關的的分明箭後路。良禪客問。一鏃破三關時如何。欽山云。放出關中主看。乃至末後同安公案。盡是箭後路。畢竟作麼生。君不見。玄沙有言兮。大丈夫先天為心祖。尋常以心為祖宗極則。這裏為什麼。却於天地未生已前。猶為此心之祖。若識破這箇時節。方識得關中主。的的分明箭後路。若要中的。箭後分明有路。且道作麼生是箭後路。也須是自著精彩始得。大丈夫先天為心祖。玄沙常以此語示眾。此乃是歸宗有此頌。雪竇誤用為玄沙語。如今參學者。若以此心為祖宗。參到彌勒佛下生。也未會在若。是大丈夫漢心猶是兒孫。天地未分已是第二頭。且道正當恁麼時。作麼生是先天地。

垂示云。未透得已前。一似銀山鐵壁。及乎透得了。自己元來是鐵壁銀山。或有人問且作麼生。但向他道。若尚箇裏。露得一機。看得一境。坐斷要津不通凡聖。未為分外。苟或未然。看取古人樣子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示云。未透得已前。一似銀山鐵壁。及乎透得了。自己元來是鐵壁銀山。或有人問且作麼生。但向他道。若尚箇裏。露得一機。看得一境。坐斷要津不通凡聖。未為分外。苟或未然。看取古人樣子。

【五七】舉。僧問趙州。至道無難唯嫌揀擇。如何是不揀擇(這鐵蒺藜。多少人吞不得。大有人疑著在。滿口含霜)州云。天上天下唯我獨尊(平地上起骨堆。衲僧鼻孔一時穿却。金剛鑄鐵券)僧云。此猶是揀擇(果然隨他轉了也。拶著這老漢)州云。田厙奴。什麼處是揀擇(山高石裂)僧無語(放爾三十棒。直得目瞪口呿)厙(式夜切音含)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五七】舉。僧問趙州。至道無難唯嫌揀擇。如何是不揀擇(這鐵蒺藜。多少人吞不得。大有人疑著在。滿口含霜)州云。天上天下唯我獨尊(平地上起骨堆。衲僧鼻孔一時穿却。金剛鑄鐵券)僧云。此猶是揀擇(果然隨他轉了也。拶著這老漢)州云。田厙奴。什麼處是揀擇(山高石裂)僧無語(放爾三十棒。直得目瞪口呿)厙(式夜切音含)。

僧問趙州。至道無難唯嫌揀擇。三祖信心銘劈頭便道這兩句。有多少人錯會。何故至道本無難。亦無不難。只是唯嫌揀擇。若恁麼會。一萬年也未夢見在。趙州常以此語問人。這僧將此語。倒去問他。若向語上覓。此僧却驚天動地。若不在語句上。又且如何更參三十年。這箇些子關捩子。須是轉得始解。捋虎鬚也須是本分手段始得。這僧也不顧危亡。敢捋虎鬚便道。此猶是揀擇。趙州劈口便塞道。田厙奴。什麼處是揀擇。若問著別底。便見脚忙手亂。爭奈這老漢是作家。向動不得處動。向轉不得處轉。爾若透得一切惡毒言句。乃至千差萬狀。世間戲論。皆是醍醐上味。若到著實處。方見趙州赤心片片。田厙奴。乃福唐人。鄉語罵人。似無意智相似。這僧道此猶是揀擇。趙州道田厙奴。什麼處是揀擇。宗師眼目。須至恁麼。如金翅鳥擘海直取龍吞。雪竇頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問趙州。至道無難唯嫌揀擇。三祖信心銘劈頭便道這兩句。有多少人錯會。何故至道本無難。亦無不難。只是唯嫌揀擇。若恁麼會。一萬年也未夢見在。趙州常以此語問人。這僧將此語。倒去問他。若向語上覓。此僧却驚天動地。若不在語句上。又且如何更參三十年。這箇些子關捩子。須是轉得始解。捋虎鬚也須是本分手段始得。這僧也不顧危亡。敢捋虎鬚便道。此猶是揀擇。趙州劈口便塞道。田厙奴。什麼處是揀擇。若問著別底。便見脚忙手亂。爭奈這老漢是作家。向動不得處動。向轉不得處轉。爾若透得一切惡毒言句。乃至千差萬狀。世間戲論。皆是醍醐上味。若到著實處。方見趙州赤心片片。田厙奴。乃福唐人。鄉語罵人。似無意智相似。這僧道此猶是揀擇。趙州道田厙奴。什麼處是揀擇。宗師眼目。須至恁麼。如金翅鳥擘海直取龍吞。雪竇頌云。

似海之深(是什麼度量。淵源難測。也未得一半在) 如山之固(什麼人撼得。猶在半途) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似海之深(是什麼度量。淵源難測。也未得一半在) 如山之固(什麼人撼得。猶在半途)

蚊虻弄空裏猛風(也有恁麼底。果然不料力。可殺不自量) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蚊虻弄空裏猛風(也有恁麼底。果然不料力。可殺不自量)

螻蟻撼於鐵柱(同坑無異土。且得沒交涉。闍黎與他同參) 揀兮擇兮(擔水河頭賣。道什麼趙州來也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 螻蟻撼於鐵柱(同坑無異土。且得沒交涉。闍黎與他同參) 揀兮擇兮(擔水河頭賣。道什麼趙州來也)

當軒布鼓(已在言前一坑埋却。如麻似粟打云。塞却爾咽喉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當軒布鼓(已在言前一坑埋却。如麻似粟打云。塞却爾咽喉)

雪竇注兩句云。似海之深如山之固。僧云。此猶是揀擇。雪竇道。這僧一似蚊虻弄空裏猛風。螻蟻撼於鐵柱。雪竇賞他膽大。何故此是上頭人用底。他敢恁麼道。趙州作不放他。便云。田厙奴。什麼處是揀擇。豈不是猛風鐵柱。揀兮擇兮。當軒布鼓。雪竇末後提起教活。若識得明白。十分爾自將來了也。何故不見道。欲得親切。莫將問來問。是故當軒布鼓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇注兩句云。似海之深如山之固。僧云。此猶是揀擇。雪竇道。這僧一似蚊虻弄空裏猛風。螻蟻撼於鐵柱。雪竇賞他膽大。何故此是上頭人用底。他敢恁麼道。趙州作不放他。便云。田厙奴。什麼處是揀擇。豈不是猛風鐵柱。揀兮擇兮。當軒布鼓。雪竇末後提起教活。若識得明白。十分爾自將來了也。何故不見道。欲得親切。莫將問來問。是故當軒布鼓。

【五八】舉。僧問趙州。至道無難唯嫌揀擇。是時人窠窟否(兩重公案。也是疑人處。踏著秤鎚硬似鐵。猶有這箇在。莫以己妨人)州云。曾有人問我。直得五年分疎不下(面赤不如語直。胡孫喫毛蟲。蚊子咬鐵牛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五八】舉。僧問趙州。至道無難唯嫌揀擇。是時人窠窟否(兩重公案。也是疑人處。踏著秤鎚硬似鐵。猶有這箇在。莫以己妨人)州云。曾有人問我。直得五年分疎不下(面赤不如語直。胡孫喫毛蟲。蚊子咬鐵牛)。

趙州平生不行棒喝。用得過於棒喝。這僧問得來。也甚奇怪。若不是趙州。也難答伊。蓋趙州是作家。只向伊道。曾有人問我。直得五年分疎不下。問處壁立千仞。答處亦不輕他。只恁麼會直是當頭。若不會。且莫作道理計較。不見投子宗道者。在雪竇會下作書記。雪竇令參至道無難唯嫌揀擇。於此有省。一日雪竇問他。至道無難唯嫌揀擇。意作麼生。宗云。畜生畜生。後隱居投子。凡去住持。將袈裟裹草鞋與經文。僧問。如何是道者家風。宗云。袈裟裹草鞋。僧云。未審意旨如何。宗云。赤脚下桐城。所以道。獻佛不在香多。若透得脫去。縱奪在我。既是一問一答。歷歷現成。為什麼趙州却道。分疎不下。且道是時人窠窟否。趙州在窠窟裏答他。在窠窟外答他。須知此事不在言句上。或有箇漢徹骨徹髓。信得及去。如龍得水。似虎靠山。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州平生不行棒喝。用得過於棒喝。這僧問得來。也甚奇怪。若不是趙州。也難答伊。蓋趙州是作家。只向伊道。曾有人問我。直得五年分疎不下。問處壁立千仞。答處亦不輕他。只恁麼會直是當頭。若不會。且莫作道理計較。不見投子宗道者。在雪竇會下作書記。雪竇令參至道無難唯嫌揀擇。於此有省。一日雪竇問他。至道無難唯嫌揀擇。意作麼生。宗云。畜生畜生。後隱居投子。凡去住持。將袈裟裹草鞋與經文。僧問。如何是道者家風。宗云。袈裟裹草鞋。僧云。未審意旨如何。宗云。赤脚下桐城。所以道。獻佛不在香多。若透得脫去。縱奪在我。既是一問一答。歷歷現成。為什麼趙州却道。分疎不下。且道是時人窠窟否。趙州在窠窟裏答他。在窠窟外答他。須知此事不在言句上。或有箇漢徹骨徹髓。信得及去。如龍得水。似虎靠山。頌云。

象王嚬呻(富貴中之富貴。誰人不悚然。好箇消息) 獅子哮吼(作家中作家。百獸腦裂。好箇入路) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象王嚬呻(富貴中之富貴。誰人不悚然。好箇消息) 獅子哮吼(作家中作家。百獸腦裂。好箇入路)

無味之談(相罵饒爾接嘴。鐵橛子相似。有什麼咬嚼處。分疎不下五年強。一葉舟中載大唐。渺渺兀然波浪起。誰知別有好思量) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無味之談(相罵饒爾接嘴。鐵橛子相似。有什麼咬嚼處。分疎不下五年強。一葉舟中載大唐。渺渺兀然波浪起。誰知別有好思量)

塞斷人口(相唾饒爾潑水。咦闍黎道甚麼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塞斷人口(相唾饒爾潑水。咦闍黎道甚麼)

南北東西(有麼有麼。天上天下。蒼天蒼天) 烏飛兔走(自古自今一時活埋) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南北東西(有麼有麼。天上天下。蒼天蒼天) 烏飛兔走(自古自今一時活埋)

趙州道。曾有人問我。直得五年分疎不下。似象王嚬呻獅子哮吼。無味之談。塞斷人口。南北東西。烏飛兔走。雪竇若無末後句。何處更有雪竇來。既是烏飛兔走。且道趙州雪竇山僧畢竟落在什麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州道。曾有人問我。直得五年分疎不下。似象王嚬呻獅子哮吼。無味之談。塞斷人口。南北東西。烏飛兔走。雪竇若無末後句。何處更有雪竇來。既是烏飛兔走。且道趙州雪竇山僧畢竟落在什麼處。

垂示云。該天括地。越聖超凡。百草頭上指出涅槃妙心。干戈叢裏點定衲僧命脈。且道承箇什麼人恩力。便得恁麼。試舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示云。該天括地。越聖超凡。百草頭上指出涅槃妙心。干戈叢裏點定衲僧命脈。且道承箇什麼人恩力。便得恁麼。試舉看。

【五九】舉。僧問趙州。至道無難。唯嫌揀擇(再運前來。道什麼。三重公案)纔有語言是揀擇(滿口含霜)和尚如何為人(拶著這老漢。㘞)州云。何不引盡這語(賊是小人智過君子。白拈賊。騎賊馬趁賊)僧云。某甲只念到這裏(兩箇弄泥團漢。逢著箇賊。垛根難敵手)州云。只這至道無難唯嫌揀擇(畢竟由這老漢。被他換却眼睛。捉敗了也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【五九】舉。僧問趙州。至道無難。唯嫌揀擇(再運前來。道什麼。三重公案)纔有語言是揀擇(滿口含霜)和尚如何為人(拶著這老漢。㘞)州云。何不引盡這語(賊是小人智過君子。白拈賊。騎賊馬趁賊)僧云。某甲只念到這裏(兩箇弄泥團漢。逢著箇賊。垛根難敵手)州云。只這至道無難唯嫌揀擇(畢竟由這老漢。被他換却眼睛。捉敗了也)。

趙州道。只這至道無難唯嫌揀擇。如擊石火似閃電光。擒縱殺活。得恁麼自在。諸方皆謂。趙州有逸群之辯。趙州尋常示眾。有此一篇云。至道無難唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裹。是汝等還護惜也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州道。只這至道無難唯嫌揀擇。如擊石火似閃電光。擒縱殺活。得恁麼自在。諸方皆謂。趙州有逸群之辯。趙州尋常示眾。有此一篇云。至道無難唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裹。是汝等還護惜也無。

時有僧問云。既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。為什麼道。不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。後來這僧只拈他釁罅處去問他。問得也不妨奇特。爭奈只是心行。若是別人奈何他不得。爭奈趙州是作家。便道何不引盡這語。這僧也會轉身吐氣。便道某甲只念到這裏。一似安排相似。趙州隨聲拈起便答。不須計較。古人謂之相續也大難。他辨龍蛇別休咎。還他本分作家。趙州換却這僧眼睛。不犯鋒鋩。不著計較。自然恰好。爾喚作有句也不得。喚作無句也不得。喚作不有不無句也不得。離四句絕百非。何故。若論此事。如擊石火。似閃電光。急著眼看方見。若或擬議躊躇。不免喪身失命。雪竇頌云 躊躇(上音躊。下音除。猶豫不進也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有僧問云。既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。為什麼道。不在明白裏。州云。問事即得。禮拜了退。後來這僧只拈他釁罅處去問他。問得也不妨奇特。爭奈只是心行。若是別人奈何他不得。爭奈趙州是作家。便道何不引盡這語。這僧也會轉身吐氣。便道某甲只念到這裏。一似安排相似。趙州隨聲拈起便答。不須計較。古人謂之相續也大難。他辨龍蛇別休咎。還他本分作家。趙州換却這僧眼睛。不犯鋒鋩。不著計較。自然恰好。爾喚作有句也不得。喚作無句也不得。喚作不有不無句也不得。離四句絕百非。何故。若論此事。如擊石火。似閃電光。急著眼看方見。若或擬議躊躇。不免喪身失命。雪竇頌云 躊躇(上音躊。下音除。猶豫不進也)。

水灑不著(說什麼太深遠生。有什麼共語處) 風吹不入(如虛空相似。硬剝剝地。望空啟告) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水灑不著(說什麼太深遠生。有什麼共語處) 風吹不入(如虛空相似。硬剝剝地。望空啟告)

虎步龍行(他家得自在。不妨奇特) 鬼號神泣(大眾掩耳。草偃風行。闍黎莫是與他同參) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎步龍行(他家得自在。不妨奇特) 鬼號神泣(大眾掩耳。草偃風行。闍黎莫是與他同參)

頭長三尺知是誰(怪底物。何方聖者。見麼見麼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭長三尺知是誰(怪底物。何方聖者。見麼見麼)

相對無言獨足立(咄。縮頭去。放過一著。山魈。放過即不可。便打) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相對無言獨足立(咄。縮頭去。放過一著。山魈。放過即不可。便打)

水灑不著。風吹不入。虎步龍行。鬼號神泣。無爾啗啄處。此四句頌趙州答話大似龍馳虎驟。這僧只得一場懡㦬。非但這僧。直得鬼也號神也泣。風行草偃相似。末後兩句。可謂一子親得。頭長三尺知是誰。相對無言獨足立。不見僧問古德。如何是佛。古德云。頭長三尺頸長二寸。雪竇引用。未審諸人還識麼。山僧也不識。雪竇一時脫體畫却趙州。真箇在裏了也。諸人須子細著眼看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水灑不著。風吹不入。虎步龍行。鬼號神泣。無爾啗啄處。此四句頌趙州答話大似龍馳虎驟。這僧只得一場懡㦬。非但這僧。直得鬼也號神也泣。風行草偃相似。末後兩句。可謂一子親得。頭長三尺知是誰。相對無言獨足立。不見僧問古德。如何是佛。古德云。頭長三尺頸長二寸。雪竇引用。未審諸人還識麼。山僧也不識。雪竇一時脫體畫却趙州。真箇在裏了也。諸人須子細著眼看。

垂示云。諸佛眾生本來無異。山河自己寧有等差。為什麼却渾成兩邊去也。若能撥轉話頭。坐斷要津。放過即不可。若不放過。盡大地不消一揑。且作麼生是撥轉話頭處。試舉看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示云。諸佛眾生本來無異。山河自己寧有等差。為什麼却渾成兩邊去也。若能撥轉話頭。坐斷要津。放過即不可。若不放過。盡大地不消一揑。且作麼生是撥轉話頭處。試舉看。

【六〇】舉。雲門以拄杖示眾云(點化在臨時。殺人刀活人劍。換却爾眼睛了也)拄杖子化為龍(何用周遮。用化作什麼)吞却乾坤了也(天下衲僧性命不存。還礙著咽喉麼。闍黎向什麼處安身立命)山河大地甚處得來(十方無壁落。四面亦無門。東西南北四維上下。爭奈這箇何)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【六〇】舉。雲門以拄杖示眾云(點化在臨時。殺人刀活人劍。換却爾眼睛了也)拄杖子化為龍(何用周遮。用化作什麼)吞却乾坤了也(天下衲僧性命不存。還礙著咽喉麼。闍黎向什麼處安身立命)山河大地甚處得來(十方無壁落。四面亦無門。東西南北四維上下。爭奈這箇何)。

只如雲門道。挂杖子化為龍。吞却乾坤了也。山河大地甚處得來。若道有則瞎。若道無則死。還見雲門為人處麼。還我拄杖子來。如今人不會他雲門獨露處。却道即色明心。附物顯理。且如釋迦老子四十九年說法。不可不知此議論。何故。更用拈花。迦葉微笑。這老漢便搽胡道。吾有正法眼藏涅槃妙心。分付摩訶大迦葉。更何必單傳心印。諸人既是祖師門下客。還明得單傳底心麼。胸中若有一物。山河大地。摐然現前胸中若無一物。外則了無絲毫。說什麼理與智冥境與神會。何故一會一切會。一明一切明。長沙道。學道之人不識真。只為從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。忽若打破陰界。身心一如身外無餘。猶未得一半在。說什麼即色明心附物顯理。古人道。一塵纔起。大地全收。且道是那箇一塵。若識得這一塵。便識得拄杖子。纔拈起拄杖子。便見縱橫妙用。恁麼說話。早是葛藤了也。何況更化為龍。慶藏主云。五千四十八卷。還曾有恁麼。說話麼。雲門每向拄杖處。拈掇全機大用。活潑潑地為人。芭蕉示眾云。衲僧巴鼻。盡在拄杖頭上。永嘉亦云。不是標形虛事褫。如來寶杖親蹤跡。如來昔於然燈佛時。布髮掩泥。以待彼佛。然燈曰。此處當建梵剎。時有一天子。遂標一莖草云。建梵剎竟。諸人且道。這箇消息。從那裏得來。祖師道。棒頭取證。喝下承當。且道承當箇什麼。忽有人問。如何是拄杖子。莫是打筋斗麼。莫是撫掌一下麼。總是弄精魂。且喜沒交涉。雪竇頌云 褫(音馳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只如雲門道。挂杖子化為龍。吞却乾坤了也。山河大地甚處得來。若道有則瞎。若道無則死。還見雲門為人處麼。還我拄杖子來。如今人不會他雲門獨露處。却道即色明心。附物顯理。且如釋迦老子四十九年說法。不可不知此議論。何故。更用拈花。迦葉微笑。這老漢便搽胡道。吾有正法眼藏涅槃妙心。分付摩訶大迦葉。更何必單傳心印。諸人既是祖師門下客。還明得單傳底心麼。胸中若有一物。山河大地。摐然現前胸中若無一物。外則了無絲毫。說什麼理與智冥境與神會。何故一會一切會。一明一切明。長沙道。學道之人不識真。只為從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。忽若打破陰界。身心一如身外無餘。猶未得一半在。說什麼即色明心附物顯理。古人道。一塵纔起。大地全收。且道是那箇一塵。若識得這一塵。便識得拄杖子。纔拈起拄杖子。便見縱橫妙用。恁麼說話。早是葛藤了也。何況更化為龍。慶藏主云。五千四十八卷。還曾有恁麼。說話麼。雲門每向拄杖處。拈掇全機大用。活潑潑地為人。芭蕉示眾云。衲僧巴鼻。盡在拄杖頭上。永嘉亦云。不是標形虛事褫。如來寶杖親蹤跡。如來昔於然燈佛時。布髮掩泥。以待彼佛。然燈曰。此處當建梵剎。時有一天子。遂標一莖草云。建梵剎竟。諸人且道。這箇消息。從那裏得來。祖師道。棒頭取證。喝下承當。且道承當箇什麼。忽有人問。如何是拄杖子。莫是打筋斗麼。莫是撫掌一下麼。總是弄精魂。且喜沒交涉。雪竇頌云 褫(音馳)。

拄杖子吞乾坤(道什麼。只用打狗) 徒說桃花浪奔(撥開向上一竅。千聖齊立下風。也不在拏雲攫霧處。說得千遍萬遍。不如手脚羅籠一遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拄杖子吞乾坤(道什麼。只用打狗) 徒說桃花浪奔(撥開向上一竅。千聖齊立下風。也不在拏雲攫霧處。說得千遍萬遍。不如手脚羅籠一遍)

燒尾者不在拏雲攫霧(左之右之。老僧只管看。也只是一箇乾柴片) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒尾者不在拏雲攫霧(左之右之。老僧只管看。也只是一箇乾柴片)

曝腮者何必喪膽亡魂(人人氣宇如王。自是爾千里。萬里。爭奈悚然) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曝腮者何必喪膽亡魂(人人氣宇如王。自是爾千里。萬里。爭奈悚然)

拈了也(謝慈悲。老婆心切) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈了也(謝慈悲。老婆心切)

聞不聞(不免落草。用聞作什麼) 直須灑灑落落(殘羹餿飯乾。坤大地甚處得來) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞不聞(不免落草。用聞作什麼) 直須灑灑落落(殘羹餿飯乾。坤大地甚處得來)

休更紛紛紜紜(舉令者先犯。相次到爾頭上。打云放過則不可) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休更紛紛紜紜(舉令者先犯。相次到爾頭上。打云放過則不可)

七十二棒且輕恕(山僧不曾行此令。據令而行。賴值得山僧) 一百五十難放君(正令當行。豈可只恁麼了。直饒朝打三千暮打八百堪作什麼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十二棒且輕恕(山僧不曾行此令。據令而行。賴值得山僧) 一百五十難放君(正令當行。豈可只恁麼了。直饒朝打三千暮打八百堪作什麼)

師驀拈拄杖下座。大眾一時走散(雪竇龍頭蛇尾作什麼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師驀拈拄杖下座。大眾一時走散(雪竇龍頭蛇尾作什麼)

曝(音僕日乾也。通作暴。又薄報切) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曝(音僕日乾也。通作暴。又薄報切)

雲門委曲為人。雪竇截徑為人。所以撥却化為龍。不消恁麼道。只是拄杖子吞乾坤。雪竇大意免人情解。更道徒說桃花浪奔。更不必化為龍也蓋禹門有三級浪。每至三月。桃花浪漲。魚能逆水。而躍過浪者即化為龍。雪竇道縱化為龍。亦是徒說。燒尾者不在拏雲攫霧。魚過禹門。自有天火燒其尾。拏雲攫霧而去。雪竇意道。縱化為龍。亦不在拏雲攫霧也。曝腮者何必喪膽亡魂。清涼疏序云。積行菩薩。尚乃曝腮於龍門。大意明華嚴境界非小德小智之所造詣。獨如魚過龍門透不過者。點額而回。困於死水沙磧中。曝其腮也。雪竇意道。既點額而回。必喪膽亡魂拈了也。聞不聞。重下注脚。一時與爾掃蕩了也。諸人直須灑灑落落去。休更紛紛紜紜。爾若更紛紛紜紜。失却拄杖子了也。七十二棒且輕恕。雪竇為爾捨重從輕。古人道七十二棒。翻成一百五十。如今人錯會。却只算數目。合是七十五棒。為什麼。却只七十二棒殊不知。古人意在言外。所以道。此事不在言句中。免後人去穿鑿。雪竇所以引用。直饒真箇灑灑。落落正好與爾七十二棒。猶是輕恕直饒總。不如此一百五十難放君。一時頌了也。却更拈拄杖。重重相為雖然恁麼。也無一箇皮下有血。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門委曲為人。雪竇截徑為人。所以撥却化為龍。不消恁麼道。只是拄杖子吞乾坤。雪竇大意免人情解。更道徒說桃花浪奔。更不必化為龍也蓋禹門有三級浪。每至三月。桃花浪漲。魚能逆水。而躍過浪者即化為龍。雪竇道縱化為龍。亦是徒說。燒尾者不在拏雲攫霧。魚過禹門。自有天火燒其尾。拏雲攫霧而去。雪竇意道。縱化為龍。亦不在拏雲攫霧也。曝腮者何必喪膽亡魂。清涼疏序云。積行菩薩。尚乃曝腮於龍門。大意明華嚴境界非小德小智之所造詣。獨如魚過龍門透不過者。點額而回。困於死水沙磧中。曝其腮也。雪竇意道。既點額而回。必喪膽亡魂拈了也。聞不聞。重下注脚。一時與爾掃蕩了也。諸人直須灑灑落落去。休更紛紛紜紜。爾若更紛紛紜紜。失却拄杖子了也。七十二棒且輕恕。雪竇為爾捨重從輕。古人道七十二棒。翻成一百五十。如今人錯會。却只算數目。合是七十五棒。為什麼。却只七十二棒殊不知。古人意在言外。所以道。此事不在言句中。免後人去穿鑿。雪竇所以引用。直饒真箇灑灑。落落正好與爾七十二棒。猶是輕恕直饒總。不如此一百五十難放君。一時頌了也。却更拈拄杖。重重相為雖然恁麼。也無一箇皮下有血。

佛果圜悟禪師碧巖錄卷第六終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛果圜悟禪師碧巖錄卷第六終