佛果圜悟禪師碧巖錄
宋 重顯頌古．克勤評唱10卷CBETA T2003大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
佛果圜悟禪師碧巖錄卷第五
佛果圜悟禪師碧巖錄卷第五
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垂示云。是非交結處。聖亦不能知。逆順縱橫時。佛亦不能辨。為絕世超倫之士。顯逸群大士之能。向氷凌上行。劍刃上走。直下如麒麟頭角。似火裏蓮花。宛見超方。始知同道。誰是好手者。試舉看。
垂示云。是非交結處。聖亦不能知。逆順縱橫時。佛亦不能辨。為絕世超倫之士。顯逸群大士之能。向氷凌上行。劍刃上走。直下如麒麟頭角。似火裏蓮花。宛見超方。始知同道。誰是好手者。試舉看。
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【四一】舉。趙州問投子。大死底人却活時如何(有恁麼事賊不打貧兒家。慣曾作客方憐客)投子云。不許夜行。投明須到(看樓打樓。是賊識賊。若不同床臥。焉知被底穿)。
【四一】舉。趙州問投子。大死底人却活時如何(有恁麼事賊不打貧兒家。慣曾作客方憐客)投子云。不許夜行。投明須到(看樓打樓。是賊識賊。若不同床臥。焉知被底穿)。
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趙州問投子。大死底人却活時如何。投子對他道。不許夜行。投明須到。且道是什麼時節。無孔笛撞著氈拍版。此謂之驗主問。亦謂之心行問。投子趙州諸方皆美之得逸群之辯。二老雖承嗣不同。看他機鋒相投一船。投子一日為趙州。置茶筵相待。自過蒸餅與趙州。州不管。投子令行者過胡餅與趙州。州禮行者三拜。且道他意是如何。看他盡是向根本上。提此本分事為人。有僧問。如何是道。答云。道。如何是佛。答云。佛。又問。金鎖未開時如何。答云。開。金雞未鳴時如何。答云。無這箇音響。鳴後如何。答云。各自知時。投子平生問答總如此。看趙州問。大死底人却活時如何。他便道。不許夜行。投明須到。直下如擊石火。似閃電光。還他向上人始得。大死底人。都無佛法道理玄妙得失是非長短。到這裏只恁麼休去。古人謂之平地上死人無數。過得荊棘林是好手。也須是透過那邊始得。雖然如是。如今人到這般田地。早是難得。或若有依倚有解會。則沒交涉。喆和尚謂之見不淨潔。五祖先師。謂之命根不斷。須是大死一番。却活始得。浙中永光和尚道。言鋒若差鄉關萬里。直須懸崖撒手。自肯承當。絕後再甦。欺君不得。非常之旨。人焉廋哉。趙州問意如此。投子是作家。亦不辜負他所問。只是絕情絕迹。不妨難會。只露面前些子。所以古人道。欲得親切。莫將問來問。問在答處。答在問處。若非投子。被趙州一問。也大難酬對。只為他是作家漢。舉著便知落處。頌云。廋(所留反匿也)。
趙州問投子。大死底人却活時如何。投子對他道。不許夜行。投明須到。且道是什麼時節。無孔笛撞著氈拍版。此謂之驗主問。亦謂之心行問。投子趙州諸方皆美之得逸群之辯。二老雖承嗣不同。看他機鋒相投一船。投子一日為趙州。置茶筵相待。自過蒸餅與趙州。州不管。投子令行者過胡餅與趙州。州禮行者三拜。且道他意是如何。看他盡是向根本上。提此本分事為人。有僧問。如何是道。答云。道。如何是佛。答云。佛。又問。金鎖未開時如何。答云。開。金雞未鳴時如何。答云。無這箇音響。鳴後如何。答云。各自知時。投子平生問答總如此。看趙州問。大死底人却活時如何。他便道。不許夜行。投明須到。直下如擊石火。似閃電光。還他向上人始得。大死底人。都無佛法道理玄妙得失是非長短。到這裏只恁麼休去。古人謂之平地上死人無數。過得荊棘林是好手。也須是透過那邊始得。雖然如是。如今人到這般田地。早是難得。或若有依倚有解會。則沒交涉。喆和尚謂之見不淨潔。五祖先師。謂之命根不斷。須是大死一番。却活始得。浙中永光和尚道。言鋒若差鄉關萬里。直須懸崖撒手。自肯承當。絕後再甦。欺君不得。非常之旨。人焉廋哉。趙州問意如此。投子是作家。亦不辜負他所問。只是絕情絕迹。不妨難會。只露面前些子。所以古人道。欲得親切。莫將問來問。問在答處。答在問處。若非投子。被趙州一問。也大難酬對。只為他是作家漢。舉著便知落處。頌云。廋(所留反匿也)。
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活中有眼還同死(兩不相知。翻來覆去。若不蘊藉。爭辨得這漢緇素) 藥忌何須鑒作家(若不驗過。爭辨端的。遇著試與一鑒。又且何妨。也要問過)
活中有眼還同死(兩不相知。翻來覆去。若不蘊藉。爭辨得這漢緇素) 藥忌何須鑒作家(若不驗過。爭辨端的。遇著試與一鑒。又且何妨。也要問過)
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古佛尚言會未到(賴是有伴。千聖也不傳。山僧亦不知)
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不知誰解撒塵沙(即今也不少。開眼也著。合眼也著。闍黎恁麼舉。落在什麼處)
不知誰解撒塵沙(即今也不少。開眼也著。合眼也著。闍黎恁麼舉。落在什麼處)
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活中有眼還同死。雪竇是知有底人。所以敢頌。古人道。他參活句。不參死句。雪竇道。活中有眼還同於死漢相似。何曾死死。中具眼如同活人。古人道。殺盡死人方見活人。活盡死人方見死人。趙州是活底人。故作死問。驗取投子。如藥性所忌之物。故將去試驗相似。所以雪竇道。藥忌何須鑒作家。此頌趙州問處。後面頌投子。古佛尚言曾未到。只這大死底人却活處。古佛亦不曾到。天下老和尚亦不曾到。任是釋迦老子。碧眼胡僧也須再參始得。所以道。只許老胡知。不許老胡會。雪竇道。不知誰解撒塵沙。不見僧問長慶。如何是善知識眼。慶云。有願不撒沙。保福云。不可更撒也。天下老和尚據曲彔木床上。行棒行喝竪拂敲床。現神通作主宰。盡是撒沙。且道如何免得。
活中有眼還同死。雪竇是知有底人。所以敢頌。古人道。他參活句。不參死句。雪竇道。活中有眼還同於死漢相似。何曾死死。中具眼如同活人。古人道。殺盡死人方見活人。活盡死人方見死人。趙州是活底人。故作死問。驗取投子。如藥性所忌之物。故將去試驗相似。所以雪竇道。藥忌何須鑒作家。此頌趙州問處。後面頌投子。古佛尚言曾未到。只這大死底人却活處。古佛亦不曾到。天下老和尚亦不曾到。任是釋迦老子。碧眼胡僧也須再參始得。所以道。只許老胡知。不許老胡會。雪竇道。不知誰解撒塵沙。不見僧問長慶。如何是善知識眼。慶云。有願不撒沙。保福云。不可更撒也。天下老和尚據曲彔木床上。行棒行喝竪拂敲床。現神通作主宰。盡是撒沙。且道如何免得。
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垂示云。單提獨弄帶水拕泥敲唱俱行。銀山鐵壁。擬議則髑髏前見鬼。尋思則黑山下打坐。明明杲日麗天。颯颯清風匝地。且道古人還有誵訛處麼。試舉看。
垂示云。單提獨弄帶水拕泥敲唱俱行。銀山鐵壁。擬議則髑髏前見鬼。尋思則黑山下打坐。明明杲日麗天。颯颯清風匝地。且道古人還有誵訛處麼。試舉看。
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【四二】舉。龐居士辭藥山(這老漢作怪也)山命十人禪客。相送至門首(也不輕他。是什麼境界。也須是識端倪底衲僧始得)居士指空中雪云。好雪片片不落別處(無風起浪指頭。有眼。這老漢言中有響)時有全禪客云。落在什麼處(中也。相隨來也。果然上鈎來)士打一掌(著。果然。勾賊破家)全云。居士也不得草草(棺木裏瞠眼)士云。汝恁麼稱禪客。閻老子未放汝在(第二杓惡水潑了。何止閻老子。山僧這裏也不放過)全云。居士作麼生(麤心不改。又是要喫棒。這僧從頭到尾不著便)士又打一掌(果然。雪上加霜。喫棒了呈欵)云眼見如盲。口說如啞(更有斷和句。又與他讀判語)雪竇別云。初問處但握雪團便打(是則是。賊過後張弓。也漏逗不少。雖然如是要見箭鋒相拄。爭奈落在鬼窟裏了也)。
【四二】舉。龐居士辭藥山(這老漢作怪也)山命十人禪客。相送至門首(也不輕他。是什麼境界。也須是識端倪底衲僧始得)居士指空中雪云。好雪片片不落別處(無風起浪指頭。有眼。這老漢言中有響)時有全禪客云。落在什麼處(中也。相隨來也。果然上鈎來)士打一掌(著。果然。勾賊破家)全云。居士也不得草草(棺木裏瞠眼)士云。汝恁麼稱禪客。閻老子未放汝在(第二杓惡水潑了。何止閻老子。山僧這裏也不放過)全云。居士作麼生(麤心不改。又是要喫棒。這僧從頭到尾不著便)士又打一掌(果然。雪上加霜。喫棒了呈欵)云眼見如盲。口說如啞(更有斷和句。又與他讀判語)雪竇別云。初問處但握雪團便打(是則是。賊過後張弓。也漏逗不少。雖然如是要見箭鋒相拄。爭奈落在鬼窟裏了也)。
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龐居士。參馬祖石頭兩處有頌。初見石頭。便問。不與萬法為侶。是什麼人。聲未斷。被石頭掩却口。有箇省處作頌道。日用事無別。唯吾自偶諧。頭頭非取捨。處處沒張乖。朱紫誰為號。青山絕點埃。神通并妙用。運水及搬柴後參馬祖。又問。不與萬法為侶。是什麼人。祖云。待爾一口吸盡西江水。即向汝道。士豁然大悟。作頌云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。為他是作家。後列剎相望。所至競譽。到藥山盤桓既久。遂辭藥山。山至重他。命十人禪客相送。是時值雪下。居士指雪云。好雪片片不落別處。全禪客云。落在什麼處。士便掌。全禪客既不能行令。居士令行一半。令雖行。全禪客恁麼酬對。也不是他不知落處。各有機鋒。卷舒不同。然有不到居士處。所以落他架下。難出他彀中。居士打了。更與說道理云。眼見如盲口說如啞。雪竇別前語云。初問處但握雪團便打。雪竇恁麼。要不辜他問端。只是機遲。慶藏主道。居士機如掣電。等爾握雪團。到幾時。和聲便應和聲打。方始勦絕。雪竇自頌他打處云。彀(古豆切。張弓弩也。弓滿也)。
龐居士。參馬祖石頭兩處有頌。初見石頭。便問。不與萬法為侶。是什麼人。聲未斷。被石頭掩却口。有箇省處作頌道。日用事無別。唯吾自偶諧。頭頭非取捨。處處沒張乖。朱紫誰為號。青山絕點埃。神通并妙用。運水及搬柴後參馬祖。又問。不與萬法為侶。是什麼人。祖云。待爾一口吸盡西江水。即向汝道。士豁然大悟。作頌云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。為他是作家。後列剎相望。所至競譽。到藥山盤桓既久。遂辭藥山。山至重他。命十人禪客相送。是時值雪下。居士指雪云。好雪片片不落別處。全禪客云。落在什麼處。士便掌。全禪客既不能行令。居士令行一半。令雖行。全禪客恁麼酬對。也不是他不知落處。各有機鋒。卷舒不同。然有不到居士處。所以落他架下。難出他彀中。居士打了。更與說道理云。眼見如盲口說如啞。雪竇別前語云。初問處但握雪團便打。雪竇恁麼。要不辜他問端。只是機遲。慶藏主道。居士機如掣電。等爾握雪團。到幾時。和聲便應和聲打。方始勦絕。雪竇自頌他打處云。彀(古豆切。張弓弩也。弓滿也)。
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雪團打雪團打(爭奈落在第二機。不勞拈出。頭上漫漫脚下漫漫) 龐老機關沒可把(往往有人不知。只恐不恁麼)
雪團打雪團打(爭奈落在第二機。不勞拈出。頭上漫漫脚下漫漫) 龐老機關沒可把(往往有人不知。只恐不恁麼)
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天上人間不自知(是什麼消息。雪竇還知麼)
天上人間不自知(是什麼消息。雪竇還知麼)
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眼裏耳裏絕瀟灑(箭鋒相拄。眼見如盲。口說如啞)
眼裏耳裏絕瀟灑(箭鋒相拄。眼見如盲。口說如啞)
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瀟灑絕(作麼生。向什麼處。見龐老與雪竇) 碧眼胡僧難辨別(達磨出來。向爾道什麼。打云。闍𥠖道什麼。一坑理却)
瀟灑絕(作麼生。向什麼處。見龐老與雪竇) 碧眼胡僧難辨別(達磨出來。向爾道什麼。打云。闍𥠖道什麼。一坑理却)
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雪團打雪團打。龐老機關沒可把雪竇要在居士頭上行。古人以雪明一色邊事。雪竇意道。當時若握雪團打時。居士縱有如何機關。亦難搆得。雪竇自誇他打處。殊不知有落節處。天上人間不自知。眼裏耳裏絕瀟灑。眼裏也是雪。耳裏也是雪。正住在一色邊。亦謂之普賢境界一色邊事。亦謂之打成一片。雲門道。直得盡乾坤大地無纖毫過患。猶為轉句。不見一色。始是半提。若要全提。須知有向上一路始得。到這裏須是大用現前。針劄不入。不聽他人處分。所以道。他參活句。不參死句。古人道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。有什麼用處。雪竇到此頌殺了。復轉機道。只此瀟灑絕。直饒是碧眼胡僧也難辨別。碧眼胡僧尚難辨別。更教山僧說箇什麼。
雪團打雪團打。龐老機關沒可把雪竇要在居士頭上行。古人以雪明一色邊事。雪竇意道。當時若握雪團打時。居士縱有如何機關。亦難搆得。雪竇自誇他打處。殊不知有落節處。天上人間不自知。眼裏耳裏絕瀟灑。眼裏也是雪。耳裏也是雪。正住在一色邊。亦謂之普賢境界一色邊事。亦謂之打成一片。雲門道。直得盡乾坤大地無纖毫過患。猶為轉句。不見一色。始是半提。若要全提。須知有向上一路始得。到這裏須是大用現前。針劄不入。不聽他人處分。所以道。他參活句。不參死句。古人道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。有什麼用處。雪竇到此頌殺了。復轉機道。只此瀟灑絕。直饒是碧眼胡僧也難辨別。碧眼胡僧尚難辨別。更教山僧說箇什麼。
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垂示云。定乾坤句。萬世共遵。擒虎兕機。千聖莫辨。直下更無纖翳。全機隨處齊彰。要明向上鉗鎚。須是作家爐韛。且道從上來還有恁麼家風也無。試舉看。
垂示云。定乾坤句。萬世共遵。擒虎兕機。千聖莫辨。直下更無纖翳。全機隨處齊彰。要明向上鉗鎚。須是作家爐韛。且道從上來還有恁麼家風也無。試舉看。
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【四三】舉。僧問洞山。寒暑到來如何迴避(不是這箇時節。劈頭劈面在什麼處)山云。何不向無寒暑處去(天下人尋不得。藏身露影。蕭何賣却假銀城)僧云。如何是無寒暑處(賺殺一船人。隨他轉。也一釣便上)山云。寒時寒殺闍黎。熱時熱殺闍黎(真不掩偽。曲不藏直。臨崖看虎兕。特地一場愁。掀翻大海踢倒須彌。且道洞山在什麼處)。
【四三】舉。僧問洞山。寒暑到來如何迴避(不是這箇時節。劈頭劈面在什麼處)山云。何不向無寒暑處去(天下人尋不得。藏身露影。蕭何賣却假銀城)僧云。如何是無寒暑處(賺殺一船人。隨他轉。也一釣便上)山云。寒時寒殺闍黎。熱時熱殺闍黎(真不掩偽。曲不藏直。臨崖看虎兕。特地一場愁。掀翻大海踢倒須彌。且道洞山在什麼處)。
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黃龍新和尚拈云。洞山袖頭打領腋下剜襟。爭柰這僧不甘。如今有箇出來問黃龍。且道如何支遣。良久云。安禪不必須山水。滅却心頭火自涼。諸人且道。洞山圈繢落在什麼處。若明辨得。始知洞山下五位回互正偏接人。不妨奇特。到這向上境界。方能如此。不消安排。自然恰好。所以道。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正失。曉老婆逢古鏡。分明覿面更無真。休更迷頭還認影。正中來。無中有路出塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。偏中至。兩刃交鋒不須避。好手還同火裏蓮。宛然自有衝天氣。兼中到。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭裏坐。浮山遠錄公。以此公案。為五位之格。若會得一則。餘者自然易會。巖頭道。如水上葫蘆子相似。捺著便轉。殊不消絲毫氣力。曾有僧問洞山。文殊普賢來參時如何。山云。趕向水牯牛群裏去。僧云。和尚入地獄如箭。山云。全得他力。洞山道。何不向無寒暑處去。此是偏中正。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍黎。熱時熱殺闍黎。此是正中偏。雖正却偏雖偏。却圓曹洞錄中。備載子細。若是臨濟下。無許多事。這般公案直下便會。有者道。大好無寒暑。有什麼巴鼻。古人道。若向劍刃上走則快。若向情識上見則遲。不見僧問翠微。如何是祖師西來意。微云。待無人來。向爾道。遂入園中行。僧云。此間無人。請和尚道。微指竹云。這一竿竹得恁麼長。那一竿竹得恁麼短其僧忽然大悟。又曹山問僧。恁麼熱。向什麼處迴避。僧云。鑊湯爐炭裏迴避。山云。鑊湯爐炭裏如何迴避。僧云。眾苦不能到。看他家裏人。自然會他家裏人說話。雪竇用他家裏事頌出。
黃龍新和尚拈云。洞山袖頭打領腋下剜襟。爭柰這僧不甘。如今有箇出來問黃龍。且道如何支遣。良久云。安禪不必須山水。滅却心頭火自涼。諸人且道。洞山圈繢落在什麼處。若明辨得。始知洞山下五位回互正偏接人。不妨奇特。到這向上境界。方能如此。不消安排。自然恰好。所以道。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正失。曉老婆逢古鏡。分明覿面更無真。休更迷頭還認影。正中來。無中有路出塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。偏中至。兩刃交鋒不須避。好手還同火裏蓮。宛然自有衝天氣。兼中到。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭裏坐。浮山遠錄公。以此公案。為五位之格。若會得一則。餘者自然易會。巖頭道。如水上葫蘆子相似。捺著便轉。殊不消絲毫氣力。曾有僧問洞山。文殊普賢來參時如何。山云。趕向水牯牛群裏去。僧云。和尚入地獄如箭。山云。全得他力。洞山道。何不向無寒暑處去。此是偏中正。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍黎。熱時熱殺闍黎。此是正中偏。雖正却偏雖偏。却圓曹洞錄中。備載子細。若是臨濟下。無許多事。這般公案直下便會。有者道。大好無寒暑。有什麼巴鼻。古人道。若向劍刃上走則快。若向情識上見則遲。不見僧問翠微。如何是祖師西來意。微云。待無人來。向爾道。遂入園中行。僧云。此間無人。請和尚道。微指竹云。這一竿竹得恁麼長。那一竿竹得恁麼短其僧忽然大悟。又曹山問僧。恁麼熱。向什麼處迴避。僧云。鑊湯爐炭裏迴避。山云。鑊湯爐炭裏如何迴避。僧云。眾苦不能到。看他家裏人。自然會他家裏人說話。雪竇用他家裏事頌出。
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垂手還同萬仞崖(不是作家。誰能辨得。何處不圓融。王勅既行諸侯避道)
垂手還同萬仞崖(不是作家。誰能辨得。何處不圓融。王勅既行諸侯避道)
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正偏何必在安排(若是安排。何處有今日。作麼生兩頭不涉。風行草傴。水到渠成)
正偏何必在安排(若是安排。何處有今日。作麼生兩頭不涉。風行草傴。水到渠成)
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琉璃古殿照明月(圓陀陀地切忌認影。且莫當頭) 忍俊韓獹空上階(不是這回。蹉過了也。逐塊作什麼。打云。爾與這僧同參)
琉璃古殿照明月(圓陀陀地切忌認影。且莫當頭) 忍俊韓獹空上階(不是這回。蹉過了也。逐塊作什麼。打云。爾與這僧同參)
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獹(龍都切通作盧)。
獹(龍都切通作盧)。
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曹洞下有出世不出世。有垂手不垂手。若不出世目視雲霄。若出世便灰頭土面。目視雲霄即是萬仞峯頭。灰頭土面即是垂手邊事。有時灰頭土面即在萬仞峯頭。有時萬仞峯頭即是灰頭土面。其實入鄽垂手。與孤峯獨立一般。歸源了性與差別智無異。切忌作兩橛會。所以道。垂手還同萬仞崖。直是無爾湊泊處。正偏何必在安排。若到用時。自然如此。不在安排也。此頌洞山答處。後面道。琉璃古殿照明月。忍俊韓獹空上階。此正頌這僧逐言語走。洞下有此石女木馬無底籃。夜明珠。死蛇等十八般。大綱只明正位。如月照琉璃古殿。似有圓影。洞山答道。何不向無寒暑處去。其僧一似韓獹逐塊。連忙上階。捉其月影相似。又問。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍黎。熱時熱殺闍黎。如韓獹逐塊走到階上。又却不見月影。韓獹乃出戰國策。云韓氏之獹駿狗也。中山之兔狡兔也。是其獹方能尋其兔。雪竇引以喻這僧也。只如諸人。還識洞山為人處麼。良久云。討甚兔子。
曹洞下有出世不出世。有垂手不垂手。若不出世目視雲霄。若出世便灰頭土面。目視雲霄即是萬仞峯頭。灰頭土面即是垂手邊事。有時灰頭土面即在萬仞峯頭。有時萬仞峯頭即是灰頭土面。其實入鄽垂手。與孤峯獨立一般。歸源了性與差別智無異。切忌作兩橛會。所以道。垂手還同萬仞崖。直是無爾湊泊處。正偏何必在安排。若到用時。自然如此。不在安排也。此頌洞山答處。後面道。琉璃古殿照明月。忍俊韓獹空上階。此正頌這僧逐言語走。洞下有此石女木馬無底籃。夜明珠。死蛇等十八般。大綱只明正位。如月照琉璃古殿。似有圓影。洞山答道。何不向無寒暑處去。其僧一似韓獹逐塊。連忙上階。捉其月影相似。又問。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍黎。熱時熱殺闍黎。如韓獹逐塊走到階上。又却不見月影。韓獹乃出戰國策。云韓氏之獹駿狗也。中山之兔狡兔也。是其獹方能尋其兔。雪竇引以喻這僧也。只如諸人。還識洞山為人處麼。良久云。討甚兔子。
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【四四】舉。禾山垂語云。習學謂之聞。絕學謂之隣(天下衲僧跳不出。無孔鐵鎚一箇鐵橛子)過此二者。是為真過(頂門上具一隻眼作什麼)僧出問。如何是真過(道什麼。一筆勾下。有一箇鐵橛子)山云。解打鼓(鐵橛。鐵蒺藜。確確)又問。如何是真諦(道什麼。兩重公案。又有一箇鐵橛子)山云。解打鼓(鐵橛。鐵蒺藜。確確)又問。即心即佛即不問。如何是非心非佛(道什麼。這箇坵圾堆。三段不同。又一箇鐵蒺藜子)山云。解打鼓(鐵橛。鐵蒺藜。確確)又問。向上人來時如何接(道什麼。遭他第四杓惡水來也。又有一箇鐵橛子)山云。解打鼓(鐵橛。鐵蒺藜。確確。且道落在什麼處。朝到西天暮歸東土)。
【四四】舉。禾山垂語云。習學謂之聞。絕學謂之隣(天下衲僧跳不出。無孔鐵鎚一箇鐵橛子)過此二者。是為真過(頂門上具一隻眼作什麼)僧出問。如何是真過(道什麼。一筆勾下。有一箇鐵橛子)山云。解打鼓(鐵橛。鐵蒺藜。確確)又問。如何是真諦(道什麼。兩重公案。又有一箇鐵橛子)山云。解打鼓(鐵橛。鐵蒺藜。確確)又問。即心即佛即不問。如何是非心非佛(道什麼。這箇坵圾堆。三段不同。又一箇鐵蒺藜子)山云。解打鼓(鐵橛。鐵蒺藜。確確)又問。向上人來時如何接(道什麼。遭他第四杓惡水來也。又有一箇鐵橛子)山云。解打鼓(鐵橛。鐵蒺藜。確確。且道落在什麼處。朝到西天暮歸東土)。
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禾山垂示云。習學謂之聞。絕學謂之隣。過此二者。是為真過。此一則語。出寶藏論。學至無學。謂之絕學。所以道。淺聞深悟。深聞不悟。謂之絕學。一宿覺道。吾早年來積學問。亦曾討疏尋經論。習學既盡。謂之絕學無為閑道人。及至絕學。方始與道相近。直得過此二學。是謂真過。其僧也不妨明敏。便拈此語問禾山。山云。解打鼓。所謂言無味語無味。欲明這箇公案。須是向上人方能見此語不涉理性。亦無議論處。直下便會。如桶底脫相似。方是衲僧安穩處。始契得祖師西來意。所以雲門道。雪峯輥毬。禾山打鼓。國師水碗。趙州喫茶。盡是向上拈提。又問。如何是真諦。山云。解打鼓。真諦更不立一法。若是俗諦萬物俱備。真俗無二。是聖諦第一義。又問。即心即佛即不問。如何是非心非佛。山云。解打鼓。即心即佛即易求。若到非心非佛即難。少有人到。又問。向上人來時如何接。山云。解打鼓。向上人即是透脫灑落底人。此四句語諸方以為宗旨。謂之禾山四打鼓。只如僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云。有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啟祚萬物咸新。僧云。謝師答話。清云。老僧今日失利。似此答話。有十八般失利。又僧問淨果大師。鶴立孤松時如何。果云。脚底下一場懡㦬。又問雪覆千山時如何。果云。日出後一場懡㦬。又問。會昌沙汰時。護法神向什麼處去。果云。三門外兩箇漢一場懡㦬。諸方謂之三懡㦬。又保福問僧。殿裏是什麼佛。僧云。和尚定當看。福云。釋迦老子。僧云。莫瞞人好。福云。却是爾瞞我。又問僧云。爾名什麼。僧云。咸澤。福云。或遇枯涸時如何。僧云。誰是枯涸者。福云。我。僧云。和尚莫瞞人好。福云。却是爾瞞我。又問僧。爾作什麼業。喫得恁麼大。僧云。和尚也不小。福作蹲身勢。僧云。和尚莫瞞人好。福云。却是爾瞞我。又問浴主。浴鍋闊多少。主云。請和尚量看。福作量勢。主云。和尚莫瞞人好。福云。却是爾瞞我。諸方謂之保福四瞞人。又如雪峯四漆桶。皆是從上宗師。各出深妙之旨接人之機。雪竇後面引一落索。依雲門示眾。頌出此公案。
禾山垂示云。習學謂之聞。絕學謂之隣。過此二者。是為真過。此一則語。出寶藏論。學至無學。謂之絕學。所以道。淺聞深悟。深聞不悟。謂之絕學。一宿覺道。吾早年來積學問。亦曾討疏尋經論。習學既盡。謂之絕學無為閑道人。及至絕學。方始與道相近。直得過此二學。是謂真過。其僧也不妨明敏。便拈此語問禾山。山云。解打鼓。所謂言無味語無味。欲明這箇公案。須是向上人方能見此語不涉理性。亦無議論處。直下便會。如桶底脫相似。方是衲僧安穩處。始契得祖師西來意。所以雲門道。雪峯輥毬。禾山打鼓。國師水碗。趙州喫茶。盡是向上拈提。又問。如何是真諦。山云。解打鼓。真諦更不立一法。若是俗諦萬物俱備。真俗無二。是聖諦第一義。又問。即心即佛即不問。如何是非心非佛。山云。解打鼓。即心即佛即易求。若到非心非佛即難。少有人到。又問。向上人來時如何接。山云。解打鼓。向上人即是透脫灑落底人。此四句語諸方以為宗旨。謂之禾山四打鼓。只如僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云。有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啟祚萬物咸新。僧云。謝師答話。清云。老僧今日失利。似此答話。有十八般失利。又僧問淨果大師。鶴立孤松時如何。果云。脚底下一場懡㦬。又問雪覆千山時如何。果云。日出後一場懡㦬。又問。會昌沙汰時。護法神向什麼處去。果云。三門外兩箇漢一場懡㦬。諸方謂之三懡㦬。又保福問僧。殿裏是什麼佛。僧云。和尚定當看。福云。釋迦老子。僧云。莫瞞人好。福云。却是爾瞞我。又問僧云。爾名什麼。僧云。咸澤。福云。或遇枯涸時如何。僧云。誰是枯涸者。福云。我。僧云。和尚莫瞞人好。福云。却是爾瞞我。又問僧。爾作什麼業。喫得恁麼大。僧云。和尚也不小。福作蹲身勢。僧云。和尚莫瞞人好。福云。却是爾瞞我。又問浴主。浴鍋闊多少。主云。請和尚量看。福作量勢。主云。和尚莫瞞人好。福云。却是爾瞞我。諸方謂之保福四瞞人。又如雪峯四漆桶。皆是從上宗師。各出深妙之旨接人之機。雪竇後面引一落索。依雲門示眾。頌出此公案。
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一拽石(寰中天子勅。癩兒牽伴。向上人恁麼來) 二般土(塞外將軍令。兩箇一狀領過。同病相憐)
一拽石(寰中天子勅。癩兒牽伴。向上人恁麼來) 二般土(塞外將軍令。兩箇一狀領過。同病相憐)
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發機須是千鈞弩(若是千鈞。也透不得。不可輕酬。豈為死蝦䗫)
發機須是千鈞弩(若是千鈞。也透不得。不可輕酬。豈為死蝦䗫)
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象骨老師曾輥毬(也有人曾恁麼來。有箇無孔鐵鎚。阿誰不知)
象骨老師曾輥毬(也有人曾恁麼來。有箇無孔鐵鎚。阿誰不知)
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爭似禾山解打鼓(鐵橛子。須還這老漢始得。一子親得) 報君知(雪竇也未夢見。在雪上加霜。爾還知麼)
爭似禾山解打鼓(鐵橛子。須還這老漢始得。一子親得) 報君知(雪竇也未夢見。在雪上加霜。爾還知麼)
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莫莽鹵(也有些子。儱儱侗侗) 甜者甜兮苦者苦(謝答話。錯下注脚。好與三十棒。喫棒得也未。便打。依舊黑漫漫)
莫莽鹵(也有些子。儱儱侗侗) 甜者甜兮苦者苦(謝答話。錯下注脚。好與三十棒。喫棒得也未。便打。依舊黑漫漫)
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歸宗一日。普請拽石。宗問維那。什麼處去。維那云。拽石去。宗云。石且從汝拽。即不得動著中心樹子。木平凡有新到至。先令般三轉土。木平有頌。示眾云。東山路窄西山低。新到莫辭三轉泥。嗟汝在途經日久。明明不曉却成迷。後來有僧問云。三轉內即不問。三轉外事作麼生。平云。鐵輪天子寰中勅。僧無語。平便打。所以道。一拽石二般土。發機須是千鈞弩。雪竇以千鈞之弩喻此話。要見他為人處。三十斤為一鈞。一千鈞則三萬斤。若是獰龍虎狼猛獸。方用此弩。若是鷦鷯小可之物。必不可輕發。所以千鈞之弩。不為鼷鼠而發機。象骨老師曾輥毬。即雪峯一日見玄沙來。三箇木毬一齊輥。玄沙便作斫牌勢。雪峯深肯之。雖然總是全機大用處。俱不如禾山解打鼓。多少徑截。只是難會。所以雪竇道。爭似禾山解打鼓。又恐人只在話頭上。作活計不知來由。莽莽鹵鹵。所以道。報君知莫莽鹵。也須是實到這般田地始得。若要不莽鹵。甜者甜兮。苦者苦。雪竇雖然如是拈弄。畢竟也跳不出。
歸宗一日。普請拽石。宗問維那。什麼處去。維那云。拽石去。宗云。石且從汝拽。即不得動著中心樹子。木平凡有新到至。先令般三轉土。木平有頌。示眾云。東山路窄西山低。新到莫辭三轉泥。嗟汝在途經日久。明明不曉却成迷。後來有僧問云。三轉內即不問。三轉外事作麼生。平云。鐵輪天子寰中勅。僧無語。平便打。所以道。一拽石二般土。發機須是千鈞弩。雪竇以千鈞之弩喻此話。要見他為人處。三十斤為一鈞。一千鈞則三萬斤。若是獰龍虎狼猛獸。方用此弩。若是鷦鷯小可之物。必不可輕發。所以千鈞之弩。不為鼷鼠而發機。象骨老師曾輥毬。即雪峯一日見玄沙來。三箇木毬一齊輥。玄沙便作斫牌勢。雪峯深肯之。雖然總是全機大用處。俱不如禾山解打鼓。多少徑截。只是難會。所以雪竇道。爭似禾山解打鼓。又恐人只在話頭上。作活計不知來由。莽莽鹵鹵。所以道。報君知莫莽鹵。也須是實到這般田地始得。若要不莽鹵。甜者甜兮。苦者苦。雪竇雖然如是拈弄。畢竟也跳不出。
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垂示云。要道便道。舉世無雙。當行即行。全機不讓。如擊石火。似閃電光。疾焰過風。奔流度刃。拈起向上鉗鎚。未免亡鋒結舌。放一線道。試舉看。
垂示云。要道便道。舉世無雙。當行即行。全機不讓。如擊石火。似閃電光。疾焰過風。奔流度刃。拈起向上鉗鎚。未免亡鋒結舌。放一線道。試舉看。
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【四五】舉。僧問趙州。萬法歸一。一歸何處(拶著這老漢。堆山積嶽。切忌向鬼窟裏作活計)州云。我在青州。作一領布衫。重七斤(果然七縱八橫。拽却漫天網。還見趙州麼。衲僧鼻孔曾拈得。還知趙州落處麼。若這裏見得。便乃天上天下唯我獨尊。水到渠成。風行草偃。苟或未然。老僧在爾脚跟下)。
【四五】舉。僧問趙州。萬法歸一。一歸何處(拶著這老漢。堆山積嶽。切忌向鬼窟裏作活計)州云。我在青州。作一領布衫。重七斤(果然七縱八橫。拽却漫天網。還見趙州麼。衲僧鼻孔曾拈得。還知趙州落處麼。若這裏見得。便乃天上天下唯我獨尊。水到渠成。風行草偃。苟或未然。老僧在爾脚跟下)。
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若向一擊便行處會去。天下老和尚鼻孔一時穿却。不奈爾何。自然水到渠成。苟或躊躇。老僧在爾脚跟下。佛法省要處。言不在多。語不在繁。只如這僧問趙州。萬法歸一。一歸何處。他却答道。我在青州作一領布衫重七斤。若向語句上辨。錯認定盤星。不向語句上辨。爭奈却恁麼道。這箇公案。雖難見却易會。雖易會却難見。難則銀山鐵壁。易則直下惺惺。無爾計較是非處。此話與普化道來日大悲院裏有齋話。更無兩般。一日僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。老僧不曾將境示人。看他恁麼向極則轉不得處轉得。自然蓋天蓋地。若轉不得。觸途成滯。且道他有佛法商量也無。若道他有佛法。他又何曾說心說性。說玄說妙。若道他無佛法旨趣。他又不曾辜負爾問頭。豈不見。僧問木平和尚。如何是佛法大意。平云。這箇冬瓜如許大。又僧問古德。深山懸崖逈絕無人處。還有佛法也無。古德云。有。僧云。如何是深山裏佛法。古德云。石頭大底大小底小。看這般公案。誵訛在什麼處。雪竇知他落處。故打開義路。與爾頌出。
若向一擊便行處會去。天下老和尚鼻孔一時穿却。不奈爾何。自然水到渠成。苟或躊躇。老僧在爾脚跟下。佛法省要處。言不在多。語不在繁。只如這僧問趙州。萬法歸一。一歸何處。他却答道。我在青州作一領布衫重七斤。若向語句上辨。錯認定盤星。不向語句上辨。爭奈却恁麼道。這箇公案。雖難見却易會。雖易會却難見。難則銀山鐵壁。易則直下惺惺。無爾計較是非處。此話與普化道來日大悲院裏有齋話。更無兩般。一日僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。老僧不曾將境示人。看他恁麼向極則轉不得處轉得。自然蓋天蓋地。若轉不得。觸途成滯。且道他有佛法商量也無。若道他有佛法。他又何曾說心說性。說玄說妙。若道他無佛法旨趣。他又不曾辜負爾問頭。豈不見。僧問木平和尚。如何是佛法大意。平云。這箇冬瓜如許大。又僧問古德。深山懸崖逈絕無人處。還有佛法也無。古德云。有。僧云。如何是深山裏佛法。古德云。石頭大底大小底小。看這般公案。誵訛在什麼處。雪竇知他落處。故打開義路。與爾頌出。
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編辟曾挨老古錐(何必拶著這老漢。挨拶向什麼處去) 七斤衫重幾人知(再來不直半分錢。直得口似匾擔。又却被他贏得一籌)
編辟曾挨老古錐(何必拶著這老漢。挨拶向什麼處去) 七斤衫重幾人知(再來不直半分錢。直得口似匾擔。又却被他贏得一籌)
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如今拋擲西湖裏(還雪竇手脚始得。山僧也不要)
如今拋擲西湖裏(還雪竇手脚始得。山僧也不要)
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下載清風付與誰(自古自今。且道雪竇與他酬唱。與他下注脚。一子親得)
下載清風付與誰(自古自今。且道雪竇與他酬唱。與他下注脚。一子親得)
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十八問中。此謂之編辟問。雪竇道。編辟曾挨老古錐。編辟萬法。教歸一致。這僧要挨拶他趙州。州也不妨作家。向轉不得處有出身之路。敢開大口便道。我在青州作一領布衫。重七斤。雪竇道。這箇七斤布衫能有幾人知。如今拋擲西湖裏。萬法歸一。一亦不要。七斤布衫亦不要。一時拋在西湖裏。雪竇住洞庭翠峯。有西湖也。下載清風付與誰。此是趙州示眾。爾若向北來。與爾上載。爾若向南來。與爾下載。爾若從雪峯雲居來。也是箇擔板漢。雪竇道。如此清風堪付阿誰。上載者。與爾說心說性。說玄說妙。種種方便。若是下載。更無許多義理玄妙。有底擔一擔禪。到趙州處。一點也使不著。一時與他打疊。教灑灑落落無一星事。謂之悟了還同未悟時。如今人盡作無事會。有底道。無迷無悟。不要更求。只如佛未出世時。達磨未來此土時。不可不恁麼也。用佛出世作什麼。祖師更西來作什麼。總如此有什麼干涉。也須是大徹大悟了。依舊山是山水是水。乃至一切萬法悉皆成現。方始作。箇無事底人。不見龍牙道學道。先須有悟由。還如曾鬪快龍舟。雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。只如趙州這箇七斤布衫話子。看他古人恁麼道。如金如玉。山僧恁麼說。諸人恁麼聽。總是上載。且道作麼生是下載。三條椽下看取。
十八問中。此謂之編辟問。雪竇道。編辟曾挨老古錐。編辟萬法。教歸一致。這僧要挨拶他趙州。州也不妨作家。向轉不得處有出身之路。敢開大口便道。我在青州作一領布衫。重七斤。雪竇道。這箇七斤布衫能有幾人知。如今拋擲西湖裏。萬法歸一。一亦不要。七斤布衫亦不要。一時拋在西湖裏。雪竇住洞庭翠峯。有西湖也。下載清風付與誰。此是趙州示眾。爾若向北來。與爾上載。爾若向南來。與爾下載。爾若從雪峯雲居來。也是箇擔板漢。雪竇道。如此清風堪付阿誰。上載者。與爾說心說性。說玄說妙。種種方便。若是下載。更無許多義理玄妙。有底擔一擔禪。到趙州處。一點也使不著。一時與他打疊。教灑灑落落無一星事。謂之悟了還同未悟時。如今人盡作無事會。有底道。無迷無悟。不要更求。只如佛未出世時。達磨未來此土時。不可不恁麼也。用佛出世作什麼。祖師更西來作什麼。總如此有什麼干涉。也須是大徹大悟了。依舊山是山水是水。乃至一切萬法悉皆成現。方始作。箇無事底人。不見龍牙道學道。先須有悟由。還如曾鬪快龍舟。雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。只如趙州這箇七斤布衫話子。看他古人恁麼道。如金如玉。山僧恁麼說。諸人恁麼聽。總是上載。且道作麼生是下載。三條椽下看取。
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垂示云。一槌便成超凡越聖。片言可折。去縛解粘。如氷凌上行。劍刃上走。聲色堆裏坐。聲色頭上行。縱橫妙用則且置。剎那便去時如何。試舉看。
垂示云。一槌便成超凡越聖。片言可折。去縛解粘。如氷凌上行。劍刃上走。聲色堆裏坐。聲色頭上行。縱橫妙用則且置。剎那便去時如何。試舉看。
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【四六】舉。鏡清問僧。門外是什麼聲(等閑垂一釣。不患聾問什麼)僧云。雨滴聲(不妨實頭。也好箇消息)清云。眾生顛倒迷己逐物(事生也。慣得其便。鐃鈎搭索。還他本分手脚)僧云。和尚作麼生(果然納敗缺。轉槍來也。不妨難當。却把槍頭倒刺人)清云。洎不迷己(咄直得分疎不下)僧云。洎不迷己意旨如何(拶著這老漢。逼殺人。前箭猶輕後箭深)清云。出身猶可易。脫體道應難(養子之緣。雖然如是。德山臨濟向什麼處去。不喚作雨滴聲。喚作什麼聲。直得分疎不下)洎(巨至切及也)。
【四六】舉。鏡清問僧。門外是什麼聲(等閑垂一釣。不患聾問什麼)僧云。雨滴聲(不妨實頭。也好箇消息)清云。眾生顛倒迷己逐物(事生也。慣得其便。鐃鈎搭索。還他本分手脚)僧云。和尚作麼生(果然納敗缺。轉槍來也。不妨難當。却把槍頭倒刺人)清云。洎不迷己(咄直得分疎不下)僧云。洎不迷己意旨如何(拶著這老漢。逼殺人。前箭猶輕後箭深)清云。出身猶可易。脫體道應難(養子之緣。雖然如是。德山臨濟向什麼處去。不喚作雨滴聲。喚作什麼聲。直得分疎不下)洎(巨至切及也)。
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只這裏也好薦取。古人垂示一機一境。要接人。一日鏡清問僧。門外是什麼聲。僧云。雨滴聲。清云。眾生顛倒迷己逐物。又問。門外什麼聲。僧云。鵓鳩聲。清云。欲得不招為間業。莫謗如來正法輪。又問。門外什麼聲。僧云。蛇咬蝦䗫聲。清云。將謂眾生苦。更有苦眾生。此語與前頭公案。更無兩般。衲僧家於這裏透得去。於聲色堆裏不妨自由。若透不得。便被聲色所拘。這般公案。諸方謂之煅煉語。若是煅煉只成心行。不見他古人為人處。亦喚作透聲色。一明道眼。二明聲色。三明心宗。四明忘情。五明展演。然不妨子細。爭奈有窠臼在。鏡清恁麼問。門外什麼聲。僧云。雨滴聲。却道。眾生顛倒迷己逐物。人皆錯會。喚作故意轉人。且得沒交涉。殊不知鏡清有為人底手脚。膽大不抅一機一境。忒殺不惜眉毛。鏡清豈不知是雨滴聲。何消更問。須知古人以探竿影草。要驗這僧。這僧也善挨拶便道。和尚又作麼生直得。鏡清入泥入水向他道。洎不迷己。其僧迷己逐物。則故是鏡清為什麼也迷己。須知驗他句中便有出身處。這僧太懞懂要勦絕此話。更問道。只箇洎不迷己意旨如何。若是德山臨濟門下棒喝已行。鏡清通一線道。隨他打葛藤。更向他道。出身猶可易。脫體道應難。雖然恁麼。古人道。相續也大難。他鏡清只一句。便與這僧明脚跟下大事。雪竇頌云。
只這裏也好薦取。古人垂示一機一境。要接人。一日鏡清問僧。門外是什麼聲。僧云。雨滴聲。清云。眾生顛倒迷己逐物。又問。門外什麼聲。僧云。鵓鳩聲。清云。欲得不招為間業。莫謗如來正法輪。又問。門外什麼聲。僧云。蛇咬蝦䗫聲。清云。將謂眾生苦。更有苦眾生。此語與前頭公案。更無兩般。衲僧家於這裏透得去。於聲色堆裏不妨自由。若透不得。便被聲色所拘。這般公案。諸方謂之煅煉語。若是煅煉只成心行。不見他古人為人處。亦喚作透聲色。一明道眼。二明聲色。三明心宗。四明忘情。五明展演。然不妨子細。爭奈有窠臼在。鏡清恁麼問。門外什麼聲。僧云。雨滴聲。却道。眾生顛倒迷己逐物。人皆錯會。喚作故意轉人。且得沒交涉。殊不知鏡清有為人底手脚。膽大不抅一機一境。忒殺不惜眉毛。鏡清豈不知是雨滴聲。何消更問。須知古人以探竿影草。要驗這僧。這僧也善挨拶便道。和尚又作麼生直得。鏡清入泥入水向他道。洎不迷己。其僧迷己逐物。則故是鏡清為什麼也迷己。須知驗他句中便有出身處。這僧太懞懂要勦絕此話。更問道。只箇洎不迷己意旨如何。若是德山臨濟門下棒喝已行。鏡清通一線道。隨他打葛藤。更向他道。出身猶可易。脫體道應難。雖然恁麼。古人道。相續也大難。他鏡清只一句。便與這僧明脚跟下大事。雪竇頌云。
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虛堂雨滴聲(從來無間斷。大家在這裏) 作者難酬對(果然不知。山僧從來不是作者。有權有實有放有收。殺活擒縱)
虛堂雨滴聲(從來無間斷。大家在這裏) 作者難酬對(果然不知。山僧從來不是作者。有權有實有放有收。殺活擒縱)
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若謂曾入流(刺頭入膠盆。不喚作雨滿聲。喚作什麼聲)
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依前還不會(山僧幾曾問爾來。這漆桶。還我無孔鐵鎚來)。
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曾不會(兩頭坐斷。兩處不分。不在這兩邊) 南山北山轉𩃎霈(頭上脚下。若喚作雨聲則瞎。不喚作雨聲。喚作什麼聲。到這裏須是脚踏實地始得)
曾不會(兩頭坐斷。兩處不分。不在這兩邊) 南山北山轉𩃎霈(頭上脚下。若喚作雨聲則瞎。不喚作雨聲。喚作什麼聲。到這裏須是脚踏實地始得)
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虛堂雨滴聲。作者難酬對。若喚作雨聲。則是迷己逐物。不喚作雨聲。又如何轉物。到這裏。任是作者也難酬對。所以古人道。見與師齊減師半德。見過於師方堪傳授。又南院道。棒下無生忍。臨機不讓師。若謂曾入流。依前還不會。教中道。初於聞中。入流忘所。所入既寂。動靜二相了然不生。若道是雨滴聲。也不是。若道不是雨滴聲。也不是。前頭頌。兩喝與三喝作者知機變。正類此頌。若道是入聲色之流。也不是。若喚作聲色。依前不會他意。譬如以指指月。月不是指。會與不會。南山北山轉𩃎霈也。
虛堂雨滴聲。作者難酬對。若喚作雨聲。則是迷己逐物。不喚作雨聲。又如何轉物。到這裏。任是作者也難酬對。所以古人道。見與師齊減師半德。見過於師方堪傳授。又南院道。棒下無生忍。臨機不讓師。若謂曾入流。依前還不會。教中道。初於聞中。入流忘所。所入既寂。動靜二相了然不生。若道是雨滴聲。也不是。若道不是雨滴聲。也不是。前頭頌。兩喝與三喝作者知機變。正類此頌。若道是入聲色之流。也不是。若喚作聲色。依前不會他意。譬如以指指月。月不是指。會與不會。南山北山轉𩃎霈也。
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垂示云。天何言哉。四時行焉。地何言哉。萬物生焉。向四時行處。可以見體。於萬物生處。可以見用。且道向什麼處見得衲僧。離却言語動用行住坐臥。併却咽喉唇吻。還辨得麼。
垂示云。天何言哉。四時行焉。地何言哉。萬物生焉。向四時行處。可以見體。於萬物生處。可以見用。且道向什麼處見得衲僧。離却言語動用行住坐臥。併却咽喉唇吻。還辨得麼。
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【四七】舉。僧問雲門。如何是法身(多少人疑著。千聖跳不出。漏逗不少)門云。六不收(斬釘截鐵。八角磨盤空裏走。靈龜曳尾朕兆未分時薦得。已是第二頭。朕兆已生後薦得。又落第三首。若更向言語上辨得。且喜沒交涉)。
【四七】舉。僧問雲門。如何是法身(多少人疑著。千聖跳不出。漏逗不少)門云。六不收(斬釘截鐵。八角磨盤空裏走。靈龜曳尾朕兆未分時薦得。已是第二頭。朕兆已生後薦得。又落第三首。若更向言語上辨得。且喜沒交涉)。
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雲門道。六不收。直是難搆。若向朕兆未分時搆得。已是第二頭。若向朕兆已生後薦得。又落第三首。若向言句上辨明。卒摸索不著。且畢竟以何為法身。若是作家底。聊聞舉著。剔起便行。苟或佇思停機。伏聽處分。太原孚上座本為講師。一日登座講次。說法身云。竪窮三際。橫亘十方。有一禪客。在座下聞之失笑。孚下座云。某甲適來有甚短處。願禪者為說看。禪者云。座主只講得法身量邊事。不見法身。孚云。畢竟如何即是。禪者云。可暫罷講於靜室中坐。必得自見。孚如其言。一夜靜坐。忽聞打五更鐘。忽然大悟。遂敲禪者門云。我會也。禪者云。爾試道看。孚云。我從今日去。更不將父母所生鼻孔扭揑也。又教中道。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。又僧問夾山。如何是法身。山云。法身無相。如何是法眼。山云。法眼。無瑕。雲門道。六不收。此公案有者道。只是六根六塵六識。此六皆從法身生。六根收他不得。若恁麼情解。且喜沒交涉。更帶累雲門。要見便見。無爾穿鑿處。不見教中道。是法非思量分別之所能解。他答話多惹人情解。所以一句中。須具三句。更不辜負爾問頭。應時應節。一言一句。一點一畫。不妨有出身處。所以道。一句透。千句萬句一時透。且道是法身。是祖師。放爾三十棒。雪竇頌云。
雲門道。六不收。直是難搆。若向朕兆未分時搆得。已是第二頭。若向朕兆已生後薦得。又落第三首。若向言句上辨明。卒摸索不著。且畢竟以何為法身。若是作家底。聊聞舉著。剔起便行。苟或佇思停機。伏聽處分。太原孚上座本為講師。一日登座講次。說法身云。竪窮三際。橫亘十方。有一禪客。在座下聞之失笑。孚下座云。某甲適來有甚短處。願禪者為說看。禪者云。座主只講得法身量邊事。不見法身。孚云。畢竟如何即是。禪者云。可暫罷講於靜室中坐。必得自見。孚如其言。一夜靜坐。忽聞打五更鐘。忽然大悟。遂敲禪者門云。我會也。禪者云。爾試道看。孚云。我從今日去。更不將父母所生鼻孔扭揑也。又教中道。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。又僧問夾山。如何是法身。山云。法身無相。如何是法眼。山云。法眼。無瑕。雲門道。六不收。此公案有者道。只是六根六塵六識。此六皆從法身生。六根收他不得。若恁麼情解。且喜沒交涉。更帶累雲門。要見便見。無爾穿鑿處。不見教中道。是法非思量分別之所能解。他答話多惹人情解。所以一句中。須具三句。更不辜負爾問頭。應時應節。一言一句。一點一畫。不妨有出身處。所以道。一句透。千句萬句一時透。且道是法身。是祖師。放爾三十棒。雪竇頌云。
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一二三四五六(周而復始。滴水滴凍。費許多工夫作什麼) 碧眼胡僧數不足(三生六十劫。達磨何曾夢見。闍黎為什麼知而故犯)
一二三四五六(周而復始。滴水滴凍。費許多工夫作什麼) 碧眼胡僧數不足(三生六十劫。達磨何曾夢見。闍黎為什麼知而故犯)
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少林謾道付神光(一人傳虗萬人傳實。從頭來已錯了也)
少林謾道付神光(一人傳虗萬人傳實。從頭來已錯了也)
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卷衣又說歸天竺(賺殺一船人。懡㦬不少)
卷衣又說歸天竺(賺殺一船人。懡㦬不少)
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天竺茫茫無處尋(在什麼處。始是太平。如今在什麼處)
天竺茫茫無處尋(在什麼處。始是太平。如今在什麼處)
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夜來却對乳峯宿(刺破爾眼睛。也是無風起浪。且道是法身是佛身。放爾三十棒)
夜來却對乳峯宿(刺破爾眼睛。也是無風起浪。且道是法身是佛身。放爾三十棒)
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雪竇善能於無縫罅處。出眼目頌出教人見。雲門道。六不收。雪竇為什麼却道。一二三四五六。直是碧眼胡僧也數不足。所以道。只許老胡知。不許老胡會。須是還他屋裏兒孫始得。適來道。一言一句。應時應節。若透得去。方知道不在言句中。其或未然。不免作情解。五祖老師道。釋迦牟尼佛。下賤客作兒。庭前柏樹子。一二三四五。若向雲門言句下。諦當見得。相次到這境界。少林謾道付神光。二祖始名神光。及至後來。又道歸天竺。達磨葬於熊耳山之下。時宋雲奉使西歸。在西嶺見達磨手携隻履歸西天去。使回奏聖。開墳惟見遺下一隻履。雪竇道。其實此事。作麼生分付。既無分付。卷衣又說歸天竺。且道為什麼。此土却有二三。遞相恁麼傳來。這裏不妨誵訛。也須是搆得始可入作。天竺茫茫無處尋。夜來却對乳峯宿。且道即今在什麼處。師便打云。瞎。
雪竇善能於無縫罅處。出眼目頌出教人見。雲門道。六不收。雪竇為什麼却道。一二三四五六。直是碧眼胡僧也數不足。所以道。只許老胡知。不許老胡會。須是還他屋裏兒孫始得。適來道。一言一句。應時應節。若透得去。方知道不在言句中。其或未然。不免作情解。五祖老師道。釋迦牟尼佛。下賤客作兒。庭前柏樹子。一二三四五。若向雲門言句下。諦當見得。相次到這境界。少林謾道付神光。二祖始名神光。及至後來。又道歸天竺。達磨葬於熊耳山之下。時宋雲奉使西歸。在西嶺見達磨手携隻履歸西天去。使回奏聖。開墳惟見遺下一隻履。雪竇道。其實此事。作麼生分付。既無分付。卷衣又說歸天竺。且道為什麼。此土却有二三。遞相恁麼傳來。這裏不妨誵訛。也須是搆得始可入作。天竺茫茫無處尋。夜來却對乳峯宿。且道即今在什麼處。師便打云。瞎。
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【四八】舉。王太傅入招慶煎茶(作家相聚。須有奇特。等閑無事。大家著一隻眼。惹禍來也)時朗上座與明招把銚(一火弄泥團漢。不會煎茶。帶累別人)朗翻却茶銚(事生也。果然)太傅見問上座。茶爐下是什麼(果然禍事)朗云。捧爐神(果然中他箭了也。不妨奇特)太傅云。既是捧爐神。為什麼翻却茶銚(何不與他本分草料。事生也)朗云。仕官千日失在一朝(錯指注是什麼語話。杜撰禪和如麻似粟)太傅拂袖便去(灼然作家。許他具一隻眼)明招云。朗上座喫却招慶飯了。却去江外。打野榸(更與三十棒。這獨眼。龍只具一隻眼。也須是明眼人點破始得)朗云。和尚作麼生(拶著。也好與一拶。終不作這般死郎當見解)招云。非人得其便(果然只具一隻眼。道得一半。一手擡一手搦)雪竇云。當時但踏倒茶爐(爭奈賊過後張弓。雖然如是。也未稱德山門下客。一等是潑郎潑賴。就中奇特)榸(椿皆切枯木根)。
【四八】舉。王太傅入招慶煎茶(作家相聚。須有奇特。等閑無事。大家著一隻眼。惹禍來也)時朗上座與明招把銚(一火弄泥團漢。不會煎茶。帶累別人)朗翻却茶銚(事生也。果然)太傅見問上座。茶爐下是什麼(果然禍事)朗云。捧爐神(果然中他箭了也。不妨奇特)太傅云。既是捧爐神。為什麼翻却茶銚(何不與他本分草料。事生也)朗云。仕官千日失在一朝(錯指注是什麼語話。杜撰禪和如麻似粟)太傅拂袖便去(灼然作家。許他具一隻眼)明招云。朗上座喫却招慶飯了。却去江外。打野榸(更與三十棒。這獨眼。龍只具一隻眼。也須是明眼人點破始得)朗云。和尚作麼生(拶著。也好與一拶。終不作這般死郎當見解)招云。非人得其便(果然只具一隻眼。道得一半。一手擡一手搦)雪竇云。當時但踏倒茶爐(爭奈賊過後張弓。雖然如是。也未稱德山門下客。一等是潑郎潑賴。就中奇特)榸(椿皆切枯木根)。
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欲知佛性義。當觀時節因緣。王太傅知泉州。久參招慶。一日因入寺。時朗上座煎茶次。翻却茶銚。太傅也是箇作家。纔見他翻却茶銚。便問上座。茶爐下是什麼。朗云。捧爐神。不妨言中有響。爭柰首尾相違失却宗旨傷鋒犯手。不惟辜負自己。亦且觸忤他人。這箇雖是無得失底事。若拈起來。依舊有親疎有皂白。若論此事。不在言句上。却要向言句上辨箇活處。所以道。他參活句。不參死句。據朗上座恁麼道。如狂狗逐塊。太傅拂袖便去。似不肯他。明招云。朗上座喫却招慶飯了。却去江外打野榸。野榸即是荒野中。火燒底木橛。謂之野榸。用明朗上座不向正處行。却向外邊走。朗拶云。和尚又作麼生。招云。非人得其便。明招自然。有出身處。亦不辜負他所問。所以道。俊狗咬人不露牙。溈山哲和尚云。王太傅大似相如奪璧直得鬚鬢衡冠。蓋明招忍俊不禁難逢其便。大溈若作朗上座。見他太傅拂袖便行。放下茶銚。呵呵大笑。何故。見之不取。千載難逢。不見寶壽問胡釘鉸云。久聞胡釘鉸。莫便是否。胡云。是壽云。還釘得虛空麼。胡云。請師打破將來。壽便打。胡不肯。壽云。異日自有多口阿師。為爾點破在。胡後見趙州。舉似前話。州云爾因什麼被他打。胡云。不知過在什麼處。州云。只這一縫。尚不奈何。更教他打破虛空來。胡便休去。州代云。且釘這一縫。胡於是有省。京兆米七師行脚歸。有老宿問云。月夜斷井索。人皆喚作蛇。未審七師見佛時。喚作什麼。七師云。若有所見即同眾生。老宿云。也是千年桃核。忠國師問紫璘供奉。聞說供奉解註思益經。是否。奉云。是師云。凡當註經。須解佛意始得。奉云。若不會意。爭敢言註經。師遂令侍者將一椀水七粒米一隻筯在椀上送與供奉。問云。是什麼義。奉云。不會。師云。老師意尚不會。更說甚佛意。王太傅與朗上座。如此話會不一。雪竇末後却道。當時但與踏倒茶爐。明招雖是如此。終不如雪竇。雪峯在洞山會下作飯頭。一日淘米次。山問。作什麼。峯云。淘米。山云。淘米去沙。淘沙去米。峯云。沙米一時去。山云。大眾喫箇什麼。峯便覆却盆。山云。子因緣不在此。雖然恁麼。爭似雪竇云當時但踏倒茶爐。一等是什麼時節。到他用處。自然騰今煥古有活脫處。頌云。
欲知佛性義。當觀時節因緣。王太傅知泉州。久參招慶。一日因入寺。時朗上座煎茶次。翻却茶銚。太傅也是箇作家。纔見他翻却茶銚。便問上座。茶爐下是什麼。朗云。捧爐神。不妨言中有響。爭柰首尾相違失却宗旨傷鋒犯手。不惟辜負自己。亦且觸忤他人。這箇雖是無得失底事。若拈起來。依舊有親疎有皂白。若論此事。不在言句上。却要向言句上辨箇活處。所以道。他參活句。不參死句。據朗上座恁麼道。如狂狗逐塊。太傅拂袖便去。似不肯他。明招云。朗上座喫却招慶飯了。却去江外打野榸。野榸即是荒野中。火燒底木橛。謂之野榸。用明朗上座不向正處行。却向外邊走。朗拶云。和尚又作麼生。招云。非人得其便。明招自然。有出身處。亦不辜負他所問。所以道。俊狗咬人不露牙。溈山哲和尚云。王太傅大似相如奪璧直得鬚鬢衡冠。蓋明招忍俊不禁難逢其便。大溈若作朗上座。見他太傅拂袖便行。放下茶銚。呵呵大笑。何故。見之不取。千載難逢。不見寶壽問胡釘鉸云。久聞胡釘鉸。莫便是否。胡云。是壽云。還釘得虛空麼。胡云。請師打破將來。壽便打。胡不肯。壽云。異日自有多口阿師。為爾點破在。胡後見趙州。舉似前話。州云爾因什麼被他打。胡云。不知過在什麼處。州云。只這一縫。尚不奈何。更教他打破虛空來。胡便休去。州代云。且釘這一縫。胡於是有省。京兆米七師行脚歸。有老宿問云。月夜斷井索。人皆喚作蛇。未審七師見佛時。喚作什麼。七師云。若有所見即同眾生。老宿云。也是千年桃核。忠國師問紫璘供奉。聞說供奉解註思益經。是否。奉云。是師云。凡當註經。須解佛意始得。奉云。若不會意。爭敢言註經。師遂令侍者將一椀水七粒米一隻筯在椀上送與供奉。問云。是什麼義。奉云。不會。師云。老師意尚不會。更說甚佛意。王太傅與朗上座。如此話會不一。雪竇末後却道。當時但與踏倒茶爐。明招雖是如此。終不如雪竇。雪峯在洞山會下作飯頭。一日淘米次。山問。作什麼。峯云。淘米。山云。淘米去沙。淘沙去米。峯云。沙米一時去。山云。大眾喫箇什麼。峯便覆却盆。山云。子因緣不在此。雖然恁麼。爭似雪竇云當時但踏倒茶爐。一等是什麼時節。到他用處。自然騰今煥古有活脫處。頌云。
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來問若成風(箭不虛發偶爾成文。不妨要妙) 應機非善巧(弄泥團漢有什麼限。方木逗圓孔。不妨撞著作家)
來問若成風(箭不虛發偶爾成文。不妨要妙) 應機非善巧(弄泥團漢有什麼限。方木逗圓孔。不妨撞著作家)
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堪悲獨眼龍(只具一雙眼。只得一橛)
堪悲獨眼龍(只具一雙眼。只得一橛)
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曾未呈牙爪(也無牙爪可呈。說什麼牙爪。也不得欺他) 牙爪開(爾還見麼。雪竇却較些子。若有恁麼手脚踏倒茶爐)
曾未呈牙爪(也無牙爪可呈。說什麼牙爪。也不得欺他) 牙爪開(爾還見麼。雪竇却較些子。若有恁麼手脚踏倒茶爐)
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生雲雷(盡大地人一時喫棒。天下衲僧無著身處。旱天霹靂)
生雲雷(盡大地人一時喫棒。天下衲僧無著身處。旱天霹靂)
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逆水之波經幾回(七十二棒翻成一百五十)
逆水之波經幾回(七十二棒翻成一百五十)
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來問。若成風。應機非善巧。太傅問處。似運斤成風。此出莊子。郢人泥壁餘一少竅。遂圓泥擲補之。時有少泥。落在鼻端。傍有匠者云。公補竅甚巧。我運斤。為爾取鼻端泥。其鼻端泥若蠅子翼。使匠者斵之。匠者運斤。成風而斵之。盡其泥而不傷鼻。郢人立不失容。所謂二俱巧妙。朗上座雖應其機。語無善巧。所以雪竇道。來問。若成風。應機非善巧。堪悲獨眼龍曾未呈牙爪。明招道得也太奇特。爭奈未有拏雲攫霧底爪牙。雪竇傍不肯。忍俊不禁。代他出氣。雪竇暗去合他意。自頌他踏倒茶爐語。牙爪開生雲雷。逆水之波經幾回。雲門道。不望爾有逆水之波。但有順水之意亦得。所以道。活句下薦得。永劫不妄。朗上座與明招語句似死。若要見活處。但看雪竇踏倒茶爐。
來問。若成風。應機非善巧。太傅問處。似運斤成風。此出莊子。郢人泥壁餘一少竅。遂圓泥擲補之。時有少泥。落在鼻端。傍有匠者云。公補竅甚巧。我運斤。為爾取鼻端泥。其鼻端泥若蠅子翼。使匠者斵之。匠者運斤。成風而斵之。盡其泥而不傷鼻。郢人立不失容。所謂二俱巧妙。朗上座雖應其機。語無善巧。所以雪竇道。來問。若成風。應機非善巧。堪悲獨眼龍曾未呈牙爪。明招道得也太奇特。爭奈未有拏雲攫霧底爪牙。雪竇傍不肯。忍俊不禁。代他出氣。雪竇暗去合他意。自頌他踏倒茶爐語。牙爪開生雲雷。逆水之波經幾回。雲門道。不望爾有逆水之波。但有順水之意亦得。所以道。活句下薦得。永劫不妄。朗上座與明招語句似死。若要見活處。但看雪竇踏倒茶爐。
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垂示云。七穿八穴。攙鼓奪旗。百匝千重。瞻前顧後。踞虎頭收虎尾。未是作家。牛頭沒馬頭回。亦未為奇特。且道過量底人來時如何。試舉看。
垂示云。七穿八穴。攙鼓奪旗。百匝千重。瞻前顧後。踞虎頭收虎尾。未是作家。牛頭沒馬頭回。亦未為奇特。且道過量底人來時如何。試舉看。
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【四九】舉。三聖問雪峯。透網金鱗未審以何為食(不妨縱橫自在。此問太高生。爾合只自知。何必更問)峯云。待汝出網來。向汝道(減人多少聲價。作家宗師天然自在)聖云。一千五百人善知識。話頭也不識(迅雷霹靂可殺驚群。一任𨁝跳)峯云。老僧住持事繁(不在勝負。放過一著。此語最毒)。
【四九】舉。三聖問雪峯。透網金鱗未審以何為食(不妨縱橫自在。此問太高生。爾合只自知。何必更問)峯云。待汝出網來。向汝道(減人多少聲價。作家宗師天然自在)聖云。一千五百人善知識。話頭也不識(迅雷霹靂可殺驚群。一任𨁝跳)峯云。老僧住持事繁(不在勝負。放過一著。此語最毒)。
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雪峯三聖。雖然一出一入一挨一拶。未分勝負在。且道這二尊宿具什麼眼目。三聖自臨濟受訣。遍歷諸方。皆以高賓待之。看他致箇問端。多少人摸索不著。且不涉理性佛法。却問道。透網金鱗以何為食。且道他意作麼生。透網金鱗尋常既不食他香餌。不知以什麼為食。雪峯是作家匹似閑。只以一二分酬他。却向他道。待汝出網來。向汝道。汾陽謂之呈解問。洞下謂之借事問。須是超倫絕類得大受用。頂門有眼方謂之透網金鱗。爭奈雪峯是作家。不妨減人聲價。却云。待汝出網來。向汝道。看他兩家。把定封疆。壁立萬仞。若不是三聖。只此一句便去不得。爭奈三聖亦是作家。方解向他道。一千五百人善知識。話頭也不識。雪峯却道。老僧住持事繁。此語得恁麼頑慢。他作家相見。一擒一縱。逢強即弱。遇賤即貴。爾若作勝負會。未夢見雪峯在。看他二人。最初孤危峭峻。末後二俱死郎當。且道還有得失勝負麼。他作家酬唱。必不知此。三聖在臨濟作院主。臨濟遷化垂示云。吾去後不得滅吾正法眼藏。三聖出云。爭敢滅却和尚正法眼藏。濟云。已後有人問爾。作麼生。三聖便喝。濟云。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却三聖便禮拜。他是臨濟真子。方敢如此酬唱。雪竇末後。只頌透網金鱗。顯他作家相見處。頌云。
雪峯三聖。雖然一出一入一挨一拶。未分勝負在。且道這二尊宿具什麼眼目。三聖自臨濟受訣。遍歷諸方。皆以高賓待之。看他致箇問端。多少人摸索不著。且不涉理性佛法。却問道。透網金鱗以何為食。且道他意作麼生。透網金鱗尋常既不食他香餌。不知以什麼為食。雪峯是作家匹似閑。只以一二分酬他。却向他道。待汝出網來。向汝道。汾陽謂之呈解問。洞下謂之借事問。須是超倫絕類得大受用。頂門有眼方謂之透網金鱗。爭奈雪峯是作家。不妨減人聲價。却云。待汝出網來。向汝道。看他兩家。把定封疆。壁立萬仞。若不是三聖。只此一句便去不得。爭奈三聖亦是作家。方解向他道。一千五百人善知識。話頭也不識。雪峯却道。老僧住持事繁。此語得恁麼頑慢。他作家相見。一擒一縱。逢強即弱。遇賤即貴。爾若作勝負會。未夢見雪峯在。看他二人。最初孤危峭峻。末後二俱死郎當。且道還有得失勝負麼。他作家酬唱。必不知此。三聖在臨濟作院主。臨濟遷化垂示云。吾去後不得滅吾正法眼藏。三聖出云。爭敢滅却和尚正法眼藏。濟云。已後有人問爾。作麼生。三聖便喝。濟云。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却三聖便禮拜。他是臨濟真子。方敢如此酬唱。雪竇末後。只頌透網金鱗。顯他作家相見處。頌云。
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透網金鱗(千兵易得。一將難求。何似生。千聖不奈何) 休云滯水(向他雲外立。活潑潑地。且莫鈍置好)
透網金鱗(千兵易得。一將難求。何似生。千聖不奈何) 休云滯水(向他雲外立。活潑潑地。且莫鈍置好)
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搖乾蕩坤(作家作家。未是他奇特處。放出又何妨)
搖乾蕩坤(作家作家。未是他奇特處。放出又何妨)
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振鬣擺尾(誰敢辨端倪。做得箇伎倆。賣弄出來。不妨驚群) 千尺鯨噴洪浪飛(轉過那邊去。不妨奇特。盡大地人一口吞盡)
振鬣擺尾(誰敢辨端倪。做得箇伎倆。賣弄出來。不妨驚群) 千尺鯨噴洪浪飛(轉過那邊去。不妨奇特。盡大地人一口吞盡)
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一聲雷震清飈起(有眼有耳。如聾如盲。誰不悚然)
一聲雷震清飈起(有眼有耳。如聾如盲。誰不悚然)
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清飈起(在什麼處咄) 天上人間知幾幾(雪峰牢把陣頭。三聖牢把陣脚。撒土撒沙作什麼。打云爾在什麼處)
清飈起(在什麼處咄) 天上人間知幾幾(雪峰牢把陣頭。三聖牢把陣脚。撒土撒沙作什麼。打云爾在什麼處)
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透網金鱗。休云滯水。五祖道只此一句頌了也。既是透網金鱗。豈居滯水。必在洪波浩渺白浪滔天處。且道二六時中。以何為食。諸人且向三條椽下七尺單前。試定當看雪竇道。此事隨分拈弄。如金鱗之類。振鬣擺尾時。直得乾坤動搖。千尺鯨噴洪浪飛。此頌三聖道一千五百人善知識。話頭也不識。如鯨噴洪浪相似。一聲雷震清飈起。頌雪峯道老僧住持事繁。如一聲雷震清飈起相似。大綱頌他兩箇俱是作家。清飈起。天上人間知幾幾。且道這一句落在什麼處。飈者風也。當清飈起時。天上人間。能有幾人知。
透網金鱗。休云滯水。五祖道只此一句頌了也。既是透網金鱗。豈居滯水。必在洪波浩渺白浪滔天處。且道二六時中。以何為食。諸人且向三條椽下七尺單前。試定當看雪竇道。此事隨分拈弄。如金鱗之類。振鬣擺尾時。直得乾坤動搖。千尺鯨噴洪浪飛。此頌三聖道一千五百人善知識。話頭也不識。如鯨噴洪浪相似。一聲雷震清飈起。頌雪峯道老僧住持事繁。如一聲雷震清飈起相似。大綱頌他兩箇俱是作家。清飈起。天上人間知幾幾。且道這一句落在什麼處。飈者風也。當清飈起時。天上人間。能有幾人知。
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垂示云。度越階級超絕方便。機機相應。句句相投。儻非入大解脫門。得大解脫用。何以權衡佛祖。龜鑑宗乘。且道當機直截。逆順縱橫。如何道得出身句。試請舉看。
垂示云。度越階級超絕方便。機機相應。句句相投。儻非入大解脫門。得大解脫用。何以權衡佛祖。龜鑑宗乘。且道當機直截。逆順縱橫。如何道得出身句。試請舉看。
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【五〇】舉。僧問雲門。如何是塵塵三昧(天下衲僧盡在這裏作窠窟。滿口含霜。撒沙撒土作什麼)門云。鉢裏飯桶裏水(布袋著盛錐。金沙混雜。將錯就錯。含元殿裏不問長安)。
【五〇】舉。僧問雲門。如何是塵塵三昧(天下衲僧盡在這裏作窠窟。滿口含霜。撒沙撒土作什麼)門云。鉢裏飯桶裏水(布袋著盛錐。金沙混雜。將錯就錯。含元殿裏不問長安)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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還定當得麼。若定當得雲門鼻孔。在諸人手裏。若定當不得。諸人鼻孔。在雲門手裏。雲門有斬釘截鐵句。此一句中具三句。有底問著。便道鉢裏飯。粒粒皆圓。桶裏水。滴滴皆顯。若恁麼會。且不見雲門端的為人處。頌云。
還定當得麼。若定當得雲門鼻孔。在諸人手裏。若定當不得。諸人鼻孔。在雲門手裏。雲門有斬釘截鐵句。此一句中具三句。有底問著。便道鉢裏飯。粒粒皆圓。桶裏水。滴滴皆顯。若恁麼會。且不見雲門端的為人處。頌云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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鉢裏飯桶裏水(露也。撒沙撒土作什麼。漱口三年始得) 多口阿師難下嘴(縮却舌頭。識法者懼。為什麼却恁麼舉)
鉢裏飯桶裏水(露也。撒沙撒土作什麼。漱口三年始得) 多口阿師難下嘴(縮却舌頭。識法者懼。為什麼却恁麼舉)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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北斗南星位不殊(喚東作西作什麼。坐立儼然。長者長法身。短者短法身)
北斗南星位不殊(喚東作西作什麼。坐立儼然。長者長法身。短者短法身)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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白浪滔天平地起(脚下深數丈。賓主互換。驀然在爾頭上。爾又作麼生。打)
白浪滔天平地起(脚下深數丈。賓主互換。驀然在爾頭上。爾又作麼生。打)
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擬不擬(蒼天蒼天咄)止不止(說什麼。更添怨苦)
擬不擬(蒼天蒼天咄)止不止(說什麼。更添怨苦)
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箇箇無裩長者子(郎當不少。傍觀者哂)
箇箇無裩長者子(郎當不少。傍觀者哂)
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雪竇前面頌雲門對一說話道。對一說太孤絕。無孔鐵鎚重下楔。後面又頌馬祖離四句絕百非話道。藏頭白海頭黑。明眼衲僧會不得。若於此公案透得。便見這箇頌。雪竇當頭便道。鉢裏飯桶裏水。言中有響句裏呈機。多口阿師難下嘴。隨後便與爾下注脚也。爾若向這裏要求玄妙道理。計較轉難下嘴。雪竇只到這裏也得。他愛恁麼頭上先把定。恐眾中有具眼者覻破也。到後面須放過一著。俯為初機。打開頌出教人見。北斗依舊在北。南星依舊只在南。所以道。北斗南星位不殊。白浪滔天平地起。忽然平地上起波瀾。又作麼生若向事上覷則易。若向意根下尋。卒摸索不著。這箇如鐵橛子相似。擺撥不得。插嘴不得。爾若擬議欲會而不會。止而不止。亂呈懞袋。正是箇箇無裩長者子。寒山詩道。六極常嬰苦。九維徒自論。有才遺草澤。無勢閉蓬門。日上巖猶暗。煙消谷尚昏。其中長者子。箇箇總無裩。
雪竇前面頌雲門對一說話道。對一說太孤絕。無孔鐵鎚重下楔。後面又頌馬祖離四句絕百非話道。藏頭白海頭黑。明眼衲僧會不得。若於此公案透得。便見這箇頌。雪竇當頭便道。鉢裏飯桶裏水。言中有響句裏呈機。多口阿師難下嘴。隨後便與爾下注脚也。爾若向這裏要求玄妙道理。計較轉難下嘴。雪竇只到這裏也得。他愛恁麼頭上先把定。恐眾中有具眼者覻破也。到後面須放過一著。俯為初機。打開頌出教人見。北斗依舊在北。南星依舊只在南。所以道。北斗南星位不殊。白浪滔天平地起。忽然平地上起波瀾。又作麼生若向事上覷則易。若向意根下尋。卒摸索不著。這箇如鐵橛子相似。擺撥不得。插嘴不得。爾若擬議欲會而不會。止而不止。亂呈懞袋。正是箇箇無裩長者子。寒山詩道。六極常嬰苦。九維徒自論。有才遺草澤。無勢閉蓬門。日上巖猶暗。煙消谷尚昏。其中長者子。箇箇總無裩。
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佛果圜悟禪師碧巖錄卷第五(終)
佛果圜悟禪師碧巖錄卷第五(終)
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此集自大慧一炬之後。而又重罹兵燹。世鮮善刻。今得蜀本。校正頗完。猶恐中間亥豕魯魚不無一二。四方具眼高人為是正之抄錄。見教當復改竄。俾成金美。禪宗幸甚。
此集自大慧一炬之後。而又重罹兵燹。世鮮善刻。今得蜀本。校正頗完。猶恐中間亥豕魯魚不無一二。四方具眼高人為是正之抄錄。見教當復改竄。俾成金美。禪宗幸甚。
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嵎中書隱白
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