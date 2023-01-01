天童山景德寺如淨禪師續語錄

天童遺落錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童遺落錄序

夫佛祖道實際理地。本離言語相。然佛事門中為物垂慈。則雖非有為又非無語。洞山五位臨濟三玄。共是垂慈心。聲止啼黃葉。若就語中生實解者。求馬於唐肆待兔於枯株也。璨無文之無文印第五卷天地雪屋韶禪師塔銘序中云。嘉定間淨禪師。倡足菴之道于天童。懼洞宗玄學或為語言勝。以惡拳痛棒。陶冶學者。肆口縱談。擺落枝葉。無華滋旨味。如蒼松架壑風雨盤空。曹洞正宗為之一變。所謂懼洞宗玄學或為語言勝。等實得淨公意。抓著其癢處。永平正法眼藏中。有言云。有一般野猫兒。言洞山高祖有偏正五位。只須知洞山高祖有正法眼藏。是亦會淨公意。懼為語言勝也。但所謂曹洞正宗。為之一變者不爾。其似變者唯語言跡。而如正宗。冥合洞山本旨。莫過於淨公。譬如言能學柳下惠者不師其跡也。淨公有六會語錄二卷。所謂建康府清涼。台州瑞巖。臨安府淨慈。明州瑞巖。再住淨慈。寧波府天童之六會。而侍者文素妙宗唯敬如玉智湖祖日等所編次。桐柏吏呂瀟作序。靈隱高原泉天衣嘯巖蔚共作跋。淨公小師廣宗。以理宗紹定二年乙丑夏。所募刻。而永平廣錄第一卷。有天童和尚語錄到上堂云。箇是天童打𨁝跳。蹈翻東海龍魚驚。乃此二卷錄也。延寶八年庚申之秋。(予)在東武王子峯。挍讎鏤梓至今三十五年。而偶得見丹州德雲室中所祕。梵清和尚真筆瑞巖遠公所編天童如淨禪師語錄一卷。但是天童上堂法語二十則而已矣。於其卷末。高祖元和尚。記淨公法嗣六人機緣淨公略傳了云。日本仁治二年歲。次辛丑二月中旬。瑞巖遠公遙送此錄付吾。蓋仁治二年者。廣宗募刻後十三年也。而其六會中之天童錄者。祖日侍者所編。而其編中遺落二十則瑞巖搜出編集。寄元和尚者分明也。而今德雲寺主了山師。南陽寺主大鏡師。捨衣資圖災木。甚是好心可以嘉矣。(予)乃考其顛末。令其附前刻。併為三卷。前刻有跋云。昔瑞巖遠公。拔取永平廣錄為一卷。作之跋云。得百千之十一。抑此亦天童之十一歟。想必有廣錄在。只願後賢勤搜羅之。而今二師附此一卷。則實後賢搜羅之一數也。好事不乏。天必錫類。則正好摩眼待附之附矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫佛祖道實際理地。本離言語相。然佛事門中為物垂慈。則雖非有為又非無語。洞山五位臨濟三玄。共是垂慈心。聲止啼黃葉。若就語中生實解者。求馬於唐肆待兔於枯株也。璨無文之無文印第五卷天地雪屋韶禪師塔銘序中云。嘉定間淨禪師。倡足菴之道于天童。懼洞宗玄學或為語言勝。以惡拳痛棒。陶冶學者。肆口縱談。擺落枝葉。無華滋旨味。如蒼松架壑風雨盤空。曹洞正宗為之一變。所謂懼洞宗玄學或為語言勝。等實得淨公意。抓著其癢處。永平正法眼藏中。有言云。有一般野猫兒。言洞山高祖有偏正五位。只須知洞山高祖有正法眼藏。是亦會淨公意。懼為語言勝也。但所謂曹洞正宗。為之一變者不爾。其似變者唯語言跡。而如正宗。冥合洞山本旨。莫過於淨公。譬如言能學柳下惠者不師其跡也。淨公有六會語錄二卷。所謂建康府清涼。台州瑞巖。臨安府淨慈。明州瑞巖。再住淨慈。寧波府天童之六會。而侍者文素妙宗唯敬如玉智湖祖日等所編次。桐柏吏呂瀟作序。靈隱高原泉天衣嘯巖蔚共作跋。淨公小師廣宗。以理宗紹定二年乙丑夏。所募刻。而永平廣錄第一卷。有天童和尚語錄到上堂云。箇是天童打𨁝跳。蹈翻東海龍魚驚。乃此二卷錄也。延寶八年庚申之秋。(予)在東武王子峯。挍讎鏤梓至今三十五年。而偶得見丹州德雲室中所祕。梵清和尚真筆瑞巖遠公所編天童如淨禪師語錄一卷。但是天童上堂法語二十則而已矣。於其卷末。高祖元和尚。記淨公法嗣六人機緣淨公略傳了云。日本仁治二年歲。次辛丑二月中旬。瑞巖遠公遙送此錄付吾。蓋仁治二年者。廣宗募刻後十三年也。而其六會中之天童錄者。祖日侍者所編。而其編中遺落二十則瑞巖搜出編集。寄元和尚者分明也。而今德雲寺主了山師。南陽寺主大鏡師。捨衣資圖災木。甚是好心可以嘉矣。(予)乃考其顛末。令其附前刻。併為三卷。前刻有跋云。昔瑞巖遠公。拔取永平廣錄為一卷。作之跋云。得百千之十一。抑此亦天童之十一歟。想必有廣錄在。只願後賢勤搜羅之。而今二師附此一卷。則實後賢搜羅之一數也。好事不乏。天必錫類。則正好摩眼待附之附矣。

旹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

正德五年龍舍乙未春二月吉旦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正德五年龍舍乙未春二月吉旦

永平遠孫卍山白嗣祖比丘稽首拜書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永平遠孫卍山白嗣祖比丘稽首拜書

天童山景德寺如淨禪師續語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童山景德寺如淨禪師續語錄

住瑞巖嗣法小師義遠編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住瑞巖嗣法小師義遠編

師初到明州。上堂示眾云。受與不受。空谷橫雲。寒溪濯月。住與無住。虛舟駕浪。夜宿蘆花。這裏還有出頭者麼。理理泯絕。事事和融。(良久云)高處高平。低處低平。目前異草。千種萬般。不可受他授記去(卓拄杖一下)下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師初到明州。上堂示眾云。受與不受。空谷橫雲。寒溪濯月。住與無住。虛舟駕浪。夜宿蘆花。這裏還有出頭者麼。理理泯絕。事事和融。(良久云)高處高平。低處低平。目前異草。千種萬般。不可受他授記去(卓拄杖一下)下座。

蔣山夷和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。又白槌云。諦觀法王法法王法。如是便人事已畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔣山夷和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。又白槌云。諦觀法王法法王法。如是便人事已畢。

上堂云。靈靈而時時。昧不得月隨流水。歷歷而處處。混不得雨逐行雲。畢竟作麼生。聖人無己勿所不已。(良久云)周遍十方心。不在一切處。還會麼。南岳嶺頭雲片片。天台峯下雨漓漓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。靈靈而時時。昧不得月隨流水。歷歷而處處。混不得雨逐行雲。畢竟作麼生。聖人無己勿所不已。(良久云)周遍十方心。不在一切處。還會麼。南岳嶺頭雲片片。天台峯下雨漓漓。

上堂云。山披錦雲而爛成春意。水含碧月而淡存秋容。恁麼也恁麼。說似曾不中。黃頭并碧眼。消息子難通。(卓拄杖一下云)西天用梵語。此土使唐言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。山披錦雲而爛成春意。水含碧月而淡存秋容。恁麼也恁麼。說似曾不中。黃頭并碧眼。消息子難通。(卓拄杖一下云)西天用梵語。此土使唐言。

上堂云。是不是是。江光鋪練。非不是非。花岳疊錦。畢竟合成什麼邊事。三界無法。何處求心便下座(揖云)嶮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。是不是是。江光鋪練。非不是非。花岳疊錦。畢竟合成什麼邊事。三界無法。何處求心便下座(揖云)嶮。

上堂云。我為法王。於法自在。霽寒破夜。霜月行空。安穩眾生。故現於世。露沾衣袖。秋苦吟心。畢竟如何。履踐去。(良久云)多歲定眼夢未醒。一朝風月作清明。(又云)放。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。我為法王。於法自在。霽寒破夜。霜月行空。安穩眾生。故現於世。露沾衣袖。秋苦吟心。畢竟如何。履踐去。(良久云)多歲定眼夢未醒。一朝風月作清明。(又云)放。

上堂云。世尊有密語。寒潭月夜圓。迦葉不覆藏。枯木雲籠秀。若人死中得活。活中得死。以知有箇是消息。(展開兩手云)花林馥郁芳春氣。一點靈光照世明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。世尊有密語。寒潭月夜圓。迦葉不覆藏。枯木雲籠秀。若人死中得活。活中得死。以知有箇是消息。(展開兩手云)花林馥郁芳春氣。一點靈光照世明。

上堂云。真如實際一切了然。山雲冉冉而江水滔滔。跡包寒溪之流。聲送冷嶂之松。處處觀音入理之門。家家古佛堂前之心。若人欲知爭得知。還辨得麼。(一喝云)山河不隔越。處處是光明。且道。何處是光明。阿嚕嚕繼。是什麼章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。真如實際一切了然。山雲冉冉而江水滔滔。跡包寒溪之流。聲送冷嶂之松。處處觀音入理之門。家家古佛堂前之心。若人欲知爭得知。還辨得麼。(一喝云)山河不隔越。處處是光明。且道。何處是光明。阿嚕嚕繼。是什麼章句。

上堂云。太白峯高。影沈四海之波濤。堂前雲湧。勢吞九天之皓月。區分杖拂。而烹煉爐鎚。至這裏作家。衲子如何下嘴。(良久云)還會麼。放行也瓦礫生光。而煒煒煌煌。把住也真金失色。而暗暗默默。畢竟如何。若不得流水。還應過別山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。太白峯高。影沈四海之波濤。堂前雲湧。勢吞九天之皓月。區分杖拂。而烹煉爐鎚。至這裏作家。衲子如何下嘴。(良久云)還會麼。放行也瓦礫生光。而煒煒煌煌。把住也真金失色。而暗暗默默。畢竟如何。若不得流水。還應過別山。

上堂云。月增寒影蘆花底。夜宿江邨漁父歌。可謂絕學無為閒。道人不知清夢老。來事得坐披衣瑩徹麼。也是知趣能有幾人。(良久云)。自此陽春應有脚。百花富貴草精神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。月增寒影蘆花底。夜宿江邨漁父歌。可謂絕學無為閒。道人不知清夢老。來事得坐披衣瑩徹麼。也是知趣能有幾人。(良久云)。自此陽春應有脚。百花富貴草精神。

上堂云。列坐昭鑒古今無間。(竪起拂子云)還見麼。德雲比丘從來不下山。善財童子於別峯相見。已是不下山。為什麼別山相見。(良久云)風隣寒水波。月浸雲中鏡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。列坐昭鑒古今無間。(竪起拂子云)還見麼。德雲比丘從來不下山。善財童子於別峯相見。已是不下山。為什麼別山相見。(良久云)風隣寒水波。月浸雲中鏡。

上堂云。金牛弄得爛銀蹄。耕破劫空田地開。不帶泥痕今古路。牧童疎笛入雲來。一氣發生萬德作化。靈靈而運步。密密而轉身。德雲不下山。誰相見別山。經事長一智。善財隔關山。畢竟如何立命(良久云)。山虛風落石。樓靜月侵門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。金牛弄得爛銀蹄。耕破劫空田地開。不帶泥痕今古路。牧童疎笛入雲來。一氣發生萬德作化。靈靈而運步。密密而轉身。德雲不下山。誰相見別山。經事長一智。善財隔關山。畢竟如何立命(良久云)。山虛風落石。樓靜月侵門。

上堂云。善行者不移雙足。善入者不動雙扉。清秋夜冷波心月。誰問安禪友亦稀。出入從來曾不覺。所以騰騰和尚了。元歌曰。今日任運騰騰。明日騰騰任運。畢竟古佛堂前。無可不可學人。須恁麼體取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。善行者不移雙足。善入者不動雙扉。清秋夜冷波心月。誰問安禪友亦稀。出入從來曾不覺。所以騰騰和尚了。元歌曰。今日任運騰騰。明日騰騰任運。畢竟古佛堂前。無可不可學人。須恁麼體取。

上堂云。不勞澄九鼎流動。百花新木雞前樹。報月磨蘿鏡輪。還會麼(掛拂子於禪床角而云)。用何竪拂拈杖。自是國有賢臣。民悉安寧。滿堂雲眾。如何商量去現成公案。大難大難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不勞澄九鼎流動。百花新木雞前樹。報月磨蘿鏡輪。還會麼(掛拂子於禪床角而云)。用何竪拂拈杖。自是國有賢臣。民悉安寧。滿堂雲眾。如何商量去現成公案。大難大難。

上堂云。青蘿倚喬松之勢。紅尾競禹門之浪。還有出頭人麼。(舉拂子云)寶劍振來試霜刃。何用埃塵惹匣中。(一喝云)超方者委。(又云)吾王庫裏無如是刀。(良久云)收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。青蘿倚喬松之勢。紅尾競禹門之浪。還有出頭人麼。(舉拂子云)寶劍振來試霜刃。何用埃塵惹匣中。(一喝云)超方者委。(又云)吾王庫裏無如是刀。(良久云)收。

上堂云。念念勿生疑。碧波江上靜。觀世音淨聖。翠竹真如體。於苦惱死厄。曾錦紋添花。能為作依怙。山色春猶香。畢竟如何。世界無心塵不染。山河不盡意無巧。(乃擲下拂子云)且低聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。念念勿生疑。碧波江上靜。觀世音淨聖。翠竹真如體。於苦惱死厄。曾錦紋添花。能為作依怙。山色春猶香。畢竟如何。世界無心塵不染。山河不盡意無巧。(乃擲下拂子云)且低聲。

上堂云。一花開五家宗要。一葉綴九室訣機。朝朝暮暮只斯是。何用瓊林覓玉枝。畢竟如何(良久云)。虛谷傳聲妙應手。塵塵剎剎達磨宗。(又云)關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一花開五家宗要。一葉綴九室訣機。朝朝暮暮只斯是。何用瓊林覓玉枝。畢竟如何(良久云)。虛谷傳聲妙應手。塵塵剎剎達磨宗。(又云)關。

上堂云。一機織作錦衣裳。是可太平君子床。只許寶山堆這裏。細把玉鍼貞上方。畢竟如何。(良久云)須知佛國三千界。只在吾皇一化中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一機織作錦衣裳。是可太平君子床。只許寶山堆這裏。細把玉鍼貞上方。畢竟如何。(良久云)須知佛國三千界。只在吾皇一化中。

上堂云。一片間田地荒草。曾不鋤誰把金鋤犁。方彰玉手段。無鼻之鍼穴細。無頭之線芒長。所以道。古鏡臺前荒草秀。未曾與人天相見。畢竟如何。將劫外之口。正辨那人之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一片間田地荒草。曾不鋤誰把金鋤犁。方彰玉手段。無鼻之鍼穴細。無頭之線芒長。所以道。古鏡臺前荒草秀。未曾與人天相見。畢竟如何。將劫外之口。正辨那人之心。

上堂云。時節因緣佛性義。共移靈棹渡頭舟。玉麟帶月離雲漢。金鳳銜花下彩樓。若能如是通自己心。又合萬象體。所以洞山大師道。盡底來徹底恁麼見。畢竟如何。內既不可得。外又不思議。還會麼。(掛拂子於禪床角云)是什麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。時節因緣佛性義。共移靈棹渡頭舟。玉麟帶月離雲漢。金鳳銜花下彩樓。若能如是通自己心。又合萬象體。所以洞山大師道。盡底來徹底恁麼見。畢竟如何。內既不可得。外又不思議。還會麼。(掛拂子於禪床角云)是什麼。

上堂云。靈鷲山頭無師句。少室峯下不傳妙。直下道得。堪報不報之恩。畢竟作麼生。高天日上煙猶冷。匝地月輝雨正晴。還會麼。(良久云)梅花依舊綻紅墀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。靈鷲山頭無師句。少室峯下不傳妙。直下道得。堪報不報之恩。畢竟作麼生。高天日上煙猶冷。匝地月輝雨正晴。還會麼。(良久云)梅花依舊綻紅墀。

上堂云。帝力山岳重。君恩雨露深。丹霄步轉。清曉風逈。野菊銜金。山泉漱玉。正與麼時作麼生。是一念萬年。一氣契同。萬象生成。畢竟無位真人。在什麼處。(舉拂子云)夜深水冷魚不飡滿船虛載月明浮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。帝力山岳重。君恩雨露深。丹霄步轉。清曉風逈。野菊銜金。山泉漱玉。正與麼時作麼生。是一念萬年。一氣契同。萬象生成。畢竟無位真人。在什麼處。(舉拂子云)夜深水冷魚不飡滿船虛載月明浮。

上堂云。倚天長劍。明珠在掌。太虛有月。老兔含霜。大海無風。華鯨吐浪。有時萬年。松下擊金鐘。有時三昧門下握玉印。畢竟作麼生。委悉去。(良久云)觀彼久遠猶如今日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。倚天長劍。明珠在掌。太虛有月。老兔含霜。大海無風。華鯨吐浪。有時萬年。松下擊金鐘。有時三昧門下握玉印。畢竟作麼生。委悉去。(良久云)觀彼久遠猶如今日。

上堂云。田地穩密言行玄妙。至這裏知。音路斷而無伴。獨行還發一步。作水牯牛。此眼可將來。若不將來。有什麼活處。諸人是活是死。言語道斷非去來今。(拈拄杖云)天台楖𣗖黑𥻘皴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。田地穩密言行玄妙。至這裏知。音路斷而無伴。獨行還發一步。作水牯牛。此眼可將來。若不將來。有什麼活處。諸人是活是死。言語道斷非去來今。(拈拄杖云)天台楖𣗖黑𥻘皴。

上堂云。舉。仰山問溈山。如何是祖師西來意。山云。大好燈籠。仰云。莫便是也無。山云。適來道什麼。仰云。大好燈籠。山云。果然不會。師云。無明暗室勿人近。暮日江山相映紅。處處煙塵收不得。早來晚去失真風。諸人畢竟如何。委悉去。(一喝云)南山向海聳。北岳接雲高。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。舉。仰山問溈山。如何是祖師西來意。山云。大好燈籠。仰云。莫便是也無。山云。適來道什麼。仰云。大好燈籠。山云。果然不會。師云。無明暗室勿人近。暮日江山相映紅。處處煙塵收不得。早來晚去失真風。諸人畢竟如何。委悉去。(一喝云)南山向海聳。北岳接雲高。參。

上堂舉。僧問曹山。如何是布袋家風。山云。奇哉此老笑滿腮。僧云。有何忌諱。山云。朝入僧堂暮歸方丈。師云。雲形水意擁通身。德用不孤道正親。年少風流猶一段。花棚鋪錦蝶飛頻。且道。布袋即今在什麼處。曹山老子見之有分。山僧又如何。(以手指面前云)看看百草頭上閑。和尚為露柱燈籠。說法參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問曹山。如何是布袋家風。山云。奇哉此老笑滿腮。僧云。有何忌諱。山云。朝入僧堂暮歸方丈。師云。雲形水意擁通身。德用不孤道正親。年少風流猶一段。花棚鋪錦蝶飛頻。且道。布袋即今在什麼處。曹山老子見之有分。山僧又如何。(以手指面前云)看看百草頭上閑。和尚為露柱燈籠。說法參。

上堂舉。古德云。道也須臾不可離。可離非道莫尋思。師云。且道。如何是道心田法。地有靈苗。不動金鋤。耕步休何事長松脩竹下風師雨客逐春秋諸禪德畢竟如何。覓即知君不可見。且道。如何即是。(舉拂子云)即此用離此用乎。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。古德云。道也須臾不可離。可離非道莫尋思。師云。且道。如何是道心田法。地有靈苗。不動金鋤。耕步休何事長松脩竹下風師雨客逐春秋諸禪德畢竟如何。覓即知君不可見。且道。如何即是。(舉拂子云)即此用離此用乎。參。

上堂舉。僧問曹山。如何是真實人體。山云。儞是虛頭人體。僧云。家業解什麼活計。山云。無是非交結之憶。僧禮拜。山云。若真實如是。今日也不妨。師云。淨妙妙時解活計。露堂堂處有家風。須知脫體卓然道。廓落圓通是箇宗。諸禪德心跡俱泯。體上無瘡。真實人體也。若不與麼只是虛頭漢參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問曹山。如何是真實人體。山云。儞是虛頭人體。僧云。家業解什麼活計。山云。無是非交結之憶。僧禮拜。山云。若真實如是。今日也不妨。師云。淨妙妙時解活計。露堂堂處有家風。須知脫體卓然道。廓落圓通是箇宗。諸禪德心跡俱泯。體上無瘡。真實人體也。若不與麼只是虛頭漢參。

上堂舉。僧問曹山。如何是四稜蹈地處。山云。入摩訶三摩地異性湛然。僧云。還存分別智麼否。山云。是是。僧禮拜。山云。鳳穴雛皆好。龍門客又新。師云。如何是四稜蹈地。入三摩存分別智。若是有事而不通。知未知伊彼元氣。諸兄弟畢竟作麼生。照東方萬八千土。天上人間金色尊參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問曹山。如何是四稜蹈地處。山云。入摩訶三摩地異性湛然。僧云。還存分別智麼否。山云。是是。僧禮拜。山云。鳳穴雛皆好。龍門客又新。師云。如何是四稜蹈地。入三摩存分別智。若是有事而不通。知未知伊彼元氣。諸兄弟畢竟作麼生。照東方萬八千土。天上人間金色尊參。

上堂舉。僧問曹山。如何是純無學處。山云。雲吐波中月。天橫雨外山。僧云。恁麼去時如何。山云。意氣天然別。神筆畫不成。僧禮拜。山云。他不受人禮道聻。師云。到純無學處。語路若何生。意氣天然別。神筆畫不成。諸人者且道。如何是純無學處。(良久云)槐夏日長麥秋風凉參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問曹山。如何是純無學處。山云。雲吐波中月。天橫雨外山。僧云。恁麼去時如何。山云。意氣天然別。神筆畫不成。僧禮拜。山云。他不受人禮道聻。師云。到純無學處。語路若何生。意氣天然別。神筆畫不成。諸人者且道。如何是純無學處。(良久云)槐夏日長麥秋風凉參。

上堂舉。曹山因慧霞參。問如何是佛袈裟。山云。汝披得始得。霞云。學人披得時如何。山云。非公境界。霞云。還和尚境界也無。山云。老僧又不得披得。霞云。與麼則無方便乎。山云。從無相田披得始得。霞云。從無相田披得時如何。山云。生下還有一句子。霞擬進語。山乃打。霞禮拜退山後。令侍者喚慧霞。霞乃來。山畫米字與之。霞受之捧云。大好大好。無相福田衣。山云。如是如是。師云。一粒曾生無相田。異苗繁茂試機先。莊嚴劫佛借他力。雙樹蔭涼本自然。諸大德是箇曹山。老子米袈裟後。曹山慧霞大師。已得披得。即今這裏誰為我得披。(便舉拂子云)這箇又佛袈裟。那箇是米袈裟。人人正命食。佛佛正傳授。衲僧披得底眾類活眼睛。畢竟非米袈裟乎參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。曹山因慧霞參。問如何是佛袈裟。山云。汝披得始得。霞云。學人披得時如何。山云。非公境界。霞云。還和尚境界也無。山云。老僧又不得披得。霞云。與麼則無方便乎。山云。從無相田披得始得。霞云。從無相田披得時如何。山云。生下還有一句子。霞擬進語。山乃打。霞禮拜退山後。令侍者喚慧霞。霞乃來。山畫米字與之。霞受之捧云。大好大好。無相福田衣。山云。如是如是。師云。一粒曾生無相田。異苗繁茂試機先。莊嚴劫佛借他力。雙樹蔭涼本自然。諸大德是箇曹山。老子米袈裟後。曹山慧霞大師。已得披得。即今這裏誰為我得披。(便舉拂子云)這箇又佛袈裟。那箇是米袈裟。人人正命食。佛佛正傳授。衲僧披得底眾類活眼睛。畢竟非米袈裟乎參。

天童山如淨禪師續語錄(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童山如淨禪師續語錄(終)

觀音導利興聖寶林寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音導利興聖寶林寺

入宋傳法沙門道元記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入宋傳法沙門道元記

師初自芙蓉山。到明州雪竇山鑑禪師處。鑑問云。什麼處來。師云。芙蓉來。鑑云。來事為什麼事。師云。吾聞和尚。有一夜三千里語。是也無。鑑云是。師云。如何是世尊有密語。鑑乃打。師云。如何是迦葉不覆藏。鑑又打。師擬分疎。鑑又打。師於此大悟。燒香禮拜。鑑云。燒香事如何。師云。賜師三頓。而遍體汗流。鑑乃休。師云。咄咄咄咄。乃出去。自此相侍一十五年。有時鑑授于師洞上玄奧云。汝善保護。師受之。密好山居。不望出世。後從皇帝受詔。二度辭之。至第三度。乃住持天童山景德禪寺。問答提唱無有怖畏。再興陽廣山頭宗風。法嗣出世者六人。即六處盛化。承天孤蟾如瑩。瑞巖無外義遠。華嚴田翁頃公。自菴師楷。嶽林癡翁師瑩。及日本吾。而六箇也皆受師印記出世。今日本仁治二年歲。次辛丑二月中旬。瑞巖遠公遙送此錄付吾。頂戴奉獻五體投地。重集所記得問答機緣。書其末以酬法乳之恩者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師初自芙蓉山。到明州雪竇山鑑禪師處。鑑問云。什麼處來。師云。芙蓉來。鑑云。來事為什麼事。師云。吾聞和尚。有一夜三千里語。是也無。鑑云是。師云。如何是世尊有密語。鑑乃打。師云。如何是迦葉不覆藏。鑑又打。師擬分疎。鑑又打。師於此大悟。燒香禮拜。鑑云。燒香事如何。師云。賜師三頓。而遍體汗流。鑑乃休。師云。咄咄咄咄。乃出去。自此相侍一十五年。有時鑑授于師洞上玄奧云。汝善保護。師受之。密好山居。不望出世。後從皇帝受詔。二度辭之。至第三度。乃住持天童山景德禪寺。問答提唱無有怖畏。再興陽廣山頭宗風。法嗣出世者六人。即六處盛化。承天孤蟾如瑩。瑞巖無外義遠。華嚴田翁頃公。自菴師楷。嶽林癡翁師瑩。及日本吾。而六箇也皆受師印記出世。今日本仁治二年歲。次辛丑二月中旬。瑞巖遠公遙送此錄付吾。頂戴奉獻五體投地。重集所記得問答機緣。書其末以酬法乳之恩者也。

師因請益。次承天瑩公致問云。佛是幻化身。祖是老比丘。和尚還免得乎。師乃打。瑩禮拜。師云。正是幻化底者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因請益。次承天瑩公致問云。佛是幻化身。祖是老比丘。和尚還免得乎。師乃打。瑩禮拜。師云。正是幻化底者。

師因普請。次瑞巖遠公致問。云如何是無盡藏。師云。當途者昇清霄。失路者下水底。遠云。出頭人又作麼生。師云。非儞境界。遠云。學人如何得會。師良久。遠云。非和尚境界。師云。如是如是。遠禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因普請。次瑞巖遠公致問。云如何是無盡藏。師云。當途者昇清霄。失路者下水底。遠云。出頭人又作麼生。師云。非儞境界。遠云。學人如何得會。師良久。遠云。非和尚境界。師云。如是如是。遠禮拜。

師因華嚴頃公致問云。如何是洞門宗風。師云。須彌立太虛。日月輔而轉。頃云。一般兩般乎。師云。群峯漸倚他。白雲正改變。頃乃禮拜。師云。金鳳宿龍巢。宸苔豈車碾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因華嚴頃公致問云。如何是洞門宗風。師云。須彌立太虛。日月輔而轉。頃云。一般兩般乎。師云。群峯漸倚他。白雲正改變。頃乃禮拜。師云。金鳳宿龍巢。宸苔豈車碾。

師因自菴楷公致問云。世尊云。吾不見時何不見吾不見處。意旨如何。師云。老僧若答汝喪兒孫。楷云。幸有回互底時節。師云。如何是學人分上事。楷乃禮拜。師云。是回互不回互乎。楷云。不見道和之。以禮不禮親切。師云。如是如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因自菴楷公致問云。世尊云。吾不見時何不見吾不見處。意旨如何。師云。老僧若答汝喪兒孫。楷云。幸有回互底時節。師云。如何是學人分上事。楷乃禮拜。師云。是回互不回互乎。楷云。不見道和之。以禮不禮親切。師云。如是如是。

師因嶽林瑩公致問云。新豐雪曲如何得和。師云。無孔笛撞著版上。莫道更無音響曲。瑩云。是什麼曲調。師云。一任他雪曲。始得瑩禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因嶽林瑩公致問云。新豐雪曲如何得和。師云。無孔笛撞著版上。莫道更無音響曲。瑩云。是什麼曲調。師云。一任他雪曲。始得瑩禮拜。

師因入室。次予致問云。青天無片雲時如何。師云。猶是半提。予云。全提時節作麼生。師云。青天功盡後。一步更一步。予云。秋疎山瘦月落潭空。師云。尚帶凝然。予禮拜。師云。且去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因入室。次予致問云。青天無片雲時如何。師云。猶是半提。予云。全提時節作麼生。師云。青天功盡後。一步更一步。予云。秋疎山瘦月落潭空。師云。尚帶凝然。予禮拜。師云。且去也。

師因歲旦上堂。予致問云。如何是心中寶珠。師云。汝心外有何嫌底。予乃禮拜。師云。瞻之仰之。予收坐具而立。師云。諦觀法王法。法王法如是。予乃歸眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因歲旦上堂。予致問云。如何是心中寶珠。師云。汝心外有何嫌底。予乃禮拜。師云。瞻之仰之。予收坐具而立。師云。諦觀法王法。法王法如是。予乃歸眾。

師因入堂。懲衲子坐睡云。夫參禪者身心脫落只管打睡作麼。予聞此語豁然大悟。徑上方丈燒香禮拜。師云。禮拜事作麼生予云。身心脫落來。師云。身心脫落脫落身心。予云。這箇是暫時伎倆。和尚莫亂印。師云。我不亂印儞。予云。如何是不亂印底事。師云。脫落脫落。予乃休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因入堂。懲衲子坐睡云。夫參禪者身心脫落只管打睡作麼。予聞此語豁然大悟。徑上方丈燒香禮拜。師云。禮拜事作麼生予云。身心脫落來。師云。身心脫落脫落身心。予云。這箇是暫時伎倆。和尚莫亂印。師云。我不亂印儞。予云。如何是不亂印底事。師云。脫落脫落。予乃休。

師因僧問。如何是祖師西來意。師云。古德問答來。多僧擬議。師云。問什麼。僧云。西來意。師乃打。僧於此大悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因僧問。如何是祖師西來意。師云。古德問答來。多僧擬議。師云。問什麼。僧云。西來意。師乃打。僧於此大悟。

師因示云。老僧見今時師僧。皆是無鼻孔。而誇名誇利。未曾休歇。勸諸兄弟。一一如如而一一玄玄。若不如是。悉不免生死之緣。且道。作麼生。離却生死底一句子。良久云。一鑒透骨人人意。三世難諳箇箇真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因示云。老僧見今時師僧。皆是無鼻孔。而誇名誇利。未曾休歇。勸諸兄弟。一一如如而一一玄玄。若不如是。悉不免生死之緣。且道。作麼生。離却生死底一句子。良久云。一鑒透骨人人意。三世難諳箇箇真。

師諱如淨。明州葦江人也。俗姓俞氏。子也振法柄於太白峯麓。顯密語於流水香。白鷺立雪明月庭。青山直聳蘆花外。於是曹洞宗要。再紹大陽本宗。青鷂飛九天。老鶴棲梧桐。時人皆推望玄風。依之問答提唱。興一代宗風。受芙蓉曩祖衲法衣。而祕在屋裏。收真歇老子竹杖子。而靠却室中。其餘家訓訣。無一不領略。見此集者一見證無數勝果焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱如淨。明州葦江人也。俗姓俞氏。子也振法柄於太白峯麓。顯密語於流水香。白鷺立雪明月庭。青山直聳蘆花外。於是曹洞宗要。再紹大陽本宗。青鷂飛九天。老鶴棲梧桐。時人皆推望玄風。依之問答提唱。興一代宗風。受芙蓉曩祖衲法衣。而祕在屋裏。收真歇老子竹杖子。而靠却室中。其餘家訓訣。無一不領略。見此集者一見證無數勝果焉。

時日本仁治辛丑之春。書道場釋宅觀音導利興聖寶林寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時日本仁治辛丑之春。書道場釋宅觀音導利興聖寶林寺。

天童如淨禪師續語錄跋(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童如淨禪師續語錄跋(終)

天童淨和尚。門風高古。當世無雙。超凡越聖。十方坐斷。或時孤峯頂上白浪滔天。或時干戈叢裏神通遊戲。宜哉永平高祖。入宋之日。僧覺璡者語曰。人天導師一代宗匠者。長翁淨公其人也。元朝以來所編之僧史。載其法嗣不詳。而今此續錄。無外義遠和尚所編。永平高祖作跋。其所記之略傳。宛如雨中見杲日也。五百年之後。此錄行於世。高祖之所謂留在人天光照夜者也。然誰是知貴知價人乎哉。咦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童淨和尚。門風高古。當世無雙。超凡越聖。十方坐斷。或時孤峯頂上白浪滔天。或時干戈叢裏神通遊戲。宜哉永平高祖。入宋之日。僧覺璡者語曰。人天導師一代宗匠者。長翁淨公其人也。元朝以來所編之僧史。載其法嗣不詳。而今此續錄。無外義遠和尚所編。永平高祖作跋。其所記之略傳。宛如雨中見杲日也。五百年之後。此錄行於世。高祖之所謂留在人天光照夜者也。然誰是知貴知價人乎哉。咦。

正德乙未歲仲春穀旦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正德乙未歲仲春穀旦