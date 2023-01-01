如淨禪師語錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如淨禪師語錄序

五家宗派中。曹洞則機關不露。臨濟則棒喝分明。苟得其由。門戶易入。雖取捨少異作用弗同。要之殊塗一致耳。惟天童淨禪師不流不倚兼而有之。自成一家八面受敵。始以竹篦子久知痛癢。後因一滴水漸至澎衝。斷塹懸崖斬釘截鐵。所謂用法得法外意。得魚忘筌。得兔忘蹄者也。觀其登寶華座。若猛虎踞。擊大灋鼓作獅子吼。直使人天讚仰魔鬼歸降。至於一偈一頌一話一言。呼風吐雲轟雷掣電。千態萬貌不可窮盡。近世尊宿絕無僅有者。凡歷四大寶剎。孤雲野鶴去住自如。皆於是見焉。故勇猛精進者得之。猶入暗室遇大光明見種種色。退縮未諭者畏之。如子弟之對嚴父師。殊不知藥瞑眩而厥疾。瘳終有益矣。師之得力處。出生入死處。固難以形迹求作實法會。然觀水必觀瀾。涉大海從津涯。故舍其言。無以求其奧也。宗上人以師之法語。俾予序其篇首。予則安能。蓋予與師。為鄉國人。為道誼友。且心眼相照。不可無數語以述大概。因卒爾以附于帙尾。若夫發揚盛美。使燈燈相續師之名愈久而愈隆。則有當世之名公鉅儒在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五家宗派中。曹洞則機關不露。臨濟則棒喝分明。苟得其由。門戶易入。雖取捨少異作用弗同。要之殊塗一致耳。惟天童淨禪師不流不倚兼而有之。自成一家八面受敵。始以竹篦子久知痛癢。後因一滴水漸至澎衝。斷塹懸崖斬釘截鐵。所謂用法得法外意。得魚忘筌。得兔忘蹄者也。觀其登寶華座。若猛虎踞。擊大灋鼓作獅子吼。直使人天讚仰魔鬼歸降。至於一偈一頌一話一言。呼風吐雲轟雷掣電。千態萬貌不可窮盡。近世尊宿絕無僅有者。凡歷四大寶剎。孤雲野鶴去住自如。皆於是見焉。故勇猛精進者得之。猶入暗室遇大光明見種種色。退縮未諭者畏之。如子弟之對嚴父師。殊不知藥瞑眩而厥疾。瘳終有益矣。師之得力處。出生入死處。固難以形迹求作實法會。然觀水必觀瀾。涉大海從津涯。故舍其言。無以求其奧也。宗上人以師之法語。俾予序其篇首。予則安能。蓋予與師。為鄉國人。為道誼友。且心眼相照。不可無數語以述大概。因卒爾以附于帙尾。若夫發揚盛美。使燈燈相續師之名愈久而愈隆。則有當世之名公鉅儒在。

紹定二禩歲在己丑桐柏散吏呂瀟 敬書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹定二禩歲在己丑桐柏散吏呂瀟 敬書

如淨禪師語錄目次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如淨禪師語錄目次

上卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上卷

序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

清涼語錄 淨慈語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼語錄 淨慈語錄

瑞岩語錄 再住淨慈語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑞岩語錄 再住淨慈語錄

下卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下卷

天童語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童語錄

上堂 小參 普說 法語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂 小參 普說 法語

頌古 讚佛祖 小佛事 偈頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌古 讚佛祖 小佛事 偈頌

跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

如淨和尚語錄卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如淨和尚語錄卷上

住建康府清涼寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住建康府清涼寺語錄

侍者文素編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者文素編

師於嘉定三年十月初五日。於華藏褒忠禪寺。受請入寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於嘉定三年十月初五日。於華藏褒忠禪寺。受請入寺。

指山門截斷程途驀直來。乾坤洞徹此門開。左邊拍兮右邊吹。倒翻關棙起風雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指山門截斷程途驀直來。乾坤洞徹此門開。左邊拍兮右邊吹。倒翻關棙起風雷。

指佛殿開殿見佛。眼中毒刺咄拔却刺。禮拜燒香顛倒鈍置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指佛殿開殿見佛。眼中毒刺咄拔却刺。禮拜燒香顛倒鈍置。

踞方丈。抉出達磨眼睛。作泥彈子打人。高聲云。看海枯徹過底。波浪拍天高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踞方丈。抉出達磨眼睛。作泥彈子打人。高聲云。看海枯徹過底。波浪拍天高。

師至法座前。拈帖。筆頭禿盡一毫通。至治寥寥。靜極中舉帖云。看點起風雲傳號令。雷霆潑墨振綱宗。莫有共相證據底麼。切忌側耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師至法座前。拈帖。筆頭禿盡一毫通。至治寥寥。靜極中舉帖云。看點起風雲傳號令。雷霆潑墨振綱宗。莫有共相證據底麼。切忌側耳。

拈請疏。瞿曇頂骨夫子眼睛。兩彩一賽玉振金聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈請疏。瞿曇頂骨夫子眼睛。兩彩一賽玉振金聲。

指法座。大地平沈。此座高廣。千變萬化無功受賞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座。大地平沈。此座高廣。千變萬化無功受賞。

斂衣就座(問答不錄)乃云(提綱)露柱懷胎忽然爆裂。突出無孔鐵槌。歷劫都盧敗缺。直得金粟大士陞玉麟堂。親從毛錐子上。吹一陣業風。使其變作水牯牛徹顛徹狂。東撑西拄南倒北擂。未免犯太平水草。破清涼田地。深栽荊棘遍布蒺䔧。以此斷臨濟命根。以此瞎衲僧眼目。以手拍膝云。叱叱。者畜生驢腮馬頷。相句引惱亂閻浮笑殺人。雖然與麼。畢竟功歸何處。總在吾皇聖化中。復舉(結座)三聖道。逢人則便出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。此兩則公案驗盡衲僧。難為著眼。忽被我大檀越建康府主等閑覻破舉似清涼。可謂龍吟雲起。虎嘯風生。未免借尚書鼻孔。為叢林出氣。有箇口號舉似諸人。一舉首登龍虎榜。太平親到鳳凰池。全生全殺超言象。更透機先向上機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斂衣就座(問答不錄)乃云(提綱)露柱懷胎忽然爆裂。突出無孔鐵槌。歷劫都盧敗缺。直得金粟大士陞玉麟堂。親從毛錐子上。吹一陣業風。使其變作水牯牛徹顛徹狂。東撑西拄南倒北擂。未免犯太平水草。破清涼田地。深栽荊棘遍布蒺䔧。以此斷臨濟命根。以此瞎衲僧眼目。以手拍膝云。叱叱。者畜生驢腮馬頷。相句引惱亂閻浮笑殺人。雖然與麼。畢竟功歸何處。總在吾皇聖化中。復舉(結座)三聖道。逢人則便出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。此兩則公案驗盡衲僧。難為著眼。忽被我大檀越建康府主等閑覻破舉似清涼。可謂龍吟雲起。虎嘯風生。未免借尚書鼻孔。為叢林出氣。有箇口號舉似諸人。一舉首登龍虎榜。太平親到鳳凰池。全生全殺超言象。更透機先向上機。

請首座上堂。拔斷毒陀尾巴。穿住黑牛鼻孔。虛空背上牽來。大地六番震動。甚惡毒兮甚仇讎。屎尿腥臊汗血流。擬將眼覻無蹤跡。箇是清涼第一頭。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請首座上堂。拔斷毒陀尾巴。穿住黑牛鼻孔。虛空背上牽來。大地六番震動。甚惡毒兮甚仇讎。屎尿腥臊汗血流。擬將眼覻無蹤跡。箇是清涼第一頭。喝一喝。

元宵上堂。過去然燈佛。相牽弄業識。現在漏燈盞光影瞞人眼。未來乾紙撚賊贓無處典。咄。髑髏前點破。鼻孔裡看見。衲僧門下黑漫漫。歷劫不分通一線。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。過去然燈佛。相牽弄業識。現在漏燈盞光影瞞人眼。未來乾紙撚賊贓無處典。咄。髑髏前點破。鼻孔裡看見。衲僧門下黑漫漫。歷劫不分通一線。

諸方道舊至。上堂。大道無門。諸方頂𩕳上跳出。虛空絕路。清涼鼻孔裡入來。恁麼相見。瞿曇賊種。臨濟禍胎。咦。大家顛倒舞春風。驚落杏花飛亂紅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸方道舊至。上堂。大道無門。諸方頂𩕳上跳出。虛空絕路。清涼鼻孔裡入來。恁麼相見。瞿曇賊種。臨濟禍胎。咦。大家顛倒舞春風。驚落杏花飛亂紅。

謝緣西堂上堂。梅花清曉香。爛熳而借功。柳線早春濃。日暄而轉位。非那邊去。從者裡來。哆哆和和兮。主賓妙叶。跛跛挈挈兮。偏正全該。直得泥人舞袖。石女吹笙。自然清白傳家猶是兒孫邊事。且道。威音已前一句。又作麼生。千光不照空王殿。夜半烏雞帶雪飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝緣西堂上堂。梅花清曉香。爛熳而借功。柳線早春濃。日暄而轉位。非那邊去。從者裡來。哆哆和和兮。主賓妙叶。跛跛挈挈兮。偏正全該。直得泥人舞袖。石女吹笙。自然清白傳家猶是兒孫邊事。且道。威音已前一句。又作麼生。千光不照空王殿。夜半烏雞帶雪飛。

陳宣義生日陞堂。春風輕春日晴。柳眼青黃鶯鳴。欝欝葱葱生瑞氣。世上老人天上星。恁麼見得。釋迦讚歎。彌勒證明。蟠桃仙果笑中呈。雖然且道。林下衲僧將何酬獻。手中千古一枝藤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳宣義生日陞堂。春風輕春日晴。柳眼青黃鶯鳴。欝欝葱葱生瑞氣。世上老人天上星。恁麼見得。釋迦讚歎。彌勒證明。蟠桃仙果笑中呈。雖然且道。林下衲僧將何酬獻。手中千古一枝藤。

上堂。三分光陰二早過。遲日江山麗。靈臺一點不揩磨。春風花草香。貪生逐日區區去。泥融飛燕子。喚不回頭。爭奈何沙暖睡鴛鴦。大眾清涼夾頌念詩。還有綱宗眼目麼。啞。杜鵑啼不徹。血流山竹裂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。三分光陰二早過。遲日江山麗。靈臺一點不揩磨。春風花草香。貪生逐日區區去。泥融飛燕子。喚不回頭。爭奈何沙暖睡鴛鴦。大眾清涼夾頌念詩。還有綱宗眼目麼。啞。杜鵑啼不徹。血流山竹裂。

四月八日上堂。雲開山嶽露。雨過色新鮮。瞿曇不出世。敗闕未生前。天上天下賊是小人。三拜起來澆惡水。謾將掩彩當慇懃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月八日上堂。雲開山嶽露。雨過色新鮮。瞿曇不出世。敗闕未生前。天上天下賊是小人。三拜起來澆惡水。謾將掩彩當慇懃。

秋旱上堂。一葉落空索索。天下秋乾剝剝。大眾。若還坐在者裡。總是渴死底漢。且作麼生。討條活路。清涼有箇方便。卓拄杖一下霹靂。一聲滂沱大霔。笑看烏藤倒上樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋旱上堂。一葉落空索索。天下秋乾剝剝。大眾。若還坐在者裡。總是渴死底漢。且作麼生。討條活路。清涼有箇方便。卓拄杖一下霹靂。一聲滂沱大霔。笑看烏藤倒上樹。

臘八上堂。六年落草。野狐精跳。出渾身是葛藤。打失眼睛無覓處。誑人剛道悟明星。清涼恁麼讚歎。喚作知恩報恩。其或不然。年年臘八一甌茶。禮拜燒香鈍置他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臘八上堂。六年落草。野狐精跳。出渾身是葛藤。打失眼睛無覓處。誑人剛道悟明星。清涼恁麼讚歎。喚作知恩報恩。其或不然。年年臘八一甌茶。禮拜燒香鈍置他。

正旦上堂。今朝正月初一。一舉上上大吉。吉無不利。春風和氣。散入花梢。百草頭塵塵剎剎轉風流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正旦上堂。今朝正月初一。一舉上上大吉。吉無不利。春風和氣。散入花梢。百草頭塵塵剎剎轉風流。

元宵上堂髑髏前。腦蓋後一點洞明。光影裡走。畢竟如何。咄。然燈古佛轉誵訛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂髑髏前。腦蓋後一點洞明。光影裡走。畢竟如何。咄。然燈古佛轉誵訛。

二月一日上堂。大眾無面目漢。面目全該日烘。楊柳眼烟抹杏花腮。其或不然。黃鶯啼不盡。特地下枝來涅槃上堂瞿曇。夜半翻筋斗。萬像平沈大地空。羸得波旬拍手笑。燈籠露柱暗搥胸。清凉當時若見。亦乃拍手大笑。何故。理長則就。既到今日。又作麼生。無限山花與流水。幾多啼鳥共春風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月一日上堂。大眾無面目漢。面目全該日烘。楊柳眼烟抹杏花腮。其或不然。黃鶯啼不盡。特地下枝來涅槃上堂瞿曇。夜半翻筋斗。萬像平沈大地空。羸得波旬拍手笑。燈籠露柱暗搥胸。清凉當時若見。亦乃拍手大笑。何故。理長則就。既到今日。又作麼生。無限山花與流水。幾多啼鳥共春風。

四月八日上堂。龍生龍鳳生鳳。指天指地獨稱尊。老鼠養兒巡屋棟。大眾勘破了也。共將惡水驀頭澆。萬兩黃金也合消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月八日上堂。龍生龍鳳生鳳。指天指地獨稱尊。老鼠養兒巡屋棟。大眾勘破了也。共將惡水驀頭澆。萬兩黃金也合消。

玉頑石住報恩陞座白圭無玷。頑石點頭轉關一拶。佛祖仇讎。咦。咬猪狗漢轉風流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉頑石住報恩陞座白圭無玷。頑石點頭轉關一拶。佛祖仇讎。咦。咬猪狗漢轉風流。

中秋上堂。雲散秋空。即心見月。舉拂子云。看家家門前照明月。處處行人共明月。騎鯨捉月。撑船載月。忽然月落夜沈沈。笑殺胡僧齒門缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。雲散秋空。即心見月。舉拂子云。看家家門前照明月。處處行人共明月。騎鯨捉月。撑船載月。忽然月落夜沈沈。笑殺胡僧齒門缺。

請緣西堂。再充首座。上堂。當堂不露。主人翁元是舊時。借影全彰。第一座屈煩今日。雪夜金烏歷堂炎天玉兔轉懷。妙叶兒孫。全該祖父。木人執板雲中拍。石女含笙水底吸。雖然如是且道。垂手那邊一句。又作麼生。陋巷不騎金色馬。回途却著破襴衫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請緣西堂。再充首座。上堂。當堂不露。主人翁元是舊時。借影全彰。第一座屈煩今日。雪夜金烏歷堂炎天玉兔轉懷。妙叶兒孫。全該祖父。木人執板雲中拍。石女含笙水底吸。雖然如是且道。垂手那邊一句。又作麼生。陋巷不騎金色馬。回途却著破襴衫。

請知事上堂。清凉大火聚。炎炎沒回互。衲僧赤骨律。通身是劍樹在裡許。相挨廝拶。在裡許放行把住。放行把住逞風流。總是冤家笑點頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請知事上堂。清凉大火聚。炎炎沒回互。衲僧赤骨律。通身是劍樹在裡許。相挨廝拶。在裡許放行把住。放行把住逞風流。總是冤家笑點頭。

冬至上堂。昨日一線短。今朝一線長。針眼裡過。尺寸上量。短長驀劄斷。巧綉出鴛鴦。舉拂子云。看還見麼。我見人見。眾生見壽者見。咄都不見。最親見。斬新慶賀。千化萬變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂。昨日一線短。今朝一線長。針眼裡過。尺寸上量。短長驀劄斷。巧綉出鴛鴦。舉拂子云。看還見麼。我見人見。眾生見壽者見。咄都不見。最親見。斬新慶賀。千化萬變。

十月朔一書記至。上堂。天地一指。萬物一馬。二由一有。一亦放下。擊拂子一下云。然後向者裡拈起。謂之衲僧火柴頭。大海波心輕𢫫動。須彌頂上汗通流。今朝以此開爐。無賓主話。勘破趙州雖然擬歸暖處。箭過髑髏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月朔一書記至。上堂。天地一指。萬物一馬。二由一有。一亦放下。擊拂子一下云。然後向者裡拈起。謂之衲僧火柴頭。大海波心輕𢫫動。須彌頂上汗通流。今朝以此開爐。無賓主話。勘破趙州雖然擬歸暖處。箭過髑髏。

臘八上堂。瞿曇打失眼睛時。雪裡梅花只一枝。而今到處成荊棘。却笑春風繚亂吹。諸方說禪。清涼念詩。還當得麼。其如不然。燒香點燭拜泥團。腦後遼天鷂子飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臘八上堂。瞿曇打失眼睛時。雪裡梅花只一枝。而今到處成荊棘。却笑春風繚亂吹。諸方說禪。清涼念詩。還當得麼。其如不然。燒香點燭拜泥團。腦後遼天鷂子飛。

祈晴上堂。一滴不息。兩滴三滴。滴滴瀝瀝。連朝至夕。變作滂沱勿奈何。山河大地[六/衣]風波。打噴嚏一下云。總不出衲僧噴嚏一激。直得雲開日出。舉拂子云。大眾向者裡看。朗朗晴空吞八極。若還依舊水漉漉。渾家飄墮羅剎國。稽首釋迦。南無彌勒。能救世間苦。觀音妙智力咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祈晴上堂。一滴不息。兩滴三滴。滴滴瀝瀝。連朝至夕。變作滂沱勿奈何。山河大地[六/衣]風波。打噴嚏一下云。總不出衲僧噴嚏一激。直得雲開日出。舉拂子云。大眾向者裡看。朗朗晴空吞八極。若還依舊水漉漉。渾家飄墮羅剎國。稽首釋迦。南無彌勒。能救世間苦。觀音妙智力咄。

建眾寮上堂。喝一喝。大地平沈側。布黃金虛。空透闊。高架栴檀。依稀馬厩。彷彿牛欄。鶻眼鷹睛不許看。所以立無功之功。受不賞之賞。鐵漢痛拔毛。金剛齊合掌。風吹雨打日頭曬。坐臥經行相慶快咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建眾寮上堂。喝一喝。大地平沈側。布黃金虛。空透闊。高架栴檀。依稀馬厩。彷彿牛欄。鶻眼鷹睛不許看。所以立無功之功。受不賞之賞。鐵漢痛拔毛。金剛齊合掌。風吹雨打日頭曬。坐臥經行相慶快咄。

煆髮上堂。活剗群牛腦後毛。風吹日炙轉腥臊。不堪狼藉薰天地。罪惡重將業火燒。恁麼見得。切忌死灰尋舍利。臭烟蓬㶿焰頭高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煆髮上堂。活剗群牛腦後毛。風吹日炙轉腥臊。不堪狼藉薰天地。罪惡重將業火燒。恁麼見得。切忌死灰尋舍利。臭烟蓬㶿焰頭高。

米船歸。上堂。船無底米無粒。積岳堆山。洪波直入。恁麼歸來得自由。清涼門下盡點頭。且道清涼說箇甚麼。大功不賞千古標榜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 米船歸。上堂。船無底米無粒。積岳堆山。洪波直入。恁麼歸來得自由。清涼門下盡點頭。且道清涼說箇甚麼。大功不賞千古標榜。

璨禪客至上堂。金剛寶劍入紅爐。煆出楊岐三脚驢。到處沙場鏖死戰。髑髏交[六/衣]血糢糊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 璨禪客至上堂。金剛寶劍入紅爐。煆出楊岐三脚驢。到處沙場鏖死戰。髑髏交[六/衣]血糢糊。

四月一日上堂。糝徑楊花鋪白氈。點池荷葉疊青錢。兩彩一賽。其或未然。竹根稚子無人見。沙上𠒎雛傍母眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月一日上堂。糝徑楊花鋪白氈。點池荷葉疊青錢。兩彩一賽。其或未然。竹根稚子無人見。沙上𠒎雛傍母眠。

上堂。秋風涼岩桂香。未歸客思故鄉。吾無隱乎爾。捉賊須捉贓。會麼。舞蝶遊蜂過短牆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。秋風涼岩桂香。未歸客思故鄉。吾無隱乎爾。捉賊須捉贓。會麼。舞蝶遊蜂過短牆。

台州瑞岩禪寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 台州瑞岩禪寺語錄

侍者 妙宗 編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者 妙宗 編

指山門。不曾動步上天台。金鎖玄關盡豁開。坐斷鞔峯第一句。萬機俱透起風雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指山門。不曾動步上天台。金鎖玄關盡豁開。坐斷鞔峯第一句。萬機俱透起風雷。

踞方丈。飢來喫飯。困來打眠。爐鞴亘天。莫有透鉗鎚底麼。咄倒退三千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踞方丈。飢來喫飯。困來打眠。爐鞴亘天。莫有透鉗鎚底麼。咄倒退三千。

指法座。平沈大地。高出虛空。機先坐斷。遊戲神通。須彌燈王立下風(索話提綱寫者遺落)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座。平沈大地。高出虛空。機先坐斷。遊戲神通。須彌燈王立下風(索話提綱寫者遺落)。

謝知事上堂。打破黑漆桶。十方空豁豁。爆雷一喝變通。掣電千機頓發。便可以東行撑架門庭。西班怒罵佛祖。收放絕來由。縱橫透今古。正當恁麼且道。不立功勳一句。如何大家頭上添灰土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝知事上堂。打破黑漆桶。十方空豁豁。爆雷一喝變通。掣電千機頓發。便可以東行撑架門庭。西班怒罵佛祖。收放絕來由。縱橫透今古。正當恁麼且道。不立功勳一句。如何大家頭上添灰土。

上堂。韓信造浮橋。李廣入布袋。一箭透雙關。乾坤無罣礙。瑞巖門下。還有此人麼。設有斬為三段。何故老婆心切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。韓信造浮橋。李廣入布袋。一箭透雙關。乾坤無罣礙。瑞巖門下。還有此人麼。設有斬為三段。何故老婆心切。

冬至上堂。晷運推移。打圓相云。看日南長至。眼睛裡放光。鼻孔裡出氣。還知向上事麼。飽飯快活屙一堆。超過瞿曇親授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂。晷運推移。打圓相云。看日南長至。眼睛裡放光。鼻孔裡出氣。還知向上事麼。飽飯快活屙一堆。超過瞿曇親授記。

上堂。斬鯨龍頭角。截虎豹爪牙。爛泥團受用不盡。踏著刺方見作家。其或未然。誰在畫樓沽酒處。相邀來喫趙州茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。斬鯨龍頭角。截虎豹爪牙。爛泥團受用不盡。踏著刺方見作家。其或未然。誰在畫樓沽酒處。相邀來喫趙州茶。

上堂。今朝九月初一。打板普請坐禪。第一切忌瞎睡。直下猛烈為先。忽然爆破漆桶。豁如雲散秋天。劈脊棒迸胸拳。晝夜方纔不可眠。虛空消殞更消殞。透過威音未朕前。咦栗棘金圈恣交[六/衣]。凱歌高賀徹風顛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。今朝九月初一。打板普請坐禪。第一切忌瞎睡。直下猛烈為先。忽然爆破漆桶。豁如雲散秋天。劈脊棒迸胸拳。晝夜方纔不可眠。虛空消殞更消殞。透過威音未朕前。咦栗棘金圈恣交[六/衣]。凱歌高賀徹風顛。

上堂。夜半烏雞抱鵠卵。天明生出箇老鶴。毛長嘴短鷺鶿形。飛起一天星斗亂。古人恁麼道。只今眾中。莫有眼明心悟底麼。出來與古人相見。其或未然。一拳拳倒黃鶴樓。一踢踢翻鸚鵡洲。咄籬邊燕雀空啾啾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。夜半烏雞抱鵠卵。天明生出箇老鶴。毛長嘴短鷺鶿形。飛起一天星斗亂。古人恁麼道。只今眾中。莫有眼明心悟底麼。出來與古人相見。其或未然。一拳拳倒黃鶴樓。一踢踢翻鸚鵡洲。咄籬邊燕雀空啾啾。

歲旦。上堂。元正啟祚。萬物咸新。伏惟大眾。梅開早春還見麼。舉拂子云。一枝拈起眼中塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦。上堂。元正啟祚。萬物咸新。伏惟大眾。梅開早春還見麼。舉拂子云。一枝拈起眼中塵。

退院赴淨慈。上堂。半年喫飯坐鞔峯。鎖斷烟雲千萬重。忽地一聲轟霹靂。帝鄉春色杏花紅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退院赴淨慈。上堂。半年喫飯坐鞔峯。鎖斷烟雲千萬重。忽地一聲轟霹靂。帝鄉春色杏花紅。

臨安府淨慈禪寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨安府淨慈禪寺語錄

參學唯敬編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學唯敬編

指山門。淨慈門下。牛欄馬厩。一拶透關。豁開宇宙。咦切忌追風捕影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指山門。淨慈門下。牛欄馬厩。一拶透關。豁開宇宙。咦切忌追風捕影。

至法座前。焚香謝恩。捧 勅黃云。黃金殿上一轉語。烜爀紅輪照萬方。草木叢林成正覺。磚頭瓦礫放毫光。舉 勅黃云。看恩大難酬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至法座前。焚香謝恩。捧 勅黃云。黃金殿上一轉語。烜爀紅輪照萬方。草木叢林成正覺。磚頭瓦礫放毫光。舉 勅黃云。看恩大難酬。

斂衣就座乃云(問答不錄)截斷千差。單提一著。那邊放下龜毛。者裡拈起兔角。咦敲開歡喜妙樓閣。瑞靄祥雲充碧落。轉入梅花爛熳看。春風撼動玉欄干。所以人天普會。佛祖透關。發大機顯大用。鐵鎚混隊骨毛寒。正當恁麼衲僧鼻孔。切忌相瞞。畢竟如何。四海五湖皇化裏。太平無象有來端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斂衣就座乃云(問答不錄)截斷千差。單提一著。那邊放下龜毛。者裡拈起兔角。咦敲開歡喜妙樓閣。瑞靄祥雲充碧落。轉入梅花爛熳看。春風撼動玉欄干。所以人天普會。佛祖透關。發大機顯大用。鐵鎚混隊骨毛寒。正當恁麼衲僧鼻孔。切忌相瞞。畢竟如何。四海五湖皇化裏。太平無象有來端。

復舉。僧問趙州。如何是大道。州云。大道透長安。今則大家到者裡。大眾且道。理事相應。著得甚麼語。還委悉麼。四五千條花柳巷。二三萬座管絃樓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。僧問趙州。如何是大道。州云。大道透長安。今則大家到者裡。大眾且道。理事相應。著得甚麼語。還委悉麼。四五千條花柳巷。二三萬座管絃樓。

謝新舊知事。上堂。一言相契。萬古不移。柳眼發新條。梅花滿舊枝。舉拂子云。總在者裡。看看。機先箇箇英靈漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝新舊知事。上堂。一言相契。萬古不移。柳眼發新條。梅花滿舊枝。舉拂子云。總在者裡。看看。機先箇箇英靈漢。

上堂。今朝二月初一。拂子眼睛凸出。明似鏡黑如漆。驀然𨁝跳。吞却乾坤一色。衲僧門下猶是撞牆。撞壁畢竟如何。盡情拈却笑。呵呵一任春風。沒奈何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。今朝二月初一。拂子眼睛凸出。明似鏡黑如漆。驀然𨁝跳。吞却乾坤一色。衲僧門下猶是撞牆。撞壁畢竟如何。盡情拈却笑。呵呵一任春風。沒奈何。

上堂。霖霪大雨。豁遠大晴。蝦䗫啼蚯蚓鳴。古佛不曾過去。發揮金剛眼睛。咄。葛藤葛藤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。霖霪大雨。豁遠大晴。蝦䗫啼蚯蚓鳴。古佛不曾過去。發揮金剛眼睛。咄。葛藤葛藤。

二月十五上堂。不曾生不曾死。洞裡桃花紅照水。可憐開眼被渠瞞。人間天上風波起。還有不被瞞底麼。一盞清茶一瓣香。分明天曉打三更。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月十五上堂。不曾生不曾死。洞裡桃花紅照水。可憐開眼被渠瞞。人間天上風波起。還有不被瞞底麼。一盞清茶一瓣香。分明天曉打三更。

四月一日祈晴上堂。簷聲不斷前旬雨。電影還連後夜雷。麥怕水侵秧怕冷。蠶桑猶要暖來催。正當恁麼。眾生沒在苦。蒼天良可哀。且道。如何是佛法。靈驗一句咄。杲日當空慧眼開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月一日祈晴上堂。簷聲不斷前旬雨。電影還連後夜雷。麥怕水侵秧怕冷。蠶桑猶要暖來催。正當恁麼。眾生沒在苦。蒼天良可哀。且道。如何是佛法。靈驗一句咄。杲日當空慧眼開。

四月八日上堂。無憂樹下浴嬰孩。清曉薔薇帶露開。轉過衲僧相見處。後槽驢馬出胞胎。其或未然。同詣大佛殿。修法灌沐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月八日上堂。無憂樹下浴嬰孩。清曉薔薇帶露開。轉過衲僧相見處。後槽驢馬出胞胎。其或未然。同詣大佛殿。修法灌沐。

端午上堂。將三世諸佛為頭。以六代祖師為體。天下衲僧為手為脚。以拂子打圓相云。看畫作一道神符。向鬼門上貼。且道如何。赤口白舌盡消除。𨁝跳楊岐三脚驢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端午上堂。將三世諸佛為頭。以六代祖師為體。天下衲僧為手為脚。以拂子打圓相云。看畫作一道神符。向鬼門上貼。且道如何。赤口白舌盡消除。𨁝跳楊岐三脚驢。

中夏上堂。結夏已過了。解夏猶未來。中間一句子。蓮花照水開。因甚落草。止啼元只為嬰孩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中夏上堂。結夏已過了。解夏猶未來。中間一句子。蓮花照水開。因甚落草。止啼元只為嬰孩。

解夏上堂。四月十五日結夏。老鼠入飯瓮。七月十五日解夏。烏龜上竹竿。諸方恁麼。淨慈不然。翻身透出竿頭路。開眼掀翻瓫裡天。咄。兩段不同休寐語。機先鷂子隔驢年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂。四月十五日結夏。老鼠入飯瓮。七月十五日解夏。烏龜上竹竿。諸方恁麼。淨慈不然。翻身透出竿頭路。開眼掀翻瓫裡天。咄。兩段不同休寐語。機先鷂子隔驢年。

中秋上堂。雲漫漫雨漫漫。中秋當此夜。漫漫黑漫漫。莫有衲僧麼。箇般真境界。贏得倚欄干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。雲漫漫雨漫漫。中秋當此夜。漫漫黑漫漫。莫有衲僧麼。箇般真境界。贏得倚欄干。

徽宗皇帝忌。上堂。風颯颯雨霖霖。聖人不曾滅度。演出清淨妙音。若將耳聽終難會。一句機先透古今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徽宗皇帝忌。上堂。風颯颯雨霖霖。聖人不曾滅度。演出清淨妙音。若將耳聽終難會。一句機先透古今。

上堂。至人垂化無生死。示現閻浮有去來。剎剎塵塵成正覺。黃金寶殿玉樓臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。至人垂化無生死。示現閻浮有去來。剎剎塵塵成正覺。黃金寶殿玉樓臺。

出鄉歸。上堂。把釣歸來得錦鱗。充天塞地笑忻忻。雖然也只尋常事。歷盡風波驗盡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出鄉歸。上堂。把釣歸來得錦鱗。充天塞地笑忻忻。雖然也只尋常事。歷盡風波驗盡人。

謝維那上堂。清淨法身盧舍那。衲僧隊裡乾蘿蔔。逐日呼來打一槌。萬像森羅轉轆轆。且道。功歸何處。知恩以此報深恩。大家贏得噇齋粥。咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝維那上堂。清淨法身盧舍那。衲僧隊裡乾蘿蔔。逐日呼來打一槌。萬像森羅轉轆轆。且道。功歸何處。知恩以此報深恩。大家贏得噇齋粥。咄。

上堂。綠竹半含籜。序品第一。新梢才出牆。正宗第二。雨洗娟娟淨。風吹細細香。流通第三。淨慈借詩說教。要與衲僧點眼。莫有眼開底麼。咄向者裡跳出草窠。其或未然。華亭舊有能言鴨。越國今無寫字鵝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。綠竹半含籜。序品第一。新梢才出牆。正宗第二。雨洗娟娟淨。風吹細細香。流通第三。淨慈借詩說教。要與衲僧點眼。莫有眼開底麼。咄向者裡跳出草窠。其或未然。華亭舊有能言鴨。越國今無寫字鵝。

清禪師歸水菴塔。上堂。壽皇頂𩕳老冤魔。痛念先師舊草窠。聊借蒲團供打坐。大家拍手唱山歌。正當恁麼。湖海觀光。人天交慶。咦。滅盡綱宗行正令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清禪師歸水菴塔。上堂。壽皇頂𩕳老冤魔。痛念先師舊草窠。聊借蒲團供打坐。大家拍手唱山歌。正當恁麼。湖海觀光。人天交慶。咦。滅盡綱宗行正令。

大石鼓至。上堂。獨瞎頂門眼。大人具大見。掀翻瓮裡天。大智具大機。以大入小。萬化普施。且道。以何為驗。鶯遷喬木調新舌。梅吐清香發舊枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大石鼓至。上堂。獨瞎頂門眼。大人具大見。掀翻瓮裡天。大智具大機。以大入小。萬化普施。且道。以何為驗。鶯遷喬木調新舌。梅吐清香發舊枝。

上堂。涅槃堂裡死功夫。風袞葫蘆水上浮。恁麼點開參學眼。釋迦彌勒是他奴。忽有箇漢出來道。爭似春眠不覺曉。落花處處聞啼鳥。又且如何。拍禪床云。將謂無人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。涅槃堂裡死功夫。風袞葫蘆水上浮。恁麼點開參學眼。釋迦彌勒是他奴。忽有箇漢出來道。爭似春眠不覺曉。落花處處聞啼鳥。又且如何。拍禪床云。將謂無人。

上堂。雨打虛空乾剝剝。日明大地黑漫漫。箇中開得金剛眼。生死何甞有異端。須彌山大海水。衲僧頂上波濤起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。雨打虛空乾剝剝。日明大地黑漫漫。箇中開得金剛眼。生死何甞有異端。須彌山大海水。衲僧頂上波濤起。

歲朝上堂。天得一以清。元正啟祚。地得一以寧。萬物咸新。且道。衲僧得一。合作麼生。太平歌有道。和氣笑迎春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲朝上堂。天得一以清。元正啟祚。地得一以寧。萬物咸新。且道。衲僧得一。合作麼生。太平歌有道。和氣笑迎春。

元宵上堂。燈點點月團團。遊人歌鼓鬧中看。且道如何是具眼一句。咫尺鳳樓開雉扇。玉皇仙仗紫雲端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。燈點點月團團。遊人歌鼓鬧中看。且道如何是具眼一句。咫尺鳳樓開雉扇。玉皇仙仗紫雲端。

重午。上堂。天蒼蒼地皇皇。還知麼。鍾馗元是鬼。咄。赤口併消亡。且道。如何衲僧八面無門戶。今古寥寥白晝長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重午。上堂。天蒼蒼地皇皇。還知麼。鍾馗元是鬼。咄。赤口併消亡。且道。如何衲僧八面無門戶。今古寥寥白晝長。

解夏上堂。解却禪和布袋頭。虛空豁達逞風流。去亦得住亦得。大用現前無軌則。諸方恁麼。淨慈不然。咦當機切忌錯流傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂。解却禪和布袋頭。虛空豁達逞風流。去亦得住亦得。大用現前無軌則。諸方恁麼。淨慈不然。咦當機切忌錯流傳。

中宮賜錢。建祝聖水陸會。陞座佛祖同根。寂然不動。乾坤合德。感而遂通。十方三世之寰。區億萬斯年之景運。巍巍乎自化。蕩蕩乎無為。當今雨順風祥。時清道泰。所以三軍歌笑。萬姓歡呼。乃至草木昆虫。塵沙瓦礫。盡開正慧。皆悉朝宗。且道。林下臣僧。如何舉唱。還相委悉麼。長將日月為天眼。指點須彌作壽山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中宮賜錢。建祝聖水陸會。陞座佛祖同根。寂然不動。乾坤合德。感而遂通。十方三世之寰。區億萬斯年之景運。巍巍乎自化。蕩蕩乎無為。當今雨順風祥。時清道泰。所以三軍歌笑。萬姓歡呼。乃至草木昆虫。塵沙瓦礫。盡開正慧。皆悉朝宗。且道。林下臣僧。如何舉唱。還相委悉麼。長將日月為天眼。指點須彌作壽山。

復舉記得。僧問古德。如何是佛。答云。殿裡底大眾。還知麼。大海汪洋。須彌突兀。現在說法不思議。稽首光明最奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉記得。僧問古德。如何是佛。答云。殿裡底大眾。還知麼。大海汪洋。須彌突兀。現在說法不思議。稽首光明最奇特。

中秋上堂。十五日已前。湖光瀲灔晴方好。十五日已後。山色空濛雨益奇。正當十五日。若把西湖比西子。淡粧濃抹總相宜。還有祖師西來意麼。中秋月似鸞臺鏡。贏得多才一首詩咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。十五日已前。湖光瀲灔晴方好。十五日已後。山色空濛雨益奇。正當十五日。若把西湖比西子。淡粧濃抹總相宜。還有祖師西來意麼。中秋月似鸞臺鏡。贏得多才一首詩咄。

上堂。連雨初晴九月一。打圓相云。日頭依舊東邊出。照見五蘊皆空。衲僧參學事畢。忽然雨又落時如何。一尺水一丈波。謝郎船上唱山歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。連雨初晴九月一。打圓相云。日頭依舊東邊出。照見五蘊皆空。衲僧參學事畢。忽然雨又落時如何。一尺水一丈波。謝郎船上唱山歌。

謝典座上堂。坐斷老盧頂𩕳。拈起無柄木𣏐。忽然舀出銅汁鐵丸。忽然舀出醍醐酥酪。佛祖大機難測度。猶是家常茶飯。且道。塞斷咽喉一句。又作麼生。爛煮虛空無麫餺飥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝典座上堂。坐斷老盧頂𩕳。拈起無柄木𣏐。忽然舀出銅汁鐵丸。忽然舀出醍醐酥酪。佛祖大機難測度。猶是家常茶飯。且道。塞斷咽喉一句。又作麼生。爛煮虛空無麫餺飥。

再留首座上堂。殺人刀活人劍。轉磨轉精。累試累驗。還知麼。乃上古之風規。亦今時之樞要。淨慈門下實相當。倚天照雪寒光耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 再留首座上堂。殺人刀活人劍。轉磨轉精。累試累驗。還知麼。乃上古之風規。亦今時之樞要。淨慈門下實相當。倚天照雪寒光耀。

浴佛上堂。烟濛濛雨濛濛。芍藥花開濕嫰紅。我今灌沐諸如來。人間天上起清風。恁麼見得。不妨應時應節。其或未然。大家聊借雲門令。一杓香湯一棒血咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴佛上堂。烟濛濛雨濛濛。芍藥花開濕嫰紅。我今灌沐諸如來。人間天上起清風。恁麼見得。不妨應時應節。其或未然。大家聊借雲門令。一杓香湯一棒血咄。

十月旦上堂。開寒氷地獄。口是禍門。發猛火鐵床。身為苦具。淨慈以此。應箇時節。莫有冷灰豆爆。煖氣相接底麼。其或未然。齋時三枚乳餅。七枚菜餅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月旦上堂。開寒氷地獄。口是禍門。發猛火鐵床。身為苦具。淨慈以此。應箇時節。莫有冷灰豆爆。煖氣相接底麼。其或未然。齋時三枚乳餅。七枚菜餅。

上堂。鐘樓上念讚。床脚下種菜。不會不自在。會得是障礙。且合作麼生。白狗喫生薑。胡人夜渡關。咄。若不得流水。還應過別山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。鐘樓上念讚。床脚下種菜。不會不自在。會得是障礙。且合作麼生。白狗喫生薑。胡人夜渡關。咄。若不得流水。還應過別山。

上堂。人從平江來。却得福州信。寒食拜新年。虛空突出柄。咦。打破虛空笑不休。大家徹底驗聱頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。人從平江來。却得福州信。寒食拜新年。虛空突出柄。咦。打破虛空笑不休。大家徹底驗聱頭。

謝掩室和尚。上堂。掩室摩竭國。老胡豁開頂門。杜口毘耶城。淨名敗缺話柄。提上古兩端公案。發今朝一段威光。所以賓主歷然。江湖有在。還知麼。不是詩人不獻詩。春風吹作鷓鴣詞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝掩室和尚。上堂。掩室摩竭國。老胡豁開頂門。杜口毘耶城。淨名敗缺話柄。提上古兩端公案。發今朝一段威光。所以賓主歷然。江湖有在。還知麼。不是詩人不獻詩。春風吹作鷓鴣詞。

出隊上堂。大眾。竿木隨身。逢場作戲。釋迦老子毒花開。達磨大師王小二。吹笛打鼓攙行奪市。萬像森羅笑點頭。打圓相云。總在自家場子裏。且道。只今末後一場。如何喝彩。還相委悉麼。解佩行香下水船。回紋撥棹賀新年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出隊上堂。大眾。竿木隨身。逢場作戲。釋迦老子毒花開。達磨大師王小二。吹笛打鼓攙行奪市。萬像森羅笑點頭。打圓相云。總在自家場子裏。且道。只今末後一場。如何喝彩。還相委悉麼。解佩行香下水船。回紋撥棹賀新年。

元正上堂。元正啟祚。鼻孔發露。萬物咸新。笑面迎春。必竟如何。淨慈門下轉風流。飯滿鉢盂茶滿甌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元正上堂。元正啟祚。鼻孔發露。萬物咸新。笑面迎春。必竟如何。淨慈門下轉風流。飯滿鉢盂茶滿甌。

上堂(時有講人相訪)。春雨洗春雪。雪消湖上山。雨晴相對看。突兀髑髏寒。且道。是祖意是教意。咦。贏得風光遶畫欄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂(時有講人相訪)。春雨洗春雪。雪消湖上山。雨晴相對看。突兀髑髏寒。且道。是祖意是教意。咦。贏得風光遶畫欄。

上堂。一番雨一番風。風雨湖山圖畫中。莫有全機領略底麼。風搖水色瑠璃滑。雨潑山光翡翠濃。尚餘瞌睡。咄。杜鵑啼血滴花紅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一番雨一番風。風雨湖山圖畫中。莫有全機領略底麼。風搖水色瑠璃滑。雨潑山光翡翠濃。尚餘瞌睡。咄。杜鵑啼血滴花紅。

煎笋上堂大眾。開淨慈玄門。現歡喜世界。時有寶蓮峯竹尊者。再三彈指。慇懃發聲。自念風月精神。氷霜骨相。和氣啟勾芒爐鞴。春風生頭角兒孫。盡大地領來。與作家相見。相見既了。而說偈言。禪禪猛火著油煎。通身赤骨律交輥。出人前。覷著則眼睛枯。嗅著則鼻頭裂。一任牙如劍樹口似血盆。塞斷咽喉。掁破漆桶。於是竹尊者。呵呵大笑辭退而歸。直得高拂雲霄。靜摩嵓壑。化龍應有日。鳴鳳在今時。正當恁麼。且道。南山主人如何批判。還委悉麼。依舊一堂風冷淡轉添。千古意馨香舉。古德云。石上迸出長長笋。今日將來剝了煎。海底泥牛噇一頓。鑽天鷂子肚皮穿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煎笋上堂大眾。開淨慈玄門。現歡喜世界。時有寶蓮峯竹尊者。再三彈指。慇懃發聲。自念風月精神。氷霜骨相。和氣啟勾芒爐鞴。春風生頭角兒孫。盡大地領來。與作家相見。相見既了。而說偈言。禪禪猛火著油煎。通身赤骨律交輥。出人前。覷著則眼睛枯。嗅著則鼻頭裂。一任牙如劍樹口似血盆。塞斷咽喉。掁破漆桶。於是竹尊者。呵呵大笑辭退而歸。直得高拂雲霄。靜摩嵓壑。化龍應有日。鳴鳳在今時。正當恁麼。且道。南山主人如何批判。還委悉麼。依舊一堂風冷淡轉添。千古意馨香舉。古德云。石上迸出長長笋。今日將來剝了煎。海底泥牛噇一頓。鑽天鷂子肚皮穿。

上堂大眾。鐵酸豏金剛劍。吞了斬了。以活為驗。作家恁麼共提持。超過佛祖增光焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂大眾。鐵酸豏金剛劍。吞了斬了。以活為驗。作家恁麼共提持。超過佛祖增光焰。

明州瑞岩語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州瑞岩語錄

侍者如玉編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者如玉編

指三門。回避無門。此門大開。且道。如何進步。家私都脫盡。平白起風雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指三門。回避無門。此門大開。且道。如何進步。家私都脫盡。平白起風雷。

指佛殿。黃金妙相。著衣喫飯。因我禮爾。早眠晏起。咦。談玄說妙太無端。切忌拈花自熱瞞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指佛殿。黃金妙相。著衣喫飯。因我禮爾。早眠晏起。咦。談玄說妙太無端。切忌拈花自熱瞞。

據法座。舞衫歌扇。花鼓拍板。總是者箇戲棚賣弄。許多伎倆。咦。任他千聖出頭來。立在下風高著眼。建法幢立宗旨。明明佛勅曹溪是。舉拂子云。法幢已建。宗旨已立。且道。如何是曹溪佛勅。還相委悉麼。太平歌有道。萬化樂無為。舉庭前柏樹子話了云。西來祖意庭前柏。鼻孔寥寥對眼睛。落地枯枝纔𨁝跳。松蘿亮鬲笑掀騰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 據法座。舞衫歌扇。花鼓拍板。總是者箇戲棚賣弄。許多伎倆。咦。任他千聖出頭來。立在下風高著眼。建法幢立宗旨。明明佛勅曹溪是。舉拂子云。法幢已建。宗旨已立。且道。如何是曹溪佛勅。還相委悉麼。太平歌有道。萬化樂無為。舉庭前柏樹子話了云。西來祖意庭前柏。鼻孔寥寥對眼睛。落地枯枝纔𨁝跳。松蘿亮鬲笑掀騰。

上堂卓拄杖云。此是瑞岩境界。又卓云。深固幽遠無人能到。又卓云。既到者裡。合作麼生。咦。老僧笑指猿啼處。更有靈蹤在上方。舉。僧問古德。深山嵓崖中。還有佛法也無。古德云。石頭大底大。小底小。頌曰。深山岩崖問。石頭大小答。崖崩石迸裂。虛空鬧聒聒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂卓拄杖云。此是瑞岩境界。又卓云。深固幽遠無人能到。又卓云。既到者裡。合作麼生。咦。老僧笑指猿啼處。更有靈蹤在上方。舉。僧問古德。深山嵓崖中。還有佛法也無。古德云。石頭大底大。小底小。頌曰。深山岩崖問。石頭大小答。崖崩石迸裂。虛空鬧聒聒。

上堂。一言相契即住。笑面花開玉樹。諸方恁麼點頭。瑞岩剗地惡辣。咦。拳頭無私絕後看。瞿曇頂上活鱍鱍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一言相契即住。笑面花開玉樹。諸方恁麼點頭。瑞岩剗地惡辣。咦。拳頭無私絕後看。瞿曇頂上活鱍鱍。

謝兩班上堂。十二峯前上戲棚。那吒赤脫點天強。屈煩鼓笛低頭舞。弄醜真堪笑一場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝兩班上堂。十二峯前上戲棚。那吒赤脫點天強。屈煩鼓笛低頭舞。弄醜真堪笑一場。

上堂。秋風清秋月明。大地山河露眼睛。瑞岩點瞎重相見。棒喝交馳驗衲僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。秋風清秋月明。大地山河露眼睛。瑞岩點瞎重相見。棒喝交馳驗衲僧。

冬至上堂。今朝日南長至。黑豆生芽。大眾。恭惟歡慶。鐵樹開花。如何結果。龍馳虎驟。撒土拋沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂。今朝日南長至。黑豆生芽。大眾。恭惟歡慶。鐵樹開花。如何結果。龍馳虎驟。撒土拋沙。

退院上堂。瑞岩一隻破木靴。幾箇攙來盡要拕。唯有老僧能踢脫。出門赤脚笑呵呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退院上堂。瑞岩一隻破木靴。幾箇攙來盡要拕。唯有老僧能踢脫。出門赤脚笑呵呵。

再住淨慈禪寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 再住淨慈禪寺語錄

侍者智湖編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者智湖編

指山門。淨慈屋裡門。淨慈屋裡開。昔日淨慈曾此去。淨慈從此又還來。且道。如何進步。咦。淨慈關棙袞風雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指山門。淨慈屋裡門。淨慈屋裡開。昔日淨慈曾此去。淨慈從此又還來。且道。如何進步。咦。淨慈關棙袞風雷。

指佛殿。大開此殿。親面一見。合作麼生。眼裡抽釘。腦後拔箭。本來無象通機變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指佛殿。大開此殿。親面一見。合作麼生。眼裡抽釘。腦後拔箭。本來無象通機變。

踞方丈。坐斷維摩方丈。發露閻羅地獄。莫有相見底麼。千古萬古黑漫漫。劍樹刀山轉轆轆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踞方丈。坐斷維摩方丈。發露閻羅地獄。莫有相見底麼。千古萬古黑漫漫。劍樹刀山轉轆轆。

至法座前。焚香謝恩。捧 勅黃云。當天一句萬機顯露。呈起云。看。衲僧頂戴奉行。鼻孔機先證據。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至法座前。焚香謝恩。捧 勅黃云。當天一句萬機顯露。呈起云。看。衲僧頂戴奉行。鼻孔機先證據。

指法座。淨慈法座。木頭一棚。橫撑竪撑。黑漆光生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座。淨慈法座。木頭一棚。橫撑竪撑。黑漆光生。

斂衣就座。乃以拂子。擊禪床左邊云。者箇是主。擊右邊云。者箇是賓。大眾昔日。從主中去以為賓。今日從賓中來而為主。還知麼。去來無間笑忻忻。元是南山舊主人。以拂子打圓相云。面目分明。復舉拂子云。向者裡變去也。牛頭戴角。馬脚踏蹄。雲從龍風從虎。萬像軒騰。森羅作舞。所謂瞎人天眼目。眼目開明。破佛祖門庭。門庭振耀。毘贊皇都花錦。發揮大古風光。普應群機。聊隨時節。若約衲僧向上。未曾親近。早隔大千。耕破太虛。不消一钁。直饒恁麼。猶落草窠。向下文長。不如且置。只如知恩報恩一句。又作麼生。四海五湖明似鏡。太平無象賀堯天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斂衣就座。乃以拂子。擊禪床左邊云。者箇是主。擊右邊云。者箇是賓。大眾昔日。從主中去以為賓。今日從賓中來而為主。還知麼。去來無間笑忻忻。元是南山舊主人。以拂子打圓相云。面目分明。復舉拂子云。向者裡變去也。牛頭戴角。馬脚踏蹄。雲從龍風從虎。萬像軒騰。森羅作舞。所謂瞎人天眼目。眼目開明。破佛祖門庭。門庭振耀。毘贊皇都花錦。發揮大古風光。普應群機。聊隨時節。若約衲僧向上。未曾親近。早隔大千。耕破太虛。不消一钁。直饒恁麼。猶落草窠。向下文長。不如且置。只如知恩報恩一句。又作麼生。四海五湖明似鏡。太平無象賀堯天。

復舉記得。古來有兩人尊宿。一人云。我逢人則不出。出則便為人。一人云。我逢人則便出。出則不為人。淨慈借兩人尊宿。作箇擔子。擔在肩上。要令四海五湖衲子遞代相傳也。恁麼擔謂之荷擔佛祖。且道。淨慈只今作麼生。擔來擔去又擔來。撼動風光透九垓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉記得。古來有兩人尊宿。一人云。我逢人則不出。出則便為人。一人云。我逢人則便出。出則不為人。淨慈借兩人尊宿。作箇擔子。擔在肩上。要令四海五湖衲子遞代相傳也。恁麼擔謂之荷擔佛祖。且道。淨慈只今作麼生。擔來擔去又擔來。撼動風光透九垓。

望日。上堂。雲無心而出岫。四年前昨日是今日。水有時而迴淵。四年後今日是昨日。以拂子打圓相云。若向者裡薦得。年年是好年。日日是好日。且道。以何為驗。水雲相會笑呵呵。笑滿風光沒奈何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 望日。上堂。雲無心而出岫。四年前昨日是今日。水有時而迴淵。四年後今日是昨日。以拂子打圓相云。若向者裡薦得。年年是好年。日日是好日。且道。以何為驗。水雲相會笑呵呵。笑滿風光沒奈何。

聖節上堂。視須彌山之高高。而出須彌。比大海水之深深。則逾大海。所以聖人慶誕。臣僧舉揚。且道。如何為堯為舜。萬壽無疆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖節上堂。視須彌山之高高。而出須彌。比大海水之深深。則逾大海。所以聖人慶誕。臣僧舉揚。且道。如何為堯為舜。萬壽無疆。

水鄉歸上堂。漫天大水雲翻墨。捲地狂風浪袞山。掣斷絲綸歸喝彩。鯨鰲只在此山間。莫有頭角軒昂者麼。出來透關。其或未然。操舟又入洪波裡。愁殺漁翁兩鬢斑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水鄉歸上堂。漫天大水雲翻墨。捲地狂風浪袞山。掣斷絲綸歸喝彩。鯨鰲只在此山間。莫有頭角軒昂者麼。出來透關。其或未然。操舟又入洪波裡。愁殺漁翁兩鬢斑。

元宵上堂。打殺然燈佛。墮落黑暗獄。永劫無出期。衲僧歌一曲。其或未然。滿天星斗輝華屋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。打殺然燈佛。墮落黑暗獄。永劫無出期。衲僧歌一曲。其或未然。滿天星斗輝華屋。

上堂。楊柳粧腰帶。梅花絡臂韝。黃鶯偷眼覷。舞得最風流。且道。是何人境界。淨慈門下蘿蔔頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。楊柳粧腰帶。梅花絡臂韝。黃鶯偷眼覷。舞得最風流。且道。是何人境界。淨慈門下蘿蔔頭。

謝進退兩班上堂。舉拂子云。者箇是百尺竿頭。進一步則有象。退一步則無蹤。進退全機變。從衡振祖風。復舉拂子云。且道。如何都在南山掌握中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝進退兩班上堂。舉拂子云。者箇是百尺竿頭。進一步則有象。退一步則無蹤。進退全機變。從衡振祖風。復舉拂子云。且道。如何都在南山掌握中。

上堂。今朝五月正清和。榴花詩句入禪那。且作麼生舉。舉拂子云。看濃綠萬枝紅一點。動人春色不須多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。今朝五月正清和。榴花詩句入禪那。且作麼生舉。舉拂子云。看濃綠萬枝紅一點。動人春色不須多。

佛生日。上堂。莫謗瞿曇今日生。插天山嶽勢崢嶸。一番雨洗添狼藉。萬古風烟恨不平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛生日。上堂。莫謗瞿曇今日生。插天山嶽勢崢嶸。一番雨洗添狼藉。萬古風烟恨不平。

派和尚遺書至。上堂。萬派朝宗一派收。揚清激濁幾經秋。忽然到底都乾却。露柱燈籠笑不休。且道。笑箇甚麼。下座同詣靈凡。羞法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 派和尚遺書至。上堂。萬派朝宗一派收。揚清激濁幾經秋。忽然到底都乾却。露柱燈籠笑不休。且道。笑箇甚麼。下座同詣靈凡。羞法供養。

徽宗皇帝忌。上堂。古佛不曾過去。現在法如是。還相委悉麼。一聲婆餅焦。啼在竹林裡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徽宗皇帝忌。上堂。古佛不曾過去。現在法如是。還相委悉麼。一聲婆餅焦。啼在竹林裡。

上堂。惆悵杜鵑鳥。哀哀晝夜啼。落花飛絮怨流水。芳草懊恨迷東西。嗚呼春光浩蕩。可吊而不可送。醉倒愁人爛似泥。且道。是何人境界。若匪丹山鳳。徒勞語楚雞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。惆悵杜鵑鳥。哀哀晝夜啼。落花飛絮怨流水。芳草懊恨迷東西。嗚呼春光浩蕩。可吊而不可送。醉倒愁人爛似泥。且道。是何人境界。若匪丹山鳳。徒勞語楚雞。

上堂。六月連三伏。人間似焰爐。且道。如何是衲僧行履處。依稀寒水玉。彷彿冷秋菰。脩竹芭蕉入畫圖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。六月連三伏。人間似焰爐。且道。如何是衲僧行履處。依稀寒水玉。彷彿冷秋菰。脩竹芭蕉入畫圖。

上堂。以拂子打圓相云。上大人丘乙己。西湖南山圖畫裡。還知麼。孔門弟子無人識。空有三千七十士。且道。如何。忽然一陣秋風吹。吹作秋雲送流水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。以拂子打圓相云。上大人丘乙己。西湖南山圖畫裡。還知麼。孔門弟子無人識。空有三千七十士。且道。如何。忽然一陣秋風吹。吹作秋雲送流水。

退淨慈赴天童上堂。拈拄杖云。衲僧拄杖子漫漫。黑似烟。西湖九箇月。可惡亦堪憐。卓拄杖云。忽然飛過鄞江去。攪動滄溟浪拍天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退淨慈赴天童上堂。拈拄杖云。衲僧拄杖子漫漫。黑似烟。西湖九箇月。可惡亦堪憐。卓拄杖云。忽然飛過鄞江去。攪動滄溟浪拍天。