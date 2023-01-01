虛堂和尚語錄卷之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛堂和尚語錄卷之十

偈頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈頌

師入淨慈陞座。問答罷。忽 天使踵門。傳奉聖旨。問趙州因甚八十行脚。虛堂因甚八十住山。師乃就舉。趙州行脚一日到臨濟。方濯足間。臨濟問。如何是祖師西來意。州云。恰值老僧洗脚。濟近前作聽勢。州云。會則便會。咂噉作麼。濟歸方丈。閉却門。州云。老僧八十行脚。今日却被者驢子撲。輒成一頌。天使楊都知繳奏。龍顏大悅。特賜米五百碩。絹一百縑。開堂安眾。續以糧食闕典僧堂弊漏。敷奏伏蒙聖恩。撥賜水田。歲收租三十餘石。並免官稅。仍頒降楮券一十萬貫。重蓋僧堂。頌云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入淨慈陞座。問答罷。忽 天使踵門。傳奉聖旨。問趙州因甚八十行脚。虛堂因甚八十住山。師乃就舉。趙州行脚一日到臨濟。方濯足間。臨濟問。如何是祖師西來意。州云。恰值老僧洗脚。濟近前作聽勢。州云。會則便會。咂噉作麼。濟歸方丈。閉却門。州云。老僧八十行脚。今日却被者驢子撲。輒成一頌。天使楊都知繳奏。龍顏大悅。特賜米五百碩。絹一百縑。開堂安眾。續以糧食闕典僧堂弊漏。敷奏伏蒙聖恩。撥賜水田。歲收租三十餘石。並免官稅。仍頒降楮券一十萬貫。重蓋僧堂。頌云。

趙州八十方行脚。虛堂八十再住山。別有一機恢佛祖。九重城裏動龍顏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州八十方行脚。虛堂八十再住山。別有一機恢佛祖。九重城裏動龍顏。

寄集慶開山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄集慶開山

如意來尸釋梵宮。雨花狼藉濕春風。自慚老矣無靈骨。日在深雲聽講鐘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意來尸釋梵宮。雨花狼藉濕春風。自慚老矣無靈骨。日在深雲聽講鐘。

賡靜學林府判游天澤菴韻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賡靜學林府判游天澤菴韻

古道兼禪到。躬行得幾年。乾坤資定力。心月鑑前緣。一靜人難學。三生話未圓。老來重有約。不在北山邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古道兼禪到。躬行得幾年。乾坤資定力。心月鑑前緣。一靜人難學。三生話未圓。老來重有約。不在北山邊。

答洞陽居士麋監丞([登/升]) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答洞陽居士麋監丞([登/升])

冷氷氷地洞陽春。橐籥乾坤萬物新。拋下葛藤提不起。不知纏縛幾多人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冷氷氷地洞陽春。橐籥乾坤萬物新。拋下葛藤提不起。不知纏縛幾多人。

送了侍者游台山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送了侍者游台山

慕膻高舉興何窮。秋在黃蘆葉裏風。已事未明如蹈火。白雲深處見巖翁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慕膻高舉興何窮。秋在黃蘆葉裏風。已事未明如蹈火。白雲深處見巖翁。

來知客慈峯之乳竇。瞻禮明覺塔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來知客慈峯之乳竇。瞻禮明覺塔

湖邊問路入深雲。十載心香一炷焚。不見隱之真隱處。曉風凌露葉初聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湖邊問路入深雲。十載心香一炷焚。不見隱之真隱處。曉風凌露葉初聞。

賢侍者號木翁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢侍者號木翁

彔曲輪囷兒似癡。春風花鳥自忘機。年來老大渾無用。一任叢林鼓是非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彔曲輪囷兒似癡。春風花鳥自忘機。年來老大渾無用。一任叢林鼓是非。

寄道彬侍者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄道彬侍者

勃窣家風一任真。述朱終是不成文。何如竹榻吟清夜。月到花梢有幾分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勃窣家風一任真。述朱終是不成文。何如竹榻吟清夜。月到花梢有幾分。

準侍者歸省 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準侍者歸省

山空木落岸雲輕。吹面霜風有幾程。明月脩江歸夢急。入門先祝老人星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山空木落岸雲輕。吹面霜風有幾程。明月脩江歸夢急。入門先祝老人星。

清禪者游方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清禪者游方

金風露浥菊花秋。𣏌棘當途何處游。衡岳康廬相撞著。恐伊未是汝同流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金風露浥菊花秋。𣏌棘當途何處游。衡岳康廬相撞著。恐伊未是汝同流。

珪禪者號石翁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珪禪者號石翁

逃空劫外已蒼然。翫水觀山得幾年。聞說聽經曾肯首。老來無力補青天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逃空劫外已蒼然。翫水觀山得幾年。聞說聽經曾肯首。老來無力補青天。

瞿居士號無知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿居士號無知

遇緣觸境總茫然。地闊天寬著那邊。一點既明超物表。不知將底鑑偏圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇緣觸境總茫然。地闊天寬著那邊。一點既明超物表。不知將底鑑偏圓。

贈妙潔道人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贈妙潔道人

妙心明潔契如如。操履分明女丈夫。龐老家風殊不二。摝籬高價許誰沽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙心明潔契如如。操履分明女丈夫。龐老家風殊不二。摝籬高價許誰沽。

廢寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廢寺

入眼荒蓁古殿秋。歲華遷謝沒人修。夜深靜聽風甌語。似罵檀那不點頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入眼荒蓁古殿秋。歲華遷謝沒人修。夜深靜聽風甌語。似罵檀那不點頭。

越山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越山

翠螺簇簇繞湖濱。寒影清磨古鑑塵。休問岡頭望夫石。人間恐有斷腸人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翠螺簇簇繞湖濱。寒影清磨古鑑塵。休問岡頭望夫石。人間恐有斷腸人。

墨戲屠生善老融牛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墨戲屠生善老融牛

草木傳真筆力高。戴嵩牛在一秋毫。此行莫擬天台去。忍作孤僧過石橋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草木傳真筆力高。戴嵩牛在一秋毫。此行莫擬天台去。忍作孤僧過石橋。

題淨業圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 題淨業圖

鍊行修身結佛冤。未曾說著齒先寒。老來不願西方去。樂得閻浮眼界寬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鍊行修身結佛冤。未曾說著齒先寒。老來不願西方去。樂得閻浮眼界寬。

示惠靈為僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示惠靈為僧

惠性何如見性通。要教靈驗顯吾宗。乘時颺下墜腰石。笑捧衣盂繼祖風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠性何如見性通。要教靈驗顯吾宗。乘時颺下墜腰石。笑捧衣盂繼祖風。

佛事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛事

侍者 惠明 編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者 惠明 編

咸淳元年三月十一日。恭奉聖旨。宣入大內普說。先於几筵殿。遷理宗皇帝靈輿。入正殿拈香。語錄。師不許刊行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸淳元年三月十一日。恭奉聖旨。宣入大內普說。先於几筵殿。遷理宗皇帝靈輿。入正殿拈香。語錄。師不許刊行。

安孝垂慈契宿熏。鸞輿宮殿出金門。乾坤日月無光彩。草木咸霑舊日恩。恭惟。烈文。仁武。安孝皇帝。龍鳳之姿。天日之表。堯仁舜德。濟世澤民。垂衣端拱。四十一年顯道繼明。一十三葉。時康物阜。天清地寧。十方國土果圓。一徑西天路活。千花捧足。百寶嚴身。空中仙樂來迎。大地六種震動。今也次第攀違嚴駕。奉重春行。一句無私。如何話會。深炷紫檀樓閣現。百千諸佛共遨遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安孝垂慈契宿熏。鸞輿宮殿出金門。乾坤日月無光彩。草木咸霑舊日恩。恭惟。烈文。仁武。安孝皇帝。龍鳳之姿。天日之表。堯仁舜德。濟世澤民。垂衣端拱。四十一年顯道繼明。一十三葉。時康物阜。天清地寧。十方國土果圓。一徑西天路活。千花捧足。百寶嚴身。空中仙樂來迎。大地六種震動。今也次第攀違嚴駕。奉重春行。一句無私。如何話會。深炷紫檀樓閣現。百千諸佛共遨遊。

楊御藥奉聖旨。請跋每月念佛圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊御藥奉聖旨。請跋每月念佛圖

每月念佛之圖。戒禪師所編。自初一定光佛為首。三十日。至釋迦世尊。終而復始。猶若貫花。新新不住。念念不停。口誦心思。光明發現。為人天福。此念佛精誠之感驗也。然而當月小之日。黃面老子無所念處。若趲在初一日。則定光佛。又無念處。以此究竟得去。無上法王。於當念中。巍然不動。現瑞呈祥。使定光不前。釋迦不後。二六時中。拋三作兩。喚去呼來。普應大千。統攝法界。了無妨礙。一任流通。真所謂功成行滿者哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每月念佛之圖。戒禪師所編。自初一定光佛為首。三十日。至釋迦世尊。終而復始。猶若貫花。新新不住。念念不停。口誦心思。光明發現。為人天福。此念佛精誠之感驗也。然而當月小之日。黃面老子無所念處。若趲在初一日。則定光佛。又無念處。以此究竟得去。無上法王。於當念中。巍然不動。現瑞呈祥。使定光不前。釋迦不後。二六時中。拋三作兩。喚去呼來。普應大千。統攝法界。了無妨礙。一任流通。真所謂功成行滿者哉。

都省董節使起棺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都省董節使起棺

凜凜聲華出禁闈。行藏多是合天機。圓明定力人皆有。妙得心傳世所稀。都省節使太尉董公。氣吞佛祖。眼蓋乾坤。赤心奉上。則氣烈嚴霜。綱紀禁庭。則風行草偃。隨珠絕纇。趙璧無瑕。人間萬事只如許。大笑一聲。天地空今也溪山雲塢。處處逢迎。水鳥樹林。互相顯發。只如轉位就功。出門一句作麼生。拊棺云。高空有月千門照。大道無人獨自行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凜凜聲華出禁闈。行藏多是合天機。圓明定力人皆有。妙得心傳世所稀。都省節使太尉董公。氣吞佛祖。眼蓋乾坤。赤心奉上。則氣烈嚴霜。綱紀禁庭。則風行草偃。隨珠絕纇。趙璧無瑕。人間萬事只如許。大笑一聲。天地空今也溪山雲塢。處處逢迎。水鳥樹林。互相顯發。只如轉位就功。出門一句作麼生。拊棺云。高空有月千門照。大道無人獨自行。

湯正言請為前雙林雲峯德和尚入塔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湯正言請為前雙林雲峯德和尚入塔

劫火曾烹鐵面皮。從來不放價頭低。有時雲外露消息。巇嶮門風到者迷。某人一生擔板。咬薑呷醋。佛眼難窺。兩處住山。時止時行。聖凡莫辯。靖退全收晚節。信緣來應古擣。拍板未拈。大星先殞。今則舍利流溢。剖玉斯函。雖然未覩音容。爭柰面目猶在。還見麼提起骨云。窣堵波中收不得。無陰陽地起雲雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫火曾烹鐵面皮。從來不放價頭低。有時雲外露消息。巇嶮門風到者迷。某人一生擔板。咬薑呷醋。佛眼難窺。兩處住山。時止時行。聖凡莫辯。靖退全收晚節。信緣來應古擣。拍板未拈。大星先殞。今則舍利流溢。剖玉斯函。雖然未覩音容。爭柰面目猶在。還見麼提起骨云。窣堵波中收不得。無陰陽地起雲雷。

徑山荊叟入淨慈祖堂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徑山荊叟入淨慈祖堂

餓狗縴𦃇古調新。年來奏入胡笳曲。韻出淩霄最上層。聽者和者俱不足。天風吹散落西湖。南宕茭蘆春水綠。夜深相對共誰語。無位次中陪列祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餓狗縴𦃇古調新。年來奏入胡笳曲。韻出淩霄最上層。聽者和者俱不足。天風吹散落西湖。南宕茭蘆春水綠。夜深相對共誰語。無位次中陪列祖。

秉炬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秉炬

師覲書記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師覲書記

閩山青浙水碧。去住悠悠忘影跡。急從秋覲整禪衣。不知天地誰相識。有相識無準的。南山爐鞴正炎。爾看是甚火色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閩山青浙水碧。去住悠悠忘影跡。急從秋覲整禪衣。不知天地誰相識。有相識無準的。南山爐鞴正炎。爾看是甚火色。

可拱藏主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可拱藏主

進而趨。拱而立。五千餘卷。詮註不及。沐浴更衣。信意行。道人瀟灑無包笠。火不燥水不濕。鐵壁銀山從者裏入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進而趨。拱而立。五千餘卷。詮註不及。沐浴更衣。信意行。道人瀟灑無包笠。火不燥水不濕。鐵壁銀山從者裏入。

東山秀老請為小師一侍者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東山秀老請為小師一侍者

一呼便領。終不孤他國師。再喚不回。秖為貪程太速。春雲乍歛。宿雨初收。火焰裏轉得身來。鉢袋子付囑有在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一呼便領。終不孤他國師。再喚不回。秖為貪程太速。春雲乍歛。宿雨初收。火焰裏轉得身來。鉢袋子付囑有在。

本然侍者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本然侍者

清淨本然。臭煙熢㶿。抹過兩重關。放出遼天鶻。然侍者。將謂吾孤負汝。汝元來孤負吾。偷眼涅槃臺上望。果然做得死工夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨本然。臭煙熢㶿。抹過兩重關。放出遼天鶻。然侍者。將謂吾孤負汝。汝元來孤負吾。偷眼涅槃臺上望。果然做得死工夫。

潮州本植禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潮州本植禪者

鰐鄉枯瘠人。悟得傳心訣。無根樹子。一植便活。不知寒影落誰邊。但覺腥風起天末。植禪者休甄別。當爐不避熱鐵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鰐鄉枯瘠人。悟得傳心訣。無根樹子。一植便活。不知寒影落誰邊。但覺腥風起天末。植禪者休甄別。當爐不避熱鐵。

德圓堂主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德圓堂主

行不德規不圓。死則活病則痊。寸心多在藥爐邊。誰委悉實難言。無明火裏雪佛祖冤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行不德規不圓。死則活病則痊。寸心多在藥爐邊。誰委悉實難言。無明火裏雪佛祖冤。

居靜副寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居靜副寺

以靜照心。日中逃影。以空觀妙。大夢方省。萬里岷峨飛片雲。何如月到千峯頂。靜副寺孤逈逈。火後莖茆。點著便領。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以靜照心。日中逃影。以空觀妙。大夢方省。萬里岷峨飛片雲。何如月到千峯頂。靜副寺孤逈逈。火後莖茆。點著便領。

至義禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至義禪者

背法堂著草鞋去。衲僧義斷情忘。觀方知彼去。去彼不至方。轉入南山爐鞴。不守自己靈光。數莖枯骨撑天地。一葉扁舟載大唐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背法堂著草鞋去。衲僧義斷情忘。觀方知彼去。去彼不至方。轉入南山爐鞴。不守自己靈光。數莖枯骨撑天地。一葉扁舟載大唐。

惟一知客 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟一知客

惟此一事實。餘二即非真。洞然明白。猶落法塵。自己禪只參半夏。行脚眼帶來幾春。且向寒爐敲石火。不須茗椀驗來賓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟此一事實。餘二即非真。洞然明白。猶落法塵。自己禪只參半夏。行脚眼帶來幾春。且向寒爐敲石火。不須茗椀驗來賓。

暫到如是禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暫到如是禪者

背得四大部經。到頭不識如是。虛己扣南屏。跨門先領旨。火聚刀山當等閑。去來不在秋風裡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背得四大部經。到頭不識如是。虛己扣南屏。跨門先領旨。火聚刀山當等閑。去來不在秋風裡。

凌霄峯念菴主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凌霄峯念菴主

正念現前。七顛八倒。竪起拳頭賓主分。驗人眼活如鷹鷂。鬧時禪淨非照。凌霄峯頂看雲人。天寒不入者爐竉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念現前。七顛八倒。竪起拳頭賓主分。驗人眼活如鷹鷂。鬧時禪淨非照。凌霄峯頂看雲人。天寒不入者爐竉。

祖秀老宿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖秀老宿

得之豈在衣盂。賽過南能北秀。胸襟空洞無物。導人如出諸己。正如邪活如死。一箇無羈藞苴翁。莫教觸著無明起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得之豈在衣盂。賽過南能北秀。胸襟空洞無物。導人如出諸己。正如邪活如死。一箇無羈藞苴翁。莫教觸著無明起。

如松禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如松禪者

夜來好風。吹折門前一枝松。自南自北自西自東。破頭山下不雷同。枝枯葉隕臘盡歲窮。磨洗雪霜禁得冷。者回方覺煖烘烘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜來好風。吹折門前一枝松。自南自北自西自東。破頭山下不雷同。枝枯葉隕臘盡歲窮。磨洗雪霜禁得冷。者回方覺煖烘烘。

惟曉直歲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟曉直歲

戴星耕耨。何如叉手插鍬。破曉燒畬勝似栽田博飯。近制急抽單子。可是本色道流。更若喚不回頭。火焰為汝說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戴星耕耨。何如叉手插鍬。破曉燒畬勝似栽田博飯。近制急抽單子。可是本色道流。更若喚不回頭。火焰為汝說法。

妙蓮上坐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙蓮上坐

出水未出水。衲僧未舉先知。有子必有房。動著礙人牙齒。休論半池霜倒。且看綠影浮波。如今移向火中栽。劫外香風來未已。來未已擲下火把云。休要葛藤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出水未出水。衲僧未舉先知。有子必有房。動著礙人牙齒。休論半池霜倒。且看綠影浮波。如今移向火中栽。劫外香風來未已。來未已擲下火把云。休要葛藤。

樹頭祖用 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹頭祖用

黃梅不墜腰間石。鄮嶺惟栽帶雨松。四十餘年今有驗。長長短短用無窮。祖衣未得入手。萬緣先以頓空。無柄钁頭何處著。一時分付丙丁童。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃梅不墜腰間石。鄮嶺惟栽帶雨松。四十餘年今有驗。長長短短用無窮。祖衣未得入手。萬緣先以頓空。無柄钁頭何處著。一時分付丙丁童。

法語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法語

高麗國淑法師印藏經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高麗國淑法師印藏經

如石含玉。非精鑑焉能識其真。道在己躬。苟外求難以適其妙。鑑之弗精則隱微。求之不敏則溟涬。要明體道之源。非朝夕而可求之者也。故我竺土老師。守志不堅。棄萬乘尊榮。受六年饑凍。於臘月八夜。忽覩明星。不離草座。入不思議之境。說一大藏葛藤。籠絡天地日月。包括陰陽造化。致於有情無情。總出他影子不得。三賢十聖無不傾心。外道天魔悉皆拱手。可以報君親。厚風俗。鎮浮去偽。潛利陰益者多矣。末後却道。始從鹿野苑。終至跋提河。於是二中間。未甞譚一字。可殺漏逗。從茲關鑰不嚴。便見殊方異域。赤縣神州。海藏金文。無處不有。豈止乎破一微塵。而出此經卷而已哉。高麗淑法師者。竺土老師之眷屬也。宿熏既深。航海而來。遠致一身。願滿十藏。綿歷風霜。其志愈篤。遍尋知識。求所未聞。儻能未展經絛。入此阿字法門。則五千餘卷。總是切脚。且道。切箇什麼字。㘞驀然眼皮綻。不得忘却老僧。宋景定癸亥。秋八月。虛堂叟書于四明雪竇西菴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如石含玉。非精鑑焉能識其真。道在己躬。苟外求難以適其妙。鑑之弗精則隱微。求之不敏則溟涬。要明體道之源。非朝夕而可求之者也。故我竺土老師。守志不堅。棄萬乘尊榮。受六年饑凍。於臘月八夜。忽覩明星。不離草座。入不思議之境。說一大藏葛藤。籠絡天地日月。包括陰陽造化。致於有情無情。總出他影子不得。三賢十聖無不傾心。外道天魔悉皆拱手。可以報君親。厚風俗。鎮浮去偽。潛利陰益者多矣。末後却道。始從鹿野苑。終至跋提河。於是二中間。未甞譚一字。可殺漏逗。從茲關鑰不嚴。便見殊方異域。赤縣神州。海藏金文。無處不有。豈止乎破一微塵。而出此經卷而已哉。高麗淑法師者。竺土老師之眷屬也。宿熏既深。航海而來。遠致一身。願滿十藏。綿歷風霜。其志愈篤。遍尋知識。求所未聞。儻能未展經絛。入此阿字法門。則五千餘卷。總是切脚。且道。切箇什麼字。㘞驀然眼皮綻。不得忘却老僧。宋景定癸亥。秋八月。虛堂叟書于四明雪竇西菴。

雪蓬明長老。赴禾興光孝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪蓬明長老。赴禾興光孝

雪蓬明老。相從有日。自育王過東山。客櫩之下。溫然如春。此老之力也。在南屏居第一座。忽澱湖有公選之寵。二年復勝集于雙徑。仍歸第一座群心歡如。今領朝命。遐赴禾興光孝。臨岐聊攄數語。以當祖行。卓錐無地。空餘雙眼。蓋乾坤鐵笛橫吹。有氣不吞雲夢澤。煙波渺渺。蘭棹依依。雪蘆霜葦冷相宜。幾度揭開閑對月。鴛湖深處。不必垂絲。長水江頭。錦鱗自得。臨岐句子如何分付。風飄飄兮吹衣。水泠泠兮聲詩。咸淳戊辰秋九月。虛堂老僧書于不動軒。是年八十四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪蓬明老。相從有日。自育王過東山。客櫩之下。溫然如春。此老之力也。在南屏居第一座。忽澱湖有公選之寵。二年復勝集于雙徑。仍歸第一座群心歡如。今領朝命。遐赴禾興光孝。臨岐聊攄數語。以當祖行。卓錐無地。空餘雙眼。蓋乾坤鐵笛橫吹。有氣不吞雲夢澤。煙波渺渺。蘭棹依依。雪蘆霜葦冷相宜。幾度揭開閑對月。鴛湖深處。不必垂絲。長水江頭。錦鱗自得。臨岐句子如何分付。風飄飄兮吹衣。水泠泠兮聲詩。咸淳戊辰秋九月。虛堂老僧書于不動軒。是年八十四。

日本建長寺隆禪師語錄跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日本建長寺隆禪師語錄跋

宋有名衲。自號蘭溪。一笻高出於岷峨。萬里南詢於吳越。陽山領旨。到頭不識無明。擡脚千鈞。肯踐松源家法。乘桴于海大。行日本國中。淵默雷聲。三董半千雄席。積之歲月。遂成簡編。忍禪久侍雪庭。遠訪四明。鋟梓言不及處。務要正脈流通。用無盡時。切忌。望林止渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋有名衲。自號蘭溪。一笻高出於岷峨。萬里南詢於吳越。陽山領旨。到頭不識無明。擡脚千鈞。肯踐松源家法。乘桴于海大。行日本國中。淵默雷聲。三董半千雄席。積之歲月。遂成簡編。忍禪久侍雪庭。遠訪四明。鋟梓言不及處。務要正脈流通。用無盡時。切忌。望林止渴。

雪峯霜林果禪師語錄跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪峯霜林果禪師語錄跋

大慧下尊宿。尚多足陌。虎丘下子孫。尚多省數。足陌使之有限。省數用之無窮。罵天翁三傳而之霜林。萬木正當凋落。欝然興起。此蓋擅省數而得之。善觀是錄者。可以陞其堂。而未可入其室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧下尊宿。尚多足陌。虎丘下子孫。尚多省數。足陌使之有限。省數用之無窮。罵天翁三傳而之霜林。萬木正當凋落。欝然興起。此蓋擅省數而得之。善觀是錄者。可以陞其堂。而未可入其室。

真贊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真贊

慶遠俊長老請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶遠俊長老請

老不死心未灰。觸著惡發。青天怒雷。引得虎頭燕頷。競起叢林禍胎。點著便領。何其俊哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老不死心未灰。觸著惡發。青天怒雷。引得虎頭燕頷。競起叢林禍胎。點著便領。何其俊哉。

淨覃藏主請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨覃藏主請

容易肯人難與共語。竹篦頭惜之如金。禪床。角委之如土。淨覃知藏善知機。電光影裏分賓主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 容易肯人難與共語。竹篦頭惜之如金。禪床。角委之如土。淨覃知藏善知機。電光影裏分賓主。

以文長老請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以文長老請

天地不仁。出此妖怪有偷營劫寨之機。無喜捨慈悲之戒。正脈將沈。法門凋瘵。如何嗣續松源派。大奸難後越精神。罵人嘴毒如蜂蠆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地不仁。出此妖怪有偷營劫寨之機。無喜捨慈悲之戒。正脈將沈。法門凋瘵。如何嗣續松源派。大奸難後越精神。罵人嘴毒如蜂蠆。

新建淨慈天錫莊請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新建淨慈天錫莊請

不期而會。不約而同。晴光爍爍。和氣融融。際遇兩朝聖主。中興徽廟禪叢。良田天錫平如砥。坐對靈苗歲歲豐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不期而會。不約而同。晴光爍爍。和氣融融。際遇兩朝聖主。中興徽廟禪叢。良田天錫平如砥。坐對靈苗歲歲豐。

徒弟宗璞建施水菴請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徒弟宗璞建施水菴請

等是垂慈初無門戶。璞玉既分兮可觀。梵儀頓舉兮難覩。凌霄峯頂看雲人。普化堂中第一祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等是垂慈初無門戶。璞玉既分兮可觀。梵儀頓舉兮難覩。凌霄峯頂看雲人。普化堂中第一祖。

日本紹明知客請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日本紹明知客請

紹既明白。語不失宗。手頭簸弄。金圈栗蓬。大唐國裡無人會。又却乘流過海東。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹既明白。語不失宗。手頭簸弄。金圈栗蓬。大唐國裡無人會。又却乘流過海東。

磻溪禪子請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 磻溪禪子請

怒氣噀人。殊不可犯。雖有蓋膽毛。且無驗人眼。是亦剗。非亦剗。咬定牙關。一生擔板。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怒氣噀人。殊不可犯。雖有蓋膽毛。且無驗人眼。是亦剗。非亦剗。咬定牙關。一生擔板。

光禪者請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光禪者請

初而欣。久而厭。明月夜光。多逢按劍。但信得及。自有靈驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初而欣。久而厭。明月夜光。多逢按劍。但信得及。自有靈驗。

無則都寺玉几寫予夢影。自散席後。言音不相接者十二年。今上徑山請贊。筆老墨澁勉而書之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無則都寺玉几寫予夢影。自散席後。言音不相接者十二年。今上徑山請贊。筆老墨澁勉而書之。

敬而遠。親而疎。明鑑靈腑。善定銷銖。凌霄高而眾峯拱。海嶠聳而蟾影孤。子歸就父。吾不識渠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬而遠。親而疎。明鑑靈腑。善定銷銖。凌霄高而眾峯拱。海嶠聳而蟾影孤。子歸就父。吾不識渠。

徑山西寮眾老郎請 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徑山西寮眾老郎請

霜嚴氣烈。山空月明。涵養有得。剗削不平。拈起則佛祖不識。放下也草木爭榮。捱到凌霄八十四。誰知名重九重城。咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 霜嚴氣烈。山空月明。涵養有得。剗削不平。拈起則佛祖不識。放下也草木爭榮。捱到凌霄八十四。誰知名重九重城。咄。

妙源 甞拜觀師十會語。如南屏雙徑。提唱甚多。惜乎未盡鋟梓。曩曾侍師於凌霄。因有此請不允。今叢林衲子咸欲流傳。謹錄成後集。倘覽者言外知歸。則我師之語何剩焉。咸淳五年歲在己巳。佛成道日。新差住持福州鼓山嗣法小師。妙源拜書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙源 甞拜觀師十會語。如南屏雙徑。提唱甚多。惜乎未盡鋟梓。曩曾侍師於凌霄。因有此請不允。今叢林衲子咸欲流傳。謹錄成後集。倘覽者言外知歸。則我師之語何剩焉。咸淳五年歲在己巳。佛成道日。新差住持福州鼓山嗣法小師。妙源拜書。

小師(楚苹清塞)謹抽衣資命工刊行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小師(楚苹清塞)謹抽衣資命工刊行

後錄終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後錄終

虛堂和尚新添 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛堂和尚新添

勅差住持洛陽萬壽法孫比丘宗卓集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅差住持洛陽萬壽法孫比丘宗卓集

讚禪會圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚禪會圖

黃檗禮佛。掌宣宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃檗禮佛。掌宣宗

七赤之軀。額有圓珠。問著便掌。膽大心麁。不是大中天子。幾乎喚馬作驢。大家水底按葫蘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七赤之軀。額有圓珠。問著便掌。膽大心麁。不是大中天子。幾乎喚馬作驢。大家水底按葫蘆。

趙王訪趙州。州不下禪床 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙王訪趙州。州不下禪床

堅不剛柔不弱。七百甲子老翁。偏要用此一著。列土王來不下床。高風千古為標格。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅不剛柔不弱。七百甲子老翁。偏要用此一著。列土王來不下床。高風千古為標格。

肅宗問忠國師十身調御 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肅宗問忠國師十身調御

萬乘垂衣立問端。國師答處太瞞頇。誰知十月清霜重。一陣風來一陣寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬乘垂衣立問端。國師答處太瞞頇。誰知十月清霜重。一陣風來一陣寒。

李翱參藥山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李翱參藥山

黑豆數無窮。青松蓋不盡。癯然老比丘。即此吾無隱。更提雲水曲周遮。添得傍人眼裏花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑豆數無窮。青松蓋不盡。癯然老比丘。即此吾無隱。更提雲水曲周遮。添得傍人眼裏花。

韓愈見大顛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓愈見大顛

氈拍板。無孔笛。省要乞一言。虛空轟霹靂。臨機不解轉身。又却隨他聲色。非聲色。洞庭湖外千峯碧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氈拍板。無孔笛。省要乞一言。虛空轟霹靂。臨機不解轉身。又却隨他聲色。非聲色。洞庭湖外千峯碧。

莊宗宣興化問答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊宗宣興化問答

君臣慶會豁全機。百億山河盡貢歸。拈起太平無價寶。乾坤何處不光輝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君臣慶會豁全機。百億山河盡貢歸。拈起太平無價寶。乾坤何處不光輝。

順宗問鵝湖大義禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順宗問鵝湖大義禪師

當機一句闢天關。海闊山遙豈等閑。堪笑冬瓜長儱侗。翻成瓠子曲彎彎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當機一句闢天關。海闊山遙豈等閑。堪笑冬瓜長儱侗。翻成瓠子曲彎彎。

文宗問終南山蛤蜊瑞相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文宗問終南山蛤蜊瑞相

攧不開。撲不破。人言大士應身。我也疑他真箇。終南山相應和。喜動龍顏。百僚俱賀。誰知。別有彌天過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攧不開。撲不破。人言大士應身。我也疑他真箇。終南山相應和。喜動龍顏。百僚俱賀。誰知。別有彌天過。

龐居士問馬大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龐居士問馬大師

藏頭露影問來由。却把西江盡力詶。回首眼空天地窄。不知身在御街游。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏頭露影問來由。却把西江盡力詶。回首眼空天地窄。不知身在御街游。

丹霞見靈照女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丹霞見靈照女

冤有頭債有主。天然欲訪龐翁。恰好撞著此女。揣盡家私。瓜甜蔕苦。因茲上下不和同。牛嬭郎忙塗赤土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冤有頭債有主。天然欲訪龐翁。恰好撞著此女。揣盡家私。瓜甜蔕苦。因茲上下不和同。牛嬭郎忙塗赤土。

龐居士大家團圝共說無生話 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龐居士大家團圝共說無生話

窮廝煎餓廝吵。父子不同途。大家相脫卯。萬頃湘江洗不清。無生曲調何時了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮廝煎餓廝吵。父子不同途。大家相脫卯。萬頃湘江洗不清。無生曲調何時了。

龐居士闔家都去 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龐居士闔家都去

神出鬼沒。接響承虛。這一火絡。邪法難扶。互將魚目作明珠。笑倒西天碧眼胡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神出鬼沒。接響承虛。這一火絡。邪法難扶。互將魚目作明珠。笑倒西天碧眼胡。

紹定四年清明日。住嘉禾興聖。(智愚)為妙源侍者敬贊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹定四年清明日。住嘉禾興聖。(智愚)為妙源侍者敬贊。

棘林和尚遺書至 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棘林和尚遺書至

因記七峯來玉几。去年花月下雲㘭。未周一歲背盟我。剔盡春燈眼不交。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因記七峯來玉几。去年花月下雲㘭。未周一歲背盟我。剔盡春燈眼不交。

鍼生大阬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鍼生大阬

假道鍼鋒上。行藏雲水中。且非心法妙。自是手頭通。前輩多遺偈。靈襟出眾工。明朝何處去。黃葉度谿風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假道鍼鋒上。行藏雲水中。且非心法妙。自是手頭通。前輩多遺偈。靈襟出眾工。明朝何處去。黃葉度谿風。

琳禪人歸豫章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琳禪人歸豫章

慎將窺管鑑靈知。用在亡羊愧在斯。莫謂西山好消息。須知江海有名緇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慎將窺管鑑靈知。用在亡羊愧在斯。莫謂西山好消息。須知江海有名緇。

雲山小景 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲山小景

渺渺晴煙薄。蒼蒼古樹昏。天涯殊未足。對此暗消魂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渺渺晴煙薄。蒼蒼古樹昏。天涯殊未足。對此暗消魂。

孤山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山

黯黯青青一望中。逈然不與眾峯同。白雲散盡江天曉。想見人間無路通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黯黯青青一望中。逈然不與眾峯同。白雲散盡江天曉。想見人間無路通。

(右五或載前錄。今本不見。故收在此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (右五或載前錄。今本不見。故收在此)。

和秉𢑱李君五偈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和秉𢑱李君五偈

深夜何人立少林。見成公案不須尋。堆山積嶽難消遣。相對頑然鐵作心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深夜何人立少林。見成公案不須尋。堆山積嶽難消遣。相對頑然鐵作心。

呈瑞喧傳是有年。眼前分曉被人謾。自家冷暖知來處。老骨從前不怕寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呈瑞喧傳是有年。眼前分曉被人謾。自家冷暖知來處。老骨從前不怕寒。

千鈞之重一毫輕。好向聊將尉客情。縱擬怪松為玉樹。月高依舊可憐生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千鈞之重一毫輕。好向聊將尉客情。縱擬怪松為玉樹。月高依舊可憐生。

曉聽君臣慶賀時。六街如晝不曾迷。普賢境界應垂問。手詔來時見紫泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉聽君臣慶賀時。六街如晝不曾迷。普賢境界應垂問。手詔來時見紫泥。

爐邊呵凍得能多。端石無辜日夜磨。却把悼詞為雪詠。詩魔難敵勝修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爐邊呵凍得能多。端石無辜日夜磨。却把悼詞為雪詠。詩魔難敵勝修羅。

寵和五偈。調高難續。未免誶是。伏丐笑㩜。(智愚)再拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寵和五偈。調高難續。未免誶是。伏丐笑㩜。(智愚)再拜。

贈禪客智仁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贈禪客智仁

法戰場中樹勝旗。話頭何似問頭危。古人減竈添兵處。切忌交鋒蹉過伊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法戰場中樹勝旗。話頭何似問頭危。古人減竈添兵處。切忌交鋒蹉過伊。

問話行者智仁。炷香請語。以此贈之。景定癸亥至節。虛堂老僧書于雪竇西菴。送日本南浦知客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問話行者智仁。炷香請語。以此贈之。景定癸亥至節。虛堂老僧書于雪竇西菴。送日本南浦知客。

敲磕門庭細揣磨。路頭盡處再經過。明明說與虛堂叟。東海兒孫日轉多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敲磕門庭細揣磨。路頭盡處再經過。明明說與虛堂叟。東海兒孫日轉多。

明知客自發明後。欲告歸日本。尋照知客通首座。源長老。聚頭說龍峯會裏家私。袖紙求法語。老僧今年八十三。無力思索。作一偈以[尹/?/貝]行色。萬里水程以道珍衛。咸淳丁卯秋。住大唐徑山(智愚)書于不動軒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明知客自發明後。欲告歸日本。尋照知客通首座。源長老。聚頭說龍峯會裏家私。袖紙求法語。老僧今年八十三。無力思索。作一偈以[尹/?/貝]行色。萬里水程以道珍衛。咸淳丁卯秋。住大唐徑山(智愚)書于不動軒。

鳴鐘佛事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳴鐘佛事

烹金煉玉。煅聖鎔凡。不假鉗錘。便成大器。霜清月皎。證圓通三昧之門。雲淡天低。破勞生昏迷之夢。壽同空有。永鎮化城。最初一椎。如何話會。聲鐘一下云。劫石有銷日。洪音無盡時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烹金煉玉。煅聖鎔凡。不假鉗錘。便成大器。霜清月皎。證圓通三昧之門。雲淡天低。破勞生昏迷之夢。壽同空有。永鎮化城。最初一椎。如何話會。聲鐘一下云。劫石有銷日。洪音無盡時。

化城鳴鐘咸淳戊辰冬十月日。住徑山虛堂(智愚)書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化城鳴鐘咸淳戊辰冬十月日。住徑山虛堂(智愚)書。

答蓬萊宣長老書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答蓬萊宣長老書

(智愚)啟復萊堂頭無示禪師。二月初十僕至。收所惠書。且審住持緣法。增勝為尉。所言乏心腹宣勞之人。時節使然。當體古風。地藏道。諸方說禪浩浩。爭如我種田搏飯。者般說話。大有田地。風穴見破屋數間。單丁者七年。溈山喫橡斗子九載。此皆哲人事業。光明後世如此。但恐無久遠之心。今則利道交行。不可舉目也。況蓬萊海上名山。前輩行道之地。自當退步謹愿。以叢林為念。以眾人為心。自然般若之緣勝起。香風四吹。何患無宣勞者。勉旃。是請承惠紫茹。兩月不甚佳想。交運如此。靈隱已脫。選相伴而已。光老恐三月初進院。移單歸松源塔所去。庶耳根清淨。又得江湖兄弟相伴。飲茶道話足矣。寄來提唱。已一一點校。付則師封去。緣方郎母信。塔住幾時。凡後措辭遣言。子細錐劄古今。詳盡大意。下刃處較嚴。莫似諸方泥中洗土。春喧善宜調攝。至祝不盡。二月二十八日(知愚)啟復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (智愚)啟復萊堂頭無示禪師。二月初十僕至。收所惠書。且審住持緣法。增勝為尉。所言乏心腹宣勞之人。時節使然。當體古風。地藏道。諸方說禪浩浩。爭如我種田搏飯。者般說話。大有田地。風穴見破屋數間。單丁者七年。溈山喫橡斗子九載。此皆哲人事業。光明後世如此。但恐無久遠之心。今則利道交行。不可舉目也。況蓬萊海上名山。前輩行道之地。自當退步謹愿。以叢林為念。以眾人為心。自然般若之緣勝起。香風四吹。何患無宣勞者。勉旃。是請承惠紫茹。兩月不甚佳想。交運如此。靈隱已脫。選相伴而已。光老恐三月初進院。移單歸松源塔所去。庶耳根清淨。又得江湖兄弟相伴。飲茶道話足矣。寄來提唱。已一一點校。付則師封去。緣方郎母信。塔住幾時。凡後措辭遣言。子細錐劄古今。詳盡大意。下刃處較嚴。莫似諸方泥中洗土。春喧善宜調攝。至祝不盡。二月二十八日(知愚)啟復。

示權淨侍收 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示權淨侍收

出家人務。在潔清淨勤策三業。不當塵俗污居。老夫偶適之。低細教育。令其照前所戒。潔己虛心。學業周身。以了出家本志。如其不然。請出此𢩁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家人務。在潔清淨勤策三業。不當塵俗污居。老夫偶適之。低細教育。令其照前所戒。潔己虛心。學業周身。以了出家本志。如其不然。請出此𢩁。

辭世頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辭世頌

八十五年 佛祖不識 掉臂便行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十五年 佛祖不識 掉臂便行

太虛絕跡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太虛絕跡

虛堂和尚語錄卷之十(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛堂和尚語錄卷之十(終)

行狀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行狀

師諱智愚。四明象山陳氏子。虛堂其號也。家近邑之普明寺。相距一里許。有山。其祖欲卜壽穴。相者謂。此地高則廕子孫富盛。低則當出異僧。祖曰。願得僧以副吾崇佛之志。及祖葬未數年。母鄭氏甞夢。一老僧脩而癯。長挹乞飯。因而娠焉。逮生之夕。母復夢如前。年十二。父母携師。拜祖墳。言其事。師若有所憶至十六歲。無經世意。父母見有異相。舌貫鼻端。聽其依普明寺僧師蘊出家。一日聞誦杜工部天河詩。長時任顯悔。秋至輒分明。縱被微雲掩。終能永夜清。忽有警發。辭親出鄉。首依雪竇煥和尚淨慈中庵皎和尚。公務外。惟坐禪。二老撫愛。常置之左右。道過金山。掩室和尚。一見甚器重。通夕與語無倦。是時運庵師祖。謝事真之天寧。解后語話。見其氣宇不凡。未幾赴道場。携師過霅上。薙染為不釐務侍者。凡入室。常舉古帆未掛因緣。不許下語。思之。古帆未掛話。有甚難會。其實只是一漚未發已前事。何得不教人下語。造方丈。通見解聲未絕。庵云。何不合取狗口。靜地裏密密體取去。歸寮不覺躁悶。忽然會得古帆未掛話。清淨行者不入涅槃話。次日入室。却問南泉斬猫兒如何。師云。大地載不起。庵低頭微笑。自此遍歷諸大老之門。與石帆衍叔結盟。游江淮湘漢。巡禮祖塔。坐夏荊門玉泉。因思虞察院於疎山壽塔因緣發明。孜孜參究因過廬山。大雪彌月。在東林旦過堂。夜坐無心中。會得大嶺古佛放光時節。自此凝滯泮然。其時無二月和尚主福嚴。奔走龍象。師往依之。即命典藏。有脩首座飽參碩學。歸隱南嶽。影不出山。未甞容易肯可諸方。師與商略古今。反覆博約。深相契合。有北禪禮和尚。機辯峻捷。衲子少得登其門者。師一日訪之。厲聲曰。新到相看。禮云。長老不在。師云。已得真人好消息。禮出喚行者云。新到僧在那裏。師指露柱云。和尚問。爾何不答。禮云。甚處來。師云。福嚴。禮云。行李在甚麼處。師云。在旦過堂。禮云。我不問爾者箇行李。師云。若是那箇行李。北禪門下著不得。傾倒不忍舍。由是回浙到淨慈。見淨和尚。淨問云。爾還知所生父母通身紅爛。在荊棘林中麼。師云。好事不在怱忙。淨隨後打一拳。師展兩手云。且緩緩。時笑翁和尚住靈隱。以虎丘舊職。命師再尸藏事。舉住杭之廣覺。力辭。忠獻史衛王秉鈞軸。嘉禾天寧別浦。以師名聞之。出世興聖。實紹定二年也。復遷報恩。開府存畊趙公。以明之顯孝。力請。開山。復遷瑞巖。二年丐退。掩關啟霞。萃成頌古代別。延福虛席侍郎黃公。堅請主之。繼遷婺之寶林。五年嬰強𡨥之難。歸松源塔下。東谷和尚主冷泉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱智愚。四明象山陳氏子。虛堂其號也。家近邑之普明寺。相距一里許。有山。其祖欲卜壽穴。相者謂。此地高則廕子孫富盛。低則當出異僧。祖曰。願得僧以副吾崇佛之志。及祖葬未數年。母鄭氏甞夢。一老僧脩而癯。長挹乞飯。因而娠焉。逮生之夕。母復夢如前。年十二。父母携師。拜祖墳。言其事。師若有所憶至十六歲。無經世意。父母見有異相。舌貫鼻端。聽其依普明寺僧師蘊出家。一日聞誦杜工部天河詩。長時任顯悔。秋至輒分明。縱被微雲掩。終能永夜清。忽有警發。辭親出鄉。首依雪竇煥和尚淨慈中庵皎和尚。公務外。惟坐禪。二老撫愛。常置之左右。道過金山。掩室和尚。一見甚器重。通夕與語無倦。是時運庵師祖。謝事真之天寧。解后語話。見其氣宇不凡。未幾赴道場。携師過霅上。薙染為不釐務侍者。凡入室。常舉古帆未掛因緣。不許下語。思之。古帆未掛話。有甚難會。其實只是一漚未發已前事。何得不教人下語。造方丈。通見解聲未絕。庵云。何不合取狗口。靜地裏密密體取去。歸寮不覺躁悶。忽然會得古帆未掛話。清淨行者不入涅槃話。次日入室。却問南泉斬猫兒如何。師云。大地載不起。庵低頭微笑。自此遍歷諸大老之門。與石帆衍叔結盟。游江淮湘漢。巡禮祖塔。坐夏荊門玉泉。因思虞察院於疎山壽塔因緣發明。孜孜參究因過廬山。大雪彌月。在東林旦過堂。夜坐無心中。會得大嶺古佛放光時節。自此凝滯泮然。其時無二月和尚主福嚴。奔走龍象。師往依之。即命典藏。有脩首座飽參碩學。歸隱南嶽。影不出山。未甞容易肯可諸方。師與商略古今。反覆博約。深相契合。有北禪禮和尚。機辯峻捷。衲子少得登其門者。師一日訪之。厲聲曰。新到相看。禮云。長老不在。師云。已得真人好消息。禮出喚行者云。新到僧在那裏。師指露柱云。和尚問。爾何不答。禮云。甚處來。師云。福嚴。禮云。行李在甚麼處。師云。在旦過堂。禮云。我不問爾者箇行李。師云。若是那箇行李。北禪門下著不得。傾倒不忍舍。由是回浙到淨慈。見淨和尚。淨問云。爾還知所生父母通身紅爛。在荊棘林中麼。師云。好事不在怱忙。淨隨後打一拳。師展兩手云。且緩緩。時笑翁和尚住靈隱。以虎丘舊職。命師再尸藏事。舉住杭之廣覺。力辭。忠獻史衛王秉鈞軸。嘉禾天寧別浦。以師名聞之。出世興聖。實紹定二年也。復遷報恩。開府存畊趙公。以明之顯孝。力請。開山。復遷瑞巖。二年丐退。掩關啟霞。萃成頌古代別。延福虛席侍郎黃公。堅請主之。繼遷婺之寶林。五年嬰強𡨥之難。歸松源塔下。東谷和尚主冷泉。

欲舉立僧。恐不俯就。衲子再三禮請。師從之。開室普說。垂三轉語。罔有湊泊。寶祐戊午。育王虛席。禪衲毅然陳乞。有司節齋尚書陳公。嘉其公議。特與敷奏。是年四月領寺事。三年吳制相。信讒懷隙。辱師欲損其德。師怡然自若。始終拒抗。略無變色。聖旨宣諭釋放。作偈奉謝云。去時曉露消袢暑。歸日秋聲滿夕陽。恩渥重重何以報。望無雲處祝天長。古愚余尚書典鄉郡。特以金文延之。迫於晚景。退閑明覺塔下。作終焉計。景定甲子有旨。詔住淨慈。衲子奔集。堂單無以容。半居堂外。上徹宸聽。賜絹百疋造帳米伍伯碩。楮券十萬貫。是年秋。又賜田參阡餘畆。即今天錫莊是也。十月 帝崩。召師入內。對靈普說。兩宮宣賚憂渥。丁卯秋遷徑山。冬十月 朝廷降香。遣使禱雪。問師期應。師曰。今夕果至期無爽。回奏賜綾牒貳拾道。銀券等。一新僧堂浴堂行堂。區區工役中。猶勵眾無怠。師感兩朝恩遇之寵。將所賜帑帛。創小庵於望雲亭之東。扁曰天澤。就築塔為歸藏之地。師平生性不通方。與時寡合。臨事無所寬假。言纔脫口。則釋然無間。以是學者。畏而仰之。二十年常舉靈雲兩處不答。徵問衲子。少有契其意者。己巳。十月五日。祖忌拈香罷。忽感微疾。越二日。書偈沐浴。端坐而逝。春秋八十五。夏臘五十三。嗣法十數人。語錄二帙。已行於世。門人奉全身。瘞于塔焉。咸淳十年十月十一日。新劄差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲舉立僧。恐不俯就。衲子再三禮請。師從之。開室普說。垂三轉語。罔有湊泊。寶祐戊午。育王虛席。禪衲毅然陳乞。有司節齋尚書陳公。嘉其公議。特與敷奏。是年四月領寺事。三年吳制相。信讒懷隙。辱師欲損其德。師怡然自若。始終拒抗。略無變色。聖旨宣諭釋放。作偈奉謝云。去時曉露消袢暑。歸日秋聲滿夕陽。恩渥重重何以報。望無雲處祝天長。古愚余尚書典鄉郡。特以金文延之。迫於晚景。退閑明覺塔下。作終焉計。景定甲子有旨。詔住淨慈。衲子奔集。堂單無以容。半居堂外。上徹宸聽。賜絹百疋造帳米伍伯碩。楮券十萬貫。是年秋。又賜田參阡餘畆。即今天錫莊是也。十月 帝崩。召師入內。對靈普說。兩宮宣賚憂渥。丁卯秋遷徑山。冬十月 朝廷降香。遣使禱雪。問師期應。師曰。今夕果至期無爽。回奏賜綾牒貳拾道。銀券等。一新僧堂浴堂行堂。區區工役中。猶勵眾無怠。師感兩朝恩遇之寵。將所賜帑帛。創小庵於望雲亭之東。扁曰天澤。就築塔為歸藏之地。師平生性不通方。與時寡合。臨事無所寬假。言纔脫口。則釋然無間。以是學者。畏而仰之。二十年常舉靈雲兩處不答。徵問衲子。少有契其意者。己巳。十月五日。祖忌拈香罷。忽感微疾。越二日。書偈沐浴。端坐而逝。春秋八十五。夏臘五十三。嗣法十數人。語錄二帙。已行於世。門人奉全身。瘞于塔焉。咸淳十年十月十一日。新劄差。

住持慶元府清涼禪寺嗣法小師 (法雲)謹狀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住持慶元府清涼禪寺嗣法小師 (法雲)謹狀

(行狀或唐刊系。在後祿末。令本不見。故付于此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (行狀或唐刊系。在後祿末。令本不見。故付于此)。

祖翁在世。語錄二帙。刊流天下。宋咸淳五年晉之。續錄後集。已成三卷。而 本朝未刊行之。先師常為言。而未果成也。為人之後者。曷無勇為乎。仍搜遺逸。新添數紙於後錄之尾。鋟梓于龍翔。正和癸丑開爐日。拙孫(宗卓)敬書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖翁在世。語錄二帙。刊流天下。宋咸淳五年晉之。續錄後集。已成三卷。而 本朝未刊行之。先師常為言。而未果成也。為人之後者。曷無勇為乎。仍搜遺逸。新添數紙於後錄之尾。鋟梓于龍翔。正和癸丑開爐日。拙孫(宗卓)敬書。

沙彌宗哲等施財開版 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙彌宗哲等施財開版