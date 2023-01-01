虛堂和尚語錄卷之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛堂和尚語錄卷之九

臨安府徑山興聖萬壽禪寺後錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨安府徑山興聖萬壽禪寺後錄

參學正一淨喜尚賢編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學正一淨喜尚賢編

上堂。開端令節。萬事從新。普賢麼墨。文殊把筆。書箇事事大吉。從茲常住寬餘。掃除逋積。斗南長見老人星。五峯峨峨倚空碧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。開端令節。萬事從新。普賢麼墨。文殊把筆。書箇事事大吉。從茲常住寬餘。掃除逋積。斗南長見老人星。五峯峨峨倚空碧。

謝知事上堂。楊岐挾紙衾。出入庫司三十年。力輔慈明。用都寺不點常住油。買大椀造食供養大眾。後為亞世命師。叢林標準。況此龍峯名滿天下。來者即非凡木。居者盡是棟材。從茲日日春風。挽回國師元氣。且股肱得人。一句作麼生。老僧八十間無數。贏得看山復看雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝知事上堂。楊岐挾紙衾。出入庫司三十年。力輔慈明。用都寺不點常住油。買大椀造食供養大眾。後為亞世命師。叢林標準。況此龍峯名滿天下。來者即非凡木。居者盡是棟材。從茲日日春風。挽回國師元氣。且股肱得人。一句作麼生。老僧八十間無數。贏得看山復看雲。

上堂。舉。溈山因。摘茶次。謂仰山曰。終日摘茶。只聞子聲。不見子形。仰撼茶樹溈云。子只得其用。不得其體。仰云。未審和尚如何。溈良久。仰云。和尚只得其體。不得其用溈云。放子二十棒。拈云。溈山恐仰山不在。時時管帶。仰山子承父業。豈敢妄為。若是體用互換。放過杖子。總是第二月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。溈山因。摘茶次。謂仰山曰。終日摘茶。只聞子聲。不見子形。仰撼茶樹溈云。子只得其用。不得其體。仰云。未審和尚如何。溈良久。仰云。和尚只得其體。不得其用溈云。放子二十棒。拈云。溈山恐仰山不在。時時管帶。仰山子承父業。豈敢妄為。若是體用互換。放過杖子。總是第二月。

結夏小參。僧問。如來夏制。禁足護生。衲僧家。朝游西天。暮歸東土。作麼生制得他。師云。只可自怡悅。不堪持贈君。僧云。若如是則不離當處。常湛然。覓則知。君不可見。師云。餓狗齧枯髏。僧問。只如以大圓覺。為我伽藍。身心安居。平等性智。心如工伎兒。意似和伎者。作麼生。得身心安居去。師云。見人空解笑。弄物不知名。僧云。某甲今夏。信受奉行去也。師云。釘嘴鐵舌得人憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。僧問。如來夏制。禁足護生。衲僧家。朝游西天。暮歸東土。作麼生制得他。師云。只可自怡悅。不堪持贈君。僧云。若如是則不離當處。常湛然。覓則知。君不可見。師云。餓狗齧枯髏。僧問。只如以大圓覺。為我伽藍。身心安居。平等性智。心如工伎兒。意似和伎者。作麼生。得身心安居去。師云。見人空解笑。弄物不知名。僧云。某甲今夏。信受奉行去也。師云。釘嘴鐵舌得人憎。

師乃云。靈峯勝境。神龍變化。出沒難測其由。物外高人。不憚崇岡峻領。望風而至。不為崑山採玉。赤水求珠。直教刺腦入膠盆。正好將身挨白刃。時臨夏制。意在護生。性地絕塵。無生可護。且九十日內。精修梵行。成就慧身。一句作麼生。卓主丈。雪後始知松柏操。事難方見丈夫心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。靈峯勝境。神龍變化。出沒難測其由。物外高人。不憚崇岡峻領。望風而至。不為崑山採玉。赤水求珠。直教刺腦入膠盆。正好將身挨白刃。時臨夏制。意在護生。性地絕塵。無生可護。且九十日內。精修梵行。成就慧身。一句作麼生。卓主丈。雪後始知松柏操。事難方見丈夫心。

復舉。睦州和尚因。西峯相訪。置茶果道話次。州云。長老今夏。在何處安居。峯云。蘭溪。睦云。多少眾。峯云。七十餘僧。睦云。時中將何示徒。峯拈起柑子。州云。著甚死急。拈云。睦州雖不用拶折雲門脚底險機。要且賓主歷然。忽有問徑山今夏多少眾。內外七百餘僧。忽又問尋常將何示徒。和聲便喝。待他擬議。則便道。徑山門下。誰敢捋虎鬚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。睦州和尚因。西峯相訪。置茶果道話次。州云。長老今夏。在何處安居。峯云。蘭溪。睦云。多少眾。峯云。七十餘僧。睦云。時中將何示徒。峯拈起柑子。州云。著甚死急。拈云。睦州雖不用拶折雲門脚底險機。要且賓主歷然。忽有問徑山今夏多少眾。內外七百餘僧。忽又問尋常將何示徒。和聲便喝。待他擬議。則便道。徑山門下。誰敢捋虎鬚。

次日上堂。鵝護雪臘人氷。諸方恐有之。我者裏毀於佛。謗於法。不入眾數。尚且救不得一半。何況九十日內。如守古塚鬼。作麼生。得證入去。擊拂子。修心煉行。三世佛冤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。鵝護雪臘人氷。諸方恐有之。我者裏毀於佛。謗於法。不入眾數。尚且救不得一半。何況九十日內。如守古塚鬼。作麼生。得證入去。擊拂子。修心煉行。三世佛冤。

謝秉拂。夏齋上堂。齋粥二時。下地問訊。進退揖讓。謂之禮。撞鐘伐鼓。謂之樂。二者既備。三德六味。自天而降。棒喝交馳。從何而起會。則香風吹萎花。更雨新好者。不然。丁寧損君德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝秉拂。夏齋上堂。齋粥二時。下地問訊。進退揖讓。謂之禮。撞鐘伐鼓。謂之樂。二者既備。三德六味。自天而降。棒喝交馳。從何而起會。則香風吹萎花。更雨新好者。不然。丁寧損君德。

上堂。君勿愛清涼。清涼如火如沸湯。君勿惡炎熱。炎熱如氷如積雪。勿愛亦勿惡。未是逍遙處。楊次公自見天衣懷和尚之後。縱其波辯。品藻諸方。咸謂法藏比丘後身。獨徑山殊未之信。畢竟此是何人。卓主丈。清朝楊依講。季世佛牙郎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。君勿愛清涼。清涼如火如沸湯。君勿惡炎熱。炎熱如氷如積雪。勿愛亦勿惡。未是逍遙處。楊次公自見天衣懷和尚之後。縱其波辯。品藻諸方。咸謂法藏比丘後身。獨徑山殊未之信。畢竟此是何人。卓主丈。清朝楊依講。季世佛牙郎。

上堂。鴉作鴉鳴。鵲作鵲噪。盡大地人。不知孔竅。忽有箇漢出來道。大唐國裏有人在。老僧不覺屈膝吐舌。何故將謂無人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。鴉作鴉鳴。鵲作鵲噪。盡大地人。不知孔竅。忽有箇漢出來道。大唐國裏有人在。老僧不覺屈膝吐舌。何故將謂無人。

謝監收上堂。禾子熟也。世間好事人皆聽。刈鎌一舉。鉢盂無底貯虛空。古今差別情通。主丈頭邊路活。且道。往來飽德。所主者何人。卓主丈。家住海門東。槫桑最先照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝監收上堂。禾子熟也。世間好事人皆聽。刈鎌一舉。鉢盂無底貯虛空。古今差別情通。主丈頭邊路活。且道。往來飽德。所主者何人。卓主丈。家住海門東。槫桑最先照。

解夏小參。大覺世尊。直下五十三世嫡孫。比丘某甲。見住徑山興聖萬壽禪寺。承佛遺蔭。遵佛制法。於四月十五日。不用行籌坐草。與四海禪流。同此安居。於九十日內。四威儀中。無頃刻雜用身心。證此阿羅漢果無漏法身。出生入死。得大受用。夫復何疑。忽有箇漢出來道。老和尚畢竟有何憑據。山僧教伊近前來。低聲子向他道。爾把得穩便了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。大覺世尊。直下五十三世嫡孫。比丘某甲。見住徑山興聖萬壽禪寺。承佛遺蔭。遵佛制法。於四月十五日。不用行籌坐草。與四海禪流。同此安居。於九十日內。四威儀中。無頃刻雜用身心。證此阿羅漢果無漏法身。出生入死。得大受用。夫復何疑。忽有箇漢出來道。老和尚畢竟有何憑據。山僧教伊近前來。低聲子向他道。爾把得穩便了。

復舉。鏡清和尚問僧。近離甚處。僧云。三峯。夏在甚處。僧云。五峯。清云。放子三十棒。僧云。某甲有什麼過。清云。蓋汝出一叢林。入一叢林。拈云。動絃別曲。落葉知秋。山中散夏。豈無衲子。東去西去。忽有人問。切不得道。在徑山過夏。道著則打破爾髑髏。何故。卓主丈。酒逢知己飲。詩向會人吟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。鏡清和尚問僧。近離甚處。僧云。三峯。夏在甚處。僧云。五峯。清云。放子三十棒。僧云。某甲有什麼過。清云。蓋汝出一叢林。入一叢林。拈云。動絃別曲。落葉知秋。山中散夏。豈無衲子。東去西去。忽有人問。切不得道。在徑山過夏。道著則打破爾髑髏。何故。卓主丈。酒逢知己飲。詩向會人吟。

次日上堂。頂上笠腰下包。千里萬里路岧嶤。途中忽然撞著定上座輩。道。趙州東壁挂葫蘆。意作麼生。放下笠子。向他道。我今夏在徑山住。曾見虛堂和尚說來。且待我思量看。待他擬議。攔胸一拳頂笠便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。頂上笠腰下包。千里萬里路岧嶤。途中忽然撞著定上座輩。道。趙州東壁挂葫蘆。意作麼生。放下笠子。向他道。我今夏在徑山住。曾見虛堂和尚說來。且待我思量看。待他擬議。攔胸一拳頂笠便行。

謝書記藏主維那知客侍者。上堂。禮樂謙恭。進退揖讓。叢林標準。後學蓍龜。只因夫子不識一字。帶累他老胡。說得不盡。道饒綱令清峻。驗人眼高。置之一邊。忽若丹霞來訪國師。又作麼生。卓主丈。三應不得漏洩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝書記藏主維那知客侍者。上堂。禮樂謙恭。進退揖讓。叢林標準。後學蓍龜。只因夫子不識一字。帶累他老胡。說得不盡。道饒綱令清峻。驗人眼高。置之一邊。忽若丹霞來訪國師。又作麼生。卓主丈。三應不得漏洩。

上堂舉。雲門示眾。三乘十二分教。達磨西來。放過則不可。後來雪竇大師舉了。隨後喝云。大眾。好喝落在什麼處。若要鼻孔遼天。須是辨取者一喝。拈云。二大士承承家法。殊不知。有滲漏處。徑山則不然。若要鼻孔遼天。直須去此一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雲門示眾。三乘十二分教。達磨西來。放過則不可。後來雪竇大師舉了。隨後喝云。大眾。好喝落在什麼處。若要鼻孔遼天。須是辨取者一喝。拈云。二大士承承家法。殊不知。有滲漏處。徑山則不然。若要鼻孔遼天。直須去此一喝。

運菴和尚忌日。拈香。吽㗶吒喇竭節。地轉天回難辨別。不使松源省數錢。慣用衲僧鎖口訣。同死不同生。特地成途轍。秋風影裏重羅列。義斷情忘四十年。何時待得龜成鼈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 運菴和尚忌日。拈香。吽㗶吒喇竭節。地轉天回難辨別。不使松源省數錢。慣用衲僧鎖口訣。同死不同生。特地成途轍。秋風影裏重羅列。義斷情忘四十年。何時待得龜成鼈。

上堂。鬧不如靜。忙不如間。靜鬧俱泯。謂之得理歸宗事理絕。日輪正當午。又作麼生商量。擊拂子。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。鬧不如靜。忙不如間。靜鬧俱泯。謂之得理歸宗事理絕。日輪正當午。又作麼生商量。擊拂子。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。

上堂。舉。仰山坐次。忽有異僧。從空而至。作禮庭立。仰云。近離甚處。僧云。今早離西天。仰云。何來太遲。僧云。游山翫水。仰云。神通妙用則不無闍梨。佛法須還老僧。僧云。特來東土禮文殊。却遇著箇小釋迦。拈云。仰山布漫天網。於集雲峯下。羅織有知。無端被小果聲聞。用冬瓜印子。當頭一搭。却乃休去。若到徑山門下。更須驗過始得。何故。擊拂子。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。仰山坐次。忽有異僧。從空而至。作禮庭立。仰云。近離甚處。僧云。今早離西天。仰云。何來太遲。僧云。游山翫水。仰云。神通妙用則不無闍梨。佛法須還老僧。僧云。特來東土禮文殊。却遇著箇小釋迦。拈云。仰山布漫天網。於集雲峯下。羅織有知。無端被小果聲聞。用冬瓜印子。當頭一搭。却乃休去。若到徑山門下。更須驗過始得。何故。擊拂子。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。

開爐上堂。徑山年老心孤。要說火爐頭活。終不道東家杓柄長。西家杓柄短。只要每日鉢盂兩度濕。忽然坐到更深。毛頭星現。各自救取眉毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂。徑山年老心孤。要說火爐頭活。終不道東家杓柄長。西家杓柄短。只要每日鉢盂兩度濕。忽然坐到更深。毛頭星現。各自救取眉毛。

達磨忌拈香。應般若多羅之讖。嫩桂無差。破流支三藏之疑。詞鋒峻烈。從此六宗歛影。正脈流通。一花五葉。滿地吹香。海竪山椒。咸沾聖澤。月良春小。蓂莢五敷。炷此兜樓。少伸攀慕。且道。大師還來也無。插香云。不審不審。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨忌拈香。應般若多羅之讖。嫩桂無差。破流支三藏之疑。詞鋒峻烈。從此六宗歛影。正脈流通。一花五葉。滿地吹香。海竪山椒。咸沾聖澤。月良春小。蓂莢五敷。炷此兜樓。少伸攀慕。且道。大師還來也無。插香云。不審不審。

上堂。舉。德山因。廓侍者問。從上諸聖向什麼處去。山云。作麼作麼。廓云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山休去。明日山浴出。廓度茶與山。山撫廓背一下云。昨日公案作麼生。廓云。老漢今日方始瞥地。山又休去。師拈云。盡謂德山兩處休去。是養子之緣。殊不知。鬧市裏打靜槌。死水裏設覊絆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。德山因。廓侍者問。從上諸聖向什麼處去。山云。作麼作麼。廓云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山休去。明日山浴出。廓度茶與山。山撫廓背一下云。昨日公案作麼生。廓云。老漢今日方始瞥地。山又休去。師拈云。盡謂德山兩處休去。是養子之緣。殊不知。鬧市裏打靜槌。死水裏設覊絆。

上堂。朝鐘暮鼓。晨粥午齋。一一見聞覺知。謾他一星子不得。及問他歸宗斬蛇。大隨蓋龜。便去不得。且道。障礙在什麼處。忽有眾中衣鉢道友本色衲僧。出來露箇消息。供養大眾。也好箇時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。朝鐘暮鼓。晨粥午齋。一一見聞覺知。謾他一星子不得。及問他歸宗斬蛇。大隨蓋龜。便去不得。且道。障礙在什麼處。忽有眾中衣鉢道友本色衲僧。出來露箇消息。供養大眾。也好箇時節。

冬至小參。陰極陽生。理隨事變。是爾衲僧家家具子。若能一念知歸。不被寒暑之所遷。自然靈脈貫通。暖氣相接。道饒葭管飛灰。繡紋添線。也是什麼閑絡索。忽然傍不甘底。出來道。不涉化機。乞師指示。山僧只向他道。胡地冬抽筍江南雪亞梅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至小參。陰極陽生。理隨事變。是爾衲僧家家具子。若能一念知歸。不被寒暑之所遷。自然靈脈貫通。暖氣相接。道饒葭管飛灰。繡紋添線。也是什麼閑絡索。忽然傍不甘底。出來道。不涉化機。乞師指示。山僧只向他道。胡地冬抽筍江南雪亞梅。

復舉。洛浦和尚因。龐居士來參。禮拜起云。孟夏漸熱。仲冬薄寒。浦云。莫錯。士云。龐公年老。浦云。何不寒便道寒。熱便道熱。士云。患聾作麼。浦云。放爾三十棒。士云。啞却我口。塞却汝耳。師拈云。洛浦貪程太速。下知蹉過鳳樓。老龐密用金針。不覺鋒頭已露。檢點將來。二俱不了。且道。那裏是他不了底。來夜請首座。為眾點破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。洛浦和尚因。龐居士來參。禮拜起云。孟夏漸熱。仲冬薄寒。浦云。莫錯。士云。龐公年老。浦云。何不寒便道寒。熱便道熱。士云。患聾作麼。浦云。放爾三十棒。士云。啞却我口。塞却汝耳。師拈云。洛浦貪程太速。下知蹉過鳳樓。老龐密用金針。不覺鋒頭已露。檢點將來。二俱不了。且道。那裏是他不了底。來夜請首座。為眾點破。

次日上堂。一氣不言。發自九囦之底。初爻無象。肇為萬化之宗。依舊雲物呈祥。山林改觀。忽有箇漢。向陰陽未判已前。打破漆桶。又且如何。若果然。生鐵也須粉碎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。一氣不言。發自九囦之底。初爻無象。肇為萬化之宗。依舊雲物呈祥。山林改觀。忽有箇漢。向陰陽未判已前。打破漆桶。又且如何。若果然。生鐵也須粉碎。

謝執事上堂。舉。地藏道。諸方浩浩說禪。爭如我者裏種田博飯。師拈云。盡謂地藏坐一走七。殊不知。倒著麻鞋來似去。徑山窮天文。究地理。到底不識。者箇畢竟是什麼。卓主丈。一舉兩得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝執事上堂。舉。地藏道。諸方浩浩說禪。爭如我者裏種田博飯。師拈云。盡謂地藏坐一走七。殊不知。倒著麻鞋來似去。徑山窮天文。究地理。到底不識。者箇畢竟是什麼。卓主丈。一舉兩得。

上堂。舉。乾峯和尚道。舉一不得舉二。放過一著。落在第二。師拈云。乾峯慣與人解註。徑山則不然。舉一也不得。舉二也不得。放過也不得。把住也不得。何故。卓主丈。又添一箇解註也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。乾峯和尚道。舉一不得舉二。放過一著。落在第二。師拈云。乾峯慣與人解註。徑山則不然。舉一也不得。舉二也不得。放過也不得。把住也不得。何故。卓主丈。又添一箇解註也。

除夜小參。更籌餞臘看看。趲到結交頭。斗柄回春。日日數來添一歲。加一酌則龐公子帽頭著地。減一杯則李老君醉眼生瞋。從教臘雪連天。說甚宰牛分歲。盡是有名無實。說食充饑。徑山別有條章。只要知時識節。只如篝燈遠照靜守除夕。將何管顧。卓主丈。莫嫌老婦無盤飣。笑指爐中芋栗香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。更籌餞臘看看。趲到結交頭。斗柄回春。日日數來添一歲。加一酌則龐公子帽頭著地。減一杯則李老君醉眼生瞋。從教臘雪連天。說甚宰牛分歲。盡是有名無實。說食充饑。徑山別有條章。只要知時識節。只如篝燈遠照靜守除夕。將何管顧。卓主丈。莫嫌老婦無盤飣。笑指爐中芋栗香。

復舉。歸宗因。小師辭次。宗云。向什麼處去。僧云。諸方學五味禪去。宗云。我者裏一味禪。因什麼不學。僧云。如何是和尚一味禪。宗便打。僧云。我會也。我會也。宗云。道來看。僧擬開口。宗又打。是則是。劍刃上事。要且盡法無民。徑山令行一半。曲為今時。若依而行之。則非惟法堂前草深一丈。正恐無人看天澤菴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。歸宗因。小師辭次。宗云。向什麼處去。僧云。諸方學五味禪去。宗云。我者裏一味禪。因什麼不學。僧云。如何是和尚一味禪。宗便打。僧云。我會也。我會也。宗云。道來看。僧擬開口。宗又打。是則是。劍刃上事。要且盡法無民。徑山令行一半。曲為今時。若依而行之。則非惟法堂前草深一丈。正恐無人看天澤菴。

正旦上堂。鳶飛戾天。魚躍于囦。四夷拜舞。八表宣傳。笑看紅日上闌干。且道。歲旦剛辰。是何祥瑞。卓主丈。天子南郊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正旦上堂。鳶飛戾天。魚躍于囦。四夷拜舞。八表宣傳。笑看紅日上闌干。且道。歲旦剛辰。是何祥瑞。卓主丈。天子南郊。

謝新舊兩班。上堂。有賓有主。有禮有樂。謂之栴檀叢林。其主也。正心誠意。待物如春。其賓也。標準後學。權衡通變。忽若賓主互融。禮樂一致。又作麼生。卓主丈。向道是龍剛不信。果然奪得錦標歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝新舊兩班。上堂。有賓有主。有禮有樂。謂之栴檀叢林。其主也。正心誠意。待物如春。其賓也。標準後學。權衡通變。忽若賓主互融。禮樂一致。又作麼生。卓主丈。向道是龍剛不信。果然奪得錦標歸。

元宵上堂。朝家元日郊禮。天地開泰。聖天子。感而放燈一月。以享上帝。輦轂之下。青紅碧綠。巷陌如晝。禪門中。亦有五燈。有傳燈廣燈普燈續燈聯燈。燈燈相續。循環無盡。且道。徑山是什麼燈。卓主丈。牆壁有耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。朝家元日郊禮。天地開泰。聖天子。感而放燈一月。以享上帝。輦轂之下。青紅碧綠。巷陌如晝。禪門中。亦有五燈。有傳燈廣燈普燈續燈聯燈。燈燈相續。循環無盡。且道。徑山是什麼燈。卓主丈。牆壁有耳。

上堂。舉。保福因。僧侍立次。福云。爾得恁麼麁心。僧云。什麼處是某麁心。福將一塊土度與云。拋向外邊著。其僧拋了再問。福云。我見爾𡎺著磕著。所以道。爾麁心。師拈云。前面許爾親見雪峯。後面未敢相許。何故。擊拂子。金以石試。人以言試。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。保福因。僧侍立次。福云。爾得恁麼麁心。僧云。什麼處是某麁心。福將一塊土度與云。拋向外邊著。其僧拋了再問。福云。我見爾𡎺著磕著。所以道。爾麁心。師拈云。前面許爾親見雪峯。後面未敢相許。何故。擊拂子。金以石試。人以言試。

佛涅槃上堂。天不文。地不理。忽去忽來。如月印水。歲月已往兮。波旬得時。槨示雙趺兮。飲光增喜。悲兮喜兮。春風桃李。一以貫之。曾子曰。唯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。天不文。地不理。忽去忽來。如月印水。歲月已往兮。波旬得時。槨示雙趺兮。飲光增喜。悲兮喜兮。春風桃李。一以貫之。曾子曰。唯。

上堂。舉。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。拈云。黃面老子。其實要汝諸人不執方。歸乎中道。殊不知。雕砂無鏤玉之功。徑山不惜口業。今日作一句子。與諸人解註去也。擊拂子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。拈云。黃面老子。其實要汝諸人不執方。歸乎中道。殊不知。雕砂無鏤玉之功。徑山不惜口業。今日作一句子。與諸人解註去也。擊拂子。

上堂。舉。長水問琅瑯。清淨本然。云何忽生。山河大地。瑘云。清淨本然。云何忽生山河大地。長水有省。拈云。敢問諸人。問處一般。答亦不別。長水因甚悟去。徑山更與諸人。解註一遍。擊拂子。清淨本然。云何忽生山河大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。長水問琅瑯。清淨本然。云何忽生。山河大地。瑘云。清淨本然。云何忽生山河大地。長水有省。拈云。敢問諸人。問處一般。答亦不別。長水因甚悟去。徑山更與諸人。解註一遍。擊拂子。清淨本然。云何忽生山河大地。

上堂。首夏清和。百昌敷茂。會四海高人。深探淺究。驀然噴地一發。吸盡百川。不餘水之一滴。爝盡須彌。不消火之一豆。誰辨來由。松肥竹瘦。直饒七事隨身。徑山道箇未是。何故。擊拂子。洞山佛無光。韓信臨朝底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。首夏清和。百昌敷茂。會四海高人。深探淺究。驀然噴地一發。吸盡百川。不餘水之一滴。爝盡須彌。不消火之一豆。誰辨來由。松肥竹瘦。直饒七事隨身。徑山道箇未是。何故。擊拂子。洞山佛無光。韓信臨朝底。

結夏小參。西天那蘭陀寺。不曾禁足。法令森嚴。給孤園中。不立期限。得道者多。故我大覺世尊。具真天眼宿命通。觀東土兒孫。不受戒律。心游邪徑。故下制以禁之。令其九十日內。速證道果。山僧聞得。不覺寒毛卓竪。不敢預聞。何故。擊佛子。但持鷄狗戒。不學祖師禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。西天那蘭陀寺。不曾禁足。法令森嚴。給孤園中。不立期限。得道者多。故我大覺世尊。具真天眼宿命通。觀東土兒孫。不受戒律。心游邪徑。故下制以禁之。令其九十日內。速證道果。山僧聞得。不覺寒毛卓竪。不敢預聞。何故。擊佛子。但持鷄狗戒。不學祖師禪。

復舉。良遂座主。參麻谷和尚。一見來便。携鋤入菜園。略不相顧。復參次。谷便閉却門。遂扣門。谷云。誰。遂應聲未絕。豁然大悟云。和尚莫謾良遂好。若不來見和尚。幾被經論誤却一生。後來告眾云。良遂知處。諸人不知。諸人知處。良遂總知。頌云。諸人知處良遂知。良遂知處人不知。因思積雨花狼藉。空寫愁膓說向誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。良遂座主。參麻谷和尚。一見來便。携鋤入菜園。略不相顧。復參次。谷便閉却門。遂扣門。谷云。誰。遂應聲未絕。豁然大悟云。和尚莫謾良遂好。若不來見和尚。幾被經論誤却一生。後來告眾云。良遂知處。諸人不知。諸人知處。良遂總知。頌云。諸人知處良遂知。良遂知處人不知。因思積雨花狼藉。空寫愁膓說向誰。

次日上堂。舉。一明三目機銖。兩為什麼。終身不得。放浪雲山。無適無莫。為什麼。經年泰定。且如來制中。合取那一等上科。為後人法式。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。舉。一明三目機銖。兩為什麼。終身不得。放浪雲山。無適無莫。為什麼。經年泰定。且如來制中。合取那一等上科。為後人法式。

上堂。丁一卓二。未解度關。坐一走七。似近岑樓。會得炎天火聚。如入清涼寶所。不會則清涼寶所。如坐火聚刀山。要須如顏子坐忘。始有做工夫分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。丁一卓二。未解度關。坐一走七。似近岑樓。會得炎天火聚。如入清涼寶所。不會則清涼寶所。如坐火聚刀山。要須如顏子坐忘。始有做工夫分。

上堂。舉。朝奉郭功甫。請五祖演和尚。上堂。朝奉先於法座前燒香云。此一瓣香。爇向爐中。為光明雲。遍滿法界。供養我堂頭師兄禪師。伏願。於此雲中方廣座上。擘開面門。放出先師形相。與他諸人描邈。何以如此。白雲巖畔舊相逢。往日今朝事不同。夜靜水寒魚不食。一爐香散白蓮峯。祖乃云。曩謨薩怛多鉢囉野。恁麼恁麼。幾度白雲溪上望。黃梅花向雪中開。不恁麼不恁麼。嫩柳條金線。且要應時來。不見。龐居士問馬大師云。不與萬法為侶者是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。大眾。一口吸盡西江水。萬丈深潭窮到底。𭛵彴不是趙州橋。明月清風安可比。師拈云。者般說話。有甚捉摸處。盡從無依無欲中。流出此三昧。或者道。棊逢敵乎。琴遇知音。誰便不與麼道。待虛堂換劫骨頭。却許爾者一轉語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。朝奉郭功甫。請五祖演和尚。上堂。朝奉先於法座前燒香云。此一瓣香。爇向爐中。為光明雲。遍滿法界。供養我堂頭師兄禪師。伏願。於此雲中方廣座上。擘開面門。放出先師形相。與他諸人描邈。何以如此。白雲巖畔舊相逢。往日今朝事不同。夜靜水寒魚不食。一爐香散白蓮峯。祖乃云。曩謨薩怛多鉢囉野。恁麼恁麼。幾度白雲溪上望。黃梅花向雪中開。不恁麼不恁麼。嫩柳條金線。且要應時來。不見。龐居士問馬大師云。不與萬法為侶者是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。大眾。一口吸盡西江水。萬丈深潭窮到底。𭛵彴不是趙州橋。明月清風安可比。師拈云。者般說話。有甚捉摸處。盡從無依無欲中。流出此三昧。或者道。棊逢敵乎。琴遇知音。誰便不與麼道。待虛堂換劫骨頭。却許爾者一轉語。

解夏小參。結集法藏。取證刻期。此是先聖洪範。結集法藏。務要慧命流通。取證刻期。貴在情量頓脫。徑山今夏一眾。現大人相。各不相知。主賓彼此偷安。說甚明知故犯。及乎逗到言薦賞勞。直是無啟口處。且道。是何等叢林。卓主丈。韓幹馬嘶芳草渡。戴嵩牛臥綠楊陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。結集法藏。取證刻期。此是先聖洪範。結集法藏。務要慧命流通。取證刻期。貴在情量頓脫。徑山今夏一眾。現大人相。各不相知。主賓彼此偷安。說甚明知故犯。及乎逗到言薦賞勞。直是無啟口處。且道。是何等叢林。卓主丈。韓幹馬嘶芳草渡。戴嵩牛臥綠楊陰。

復舉。黃檗因。臨濟上山問訊。住數日乃辭。檗云。汝破夏來。何不終夏去。濟云。暫來問訊。檗便打令其去。濟行數里。疑其事再回終夏。師拈云。臨濟當時。若一去不回。使黃檗懸鼓待槌。方有些衲僧氣息。無端再回終夏。依舊鹽落醬裏。且道。誵訛在什麼處。擊拂子。將謂不然。今則果然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。黃檗因。臨濟上山問訊。住數日乃辭。檗云。汝破夏來。何不終夏去。濟云。暫來問訊。檗便打令其去。濟行數里。疑其事再回終夏。師拈云。臨濟當時。若一去不回。使黃檗懸鼓待槌。方有些衲僧氣息。無端再回終夏。依舊鹽落醬裏。且道。誵訛在什麼處。擊拂子。將謂不然。今則果然。

次日上堂。秋風吹曉露。秋雨送秋炎。祖師門下客。無處不咨參。前程忽撞著箇金口木舌漢。又作麼生。卓主丈。且喜大事了畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。秋風吹曉露。秋雨送秋炎。祖師門下客。無處不咨參。前程忽撞著箇金口木舌漢。又作麼生。卓主丈。且喜大事了畢。

上堂。舉。五祖戒和尚問僧。近離甚處。僧云。東京。祖云。曾見天子麼。僧云。常年一度出金明池。祖云。有禮可恕。無禮難容。出去。師拈云。者僧若親從京師來。也恐謾他不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。五祖戒和尚問僧。近離甚處。僧云。東京。祖云。曾見天子麼。僧云。常年一度出金明池。祖云。有禮可恕。無禮難容。出去。師拈云。者僧若親從京師來。也恐謾他不得。

中秋送鏡空西堂赴三塔。上堂。門當古道。塔帶寒江。不須招手自來。誰敢橫趨而去。景德堂上鏡空禪師。蘊前輩典刑。有尊宿禮貌。榮膺朝命。光闡宗猷。聚首龍峯。可無攀感。直得寒山拊掌。拾得歡呼。何也。卓主丈。此夜一輪滿。清光何處無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋送鏡空西堂赴三塔。上堂。門當古道。塔帶寒江。不須招手自來。誰敢橫趨而去。景德堂上鏡空禪師。蘊前輩典刑。有尊宿禮貌。榮膺朝命。光闡宗猷。聚首龍峯。可無攀感。直得寒山拊掌。拾得歡呼。何也。卓主丈。此夜一輪滿。清光何處無。

上堂。舉。雪峯在洞山。作飯頭淘米次。山問云。為復是淘沙去米。為復是淘米去沙。峯云。沙米一齊去。山云。大眾喫箇什麼。峯覆却盆子。山云。子緣法合在德山。師拈云。季咸相壺丘子林。隨變不分。仗劍而逐之。洞山謂。雪峯緣在德山。不知是何相法。峯後果嗣德山。此又過是季咸之徒歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。雪峯在洞山。作飯頭淘米次。山問云。為復是淘沙去米。為復是淘米去沙。峯云。沙米一齊去。山云。大眾喫箇什麼。峯覆却盆子。山云。子緣法合在德山。師拈云。季咸相壺丘子林。隨變不分。仗劍而逐之。洞山謂。雪峯緣在德山。不知是何相法。峯後果嗣德山。此又過是季咸之徒歟。

開爐上堂。舉。趙州火爐頭。無賓主話。多年無人提掇。徑山火爐頭。無賓主話。又作麼生。每日只管理論。範粥鍋築浴室。鞔法鼓造江船。且與麼過。何暇舉火爐頭話。來春又要。架僧堂移行堂。立行者名次。與麼時節。方可閉門作活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂。舉。趙州火爐頭。無賓主話。多年無人提掇。徑山火爐頭。無賓主話。又作麼生。每日只管理論。範粥鍋築浴室。鞔法鼓造江船。且與麼過。何暇舉火爐頭話。來春又要。架僧堂移行堂。立行者名次。與麼時節。方可閉門作活。

達磨大師忌日拈香。觀東震旦有大乘根器。逾海越漠而來。遠赴梁朝丹闕。一言喫合如春。卷衣北面。折葦問津。信知桂讖不誣人。追思嚴諱。炊黍鱠芹。流水希聲絃欲斷。不知將底續芳塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨大師忌日拈香。觀東震旦有大乘根器。逾海越漠而來。遠赴梁朝丹闕。一言喫合如春。卷衣北面。折葦問津。信知桂讖不誣人。追思嚴諱。炊黍鱠芹。流水希聲絃欲斷。不知將底續芳塵。

上堂。舉。風穴示眾云。若立一塵。家國興盛。野老顰蹙。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。師拈云。風穴只要箇相似底。殊不知。天傾東南。地陷西北。會得。日與義皇上人。游戲大槐安國。其間得失榮辱。自能知之。卓主丈云。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。風穴示眾云。若立一塵。家國興盛。野老顰蹙。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。師拈云。風穴只要箇相似底。殊不知。天傾東南。地陷西北。會得。日與義皇上人。游戲大槐安國。其間得失榮辱。自能知之。卓主丈云。參。

上堂。平生好攻禪病。不知病是道源。要知道源端的。直須陸地行船。因思大唐裴相國。作圓覺經一序。一字一義。聳動人天。又思。本朝溫國公。製解禪頌六篇。一褒一貶。口業昭然。匪伊自絕夙種。佛亦不度無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。平生好攻禪病。不知病是道源。要知道源端的。直須陸地行船。因思大唐裴相國。作圓覺經一序。一字一義。聳動人天。又思。本朝溫國公。製解禪頌六篇。一褒一貶。口業昭然。匪伊自絕夙種。佛亦不度無緣。

冬夜小參。僧問。溈山問仰山。仲冬嚴寒年年事。晷運推移事若何。仰山叉手近前而立。師云。父攘羊子證之。僧云。溈山云。情知子答者話不得。師云。一家父子和氣如春。僧云。香嚴入來。溈舉前話。嚴云。某甲偏答得者話。溈山復舉。嚴亦叉手近前而立。此意如何。師云。離婁行處浪滔天。僧云。溈云。賴遇寂子不會。師云。手臂終不向外曲。僧云。今夜忽有箇漢。出來問和尚。仲冬嚴寒年年事。晷運推移事若何。作麼生答他。師云。老僧也只與麼答他。僧云。畢竟作麼生答。師云。劍去久矣。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬夜小參。僧問。溈山問仰山。仲冬嚴寒年年事。晷運推移事若何。仰山叉手近前而立。師云。父攘羊子證之。僧云。溈山云。情知子答者話不得。師云。一家父子和氣如春。僧云。香嚴入來。溈舉前話。嚴云。某甲偏答得者話。溈山復舉。嚴亦叉手近前而立。此意如何。師云。離婁行處浪滔天。僧云。溈云。賴遇寂子不會。師云。手臂終不向外曲。僧云。今夜忽有箇漢。出來問和尚。仲冬嚴寒年年事。晷運推移事若何。作麼生答他。師云。老僧也只與麼答他。僧云。畢竟作麼生答。師云。劍去久矣。僧禮拜。

師乃云。山僧得長老之名。已四十年。於四十年中。住十箇院子。其間論今考古。說東話西。盡是門頭戶底之設。其緊切處。不曾道著得一字子。今則時臨亞歲。節屆書雲。反不如四十年前。未曾啟口底。一句子分曉。且作麼生。是四十年前。未曾啟口底一句子。卓主丈。要且不是這一句子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。山僧得長老之名。已四十年。於四十年中。住十箇院子。其間論今考古。說東話西。盡是門頭戶底之設。其緊切處。不曾道著得一字子。今則時臨亞歲。節屆書雲。反不如四十年前。未曾啟口底。一句子分曉。且作麼生。是四十年前。未曾啟口底一句子。卓主丈。要且不是這一句子。

復舉。溈山一日臥次。仰山來。溈乃轉面向壁臥。仰云。某甲是和尚弟子。不用形迹。溈作起勢。仰便出。溈召云。寂子仰回。溈云。聽老僧說箇夢。仰低頭作聽勢。溈云。為我厚看。仰取一盆水一條手巾。溈洗却面纔坐。香嚴入來。溈云。我適來與寂子。作一上神通。不同小小。嚴云。某甲在下面。了了知得。溈云。子試道看。香嚴乃點一椀茶來。溈云。二子智慧神通。過於鶖子目連。師拈云。溈山源脈。到五代時浸微。且道。因甚如此。卓主丈。過在目連鶖子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。溈山一日臥次。仰山來。溈乃轉面向壁臥。仰云。某甲是和尚弟子。不用形迹。溈作起勢。仰便出。溈召云。寂子仰回。溈云。聽老僧說箇夢。仰低頭作聽勢。溈云。為我厚看。仰取一盆水一條手巾。溈洗却面纔坐。香嚴入來。溈云。我適來與寂子。作一上神通。不同小小。嚴云。某甲在下面。了了知得。溈云。子試道看。香嚴乃點一椀茶來。溈云。二子智慧神通。過於鶖子目連。師拈云。溈山源脈。到五代時浸微。且道。因甚如此。卓主丈。過在目連鶖子。

次日上堂。一氣潛回。百昌萠動。君子道長兮。露柱咨參。小人道消兮。燈籠作舞。義出豐年。道復太古。國師歡喜問如何。冬至寒食一百五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。一氣潛回。百昌萠動。君子道長兮。露柱咨參。小人道消兮。燈籠作舞。義出豐年。道復太古。國師歡喜問如何。冬至寒食一百五。

謝秉拂。冬齋上堂。以佛法玄妙。布施於人。如雀填滄海。以醍醐上味。供養於人。如蜜裡砒霜。是他宿習因緣。佛也救他不得。徑山明如業鏡。這裏無爾討便宜處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝秉拂。冬齋上堂。以佛法玄妙。布施於人。如雀填滄海。以醍醐上味。供養於人。如蜜裡砒霜。是他宿習因緣。佛也救他不得。徑山明如業鏡。這裏無爾討便宜處。

正旦上堂。臘裏三白。元正氣和。天地開泰。萬物得序。因甚麼一年有兩箇歲端。若謂閏餘成歲。阿誰不知。山僧尋常道。天下人安我始安。徑令通事舍人。子細聽探。是何氣數如是。通事舍人。不移跬步。繞四天下。打一遭。無事不知。無處不到。歸來踊躍歡喜。果有豐年之兆。山僧云。以何為據。通事舍人道。都城巷陌。市𫑮邸店。村落鄉坊。柴米蔬菜。百物廉平。二麥雪後。欝然可觀。是為豐年之兆。山僧又問。此外別有消息否。他云。桑柘樹頭聞布穀。春風影裏牧耕牛。山僧道。通事舍人爾果然名德相孚。向春老僧有錢。買箇油糍子。供養爾。他將身一旋。拊掌大笑而去。山僧惟切疑之。雖然且道。他笑箇甚麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正旦上堂。臘裏三白。元正氣和。天地開泰。萬物得序。因甚麼一年有兩箇歲端。若謂閏餘成歲。阿誰不知。山僧尋常道。天下人安我始安。徑令通事舍人。子細聽探。是何氣數如是。通事舍人。不移跬步。繞四天下。打一遭。無事不知。無處不到。歸來踊躍歡喜。果有豐年之兆。山僧云。以何為據。通事舍人道。都城巷陌。市𫑮邸店。村落鄉坊。柴米蔬菜。百物廉平。二麥雪後。欝然可觀。是為豐年之兆。山僧又問。此外別有消息否。他云。桑柘樹頭聞布穀。春風影裏牧耕牛。山僧道。通事舍人爾果然名德相孚。向春老僧有錢。買箇油糍子。供養爾。他將身一旋。拊掌大笑而去。山僧惟切疑之。雖然且道。他笑箇甚麼。

閏正月望。為新慶遠長老。上堂。不知歲之餘閏。不知月之大小。懵懵懂懂。如是者僅三十年。一旦眼睛活。便見朝旨踵門。趣歸慶遠。衲僧家潛行密用。得與麼靈驗。且上馬見路。一句作麼生。卓主丈。江南春信早。紫蕨已伸拳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閏正月望。為新慶遠長老。上堂。不知歲之餘閏。不知月之大小。懵懵懂懂。如是者僅三十年。一旦眼睛活。便見朝旨踵門。趣歸慶遠。衲僧家潛行密用。得與麼靈驗。且上馬見路。一句作麼生。卓主丈。江南春信早。紫蕨已伸拳。

上堂。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。形山即不問。如何是一寶。莫是上大人丘乙己麼。咄。可知禮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。形山即不問。如何是一寶。莫是上大人丘乙己麼。咄。可知禮也。

上堂。舉。疎山造壽塔次。知事白云。將幾錢與匠人。山云。為將三文與匠人好。為將兩文與匠人好。為將一文與匠人好。若道得。與吾親造壽塔。其僧茫然。後有僧。舉似大嶺。嶺云。還有人道得麼。僧云。未有人道得。嶺云。爾歸舉似和尚。若將三文與匠人。此生決不得塔。若將兩文與匠人。和尚與匠人。共出一隻手。若將一文與匠人。帶累匠人。眉鬚墮落。僧回舉似疎山。疎山禮拜云。大嶺古佛。放光射至此間。雖然也是臘月裏蓮花。大嶺聞得云。我與麼道。早是龜毛長數尺。師拈云。二大老向針頭上。削鐵擬鑄太阿。殺佛殺祖。爭柰未有人橫點頭。徑山壽塔。是崑山薦嚴嗣子。寶葉造來。亦不知其價直。且道。與大嶺古佛放光射至此間。相去多少。卓主文。多年曆日如能用。免被巡官指上推。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。疎山造壽塔次。知事白云。將幾錢與匠人。山云。為將三文與匠人好。為將兩文與匠人好。為將一文與匠人好。若道得。與吾親造壽塔。其僧茫然。後有僧。舉似大嶺。嶺云。還有人道得麼。僧云。未有人道得。嶺云。爾歸舉似和尚。若將三文與匠人。此生決不得塔。若將兩文與匠人。和尚與匠人。共出一隻手。若將一文與匠人。帶累匠人。眉鬚墮落。僧回舉似疎山。疎山禮拜云。大嶺古佛。放光射至此間。雖然也是臘月裏蓮花。大嶺聞得云。我與麼道。早是龜毛長數尺。師拈云。二大老向針頭上。削鐵擬鑄太阿。殺佛殺祖。爭柰未有人橫點頭。徑山壽塔。是崑山薦嚴嗣子。寶葉造來。亦不知其價直。且道。與大嶺古佛放光射至此間。相去多少。卓主文。多年曆日如能用。免被巡官指上推。

上堂。舉。德山參龍潭。纔相見便問。久嚮龍潭及乎到來。潭又不見。龍又不現。潭云。子親到龍潭。至夜侍立次。潭云。子何不下去。德山即珍重。揭簾而出。見外面黑。却回云。外面黑潭。點紙燭度與山。山擬接。潭即吹滅。山於此大悟。便作禮。潭云。子見箇什麼道理。山云。某甲從今日去。不疑天下老和尚舌頭。次日潭陞座云。可中有箇漢。牙如劍樹。口似血盆。一棒打不回頭。他時異日。向孤峯頂上。盤結草菴。立吾道去也。山取疏鈔。於法堂前。將一炬火。提起云。窮諸玄辯。若一毫置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。遂焚之。師拈云。辨龍蛇眼。擒虎兒機。自古有之。只因錯為指陳。以致破家散宅。還有人辨得出麼。喝一喝。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。德山參龍潭。纔相見便問。久嚮龍潭及乎到來。潭又不見。龍又不現。潭云。子親到龍潭。至夜侍立次。潭云。子何不下去。德山即珍重。揭簾而出。見外面黑。却回云。外面黑潭。點紙燭度與山。山擬接。潭即吹滅。山於此大悟。便作禮。潭云。子見箇什麼道理。山云。某甲從今日去。不疑天下老和尚舌頭。次日潭陞座云。可中有箇漢。牙如劍樹。口似血盆。一棒打不回頭。他時異日。向孤峯頂上。盤結草菴。立吾道去也。山取疏鈔。於法堂前。將一炬火。提起云。窮諸玄辯。若一毫置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。遂焚之。師拈云。辨龍蛇眼。擒虎兒機。自古有之。只因錯為指陳。以致破家散宅。還有人辨得出麼。喝一喝。下座。

海西堂至上堂。推天文。窮地理。將陰陽易數。向蓍草影邊。點指頭子數過。無一星子漏落。且道。趙州東壁掛葫蘆。在什麼數中。會得事同一家。不然。多向洞庭青草岸。楚天空闊不知歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海西堂至上堂。推天文。窮地理。將陰陽易數。向蓍草影邊。點指頭子數過。無一星子漏落。且道。趙州東壁掛葫蘆。在什麼數中。會得事同一家。不然。多向洞庭青草岸。楚天空闊不知歸。

結夏小參。僧問。人皆苦炎熱。我愛夏日長。薰風自南來。殿閣生微涼。此是古人聯句。大慧聞得打破漆桶。且道。節文在甚麼處。師云。甚處見大慧。僧喝云。也是泥裏洗土塊。師云。果然。僧云。德山小參不答話。有問。話者三十棒。此意如何。師云。醋酸何必挂葫蘆。進云。有僧出禮拜。德山便打。又作麼生。師云。鐵旗鐵鼓。進云。僧云。某甲話也未問。為什麼打某甲。又且如何。師云。義出豐年。進云。山云。爾是何處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷。好與三十棒。又作麼生。師云。德山性命。落在這僧手裏。進云。只如德山與麼。為復是賞伊罰伊。師云。劍握甑人手。進云。者僧是箇衝波逆浪。慣弄潮頭底。因甚德山覷他不破。師云。爾却被諸人覷破了也。僧云。只如今夜。忽有箇漢出來道。某甲話未問。為什麼打某甲。未審和尚。作麼生答他。師云。我不似德山老婆心。僧云。明眼宗師天然有在。師云。賊是家親。師乃云。古篆不文。新條有制。九旬禁足。剖瓮覓天。三月護生。劈琴煮鶴。致使有志之士。無所舒伸。縱饒別有生機。未免伏聽處分。老僧今夜不惜眉毛。作箇方便。使現前四眾。九夏無虛棄之功。還信得及麼。若信得及。水邊林底切蹉琢磨。必有修證之期。其如不然。各請收歸上科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。僧問。人皆苦炎熱。我愛夏日長。薰風自南來。殿閣生微涼。此是古人聯句。大慧聞得打破漆桶。且道。節文在甚麼處。師云。甚處見大慧。僧喝云。也是泥裏洗土塊。師云。果然。僧云。德山小參不答話。有問。話者三十棒。此意如何。師云。醋酸何必挂葫蘆。進云。有僧出禮拜。德山便打。又作麼生。師云。鐵旗鐵鼓。進云。僧云。某甲話也未問。為什麼打某甲。又且如何。師云。義出豐年。進云。山云。爾是何處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷。好與三十棒。又作麼生。師云。德山性命。落在這僧手裏。進云。只如德山與麼。為復是賞伊罰伊。師云。劍握甑人手。進云。者僧是箇衝波逆浪。慣弄潮頭底。因甚德山覷他不破。師云。爾却被諸人覷破了也。僧云。只如今夜。忽有箇漢出來道。某甲話未問。為什麼打某甲。未審和尚。作麼生答他。師云。我不似德山老婆心。僧云。明眼宗師天然有在。師云。賊是家親。師乃云。古篆不文。新條有制。九旬禁足。剖瓮覓天。三月護生。劈琴煮鶴。致使有志之士。無所舒伸。縱饒別有生機。未免伏聽處分。老僧今夜不惜眉毛。作箇方便。使現前四眾。九夏無虛棄之功。還信得及麼。若信得及。水邊林底切蹉琢磨。必有修證之期。其如不然。各請收歸上科。

復舉。涌泉因。雪峯訪。乃門送。峯入轎了。泉云。者箇四人舁。那箇幾人舁。峯聳身云。道甚麼。泉再舉。峯云。行行他不會。師拈云。電光石火之機。具大眼目。卒難湊泊。涌泉危流中。失却手橈。雪峯過在後語。當時若是徑山待他聳身云。道甚麼。只向他道。請和尚穩乘轎子。非惟坐斷雪峯舌頭。亦使天下人針劄不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。涌泉因。雪峯訪。乃門送。峯入轎了。泉云。者箇四人舁。那箇幾人舁。峯聳身云。道甚麼。泉再舉。峯云。行行他不會。師拈云。電光石火之機。具大眼目。卒難湊泊。涌泉危流中。失却手橈。雪峯過在後語。當時若是徑山待他聳身云。道甚麼。只向他道。請和尚穩乘轎子。非惟坐斷雪峯舌頭。亦使天下人針劄不入。

次日上堂。大覺世尊二千年前。給孤園中。聚一千二百五十比丘。至安居日。起模畫樣。迨今繩繩未已。今日忽有箇漢。出來道。我者裡是壺中天地別有日月。不入爾者保社。山僧只得明窓下安排。何故。麒麟上瑞舉世希逢謝福州光首座秉拂。上堂。夫蠱者最靈通。不期而會。不約而同。拶著崖崩石裂。拋出金圈栗蓬。驚倒露柱。嚇殺燈籠。不知何處毒種。元來門裏有蟲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。大覺世尊二千年前。給孤園中。聚一千二百五十比丘。至安居日。起模畫樣。迨今繩繩未已。今日忽有箇漢。出來道。我者裡是壺中天地別有日月。不入爾者保社。山僧只得明窓下安排。何故。麒麟上瑞舉世希逢謝福州光首座秉拂。上堂。夫蠱者最靈通。不期而會。不約而同。拶著崖崩石裂。拋出金圈栗蓬。驚倒露柱。嚇殺燈籠。不知何處毒種。元來門裏有蟲。

上堂。排日治疊。教盡一味。休去歇去。茫然湛然去。謂之得道之士。殊不知。未曾啟口。先犯國諱。只如離言詮絕依倚。諸方作麼生接納端午日。嘉禾報恩水谷遺書至。上堂。午見五。謂之天中節。陽德既剛。元化以洽。盡大地無非是藥者。要且療不得無病之人。且道。那箇是無病之人。卓主丈。問取氷谷老子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。排日治疊。教盡一味。休去歇去。茫然湛然去。謂之得道之士。殊不知。未曾啟口。先犯國諱。只如離言詮絕依倚。諸方作麼生接納端午日。嘉禾報恩水谷遺書至。上堂。午見五。謂之天中節。陽德既剛。元化以洽。盡大地無非是藥者。要且療不得無病之人。且道。那箇是無病之人。卓主丈。問取氷谷老子。

中夏上堂。舉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州云。還假趣向否。泉云。擬之則乖。州云。不擬又爭知是道。泉云。道不屬知。不屬不知。知是妄覺。不知是無記。若真達不疑之道。豁若太虛。豈可強是非耶。趙州禮拜。師拈云。一夏九十日。已過四十五日。此是四十五日已前語。四十五日已後語。若是四十五日已前語。焦塼打著連底凍。若是四十五日已後語。老僧不得不說。若不說又恐。諸人見疑。却煩主丈子。子細分看。卓主丈。單拆交重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中夏上堂。舉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州云。還假趣向否。泉云。擬之則乖。州云。不擬又爭知是道。泉云。道不屬知。不屬不知。知是妄覺。不知是無記。若真達不疑之道。豁若太虛。豈可強是非耶。趙州禮拜。師拈云。一夏九十日。已過四十五日。此是四十五日已前語。四十五日已後語。若是四十五日已前語。焦塼打著連底凍。若是四十五日已後語。老僧不得不說。若不說又恐。諸人見疑。却煩主丈子。子細分看。卓主丈。單拆交重。

上堂。炎威三伏不為苦。涼風四來不為樂。樂中有苦人不知。苦中有樂人不會。摶虛空揮象外。擔板一生死而無悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。炎威三伏不為苦。涼風四來不為樂。樂中有苦人不知。苦中有樂人不會。摶虛空揮象外。擔板一生死而無悔。

上堂。一喝分賓主。照用一時行。且道。賓主作麼生分。若分得。犯突吉羅罪。若分不得。背地裏捫心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一喝分賓主。照用一時行。且道。賓主作麼生分。若分得。犯突吉羅罪。若分不得。背地裏捫心。

上堂。舉。興化示眾云。今日不用如何若何。便請單刀直入。興化與汝證據。時有旻德長老。出禮拜。起便喝。化亦喝。德又喝。化亦喝。德禮拜歸眾。興化云。若是別人三十棒。一棒也較不得。何故。蓋他旻德一喝。不作一喝用。便下座。師拈云。漢高祖紿韓信而殺之。身雖死。其心果死乎。興化放旻德長老三十棒。和氣如春。較之賓主相見。則遠之遠矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。興化示眾云。今日不用如何若何。便請單刀直入。興化與汝證據。時有旻德長老。出禮拜。起便喝。化亦喝。德又喝。化亦喝。德禮拜歸眾。興化云。若是別人三十棒。一棒也較不得。何故。蓋他旻德一喝。不作一喝用。便下座。師拈云。漢高祖紿韓信而殺之。身雖死。其心果死乎。興化放旻德長老三十棒。和氣如春。較之賓主相見。則遠之遠矣。

解夏小參。僧問。初秋夏末。布袋頭開。時節因緣。請師開示。師云。若不得流水。還應過別山。僧云。學人到此。何似不問好。師云。叮嚀損君德。僧云。馬大師因。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。此意如何。師云。𢬵身入虎穴。僧云。馬師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏。又作麼生。師云。貪程太速。不覺落草。僧云。僧問藏。藏云。我今日頭疼。不能為汝說。問取海兄。此意如何。師云。神號鬼哭。禍及私門。僧云。僧問海。海云。我到者裏。却不會。又作麼生。師云。貶向無生國裏。僧云。馬大師父子各有病痛。還有人醫得否。師云。先醫得爾。方醫得他。僧云。學人無病。何必求醫。師云。通身是癩。不肯承當。僧禮拜云。謝師答話。師云。知過必改。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。僧問。初秋夏末。布袋頭開。時節因緣。請師開示。師云。若不得流水。還應過別山。僧云。學人到此。何似不問好。師云。叮嚀損君德。僧云。馬大師因。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。此意如何。師云。𢬵身入虎穴。僧云。馬師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏。又作麼生。師云。貪程太速。不覺落草。僧云。僧問藏。藏云。我今日頭疼。不能為汝說。問取海兄。此意如何。師云。神號鬼哭。禍及私門。僧云。僧問海。海云。我到者裏。却不會。又作麼生。師云。貶向無生國裏。僧云。馬大師父子各有病痛。還有人醫得否。師云。先醫得爾。方醫得他。僧云。學人無病。何必求醫。師云。通身是癩。不肯承當。僧禮拜云。謝師答話。師云。知過必改。

師乃云。清泉白石。偃月枕雲。竹屋茅堂。怡神適意。可謂頓忘身世。絕俗幽緇。無端禁足安居。佛法朝朝在己。剋期取證。功行時時上心。只知規矩襲人。安得入流忘所。衲僧家。作得主把得定。不被人謾。且取功底句作麼生。卓主丈。一把香芻拈未暇。六環金錫響遙空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。清泉白石。偃月枕雲。竹屋茅堂。怡神適意。可謂頓忘身世。絕俗幽緇。無端禁足安居。佛法朝朝在己。剋期取證。功行時時上心。只知規矩襲人。安得入流忘所。衲僧家。作得主把得定。不被人謾。且取功底句作麼生。卓主丈。一把香芻拈未暇。六環金錫響遙空。

復舉。洞山示眾云。初秋夏末兄弟家。東去西去。直須向萬里無寸草處去。傳到瀏陽菴主。庵主云。何不道出門便是草。因此機感相投。道播寰中。徑山則不然。忽有僧出辭。只向他道。秋暑尚炎。擬整包笠。何如此之速耶。且道。與二大老。相去多少。擊拂子。醜婦顰眉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。洞山示眾云。初秋夏末兄弟家。東去西去。直須向萬里無寸草處去。傳到瀏陽菴主。庵主云。何不道出門便是草。因此機感相投。道播寰中。徑山則不然。忽有僧出辭。只向他道。秋暑尚炎。擬整包笠。何如此之速耶。且道。與二大老。相去多少。擊拂子。醜婦顰眉。

次日上堂。卓主丈。一下云。頂笠挈包雲外去。者回終不上龍峯。又卓一下。途中忽然撞著定上座。被他當頭道箇不審。爾作麼生祇對他。又卓一下。不須頻勸酒。自有解愁人。又卓一下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。卓主丈。一下云。頂笠挈包雲外去。者回終不上龍峯。又卓一下。途中忽然撞著定上座。被他當頭道箇不審。爾作麼生祇對他。又卓一下。不須頻勸酒。自有解愁人。又卓一下。

謝都寺．維那．藏主．知客．侍者。上堂。挾紙衾歷重任。慈明其責得人。罰饡飯復游山。興化求賢大急。主賓相見未舉先知。只如趙州繞禪床。又作麼生。卓主丈。莫笑國師門戶冷。老來無力為三呼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝都寺．維那．藏主．知客．侍者。上堂。挾紙衾歷重任。慈明其責得人。罰饡飯復游山。興化求賢大急。主賓相見未舉先知。只如趙州繞禪床。又作麼生。卓主丈。莫笑國師門戶冷。老來無力為三呼。

上堂。舉。石霜普會遷化。眾請首座住持。虔侍者云。先師道。休去歇去。一條白練去。一念萬年去。明甚麼邊事。若會得則住持。若不會則不可。座云。明一色邊事。虔云。未會先師意在。座云。裝香來。香煙斷處。若去不得。則不會先師意。香煙未斷。首座脫去。虔拊首座背云。坐脫立亡者則不無。要會先師意猶未在。師拈云。一人高高峯頂立。一人深深海底行。不是與人難共住。大都緇素要分明。作麼生。是分明底事。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。石霜普會遷化。眾請首座住持。虔侍者云。先師道。休去歇去。一條白練去。一念萬年去。明甚麼邊事。若會得則住持。若不會則不可。座云。明一色邊事。虔云。未會先師意在。座云。裝香來。香煙斷處。若去不得。則不會先師意。香煙未斷。首座脫去。虔拊首座背云。坐脫立亡者則不無。要會先師意猶未在。師拈云。一人高高峯頂立。一人深深海底行。不是與人難共住。大都緇素要分明。作麼生。是分明底事。卓主丈。

中秋上堂。僧問。寒山子今夜見月。因甚拊掌大笑。師云。眼裏著沙不得。耳裏著水不得。僧云。今夜還有人發笑也無。師云。直饒笑裡有刀。也須勘過。僧云。記得馬大師翫月次。云。正與麼時如何。西堂云。正好供養。此意如何。師云。寸丁入木。僧云。百丈云。正好修行。又作麼生。師云。地獄門前鬼脫印。僧云。南泉拂袖便行。此意如何。師云。只緣步驟太過。不覺通身泥水。僧云。且道。三大老下語。還有優劣也無。師云。厭彩馬師多少。僧云。馬師又道。經歸藏。禪歸海。惟有普願。獨超物外。又作麼生。師云。巖下風生虎弄兒。僧禮拜。師云。禮拜則可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。僧問。寒山子今夜見月。因甚拊掌大笑。師云。眼裏著沙不得。耳裏著水不得。僧云。今夜還有人發笑也無。師云。直饒笑裡有刀。也須勘過。僧云。記得馬大師翫月次。云。正與麼時如何。西堂云。正好供養。此意如何。師云。寸丁入木。僧云。百丈云。正好修行。又作麼生。師云。地獄門前鬼脫印。僧云。南泉拂袖便行。此意如何。師云。只緣步驟太過。不覺通身泥水。僧云。且道。三大老下語。還有優劣也無。師云。厭彩馬師多少。僧云。馬師又道。經歸藏。禪歸海。惟有普願。獨超物外。又作麼生。師云。巖下風生虎弄兒。僧禮拜。師云。禮拜則可。

師廼云。玉宇澄肅。眾星掩耀。尋常多是論三五。惟有今宵分外明。引得馬簸箕。呼兒喚子。縱而翫之。直饒各逞危機。畢竟出他影子不得。莫有出他影子底麼。出來下一轉語。供養大眾。不然。山僧自道去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師廼云。玉宇澄肅。眾星掩耀。尋常多是論三五。惟有今宵分外明。引得馬簸箕。呼兒喚子。縱而翫之。直饒各逞危機。畢竟出他影子不得。莫有出他影子底麼。出來下一轉語。供養大眾。不然。山僧自道去也。

上堂。舉。溈山和尚問仰山。臨濟道。石火莫及。電光罔追。從上諸聖以何法示人。仰山云。和尚作麼生。溈云。凡有言說皆非實義。仰云。官不容針。私通車馬。溈云。如是如是。師拈云。是則是。父子投機。如水入水。惟恐歲月已過。久而成弊。莫有救得此弊者麼。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。溈山和尚問仰山。臨濟道。石火莫及。電光罔追。從上諸聖以何法示人。仰山云。和尚作麼生。溈云。凡有言說皆非實義。仰云。官不容針。私通車馬。溈云。如是如是。師拈云。是則是。父子投機。如水入水。惟恐歲月已過。久而成弊。莫有救得此弊者麼。卓主丈。

上堂。未舉先知。未話先領。南天台北五臺則可。若更說九疑泰華相高有殊。則未可也。衲僧家。朝山暮水。滿眼塞耳。覓什麼佛法玄妙。不然。朝茅暮茅。喜怒在爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。未舉先知。未話先領。南天台北五臺則可。若更說九疑泰華相高有殊。則未可也。衲僧家。朝山暮水。滿眼塞耳。覓什麼佛法玄妙。不然。朝茅暮茅。喜怒在爾。

圓覺大師第十二忌。拈香。西天末葉。東土初枝。趑趄梁魏兮。形影相吊。冷坐嵩少兮。路徑委蛇。將謂單傳直指。誰知一握亂絲。罵底恨底。患在為人之師。今則枝枯葉隕。敷茂何期。有屈明明無雪處。臨風只可自噓戲。聊陳菲供。來兮鑒諸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓覺大師第十二忌。拈香。西天末葉。東土初枝。趑趄梁魏兮。形影相吊。冷坐嵩少兮。路徑委蛇。將謂單傳直指。誰知一握亂絲。罵底恨底。患在為人之師。今則枝枯葉隕。敷茂何期。有屈明明無雪處。臨風只可自噓戲。聊陳菲供。來兮鑒諸。

開爐移眾僧單鉢。歸千僧閣。上堂。建大廈。非鉅材難以任重責。安廣眾。非海量難以納眾流。從頭改作。赤手變通。大覺寮不許重鑰案櫝。千僧閣。只排三百餘單。但得爐中之火有種。自然暖氣相洽。既是千僧閣。因甚只安三百單。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐移眾僧單鉢。歸千僧閣。上堂。建大廈。非鉅材難以任重責。安廣眾。非海量難以納眾流。從頭改作。赤手變通。大覺寮不許重鑰案櫝。千僧閣。只排三百餘單。但得爐中之火有種。自然暖氣相洽。既是千僧閣。因甚只安三百單。卓主丈。

書雲夜參。僧問。北禪烹露地白牛。洞山掇退泰首座果卓。此意如何。師云。鬪貧不鬪富。僧云。還有優劣也無。師云。優則同優。劣則同劣。僧云。只如徑山。今冬果子貴。將什麼與諸人分冬。師云。鐵酸豏。僧云。恁麼則勝他北禪洞山多矣。師云。合取狗口。僧云。學人來夜果子。還有分也無。師云。獨有爾無分。僧云。謝和尚果子。師云。家賊難防。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書雲夜參。僧問。北禪烹露地白牛。洞山掇退泰首座果卓。此意如何。師云。鬪貧不鬪富。僧云。還有優劣也無。師云。優則同優。劣則同劣。僧云。只如徑山。今冬果子貴。將什麼與諸人分冬。師云。鐵酸豏。僧云。恁麼則勝他北禪洞山多矣。師云。合取狗口。僧云。學人來夜果子。還有分也無。師云。獨有爾無分。僧云。謝和尚果子。師云。家賊難防。

師乃云。六爻未動。一氣潛回。不萠枝上擬抽條。無影樹頭先破蕚。壺中日暖。虛室生白。佛法掇在鼻尖頭。流水有誰彈古調。此是時節因緣。只如指呼凡聖。號令人天。獨步大方。為世眼目。還有遷變也無。卓主丈。夜半起來屈膝坐。毛頭星現衲僧前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。六爻未動。一氣潛回。不萠枝上擬抽條。無影樹頭先破蕚。壺中日暖。虛室生白。佛法掇在鼻尖頭。流水有誰彈古調。此是時節因緣。只如指呼凡聖。號令人天。獨步大方。為世眼目。還有遷變也無。卓主丈。夜半起來屈膝坐。毛頭星現衲僧前。

復舉。玉泉皓和尚示眾。仲冬嚴寒。布裩赫赤。不是不洗。無得替換。拈云。皓布裩久貧乍富。向蟭螟眼裏。開張世界。出來三叉路。口大叫一聲道。土曠人稀。相逢者少。會得笑領取去。不然。來夜請首座。為諸人品題。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。玉泉皓和尚示眾。仲冬嚴寒。布裩赫赤。不是不洗。無得替換。拈云。皓布裩久貧乍富。向蟭螟眼裏。開張世界。出來三叉路。口大叫一聲道。土曠人稀。相逢者少。會得笑領取去。不然。來夜請首座。為諸人品題。

上堂。無中取有。短處求長。是爾衲僧。針孔線蹊邊事。爾若不受人謾。縱一機則須彌岌嶪。奪一境則海水騰波。直饒縱奪可觀。猶是諸方。撥牌交割底。徑山久默斯要。不敢預聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。無中取有。短處求長。是爾衲僧。針孔線蹊邊事。爾若不受人謾。縱一機則須彌岌嶪。奪一境則海水騰波。直饒縱奪可觀。猶是諸方。撥牌交割底。徑山久默斯要。不敢預聞。

上堂。舉。芭蕉和尚示眾云。爾有主丈子。我與爾主丈子。爾無主丈子。我奪爾主丈子。真淨和尚云。爾有主丈子。我奪爾主丈子。爾無主丈子。我與爾主丈子。師拈云。請各放下者主丈子。且道。三轉語還有優劣也無。擊拂子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。芭蕉和尚示眾云。爾有主丈子。我與爾主丈子。爾無主丈子。我奪爾主丈子。真淨和尚云。爾有主丈子。我奪爾主丈子。爾無主丈子。我與爾主丈子。師拈云。請各放下者主丈子。且道。三轉語還有優劣也無。擊拂子。

朝廷祈雪。上堂。師云。好雪片片不落別處。有僧出厲聲云。落在甚麼處。師云。莫作楊花柳絮飛。進云。世尊說法。大梵天王。以金色波羅花獻。此意如何。師云。錦上鋪花又一重。僧云。世尊拈起顯示大眾。惟有迦葉尊者破顏微笑。又作麼生。師云。物見主眼卓豎。僧云。世尊云。吾有正法眼藏。分付摩訶大迦葉。此意又作麼生。師云。黃金檐子千鈞重。僧云。今日和尚說法。忽有人獻花。未審如何顯示。師云。洞中春色人難見。僧云。只如萬乘帝君。深信此道。遠降御香。祈求瑞雪。應禱一句。作麼生。師云。和氣兆豐年。僧云。與麼則難逃化育。師云。知恩者少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝廷祈雪。上堂。師云。好雪片片不落別處。有僧出厲聲云。落在甚麼處。師云。莫作楊花柳絮飛。進云。世尊說法。大梵天王。以金色波羅花獻。此意如何。師云。錦上鋪花又一重。僧云。世尊拈起顯示大眾。惟有迦葉尊者破顏微笑。又作麼生。師云。物見主眼卓豎。僧云。世尊云。吾有正法眼藏。分付摩訶大迦葉。此意又作麼生。師云。黃金檐子千鈞重。僧云。今日和尚說法。忽有人獻花。未審如何顯示。師云。洞中春色人難見。僧云。只如萬乘帝君。深信此道。遠降御香。祈求瑞雪。應禱一句。作麼生。師云。和氣兆豐年。僧云。與麼則難逃化育。師云。知恩者少。

師乃云。六花現瑞。普賢境界全彰。三白應祈。金色真人避席。頓使乾坤一色。草木呈祥。平原二麥。欝然可觀。海豎山椒。咸霑聖澤。無為願廣。恩大難酬。不須江路野梅香。雪裏一枝斜更好。時康物阜。天清地寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。六花現瑞。普賢境界全彰。三白應祈。金色真人避席。頓使乾坤一色。草木呈祥。平原二麥。欝然可觀。海豎山椒。咸霑聖澤。無為願廣。恩大難酬。不須江路野梅香。雪裏一枝斜更好。時康物阜。天清地寧。

恭謝畢復云。憂民恤物歛天威。坐斷乾坤肅四夷。先放臘梅凝瑞雪。次教春色到瑤池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭謝畢復云。憂民恤物歛天威。坐斷乾坤肅四夷。先放臘梅凝瑞雪。次教春色到瑤池。

朝廷降賜度牒二十道。入常住修造。上堂。僧問。徑山古剎屋老僧殘。天意好還。兩蒙 宣賜。學人上來。願聞法要。師云。人人鼻孔遼天。箇箇感恩戴德。僧云。記得馬大師因。僧問。如何是祖師西來意。馬師云。爾道什麼。何不近前來。此意如何。師云。縵天網子百千重。僧云。者僧近前。復舉前話。被馬大師一脚蹈倒。起來呵呵大笑道。百千妙義無量法門。盡向一毫頭上。識得根源。復呵呵大笑。又作麼生。師云。乞兒拾得錫。僧云。今日忽有人問和尚。如何是祖師西來意。未審作麼生。答他。師云。雪後諸峯畫不如。僧云。學人今日小出大遇。師云。爾得箇什麼。僧便喝。師云。金毛獅子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝廷降賜度牒二十道。入常住修造。上堂。僧問。徑山古剎屋老僧殘。天意好還。兩蒙 宣賜。學人上來。願聞法要。師云。人人鼻孔遼天。箇箇感恩戴德。僧云。記得馬大師因。僧問。如何是祖師西來意。馬師云。爾道什麼。何不近前來。此意如何。師云。縵天網子百千重。僧云。者僧近前。復舉前話。被馬大師一脚蹈倒。起來呵呵大笑道。百千妙義無量法門。盡向一毫頭上。識得根源。復呵呵大笑。又作麼生。師云。乞兒拾得錫。僧云。今日忽有人問和尚。如何是祖師西來意。未審作麼生。答他。師云。雪後諸峯畫不如。僧云。學人今日小出大遇。師云。爾得箇什麼。僧便喝。師云。金毛獅子。

師乃云。山鳴谷應。風起水涌。此皆時節因緣。非一毫而莫取。伐木丁丁於峯頂。僧牒遠降於中天。戴德日新。際遇特異。崇堂從茲易舉。皇恩難以報稱。誓勤禪誦。仰答鴻休。凡所見聞。悉皆妙證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。山鳴谷應。風起水涌。此皆時節因緣。非一毫而莫取。伐木丁丁於峯頂。僧牒遠降於中天。戴德日新。際遇特異。崇堂從茲易舉。皇恩難以報稱。誓勤禪誦。仰答鴻休。凡所見聞。悉皆妙證。

恭謝畢。復云。年垂九十礙叢林。歷盡風霜歲月深。妙蘊豈能超佛祖。寸衷端可格天心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭謝畢。復云。年垂九十礙叢林。歷盡風霜歲月深。妙蘊豈能超佛祖。寸衷端可格天心。

月旦上堂。兼謝紫巖長老。僧問。日月光天德。山河壯帝居。學人上來。請師祝聖。師云。巢知風穴知雨。僧云。今日精嚴和尚到來。如何祇接。師云。茶湯畢送歸客位。僧云。恁麼則禮遇過厪。師云。爾不得來者裏簸弄口觜。僧云。記得。慈明因。泉大道來訪。明云。片雲橫谷口。游人何處來。泉云。夜來何處火。燒出古人墳。此意如何。師云。踢天弄井得人憎。僧云。慈明又云。未在更道。泉便作虎聲。又作麼生。師云。錢出急家門。僧云。只如和尚。今日離却言句。如何與人相見。師云。爛熳葛藤拽不斷。僧云。且喜領話。師云。逆耳之談。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月旦上堂。兼謝紫巖長老。僧問。日月光天德。山河壯帝居。學人上來。請師祝聖。師云。巢知風穴知雨。僧云。今日精嚴和尚到來。如何祇接。師云。茶湯畢送歸客位。僧云。恁麼則禮遇過厪。師云。爾不得來者裏簸弄口觜。僧云。記得。慈明因。泉大道來訪。明云。片雲橫谷口。游人何處來。泉云。夜來何處火。燒出古人墳。此意如何。師云。踢天弄井得人憎。僧云。慈明又云。未在更道。泉便作虎聲。又作麼生。師云。錢出急家門。僧云。只如和尚。今日離却言句。如何與人相見。師云。爛熳葛藤拽不斷。僧云。且喜領話。師云。逆耳之談。

師乃云。起處精銳。東山正脈潛通。振領森嚴。松源家法猶在。去也。白雲澹泞。出沒無拘。住也。古柏凌霜。歲寒不變。且不約而會。一句如何付囑。卓主丈。但思天目塔。休話子陵灘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。起處精銳。東山正脈潛通。振領森嚴。松源家法猶在。去也。白雲澹泞。出沒無拘。住也。古柏凌霜。歲寒不變。且不約而會。一句如何付囑。卓主丈。但思天目塔。休話子陵灘。

除夜小參。僧問。門前爆竹通消息。何必重新舉話頭。師云。刺腦入膠盆。僧云。灰寒火冷。歲律告闌。如何是交接頭句。師云。家中無怪兆。何必釘桃符。僧云。老和尚有福。改觀徑山。師云。窮鬼揶揄。僧云。記得。楊岐和尚因。除夜看打驅儺。謂湘中端上人曰。汝一籌不如他。此意如何。師云。垂絲千尺。不釣凡鱗。僧云。其僧曰。何謂也。楊岐云。他要人笑。爾怕人笑。其僧當下頓忘知見。還端的也無師云。鶻臭布衫須脫却。僧云。徑山除夜只看百戲。學人忽然悟去。誰為證明。師云。坌掃堆頭。更加搕𢶍。僧云。和尚滿口贊歎學人。師云。劍戟齒牙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。僧問。門前爆竹通消息。何必重新舉話頭。師云。刺腦入膠盆。僧云。灰寒火冷。歲律告闌。如何是交接頭句。師云。家中無怪兆。何必釘桃符。僧云。老和尚有福。改觀徑山。師云。窮鬼揶揄。僧云。記得。楊岐和尚因。除夜看打驅儺。謂湘中端上人曰。汝一籌不如他。此意如何。師云。垂絲千尺。不釣凡鱗。僧云。其僧曰。何謂也。楊岐云。他要人笑。爾怕人笑。其僧當下頓忘知見。還端的也無師云。鶻臭布衫須脫却。僧云。徑山除夜只看百戲。學人忽然悟去。誰為證明。師云。坌掃堆頭。更加搕𢶍。僧云。和尚滿口贊歎學人。師云。劍戟齒牙。

師乃云。老不禁寒。山邊水邊曝日。春歸閬苑。長底短底從新。笙歌叢裏賀年朝。錦繡筵中開壽域。衲僧門下。別有條章。每日蒙頭打坐。不知歲月易遷。直饒拶著不來。誰展鉢盂喫飯恁麼會去。儱侗真如。苟或不然。且臘月三十夜。一句又作麼生。卓主丈。老樹臥波寒影動。野煙浮草夕陽昏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。老不禁寒。山邊水邊曝日。春歸閬苑。長底短底從新。笙歌叢裏賀年朝。錦繡筵中開壽域。衲僧門下。別有條章。每日蒙頭打坐。不知歲月易遷。直饒拶著不來。誰展鉢盂喫飯恁麼會去。儱侗真如。苟或不然。且臘月三十夜。一句又作麼生。卓主丈。老樹臥波寒影動。野煙浮草夕陽昏。

復舉。溈山和尚。山下有一菴主。仰山。去驗他云。山中和尚道。許多人秪得大機。不得大用。庵主以謂如何。庵主云。再舉看。仰山復舉。被庵主攔胸一蹈。仰山歸舉似溈山。山呵呵大笑。拈云。溈山呵呵大笑。是笑仰山。是笑菴主。明得方知。者一蹈有落著處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。溈山和尚。山下有一菴主。仰山。去驗他云。山中和尚道。許多人秪得大機。不得大用。庵主以謂如何。庵主云。再舉看。仰山復舉。被庵主攔胸一蹈。仰山歸舉似溈山。山呵呵大笑。拈云。溈山呵呵大笑。是笑仰山。是笑菴主。明得方知。者一蹈有落著處。

正旦上堂四達皇皇。無邊無表。因甚有新有舊。會得。此去漢陽不遠。不然。黃鶴摟前鸚鵡洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正旦上堂四達皇皇。無邊無表。因甚有新有舊。會得。此去漢陽不遠。不然。黃鶴摟前鸚鵡洲。

謝兩班上堂。龍象交參。主賓互換。叢林茂盛。兩序得人。國一禪師。出來呵呵大笑。不覺打失鼻孔。因甚如此。歡喜而得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝兩班上堂。龍象交參。主賓互換。叢林茂盛。兩序得人。國一禪師。出來呵呵大笑。不覺打失鼻孔。因甚如此。歡喜而得之。

元宵上堂。僧問。一燈然出百千燈。燈燈相續。且道。者一燈從何而出。師云。平生不曾與人述朱。僧以坐具打圓相。莫是自者裏出麼。師云。弄光影漢。僧云。若是做工夫底衲子。箇箇便知落著。師云。爾還知落著否。僧云。學人大似暗中拾物。師云。爾是探頭山裏人。僧禮拜云。謝師答話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。僧問。一燈然出百千燈。燈燈相續。且道。者一燈從何而出。師云。平生不曾與人述朱。僧以坐具打圓相。莫是自者裏出麼。師云。弄光影漢。僧云。若是做工夫底衲子。箇箇便知落著。師云。爾還知落著否。僧云。學人大似暗中拾物。師云。爾是探頭山裏人。僧禮拜云。謝師答話。

師乃云。上元新節。處處燒燈。都城巷陌。市𫑮邸店。觀者如堵。惟復燈來眼底。眼到燈邊。會得方是觀燈人。其或未然。多向暗地裏走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。上元新節。處處燒燈。都城巷陌。市𫑮邸店。觀者如堵。惟復燈來眼底。眼到燈邊。會得方是觀燈人。其或未然。多向暗地裏走。

謝馬安人捨僧堂禪床四十座及尼師。上堂。僧問。如何是祖師西來意。師云。一鏃破三關。分明箭後路。僧云。有僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。此意如何。師云。為人方便勝修行。僧云。有僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。又作麼生。師云。蘇武持漢節而歸。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝馬安人捨僧堂禪床四十座及尼師。上堂。僧問。如何是祖師西來意。師云。一鏃破三關。分明箭後路。僧云。有僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。此意如何。師云。為人方便勝修行。僧云。有僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。又作麼生。師云。蘇武持漢節而歸。僧禮拜。

師乃舉。鄭十三娘。隨一尼上溈山。山云。師姑在什麼處住。尼云。南臺江邊住。山便喝出。却云。背後老婆子。向什麼處住。十三娘叉手近前而立。溈山再問。十三娘云。早箇呈似了也。山云去。二人至法堂。尼云。十三娘尋常道。我會禪。口如利劍。今日被大師問。總無一言可答。十三娘云。苦哉苦哉。作者般眼目也。道我行脚。爾須脫下裙衫。與十三娘著。拈云。古人道。肯重不得全。尚被人檢點。何況未忘已見。念他初地菩薩。不欲徵之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃舉。鄭十三娘。隨一尼上溈山。山云。師姑在什麼處住。尼云。南臺江邊住。山便喝出。却云。背後老婆子。向什麼處住。十三娘叉手近前而立。溈山再問。十三娘云。早箇呈似了也。山云去。二人至法堂。尼云。十三娘尋常道。我會禪。口如利劍。今日被大師問。總無一言可答。十三娘云。苦哉苦哉。作者般眼目也。道我行脚。爾須脫下裙衫。與十三娘著。拈云。古人道。肯重不得全。尚被人檢點。何況未忘已見。念他初地菩薩。不欲徵之。

佛涅槃上堂。僧問。將此身心奉塵剎。是則名為報佛恩。師云。只爾一箇是五逆兒孫。僧云。世尊臨入涅槃。以手摩胸。普告大眾。汝等善觀吾紫磨金色之身。今日即有。明日即無。瞻仰取足。母貽後悔。此意如何。師云。臨崖看滸。眼特地一場愁。僧云。如是人天大眾。悉皆垂淚。惟有波旬。踊躍歡喜。又作麼生。師云。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。僧云。且道。波旬是誰弟子。師云。是佛弟子。僧云。既是佛弟子。因甚麼却踊躍歡喜。師云。三臺須是大家催。僧云。今日忽有箇漢。出來助哀。又作麼生。師云。非吾眷屬。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。僧問。將此身心奉塵剎。是則名為報佛恩。師云。只爾一箇是五逆兒孫。僧云。世尊臨入涅槃。以手摩胸。普告大眾。汝等善觀吾紫磨金色之身。今日即有。明日即無。瞻仰取足。母貽後悔。此意如何。師云。臨崖看滸。眼特地一場愁。僧云。如是人天大眾。悉皆垂淚。惟有波旬。踊躍歡喜。又作麼生。師云。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。僧云。且道。波旬是誰弟子。師云。是佛弟子。僧云。既是佛弟子。因甚麼却踊躍歡喜。師云。三臺須是大家催。僧云。今日忽有箇漢。出來助哀。又作麼生。師云。非吾眷屬。僧禮拜。

師乃云。葛藤椿子既倒。且喜天下太平。此是末世比丘。佛忌禪語。輕輕薄薄。以我慢為宗。還知大覺世尊金棺未舉已前事麼。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。葛藤椿子既倒。且喜天下太平。此是末世比丘。佛忌禪語。輕輕薄薄。以我慢為宗。還知大覺世尊金棺未舉已前事麼。卓主丈。

上堂。舉。僧問法眼云。慧超咨和尚。如何是佛。法眼云。汝是慧超。雪竇和尚頌云。江國春風吹不起。鷓鴣啼在深花裏。三級浪高魚化龍。癡人猶戽夜塘水。拈云。法眼其實啟迪者僧。猶有說不盡底法。有問徑山如何是佛只向他道。爾將篰籃擔水。繞須彌山千百匝。自謂無一滴子狼藉。猶未向汝道在。何故。佛之一字豈可濫觴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。僧問法眼云。慧超咨和尚。如何是佛。法眼云。汝是慧超。雪竇和尚頌云。江國春風吹不起。鷓鴣啼在深花裏。三級浪高魚化龍。癡人猶戽夜塘水。拈云。法眼其實啟迪者僧。猶有說不盡底法。有問徑山如何是佛只向他道。爾將篰籃擔水。繞須彌山千百匝。自謂無一滴子狼藉。猶未向汝道在。何故。佛之一字豈可濫觴。

上堂。末世眾生。希望成道。毋令求悟。惟益多聞。增長我見。心憤憤口悱悱。品藻當代。凌鑠先德。欲得把茅蓋頭。如水火之急。擬要出來宣發平時妙蘊。啟迪後昆。殊不知。有明眼者存焉。虛堂耄矣。無力與之明辯。但如司馬稱好而已。何也。有勢儘教從地起。更高無柰有天何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。末世眾生。希望成道。毋令求悟。惟益多聞。增長我見。心憤憤口悱悱。品藻當代。凌鑠先德。欲得把茅蓋頭。如水火之急。擬要出來宣發平時妙蘊。啟迪後昆。殊不知。有明眼者存焉。虛堂耄矣。無力與之明辯。但如司馬稱好而已。何也。有勢儘教從地起。更高無柰有天何。

聖制夜參。僧問。衲僧三月安居。九旬禁足。明甚麼邊事。師云。古祠無土偶。異域有幽人。僧云。若如是則一夏。無虛棄之功。師云。藏身露影。僧云。國師侍者處。索犀牛扇子。意旨如何。師云。因風吹火。僧云。侍者云。扇子已破了也。國師云。扇子既破。還我犀牛兒來。又作麼生。師云。老倒無端入荒草。僧云。投子道不辭將出。只恐頭角不全。此意如何。師云。子期去後無消息。僧云。雪竇云。我要不全底頭角。師云。終出他影子不得。僧云。謝師答話。師云。無人處。斫額望汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖制夜參。僧問。衲僧三月安居。九旬禁足。明甚麼邊事。師云。古祠無土偶。異域有幽人。僧云。若如是則一夏。無虛棄之功。師云。藏身露影。僧云。國師侍者處。索犀牛扇子。意旨如何。師云。因風吹火。僧云。侍者云。扇子已破了也。國師云。扇子既破。還我犀牛兒來。又作麼生。師云。老倒無端入荒草。僧云。投子道不辭將出。只恐頭角不全。此意如何。師云。子期去後無消息。僧云。雪竇云。我要不全底頭角。師云。終出他影子不得。僧云。謝師答話。師云。無人處。斫額望汝。

師乃云。今夏聚集四方衲子。據菩薩乘。修寂滅行。九十日內。孜孜矻矻。不敢妄有走作。一日忽見鐵船在水上浮。又不可謂之怪力亂神。當自體怗之。若體怗得去。不孤先聖所立期限。末後收功。苟或未然。咄。終不一向與人解註。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。今夏聚集四方衲子。據菩薩乘。修寂滅行。九十日內。孜孜矻矻。不敢妄有走作。一日忽見鐵船在水上浮。又不可謂之怪力亂神。當自體怗之。若體怗得去。不孤先聖所立期限。末後收功。苟或未然。咄。終不一向與人解註。

復舉。欽山同巖頭雪峯行脚會茶次。欽山云。若不解轉身通氣。不得喫茶。巖頭云。若恁麼我斷不得茶喫。雪峯云。某甲亦然。拈云。親師擇友之難。古之今之。欽山方致薄禮。便有人動他座子。徑山則不然。但有來者便請。高挂鉢囊。飽喫了常住茶飯。一任看山看水。恁麼過。切不得漏泄。何故。卓主丈。恐百鳥獻花無路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。欽山同巖頭雪峯行脚會茶次。欽山云。若不解轉身通氣。不得喫茶。巖頭云。若恁麼我斷不得茶喫。雪峯云。某甲亦然。拈云。親師擇友之難。古之今之。欽山方致薄禮。便有人動他座子。徑山則不然。但有來者便請。高挂鉢囊。飽喫了常住茶飯。一任看山看水。恁麼過。切不得漏泄。何故。卓主丈。恐百鳥獻花無路。

次日上堂。百丈清規千古洪範。藏之則虛空絕跡。用之則綱令森嚴。徑山雖則義氣薄雲爭。柰未有僧堂施設。且今夏聖制。如何講明卓主丈云。下座普同作禮不。到諸寮拜白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。百丈清規千古洪範。藏之則虛空絕跡。用之則綱令森嚴。徑山雖則義氣薄雲爭。柰未有僧堂施設。且今夏聖制。如何講明卓主丈云。下座普同作禮不。到諸寮拜白。

謝秉拂。夏齋上堂。僧問。記得。僧問雲門。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。此意如何。師云。舌頭不出口。僧云。圜悟云。若是天寧則不然。如何是諸佛出身處。只向他道。薰風自南來。殿閣生微涼。又作麼生。師云。也不較多。僧云。大慧聞得便悟去。又作麼生。師云。𢬵箇渾身入地獄。僧云。今日忽有人。問和尚如何是諸佛出身處。未審如何答他。師云。三叉路口少人知。僧禮拜。云謝師答話。師云。椎空聽響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝秉拂。夏齋上堂。僧問。記得。僧問雲門。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。此意如何。師云。舌頭不出口。僧云。圜悟云。若是天寧則不然。如何是諸佛出身處。只向他道。薰風自南來。殿閣生微涼。又作麼生。師云。也不較多。僧云。大慧聞得便悟去。又作麼生。師云。𢬵箇渾身入地獄。僧云。今日忽有人。問和尚如何是諸佛出身處。未審如何答他。師云。三叉路口少人知。僧禮拜。云謝師答話。師云。椎空聽響。

師乃云。財法二施。等無差別。因甚北路山高。南路山低。會得一句子。如沾甘露毛骨頓清。投得一箸子。如飲醍醐。群心飽德徑山傍若無人。二俱不受。何故。卓主丈。寒犢晚歸桑柘塢短籬無主自開花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。財法二施。等無差別。因甚北路山高。南路山低。會得一句子。如沾甘露毛骨頓清。投得一箸子。如飲醍醐。群心飽德徑山傍若無人。二俱不受。何故。卓主丈。寒犢晚歸桑柘塢短籬無主自開花。

上堂。舉。無盡張丞相。與玉泉布裩皓和尚。夜話無盡云。洞山初老也甚奇怪道。五臺山頂雲蒸飯。佛殿堦前狗尿天。要明法身。皓云。也有甚奇特。它只頌得法身邊事。不頌得法身向上事。無盡操蜀音云。如何是法身向上事。皓急呼紙未至。就金漆卓上。大書云。一夜雨霶澎。打倒葡萄棚。知事普請行者人力。拄底拄撑底撑。撑撑拄拄到天明。依舊可憐生。擲筆大笑。無盡為之入石。師拈云。盡謂二大老。縱無礙辯。明殺活機。殊不知。慧劍相持。各有優劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。無盡張丞相。與玉泉布裩皓和尚。夜話無盡云。洞山初老也甚奇怪道。五臺山頂雲蒸飯。佛殿堦前狗尿天。要明法身。皓云。也有甚奇特。它只頌得法身邊事。不頌得法身向上事。無盡操蜀音云。如何是法身向上事。皓急呼紙未至。就金漆卓上。大書云。一夜雨霶澎。打倒葡萄棚。知事普請行者人力。拄底拄撑底撑。撑撑拄拄到天明。依舊可憐生。擲筆大笑。無盡為之入石。師拈云。盡謂二大老。縱無礙辯。明殺活機。殊不知。慧劍相持。各有優劣。

中夏上堂。事到極處則難說。理到極處則難明。事到極處則難說。河目海口。恣意瀾翻理。到極處則難明。雲烝月暈。水瘦山肥。作麼得二境相需去。忽有箇衲僧。出來道。直饒理事雙泯。也是藥病相治。山僧道。爾是草烏頭半夏子。待他擬議。拈主丈便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中夏上堂。事到極處則難說。理到極處則難明。事到極處則難說。河目海口。恣意瀾翻理。到極處則難明。雲烝月暈。水瘦山肥。作麼得二境相需去。忽有箇衲僧。出來道。直饒理事雙泯。也是藥病相治。山僧道。爾是草烏頭半夏子。待他擬議。拈主丈便打。

千僧堂上梁上堂。僧問。記得世尊因地布髮掩泥。獻花於然燈佛。此意如何。師云。焦塼打著連底凍。僧云。如是然燈佛。指布髮處云。此方宜建一剎。又作麼生。師云。事因叮囑起。僧云。會中有賢于長者。持標插於指處云。建梵剎已竟。此意如何。師云。神駿不勞鞭影。僧云。秪如和尚崇建千僧堂。還與賢于相去多少。師云。高出他一頭地。僧云。恁麼則諸天散花。贊歎有分。師云。歸依佛法僧。僧禮拜。師云。吽吽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千僧堂上梁上堂。僧問。記得世尊因地布髮掩泥。獻花於然燈佛。此意如何。師云。焦塼打著連底凍。僧云。如是然燈佛。指布髮處云。此方宜建一剎。又作麼生。師云。事因叮囑起。僧云。會中有賢于長者。持標插於指處云。建梵剎已竟。此意如何。師云。神駿不勞鞭影。僧云。秪如和尚崇建千僧堂。還與賢于相去多少。師云。高出他一頭地。僧云。恁麼則諸天散花。贊歎有分。師云。歸依佛法僧。僧禮拜。師云。吽吽。

師乃云。神功遜宅。大覺開基。六百年興廢異常。一萬指。栖身屋老。從頭改作。特地新條。乘時操鐵石之心。談笑際風雲之會。六龍起舞。五鳳爭高。不須立石。紀功。秪此見聞不昧。忽有箇出格道流。出來道。虛堂老子。是則是。以幻修幻。有何妙理。遽然成此器業。山僧只向他道。自從咸淳戊辰之秋。鳩工至己巳六月一十日落成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。神功遜宅。大覺開基。六百年興廢異常。一萬指。栖身屋老。從頭改作。特地新條。乘時操鐵石之心。談笑際風雲之會。六龍起舞。五鳳爭高。不須立石。紀功。秪此見聞不昧。忽有箇出格道流。出來道。虛堂老子。是則是。以幻修幻。有何妙理。遽然成此器業。山僧只向他道。自從咸淳戊辰之秋。鳩工至己巳六月一十日落成。

上堂。舉。世尊因。黑氏梵志。擎合歡梧桐花獻。世尊云。放下著。梵志放下左手梧桐花。世尊又云。放下著梵志放下右手梧桐花。世尊復云。放下著。梵志云。我今兩手盡空。未審放下箇什麼。世尊云。爾放下外六塵內六根。中六識。是爾免生死處。梵志當下悟無生法忍。師拈云。世尊畫蛇添足。當時待他道。我今兩手盡空。未審放下箇什麼。祇向伊道。爾放不下擔將去。若下得者一轉語。東土初僧。不如西天外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。世尊因。黑氏梵志。擎合歡梧桐花獻。世尊云。放下著。梵志放下左手梧桐花。世尊又云。放下著梵志放下右手梧桐花。世尊復云。放下著。梵志云。我今兩手盡空。未審放下箇什麼。世尊云。爾放下外六塵內六根。中六識。是爾免生死處。梵志當下悟無生法忍。師拈云。世尊畫蛇添足。當時待他道。我今兩手盡空。未審放下箇什麼。祇向伊道。爾放不下擔將去。若下得者一轉語。東土初僧。不如西天外道。

解夏夜參。僧出眾云。今夜小參不問話。師云。甕裏何曾走却鼈。僧問。九旬禁足魚投網。三月安居鳥入籠。生殺盡時蠶作繭。如何透得者三重。此意如何。師云。一槌擊作百雜碎。僧云。若恁麼性燥衲僧。無出和尚。師云。適之主丈子不在手。僧云。如何是九旬禁足魚投網。師云。新婦騎驢阿家牽。僧云。如何是三月安居鳥入籠。師云。向來披岳頂今。已遍神州。僧云。如何是生殺盡時蠶作繭。師云。語是心苗。僧云。如何是透得者三重。師云。魚眼裏針線。僧云。記得。洞山和尚示眾云。秋初夏末。兄弟家。東去西去。直須向萬里無寸草處去。此意如何。師云。鷺鷥股裏多割肉。僧云。後來有僧。舉似瀏陽菴主。菴主云。何不道出門便是草。又作麼生。師云。秤尾星邊較重輕。僧云。洞山聞得乃云。大唐國裏。能有幾人。為復是肯他不肯他。師云。買帽相頭。僧云。只如新建千僧堂。已自畢工。兄弟家還有東去西去底麼。師云。臨時包裹。僧禮拜。師云。須是如此始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏夜參。僧出眾云。今夜小參不問話。師云。甕裏何曾走却鼈。僧問。九旬禁足魚投網。三月安居鳥入籠。生殺盡時蠶作繭。如何透得者三重。此意如何。師云。一槌擊作百雜碎。僧云。若恁麼性燥衲僧。無出和尚。師云。適之主丈子不在手。僧云。如何是九旬禁足魚投網。師云。新婦騎驢阿家牽。僧云。如何是三月安居鳥入籠。師云。向來披岳頂今。已遍神州。僧云。如何是生殺盡時蠶作繭。師云。語是心苗。僧云。如何是透得者三重。師云。魚眼裏針線。僧云。記得。洞山和尚示眾云。秋初夏末。兄弟家。東去西去。直須向萬里無寸草處去。此意如何。師云。鷺鷥股裏多割肉。僧云。後來有僧。舉似瀏陽菴主。菴主云。何不道出門便是草。又作麼生。師云。秤尾星邊較重輕。僧云。洞山聞得乃云。大唐國裏。能有幾人。為復是肯他不肯他。師云。買帽相頭。僧云。只如新建千僧堂。已自畢工。兄弟家還有東去西去底麼。師云。臨時包裹。僧禮拜。師云。須是如此始得。

師乃云。入夏以來。並無做工夫底時節。每日只知登千僧閣守被位。上大覺寮。看飛雲。波波挈挈云過了九旬。雖然如是。直饒七佛出來。也覓他起處不得。時臨自恣。繩頭子越自把得緊。何故。蓋他是明眼衲僧。終不肯小小結果看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。入夏以來。並無做工夫底時節。每日只知登千僧閣守被位。上大覺寮。看飛雲。波波挈挈云過了九旬。雖然如是。直饒七佛出來。也覓他起處不得。時臨自恣。繩頭子越自把得緊。何故。蓋他是明眼衲僧。終不肯小小結果看。

復舉。黃檗在南泉會中。為首眾。一日捧鉢。向南泉位中坐。南泉入堂問。長老甚麼年中行道。檗云。威音王已前。泉云。猶是王老師兒孫下去。檗於第二位坐。雪竇拈云。可惜。王老師只見錐頭利。我當時若作南泉待伊道。威音王已前。便於第二位坐。使黃檗一生起不得。師拈云。明覺一代龍門針劄古今。凌跨前作。是則是。順水張帆。若恁麼。其師法何在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。黃檗在南泉會中。為首眾。一日捧鉢。向南泉位中坐。南泉入堂問。長老甚麼年中行道。檗云。威音王已前。泉云。猶是王老師兒孫下去。檗於第二位坐。雪竇拈云。可惜。王老師只見錐頭利。我當時若作南泉待伊道。威音王已前。便於第二位坐。使黃檗一生起不得。師拈云。明覺一代龍門針劄古今。凌跨前作。是則是。順水張帆。若恁麼。其師法何在。

次日上堂。追大鵬於藕絲竅中。納須彌於蟭螟眼裡。此是衲僧家九十日內。游戲法門。今朝解開布袋。且收功一句作麼生。卓主丈。玉宇澄肅。巖壑生秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。追大鵬於藕絲竅中。納須彌於蟭螟眼裡。此是衲僧家九十日內。游戲法門。今朝解開布袋。且收功一句作麼生。卓主丈。玉宇澄肅。巖壑生秋。

謝維那知客浴主侍者。上堂。一槌未舉驚群聽。綱令清嚴。三緘纔啟驗來賓。頂門眼活。只如不洗垢不洗塵。畢竟洗箇甚麼。卓主丈。耽源侍國師之久。必能知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝維那知客浴主侍者。上堂。一槌未舉驚群聽。綱令清嚴。三緘纔啟驗來賓。頂門眼活。只如不洗垢不洗塵。畢竟洗箇甚麼。卓主丈。耽源侍國師之久。必能知之。

朝廷祈雨上堂。問答罷。師云。神本不靈。敬而禱之則靈。敬而禱之。既靈則便能摶虛空於掌上。驅旱魃於天隅。布雲霧於四郊。注甘霖於九野。漁歌煙浦。咸稱富足之年。樵唱雲村。共樂昇平之化。然雖如是。且君臣慶會。一句作麼生。卓主丈。明明生下。穆穆當中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝廷祈雨上堂。問答罷。師云。神本不靈。敬而禱之則靈。敬而禱之。既靈則便能摶虛空於掌上。驅旱魃於天隅。布雲霧於四郊。注甘霖於九野。漁歌煙浦。咸稱富足之年。樵唱雲村。共樂昇平之化。然雖如是。且君臣慶會。一句作麼生。卓主丈。明明生下。穆穆當中。

朝廷明禋大禮祈晴。上堂。問答不錄。師云。天地之大。以孝為本。聖人立教。以禮為先。以孝為本。則感天地動鬼神。以禮為先。則享上帝敬祖宗。以致斡旋造化。密運樞機。月滿長空。雲收嶽面。此猶是轉句。作麼生。是奇特一句。卓主丈。明禋大禮。杲日麗天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝廷明禋大禮祈晴。上堂。問答不錄。師云。天地之大。以孝為本。聖人立教。以禮為先。以孝為本。則感天地動鬼神。以禮為先。則享上帝敬祖宗。以致斡旋造化。密運樞機。月滿長空。雲收嶽面。此猶是轉句。作麼生。是奇特一句。卓主丈。明禋大禮。杲日麗天。

中秋無月上堂。僧問。長沙與仰山翫月次。仰山云。人人盡有者箇。為甚用不得。此意如何。師云。輪機是算人之本。僧云。長沙云。恰是債爾用看。又作麼生。師云。無文印子胡亂搭。僧云。仰山云。爾作麼生。用被長沙一脚蹈倒起來云。師叔直下似箇大蟲。還端的也無。師云。未是性燥漢。僧禮拜。師云。短處求長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋無月上堂。僧問。長沙與仰山翫月次。仰山云。人人盡有者箇。為甚用不得。此意如何。師云。輪機是算人之本。僧云。長沙云。恰是債爾用看。又作麼生。師云。無文印子胡亂搭。僧云。仰山云。爾作麼生。用被長沙一脚蹈倒起來云。師叔直下似箇大蟲。還端的也無。師云。未是性燥漢。僧禮拜。師云。短處求長。

乃云。金色世界人。見月必喜。為它坐在淨潔地上。始終脫不得。洞山云。折合還歸炭裏坐。蓋曹洞宗旨。以炭謂之正位。會得方檢點得馬大師。不然。一併轄向炭庫裏坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。金色世界人。見月必喜。為它坐在淨潔地上。始終脫不得。洞山云。折合還歸炭裏坐。蓋曹洞宗旨。以炭謂之正位。會得方檢點得馬大師。不然。一併轄向炭庫裏坐。

上堂。靜之極。不知動則虛。動之極。不知靜則應。動靜一律。妙乎中道。衲僧家。得此三昧。攪長河為酥酪。變大地作黃金。未為分外。不然。卓主丈。匹粟斯。喫箇青橄欖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。靜之極。不知動則虛。動之極。不知靜則應。動靜一律。妙乎中道。衲僧家。得此三昧。攪長河為酥酪。變大地作黃金。未為分外。不然。卓主丈。匹粟斯。喫箇青橄欖。

開爐并翻蓋佛殿。上堂。僧問。德山入門便拆却。和尚入門重建一新。此意如何。師云。汝纔入門。先穿却汝鼻孔。僧云。恁麼則各立門風去也。師云。低聲低聲。牆壁有耳。僧云。此事且止。記得趙州示眾云。我三十年前。在火爐頭。說箇無賓主話。此意如何。師云。投以五十犗。舉臂釣滄海。僧云。如何是賓主話。師云。鈍鳥籬邊毅不去。僧云。可謂冷暖箇中看火色。祖師心印為親傳。師云。果然跳不出。僧云。趙州道。無賓主話。至今無人舉著。又作麼生。師云。孫臏放癡。僧云。今日徑山開爐。還許學人議論也無。師云。斬釘截鐵未是作家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐并翻蓋佛殿。上堂。僧問。德山入門便拆却。和尚入門重建一新。此意如何。師云。汝纔入門。先穿却汝鼻孔。僧云。恁麼則各立門風去也。師云。低聲低聲。牆壁有耳。僧云。此事且止。記得趙州示眾云。我三十年前。在火爐頭。說箇無賓主話。此意如何。師云。投以五十犗。舉臂釣滄海。僧云。如何是賓主話。師云。鈍鳥籬邊毅不去。僧云。可謂冷暖箇中看火色。祖師心印為親傳。師云。果然跳不出。僧云。趙州道。無賓主話。至今無人舉著。又作麼生。師云。孫臏放癡。僧云。今日徑山開爐。還許學人議論也無。師云。斬釘截鐵未是作家。

乃云。有雪有霜。有寒有燠。四時遷謝。變化不同。山僧今年八十五。骨冷如氷。纔聞燠字。舉手而謝之。何故。免得老來挑灰弄火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。有雪有霜。有寒有燠。四時遷謝。變化不同。山僧今年八十五。骨冷如氷。纔聞燠字。舉手而謝之。何故。免得老來挑灰弄火。