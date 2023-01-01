虛堂和尚語錄
宋 妙源編10卷CBETA T2000大于一万字 17 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
虛堂和尚語錄卷之八
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虛堂和尚續輯
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參學以文無補法光編
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師出世。初住嘉興府興聖寺。府疏已刊前集。縣疏知府陸盤隱撰。
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興聖道場孝宗流虹去處。靈隱首座丞相劄命請來。喜聯牆竹之陰。敢後縣花之疏。伏惟新命長老虛堂禪師。胸襟丘壑。足跡江湖。笑翁面裏常有刀。豈容藏鋒歛鍔。別浦船上肯攬載。必不帶水拕泥。若教把戲當場。管取光前絕後。願從眾請。速惠一來。解帶送元公。雖自笑箭鋒之鈍。沽酒引陶令。詎敢辭蓮社之盟。
興聖道場孝宗流虹去處。靈隱首座丞相劄命請來。喜聯牆竹之陰。敢後縣花之疏。伏惟新命長老虛堂禪師。胸襟丘壑。足跡江湖。笑翁面裏常有刀。豈容藏鋒歛鍔。別浦船上肯攬載。必不帶水拕泥。若教把戲當場。管取光前絕後。願從眾請。速惠一來。解帶送元公。雖自笑箭鋒之鈍。沽酒引陶令。詎敢辭蓮社之盟。
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謝樹頭上堂。僧問。栽松道者借路周氏之家。後來為第五祖。此意如何。師云。燈籠㳂壁上天台僧云。友直歲為二林樹頭。獲何福報。師云。說向爾也不難。僧云。恁麼則樹上鯉魚開口笑。石龜眨眼便為隣。師云。莫妄想。僧云。若如是著甚死急。師云。何必更丁寧。僧云。學人也要種一片樹。只是未有人分付钁子。師云。何不便領。僧云。謝和尚钁子。便禮拜。師云。得少為足。
謝樹頭上堂。僧問。栽松道者借路周氏之家。後來為第五祖。此意如何。師云。燈籠㳂壁上天台僧云。友直歲為二林樹頭。獲何福報。師云。說向爾也不難。僧云。恁麼則樹上鯉魚開口笑。石龜眨眼便為隣。師云。莫妄想。僧云。若如是著甚死急。師云。何必更丁寧。僧云。學人也要種一片樹。只是未有人分付钁子。師云。何不便領。僧云。謝和尚钁子。便禮拜。師云。得少為足。
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師乃云。臨濟栽松。老盧蹈碓。仰山畬粟。地藏種田顯一段衲子家風。作叢林千古標準。二林到此因甚顛毛卓竪。擊拂子。曾經巴峽猿啼處。鐵作心肝也斷腸。
師乃云。臨濟栽松。老盧蹈碓。仰山畬粟。地藏種田顯一段衲子家風。作叢林千古標準。二林到此因甚顛毛卓竪。擊拂子。曾經巴峽猿啼處。鐵作心肝也斷腸。
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上堂。猫有歃血之功。虎有起屍之德。爾衲子得恁麼沒碑記。南山起雲。北山下雨。則且置。為什麼。桃花能紅。李花能白。
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上堂。舉。南泉示眾云。王老師賣身去也。還有人買麼。僧出云。某甲買。泉云。不作貴。不作賤。爾作麼生買。僧無語。趙州云。來年與和尚。做一領布衫。師云。南泉被者僧一拶。去死十分。趙州盡力。既無救處。只得助哀。
上堂。舉。南泉示眾云。王老師賣身去也。還有人買麼。僧出云。某甲買。泉云。不作貴。不作賤。爾作麼生買。僧無語。趙州云。來年與和尚。做一領布衫。師云。南泉被者僧一拶。去死十分。趙州盡力。既無救處。只得助哀。
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佛生日上堂。僧問。無憂樹下作獅子吼。固有之。指天指地。還端的也無。師云。莫信直中直。須防人不仁。僧云。學人據欵結案。和尚何得五逆聞雷。師云。賊須賊捉。僧云。與麼則四月八日不曾生。二月十五日不曾滅。師云。未為極則。僧云。人天眾前。信受奉行。師云。斬頭覓活。
佛生日上堂。僧問。無憂樹下作獅子吼。固有之。指天指地。還端的也無。師云。莫信直中直。須防人不仁。僧云。學人據欵結案。和尚何得五逆聞雷。師云。賊須賊捉。僧云。與麼則四月八日不曾生。二月十五日不曾滅。師云。未為極則。僧云。人天眾前。信受奉行。師云。斬頭覓活。
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師乃舉。曹山因。僧問。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。曹山向針孔裏作活計。見黃面老子未盡。忽有人問育王。只向他道。漆桶少間浴佛。牢把杓子。
師乃舉。曹山因。僧問。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。曹山向針孔裏作活計。見黃面老子未盡。忽有人問育王。只向他道。漆桶少間浴佛。牢把杓子。
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上堂。纔問著盡道。只是者箇及乎誥其端由。十箇有五雙。不知落處育王。抑下。威光。為汝從頭解註一遍。良久云。好語不可說盡。
上堂。纔問著盡道。只是者箇及乎誥其端由。十箇有五雙。不知落處育王。抑下。威光。為汝從頭解註一遍。良久云。好語不可說盡。
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結夏小參。缺齒老胡。十萬里帶得箇沒滋味來。流布天下叢林。使一箇箇面不廝。覷。長期短期只管捱。驀然打箇無合殺。便乃見佛殺佛。見祖殺祖。聞戒定慧。唾罵不已。雖然如是。育王今夏。莫有此人麼。卓主丈。舌柱上齶。
結夏小參。缺齒老胡。十萬里帶得箇沒滋味來。流布天下叢林。使一箇箇面不廝。覷。長期短期只管捱。驀然打箇無合殺。便乃見佛殺佛。見祖殺祖。聞戒定慧。唾罵不已。雖然如是。育王今夏。莫有此人麼。卓主丈。舌柱上齶。
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上堂。佛之一字。吾不喜聞。俗人沽酒三升。寧可洋銅灌口。不受信心人食。此地無金二兩。會得兩不成雙。不然。花須連夜發。莫待曉風吹。
上堂。佛之一字。吾不喜聞。俗人沽酒三升。寧可洋銅灌口。不受信心人食。此地無金二兩。會得兩不成雙。不然。花須連夜發。莫待曉風吹。
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端午上堂。僧問。文殊令善財採藥。財云。無不是藥者。此意如何。師云。引出落風蓮。僧云。善財拈草。度與文殊。殊云。此藥亦能殺人。亦能活人。又作麼生。師云。一人傳虛萬人傳實。僧云。學人通身是病。作麼生醫。師云。佛手也醫爾不得。
端午上堂。僧問。文殊令善財採藥。財云。無不是藥者。此意如何。師云。引出落風蓮。僧云。善財拈草。度與文殊。殊云。此藥亦能殺人。亦能活人。又作麼生。師云。一人傳虛萬人傳實。僧云。學人通身是病。作麼生醫。師云。佛手也醫爾不得。
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師乃云。此日天中之節。好事不得不說。缺齒道士。噀水書符。斷臂仙人。指空揑訣。赤眼麻豆。一時殄滅。唯有虛堂。七凹八凸。
師乃云。此日天中之節。好事不得不說。缺齒道士。噀水書符。斷臂仙人。指空揑訣。赤眼麻豆。一時殄滅。唯有虛堂。七凹八凸。
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上堂。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覓醫人。灸猪左膞上。杜順和尚。鶻臭布衫。終竟難脫。育王眉毛觸碎須彌。鼻孔飲乾大海。更有一件長處。逢人只是不說。
上堂。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覓醫人。灸猪左膞上。杜順和尚。鶻臭布衫。終竟難脫。育王眉毛觸碎須彌。鼻孔飲乾大海。更有一件長處。逢人只是不說。
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上堂。吒吒呀呀。如獅子兒。我者裏也須勘爾。㪍㪍窣窣。似探竿影草。我者裏也須疑爾。雖然菽麥不分。爭奈鹽落醬裏。
上堂。吒吒呀呀。如獅子兒。我者裏也須勘爾。㪍㪍窣窣。似探竿影草。我者裏也須疑爾。雖然菽麥不分。爭奈鹽落醬裏。
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解夏上堂。拈主丈云。所修行願。所證法門。一一具足。因甚入夏以來。不知米裡有蟲。若下得一轉語。許爾破和合僧。出佛身血。不然。卓主丈。唯知砧杵裏。有此斷腸人。
解夏上堂。拈主丈云。所修行願。所證法門。一一具足。因甚入夏以來。不知米裡有蟲。若下得一轉語。許爾破和合僧。出佛身血。不然。卓主丈。唯知砧杵裏。有此斷腸人。
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上堂。盡信書不知無書。識得箇字。不如忘却箇字。九經諸子。徒爾藻飾。一大藏教。盡是藥方。分明對物收稅。何用商量。一葉扁舟載大唐。
上堂。盡信書不知無書。識得箇字。不如忘却箇字。九經諸子。徒爾藻飾。一大藏教。盡是藥方。分明對物收稅。何用商量。一葉扁舟載大唐。
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上堂。舉。僧問雲居。山河大地從何而有。居云。從妄想而有。僧云。某甲想出一鋋金得麼。居便休去。師云。雲居只箇休去。者僧無地藏身。
上堂。舉。僧問雲居。山河大地從何而有。居云。從妄想而有。僧云。某甲想出一鋋金得麼。居便休去。師云。雲居只箇休去。者僧無地藏身。
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中秋上堂。舉一步則。光吞萬象。掎一毫則。影落千江。為什麼。往往今宵貪觀天上。擊拂子。只為分明極。飜令所得遲。
中秋上堂。舉一步則。光吞萬象。掎一毫則。影落千江。為什麼。往往今宵貪觀天上。擊拂子。只為分明極。飜令所得遲。
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開爐上堂。知寒知暖是第二機。作麼生是第一機。卓主丈。不得動著。動著則燎却面門。
開爐上堂。知寒知暖是第二機。作麼生是第一機。卓主丈。不得動著。動著則燎却面門。
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閏月旦謝秉拂。上堂。僧問。不知月之大小。歲之閏餘。是什麼人。師云。第一等不唧𠺕漢。僧云。且道。今日是什麼日師云我也不知僧云老和尚也被使得七顛八倒師。云爾也脫不得。僧云。爭奈學人。不入者保社。師云。豈容退欵。僧云。玄沙不出領。保壽不渡河。雙林今夏著許多漆桶作麼。師云。箇箇似餓虎投厓。人人如風擺荷葉。僧云。和尚手臂終不向外曲。
閏月旦謝秉拂。上堂。僧問。不知月之大小。歲之閏餘。是什麼人。師云。第一等不唧𠺕漢。僧云。且道。今日是什麼日師云我也不知僧云老和尚也被使得七顛八倒師。云爾也脫不得。僧云。爭奈學人。不入者保社。師云。豈容退欵。僧云。玄沙不出領。保壽不渡河。雙林今夏著許多漆桶作麼。師云。箇箇似餓虎投厓。人人如風擺荷葉。僧云。和尚手臂終不向外曲。
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師乃云。金錍刮膜。自病難醫。利劍揮空。逃蹤莫及。何似橫拈麈尾。抑挫來機。殺活雖殊。對揚有準。什麼人得此三昧。卓主文。一二三三二一。
師乃云。金錍刮膜。自病難醫。利劍揮空。逃蹤莫及。何似橫拈麈尾。抑挫來機。殺活雖殊。對揚有準。什麼人得此三昧。卓主文。一二三三二一。
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除夜小參。僧問。禪和窮鬼子。朝思暮想。得到結交頭。北禪烹露地白牛。雙林將何分歲。師云。金圈栗蓬。僧云。勝他北禪家風多矣。師云。作麼生吞。僧云。百雜碎。師云。再犯不容。僧云。法昌又道。臘雪連天白。青風逼戶寒聻。師云。也在北禪背後叉手。僧云。和尚出他北禪一句子看師云。黃金自有黃金價。僧云。也是買帽相頭。師云。爾驗得恰好。
除夜小參。僧問。禪和窮鬼子。朝思暮想。得到結交頭。北禪烹露地白牛。雙林將何分歲。師云。金圈栗蓬。僧云。勝他北禪家風多矣。師云。作麼生吞。僧云。百雜碎。師云。再犯不容。僧云。法昌又道。臘雪連天白。青風逼戶寒聻。師云。也在北禪背後叉手。僧云。和尚出他北禪一句子看師云。黃金自有黃金價。僧云。也是買帽相頭。師云。爾驗得恰好。
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僧乃云。古佛家風。恰好臘月三十夜。祖師巴鼻。來日定是大年朝。抖擻屎腸說向伊。玄妙機關初不密。打透底。眨眼知歙州米價。懵懂底。老棒打不回頭。行藏被二十四氣推排。有時一似大蟲看水磨。我也誰能管得。從教日炙風吹。雖然如是。且不涉時宜。一句作麼生。擊拂子。領梅先破玉江柳未搖金。
僧乃云。古佛家風。恰好臘月三十夜。祖師巴鼻。來日定是大年朝。抖擻屎腸說向伊。玄妙機關初不密。打透底。眨眼知歙州米價。懵懂底。老棒打不回頭。行藏被二十四氣推排。有時一似大蟲看水磨。我也誰能管得。從教日炙風吹。雖然如是。且不涉時宜。一句作麼生。擊拂子。領梅先破玉江柳未搖金。
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復舉。古德因。僧問。年窮歲盡時如何。德云。東村王老夜燒錢。師云。事上也到。理上也到。理事互融。會盡物我。山僧年來。如水浸水頭。理事拘他不得。忽有人問年窮歲盡時如何。和聲便打。何故。添一歲也不知。
復舉。古德因。僧問。年窮歲盡時如何。德云。東村王老夜燒錢。師云。事上也到。理上也到。理事互融。會盡物我。山僧年來。如水浸水頭。理事拘他不得。忽有人問年窮歲盡時如何。和聲便打。何故。添一歲也不知。
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佛生日上堂。僧問。二千年前天下太平。二千年後風波競起。雲門雖有殺活之機。要且斷他命根不得。今朝佛法。付在育王。未審如何施設。師云。惡水劈頭潑。僧云。何異諸方。師云。今日失利。僧云。只如目顧四方。意作麼生。師云。已落然燈後。僧云。恁麼則黃面老子背地叫屈。師云。作麼。僧云。氣急殺人。
佛生日上堂。僧問。二千年前天下太平。二千年後風波競起。雲門雖有殺活之機。要且斷他命根不得。今朝佛法。付在育王。未審如何施設。師云。惡水劈頭潑。僧云。何異諸方。師云。今日失利。僧云。只如目顧四方。意作麼生。師云。已落然燈後。僧云。恁麼則黃面老子背地叫屈。師云。作麼。僧云。氣急殺人。
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師乃云。七步周行猶彷彿。指天指地不分明。是非既落傍人耳。洗到驢年也不清。
師乃云。七步周行猶彷彿。指天指地不分明。是非既落傍人耳。洗到驢年也不清。
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上堂。舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心是。師云。馬大師一隻透心箭子。中者絕消息。今日看看。鋒稜盡矣。
上堂。舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心是。師云。馬大師一隻透心箭子。中者絕消息。今日看看。鋒稜盡矣。
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中秋無月上堂。僧問。馬祖翫月。正當恁麼時如何。西堂云。正好供養。此意如何。師云。掘地深埋。僧云。百丈云。正好修行。師云。好箇繫驢橛。僧云。南泉拂袖便行。又作麼生。師云。一把骨頭挑去後。不知明月落誰家。僧云。祖云。經歸藏。禪歸海。惟有普願。獨超物外。師云。路不拾遺。僧云。或有人問育王。又作麼生。師云。挨看。僧禮拜。
中秋無月上堂。僧問。馬祖翫月。正當恁麼時如何。西堂云。正好供養。此意如何。師云。掘地深埋。僧云。百丈云。正好修行。師云。好箇繫驢橛。僧云。南泉拂袖便行。又作麼生。師云。一把骨頭挑去後。不知明月落誰家。僧云。祖云。經歸藏。禪歸海。惟有普願。獨超物外。師云。路不拾遺。僧云。或有人問育王。又作麼生。師云。挨看。僧禮拜。
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師乃云。光飛玉宇。影落秋江。是時人知有。因什麼寒山子。伸手不見掌。會得。正當三五夜。何處不嬋娟。
師乃云。光飛玉宇。影落秋江。是時人知有。因什麼寒山子。伸手不見掌。會得。正當三五夜。何處不嬋娟。
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佛涅槃上堂。僧問。釋迦老子。未離兜率。已降王宮。為什麼却有生滅。師云。不因汝問。大眾那知。僧云。過去已二千年。因甚煒煒煌煌。尚在人間。師云。指鹿為馬。師乃云。暫戢化機。徇彼波旬之請。再垂方便。示以紫磨之軀。便見今日即有。明日即無。要見釋迦老子麼。卓主丈。
佛涅槃上堂。僧問。釋迦老子。未離兜率。已降王宮。為什麼却有生滅。師云。不因汝問。大眾那知。僧云。過去已二千年。因甚煒煒煌煌。尚在人間。師云。指鹿為馬。師乃云。暫戢化機。徇彼波旬之請。再垂方便。示以紫磨之軀。便見今日即有。明日即無。要見釋迦老子麼。卓主丈。
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上堂。僧問。玄沙因甚不出嶺。師云。認賊為子。僧云。保壽因甚不渡河。師云。人離鄉賤僧云。玄沙保壽千里同風。和尚為甚肯一人。不肯一人。師云。胡人飲乳。僧云。某甲今日自納敗闕。師云。魚腮鳥嘴。僧云。虛堂也須腦門著地。師云。老僧修行無力。
上堂。僧問。玄沙因甚不出嶺。師云。認賊為子。僧云。保壽因甚不渡河。師云。人離鄉賤僧云。玄沙保壽千里同風。和尚為甚肯一人。不肯一人。師云。胡人飲乳。僧云。某甲今日自納敗闕。師云。魚腮鳥嘴。僧云。虛堂也須腦門著地。師云。老僧修行無力。
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師乃云。佛法混濫無甚今日。尋常苦口。只要諸人不受謾。萬一入在髑髏裏。卒難得出。二林與麼告報。口是禍門。
師乃云。佛法混濫無甚今日。尋常苦口。只要諸人不受謾。萬一入在髑髏裏。卒難得出。二林與麼告報。口是禍門。
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上堂。有緊要。儘儘颺在背脊後。無緊要。時時拈在髑髏前。如今合而為一。謂之混融無際。且恁麼看。不然。滴水寸絲。酬𢤗有日。
上堂。有緊要。儘儘颺在背脊後。無緊要。時時拈在髑髏前。如今合而為一。謂之混融無際。且恁麼看。不然。滴水寸絲。酬𢤗有日。
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上堂。僧問。德山托鉢歸方丈。意旨如何。師云。貴買賤賣。僧云。巖頭道。者老漢未會。末後句在。又且如何。師云。鬧市裏打靜槌。僧云。德山問巖頭。汝不肯老僧那。頭密啟其意。又作麼生。師云。鬼搗穀。佛跳牆。僧云。德山次日陞堂。果與尋常不同。頭撫掌大笑道。且喜老漢會末後句。又作麼生。師云。刀瘡易沒。惡語難消。僧云。作麼生是末後句。師云。爾勘辨巖頭。勘辨老僧。僧云。義烏。紙貴。一狀領過。師云。怪力亂神。
上堂。僧問。德山托鉢歸方丈。意旨如何。師云。貴買賤賣。僧云。巖頭道。者老漢未會。末後句在。又且如何。師云。鬧市裏打靜槌。僧云。德山問巖頭。汝不肯老僧那。頭密啟其意。又作麼生。師云。鬼搗穀。佛跳牆。僧云。德山次日陞堂。果與尋常不同。頭撫掌大笑道。且喜老漢會末後句。又作麼生。師云。刀瘡易沒。惡語難消。僧云。作麼生是末後句。師云。爾勘辨巖頭。勘辨老僧。僧云。義烏。紙貴。一狀領過。師云。怪力亂神。
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師乃云。雕沙鏤玉。截鐵斬釘。黠向冷地裏臥。何故。太平時代。不得鼓籠人家男女。
師乃云。雕沙鏤玉。截鐵斬釘。黠向冷地裏臥。何故。太平時代。不得鼓籠人家男女。
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佛涅槃上堂。僧問。法身無為不墮諸數。因甚有生有滅。師云。誰便不知。僧云。若以色見我如塵點於太虛。師云。一任𨁝跳。僧云。釋迦老子有什麼過。略不露箇消息。師云。明月夜光。多逢按劍。僧云。只聞風度竹。不覺雪漫山。師云。知過必改。
佛涅槃上堂。僧問。法身無為不墮諸數。因甚有生有滅。師云。誰便不知。僧云。若以色見我如塵點於太虛。師云。一任𨁝跳。僧云。釋迦老子有什麼過。略不露箇消息。師云。明月夜光。多逢按劍。僧云。只聞風度竹。不覺雪漫山。師云。知過必改。
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師乃云。黃面老子。每日與諸人。挨肩接踵。未嘗少間。何謂今辰入滅。爾若見得分曉。恩歸有自。不然佛殿裏。自起自倒。
師乃云。黃面老子。每日與諸人。挨肩接踵。未嘗少間。何謂今辰入滅。爾若見得分曉。恩歸有自。不然佛殿裏。自起自倒。
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謝執事上堂。僧問。東邊也有人。西邊也有人。中間作麼生。師云。一點黑如漆。僧云。且喜虛堂領話。師云。老僧從來柳下惠。僧云。忽有箇東西不辨南北不分底。還用他也無。師云。安得不用。僧云。用他作什麼。師云。折東籬補西障。僧云。可謂是了事衲僧。師云。爾不得插嘴。
謝執事上堂。僧問。東邊也有人。西邊也有人。中間作麼生。師云。一點黑如漆。僧云。且喜虛堂領話。師云。老僧從來柳下惠。僧云。忽有箇東西不辨南北不分底。還用他也無。師云。安得不用。僧云。用他作什麼。師云。折東籬補西障。僧云。可謂是了事衲僧。師云。爾不得插嘴。
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師乃云。阿逸多行道之日。他方化佛。悉來聚會。虛堂薄緣。道不及古。自吹自拍。隨分過時。所過從者。皆非良輔。刳文殊目。折普賢脛。碎維摩座。焚迦葉衣。如是流輩。難以親近。何也。只知克己從人。不覺唇寒齒冷。
師乃云。阿逸多行道之日。他方化佛。悉來聚會。虛堂薄緣。道不及古。自吹自拍。隨分過時。所過從者。皆非良輔。刳文殊目。折普賢脛。碎維摩座。焚迦葉衣。如是流輩。難以親近。何也。只知克己從人。不覺唇寒齒冷。
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佛涅槃上堂。靈鷲山頹。毘嵐風起。善類撫膺出涕。魔軍頓足歡喜。愛之欲其生。惡之欲其死。豈止乎二千年前而已。野外春風花正都。黃鶯枝上分明語。
佛涅槃上堂。靈鷲山頹。毘嵐風起。善類撫膺出涕。魔軍頓足歡喜。愛之欲其生。惡之欲其死。豈止乎二千年前而已。野外春風花正都。黃鶯枝上分明語。
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圓覺大師忌日拈香。渡江風倚蘆梢碧。夜深金殿人相憶。此土西天賣不行。千古萬古成狼藉。當良月蓂敷五葉之辰。孰謂韜其光晦其跡。熏爐茗椀想遺音。分明對面不相識。
圓覺大師忌日拈香。渡江風倚蘆梢碧。夜深金殿人相憶。此土西天賣不行。千古萬古成狼藉。當良月蓂敷五葉之辰。孰謂韜其光晦其跡。熏爐茗椀想遺音。分明對面不相識。
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泉州崇福源長老到。上堂。舉。楊岐和尚道。縮却項暗嗟吁。白雲則曰。大似臨嫁醫癭。卒著手脚不辨。五祖又道。行不成步語低聲。鼻孔依然空突兀。以致圓悟．虎丘．應菴．密庵．松源．運庵．皆戞玉鏗金。擅此家法。莫有蹈得此脈底麼。卓主丈。龍蛇易辨。衲子難謾。
泉州崇福源長老到。上堂。舉。楊岐和尚道。縮却項暗嗟吁。白雲則曰。大似臨嫁醫癭。卒著手脚不辨。五祖又道。行不成步語低聲。鼻孔依然空突兀。以致圓悟．虎丘．應菴．密庵．松源．運庵．皆戞玉鏗金。擅此家法。莫有蹈得此脈底麼。卓主丈。龍蛇易辨。衲子難謾。
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上堂。丁一卓二。無邊剎境一毫收放兩拈三。萬仞峯頭獨足立。以言不及處。穿透魔王鼻孔。以食未到口。塞斷衲子咽喉。燈籠露柱暗攢眉。木馬石人顛倒走。既有如是妙用。如是奇特。則育王門戶未致寂寥。何故。擊拂子。云。後代兒孫休妄想。鷓鴣啼不為春風。
上堂。丁一卓二。無邊剎境一毫收放兩拈三。萬仞峯頭獨足立。以言不及處。穿透魔王鼻孔。以食未到口。塞斷衲子咽喉。燈籠露柱暗攢眉。木馬石人顛倒走。既有如是妙用。如是奇特。則育王門戶未致寂寥。何故。擊拂子。云。後代兒孫休妄想。鷓鴣啼不為春風。
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上堂。鐘鼓之鳴。可以節禮樂。權衡之正。可以定錙銖。而我比丘。為佛弟子。有道有德。有仁有義。結夏已一月。業識茫茫。殊不在己。良可悲也。驀然有箇牙如劍樹。口似血盆。出來便喝。擬議便掌。老僧道。爾且住。我今年七十七。爾也饒我些子。者漢回頭一覷。冷笑而去。且道。他笑箇甚麼。卓主丈。投我以木桃。報之以瓊瑤。
上堂。鐘鼓之鳴。可以節禮樂。權衡之正。可以定錙銖。而我比丘。為佛弟子。有道有德。有仁有義。結夏已一月。業識茫茫。殊不在己。良可悲也。驀然有箇牙如劍樹。口似血盆。出來便喝。擬議便掌。老僧道。爾且住。我今年七十七。爾也饒我些子。者漢回頭一覷。冷笑而去。且道。他笑箇甚麼。卓主丈。投我以木桃。報之以瓊瑤。
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上堂。舉。興化未出世時。常云。我在南方行脚。一遭。主丈頭不曾撥著箇會佛法人。大覺聞得云。何時得業風吹入大覺門下。化一日果到。大覺請充院主。大覺一日喚院主。我聞爾道向南方行脚。主丈頭不曾撥著箇會佛法底人。爾具什麼眼。化便喝。大覺拈棒。化擬議。覺便打。化又喝。覺又打。來日化從法堂前過。覺喚院主。我直下疑爾昨日者兩喝。為我說看。化云。我在三聖處。得箇賓主句。總被師兄折倒了也。乞箇安樂法門。覺云。者瞎漢。來者裏。納敗闕。脫下衲衣。痛打一頓。興化忽於大覺棒下頓悟云。我今日方知。先師在黃檗處。喫棒底意旨。師云。百尺竿頭進步。未為之嶮。當時太覺棒頭。若無活眼。興化要見臨濟悟處。也未得在。近日有等瞎驢。不辨精麁。只管胡喝亂喝。
上堂。舉。興化未出世時。常云。我在南方行脚。一遭。主丈頭不曾撥著箇會佛法人。大覺聞得云。何時得業風吹入大覺門下。化一日果到。大覺請充院主。大覺一日喚院主。我聞爾道向南方行脚。主丈頭不曾撥著箇會佛法底人。爾具什麼眼。化便喝。大覺拈棒。化擬議。覺便打。化又喝。覺又打。來日化從法堂前過。覺喚院主。我直下疑爾昨日者兩喝。為我說看。化云。我在三聖處。得箇賓主句。總被師兄折倒了也。乞箇安樂法門。覺云。者瞎漢。來者裏。納敗闕。脫下衲衣。痛打一頓。興化忽於大覺棒下頓悟云。我今日方知。先師在黃檗處。喫棒底意旨。師云。百尺竿頭進步。未為之嶮。當時太覺棒頭。若無活眼。興化要見臨濟悟處。也未得在。近日有等瞎驢。不辨精麁。只管胡喝亂喝。
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上堂。朝朝相似。日日一般。見成受用。千難萬難。因思臨濟掌黃檗。何似華亭把釣竿。
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謝瑞巖和尚。上堂。有意待不來。無心忽會面。頂髮垂絲。眼光如電。說盡湖海風波。論量柴米貴賤。更有一處少人知。擊拂子。也是重安眼上眉。
謝瑞巖和尚。上堂。有意待不來。無心忽會面。頂髮垂絲。眼光如電。說盡湖海風波。論量柴米貴賤。更有一處少人知。擊拂子。也是重安眼上眉。
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上堂。德山入門便棒。臨濟入門便喝。處堂入門便罵。德山入門便棒。喚作棒得麼。臨濟入門便喝。喝作喝得麼。虛堂入門便罵。喚作罵得麼。既喚作棒不得。又喚作喝不得。又喚作罵不得。畢竟喚作什麼。擊拂子。平生肝膽向人傾。相識猶如不相識。
上堂。德山入門便棒。臨濟入門便喝。處堂入門便罵。德山入門便棒。喚作棒得麼。臨濟入門便喝。喝作喝得麼。虛堂入門便罵。喚作罵得麼。既喚作棒不得。又喚作喝不得。又喚作罵不得。畢竟喚作什麼。擊拂子。平生肝膽向人傾。相識猶如不相識。
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冬夜小參。群陰剝盡一陽生。又見東山水上行。冷笑雲門多口老。却來日午打三更。若恁麼見得。皓老布裩。不是不洗。無得替換。鏡清臥單。不是不展。無者閑工夫。看古人。九九百百。艱艱難難。成得什麼面嘴。卓主丈。一東二冬。叉手當胸。
冬夜小參。群陰剝盡一陽生。又見東山水上行。冷笑雲門多口老。却來日午打三更。若恁麼見得。皓老布裩。不是不洗。無得替換。鏡清臥單。不是不展。無者閑工夫。看古人。九九百百。艱艱難難。成得什麼面嘴。卓主丈。一東二冬。叉手當胸。
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上堂。舉。雲峯悅禪師初參大愚。示眾云。大家相聚喫莖虀。若喚作一莖虀。入地獄如箭射。峯奇之。求參堂。後詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛却。我忍寒不暇。何暇為汝說佛法。且去化炭。及歸再請益。芝曰。佛法不怕爛却。我忍饑不暇。何暇為汝說佛法。更去持鉢。歸日又詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛却。堂司闕人。且為我充維那去。忽一日僧堂後架。見桶篐爆有省。急走方丈。芝迎笑曰。維那且喜大事了畢。再拜汗下。無語趨出。師拈云。大愚不施針砭。起雲峯之疾於膏肓。後人指下不明。只管向藥病相治處看。
上堂。舉。雲峯悅禪師初參大愚。示眾云。大家相聚喫莖虀。若喚作一莖虀。入地獄如箭射。峯奇之。求參堂。後詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛却。我忍寒不暇。何暇為汝說佛法。且去化炭。及歸再請益。芝曰。佛法不怕爛却。我忍饑不暇。何暇為汝說佛法。更去持鉢。歸日又詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛却。堂司闕人。且為我充維那去。忽一日僧堂後架。見桶篐爆有省。急走方丈。芝迎笑曰。維那且喜大事了畢。再拜汗下。無語趨出。師拈云。大愚不施針砭。起雲峯之疾於膏肓。後人指下不明。只管向藥病相治處看。
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師到乳峯。眾請上堂。雪竇門下。盡是上根利器。親之則毛髮悚然。望之則精神恍惚。到者裏。誰敢妄通消息。賴遇堂上西江老子是家裏人。未免借。風揚帆。所以道。路逢道伴交肩過。一生參學事畢。雖然如是。且參學事畢底上根利器。作麼生相見。卓主丈。錦鏡亭前風凜凜。妙高孤頂雪漫漫。
師到乳峯。眾請上堂。雪竇門下。盡是上根利器。親之則毛髮悚然。望之則精神恍惚。到者裏。誰敢妄通消息。賴遇堂上西江老子是家裏人。未免借。風揚帆。所以道。路逢道伴交肩過。一生參學事畢。雖然如是。且參學事畢底上根利器。作麼生相見。卓主丈。錦鏡亭前風凜凜。妙高孤頂雪漫漫。
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師在靈隱鷲峯塔。杜絕世諦。衲子請益。遂立三問示之。各令著語。
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一已眼未明底。因甚將虛空作布袴著。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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二劃地為牢低。因甚透者箇不過。
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三入海算沙底。因甚針鋒頭上翹足。
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臨安府淨慈報恩光孝禪寺後錄
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參學道準禧會紹賢編
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上堂。僧問。黃檗打臨濟時如何。師云。逼生蠶作繭。僧云。臨際掌黃檗時如何。師云。冬行春令。僧云。若與麼黃檗臨濟二俱瞎漢。師云。許多年黃檗臨濟。今日方遇知音。僧云。黃檗臨濟有甚麼過。師云。如龜負圖。僧云。於中還有得失也無。師云。喫棒了聽欵。僧云。若如是和尚。也是箇瞎漢。便禮拜。師云。家無小使。
上堂。僧問。黃檗打臨濟時如何。師云。逼生蠶作繭。僧云。臨際掌黃檗時如何。師云。冬行春令。僧云。若與麼黃檗臨濟二俱瞎漢。師云。許多年黃檗臨濟。今日方遇知音。僧云。黃檗臨濟有甚麼過。師云。如龜負圖。僧云。於中還有得失也無。師云。喫棒了聽欵。僧云。若如是和尚。也是箇瞎漢。便禮拜。師云。家無小使。
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師乃云。耳目之察。不足以分物理。情識之論。不足以定功勛。山僧進院以來。每日僕僕尚爾。收息不暇。又何暇分物理。定功勛耶。擊拂子云。自小持齋今已老。見人無力下禪床。
師乃云。耳目之察。不足以分物理。情識之論。不足以定功勛。山僧進院以來。每日僕僕尚爾。收息不暇。又何暇分物理。定功勛耶。擊拂子云。自小持齋今已老。見人無力下禪床。
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佛涅槃上堂。舉。世尊臨入涅槃。於人天眾前。以手摩胸。普告大眾。汝等善觀吾紫磨金色之身。今日則有。明日則無。瞻仰取足。毋令後悔。師云。山僧當時若在會中。但低低地道。世尊拈取簸箕別處舂。若下得者一轉語。免得今日鄭重。
佛涅槃上堂。舉。世尊臨入涅槃。於人天眾前。以手摩胸。普告大眾。汝等善觀吾紫磨金色之身。今日則有。明日則無。瞻仰取足。毋令後悔。師云。山僧當時若在會中。但低低地道。世尊拈取簸箕別處舂。若下得者一轉語。免得今日鄭重。
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上堂。識心達本。坐井觀天。窮理盡性。水中撈月。抹過兩重關。且向行住坐臥處。借人鼻孔出氣。直饒與麼。猶墮在圓覺四病。作麼生。得獨脫無依去。卓主丈云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。
上堂。識心達本。坐井觀天。窮理盡性。水中撈月。抹過兩重關。且向行住坐臥處。借人鼻孔出氣。直饒與麼。猶墮在圓覺四病。作麼生。得獨脫無依去。卓主丈云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。
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上堂。舉。斷際禪師。嘗與異僧游天台。行數日值江漲。不能濟。植杖久之。異僧以笠當舟。登之浮去。斷際曰。我早知汝。定捶折汝脛。乃快也。異僧歎曰。道人猛利。非我所及。師云。道人猛利難親近。漾笠中流驗作家。憶昔高人何處去。夜深和月過平沙。
上堂。舉。斷際禪師。嘗與異僧游天台。行數日值江漲。不能濟。植杖久之。異僧以笠當舟。登之浮去。斷際曰。我早知汝。定捶折汝脛。乃快也。異僧歎曰。道人猛利。非我所及。師云。道人猛利難親近。漾笠中流驗作家。憶昔高人何處去。夜深和月過平沙。
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謝新承天和尚。上堂。泰山頹巨靈可託。絃音斷鸞膠可續。顧茲末運。正脈將沈。不因豆爆冷灰。何得雲峯肉煖。所以松源師祖道。敗壞多年苕帚椿。等閑拈起定宗。綱。箇般標格天然別。不比諸方孟八郎。此是老子不平之氣。今對人天眾前。分付石帆和尚。於姑蘇城畔。大闡芳猷。使天下衲僧。知有東山正續。
謝新承天和尚。上堂。泰山頹巨靈可託。絃音斷鸞膠可續。顧茲末運。正脈將沈。不因豆爆冷灰。何得雲峯肉煖。所以松源師祖道。敗壞多年苕帚椿。等閑拈起定宗。綱。箇般標格天然別。不比諸方孟八郎。此是老子不平之氣。今對人天眾前。分付石帆和尚。於姑蘇城畔。大闡芳猷。使天下衲僧。知有東山正續。
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上堂。舉。無著和尚送供臺山。遇文殊迎接云。尊者何方而來。無著云。南方。殊云。南方佛法如何住持。著云。末法比丘少奉戒律。殊云。多少眾。著云。或三百或五百。無著却問。和尚此間如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。又問。多少眾。殊云。前三三後三三。師拈云。當時無著好與一拶。道是多少。待他擬議便。與一喝。當時既已放過。今則翻成不了。忽有人問南山如何住持。以手指天示之。或問多少眾。以手指地示之。待他擬議。亦與一喝。何故。擊拂子云。劍為不平離寶匣。藥因救病出金瓶。
上堂。舉。無著和尚送供臺山。遇文殊迎接云。尊者何方而來。無著云。南方。殊云。南方佛法如何住持。著云。末法比丘少奉戒律。殊云。多少眾。著云。或三百或五百。無著却問。和尚此間如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。又問。多少眾。殊云。前三三後三三。師拈云。當時無著好與一拶。道是多少。待他擬議便。與一喝。當時既已放過。今則翻成不了。忽有人問南山如何住持。以手指天示之。或問多少眾。以手指地示之。待他擬議。亦與一喝。何故。擊拂子云。劍為不平離寶匣。藥因救病出金瓶。
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佛生日上堂。世尊初生下時。分手指天地道。天上天下惟我獨尊。也是半夜拾得錫。後來雲門大師道。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。獻佛不假香多。南山今日。要與黃面老子出氣。卓主丈云。鴆羽落水魚鼈死。
佛生日上堂。世尊初生下時。分手指天地道。天上天下惟我獨尊。也是半夜拾得錫。後來雲門大師道。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。獻佛不假香多。南山今日。要與黃面老子出氣。卓主丈云。鴆羽落水魚鼈死。
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結夏上堂。拈主丈云。主丈子。久靜思動。欲出來發揮古佛二千年前底嚴規。要驗納僧九十日之功用。左顧右盻。朝誦夕思。直教入林不動草入水不動波。以表行脚從人之德。卓主丈云。主丈子。爾從上所說底法要。南山一一從之九。夏爾底也把教定始得。
結夏上堂。拈主丈云。主丈子。久靜思動。欲出來發揮古佛二千年前底嚴規。要驗納僧九十日之功用。左顧右盻。朝誦夕思。直教入林不動草入水不動波。以表行脚從人之德。卓主丈云。主丈子。爾從上所說底法要。南山一一從之九。夏爾底也把教定始得。
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中夏上堂。卓主丈。贊底沙翹足七日。尚自不知四祖大師。六十年脇不著席。何曾會去。見前龍象。前四十五日。既已放過。後四十五日。又作麼生。忽有箇眼皮綻底出來道。乞師賞勞。只向他道。三。貫襯錢三味食。相招携手上高臺。
中夏上堂。卓主丈。贊底沙翹足七日。尚自不知四祖大師。六十年脇不著席。何曾會去。見前龍象。前四十五日。既已放過。後四十五日。又作麼生。忽有箇眼皮綻底出來道。乞師賞勞。只向他道。三。貫襯錢三味食。相招携手上高臺。
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上堂。舉。趙州問僧。甚處來。僧云。雪峯。州云。雪峯近日有何言句示徒。僧云。大師道。盡大地是沙門一隻眼。汝諸人向甚處屙。州云。曾有人下語否。僧云。未有。州云。汝若過嶺與我。寄箇鍬子去。師云。趙州將一顆甜桃。換得箇醋梨。若有人問淨慈有何言句示徒。只向他道。爾好采問著我。若問著別人。打教爾嘴喎。
上堂。舉。趙州問僧。甚處來。僧云。雪峯。州云。雪峯近日有何言句示徒。僧云。大師道。盡大地是沙門一隻眼。汝諸人向甚處屙。州云。曾有人下語否。僧云。未有。州云。汝若過嶺與我。寄箇鍬子去。師云。趙州將一顆甜桃。換得箇醋梨。若有人問淨慈有何言句示徒。只向他道。爾好采問著我。若問著別人。打教爾嘴喎。
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上堂。拈主丈云。首山和尚上堂。汾陽出眾云。百丈卷席意旨如何。山云。龍袖拂開全體現。汾云。意旨如何。山云。象王行處絕狐蹤。陽於此大悟云。萬古碧潭空界月。再三撈樚始應知。禮拜而退。時葉縣省和尚為首座。問昭兄。汝適間見箇甚麼。便禮拜。陽云。正是某甲放身捨命處。師卓主丈凰鳳生鸑鷟。獅子產狻猊。
上堂。拈主丈云。首山和尚上堂。汾陽出眾云。百丈卷席意旨如何。山云。龍袖拂開全體現。汾云。意旨如何。山云。象王行處絕狐蹤。陽於此大悟云。萬古碧潭空界月。再三撈樚始應知。禮拜而退。時葉縣省和尚為首座。問昭兄。汝適間見箇甚麼。便禮拜。陽云。正是某甲放身捨命處。師卓主丈凰鳳生鸑鷟。獅子產狻猊。
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解夏小參。呼風嘯指。傍若無人。百數成群。不屬王化。及乎言薦賞勞。便如暗中取物。其間有一箇半箇。知因識果底。頂在額角頭上。不敢妄有走作。驀然蹉脚蹈殺一箇蟻子。便乃話頭不圓。只如西天廣額屠兒放下屠刀。我是千佛一數。又作麼生。出來下得一轉語。管取別甑炊香。
解夏小參。呼風嘯指。傍若無人。百數成群。不屬王化。及乎言薦賞勞。便如暗中取物。其間有一箇半箇。知因識果底。頂在額角頭上。不敢妄有走作。驀然蹉脚蹈殺一箇蟻子。便乃話頭不圓。只如西天廣額屠兒放下屠刀。我是千佛一數。又作麼生。出來下得一轉語。管取別甑炊香。
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復舉。五祖演和尚道。我者裏是皮栲栳禪。從虛空撲下來也跳幾跳。不比諸方琉璃甕子禪。師云。五祖老手舊𩨘膊。淨慈鷄皮鼓子。不勞重擊。有般漢便道。虛堂年老心孤。殊不知。富嫌千口少。貧恨一身多。
復舉。五祖演和尚道。我者裏是皮栲栳禪。從虛空撲下來也跳幾跳。不比諸方琉璃甕子禪。師云。五祖老手舊𩨘膊。淨慈鷄皮鼓子。不勞重擊。有般漢便道。虛堂年老心孤。殊不知。富嫌千口少。貧恨一身多。
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次日上堂。舉。溈山問仰山。子一夏不上來公案。師拈云。溈山家法森嚴。只是仰山。不合道著祖諱。至今不了。會得一。夏亦不虛過。不然。路途巇嶮。各宜保之。
次日上堂。舉。溈山問仰山。子一夏不上來公案。師拈云。溈山家法森嚴。只是仰山。不合道著祖諱。至今不了。會得一。夏亦不虛過。不然。路途巇嶮。各宜保之。
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謝新舊執事監收。上堂。進退有常。除擢特異。其進也。如青山白雲開遮自在。其退也如巖壑生秋澹靜囦默。要知進退一如。自然和氣可掬。只如刊禾鐮子。刈得幾箇祖師頭。出來露箇消息看。
謝新舊執事監收。上堂。進退有常。除擢特異。其進也。如青山白雲開遮自在。其退也如巖壑生秋澹靜囦默。要知進退一如。自然和氣可掬。只如刊禾鐮子。刈得幾箇祖師頭。出來露箇消息看。
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上堂舉。道吾和尚因。僧問。無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。吾云。同道者方知。僧云。和尚還知麼。吾云。不知。僧云。為什麼不知。吾云。去汝不會我語。師云。不知二字。已是鎖斷者僧咽喉。無端為物傷慈。暗露圭角。忽有問南山無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。拈主丈便打。何故老僧不曾管人閑事。
上堂舉。道吾和尚因。僧問。無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。吾云。同道者方知。僧云。和尚還知麼。吾云。不知。僧云。為什麼不知。吾云。去汝不會我語。師云。不知二字。已是鎖斷者僧咽喉。無端為物傷慈。暗露圭角。忽有問南山無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。拈主丈便打。何故老僧不曾管人閑事。
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中秋上堂。或隱或顯。有虧有盈。為天上無私之鑑實人間照夜之燈。尋常多是論三五。惟有今宵分外明。雖然鼓山道底。
中秋上堂。或隱或顯。有虧有盈。為天上無私之鑑實人間照夜之燈。尋常多是論三五。惟有今宵分外明。雖然鼓山道底。
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謝執事上堂。船上無散工。駕御有方所。打篙底打蒿。搖櫓底搖櫓。觸浪迎風天地寬。去來不礙東西浦。何也。擊拂子云。火伴得人。
謝執事上堂。船上無散工。駕御有方所。打篙底打蒿。搖櫓底搖櫓。觸浪迎風天地寬。去來不礙東西浦。何也。擊拂子云。火伴得人。
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上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。甞聞南方直指人心。見性成佛。實未明了。伏望和尚慈悲指示。頭云。與麼也不得。不與麼也不得。與麼不與麼總不得。汝作麼生。山佇思。頭云。子因緣不在此。江西有馬大師。子往彼。應為子說。山至彼。準前問。馬祖云。我有時教伊揚眉瞬目。有時不教伊揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目。者是。有時教伊揚眉瞬目。者不是。山於是有省。便作禮。馬祖曰。子見箇什麼道理。山云。某甲在石頭時。如蚊子上鐵牛。師云。挾泰山超北海。不以為難。無味之談。塞斷人口。為難。雖然藥山因什麼悟去。卓主丈。
上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。甞聞南方直指人心。見性成佛。實未明了。伏望和尚慈悲指示。頭云。與麼也不得。不與麼也不得。與麼不與麼總不得。汝作麼生。山佇思。頭云。子因緣不在此。江西有馬大師。子往彼。應為子說。山至彼。準前問。馬祖云。我有時教伊揚眉瞬目。有時不教伊揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目。者是。有時教伊揚眉瞬目。者不是。山於是有省。便作禮。馬祖曰。子見箇什麼道理。山云。某甲在石頭時。如蚊子上鐵牛。師云。挾泰山超北海。不以為難。無味之談。塞斷人口。為難。雖然藥山因什麼悟去。卓主丈。
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上堂舉。雲門因。僧問。殺父殺母佛前懺悔。殺佛殺祖向甚處懺悔。門云。露。忽有人問淨慈。只向道。知。還得相應麼。復云。雲門露。淨慈知。權衡常在握。不放秤頭低。
上堂舉。雲門因。僧問。殺父殺母佛前懺悔。殺佛殺祖向甚處懺悔。門云。露。忽有人問淨慈。只向道。知。還得相應麼。復云。雲門露。淨慈知。權衡常在握。不放秤頭低。
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開爐上堂。謝 降賜錢翻蓋僧堂。鱗鱗鴛瓦。絕滲漏於枯木堂中。赫赫紅爐。回煖律於衲僧衣下。可以坐忘空劫力究心宗。從教黃葉堆雲。免致霜風戒曉。麗金崑玉。降自九重坐臥經行舉頭戴德。
開爐上堂。謝 降賜錢翻蓋僧堂。鱗鱗鴛瓦。絕滲漏於枯木堂中。赫赫紅爐。回煖律於衲僧衣下。可以坐忘空劫力究心宗。從教黃葉堆雲。免致霜風戒曉。麗金崑玉。降自九重坐臥經行舉頭戴德。
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達磨大師忌。拈香。我天爾狗。神機雄辯。難以嬰其鋒。魏闕梁園。枯禪面壁。得以藏諸用。佩西天無文之印。行東土不傳之衣。誤人斷臂安心。遂致口門齒缺。音容漸遠。諱日斯臨。嗟末運正脈將沈。想餘光聊陳菲供。時當良月。深炷爐熏。
達磨大師忌。拈香。我天爾狗。神機雄辯。難以嬰其鋒。魏闕梁園。枯禪面壁。得以藏諸用。佩西天無文之印。行東土不傳之衣。誤人斷臂安心。遂致口門齒缺。音容漸遠。諱日斯臨。嗟末運正脈將沈。想餘光聊陳菲供。時當良月。深炷爐熏。
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上堂。丁寧損君德。無言真有功。任從滄海變。終不為君通。好笑好笑。得恁麼入泥入水。南山口似磉盤。諸人也須薦取。
上堂。丁寧損君德。無言真有功。任從滄海變。終不為君通。好笑好笑。得恁麼入泥入水。南山口似磉盤。諸人也須薦取。
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謝賜田上堂。八家為井。十字添圍。人人知道。靈苗異草。從地發生。因甚拈匙放箸。又却瑳過。四郡九邑。總作一處取功。別甑炊香。只要普同供養。九重降旨。闔國咸知。本色衲僧。將何論報。卓主丈。行到水窮處。坐看雲起時。
謝賜田上堂。八家為井。十字添圍。人人知道。靈苗異草。從地發生。因甚拈匙放箸。又却瑳過。四郡九邑。總作一處取功。別甑炊香。只要普同供養。九重降旨。闔國咸知。本色衲僧。將何論報。卓主丈。行到水窮處。坐看雲起時。
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上堂舉。魯祖見僧來。便面壁而坐。是則是。不挂葫蘆醋越酸。但未見有絕消息者。南泉云。我尋常道。向佛未出世時會取。尚不得一箇半箇。他恁麼地。驢年去。師拈云。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。
上堂舉。魯祖見僧來。便面壁而坐。是則是。不挂葫蘆醋越酸。但未見有絕消息者。南泉云。我尋常道。向佛未出世時會取。尚不得一箇半箇。他恁麼地。驢年去。師拈云。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。
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至節小參。今年寒勝似去年寒。去年無氷。去年寒勝似今年寒。今年有雪。去年寒。十一月十二日。是書雲之日。今年寒十一月二十四日。是至節之朝。候候不相謾。物物還對偶。衲僧家。有。有不被二十四氣之所推遷者。水邊林底捫虱負喧。有有不被二十四氣之所管帶者。拋家失業久歷風埃。還有不關造化底麼。擊拂子。陽氣未回吹律琯。野梅先發向南枝。
至節小參。今年寒勝似去年寒。去年無氷。去年寒勝似今年寒。今年有雪。去年寒。十一月十二日。是書雲之日。今年寒十一月二十四日。是至節之朝。候候不相謾。物物還對偶。衲僧家。有。有不被二十四氣之所推遷者。水邊林底捫虱負喧。有有不被二十四氣之所管帶者。拋家失業久歷風埃。還有不關造化底麼。擊拂子。陽氣未回吹律琯。野梅先發向南枝。
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復舉。資福和尚因。僧問。古人拈槌竪拂。意旨如何。資福云。古人與麼。僧再問。資福喝云。古人是什麼眼目。師云。善竊者鬼神莫測其由。會則便會。不然。來夜請首座。為諸人拈出。
復舉。資福和尚因。僧問。古人拈槌竪拂。意旨如何。資福云。古人與麼。僧再問。資福喝云。古人是什麼眼目。師云。善竊者鬼神莫測其由。會則便會。不然。來夜請首座。為諸人拈出。
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次日上堂。晷運推移。日南長至。東海鯉魚。鼓腮振鬣。南山鼈鼻。伸眉吐氣。唯有趙州老兒。沒意智拕箇破席。日裏睡。淨慈路見不平。道箇蘇盧悉利。何故。恐者老子。背地裡討人便宜。
次日上堂。晷運推移。日南長至。東海鯉魚。鼓腮振鬣。南山鼈鼻。伸眉吐氣。唯有趙州老兒。沒意智拕箇破席。日裏睡。淨慈路見不平。道箇蘇盧悉利。何故。恐者老子。背地裡討人便宜。
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臘八上堂。棄萬乘尊榮。受六年饑凍。不離草坐。成等正覺。美則美矣。無端道。於臘月八夜。忽覩明星。豁然大悟。致令後代兒孫。東卜西卜。淨慈與麼告報。還與黃面老子有相見分麼。卓主丈。晴乾開雨路。無事設曹司。
臘八上堂。棄萬乘尊榮。受六年饑凍。不離草坐。成等正覺。美則美矣。無端道。於臘月八夜。忽覩明星。豁然大悟。致令後代兒孫。東卜西卜。淨慈與麼告報。還與黃面老子有相見分麼。卓主丈。晴乾開雨路。無事設曹司。
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上堂。舉。趙州僧堂後。問一僧。大眾向什麼處去。僧云。上山普請。趙州袖出一柄刀云。老僧住持事繁。請上座斷却命。僧拋下刀子而走。師云。趙州過頭丈子。到處探水。當時者僧。若與本分草料。管取別甑炊香。
上堂。舉。趙州僧堂後。問一僧。大眾向什麼處去。僧云。上山普請。趙州袖出一柄刀云。老僧住持事繁。請上座斷却命。僧拋下刀子而走。師云。趙州過頭丈子。到處探水。當時者僧。若與本分草料。管取別甑炊香。
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上堂舉。雲門問僧。甚處來。僧云。西禪。門云。西禪近日有何言句。僧展兩手。門打一掌。僧云。某甲話在。門展兩手。僧無語。門便打。師拈云。電光石火之機則不無雲門。爭奈性命落在者僧手裏。
上堂舉。雲門問僧。甚處來。僧云。西禪。門云。西禪近日有何言句。僧展兩手。門打一掌。僧云。某甲話在。門展兩手。僧無語。門便打。師拈云。電光石火之機則不無雲門。爭奈性命落在者僧手裏。
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上堂舉。夾山住京口鶴林。僧問。如何是法身。山云。法身無相。如何是法眼。山云。法眼無瑕。時道吾在座下失笑。夾山下座請道吾問。某甲適來答者僧。話必有不是處。望指教。吾云。一等是出世人。和尚未有師在。夾山云。與某甲說得不。吾云。某甲說不得。此去華亭有船子和尚。却能明此。遂散眾去。云云。師拈云。擔板漢。萬牛挽之不回。說甚法身無相法眼無瑕。拈坐具便摵。非惟坐斷道吾舌頭。亦免夾山打落水中。會麼。卓主丈。泉聲中夜後。山色夕陽時。
上堂舉。夾山住京口鶴林。僧問。如何是法身。山云。法身無相。如何是法眼。山云。法眼無瑕。時道吾在座下失笑。夾山下座請道吾問。某甲適來答者僧。話必有不是處。望指教。吾云。一等是出世人。和尚未有師在。夾山云。與某甲說得不。吾云。某甲說不得。此去華亭有船子和尚。却能明此。遂散眾去。云云。師拈云。擔板漢。萬牛挽之不回。說甚法身無相法眼無瑕。拈坐具便摵。非惟坐斷道吾舌頭。亦免夾山打落水中。會麼。卓主丈。泉聲中夜後。山色夕陽時。
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佛涅槃上堂。法身無為。不墮諸數。為什麼却有生滅。恁麼會得。許爾每日開單展鉢。親見釋迦老子。其或未然。點鐵化成金玉易。勸人除却是非難。
佛涅槃上堂。法身無為。不墮諸數。為什麼却有生滅。恁麼會得。許爾每日開單展鉢。親見釋迦老子。其或未然。點鐵化成金玉易。勸人除却是非難。
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上堂舉。梁山因園頭僧問。家賊難防時如何。山云。識得不為冤。僧云。識得後如何。山云。貶向無生國裏。僧云。莫便是他安身立命處麼。山云。死水不藏龍。僧云。如何是活水裏龍。山云。興波不作浪。僧云。忽然傾湫倒嶽來時如何。梁山下座握僧手云。莫教濕却老僧袈裟角。師云。來為先鋒。去為殿後。不因令出重圍。爭見草賊大敗。雖然且道。者僧還甘也無。擊拂子。
上堂舉。梁山因園頭僧問。家賊難防時如何。山云。識得不為冤。僧云。識得後如何。山云。貶向無生國裏。僧云。莫便是他安身立命處麼。山云。死水不藏龍。僧云。如何是活水裏龍。山云。興波不作浪。僧云。忽然傾湫倒嶽來時如何。梁山下座握僧手云。莫教濕却老僧袈裟角。師云。來為先鋒。去為殿後。不因令出重圍。爭見草賊大敗。雖然且道。者僧還甘也無。擊拂子。
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壽崇節上堂。至人垂化。示有形儀。開滿月之奇姿。蘊山天之瑞相。會麼卓主丈。只知池上蟠桃熟。不覺壺中日月長。
壽崇節上堂。至人垂化。示有形儀。開滿月之奇姿。蘊山天之瑞相。會麼卓主丈。只知池上蟠桃熟。不覺壺中日月長。
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上堂舉。永嘉大師道。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。靈覺妙明豈不是數句。色聲香味觸法。豈不是數句。每日山鳴谷應。風起水湧。豈不是數句雖然如是又置。永嘉真覺大師在何處。卓主丈。唇上畢斑賓狗剝。舌頭當的帝都丁。
上堂舉。永嘉大師道。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。靈覺妙明豈不是數句。色聲香味觸法。豈不是數句。每日山鳴谷應。風起水湧。豈不是數句雖然如是又置。永嘉真覺大師在何處。卓主丈。唇上畢斑賓狗剝。舌頭當的帝都丁。
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上堂。鏗金戞玉。腐草化螢。坐井窺天。爛泥有刺。是則是。如人食蔗。中邊皆甜。因甚麼天傾西北。地陷東南。
上堂。鏗金戞玉。腐草化螢。坐井窺天。爛泥有刺。是則是。如人食蔗。中邊皆甜。因甚麼天傾西北。地陷東南。
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滿散壽崇節。上堂。僧問。城東聖母。與佛同生。不願見佛時如何。云。赤眼撞著火柴頭。僧云。一日見佛。以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。又作麼生。師云。酒逢知己飲。詩向會人吟。僧云。只如皇太后與佛同生。且道。有何優劣。師云。輕如毫末。重如山。僧禮拜。
滿散壽崇節。上堂。僧問。城東聖母。與佛同生。不願見佛時如何。云。赤眼撞著火柴頭。僧云。一日見佛。以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。又作麼生。師云。酒逢知己飲。詩向會人吟。僧云。只如皇太后與佛同生。且道。有何優劣。師云。輕如毫末。重如山。僧禮拜。
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師乃舉。禪客所問。城東聖母。與佛同生。不願見佛。每見佛來。即便回避。一日回避不及。乃以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。輒成一頌。城東聖母坐蓮臺。大地眾生正眼開。與佛同生嫌見佛。一身難作二如來。
師乃舉。禪客所問。城東聖母。與佛同生。不願見佛。每見佛來。即便回避。一日回避不及。乃以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。輒成一頌。城東聖母坐蓮臺。大地眾生正眼開。與佛同生嫌見佛。一身難作二如來。
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佛生日上堂。二月十五入寂。四月八日復生。虛空開笑口。大地絕人行。恁麼會得。何用九龍吐水。灌沐金軀。其或未然。擊拂子云。人在畫樓沽酒處。相邀來喫趙州茶。
佛生日上堂。二月十五入寂。四月八日復生。虛空開笑口。大地絕人行。恁麼會得。何用九龍吐水。灌沐金軀。其或未然。擊拂子云。人在畫樓沽酒處。相邀來喫趙州茶。
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結夏小參。僧問。西天舊令。東土共遵。諸方依樣。畫葫蘆。淨慈因甚不入者保社。師云。若不同床睡。焉知被底穿。僧云。西天以臘人為驗。東土以何為驗。師云。漆桶偽驗。僧云。如何以漆桶為驗。師云。漆桶盛得飯與人喫。僧云。恁麼則三十三天撲帝鐘。師云。老僧關鑰不嚴。僧禮拜。
結夏小參。僧問。西天舊令。東土共遵。諸方依樣。畫葫蘆。淨慈因甚不入者保社。師云。若不同床睡。焉知被底穿。僧云。西天以臘人為驗。東土以何為驗。師云。漆桶偽驗。僧云。如何以漆桶為驗。師云。漆桶盛得飯與人喫。僧云。恁麼則三十三天撲帝鐘。師云。老僧關鑰不嚴。僧禮拜。
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師乃云。胡言漢語。翻譯失真。此土西天。遞相狐魅。年年四月十五日。脚近前脚退後。不敢違條越制。子細看來。冷汗如雨。直饒舉得頭來。早是桑田變海。淨慈門下。毀於佛謗於法。不入眾數。尚且救不得一半。何況青山綠水。盡是安居。花笑鳥啼。無非禁足。山僧今夜。咬定牙關放一線道。卓主丈。
師乃云。胡言漢語。翻譯失真。此土西天。遞相狐魅。年年四月十五日。脚近前脚退後。不敢違條越制。子細看來。冷汗如雨。直饒舉得頭來。早是桑田變海。淨慈門下。毀於佛謗於法。不入眾數。尚且救不得一半。何況青山綠水。盡是安居。花笑鳥啼。無非禁足。山僧今夜。咬定牙關放一線道。卓主丈。
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復舉。乾峯和尚示眾。法身有三種病二種光。須是一一透得。始解穩坐。雲門出眾云。菴內人為甚麼不知庵外事。乾峯呵呵大笑。雲門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚委悉。峯云。與麼始解穩坐。師拈云。氈拍板無孔笛。雖然韻出青霄。其奈音節失旨。會得。一夏容易得過。不然。來夜請首座。為眾拈出。
復舉。乾峯和尚示眾。法身有三種病二種光。須是一一透得。始解穩坐。雲門出眾云。菴內人為甚麼不知庵外事。乾峯呵呵大笑。雲門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚委悉。峯云。與麼始解穩坐。師拈云。氈拍板無孔笛。雖然韻出青霄。其奈音節失旨。會得。一夏容易得過。不然。來夜請首座。為眾拈出。
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謝秉拂。夏齋上堂。寧可熱鐵纏身。不受信心人衣。寧可洋銅灌口。不受信心人食。上座若能如是。攪長河為酥酪。變大地作黃金。供養上座。未為分外。只是不受衣不受食。焉有許多殊勝。忽若有人修法供養。又作麼生。卓主丈。生心受施。淨名所呵。
謝秉拂。夏齋上堂。寧可熱鐵纏身。不受信心人衣。寧可洋銅灌口。不受信心人食。上座若能如是。攪長河為酥酪。變大地作黃金。供養上座。未為分外。只是不受衣不受食。焉有許多殊勝。忽若有人修法供養。又作麼生。卓主丈。生心受施。淨名所呵。
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上堂舉。九峯慈慧禪師因。溈山示眾云。汝等諸人。只得大機。不得大用。慈慧抽身出去。溈山招之。更不回頭。溈山。云。此子堪為法器。師拈云。九峯易見。溈山難見。若是淨慈則不然。待他喚不回頭。急送官楮一千與之。何故。助他買草鞋行脚。
上堂舉。九峯慈慧禪師因。溈山示眾云。汝等諸人。只得大機。不得大用。慈慧抽身出去。溈山招之。更不回頭。溈山。云。此子堪為法器。師拈云。九峯易見。溈山難見。若是淨慈則不然。待他喚不回頭。急送官楮一千與之。何故。助他買草鞋行脚。
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上堂舉。馬大師因。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說得。問取智藏。僧問藏。藏云。我今日頭疼。不能為汝說得。問取海兄。僧問海。海云。我到者裏。却不會。問取和尚。僧問大師。大師云。藏頭白。海頭黑。師拈云。盡謂者僧。被馬大師父子穿却鼻孔。殊不知。馬大師父子鼻孔。被者僧穿却。會得。藏頭白海頭黑。優劣已分。不然。易分霜裏粉。難辨雪中梅。
上堂舉。馬大師因。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說得。問取智藏。僧問藏。藏云。我今日頭疼。不能為汝說得。問取海兄。僧問海。海云。我到者裏。却不會。問取和尚。僧問大師。大師云。藏頭白。海頭黑。師拈云。盡謂者僧。被馬大師父子穿却鼻孔。殊不知。馬大師父子鼻孔。被者僧穿却。會得。藏頭白海頭黑。優劣已分。不然。易分霜裏粉。難辨雪中梅。
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中夏上堂舉。馬祖因。龐居士問。不昧本來人。請師高著眼。馬祖直下覷。居士云。一種沒絃琴。唯師彈得妙。馬祖直上覷。士禮拜。祖歸方丈。士隨後云。弄巧成拙。拈云。是誰弄巧成拙。若是馬師弄巧成拙。上半夏已過。若是居士弄巧成拙。猶有四十五日在。定當得出。免爾聽參。
中夏上堂舉。馬祖因。龐居士問。不昧本來人。請師高著眼。馬祖直下覷。居士云。一種沒絃琴。唯師彈得妙。馬祖直上覷。士禮拜。祖歸方丈。士隨後云。弄巧成拙。拈云。是誰弄巧成拙。若是馬師弄巧成拙。上半夏已過。若是居士弄巧成拙。猶有四十五日在。定當得出。免爾聽參。
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上堂。尋常苦口不是不說。只是信不及。不是信不及。只是有些隔礙。且道。是什麼隔礙。卓主丈。信不及。
上堂。尋常苦口不是不說。只是信不及。不是信不及。只是有些隔礙。且道。是什麼隔礙。卓主丈。信不及。
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上堂舉。馬大師陞座因。龐居士問。不與萬法為侶者。是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。拈云。馬大師接八十四員善知識。門戶稍峻輕。輕被龐公一拶。直得披肝露膽。或有人問。淨慈不與萬法為侶者是什麼人。拈主丈便打。何故。酒逢知已飲。詩向會人吟。
上堂舉。馬大師陞座因。龐居士問。不與萬法為侶者。是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。拈云。馬大師接八十四員善知識。門戶稍峻輕。輕被龐公一拶。直得披肝露膽。或有人問。淨慈不與萬法為侶者是什麼人。拈主丈便打。何故。酒逢知已飲。詩向會人吟。
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謝監收上堂。刈禾鎌子。未露鋒鋩。多少祖師乞命。秤尺斗量。權衡在握。目機銖兩無差。要知兩處收功。塞斷衲僧枵腹。塞斷後如何。卓主丈。臨濟掌黃檗。
謝監收上堂。刈禾鎌子。未露鋒鋩。多少祖師乞命。秤尺斗量。權衡在握。目機銖兩無差。要知兩處收功。塞斷衲僧枵腹。塞斷後如何。卓主丈。臨濟掌黃檗。
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上堂。舉。松源師祖。臨示寂告眾云。久參兄弟。正路上行者。有只不能用黑豆法。臨濟之道。將泯絕無聞傷哉。拈云。鷲峯老子。大似倚杖騎馬。雖無僵仆之患。未免傍觀者醜。
上堂。舉。松源師祖。臨示寂告眾云。久參兄弟。正路上行者。有只不能用黑豆法。臨濟之道。將泯絕無聞傷哉。拈云。鷲峯老子。大似倚杖騎馬。雖無僵仆之患。未免傍觀者醜。
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解制小參。僧問。溈山問仰山。子一夏不上來。在下面作得箇什麼。仰云。鋤得一片畬。種得一籮粟。溈云。子不虛過一夏。師云。下喬木入幽谷。僧云。仰山云。和尚作得箇什麼。溈山云。日間一食。夜後一寢。仰云。和尚亦不虛過一夏。此意如何。師云。父不慈子不孝。僧云。仰山道了吐舌。溈山云。子何得自傷己命。師云。要且不是五逆人聞雷。僧禮拜。師云。劍握甑人手。
解制小參。僧問。溈山問仰山。子一夏不上來。在下面作得箇什麼。仰云。鋤得一片畬。種得一籮粟。溈云。子不虛過一夏。師云。下喬木入幽谷。僧云。仰山云。和尚作得箇什麼。溈山云。日間一食。夜後一寢。仰云。和尚亦不虛過一夏。此意如何。師云。父不慈子不孝。僧云。仰山道了吐舌。溈山云。子何得自傷己命。師云。要且不是五逆人聞雷。僧禮拜。師云。劍握甑人手。
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師乃云。卓錐無地。空餘雙眼蓋乾坤。別有生涯。誰把寸陰消白日。百二十日長期。禁制他不住。南天台北五臺。八萬細行。撈摭他無門。晝兜率夜閻浮。衲僧以此護生。生無不護。以此禁足。足無不趺。摩挲主丈。待西風。鉢囊鞋袋重挑起。前程忽有人問。聞南山一夏。以靈雲兩處不答。煅鍊學者。爾道得也未。脫或擬議。老僧院子既屬他人。未免更上徑山一遭了。
師乃云。卓錐無地。空餘雙眼蓋乾坤。別有生涯。誰把寸陰消白日。百二十日長期。禁制他不住。南天台北五臺。八萬細行。撈摭他無門。晝兜率夜閻浮。衲僧以此護生。生無不護。以此禁足。足無不趺。摩挲主丈。待西風。鉢囊鞋袋重挑起。前程忽有人問。聞南山一夏。以靈雲兩處不答。煅鍊學者。爾道得也未。脫或擬議。老僧院子既屬他人。未免更上徑山一遭了。
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辭眾赴徑山。上堂。秤鎚捻得汁出。石人喝得汗流。臨機應變。隨分知羞。乘時推上五峯頭。雖然孤舟共渡。尚有夙因。兩夏一冬。可無攀感。卓主丈。但有路可上。更高人也行淨慈後錄終
辭眾赴徑山。上堂。秤鎚捻得汁出。石人喝得汗流。臨機應變。隨分知羞。乘時推上五峯頭。雖然孤舟共渡。尚有夙因。兩夏一冬。可無攀感。卓主丈。但有路可上。更高人也行淨慈後錄終
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虛堂和尚語錄卷之八
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