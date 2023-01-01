虛堂和尚語錄卷之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛堂和尚語錄卷之八

虛堂和尚續輯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛堂和尚續輯

參學以文無補法光編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學以文無補法光編

師出世。初住嘉興府興聖寺。府疏已刊前集。縣疏知府陸盤隱撰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師出世。初住嘉興府興聖寺。府疏已刊前集。縣疏知府陸盤隱撰。

興聖道場孝宗流虹去處。靈隱首座丞相劄命請來。喜聯牆竹之陰。敢後縣花之疏。伏惟新命長老虛堂禪師。胸襟丘壑。足跡江湖。笑翁面裏常有刀。豈容藏鋒歛鍔。別浦船上肯攬載。必不帶水拕泥。若教把戲當場。管取光前絕後。願從眾請。速惠一來。解帶送元公。雖自笑箭鋒之鈍。沽酒引陶令。詎敢辭蓮社之盟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興聖道場孝宗流虹去處。靈隱首座丞相劄命請來。喜聯牆竹之陰。敢後縣花之疏。伏惟新命長老虛堂禪師。胸襟丘壑。足跡江湖。笑翁面裏常有刀。豈容藏鋒歛鍔。別浦船上肯攬載。必不帶水拕泥。若教把戲當場。管取光前絕後。願從眾請。速惠一來。解帶送元公。雖自笑箭鋒之鈍。沽酒引陶令。詎敢辭蓮社之盟。

謝樹頭上堂。僧問。栽松道者借路周氏之家。後來為第五祖。此意如何。師云。燈籠㳂壁上天台僧云。友直歲為二林樹頭。獲何福報。師云。說向爾也不難。僧云。恁麼則樹上鯉魚開口笑。石龜眨眼便為隣。師云。莫妄想。僧云。若如是著甚死急。師云。何必更丁寧。僧云。學人也要種一片樹。只是未有人分付钁子。師云。何不便領。僧云。謝和尚钁子。便禮拜。師云。得少為足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝樹頭上堂。僧問。栽松道者借路周氏之家。後來為第五祖。此意如何。師云。燈籠㳂壁上天台僧云。友直歲為二林樹頭。獲何福報。師云。說向爾也不難。僧云。恁麼則樹上鯉魚開口笑。石龜眨眼便為隣。師云。莫妄想。僧云。若如是著甚死急。師云。何必更丁寧。僧云。學人也要種一片樹。只是未有人分付钁子。師云。何不便領。僧云。謝和尚钁子。便禮拜。師云。得少為足。

師乃云。臨濟栽松。老盧蹈碓。仰山畬粟。地藏種田顯一段衲子家風。作叢林千古標準。二林到此因甚顛毛卓竪。擊拂子。曾經巴峽猿啼處。鐵作心肝也斷腸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。臨濟栽松。老盧蹈碓。仰山畬粟。地藏種田顯一段衲子家風。作叢林千古標準。二林到此因甚顛毛卓竪。擊拂子。曾經巴峽猿啼處。鐵作心肝也斷腸。

上堂。猫有歃血之功。虎有起屍之德。爾衲子得恁麼沒碑記。南山起雲。北山下雨。則且置。為什麼。桃花能紅。李花能白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。猫有歃血之功。虎有起屍之德。爾衲子得恁麼沒碑記。南山起雲。北山下雨。則且置。為什麼。桃花能紅。李花能白。

上堂。舉。南泉示眾云。王老師賣身去也。還有人買麼。僧出云。某甲買。泉云。不作貴。不作賤。爾作麼生買。僧無語。趙州云。來年與和尚。做一領布衫。師云。南泉被者僧一拶。去死十分。趙州盡力。既無救處。只得助哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。南泉示眾云。王老師賣身去也。還有人買麼。僧出云。某甲買。泉云。不作貴。不作賤。爾作麼生買。僧無語。趙州云。來年與和尚。做一領布衫。師云。南泉被者僧一拶。去死十分。趙州盡力。既無救處。只得助哀。

佛生日上堂。僧問。無憂樹下作獅子吼。固有之。指天指地。還端的也無。師云。莫信直中直。須防人不仁。僧云。學人據欵結案。和尚何得五逆聞雷。師云。賊須賊捉。僧云。與麼則四月八日不曾生。二月十五日不曾滅。師云。未為極則。僧云。人天眾前。信受奉行。師云。斬頭覓活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛生日上堂。僧問。無憂樹下作獅子吼。固有之。指天指地。還端的也無。師云。莫信直中直。須防人不仁。僧云。學人據欵結案。和尚何得五逆聞雷。師云。賊須賊捉。僧云。與麼則四月八日不曾生。二月十五日不曾滅。師云。未為極則。僧云。人天眾前。信受奉行。師云。斬頭覓活。

師乃舉。曹山因。僧問。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。曹山向針孔裏作活計。見黃面老子未盡。忽有人問育王。只向他道。漆桶少間浴佛。牢把杓子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃舉。曹山因。僧問。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。曹山向針孔裏作活計。見黃面老子未盡。忽有人問育王。只向他道。漆桶少間浴佛。牢把杓子。

上堂。纔問著盡道。只是者箇及乎誥其端由。十箇有五雙。不知落處育王。抑下。威光。為汝從頭解註一遍。良久云。好語不可說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。纔問著盡道。只是者箇及乎誥其端由。十箇有五雙。不知落處育王。抑下。威光。為汝從頭解註一遍。良久云。好語不可說盡。

結夏小參。缺齒老胡。十萬里帶得箇沒滋味來。流布天下叢林。使一箇箇面不廝。覷。長期短期只管捱。驀然打箇無合殺。便乃見佛殺佛。見祖殺祖。聞戒定慧。唾罵不已。雖然如是。育王今夏。莫有此人麼。卓主丈。舌柱上齶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。缺齒老胡。十萬里帶得箇沒滋味來。流布天下叢林。使一箇箇面不廝。覷。長期短期只管捱。驀然打箇無合殺。便乃見佛殺佛。見祖殺祖。聞戒定慧。唾罵不已。雖然如是。育王今夏。莫有此人麼。卓主丈。舌柱上齶。

上堂。佛之一字。吾不喜聞。俗人沽酒三升。寧可洋銅灌口。不受信心人食。此地無金二兩。會得兩不成雙。不然。花須連夜發。莫待曉風吹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。佛之一字。吾不喜聞。俗人沽酒三升。寧可洋銅灌口。不受信心人食。此地無金二兩。會得兩不成雙。不然。花須連夜發。莫待曉風吹。

端午上堂。僧問。文殊令善財採藥。財云。無不是藥者。此意如何。師云。引出落風蓮。僧云。善財拈草。度與文殊。殊云。此藥亦能殺人。亦能活人。又作麼生。師云。一人傳虛萬人傳實。僧云。學人通身是病。作麼生醫。師云。佛手也醫爾不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端午上堂。僧問。文殊令善財採藥。財云。無不是藥者。此意如何。師云。引出落風蓮。僧云。善財拈草。度與文殊。殊云。此藥亦能殺人。亦能活人。又作麼生。師云。一人傳虛萬人傳實。僧云。學人通身是病。作麼生醫。師云。佛手也醫爾不得。

師乃云。此日天中之節。好事不得不說。缺齒道士。噀水書符。斷臂仙人。指空揑訣。赤眼麻豆。一時殄滅。唯有虛堂。七凹八凸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。此日天中之節。好事不得不說。缺齒道士。噀水書符。斷臂仙人。指空揑訣。赤眼麻豆。一時殄滅。唯有虛堂。七凹八凸。

上堂。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覓醫人。灸猪左膞上。杜順和尚。鶻臭布衫。終竟難脫。育王眉毛觸碎須彌。鼻孔飲乾大海。更有一件長處。逢人只是不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覓醫人。灸猪左膞上。杜順和尚。鶻臭布衫。終竟難脫。育王眉毛觸碎須彌。鼻孔飲乾大海。更有一件長處。逢人只是不說。

上堂。吒吒呀呀。如獅子兒。我者裏也須勘爾。㪍㪍窣窣。似探竿影草。我者裏也須疑爾。雖然菽麥不分。爭奈鹽落醬裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。吒吒呀呀。如獅子兒。我者裏也須勘爾。㪍㪍窣窣。似探竿影草。我者裏也須疑爾。雖然菽麥不分。爭奈鹽落醬裏。

解夏上堂。拈主丈云。所修行願。所證法門。一一具足。因甚入夏以來。不知米裡有蟲。若下得一轉語。許爾破和合僧。出佛身血。不然。卓主丈。唯知砧杵裏。有此斷腸人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂。拈主丈云。所修行願。所證法門。一一具足。因甚入夏以來。不知米裡有蟲。若下得一轉語。許爾破和合僧。出佛身血。不然。卓主丈。唯知砧杵裏。有此斷腸人。

上堂。盡信書不知無書。識得箇字。不如忘却箇字。九經諸子。徒爾藻飾。一大藏教。盡是藥方。分明對物收稅。何用商量。一葉扁舟載大唐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。盡信書不知無書。識得箇字。不如忘却箇字。九經諸子。徒爾藻飾。一大藏教。盡是藥方。分明對物收稅。何用商量。一葉扁舟載大唐。

上堂。舉。僧問雲居。山河大地從何而有。居云。從妄想而有。僧云。某甲想出一鋋金得麼。居便休去。師云。雲居只箇休去。者僧無地藏身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。僧問雲居。山河大地從何而有。居云。從妄想而有。僧云。某甲想出一鋋金得麼。居便休去。師云。雲居只箇休去。者僧無地藏身。

中秋上堂。舉一步則。光吞萬象。掎一毫則。影落千江。為什麼。往往今宵貪觀天上。擊拂子。只為分明極。飜令所得遲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。舉一步則。光吞萬象。掎一毫則。影落千江。為什麼。往往今宵貪觀天上。擊拂子。只為分明極。飜令所得遲。

開爐上堂。知寒知暖是第二機。作麼生是第一機。卓主丈。不得動著。動著則燎却面門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂。知寒知暖是第二機。作麼生是第一機。卓主丈。不得動著。動著則燎却面門。

閏月旦謝秉拂。上堂。僧問。不知月之大小。歲之閏餘。是什麼人。師云。第一等不唧𠺕漢。僧云。且道。今日是什麼日師云我也不知僧云老和尚也被使得七顛八倒師。云爾也脫不得。僧云。爭奈學人。不入者保社。師云。豈容退欵。僧云。玄沙不出領。保壽不渡河。雙林今夏著許多漆桶作麼。師云。箇箇似餓虎投厓。人人如風擺荷葉。僧云。和尚手臂終不向外曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閏月旦謝秉拂。上堂。僧問。不知月之大小。歲之閏餘。是什麼人。師云。第一等不唧𠺕漢。僧云。且道。今日是什麼日師云我也不知僧云老和尚也被使得七顛八倒師。云爾也脫不得。僧云。爭奈學人。不入者保社。師云。豈容退欵。僧云。玄沙不出領。保壽不渡河。雙林今夏著許多漆桶作麼。師云。箇箇似餓虎投厓。人人如風擺荷葉。僧云。和尚手臂終不向外曲。

師乃云。金錍刮膜。自病難醫。利劍揮空。逃蹤莫及。何似橫拈麈尾。抑挫來機。殺活雖殊。對揚有準。什麼人得此三昧。卓主文。一二三三二一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。金錍刮膜。自病難醫。利劍揮空。逃蹤莫及。何似橫拈麈尾。抑挫來機。殺活雖殊。對揚有準。什麼人得此三昧。卓主文。一二三三二一。

除夜小參。僧問。禪和窮鬼子。朝思暮想。得到結交頭。北禪烹露地白牛。雙林將何分歲。師云。金圈栗蓬。僧云。勝他北禪家風多矣。師云。作麼生吞。僧云。百雜碎。師云。再犯不容。僧云。法昌又道。臘雪連天白。青風逼戶寒聻。師云。也在北禪背後叉手。僧云。和尚出他北禪一句子看師云。黃金自有黃金價。僧云。也是買帽相頭。師云。爾驗得恰好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。僧問。禪和窮鬼子。朝思暮想。得到結交頭。北禪烹露地白牛。雙林將何分歲。師云。金圈栗蓬。僧云。勝他北禪家風多矣。師云。作麼生吞。僧云。百雜碎。師云。再犯不容。僧云。法昌又道。臘雪連天白。青風逼戶寒聻。師云。也在北禪背後叉手。僧云。和尚出他北禪一句子看師云。黃金自有黃金價。僧云。也是買帽相頭。師云。爾驗得恰好。

僧乃云。古佛家風。恰好臘月三十夜。祖師巴鼻。來日定是大年朝。抖擻屎腸說向伊。玄妙機關初不密。打透底。眨眼知歙州米價。懵懂底。老棒打不回頭。行藏被二十四氣推排。有時一似大蟲看水磨。我也誰能管得。從教日炙風吹。雖然如是。且不涉時宜。一句作麼生。擊拂子。領梅先破玉江柳未搖金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧乃云。古佛家風。恰好臘月三十夜。祖師巴鼻。來日定是大年朝。抖擻屎腸說向伊。玄妙機關初不密。打透底。眨眼知歙州米價。懵懂底。老棒打不回頭。行藏被二十四氣推排。有時一似大蟲看水磨。我也誰能管得。從教日炙風吹。雖然如是。且不涉時宜。一句作麼生。擊拂子。領梅先破玉江柳未搖金。

復舉。古德因。僧問。年窮歲盡時如何。德云。東村王老夜燒錢。師云。事上也到。理上也到。理事互融。會盡物我。山僧年來。如水浸水頭。理事拘他不得。忽有人問年窮歲盡時如何。和聲便打。何故。添一歲也不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。古德因。僧問。年窮歲盡時如何。德云。東村王老夜燒錢。師云。事上也到。理上也到。理事互融。會盡物我。山僧年來。如水浸水頭。理事拘他不得。忽有人問年窮歲盡時如何。和聲便打。何故。添一歲也不知。

佛生日上堂。僧問。二千年前天下太平。二千年後風波競起。雲門雖有殺活之機。要且斷他命根不得。今朝佛法。付在育王。未審如何施設。師云。惡水劈頭潑。僧云。何異諸方。師云。今日失利。僧云。只如目顧四方。意作麼生。師云。已落然燈後。僧云。恁麼則黃面老子背地叫屈。師云。作麼。僧云。氣急殺人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛生日上堂。僧問。二千年前天下太平。二千年後風波競起。雲門雖有殺活之機。要且斷他命根不得。今朝佛法。付在育王。未審如何施設。師云。惡水劈頭潑。僧云。何異諸方。師云。今日失利。僧云。只如目顧四方。意作麼生。師云。已落然燈後。僧云。恁麼則黃面老子背地叫屈。師云。作麼。僧云。氣急殺人。

師乃云。七步周行猶彷彿。指天指地不分明。是非既落傍人耳。洗到驢年也不清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。七步周行猶彷彿。指天指地不分明。是非既落傍人耳。洗到驢年也不清。

上堂。舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心是。師云。馬大師一隻透心箭子。中者絕消息。今日看看。鋒稜盡矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心是。師云。馬大師一隻透心箭子。中者絕消息。今日看看。鋒稜盡矣。

中秋無月上堂。僧問。馬祖翫月。正當恁麼時如何。西堂云。正好供養。此意如何。師云。掘地深埋。僧云。百丈云。正好修行。師云。好箇繫驢橛。僧云。南泉拂袖便行。又作麼生。師云。一把骨頭挑去後。不知明月落誰家。僧云。祖云。經歸藏。禪歸海。惟有普願。獨超物外。師云。路不拾遺。僧云。或有人問育王。又作麼生。師云。挨看。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋無月上堂。僧問。馬祖翫月。正當恁麼時如何。西堂云。正好供養。此意如何。師云。掘地深埋。僧云。百丈云。正好修行。師云。好箇繫驢橛。僧云。南泉拂袖便行。又作麼生。師云。一把骨頭挑去後。不知明月落誰家。僧云。祖云。經歸藏。禪歸海。惟有普願。獨超物外。師云。路不拾遺。僧云。或有人問育王。又作麼生。師云。挨看。僧禮拜。

師乃云。光飛玉宇。影落秋江。是時人知有。因什麼寒山子。伸手不見掌。會得。正當三五夜。何處不嬋娟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。光飛玉宇。影落秋江。是時人知有。因什麼寒山子。伸手不見掌。會得。正當三五夜。何處不嬋娟。

佛涅槃上堂。僧問。釋迦老子。未離兜率。已降王宮。為什麼却有生滅。師云。不因汝問。大眾那知。僧云。過去已二千年。因甚煒煒煌煌。尚在人間。師云。指鹿為馬。師乃云。暫戢化機。徇彼波旬之請。再垂方便。示以紫磨之軀。便見今日即有。明日即無。要見釋迦老子麼。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。僧問。釋迦老子。未離兜率。已降王宮。為什麼却有生滅。師云。不因汝問。大眾那知。僧云。過去已二千年。因甚煒煒煌煌。尚在人間。師云。指鹿為馬。師乃云。暫戢化機。徇彼波旬之請。再垂方便。示以紫磨之軀。便見今日即有。明日即無。要見釋迦老子麼。卓主丈。

上堂。僧問。玄沙因甚不出嶺。師云。認賊為子。僧云。保壽因甚不渡河。師云。人離鄉賤僧云。玄沙保壽千里同風。和尚為甚肯一人。不肯一人。師云。胡人飲乳。僧云。某甲今日自納敗闕。師云。魚腮鳥嘴。僧云。虛堂也須腦門著地。師云。老僧修行無力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。玄沙因甚不出嶺。師云。認賊為子。僧云。保壽因甚不渡河。師云。人離鄉賤僧云。玄沙保壽千里同風。和尚為甚肯一人。不肯一人。師云。胡人飲乳。僧云。某甲今日自納敗闕。師云。魚腮鳥嘴。僧云。虛堂也須腦門著地。師云。老僧修行無力。

師乃云。佛法混濫無甚今日。尋常苦口。只要諸人不受謾。萬一入在髑髏裏。卒難得出。二林與麼告報。口是禍門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。佛法混濫無甚今日。尋常苦口。只要諸人不受謾。萬一入在髑髏裏。卒難得出。二林與麼告報。口是禍門。

上堂。有緊要。儘儘颺在背脊後。無緊要。時時拈在髑髏前。如今合而為一。謂之混融無際。且恁麼看。不然。滴水寸絲。酬𢤗有日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。有緊要。儘儘颺在背脊後。無緊要。時時拈在髑髏前。如今合而為一。謂之混融無際。且恁麼看。不然。滴水寸絲。酬𢤗有日。

上堂。僧問。德山托鉢歸方丈。意旨如何。師云。貴買賤賣。僧云。巖頭道。者老漢未會。末後句在。又且如何。師云。鬧市裏打靜槌。僧云。德山問巖頭。汝不肯老僧那。頭密啟其意。又作麼生。師云。鬼搗穀。佛跳牆。僧云。德山次日陞堂。果與尋常不同。頭撫掌大笑道。且喜老漢會末後句。又作麼生。師云。刀瘡易沒。惡語難消。僧云。作麼生是末後句。師云。爾勘辨巖頭。勘辨老僧。僧云。義烏。紙貴。一狀領過。師云。怪力亂神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。德山托鉢歸方丈。意旨如何。師云。貴買賤賣。僧云。巖頭道。者老漢未會。末後句在。又且如何。師云。鬧市裏打靜槌。僧云。德山問巖頭。汝不肯老僧那。頭密啟其意。又作麼生。師云。鬼搗穀。佛跳牆。僧云。德山次日陞堂。果與尋常不同。頭撫掌大笑道。且喜老漢會末後句。又作麼生。師云。刀瘡易沒。惡語難消。僧云。作麼生是末後句。師云。爾勘辨巖頭。勘辨老僧。僧云。義烏。紙貴。一狀領過。師云。怪力亂神。

師乃云。雕沙鏤玉。截鐵斬釘。黠向冷地裏臥。何故。太平時代。不得鼓籠人家男女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。雕沙鏤玉。截鐵斬釘。黠向冷地裏臥。何故。太平時代。不得鼓籠人家男女。

佛涅槃上堂。僧問。法身無為不墮諸數。因甚有生有滅。師云。誰便不知。僧云。若以色見我如塵點於太虛。師云。一任𨁝跳。僧云。釋迦老子有什麼過。略不露箇消息。師云。明月夜光。多逢按劍。僧云。只聞風度竹。不覺雪漫山。師云。知過必改。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。僧問。法身無為不墮諸數。因甚有生有滅。師云。誰便不知。僧云。若以色見我如塵點於太虛。師云。一任𨁝跳。僧云。釋迦老子有什麼過。略不露箇消息。師云。明月夜光。多逢按劍。僧云。只聞風度竹。不覺雪漫山。師云。知過必改。

師乃云。黃面老子。每日與諸人。挨肩接踵。未嘗少間。何謂今辰入滅。爾若見得分曉。恩歸有自。不然佛殿裏。自起自倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。黃面老子。每日與諸人。挨肩接踵。未嘗少間。何謂今辰入滅。爾若見得分曉。恩歸有自。不然佛殿裏。自起自倒。

謝執事上堂。僧問。東邊也有人。西邊也有人。中間作麼生。師云。一點黑如漆。僧云。且喜虛堂領話。師云。老僧從來柳下惠。僧云。忽有箇東西不辨南北不分底。還用他也無。師云。安得不用。僧云。用他作什麼。師云。折東籬補西障。僧云。可謂是了事衲僧。師云。爾不得插嘴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝執事上堂。僧問。東邊也有人。西邊也有人。中間作麼生。師云。一點黑如漆。僧云。且喜虛堂領話。師云。老僧從來柳下惠。僧云。忽有箇東西不辨南北不分底。還用他也無。師云。安得不用。僧云。用他作什麼。師云。折東籬補西障。僧云。可謂是了事衲僧。師云。爾不得插嘴。

師乃云。阿逸多行道之日。他方化佛。悉來聚會。虛堂薄緣。道不及古。自吹自拍。隨分過時。所過從者。皆非良輔。刳文殊目。折普賢脛。碎維摩座。焚迦葉衣。如是流輩。難以親近。何也。只知克己從人。不覺唇寒齒冷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。阿逸多行道之日。他方化佛。悉來聚會。虛堂薄緣。道不及古。自吹自拍。隨分過時。所過從者。皆非良輔。刳文殊目。折普賢脛。碎維摩座。焚迦葉衣。如是流輩。難以親近。何也。只知克己從人。不覺唇寒齒冷。

佛涅槃上堂。靈鷲山頹。毘嵐風起。善類撫膺出涕。魔軍頓足歡喜。愛之欲其生。惡之欲其死。豈止乎二千年前而已。野外春風花正都。黃鶯枝上分明語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。靈鷲山頹。毘嵐風起。善類撫膺出涕。魔軍頓足歡喜。愛之欲其生。惡之欲其死。豈止乎二千年前而已。野外春風花正都。黃鶯枝上分明語。

圓覺大師忌日拈香。渡江風倚蘆梢碧。夜深金殿人相憶。此土西天賣不行。千古萬古成狼藉。當良月蓂敷五葉之辰。孰謂韜其光晦其跡。熏爐茗椀想遺音。分明對面不相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓覺大師忌日拈香。渡江風倚蘆梢碧。夜深金殿人相憶。此土西天賣不行。千古萬古成狼藉。當良月蓂敷五葉之辰。孰謂韜其光晦其跡。熏爐茗椀想遺音。分明對面不相識。

泉州崇福源長老到。上堂。舉。楊岐和尚道。縮却項暗嗟吁。白雲則曰。大似臨嫁醫癭。卒著手脚不辨。五祖又道。行不成步語低聲。鼻孔依然空突兀。以致圓悟．虎丘．應菴．密庵．松源．運庵．皆戞玉鏗金。擅此家法。莫有蹈得此脈底麼。卓主丈。龍蛇易辨。衲子難謾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泉州崇福源長老到。上堂。舉。楊岐和尚道。縮却項暗嗟吁。白雲則曰。大似臨嫁醫癭。卒著手脚不辨。五祖又道。行不成步語低聲。鼻孔依然空突兀。以致圓悟．虎丘．應菴．密庵．松源．運庵．皆戞玉鏗金。擅此家法。莫有蹈得此脈底麼。卓主丈。龍蛇易辨。衲子難謾。

上堂。丁一卓二。無邊剎境一毫收放兩拈三。萬仞峯頭獨足立。以言不及處。穿透魔王鼻孔。以食未到口。塞斷衲子咽喉。燈籠露柱暗攢眉。木馬石人顛倒走。既有如是妙用。如是奇特。則育王門戶未致寂寥。何故。擊拂子。云。後代兒孫休妄想。鷓鴣啼不為春風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。丁一卓二。無邊剎境一毫收放兩拈三。萬仞峯頭獨足立。以言不及處。穿透魔王鼻孔。以食未到口。塞斷衲子咽喉。燈籠露柱暗攢眉。木馬石人顛倒走。既有如是妙用。如是奇特。則育王門戶未致寂寥。何故。擊拂子。云。後代兒孫休妄想。鷓鴣啼不為春風。

上堂。鐘鼓之鳴。可以節禮樂。權衡之正。可以定錙銖。而我比丘。為佛弟子。有道有德。有仁有義。結夏已一月。業識茫茫。殊不在己。良可悲也。驀然有箇牙如劍樹。口似血盆。出來便喝。擬議便掌。老僧道。爾且住。我今年七十七。爾也饒我些子。者漢回頭一覷。冷笑而去。且道。他笑箇甚麼。卓主丈。投我以木桃。報之以瓊瑤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。鐘鼓之鳴。可以節禮樂。權衡之正。可以定錙銖。而我比丘。為佛弟子。有道有德。有仁有義。結夏已一月。業識茫茫。殊不在己。良可悲也。驀然有箇牙如劍樹。口似血盆。出來便喝。擬議便掌。老僧道。爾且住。我今年七十七。爾也饒我些子。者漢回頭一覷。冷笑而去。且道。他笑箇甚麼。卓主丈。投我以木桃。報之以瓊瑤。

上堂。舉。興化未出世時。常云。我在南方行脚。一遭。主丈頭不曾撥著箇會佛法人。大覺聞得云。何時得業風吹入大覺門下。化一日果到。大覺請充院主。大覺一日喚院主。我聞爾道向南方行脚。主丈頭不曾撥著箇會佛法底人。爾具什麼眼。化便喝。大覺拈棒。化擬議。覺便打。化又喝。覺又打。來日化從法堂前過。覺喚院主。我直下疑爾昨日者兩喝。為我說看。化云。我在三聖處。得箇賓主句。總被師兄折倒了也。乞箇安樂法門。覺云。者瞎漢。來者裏。納敗闕。脫下衲衣。痛打一頓。興化忽於大覺棒下頓悟云。我今日方知。先師在黃檗處。喫棒底意旨。師云。百尺竿頭進步。未為之嶮。當時太覺棒頭。若無活眼。興化要見臨濟悟處。也未得在。近日有等瞎驢。不辨精麁。只管胡喝亂喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。興化未出世時。常云。我在南方行脚。一遭。主丈頭不曾撥著箇會佛法人。大覺聞得云。何時得業風吹入大覺門下。化一日果到。大覺請充院主。大覺一日喚院主。我聞爾道向南方行脚。主丈頭不曾撥著箇會佛法底人。爾具什麼眼。化便喝。大覺拈棒。化擬議。覺便打。化又喝。覺又打。來日化從法堂前過。覺喚院主。我直下疑爾昨日者兩喝。為我說看。化云。我在三聖處。得箇賓主句。總被師兄折倒了也。乞箇安樂法門。覺云。者瞎漢。來者裏。納敗闕。脫下衲衣。痛打一頓。興化忽於大覺棒下頓悟云。我今日方知。先師在黃檗處。喫棒底意旨。師云。百尺竿頭進步。未為之嶮。當時太覺棒頭。若無活眼。興化要見臨濟悟處。也未得在。近日有等瞎驢。不辨精麁。只管胡喝亂喝。

上堂。朝朝相似。日日一般。見成受用。千難萬難。因思臨濟掌黃檗。何似華亭把釣竿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。朝朝相似。日日一般。見成受用。千難萬難。因思臨濟掌黃檗。何似華亭把釣竿。

謝瑞巖和尚。上堂。有意待不來。無心忽會面。頂髮垂絲。眼光如電。說盡湖海風波。論量柴米貴賤。更有一處少人知。擊拂子。也是重安眼上眉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝瑞巖和尚。上堂。有意待不來。無心忽會面。頂髮垂絲。眼光如電。說盡湖海風波。論量柴米貴賤。更有一處少人知。擊拂子。也是重安眼上眉。

上堂。德山入門便棒。臨濟入門便喝。處堂入門便罵。德山入門便棒。喚作棒得麼。臨濟入門便喝。喝作喝得麼。虛堂入門便罵。喚作罵得麼。既喚作棒不得。又喚作喝不得。又喚作罵不得。畢竟喚作什麼。擊拂子。平生肝膽向人傾。相識猶如不相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。德山入門便棒。臨濟入門便喝。處堂入門便罵。德山入門便棒。喚作棒得麼。臨濟入門便喝。喝作喝得麼。虛堂入門便罵。喚作罵得麼。既喚作棒不得。又喚作喝不得。又喚作罵不得。畢竟喚作什麼。擊拂子。平生肝膽向人傾。相識猶如不相識。

冬夜小參。群陰剝盡一陽生。又見東山水上行。冷笑雲門多口老。却來日午打三更。若恁麼見得。皓老布裩。不是不洗。無得替換。鏡清臥單。不是不展。無者閑工夫。看古人。九九百百。艱艱難難。成得什麼面嘴。卓主丈。一東二冬。叉手當胸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬夜小參。群陰剝盡一陽生。又見東山水上行。冷笑雲門多口老。却來日午打三更。若恁麼見得。皓老布裩。不是不洗。無得替換。鏡清臥單。不是不展。無者閑工夫。看古人。九九百百。艱艱難難。成得什麼面嘴。卓主丈。一東二冬。叉手當胸。

上堂。舉。雲峯悅禪師初參大愚。示眾云。大家相聚喫莖虀。若喚作一莖虀。入地獄如箭射。峯奇之。求參堂。後詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛却。我忍寒不暇。何暇為汝說佛法。且去化炭。及歸再請益。芝曰。佛法不怕爛却。我忍饑不暇。何暇為汝說佛法。更去持鉢。歸日又詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛却。堂司闕人。且為我充維那去。忽一日僧堂後架。見桶篐爆有省。急走方丈。芝迎笑曰。維那且喜大事了畢。再拜汗下。無語趨出。師拈云。大愚不施針砭。起雲峯之疾於膏肓。後人指下不明。只管向藥病相治處看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。雲峯悅禪師初參大愚。示眾云。大家相聚喫莖虀。若喚作一莖虀。入地獄如箭射。峯奇之。求參堂。後詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛却。我忍寒不暇。何暇為汝說佛法。且去化炭。及歸再請益。芝曰。佛法不怕爛却。我忍饑不暇。何暇為汝說佛法。更去持鉢。歸日又詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛却。堂司闕人。且為我充維那去。忽一日僧堂後架。見桶篐爆有省。急走方丈。芝迎笑曰。維那且喜大事了畢。再拜汗下。無語趨出。師拈云。大愚不施針砭。起雲峯之疾於膏肓。後人指下不明。只管向藥病相治處看。

師到乳峯。眾請上堂。雪竇門下。盡是上根利器。親之則毛髮悚然。望之則精神恍惚。到者裏。誰敢妄通消息。賴遇堂上西江老子是家裏人。未免借。風揚帆。所以道。路逢道伴交肩過。一生參學事畢。雖然如是。且參學事畢底上根利器。作麼生相見。卓主丈。錦鏡亭前風凜凜。妙高孤頂雪漫漫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師到乳峯。眾請上堂。雪竇門下。盡是上根利器。親之則毛髮悚然。望之則精神恍惚。到者裏。誰敢妄通消息。賴遇堂上西江老子是家裏人。未免借。風揚帆。所以道。路逢道伴交肩過。一生參學事畢。雖然如是。且參學事畢底上根利器。作麼生相見。卓主丈。錦鏡亭前風凜凜。妙高孤頂雪漫漫。

師在靈隱鷲峯塔。杜絕世諦。衲子請益。遂立三問示之。各令著語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在靈隱鷲峯塔。杜絕世諦。衲子請益。遂立三問示之。各令著語。

一已眼未明底。因甚將虛空作布袴著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一已眼未明底。因甚將虛空作布袴著。

二劃地為牢低。因甚透者箇不過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二劃地為牢低。因甚透者箇不過。

三入海算沙底。因甚針鋒頭上翹足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三入海算沙底。因甚針鋒頭上翹足。

臨安府淨慈報恩光孝禪寺後錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨安府淨慈報恩光孝禪寺後錄

參學道準禧會紹賢編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學道準禧會紹賢編

上堂。僧問。黃檗打臨濟時如何。師云。逼生蠶作繭。僧云。臨際掌黃檗時如何。師云。冬行春令。僧云。若與麼黃檗臨濟二俱瞎漢。師云。許多年黃檗臨濟。今日方遇知音。僧云。黃檗臨濟有甚麼過。師云。如龜負圖。僧云。於中還有得失也無。師云。喫棒了聽欵。僧云。若如是和尚。也是箇瞎漢。便禮拜。師云。家無小使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。黃檗打臨濟時如何。師云。逼生蠶作繭。僧云。臨際掌黃檗時如何。師云。冬行春令。僧云。若與麼黃檗臨濟二俱瞎漢。師云。許多年黃檗臨濟。今日方遇知音。僧云。黃檗臨濟有甚麼過。師云。如龜負圖。僧云。於中還有得失也無。師云。喫棒了聽欵。僧云。若如是和尚。也是箇瞎漢。便禮拜。師云。家無小使。

師乃云。耳目之察。不足以分物理。情識之論。不足以定功勛。山僧進院以來。每日僕僕尚爾。收息不暇。又何暇分物理。定功勛耶。擊拂子云。自小持齋今已老。見人無力下禪床。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。耳目之察。不足以分物理。情識之論。不足以定功勛。山僧進院以來。每日僕僕尚爾。收息不暇。又何暇分物理。定功勛耶。擊拂子云。自小持齋今已老。見人無力下禪床。

佛涅槃上堂。舉。世尊臨入涅槃。於人天眾前。以手摩胸。普告大眾。汝等善觀吾紫磨金色之身。今日則有。明日則無。瞻仰取足。毋令後悔。師云。山僧當時若在會中。但低低地道。世尊拈取簸箕別處舂。若下得者一轉語。免得今日鄭重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。舉。世尊臨入涅槃。於人天眾前。以手摩胸。普告大眾。汝等善觀吾紫磨金色之身。今日則有。明日則無。瞻仰取足。毋令後悔。師云。山僧當時若在會中。但低低地道。世尊拈取簸箕別處舂。若下得者一轉語。免得今日鄭重。

上堂。識心達本。坐井觀天。窮理盡性。水中撈月。抹過兩重關。且向行住坐臥處。借人鼻孔出氣。直饒與麼。猶墮在圓覺四病。作麼生。得獨脫無依去。卓主丈云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。識心達本。坐井觀天。窮理盡性。水中撈月。抹過兩重關。且向行住坐臥處。借人鼻孔出氣。直饒與麼。猶墮在圓覺四病。作麼生。得獨脫無依去。卓主丈云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。

上堂。舉。斷際禪師。嘗與異僧游天台。行數日值江漲。不能濟。植杖久之。異僧以笠當舟。登之浮去。斷際曰。我早知汝。定捶折汝脛。乃快也。異僧歎曰。道人猛利。非我所及。師云。道人猛利難親近。漾笠中流驗作家。憶昔高人何處去。夜深和月過平沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。斷際禪師。嘗與異僧游天台。行數日值江漲。不能濟。植杖久之。異僧以笠當舟。登之浮去。斷際曰。我早知汝。定捶折汝脛。乃快也。異僧歎曰。道人猛利。非我所及。師云。道人猛利難親近。漾笠中流驗作家。憶昔高人何處去。夜深和月過平沙。

謝新承天和尚。上堂。泰山頹巨靈可託。絃音斷鸞膠可續。顧茲末運。正脈將沈。不因豆爆冷灰。何得雲峯肉煖。所以松源師祖道。敗壞多年苕帚椿。等閑拈起定宗。綱。箇般標格天然別。不比諸方孟八郎。此是老子不平之氣。今對人天眾前。分付石帆和尚。於姑蘇城畔。大闡芳猷。使天下衲僧。知有東山正續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝新承天和尚。上堂。泰山頹巨靈可託。絃音斷鸞膠可續。顧茲末運。正脈將沈。不因豆爆冷灰。何得雲峯肉煖。所以松源師祖道。敗壞多年苕帚椿。等閑拈起定宗。綱。箇般標格天然別。不比諸方孟八郎。此是老子不平之氣。今對人天眾前。分付石帆和尚。於姑蘇城畔。大闡芳猷。使天下衲僧。知有東山正續。

上堂。舉。無著和尚送供臺山。遇文殊迎接云。尊者何方而來。無著云。南方。殊云。南方佛法如何住持。著云。末法比丘少奉戒律。殊云。多少眾。著云。或三百或五百。無著却問。和尚此間如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。又問。多少眾。殊云。前三三後三三。師拈云。當時無著好與一拶。道是多少。待他擬議便。與一喝。當時既已放過。今則翻成不了。忽有人問南山如何住持。以手指天示之。或問多少眾。以手指地示之。待他擬議。亦與一喝。何故。擊拂子云。劍為不平離寶匣。藥因救病出金瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。無著和尚送供臺山。遇文殊迎接云。尊者何方而來。無著云。南方。殊云。南方佛法如何住持。著云。末法比丘少奉戒律。殊云。多少眾。著云。或三百或五百。無著却問。和尚此間如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。又問。多少眾。殊云。前三三後三三。師拈云。當時無著好與一拶。道是多少。待他擬議便。與一喝。當時既已放過。今則翻成不了。忽有人問南山如何住持。以手指天示之。或問多少眾。以手指地示之。待他擬議。亦與一喝。何故。擊拂子云。劍為不平離寶匣。藥因救病出金瓶。

佛生日上堂。世尊初生下時。分手指天地道。天上天下惟我獨尊。也是半夜拾得錫。後來雲門大師道。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。獻佛不假香多。南山今日。要與黃面老子出氣。卓主丈云。鴆羽落水魚鼈死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛生日上堂。世尊初生下時。分手指天地道。天上天下惟我獨尊。也是半夜拾得錫。後來雲門大師道。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。獻佛不假香多。南山今日。要與黃面老子出氣。卓主丈云。鴆羽落水魚鼈死。

結夏上堂。拈主丈云。主丈子。久靜思動。欲出來發揮古佛二千年前底嚴規。要驗納僧九十日之功用。左顧右盻。朝誦夕思。直教入林不動草入水不動波。以表行脚從人之德。卓主丈云。主丈子。爾從上所說底法要。南山一一從之九。夏爾底也把教定始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。拈主丈云。主丈子。久靜思動。欲出來發揮古佛二千年前底嚴規。要驗納僧九十日之功用。左顧右盻。朝誦夕思。直教入林不動草入水不動波。以表行脚從人之德。卓主丈云。主丈子。爾從上所說底法要。南山一一從之九。夏爾底也把教定始得。

中夏上堂。卓主丈。贊底沙翹足七日。尚自不知四祖大師。六十年脇不著席。何曾會去。見前龍象。前四十五日。既已放過。後四十五日。又作麼生。忽有箇眼皮綻底出來道。乞師賞勞。只向他道。三。貫襯錢三味食。相招携手上高臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中夏上堂。卓主丈。贊底沙翹足七日。尚自不知四祖大師。六十年脇不著席。何曾會去。見前龍象。前四十五日。既已放過。後四十五日。又作麼生。忽有箇眼皮綻底出來道。乞師賞勞。只向他道。三。貫襯錢三味食。相招携手上高臺。

上堂。舉。趙州問僧。甚處來。僧云。雪峯。州云。雪峯近日有何言句示徒。僧云。大師道。盡大地是沙門一隻眼。汝諸人向甚處屙。州云。曾有人下語否。僧云。未有。州云。汝若過嶺與我。寄箇鍬子去。師云。趙州將一顆甜桃。換得箇醋梨。若有人問淨慈有何言句示徒。只向他道。爾好采問著我。若問著別人。打教爾嘴喎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。趙州問僧。甚處來。僧云。雪峯。州云。雪峯近日有何言句示徒。僧云。大師道。盡大地是沙門一隻眼。汝諸人向甚處屙。州云。曾有人下語否。僧云。未有。州云。汝若過嶺與我。寄箇鍬子去。師云。趙州將一顆甜桃。換得箇醋梨。若有人問淨慈有何言句示徒。只向他道。爾好采問著我。若問著別人。打教爾嘴喎。

上堂。拈主丈云。首山和尚上堂。汾陽出眾云。百丈卷席意旨如何。山云。龍袖拂開全體現。汾云。意旨如何。山云。象王行處絕狐蹤。陽於此大悟云。萬古碧潭空界月。再三撈樚始應知。禮拜而退。時葉縣省和尚為首座。問昭兄。汝適間見箇甚麼。便禮拜。陽云。正是某甲放身捨命處。師卓主丈凰鳳生鸑鷟。獅子產狻猊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈主丈云。首山和尚上堂。汾陽出眾云。百丈卷席意旨如何。山云。龍袖拂開全體現。汾云。意旨如何。山云。象王行處絕狐蹤。陽於此大悟云。萬古碧潭空界月。再三撈樚始應知。禮拜而退。時葉縣省和尚為首座。問昭兄。汝適間見箇甚麼。便禮拜。陽云。正是某甲放身捨命處。師卓主丈凰鳳生鸑鷟。獅子產狻猊。

解夏小參。呼風嘯指。傍若無人。百數成群。不屬王化。及乎言薦賞勞。便如暗中取物。其間有一箇半箇。知因識果底。頂在額角頭上。不敢妄有走作。驀然蹉脚蹈殺一箇蟻子。便乃話頭不圓。只如西天廣額屠兒放下屠刀。我是千佛一數。又作麼生。出來下得一轉語。管取別甑炊香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。呼風嘯指。傍若無人。百數成群。不屬王化。及乎言薦賞勞。便如暗中取物。其間有一箇半箇。知因識果底。頂在額角頭上。不敢妄有走作。驀然蹉脚蹈殺一箇蟻子。便乃話頭不圓。只如西天廣額屠兒放下屠刀。我是千佛一數。又作麼生。出來下得一轉語。管取別甑炊香。

復舉。五祖演和尚道。我者裏是皮栲栳禪。從虛空撲下來也跳幾跳。不比諸方琉璃甕子禪。師云。五祖老手舊𩨘膊。淨慈鷄皮鼓子。不勞重擊。有般漢便道。虛堂年老心孤。殊不知。富嫌千口少。貧恨一身多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。五祖演和尚道。我者裏是皮栲栳禪。從虛空撲下來也跳幾跳。不比諸方琉璃甕子禪。師云。五祖老手舊𩨘膊。淨慈鷄皮鼓子。不勞重擊。有般漢便道。虛堂年老心孤。殊不知。富嫌千口少。貧恨一身多。

次日上堂。舉。溈山問仰山。子一夏不上來公案。師拈云。溈山家法森嚴。只是仰山。不合道著祖諱。至今不了。會得一。夏亦不虛過。不然。路途巇嶮。各宜保之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。舉。溈山問仰山。子一夏不上來公案。師拈云。溈山家法森嚴。只是仰山。不合道著祖諱。至今不了。會得一。夏亦不虛過。不然。路途巇嶮。各宜保之。

謝新舊執事監收。上堂。進退有常。除擢特異。其進也。如青山白雲開遮自在。其退也如巖壑生秋澹靜囦默。要知進退一如。自然和氣可掬。只如刊禾鐮子。刈得幾箇祖師頭。出來露箇消息看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝新舊執事監收。上堂。進退有常。除擢特異。其進也。如青山白雲開遮自在。其退也如巖壑生秋澹靜囦默。要知進退一如。自然和氣可掬。只如刊禾鐮子。刈得幾箇祖師頭。出來露箇消息看。

上堂舉。道吾和尚因。僧問。無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。吾云。同道者方知。僧云。和尚還知麼。吾云。不知。僧云。為什麼不知。吾云。去汝不會我語。師云。不知二字。已是鎖斷者僧咽喉。無端為物傷慈。暗露圭角。忽有問南山無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。拈主丈便打。何故老僧不曾管人閑事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。道吾和尚因。僧問。無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。吾云。同道者方知。僧云。和尚還知麼。吾云。不知。僧云。為什麼不知。吾云。去汝不會我語。師云。不知二字。已是鎖斷者僧咽喉。無端為物傷慈。暗露圭角。忽有問南山無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。拈主丈便打。何故老僧不曾管人閑事。

中秋上堂。或隱或顯。有虧有盈。為天上無私之鑑實人間照夜之燈。尋常多是論三五。惟有今宵分外明。雖然鼓山道底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。或隱或顯。有虧有盈。為天上無私之鑑實人間照夜之燈。尋常多是論三五。惟有今宵分外明。雖然鼓山道底。

謝執事上堂。船上無散工。駕御有方所。打篙底打蒿。搖櫓底搖櫓。觸浪迎風天地寬。去來不礙東西浦。何也。擊拂子云。火伴得人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝執事上堂。船上無散工。駕御有方所。打篙底打蒿。搖櫓底搖櫓。觸浪迎風天地寬。去來不礙東西浦。何也。擊拂子云。火伴得人。

上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。甞聞南方直指人心。見性成佛。實未明了。伏望和尚慈悲指示。頭云。與麼也不得。不與麼也不得。與麼不與麼總不得。汝作麼生。山佇思。頭云。子因緣不在此。江西有馬大師。子往彼。應為子說。山至彼。準前問。馬祖云。我有時教伊揚眉瞬目。有時不教伊揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目。者是。有時教伊揚眉瞬目。者不是。山於是有省。便作禮。馬祖曰。子見箇什麼道理。山云。某甲在石頭時。如蚊子上鐵牛。師云。挾泰山超北海。不以為難。無味之談。塞斷人口。為難。雖然藥山因什麼悟去。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。甞聞南方直指人心。見性成佛。實未明了。伏望和尚慈悲指示。頭云。與麼也不得。不與麼也不得。與麼不與麼總不得。汝作麼生。山佇思。頭云。子因緣不在此。江西有馬大師。子往彼。應為子說。山至彼。準前問。馬祖云。我有時教伊揚眉瞬目。有時不教伊揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目。者是。有時教伊揚眉瞬目。者不是。山於是有省。便作禮。馬祖曰。子見箇什麼道理。山云。某甲在石頭時。如蚊子上鐵牛。師云。挾泰山超北海。不以為難。無味之談。塞斷人口。為難。雖然藥山因什麼悟去。卓主丈。

上堂舉。雲門因。僧問。殺父殺母佛前懺悔。殺佛殺祖向甚處懺悔。門云。露。忽有人問淨慈。只向道。知。還得相應麼。復云。雲門露。淨慈知。權衡常在握。不放秤頭低。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雲門因。僧問。殺父殺母佛前懺悔。殺佛殺祖向甚處懺悔。門云。露。忽有人問淨慈。只向道。知。還得相應麼。復云。雲門露。淨慈知。權衡常在握。不放秤頭低。

開爐上堂。謝 降賜錢翻蓋僧堂。鱗鱗鴛瓦。絕滲漏於枯木堂中。赫赫紅爐。回煖律於衲僧衣下。可以坐忘空劫力究心宗。從教黃葉堆雲。免致霜風戒曉。麗金崑玉。降自九重坐臥經行舉頭戴德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂。謝 降賜錢翻蓋僧堂。鱗鱗鴛瓦。絕滲漏於枯木堂中。赫赫紅爐。回煖律於衲僧衣下。可以坐忘空劫力究心宗。從教黃葉堆雲。免致霜風戒曉。麗金崑玉。降自九重坐臥經行舉頭戴德。

達磨大師忌。拈香。我天爾狗。神機雄辯。難以嬰其鋒。魏闕梁園。枯禪面壁。得以藏諸用。佩西天無文之印。行東土不傳之衣。誤人斷臂安心。遂致口門齒缺。音容漸遠。諱日斯臨。嗟末運正脈將沈。想餘光聊陳菲供。時當良月。深炷爐熏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨大師忌。拈香。我天爾狗。神機雄辯。難以嬰其鋒。魏闕梁園。枯禪面壁。得以藏諸用。佩西天無文之印。行東土不傳之衣。誤人斷臂安心。遂致口門齒缺。音容漸遠。諱日斯臨。嗟末運正脈將沈。想餘光聊陳菲供。時當良月。深炷爐熏。

上堂。丁寧損君德。無言真有功。任從滄海變。終不為君通。好笑好笑。得恁麼入泥入水。南山口似磉盤。諸人也須薦取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。丁寧損君德。無言真有功。任從滄海變。終不為君通。好笑好笑。得恁麼入泥入水。南山口似磉盤。諸人也須薦取。

謝賜田上堂。八家為井。十字添圍。人人知道。靈苗異草。從地發生。因甚拈匙放箸。又却瑳過。四郡九邑。總作一處取功。別甑炊香。只要普同供養。九重降旨。闔國咸知。本色衲僧。將何論報。卓主丈。行到水窮處。坐看雲起時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝賜田上堂。八家為井。十字添圍。人人知道。靈苗異草。從地發生。因甚拈匙放箸。又却瑳過。四郡九邑。總作一處取功。別甑炊香。只要普同供養。九重降旨。闔國咸知。本色衲僧。將何論報。卓主丈。行到水窮處。坐看雲起時。

上堂舉。魯祖見僧來。便面壁而坐。是則是。不挂葫蘆醋越酸。但未見有絕消息者。南泉云。我尋常道。向佛未出世時會取。尚不得一箇半箇。他恁麼地。驢年去。師拈云。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。魯祖見僧來。便面壁而坐。是則是。不挂葫蘆醋越酸。但未見有絕消息者。南泉云。我尋常道。向佛未出世時會取。尚不得一箇半箇。他恁麼地。驢年去。師拈云。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。

至節小參。今年寒勝似去年寒。去年無氷。去年寒勝似今年寒。今年有雪。去年寒。十一月十二日。是書雲之日。今年寒十一月二十四日。是至節之朝。候候不相謾。物物還對偶。衲僧家。有。有不被二十四氣之所推遷者。水邊林底捫虱負喧。有有不被二十四氣之所管帶者。拋家失業久歷風埃。還有不關造化底麼。擊拂子。陽氣未回吹律琯。野梅先發向南枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至節小參。今年寒勝似去年寒。去年無氷。去年寒勝似今年寒。今年有雪。去年寒。十一月十二日。是書雲之日。今年寒十一月二十四日。是至節之朝。候候不相謾。物物還對偶。衲僧家。有。有不被二十四氣之所推遷者。水邊林底捫虱負喧。有有不被二十四氣之所管帶者。拋家失業久歷風埃。還有不關造化底麼。擊拂子。陽氣未回吹律琯。野梅先發向南枝。

復舉。資福和尚因。僧問。古人拈槌竪拂。意旨如何。資福云。古人與麼。僧再問。資福喝云。古人是什麼眼目。師云。善竊者鬼神莫測其由。會則便會。不然。來夜請首座。為諸人拈出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。資福和尚因。僧問。古人拈槌竪拂。意旨如何。資福云。古人與麼。僧再問。資福喝云。古人是什麼眼目。師云。善竊者鬼神莫測其由。會則便會。不然。來夜請首座。為諸人拈出。

次日上堂。晷運推移。日南長至。東海鯉魚。鼓腮振鬣。南山鼈鼻。伸眉吐氣。唯有趙州老兒。沒意智拕箇破席。日裏睡。淨慈路見不平。道箇蘇盧悉利。何故。恐者老子。背地裡討人便宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。晷運推移。日南長至。東海鯉魚。鼓腮振鬣。南山鼈鼻。伸眉吐氣。唯有趙州老兒。沒意智拕箇破席。日裏睡。淨慈路見不平。道箇蘇盧悉利。何故。恐者老子。背地裡討人便宜。

臘八上堂。棄萬乘尊榮。受六年饑凍。不離草坐。成等正覺。美則美矣。無端道。於臘月八夜。忽覩明星。豁然大悟。致令後代兒孫。東卜西卜。淨慈與麼告報。還與黃面老子有相見分麼。卓主丈。晴乾開雨路。無事設曹司。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臘八上堂。棄萬乘尊榮。受六年饑凍。不離草坐。成等正覺。美則美矣。無端道。於臘月八夜。忽覩明星。豁然大悟。致令後代兒孫。東卜西卜。淨慈與麼告報。還與黃面老子有相見分麼。卓主丈。晴乾開雨路。無事設曹司。

上堂。舉。趙州僧堂後。問一僧。大眾向什麼處去。僧云。上山普請。趙州袖出一柄刀云。老僧住持事繁。請上座斷却命。僧拋下刀子而走。師云。趙州過頭丈子。到處探水。當時者僧。若與本分草料。管取別甑炊香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。趙州僧堂後。問一僧。大眾向什麼處去。僧云。上山普請。趙州袖出一柄刀云。老僧住持事繁。請上座斷却命。僧拋下刀子而走。師云。趙州過頭丈子。到處探水。當時者僧。若與本分草料。管取別甑炊香。

上堂舉。雲門問僧。甚處來。僧云。西禪。門云。西禪近日有何言句。僧展兩手。門打一掌。僧云。某甲話在。門展兩手。僧無語。門便打。師拈云。電光石火之機則不無雲門。爭奈性命落在者僧手裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雲門問僧。甚處來。僧云。西禪。門云。西禪近日有何言句。僧展兩手。門打一掌。僧云。某甲話在。門展兩手。僧無語。門便打。師拈云。電光石火之機則不無雲門。爭奈性命落在者僧手裏。

上堂舉。夾山住京口鶴林。僧問。如何是法身。山云。法身無相。如何是法眼。山云。法眼無瑕。時道吾在座下失笑。夾山下座請道吾問。某甲適來答者僧。話必有不是處。望指教。吾云。一等是出世人。和尚未有師在。夾山云。與某甲說得不。吾云。某甲說不得。此去華亭有船子和尚。却能明此。遂散眾去。云云。師拈云。擔板漢。萬牛挽之不回。說甚法身無相法眼無瑕。拈坐具便摵。非惟坐斷道吾舌頭。亦免夾山打落水中。會麼。卓主丈。泉聲中夜後。山色夕陽時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。夾山住京口鶴林。僧問。如何是法身。山云。法身無相。如何是法眼。山云。法眼無瑕。時道吾在座下失笑。夾山下座請道吾問。某甲適來答者僧。話必有不是處。望指教。吾云。一等是出世人。和尚未有師在。夾山云。與某甲說得不。吾云。某甲說不得。此去華亭有船子和尚。却能明此。遂散眾去。云云。師拈云。擔板漢。萬牛挽之不回。說甚法身無相法眼無瑕。拈坐具便摵。非惟坐斷道吾舌頭。亦免夾山打落水中。會麼。卓主丈。泉聲中夜後。山色夕陽時。

佛涅槃上堂。法身無為。不墮諸數。為什麼却有生滅。恁麼會得。許爾每日開單展鉢。親見釋迦老子。其或未然。點鐵化成金玉易。勸人除却是非難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。法身無為。不墮諸數。為什麼却有生滅。恁麼會得。許爾每日開單展鉢。親見釋迦老子。其或未然。點鐵化成金玉易。勸人除却是非難。

上堂舉。梁山因園頭僧問。家賊難防時如何。山云。識得不為冤。僧云。識得後如何。山云。貶向無生國裏。僧云。莫便是他安身立命處麼。山云。死水不藏龍。僧云。如何是活水裏龍。山云。興波不作浪。僧云。忽然傾湫倒嶽來時如何。梁山下座握僧手云。莫教濕却老僧袈裟角。師云。來為先鋒。去為殿後。不因令出重圍。爭見草賊大敗。雖然且道。者僧還甘也無。擊拂子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。梁山因園頭僧問。家賊難防時如何。山云。識得不為冤。僧云。識得後如何。山云。貶向無生國裏。僧云。莫便是他安身立命處麼。山云。死水不藏龍。僧云。如何是活水裏龍。山云。興波不作浪。僧云。忽然傾湫倒嶽來時如何。梁山下座握僧手云。莫教濕却老僧袈裟角。師云。來為先鋒。去為殿後。不因令出重圍。爭見草賊大敗。雖然且道。者僧還甘也無。擊拂子。

壽崇節上堂。至人垂化。示有形儀。開滿月之奇姿。蘊山天之瑞相。會麼卓主丈。只知池上蟠桃熟。不覺壺中日月長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽崇節上堂。至人垂化。示有形儀。開滿月之奇姿。蘊山天之瑞相。會麼卓主丈。只知池上蟠桃熟。不覺壺中日月長。

上堂舉。永嘉大師道。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。靈覺妙明豈不是數句。色聲香味觸法。豈不是數句。每日山鳴谷應。風起水湧。豈不是數句雖然如是又置。永嘉真覺大師在何處。卓主丈。唇上畢斑賓狗剝。舌頭當的帝都丁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。永嘉大師道。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。靈覺妙明豈不是數句。色聲香味觸法。豈不是數句。每日山鳴谷應。風起水湧。豈不是數句雖然如是又置。永嘉真覺大師在何處。卓主丈。唇上畢斑賓狗剝。舌頭當的帝都丁。

上堂。鏗金戞玉。腐草化螢。坐井窺天。爛泥有刺。是則是。如人食蔗。中邊皆甜。因甚麼天傾西北。地陷東南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。鏗金戞玉。腐草化螢。坐井窺天。爛泥有刺。是則是。如人食蔗。中邊皆甜。因甚麼天傾西北。地陷東南。

滿散壽崇節。上堂。僧問。城東聖母。與佛同生。不願見佛時如何。云。赤眼撞著火柴頭。僧云。一日見佛。以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。又作麼生。師云。酒逢知己飲。詩向會人吟。僧云。只如皇太后與佛同生。且道。有何優劣。師云。輕如毫末。重如山。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿散壽崇節。上堂。僧問。城東聖母。與佛同生。不願見佛時如何。云。赤眼撞著火柴頭。僧云。一日見佛。以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。又作麼生。師云。酒逢知己飲。詩向會人吟。僧云。只如皇太后與佛同生。且道。有何優劣。師云。輕如毫末。重如山。僧禮拜。

師乃舉。禪客所問。城東聖母。與佛同生。不願見佛。每見佛來。即便回避。一日回避不及。乃以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。輒成一頌。城東聖母坐蓮臺。大地眾生正眼開。與佛同生嫌見佛。一身難作二如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃舉。禪客所問。城東聖母。與佛同生。不願見佛。每見佛來。即便回避。一日回避不及。乃以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。輒成一頌。城東聖母坐蓮臺。大地眾生正眼開。與佛同生嫌見佛。一身難作二如來。

佛生日上堂。二月十五入寂。四月八日復生。虛空開笑口。大地絕人行。恁麼會得。何用九龍吐水。灌沐金軀。其或未然。擊拂子云。人在畫樓沽酒處。相邀來喫趙州茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛生日上堂。二月十五入寂。四月八日復生。虛空開笑口。大地絕人行。恁麼會得。何用九龍吐水。灌沐金軀。其或未然。擊拂子云。人在畫樓沽酒處。相邀來喫趙州茶。

結夏小參。僧問。西天舊令。東土共遵。諸方依樣。畫葫蘆。淨慈因甚不入者保社。師云。若不同床睡。焉知被底穿。僧云。西天以臘人為驗。東土以何為驗。師云。漆桶偽驗。僧云。如何以漆桶為驗。師云。漆桶盛得飯與人喫。僧云。恁麼則三十三天撲帝鐘。師云。老僧關鑰不嚴。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。僧問。西天舊令。東土共遵。諸方依樣。畫葫蘆。淨慈因甚不入者保社。師云。若不同床睡。焉知被底穿。僧云。西天以臘人為驗。東土以何為驗。師云。漆桶偽驗。僧云。如何以漆桶為驗。師云。漆桶盛得飯與人喫。僧云。恁麼則三十三天撲帝鐘。師云。老僧關鑰不嚴。僧禮拜。

師乃云。胡言漢語。翻譯失真。此土西天。遞相狐魅。年年四月十五日。脚近前脚退後。不敢違條越制。子細看來。冷汗如雨。直饒舉得頭來。早是桑田變海。淨慈門下。毀於佛謗於法。不入眾數。尚且救不得一半。何況青山綠水。盡是安居。花笑鳥啼。無非禁足。山僧今夜。咬定牙關放一線道。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。胡言漢語。翻譯失真。此土西天。遞相狐魅。年年四月十五日。脚近前脚退後。不敢違條越制。子細看來。冷汗如雨。直饒舉得頭來。早是桑田變海。淨慈門下。毀於佛謗於法。不入眾數。尚且救不得一半。何況青山綠水。盡是安居。花笑鳥啼。無非禁足。山僧今夜。咬定牙關放一線道。卓主丈。

復舉。乾峯和尚示眾。法身有三種病二種光。須是一一透得。始解穩坐。雲門出眾云。菴內人為甚麼不知庵外事。乾峯呵呵大笑。雲門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚委悉。峯云。與麼始解穩坐。師拈云。氈拍板無孔笛。雖然韻出青霄。其奈音節失旨。會得。一夏容易得過。不然。來夜請首座。為眾拈出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。乾峯和尚示眾。法身有三種病二種光。須是一一透得。始解穩坐。雲門出眾云。菴內人為甚麼不知庵外事。乾峯呵呵大笑。雲門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚委悉。峯云。與麼始解穩坐。師拈云。氈拍板無孔笛。雖然韻出青霄。其奈音節失旨。會得。一夏容易得過。不然。來夜請首座。為眾拈出。

謝秉拂。夏齋上堂。寧可熱鐵纏身。不受信心人衣。寧可洋銅灌口。不受信心人食。上座若能如是。攪長河為酥酪。變大地作黃金。供養上座。未為分外。只是不受衣不受食。焉有許多殊勝。忽若有人修法供養。又作麼生。卓主丈。生心受施。淨名所呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝秉拂。夏齋上堂。寧可熱鐵纏身。不受信心人衣。寧可洋銅灌口。不受信心人食。上座若能如是。攪長河為酥酪。變大地作黃金。供養上座。未為分外。只是不受衣不受食。焉有許多殊勝。忽若有人修法供養。又作麼生。卓主丈。生心受施。淨名所呵。

上堂舉。九峯慈慧禪師因。溈山示眾云。汝等諸人。只得大機。不得大用。慈慧抽身出去。溈山招之。更不回頭。溈山。云。此子堪為法器。師拈云。九峯易見。溈山難見。若是淨慈則不然。待他喚不回頭。急送官楮一千與之。何故。助他買草鞋行脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。九峯慈慧禪師因。溈山示眾云。汝等諸人。只得大機。不得大用。慈慧抽身出去。溈山招之。更不回頭。溈山。云。此子堪為法器。師拈云。九峯易見。溈山難見。若是淨慈則不然。待他喚不回頭。急送官楮一千與之。何故。助他買草鞋行脚。

上堂舉。馬大師因。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說得。問取智藏。僧問藏。藏云。我今日頭疼。不能為汝說得。問取海兄。僧問海。海云。我到者裏。却不會。問取和尚。僧問大師。大師云。藏頭白。海頭黑。師拈云。盡謂者僧。被馬大師父子穿却鼻孔。殊不知。馬大師父子鼻孔。被者僧穿却。會得。藏頭白海頭黑。優劣已分。不然。易分霜裏粉。難辨雪中梅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。馬大師因。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說得。問取智藏。僧問藏。藏云。我今日頭疼。不能為汝說得。問取海兄。僧問海。海云。我到者裏。却不會。問取和尚。僧問大師。大師云。藏頭白。海頭黑。師拈云。盡謂者僧。被馬大師父子穿却鼻孔。殊不知。馬大師父子鼻孔。被者僧穿却。會得。藏頭白海頭黑。優劣已分。不然。易分霜裏粉。難辨雪中梅。

中夏上堂舉。馬祖因。龐居士問。不昧本來人。請師高著眼。馬祖直下覷。居士云。一種沒絃琴。唯師彈得妙。馬祖直上覷。士禮拜。祖歸方丈。士隨後云。弄巧成拙。拈云。是誰弄巧成拙。若是馬師弄巧成拙。上半夏已過。若是居士弄巧成拙。猶有四十五日在。定當得出。免爾聽參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中夏上堂舉。馬祖因。龐居士問。不昧本來人。請師高著眼。馬祖直下覷。居士云。一種沒絃琴。唯師彈得妙。馬祖直上覷。士禮拜。祖歸方丈。士隨後云。弄巧成拙。拈云。是誰弄巧成拙。若是馬師弄巧成拙。上半夏已過。若是居士弄巧成拙。猶有四十五日在。定當得出。免爾聽參。

上堂。尋常苦口不是不說。只是信不及。不是信不及。只是有些隔礙。且道。是什麼隔礙。卓主丈。信不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。尋常苦口不是不說。只是信不及。不是信不及。只是有些隔礙。且道。是什麼隔礙。卓主丈。信不及。

上堂舉。馬大師陞座因。龐居士問。不與萬法為侶者。是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。拈云。馬大師接八十四員善知識。門戶稍峻輕。輕被龐公一拶。直得披肝露膽。或有人問。淨慈不與萬法為侶者是什麼人。拈主丈便打。何故。酒逢知已飲。詩向會人吟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。馬大師陞座因。龐居士問。不與萬法為侶者。是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。拈云。馬大師接八十四員善知識。門戶稍峻輕。輕被龐公一拶。直得披肝露膽。或有人問。淨慈不與萬法為侶者是什麼人。拈主丈便打。何故。酒逢知已飲。詩向會人吟。

謝監收上堂。刈禾鎌子。未露鋒鋩。多少祖師乞命。秤尺斗量。權衡在握。目機銖兩無差。要知兩處收功。塞斷衲僧枵腹。塞斷後如何。卓主丈。臨濟掌黃檗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝監收上堂。刈禾鎌子。未露鋒鋩。多少祖師乞命。秤尺斗量。權衡在握。目機銖兩無差。要知兩處收功。塞斷衲僧枵腹。塞斷後如何。卓主丈。臨濟掌黃檗。

上堂。舉。松源師祖。臨示寂告眾云。久參兄弟。正路上行者。有只不能用黑豆法。臨濟之道。將泯絕無聞傷哉。拈云。鷲峯老子。大似倚杖騎馬。雖無僵仆之患。未免傍觀者醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。松源師祖。臨示寂告眾云。久參兄弟。正路上行者。有只不能用黑豆法。臨濟之道。將泯絕無聞傷哉。拈云。鷲峯老子。大似倚杖騎馬。雖無僵仆之患。未免傍觀者醜。

解制小參。僧問。溈山問仰山。子一夏不上來。在下面作得箇什麼。仰云。鋤得一片畬。種得一籮粟。溈云。子不虛過一夏。師云。下喬木入幽谷。僧云。仰山云。和尚作得箇什麼。溈山云。日間一食。夜後一寢。仰云。和尚亦不虛過一夏。此意如何。師云。父不慈子不孝。僧云。仰山道了吐舌。溈山云。子何得自傷己命。師云。要且不是五逆人聞雷。僧禮拜。師云。劍握甑人手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解制小參。僧問。溈山問仰山。子一夏不上來。在下面作得箇什麼。仰云。鋤得一片畬。種得一籮粟。溈云。子不虛過一夏。師云。下喬木入幽谷。僧云。仰山云。和尚作得箇什麼。溈山云。日間一食。夜後一寢。仰云。和尚亦不虛過一夏。此意如何。師云。父不慈子不孝。僧云。仰山道了吐舌。溈山云。子何得自傷己命。師云。要且不是五逆人聞雷。僧禮拜。師云。劍握甑人手。

師乃云。卓錐無地。空餘雙眼蓋乾坤。別有生涯。誰把寸陰消白日。百二十日長期。禁制他不住。南天台北五臺。八萬細行。撈摭他無門。晝兜率夜閻浮。衲僧以此護生。生無不護。以此禁足。足無不趺。摩挲主丈。待西風。鉢囊鞋袋重挑起。前程忽有人問。聞南山一夏。以靈雲兩處不答。煅鍊學者。爾道得也未。脫或擬議。老僧院子既屬他人。未免更上徑山一遭了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。卓錐無地。空餘雙眼蓋乾坤。別有生涯。誰把寸陰消白日。百二十日長期。禁制他不住。南天台北五臺。八萬細行。撈摭他無門。晝兜率夜閻浮。衲僧以此護生。生無不護。以此禁足。足無不趺。摩挲主丈。待西風。鉢囊鞋袋重挑起。前程忽有人問。聞南山一夏。以靈雲兩處不答。煅鍊學者。爾道得也未。脫或擬議。老僧院子既屬他人。未免更上徑山一遭了。

辭眾赴徑山。上堂。秤鎚捻得汁出。石人喝得汗流。臨機應變。隨分知羞。乘時推上五峯頭。雖然孤舟共渡。尚有夙因。兩夏一冬。可無攀感。卓主丈。但有路可上。更高人也行淨慈後錄終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辭眾赴徑山。上堂。秤鎚捻得汁出。石人喝得汗流。臨機應變。隨分知羞。乘時推上五峯頭。雖然孤舟共渡。尚有夙因。兩夏一冬。可無攀感。卓主丈。但有路可上。更高人也行淨慈後錄終