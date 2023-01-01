虛堂和尚語錄卷之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛堂和尚語錄卷之二

婺州雲黃山寶林禪寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婺州雲黃山寶林禪寺語錄

侍者惟俊法雲編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者惟俊法雲編

師入寺。指山門。不勞彈指。豈涉思惟。現成門戶。到者方知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入寺。指山門。不勞彈指。豈涉思惟。現成門戶。到者方知。

指佛殿。前釋迦後彌勒。且道。阿那箇是正主。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指佛殿。前釋迦後彌勒。且道。阿那箇是正主。喝一喝。

拈帖。尋常雲水家。或凝或流。初無固必。因甚得者箇入手。便從者裏住。試下一轉語看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈帖。尋常雲水家。或凝或流。初無固必。因甚得者箇入手。便從者裏住。試下一轉語看。

諸山疏。居必擇隣。鑑非止水。明暗相凌。言猶在耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸山疏。居必擇隣。鑑非止水。明暗相凌。言猶在耳。

山門疏。關著門盡是自家屋裏。何須冷言冷語。暗地敲人。不信。聽取下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山門疏。關著門盡是自家屋裏。何須冷言冷語。暗地敲人。不信。聽取下文。

指法座。聚草積石。說有談空。取古尚賒。一時拈却。何故別有一路子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座。聚草積石。說有談空。取古尚賒。一時拈却。何故別有一路子。

師陞堂祝 聖畢。就座云。大凡善射者。發必中的。若不中的。徒勞沒羽。莫有善射者麼。試發一箭看。僧問。不從天降。不從地湧須彌山從甚處得來。師云。突出難辨。僧云。只將者箇真消息。用祝吾皇億萬春。師云。巢知風穴知雨。僧云。雙檮勝所。大士垂化之方。應庵雲孫。今虛堂高蹈其轍。還端的也無。師云。誣人之罪。以罪加之僧云。爭柰是非已。落傍人耳。便挽天河。洗不清。師云。面赤不如語直。僧云。只如判府直院侍郎請和尚住此名山。有何方便。師云。劍握甑人手。僧云。還許學人露箇消息也無。師云。杜鵑啼處花狼藉。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師陞堂祝 聖畢。就座云。大凡善射者。發必中的。若不中的。徒勞沒羽。莫有善射者麼。試發一箭看。僧問。不從天降。不從地湧須彌山從甚處得來。師云。突出難辨。僧云。只將者箇真消息。用祝吾皇億萬春。師云。巢知風穴知雨。僧云。雙檮勝所。大士垂化之方。應庵雲孫。今虛堂高蹈其轍。還端的也無。師云。誣人之罪。以罪加之僧云。爭柰是非已。落傍人耳。便挽天河。洗不清。師云。面赤不如語直。僧云。只如判府直院侍郎請和尚住此名山。有何方便。師云。劍握甑人手。僧云。還許學人露箇消息也無。師云。杜鵑啼處花狼藉。僧禮拜。

師乃云。一絲不挂。猶涉廉纖。獨脫無依。未為極則。衲僧家。去來不以象。動靜不以心冥運無方。群機頓顯。便見雲黃峯頂鐵樹抽枝。小白花邊。無風起浪。處處普門境界。頭頭彌勒道場。不應萬緣。靈然自得。直得。堯風舜日。共樂昇平。樵唱漁歌。咸霑聖化。畢竟以何為驗。擊拂子巖莎步入祥麟穩。海樹飛來白鳳閑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。一絲不挂。猶涉廉纖。獨脫無依。未為極則。衲僧家。去來不以象。動靜不以心冥運無方。群機頓顯。便見雲黃峯頂鐵樹抽枝。小白花邊。無風起浪。處處普門境界。頭頭彌勒道場。不應萬緣。靈然自得。直得。堯風舜日。共樂昇平。樵唱漁歌。咸霑聖化。畢竟以何為驗。擊拂子巖莎步入祥麟穩。海樹飛來白鳳閑。

復舉。閩王請羅山開堂。纔登座。以手歛僧伽梨衣。顧視大眾便下座。王近前執山手云。靈山一會。何異今日。山云。將謂爾是箇俗漢。師云。羅山當時下者一著。不妨驚群動眾。賴遇大王是佛法中人。今日忽有人問新寶林。只對他道。將謂無人知音。自然頭正尾正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。閩王請羅山開堂。纔登座。以手歛僧伽梨衣。顧視大眾便下座。王近前執山手云。靈山一會。何異今日。山云。將謂爾是箇俗漢。師云。羅山當時下者一著。不妨驚群動眾。賴遇大王是佛法中人。今日忽有人問新寶林。只對他道。將謂無人知音。自然頭正尾正。

當晚小參。師云。往往。多是向蓍草影邊。胡卜亂卜。今夜與諸人。𠢐破卦文了也。請欵欵出來商量。問答罷師乃云。客是主人相師。未到寶林則已。一到寶林。山僧伎倆不出諸人探頭一覷。賴得堂中有一箇半箇。髣髣髴髴地。是舊時相識。指出行道塔風鐸亂鳴。罵破梁寶公多口饒舌。便見主賓和氣。彼此無疑。然雖如是。且道。慈氏宮中今日說甚麼法。卓主丈。鋼刀雖利。不斬無罪之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當晚小參。師云。往往。多是向蓍草影邊。胡卜亂卜。今夜與諸人。𠢐破卦文了也。請欵欵出來商量。問答罷師乃云。客是主人相師。未到寶林則已。一到寶林。山僧伎倆不出諸人探頭一覷。賴得堂中有一箇半箇。髣髣髴髴地。是舊時相識。指出行道塔風鐸亂鳴。罵破梁寶公多口饒舌。便見主賓和氣。彼此無疑。然雖如是。且道。慈氏宮中今日說甚麼法。卓主丈。鋼刀雖利。不斬無罪之人。

復舉。當山善慧大士。因遇天竺嵩頭陀曰。我與汝毘婆尸佛所發誓。今兜率天宮衣鉢現在。何日當還。命大士。臨水觀形。見圓光寶蓋。大士謂之曰。爐鞴之所多鈍鐵。良醫之門足病人。師云。好笑好笑。當時待他道請大士臨水觀形。拈起門椎柏板。劈嘴便摵。尚且救得一半。更說甚麼爐鞴鈍鐵良醫病人。翻得本來。劍去久矣。山僧尋常黨理不黨親。莫有為大士作主底麼。如無夜深。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。當山善慧大士。因遇天竺嵩頭陀曰。我與汝毘婆尸佛所發誓。今兜率天宮衣鉢現在。何日當還。命大士。臨水觀形。見圓光寶蓋。大士謂之曰。爐鞴之所多鈍鐵。良醫之門足病人。師云。好笑好笑。當時待他道請大士臨水觀形。拈起門椎柏板。劈嘴便摵。尚且救得一半。更說甚麼爐鞴鈍鐵良醫病人。翻得本來。劍去久矣。山僧尋常黨理不黨親。莫有為大士作主底麼。如無夜深。珍重。

上堂。舉。晏國師示眾云。鼓山門下不得咳嗽。時有僧咳嗽一聲。山云。作甚麼。僧云。傷風。山云。傷風即得。師云。是則是。垛生招箭。若一向與麼。道絕人荒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。晏國師示眾云。鼓山門下不得咳嗽。時有僧咳嗽一聲。山云。作甚麼。僧云。傷風。山云。傷風即得。師云。是則是。垛生招箭。若一向與麼。道絕人荒。

結夏小參。卓主丈。不必善財歛念彌勒彈指。普請四聖六凡。入此大光明藏。互為主伴。快說禪病。使瞽者明。聾者聽。迷者悟。縛者脫。於是九十之期。各證本法。然後升雙檮堂。入息畊室。向無星等子上。較其重輕。以憑勞賞會麼。卓主丈。力㘞唏。咄咄咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。卓主丈。不必善財歛念彌勒彈指。普請四聖六凡。入此大光明藏。互為主伴。快說禪病。使瞽者明。聾者聽。迷者悟。縛者脫。於是九十之期。各證本法。然後升雙檮堂。入息畊室。向無星等子上。較其重輕。以憑勞賞會麼。卓主丈。力㘞唏。咄咄咄。

復舉。天平漪和尚行脚時。參西院每云。莫道會佛法。覓箇舉話底也無。一日西院召云。從漪。平舉頭。院云。錯。平行三兩步。院又云。錯。平近前。院云。適來者兩錯。是西院錯。上座錯。平云。是從漪錯。院云。錯。平休去。院云。且在者裏過夏。待共上座商量者兩錯。平當時起去。後住院謂眾云。我當初行脚時。被風吹過思明長老處。被他連下兩錯。更留我過夏商量。我不道那時錯。發足南方時早錯了也。師云。慢藏誨盜。冶容誨婬。雙林今夏還有商量者兩錯底麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。天平漪和尚行脚時。參西院每云。莫道會佛法。覓箇舉話底也無。一日西院召云。從漪。平舉頭。院云。錯。平行三兩步。院又云。錯。平近前。院云。適來者兩錯。是西院錯。上座錯。平云。是從漪錯。院云。錯。平休去。院云。且在者裏過夏。待共上座商量者兩錯。平當時起去。後住院謂眾云。我當初行脚時。被風吹過思明長老處。被他連下兩錯。更留我過夏商量。我不道那時錯。發足南方時早錯了也。師云。慢藏誨盜。冶容誨婬。雙林今夏還有商量者兩錯底麼。

次日上堂。箇箇頂天履地。為甚麼。蹈著二千年前底影子。便做一動子不得。莫有不蹈者影子底麼。卓主丈。有則有。只是今日不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。箇箇頂天履地。為甚麼。蹈著二千年前底影子。便做一動子不得。莫有不蹈者影子底麼。卓主丈。有則有。只是今日不來。

謝頭首秉拂上堂。以檀拜將。為求活國之英。以拂授人。要見枯心之士。雲黃峯下。象龍所歸。虛堂薄處。先穿引得證龜作鼈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝頭首秉拂上堂。以檀拜將。為求活國之英。以拂授人。要見枯心之士。雲黃峯下。象龍所歸。虛堂薄處。先穿引得證龜作鼈。

開山忌日上堂。正法像法知他是幾年。尚且拈弄不出。那堪忍俊不禁出來攙行奪市既未得箇補處。又却恁麼去。是去非去。卓主丈露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開山忌日上堂。正法像法知他是幾年。尚且拈弄不出。那堪忍俊不禁出來攙行奪市既未得箇補處。又却恁麼去。是去非去。卓主丈露。

上堂舉。興化因。僧問。四方八面來時如何。化云。打中間底。僧便禮拜。化云。昨日赴箇村齋。中路值一陣狂風暴雨。向古廟裏避得過。師云。興化被者僧拈出無刃斧子。便乃高竪降旗。寶林堂時若見他禮拜便休去。何故且教者漢擔一片板空過一生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。興化因。僧問。四方八面來時如何。化云。打中間底。僧便禮拜。化云。昨日赴箇村齋。中路值一陣狂風暴雨。向古廟裏避得過。師云。興化被者僧拈出無刃斧子。便乃高竪降旗。寶林堂時若見他禮拜便休去。何故且教者漢擔一片板空過一生。

大士生日上堂。一自嵩頭陀道破之後。不出來。是好手。無端貧時思舊債。再揚家醜。要見大士麼。卓主丈。空手把鉏頭。步行騎水牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士生日上堂。一自嵩頭陀道破之後。不出來。是好手。無端貧時思舊債。再揚家醜。要見大士麼。卓主丈。空手把鉏頭。步行騎水牛。

上堂。舉。臺山路上有婆子。凡有僧問。臺山路向甚麼處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇師。僧便與麼去。趙州聞得云。待我去勘者婆子。州到如前問。婆亦如前答。州歸院云。婆子被我勘破了也。師云。者婆子向寸草不生處。打箇陣子。趙州不施韜略。直欲破之。及乎交鋒之際。又却失利。道被我勘破了也。大似別人棺木扛歸屋裏哭。莫有為趙州作主底麼。卓主丈。勘過了一道打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。臺山路上有婆子。凡有僧問。臺山路向甚麼處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇師。僧便與麼去。趙州聞得云。待我去勘者婆子。州到如前問。婆亦如前答。州歸院云。婆子被我勘破了也。師云。者婆子向寸草不生處。打箇陣子。趙州不施韜略。直欲破之。及乎交鋒之際。又却失利。道被我勘破了也。大似別人棺木扛歸屋裏哭。莫有為趙州作主底麼。卓主丈。勘過了一道打。

上堂。水中鹽味。色裏膠青。祖師只認得箇相似底。何異楚人以鷄為鳳。我者裏任爾三頭六臂。盡其來機。也無爾湊泊處。何故。慣將三尺喙。罵倒五湖僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。水中鹽味。色裏膠青。祖師只認得箇相似底。何異楚人以鷄為鳳。我者裏任爾三頭六臂。盡其來機。也無爾湊泊處。何故。慣將三尺喙。罵倒五湖僧。

上堂。舉。雲門示眾。直得觸目無滯。達得名身句身。一切法空。山河大地是名。名亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風。匝匝之波。直得忘知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅。師云。雲門大師。今日入爾諸人髑髏裏。橫三竪四。見爾不覺不知。乃云。土曠人稀。相逢者少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。雲門示眾。直得觸目無滯。達得名身句身。一切法空。山河大地是名。名亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風。匝匝之波。直得忘知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅。師云。雲門大師。今日入爾諸人髑髏裏。橫三竪四。見爾不覺不知。乃云。土曠人稀。相逢者少。

解夏小參。僧問。長期已滿。布袋頭開。江南江北。依舊水鄉。黃葉黃花。無非秋色。學人便與麼去時如何。師云。掘地深埋。僧云。與麼則楖栗橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。師云。露濕草鞋重。僧云。若不垂芳餌。爭知碧沼深。師便喝。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。僧問。長期已滿。布袋頭開。江南江北。依舊水鄉。黃葉黃花。無非秋色。學人便與麼去時如何。師云。掘地深埋。僧云。與麼則楖栗橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。師云。露濕草鞋重。僧云。若不垂芳餌。爭知碧沼深。師便喝。僧禮拜。

師乃云。一葉落天下秋。認奴作郎。一塵起大地收。猶有跡在。初秋夏末。直須向萬里無寸草處去。乾茅引火。出門便是草。見人富貴常歡喜。莫把心頭似火燒。恁麼恁麼。四路葛藤。一時拈却。不恁麼不恁麼。九旬功用。驗在今宵。十洲三島任遨遊。雁蕩天台從出沒。只如雲門道還我九十日飯錢來。又作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。一葉落天下秋。認奴作郎。一塵起大地收。猶有跡在。初秋夏末。直須向萬里無寸草處去。乾茅引火。出門便是草。見人富貴常歡喜。莫把心頭似火燒。恁麼恁麼。四路葛藤。一時拈却。不恁麼不恁麼。九旬功用。驗在今宵。十洲三島任遨遊。雁蕩天台從出沒。只如雲門道還我九十日飯錢來。又作麼生。

復舉。黃檗因。臨際辭。檗云。甚處去。際云。不是河南便是河北。檗便打。際約住棒。遂與一掌。檗呵呵大笑。喚侍者。將百丈先師禪板拂子來。際亦召侍者將火來。檗云。汝但將去。已後坐却天下人舌頭在。師云。明投暗合。則不無二大士。爭柰久而成弊。寶林有僧出辭劈脊便棒。何故。寧可堂上苔生。終不引人落草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。黃檗因。臨際辭。檗云。甚處去。際云。不是河南便是河北。檗便打。際約住棒。遂與一掌。檗呵呵大笑。喚侍者。將百丈先師禪板拂子來。際亦召侍者將火來。檗云。汝但將去。已後坐却天下人舌頭在。師云。明投暗合。則不無二大士。爭柰久而成弊。寶林有僧出辭劈脊便棒。何故。寧可堂上苔生。終不引人落草。

上堂。舉。雲門因。僧問。如何是超佛越祖之談。門云。胡餅。師云。傷弓之鳥。見曲木而高飛。有人見得雲門。善為我辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。雲門因。僧問。如何是超佛越祖之談。門云。胡餅。師云。傷弓之鳥。見曲木而高飛。有人見得雲門。善為我辭。

施主捨田建達磨忌。上堂。達磨大師恐汝諸人喫飯向鼻孔裏去。所以得得。自西天來。既見得分曉了。還復西天去。今有道人劉善富。路見不平。捨膏腴入常住。年年於此日設供。要穿他鼻孔。今當第一供。且道。者老子還來也無。卓主丈。金屑雖貴。落眼成翳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施主捨田建達磨忌。上堂。達磨大師恐汝諸人喫飯向鼻孔裏去。所以得得。自西天來。既見得分曉了。還復西天去。今有道人劉善富。路見不平。捨膏腴入常住。年年於此日設供。要穿他鼻孔。今當第一供。且道。者老子還來也無。卓主丈。金屑雖貴。落眼成翳。

達磨初忌拈香。破六宗之執。道被五天。斷二祖之疑。光流華夏。以致擊齒服毒。何莫由斯。休言隻影度流沙。熊耳峯前月如晝。瓣香盃茗。追慕遺音。一念萬年。真風不墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨初忌拈香。破六宗之執。道被五天。斷二祖之疑。光流華夏。以致擊齒服毒。何莫由斯。休言隻影度流沙。熊耳峯前月如晝。瓣香盃茗。追慕遺音。一念萬年。真風不墜。

上堂。舉。黃檗示眾。汝等諸人。甚是噇酒糟漢。與麼行脚。何處有今日。還知大唐國裏無禪師麼。時有僧出云。只如諸方𭅕徒領眾。又作麼生。檗云。不道無禪。只是無師。師云。箇些子說話。蹉過者多。真點胸道。霧豹澤毛。未甞下食。庭禽養勇。終待驚人也。只知其養士之心。而不知死灰裏火蛇燒面。透得親見黃檗。不然切忌。向噇酒糟漢處。會去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。黃檗示眾。汝等諸人。甚是噇酒糟漢。與麼行脚。何處有今日。還知大唐國裏無禪師麼。時有僧出云。只如諸方𭅕徒領眾。又作麼生。檗云。不道無禪。只是無師。師云。箇些子說話。蹉過者多。真點胸道。霧豹澤毛。未甞下食。庭禽養勇。終待驚人也。只知其養士之心。而不知死灰裏火蛇燒面。透得親見黃檗。不然切忌。向噇酒糟漢處。會去。

冬至小參。僧問。文殊是七佛之師。因甚出女子定不得。師云。家鬼作祟。僧云。罔明是下方聲聞。因甚却出得。師云。半幅全封。僧云。不落因果。因甚墮野狐。師云。鑿池不待月。池成月自來。僧云。不昧因果。因甚脫野狐。師云。錦包特石。僧云。老觀逢僧引麵時如何。師云。有錢使得鬼走。僧云。魯祖逢僧。面壁時如何。師云。寸草不生。僧云。學人今日小出大遇。便禮拜。師云。腦後少一錐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至小參。僧問。文殊是七佛之師。因甚出女子定不得。師云。家鬼作祟。僧云。罔明是下方聲聞。因甚却出得。師云。半幅全封。僧云。不落因果。因甚墮野狐。師云。鑿池不待月。池成月自來。僧云。不昧因果。因甚脫野狐。師云。錦包特石。僧云。老觀逢僧引麵時如何。師云。有錢使得鬼走。僧云。魯祖逢僧。面壁時如何。師云。寸草不生。僧云。學人今日小出大遇。便禮拜。師云。腦後少一錐。

乃云。衣穿肘露。戶破家殘。要知𠘶極泰來。自然有時有節。衲僧家更更做夢。一日趲得一日是好手。誰管爾布裩懶洗。不展臥單。縱饒使得十二時。贏得口邊生白醭。寶林與麼告報。只打淨潔毬子。莫有和泥合水與物俱化底麼。近前來。我要識爾良久以主丈畫云。將成九仞之山。不進一簣之工。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。衣穿肘露。戶破家殘。要知𠘶極泰來。自然有時有節。衲僧家更更做夢。一日趲得一日是好手。誰管爾布裩懶洗。不展臥單。縱饒使得十二時。贏得口邊生白醭。寶林與麼告報。只打淨潔毬子。莫有和泥合水與物俱化底麼。近前來。我要識爾良久以主丈畫云。將成九仞之山。不進一簣之工。

復舉。明招示眾。眾纔集。招云。者裏風頭稍硬。且歸暖處商量。便下座眾隨至方丈。招便打云。纔到暖處。便見瞌睡。師云。喑鳴叱咜。萬人氣索。則不無明招。只是未見有棄甲曳兵者。莫有同死同生底麼。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。明招示眾。眾纔集。招云。者裏風頭稍硬。且歸暖處商量。便下座眾隨至方丈。招便打云。纔到暖處。便見瞌睡。師云。喑鳴叱咜。萬人氣索。則不無明招。只是未見有棄甲曳兵者。莫有同死同生底麼。喝一喝。

次日上堂。寂寥之景。清白傳家。纔應萬緣。石人拊掌。明得地天泰。吉無不利。不然。岣嶁峯頭神禹碑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。寂寥之景。清白傳家。纔應萬緣。石人拊掌。明得地天泰。吉無不利。不然。岣嶁峯頭神禹碑。

天基節上堂。風磨劫石。堅猶潤雪。傲孤松韻轉青。四海隆平煙浪靜。斗南長見老人星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天基節上堂。風磨劫石。堅猶潤雪。傲孤松韻轉青。四海隆平煙浪靜。斗南長見老人星。

臘八上堂。入山不深。見地不脫。引得漆桶排頭。妄想不歇。寶林有箇見處。只是不說。何故。臘月苦寒風雪吹。急急抽身早是遲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臘八上堂。入山不深。見地不脫。引得漆桶排頭。妄想不歇。寶林有箇見處。只是不說。何故。臘月苦寒風雪吹。急急抽身早是遲。

上堂。僧問。雪覆千山。因甚孤峯不白。師云。消得龍王多少風。僧云。大小大。虛堂今日失利。師云。手臂終不向外曲。僧云。普化搖木鐸。騰空而去。未審向甚麼處去。師云。三九二十七。僧云。畢竟向甚麼處去。師云。咬人屎橛。不是好狗。僧云。學人今日小出大遇。便禮拜。師云。窮鬼子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。雪覆千山。因甚孤峯不白。師云。消得龍王多少風。僧云。大小大。虛堂今日失利。師云。手臂終不向外曲。僧云。普化搖木鐸。騰空而去。未審向甚麼處去。師云。三九二十七。僧云。畢竟向甚麼處去。師云。咬人屎橛。不是好狗。僧云。學人今日小出大遇。便禮拜。師云。窮鬼子。

乃舉。百丈因。僧問。如何是奇特事。丈云。獨坐大雄峯。僧禮拜。丈便打。師云。百丈故是大機大用。若非劍手相酬。幾乎落節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。百丈因。僧問。如何是奇特事。丈云。獨坐大雄峯。僧禮拜。丈便打。師云。百丈故是大機大用。若非劍手相酬。幾乎落節。

除夜小參。僧問。舊歲送不去。新年迎不來。新舊本無情。去來誰可擬。師云。門前石敢當。僧云。只如舊歲已去新歲已來。衲僧家還有不被寒暑所遷底麼。師云。有。僧云。那箇是不遷底。師云。階下雪師子。僧云。依舊跳不出。師云。蒼天蒼天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。僧問。舊歲送不去。新年迎不來。新舊本無情。去來誰可擬。師云。門前石敢當。僧云。只如舊歲已去新歲已來。衲僧家還有不被寒暑所遷底麼。師云。有。僧云。那箇是不遷底。師云。階下雪師子。僧云。依舊跳不出。師云。蒼天蒼天。

乃云。寒暑不到處。露柱證明。歲月無改遷。道人眼活。所以一年有三百六十日。從年頭數到年尾。未嘗一日不作一日用。今日正當臘月三十夜。將謂寒灰發焰。枯木重榮。及乎子細思量。元來前頭。大有雪在。寶林與麼告報。自知道。窮廝煎餓廝吵。無可與說人。做箇鬧熱子。何故。曾經霜雪苦。楊花落也驚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。寒暑不到處。露柱證明。歲月無改遷。道人眼活。所以一年有三百六十日。從年頭數到年尾。未嘗一日不作一日用。今日正當臘月三十夜。將謂寒灰發焰。枯木重榮。及乎子細思量。元來前頭。大有雪在。寶林與麼告報。自知道。窮廝煎餓廝吵。無可與說人。做箇鬧熱子。何故。曾經霜雪苦。楊花落也驚。

復舉。北禪歲除示眾。年窮歲盡。無可與諸人分歲。烹一頭露地白牛。炊黍米飲煮野菜羹。燒榾柮火。唱村田樂。免見倚他門戶傍他牆。便下座時。有僧出云。和尚宰牛。因甚不納筋角。北禪拋下帽子。僧拈起云。天寒還和尚帽子。師云。簫韶九成。鳳凰來儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。北禪歲除示眾。年窮歲盡。無可與諸人分歲。烹一頭露地白牛。炊黍米飲煮野菜羹。燒榾柮火。唱村田樂。免見倚他門戶傍他牆。便下座時。有僧出云。和尚宰牛。因甚不納筋角。北禪拋下帽子。僧拈起云。天寒還和尚帽子。師云。簫韶九成。鳳凰來儀。

上堂。每日蒲團上妄想。無爾插手處。以致奔南走北。如鴨吞螺螄。山僧今日不動聲氣。教爾諸人有箇入處。良久拍手云。一半入得。一半入不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。每日蒲團上妄想。無爾插手處。以致奔南走北。如鴨吞螺螄。山僧今日不動聲氣。教爾諸人有箇入處。良久拍手云。一半入得。一半入不得。

上堂。舉。龐居士辭藥山。山命十禪客。送至門前。士指空中雪云。好雪片片不落別處。時有全禪客云。落在甚麼處。士便與一掌。全云。居士且莫草草。士云。恁麼稱禪客。閻老子未放爾在。全云。居士作麼生。士又與一掌。師云。雖則是兩掌。其間有擡有搦。有收有放。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。龐居士辭藥山。山命十禪客。送至門前。士指空中雪云。好雪片片不落別處。時有全禪客云。落在甚麼處。士便與一掌。全云。居士且莫草草。士云。恁麼稱禪客。閻老子未放爾在。全云。居士作麼生。士又與一掌。師云。雖則是兩掌。其間有擡有搦。有收有放。

小師設供上堂。舉。章敬因。小師遊方回。敬云。汝離此間多少時。僧云。已經八載。敬云。作得箇甚麼。僧就地上。畫一圓相。敬云。此外莫更有麼。僧近前。畫破圓相。作禮而退。師云。嚴師出好弟子。二林養子不及父。但只教伊供養大眾。不必呈見解。何故。恐薄禮致怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小師設供上堂。舉。章敬因。小師遊方回。敬云。汝離此間多少時。僧云。已經八載。敬云。作得箇甚麼。僧就地上。畫一圓相。敬云。此外莫更有麼。僧近前。畫破圓相。作禮而退。師云。嚴師出好弟子。二林養子不及父。但只教伊供養大眾。不必呈見解。何故。恐薄禮致怨。

上堂。僧問。靈雲見桃花悟去。學人每日。也見一枝兩枝。因甚不悟。師云。含血噴人。先污其口。僧云。為甚玄沙不肯他。師云。他是他屋裏人。僧云。學人到者裏。大似胡孫咬生鐵。師云。爾莫只管上頭上面。僧云。也要和尚委悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。靈雲見桃花悟去。學人每日。也見一枝兩枝。因甚不悟。師云。含血噴人。先污其口。僧云。為甚玄沙不肯他。師云。他是他屋裏人。僧云。學人到者裏。大似胡孫咬生鐵。師云。爾莫只管上頭上面。僧云。也要和尚委悉。

師乃舉。雲門問首座。山河大地。與自己是同是別。座云同。門云。一切物命飛蛾蟻子。與自己是同是別。座云同。門云好好。借問何得干戈相待。師云。雲門易見。首座難見。何故。蓋他不坐在無變異之鄉。所以曰同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃舉。雲門問首座。山河大地。與自己是同是別。座云同。門云。一切物命飛蛾蟻子。與自己是同是別。座云同。門云好好。借問何得干戈相待。師云。雲門易見。首座難見。何故。蓋他不坐在無變異之鄉。所以曰同。

智者和尚至。上堂。淨瓶裏澡洗。古檮下修身。彼此寸長尺短。何妨忝為切隣。相見又無事。不來還憶君。杜鵑啼斷月如晝。不似尋常空過春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者和尚至。上堂。淨瓶裏澡洗。古檮下修身。彼此寸長尺短。何妨忝為切隣。相見又無事。不來還憶君。杜鵑啼斷月如晝。不似尋常空過春。

結夏小參。此事如青天白日。無一絲頭許。為障為礙。自是爾諸人智眼不高。墮在區宇。故勞我竺乾大士。立期立限。對病與藥。以為中下之機。若是上流。豈肯受爾者般茶飯。況今夏恰恰。一百二十日。爾諸人向甚處插手。若無插手處。則孤負竺乾大士。若得箇插手處。莫待期滿。便請說看。何故。蓋老僧急欲明窓下安排。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。此事如青天白日。無一絲頭許。為障為礙。自是爾諸人智眼不高。墮在區宇。故勞我竺乾大士。立期立限。對病與藥。以為中下之機。若是上流。豈肯受爾者般茶飯。況今夏恰恰。一百二十日。爾諸人向甚處插手。若無插手處。則孤負竺乾大士。若得箇插手處。莫待期滿。便請說看。何故。蓋老僧急欲明窓下安排。

復舉。首山示眾。咄哉巧女兒。攛梭不解織。看他鬪鷄人。水牛也不識。咄哉拙郎君。巧妙無人識。打破鳳林關。著靴水上立。師云。首山自謂。得臨際正傳。却作野犴鳴。致令天下兒孫。箇箇拖泥帶水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。首山示眾。咄哉巧女兒。攛梭不解織。看他鬪鷄人。水牛也不識。咄哉拙郎君。巧妙無人識。打破鳳林關。著靴水上立。師云。首山自謂。得臨際正傳。却作野犴鳴。致令天下兒孫。箇箇拖泥帶水。

次日上堂舉。應庵師祖。昔日謝事當山。寄夏淨明。示眾。三十三州七十僧。驢腮馬頷得人憎。諸方若具羅籠手。今日無因到淨明。師云。想見當時龍象。拙孫褊短。不敢貶剝諸方。只多得幾州子。暗地裏賽他。何故。卓主丈。勸君不用栽荊棘。後代兒孫惹著衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂舉。應庵師祖。昔日謝事當山。寄夏淨明。示眾。三十三州七十僧。驢腮馬頷得人憎。諸方若具羅籠手。今日無因到淨明。師云。想見當時龍象。拙孫褊短。不敢貶剝諸方。只多得幾州子。暗地裏賽他。何故。卓主丈。勸君不用栽荊棘。後代兒孫惹著衣。

上堂。舉。肅宗皇帝問忠國師。百年後所需何物。國師云。為老僧造箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云。不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。國師遷化後。帝詔耽源問之。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同舡。琉璃殿上無知識。師云。肅宗當時若向國師良久處。下得一喝。免致耽源墮坑落塹。要見無縫塔麼。卓主丈。勸君盡此一盃酒。西出陽關無故人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。肅宗皇帝問忠國師。百年後所需何物。國師云。為老僧造箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云。不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。國師遷化後。帝詔耽源問之。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同舡。琉璃殿上無知識。師云。肅宗當時若向國師良久處。下得一喝。免致耽源墮坑落塹。要見無縫塔麼。卓主丈。勸君盡此一盃酒。西出陽關無故人。

上堂。僧問。參須實參。悟須實悟。作麼生是實參。師云。歷歷寂寂。僧云。長期已過半。猶如冷水浸冬瓜。和尚有何方便。師云。精精靈靈。僧云。趙州示僧。洗鉢盂去。其僧便悟。此意如何。師云。燒錢引鬼。僧云。我等喫粥了也。洗鉢盂了也。為甚不悟。師云。甜瓜徹蔕甜。僧禮拜。師云果然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。參須實參。悟須實悟。作麼生是實參。師云。歷歷寂寂。僧云。長期已過半。猶如冷水浸冬瓜。和尚有何方便。師云。精精靈靈。僧云。趙州示僧。洗鉢盂去。其僧便悟。此意如何。師云。燒錢引鬼。僧云。我等喫粥了也。洗鉢盂了也。為甚不悟。師云。甜瓜徹蔕甜。僧禮拜。師云果然。

乃舉。鹽官一日。喚侍者將犀牛扇子來。侍云。已破也。官云。扇子既破。還我犀牛兒來。侍無對。師云。鹽官恐侍者不在。二林扇子暑月要用。不必有勞侍者。若是犀牛兒。輸與國師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。鹽官一日。喚侍者將犀牛扇子來。侍云。已破也。官云。扇子既破。還我犀牛兒來。侍無對。師云。鹽官恐侍者不在。二林扇子暑月要用。不必有勞侍者。若是犀牛兒。輸與國師。

上堂。二林初無門戶與人近傍。亦不置之於無何有之鄉。只要諸人如鐵入土與土俱化。然後可以發越。其如運糞入者。吾末如之何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。二林初無門戶與人近傍。亦不置之於無何有之鄉。只要諸人如鐵入土與土俱化。然後可以發越。其如運糞入者。吾末如之何。

上堂。僧問。法身病色身不安。色身病法身不安。作麼生免得。師云。口上著。僧云。色身病故有之。法身作麼生病。師云。他病最苦。僧云。大似維摩老子以代眾生。師云。爾識他未盡。僧云。莫是佛手遮不得。人心似等閑。師云。撥波求水。僧云。畢竟如何。師云。待爾鼻孔無氣。却向汝道。僧便喝。師云。怕死漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。法身病色身不安。色身病法身不安。作麼生免得。師云。口上著。僧云。色身病故有之。法身作麼生病。師云。他病最苦。僧云。大似維摩老子以代眾生。師云。爾識他未盡。僧云。莫是佛手遮不得。人心似等閑。師云。撥波求水。僧云。畢竟如何。師云。待爾鼻孔無氣。却向汝道。僧便喝。師云。怕死漢。

乃云。水牯子數日來。不忺水草。蓋牧之無功也。若言一回入草去。驀鼻拽將來。此又未是牧牛之法。且作麼生牧。擊禪床云。叱叱叱。者畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。水牯子數日來。不忺水草。蓋牧之無功也。若言一回入草去。驀鼻拽將來。此又未是牧牛之法。且作麼生牧。擊禪床云。叱叱叱。者畜生。

建鳳林庫上堂。鳳非竹實而不食。非醴泉而不飲。因甚却在板橋村。卓主丈。有林自是真棲處。風淡惟聞靜夜鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建鳳林庫上堂。鳳非竹實而不食。非醴泉而不飲。因甚却在板橋村。卓主丈。有林自是真棲處。風淡惟聞靜夜鳴。

上堂。舉。雲門因。僧問。佛法如水中月是否。門云。清波無透路。師云。雲峯道。雲門禪如九轉透瓶丹。若果是恐未是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。雲門因。僧問。佛法如水中月是否。門云。清波無透路。師云。雲峯道。雲門禪如九轉透瓶丹。若果是恐未是。

上堂。諸方朝呪暮呪。要兜爾做羹飯主。我者裏疥狗。不願生天。爾若向無人行處。尋得一條路子。蕩蕩地臨機自由自在。便是我同流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。諸方朝呪暮呪。要兜爾做羹飯主。我者裏疥狗。不願生天。爾若向無人行處。尋得一條路子。蕩蕩地臨機自由自在。便是我同流。

解夏小參。僧問。初秋夏末。衲僧家。氣宇如王。離却雙林。途中如何受用。師云。踏著爛如泥。僧云。只者莫便是途中受用底麼。師云。南辰北斗。僧云。領師以拂子一指。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。僧問。初秋夏末。衲僧家。氣宇如王。離却雙林。途中如何受用。師云。踏著爛如泥。僧云。只者莫便是途中受用底麼。師云。南辰北斗。僧云。領師以拂子一指。僧禮拜。

師乃云。一夏伽藍地上行。未甞敢重步。踏著常住一片甎。來朝期滿。合作麼生賞勞。若從首座板頭。數到聖僧侍者。普請與之。猶恐諸人以謂。山僧不分緇素。更若較其重輕。又見山僧惠心不普。作麼得相當去。所以道。重賞之下。必有勇士。重賞則故不辭。阿那箇是勇士驀。拈主丈。指云。是爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。一夏伽藍地上行。未甞敢重步。踏著常住一片甎。來朝期滿。合作麼生賞勞。若從首座板頭。數到聖僧侍者。普請與之。猶恐諸人以謂。山僧不分緇素。更若較其重輕。又見山僧惠心不普。作麼得相當去。所以道。重賞之下。必有勇士。重賞則故不辭。阿那箇是勇士驀。拈主丈。指云。是爾。

復舉。黃檗因臨際。半夏上山問訊。見檗看經。際云。我將謂是箇人。元來是淹黑豆老僧。住數日乃辭。檗云。汝破夏來。何不終夏去。際云。暫來禮拜。檗便打令其去。際行數里疑其事。再回終夏。師云。黃檗當時若大機大用。死盡臨際偷心。今日子孫。未致尾巴焦黃。檮林莫有再來終夏底麼。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。黃檗因臨際。半夏上山問訊。見檗看經。際云。我將謂是箇人。元來是淹黑豆老僧。住數日乃辭。檗云。汝破夏來。何不終夏去。際云。暫來禮拜。檗便打令其去。際行數里疑其事。再回終夏。師云。黃檗當時若大機大用。死盡臨際偷心。今日子孫。未致尾巴焦黃。檮林莫有再來終夏底麼。喝一喝。

上堂。僧問。世界與麼廣闊。因甚聞鐘聲披七條。師云。水淺無魚。徒勞下釣。僧云。長期已過了。中間事作麼生。師云。一向收捨不來。僧云。鐘樓上念讚。床脚下種菜。明甚麼邊事。師云。刮皮見骨。僧云。勝首座道猛虎當路坐聻。師云。乞兒席袋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。世界與麼廣闊。因甚聞鐘聲披七條。師云。水淺無魚。徒勞下釣。僧云。長期已過了。中間事作麼生。師云。一向收捨不來。僧云。鐘樓上念讚。床脚下種菜。明甚麼邊事。師云。刮皮見骨。僧云。勝首座道猛虎當路坐聻。師云。乞兒席袋。

乃舉。鷄鳴丑愁見起來。還漏逗裙子偏衫箇也無。袈裟形相些些。有裩無腰袴無口。頭上青灰三五斗。指望修行利濟人。誰知翻成不唧𠺕。師云。趙州新婦面上添笑靨。又向繡幕裏行。只是少得人見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。鷄鳴丑愁見起來。還漏逗裙子偏衫箇也無。袈裟形相些些。有裩無腰袴無口。頭上青灰三五斗。指望修行利濟人。誰知翻成不唧𠺕。師云。趙州新婦面上添笑靨。又向繡幕裏行。只是少得人見。

運庵先師忌拈香。老和尚死去。二十五年。有誰撑門拄戶。雖與松源同日行。不會松源三轉語。父子背馳。面不相覩。直至如今成莾鹵。露冷風高秋意深。久矣無心薦藜黍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 運庵先師忌拈香。老和尚死去。二十五年。有誰撑門拄戶。雖與松源同日行。不會松源三轉語。父子背馳。面不相覩。直至如今成莾鹵。露冷風高秋意深。久矣無心薦藜黍。

中秋上堂。僧問。靈山話月。曹溪指月。意旨如何。師云。欺胡謾漢。僧云。謝三郎有甚麼過。師云。誣人之罪。僧云。恁麼則天上月圓。人間月半。師云。老鴉啄蠣。僧打圓相云。者箇作麼生明。師云。明之則瞎。僧云。謝師指示。師云。屢生子。乃云。華亭滿舡猶不足。南泉驟步踏不著。自餘眼底紛紛。總道見月忘指。卓主丈。月聻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。僧問。靈山話月。曹溪指月。意旨如何。師云。欺胡謾漢。僧云。謝三郎有甚麼過。師云。誣人之罪。僧云。恁麼則天上月圓。人間月半。師云。老鴉啄蠣。僧打圓相云。者箇作麼生明。師云。明之則瞎。僧云。謝師指示。師云。屢生子。乃云。華亭滿舡猶不足。南泉驟步踏不著。自餘眼底紛紛。總道見月忘指。卓主丈。月聻。

上堂。僧問。仰山謂香嚴云。如來禪許師兄會。祖師禪未夢見在。此意如何。師云。蛇入竹筒。僧云。仰山平白受屈。師云。和爾脫不得。僧云。作麼生是如來禪。師云。鐵壁鐵壁。僧云。如何是祖師禪。師云。楚甸雲寒。越山風暖。僧云。如何是和尚禪。師云。爾是顛耶狂耶。僧云。學人從此不問話。師云。更須勘過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。仰山謂香嚴云。如來禪許師兄會。祖師禪未夢見在。此意如何。師云。蛇入竹筒。僧云。仰山平白受屈。師云。和爾脫不得。僧云。作麼生是如來禪。師云。鐵壁鐵壁。僧云。如何是祖師禪。師云。楚甸雲寒。越山風暖。僧云。如何是和尚禪。師云。爾是顛耶狂耶。僧云。學人從此不問話。師云。更須勘過。

乃舉。太原孚上座。初參雪峯。跨門纔見雪峯。便參主事。次日却來禮拜云。昨日觸忤和尚。峯云。知是般事。便休。師云。盡謂雪峯。有陷虎之機。無斬蛟之劍。殊不知。養子之緣。寬而有恕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。太原孚上座。初參雪峯。跨門纔見雪峯。便參主事。次日却來禮拜云。昨日觸忤和尚。峯云。知是般事。便休。師云。盡謂雪峯。有陷虎之機。無斬蛟之劍。殊不知。養子之緣。寬而有恕。

重九上堂。僧問。理不逐事變。事不逐理遷。九九之日。為甚檛鼓陞堂。師云。理事拘他不得。僧云。他是甚麼人。師云。頭輕尾重脚邏沙。僧云。錯指示人了也。師云。山僧年邁。僧云。汾陽道。重陽九日菊花新。此意如何。師云。我無隔水犀。自然塵不染。僧云。汾陽今日落節。師云。那裏見汾陽。僧便喝。師云。弋不射宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重九上堂。僧問。理不逐事變。事不逐理遷。九九之日。為甚檛鼓陞堂。師云。理事拘他不得。僧云。他是甚麼人。師云。頭輕尾重脚邏沙。僧云。錯指示人了也。師云。山僧年邁。僧云。汾陽道。重陽九日菊花新。此意如何。師云。我無隔水犀。自然塵不染。僧云。汾陽今日落節。師云。那裏見汾陽。僧便喝。師云。弋不射宿。

乃云採菊東籬下。悠然見南山。陶靖節雖是箇俗人。却有些衲僧說話。雖然他是晉時人未可全信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云採菊東籬下。悠然見南山。陶靖節雖是箇俗人。却有些衲僧說話。雖然他是晉時人未可全信。

開爐謝首座上堂僧問。趙州道。我喚作火。爾不得喚作火。此意如何。師云。撓鉤塔索。僧云。今日得見趙州。師云。爾會他東壁拄葫蘆麼。僧云。也是家常茶飯。師云。互鄉童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐謝首座上堂僧問。趙州道。我喚作火。爾不得喚作火。此意如何。師云。撓鉤塔索。僧云。今日得見趙州。師云。爾會他東壁拄葫蘆麼。僧云。也是家常茶飯。師云。互鄉童子。

乃云。霜風戒曉。黃葉堆雲。如我門庭。一般冷落有底道。老子尋常多是鬪貧不鬪富。山僧以謂不然。何故。但得板頭有人。自然暖氣相洽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。霜風戒曉。黃葉堆雲。如我門庭。一般冷落有底道。老子尋常多是鬪貧不鬪富。山僧以謂不然。何故。但得板頭有人。自然暖氣相洽。

達磨第二忌拈香。葱嶺不見宋雲。全身豈在熊耳。石火電光殊莫擬。雙檮堂上再相逢。究竟何曾缺兩齒。雪際傳心。節灰厭鬼。後代兒孫。誰采爾麁羹淡飯當殷勤。四海香風從此起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨第二忌拈香。葱嶺不見宋雲。全身豈在熊耳。石火電光殊莫擬。雙檮堂上再相逢。究竟何曾缺兩齒。雪際傳心。節灰厭鬼。後代兒孫。誰采爾麁羹淡飯當殷勤。四海香風從此起。

上堂。僧問。布袋長年落魄。盤山猪肉案頭。觀音手裏魚藍。大士門椎柏板。者一絡索。到虛堂面前時如何。師云。蘇嚧蘇嚧。僧云。轉凡夫為賢聖。抑賢聖為凡夫。則不無和尚。師云。家狗咬人。僧云。布袋向鬧裡打開件件。拈起云。看看。此意如何。師云。不勘自敗。僧云。且道。與門椎柏板。相去多少。師云。窮餓相煎。僧云。手裏魚藍則不問。猪肉案頭事作麼生。師云。地獄門前鬼脫卯。僧云。不伸此問。蹉過一生。師便喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。布袋長年落魄。盤山猪肉案頭。觀音手裏魚藍。大士門椎柏板。者一絡索。到虛堂面前時如何。師云。蘇嚧蘇嚧。僧云。轉凡夫為賢聖。抑賢聖為凡夫。則不無和尚。師云。家狗咬人。僧云。布袋向鬧裡打開件件。拈起云。看看。此意如何。師云。不勘自敗。僧云。且道。與門椎柏板。相去多少。師云。窮餓相煎。僧云。手裏魚藍則不問。猪肉案頭事作麼生。師云。地獄門前鬼脫卯。僧云。不伸此問。蹉過一生。師便喝。

乃舉。羅山初參嵓頭便問。起滅不停時如何。頭云。咄是誰起滅。山豁然大悟。師云。嵓頭雖則見孔著楔。累他羅山。坐在起滅不停處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。羅山初參嵓頭便問。起滅不停時如何。頭云。咄是誰起滅。山豁然大悟。師云。嵓頭雖則見孔著楔。累他羅山。坐在起滅不停處。

上堂。僧問。若論戰也箇箇力在轉處。此意如何。師云。猶是死法。僧云。作麼生是活法。師云。逆風張帆。僧云。二林今日自納敗闕。師云。年老成精。僧云。大力量人。因甚擡脚不起。師云。師子咬人。韓獹逐塊。僧云。開口因甚不在舌頭上。師云。抱贓叫屈。僧云。明眼衲僧。因甚脚跟下紅。絲線不斷。師云。貪多嚼不細。僧云。昔日松源。今朝和尚。師云。牢記取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。若論戰也箇箇力在轉處。此意如何。師云。猶是死法。僧云。作麼生是活法。師云。逆風張帆。僧云。二林今日自納敗闕。師云。年老成精。僧云。大力量人。因甚擡脚不起。師云。師子咬人。韓獹逐塊。僧云。開口因甚不在舌頭上。師云。抱贓叫屈。僧云。明眼衲僧。因甚脚跟下紅。絲線不斷。師云。貪多嚼不細。僧云。昔日松源。今朝和尚。師云。牢記取。

乃云。此事甚易。因走作反以為難。何處是走作。眼見耳聞是走作。鼻嗅舌嗜是走作。運奔執捉是走作。覺觸攀緣是走作。以至舉心動念。參禪問道。穿鑿古今。是非人我。悉是走作。只有一處不走作。難以說向諸人。若說和者不走作底。一時走作了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。此事甚易。因走作反以為難。何處是走作。眼見耳聞是走作。鼻嗅舌嗜是走作。運奔執捉是走作。覺觸攀緣是走作。以至舉心動念。參禪問道。穿鑿古今。是非人我。悉是走作。只有一處不走作。難以說向諸人。若說和者不走作底。一時走作了也。

冬至小參。僧問。黑豆未芽時如何。師云。黑鱗皴地。僧云。芽後如何。師云。黑鱗皴地。僧云。芽與未芽時如何。師云。黑鱗皴地。僧云。若與麼有甚分曉。師云。向無分曉處。識取黑鱗皴地。僧云。學人今夜白衣拜相。便禮拜。復有僧出問。如何是冬來事。古德道。京師出大黃。此意如何。師云。短處求長。僧云。忽有人問和尚冬來事聻。師云。雪後添衣定是寒。僧云。元來古德猶在。師云。汝是安祿山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至小參。僧問。黑豆未芽時如何。師云。黑鱗皴地。僧云。芽後如何。師云。黑鱗皴地。僧云。芽與未芽時如何。師云。黑鱗皴地。僧云。若與麼有甚分曉。師云。向無分曉處。識取黑鱗皴地。僧云。學人今夜白衣拜相。便禮拜。復有僧出問。如何是冬來事。古德道。京師出大黃。此意如何。師云。短處求長。僧云。忽有人問和尚冬來事聻。師云。雪後添衣定是寒。僧云。元來古德猶在。師云。汝是安祿山。

乃云。葭灰未動。律管先知。暗去明來。未嘗遷謝。所以衲僧家。就理就事。順水流舟。殊不知。無陰陽地。荊棘參天。有契券邊。蒺䔧滿地。致使春生夏長之徒。卒難近傍。二林放過一著。曲為今時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。葭灰未動。律管先知。暗去明來。未嘗遷謝。所以衲僧家。就理就事。順水流舟。殊不知。無陰陽地。荊棘參天。有契券邊。蒺䔧滿地。致使春生夏長之徒。卒難近傍。二林放過一著。曲為今時。

復舉。溈山問仰山。仲冬嚴寒年年事。晷運推移事若何。仰山近前。叉手而立。溈云。誠知子答者話不得。香嚴至。溈舉前話。嚴云某甲偏答得者話。溈復舉。嚴亦近前。叉手而立。溈云。賴遇寂子不會。師云。溈山若無後語。儘自包裹得去。其奈用處太過。以致栓索俱露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。溈山問仰山。仲冬嚴寒年年事。晷運推移事若何。仰山近前。叉手而立。溈云。誠知子答者話不得。香嚴至。溈舉前話。嚴云某甲偏答得者話。溈復舉。嚴亦近前。叉手而立。溈云。賴遇寂子不會。師云。溈山若無後語。儘自包裹得去。其奈用處太過。以致栓索俱露。

上堂。謝秉拂。僧問。智與師齊。減師半德。智過於師。方堪傳授。那箇智過於師。師云。忽去忽來。坐斷今古。僧云。學人瞻仰有分。師云。合取狗口。僧云。若與麼。首座藏主遂成虛設。師云。不是苦心人不知。僧云。却較些子。便禮拜。師云。急抽頭是好手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。謝秉拂。僧問。智與師齊。減師半德。智過於師。方堪傳授。那箇智過於師。師云。忽去忽來。坐斷今古。僧云。學人瞻仰有分。師云。合取狗口。僧云。若與麼。首座藏主遂成虛設。師云。不是苦心人不知。僧云。却較些子。便禮拜。師云。急抽頭是好手。

乃云。深山大澤象龍之所。雷霆變化。在乎一時之間。草木自然光潤。檮林之下。莫有此瑞麼。卓拄杖。疑殺闍梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。深山大澤象龍之所。雷霆變化。在乎一時之間。草木自然光潤。檮林之下。莫有此瑞麼。卓拄杖。疑殺闍梨。

上堂。僧問。天欲雪而未雪。梅欲花而未花。好箇西來意。無人共出家。師云。掩耳偷鈴。僧云。和尚多是成禠學人。師云。老僧向爾道甚麼。僧云。當面蹉過。師云。座上無老僧。目前無闍梨聻。僧云。莫向夾山背後叉手。師云。老僧被爾靠倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。天欲雪而未雪。梅欲花而未花。好箇西來意。無人共出家。師云。掩耳偷鈴。僧云。和尚多是成禠學人。師云。老僧向爾道甚麼。僧云。當面蹉過。師云。座上無老僧。目前無闍梨聻。僧云。莫向夾山背後叉手。師云。老僧被爾靠倒。

乃云。明明向汝道。得得不得。不得得得。自是諸人。雙眼清寒。坐在無事甲裏。直饒。彌勒即今下生。現三頭六臂。也救爾不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。明明向汝道。得得不得。不得得得。自是諸人。雙眼清寒。坐在無事甲裏。直饒。彌勒即今下生。現三頭六臂。也救爾不得。

臘八上堂。僧問。釋迦老子棄金輪寶位。雪山苦行六年。於臘月八夜。忽覩明星悟去。還端的也無。師云。令人長憶李將軍。僧云。後來說一藏葛藤。牽枝引蔓拋尿撒屙。至今未已。師云。師子身中蟲。僧擲下坐具云。未見明星時。還有者箇消息也無。師云。把髻投衙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臘八上堂。僧問。釋迦老子棄金輪寶位。雪山苦行六年。於臘月八夜。忽覩明星悟去。還端的也無。師云。令人長憶李將軍。僧云。後來說一藏葛藤。牽枝引蔓拋尿撒屙。至今未已。師云。師子身中蟲。僧擲下坐具云。未見明星時。還有者箇消息也無。師云。把髻投衙。

乃卓拄杖云。是則是窮則變。變則通。只如三更半夜。眾星朗然。不知是見那箇星悟去。急急出來。下一轉語。蓋覆者老子。不然母貽後悔靠主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃卓拄杖云。是則是窮則變。變則通。只如三更半夜。眾星朗然。不知是見那箇星悟去。急急出來。下一轉語。蓋覆者老子。不然母貽後悔靠主丈。

華藏和尚至。上堂。僧問。我手何似佛手。師云。老婦顰眉出醜。僧云。我脚何似驢脚。師云。曾踏趙州𭛵彴。僧云。人人有箇生緣。如何是學人生緣。師云。懶向人前拔茄樹。要去南川作化主。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏和尚至。上堂。僧問。我手何似佛手。師云。老婦顰眉出醜。僧云。我脚何似驢脚。師云。曾踏趙州𭛵彴。僧云。人人有箇生緣。如何是學人生緣。師云。懶向人前拔茄樹。要去南川作化主。僧禮拜。

師乃云。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。二林小眾。枯枯燥燥。鶴望多時。珊瑚枕明月珠。從便採取。只是不得觸諱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。二林小眾。枯枯燥燥。鶴望多時。珊瑚枕明月珠。從便採取。只是不得觸諱。

上堂。傅大士本相現。引得一地裏人。前廊後架。拋尿撒屙。謂之龍華勝會。不知當來所證果。有此否。不然。卓主丈。青山綠水短棹孤舟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。傅大士本相現。引得一地裏人。前廊後架。拋尿撒屙。謂之龍華勝會。不知當來所證果。有此否。不然。卓主丈。青山綠水短棹孤舟。

慈雲和尚至。上堂。僧問。路逢道伴交肩過。一生參學事畢時如何。師云。鵓鳩樹上啼。僧云。也恐和尚見古人未盡。師云。同道方知。僧云。知後如何。師云。布袋盛錐。快者先出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈雲和尚至。上堂。僧問。路逢道伴交肩過。一生參學事畢時如何。師云。鵓鳩樹上啼。僧云。也恐和尚見古人未盡。師云。同道方知。僧云。知後如何。師云。布袋盛錐。快者先出。

乃云。去住無心。卷舒有則。布之則彌於六合。六合猶窄。置之則歛於一毫。一毫猶寬。為彼群生從何而起。卓主丈。飛過帝鄉去。遠接南山陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。去住無心。卷舒有則。布之則彌於六合。六合猶窄。置之則歛於一毫。一毫猶寬。為彼群生從何而起。卓主丈。飛過帝鄉去。遠接南山陰。

上堂。舉。風穴因。僧問。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。師云。風穴破關受敵。不知蹉過者僧。二林有僧出問。拈主丈便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。風穴因。僧問。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。師云。風穴破關受敵。不知蹉過者僧。二林有僧出問。拈主丈便打。

上堂。舉。趙州因。僧問。一物不將來時如何。州云。放下著。僧云。一物不將來。放下箇甚麼。州云。放不下擔將去。師云。趙州向者僧痛處。下一針不妨奇特。只是病入膏肓。難以發藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。趙州因。僧問。一物不將來時如何。州云。放下著。僧云。一物不將來。放下箇甚麼。州云。放不下擔將去。師云。趙州向者僧痛處。下一針不妨奇特。只是病入膏肓。難以發藥。

上堂。明明道不在言語上。何必用三寸舌頭。帶將出來。會得。桐花落地春將半。不然。杜宇催歸月過三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。明明道不在言語上。何必用三寸舌頭。帶將出來。會得。桐花落地春將半。不然。杜宇催歸月過三。

上堂。舉。百丈普請鉏地。次有一僧。舉起鉏頭。忽聞鼓聲。乃拋下大笑便歸。丈云。俊哉此是觀音入理之門。歸院乃喚僧問。適來見箇甚麼道理。便與麼。僧云。適來肚飢。聞鼓聲歸喫飯去。丈乃大笑。師云。百丈當面。被者僧謾。若是二林。誰管爾口欵。未招便與闌胸一踏。只如百丈笑。者僧笑。還有優劣也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。百丈普請鉏地。次有一僧。舉起鉏頭。忽聞鼓聲。乃拋下大笑便歸。丈云。俊哉此是觀音入理之門。歸院乃喚僧問。適來見箇甚麼道理。便與麼。僧云。適來肚飢。聞鼓聲歸喫飯去。丈乃大笑。師云。百丈當面。被者僧謾。若是二林。誰管爾口欵。未招便與闌胸一踏。只如百丈笑。者僧笑。還有優劣也無。

西白和尚至。上堂。僧問。三日不說著。口邊生白醭。學人出去。四十餘日。作麼生。師云。待爾口邊出青草。却向汝道。僧云。低聲低聲。牆壁有耳。師云。也要大家知。僧云。只如口邊出青草底人。還有方便也無。師云。大有方便。僧云。那裏是他方便處。師云。一任牛搏馬踏。僧云。學人不會。師乃云。風穴破屋數間。單丁者七年。後為臨際正續。西白道人即斯人也。深雲古木。雙眼清寒。大音希聲。豈同常調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西白和尚至。上堂。僧問。三日不說著。口邊生白醭。學人出去。四十餘日。作麼生。師云。待爾口邊出青草。却向汝道。僧云。低聲低聲。牆壁有耳。師云。也要大家知。僧云。只如口邊出青草底人。還有方便也無。師云。大有方便。僧云。那裏是他方便處。師云。一任牛搏馬踏。僧云。學人不會。師乃云。風穴破屋數間。單丁者七年。後為臨際正續。西白道人即斯人也。深雲古木。雙眼清寒。大音希聲。豈同常調。

佛生日上堂。僧問。鐵壁鐵壁。號之曰佛。常在苦海中立。只如今日降生底是。苦海中立底是。師云。二俱不是。僧云。天上天下唯我獨尊聻。師云。脫却籠頭卸角馱。僧云。恁麼則三尺一丈六。且同携手歸。師云。爾道。他有幾莖蓋膽毛。僧便喝。師亦喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛生日上堂。僧問。鐵壁鐵壁。號之曰佛。常在苦海中立。只如今日降生底是。苦海中立底是。師云。二俱不是。僧云。天上天下唯我獨尊聻。師云。脫却籠頭卸角馱。僧云。恁麼則三尺一丈六。且同携手歸。師云。爾道。他有幾莖蓋膽毛。僧便喝。師亦喝。

乃卓主丈云。看看。九龍吐水。灌沐金軀。紫毫相光。無幽不燭。直得嘉禾老比丘。跛却一足。走到廣南光泰寺裏。有口也讚嘆不及。何故。物見主眼卓豎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃卓主丈云。看看。九龍吐水。灌沐金軀。紫毫相光。無幽不燭。直得嘉禾老比丘。跛却一足。走到廣南光泰寺裏。有口也讚嘆不及。何故。物見主眼卓豎。

結夏上堂。登山須到頂。涉海須到底。到頂則知宇宙之寬廓。到底則知大海之淺深。故我釋迦老子。以九夏之月。剋期取證。而欲法中龍象。知其山之高海之深也。苟或飽食安眠。略無知愧。是大罪人。莫言不道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。登山須到頂。涉海須到底。到頂則知宇宙之寬廓。到底則知大海之淺深。故我釋迦老子。以九夏之月。剋期取證。而欲法中龍象。知其山之高海之深也。苟或飽食安眠。略無知愧。是大罪人。莫言不道。

上堂。僧問。結夏已半月。衲僧家牙如劍樹。口似血盆。還透得虛堂一句子也無。師云。老僧不曾殺生害命。僧云。和尚太殺慈悲。師云。墦間易飢飽。僧云。有一人常在途中。不離家舍。有一人常在家舍。不離途中。且道。那一人合受人天供養。師云。水也消他一滴不得。僧云。因甚如此。師云。蓋他在布袋裡輥毬。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。結夏已半月。衲僧家牙如劍樹。口似血盆。還透得虛堂一句子也無。師云。老僧不曾殺生害命。僧云。和尚太殺慈悲。師云。墦間易飢飽。僧云。有一人常在途中。不離家舍。有一人常在家舍。不離途中。且道。那一人合受人天供養。師云。水也消他一滴不得。僧云。因甚如此。師云。蓋他在布袋裡輥毬。僧禮拜。

師乃舉。雪峯一日敲觀和尚門。觀云誰。峯云鳳凰兒。觀云作甚麼。峯云。㗖老觀。觀便開門。搊住云道道。峯擬議。被觀推出。雪峯住後云。我當時若入得老觀門。爾者一隊噇酒糟漢。向甚麼摸𢱢。師云。雪峯擬議。老觀推出。若較其錙銖。則固有重輕。不知雪峯當時合下得甚麼語。可以入得老觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃舉。雪峯一日敲觀和尚門。觀云誰。峯云鳳凰兒。觀云作甚麼。峯云。㗖老觀。觀便開門。搊住云道道。峯擬議。被觀推出。雪峯住後云。我當時若入得老觀門。爾者一隊噇酒糟漢。向甚麼摸𢱢。師云。雪峯擬議。老觀推出。若較其錙銖。則固有重輕。不知雪峯當時合下得甚麼語。可以入得老觀門。

上堂。舉五祖道。諸莊不收。不以為憂。百數衲子。無一箇透得狗子佛性話。誠以為憂。師云。五祖大似破關中收圖書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉五祖道。諸莊不收。不以為憂。百數衲子。無一箇透得狗子佛性話。誠以為憂。師云。五祖大似破關中收圖書。

承天短蓬遠和尚遺書至。上堂。僧問。昔本不離此。今朝亦不來。且道。承天老子向甚麼處去。師云。趕人不得趕上。僧云。莫是向不生不滅處去麼。師云。爾莫要撩撥者氣鼓老僧。僧云。他觸著便三毒起。師云。多少人仰望不及。僧云。洞山遷化。設愚癡齋。承天遷化。有何分付。師云。有分付。僧云。有甚分付。師云。教爾近前退後牢記話頭。僧云。也是不惜口業漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承天短蓬遠和尚遺書至。上堂。僧問。昔本不離此。今朝亦不來。且道。承天老子向甚麼處去。師云。趕人不得趕上。僧云。莫是向不生不滅處去麼。師云。爾莫要撩撥者氣鼓老僧。僧云。他觸著便三毒起。師云。多少人仰望不及。僧云。洞山遷化。設愚癡齋。承天遷化。有何分付。師云。有分付。僧云。有甚分付。師云。教爾近前退後牢記話頭。僧云。也是不惜口業漢。

師乃云。遠之莫及故曰短。蹤之不即故曰蓬。波波浪浪。西西東東。直鉤已掛雙峨碧。一橈香散蘆花風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。遠之莫及故曰短。蹤之不即故曰蓬。波波浪浪。西西東東。直鉤已掛雙峨碧。一橈香散蘆花風。

解夏小參。僧問。衲僧家。四月十五。結他不得。七月十五。解他不得。畢竟向甚處。安身立命。師云。針鋒頭上翻筋斗。僧云。得與麼自由自在。師云。爾莫向石灰籮裏反眼。僧云。可謂一夏不虛度光陰。師云。刀錐之利。僧云。前程忽有人問。和尚今夏將何示人師云。多添少減。僧云。三世諸佛也理會不得。師云。山僧更是理會不得。僧云。和尚今夜盡情。說與學人了也。便禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。僧問。衲僧家。四月十五。結他不得。七月十五。解他不得。畢竟向甚處。安身立命。師云。針鋒頭上翻筋斗。僧云。得與麼自由自在。師云。爾莫向石灰籮裏反眼。僧云。可謂一夏不虛度光陰。師云。刀錐之利。僧云。前程忽有人問。和尚今夏將何示人師云。多添少減。僧云。三世諸佛也理會不得。師云。山僧更是理會不得。僧云。和尚今夜盡情。說與學人了也。便禮拜。

師乃拈主丈云。便與麼去。早是節外生枝。更若較短論長。何啻崖州萬里。所以道。太陽門下。日日三秋。明月堂前。時時九夏。何用刻舟尋劍緣木求魚。西天此土佛法平沈。末代比丘全無慚愧。說甚正因二字言薦賞勞。古人不解隨機。二林只圖實効。然雖如是。且道。七佛行處。因甚寸草不生。快出來下一轉語。以補九夏關疑。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃拈主丈云。便與麼去。早是節外生枝。更若較短論長。何啻崖州萬里。所以道。太陽門下。日日三秋。明月堂前。時時九夏。何用刻舟尋劍緣木求魚。西天此土佛法平沈。末代比丘全無慚愧。說甚正因二字言薦賞勞。古人不解隨機。二林只圖實効。然雖如是。且道。七佛行處。因甚寸草不生。快出來下一轉語。以補九夏關疑。卓主丈。

復舉。南泉歸宗麻谷同往。禮拜忠國師。泉至路畫一圓相云。道得即去。歸宗。於圓相內坐。麻谷作女人拜。泉云。恁麼則不去也。宗云。是甚麼心行。師云。王老師既被人道破。未為好手。麻谷作女人拜。見得國師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。南泉歸宗麻谷同往。禮拜忠國師。泉至路畫一圓相云。道得即去。歸宗。於圓相內坐。麻谷作女人拜。泉云。恁麼則不去也。宗云。是甚麼心行。師云。王老師既被人道破。未為好手。麻谷作女人拜。見得國師。

次日上堂。一夏未嘗不與諸人朝思暮想。今朝期滿。驀忽相應。方知山是山水是水。向來豈不知山是山水是水。今日方知。道山是山水是水。汝若不信。三十年後。自有人知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。一夏未嘗不與諸人朝思暮想。今朝期滿。驀忽相應。方知山是山水是水。向來豈不知山是山水是水。今日方知。道山是山水是水。汝若不信。三十年後。自有人知。

上堂。謝執事。松有操則歲寒不凋。竹有節則虛心澹靜。衲子勇於義。可以表率叢林游刃事海。自然左右逢其原。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。謝執事。松有操則歲寒不凋。竹有節則虛心澹靜。衲子勇於義。可以表率叢林游刃事海。自然左右逢其原。

中秋上堂。以主丈打一圓相云。裏面有一株樹。名之曰娑婆樹。下有一兔。長時搗藥。尋常見得不甚真。惟有今宵。極是分曉。諸人還見麼。卓主丈。見之則不妄擡眸。不然則明不如暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。以主丈打一圓相云。裏面有一株樹。名之曰娑婆樹。下有一兔。長時搗藥。尋常見得不甚真。惟有今宵。極是分曉。諸人還見麼。卓主丈。見之則不妄擡眸。不然則明不如暗。

上堂。舉。馬祖因。百丈再參。祖以目視禪床角拂子。丈云。即此用離此用。祖云。爾向後開兩片皮。將何為人。丈取拂子竪起。祖云。即此用離此用。丈掛拂子舊處。祖震威一喝。丈云。我直得三日耳聾。師云。豈止乎百丈三日耳聾。直使盡天下人。聽事不真喚鐘作甕。方契馬師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。馬祖因。百丈再參。祖以目視禪床角拂子。丈云。即此用離此用。祖云。爾向後開兩片皮。將何為人。丈取拂子竪起。祖云。即此用離此用。丈掛拂子舊處。祖震威一喝。丈云。我直得三日耳聾。師云。豈止乎百丈三日耳聾。直使盡天下人。聽事不真喚鐘作甕。方契馬師。

上堂。舉。汾陽無業國師示眾。若有一毫聖凡情念未盡。未免入驢胎馬腹。白雲又道。直饒一毫聖凡情念頓盡。亦未免入驢胎馬腹。師云。二大老向無心中。撰出一場口面。卓主丈。近日王令稍嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。汾陽無業國師示眾。若有一毫聖凡情念未盡。未免入驢胎馬腹。白雲又道。直饒一毫聖凡情念頓盡。亦未免入驢胎馬腹。師云。二大老向無心中。撰出一場口面。卓主丈。近日王令稍嚴。

開爐上堂。箇裡無峻機妙用與人湊泊。老來畏寒。只要說些火爐頭話。且道。火爐頭說甚麼話。恐冷灰豆爆。彈破諸人鼻孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂。箇裡無峻機妙用與人湊泊。老來畏寒。只要說些火爐頭話。且道。火爐頭說甚麼話。恐冷灰豆爆。彈破諸人鼻孔。

達磨第三忌拈香。十萬里水雲蹤跡。七百年西竺陳人。眼睛烏律卒。面子黑鱗皴。傳衣付法。惹起埃塵。如今紅紫亂朱。紛然而出。豈止乎少林五葉一花之春。斯臨遠諱。薦此溪蘋。萬古千秋累子孫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨第三忌拈香。十萬里水雲蹤跡。七百年西竺陳人。眼睛烏律卒。面子黑鱗皴。傳衣付法。惹起埃塵。如今紅紫亂朱。紛然而出。豈止乎少林五葉一花之春。斯臨遠諱。薦此溪蘋。萬古千秋累子孫。

上堂。一出數日所至。溪山風物歷歷在目。歸來撾鼓陞堂。從頭又舉一遍會麼。眼力到處不被人謾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一出數日所至。溪山風物歷歷在目。歸來撾鼓陞堂。從頭又舉一遍會麼。眼力到處不被人謾。

冬至小參。一氣順昇。百昌萌動。是時人知有。還知有不知有者。不被寒暑推遷。不逐四時消長。靜而善應。卓爾不群。若謂尺二眉毛頷下生。此又是見他未盡。山僧尋常口似磉盤。未嘗容易與人道破。爾若見得分曉。黑豆生芽。繡紋添線。也是尋常時節。且道。今夜還來喫果子否。卓主丈。嚼飯餵嬰兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至小參。一氣順昇。百昌萌動。是時人知有。還知有不知有者。不被寒暑推遷。不逐四時消長。靜而善應。卓爾不群。若謂尺二眉毛頷下生。此又是見他未盡。山僧尋常口似磉盤。未嘗容易與人道破。爾若見得分曉。黑豆生芽。繡紋添線。也是尋常時節。且道。今夜還來喫果子否。卓主丈。嚼飯餵嬰兒。

復舉。五祖因。僧問。如何是道。祖云。始平郡。僧又問。如何是道中人。祖云。赤心為主。師云。五祖恐者僧信根未深。囑之又囑。且道。節文在甚麼處。逗源河擘泰華。須是其人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。五祖因。僧問。如何是道。祖云。始平郡。僧又問。如何是道中人。祖云。赤心為主。師云。五祖恐者僧信根未深。囑之又囑。且道。節文在甚麼處。逗源河擘泰華。須是其人。

上堂。謝秉拂。此拂子過如吹毛劍。善用者坐致太平。不善用者傷鋒犯手。二林莫有出廐良駒不勞鞭影底麼擲下拂子。看看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。謝秉拂。此拂子過如吹毛劍。善用者坐致太平。不善用者傷鋒犯手。二林莫有出廐良駒不勞鞭影底麼擲下拂子。看看。

上堂。僧問。雲門因。僧問。不起一念還有過也無。門云。須彌山。此意如何。師云。買鐵得金。僧云。和尚平生凌辱古人。今日因甚全肯雲門。師云。冷處著把火。僧云。學人一冬。在外奔波。還有過也無。師云。秤椎落井。僧云。許多施利歸常住。因甚全無些子功勞。師云。莫來掩彩我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。雲門因。僧問。不起一念還有過也無。門云。須彌山。此意如何。師云。買鐵得金。僧云。和尚平生凌辱古人。今日因甚全肯雲門。師云。冷處著把火。僧云。學人一冬。在外奔波。還有過也無。師云。秤椎落井。僧云。許多施利歸常住。因甚全無些子功勞。師云。莫來掩彩我。

乃云。盡其機用。只作一句。布施諸人。良久。卓主丈。大海若知足。百川應倒流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。盡其機用。只作一句。布施諸人。良久。卓主丈。大海若知足。百川應倒流。

臘八上堂僧問。枯木倚寒嵓。三冬無暖氣。此意如何。師云。牙根不瀝水。僧云。婆子因甚燒却庵。師云。爭交賭籌。僧云。和尚也不得胡亂穿鑿古人公案。師云。非子不委。僧云。老胡今日成道。有何祥瑞。師云。山深雪未消。僧云。諾諾。師以拂一指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臘八上堂僧問。枯木倚寒嵓。三冬無暖氣。此意如何。師云。牙根不瀝水。僧云。婆子因甚燒却庵。師云。爭交賭籌。僧云。和尚也不得胡亂穿鑿古人公案。師云。非子不委。僧云。老胡今日成道。有何祥瑞。師云。山深雪未消。僧云。諾諾。師以拂一指。

乃云。釋迦老子。雪山六年。功成行滿。到臘月八夜。討得一條路子。與後人行。若謂他見明星悟去。已是謗焰未息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。釋迦老子。雪山六年。功成行滿。到臘月八夜。討得一條路子。與後人行。若謂他見明星悟去。已是謗焰未息。

上堂。僧問。馬祖因。龐居士問。不與萬法為侶者。是甚麼人。此意如何。師云。乞兒弄飯椀。僧云。只如馬大師道。待汝一口吸盡西江水。却向汝道聻。師云。劈腹剜心。僧云。且道。龐老子興此一問。是會了問。不會了問。師云。會了問。僧云。既是會了問。何必悟去。師云。不悟爭得會。僧云。人天眾前豈無方便。師云。踏泥漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。馬祖因。龐居士問。不與萬法為侶者。是甚麼人。此意如何。師云。乞兒弄飯椀。僧云。只如馬大師道。待汝一口吸盡西江水。却向汝道聻。師云。劈腹剜心。僧云。且道。龐老子興此一問。是會了問。不會了問。師云。會了問。僧云。既是會了問。何必悟去。師云。不悟爭得會。僧云。人天眾前豈無方便。師云。踏泥漢。

乃云。自家田地不肯從實履踐。只要冒姓佃官田。還知二祖對達磨禮三拜。依位而立麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。自家田地不肯從實履踐。只要冒姓佃官田。還知二祖對達磨禮三拜。依位而立麼。

除夜小參。僧問。年窮歲逼。烏龜上壁。豈不是和尚語。師云。只得自傷己命。僧云。忽然眾中有箇通方作者。冷笑一聲。老師未免面熱汗下。師云。爾更近前驗我看。僧近前云了。師云果然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。僧問。年窮歲逼。烏龜上壁。豈不是和尚語。師云。只得自傷己命。僧云。忽然眾中有箇通方作者。冷笑一聲。老師未免面熱汗下。師云。爾更近前驗我看。僧近前云了。師云果然。

乃云。日日日東上。日日日西沈。無為無事者。子細好推尋。既是無為無事。又推尋箇甚麼。若推尋佛法要妙。每日起來。呵奴使婢。說東道西。無非在他影子裏。若推尋舊歲未去。新歲未來。東村王老夜燒錢。野鬼閑神俱飽足。者裏又無爾插嘴處。畢竟如何。擊拂子。一年三百六十日。斷斷月建寅為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。日日日東上。日日日西沈。無為無事者。子細好推尋。既是無為無事。又推尋箇甚麼。若推尋佛法要妙。每日起來。呵奴使婢。說東道西。無非在他影子裏。若推尋舊歲未去。新歲未來。東村王老夜燒錢。野鬼閑神俱飽足。者裏又無爾插嘴處。畢竟如何。擊拂子。一年三百六十日。斷斷月建寅為首。

復舉。晦堂因。看如何是多福一叢竹。一莖兩莖斜。學人不會。三莖四莖曲。驀然契悟。師云。往往。多是知竹。而不知多福。知多福而不知竹。有人緇素得出。許爾親見晦堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。晦堂因。看如何是多福一叢竹。一莖兩莖斜。學人不會。三莖四莖曲。驀然契悟。師云。往往。多是知竹。而不知多福。知多福而不知竹。有人緇素得出。許爾親見晦堂。

使府陞座回。上堂。僧問。毘耶城裏說法。雙檮樹下談玄。如何是不動尊。師云。東走西走。僧云。既是不動尊。為甚麼東走西走。師云。癡人面前不得說夢。僧云。莫是動則不動不動則動麼。師云寶所在近。更進一步。僧云。忽然將動與不動。一時貶向無生國裡。却問如何是不動尊。師云。東走西走。僧云。和尚也只救得一半。師云。信根者少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使府陞座回。上堂。僧問。毘耶城裏說法。雙檮樹下談玄。如何是不動尊。師云。東走西走。僧云。既是不動尊。為甚麼東走西走。師云。癡人面前不得說夢。僧云。莫是動則不動不動則動麼。師云寶所在近。更進一步。僧云。忽然將動與不動。一時貶向無生國裡。却問如何是不動尊。師云。東走西走。僧云。和尚也只救得一半。師云。信根者少。

乃云。或指或掌。無非是太平戈矛。二林莫有捷徑麼。卓主丈。兔子何曾離得窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。或指或掌。無非是太平戈矛。二林莫有捷徑麼。卓主丈。兔子何曾離得窟。

元宵上堂。僧問。香林因。僧問。如何是室內一椀燈。林云。三人證龜成鼈。意旨如何。師云。奴見婢殷勤。僧云。學人禮謝去也。師云。承虛接響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。僧問。香林因。僧問。如何是室內一椀燈。林云。三人證龜成鼈。意旨如何。師云。奴見婢殷勤。僧云。學人禮謝去也。師云。承虛接響。

乃云。以火續燈名晝。以燈續火為夜。晝夜相續燈燈無盡。驀然黑地裏。撞著露柱。怪得阿誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。以火續燈名晝。以燈續火為夜。晝夜相續燈燈無盡。驀然黑地裏。撞著露柱。怪得阿誰。

妙勝和尚至上堂。僧問。雪峯見僧來參。低頭歸庵。此意如何。師云。誰知席帽下。有此昔愁人。僧云。未審二林見僧作麼生接。師云。把手拽不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙勝和尚至上堂。僧問。雪峯見僧來參。低頭歸庵。此意如何。師云。誰知席帽下。有此昔愁人。僧云。未審二林見僧作麼生接。師云。把手拽不入。

乃云。洪波深處赤立。妙不資於一毫。香積世界藏用。勝不盈於一握。如是則坦夷處巇嶮。木訥處難酬。且道。此是何人卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。洪波深處赤立。妙不資於一毫。香積世界藏用。勝不盈於一握。如是則坦夷處巇嶮。木訥處難酬。且道。此是何人卓主丈。

上堂。僧問。二月已過三月已來。桃花李花零亂。桑條柳條成陰。不涉萬緣。如何顧鑑。師云。不覺日又夜。爭教人少年。僧云。和尚豈無方便。師云。生薑終不改辣。僧云。有一人十二時中。不依倚一物時如何。師云。鶻臭布衫須脫却。僧云。既不依倚一物。又脫箇甚麼。師云。細嚼難飢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。二月已過三月已來。桃花李花零亂。桑條柳條成陰。不涉萬緣。如何顧鑑。師云。不覺日又夜。爭教人少年。僧云。和尚豈無方便。師云。生薑終不改辣。僧云。有一人十二時中。不依倚一物時如何。師云。鶻臭布衫須脫却。僧云。既不依倚一物。又脫箇甚麼。師云。細嚼難飢。

乃舉。大龍因。僧問。色身敗壞。如何是堅固法身。龍云。山花開似錦。㵎水湛如藍。師云。若是堅固法身。也苦地在。有問雲黃。只對他道。垢面漢。我二十年做長老。未嘗與人過話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。大龍因。僧問。色身敗壞。如何是堅固法身。龍云。山花開似錦。㵎水湛如藍。師云。若是堅固法身。也苦地在。有問雲黃。只對他道。垢面漢。我二十年做長老。未嘗與人過話。

上堂。舉烏臼因。玄紹二上座來參。臼問。近離甚處。僧云。江西。臼便打。僧云。也知和尚有此機要。臼云。爾既不會。第二禪客近前來。僧擬議。臼亦打。師云。二僧見烏臼。如登龍門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉烏臼因。玄紹二上座來參。臼問。近離甚處。僧云。江西。臼便打。僧云。也知和尚有此機要。臼云。爾既不會。第二禪客近前來。僧擬議。臼亦打。師云。二僧見烏臼。如登龍門。

結夏小參。僧問。布袋長年鬧市。觀音終日魚籃。禁足安居。當圖何事。師云。擊筒方木響。僧云。與麼則深密處。足可觀光。師云。差之毫釐。僧云。和尚答處辛辣。學人如何湊泊。師云。向無湊泊處領取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。僧問。布袋長年鬧市。觀音終日魚籃。禁足安居。當圖何事。師云。擊筒方木響。僧云。與麼則深密處。足可觀光。師云。差之毫釐。僧云。和尚答處辛辣。學人如何湊泊。師云。向無湊泊處領取。

乃拈主丈云。舉一事則迷理。措一機則失用。衲僧家。智游象外。妙入環中。猶是家常茶飯無端。被釋迦老子以無絲線繫却脚跟。直得東西南北。去路無從。於是九十日內。如守古塚鬼。謂之禁足安居剋期取證。亦未知所證者何事。驀然有箇不顧危亡底。掀翻圓覺伽監。毀罵平等性智。山僧只得退身有分。何故。卓主丈。老不以筋力為能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃拈主丈云。舉一事則迷理。措一機則失用。衲僧家。智游象外。妙入環中。猶是家常茶飯無端。被釋迦老子以無絲線繫却脚跟。直得東西南北。去路無從。於是九十日內。如守古塚鬼。謂之禁足安居剋期取證。亦未知所證者何事。驀然有箇不顧危亡底。掀翻圓覺伽監。毀罵平等性智。山僧只得退身有分。何故。卓主丈。老不以筋力為能。

復舉。雪峯示眾。盡大地撮來如粟粒。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。師云。雪老當時與麼。殊不知有今日。二林今夏亦教諸人密密地與麼。但不必普請。更若不會。爾自孤負雪峯。於虛堂初無干與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。雪峯示眾。盡大地撮來如粟粒。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。師云。雪老當時與麼。殊不知有今日。二林今夏亦教諸人密密地與麼。但不必普請。更若不會。爾自孤負雪峯。於虛堂初無干與。

次日上堂。諸方以期取効。時刻不忘。我者裏山邊水邊。從便走作。何故。擊拂子。棄細錄大。以待知己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。諸方以期取効。時刻不忘。我者裏山邊水邊。從便走作。何故。擊拂子。棄細錄大。以待知己。

上堂。僧問。臨際會下兩堂首座相見。齊下一喝。此意如何。師云。鬪貧不鬪富。僧云。有僧問。此兩喝還有賓主也無。際云。賓主歷然。又作麼生。師云。隻手遮日。僧云。二林頭首峻機妙用。眾眼難謾。還與者兩喝。是同是別。師云。爾自勘他看。僧云。人天眾前。也蓋覆伊不得。師云。爾道那箇賓那箇主。僧便喝。師云。脫身鬼子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。臨際會下兩堂首座相見。齊下一喝。此意如何。師云。鬪貧不鬪富。僧云。有僧問。此兩喝還有賓主也無。際云。賓主歷然。又作麼生。師云。隻手遮日。僧云。二林頭首峻機妙用。眾眼難謾。還與者兩喝。是同是別。師云。爾自勘他看。僧云。人天眾前。也蓋覆伊不得。師云。爾道那箇賓那箇主。僧便喝。師云。脫身鬼子。

乃云。師子嚬呻。象王回顧此猶是齊眉共躅。要見跨釜之作麼。竪起拂子。新羅人過海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。師子嚬呻。象王回顧此猶是齊眉共躅。要見跨釜之作麼。竪起拂子。新羅人過海。

上堂。僧問。有一句子到爾。拔舌犁耕。無一句子到。爾自招殃禍。明甚麼邊事。師云。彼此出家兒僧云。和尚把定封疆。不通水泄。師云。不是少林客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。有一句子到爾。拔舌犁耕。無一句子到。爾自招殃禍。明甚麼邊事。師云。彼此出家兒僧云。和尚把定封疆。不通水泄。師云。不是少林客。

乃舉。仰山參東寺。纔跨門。寺云。已相見了。不用上來。仰云。與麼相見。莫不得麼。寺便歸方丈。閉却門。仰山歸。舉似溈山。溈云。子是甚麼心行。仰云若不與麼。爭識得伊。師云。東寺便歸方丈。千古楷模。仰山舉似溈山。因邪打正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。仰山參東寺。纔跨門。寺云。已相見了。不用上來。仰云。與麼相見。莫不得麼。寺便歸方丈。閉却門。仰山歸。舉似溈山。溈云。子是甚麼心行。仰云若不與麼。爭識得伊。師云。東寺便歸方丈。千古楷模。仰山舉似溈山。因邪打正。

上堂僧問。劉鐵磨訪溈山。山云。老牸牛汝來也。此意如何。師云。一箭中紅心。僧云。劉鐵磨云。來日臺山大會齋。山作臥勢。磨便出聻。師云。果然僧云。可謂二俱作家。師云。謗斯經故。獲罪如是。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。劉鐵磨訪溈山。山云。老牸牛汝來也。此意如何。師云。一箭中紅心。僧云。劉鐵磨云。來日臺山大會齋。山作臥勢。磨便出聻。師云。果然僧云。可謂二俱作家。師云。謗斯經故。獲罪如是。僧禮拜。

乃云師曠之聰。离婁之明。因甚有眼。終日不見鼻孔。下得一轉語。合得老僧。樹下塚間。許爾妄想。不然老胡失望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云師曠之聰。离婁之明。因甚有眼。終日不見鼻孔。下得一轉語。合得老僧。樹下塚間。許爾妄想。不然老胡失望。

上堂。僧問。久雨不晴時如何。師云。逢庚則變。僧云。久雨忽晴時如何。師云。處處可以晒眼皮草。僧云。與麼答話。諸方未肯在。師云。割鷄之刃。僧云。二祖禮三拜依位而立。師云。呈漆器。僧云。達磨云汝得吾髓。師云。覆水難收。僧云。學人纔見和尚陞堂。便出禮拜。得箇甚麼。師云。他時不得退欵。僧云。且喜水米無交。師云。早是退欵了也。僧便喝。師亦喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。久雨不晴時如何。師云。逢庚則變。僧云。久雨忽晴時如何。師云。處處可以晒眼皮草。僧云。與麼答話。諸方未肯在。師云。割鷄之刃。僧云。二祖禮三拜依位而立。師云。呈漆器。僧云。達磨云汝得吾髓。師云。覆水難收。僧云。學人纔見和尚陞堂。便出禮拜。得箇甚麼。師云。他時不得退欵。僧云。且喜水米無交。師云。早是退欵了也。僧便喝。師亦喝。

乃云。山僧尋常不曾抑逼人。只教退步楷磨。但得心死意消一番了。自然不胡亂拈匙放筋。不然盡是念話杜家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。山僧尋常不曾抑逼人。只教退步楷磨。但得心死意消一番了。自然不胡亂拈匙放筋。不然盡是念話杜家。

上堂。舉。洛浦因。龐居士來參。禮拜起云。仲夏毒熱。孟冬薄寒。浦云。莫錯。士云。龐公年老。浦云。何不寒便道寒熱便道熱。士云。患聾作麼。浦云。放爾三十棒。士云。啞却我口。塞却爾耳。師云。洛浦當時。若向龐公年老處。下得一喝。免得彼此葛藤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。洛浦因。龐居士來參。禮拜起云。仲夏毒熱。孟冬薄寒。浦云。莫錯。士云。龐公年老。浦云。何不寒便道寒熱便道熱。士云。患聾作麼。浦云。放爾三十棒。士云。啞却我口。塞却爾耳。師云。洛浦當時。若向龐公年老處。下得一喝。免得彼此葛藤。

上堂。僧問。熱時寒向甚麼處去。師云。爾抓著我痒處。僧云。寒時熱向甚麼處去。師云。乾籬頭上。覓甚麼汁。僧云。不涉寒暑底人。在甚麼處。師云。鬧市裏尋取。僧云。尋得後如何。師云。出三界二十五有。僧云。也未是極則。師云。作麼生是極。則僧便喝。師云。也未是極則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。熱時寒向甚麼處去。師云。爾抓著我痒處。僧云。寒時熱向甚麼處去。師云。乾籬頭上。覓甚麼汁。僧云。不涉寒暑底人。在甚麼處。師云。鬧市裏尋取。僧云。尋得後如何。師云。出三界二十五有。僧云。也未是極則。師云。作麼生是極。則僧便喝。師云。也未是極則。

乃舉。天童啟和尚因。僧問。學人卓卓上來。請師的的。啟云。我者裏一屙便了。說甚麼卓卓的的。僧云。和尚與麼答話。更買草鞋行脚。啟云。近前來。僧近前。啟云。老僧與麼答話。有甚麼過。僧無語。啟便打。師云。者僧喚既近前。何不便與本分草料。只因下刃不嚴。返被暗窺牆壁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。天童啟和尚因。僧問。學人卓卓上來。請師的的。啟云。我者裏一屙便了。說甚麼卓卓的的。僧云。和尚與麼答話。更買草鞋行脚。啟云。近前來。僧近前。啟云。老僧與麼答話。有甚麼過。僧無語。啟便打。師云。者僧喚既近前。何不便與本分草料。只因下刃不嚴。返被暗窺牆壁。

解夏小參。各各鼻貫已脫。秋風影裡。擺尾搖頭。老安雖則善能訪跡。終竟難尋。寂子只知樹下忘軀。何曾解牧露逈逈。雲山溢目飽齁齁。野草連天。不須短笛催歸。千聖也無覓處。驀然傅公子出來道。汝等頭角之士。九十日內託此檮陰。未嘗有半蹄之功。踏破我常住一塊泥𡋯。何得如此快活。山僧只得與他代一轉語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。各各鼻貫已脫。秋風影裡。擺尾搖頭。老安雖則善能訪跡。終竟難尋。寂子只知樹下忘軀。何曾解牧露逈逈。雲山溢目飽齁齁。野草連天。不須短笛催歸。千聖也無覓處。驀然傅公子出來道。汝等頭角之士。九十日內託此檮陰。未嘗有半蹄之功。踏破我常住一塊泥𡋯。何得如此快活。山僧只得與他代一轉語。

復舉。德山托鉢公案。師云。德山如師子遊行百獸股栗。嵓頭假其威。而陰風逼人。後之來者。棒土揭木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。德山托鉢公案。師云。德山如師子遊行百獸股栗。嵓頭假其威。而陰風逼人。後之來者。棒土揭木。

上堂。僧問。大隋蓋龜時如何。師云。神照無此作。僧云。初秋夏末。衲子往來。牢記取者一轉語。舉似諸方。師云。苦哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。大隋蓋龜時如何。師云。神照無此作。僧云。初秋夏末。衲子往來。牢記取者一轉語。舉似諸方。師云。苦哉。

乃舉。天台幽棲和尚。一日鳴鐘上堂。眾纔集。棲云。誰打鐘。僧云。維那。棲云。近前來。僧近前棲遂與一掌。歸方丈。師云。賤如泥沙。貴如金璧。當時若安詳登座。活得者僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。天台幽棲和尚。一日鳴鐘上堂。眾纔集。棲云。誰打鐘。僧云。維那。棲云。近前來。僧近前棲遂與一掌。歸方丈。師云。賤如泥沙。貴如金璧。當時若安詳登座。活得者僧。

中秋上堂。僧問。天上月圓人間月半。是人知有。未審中間樹子。屬甚麼人。師云。有契券者得。僧云。恁麼則天香桂子落紛紛。師云。爾早錯認了也。僧云。馬大師翫月。次一人道正好供養。一人道正好修行。一人驟步便行。此意如何。師云。一畝之地。三蛇九鼠。僧云。馬大師道。經入藏禪歸海。唯有普願。獨超物外。師云。打驢聽馬知。僧禮拜。師噓一聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。僧問。天上月圓人間月半。是人知有。未審中間樹子。屬甚麼人。師云。有契券者得。僧云。恁麼則天香桂子落紛紛。師云。爾早錯認了也。僧云。馬大師翫月。次一人道正好供養。一人道正好修行。一人驟步便行。此意如何。師云。一畝之地。三蛇九鼠。僧云。馬大師道。經入藏禪歸海。唯有普願。獨超物外。師云。打驢聽馬知。僧禮拜。師噓一聲。

乃云。與日雙運。鑑物無私。自是暗中之人。責冬裘比夏葛。當此良夜眾星推遜之時。可憐不見華亭叟。冷照海濤空渺瀰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。與日雙運。鑑物無私。自是暗中之人。責冬裘比夏葛。當此良夜眾星推遜之時。可憐不見華亭叟。冷照海濤空渺瀰。

上堂。僧問。望見資福剎竿。便回脚跟下好與三十。此意如何。師云。臭肉來蠅。僧云。望見雪峯。便參主事。又作麼生。師云。何樓漆器休拈出。僧云。望見寶林雙楊塔尖。便悟去。師云。沙裏淘金。僧云。和尚也是年老心孤。師云。宣人之過未為好手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。望見資福剎竿。便回脚跟下好與三十。此意如何。師云。臭肉來蠅。僧云。望見雪峯。便參主事。又作麼生。師云。何樓漆器休拈出。僧云。望見寶林雙楊塔尖。便悟去。師云。沙裏淘金。僧云。和尚也是年老心孤。師云。宣人之過未為好手。

乃舉。欽山同嵓頭雪峯。到德山乃問。天皇也與麼道。龍潭也與麼道。未審德山作麼生道。德山云。汝試舉天皇龍潭底看。欽擬議。德山便打。遂至延壽云。是則是打我太殺。嵓頭云。爾與麼。他後不得道見德山。師云。欽山只箇擬議。德山巖頭俱納敗闕。若是龍門上客。必為點頭。其如聽響之流。墮在區宇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。欽山同嵓頭雪峯。到德山乃問。天皇也與麼道。龍潭也與麼道。未審德山作麼生道。德山云。汝試舉天皇龍潭底看。欽擬議。德山便打。遂至延壽云。是則是打我太殺。嵓頭云。爾與麼。他後不得道見德山。師云。欽山只箇擬議。德山巖頭俱納敗闕。若是龍門上客。必為點頭。其如聽響之流。墮在區宇。

上堂。九九之節謂之重陽。陽德既剛。元化以洽。衲子分上。明得甚麼邊事。卓主丈。交。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。九九之節謂之重陽。陽德既剛。元化以洽。衲子分上。明得甚麼邊事。卓主丈。交。

上堂。一大藏教。不出箇鴉鳴鵲噪。九經諸史。不出箇之乎者也。會得。雲歸華嶽。水到瀟湘。不然。有伴即來。切須記取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一大藏教。不出箇鴉鳴鵲噪。九經諸史。不出箇之乎者也。會得。雲歸華嶽。水到瀟湘。不然。有伴即來。切須記取。

達磨第四忌拈香。打一圓相。香至國王之子。神光斷臂之師。耽憨面嘴。恐亦是伊兒孫。不必更懷疑。故我達磨鼻祖圓覺大師。𤀹發靈機。有無之宗頓釋。廓然無聖第一之義昭然。前梁後魏人我相高。此土西天是非競起。丁茲末運遐想餘光。列藻陳蘩。用酬慈蔭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨第四忌拈香。打一圓相。香至國王之子。神光斷臂之師。耽憨面嘴。恐亦是伊兒孫。不必更懷疑。故我達磨鼻祖圓覺大師。𤀹發靈機。有無之宗頓釋。廓然無聖第一之義昭然。前梁後魏人我相高。此土西天是非競起。丁茲末運遐想餘光。列藻陳蘩。用酬慈蔭。

上堂。舉。南泉因。兩堂首座爭貓兒。泉云。道得即不斬。兩堂無語泉。遂斬之。趙州從外歸。泉舉前話。州脫草鞋。安頭上出。泉云。子若在救得猫兒。師云。趙州借手拈香。要與兩堂雪屈。殊不知。狸奴已死南泉手。直至如今鼠子多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。南泉因。兩堂首座爭貓兒。泉云。道得即不斬。兩堂無語泉。遂斬之。趙州從外歸。泉舉前話。州脫草鞋。安頭上出。泉云。子若在救得猫兒。師云。趙州借手拈香。要與兩堂雪屈。殊不知。狸奴已死南泉手。直至如今鼠子多。

冬至小參。陰魔沮伏。暖氣未昇。好箇衲僧消息。若能直下承當。不逐四時消長。便見深山巖崖。人跡不到處。爛葛藤抽枝引蔓。其如未然。且向舊曆日上。點指頭子數過。只如陰魔沮伏。暖氣未昇。是衲僧甚麼消息。卓主丈。魚行水濁鳥飛毛落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至小參。陰魔沮伏。暖氣未昇。好箇衲僧消息。若能直下承當。不逐四時消長。便見深山巖崖。人跡不到處。爛葛藤抽枝引蔓。其如未然。且向舊曆日上。點指頭子數過。只如陰魔沮伏。暖氣未昇。是衲僧甚麼消息。卓主丈。魚行水濁鳥飛毛落。

復舉。溈山向火。次問仰山。終日向火。因甚無暖氣。仰作向火勢。溈云。子只得物體。能所未在。仰云。某甲只如此。和尚作麼生。溈亦作向火勢。仰云。和尚只得物體。能所未在。溈云。如是如是。師云。盡謂溈仰父子兩口一舌。殊不知。風竊虎威能偃草。水欺龍臥出前山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。溈山向火。次問仰山。終日向火。因甚無暖氣。仰作向火勢。溈云。子只得物體。能所未在。仰云。某甲只如此。和尚作麼生。溈亦作向火勢。仰云。和尚只得物體。能所未在。溈云。如是如是。師云。盡謂溈仰父子兩口一舌。殊不知。風竊虎威能偃草。水欺龍臥出前山。

除夜小參。新底不知舊底已往。舊底不知新底已來。新舊不相知。物物還對偶。衲僧家以為極則。殊不知。半夜三更。蒲團上竪起脊梁。誰管爾漏箭推遷更點遲速。猶被人喚作無轉智大王。何況如矮子看戲。隨人上下。雖然只知暖日生芳草。那料春風暗著人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。新底不知舊底已往。舊底不知新底已來。新舊不相知。物物還對偶。衲僧家以為極則。殊不知。半夜三更。蒲團上竪起脊梁。誰管爾漏箭推遷更點遲速。猶被人喚作無轉智大王。何況如矮子看戲。隨人上下。雖然只知暖日生芳草。那料春風暗著人。

復舉。僧問雲門。如何是雲門一曲。門云。臘月二十五。師云。雲門汗血功高。惜乎放過了五日當時若道得箇恰好臘月三十夜。者僧必有可觀。今則既往不咎。只得順時保愛。有問雲黃一曲。只向他道半遏行雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。僧問雲門。如何是雲門一曲。門云。臘月二十五。師云。雲門汗血功高。惜乎放過了五日當時若道得箇恰好臘月三十夜。者僧必有可觀。今則既往不咎。只得順時保愛。有問雲黃一曲。只向他道半遏行雲。

元宵上堂。世間之燈。莫若心燈最明。心燈一舉。則毫芒剎海。光明如晝。其間不善剔撥者。雖有如無。要見心燈麼。卓主丈。仰山開畬。歸宗拽石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。世間之燈。莫若心燈最明。心燈一舉。則毫芒剎海。光明如晝。其間不善剔撥者。雖有如無。要見心燈麼。卓主丈。仰山開畬。歸宗拽石。

寶林語錄終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶林語錄終