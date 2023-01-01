虛堂和尚語錄卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛堂和尚語錄卷第一

嘉興府興聖禪寺虛堂和尚語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉興府興聖禪寺虛堂和尚語錄

參學妙源編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學妙源編

嘉興府請疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉興府請疏

朝請郎知嘉興軍府主管學事兼管內勸農公事借紫楊璘撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝請郎知嘉興軍府主管學事兼管內勸農公事借紫楊璘撰

右伏以。者寺不是尋常。為孝宗聖跡去處。諸山皆生歡喜。承相公鈞旨。請來。當此住院人要箇作家漢。伏惟新命虛堂愚公禪師。遁謙聲價。溈仰工夫。法法無心。湛鄞水一輪之月。句句有眼。高北山半嶺之雲。正宜熏取戒香定香解脫香。便來坐斷佛界魔界眾生界。矧惟御殿肅悶梵坊。非憑皇覺之莊嚴。曷副清朝之崇奉。臣子義重。菩薩願宏。請師提起九帶禪。為我祝延兩宮壽。垂虹橋畔。爭看動地放光。冷泉亭邊。切莫停車却步。謹疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右伏以。者寺不是尋常。為孝宗聖跡去處。諸山皆生歡喜。承相公鈞旨。請來。當此住院人要箇作家漢。伏惟新命虛堂愚公禪師。遁謙聲價。溈仰工夫。法法無心。湛鄞水一輪之月。句句有眼。高北山半嶺之雲。正宜熏取戒香定香解脫香。便來坐斷佛界魔界眾生界。矧惟御殿肅悶梵坊。非憑皇覺之莊嚴。曷副清朝之崇奉。臣子義重。菩薩願宏。請師提起九帶禪。為我祝延兩宮壽。垂虹橋畔。爭看動地放光。冷泉亭邊。切莫停車却步。謹疏。

諸山勸請疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸山勸請疏

在城住持報恩光孝禪寺嗣祖比丘別浦法舟 撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在城住持報恩光孝禪寺嗣祖比丘別浦法舟 撰

祖臨際。師運庵。聲名透徹。辭廣覺。住興聖。去取分明。足張吾軍。無愧衲子。恭惟。新命虛堂和尚。得真實諦。現清淨身。與其南北兩山閑為霧隱。孰若東西二淅高作雷鳴。況此龍宮實當虹渚。大丞相親曾問我。賢邦君不妄予人。速來速來。希有希有。閭丘向前作禮。在豐干豈饒舌之人。黃梅勉為下山。代馬祖說非心之偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖臨際。師運庵。聲名透徹。辭廣覺。住興聖。去取分明。足張吾軍。無愧衲子。恭惟。新命虛堂和尚。得真實諦。現清淨身。與其南北兩山閑為霧隱。孰若東西二淅高作雷鳴。況此龍宮實當虹渚。大丞相親曾問我。賢邦君不妄予人。速來速來。希有希有。閭丘向前作禮。在豐干豈饒舌之人。黃梅勉為下山。代馬祖說非心之偈。

師紹定二年五月一日。在靈隱。受請入寺陞堂祝聖畢。就座。僧問。呼猿洞口。無心臥月眠雲。長水江頭正好。拋綸擲釣。只如靈山密付。還許學人咨參也無。師云。崑崙嚼生鐵。僧云。與麼則把斷要津去也。師云。將謂爾是箇出厩良駒。僧噓一聲便禮拜。師云。果然。乃云。大機圓應大道無方。去來不以象。掇轉虛空。動靜不以心。當軒大坐。兵隨印轉。將逐符行。遇物應緣。隨處作主。直得。嘉禾合穗。秀水朝宗。鳳凰來儀。麒麟現瑞。發揮西來祖意。成就興聖門庭。雖然如是。畢竟以何為驗。良久一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師紹定二年五月一日。在靈隱。受請入寺陞堂祝聖畢。就座。僧問。呼猿洞口。無心臥月眠雲。長水江頭正好。拋綸擲釣。只如靈山密付。還許學人咨參也無。師云。崑崙嚼生鐵。僧云。與麼則把斷要津去也。師云。將謂爾是箇出厩良駒。僧噓一聲便禮拜。師云。果然。乃云。大機圓應大道無方。去來不以象。掇轉虛空。動靜不以心。當軒大坐。兵隨印轉。將逐符行。遇物應緣。隨處作主。直得。嘉禾合穗。秀水朝宗。鳳凰來儀。麒麟現瑞。發揮西來祖意。成就興聖門庭。雖然如是。畢竟以何為驗。良久一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。

復舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。師云。二大老。一人向占波國裏打鼓。一人向大食國裏作舞。若要扶樹臨際正宗。大似接竹點月。山僧今日出世。亦無禪道佛法為人。只一味有口喫飯。忽有箇漢出來。道謝和尚指示。拈主丈便打。何故。一不做。二不休。不風流處也風流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。師云。二大老。一人向占波國裏打鼓。一人向大食國裏作舞。若要扶樹臨際正宗。大似接竹點月。山僧今日出世。亦無禪道佛法為人。只一味有口喫飯。忽有箇漢出來。道謝和尚指示。拈主丈便打。何故。一不做。二不休。不風流處也風流。

上堂舉。龍濟示眾道。是柱不見柱。非柱不見柱。是非已去了。是非裏薦取。卓主丈。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。龍濟示眾道。是柱不見柱。非柱不見柱。是非已去了。是非裏薦取。卓主丈。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。

解夏小參。靈山結夏。結本不曾結。興聖解夏。解亦不曾解。解結既無拘。去來無作相。所以道。以大圓覺。為我伽藍。身心安居平等性智。喝一喝。者草索子諸方共用底。只如入花街穿柳巷。波波挈挈過了九旬。剋期取證。又作麼生。喝一喝。國有憲章。三千條罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。靈山結夏。結本不曾結。興聖解夏。解亦不曾解。解結既無拘。去來無作相。所以道。以大圓覺。為我伽藍。身心安居平等性智。喝一喝。者草索子諸方共用底。只如入花街穿柳巷。波波挈挈過了九旬。剋期取證。又作麼生。喝一喝。國有憲章。三千條罪。

復舉。文殊三處度夏公案。師云。迦葉當時性燥下得一椎。莫道。文殊三處度夏。直饒黃面老子別有神通。也須腦門著地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。文殊三處度夏公案。師云。迦葉當時性燥下得一椎。莫道。文殊三處度夏。直饒黃面老子別有神通。也須腦門著地。

次日上堂。秋風浙浙秋水冷冷。千辛萬苦。負笈擔簦。張公堠了李家店。草舍茅庵短作程。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。秋風浙浙秋水冷冷。千辛萬苦。負笈擔簦。張公堠了李家店。草舍茅庵短作程。

知府吳狀元蠲蘆租。公據立石。上堂。拈主丈云。黃面老漢末上遭他。向雪山深處。六年擡脚不起。自後三百六十餘會。說盡葛藤終是解洗不出。達磨大師自西天。歷十萬里水雲而至此土。故是不著便。無端信脚蹈著。枝葉轉生。誰知二千年後。累及興聖寺裏。籬坍壁倒。道絕人荒。幸而風雲際會。有力量人不施寸刃。削草除根便見。坐致太平高歌舜日。然雖如是。且道。有何憑據。卓主丈。公驗分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知府吳狀元蠲蘆租。公據立石。上堂。拈主丈云。黃面老漢末上遭他。向雪山深處。六年擡脚不起。自後三百六十餘會。說盡葛藤終是解洗不出。達磨大師自西天。歷十萬里水雲而至此土。故是不著便。無端信脚蹈著。枝葉轉生。誰知二千年後。累及興聖寺裏。籬坍壁倒。道絕人荒。幸而風雲際會。有力量人不施寸刃。削草除根便見。坐致太平高歌舜日。然雖如是。且道。有何憑據。卓主丈。公驗分明。

除夜小參。灰寒火冷。家家爆竹送窮。臘盡春回。處處燒錢引鬼。三百六十日。交頭結尾。別展生涯。二千年滯貨不行。重新增價。榾柮火村田樂。露地牛。不勞拈出。金剛圈栗棘蓬。鐵酸豏。正好施呈。南來北往。吞透無門。鶻眼鷹睛。怎生啞噉。興聖恁麼告報。早是按下雲頭。何故。江南地暖塞北天寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。灰寒火冷。家家爆竹送窮。臘盡春回。處處燒錢引鬼。三百六十日。交頭結尾。別展生涯。二千年滯貨不行。重新增價。榾柮火村田樂。露地牛。不勞拈出。金剛圈栗棘蓬。鐵酸豏。正好施呈。南來北往。吞透無門。鶻眼鷹睛。怎生啞噉。興聖恁麼告報。早是按下雲頭。何故。江南地暖塞北天寒。

師復云。諸方烹龍肝鳳髄。我此間荒涼。無可供養。向深山巖崖人跡不到處。拾得一物。颺在無事甲中多年矣。今夜盡情拈出。與諸人分歲。卓主丈一下。切忌渾侖吞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師復云。諸方烹龍肝鳳髄。我此間荒涼。無可供養。向深山巖崖人跡不到處。拾得一物。颺在無事甲中多年矣。今夜盡情拈出。與諸人分歲。卓主丈一下。切忌渾侖吞。

元宵上堂。人間燈天上月。有明有暗有圓有缺底事貪。觀心未歇。興聖室內無油。免得證龜作鼈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。人間燈天上月。有明有暗有圓有缺底事貪。觀心未歇。興聖室內無油。免得證龜作鼈。

中秋上堂。金風吹落葉。玉露滴清秋。尀耐寒山子。無言笑點頭。且道。笑箇甚麼。擊拂子。既能明似鏡。何用曲如鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。金風吹落葉。玉露滴清秋。尀耐寒山子。無言笑點頭。且道。笑箇甚麼。擊拂子。既能明似鏡。何用曲如鉤。

上堂。天晴蓋却屋。乘時刈却禾。輸納皇租了。鼓腹唱謳歌。師云。洞山可謂高枕無憂。惜乎坐在者裏。興聖今日亦下手蓋屋。只是未納官賦。還與古人有相見分麼。卓主丈。惜乎坐在者裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。天晴蓋却屋。乘時刈却禾。輸納皇租了。鼓腹唱謳歌。師云。洞山可謂高枕無憂。惜乎坐在者裏。興聖今日亦下手蓋屋。只是未納官賦。還與古人有相見分麼。卓主丈。惜乎坐在者裏。

上堂舉。楊岐示眾薄福住楊岐。年來氣力衰。寒風凋敗葉。猶喜故人歸。囉囉哩。拈起死柴頭。且向無煙火。師云。楊岐和尚慣得其便。爭奈。美食不中飽人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。楊岐示眾薄福住楊岐。年來氣力衰。寒風凋敗葉。猶喜故人歸。囉囉哩。拈起死柴頭。且向無煙火。師云。楊岐和尚慣得其便。爭奈。美食不中飽人。

歸新方丈上堂。松花荷葉橡栗蹲鴟。驅虎豹而聚禪徒。坐荊棘而興寶所。此是前輩住持樣子。興聖薄緣。道不及古。二百日內。區區役役。勞我諸人成此丈室。今日遷歸。如何受用卓主丈一下。有心排佛祖。無口笑諸方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸新方丈上堂。松花荷葉橡栗蹲鴟。驅虎豹而聚禪徒。坐荊棘而興寶所。此是前輩住持樣子。興聖薄緣。道不及古。二百日內。區區役役。勞我諸人成此丈室。今日遷歸。如何受用卓主丈一下。有心排佛祖。無口笑諸方。

徑山倫藏主至。上堂。無義漢誰識爾。口吃耳聾。驢㑃到底。一氣轉一藏。是非終難洗。大法下衰。污人唇齒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徑山倫藏主至。上堂。無義漢誰識爾。口吃耳聾。驢㑃到底。一氣轉一藏。是非終難洗。大法下衰。污人唇齒。

上堂。削圓方竹杖。鞔却紫茸氈。是爾衲子尋常用處。只如月波樓跳入蟭螟眼裏。千聖小王怒發。將鴛鴦湖。一脚踢飜。又作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。削圓方竹杖。鞔却紫茸氈。是爾衲子尋常用處。只如月波樓跳入蟭螟眼裏。千聖小王怒發。將鴛鴦湖。一脚踢飜。又作麼生。

冬至小參。天地不仁。以萬物為芻狗。衲僧不仁。以自己為臘月扇子。所以儱儱侗侗。日用而不知。直得。古風再振。大朴全彰。及乎一氣不言。發自九淵之底。初爻無象。肇為萬化之宗。依舊仲冬嚴寒。又見果州飯布。作麼生。得不落遷變去。嗚咿嗚咿。只可自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至小參。天地不仁。以萬物為芻狗。衲僧不仁。以自己為臘月扇子。所以儱儱侗侗。日用而不知。直得。古風再振。大朴全彰。及乎一氣不言。發自九淵之底。初爻無象。肇為萬化之宗。依舊仲冬嚴寒。又見果州飯布。作麼生。得不落遷變去。嗚咿嗚咿。只可自知。

復云。諸方今夜堆盤滿飣。此間鬪鬪揍揍。半青半黃。且教諸人吞吐不下。何故。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復云。諸方今夜堆盤滿飣。此間鬪鬪揍揍。半青半黃。且教諸人吞吐不下。何故。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。

上堂。盡乾坤之內。無有一人發真歸元。盡乾坤之內。無有一人知佛法名字。直得。堯風蕩蕩舜日輝輝。野老謳歌漁人鼓棹。會麼。喝一喝。瑕生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。盡乾坤之內。無有一人發真歸元。盡乾坤之內。無有一人知佛法名字。直得。堯風蕩蕩舜日輝輝。野老謳歌漁人鼓棹。會麼。喝一喝。瑕生也。

歸新修僧堂上堂。石霜坐枯千眾。已見未忘。南泉牽牛巡堂。乞兒鬪富。興聖古屋一旦鼎新。坐臥經行。各宜記取。且道。記取箇甚麼。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸新修僧堂上堂。石霜坐枯千眾。已見未忘。南泉牽牛巡堂。乞兒鬪富。興聖古屋一旦鼎新。坐臥經行。各宜記取。且道。記取箇甚麼。喝一喝。

上堂。槿花凝露。梧葉鳴秋。遇景觸物。隨分知羞。卓主丈。住住。諸方聞得道。我說老婆禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。槿花凝露。梧葉鳴秋。遇景觸物。隨分知羞。卓主丈。住住。諸方聞得道。我說老婆禪。

中秋上堂。一年有十二箇月。每月一度團圓。其餘盡是缺。中間晦明出沒。太半有不見者。惟有今宵。分外皎潔。無物堪比倫。教我如何說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。一年有十二箇月。每月一度團圓。其餘盡是缺。中間晦明出沒。太半有不見者。惟有今宵。分外皎潔。無物堪比倫。教我如何說。

上堂。舉。趙州因僧問。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未僧云。喫粥了也。州云。洗鉢盂去。其僧有省。師云。趙州有運斤之手。者僧具就斵之資。雖然也是就地彈雀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。趙州因僧問。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未僧云。喫粥了也。州云。洗鉢盂去。其僧有省。師云。趙州有運斤之手。者僧具就斵之資。雖然也是就地彈雀。

結夏上堂。天下禪和。今朝盡入野狐窟裏做伎倆。山僧雖則退水藏鱗。終不向鷺股割肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。天下禪和。今朝盡入野狐窟裏做伎倆。山僧雖則退水藏鱗。終不向鷺股割肉。

上堂。舉。雪竇。春山疊亂青。春水漾虛碧。寥寥天地間。獨立望何極。乳峯年老思鄉。東望西望。興聖豈不知道。春波門外有水無山。尋常只是不能望得。何故。路途雖好。不如在家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。雪竇。春山疊亂青。春水漾虛碧。寥寥天地間。獨立望何極。乳峯年老思鄉。東望西望。興聖豈不知道。春波門外有水無山。尋常只是不能望得。何故。路途雖好。不如在家。

上堂。續鳧截鶴。夷嶽盈壑。衲僧家如油入麵。還知招寶山把等子秤麼。知得。南海東頭底。許爾商量。不然。市廛邸店。不得耳語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。續鳧截鶴。夷嶽盈壑。衲僧家如油入麵。還知招寶山把等子秤麼。知得。南海東頭底。許爾商量。不然。市廛邸店。不得耳語。

上堂。暮春者春服既成。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂風乎舞雩詠而歸。夫子喟然嘆曰。吾與點也。師云。隔窓看馬騎。故有之。衲僧家著黑衣護黑柱。終不向爾道。依悕松屈曲。髣髴石斕斑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。暮春者春服既成。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂風乎舞雩詠而歸。夫子喟然嘆曰。吾與點也。師云。隔窓看馬騎。故有之。衲僧家著黑衣護黑柱。終不向爾道。依悕松屈曲。髣髴石斕斑。

受報恩辭眾。上堂。流虹七載夤緣盡。又向天寧理債窠。脫得驢胎入馬腹。皮毛輕重不爭多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受報恩辭眾。上堂。流虹七載夤緣盡。又向天寧理債窠。脫得驢胎入馬腹。皮毛輕重不爭多。

興聖寺語錄終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興聖寺語錄終

嘉興府報恩光孝禪寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉興府報恩光孝禪寺語錄

參學可宣編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學可宣編

師入寺。陞堂祝 聖畢。次拈香云。此香颺在無事甲裏多年矣。今日貧時思舊債。未免拈出。供養前住安吉州護聖萬歲禪院。先師運庵和尚。用酬法乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入寺。陞堂祝 聖畢。次拈香云。此香颺在無事甲裏多年矣。今日貧時思舊債。未免拈出。供養前住安吉州護聖萬歲禪院。先師運庵和尚。用酬法乳。

師就座。僧問。金鷄唱曉。玉鳳㘅花。朝蓋臨筵。請師祝聖。師云。獨角麒麟登海嶼。九包鸞鳳舞神山。僧云。三聖道。我逢人則出。出則不為人。此意如何。師云。掘地深埋。僧云。興化道。我逢人則不出。出則便為人。又作麼生。師云。釣絲絞水。僧云。只如判府侍郎請和尚。開堂演法相送入寺。有何祥瑞。師云。恐動一城人。僧云。還有為人處也無。師云。獨有爾皮下無血。僧云。不因夜來雁。爭見海門秋。便禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師就座。僧問。金鷄唱曉。玉鳳㘅花。朝蓋臨筵。請師祝聖。師云。獨角麒麟登海嶼。九包鸞鳳舞神山。僧云。三聖道。我逢人則出。出則不為人。此意如何。師云。掘地深埋。僧云。興化道。我逢人則不出。出則便為人。又作麼生。師云。釣絲絞水。僧云。只如判府侍郎請和尚。開堂演法相送入寺。有何祥瑞。師云。恐動一城人。僧云。還有為人處也無。師云。獨有爾皮下無血。僧云。不因夜來雁。爭見海門秋。便禮拜。

師乃云。黃葉遮門主丈子不打者死漢。蘆花擁膝。瞎驢兒有甚生涯。大都法未忘情。是以隱而彌露。普化紅塵堆裏。盤山猪肉案頭。發揮靈鷲雄機。顯示少林密旨。然雖如是。山僧尋常。不曾與人破口道箇不字。今日事不護已。抑下威光。普請諸人。同證廛中佛事。卓主丈。是即是。只是不合蹈步向前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。黃葉遮門主丈子不打者死漢。蘆花擁膝。瞎驢兒有甚生涯。大都法未忘情。是以隱而彌露。普化紅塵堆裏。盤山猪肉案頭。發揮靈鷲雄機。顯示少林密旨。然雖如是。山僧尋常。不曾與人破口道箇不字。今日事不護已。抑下威光。普請諸人。同證廛中佛事。卓主丈。是即是。只是不合蹈步向前。

復舉。王常侍訪臨濟。問云。者一堂僧還看經否。際云。不看經。又問。還習禪否。際云。不習禪。侍云。經不看禪不習。作箇甚麼。際云。總教伊成佛作祖去。侍云。金屑雖貴。落眼成翳。師云。好一局棊。黑白已分。只是末後一著。無人知得落處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。王常侍訪臨濟。問云。者一堂僧還看經否。際云。不看經。又問。還習禪否。際云。不習禪。侍云。經不看禪不習。作箇甚麼。際云。總教伊成佛作祖去。侍云。金屑雖貴。落眼成翳。師云。好一局棊。黑白已分。只是末後一著。無人知得落處。

當晚小參。作麼生。與諸人相見。若作世諦相見。寒溫已畢。若作佛法相見。問答。已周況衲僧家。眉如箭簳。眼似銅鈴。未舉先知。未話先領。說甚麼相見不相見。雖然。山僧乍到此間。不知井竈向背門限高低。未免從頭問過。何故彼此要知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當晚小參。作麼生。與諸人相見。若作世諦相見。寒溫已畢。若作佛法相見。問答。已周況衲僧家。眉如箭簳。眼似銅鈴。未舉先知。未話先領。說甚麼相見不相見。雖然。山僧乍到此間。不知井竈向背門限高低。未免從頭問過。何故彼此要知。

復舉。法燈示眾。本欲深藏巖壑。隱遁過時。奈清涼老人有未了公案。出來與他了却。時有僧出問。如何是未了公案。燈便打云。祖禰不了。殃及兒孫。師云。法燈放去太奢。收來太儉。者僧身埃白刃。義氣薄雲。檢點將來依然未了。山僧住箇小院七年。拕泥帶水。手脚未乾。今日乍領報恩。人事倥傯。若是未了公案。不敢拈出。何故。恐屈辱先師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。法燈示眾。本欲深藏巖壑。隱遁過時。奈清涼老人有未了公案。出來與他了却。時有僧出問。如何是未了公案。燈便打云。祖禰不了。殃及兒孫。師云。法燈放去太奢。收來太儉。者僧身埃白刃。義氣薄雲。檢點將來依然未了。山僧住箇小院七年。拕泥帶水。手脚未乾。今日乍領報恩。人事倥傯。若是未了公案。不敢拈出。何故。恐屈辱先師。

次日為徽宗皇帝上堂。古佛過去亦久矣。不知何處應群生。紫金光聚人難覩。空裏惟聞仙樂鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日為徽宗皇帝上堂。古佛過去亦久矣。不知何處應群生。紫金光聚人難覩。空裏惟聞仙樂鳴。

上堂。報恩有三件。不如諸方。第一說到行不到。第二行到說不到。第三聻。卓主丈。人貧智短馬瘦毛長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。報恩有三件。不如諸方。第一說到行不到。第二行到說不到。第三聻。卓主丈。人貧智短馬瘦毛長。

上堂舉。楊岐問慈明。幽鳥語喃喃。辭雲。入亂峯。時如何。明云。我行荒草裏。汝又入深村。岐云。官不容針。更借一問得麼。明便喝。岐云。好一喝。明又喝。岐亦喝。明連喝兩喝。岐便禮拜。師云。下喬木入幽谷。養子之緣。慈明為甚麼。連喝兩喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。楊岐問慈明。幽鳥語喃喃。辭雲。入亂峯。時如何。明云。我行荒草裏。汝又入深村。岐云。官不容針。更借一問得麼。明便喝。岐云。好一喝。明又喝。岐亦喝。明連喝兩喝。岐便禮拜。師云。下喬木入幽谷。養子之緣。慈明為甚麼。連喝兩喝。

上堂。主丈子。尋常口吧吧地道。我能縱能奪能殺能活。及問他遠法師因甚不過虎溪。便道不得。且道。病在那裡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。主丈子。尋常口吧吧地道。我能縱能奪能殺能活。及問他遠法師因甚不過虎溪。便道不得。且道。病在那裡。

上堂。溪林葉墮。塞雁聲寒。見成公案。大難大難。百雜碎。鐵團圝。和風搭在玉闌干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。溪林葉墮。塞雁聲寒。見成公案。大難大難。百雜碎。鐵團圝。和風搭在玉闌干。

冬至小參。天寒人寒。針頭削鐵。滴水滴凍。畫餅充飢。丹霞燒木佛。餓狗齧枯髏。鏡清不展單。胡餅裏覓汁。從上老漢既把不定。未免隨時逐節。便見陰消陽長。小去大來。暖律飛灰。繡紋添線。只如無陰陽地。還有遷變也無。卓主丈。月似彎弓。少雨多風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至小參。天寒人寒。針頭削鐵。滴水滴凍。畫餅充飢。丹霞燒木佛。餓狗齧枯髏。鏡清不展單。胡餅裏覓汁。從上老漢既把不定。未免隨時逐節。便見陰消陽長。小去大來。暖律飛灰。繡紋添線。只如無陰陽地。還有遷變也無。卓主丈。月似彎弓。少雨多風。

復舉。洞山冬夜喫菓子。次問泰首座。有一物黑似漆。常在動用中。動用中收不得。過在甚麼處。泰云。過在動用中。山令侍者掇退菓卓。師云。盡道金地招手。江陵點頭。殊不知。長蛇偃月未見輸贏。撿點得來。劍去久矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。洞山冬夜喫菓子。次問泰首座。有一物黑似漆。常在動用中。動用中收不得。過在甚麼處。泰云。過在動用中。山令侍者掇退菓卓。師云。盡道金地招手。江陵點頭。殊不知。長蛇偃月未見輸贏。撿點得來。劍去久矣。

天基節上堂。南嶽七十二峯。華頂萬八千丈。瞻之無際。仰之無垠。以此無窮數。用祝聖明君。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天基節上堂。南嶽七十二峯。華頂萬八千丈。瞻之無際。仰之無垠。以此無窮數。用祝聖明君。

佛成道上堂。一日日一時時。逗到臘八夜眼上錯安眉。東西不辨。南北狐疑。從教萬古業風吹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛成道上堂。一日日一時時。逗到臘八夜眼上錯安眉。東西不辨。南北狐疑。從教萬古業風吹。

上堂。舉。臨際令侍者傳語德山。侍云。德山要打人。際云。汝但去。待伊拈棒。接住與一送。管取不打爾。侍依所教。果然不打歸。舉似臨際。際云。我從來疑著者漢。師云。盡謂。德山只解淺水張鱗。不能深潭下釣。殊不知。臨際父子。被德山埋在荒草堆頭。至今擡身不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。臨際令侍者傳語德山。侍云。德山要打人。際云。汝但去。待伊拈棒。接住與一送。管取不打爾。侍依所教。果然不打歸。舉似臨際。際云。我從來疑著者漢。師云。盡謂。德山只解淺水張鱗。不能深潭下釣。殊不知。臨際父子。被德山埋在荒草堆頭。至今擡身不起。

上堂。拈主丈。若恁麼。諸方決定不肯。不恁麼各自檢責。看恁麼不恁麼。犢鼻裩滌酒器底報恩有箇方便。諸人還甘也無。良久靠主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈主丈。若恁麼。諸方決定不肯。不恁麼各自檢責。看恁麼不恁麼。犢鼻裩滌酒器底報恩有箇方便。諸人還甘也無。良久靠主丈。

除夜小參。拈主丈。未有世界。未有佛祖。便有者主丈子。礙東礙西。及乎世界成立佛祖出興。依舊鱗鱗皴皴。栗栗楖榔。德山借他鼻孔出氣。芭蕉齒豁。不覺漏風。致令天下禪和。箇箇隨他脚後跟。轉年窮歲盡不解轉身。只因節目不分。落在報恩手裏。我也不能勘辨得爾。只要諸人知道。三陽交泰。萬彙咸亨。脫或未然。以主丈畫一畫。大眾退後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。拈主丈。未有世界。未有佛祖。便有者主丈子。礙東礙西。及乎世界成立佛祖出興。依舊鱗鱗皴皴。栗栗楖榔。德山借他鼻孔出氣。芭蕉齒豁。不覺漏風。致令天下禪和。箇箇隨他脚後跟。轉年窮歲盡不解轉身。只因節目不分。落在報恩手裏。我也不能勘辨得爾。只要諸人知道。三陽交泰。萬彙咸亨。脫或未然。以主丈畫一畫。大眾退後。

復舉。香林因僧問。萬頃荒田是誰為主。林云。看看臘月盡。師云。香林雖能坐致太平。要且不通物義。有問報恩萬頃荒田是誰為主。一氣走五百里。更不回頭。何故。似者般時節。誰敢兜攬許多田地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。香林因僧問。萬頃荒田是誰為主。林云。看看臘月盡。師云。香林雖能坐致太平。要且不通物義。有問報恩萬頃荒田是誰為主。一氣走五百里。更不回頭。何故。似者般時節。誰敢兜攬許多田地。

元宵上堂。好一椀燈。只是無人東挑西剔。若剔得分明。前街後巷。碧綠青紅。總是眼中屑。且道。是那一椀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。好一椀燈。只是無人東挑西剔。若剔得分明。前街後巷。碧綠青紅。總是眼中屑。且道。是那一椀。

上堂舉。雪峯巖頭欽山往河北。禮拜臨際。路逢定上座。峯云。臨際和尚健否。定云。已遷化了。雪峯巖頭相顧太息。復問。尋常有何言句示徒。定云。赤肉團上有一無位真人。常在諸人面門出入。未證據者看看。欽云。何不道非無位真人。定擒住云。無位真人與非無位真人。相去多少。速道速道。欽山色動不能對。雪峯巖。頭勸解。定云。若不看者兩箇老凍膿。面𡎺殺爾者尿床鬼子。師云。定上座雖則對物收稅。爭奈雪峯巖頭何。有人緇素得出。換盞點茶供養爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雪峯巖頭欽山往河北。禮拜臨際。路逢定上座。峯云。臨際和尚健否。定云。已遷化了。雪峯巖頭相顧太息。復問。尋常有何言句示徒。定云。赤肉團上有一無位真人。常在諸人面門出入。未證據者看看。欽云。何不道非無位真人。定擒住云。無位真人與非無位真人。相去多少。速道速道。欽山色動不能對。雪峯巖。頭勸解。定云。若不看者兩箇老凍膿。面𡎺殺爾者尿床鬼子。師云。定上座雖則對物收稅。爭奈雪峯巖頭何。有人緇素得出。換盞點茶供養爾。

請首座上堂。玉在石則溫。珠在淵則媚。正人在叢林。則綱目正法令嚴。應機通變。以毒藥為甘露。以無明當慈悲。要見此人麼。卓主丈。下座與大眾。拜請甘露和尚。歸第一座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請首座上堂。玉在石則溫。珠在淵則媚。正人在叢林。則綱目正法令嚴。應機通變。以毒藥為甘露。以無明當慈悲。要見此人麼。卓主丈。下座與大眾。拜請甘露和尚。歸第一座。

上堂舉。南泉因。趙州問。知有底人。向甚麼處去。泉云。山前檀越家。作一頭水牯牛去。州云。謝師答話。泉云。昨夜三更月到窓。師云。王老師救手刀子。雖利被趙州用減竈法。幾乎打破蔡州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。南泉因。趙州問。知有底人。向甚麼處去。泉云。山前檀越家。作一頭水牯牛去。州云。謝師答話。泉云。昨夜三更月到窓。師云。王老師救手刀子。雖利被趙州用減竈法。幾乎打破蔡州。

佛涅槃上堂。釋迦老子二千年前。做一箇夢。至今未醒。引得兒孫。向夢中說夢。狐魅後人。報恩寡不敵眾。只得換手椎胸。道蒼天蒼天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。釋迦老子二千年前。做一箇夢。至今未醒。引得兒孫。向夢中說夢。狐魅後人。報恩寡不敵眾。只得換手椎胸。道蒼天蒼天。

上堂舉。靈雲見桃花悟道頌。玄沙道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。一人先行不到。一人末後太過。報恩尋常。眼見鼻孔。何故。春風幾度落紅雨。深淺何曾著眼看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。靈雲見桃花悟道頌。玄沙道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。一人先行不到。一人末後太過。報恩尋常。眼見鼻孔。何故。春風幾度落紅雨。深淺何曾著眼看。

上堂。德山棒如雨點。要且打不得皮下無血底。臨際。喝似雷奔。要且喝不得耳朵無聰底。直饒打得悟喝得省。報恩未必橫點頭。何故。知我罪我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。德山棒如雨點。要且打不得皮下無血底。臨際。喝似雷奔。要且喝不得耳朵無聰底。直饒打得悟喝得省。報恩未必橫點頭。何故。知我罪我。

上堂舉。黃昏脫襪打睡。晨朝起來旋繫行纏。夜來風吹籬倒。知事普請。奴子劈篾縛起。師云。諸方盡謂舜老夫坐在無事甲裏。那知三冬枯木花。九夏寒巖雪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。黃昏脫襪打睡。晨朝起來旋繫行纏。夜來風吹籬倒。知事普請。奴子劈篾縛起。師云。諸方盡謂舜老夫坐在無事甲裏。那知三冬枯木花。九夏寒巖雪。

結夏小參。僧問。德山小參不答話。有問話者三十棒。此意如何。師云。畫虎成狸。僧云。趙州小參要答話。有問話者。置將一問來。又作麼生。師云。撓鉤搭索。僧云。趙州德山用處。莫止一般麼。師云。鬼爭漆桶。僧云。牛頭未見四祖時。為甚百鳥㘅花献。師云。武陵春色早。臺榭綠陰多。僧云。見後為甚百鳥不𠾑花献。師云。破鏡不重照。落花難上枝。僧云。只如學人。今夏依附和尚。有何方便。師云。麁粥淡飯。隨分過時。僧云。若不登樓望。焉知滄海深。師云。賊是家親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。僧問。德山小參不答話。有問話者三十棒。此意如何。師云。畫虎成狸。僧云。趙州小參要答話。有問話者。置將一問來。又作麼生。師云。撓鉤搭索。僧云。趙州德山用處。莫止一般麼。師云。鬼爭漆桶。僧云。牛頭未見四祖時。為甚百鳥㘅花献。師云。武陵春色早。臺榭綠陰多。僧云。見後為甚百鳥不𠾑花献。師云。破鏡不重照。落花難上枝。僧云。只如學人。今夏依附和尚。有何方便。師云。麁粥淡飯。隨分過時。僧云。若不登樓望。焉知滄海深。師云。賊是家親。

乃云。形聲未兆。積岳堆山。言跡纔彰。難尋影響。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。以致西天四七唐土二三。天下老凍膿。用盡機關。無捕手處。只得平高就下。以二千年前用不著底斷貫。穿天下衲僧鼻孔。謂之禁足護生。剋期取證。愈見狼藉。報恩修行無力。未免隨例顛倒去也。卓主丈。不因射鵰手。誰識李將軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。形聲未兆。積岳堆山。言跡纔彰。難尋影響。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。以致西天四七唐土二三。天下老凍膿。用盡機關。無捕手處。只得平高就下。以二千年前用不著底斷貫。穿天下衲僧鼻孔。謂之禁足護生。剋期取證。愈見狼藉。報恩修行無力。未免隨例顛倒去也。卓主丈。不因射鵰手。誰識李將軍。

復舉。六祖因。僧問。黃梅意旨是甚麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得否。祖云。不得。僧云。為甚不得。祖云。我不會佛法。師云。高山流水。子期故善聽之。雖然三十年後。有人罵報恩在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。六祖因。僧問。黃梅意旨是甚麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得否。祖云。不得。僧云。為甚不得。祖云。我不會佛法。師云。高山流水。子期故善聽之。雖然三十年後。有人罵報恩在。

次日上堂。呵釋迦叱彌勒。衲僧家氣宇如王。為甚麼今朝草繩自縛。擊拂子。覓火和煙得。擔泉帶月歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。呵釋迦叱彌勒。衲僧家氣宇如王。為甚麼今朝草繩自縛。擊拂子。覓火和煙得。擔泉帶月歸。

上堂舉。藥山久不上堂。知事云。大眾久思和尚示誨。山云。打鐘。著眾方集。山便掩却門。知事云。既許與大眾上堂。為甚麼一言不施。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。古人為物傷慈。於中有失。者僧當時纔見掩門。便就地上。畫一圓相。各自散去。管取藥山開門不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。藥山久不上堂。知事云。大眾久思和尚示誨。山云。打鐘。著眾方集。山便掩却門。知事云。既許與大眾上堂。為甚麼一言不施。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。古人為物傷慈。於中有失。者僧當時纔見掩門。便就地上。畫一圓相。各自散去。管取藥山開門不得。

徽宗皇帝大忌。上堂。聖人無已。靡所不已。總塵剎無不是。差之毫釐失千里。仙仗飄颻去不還。從教六合清風起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徽宗皇帝大忌。上堂。聖人無已。靡所不已。總塵剎無不是。差之毫釐失千里。仙仗飄颻去不還。從教六合清風起。

上堂舉。南泉住庵。時一僧到。泉云。我上山作務。齋時做飯喫了。送一分來。其僧飯了。將家事一時打碎。就床。上臥。泉伺久不來。遂歸見僧臥。泉亦臥。僧便起去。泉住後云。我往前住庵時。有箇靈利道者。至今不見。師云。王老師。若不顧錐頭利。者僧要起去未得。雖然石厭笋斜出。岸懸花倒生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。南泉住庵。時一僧到。泉云。我上山作務。齋時做飯喫了。送一分來。其僧飯了。將家事一時打碎。就床。上臥。泉伺久不來。遂歸見僧臥。泉亦臥。僧便起去。泉住後云。我往前住庵時。有箇靈利道者。至今不見。師云。王老師。若不顧錐頭利。者僧要起去未得。雖然石厭笋斜出。岸懸花倒生。

上堂舉。洞山因。僧問。寒暑到來。如何回避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。師云。當時者僧且冷笑一聲。管取洞山隱身無路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。洞山因。僧問。寒暑到來。如何回避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。師云。當時者僧且冷笑一聲。管取洞山隱身無路。

上堂。始見安居。又逢中夏。孜孜矻矻底。鬼神莫測其由。[米/?/天][米/?/天]𡔢𡔢底。佛祖辨他不出。報恩門下。還有此人麼。家無白澤之圖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。始見安居。又逢中夏。孜孜矻矻底。鬼神莫測其由。[米/?/天][米/?/天]𡔢𡔢底。佛祖辨他不出。報恩門下。還有此人麼。家無白澤之圖。

上堂。舉。寒山子因。眾僧炙茄。次將茄串。向一僧背上。打僧回首。山呈起茄串云。是甚麼僧云。風顛漢。山却向傍僧云。爾道是僧費多少鹽醬。師云。欺敵者亡。者僧還甘麼。報恩若見他呈起茄串道是甚麼。便作聽勢擬議。奪茄串便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。寒山子因。眾僧炙茄。次將茄串。向一僧背上。打僧回首。山呈起茄串云。是甚麼僧云。風顛漢。山却向傍僧云。爾道是僧費多少鹽醬。師云。欺敵者亡。者僧還甘麼。報恩若見他呈起茄串道是甚麼。便作聽勢擬議。奪茄串便打。

上堂。五祖凡示眾。東邊掉一句。西邊掉一句。大似蘸雪喫瓜冬。喚作楊岐正傳東山暗號。殊不知。法出姦生事久多變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。五祖凡示眾。東邊掉一句。西邊掉一句。大似蘸雪喫瓜冬。喚作楊岐正傳東山暗號。殊不知。法出姦生事久多變。

上堂。舉。世尊一日陞座。眾集定。文殊白椎云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。師云。是則是。只是舉椎較重些子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。世尊一日陞座。眾集定。文殊白椎云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。師云。是則是。只是舉椎較重些子。

請監收上堂。無生田地。有種有收。時節到來。自然成熟。衲僧家開著口少他一時子不得。若非本色人。難以絕滲漏。且那箇是本色人。卓主丈。公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請監收上堂。無生田地。有種有收。時節到來。自然成熟。衲僧家開著口少他一時子不得。若非本色人。難以絕滲漏。且那箇是本色人。卓主丈。公。

解夏小參。僧問。三月安居今已滿。九旬功用事如何。師云。眼前依舊急絣絣。僧云。西天以臘人為驗。著甚死急。師云。者漆桶。僧云。謝指示。師云。黃連未是苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏小參。僧問。三月安居今已滿。九旬功用事如何。師云。眼前依舊急絣絣。僧云。西天以臘人為驗。著甚死急。師云。者漆桶。僧云。謝指示。師云。黃連未是苦。

乃竪拂子云。恁麼則易。不恁麼則難。恁麼則易。有結有解。把纜放舡。不恁麼則難。有始有終。無事不辦。諸方逼生蠶作繭。特牛產兒。我者裏買帽相頭。隨家豐儉。不覺也過了一夏。來朝解開布袋。各自爾東我西。前程忽有人。道著報恩爺名。不須諱却。何故。擊拂子。秋風吹渭水。落葉滿長安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃竪拂子云。恁麼則易。不恁麼則難。恁麼則易。有結有解。把纜放舡。不恁麼則難。有始有終。無事不辦。諸方逼生蠶作繭。特牛產兒。我者裏買帽相頭。隨家豐儉。不覺也過了一夏。來朝解開布袋。各自爾東我西。前程忽有人。道著報恩爺名。不須諱却。何故。擊拂子。秋風吹渭水。落葉滿長安。

復舉。昔有老宿。一夏不為師僧說話。有僧嘆云。我只麼空過一夏。不敢望和尚說佛法。得聞正因二字也。得。老宿聞云。闍梨莫𧬊速。若論正因一字也無。道了扣齒云。我無端恁麼道。隣壁有老宿聞云。好一釜羹。被兩顆鼠糞污却。師云。三箇擔板漢。一箇較些子。報恩一夏。懸鼓待椎。佛法二字。無人問著。何故不因入水。爭見長人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。昔有老宿。一夏不為師僧說話。有僧嘆云。我只麼空過一夏。不敢望和尚說佛法。得聞正因二字也。得。老宿聞云。闍梨莫𧬊速。若論正因一字也無。道了扣齒云。我無端恁麼道。隣壁有老宿聞云。好一釜羹。被兩顆鼠糞污却。師云。三箇擔板漢。一箇較些子。報恩一夏。懸鼓待椎。佛法二字。無人問著。何故不因入水。爭見長人。

次日上堂。行住坐臥四威儀中。常有一處險。只是諸人檢點不出。若檢點得出。許爾是箇天津橋上漢。若檢點不出。九十日內枉費精神。且道。那箇一處。卓主丈。險險。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。行住坐臥四威儀中。常有一處險。只是諸人檢點不出。若檢點得出。許爾是箇天津橋上漢。若檢點不出。九十日內枉費精神。且道。那箇一處。卓主丈。險險。

上堂。舉。雲門因洞山到。問近離甚處。山云。查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼。山云。八月二十五。門云。放汝三頓棒。山次日問。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在甚麼處。門云。飯袋子。江西湖南。便與麼去。山於言下有省。師云。見亡執謝。方為本色衲僧。洞山錯何似雲門錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。雲門因洞山到。問近離甚處。山云。查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼。山云。八月二十五。門云。放汝三頓棒。山次日問。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在甚麼處。門云。飯袋子。江西湖南。便與麼去。山於言下有省。師云。見亡執謝。方為本色衲僧。洞山錯何似雲門錯。

上堂。舉。趙州因。僧辭。州云。甚處去。僧云。諸方學佛法去。州云。有佛處不得住。無佛處急走。過三千里外。逢人不得錯舉。僧云。與麼則不去也。州云。摘揚花摘揚花。師云。神臂弓由基箭。趙州用之無不中的。爭奈者僧是赤眉隊裏來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。趙州因。僧辭。州云。甚處去。僧云。諸方學佛法去。州云。有佛處不得住。無佛處急走。過三千里外。逢人不得錯舉。僧云。與麼則不去也。州云。摘揚花摘揚花。師云。神臂弓由基箭。趙州用之無不中的。爭奈者僧是赤眉隊裏來。

謝南禪雲壑和尚并維那。上堂。道人相見。如雲升空。如水赴壑。品藻張鬍子頷下無鬚。罵詈諸方擣濕穀喫飯。忽有箇漢出來道。低聲低聲。新維那令嚴。不要說人長短。山僧只得休去。何故禹力不到處。河聲流向西。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝南禪雲壑和尚并維那。上堂。道人相見。如雲升空。如水赴壑。品藻張鬍子頷下無鬚。罵詈諸方擣濕穀喫飯。忽有箇漢出來道。低聲低聲。新維那令嚴。不要說人長短。山僧只得休去。何故禹力不到處。河聲流向西。

上堂。舉。興化見同參來纔上法堂。化便喝。僧亦喝。化又喝。僧又喝。化拈棒。僧又喝。化云。爾看者漢。猶作主在。僧擬議。化便打。侍者云。適來者僧有甚觸忤化云。是他。也有權。也有實。也有照。也有用。我將手向他面前橫兩遭。便去不得。似者般瞎漢。不打更待何時。師云。劍刃上走馬。火焰裡藏身。興化門下。不為分外。無端被者僧放乖。却向侍者處翻本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。興化見同參來纔上法堂。化便喝。僧亦喝。化又喝。僧又喝。化拈棒。僧又喝。化云。爾看者漢。猶作主在。僧擬議。化便打。侍者云。適來者僧有甚觸忤化云。是他。也有權。也有實。也有照。也有用。我將手向他面前橫兩遭。便去不得。似者般瞎漢。不打更待何時。師云。劍刃上走馬。火焰裡藏身。興化門下。不為分外。無端被者僧放乖。却向侍者處翻本。

上堂。汝諸人盡被聲色所轉。何不鼓聲未動。來法堂前行一兩遭。雖然。報恩更點火。照爾面在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。汝諸人盡被聲色所轉。何不鼓聲未動。來法堂前行一兩遭。雖然。報恩更點火。照爾面在。

開爐上堂。舉丹霞燒木佛。師云。丹霞如蟲禦木。院主偶爾成文。報恩今日開爐。且無木佛可燒。只有些無明火。常在諸人面前。日短夜長。各自照顧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂。舉丹霞燒木佛。師云。丹霞如蟲禦木。院主偶爾成文。報恩今日開爐。且無木佛可燒。只有些無明火。常在諸人面前。日短夜長。各自照顧。

冬至小參。釋迦已滅。彌勒未生。恁麼時節。東去也得。西去也得。無端。少林壁觀雪庭墮。臂引得一地裏。人如荷一百二十斤重擔。上羊額嶺一般。及乎詰其端由。依舊不出。箇仲冬嚴寒布裩赫赤。報恩久默斯要。不務速說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至小參。釋迦已滅。彌勒未生。恁麼時節。東去也得。西去也得。無端。少林壁觀雪庭墮。臂引得一地裏。人如荷一百二十斤重擔。上羊額嶺一般。及乎詰其端由。依舊不出。箇仲冬嚴寒布裩赫赤。報恩久默斯要。不務速說。

復舉。五祖演和尚示眾。但只喫菓子。誰管樹曲彔。師云。者無厭消老翁。得與麼不知來處。報恩菓子貴賤。價數高低。也要諸人一一知得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。五祖演和尚示眾。但只喫菓子。誰管樹曲彔。師云。者無厭消老翁。得與麼不知來處。報恩菓子貴賤。價數高低。也要諸人一一知得。

上堂。舉。古德因。僧問。如何是冬來事。德云。京師出大黃。師云。金以石試。人以言試。古人自謂。全璧而歸。不知身在草裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。古德因。僧問。如何是冬來事。德云。京師出大黃。師云。金以石試。人以言試。古人自謂。全璧而歸。不知身在草裏。

謝執事上堂。一跳一躑。師子嚬呻。一新一舊。和氣如春報恩尺不如寸。贏得癡坐。何也。家裏有人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝執事上堂。一跳一躑。師子嚬呻。一新一舊。和氣如春報恩尺不如寸。贏得癡坐。何也。家裏有人。

上堂舉。臨際入京教化云。家常添鉢。到一家門首。婆云。太無厭生。際云飯也未得。何言太無厭生。婆便閉却門。師云。蠅見血鶻捉鳩。拳來踢報。膠漆相投。難提掇處轉風流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。臨際入京教化云。家常添鉢。到一家門首。婆云。太無厭生。際云飯也未得。何言太無厭生。婆便閉却門。師云。蠅見血鶻捉鳩。拳來踢報。膠漆相投。難提掇處轉風流。

天基節上堂。定乾坤句。今古共遵。擒虎兕機。聖凡莫辨。以此助無為之化。四海晏清。以此祝無上之尊萬邦𭊷璧。時臨聖誕。預啟珍筵。一句無私。如何舉似。卓主丈。暗消溪畔雪。輕拆壠頭梅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天基節上堂。定乾坤句。今古共遵。擒虎兕機。聖凡莫辨。以此助無為之化。四海晏清。以此祝無上之尊萬邦𭊷璧。時臨聖誕。預啟珍筵。一句無私。如何舉似。卓主丈。暗消溪畔雪。輕拆壠頭梅。

徑山無準和尚至。上堂。舉。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不致寂寞。師云。仰山飲水貴地脈。報恩久貧乍富。豈敢効顰。未免借一條小路子行。何故。擊拂子。移花兼蝶至。買石得雲饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徑山無準和尚至。上堂。舉。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不致寂寞。師云。仰山飲水貴地脈。報恩久貧乍富。豈敢効顰。未免借一條小路子行。何故。擊拂子。移花兼蝶至。買石得雲饒。

除夜小參。去年貧未是貧。守株待兔。今年貧始是貧。認賊。為子。去年貧。無卓錐之地。癩狗繫枯椿。今年貧錐子也無。和贓納欵。與麼與麼。三百六十日。循環不已。不與麼不與麼。七十二氣候去。復還來。抱橋柱澡洗底。到底不知。依樣畫胡蘆底。轉增妄想。直饒輥到結交頭。依舊眼睛烏律律。報恩莫有方便麼。卓主丈。皇天苦屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。去年貧未是貧。守株待兔。今年貧始是貧。認賊。為子。去年貧。無卓錐之地。癩狗繫枯椿。今年貧錐子也無。和贓納欵。與麼與麼。三百六十日。循環不已。不與麼不與麼。七十二氣候去。復還來。抱橋柱澡洗底。到底不知。依樣畫胡蘆底。轉增妄想。直饒輥到結交頭。依舊眼睛烏律律。報恩莫有方便麼。卓主丈。皇天苦屈。

復舉。疎山示眾。老僧咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身向上事。師云。古人。明修棧道。暗度陳倉。山僧。端平二年住此山。牽長補短。隨分過時。若是法身邊事。巢父飲牛。許由洗耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。疎山示眾。老僧咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身向上事。師云。古人。明修棧道。暗度陳倉。山僧。端平二年住此山。牽長補短。隨分過時。若是法身邊事。巢父飲牛。許由洗耳。

正旦上堂。年年是好年。日日是好日。為甚有新有舊。若道得箇隔手句子。許爾鐵輪峯頂翹足。大洋海底算沙。不然野火燒不盡。春風吹又生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正旦上堂。年年是好年。日日是好日。為甚有新有舊。若道得箇隔手句子。許爾鐵輪峯頂翹足。大洋海底算沙。不然野火燒不盡。春風吹又生。

上堂舉。藥山示眾。我有一句子。待特牛生兒。即向汝道。時有僧出云。特牛生兒了也。為甚不道。山喚侍者將燈來。其僧便歸眾。師云。者僧歸眾太速。蹉過藥山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。藥山示眾。我有一句子。待特牛生兒。即向汝道。時有僧出云。特牛生兒了也。為甚不道。山喚侍者將燈來。其僧便歸眾。師云。者僧歸眾太速。蹉過藥山。

上堂。春風如刀。春雨如膏。衲僧門下。何用忉忉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。春風如刀。春雨如膏。衲僧門下。何用忉忉。

上堂舉。資福因。僧問。古人拈椎竪拂。意旨如何。福云。古人恁麼。僧再問。福便喝。師云。好大眾。如馬前廝撲。者僧若恁麼。有甚資福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。資福因。僧問。古人拈椎竪拂。意旨如何。福云。古人恁麼。僧再問。福便喝。師云。好大眾。如馬前廝撲。者僧若恁麼。有甚資福。

重午上堂。人間四百四病。病病有藥。唯有毛病難醫直饒善財信手拈來也。只是對病與藥。要且不得無病之藥。且作麼生。是無病之藥。卓主丈。先要忌口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重午上堂。人間四百四病。病病有藥。唯有毛病難醫直饒善財信手拈來也。只是對病與藥。要且不得無病之藥。且作麼生。是無病之藥。卓主丈。先要忌口。

上堂。涼飈乍起。玉露初垂。蟬噪高梧。蛩吟古砌。發揮臨濟在黃檗處。喫棒底意旨。誰肯承當。直饒言外知歸也。是秤椎蘸醋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。涼飈乍起。玉露初垂。蟬噪高梧。蛩吟古砌。發揮臨濟在黃檗處。喫棒底意旨。誰肯承當。直饒言外知歸也。是秤椎蘸醋。

上堂。舉。玄沙問鏡清云。不見一法是大過患。汝道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是不見者箇法麼。沙云。浙中清水白。米從汝喫。佛法未在。師云。也好莫是兩字會麼。寒雲抱幽石。霜月照清池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。玄沙問鏡清云。不見一法是大過患。汝道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是不見者箇法麼。沙云。浙中清水白。米從汝喫。佛法未在。師云。也好莫是兩字會麼。寒雲抱幽石。霜月照清池。

退院上堂舉。高亭隔江見德山。便乃橫趨而去。後來開法。承嗣德山。師云。高亭只見錐頭利。不見鑿頭方。當時若過江來。豈止住院。有人會得主丈子。兩手分付。不然。雲在嶺頭閑不徹。水流磵底太忙生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退院上堂舉。高亭隔江見德山。便乃橫趨而去。後來開法。承嗣德山。師云。高亭只見錐頭利。不見鑿頭方。當時若過江來。豈止住院。有人會得主丈子。兩手分付。不然。雲在嶺頭閑不徹。水流磵底太忙生。

報恩語錄終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報恩語錄終

慶元府顯孝禪寺開山語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶元府顯孝禪寺開山語錄

侍者無隱編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者無隱編

師入寺上堂。祝 聖畢。次拈香。奉為革律為禪功德主侍讀尚書。資陪祿算。師就座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入寺上堂。祝 聖畢。次拈香。奉為革律為禪功德主侍讀尚書。資陪祿算。師就座。

乃云。青蓮瞬視。微笑知歸。遞代相承。難圖滋蔓。直得。天回地轉。虎嘯龍吟。合浦珠還。雲山改觀。所以道。大人具大智。大機得大用。剪蜂房為獅子之窟。變荊棘作旃檀之林。香風四馳。狐兔屏跡。以此建法幢立宗旨。以此報君親助聖化。然雖如是。且君臣慶會。一句作麼生。擊拂子。九萬里鵬纔展翼。一千年鶴使翱翔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。青蓮瞬視。微笑知歸。遞代相承。難圖滋蔓。直得。天回地轉。虎嘯龍吟。合浦珠還。雲山改觀。所以道。大人具大智。大機得大用。剪蜂房為獅子之窟。變荊棘作旃檀之林。香風四馳。狐兔屏跡。以此建法幢立宗旨。以此報君親助聖化。然雖如是。且君臣慶會。一句作麼生。擊拂子。九萬里鵬纔展翼。一千年鶴使翱翔。

復舉。良遂座主參麻谷。谷見來携鉏去鉏草。次日又來。谷便閉却門。遂因此契悟。乃云。和尚莫謾良遂好。若不來見和尚。幾被十二分教誤却一生。遂將房計賣却。作一罷講齋。示眾云。良遂知處。諸人不知。諸人知處。良遂總知。師云。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。是則是。量才補職。就中些子誵訛。只是無人檢點得出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。良遂座主參麻谷。谷見來携鉏去鉏草。次日又來。谷便閉却門。遂因此契悟。乃云。和尚莫謾良遂好。若不來見和尚。幾被十二分教誤却一生。遂將房計賣却。作一罷講齋。示眾云。良遂知處。諸人不知。諸人知處。良遂總知。師云。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。是則是。量才補職。就中些子誵訛。只是無人檢點得出。

上堂舉。金牛和尚。每日齋時。自將飯於僧堂前作舞。呵呵大笑道。菩薩子喫飯來。師云。等是普同供養。誰知飯裏有沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。金牛和尚。每日齋時。自將飯於僧堂前作舞。呵呵大笑道。菩薩子喫飯來。師云。等是普同供養。誰知飯裏有沙。

冬至上堂。僧問。群陰消盡一陽復生。衲僧家到此。如何轉身。師云。老鼠入牛角。僧云。和尚。忒殺方便。師云。仁者見之謂之仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂。僧問。群陰消盡一陽復生。衲僧家到此。如何轉身。師云。老鼠入牛角。僧云。和尚。忒殺方便。師云。仁者見之謂之仁。

乃舉。趙州因。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。我不將境示人。僧云。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。師云。趙州割已利人。明月夜光多逢按劍。忽有問顯孝如何是祖師西來意。只向他道。山深無過客。終日聽猿啼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃舉。趙州因。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。我不將境示人。僧云。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。師云。趙州割已利人。明月夜光多逢按劍。忽有問顯孝如何是祖師西來意。只向他道。山深無過客。終日聽猿啼。

上堂。言而足。終日言而盡道。言而不足。終日言而盡物。且道。道與物是一是二。若道是一。為甚麼。客山高主山低。若道是二。為甚麼。天地一指。萬物一馬。箇裏緇素。得出還爾草鞋錢。不然。但願來年蠶麥熟。羅睺羅兒與一文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。言而足。終日言而盡道。言而不足。終日言而盡物。且道。道與物是一是二。若道是一。為甚麼。客山高主山低。若道是二。為甚麼。天地一指。萬物一馬。箇裏緇素。得出還爾草鞋錢。不然。但願來年蠶麥熟。羅睺羅兒與一文。

上堂。杜宇不如歸。竹雞泥滑滑。深山巖崖中。誰道無佛法有佛法。衲僧只有三隻襪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。杜宇不如歸。竹雞泥滑滑。深山巖崖中。誰道無佛法有佛法。衲僧只有三隻襪。

上堂。舉。長髭廊下見僧問訊。髭云。步步是汝證明處。還知麼。僧云。不知。髭云。賴汝不知。若知。我堪作甚麼。僧便禮拜。師云。長髭垂釣。綆短不搆深泉。者僧放乖。好與連腮一掌。作家分上。鳳林吒之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。長髭廊下見僧問訊。髭云。步步是汝證明處。還知麼。僧云。不知。髭云。賴汝不知。若知。我堪作甚麼。僧便禮拜。師云。長髭垂釣。綆短不搆深泉。者僧放乖。好與連腮一掌。作家分上。鳳林吒之。

上堂。渾似今日。達磨大師添多少光彩。更若踏步向前。便不是了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。渾似今日。達磨大師添多少光彩。更若踏步向前。便不是了也。

上堂。顯孝盡力。只為得中下之機。要且不為得向上之機。主丈子。不覺出來冷笑道。大丈夫漢。等是為人。何不教他脫籠頭卸角馱。如白衣拜相一般。說甚麼向上向下。山僧道。主丈子爾果然作家。我不如爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。顯孝盡力。只為得中下之機。要且不為得向上之機。主丈子。不覺出來冷笑道。大丈夫漢。等是為人。何不教他脫籠頭卸角馱。如白衣拜相一般。說甚麼向上向下。山僧道。主丈子爾果然作家。我不如爾。

除夜小參。年去年來迎新送舊。山僧謾諸人。一點不得。大盡三十日。小盡二十九。諸人謾山僧。一點不得。既知賓主不相謾。彼此喫飯須論噎。衲僧家。各有一片田地。年頭至年尾。在裡許作活計。只是蹈不著。縱饒蹈得著。埋沒已靈孤負先聖。且道。是甚麼田地。擊拂子。春來草自生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除夜小參。年去年來迎新送舊。山僧謾諸人。一點不得。大盡三十日。小盡二十九。諸人謾山僧。一點不得。既知賓主不相謾。彼此喫飯須論噎。衲僧家。各有一片田地。年頭至年尾。在裡許作活計。只是蹈不著。縱饒蹈得著。埋沒已靈孤負先聖。且道。是甚麼田地。擊拂子。春來草自生。

正旦上堂。拈主丈。不得道著新年頭佛法。禪和家面噤噤地。那裡肯隨時逐節。顯孝從來柳下惠。卓主丈。伏惟。狸奴白牯。履茲而去。各各水草常甘。無致嘴長毛瘦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正旦上堂。拈主丈。不得道著新年頭佛法。禪和家面噤噤地。那裡肯隨時逐節。顯孝從來柳下惠。卓主丈。伏惟。狸奴白牯。履茲而去。各各水草常甘。無致嘴長毛瘦。

上堂舉。大愚辭歸宗。宗云。爾。向甚處去。愚云。諸方學五味禪去。宗云。我者裡有一味禪。為甚不學。愚云。如何是和尚一味禪。宗便打。愚云。我會也。宗云。道來看。愚擬開口。宗又打。師云。是則是青出於藍而青於藍。若其交鋒之際。氷生於水寒於水。則未可也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。大愚辭歸宗。宗云。爾。向甚處去。愚云。諸方學五味禪去。宗云。我者裡有一味禪。為甚不學。愚云。如何是和尚一味禪。宗便打。愚云。我會也。宗云。道來看。愚擬開口。宗又打。師云。是則是青出於藍而青於藍。若其交鋒之際。氷生於水寒於水。則未可也。

解夏上堂。十五日已前休。十五日已後住。正當十五日。休也休不得。住也住不得。何故況諸人九十日內。各各所證法門。未甞一一引驗。以主丈畫一畫。過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂。十五日已前休。十五日已後住。正當十五日。休也休不得。住也住不得。何故況諸人九十日內。各各所證法門。未甞一一引驗。以主丈畫一畫。過。

上堂。舉。雲門因。僧問。初秋夏末。前程忽有人問。未審對他道甚麼。門云。大眾退後。僧云。過在甚麼處。門云。還我九十日飯錢來。師云。者僧是王小波草鞋。雲門雖縱奪可觀。未免暗中著箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。雲門因。僧問。初秋夏末。前程忽有人問。未審對他道甚麼。門云。大眾退後。僧云。過在甚麼處。門云。還我九十日飯錢來。師云。者僧是王小波草鞋。雲門雖縱奪可觀。未免暗中著箭。

上堂。山僧恰似抱璞者。但欠臨風涕泣。不道舉世無人。只是可惜許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。山僧恰似抱璞者。但欠臨風涕泣。不道舉世無人。只是可惜許。

上堂舉。玄沙示眾。諸方盡道。接物利生。忽遇三種病人。作麼生接。患盲者拈椎豎拂。他又不見。患聾者語言三昧。他又不聞。患啞者教伊說。又說不得。若接不得。佛法無靈驗。師云。大凡病豈止乎三種。玄沙恐人不能接。又憂佛法無靈驗。老僧不惜眉毛。試接此三種人看。卓主丈。盲聾瘖啞底近前來。又卓主丈。不得孤負老僧。更若不會。又與爾下箇註脚。卓主丈。平生肝膽向人傾。相識渾如不相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。玄沙示眾。諸方盡道。接物利生。忽遇三種病人。作麼生接。患盲者拈椎豎拂。他又不見。患聾者語言三昧。他又不聞。患啞者教伊說。又說不得。若接不得。佛法無靈驗。師云。大凡病豈止乎三種。玄沙恐人不能接。又憂佛法無靈驗。老僧不惜眉毛。試接此三種人看。卓主丈。盲聾瘖啞底近前來。又卓主丈。不得孤負老僧。更若不會。又與爾下箇註脚。卓主丈。平生肝膽向人傾。相識渾如不相識。

上堂。尋常開著口合不得。蓋不在乎語言之間。若涉語言。摩竭提國遂成虛設。畢竟在那裏。卓主丈。巡人犯夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。尋常開著口合不得。蓋不在乎語言之間。若涉語言。摩竭提國遂成虛設。畢竟在那裏。卓主丈。巡人犯夜。

上堂。常年九日。籬下黃花。粲然在目。今秋旱甚。未見一枝。賴得汾陽老人有一句子。不妨應時及節。且道。是那一句。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。常年九日。籬下黃花。粲然在目。今秋旱甚。未見一枝。賴得汾陽老人有一句子。不妨應時及節。且道。是那一句。喝一喝。

顯孝語錄終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯孝語錄終

慶元府瑞巖開善禪寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶元府瑞巖開善禪寺語錄

侍者梵閱編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者梵閱編

師入寺。指山門。出出入入。無非與汝諸人。共者一路子。因甚不知門限高低。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入寺。指山門。出出入入。無非與汝諸人。共者一路子。因甚不知門限高低。喝一喝。

據方丈。爐鞴之所。鈍鐵尤多。阿那箇不受鉗錘。以主丈畫云。過者邊立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 據方丈。爐鞴之所。鈍鐵尤多。阿那箇不受鉗錘。以主丈畫云。過者邊立。

指法座。說如建瓴。坐如山嶽。就下平高。咬牙爆爆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座。說如建瓴。坐如山嶽。就下平高。咬牙爆爆。

師拈香。祝 聖畢。歛衣就座云。离婁極力。白浪滔天。罔象無心。神珠歷掌。不涉化機。如何相見。有僧出便喝。師亦喝。僧打一圓相便禮拜。師云。怪力亂神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師拈香。祝 聖畢。歛衣就座云。离婁極力。白浪滔天。罔象無心。神珠歷掌。不涉化機。如何相見。有僧出便喝。師亦喝。僧打一圓相便禮拜。師云。怪力亂神。

乃云。大道只在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言語。與麼說話。大似折草量虛空。衲僧家不求諸聖。不重已靈。眨上眉毛。早已蹉過。說甚麼口頭聲色。野犴鳴獅子吼。三千里外。不敢擡眸。直饒臨際德山。棒喝交馳。且請束之。高閣。何故。擊拂子。自從金革銷聲後。惟聽堯民擊壤歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。大道只在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言語。與麼說話。大似折草量虛空。衲僧家不求諸聖。不重已靈。眨上眉毛。早已蹉過。說甚麼口頭聲色。野犴鳴獅子吼。三千里外。不敢擡眸。直饒臨際德山。棒喝交馳。且請束之。高閣。何故。擊拂子。自從金革銷聲後。惟聽堯民擊壤歌。

復舉。本朝太宗皇帝。托起寶鉢。問王隋相公。既是大庾嶺頭提不起。因甚在寡人手裡。相公無對。後來慈明代云。陛下腕頭有力。師云。君臣慶會。日照天臨。若是大庾嶺頭底。物歸有主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。本朝太宗皇帝。托起寶鉢。問王隋相公。既是大庾嶺頭提不起。因甚在寡人手裡。相公無對。後來慈明代云。陛下腕頭有力。師云。君臣慶會。日照天臨。若是大庾嶺頭底。物歸有主。

當晚小參。僧問。承聞和尚有言。衲僧家不求諸聖。不重已靈。還端的也無。師云。聽教分曉。僧云。只如三條椽下。明甚麼邊事。師云。兩箇石人相耳語。僧云。與麼則德山臨際。倒退三千。師云。也恐如此。僧云。人天交接。兩得相見。一句作麼生。師云。大家在者裡。僧云。非但大眾觀光。學人小出大遇。師云。偷心鬼子。僧禮拜。師拈主丈云。若是我虎丘直下。如積世富兒一錢不亂使。箇箇生生獰獰局局促促。只因家法太嚴。以致門庭冷落。山僧沒興也撞入者保社。被人喚作松源嫡孫。可謂浪得其名。今夜已展不縮。未免向無人著眼處。拈出一星子。也教諸人知道十二峯頭。元有靈芝仙草。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當晚小參。僧問。承聞和尚有言。衲僧家不求諸聖。不重已靈。還端的也無。師云。聽教分曉。僧云。只如三條椽下。明甚麼邊事。師云。兩箇石人相耳語。僧云。與麼則德山臨際。倒退三千。師云。也恐如此。僧云。人天交接。兩得相見。一句作麼生。師云。大家在者裡。僧云。非但大眾觀光。學人小出大遇。師云。偷心鬼子。僧禮拜。師拈主丈云。若是我虎丘直下。如積世富兒一錢不亂使。箇箇生生獰獰局局促促。只因家法太嚴。以致門庭冷落。山僧沒興也撞入者保社。被人喚作松源嫡孫。可謂浪得其名。今夜已展不縮。未免向無人著眼處。拈出一星子。也教諸人知道十二峯頭。元有靈芝仙草。卓主丈。

復舉。感首座問法昌。昔日北禪烹露地白牛。今夜分歲有何施設。昌云。臘雪連天白。春風逼戶寒。感云。大眾喫箇甚麼。昌云。莫嫌冷淡無滋味。一飽能消萬劫飢。感云。未審是甚麼人置辦。昌云。無慚愧漢。來處也不知。師云。感首座當時若向一飽能消萬劫飢處。道箇謝和尚供養。管取法昌拔貧做富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。感首座問法昌。昔日北禪烹露地白牛。今夜分歲有何施設。昌云。臘雪連天白。春風逼戶寒。感云。大眾喫箇甚麼。昌云。莫嫌冷淡無滋味。一飽能消萬劫飢。感云。未審是甚麼人置辦。昌云。無慚愧漢。來處也不知。師云。感首座當時若向一飽能消萬劫飢處。道箇謝和尚供養。管取法昌拔貧做富。

元正上堂。嘉熙紀運。淳祐開圖。曆數既長。倒指難數。且道。今日是甚麼日。卓主丈。辛丑歲首。烏飛兔走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元正上堂。嘉熙紀運。淳祐開圖。曆數既長。倒指難數。且道。今日是甚麼日。卓主丈。辛丑歲首。烏飛兔走。

天基節上堂。河出圖洛出書。雷霆變化。鬼神莫測其由。且道。是何祥瑞。良久。聖人復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天基節上堂。河出圖洛出書。雷霆變化。鬼神莫測其由。且道。是何祥瑞。良久。聖人復生。

上堂。舉趙州因。僧問。至道無難。唯嫌揀擇。是時人窠窟否。州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。觀大海者難為水。遊聖人之門者難為言。不因者僧。難見趙州老子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉趙州因。僧問。至道無難。唯嫌揀擇。是時人窠窟否。州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。觀大海者難為水。遊聖人之門者難為言。不因者僧。難見趙州老子。

謝維那上堂。古佛只在椎頭。每日呼來喚去。非惟綱令清嚴。下下要分緇素。興化當年錯用心。月明豈在珊瑚樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝維那上堂。古佛只在椎頭。每日呼來喚去。非惟綱令清嚴。下下要分緇素。興化當年錯用心。月明豈在珊瑚樹。

上堂。舉。趙州侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。侍云。未到。州云。又道來也。師云。趙州年老。聽事不真。侍者。王令已行。猶在門外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。趙州侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。侍云。未到。州云。又道來也。師云。趙州年老。聽事不真。侍者。王令已行。猶在門外。

上堂。舉。臨際因。趙州遊山。到院後架洗脚次。際便問。如何是祖師西來意。州云。恰值老僧洗脚。際近前作聽勢。州云。會即便會。㗖啄作甚麼。際便歸方丈。州云。三十年行脚。今日錯為人解註。師云。攫金者不見人。逐鹿者不見山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。臨際因。趙州遊山。到院後架洗脚次。際便問。如何是祖師西來意。州云。恰值老僧洗脚。際近前作聽勢。州云。會即便會。㗖啄作甚麼。際便歸方丈。州云。三十年行脚。今日錯為人解註。師云。攫金者不見人。逐鹿者不見山。

上堂。舉。溈山問仰山。寂子心識微細流注。無來得幾年。仰山不敢答。却云。和尚無來幾年矣。溈云。老僧無來已七年。溈山又問。寂子如何。仰云。慧寂正鬧。師云。古人及盡玄微猶恐走作。今人只管孟八郎道。總是五逆人聞雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。溈山問仰山。寂子心識微細流注。無來得幾年。仰山不敢答。却云。和尚無來幾年矣。溈云。老僧無來已七年。溈山又問。寂子如何。仰云。慧寂正鬧。師云。古人及盡玄微猶恐走作。今人只管孟八郎道。總是五逆人聞雷。

上堂。舉。夾山示眾。若論此事。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。師云。夾山未得與物俱化。致令影草之流認驢作馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。夾山示眾。若論此事。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。師云。夾山未得與物俱化。致令影草之流認驢作馬。

結夏小參。等是恁麼時節。何不便領取去。西天廣額。旃陀羅。放下屠刀。我是千佛一數。可殺性燥。若約衲僧門下。猶是半提。而況立期立限。坐守化城。比擬張麟。兔亦不遇。息畊[(宋-木)/火/ㄆ]尋常。多是向三句前兩句後。放一線地。與諸人整頓手脚。若也知慚識愧。九十日內。不得忘却老僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。等是恁麼時節。何不便領取去。西天廣額。旃陀羅。放下屠刀。我是千佛一數。可殺性燥。若約衲僧門下。猶是半提。而況立期立限。坐守化城。比擬張麟。兔亦不遇。息畊[(宋-木)/火/ㄆ]尋常。多是向三句前兩句後。放一線地。與諸人整頓手脚。若也知慚識愧。九十日內。不得忘却老僧。

復舉。溈山大安和尚示眾。有句無句如藤倚樹。疎山參問次。師云。矮師叔當時若向溈山未屙已前。得箇瞥脫處。免得認聲色之流東卜西卜。今既漏逗。千古之下。豈曰無人。卓主丈。住住。趕人不得趕上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。溈山大安和尚示眾。有句無句如藤倚樹。疎山參問次。師云。矮師叔當時若向溈山未屙已前。得箇瞥脫處。免得認聲色之流東卜西卜。今既漏逗。千古之下。豈曰無人。卓主丈。住住。趕人不得趕上。

次日上堂。有一人。日銷萬兩黃金。同此聖制。只是無人認得。若有人認得。却許伊。日銷萬兩黃金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂。有一人。日銷萬兩黃金。同此聖制。只是無人認得。若有人認得。却許伊。日銷萬兩黃金。

上堂。舉。五洩初參石頭。洩云。一言相契即住。不契即去。頭據坐。洩便行。頭云。闍梨。洩回首。頭云。從生至老只是者箇。回頭轉腦作甚麼。洩於言下大悟。師云。稛載而往。垂橐而歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。五洩初參石頭。洩云。一言相契即住。不契即去。頭據坐。洩便行。頭云。闍梨。洩回首。頭云。從生至老只是者箇。回頭轉腦作甚麼。洩於言下大悟。師云。稛載而往。垂橐而歸。

上堂。舉。巖頭示眾。大凡唱教須從無欲中流出三句。只是理論咬去咬住欲去不去欲住不住。或時一向不去。或時一向不住。應庵拈云。從上老漢。須得箇些子說話。師云。巖頭若行一丈。應庵只行八尺。嚴頭若行一尺。應庵只行二寸。何故從來把本修行。不敢棄嫌因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。巖頭示眾。大凡唱教須從無欲中流出三句。只是理論咬去咬住欲去不去欲住不住。或時一向不去。或時一向不住。應庵拈云。從上老漢。須得箇些子說話。師云。巖頭若行一丈。應庵只行八尺。嚴頭若行一尺。應庵只行二寸。何故從來把本修行。不敢棄嫌因果。

瑞巖語錄終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑞巖語錄終

慶元府萬松山延福禪寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶元府萬松山延福禪寺語錄

侍者德溢編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者德溢編

師在啟霞受請。辭眾上堂。拈拄杖云。此事在通人分上。不可以言言。不可以跡跡。設使言跡雙泯。猶落斷常之見。而況朝遊夕處。賓王歷然。鳧短鶴長。彼此知有。雖作萬松孤頂雲。終憶霞峯老人石。臨風一曲。別有希聲。水遠山長。如何按指。卓主丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在啟霞受請。辭眾上堂。拈拄杖云。此事在通人分上。不可以言言。不可以跡跡。設使言跡雙泯。猶落斷常之見。而況朝遊夕處。賓王歷然。鳧短鶴長。彼此知有。雖作萬松孤頂雲。終憶霞峯老人石。臨風一曲。別有希聲。水遠山長。如何按指。卓主丈。

復舉。長慶示眾。撞著道伴交肩過。一生參學事畢也。是靈龜曳尾。山僧自退芝峯。託跡于茲。三歷寒暑。又勝他古人者多矣。今過海山。可無攀感。綴成一偈。以表分違。歛影窮原。懶出扃。曉雲如送又如迎。因思執手經行處。幾聽沙泉遶磵鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。長慶示眾。撞著道伴交肩過。一生參學事畢也。是靈龜曳尾。山僧自退芝峯。託跡于茲。三歷寒暑。又勝他古人者多矣。今過海山。可無攀感。綴成一偈。以表分違。歛影窮原。懶出扃。曉雲如送又如迎。因思執手經行處。幾聽沙泉遶磵鳴。

師入寺。上堂。祝 聖畢就座。僧問。聲前一句。不墮常機。轉位就功。如何相見。師云。問訊不出手。僧云。且道。天子萬年作麼生。師云。瑞草生嘉運。林花結早春。僧云。直得。九州四海。雷動風馳。師云。出門惟恐不先到。僧云。如何是延福境。師云。天高蓋不盡。僧云。如何是境中人。師云。月到中峯猶未歸。僧禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入寺。上堂。祝 聖畢就座。僧問。聲前一句。不墮常機。轉位就功。如何相見。師云。問訊不出手。僧云。且道。天子萬年作麼生。師云。瑞草生嘉運。林花結早春。僧云。直得。九州四海。雷動風馳。師云。出門惟恐不先到。僧云。如何是延福境。師云。天高蓋不盡。僧云。如何是境中人。師云。月到中峯猶未歸。僧禮拜。

師乃云。迦葉門前。箇箇蹈著。問之則便道不知。老胡帶來。人人知有。叩之則便道不會。衲僧家如刺蝟子。無爾近傍處。固甚聞鐘聲。各各披七條。與麼會去。純樂無為之化。追回太古之風。便見。耕田鑿井。曉作夕息。自然不敢違時失候。然雖如是。畢竟以何為驗。擊拂子。九臯鶴舞威音外。三嶋花敷大塊初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師乃云。迦葉門前。箇箇蹈著。問之則便道不知。老胡帶來。人人知有。叩之則便道不會。衲僧家如刺蝟子。無爾近傍處。固甚聞鐘聲。各各披七條。與麼會去。純樂無為之化。追回太古之風。便見。耕田鑿井。曉作夕息。自然不敢違時失候。然雖如是。畢竟以何為驗。擊拂子。九臯鶴舞威音外。三嶋花敷大塊初。

復舉。孝宗皇帝問佛照禪師。世尊雪山六年。所成者何事。佛照奏云。將謂陛下忘却。師云。君臣慶會。日照天臨。斡旋造化之元樞。奮發風雷之大用。然雖如是。還知太平無象麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。孝宗皇帝問佛照禪師。世尊雪山六年。所成者何事。佛照奏云。將謂陛下忘却。師云。君臣慶會。日照天臨。斡旋造化之元樞。奮發風雷之大用。然雖如是。還知太平無象麼。

當晚小參。僧問。安居禁足。西天令嚴。和尚為甚。明知故犯。師云。不因樵子徑。爭到葛洪家。僧云。文殊三處度夏。未決眾疑。和尚來自霞峯。群心鶴望。還與文殊相去多少。師云。好事不在忽忙。僧云。大善知識豈無方便。師云。老僧罪過。僧禮拜。師云。謾我即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當晚小參。僧問。安居禁足。西天令嚴。和尚為甚。明知故犯。師云。不因樵子徑。爭到葛洪家。僧云。文殊三處度夏。未決眾疑。和尚來自霞峯。群心鶴望。還與文殊相去多少。師云。好事不在忽忙。僧云。大善知識豈無方便。師云。老僧罪過。僧禮拜。師云。謾我即得。

乃云。大家在者裏。誰敢謾爾諸人。若各各道頭知尾。去却人我擔子。自然長者長法身。短者短法身。目連鶖子。無爾著眼處。山僧尋常。不曾與人下註脚。爾若向隔山見煙便知是火處會去。又爭得。今夜已展不縮。未免東拏西撮一上子。且作死馬醫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃云。大家在者裏。誰敢謾爾諸人。若各各道頭知尾。去却人我擔子。自然長者長法身。短者短法身。目連鶖子。無爾著眼處。山僧尋常。不曾與人下註脚。爾若向隔山見煙便知是火處會去。又爭得。今夜已展不縮。未免東拏西撮一上子。且作死馬醫。

復舉。雪竇示眾。龍泉與刀斧同鐵。利鈍懸殊。駑駘與驥馬同途。遲速有異。酌然酌然。一出一入。半合半開。平展之流。試辨緇素。師云。明覺一代龍門。只是取捨之心未泯。山僧毛凡道等。一目而歸之。何故切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復舉。雪竇示眾。龍泉與刀斧同鐵。利鈍懸殊。駑駘與驥馬同途。遲速有異。酌然酌然。一出一入。半合半開。平展之流。試辨緇素。師云。明覺一代龍門。只是取捨之心未泯。山僧毛凡道等。一目而歸之。何故切。

上堂。舉。溈山問仰山。大地眾生。業識忙忙。無本可據。子作麼生。知得他有之與無。仰云。某甲有箇驗處。時有僧從面前過。仰召云。闍梨。僧回首。仰云。者箇便是業識忙忙。無本可據。師云。仰山有知人之鑑。只是用處太過。山僧則不然。他回頭我稽首。柝半裂三。捉襟見肘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。溈山問仰山。大地眾生。業識忙忙。無本可據。子作麼生。知得他有之與無。仰云。某甲有箇驗處。時有僧從面前過。仰召云。闍梨。僧回首。仰云。者箇便是業識忙忙。無本可據。師云。仰山有知人之鑑。只是用處太過。山僧則不然。他回頭我稽首。柝半裂三。捉襟見肘。

解制上堂。護鵝之戒如雪。守臘之行若氷。也是田單火牛。衲僧家。朝三吳暮百越。正恐坐在者裡。萬松有箇道處。只是諸人未肯點頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解制上堂。護鵝之戒如雪。守臘之行若氷。也是田單火牛。衲僧家。朝三吳暮百越。正恐坐在者裡。萬松有箇道處。只是諸人未肯點頭。

上堂。舉。趙州訪茱萸。上法堂。東覷西覷。萸云。作甚麼。州云。探水。萸云。我者裡一滴也無。探箇甚麼。州以主丈。靠壁而出。師云。盡道一滴也無。鼓起滔天之浪。殊不知。趙州平白。失却一條杖子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。趙州訪茱萸。上法堂。東覷西覷。萸云。作甚麼。州云。探水。萸云。我者裡一滴也無。探箇甚麼。州以主丈。靠壁而出。師云。盡道一滴也無。鼓起滔天之浪。殊不知。趙州平白。失却一條杖子。

挂新鐘謝監收。上堂。千鈞之大器。已自陞樓。萬斛之璣珠。已自入廩。衲僧家。棒腹昇堂。開單展鉢。且道。承誰恩力。卓主丈。不是少林客。難為話雪庭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 挂新鐘謝監收。上堂。千鈞之大器。已自陞樓。萬斛之璣珠。已自入廩。衲僧家。棒腹昇堂。開單展鉢。且道。承誰恩力。卓主丈。不是少林客。難為話雪庭。

上堂。舉。仰山因。僧問。法身還解說法也無。仰云。我說不得。別有一人說得。僧云。說得底人在甚處。仰山推出枕子。溈山聞乃云。寂子用劍刃上事。師云。滅却溈仰一宗。只因此語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。仰山因。僧問。法身還解說法也無。仰云。我說不得。別有一人說得。僧云。說得底人在甚處。仰山推出枕子。溈山聞乃云。寂子用劍刃上事。師云。滅却溈仰一宗。只因此語。

上堂。舉。趙州問僧。曾到此間麼。僧云。曾到。州云。喫茶去。又問僧。曾到麼。僧云。不曾到。州云。喫茶去。師云。趙州一處打著。一處打不著。萬松見僧。亦不招茶。亦不相問。何故自從賢聖法來。未甞殺生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。趙州問僧。曾到此間麼。僧云。曾到。州云。喫茶去。又問僧。曾到麼。僧云。不曾到。州云。喫茶去。師云。趙州一處打著。一處打不著。萬松見僧。亦不招茶。亦不相問。何故自從賢聖法來。未甞殺生。

上堂。舉。德山因。僧問。從上諸聖。向甚麼處去。山云。作麼作麼。僧云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山休去。來日山浴次。僧過茶。山拊僧背云。昨日公案作麼生。僧云。者老漢今日方始瞥地。山又休去。明覺拈云。德山以已方人。者僧還同受屈。師云。盡謂恒山之蛇。觸之則首尾俱應。殊不知。一得一失。雪竇是則是傍不甘。要見德山遠在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。德山因。僧問。從上諸聖。向甚麼處去。山云。作麼作麼。僧云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山休去。來日山浴次。僧過茶。山拊僧背云。昨日公案作麼生。僧云。者老漢今日方始瞥地。山又休去。明覺拈云。德山以已方人。者僧還同受屈。師云。盡謂恒山之蛇。觸之則首尾俱應。殊不知。一得一失。雪竇是則是傍不甘。要見德山遠在。

元宵上堂。今夜處處燒燈。以享上帝。萬松隨例。也燒一椀。普請四聖六凡。同入此影子裏。頭出頭沒。設有不入底。拈起德山杖子。劈脊便打。何故。過去燈明佛。本光瑞如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元宵上堂。今夜處處燒燈。以享上帝。萬松隨例。也燒一椀。普請四聖六凡。同入此影子裏。頭出頭沒。設有不入底。拈起德山杖子。劈脊便打。何故。過去燈明佛。本光瑞如此。

佛涅槃上堂。今日則有。明日則無。釋迦老子一生賣峭。臨死自納敗闕。致令後代兒孫。箇箇以鰕為目。萬松丈人。屋上之烏。與之救看。拈起主丈。吹一吹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛涅槃上堂。今日則有。明日則無。釋迦老子一生賣峭。臨死自納敗闕。致令後代兒孫。箇箇以鰕為目。萬松丈人。屋上之烏。與之救看。拈起主丈。吹一吹。

上堂。破家散宅。毀祖滅宗。不挂條絲。獨超象外。此人只會得接手句。未具透關眼。若能洗面摸著鼻。啜茶濕却嘴。許爾。是半箇衲僧。未可全展鉢盂喫飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。破家散宅。毀祖滅宗。不挂條絲。獨超象外。此人只會得接手句。未具透關眼。若能洗面摸著鼻。啜茶濕却嘴。許爾。是半箇衲僧。未可全展鉢盂喫飯。

上堂。放一線道。四方八面絕遮攔。收一毛頭。無邊剎海煙塵起。不收不放。萬松口似磉盤。是汝諸人。也須救取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。放一線道。四方八面絕遮攔。收一毛頭。無邊剎海煙塵起。不收不放。萬松口似磉盤。是汝諸人。也須救取。

上堂。舉。白雲瑞和尚示眾。古人留下一言半句。未透。時撞著鐵壁相似。忽然一日透去。方知。自己便是鐵壁。且道。如今作麼生透。乃云。鐵壁鐵壁。師云。白雲恐人不會。只管依文解義。衲僧家。融萬象於目前。摶虛空於掌上。猶是轉句。況那邊事耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。白雲瑞和尚示眾。古人留下一言半句。未透。時撞著鐵壁相似。忽然一日透去。方知。自己便是鐵壁。且道。如今作麼生透。乃云。鐵壁鐵壁。師云。白雲恐人不會。只管依文解義。衲僧家。融萬象於目前。摶虛空於掌上。猶是轉句。況那邊事耶。

上堂。舉。臨際示眾。我於先師會中。問佛法大意。三度被打。如蒿枝拂。如今思得一頓。誰為下手。時有僧出云。某甲下手。際拈棒。僧擬接。際便打。師云。者僧其實只要見盡臨際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。臨際示眾。我於先師會中。問佛法大意。三度被打。如蒿枝拂。如今思得一頓。誰為下手。時有僧出云。某甲下手。際拈棒。僧擬接。際便打。師云。者僧其實只要見盡臨際。

上堂。拈主丈。面赤不如語直道道。靠主丈云。主丈子。不是患聾。便是患啞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈主丈。面赤不如語直道道。靠主丈云。主丈子。不是患聾。便是患啞。

上堂。舉。巖頭問僧。甚麼來。僧云。西京來。頭云。黃巢過後收得劍麼。僧云。收得。頭近前引頸云。㘞。僧云。師頭落也。頭呵呵大笑。僧後到雪峯。峯云。甚麼來。僧云。巖頭來。峯云。巖頭近日有何言句。僧舉前話。峯打三十主丈趁出。師云。者僧當時若向巖頭笑裏知機。雪峯主丈子更長。也打他不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉。巖頭問僧。甚麼來。僧云。西京來。頭云。黃巢過後收得劍麼。僧云。收得。頭近前引頸云。㘞。僧云。師頭落也。頭呵呵大笑。僧後到雪峯。峯云。甚麼來。僧云。巖頭來。峯云。巖頭近日有何言句。僧舉前話。峯打三十主丈趁出。師云。者僧當時若向巖頭笑裏知機。雪峯主丈子更長。也打他不著。

赴雙林辭眾上堂。入息不居陰界。出息不涉萬緣。為甚麼。棄萬松入雙檮。會得主丈子。束之高閣不然。自笑一生無定力。行藏多被業風吹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赴雙林辭眾上堂。入息不居陰界。出息不涉萬緣。為甚麼。棄萬松入雙檮。會得主丈子。束之高閣不然。自笑一生無定力。行藏多被業風吹。

延福語錄終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延福語錄終