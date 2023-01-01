虛堂和尚語錄
宋 妙源編10卷CBETA T2000大于一万字 17 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
虛堂和尚語錄卷第一
虛堂和尚語錄卷第一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
嘉興府興聖禪寺虛堂和尚語錄
嘉興府興聖禪寺虛堂和尚語錄
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
參學妙源編
參學妙源編
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
嘉興府請疏
嘉興府請疏
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
朝請郎知嘉興軍府主管學事兼管內勸農公事借紫楊璘撰
朝請郎知嘉興軍府主管學事兼管內勸農公事借紫楊璘撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
右伏以。者寺不是尋常。為孝宗聖跡去處。諸山皆生歡喜。承相公鈞旨。請來。當此住院人要箇作家漢。伏惟新命虛堂愚公禪師。遁謙聲價。溈仰工夫。法法無心。湛鄞水一輪之月。句句有眼。高北山半嶺之雲。正宜熏取戒香定香解脫香。便來坐斷佛界魔界眾生界。矧惟御殿肅悶梵坊。非憑皇覺之莊嚴。曷副清朝之崇奉。臣子義重。菩薩願宏。請師提起九帶禪。為我祝延兩宮壽。垂虹橋畔。爭看動地放光。冷泉亭邊。切莫停車却步。謹疏。
右伏以。者寺不是尋常。為孝宗聖跡去處。諸山皆生歡喜。承相公鈞旨。請來。當此住院人要箇作家漢。伏惟新命虛堂愚公禪師。遁謙聲價。溈仰工夫。法法無心。湛鄞水一輪之月。句句有眼。高北山半嶺之雲。正宜熏取戒香定香解脫香。便來坐斷佛界魔界眾生界。矧惟御殿肅悶梵坊。非憑皇覺之莊嚴。曷副清朝之崇奉。臣子義重。菩薩願宏。請師提起九帶禪。為我祝延兩宮壽。垂虹橋畔。爭看動地放光。冷泉亭邊。切莫停車却步。謹疏。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸山勸請疏
諸山勸請疏
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
在城住持報恩光孝禪寺嗣祖比丘別浦法舟 撰
在城住持報恩光孝禪寺嗣祖比丘別浦法舟 撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
祖臨際。師運庵。聲名透徹。辭廣覺。住興聖。去取分明。足張吾軍。無愧衲子。恭惟。新命虛堂和尚。得真實諦。現清淨身。與其南北兩山閑為霧隱。孰若東西二淅高作雷鳴。況此龍宮實當虹渚。大丞相親曾問我。賢邦君不妄予人。速來速來。希有希有。閭丘向前作禮。在豐干豈饒舌之人。黃梅勉為下山。代馬祖說非心之偈。
祖臨際。師運庵。聲名透徹。辭廣覺。住興聖。去取分明。足張吾軍。無愧衲子。恭惟。新命虛堂和尚。得真實諦。現清淨身。與其南北兩山閑為霧隱。孰若東西二淅高作雷鳴。況此龍宮實當虹渚。大丞相親曾問我。賢邦君不妄予人。速來速來。希有希有。閭丘向前作禮。在豐干豈饒舌之人。黃梅勉為下山。代馬祖說非心之偈。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師紹定二年五月一日。在靈隱。受請入寺陞堂祝聖畢。就座。僧問。呼猿洞口。無心臥月眠雲。長水江頭正好。拋綸擲釣。只如靈山密付。還許學人咨參也無。師云。崑崙嚼生鐵。僧云。與麼則把斷要津去也。師云。將謂爾是箇出厩良駒。僧噓一聲便禮拜。師云。果然。乃云。大機圓應大道無方。去來不以象。掇轉虛空。動靜不以心。當軒大坐。兵隨印轉。將逐符行。遇物應緣。隨處作主。直得。嘉禾合穗。秀水朝宗。鳳凰來儀。麒麟現瑞。發揮西來祖意。成就興聖門庭。雖然如是。畢竟以何為驗。良久一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。
師紹定二年五月一日。在靈隱。受請入寺陞堂祝聖畢。就座。僧問。呼猿洞口。無心臥月眠雲。長水江頭正好。拋綸擲釣。只如靈山密付。還許學人咨參也無。師云。崑崙嚼生鐵。僧云。與麼則把斷要津去也。師云。將謂爾是箇出厩良駒。僧噓一聲便禮拜。師云。果然。乃云。大機圓應大道無方。去來不以象。掇轉虛空。動靜不以心。當軒大坐。兵隨印轉。將逐符行。遇物應緣。隨處作主。直得。嘉禾合穗。秀水朝宗。鳳凰來儀。麒麟現瑞。發揮西來祖意。成就興聖門庭。雖然如是。畢竟以何為驗。良久一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。師云。二大老。一人向占波國裏打鼓。一人向大食國裏作舞。若要扶樹臨際正宗。大似接竹點月。山僧今日出世。亦無禪道佛法為人。只一味有口喫飯。忽有箇漢出來。道謝和尚指示。拈主丈便打。何故。一不做。二不休。不風流處也風流。
復舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。師云。二大老。一人向占波國裏打鼓。一人向大食國裏作舞。若要扶樹臨際正宗。大似接竹點月。山僧今日出世。亦無禪道佛法為人。只一味有口喫飯。忽有箇漢出來。道謝和尚指示。拈主丈便打。何故。一不做。二不休。不風流處也風流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。龍濟示眾道。是柱不見柱。非柱不見柱。是非已去了。是非裏薦取。卓主丈。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。
上堂舉。龍濟示眾道。是柱不見柱。非柱不見柱。是非已去了。是非裏薦取。卓主丈。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解夏小參。靈山結夏。結本不曾結。興聖解夏。解亦不曾解。解結既無拘。去來無作相。所以道。以大圓覺。為我伽藍。身心安居平等性智。喝一喝。者草索子諸方共用底。只如入花街穿柳巷。波波挈挈過了九旬。剋期取證。又作麼生。喝一喝。國有憲章。三千條罪。
解夏小參。靈山結夏。結本不曾結。興聖解夏。解亦不曾解。解結既無拘。去來無作相。所以道。以大圓覺。為我伽藍。身心安居平等性智。喝一喝。者草索子諸方共用底。只如入花街穿柳巷。波波挈挈過了九旬。剋期取證。又作麼生。喝一喝。國有憲章。三千條罪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。文殊三處度夏公案。師云。迦葉當時性燥下得一椎。莫道。文殊三處度夏。直饒黃面老子別有神通。也須腦門著地。
復舉。文殊三處度夏公案。師云。迦葉當時性燥下得一椎。莫道。文殊三處度夏。直饒黃面老子別有神通。也須腦門著地。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次日上堂。秋風浙浙秋水冷冷。千辛萬苦。負笈擔簦。張公堠了李家店。草舍茅庵短作程。
次日上堂。秋風浙浙秋水冷冷。千辛萬苦。負笈擔簦。張公堠了李家店。草舍茅庵短作程。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
知府吳狀元蠲蘆租。公據立石。上堂。拈主丈云。黃面老漢末上遭他。向雪山深處。六年擡脚不起。自後三百六十餘會。說盡葛藤終是解洗不出。達磨大師自西天。歷十萬里水雲而至此土。故是不著便。無端信脚蹈著。枝葉轉生。誰知二千年後。累及興聖寺裏。籬坍壁倒。道絕人荒。幸而風雲際會。有力量人不施寸刃。削草除根便見。坐致太平高歌舜日。然雖如是。且道。有何憑據。卓主丈。公驗分明。
知府吳狀元蠲蘆租。公據立石。上堂。拈主丈云。黃面老漢末上遭他。向雪山深處。六年擡脚不起。自後三百六十餘會。說盡葛藤終是解洗不出。達磨大師自西天。歷十萬里水雲而至此土。故是不著便。無端信脚蹈著。枝葉轉生。誰知二千年後。累及興聖寺裏。籬坍壁倒。道絕人荒。幸而風雲際會。有力量人不施寸刃。削草除根便見。坐致太平高歌舜日。然雖如是。且道。有何憑據。卓主丈。公驗分明。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
除夜小參。灰寒火冷。家家爆竹送窮。臘盡春回。處處燒錢引鬼。三百六十日。交頭結尾。別展生涯。二千年滯貨不行。重新增價。榾柮火村田樂。露地牛。不勞拈出。金剛圈栗棘蓬。鐵酸豏。正好施呈。南來北往。吞透無門。鶻眼鷹睛。怎生啞噉。興聖恁麼告報。早是按下雲頭。何故。江南地暖塞北天寒。
除夜小參。灰寒火冷。家家爆竹送窮。臘盡春回。處處燒錢引鬼。三百六十日。交頭結尾。別展生涯。二千年滯貨不行。重新增價。榾柮火村田樂。露地牛。不勞拈出。金剛圈栗棘蓬。鐵酸豏。正好施呈。南來北往。吞透無門。鶻眼鷹睛。怎生啞噉。興聖恁麼告報。早是按下雲頭。何故。江南地暖塞北天寒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師復云。諸方烹龍肝鳳髄。我此間荒涼。無可供養。向深山巖崖人跡不到處。拾得一物。颺在無事甲中多年矣。今夜盡情拈出。與諸人分歲。卓主丈一下。切忌渾侖吞。
師復云。諸方烹龍肝鳳髄。我此間荒涼。無可供養。向深山巖崖人跡不到處。拾得一物。颺在無事甲中多年矣。今夜盡情拈出。與諸人分歲。卓主丈一下。切忌渾侖吞。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
元宵上堂。人間燈天上月。有明有暗有圓有缺底事貪。觀心未歇。興聖室內無油。免得證龜作鼈。
元宵上堂。人間燈天上月。有明有暗有圓有缺底事貪。觀心未歇。興聖室內無油。免得證龜作鼈。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
中秋上堂。金風吹落葉。玉露滴清秋。尀耐寒山子。無言笑點頭。且道。笑箇甚麼。擊拂子。既能明似鏡。何用曲如鉤。
中秋上堂。金風吹落葉。玉露滴清秋。尀耐寒山子。無言笑點頭。且道。笑箇甚麼。擊拂子。既能明似鏡。何用曲如鉤。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。天晴蓋却屋。乘時刈却禾。輸納皇租了。鼓腹唱謳歌。師云。洞山可謂高枕無憂。惜乎坐在者裏。興聖今日亦下手蓋屋。只是未納官賦。還與古人有相見分麼。卓主丈。惜乎坐在者裏。
上堂。天晴蓋却屋。乘時刈却禾。輸納皇租了。鼓腹唱謳歌。師云。洞山可謂高枕無憂。惜乎坐在者裏。興聖今日亦下手蓋屋。只是未納官賦。還與古人有相見分麼。卓主丈。惜乎坐在者裏。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。楊岐示眾薄福住楊岐。年來氣力衰。寒風凋敗葉。猶喜故人歸。囉囉哩。拈起死柴頭。且向無煙火。師云。楊岐和尚慣得其便。爭奈。美食不中飽人。
上堂舉。楊岐示眾薄福住楊岐。年來氣力衰。寒風凋敗葉。猶喜故人歸。囉囉哩。拈起死柴頭。且向無煙火。師云。楊岐和尚慣得其便。爭奈。美食不中飽人。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
歸新方丈上堂。松花荷葉橡栗蹲鴟。驅虎豹而聚禪徒。坐荊棘而興寶所。此是前輩住持樣子。興聖薄緣。道不及古。二百日內。區區役役。勞我諸人成此丈室。今日遷歸。如何受用卓主丈一下。有心排佛祖。無口笑諸方。
歸新方丈上堂。松花荷葉橡栗蹲鴟。驅虎豹而聚禪徒。坐荊棘而興寶所。此是前輩住持樣子。興聖薄緣。道不及古。二百日內。區區役役。勞我諸人成此丈室。今日遷歸。如何受用卓主丈一下。有心排佛祖。無口笑諸方。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
徑山倫藏主至。上堂。無義漢誰識爾。口吃耳聾。驢㑃到底。一氣轉一藏。是非終難洗。大法下衰。污人唇齒。
徑山倫藏主至。上堂。無義漢誰識爾。口吃耳聾。驢㑃到底。一氣轉一藏。是非終難洗。大法下衰。污人唇齒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。削圓方竹杖。鞔却紫茸氈。是爾衲子尋常用處。只如月波樓跳入蟭螟眼裏。千聖小王怒發。將鴛鴦湖。一脚踢飜。又作麼生。
上堂。削圓方竹杖。鞔却紫茸氈。是爾衲子尋常用處。只如月波樓跳入蟭螟眼裏。千聖小王怒發。將鴛鴦湖。一脚踢飜。又作麼生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
冬至小參。天地不仁。以萬物為芻狗。衲僧不仁。以自己為臘月扇子。所以儱儱侗侗。日用而不知。直得。古風再振。大朴全彰。及乎一氣不言。發自九淵之底。初爻無象。肇為萬化之宗。依舊仲冬嚴寒。又見果州飯布。作麼生。得不落遷變去。嗚咿嗚咿。只可自知。
冬至小參。天地不仁。以萬物為芻狗。衲僧不仁。以自己為臘月扇子。所以儱儱侗侗。日用而不知。直得。古風再振。大朴全彰。及乎一氣不言。發自九淵之底。初爻無象。肇為萬化之宗。依舊仲冬嚴寒。又見果州飯布。作麼生。得不落遷變去。嗚咿嗚咿。只可自知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復云。諸方今夜堆盤滿飣。此間鬪鬪揍揍。半青半黃。且教諸人吞吐不下。何故。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。
復云。諸方今夜堆盤滿飣。此間鬪鬪揍揍。半青半黃。且教諸人吞吐不下。何故。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。盡乾坤之內。無有一人發真歸元。盡乾坤之內。無有一人知佛法名字。直得。堯風蕩蕩舜日輝輝。野老謳歌漁人鼓棹。會麼。喝一喝。瑕生也。
上堂。盡乾坤之內。無有一人發真歸元。盡乾坤之內。無有一人知佛法名字。直得。堯風蕩蕩舜日輝輝。野老謳歌漁人鼓棹。會麼。喝一喝。瑕生也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
歸新修僧堂上堂。石霜坐枯千眾。已見未忘。南泉牽牛巡堂。乞兒鬪富。興聖古屋一旦鼎新。坐臥經行。各宜記取。且道。記取箇甚麼。喝一喝。
歸新修僧堂上堂。石霜坐枯千眾。已見未忘。南泉牽牛巡堂。乞兒鬪富。興聖古屋一旦鼎新。坐臥經行。各宜記取。且道。記取箇甚麼。喝一喝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。槿花凝露。梧葉鳴秋。遇景觸物。隨分知羞。卓主丈。住住。諸方聞得道。我說老婆禪。
上堂。槿花凝露。梧葉鳴秋。遇景觸物。隨分知羞。卓主丈。住住。諸方聞得道。我說老婆禪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
中秋上堂。一年有十二箇月。每月一度團圓。其餘盡是缺。中間晦明出沒。太半有不見者。惟有今宵。分外皎潔。無物堪比倫。教我如何說。
中秋上堂。一年有十二箇月。每月一度團圓。其餘盡是缺。中間晦明出沒。太半有不見者。惟有今宵。分外皎潔。無物堪比倫。教我如何說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。趙州因僧問。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未僧云。喫粥了也。州云。洗鉢盂去。其僧有省。師云。趙州有運斤之手。者僧具就斵之資。雖然也是就地彈雀。
上堂。舉。趙州因僧問。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未僧云。喫粥了也。州云。洗鉢盂去。其僧有省。師云。趙州有運斤之手。者僧具就斵之資。雖然也是就地彈雀。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
結夏上堂。天下禪和。今朝盡入野狐窟裏做伎倆。山僧雖則退水藏鱗。終不向鷺股割肉。
結夏上堂。天下禪和。今朝盡入野狐窟裏做伎倆。山僧雖則退水藏鱗。終不向鷺股割肉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。雪竇。春山疊亂青。春水漾虛碧。寥寥天地間。獨立望何極。乳峯年老思鄉。東望西望。興聖豈不知道。春波門外有水無山。尋常只是不能望得。何故。路途雖好。不如在家。
上堂。舉。雪竇。春山疊亂青。春水漾虛碧。寥寥天地間。獨立望何極。乳峯年老思鄉。東望西望。興聖豈不知道。春波門外有水無山。尋常只是不能望得。何故。路途雖好。不如在家。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。續鳧截鶴。夷嶽盈壑。衲僧家如油入麵。還知招寶山把等子秤麼。知得。南海東頭底。許爾商量。不然。市廛邸店。不得耳語。
上堂。續鳧截鶴。夷嶽盈壑。衲僧家如油入麵。還知招寶山把等子秤麼。知得。南海東頭底。許爾商量。不然。市廛邸店。不得耳語。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。暮春者春服既成。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂風乎舞雩詠而歸。夫子喟然嘆曰。吾與點也。師云。隔窓看馬騎。故有之。衲僧家著黑衣護黑柱。終不向爾道。依悕松屈曲。髣髴石斕斑。
上堂。暮春者春服既成。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂風乎舞雩詠而歸。夫子喟然嘆曰。吾與點也。師云。隔窓看馬騎。故有之。衲僧家著黑衣護黑柱。終不向爾道。依悕松屈曲。髣髴石斕斑。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
受報恩辭眾。上堂。流虹七載夤緣盡。又向天寧理債窠。脫得驢胎入馬腹。皮毛輕重不爭多。
受報恩辭眾。上堂。流虹七載夤緣盡。又向天寧理債窠。脫得驢胎入馬腹。皮毛輕重不爭多。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
興聖寺語錄終
興聖寺語錄終
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
嘉興府報恩光孝禪寺語錄
嘉興府報恩光孝禪寺語錄
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
參學可宣編
參學可宣編
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師入寺。陞堂祝 聖畢。次拈香云。此香颺在無事甲裏多年矣。今日貧時思舊債。未免拈出。供養前住安吉州護聖萬歲禪院。先師運庵和尚。用酬法乳。
師入寺。陞堂祝 聖畢。次拈香云。此香颺在無事甲裏多年矣。今日貧時思舊債。未免拈出。供養前住安吉州護聖萬歲禪院。先師運庵和尚。用酬法乳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師就座。僧問。金鷄唱曉。玉鳳㘅花。朝蓋臨筵。請師祝聖。師云。獨角麒麟登海嶼。九包鸞鳳舞神山。僧云。三聖道。我逢人則出。出則不為人。此意如何。師云。掘地深埋。僧云。興化道。我逢人則不出。出則便為人。又作麼生。師云。釣絲絞水。僧云。只如判府侍郎請和尚。開堂演法相送入寺。有何祥瑞。師云。恐動一城人。僧云。還有為人處也無。師云。獨有爾皮下無血。僧云。不因夜來雁。爭見海門秋。便禮拜。
師就座。僧問。金鷄唱曉。玉鳳㘅花。朝蓋臨筵。請師祝聖。師云。獨角麒麟登海嶼。九包鸞鳳舞神山。僧云。三聖道。我逢人則出。出則不為人。此意如何。師云。掘地深埋。僧云。興化道。我逢人則不出。出則便為人。又作麼生。師云。釣絲絞水。僧云。只如判府侍郎請和尚。開堂演法相送入寺。有何祥瑞。師云。恐動一城人。僧云。還有為人處也無。師云。獨有爾皮下無血。僧云。不因夜來雁。爭見海門秋。便禮拜。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師乃云。黃葉遮門主丈子不打者死漢。蘆花擁膝。瞎驢兒有甚生涯。大都法未忘情。是以隱而彌露。普化紅塵堆裏。盤山猪肉案頭。發揮靈鷲雄機。顯示少林密旨。然雖如是。山僧尋常。不曾與人破口道箇不字。今日事不護已。抑下威光。普請諸人。同證廛中佛事。卓主丈。是即是。只是不合蹈步向前。
師乃云。黃葉遮門主丈子不打者死漢。蘆花擁膝。瞎驢兒有甚生涯。大都法未忘情。是以隱而彌露。普化紅塵堆裏。盤山猪肉案頭。發揮靈鷲雄機。顯示少林密旨。然雖如是。山僧尋常。不曾與人破口道箇不字。今日事不護已。抑下威光。普請諸人。同證廛中佛事。卓主丈。是即是。只是不合蹈步向前。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。王常侍訪臨濟。問云。者一堂僧還看經否。際云。不看經。又問。還習禪否。際云。不習禪。侍云。經不看禪不習。作箇甚麼。際云。總教伊成佛作祖去。侍云。金屑雖貴。落眼成翳。師云。好一局棊。黑白已分。只是末後一著。無人知得落處。
復舉。王常侍訪臨濟。問云。者一堂僧還看經否。際云。不看經。又問。還習禪否。際云。不習禪。侍云。經不看禪不習。作箇甚麼。際云。總教伊成佛作祖去。侍云。金屑雖貴。落眼成翳。師云。好一局棊。黑白已分。只是末後一著。無人知得落處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
當晚小參。作麼生。與諸人相見。若作世諦相見。寒溫已畢。若作佛法相見。問答。已周況衲僧家。眉如箭簳。眼似銅鈴。未舉先知。未話先領。說甚麼相見不相見。雖然。山僧乍到此間。不知井竈向背門限高低。未免從頭問過。何故彼此要知。
當晚小參。作麼生。與諸人相見。若作世諦相見。寒溫已畢。若作佛法相見。問答。已周況衲僧家。眉如箭簳。眼似銅鈴。未舉先知。未話先領。說甚麼相見不相見。雖然。山僧乍到此間。不知井竈向背門限高低。未免從頭問過。何故彼此要知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。法燈示眾。本欲深藏巖壑。隱遁過時。奈清涼老人有未了公案。出來與他了却。時有僧出問。如何是未了公案。燈便打云。祖禰不了。殃及兒孫。師云。法燈放去太奢。收來太儉。者僧身埃白刃。義氣薄雲。檢點將來依然未了。山僧住箇小院七年。拕泥帶水。手脚未乾。今日乍領報恩。人事倥傯。若是未了公案。不敢拈出。何故。恐屈辱先師。
復舉。法燈示眾。本欲深藏巖壑。隱遁過時。奈清涼老人有未了公案。出來與他了却。時有僧出問。如何是未了公案。燈便打云。祖禰不了。殃及兒孫。師云。法燈放去太奢。收來太儉。者僧身埃白刃。義氣薄雲。檢點將來依然未了。山僧住箇小院七年。拕泥帶水。手脚未乾。今日乍領報恩。人事倥傯。若是未了公案。不敢拈出。何故。恐屈辱先師。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次日為徽宗皇帝上堂。古佛過去亦久矣。不知何處應群生。紫金光聚人難覩。空裏惟聞仙樂鳴。
次日為徽宗皇帝上堂。古佛過去亦久矣。不知何處應群生。紫金光聚人難覩。空裏惟聞仙樂鳴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。報恩有三件。不如諸方。第一說到行不到。第二行到說不到。第三聻。卓主丈。人貧智短馬瘦毛長。
上堂。報恩有三件。不如諸方。第一說到行不到。第二行到說不到。第三聻。卓主丈。人貧智短馬瘦毛長。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。楊岐問慈明。幽鳥語喃喃。辭雲。入亂峯。時如何。明云。我行荒草裏。汝又入深村。岐云。官不容針。更借一問得麼。明便喝。岐云。好一喝。明又喝。岐亦喝。明連喝兩喝。岐便禮拜。師云。下喬木入幽谷。養子之緣。慈明為甚麼。連喝兩喝。
上堂舉。楊岐問慈明。幽鳥語喃喃。辭雲。入亂峯。時如何。明云。我行荒草裏。汝又入深村。岐云。官不容針。更借一問得麼。明便喝。岐云。好一喝。明又喝。岐亦喝。明連喝兩喝。岐便禮拜。師云。下喬木入幽谷。養子之緣。慈明為甚麼。連喝兩喝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。主丈子。尋常口吧吧地道。我能縱能奪能殺能活。及問他遠法師因甚不過虎溪。便道不得。且道。病在那裡。
上堂。主丈子。尋常口吧吧地道。我能縱能奪能殺能活。及問他遠法師因甚不過虎溪。便道不得。且道。病在那裡。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。溪林葉墮。塞雁聲寒。見成公案。大難大難。百雜碎。鐵團圝。和風搭在玉闌干。
上堂。溪林葉墮。塞雁聲寒。見成公案。大難大難。百雜碎。鐵團圝。和風搭在玉闌干。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
冬至小參。天寒人寒。針頭削鐵。滴水滴凍。畫餅充飢。丹霞燒木佛。餓狗齧枯髏。鏡清不展單。胡餅裏覓汁。從上老漢既把不定。未免隨時逐節。便見陰消陽長。小去大來。暖律飛灰。繡紋添線。只如無陰陽地。還有遷變也無。卓主丈。月似彎弓。少雨多風。
冬至小參。天寒人寒。針頭削鐵。滴水滴凍。畫餅充飢。丹霞燒木佛。餓狗齧枯髏。鏡清不展單。胡餅裏覓汁。從上老漢既把不定。未免隨時逐節。便見陰消陽長。小去大來。暖律飛灰。繡紋添線。只如無陰陽地。還有遷變也無。卓主丈。月似彎弓。少雨多風。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。洞山冬夜喫菓子。次問泰首座。有一物黑似漆。常在動用中。動用中收不得。過在甚麼處。泰云。過在動用中。山令侍者掇退菓卓。師云。盡道金地招手。江陵點頭。殊不知。長蛇偃月未見輸贏。撿點得來。劍去久矣。
復舉。洞山冬夜喫菓子。次問泰首座。有一物黑似漆。常在動用中。動用中收不得。過在甚麼處。泰云。過在動用中。山令侍者掇退菓卓。師云。盡道金地招手。江陵點頭。殊不知。長蛇偃月未見輸贏。撿點得來。劍去久矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天基節上堂。南嶽七十二峯。華頂萬八千丈。瞻之無際。仰之無垠。以此無窮數。用祝聖明君。
天基節上堂。南嶽七十二峯。華頂萬八千丈。瞻之無際。仰之無垠。以此無窮數。用祝聖明君。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛成道上堂。一日日一時時。逗到臘八夜眼上錯安眉。東西不辨。南北狐疑。從教萬古業風吹。
佛成道上堂。一日日一時時。逗到臘八夜眼上錯安眉。東西不辨。南北狐疑。從教萬古業風吹。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。臨際令侍者傳語德山。侍云。德山要打人。際云。汝但去。待伊拈棒。接住與一送。管取不打爾。侍依所教。果然不打歸。舉似臨際。際云。我從來疑著者漢。師云。盡謂。德山只解淺水張鱗。不能深潭下釣。殊不知。臨際父子。被德山埋在荒草堆頭。至今擡身不起。
上堂。舉。臨際令侍者傳語德山。侍云。德山要打人。際云。汝但去。待伊拈棒。接住與一送。管取不打爾。侍依所教。果然不打歸。舉似臨際。際云。我從來疑著者漢。師云。盡謂。德山只解淺水張鱗。不能深潭下釣。殊不知。臨際父子。被德山埋在荒草堆頭。至今擡身不起。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。拈主丈。若恁麼。諸方決定不肯。不恁麼各自檢責。看恁麼不恁麼。犢鼻裩滌酒器底報恩有箇方便。諸人還甘也無。良久靠主丈。
上堂。拈主丈。若恁麼。諸方決定不肯。不恁麼各自檢責。看恁麼不恁麼。犢鼻裩滌酒器底報恩有箇方便。諸人還甘也無。良久靠主丈。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
除夜小參。拈主丈。未有世界。未有佛祖。便有者主丈子。礙東礙西。及乎世界成立佛祖出興。依舊鱗鱗皴皴。栗栗楖榔。德山借他鼻孔出氣。芭蕉齒豁。不覺漏風。致令天下禪和。箇箇隨他脚後跟。轉年窮歲盡不解轉身。只因節目不分。落在報恩手裏。我也不能勘辨得爾。只要諸人知道。三陽交泰。萬彙咸亨。脫或未然。以主丈畫一畫。大眾退後。
除夜小參。拈主丈。未有世界。未有佛祖。便有者主丈子。礙東礙西。及乎世界成立佛祖出興。依舊鱗鱗皴皴。栗栗楖榔。德山借他鼻孔出氣。芭蕉齒豁。不覺漏風。致令天下禪和。箇箇隨他脚後跟。轉年窮歲盡不解轉身。只因節目不分。落在報恩手裏。我也不能勘辨得爾。只要諸人知道。三陽交泰。萬彙咸亨。脫或未然。以主丈畫一畫。大眾退後。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。香林因僧問。萬頃荒田是誰為主。林云。看看臘月盡。師云。香林雖能坐致太平。要且不通物義。有問報恩萬頃荒田是誰為主。一氣走五百里。更不回頭。何故。似者般時節。誰敢兜攬許多田地。
復舉。香林因僧問。萬頃荒田是誰為主。林云。看看臘月盡。師云。香林雖能坐致太平。要且不通物義。有問報恩萬頃荒田是誰為主。一氣走五百里。更不回頭。何故。似者般時節。誰敢兜攬許多田地。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
元宵上堂。好一椀燈。只是無人東挑西剔。若剔得分明。前街後巷。碧綠青紅。總是眼中屑。且道。是那一椀。
元宵上堂。好一椀燈。只是無人東挑西剔。若剔得分明。前街後巷。碧綠青紅。總是眼中屑。且道。是那一椀。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。雪峯巖頭欽山往河北。禮拜臨際。路逢定上座。峯云。臨際和尚健否。定云。已遷化了。雪峯巖頭相顧太息。復問。尋常有何言句示徒。定云。赤肉團上有一無位真人。常在諸人面門出入。未證據者看看。欽云。何不道非無位真人。定擒住云。無位真人與非無位真人。相去多少。速道速道。欽山色動不能對。雪峯巖。頭勸解。定云。若不看者兩箇老凍膿。面𡎺殺爾者尿床鬼子。師云。定上座雖則對物收稅。爭奈雪峯巖頭何。有人緇素得出。換盞點茶供養爾。
上堂舉。雪峯巖頭欽山往河北。禮拜臨際。路逢定上座。峯云。臨際和尚健否。定云。已遷化了。雪峯巖頭相顧太息。復問。尋常有何言句示徒。定云。赤肉團上有一無位真人。常在諸人面門出入。未證據者看看。欽云。何不道非無位真人。定擒住云。無位真人與非無位真人。相去多少。速道速道。欽山色動不能對。雪峯巖。頭勸解。定云。若不看者兩箇老凍膿。面𡎺殺爾者尿床鬼子。師云。定上座雖則對物收稅。爭奈雪峯巖頭何。有人緇素得出。換盞點茶供養爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
請首座上堂。玉在石則溫。珠在淵則媚。正人在叢林。則綱目正法令嚴。應機通變。以毒藥為甘露。以無明當慈悲。要見此人麼。卓主丈。下座與大眾。拜請甘露和尚。歸第一座。
請首座上堂。玉在石則溫。珠在淵則媚。正人在叢林。則綱目正法令嚴。應機通變。以毒藥為甘露。以無明當慈悲。要見此人麼。卓主丈。下座與大眾。拜請甘露和尚。歸第一座。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。南泉因。趙州問。知有底人。向甚麼處去。泉云。山前檀越家。作一頭水牯牛去。州云。謝師答話。泉云。昨夜三更月到窓。師云。王老師救手刀子。雖利被趙州用減竈法。幾乎打破蔡州。
上堂舉。南泉因。趙州問。知有底人。向甚麼處去。泉云。山前檀越家。作一頭水牯牛去。州云。謝師答話。泉云。昨夜三更月到窓。師云。王老師救手刀子。雖利被趙州用減竈法。幾乎打破蔡州。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛涅槃上堂。釋迦老子二千年前。做一箇夢。至今未醒。引得兒孫。向夢中說夢。狐魅後人。報恩寡不敵眾。只得換手椎胸。道蒼天蒼天。
佛涅槃上堂。釋迦老子二千年前。做一箇夢。至今未醒。引得兒孫。向夢中說夢。狐魅後人。報恩寡不敵眾。只得換手椎胸。道蒼天蒼天。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。靈雲見桃花悟道頌。玄沙道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。一人先行不到。一人末後太過。報恩尋常。眼見鼻孔。何故。春風幾度落紅雨。深淺何曾著眼看。
上堂舉。靈雲見桃花悟道頌。玄沙道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。一人先行不到。一人末後太過。報恩尋常。眼見鼻孔。何故。春風幾度落紅雨。深淺何曾著眼看。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。德山棒如雨點。要且打不得皮下無血底。臨際。喝似雷奔。要且喝不得耳朵無聰底。直饒打得悟喝得省。報恩未必橫點頭。何故。知我罪我。
上堂。德山棒如雨點。要且打不得皮下無血底。臨際。喝似雷奔。要且喝不得耳朵無聰底。直饒打得悟喝得省。報恩未必橫點頭。何故。知我罪我。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。黃昏脫襪打睡。晨朝起來旋繫行纏。夜來風吹籬倒。知事普請。奴子劈篾縛起。師云。諸方盡謂舜老夫坐在無事甲裏。那知三冬枯木花。九夏寒巖雪。
上堂舉。黃昏脫襪打睡。晨朝起來旋繫行纏。夜來風吹籬倒。知事普請。奴子劈篾縛起。師云。諸方盡謂舜老夫坐在無事甲裏。那知三冬枯木花。九夏寒巖雪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
結夏小參。僧問。德山小參不答話。有問話者三十棒。此意如何。師云。畫虎成狸。僧云。趙州小參要答話。有問話者。置將一問來。又作麼生。師云。撓鉤搭索。僧云。趙州德山用處。莫止一般麼。師云。鬼爭漆桶。僧云。牛頭未見四祖時。為甚百鳥㘅花献。師云。武陵春色早。臺榭綠陰多。僧云。見後為甚百鳥不𠾑花献。師云。破鏡不重照。落花難上枝。僧云。只如學人。今夏依附和尚。有何方便。師云。麁粥淡飯。隨分過時。僧云。若不登樓望。焉知滄海深。師云。賊是家親。
結夏小參。僧問。德山小參不答話。有問話者三十棒。此意如何。師云。畫虎成狸。僧云。趙州小參要答話。有問話者。置將一問來。又作麼生。師云。撓鉤搭索。僧云。趙州德山用處。莫止一般麼。師云。鬼爭漆桶。僧云。牛頭未見四祖時。為甚百鳥㘅花献。師云。武陵春色早。臺榭綠陰多。僧云。見後為甚百鳥不𠾑花献。師云。破鏡不重照。落花難上枝。僧云。只如學人。今夏依附和尚。有何方便。師云。麁粥淡飯。隨分過時。僧云。若不登樓望。焉知滄海深。師云。賊是家親。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
乃云。形聲未兆。積岳堆山。言跡纔彰。難尋影響。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。以致西天四七唐土二三。天下老凍膿。用盡機關。無捕手處。只得平高就下。以二千年前用不著底斷貫。穿天下衲僧鼻孔。謂之禁足護生。剋期取證。愈見狼藉。報恩修行無力。未免隨例顛倒去也。卓主丈。不因射鵰手。誰識李將軍。
乃云。形聲未兆。積岳堆山。言跡纔彰。難尋影響。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。以致西天四七唐土二三。天下老凍膿。用盡機關。無捕手處。只得平高就下。以二千年前用不著底斷貫。穿天下衲僧鼻孔。謂之禁足護生。剋期取證。愈見狼藉。報恩修行無力。未免隨例顛倒去也。卓主丈。不因射鵰手。誰識李將軍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。六祖因。僧問。黃梅意旨是甚麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得否。祖云。不得。僧云。為甚不得。祖云。我不會佛法。師云。高山流水。子期故善聽之。雖然三十年後。有人罵報恩在。
復舉。六祖因。僧問。黃梅意旨是甚麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得否。祖云。不得。僧云。為甚不得。祖云。我不會佛法。師云。高山流水。子期故善聽之。雖然三十年後。有人罵報恩在。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次日上堂。呵釋迦叱彌勒。衲僧家氣宇如王。為甚麼今朝草繩自縛。擊拂子。覓火和煙得。擔泉帶月歸。
次日上堂。呵釋迦叱彌勒。衲僧家氣宇如王。為甚麼今朝草繩自縛。擊拂子。覓火和煙得。擔泉帶月歸。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。藥山久不上堂。知事云。大眾久思和尚示誨。山云。打鐘。著眾方集。山便掩却門。知事云。既許與大眾上堂。為甚麼一言不施。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。古人為物傷慈。於中有失。者僧當時纔見掩門。便就地上。畫一圓相。各自散去。管取藥山開門不得。
上堂舉。藥山久不上堂。知事云。大眾久思和尚示誨。山云。打鐘。著眾方集。山便掩却門。知事云。既許與大眾上堂。為甚麼一言不施。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。古人為物傷慈。於中有失。者僧當時纔見掩門。便就地上。畫一圓相。各自散去。管取藥山開門不得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
徽宗皇帝大忌。上堂。聖人無已。靡所不已。總塵剎無不是。差之毫釐失千里。仙仗飄颻去不還。從教六合清風起。
徽宗皇帝大忌。上堂。聖人無已。靡所不已。總塵剎無不是。差之毫釐失千里。仙仗飄颻去不還。從教六合清風起。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。南泉住庵。時一僧到。泉云。我上山作務。齋時做飯喫了。送一分來。其僧飯了。將家事一時打碎。就床。上臥。泉伺久不來。遂歸見僧臥。泉亦臥。僧便起去。泉住後云。我往前住庵時。有箇靈利道者。至今不見。師云。王老師。若不顧錐頭利。者僧要起去未得。雖然石厭笋斜出。岸懸花倒生。
上堂舉。南泉住庵。時一僧到。泉云。我上山作務。齋時做飯喫了。送一分來。其僧飯了。將家事一時打碎。就床。上臥。泉伺久不來。遂歸見僧臥。泉亦臥。僧便起去。泉住後云。我往前住庵時。有箇靈利道者。至今不見。師云。王老師。若不顧錐頭利。者僧要起去未得。雖然石厭笋斜出。岸懸花倒生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。洞山因。僧問。寒暑到來。如何回避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。師云。當時者僧且冷笑一聲。管取洞山隱身無路。
上堂舉。洞山因。僧問。寒暑到來。如何回避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。師云。當時者僧且冷笑一聲。管取洞山隱身無路。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。始見安居。又逢中夏。孜孜矻矻底。鬼神莫測其由。[米/?/天][米/?/天]𡔢𡔢底。佛祖辨他不出。報恩門下。還有此人麼。家無白澤之圖。
上堂。始見安居。又逢中夏。孜孜矻矻底。鬼神莫測其由。[米/?/天][米/?/天]𡔢𡔢底。佛祖辨他不出。報恩門下。還有此人麼。家無白澤之圖。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。寒山子因。眾僧炙茄。次將茄串。向一僧背上。打僧回首。山呈起茄串云。是甚麼僧云。風顛漢。山却向傍僧云。爾道是僧費多少鹽醬。師云。欺敵者亡。者僧還甘麼。報恩若見他呈起茄串道是甚麼。便作聽勢擬議。奪茄串便打。
上堂。舉。寒山子因。眾僧炙茄。次將茄串。向一僧背上。打僧回首。山呈起茄串云。是甚麼僧云。風顛漢。山却向傍僧云。爾道是僧費多少鹽醬。師云。欺敵者亡。者僧還甘麼。報恩若見他呈起茄串道是甚麼。便作聽勢擬議。奪茄串便打。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。五祖凡示眾。東邊掉一句。西邊掉一句。大似蘸雪喫瓜冬。喚作楊岐正傳東山暗號。殊不知。法出姦生事久多變。
上堂。五祖凡示眾。東邊掉一句。西邊掉一句。大似蘸雪喫瓜冬。喚作楊岐正傳東山暗號。殊不知。法出姦生事久多變。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。世尊一日陞座。眾集定。文殊白椎云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。師云。是則是。只是舉椎較重些子。
上堂。舉。世尊一日陞座。眾集定。文殊白椎云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。師云。是則是。只是舉椎較重些子。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
請監收上堂。無生田地。有種有收。時節到來。自然成熟。衲僧家開著口少他一時子不得。若非本色人。難以絕滲漏。且那箇是本色人。卓主丈。公。
請監收上堂。無生田地。有種有收。時節到來。自然成熟。衲僧家開著口少他一時子不得。若非本色人。難以絕滲漏。且那箇是本色人。卓主丈。公。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解夏小參。僧問。三月安居今已滿。九旬功用事如何。師云。眼前依舊急絣絣。僧云。西天以臘人為驗。著甚死急。師云。者漆桶。僧云。謝指示。師云。黃連未是苦。
解夏小參。僧問。三月安居今已滿。九旬功用事如何。師云。眼前依舊急絣絣。僧云。西天以臘人為驗。著甚死急。師云。者漆桶。僧云。謝指示。師云。黃連未是苦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
乃竪拂子云。恁麼則易。不恁麼則難。恁麼則易。有結有解。把纜放舡。不恁麼則難。有始有終。無事不辦。諸方逼生蠶作繭。特牛產兒。我者裏買帽相頭。隨家豐儉。不覺也過了一夏。來朝解開布袋。各自爾東我西。前程忽有人。道著報恩爺名。不須諱却。何故。擊拂子。秋風吹渭水。落葉滿長安。
乃竪拂子云。恁麼則易。不恁麼則難。恁麼則易。有結有解。把纜放舡。不恁麼則難。有始有終。無事不辦。諸方逼生蠶作繭。特牛產兒。我者裏買帽相頭。隨家豐儉。不覺也過了一夏。來朝解開布袋。各自爾東我西。前程忽有人。道著報恩爺名。不須諱却。何故。擊拂子。秋風吹渭水。落葉滿長安。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。昔有老宿。一夏不為師僧說話。有僧嘆云。我只麼空過一夏。不敢望和尚說佛法。得聞正因二字也。得。老宿聞云。闍梨莫𧬊速。若論正因一字也無。道了扣齒云。我無端恁麼道。隣壁有老宿聞云。好一釜羹。被兩顆鼠糞污却。師云。三箇擔板漢。一箇較些子。報恩一夏。懸鼓待椎。佛法二字。無人問著。何故不因入水。爭見長人。
復舉。昔有老宿。一夏不為師僧說話。有僧嘆云。我只麼空過一夏。不敢望和尚說佛法。得聞正因二字也。得。老宿聞云。闍梨莫𧬊速。若論正因一字也無。道了扣齒云。我無端恁麼道。隣壁有老宿聞云。好一釜羹。被兩顆鼠糞污却。師云。三箇擔板漢。一箇較些子。報恩一夏。懸鼓待椎。佛法二字。無人問著。何故不因入水。爭見長人。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次日上堂。行住坐臥四威儀中。常有一處險。只是諸人檢點不出。若檢點得出。許爾是箇天津橋上漢。若檢點不出。九十日內枉費精神。且道。那箇一處。卓主丈。險險。
次日上堂。行住坐臥四威儀中。常有一處險。只是諸人檢點不出。若檢點得出。許爾是箇天津橋上漢。若檢點不出。九十日內枉費精神。且道。那箇一處。卓主丈。險險。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。雲門因洞山到。問近離甚處。山云。查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼。山云。八月二十五。門云。放汝三頓棒。山次日問。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在甚麼處。門云。飯袋子。江西湖南。便與麼去。山於言下有省。師云。見亡執謝。方為本色衲僧。洞山錯何似雲門錯。
上堂。舉。雲門因洞山到。問近離甚處。山云。查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼。山云。八月二十五。門云。放汝三頓棒。山次日問。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在甚麼處。門云。飯袋子。江西湖南。便與麼去。山於言下有省。師云。見亡執謝。方為本色衲僧。洞山錯何似雲門錯。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。趙州因。僧辭。州云。甚處去。僧云。諸方學佛法去。州云。有佛處不得住。無佛處急走。過三千里外。逢人不得錯舉。僧云。與麼則不去也。州云。摘揚花摘揚花。師云。神臂弓由基箭。趙州用之無不中的。爭奈者僧是赤眉隊裏來。
上堂。舉。趙州因。僧辭。州云。甚處去。僧云。諸方學佛法去。州云。有佛處不得住。無佛處急走。過三千里外。逢人不得錯舉。僧云。與麼則不去也。州云。摘揚花摘揚花。師云。神臂弓由基箭。趙州用之無不中的。爭奈者僧是赤眉隊裏來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
謝南禪雲壑和尚并維那。上堂。道人相見。如雲升空。如水赴壑。品藻張鬍子頷下無鬚。罵詈諸方擣濕穀喫飯。忽有箇漢出來道。低聲低聲。新維那令嚴。不要說人長短。山僧只得休去。何故禹力不到處。河聲流向西。
謝南禪雲壑和尚并維那。上堂。道人相見。如雲升空。如水赴壑。品藻張鬍子頷下無鬚。罵詈諸方擣濕穀喫飯。忽有箇漢出來道。低聲低聲。新維那令嚴。不要說人長短。山僧只得休去。何故禹力不到處。河聲流向西。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。興化見同參來纔上法堂。化便喝。僧亦喝。化又喝。僧又喝。化拈棒。僧又喝。化云。爾看者漢。猶作主在。僧擬議。化便打。侍者云。適來者僧有甚觸忤化云。是他。也有權。也有實。也有照。也有用。我將手向他面前橫兩遭。便去不得。似者般瞎漢。不打更待何時。師云。劍刃上走馬。火焰裡藏身。興化門下。不為分外。無端被者僧放乖。却向侍者處翻本。
上堂。舉。興化見同參來纔上法堂。化便喝。僧亦喝。化又喝。僧又喝。化拈棒。僧又喝。化云。爾看者漢。猶作主在。僧擬議。化便打。侍者云。適來者僧有甚觸忤化云。是他。也有權。也有實。也有照。也有用。我將手向他面前橫兩遭。便去不得。似者般瞎漢。不打更待何時。師云。劍刃上走馬。火焰裡藏身。興化門下。不為分外。無端被者僧放乖。却向侍者處翻本。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。汝諸人盡被聲色所轉。何不鼓聲未動。來法堂前行一兩遭。雖然。報恩更點火。照爾面在。
上堂。汝諸人盡被聲色所轉。何不鼓聲未動。來法堂前行一兩遭。雖然。報恩更點火。照爾面在。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
開爐上堂。舉丹霞燒木佛。師云。丹霞如蟲禦木。院主偶爾成文。報恩今日開爐。且無木佛可燒。只有些無明火。常在諸人面前。日短夜長。各自照顧。
開爐上堂。舉丹霞燒木佛。師云。丹霞如蟲禦木。院主偶爾成文。報恩今日開爐。且無木佛可燒。只有些無明火。常在諸人面前。日短夜長。各自照顧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
冬至小參。釋迦已滅。彌勒未生。恁麼時節。東去也得。西去也得。無端。少林壁觀雪庭墮。臂引得一地裏。人如荷一百二十斤重擔。上羊額嶺一般。及乎詰其端由。依舊不出。箇仲冬嚴寒布裩赫赤。報恩久默斯要。不務速說。
冬至小參。釋迦已滅。彌勒未生。恁麼時節。東去也得。西去也得。無端。少林壁觀雪庭墮。臂引得一地裏。人如荷一百二十斤重擔。上羊額嶺一般。及乎詰其端由。依舊不出。箇仲冬嚴寒布裩赫赤。報恩久默斯要。不務速說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。五祖演和尚示眾。但只喫菓子。誰管樹曲彔。師云。者無厭消老翁。得與麼不知來處。報恩菓子貴賤。價數高低。也要諸人一一知得。
復舉。五祖演和尚示眾。但只喫菓子。誰管樹曲彔。師云。者無厭消老翁。得與麼不知來處。報恩菓子貴賤。價數高低。也要諸人一一知得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。古德因。僧問。如何是冬來事。德云。京師出大黃。師云。金以石試。人以言試。古人自謂。全璧而歸。不知身在草裏。
上堂。舉。古德因。僧問。如何是冬來事。德云。京師出大黃。師云。金以石試。人以言試。古人自謂。全璧而歸。不知身在草裏。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
謝執事上堂。一跳一躑。師子嚬呻。一新一舊。和氣如春報恩尺不如寸。贏得癡坐。何也。家裏有人。
謝執事上堂。一跳一躑。師子嚬呻。一新一舊。和氣如春報恩尺不如寸。贏得癡坐。何也。家裏有人。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。臨際入京教化云。家常添鉢。到一家門首。婆云。太無厭生。際云飯也未得。何言太無厭生。婆便閉却門。師云。蠅見血鶻捉鳩。拳來踢報。膠漆相投。難提掇處轉風流。
上堂舉。臨際入京教化云。家常添鉢。到一家門首。婆云。太無厭生。際云飯也未得。何言太無厭生。婆便閉却門。師云。蠅見血鶻捉鳩。拳來踢報。膠漆相投。難提掇處轉風流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天基節上堂。定乾坤句。今古共遵。擒虎兕機。聖凡莫辨。以此助無為之化。四海晏清。以此祝無上之尊萬邦𭊷璧。時臨聖誕。預啟珍筵。一句無私。如何舉似。卓主丈。暗消溪畔雪。輕拆壠頭梅。
天基節上堂。定乾坤句。今古共遵。擒虎兕機。聖凡莫辨。以此助無為之化。四海晏清。以此祝無上之尊萬邦𭊷璧。時臨聖誕。預啟珍筵。一句無私。如何舉似。卓主丈。暗消溪畔雪。輕拆壠頭梅。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
徑山無準和尚至。上堂。舉。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不致寂寞。師云。仰山飲水貴地脈。報恩久貧乍富。豈敢効顰。未免借一條小路子行。何故。擊拂子。移花兼蝶至。買石得雲饒。
徑山無準和尚至。上堂。舉。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不致寂寞。師云。仰山飲水貴地脈。報恩久貧乍富。豈敢効顰。未免借一條小路子行。何故。擊拂子。移花兼蝶至。買石得雲饒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
除夜小參。去年貧未是貧。守株待兔。今年貧始是貧。認賊。為子。去年貧。無卓錐之地。癩狗繫枯椿。今年貧錐子也無。和贓納欵。與麼與麼。三百六十日。循環不已。不與麼不與麼。七十二氣候去。復還來。抱橋柱澡洗底。到底不知。依樣畫胡蘆底。轉增妄想。直饒輥到結交頭。依舊眼睛烏律律。報恩莫有方便麼。卓主丈。皇天苦屈。
除夜小參。去年貧未是貧。守株待兔。今年貧始是貧。認賊。為子。去年貧。無卓錐之地。癩狗繫枯椿。今年貧錐子也無。和贓納欵。與麼與麼。三百六十日。循環不已。不與麼不與麼。七十二氣候去。復還來。抱橋柱澡洗底。到底不知。依樣畫胡蘆底。轉增妄想。直饒輥到結交頭。依舊眼睛烏律律。報恩莫有方便麼。卓主丈。皇天苦屈。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。疎山示眾。老僧咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身向上事。師云。古人。明修棧道。暗度陳倉。山僧。端平二年住此山。牽長補短。隨分過時。若是法身邊事。巢父飲牛。許由洗耳。
復舉。疎山示眾。老僧咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身向上事。師云。古人。明修棧道。暗度陳倉。山僧。端平二年住此山。牽長補短。隨分過時。若是法身邊事。巢父飲牛。許由洗耳。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
正旦上堂。年年是好年。日日是好日。為甚有新有舊。若道得箇隔手句子。許爾鐵輪峯頂翹足。大洋海底算沙。不然野火燒不盡。春風吹又生。
正旦上堂。年年是好年。日日是好日。為甚有新有舊。若道得箇隔手句子。許爾鐵輪峯頂翹足。大洋海底算沙。不然野火燒不盡。春風吹又生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。藥山示眾。我有一句子。待特牛生兒。即向汝道。時有僧出云。特牛生兒了也。為甚不道。山喚侍者將燈來。其僧便歸眾。師云。者僧歸眾太速。蹉過藥山。
上堂舉。藥山示眾。我有一句子。待特牛生兒。即向汝道。時有僧出云。特牛生兒了也。為甚不道。山喚侍者將燈來。其僧便歸眾。師云。者僧歸眾太速。蹉過藥山。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。春風如刀。春雨如膏。衲僧門下。何用忉忉。
上堂。春風如刀。春雨如膏。衲僧門下。何用忉忉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。資福因。僧問。古人拈椎竪拂。意旨如何。福云。古人恁麼。僧再問。福便喝。師云。好大眾。如馬前廝撲。者僧若恁麼。有甚資福。
上堂舉。資福因。僧問。古人拈椎竪拂。意旨如何。福云。古人恁麼。僧再問。福便喝。師云。好大眾。如馬前廝撲。者僧若恁麼。有甚資福。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
重午上堂。人間四百四病。病病有藥。唯有毛病難醫直饒善財信手拈來也。只是對病與藥。要且不得無病之藥。且作麼生。是無病之藥。卓主丈。先要忌口。
重午上堂。人間四百四病。病病有藥。唯有毛病難醫直饒善財信手拈來也。只是對病與藥。要且不得無病之藥。且作麼生。是無病之藥。卓主丈。先要忌口。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。涼飈乍起。玉露初垂。蟬噪高梧。蛩吟古砌。發揮臨濟在黃檗處。喫棒底意旨。誰肯承當。直饒言外知歸也。是秤椎蘸醋。
上堂。涼飈乍起。玉露初垂。蟬噪高梧。蛩吟古砌。發揮臨濟在黃檗處。喫棒底意旨。誰肯承當。直饒言外知歸也。是秤椎蘸醋。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。玄沙問鏡清云。不見一法是大過患。汝道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是不見者箇法麼。沙云。浙中清水白。米從汝喫。佛法未在。師云。也好莫是兩字會麼。寒雲抱幽石。霜月照清池。
上堂。舉。玄沙問鏡清云。不見一法是大過患。汝道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是不見者箇法麼。沙云。浙中清水白。米從汝喫。佛法未在。師云。也好莫是兩字會麼。寒雲抱幽石。霜月照清池。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
退院上堂舉。高亭隔江見德山。便乃橫趨而去。後來開法。承嗣德山。師云。高亭只見錐頭利。不見鑿頭方。當時若過江來。豈止住院。有人會得主丈子。兩手分付。不然。雲在嶺頭閑不徹。水流磵底太忙生。
退院上堂舉。高亭隔江見德山。便乃橫趨而去。後來開法。承嗣德山。師云。高亭只見錐頭利。不見鑿頭方。當時若過江來。豈止住院。有人會得主丈子。兩手分付。不然。雲在嶺頭閑不徹。水流磵底太忙生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
報恩語錄終
報恩語錄終
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
慶元府顯孝禪寺開山語錄
慶元府顯孝禪寺開山語錄
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
侍者無隱編
侍者無隱編
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師入寺上堂。祝 聖畢。次拈香。奉為革律為禪功德主侍讀尚書。資陪祿算。師就座。
師入寺上堂。祝 聖畢。次拈香。奉為革律為禪功德主侍讀尚書。資陪祿算。師就座。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
乃云。青蓮瞬視。微笑知歸。遞代相承。難圖滋蔓。直得。天回地轉。虎嘯龍吟。合浦珠還。雲山改觀。所以道。大人具大智。大機得大用。剪蜂房為獅子之窟。變荊棘作旃檀之林。香風四馳。狐兔屏跡。以此建法幢立宗旨。以此報君親助聖化。然雖如是。且君臣慶會。一句作麼生。擊拂子。九萬里鵬纔展翼。一千年鶴使翱翔。
乃云。青蓮瞬視。微笑知歸。遞代相承。難圖滋蔓。直得。天回地轉。虎嘯龍吟。合浦珠還。雲山改觀。所以道。大人具大智。大機得大用。剪蜂房為獅子之窟。變荊棘作旃檀之林。香風四馳。狐兔屏跡。以此建法幢立宗旨。以此報君親助聖化。然雖如是。且君臣慶會。一句作麼生。擊拂子。九萬里鵬纔展翼。一千年鶴使翱翔。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。良遂座主參麻谷。谷見來携鉏去鉏草。次日又來。谷便閉却門。遂因此契悟。乃云。和尚莫謾良遂好。若不來見和尚。幾被十二分教誤却一生。遂將房計賣却。作一罷講齋。示眾云。良遂知處。諸人不知。諸人知處。良遂總知。師云。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。是則是。量才補職。就中些子誵訛。只是無人檢點得出。
復舉。良遂座主參麻谷。谷見來携鉏去鉏草。次日又來。谷便閉却門。遂因此契悟。乃云。和尚莫謾良遂好。若不來見和尚。幾被十二分教誤却一生。遂將房計賣却。作一罷講齋。示眾云。良遂知處。諸人不知。諸人知處。良遂總知。師云。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。是則是。量才補職。就中些子誵訛。只是無人檢點得出。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。金牛和尚。每日齋時。自將飯於僧堂前作舞。呵呵大笑道。菩薩子喫飯來。師云。等是普同供養。誰知飯裏有沙。
上堂舉。金牛和尚。每日齋時。自將飯於僧堂前作舞。呵呵大笑道。菩薩子喫飯來。師云。等是普同供養。誰知飯裏有沙。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
冬至上堂。僧問。群陰消盡一陽復生。衲僧家到此。如何轉身。師云。老鼠入牛角。僧云。和尚。忒殺方便。師云。仁者見之謂之仁。
冬至上堂。僧問。群陰消盡一陽復生。衲僧家到此。如何轉身。師云。老鼠入牛角。僧云。和尚。忒殺方便。師云。仁者見之謂之仁。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
乃舉。趙州因。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。我不將境示人。僧云。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。師云。趙州割已利人。明月夜光多逢按劍。忽有問顯孝如何是祖師西來意。只向他道。山深無過客。終日聽猿啼。
乃舉。趙州因。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。我不將境示人。僧云。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。師云。趙州割已利人。明月夜光多逢按劍。忽有問顯孝如何是祖師西來意。只向他道。山深無過客。終日聽猿啼。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。言而足。終日言而盡道。言而不足。終日言而盡物。且道。道與物是一是二。若道是一。為甚麼。客山高主山低。若道是二。為甚麼。天地一指。萬物一馬。箇裏緇素。得出還爾草鞋錢。不然。但願來年蠶麥熟。羅睺羅兒與一文。
上堂。言而足。終日言而盡道。言而不足。終日言而盡物。且道。道與物是一是二。若道是一。為甚麼。客山高主山低。若道是二。為甚麼。天地一指。萬物一馬。箇裏緇素。得出還爾草鞋錢。不然。但願來年蠶麥熟。羅睺羅兒與一文。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。杜宇不如歸。竹雞泥滑滑。深山巖崖中。誰道無佛法有佛法。衲僧只有三隻襪。
上堂。杜宇不如歸。竹雞泥滑滑。深山巖崖中。誰道無佛法有佛法。衲僧只有三隻襪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。長髭廊下見僧問訊。髭云。步步是汝證明處。還知麼。僧云。不知。髭云。賴汝不知。若知。我堪作甚麼。僧便禮拜。師云。長髭垂釣。綆短不搆深泉。者僧放乖。好與連腮一掌。作家分上。鳳林吒之。
上堂。舉。長髭廊下見僧問訊。髭云。步步是汝證明處。還知麼。僧云。不知。髭云。賴汝不知。若知。我堪作甚麼。僧便禮拜。師云。長髭垂釣。綆短不搆深泉。者僧放乖。好與連腮一掌。作家分上。鳳林吒之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。渾似今日。達磨大師添多少光彩。更若踏步向前。便不是了也。
上堂。渾似今日。達磨大師添多少光彩。更若踏步向前。便不是了也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。顯孝盡力。只為得中下之機。要且不為得向上之機。主丈子。不覺出來冷笑道。大丈夫漢。等是為人。何不教他脫籠頭卸角馱。如白衣拜相一般。說甚麼向上向下。山僧道。主丈子爾果然作家。我不如爾。
上堂。顯孝盡力。只為得中下之機。要且不為得向上之機。主丈子。不覺出來冷笑道。大丈夫漢。等是為人。何不教他脫籠頭卸角馱。如白衣拜相一般。說甚麼向上向下。山僧道。主丈子爾果然作家。我不如爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
除夜小參。年去年來迎新送舊。山僧謾諸人。一點不得。大盡三十日。小盡二十九。諸人謾山僧。一點不得。既知賓主不相謾。彼此喫飯須論噎。衲僧家。各有一片田地。年頭至年尾。在裡許作活計。只是蹈不著。縱饒蹈得著。埋沒已靈孤負先聖。且道。是甚麼田地。擊拂子。春來草自生。
除夜小參。年去年來迎新送舊。山僧謾諸人。一點不得。大盡三十日。小盡二十九。諸人謾山僧。一點不得。既知賓主不相謾。彼此喫飯須論噎。衲僧家。各有一片田地。年頭至年尾。在裡許作活計。只是蹈不著。縱饒蹈得著。埋沒已靈孤負先聖。且道。是甚麼田地。擊拂子。春來草自生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
正旦上堂。拈主丈。不得道著新年頭佛法。禪和家面噤噤地。那裡肯隨時逐節。顯孝從來柳下惠。卓主丈。伏惟。狸奴白牯。履茲而去。各各水草常甘。無致嘴長毛瘦。
正旦上堂。拈主丈。不得道著新年頭佛法。禪和家面噤噤地。那裡肯隨時逐節。顯孝從來柳下惠。卓主丈。伏惟。狸奴白牯。履茲而去。各各水草常甘。無致嘴長毛瘦。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。大愚辭歸宗。宗云。爾。向甚處去。愚云。諸方學五味禪去。宗云。我者裡有一味禪。為甚不學。愚云。如何是和尚一味禪。宗便打。愚云。我會也。宗云。道來看。愚擬開口。宗又打。師云。是則是青出於藍而青於藍。若其交鋒之際。氷生於水寒於水。則未可也。
上堂舉。大愚辭歸宗。宗云。爾。向甚處去。愚云。諸方學五味禪去。宗云。我者裡有一味禪。為甚不學。愚云。如何是和尚一味禪。宗便打。愚云。我會也。宗云。道來看。愚擬開口。宗又打。師云。是則是青出於藍而青於藍。若其交鋒之際。氷生於水寒於水。則未可也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解夏上堂。十五日已前休。十五日已後住。正當十五日。休也休不得。住也住不得。何故況諸人九十日內。各各所證法門。未甞一一引驗。以主丈畫一畫。過。
解夏上堂。十五日已前休。十五日已後住。正當十五日。休也休不得。住也住不得。何故況諸人九十日內。各各所證法門。未甞一一引驗。以主丈畫一畫。過。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。雲門因。僧問。初秋夏末。前程忽有人問。未審對他道甚麼。門云。大眾退後。僧云。過在甚麼處。門云。還我九十日飯錢來。師云。者僧是王小波草鞋。雲門雖縱奪可觀。未免暗中著箭。
上堂。舉。雲門因。僧問。初秋夏末。前程忽有人問。未審對他道甚麼。門云。大眾退後。僧云。過在甚麼處。門云。還我九十日飯錢來。師云。者僧是王小波草鞋。雲門雖縱奪可觀。未免暗中著箭。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。山僧恰似抱璞者。但欠臨風涕泣。不道舉世無人。只是可惜許。
上堂。山僧恰似抱璞者。但欠臨風涕泣。不道舉世無人。只是可惜許。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂舉。玄沙示眾。諸方盡道。接物利生。忽遇三種病人。作麼生接。患盲者拈椎豎拂。他又不見。患聾者語言三昧。他又不聞。患啞者教伊說。又說不得。若接不得。佛法無靈驗。師云。大凡病豈止乎三種。玄沙恐人不能接。又憂佛法無靈驗。老僧不惜眉毛。試接此三種人看。卓主丈。盲聾瘖啞底近前來。又卓主丈。不得孤負老僧。更若不會。又與爾下箇註脚。卓主丈。平生肝膽向人傾。相識渾如不相識。
上堂舉。玄沙示眾。諸方盡道。接物利生。忽遇三種病人。作麼生接。患盲者拈椎豎拂。他又不見。患聾者語言三昧。他又不聞。患啞者教伊說。又說不得。若接不得。佛法無靈驗。師云。大凡病豈止乎三種。玄沙恐人不能接。又憂佛法無靈驗。老僧不惜眉毛。試接此三種人看。卓主丈。盲聾瘖啞底近前來。又卓主丈。不得孤負老僧。更若不會。又與爾下箇註脚。卓主丈。平生肝膽向人傾。相識渾如不相識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。尋常開著口合不得。蓋不在乎語言之間。若涉語言。摩竭提國遂成虛設。畢竟在那裏。卓主丈。巡人犯夜。
上堂。尋常開著口合不得。蓋不在乎語言之間。若涉語言。摩竭提國遂成虛設。畢竟在那裏。卓主丈。巡人犯夜。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。常年九日。籬下黃花。粲然在目。今秋旱甚。未見一枝。賴得汾陽老人有一句子。不妨應時及節。且道。是那一句。喝一喝。
上堂。常年九日。籬下黃花。粲然在目。今秋旱甚。未見一枝。賴得汾陽老人有一句子。不妨應時及節。且道。是那一句。喝一喝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
顯孝語錄終
顯孝語錄終
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
慶元府瑞巖開善禪寺語錄
慶元府瑞巖開善禪寺語錄
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
侍者梵閱編
侍者梵閱編
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師入寺。指山門。出出入入。無非與汝諸人。共者一路子。因甚不知門限高低。喝一喝。
師入寺。指山門。出出入入。無非與汝諸人。共者一路子。因甚不知門限高低。喝一喝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
據方丈。爐鞴之所。鈍鐵尤多。阿那箇不受鉗錘。以主丈畫云。過者邊立。
據方丈。爐鞴之所。鈍鐵尤多。阿那箇不受鉗錘。以主丈畫云。過者邊立。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
指法座。說如建瓴。坐如山嶽。就下平高。咬牙爆爆。
指法座。說如建瓴。坐如山嶽。就下平高。咬牙爆爆。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師拈香。祝 聖畢。歛衣就座云。离婁極力。白浪滔天。罔象無心。神珠歷掌。不涉化機。如何相見。有僧出便喝。師亦喝。僧打一圓相便禮拜。師云。怪力亂神。
師拈香。祝 聖畢。歛衣就座云。离婁極力。白浪滔天。罔象無心。神珠歷掌。不涉化機。如何相見。有僧出便喝。師亦喝。僧打一圓相便禮拜。師云。怪力亂神。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
乃云。大道只在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言語。與麼說話。大似折草量虛空。衲僧家不求諸聖。不重已靈。眨上眉毛。早已蹉過。說甚麼口頭聲色。野犴鳴獅子吼。三千里外。不敢擡眸。直饒臨際德山。棒喝交馳。且請束之。高閣。何故。擊拂子。自從金革銷聲後。惟聽堯民擊壤歌。
乃云。大道只在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言語。與麼說話。大似折草量虛空。衲僧家不求諸聖。不重已靈。眨上眉毛。早已蹉過。說甚麼口頭聲色。野犴鳴獅子吼。三千里外。不敢擡眸。直饒臨際德山。棒喝交馳。且請束之。高閣。何故。擊拂子。自從金革銷聲後。惟聽堯民擊壤歌。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。本朝太宗皇帝。托起寶鉢。問王隋相公。既是大庾嶺頭提不起。因甚在寡人手裡。相公無對。後來慈明代云。陛下腕頭有力。師云。君臣慶會。日照天臨。若是大庾嶺頭底。物歸有主。
復舉。本朝太宗皇帝。托起寶鉢。問王隋相公。既是大庾嶺頭提不起。因甚在寡人手裡。相公無對。後來慈明代云。陛下腕頭有力。師云。君臣慶會。日照天臨。若是大庾嶺頭底。物歸有主。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
當晚小參。僧問。承聞和尚有言。衲僧家不求諸聖。不重已靈。還端的也無。師云。聽教分曉。僧云。只如三條椽下。明甚麼邊事。師云。兩箇石人相耳語。僧云。與麼則德山臨際。倒退三千。師云。也恐如此。僧云。人天交接。兩得相見。一句作麼生。師云。大家在者裡。僧云。非但大眾觀光。學人小出大遇。師云。偷心鬼子。僧禮拜。師拈主丈云。若是我虎丘直下。如積世富兒一錢不亂使。箇箇生生獰獰局局促促。只因家法太嚴。以致門庭冷落。山僧沒興也撞入者保社。被人喚作松源嫡孫。可謂浪得其名。今夜已展不縮。未免向無人著眼處。拈出一星子。也教諸人知道十二峯頭。元有靈芝仙草。卓主丈。
當晚小參。僧問。承聞和尚有言。衲僧家不求諸聖。不重已靈。還端的也無。師云。聽教分曉。僧云。只如三條椽下。明甚麼邊事。師云。兩箇石人相耳語。僧云。與麼則德山臨際。倒退三千。師云。也恐如此。僧云。人天交接。兩得相見。一句作麼生。師云。大家在者裡。僧云。非但大眾觀光。學人小出大遇。師云。偷心鬼子。僧禮拜。師拈主丈云。若是我虎丘直下。如積世富兒一錢不亂使。箇箇生生獰獰局局促促。只因家法太嚴。以致門庭冷落。山僧沒興也撞入者保社。被人喚作松源嫡孫。可謂浪得其名。今夜已展不縮。未免向無人著眼處。拈出一星子。也教諸人知道十二峯頭。元有靈芝仙草。卓主丈。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。感首座問法昌。昔日北禪烹露地白牛。今夜分歲有何施設。昌云。臘雪連天白。春風逼戶寒。感云。大眾喫箇甚麼。昌云。莫嫌冷淡無滋味。一飽能消萬劫飢。感云。未審是甚麼人置辦。昌云。無慚愧漢。來處也不知。師云。感首座當時若向一飽能消萬劫飢處。道箇謝和尚供養。管取法昌拔貧做富。
復舉。感首座問法昌。昔日北禪烹露地白牛。今夜分歲有何施設。昌云。臘雪連天白。春風逼戶寒。感云。大眾喫箇甚麼。昌云。莫嫌冷淡無滋味。一飽能消萬劫飢。感云。未審是甚麼人置辦。昌云。無慚愧漢。來處也不知。師云。感首座當時若向一飽能消萬劫飢處。道箇謝和尚供養。管取法昌拔貧做富。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
元正上堂。嘉熙紀運。淳祐開圖。曆數既長。倒指難數。且道。今日是甚麼日。卓主丈。辛丑歲首。烏飛兔走。
元正上堂。嘉熙紀運。淳祐開圖。曆數既長。倒指難數。且道。今日是甚麼日。卓主丈。辛丑歲首。烏飛兔走。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天基節上堂。河出圖洛出書。雷霆變化。鬼神莫測其由。且道。是何祥瑞。良久。聖人復生。
天基節上堂。河出圖洛出書。雷霆變化。鬼神莫測其由。且道。是何祥瑞。良久。聖人復生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉趙州因。僧問。至道無難。唯嫌揀擇。是時人窠窟否。州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。觀大海者難為水。遊聖人之門者難為言。不因者僧。難見趙州老子。
上堂。舉趙州因。僧問。至道無難。唯嫌揀擇。是時人窠窟否。州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。觀大海者難為水。遊聖人之門者難為言。不因者僧。難見趙州老子。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
謝維那上堂。古佛只在椎頭。每日呼來喚去。非惟綱令清嚴。下下要分緇素。興化當年錯用心。月明豈在珊瑚樹。
謝維那上堂。古佛只在椎頭。每日呼來喚去。非惟綱令清嚴。下下要分緇素。興化當年錯用心。月明豈在珊瑚樹。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。趙州侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。侍云。未到。州云。又道來也。師云。趙州年老。聽事不真。侍者。王令已行。猶在門外。
上堂。舉。趙州侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。侍云。未到。州云。又道來也。師云。趙州年老。聽事不真。侍者。王令已行。猶在門外。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。臨際因。趙州遊山。到院後架洗脚次。際便問。如何是祖師西來意。州云。恰值老僧洗脚。際近前作聽勢。州云。會即便會。㗖啄作甚麼。際便歸方丈。州云。三十年行脚。今日錯為人解註。師云。攫金者不見人。逐鹿者不見山。
上堂。舉。臨際因。趙州遊山。到院後架洗脚次。際便問。如何是祖師西來意。州云。恰值老僧洗脚。際近前作聽勢。州云。會即便會。㗖啄作甚麼。際便歸方丈。州云。三十年行脚。今日錯為人解註。師云。攫金者不見人。逐鹿者不見山。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。溈山問仰山。寂子心識微細流注。無來得幾年。仰山不敢答。却云。和尚無來幾年矣。溈云。老僧無來已七年。溈山又問。寂子如何。仰云。慧寂正鬧。師云。古人及盡玄微猶恐走作。今人只管孟八郎道。總是五逆人聞雷。
上堂。舉。溈山問仰山。寂子心識微細流注。無來得幾年。仰山不敢答。却云。和尚無來幾年矣。溈云。老僧無來已七年。溈山又問。寂子如何。仰云。慧寂正鬧。師云。古人及盡玄微猶恐走作。今人只管孟八郎道。總是五逆人聞雷。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。夾山示眾。若論此事。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。師云。夾山未得與物俱化。致令影草之流認驢作馬。
上堂。舉。夾山示眾。若論此事。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。師云。夾山未得與物俱化。致令影草之流認驢作馬。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
結夏小參。等是恁麼時節。何不便領取去。西天廣額。旃陀羅。放下屠刀。我是千佛一數。可殺性燥。若約衲僧門下。猶是半提。而況立期立限。坐守化城。比擬張麟。兔亦不遇。息畊[(宋-木)/火/ㄆ]尋常。多是向三句前兩句後。放一線地。與諸人整頓手脚。若也知慚識愧。九十日內。不得忘却老僧。
結夏小參。等是恁麼時節。何不便領取去。西天廣額。旃陀羅。放下屠刀。我是千佛一數。可殺性燥。若約衲僧門下。猶是半提。而況立期立限。坐守化城。比擬張麟。兔亦不遇。息畊[(宋-木)/火/ㄆ]尋常。多是向三句前兩句後。放一線地。與諸人整頓手脚。若也知慚識愧。九十日內。不得忘却老僧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。溈山大安和尚示眾。有句無句如藤倚樹。疎山參問次。師云。矮師叔當時若向溈山未屙已前。得箇瞥脫處。免得認聲色之流東卜西卜。今既漏逗。千古之下。豈曰無人。卓主丈。住住。趕人不得趕上。
復舉。溈山大安和尚示眾。有句無句如藤倚樹。疎山參問次。師云。矮師叔當時若向溈山未屙已前。得箇瞥脫處。免得認聲色之流東卜西卜。今既漏逗。千古之下。豈曰無人。卓主丈。住住。趕人不得趕上。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次日上堂。有一人。日銷萬兩黃金。同此聖制。只是無人認得。若有人認得。却許伊。日銷萬兩黃金。
次日上堂。有一人。日銷萬兩黃金。同此聖制。只是無人認得。若有人認得。却許伊。日銷萬兩黃金。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。五洩初參石頭。洩云。一言相契即住。不契即去。頭據坐。洩便行。頭云。闍梨。洩回首。頭云。從生至老只是者箇。回頭轉腦作甚麼。洩於言下大悟。師云。稛載而往。垂橐而歸。
上堂。舉。五洩初參石頭。洩云。一言相契即住。不契即去。頭據坐。洩便行。頭云。闍梨。洩回首。頭云。從生至老只是者箇。回頭轉腦作甚麼。洩於言下大悟。師云。稛載而往。垂橐而歸。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。巖頭示眾。大凡唱教須從無欲中流出三句。只是理論咬去咬住欲去不去欲住不住。或時一向不去。或時一向不住。應庵拈云。從上老漢。須得箇些子說話。師云。巖頭若行一丈。應庵只行八尺。嚴頭若行一尺。應庵只行二寸。何故從來把本修行。不敢棄嫌因果。
上堂。舉。巖頭示眾。大凡唱教須從無欲中流出三句。只是理論咬去咬住欲去不去欲住不住。或時一向不去。或時一向不住。應庵拈云。從上老漢。須得箇些子說話。師云。巖頭若行一丈。應庵只行八尺。嚴頭若行一尺。應庵只行二寸。何故從來把本修行。不敢棄嫌因果。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
瑞巖語錄終
瑞巖語錄終
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
慶元府萬松山延福禪寺語錄
慶元府萬松山延福禪寺語錄
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
侍者德溢編
侍者德溢編
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師在啟霞受請。辭眾上堂。拈拄杖云。此事在通人分上。不可以言言。不可以跡跡。設使言跡雙泯。猶落斷常之見。而況朝遊夕處。賓王歷然。鳧短鶴長。彼此知有。雖作萬松孤頂雲。終憶霞峯老人石。臨風一曲。別有希聲。水遠山長。如何按指。卓主丈。
師在啟霞受請。辭眾上堂。拈拄杖云。此事在通人分上。不可以言言。不可以跡跡。設使言跡雙泯。猶落斷常之見。而況朝遊夕處。賓王歷然。鳧短鶴長。彼此知有。雖作萬松孤頂雲。終憶霞峯老人石。臨風一曲。別有希聲。水遠山長。如何按指。卓主丈。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。長慶示眾。撞著道伴交肩過。一生參學事畢也。是靈龜曳尾。山僧自退芝峯。託跡于茲。三歷寒暑。又勝他古人者多矣。今過海山。可無攀感。綴成一偈。以表分違。歛影窮原。懶出扃。曉雲如送又如迎。因思執手經行處。幾聽沙泉遶磵鳴。
復舉。長慶示眾。撞著道伴交肩過。一生參學事畢也。是靈龜曳尾。山僧自退芝峯。託跡于茲。三歷寒暑。又勝他古人者多矣。今過海山。可無攀感。綴成一偈。以表分違。歛影窮原。懶出扃。曉雲如送又如迎。因思執手經行處。幾聽沙泉遶磵鳴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師入寺。上堂。祝 聖畢就座。僧問。聲前一句。不墮常機。轉位就功。如何相見。師云。問訊不出手。僧云。且道。天子萬年作麼生。師云。瑞草生嘉運。林花結早春。僧云。直得。九州四海。雷動風馳。師云。出門惟恐不先到。僧云。如何是延福境。師云。天高蓋不盡。僧云。如何是境中人。師云。月到中峯猶未歸。僧禮拜。
師入寺。上堂。祝 聖畢就座。僧問。聲前一句。不墮常機。轉位就功。如何相見。師云。問訊不出手。僧云。且道。天子萬年作麼生。師云。瑞草生嘉運。林花結早春。僧云。直得。九州四海。雷動風馳。師云。出門惟恐不先到。僧云。如何是延福境。師云。天高蓋不盡。僧云。如何是境中人。師云。月到中峯猶未歸。僧禮拜。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
師乃云。迦葉門前。箇箇蹈著。問之則便道不知。老胡帶來。人人知有。叩之則便道不會。衲僧家如刺蝟子。無爾近傍處。固甚聞鐘聲。各各披七條。與麼會去。純樂無為之化。追回太古之風。便見。耕田鑿井。曉作夕息。自然不敢違時失候。然雖如是。畢竟以何為驗。擊拂子。九臯鶴舞威音外。三嶋花敷大塊初。
師乃云。迦葉門前。箇箇蹈著。問之則便道不知。老胡帶來。人人知有。叩之則便道不會。衲僧家如刺蝟子。無爾近傍處。固甚聞鐘聲。各各披七條。與麼會去。純樂無為之化。追回太古之風。便見。耕田鑿井。曉作夕息。自然不敢違時失候。然雖如是。畢竟以何為驗。擊拂子。九臯鶴舞威音外。三嶋花敷大塊初。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。孝宗皇帝問佛照禪師。世尊雪山六年。所成者何事。佛照奏云。將謂陛下忘却。師云。君臣慶會。日照天臨。斡旋造化之元樞。奮發風雷之大用。然雖如是。還知太平無象麼。
復舉。孝宗皇帝問佛照禪師。世尊雪山六年。所成者何事。佛照奏云。將謂陛下忘却。師云。君臣慶會。日照天臨。斡旋造化之元樞。奮發風雷之大用。然雖如是。還知太平無象麼。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
當晚小參。僧問。安居禁足。西天令嚴。和尚為甚。明知故犯。師云。不因樵子徑。爭到葛洪家。僧云。文殊三處度夏。未決眾疑。和尚來自霞峯。群心鶴望。還與文殊相去多少。師云。好事不在忽忙。僧云。大善知識豈無方便。師云。老僧罪過。僧禮拜。師云。謾我即得。
當晚小參。僧問。安居禁足。西天令嚴。和尚為甚。明知故犯。師云。不因樵子徑。爭到葛洪家。僧云。文殊三處度夏。未決眾疑。和尚來自霞峯。群心鶴望。還與文殊相去多少。師云。好事不在忽忙。僧云。大善知識豈無方便。師云。老僧罪過。僧禮拜。師云。謾我即得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
乃云。大家在者裏。誰敢謾爾諸人。若各各道頭知尾。去却人我擔子。自然長者長法身。短者短法身。目連鶖子。無爾著眼處。山僧尋常。不曾與人下註脚。爾若向隔山見煙便知是火處會去。又爭得。今夜已展不縮。未免東拏西撮一上子。且作死馬醫。
乃云。大家在者裏。誰敢謾爾諸人。若各各道頭知尾。去却人我擔子。自然長者長法身。短者短法身。目連鶖子。無爾著眼處。山僧尋常。不曾與人下註脚。爾若向隔山見煙便知是火處會去。又爭得。今夜已展不縮。未免東拏西撮一上子。且作死馬醫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復舉。雪竇示眾。龍泉與刀斧同鐵。利鈍懸殊。駑駘與驥馬同途。遲速有異。酌然酌然。一出一入。半合半開。平展之流。試辨緇素。師云。明覺一代龍門。只是取捨之心未泯。山僧毛凡道等。一目而歸之。何故切。
復舉。雪竇示眾。龍泉與刀斧同鐵。利鈍懸殊。駑駘與驥馬同途。遲速有異。酌然酌然。一出一入。半合半開。平展之流。試辨緇素。師云。明覺一代龍門。只是取捨之心未泯。山僧毛凡道等。一目而歸之。何故切。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。溈山問仰山。大地眾生。業識忙忙。無本可據。子作麼生。知得他有之與無。仰云。某甲有箇驗處。時有僧從面前過。仰召云。闍梨。僧回首。仰云。者箇便是業識忙忙。無本可據。師云。仰山有知人之鑑。只是用處太過。山僧則不然。他回頭我稽首。柝半裂三。捉襟見肘。
上堂。舉。溈山問仰山。大地眾生。業識忙忙。無本可據。子作麼生。知得他有之與無。仰云。某甲有箇驗處。時有僧從面前過。仰召云。闍梨。僧回首。仰云。者箇便是業識忙忙。無本可據。師云。仰山有知人之鑑。只是用處太過。山僧則不然。他回頭我稽首。柝半裂三。捉襟見肘。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解制上堂。護鵝之戒如雪。守臘之行若氷。也是田單火牛。衲僧家。朝三吳暮百越。正恐坐在者裡。萬松有箇道處。只是諸人未肯點頭。
解制上堂。護鵝之戒如雪。守臘之行若氷。也是田單火牛。衲僧家。朝三吳暮百越。正恐坐在者裡。萬松有箇道處。只是諸人未肯點頭。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。趙州訪茱萸。上法堂。東覷西覷。萸云。作甚麼。州云。探水。萸云。我者裡一滴也無。探箇甚麼。州以主丈。靠壁而出。師云。盡道一滴也無。鼓起滔天之浪。殊不知。趙州平白。失却一條杖子。
上堂。舉。趙州訪茱萸。上法堂。東覷西覷。萸云。作甚麼。州云。探水。萸云。我者裡一滴也無。探箇甚麼。州以主丈。靠壁而出。師云。盡道一滴也無。鼓起滔天之浪。殊不知。趙州平白。失却一條杖子。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
挂新鐘謝監收。上堂。千鈞之大器。已自陞樓。萬斛之璣珠。已自入廩。衲僧家。棒腹昇堂。開單展鉢。且道。承誰恩力。卓主丈。不是少林客。難為話雪庭。
挂新鐘謝監收。上堂。千鈞之大器。已自陞樓。萬斛之璣珠。已自入廩。衲僧家。棒腹昇堂。開單展鉢。且道。承誰恩力。卓主丈。不是少林客。難為話雪庭。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。仰山因。僧問。法身還解說法也無。仰云。我說不得。別有一人說得。僧云。說得底人在甚處。仰山推出枕子。溈山聞乃云。寂子用劍刃上事。師云。滅却溈仰一宗。只因此語。
上堂。舉。仰山因。僧問。法身還解說法也無。仰云。我說不得。別有一人說得。僧云。說得底人在甚處。仰山推出枕子。溈山聞乃云。寂子用劍刃上事。師云。滅却溈仰一宗。只因此語。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。趙州問僧。曾到此間麼。僧云。曾到。州云。喫茶去。又問僧。曾到麼。僧云。不曾到。州云。喫茶去。師云。趙州一處打著。一處打不著。萬松見僧。亦不招茶。亦不相問。何故自從賢聖法來。未甞殺生。
上堂。舉。趙州問僧。曾到此間麼。僧云。曾到。州云。喫茶去。又問僧。曾到麼。僧云。不曾到。州云。喫茶去。師云。趙州一處打著。一處打不著。萬松見僧。亦不招茶。亦不相問。何故自從賢聖法來。未甞殺生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。德山因。僧問。從上諸聖。向甚麼處去。山云。作麼作麼。僧云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山休去。來日山浴次。僧過茶。山拊僧背云。昨日公案作麼生。僧云。者老漢今日方始瞥地。山又休去。明覺拈云。德山以已方人。者僧還同受屈。師云。盡謂恒山之蛇。觸之則首尾俱應。殊不知。一得一失。雪竇是則是傍不甘。要見德山遠在。
上堂。舉。德山因。僧問。從上諸聖。向甚麼處去。山云。作麼作麼。僧云。勅點飛龍馬。跛鼈出頭來。山休去。來日山浴次。僧過茶。山拊僧背云。昨日公案作麼生。僧云。者老漢今日方始瞥地。山又休去。明覺拈云。德山以已方人。者僧還同受屈。師云。盡謂恒山之蛇。觸之則首尾俱應。殊不知。一得一失。雪竇是則是傍不甘。要見德山遠在。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
元宵上堂。今夜處處燒燈。以享上帝。萬松隨例。也燒一椀。普請四聖六凡。同入此影子裏。頭出頭沒。設有不入底。拈起德山杖子。劈脊便打。何故。過去燈明佛。本光瑞如此。
元宵上堂。今夜處處燒燈。以享上帝。萬松隨例。也燒一椀。普請四聖六凡。同入此影子裏。頭出頭沒。設有不入底。拈起德山杖子。劈脊便打。何故。過去燈明佛。本光瑞如此。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛涅槃上堂。今日則有。明日則無。釋迦老子一生賣峭。臨死自納敗闕。致令後代兒孫。箇箇以鰕為目。萬松丈人。屋上之烏。與之救看。拈起主丈。吹一吹。
佛涅槃上堂。今日則有。明日則無。釋迦老子一生賣峭。臨死自納敗闕。致令後代兒孫。箇箇以鰕為目。萬松丈人。屋上之烏。與之救看。拈起主丈。吹一吹。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。破家散宅。毀祖滅宗。不挂條絲。獨超象外。此人只會得接手句。未具透關眼。若能洗面摸著鼻。啜茶濕却嘴。許爾。是半箇衲僧。未可全展鉢盂喫飯。
上堂。破家散宅。毀祖滅宗。不挂條絲。獨超象外。此人只會得接手句。未具透關眼。若能洗面摸著鼻。啜茶濕却嘴。許爾。是半箇衲僧。未可全展鉢盂喫飯。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。放一線道。四方八面絕遮攔。收一毛頭。無邊剎海煙塵起。不收不放。萬松口似磉盤。是汝諸人。也須救取。
上堂。放一線道。四方八面絕遮攔。收一毛頭。無邊剎海煙塵起。不收不放。萬松口似磉盤。是汝諸人。也須救取。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。白雲瑞和尚示眾。古人留下一言半句。未透。時撞著鐵壁相似。忽然一日透去。方知。自己便是鐵壁。且道。如今作麼生透。乃云。鐵壁鐵壁。師云。白雲恐人不會。只管依文解義。衲僧家。融萬象於目前。摶虛空於掌上。猶是轉句。況那邊事耶。
上堂。舉。白雲瑞和尚示眾。古人留下一言半句。未透。時撞著鐵壁相似。忽然一日透去。方知。自己便是鐵壁。且道。如今作麼生透。乃云。鐵壁鐵壁。師云。白雲恐人不會。只管依文解義。衲僧家。融萬象於目前。摶虛空於掌上。猶是轉句。況那邊事耶。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。臨際示眾。我於先師會中。問佛法大意。三度被打。如蒿枝拂。如今思得一頓。誰為下手。時有僧出云。某甲下手。際拈棒。僧擬接。際便打。師云。者僧其實只要見盡臨際。
上堂。舉。臨際示眾。我於先師會中。問佛法大意。三度被打。如蒿枝拂。如今思得一頓。誰為下手。時有僧出云。某甲下手。際拈棒。僧擬接。際便打。師云。者僧其實只要見盡臨際。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。拈主丈。面赤不如語直道道。靠主丈云。主丈子。不是患聾。便是患啞。
上堂。拈主丈。面赤不如語直道道。靠主丈云。主丈子。不是患聾。便是患啞。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
上堂。舉。巖頭問僧。甚麼來。僧云。西京來。頭云。黃巢過後收得劍麼。僧云。收得。頭近前引頸云。㘞。僧云。師頭落也。頭呵呵大笑。僧後到雪峯。峯云。甚麼來。僧云。巖頭來。峯云。巖頭近日有何言句。僧舉前話。峯打三十主丈趁出。師云。者僧當時若向巖頭笑裏知機。雪峯主丈子更長。也打他不著。
上堂。舉。巖頭問僧。甚麼來。僧云。西京來。頭云。黃巢過後收得劍麼。僧云。收得。頭近前引頸云。㘞。僧云。師頭落也。頭呵呵大笑。僧後到雪峯。峯云。甚麼來。僧云。巖頭來。峯云。巖頭近日有何言句。僧舉前話。峯打三十主丈趁出。師云。者僧當時若向巖頭笑裏知機。雪峯主丈子更長。也打他不著。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
赴雙林辭眾上堂。入息不居陰界。出息不涉萬緣。為甚麼。棄萬松入雙檮。會得主丈子。束之高閣不然。自笑一生無定力。行藏多被業風吹。
赴雙林辭眾上堂。入息不居陰界。出息不涉萬緣。為甚麼。棄萬松入雙檮。會得主丈子。束之高閣不然。自笑一生無定力。行藏多被業風吹。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
延福語錄終
延福語錄終
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
虛堂和尚語錄卷之一
虛堂和尚語錄卷之一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话