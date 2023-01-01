圓悟佛果禪師語錄
宋 紹隆等編20卷CBETA T1997大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 19 卷
圓悟佛果禪師語錄卷第十九
圓悟佛果禪師語錄卷第十九
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宋平江府虎丘山門人紹隆等編
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頌古下
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舉。教中道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。大象本無形。至虛包萬有。末後已太過。面南看北斗。王宮兜率度生出胎。始終一貫初無去來。掃蹤滅跡除根蔕。火裏蓮華處處開。
舉。教中道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。大象本無形。至虛包萬有。末後已太過。面南看北斗。王宮兜率度生出胎。始終一貫初無去來。掃蹤滅跡除根蔕。火裏蓮華處處開。
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舉。僧問雲門。生死到來如何回避。門云。在什麼處。
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針眼魚吞大千界。蟭螟蟲吐妙高山。太虛包括無遺漏。萬彙全歸指掌間。起復滅去還來。石橋踏斷通身黑。那知華頂是天台。
針眼魚吞大千界。蟭螟蟲吐妙高山。太虛包括無遺漏。萬彙全歸指掌間。起復滅去還來。石橋踏斷通身黑。那知華頂是天台。
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舉。丹霞初見馬祖。以兩手托幞頭祖云。吾非汝師。南嶽石頭處去。霞遂至石頭。如前托幞頭。頭云。著槽𣚿去。霞依童行次。一日石頭為眾云。今日齋後普請剗佛殿前草。眾競具鋤鍬。霞獨洗頭。棒剃刀於石頭前胡跪。頭云作什麼。霞云。請師剗草。石頭笑為剃髮。呼與授戒。霞掩耳而去。却回江西馬祖院。騎聖僧項。眾驚報馬祖。馬祖親來見乃云。我子天然。霞遂作禮云。謝師安名。祖問。甚處來。霞云。石頭來。祖云。石頭路滑。子莫曾踏倒麼。霞云。若踏倒則不來也。
舉。丹霞初見馬祖。以兩手托幞頭祖云。吾非汝師。南嶽石頭處去。霞遂至石頭。如前托幞頭。頭云。著槽𣚿去。霞依童行次。一日石頭為眾云。今日齋後普請剗佛殿前草。眾競具鋤鍬。霞獨洗頭。棒剃刀於石頭前胡跪。頭云作什麼。霞云。請師剗草。石頭笑為剃髮。呼與授戒。霞掩耳而去。却回江西馬祖院。騎聖僧項。眾驚報馬祖。馬祖親來見乃云。我子天然。霞遂作禮云。謝師安名。祖問。甚處來。霞云。石頭來。祖云。石頭路滑。子莫曾踏倒麼。霞云。若踏倒則不來也。
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問一答十告往知來。龍馳虎驟玉轉珠回。聊聞舉著已瞥地。剔起便行何俊哉。剗草固奇崛。安名尤突兀。二老略玄黃。賞茲千里骨。真規鎮儼然。覿面看標格。騰雲一舉迷風日。
問一答十告往知來。龍馳虎驟玉轉珠回。聊聞舉著已瞥地。剔起便行何俊哉。剗草固奇崛。安名尤突兀。二老略玄黃。賞茲千里骨。真規鎮儼然。覿面看標格。騰雲一舉迷風日。
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舉。雲門示眾云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶祕在形山。著燈籠向佛殿裏。拈三門安燈籠上。
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虎豹文章麒麟頭角。輝天焯地堆山積嶽。拶破面門兮蓋色騎聲。截斷羅籠兮解黏去縛。罷却干戈百草頭。萬里秋天飛一鶚。
虎豹文章麒麟頭角。輝天焯地堆山積嶽。拶破面門兮蓋色騎聲。截斷羅籠兮解黏去縛。罷却干戈百草頭。萬里秋天飛一鶚。
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舉。雪峯示眾云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。
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疾焰過鋒奔流度刃。唱拍相隨拳踢相應。驀然轟起震天雷。百草顛頭春色回。
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舉僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心即佛。
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無鬚鎖子八面玲瓏。不撥自轉南北西東。海神知貴不知價。留向人間光照夜。
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舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。非心非佛。
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碧海珠荊山璧。耀乾坤唯別識。利刀剪却無根樹。萬疊峯巒歛煙霧。
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舉。馬祖與百丈同遊山。見野鴨子飛過。祖云。是什麼。丈云。野鴨子。祖云。向什麼處去也。丈云。飛過了也。祖將百丈鼻孔扭。丈作忍痛聲。祖云。何曾飛去。丈於此有省。
舉。馬祖與百丈同遊山。見野鴨子飛過。祖云。是什麼。丈云。野鴨子。祖云。向什麼處去也。丈云。飛過了也。祖將百丈鼻孔扭。丈作忍痛聲。祖云。何曾飛去。丈於此有省。
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野鴨過前溪。千峯凜寒色。相顧不知歸。未免資傍擊。扭破疑團葛怛消。捎風直下透青霄。雲山海月渾閑事。一語歸宗萬國朝。
野鴨過前溪。千峯凜寒色。相顧不知歸。未免資傍擊。扭破疑團葛怛消。捎風直下透青霄。雲山海月渾閑事。一語歸宗萬國朝。
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舉。僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啟祚。僧云。謝師答話。清云。鏡清今日失利。又僧問智門明教。新年頭還有佛法也無。教云無。僧云。年年是好年。日日是好日。為什麼却無。教云。張公喫酒李公醉。僧云。老老大大龍頭蛇尾。教云。明教今日失利。
舉。僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啟祚。僧云。謝師答話。清云。鏡清今日失利。又僧問智門明教。新年頭還有佛法也無。教云無。僧云。年年是好年。日日是好日。為什麼却無。教云。張公喫酒李公醉。僧云。老老大大龍頭蛇尾。教云。明教今日失利。
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穩密田地神通遊戲。佛法新年頭。有無俱失利。一概等虛空。豈容立巴鼻。草上之風祖令行。唯知雷罷不停聲。
穩密田地神通遊戲。佛法新年頭。有無俱失利。一概等虛空。豈容立巴鼻。草上之風祖令行。唯知雷罷不停聲。
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舉。僧問琅瑘。清淨本然云何忽生山河大地。瑘云。清淨本然云何忽生山河大地。其僧有省。
舉。僧問琅瑘。清淨本然云何忽生山河大地。瑘云。清淨本然云何忽生山河大地。其僧有省。
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相罵饒爾接嘴。相唾饒爾潑水。塵舉大地收。華開世界起。一模脫出絕功勳。句裏挨開大施門。
相罵饒爾接嘴。相唾饒爾潑水。塵舉大地收。華開世界起。一模脫出絕功勳。句裏挨開大施門。
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舉。僧問長沙。本來身還成佛否。沙云。爾道大唐天子還刈茅割稻否。僧云。成佛又是何人。沙云。是爾成佛知不知。
舉。僧問長沙。本來身還成佛否。沙云。爾道大唐天子還刈茅割稻否。僧云。成佛又是何人。沙云。是爾成佛知不知。
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巨嶽何曾乏土。唐皇豈可刈茅。禮拜近前叉手。西天十萬迢迢。古佛即自己。自己即古佛。珊瑚瀲灔十洲春。蟾蜍映奪驪龍窟。
巨嶽何曾乏土。唐皇豈可刈茅。禮拜近前叉手。西天十萬迢迢。古佛即自己。自己即古佛。珊瑚瀲灔十洲春。蟾蜍映奪驪龍窟。
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舉。僧問百丈。如何是奇特事。丈云。獨坐大雄峯。僧禮拜。丈便打。
舉。僧問百丈。如何是奇特事。丈云。獨坐大雄峯。僧禮拜。丈便打。
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醬裏著鹽雪中送炭。纔捋虎鬚棒頭有眼。怪來獨坐大雄山。他家曾踏上頭關。
醬裏著鹽雪中送炭。纔捋虎鬚棒頭有眼。怪來獨坐大雄山。他家曾踏上頭關。
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舉。僧問香林。如何是室內一盞燈。林云。三人證龜成鼈。
舉。僧問香林。如何是室內一盞燈。林云。三人證龜成鼈。
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皎皎清光遍界莫藏。聲拋不出色豈能彰。直下斬釘截鐵。剗却古今途轍。高出臨濟德山。三人證龜成鼈。別別。一回喫水一回噎。
皎皎清光遍界莫藏。聲拋不出色豈能彰。直下斬釘截鐵。剗却古今途轍。高出臨濟德山。三人證龜成鼈。別別。一回喫水一回噎。
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舉。麻谷持錫見章敬。遶繩床三匝振錫一下卓然而立。敬云。如是如是。後到南泉。亦遶繩床三匝振錫一下卓然而立。泉云。不是不是。谷云。章敬道是。和尚為什麼却道不是。泉云。章敬則是是。汝不是。此是風力所轉。終歸敗壞。
舉。麻谷持錫見章敬。遶繩床三匝振錫一下卓然而立。敬云。如是如是。後到南泉。亦遶繩床三匝振錫一下卓然而立。泉云。不是不是。谷云。章敬道是。和尚為什麼却道不是。泉云。章敬則是是。汝不是。此是風力所轉。終歸敗壞。
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如是不是去却藥忌。擬犯封疆全軍失利。杖頭突出古菱華。舉世風流屬當家。
如是不是去却藥忌。擬犯封疆全軍失利。杖頭突出古菱華。舉世風流屬當家。
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舉。僧問藥山。平田淺草塵鹿成群。如何射得塵中塵。山云。看箭。僧便放身倒。山云。侍者拕出這死漢僧便起走。山云。弄泥團漢有什麼數。
舉。僧問藥山。平田淺草塵鹿成群。如何射得塵中塵。山云。看箭。僧便放身倒。山云。侍者拕出這死漢僧便起走。山云。弄泥團漢有什麼數。
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獵人有神箭。射得塵中塵。箭下快承當。跳出曹溪路。翻身踏著上頭關。敵勝驚群瞥爾間。
獵人有神箭。射得塵中塵。箭下快承當。跳出曹溪路。翻身踏著上頭關。敵勝驚群瞥爾間。
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舉。雲門示眾云。藥病相治。盡大地是藥。那箇是自己。
舉。雲門示眾云。藥病相治。盡大地是藥。那箇是自己。
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太嶢敲全殺活。絕承當無摸索。寰中意氣閫外籌略。倒退三千里。盡大地是藥。錯錯。利劍七星光閃爍。
太嶢敲全殺活。絕承當無摸索。寰中意氣閫外籌略。倒退三千里。盡大地是藥。錯錯。利劍七星光閃爍。
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舉。乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得始解穩坐。雖然如是。更須知有照用同時向上一竅始得。雲門出眾問云。只如庵內人。為什麼不見庵外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處在峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委悉。峯云。直須恁麼始解穩坐。
舉。乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得始解穩坐。雖然如是。更須知有照用同時向上一竅始得。雲門出眾問云。只如庵內人。為什麼不見庵外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處在峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委悉。峯云。直須恁麼始解穩坐。
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動絃別曲聞一知十。手搦手擡以膠投漆。庵內不見庵外。無孔鐵槌不會。人生相識貴知音。水入水兮金博金。
動絃別曲聞一知十。手搦手擡以膠投漆。庵內不見庵外。無孔鐵槌不會。人生相識貴知音。水入水兮金博金。
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舉。靈雲見桃華悟道有頌。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。
舉。靈雲見桃華悟道有頌。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。
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陌上笑春風。枝頭漏消息。紅光爍太虛。豈藉陽和力。學劍宗師既不疑。玄沙未徹最新奇。掃除學路刮肌骨。格外之機如電拂。
陌上笑春風。枝頭漏消息。紅光爍太虛。豈藉陽和力。學劍宗師既不疑。玄沙未徹最新奇。掃除學路刮肌骨。格外之機如電拂。
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舉。雲門問洞山。近離甚處。山云查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼中。山云。今年八月。門云。放汝三頓棒。次日洞山往問。昨蒙和尚放某三頓棒。未審過在什麼處。門云。飯袋子。江西湖南便恁麼去。洞山大悟。
舉。雲門問洞山。近離甚處。山云查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼中。山云。今年八月。門云。放汝三頓棒。次日洞山往問。昨蒙和尚放某三頓棒。未審過在什麼處。門云。飯袋子。江西湖南便恁麼去。洞山大悟。
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見兔放鷹因行掉臂。赤骨歷窮方圖富貴。放三頓棒尚遲疑。再挨方識利頭錐。單提獨脚機關外。明眼衲僧猶不會。
見兔放鷹因行掉臂。赤骨歷窮方圖富貴。放三頓棒尚遲疑。再挨方識利頭錐。單提獨脚機關外。明眼衲僧猶不會。
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舉。三聖問雪峯。透網金鱗以何為食。峯云。待汝出網來向爾道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。
舉。三聖問雪峯。透網金鱗以何為食。峯云。待汝出網來向爾道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。
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百草頭出沒。三界外遨遊。徒布漫天網。虛下釣鼇鉤。搖鱗振鬣撼乾坤。兀目昂頭洪浪噴。棒雨點喝雷奔。肯將爭戰定功勳。
百草頭出沒。三界外遨遊。徒布漫天網。虛下釣鼇鉤。搖鱗振鬣撼乾坤。兀目昂頭洪浪噴。棒雨點喝雷奔。肯將爭戰定功勳。
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舉。僧問趙州。見說和尚親見南泉是否。州云。鎮州出大蘿蔔。
舉。僧問趙州。見說和尚親見南泉是否。州云。鎮州出大蘿蔔。
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鎮州出大蘿蔔。猛虎不食伏肉。直饒眼似流星。爭免持南作北。老趙州逈殊絕。片言本自定乾坤。返使叢林鬧聒聒。
鎮州出大蘿蔔。猛虎不食伏肉。直饒眼似流星。爭免持南作北。老趙州逈殊絕。片言本自定乾坤。返使叢林鬧聒聒。
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舉。陸亘大夫謂南泉云。肇法師也甚奇怪。解道天地與我同根。萬物與我一體。泉云。大夫。陸應諾。泉指華云。時人見此一株華如夢相似。
舉。陸亘大夫謂南泉云。肇法師也甚奇怪。解道天地與我同根。萬物與我一體。泉云。大夫。陸應諾。泉指華云。時人見此一株華如夢相似。
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山潤石蘊玉。林秀淵藏珠。見此一株華似夢。灼然根體不同途。王老師脫規模。解向長安正鬧處。喚得悠悠陸大夫。
山潤石蘊玉。林秀淵藏珠。見此一株華似夢。灼然根體不同途。王老師脫規模。解向長安正鬧處。喚得悠悠陸大夫。
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舉。雲門示眾云。十五日已前則不問汝。十五日已後道將一句來。眾無對。自代云。日日是好日。
舉。雲門示眾云。十五日已前則不問汝。十五日已後道將一句來。眾無對。自代云。日日是好日。
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破二作一分三成六。著串數珠數不足。南辰信手攀北斗。回身觸豁開戶牖。正當軒玉兔金烏。如轉燭傳不傳得不得。那知陌上春條綠。
破二作一分三成六。著串數珠數不足。南辰信手攀北斗。回身觸豁開戶牖。正當軒玉兔金烏。如轉燭傳不傳得不得。那知陌上春條綠。
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舉。僧問洞山。如何是佛。山云。麻三斤。
舉。僧問洞山。如何是佛。山云。麻三斤。
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鐘在扣谷受響。池印月鏡含像。曾非展事投機。豈是預搔待痒。點鐵成金舉直措枉。一箭鵰一雙。一摑血一掌。君不見疎而不漏兮恢恢天網。
鐘在扣谷受響。池印月鏡含像。曾非展事投機。豈是預搔待痒。點鐵成金舉直措枉。一箭鵰一雙。一摑血一掌。君不見疎而不漏兮恢恢天網。
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舉。雪峯示眾云。三世諸佛在火焰裏轉大法輪。玄沙云。火焰為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。
舉。雪峯示眾云。三世諸佛在火焰裏轉大法輪。玄沙云。火焰為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。
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將謂猴白更有猴黑。互換投機神出鬼沒。烈焰亘天佛說法。亘天烈焰法說佛。風前剪斷葛藤窠。一言勘破維摩詰。
將謂猴白更有猴黑。互換投機神出鬼沒。烈焰亘天佛說法。亘天烈焰法說佛。風前剪斷葛藤窠。一言勘破維摩詰。
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舉。東寺問仰山。甚處人。山云廣州。寺云。我聞廣州有鎮海明珠是否。山云是。寺云。作何顏色。山云。黑月則現。白月則隱。寺云。子還帶得來麼。山云。帶得來。寺云。何不呈似老僧。山云諾。惠寂昨到溈山。亦被索此珠。直得無言可對無理可伸。寺云。真師子兒大師子吼。善撫太阿鋏。決無傷手厄。慣編猛虎鬚。必有全身策。鎮海珠巧呈似。離色離聲離名字。栴檀林裏爇栴檀。師子窟中吼師子。
舉。東寺問仰山。甚處人。山云廣州。寺云。我聞廣州有鎮海明珠是否。山云是。寺云。作何顏色。山云。黑月則現。白月則隱。寺云。子還帶得來麼。山云。帶得來。寺云。何不呈似老僧。山云諾。惠寂昨到溈山。亦被索此珠。直得無言可對無理可伸。寺云。真師子兒大師子吼。善撫太阿鋏。決無傷手厄。慣編猛虎鬚。必有全身策。鎮海珠巧呈似。離色離聲離名字。栴檀林裏爇栴檀。師子窟中吼師子。
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舉。趙州示眾云。至道無難唯嫌揀擇。但莫憎愛洞然明白。纔有言語是揀擇是明白。老僧不在明白裏。汝等還護惜也無。僧問。既不在明白裏。未審護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。為什麼道不在明白裏。州云。問事則得。禮拜了退。
舉。趙州示眾云。至道無難唯嫌揀擇。但莫憎愛洞然明白。纔有言語是揀擇是明白。老僧不在明白裏。汝等還護惜也無。僧問。既不在明白裏。未審護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。為什麼道不在明白裏。州云。問事則得。禮拜了退。
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至簡至易同天同地。揀擇明白云何護惜。口似錐眼似眉。涉語脈蚿憐夔。堪笑卞和三獻玉。縱榮刖却一雙足。
至簡至易同天同地。揀擇明白云何護惜。口似錐眼似眉。涉語脈蚿憐夔。堪笑卞和三獻玉。縱榮刖却一雙足。
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舉。石頭示眾云。言語動用沒交涉。藥山云。非言語動用亦沒交涉。頭云。我這裏針剳不入。山云。我這裏如石上栽華。
舉。石頭示眾云。言語動用沒交涉。藥山云。非言語動用亦沒交涉。頭云。我這裏針剳不入。山云。我這裏如石上栽華。
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井底泥牛吼月。雲間木馬嘶風。把斷乾坤世界。誰分南北西東。直中曲曲中直。要平不平憑秤尺。
井底泥牛吼月。雲間木馬嘶風。把斷乾坤世界。誰分南北西東。直中曲曲中直。要平不平憑秤尺。
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舉。雪峯示眾云。望州亭與諸人相見了也。烏石嶺與諸人相見了也。僧堂前與諸人相見了也。後保福舉問鵝湖。僧堂前則且置。什麼處是望州亭烏石嶺相見。鵝湖驟步歸方丈。保福便入僧堂。
舉。雪峯示眾云。望州亭與諸人相見了也。烏石嶺與諸人相見了也。僧堂前與諸人相見了也。後保福舉問鵝湖。僧堂前則且置。什麼處是望州亭烏石嶺相見。鵝湖驟步歸方丈。保福便入僧堂。
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藕線引鯨鼇。針鋒輥芥投。望州烏石嶺。未唱已先酬。大唐擊鼓新羅舞。覿面相呈不相覩。
藕線引鯨鼇。針鋒輥芥投。望州烏石嶺。未唱已先酬。大唐擊鼓新羅舞。覿面相呈不相覩。
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舉。代宗皇帝問忠國師。和尚百年後所須何物。國師云。要箇無縫塔子。帝云。請師塔樣。國師云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請詔問之。國師遷化後。帝召耽源。問此意如何。耽源呈頌云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。
舉。代宗皇帝問忠國師。和尚百年後所須何物。國師云。要箇無縫塔子。帝云。請師塔樣。國師云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請詔問之。國師遷化後。帝召耽源。問此意如何。耽源呈頌云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。
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八面自玲瓏。盤空勢岌崿。表裏鎮巍然。若為分六鑿。執名匿相認影迷形。臥龍長怖碧潭清。合同船子開心椀。日用如何不現成。
八面自玲瓏。盤空勢岌崿。表裏鎮巍然。若為分六鑿。執名匿相認影迷形。臥龍長怖碧潭清。合同船子開心椀。日用如何不現成。
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舉。石頭見藥山坐次問。爾在此作什麼。山云。一物不為。頭云。恁麼則閑坐也。山云。閑坐則為也。頭云。汝道不為。不為箇什麼。山云。千聖亦不識。石頭以頌讚之。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈可明。
舉。石頭見藥山坐次問。爾在此作什麼。山云。一物不為。頭云。恁麼則閑坐也。山云。閑坐則為也。頭云。汝道不為。不為箇什麼。山云。千聖亦不識。石頭以頌讚之。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈可明。
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擺撥佛祖縛。曠然繩墨外。一物亦不為。縱橫得自在。古鑑臨臺明辨去來。金鎚影動鐵樹華開。任運相將不可陪。法雲隨處作風雷。
擺撥佛祖縛。曠然繩墨外。一物亦不為。縱橫得自在。古鑑臨臺明辨去來。金鎚影動鐵樹華開。任運相將不可陪。法雲隨處作風雷。
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舉。雲門示眾云。人人盡有光明在。看時不見暗昏昏。作麼生是光明。眾無對。自代云。僧堂佛殿厨庫三門。
舉。雲門示眾云。人人盡有光明在。看時不見暗昏昏。作麼生是光明。眾無對。自代云。僧堂佛殿厨庫三門。
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夜明簾外千峯秀。鸞鏡臺前萬象虛。掃蹤滅跡不立錙銖。唯為佛殿唯是香厨。敲出鳳凰五色髓。擊碎驪龍明月珠。
夜明簾外千峯秀。鸞鏡臺前萬象虛。掃蹤滅跡不立錙銖。唯為佛殿唯是香厨。敲出鳳凰五色髓。擊碎驪龍明月珠。
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舉。世尊生下周行七步目顧四方。一手指天一手指地。自云。天上天下惟我獨尊。
舉。世尊生下周行七步目顧四方。一手指天一手指地。自云。天上天下惟我獨尊。
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右脇誕金軀。九龍噴香水。嶷嶷步四方。周匝蓮華起。末上先施第一機。高風亘古鎮巍巍。當時有箇承當得。等閑擒下白拈賊。咦。
右脇誕金軀。九龍噴香水。嶷嶷步四方。周匝蓮華起。末上先施第一機。高風亘古鎮巍巍。當時有箇承當得。等閑擒下白拈賊。咦。
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舉。雪峯住庵有二僧到。峯見以手托庵門放身出云。是什麼。僧亦云。是什麼。峯低頭歸庵。其僧後至巖頭。頭問云。雪老有何言句。僧舉前話。頭云。雪峯道什麼。僧云。雪峯無語。頭云。噫我悔不當初向伊道有箇末後句。我若向伊道。已後天下人不奈雪老何。僧至夏末舉此話請益。頭云。汝何不早問。僧云。不敢造次。頭云。我雖與雪峯同條生。不與雪峯同條死。要識末後句。只這是。
舉。雪峯住庵有二僧到。峯見以手托庵門放身出云。是什麼。僧亦云。是什麼。峯低頭歸庵。其僧後至巖頭。頭問云。雪老有何言句。僧舉前話。頭云。雪峯道什麼。僧云。雪峯無語。頭云。噫我悔不當初向伊道有箇末後句。我若向伊道。已後天下人不奈雪老何。僧至夏末舉此話請益。頭云。汝何不早問。僧云。不敢造次。頭云。我雖與雪峯同條生。不與雪峯同條死。要識末後句。只這是。
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雙明復雙暗。獨立絕殊方。乘機直面提。其鋒安可當。同條生兩鏡相照無能名。不同條死鐵樹華開亘今古。末後句始牢關。拈却門前大案山。
雙明復雙暗。獨立絕殊方。乘機直面提。其鋒安可當。同條生兩鏡相照無能名。不同條死鐵樹華開亘今古。末後句始牢關。拈却門前大案山。
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舉。天平從猗和尚。行脚在西院。常云。今時莫道會佛法。只覓箇舉話底人也難得。一日從西院法堂下過。西院高聲喚從猗。平舉首。院云錯。行三兩步。院又云錯。院云。適來兩錯。是老僧錯是上座錯。平云。是從猗錯。西院云。錯錯。少頃西院云。上座且在此度夏。待與爾商量這兩錯。平當時便去。後住天平示眾云。老僧當年行脚。被業風吹到汝州西院。有箇思明長老。勘我兩錯更待留我過夏待共我商量。我不道恁麼時錯。我未發足南方行脚時。早知道錯了也。
舉。天平從猗和尚。行脚在西院。常云。今時莫道會佛法。只覓箇舉話底人也難得。一日從西院法堂下過。西院高聲喚從猗。平舉首。院云錯。行三兩步。院又云錯。院云。適來兩錯。是老僧錯是上座錯。平云。是從猗錯。西院云。錯錯。少頃西院云。上座且在此度夏。待與爾商量這兩錯。平當時便去。後住天平示眾云。老僧當年行脚。被業風吹到汝州西院。有箇思明長老。勘我兩錯更待留我過夏待共我商量。我不道恁麼時錯。我未發足南方行脚時。早知道錯了也。
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把纜放船膠柱調絃。遠水不救近火。短綆那汲深泉。天平老大怱草。為兩錯悔行脚。大地茫茫愁殺人。眼裏無筋一世貧。
把纜放船膠柱調絃。遠水不救近火。短綆那汲深泉。天平老大怱草。為兩錯悔行脚。大地茫茫愁殺人。眼裏無筋一世貧。
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舉。踈山平日在香嚴。一日嚴上堂。有僧問。不慕諸聖不重己靈時如何。嚴云。萬機休罷千聖不携。疎山作嘔吐勢。嚴云。師叔不肯那。山云。不得無過。嚴云。過在甚處。山云萬機休罷猶有物在。千聖不携亦從人得。嚴云。師叔莫道得麼。山云。還我法座與爾道。於是嚴令陞座。如前問之。山云。何不道肯諾不得全。嚴云。肯又肯箇什麼。諾又諾箇什麼。山云。肯則肯他諸聖。諾則諾於己靈。香嚴云。師叔恁麼道也。須倒屙三十年始得。後住疎山常病返胃。一日舉此問鏡清。病僧肯諾不得全道者。作麼生會。清云。全歸肯諾。山云。不得全又作麼生。清云。箇中無肯路。山云。始契病僧意。
舉。踈山平日在香嚴。一日嚴上堂。有僧問。不慕諸聖不重己靈時如何。嚴云。萬機休罷千聖不携。疎山作嘔吐勢。嚴云。師叔不肯那。山云。不得無過。嚴云。過在甚處。山云萬機休罷猶有物在。千聖不携亦從人得。嚴云。師叔莫道得麼。山云。還我法座與爾道。於是嚴令陞座。如前問之。山云。何不道肯諾不得全。嚴云。肯又肯箇什麼。諾又諾箇什麼。山云。肯則肯他諸聖。諾則諾於己靈。香嚴云。師叔恁麼道也。須倒屙三十年始得。後住疎山常病返胃。一日舉此問鏡清。病僧肯諾不得全道者。作麼生會。清云。全歸肯諾。山云。不得全又作麼生。清云。箇中無肯路。山云。始契病僧意。
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刀不自割指不自觸。鵠白烏玄松直棘曲。纔有纖塵帶影來。脫體全拋無眹迹。肯不存諾不立。一片清光射斗牛。天上人間得自由。
刀不自割指不自觸。鵠白烏玄松直棘曲。纔有纖塵帶影來。脫體全拋無眹迹。肯不存諾不立。一片清光射斗牛。天上人間得自由。
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舉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州云。還許趣向也無。泉云。擬向即乖。趙州云。不擬安知是道。泉云。道不屬知不屬不知。知是妄覺不知是無記。若直達不疑之道。廓同太虛。豈可強是非耶。州於言下大悟。
舉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州云。還許趣向也無。泉云。擬向即乖。趙州云。不擬安知是道。泉云。道不屬知不屬不知。知是妄覺不知是無記。若直達不疑之道。廓同太虛。豈可強是非耶。州於言下大悟。
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遇飯喫飯遇茶喫茶。千重百匝四海一家。解却黏去却縛。言無言作無作。廓然本體等虛空。風從虎兮雲從龍。
遇飯喫飯遇茶喫茶。千重百匝四海一家。解却黏去却縛。言無言作無作。廓然本體等虛空。風從虎兮雲從龍。
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舉。百丈每至陞座。常有一老人聽法。一日眾去老人獨留。丈云。汝是何人。老人云。某非人。然某緣五百生前迦葉佛時曾住此山。錯答學人一轉語。所以五百世墮野狐身。今欲舉此話。請和尚為答。丈云。汝試舉看。老人云大修行底人還落因果也無。某對云。不落因果。丈云。汝問我與汝道。老人遂問。大修行底人還落因果也無。丈云。不昧因果。老人遂悟。得脫野狐身化去。
舉。百丈每至陞座。常有一老人聽法。一日眾去老人獨留。丈云。汝是何人。老人云。某非人。然某緣五百生前迦葉佛時曾住此山。錯答學人一轉語。所以五百世墮野狐身。今欲舉此話。請和尚為答。丈云。汝試舉看。老人云大修行底人還落因果也無。某對云。不落因果。丈云。汝問我與汝道。老人遂問。大修行底人還落因果也無。丈云。不昧因果。老人遂悟。得脫野狐身化去。
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魚行水濁鳥飛毛落。至鑑難逃太虛寥廓。一往迢迢五百生。只緣因果大修行。疾雷破山風振海。百煉精金色不改。
魚行水濁鳥飛毛落。至鑑難逃太虛寥廓。一往迢迢五百生。只緣因果大修行。疾雷破山風振海。百煉精金色不改。
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舉。風穴在郢州衙內。陞座示眾云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如不去不住。且道印即是不印則是。時有盧陂長老出問。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴云。慣釣鯨鯢沈巨浸。却將蛙步輾泥沙。陂佇思。穴便喝云。長老何不進語。陂擬議。穴打一拂子云。長老還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。將知佛法與王法一般。穴云。見箇什麼道理。牧主云。當斷不斷返招其亂。穴便下座。
舉。風穴在郢州衙內。陞座示眾云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如不去不住。且道印即是不印則是。時有盧陂長老出問。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴云。慣釣鯨鯢沈巨浸。却將蛙步輾泥沙。陂佇思。穴便喝云。長老何不進語。陂擬議。穴打一拂子云。長老還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。將知佛法與王法一般。穴云。見箇什麼道理。牧主云。當斷不斷返招其亂。穴便下座。
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列聖風規初不放過。擬跨鐵牛驀頭印破。盧陂當斷却沈吟。電轉星飛活被擒。喝下攙撑同霹靂。三玄戈甲振叢林。
列聖風規初不放過。擬跨鐵牛驀頭印破。盧陂當斷却沈吟。電轉星飛活被擒。喝下攙撑同霹靂。三玄戈甲振叢林。
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舉。僧問洞山。寒暑到來如何回避。山云。何不向無寒暑處回避。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。
舉。僧問洞山。寒暑到來如何回避。山云。何不向無寒暑處回避。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。
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盤走珠珠走盤。偏中正正中偏。羚羊掛角無蹤跡。獵犬遶林空踧踖。
盤走珠珠走盤。偏中正正中偏。羚羊掛角無蹤跡。獵犬遶林空踧踖。
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舉。金牛每至食時。自携飯至僧堂前。撫掌呵呵大笑云。菩薩子喫飯來喫飯來。後僧問長慶。意旨如何。云大似因齋慶贊。僧問大光。未審慶贊箇甚麼。光作舞。僧禮拜。光云。爾作麼生會。僧亦作舞。光云。這野狐精。
舉。金牛每至食時。自携飯至僧堂前。撫掌呵呵大笑云。菩薩子喫飯來喫飯來。後僧問長慶。意旨如何。云大似因齋慶贊。僧問大光。未審慶贊箇甚麼。光作舞。僧禮拜。光云。爾作麼生會。僧亦作舞。光云。這野狐精。
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絲來線去分明過與。若不相諳如何驗取。因齋慶贊和泥土。蹈襲只言呈作舞。野狐精七星。利劍血長鯨。
絲來線去分明過與。若不相諳如何驗取。因齋慶贊和泥土。蹈襲只言呈作舞。野狐精七星。利劍血長鯨。
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舉。疎山示眾云。病僧咸通年已前會法身邊事。咸通年已後會法身向上事。雲門出問云。如何是法身邊事。山云。枯樁。如何是法身向上事。山云。非枯樁。門云。還許學人說道理也無。山云許。門云。只如枯樁豈不是明法身邊事。山云是。門云。非枯樁豈不是明法身向上事。山云是。門云。未審法身還該一切也無。山云。法身周遍爭得不該。門指淨瓶云。還有法身也無。山云。莫向淨瓶邊覓。門云諾諾。
舉。疎山示眾云。病僧咸通年已前會法身邊事。咸通年已後會法身向上事。雲門出問云。如何是法身邊事。山云。枯樁。如何是法身向上事。山云。非枯樁。門云。還許學人說道理也無。山云許。門云。只如枯樁豈不是明法身邊事。山云是。門云。非枯樁豈不是明法身向上事。山云是。門云。未審法身還該一切也無。山云。法身周遍爭得不該。門指淨瓶云。還有法身也無。山云。莫向淨瓶邊覓。門云諾諾。
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眼觀東南意在西北。撥轉天關掀翻地軸。法身向上法身邊。間氣英靈五百年。膠漆相投箭相拄。南山起雲北山雨。
眼觀東南意在西北。撥轉天關掀翻地軸。法身向上法身邊。間氣英靈五百年。膠漆相投箭相拄。南山起雲北山雨。
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舉。臺山路上有一婆子。僧問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師便恁麼去。前後僧問皆如此。後有僧舉似趙州。州云。待我為爾勘破這老婆。遂往問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。州纔行。婆云。好箇阿師又恁麼去。州歸舉似大眾云。我為爾勘破這婆了也。老宿拈云。什麼處是勘破處。
舉。臺山路上有一婆子。僧問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師便恁麼去。前後僧問皆如此。後有僧舉似趙州。州云。待我為爾勘破這老婆。遂往問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。州纔行。婆云。好箇阿師又恁麼去。州歸舉似大眾云。我為爾勘破這婆了也。老宿拈云。什麼處是勘破處。
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善繫無繩約。善行無轍跡。不戰屈人兵。直面當機疾。老婆勘破五臺山。有誰參透趙州關。
善繫無繩約。善行無轍跡。不戰屈人兵。直面當機疾。老婆勘破五臺山。有誰參透趙州關。
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舉。雲門示眾云。聞聲悟道見色明心。作麼生是聞聲悟道見色明心。舉手云。觀世音菩薩將錢來買胡餅。放下手元來却是饅頭。
舉。雲門示眾云。聞聲悟道見色明心。作麼生是聞聲悟道見色明心。舉手云。觀世音菩薩將錢來買胡餅。放下手元來却是饅頭。
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見色心先現。聞聲道已彰。掣電光中分皂白。海潮音裏別宮商。韶陽老慈門普。發機直用千鈞弩。
見色心先現。聞聲道已彰。掣電光中分皂白。海潮音裏別宮商。韶陽老慈門普。發機直用千鈞弩。
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舉。鏡清問僧。門外什麼聲。僧云。雨滴聲。清云。眾生顛倒迷己逐物。僧云。和尚作麼生。清云。洎不迷己。僧云。意旨如何。清云。出身猶可易。脫體道應難。
舉。鏡清問僧。門外什麼聲。僧云。雨滴聲。清云。眾生顛倒迷己逐物。僧云。和尚作麼生。清云。洎不迷己。僧云。意旨如何。清云。出身猶可易。脫體道應難。
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順流逆流轉物物轉。良哉觀音快逢其便。出身脫體句分明。門外依前雨滴聲。
順流逆流轉物物轉。良哉觀音快逢其便。出身脫體句分明。門外依前雨滴聲。
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舉。南泉示眾云。昨夜文殊普賢起佛見法見。每人與二十棒。貶向二鐵圍山去也。趙州出云。和尚棒教唯喫。泉云。王老師有什麼過。州禮拜。泉下座歸方丈。
舉。南泉示眾云。昨夜文殊普賢起佛見法見。每人與二十棒。貶向二鐵圍山去也。趙州出云。和尚棒教唯喫。泉云。王老師有什麼過。州禮拜。泉下座歸方丈。
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霧起龍吟風生虎嘯。兩口一舌異音同調。文殊普賢佛法見。南泉趙州日月面。據令而行指顧間。盡情貶向鐵圍山。忽有箇不憤底出來道崇寧𡁠。只向他道果然果然。
霧起龍吟風生虎嘯。兩口一舌異音同調。文殊普賢佛法見。南泉趙州日月面。據令而行指顧間。盡情貶向鐵圍山。忽有箇不憤底出來道崇寧𡁠。只向他道果然果然。
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舉。雪峯問僧。近離甚處。僧云覆船。峯云。生死海未渡。為什麼覆却船。僧無語。覆船代云。渠無生死。雪竇代云。久響雪峯。
舉。雪峯問僧。近離甚處。僧云覆船。峯云。生死海未渡。為什麼覆却船。僧無語。覆船代云。渠無生死。雪竇代云。久響雪峯。
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未渡生死海。不應覆却船。渠本無生死。超然離二邊。長如杲日麗中天。舒光照到雪峯前。
未渡生死海。不應覆却船。渠本無生死。超然離二邊。長如杲日麗中天。舒光照到雪峯前。
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舉。僧問雲門。如何是一氏時教。門云。對一說。
舉。僧問雲門。如何是一氏時教。門云。對一說。
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海藏龍宮金文玉牒。逗器觀機破關擊節。三百餘會振綱宗。四十九年同箇舌。阿剌剌對一說。諦當之言如截鐵。
海藏龍宮金文玉牒。逗器觀機破關擊節。三百餘會振綱宗。四十九年同箇舌。阿剌剌對一說。諦當之言如截鐵。
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舉。僧問雲門。不是目前機亦非目前事時如何。門云。倒一說。
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是賊識賊以楔出楔。鳥跡空雲鏡象水月。教兒師子迷蹤訣。上樹老猫安身法。活鱍鱍倒一說。等閑翻却狐狸穴。
是賊識賊以楔出楔。鳥跡空雲鏡象水月。教兒師子迷蹤訣。上樹老猫安身法。活鱍鱍倒一說。等閑翻却狐狸穴。
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舉。世尊於一處九旬安居。至自恣日文殊倏來。迦葉問。今夏在何處安居。文殊云。在三處安居。迦葉於是白眾欲擯文殊出。纔舉犍槌。乃見無量佛剎。一一佛所有一一文殊一一迦葉。舉槌欲擯之。世尊於是告迦葉云。汝今欲擯出那箇文殊。
舉。世尊於一處九旬安居。至自恣日文殊倏來。迦葉問。今夏在何處安居。文殊云。在三處安居。迦葉於是白眾欲擯文殊出。纔舉犍槌。乃見無量佛剎。一一佛所有一一文殊一一迦葉。舉槌欲擯之。世尊於是告迦葉云。汝今欲擯出那箇文殊。
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大象不遊兔徑。燕雀安知鴻鵠。據令宛若成風。破的渾如齧鏃。遍界是文殊。遍界是迦葉。相對各儼然。舉槌何處罰好一劄。金色頭陀曾落節。
大象不遊兔徑。燕雀安知鴻鵠。據令宛若成風。破的渾如齧鏃。遍界是文殊。遍界是迦葉。相對各儼然。舉槌何處罰好一劄。金色頭陀曾落節。
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舉。巖頭示眾云。涅槃經道。吾教意如塗毒鼓。擊著遠近聞者皆喪。僧問。如何是塗毒鼓。頭亞身云。韓信臨朝底。
舉。巖頭示眾云。涅槃經道。吾教意如塗毒鼓。擊著遠近聞者皆喪。僧問。如何是塗毒鼓。頭亞身云。韓信臨朝底。
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天高地厚水闊山遙。蕭何制律韓信臨朝。塗毒鼓未擊已前宜薦取。
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舉。文殊問庵提遮女。生以何為義。女云。生以不生生為生義。殊云。如何是生以不生生為生義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所和合。而能隨其所宜。以為生義。殊云。死以何為義。女云。死以不死死為死義。殊云。如何是死以不死死為死義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所離散。而能隨其所宜。以為死義。
舉。文殊問庵提遮女。生以何為義。女云。生以不生生為生義。殊云。如何是生以不生生為生義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所和合。而能隨其所宜。以為生義。殊云。死以何為義。女云。死以不死死為死義。殊云。如何是死以不死死為死義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所離散。而能隨其所宜。以為死義。
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生以不生生。死以不死死。根本豁然明。應時超佛祖。隨宜離散與和合。十字縱橫活鱍鱍。金剛寶劍倚天寒。外道天魔皆膽慴。
生以不生生。死以不死死。根本豁然明。應時超佛祖。隨宜離散與和合。十字縱橫活鱍鱍。金剛寶劍倚天寒。外道天魔皆膽慴。
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舉。溈山問仰山云。天寒人寒。仰山云。大家在這裏。溈山云。何不直說。仰山云。適來也不曲和尚如何。溈山云。且須隨流。
舉。溈山問仰山云。天寒人寒。仰山云。大家在這裏。溈山云。何不直說。仰山云。適來也不曲和尚如何。溈山云。且須隨流。
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北風逞嚴威。凜凜侵肌骨。一句括人天。幾曾容眹迹。隨流認得本來身。遍界莫非無價珍。
北風逞嚴威。凜凜侵肌骨。一句括人天。幾曾容眹迹。隨流認得本來身。遍界莫非無價珍。
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舉。歸宗示眾云。吾今欲說禪。諸子總近前。大眾進前。宗云。汝聽觀音行。善應諸方所。僧問。如何是觀音行。宗彈指云。諸人還聞麼。僧云聞。宗云。一隊漢向這裏覓箇什麼。以拄杖打趁。呵呵大笑歸方丈。
舉。歸宗示眾云。吾今欲說禪。諸子總近前。大眾進前。宗云。汝聽觀音行。善應諸方所。僧問。如何是觀音行。宗彈指云。諸人還聞麼。僧云聞。宗云。一隊漢向這裏覓箇什麼。以拄杖打趁。呵呵大笑歸方丈。
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無學彈指超。圓通耳根淨。透出聞不聞。妙哉觀音行。棒頭指出金剛王。嶮惡道中為津梁。
無學彈指超。圓通耳根淨。透出聞不聞。妙哉觀音行。棒頭指出金剛王。嶮惡道中為津梁。
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圓悟佛果禪師語錄卷第十九
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