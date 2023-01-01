圓悟佛果禪師語錄卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第十九

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

頌古下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌古下

舉。教中道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。大象本無形。至虛包萬有。末後已太過。面南看北斗。王宮兜率度生出胎。始終一貫初無去來。掃蹤滅跡除根蔕。火裏蓮華處處開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。教中道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。大象本無形。至虛包萬有。末後已太過。面南看北斗。王宮兜率度生出胎。始終一貫初無去來。掃蹤滅跡除根蔕。火裏蓮華處處開。

舉。僧問雲門。生死到來如何回避。門云。在什麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。生死到來如何回避。門云。在什麼處。

針眼魚吞大千界。蟭螟蟲吐妙高山。太虛包括無遺漏。萬彙全歸指掌間。起復滅去還來。石橋踏斷通身黑。那知華頂是天台。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 針眼魚吞大千界。蟭螟蟲吐妙高山。太虛包括無遺漏。萬彙全歸指掌間。起復滅去還來。石橋踏斷通身黑。那知華頂是天台。

舉。丹霞初見馬祖。以兩手托幞頭祖云。吾非汝師。南嶽石頭處去。霞遂至石頭。如前托幞頭。頭云。著槽𣚿去。霞依童行次。一日石頭為眾云。今日齋後普請剗佛殿前草。眾競具鋤鍬。霞獨洗頭。棒剃刀於石頭前胡跪。頭云作什麼。霞云。請師剗草。石頭笑為剃髮。呼與授戒。霞掩耳而去。却回江西馬祖院。騎聖僧項。眾驚報馬祖。馬祖親來見乃云。我子天然。霞遂作禮云。謝師安名。祖問。甚處來。霞云。石頭來。祖云。石頭路滑。子莫曾踏倒麼。霞云。若踏倒則不來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。丹霞初見馬祖。以兩手托幞頭祖云。吾非汝師。南嶽石頭處去。霞遂至石頭。如前托幞頭。頭云。著槽𣚿去。霞依童行次。一日石頭為眾云。今日齋後普請剗佛殿前草。眾競具鋤鍬。霞獨洗頭。棒剃刀於石頭前胡跪。頭云作什麼。霞云。請師剗草。石頭笑為剃髮。呼與授戒。霞掩耳而去。却回江西馬祖院。騎聖僧項。眾驚報馬祖。馬祖親來見乃云。我子天然。霞遂作禮云。謝師安名。祖問。甚處來。霞云。石頭來。祖云。石頭路滑。子莫曾踏倒麼。霞云。若踏倒則不來也。

問一答十告往知來。龍馳虎驟玉轉珠回。聊聞舉著已瞥地。剔起便行何俊哉。剗草固奇崛。安名尤突兀。二老略玄黃。賞茲千里骨。真規鎮儼然。覿面看標格。騰雲一舉迷風日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問一答十告往知來。龍馳虎驟玉轉珠回。聊聞舉著已瞥地。剔起便行何俊哉。剗草固奇崛。安名尤突兀。二老略玄黃。賞茲千里骨。真規鎮儼然。覿面看標格。騰雲一舉迷風日。

舉。雲門示眾云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶祕在形山。著燈籠向佛殿裏。拈三門安燈籠上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門示眾云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶祕在形山。著燈籠向佛殿裏。拈三門安燈籠上。

虎豹文章麒麟頭角。輝天焯地堆山積嶽。拶破面門兮蓋色騎聲。截斷羅籠兮解黏去縛。罷却干戈百草頭。萬里秋天飛一鶚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎豹文章麒麟頭角。輝天焯地堆山積嶽。拶破面門兮蓋色騎聲。截斷羅籠兮解黏去縛。罷却干戈百草頭。萬里秋天飛一鶚。

舉。雪峯示眾云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯示眾云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。

疾焰過鋒奔流度刃。唱拍相隨拳踢相應。驀然轟起震天雷。百草顛頭春色回。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾焰過鋒奔流度刃。唱拍相隨拳踢相應。驀然轟起震天雷。百草顛頭春色回。

舉僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心即佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問馬祖。如何是佛。祖云。即心即佛。

無鬚鎖子八面玲瓏。不撥自轉南北西東。海神知貴不知價。留向人間光照夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無鬚鎖子八面玲瓏。不撥自轉南北西東。海神知貴不知價。留向人間光照夜。

舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。非心非佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。非心非佛。

碧海珠荊山璧。耀乾坤唯別識。利刀剪却無根樹。萬疊峯巒歛煙霧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 碧海珠荊山璧。耀乾坤唯別識。利刀剪却無根樹。萬疊峯巒歛煙霧。

舉。馬祖與百丈同遊山。見野鴨子飛過。祖云。是什麼。丈云。野鴨子。祖云。向什麼處去也。丈云。飛過了也。祖將百丈鼻孔扭。丈作忍痛聲。祖云。何曾飛去。丈於此有省。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。馬祖與百丈同遊山。見野鴨子飛過。祖云。是什麼。丈云。野鴨子。祖云。向什麼處去也。丈云。飛過了也。祖將百丈鼻孔扭。丈作忍痛聲。祖云。何曾飛去。丈於此有省。

野鴨過前溪。千峯凜寒色。相顧不知歸。未免資傍擊。扭破疑團葛怛消。捎風直下透青霄。雲山海月渾閑事。一語歸宗萬國朝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野鴨過前溪。千峯凜寒色。相顧不知歸。未免資傍擊。扭破疑團葛怛消。捎風直下透青霄。雲山海月渾閑事。一語歸宗萬國朝。

舉。僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啟祚。僧云。謝師答話。清云。鏡清今日失利。又僧問智門明教。新年頭還有佛法也無。教云無。僧云。年年是好年。日日是好日。為什麼却無。教云。張公喫酒李公醉。僧云。老老大大龍頭蛇尾。教云。明教今日失利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啟祚。僧云。謝師答話。清云。鏡清今日失利。又僧問智門明教。新年頭還有佛法也無。教云無。僧云。年年是好年。日日是好日。為什麼却無。教云。張公喫酒李公醉。僧云。老老大大龍頭蛇尾。教云。明教今日失利。

穩密田地神通遊戲。佛法新年頭。有無俱失利。一概等虛空。豈容立巴鼻。草上之風祖令行。唯知雷罷不停聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穩密田地神通遊戲。佛法新年頭。有無俱失利。一概等虛空。豈容立巴鼻。草上之風祖令行。唯知雷罷不停聲。

舉。僧問琅瑘。清淨本然云何忽生山河大地。瑘云。清淨本然云何忽生山河大地。其僧有省。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問琅瑘。清淨本然云何忽生山河大地。瑘云。清淨本然云何忽生山河大地。其僧有省。

相罵饒爾接嘴。相唾饒爾潑水。塵舉大地收。華開世界起。一模脫出絕功勳。句裏挨開大施門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相罵饒爾接嘴。相唾饒爾潑水。塵舉大地收。華開世界起。一模脫出絕功勳。句裏挨開大施門。

舉。僧問長沙。本來身還成佛否。沙云。爾道大唐天子還刈茅割稻否。僧云。成佛又是何人。沙云。是爾成佛知不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問長沙。本來身還成佛否。沙云。爾道大唐天子還刈茅割稻否。僧云。成佛又是何人。沙云。是爾成佛知不知。

巨嶽何曾乏土。唐皇豈可刈茅。禮拜近前叉手。西天十萬迢迢。古佛即自己。自己即古佛。珊瑚瀲灔十洲春。蟾蜍映奪驪龍窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巨嶽何曾乏土。唐皇豈可刈茅。禮拜近前叉手。西天十萬迢迢。古佛即自己。自己即古佛。珊瑚瀲灔十洲春。蟾蜍映奪驪龍窟。

舉。僧問百丈。如何是奇特事。丈云。獨坐大雄峯。僧禮拜。丈便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問百丈。如何是奇特事。丈云。獨坐大雄峯。僧禮拜。丈便打。

醬裏著鹽雪中送炭。纔捋虎鬚棒頭有眼。怪來獨坐大雄山。他家曾踏上頭關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醬裏著鹽雪中送炭。纔捋虎鬚棒頭有眼。怪來獨坐大雄山。他家曾踏上頭關。

舉。僧問香林。如何是室內一盞燈。林云。三人證龜成鼈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問香林。如何是室內一盞燈。林云。三人證龜成鼈。

皎皎清光遍界莫藏。聲拋不出色豈能彰。直下斬釘截鐵。剗却古今途轍。高出臨濟德山。三人證龜成鼈。別別。一回喫水一回噎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皎皎清光遍界莫藏。聲拋不出色豈能彰。直下斬釘截鐵。剗却古今途轍。高出臨濟德山。三人證龜成鼈。別別。一回喫水一回噎。

舉。麻谷持錫見章敬。遶繩床三匝振錫一下卓然而立。敬云。如是如是。後到南泉。亦遶繩床三匝振錫一下卓然而立。泉云。不是不是。谷云。章敬道是。和尚為什麼却道不是。泉云。章敬則是是。汝不是。此是風力所轉。終歸敗壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。麻谷持錫見章敬。遶繩床三匝振錫一下卓然而立。敬云。如是如是。後到南泉。亦遶繩床三匝振錫一下卓然而立。泉云。不是不是。谷云。章敬道是。和尚為什麼却道不是。泉云。章敬則是是。汝不是。此是風力所轉。終歸敗壞。

如是不是去却藥忌。擬犯封疆全軍失利。杖頭突出古菱華。舉世風流屬當家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不是去却藥忌。擬犯封疆全軍失利。杖頭突出古菱華。舉世風流屬當家。

舉。僧問藥山。平田淺草塵鹿成群。如何射得塵中塵。山云。看箭。僧便放身倒。山云。侍者拕出這死漢僧便起走。山云。弄泥團漢有什麼數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問藥山。平田淺草塵鹿成群。如何射得塵中塵。山云。看箭。僧便放身倒。山云。侍者拕出這死漢僧便起走。山云。弄泥團漢有什麼數。

獵人有神箭。射得塵中塵。箭下快承當。跳出曹溪路。翻身踏著上頭關。敵勝驚群瞥爾間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獵人有神箭。射得塵中塵。箭下快承當。跳出曹溪路。翻身踏著上頭關。敵勝驚群瞥爾間。

舉。雲門示眾云。藥病相治。盡大地是藥。那箇是自己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門示眾云。藥病相治。盡大地是藥。那箇是自己。

太嶢敲全殺活。絕承當無摸索。寰中意氣閫外籌略。倒退三千里。盡大地是藥。錯錯。利劍七星光閃爍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太嶢敲全殺活。絕承當無摸索。寰中意氣閫外籌略。倒退三千里。盡大地是藥。錯錯。利劍七星光閃爍。

舉。乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得始解穩坐。雖然如是。更須知有照用同時向上一竅始得。雲門出眾問云。只如庵內人。為什麼不見庵外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處在峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委悉。峯云。直須恁麼始解穩坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。乾峯示眾云。法身有三種病二種光。須是一一透得始解穩坐。雖然如是。更須知有照用同時向上一竅始得。雲門出眾問云。只如庵內人。為什麼不見庵外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處在峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委悉。峯云。直須恁麼始解穩坐。

動絃別曲聞一知十。手搦手擡以膠投漆。庵內不見庵外。無孔鐵槌不會。人生相識貴知音。水入水兮金博金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動絃別曲聞一知十。手搦手擡以膠投漆。庵內不見庵外。無孔鐵槌不會。人生相識貴知音。水入水兮金博金。

舉。靈雲見桃華悟道有頌。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。靈雲見桃華悟道有頌。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。

陌上笑春風。枝頭漏消息。紅光爍太虛。豈藉陽和力。學劍宗師既不疑。玄沙未徹最新奇。掃除學路刮肌骨。格外之機如電拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陌上笑春風。枝頭漏消息。紅光爍太虛。豈藉陽和力。學劍宗師既不疑。玄沙未徹最新奇。掃除學路刮肌骨。格外之機如電拂。

舉。雲門問洞山。近離甚處。山云查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼中。山云。今年八月。門云。放汝三頓棒。次日洞山往問。昨蒙和尚放某三頓棒。未審過在什麼處。門云。飯袋子。江西湖南便恁麼去。洞山大悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門問洞山。近離甚處。山云查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼中。山云。今年八月。門云。放汝三頓棒。次日洞山往問。昨蒙和尚放某三頓棒。未審過在什麼處。門云。飯袋子。江西湖南便恁麼去。洞山大悟。

見兔放鷹因行掉臂。赤骨歷窮方圖富貴。放三頓棒尚遲疑。再挨方識利頭錐。單提獨脚機關外。明眼衲僧猶不會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見兔放鷹因行掉臂。赤骨歷窮方圖富貴。放三頓棒尚遲疑。再挨方識利頭錐。單提獨脚機關外。明眼衲僧猶不會。

舉。三聖問雪峯。透網金鱗以何為食。峯云。待汝出網來向爾道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。三聖問雪峯。透網金鱗以何為食。峯云。待汝出網來向爾道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。

百草頭出沒。三界外遨遊。徒布漫天網。虛下釣鼇鉤。搖鱗振鬣撼乾坤。兀目昂頭洪浪噴。棒雨點喝雷奔。肯將爭戰定功勳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百草頭出沒。三界外遨遊。徒布漫天網。虛下釣鼇鉤。搖鱗振鬣撼乾坤。兀目昂頭洪浪噴。棒雨點喝雷奔。肯將爭戰定功勳。

舉。僧問趙州。見說和尚親見南泉是否。州云。鎮州出大蘿蔔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問趙州。見說和尚親見南泉是否。州云。鎮州出大蘿蔔。

鎮州出大蘿蔔。猛虎不食伏肉。直饒眼似流星。爭免持南作北。老趙州逈殊絕。片言本自定乾坤。返使叢林鬧聒聒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎮州出大蘿蔔。猛虎不食伏肉。直饒眼似流星。爭免持南作北。老趙州逈殊絕。片言本自定乾坤。返使叢林鬧聒聒。

舉。陸亘大夫謂南泉云。肇法師也甚奇怪。解道天地與我同根。萬物與我一體。泉云。大夫。陸應諾。泉指華云。時人見此一株華如夢相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。陸亘大夫謂南泉云。肇法師也甚奇怪。解道天地與我同根。萬物與我一體。泉云。大夫。陸應諾。泉指華云。時人見此一株華如夢相似。

山潤石蘊玉。林秀淵藏珠。見此一株華似夢。灼然根體不同途。王老師脫規模。解向長安正鬧處。喚得悠悠陸大夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山潤石蘊玉。林秀淵藏珠。見此一株華似夢。灼然根體不同途。王老師脫規模。解向長安正鬧處。喚得悠悠陸大夫。

舉。雲門示眾云。十五日已前則不問汝。十五日已後道將一句來。眾無對。自代云。日日是好日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門示眾云。十五日已前則不問汝。十五日已後道將一句來。眾無對。自代云。日日是好日。

破二作一分三成六。著串數珠數不足。南辰信手攀北斗。回身觸豁開戶牖。正當軒玉兔金烏。如轉燭傳不傳得不得。那知陌上春條綠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破二作一分三成六。著串數珠數不足。南辰信手攀北斗。回身觸豁開戶牖。正當軒玉兔金烏。如轉燭傳不傳得不得。那知陌上春條綠。

舉。僧問洞山。如何是佛。山云。麻三斤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問洞山。如何是佛。山云。麻三斤。

鐘在扣谷受響。池印月鏡含像。曾非展事投機。豈是預搔待痒。點鐵成金舉直措枉。一箭鵰一雙。一摑血一掌。君不見疎而不漏兮恢恢天網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐘在扣谷受響。池印月鏡含像。曾非展事投機。豈是預搔待痒。點鐵成金舉直措枉。一箭鵰一雙。一摑血一掌。君不見疎而不漏兮恢恢天網。

舉。雪峯示眾云。三世諸佛在火焰裏轉大法輪。玄沙云。火焰為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯示眾云。三世諸佛在火焰裏轉大法輪。玄沙云。火焰為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。

將謂猴白更有猴黑。互換投機神出鬼沒。烈焰亘天佛說法。亘天烈焰法說佛。風前剪斷葛藤窠。一言勘破維摩詰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將謂猴白更有猴黑。互換投機神出鬼沒。烈焰亘天佛說法。亘天烈焰法說佛。風前剪斷葛藤窠。一言勘破維摩詰。

舉。東寺問仰山。甚處人。山云廣州。寺云。我聞廣州有鎮海明珠是否。山云是。寺云。作何顏色。山云。黑月則現。白月則隱。寺云。子還帶得來麼。山云。帶得來。寺云。何不呈似老僧。山云諾。惠寂昨到溈山。亦被索此珠。直得無言可對無理可伸。寺云。真師子兒大師子吼。善撫太阿鋏。決無傷手厄。慣編猛虎鬚。必有全身策。鎮海珠巧呈似。離色離聲離名字。栴檀林裏爇栴檀。師子窟中吼師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。東寺問仰山。甚處人。山云廣州。寺云。我聞廣州有鎮海明珠是否。山云是。寺云。作何顏色。山云。黑月則現。白月則隱。寺云。子還帶得來麼。山云。帶得來。寺云。何不呈似老僧。山云諾。惠寂昨到溈山。亦被索此珠。直得無言可對無理可伸。寺云。真師子兒大師子吼。善撫太阿鋏。決無傷手厄。慣編猛虎鬚。必有全身策。鎮海珠巧呈似。離色離聲離名字。栴檀林裏爇栴檀。師子窟中吼師子。

舉。趙州示眾云。至道無難唯嫌揀擇。但莫憎愛洞然明白。纔有言語是揀擇是明白。老僧不在明白裏。汝等還護惜也無。僧問。既不在明白裏。未審護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。為什麼道不在明白裏。州云。問事則得。禮拜了退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。趙州示眾云。至道無難唯嫌揀擇。但莫憎愛洞然明白。纔有言語是揀擇是明白。老僧不在明白裏。汝等還護惜也無。僧問。既不在明白裏。未審護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。為什麼道不在明白裏。州云。問事則得。禮拜了退。

至簡至易同天同地。揀擇明白云何護惜。口似錐眼似眉。涉語脈蚿憐夔。堪笑卞和三獻玉。縱榮刖却一雙足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至簡至易同天同地。揀擇明白云何護惜。口似錐眼似眉。涉語脈蚿憐夔。堪笑卞和三獻玉。縱榮刖却一雙足。

舉。石頭示眾云。言語動用沒交涉。藥山云。非言語動用亦沒交涉。頭云。我這裏針剳不入。山云。我這裏如石上栽華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。石頭示眾云。言語動用沒交涉。藥山云。非言語動用亦沒交涉。頭云。我這裏針剳不入。山云。我這裏如石上栽華。

井底泥牛吼月。雲間木馬嘶風。把斷乾坤世界。誰分南北西東。直中曲曲中直。要平不平憑秤尺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 井底泥牛吼月。雲間木馬嘶風。把斷乾坤世界。誰分南北西東。直中曲曲中直。要平不平憑秤尺。

舉。雪峯示眾云。望州亭與諸人相見了也。烏石嶺與諸人相見了也。僧堂前與諸人相見了也。後保福舉問鵝湖。僧堂前則且置。什麼處是望州亭烏石嶺相見。鵝湖驟步歸方丈。保福便入僧堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯示眾云。望州亭與諸人相見了也。烏石嶺與諸人相見了也。僧堂前與諸人相見了也。後保福舉問鵝湖。僧堂前則且置。什麼處是望州亭烏石嶺相見。鵝湖驟步歸方丈。保福便入僧堂。

藕線引鯨鼇。針鋒輥芥投。望州烏石嶺。未唱已先酬。大唐擊鼓新羅舞。覿面相呈不相覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藕線引鯨鼇。針鋒輥芥投。望州烏石嶺。未唱已先酬。大唐擊鼓新羅舞。覿面相呈不相覩。

舉。代宗皇帝問忠國師。和尚百年後所須何物。國師云。要箇無縫塔子。帝云。請師塔樣。國師云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請詔問之。國師遷化後。帝召耽源。問此意如何。耽源呈頌云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。代宗皇帝問忠國師。和尚百年後所須何物。國師云。要箇無縫塔子。帝云。請師塔樣。國師云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請詔問之。國師遷化後。帝召耽源。問此意如何。耽源呈頌云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。

八面自玲瓏。盤空勢岌崿。表裏鎮巍然。若為分六鑿。執名匿相認影迷形。臥龍長怖碧潭清。合同船子開心椀。日用如何不現成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八面自玲瓏。盤空勢岌崿。表裏鎮巍然。若為分六鑿。執名匿相認影迷形。臥龍長怖碧潭清。合同船子開心椀。日用如何不現成。

舉。石頭見藥山坐次問。爾在此作什麼。山云。一物不為。頭云。恁麼則閑坐也。山云。閑坐則為也。頭云。汝道不為。不為箇什麼。山云。千聖亦不識。石頭以頌讚之。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈可明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。石頭見藥山坐次問。爾在此作什麼。山云。一物不為。頭云。恁麼則閑坐也。山云。閑坐則為也。頭云。汝道不為。不為箇什麼。山云。千聖亦不識。石頭以頌讚之。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈可明。

擺撥佛祖縛。曠然繩墨外。一物亦不為。縱橫得自在。古鑑臨臺明辨去來。金鎚影動鐵樹華開。任運相將不可陪。法雲隨處作風雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擺撥佛祖縛。曠然繩墨外。一物亦不為。縱橫得自在。古鑑臨臺明辨去來。金鎚影動鐵樹華開。任運相將不可陪。法雲隨處作風雷。

舉。雲門示眾云。人人盡有光明在。看時不見暗昏昏。作麼生是光明。眾無對。自代云。僧堂佛殿厨庫三門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門示眾云。人人盡有光明在。看時不見暗昏昏。作麼生是光明。眾無對。自代云。僧堂佛殿厨庫三門。

夜明簾外千峯秀。鸞鏡臺前萬象虛。掃蹤滅跡不立錙銖。唯為佛殿唯是香厨。敲出鳳凰五色髓。擊碎驪龍明月珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜明簾外千峯秀。鸞鏡臺前萬象虛。掃蹤滅跡不立錙銖。唯為佛殿唯是香厨。敲出鳳凰五色髓。擊碎驪龍明月珠。

舉。世尊生下周行七步目顧四方。一手指天一手指地。自云。天上天下惟我獨尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。世尊生下周行七步目顧四方。一手指天一手指地。自云。天上天下惟我獨尊。

右脇誕金軀。九龍噴香水。嶷嶷步四方。周匝蓮華起。末上先施第一機。高風亘古鎮巍巍。當時有箇承當得。等閑擒下白拈賊。咦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右脇誕金軀。九龍噴香水。嶷嶷步四方。周匝蓮華起。末上先施第一機。高風亘古鎮巍巍。當時有箇承當得。等閑擒下白拈賊。咦。

舉。雪峯住庵有二僧到。峯見以手托庵門放身出云。是什麼。僧亦云。是什麼。峯低頭歸庵。其僧後至巖頭。頭問云。雪老有何言句。僧舉前話。頭云。雪峯道什麼。僧云。雪峯無語。頭云。噫我悔不當初向伊道有箇末後句。我若向伊道。已後天下人不奈雪老何。僧至夏末舉此話請益。頭云。汝何不早問。僧云。不敢造次。頭云。我雖與雪峯同條生。不與雪峯同條死。要識末後句。只這是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯住庵有二僧到。峯見以手托庵門放身出云。是什麼。僧亦云。是什麼。峯低頭歸庵。其僧後至巖頭。頭問云。雪老有何言句。僧舉前話。頭云。雪峯道什麼。僧云。雪峯無語。頭云。噫我悔不當初向伊道有箇末後句。我若向伊道。已後天下人不奈雪老何。僧至夏末舉此話請益。頭云。汝何不早問。僧云。不敢造次。頭云。我雖與雪峯同條生。不與雪峯同條死。要識末後句。只這是。

雙明復雙暗。獨立絕殊方。乘機直面提。其鋒安可當。同條生兩鏡相照無能名。不同條死鐵樹華開亘今古。末後句始牢關。拈却門前大案山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙明復雙暗。獨立絕殊方。乘機直面提。其鋒安可當。同條生兩鏡相照無能名。不同條死鐵樹華開亘今古。末後句始牢關。拈却門前大案山。

舉。天平從猗和尚。行脚在西院。常云。今時莫道會佛法。只覓箇舉話底人也難得。一日從西院法堂下過。西院高聲喚從猗。平舉首。院云錯。行三兩步。院又云錯。院云。適來兩錯。是老僧錯是上座錯。平云。是從猗錯。西院云。錯錯。少頃西院云。上座且在此度夏。待與爾商量這兩錯。平當時便去。後住天平示眾云。老僧當年行脚。被業風吹到汝州西院。有箇思明長老。勘我兩錯更待留我過夏待共我商量。我不道恁麼時錯。我未發足南方行脚時。早知道錯了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。天平從猗和尚。行脚在西院。常云。今時莫道會佛法。只覓箇舉話底人也難得。一日從西院法堂下過。西院高聲喚從猗。平舉首。院云錯。行三兩步。院又云錯。院云。適來兩錯。是老僧錯是上座錯。平云。是從猗錯。西院云。錯錯。少頃西院云。上座且在此度夏。待與爾商量這兩錯。平當時便去。後住天平示眾云。老僧當年行脚。被業風吹到汝州西院。有箇思明長老。勘我兩錯更待留我過夏待共我商量。我不道恁麼時錯。我未發足南方行脚時。早知道錯了也。

把纜放船膠柱調絃。遠水不救近火。短綆那汲深泉。天平老大怱草。為兩錯悔行脚。大地茫茫愁殺人。眼裏無筋一世貧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 把纜放船膠柱調絃。遠水不救近火。短綆那汲深泉。天平老大怱草。為兩錯悔行脚。大地茫茫愁殺人。眼裏無筋一世貧。

舉。踈山平日在香嚴。一日嚴上堂。有僧問。不慕諸聖不重己靈時如何。嚴云。萬機休罷千聖不携。疎山作嘔吐勢。嚴云。師叔不肯那。山云。不得無過。嚴云。過在甚處。山云萬機休罷猶有物在。千聖不携亦從人得。嚴云。師叔莫道得麼。山云。還我法座與爾道。於是嚴令陞座。如前問之。山云。何不道肯諾不得全。嚴云。肯又肯箇什麼。諾又諾箇什麼。山云。肯則肯他諸聖。諾則諾於己靈。香嚴云。師叔恁麼道也。須倒屙三十年始得。後住疎山常病返胃。一日舉此問鏡清。病僧肯諾不得全道者。作麼生會。清云。全歸肯諾。山云。不得全又作麼生。清云。箇中無肯路。山云。始契病僧意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。踈山平日在香嚴。一日嚴上堂。有僧問。不慕諸聖不重己靈時如何。嚴云。萬機休罷千聖不携。疎山作嘔吐勢。嚴云。師叔不肯那。山云。不得無過。嚴云。過在甚處。山云萬機休罷猶有物在。千聖不携亦從人得。嚴云。師叔莫道得麼。山云。還我法座與爾道。於是嚴令陞座。如前問之。山云。何不道肯諾不得全。嚴云。肯又肯箇什麼。諾又諾箇什麼。山云。肯則肯他諸聖。諾則諾於己靈。香嚴云。師叔恁麼道也。須倒屙三十年始得。後住疎山常病返胃。一日舉此問鏡清。病僧肯諾不得全道者。作麼生會。清云。全歸肯諾。山云。不得全又作麼生。清云。箇中無肯路。山云。始契病僧意。

刀不自割指不自觸。鵠白烏玄松直棘曲。纔有纖塵帶影來。脫體全拋無眹迹。肯不存諾不立。一片清光射斗牛。天上人間得自由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀不自割指不自觸。鵠白烏玄松直棘曲。纔有纖塵帶影來。脫體全拋無眹迹。肯不存諾不立。一片清光射斗牛。天上人間得自由。

舉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州云。還許趣向也無。泉云。擬向即乖。趙州云。不擬安知是道。泉云。道不屬知不屬不知。知是妄覺不知是無記。若直達不疑之道。廓同太虛。豈可強是非耶。州於言下大悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州云。還許趣向也無。泉云。擬向即乖。趙州云。不擬安知是道。泉云。道不屬知不屬不知。知是妄覺不知是無記。若直達不疑之道。廓同太虛。豈可強是非耶。州於言下大悟。

遇飯喫飯遇茶喫茶。千重百匝四海一家。解却黏去却縛。言無言作無作。廓然本體等虛空。風從虎兮雲從龍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇飯喫飯遇茶喫茶。千重百匝四海一家。解却黏去却縛。言無言作無作。廓然本體等虛空。風從虎兮雲從龍。

舉。百丈每至陞座。常有一老人聽法。一日眾去老人獨留。丈云。汝是何人。老人云。某非人。然某緣五百生前迦葉佛時曾住此山。錯答學人一轉語。所以五百世墮野狐身。今欲舉此話。請和尚為答。丈云。汝試舉看。老人云大修行底人還落因果也無。某對云。不落因果。丈云。汝問我與汝道。老人遂問。大修行底人還落因果也無。丈云。不昧因果。老人遂悟。得脫野狐身化去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。百丈每至陞座。常有一老人聽法。一日眾去老人獨留。丈云。汝是何人。老人云。某非人。然某緣五百生前迦葉佛時曾住此山。錯答學人一轉語。所以五百世墮野狐身。今欲舉此話。請和尚為答。丈云。汝試舉看。老人云大修行底人還落因果也無。某對云。不落因果。丈云。汝問我與汝道。老人遂問。大修行底人還落因果也無。丈云。不昧因果。老人遂悟。得脫野狐身化去。

魚行水濁鳥飛毛落。至鑑難逃太虛寥廓。一往迢迢五百生。只緣因果大修行。疾雷破山風振海。百煉精金色不改。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魚行水濁鳥飛毛落。至鑑難逃太虛寥廓。一往迢迢五百生。只緣因果大修行。疾雷破山風振海。百煉精金色不改。

舉。風穴在郢州衙內。陞座示眾云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如不去不住。且道印即是不印則是。時有盧陂長老出問。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴云。慣釣鯨鯢沈巨浸。却將蛙步輾泥沙。陂佇思。穴便喝云。長老何不進語。陂擬議。穴打一拂子云。長老還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。將知佛法與王法一般。穴云。見箇什麼道理。牧主云。當斷不斷返招其亂。穴便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。風穴在郢州衙內。陞座示眾云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如不去不住。且道印即是不印則是。時有盧陂長老出問。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴云。慣釣鯨鯢沈巨浸。却將蛙步輾泥沙。陂佇思。穴便喝云。長老何不進語。陂擬議。穴打一拂子云。長老還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。將知佛法與王法一般。穴云。見箇什麼道理。牧主云。當斷不斷返招其亂。穴便下座。

列聖風規初不放過。擬跨鐵牛驀頭印破。盧陂當斷却沈吟。電轉星飛活被擒。喝下攙撑同霹靂。三玄戈甲振叢林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 列聖風規初不放過。擬跨鐵牛驀頭印破。盧陂當斷却沈吟。電轉星飛活被擒。喝下攙撑同霹靂。三玄戈甲振叢林。

舉。僧問洞山。寒暑到來如何回避。山云。何不向無寒暑處回避。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問洞山。寒暑到來如何回避。山云。何不向無寒暑處回避。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺闍梨。熱時熱殺闍梨。

盤走珠珠走盤。偏中正正中偏。羚羊掛角無蹤跡。獵犬遶林空踧踖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盤走珠珠走盤。偏中正正中偏。羚羊掛角無蹤跡。獵犬遶林空踧踖。

舉。金牛每至食時。自携飯至僧堂前。撫掌呵呵大笑云。菩薩子喫飯來喫飯來。後僧問長慶。意旨如何。云大似因齋慶贊。僧問大光。未審慶贊箇甚麼。光作舞。僧禮拜。光云。爾作麼生會。僧亦作舞。光云。這野狐精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。金牛每至食時。自携飯至僧堂前。撫掌呵呵大笑云。菩薩子喫飯來喫飯來。後僧問長慶。意旨如何。云大似因齋慶贊。僧問大光。未審慶贊箇甚麼。光作舞。僧禮拜。光云。爾作麼生會。僧亦作舞。光云。這野狐精。

絲來線去分明過與。若不相諳如何驗取。因齋慶贊和泥土。蹈襲只言呈作舞。野狐精七星。利劍血長鯨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絲來線去分明過與。若不相諳如何驗取。因齋慶贊和泥土。蹈襲只言呈作舞。野狐精七星。利劍血長鯨。

舉。疎山示眾云。病僧咸通年已前會法身邊事。咸通年已後會法身向上事。雲門出問云。如何是法身邊事。山云。枯樁。如何是法身向上事。山云。非枯樁。門云。還許學人說道理也無。山云許。門云。只如枯樁豈不是明法身邊事。山云是。門云。非枯樁豈不是明法身向上事。山云是。門云。未審法身還該一切也無。山云。法身周遍爭得不該。門指淨瓶云。還有法身也無。山云。莫向淨瓶邊覓。門云諾諾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。疎山示眾云。病僧咸通年已前會法身邊事。咸通年已後會法身向上事。雲門出問云。如何是法身邊事。山云。枯樁。如何是法身向上事。山云。非枯樁。門云。還許學人說道理也無。山云許。門云。只如枯樁豈不是明法身邊事。山云是。門云。非枯樁豈不是明法身向上事。山云是。門云。未審法身還該一切也無。山云。法身周遍爭得不該。門指淨瓶云。還有法身也無。山云。莫向淨瓶邊覓。門云諾諾。

眼觀東南意在西北。撥轉天關掀翻地軸。法身向上法身邊。間氣英靈五百年。膠漆相投箭相拄。南山起雲北山雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觀東南意在西北。撥轉天關掀翻地軸。法身向上法身邊。間氣英靈五百年。膠漆相投箭相拄。南山起雲北山雨。

舉。臺山路上有一婆子。僧問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師便恁麼去。前後僧問皆如此。後有僧舉似趙州。州云。待我為爾勘破這老婆。遂往問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。州纔行。婆云。好箇阿師又恁麼去。州歸舉似大眾云。我為爾勘破這婆了也。老宿拈云。什麼處是勘破處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臺山路上有一婆子。僧問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師便恁麼去。前後僧問皆如此。後有僧舉似趙州。州云。待我為爾勘破這老婆。遂往問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。州纔行。婆云。好箇阿師又恁麼去。州歸舉似大眾云。我為爾勘破這婆了也。老宿拈云。什麼處是勘破處。

善繫無繩約。善行無轍跡。不戰屈人兵。直面當機疾。老婆勘破五臺山。有誰參透趙州關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善繫無繩約。善行無轍跡。不戰屈人兵。直面當機疾。老婆勘破五臺山。有誰參透趙州關。

舉。雲門示眾云。聞聲悟道見色明心。作麼生是聞聲悟道見色明心。舉手云。觀世音菩薩將錢來買胡餅。放下手元來却是饅頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門示眾云。聞聲悟道見色明心。作麼生是聞聲悟道見色明心。舉手云。觀世音菩薩將錢來買胡餅。放下手元來却是饅頭。

見色心先現。聞聲道已彰。掣電光中分皂白。海潮音裏別宮商。韶陽老慈門普。發機直用千鈞弩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見色心先現。聞聲道已彰。掣電光中分皂白。海潮音裏別宮商。韶陽老慈門普。發機直用千鈞弩。

舉。鏡清問僧。門外什麼聲。僧云。雨滴聲。清云。眾生顛倒迷己逐物。僧云。和尚作麼生。清云。洎不迷己。僧云。意旨如何。清云。出身猶可易。脫體道應難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。鏡清問僧。門外什麼聲。僧云。雨滴聲。清云。眾生顛倒迷己逐物。僧云。和尚作麼生。清云。洎不迷己。僧云。意旨如何。清云。出身猶可易。脫體道應難。

順流逆流轉物物轉。良哉觀音快逢其便。出身脫體句分明。門外依前雨滴聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順流逆流轉物物轉。良哉觀音快逢其便。出身脫體句分明。門外依前雨滴聲。

舉。南泉示眾云。昨夜文殊普賢起佛見法見。每人與二十棒。貶向二鐵圍山去也。趙州出云。和尚棒教唯喫。泉云。王老師有什麼過。州禮拜。泉下座歸方丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。南泉示眾云。昨夜文殊普賢起佛見法見。每人與二十棒。貶向二鐵圍山去也。趙州出云。和尚棒教唯喫。泉云。王老師有什麼過。州禮拜。泉下座歸方丈。

霧起龍吟風生虎嘯。兩口一舌異音同調。文殊普賢佛法見。南泉趙州日月面。據令而行指顧間。盡情貶向鐵圍山。忽有箇不憤底出來道崇寧𡁠。只向他道果然果然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 霧起龍吟風生虎嘯。兩口一舌異音同調。文殊普賢佛法見。南泉趙州日月面。據令而行指顧間。盡情貶向鐵圍山。忽有箇不憤底出來道崇寧𡁠。只向他道果然果然。

舉。雪峯問僧。近離甚處。僧云覆船。峯云。生死海未渡。為什麼覆却船。僧無語。覆船代云。渠無生死。雪竇代云。久響雪峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯問僧。近離甚處。僧云覆船。峯云。生死海未渡。為什麼覆却船。僧無語。覆船代云。渠無生死。雪竇代云。久響雪峯。

未渡生死海。不應覆却船。渠本無生死。超然離二邊。長如杲日麗中天。舒光照到雪峯前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未渡生死海。不應覆却船。渠本無生死。超然離二邊。長如杲日麗中天。舒光照到雪峯前。

舉。僧問雲門。如何是一氏時教。門云。對一說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。如何是一氏時教。門云。對一說。

海藏龍宮金文玉牒。逗器觀機破關擊節。三百餘會振綱宗。四十九年同箇舌。阿剌剌對一說。諦當之言如截鐵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海藏龍宮金文玉牒。逗器觀機破關擊節。三百餘會振綱宗。四十九年同箇舌。阿剌剌對一說。諦當之言如截鐵。

舉。僧問雲門。不是目前機亦非目前事時如何。門云。倒一說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。不是目前機亦非目前事時如何。門云。倒一說。

是賊識賊以楔出楔。鳥跡空雲鏡象水月。教兒師子迷蹤訣。上樹老猫安身法。活鱍鱍倒一說。等閑翻却狐狸穴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是賊識賊以楔出楔。鳥跡空雲鏡象水月。教兒師子迷蹤訣。上樹老猫安身法。活鱍鱍倒一說。等閑翻却狐狸穴。

舉。世尊於一處九旬安居。至自恣日文殊倏來。迦葉問。今夏在何處安居。文殊云。在三處安居。迦葉於是白眾欲擯文殊出。纔舉犍槌。乃見無量佛剎。一一佛所有一一文殊一一迦葉。舉槌欲擯之。世尊於是告迦葉云。汝今欲擯出那箇文殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。世尊於一處九旬安居。至自恣日文殊倏來。迦葉問。今夏在何處安居。文殊云。在三處安居。迦葉於是白眾欲擯文殊出。纔舉犍槌。乃見無量佛剎。一一佛所有一一文殊一一迦葉。舉槌欲擯之。世尊於是告迦葉云。汝今欲擯出那箇文殊。

大象不遊兔徑。燕雀安知鴻鵠。據令宛若成風。破的渾如齧鏃。遍界是文殊。遍界是迦葉。相對各儼然。舉槌何處罰好一劄。金色頭陀曾落節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大象不遊兔徑。燕雀安知鴻鵠。據令宛若成風。破的渾如齧鏃。遍界是文殊。遍界是迦葉。相對各儼然。舉槌何處罰好一劄。金色頭陀曾落節。

舉。巖頭示眾云。涅槃經道。吾教意如塗毒鼓。擊著遠近聞者皆喪。僧問。如何是塗毒鼓。頭亞身云。韓信臨朝底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。巖頭示眾云。涅槃經道。吾教意如塗毒鼓。擊著遠近聞者皆喪。僧問。如何是塗毒鼓。頭亞身云。韓信臨朝底。

天高地厚水闊山遙。蕭何制律韓信臨朝。塗毒鼓未擊已前宜薦取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天高地厚水闊山遙。蕭何制律韓信臨朝。塗毒鼓未擊已前宜薦取。

舉。文殊問庵提遮女。生以何為義。女云。生以不生生為生義。殊云。如何是生以不生生為生義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所和合。而能隨其所宜。以為生義。殊云。死以何為義。女云。死以不死死為死義。殊云。如何是死以不死死為死義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所離散。而能隨其所宜。以為死義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。文殊問庵提遮女。生以何為義。女云。生以不生生為生義。殊云。如何是生以不生生為生義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所和合。而能隨其所宜。以為生義。殊云。死以何為義。女云。死以不死死為死義。殊云。如何是死以不死死為死義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所離散。而能隨其所宜。以為死義。

生以不生生。死以不死死。根本豁然明。應時超佛祖。隨宜離散與和合。十字縱橫活鱍鱍。金剛寶劍倚天寒。外道天魔皆膽慴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生以不生生。死以不死死。根本豁然明。應時超佛祖。隨宜離散與和合。十字縱橫活鱍鱍。金剛寶劍倚天寒。外道天魔皆膽慴。

舉。溈山問仰山云。天寒人寒。仰山云。大家在這裏。溈山云。何不直說。仰山云。適來也不曲和尚如何。溈山云。且須隨流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。溈山問仰山云。天寒人寒。仰山云。大家在這裏。溈山云。何不直說。仰山云。適來也不曲和尚如何。溈山云。且須隨流。

北風逞嚴威。凜凜侵肌骨。一句括人天。幾曾容眹迹。隨流認得本來身。遍界莫非無價珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北風逞嚴威。凜凜侵肌骨。一句括人天。幾曾容眹迹。隨流認得本來身。遍界莫非無價珍。

舉。歸宗示眾云。吾今欲說禪。諸子總近前。大眾進前。宗云。汝聽觀音行。善應諸方所。僧問。如何是觀音行。宗彈指云。諸人還聞麼。僧云聞。宗云。一隊漢向這裏覓箇什麼。以拄杖打趁。呵呵大笑歸方丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。歸宗示眾云。吾今欲說禪。諸子總近前。大眾進前。宗云。汝聽觀音行。善應諸方所。僧問。如何是觀音行。宗彈指云。諸人還聞麼。僧云聞。宗云。一隊漢向這裏覓箇什麼。以拄杖打趁。呵呵大笑歸方丈。

無學彈指超。圓通耳根淨。透出聞不聞。妙哉觀音行。棒頭指出金剛王。嶮惡道中為津梁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學彈指超。圓通耳根淨。透出聞不聞。妙哉觀音行。棒頭指出金剛王。嶮惡道中為津梁。