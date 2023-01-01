圓悟佛果禪師語錄卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第十八

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

拈古下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈古下

舉。僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。師著語云錯。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄。師著語云錯。僧問海。海云。我到這裏却不會。師著語云錯。僧回舉似馬大師。大師云。藏頭白海頭黑。師著語云錯錯。師拈云。若是明眼漢。一舉便知落處。白雲先師道。這僧擔一擔懞懂。換得箇不安樂。馬大師道。藏頭白海頭黑。白雲拈云。風后先生只知其一不知其二。只如山僧下五箇錯。且道。落在什麼處。莫將閑學解。埋沒祖師心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。師著語云錯。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄。師著語云錯。僧問海。海云。我到這裏却不會。師著語云錯。僧回舉似馬大師。大師云。藏頭白海頭黑。師著語云錯錯。師拈云。若是明眼漢。一舉便知落處。白雲先師道。這僧擔一擔懞懂。換得箇不安樂。馬大師道。藏頭白海頭黑。白雲拈云。風后先生只知其一不知其二。只如山僧下五箇錯。且道。落在什麼處。莫將閑學解。埋沒祖師心。

舉。僧問雲門。如何是法身向上事。門云。向上與汝道即不難。作麼生會法身。僧云。請和尚鑑。門云。鑑則且致。爾作麼生會法身。僧云。與麼與麼。門云。這箇是長連床上學得底。我問爾。法身還喫飯也無。僧無語。雪竇云。將成九仞之山。不進一簣之土。保福云。缺他一粒也不得。又古德云。喚什麼作飯。師拈云。雲門可謂驅耕夫牛。奪饑人食。權衡佛祖龜鑑宗乘。所以後來尊宿各出眼目扶立宗風。雖然如是只明得法身邊事。未明得法身向上事。且如何是法身向上事。域中無向背。閫外有權衡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。如何是法身向上事。門云。向上與汝道即不難。作麼生會法身。僧云。請和尚鑑。門云。鑑則且致。爾作麼生會法身。僧云。與麼與麼。門云。這箇是長連床上學得底。我問爾。法身還喫飯也無。僧無語。雪竇云。將成九仞之山。不進一簣之土。保福云。缺他一粒也不得。又古德云。喚什麼作飯。師拈云。雲門可謂驅耕夫牛。奪饑人食。權衡佛祖龜鑑宗乘。所以後來尊宿各出眼目扶立宗風。雖然如是只明得法身邊事。未明得法身向上事。且如何是法身向上事。域中無向背。閫外有權衡。

舉。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。聖云。恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。壽便歸方丈。師拈云。保壽全機擔荷。不妨奇特。要且只得一邊。當時若善發明臨濟正法眼藏。待三聖道恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。便與本分草料。何故。一不做二不休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。聖云。恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。壽便歸方丈。師拈云。保壽全機擔荷。不妨奇特。要且只得一邊。當時若善發明臨濟正法眼藏。待三聖道恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。便與本分草料。何故。一不做二不休。

舉。金牛行食次。問龐居士。生心受食淨名已呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家牛。云豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。金牛便行食。士云。不消一句子。師拈云。善現作家金牛奇特。盡被龐居士一時領過了也。只如龐居士道不消一句子。且道。是那一句。端坐受供養。施主常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。金牛行食次。問龐居士。生心受食淨名已呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家牛。云豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。金牛便行食。士云。不消一句子。師拈云。善現作家金牛奇特。盡被龐居士一時領過了也。只如龐居士道不消一句子。且道。是那一句。端坐受供養。施主常安樂。

舉。僧問石門。年窮歲盡時如何。門云。東村王老夜燒錢。師拈云。可謂神通妙用。僧復問開先暹和尚。年窮歲盡時如何。暹云。依舊孟春猶寒。師拈云。不妨田地穩密。忽有問道林。年窮歲盡時如何。只對他道。定盤星上轉風車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問石門。年窮歲盡時如何。門云。東村王老夜燒錢。師拈云。可謂神通妙用。僧復問開先暹和尚。年窮歲盡時如何。暹云。依舊孟春猶寒。師拈云。不妨田地穩密。忽有問道林。年窮歲盡時如何。只對他道。定盤星上轉風車。

舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。師拈云。一人在孤峯頂上土面灰頭。一人在十字街頭斬釘截鐵。有頭有尾同死同生。且道。出則不為人底是。出則便為人底是。竪起拂子云。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。師拈云。一人在孤峯頂上土面灰頭。一人在十字街頭斬釘截鐵。有頭有尾同死同生。且道。出則不為人底是。出則便為人底是。竪起拂子云。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。

舉。龍牙問翠微。如何是祖師西來意。微云。與我過禪版來。牙取禪版與翠微。微接得便打。牙云。打則任打。要且無祖師西來意。牙又問臨濟。如何是祖師西來意。濟云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨濟。濟接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師西來意。住院後僧問。和尚當年見二尊宿。是肯伊不肯伊。牙云。肯即肯。要且無祖師西來意。師拈云。這漢參來莽鹵。學處顢頇。雖然顧後瞻前。爭奈藏身露影。既是無祖師西來意。用肯作麼。若向箇裏辨得。山僧與爾拄杖子。若辨不得。和鼻孔一時失却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。龍牙問翠微。如何是祖師西來意。微云。與我過禪版來。牙取禪版與翠微。微接得便打。牙云。打則任打。要且無祖師西來意。牙又問臨濟。如何是祖師西來意。濟云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨濟。濟接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師西來意。住院後僧問。和尚當年見二尊宿。是肯伊不肯伊。牙云。肯即肯。要且無祖師西來意。師拈云。這漢參來莽鹵。學處顢頇。雖然顧後瞻前。爭奈藏身露影。既是無祖師西來意。用肯作麼。若向箇裏辨得。山僧與爾拄杖子。若辨不得。和鼻孔一時失却。

舉。僧問雲門。樹彫葉落時如何。門云。體露金風。師拈云。雲門善巧方便。可謂即事即理即隱即顯。三句可辨一鏃遼空。雖然猶是粘皮著骨。若有問蔣山。樹彫葉落時如何。只對他道。撑天拄地。且道。是三句是一鏃。試玉須經火。求珠不離泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。樹彫葉落時如何。門云。體露金風。師拈云。雲門善巧方便。可謂即事即理即隱即顯。三句可辨一鏃遼空。雖然猶是粘皮著骨。若有問蔣山。樹彫葉落時如何。只對他道。撑天拄地。且道。是三句是一鏃。試玉須經火。求珠不離泥。

舉。懶瓚和尚云。吾有一言絕慮忘緣。巧說不得只要心傳。師拈云。這老漢。魚行水濁。漏逗不少。雖然如是。箇中或有解忘緣能絕慮者出來道。作麼生是心傳。若也會得。已傳了也。若會不得。心即且置。畢竟是那箇一言。歸堂歇去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。懶瓚和尚云。吾有一言絕慮忘緣。巧說不得只要心傳。師拈云。這老漢。魚行水濁。漏逗不少。雖然如是。箇中或有解忘緣能絕慮者出來道。作麼生是心傳。若也會得。已傳了也。若會不得。心即且置。畢竟是那箇一言。歸堂歇去。

舉。雪竇云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶掛在壁上。達磨九年面壁。不敢正眼覷著。如今衲僧要見。劈脊便打。師拈云。雪竇妙中之妙奇中之奇。向佛祖頭上提持。衲僧頂門鑿竅。不妨自在。要且只見錐頭利。不見鑿頭方。若是蔣山則不然。乾坤之內宇宙之間。中有一寶。竪起拄杖子云。在拄杖頭上。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。有時八臂三頭。有時壁立千仞。如今莫道衲僧要見。直饒千聖出來列祖齊至。並須倒退三千里。敢問大眾。且道。什麼人合得受用。分付天台木上座。突出南山鼈鼻蛇。攛拄杖下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪竇云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶掛在壁上。達磨九年面壁。不敢正眼覷著。如今衲僧要見。劈脊便打。師拈云。雪竇妙中之妙奇中之奇。向佛祖頭上提持。衲僧頂門鑿竅。不妨自在。要且只見錐頭利。不見鑿頭方。若是蔣山則不然。乾坤之內宇宙之間。中有一寶。竪起拄杖子云。在拄杖頭上。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。有時八臂三頭。有時壁立千仞。如今莫道衲僧要見。直饒千聖出來列祖齊至。並須倒退三千里。敢問大眾。且道。什麼人合得受用。分付天台木上座。突出南山鼈鼻蛇。攛拄杖下座。

舉。僧問大梅。如何是祖師西來意。梅云。西來無意。僧舉似鹽官。官云。一箇棺木兩箇死漢。雪竇云。三箇也有。師拈云。一串穿却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問大梅。如何是祖師西來意。梅云。西來無意。僧舉似鹽官。官云。一箇棺木兩箇死漢。雪竇云。三箇也有。師拈云。一串穿却。

舉。靈雲頌云。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師拈云。唱彌高和彌寡。雪曲陽春。殺人刀活人劍。利物之要。有般底尚拘聞見隨語作解。便說相謾誰不知。日下孤燈已失先照。畢竟什麼處是未徹處。壺中日月長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。靈雲頌云。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師拈云。唱彌高和彌寡。雪曲陽春。殺人刀活人劍。利物之要。有般底尚拘聞見隨語作解。便說相謾誰不知。日下孤燈已失先照。畢竟什麼處是未徹處。壺中日月長。

舉。玄沙問僧。近離甚處。僧云瑞巖。沙云。瑞巖有何言句。僧云。長喚主人公。自云喏喏。惺惺著。他日莫受人謾。沙云。一等是弄精魂。也甚奇怪。復云。何不且在彼中住。僧云。瑞巖遷化了也。沙云。如今還喚得應麼。僧無語。雪竇云。蒼天蒼天。師拈云。萬丈寒潭徹底月在當心。千尺巖松倚天風生幽谷。直得凜凜孤標澄澄風彩。及至月離碧嶂影落雲衢。遂乃當面蹉却。當時這僧若是箇漢。待伊道即今還喚得應麼。當下便喝。非唯把定玄沙要津。亦與瑞巖老子出氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。玄沙問僧。近離甚處。僧云瑞巖。沙云。瑞巖有何言句。僧云。長喚主人公。自云喏喏。惺惺著。他日莫受人謾。沙云。一等是弄精魂。也甚奇怪。復云。何不且在彼中住。僧云。瑞巖遷化了也。沙云。如今還喚得應麼。僧無語。雪竇云。蒼天蒼天。師拈云。萬丈寒潭徹底月在當心。千尺巖松倚天風生幽谷。直得凜凜孤標澄澄風彩。及至月離碧嶂影落雲衢。遂乃當面蹉却。當時這僧若是箇漢。待伊道即今還喚得應麼。當下便喝。非唯把定玄沙要津。亦與瑞巖老子出氣。

舉。僧問風穴。九夏賞勞。請師言薦。穴云。一把香芻拈未暇。六鐶金錫響搖空。師拈云。風穴用得當陽事。不妨風流儒雅。要且只道得途中句。或有問道林。九夏賞勞請師言薦。只對他道。四絕堂邊呈瑞氣。三湘江畔奪高標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問風穴。九夏賞勞。請師言薦。穴云。一把香芻拈未暇。六鐶金錫響搖空。師拈云。風穴用得當陽事。不妨風流儒雅。要且只道得途中句。或有問道林。九夏賞勞請師言薦。只對他道。四絕堂邊呈瑞氣。三湘江畔奪高標。

舉。舍利弗一日入城。見月上女出城。舍利弗問云。什麼處去。女云。如舍利弗恁麼去。舍利弗云。我方入城汝方出城。何言如舍利弗恁麼去。女云。諸佛弟子當住何處。弗云。諸佛弟子當住大涅槃。女云。諸佛弟子既住大涅槃。我如舍利弗恁麼去。師拈云。住無所住行無所行。見無所見用無所用。各人脚跟下廓同太虛。如十日並照觸處光輝。苟知恁麼。則與月上女同證無生得不退轉。隨去來處無不皆在大解脫中。三世諸佛鼻孔一時穿却。說什麼如舍利弗恁麼去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。舍利弗一日入城。見月上女出城。舍利弗問云。什麼處去。女云。如舍利弗恁麼去。舍利弗云。我方入城汝方出城。何言如舍利弗恁麼去。女云。諸佛弟子當住何處。弗云。諸佛弟子當住大涅槃。女云。諸佛弟子既住大涅槃。我如舍利弗恁麼去。師拈云。住無所住行無所行。見無所見用無所用。各人脚跟下廓同太虛。如十日並照觸處光輝。苟知恁麼。則與月上女同證無生得不退轉。隨去來處無不皆在大解脫中。三世諸佛鼻孔一時穿却。說什麼如舍利弗恁麼去。

舉。師祖問南泉云。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與汝往來者是。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。祖云。如何是珠。泉云。師祖。祖應喏。泉云。去汝不會我語。師拈云。南泉一期垂手。收放擒縱則不無。要且未見向上事在。只如盡大地是如來藏。向什麼處著珠。盡大地是摩尼珠。喚什麼作藏。若明得有轉身處。許他只具一隻眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。師祖問南泉云。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與汝往來者是。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。祖云。如何是珠。泉云。師祖。祖應喏。泉云。去汝不會我語。師拈云。南泉一期垂手。收放擒縱則不無。要且未見向上事在。只如盡大地是如來藏。向什麼處著珠。盡大地是摩尼珠。喚什麼作藏。若明得有轉身處。許他只具一隻眼。

舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師拈云。舉一明三衲僧孔竅。千差一轍本分鉗鎚。雖然如是。或有問道林。如何是衲衣下事。只對他道。綿包特石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師拈云。舉一明三衲僧孔竅。千差一轍本分鉗鎚。雖然如是。或有問道林。如何是衲衣下事。只對他道。綿包特石。

舉。南泉問僧。昨夜好風。僧云。昨夜好風。泉云。吹折門前一株松。僧亦云。吹折門前一株松。南泉又見僧問。昨夜好風。僧云。是什麼風。泉云。吹折門前一株松。泉云。一得一失。師拈云。大凡酬唱隨機著眼。辨龍蛇別緇素。所謂打鼓弄琵琶。相逢兩會家。只如南泉道一得一失。敢問。阿那箇得阿那箇失。到這裏須是向上人始得。還委悉麼。鵝王擇乳素非鴨類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。南泉問僧。昨夜好風。僧云。昨夜好風。泉云。吹折門前一株松。僧亦云。吹折門前一株松。南泉又見僧問。昨夜好風。僧云。是什麼風。泉云。吹折門前一株松。泉云。一得一失。師拈云。大凡酬唱隨機著眼。辨龍蛇別緇素。所謂打鼓弄琵琶。相逢兩會家。只如南泉道一得一失。敢問。阿那箇得阿那箇失。到這裏須是向上人始得。還委悉麼。鵝王擇乳素非鴨類。

舉。修山主頌云。二破不成一。一法鎮長存。若人一二解。永劫受沈淪。師拈云。直似倚天長劍凜凜神威。向平。坦坦處壁立千仞。壁立千仞處平坦坦。雖只道得一半。道林即不然。二破不成一。一法亦不存。不作一二解。永劫受沈淪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。修山主頌云。二破不成一。一法鎮長存。若人一二解。永劫受沈淪。師拈云。直似倚天長劍凜凜神威。向平。坦坦處壁立千仞。壁立千仞處平坦坦。雖只道得一半。道林即不然。二破不成一。一法亦不存。不作一二解。永劫受沈淪。

舉。道吾問雲巖。脫却殼漏子。向什麼處相見去。巖云。向不生不滅處相見。師拈云。太周遮生。道吾云。何不道非不生不滅處。相見師拈云。太孤峻生。大凡善知識舉一語垂一機。要明生死根源。令一切人明心見性去。豈不快哉。或有問道林脫却。殼漏子向什麼處相見。只對他道。何處不逢渠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。道吾問雲巖。脫却殼漏子。向什麼處相見去。巖云。向不生不滅處相見。師拈云。太周遮生。道吾云。何不道非不生不滅處。相見師拈云。太孤峻生。大凡善知識舉一語垂一機。要明生死根源。令一切人明心見性去。豈不快哉。或有問道林脫却。殼漏子向什麼處相見。只對他道。何處不逢渠。

舉。修山主頌云。欲識解脫道。諸法不相到。眼耳絕見聞。聲色鬧浩浩。師拈云。聲不到耳色不到眼。聲色交參萬法成現。且道。還踏著解脫道也無。不省這箇意。修行徒苦幸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。修山主頌云。欲識解脫道。諸法不相到。眼耳絕見聞。聲色鬧浩浩。師拈云。聲不到耳色不到眼。聲色交參萬法成現。且道。還踏著解脫道也無。不省這箇意。修行徒苦幸。

舉。僧問石鞏。生死到來如何回避。鞏云。這的無生死。師拈云。還識這的麼。俊鶻捎空去。懵鳥泊籬頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問石鞏。生死到來如何回避。鞏云。這的無生死。師拈云。還識這的麼。俊鶻捎空去。懵鳥泊籬頭。

舉。古者道。生死中有佛則不迷生死。又有道。生死中無佛則無生死。師拈云。是則是。兩口金剛寶劍。要且拂掠虛空。金山則不然。生死為諸佛根基。諸佛乃生死爐鞴。若解嶮絕承當。即證六通八解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。古者道。生死中有佛則不迷生死。又有道。生死中無佛則無生死。師拈云。是則是。兩口金剛寶劍。要且拂掠虛空。金山則不然。生死為諸佛根基。諸佛乃生死爐鞴。若解嶮絕承當。即證六通八解。

頌古上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌古上

舉。德山小參示眾云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。某甲話也未問。為什麼打某甲。德山云。爾是甚處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷。好與三十棒。法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇云。德山握閫外威權。有當斷不斷不招其亂底劍。要識新羅僧。只是撞著露柱底瞎漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。德山小參示眾云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。某甲話也未問。為什麼打某甲。德山云。爾是甚處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷。好與三十棒。法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇云。德山握閫外威權。有當斷不斷不招其亂底劍。要識新羅僧。只是撞著露柱底瞎漢。

大冶烹金忽雷驚春。草木秀發光輝日新。不費纖毫力。擒下天麒麟。全威殺活得自在。千古照耀同氷輪。話作兩橛句中眼活。龍頭蛇尾以指喻指。撞著露柱瞎衲僧。塞斷咽喉無出氣。擬議尋思隔萬山。咭嘹舌頭三千里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大冶烹金忽雷驚春。草木秀發光輝日新。不費纖毫力。擒下天麒麟。全威殺活得自在。千古照耀同氷輪。話作兩橛句中眼活。龍頭蛇尾以指喻指。撞著露柱瞎衲僧。塞斷咽喉無出氣。擬議尋思隔萬山。咭嘹舌頭三千里。

舉。德山挾複子。到溈山上法堂。從東過西從西過東。溈山默坐不顧。德山云。無無便下去。復云。也不得草草。遂具威儀見溈山。提起坐具云。和尚。溈山擬取拂子。德山便喝。當時背法堂著草鞋便去。溈山至晚問首座。適來新到在什麼處。首座云。當時背法堂著草鞋便去。溈山云。還識此子麼。已後向孤峯頂上蟠結草庵。呵佛罵祖去在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。德山挾複子。到溈山上法堂。從東過西從西過東。溈山默坐不顧。德山云。無無便下去。復云。也不得草草。遂具威儀見溈山。提起坐具云。和尚。溈山擬取拂子。德山便喝。當時背法堂著草鞋便去。溈山至晚問首座。適來新到在什麼處。首座云。當時背法堂著草鞋便去。溈山云。還識此子麼。已後向孤峯頂上蟠結草庵。呵佛罵祖去在。

大用不拘今古楷模。倒拈蝎尾平捋虎鬚。若非深辯端倪。何以坐觀成敗。俊處穎脫囊錐。高來卷舒方外。孤峯頂上浪滔天。正令當行百雜碎。咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大用不拘今古楷模。倒拈蝎尾平捋虎鬚。若非深辯端倪。何以坐觀成敗。俊處穎脫囊錐。高來卷舒方外。孤峯頂上浪滔天。正令當行百雜碎。咄。

舉。南泉參百丈涅槃和尚。丈問。從上諸聖還有不為人說底法麼。泉云有。丈云。作麼生是不為人說底法。泉云。不是心不是佛不是物。丈云。說了也。泉云。普願只恁麼。未審和尚如何。丈云。我又不是善知識。爭知有說不說。泉云。普願不會。丈云。我太殺為爾說了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。南泉參百丈涅槃和尚。丈問。從上諸聖還有不為人說底法麼。泉云有。丈云。作麼生是不為人說底法。泉云。不是心不是佛不是物。丈云。說了也。泉云。普願只恁麼。未審和尚如何。丈云。我又不是善知識。爭知有說不說。泉云。普願不會。丈云。我太殺為爾說了也。

鸞膠續斷絃。猊血化驢乳。從來不為人。今古參佛祖。箭既離絃無返回。將欲奪之必固與。語時默默時語。人從陳州來。却往許州去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鸞膠續斷絃。猊血化驢乳。從來不為人。今古參佛祖。箭既離絃無返回。將欲奪之必固與。語時默默時語。人從陳州來。却往許州去。

舉。百丈再參馬祖。祖舉拂子。丈云。即此用離此用。祖掛拂子於舊處侍立少頃。祖云。爾已後鼓兩片皮如何為人。丈取拂子舉起。祖云。即此用離此用。丈掛拂子。祖便喝。丈大悟。後謂黃檗云。我當時被馬祖一喝。直得三日耳聾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。百丈再參馬祖。祖舉拂子。丈云。即此用離此用。祖掛拂子於舊處侍立少頃。祖云。爾已後鼓兩片皮如何為人。丈取拂子舉起。祖云。即此用離此用。丈掛拂子。祖便喝。丈大悟。後謂黃檗云。我當時被馬祖一喝。直得三日耳聾。

竪拂掛拂全機出沒。即此離此較若畫一。頂門當下轟霹靂。鍼出膏肓必死疾。承當一喝聾三日。師子神威恣返擲。百煉真金須失色。復云。有麼有麼。咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪拂掛拂全機出沒。即此離此較若畫一。頂門當下轟霹靂。鍼出膏肓必死疾。承當一喝聾三日。師子神威恣返擲。百煉真金須失色。復云。有麼有麼。咄。

舉。道吾至一家弔慰。漸源撫棺問。生耶死耶。吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。後於石霜再舉。始知落處。一日將鍬子於法堂上。從東過西從西過東。霜云。作什麼。源云。覓先師靈骨。霜云。洪波浩渺白浪滔天。覓什麼靈骨。源云。正好著力。太原孚云。先師靈骨猶在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。道吾至一家弔慰。漸源撫棺問。生耶死耶。吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。後於石霜再舉。始知落處。一日將鍬子於法堂上。從東過西從西過東。霜云。作什麼。源云。覓先師靈骨。霜云。洪波浩渺白浪滔天。覓什麼靈骨。源云。正好著力。太原孚云。先師靈骨猶在。

生耶死耶築著磕著。不道不道藏頭露角。黃金靈骨鏗鏘。白浪滔天卓犖。殷勤為語透關人。萬里孤光長爍爍。無摸索趙州。石橋成略彴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生耶死耶築著磕著。不道不道藏頭露角。黃金靈骨鏗鏘。白浪滔天卓犖。殷勤為語透關人。萬里孤光長爍爍。無摸索趙州。石橋成略彴。

舉。靈山會上有一女子。於佛前入定。佛勅文殊出之。文殊遶女子三遭。鳴指一下。女子入定儼然。文殊遂運神力托至梵天撲下。女子亦復儼然。佛云。非但汝一人出此女子定不得。設使百千萬億文殊亦出不得。下界有罔明菩薩。能出此定。佛語未竟。罔明從地涌出。佛勅令出定。罔明遶女子三匝。鳴指一下。女子遂出定。老宿徵云。文殊是七佛之師。為什麼出女子定不得。罔明為什麼却出得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。靈山會上有一女子。於佛前入定。佛勅文殊出之。文殊遶女子三遭。鳴指一下。女子入定儼然。文殊遂運神力托至梵天撲下。女子亦復儼然。佛云。非但汝一人出此女子定不得。設使百千萬億文殊亦出不得。下界有罔明菩薩。能出此定。佛語未竟。罔明從地涌出。佛勅令出定。罔明遶女子三匝。鳴指一下。女子遂出定。老宿徵云。文殊是七佛之師。為什麼出女子定不得。罔明為什麼却出得。

大定等虛空。廓然誰辯的。女子與瞿曇。據令何條直。師子奮迅兮搖乾蕩坤。象王回旋兮不資餘力。孰勝孰負誰出誰入。雨散雲收青天白日。君不見馬駒踏殺天下人。臨濟未是白拈賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大定等虛空。廓然誰辯的。女子與瞿曇。據令何條直。師子奮迅兮搖乾蕩坤。象王回旋兮不資餘力。孰勝孰負誰出誰入。雨散雲收青天白日。君不見馬駒踏殺天下人。臨濟未是白拈賊。

舉。清原謂石頭云。人人盡道。曹溪有消息。頭云。有人不道曹溪有消息。原云。大藏小藏從何得。頭云。盡從這裏去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。清原謂石頭云。人人盡道。曹溪有消息。頭云。有人不道曹溪有消息。原云。大藏小藏從何得。頭云。盡從這裏去。

有消息太沈屈。無消息轉埋沒。大藏小藏從茲出。撒沙撒土無終極。甜如蜜苦如檗。明如日黑如漆。擊碎千年野狐窟。填溝塞壑少人識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有消息太沈屈。無消息轉埋沒。大藏小藏從茲出。撒沙撒土無終極。甜如蜜苦如檗。明如日黑如漆。擊碎千年野狐窟。填溝塞壑少人識。

舉。僧問雲門。佛法如水中月是不。門云。清波無透路。僧云。和尚從何得。門云。再問復何來。僧云。更恁麼去時如何。門云。重疊關山路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。佛法如水中月是不。門云。清波無透路。僧云。和尚從何得。門云。再問復何來。僧云。更恁麼去時如何。門云。重疊關山路。

遍界不藏清波澄寂。互換投機箭鋒相直。提起向上鉗鎚。石火電光莫及。便恁麼隔關山。碧潭雲外不相關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍界不藏清波澄寂。互換投機箭鋒相直。提起向上鉗鎚。石火電光莫及。便恁麼隔關山。碧潭雲外不相關。

舉。僧問龍牙。二鼠侵藤時如何。牙云。須知有隱身處始得。僧云。如何是隱身處。牙云。還見儂家麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問龍牙。二鼠侵藤時如何。牙云。須知有隱身處始得。僧云。如何是隱身處。牙云。還見儂家麼。

堂堂成見密密難見。二鼠雖黠莫逢其便。藤枝透出未生前。正眼當陽巧回換。龍牙老機如電。遇賤即貴貴即賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堂堂成見密密難見。二鼠雖黠莫逢其便。藤枝透出未生前。正眼當陽巧回換。龍牙老機如電。遇賤即貴貴即賤。

舉。圓覺經云。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。圓覺經云。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。

毫髮不留縱橫自由。閫外乾坤廓落大方無外優游。明明祖師意。明明百草頭。搋破狐疑網。截斷愛河流。縱有回天力。爭如直下休。四衢道中淨裸裸。放出溈山水牯牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毫髮不留縱橫自由。閫外乾坤廓落大方無外優游。明明祖師意。明明百草頭。搋破狐疑網。截斷愛河流。縱有回天力。爭如直下休。四衢道中淨裸裸。放出溈山水牯牛。

舉。僧問雪峯。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。後有僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入去也。僧却問。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死。雪峯聞之云。趙州古佛。從此不答話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雪峯。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。後有僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入去也。僧却問。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死。雪峯聞之云。趙州古佛。從此不答話。

趙州象骨巖。舉世無倫擬。共撫沒絃琴。千載清人耳。古㵎寒泉瞪目凝然。不從口入飲者忘筌。重出語苦又死不答話同彼此。相逢兩會家。打鼓弄琵琶。箇中誰是的。白鳥入蘆華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州象骨巖。舉世無倫擬。共撫沒絃琴。千載清人耳。古㵎寒泉瞪目凝然。不從口入飲者忘筌。重出語苦又死不答話同彼此。相逢兩會家。打鼓弄琵琶。箇中誰是的。白鳥入蘆華。

舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲令我得入。外道既去。阿難問世尊云。外道有何所證。世尊云如世良馬見鞭影而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲令我得入。外道既去。阿難問世尊云。外道有何所證。世尊云如世良馬見鞭影而行。

不問有無言。言前立問端。兩邊俱坐斷。一劍倚天寒。鞭影未動歷塊過都。慈門既開陵有轢無。遼天鼻孔須穿却。誰是追風天馬駒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不問有無言。言前立問端。兩邊俱坐斷。一劍倚天寒。鞭影未動歷塊過都。慈門既開陵有轢無。遼天鼻孔須穿却。誰是追風天馬駒。

舉。僧問六祖。黃梅意旨是什麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得也無。祖云。我不得。僧云。為什麼不得。祖云。我不會佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問六祖。黃梅意旨是什麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得也無。祖云。我不得。僧云。為什麼不得。祖云。我不會佛法。

斬釘截鐵大巧若拙。一句單提不會佛法。儘他葉落華開。不問春寒秋熱。別別。萬古碧潭空界月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斬釘截鐵大巧若拙。一句單提不會佛法。儘他葉落華開。不問春寒秋熱。別別。萬古碧潭空界月。

舉。太原孚上座問鼓山。父母未生時鼻孔在什麼處。山云。即今生也鼻孔在什麼處。孚不肯乃云。爾問我與爾答。山云。父母未生前鼻孔在什麼處。孚乃搖扇而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。太原孚上座問鼓山。父母未生時鼻孔在什麼處。山云。即今生也鼻孔在什麼處。孚不肯乃云。爾問我與爾答。山云。父母未生前鼻孔在什麼處。孚乃搖扇而已。

父母未生前。生也只如然。一般拈掇能。奇巧直下渾。如火裏蓮騰今煥古。極妙窮玄大可憐。清風長滿座。一萬八千年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母未生前。生也只如然。一般拈掇能。奇巧直下渾。如火裏蓮騰今煥古。極妙窮玄大可憐。清風長滿座。一萬八千年。

舉。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出云。昨日有一僧。從天台來却往徑山去。峯云。典座今日不得普請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出云。昨日有一僧。從天台來却往徑山去。峯云。典座今日不得普請。

春蘭與秋菊。一一各當時。底處無回互。怨誰分髓皮。風來鳥已覺。露重鶴先知。為問何能爾。渠儂初不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春蘭與秋菊。一一各當時。底處無回互。怨誰分髓皮。風來鳥已覺。露重鶴先知。為問何能爾。渠儂初不知。

舉。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手模枕子相似。巖云。我會也。吾云。爾作麼生會。巖云。遍身是手眼。吾云。太殺道只道得八成。巖云。爾又作麼生。吾云。通身是手眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手模枕子相似。巖云。我會也。吾云。爾作麼生會。巖云。遍身是手眼。吾云。太殺道只道得八成。巖云。爾又作麼生。吾云。通身是手眼。

遍身是通身是。酥酪醍醐為一味。毫端涌出須彌盧。芥子吸竭滄溟水。十虛吞爍正眼寥廓。照用同時人境俱奪。棒頭喝下錯承當。背手拈來也失却。莫莫水是水兮山是山。切忌無繩而自縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍身是通身是。酥酪醍醐為一味。毫端涌出須彌盧。芥子吸竭滄溟水。十虛吞爍正眼寥廓。照用同時人境俱奪。棒頭喝下錯承當。背手拈來也失却。莫莫水是水兮山是山。切忌無繩而自縛。

舉。洞山夏末示眾云。初秋夏末。直須向萬里無寸草處去。眾無語。僧舉似石霜。霜云。何不道出門便是草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。洞山夏末示眾云。初秋夏末。直須向萬里無寸草處去。眾無語。僧舉似石霜。霜云。何不道出門便是草。

新豐路坦然。豈事正偏圓。萬里無寸草。何人可向前。機不轉墮塵緣。透得脫犯風煙。瀏陽端的破中邊。出門已是草芊綿。投機儻善諳來脈。兩岸俱玄一不全。復云。看脚下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新豐路坦然。豈事正偏圓。萬里無寸草。何人可向前。機不轉墮塵緣。透得脫犯風煙。瀏陽端的破中邊。出門已是草芊綿。投機儻善諳來脈。兩岸俱玄一不全。復云。看脚下。

舉。定山夾山同行。定山云。生死中無佛則無生死。夾山云。生死中有佛則不迷生死。二人各謂己語親切。往大梅舉而質之。梅云。一親一疎。二人下去。次日夾山往問。阿那箇親。梅云。親者不問。問者不親。夾山住院後舉此謂眾云。我當時失却一隻眼。雪竇拈云。夾山畢竟不知當時換得一隻眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。定山夾山同行。定山云。生死中無佛則無生死。夾山云。生死中有佛則不迷生死。二人各謂己語親切。往大梅舉而質之。梅云。一親一疎。二人下去。次日夾山往問。阿那箇親。梅云。親者不問。問者不親。夾山住院後舉此謂眾云。我當時失却一隻眼。雪竇拈云。夾山畢竟不知當時換得一隻眼。

有佛不迷無佛則迷。大梅頂門正眼劃時已驗親疎。家抱荊山璞。人握靈蛇珠。失却與換得。同歸故殊途。作家金槌當面擲。臨機俊鷂趁不及。將謂赤鬚胡。更有胡鬚赤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛不迷無佛則迷。大梅頂門正眼劃時已驗親疎。家抱荊山璞。人握靈蛇珠。失却與換得。同歸故殊途。作家金槌當面擲。臨機俊鷂趁不及。將謂赤鬚胡。更有胡鬚赤。

舉。趙州云。老僧答話去也。有解問底致將一問來。時有僧出禮拜。州云。比來拋塼引玉。却引得箇墼子。下座。後法眼舉問覺鐵觜。此意如何。覺云。與和尚舉箇喻。如國家拜將相似。問誰人去得。有一人云。某去得。答云。汝去不得。法眼云。我會也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。趙州云。老僧答話去也。有解問底致將一問來。時有僧出禮拜。州云。比來拋塼引玉。却引得箇墼子。下座。後法眼舉問覺鐵觜。此意如何。覺云。與和尚舉箇喻。如國家拜將相似。問誰人去得。有一人云。某去得。答云。汝去不得。法眼云。我會也。

千年田八百主。誰當機辨來處。趙州要答話。拋塼引墼子。覺老話端倪。如拜將相似。去得去不得。言下分緇素。箇裏高於萬仞峯。不動纖毫擒佛祖。崇寧効古所作答話去也。或有箇出來。只向伊道了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千年田八百主。誰當機辨來處。趙州要答話。拋塼引墼子。覺老話端倪。如拜將相似。去得去不得。言下分緇素。箇裏高於萬仞峯。不動纖毫擒佛祖。崇寧効古所作答話去也。或有箇出來。只向伊道了。

舉。馬祖百丈西堂南泉翫月次。祖指月問西堂。正當恁麼時如何。西堂對云。正好供養。問百丈。丈對云。正好修行。問南泉。泉拂袖便去。祖云。經入藏禪歸海。唯有普願獨超物外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。馬祖百丈西堂南泉翫月次。祖指月問西堂。正當恁麼時如何。西堂對云。正好供養。問百丈。丈對云。正好修行。問南泉。泉拂袖便去。祖云。經入藏禪歸海。唯有普願獨超物外。

皎皎凝虛碧。沈沈發皓彩。秋色共澄清。永夜臨寰海。修行供養逗圓機。聊聞便去超方外。馬駒兒端的別。萬古定乾坤。一言全殺活。復云。高著眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皎皎凝虛碧。沈沈發皓彩。秋色共澄清。永夜臨寰海。修行供養逗圓機。聊聞便去超方外。馬駒兒端的別。萬古定乾坤。一言全殺活。復云。高著眼。

舉。金牛行食次。問龐居士云。生心受食淨名所呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家。牛云。豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。牛便行食。士云不消一句子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。金牛行食次。問龐居士云。生心受食淨名所呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家。牛云。豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。牛便行食。士云不消一句子。

淨名呵善現。金牛勘龐老。彼此不相饒。峻機無處討。雲行雨施雷奔電掃。殺虎陷虎出草入草。毘婆尸佛早留心。直至如今不得妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨名呵善現。金牛勘龐老。彼此不相饒。峻機無處討。雲行雨施雷奔電掃。殺虎陷虎出草入草。毘婆尸佛早留心。直至如今不得妙。

舉。師祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與爾往來者是藏。雪竇云。草裏漢。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。雪竇云。雪上更加霜。祖云。如何是珠。泉云師祖。祖云諾。雪竇云。百尺竿頭作伎倆未是嶮。若向箇裏著得一隻眼。賓主互換。便能深入虎穴。或不恁麼。直饒師祖悟去。也是龍頭蛇尾漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。師祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與爾往來者是藏。雪竇云。草裏漢。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。雪竇云。雪上更加霜。祖云。如何是珠。泉云師祖。祖云諾。雪竇云。百尺竿頭作伎倆未是嶮。若向箇裏著得一隻眼。賓主互換。便能深入虎穴。或不恁麼。直饒師祖悟去。也是龍頭蛇尾漢。

蒼鷹逐兔驪龍翫珠。透青眼不瞬。照物手寧虛。往來不往來。草裏謾塗糊。百尺竿頭入虎穴。分明月上長珊瑚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒼鷹逐兔驪龍翫珠。透青眼不瞬。照物手寧虛。往來不往來。草裏謾塗糊。百尺竿頭入虎穴。分明月上長珊瑚。

舉。僧問藥山。如何是道中至寶。山云。諂曲。僧云。不諂曲時如何。山云。傾國莫換。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問藥山。如何是道中至寶。山云。諂曲。僧云。不諂曲時如何。山云。傾國莫換。

道中有至寶。濟世無倫匹。藥嶠發深藏。唯云。莫諂曲不諂曲。傾國相酬未相直。壁立萬仞此心真。不必當來問彌勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道中有至寶。濟世無倫匹。藥嶠發深藏。唯云。莫諂曲不諂曲。傾國相酬未相直。壁立萬仞此心真。不必當來問彌勒。

舉。僧問雲門。學人不起一念。還有過也無。門云。須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。學人不起一念。還有過也無。門云。須彌山。

石筍抽條泥牛吼月。誰料同舟自胡越。應機涌出須彌山。一念不生何處雪。金剛寶劍當頭截。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石筍抽條泥牛吼月。誰料同舟自胡越。應機涌出須彌山。一念不生何處雪。金剛寶劍當頭截。

舉。僧問投子。一大藏教還有奇特事也無。子云。演出一大藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問投子。一大藏教還有奇特事也無。子云。演出一大藏。

頓漸偏圓權實空有。釘觜鐵舌河目海口。一道清虛亘古今。八角磨盤空裏走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頓漸偏圓權實空有。釘觜鐵舌河目海口。一道清虛亘古今。八角磨盤空裏走。

舉。智門問五祖戒和尚。暑往寒來則不問。林下相逢事若何。戒云。五鳳樓前聽玉漏。門云。爭奈主山高案山低。戒云。須彌頂上擊金鐘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。智門問五祖戒和尚。暑往寒來則不問。林下相逢事若何。戒云。五鳳樓前聽玉漏。門云。爭奈主山高案山低。戒云。須彌頂上擊金鐘。

高高峯頂翻銀浪。深深海底起紅塵。金鐘玉漏相酬酢。疑殺滔滔天下人。苟非作者孰問關津。執鞭回首四海良隣。君不見仲尼溫伯雪。傾蓋相逢也奇絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高高峯頂翻銀浪。深深海底起紅塵。金鐘玉漏相酬酢。疑殺滔滔天下人。苟非作者孰問關津。執鞭回首四海良隣。君不見仲尼溫伯雪。傾蓋相逢也奇絕。

舉。本仁示眾云。尋常不欲向聲前句後鼓弄人家男女。何故。且聲不是聲。色不是色。僧問。如何是聲不是聲。仁云。喚作色得麼。僧云。如何是色不是色。仁云。喚作聲得麼。僧無語。仁云。且道。為汝說答汝話。若人辨得。許爾有箇入處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。本仁示眾云。尋常不欲向聲前句後鼓弄人家男女。何故。且聲不是聲。色不是色。僧問。如何是聲不是聲。仁云。喚作色得麼。僧云。如何是色不是色。仁云。喚作聲得麼。僧無語。仁云。且道。為汝說答汝話。若人辨得。許爾有箇入處。

聲出虛色生無。聲前句後轉塗糊。間不容髮安可名模。堂堂圓應沒錙銖。巧張爐鞴費分疎。爭如棒下無生忍。聞見馨香滿道塗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲出虛色生無。聲前句後轉塗糊。間不容髮安可名模。堂堂圓應沒錙銖。巧張爐鞴費分疎。爭如棒下無生忍。聞見馨香滿道塗。

舉。雲門問僧云古佛與露柱相交。是第幾機。僧無語。門云。爾問我與爾道。僧遂問。門云。一條縚三十文。僧云。如何是一條縚三十文。門云。打與。代前語云。南山起雲北山下雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門問僧云古佛與露柱相交。是第幾機。僧無語。門云。爾問我與爾道。僧遂問。門云。一條縚三十文。僧云。如何是一條縚三十文。門云。打與。代前語云。南山起雲北山下雨。

油然南山雲。霈然北山雨。露柱笑呵呵。燈籠超佛祖。中涌邊沒西天東土。樓閣門開竟日閑。野老不知何處去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 油然南山雲。霈然北山雨。露柱笑呵呵。燈籠超佛祖。中涌邊沒西天東土。樓閣門開竟日閑。野老不知何處去。