圓悟佛果禪師語錄
宋 紹隆等編20卷CBETA T1997大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 18 卷
圓悟佛果禪師語錄卷第十八
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宋平江府虎丘山門人紹隆等編
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拈古下
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舉。僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。師著語云錯。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄。師著語云錯。僧問海。海云。我到這裏却不會。師著語云錯。僧回舉似馬大師。大師云。藏頭白海頭黑。師著語云錯錯。師拈云。若是明眼漢。一舉便知落處。白雲先師道。這僧擔一擔懞懂。換得箇不安樂。馬大師道。藏頭白海頭黑。白雲拈云。風后先生只知其一不知其二。只如山僧下五箇錯。且道。落在什麼處。莫將閑學解。埋沒祖師心。
舉。僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。師著語云錯。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兄。師著語云錯。僧問海。海云。我到這裏却不會。師著語云錯。僧回舉似馬大師。大師云。藏頭白海頭黑。師著語云錯錯。師拈云。若是明眼漢。一舉便知落處。白雲先師道。這僧擔一擔懞懂。換得箇不安樂。馬大師道。藏頭白海頭黑。白雲拈云。風后先生只知其一不知其二。只如山僧下五箇錯。且道。落在什麼處。莫將閑學解。埋沒祖師心。
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舉。僧問雲門。如何是法身向上事。門云。向上與汝道即不難。作麼生會法身。僧云。請和尚鑑。門云。鑑則且致。爾作麼生會法身。僧云。與麼與麼。門云。這箇是長連床上學得底。我問爾。法身還喫飯也無。僧無語。雪竇云。將成九仞之山。不進一簣之土。保福云。缺他一粒也不得。又古德云。喚什麼作飯。師拈云。雲門可謂驅耕夫牛。奪饑人食。權衡佛祖龜鑑宗乘。所以後來尊宿各出眼目扶立宗風。雖然如是只明得法身邊事。未明得法身向上事。且如何是法身向上事。域中無向背。閫外有權衡。
舉。僧問雲門。如何是法身向上事。門云。向上與汝道即不難。作麼生會法身。僧云。請和尚鑑。門云。鑑則且致。爾作麼生會法身。僧云。與麼與麼。門云。這箇是長連床上學得底。我問爾。法身還喫飯也無。僧無語。雪竇云。將成九仞之山。不進一簣之土。保福云。缺他一粒也不得。又古德云。喚什麼作飯。師拈云。雲門可謂驅耕夫牛。奪饑人食。權衡佛祖龜鑑宗乘。所以後來尊宿各出眼目扶立宗風。雖然如是只明得法身邊事。未明得法身向上事。且如何是法身向上事。域中無向背。閫外有權衡。
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舉。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。聖云。恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。壽便歸方丈。師拈云。保壽全機擔荷。不妨奇特。要且只得一邊。當時若善發明臨濟正法眼藏。待三聖道恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。便與本分草料。何故。一不做二不休。
舉。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。聖云。恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。壽便歸方丈。師拈云。保壽全機擔荷。不妨奇特。要且只得一邊。當時若善發明臨濟正法眼藏。待三聖道恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。便與本分草料。何故。一不做二不休。
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舉。金牛行食次。問龐居士。生心受食淨名已呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家牛。云豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。金牛便行食。士云。不消一句子。師拈云。善現作家金牛奇特。盡被龐居士一時領過了也。只如龐居士道不消一句子。且道。是那一句。端坐受供養。施主常安樂。
舉。金牛行食次。問龐居士。生心受食淨名已呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家牛。云豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。金牛便行食。士云。不消一句子。師拈云。善現作家金牛奇特。盡被龐居士一時領過了也。只如龐居士道不消一句子。且道。是那一句。端坐受供養。施主常安樂。
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舉。僧問石門。年窮歲盡時如何。門云。東村王老夜燒錢。師拈云。可謂神通妙用。僧復問開先暹和尚。年窮歲盡時如何。暹云。依舊孟春猶寒。師拈云。不妨田地穩密。忽有問道林。年窮歲盡時如何。只對他道。定盤星上轉風車。
舉。僧問石門。年窮歲盡時如何。門云。東村王老夜燒錢。師拈云。可謂神通妙用。僧復問開先暹和尚。年窮歲盡時如何。暹云。依舊孟春猶寒。師拈云。不妨田地穩密。忽有問道林。年窮歲盡時如何。只對他道。定盤星上轉風車。
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舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。師拈云。一人在孤峯頂上土面灰頭。一人在十字街頭斬釘截鐵。有頭有尾同死同生。且道。出則不為人底是。出則便為人底是。竪起拂子云。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。
舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。興化道。我逢人則不出。出則便為人。師拈云。一人在孤峯頂上土面灰頭。一人在十字街頭斬釘截鐵。有頭有尾同死同生。且道。出則不為人底是。出則便為人底是。竪起拂子云。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。
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舉。龍牙問翠微。如何是祖師西來意。微云。與我過禪版來。牙取禪版與翠微。微接得便打。牙云。打則任打。要且無祖師西來意。牙又問臨濟。如何是祖師西來意。濟云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨濟。濟接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師西來意。住院後僧問。和尚當年見二尊宿。是肯伊不肯伊。牙云。肯即肯。要且無祖師西來意。師拈云。這漢參來莽鹵。學處顢頇。雖然顧後瞻前。爭奈藏身露影。既是無祖師西來意。用肯作麼。若向箇裏辨得。山僧與爾拄杖子。若辨不得。和鼻孔一時失却。
舉。龍牙問翠微。如何是祖師西來意。微云。與我過禪版來。牙取禪版與翠微。微接得便打。牙云。打則任打。要且無祖師西來意。牙又問臨濟。如何是祖師西來意。濟云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨濟。濟接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師西來意。住院後僧問。和尚當年見二尊宿。是肯伊不肯伊。牙云。肯即肯。要且無祖師西來意。師拈云。這漢參來莽鹵。學處顢頇。雖然顧後瞻前。爭奈藏身露影。既是無祖師西來意。用肯作麼。若向箇裏辨得。山僧與爾拄杖子。若辨不得。和鼻孔一時失却。
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舉。僧問雲門。樹彫葉落時如何。門云。體露金風。師拈云。雲門善巧方便。可謂即事即理即隱即顯。三句可辨一鏃遼空。雖然猶是粘皮著骨。若有問蔣山。樹彫葉落時如何。只對他道。撑天拄地。且道。是三句是一鏃。試玉須經火。求珠不離泥。
舉。僧問雲門。樹彫葉落時如何。門云。體露金風。師拈云。雲門善巧方便。可謂即事即理即隱即顯。三句可辨一鏃遼空。雖然猶是粘皮著骨。若有問蔣山。樹彫葉落時如何。只對他道。撑天拄地。且道。是三句是一鏃。試玉須經火。求珠不離泥。
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舉。懶瓚和尚云。吾有一言絕慮忘緣。巧說不得只要心傳。師拈云。這老漢。魚行水濁。漏逗不少。雖然如是。箇中或有解忘緣能絕慮者出來道。作麼生是心傳。若也會得。已傳了也。若會不得。心即且置。畢竟是那箇一言。歸堂歇去。
舉。懶瓚和尚云。吾有一言絕慮忘緣。巧說不得只要心傳。師拈云。這老漢。魚行水濁。漏逗不少。雖然如是。箇中或有解忘緣能絕慮者出來道。作麼生是心傳。若也會得。已傳了也。若會不得。心即且置。畢竟是那箇一言。歸堂歇去。
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舉。雪竇云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶掛在壁上。達磨九年面壁。不敢正眼覷著。如今衲僧要見。劈脊便打。師拈云。雪竇妙中之妙奇中之奇。向佛祖頭上提持。衲僧頂門鑿竅。不妨自在。要且只見錐頭利。不見鑿頭方。若是蔣山則不然。乾坤之內宇宙之間。中有一寶。竪起拄杖子云。在拄杖頭上。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。有時八臂三頭。有時壁立千仞。如今莫道衲僧要見。直饒千聖出來列祖齊至。並須倒退三千里。敢問大眾。且道。什麼人合得受用。分付天台木上座。突出南山鼈鼻蛇。攛拄杖下座。
舉。雪竇云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶掛在壁上。達磨九年面壁。不敢正眼覷著。如今衲僧要見。劈脊便打。師拈云。雪竇妙中之妙奇中之奇。向佛祖頭上提持。衲僧頂門鑿竅。不妨自在。要且只見錐頭利。不見鑿頭方。若是蔣山則不然。乾坤之內宇宙之間。中有一寶。竪起拄杖子云。在拄杖頭上。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。有時八臂三頭。有時壁立千仞。如今莫道衲僧要見。直饒千聖出來列祖齊至。並須倒退三千里。敢問大眾。且道。什麼人合得受用。分付天台木上座。突出南山鼈鼻蛇。攛拄杖下座。
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舉。僧問大梅。如何是祖師西來意。梅云。西來無意。僧舉似鹽官。官云。一箇棺木兩箇死漢。雪竇云。三箇也有。師拈云。一串穿却。
舉。僧問大梅。如何是祖師西來意。梅云。西來無意。僧舉似鹽官。官云。一箇棺木兩箇死漢。雪竇云。三箇也有。師拈云。一串穿却。
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舉。靈雲頌云。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師拈云。唱彌高和彌寡。雪曲陽春。殺人刀活人劍。利物之要。有般底尚拘聞見隨語作解。便說相謾誰不知。日下孤燈已失先照。畢竟什麼處是未徹處。壺中日月長。
舉。靈雲頌云。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師拈云。唱彌高和彌寡。雪曲陽春。殺人刀活人劍。利物之要。有般底尚拘聞見隨語作解。便說相謾誰不知。日下孤燈已失先照。畢竟什麼處是未徹處。壺中日月長。
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舉。玄沙問僧。近離甚處。僧云瑞巖。沙云。瑞巖有何言句。僧云。長喚主人公。自云喏喏。惺惺著。他日莫受人謾。沙云。一等是弄精魂。也甚奇怪。復云。何不且在彼中住。僧云。瑞巖遷化了也。沙云。如今還喚得應麼。僧無語。雪竇云。蒼天蒼天。師拈云。萬丈寒潭徹底月在當心。千尺巖松倚天風生幽谷。直得凜凜孤標澄澄風彩。及至月離碧嶂影落雲衢。遂乃當面蹉却。當時這僧若是箇漢。待伊道即今還喚得應麼。當下便喝。非唯把定玄沙要津。亦與瑞巖老子出氣。
舉。玄沙問僧。近離甚處。僧云瑞巖。沙云。瑞巖有何言句。僧云。長喚主人公。自云喏喏。惺惺著。他日莫受人謾。沙云。一等是弄精魂。也甚奇怪。復云。何不且在彼中住。僧云。瑞巖遷化了也。沙云。如今還喚得應麼。僧無語。雪竇云。蒼天蒼天。師拈云。萬丈寒潭徹底月在當心。千尺巖松倚天風生幽谷。直得凜凜孤標澄澄風彩。及至月離碧嶂影落雲衢。遂乃當面蹉却。當時這僧若是箇漢。待伊道即今還喚得應麼。當下便喝。非唯把定玄沙要津。亦與瑞巖老子出氣。
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舉。僧問風穴。九夏賞勞。請師言薦。穴云。一把香芻拈未暇。六鐶金錫響搖空。師拈云。風穴用得當陽事。不妨風流儒雅。要且只道得途中句。或有問道林。九夏賞勞請師言薦。只對他道。四絕堂邊呈瑞氣。三湘江畔奪高標。
舉。僧問風穴。九夏賞勞。請師言薦。穴云。一把香芻拈未暇。六鐶金錫響搖空。師拈云。風穴用得當陽事。不妨風流儒雅。要且只道得途中句。或有問道林。九夏賞勞請師言薦。只對他道。四絕堂邊呈瑞氣。三湘江畔奪高標。
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舉。舍利弗一日入城。見月上女出城。舍利弗問云。什麼處去。女云。如舍利弗恁麼去。舍利弗云。我方入城汝方出城。何言如舍利弗恁麼去。女云。諸佛弟子當住何處。弗云。諸佛弟子當住大涅槃。女云。諸佛弟子既住大涅槃。我如舍利弗恁麼去。師拈云。住無所住行無所行。見無所見用無所用。各人脚跟下廓同太虛。如十日並照觸處光輝。苟知恁麼。則與月上女同證無生得不退轉。隨去來處無不皆在大解脫中。三世諸佛鼻孔一時穿却。說什麼如舍利弗恁麼去。
舉。舍利弗一日入城。見月上女出城。舍利弗問云。什麼處去。女云。如舍利弗恁麼去。舍利弗云。我方入城汝方出城。何言如舍利弗恁麼去。女云。諸佛弟子當住何處。弗云。諸佛弟子當住大涅槃。女云。諸佛弟子既住大涅槃。我如舍利弗恁麼去。師拈云。住無所住行無所行。見無所見用無所用。各人脚跟下廓同太虛。如十日並照觸處光輝。苟知恁麼。則與月上女同證無生得不退轉。隨去來處無不皆在大解脫中。三世諸佛鼻孔一時穿却。說什麼如舍利弗恁麼去。
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舉。師祖問南泉云。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與汝往來者是。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。祖云。如何是珠。泉云。師祖。祖應喏。泉云。去汝不會我語。師拈云。南泉一期垂手。收放擒縱則不無。要且未見向上事在。只如盡大地是如來藏。向什麼處著珠。盡大地是摩尼珠。喚什麼作藏。若明得有轉身處。許他只具一隻眼。
舉。師祖問南泉云。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與汝往來者是。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。祖云。如何是珠。泉云。師祖。祖應喏。泉云。去汝不會我語。師拈云。南泉一期垂手。收放擒縱則不無。要且未見向上事在。只如盡大地是如來藏。向什麼處著珠。盡大地是摩尼珠。喚什麼作藏。若明得有轉身處。許他只具一隻眼。
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舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師拈云。舉一明三衲僧孔竅。千差一轍本分鉗鎚。雖然如是。或有問道林。如何是衲衣下事。只對他道。綿包特石。
舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師拈云。舉一明三衲僧孔竅。千差一轍本分鉗鎚。雖然如是。或有問道林。如何是衲衣下事。只對他道。綿包特石。
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舉。南泉問僧。昨夜好風。僧云。昨夜好風。泉云。吹折門前一株松。僧亦云。吹折門前一株松。南泉又見僧問。昨夜好風。僧云。是什麼風。泉云。吹折門前一株松。泉云。一得一失。師拈云。大凡酬唱隨機著眼。辨龍蛇別緇素。所謂打鼓弄琵琶。相逢兩會家。只如南泉道一得一失。敢問。阿那箇得阿那箇失。到這裏須是向上人始得。還委悉麼。鵝王擇乳素非鴨類。
舉。南泉問僧。昨夜好風。僧云。昨夜好風。泉云。吹折門前一株松。僧亦云。吹折門前一株松。南泉又見僧問。昨夜好風。僧云。是什麼風。泉云。吹折門前一株松。泉云。一得一失。師拈云。大凡酬唱隨機著眼。辨龍蛇別緇素。所謂打鼓弄琵琶。相逢兩會家。只如南泉道一得一失。敢問。阿那箇得阿那箇失。到這裏須是向上人始得。還委悉麼。鵝王擇乳素非鴨類。
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舉。修山主頌云。二破不成一。一法鎮長存。若人一二解。永劫受沈淪。師拈云。直似倚天長劍凜凜神威。向平。坦坦處壁立千仞。壁立千仞處平坦坦。雖只道得一半。道林即不然。二破不成一。一法亦不存。不作一二解。永劫受沈淪。
舉。修山主頌云。二破不成一。一法鎮長存。若人一二解。永劫受沈淪。師拈云。直似倚天長劍凜凜神威。向平。坦坦處壁立千仞。壁立千仞處平坦坦。雖只道得一半。道林即不然。二破不成一。一法亦不存。不作一二解。永劫受沈淪。
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舉。道吾問雲巖。脫却殼漏子。向什麼處相見去。巖云。向不生不滅處相見。師拈云。太周遮生。道吾云。何不道非不生不滅處。相見師拈云。太孤峻生。大凡善知識舉一語垂一機。要明生死根源。令一切人明心見性去。豈不快哉。或有問道林脫却。殼漏子向什麼處相見。只對他道。何處不逢渠。
舉。道吾問雲巖。脫却殼漏子。向什麼處相見去。巖云。向不生不滅處相見。師拈云。太周遮生。道吾云。何不道非不生不滅處。相見師拈云。太孤峻生。大凡善知識舉一語垂一機。要明生死根源。令一切人明心見性去。豈不快哉。或有問道林脫却。殼漏子向什麼處相見。只對他道。何處不逢渠。
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舉。修山主頌云。欲識解脫道。諸法不相到。眼耳絕見聞。聲色鬧浩浩。師拈云。聲不到耳色不到眼。聲色交參萬法成現。且道。還踏著解脫道也無。不省這箇意。修行徒苦幸。
舉。修山主頌云。欲識解脫道。諸法不相到。眼耳絕見聞。聲色鬧浩浩。師拈云。聲不到耳色不到眼。聲色交參萬法成現。且道。還踏著解脫道也無。不省這箇意。修行徒苦幸。
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舉。僧問石鞏。生死到來如何回避。鞏云。這的無生死。師拈云。還識這的麼。俊鶻捎空去。懵鳥泊籬頭。
舉。僧問石鞏。生死到來如何回避。鞏云。這的無生死。師拈云。還識這的麼。俊鶻捎空去。懵鳥泊籬頭。
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舉。古者道。生死中有佛則不迷生死。又有道。生死中無佛則無生死。師拈云。是則是。兩口金剛寶劍。要且拂掠虛空。金山則不然。生死為諸佛根基。諸佛乃生死爐鞴。若解嶮絕承當。即證六通八解。
舉。古者道。生死中有佛則不迷生死。又有道。生死中無佛則無生死。師拈云。是則是。兩口金剛寶劍。要且拂掠虛空。金山則不然。生死為諸佛根基。諸佛乃生死爐鞴。若解嶮絕承當。即證六通八解。
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頌古上
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舉。德山小參示眾云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。某甲話也未問。為什麼打某甲。德山云。爾是甚處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷。好與三十棒。法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇云。德山握閫外威權。有當斷不斷不招其亂底劍。要識新羅僧。只是撞著露柱底瞎漢。
舉。德山小參示眾云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。某甲話也未問。為什麼打某甲。德山云。爾是甚處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷。好與三十棒。法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇云。德山握閫外威權。有當斷不斷不招其亂底劍。要識新羅僧。只是撞著露柱底瞎漢。
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大冶烹金忽雷驚春。草木秀發光輝日新。不費纖毫力。擒下天麒麟。全威殺活得自在。千古照耀同氷輪。話作兩橛句中眼活。龍頭蛇尾以指喻指。撞著露柱瞎衲僧。塞斷咽喉無出氣。擬議尋思隔萬山。咭嘹舌頭三千里。
大冶烹金忽雷驚春。草木秀發光輝日新。不費纖毫力。擒下天麒麟。全威殺活得自在。千古照耀同氷輪。話作兩橛句中眼活。龍頭蛇尾以指喻指。撞著露柱瞎衲僧。塞斷咽喉無出氣。擬議尋思隔萬山。咭嘹舌頭三千里。
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舉。德山挾複子。到溈山上法堂。從東過西從西過東。溈山默坐不顧。德山云。無無便下去。復云。也不得草草。遂具威儀見溈山。提起坐具云。和尚。溈山擬取拂子。德山便喝。當時背法堂著草鞋便去。溈山至晚問首座。適來新到在什麼處。首座云。當時背法堂著草鞋便去。溈山云。還識此子麼。已後向孤峯頂上蟠結草庵。呵佛罵祖去在。
舉。德山挾複子。到溈山上法堂。從東過西從西過東。溈山默坐不顧。德山云。無無便下去。復云。也不得草草。遂具威儀見溈山。提起坐具云。和尚。溈山擬取拂子。德山便喝。當時背法堂著草鞋便去。溈山至晚問首座。適來新到在什麼處。首座云。當時背法堂著草鞋便去。溈山云。還識此子麼。已後向孤峯頂上蟠結草庵。呵佛罵祖去在。
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大用不拘今古楷模。倒拈蝎尾平捋虎鬚。若非深辯端倪。何以坐觀成敗。俊處穎脫囊錐。高來卷舒方外。孤峯頂上浪滔天。正令當行百雜碎。咄。
大用不拘今古楷模。倒拈蝎尾平捋虎鬚。若非深辯端倪。何以坐觀成敗。俊處穎脫囊錐。高來卷舒方外。孤峯頂上浪滔天。正令當行百雜碎。咄。
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舉。南泉參百丈涅槃和尚。丈問。從上諸聖還有不為人說底法麼。泉云有。丈云。作麼生是不為人說底法。泉云。不是心不是佛不是物。丈云。說了也。泉云。普願只恁麼。未審和尚如何。丈云。我又不是善知識。爭知有說不說。泉云。普願不會。丈云。我太殺為爾說了也。
舉。南泉參百丈涅槃和尚。丈問。從上諸聖還有不為人說底法麼。泉云有。丈云。作麼生是不為人說底法。泉云。不是心不是佛不是物。丈云。說了也。泉云。普願只恁麼。未審和尚如何。丈云。我又不是善知識。爭知有說不說。泉云。普願不會。丈云。我太殺為爾說了也。
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鸞膠續斷絃。猊血化驢乳。從來不為人。今古參佛祖。箭既離絃無返回。將欲奪之必固與。語時默默時語。人從陳州來。却往許州去。
鸞膠續斷絃。猊血化驢乳。從來不為人。今古參佛祖。箭既離絃無返回。將欲奪之必固與。語時默默時語。人從陳州來。却往許州去。
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舉。百丈再參馬祖。祖舉拂子。丈云。即此用離此用。祖掛拂子於舊處侍立少頃。祖云。爾已後鼓兩片皮如何為人。丈取拂子舉起。祖云。即此用離此用。丈掛拂子。祖便喝。丈大悟。後謂黃檗云。我當時被馬祖一喝。直得三日耳聾。
舉。百丈再參馬祖。祖舉拂子。丈云。即此用離此用。祖掛拂子於舊處侍立少頃。祖云。爾已後鼓兩片皮如何為人。丈取拂子舉起。祖云。即此用離此用。丈掛拂子。祖便喝。丈大悟。後謂黃檗云。我當時被馬祖一喝。直得三日耳聾。
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竪拂掛拂全機出沒。即此離此較若畫一。頂門當下轟霹靂。鍼出膏肓必死疾。承當一喝聾三日。師子神威恣返擲。百煉真金須失色。復云。有麼有麼。咄。
竪拂掛拂全機出沒。即此離此較若畫一。頂門當下轟霹靂。鍼出膏肓必死疾。承當一喝聾三日。師子神威恣返擲。百煉真金須失色。復云。有麼有麼。咄。
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舉。道吾至一家弔慰。漸源撫棺問。生耶死耶。吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。後於石霜再舉。始知落處。一日將鍬子於法堂上。從東過西從西過東。霜云。作什麼。源云。覓先師靈骨。霜云。洪波浩渺白浪滔天。覓什麼靈骨。源云。正好著力。太原孚云。先師靈骨猶在。
舉。道吾至一家弔慰。漸源撫棺問。生耶死耶。吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。後於石霜再舉。始知落處。一日將鍬子於法堂上。從東過西從西過東。霜云。作什麼。源云。覓先師靈骨。霜云。洪波浩渺白浪滔天。覓什麼靈骨。源云。正好著力。太原孚云。先師靈骨猶在。
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生耶死耶築著磕著。不道不道藏頭露角。黃金靈骨鏗鏘。白浪滔天卓犖。殷勤為語透關人。萬里孤光長爍爍。無摸索趙州。石橋成略彴。
生耶死耶築著磕著。不道不道藏頭露角。黃金靈骨鏗鏘。白浪滔天卓犖。殷勤為語透關人。萬里孤光長爍爍。無摸索趙州。石橋成略彴。
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舉。靈山會上有一女子。於佛前入定。佛勅文殊出之。文殊遶女子三遭。鳴指一下。女子入定儼然。文殊遂運神力托至梵天撲下。女子亦復儼然。佛云。非但汝一人出此女子定不得。設使百千萬億文殊亦出不得。下界有罔明菩薩。能出此定。佛語未竟。罔明從地涌出。佛勅令出定。罔明遶女子三匝。鳴指一下。女子遂出定。老宿徵云。文殊是七佛之師。為什麼出女子定不得。罔明為什麼却出得。
舉。靈山會上有一女子。於佛前入定。佛勅文殊出之。文殊遶女子三遭。鳴指一下。女子入定儼然。文殊遂運神力托至梵天撲下。女子亦復儼然。佛云。非但汝一人出此女子定不得。設使百千萬億文殊亦出不得。下界有罔明菩薩。能出此定。佛語未竟。罔明從地涌出。佛勅令出定。罔明遶女子三匝。鳴指一下。女子遂出定。老宿徵云。文殊是七佛之師。為什麼出女子定不得。罔明為什麼却出得。
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大定等虛空。廓然誰辯的。女子與瞿曇。據令何條直。師子奮迅兮搖乾蕩坤。象王回旋兮不資餘力。孰勝孰負誰出誰入。雨散雲收青天白日。君不見馬駒踏殺天下人。臨濟未是白拈賊。
大定等虛空。廓然誰辯的。女子與瞿曇。據令何條直。師子奮迅兮搖乾蕩坤。象王回旋兮不資餘力。孰勝孰負誰出誰入。雨散雲收青天白日。君不見馬駒踏殺天下人。臨濟未是白拈賊。
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舉。清原謂石頭云。人人盡道。曹溪有消息。頭云。有人不道曹溪有消息。原云。大藏小藏從何得。頭云。盡從這裏去。
舉。清原謂石頭云。人人盡道。曹溪有消息。頭云。有人不道曹溪有消息。原云。大藏小藏從何得。頭云。盡從這裏去。
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有消息太沈屈。無消息轉埋沒。大藏小藏從茲出。撒沙撒土無終極。甜如蜜苦如檗。明如日黑如漆。擊碎千年野狐窟。填溝塞壑少人識。
有消息太沈屈。無消息轉埋沒。大藏小藏從茲出。撒沙撒土無終極。甜如蜜苦如檗。明如日黑如漆。擊碎千年野狐窟。填溝塞壑少人識。
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舉。僧問雲門。佛法如水中月是不。門云。清波無透路。僧云。和尚從何得。門云。再問復何來。僧云。更恁麼去時如何。門云。重疊關山路。
舉。僧問雲門。佛法如水中月是不。門云。清波無透路。僧云。和尚從何得。門云。再問復何來。僧云。更恁麼去時如何。門云。重疊關山路。
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遍界不藏清波澄寂。互換投機箭鋒相直。提起向上鉗鎚。石火電光莫及。便恁麼隔關山。碧潭雲外不相關。
遍界不藏清波澄寂。互換投機箭鋒相直。提起向上鉗鎚。石火電光莫及。便恁麼隔關山。碧潭雲外不相關。
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舉。僧問龍牙。二鼠侵藤時如何。牙云。須知有隱身處始得。僧云。如何是隱身處。牙云。還見儂家麼。
舉。僧問龍牙。二鼠侵藤時如何。牙云。須知有隱身處始得。僧云。如何是隱身處。牙云。還見儂家麼。
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堂堂成見密密難見。二鼠雖黠莫逢其便。藤枝透出未生前。正眼當陽巧回換。龍牙老機如電。遇賤即貴貴即賤。
堂堂成見密密難見。二鼠雖黠莫逢其便。藤枝透出未生前。正眼當陽巧回換。龍牙老機如電。遇賤即貴貴即賤。
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舉。圓覺經云。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。
舉。圓覺經云。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。
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毫髮不留縱橫自由。閫外乾坤廓落大方無外優游。明明祖師意。明明百草頭。搋破狐疑網。截斷愛河流。縱有回天力。爭如直下休。四衢道中淨裸裸。放出溈山水牯牛。
毫髮不留縱橫自由。閫外乾坤廓落大方無外優游。明明祖師意。明明百草頭。搋破狐疑網。截斷愛河流。縱有回天力。爭如直下休。四衢道中淨裸裸。放出溈山水牯牛。
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舉。僧問雪峯。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。後有僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入去也。僧却問。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死。雪峯聞之云。趙州古佛。從此不答話。
舉。僧問雪峯。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。後有僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入去也。僧却問。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死。雪峯聞之云。趙州古佛。從此不答話。
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趙州象骨巖。舉世無倫擬。共撫沒絃琴。千載清人耳。古㵎寒泉瞪目凝然。不從口入飲者忘筌。重出語苦又死不答話同彼此。相逢兩會家。打鼓弄琵琶。箇中誰是的。白鳥入蘆華。
趙州象骨巖。舉世無倫擬。共撫沒絃琴。千載清人耳。古㵎寒泉瞪目凝然。不從口入飲者忘筌。重出語苦又死不答話同彼此。相逢兩會家。打鼓弄琵琶。箇中誰是的。白鳥入蘆華。
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舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲令我得入。外道既去。阿難問世尊云。外道有何所證。世尊云如世良馬見鞭影而行。
舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲令我得入。外道既去。阿難問世尊云。外道有何所證。世尊云如世良馬見鞭影而行。
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不問有無言。言前立問端。兩邊俱坐斷。一劍倚天寒。鞭影未動歷塊過都。慈門既開陵有轢無。遼天鼻孔須穿却。誰是追風天馬駒。
不問有無言。言前立問端。兩邊俱坐斷。一劍倚天寒。鞭影未動歷塊過都。慈門既開陵有轢無。遼天鼻孔須穿却。誰是追風天馬駒。
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舉。僧問六祖。黃梅意旨是什麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得也無。祖云。我不得。僧云。為什麼不得。祖云。我不會佛法。
舉。僧問六祖。黃梅意旨是什麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得也無。祖云。我不得。僧云。為什麼不得。祖云。我不會佛法。
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斬釘截鐵大巧若拙。一句單提不會佛法。儘他葉落華開。不問春寒秋熱。別別。萬古碧潭空界月。
斬釘截鐵大巧若拙。一句單提不會佛法。儘他葉落華開。不問春寒秋熱。別別。萬古碧潭空界月。
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舉。太原孚上座問鼓山。父母未生時鼻孔在什麼處。山云。即今生也鼻孔在什麼處。孚不肯乃云。爾問我與爾答。山云。父母未生前鼻孔在什麼處。孚乃搖扇而已。
舉。太原孚上座問鼓山。父母未生時鼻孔在什麼處。山云。即今生也鼻孔在什麼處。孚不肯乃云。爾問我與爾答。山云。父母未生前鼻孔在什麼處。孚乃搖扇而已。
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父母未生前。生也只如然。一般拈掇能。奇巧直下渾。如火裏蓮騰今煥古。極妙窮玄大可憐。清風長滿座。一萬八千年。
父母未生前。生也只如然。一般拈掇能。奇巧直下渾。如火裏蓮騰今煥古。極妙窮玄大可憐。清風長滿座。一萬八千年。
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舉。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出云。昨日有一僧。從天台來却往徑山去。峯云。典座今日不得普請。
舉。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出云。昨日有一僧。從天台來却往徑山去。峯云。典座今日不得普請。
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春蘭與秋菊。一一各當時。底處無回互。怨誰分髓皮。風來鳥已覺。露重鶴先知。為問何能爾。渠儂初不知。
春蘭與秋菊。一一各當時。底處無回互。怨誰分髓皮。風來鳥已覺。露重鶴先知。為問何能爾。渠儂初不知。
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舉。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手模枕子相似。巖云。我會也。吾云。爾作麼生會。巖云。遍身是手眼。吾云。太殺道只道得八成。巖云。爾又作麼生。吾云。通身是手眼。
舉。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手模枕子相似。巖云。我會也。吾云。爾作麼生會。巖云。遍身是手眼。吾云。太殺道只道得八成。巖云。爾又作麼生。吾云。通身是手眼。
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遍身是通身是。酥酪醍醐為一味。毫端涌出須彌盧。芥子吸竭滄溟水。十虛吞爍正眼寥廓。照用同時人境俱奪。棒頭喝下錯承當。背手拈來也失却。莫莫水是水兮山是山。切忌無繩而自縛。
遍身是通身是。酥酪醍醐為一味。毫端涌出須彌盧。芥子吸竭滄溟水。十虛吞爍正眼寥廓。照用同時人境俱奪。棒頭喝下錯承當。背手拈來也失却。莫莫水是水兮山是山。切忌無繩而自縛。
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舉。洞山夏末示眾云。初秋夏末。直須向萬里無寸草處去。眾無語。僧舉似石霜。霜云。何不道出門便是草。
舉。洞山夏末示眾云。初秋夏末。直須向萬里無寸草處去。眾無語。僧舉似石霜。霜云。何不道出門便是草。
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新豐路坦然。豈事正偏圓。萬里無寸草。何人可向前。機不轉墮塵緣。透得脫犯風煙。瀏陽端的破中邊。出門已是草芊綿。投機儻善諳來脈。兩岸俱玄一不全。復云。看脚下。
新豐路坦然。豈事正偏圓。萬里無寸草。何人可向前。機不轉墮塵緣。透得脫犯風煙。瀏陽端的破中邊。出門已是草芊綿。投機儻善諳來脈。兩岸俱玄一不全。復云。看脚下。
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舉。定山夾山同行。定山云。生死中無佛則無生死。夾山云。生死中有佛則不迷生死。二人各謂己語親切。往大梅舉而質之。梅云。一親一疎。二人下去。次日夾山往問。阿那箇親。梅云。親者不問。問者不親。夾山住院後舉此謂眾云。我當時失却一隻眼。雪竇拈云。夾山畢竟不知當時換得一隻眼。
舉。定山夾山同行。定山云。生死中無佛則無生死。夾山云。生死中有佛則不迷生死。二人各謂己語親切。往大梅舉而質之。梅云。一親一疎。二人下去。次日夾山往問。阿那箇親。梅云。親者不問。問者不親。夾山住院後舉此謂眾云。我當時失却一隻眼。雪竇拈云。夾山畢竟不知當時換得一隻眼。
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有佛不迷無佛則迷。大梅頂門正眼劃時已驗親疎。家抱荊山璞。人握靈蛇珠。失却與換得。同歸故殊途。作家金槌當面擲。臨機俊鷂趁不及。將謂赤鬚胡。更有胡鬚赤。
有佛不迷無佛則迷。大梅頂門正眼劃時已驗親疎。家抱荊山璞。人握靈蛇珠。失却與換得。同歸故殊途。作家金槌當面擲。臨機俊鷂趁不及。將謂赤鬚胡。更有胡鬚赤。
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舉。趙州云。老僧答話去也。有解問底致將一問來。時有僧出禮拜。州云。比來拋塼引玉。却引得箇墼子。下座。後法眼舉問覺鐵觜。此意如何。覺云。與和尚舉箇喻。如國家拜將相似。問誰人去得。有一人云。某去得。答云。汝去不得。法眼云。我會也。
舉。趙州云。老僧答話去也。有解問底致將一問來。時有僧出禮拜。州云。比來拋塼引玉。却引得箇墼子。下座。後法眼舉問覺鐵觜。此意如何。覺云。與和尚舉箇喻。如國家拜將相似。問誰人去得。有一人云。某去得。答云。汝去不得。法眼云。我會也。
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千年田八百主。誰當機辨來處。趙州要答話。拋塼引墼子。覺老話端倪。如拜將相似。去得去不得。言下分緇素。箇裏高於萬仞峯。不動纖毫擒佛祖。崇寧効古所作答話去也。或有箇出來。只向伊道了。
千年田八百主。誰當機辨來處。趙州要答話。拋塼引墼子。覺老話端倪。如拜將相似。去得去不得。言下分緇素。箇裏高於萬仞峯。不動纖毫擒佛祖。崇寧効古所作答話去也。或有箇出來。只向伊道了。
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舉。馬祖百丈西堂南泉翫月次。祖指月問西堂。正當恁麼時如何。西堂對云。正好供養。問百丈。丈對云。正好修行。問南泉。泉拂袖便去。祖云。經入藏禪歸海。唯有普願獨超物外。
舉。馬祖百丈西堂南泉翫月次。祖指月問西堂。正當恁麼時如何。西堂對云。正好供養。問百丈。丈對云。正好修行。問南泉。泉拂袖便去。祖云。經入藏禪歸海。唯有普願獨超物外。
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皎皎凝虛碧。沈沈發皓彩。秋色共澄清。永夜臨寰海。修行供養逗圓機。聊聞便去超方外。馬駒兒端的別。萬古定乾坤。一言全殺活。復云。高著眼。
皎皎凝虛碧。沈沈發皓彩。秋色共澄清。永夜臨寰海。修行供養逗圓機。聊聞便去超方外。馬駒兒端的別。萬古定乾坤。一言全殺活。復云。高著眼。
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舉。金牛行食次。問龐居士云。生心受食淨名所呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家。牛云。豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。牛便行食。士云不消一句子。
舉。金牛行食次。問龐居士云。生心受食淨名所呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家。牛云。豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。牛便行食。士云不消一句子。
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淨名呵善現。金牛勘龐老。彼此不相饒。峻機無處討。雲行雨施雷奔電掃。殺虎陷虎出草入草。毘婆尸佛早留心。直至如今不得妙。
淨名呵善現。金牛勘龐老。彼此不相饒。峻機無處討。雲行雨施雷奔電掃。殺虎陷虎出草入草。毘婆尸佛早留心。直至如今不得妙。
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舉。師祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與爾往來者是藏。雪竇云。草裏漢。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。雪竇云。雪上更加霜。祖云。如何是珠。泉云師祖。祖云諾。雪竇云。百尺竿頭作伎倆未是嶮。若向箇裏著得一隻眼。賓主互換。便能深入虎穴。或不恁麼。直饒師祖悟去。也是龍頭蛇尾漢。
舉。師祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與爾往來者是藏。雪竇云。草裏漢。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。雪竇云。雪上更加霜。祖云。如何是珠。泉云師祖。祖云諾。雪竇云。百尺竿頭作伎倆未是嶮。若向箇裏著得一隻眼。賓主互換。便能深入虎穴。或不恁麼。直饒師祖悟去。也是龍頭蛇尾漢。
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蒼鷹逐兔驪龍翫珠。透青眼不瞬。照物手寧虛。往來不往來。草裏謾塗糊。百尺竿頭入虎穴。分明月上長珊瑚。
蒼鷹逐兔驪龍翫珠。透青眼不瞬。照物手寧虛。往來不往來。草裏謾塗糊。百尺竿頭入虎穴。分明月上長珊瑚。
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舉。僧問藥山。如何是道中至寶。山云。諂曲。僧云。不諂曲時如何。山云。傾國莫換。
舉。僧問藥山。如何是道中至寶。山云。諂曲。僧云。不諂曲時如何。山云。傾國莫換。
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道中有至寶。濟世無倫匹。藥嶠發深藏。唯云。莫諂曲不諂曲。傾國相酬未相直。壁立萬仞此心真。不必當來問彌勒。
道中有至寶。濟世無倫匹。藥嶠發深藏。唯云。莫諂曲不諂曲。傾國相酬未相直。壁立萬仞此心真。不必當來問彌勒。
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舉。僧問雲門。學人不起一念。還有過也無。門云。須彌山。
舉。僧問雲門。學人不起一念。還有過也無。門云。須彌山。
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石筍抽條泥牛吼月。誰料同舟自胡越。應機涌出須彌山。一念不生何處雪。金剛寶劍當頭截。
石筍抽條泥牛吼月。誰料同舟自胡越。應機涌出須彌山。一念不生何處雪。金剛寶劍當頭截。
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舉。僧問投子。一大藏教還有奇特事也無。子云。演出一大藏。
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頓漸偏圓權實空有。釘觜鐵舌河目海口。一道清虛亘古今。八角磨盤空裏走。
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舉。智門問五祖戒和尚。暑往寒來則不問。林下相逢事若何。戒云。五鳳樓前聽玉漏。門云。爭奈主山高案山低。戒云。須彌頂上擊金鐘。
舉。智門問五祖戒和尚。暑往寒來則不問。林下相逢事若何。戒云。五鳳樓前聽玉漏。門云。爭奈主山高案山低。戒云。須彌頂上擊金鐘。
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高高峯頂翻銀浪。深深海底起紅塵。金鐘玉漏相酬酢。疑殺滔滔天下人。苟非作者孰問關津。執鞭回首四海良隣。君不見仲尼溫伯雪。傾蓋相逢也奇絕。
高高峯頂翻銀浪。深深海底起紅塵。金鐘玉漏相酬酢。疑殺滔滔天下人。苟非作者孰問關津。執鞭回首四海良隣。君不見仲尼溫伯雪。傾蓋相逢也奇絕。
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舉。本仁示眾云。尋常不欲向聲前句後鼓弄人家男女。何故。且聲不是聲。色不是色。僧問。如何是聲不是聲。仁云。喚作色得麼。僧云。如何是色不是色。仁云。喚作聲得麼。僧無語。仁云。且道。為汝說答汝話。若人辨得。許爾有箇入處。
舉。本仁示眾云。尋常不欲向聲前句後鼓弄人家男女。何故。且聲不是聲。色不是色。僧問。如何是聲不是聲。仁云。喚作色得麼。僧云。如何是色不是色。仁云。喚作聲得麼。僧無語。仁云。且道。為汝說答汝話。若人辨得。許爾有箇入處。
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聲出虛色生無。聲前句後轉塗糊。間不容髮安可名模。堂堂圓應沒錙銖。巧張爐鞴費分疎。爭如棒下無生忍。聞見馨香滿道塗。
聲出虛色生無。聲前句後轉塗糊。間不容髮安可名模。堂堂圓應沒錙銖。巧張爐鞴費分疎。爭如棒下無生忍。聞見馨香滿道塗。
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舉。雲門問僧云古佛與露柱相交。是第幾機。僧無語。門云。爾問我與爾道。僧遂問。門云。一條縚三十文。僧云。如何是一條縚三十文。門云。打與。代前語云。南山起雲北山下雨。
舉。雲門問僧云古佛與露柱相交。是第幾機。僧無語。門云。爾問我與爾道。僧遂問。門云。一條縚三十文。僧云。如何是一條縚三十文。門云。打與。代前語云。南山起雲北山下雨。
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油然南山雲。霈然北山雨。露柱笑呵呵。燈籠超佛祖。中涌邊沒西天東土。樓閣門開竟日閑。野老不知何處去。
油然南山雲。霈然北山雨。露柱笑呵呵。燈籠超佛祖。中涌邊沒西天東土。樓閣門開竟日閑。野老不知何處去。
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圓悟佛果禪師語錄卷第十八
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